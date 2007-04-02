Gimex Group

Account: 00030 Name: (nohills) Currency: USD 2007 June 1, 18:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29097092007.04.02 08:03balanceDeposit5 000.00
29269172007.04.06 02:01sell0.10eurusd1.34251.36051.33902007.04.06 14:301.33900.000.000.0035.00
 772188RB26DETT[tp]
29323462007.04.10 04:33sell0.80eurusd1.34211.35471.33862007.04.10 09:551.34070.000.000.00112.00
 772188RB26DETT
29322392007.04.10 04:03sell0.40eurusd1.34031.35471.33682007.04.10 09:551.34080.000.000.00-20.00
 772188RB26DETT
29321682007.04.10 03:47sell0.20eurusd1.33851.35471.33502007.04.10 09:561.34090.000.000.00-48.00
 772188RB26DETT
29299412007.04.09 01:35sell0.10eurusd1.33671.35471.33322007.04.10 09:561.34090.000.000.20-42.00
 772188RB26DETT
29340352007.04.10 14:48sell0.40eurusd1.34351.35821.34032007.04.10 20:141.34240.000.000.0044.00
 772188RB26DETT
29338252007.04.10 13:54sell0.20eurusd1.34201.35821.33852007.04.10 20:141.34260.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29332942007.04.10 10:02sell0.10eurusd1.34021.35821.33672007.04.10 20:151.34240.000.000.00-22.00
 772188RB26DETT
29386552007.04.12 03:35sell0.20eurusd1.34431.35531.34082007.04.12 10:491.34490.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29387252007.04.12 03:42sell0.40eurusd1.34611.35531.34262007.04.12 10:491.34490.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29352692007.04.11 02:00sell0.10eurusd1.34251.35531.33902007.04.12 10:491.34500.000.000.60-25.00
 772188RB26DETT
29414112007.04.12 16:20sell0.40eurusd1.34831.35781.34512007.04.12 18:321.34720.000.000.0044.00
 772188RB26DETT
29410182007.04.12 15:35sell0.20eurusd1.34681.35781.34332007.04.12 18:321.34740.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29400852007.04.12 11:13sell0.10eurusd1.34501.35781.34152007.04.12 18:321.34750.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
29441832007.04.13 07:20buy0.20eurusd1.34941.33841.35292007.04.13 09:181.35290.000.000.0070.00
 772188RB26DETT[tp]
29437942007.04.13 03:43buy0.10eurusd1.35121.33841.35472007.04.13 09:181.35290.000.000.0017.00
 772188RB26DETT
29620882007.04.17 14:47sell0.40eurusd1.35851.36771.35502007.04.17 15:461.35730.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29619732007.04.17 14:42sell0.20eurusd1.35671.36771.35322007.04.17 15:461.35750.000.000.00-16.00
 772188RB26DETT
29540262007.04.16 06:31sell0.10eurusd1.35491.36771.35142007.04.17 15:461.35760.000.000.20-27.00
 772188RB26DETT
29669982007.04.18 14:05buy0.20eurusd1.35711.34611.36062007.04.18 22:311.36060.000.000.0070.00
 772188RB26DETT[tp]
29645562007.04.18 03:16buy0.10eurusd1.35891.34561.36192007.04.18 22:311.36060.000.000.0017.00
 772188RB26DETT
29692562007.04.19 04:41buy0.40eurusd1.35771.34851.36122007.04.19 05:261.35890.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29691062007.04.19 03:12buy0.20eurusd1.35951.34851.36302007.04.19 05:261.35890.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29688412007.04.19 01:15buy0.10eurusd1.36131.34851.36482007.04.19 05:261.35880.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
29724082007.04.20 00:06sell0.44eurusd1.36221.37141.35872007.04.20 04:131.36100.000.000.0052.80
 772188RB26DETT
29710402007.04.19 14:36sell0.22eurusd1.36041.37141.35692007.04.20 04:131.36120.000.000.44-17.60
 772188RB26DETT
29695882007.04.19 07:15sell0.11eurusd1.35861.37141.35512007.04.20 04:131.36110.000.000.22-27.50
 772188RB26DETT
29736832007.04.20 10:50sell0.11eurusd1.36071.37351.35722007.04.23 09:581.35720.000.000.2238.50
 772188RB26DETT[tp]
29815282007.04.24 22:00sell1.76eurusd1.36331.36891.35982007.04.26 11:331.36180.000.0014.08264.00
 772188RB26DETT
29807662007.04.24 16:21sell0.88eurusd1.36151.36891.35802007.04.26 11:331.36240.000.007.04-79.20
 772188RB26DETT
29805592007.04.24 16:00sell0.44eurusd1.35971.36891.35622007.04.26 11:331.36170.000.003.52-88.00
 772188RB26DETT
29781142007.04.23 17:42sell0.22eurusd1.35761.36891.35442007.04.26 11:331.36160.000.002.20-88.00
 772188RB26DETT
29767272007.04.23 10:31sell0.11eurusd1.35591.36871.35242007.04.26 11:331.36170.000.001.10-63.80
 772188RB26DETT
29854122007.04.26 11:33sell0.11eurusd1.36201.37481.35852007.04.26 17:581.35850.000.000.0038.50
 772188RB26DETT[tp]
29897402007.04.27 14:30sell1.76eurusd1.36611.37171.36262007.04.27 17:041.36450.000.000.00281.60
 772188RB26DETT
29895412007.04.27 13:11sell0.88eurusd1.36421.37161.36072007.04.27 17:041.36460.000.000.00-35.20
 772188RB26DETT
29892962007.04.27 12:09sell0.44eurusd1.36241.37161.35892007.04.27 17:041.36470.000.000.00-101.20
 772188RB26DETT
29885632007.04.27 10:12sell0.22eurusd1.36061.37161.35712007.04.27 17:041.36460.000.000.00-88.00
 772188RB26DETT
29881012007.04.27 08:03sell0.11eurusd1.35881.37161.35532007.04.27 17:041.36460.000.000.00-63.80
 772188RB26DETT
29921712007.04.30 01:00sell0.11eurusd1.36311.37591.35962007.04.30 09:261.35960.000.000.0038.50
 772188RB26DETT[tp]
29943912007.04.30 17:06sell0.88eurusd1.36511.37251.36162007.04.30 18:321.36530.000.000.00-17.60
 772188RB26DETT
29944672007.04.30 17:19sell1.76eurusd1.36691.37251.36342007.04.30 18:321.36530.000.000.00281.60
 772188RB26DETT
29940302007.04.30 15:27sell0.44eurusd1.36331.37251.35982007.04.30 18:321.36530.000.000.00-88.00
 772188RB26DETT
29934392007.04.30 12:03sell0.22eurusd1.36141.37241.35792007.04.30 18:321.36540.000.000.00-88.00
 772188RB26DETT
29930332007.04.30 09:26sell0.11eurusd1.35951.37231.35602007.04.30 18:331.36530.000.000.00-63.80
 772188RB26DETT
29965842007.05.01 15:12sell0.22eurusd1.36651.37751.36302007.05.01 16:211.36300.000.000.0077.00
 772188RB26DETT[tp]
29953332007.05.01 02:31sell0.11eurusd1.36471.37751.36122007.05.01 16:211.36300.000.000.0018.70
 772188RB26DETT
30001302007.05.02 16:26sell0.22eurusd1.36071.37171.35722007.05.03 15:471.35720.000.001.3277.00
 772188RB26DETT[tp]
29980202007.05.02 03:12sell0.11eurusd1.35881.37161.35532007.05.03 15:471.35720.000.000.6617.60
 772188RB26DETT
30036682007.05.04 08:36buy0.11eurusd1.35571.34291.35922007.05.04 14:581.35920.000.000.0038.50
 772188RB26DETT[tp]
30070442007.05.07 14:38sell0.44eurusd1.36261.37181.35912007.05.07 17:251.36140.000.000.0052.80
 772188RB26DETT
30062742007.05.07 04:02sell0.22eurusd1.36081.37181.35732007.05.07 17:251.36150.000.000.00-15.40
 772188RB26DETT
30061192007.05.07 01:43sell0.11eurusd1.35901.37181.35552007.05.07 17:251.36140.000.000.00-26.40
 772188RB26DETT
30080492007.05.08 04:51sell0.22eurusd1.36131.37231.35782007.05.08 10:171.35780.000.000.0077.00
 772188RB26DETT[tp]
30077792007.05.08 01:05sell0.11eurusd1.35951.37231.35602007.05.08 10:171.35790.000.000.0017.60
 772188RB26DETT
30087242007.05.08 10:37sell0.11eurusd1.35741.37021.35392007.05.08 16:131.35390.000.000.0038.50
 772188RB26DETT[tp]
30122222007.05.09 20:19buy0.22eurusd1.35271.34171.35622007.05.10 08:331.35620.000.00-2.6477.00
 772188RB26DETT[tp]
30105592007.05.09 05:16buy0.11eurusd1.35451.34171.35802007.05.10 08:331.35620.000.00-1.3218.70
 772188RB26DETT
30136912007.05.10 10:30sell0.12eurusd1.35351.36631.35002007.05.10 15:171.35000.000.000.0042.00
 772188RB26DETT[tp]
30451232007.05.11 14:30sell0.48eurusd1.35001.35921.34652007.05.11 14:361.34880.000.000.0057.60
 772188RB26DETT
30427992007.05.11 10:01sell0.24eurusd1.34821.35921.34472007.05.11 14:371.34950.000.000.00-31.20
 772188RB26DETT
30427412007.05.11 09:32sell0.12eurusd1.34641.35921.34292007.05.11 14:371.34960.000.000.00-38.40
 772188RB26DETT
30497442007.05.14 08:43buy0.24eurusd1.35371.34231.35682007.05.15 16:321.35680.000.00-0.9674.40
 772188RB26DETT[tp]
30495072007.05.14 04:48buy0.12eurusd1.35511.34231.35862007.05.15 16:321.35680.000.00-0.4820.40
 772188RB26DETT
30558052007.05.16 08:45sell0.24eurusd1.36101.37201.35752007.05.16 14:021.35750.000.000.0084.00
 772188RB26DETT[tp]
30553732007.05.16 03:31sell0.12eurusd1.35921.37201.35572007.05.16 14:021.35760.000.000.0019.20
 772188RB26DETT
30580632007.05.17 07:00sell0.12eurusd1.35251.36531.34902007.05.17 14:381.34900.000.000.0042.00
 772188RB26DETT[tp]
30607432007.05.18 10:11sell0.24eurusd1.35031.36131.34682007.05.18 12:471.34680.000.000.0084.00
 772188RB26DETT[tp]
30602342007.05.18 04:37sell0.12eurusd1.34851.36131.34502007.05.18 12:471.34680.000.000.0020.40
 772188RB26DETT
30676792007.05.23 09:04sell0.12eurusd1.34521.35801.34172007.05.23 10:251.34170.000.000.0042.00
 772188RB26DETT[tp]
30687672007.05.23 13:45sell1.04eurusd1.34711.35451.34362007.05.23 18:461.34740.000.000.00-31.20
 772188RB26DETT
30685302007.05.23 12:57sell0.52eurusd1.34531.35451.34182007.05.23 18:461.34750.000.000.00-114.40
 772188RB26DETT
30689042007.05.23 13:53sell2.08eurusd1.34891.35451.34542007.05.23 18:461.34730.000.000.00332.80
 772188RB26DETT
30679782007.05.23 10:29sell0.13eurusd1.34161.35441.33812007.05.23 18:461.34750.000.000.00-76.70
 772188RB26DETT
30680992007.05.23 11:11sell0.26eurusd1.34351.35451.34002007.05.23 18:461.34730.000.000.00-98.80
 772188RB26DETT
30708842007.05.24 01:37sell0.13eurusd1.34521.35801.34172007.05.24 16:371.34170.000.000.0045.50
 772188RB26DETT[tp]
30746372007.05.25 15:48sell0.52eurusd1.34591.35511.34242007.05.25 17:401.34460.000.000.0067.60
 772188RB26DETT
30740892007.05.25 09:56sell0.26eurusd1.34401.35501.34052007.05.25 17:401.34480.000.000.00-20.80
 772188RB26DETT
30734702007.05.25 02:04sell0.13eurusd1.34221.35501.33872007.05.25 17:401.34470.000.000.00-32.50
 772188RB26DETT
30786392007.05.29 14:06sell1.04eurusd1.35051.35791.34702007.05.29 16:271.34900.000.000.00156.00
 772188RB26DETT
30782002007.05.29 11:07sell0.52eurusd1.34861.35781.34512007.05.29 16:271.34900.000.000.00-20.80
 772188RB26DETT
30780072007.05.29 10:20sell0.26eurusd1.34681.35781.34332007.05.29 16:271.34900.000.000.00-57.20
 772188RB26DETT
30765122007.05.28 08:00sell0.13eurusd1.34501.35781.34152007.05.29 16:271.34890.000.000.29-50.70
 772188RB26DETT
30806312007.05.30 10:41sell0.13eurusd1.34481.35761.34132007.05.30 13:421.34130.000.000.0045.50
 772188RB26DETT[tp]
  0.00 0.00 26.69 1 370.10
Closed P/L: 1 396.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 396.79 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 396.79 Equity: 6 396.79 Free Margin: 6 396.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 203.18 Gross Loss: 1 806.39 Total Net Profit: 1 396.79
Profit Factor: 1.77 Expected Payoff: 16.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 321.10 (4.88%) Relative Drawdown: 5.47% (305.14)
 
Total Trades: 84 Short Positions (won %): 72 (47.22%) Long Positions (won %): 12 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 44 (52.38%) Loss trades (% of total): 40 (47.62%)
Largest profit trade: 332.80 loss trade: -114.40
Average profit trade: 72.80 loss trade: -45.16
Maximum consecutive wins ($): 9 (717.76) consecutive losses ($): 4 (-321.10)
Maximal consecutive profit (count): 717.76 (9) consecutive loss (count): -321.10 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2