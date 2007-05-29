|Account: 1450825
|Name: RB26_Eurusd_Agres
|Currency: USD
|2007 May 30, 18:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36097432
|2007.05.29 20:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3448
|1.3421
|1.3366
|2007.05.30 11:58
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|36049497
|2007.05.29 14:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3485
|1.3455
|1.3400
|2007.05.29 18:37
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35812519
|2007.05.25 19:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3446
|1.3574
|1.3411
|2007.05.29 14:02
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.04
|35972951
|2007.05.29 08:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3464
|1.3574
|1.3429
|2007.05.29 14:02
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|35984824
|2007.05.29 09:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3482
|1.3574
|1.3447
|2007.05.29 14:01
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|36011384
|2007.05.29 11:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3500
|1.3574
|1.3465
|2007.05.29 14:01
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|36022583
|2007.05.29 12:25
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3519
|1.3575
|1.3484
|2007.05.29 14:01
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|35743227
|2007.05.25 01:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3548
|1.3385
|2007.05.25 15:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35769832
|2007.05.25 07:47
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3438
|1.3548
|1.3403
|2007.05.25 15:39
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|35794308
|2007.05.25 14:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3454
|1.3550
|1.3423
|2007.05.25 15:38
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|35796111
|2007.05.25 14:08
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3472
|1.3546
|1.3437
|2007.05.25 15:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|35680609
|2007.05.24 14:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3428
|1.3556
|1.3393
|2007.05.25 01:11
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|35702449
|2007.05.24 17:59
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3446
|1.3423
|1.3368
|2007.05.25 01:11
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.02
|0.92
|35628188
|2007.05.24 08:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3434
|1.3562
|1.3399
|2007.05.24 14:39
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35653695
|2007.05.24 12:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3452
|1.3428
|1.3373
|2007.05.24 14:39
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35527242
|2007.05.23 17:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3465
|1.3437
|1.3382
|2007.05.24 08:20
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.03
|0.56
|35455500
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3468
|1.3491
|1.3546
|2007.05.23 12:38
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|35180759
|2007.05.21 18:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3470
|1.3342
|1.3505
|2007.05.23 11:26
|1.3461
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.18
|35340604
|2007.05.22 18:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3452
|1.3342
|1.3487
|2007.05.23 11:26
|1.3460
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.32
|35399857
|2007.05.23 07:46
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3434
|1.3342
|1.3469
|2007.05.23 11:26
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|35097189
|2007.05.21 10:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3477
|1.3451
|1.3396
|2007.05.21 11:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34953669
|2007.05.18 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3475
|1.3603
|1.3440
|2007.05.21 09:49
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|34960193
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3493
|1.3603
|1.3458
|2007.05.21 09:48
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|34969532
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3511
|1.3603
|1.3476
|2007.05.21 09:48
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.04
|2.08
|34817598
|2007.05.17 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3504
|1.3478
|1.3423
|2007.05.18 11:02
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.01
|0.52
|34722574
|2007.05.16 15:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3522
|1.3650
|1.3487
|2007.05.17 11:38
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.03
|0.08
|34787298
|2007.05.17 07:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3540
|1.3518
|1.3463
|2007.05.17 11:37
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|34688024
|2007.05.16 12:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3573
|1.3701
|1.3538
|2007.05.16 15:12
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|34492734
|2007.05.14 07:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3525
|1.3653
|1.3490
|2007.05.16 12:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.08
|34495063
|2007.05.14 07:59
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3543
|1.3653
|1.3508
|2007.05.16 12:01
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.48
|34585697
|2007.05.15 12:34
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3561
|1.3653
|1.3526
|2007.05.16 12:00
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.60
|34604732
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3579
|1.3653
|1.3544
|2007.05.16 12:00
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.16
|34611765
|2007.05.15 14:51
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3598
|1.3654
|1.3563
|2007.05.16 12:00
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.17
|6.08
|34349409
|2007.05.11 00:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3474
|1.3602
|1.3439
|2007.05.14 07:29
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.08
|34406860
|2007.05.11 12:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3492
|1.3602
|1.3457
|2007.05.14 07:29
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|34425278
|2007.05.11 13:36
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3510
|1.3602
|1.3475
|2007.05.14 07:29
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.28
|34461323
|2007.05.13 22:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3528
|1.3602
|1.3493
|2007.05.14 07:29
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|34478047
|2007.05.14 03:19
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3546
|1.3602
|1.3511
|2007.05.14 07:27
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|34248269
|2007.05.10 10:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3528
|1.3656
|1.3493
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|34266104
|2007.05.10 12:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3546
|1.3515
|1.3460
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|34189933
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3525
|1.3653
|1.3490
|2007.05.10 09:08
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.26
|34216471
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3544
|1.3654
|1.3509
|2007.05.10 09:08
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|34222364
|2007.05.10 06:33
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3562
|1.3654
|1.3527
|2007.05.10 09:08
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|34110081
|2007.05.09 00:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3537
|1.3665
|1.3502
|2007.05.09 18:35
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|34157072
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3555
|1.3534
|1.3479
|2007.05.09 18:35
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|33975334
|2007.05.07 12:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3623
|1.3495
|1.3658
|2007.05.08 17:38
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.66
|33989224
|2007.05.07 17:38
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3605
|1.3495
|1.3640
|2007.05.08 17:38
|1.3541
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.56
|34046960
|2007.05.08 08:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3587
|1.3495
|1.3622
|2007.05.08 17:37
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|34055848
|2007.05.08 10:07
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3567
|1.3493
|1.3602
|2007.05.08 17:37
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|34074571
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3546
|1.3490
|1.3581
|2007.05.08 17:36
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|34077315
|2007.05.08 14:18
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3522
|1.3484
|1.3557
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|33892311
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3602
|1.3474
|1.3637
|2007.05.07 12:00
|1.3613
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.22
|33905130
|2007.05.04 15:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3584
|1.3605
|1.3660
|2007.05.07 10:52
|1.3605
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.84
|33764531
|2007.05.03 14:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3564
|1.3692
|1.3529
|2007.05.04 12:36
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|33874458
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3582
|1.3564
|1.3509
|2007.05.04 12:36
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33695970
|2007.05.02 21:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3586
|1.3568
|1.3513
|2007.05.03 14:07
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|33712702
|2007.05.03 04:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3604
|1.3567
|1.3512
|2007.05.03 14:07
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|33618967
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3575
|1.3703
|1.3540
|2007.05.02 21:44
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.24
|33652458
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3593
|1.3703
|1.3558
|2007.05.02 21:44
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.06
|0.20
|33666368
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3611
|1.3703
|1.3576
|2007.05.02 21:44
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.13
|1.92
|33521300
|2007.05.01 14:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3607
|1.3735
|1.3572
|2007.05.02 03:19
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.01
|0.70
|33384680
|2007.04.30 19:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3649
|1.3777
|1.3614
|2007.05.01 14:38
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.01
|0.70
|33495677
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3667
|1.3777
|1.3632
|2007.05.01 14:20
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|33270450
|2007.04.30 07:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3596
|1.3724
|1.3561
|2007.04.30 19:28
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|33301474
|2007.04.30 10:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3614
|1.3724
|1.3579
|2007.04.30 19:28
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|33328908
|2007.04.30 13:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3632
|1.3724
|1.3597
|2007.04.30 19:27
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|33347449
|2007.04.30 15:00
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3650
|1.3724
|1.3615
|2007.04.30 19:27
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33354605
|2007.04.30 15:18
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3668
|1.3724
|1.3633
|2007.04.30 19:27
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|33267622
|2007.04.30 07:12
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|0.81
|37.06
|Closed P/L:
|37.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36240264
|2007.05.30 11:58
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3423
|1.3551
|1.3388
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|Floating P/L:
|0.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|37.87
|Floating P/L:
|0.02
|Margin:
|1.00
|Balance:
|1 037.87
|Equity:
|1 037.89
|Free Margin:
|1 036.89
|Details:
|Gross Profit:
|68.15
|Gross Loss:
|30.28
|Total Net Profit:
|37.87
|Profit Factor:
|2.25
|Expected Payoff:
|0.56
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|12.81 (1.25%)
|Relative Drawdown:
|1.25% (12.81)
|Total Trades:
|68
|Short Positions (won %):
|56 (67.86%)
|Long Positions (won %):
|12 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (64.71%)
|Loss trades (% of total):
|24 (35.29%)
|Largest
|profit trade:
|14.08
|loss trade:
|-4.00
|Average
|profit trade:
|1.55
|loss trade:
|-1.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (6.64)
|consecutive losses ($):
|5 (-12.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|17.70 (7)
|consecutive loss (count):
|-12.81 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2