Interbank FX, LLC

Account: 1450828 Name: RB26_Eurusd_15-25 Currency: USD 2007 May 30, 18:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
359827012007.05.29 08:58buy0.02eurusdm1.34781.33681.35132007.05.29 12:081.35130.000.000.000.70
358125652007.05.25 19:07sell0.02eurusdm1.34471.34311.33762007.05.29 03:411.34310.000.000.020.32
357432282007.05.25 01:12sell0.02eurusdm1.34201.35301.33852007.05.25 15:391.34480.000.000.00-0.56
357614172007.05.25 06:28sell0.04eurusdm1.34361.35311.34012007.05.25 15:391.34490.000.000.00-0.52
357873902007.05.25 12:21sell0.08eurusdm1.34511.35311.34162007.05.25 15:391.34500.000.000.000.08
357965482007.05.25 14:08sell0.16eurusdm1.34721.35371.34372007.05.25 15:381.34510.000.000.003.36
356804742007.05.24 14:40sell0.02eurusdm1.34281.35381.33932007.05.25 01:111.34220.000.000.010.12
357005202007.05.24 17:21sell0.04eurusdm1.34431.34231.33682007.05.25 01:111.34230.000.000.020.80
356281872007.05.24 08:20sell0.02eurusdm1.34341.35441.33992007.05.24 14:391.34290.000.000.000.10
356518442007.05.24 12:15sell0.04eurusdm1.34491.34281.33732007.05.24 14:391.34280.000.000.000.84
355272482007.05.23 17:29sell0.02eurusdm1.34651.34371.33822007.05.24 08:201.34370.000.000.030.56
354555182007.05.23 11:39buy0.02eurusdm1.34681.34911.35462007.05.23 12:381.34910.000.000.000.46
351807582007.05.21 18:08buy0.02eurusdm1.34701.33601.35052007.05.23 11:261.34630.000.00-0.02-0.14
352210892007.05.22 01:22buy0.04eurusdm1.34551.33601.34902007.05.23 11:261.34620.000.00-0.020.28
354002972007.05.23 07:46buy0.08eurusdm1.34291.34521.35072007.05.23 11:261.34610.000.000.002.56
350971912007.05.21 10:21sell0.02eurusdm1.34771.34511.33962007.05.21 11:051.34510.000.000.000.52
349206542007.05.18 10:31sell0.02eurusdm1.34801.35901.34452007.05.21 09:481.34840.000.000.01-0.08
349605652007.05.18 14:28sell0.04eurusdm1.34961.35911.34612007.05.21 09:481.34840.000.000.020.48
349695362007.05.18 15:08sell0.08eurusdm1.35111.35911.34762007.05.21 09:481.34870.000.000.041.92
347893252007.05.17 07:31buy0.02eurusdm1.35451.34351.35802007.05.18 08:141.35090.000.00-0.01-0.72
347968662007.05.17 09:27buy0.04eurusdm1.35301.34351.35652007.05.18 08:131.35080.000.00-0.02-0.88
348058442007.05.17 11:07buy0.08eurusdm1.35151.34351.35502007.05.18 08:131.35090.000.00-0.05-0.48
348197022007.05.17 12:32buy0.16eurusdm1.34991.34341.35342007.05.18 08:131.35080.000.00-0.101.44
348261162007.05.17 12:47buy0.32eurusdm1.34841.34341.35192007.05.18 08:121.35010.000.00-0.195.44
346180252007.05.15 15:07buy0.02eurusdm1.36011.34911.36362007.05.17 07:311.35420.000.00-0.05-1.18
346815892007.05.16 11:39buy0.04eurusdm1.35861.34911.36212007.05.17 07:311.35430.000.00-0.07-1.72
346895582007.05.16 12:03buy0.08eurusdm1.35711.34911.36062007.05.17 07:311.35420.000.00-0.15-2.32
347133202007.05.16 15:09buy0.16eurusdm1.35561.34911.35912007.05.17 07:311.35430.000.00-0.29-2.08
347157252007.05.16 15:13buy0.32eurusdm1.35401.34901.35752007.05.17 07:311.35430.000.00-0.580.96
347225412007.05.16 15:30buy0.64eurusdm1.35251.34901.35602007.05.17 07:311.35430.000.00-1.1611.52
346014352007.05.15 14:30buy0.02eurusdm1.35581.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.000.000.80
345122022007.05.14 12:38sell0.02eurusdm1.35421.36521.35072007.05.15 11:131.35380.000.000.010.08
345538492007.05.15 06:35sell0.04eurusdm1.35581.35381.34832007.05.15 11:131.35380.000.000.000.80
344747652007.05.14 02:07buy0.02eurusdm1.35431.34331.35782007.05.14 12:131.35470.000.000.000.08
344919962007.05.14 07:26buy0.04eurusdm1.35281.35471.36022007.05.14 12:131.35470.000.000.000.76
344249462007.05.11 13:35buy0.02eurusdm1.35091.35341.35892007.05.14 00:491.35340.000.00-0.010.50
342200892007.05.10 06:11buy0.02eurusdm1.35621.34521.35872007.05.11 13:001.35000.000.00-0.01-1.24
342310892007.05.10 08:09buy0.04eurusdm1.35471.34521.35722007.05.11 13:001.34990.000.00-0.02-1.92
342390302007.05.10 09:14buy0.08eurusdm1.35321.34521.35572007.05.11 13:001.34980.000.00-0.05-2.72
342685602007.05.10 12:50buy0.16eurusdm1.35171.34521.35422007.05.11 13:001.34970.000.00-0.10-3.20
342796772007.05.10 13:20buy0.32eurusdm1.35011.34511.35262007.05.11 13:001.34980.000.00-0.19-0.96
343196272007.05.10 18:22buy0.64eurusdm1.34801.34451.35052007.05.11 13:001.34990.000.00-0.3912.16
341642352007.05.09 13:35buy0.02eurusdm1.35631.34531.35882007.05.10 06:111.35590.000.00-0.04-0.08
341692492007.05.09 14:35buy0.04eurusdm1.35481.34531.35732007.05.10 06:111.35580.000.00-0.070.40
341839432007.05.09 18:18buy0.08eurusdm1.35331.34531.35582007.05.10 06:111.35580.000.00-0.152.00
339753262007.05.07 12:32buy0.02eurusdm1.36231.35131.36482007.05.09 13:341.35620.000.00-0.02-1.22
339884712007.05.07 17:31buy0.04eurusdm1.36081.35131.36332007.05.09 13:341.35630.000.00-0.04-1.80
340460072007.05.08 08:12buy0.08eurusdm1.35931.35131.36182007.05.09 13:341.35640.000.00-0.05-2.32
340504462007.05.08 08:37buy0.16eurusdm1.35781.35131.36032007.05.09 13:331.35650.000.00-0.10-2.08
340568742007.05.08 10:11buy0.32eurusdm1.35621.35121.35872007.05.09 13:331.35640.000.00-0.190.64
340745062007.05.08 14:13buy0.64eurusdm1.35461.35111.35712007.05.09 13:331.35630.000.00-0.3910.88
339108842007.05.04 16:45buy0.02eurusdm1.35941.34841.36192007.05.07 12:311.36190.000.00-0.010.50
338720182007.05.04 12:30sell0.02eurusdm1.35591.36691.35342007.05.04 14:071.35880.000.000.00-0.58
338731152007.05.04 12:30sell0.04eurusdm1.35771.36721.35522007.05.04 14:071.35890.000.000.00-0.48
338868952007.05.04 12:58sell0.08eurusdm1.35941.36741.35692007.05.04 14:071.35900.000.000.000.32
338929852007.05.04 13:38sell0.16eurusdm1.36091.36741.35842007.05.04 14:071.35900.000.000.003.04
338214962007.05.04 02:59sell0.02eurusdm1.35441.36541.35192007.05.04 07:381.35510.000.000.00-0.14
338322032007.05.04 06:04sell0.04eurusdm1.35591.36541.35342007.05.04 07:381.35500.000.000.000.36
338374302007.05.04 07:04sell0.08eurusdm1.35751.36551.35502007.05.04 07:381.35500.000.000.002.00
337620752007.05.03 14:01sell0.02eurusdm1.35561.36661.35312007.05.04 01:361.35450.000.000.010.22
337801122007.05.03 16:14sell0.04eurusdm1.35711.36661.35462007.05.04 01:361.35460.000.000.021.00
337524402007.05.03 13:02sell0.02eurusdm1.35871.36971.35622007.05.03 14:011.35620.000.000.000.50
336963352007.05.02 21:50sell0.02eurusdm1.35841.36941.35592007.05.03 13:011.35910.000.000.00-0.14
337110232007.05.03 03:54sell0.04eurusdm1.35991.36941.35742007.05.03 13:011.35920.000.000.000.28
337191162007.05.03 06:02sell0.08eurusdm1.36151.36951.35902007.05.03 13:011.35910.000.000.001.92
336189682007.05.02 07:57sell0.02eurusdm1.35751.36851.35502007.05.02 21:501.35850.000.000.03-0.20
336459662007.05.02 12:17sell0.04eurusdm1.35901.36851.35652007.05.02 21:501.35860.000.000.060.16
336665412007.05.02 14:26sell0.08eurusdm1.36091.36891.35842007.05.02 21:491.35850.000.000.131.92
335212652007.05.01 14:41sell0.02eurusdm1.36061.37161.35812007.05.02 03:181.35810.000.000.010.50
335533172007.05.01 18:56sell0.04eurusdm1.36211.37161.35962007.05.02 00:361.35960.000.000.021.00
333846792007.04.30 19:29sell0.02eurusdm1.36491.37591.36242007.05.01 14:261.36240.000.000.010.50
334954822007.05.01 13:12sell0.04eurusdm1.36641.37591.36392007.05.01 14:081.36390.000.000.001.00
332704542007.04.30 07:25sell0.02eurusdm1.35961.37061.35712007.04.30 18:451.36540.000.000.00-1.16
333007182007.04.30 10:00sell0.04eurusdm1.36111.37061.35862007.04.30 18:451.36550.000.000.00-1.76
333226952007.04.30 12:48sell0.08eurusdm1.36271.37071.36022007.04.30 18:451.36550.000.000.00-2.24
333354892007.04.30 13:55sell0.16eurusdm1.36421.37071.36172007.04.30 18:441.36560.000.000.00-2.24
333503442007.04.30 15:10sell0.32eurusdm1.36581.37081.36332007.04.30 18:411.36570.000.000.000.32
333555422007.04.30 15:19sell0.64eurusdm1.36731.37081.36482007.04.30 18:381.36570.000.000.0010.24
332678572007.04.30 07:15balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -4.09 50.18
Closed P/L: 46.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
360156112007.05.29 12:09buy0.02eurusdm1.35111.34011.3546 1.34200.000.00-0.01-1.82
360407182007.05.29 14:02buy0.04eurusdm1.34961.34011.3531 1.34200.000.00-0.02-3.04
360600862007.05.29 16:01buy0.08eurusdm1.34801.34001.3515 1.34200.000.00-0.05-4.80
360732062007.05.29 17:31buy0.16eurusdm1.34651.34001.3500 1.34200.000.00-0.10-7.20
360792762007.05.29 17:47buy0.32eurusdm1.34501.34001.3485 1.34200.000.00-0.19-9.60
361719732007.05.30 06:45buy0.64eurusdm1.34351.34001.3470 1.34200.000.000.00-9.60
  0.00 0.00 -0.37 -36.06
 Floating P/L: -36.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 46.09 Floating P/L: -36.43 Margin: 63.00
Balance: 1 046.09 Equity: 1 009.66 Free Margin: 946.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 84.49 Gross Loss: 38.40 Total Net Profit: 46.09
Profit Factor: 2.20 Expected Payoff: 0.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 10.41 (1.01%) Relative Drawdown: 1.01% (10.41)
 
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 42 (71.43%) Long Positions (won %): 36 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 48 (61.54%) Loss trades (% of total): 30 (38.46%)
Largest profit trade: 11.77 loss trade: -3.30
Average profit trade: 1.76 loss trade: -1.28
Maximum consecutive wins ($): 8 (13.76) consecutive losses ($): 5 (-10.41)
Maximal consecutive profit (count): 13.76 (8) consecutive loss (count): -10.41 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2