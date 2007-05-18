FXDD

Account: 564028 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 June 8, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
87302122007.05.18 13:19sell0.20usdchf1.22671.23511.22252007.05.29 12:341.22250.000.00-16.8268.71
 20061120FirstTrade[tp]
88196882007.05.23 22:48buy0.20gbpusd1.98621.97781.99042007.05.30 09:501.97780.000.00-2.69-168.00
 20061120FirstTrade[sl]
88208242007.05.24 01:04sell0.10usdchf1.22751.23591.22332007.05.29 12:101.22330.000.00-2.8134.33
 20061120FirstTrade[tp]
88540572007.05.25 09:19sell0.20usdjpy121.26122.10120.842007.06.01 15:50122.100.000.00-19.04-137.59
 20061120FirstTrade[sl]
88704412007.05.25 19:52sell0.20usdjpy121.71122.55121.292007.05.29 10:23121.290.000.00-5.5569.26
 20061120FirstTrade[tp]
88762982007.05.28 07:07buy0.10eurjpy163.73162.89164.152007.05.29 15:07164.150.000.001.1034.57
 20061120FirstTrade[tp]
88790442007.05.28 13:08sell0.10eurjpy163.73164.57163.312007.05.29 04:37163.310.000.00-1.2834.55
 20061120FirstTrade[tp]
88857182007.05.29 04:38buy0.10eurjpy163.29162.45163.712007.05.29 12:09163.710.000.000.0034.61
 20061120FirstTrade[tp]
88978962007.05.29 14:49sell0.20usdjpy121.51122.35121.092007.06.06 13:23121.090.000.00-21.8269.37
 20061120FirstTrade[tp]
89018242007.05.29 16:52buy0.20gbpusd1.98521.97681.98942007.05.30 10:031.97680.000.00-0.44-168.00
 20061120FirstTrade[sl]
89037372007.05.29 18:01sell0.20usdchf1.22331.23171.21912007.06.01 15:301.23170.000.00-9.30-136.40
 20061120FirstTrade[sl]
89056642007.05.29 20:03buy0.20eurjpy163.97163.13164.392007.05.30 04:26163.130.000.002.19-138.41
 20061120FirstTrade[sl]
89100362007.05.30 02:48sell0.20eurjpy163.57164.41163.152007.05.30 04:26163.150.000.000.0069.19
 20061120FirstTrade[tp]
89146192007.05.30 07:41buy0.20eurjpy163.34162.50163.762007.05.31 15:23163.760.000.006.8669.07
 20061120FirstTrade[tp]
89156562007.05.30 08:55sell0.20usdchf1.22431.23271.22012007.06.01 17:231.23270.000.00-7.39-136.29
 20061120FirstTrade[sl]
89268102007.05.30 14:59buy0.20eurjpy163.31162.47163.732007.05.31 15:23163.730.000.006.8669.08
 20061120FirstTrade[tp]
89470952007.05.31 15:24sell0.20eurjpy163.73164.57163.312007.06.05 09:32164.570.000.00-7.72-137.81
 20061120FirstTrade[sl]
89488422007.05.31 15:46sell0.20eurjpy163.75164.59163.332007.06.05 09:32164.590.000.00-7.72-137.79
 20061120FirstTrade[sl]
89785862007.06.01 16:47sell0.20usdjpy122.03122.87121.612007.06.04 15:54121.610.000.00-2.7569.07
 20061120FirstTrade[tp]
90095532007.06.04 15:55buy0.20usdjpy121.62120.78122.042007.06.07 03:00120.780.000.0012.38-139.10
 20061120FirstTrade[sl]
90241952007.06.05 10:38buy0.10usdchf1.22181.21341.22602007.06.07 19:521.22600.000.003.1934.26
 20061120FirstTrade[tp]
90256332007.06.05 11:48sell0.10eurjpy164.49165.33164.072007.06.05 16:09164.070.000.000.0034.64
 20061120FirstTrade[tp]
90309662007.06.05 15:46buy0.10eurjpy164.31163.47164.732007.06.06 15:29163.470.000.001.10-69.45
 20061120FirstTrade[sl]
90317252007.06.05 16:10buy0.10eurjpy164.02163.18164.442007.06.05 17:32164.440.000.000.0034.52
 20061120FirstTrade[tp]
90352732007.06.05 17:48sell0.10usdchf1.21971.22811.21552007.06.06 15:321.21550.000.00-0.9434.55
 20061120FirstTrade[tp]
90530552007.06.06 09:16sell0.20eurjpy164.23165.07163.812007.06.06 11:25163.810.000.000.0069.29
 20061120FirstTrade[tp]
90580492007.06.06 13:24buy0.20usdjpy121.10120.26121.522007.06.07 16:46121.520.000.007.5269.12
 20061120FirstTrade[tp]
90649532007.06.06 17:01sell0.10gbpusd1.99332.00171.98912007.06.07 13:191.98910.000.000.2442.00
 20061120FirstTrade[tp]
90706472007.06.06 20:23buy0.10usdchf1.21671.20831.22092007.06.07 12:021.22090.000.002.4234.40
 20061120FirstTrade[tp]
90843342007.06.07 13:15buy0.20eurjpy163.54162.70163.962007.06.07 19:50162.700.000.000.00-138.65
 20061120FirstTrade[sl]
90918552007.06.07 17:03buy0.20usdchf1.22371.21531.22792007.06.08 10:251.22790.000.001.5368.41
 20061120FirstTrade[tp]
91001652007.06.07 22:04buy0.20usdchf1.22481.21641.22902007.06.08 11:571.22900.000.001.5368.35
 20061120FirstTrade[tp]
91018592007.06.08 00:38sell0.20gbpusd1.97761.98601.97342007.06.08 10:201.97340.000.000.0084.00
 20061120FirstTrade[tp]
91023872007.06.08 01:53sell0.20gbpusd1.97791.98631.97372007.06.08 10:201.97370.000.000.0084.00
 20061120FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 -59.35 -228.14
Closed P/L: -287.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
91093982007.06.08 09:58buy0.10eurjpy162.44161.60162.86 162.710.000.001.1022.18
 20061120FirstTrade
91238252007.06.08 15:17sell0.20eurjpy162.44163.28162.02 162.750.000.00-2.60-50.92
 20061120FirstTrade
91295822007.06.08 18:02sell0.20gbpusd1.96721.97561.9630 1.96840.000.000.06-24.00
 20061120FirstTrade
91323212007.06.08 22:03buy0.20usdchf1.23551.22711.2397 1.23570.000.001.533.24
 20061120FirstTrade
90774432007.06.07 07:08sell0.20usdjpy121.15121.99120.73 121.750.000.00-5.58-98.56
 20061120FirstTrade
91046032007.06.08 04:19sell0.20usdjpy121.15121.99120.73 121.750.000.00-2.79-98.56
 20061120FirstTrade
  0.00 0.00 -8.28 -246.62
 Floating P/L: -254.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -287.49 Floating P/L: -254.90 Margin: 1 127.24
Balance: 4 711.41 Equity: 4 456.51 Free Margin: 3 329.27