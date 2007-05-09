Alpari Ltd

Account: 466612 Name: newstrader1 Currency: USD 2007 June 8, 15:25

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Closed P/L: 655.77

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 655.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 655.77 Equity: 5 655.77 Free Margin: 5 655.77

Details:

Gross Profit: 1 454.46 Gross Loss: 798.69 Total Net Profit: 655.77

Profit Factor: 1.82 Expected Payoff: 11.71

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 321.05 (5.69%) Relative Drawdown: 5.69% (321.05)

Total Trades: 56 Short Positions (won %): 29 (75.86%) Long Positions (won %): 27 (70.37%)

Profit Trades (% of total): 41 (73.21%) Loss trades (% of total): 15 (26.79%)

Largest profit trade: 210.00 loss trade: -105.00

Average profit trade: 35.47 loss trade: -53.25

Maximum consecutive wins ($): 15 (565.84) consecutive losses ($): 4 (-321.05)

Maximal consecutive profit (count): 565.84 (15) consecutive loss (count): -321.05 (4)