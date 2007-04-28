Alpari Ltd

Account: 466612 Name: newstrader1 Currency: USD 2007 May 25, 13:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
126134052007.04.28 18:22balanceDeposit5 000.00
126281052007.04.30 14:25buy stop0.20usdcad1.11211.10911.12212007.04.30 14:411.1110cancelled
126281062007.04.30 14:30sell0.20usdcad1.11441.11121.10442007.04.30 14:421.11120.000.000.0057.60
126281082007.04.30 14:25buy stop0.20usdcad1.11311.11011.12312007.04.30 14:421.1111cancelled
126281102007.04.30 14:34sell0.20usdcad1.11341.11121.10342007.04.30 14:421.11120.000.000.0039.60
126281132007.04.30 14:25buy stop0.20usdcad1.11431.11131.12432007.04.30 14:421.1111cancelled
126281172007.04.30 14:35sell0.20usdcad1.11241.11111.10242007.04.30 14:411.11110.000.000.0023.40
126281632007.04.30 14:28buy stop0.30gbpusd1.99641.99142.00642007.04.30 14:321.9945cancelled
126281662007.04.30 14:28sell stop0.30gbpusd1.99121.99621.98122007.04.30 14:321.9942cancelled
126281682007.04.30 14:28buy stop0.30gbpusd1.99801.99302.00802007.04.30 14:321.9945cancelled
126281692007.04.30 14:28sell stop0.30gbpusd1.98971.99471.97972007.04.30 14:321.9945cancelled
126281702007.04.30 14:28buy stop0.30gbpusd1.99951.99452.00952007.04.30 14:321.9945cancelled
126281722007.04.30 14:28sell stop0.30gbpusd1.98831.99331.97832007.04.30 14:321.9942cancelled
126281802007.04.30 14:28buy stop0.20usdjpy119.92119.42120.922007.04.30 14:32119.65cancelled
126281822007.04.30 14:28sell stop0.20usdjpy119.39119.89118.392007.04.30 14:32119.63cancelled
126281832007.04.30 14:28buy stop0.20usdjpy120.06119.56121.062007.04.30 14:32119.65cancelled
126281842007.04.30 14:28sell stop0.20usdjpy119.23119.73118.232007.04.30 14:32119.60cancelled
126281862007.04.30 14:28buy stop0.20usdjpy120.21119.71121.212007.04.30 14:32119.65cancelled
126281882007.04.30 14:28sell stop0.20usdjpy119.08119.58118.082007.04.30 14:32119.62cancelled
126281892007.04.30 14:28buy stop0.20eurusd1.36411.35911.37412007.04.30 14:321.3623cancelled
126281932007.04.30 14:28sell stop0.20eurusd1.35891.36391.34892007.04.30 14:321.3622cancelled
126281952007.04.30 14:28buy stop0.20eurusd1.36561.36061.37562007.04.30 14:321.3623cancelled
126281982007.04.30 14:28sell stop0.20eurusd1.35741.36241.34742007.04.30 14:321.3623cancelled
126281992007.04.30 14:28buy stop0.20eurusd1.36711.36211.37712007.04.30 14:321.3623cancelled
126282022007.04.30 14:28sell stop0.20eurusd1.35591.36091.34592007.04.30 14:321.3622cancelled
126282052007.04.30 14:28buy stop0.20usdchf1.21141.20641.22142007.04.30 14:321.2085cancelled
126282062007.04.30 14:28sell stop0.20usdchf1.20601.21101.19602007.04.30 14:321.2079cancelled
126282092007.04.30 14:28buy stop0.20usdchf1.21291.20791.22292007.04.30 14:321.2085cancelled
126282112007.04.30 14:28sell stop0.20usdchf1.20451.20951.19452007.04.30 14:321.2080cancelled
126282122007.04.30 14:28buy stop0.20usdchf1.21421.20921.22422007.04.30 14:321.2085cancelled
126282132007.04.30 14:28sell stop0.20usdchf1.20281.20781.19282007.04.30 14:321.2079cancelled
126709102007.05.01 15:58buy stop0.30gbpusd2.00862.00362.01862007.05.01 16:082.0035cancelled
126709122007.05.01 16:01sell0.30gbpusd2.00362.00121.99362007.05.01 22:591.99880.000.000.00100.80
126709132007.05.01 15:58buy stop0.30gbpusd2.01012.00512.02012007.05.01 16:082.0035cancelled
126709142007.05.01 15:58sell stop0.30gbpusd2.00212.00711.99212007.05.01 16:082.0030cancelled
126709172007.05.01 15:58buy stop0.30gbpusd2.01162.00662.02162007.05.01 16:082.0035cancelled
126709182007.05.01 15:58sell stop0.30gbpusd2.00062.00561.99062007.05.01 16:082.0032cancelled
126709212007.05.01 15:58buy stop0.20eurusd1.36901.36401.37902007.05.01 16:021.3640cancelled
126709232007.05.01 16:02sell0.20eurusd1.36371.36221.35372007.05.01 20:561.36220.000.000.0030.00
126709242007.05.01 15:58buy stop0.20eurusd1.37041.36541.38042007.05.01 16:021.3638cancelled
126709262007.05.01 15:58sell stop0.20eurusd1.36221.36721.35222007.05.01 16:081.3640cancelled
126709272007.05.01 15:58buy stop0.20eurusd1.37191.36691.38192007.05.01 16:021.3638cancelled
126709282007.05.01 15:58sell stop0.20eurusd1.36071.36571.35072007.05.01 16:081.3641cancelled
126709442007.05.01 15:58buy stop0.20usdjpy119.48118.98120.482007.05.01 16:02119.40cancelled
126709452007.05.01 15:58sell stop0.20usdjpy118.95119.45117.952007.05.01 16:03119.37cancelled
126709472007.05.01 15:58buy stop0.20usdjpy119.63119.13120.632007.05.01 16:02119.40cancelled
126709492007.05.01 15:58sell stop0.20usdjpy118.80119.30117.802007.05.01 16:03119.36cancelled
126709512007.05.01 15:58buy stop0.20usdjpy119.78119.28120.782007.05.01 16:02119.40cancelled
126709532007.05.01 15:58sell stop0.20usdjpy118.65119.15117.652007.05.01 16:03119.37cancelled
126709862007.05.01 16:02buy0.20usdchf1.20901.21321.21902007.05.01 21:001.21320.000.000.0069.24
126709882007.05.01 15:59sell stop0.20usdchf1.20361.20861.19362007.05.01 16:091.2087cancelled
126709902007.05.01 15:59buy stop0.20usdchf1.21051.20551.22052007.05.01 16:091.2090cancelled
126709912007.05.01 15:59sell stop0.20usdchf1.20261.20761.19262007.05.01 16:091.2086cancelled
126709932007.05.01 15:59buy stop0.20usdchf1.21201.20701.22202007.05.01 16:091.2088cancelled
126709962007.05.01 15:59sell stop0.20usdchf1.20111.20611.19112007.05.01 16:091.2086cancelled
126832182007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.82860.82560.83862007.05.02 01:280.8272cancelled
126832192007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82530.82830.81532007.05.02 01:290.8267cancelled
126832202007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.82960.82660.83962007.05.02 01:280.8272cancelled
126832212007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82430.82730.81432007.05.02 01:300.8270cancelled
126832222007.05.02 01:28buy stop0.10audusd0.83060.82760.84062007.05.02 01:280.8272cancelled
126832232007.05.02 01:28sell stop0.10audusd0.82330.82630.81332007.05.02 01:290.8267cancelled
126933432007.05.02 10:58buy stop0.20eurusd1.36031.35531.37032007.05.02 11:021.3575cancelled
126933442007.05.02 10:58sell stop0.20eurusd1.35511.36011.34512007.05.02 11:031.3575cancelled
126933452007.05.02 10:58buy stop0.20eurusd1.36181.35681.37182007.05.02 11:021.3575cancelled
126933462007.05.02 10:58sell stop0.20eurusd1.35361.35861.34362007.05.02 11:031.3576cancelled
126933472007.05.02 10:58buy stop0.20eurusd1.36331.35831.37332007.05.02 11:021.3575cancelled
126933482007.05.02 10:58sell stop0.20eurusd1.35211.35711.34212007.05.02 11:031.3575cancelled
126933512007.05.02 10:58buy stop0.20usdjpy120.36119.86121.362007.05.02 11:02120.09cancelled
126933552007.05.02 10:58sell stop0.20usdjpy119.83120.33118.832007.05.02 11:02120.07cancelled
126933572007.05.02 10:58buy stop0.20usdjpy120.50120.00121.502007.05.02 11:02120.09cancelled
126933592007.05.02 10:58sell stop0.20usdjpy119.67120.17118.672007.05.02 11:03120.07cancelled
126933612007.05.02 10:58buy stop0.20usdjpy120.65120.15121.652007.05.02 11:02120.09cancelled
126933642007.05.02 10:58sell stop0.20usdjpy119.51120.01118.512007.05.02 11:03120.06cancelled
126933652007.05.02 10:58buy stop0.20usdchf1.21951.21451.22952007.05.02 11:021.2169cancelled
126933682007.05.02 10:58sell stop0.20usdchf1.21401.21901.20402007.05.02 11:041.2164cancelled
126933712007.05.02 10:58buy stop0.20usdchf1.22091.21591.23092007.05.02 11:021.2169cancelled
126933722007.05.02 10:58sell stop0.20usdchf1.21241.21741.20242007.05.02 11:041.2165cancelled
126933742007.05.02 10:58buy stop0.20usdchf1.22231.21731.23232007.05.02 11:021.2169cancelled
126933752007.05.02 10:58sell stop0.20usdchf1.21091.21591.20092007.05.02 11:041.2164cancelled
127318092007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82190.81890.83192007.05.04 03:530.8199cancelled
127318102007.05.04 03:30sell0.10audusd0.82090.81880.81092007.05.04 04:490.81880.000.000.0042.00
127318112007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82290.81990.83292007.05.04 03:530.8199cancelled
127318122007.05.04 03:30sell0.10audusd0.81990.81880.80992007.05.04 04:490.81880.000.000.0022.00
127318132007.05.04 03:28buy stop0.10audusd0.82390.82090.83392007.05.04 03:530.8198cancelled
127318142007.05.04 03:35sell0.10audusd0.81890.81880.80892007.05.04 04:490.81880.000.000.002.00
127427042007.05.04 14:31buy0.20eurusd1.35901.35401.36902007.05.04 21:591.35950.000.000.0010.00
127427062007.05.04 14:28sell stop0.20eurusd1.35401.35901.34402007.05.04 14:381.3572cancelled
127427072007.05.04 14:28buy stop0.20eurusd1.36051.35551.37052007.05.04 14:381.3571cancelled
127427102007.05.04 14:28sell stop0.20eurusd1.35231.35731.34232007.05.04 14:381.3571cancelled
127427122007.05.04 14:28buy stop0.20eurusd1.36211.35711.37212007.05.04 14:381.3571cancelled
127427132007.05.04 14:28sell stop0.20eurusd1.35091.35591.34092007.05.04 14:381.3571cancelled
127427232007.05.04 14:28buy stop0.20usdjpy120.54120.04121.542007.05.04 14:38120.26cancelled
127427252007.05.04 14:28sell stop0.20usdjpy120.03120.53119.032007.05.04 14:38120.20cancelled
127427282007.05.04 14:28buy stop0.20usdjpy120.71120.21121.712007.05.04 14:38120.26cancelled
127427302007.05.04 14:28sell stop0.20usdjpy119.88120.38118.882007.05.04 14:38120.18cancelled
127427332007.05.04 14:28buy stop0.20usdjpy120.86120.36121.862007.05.04 14:38120.26cancelled
127427342007.05.04 14:28sell stop0.20usdjpy119.72120.22118.722007.05.04 14:38120.19cancelled
127427372007.05.04 14:28buy stop0.20usdchf1.21761.21261.22762007.05.04 14:381.2153cancelled
127427392007.05.04 14:28sell stop0.20usdchf1.21221.21721.20222007.05.04 14:381.2146cancelled
127427462007.05.04 14:28buy stop0.20usdchf1.21911.21411.22912007.05.04 14:381.2153cancelled
127427472007.05.04 14:28sell stop0.20usdchf1.21071.21571.20072007.05.04 14:381.2147cancelled
127427532007.05.04 14:28buy stop0.20usdchf1.22061.21561.23062007.05.04 14:381.2153cancelled
127427552007.05.04 14:28sell stop0.20usdchf1.20921.21421.19922007.05.04 14:381.2146cancelled
127427632007.05.04 14:30buy0.30gbpusd1.99041.99112.00042007.05.04 21:591.99300.000.000.0054.60
127427652007.05.04 14:28sell stop0.30gbpusd1.98451.98951.97452007.05.04 14:391.9886cancelled
127427692007.05.04 14:30buy0.30gbpusd1.99131.98632.00132007.05.04 21:591.99310.000.000.0037.80
127427702007.05.04 14:28sell stop0.30gbpusd1.98301.98801.97302007.05.04 14:391.9886cancelled
127427712007.05.04 14:28buy stop0.30gbpusd1.99281.98782.00282007.05.04 14:391.9888cancelled
127427732007.05.04 14:28sell stop0.30gbpusd1.98151.98651.97152007.05.04 14:391.9886cancelled
127809662007.05.08 03:30buy0.10audusd0.82730.82930.83732007.05.08 08:340.82930.000.000.0040.00
127809672007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82540.82840.81542007.05.08 03:440.8282cancelled
127809682007.05.08 03:37buy0.10audusd0.82830.82930.83832007.05.08 08:340.82930.000.000.0020.00
127809692007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82430.82730.81432007.05.08 03:440.8282cancelled
127809702007.05.08 03:29buy stop0.10audusd0.82930.82630.83932007.05.08 03:440.8287cancelled
127809712007.05.08 03:29sell stop0.10audusd0.82330.82630.81332007.05.08 03:440.8282cancelled
128223262007.05.09 07:58buy stop0.20eurusd1.35711.35211.36712007.05.09 08:091.3549cancelled
128223272007.05.09 07:58sell stop0.20eurusd1.35181.35681.34182007.05.09 08:091.3546cancelled
128223302007.05.09 07:58buy stop0.20eurusd1.35851.35351.36852007.05.09 08:091.3549cancelled
128223312007.05.09 07:58sell stop0.20eurusd1.35031.35531.34032007.05.09 08:091.3547cancelled
128223322007.05.09 07:58buy stop0.20eurusd1.36001.35501.37002007.05.09 08:091.3549cancelled
128223332007.05.09 07:58sell stop0.20eurusd1.34881.35381.33882007.05.09 08:091.3546cancelled
128223362007.05.09 07:58buy stop0.20usdjpy120.06119.56121.062007.05.09 08:08119.79cancelled
128223372007.05.09 07:58sell stop0.20usdjpy119.53120.03118.532007.05.09 08:08119.75cancelled
128223382007.05.09 07:58buy stop0.20usdjpy120.21119.71121.212007.05.09 08:08119.79cancelled
128223392007.05.09 07:58sell stop0.20usdjpy119.38119.88118.382007.05.09 08:09119.77cancelled
128223402007.05.09 07:58buy stop0.20usdjpy120.36119.86121.362007.05.09 08:08119.79cancelled
128223412007.05.09 07:58sell stop0.20usdjpy119.23119.73118.232007.05.09 08:08119.75cancelled
128223422007.05.09 07:58buy stop0.20usdchf1.22051.21551.23052007.05.09 08:081.2177cancelled
128223432007.05.09 07:58sell stop0.20usdchf1.21511.22011.20512007.05.09 08:091.2171cancelled
128223442007.05.09 07:58buy stop0.20usdchf1.22201.21701.23202007.05.09 08:081.2176cancelled
128223452007.05.09 07:58sell stop0.20usdchf1.21361.21861.20362007.05.09 08:091.2172cancelled
128223472007.05.09 07:58buy stop0.20usdchf1.22351.21851.23352007.05.09 08:081.2176cancelled
128223492007.05.09 07:58sell stop0.20usdchf1.21211.21711.20212007.05.09 08:091.2171cancelled
128353332007.05.09 20:13buy stop0.20eurusd1.35781.35281.36782007.05.09 20:231.3534cancelled
128353352007.05.09 20:18sell0.20eurusd1.35321.35821.34322007.05.09 22:591.35280.000.000.008.00
128353362007.05.09 20:13buy stop0.20eurusd1.35931.35431.36932007.05.09 20:231.3534cancelled
128353382007.05.09 20:13sell stop0.20eurusd1.35161.35661.34162007.05.09 20:231.3532cancelled
128353392007.05.09 20:13buy stop0.20eurusd1.36081.35581.37082007.05.09 20:231.3535cancelled
128353402007.05.09 20:13sell stop0.20eurusd1.35011.35511.34012007.05.09 20:231.3531cancelled
128353412007.05.09 20:13buy stop0.20usdjpy120.10119.60121.102007.05.09 20:23119.97cancelled
128353422007.05.09 20:13sell stop0.20usdjpy119.57120.07118.572007.05.09 20:23119.94cancelled
128353432007.05.09 20:13buy stop0.20usdjpy120.26119.76121.262007.05.09 20:23119.97cancelled
128353442007.05.09 20:13sell stop0.20usdjpy119.43119.93118.432007.05.09 20:23119.93cancelled
128353452007.05.09 20:13buy stop0.20usdjpy120.41119.91121.412007.05.09 20:23119.99cancelled
128353492007.05.09 20:13sell stop0.20usdjpy119.28119.78118.282007.05.09 20:23119.94cancelled
128353502007.05.09 20:19buy0.20usdchf1.21911.21411.22912007.05.09 22:591.21850.000.000.00-9.85
128353512007.05.09 20:13sell stop0.20usdchf1.21371.21871.20372007.05.09 20:231.2180cancelled
128353522007.05.09 20:13buy stop0.20usdchf1.22061.21561.23062007.05.09 20:241.2182cancelled
128353532007.05.09 20:13buy stop0.30gbpusd2.00001.99502.01002007.05.09 20:241.9948cancelled
128353542007.05.09 20:18sell0.30gbpusd1.99461.99961.98462007.05.09 22:591.99380.000.000.0016.80
128353562007.05.09 20:13buy stop0.30gbpusd2.00131.99632.01132007.05.09 20:241.9948cancelled
128353582007.05.09 20:19sell0.30gbpusd1.99311.99811.98312007.05.09 22:591.99390.000.000.00-16.80
128353612007.05.09 20:13buy stop0.30gbpusd2.00291.99792.01292007.05.09 20:241.9948cancelled
128353632007.05.09 20:13sell stop0.30gbpusd1.99161.99661.98162007.05.09 20:241.9946cancelled
128353672007.05.09 20:13sell stop0.20usdchf1.21221.21721.20222007.05.09 20:231.2181cancelled
128353682007.05.09 20:13buy stop0.20usdchf1.22211.21711.23212007.05.09 20:241.2181cancelled
128353692007.05.09 20:13sell stop0.20usdchf1.21071.21571.20072007.05.09 20:231.2180cancelled
128419872007.05.10 00:40buy stop0.10nzdusd0.73440.73140.74442007.05.10 00:400.7336cancelled
128419882007.05.10 00:40sell stop0.10nzdusd0.73200.73500.72202007.05.10 00:410.7333cancelled
128419892007.05.10 00:40buy stop0.10nzdusd0.73540.73240.74542007.05.10 00:400.7336cancelled
128419902007.05.10 00:40sell stop0.10nzdusd0.73110.73410.72112007.05.10 00:410.7334cancelled
128419912007.05.10 00:40buy stop0.10nzdusd0.73650.73350.74652007.05.10 00:410.7336cancelled
128419922007.05.10 00:40sell stop0.10nzdusd0.73010.73310.72012007.05.10 00:410.7333cancelled
128419932007.05.10 00:41buy stop0.10nzdusd0.73480.73180.74482007.05.10 00:410.7339cancelled
128419952007.05.10 00:41sell stop0.10nzdusd0.73240.73540.72242007.05.10 00:410.7334cancelled
128419962007.05.10 00:41buy stop0.10nzdusd0.73580.73280.74582007.05.10 00:410.7339cancelled
128419972007.05.10 00:41sell stop0.10nzdusd0.73140.73440.72142007.05.10 00:420.7331cancelled
128419982007.05.10 00:41buy stop0.10nzdusd0.73680.73380.74682007.05.10 00:410.7339cancelled
128419992007.05.10 00:41sell stop0.10nzdusd0.73040.73340.72042007.05.10 00:410.7334cancelled
128431212007.05.10 03:31buy0.10audusd0.83040.83190.84042007.05.10 10:070.83190.000.000.0030.00
128431222007.05.10 03:28sell stop0.10audusd0.82910.83210.81912007.05.10 03:430.8317cancelled
128431232007.05.10 03:32buy0.10audusd0.83140.83190.84142007.05.10 10:070.83190.000.000.0010.00
128431242007.05.10 03:28sell stop0.10audusd0.82810.83110.81812007.05.10 03:430.8317cancelled
128431252007.05.10 03:41buy0.10audusd0.83240.82940.84242007.05.10 18:360.82940.000.000.00-60.00
128431262007.05.10 03:28sell stop0.10audusd0.82710.83010.81712007.05.10 03:430.8317cancelled
128507342007.05.10 10:28buy stop0.30gbpusd1.99331.98832.00332007.05.10 10:381.9917cancelled
128507362007.05.10 10:28sell stop0.30gbpusd1.98801.99301.97802007.05.10 10:381.9914cancelled
128507372007.05.10 10:28buy stop0.30gbpusd1.99481.98982.00482007.05.10 10:381.9917cancelled
128507382007.05.10 10:28sell stop0.30gbpusd1.98651.99151.97652007.05.10 10:381.9913cancelled
128507392007.05.10 10:28buy stop0.30gbpusd1.99631.99132.00632007.05.10 10:381.9918cancelled
128507402007.05.10 10:28sell stop0.30gbpusd1.98501.99001.97502007.05.10 10:381.9914cancelled
128552792007.05.10 13:04buy0.30gbpusd1.99111.98612.00112007.05.10 14:281.98740.000.000.00-77.70
128552812007.05.10 12:58sell stop0.30gbpusd1.98581.99081.97582007.05.10 13:081.9879cancelled
128552842007.05.10 12:58buy stop0.30gbpusd1.99261.98762.00262007.05.10 13:081.9887cancelled
128552862007.05.10 12:58sell stop0.30gbpusd1.98441.98941.97442007.05.10 13:081.9884cancelled
128552892007.05.10 12:58buy stop0.30gbpusd1.99421.98922.00422007.05.10 13:081.9886cancelled
128552902007.05.10 12:58sell stop0.30gbpusd1.98291.98791.97292007.05.10 13:081.9884cancelled
128566952007.05.10 13:43buy stop0.20usdjpy120.69120.19121.692007.05.10 13:53120.38cancelled
128566972007.05.10 13:43sell stop0.20usdjpy120.18120.68119.182007.05.10 13:53120.35cancelled
128566982007.05.10 13:43buy stop0.20usdjpy120.86120.36121.862007.05.10 13:53120.38cancelled
128566992007.05.10 13:43sell stop0.20usdjpy120.02120.52119.022007.05.10 13:53120.34cancelled
128567002007.05.10 13:43buy stop0.20usdjpy121.00120.50122.002007.05.10 13:53120.38cancelled
128567012007.05.10 13:43sell stop0.20usdjpy119.87120.37118.872007.05.10 13:53120.35cancelled
128567092007.05.10 13:43buy stop0.20eurusd1.35541.35041.36542007.05.10 13:531.3535cancelled
128567102007.05.10 13:43sell stop0.20eurusd1.35021.35521.34022007.05.10 13:541.3532cancelled
128567112007.05.10 13:43buy stop0.20eurusd1.35701.35201.36702007.05.10 13:531.3535cancelled
128567122007.05.10 13:43sell stop0.20eurusd1.34881.35381.33882007.05.10 13:541.3533cancelled
128567132007.05.10 13:43buy stop0.20eurusd1.35851.35351.36852007.05.10 13:531.3535cancelled
128567142007.05.10 13:43sell stop0.20eurusd1.34731.35231.33732007.05.10 13:541.3532cancelled
128567182007.05.10 13:43buy stop0.20usdchf1.22051.21551.23052007.05.10 13:541.2178cancelled
128567202007.05.10 13:43sell stop0.20usdchf1.21511.22011.20512007.05.10 13:541.2174cancelled
128567212007.05.10 13:43buy stop0.20usdchf1.22201.21701.23202007.05.10 13:541.2178cancelled
128567222007.05.10 13:43sell stop0.20usdchf1.21361.21861.20362007.05.10 13:541.2175cancelled
128567232007.05.10 13:43buy stop0.20usdchf1.22351.21851.23352007.05.10 13:541.2178cancelled
128567242007.05.10 13:43sell stop0.20usdchf1.21211.21711.20212007.05.10 13:541.2174cancelled
128577922007.05.10 14:30buy0.20usdcad1.10841.10541.11842007.05.10 14:441.10540.000.000.00-54.28
128577932007.05.10 14:34sell0.20usdcad1.10631.10931.09632007.05.10 16:081.10930.000.000.00-54.09
128577942007.05.10 14:26buy stop0.20usdcad1.10941.10641.11942007.05.10 14:421.1064cancelled
128577952007.05.10 14:26sell stop0.20usdcad1.10521.10821.09522007.05.10 14:421.1059cancelled
128577982007.05.10 14:26buy stop0.20usdcad1.11051.10751.12052007.05.10 14:421.1064cancelled
128577992007.05.10 14:26sell stop0.20usdcad1.10421.10721.09422007.05.10 14:421.1060cancelled
128578442007.05.10 14:28buy stop0.20eurusd1.35591.35091.36592007.05.10 14:381.3532cancelled
128578462007.05.10 14:28sell stop0.20eurusd1.35071.35571.34072007.05.10 14:381.3528cancelled
128578482007.05.10 14:28buy stop0.20eurusd1.35741.35241.36742007.05.10 14:381.3531cancelled
128578502007.05.10 14:28sell stop0.20eurusd1.34921.35421.33922007.05.10 14:381.3527cancelled
128578552007.05.10 14:28buy stop0.20eurusd1.35891.35391.36892007.05.10 14:381.3531cancelled
128578572007.05.10 14:28sell stop0.20eurusd1.34771.35271.33772007.05.10 14:381.3528cancelled
128578602007.05.10 14:28buy stop0.20usdchf1.22011.21511.23012007.05.10 14:381.2182cancelled
128578622007.05.10 14:28sell stop0.20usdchf1.21471.21971.20472007.05.10 14:381.2174cancelled
128578642007.05.10 14:28buy stop0.20usdchf1.22161.21661.23162007.05.10 14:381.2180cancelled
128578662007.05.10 14:28sell stop0.20usdchf1.21321.21821.20322007.05.10 14:381.2176cancelled
128578672007.05.10 14:28buy stop0.20usdchf1.22311.21811.23312007.05.10 14:381.2180cancelled
128578752007.05.10 14:28sell stop0.20usdchf1.21171.21671.20172007.05.10 14:381.2176cancelled
128578772007.05.10 14:28buy stop0.20usdjpy120.64120.14121.642007.05.10 14:38120.39cancelled
128578782007.05.10 14:28sell stop0.20usdjpy120.12120.62119.122007.05.10 14:39120.35cancelled
128578812007.05.10 14:28buy stop0.20usdjpy120.80120.30121.802007.05.10 14:38120.39cancelled
128578842007.05.10 14:28sell stop0.20usdjpy119.97120.47118.972007.05.10 14:39120.36cancelled
128578852007.05.10 14:28buy stop0.20usdjpy120.95120.45121.952007.05.10 14:38120.39cancelled
128578862007.05.10 14:28sell stop0.20usdjpy119.82120.32118.822007.05.10 14:39120.36cancelled
128578882007.05.10 14:28buy stop0.30gbpusd1.99021.98522.00022007.05.10 14:381.9881cancelled
128578902007.05.10 14:28sell stop0.30gbpusd1.98491.98991.97492007.05.10 14:391.9877cancelled
128578912007.05.10 14:28buy stop0.30gbpusd1.99171.98672.00172007.05.10 14:381.9881cancelled
128578922007.05.10 14:28sell stop0.30gbpusd1.98341.98841.97342007.05.10 14:391.9878cancelled
128578942007.05.10 14:28buy stop0.30gbpusd1.99321.98822.00322007.05.10 14:381.9881cancelled
128578952007.05.10 14:28sell stop0.30gbpusd1.98191.98691.97192007.05.10 14:391.9877cancelled
128883782007.05.11 12:59buy0.20usdcad1.11301.11571.12302007.05.11 13:131.11570.000.000.0048.40
128883792007.05.11 12:55sell stop0.20usdcad1.11471.11771.10472007.05.11 13:101.1165cancelled
128883802007.05.11 13:00buy0.20usdcad1.11401.11571.12402007.05.11 13:131.11570.000.000.0030.47
128883812007.05.11 12:55sell stop0.20usdcad1.11361.11661.10362007.05.11 13:101.1165cancelled
128883822007.05.11 13:00buy0.20usdcad1.11501.11571.12502007.05.11 13:131.11570.000.000.0012.55
128883832007.05.11 12:55sell stop0.20usdcad1.11261.11561.10262007.05.11 13:101.1165cancelled
128902272007.05.11 14:28buy stop0.30gbpusd1.98251.97751.99252007.05.11 14:381.9803cancelled
128902282007.05.11 14:28sell stop0.30gbpusd1.97731.98231.96732007.05.11 14:381.9800cancelled
128902292007.05.11 14:28buy stop0.30gbpusd1.98401.97901.99402007.05.11 14:381.9801cancelled
128902302007.05.11 14:28sell stop0.30gbpusd1.97571.98071.96572007.05.11 14:381.9797cancelled
128902312007.05.11 14:28buy stop0.30gbpusd1.98561.98061.99562007.05.11 14:381.9801cancelled
128902322007.05.11 14:28sell stop0.30gbpusd1.97431.97931.96432007.05.11 14:381.9800cancelled
128902332007.05.11 14:28buy stop0.20usdjpy119.96119.46120.962007.05.11 14:38119.79cancelled
128902342007.05.11 14:28sell stop0.20usdjpy119.43119.93118.432007.05.11 14:38119.75cancelled
128902362007.05.11 14:28buy stop0.20usdjpy120.11119.61121.112007.05.11 14:38119.79cancelled
128902382007.05.11 14:28sell stop0.20usdjpy119.28119.78118.282007.05.11 14:38119.74cancelled
128902392007.05.11 14:28buy stop0.20usdjpy120.26119.76121.262007.05.11 14:38119.79cancelled
128902402007.05.11 14:28sell stop0.20usdjpy119.13119.63118.132007.05.11 14:38119.75cancelled
128902432007.05.11 14:28buy stop0.20usdchf1.22161.21661.23162007.05.11 14:381.2198cancelled
128902442007.05.11 14:28sell stop0.20usdchf1.21621.22121.20622007.05.11 14:381.2195cancelled
128902462007.05.11 14:28buy stop0.20usdchf1.22301.21801.23302007.05.11 14:381.2198cancelled
128902492007.05.11 14:28sell stop0.20usdchf1.21461.21961.20462007.05.11 14:381.2194cancelled
128902522007.05.11 14:28buy stop0.20usdchf1.22451.21951.23452007.05.11 14:381.2197cancelled
128902532007.05.11 14:28sell stop0.20usdchf1.21311.21811.20312007.05.11 14:381.2195cancelled
128902862007.05.11 14:29buy stop0.20eurusd1.35161.34661.36162007.05.11 14:391.3485cancelled
128902882007.05.11 14:29sell stop0.20eurusd1.34641.35141.33642007.05.11 14:391.3479cancelled
128902892007.05.11 14:29buy stop0.20eurusd1.35311.34811.36312007.05.11 14:391.3483cancelled
128902902007.05.11 14:29sell stop0.20eurusd1.34491.34991.33492007.05.11 14:391.3480cancelled
128902912007.05.11 14:29buy stop0.20eurusd1.35461.34961.36462007.05.11 14:391.3482cancelled
128902942007.05.11 14:29sell stop0.20eurusd1.34341.34841.33342007.05.11 14:391.3479cancelled
129249232007.05.15 07:58buy stop0.20usdjpy120.60120.10121.602007.05.15 08:08120.35cancelled
129249262007.05.15 07:58sell stop0.20usdjpy120.07120.57119.072007.05.15 08:09120.32cancelled
129249282007.05.15 07:58buy stop0.20usdjpy120.75120.25121.752007.05.15 08:08120.36cancelled
129249302007.05.15 07:58sell stop0.20usdjpy119.92120.42118.922007.05.15 08:09120.33cancelled
129249312007.05.15 07:58buy stop0.20usdjpy120.90120.40121.902007.05.15 08:08120.36cancelled
129249322007.05.15 07:58sell stop0.20usdjpy119.77120.27118.772007.05.15 08:09120.33cancelled
129249332007.05.15 07:58buy stop0.20eurusd1.35631.35131.36632007.05.15 08:081.3543cancelled
129249372007.05.15 07:58sell stop0.20eurusd1.35111.35611.34112007.05.15 08:101.3539cancelled
129249382007.05.15 07:58buy stop0.20eurusd1.35781.35281.36782007.05.15 08:081.3543cancelled
129249392007.05.15 07:58sell stop0.20eurusd1.34961.35461.33962007.05.15 08:101.3540cancelled
129249412007.05.15 07:58buy stop0.20eurusd1.35931.35431.36932007.05.15 08:081.3542cancelled
129249442007.05.15 07:58sell stop0.20eurusd1.34811.35311.33812007.05.15 08:101.3539cancelled
129249472007.05.15 07:58buy stop0.20usdchf1.22181.21681.23182007.05.15 08:091.2193cancelled
129249482007.05.15 07:58sell stop0.20usdchf1.21631.22131.20632007.05.15 08:091.2189cancelled
129249512007.05.15 07:58buy stop0.20usdchf1.22321.21821.23322007.05.15 08:091.2193cancelled
129249532007.05.15 07:58sell stop0.20usdchf1.21491.21991.20492007.05.15 08:101.2190cancelled
129249542007.05.15 07:58buy stop0.20usdchf1.22471.21971.23472007.05.15 08:091.2193cancelled
129249562007.05.15 07:58sell stop0.20usdchf1.21331.21831.20332007.05.15 08:091.2189cancelled
129293312007.05.15 10:58buy stop0.20usdchf1.22131.21631.23132007.05.15 11:081.2189cancelled
129293322007.05.15 10:58sell stop0.20usdchf1.21591.22091.20592007.05.15 11:081.2184cancelled
129293332007.05.15 10:58buy stop0.20usdchf1.22281.21781.23282007.05.15 11:081.2189cancelled
129293342007.05.15 10:58sell stop0.20usdchf1.21441.21941.20442007.05.15 11:091.2182cancelled
129293362007.05.15 10:58buy stop0.20usdchf1.22431.21931.23432007.05.15 11:081.2189cancelled
129293372007.05.15 10:58sell stop0.20usdchf1.21291.21791.20292007.05.15 11:081.2184cancelled
129293382007.05.15 10:58buy stop0.20usdjpy120.62120.12121.622007.05.15 11:08120.37cancelled
129293392007.05.15 10:58sell stop0.20usdjpy120.09120.59119.092007.05.15 11:08120.34cancelled
129293402007.05.15 10:58buy stop0.20usdjpy120.77120.27121.772007.05.15 11:08120.37cancelled
129293412007.05.15 10:58sell stop0.20usdjpy119.94120.44118.942007.05.15 11:08120.35cancelled
129293432007.05.15 10:58buy stop0.20usdjpy120.92120.42121.922007.05.15 11:08120.37cancelled
129293442007.05.15 10:58sell stop0.20usdjpy119.79120.29118.792007.05.15 11:08120.34cancelled
129293472007.05.15 10:58buy stop0.20eurusd1.35631.35131.36632007.05.15 11:091.3540cancelled
129293482007.05.15 10:58sell stop0.20eurusd1.35111.35611.34112007.05.15 11:091.3538cancelled
129293492007.05.15 10:58buy stop0.20eurusd1.35781.35281.36782007.05.15 11:091.3540cancelled
129293502007.05.15 10:58sell stop0.20eurusd1.34961.35461.33962007.05.15 11:091.3537cancelled
129293512007.05.15 10:58buy stop0.20eurusd1.35931.35431.36932007.05.15 11:091.3539cancelled
129293522007.05.15 10:58sell stop0.20eurusd1.34811.35311.33812007.05.15 11:091.3538cancelled
129334632007.05.15 14:28buy stop0.30gbpusd1.97981.97481.98982007.05.15 14:381.9788cancelled
129334652007.05.15 14:28sell stop0.30gbpusd1.97461.97961.96462007.05.15 14:381.9785cancelled
129334672007.05.15 14:28buy stop0.30gbpusd1.98141.97641.99142007.05.15 14:381.9788cancelled
129334682007.05.15 14:28sell stop0.30gbpusd1.97311.97811.96312007.05.15 14:381.9786cancelled
129334692007.05.15 14:28buy stop0.30gbpusd1.98291.97791.99292007.05.15 14:381.9788cancelled
129334702007.05.15 14:28sell stop0.30gbpusd1.97151.97651.96152007.05.15 14:381.9785cancelled
129334722007.05.15 14:28buy stop0.20usdchf1.22201.21701.23202007.05.15 14:381.2190cancelled
129334732007.05.15 14:28sell stop0.20usdchf1.21651.22151.20652007.05.15 14:391.2186cancelled
129334742007.05.15 14:28buy stop0.20usdchf1.22341.21841.23342007.05.15 14:381.2191cancelled
129334752007.05.15 14:28sell stop0.20usdchf1.21501.22001.20502007.05.15 14:391.2187cancelled
129334772007.05.15 14:28buy stop0.20usdchf1.22491.21991.23492007.05.15 14:381.2191cancelled
129334782007.05.15 14:28sell stop0.20usdchf1.21351.21851.20352007.05.15 14:391.2186cancelled
129334802007.05.15 14:34buy0.20eurusd1.35661.35781.36662007.05.15 22:591.35910.000.000.0050.00
129334812007.05.15 14:28sell stop0.20eurusd1.35141.35641.34142007.05.15 14:381.3554cancelled
129334822007.05.15 14:28buy stop0.20eurusd1.35811.35311.36812007.05.15 14:381.3557cancelled
129334852007.05.15 14:28sell stop0.20eurusd1.34991.35491.33992007.05.15 14:381.3555cancelled
129334872007.05.15 14:28buy stop0.20eurusd1.35951.35451.36952007.05.15 14:381.3556cancelled
129334882007.05.15 14:28sell stop0.20eurusd1.34831.35331.33832007.05.15 14:381.3554cancelled
129334902007.05.15 14:28buy stop0.20usdjpy120.75120.25121.752007.05.15 14:38120.51cancelled
129334932007.05.15 14:28sell stop0.20usdjpy120.24120.74119.242007.05.15 14:38120.47cancelled
129334942007.05.15 14:28buy stop0.20usdjpy120.92120.42121.922007.05.15 14:38120.51cancelled
129334952007.05.15 14:28sell stop0.20usdjpy120.09120.59119.092007.05.15 14:38120.48cancelled
129334992007.05.15 14:28buy stop0.20usdjpy121.07120.57122.072007.05.15 14:38120.50cancelled
129335002007.05.15 14:28sell stop0.20usdjpy119.94120.44118.942007.05.15 14:38120.47cancelled
129537282007.05.16 10:28buy stop0.30gbpusd1.98911.98411.99912007.05.16 10:381.9863cancelled
129537292007.05.16 10:28sell stop0.30gbpusd1.98381.98881.97382007.05.16 10:381.9860cancelled
129537302007.05.16 10:28buy stop0.30gbpusd1.99061.98562.00062007.05.16 10:381.9863cancelled
129537312007.05.16 10:28sell stop0.30gbpusd1.98221.98721.97222007.05.16 10:391.9859cancelled
129537322007.05.16 10:28buy stop0.30gbpusd1.99191.98692.00192007.05.16 10:381.9863cancelled
129537332007.05.16 10:28sell stop0.30gbpusd1.98061.98561.97062007.05.16 10:381.9860cancelled
129712522007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy120.99120.49121.992007.05.17 01:48120.73cancelled
129712532007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.46120.96119.462007.05.17 01:48120.68cancelled
129712552007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy121.14120.64122.142007.05.17 01:48120.73cancelled
129712562007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.31120.81119.312007.05.17 01:48120.69cancelled
129712572007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy121.29120.79122.292007.05.17 01:48120.73cancelled
129712582007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.16120.66119.162007.05.17 01:48120.68cancelled
129712612007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy120.97120.47121.972007.05.17 01:48120.72cancelled
129712622007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.44120.94119.442007.05.17 01:49120.70cancelled
129712632007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy121.12120.62122.122007.05.17 01:48120.72cancelled
129712652007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.29120.79119.292007.05.17 01:49120.69cancelled
129712672007.05.17 01:48buy stop0.20usdjpy121.28120.78122.282007.05.17 01:48120.72cancelled
129712682007.05.17 01:48sell stop0.20usdjpy120.15120.65119.152007.05.17 01:49120.69cancelled
129712712007.05.17 01:49buy stop0.20usdjpy120.97120.47121.972007.05.17 01:49120.71cancelled
129712752007.05.17 01:49sell stop0.20usdjpy120.42120.92119.422007.05.17 01:50120.71cancelled
129712762007.05.17 01:49buy stop0.20usdjpy121.12120.62122.122007.05.17 01:49120.71cancelled
129712772007.05.17 01:49sell stop0.20usdjpy120.29120.79119.292007.05.17 01:50120.74cancelled
129712782007.05.17 01:49buy stop0.20usdjpy121.25120.75122.252007.05.17 01:49120.72cancelled
129712792007.05.17 01:49sell stop0.20usdjpy120.12120.62119.122007.05.17 01:50120.71cancelled
129811742007.05.17 12:55buy stop0.20usdcad1.10211.09911.11212007.05.17 13:151.1008cancelled
129811762007.05.17 13:00sell0.20usdcad1.10091.10031.09272007.05.17 14:191.10030.000.000.0010.91
129811772007.05.17 12:55buy stop0.20usdcad1.10311.10011.11312007.05.17 13:151.1008cancelled
129811782007.05.17 13:00sell0.20usdcad1.10171.10111.09172007.05.17 13:171.10110.000.000.0010.90
129811792007.05.17 12:55buy stop0.20usdcad1.10411.10111.11412007.05.17 13:151.1008cancelled
129811802007.05.17 13:00sell0.20usdcad1.10071.10031.09072007.05.17 14:191.10030.000.000.007.27
130072952007.05.18 14:25buy stop0.20usdcad1.09321.09021.10322007.05.18 14:451.0924cancelled
130072972007.05.18 14:30sell0.20usdcad1.09411.09221.08412007.05.18 14:331.09220.000.000.0034.79
130072982007.05.18 14:25buy stop0.20usdcad1.09431.09131.10432007.05.18 14:461.0923cancelled
130073002007.05.18 14:30sell0.20usdcad1.09311.09221.08312007.05.18 14:331.09220.000.000.0016.48
130073012007.05.18 14:25buy stop0.20usdcad1.09531.09231.10532007.05.18 14:461.0924cancelled
130073032007.05.18 14:30sell0.20usdcad1.09211.09511.08212007.05.18 15:381.09240.000.000.00-5.49
130222012007.05.21 10:28buy stop0.30gbpusd1.97541.97041.98542007.05.21 10:381.9734cancelled
130222032007.05.21 10:28sell stop0.30gbpusd1.97011.97511.96012007.05.21 10:381.9731cancelled
130222042007.05.21 10:28buy stop0.30gbpusd1.97691.97191.98692007.05.21 10:381.9735cancelled
130222062007.05.21 10:28sell stop0.30gbpusd1.96861.97361.95862007.05.21 10:381.9732cancelled
130222082007.05.21 10:28buy stop0.30gbpusd1.97841.97341.98842007.05.21 10:381.9735cancelled
130222092007.05.21 10:28sell stop0.30gbpusd1.96711.97211.95712007.05.21 10:381.9731cancelled
130421202007.05.22 10:58buy stop0.20eurusd1.34941.34441.35942007.05.22 11:081.3464cancelled
130421212007.05.22 10:58sell stop0.20eurusd1.34421.34921.33422007.05.22 11:081.3463cancelled
130421222007.05.22 10:58buy stop0.20eurusd1.35091.34591.36092007.05.22 11:081.3464cancelled
130421232007.05.22 10:58sell stop0.20eurusd1.34271.34771.33272007.05.22 11:101.3463cancelled
130421242007.05.22 10:58buy stop0.20eurusd1.35241.34741.36242007.05.22 11:081.3464cancelled
130421252007.05.22 10:58sell stop0.20eurusd1.34131.34631.33132007.05.22 11:081.3463cancelled
130421312007.05.22 10:58buy stop0.20usdchf1.23231.22731.24232007.05.22 11:081.2306cancelled
130421342007.05.22 10:58sell stop0.20usdchf1.22701.23201.21702007.05.22 11:081.2301cancelled
130421352007.05.22 10:58buy stop0.20usdchf1.23391.22891.24392007.05.22 11:081.2306cancelled
130421372007.05.22 10:58sell stop0.20usdchf1.22551.23051.21552007.05.22 11:091.2302cancelled
130421392007.05.22 10:58buy stop0.20usdchf1.23541.23041.24542007.05.22 11:081.2306cancelled
130421402007.05.22 10:58sell stop0.20usdchf1.22401.22901.21402007.05.22 11:081.2301cancelled
130421552007.05.22 10:59buy stop0.20usdjpy121.71121.21122.712007.05.22 11:10121.50cancelled
130421562007.05.22 10:59sell stop0.20usdjpy121.18121.68120.182007.05.22 11:11121.47cancelled
130421572007.05.22 10:59buy stop0.20usdjpy121.86121.36122.862007.05.22 11:10121.50cancelled
130421582007.05.22 10:59sell stop0.20usdjpy121.03121.53120.032007.05.22 11:11121.46cancelled
130421592007.05.22 10:59buy stop0.20usdjpy122.01121.51123.012007.05.22 11:10121.50cancelled
130421612007.05.22 10:59sell stop0.20usdjpy120.88121.38119.882007.05.22 11:11121.47cancelled
130777512007.05.24 00:40buy stop0.10nzdusd0.73070.72770.74072007.05.24 00:410.7296cancelled
130777522007.05.24 00:40sell stop0.10nzdusd0.72830.73130.71832007.05.24 00:420.7293cancelled
130777532007.05.24 00:40buy stop0.10nzdusd0.73170.72870.74172007.05.24 00:410.7296cancelled
130777542007.05.24 00:40sell stop0.10nzdusd0.72730.73030.71732007.05.24 00:420.7295cancelled
130777552007.05.24 00:40buy stop0.10nzdusd0.73270.72970.74272007.05.24 00:410.7296cancelled
130777562007.05.24 00:40sell stop0.10nzdusd0.72630.72930.71632007.05.24 00:420.7293cancelled
130850882007.05.24 09:58buy stop0.20usdchf1.23211.22711.24212007.05.24 10:081.2294cancelled
130850942007.05.24 09:58sell stop0.20usdchf1.22701.23201.21702007.05.24 10:081.2291cancelled
130850952007.05.24 09:58buy stop0.20usdchf1.23381.22881.24382007.05.24 10:081.2294cancelled
130850992007.05.24 09:58sell stop0.20usdchf1.22541.23041.21542007.05.24 10:091.2291cancelled
130851002007.05.24 09:58buy stop0.20usdchf1.23531.23031.24532007.05.24 10:081.2294cancelled
130851032007.05.24 09:58sell stop0.20usdchf1.22391.22891.21392007.05.24 10:081.2291cancelled
130851062007.05.24 09:58buy stop0.20eurusd1.34581.34081.35582007.05.24 10:081.3430cancelled
130851072007.05.24 09:58sell stop0.20eurusd1.34061.34561.33062007.05.24 10:081.3429cancelled
130851082007.05.24 09:58buy stop0.20eurusd1.34731.34231.35732007.05.24 10:081.3430cancelled
130851102007.05.24 09:58sell stop0.20eurusd1.33911.34411.32912007.05.24 10:091.3429cancelled
130851122007.05.24 09:58buy stop0.20eurusd1.34881.34381.35882007.05.24 10:081.3429cancelled
130851152007.05.24 09:58sell stop0.20eurusd1.33761.34261.32762007.05.24 10:081.3429cancelled
130851262007.05.24 09:58buy stop0.20usdjpy121.75121.25122.752007.05.24 10:08121.42cancelled
130851312007.05.24 09:58sell stop0.20usdjpy121.21121.71120.212007.05.24 10:08121.41cancelled
130851322007.05.24 09:58buy stop0.20usdjpy121.89121.39122.892007.05.24 10:08121.42cancelled
130851332007.05.24 09:58sell stop0.20usdjpy121.06121.56120.062007.05.24 10:08121.41cancelled
130851362007.05.24 09:58buy stop0.20usdjpy122.04121.54123.042007.05.24 10:08121.42cancelled
130851382007.05.24 09:58sell stop0.20usdjpy120.91121.41119.912007.05.24 10:08121.41cancelled
130909882007.05.24 14:28buy stop0.20eurusd1.34761.34261.35762007.05.24 14:381.3434cancelled
130909892007.05.24 14:28sell stop0.20eurusd1.34241.34741.33242007.05.24 14:381.3431cancelled
130909902007.05.24 14:28buy stop0.20eurusd1.34911.34411.35912007.05.24 14:381.3434cancelled
130909912007.05.24 14:28sell stop0.20eurusd1.34091.34591.33092007.05.24 14:381.3432cancelled
130909922007.05.24 14:28buy stop0.20eurusd1.35061.34561.36062007.05.24 14:381.3434cancelled
130909932007.05.24 14:28sell stop0.20eurusd1.33941.34441.32942007.05.24 14:381.3431cancelled
130909972007.05.24 14:28buy stop0.20usdchf1.23031.22531.24032007.05.24 14:381.2296cancelled
130909982007.05.24 14:28sell stop0.20usdchf1.22491.22991.21492007.05.24 14:381.2292cancelled
130910002007.05.24 14:28buy stop0.20usdchf1.23181.22681.24182007.05.24 14:381.2296cancelled
130910012007.05.24 14:28sell stop0.20usdchf1.22341.22841.21342007.05.24 14:381.2292cancelled
130910042007.05.24 14:28buy stop0.20usdchf1.23331.22831.24332007.05.24 14:381.2296cancelled
130910052007.05.24 14:28sell stop0.20usdchf1.22181.22681.21182007.05.24 14:381.2292cancelled
130910092007.05.24 14:28buy stop0.30gbpusd1.98951.98451.99952007.05.24 14:381.9854cancelled
130910102007.05.24 14:28sell stop0.30gbpusd1.98421.98921.97422007.05.24 14:381.9852cancelled
130910122007.05.24 14:28buy stop0.30gbpusd1.99101.98602.00102007.05.24 14:381.9854cancelled
130910132007.05.24 14:28sell stop0.30gbpusd1.98271.98771.97272007.05.24 14:391.9852cancelled
130910142007.05.24 14:28buy stop0.30gbpusd1.99251.98752.00252007.05.24 14:381.9854cancelled
130910152007.05.24 14:28sell stop0.30gbpusd1.98121.98621.97122007.05.24 14:381.9852cancelled
130910212007.05.24 14:28buy stop0.20usdjpy121.66121.16122.662007.05.24 14:38121.47cancelled
130910222007.05.24 14:28sell stop0.20usdjpy121.13121.63120.132007.05.24 14:38121.43cancelled
130910252007.05.24 14:28buy stop0.20usdjpy121.81121.31122.812007.05.24 14:38121.47cancelled
130910272007.05.24 14:28sell stop0.20usdjpy120.98121.48119.982007.05.24 14:38121.44cancelled
130910292007.05.24 14:28buy stop0.20usdjpy121.96121.46122.962007.05.24 14:38121.47cancelled
130910312007.05.24 14:28sell stop0.20usdjpy120.83121.33119.832007.05.24 14:38121.43cancelled
130932762007.05.24 16:02buy0.20usdchf1.23081.22581.24082007.05.24 23:011.22750.000.000.00-53.77
130932772007.05.24 15:58sell stop0.20usdchf1.22631.23131.21632007.05.24 16:081.2312cancelled
130932782007.05.24 15:58buy stop0.20usdchf1.23231.22731.24232007.05.24 16:081.2314cancelled
130932792007.05.24 15:58sell stop0.20usdchf1.22481.22981.21482007.05.24 16:081.2312cancelled
130932802007.05.24 15:58buy stop0.20usdchf1.23381.22881.24382007.05.24 16:081.2316cancelled
130932812007.05.24 15:58sell stop0.20usdchf1.22331.22831.21332007.05.24 16:081.2312cancelled
130932822007.05.24 15:58buy stop0.30gbpusd1.99031.98532.00032007.05.24 16:081.9847cancelled
130932832007.05.24 16:01sell0.30gbpusd1.98501.99001.97502007.05.24 22:591.98490.000.000.002.10
130932842007.05.24 15:58buy stop0.30gbpusd1.99181.98682.00182007.05.24 16:081.9847cancelled
130932852007.05.24 15:58sell stop0.30gbpusd1.98351.98851.97352007.05.24 16:081.9846cancelled
130932862007.05.24 15:58buy stop0.30gbpusd1.99341.98842.00342007.05.24 16:081.9848cancelled
130932872007.05.24 15:58sell stop0.30gbpusd1.98211.98711.97212007.05.24 16:081.9845cancelled
130932892007.05.24 15:58buy stop0.20eurusd1.34721.34221.35722007.05.24 16:081.3423cancelled
130932902007.05.24 16:06sell0.20eurusd1.34201.34701.33202007.05.24 23:001.34310.000.000.00-22.00
130932912007.05.24 15:58buy stop0.20eurusd1.34871.34371.35872007.05.24 16:081.3423cancelled
130932922007.05.24 15:58sell stop0.20eurusd1.34051.34551.33052007.05.24 16:081.3422cancelled
130932932007.05.24 15:58buy stop0.20eurusd1.35021.34521.36022007.05.24 16:081.3423cancelled
130932942007.05.24 15:58sell stop0.20eurusd1.33901.34401.32902007.05.24 16:091.3424cancelled
130932972007.05.24 16:02buy0.20usdjpy121.62121.12122.622007.05.24 23:01121.380.000.000.00-39.55
130932982007.05.24 15:58sell stop0.20usdjpy121.09121.59120.092007.05.24 16:09121.62cancelled
130933002007.05.24 15:58buy stop0.20usdjpy121.77121.27122.772007.05.24 16:09121.65cancelled
130933012007.05.24 15:58sell stop0.20usdjpy120.94121.44119.942007.05.24 16:09121.62cancelled
130933022007.05.24 15:58buy stop0.20usdjpy121.92121.42122.922007.05.24 16:09121.66cancelled
130933032007.05.24 15:58sell stop0.20usdjpy120.79121.29119.792007.05.24 16:09121.62cancelled
131022592007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.67121.17122.672007.05.25 01:28121.42cancelled
131022602007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy121.14121.64120.142007.05.25 01:28121.40cancelled
131022612007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.82121.32122.822007.05.25 01:28121.42cancelled
131022622007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy120.99121.49119.992007.05.25 01:28121.39cancelled
131022632007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.97121.47122.972007.05.25 01:28121.42cancelled
131022642007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy120.84121.34119.842007.05.25 01:28121.40cancelled
131022652007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.67121.17122.672007.05.25 01:28121.43cancelled
131022662007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy121.14121.64120.142007.05.25 01:28121.41cancelled
131022672007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.82121.32122.822007.05.25 01:28121.43cancelled
131022682007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy120.99121.49119.992007.05.25 01:28121.40cancelled
131022692007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.97121.47122.972007.05.25 01:28121.43cancelled
131022702007.05.25 01:28sell stop0.20usdjpy120.84121.34119.842007.05.25 01:28121.41cancelled
131022712007.05.25 01:28buy stop0.20usdjpy121.68121.18122.682007.05.25 01:29121.43cancelled
131022722007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy121.15121.65120.152007.05.25 01:29121.42cancelled
131022732007.05.25 01:29buy stop0.20usdjpy121.83121.33122.832007.05.25 01:29121.43cancelled
131022742007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy121.01121.51120.012007.05.25 01:29121.43cancelled
131022752007.05.25 01:29buy stop0.20usdjpy121.99121.49122.992007.05.25 01:29121.43cancelled
131022762007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy120.86121.36119.862007.05.25 01:29121.42cancelled
131022792007.05.25 01:29buy stop0.20usdjpy121.71121.21122.712007.05.25 01:29121.44cancelled
131022812007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy121.17121.67120.172007.05.25 01:30121.40cancelled
131022832007.05.25 01:29buy stop0.20usdjpy121.85121.35122.852007.05.25 01:29121.44cancelled
131022842007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy121.02121.52120.022007.05.25 01:30121.42cancelled
131022852007.05.25 01:29buy stop0.20usdjpy122.00121.50123.002007.05.25 01:29121.44cancelled
131022862007.05.25 01:29sell stop0.20usdjpy120.86121.36119.862007.05.25 01:30121.41cancelled
131080992007.05.25 08:13buy stop0.20usdchf1.23151.22651.24152007.05.25 08:231.2291cancelled
131081022007.05.25 08:13sell stop0.20usdchf1.22611.23111.21612007.05.25 08:231.2286cancelled
131081042007.05.25 08:13buy stop0.20usdchf1.23301.22801.24302007.05.25 08:231.2291cancelled
131081052007.05.25 08:13sell stop0.20usdchf1.22461.22961.21462007.05.25 08:231.2286cancelled
131081062007.05.25 08:13buy stop0.20usdchf1.23451.22951.24452007.05.25 08:231.2291cancelled
131081072007.05.25 08:13sell stop0.20usdchf1.22321.22821.21322007.05.25 08:231.2286cancelled
131120982007.05.25 10:28buy stop0.30gbpusd1.98731.98231.99732007.05.25 10:381.9863cancelled
131120992007.05.25 10:28sell stop0.30gbpusd1.98201.98701.97202007.05.25 10:381.9859cancelled
131121002007.05.25 10:28buy stop0.30gbpusd1.98881.98381.99882007.05.25 10:381.9863cancelled
131121022007.05.25 10:28sell stop0.30gbpusd1.98051.98551.97052007.05.25 10:381.9858cancelled
131121032007.05.25 10:28buy stop0.30gbpusd1.99041.98542.00042007.05.25 10:381.9863cancelled
131121052007.05.25 10:28sell stop0.30gbpusd1.97901.98401.96902007.05.25 10:381.9859cancelled
  0.00 0.00 0.00 444.18
Closed P/L: 444.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 444.18 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 444.18 Equity: 5 444.18 Free Margin: 5 444.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 837.71 Gross Loss: 393.53 Total Net Profit: 444.18
Profit Factor: 2.13 Expected Payoff: 11.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 246.07 (4.40%) Relative Drawdown: 4.40% (246.07)
 
Total Trades: 38 Short Positions (won %): 20 (80.00%) Long Positions (won %): 18 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 28 (73.68%) Loss trades (% of total): 10 (26.32%)
Largest profit trade: 100.80 loss trade: -77.70
Average profit trade: 29.92 loss trade: -39.35
Maximum consecutive wins ($): 15 (565.84) consecutive losses ($): 4 (-246.07)
Maximal consecutive profit (count): 565.84 (15) consecutive loss (count): -246.07 (4)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 3