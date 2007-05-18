FXDD
|Account: 564028
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 June 8, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8730212
|2007.05.18 13:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2267
|1.2351
|1.2225
|2007.05.29 12:34
|1.2225
|0.00
|0.00
|-16.82
|68.71
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8819688
|2007.05.23 22:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9862
|1.9778
|1.9904
|2007.05.30 09:50
|1.9778
|0.00
|0.00
|-2.69
|-168.00
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8820824
|2007.05.24 01:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2359
|1.2233
|2007.05.29 12:10
|1.2233
|0.00
|0.00
|-2.81
|34.33
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8854057
|2007.05.25 09:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.26
|122.10
|120.84
|2007.06.01 15:50
|122.10
|0.00
|0.00
|-19.04
|-137.59
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8870441
|2007.05.25 19:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.71
|122.55
|121.29
|2007.05.29 10:23
|121.29
|0.00
|0.00
|-5.55
|69.26
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8876298
|2007.05.28 07:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.73
|162.89
|164.15
|2007.05.29 15:07
|164.15
|0.00
|0.00
|1.10
|34.57
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8879044
|2007.05.28 13:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.73
|164.57
|163.31
|2007.05.29 04:37
|163.31
|0.00
|0.00
|-1.28
|34.55
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8885718
|2007.05.29 04:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.29
|162.45
|163.71
|2007.05.29 12:09
|163.71
|0.00
|0.00
|0.00
|34.61
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8897896
|2007.05.29 14:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.51
|122.35
|121.09
|2007.06.06 13:23
|121.09
|0.00
|0.00
|-21.82
|69.37
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8901824
|2007.05.29 16:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9852
|1.9768
|1.9894
|2007.05.30 10:03
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.44
|-168.00
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8903737
|2007.05.29 18:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2233
|1.2317
|1.2191
|2007.06.01 15:30
|1.2317
|0.00
|0.00
|-9.30
|-136.40
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8905664
|2007.05.29 20:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.97
|163.13
|164.39
|2007.05.30 04:26
|163.13
|0.00
|0.00
|2.19
|-138.41
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8910036
|2007.05.30 02:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.57
|164.41
|163.15
|2007.05.30 04:26
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|69.19
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8914619
|2007.05.30 07:41
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.34
|162.50
|163.76
|2007.05.31 15:23
|163.76
|0.00
|0.00
|6.86
|69.07
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8915656
|2007.05.30 08:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2243
|1.2327
|1.2201
|2007.06.01 17:23
|1.2327
|0.00
|0.00
|-7.39
|-136.29
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8926810
|2007.05.30 14:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.31
|162.47
|163.73
|2007.05.31 15:23
|163.73
|0.00
|0.00
|6.86
|69.08
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8947095
|2007.05.31 15:24
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.73
|164.57
|163.31
|2007.06.05 09:32
|164.57
|0.00
|0.00
|-7.72
|-137.81
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8948842
|2007.05.31 15:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.75
|164.59
|163.33
|2007.06.05 09:32
|164.59
|0.00
|0.00
|-7.72
|-137.79
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8978586
|2007.06.01 16:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.03
|122.87
|121.61
|2007.06.04 15:54
|121.61
|0.00
|0.00
|-2.75
|69.07
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9009553
|2007.06.04 15:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.62
|120.78
|122.04
|2007.06.07 03:00
|120.78
|0.00
|0.00
|12.38
|-139.10
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|9024195
|2007.06.05 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2218
|1.2134
|1.2260
|2007.06.07 19:52
|1.2260
|0.00
|0.00
|3.19
|34.26
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9025633
|2007.06.05 11:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.49
|165.33
|164.07
|2007.06.05 16:09
|164.07
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9030966
|2007.06.05 15:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.31
|163.47
|164.73
|2007.06.06 15:29
|163.47
|0.00
|0.00
|1.10
|-69.45
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|9031725
|2007.06.05 16:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.02
|163.18
|164.44
|2007.06.05 17:32
|164.44
|0.00
|0.00
|0.00
|34.52
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9035273
|2007.06.05 17:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2281
|1.2155
|2007.06.06 15:32
|1.2155
|0.00
|0.00
|-0.94
|34.55
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9053055
|2007.06.06 09:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|164.23
|165.07
|163.81
|2007.06.06 11:25
|163.81
|0.00
|0.00
|0.00
|69.29
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9058049
|2007.06.06 13:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.10
|120.26
|121.52
|2007.06.07 16:46
|121.52
|0.00
|0.00
|7.52
|69.12
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9064953
|2007.06.06 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9933
|2.0017
|1.9891
|2007.06.07 13:19
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.24
|42.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9070647
|2007.06.06 20:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2083
|1.2209
|2007.06.07 12:02
|1.2209
|0.00
|0.00
|2.42
|34.40
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9084334
|2007.06.07 13:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.54
|162.70
|163.96
|2007.06.07 19:50
|162.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.65
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|9091855
|2007.06.07 17:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2237
|1.2153
|1.2279
|2007.06.08 10:25
|1.2279
|0.00
|0.00
|1.53
|68.41
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9100165
|2007.06.07 22:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2248
|1.2164
|1.2290
|2007.06.08 11:57
|1.2290
|0.00
|0.00
|1.53
|68.35
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9101859
|2007.06.08 00:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9776
|1.9860
|1.9734
|2007.06.08 10:20
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|9102387
|2007.06.08 01:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9779
|1.9863
|1.9737
|2007.06.08 10:20
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-59.35
|-228.14
|Closed P/L:
|-287.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9109398
|2007.06.08 09:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.44
|161.60
|162.86
|
|162.71
|0.00
|0.00
|1.10
|22.18
|
|20061120
|FirstTrade
|9123825
|2007.06.08 15:17
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.44
|163.28
|162.02
|
|162.75
|0.00
|0.00
|-2.60
|-50.92
|
|20061120
|FirstTrade
|9129582
|2007.06.08 18:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9672
|1.9756
|1.9630
|
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.06
|-24.00
|
|20061120
|FirstTrade
|9132321
|2007.06.08 22:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2355
|1.2271
|1.2397
|
|1.2357
|0.00
|0.00
|1.53
|3.24
|
|20061120
|FirstTrade
|9077443
|2007.06.07 07:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.15
|121.99
|120.73
|
|121.75
|0.00
|0.00
|-5.58
|-98.56
|
|20061120
|FirstTrade
|9104603
|2007.06.08 04:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.15
|121.99
|120.73
|
|121.75
|0.00
|0.00
|-2.79
|-98.56
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|-8.28
|-246.62
|
|Floating P/L:
|-254.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-287.49
|Floating P/L:
|-254.90
|Margin:
|1 127.24
|Balance:
|4 711.41
|Equity:
|4 456.51
|Free Margin:
|3 329.27