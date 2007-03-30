Interbank FX, LLC

Account: 18xxx Name: Noriezan Abdul Razak Currency: USD 2007 April 30, 11:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
151193432007.03.27 16:58balanceDeposit wire #20070327-000005753 414.68
151222082007.03.27 20:42buy0.18usdchfm1.21420.00001.21622007.03.28 07:401.2141-0.070.000.00-0.15
151222092007.03.27 20:43buy0.15usdjpym117.910.00118.112007.03.27 21:36117.90-0.060.000.00-0.13
151222102007.03.27 20:44sell0.18eurusdm1.33470.00001.33272007.03.28 08:361.3327-0.090.000.003.60
151222112007.03.27 20:45sell0.10gbpusdm1.96520.00001.96322007.03.27 21:201.9653-0.050.000.00-0.10
151222502007.03.27 20:54sell0.15usdjpym117.830.00117.632007.03.28 01:24117.63-0.060.000.002.55
151222512007.03.27 20:54buy0.10gbpusdm1.96600.00001.96802007.03.28 09:521.9637-0.050.000.00-2.30
151222542007.03.27 20:55sell0.18usdchfm1.21300.00001.21102007.03.27 21:091.2110-0.070.000.002.97
151223272007.03.27 21:01buy0.18eurusdm1.33530.00001.33732007.03.28 11:431.3352-0.090.000.00-0.18
151223752007.03.27 21:02buy0.36usdchfm1.21210.00001.21412007.03.28 07:401.2141-0.150.000.005.93
151224972007.03.27 21:03sell0.20gbpusdm1.96720.00001.96522007.03.27 21:201.9652-0.100.000.004.00
151227502007.03.27 21:09sell0.18usdchfm1.21060.00001.20862007.03.28 11:431.2105-0.070.000.000.15
151230672007.03.27 21:16buy0.30usdjpym117.700.00117.902007.03.27 21:36117.90-0.130.000.005.09
151232422007.03.27 21:20sell0.10gbpusdm1.96490.00001.96292007.03.28 06:011.9629-0.050.000.002.00
151234282007.03.27 21:36buy0.15usdjpym117.930.00118.132007.03.28 06:00117.29-0.060.000.00-8.18
151261752007.03.28 01:19buy0.30usdjpym117.730.00117.932007.03.28 06:00117.29-0.130.000.00-11.25
151263122007.03.28 01:24sell0.15usdjpym117.560.00117.362007.03.28 04:25117.36-0.060.000.002.56
151265052007.03.28 01:27buy0.60usdjpym117.530.00117.732007.03.28 06:00117.30-0.260.000.00-11.76
151286052007.03.28 04:25buy1.20usdjpym117.300.00117.502007.03.28 06:00117.30-0.510.000.000.00
151286072007.03.28 04:26sell0.15usdjpym117.280.00117.082007.03.28 12:30117.08-0.060.000.002.56
151287672007.03.28 04:31buy0.20gbpusdm1.96400.00001.96602007.03.28 09:521.9638-0.100.000.00-0.40
151305002007.03.28 05:11buy2.40usdjpym117.120.00117.302007.03.28 05:59117.30-1.020.000.0036.83
151310682007.03.28 06:00buy0.15usdjpym117.330.00117.532007.03.28 15:21116.69-0.060.000.00-8.23
151311242007.03.28 06:01sell0.10gbpusdm1.96250.00001.96052007.03.28 08:301.9621-0.050.000.000.40
151316562007.03.28 06:22sell0.20gbpusdm1.96450.00001.96252007.03.28 08:301.9625-0.100.000.004.00
151318792007.03.28 06:33sell0.36usdchfm1.21260.00001.21062007.03.28 11:431.2106-0.150.000.005.95
151330722007.03.28 07:34buy0.36eurusdm1.33330.00001.33532007.03.28 11:431.3353-0.180.000.007.20
151333282007.03.28 07:40buy0.18usdchfm1.21460.00001.21662007.03.28 15:101.2109-0.070.000.00-5.50
151344082007.03.28 08:26buy0.36usdchfm1.21260.00001.21462007.03.28 15:101.2107-0.150.000.00-5.65
151348182007.03.28 08:30buy0.40gbpusdm1.96170.00001.96372007.03.28 09:521.9637-0.200.000.008.00
151348542007.03.28 08:30sell0.10gbpusdm1.96060.00001.95862007.03.28 15:151.9645-0.050.000.00-3.90
151355052007.03.28 08:36sell0.18eurusdm1.33250.00001.33052007.03.28 15:301.3344-0.090.000.00-3.42
151363232007.03.28 08:48sell0.20gbpusdm1.96260.00001.96062007.03.28 15:151.9646-0.100.000.00-4.00
151392522007.03.28 09:52sell0.36eurusdm1.33450.00001.33252007.03.28 15:301.3345-0.180.000.000.00
151393002007.03.28 09:52buy0.10gbpusdm1.96400.00001.96602007.03.28 12:311.9660-0.050.000.002.00
151411292007.03.28 10:43sell0.40gbpusdm1.96460.00001.96262007.03.28 15:141.9647-0.200.000.00-0.40
151432402007.03.28 11:43buy0.72usdchfm1.21060.00001.21262007.03.28 15:101.2106-0.300.000.000.00
151432992007.03.28 11:43sell0.18usdchfm1.21000.00001.20802007.03.29 09:291.2141-0.070.000.00-6.08
151434062007.03.28 11:44buy0.18eurusdm1.33530.00001.33732007.03.28 15:011.3373-0.090.000.003.60
151450992007.03.28 12:18buy0.30usdjpym117.130.00117.332007.03.28 15:20116.71-0.130.000.00-10.80
151466912007.03.28 12:30sell0.15usdjpym117.030.00116.832007.03.28 13:51116.83-0.060.000.002.57
151468512007.03.28 12:31buy0.12gbpusdm1.96660.00001.96862007.03.29 04:001.9645-0.060.000.00-2.52
151475402007.03.28 12:35buy0.60usdjpym116.920.00117.122007.03.28 15:20116.72-0.260.000.00-10.28
151482692007.03.28 12:48sell0.96gbpusdm1.96660.00001.96462007.03.28 15:141.9646-0.480.000.0019.20
151511442007.03.28 13:51sell0.15usdjpym116.800.00116.602007.03.28 14:34116.60-0.060.000.002.57
151521412007.03.28 14:02buy1.20usdjpym116.720.00116.922007.03.28 15:20116.73-0.520.000.001.03
151533552007.03.28 14:16sell0.72eurusdm1.33660.00001.33462007.03.28 15:301.3346-0.360.000.0014.40
151549702007.03.28 14:34sell0.15usdjpym116.560.00116.362007.03.29 00:53116.79-0.060.000.00-2.95
151552362007.03.28 14:35buy2.40usdjpym116.520.00116.722007.03.28 15:20116.72-1.030.000.0041.12
151573072007.03.28 14:47buy1.44usdchfm1.20880.00001.21062007.03.28 15:101.2106-0.600.000.0021.41
151605822007.03.28 15:01buy0.18eurusdm1.33750.00001.33952007.03.29 08:271.3334-0.090.000.00-7.38
151628042007.03.28 15:10buy0.18usdchfm1.21130.00001.21332007.03.28 15:361.2133-0.070.000.002.97
151631002007.03.28 15:13buy0.36eurusdm1.33550.00001.33752007.03.29 08:271.3335-0.180.000.00-7.20
151633232007.03.28 15:14buy0.24gbpusdm1.96460.00001.96662007.03.29 04:001.9646-0.120.000.000.00
151634552007.03.28 15:15sell0.12gbpusdm1.96420.00001.96222007.03.28 15:541.9622-0.060.000.002.40
151642992007.03.28 15:21buy0.15usdjpym116.740.00116.942007.03.28 16:52116.94-0.060.000.002.57
151649582007.03.28 15:25sell0.36usdchfm1.21200.00001.21002007.03.29 09:291.2142-0.150.000.00-6.52
151657192007.03.28 15:30sell0.30usdjpym116.770.00116.572007.03.29 00:53116.78-0.130.000.00-0.26
151657672007.03.28 15:30sell0.18eurusdm1.33410.00001.33212007.03.28 18:351.3321-0.090.000.003.60
151668662007.03.28 15:36buy0.72eurusdm1.33350.00001.33552007.03.29 08:271.3334-0.360.000.00-0.72
151669002007.03.28 15:36buy0.18usdchfm1.21370.00001.21572007.03.28 16:241.2157-0.070.000.002.96
151678662007.03.28 15:41sell0.72usdchfm1.21400.00001.21202007.03.29 09:291.2140-0.300.000.000.00
151692682007.03.28 15:53buy0.48gbpusdm1.96260.00001.96462007.03.29 04:001.9646-0.240.000.009.60
151693582007.03.28 15:54sell0.12gbpusdm1.96180.00001.95982007.03.30 07:181.9619-0.060.000.00-0.12
151737702007.03.28 16:24buy0.18usdchfm1.21610.00001.21812007.03.29 12:311.2162-0.070.000.000.15
151738052007.03.28 16:24sell1.44usdchfm1.21610.00001.21412007.03.29 09:281.2141-0.590.000.0023.72
151764062007.03.28 16:52buy0.15usdjpym116.970.00117.172007.03.29 01:44116.98-0.060.000.000.13
151764172007.03.28 16:52sell0.60usdjpym116.970.00116.772007.03.29 00:53116.77-0.260.000.0010.28
151804412007.03.28 18:35sell0.18eurusdm1.33190.00001.32992007.03.29 12:361.3321-0.090.000.00-0.36
151818142007.03.28 19:29buy1.44eurusdm1.33150.00001.33352007.03.29 08:271.3335-0.720.000.0028.80
151903142007.03.29 00:53sell0.15usdjpym116.750.00116.552007.03.30 00:50118.03-0.060.000.00-16.27
151903772007.03.29 00:54buy0.30usdjpym116.770.00116.972007.03.29 01:43116.97-0.130.000.005.13
151915532007.03.29 01:44sell0.30usdjpym116.970.00116.772007.03.30 00:50118.02-0.130.000.00-26.69
151915542007.03.29 01:44buy0.15usdjpym116.990.00117.192007.03.29 03:50117.19-0.060.000.002.56
151944662007.03.29 03:43sell0.24gbpusdm1.96380.00001.96182007.03.30 07:181.9618-0.120.000.004.80
151946292007.03.29 03:45sell0.60usdjpym117.170.00116.972007.03.30 00:50118.03-0.260.000.00-43.72
151947702007.03.29 03:50buy0.15usdjpym117.220.00117.422007.03.29 07:00117.42-0.060.000.002.55
151953302007.03.29 04:01buy0.12gbpusdm1.96500.00001.96702007.03.30 03:301.9652-0.060.000.000.24
151989922007.03.29 06:37sell1.20usdjpym117.370.00117.172007.03.30 00:50118.02-0.510.000.00-66.09
151996332007.03.29 07:00buy0.15usdjpym117.450.00117.652007.03.29 12:31117.65-0.060.000.002.55
152013042007.03.29 08:27buy0.18eurusdm1.33370.00001.33572007.03.29 13:481.3338-0.090.000.000.18
152021032007.03.29 08:53sell0.36eurusdm1.33410.00001.33212007.03.29 12:361.3321-0.180.000.007.20
152040542007.03.29 09:29buy0.36usdchfm1.21410.00001.21612007.03.29 12:311.2161-0.150.000.005.92
152040592007.03.29 09:29sell0.18usdchfm1.21380.00001.21182007.03.29 16:141.2157-0.070.000.00-2.81
152129092007.03.29 12:30sell0.36usdchfm1.21580.00001.21382007.03.29 16:141.2159-0.150.000.00-0.30
152131372007.03.29 12:31buy0.18usdchfm1.21670.00001.21872007.03.30 07:371.2187-0.070.000.002.95
152131542007.03.29 12:31sell2.40usdjpym117.580.00117.382007.03.30 00:50118.01-1.020.000.00-87.45
152133782007.03.29 12:31buy0.15usdjpym117.680.00117.882007.03.29 14:17117.88-0.060.000.002.54
152139852007.03.29 12:36buy0.24gbpusdm1.96300.00001.96502007.03.30 03:301.9650-0.120.000.004.80
152140132007.03.29 12:36sell4.80usdjpym117.780.00117.582007.03.30 00:50118.00-2.040.000.00-89.49
152142662007.03.29 12:36sell0.18eurusdm1.33180.00001.32982007.03.30 07:561.3317-0.090.000.000.18
152143202007.03.29 12:36sell0.72usdchfm1.21790.00001.21592007.03.29 16:141.2159-0.300.000.0011.84
152143752007.03.29 12:36buy0.36eurusdm1.33170.00001.33372007.03.29 13:481.3337-0.180.000.007.20
152193222007.03.29 13:48buy0.18eurusdm1.33390.00001.33592007.03.30 13:001.3315-0.090.000.00-4.32
152195532007.03.29 13:53sell0.36eurusdm1.33380.00001.33182007.03.30 07:561.3318-0.180.000.007.20
152214372007.03.29 14:17buy0.15usdjpym117.910.00118.112007.03.29 17:12117.91-0.060.000.000.00
152238482007.03.29 16:14buy0.30usdjpym117.710.00117.912007.03.29 17:12117.91-0.130.000.005.09
152239132007.03.29 16:14sell0.18usdchfm1.21540.00001.21342007.03.30 13:031.2205-0.070.000.00-7.52
152247052007.03.29 17:02sell0.36usdchfm1.21740.00001.21542007.03.30 13:031.2207-0.150.000.00-9.73
152249092007.03.29 17:12buy0.15usdjpym117.930.00118.132007.03.29 23:30118.13-0.060.000.002.54
152251852007.03.29 17:36sell9.60usdjpym117.980.00117.782007.03.30 00:49117.99-4.080.000.00-8.14
152293282007.03.29 23:30buy0.15usdjpym118.160.00118.362007.03.30 03:45117.72-0.060.000.00-5.61
152302352007.03.30 00:11sell19.20usdjpym118.180.00117.982007.03.30 00:49117.98-8.160.000.00325.48
152306442007.03.30 00:51sell0.15usdjpym117.990.00117.792007.03.30 01:37117.79-0.060.000.002.55
152306742007.03.30 00:52buy0.30usdjpym117.960.00118.162007.03.30 03:45117.74-0.130.000.00-5.61
152319272007.03.30 01:37sell0.15usdjpym117.760.00117.562007.03.30 02:26117.56-0.060.000.002.55
152321302007.03.30 02:01buy0.60usdjpym117.750.00117.952007.03.30 03:45117.75-0.260.000.000.00
152327282007.03.30 02:26sell0.15usdjpym117.530.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.060.000.00-7.11
152327452007.03.30 02:26buy1.20usdjpym117.550.00117.752007.03.30 03:45117.75-0.510.000.0020.38
152340742007.03.30 03:30buy0.12gbpusdm1.96550.00001.96752007.03.30 08:181.9571-0.060.000.00-10.08
152344122007.03.30 03:45sell0.30usdjpym117.730.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.130.000.00-9.15
152344442007.03.30 03:45buy0.15usdjpym117.760.00117.962007.03.30 07:26117.96-0.060.000.002.54
152347482007.03.30 04:02buy0.24gbpusdm1.96350.00001.96552007.03.30 08:181.9572-0.120.000.00-15.12
152371632007.03.30 07:18sell0.12gbpusdm1.96160.00001.95962007.03.30 07:331.9596-0.060.000.002.40
152371672007.03.30 07:18buy0.48gbpusdm1.96150.00001.96352007.03.30 08:181.9571-0.240.000.00-21.12
152375202007.03.30 07:26sell0.60usdjpym117.930.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.260.000.00-8.13
152375312007.03.30 07:27buy0.15usdjpym117.980.00118.232007.03.30 08:06117.99-0.060.000.000.13
152378012007.03.30 07:33sell0.12gbpusdm1.95920.00001.95722007.03.30 07:531.9572-0.060.000.002.40
152378182007.03.30 07:33buy0.96gbpusdm1.95940.00001.96142007.03.30 08:181.9571-0.480.000.00-22.08
152382162007.03.30 07:37buy0.18usdchfm1.21910.00001.22152007.03.30 10:521.2215-0.070.000.003.54
152388192007.03.30 07:53buy1.92gbpusdm1.95740.00001.95942007.03.30 08:181.9572-0.960.000.00-3.84
152388742007.03.30 07:53sell0.12gbpusdm1.95580.00001.95382007.03.30 12:301.9581-0.060.000.00-2.76
152389392007.03.30 07:53buy3.84gbpusdm1.95520.00001.95722007.03.30 08:181.9572-1.920.000.0076.80
152392562007.03.30 07:55sell0.72usdchfm1.21940.00001.21702007.03.30 13:031.2209-0.300.000.00-8.85
152393542007.03.30 07:56buy0.36eurusdm1.33190.00001.33392007.03.30 13:001.3314-0.180.000.00-1.80
152394062007.03.30 07:56sell0.18eurusdm1.33120.00001.32922007.03.30 12:391.3292-0.090.000.003.60
152412182007.03.30 08:18buy0.12gbpusdm1.95740.00001.95942007.03.30 11:481.9594-0.060.000.002.40
152413382007.03.30 08:20sell0.24gbpusdm1.95780.00001.95582007.03.30 12:301.9579-0.120.000.00-0.24
152414402007.03.30 08:22sell1.20usdjpym118.140.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.510.000.005.08
152466252007.03.30 10:52sell1.44usdchfm1.22140.00001.21902007.03.30 13:021.2210-0.590.000.004.72
152466372007.03.30 10:52buy0.18usdchfm1.22180.00001.22422007.03.30 12:381.2222-0.070.000.000.59
152486882007.03.30 11:48buy0.12gbpusdm1.95990.00001.96192007.03.30 13:241.9578-0.060.000.00-2.52
152487012007.03.30 11:48sell0.48gbpusdm1.95990.00001.95792007.03.30 12:301.9579-0.240.000.009.60
152492292007.03.30 12:00buy0.36usdchfm1.21980.00001.22222007.03.30 12:381.2222-0.150.000.007.07
152513262007.03.30 12:30buy0.24gbpusdm1.95790.00001.95992007.03.30 13:241.9579-0.120.000.000.00
152513392007.03.30 12:30sell0.12gbpusdm1.95740.00001.95542007.03.30 15:551.9682-0.060.000.00-12.96
152519572007.03.30 12:38buy0.18usdchfm1.22260.00001.22502007.03.30 14:141.2230-0.070.000.000.59
152520262007.03.30 12:39sell2.40usdjpym118.340.00118.092007.03.30 14:59118.09-1.010.000.0050.81
152520812007.03.30 12:39buy0.72eurusdm1.32950.00001.33152007.03.30 13:001.3315-0.360.000.0014.40
152521212007.03.30 12:39buy0.48gbpusdm1.95590.00001.95792007.03.30 13:241.9579-0.240.000.009.60
152521932007.03.30 12:39sell2.88usdchfm1.22340.00001.22102007.03.30 13:021.2210-1.180.000.0056.61
152522402007.03.30 12:39sell0.18eurusdm1.32890.00001.32692007.03.30 14:071.3289-0.090.000.000.00
152530042007.03.30 12:51sell0.36eurusdm1.33090.00001.32892007.03.30 14:071.3289-0.180.000.007.20
152535932007.03.30 13:00buy0.18eurusdm1.33160.00001.33362007.03.30 15:081.3316-0.090.000.000.00
152538392007.03.30 13:03buy0.36usdchfm1.22060.00001.22302007.03.30 14:131.2230-0.150.000.007.06
152538882007.03.30 13:03sell0.18usdchfm1.22030.00001.21792007.03.30 15:141.2185-0.070.000.002.66
152553962007.03.30 13:25buy0.12gbpusdm1.95830.00001.96032007.03.30 14:351.9583-0.060.000.000.00
152595632007.03.30 14:04sell0.36usdchfm1.22230.00001.21992007.03.30 15:141.2199-0.150.000.007.08
152596272007.03.30 14:05buy0.24gbpusdm1.95630.00001.95832007.03.30 14:351.9583-0.120.000.004.80
152597592007.03.30 14:07buy0.36eurusdm1.32960.00001.33162007.03.30 15:081.3316-0.180.000.007.20
152599242007.03.30 14:08sell0.18eurusdm1.32890.00001.32692007.03.30 15:551.3374-0.090.000.00-15.30
152603192007.03.30 14:14buy0.18usdchfm1.22330.00001.22572007.03.30 15:341.2126-0.070.000.00-15.88
152617602007.03.30 14:35buy0.12gbpusdm1.95860.00001.96062007.03.30 14:591.9606-0.060.000.002.40
152620092007.03.30 14:39sell0.24gbpusdm1.95940.00001.95742007.03.30 15:551.9681-0.120.000.00-20.88
152634472007.03.30 14:59buy0.12gbpusdm1.96100.00001.96302007.03.30 15:081.9630-0.060.000.002.40
152634552007.03.30 14:59buy0.36usdchfm1.22130.00001.22372007.03.30 15:341.2125-0.150.000.00-26.13
152634652007.03.30 14:59sell0.36eurusdm1.33090.00001.32892007.03.30 15:551.3375-0.180.000.00-23.76
152636132007.03.30 14:59sell0.48gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.30 15:551.9678-0.240.000.00-30.72
152646422007.03.30 15:08buy0.12gbpusdm1.96320.00001.96522007.03.30 15:141.9652-0.060.000.002.40
152646512007.03.30 15:08buy0.18eurusdm1.33170.00001.33372007.03.30 15:171.3337-0.090.000.003.60
152654372007.03.30 15:14buy0.72usdchfm1.21930.00001.22172007.03.30 15:341.2126-0.300.000.00-39.78
152655012007.03.30 15:14sell0.96gbpusdm1.96410.00001.96212007.03.30 15:551.9677-0.480.000.00-34.56
152656262007.03.30 15:14sell0.18usdchfm1.21780.00001.21542007.03.30 15:211.2154-0.070.000.003.55
152656832007.03.30 15:14sell0.72eurusdm1.33290.00001.33092007.03.30 15:551.3373-0.360.000.00-31.68
152657112007.03.30 15:14buy0.12gbpusdm1.96560.00001.96732007.03.30 15:201.9673-0.060.000.002.04
152661242007.03.30 15:17buy0.18eurusdm1.33460.00001.33662007.03.30 15:271.3366-0.090.000.003.60
152661472007.03.30 15:17buy1.44usdchfm1.21620.00001.21862007.03.30 15:341.2126-0.590.000.00-42.75
152662572007.03.30 15:17sell1.44eurusdm1.33490.00001.33292007.03.30 15:551.3372-0.720.000.00-33.12
152662962007.03.30 15:17sell1.92gbpusdm1.96620.00001.96422007.03.30 15:551.9682-0.960.000.00-38.40
152667032007.03.30 15:20buy0.12gbpusdm1.96820.00001.97022007.03.30 15:291.9702-0.060.000.002.40
152669632007.03.30 15:21sell0.18usdchfm1.21440.00001.21202007.03.30 15:291.2120-0.070.000.003.56
152669852007.03.30 15:21sell3.84gbpusdm1.96860.00001.96662007.03.30 15:551.9687-1.920.000.00-3.84
152679172007.03.30 15:26buy2.88usdchfm1.21420.00001.21662007.03.30 15:341.2124-1.180.000.00-42.76
152680002007.03.30 15:27buy0.18eurusdm1.33690.00001.33892007.03.30 15:291.3389-0.090.000.003.60
152680312007.03.30 15:27sell2.88eurusdm1.33700.00001.33502007.03.30 15:551.3374-1.440.000.00-11.52
152687942007.03.30 15:29buy5.76usdchfm1.21220.00001.21462007.03.30 15:341.2126-2.390.000.0019.00
152688582007.03.30 15:29sell0.18usdchfm1.21160.00001.20922007.03.30 15:481.2092-0.070.000.003.57
152688952007.03.30 15:29buy0.12gbpusdm1.97080.00001.97282007.03.30 15:461.9708-0.060.000.000.00
152690612007.03.30 15:29buy0.18eurusdm1.33930.00001.34132007.04.02 12:521.3371-0.090.000.00-3.96
152692302007.03.30 15:30buy11.52usdchfm1.21020.00001.21262007.03.30 15:341.2126-4.780.000.00228.01
152692882007.03.30 15:30sell5.76eurusdm1.33900.00001.33702007.03.30 15:551.3370-2.880.000.00115.20
152699122007.03.30 15:32buy0.24gbpusdm1.96880.00001.97082007.03.30 15:461.9708-0.120.000.004.80
152720292007.03.30 15:44sell7.68gbpusdm1.97070.00001.96872007.03.30 15:551.9687-3.840.000.00153.60
152725902007.03.30 15:46buy0.12gbpusdm1.97120.00001.97322007.04.02 05:291.9693-0.060.000.00-2.28
152732672007.03.30 15:49sell0.18usdchfm1.20880.00001.20642007.04.02 07:291.2145-0.070.000.00-8.45
152737652007.03.30 15:51sell0.36usdchfm1.21080.00001.20842007.04.02 07:291.2146-0.150.000.00-11.26
152745992007.03.30 15:55buy0.24gbpusdm1.96920.00001.97122007.04.02 05:291.9692-0.120.000.000.00
152747202007.03.30 15:55buy0.36eurusdm1.33710.00001.33912007.04.02 12:521.3372-0.180.000.000.36
152749512007.03.30 15:55sell0.72usdchfm1.21290.00001.21052007.04.02 07:291.2146-0.300.000.00-10.08
152756412007.03.30 16:00sell0.12gbpusdm1.96830.00001.96632007.04.03 08:001.9788-0.060.000.00-12.60
152756702007.03.30 16:00buy0.18usdchfm1.21270.00001.21512007.03.30 18:571.2151-0.070.000.003.56
152756912007.03.30 16:00sell0.18eurusdm1.33740.00001.33542007.03.30 19:001.3354-0.090.000.003.60
152868732007.03.30 18:57sell1.44usdchfm1.21490.00001.21252007.04.02 07:281.2145-0.590.000.004.74
152869532007.03.30 18:57buy0.18usdchfm1.21550.00001.21792007.04.02 00:201.2159-0.070.000.000.59
152870402007.03.30 19:00sell0.18eurusdm1.33520.00001.33322007.04.02 00:181.3350-0.090.000.000.36
152885332007.04.01 22:00sell0.36eurusdm1.33720.00001.33522007.04.02 00:181.3352-0.180.000.007.20
152894222007.04.01 22:14buy0.36usdchfm1.21350.00001.21592007.04.02 00:201.2159-0.150.000.007.11
152921932007.04.02 00:18buy0.72eurusdm1.33510.00001.33712007.04.02 12:521.3371-0.360.000.0014.40
152922072007.04.02 00:18sell0.18eurusdm1.33480.00001.33282007.04.03 17:451.3347-0.090.000.000.18
152922122007.04.02 00:18buy0.48gbpusdm1.96720.00001.96922007.04.02 05:291.9692-0.240.000.009.60
152924222007.04.02 00:20buy0.18usdchfm1.21650.00001.21892007.04.02 18:161.2149-0.070.000.00-2.37
152928782007.04.02 00:32sell2.88usdchfm1.21690.00001.21452007.04.02 07:281.2145-1.180.000.0056.91
152993452007.04.02 05:30buy0.12gbpusdm1.96980.00001.97182007.04.02 07:201.9718-0.060.000.002.40
153018682007.04.02 06:31sell0.24gbpusdm1.97030.00001.96832007.04.03 08:001.9787-0.120.000.00-20.16
153037452007.04.02 07:20buy0.12gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.02 11:181.9743-0.060.000.002.40
153038632007.04.02 07:25sell0.48gbpusdm1.97230.00001.97032007.04.03 08:001.9786-0.240.000.00-30.24
153042542007.04.02 07:29buy0.36usdchfm1.21440.00001.21682007.04.02 18:161.2148-0.150.000.001.19
153042582007.04.02 07:29sell0.18usdchfm1.21400.00001.21162007.04.02 14:161.2127-0.070.000.001.93
153079592007.04.02 11:18sell0.96gbpusdm1.97430.00001.97232007.04.03 07:591.9785-0.480.000.00-40.32
153079702007.04.02 11:18buy0.12gbpusdm1.97500.00001.97702007.04.02 11:501.9770-0.060.000.002.40
153089882007.04.02 11:50sell1.92gbpusdm1.97660.00001.97462007.04.03 07:591.9784-0.960.000.00-34.56
153090232007.04.02 11:50buy0.12gbpusdm1.97730.00001.97932007.04.02 13:121.9793-0.060.000.002.40
153093112007.04.02 11:55sell0.36eurusdm1.33680.00001.33482007.04.03 17:441.3348-0.180.000.007.20
153102562007.04.02 12:24sell3.84gbpusdm1.97860.00001.97662007.04.03 07:591.9786-1.920.000.000.00
153109852007.04.02 12:52buy0.18eurusdm1.33740.00001.33942007.04.03 14:081.3374-0.090.000.000.00
153115672007.04.02 13:12buy0.12gbpusdm1.97970.00001.98172007.04.03 06:231.9799-0.060.000.000.24
153138182007.04.02 14:15buy0.72usdchfm1.21240.00001.21482007.04.02 18:161.2148-0.300.000.0014.22
153138632007.04.02 14:16sell0.05usdchfm1.21230.00001.21032007.04.04 07:371.2201-0.020.000.00-3.20
153141902007.04.02 14:33buy0.24gbpusdm1.97770.00001.97972007.04.03 06:231.9797-0.120.000.004.80
153154732007.04.02 15:17sell0.36usdchfm1.21440.00001.21202007.04.04 07:371.2202-0.150.000.00-17.11
153173442007.04.02 18:16buy0.18usdchfm1.21540.00001.21782007.04.03 08:011.2170-0.070.000.002.37
153250002007.04.03 05:56sell0.72usdchfm1.21640.00001.21402007.04.04 07:371.2201-0.300.000.00-21.83
153256532007.04.03 06:23buy0.12gbpusdm1.98020.00001.98222007.04.03 13:201.9780-0.060.000.00-2.64
153266262007.04.03 06:59sell7.68gbpusdm1.98060.00001.97862007.04.03 07:591.9786-3.840.000.00153.60
153301482007.04.03 08:16buy0.18usdchfm1.21740.00001.21982007.04.03 17:331.2198-0.070.000.003.54
153308842007.04.03 08:59sell0.12gbpusdm1.97820.00001.97622007.04.03 09:081.9762-0.060.000.002.40
153310662007.04.03 09:06buy0.24gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.03 13:201.9781-0.120.000.00-0.24
153313092007.04.03 09:08sell0.12gbpusdm1.97580.00001.97382007.04.03 17:481.9752-0.060.000.000.72
153313302007.04.03 09:08buy0.48gbpusdm1.97610.00001.97812007.04.03 13:191.9781-0.240.000.009.60
153313972007.04.03 09:09sell1.44usdchfm1.21840.00001.21602007.04.04 07:371.2200-0.590.000.00-18.89
153327392007.04.03 09:36buy0.36eurusdm1.33540.00001.33742007.04.03 14:081.3374-0.180.000.007.20
153386852007.04.03 13:20buy0.12gbpusdm1.97830.00001.98032007.04.04 07:261.9762-0.060.000.00-2.52
153388162007.04.03 13:24sell0.24gbpusdm1.97830.00001.97532007.04.03 17:471.9753-0.120.000.007.20
153397082007.04.03 14:08buy0.18eurusdm1.33760.00001.33962007.04.04 07:291.3342-0.090.000.00-6.12
153426062007.04.03 16:24buy0.36eurusdm1.33580.00001.33782007.04.04 07:291.3343-0.180.000.00-5.40
153432992007.04.03 16:49buy0.24gbpusdm1.97630.00001.97832007.04.04 07:261.9763-0.120.000.000.00
153441322007.04.03 17:33buy0.18usdchfm1.22020.00001.22262007.04.03 18:001.2226-0.070.000.003.53
153442772007.04.03 17:35sell2.88usdchfm1.22040.00001.21802007.04.04 07:371.2200-1.180.000.009.44
153446582007.04.03 17:45sell0.18eurusdm1.33460.00001.33262007.04.03 18:001.3326-0.090.000.003.60
153448572007.04.03 17:48sell0.12gbpusdm1.97480.00001.97182007.04.04 12:461.9727-0.060.000.002.52
153450152007.04.03 17:50buy0.72eurusdm1.33410.00001.33612007.04.04 07:291.3344-0.360.000.002.16
153453392007.04.03 17:57buy0.48gbpusdm1.97430.00001.97632007.04.04 07:261.9763-0.240.000.009.60
153456042007.04.03 17:58sell5.76usdchfm1.22240.00001.22002007.04.04 07:371.2200-2.360.000.00113.31
153457822007.04.03 18:00buy0.18usdchfm1.22300.00001.22542007.04.04 11:031.2216-0.070.000.00-2.06
153458112007.04.03 18:00sell0.18eurusdm1.33230.00001.33032007.04.04 11:031.3341-0.090.000.00-3.24
153458822007.04.03 18:00buy1.44eurusdm1.33240.00001.33442007.04.04 07:291.3344-0.720.000.0028.80
153572422007.04.04 07:27buy0.12gbpusdm1.97670.00001.97872007.04.04 14:191.9747-0.060.000.00-2.40
153572862007.04.04 07:29sell0.36eurusdm1.33430.00001.33232007.04.04 11:031.3343-0.180.000.000.00
153573042007.04.04 07:29buy0.18eurusdm1.33450.00001.33652007.04.04 10:261.3365-0.090.000.003.60
153573372007.04.04 07:31buy0.36usdchfm1.22100.00001.22342007.04.04 11:031.2215-0.150.000.001.47
153577282007.04.04 07:37sell0.18usdchfm1.21980.00001.21742007.04.04 14:401.2181-0.070.000.002.51
153598212007.04.04 09:51buy0.24gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.04 14:191.9748-0.120.000.000.24
153602322007.04.04 10:15sell0.72eurusdm1.33630.00001.33432007.04.04 11:031.3343-0.360.000.0014.40
153603652007.04.04 10:26buy0.18eurusdm1.33670.00001.33872007.04.04 14:221.3370-0.090.000.000.54
153604562007.04.04 10:28buy0.72usdchfm1.21900.00001.22142007.04.04 11:031.2214-0.300.000.0014.15
153610902007.04.04 11:00buy0.36eurusdm1.33500.00001.33702007.04.04 14:221.3370-0.180.000.007.20
153615522007.04.04 11:03sell0.18eurusdm1.33380.00001.33182007.04.05 05:461.3359-0.090.000.00-3.78
153615572007.04.04 11:03buy0.18usdchfm1.22210.00001.22452007.04.04 16:091.2205-0.070.000.00-2.36
153625912007.04.04 11:34buy0.48gbpusdm1.97270.00001.97472007.04.04 14:191.9747-0.240.000.009.60
153630552007.04.04 12:05buy0.36usdchfm1.22010.00001.22252007.04.04 16:091.2204-0.150.000.000.88
153644282007.04.04 12:46sell0.12gbpusdm1.97220.00001.96922007.04.05 06:141.9741-0.060.000.00-2.28
153650012007.04.04 13:02sell0.36eurusdm1.33580.00001.33382007.04.05 05:461.3359-0.180.000.00-0.36
153667422007.04.04 14:19sell0.24gbpusdm1.97470.00001.97172007.04.05 06:141.9742-0.120.000.001.20
153667652007.04.04 14:19buy0.12gbpusdm1.97520.00001.97722007.04.04 14:591.9772-0.060.000.002.40
153669072007.04.04 14:22buy0.18eurusdm1.33730.00001.33932007.04.05 11:171.3376-0.090.000.000.54
153673812007.04.04 14:37buy0.72usdchfm1.21810.00001.22052007.04.04 16:091.2205-0.300.000.0014.16
153674302007.04.04 14:37sell0.72eurusdm1.33790.00001.33592007.04.05 05:461.3359-0.360.000.0014.40
153676212007.04.04 14:40sell0.18usdchfm1.21780.00001.21542007.04.05 13:101.2177-0.070.000.000.15
153680652007.04.04 14:59sell0.48gbpusdm1.97710.00001.97412007.04.05 06:131.9741-0.240.000.0014.40
153680712007.04.04 14:59buy0.12gbpusdm1.97760.00001.97962007.04.05 11:031.9719-0.060.000.00-6.84
153691562007.04.04 16:00buy0.24gbpusdm1.97560.00001.97762007.04.05 11:021.9717-0.120.000.00-9.36
153694892007.04.04 16:03sell0.36usdchfm1.21980.00001.21742007.04.05 13:101.2174-0.150.000.007.10
153697222007.04.04 16:09buy0.18usdchfm1.22080.00001.22322007.04.05 16:131.2149-0.070.000.00-8.74
153755252007.04.05 05:49sell0.18eurusdm1.33580.00001.33382007.04.06 04:481.3417-0.090.000.00-10.62
153762432007.04.05 06:13buy0.36eurusdm1.33560.00001.33762007.04.05 11:171.3376-0.180.000.007.20
153763052007.04.05 06:14sell0.12gbpusdm1.97360.00001.97062007.04.05 10:101.9731-0.060.000.000.60
153769632007.04.05 07:00sell0.24gbpusdm1.97610.00001.97312007.04.05 10:101.9731-0.120.000.007.20
153793602007.04.05 08:30buy0.48gbpusdm1.97380.00001.97552007.04.05 11:021.9716-0.240.000.00-10.56
153815742007.04.05 10:10sell0.12gbpusdm1.97210.00001.96912007.04.05 11:001.9691-0.060.000.003.60
153822192007.04.05 10:58buy0.96gbpusdm1.97160.00001.97362007.04.05 11:021.9715-0.480.000.00-0.96
153828272007.04.05 11:00buy1.92gbpusdm1.96950.00001.97152007.04.05 11:021.9715-0.960.000.0038.40
153829372007.04.05 11:00sell0.12gbpusdm1.96870.00001.96572007.04.05 11:541.9707-0.060.000.00-2.40
153834422007.04.05 11:02sell0.24gbpusdm1.97120.00001.96822007.04.05 11:541.9708-0.120.000.000.96
153834832007.04.05 11:03buy0.12gbpusdm1.97240.00001.97442007.04.05 11:171.9724-0.060.000.000.00
153835692007.04.05 11:04buy0.24gbpusdm1.97040.00001.97242007.04.05 11:171.9724-0.120.000.004.80
153839892007.04.05 11:17buy0.12gbpusdm1.97300.00001.97502007.04.05 13:221.9712-0.060.000.00-2.16
153840322007.04.05 11:17buy0.18eurusdm1.33780.00001.33982007.04.05 13:101.3398-0.090.000.003.60
153841912007.04.05 11:20sell0.36eurusdm1.33780.00001.33582007.04.06 04:481.3418-0.180.000.00-14.40
153843322007.04.05 11:21sell0.48gbpusdm1.97370.00001.97072007.04.05 11:541.9707-0.240.000.0014.40
153848872007.04.05 11:44buy0.24gbpusdm1.97090.00001.97292007.04.05 13:211.9709-0.120.000.000.00
153850842007.04.05 11:54sell0.12gbpusdm1.97040.00001.96742007.04.05 12:111.9694-0.060.000.001.20
153860792007.04.05 12:11sell0.13gbpusdm1.96890.00001.96592007.04.06 12:301.9684-0.070.000.000.65
153860812007.04.05 12:12buy0.48gbpusdm1.96890.00001.97092007.04.05 13:211.9709-0.240.000.009.60
153865232007.04.05 12:26buy0.36usdchfm1.21880.00001.22122007.04.05 16:131.2150-0.150.000.00-11.26
153878372007.04.05 13:10sell0.18usdchfm1.21670.00001.21432007.04.05 13:231.2143-0.070.000.003.56
153878792007.04.05 13:10buy0.72usdchfm1.21680.00001.21922007.04.05 16:131.2149-0.300.000.00-11.26
153879022007.04.05 13:10sell0.72eurusdm1.33980.00001.33782007.04.06 04:471.3419-0.360.000.00-15.12
153879542007.04.05 13:10buy0.18eurusdm1.34000.00001.34202007.04.05 13:221.3420-0.090.000.003.60
153888332007.04.05 13:22sell0.26gbpusdm1.97140.00001.96842007.04.06 12:301.9684-0.130.000.007.80
153889052007.04.05 13:22buy0.12gbpusdm1.97170.00001.97372007.04.05 13:261.9737-0.060.000.002.40
153890292007.04.05 13:22sell1.44eurusdm1.34180.00001.33982007.04.06 04:461.3418-0.720.000.000.00
153891362007.04.05 13:22buy0.18eurusdm1.34230.00001.34432007.04.05 13:461.3434-0.090.000.001.98
153892192007.04.05 13:23buy1.44usdchfm1.21460.00001.21702007.04.05 16:131.2150-0.590.000.004.74
153892672007.04.05 13:23sell0.18usdchfm1.21390.00001.21152007.04.05 13:551.2132-0.070.000.001.04
153898002007.04.05 13:26buy0.12gbpusdm1.97430.00001.97632007.04.10 00:591.9644-0.060.000.00-11.88
153904992007.04.05 13:32buy0.24gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.10 00:591.9643-0.120.000.00-19.20
153910312007.04.05 13:45sell2.88eurusdm1.34380.00001.34182007.04.06 04:461.3418-1.440.000.0057.60
153910852007.04.05 13:46buy0.18eurusdm1.34350.00001.34552007.04.10 00:481.3367-0.090.000.00-12.24
153912282007.04.05 13:52buy2.88usdchfm1.21260.00001.21502007.04.05 16:121.2150-1.180.000.0056.88
153913182007.04.05 13:55sell0.18usdchfm1.21290.00001.21052007.04.10 01:581.2227-0.070.000.00-14.43
153938852007.04.05 16:02buy0.48gbpusdm1.97030.00001.97232007.04.10 00:591.9641-0.240.000.00-29.76
153940812007.04.05 16:12sell0.36usdchfm1.21490.00001.21252007.04.10 01:581.2226-0.150.000.00-22.67
153940892007.04.05 16:13buy0.18usdchfm1.21540.00001.21782007.04.06 12:301.2178-0.070.000.003.55
153990522007.04.06 04:48sell0.18eurusdm1.34160.00001.33962007.04.06 12:301.3396-0.090.000.003.60
153995722007.04.06 05:22buy0.36eurusdm1.34170.00001.34372007.04.10 00:481.3366-0.180.000.00-18.36
154006352007.04.06 06:28sell0.72usdchfm1.21690.00001.21452007.04.10 01:581.2227-0.300.000.00-34.15
154071312007.04.06 12:31buy0.72eurusdm1.33990.00001.34172007.04.10 00:481.3367-0.360.000.00-23.04
154071782007.04.06 12:31buy0.96gbpusdm1.96790.00001.96992007.04.10 00:591.9643-0.480.000.00-34.56
154072772007.04.06 12:31sell0.18eurusdm1.33890.00001.33692007.04.06 14:041.3369-0.090.000.003.60
154073302007.04.06 12:31sell1.44usdchfm1.21900.00001.21662007.04.10 01:581.2226-0.590.000.00-42.40
154074722007.04.06 12:31sell0.13gbpusdm1.96620.00001.96322007.04.09 07:361.9639-0.070.000.002.99
154075282007.04.06 12:31buy0.18usdchfm1.22090.00001.22332007.04.09 06:421.2233-0.070.000.003.53
154078892007.04.06 12:31buy1.44eurusdm1.33810.00001.34012007.04.10 00:481.3366-0.720.000.00-21.60
154079392007.04.06 12:31buy1.92gbpusdm1.96590.00001.96792007.04.10 00:581.9639-0.960.000.00-38.40
154103712007.04.06 12:43sell2.88usdchfm1.22100.00001.21862007.04.10 01:581.2227-1.180.000.00-40.04
154160582007.04.06 14:04sell0.18eurusdm1.33660.00001.33462007.04.09 16:431.3346-0.090.000.003.60
154213772007.04.09 00:14sell5.76usdchfm1.22300.00001.22062007.04.10 01:581.2228-2.360.000.009.42
154220092007.04.09 00:54buy2.88eurusdm1.33640.00001.33842007.04.10 00:481.3367-1.440.000.008.64
154240612007.04.09 06:42buy0.18usdchfm1.22370.00001.22612007.04.09 16:291.2261-0.070.000.003.52
154244992007.04.09 07:30buy3.84gbpusdm1.96390.00001.96592007.04.10 00:581.9639-1.920.000.000.00
154245402007.04.09 07:37sell0.13gbpusdm1.96360.00001.96062007.04.09 12:481.9618-0.070.000.002.34
154280322007.04.09 12:45buy7.68gbpusdm1.96190.00001.96392007.04.10 00:581.9639-3.840.000.00153.60
154282112007.04.09 12:48sell0.13gbpusdm1.96130.00001.95832007.04.10 19:291.9710-0.070.000.00-12.61
154298672007.04.09 14:00sell11.52usdchfm1.22500.00001.22262007.04.10 01:581.2226-4.720.000.00226.14
154317352007.04.09 16:29buy0.18usdchfm1.22660.00001.22902007.04.11 07:321.2186-0.070.000.00-11.82
154325832007.04.09 16:43buy5.76eurusdm1.33470.00001.33672007.04.10 00:481.3367-2.880.000.00115.20
154326392007.04.09 16:44sell0.18eurusdm1.33440.00001.33242007.04.10 08:231.3410-0.090.000.00-11.88
154406742007.04.10 00:36sell0.24eurusdm1.33640.00001.33442007.04.10 08:231.3409-0.120.000.00-10.80
154410132007.04.10 00:48buy0.12eurusdm1.33680.00001.33882007.04.10 01:081.3376-0.060.000.000.96
154411092007.04.10 00:52sell0.26gbpusdm1.96380.00001.96082007.04.10 19:281.9711-0.130.000.00-18.98
154415152007.04.10 00:59buy0.36usdchfm1.22430.00001.22672007.04.11 07:321.2187-0.150.000.00-16.54
154415672007.04.10 00:59buy0.12gbpusdm1.96490.00001.96692007.04.10 01:481.9669-0.060.000.002.40
154421602007.04.10 01:10buy0.15eurusdm1.33810.00001.34012007.04.10 02:031.3401-0.080.000.003.00
154432862007.04.10 01:45sell0.60eurusdm1.33840.00001.33642007.04.10 08:231.3408-0.300.000.00-14.40
154433452007.04.10 01:46sell0.52gbpusdm1.96630.00001.96332007.04.10 19:281.9710-0.260.000.00-24.44
154435772007.04.10 01:48buy0.13gbpusdm1.96730.00001.96932007.04.10 02:321.9693-0.070.000.002.60
154441562007.04.10 01:58sell0.18usdchfm1.22220.00001.21982007.04.10 02:401.2198-0.070.000.003.54
154443242007.04.10 02:00buy0.48usdchfm1.22230.00001.22472007.04.11 07:321.2186-0.200.000.00-14.57
154445002007.04.10 02:03buy0.15eurusdm1.34030.00001.34232007.04.10 02:331.3423-0.080.000.003.00
154445442007.04.10 02:03sell1.20eurusdm1.34040.00001.33842007.04.10 08:231.3407-0.600.000.00-3.60
154453512007.04.10 02:25sell1.04gbpusdm1.96880.00001.96582007.04.10 19:281.9711-0.520.000.00-23.92
154458682007.04.10 02:32buy0.13gbpusdm1.96970.00001.97172007.04.10 05:501.9699-0.070.000.000.26
154461732007.04.10 02:33buy0.15eurusdm1.34240.00001.34442007.04.10 12:021.3427-0.080.000.000.45
154462942007.04.10 02:35sell2.40eurusdm1.34240.00001.34042007.04.10 08:211.3404-1.200.000.0048.00
154464492007.04.10 02:38buy0.96usdchfm1.22030.00001.22272007.04.11 07:311.2187-0.390.000.00-12.60
154465902007.04.10 02:40sell0.12usdchfm1.21940.00001.21702007.04.10 09:431.2190-0.050.000.000.39
154483412007.04.10 03:44buy0.26gbpusdm1.96770.00001.96972007.04.10 05:501.9697-0.130.000.005.20
154485882007.04.10 03:58sell0.24usdchfm1.22140.00001.21902007.04.10 09:431.2190-0.100.000.004.73
154487242007.04.10 04:03buy0.02gbpjpym234.340.00234.542007.04.10 05:50234.54-0.010.000.000.33
154489172007.04.10 04:07buy0.01gbpjpym234.300.00234.552007.04.10 05:50234.550.000.000.000.21
154501882007.04.10 05:50buy0.01gbpjpym234.640.00234.892007.04.10 07:01234.670.000.000.000.03
154502202007.04.10 05:50buy0.13gbpusdm1.97110.00001.97312007.04.10 08:411.9711-0.070.000.000.00
154504552007.04.10 05:55sell0.01gbpjpym234.460.00234.212007.04.10 07:52234.440.000.000.000.02
154505562007.04.10 05:59buy0.02gbpjpym234.420.00234.672007.04.10 07:01234.67-0.010.000.000.42
154505622007.04.10 05:59buy0.26gbpusdm1.96910.00001.97112007.04.10 08:411.9711-0.130.000.005.20
154518882007.04.10 07:01sell0.02gbpjpym234.690.00234.442007.04.10 07:52234.44-0.010.000.000.42
154518912007.04.10 07:01buy0.01gbpjpym234.790.00235.042007.04.10 08:41234.820.000.000.000.03
154523902007.04.10 07:35buy0.02gbpjpym234.570.00234.822007.04.10 08:41234.82-0.010.000.000.42
154527002007.04.10 07:52sell0.01gbpjpym234.350.00234.102007.04.10 13:32235.000.000.000.00-0.54
154529552007.04.10 08:01buy0.30eurusdm1.34070.00001.34272007.04.10 12:021.3427-0.150.000.006.00
154532752007.04.10 08:08sell0.02gbpjpym234.560.00234.312007.04.10 13:32234.99-0.010.000.00-0.72
154535812007.04.10 08:23sell0.15eurusdm1.34070.00001.33872007.04.10 18:131.3427-0.080.000.00-3.00
154536992007.04.10 08:36sell0.04gbpjpym234.770.00234.522007.04.10 13:31234.98-0.020.000.00-0.70
154538102007.04.10 08:41buy0.13gbpusdm1.97150.00001.97352007.04.10 11:251.9735-0.070.000.002.60
154538212007.04.10 08:41buy0.01gbpjpym234.900.00235.152007.04.10 10:35234.930.000.000.000.03
154539912007.04.10 08:54buy0.02gbpjpym234.690.00234.942007.04.10 10:35234.94-0.010.000.000.42
154542652007.04.10 09:20sell2.08gbpusdm1.97140.00001.96842007.04.10 19:281.9710-1.040.000.008.32
154546952007.04.10 09:44sell0.12usdchfm1.21870.00001.21632007.04.10 13:131.2163-0.050.000.002.37
154553002007.04.10 10:35buy0.01gbpjpym235.030.00235.282007.04.10 11:14235.280.000.000.000.21
154556002007.04.10 10:58sell0.08gbpjpym234.990.00234.742007.04.10 13:31234.96-0.030.000.000.21
154558002007.04.10 11:05sell0.16gbpjpym235.210.00234.962007.04.10 13:31234.96-0.070.000.003.36
154560422007.04.10 11:14buy0.01gbpjpym235.370.00235.622007.04.10 23:50235.120.000.000.00-0.21
154562552007.04.10 11:25buy0.13gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.10 14:531.9739-0.070.000.000.00
154564032007.04.10 11:30sell4.16gbpusdm1.97390.00001.97092007.04.10 19:261.9709-2.080.000.00124.80
154566332007.04.10 11:52buy0.02gbpjpym235.160.00235.412007.04.10 23:50235.03-0.010.000.00-0.22
154569122007.04.10 12:02sell0.30eurusdm1.34270.00001.34072007.04.10 18:121.3428-0.150.000.00-0.30
154569172007.04.10 12:02buy0.15eurusdm1.34280.00001.34482007.04.10 15:041.3448-0.080.000.003.00
154572832007.04.10 12:16buy1.92usdchfm1.21830.00001.22072007.04.11 07:311.2187-0.790.000.006.30
154588012007.04.10 13:13sell0.12usdchfm1.21590.00001.21352007.04.12 01:411.2213-0.050.000.00-5.31
154588882007.04.10 13:16buy3.84usdchfm1.21630.00001.21872007.04.11 07:311.2187-1.570.000.0075.62
154591492007.04.10 13:32sell0.01gbpjpym234.910.00234.662007.04.10 15:45234.660.000.000.000.21
154591542007.04.10 13:33buy0.04gbpjpym234.950.00235.202007.04.10 23:50234.99-0.020.000.000.13
154599282007.04.10 14:07buy0.26gbpusdm1.97190.00001.97392007.04.10 14:531.9739-0.130.000.005.20
154614202007.04.10 14:38sell0.60eurusdm1.34470.00001.34272007.04.10 18:121.3427-0.300.000.0012.00
154617272007.04.10 14:53buy0.13gbpusdm1.97420.00001.97622007.04.11 01:491.9742-0.070.000.000.00
154620872007.04.10 15:04buy0.15eurusdm1.34500.00001.34702007.04.11 14:541.3435-0.080.000.00-2.25
154628902007.04.10 15:34buy0.08gbpjpym234.730.00234.982007.04.10 23:50234.98-0.030.000.001.68
154629752007.04.10 15:43buy0.26gbpusdm1.97220.00001.97422007.04.11 01:481.9742-0.130.000.005.20
154630032007.04.10 15:45sell0.01gbpjpym234.580.00234.332007.04.11 01:19234.850.000.000.00-0.22
154634702007.04.10 16:04sell0.02gbpjpym234.800.00234.552007.04.11 01:19234.84-0.010.000.00-0.07
154641022007.04.10 17:13buy0.30eurusdm1.34330.00001.34532007.04.11 14:541.3436-0.150.000.000.90
154647522007.04.10 18:13sell0.15eurusdm1.34260.00001.34062007.04.11 18:181.3416-0.080.000.001.50
154647632007.04.10 18:13sell0.24usdchfm1.21790.00001.21552007.04.12 01:411.2212-0.100.000.00-6.49
154653782007.04.10 19:29sell0.13gbpusdm1.97070.00001.96772007.04.11 08:031.9777-0.070.000.00-9.10
154674792007.04.10 23:50sell0.04gbpjpym235.090.00234.842007.04.11 01:19234.84-0.020.000.000.84
154674812007.04.10 23:50buy0.01gbpjpym235.160.00235.412007.04.11 02:44235.200.000.000.000.03
154693372007.04.11 01:06buy0.02gbpjpym234.950.00235.202007.04.11 02:44235.20-0.010.000.000.42
154696862007.04.11 01:19sell0.01gbpjpym234.740.00234.492007.04.11 07:32235.840.000.000.00-0.92
154700212007.04.11 01:32sell0.02gbpjpym234.960.00234.712007.04.11 07:32235.83-0.010.000.00-1.46
154700262007.04.11 01:32sell0.26gbpusdm1.97310.00001.97012007.04.11 08:031.9776-0.130.000.00-11.70
154704342007.04.11 01:49buy0.13gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.11 02:041.9767-0.070.000.002.60
154707432007.04.11 01:55sell0.52gbpusdm1.97560.00001.97262007.04.11 08:031.9775-0.260.000.00-9.88
154711202007.04.11 02:04buy0.13gbpusdm1.97720.00001.97922007.04.11 06:041.9772-0.070.000.000.00
154712732007.04.11 02:08sell0.04gbpjpym235.180.00234.932007.04.11 07:32235.81-0.020.000.00-2.12
154720812007.04.11 02:44buy0.01gbpjpym235.250.00235.502007.04.11 05:27235.500.000.000.000.21
154734222007.04.11 04:06buy0.26gbpusdm1.97520.00001.97722007.04.11 06:041.9772-0.130.000.005.20
154738752007.04.11 04:25buy0.60eurusdm1.34160.00001.34362007.04.11 14:541.3436-0.300.000.0012.00
154740392007.04.11 04:34sell0.08gbpjpym235.400.00235.152007.04.11 07:32235.79-0.030.000.00-2.61
154750512007.04.11 05:27buy0.01gbpjpym235.570.00235.822007.04.11 06:13235.820.000.000.000.21
154752852007.04.11 05:42sell0.16gbpjpym235.610.00235.362007.04.11 07:32235.78-0.070.000.00-2.28
154759232007.04.11 06:11buy0.13gbpusdm1.97780.00001.97982007.04.11 07:001.9798-0.070.000.002.60
154759492007.04.11 06:13buy0.01gbpjpym235.910.00236.162007.04.11 06:44235.950.000.000.000.04
154759812007.04.11 06:13sell0.32gbpjpym235.830.00235.582007.04.11 07:32235.79-0.130.000.001.08
154759882007.04.11 06:13sell1.04gbpusdm1.97810.00001.97512007.04.11 08:031.9776-0.520.000.005.20
154764962007.04.11 06:34buy0.02gbpjpym235.700.00235.952007.04.11 06:44235.95-0.010.000.000.42
154767242007.04.11 06:44buy0.01gbpjpym236.040.00236.292007.04.11 07:18236.070.000.000.000.02
154769552007.04.11 06:53buy0.02gbpjpym235.820.00236.072007.04.11 07:18236.07-0.010.000.000.42
154771192007.04.11 07:02buy0.13gbpusdm1.98040.00001.98242007.04.11 08:561.9783-0.070.000.00-2.73
154775322007.04.11 07:17sell0.64gbpjpym236.050.00235.802007.04.11 07:32235.80-0.270.000.0013.43
154775462007.04.11 07:18buy0.01gbpjpym236.140.00236.392007.04.11 10:17235.920.000.000.00-0.18
154775722007.04.11 07:19sell2.08gbpusdm1.98060.00001.97762007.04.11 08:021.9776-1.040.000.0062.40
154778482007.04.11 07:31buy0.02gbpjpym235.920.00236.172007.04.11 10:17235.93-0.010.000.000.02
154779542007.04.11 07:31buy0.26gbpusdm1.97840.00001.98042007.04.11 08:561.9784-0.130.000.000.00
154779912007.04.11 07:32sell0.01gbpjpym235.780.00235.532007.04.11 18:04236.020.000.000.00-0.20
154779962007.04.11 07:32buy0.12usdchfm1.21890.00001.22132007.04.11 10:461.2213-0.050.000.002.36
154788322007.04.11 08:03buy0.04gbpjpym235.690.00235.942007.04.11 10:16235.94-0.020.000.000.84
154788682007.04.11 08:03sell0.13gbpusdm1.97720.00001.97422007.04.11 18:071.9759-0.070.000.001.69
154789632007.04.11 08:06buy0.52gbpusdm1.97640.00001.97842007.04.11 08:561.9784-0.260.000.0010.40
154796732007.04.11 09:03buy0.13gbpusdm1.97860.00001.98062007.04.11 14:581.9786-0.070.000.000.00
154802612007.04.11 10:17buy0.01gbpjpym235.980.00236.232007.04.11 13:24236.040.000.000.000.05
154803952007.04.11 10:33sell0.48usdchfm1.21990.00001.21752007.04.12 01:411.2213-0.200.000.00-5.50
154806012007.04.11 10:41buy0.02gbpjpym235.750.00236.002007.04.11 13:24236.00-0.010.000.000.42
154807652007.04.11 10:46buy0.12usdchfm1.22160.00001.22402007.04.11 18:101.2217-0.050.000.000.10
154812642007.04.11 11:23buy0.26gbpusdm1.97660.00001.97862007.04.11 14:581.9786-0.130.000.005.20
154838482007.04.11 13:24sell0.02gbpjpym236.010.00235.762007.04.11 18:04235.98-0.010.000.000.05
154838572007.04.11 13:24buy0.01gbpjpym236.110.00236.362007.04.12 02:00235.950.000.000.00-0.14
154852672007.04.11 14:31sell0.04gbpjpym236.220.00235.972007.04.11 18:04235.97-0.020.000.000.83
154855392007.04.11 14:45buy0.24usdchfm1.21960.00001.22202007.04.11 18:101.2220-0.100.000.004.71
154857722007.04.11 14:54balanceDeposit wire #20070411-00000640977.99
154857802007.04.11 14:55buy0.15eurusdm1.34380.00001.34582007.04.12 00:141.3441-0.080.000.000.45
154859802007.04.11 14:58buy0.15gbpusdm1.97890.00001.98092007.04.12 01:361.9748-0.080.000.00-6.15
154874782007.04.11 16:48buy0.30gbpusdm1.97690.00001.97892007.04.12 01:361.9749-0.150.000.00-6.00
154904842007.04.11 18:04sell0.01gbpjpym235.940.00235.692007.04.11 18:42235.690.000.000.000.21
154905242007.04.11 18:04buy0.34eurusdm1.34210.00001.34412007.04.12 00:141.3441-0.170.000.006.80
154906002007.04.11 18:05buy0.60gbpusdm1.97490.00001.97692007.04.12 01:361.9748-0.300.000.00-0.60
154908032007.04.11 18:07sell0.15gbpusdm1.97560.00001.97262007.04.11 18:211.9745-0.080.000.001.65
154910782007.04.11 18:10sell1.12usdchfm1.22190.00001.21952007.04.12 01:411.2214-0.460.000.004.58
154910922007.04.11 18:10buy0.14usdchfm1.22200.00001.22442007.04.12 00:081.2224-0.060.000.000.46
154913802007.04.11 18:13buy0.02gbpjpym235.900.00236.152007.04.12 02:00235.94-0.010.000.000.07
154915552007.04.11 18:19sell0.17eurusdm1.34130.00001.33932007.04.12 08:491.3454-0.090.000.00-6.97
154915902007.04.11 18:21sell0.15gbpusdm1.97420.00001.97122007.04.13 14:391.9834-0.080.000.00-13.80
154921872007.04.11 18:42buy0.04gbpjpym235.680.00235.932007.04.12 02:00235.93-0.020.000.000.84
154921992007.04.11 18:42sell0.01gbpjpym235.600.00235.352007.04.12 01:01235.530.000.000.000.06
154943002007.04.11 21:45sell0.02gbpjpym235.810.00235.562007.04.12 01:01235.56-0.010.000.000.41
154943822007.04.11 21:55sell0.34eurusdm1.34330.00001.34132007.04.12 08:491.3453-0.170.000.00-6.80
154955602007.04.11 23:38buy0.28usdchfm1.22000.00001.22242007.04.12 00:081.2224-0.110.000.005.50
154960592007.04.12 00:08buy0.14usdchfm1.22270.00001.22512007.04.12 16:271.2168-0.060.000.00-6.79
154962032007.04.12 00:14buy0.17eurusdm1.34420.00001.34622007.04.12 01:421.3462-0.090.000.003.40
154974022007.04.12 01:01buy1.20gbpusdm1.97280.00001.97482007.04.12 01:361.9748-0.600.000.0024.00
154974112007.04.12 01:01sell0.01gbpjpym235.460.00235.212007.04.12 12:50235.660.000.000.00-0.17
154974632007.04.12 01:02sell2.24usdchfm1.22390.00001.22152007.04.12 01:411.2215-0.920.000.0044.01
154985852007.04.12 01:37buy0.15gbpusdm1.97530.00001.97732007.04.12 06:171.9773-0.080.000.003.00
154987612007.04.12 01:41sell0.68eurusdm1.34530.00001.34332007.04.12 08:491.3453-0.340.000.000.00
154988652007.04.12 01:41sell0.14usdchfm1.22100.00001.21862007.04.12 07:161.2186-0.060.000.002.76
154990462007.04.12 01:42sell0.02gbpjpym235.690.00235.442007.04.12 12:50235.67-0.010.000.000.04
154991172007.04.12 01:42buy0.28usdchfm1.22060.00001.22302007.04.12 16:261.2169-0.110.000.00-8.51
154991442007.04.12 01:42buy0.17eurusdm1.34650.00001.34852007.04.12 12:361.3468-0.090.000.000.51
154998942007.04.12 02:00sell0.04gbpjpym235.900.00235.652007.04.12 12:50235.65-0.020.000.000.84
154999232007.04.12 02:00buy0.01gbpjpym236.050.00236.302007.04.12 20:06235.650.000.000.00-0.33
155002082007.04.12 02:05buy0.02gbpjpym235.840.00236.092007.04.12 20:06235.66-0.010.000.00-0.31
155022852007.04.12 05:13buy0.01usdcadm1.14100.00000.00002007.04.13 15:541.13750.000.000.00-0.31
155037302007.04.12 06:10sell0.30gbpusdm1.97670.00001.97372007.04.13 14:391.9833-0.150.000.00-19.80
155039122007.04.12 06:17buy0.15gbpusdm1.97770.00001.97972007.04.12 11:381.9775-0.080.000.00-0.30
155060142007.04.12 07:16sell1.36eurusdm1.34730.00001.34532007.04.12 08:491.3453-0.680.000.0027.20
155060572007.04.12 07:16buy0.56usdchfm1.21860.00001.22102007.04.12 16:261.2168-0.230.000.00-8.28
155060902007.04.12 07:16sell0.14usdchfm1.21830.00001.21592007.04.12 12:361.2180-0.060.000.000.34
155080452007.04.12 08:30buy0.30gbpusdm1.97550.00001.97752007.04.12 11:381.9775-0.150.000.006.00
155088112007.04.12 08:49sell0.17eurusdm1.34510.00001.34312007.04.13 14:381.3531-0.090.000.00-13.60
155088972007.04.12 08:49buy0.34eurusdm1.34480.00001.34682007.04.12 12:361.3468-0.170.000.006.80
155089242007.04.12 08:49sell0.28usdchfm1.22030.00001.21792007.04.12 12:361.2179-0.110.000.005.52
155110492007.04.12 10:00buy0.02usdcadm1.13920.00000.00002007.04.13 15:531.1376-0.010.000.00-0.28
155115942007.04.12 10:20buy0.04usdcadm1.13740.00001.14752007.04.13 15:511.1377-0.020.000.000.11
155130832007.04.12 11:38buy0.15gbpusdm1.97780.00001.97982007.04.12 14:171.9798-0.080.000.003.00
155151092007.04.12 12:36buy0.17eurusdm1.34710.00001.34912007.04.12 13:451.3473-0.090.000.000.34
155151192007.04.12 12:36sell0.14usdchfm1.21770.00001.21532007.04.12 13:511.2153-0.060.000.002.76
155160842007.04.12 12:50buy0.34eurusdm1.34540.00001.34742007.04.12 13:451.3474-0.170.000.006.80
155161292007.04.12 12:50sell0.01gbpjpym235.580.00235.332007.04.12 13:53235.330.000.000.000.21
155165772007.04.12 13:00buy0.04gbpjpym235.630.00235.882007.04.12 20:06235.65-0.020.000.000.07
155167902007.04.12 13:04buy0.08gbpjpym235.400.00235.652007.04.12 20:05235.65-0.030.000.001.68
155173932007.04.12 13:34sell0.34eurusdm1.34710.00001.34512007.04.13 14:381.3530-0.170.000.00-20.06
155177162007.04.12 13:45buy1.12usdchfm1.21660.00001.21902007.04.12 16:261.2170-0.460.000.003.68
155177402007.04.12 13:45buy0.17eurusdm1.34760.00001.34962007.04.12 14:391.3496-0.090.000.003.40
155186342007.04.12 13:50sell0.60gbpusdm1.97910.00001.97612007.04.13 14:391.9834-0.300.000.00-25.80
155188032007.04.12 13:51sell0.14usdchfm1.21510.00001.21272007.04.13 01:231.2147-0.060.000.000.46
155191452007.04.12 13:53sell0.01gbpjpym235.250.00235.002007.04.12 22:11235.630.000.000.00-0.32
155204792007.04.12 14:17buy0.15gbpusdm1.98020.00001.98222007.04.12 18:301.9783-0.080.000.00-2.85
155207772007.04.12 14:20buy2.24usdchfm1.21460.00001.21702007.04.12 16:261.2170-0.920.000.0044.17
155209542007.04.12 14:22sell0.68eurusdm1.34910.00001.34712007.04.13 14:381.3531-0.340.000.00-27.20
155214172007.04.12 14:32sell0.02gbpjpym235.460.00235.212007.04.12 22:11235.64-0.010.000.00-0.30
155216952007.04.12 14:39buy0.17eurusdm1.34990.00001.35192007.04.13 00:391.3503-0.090.000.000.68
155230572007.04.12 15:20buy0.30gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.12 18:291.9783-0.150.000.000.30
155238432007.04.12 16:00buy0.34eurusdm1.34820.00001.35022007.04.13 00:391.3502-0.170.000.006.80
155243742007.04.12 16:27buy0.14usdchfm1.21740.00001.21982007.04.13 12:401.2095-0.060.000.00-9.14
155243792007.04.12 16:27sell0.28usdchfm1.21710.00001.21472007.04.13 01:231.2147-0.110.000.005.53
155245302007.04.12 16:31buy0.60gbpusdm1.97620.00001.97822007.04.12 18:291.9782-0.300.000.0012.00
155253652007.04.12 17:43buy0.08usdcadm1.13560.00001.14562007.04.13 15:511.1376-0.040.000.001.41
155258022007.04.12 18:30buy0.15gbpusdm1.97880.00001.98082007.04.13 00:441.9808-0.080.000.003.00
155266912007.04.12 20:06buy0.01gbpjpym235.720.00235.972007.04.13 01:29235.770.000.000.000.05
155267192007.04.12 20:10sell0.04gbpjpym235.680.00235.432007.04.12 22:11235.65-0.020.000.000.10
155274982007.04.12 21:36sell0.08gbpjpym235.910.00235.662007.04.12 22:11235.66-0.030.000.001.68
155283432007.04.12 22:12sell0.01gbpjpym235.540.00235.292007.04.12 23:49235.500.000.000.000.03
155285932007.04.12 22:25sell0.02gbpjpym235.730.00235.502007.04.12 23:49235.50-0.010.000.000.39
155298842007.04.12 23:49buy0.02gbpjpym235.510.00235.762007.04.13 01:29235.76-0.010.000.000.43
155298932007.04.12 23:49sell0.01gbpjpym235.410.00235.162007.04.13 02:45235.610.000.000.00-0.17
155302682007.04.13 00:14sell0.02gbpjpym235.630.00235.382007.04.13 02:45235.63-0.010.000.000.00
155312992007.04.13 00:39buy0.17eurusdm1.35050.00001.35252007.04.13 06:371.3525-0.090.000.003.40
155315022007.04.13 00:44buy0.16usdcadm1.13380.00001.14382007.04.13 15:511.1377-0.070.000.005.48
155315562007.04.13 00:44sell1.36eurusdm1.35110.00001.34912007.04.13 14:381.3532-0.680.000.00-28.56
155317102007.04.13 00:45buy0.28usdchfm1.21520.00001.21762007.04.13 12:401.2094-0.110.000.00-13.43
155317322007.04.13 00:45buy0.15gbpusdm1.98080.00001.98282007.04.13 01:311.9828-0.080.000.003.00
155335892007.04.13 01:23sell0.14usdchfm1.21430.00001.21192007.04.13 06:431.2119-0.060.000.002.77
155336192007.04.13 01:23sell1.20gbpusdm1.98160.00001.97862007.04.13 14:391.9835-0.600.000.00-22.80
155338172007.04.13 01:29buy0.01gbpjpym235.840.00236.092007.04.13 06:09235.650.000.000.00-0.16
155339722007.04.13 01:31buy0.15gbpusdm1.98360.00001.98532007.04.13 05:431.9836-0.080.000.000.00
155340402007.04.13 01:31sell0.04gbpjpym235.880.00235.652007.04.13 02:44235.65-0.020.000.000.77
155356902007.04.13 02:25buy0.30gbpusdm1.98160.00001.98362007.04.13 05:421.9836-0.150.000.006.00
155361392007.04.13 02:45sell0.01gbpjpym235.530.00235.282007.04.13 04:52235.490.000.000.000.03
155361412007.04.13 02:45buy0.02gbpjpym235.600.00235.852007.04.13 06:09235.66-0.010.000.000.10
155367722007.04.13 03:22sell0.02gbpjpym235.740.00235.492007.04.13 04:52235.49-0.010.000.000.43
155378682007.04.13 04:52sell0.01gbpjpym235.440.00235.192007.04.13 08:24235.390.000.000.000.05
155382252007.04.13 05:20buy0.04gbpjpym235.390.00235.642007.04.13 06:09235.64-0.020.000.000.84
155386422007.04.13 05:44buy0.15gbpusdm1.98410.00001.98612007.04.13 06:271.9861-0.080.000.003.00
155386622007.04.13 05:44sell2.40gbpusdm1.98410.00001.98112007.04.13 14:391.9836-1.200.000.0012.00
155392282007.04.13 06:09sell0.02gbpjpym235.650.00235.402007.04.13 08:24235.40-0.010.000.000.42
155392362007.04.13 06:10buy0.01gbpjpym235.720.00235.972007.04.13 11:44235.290.000.000.00-0.36
155399132007.04.13 06:27buy0.15gbpusdm1.98650.00001.98852007.04.13 08:341.9865-0.080.000.000.00
155400512007.04.13 06:28buy0.56usdchfm1.21320.00001.21562007.04.13 12:401.2093-0.230.000.00-18.06
155400752007.04.13 06:28sell4.80gbpusdm1.98660.00001.98362007.04.13 14:391.9836-2.400.000.00144.00
155403752007.04.13 06:37buy0.17eurusdm1.35270.00001.35472007.04.13 11:431.3547-0.090.000.003.40
155406032007.04.13 06:44sell0.14usdchfm1.21140.00001.20902007.04.13 10:021.2090-0.060.000.002.78
155415322007.04.13 07:18sell2.72eurusdm1.35310.00001.35112007.04.13 14:381.3531-1.360.000.000.00
155419302007.04.13 07:37buy0.02gbpjpym235.490.00235.742007.04.13 11:44235.30-0.010.000.00-0.32
155419392007.04.13 07:37buy1.12usdchfm1.21120.00001.21362007.04.13 12:401.2094-0.460.000.00-16.67
155421482007.04.13 07:48buy0.30gbpusdm1.98450.00001.98652007.04.13 08:341.9865-0.150.000.006.00
155428392007.04.13 08:24sell0.01gbpjpym235.350.00235.102007.04.13 08:43235.100.000.000.000.21
155429852007.04.13 08:34buy0.15gbpusdm1.98670.00001.98872007.04.13 14:441.9849-0.080.000.00-2.70
155430672007.04.13 08:41buy0.04gbpjpym235.260.00235.512007.04.13 11:44235.31-0.020.000.000.16
155432062007.04.13 08:43sell0.01gbpjpym235.020.00234.772007.04.13 12:39235.490.000.000.00-0.39
155432512007.04.13 08:44buy0.08gbpjpym235.040.00235.292007.04.13 11:44235.29-0.030.000.001.69
155443682007.04.13 10:02buy2.24usdchfm1.20920.00001.21162007.04.13 12:401.2096-0.930.000.007.41
155443832007.04.13 10:02sell0.14usdchfm1.20860.00001.20622007.04.13 15:301.2164-0.060.000.00-8.98
155459252007.04.13 11:40buy4.48usdchfm1.20720.00001.20962007.04.13 12:401.2096-1.860.000.0088.89
155460812007.04.13 11:44buy0.17eurusdm1.35480.00001.35682007.04.13 14:001.3551-0.090.000.000.51
155461032007.04.13 11:44sell0.02gbpjpym235.300.00235.052007.04.13 12:39235.49-0.010.000.00-0.32
155461052007.04.13 11:44buy0.01gbpjpym235.370.00235.622007.04.13 12:08235.620.000.000.000.21
155467932007.04.13 12:05sell0.04gbpjpym235.520.00235.272007.04.13 12:39235.49-0.020.000.000.10
155469002007.04.13 12:09buy0.01gbpjpym235.710.00235.962007.04.13 14:02235.760.000.000.000.04
155469252007.04.13 12:09sell0.08gbpjpym235.740.00235.492007.04.13 12:39235.49-0.030.000.001.69
155492392007.04.13 12:37buy0.02gbpjpym235.520.00235.752007.04.13 14:02235.75-0.010.000.000.39
155493572007.04.13 12:40buy0.34eurusdm1.35310.00001.35512007.04.13 14:001.3551-0.170.000.006.80
155494212007.04.13 12:40buy0.14usdchfm1.21000.00001.21242007.04.13 14:401.2124-0.060.000.002.77
155501502007.04.13 13:00sell0.01gbpjpym235.420.00235.172007.04.13 15:16236.690.000.000.00-1.06
155503992007.04.13 13:17sell0.02gbpjpym235.630.00235.382007.04.13 15:16236.68-0.010.000.00-1.76
155517512007.04.13 14:00buy0.17eurusdm1.35530.00001.35732007.04.13 15:581.3518-0.090.000.00-5.95
155517722007.04.13 14:00sell5.44eurusdm1.35510.00001.35312007.04.13 14:381.3531-2.720.000.00108.80
155520362007.04.13 14:02buy0.01gbpjpym235.900.00236.152007.04.13 14:38236.150.000.000.000.21
155520492007.04.13 14:02sell0.04gbpjpym235.850.00235.602007.04.13 15:16236.67-0.020.000.00-2.75
155525502007.04.13 14:10buy0.34eurusdm1.35360.00001.35562007.04.13 15:581.3519-0.170.000.00-5.78
155532382007.04.13 14:35sell0.08gbpjpym236.040.00235.812007.04.13 15:16236.66-0.030.000.00-4.15
155532912007.04.13 14:35sell0.28usdchfm1.21060.00001.20822007.04.13 15:301.2163-0.120.000.00-13.12
155533742007.04.13 14:36buy0.30gbpusdm1.98470.00001.98672007.04.13 14:441.9847-0.150.000.000.00
155535042007.04.13 14:38buy0.01gbpjpym236.290.00236.542007.04.13 14:48236.540.000.000.000.21
155535192007.04.13 14:38sell0.16gbpjpym236.260.00236.012007.04.13 15:16236.65-0.070.000.00-5.22
155536492007.04.13 14:38sell0.17eurusdm1.35300.00001.35102007.04.13 14:571.3510-0.090.000.003.40
155538582007.04.13 14:39sell0.15gbpusdm1.98290.00001.97992007.04.13 15:181.9799-0.080.000.004.50
155539692007.04.13 14:40buy0.60gbpusdm1.98270.00001.98472007.04.13 14:441.9847-0.300.000.0012.00
155540242007.04.13 14:40buy0.14usdchfm1.21280.00001.21522007.04.13 14:561.2152-0.060.000.002.76
155541342007.04.13 14:40sell0.32gbpjpym236.480.00236.232007.04.13 15:16236.64-0.130.000.00-4.29
155541942007.04.13 14:40sell0.56usdchfm1.21260.00001.21022007.04.13 15:301.2162-0.230.000.00-16.58
155542302007.04.13 14:40buy0.68eurusdm1.35180.00001.35382007.04.13 15:581.3520-0.340.000.001.36
155549172007.04.13 14:48buy0.01gbpjpym236.630.00236.882007.04.13 15:08236.880.000.000.000.21
155555202007.04.13 14:56sell1.12usdchfm1.21460.00001.21222007.04.13 15:301.2161-0.460.000.00-13.81
155555752007.04.13 14:56buy0.14usdchfm1.21560.00001.21802007.04.13 15:181.2180-0.060.000.002.76
155558502007.04.13 14:57sell0.17eurusdm1.35090.00001.34892007.04.13 15:181.3489-0.090.000.003.40
155558732007.04.13 14:57sell2.24usdchfm1.21660.00001.21422007.04.13 15:301.2162-0.920.000.007.37
155562212007.04.13 15:01buy0.15gbpusdm1.98310.00001.98512007.04.13 15:211.9810-0.080.000.00-3.15
155565532007.04.13 15:06sell0.64gbpjpym236.690.00236.442007.04.13 15:16236.65-0.270.000.002.14
155566392007.04.13 15:08buy0.01gbpjpym236.960.00237.212007.04.13 16:01236.610.000.000.00-0.29
155567042007.04.13 15:09sell1.28gbpjpym236.900.00236.652007.04.13 15:16236.65-0.530.000.0026.80
155572242007.04.13 15:16buy0.02gbpjpym236.750.00237.002007.04.13 16:01236.63-0.010.000.00-0.21
155573392007.04.13 15:17sell0.01gbpjpym236.540.00236.292007.04.13 15:30236.290.000.000.000.21
155573652007.04.13 15:17buy0.30gbpusdm1.98110.00001.98312007.04.13 15:211.9811-0.150.000.000.00
155573862007.04.13 15:17buy1.36eurusdm1.35000.00001.35202007.04.13 15:581.3520-0.680.000.0027.20
155577842007.04.13 15:18sell0.15gbpusdm1.97890.00001.97592007.04.16 12:221.9909-0.080.000.00-18.00
155578212007.04.13 15:18buy0.60gbpusdm1.97910.00001.98112007.04.13 15:211.9811-0.300.000.0012.00
155578342007.04.13 15:18buy0.04gbpjpym236.520.00236.772007.04.13 16:01236.61-0.020.000.000.30
155578492007.04.13 15:18buy0.14usdchfm1.21880.00001.22122007.04.16 21:311.2147-0.060.000.00-4.73
155578602007.04.13 15:18sell0.17eurusdm1.34880.00001.34682007.04.16 20:231.3534-0.090.000.00-7.82
155579132007.04.13 15:18sell4.48usdchfm1.21860.00001.21622007.04.13 15:301.2162-1.840.000.0088.41
155583712007.04.13 15:21buy0.28usdchfm1.21680.00001.21922007.04.16 21:301.2148-0.110.000.00-4.61
155583872007.04.13 15:21sell0.34eurusdm1.35080.00001.34882007.04.16 20:231.3535-0.170.000.00-9.18
155585162007.04.13 15:22sell0.30gbpusdm1.98140.00001.97842007.04.16 12:221.9910-0.150.000.00-28.80
155589982007.04.13 15:30buy0.08gbpjpym236.300.00236.552007.04.13 16:01236.55-0.030.000.001.68
155590422007.04.13 15:30sell0.01gbpjpym236.120.00235.872007.04.15 23:08237.530.000.000.00-1.18
155591552007.04.13 15:31sell0.02gbpjpym236.330.00236.082007.04.15 23:08237.54-0.010.000.00-2.02
155594822007.04.13 15:40sell0.14usdchfm1.21570.00001.21332007.04.15 22:001.2133-0.060.000.002.77
155597652007.04.13 15:53buy0.15gbpusdm1.98310.00001.98512007.04.13 17:481.9851-0.080.000.003.00
155598272007.04.13 15:54buy0.01usdcadm1.13810.00001.14812007.04.19 13:161.12680.000.000.00-1.00
155599292007.04.13 15:58buy0.17eurusdm1.35210.00001.35412007.04.15 22:001.3541-0.090.000.003.40
155600882007.04.13 16:01sell0.04gbpjpym236.560.00236.312007.04.15 23:07237.53-0.020.000.00-3.25
155601232007.04.13 16:01buy0.01gbpjpym236.660.00236.912007.04.13 17:47236.700.000.000.000.03
155609162007.04.13 16:37buy0.02gbpjpym236.450.00236.702007.04.13 17:47236.70-0.010.000.000.41
155618202007.04.13 17:37sell0.60gbpusdm1.98390.00001.98092007.04.16 12:211.9909-0.300.000.00-42.00
155619952007.04.13 17:41sell0.72eurusdm1.35290.00001.35092007.04.16 20:231.3534-0.360.000.00-3.60
155620912007.04.13 17:43buy0.56usdchfm1.21480.00001.21722007.04.16 21:291.2148-0.230.000.000.00
155621642007.04.13 17:47buy0.01gbpjpym236.800.00237.052007.04.15 22:00237.050.000.000.000.21
155621862007.04.13 17:48buy0.15gbpusdm1.98560.00001.98762007.04.15 22:161.9876-0.080.000.003.00
155621942007.04.13 17:48sell0.08gbpjpym236.770.00236.522007.04.15 23:07237.54-0.030.000.00-5.16
155633212007.04.13 18:52sell1.20gbpusdm1.98640.00001.98342007.04.16 12:211.9908-0.600.000.00-52.80
155641072007.04.15 22:00sell1.44eurusdm1.35640.00001.35342007.04.16 20:231.3534-0.720.000.0043.20
155642182007.04.15 22:00sell0.14usdchfm1.21260.00001.21022007.04.16 09:271.2121-0.060.000.000.58
155642702007.04.15 22:00buy0.01gbpjpym237.260.00237.512007.04.15 22:20237.510.000.000.000.21
155644042007.04.15 22:00sell0.16gbpjpym237.190.00236.942007.04.15 23:07237.55-0.070.000.00-4.82
155645562007.04.15 22:00buy0.18eurusdm1.35660.00001.35862007.04.17 11:561.3551-0.090.000.00-2.70
155657632007.04.15 22:10sell0.32gbpjpym237.380.00237.152007.04.15 23:07237.56-0.130.000.00-4.82
155661462007.04.15 22:16buy0.15gbpusdm1.98790.00001.98992007.04.16 08:321.9899-0.080.000.003.00
155663612007.04.15 22:20buy0.01gbpjpym237.620.00237.872007.04.16 00:35236.810.000.000.00-0.68
155667572007.04.15 22:29sell0.64gbpjpym237.590.00237.342007.04.15 23:07237.56-0.270.000.001.61
155670172007.04.15 22:33sell1.28gbpjpym237.810.00237.562007.04.15 23:07237.56-0.540.000.0026.78
155683412007.04.15 23:08sell0.01gbpjpym237.460.00237.212007.04.15 23:25237.210.000.000.000.21
155685982007.04.15 23:13buy0.02usdcadm1.13620.00001.14622007.04.19 13:161.1268-0.010.000.00-1.67
155687932007.04.15 23:18buy0.02gbpjpym237.410.00237.662007.04.16 00:35236.80-0.010.000.00-1.02
155690842007.04.15 23:25sell0.01gbpjpym237.140.00236.892007.04.16 00:02236.890.000.000.000.21
155691222007.04.15 23:27buy0.04gbpjpym237.200.00237.452007.04.16 00:35236.79-0.020.000.00-1.38
155701752007.04.16 00:01buy0.08gbpjpym236.980.00237.232007.04.16 00:35236.78-0.030.000.00-1.34
155702182007.04.16 00:02sell0.01gbpjpym236.810.00236.562007.04.16 00:20236.560.000.000.000.21
155706962007.04.16 00:20buy0.16gbpjpym236.750.00237.002007.04.16 00:35236.79-0.070.000.000.54
155707412007.04.16 00:20sell0.01gbpjpym236.470.00236.222007.04.16 07:21237.320.000.000.00-0.71
155708022007.04.16 00:22buy0.32gbpjpym236.540.00236.792007.04.16 00:35236.79-0.130.000.006.71
155710052007.04.16 00:27sell0.02gbpjpym236.680.00236.432007.04.16 07:21237.31-0.010.000.00-1.06
155712962007.04.16 00:37sell0.04gbpjpym236.900.00236.652007.04.16 07:21237.31-0.020.000.00-1.38
155717622007.04.16 01:00buy0.01gbpjpym236.910.00237.162007.04.16 03:57237.160.000.000.000.21
155728412007.04.16 02:21sell0.08gbpjpym237.110.00236.862007.04.16 07:21237.29-0.030.000.00-1.21
155737022007.04.16 03:57buy0.01gbpjpym237.250.00237.502007.04.16 05:59237.500.000.000.000.20
155739262007.04.16 04:13sell2.40gbpusdm1.98890.00001.98592007.04.16 12:211.9907-1.200.000.00-43.20
155739302007.04.16 04:13sell0.16gbpjpym237.330.00237.082007.04.16 07:21237.30-0.070.000.000.40
155749342007.04.16 05:40buy0.36eurusdm1.35490.00001.35692007.04.17 11:561.3551-0.180.000.000.72
155752962007.04.16 05:59buy0.01gbpjpym237.570.00237.822007.04.16 08:06237.600.000.000.000.03
155755992007.04.16 06:14sell0.32gbpjpym237.550.00237.302007.04.16 07:20237.30-0.130.000.006.69
155768032007.04.16 07:07sell0.28usdchfm1.21460.00001.21222007.04.16 09:271.2122-0.110.000.005.55
155770572007.04.16 07:20buy0.02gbpjpym237.350.00237.602007.04.16 08:06237.60-0.010.000.000.42
155770892007.04.16 07:21sell0.01gbpjpym237.260.00237.012007.04.16 17:16238.280.000.000.00-0.85
155772922007.04.16 07:50buy0.04usdcadm1.13440.00001.14442007.04.19 13:161.1269-0.020.000.00-2.66
155773672007.04.16 07:58sell0.02gbpjpym237.470.00237.222007.04.16 17:16238.29-0.010.000.00-1.37
155774822007.04.16 08:06buy0.01gbpjpym237.680.00237.932007.04.16 08:33237.700.000.000.000.01
155775452007.04.16 08:13sell0.04gbpjpym237.680.00237.432007.04.16 17:16238.28-0.020.000.00-2.00
155776772007.04.16 08:26buy0.02gbpjpym237.470.00237.722007.04.16 08:33237.72-0.010.000.000.42
155778912007.04.16 08:32buy0.15gbpusdm1.99030.00001.99232007.04.16 09:261.9923-0.080.000.003.00
155780012007.04.16 08:33buy0.01gbpjpym237.800.00238.052007.04.16 09:02238.050.000.000.000.21
155781122007.04.16 08:40sell0.08gbpjpym237.900.00237.652007.04.16 17:16238.29-0.030.000.00-2.61
155784892007.04.16 08:58sell4.80gbpusdm1.99130.00001.98832007.04.16 12:211.9908-2.400.000.0024.00
155787472007.04.16 09:13buy1.12usdchfm1.21260.00001.21502007.04.16 21:281.2150-0.460.000.0022.12
155788812007.04.16 09:26buy0.15gbpusdm1.99270.00001.99472007.04.16 13:001.9931-0.080.000.000.60
155788982007.04.16 09:26buy0.01gbpjpym238.150.00238.402007.04.16 13:00238.160.000.000.000.00
155790282007.04.16 09:27sell0.14usdchfm1.21150.00001.20912007.04.17 10:281.2111-0.060.000.000.46
155792592007.04.16 09:37sell0.16gbpjpym238.110.00237.862007.04.16 17:16238.30-0.070.000.00-2.54
155794212007.04.16 09:50sell9.60gbpusdm1.99380.00001.99082007.04.16 12:211.9908-4.800.000.00288.00
155804772007.04.16 10:59buy0.08usdcadm1.13260.00001.14262007.04.19 13:161.1269-0.040.000.00-4.05
155816812007.04.16 12:22sell0.15gbpusdm1.99040.00001.98742007.04.16 14:021.9903-0.080.000.000.15
155816842007.04.16 12:22buy0.30gbpusdm1.99070.00001.99272007.04.16 13:001.9927-0.150.000.006.00
155823252007.04.16 12:30sell0.28usdchfm1.21350.00001.21112007.04.17 10:281.2111-0.110.000.005.55
155824102007.04.16 12:31buy0.02gbpjpym237.960.00238.192007.04.16 13:00238.19-0.010.000.000.39
155837092007.04.16 13:00sell0.30gbpusdm1.99330.00001.99032007.04.16 14:021.9903-0.150.000.009.00
155838092007.04.16 13:01buy0.15gbpusdm1.99340.00001.99542007.04.16 15:311.9915-0.080.000.00-2.85
155844752007.04.16 13:29buy0.30gbpusdm1.99140.00001.99342007.04.16 15:301.9914-0.150.000.000.00
155857232007.04.16 14:01buy0.01gbpjpym238.360.00238.612007.04.16 15:00238.390.000.000.000.03
155859362007.04.16 14:02sell0.15gbpusdm1.98990.00001.98692007.04.18 11:282.0089-0.080.000.00-28.50
155860872007.04.16 14:03buy0.60gbpusdm1.98940.00001.99142007.04.16 15:301.9914-0.300.000.0012.00
155862672007.04.16 14:05buy0.02gbpjpym238.150.00238.402007.04.16 15:00238.40-0.010.000.000.41
155874192007.04.16 14:47buy0.16usdcadm1.13080.00001.14082007.04.19 13:161.1267-0.070.000.00-5.82
155876502007.04.16 14:54sell0.32gbpjpym238.330.00238.082007.04.16 17:16238.31-0.130.000.000.53
155880092007.04.16 15:07buy0.01gbpjpym238.540.00238.792007.04.17 07:53237.660.000.000.00-0.74
155883692007.04.16 15:32buy0.15gbpusdm1.99180.00001.99382007.04.17 06:251.9919-0.080.000.000.15
155884892007.04.16 15:43sell0.64gbpjpym238.550.00238.302007.04.16 17:15238.30-0.270.000.0013.36
155894122007.04.16 17:15buy0.02gbpjpym238.320.00238.572007.04.17 07:52237.67-0.010.000.00-1.09
155894342007.04.16 17:16sell0.01gbpjpym238.190.00237.942007.04.17 00:37237.940.000.000.000.21
155898402007.04.16 17:52buy0.30gbpusdm1.98980.00001.99182007.04.17 06:251.9918-0.150.000.006.00
155913902007.04.16 20:23sell0.18eurusdm1.35330.00001.35132007.04.18 12:051.3574-0.090.000.00-7.38
155922002007.04.16 21:17buy0.72eurusdm1.35320.00001.35522007.04.17 11:561.3552-0.360.000.0014.40
155923782007.04.16 21:31buy0.14usdchfm1.21500.00001.21742007.04.17 14:531.2095-0.060.000.00-6.37
155925702007.04.16 21:53buy0.04gbpjpym238.080.00238.332007.04.17 07:52237.69-0.020.000.00-1.31
155945962007.04.17 00:37sell0.01gbpjpym237.860.00237.612007.04.17 05:56237.800.000.000.000.05
155946592007.04.17 00:39buy0.08gbpjpym237.870.00238.122007.04.17 07:52237.68-0.030.000.00-1.27
155950452007.04.17 01:08sell0.02gbpjpym238.080.00237.832007.04.17 05:56237.83-0.010.000.000.42
155973382007.04.17 05:36buy0.28usdchfm1.21300.00001.21542007.04.17 14:531.2094-0.110.000.00-8.33
155977902007.04.17 05:56sell0.01gbpjpym237.690.00237.442007.04.17 06:50237.440.000.000.000.21
155984532007.04.17 06:25buy0.15gbpusdm1.99270.00001.99472007.04.17 08:261.9927-0.080.000.000.00
155984982007.04.17 06:25sell0.30gbpusdm1.99240.00001.98942007.04.18 11:282.0090-0.150.000.00-49.80
155992122007.04.17 06:46buy0.16gbpjpym237.660.00237.912007.04.17 07:52237.69-0.070.000.000.40
155993732007.04.17 06:50buy0.32gbpjpym237.450.00237.702007.04.17 07:52237.70-0.130.000.006.70
155993772007.04.17 06:50sell0.01gbpjpym237.370.00237.122007.04.17 08:45238.380.000.000.00-0.84
156022632007.04.17 07:33buy0.30gbpusdm1.99070.00001.99272007.04.17 08:261.9927-0.150.000.006.00
156034552007.04.17 07:51sell0.02gbpjpym237.580.00237.332007.04.17 08:45238.36-0.010.000.00-1.31
156034862007.04.17 07:53buy0.01gbpjpym237.750.00238.002007.04.17 08:30238.000.000.000.000.21
156052292007.04.17 08:26buy0.15gbpusdm1.99310.00001.99512007.04.17 08:301.9951-0.080.000.003.00
156056072007.04.17 08:30sell0.04gbpjpym237.910.00237.662007.04.17 08:45238.33-0.020.000.00-1.40
156057602007.04.17 08:30sell0.60gbpusdm1.99880.00001.99582007.04.18 11:282.0091-0.300.000.00-61.80
156057892007.04.17 08:30buy0.15gbpusdm1.99940.00002.00142007.04.17 10:021.9994-0.080.000.000.00
156058082007.04.17 08:30sell0.08gbpjpym238.370.00238.122007.04.17 08:45238.33-0.030.000.000.27
156058132007.04.17 08:30buy0.01gbpjpym238.490.00238.742007.04.17 10:06238.530.000.000.000.03
156062912007.04.17 08:36sell0.60gbpusdm1.99930.00001.99752007.04.23 06:481.9975-0.300.000.0410.80
156065382007.04.17 08:43sell0.16gbpjpym238.580.00238.332007.04.17 08:45238.33-0.070.000.003.35
156071242007.04.17 09:00sell0.01gbpjpym238.290.00238.042007.04.17 13:25239.090.000.000.00-0.67
156072742007.04.17 09:02buy0.02gbpjpym238.280.00238.532007.04.17 10:06238.53-0.010.000.000.42
156079252007.04.17 09:18sell0.02gbpjpym238.510.00238.262007.04.17 13:25239.10-0.010.000.00-0.99
156088352007.04.17 09:27buy0.30gbpusdm1.99740.00001.99942007.04.17 10:021.9994-0.150.000.006.00
156105752007.04.17 10:02buy0.15gbpusdm1.99960.00002.00162007.04.17 10:272.0016-0.080.000.003.00
156110522007.04.17 10:06buy0.01gbpjpym238.620.00238.872007.04.17 10:22238.870.000.000.000.21
156116292007.04.17 10:15sell0.04gbpjpym238.720.00238.472007.04.17 13:25239.11-0.020.000.00-1.31
156119532007.04.17 10:22buy0.01gbpjpym238.950.00239.202007.04.17 12:08239.200.000.000.000.21
156119882007.04.17 10:23sell1.20gbpusdm2.00130.00001.99832007.04.18 11:282.0090-0.600.000.00-92.40
156120152007.04.17 10:23sell0.08gbpjpym238.940.00238.692007.04.17 13:25239.12-0.030.000.00-1.21
156121832007.04.17 10:27buy0.15gbpusdm2.00220.00002.00402007.04.17 12:302.0040-0.080.000.002.70
156124032007.04.17 10:28sell0.14usdchfm1.21080.00001.20842007.04.17 12:451.2084-0.060.000.002.78
156128842007.04.17 10:38buy0.56usdchfm1.21100.00001.21342007.04.17 14:531.2093-0.230.000.00-7.87
156135882007.04.17 10:56sell1.20gbpusdm2.00170.00001.99752007.04.23 06:481.9975-0.600.000.0850.40
156161092007.04.17 11:55sell0.16gbpjpym239.150.00238.902007.04.17 13:25239.11-0.070.000.000.53
156163012007.04.17 11:56buy0.18eurusdm1.35520.00001.35722007.04.17 12:441.3572-0.090.000.003.60
156171052007.04.17 12:08buy0.01gbpjpym239.280.00239.532007.04.17 14:54239.120.000.000.00-0.13
156197212007.04.17 12:30sell0.36eurusdm1.35550.00001.35352007.04.18 12:051.3575-0.180.000.00-7.20
156198632007.04.17 12:30sell2.40gbpusdm2.00530.00002.00132007.04.18 11:282.0089-1.200.000.00-86.40
156199692007.04.17 12:30buy0.15gbpusdm2.00570.00002.00772007.04.17 21:102.0077-0.080.000.003.00
156206872007.04.17 12:35sell0.32gbpjpym239.360.00239.112007.04.17 13:25239.11-0.130.000.006.71
156214812007.04.17 12:44buy0.18eurusdm1.35740.00001.35942007.04.17 12:501.3594-0.090.000.003.60
156215132007.04.17 12:44buy1.12usdchfm1.20900.00001.21142007.04.17 14:531.2095-0.460.000.004.63
156215622007.04.17 12:44sell0.72eurusdm1.35760.00001.35562007.04.18 12:051.3576-0.360.000.000.00
156216792007.04.17 12:45sell0.14usdchfm1.20790.00001.20552007.04.18 00:361.2075-0.060.000.000.46
156228392007.04.17 12:50buy0.18eurusdm1.35940.00001.36142007.04.18 00:361.3582-0.090.000.00-2.16
156228732007.04.17 12:51buy2.24usdchfm1.20700.00001.20942007.04.17 14:521.2094-0.930.000.0044.45
156251602007.04.17 13:25sell0.01gbpjpym239.010.00238.762007.04.17 15:39238.980.000.000.000.03
156253202007.04.17 13:29buy0.02gbpjpym239.070.00239.322007.04.17 14:54239.11-0.010.000.000.06
156254552007.04.17 13:32buy0.36eurusdm1.35770.00001.35972007.04.18 00:361.3579-0.180.000.000.72
156256672007.04.17 13:40buy0.04gbpjpym238.870.00239.102007.04.17 14:53239.10-0.020.000.000.77
156270402007.04.17 14:53buy0.14usdchfm1.20980.00001.21222007.04.18 12:161.2061-0.060.000.00-4.29
156271052007.04.17 14:54buy0.01gbpjpym239.190.00239.442007.04.17 21:11238.800.000.000.00-0.33
156276422007.04.17 15:04sell0.02gbpjpym239.220.00238.972007.04.17 15:39238.97-0.010.000.000.42
156281392007.04.17 15:39buy0.02gbpjpym238.980.00239.232007.04.17 21:10238.81-0.010.000.00-0.29
156281492007.04.17 15:40sell0.01gbpjpym238.890.00238.642007.04.17 15:42238.640.000.000.000.21
156282342007.04.17 15:41buy0.04gbpjpym238.760.00239.012007.04.17 21:10238.80-0.020.000.000.14
156282602007.04.17 15:42sell0.01gbpjpym238.550.00238.302007.04.17 16:08238.510.000.000.000.04
156288482007.04.17 16:00sell0.02gbpjpym238.770.00238.522007.04.17 16:08238.52-0.010.000.000.42
156289942007.04.17 16:08buy0.08gbpjpym238.530.00238.782007.04.17 21:10238.78-0.030.000.001.68
156290082007.04.17 16:08sell0.01gbpjpym238.440.00238.192007.04.17 23:52238.610.000.000.00-0.14
156294032007.04.17 16:22buy0.72eurusdm1.35590.00001.35792007.04.18 00:361.3579-0.360.000.0014.40
156294262007.04.17 16:22sell0.28usdchfm1.20990.00001.20752007.04.18 00:361.2075-0.120.000.005.57
156326582007.04.17 21:06sell0.02gbpjpym238.650.00238.402007.04.17 23:52238.62-0.010.000.000.05
156329102007.04.17 21:10sell4.80gbpusdm2.00780.00002.00382007.04.18 11:282.0088-2.400.000.00-48.00
156329212007.04.17 21:10buy0.15gbpusdm2.00840.00002.01042007.04.18 08:302.0104-0.080.000.003.00
156329412007.04.17 21:11buy0.01gbpjpym238.890.00239.142007.04.18 05:45238.510.000.000.00-0.32
156341562007.04.17 23:06sell0.04gbpjpym238.860.00238.612007.04.17 23:52238.61-0.020.000.000.84
156345642007.04.17 23:47buy0.02gbpjpym238.670.00238.922007.04.18 05:45238.50-0.010.000.00-0.29
156346032007.04.17 23:52sell0.01gbpjpym238.540.00238.292007.04.18 00:36238.290.000.000.000.21
156347662007.04.18 00:00buy0.04gbpjpym238.450.00238.702007.04.18 05:45238.48-0.020.000.000.10
156353712007.04.18 00:32buy0.28usdchfm1.20780.00001.21022007.04.18 12:161.2062-0.120.000.00-3.71
156354812007.04.18 00:36sell0.14usdchfm1.20700.00001.20462007.04.18 08:561.2046-0.060.000.002.79
156355322007.04.18 00:36sell0.01gbpjpym238.220.00237.972007.04.18 02:26238.190.000.000.000.03
156355352007.04.18 00:36buy0.18eurusdm1.35830.00001.36032007.04.18 08:561.3603-0.090.000.003.60
156356872007.04.18 00:40sell0.02gbpjpym238.440.00238.192007.04.18 02:25238.19-0.010.000.000.42
156373022007.04.18 02:25buy0.08gbpjpym238.220.00238.472007.04.18 05:45238.47-0.030.000.001.68
156373192007.04.18 02:26sell0.01gbpjpym238.100.00237.852007.04.18 07:23238.480.000.000.00-0.32
156383932007.04.18 03:57sell0.02gbpjpym238.310.00238.062007.04.18 07:23238.46-0.010.000.00-0.25
156425872007.04.18 05:29buy0.32usdcadm1.12900.00001.13902007.04.19 13:141.1272-0.140.000.00-5.11
156429992007.04.18 05:45buy0.01gbpjpym238.580.00238.832007.04.18 06:21238.830.000.000.000.21
156430182007.04.18 05:46sell0.04gbpjpym238.520.00238.272007.04.18 07:23238.47-0.020.000.000.17
156445752007.04.18 06:16sell0.08gbpjpym238.740.00238.492007.04.18 07:23238.49-0.030.000.001.69
156448732007.04.18 06:21buy0.01gbpjpym238.910.00239.162007.04.18 08:18238.520.000.000.00-0.33
156455452007.04.18 06:45buy0.02gbpjpym238.700.00238.952007.04.18 08:18238.51-0.010.000.00-0.32
156457122007.04.18 06:53buy0.56usdchfm1.20580.00001.20822007.04.18 12:161.2061-0.230.000.001.39
156457322007.04.18 06:53sell1.44eurusdm1.35960.00001.35762007.04.18 12:051.3576-0.720.000.0028.80
156467622007.04.18 07:23sell0.01gbpjpym238.400.00238.152007.04.18 10:56238.520.000.000.00-0.10
156467682007.04.18 07:24buy0.04gbpjpym238.480.00238.732007.04.18 08:18238.51-0.020.000.000.10
156470072007.04.18 07:38buy0.08gbpjpym238.260.00238.512007.04.18 08:18238.51-0.030.000.001.69
156475932007.04.18 08:19buy0.01gbpjpym238.610.00238.862007.04.18 08:32238.860.000.000.000.21
156479622007.04.18 08:30sell0.02gbpjpym238.770.00238.522007.04.18 10:56238.52-0.010.000.000.42
156479922007.04.18 08:30sell9.60gbpusdm2.01170.00002.00872007.04.18 11:282.0087-4.800.000.00288.00
156480102007.04.18 08:30buy0.15gbpusdm2.01290.00002.01492007.04.18 12:462.0046-0.080.000.00-12.45
156482162007.04.18 08:32buy0.01gbpjpym239.000.00239.252007.04.18 12:53237.300.000.000.00-1.43
156486202007.04.18 08:54buy0.02gbpjpym238.790.00239.042007.04.18 12:53237.30-0.010.000.00-2.52
156487172007.04.18 08:56sell0.14usdchfm1.20420.00001.20182007.04.18 20:291.2039-0.060.000.000.35
156487532007.04.18 08:56buy0.18eurusdm1.36050.00001.36252007.04.18 13:371.3592-0.090.000.00-2.34
156490352007.04.18 08:57buy1.12usdchfm1.20380.00001.20622007.04.18 12:161.2062-0.460.000.0022.28
156499682007.04.18 09:46buy0.30gbpusdm2.01090.00002.01292007.04.18 12:462.0045-0.150.000.00-19.20
156516532007.04.18 10:39buy0.04gbpjpym238.570.00238.822007.04.18 12:52237.29-0.020.000.00-4.33
156523882007.04.18 10:56sell0.01gbpjpym238.460.00238.212007.04.18 11:28238.210.000.000.000.21
156536792007.04.18 11:22buy0.08gbpjpym238.350.00238.602007.04.18 12:52237.30-0.030.000.00-7.10
156540442007.04.18 11:28sell0.01gbpjpym238.120.00237.872007.04.18 11:46237.870.000.000.000.21
156541152007.04.18 11:28buy0.60gbpusdm2.00880.00002.01082007.04.18 12:462.0045-0.300.000.00-25.80
156541162007.04.18 11:28sell0.15gbpusdm2.00830.00002.00532007.04.18 12:042.0053-0.080.000.004.50
156542932007.04.18 11:31buy0.16gbpjpym238.140.00238.392007.04.18 12:52237.30-0.070.000.00-11.36
156548322007.04.18 11:43buy0.32gbpjpym237.920.00238.172007.04.18 12:52237.31-0.130.000.00-16.49
156549482007.04.18 11:46sell0.01gbpjpym237.780.00237.532007.04.18 11:53237.530.000.000.000.21
156553472007.04.18 11:52buy0.64gbpjpym237.700.00237.952007.04.18 12:52237.32-0.270.000.00-20.55
156554362007.04.18 11:53sell0.01gbpjpym237.460.00237.212007.04.18 12:30237.210.000.000.000.21
156554652007.04.18 11:54buy1.28gbpjpym237.460.00237.712007.04.18 12:52237.30-0.540.000.00-17.31
156555282007.04.18 11:54buy1.20gbpusdm2.00670.00002.00872007.04.18 12:462.0046-0.600.000.00-25.20
156562582007.04.18 12:02buy0.36eurusdm1.35880.00001.36082007.04.18 13:371.3591-0.180.000.001.08
156565502007.04.18 12:04sell0.15gbpusdm2.00490.00002.00192007.04.18 12:352.0019-0.080.000.004.50
156567362007.04.18 12:05buy2.40gbpusdm2.00460.00002.00662007.04.18 12:462.0045-1.200.000.00-2.40
156568762007.04.18 12:05sell0.18eurusdm1.35730.00001.35532007.04.18 15:401.3573-0.090.000.000.00
156569692007.04.18 12:05buy0.72eurusdm1.35710.00001.35912007.04.18 13:371.3591-0.360.000.0014.40
156580632007.04.18 12:16sell0.28usdchfm1.20620.00001.20382007.04.18 20:291.2038-0.120.000.005.58
156581082007.04.18 12:16buy0.14usdchfm1.20660.00001.20902007.04.19 06:451.2031-0.060.000.00-4.07
156583672007.04.18 12:18buy2.56gbpjpym237.250.00237.502007.04.18 12:52237.31-1.090.000.0012.98
156592232007.04.18 12:30sell0.01gbpjpym237.130.00236.882007.04.18 13:57237.280.000.000.00-0.13
156594102007.04.18 12:33buy5.12gbpjpym237.040.00237.292007.04.18 12:52237.29-2.180.000.00108.17
156596952007.04.18 12:34buy4.80gbpusdm2.00250.00002.00452007.04.18 12:462.0045-2.400.000.0096.00
156599122007.04.18 12:35sell0.15gbpusdm2.00150.00001.99852007.04.19 00:502.0058-0.080.000.00-6.45
156606772007.04.18 12:45sell0.30gbpusdm2.00400.00002.00102007.04.19 00:502.0059-0.150.000.00-5.70
156612662007.04.18 12:53buy0.01gbpjpym237.390.00237.642007.04.18 13:26237.640.000.000.000.21
156612942007.04.18 12:53sell0.02gbpjpym237.370.00237.122007.04.18 13:56237.32-0.010.000.000.08
156623482007.04.18 13:01buy0.15gbpusdm2.00590.00002.00792007.04.18 19:132.0063-0.080.000.000.60
156635422007.04.18 13:23sell0.60gbpusdm2.00640.00002.00342007.04.19 00:502.0059-0.300.000.003.00
156636452007.04.18 13:24sell0.04gbpjpym237.580.00237.332007.04.18 13:56237.33-0.020.000.000.85
156638292007.04.18 13:26buy0.01gbpjpym237.720.00237.972007.04.18 16:49237.360.000.000.00-0.30
156641372007.04.18 13:32buy0.02gbpjpym237.510.00237.762007.04.18 16:49237.33-0.010.000.00-0.30
156644072007.04.18 13:37buy0.28usdchfm1.20460.00001.20702007.04.19 06:451.2031-0.120.000.00-3.49
156644482007.04.18 13:37buy0.18eurusdm1.35930.00001.36132007.04.18 20:131.3596-0.090.000.000.54
156646272007.04.18 13:40sell0.36eurusdm1.35930.00001.35732007.04.18 15:401.3573-0.180.000.007.20
156654192007.04.18 13:56buy0.04gbpjpym237.290.00237.542007.04.18 16:49237.32-0.020.000.000.10
156654222007.04.18 13:57sell0.01gbpjpym237.210.00236.962007.04.18 14:38237.180.000.000.000.03
156669282007.04.18 14:10buy0.64usdcadm1.12720.00001.13232007.04.19 13:141.1271-0.280.000.00-0.57
156677752007.04.18 14:26sell0.02gbpjpym237.430.00237.182007.04.18 14:38237.18-0.010.000.000.42
156683382007.04.18 14:39sell0.01gbpjpym237.100.00236.852007.04.18 15:36236.850.000.000.000.21
156685242007.04.18 14:53buy0.01usdcadm1.12890.00001.12892007.04.18 15:401.12890.000.000.000.00
156687272007.04.18 15:04buy0.08gbpjpym237.070.00237.322007.04.18 16:49237.32-0.030.000.001.69
156694102007.04.18 15:20buy0.01eurjpym160.670.00160.922007.04.18 17:21160.920.000.000.000.21
156694232007.04.18 15:21sell0.01eurjpym160.650.00160.402007.04.18 21:47161.290.000.000.00-0.54
156696322007.04.18 15:36sell0.01gbpjpym236.770.00236.522007.04.18 17:31237.410.000.000.00-0.54
156697312007.04.18 15:40buy0.36eurusdm1.35760.00001.35962007.04.18 20:131.3596-0.180.000.007.20
156697652007.04.18 15:40sell0.02gbpjpym236.990.00236.742007.04.18 17:31237.42-0.010.000.00-0.73
156697892007.04.18 15:40sell0.18eurusdm1.35720.00001.35522007.04.19 01:461.3591-0.090.000.00-3.42
156698002007.04.18 15:40buy0.30gbpusdm2.00390.00002.00592007.04.18 19:122.0059-0.150.000.006.00
156708522007.04.18 16:37sell0.04gbpjpym237.210.00236.962007.04.18 17:31237.43-0.020.000.00-0.74
156710952007.04.18 16:49buy0.01gbpjpym237.460.00237.712007.04.18 17:21237.710.000.000.000.21
156711122007.04.18 16:50sell0.08gbpjpym237.430.00237.182007.04.18 17:31237.43-0.030.000.000.00
156714352007.04.18 17:21sell0.02eurjpym160.860.00160.612007.04.18 21:47161.28-0.010.000.00-0.71
156714472007.04.18 17:21sell0.16gbpjpym237.680.00237.432007.04.18 17:31237.43-0.070.000.003.38
156714692007.04.18 17:21buy0.01eurjpym160.960.00161.212007.04.18 18:15161.010.000.000.000.05
156714772007.04.18 17:21buy0.01gbpjpym237.790.00238.042007.04.18 18:12237.590.000.000.00-0.17
156715492007.04.18 17:27buy0.02gbpjpym237.570.00237.822007.04.18 18:11237.60-0.010.000.000.05
156716222007.04.18 17:43buy0.02eurjpym160.750.00161.002007.04.18 18:15161.00-0.010.000.000.42
156716242007.04.18 17:43buy0.04gbpjpym237.350.00237.602007.04.18 18:11237.60-0.020.000.000.84
156717492007.04.18 18:12buy0.01gbpjpym237.670.00237.922007.04.18 18:17237.920.000.000.000.21
156718602007.04.18 18:16buy0.01eurjpym161.060.00161.312007.04.18 19:49161.310.000.000.000.21
156719882007.04.18 18:17buy0.01gbpjpym237.990.00238.242007.04.18 19:51238.240.000.000.000.21
156720362007.04.18 18:20sell0.04eurjpym161.080.00160.832007.04.18 21:47161.31-0.020.000.00-0.77
156723952007.04.18 19:00sell0.01gbpjpym237.850.00237.602007.04.18 21:46237.960.000.000.00-0.09
156726842007.04.18 19:13buy0.15gbpusdm2.00670.00002.00872007.04.18 20:562.0087-0.080.000.003.00
156731472007.04.18 19:48sell0.02gbpjpym238.040.00237.812007.04.18 21:46237.98-0.010.000.000.10
156732052007.04.18 19:49sell0.08eurjpym161.300.00161.052007.04.18 21:47161.26-0.030.000.000.27
156732102007.04.18 19:49buy0.01eurjpym161.350.00161.602007.04.19 07:02160.070.000.000.00-1.09
156732842007.04.18 19:51buy0.01gbpjpym238.320.00238.572007.04.18 23:38238.150.000.000.00-0.15
156733002007.04.18 19:51sell0.36eurusdm1.35920.00001.35722007.04.19 01:461.3592-0.180.000.000.00
156736482007.04.18 20:13buy0.18eurusdm1.35960.00001.36162007.04.18 23:121.3616-0.090.000.003.60
156738512007.04.18 20:24sell0.04gbpjpym238.250.00238.002007.04.18 21:46238.00-0.020.000.000.84
156740462007.04.18 20:29sell0.14usdchfm1.20350.00001.20112007.04.19 03:421.2011-0.060.000.002.80
156744812007.04.18 20:55sell0.16eurjpym161.520.00161.272007.04.18 21:46161.27-0.070.000.003.38
156744872007.04.18 20:56sell0.72eurusdm1.36120.00001.35922007.04.19 01:461.3592-0.360.000.0014.40
156744902007.04.18 20:56buy0.15gbpusdm2.00910.00002.01112007.04.19 07:022.0014-0.080.000.00-11.55
156750602007.04.18 21:31buy0.02gbpjpym238.090.00238.342007.04.18 23:38238.13-0.010.000.000.07
156751842007.04.18 21:46buy0.04gbpjpym237.870.00238.122007.04.18 23:38238.12-0.020.000.000.84
156751882007.04.18 21:46sell0.01gbpjpym237.800.00237.552007.04.18 23:58237.770.000.000.000.02
156751932007.04.18 21:47sell0.01eurjpym161.260.00161.012007.04.19 00:12161.010.000.000.000.21
156753732007.04.18 22:03sell0.02gbpjpym238.020.00237.772007.04.18 23:58237.77-0.010.000.000.43
156759842007.04.18 23:11sell1.20gbpusdm2.00890.00002.00592007.04.19 00:502.0059-0.600.000.0036.00
156760482007.04.18 23:13buy0.18eurusdm1.36190.00001.36392007.04.19 03:451.3605-0.090.000.00-2.52
156763942007.04.18 23:38buy0.01gbpjpym238.220.00238.472007.04.19 01:55237.420.000.000.00-0.67
156765262007.04.18 23:53buy0.02gbpjpym238.020.00238.262007.04.19 01:55237.420.000.000.00-1.01
156765902007.04.18 23:57buy0.04gbpjpym237.830.00238.062007.04.19 01:55237.440.000.000.00-1.32
156766162007.04.18 23:58sell0.01gbpjpym237.700.00237.452007.04.19 00:13237.450.000.000.000.21
156768092007.04.19 00:07buy0.02eurjpym161.140.00161.392007.04.19 07:02160.040.000.000.00-1.86
156769512007.04.19 00:10buy0.08gbpjpym237.620.00237.872007.04.19 01:55237.430.000.000.00-1.28
156770542007.04.19 00:12sell0.01eurjpym160.970.00160.722007.04.19 02:20160.720.000.000.000.21
156770952007.04.19 00:13sell0.01gbpjpym237.390.00237.142007.04.19 00:48237.350.000.000.000.03
156772032007.04.19 00:14buy0.30gbpusdm2.00710.00002.00912007.04.19 07:022.00130.000.000.00-17.40
156772112007.04.19 00:14buy0.16gbpjpym237.400.00237.652007.04.19 01:54237.440.000.000.000.55
156777792007.04.19 00:34sell0.02gbpjpym237.590.00237.352007.04.19 00:48237.350.000.000.000.40
156781212007.04.19 00:47buy0.04eurjpym160.920.00161.172007.04.19 07:02160.050.000.000.00-2.95
156781432007.04.19 00:48buy0.36eurusdm1.36020.00001.36222007.04.19 03:441.36040.000.000.000.72
156781682007.04.19 00:48sell0.01gbpjpym237.260.00237.012007.04.19 02:23237.010.000.000.000.21
156782632007.04.19 00:50sell0.15gbpusdm2.00550.00002.00252007.04.19 06:242.00250.000.000.004.50
156784782007.04.19 00:58buy0.32gbpjpym237.190.00237.442007.04.19 01:54237.440.000.000.006.76
156793022007.04.19 01:46sell0.18eurusdm1.35900.00001.35702007.04.19 06:441.35700.000.000.003.60
156793902007.04.19 01:55buy0.01gbpjpym237.500.00237.752007.04.19 05:43236.440.000.000.00-0.90
156798372007.04.19 02:13buy0.02gbpjpym237.280.00237.532007.04.19 05:43236.430.000.000.00-1.45
156799272007.04.19 02:20sell0.01eurjpym160.680.00160.432007.04.19 02:38160.430.000.000.000.21
156799362007.04.19 02:21buy0.08eurjpym160.700.00160.952007.04.19 07:02160.060.000.000.00-4.34
156800002007.04.19 02:22buy0.04gbpjpym237.070.00237.322007.04.19 05:43236.440.000.000.00-2.13
156800112007.04.19 02:23sell0.01gbpjpym236.930.00236.682007.04.19 02:41236.680.000.000.000.21
156802042007.04.19 02:31buy0.72eurusdm1.35860.00001.36052007.04.19 03:441.36050.000.000.0013.68
156802632007.04.19 02:37buy0.16eurjpym160.480.00160.732007.04.19 07:02160.070.000.000.00-5.57
156803402007.04.19 02:38sell0.01eurjpym160.370.00160.142007.04.19 05:02160.140.000.000.000.19
156803492007.04.19 02:38buy0.08gbpjpym236.840.00237.092007.04.19 05:43236.450.000.000.00-2.65
156804692007.04.19 02:40buy0.60gbpusdm2.00490.00002.00692007.04.19 07:022.00120.000.000.00-22.20
156805322007.04.19 02:41sell0.01gbpjpym236.570.00236.322007.04.19 03:05236.320.000.000.000.21
156805482007.04.19 02:41buy0.16gbpjpym236.630.00236.882007.04.19 05:43236.410.000.000.00-2.99
156807942007.04.19 02:44buy0.32eurjpym160.270.00160.512007.04.19 07:02160.090.000.000.00-4.89
156808322007.04.19 02:45buy0.32gbpjpym236.420.00236.672007.04.19 05:42236.380.000.000.00-1.08
156812392007.04.19 03:05sell0.01gbpjpym236.250.00236.012007.04.19 04:05236.220.000.000.000.02
156813662007.04.19 03:09sell0.02gbpjpym236.460.00236.212007.04.19 04:05236.210.000.000.000.42
156818852007.04.19 03:38buy0.56usdchfm1.20260.00001.20502007.04.19 06:451.20300.000.000.001.86
156821842007.04.19 03:42sell0.14usdchfm1.20020.00001.19802007.04.19 09:441.20210.000.000.00-2.21
156822012007.04.19 03:42buy1.12usdchfm1.20070.00001.20302007.04.19 06:451.20300.000.000.0021.41
156823422007.04.19 03:45buy0.18eurusdm1.36080.00001.36282007.04.19 08:581.35940.000.000.00-2.52
156828352007.04.19 04:05sell0.01gbpjpym236.150.00235.902007.04.19 05:02236.110.000.000.000.04
156828502007.04.19 04:06buy0.64gbpjpym236.200.00236.452007.04.19 05:42236.450.000.000.0013.56
156833822007.04.19 04:40sell0.02gbpjpym236.360.00236.122007.04.19 05:02236.120.000.000.000.40
156833902007.04.19 04:40buy0.36eurusdm1.35910.00001.36112007.04.19 08:581.35930.000.000.000.72
156834022007.04.19 04:40sell0.28usdchfm1.20220.00001.19982007.04.19 09:431.20200.000.000.000.47
156839532007.04.19 05:02sell0.01eurjpym160.100.00159.852007.04.19 06:18160.050.000.000.000.04
156839562007.04.19 05:02sell0.01gbpjpym236.010.00235.762007.04.19 06:15236.170.000.000.00-0.14
156842562007.04.19 05:07buy1.20gbpusdm2.00290.00002.00492007.04.19 07:022.00100.000.000.00-22.80
156844562007.04.19 05:28sell0.02gbpjpym236.220.00235.972007.04.19 06:15236.170.000.000.000.09
156845282007.04.19 05:34sell0.02eurjpym160.310.00160.062007.04.19 06:18160.060.000.000.000.42
156845852007.04.19 05:37sell0.04gbpjpym236.430.00236.182007.04.19 06:15236.180.000.000.000.85
156846432007.04.19 05:43buy0.01gbpjpym236.490.00236.742007.04.19 06:59235.720.000.000.00-0.65
156853052007.04.19 06:11buy0.02gbpjpym236.280.00236.532007.04.19 06:59235.710.000.000.00-0.97
156854622007.04.19 06:15sell0.01gbpjpym236.080.00235.832007.04.19 06:19235.830.000.000.000.21
156855232007.04.19 06:16buy0.04gbpjpym236.080.00236.322007.04.19 06:59235.710.000.000.00-1.26
156856302007.04.19 06:19buy0.64eurjpym160.030.00160.282007.04.19 07:02160.100.000.000.003.80
156856412007.04.19 06:19sell0.01eurjpym159.980.00159.732007.04.19 06:42159.730.000.000.000.21
156856802007.04.19 06:19buy0.08gbpjpym235.870.00236.122007.04.19 06:59235.700.000.000.00-1.15
156857092007.04.19 06:20sell0.01gbpjpym235.750.00235.502007.04.19 06:39235.500.000.000.000.21
156859822007.04.19 06:24sell0.15gbpusdm2.00210.00001.99912007.04.19 06:441.99910.000.000.004.50
156867882007.04.19 06:38buy0.16gbpjpym235.660.00235.912007.04.19 06:59235.710.000.000.000.68
156868492007.04.19 06:38buy1.28eurjpym159.820.00160.072007.04.19 07:02160.070.000.000.0027.14
156869132007.04.19 06:39sell0.01gbpjpym235.410.00235.162007.04.19 07:04236.190.000.000.00-0.66
156869962007.04.19 06:39buy0.32gbpjpym235.450.00235.702007.04.19 06:59235.700.000.000.006.79
156870062007.04.19 06:39buy2.40gbpusdm2.00080.00002.00272007.04.19 07:012.00090.000.000.002.40
156873242007.04.19 06:43sell0.01eurjpym159.690.00159.442007.04.19 07:05160.080.000.000.00-0.33
156875062007.04.19 06:44buy0.72eurusdm1.35740.00001.35942007.04.19 08:581.35940.000.000.0014.40
156875712007.04.19 06:44sell0.18eurusdm1.35680.00001.35482007.04.19 13:051.35880.000.000.00-3.60
156875882007.04.19 06:44sell0.15gbpusdm1.99860.00001.99562007.04.19 10:442.00040.000.000.00-2.70
156877782007.04.19 06:45buy4.80gbpusdm1.99890.00002.00082007.04.19 07:012.00080.000.000.0091.20
156878132007.04.19 06:45buy0.14usdchfm1.20360.00001.20602007.04.19 13:051.20400.000.000.000.47
156882242007.04.19 06:49sell0.56usdchfm1.20420.00001.20182007.04.19 09:431.20180.000.000.0011.18
156888112007.04.19 06:59sell0.02gbpjpym235.620.00235.372007.04.19 07:04236.200.000.000.00-0.98
156888972007.04.19 07:00buy0.01gbpjpym235.740.00235.992007.04.19 07:02235.990.000.000.000.21
156890842007.04.19 07:02sell0.30gbpusdm2.00120.00001.99822007.04.19 10:442.00050.000.000.002.10
156890912007.04.19 07:02sell0.02eurjpym159.910.00159.662007.04.19 07:05160.070.000.000.00-0.27
156891072007.04.19 07:02sell0.04gbpjpym235.840.00235.592007.04.19 07:04236.210.000.000.00-1.26
156891932007.04.19 07:02sell0.08gbpjpym236.070.00235.822007.04.19 07:04236.220.000.000.00-1.02
156892022007.04.19 07:02buy0.01gbpjpym236.120.00236.352007.04.19 07:03236.350.000.000.000.19
156892422007.04.19 07:02buy0.01eurjpym160.140.00160.392007.04.19 07:03160.390.000.000.000.21
156892512007.04.19 07:02sell0.04eurjpym160.120.00159.872007.04.19 07:05160.090.000.000.000.10
156894262007.04.19 07:03sell0.08eurjpym160.340.00160.092007.04.19 07:05160.090.000.000.001.70
156894912007.04.19 07:03buy0.01gbpjpym236.550.00236.792007.04.19 07:25236.330.000.000.00-0.19
156895022007.04.19 07:03buy0.15gbpusdm2.00230.00002.00422007.04.19 07:432.00420.000.000.002.85
156895252007.04.19 07:03sell0.16gbpjpym236.490.00236.242007.04.19 07:04236.240.000.000.003.39
156895772007.04.19 07:03buy0.01eurjpym160.410.00160.662007.04.19 09:16160.240.000.000.00-0.14
156897542007.04.19 07:03buy0.02gbpjpym236.360.00236.592007.04.19 07:25236.340.000.000.00-0.03
156897902007.04.19 07:04buy0.02eurjpym160.190.00160.442007.04.19 09:16160.230.000.000.000.06
156898892007.04.19 07:05buy0.04gbpjpym236.110.00236.362007.04.19 07:25236.360.000.000.000.85
156910522007.04.19 07:25buy0.01gbpjpym236.420.00236.672007.04.19 09:30236.250.000.000.00-0.15
156925942007.04.19 07:42sell0.60gbpusdm2.00360.00002.00062007.04.19 10:442.00060.000.000.0018.00
156927552007.04.19 07:43buy0.15gbpusdm2.00470.00002.00672007.04.19 12:342.00250.000.000.00-3.30
156929832007.04.19 07:50sell0.36eurusdm1.35880.00001.35682007.04.19 13:051.35880.000.000.000.00
156934772007.04.19 08:01sell0.01eurjpym160.170.00159.922007.04.19 08:12159.920.000.000.000.21
156934782007.04.19 08:01sell0.01gbpjpym236.250.00236.002007.04.19 08:08236.000.000.000.000.22
156936952007.04.19 08:08buy0.02gbpjpym236.190.00236.442007.04.19 09:30236.220.000.000.000.05
156937442007.04.19 08:08sell0.01gbpjpym235.910.00235.672007.04.19 08:21235.960.000.000.00-0.04
156937462007.04.19 08:08buy0.04eurjpym159.970.00160.222007.04.19 09:16160.220.000.000.000.84
156939562007.04.19 08:12buy0.04gbpjpym235.980.00236.222007.04.19 09:30236.220.000.000.000.82
156939762007.04.19 08:12sell0.01eurjpym159.870.00159.622007.04.19 11:19160.090.000.000.00-0.19
156940112007.04.19 08:13buy0.30gbpusdm2.00270.00002.00472007.04.19 12:342.00240.000.000.00-0.90
156943112007.04.19 08:20sell0.02eurjpym160.100.00159.852007.04.19 11:19160.080.000.000.000.03
156943362007.04.19 08:20sell0.02gbpjpym236.180.00235.932007.04.19 08:21235.930.000.000.000.42
156944062007.04.19 08:21sell0.01gbpjpym235.870.00235.622007.04.19 09:41236.090.000.000.00-0.19
156949072007.04.19 08:37sell0.02gbpjpym236.080.00235.832007.04.19 09:41236.070.000.000.000.02
156955382007.04.19 08:58buy0.18eurusdm1.35950.00001.36152007.04.19 21:561.36150.000.00-0.113.60
156961932007.04.19 09:16buy0.01eurjpym160.270.00160.522007.04.19 12:38160.310.000.000.000.03
156969232007.04.19 09:30buy0.01gbpjpym236.320.00236.572007.04.19 12:22235.920.000.000.00-0.34
156969242007.04.19 09:30sell0.04eurjpym160.330.00160.082007.04.19 11:19160.080.000.000.000.85
156969402007.04.19 09:30sell0.04gbpjpym236.320.00236.072007.04.19 09:41236.070.000.000.000.85
156972372007.04.19 09:40buy0.02gbpjpym236.110.00236.352007.04.19 12:22235.930.000.000.00-0.31
156974272007.04.19 09:44sell0.01gbpjpym235.910.00235.662007.04.19 10:40235.900.000.000.000.01
156974332007.04.19 09:44sell0.14usdchfm1.20180.00001.19942007.04.23 15:141.20960.000.00-0.26-9.03
156975652007.04.19 09:45sell0.02gbpjpym236.110.00235.882007.04.19 10:40235.880.000.000.000.39
156990612007.04.19 10:40buy0.04gbpjpym235.890.00236.142007.04.19 12:22235.930.000.000.000.13
156990702007.04.19 10:41sell0.01gbpjpym235.830.00235.582007.04.19 11:14235.580.000.000.000.21
156991712007.04.19 10:44sell0.15gbpusdm2.00010.00001.99712007.04.20 08:302.00300.000.000.00-4.35
156992142007.04.19 10:46buy0.60gbpusdm2.00040.00002.00242007.04.19 12:342.00240.000.000.0012.00
156998962007.04.19 11:00buy1.28usdcadm1.12460.00001.12712007.04.19 13:141.12710.000.000.0028.39
157008182007.04.19 11:14buy0.08gbpjpym235.660.00235.912007.04.19 12:22235.910.000.000.001.69
157008602007.04.19 11:14sell0.01gbpjpym235.460.00235.232007.04.19 14:59236.860.000.000.00-1.18
157010422007.04.19 11:20sell0.01eurjpym160.040.00159.792007.04.20 08:45161.480.000.00-0.01-1.21
157010782007.04.19 11:20buy0.02eurjpym160.060.00160.312007.04.19 12:38160.310.000.000.000.43
157012472007.04.19 11:25sell0.02gbpjpym235.680.00235.432007.04.19 14:59236.860.000.000.00-1.99
157035472007.04.19 12:21sell0.04gbpjpym235.880.00235.652007.04.19 14:59236.880.000.000.00-3.38
157035612007.04.19 12:22sell0.02eurjpym160.250.00160.002007.04.20 08:44161.480.000.00-0.02-2.07
157035742007.04.19 12:22buy0.01gbpjpym236.010.00236.262007.04.19 13:26236.260.000.000.000.21
157042122007.04.19 12:35sell0.30gbpusdm2.00250.00001.99962007.04.20 08:302.00230.000.000.010.60
157042192007.04.19 12:35buy0.15gbpusdm2.00300.00002.00502007.04.19 14:302.00290.000.000.00-0.15
157042602007.04.19 12:36buy0.28usdchfm1.20160.00001.20402007.04.19 13:051.20400.000.000.005.58
157044412007.04.19 12:37sell0.72eurusdm1.36070.00001.35882007.04.19 13:051.35880.000.000.0013.68
157046052007.04.19 12:38buy0.01eurjpym160.360.00160.612007.04.19 13:38160.610.000.000.000.21
157047552007.04.19 12:39sell0.08gbpjpym236.100.00235.852007.04.19 14:59236.870.000.000.00-5.21
157056362007.04.19 12:52buy0.30gbpusdm2.00110.00002.00302007.04.19 14:302.00300.000.000.005.70
157062222007.04.19 13:02sell0.28usdchfm1.20380.00001.20142007.04.23 15:141.20970.000.00-0.52-13.66
157064192007.04.19 13:05buy0.14usdchfm1.20460.00001.20702007.04.20 08:151.20700.000.000.122.78
157064282007.04.19 13:05sell0.18eurusdm1.35860.00001.35672007.04.20 08:441.36060.000.000.10-3.60
157074742007.04.19 13:24sell0.04eurjpym160.450.00160.212007.04.20 08:44161.490.000.00-0.04-3.51
157075992007.04.19 13:26buy0.01gbpjpym236.340.00236.592007.04.19 14:01236.590.000.000.000.21
157080422007.04.19 13:33sell0.16gbpjpym236.310.00236.062007.04.19 14:59236.900.000.000.00-7.98
157083442007.04.19 13:38buy0.01eurjpym160.650.00160.902007.04.19 14:02160.900.000.000.000.22
157086622007.04.19 13:48sell0.08eurjpym160.650.00160.412007.04.20 08:44161.480.000.00-0.09-5.60
157087202007.04.19 13:49sell0.32gbpjpym236.540.00236.292007.04.19 14:59236.890.000.000.00-9.47
157095512007.04.19 14:01buy0.01gbpjpym236.680.00236.922007.04.19 14:02236.920.000.000.000.21
157096182007.04.19 14:01sell0.64gbpjpym236.750.00236.502007.04.19 14:59236.880.000.000.00-7.04
157097112007.04.19 14:02sell0.16eurjpym160.860.00160.612007.04.20 08:44161.490.000.00-0.18-8.49
157097182007.04.19 14:02buy0.01eurjpym160.950.00161.192007.04.19 14:24161.190.000.000.000.20
157097372007.04.19 14:02buy0.01gbpjpym237.020.00237.272007.04.19 14:22237.060.000.000.000.03
157097502007.04.19 14:02sell1.28gbpjpym236.950.00236.712007.04.19 14:59236.910.000.000.004.33
157105292007.04.19 14:13buy0.02gbpjpym236.830.00237.062007.04.19 14:22237.060.000.000.000.39
157109072007.04.19 14:22buy0.01gbpjpym237.160.00237.412007.04.19 16:16237.190.000.000.000.03
157109112007.04.19 14:22sell0.32eurjpym161.080.00160.842007.04.20 08:44161.500.000.00-0.36-11.33
157109802007.04.19 14:23sell2.56gbpjpym237.160.00236.912007.04.19 14:59236.910.000.000.0054.11
157110692007.04.19 14:24buy0.01eurjpym161.250.00161.482007.04.19 21:02161.270.000.000.010.01
157116752007.04.19 14:30sell0.36eurusdm1.36050.00001.35862007.04.20 08:441.36050.000.000.190.00
157117642007.04.19 14:30buy0.15gbpusdm2.00340.00002.00542007.04.19 20:582.00330.000.000.00-0.15
157125822007.04.19 14:46buy0.30gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.19 20:582.00340.000.000.006.00
157126432007.04.19 14:49buy0.02eurjpym161.040.00161.292007.04.19 21:02161.290.000.000.020.43
157127132007.04.19 14:50buy0.02gbpjpym236.960.00237.202007.04.19 16:16237.200.000.000.000.41
157136282007.04.19 15:01sell0.01gbpjpym236.780.00236.532007.04.19 16:31236.980.000.000.00-0.17
157152552007.04.19 15:43sell0.02gbpjpym236.990.00236.742007.04.19 16:31236.970.000.000.000.04
157173912007.04.19 16:16buy0.01gbpjpym237.310.00237.562007.04.19 20:21237.140.000.000.00-0.14
157173952007.04.19 16:16sell0.04gbpjpym237.210.00236.962007.04.19 16:31236.960.000.000.000.85
157174472007.04.19 16:17sell0.56usdchfm1.20570.00001.20342007.04.23 15:131.20980.000.00-1.06-18.98
157178362007.04.19 16:30buy0.02gbpjpym237.100.00237.352007.04.19 20:21237.130.000.000.000.05
157178842007.04.19 16:31sell0.01gbpjpym236.890.00236.642007.04.19 22:21237.060.000.00-0.03-0.14
157201512007.04.19 17:54buy0.04gbpjpym236.890.00237.142007.04.19 20:21237.140.000.000.000.85
157233912007.04.19 20:04sell0.02gbpjpym237.100.00236.852007.04.19 22:21237.050.000.00-0.050.09
157235952007.04.19 20:21buy0.01gbpjpym237.210.00237.462007.04.19 23:40237.240.000.000.020.02
157243622007.04.19 20:58sell0.04gbpjpym237.310.00237.062007.04.19 22:21237.060.000.00-0.110.84
157243862007.04.19 20:58buy0.15gbpusdm2.00370.00002.00572007.04.20 06:142.00570.000.00-0.013.00
157244752007.04.19 21:02buy0.01eurjpym161.330.00161.582007.04.20 00:40161.580.000.000.000.21
157244872007.04.19 21:03sell0.64eurjpym161.300.00161.052007.04.20 08:44161.510.000.000.00-11.32
157253022007.04.19 21:40sell0.01usdjpym118.420.00118.022007.04.22 22:39118.690.000.00-0.01-0.23
157254302007.04.19 21:56buy0.18eurusdm1.36180.00001.36382007.04.23 15:021.35690.000.00-0.11-8.82
157262302007.04.19 22:07sell0.72eurusdm1.36250.00001.36052007.04.20 08:441.36050.000.000.0014.40
157267932007.04.19 22:21sell0.01gbpjpym236.970.00236.722007.04.20 02:00237.550.000.000.00-0.49
157273842007.04.19 22:56buy0.02gbpjpym237.010.00237.252007.04.19 23:40237.250.000.000.000.40
157281422007.04.19 23:31sell0.02gbpjpym237.160.00236.932007.04.20 02:00237.540.000.000.00-0.64
157283662007.04.19 23:40buy0.01gbpjpym237.330.00237.582007.04.20 00:40237.580.000.000.000.21
157288332007.04.20 00:02sell0.04gbpjpym237.370.00237.122007.04.20 01:59237.550.000.000.00-0.61
157294312007.04.20 00:37sell1.28eurjpym161.520.00161.282007.04.20 08:44161.500.000.000.002.16
157295102007.04.20 00:40sell0.08gbpjpym237.580.00237.332007.04.20 01:59237.560.000.000.000.13
157295232007.04.20 00:40buy0.01eurjpym161.620.00161.872007.04.20 03:30161.650.000.000.000.02
157295242007.04.20 00:40buy0.01gbpjpym237.690.00237.942007.04.20 03:29237.720.000.000.000.03
157298022007.04.20 00:53sell0.02usdjpym118.620.00118.222007.04.22 22:40118.690.000.00-0.03-0.12
157300152007.04.20 00:56sell0.16gbpjpym237.810.00237.562007.04.20 01:59237.560.000.000.003.37
157318552007.04.20 02:00sell0.01gbpjpym237.480.00237.232007.04.20 07:43237.900.000.000.00-0.35
157319672007.04.20 02:06buy0.02gbpjpym237.480.00237.732007.04.20 03:29237.730.000.000.000.43
157323342007.04.20 02:16buy0.02eurjpym161.410.00161.662007.04.20 03:30161.660.000.000.000.42
157336242007.04.20 03:26sell0.02gbpjpym237.690.00237.442007.04.20 07:43237.890.000.000.00-0.33
157336742007.04.20 03:29buy0.01gbpjpym237.810.00238.062007.04.20 06:11237.830.000.000.000.02
157337532007.04.20 03:30buy0.01eurjpym161.700.00161.952007.04.23 00:08161.730.000.000.010.02
157357462007.04.20 05:07buy0.02gbpjpym237.600.00237.832007.04.20 06:11237.830.000.000.000.38
157364252007.04.20 06:11sell2.56eurjpym161.740.00161.492007.04.20 08:44161.490.000.000.0053.92
157364532007.04.20 06:11buy0.01gbpjpym237.920.00238.172007.04.20 06:19238.170.000.000.000.21
157364972007.04.20 06:12sell0.04gbpjpym237.900.00237.652007.04.20 07:43237.860.000.000.000.14
157367162007.04.20 06:14buy0.15gbpusdm2.00640.00002.00842007.04.20 09:072.00220.000.000.00-6.30
157367562007.04.20 06:14sell0.60gbpusdm2.00590.00002.00292007.04.20 08:302.00290.000.000.0018.00
157369772007.04.20 06:18sell0.08gbpjpym238.110.00237.862007.04.20 07:43237.860.000.000.001.68
157370032007.04.20 06:19buy0.01gbpjpym238.260.00238.512007.04.20 09:10237.670.000.000.00-0.50
157377722007.04.20 06:59buy0.02gbpjpym238.030.00238.282007.04.20 09:10237.650.000.000.00-0.65
157390672007.04.20 07:42buy0.30gbpusdm2.00440.00002.00642007.04.20 09:072.00210.000.000.00-6.90
157391712007.04.20 07:43sell0.01gbpjpym237.810.00237.562007.04.20 08:30237.870.000.000.00-0.05
157397032007.04.20 08:15buy0.14usdchfm1.20740.00001.20972007.04.23 09:021.20970.000.000.122.66
157397422007.04.20 08:17sell0.02gbpjpym238.010.00237.772007.04.20 08:30237.770.000.000.000.40
157402742007.04.20 08:30sell0.01gbpjpym237.740.00237.492007.04.20 08:42237.730.000.000.000.01
157402902007.04.20 08:30sell0.15gbpusdm2.00200.00001.99902007.04.23 06:322.00140.000.000.000.90
157405232007.04.20 08:33buy0.04gbpjpym237.830.00238.072007.04.20 09:10237.640.000.000.00-0.64
157406872007.04.20 08:34sell0.02gbpjpym237.960.00237.712007.04.20 08:42237.710.000.000.000.42
157407482007.04.20 08:37buy0.60gbpusdm2.00210.00002.00412007.04.20 09:072.00190.000.000.00-1.20
157408962007.04.20 08:42sell0.01gbpjpym237.660.00237.412007.04.20 08:46237.410.000.000.000.21
157409242007.04.20 08:44buy0.08gbpjpym237.610.00237.862007.04.20 09:10237.650.000.000.000.27
157409702007.04.20 08:44sell0.18eurusdm1.36030.00001.35832007.04.23 05:541.35830.000.000.103.60
157409792007.04.20 08:44buy0.02eurjpym161.480.00161.732007.04.23 00:08161.730.000.000.020.42
157410002007.04.20 08:45sell0.01eurjpym161.450.00161.202007.04.23 03:03161.430.000.00-0.010.02
157410522007.04.20 08:46sell0.01gbpjpym237.320.00237.072007.04.20 10:43237.700.000.000.00-0.32
157410842007.04.20 08:47buy0.16gbpjpym237.400.00237.652007.04.20 09:10237.650.000.000.003.37
157411042007.04.20 08:47buy1.20gbpusdm1.99990.00002.00192007.04.20 09:072.00190.000.000.0024.00
157417112007.04.20 09:02sell0.02gbpjpym237.520.00237.282007.04.20 10:43237.700.000.000.00-0.31
157419712007.04.20 09:07buy0.15gbpusdm2.00270.00002.00472007.04.20 15:162.00470.000.000.003.00
157420702007.04.20 09:10buy0.01gbpjpym237.750.00238.002007.04.20 10:11238.000.000.000.000.21
157421092007.04.20 09:13sell0.04gbpjpym237.740.00237.502007.04.20 10:43237.700.000.000.000.14
157427242007.04.20 09:52sell0.30gbpusdm2.00430.00002.00142007.04.23 06:312.00140.000.000.018.70
157427272007.04.20 09:52sell0.08gbpjpym237.960.00237.712007.04.20 10:42237.710.000.000.001.69
157429652007.04.20 10:11buy0.01gbpjpym238.080.00238.332007.04.20 12:55237.840.000.000.00-0.20
157430222007.04.20 10:22buy0.02gbpjpym237.880.00238.122007.04.20 12:55237.840.000.000.00-0.06
157432412007.04.20 10:45sell0.01gbpjpym237.560.00237.312007.04.20 16:50237.960.000.000.00-0.34
157432482007.04.20 10:45buy0.04gbpjpym237.630.00237.882007.04.20 12:55237.880.000.000.000.84
157440392007.04.20 11:44sell0.02gbpjpym237.770.00237.522007.04.20 16:50237.970.000.000.00-0.34
157455302007.04.20 12:55buy0.36eurusdm1.36000.00001.36202007.04.23 15:021.35680.000.00-0.22-11.52
157455482007.04.20 12:55sell1.12usdchfm1.20810.00001.20572007.04.23 15:121.20990.000.00-1.05-16.66
157456132007.04.20 12:56buy0.01gbpjpym237.950.00238.202007.04.20 15:38238.200.000.000.000.21
157467092007.04.20 13:26sell0.04usdjpym118.830.00118.432007.04.22 22:39118.690.000.00-0.060.47
157468612007.04.20 13:32sell0.04gbpjpym237.990.00237.742007.04.20 16:50237.960.000.000.000.10
157469242007.04.20 13:34sell0.02eurjpym161.670.00161.422007.04.23 03:03161.420.000.00-0.020.42
157484742007.04.20 15:16buy0.15gbpusdm2.00510.00002.00712007.04.23 07:282.00040.000.00-0.01-7.05
157488012007.04.20 15:38buy0.01gbpjpym238.280.00238.532007.04.23 00:07238.110.000.000.02-0.14
157488402007.04.20 15:40sell0.08gbpjpym238.190.00237.962007.04.20 16:50237.960.000.000.001.55
157494162007.04.20 16:41buy0.02gbpjpym238.080.00238.322007.04.23 00:07238.120.000.000.040.07
157494802007.04.20 16:51sell0.01gbpjpym237.890.00237.642007.04.23 02:01238.080.000.00-0.03-0.16
157495032007.04.20 16:54buy0.04gbpjpym237.870.00238.122007.04.23 00:07238.120.000.000.080.84
157498792007.04.20 17:22sell0.02gbpjpym238.100.00237.852007.04.23 02:01238.080.000.00-0.050.04
157500172007.04.20 17:41buy0.30gbpusdm2.00310.00002.00512007.04.22 22:002.00510.000.00-0.016.00
157512022007.04.22 22:01sell0.01usdjpym118.680.00118.432007.04.23 03:49118.640.000.000.000.03
157532832007.04.22 22:44buy0.01usdjpym118.710.00118.962007.04.23 00:08118.960.000.000.000.21
157547632007.04.23 00:03buy0.30gbpusdm2.00310.00002.00512007.04.23 07:272.00050.000.000.00-7.80
157548202007.04.23 00:07buy0.01gbpjpym238.220.00238.452007.04.23 07:28236.760.000.000.00-1.23
157548232007.04.23 00:07sell0.02usdjpym118.900.00118.652007.04.23 03:48118.650.000.000.000.42
157548762007.04.23 00:08buy0.01eurjpym161.800.00162.042007.04.23 10:43160.790.000.000.00-0.85
157548812007.04.23 00:08buy0.01usdjpym119.010.00119.262007.04.23 10:43118.600.000.000.00-0.35
157549052007.04.23 00:08sell0.04gbpjpym238.320.00238.072007.04.23 02:01238.070.000.000.000.84
157562662007.04.23 01:33buy0.02eurjpym161.590.00161.842007.04.23 10:43160.780.000.000.00-1.36
157564222007.04.23 02:01sell0.01gbpjpym237.980.00237.732007.04.23 03:48237.730.000.000.000.21
157567032007.04.23 02:38buy0.02gbpjpym238.020.00238.262007.04.23 07:28236.760.000.000.00-2.12
157567102007.04.23 02:39buy0.02usdjpym118.800.00119.052007.04.23 10:43118.610.000.000.00-0.32
157570602007.04.23 03:04sell0.01eurjpym161.370.00161.122007.04.23 03:49161.120.000.000.000.21
157572372007.04.23 03:34buy0.04eurjpym161.390.00161.632007.04.23 10:42160.770.000.000.00-2.09
157573912007.04.23 03:44buy0.04gbpjpym237.810.00238.052007.04.23 07:27236.750.000.000.00-3.58
157574912007.04.23 03:49sell0.01gbpjpym237.570.00237.322007.04.23 05:01237.320.000.000.000.21
157574952007.04.23 03:49sell0.01usdjpym118.620.00118.372007.04.23 05:21118.370.000.000.000.21
157575022007.04.23 03:49buy0.08eurjpym161.170.00161.422007.04.23 10:42160.750.000.000.00-2.84
157575072007.04.23 03:49buy0.08gbpjpym237.600.00237.852007.04.23 07:27236.750.000.000.00-5.75
157575202007.04.23 03:49sell0.01eurjpym161.050.00160.812007.04.23 05:25160.810.000.000.000.21
157575422007.04.23 03:49buy0.04usdjpym118.580.00118.832007.04.23 10:43118.600.000.000.000.07
157584502007.04.23 05:00buy0.16gbpjpym237.390.00237.642007.04.23 07:27236.770.000.000.00-8.38
157584942007.04.23 05:01sell0.01gbpjpym237.230.00236.982007.04.23 05:31236.980.000.000.000.21
157585162007.04.23 05:02buy0.16eurjpym160.950.00161.202007.04.23 10:42160.750.000.000.00-2.70
157587502007.04.23 05:21buy0.32gbpjpym237.170.00237.422007.04.23 07:27236.740.000.000.00-11.63
157587802007.04.23 05:21sell0.02usdjpym118.350.00118.102007.04.23 14:55118.770.000.000.00-0.71
157588332007.04.23 05:26sell0.01eurjpym160.760.00160.522007.04.23 08:24160.520.000.000.000.21
157588382007.04.23 05:26buy0.16usdjpym118.360.00118.612007.04.23 10:43118.610.000.000.003.37
157590022007.04.23 05:32sell0.01gbpjpym236.870.00236.642007.04.23 06:45236.640.000.000.000.20
157590092007.04.23 05:32buy0.64gbpjpym236.950.00237.202007.04.23 07:27236.740.000.000.00-11.36
157590212007.04.23 05:32buy0.32eurjpym160.730.00160.982007.04.23 10:42160.750.000.000.000.54
157592982007.04.23 05:54sell0.18eurusdm1.35800.00001.35612007.04.23 08:301.35610.000.000.003.42
157593152007.04.23 05:55buy0.72eurusdm1.35830.00001.36032007.04.23 15:021.35690.000.000.00-10.08
157598402007.04.23 06:32sell0.15gbpusdm2.00070.00001.99772007.04.23 06:481.99770.000.000.004.50
157598662007.04.23 06:32buy0.60gbpusdm2.00100.00002.00302007.04.23 07:272.00040.000.000.00-3.60
157599172007.04.23 06:38buy1.28gbpjpym236.730.00236.982007.04.23 07:27236.730.000.000.000.00
157600982007.04.23 06:45sell0.01gbpjpym236.560.00236.322007.04.23 14:48237.560.000.000.00-0.84
157603532007.04.23 06:48buy1.20gbpusdm1.99830.00002.00032007.04.23 07:272.00030.000.000.0024.00
157603582007.04.23 06:48buy2.56gbpjpym236.480.00236.732007.04.23 07:27236.730.000.000.0054.08
157603772007.04.23 06:48sell0.15gbpusdm1.99810.00001.99512007.04.24 02:231.99720.000.000.001.35
157615592007.04.23 07:27sell0.30gbpusdm2.00050.00001.99752007.04.24 02:231.99750.000.000.009.00
157615862007.04.23 07:27sell0.02gbpjpym236.770.00236.522007.04.23 14:48237.550.000.000.00-1.31
157616032007.04.23 07:28buy0.15gbpusdm2.00090.00002.00292007.04.23 10:102.00120.000.000.000.45
157616072007.04.23 07:28buy0.01gbpjpym236.830.00237.082007.04.23 09:39236.870.000.000.000.03
157624542007.04.23 08:07buy0.02gbpjpym236.620.00236.872007.04.23 09:39236.870.000.000.000.42
157627562007.04.23 08:23buy1.44eurusdm1.35660.00001.35862007.04.23 15:021.35680.000.000.002.88
157627752007.04.23 08:24buy1.28eurjpym160.510.00160.762007.04.23 10:42160.760.000.000.0026.99
157627822007.04.23 08:24sell0.02eurjpym160.480.00160.232007.04.23 16:02160.860.000.000.00-0.64
157628252007.04.23 08:25buy0.30gbpusdm1.99900.00002.00092007.04.23 10:102.00090.000.000.005.70
157629742007.04.23 08:30sell0.18eurusdm1.35600.00001.35402007.04.24 01:371.35600.000.000.000.00
157633412007.04.23 08:58sell0.04eurjpym160.690.00160.442007.04.23 16:02160.860.000.000.00-0.58
157634342007.04.23 09:02buy0.14usdchfm1.21010.00001.21252007.04.23 12:271.21220.000.000.002.43
157634902007.04.23 09:05sell2.24usdchfm1.21000.00001.20772007.04.23 15:111.20980.000.000.003.70
157638372007.04.23 09:39buy0.01gbpjpym236.960.00237.212007.04.23 10:42237.210.000.000.000.21
157641732007.04.23 10:10buy0.15gbpusdm2.00170.00002.00372007.04.23 15:122.00170.000.000.000.00
157646312007.04.23 10:25sell0.04gbpjpym236.990.00236.742007.04.23 14:47237.570.000.000.00-1.95
157649202007.04.23 10:42sell0.08gbpjpym237.190.00236.962007.04.23 14:47237.570.000.000.00-2.56
157649222007.04.23 10:42buy0.01gbpjpym237.290.00237.522007.04.23 11:14237.520.000.000.000.20
157649232007.04.23 10:42sell0.04usdjpym118.560.00118.312007.04.23 14:55118.770.000.000.00-0.71
157649412007.04.23 10:43buy0.02eurjpym160.840.00161.092007.04.23 13:06161.090.000.000.000.42
157649942007.04.23 10:44buy0.02usdjpym118.620.00118.872007.04.23 13:21118.870.000.000.000.42
157656092007.04.23 11:11sell0.08eurjpym160.900.00160.652007.04.23 16:02160.860.000.000.000.27
157656322007.04.23 11:11sell0.16gbpjpym237.410.00237.162007.04.23 14:47237.580.000.000.00-2.29
157657502007.04.23 11:14buy0.01gbpjpym237.570.00237.822007.04.23 13:08237.590.000.000.000.02
157663802007.04.23 11:48buy0.30gbpusdm1.99970.00002.00172007.04.23 15:122.00170.000.000.006.00
157663972007.04.23 11:48sell4.48usdchfm1.21220.00001.20982007.04.23 15:111.20980.000.000.0088.87
157665332007.04.23 11:54buy0.02gbpjpym237.350.00237.602007.04.23 13:08237.600.000.000.000.42
157671962007.04.23 12:27buy0.14usdchfm1.21260.00001.21502007.04.25 07:191.20300.000.000.12-11.17
157678222007.04.23 13:05sell0.08usdjpym118.780.00118.532007.04.23 14:55118.770.000.000.000.07
157678722007.04.23 13:06buy0.02eurjpym161.140.00161.392007.04.24 03:13160.530.000.000.00-1.03
157678762007.04.23 13:06sell0.16eurjpym161.110.00160.862007.04.23 16:02160.860.000.000.003.37
157679482007.04.23 13:08buy0.01gbpjpym237.660.00237.912007.04.23 13:53237.910.000.000.000.21
157679942007.04.23 13:12sell0.32gbpjpym237.610.00237.372007.04.23 14:47237.590.000.000.000.54
157681062007.04.23 13:22buy0.02usdjpym118.900.00119.152007.04.24 04:30118.510.000.000.00-0.66
157682822007.04.23 13:31buy2.88eurusdm1.35490.00001.35692007.04.23 15:021.35690.000.000.0057.60
157687362007.04.23 13:39sell0.64gbpjpym237.820.00237.582007.04.23 14:47237.580.000.000.0012.92
157690602007.04.23 13:53sell0.16usdjpym119.000.00118.772007.04.23 14:55118.770.000.000.003.10
157690642007.04.23 13:53buy0.01gbpjpym238.070.00238.322007.04.24 03:13236.420.000.000.00-1.39
157691062007.04.23 13:56buy0.02gbpjpym237.860.00238.102007.04.24 03:13236.420.000.000.00-2.43
157693552007.04.23 14:13buy0.04gbpjpym237.650.00237.902007.04.24 03:13236.420.000.000.00-4.16
157698892007.04.23 14:48sell0.01gbpjpym237.470.00237.222007.04.23 15:56237.220.000.000.000.21
157699892007.04.23 14:55buy0.28usdchfm1.21070.00001.21302007.04.25 07:191.20290.000.000.25-18.16
157699902007.04.23 14:55sell0.02usdjpym118.740.00118.492007.04.23 15:59118.490.000.000.000.42
157701842007.04.23 15:03buy0.18eurusdm1.35700.00001.35902007.04.24 07:011.35720.000.000.000.36
157702832007.04.23 15:12buy0.15gbpusdm2.00200.00002.00402007.04.24 03:281.99780.000.000.00-6.30
157702852007.04.23 15:12buy0.04usdjpym118.700.00118.942007.04.24 04:30118.520.000.000.00-0.61
157703302007.04.23 15:14sell0.14usdchfm1.20920.00001.20682007.04.24 10:161.20680.000.000.002.78
157707352007.04.23 15:34buy0.08gbpjpym237.450.00237.692007.04.24 03:13236.430.000.000.00-6.90
157709592007.04.23 15:35buy0.56usdchfm1.20880.00001.21112007.04.25 07:191.20290.000.000.50-27.47
157711542007.04.23 15:41sell0.36eurusdm1.35800.00001.35602007.04.24 01:371.35600.000.000.007.20
157715422007.04.23 15:56buy0.16gbpjpym237.230.00237.482007.04.24 03:12236.430.000.000.00-10.81
157715462007.04.23 15:56sell0.01gbpjpym237.140.00236.892007.04.23 21:14237.090.000.000.000.04
157715612007.04.23 15:56buy0.04eurjpym160.920.00161.172007.04.24 03:13160.530.000.000.00-1.31
157716292007.04.23 16:00buy0.08usdjpym118.490.00118.742007.04.24 04:30118.520.000.000.000.20
157716452007.04.23 16:00sell0.02usdjpym118.440.00118.192007.04.23 23:50118.380.000.000.000.10
157717132007.04.23 16:02sell0.02eurjpym160.810.00160.562007.04.24 00:31160.780.000.000.000.05
157720352007.04.23 16:32sell0.02gbpjpym237.350.00237.102007.04.23 21:14237.100.000.000.000.42
157724922007.04.23 17:13sell0.04eurjpym161.020.00160.772007.04.24 00:31160.770.000.000.000.85
157737272007.04.23 19:56sell0.04usdjpym118.640.00118.402007.04.23 23:50118.400.000.000.000.81
157743052007.04.23 20:34buy0.30gbpusdm1.99990.00002.00192007.04.24 03:281.99780.000.000.00-6.30
157751872007.04.23 21:14sell0.01gbpjpym237.020.00236.772007.04.23 23:50236.970.000.000.000.04
157755172007.04.23 21:32sell0.02gbpjpym237.240.00236.992007.04.23 23:50236.990.000.000.000.42
157784762007.04.23 23:50buy0.32gbpjpym237.010.00237.262007.04.24 03:12236.420.000.000.00-15.95
157785012007.04.23 23:50sell0.01gbpjpym236.850.00236.612007.04.24 00:57236.820.000.000.000.03
157785142007.04.23 23:50sell0.02usdjpym118.350.00118.102007.04.24 14:16118.580.000.000.00-0.39
157785872007.04.23 23:52sell0.02gbpjpym237.060.00236.812007.04.24 00:57236.810.000.000.000.42
157797342007.04.24 00:31sell0.02eurjpym160.740.00160.492007.04.24 01:36160.490.000.000.000.42
157802172007.04.24 00:54buy0.08eurjpym160.700.00160.952007.04.24 03:13160.520.000.000.00-1.21
157802542007.04.24 00:57sell0.01gbpjpym236.730.00236.492007.04.24 01:57236.490.000.000.000.21
157802562007.04.24 00:57buy0.64gbpjpym236.780.00237.032007.04.24 03:12236.400.000.000.00-20.54
157814322007.04.24 01:36sell0.02eurjpym160.450.00160.202007.04.24 06:12160.620.000.000.00-0.29
157814972007.04.24 01:37buy0.16eurjpym160.480.00160.732007.04.24 03:13160.510.000.000.000.41
157815002007.04.24 01:37buy1.28gbpjpym236.560.00236.812007.04.24 03:12236.390.000.000.00-18.38
157815312007.04.24 01:37sell0.18eurusdm1.35590.00001.35392007.04.25 12:391.36320.000.000.10-13.14
157819602007.04.24 01:57sell0.01gbpjpym236.410.00236.162007.04.24 02:23236.160.000.000.000.21
157823282007.04.24 02:04buy2.56gbpjpym236.350.00236.592007.04.24 03:12236.380.000.000.006.48
157823332007.04.24 02:04buy0.60gbpusdm1.99780.00001.99982007.04.24 03:271.99790.000.000.000.60
157825722007.04.24 02:09buy0.16usdjpym118.280.00118.522007.04.24 04:30118.520.000.000.003.24
157832262007.04.24 02:23sell0.15gbpusdm1.99620.00001.99342007.04.24 17:502.00100.000.000.00-7.20
157832872007.04.24 02:23buy5.12gbpjpym236.140.00236.392007.04.24 03:11236.390.000.000.00108.12
157833002007.04.24 02:23sell0.01gbpjpym236.050.00235.802007.04.24 02:36236.220.000.000.00-0.14
157833942007.04.24 02:25buy0.36eurusdm1.35530.00001.35732007.04.24 07:011.35730.000.000.007.20
157838132007.04.24 02:43buy1.20gbpusdm1.99580.00001.99782007.04.24 03:261.99780.000.000.0024.00
157838322007.04.24 02:44buy0.64eurjpym160.260.00160.512007.04.24 03:12160.510.000.000.0013.52
157847292007.04.24 03:13buy0.04eurjpym160.580.00160.832007.04.24 04:35160.830.000.000.000.84
157850182007.04.24 03:21sell limit2.00eurusdm1.35700.00001.35352007.04.24 03:221.3562cancelled
157850562007.04.24 06:27sell1.00gbpusdm1.99600.00001.99802007.04.26 09:591.99800.000.000.12-20.00
157851322007.04.24 03:31buy0.15gbpusdm1.99830.00002.00032007.04.24 09:481.99820.000.000.00-0.15
157853372007.04.24 03:52sell0.08eurjpym160.660.00160.412007.04.24 06:12160.630.000.000.000.21
157856472007.04.24 04:30buy0.04usdjpym118.530.00118.782007.04.24 09:51118.780.000.000.000.84
157857002007.04.24 04:35sell0.08usdjpym118.560.00118.312007.04.24 14:16118.590.000.000.00-0.20
157857072007.04.24 04:35buy0.04eurjpym160.860.00161.112007.04.24 07:37160.900.000.000.000.14
157857652007.04.24 04:36sell0.16eurjpym160.870.00160.622007.04.24 06:12160.620.000.000.003.38
157868892007.04.24 06:04buy0.08eurjpym160.650.00160.902007.04.24 07:37160.900.000.000.001.68
157870942007.04.24 06:12sell0.04eurjpym160.590.00160.342007.04.24 13:08161.230.000.000.00-2.16
157875722007.04.24 06:27buy0.30gbpusdm1.99630.00001.99832007.04.24 09:481.99830.000.000.006.00
157878202007.04.24 06:40sell stop2.00gbpusdm1.35750.00000.00002007.04.24 06:451.9973cancelled
157881412007.04.24 06:54sell2.00gbpusdm1.99720.00001.99802007.04.26 09:591.99800.000.000.24-16.00
157881592007.04.24 06:56buy stop1.00usdchfm1.20980.00001.21182007.04.24 10:381.2066cancelled
157881712007.04.24 07:36buy1.00usdjpym118.580.00118.782007.04.24 09:51118.780.000.000.0016.84
157881752007.04.24 06:58sell stop1.00eurjpym160.360.00160.162007.04.24 10:38161.25cancelled
157881812007.04.24 07:48sell1.00eurchfm1.63900.00001.63702007.04.24 10:411.63820.000.000.006.63
157881912007.04.24 07:00buy1.00eurgbpm0.67940.00000.68142007.04.24 14:040.67940.000.000.000.00
157882922007.04.24 07:02buy0.18eurusdm1.35730.00001.35932007.04.24 13:561.35930.000.000.003.60
157892192007.04.24 07:36sell0.08eurjpym160.800.00160.552007.04.24 13:08161.220.000.000.00-2.83
157892702007.04.24 07:37buy0.04eurjpym160.960.00161.212007.04.24 09:46161.000.000.000.000.13
157901322007.04.24 08:13buy0.08eurjpym160.750.00161.002007.04.24 09:46161.000.000.000.001.69
157912242007.04.24 09:46buy0.04eurjpym161.040.00161.292007.04.24 10:13161.290.000.000.000.84
157912392007.04.24 09:46sell0.16eurjpym161.020.00160.772007.04.24 13:08161.230.000.000.00-2.83
157912852007.04.24 09:48buy0.15gbpusdm1.99850.00002.00052007.04.24 10:162.00050.000.000.003.00
157913492007.04.24 09:51sell0.16usdjpym118.780.00118.532007.04.24 14:16118.580.000.000.002.70
157913712007.04.24 09:51buy0.04usdjpym118.840.00119.092007.04.24 18:33118.660.000.000.00-0.61
157915092007.04.24 10:00sell0.30gbpusdm1.99870.00001.99572007.04.24 17:502.00090.000.000.00-6.60
157915722007.04.24 10:00sell4.00gbpusdm1.99890.00001.99802007.04.26 09:591.99800.000.000.4836.00
157918362007.04.24 10:13sell0.32eurjpym161.240.00160.992007.04.24 13:08161.220.000.000.000.54
157918832007.04.24 10:13buy0.04eurjpym161.340.00161.592007.04.24 17:35161.590.000.000.000.84
157920102007.04.24 10:16buy0.15gbpusdm2.00090.00002.00292007.04.24 14:162.00230.000.000.002.10
157920472007.04.24 10:16sell0.60gbpusdm2.00110.00001.99812007.04.24 17:492.00080.000.000.001.80
157920712007.04.24 10:17buy1.12usdchfm1.20690.00001.20922007.04.25 07:191.20280.000.001.00-38.18
157920802007.04.24 10:17sell0.14usdchfm1.20650.00001.20412007.04.24 14:001.20410.000.000.002.79
157923102007.04.24 10:27sell4.00gbpusdm2.00000.00001.99802007.04.26 09:591.99800.000.000.4880.00
157927572007.04.24 10:48sell0.36eurusdm1.35790.00001.35592007.04.25 12:391.36330.000.000.19-19.44
157928852007.04.24 10:50sell0.64eurjpym161.460.00161.212007.04.24 13:08161.210.000.000.0013.48
157959262007.04.24 13:08sell0.04eurjpym161.180.00160.932007.04.25 01:05161.370.000.00-0.04-0.64
157967252007.04.24 13:56buy0.18eurusdm1.35950.00001.36152007.04.24 14:171.36100.000.000.002.70
157969862007.04.24 14:00buy2.24usdchfm1.20470.00001.20712007.04.25 07:191.20290.000.001.99-33.52
157971102007.04.24 14:00sell0.72eurusdm1.35980.00001.35802007.04.25 12:391.36340.000.000.39-25.92
157972012007.04.24 14:00buy0.08usdjpym118.630.00118.882007.04.24 18:32118.650.000.000.000.13
157972682007.04.24 14:00sell0.14usdchfm1.20320.00001.20082007.04.24 14:261.20160.000.000.001.86
157982602007.04.24 14:17sell0.04usdjpym118.560.00118.312007.04.24 14:26118.380.000.000.000.61
157982622007.04.24 14:17buy0.18eurusdm1.36130.00001.36332007.04.24 14:261.36280.000.000.002.70
157982632007.04.24 14:17buy0.15gbpusdm2.00280.00002.00482007.04.24 14:262.00380.000.000.001.50
157985222007.04.24 14:21sell1.44eurusdm1.36170.00001.35982007.04.25 12:391.36350.000.000.78-25.92
157986122007.04.24 14:21buy4.48usdchfm1.20270.00001.20512007.04.25 07:191.20280.000.003.993.72
157986462007.04.24 14:21sell1.20gbpusdm2.00360.00002.00062007.04.24 17:492.00060.000.000.0036.00
157989602007.04.24 14:23buy0.16usdjpym118.400.00118.652007.04.24 18:32118.650.000.000.003.37
157992612007.04.24 14:26sell0.14usdchfm1.20110.00001.19872007.04.25 06:221.20060.000.00-0.130.58
157992752007.04.24 14:26sell0.04usdjpym118.350.00118.112007.04.25 06:17118.300.000.00-0.060.17
157992932007.04.24 14:27buy0.18eurusdm1.36290.00001.37382007.04.25 10:311.36520.000.00-0.114.14
157993032007.04.24 14:27buy0.15gbpusdm2.00410.00002.00812007.04.26 15:001.99160.000.00-0.03-18.75
157994052007.04.24 14:28sell0.08eurjpym161.400.00161.152007.04.25 01:05161.360.000.00-0.090.27
158005712007.04.24 15:25sell0.28usdchfm1.20310.00001.20072007.04.25 06:221.20070.000.00-0.265.60
158006982007.04.24 15:31sell0.08usdjpym118.560.00118.312007.04.25 06:17118.310.000.00-0.111.69
158010742007.04.24 16:05buy0.30gbpusdm2.00210.00002.01492007.04.25 14:082.00390.000.00-0.015.40
158020782007.04.24 17:35buy0.04eurjpym161.620.00161.872007.04.25 07:07161.620.000.000.030.00
158021562007.04.24 17:50sell0.15gbpusdm2.00050.00001.99752007.04.25 07:212.00360.000.000.00-4.65
158023202007.04.24 18:14buy0.60gbpusdm2.00000.00002.00202007.04.24 20:002.00130.000.000.007.80
158025012007.04.24 18:29sell0.16eurjpym161.610.00161.362007.04.25 01:05161.360.000.00-0.183.38
158025252007.04.24 18:33buy0.04usdjpym118.700.00118.952007.04.25 12:32118.740.000.000.050.13
158035262007.04.24 20:04sell2.88eurusdm1.36370.00001.36172007.04.25 12:391.36370.000.001.560.00
158060812007.04.24 23:23buy0.08usdjpym118.490.00118.742007.04.25 12:32118.740.000.000.001.68
158074842007.04.25 00:50buy0.08eurjpym161.410.00161.662007.04.25 07:06161.630.000.000.001.49
158077212007.04.25 01:06sell0.04eurjpym161.340.00161.092007.04.26 10:03162.180.000.00-0.13-2.82
158085882007.04.25 02:51sell0.30gbpusdm2.00280.00002.00002007.04.25 07:212.00350.000.000.00-2.10
158100982007.04.25 06:12sell0.60gbpusdm2.00530.00002.00232007.04.25 07:212.00340.000.000.0011.40
158102632007.04.25 06:17sell0.04usdjpym118.280.00118.032007.04.25 14:11118.460.000.000.00-0.61
158103392007.04.25 06:22buy8.96usdchfm1.20060.00001.20302007.04.25 07:181.20280.000.000.00163.88
158103582007.04.25 06:22sell0.14usdchfm1.20010.00001.19772007.04.25 10:141.20150.000.000.00-1.63
158109332007.04.25 06:42sell0.08eurjpym161.550.00161.302007.04.26 10:03162.170.000.00-0.27-4.16
158112682007.04.25 06:55sell0.28usdchfm1.20200.00001.19972007.04.25 10:131.20160.000.000.000.93
158115732007.04.25 07:09buy0.04eurjpym161.690.00161.942007.04.25 09:53161.940.000.000.000.84
158118992007.04.25 07:19buy0.14usdchfm1.20350.00001.20592007.04.25 12:381.20390.000.000.000.47
158119552007.04.25 07:22sell0.15gbpusdm2.00330.00002.00032007.04.25 17:002.00300.000.000.000.45
158120482007.04.25 07:29sell0.08usdjpym118.500.00118.252007.04.25 14:11118.470.000.000.000.20
158121962007.04.25 07:32sell0.56usdchfm1.20400.00001.20162007.04.25 10:131.20160.000.000.0011.19
158144662007.04.25 09:15sell0.16eurjpym161.770.00161.522007.04.26 10:03162.170.000.00-0.54-5.37
158149952007.04.25 09:53buy0.04eurjpym161.980.00162.232007.04.25 11:34161.900.000.000.00-0.27
158153202007.04.25 10:14buy0.28usdchfm1.20140.00001.20382007.04.25 12:381.20380.000.000.005.58
158153252007.04.25 10:14sell0.14usdchfm1.20100.00001.19862007.04.25 14:021.20300.000.000.00-2.33
158155372007.04.25 10:31buy0.18eurusdm1.36540.00001.37532007.04.27 10:031.36190.000.00-0.44-6.30
158156612007.04.25 10:42sell5.76eurusdm1.36570.00001.36372007.04.25 12:391.36370.000.000.00115.20
158159882007.04.25 11:03buy0.08eurjpym161.770.00162.012007.04.25 11:33161.900.000.000.000.87
158163712007.04.25 11:34buy0.04eurjpym161.930.00162.182007.04.26 05:41161.970.000.000.100.13
158180422007.04.25 12:30sell0.28usdchfm1.20310.00001.20072007.04.25 14:021.20290.000.000.000.47
158181212007.04.25 12:30sell0.16usdjpym118.720.00118.472007.04.25 14:11118.470.000.000.003.38
158182542007.04.25 12:32buy0.04usdjpym118.770.00119.022007.04.26 06:09118.800.000.000.160.10
158184792007.04.25 12:39buy0.14usdchfm1.20440.00001.20682007.04.25 22:231.20490.000.000.370.58
158184992007.04.25 12:39buy0.36eurusdm1.36360.00001.37362007.04.27 10:031.36200.000.00-0.87-5.76
158185882007.04.25 12:39sell0.56usdchfm1.20510.00001.20272007.04.25 14:021.20310.000.000.009.31
158186092007.04.25 12:39sell0.18eurusdm1.36300.00001.36112007.04.26 09:301.36300.000.000.290.00
158213902007.04.25 14:02sell0.14usdchfm1.20250.00001.20012007.04.27 08:131.20600.000.00-0.52-4.06
158215882007.04.25 14:04sell0.36eurusdm1.36500.00001.36302007.04.26 09:301.36300.000.000.587.20
158216962007.04.25 14:05buy0.28usdchfm1.20240.00001.20482007.04.25 22:231.20480.000.000.755.58
158217832007.04.25 14:05buy0.08usdjpym118.550.00118.802007.04.26 06:09118.800.000.000.321.68
158220792007.04.25 14:11sell0.04usdjpym118.420.00118.172007.04.26 14:03119.240.000.00-0.17-2.75
158231292007.04.25 14:33sell0.30gbpusdm2.00570.00002.00272007.04.25 16:592.00310.000.000.007.80
158246802007.04.25 16:39sell0.08usdjpym118.630.00118.392007.04.26 14:03119.230.000.00-0.34-4.03
158250452007.04.25 17:00sell0.15gbpusdm2.00260.00001.99962007.04.26 09:202.00230.000.000.010.45
158274422007.04.25 18:11sell0.28usdchfm1.20450.00001.20212007.04.27 08:131.20610.000.00-1.05-3.71
158277012007.04.25 18:53buy0.30gbpusdm2.00220.00002.01112007.04.26 06:082.00530.000.00-0.049.30
158326432007.04.25 22:23buy0.14usdchfm1.20550.00001.20792007.04.26 09:191.20590.000.000.000.46
158340232007.04.25 23:22buy0.08eurjpym161.720.00161.972007.04.26 05:40161.970.000.000.001.69
158412782007.04.26 05:22sell0.30gbpusdm2.00510.00002.00212007.04.26 09:202.00240.000.000.008.10
158416452007.04.26 05:41buy0.04eurjpym162.030.00162.282007.04.26 06:39162.280.000.000.000.84
158416532007.04.26 05:41sell0.32eurjpym162.000.00161.752007.04.26 10:03162.170.000.000.00-4.56
158427002007.04.26 06:04buy0.28usdchfm1.20350.00001.20592007.04.26 09:191.20590.000.000.005.57
158430712007.04.26 06:09buy0.04usdjpym118.830.00119.072007.04.26 09:00119.070.000.000.000.81
158436562007.04.26 06:26sell0.16usdjpym118.830.00118.592007.04.26 14:02119.240.000.000.00-5.50
158441572007.04.26 06:38sell0.64eurjpym162.200.00161.962007.04.26 10:03162.160.000.000.002.14
158442542007.04.26 06:39buy0.04eurjpym162.340.00162.572007.04.26 09:00162.360.000.000.000.07
158447442007.04.26 06:54buy0.08eurjpym162.140.00162.382007.04.26 09:00162.380.000.000.001.62
158500342007.04.26 09:00sell0.32usdjpym119.040.00118.792007.04.26 14:02119.220.000.000.00-4.83
158500502007.04.26 09:00buy0.04usdjpym119.110.00119.362007.04.26 11:33119.360.000.000.000.84
158500742007.04.26 09:00buy0.04eurjpym162.450.00162.692007.04.26 15:45162.480.000.000.000.10
158500792007.04.26 09:00sell1.28eurjpym162.410.00162.162007.04.26 10:02162.160.000.000.0026.84
158510982007.04.26 09:19buy0.14usdchfm1.20650.00001.20892007.04.26 12:191.20890.000.000.002.78
158511592007.04.26 09:21sell0.15gbpusdm2.00180.00001.99882007.04.26 09:341.99880.000.000.004.50
158512912007.04.26 09:25buy0.30gbpusdm2.00210.00002.01112007.04.26 15:001.99160.000.000.00-31.50
158517512007.04.26 09:31sell0.18eurusdm1.36260.00001.36072007.04.26 09:421.36070.000.000.003.42
158518402007.04.26 09:31sell0.56usdchfm1.20650.00001.20412007.04.27 08:121.20600.000.00-0.532.32
158520652007.04.26 09:33buy0.60gbpusdm2.00000.00002.00902007.04.26 15:001.99160.000.000.00-50.40
158523242007.04.26 09:34buy0.72eurusdm1.36180.00001.37182007.04.27 10:021.36200.000.00-0.441.44
158524632007.04.26 09:34sell0.15gbpusdm1.99840.00001.99542007.04.26 11:301.99540.000.000.004.50
158524902007.04.26 09:34sell0.64usdjpym119.260.00119.012007.04.26 14:02119.230.000.000.001.61
158534272007.04.26 09:42buy0.08eurjpym162.230.00162.482007.04.26 15:45162.480.000.000.001.67
158534432007.04.26 09:42sell0.18eurusdm1.36040.00001.35842007.04.26 22:261.35940.000.000.101.80
158543862007.04.26 09:59buy1.20gbpusdm1.99800.00002.00002007.04.26 15:001.99170.000.000.00-75.60
158550902007.04.26 10:03sell0.04eurjpym162.150.00161.902007.04.27 04:54162.560.000.00-0.04-1.37
158570952007.04.26 10:49sell0.08eurjpym162.360.00162.122007.04.27 04:54162.550.000.00-0.09-1.27
158584442007.04.26 11:29buy2.40gbpusdm1.99600.00001.99802007.04.26 15:001.99160.000.000.00-105.60
158585512007.04.26 11:30sell0.15gbpusdm1.99480.00001.99202007.04.26 11:471.99200.000.000.004.20
158588012007.04.26 11:31buy4.80gbpusdm1.99400.00001.99602007.04.26 15:001.99170.000.000.00-110.40
158589952007.04.26 11:33buy0.04usdjpym119.390.00119.642007.04.26 17:21119.640.000.000.000.84
158590272007.04.26 11:33buy1.44eurusdm1.36000.00001.36202007.04.27 10:021.36200.000.00-0.8728.80
158592622007.04.26 11:34sell1.12usdchfm1.20850.00001.20612007.04.27 08:121.20610.000.00-1.0522.29
158602842007.04.26 11:47sell0.15gbpusdm1.99160.00001.98862007.04.26 13:121.99100.000.000.000.90
158620232007.04.26 12:19buy0.14usdchfm1.20930.00001.21172007.04.27 15:041.20560.000.000.12-4.30
158632192007.04.26 12:34sell1.28usdjpym119.480.00119.232007.04.26 14:02119.230.000.000.0026.84
158637542007.04.26 12:41sell0.30gbpusdm1.99410.00001.99112007.04.26 13:121.99110.000.000.009.00
158646032007.04.26 13:01buy0.28usdchfm1.20730.00001.20972007.04.27 15:041.20530.000.000.25-4.65
158651752007.04.26 13:11buy9.60gbpusdm1.99200.00001.99402007.04.26 15:001.99170.000.000.00-28.80
158653072007.04.26 13:12sell0.15gbpusdm1.99050.00001.98762007.04.27 06:131.98760.000.000.004.35
158682632007.04.26 14:03sell0.04usdjpym119.190.00118.942007.04.27 07:45119.350.000.00-0.06-0.54
158687402007.04.26 14:13buy19.20gbpusdm1.99000.00001.99202007.04.26 15:001.99200.000.000.00384.00
158711552007.04.26 15:00buy0.15gbpusdm1.99190.00001.99392007.04.27 03:321.99190.000.00-0.010.00
158719222007.04.26 15:22sell0.08usdjpym119.390.00119.152007.04.27 07:45119.360.000.00-0.110.20
158731432007.04.26 15:45buy0.04eurjpym162.540.00162.792007.04.27 00:55162.790.000.000.030.84
158757772007.04.26 17:15sell0.16eurjpym162.580.00162.332007.04.27 04:54162.560.000.00-0.180.27
158761332007.04.26 17:21sell0.16usdjpym119.610.00119.362007.04.27 07:45119.360.000.00-0.233.35
158761632007.04.26 17:21buy0.04usdjpym119.680.00119.922007.04.27 14:31119.280.000.000.05-1.34
158814662007.04.26 22:36sell0.18eurusdm1.35890.00001.35692007.04.27 15:051.36260.000.000.00-6.66
158828532007.04.27 00:20buy0.30gbpusdm1.98990.00001.99192007.04.27 03:321.99190.000.000.006.00
158832462007.04.27 00:55buy0.04eurjpym162.830.00163.082007.04.27 06:42162.660.000.000.00-0.56
158832742007.04.27 00:55sell0.32eurjpym162.800.00162.552007.04.27 04:54162.550.000.000.006.69
158843352007.04.27 02:55buy0.08eurjpym162.620.00162.872007.04.27 06:42162.650.000.000.000.20
158846062007.04.27 03:32buy0.15gbpusdm1.99220.00001.99422007.04.27 08:121.99280.000.000.000.90
158852592007.04.27 04:54sell0.04eurjpym162.530.00162.282007.04.27 07:36162.280.000.000.000.84
158853022007.04.27 04:55buy0.08usdjpym119.470.00119.722007.04.27 14:30119.290.000.000.00-1.21
158857982007.04.27 05:20buy0.16eurjpym162.410.00162.662007.04.27 06:42162.660.000.000.003.35
158862852007.04.27 06:00buy0.30gbpusdm1.99020.00001.99282007.04.27 08:121.99280.000.000.007.80
158868702007.04.27 06:13buy0.60gbpusdm1.98830.00001.99282007.04.27 08:121.99280.000.000.0027.00
158869732007.04.27 06:13sell0.15gbpusdm1.98710.00001.98412007.04.27 15:051.99830.000.000.00-16.80
158876242007.04.27 06:43buy0.04eurjpym162.710.00162.962007.04.27 08:41162.680.000.000.00-0.10
158882932007.04.27 07:17buy0.08eurjpym162.440.00162.692007.04.27 08:40162.690.000.000.001.67
158885382007.04.27 07:36sell0.04eurjpym162.240.00161.992007.04.30 06:15162.640.000.00-0.04-1.34
158886842007.04.27 07:45sell0.04usdjpym119.310.00119.062007.04.27 11:26119.290.000.000.000.07
158888812007.04.27 07:59sell0.30gbpusdm1.98960.00001.98662007.04.27 15:051.99840.000.000.00-26.40
158894882007.04.27 08:12sell0.60gbpusdm1.99220.00001.98922007.04.27 15:051.99840.000.000.00-37.20
158895512007.04.27 08:12buy0.15gbpusdm1.99310.00001.99512007.04.27 10:071.99510.000.000.003.00
158895912007.04.27 08:13sell0.36eurusdm1.36110.00001.35922007.04.27 15:051.36270.000.000.00-5.76
158897132007.04.27 08:13sell0.14usdchfm1.20550.00001.20312007.04.27 11:001.20520.000.000.000.35
158898502007.04.27 08:14sell0.08eurjpym162.460.00162.212007.04.30 06:15162.630.000.00-0.09-1.14
158905902007.04.27 08:40sell0.16eurjpym162.670.00162.432007.04.30 06:15162.640.000.00-0.180.41
158906582007.04.27 08:45buy0.04eurjpym162.700.00162.952007.04.27 14:32162.950.000.000.000.84
158911592007.04.27 09:47sell0.28usdchfm1.20750.00001.20512007.04.27 11:001.20510.000.000.005.58
158912382007.04.27 09:58sell0.08usdjpym119.530.00119.282007.04.27 11:26119.280.000.000.001.68
158912902007.04.27 10:02sell1.20gbpusdm1.99470.00001.99172007.04.27 15:051.99860.000.000.00-46.80
158913652007.04.27 10:03buy0.18eurusdm1.36210.00001.36402007.04.27 11:031.36400.000.000.003.42
158914422007.04.27 10:07buy0.15gbpusdm1.99560.00001.99762007.04.27 10:401.99760.000.000.003.00
158921832007.04.27 10:39sell2.40gbpusdm1.99700.00001.99412007.04.27 15:051.99890.000.000.00-45.60
158922542007.04.27 10:40buy0.15gbpusdm1.99810.00002.00002007.04.27 12:112.00000.000.000.002.85
158924542007.04.27 10:42sell0.72eurusdm1.36310.00001.36112007.04.27 15:051.36260.000.000.003.60
158928212007.04.27 10:59buy0.56usdchfm1.20530.00001.20772007.04.27 15:041.20540.000.000.000.46
158929102007.04.27 11:00sell0.14usdchfm1.20470.00001.20232007.04.27 12:301.20230.000.000.002.79
158930282007.04.27 11:03buy0.18eurusdm1.36420.00001.36622007.04.27 12:301.36620.000.000.003.60
158933552007.04.27 11:13sell4.80gbpusdm1.99950.00001.99552007.04.27 15:051.99900.000.000.0024.00
158936362007.04.27 11:26sell0.04usdjpym119.240.00118.992007.04.27 12:33118.990.000.000.000.84
158943842007.04.27 12:11buy0.15gbpusdm2.00050.00002.00242007.04.27 12:302.00240.000.000.002.85
158948312007.04.27 12:24buy0.16usdjpym119.250.00119.502007.04.27 14:30119.290.000.000.000.54
158959952007.04.27 12:30buy1.12usdchfm1.20300.00001.20542007.04.27 15:041.20540.000.000.0022.30
158963282007.04.27 12:30sell0.14usdchfm1.20070.00001.19832007.04.29 22:031.20460.000.00-0.13-4.53
158964242007.04.27 12:31buy0.18eurusdm1.36780.00001.36962007.04.30 02:301.36430.000.00-0.11-6.30
158964662007.04.27 12:31buy0.15gbpusdm2.00410.00002.00662007.04.30 02:281.99610.000.00-0.01-12.00
158965142007.04.27 12:31sell9.60gbpusdm2.00330.00001.99902007.04.27 15:051.99900.000.000.00412.80
158966002007.04.27 12:31sell1.44eurusdm1.36660.00001.36262007.04.27 15:051.36260.000.000.0057.60
158969942007.04.27 12:32sell0.28usdchfm1.20270.00001.20032007.04.29 22:031.20470.000.00-0.26-4.65
158971332007.04.27 12:33buy0.32usdjpym119.030.00119.282007.04.27 14:30119.280.000.000.006.71
158975462007.04.27 12:35sell1.00eurusdm1.36730.00001.36332007.04.27 15:021.36590.000.000.0014.00
158982912007.04.27 12:50buy0.36eurusdm1.36600.00001.36802007.04.30 02:271.36420.000.00-0.22-6.48
158983092007.04.27 12:50buy0.30gbpusdm2.00200.00002.00442007.04.27 13:252.00310.000.000.003.30
159004562007.04.27 14:09sell0.32eurjpym162.880.00162.632007.04.29 22:00162.630.000.00-0.366.70
159009262007.04.27 14:31buy0.04usdjpym119.320.00119.572007.04.27 15:00119.440.000.000.000.40
159009472007.04.27 14:32buy0.04eurjpym162.980.00163.232007.04.27 14:59163.130.000.000.000.50
159013182007.04.27 14:50sell0.64eurjpym163.080.00162.842007.04.27 15:26162.960.000.000.006.41
159017282007.04.27 14:59buy0.04eurjpym163.170.00163.412007.04.27 16:25163.040.000.000.00-0.44
159018282007.04.27 15:00buy0.04usdjpym119.480.00119.732007.04.27 15:16119.730.000.000.000.84
159021002007.04.27 15:04buy0.30gbpusdm2.00180.00002.00432007.04.27 15:221.99850.000.000.00-9.90
159021192007.04.27 15:04sell0.56usdchfm1.20490.00001.20252007.04.29 22:031.20460.000.00-0.531.39
159022992007.04.27 15:04sell0.32usdjpym119.600.00119.362007.04.29 22:00119.360.000.00-0.466.44
159024532007.04.27 15:04buy0.72eurusdm1.36420.00001.36622007.04.30 02:261.36430.000.00-0.440.72
159025522007.04.27 15:04buy0.14usdchfm1.20630.00001.20872007.04.27 15:151.20870.000.000.002.78
159026922007.04.27 15:05buy0.60gbpusdm1.99960.00002.00202007.04.27 15:211.99820.000.000.00-8.40
159030082007.04.27 15:05sell1.12usdchfm1.20690.00001.20452007.04.29 22:031.20450.000.00-1.0522.32
159030822007.04.27 15:05buy1.44eurusdm1.36220.00001.36422007.04.27 16:231.36330.000.000.0015.84
159031022007.04.27 15:05sell0.18eurusdm1.36190.00001.35992007.04.27 15:331.36130.000.000.001.08
159031422007.04.27 15:05sell0.15gbpusdm1.99800.00001.99502007.04.27 15:161.99770.000.000.000.45
159035542007.04.27 15:08sell0.30gbpusdm2.00050.00001.99752007.04.27 15:161.99750.000.000.009.00
159041252007.04.27 15:15buy0.14usdchfm1.20910.00001.21152007.04.30 06:301.20750.000.000.12-1.86
159042902007.04.27 15:16buy0.04usdjpym119.760.00120.012007.04.30 00:25119.550.000.000.05-0.70
159043432007.04.27 15:16sell2.24usdchfm1.20890.00001.20652007.04.27 16:021.20840.000.000.009.27
159043762007.04.27 15:16sell0.15gbpusdm1.99700.00001.99402007.04.27 16:471.99610.000.000.001.35
159044282007.04.27 15:16buy0.08eurjpym162.950.00163.202007.04.27 16:24163.050.000.000.000.67
159044932007.04.27 15:17buy1.20gbpusdm1.99730.00001.99982007.04.27 15:211.99800.000.000.008.40
159049992007.04.27 15:22buy0.30gbpusdm1.99880.00002.00122007.04.30 02:281.99620.000.00-0.01-7.80
159054622007.04.27 15:33sell0.18eurusdm1.36100.00001.35902007.04.29 23:111.36310.000.000.10-3.78
159066462007.04.27 16:12sell0.36eurusdm1.36300.00001.36122007.04.29 23:111.36310.000.000.19-0.36
159067042007.04.27 16:16sell0.64eurjpym163.090.00162.842007.04.29 22:00162.840.000.00-0.7213.39
159068832007.04.27 16:25buy0.04eurjpym163.080.00163.322007.04.27 18:00163.100.000.000.000.06
159070522007.04.27 16:33buy1.44eurusdm1.36250.00001.36452007.04.27 17:581.36310.000.000.008.64
159072242007.04.27 16:45buy0.60gbpusdm1.99650.00001.99902007.04.30 02:261.99600.000.00-0.02-3.00
159073372007.04.27 16:47sell0.15gbpusdm1.99580.00001.99282007.04.29 23:451.99280.000.000.004.50
159075742007.04.27 16:57sell2.24usdchfm1.20890.00001.20652007.04.27 17:541.20760.000.000.0024.11
159083242007.04.27 18:17buy0.04eurjpym163.180.00163.432007.04.29 22:16162.810.000.000.03-1.24
159084932007.04.27 18:40buy0.28usdchfm1.20710.00001.20952007.04.30 06:301.20740.000.000.250.70
159088662007.04.27 19:12buy0.08usdjpym119.550.00119.802007.04.30 00:25119.550.000.000.110.00
159093332007.04.27 19:55sell0.72eurusdm1.36510.00001.36312007.04.29 23:111.36310.000.000.3914.40
159093482007.04.27 19:55buy0.56usdchfm1.20510.00001.20752007.04.30 06:301.20750.000.000.5011.13
159096192007.04.29 22:00buy0.08eurjpym162.560.00162.812007.04.29 22:15162.810.000.000.001.68
159096662007.04.29 22:00buy0.16usdjpym119.290.00119.542007.04.30 00:25119.540.000.000.003.35
159140592007.04.29 22:34buy0.04eurjpym162.840.00163.092007.04.30 01:02162.880.000.000.000.13
159181642007.04.29 23:11sell0.18eurusdm1.36280.00001.36072007.04.30 06:011.36290.000.000.00-0.18
159185642007.04.29 23:35buy1.44eurusdm1.36220.00001.36422007.04.30 02:251.36420.000.000.0028.80
159186452007.04.29 23:35buy1.20gbpusdm1.99360.00001.99612007.04.30 02:261.99610.000.000.0030.00
159189852007.04.29 23:37buy0.08eurjpym162.630.00162.882007.04.30 01:02162.880.000.000.001.67
159198822007.04.29 23:45sell0.15gbpusdm1.99230.00001.98942007.04.30 08:051.99190.000.000.000.60
159259692007.04.30 01:02sell0.32eurjpym162.890.00162.642007.04.30 06:15162.640.000.000.006.70
159259862007.04.30 01:02buy0.04eurjpym162.940.00163.192007.04.30 10:30162.770.000.000.00-0.57
159296532007.04.30 02:12sell0.30gbpusdm1.99480.00001.99192007.04.30 08:051.99190.000.000.008.70
159315832007.04.30 02:31buy0.18eurusdm1.36450.00001.36642007.04.30 10:031.36140.000.000.00-5.58
159315852007.04.30 02:31buy0.15gbpusdm1.99660.00001.99912007.04.30 09:471.99220.000.000.00-6.60
159355012007.04.30 03:47sell0.36eurusdm1.36480.00001.36272007.04.30 06:011.36270.000.000.007.56
159440632007.04.30 06:01buy0.36eurusdm1.36280.00001.36482007.04.30 10:021.36150.000.000.00-4.68
159443042007.04.30 06:02sell0.18eurusdm1.36250.00001.36042007.04.30 06:571.36040.000.000.003.78
159446442007.04.30 06:04buy0.30gbpusdm1.99430.00001.99682007.04.30 09:471.99210.000.000.00-6.60
159450922007.04.30 06:05sell4.00eurusdm1.36180.00001.35802007.04.30 07:351.36000.000.000.0072.00
159457602007.04.30 06:10buy0.08eurjpym162.740.00162.982007.04.30 10:30162.780.000.000.000.27
159477642007.04.30 06:27buy0.72eurusdm1.36110.00001.36312007.04.30 10:021.36140.000.000.002.16
159478632007.04.30 06:29buy0.16eurjpym162.540.00162.782007.04.30 10:30162.780.000.000.003.21
159480702007.04.30 06:30buy0.14usdchfm1.20780.00001.21022007.04.30 09:021.21020.000.000.002.78
159551982007.04.30 07:27buy1.44eurusdm1.35930.00001.36132007.04.30 07:491.35990.000.000.008.64
159587032007.04.30 08:04buy1.44eurusdm1.35950.00001.36142007.04.30 08:471.35990.000.000.005.76
159587842007.04.30 08:05buy0.60gbpusdm1.99200.00001.99452007.04.30 09:471.99220.000.000.001.20
159634242007.04.30 08:54buy1.44eurusdm1.35940.00001.36142007.04.30 10:021.36140.000.000.0028.80
159635162007.04.30 08:55buy1.20gbpusdm1.98970.00001.99222007.04.30 09:471.99220.000.000.0030.00
159672072007.04.30 09:47buy0.15gbpusdm1.99250.00001.99502007.04.30 10:351.99380.000.000.001.95
  -221.19 0.00 0.04 4 128.58
Closed P/L: 3 907.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
159463102007.04.30 06:15sell0.04eurjpym162.580.00162.34 162.710.000.000.00-0.44
159518262007.04.30 06:57sell0.18eurusdm1.36010.00001.3581 1.36150.000.000.00-2.52
159589612007.04.30 08:05sell0.15gbpusdm1.99140.00001.9885 1.99490.000.000.00-5.25
159102382007.04.29 22:03sell0.14usdchfm1.20400.00001.2016 1.20880.000.000.00-5.56
159188302007.04.29 23:36sell0.28usdchfm1.20610.00001.2037 1.20880.000.000.00-6.25
159517972007.04.30 06:57sell0.56usdchfm1.20810.00001.2057 1.20880.000.000.00-3.24
158971962007.04.27 12:33sell0.04usdjpym118.960.00118.71 119.570.000.00-0.06-2.04
158983032007.04.27 12:50sell0.08usdjpym119.170.00118.93 119.570.000.00-0.11-2.68
159015062007.04.27 14:54sell0.16usdjpym119.390.00119.14 119.570.000.00-0.23-2.41
159231912007.04.30 00:25buy0.04usdjpym119.570.00119.82 119.540.000.000.00-0.10
159259512007.04.30 01:02sell0.32usdjpym119.610.00119.36 119.570.000.000.001.07
159643462007.04.30 09:02sell1.12usdchfm1.21020.00001.2078 1.20880.000.000.0012.97
159643712007.04.30 09:02buy0.14usdchfm1.21050.00001.2129 1.20840.000.000.00-2.43
159683802007.04.30 10:03buy0.18eurusdm1.36170.00001.3637 1.36130.000.000.00-0.72
159687902007.04.30 10:07sell0.30gbpusdm1.99390.00001.9910 1.99490.000.000.00-3.00
159699642007.04.30 10:30buy0.28usdchfm1.20850.00001.2109 1.20840.000.000.00-0.23
159699802007.04.30 10:31buy0.04eurjpym162.800.00163.05 162.670.000.000.00-0.43
159703122007.04.30 10:36buy0.15gbpusdm1.99430.00001.9968 1.99450.000.000.000.30
  0.00 0.00 -0.40 -22.96
 Floating P/L: -23.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 4 392.67 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 907.43 Floating P/L: -23.36 Margin: 168.50
Balance: 8 323.46 Equity: 8 300.10 Free Margin: 8 131.60