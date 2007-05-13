Interbank FX, LLC

Account: 1465331 Name: FM Currency: USD 2007 May 25, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
344597062007.05.13 20:41balanceDeposit1 000.00
344610232007.05.13 22:01buy0.01eurusdm1.35340.00001.35442007.05.13 23:501.35440.000.000.000.10
344713122007.05.14 00:48buy0.02eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 03:221.35480.000.000.000.20
344698062007.05.14 00:07buy0.01eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 03:221.35480.000.000.000.05
344763712007.05.14 02:45buy0.04usdchfm1.21740.00001.21842007.05.14 06:421.21840.000.000.000.33
344656742007.05.13 22:56buy0.02usdchfm1.21800.00001.21902007.05.14 06:421.21840.000.000.000.07
344600392007.05.13 22:00buy0.01usdchfm1.21860.00001.21962007.05.14 06:431.21850.000.000.00-0.01
344873722007.05.14 06:43buy0.01usdchfm1.21880.00001.21982007.05.14 07:061.21980.000.000.000.08
344926232007.05.14 07:29buy0.16eurusdm1.35260.00001.35362007.05.14 07:391.35360.000.000.001.60
344872942007.05.14 06:42buy0.08eurusdm1.35320.00001.35422007.05.14 07:391.35360.000.000.000.32
344851432007.05.14 06:14buy0.04eurusdm1.35380.00001.35482007.05.14 07:391.35370.000.000.00-0.04
344840142007.05.14 05:52buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.14 07:401.35380.000.000.00-0.10
344787152007.05.14 03:23buy0.01eurusdm1.35500.00001.35602007.05.14 07:401.35370.000.000.00-0.13
344951152007.05.14 07:59buy0.04usdchfm1.21910.00001.22012007.05.14 09:371.22010.000.000.000.33
344914052007.05.14 07:15buy0.02usdchfm1.21980.00001.22082007.05.14 09:371.22010.000.000.000.05
344905722007.05.14 07:08buy0.01usdchfm1.22040.00001.22142007.05.14 09:371.22000.000.000.00-0.03
345077102007.05.14 11:23buy0.16usdchfm1.21810.00001.21912007.05.14 12:261.21910.000.000.001.31
345050812007.05.14 10:32buy0.08usdchfm1.21870.00001.21972007.05.14 12:261.21910.000.000.000.26
345042722007.05.14 10:29buy0.04usdchfm1.21930.00001.22032007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.10
345030572007.05.14 10:01buy0.02usdchfm1.21990.00001.22092007.05.14 12:271.21910.000.000.00-0.13
345019052007.05.14 09:37buy0.01usdchfm1.22050.00001.22152007.05.14 12:271.21900.000.000.00-0.12
345155742007.05.14 13:54buy0.02usdchfm1.21890.00001.21992007.05.14 15:231.21990.000.000.000.16
345116292007.05.14 12:28buy0.01usdchfm1.21950.00001.22052007.05.14 15:231.21990.000.000.000.03
345446832007.05.15 02:15buy0.16usdchfm1.21790.00001.21892007.05.15 06:001.21890.000.000.001.31
345278262007.05.14 18:19buy0.08usdchfm1.21850.00001.21952007.05.15 06:011.21880.000.000.070.20
345255222007.05.14 17:11buy0.04usdchfm1.21900.00001.22002007.05.15 06:011.21870.000.000.04-0.10
345215732007.05.14 15:26buy0.02usdchfm1.21960.00001.22062007.05.15 06:021.21870.000.000.02-0.15
345212012007.05.14 15:23buy0.01usdchfm1.22020.00001.22122007.05.15 06:021.21880.000.000.01-0.11
345497252007.05.15 05:45buy0.02eurusdm1.35430.00001.35532007.05.15 06:291.35530.000.000.000.20
345442622007.05.15 02:03buy0.01eurusdm1.35490.00001.35592007.05.15 06:291.35530.000.000.000.04
345542212007.05.15 06:35buy0.08usdchfm1.21740.00001.21842007.05.15 08:321.21840.000.000.000.66
345530912007.05.15 06:30buy0.04usdchfm1.21800.00001.21902007.05.15 08:331.21850.000.000.000.16
345516922007.05.15 06:14buy0.02usdchfm1.21860.00001.21962007.05.15 08:331.21840.000.000.00-0.03
345510002007.05.15 06:02buy0.01usdchfm1.21930.00001.22032007.05.15 08:331.21840.000.000.00-0.07
345717722007.05.15 09:38buy0.04usdchfm1.21780.00001.21882007.05.15 09:481.21880.000.000.000.33
345659902007.05.15 08:37buy0.02usdchfm1.21840.00001.21942007.05.15 09:481.21880.000.000.000.07
345655512007.05.15 08:33buy0.01usdchfm1.21890.00001.21992007.05.15 09:481.21890.000.000.000.00
345742132007.05.15 10:12buy0.16eurusdm1.35320.00001.35422007.05.15 12:091.35420.000.000.001.60
345601282007.05.15 07:29buy0.08eurusdm1.35380.00001.35482007.05.15 12:091.35420.000.000.000.32
345585422007.05.15 07:22buy0.04eurusdm1.35440.00001.35542007.05.15 12:091.35390.000.000.00-0.20
345575882007.05.15 07:12buy0.02eurusdm1.35500.00001.35602007.05.15 12:091.35390.000.000.00-0.22
345529952007.05.15 06:29buy0.01eurusdm1.35560.00001.35662007.05.15 12:101.35400.000.000.00-0.16
345837152007.05.15 12:32buy0.01eurusdm1.35480.00001.35582007.05.15 12:331.35580.000.000.000.10
345778382007.05.15 11:19buy0.02usdchfm1.21870.00001.21972007.05.15 13:081.21970.000.000.000.16
345723832007.05.15 09:48buy0.01usdchfm1.21930.00001.22032007.05.15 13:081.21980.000.000.000.04
345979932007.05.15 13:52buy0.08usdchfm1.21870.00001.21972007.05.15 14:151.21970.000.000.000.66
345977452007.05.15 13:50buy0.04usdchfm1.21920.00001.22022007.05.15 14:151.21970.000.000.000.16
345940442007.05.15 13:11buy0.02usdchfm1.21980.00001.22082007.05.15 14:151.21960.000.000.00-0.03
345930892007.05.15 13:08buy0.01usdchfm1.22040.00001.22142007.05.15 14:151.21970.000.000.00-0.06
345934012007.05.15 13:08buy0.08eurusdm1.35430.00001.35532007.05.15 14:221.35530.000.000.000.80
345920842007.05.15 13:04buy0.04eurusdm1.35490.00001.35592007.05.15 14:221.35530.000.000.000.16
345873662007.05.15 12:36buy0.02eurusdm1.35550.00001.35652007.05.15 14:221.35540.000.000.00-0.02
345850672007.05.15 12:33buy0.01eurusdm1.35600.00001.35702007.05.15 14:221.35540.000.000.00-0.06
346010152007.05.15 14:23buy0.01eurusdm1.35550.00001.35652007.05.15 14:321.35650.000.000.000.10
346025472007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35680.00001.35782007.05.15 14:321.35780.000.000.000.10
346059262007.05.15 14:33buy0.02eurusdm1.35770.00001.35872007.05.15 14:401.35870.000.000.000.20
346053392007.05.15 14:32buy0.01eurusdm1.35820.00001.35922007.05.15 14:401.35850.000.000.000.03
346094582007.05.15 14:43buy0.02eurusdm1.35840.00001.35942007.05.15 14:501.35940.000.000.000.20
346084932007.05.15 14:41buy0.01eurusdm1.35900.00001.36002007.05.15 14:501.35940.000.000.000.04
346167382007.05.15 15:03buy5.12usdchfm1.21330.00001.21432007.05.15 15:351.21430.000.000.0042.16
346114552007.05.15 14:50buy2.56usdchfm1.21450.00001.21552007.05.15 15:351.21430.000.000.00-4.22
346108132007.05.15 14:49buy1.28usdchfm1.21500.00001.21602007.05.15 15:351.21440.000.000.00-6.32
346090372007.05.15 14:41buy0.64usdchfm1.21560.00001.21662007.05.15 15:351.21430.000.000.00-6.85
346080092007.05.15 14:40buy0.32usdchfm1.21620.00001.21722007.05.15 15:351.21440.000.000.00-4.74
346067972007.05.15 14:39buy0.16usdchfm1.21690.00001.21792007.05.15 15:361.21430.000.000.00-3.43
346045892007.05.15 14:32buy0.08usdchfm1.21770.00001.21872007.05.15 15:361.21440.000.000.00-2.17
346031512007.05.15 14:32buy0.04usdchfm1.21850.00001.21952007.05.15 15:361.21430.000.000.00-1.38
346009482007.05.15 14:22buy0.02usdchfm1.21940.00001.22042007.05.15 15:361.21430.000.000.00-0.84
346002752007.05.15 14:15buy0.01usdchfm1.22000.00001.22102007.05.15 15:361.21410.000.000.00-0.49
346347362007.05.15 19:58buy0.04eurusdm1.35880.00001.35982007.05.16 04:501.35980.000.00-0.020.40
346294392007.05.15 17:40buy0.02eurusdm1.35940.00001.36042007.05.16 04:501.35980.000.00-0.010.08
346117982007.05.15 14:51buy0.01eurusdm1.35990.00001.36092007.05.16 04:501.35970.000.00-0.01-0.02
346536862007.05.16 04:49buy0.04usdchfm1.21450.00001.21552007.05.16 06:201.21550.000.000.000.33
346380442007.05.15 21:39buy0.02usdchfm1.21500.00001.21602007.05.16 06:201.21540.000.000.000.07
346350362007.05.15 20:03buy0.01usdchfm1.21560.00001.21662007.05.16 06:201.21540.000.000.01-0.02
346548672007.05.16 05:17buy0.02eurusdm1.35970.00001.36072007.05.16 06:361.36070.000.000.000.20
346544002007.05.16 05:02buy0.01eurusdm1.36020.00001.36122007.05.16 06:371.36070.000.000.000.05
346622612007.05.16 06:59buy0.08usdchfm1.21430.00001.21532007.05.16 07:551.21530.000.000.000.66
346607362007.05.16 06:37buy0.04usdchfm1.21480.00001.21582007.05.16 07:551.21520.000.000.000.13
346592592007.05.16 06:21buy0.02usdchfm1.21540.00001.21642007.05.16 07:551.21510.000.000.00-0.05
346591502007.05.16 06:20buy0.01usdchfm1.21600.00001.21702007.05.16 07:551.21520.000.000.00-0.07
346692722007.05.16 08:33buy0.02usdchfm1.21490.00001.21592007.05.16 09:501.21590.000.000.000.16
346667232007.05.16 07:55buy0.01usdchfm1.21550.00001.21652007.05.16 09:501.21590.000.000.000.03
346772642007.05.16 10:17buy0.04usdchfm1.21500.00001.21602007.05.16 11:371.21600.000.000.000.33
346766182007.05.16 10:07buy0.02usdchfm1.21560.00001.21662007.05.16 11:381.21600.000.000.000.07
346751412007.05.16 09:50buy0.01usdchfm1.21630.00001.21732007.05.16 11:381.21610.000.000.00-0.02
346812652007.05.16 11:38buy0.01usdchfm1.21640.00001.21742007.05.16 11:401.21740.000.000.000.08
346831552007.05.16 11:43buy0.02usdchfm1.21740.00001.21842007.05.16 12:031.21840.000.000.000.16
346823992007.05.16 11:41buy0.01usdchfm1.21800.00001.21902007.05.16 12:031.21860.000.000.000.05
346951022007.05.16 12:41buy1.28eurusdm1.35690.00001.35792007.05.16 12:591.35790.000.000.0012.80
346880382007.05.16 12:02buy0.64eurusdm1.35750.00001.35852007.05.16 12:591.35790.000.000.002.56
346853272007.05.16 11:50buy0.32eurusdm1.35800.00001.35902007.05.16 12:591.35800.000.000.000.00
346815662007.05.16 11:39buy0.16eurusdm1.35860.00001.35962007.05.16 13:001.35810.000.000.00-0.80
346803492007.05.16 11:28buy0.08eurusdm1.35920.00001.36022007.05.16 13:001.35820.000.000.00-0.80
346664342007.05.16 07:50buy0.04eurusdm1.35980.00001.36082007.05.16 13:001.35840.000.000.00-0.56
346637842007.05.16 07:11buy0.02eurusdm1.36030.00001.36132007.05.16 13:001.35830.000.000.00-0.40
346607102007.05.16 06:37buy0.01eurusdm1.36090.00001.36192007.05.16 13:001.35840.000.000.00-0.25
346991502007.05.16 13:00buy0.04usdchfm1.21780.00001.21882007.05.16 13:241.21880.000.000.000.33
346898042007.05.16 12:05buy0.02usdchfm1.21850.00001.21952007.05.16 13:241.21880.000.000.000.05
346894532007.05.16 12:03buy0.01usdchfm1.21900.00001.22002007.05.16 13:241.21870.000.000.00-0.02
347066922007.05.16 14:02buy0.04usdchfm1.21790.00001.21892007.05.16 15:081.21890.000.000.000.33
347034432007.05.16 13:26buy0.02usdchfm1.21850.00001.21952007.05.16 15:081.21940.000.000.000.15
347032062007.05.16 13:24buy0.01usdchfm1.21900.00001.22002007.05.16 15:081.21950.000.000.000.04
347132622007.05.16 15:09buy0.01usdchfm1.22000.00001.22102007.05.16 15:101.22100.000.000.000.08
347135272007.05.16 15:10buy0.01usdchfm1.22120.00001.22222007.05.16 16:021.22220.000.000.000.08
347281042007.05.16 16:02buy0.01usdchfm1.22260.00001.22362007.05.16 16:101.22360.000.000.000.08
347513112007.05.16 21:31buy0.02eurusdm1.35180.00001.35282007.05.17 00:321.35280.000.000.000.20
347507392007.05.16 21:19buy0.01eurusdm1.35240.00001.35342007.05.17 00:321.35280.000.000.000.04
347664302007.05.17 01:34buy0.02eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 06:391.35320.000.000.000.20
347627052007.05.17 00:32buy0.01eurusdm1.35290.00001.35392007.05.17 06:401.35320.000.000.000.03
347837192007.05.17 06:48buy1.28usdchfm1.22000.00001.22102007.05.17 06:521.22100.000.000.0010.48
347833572007.05.17 06:47buy0.64usdchfm1.22060.00001.22162007.05.17 06:521.22100.000.000.002.10
347826122007.05.17 06:45buy0.32usdchfm1.22110.00001.22212007.05.17 06:521.22090.000.000.00-0.52
347813852007.05.17 06:40buy0.16usdchfm1.22170.00001.22272007.05.17 06:521.22100.000.000.00-0.92
347638332007.05.17 00:44buy0.08usdchfm1.22230.00001.22332007.05.17 06:521.22110.000.000.00-0.79
347419712007.05.16 18:36buy0.04usdchfm1.22280.00001.22382007.05.17 06:531.22110.000.000.11-0.56
347340502007.05.16 16:20buy0.02usdchfm1.22340.00001.22442007.05.17 06:531.22100.000.000.05-0.39
347310992007.05.16 16:11buy0.01usdchfm1.22400.00001.22502007.05.17 06:531.22090.000.000.03-0.25
347812772007.05.17 06:40buy0.01eurusdm1.35340.00001.35442007.05.17 07:311.35440.000.000.000.10
348071872007.05.17 11:16buy0.64eurusdm1.35110.00001.35212007.05.17 12:021.35210.000.000.006.40
348040012007.05.17 10:54buy0.32eurusdm1.35170.00001.35272007.05.17 12:021.35210.000.000.001.28
348021952007.05.17 10:41buy0.16eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 12:021.35220.000.000.000.00
347978012007.05.17 09:45buy0.08eurusdm1.35280.00001.35382007.05.17 12:021.35220.000.000.00-0.48
347921182007.05.17 08:03buy0.04eurusdm1.35340.00001.35442007.05.17 12:021.35230.000.000.00-0.44
347899322007.05.17 07:35buy0.02eurusdm1.35400.00001.35502007.05.17 12:031.35220.000.000.00-0.36
347891972007.05.17 07:31buy0.01eurusdm1.35460.00001.35562007.05.17 12:031.35240.000.000.00-0.22
348122132007.05.17 11:54buy0.02usdchfm1.22400.00001.22502007.05.17 12:191.22500.000.000.000.16
348047072007.05.17 11:00buy0.01usdchfm1.22460.00001.22562007.05.17 12:191.22500.000.000.000.03
348160212007.05.17 12:19buy0.01usdchfm1.22550.00001.22652007.05.17 12:321.22650.000.000.000.08
348273072007.05.17 12:50buy2.56eurusdm1.34820.00001.34922007.05.17 12:591.34920.000.000.0025.60
348254152007.05.17 12:45buy1.28eurusdm1.34880.00001.34982007.05.17 12:591.34910.000.000.003.84
348210862007.05.17 12:33buy0.64eurusdm1.34940.00001.35042007.05.17 12:591.34910.000.000.00-1.92
348197862007.05.17 12:32buy0.32eurusdm1.34990.00001.35092007.05.17 12:591.34890.000.000.00-3.20
348183182007.05.17 12:30buy0.16eurusdm1.35050.00001.35152007.05.17 13:001.34870.000.000.00-2.88
348166022007.05.17 12:24buy0.08eurusdm1.35110.00001.35212007.05.17 13:001.34840.000.000.00-2.16
348149242007.05.17 12:14buy0.04eurusdm1.35170.00001.35272007.05.17 13:001.34850.000.000.00-1.28
348147612007.05.17 12:14buy0.02eurusdm1.35220.00001.35322007.05.17 13:001.34860.000.000.00-0.72
348140472007.05.17 12:06buy0.01eurusdm1.35280.00001.35382007.05.17 13:001.34860.000.000.00-0.42
348293252007.05.17 13:04buy0.04usdchfm1.22620.00001.22722007.05.17 13:331.22720.000.000.000.33
348203292007.05.17 12:33buy0.02usdchfm1.22680.00001.22782007.05.17 13:331.22720.000.000.000.07
348199552007.05.17 12:32buy0.01usdchfm1.22730.00001.22832007.05.17 13:331.22710.000.000.00-0.02
348351442007.05.17 13:46buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.17 14:021.22750.000.000.000.33
348340832007.05.17 13:36buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.17 14:021.22770.000.000.000.11
348336952007.05.17 13:33buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.17 14:021.22770.000.000.000.01
348451562007.05.17 14:59buy0.08usdchfm1.22660.00001.22762007.05.17 16:031.22760.000.000.000.65
348405432007.05.17 14:16buy0.04usdchfm1.22710.00001.22812007.05.17 16:031.22760.000.000.000.16
348386892007.05.17 14:03buy0.02usdchfm1.22770.00001.22872007.05.17 16:031.22750.000.000.00-0.03
348384402007.05.17 14:02buy0.01usdchfm1.22830.00001.22932007.05.17 16:031.22740.000.000.00-0.07
348535512007.05.17 16:23buy0.04usdchfm1.22640.00001.22742007.05.17 18:521.22740.000.000.000.33
348513272007.05.17 16:06buy0.02usdchfm1.22690.00001.22792007.05.17 18:521.22740.000.000.000.08
348510462007.05.17 16:03buy0.01usdchfm1.22770.00001.22872007.05.17 18:521.22730.000.000.00-0.03
348868542007.05.18 05:31buy0.04eurusdm1.34830.00001.34932007.05.18 06:291.34930.000.000.000.40
348793622007.05.18 02:21buy0.02eurusdm1.34890.00001.34992007.05.18 06:291.34930.000.000.000.08
348624172007.05.17 19:00buy0.01eurusdm1.34950.00001.35052007.05.18 06:291.34930.000.00-0.01-0.02
348912892007.05.18 06:40buy0.02eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 06:581.34980.000.000.000.20
348904662007.05.18 06:29buy0.01eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 06:581.34970.000.000.000.03
348936062007.05.18 07:00buy0.08usdchfm1.22590.00001.22692007.05.18 07:071.22690.000.000.000.65
348922212007.05.18 06:53buy0.04usdchfm1.22650.00001.22752007.05.18 07:071.22670.000.000.000.07
348893002007.05.18 06:13buy0.02usdchfm1.22700.00001.22802007.05.18 07:081.22670.000.000.00-0.05
348617002007.05.17 18:52buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.18 07:081.22690.000.000.01-0.06
348943342007.05.18 07:06buy0.04eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 07:401.34980.000.000.000.40
348939012007.05.18 07:03buy0.02eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 07:401.34980.000.000.000.08
348931582007.05.18 06:58buy0.01eurusdm1.34990.00001.35092007.05.18 07:401.34970.000.000.00-0.02
348976842007.05.18 07:43buy0.02eurusdm1.34950.00001.35052007.05.18 08:121.35050.000.000.000.20
348974552007.05.18 07:40buy0.01eurusdm1.35000.00001.35102007.05.18 08:121.35050.000.000.000.05
349245102007.05.18 10:46buy0.64eurusdm1.34740.00001.34842007.05.18 11:251.34840.000.000.006.40
349210212007.05.18 10:31buy0.32eurusdm1.34790.00001.34892007.05.18 11:251.34840.000.000.001.60
349171292007.05.18 10:21buy0.16eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 11:271.34850.000.000.000.00
349132952007.05.18 09:18buy0.08eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 11:271.34840.000.000.00-0.56
349074242007.05.18 08:35buy0.04eurusdm1.34970.00001.35072007.05.18 11:281.34850.000.000.00-0.48
349062792007.05.18 08:33buy0.02eurusdm1.35040.00001.35142007.05.18 11:281.34840.000.000.00-0.40
349012822007.05.18 08:13buy0.01eurusdm1.35100.00001.35202007.05.18 11:291.34850.000.000.00-0.25
349587852007.05.18 14:19buy0.02eurusdm1.34850.00001.34952007.05.18 14:281.34950.000.000.000.20
349564822007.05.18 14:12buy0.01eurusdm1.34910.00001.35012007.05.18 14:281.34950.000.000.000.04
349627622007.05.18 14:36buy0.04eurusdm1.34880.00001.34982007.05.18 15:011.34980.000.000.000.40
349623522007.05.18 14:35buy0.02eurusdm1.34940.00001.35042007.05.18 15:011.34980.000.000.000.08
349608102007.05.18 14:28buy0.01eurusdm1.34990.00001.35092007.05.18 15:011.34970.000.000.00-0.02
349668672007.05.18 15:01buy0.01eurusdm1.35000.00001.35102007.05.18 15:081.35100.000.000.000.10
349700212007.05.18 15:08buy0.08usdchfm1.22510.00001.22612007.05.18 15:381.22610.000.000.000.65
349606592007.05.18 14:28buy0.04usdchfm1.22620.00001.22722007.05.18 15:381.22620.000.000.000.00
349563112007.05.18 14:12buy0.02usdchfm1.22680.00001.22782007.05.18 15:381.22650.000.000.00-0.05
349535642007.05.18 14:00buy0.01usdchfm1.22760.00001.22862007.05.18 15:391.22590.000.000.00-0.14
349798172007.05.18 16:01buy0.02eurusdm1.35090.00001.35192007.05.20 21:121.35190.000.00-0.010.20
349828162007.05.18 16:41buy0.02usdchfm1.22650.00001.22752007.05.20 21:121.22750.000.000.020.16
349698472007.05.18 15:08buy0.01eurusdm1.35150.00001.35252007.05.20 21:131.35250.000.00-0.010.10
349795212007.05.18 16:00buy0.01usdchfm1.22700.00001.22802007.05.20 22:181.22800.000.000.010.08
350228462007.05.21 01:28buy0.02usdchfm1.22770.00001.22872007.05.21 09:471.22870.000.000.000.16
349977862007.05.20 22:18buy0.01usdchfm1.22830.00001.22932007.05.21 09:491.22900.000.000.000.06
350897712007.05.21 09:49buy0.01usdchfm1.22940.00001.23042007.05.21 10:241.23040.000.000.000.08
350991312007.05.21 10:24buy0.01usdchfm1.23080.00001.23182007.05.21 10:341.23180.000.000.000.08
351052832007.05.21 10:35buy0.01usdchfm1.23200.00001.23302007.05.21 10:381.23300.000.000.000.08
351041132007.05.21 10:34buy5.12eurusdm1.34590.00001.34692007.05.21 18:091.34690.000.000.0051.20
350995522007.05.21 10:25buy2.56eurusdm1.34740.00001.34842007.05.21 18:091.34680.000.000.00-15.36
350972642007.05.21 10:21buy1.28eurusdm1.34790.00001.34892007.05.21 18:121.34670.000.000.00-15.36
350893562007.05.21 09:48buy0.64eurusdm1.34850.00001.34952007.05.21 18:121.34660.000.000.00-12.16
350873572007.05.21 09:45buy0.32eurusdm1.34930.00001.35032007.05.21 18:141.34670.000.000.00-8.32
350859662007.05.21 09:41buy0.16eurusdm1.34980.00001.35082007.05.21 18:151.34670.000.000.00-4.96
350573642007.05.21 07:26buy0.08eurusdm1.35040.00001.35142007.05.21 18:151.34660.000.000.00-3.04
350498272007.05.21 06:52buy0.04eurusdm1.35100.00001.35202007.05.21 18:151.34670.000.000.00-1.72
350133332007.05.21 00:20buy0.02eurusdm1.35160.00001.35262007.05.21 18:171.34670.000.000.00-0.98
349942852007.05.20 22:00buy0.01eurusdm1.35210.00001.35312007.05.21 18:171.34670.000.000.00-0.54
352181202007.05.22 00:49buy0.04eurusdm1.34580.00001.34682007.05.22 06:021.34680.000.000.000.40
352026122007.05.21 21:30buy0.02eurusdm1.34640.00001.34742007.05.22 06:021.34670.000.000.000.06
351820562007.05.21 18:18buy0.01eurusdm1.34700.00001.34802007.05.22 06:021.34670.000.00-0.01-0.03
352542522007.05.22 07:31buy0.04eurusdm1.34580.00001.34682007.05.22 08:571.34680.000.000.000.40
352526142007.05.22 07:24buy0.02eurusdm1.34640.00001.34742007.05.22 08:571.34660.000.000.000.04
352396892007.05.22 06:04buy0.01eurusdm1.34700.00001.34802007.05.22 08:571.34670.000.000.00-0.03
352435072007.05.22 06:26buy0.64usdchfm1.22960.00001.23062007.05.22 09:311.23060.000.000.005.20
351676042007.05.21 16:08buy0.32usdchfm1.23020.00001.23122007.05.22 09:311.23060.000.000.281.04
351369632007.05.21 12:37buy0.16usdchfm1.23080.00001.23182007.05.22 09:311.23070.000.000.14-0.13
351345262007.05.21 12:25buy0.08usdchfm1.23160.00001.23262007.05.22 09:311.23060.000.000.07-0.65
351175342007.05.21 11:06buy0.04usdchfm1.23220.00001.23322007.05.22 09:321.23060.000.000.04-0.52
351097572007.05.21 10:41buy0.02usdchfm1.23280.00001.23382007.05.22 09:321.23050.000.000.02-0.37
351072072007.05.21 10:39buy0.01usdchfm1.23330.00001.23432007.05.22 09:321.23040.000.000.01-0.24
352757192007.05.22 10:01buy0.02usdchfm1.23140.00001.23242007.05.22 11:111.23240.000.000.000.16
352733832007.05.22 09:49buy0.01usdchfm1.23200.00001.23302007.05.22 11:111.23250.000.000.000.04
352736172007.05.22 09:49buy0.16eurusdm1.34450.00001.34552007.05.22 12:101.34550.000.000.001.60
352705252007.05.22 09:35buy0.08eurusdm1.34510.00001.34612007.05.22 12:101.34550.000.000.000.32
352685592007.05.22 09:29buy0.04eurusdm1.34570.00001.34672007.05.22 12:111.34550.000.000.00-0.08
352673162007.05.22 09:19buy0.02eurusdm1.34620.00001.34722007.05.22 12:111.34540.000.000.00-0.16
352645822007.05.22 08:57buy0.01eurusdm1.34680.00001.34782007.05.22 12:111.34540.000.000.00-0.14
353057892007.05.22 14:15buy0.01eurusdm1.34590.00001.34692007.05.22 14:281.34690.000.000.000.10
353271882007.05.22 16:00buy1.28usdchfm1.22880.00001.22982007.05.22 19:301.22980.000.000.0010.41
353266752007.05.22 16:00buy0.64usdchfm1.22930.00001.23032007.05.22 19:311.22970.000.000.002.08
353079342007.05.22 14:21buy0.32usdchfm1.22990.00001.23092007.05.22 19:311.22980.000.000.00-0.26
353060842007.05.22 14:16buy0.16usdchfm1.23050.00001.23152007.05.22 19:331.22970.000.000.00-1.04
352914102007.05.22 12:17buy0.08usdchfm1.23100.00001.23202007.05.22 19:341.22970.000.000.00-0.85
352891032007.05.22 12:09buy0.04usdchfm1.23160.00001.23262007.05.22 19:341.22960.000.000.00-0.65
352860782007.05.22 11:35buy0.02usdchfm1.23220.00001.23322007.05.22 19:351.22970.000.000.00-0.41
352840442007.05.22 11:11buy0.01usdchfm1.23280.00001.23382007.05.22 19:361.22960.000.000.00-0.26
353648922007.05.23 01:20buy0.16eurusdm1.34480.00001.34582007.05.23 03:411.34580.000.000.001.60
353337352007.05.22 16:59buy0.08eurusdm1.34540.00001.34642007.05.23 03:411.34580.000.00-0.050.32
353207612007.05.22 15:24buy0.04eurusdm1.34590.00001.34692007.05.23 03:421.34570.000.00-0.02-0.08
353152882007.05.22 14:50buy0.02eurusdm1.34650.00001.34752007.05.23 03:431.34560.000.00-0.01-0.18
353102182007.05.22 14:28buy0.01eurusdm1.34710.00001.34812007.05.23 03:441.34560.000.00-0.01-0.15
353939532007.05.23 07:05buy0.32usdchfm1.22730.00001.22832007.05.23 07:141.22830.000.000.002.61
353923752007.05.23 06:57buy0.16usdchfm1.22790.00001.22892007.05.23 07:141.22830.000.000.000.52
353878532007.05.23 06:26buy0.08usdchfm1.22850.00001.22952007.05.23 07:141.22830.000.000.00-0.13
353601502007.05.23 00:19buy0.04usdchfm1.22900.00001.23002007.05.23 07:141.22820.000.000.00-0.26
353595702007.05.23 00:15buy0.02usdchfm1.22960.00001.23062007.05.23 07:141.22800.000.000.00-0.26
353553712007.05.22 23:07buy0.01usdchfm1.23020.00001.23122007.05.23 07:151.22760.000.000.00-0.21
354040092007.05.23 07:52buy0.16eurusdm1.34230.00001.34332007.05.23 09:091.34330.000.000.001.60
354005592007.05.23 07:46buy0.08eurusdm1.34290.00001.34392007.05.23 09:091.34330.000.000.000.32
353984702007.05.23 07:33buy0.04eurusdm1.34430.00001.34532007.05.23 09:091.34340.000.000.00-0.36
353948132007.05.23 07:10buy0.02eurusdm1.34500.00001.34602007.05.23 09:091.34320.000.000.00-0.36
353768892007.05.23 03:45buy0.01eurusdm1.34560.00001.34662007.05.23 09:101.34340.000.000.00-0.22
354434862007.05.23 10:47buy0.01eurusdm1.34540.00001.34642007.05.23 11:261.34640.000.000.000.10
354525802007.05.23 11:26buy0.01eurusdm1.34660.00001.34762007.05.23 11:461.34760.000.000.000.10
354585992007.05.23 11:47buy0.01eurusdm1.34820.00001.34922007.05.23 11:531.34920.000.000.000.10
354650222007.05.23 11:57buy0.02eurusdm1.34860.00001.34962007.05.23 12:051.34960.000.000.000.20
354637432007.05.23 11:54buy0.01eurusdm1.34930.00001.35032007.05.23 12:051.34960.000.000.000.03
354716662007.05.23 12:14buy0.02eurusdm1.34910.00001.35012007.05.23 12:301.35010.000.000.000.20
354688832007.05.23 12:05buy0.01eurusdm1.34970.00001.35072007.05.23 12:301.35010.000.000.000.04
354754912007.05.23 12:29buy5.12usdchfm1.22470.00001.22572007.05.23 12:431.22570.000.000.0041.77
354688542007.05.23 12:05buy2.56usdchfm1.22520.00001.22622007.05.23 12:431.22570.000.000.0010.44
354633222007.05.23 11:54buy1.28usdchfm1.22580.00001.22682007.05.23 12:441.22550.000.000.00-3.13
354591572007.05.23 11:47buy0.64usdchfm1.22650.00001.22752007.05.23 12:441.22550.000.000.00-5.22
354550462007.05.23 11:38buy0.32usdchfm1.22770.00001.22872007.05.23 12:441.22540.000.000.00-6.01
354505372007.05.23 11:25buy0.16usdchfm1.22830.00001.22932007.05.23 12:441.22560.000.000.00-3.52
354287692007.05.23 09:28buy0.08usdchfm1.22890.00001.22992007.05.23 12:441.22550.000.000.00-2.22
354238282007.05.23 09:11buy0.04usdchfm1.22950.00001.23052007.05.23 12:451.22560.000.000.00-1.27
354079482007.05.23 07:59buy0.02usdchfm1.23010.00001.23112007.05.23 12:451.22550.000.000.00-0.75
354047822007.05.23 07:52buy0.01usdchfm1.23070.00001.23172007.05.23 12:491.22580.000.000.00-0.40
354890252007.05.23 13:41buy0.16eurusdm1.34790.00001.34892007.05.23 14:581.34890.000.000.001.60
354882022007.05.23 13:37buy0.08eurusdm1.34850.00001.34952007.05.23 14:581.34890.000.000.000.32
354790732007.05.23 12:43buy0.04eurusdm1.34910.00001.35012007.05.23 14:581.34870.000.000.00-0.16
354769892007.05.23 12:32buy0.02eurusdm1.34970.00001.35072007.05.23 14:591.34880.000.000.00-0.18
354764682007.05.23 12:30buy0.01eurusdm1.35020.00001.35122007.05.23 14:591.34870.000.000.00-0.15
355165272007.05.23 16:19buy0.02usdchfm1.22640.00001.22742007.05.23 16:531.22740.000.000.000.16
355137842007.05.23 16:00buy0.01usdchfm1.22690.00001.22792007.05.23 16:531.22740.000.000.000.04
355235042007.05.23 17:03buy0.02usdchfm1.22720.00001.22822007.05.23 17:331.22820.000.000.000.16
355220832007.05.23 16:54buy0.01usdchfm1.22780.00001.22882007.05.23 17:341.22830.000.000.000.04
355952642007.05.24 06:09buy0.08usdchfm1.22680.00001.22782007.05.24 06:451.22780.000.000.000.65
355495602007.05.23 20:08buy0.04usdchfm1.22740.00001.22842007.05.24 06:451.22760.000.000.110.07
355435082007.05.23 18:53buy0.02usdchfm1.22800.00001.22902007.05.24 06:451.22750.000.000.05-0.08
355297222007.05.23 17:34buy0.01usdchfm1.22860.00001.22962007.05.24 06:451.22760.000.000.03-0.08
356039292007.05.24 06:45buy0.01usdchfm1.22790.00001.22892007.05.24 07:461.22890.000.000.000.08
356151342007.05.24 07:45buy5.12eurusdm1.34360.00001.34462007.05.24 12:091.34460.000.000.0051.20
356133542007.05.24 07:38buy2.56eurusdm1.34410.00001.34512007.05.24 12:091.34460.000.000.0012.80
356017142007.05.24 06:38buy1.28eurusdm1.34470.00001.34572007.05.24 12:091.34450.000.000.00-2.56
355379152007.05.23 18:15buy0.64eurusdm1.34530.00001.34632007.05.24 12:091.34440.000.00-1.16-5.76
355338232007.05.23 17:55buy0.32eurusdm1.34580.00001.34682007.05.24 12:101.34450.000.00-0.58-4.16
355295132007.05.23 17:33buy0.16eurusdm1.34640.00001.34742007.05.24 12:111.34440.000.00-0.29-3.20
355207702007.05.23 16:52buy0.08eurusdm1.34710.00001.34812007.05.24 12:111.34450.000.00-0.15-2.08
355188912007.05.23 16:45buy0.04eurusdm1.34770.00001.34872007.05.24 12:121.34460.000.00-0.07-1.24
355100472007.05.23 15:25buy0.02eurusdm1.34830.00001.34932007.05.24 12:121.34470.000.00-0.04-0.72
355063582007.05.23 14:59buy0.01eurusdm1.34900.00001.35002007.05.24 12:131.34460.000.00-0.02-0.44
356523122007.05.24 12:19buy0.08usdchfm1.22760.00001.22862007.05.24 12:351.22860.000.000.000.65
356490092007.05.24 11:49buy0.04usdchfm1.22820.00001.22922007.05.24 12:351.22850.000.000.000.10
356194502007.05.24 07:54buy0.02usdchfm1.22880.00001.22982007.05.24 12:351.22860.000.000.00-0.03
356157402007.05.24 07:46buy0.01usdchfm1.22930.00001.23032007.05.24 12:351.22880.000.000.00-0.04
356577142007.05.24 12:35buy0.04eurusdm1.34370.00001.34472007.05.24 12:571.34470.000.000.000.40
356566102007.05.24 12:32buy0.02eurusdm1.34430.00001.34532007.05.24 12:581.34470.000.000.000.08
356514812007.05.24 12:14buy0.01eurusdm1.34490.00001.34592007.05.24 12:581.34480.000.000.00-0.01
356614172007.05.24 12:59buy0.01eurusdm1.34490.00001.34592007.05.24 13:291.34590.000.000.000.10
356629542007.05.24 13:20buy0.04usdchfm1.22810.00001.22912007.05.24 14:001.22910.000.000.000.33
356646792007.05.24 13:29buy0.08usdchfm1.22750.00001.22852007.05.24 14:001.22850.000.000.000.65
356610002007.05.24 12:57buy0.02usdchfm1.22870.00001.22972007.05.24 14:001.22920.000.000.000.08
356579752007.05.24 12:36buy0.01usdchfm1.22920.00001.23022007.05.24 14:001.22900.000.000.00-0.02
356743782007.05.24 14:06buy0.32eurusdm1.34230.00001.34332007.05.24 14:471.34330.000.000.003.20
356711152007.05.24 14:01buy0.16eurusdm1.34300.00001.34402007.05.24 14:471.34330.000.000.000.48
356689302007.05.24 14:00buy0.08eurusdm1.34360.00001.34462007.05.24 14:471.34320.000.000.00-0.32
356669942007.05.24 13:48buy0.04eurusdm1.34490.00001.34592007.05.24 14:471.34310.000.000.00-0.72
356655742007.05.24 13:33buy0.02eurusdm1.34550.00001.34652007.05.24 14:481.34320.000.000.00-0.46
356648892007.05.24 13:29buy0.01eurusdm1.34600.00001.34702007.05.24 14:481.34310.000.000.00-0.29
356862932007.05.24 15:14buy0.02eurusdm1.34280.00001.34382007.05.24 16:221.34380.000.000.000.20
356819992007.05.24 14:48buy0.01eurusdm1.34340.00001.34442007.05.24 16:221.34380.000.000.000.04
356974962007.05.24 16:43buy0.02eurusdm1.34360.00001.34462007.05.24 17:581.34460.000.000.000.20
356950232007.05.24 16:22buy0.01eurusdm1.34410.00001.34512007.05.24 17:591.34460.000.000.000.05
357113442007.05.24 18:45buy0.64usdchfm1.22720.00001.22822007.05.24 21:241.22820.000.000.575.21
356968842007.05.24 16:37buy0.32usdchfm1.22780.00001.22882007.05.24 21:241.22820.000.000.281.04
356948642007.05.24 16:22buy0.16usdchfm1.22840.00001.22942007.05.24 21:271.22800.000.000.14-0.52
356833872007.05.24 14:56buy0.08usdchfm1.22890.00001.22992007.05.24 21:271.22810.000.000.07-0.52
356829082007.05.24 14:55buy0.04usdchfm1.22950.00001.23052007.05.24 21:271.22800.000.000.04-0.49
356815042007.05.24 14:46buy0.02usdchfm1.23010.00001.23112007.05.24 21:321.22790.000.000.02-0.36
356712422007.05.24 14:01buy0.01usdchfm1.23070.00001.23172007.05.24 21:321.22790.000.000.01-0.23
357408642007.05.25 01:05buy0.64eurusdm1.34140.00001.34242007.05.25 01:391.34240.000.000.006.40
357383802007.05.25 00:57buy0.32eurusdm1.34190.00001.34292007.05.25 01:401.34250.000.000.001.92
357323542007.05.24 23:40buy0.16eurusdm1.34250.00001.34352007.05.25 01:401.34260.000.000.000.16
357169732007.05.24 19:16buy0.08eurusdm1.34310.00001.34412007.05.25 01:411.34270.000.00-0.05-0.32
357086892007.05.24 18:35buy0.04eurusdm1.34370.00001.34472007.05.25 01:411.34260.000.00-0.02-0.44
357047072007.05.24 18:18buy0.02eurusdm1.34430.00001.34532007.05.25 01:411.34250.000.00-0.01-0.36
357027042007.05.24 17:59buy0.01eurusdm1.34490.00001.34592007.05.25 01:411.34240.000.00-0.01-0.25
357530632007.05.25 04:13buy0.04eurusdm1.34150.00001.34252007.05.25 06:051.34250.000.000.000.40
357524952007.05.25 04:03buy0.02eurusdm1.34200.00001.34302007.05.25 06:051.34250.000.000.000.10
357501482007.05.25 03:00buy0.01eurusdm1.34260.00001.34362007.05.25 06:051.34260.000.000.000.00
357440052007.05.25 01:16buy0.02usdchfm1.22780.00001.22882007.05.25 06:151.22880.000.000.000.16
357391142007.05.25 01:00buy0.01usdchfm1.22840.00001.22942007.05.25 06:151.22890.000.000.000.04
357588262007.05.25 06:06buy0.01eurusdm1.34270.00001.34372007.05.25 06:331.34370.000.000.000.10
357665592007.05.25 07:22buy0.08eurusdm1.34210.00001.34312007.05.25 07:291.34310.000.000.000.80
357655662007.05.25 07:10buy0.04eurusdm1.34280.00001.34382007.05.25 07:291.34310.000.000.000.12
357629172007.05.25 06:38buy0.02eurusdm1.34340.00001.34442007.05.25 07:291.34310.000.000.00-0.06
357625812007.05.25 06:33buy0.01eurusdm1.34390.00001.34492007.05.25 07:291.34300.000.000.00-0.09
357681392007.05.25 07:36buy0.02eurusdm1.34270.00001.34372007.05.25 07:411.34370.000.000.000.20
357678002007.05.25 07:30buy0.01eurusdm1.34330.00001.34432007.05.25 07:411.34360.000.000.000.03
357695262007.05.25 07:47buy0.16usdchfm1.22680.00001.22782007.05.25 09:021.22780.000.000.001.30
357684922007.05.25 07:40buy0.08usdchfm1.22740.00001.22842007.05.25 09:031.22780.000.000.000.26
357643522007.05.25 06:59buy0.04usdchfm1.22810.00001.22912007.05.25 09:031.22750.000.000.00-0.20
357604092007.05.25 06:24buy0.02usdchfm1.22880.00001.22982007.05.25 09:031.22760.000.000.00-0.20
357595432007.05.25 06:15buy0.01usdchfm1.22940.00001.23042007.05.25 09:031.22750.000.000.00-0.15
357751552007.05.25 09:03buy0.02eurusdm1.34310.00001.34412007.05.25 10:551.34410.000.000.000.20
357690582007.05.25 07:41buy0.01eurusdm1.34370.00001.34472007.05.25 10:561.34430.000.000.000.06
357814142007.05.25 10:59buy0.02eurusdm1.34390.00001.34492007.05.25 12:211.34490.000.000.000.20
357803982007.05.25 10:56buy0.01eurusdm1.34450.00001.34552007.05.25 12:211.34510.000.000.000.06
357890542007.05.25 12:40buy0.02eurusdm1.34470.00001.34572007.05.25 14:001.34570.000.000.000.20
357876862007.05.25 12:22buy0.01eurusdm1.34530.00001.34632007.05.25 14:001.34510.000.000.00-0.02
357871262007.05.25 12:21buy0.08usdchfm1.22680.00001.22782007.05.25 14:051.22780.000.000.000.65
357796312007.05.25 10:54buy0.04usdchfm1.22730.00001.22832007.05.25 14:051.22780.000.000.000.16
357780982007.05.25 10:22buy0.02usdchfm1.22790.00001.22892007.05.25 14:051.22780.000.000.00-0.02
357773582007.05.25 10:01buy0.01usdchfm1.22850.00001.22952007.05.25 14:051.22790.000.000.00-0.05
357945632007.05.25 14:00buy0.01eurusdm1.34550.00001.34652007.05.25 14:071.34650.000.000.000.10
  0.00 0.00 -0.31 190.78
Closed P/L: 190.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
357965642007.05.25 14:08buy0.01eurusdm1.34720.00001.3482 1.34460.000.00-0.01-0.26
357994792007.05.25 14:14buy0.02eurusdm1.34660.00001.3476 1.34460.000.00-0.01-0.40
358032742007.05.25 14:59buy0.04eurusdm1.34600.00001.3470 1.34460.000.00-0.02-0.56
358041322007.05.25 15:04buy0.08eurusdm1.34540.00001.3464 1.34460.000.00-0.05-0.64
358070402007.05.25 15:39buy0.16eurusdm1.34480.00001.3458 1.34460.000.00-0.10-0.32
358062992007.05.25 15:34buy0.01usdchfm1.22800.00001.2290 1.22740.000.000.01-0.05
358100342007.05.25 17:00buy0.02usdchfm1.22740.00001.2284 1.22740.000.000.020.00
358142672007.05.25 19:19buy0.32eurusdm1.34420.00001.3452 1.34460.000.00-0.191.28
  0.00 0.00 -0.35 -0.95
 Floating P/L: -1.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 190.47 Floating P/L: -1.30 Margin: 33.00
Balance: 1 190.47 Equity: 1 189.17 Free Margin: 1 156.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 367.03 Gross Loss: 176.56 Total Net Profit: 190.47
Profit Factor: 2.08 Expected Payoff: 0.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 62.44 (5.50%) Relative Drawdown: 5.50% (62.44)
 
Total Trades: 350 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 350 (56.57%)
Profit Trades (% of total): 198 (56.57%) Loss trades (% of total): 152 (43.43%)
Largest profit trade: 51.20 loss trade: -15.36
Average profit trade: 1.85 loss trade: -1.16
Maximum consecutive wins ($): 12 (13.81) consecutive losses ($): 9 (-62.44)
Maximal consecutive profit (count): 64.08 (3) consecutive loss (count): -62.44 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3