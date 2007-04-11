|Account: xxxxx
|Name: David Stanley
|Currency: USD
|2007 May 29, 01:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062485158
|2007.04.11 23:41
|balance
|PayPal Dep 4/11 - AL
|1 300.00
|2062485159
|2007.04.11 23:42
|balance
|Spring Bonus - AL
|32.50
|2062488565
|2007.04.12 11:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2187
|0.0000
|1.2157
|2007.04.12 16:34
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|2062489520
|2007.04.12 14:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3483
|2007.04.12 17:17
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2062495396
|2007.04.13 06:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3541
|2007.04.13 10:18
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062495399
|2007.04.13 06:01
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2122
|2007.04.13 09:33
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|2062497078
|2007.04.13 11:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3549
|2007.04.13 13:00
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062497819
|2007.04.13 13:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3560
|2007.04.13 14:43
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062499021
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3561
|2007.04.13 17:00
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062499552
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2070
|2007.04.13 15:32
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|2062499876
|2007.04.13 15:40
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|1.2072
|2007.04.13 16:45
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|2062500690
|2007.04.13 17:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2059
|2007.04.13 20:41
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.79
|2062500702
|2007.04.13 17:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3580
|2007.04.13 18:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2062501493
|2007.04.13 17:36
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|1.2089
|2007.04.13 20:41
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.47
|2062501606
|2007.04.13 17:39
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3549
|2007.04.13 18:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|2062502172
|2007.04.13 17:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2143
|0.0000
|1.2120
|2007.04.13 20:41
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|2062502652
|2007.04.13 18:14
|sell
|0.25
|usdchf
|1.2173
|0.0000
|1.2150
|2007.04.13 20:41
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|47.33
|2062502785
|2007.04.13 18:18
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3496
|0.0000
|1.3519
|2007.04.13 18:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|23.10
|2062511157
|2007.04.16 20:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|1.2166
|2007.04.16 23:23
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|2062511533
|2007.04.16 23:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2175
|2007.04.17 17:59
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.23
|-11.90
|2062515320
|2007.04.17 13:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1326
|0.0000
|1.1356
|2007.04.17 21:18
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.57
|2062515322
|2007.04.17 13:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3504
|2007.04.18 15:05
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.14
|-13.50
|2062515581
|2007.04.17 13:28
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|1.2141
|2007.04.17 17:59
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|2062516081
|2007.04.17 15:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3581
|2007.04.17 15:30
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062516340
|2007.04.17 15:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3599
|2007.04.17 15:45
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062516768
|2007.04.17 15:42
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3537
|2007.04.18 15:05
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.32
|-9.80
|2062516939
|2007.04.17 15:45
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3614
|2007.04.17 15:48
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062517234
|2007.04.17 15:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2108
|2007.04.17 17:59
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|22.49
|2062517267
|2007.04.17 15:48
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3624
|2007.04.17 22:24
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|2062518448
|2007.04.17 17:13
|buy
|0.07
|usdcad
|1.1293
|0.0000
|1.1323
|2007.04.17 21:18
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|2062519377
|2007.04.17 19:22
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3590
|2007.04.17 22:24
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|2062522313
|2007.04.18 10:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3570
|2007.04.18 15:05
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|2062522340
|2007.04.18 10:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3631
|2007.04.18 11:57
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062523374
|2007.04.18 11:57
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3641
|2007.04.18 16:37
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2062524029
|2007.04.18 14:04
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1311
|0.0000
|1.1341
|2007.04.18 14:59
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|2062524903
|2007.04.18 15:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3607
|2007.04.18 16:37
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|2062527533
|2007.04.18 19:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3543
|2007.04.19 04:45
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.46
|-6.00
|2062528428
|2007.04.18 23:29
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3577
|2007.04.19 04:44
|1.3595
|0.00
|0.00
|1.07
|8.40
|2062533424
|2007.04.19 11:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3554
|2007.04.19 11:10
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062533542
|2007.04.19 11:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3547
|2007.04.19 15:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|2062535161
|2007.04.19 15:37
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3580
|2007.04.19 15:50
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2062537622
|2007.04.19 19:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2078
|2007.04.19 19:09
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|2062537732
|2007.04.19 19:09
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2088
|2007.04.20 10:42
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.23
|1.49
|2062538438
|2007.04.20 00:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1328
|2007.04.20 22:11
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.53
|2062544043
|2007.04.20 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3575
|2007.04.20 15:56
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062544709
|2007.04.20 15:30
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1262
|0.0000
|1.1292
|2007.04.20 22:11
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.53
|2062546381
|2007.04.20 17:17
|buy
|0.12
|usdcad
|1.1229
|0.0000
|1.1259
|2007.04.20 22:11
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.77
|2062546383
|2007.04.20 17:17
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1223
|0.0000
|1.1193
|2007.04.20 22:11
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2062546836
|2007.04.20 18:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3562
|2007.04.23 06:51
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.14
|1.80
|2062548035
|2007.04.20 22:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3601
|1.3650
|1.3515
|2007.04.23 08:54
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.23
|9.50
|2062548039
|2007.04.20 22:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3599
|1.3650
|1.3525
|2007.04.23 08:54
|1.3582
|0.00
|0.00
|1.83
|68.00
|2062549911
|2007.04.23 08:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3571
|2007.04.23 08:54
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062550283
|2007.04.23 08:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3558
|2007.04.23 11:14
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062551157
|2007.04.23 11:14
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3545
|2007.04.23 12:06
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2062551815
|2007.04.23 13:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3545
|2007.04.23 13:57
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2062552756
|2007.04.23 16:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3537
|2007.04.23 16:31
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2062553729
|2007.04.23 18:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3543
|2007.04.24 05:13
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.13
|3.60
|2062557784
|2007.04.24 11:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2051
|2007.04.24 11:51
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|2062557955
|2007.04.24 11:51
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2072
|0.0000
|1.2042
|2007.04.24 13:31
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|2062558471
|2007.04.24 13:32
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2033
|2007.04.24 16:52
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|2062559011
|2007.04.24 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3613
|2007.04.24 16:52
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062559584
|2007.04.24 16:52
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3622
|2007.04.24 17:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062561314
|2007.04.24 19:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3646
|2007.04.24 23:00
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2062563352
|2007.04.25 08:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.41
|118.39
|117.81
|2007.04.25 09:17
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|2062564477
|2007.04.25 11:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0040
|1.9590
|2.0100
|2007.04.25 11:19
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2062564633
|2007.04.25 11:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0052
|1.9602
|2.0112
|2007.04.27 11:00
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.12
|-29.80
|2062564902
|2007.04.25 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.54
|118.56
|119.14
|2007.04.25 12:50
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|2062565146
|2007.04.25 12:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.67
|114.17
|119.27
|2007.04.25 15:40
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|2062566316
|2007.04.25 15:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.81
|118.83
|119.41
|2007.04.26 09:39
|118.91
|0.00
|0.00
|0.73
|1.68
|2062566368
|2007.04.25 15:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0012
|2.0465
|1.9955
|2007.04.26 12:32
|2.0004
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.60
|2062567290
|2007.04.25 17:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.47
|122.97
|117.87
|2007.04.27 14:27
|119.30
|0.00
|0.00
|-1.12
|-13.91
|2062570585
|2007.04.26 09:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.93
|118.94
|119.53
|2007.04.26 10:47
|119.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|2062571093
|2007.04.26 10:47
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.03
|125.73
|118.43
|2007.04.27 14:27
|119.30
|0.00
|0.00
|-0.70
|-11.32
|2062571975
|2007.04.26 12:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9997
|1.9997
|1.9937
|2007.04.26 12:34
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062572015
|2007.04.26 12:33
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9996
|1.9326
|2.0056
|2007.04.27 11:00
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.07
|-46.50
|2062572129
|2007.04.26 12:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9986
|2.0436
|1.9926
|2007.04.26 12:59
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2062572558
|2007.04.26 12:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9969
|2.0419
|1.9909
|2007.04.26 14:29
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2062573114
|2007.04.26 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3583
|2007.04.26 14:32
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062573298
|2007.04.26 14:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9953
|1.9953
|1.9893
|2007.04.26 14:31
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2062573343
|2007.04.26 14:30
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9948
|1.9354
|2.0008
|2007.04.27 10:59
|1.9902
|0.00
|0.00
|-0.16
|-50.60
|2062573371
|2007.04.26 14:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9938
|2.0388
|1.9878
|2007.04.26 14:34
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2062573394
|2007.04.26 14:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3576
|2007.04.26 14:35
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2062573520
|2007.04.26 14:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9926
|1.9913
|1.9866
|2007.04.26 16:20
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2062573635
|2007.04.26 14:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3565
|2007.04.26 18:58
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2062574908
|2007.04.26 16:16
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9908
|1.9378
|1.9968
|2007.04.27 10:59
|1.9901
|0.00
|0.00
|-0.37
|-17.50
|2062576172
|2007.04.26 18:36
|sell
|0.11
|usdjpy
|119.51
|125.45
|118.91
|2007.04.27 14:27
|119.29
|0.00
|0.00
|-1.53
|20.29
|2062577794
|2007.04.27 04:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.72
|115.22
|120.32
|2007.04.27 14:27
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.55
|2062578737
|2007.04.27 09:13
|buy
|0.56
|gbpusd
|1.9874
|1.9391
|1.9934
|2007.04.27 10:59
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|162.40
|2062580088
|2007.04.27 13:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|1.9946
|2.0006
|2007.04.27 13:07
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062580177
|2007.04.27 13:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9959
|1.9960
|2.0019
|2007.04.27 13:39
|1.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2062580350
|2007.04.27 13:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9973
|1.9974
|2.0033
|2007.04.27 13:46
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2062580426
|2007.04.27 13:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9978
|1.9979
|2.0038
|2007.04.27 14:10
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062585626
|2007.04.30 00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|1.9938
|1.9896
|2007.04.30 02:37
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2062586623
|2007.04.30 01:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9967
|1.9517
|2.0027
|2007.04.30 13:19
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|2062587795
|2007.04.30 04:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9933
|1.9931
|1.9873
|2007.04.30 10:32
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2062589915
|2007.04.30 11:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3570
|2007.04.30 11:06
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062589962
|2007.04.30 11:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9915
|1.9914
|1.9855
|2007.04.30 11:28
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2062589979
|2007.04.30 11:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3562
|2007.05.01 04:16
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.18
|-19.60
|2062590043
|2007.04.30 11:23
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9911
|1.9241
|1.9971
|2007.04.30 13:18
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|2062590089
|2007.04.30 11:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9910
|1.9904
|1.9850
|2007.04.30 11:59
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2062590222
|2007.04.30 11:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9900
|2.0350
|1.9840
|2007.04.30 13:18
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|2062591061
|2007.04.30 15:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9924
|2.0374
|1.9864
|2007.04.30 18:40
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|2062591420
|2007.04.30 15:47
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3595
|2007.05.01 04:16
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.40
|-14.40
|2062592108
|2007.04.30 17:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9963
|1.9989
|2.0023
|2007.04.30 17:51
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|2062592511
|2007.04.30 17:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9979
|2.0649
|1.9919
|2007.04.30 18:40
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|2062592649
|2007.04.30 17:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9994
|1.9998
|2.0054
|2007.04.30 18:08
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2062593005
|2007.04.30 18:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3629
|2007.05.01 04:16
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.89
|36.00
|2062593388
|2007.04.30 18:30
|sell
|0.11
|gbpusd
|2.0028
|2.0622
|1.9968
|2007.04.30 18:40
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|29.70
|2062594100
|2007.04.30 20:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0012
|1.9562
|2.0072
|2007.05.01 09:58
|2.0022
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.00
|2062595747
|2007.05.01 06:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.55
|119.57
|120.15
|2007.05.01 17:33
|119.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|2062595891
|2007.05.01 07:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3647
|1.3710
|1.3511
|2007.05.03 03:39
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.17
|5.20
|2062597244
|2007.05.01 12:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0021
|2.0022
|2.0081
|2007.05.01 13:20
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2062598077
|2007.05.01 15:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0052
|2.0053
|2.0112
|2007.05.01 15:31
|2.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062598133
|2007.05.01 15:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.46
|119.38
|118.86
|2007.05.01 16:09
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|2062598208
|2007.05.01 15:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0069
|1.9619
|2.0129
|2007.05.02 04:27
|1.9987
|0.00
|0.00
|-0.03
|-16.40
|2062600167
|2007.05.01 17:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0014
|1.9344
|2.0074
|2007.05.02 04:27
|1.9987
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.50
|2062602107
|2007.05.01 19:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9979
|1.9974
|1.9919
|2007.05.02 03:39
|1.9974
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|2062602664
|2007.05.01 23:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.79
|119.81
|120.39
|2007.05.02 01:40
|119.81
|0.00
|0.00
|0.24
|0.33
|2062603547
|2007.05.02 04:13
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9961
|1.9367
|2.0021
|2007.05.02 04:27
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|2062604110
|2007.05.02 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9948
|1.9947
|1.9888
|2007.05.02 10:00
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062605196
|2007.05.02 08:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.58
|124.08
|118.98
|2007.05.04 14:05
|120.34
|0.00
|0.00
|-1.11
|-12.63
|2062606005
|2007.05.02 11:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.00
|120.03
|120.60
|2007.05.02 12:05
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2062606528
|2007.05.02 12:55
|sell
|0.05
|usdjpy
|120.14
|126.84
|119.54
|2007.05.04 14:03
|120.35
|0.00
|0.00
|-2.76
|-8.72
|2062606732
|2007.05.02 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|1.9916
|1.9856
|2007.05.02 13:56
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062606799
|2007.05.02 13:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9900
|1.9899
|1.9840
|2007.05.02 17:02
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062608247
|2007.05.02 17:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.17
|120.18
|120.73
|2007.05.02 17:09
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2062608318
|2007.05.02 17:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9886
|1.9885
|1.9826
|2007.05.02 17:07
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2062608423
|2007.05.02 17:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9869
|2.0319
|1.9809
|2007.05.02 20:32
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|2062608479
|2007.05.02 17:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.23
|120.30
|120.83
|2007.05.03 17:49
|120.30
|0.00
|0.00
|0.72
|1.16
|2062609554
|2007.05.02 19:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9925
|2.0595
|1.9865
|2007.05.02 20:32
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|2062609869
|2007.05.02 21:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9897
|1.9896
|1.9837
|2007.05.03 01:01
|1.9887
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.00
|2062610106
|2007.05.03 00:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|2.0600
|2007.05.03 01:01
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2062610299
|2007.05.03 01:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|2.0586
|2007.05.03 05:59
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2062610593
|2007.05.03 03:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3594
|1.3550
|1.3645
|2007.05.03 14:11
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2062611317
|2007.05.03 09:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|1.9919
|1.9978
|2007.05.03 10:52
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062611976
|2007.05.03 11:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9927
|1.9928
|1.9987
|2007.05.03 12:12
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062612292
|2007.05.03 12:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9939
|1.9489
|1.9999
|2007.05.04 14:03
|1.9866
|0.00
|0.00
|-0.03
|-14.60
|2062614111
|2007.05.03 17:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9879
|1.9866
|1.9819
|2007.05.03 17:26
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2062614113
|2007.05.03 17:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9884
|1.9214
|1.9944
|2007.05.04 14:03
|1.9866
|0.00
|0.00
|-0.07
|-9.00
|2062614630
|2007.05.03 17:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9862
|1.9861
|1.9802
|2007.05.04 04:39
|1.9861
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|2062615512
|2007.05.03 20:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.34
|120.37
|120.94
|2007.05.03 23:15
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2062622933
|2007.05.07 00:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|1.9947
|2.0006
|2007.05.07 04:13
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2062623613
|2007.05.07 03:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.99
|119.97
|119.39
|2007.05.07 06:36
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062624050
|2007.05.07 06:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.84
|119.82
|119.24
|2007.05.08 06:29
|119.73
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.84
|2062624131
|2007.05.07 07:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9963
|1.9963
|2.0023
|2007.05.07 09:06
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2062624820
|2007.05.07 11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9968
|1.9518
|2.0028
|2007.05.09 12:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.40
|2062626042
|2007.05.07 18:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|1.9936
|1.9883
|2007.05.07 22:22
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2062626515
|2007.05.07 22:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9932
|1.9926
|1.9872
|2007.05.08 11:19
|1.9926
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.20
|2062626697
|2007.05.08 00:43
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3599
|1.3685
|1.3515
|2007.05.08 02:50
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2062626990
|2007.05.08 02:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3598
|1.3575
|1.3350
|2007.05.11 14:14
|1.3488
|0.00
|0.00
|1.17
|55.00
|2062627897
|2007.05.08 06:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.69
|119.67
|119.09
|2007.05.08 15:29
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|2062629331
|2007.05.08 11:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9922
|1.9902
|1.9862
|2007.05.08 17:23
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2062631735
|2007.05.08 17:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9912
|1.9242
|1.9972
|2007.05.09 12:59
|1.9932
|0.00
|0.00
|-0.07
|10.00
|2062632055
|2007.05.08 17:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9898
|1.9891
|1.9838
|2007.05.08 21:05
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2062632737
|2007.05.08 19:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.91
|119.93
|120.51
|2007.05.08 21:42
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|2062633129
|2007.05.08 21:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.04
|120.05
|120.64
|2007.05.09 21:49
|120.05
|0.00
|0.00
|0.24
|0.17
|2062634489
|2007.05.09 06:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.74
|124.24
|119.14
|2007.05.10 19:42
|120.10
|0.00
|0.00
|-0.81
|-6.00
|2062636007
|2007.05.09 12:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9934
|1.9935
|1.9994
|2007.05.09 15:53
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062638464
|2007.05.09 20:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9972
|1.9522
|2.0032
|2007.05.10 14:02
|1.9902
|0.00
|0.00
|-0.05
|-14.00
|2062639553
|2007.05.09 23:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.10
|120.14
|120.70
|2007.05.10 02:54
|120.14
|0.00
|0.00
|0.76
|0.67
|2062640120
|2007.05.10 02:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9928
|1.9911
|1.9868
|2007.05.10 11:19
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|2062641026
|2007.05.10 06:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.07
|120.38
|120.67
|2007.05.10 12:38
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|2062642351
|2007.05.10 11:14
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9917
|1.9247
|1.9977
|2007.05.10 14:02
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|2062642413
|2007.05.10 11:16
|sell
|0.05
|usdjpy
|120.30
|127.00
|119.70
|2007.05.10 19:42
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|2062643397
|2007.05.10 12:22
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9867
|1.9273
|1.9927
|2007.05.10 14:02
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|2062643983
|2007.05.10 13:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9850
|2.0300
|1.9790
|2007.05.10 14:02
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|2062644545
|2007.05.10 14:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9876
|1.9875
|1.9816
|2007.05.10 15:50
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2062648115
|2007.05.10 19:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.09
|120.06
|119.49
|2007.05.10 20:14
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|2062649386
|2007.05.10 22:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.96
|119.94
|119.36
|2007.05.10 23:08
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|2062649461
|2007.05.10 23:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.91
|119.89
|119.31
|2007.05.11 00:03
|119.79
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.00
|2062656607
|2007.05.14 00:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9828
|1.9829
|1.9888
|2007.05.14 02:44
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062657451
|2007.05.14 03:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9837
|1.9387
|1.9897
|2007.05.15 17:31
|1.9801
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.20
|2062657694
|2007.05.14 04:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.21
|120.22
|120.81
|2007.05.14 09:49
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2062659144
|2007.05.14 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9818
|1.9809
|1.9758
|2007.05.14 11:43
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2062659268
|2007.05.14 11:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9805
|1.9802
|1.9745
|2007.05.14 15:21
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2062659348
|2007.05.14 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.31
|120.34
|120.91
|2007.05.14 16:00
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|2062660139
|2007.05.14 15:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|1.9792
|1.9738
|2007.05.14 23:11
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2062661188
|2007.05.14 19:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.40
|120.41
|121.00
|2007.05.15 02:53
|120.42
|0.00
|0.00
|0.24
|0.33
|2062662289
|2007.05.15 05:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.28
|120.22
|119.68
|2007.05.15 10:08
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2062662319
|2007.05.15 06:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.35
|120.38
|120.95
|2007.05.15 12:30
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|2062663847
|2007.05.15 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9784
|1.9781
|1.9727
|2007.05.15 11:33
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2062663883
|2007.05.15 11:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9782
|1.9112
|1.9842
|2007.05.15 17:31
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|2062663918
|2007.05.15 11:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9776
|1.9776
|1.9716
|2007.05.15 11:53
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2062664037
|2007.05.15 11:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9771
|1.9763
|1.9711
|2007.05.15 12:07
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2062664335
|2007.05.15 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.50
|120.54
|121.10
|2007.05.16 15:05
|120.54
|0.00
|0.00
|0.24
|0.66
|2062664794
|2007.05.15 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3500
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|2062665316
|2007.05.15 15:34
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|2062666501
|2007.05.15 17:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9807
|1.9808
|1.9867
|2007.05.15 17:32
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062666570
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|1.9822
|1.9881
|2007.05.15 17:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062667255
|2007.05.15 17:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|1.9386
|1.9896
|2007.05.15 17:51
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062667422
|2007.05.15 17:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9851
|1.9852
|1.9911
|2007.05.15 18:41
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062667640
|2007.05.15 17:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.23
|124.73
|119.63
|2007.05.18 13:26
|121.08
|0.00
|0.00
|-1.37
|-14.04
|2062671072
|2007.05.16 12:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9837
|1.9836
|1.9777
|2007.05.16 14:37
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2062671563
|2007.05.16 14:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9814
|1.9813
|1.9754
|2007.05.16 18:10
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2062673866
|2007.05.16 18:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9809
|1.9808
|1.9749
|2007.05.16 18:12
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062673985
|2007.05.16 18:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9785
|1.9784
|1.9725
|2007.05.16 18:58
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062674767
|2007.05.16 18:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9772
|1.9771
|1.9712
|2007.05.16 20:24
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2062674935
|2007.05.16 19:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|120.79
|127.49
|120.19
|2007.05.18 13:26
|121.07
|0.00
|0.00
|-2.73
|-11.56
|2062675622
|2007.05.16 20:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9757
|2.0207
|1.9697
|2007.05.17 14:17
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|2062681853
|2007.05.17 17:57
|sell
|0.11
|usdjpy
|121.28
|127.22
|120.68
|2007.05.18 13:26
|121.01
|0.00
|0.00
|-1.50
|24.54
|2062697363
|2007.05.22 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3452
|1.3852
|1.3427
|2007.05.22 21:28
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2062717205
|2007.05.24 17:30
|balance
|Redemption - ML
|-330.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|306.25
|Closed P/L:
|301.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062728348
|2007.05.28 11:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.71
|117.21
|122.31
|121.67
|0.00
|0.00
|0.24
|-0.66
|0.00
|0.00
|0.24
|-0.66
|Floating P/L:
|-0.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 002.50
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|301.52
|Floating P/L:
|-0.42
|Margin:
|10.00
|Balance:
|1 308.06
|Equity:
|1 307.64
|Free Margin:
|1 297.64
|Details:
|Gross Profit:
|945.19
|Gross Loss:
|643.67
|Total Net Profit:
|301.52
|Profit Factor:
|1.47
|Expected Payoff:
|1.52
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|362.70 (21.71%)
|Relative Drawdown ($):
|21.71% (362.70)
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|106 (77.36%)
|Long Positions (won %):
|93 (73.12%)
|Profit Trades (% of total):
|150 (75.38%)
|Loss trades (% of total):
|49 (24.62%)
|Largest
|profit trade:
|162.40
|loss trade:
|-50.76
|Average
|profit trade:
|6.30
|loss trade:
|-13.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|32 (143.67)
|consecutive losses ($):
|4 (-48.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|162.40 (1)
|consecutive loss (count):
|-127.25 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2