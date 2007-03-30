|Account: 18xxx
|Name: Noriezan Abdul Razak
|Currency: USD
|2007 April 30, 11:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15119343
|2007.03.27 16:58
|balance
|Deposit wire #20070327-00000575
|3 414.68
|15122208
|2007.03.27 20:42
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2162
|2007.03.28 07:40
|1.2141
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.15
|15122209
|2007.03.27 20:43
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.27 21:36
|117.90
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.13
|15122210
|2007.03.27 20:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3327
|2007.03.28 08:36
|1.3327
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15122211
|2007.03.27 20:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.03.27 21:20
|1.9653
|-0.05
|0.00
|0.00
|-0.10
|15122250
|2007.03.27 20:54
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.63
|2007.03.28 01:24
|117.63
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15122251
|2007.03.27 20:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9660
|0.0000
|1.9680
|2007.03.28 09:52
|1.9637
|-0.05
|0.00
|0.00
|-2.30
|15122254
|2007.03.27 20:55
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2110
|2007.03.27 21:09
|1.2110
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.97
|15122327
|2007.03.27 21:01
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.03.28 11:43
|1.3352
|-0.09
|0.00
|0.00
|-0.18
|15122375
|2007.03.27 21:02
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2141
|2007.03.28 07:40
|1.2141
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.93
|15122497
|2007.03.27 21:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9652
|2007.03.27 21:20
|1.9652
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.00
|15122750
|2007.03.27 21:09
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|2007.03.28 11:43
|1.2105
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15123067
|2007.03.27 21:16
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.90
|2007.03.27 21:36
|117.90
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.09
|15123242
|2007.03.27 21:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|2007.03.28 06:01
|1.9629
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.00
|15123428
|2007.03.27 21:36
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.13
|2007.03.28 06:00
|117.29
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.18
|15126175
|2007.03.28 01:19
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.93
|2007.03.28 06:00
|117.29
|-0.13
|0.00
|0.00
|-11.25
|15126312
|2007.03.28 01:24
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.36
|2007.03.28 04:25
|117.36
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15126505
|2007.03.28 01:27
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.73
|2007.03.28 06:00
|117.30
|-0.26
|0.00
|0.00
|-11.76
|15128605
|2007.03.28 04:25
|buy
|1.20
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.50
|2007.03.28 06:00
|117.30
|-0.51
|0.00
|0.00
|0.00
|15128607
|2007.03.28 04:26
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.28
|0.00
|117.08
|2007.03.28 12:30
|117.08
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15128767
|2007.03.28 04:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9660
|2007.03.28 09:52
|1.9638
|-0.10
|0.00
|0.00
|-0.40
|15130500
|2007.03.28 05:11
|buy
|2.40
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.30
|2007.03.28 05:59
|117.30
|-1.02
|0.00
|0.00
|36.83
|15131068
|2007.03.28 06:00
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.53
|2007.03.28 15:21
|116.69
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.23
|15131124
|2007.03.28 06:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9605
|2007.03.28 08:30
|1.9621
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.40
|15131656
|2007.03.28 06:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9625
|2007.03.28 08:30
|1.9625
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.00
|15131879
|2007.03.28 06:33
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2106
|2007.03.28 11:43
|1.2106
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.95
|15133072
|2007.03.28 07:34
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3353
|2007.03.28 11:43
|1.3353
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15133328
|2007.03.28 07:40
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2166
|2007.03.28 15:10
|1.2109
|-0.07
|0.00
|0.00
|-5.50
|15134408
|2007.03.28 08:26
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2146
|2007.03.28 15:10
|1.2107
|-0.15
|0.00
|0.00
|-5.65
|15134818
|2007.03.28 08:30
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9637
|2007.03.28 09:52
|1.9637
|-0.20
|0.00
|0.00
|8.00
|15134854
|2007.03.28 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9586
|2007.03.28 15:15
|1.9645
|-0.05
|0.00
|0.00
|-3.90
|15135505
|2007.03.28 08:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3305
|2007.03.28 15:30
|1.3344
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.42
|15136323
|2007.03.28 08:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9606
|2007.03.28 15:15
|1.9646
|-0.10
|0.00
|0.00
|-4.00
|15139252
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3325
|2007.03.28 15:30
|1.3345
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15139300
|2007.03.28 09:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9660
|2007.03.28 12:31
|1.9660
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.00
|15141129
|2007.03.28 10:43
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2007.03.28 15:14
|1.9647
|-0.20
|0.00
|0.00
|-0.40
|15143240
|2007.03.28 11:43
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2126
|2007.03.28 15:10
|1.2106
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15143299
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|2007.03.29 09:29
|1.2141
|-0.07
|0.00
|0.00
|-6.08
|15143406
|2007.03.28 11:44
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.03.28 15:01
|1.3373
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15145099
|2007.03.28 12:18
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.13
|0.00
|117.33
|2007.03.28 15:20
|116.71
|-0.13
|0.00
|0.00
|-10.80
|15146691
|2007.03.28 12:30
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.03
|0.00
|116.83
|2007.03.28 13:51
|116.83
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15146851
|2007.03.28 12:31
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.03.29 04:00
|1.9645
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15147540
|2007.03.28 12:35
|buy
|0.60
|usdjpym
|116.92
|0.00
|117.12
|2007.03.28 15:20
|116.72
|-0.26
|0.00
|0.00
|-10.28
|15148269
|2007.03.28 12:48
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9646
|2007.03.28 15:14
|1.9646
|-0.48
|0.00
|0.00
|19.20
|15151144
|2007.03.28 13:51
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.80
|0.00
|116.60
|2007.03.28 14:34
|116.60
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15152141
|2007.03.28 14:02
|buy
|1.20
|usdjpym
|116.72
|0.00
|116.92
|2007.03.28 15:20
|116.73
|-0.52
|0.00
|0.00
|1.03
|15153355
|2007.03.28 14:16
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3346
|2007.03.28 15:30
|1.3346
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15154970
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.56
|0.00
|116.36
|2007.03.29 00:53
|116.79
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.95
|15155236
|2007.03.28 14:35
|buy
|2.40
|usdjpym
|116.52
|0.00
|116.72
|2007.03.28 15:20
|116.72
|-1.03
|0.00
|0.00
|41.12
|15157307
|2007.03.28 14:47
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2106
|2007.03.28 15:10
|1.2106
|-0.60
|0.00
|0.00
|21.41
|15160582
|2007.03.28 15:01
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3395
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|-0.09
|0.00
|0.00
|-7.38
|15162804
|2007.03.28 15:10
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2113
|0.0000
|1.2133
|2007.03.28 15:36
|1.2133
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.97
|15163100
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3375
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|-0.18
|0.00
|0.00
|-7.20
|15163323
|2007.03.28 15:14
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9666
|2007.03.29 04:00
|1.9646
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15163455
|2007.03.28 15:15
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.03.28 15:54
|1.9622
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15164299
|2007.03.28 15:21
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.74
|0.00
|116.94
|2007.03.28 16:52
|116.94
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15164958
|2007.03.28 15:25
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|2007.03.29 09:29
|1.2142
|-0.15
|0.00
|0.00
|-6.52
|15165719
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.30
|usdjpym
|116.77
|0.00
|116.57
|2007.03.29 00:53
|116.78
|-0.13
|0.00
|0.00
|-0.26
|15165767
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.28 18:35
|1.3321
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15166866
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3355
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|-0.36
|0.00
|0.00
|-0.72
|15166900
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2157
|2007.03.28 16:24
|1.2157
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.96
|15167866
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2120
|2007.03.29 09:29
|1.2140
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15169268
|2007.03.28 15:53
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9646
|2007.03.29 04:00
|1.9646
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15169358
|2007.03.28 15:54
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9598
|2007.03.30 07:18
|1.9619
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.12
|15173770
|2007.03.28 16:24
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2181
|2007.03.29 12:31
|1.2162
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15173805
|2007.03.28 16:24
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2141
|2007.03.29 09:28
|1.2141
|-0.59
|0.00
|0.00
|23.72
|15176406
|2007.03.28 16:52
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.17
|2007.03.29 01:44
|116.98
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.13
|15176417
|2007.03.28 16:52
|sell
|0.60
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.77
|2007.03.29 00:53
|116.77
|-0.26
|0.00
|0.00
|10.28
|15180441
|2007.03.28 18:35
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3299
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|-0.09
|0.00
|0.00
|-0.36
|15181814
|2007.03.28 19:29
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|-0.72
|0.00
|0.00
|28.80
|15190314
|2007.03.29 00:53
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.55
|2007.03.30 00:50
|118.03
|-0.06
|0.00
|0.00
|-16.27
|15190377
|2007.03.29 00:54
|buy
|0.30
|usdjpym
|116.77
|0.00
|116.97
|2007.03.29 01:43
|116.97
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.13
|15191553
|2007.03.29 01:44
|sell
|0.30
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.77
|2007.03.30 00:50
|118.02
|-0.13
|0.00
|0.00
|-26.69
|15191554
|2007.03.29 01:44
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.99
|0.00
|117.19
|2007.03.29 03:50
|117.19
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15194466
|2007.03.29 03:43
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9618
|2007.03.30 07:18
|1.9618
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15194629
|2007.03.29 03:45
|sell
|0.60
|usdjpym
|117.17
|0.00
|116.97
|2007.03.30 00:50
|118.03
|-0.26
|0.00
|0.00
|-43.72
|15194770
|2007.03.29 03:50
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.22
|0.00
|117.42
|2007.03.29 07:00
|117.42
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15195330
|2007.03.29 04:01
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9670
|2007.03.30 03:30
|1.9652
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.24
|15198992
|2007.03.29 06:37
|sell
|1.20
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.17
|2007.03.30 00:50
|118.02
|-0.51
|0.00
|0.00
|-66.09
|15199633
|2007.03.29 07:00
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.65
|2007.03.29 12:31
|117.65
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15201304
|2007.03.29 08:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|2007.03.29 13:48
|1.3338
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15202103
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15204054
|2007.03.29 09:29
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2161
|2007.03.29 12:31
|1.2161
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.92
|15204059
|2007.03.29 09:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|2007.03.29 16:14
|1.2157
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.81
|15212909
|2007.03.29 12:30
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|2007.03.29 16:14
|1.2159
|-0.15
|0.00
|0.00
|-0.30
|15213137
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2187
|2007.03.30 07:37
|1.2187
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.95
|15213154
|2007.03.29 12:31
|sell
|2.40
|usdjpym
|117.58
|0.00
|117.38
|2007.03.30 00:50
|118.01
|-1.02
|0.00
|0.00
|-87.45
|15213378
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.88
|2007.03.29 14:17
|117.88
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15213985
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9650
|2007.03.30 03:30
|1.9650
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15214013
|2007.03.29 12:36
|sell
|4.80
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.58
|2007.03.30 00:50
|118.00
|-2.04
|0.00
|0.00
|-89.49
|15214266
|2007.03.29 12:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|2007.03.30 07:56
|1.3317
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15214320
|2007.03.29 12:36
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2159
|2007.03.29 16:14
|1.2159
|-0.30
|0.00
|0.00
|11.84
|15214375
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.29 13:48
|1.3337
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15219322
|2007.03.29 13:48
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|-0.09
|0.00
|0.00
|-4.32
|15219553
|2007.03.29 13:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3318
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15221437
|2007.03.29 14:17
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.29 17:12
|117.91
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15223848
|2007.03.29 16:14
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.91
|2007.03.29 17:12
|117.91
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.09
|15223913
|2007.03.29 16:14
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2134
|2007.03.30 13:03
|1.2205
|-0.07
|0.00
|0.00
|-7.52
|15224705
|2007.03.29 17:02
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2154
|2007.03.30 13:03
|1.2207
|-0.15
|0.00
|0.00
|-9.73
|15224909
|2007.03.29 17:12
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.13
|2007.03.29 23:30
|118.13
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15225185
|2007.03.29 17:36
|sell
|9.60
|usdjpym
|117.98
|0.00
|117.78
|2007.03.30 00:49
|117.99
|-4.08
|0.00
|0.00
|-8.14
|15229328
|2007.03.29 23:30
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.16
|0.00
|118.36
|2007.03.30 03:45
|117.72
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.61
|15230235
|2007.03.30 00:11
|sell
|19.20
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2007.03.30 00:49
|117.98
|-8.16
|0.00
|0.00
|325.48
|15230644
|2007.03.30 00:51
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.99
|0.00
|117.79
|2007.03.30 01:37
|117.79
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15230674
|2007.03.30 00:52
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.96
|0.00
|118.16
|2007.03.30 03:45
|117.74
|-0.13
|0.00
|0.00
|-5.61
|15231927
|2007.03.30 01:37
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.56
|2007.03.30 02:26
|117.56
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15232130
|2007.03.30 02:01
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.95
|2007.03.30 03:45
|117.75
|-0.26
|0.00
|0.00
|0.00
|15232728
|2007.03.30 02:26
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.53
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.06
|0.00
|0.00
|-7.11
|15232745
|2007.03.30 02:26
|buy
|1.20
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.75
|2007.03.30 03:45
|117.75
|-0.51
|0.00
|0.00
|20.38
|15234074
|2007.03.30 03:30
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9675
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.06
|0.00
|0.00
|-10.08
|15234412
|2007.03.30 03:45
|sell
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.13
|0.00
|0.00
|-9.15
|15234444
|2007.03.30 03:45
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.96
|2007.03.30 07:26
|117.96
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15234748
|2007.03.30 04:02
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9655
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-0.12
|0.00
|0.00
|-15.12
|15237163
|2007.03.30 07:18
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9596
|2007.03.30 07:33
|1.9596
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15237167
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9635
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.24
|0.00
|0.00
|-21.12
|15237520
|2007.03.30 07:26
|sell
|0.60
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.26
|0.00
|0.00
|-8.13
|15237531
|2007.03.30 07:27
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.23
|2007.03.30 08:06
|117.99
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.13
|15237801
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9572
|2007.03.30 07:53
|1.9572
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15237818
|2007.03.30 07:33
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9614
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.48
|0.00
|0.00
|-22.08
|15238216
|2007.03.30 07:37
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2215
|2007.03.30 10:52
|1.2215
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15238819
|2007.03.30 07:53
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-0.96
|0.00
|0.00
|-3.84
|15238874
|2007.03.30 07:53
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9538
|2007.03.30 12:30
|1.9581
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.76
|15238939
|2007.03.30 07:53
|buy
|3.84
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9572
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-1.92
|0.00
|0.00
|76.80
|15239256
|2007.03.30 07:55
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|2007.03.30 13:03
|1.2209
|-0.30
|0.00
|0.00
|-8.85
|15239354
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3339
|2007.03.30 13:00
|1.3314
|-0.18
|0.00
|0.00
|-1.80
|15239406
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3292
|2007.03.30 12:39
|1.3292
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15241218
|2007.03.30 08:18
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 11:48
|1.9594
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15241338
|2007.03.30 08:20
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9558
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.24
|15241440
|2007.03.30 08:22
|sell
|1.20
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.51
|0.00
|0.00
|5.08
|15246625
|2007.03.30 10:52
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2190
|2007.03.30 13:02
|1.2210
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.72
|15246637
|2007.03.30 10:52
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2218
|0.0000
|1.2242
|2007.03.30 12:38
|1.2222
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15248688
|2007.03.30 11:48
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9619
|2007.03.30 13:24
|1.9578
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15248701
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9579
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15249229
|2007.03.30 12:00
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2222
|2007.03.30 12:38
|1.2222
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.07
|15251326
|2007.03.30 12:30
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9599
|2007.03.30 13:24
|1.9579
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15251339
|2007.03.30 12:30
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9554
|2007.03.30 15:55
|1.9682
|-0.06
|0.00
|0.00
|-12.96
|15251957
|2007.03.30 12:38
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2250
|2007.03.30 14:14
|1.2230
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15252026
|2007.03.30 12:39
|sell
|2.40
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-1.01
|0.00
|0.00
|50.81
|15252081
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15252121
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9579
|2007.03.30 13:24
|1.9579
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15252193
|2007.03.30 12:39
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|1.2210
|2007.03.30 13:02
|1.2210
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.61
|15252240
|2007.03.30 12:39
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 14:07
|1.3289
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15253004
|2007.03.30 12:51
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 14:07
|1.3289
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15253593
|2007.03.30 13:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15253839
|2007.03.30 13:03
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2230
|2007.03.30 14:13
|1.2230
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.06
|15253888
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2179
|2007.03.30 15:14
|1.2185
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.66
|15255396
|2007.03.30 13:25
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9603
|2007.03.30 14:35
|1.9583
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15259563
|2007.03.30 14:04
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2199
|2007.03.30 15:14
|1.2199
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.08
|15259627
|2007.03.30 14:05
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9583
|2007.03.30 14:35
|1.9583
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15259759
|2007.03.30 14:07
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15259924
|2007.03.30 14:08
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 15:55
|1.3374
|-0.09
|0.00
|0.00
|-15.30
|15260319
|2007.03.30 14:14
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2233
|0.0000
|1.2257
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.07
|0.00
|0.00
|-15.88
|15261760
|2007.03.30 14:35
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9606
|2007.03.30 14:59
|1.9606
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15262009
|2007.03.30 14:39
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9574
|2007.03.30 15:55
|1.9681
|-0.12
|0.00
|0.00
|-20.88
|15263447
|2007.03.30 14:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9630
|2007.03.30 15:08
|1.9630
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15263455
|2007.03.30 14:59
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2213
|0.0000
|1.2237
|2007.03.30 15:34
|1.2125
|-0.15
|0.00
|0.00
|-26.13
|15263465
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 15:55
|1.3375
|-0.18
|0.00
|0.00
|-23.76
|15263613
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 15:55
|1.9678
|-0.24
|0.00
|0.00
|-30.72
|15264642
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9652
|2007.03.30 15:14
|1.9652
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15264651
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.30 15:17
|1.3337
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15265437
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2217
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.30
|0.00
|0.00
|-39.78
|15265501
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9621
|2007.03.30 15:55
|1.9677
|-0.48
|0.00
|0.00
|-34.56
|15265626
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2154
|2007.03.30 15:21
|1.2154
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.55
|15265683
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3309
|2007.03.30 15:55
|1.3373
|-0.36
|0.00
|0.00
|-31.68
|15265711
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9673
|2007.03.30 15:20
|1.9673
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.04
|15266124
|2007.03.30 15:17
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3366
|2007.03.30 15:27
|1.3366
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15266147
|2007.03.30 15:17
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2186
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.59
|0.00
|0.00
|-42.75
|15266257
|2007.03.30 15:17
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3349
|0.0000
|1.3329
|2007.03.30 15:55
|1.3372
|-0.72
|0.00
|0.00
|-33.12
|15266296
|2007.03.30 15:17
|sell
|1.92
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9642
|2007.03.30 15:55
|1.9682
|-0.96
|0.00
|0.00
|-38.40
|15266703
|2007.03.30 15:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9682
|0.0000
|1.9702
|2007.03.30 15:29
|1.9702
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15266963
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2120
|2007.03.30 15:29
|1.2120
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15266985
|2007.03.30 15:21
|sell
|3.84
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9666
|2007.03.30 15:55
|1.9687
|-1.92
|0.00
|0.00
|-3.84
|15267917
|2007.03.30 15:26
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2166
|2007.03.30 15:34
|1.2124
|-1.18
|0.00
|0.00
|-42.76
|15268000
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3369
|0.0000
|1.3389
|2007.03.30 15:29
|1.3389
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15268031
|2007.03.30 15:27
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3370
|0.0000
|1.3350
|2007.03.30 15:55
|1.3374
|-1.44
|0.00
|0.00
|-11.52
|15268794
|2007.03.30 15:29
|buy
|5.76
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2146
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-2.39
|0.00
|0.00
|19.00
|15268858
|2007.03.30 15:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|1.2092
|2007.03.30 15:48
|1.2092
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.57
|15268895
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9728
|2007.03.30 15:46
|1.9708
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15269061
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3393
|0.0000
|1.3413
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.96
|15269230
|2007.03.30 15:30
|buy
|11.52
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|1.2126
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-4.78
|0.00
|0.00
|228.01
|15269288
|2007.03.30 15:30
|sell
|5.76
|eurusdm
|1.3390
|0.0000
|1.3370
|2007.03.30 15:55
|1.3370
|-2.88
|0.00
|0.00
|115.20
|15269912
|2007.03.30 15:32
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9708
|2007.03.30 15:46
|1.9708
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15272029
|2007.03.30 15:44
|sell
|7.68
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9687
|2007.03.30 15:55
|1.9687
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15272590
|2007.03.30 15:46
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9732
|2007.04.02 05:29
|1.9693
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.28
|15273267
|2007.03.30 15:49
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2064
|2007.04.02 07:29
|1.2145
|-0.07
|0.00
|0.00
|-8.45
|15273765
|2007.03.30 15:51
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|1.2084
|2007.04.02 07:29
|1.2146
|-0.15
|0.00
|0.00
|-11.26
|15274599
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9712
|2007.04.02 05:29
|1.9692
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15274720
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3391
|2007.04.02 12:52
|1.3372
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.36
|15274951
|2007.03.30 15:55
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|2007.04.02 07:29
|1.2146
|-0.30
|0.00
|0.00
|-10.08
|15275641
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9663
|2007.04.03 08:00
|1.9788
|-0.06
|0.00
|0.00
|-12.60
|15275670
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2151
|2007.03.30 18:57
|1.2151
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15275691
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3374
|0.0000
|1.3354
|2007.03.30 19:00
|1.3354
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15286873
|2007.03.30 18:57
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2125
|2007.04.02 07:28
|1.2145
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.74
|15286953
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2179
|2007.04.02 00:20
|1.2159
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15287040
|2007.03.30 19:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3332
|2007.04.02 00:18
|1.3350
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.36
|15288533
|2007.04.01 22:00
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|2007.04.02 00:18
|1.3352
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15289422
|2007.04.01 22:14
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2159
|2007.04.02 00:20
|1.2159
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.11
|15292193
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3371
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15292207
|2007.04.02 00:18
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3328
|2007.04.03 17:45
|1.3347
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15292212
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9692
|2007.04.02 05:29
|1.9692
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15292422
|2007.04.02 00:20
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2189
|2007.04.02 18:16
|1.2149
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.37
|15292878
|2007.04.02 00:32
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2145
|2007.04.02 07:28
|1.2145
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.91
|15299345
|2007.04.02 05:30
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9718
|2007.04.02 07:20
|1.9718
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15301868
|2007.04.02 06:31
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9683
|2007.04.03 08:00
|1.9787
|-0.12
|0.00
|0.00
|-20.16
|15303745
|2007.04.02 07:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.02 11:18
|1.9743
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15303863
|2007.04.02 07:25
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9703
|2007.04.03 08:00
|1.9786
|-0.24
|0.00
|0.00
|-30.24
|15304254
|2007.04.02 07:29
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2168
|2007.04.02 18:16
|1.2148
|-0.15
|0.00
|0.00
|1.19
|15304258
|2007.04.02 07:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2116
|2007.04.02 14:16
|1.2127
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.93
|15307959
|2007.04.02 11:18
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9723
|2007.04.03 07:59
|1.9785
|-0.48
|0.00
|0.00
|-40.32
|15307970
|2007.04.02 11:18
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9770
|2007.04.02 11:50
|1.9770
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15308988
|2007.04.02 11:50
|sell
|1.92
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9746
|2007.04.03 07:59
|1.9784
|-0.96
|0.00
|0.00
|-34.56
|15309023
|2007.04.02 11:50
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9793
|2007.04.02 13:12
|1.9793
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15309311
|2007.04.02 11:55
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3348
|2007.04.03 17:44
|1.3348
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15310256
|2007.04.02 12:24
|sell
|3.84
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|2007.04.03 07:59
|1.9786
|-1.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15310985
|2007.04.02 12:52
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3374
|0.0000
|1.3394
|2007.04.03 14:08
|1.3374
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15311567
|2007.04.02 13:12
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9797
|0.0000
|1.9817
|2007.04.03 06:23
|1.9799
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.24
|15313818
|2007.04.02 14:15
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2124
|0.0000
|1.2148
|2007.04.02 18:16
|1.2148
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.22
|15313863
|2007.04.02 14:16
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|2007.04.04 07:37
|1.2201
|-0.02
|0.00
|0.00
|-3.20
|15314190
|2007.04.02 14:33
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9797
|2007.04.03 06:23
|1.9797
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15315473
|2007.04.02 15:17
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2120
|2007.04.04 07:37
|1.2202
|-0.15
|0.00
|0.00
|-17.11
|15317344
|2007.04.02 18:16
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|2007.04.03 08:01
|1.2170
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.37
|15325000
|2007.04.03 05:56
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2140
|2007.04.04 07:37
|1.2201
|-0.30
|0.00
|0.00
|-21.83
|15325653
|2007.04.03 06:23
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9802
|0.0000
|1.9822
|2007.04.03 13:20
|1.9780
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.64
|15326626
|2007.04.03 06:59
|sell
|7.68
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9786
|2007.04.03 07:59
|1.9786
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15330148
|2007.04.03 08:16
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2198
|2007.04.03 17:33
|1.2198
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15330884
|2007.04.03 08:59
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9762
|2007.04.03 09:08
|1.9762
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15331066
|2007.04.03 09:06
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.03 13:20
|1.9781
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.24
|15331309
|2007.04.03 09:08
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.04.03 17:48
|1.9752
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.72
|15331330
|2007.04.03 09:08
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9781
|2007.04.03 13:19
|1.9781
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15331397
|2007.04.03 09:09
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2160
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-0.59
|0.00
|0.00
|-18.89
|15332739
|2007.04.03 09:36
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3374
|2007.04.03 14:08
|1.3374
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15338685
|2007.04.03 13:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9783
|0.0000
|1.9803
|2007.04.04 07:26
|1.9762
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15338816
|2007.04.03 13:24
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9783
|0.0000
|1.9753
|2007.04.03 17:47
|1.9753
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.20
|15339708
|2007.04.03 14:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3376
|0.0000
|1.3396
|2007.04.04 07:29
|1.3342
|-0.09
|0.00
|0.00
|-6.12
|15342606
|2007.04.03 16:24
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3378
|2007.04.04 07:29
|1.3343
|-0.18
|0.00
|0.00
|-5.40
|15343299
|2007.04.03 16:49
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9783
|2007.04.04 07:26
|1.9763
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15344132
|2007.04.03 17:33
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2226
|2007.04.03 18:00
|1.2226
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.53
|15344277
|2007.04.03 17:35
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2180
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-1.18
|0.00
|0.00
|9.44
|15344658
|2007.04.03 17:45
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3326
|2007.04.03 18:00
|1.3326
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15344857
|2007.04.03 17:48
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9748
|0.0000
|1.9718
|2007.04.04 12:46
|1.9727
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.52
|15345015
|2007.04.03 17:50
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3361
|2007.04.04 07:29
|1.3344
|-0.36
|0.00
|0.00
|2.16
|15345339
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9763
|2007.04.04 07:26
|1.9763
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15345604
|2007.04.03 17:58
|sell
|5.76
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|1.2200
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-2.36
|0.00
|0.00
|113.31
|15345782
|2007.04.03 18:00
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2254
|2007.04.04 11:03
|1.2216
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.06
|15345811
|2007.04.03 18:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3303
|2007.04.04 11:03
|1.3341
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.24
|15345882
|2007.04.03 18:00
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3344
|2007.04.04 07:29
|1.3344
|-0.72
|0.00
|0.00
|28.80
|15357242
|2007.04.04 07:27
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9787
|2007.04.04 14:19
|1.9747
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.40
|15357286
|2007.04.04 07:29
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3343
|0.0000
|1.3323
|2007.04.04 11:03
|1.3343
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15357304
|2007.04.04 07:29
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3365
|2007.04.04 10:26
|1.3365
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15357337
|2007.04.04 07:31
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2234
|2007.04.04 11:03
|1.2215
|-0.15
|0.00
|0.00
|1.47
|15357728
|2007.04.04 07:37
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2174
|2007.04.04 14:40
|1.2181
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.51
|15359821
|2007.04.04 09:51
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.04 14:19
|1.9748
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.24
|15360232
|2007.04.04 10:15
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3363
|0.0000
|1.3343
|2007.04.04 11:03
|1.3343
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15360365
|2007.04.04 10:26
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3367
|0.0000
|1.3387
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.54
|15360456
|2007.04.04 10:28
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2214
|2007.04.04 11:03
|1.2214
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.15
|15361090
|2007.04.04 11:00
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3370
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15361552
|2007.04.04 11:03
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3318
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.78
|15361557
|2007.04.04 11:03
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2221
|0.0000
|1.2245
|2007.04.04 16:09
|1.2205
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.36
|15362591
|2007.04.04 11:34
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9747
|2007.04.04 14:19
|1.9747
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15363055
|2007.04.04 12:05
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2225
|2007.04.04 16:09
|1.2204
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.88
|15364428
|2007.04.04 12:46
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9692
|2007.04.05 06:14
|1.9741
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.28
|15365001
|2007.04.04 13:02
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3338
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.18
|0.00
|0.00
|-0.36
|15366742
|2007.04.04 14:19
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9717
|2007.04.05 06:14
|1.9742
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.20
|15366765
|2007.04.04 14:19
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9772
|2007.04.04 14:59
|1.9772
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15366907
|2007.04.04 14:22
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3393
|2007.04.05 11:17
|1.3376
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.54
|15367381
|2007.04.04 14:37
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2205
|2007.04.04 16:09
|1.2205
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.16
|15367430
|2007.04.04 14:37
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3379
|0.0000
|1.3359
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15367621
|2007.04.04 14:40
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2154
|2007.04.05 13:10
|1.2177
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15368065
|2007.04.04 14:59
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9771
|0.0000
|1.9741
|2007.04.05 06:13
|1.9741
|-0.24
|0.00
|0.00
|14.40
|15368071
|2007.04.04 14:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9796
|2007.04.05 11:03
|1.9719
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.84
|15369156
|2007.04.04 16:00
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9776
|2007.04.05 11:02
|1.9717
|-0.12
|0.00
|0.00
|-9.36
|15369489
|2007.04.04 16:03
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2174
|2007.04.05 13:10
|1.2174
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.10
|15369722
|2007.04.04 16:09
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2232
|2007.04.05 16:13
|1.2149
|-0.07
|0.00
|0.00
|-8.74
|15375525
|2007.04.05 05:49
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3338
|2007.04.06 04:48
|1.3417
|-0.09
|0.00
|0.00
|-10.62
|15376243
|2007.04.05 06:13
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3356
|0.0000
|1.3376
|2007.04.05 11:17
|1.3376
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15376305
|2007.04.05 06:14
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9736
|0.0000
|1.9706
|2007.04.05 10:10
|1.9731
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.60
|15376963
|2007.04.05 07:00
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9731
|2007.04.05 10:10
|1.9731
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.20
|15379360
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9755
|2007.04.05 11:02
|1.9716
|-0.24
|0.00
|0.00
|-10.56
|15381574
|2007.04.05 10:10
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9691
|2007.04.05 11:00
|1.9691
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.60
|15382219
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9736
|2007.04.05 11:02
|1.9715
|-0.48
|0.00
|0.00
|-0.96
|15382827
|2007.04.05 11:00
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9715
|2007.04.05 11:02
|1.9715
|-0.96
|0.00
|0.00
|38.40
|15382937
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9657
|2007.04.05 11:54
|1.9707
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.40
|15383442
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9682
|2007.04.05 11:54
|1.9708
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.96
|15383483
|2007.04.05 11:03
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9724
|0.0000
|1.9744
|2007.04.05 11:17
|1.9724
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15383569
|2007.04.05 11:04
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|2007.04.05 11:17
|1.9724
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15383989
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9730
|0.0000
|1.9750
|2007.04.05 13:22
|1.9712
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.16
|15384032
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3398
|2007.04.05 13:10
|1.3398
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15384191
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3358
|2007.04.06 04:48
|1.3418
|-0.18
|0.00
|0.00
|-14.40
|15384332
|2007.04.05 11:21
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9737
|0.0000
|1.9707
|2007.04.05 11:54
|1.9707
|-0.24
|0.00
|0.00
|14.40
|15384887
|2007.04.05 11:44
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9729
|2007.04.05 13:21
|1.9709
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15385084
|2007.04.05 11:54
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9674
|2007.04.05 12:11
|1.9694
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|15386079
|2007.04.05 12:11
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9659
|2007.04.06 12:30
|1.9684
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.65
|15386081
|2007.04.05 12:12
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9709
|2007.04.05 13:21
|1.9709
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15386523
|2007.04.05 12:26
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2212
|2007.04.05 16:13
|1.2150
|-0.15
|0.00
|0.00
|-11.26
|15387837
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2143
|2007.04.05 13:23
|1.2143
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15387879
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2192
|2007.04.05 16:13
|1.2149
|-0.30
|0.00
|0.00
|-11.26
|15387902
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3398
|0.0000
|1.3378
|2007.04.06 04:47
|1.3419
|-0.36
|0.00
|0.00
|-15.12
|15387954
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|1.3420
|2007.04.05 13:22
|1.3420
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15388833
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9684
|2007.04.06 12:30
|1.9684
|-0.13
|0.00
|0.00
|7.80
|15388905
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9717
|0.0000
|1.9737
|2007.04.05 13:26
|1.9737
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15389029
|2007.04.05 13:22
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3418
|0.0000
|1.3398
|2007.04.06 04:46
|1.3418
|-0.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15389136
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3423
|0.0000
|1.3443
|2007.04.05 13:46
|1.3434
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.98
|15389219
|2007.04.05 13:23
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2170
|2007.04.05 16:13
|1.2150
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.74
|15389267
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|2007.04.05 13:55
|1.2132
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.04
|15389800
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9763
|2007.04.10 00:59
|1.9644
|-0.06
|0.00
|0.00
|-11.88
|15390499
|2007.04.05 13:32
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.10 00:59
|1.9643
|-0.12
|0.00
|0.00
|-19.20
|15391031
|2007.04.05 13:45
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3418
|2007.04.06 04:46
|1.3418
|-1.44
|0.00
|0.00
|57.60
|15391085
|2007.04.05 13:46
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3435
|0.0000
|1.3455
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-0.09
|0.00
|0.00
|-12.24
|15391228
|2007.04.05 13:52
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|2007.04.05 16:12
|1.2150
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.88
|15391318
|2007.04.05 13:55
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-0.07
|0.00
|0.00
|-14.43
|15393885
|2007.04.05 16:02
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9723
|2007.04.10 00:59
|1.9641
|-0.24
|0.00
|0.00
|-29.76
|15394081
|2007.04.05 16:12
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2125
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-0.15
|0.00
|0.00
|-22.67
|15394089
|2007.04.05 16:13
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|2007.04.06 12:30
|1.2178
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.55
|15399052
|2007.04.06 04:48
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3416
|0.0000
|1.3396
|2007.04.06 12:30
|1.3396
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15399572
|2007.04.06 05:22
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3417
|0.0000
|1.3437
|2007.04.10 00:48
|1.3366
|-0.18
|0.00
|0.00
|-18.36
|15400635
|2007.04.06 06:28
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2145
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-0.30
|0.00
|0.00
|-34.15
|15407131
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3399
|0.0000
|1.3417
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-0.36
|0.00
|0.00
|-23.04
|15407178
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9679
|0.0000
|1.9699
|2007.04.10 00:59
|1.9643
|-0.48
|0.00
|0.00
|-34.56
|15407277
|2007.04.06 12:31
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3389
|0.0000
|1.3369
|2007.04.06 14:04
|1.3369
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15407330
|2007.04.06 12:31
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2166
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-0.59
|0.00
|0.00
|-42.40
|15407472
|2007.04.06 12:31
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9632
|2007.04.09 07:36
|1.9639
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.99
|15407528
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2233
|2007.04.09 06:42
|1.2233
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.53
|15407889
|2007.04.06 12:31
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3381
|0.0000
|1.3401
|2007.04.10 00:48
|1.3366
|-0.72
|0.00
|0.00
|-21.60
|15407939
|2007.04.06 12:31
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9659
|0.0000
|1.9679
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-0.96
|0.00
|0.00
|-38.40
|15410371
|2007.04.06 12:43
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2186
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-1.18
|0.00
|0.00
|-40.04
|15416058
|2007.04.06 14:04
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3346
|2007.04.09 16:43
|1.3346
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15421377
|2007.04.09 00:14
|sell
|5.76
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2206
|2007.04.10 01:58
|1.2228
|-2.36
|0.00
|0.00
|9.42
|15422009
|2007.04.09 00:54
|buy
|2.88
|eurusdm
|1.3364
|0.0000
|1.3384
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-1.44
|0.00
|0.00
|8.64
|15424061
|2007.04.09 06:42
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|1.2261
|2007.04.09 16:29
|1.2261
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.52
|15424499
|2007.04.09 07:30
|buy
|3.84
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9659
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-1.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15424540
|2007.04.09 07:37
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9606
|2007.04.09 12:48
|1.9618
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.34
|15428032
|2007.04.09 12:45
|buy
|7.68
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9639
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15428211
|2007.04.09 12:48
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9583
|2007.04.10 19:29
|1.9710
|-0.07
|0.00
|0.00
|-12.61
|15429867
|2007.04.09 14:00
|sell
|11.52
|usdchfm
|1.2250
|0.0000
|1.2226
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-4.72
|0.00
|0.00
|226.14
|15431735
|2007.04.09 16:29
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|1.2290
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|-0.07
|0.00
|0.00
|-11.82
|15432583
|2007.04.09 16:43
|buy
|5.76
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3367
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-2.88
|0.00
|0.00
|115.20
|15432639
|2007.04.09 16:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3344
|0.0000
|1.3324
|2007.04.10 08:23
|1.3410
|-0.09
|0.00
|0.00
|-11.88
|15440674
|2007.04.10 00:36
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3364
|0.0000
|1.3344
|2007.04.10 08:23
|1.3409
|-0.12
|0.00
|0.00
|-10.80
|15441013
|2007.04.10 00:48
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3388
|2007.04.10 01:08
|1.3376
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.96
|15441109
|2007.04.10 00:52
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9608
|2007.04.10 19:28
|1.9711
|-0.13
|0.00
|0.00
|-18.98
|15441515
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|1.2267
|2007.04.11 07:32
|1.2187
|-0.15
|0.00
|0.00
|-16.54
|15441567
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.04.10 01:48
|1.9669
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15442160
|2007.04.10 01:10
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3381
|0.0000
|1.3401
|2007.04.10 02:03
|1.3401
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15443286
|2007.04.10 01:45
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3384
|0.0000
|1.3364
|2007.04.10 08:23
|1.3408
|-0.30
|0.00
|0.00
|-14.40
|15443345
|2007.04.10 01:46
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9633
|2007.04.10 19:28
|1.9710
|-0.26
|0.00
|0.00
|-24.44
|15443577
|2007.04.10 01:48
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9673
|0.0000
|1.9693
|2007.04.10 02:32
|1.9693
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15444156
|2007.04.10 01:58
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2198
|2007.04.10 02:40
|1.2198
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15444324
|2007.04.10 02:00
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2247
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|-0.20
|0.00
|0.00
|-14.57
|15444500
|2007.04.10 02:03
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3403
|0.0000
|1.3423
|2007.04.10 02:33
|1.3423
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15444544
|2007.04.10 02:03
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3404
|0.0000
|1.3384
|2007.04.10 08:23
|1.3407
|-0.60
|0.00
|0.00
|-3.60
|15445351
|2007.04.10 02:25
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9658
|2007.04.10 19:28
|1.9711
|-0.52
|0.00
|0.00
|-23.92
|15445868
|2007.04.10 02:32
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9717
|2007.04.10 05:50
|1.9699
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.26
|15446173
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|1.3444
|2007.04.10 12:02
|1.3427
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.45
|15446294
|2007.04.10 02:35
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|1.3404
|2007.04.10 08:21
|1.3404
|-1.20
|0.00
|0.00
|48.00
|15446449
|2007.04.10 02:38
|buy
|0.96
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2227
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-0.39
|0.00
|0.00
|-12.60
|15446590
|2007.04.10 02:40
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|2007.04.10 09:43
|1.2190
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.39
|15448341
|2007.04.10 03:44
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9697
|2007.04.10 05:50
|1.9697
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15448588
|2007.04.10 03:58
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2190
|2007.04.10 09:43
|1.2190
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.73
|15448724
|2007.04.10 04:03
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.34
|0.00
|234.54
|2007.04.10 05:50
|234.54
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.33
|15448917
|2007.04.10 04:07
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.30
|0.00
|234.55
|2007.04.10 05:50
|234.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15450188
|2007.04.10 05:50
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.64
|0.00
|234.89
|2007.04.10 07:01
|234.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15450220
|2007.04.10 05:50
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.04.10 08:41
|1.9711
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15450455
|2007.04.10 05:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.46
|0.00
|234.21
|2007.04.10 07:52
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15450556
|2007.04.10 05:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.42
|0.00
|234.67
|2007.04.10 07:01
|234.67
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15450562
|2007.04.10 05:59
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9711
|2007.04.10 08:41
|1.9711
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15451888
|2007.04.10 07:01
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.69
|0.00
|234.44
|2007.04.10 07:52
|234.44
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15451891
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|235.04
|2007.04.10 08:41
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15452390
|2007.04.10 07:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.57
|0.00
|234.82
|2007.04.10 08:41
|234.82
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15452700
|2007.04.10 07:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.35
|0.00
|234.10
|2007.04.10 13:32
|235.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15452955
|2007.04.10 08:01
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3427
|2007.04.10 12:02
|1.3427
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15453275
|2007.04.10 08:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.56
|0.00
|234.31
|2007.04.10 13:32
|234.99
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.72
|15453581
|2007.04.10 08:23
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3387
|2007.04.10 18:13
|1.3427
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.00
|15453699
|2007.04.10 08:36
|sell
|0.04
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|234.52
|2007.04.10 13:31
|234.98
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.70
|15453810
|2007.04.10 08:41
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9735
|2007.04.10 11:25
|1.9735
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15453821
|2007.04.10 08:41
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.90
|0.00
|235.15
|2007.04.10 10:35
|234.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15453991
|2007.04.10 08:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.69
|0.00
|234.94
|2007.04.10 10:35
|234.94
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15454265
|2007.04.10 09:20
|sell
|2.08
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9684
|2007.04.10 19:28
|1.9710
|-1.04
|0.00
|0.00
|8.32
|15454695
|2007.04.10 09:44
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2163
|2007.04.10 13:13
|1.2163
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.37
|15455300
|2007.04.10 10:35
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.03
|0.00
|235.28
|2007.04.10 11:14
|235.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15455600
|2007.04.10 10:58
|sell
|0.08
|gbpjpym
|234.99
|0.00
|234.74
|2007.04.10 13:31
|234.96
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.21
|15455800
|2007.04.10 11:05
|sell
|0.16
|gbpjpym
|235.21
|0.00
|234.96
|2007.04.10 13:31
|234.96
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.36
|15456042
|2007.04.10 11:14
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.62
|2007.04.10 23:50
|235.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15456255
|2007.04.10 11:25
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.10 14:53
|1.9739
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15456403
|2007.04.10 11:30
|sell
|4.16
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9709
|2007.04.10 19:26
|1.9709
|-2.08
|0.00
|0.00
|124.80
|15456633
|2007.04.10 11:52
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.16
|0.00
|235.41
|2007.04.10 23:50
|235.03
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.22
|15456912
|2007.04.10 12:02
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3427
|0.0000
|1.3407
|2007.04.10 18:12
|1.3428
|-0.15
|0.00
|0.00
|-0.30
|15456917
|2007.04.10 12:02
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3428
|0.0000
|1.3448
|2007.04.10 15:04
|1.3448
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15457283
|2007.04.10 12:16
|buy
|1.92
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2207
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-0.79
|0.00
|0.00
|6.30
|15458801
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2135
|2007.04.12 01:41
|1.2213
|-0.05
|0.00
|0.00
|-5.31
|15458888
|2007.04.10 13:16
|buy
|3.84
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2187
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-1.57
|0.00
|0.00
|75.62
|15459149
|2007.04.10 13:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.91
|0.00
|234.66
|2007.04.10 15:45
|234.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15459154
|2007.04.10 13:33
|buy
|0.04
|gbpjpym
|234.95
|0.00
|235.20
|2007.04.10 23:50
|234.99
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.13
|15459928
|2007.04.10 14:07
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9719
|0.0000
|1.9739
|2007.04.10 14:53
|1.9739
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15461420
|2007.04.10 14:38
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3427
|2007.04.10 18:12
|1.3427
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15461727
|2007.04.10 14:53
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9742
|0.0000
|1.9762
|2007.04.11 01:49
|1.9742
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15462087
|2007.04.10 15:04
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|1.3470
|2007.04.11 14:54
|1.3435
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.25
|15462890
|2007.04.10 15:34
|buy
|0.08
|gbpjpym
|234.73
|0.00
|234.98
|2007.04.10 23:50
|234.98
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15462975
|2007.04.10 15:43
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9742
|2007.04.11 01:48
|1.9742
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15463003
|2007.04.10 15:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.58
|0.00
|234.33
|2007.04.11 01:19
|234.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|15463470
|2007.04.10 16:04
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.80
|0.00
|234.55
|2007.04.11 01:19
|234.84
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.07
|15464102
|2007.04.10 17:13
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3453
|2007.04.11 14:54
|1.3436
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.90
|15464752
|2007.04.10 18:13
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3426
|0.0000
|1.3406
|2007.04.11 18:18
|1.3416
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.50
|15464763
|2007.04.10 18:13
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2155
|2007.04.12 01:41
|1.2212
|-0.10
|0.00
|0.00
|-6.49
|15465378
|2007.04.10 19:29
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9677
|2007.04.11 08:03
|1.9777
|-0.07
|0.00
|0.00
|-9.10
|15467479
|2007.04.10 23:50
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.09
|0.00
|234.84
|2007.04.11 01:19
|234.84
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15467481
|2007.04.10 23:50
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.16
|0.00
|235.41
|2007.04.11 02:44
|235.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15469337
|2007.04.11 01:06
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.95
|0.00
|235.20
|2007.04.11 02:44
|235.20
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15469686
|2007.04.11 01:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.74
|0.00
|234.49
|2007.04.11 07:32
|235.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|15470021
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.96
|0.00
|234.71
|2007.04.11 07:32
|235.83
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.46
|15470026
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9701
|2007.04.11 08:03
|1.9776
|-0.13
|0.00
|0.00
|-11.70
|15470434
|2007.04.11 01:49
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.11 02:04
|1.9767
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15470743
|2007.04.11 01:55
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9726
|2007.04.11 08:03
|1.9775
|-0.26
|0.00
|0.00
|-9.88
|15471120
|2007.04.11 02:04
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9772
|0.0000
|1.9792
|2007.04.11 06:04
|1.9772
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15471273
|2007.04.11 02:08
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.18
|0.00
|234.93
|2007.04.11 07:32
|235.81
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.12
|15472081
|2007.04.11 02:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.25
|0.00
|235.50
|2007.04.11 05:27
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15473422
|2007.04.11 04:06
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9772
|2007.04.11 06:04
|1.9772
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15473875
|2007.04.11 04:25
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3416
|0.0000
|1.3436
|2007.04.11 14:54
|1.3436
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15474039
|2007.04.11 04:34
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.15
|2007.04.11 07:32
|235.79
|-0.03
|0.00
|0.00
|-2.61
|15475051
|2007.04.11 05:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.57
|0.00
|235.82
|2007.04.11 06:13
|235.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15475285
|2007.04.11 05:42
|sell
|0.16
|gbpjpym
|235.61
|0.00
|235.36
|2007.04.11 07:32
|235.78
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.28
|15475923
|2007.04.11 06:11
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9798
|2007.04.11 07:00
|1.9798
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15475949
|2007.04.11 06:13
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|236.16
|2007.04.11 06:44
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15475981
|2007.04.11 06:13
|sell
|0.32
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.58
|2007.04.11 07:32
|235.79
|-0.13
|0.00
|0.00
|1.08
|15475988
|2007.04.11 06:13
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9751
|2007.04.11 08:03
|1.9776
|-0.52
|0.00
|0.00
|5.20
|15476496
|2007.04.11 06:34
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.70
|0.00
|235.95
|2007.04.11 06:44
|235.95
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15476724
|2007.04.11 06:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|236.29
|2007.04.11 07:18
|236.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15476955
|2007.04.11 06:53
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.82
|0.00
|236.07
|2007.04.11 07:18
|236.07
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15477119
|2007.04.11 07:02
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9804
|0.0000
|1.9824
|2007.04.11 08:56
|1.9783
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.73
|15477532
|2007.04.11 07:17
|sell
|0.64
|gbpjpym
|236.05
|0.00
|235.80
|2007.04.11 07:32
|235.80
|-0.27
|0.00
|0.00
|13.43
|15477546
|2007.04.11 07:18
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.14
|0.00
|236.39
|2007.04.11 10:17
|235.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15477572
|2007.04.11 07:19
|sell
|2.08
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9776
|2007.04.11 08:02
|1.9776
|-1.04
|0.00
|0.00
|62.40
|15477848
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.92
|0.00
|236.17
|2007.04.11 10:17
|235.93
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.02
|15477954
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9784
|0.0000
|1.9804
|2007.04.11 08:56
|1.9784
|-0.13
|0.00
|0.00
|0.00
|15477991
|2007.04.11 07:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.78
|0.00
|235.53
|2007.04.11 18:04
|236.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15477996
|2007.04.11 07:32
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2213
|2007.04.11 10:46
|1.2213
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.36
|15478832
|2007.04.11 08:03
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.69
|0.00
|235.94
|2007.04.11 10:16
|235.94
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15478868
|2007.04.11 08:03
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9772
|0.0000
|1.9742
|2007.04.11 18:07
|1.9759
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.69
|15478963
|2007.04.11 08:06
|buy
|0.52
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|2007.04.11 08:56
|1.9784
|-0.26
|0.00
|0.00
|10.40
|15479673
|2007.04.11 09:03
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9806
|2007.04.11 14:58
|1.9786
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15480261
|2007.04.11 10:17
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.98
|0.00
|236.23
|2007.04.11 13:24
|236.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15480395
|2007.04.11 10:33
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2175
|2007.04.12 01:41
|1.2213
|-0.20
|0.00
|0.00
|-5.50
|15480601
|2007.04.11 10:41
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.75
|0.00
|236.00
|2007.04.11 13:24
|236.00
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15480765
|2007.04.11 10:46
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2240
|2007.04.11 18:10
|1.2217
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.10
|15481264
|2007.04.11 11:23
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9786
|2007.04.11 14:58
|1.9786
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15483848
|2007.04.11 13:24
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|235.76
|2007.04.11 18:04
|235.98
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.05
|15483857
|2007.04.11 13:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.36
|2007.04.12 02:00
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15485267
|2007.04.11 14:31
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.22
|0.00
|235.97
|2007.04.11 18:04
|235.97
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.83
|15485539
|2007.04.11 14:45
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2220
|2007.04.11 18:10
|1.2220
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.71
|15485772
|2007.04.11 14:54
|balance
|Deposit wire #20070411-00000640
|977.99
|15485780
|2007.04.11 14:55
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3458
|2007.04.12 00:14
|1.3441
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.45
|15485980
|2007.04.11 14:58
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9809
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.08
|0.00
|0.00
|-6.15
|15487478
|2007.04.11 16:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9789
|2007.04.12 01:36
|1.9749
|-0.15
|0.00
|0.00
|-6.00
|15490484
|2007.04.11 18:04
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.94
|0.00
|235.69
|2007.04.11 18:42
|235.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15490524
|2007.04.11 18:04
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3421
|0.0000
|1.3441
|2007.04.12 00:14
|1.3441
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15490600
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9749
|0.0000
|1.9769
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.30
|0.00
|0.00
|-0.60
|15490803
|2007.04.11 18:07
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9726
|2007.04.11 18:21
|1.9745
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.65
|15491078
|2007.04.11 18:10
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2195
|2007.04.12 01:41
|1.2214
|-0.46
|0.00
|0.00
|4.58
|15491092
|2007.04.11 18:10
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2244
|2007.04.12 00:08
|1.2224
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15491380
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|236.15
|2007.04.12 02:00
|235.94
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.07
|15491555
|2007.04.11 18:19
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3413
|0.0000
|1.3393
|2007.04.12 08:49
|1.3454
|-0.09
|0.00
|0.00
|-6.97
|15491590
|2007.04.11 18:21
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9742
|0.0000
|1.9712
|2007.04.13 14:39
|1.9834
|-0.08
|0.00
|0.00
|-13.80
|15492187
|2007.04.11 18:42
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.93
|2007.04.12 02:00
|235.93
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15492199
|2007.04.11 18:42
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.60
|0.00
|235.35
|2007.04.12 01:01
|235.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15494300
|2007.04.11 21:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.81
|0.00
|235.56
|2007.04.12 01:01
|235.56
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.41
|15494382
|2007.04.11 21:55
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3413
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.17
|0.00
|0.00
|-6.80
|15495560
|2007.04.11 23:38
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2224
|2007.04.12 00:08
|1.2224
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.50
|15496059
|2007.04.12 00:08
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|1.2251
|2007.04.12 16:27
|1.2168
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.79
|15496203
|2007.04.12 00:14
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|1.3462
|2007.04.12 01:42
|1.3462
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15497402
|2007.04.12 01:01
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9728
|0.0000
|1.9748
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.60
|0.00
|0.00
|24.00
|15497411
|2007.04.12 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.12 12:50
|235.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15497463
|2007.04.12 01:02
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2239
|0.0000
|1.2215
|2007.04.12 01:41
|1.2215
|-0.92
|0.00
|0.00
|44.01
|15498585
|2007.04.12 01:37
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9753
|0.0000
|1.9773
|2007.04.12 06:17
|1.9773
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15498761
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3433
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.34
|0.00
|0.00
|0.00
|15498865
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2186
|2007.04.12 07:16
|1.2186
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15499046
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.69
|0.00
|235.44
|2007.04.12 12:50
|235.67
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.04
|15499117
|2007.04.12 01:42
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2230
|2007.04.12 16:26
|1.2169
|-0.11
|0.00
|0.00
|-8.51
|15499144
|2007.04.12 01:42
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3465
|0.0000
|1.3485
|2007.04.12 12:36
|1.3468
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.51
|15499894
|2007.04.12 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|235.65
|2007.04.12 12:50
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15499923
|2007.04.12 02:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.05
|0.00
|236.30
|2007.04.12 20:06
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15500208
|2007.04.12 02:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|236.09
|2007.04.12 20:06
|235.66
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.31
|15502285
|2007.04.12 05:13
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 15:54
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15503730
|2007.04.12 06:10
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9737
|2007.04.13 14:39
|1.9833
|-0.15
|0.00
|0.00
|-19.80
|15503912
|2007.04.12 06:17
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9797
|2007.04.12 11:38
|1.9775
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.30
|15506014
|2007.04.12 07:16
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|1.3453
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.68
|0.00
|0.00
|27.20
|15506057
|2007.04.12 07:16
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2210
|2007.04.12 16:26
|1.2168
|-0.23
|0.00
|0.00
|-8.28
|15506090
|2007.04.12 07:16
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2159
|2007.04.12 12:36
|1.2180
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.34
|15508045
|2007.04.12 08:30
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9755
|0.0000
|1.9775
|2007.04.12 11:38
|1.9775
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15508811
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3431
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-0.09
|0.00
|0.00
|-13.60
|15508897
|2007.04.12 08:49
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3468
|2007.04.12 12:36
|1.3468
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15508924
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2179
|2007.04.12 12:36
|1.2179
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.52
|15511049
|2007.04.12 10:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 15:53
|1.1376
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.28
|15511594
|2007.04.12 10:20
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1374
|0.0000
|1.1475
|2007.04.13 15:51
|1.1377
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.11
|15513083
|2007.04.12 11:38
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9798
|2007.04.12 14:17
|1.9798
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15515109
|2007.04.12 12:36
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3491
|2007.04.12 13:45
|1.3473
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.34
|15515119
|2007.04.12 12:36
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2153
|2007.04.12 13:51
|1.2153
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15516084
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3454
|0.0000
|1.3474
|2007.04.12 13:45
|1.3474
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15516129
|2007.04.12 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.58
|0.00
|235.33
|2007.04.12 13:53
|235.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15516577
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.88
|2007.04.12 20:06
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.07
|15516790
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.65
|2007.04.12 20:05
|235.65
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15517393
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3451
|2007.04.13 14:38
|1.3530
|-0.17
|0.00
|0.00
|-20.06
|15517716
|2007.04.12 13:45
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2190
|2007.04.12 16:26
|1.2170
|-0.46
|0.00
|0.00
|3.68
|15517740
|2007.04.12 13:45
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3476
|0.0000
|1.3496
|2007.04.12 14:39
|1.3496
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15518634
|2007.04.12 13:50
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9761
|2007.04.13 14:39
|1.9834
|-0.30
|0.00
|0.00
|-25.80
|15518803
|2007.04.12 13:51
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2127
|2007.04.13 01:23
|1.2147
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15519145
|2007.04.12 13:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.25
|0.00
|235.00
|2007.04.12 22:11
|235.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15520479
|2007.04.12 14:17
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9802
|0.0000
|1.9822
|2007.04.12 18:30
|1.9783
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.85
|15520777
|2007.04.12 14:20
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2170
|2007.04.12 16:26
|1.2170
|-0.92
|0.00
|0.00
|44.17
|15520954
|2007.04.12 14:22
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3471
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-0.34
|0.00
|0.00
|-27.20
|15521417
|2007.04.12 14:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.12 22:11
|235.64
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.30
|15521695
|2007.04.12 14:39
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3519
|2007.04.13 00:39
|1.3503
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.68
|15523057
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.12 18:29
|1.9783
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.30
|15523843
|2007.04.12 16:00
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3502
|2007.04.13 00:39
|1.3502
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15524374
|2007.04.12 16:27
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2198
|2007.04.13 12:40
|1.2095
|-0.06
|0.00
|0.00
|-9.14
|15524379
|2007.04.12 16:27
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2147
|2007.04.13 01:23
|1.2147
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.53
|15524530
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9762
|0.0000
|1.9782
|2007.04.12 18:29
|1.9782
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15525365
|2007.04.12 17:43
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1356
|0.0000
|1.1456
|2007.04.13 15:51
|1.1376
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.41
|15525802
|2007.04.12 18:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9788
|0.0000
|1.9808
|2007.04.13 00:44
|1.9808
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15526691
|2007.04.12 20:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.72
|0.00
|235.97
|2007.04.13 01:29
|235.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15526719
|2007.04.12 20:10
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.43
|2007.04.12 22:11
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15527498
|2007.04.12 21:36
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|235.66
|2007.04.12 22:11
|235.66
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15528343
|2007.04.12 22:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.54
|0.00
|235.29
|2007.04.12 23:49
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15528593
|2007.04.12 22:25
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.73
|0.00
|235.50
|2007.04.12 23:49
|235.50
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.39
|15529884
|2007.04.12 23:49
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.51
|0.00
|235.76
|2007.04.13 01:29
|235.76
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.43
|15529893
|2007.04.12 23:49
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.41
|0.00
|235.16
|2007.04.13 02:45
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15530268
|2007.04.13 00:14
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.38
|2007.04.13 02:45
|235.63
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.00
|15531299
|2007.04.13 00:39
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3505
|0.0000
|1.3525
|2007.04.13 06:37
|1.3525
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15531502
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1338
|0.0000
|1.1438
|2007.04.13 15:51
|1.1377
|-0.07
|0.00
|0.00
|5.48
|15531556
|2007.04.13 00:44
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3491
|2007.04.13 14:38
|1.3532
|-0.68
|0.00
|0.00
|-28.56
|15531710
|2007.04.13 00:45
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2176
|2007.04.13 12:40
|1.2094
|-0.11
|0.00
|0.00
|-13.43
|15531732
|2007.04.13 00:45
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9808
|0.0000
|1.9828
|2007.04.13 01:31
|1.9828
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15533589
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2119
|2007.04.13 06:43
|1.2119
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.77
|15533619
|2007.04.13 01:23
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9786
|2007.04.13 14:39
|1.9835
|-0.60
|0.00
|0.00
|-22.80
|15533817
|2007.04.13 01:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|236.09
|2007.04.13 06:09
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15533972
|2007.04.13 01:31
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9836
|0.0000
|1.9853
|2007.04.13 05:43
|1.9836
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15534040
|2007.04.13 01:31
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.65
|2007.04.13 02:44
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.77
|15535690
|2007.04.13 02:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9836
|2007.04.13 05:42
|1.9836
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15536139
|2007.04.13 02:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.53
|0.00
|235.28
|2007.04.13 04:52
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15536141
|2007.04.13 02:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.60
|0.00
|235.85
|2007.04.13 06:09
|235.66
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.10
|15536772
|2007.04.13 03:22
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.49
|2007.04.13 04:52
|235.49
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.43
|15537868
|2007.04.13 04:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.44
|0.00
|235.19
|2007.04.13 08:24
|235.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15538225
|2007.04.13 05:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.39
|0.00
|235.64
|2007.04.13 06:09
|235.64
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15538642
|2007.04.13 05:44
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9841
|0.0000
|1.9861
|2007.04.13 06:27
|1.9861
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15538662
|2007.04.13 05:44
|sell
|2.40
|gbpusdm
|1.9841
|0.0000
|1.9811
|2007.04.13 14:39
|1.9836
|-1.20
|0.00
|0.00
|12.00
|15539228
|2007.04.13 06:09
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.65
|0.00
|235.40
|2007.04.13 08:24
|235.40
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15539236
|2007.04.13 06:10
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.72
|0.00
|235.97
|2007.04.13 11:44
|235.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15539913
|2007.04.13 06:27
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9865
|0.0000
|1.9885
|2007.04.13 08:34
|1.9865
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15540051
|2007.04.13 06:28
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2156
|2007.04.13 12:40
|1.2093
|-0.23
|0.00
|0.00
|-18.06
|15540075
|2007.04.13 06:28
|sell
|4.80
|gbpusdm
|1.9866
|0.0000
|1.9836
|2007.04.13 14:39
|1.9836
|-2.40
|0.00
|0.00
|144.00
|15540375
|2007.04.13 06:37
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3527
|0.0000
|1.3547
|2007.04.13 11:43
|1.3547
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15540603
|2007.04.13 06:44
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2114
|0.0000
|1.2090
|2007.04.13 10:02
|1.2090
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.78
|15541532
|2007.04.13 07:18
|sell
|2.72
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|1.3511
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-1.36
|0.00
|0.00
|0.00
|15541930
|2007.04.13 07:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.49
|0.00
|235.74
|2007.04.13 11:44
|235.30
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.32
|15541939
|2007.04.13 07:37
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2136
|2007.04.13 12:40
|1.2094
|-0.46
|0.00
|0.00
|-16.67
|15542148
|2007.04.13 07:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9865
|2007.04.13 08:34
|1.9865
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15542839
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.35
|0.00
|235.10
|2007.04.13 08:43
|235.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15542985
|2007.04.13 08:34
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9867
|0.0000
|1.9887
|2007.04.13 14:44
|1.9849
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.70
|15543067
|2007.04.13 08:41
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.26
|0.00
|235.51
|2007.04.13 11:44
|235.31
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.16
|15543206
|2007.04.13 08:43
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.02
|0.00
|234.77
|2007.04.13 12:39
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|15543251
|2007.04.13 08:44
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.04
|0.00
|235.29
|2007.04.13 11:44
|235.29
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15544368
|2007.04.13 10:02
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|1.2116
|2007.04.13 12:40
|1.2096
|-0.93
|0.00
|0.00
|7.41
|15544383
|2007.04.13 10:02
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2086
|0.0000
|1.2062
|2007.04.13 15:30
|1.2164
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.98
|15545925
|2007.04.13 11:40
|buy
|4.48
|usdchfm
|1.2072
|0.0000
|1.2096
|2007.04.13 12:40
|1.2096
|-1.86
|0.00
|0.00
|88.89
|15546081
|2007.04.13 11:44
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3548
|0.0000
|1.3568
|2007.04.13 14:00
|1.3551
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.51
|15546103
|2007.04.13 11:44
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.30
|0.00
|235.05
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.32
|15546105
|2007.04.13 11:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.62
|2007.04.13 12:08
|235.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15546793
|2007.04.13 12:05
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.52
|0.00
|235.27
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15546900
|2007.04.13 12:09
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.71
|0.00
|235.96
|2007.04.13 14:02
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15546925
|2007.04.13 12:09
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.49
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15549239
|2007.04.13 12:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.52
|0.00
|235.75
|2007.04.13 14:02
|235.75
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.39
|15549357
|2007.04.13 12:40
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|1.3551
|2007.04.13 14:00
|1.3551
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15549421
|2007.04.13 12:40
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2124
|2007.04.13 14:40
|1.2124
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.77
|15550150
|2007.04.13 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.42
|0.00
|235.17
|2007.04.13 15:16
|236.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|15550399
|2007.04.13 13:17
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.38
|2007.04.13 15:16
|236.68
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.76
|15551751
|2007.04.13 14:00
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|1.3573
|2007.04.13 15:58
|1.3518
|-0.09
|0.00
|0.00
|-5.95
|15551772
|2007.04.13 14:00
|sell
|5.44
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3531
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-2.72
|0.00
|0.00
|108.80
|15552036
|2007.04.13 14:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|236.15
|2007.04.13 14:38
|236.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15552049
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.85
|0.00
|235.60
|2007.04.13 15:16
|236.67
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.75
|15552550
|2007.04.13 14:10
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3556
|2007.04.13 15:58
|1.3519
|-0.17
|0.00
|0.00
|-5.78
|15553238
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|235.81
|2007.04.13 15:16
|236.66
|-0.03
|0.00
|0.00
|-4.15
|15553291
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2082
|2007.04.13 15:30
|1.2163
|-0.12
|0.00
|0.00
|-13.12
|15553374
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9847
|0.0000
|1.9867
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15553504
|2007.04.13 14:38
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.54
|2007.04.13 14:48
|236.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15553519
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.16
|gbpjpym
|236.26
|0.00
|236.01
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.07
|0.00
|0.00
|-5.22
|15553649
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3510
|2007.04.13 14:57
|1.3510
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15553858
|2007.04.13 14:39
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9799
|2007.04.13 15:18
|1.9799
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.50
|15553969
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9827
|0.0000
|1.9847
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15554024
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2128
|0.0000
|1.2152
|2007.04.13 14:56
|1.2152
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15554134
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.32
|gbpjpym
|236.48
|0.00
|236.23
|2007.04.13 15:16
|236.64
|-0.13
|0.00
|0.00
|-4.29
|15554194
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2102
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-0.23
|0.00
|0.00
|-16.58
|15554230
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3538
|2007.04.13 15:58
|1.3520
|-0.34
|0.00
|0.00
|1.36
|15554917
|2007.04.13 14:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.63
|0.00
|236.88
|2007.04.13 15:08
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15555520
|2007.04.13 14:56
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2122
|2007.04.13 15:30
|1.2161
|-0.46
|0.00
|0.00
|-13.81
|15555575
|2007.04.13 14:56
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2180
|2007.04.13 15:18
|1.2180
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15555850
|2007.04.13 14:57
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3489
|2007.04.13 15:18
|1.3489
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15555873
|2007.04.13 14:57
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2142
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-0.92
|0.00
|0.00
|7.37
|15556221
|2007.04.13 15:01
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9851
|2007.04.13 15:21
|1.9810
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.15
|15556553
|2007.04.13 15:06
|sell
|0.64
|gbpjpym
|236.69
|0.00
|236.44
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.27
|0.00
|0.00
|2.14
|15556639
|2007.04.13 15:08
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|237.21
|2007.04.13 16:01
|236.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|15556704
|2007.04.13 15:09
|sell
|1.28
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|236.65
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.53
|0.00
|0.00
|26.80
|15557224
|2007.04.13 15:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|237.00
|2007.04.13 16:01
|236.63
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.21
|15557339
|2007.04.13 15:17
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.54
|0.00
|236.29
|2007.04.13 15:30
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15557365
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9831
|2007.04.13 15:21
|1.9811
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15557386
|2007.04.13 15:17
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3520
|2007.04.13 15:58
|1.3520
|-0.68
|0.00
|0.00
|27.20
|15557784
|2007.04.13 15:18
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9759
|2007.04.16 12:22
|1.9909
|-0.08
|0.00
|0.00
|-18.00
|15557821
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9811
|2007.04.13 15:21
|1.9811
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15557834
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.04
|gbpjpym
|236.52
|0.00
|236.77
|2007.04.13 16:01
|236.61
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.30
|15557849
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2212
|2007.04.16 21:31
|1.2147
|-0.06
|0.00
|0.00
|-4.73
|15557860
|2007.04.13 15:18
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3468
|2007.04.16 20:23
|1.3534
|-0.09
|0.00
|0.00
|-7.82
|15557913
|2007.04.13 15:18
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2162
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-1.84
|0.00
|0.00
|88.41
|15558371
|2007.04.13 15:21
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2192
|2007.04.16 21:30
|1.2148
|-0.11
|0.00
|0.00
|-4.61
|15558387
|2007.04.13 15:21
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3508
|0.0000
|1.3488
|2007.04.16 20:23
|1.3535
|-0.17
|0.00
|0.00
|-9.18
|15558516
|2007.04.13 15:22
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9814
|0.0000
|1.9784
|2007.04.16 12:22
|1.9910
|-0.15
|0.00
|0.00
|-28.80
|15558998
|2007.04.13 15:30
|buy
|0.08
|gbpjpym
|236.30
|0.00
|236.55
|2007.04.13 16:01
|236.55
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15559042
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.12
|0.00
|235.87
|2007.04.15 23:08
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|15559155
|2007.04.13 15:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.33
|0.00
|236.08
|2007.04.15 23:08
|237.54
|-0.01
|0.00
|0.00
|-2.02
|15559482
|2007.04.13 15:40
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2133
|2007.04.15 22:00
|1.2133
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.77
|15559765
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9851
|2007.04.13 17:48
|1.9851
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15559827
|2007.04.13 15:54
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1381
|0.0000
|1.1481
|2007.04.19 13:16
|1.1268
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15559929
|2007.04.13 15:58
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3541
|2007.04.15 22:00
|1.3541
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15560088
|2007.04.13 16:01
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.56
|0.00
|236.31
|2007.04.15 23:07
|237.53
|-0.02
|0.00
|0.00
|-3.25
|15560123
|2007.04.13 16:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.66
|0.00
|236.91
|2007.04.13 17:47
|236.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15560916
|2007.04.13 16:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.45
|0.00
|236.70
|2007.04.13 17:47
|236.70
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.41
|15561820
|2007.04.13 17:37
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9839
|0.0000
|1.9809
|2007.04.16 12:21
|1.9909
|-0.30
|0.00
|0.00
|-42.00
|15561995
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3529
|0.0000
|1.3509
|2007.04.16 20:23
|1.3534
|-0.36
|0.00
|0.00
|-3.60
|15562091
|2007.04.13 17:43
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2172
|2007.04.16 21:29
|1.2148
|-0.23
|0.00
|0.00
|0.00
|15562164
|2007.04.13 17:47
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.80
|0.00
|237.05
|2007.04.15 22:00
|237.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15562186
|2007.04.13 17:48
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9856
|0.0000
|1.9876
|2007.04.15 22:16
|1.9876
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15562194
|2007.04.13 17:48
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|2007.04.15 23:07
|237.54
|-0.03
|0.00
|0.00
|-5.16
|15563321
|2007.04.13 18:52
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9834
|2007.04.16 12:21
|1.9908
|-0.60
|0.00
|0.00
|-52.80
|15564107
|2007.04.15 22:00
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|1.3534
|2007.04.16 20:23
|1.3534
|-0.72
|0.00
|0.00
|43.20
|15564218
|2007.04.15 22:00
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2102
|2007.04.16 09:27
|1.2121
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.58
|15564270
|2007.04.15 22:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.51
|2007.04.15 22:20
|237.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15564404
|2007.04.15 22:00
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.19
|0.00
|236.94
|2007.04.15 23:07
|237.55
|-0.07
|0.00
|0.00
|-4.82
|15564556
|2007.04.15 22:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 11:56
|1.3551
|-0.09
|0.00
|0.00
|-2.70
|15565763
|2007.04.15 22:10
|sell
|0.32
|gbpjpym
|237.38
|0.00
|237.15
|2007.04.15 23:07
|237.56
|-0.13
|0.00
|0.00
|-4.82
|15566146
|2007.04.15 22:16
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9879
|0.0000
|1.9899
|2007.04.16 08:32
|1.9899
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15566361
|2007.04.15 22:20
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.87
|2007.04.16 00:35
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|15566757
|2007.04.15 22:29
|sell
|0.64
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.34
|2007.04.15 23:07
|237.56
|-0.27
|0.00
|0.00
|1.61
|15567017
|2007.04.15 22:33
|sell
|1.28
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|237.56
|2007.04.15 23:07
|237.56
|-0.54
|0.00
|0.00
|26.78
|15568341
|2007.04.15 23:08
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.21
|2007.04.15 23:25
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15568598
|2007.04.15 23:13
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1362
|0.0000
|1.1462
|2007.04.19 13:16
|1.1268
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.67
|15568793
|2007.04.15 23:18
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.41
|0.00
|237.66
|2007.04.16 00:35
|236.80
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.02
|15569084
|2007.04.15 23:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.14
|0.00
|236.89
|2007.04.16 00:02
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15569122
|2007.04.15 23:27
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.20
|0.00
|237.45
|2007.04.16 00:35
|236.79
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.38
|15570175
|2007.04.16 00:01
|buy
|0.08
|gbpjpym
|236.98
|0.00
|237.23
|2007.04.16 00:35
|236.78
|-0.03
|0.00
|0.00
|-1.34
|15570218
|2007.04.16 00:02
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.81
|0.00
|236.56
|2007.04.16 00:20
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15570696
|2007.04.16 00:20
|buy
|0.16
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|237.00
|2007.04.16 00:35
|236.79
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.54
|15570741
|2007.04.16 00:20
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.47
|0.00
|236.22
|2007.04.16 07:21
|237.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|15570802
|2007.04.16 00:22
|buy
|0.32
|gbpjpym
|236.54
|0.00
|236.79
|2007.04.16 00:35
|236.79
|-0.13
|0.00
|0.00
|6.71
|15571005
|2007.04.16 00:27
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.68
|0.00
|236.43
|2007.04.16 07:21
|237.31
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.06
|15571296
|2007.04.16 00:37
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|236.65
|2007.04.16 07:21
|237.31
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.38
|15571762
|2007.04.16 01:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.91
|0.00
|237.16
|2007.04.16 03:57
|237.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15572841
|2007.04.16 02:21
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.11
|0.00
|236.86
|2007.04.16 07:21
|237.29
|-0.03
|0.00
|0.00
|-1.21
|15573702
|2007.04.16 03:57
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.25
|0.00
|237.50
|2007.04.16 05:59
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15573926
|2007.04.16 04:13
|sell
|2.40
|gbpusdm
|1.9889
|0.0000
|1.9859
|2007.04.16 12:21
|1.9907
|-1.20
|0.00
|0.00
|-43.20
|15573930
|2007.04.16 04:13
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.33
|0.00
|237.08
|2007.04.16 07:21
|237.30
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.40
|15574934
|2007.04.16 05:40
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3569
|2007.04.17 11:56
|1.3551
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.72
|15575296
|2007.04.16 05:59
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.57
|0.00
|237.82
|2007.04.16 08:06
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15575599
|2007.04.16 06:14
|sell
|0.32
|gbpjpym
|237.55
|0.00
|237.30
|2007.04.16 07:20
|237.30
|-0.13
|0.00
|0.00
|6.69
|15576803
|2007.04.16 07:07
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2122
|2007.04.16 09:27
|1.2122
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.55
|15577057
|2007.04.16 07:20
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.60
|2007.04.16 08:06
|237.60
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15577089
|2007.04.16 07:21
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.01
|2007.04.16 17:16
|238.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15577292
|2007.04.16 07:50
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1344
|0.0000
|1.1444
|2007.04.19 13:16
|1.1269
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.66
|15577367
|2007.04.16 07:58
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.47
|0.00
|237.22
|2007.04.16 17:16
|238.29
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.37
|15577482
|2007.04.16 08:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.93
|2007.04.16 08:33
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15577545
|2007.04.16 08:13
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.43
|2007.04.16 17:16
|238.28
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.00
|15577677
|2007.04.16 08:26
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.47
|0.00
|237.72
|2007.04.16 08:33
|237.72
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15577891
|2007.04.16 08:32
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|1.9923
|2007.04.16 09:26
|1.9923
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15578001
|2007.04.16 08:33
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.80
|0.00
|238.05
|2007.04.16 09:02
|238.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15578112
|2007.04.16 08:40
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.90
|0.00
|237.65
|2007.04.16 17:16
|238.29
|-0.03
|0.00
|0.00
|-2.61
|15578489
|2007.04.16 08:58
|sell
|4.80
|gbpusdm
|1.9913
|0.0000
|1.9883
|2007.04.16 12:21
|1.9908
|-2.40
|0.00
|0.00
|24.00
|15578747
|2007.04.16 09:13
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|2007.04.16 21:28
|1.2150
|-0.46
|0.00
|0.00
|22.12
|15578881
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9927
|0.0000
|1.9947
|2007.04.16 13:00
|1.9931
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.60
|15578898
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.15
|0.00
|238.40
|2007.04.16 13:00
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15579028
|2007.04.16 09:27
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2091
|2007.04.17 10:28
|1.2111
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15579259
|2007.04.16 09:37
|sell
|0.16
|gbpjpym
|238.11
|0.00
|237.86
|2007.04.16 17:16
|238.30
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.54
|15579421
|2007.04.16 09:50
|sell
|9.60
|gbpusdm
|1.9938
|0.0000
|1.9908
|2007.04.16 12:21
|1.9908
|-4.80
|0.00
|0.00
|288.00
|15580477
|2007.04.16 10:59
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1326
|0.0000
|1.1426
|2007.04.19 13:16
|1.1269
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.05
|15581681
|2007.04.16 12:22
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9904
|0.0000
|1.9874
|2007.04.16 14:02
|1.9903
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.15
|15581684
|2007.04.16 12:22
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9907
|0.0000
|1.9927
|2007.04.16 13:00
|1.9927
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15582325
|2007.04.16 12:30
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2111
|2007.04.17 10:28
|1.2111
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.55
|15582410
|2007.04.16 12:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.96
|0.00
|238.19
|2007.04.16 13:00
|238.19
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.39
|15583709
|2007.04.16 13:00
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9933
|0.0000
|1.9903
|2007.04.16 14:02
|1.9903
|-0.15
|0.00
|0.00
|9.00
|15583809
|2007.04.16 13:01
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9934
|0.0000
|1.9954
|2007.04.16 15:31
|1.9915
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.85
|15584475
|2007.04.16 13:29
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9914
|0.0000
|1.9934
|2007.04.16 15:30
|1.9914
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15585723
|2007.04.16 14:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.36
|0.00
|238.61
|2007.04.16 15:00
|238.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15585936
|2007.04.16 14:02
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|1.9869
|2007.04.18 11:28
|2.0089
|-0.08
|0.00
|0.00
|-28.50
|15586087
|2007.04.16 14:03
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9894
|0.0000
|1.9914
|2007.04.16 15:30
|1.9914
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15586267
|2007.04.16 14:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.15
|0.00
|238.40
|2007.04.16 15:00
|238.40
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.41
|15587419
|2007.04.16 14:47
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1308
|0.0000
|1.1408
|2007.04.19 13:16
|1.1267
|-0.07
|0.00
|0.00
|-5.82
|15587650
|2007.04.16 14:54
|sell
|0.32
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.08
|2007.04.16 17:16
|238.31
|-0.13
|0.00
|0.00
|0.53
|15588009
|2007.04.16 15:07
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.79
|2007.04.17 07:53
|237.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|15588369
|2007.04.16 15:32
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9918
|0.0000
|1.9938
|2007.04.17 06:25
|1.9919
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.15
|15588489
|2007.04.16 15:43
|sell
|0.64
|gbpjpym
|238.55
|0.00
|238.30
|2007.04.16 17:15
|238.30
|-0.27
|0.00
|0.00
|13.36
|15589412
|2007.04.16 17:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.32
|0.00
|238.57
|2007.04.17 07:52
|237.67
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.09
|15589434
|2007.04.16 17:16
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.19
|0.00
|237.94
|2007.04.17 00:37
|237.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15589840
|2007.04.16 17:52
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|1.9918
|2007.04.17 06:25
|1.9918
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15591390
|2007.04.16 20:23
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|1.3513
|2007.04.18 12:05
|1.3574
|-0.09
|0.00
|0.00
|-7.38
|15592200
|2007.04.16 21:17
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3552
|2007.04.17 11:56
|1.3552
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15592378
|2007.04.16 21:31
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2174
|2007.04.17 14:53
|1.2095
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.37
|15592570
|2007.04.16 21:53
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.08
|0.00
|238.33
|2007.04.17 07:52
|237.69
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.31
|15594596
|2007.04.17 00:37
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|237.61
|2007.04.17 05:56
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15594659
|2007.04.17 00:39
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|238.12
|2007.04.17 07:52
|237.68
|-0.03
|0.00
|0.00
|-1.27
|15595045
|2007.04.17 01:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.08
|0.00
|237.83
|2007.04.17 05:56
|237.83
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15597338
|2007.04.17 05:36
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2154
|2007.04.17 14:53
|1.2094
|-0.11
|0.00
|0.00
|-8.33
|15597790
|2007.04.17 05:56
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.69
|0.00
|237.44
|2007.04.17 06:50
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15598453
|2007.04.17 06:25
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9927
|0.0000
|1.9947
|2007.04.17 08:26
|1.9927
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15598498
|2007.04.17 06:25
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9924
|0.0000
|1.9894
|2007.04.18 11:28
|2.0090
|-0.15
|0.00
|0.00
|-49.80
|15599212
|2007.04.17 06:46
|buy
|0.16
|gbpjpym
|237.66
|0.00
|237.91
|2007.04.17 07:52
|237.69
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.40
|15599373
|2007.04.17 06:50
|buy
|0.32
|gbpjpym
|237.45
|0.00
|237.70
|2007.04.17 07:52
|237.70
|-0.13
|0.00
|0.00
|6.70
|15599377
|2007.04.17 06:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.17 08:45
|238.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|15602263
|2007.04.17 07:33
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9907
|0.0000
|1.9927
|2007.04.17 08:26
|1.9927
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15603455
|2007.04.17 07:51
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.17 08:45
|238.36
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.31
|15603486
|2007.04.17 07:53
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.75
|0.00
|238.00
|2007.04.17 08:30
|238.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15605229
|2007.04.17 08:26
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9931
|0.0000
|1.9951
|2007.04.17 08:30
|1.9951
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15605607
|2007.04.17 08:30
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.91
|0.00
|237.66
|2007.04.17 08:45
|238.33
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.40
|15605760
|2007.04.17 08:30
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9988
|0.0000
|1.9958
|2007.04.18 11:28
|2.0091
|-0.30
|0.00
|0.00
|-61.80
|15605789
|2007.04.17 08:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9994
|0.0000
|2.0014
|2007.04.17 10:02
|1.9994
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15605808
|2007.04.17 08:30
|sell
|0.08
|gbpjpym
|238.37
|0.00
|238.12
|2007.04.17 08:45
|238.33
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.27
|15605813
|2007.04.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.49
|0.00
|238.74
|2007.04.17 10:06
|238.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15606291
|2007.04.17 08:36
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|1.9975
|2007.04.23 06:48
|1.9975
|-0.30
|0.00
|0.04
|10.80
|15606538
|2007.04.17 08:43
|sell
|0.16
|gbpjpym
|238.58
|0.00
|238.33
|2007.04.17 08:45
|238.33
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.35
|15607124
|2007.04.17 09:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.29
|0.00
|238.04
|2007.04.17 13:25
|239.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|15607274
|2007.04.17 09:02
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.28
|0.00
|238.53
|2007.04.17 10:06
|238.53
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15607925
|2007.04.17 09:18
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.51
|0.00
|238.26
|2007.04.17 13:25
|239.10
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.99
|15608835
|2007.04.17 09:27
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9974
|0.0000
|1.9994
|2007.04.17 10:02
|1.9994
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15610575
|2007.04.17 10:02
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9996
|0.0000
|2.0016
|2007.04.17 10:27
|2.0016
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15611052
|2007.04.17 10:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.62
|0.00
|238.87
|2007.04.17 10:22
|238.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15611629
|2007.04.17 10:15
|sell
|0.04
|gbpjpym
|238.72
|0.00
|238.47
|2007.04.17 13:25
|239.11
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.31
|15611953
|2007.04.17 10:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.95
|0.00
|239.20
|2007.04.17 12:08
|239.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15611988
|2007.04.17 10:23
|sell
|1.20
|gbpusdm
|2.0013
|0.0000
|1.9983
|2007.04.18 11:28
|2.0090
|-0.60
|0.00
|0.00
|-92.40
|15612015
|2007.04.17 10:23
|sell
|0.08
|gbpjpym
|238.94
|0.00
|238.69
|2007.04.17 13:25
|239.12
|-0.03
|0.00
|0.00
|-1.21
|15612183
|2007.04.17 10:27
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0022
|0.0000
|2.0040
|2007.04.17 12:30
|2.0040
|-0.08
|0.00
|0.00
|2.70
|15612403
|2007.04.17 10:28
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|1.2084
|2007.04.17 12:45
|1.2084
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.78
|15612884
|2007.04.17 10:38
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2110
|0.0000
|1.2134
|2007.04.17 14:53
|1.2093
|-0.23
|0.00
|0.00
|-7.87
|15613588
|2007.04.17 10:56
|sell
|1.20
|gbpusdm
|2.0017
|0.0000
|1.9975
|2007.04.23 06:48
|1.9975
|-0.60
|0.00
|0.08
|50.40
|15616109
|2007.04.17 11:55
|sell
|0.16
|gbpjpym
|239.15
|0.00
|238.90
|2007.04.17 13:25
|239.11
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.53
|15616301
|2007.04.17 11:56
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|1.3572
|2007.04.17 12:44
|1.3572
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15617105
|2007.04.17 12:08
|buy
|0.01
|gbpjpym
|239.28
|0.00
|239.53
|2007.04.17 14:54
|239.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|15619721
|2007.04.17 12:30
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3535
|2007.04.18 12:05
|1.3575
|-0.18
|0.00
|0.00
|-7.20
|15619863
|2007.04.17 12:30
|sell
|2.40
|gbpusdm
|2.0053
|0.0000
|2.0013
|2007.04.18 11:28
|2.0089
|-1.20
|0.00
|0.00
|-86.40
|15619969
|2007.04.17 12:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0057
|0.0000
|2.0077
|2007.04.17 21:10
|2.0077
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15620687
|2007.04.17 12:35
|sell
|0.32
|gbpjpym
|239.36
|0.00
|239.11
|2007.04.17 13:25
|239.11
|-0.13
|0.00
|0.00
|6.71
|15621481
|2007.04.17 12:44
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.17 12:50
|1.3594
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15621513
|2007.04.17 12:44
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|1.2114
|2007.04.17 14:53
|1.2095
|-0.46
|0.00
|0.00
|4.63
|15621562
|2007.04.17 12:44
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|2007.04.18 12:05
|1.3576
|-0.36
|0.00
|0.00
|0.00
|15621679
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2055
|2007.04.18 00:36
|1.2075
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15622839
|2007.04.17 12:50
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.18 00:36
|1.3582
|-0.09
|0.00
|0.00
|-2.16
|15622873
|2007.04.17 12:51
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|1.2094
|2007.04.17 14:52
|1.2094
|-0.93
|0.00
|0.00
|44.45
|15625160
|2007.04.17 13:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|239.01
|0.00
|238.76
|2007.04.17 15:39
|238.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15625320
|2007.04.17 13:29
|buy
|0.02
|gbpjpym
|239.07
|0.00
|239.32
|2007.04.17 14:54
|239.11
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.06
|15625455
|2007.04.17 13:32
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3597
|2007.04.18 00:36
|1.3579
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.72
|15625667
|2007.04.17 13:40
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.87
|0.00
|239.10
|2007.04.17 14:53
|239.10
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.77
|15627040
|2007.04.17 14:53
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2098
|0.0000
|1.2122
|2007.04.18 12:16
|1.2061
|-0.06
|0.00
|0.00
|-4.29
|15627105
|2007.04.17 14:54
|buy
|0.01
|gbpjpym
|239.19
|0.00
|239.44
|2007.04.17 21:11
|238.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15627642
|2007.04.17 15:04
|sell
|0.02
|gbpjpym
|239.22
|0.00
|238.97
|2007.04.17 15:39
|238.97
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15628139
|2007.04.17 15:39
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.98
|0.00
|239.23
|2007.04.17 21:10
|238.81
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.29
|15628149
|2007.04.17 15:40
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.89
|0.00
|238.64
|2007.04.17 15:42
|238.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15628234
|2007.04.17 15:41
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.76
|0.00
|239.01
|2007.04.17 21:10
|238.80
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.14
|15628260
|2007.04.17 15:42
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.55
|0.00
|238.30
|2007.04.17 16:08
|238.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15628848
|2007.04.17 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.77
|0.00
|238.52
|2007.04.17 16:08
|238.52
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15628994
|2007.04.17 16:08
|buy
|0.08
|gbpjpym
|238.53
|0.00
|238.78
|2007.04.17 21:10
|238.78
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15629008
|2007.04.17 16:08
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.44
|0.00
|238.19
|2007.04.17 23:52
|238.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15629403
|2007.04.17 16:22
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3579
|2007.04.18 00:36
|1.3579
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15629426
|2007.04.17 16:22
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2099
|0.0000
|1.2075
|2007.04.18 00:36
|1.2075
|-0.12
|0.00
|0.00
|5.57
|15632658
|2007.04.17 21:06
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.65
|0.00
|238.40
|2007.04.17 23:52
|238.62
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.05
|15632910
|2007.04.17 21:10
|sell
|4.80
|gbpusdm
|2.0078
|0.0000
|2.0038
|2007.04.18 11:28
|2.0088
|-2.40
|0.00
|0.00
|-48.00
|15632921
|2007.04.17 21:10
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0084
|0.0000
|2.0104
|2007.04.18 08:30
|2.0104
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15632941
|2007.04.17 21:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.89
|0.00
|239.14
|2007.04.18 05:45
|238.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15634156
|2007.04.17 23:06
|sell
|0.04
|gbpjpym
|238.86
|0.00
|238.61
|2007.04.17 23:52
|238.61
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15634564
|2007.04.17 23:47
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.67
|0.00
|238.92
|2007.04.18 05:45
|238.50
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.29
|15634603
|2007.04.17 23:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.29
|2007.04.18 00:36
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15634766
|2007.04.18 00:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.45
|0.00
|238.70
|2007.04.18 05:45
|238.48
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15635371
|2007.04.18 00:32
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|1.2102
|2007.04.18 12:16
|1.2062
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.71
|15635481
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|1.2046
|2007.04.18 08:56
|1.2046
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.79
|15635532
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.22
|0.00
|237.97
|2007.04.18 02:26
|238.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15635535
|2007.04.18 00:36
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3603
|2007.04.18 08:56
|1.3603
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15635687
|2007.04.18 00:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.44
|0.00
|238.19
|2007.04.18 02:25
|238.19
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15637302
|2007.04.18 02:25
|buy
|0.08
|gbpjpym
|238.22
|0.00
|238.47
|2007.04.18 05:45
|238.47
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15637319
|2007.04.18 02:26
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.10
|0.00
|237.85
|2007.04.18 07:23
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15638393
|2007.04.18 03:57
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.31
|0.00
|238.06
|2007.04.18 07:23
|238.46
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.25
|15642587
|2007.04.18 05:29
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1290
|0.0000
|1.1390
|2007.04.19 13:14
|1.1272
|-0.14
|0.00
|0.00
|-5.11
|15642999
|2007.04.18 05:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.58
|0.00
|238.83
|2007.04.18 06:21
|238.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15643018
|2007.04.18 05:46
|sell
|0.04
|gbpjpym
|238.52
|0.00
|238.27
|2007.04.18 07:23
|238.47
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.17
|15644575
|2007.04.18 06:16
|sell
|0.08
|gbpjpym
|238.74
|0.00
|238.49
|2007.04.18 07:23
|238.49
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15644873
|2007.04.18 06:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.91
|0.00
|239.16
|2007.04.18 08:18
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15645545
|2007.04.18 06:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.70
|0.00
|238.95
|2007.04.18 08:18
|238.51
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.32
|15645712
|2007.04.18 06:53
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2082
|2007.04.18 12:16
|1.2061
|-0.23
|0.00
|0.00
|1.39
|15645732
|2007.04.18 06:53
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2007.04.18 12:05
|1.3576
|-0.72
|0.00
|0.00
|28.80
|15646762
|2007.04.18 07:23
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.40
|0.00
|238.15
|2007.04.18 10:56
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15646768
|2007.04.18 07:24
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.48
|0.00
|238.73
|2007.04.18 08:18
|238.51
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15647007
|2007.04.18 07:38
|buy
|0.08
|gbpjpym
|238.26
|0.00
|238.51
|2007.04.18 08:18
|238.51
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15647593
|2007.04.18 08:19
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.61
|0.00
|238.86
|2007.04.18 08:32
|238.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15647962
|2007.04.18 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.77
|0.00
|238.52
|2007.04.18 10:56
|238.52
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15647992
|2007.04.18 08:30
|sell
|9.60
|gbpusdm
|2.0117
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 11:28
|2.0087
|-4.80
|0.00
|0.00
|288.00
|15648010
|2007.04.18 08:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0129
|0.0000
|2.0149
|2007.04.18 12:46
|2.0046
|-0.08
|0.00
|0.00
|-12.45
|15648216
|2007.04.18 08:32
|buy
|0.01
|gbpjpym
|239.00
|0.00
|239.25
|2007.04.18 12:53
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|15648620
|2007.04.18 08:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.79
|0.00
|239.04
|2007.04.18 12:53
|237.30
|-0.01
|0.00
|0.00
|-2.52
|15648717
|2007.04.18 08:56
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|1.2018
|2007.04.18 20:29
|1.2039
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.35
|15648753
|2007.04.18 08:56
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3625
|2007.04.18 13:37
|1.3592
|-0.09
|0.00
|0.00
|-2.34
|15649035
|2007.04.18 08:57
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2038
|0.0000
|1.2062
|2007.04.18 12:16
|1.2062
|-0.46
|0.00
|0.00
|22.28
|15649968
|2007.04.18 09:46
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0109
|0.0000
|2.0129
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|-0.15
|0.00
|0.00
|-19.20
|15651653
|2007.04.18 10:39
|buy
|0.04
|gbpjpym
|238.57
|0.00
|238.82
|2007.04.18 12:52
|237.29
|-0.02
|0.00
|0.00
|-4.33
|15652388
|2007.04.18 10:56
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.46
|0.00
|238.21
|2007.04.18 11:28
|238.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15653679
|2007.04.18 11:22
|buy
|0.08
|gbpjpym
|238.35
|0.00
|238.60
|2007.04.18 12:52
|237.30
|-0.03
|0.00
|0.00
|-7.10
|15654044
|2007.04.18 11:28
|sell
|0.01
|gbpjpym
|238.12
|0.00
|237.87
|2007.04.18 11:46
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15654115
|2007.04.18 11:28
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0088
|0.0000
|2.0108
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|-0.30
|0.00
|0.00
|-25.80
|15654116
|2007.04.18 11:28
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0083
|0.0000
|2.0053
|2007.04.18 12:04
|2.0053
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.50
|15654293
|2007.04.18 11:31
|buy
|0.16
|gbpjpym
|238.14
|0.00
|238.39
|2007.04.18 12:52
|237.30
|-0.07
|0.00
|0.00
|-11.36
|15654832
|2007.04.18 11:43
|buy
|0.32
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.18 12:52
|237.31
|-0.13
|0.00
|0.00
|-16.49
|15654948
|2007.04.18 11:46
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.78
|0.00
|237.53
|2007.04.18 11:53
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15655347
|2007.04.18 11:52
|buy
|0.64
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.95
|2007.04.18 12:52
|237.32
|-0.27
|0.00
|0.00
|-20.55
|15655436
|2007.04.18 11:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.21
|2007.04.18 12:30
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15655465
|2007.04.18 11:54
|buy
|1.28
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.71
|2007.04.18 12:52
|237.30
|-0.54
|0.00
|0.00
|-17.31
|15655528
|2007.04.18 11:54
|buy
|1.20
|gbpusdm
|2.0067
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 12:46
|2.0046
|-0.60
|0.00
|0.00
|-25.20
|15656258
|2007.04.18 12:02
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3608
|2007.04.18 13:37
|1.3591
|-0.18
|0.00
|0.00
|1.08
|15656550
|2007.04.18 12:04
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0049
|0.0000
|2.0019
|2007.04.18 12:35
|2.0019
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.50
|15656736
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.40
|gbpusdm
|2.0046
|0.0000
|2.0066
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|-1.20
|0.00
|0.00
|-2.40
|15656876
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3553
|2007.04.18 15:40
|1.3573
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15656969
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3571
|0.0000
|1.3591
|2007.04.18 13:37
|1.3591
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15658063
|2007.04.18 12:16
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2062
|0.0000
|1.2038
|2007.04.18 20:29
|1.2038
|-0.12
|0.00
|0.00
|5.58
|15658108
|2007.04.18 12:16
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|1.2090
|2007.04.19 06:45
|1.2031
|-0.06
|0.00
|0.00
|-4.07
|15658367
|2007.04.18 12:18
|buy
|2.56
|gbpjpym
|237.25
|0.00
|237.50
|2007.04.18 12:52
|237.31
|-1.09
|0.00
|0.00
|12.98
|15659223
|2007.04.18 12:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.13
|0.00
|236.88
|2007.04.18 13:57
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|15659410
|2007.04.18 12:33
|buy
|5.12
|gbpjpym
|237.04
|0.00
|237.29
|2007.04.18 12:52
|237.29
|-2.18
|0.00
|0.00
|108.17
|15659695
|2007.04.18 12:34
|buy
|4.80
|gbpusdm
|2.0025
|0.0000
|2.0045
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|-2.40
|0.00
|0.00
|96.00
|15659912
|2007.04.18 12:35
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|1.9985
|2007.04.19 00:50
|2.0058
|-0.08
|0.00
|0.00
|-6.45
|15660677
|2007.04.18 12:45
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0010
|2007.04.19 00:50
|2.0059
|-0.15
|0.00
|0.00
|-5.70
|15661266
|2007.04.18 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.64
|2007.04.18 13:26
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15661294
|2007.04.18 12:53
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.18 13:56
|237.32
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.08
|15662348
|2007.04.18 13:01
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0059
|0.0000
|2.0079
|2007.04.18 19:13
|2.0063
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.60
|15663542
|2007.04.18 13:23
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0064
|0.0000
|2.0034
|2007.04.19 00:50
|2.0059
|-0.30
|0.00
|0.00
|3.00
|15663645
|2007.04.18 13:24
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.18 13:56
|237.33
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.85
|15663829
|2007.04.18 13:26
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.72
|0.00
|237.97
|2007.04.18 16:49
|237.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|15664137
|2007.04.18 13:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.18 16:49
|237.33
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.30
|15664407
|2007.04.18 13:37
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2070
|2007.04.19 06:45
|1.2031
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.49
|15664448
|2007.04.18 13:37
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3613
|2007.04.18 20:13
|1.3596
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.54
|15664627
|2007.04.18 13:40
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3573
|2007.04.18 15:40
|1.3573
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15665419
|2007.04.18 13:56
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.54
|2007.04.18 16:49
|237.32
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15665422
|2007.04.18 13:57
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|236.96
|2007.04.18 14:38
|237.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15666928
|2007.04.18 14:10
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.1272
|0.0000
|1.1323
|2007.04.19 13:14
|1.1271
|-0.28
|0.00
|0.00
|-0.57
|15667775
|2007.04.18 14:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.43
|0.00
|237.18
|2007.04.18 14:38
|237.18
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15668338
|2007.04.18 14:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.10
|0.00
|236.85
|2007.04.18 15:36
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15668524
|2007.04.18 14:53
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1289
|0.0000
|1.1289
|2007.04.18 15:40
|1.1289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15668727
|2007.04.18 15:04
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.07
|0.00
|237.32
|2007.04.18 16:49
|237.32
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15669410
|2007.04.18 15:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.67
|0.00
|160.92
|2007.04.18 17:21
|160.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15669423
|2007.04.18 15:21
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.40
|2007.04.18 21:47
|161.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15669632
|2007.04.18 15:36
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|2007.04.18 17:31
|237.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15669731
|2007.04.18 15:40
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3576
|0.0000
|1.3596
|2007.04.18 20:13
|1.3596
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15669765
|2007.04.18 15:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.99
|0.00
|236.74
|2007.04.18 17:31
|237.42
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.73
|15669789
|2007.04.18 15:40
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3572
|0.0000
|1.3552
|2007.04.19 01:46
|1.3591
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.42
|15669800
|2007.04.18 15:40
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0039
|0.0000
|2.0059
|2007.04.18 19:12
|2.0059
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15670852
|2007.04.18 16:37
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|236.96
|2007.04.18 17:31
|237.43
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.74
|15671095
|2007.04.18 16:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.71
|2007.04.18 17:21
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15671112
|2007.04.18 16:50
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.43
|0.00
|237.18
|2007.04.18 17:31
|237.43
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.00
|15671435
|2007.04.18 17:21
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.86
|0.00
|160.61
|2007.04.18 21:47
|161.28
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.71
|15671447
|2007.04.18 17:21
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.43
|2007.04.18 17:31
|237.43
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.38
|15671469
|2007.04.18 17:21
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.96
|0.00
|161.21
|2007.04.18 18:15
|161.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15671477
|2007.04.18 17:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|238.04
|2007.04.18 18:12
|237.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15671549
|2007.04.18 17:27
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.57
|0.00
|237.82
|2007.04.18 18:11
|237.60
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.05
|15671622
|2007.04.18 17:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.75
|0.00
|161.00
|2007.04.18 18:15
|161.00
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15671624
|2007.04.18 17:43
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.60
|2007.04.18 18:11
|237.60
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15671749
|2007.04.18 18:12
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.92
|2007.04.18 18:17
|237.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15671860
|2007.04.18 18:16
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.06
|0.00
|161.31
|2007.04.18 19:49
|161.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15671988
|2007.04.18 18:17
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|238.24
|2007.04.18 19:51
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15672036
|2007.04.18 18:20
|sell
|0.04
|eurjpym
|161.08
|0.00
|160.83
|2007.04.18 21:47
|161.31
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.77
|15672395
|2007.04.18 19:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.85
|0.00
|237.60
|2007.04.18 21:46
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15672684
|2007.04.18 19:13
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0067
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 20:56
|2.0087
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15673147
|2007.04.18 19:48
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.04
|0.00
|237.81
|2007.04.18 21:46
|237.98
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.10
|15673205
|2007.04.18 19:49
|sell
|0.08
|eurjpym
|161.30
|0.00
|161.05
|2007.04.18 21:47
|161.26
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.27
|15673210
|2007.04.18 19:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.35
|0.00
|161.60
|2007.04.19 07:02
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|15673284
|2007.04.18 19:51
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.32
|0.00
|238.57
|2007.04.18 23:38
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15673300
|2007.04.18 19:51
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2007.04.19 01:46
|1.3592
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15673648
|2007.04.18 20:13
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3616
|2007.04.18 23:12
|1.3616
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15673851
|2007.04.18 20:24
|sell
|0.04
|gbpjpym
|238.25
|0.00
|238.00
|2007.04.18 21:46
|238.00
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15674046
|2007.04.18 20:29
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2035
|0.0000
|1.2011
|2007.04.19 03:42
|1.2011
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.80
|15674481
|2007.04.18 20:55
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.52
|0.00
|161.27
|2007.04.18 21:46
|161.27
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.38
|15674487
|2007.04.18 20:56
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3592
|2007.04.19 01:46
|1.3592
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15674490
|2007.04.18 20:56
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0091
|0.0000
|2.0111
|2007.04.19 07:02
|2.0014
|-0.08
|0.00
|0.00
|-11.55
|15675060
|2007.04.18 21:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.09
|0.00
|238.34
|2007.04.18 23:38
|238.13
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.07
|15675184
|2007.04.18 21:46
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|238.12
|2007.04.18 23:38
|238.12
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15675188
|2007.04.18 21:46
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.80
|0.00
|237.55
|2007.04.18 23:58
|237.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15675193
|2007.04.18 21:47
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.26
|0.00
|161.01
|2007.04.19 00:12
|161.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15675373
|2007.04.18 22:03
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.02
|0.00
|237.77
|2007.04.18 23:58
|237.77
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.43
|15675984
|2007.04.18 23:11
|sell
|1.20
|gbpusdm
|2.0089
|0.0000
|2.0059
|2007.04.19 00:50
|2.0059
|-0.60
|0.00
|0.00
|36.00
|15676048
|2007.04.18 23:13
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3639
|2007.04.19 03:45
|1.3605
|-0.09
|0.00
|0.00
|-2.52
|15676394
|2007.04.18 23:38
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.22
|0.00
|238.47
|2007.04.19 01:55
|237.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|15676526
|2007.04.18 23:53
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.02
|0.00
|238.26
|2007.04.19 01:55
|237.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|15676590
|2007.04.18 23:57
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.83
|0.00
|238.06
|2007.04.19 01:55
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|15676616
|2007.04.18 23:58
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.45
|2007.04.19 00:13
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15676809
|2007.04.19 00:07
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.14
|0.00
|161.39
|2007.04.19 07:02
|160.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|15676951
|2007.04.19 00:10
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.87
|2007.04.19 01:55
|237.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|15677054
|2007.04.19 00:12
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.97
|0.00
|160.72
|2007.04.19 02:20
|160.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15677095
|2007.04.19 00:13
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.14
|2007.04.19 00:48
|237.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15677203
|2007.04.19 00:14
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0071
|0.0000
|2.0091
|2007.04.19 07:02
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|15677211
|2007.04.19 00:14
|buy
|0.16
|gbpjpym
|237.40
|0.00
|237.65
|2007.04.19 01:54
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|15677779
|2007.04.19 00:34
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.35
|2007.04.19 00:48
|237.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15678121
|2007.04.19 00:47
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.92
|0.00
|161.17
|2007.04.19 07:02
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|15678143
|2007.04.19 00:48
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3622
|2007.04.19 03:44
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|15678168
|2007.04.19 00:48
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.01
|2007.04.19 02:23
|237.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15678263
|2007.04.19 00:50
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0055
|0.0000
|2.0025
|2007.04.19 06:24
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15678478
|2007.04.19 00:58
|buy
|0.32
|gbpjpym
|237.19
|0.00
|237.44
|2007.04.19 01:54
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|15679302
|2007.04.19 01:46
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|2007.04.19 06:44
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15679390
|2007.04.19 01:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.50
|0.00
|237.75
|2007.04.19 05:43
|236.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15679837
|2007.04.19 02:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.28
|0.00
|237.53
|2007.04.19 05:43
|236.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|15679927
|2007.04.19 02:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.68
|0.00
|160.43
|2007.04.19 02:38
|160.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15679936
|2007.04.19 02:21
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.70
|0.00
|160.95
|2007.04.19 07:02
|160.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|15680000
|2007.04.19 02:22
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.07
|0.00
|237.32
|2007.04.19 05:43
|236.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|15680011
|2007.04.19 02:23
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.93
|0.00
|236.68
|2007.04.19 02:41
|236.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15680204
|2007.04.19 02:31
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3605
|2007.04.19 03:44
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|15680263
|2007.04.19 02:37
|buy
|0.16
|eurjpym
|160.48
|0.00
|160.73
|2007.04.19 07:02
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.57
|15680340
|2007.04.19 02:38
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.37
|0.00
|160.14
|2007.04.19 05:02
|160.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|15680349
|2007.04.19 02:38
|buy
|0.08
|gbpjpym
|236.84
|0.00
|237.09
|2007.04.19 05:43
|236.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|15680469
|2007.04.19 02:40
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0049
|0.0000
|2.0069
|2007.04.19 07:02
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.20
|15680532
|2007.04.19 02:41
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.57
|0.00
|236.32
|2007.04.19 03:05
|236.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15680548
|2007.04.19 02:41
|buy
|0.16
|gbpjpym
|236.63
|0.00
|236.88
|2007.04.19 05:43
|236.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|15680794
|2007.04.19 02:44
|buy
|0.32
|eurjpym
|160.27
|0.00
|160.51
|2007.04.19 07:02
|160.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|15680832
|2007.04.19 02:45
|buy
|0.32
|gbpjpym
|236.42
|0.00
|236.67
|2007.04.19 05:42
|236.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|15681239
|2007.04.19 03:05
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.25
|0.00
|236.01
|2007.04.19 04:05
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15681366
|2007.04.19 03:09
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.46
|0.00
|236.21
|2007.04.19 04:05
|236.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15681885
|2007.04.19 03:38
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2026
|0.0000
|1.2050
|2007.04.19 06:45
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|15682184
|2007.04.19 03:42
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2002
|0.0000
|1.1980
|2007.04.19 09:44
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|15682201
|2007.04.19 03:42
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2007
|0.0000
|1.2030
|2007.04.19 06:45
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|15682342
|2007.04.19 03:45
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3628
|2007.04.19 08:58
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|15682835
|2007.04.19 04:05
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.15
|0.00
|235.90
|2007.04.19 05:02
|236.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15682850
|2007.04.19 04:06
|buy
|0.64
|gbpjpym
|236.20
|0.00
|236.45
|2007.04.19 05:42
|236.45
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|15683382
|2007.04.19 04:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.12
|2007.04.19 05:02
|236.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15683390
|2007.04.19 04:40
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3611
|2007.04.19 08:58
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|15683402
|2007.04.19 04:40
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2022
|0.0000
|1.1998
|2007.04.19 09:43
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|15683953
|2007.04.19 05:02
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.10
|0.00
|159.85
|2007.04.19 06:18
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15683956
|2007.04.19 05:02
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|235.76
|2007.04.19 06:15
|236.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15684256
|2007.04.19 05:07
|buy
|1.20
|gbpusdm
|2.0029
|0.0000
|2.0049
|2007.04.19 07:02
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|15684456
|2007.04.19 05:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.22
|0.00
|235.97
|2007.04.19 06:15
|236.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15684528
|2007.04.19 05:34
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.31
|0.00
|160.06
|2007.04.19 06:18
|160.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15684585
|2007.04.19 05:37
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.43
|0.00
|236.18
|2007.04.19 06:15
|236.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15684643
|2007.04.19 05:43
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.49
|0.00
|236.74
|2007.04.19 06:59
|235.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15685305
|2007.04.19 06:11
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.28
|0.00
|236.53
|2007.04.19 06:59
|235.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|15685462
|2007.04.19 06:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.08
|0.00
|235.83
|2007.04.19 06:19
|235.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15685523
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.04
|gbpjpym
|236.08
|0.00
|236.32
|2007.04.19 06:59
|235.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|15685630
|2007.04.19 06:19
|buy
|0.64
|eurjpym
|160.03
|0.00
|160.28
|2007.04.19 07:02
|160.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|15685641
|2007.04.19 06:19
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.98
|0.00
|159.73
|2007.04.19 06:42
|159.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15685680
|2007.04.19 06:19
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.87
|0.00
|236.12
|2007.04.19 06:59
|235.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|15685709
|2007.04.19 06:20
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.75
|0.00
|235.50
|2007.04.19 06:39
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15685982
|2007.04.19 06:24
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|1.9991
|2007.04.19 06:44
|1.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15686788
|2007.04.19 06:38
|buy
|0.16
|gbpjpym
|235.66
|0.00
|235.91
|2007.04.19 06:59
|235.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|15686849
|2007.04.19 06:38
|buy
|1.28
|eurjpym
|159.82
|0.00
|160.07
|2007.04.19 07:02
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|15686913
|2007.04.19 06:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.41
|0.00
|235.16
|2007.04.19 07:04
|236.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|15686996
|2007.04.19 06:39
|buy
|0.32
|gbpjpym
|235.45
|0.00
|235.70
|2007.04.19 06:59
|235.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|15687006
|2007.04.19 06:39
|buy
|2.40
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|2.0027
|2007.04.19 07:01
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15687324
|2007.04.19 06:43
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.69
|0.00
|159.44
|2007.04.19 07:05
|160.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15687506
|2007.04.19 06:44
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.19 08:58
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|15687571
|2007.04.19 06:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3568
|0.0000
|1.3548
|2007.04.19 13:05
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|15687588
|2007.04.19 06:44
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9986
|0.0000
|1.9956
|2007.04.19 10:44
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|15687778
|2007.04.19 06:45
|buy
|4.80
|gbpusdm
|1.9989
|0.0000
|2.0008
|2007.04.19 07:01
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|91.20
|15687813
|2007.04.19 06:45
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2036
|0.0000
|1.2060
|2007.04.19 13:05
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|15688224
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|1.2018
|2007.04.19 09:43
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|15688811
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.62
|0.00
|235.37
|2007.04.19 07:04
|236.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|15688897
|2007.04.19 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.99
|2007.04.19 07:02
|235.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15689084
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0012
|0.0000
|1.9982
|2007.04.19 10:44
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|15689091
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.91
|0.00
|159.66
|2007.04.19 07:05
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|15689107
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|235.59
|2007.04.19 07:04
|236.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|15689193
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.07
|0.00
|235.82
|2007.04.19 07:04
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15689202
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.12
|0.00
|236.35
|2007.04.19 07:03
|236.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|15689242
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.14
|0.00
|160.39
|2007.04.19 07:03
|160.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15689251
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.12
|0.00
|159.87
|2007.04.19 07:05
|160.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15689426
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.34
|0.00
|160.09
|2007.04.19 07:05
|160.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15689491
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.55
|0.00
|236.79
|2007.04.19 07:25
|236.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|15689502
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0023
|0.0000
|2.0042
|2007.04.19 07:43
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|15689525
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.16
|gbpjpym
|236.49
|0.00
|236.24
|2007.04.19 07:04
|236.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15689577
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.41
|0.00
|160.66
|2007.04.19 09:16
|160.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15689754
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.59
|2007.04.19 07:25
|236.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15689790
|2007.04.19 07:04
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.19
|0.00
|160.44
|2007.04.19 09:16
|160.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15689889
|2007.04.19 07:05
|buy
|0.04
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.36
|2007.04.19 07:25
|236.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15691052
|2007.04.19 07:25
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.42
|0.00
|236.67
|2007.04.19 09:30
|236.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15692594
|2007.04.19 07:42
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0036
|0.0000
|2.0006
|2007.04.19 10:44
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|15692755
|2007.04.19 07:43
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0047
|0.0000
|2.0067
|2007.04.19 12:34
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|15692983
|2007.04.19 07:50
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|2007.04.19 13:05
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15693477
|2007.04.19 08:01
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.17
|0.00
|159.92
|2007.04.19 08:12
|159.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15693478
|2007.04.19 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.25
|0.00
|236.00
|2007.04.19 08:08
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|15693695
|2007.04.19 08:08
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.19
|0.00
|236.44
|2007.04.19 09:30
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15693744
|2007.04.19 08:08
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|235.67
|2007.04.19 08:21
|235.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15693746
|2007.04.19 08:08
|buy
|0.04
|eurjpym
|159.97
|0.00
|160.22
|2007.04.19 09:16
|160.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15693956
|2007.04.19 08:12
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.98
|0.00
|236.22
|2007.04.19 09:30
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|15693976
|2007.04.19 08:12
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.87
|0.00
|159.62
|2007.04.19 11:19
|160.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|15694011
|2007.04.19 08:13
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0027
|0.0000
|2.0047
|2007.04.19 12:34
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15694311
|2007.04.19 08:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.10
|0.00
|159.85
|2007.04.19 11:19
|160.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15694336
|2007.04.19 08:20
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.18
|0.00
|235.93
|2007.04.19 08:21
|235.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15694406
|2007.04.19 08:21
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.87
|0.00
|235.62
|2007.04.19 09:41
|236.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|15694907
|2007.04.19 08:37
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.08
|0.00
|235.83
|2007.04.19 09:41
|236.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15695538
|2007.04.19 08:58
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3615
|2007.04.19 21:56
|1.3615
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.60
|15696193
|2007.04.19 09:16
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.27
|0.00
|160.52
|2007.04.19 12:38
|160.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15696923
|2007.04.19 09:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.32
|0.00
|236.57
|2007.04.19 12:22
|235.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15696924
|2007.04.19 09:30
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.33
|0.00
|160.08
|2007.04.19 11:19
|160.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15696940
|2007.04.19 09:30
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.32
|0.00
|236.07
|2007.04.19 09:41
|236.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15697237
|2007.04.19 09:40
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.35
|2007.04.19 12:22
|235.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15697427
|2007.04.19 09:44
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|235.66
|2007.04.19 10:40
|235.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15697433
|2007.04.19 09:44
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2018
|0.0000
|1.1994
|2007.04.23 15:14
|1.2096
|0.00
|0.00
|-0.26
|-9.03
|15697565
|2007.04.19 09:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|235.88
|2007.04.19 10:40
|235.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15699061
|2007.04.19 10:40
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.89
|0.00
|236.14
|2007.04.19 12:22
|235.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15699070
|2007.04.19 10:41
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.58
|2007.04.19 11:14
|235.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15699171
|2007.04.19 10:44
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0001
|0.0000
|1.9971
|2007.04.20 08:30
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|15699214
|2007.04.19 10:46
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0004
|0.0000
|2.0024
|2007.04.19 12:34
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15699896
|2007.04.19 11:00
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.1246
|0.0000
|1.1271
|2007.04.19 13:14
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|28.39
|15700818
|2007.04.19 11:14
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.66
|0.00
|235.91
|2007.04.19 12:22
|235.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15700860
|2007.04.19 11:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.23
|2007.04.19 14:59
|236.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|15701042
|2007.04.19 11:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.04
|0.00
|159.79
|2007.04.20 08:45
|161.48
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.21
|15701078
|2007.04.19 11:20
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.06
|0.00
|160.31
|2007.04.19 12:38
|160.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15701247
|2007.04.19 11:25
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.43
|2007.04.19 14:59
|236.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|15703547
|2007.04.19 12:21
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.65
|2007.04.19 14:59
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|15703561
|2007.04.19 12:22
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.25
|0.00
|160.00
|2007.04.20 08:44
|161.48
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.07
|15703574
|2007.04.19 12:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|236.26
|2007.04.19 13:26
|236.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15704212
|2007.04.19 12:35
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0025
|0.0000
|1.9996
|2007.04.20 08:30
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.01
|0.60
|15704219
|2007.04.19 12:35
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0030
|0.0000
|2.0050
|2007.04.19 14:30
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15704260
|2007.04.19 12:36
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2016
|0.0000
|1.2040
|2007.04.19 13:05
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|15704441
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3588
|2007.04.19 13:05
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|15704605
|2007.04.19 12:38
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.36
|0.00
|160.61
|2007.04.19 13:38
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15704755
|2007.04.19 12:39
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.10
|0.00
|235.85
|2007.04.19 14:59
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|15705636
|2007.04.19 12:52
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|2.0030
|2007.04.19 14:30
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|15706222
|2007.04.19 13:02
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2038
|0.0000
|1.2014
|2007.04.23 15:14
|1.2097
|0.00
|0.00
|-0.52
|-13.66
|15706419
|2007.04.19 13:05
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2070
|2007.04.20 08:15
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.12
|2.78
|15706428
|2007.04.19 13:05
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3567
|2007.04.20 08:44
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.60
|15707474
|2007.04.19 13:24
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.45
|0.00
|160.21
|2007.04.20 08:44
|161.49
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.51
|15707599
|2007.04.19 13:26
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.34
|0.00
|236.59
|2007.04.19 14:01
|236.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15708042
|2007.04.19 13:33
|sell
|0.16
|gbpjpym
|236.31
|0.00
|236.06
|2007.04.19 14:59
|236.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|15708344
|2007.04.19 13:38
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.90
|2007.04.19 14:02
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|15708662
|2007.04.19 13:48
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.41
|2007.04.20 08:44
|161.48
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.60
|15708720
|2007.04.19 13:49
|sell
|0.32
|gbpjpym
|236.54
|0.00
|236.29
|2007.04.19 14:59
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|15709551
|2007.04.19 14:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.68
|0.00
|236.92
|2007.04.19 14:02
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15709618
|2007.04.19 14:01
|sell
|0.64
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|236.50
|2007.04.19 14:59
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|15709711
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.16
|eurjpym
|160.86
|0.00
|160.61
|2007.04.20 08:44
|161.49
|0.00
|0.00
|-0.18
|-8.49
|15709718
|2007.04.19 14:02
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.95
|0.00
|161.19
|2007.04.19 14:24
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15709737
|2007.04.19 14:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.02
|0.00
|237.27
|2007.04.19 14:22
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15709750
|2007.04.19 14:02
|sell
|1.28
|gbpjpym
|236.95
|0.00
|236.71
|2007.04.19 14:59
|236.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|15710529
|2007.04.19 14:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.83
|0.00
|237.06
|2007.04.19 14:22
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15710907
|2007.04.19 14:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.16
|0.00
|237.41
|2007.04.19 16:16
|237.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15710911
|2007.04.19 14:22
|sell
|0.32
|eurjpym
|161.08
|0.00
|160.84
|2007.04.20 08:44
|161.50
|0.00
|0.00
|-0.36
|-11.33
|15710980
|2007.04.19 14:23
|sell
|2.56
|gbpjpym
|237.16
|0.00
|236.91
|2007.04.19 14:59
|236.91
|0.00
|0.00
|0.00
|54.11
|15711069
|2007.04.19 14:24
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.25
|0.00
|161.48
|2007.04.19 21:02
|161.27
|0.00
|0.00
|0.01
|0.01
|15711675
|2007.04.19 14:30
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3586
|2007.04.20 08:44
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.19
|0.00
|15711764
|2007.04.19 14:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0034
|0.0000
|2.0054
|2007.04.19 20:58
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15712582
|2007.04.19 14:46
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.19 20:58
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15712643
|2007.04.19 14:49
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.04
|0.00
|161.29
|2007.04.19 21:02
|161.29
|0.00
|0.00
|0.02
|0.43
|15712713
|2007.04.19 14:50
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|237.20
|2007.04.19 16:16
|237.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|15713628
|2007.04.19 15:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.78
|0.00
|236.53
|2007.04.19 16:31
|236.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15715255
|2007.04.19 15:43
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.99
|0.00
|236.74
|2007.04.19 16:31
|236.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15717391
|2007.04.19 16:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.31
|0.00
|237.56
|2007.04.19 20:21
|237.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15717395
|2007.04.19 16:16
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|236.96
|2007.04.19 16:31
|236.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15717447
|2007.04.19 16:17
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|1.2034
|2007.04.23 15:13
|1.2098
|0.00
|0.00
|-1.06
|-18.98
|15717836
|2007.04.19 16:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.10
|0.00
|237.35
|2007.04.19 20:21
|237.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15717884
|2007.04.19 16:31
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.89
|0.00
|236.64
|2007.04.19 22:21
|237.06
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.14
|15720151
|2007.04.19 17:54
|buy
|0.04
|gbpjpym
|236.89
|0.00
|237.14
|2007.04.19 20:21
|237.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15723391
|2007.04.19 20:04
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.10
|0.00
|236.85
|2007.04.19 22:21
|237.05
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.09
|15723595
|2007.04.19 20:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|237.46
|2007.04.19 23:40
|237.24
|0.00
|0.00
|0.02
|0.02
|15724362
|2007.04.19 20:58
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.31
|0.00
|237.06
|2007.04.19 22:21
|237.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.84
|15724386
|2007.04.19 20:58
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0037
|0.0000
|2.0057
|2007.04.20 06:14
|2.0057
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|15724475
|2007.04.19 21:02
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.33
|0.00
|161.58
|2007.04.20 00:40
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15724487
|2007.04.19 21:03
|sell
|0.64
|eurjpym
|161.30
|0.00
|161.05
|2007.04.20 08:44
|161.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.32
|15725302
|2007.04.19 21:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.42
|0.00
|118.02
|2007.04.22 22:39
|118.69
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|15725430
|2007.04.19 21:56
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3638
|2007.04.23 15:02
|1.3569
|0.00
|0.00
|-0.11
|-8.82
|15726230
|2007.04.19 22:07
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2007.04.20 08:44
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|15726793
|2007.04.19 22:21
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.97
|0.00
|236.72
|2007.04.20 02:00
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|15727384
|2007.04.19 22:56
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.01
|0.00
|237.25
|2007.04.19 23:40
|237.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15728142
|2007.04.19 23:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.16
|0.00
|236.93
|2007.04.20 02:00
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15728366
|2007.04.19 23:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.33
|0.00
|237.58
|2007.04.20 00:40
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15728833
|2007.04.20 00:02
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.20 01:59
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|15729431
|2007.04.20 00:37
|sell
|1.28
|eurjpym
|161.52
|0.00
|161.28
|2007.04.20 08:44
|161.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|15729510
|2007.04.20 00:40
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.20 01:59
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15729523
|2007.04.20 00:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.62
|0.00
|161.87
|2007.04.20 03:30
|161.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15729524
|2007.04.20 00:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.69
|0.00
|237.94
|2007.04.20 03:29
|237.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15729802
|2007.04.20 00:53
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.22
|2007.04.22 22:40
|118.69
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.12
|15730015
|2007.04.20 00:56
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|237.56
|2007.04.20 01:59
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|15731855
|2007.04.20 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.48
|0.00
|237.23
|2007.04.20 07:43
|237.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15731967
|2007.04.20 02:06
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.48
|0.00
|237.73
|2007.04.20 03:29
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15732334
|2007.04.20 02:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.41
|0.00
|161.66
|2007.04.20 03:30
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15733624
|2007.04.20 03:26
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.69
|0.00
|237.44
|2007.04.20 07:43
|237.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15733674
|2007.04.20 03:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|238.06
|2007.04.20 06:11
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15733753
|2007.04.20 03:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.70
|0.00
|161.95
|2007.04.23 00:08
|161.73
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|15735746
|2007.04.20 05:07
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.60
|0.00
|237.83
|2007.04.20 06:11
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15736425
|2007.04.20 06:11
|sell
|2.56
|eurjpym
|161.74
|0.00
|161.49
|2007.04.20 08:44
|161.49
|0.00
|0.00
|0.00
|53.92
|15736453
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.20 06:19
|238.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15736497
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.90
|0.00
|237.65
|2007.04.20 07:43
|237.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15736716
|2007.04.20 06:14
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0064
|0.0000
|2.0084
|2007.04.20 09:07
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|15736756
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0059
|0.0000
|2.0029
|2007.04.20 08:30
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|15736977
|2007.04.20 06:18
|sell
|0.08
|gbpjpym
|238.11
|0.00
|237.86
|2007.04.20 07:43
|237.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15737003
|2007.04.20 06:19
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.26
|0.00
|238.51
|2007.04.20 09:10
|237.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|15737772
|2007.04.20 06:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.03
|0.00
|238.28
|2007.04.20 09:10
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15739067
|2007.04.20 07:42
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0064
|2007.04.20 09:07
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|15739171
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|237.56
|2007.04.20 08:30
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15739703
|2007.04.20 08:15
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2074
|0.0000
|1.2097
|2007.04.23 09:02
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.12
|2.66
|15739742
|2007.04.20 08:17
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.01
|0.00
|237.77
|2007.04.20 08:30
|237.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15740274
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.74
|0.00
|237.49
|2007.04.20 08:42
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15740290
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|1.9990
|2007.04.23 06:32
|2.0014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|15740523
|2007.04.20 08:33
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.83
|0.00
|238.07
|2007.04.20 09:10
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15740687
|2007.04.20 08:34
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.96
|0.00
|237.71
|2007.04.20 08:42
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15740748
|2007.04.20 08:37
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0041
|2007.04.20 09:07
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|15740896
|2007.04.20 08:42
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.66
|0.00
|237.41
|2007.04.20 08:46
|237.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15740924
|2007.04.20 08:44
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.61
|0.00
|237.86
|2007.04.20 09:10
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|15740970
|2007.04.20 08:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2007.04.23 05:54
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.10
|3.60
|15740979
|2007.04.20 08:44
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.48
|0.00
|161.73
|2007.04.23 00:08
|161.73
|0.00
|0.00
|0.02
|0.42
|15741000
|2007.04.20 08:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.45
|0.00
|161.20
|2007.04.23 03:03
|161.43
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|15741052
|2007.04.20 08:46
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.32
|0.00
|237.07
|2007.04.20 10:43
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15741084
|2007.04.20 08:47
|buy
|0.16
|gbpjpym
|237.40
|0.00
|237.65
|2007.04.20 09:10
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|15741104
|2007.04.20 08:47
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9999
|0.0000
|2.0019
|2007.04.20 09:07
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15741711
|2007.04.20 09:02
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.52
|0.00
|237.28
|2007.04.20 10:43
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15741971
|2007.04.20 09:07
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0027
|0.0000
|2.0047
|2007.04.20 15:16
|2.0047
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15742070
|2007.04.20 09:10
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.75
|0.00
|238.00
|2007.04.20 10:11
|238.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15742109
|2007.04.20 09:13
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.74
|0.00
|237.50
|2007.04.20 10:43
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15742724
|2007.04.20 09:52
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0043
|0.0000
|2.0014
|2007.04.23 06:31
|2.0014
|0.00
|0.00
|0.01
|8.70
|15742727
|2007.04.20 09:52
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.96
|0.00
|237.71
|2007.04.20 10:42
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15742965
|2007.04.20 10:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.08
|0.00
|238.33
|2007.04.20 12:55
|237.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15743022
|2007.04.20 10:22
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.88
|0.00
|238.12
|2007.04.20 12:55
|237.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|15743241
|2007.04.20 10:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.56
|0.00
|237.31
|2007.04.20 16:50
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15743248
|2007.04.20 10:45
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.88
|2007.04.20 12:55
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15744039
|2007.04.20 11:44
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.77
|0.00
|237.52
|2007.04.20 16:50
|237.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15745530
|2007.04.20 12:55
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3620
|2007.04.23 15:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|-0.22
|-11.52
|15745548
|2007.04.20 12:55
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|1.2057
|2007.04.23 15:12
|1.2099
|0.00
|0.00
|-1.05
|-16.66
|15745613
|2007.04.20 12:56
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.95
|0.00
|238.20
|2007.04.20 15:38
|238.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15746709
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.43
|2007.04.22 22:39
|118.69
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.47
|15746861
|2007.04.20 13:32
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|237.74
|2007.04.20 16:50
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15746924
|2007.04.20 13:34
|sell
|0.02
|eurjpym
|161.67
|0.00
|161.42
|2007.04.23 03:03
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.42
|15748474
|2007.04.20 15:16
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0051
|0.0000
|2.0071
|2007.04.23 07:28
|2.0004
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.05
|15748801
|2007.04.20 15:38
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.28
|0.00
|238.53
|2007.04.23 00:07
|238.11
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.14
|15748840
|2007.04.20 15:40
|sell
|0.08
|gbpjpym
|238.19
|0.00
|237.96
|2007.04.20 16:50
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|15749416
|2007.04.20 16:41
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.08
|0.00
|238.32
|2007.04.23 00:07
|238.12
|0.00
|0.00
|0.04
|0.07
|15749480
|2007.04.20 16:51
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.89
|0.00
|237.64
|2007.04.23 02:01
|238.08
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.16
|15749503
|2007.04.20 16:54
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|238.12
|2007.04.23 00:07
|238.12
|0.00
|0.00
|0.08
|0.84
|15749879
|2007.04.20 17:22
|sell
|0.02
|gbpjpym
|238.10
|0.00
|237.85
|2007.04.23 02:01
|238.08
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.04
|15750017
|2007.04.20 17:41
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0051
|2007.04.22 22:00
|2.0051
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.00
|15751202
|2007.04.22 22:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.43
|2007.04.23 03:49
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15753283
|2007.04.22 22:44
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.96
|2007.04.23 00:08
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15754763
|2007.04.23 00:03
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0051
|2007.04.23 07:27
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|15754820
|2007.04.23 00:07
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.22
|0.00
|238.45
|2007.04.23 07:28
|236.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|15754823
|2007.04.23 00:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.90
|0.00
|118.65
|2007.04.23 03:48
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15754876
|2007.04.23 00:08
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.80
|0.00
|162.04
|2007.04.23 10:43
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15754881
|2007.04.23 00:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.01
|0.00
|119.26
|2007.04.23 10:43
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15754905
|2007.04.23 00:08
|sell
|0.04
|gbpjpym
|238.32
|0.00
|238.07
|2007.04.23 02:01
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15756266
|2007.04.23 01:33
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.59
|0.00
|161.84
|2007.04.23 10:43
|160.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15756422
|2007.04.23 02:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.98
|0.00
|237.73
|2007.04.23 03:48
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15756703
|2007.04.23 02:38
|buy
|0.02
|gbpjpym
|238.02
|0.00
|238.26
|2007.04.23 07:28
|236.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|15756710
|2007.04.23 02:39
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|119.05
|2007.04.23 10:43
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15757060
|2007.04.23 03:04
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.37
|0.00
|161.12
|2007.04.23 03:49
|161.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15757237
|2007.04.23 03:34
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.39
|0.00
|161.63
|2007.04.23 10:42
|160.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|15757391
|2007.04.23 03:44
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|238.05
|2007.04.23 07:27
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.58
|15757491
|2007.04.23 03:49
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.57
|0.00
|237.32
|2007.04.23 05:01
|237.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15757495
|2007.04.23 03:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.37
|2007.04.23 05:21
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15757502
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.08
|eurjpym
|161.17
|0.00
|161.42
|2007.04.23 10:42
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|15757507
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.60
|0.00
|237.85
|2007.04.23 07:27
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|15757520
|2007.04.23 03:49
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.05
|0.00
|160.81
|2007.04.23 05:25
|160.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15757542
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.58
|0.00
|118.83
|2007.04.23 10:43
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15758450
|2007.04.23 05:00
|buy
|0.16
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.64
|2007.04.23 07:27
|236.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|15758494
|2007.04.23 05:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.23
|0.00
|236.98
|2007.04.23 05:31
|236.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15758516
|2007.04.23 05:02
|buy
|0.16
|eurjpym
|160.95
|0.00
|161.20
|2007.04.23 10:42
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|15758750
|2007.04.23 05:21
|buy
|0.32
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|237.42
|2007.04.23 07:27
|236.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.63
|15758780
|2007.04.23 05:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.35
|0.00
|118.10
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|15758833
|2007.04.23 05:26
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.76
|0.00
|160.52
|2007.04.23 08:24
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15758838
|2007.04.23 05:26
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.61
|2007.04.23 10:43
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|15759002
|2007.04.23 05:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.87
|0.00
|236.64
|2007.04.23 06:45
|236.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15759009
|2007.04.23 05:32
|buy
|0.64
|gbpjpym
|236.95
|0.00
|237.20
|2007.04.23 07:27
|236.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.36
|15759021
|2007.04.23 05:32
|buy
|0.32
|eurjpym
|160.73
|0.00
|160.98
|2007.04.23 10:42
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15759298
|2007.04.23 05:54
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3561
|2007.04.23 08:30
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|15759315
|2007.04.23 05:55
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3603
|2007.04.23 15:02
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|15759840
|2007.04.23 06:32
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0007
|0.0000
|1.9977
|2007.04.23 06:48
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15759866
|2007.04.23 06:32
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0010
|0.0000
|2.0030
|2007.04.23 07:27
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|15759917
|2007.04.23 06:38
|buy
|1.28
|gbpjpym
|236.73
|0.00
|236.98
|2007.04.23 07:27
|236.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15760098
|2007.04.23 06:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.56
|0.00
|236.32
|2007.04.23 14:48
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|15760353
|2007.04.23 06:48
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9983
|0.0000
|2.0003
|2007.04.23 07:27
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15760358
|2007.04.23 06:48
|buy
|2.56
|gbpjpym
|236.48
|0.00
|236.73
|2007.04.23 07:27
|236.73
|0.00
|0.00
|0.00
|54.08
|15760377
|2007.04.23 06:48
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9981
|0.0000
|1.9951
|2007.04.24 02:23
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|15761559
|2007.04.23 07:27
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|1.9975
|2007.04.24 02:23
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15761586
|2007.04.23 07:27
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|2007.04.23 14:48
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|15761603
|2007.04.23 07:28
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0009
|0.0000
|2.0029
|2007.04.23 10:10
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|15761607
|2007.04.23 07:28
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.83
|0.00
|237.08
|2007.04.23 09:39
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15762454
|2007.04.23 08:07
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.62
|0.00
|236.87
|2007.04.23 09:39
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15762756
|2007.04.23 08:23
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3586
|2007.04.23 15:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|15762775
|2007.04.23 08:24
|buy
|1.28
|eurjpym
|160.51
|0.00
|160.76
|2007.04.23 10:42
|160.76
|0.00
|0.00
|0.00
|26.99
|15762782
|2007.04.23 08:24
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.48
|0.00
|160.23
|2007.04.23 16:02
|160.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15762825
|2007.04.23 08:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9990
|0.0000
|2.0009
|2007.04.23 10:10
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|15762974
|2007.04.23 08:30
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3540
|2007.04.24 01:37
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15763341
|2007.04.23 08:58
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.69
|0.00
|160.44
|2007.04.23 16:02
|160.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|15763434
|2007.04.23 09:02
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2125
|2007.04.23 12:27
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|15763490
|2007.04.23 09:05
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2077
|2007.04.23 15:11
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|15763837
|2007.04.23 09:39
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|237.21
|2007.04.23 10:42
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15764173
|2007.04.23 10:10
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0017
|0.0000
|2.0037
|2007.04.23 15:12
|2.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15764631
|2007.04.23 10:25
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.99
|0.00
|236.74
|2007.04.23 14:47
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|15764920
|2007.04.23 10:42
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.19
|0.00
|236.96
|2007.04.23 14:47
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|15764922
|2007.04.23 10:42
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.52
|2007.04.23 11:14
|237.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15764923
|2007.04.23 10:42
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.31
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|15764941
|2007.04.23 10:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.84
|0.00
|161.09
|2007.04.23 13:06
|161.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15764994
|2007.04.23 10:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.87
|2007.04.23 13:21
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15765609
|2007.04.23 11:11
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.90
|0.00
|160.65
|2007.04.23 16:02
|160.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|15765632
|2007.04.23 11:11
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.41
|0.00
|237.16
|2007.04.23 14:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|15765750
|2007.04.23 11:14
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.57
|0.00
|237.82
|2007.04.23 13:08
|237.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15766380
|2007.04.23 11:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9997
|0.0000
|2.0017
|2007.04.23 15:12
|2.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15766397
|2007.04.23 11:48
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2098
|2007.04.23 15:11
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|88.87
|15766533
|2007.04.23 11:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.60
|2007.04.23 13:08
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15767196
|2007.04.23 12:27
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|2007.04.25 07:19
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.17
|15767822
|2007.04.23 13:05
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.53
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15767872
|2007.04.23 13:06
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.14
|0.00
|161.39
|2007.04.24 03:13
|160.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|15767876
|2007.04.23 13:06
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.11
|0.00
|160.86
|2007.04.23 16:02
|160.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|15767948
|2007.04.23 13:08
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.66
|0.00
|237.91
|2007.04.23 13:53
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15767994
|2007.04.23 13:12
|sell
|0.32
|gbpjpym
|237.61
|0.00
|237.37
|2007.04.23 14:47
|237.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15768106
|2007.04.23 13:22
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.90
|0.00
|119.15
|2007.04.24 04:30
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|15768282
|2007.04.23 13:31
|buy
|2.88
|eurusdm
|1.3549
|0.0000
|1.3569
|2007.04.23 15:02
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|15768736
|2007.04.23 13:39
|sell
|0.64
|gbpjpym
|237.82
|0.00
|237.58
|2007.04.23 14:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|15769060
|2007.04.23 13:53
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.00
|0.00
|118.77
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|15769064
|2007.04.23 13:53
|buy
|0.01
|gbpjpym
|238.07
|0.00
|238.32
|2007.04.24 03:13
|236.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|15769106
|2007.04.23 13:56
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|238.10
|2007.04.24 03:13
|236.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|15769355
|2007.04.23 14:13
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.65
|0.00
|237.90
|2007.04.24 03:13
|236.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|15769889
|2007.04.23 14:48
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.47
|0.00
|237.22
|2007.04.23 15:56
|237.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15769989
|2007.04.23 14:55
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2107
|0.0000
|1.2130
|2007.04.25 07:19
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.25
|-18.16
|15769990
|2007.04.23 14:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.49
|2007.04.23 15:59
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15770184
|2007.04.23 15:03
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3590
|2007.04.24 07:01
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15770283
|2007.04.23 15:12
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0040
|2007.04.24 03:28
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|15770285
|2007.04.23 15:12
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.94
|2007.04.24 04:30
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|15770330
|2007.04.23 15:14
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|1.2068
|2007.04.24 10:16
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|15770735
|2007.04.23 15:34
|buy
|0.08
|gbpjpym
|237.45
|0.00
|237.69
|2007.04.24 03:13
|236.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|15770959
|2007.04.23 15:35
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2111
|2007.04.25 07:19
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.50
|-27.47
|15771154
|2007.04.23 15:41
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2007.04.24 01:37
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|15771542
|2007.04.23 15:56
|buy
|0.16
|gbpjpym
|237.23
|0.00
|237.48
|2007.04.24 03:12
|236.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.81
|15771546
|2007.04.23 15:56
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.14
|0.00
|236.89
|2007.04.23 21:14
|237.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15771561
|2007.04.23 15:56
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.92
|0.00
|161.17
|2007.04.24 03:13
|160.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|15771629
|2007.04.23 16:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.74
|2007.04.24 04:30
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15771645
|2007.04.23 16:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.19
|2007.04.23 23:50
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15771713
|2007.04.23 16:02
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.81
|0.00
|160.56
|2007.04.24 00:31
|160.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15772035
|2007.04.23 16:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.10
|2007.04.23 21:14
|237.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15772492
|2007.04.23 17:13
|sell
|0.04
|eurjpym
|161.02
|0.00
|160.77
|2007.04.24 00:31
|160.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15773727
|2007.04.23 19:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.64
|0.00
|118.40
|2007.04.23 23:50
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15774305
|2007.04.23 20:34
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9999
|0.0000
|2.0019
|2007.04.24 03:28
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|15775187
|2007.04.23 21:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.02
|0.00
|236.77
|2007.04.23 23:50
|236.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15775517
|2007.04.23 21:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.24
|0.00
|236.99
|2007.04.23 23:50
|236.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15778476
|2007.04.23 23:50
|buy
|0.32
|gbpjpym
|237.01
|0.00
|237.26
|2007.04.24 03:12
|236.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.95
|15778501
|2007.04.23 23:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.85
|0.00
|236.61
|2007.04.24 00:57
|236.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15778514
|2007.04.23 23:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.35
|0.00
|118.10
|2007.04.24 14:16
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|15778587
|2007.04.23 23:52
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.06
|0.00
|236.81
|2007.04.24 00:57
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15779734
|2007.04.24 00:31
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.74
|0.00
|160.49
|2007.04.24 01:36
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15780217
|2007.04.24 00:54
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.70
|0.00
|160.95
|2007.04.24 03:13
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|15780254
|2007.04.24 00:57
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.73
|0.00
|236.49
|2007.04.24 01:57
|236.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15780256
|2007.04.24 00:57
|buy
|0.64
|gbpjpym
|236.78
|0.00
|237.03
|2007.04.24 03:12
|236.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.54
|15781432
|2007.04.24 01:36
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.45
|0.00
|160.20
|2007.04.24 06:12
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|15781497
|2007.04.24 01:37
|buy
|0.16
|eurjpym
|160.48
|0.00
|160.73
|2007.04.24 03:13
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|15781500
|2007.04.24 01:37
|buy
|1.28
|gbpjpym
|236.56
|0.00
|236.81
|2007.04.24 03:12
|236.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.38
|15781531
|2007.04.24 01:37
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3539
|2007.04.25 12:39
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.10
|-13.14
|15781960
|2007.04.24 01:57
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.41
|0.00
|236.16
|2007.04.24 02:23
|236.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15782328
|2007.04.24 02:04
|buy
|2.56
|gbpjpym
|236.35
|0.00
|236.59
|2007.04.24 03:12
|236.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|15782333
|2007.04.24 02:04
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9978
|0.0000
|1.9998
|2007.04.24 03:27
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15782572
|2007.04.24 02:09
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.52
|2007.04.24 04:30
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|15783226
|2007.04.24 02:23
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9962
|0.0000
|1.9934
|2007.04.24 17:50
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|15783287
|2007.04.24 02:23
|buy
|5.12
|gbpjpym
|236.14
|0.00
|236.39
|2007.04.24 03:11
|236.39
|0.00
|0.00
|0.00
|108.12
|15783300
|2007.04.24 02:23
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.05
|0.00
|235.80
|2007.04.24 02:36
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15783394
|2007.04.24 02:25
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|1.3573
|2007.04.24 07:01
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|15783813
|2007.04.24 02:43
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9958
|0.0000
|1.9978
|2007.04.24 03:26
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15783832
|2007.04.24 02:44
|buy
|0.64
|eurjpym
|160.26
|0.00
|160.51
|2007.04.24 03:12
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|15784729
|2007.04.24 03:13
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.58
|0.00
|160.83
|2007.04.24 04:35
|160.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15785018
|2007.04.24 03:21
|sell limit
|2.00
|eurusdm
|1.3570
|0.0000
|1.3535
|2007.04.24 03:22
|1.3562
|cancelled
|15785056
|2007.04.24 06:27
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9960
|0.0000
|1.9980
|2007.04.26 09:59
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.12
|-20.00
|15785132
|2007.04.24 03:31
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9983
|0.0000
|2.0003
|2007.04.24 09:48
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15785337
|2007.04.24 03:52
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.66
|0.00
|160.41
|2007.04.24 06:12
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15785647
|2007.04.24 04:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.78
|2007.04.24 09:51
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15785700
|2007.04.24 04:35
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.31
|2007.04.24 14:16
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15785707
|2007.04.24 04:35
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.86
|0.00
|161.11
|2007.04.24 07:37
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15785765
|2007.04.24 04:36
|sell
|0.16
|eurjpym
|160.87
|0.00
|160.62
|2007.04.24 06:12
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|15786889
|2007.04.24 06:04
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.90
|2007.04.24 07:37
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15787094
|2007.04.24 06:12
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.59
|0.00
|160.34
|2007.04.24 13:08
|161.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|15787572
|2007.04.24 06:27
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9963
|0.0000
|1.9983
|2007.04.24 09:48
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15787820
|2007.04.24 06:40
|sell stop
|2.00
|gbpusdm
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|2007.04.24 06:45
|1.9973
|cancelled
|15788141
|2007.04.24 06:54
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9972
|0.0000
|1.9980
|2007.04.26 09:59
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.24
|-16.00
|15788159
|2007.04.24 06:56
|buy stop
|1.00
|usdchfm
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|2007.04.24 10:38
|1.2066
|cancelled
|15788171
|2007.04.24 07:36
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.58
|0.00
|118.78
|2007.04.24 09:51
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|15788175
|2007.04.24 06:58
|sell stop
|1.00
|eurjpym
|160.36
|0.00
|160.16
|2007.04.24 10:38
|161.25
|cancelled
|15788181
|2007.04.24 07:48
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|2007.04.24 10:41
|1.6382
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|15788191
|2007.04.24 07:00
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.6794
|0.0000
|0.6814
|2007.04.24 14:04
|0.6794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15788292
|2007.04.24 07:02
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3593
|2007.04.24 13:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15789219
|2007.04.24 07:36
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.80
|0.00
|160.55
|2007.04.24 13:08
|161.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|15789270
|2007.04.24 07:37
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.96
|0.00
|161.21
|2007.04.24 09:46
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15790132
|2007.04.24 08:13
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.75
|0.00
|161.00
|2007.04.24 09:46
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15791224
|2007.04.24 09:46
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.04
|0.00
|161.29
|2007.04.24 10:13
|161.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15791239
|2007.04.24 09:46
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.02
|0.00
|160.77
|2007.04.24 13:08
|161.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|15791285
|2007.04.24 09:48
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9985
|0.0000
|2.0005
|2007.04.24 10:16
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15791349
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.53
|2007.04.24 14:16
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|15791371
|2007.04.24 09:51
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.09
|2007.04.24 18:33
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|15791509
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9987
|0.0000
|1.9957
|2007.04.24 17:50
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|15791572
|2007.04.24 10:00
|sell
|4.00
|gbpusdm
|1.9989
|0.0000
|1.9980
|2007.04.26 09:59
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.48
|36.00
|15791836
|2007.04.24 10:13
|sell
|0.32
|eurjpym
|161.24
|0.00
|160.99
|2007.04.24 13:08
|161.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15791883
|2007.04.24 10:13
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.34
|0.00
|161.59
|2007.04.24 17:35
|161.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15792010
|2007.04.24 10:16
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0009
|0.0000
|2.0029
|2007.04.24 14:16
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|15792047
|2007.04.24 10:16
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|1.9981
|2007.04.24 17:49
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15792071
|2007.04.24 10:17
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2069
|0.0000
|1.2092
|2007.04.25 07:19
|1.2028
|0.00
|0.00
|1.00
|-38.18
|15792080
|2007.04.24 10:17
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2041
|2007.04.24 14:00
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|15792310
|2007.04.24 10:27
|sell
|4.00
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|1.9980
|2007.04.26 09:59
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.48
|80.00
|15792757
|2007.04.24 10:48
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|2007.04.25 12:39
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.19
|-19.44
|15792885
|2007.04.24 10:50
|sell
|0.64
|eurjpym
|161.46
|0.00
|161.21
|2007.04.24 13:08
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|15795926
|2007.04.24 13:08
|sell
|0.04
|eurjpym
|161.18
|0.00
|160.93
|2007.04.25 01:05
|161.37
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.64
|15796725
|2007.04.24 13:56
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3615
|2007.04.24 14:17
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|15796986
|2007.04.24 14:00
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2071
|2007.04.25 07:19
|1.2029
|0.00
|0.00
|1.99
|-33.52
|15797110
|2007.04.24 14:00
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3580
|2007.04.25 12:39
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.39
|-25.92
|15797201
|2007.04.24 14:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.88
|2007.04.24 18:32
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15797268
|2007.04.24 14:00
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2032
|0.0000
|1.2008
|2007.04.24 14:26
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|15798260
|2007.04.24 14:17
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.31
|2007.04.24 14:26
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|15798262
|2007.04.24 14:17
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3633
|2007.04.24 14:26
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|15798263
|2007.04.24 14:17
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0048
|2007.04.24 14:26
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15798522
|2007.04.24 14:21
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3598
|2007.04.25 12:39
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.78
|-25.92
|15798612
|2007.04.24 14:21
|buy
|4.48
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2051
|2007.04.25 07:19
|1.2028
|0.00
|0.00
|3.99
|3.72
|15798646
|2007.04.24 14:21
|sell
|1.20
|gbpusdm
|2.0036
|0.0000
|2.0006
|2007.04.24 17:49
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|15798960
|2007.04.24 14:23
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.65
|2007.04.24 18:32
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|15799261
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2011
|0.0000
|1.1987
|2007.04.25 06:22
|1.2006
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.58
|15799275
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.35
|0.00
|118.11
|2007.04.25 06:17
|118.30
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.17
|15799293
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3738
|2007.04.25 10:31
|1.3652
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.14
|15799303
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0081
|2007.04.26 15:00
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.75
|15799405
|2007.04.24 14:28
|sell
|0.08
|eurjpym
|161.40
|0.00
|161.15
|2007.04.25 01:05
|161.36
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.27
|15800571
|2007.04.24 15:25
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2031
|0.0000
|1.2007
|2007.04.25 06:22
|1.2007
|0.00
|0.00
|-0.26
|5.60
|15800698
|2007.04.24 15:31
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.31
|2007.04.25 06:17
|118.31
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.69
|15801074
|2007.04.24 16:05
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0149
|2007.04.25 14:08
|2.0039
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.40
|15802078
|2007.04.24 17:35
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.62
|0.00
|161.87
|2007.04.25 07:07
|161.62
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|15802156
|2007.04.24 17:50
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|1.9975
|2007.04.25 07:21
|2.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|15802320
|2007.04.24 18:14
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|2.0020
|2007.04.24 20:00
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|15802501
|2007.04.24 18:29
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.61
|0.00
|161.36
|2007.04.25 01:05
|161.36
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.38
|15802525
|2007.04.24 18:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.95
|2007.04.25 12:32
|118.74
|0.00
|0.00
|0.05
|0.13
|15803526
|2007.04.24 20:04
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3617
|2007.04.25 12:39
|1.3637
|0.00
|0.00
|1.56
|0.00
|15806081
|2007.04.24 23:23
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.74
|2007.04.25 12:32
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15807484
|2007.04.25 00:50
|buy
|0.08
|eurjpym
|161.41
|0.00
|161.66
|2007.04.25 07:06
|161.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|15807721
|2007.04.25 01:06
|sell
|0.04
|eurjpym
|161.34
|0.00
|161.09
|2007.04.26 10:03
|162.18
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.82
|15808588
|2007.04.25 02:51
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0000
|2007.04.25 07:21
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|15810098
|2007.04.25 06:12
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0053
|0.0000
|2.0023
|2007.04.25 07:21
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|15810263
|2007.04.25 06:17
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.03
|2007.04.25 14:11
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|15810339
|2007.04.25 06:22
|buy
|8.96
|usdchfm
|1.2006
|0.0000
|1.2030
|2007.04.25 07:18
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|163.88
|15810358
|2007.04.25 06:22
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2001
|0.0000
|1.1977
|2007.04.25 10:14
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|15810933
|2007.04.25 06:42
|sell
|0.08
|eurjpym
|161.55
|0.00
|161.30
|2007.04.26 10:03
|162.17
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.16
|15811268
|2007.04.25 06:55
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2020
|0.0000
|1.1997
|2007.04.25 10:13
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|15811573
|2007.04.25 07:09
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.69
|0.00
|161.94
|2007.04.25 09:53
|161.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15811899
|2007.04.25 07:19
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2035
|0.0000
|1.2059
|2007.04.25 12:38
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|15811955
|2007.04.25 07:22
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0033
|0.0000
|2.0003
|2007.04.25 17:00
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|15812048
|2007.04.25 07:29
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.50
|0.00
|118.25
|2007.04.25 14:11
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15812196
|2007.04.25 07:32
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2016
|2007.04.25 10:13
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|15814466
|2007.04.25 09:15
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.77
|0.00
|161.52
|2007.04.26 10:03
|162.17
|0.00
|0.00
|-0.54
|-5.37
|15814995
|2007.04.25 09:53
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.98
|0.00
|162.23
|2007.04.25 11:34
|161.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|15815320
|2007.04.25 10:14
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2014
|0.0000
|1.2038
|2007.04.25 12:38
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|15815325
|2007.04.25 10:14
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2010
|0.0000
|1.1986
|2007.04.25 14:02
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|15815537
|2007.04.25 10:31
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|1.3753
|2007.04.27 10:03
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.44
|-6.30
|15815661
|2007.04.25 10:42
|sell
|5.76
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|1.3637
|2007.04.25 12:39
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|15815988
|2007.04.25 11:03
|buy
|0.08
|eurjpym
|161.77
|0.00
|162.01
|2007.04.25 11:33
|161.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|15816371
|2007.04.25 11:34
|buy
|0.04
|eurjpym
|161.93
|0.00
|162.18
|2007.04.26 05:41
|161.97
|0.00
|0.00
|0.10
|0.13
|15818042
|2007.04.25 12:30
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2031
|0.0000
|1.2007
|2007.04.25 14:02
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|15818121
|2007.04.25 12:30
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.47
|2007.04.25 14:11
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|15818254
|2007.04.25 12:32
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.77
|0.00
|119.02
|2007.04.26 06:09
|118.80
|0.00
|0.00
|0.16
|0.10
|15818479
|2007.04.25 12:39
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2044
|0.0000
|1.2068
|2007.04.25 22:23
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.37
|0.58
|15818499
|2007.04.25 12:39
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|1.3736
|2007.04.27 10:03
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.87
|-5.76
|15818588
|2007.04.25 12:39
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2027
|2007.04.25 14:02
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|15818609
|2007.04.25 12:39
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3611
|2007.04.26 09:30
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.29
|0.00
|15821390
|2007.04.25 14:02
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2001
|2007.04.27 08:13
|1.2060
|0.00
|0.00
|-0.52
|-4.06
|15821588
|2007.04.25 14:04
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3630
|2007.04.26 09:30
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.58
|7.20
|15821696
|2007.04.25 14:05
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2024
|0.0000
|1.2048
|2007.04.25 22:23
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.75
|5.58
|15821783
|2007.04.25 14:05
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.55
|0.00
|118.80
|2007.04.26 06:09
|118.80
|0.00
|0.00
|0.32
|1.68
|15822079
|2007.04.25 14:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.42
|0.00
|118.17
|2007.04.26 14:03
|119.24
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.75
|15823129
|2007.04.25 14:33
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0057
|0.0000
|2.0027
|2007.04.25 16:59
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|15824680
|2007.04.25 16:39
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.39
|2007.04.26 14:03
|119.23
|0.00
|0.00
|-0.34
|-4.03
|15825045
|2007.04.25 17:00
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0026
|0.0000
|1.9996
|2007.04.26 09:20
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.01
|0.45
|15827442
|2007.04.25 18:11
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2045
|0.0000
|1.2021
|2007.04.27 08:13
|1.2061
|0.00
|0.00
|-1.05
|-3.71
|15827701
|2007.04.25 18:53
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0022
|0.0000
|2.0111
|2007.04.26 06:08
|2.0053
|0.00
|0.00
|-0.04
|9.30
|15832643
|2007.04.25 22:23
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2055
|0.0000
|1.2079
|2007.04.26 09:19
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|15834023
|2007.04.25 23:22
|buy
|0.08
|eurjpym
|161.72
|0.00
|161.97
|2007.04.26 05:40
|161.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15841278
|2007.04.26 05:22
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0051
|0.0000
|2.0021
|2007.04.26 09:20
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|15841645
|2007.04.26 05:41
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.03
|0.00
|162.28
|2007.04.26 06:39
|162.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15841653
|2007.04.26 05:41
|sell
|0.32
|eurjpym
|162.00
|0.00
|161.75
|2007.04.26 10:03
|162.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|15842700
|2007.04.26 06:04
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2035
|0.0000
|1.2059
|2007.04.26 09:19
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|15843071
|2007.04.26 06:09
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.83
|0.00
|119.07
|2007.04.26 09:00
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15843656
|2007.04.26 06:26
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.59
|2007.04.26 14:02
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|15844157
|2007.04.26 06:38
|sell
|0.64
|eurjpym
|162.20
|0.00
|161.96
|2007.04.26 10:03
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|15844254
|2007.04.26 06:39
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.34
|0.00
|162.57
|2007.04.26 09:00
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15844744
|2007.04.26 06:54
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.14
|0.00
|162.38
|2007.04.26 09:00
|162.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|15850034
|2007.04.26 09:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.04
|0.00
|118.79
|2007.04.26 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|15850050
|2007.04.26 09:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.11
|0.00
|119.36
|2007.04.26 11:33
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15850074
|2007.04.26 09:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.45
|0.00
|162.69
|2007.04.26 15:45
|162.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15850079
|2007.04.26 09:00
|sell
|1.28
|eurjpym
|162.41
|0.00
|162.16
|2007.04.26 10:02
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|26.84
|15851098
|2007.04.26 09:19
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2089
|2007.04.26 12:19
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|15851159
|2007.04.26 09:21
|sell
|0.15
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|1.9988
|2007.04.26 09:34
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15851291
|2007.04.26 09:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0111
|2007.04.26 15:00
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.50
|15851751
|2007.04.26 09:31
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3626
|0.0000
|1.3607
|2007.04.26 09:42
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|15851840
|2007.04.26 09:31
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2041
|2007.04.27 08:12
|1.2060
|0.00
|0.00
|-0.53
|2.32
|15852065
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|2.0090
|2007.04.26 15:00
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.40
|15852324
|2007.04.26 09:34
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3718
|2007.04.27 10:02
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.44
|1.44
|15852463
|2007.04.26 09:34
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9984
|0.0000
|1.9954
|2007.04.26 11:30
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15852490
|2007.04.26 09:34
|sell
|0.64
|usdjpym
|119.26
|0.00
|119.01
|2007.04.26 14:02
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|15853427
|2007.04.26 09:42
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.23
|0.00
|162.48
|2007.04.26 15:45
|162.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|15853443
|2007.04.26 09:42
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2007.04.26 22:26
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.10
|1.80
|15854386
|2007.04.26 09:59
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9980
|0.0000
|2.0000
|2007.04.26 15:00
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.60
|15855090
|2007.04.26 10:03
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.15
|0.00
|161.90
|2007.04.27 04:54
|162.56
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.37
|15857095
|2007.04.26 10:49
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.36
|0.00
|162.12
|2007.04.27 04:54
|162.55
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.27
|15858444
|2007.04.26 11:29
|buy
|2.40
|gbpusdm
|1.9960
|0.0000
|1.9980
|2007.04.26 15:00
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.60
|15858551
|2007.04.26 11:30
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9948
|0.0000
|1.9920
|2007.04.26 11:47
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|15858801
|2007.04.26 11:31
|buy
|4.80
|gbpusdm
|1.9940
|0.0000
|1.9960
|2007.04.26 15:00
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|15858995
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.39
|0.00
|119.64
|2007.04.26 17:21
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15859027
|2007.04.26 11:33
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3620
|2007.04.27 10:02
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.87
|28.80
|15859262
|2007.04.26 11:34
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2085
|0.0000
|1.2061
|2007.04.27 08:12
|1.2061
|0.00
|0.00
|-1.05
|22.29
|15860284
|2007.04.26 11:47
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9916
|0.0000
|1.9886
|2007.04.26 13:12
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|15862023
|2007.04.26 12:19
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2093
|0.0000
|1.2117
|2007.04.27 15:04
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.30
|15863219
|2007.04.26 12:34
|sell
|1.28
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.23
|2007.04.26 14:02
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|26.84
|15863754
|2007.04.26 12:41
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9941
|0.0000
|1.9911
|2007.04.26 13:12
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15864603
|2007.04.26 13:01
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2073
|0.0000
|1.2097
|2007.04.27 15:04
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.25
|-4.65
|15865175
|2007.04.26 13:11
|buy
|9.60
|gbpusdm
|1.9920
|0.0000
|1.9940
|2007.04.26 15:00
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|15865307
|2007.04.26 13:12
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9905
|0.0000
|1.9876
|2007.04.27 06:13
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|15868263
|2007.04.26 14:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.19
|0.00
|118.94
|2007.04.27 07:45
|119.35
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.54
|15868740
|2007.04.26 14:13
|buy
|19.20
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|1.9920
|2007.04.26 15:00
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|15871155
|2007.04.26 15:00
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9919
|0.0000
|1.9939
|2007.04.27 03:32
|1.9919
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|15871922
|2007.04.26 15:22
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.39
|0.00
|119.15
|2007.04.27 07:45
|119.36
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.20
|15873143
|2007.04.26 15:45
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.54
|0.00
|162.79
|2007.04.27 00:55
|162.79
|0.00
|0.00
|0.03
|0.84
|15875777
|2007.04.26 17:15
|sell
|0.16
|eurjpym
|162.58
|0.00
|162.33
|2007.04.27 04:54
|162.56
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.27
|15876133
|2007.04.26 17:21
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.36
|2007.04.27 07:45
|119.36
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.35
|15876163
|2007.04.26 17:21
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.92
|2007.04.27 14:31
|119.28
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.34
|15881466
|2007.04.26 22:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3569
|2007.04.27 15:05
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|15882853
|2007.04.27 00:20
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|1.9919
|2007.04.27 03:32
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15883246
|2007.04.27 00:55
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.83
|0.00
|163.08
|2007.04.27 06:42
|162.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|15883274
|2007.04.27 00:55
|sell
|0.32
|eurjpym
|162.80
|0.00
|162.55
|2007.04.27 04:54
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|15884335
|2007.04.27 02:55
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.62
|0.00
|162.87
|2007.04.27 06:42
|162.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15884606
|2007.04.27 03:32
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9922
|0.0000
|1.9942
|2007.04.27 08:12
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|15885259
|2007.04.27 04:54
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.53
|0.00
|162.28
|2007.04.27 07:36
|162.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15885302
|2007.04.27 04:55
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.72
|2007.04.27 14:30
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|15885798
|2007.04.27 05:20
|buy
|0.16
|eurjpym
|162.41
|0.00
|162.66
|2007.04.27 06:42
|162.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|15886285
|2007.04.27 06:00
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9902
|0.0000
|1.9928
|2007.04.27 08:12
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|15886870
|2007.04.27 06:13
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9883
|0.0000
|1.9928
|2007.04.27 08:12
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|15886973
|2007.04.27 06:13
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9871
|0.0000
|1.9841
|2007.04.27 15:05
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|15887624
|2007.04.27 06:43
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.71
|0.00
|162.96
|2007.04.27 08:41
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15888293
|2007.04.27 07:17
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.44
|0.00
|162.69
|2007.04.27 08:40
|162.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|15888538
|2007.04.27 07:36
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.24
|0.00
|161.99
|2007.04.30 06:15
|162.64
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.34
|15888684
|2007.04.27 07:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.06
|2007.04.27 11:26
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15888881
|2007.04.27 07:59
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9896
|0.0000
|1.9866
|2007.04.27 15:05
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|15889488
|2007.04.27 08:12
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9922
|0.0000
|1.9892
|2007.04.27 15:05
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.20
|15889551
|2007.04.27 08:12
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9931
|0.0000
|1.9951
|2007.04.27 10:07
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15889591
|2007.04.27 08:13
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3592
|2007.04.27 15:05
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|15889713
|2007.04.27 08:13
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2055
|0.0000
|1.2031
|2007.04.27 11:00
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|15889850
|2007.04.27 08:14
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.46
|0.00
|162.21
|2007.04.30 06:15
|162.63
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.14
|15890590
|2007.04.27 08:40
|sell
|0.16
|eurjpym
|162.67
|0.00
|162.43
|2007.04.30 06:15
|162.64
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.41
|15890658
|2007.04.27 08:45
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.70
|0.00
|162.95
|2007.04.27 14:32
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15891159
|2007.04.27 09:47
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2051
|2007.04.27 11:00
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|15891238
|2007.04.27 09:58
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.53
|0.00
|119.28
|2007.04.27 11:26
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15891290
|2007.04.27 10:02
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9947
|0.0000
|1.9917
|2007.04.27 15:05
|1.9986
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.80
|15891365
|2007.04.27 10:03
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3640
|2007.04.27 11:03
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|15891442
|2007.04.27 10:07
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9956
|0.0000
|1.9976
|2007.04.27 10:40
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15892183
|2007.04.27 10:39
|sell
|2.40
|gbpusdm
|1.9970
|0.0000
|1.9941
|2007.04.27 15:05
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.60
|15892254
|2007.04.27 10:40
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9981
|0.0000
|2.0000
|2007.04.27 12:11
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|15892454
|2007.04.27 10:42
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2007.04.27 15:05
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15892821
|2007.04.27 10:59
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2053
|0.0000
|1.2077
|2007.04.27 15:04
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|15892910
|2007.04.27 11:00
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2023
|2007.04.27 12:30
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|15893028
|2007.04.27 11:03
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3662
|2007.04.27 12:30
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15893355
|2007.04.27 11:13
|sell
|4.80
|gbpusdm
|1.9995
|0.0000
|1.9955
|2007.04.27 15:05
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15893636
|2007.04.27 11:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.24
|0.00
|118.99
|2007.04.27 12:33
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15894384
|2007.04.27 12:11
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|2.0024
|2007.04.27 12:30
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|15894831
|2007.04.27 12:24
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.50
|2007.04.27 14:30
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15895995
|2007.04.27 12:30
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2030
|0.0000
|1.2054
|2007.04.27 15:04
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|22.30
|15896328
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2007
|0.0000
|1.1983
|2007.04.29 22:03
|1.2046
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.53
|15896424
|2007.04.27 12:31
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3678
|0.0000
|1.3696
|2007.04.30 02:30
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.30
|15896466
|2007.04.27 12:31
|buy
|0.15
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0066
|2007.04.30 02:28
|1.9961
|0.00
|0.00
|-0.01
|-12.00
|15896514
|2007.04.27 12:31
|sell
|9.60
|gbpusdm
|2.0033
|0.0000
|1.9990
|2007.04.27 15:05
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|412.80
|15896600
|2007.04.27 12:31
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|1.3626
|2007.04.27 15:05
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|15896994
|2007.04.27 12:32
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2003
|2007.04.29 22:03
|1.2047
|0.00
|0.00
|-0.26
|-4.65
|15897133
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.03
|0.00
|119.28
|2007.04.27 14:30
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|15897546
|2007.04.27 12:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3673
|0.0000
|1.3633
|2007.04.27 15:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|15898291
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|1.3680
|2007.04.30 02:27
|1.3642
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.48
|15898309
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0044
|2007.04.27 13:25
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|15900456
|2007.04.27 14:09
|sell
|0.32
|eurjpym
|162.88
|0.00
|162.63
|2007.04.29 22:00
|162.63
|0.00
|0.00
|-0.36
|6.70
|15900926
|2007.04.27 14:31
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.57
|2007.04.27 15:00
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15900947
|2007.04.27 14:32
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.98
|0.00
|163.23
|2007.04.27 14:59
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15901318
|2007.04.27 14:50
|sell
|0.64
|eurjpym
|163.08
|0.00
|162.84
|2007.04.27 15:26
|162.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|15901728
|2007.04.27 14:59
|buy
|0.04
|eurjpym
|163.17
|0.00
|163.41
|2007.04.27 16:25
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|15901828
|2007.04.27 15:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.73
|2007.04.27 15:16
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15902100
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|2.0043
|2007.04.27 15:22
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|15902119
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2049
|0.0000
|1.2025
|2007.04.29 22:03
|1.2046
|0.00
|0.00
|-0.53
|1.39
|15902299
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.36
|2007.04.29 22:00
|119.36
|0.00
|0.00
|-0.46
|6.44
|15902453
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3662
|2007.04.30 02:26
|1.3643
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.72
|15902552
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2063
|0.0000
|1.2087
|2007.04.27 15:15
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|15902692
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9996
|0.0000
|2.0020
|2007.04.27 15:21
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|15903008
|2007.04.27 15:05
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2069
|0.0000
|1.2045
|2007.04.29 22:03
|1.2045
|0.00
|0.00
|-1.05
|22.32
|15903082
|2007.04.27 15:05
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3622
|0.0000
|1.3642
|2007.04.27 16:23
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|15903102
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2007.04.27 15:33
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|15903142
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9980
|0.0000
|1.9950
|2007.04.27 15:16
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|15903554
|2007.04.27 15:08
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|1.9975
|2007.04.27 15:16
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15904125
|2007.04.27 15:15
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2091
|0.0000
|1.2115
|2007.04.30 06:30
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.86
|15904290
|2007.04.27 15:16
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.76
|0.00
|120.01
|2007.04.30 00:25
|119.55
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.70
|15904343
|2007.04.27 15:16
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2065
|2007.04.27 16:02
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|15904376
|2007.04.27 15:16
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9970
|0.0000
|1.9940
|2007.04.27 16:47
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|15904428
|2007.04.27 15:16
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.95
|0.00
|163.20
|2007.04.27 16:24
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|15904493
|2007.04.27 15:17
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9973
|0.0000
|1.9998
|2007.04.27 15:21
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|15904999
|2007.04.27 15:22
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9988
|0.0000
|2.0012
|2007.04.30 02:28
|1.9962
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.80
|15905462
|2007.04.27 15:33
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2007.04.29 23:11
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.78
|15906646
|2007.04.27 16:12
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3612
|2007.04.29 23:11
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.36
|15906704
|2007.04.27 16:16
|sell
|0.64
|eurjpym
|163.09
|0.00
|162.84
|2007.04.29 22:00
|162.84
|0.00
|0.00
|-0.72
|13.39
|15906883
|2007.04.27 16:25
|buy
|0.04
|eurjpym
|163.08
|0.00
|163.32
|2007.04.27 18:00
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15907052
|2007.04.27 16:33
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3645
|2007.04.27 17:58
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|15907224
|2007.04.27 16:45
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9965
|0.0000
|1.9990
|2007.04.30 02:26
|1.9960
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.00
|15907337
|2007.04.27 16:47
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9958
|0.0000
|1.9928
|2007.04.29 23:45
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15907574
|2007.04.27 16:57
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2065
|2007.04.27 17:54
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|24.11
|15908324
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.04
|eurjpym
|163.18
|0.00
|163.43
|2007.04.29 22:16
|162.81
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.24
|15908493
|2007.04.27 18:40
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2095
|2007.04.30 06:30
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.25
|0.70
|15908866
|2007.04.27 19:12
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.55
|0.00
|119.80
|2007.04.30 00:25
|119.55
|0.00
|0.00
|0.11
|0.00
|15909333
|2007.04.27 19:55
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3651
|0.0000
|1.3631
|2007.04.29 23:11
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.39
|14.40
|15909348
|2007.04.27 19:55
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2075
|2007.04.30 06:30
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.50
|11.13
|15909619
|2007.04.29 22:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.56
|0.00
|162.81
|2007.04.29 22:15
|162.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15909666
|2007.04.29 22:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.54
|2007.04.30 00:25
|119.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|15914059
|2007.04.29 22:34
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.84
|0.00
|163.09
|2007.04.30 01:02
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15918164
|2007.04.29 23:11
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3607
|2007.04.30 06:01
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15918564
|2007.04.29 23:35
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3622
|0.0000
|1.3642
|2007.04.30 02:25
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|15918645
|2007.04.29 23:35
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9936
|0.0000
|1.9961
|2007.04.30 02:26
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|15918985
|2007.04.29 23:37
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.63
|0.00
|162.88
|2007.04.30 01:02
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|15919882
|2007.04.29 23:45
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9923
|0.0000
|1.9894
|2007.04.30 08:05
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15925969
|2007.04.30 01:02
|sell
|0.32
|eurjpym
|162.89
|0.00
|162.64
|2007.04.30 06:15
|162.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|15925986
|2007.04.30 01:02
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.94
|0.00
|163.19
|2007.04.30 10:30
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|15929653
|2007.04.30 02:12
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9948
|0.0000
|1.9919
|2007.04.30 08:05
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|15931583
|2007.04.30 02:31
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|1.3664
|2007.04.30 10:03
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|15931585
|2007.04.30 02:31
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9966
|0.0000
|1.9991
|2007.04.30 09:47
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|15935501
|2007.04.30 03:47
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3648
|0.0000
|1.3627
|2007.04.30 06:01
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|15944063
|2007.04.30 06:01
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|2007.04.30 10:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|15944304
|2007.04.30 06:02
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3604
|2007.04.30 06:57
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|15944644
|2007.04.30 06:04
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9943
|0.0000
|1.9968
|2007.04.30 09:47
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|15945092
|2007.04.30 06:05
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3580
|2007.04.30 07:35
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|15945760
|2007.04.30 06:10
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.74
|0.00
|162.98
|2007.04.30 10:30
|162.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|15947764
|2007.04.30 06:27
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3631
|2007.04.30 10:02
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|15947863
|2007.04.30 06:29
|buy
|0.16
|eurjpym
|162.54
|0.00
|162.78
|2007.04.30 10:30
|162.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|15948070
|2007.04.30 06:30
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|1.2102
|2007.04.30 09:02
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|15955198
|2007.04.30 07:27
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3613
|2007.04.30 07:49
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|15958703
|2007.04.30 08:04
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3614
|2007.04.30 08:47
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|15958784
|2007.04.30 08:05
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9920
|0.0000
|1.9945
|2007.04.30 09:47
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|15963424
|2007.04.30 08:54
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.30 10:02
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|15963516
|2007.04.30 08:55
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9897
|0.0000
|1.9922
|2007.04.30 09:47
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|15967207
|2007.04.30 09:47
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9925
|0.0000
|1.9950
|2007.04.30 10:35
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|
|-221.19
|0.00
|0.04
|4 128.58
|Closed P/L:
|3 907.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15946310
|2007.04.30 06:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.58
|0.00
|162.34
|
|162.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|15951826
|2007.04.30 06:57
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|15958961
|2007.04.30 08:05
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9914
|0.0000
|1.9885
|
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|15910238
|2007.04.29 22:03
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2016
|
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|15918830
|2007.04.29 23:36
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2037
|
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|15951797
|2007.04.30 06:57
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|1.2057
|
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|15897196
|2007.04.27 12:33
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.96
|0.00
|118.71
|
|119.57
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.04
|15898303
|2007.04.27 12:50
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.17
|0.00
|118.93
|
|119.57
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.68
|15901506
|2007.04.27 14:54
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.39
|0.00
|119.14
|
|119.57
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.41
|15923191
|2007.04.30 00:25
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.57
|0.00
|119.82
|
|119.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15925951
|2007.04.30 01:02
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.36
|
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|15964346
|2007.04.30 09:02
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|1.2078
|
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|15964371
|2007.04.30 09:02
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2105
|0.0000
|1.2129
|
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|15968380
|2007.04.30 10:03
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3637
|
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|15968790
|2007.04.30 10:07
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9939
|0.0000
|1.9910
|
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|15969964
|2007.04.30 10:30
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2085
|0.0000
|1.2109
|
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|15969980
|2007.04.30 10:31
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.80
|0.00
|163.05
|
|162.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|15970312
|2007.04.30 10:36
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9943
|0.0000
|1.9968
|
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|0.00
|0.00
|-0.40
|-22.96
|
|Floating P/L:
|-23.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|4 392.67
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 907.43
|Floating P/L:
|-23.36
|Margin:
|168.50
|Balance:
|8 323.46
|Equity:
|8 300.10
|Free Margin:
|8 131.60