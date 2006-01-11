|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2007.05.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.05.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Trade_parameters="=== Trade parameters ==="; Lot=1; TakeProfit=50; TrailingStop=20; StopLoss=0; Slippage=2; HighLevel=7; LowLevel=2; MaxSpread=4; Lot_size_management="=== Lot size management ==="; ManagedLotSize=true; Risk=1; MaxLot=10; IBFX_mini_account="=== Only for IBFX mini account ==="; AccountIsIBFXmini=true;
|Bars in test
|22183
|Ticks modelled
|1695843
|Modelling quality
|89.98%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|5982.60
|Gross profit
|5982.60
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|132.95
|Absolute drawdown
|51.00
|Maximal drawdown
|874.43 (9.68%)
|Relative drawdown
|11.26% (568.85)
|Total trades
|45
|Short positions (won %)
|9 (100.00%)
|Long positions (won %)
|36 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|45 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|391.21
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|132.95
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|45 (5982.60)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5982.60 (45)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|45
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.11 00:02
|buy
|1
|3.00
|1.2061
|0.0000
|1.2111
|2
|2006.01.11 12:41
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2061
|1.2111
|3
|2006.01.11 12:41
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2062
|1.2111
|4
|2006.01.11 13:20
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2065
|1.2111
|5
|2006.01.11 13:20
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2067
|1.2111
|6
|2006.01.11 13:23
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2068
|1.2111
|7
|2006.01.11 13:25
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2069
|1.2111
|8
|2006.01.11 13:29
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2070
|1.2111
|9
|2006.01.11 13:29
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2072
|1.2111
|10
|2006.01.11 13:29
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2073
|1.2111
|11
|2006.01.11 13:34
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2075
|1.2111
|12
|2006.01.11 13:34
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2077
|1.2111
|13
|2006.01.11 14:25
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2079
|1.2111
|14
|2006.01.11 15:25
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2080
|1.2111
|15
|2006.01.11 15:25
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2081
|1.2111
|16
|2006.01.11 15:26
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2082
|1.2111
|17
|2006.01.11 15:26
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2083
|1.2111
|18
|2006.01.11 15:26
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2084
|1.2111
|19
|2006.01.11 15:26
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2086
|1.2111
|20
|2006.01.11 15:27
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2087
|1.2111
|21
|2006.01.11 15:36
|modify
|1
|3.00
|1.2061
|1.2088
|1.2111
|22
|2006.01.11 15:36
|t/p
|1
|3.00
|1.2111
|1.2088
|1.2111
|150.00
|3150.00
|23
|2006.01.11 15:36
|buy
|2
|3.15
|1.2114
|0.0000
|1.2164
|24
|2006.01.11 17:56
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2114
|1.2164
|25
|2006.01.11 17:57
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2115
|1.2164
|26
|2006.01.11 17:58
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2116
|1.2164
|27
|2006.01.11 18:05
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2117
|1.2164
|28
|2006.01.11 18:05
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2118
|1.2164
|29
|2006.01.11 18:06
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2119
|1.2164
|30
|2006.01.11 18:07
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2120
|1.2164
|31
|2006.01.11 18:07
|modify
|2
|3.15
|1.2114
|1.2121
|1.2164
|32
|2006.01.11 19:25
|s/l
|2
|3.15
|1.2121
|1.2121
|1.2164
|22.05
|3172.05
|33
|2006.01.11 23:48
|buy
|3
|3.17
|1.2140
|0.0000
|1.2190
|34
|2006.01.12 10:11
|modify
|3
|3.17
|1.2140
|1.2141
|1.2190
|35
|2006.01.12 10:11
|modify
|3
|3.17
|1.2140
|1.2142
|1.2190
|36
|2006.01.12 10:26
|s/l
|3
|3.17
|1.2142
|1.2142
|1.2190
|0.59
|3172.64
|37
|2006.03.02 00:01
|buy
|4
|3.17
|1.1923
|0.0000
|1.1973
|38
|2006.03.02 10:13
|modify
|4
|3.17
|1.1923
|1.1923
|1.1973
|39
|2006.03.02 10:17
|modify
|4
|3.17
|1.1923
|1.1924
|1.1973
|40
|2006.03.02 10:24
|modify
|4
|3.17
|1.1923
|1.1925
|1.1973
|41
|2006.03.02 10:24
|modify
|4
|3.17
|1.1923
|1.1926
|1.1973
|42
|2006.03.02 10:25
|modify
|4
|3.17
|1.1923
|1.1927
|1.1973
|43
|2006.03.02 14:00
|s/l
|4
|3.17
|1.1927
|1.1927
|1.1973
|12.68
|3185.32
|44
|2006.03.02 14:43
|buy
|5
|3.18
|1.1949
|0.0000
|1.1999
|45
|2006.03.02 16:04
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1952
|1.1999
|46
|2006.03.02 16:04
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1954
|1.1999
|47
|2006.03.02 16:04
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1957
|1.1999
|48
|2006.03.02 16:04
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1959
|1.1999
|49
|2006.03.02 16:04
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1961
|1.1999
|50
|2006.03.02 16:09
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1963
|1.1999
|51
|2006.03.02 16:09
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1965
|1.1999
|52
|2006.03.02 16:09
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1967
|1.1999
|53
|2006.03.02 16:09
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1968
|1.1999
|54
|2006.03.02 16:09
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1970
|1.1999
|55
|2006.03.02 16:11
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1971
|1.1999
|56
|2006.03.02 16:11
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1972
|1.1999
|57
|2006.03.02 16:11
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1973
|1.1999
|58
|2006.03.02 16:23
|modify
|5
|3.18
|1.1949
|1.1978
|1.1999
|59
|2006.03.02 16:36
|t/p
|5
|3.18
|1.1999
|1.1978
|1.1999
|159.00
|3344.32
|60
|2006.03.02 16:36
|buy
|6
|3.34
|1.2003
|0.0000
|1.2053
|61
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2003
|1.2053
|62
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2004
|1.2053
|63
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2007
|1.2053
|64
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2009
|1.2053
|65
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2011
|1.2053
|66
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2013
|1.2053
|67
|2006.03.02 20:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2015
|1.2053
|68
|2006.03.02 20:36
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2016
|1.2053
|69
|2006.03.02 21:24
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2017
|1.2053
|70
|2006.03.02 21:25
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2018
|1.2053
|71
|2006.03.02 21:32
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2020
|1.2053
|72
|2006.03.02 21:33
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2021
|1.2053
|73
|2006.03.02 21:37
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2022
|1.2053
|74
|2006.03.02 21:39
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2023
|1.2053
|75
|2006.03.02 21:45
|modify
|6
|3.34
|1.2003
|1.2024
|1.2053
|76
|2006.03.03 01:40
|s/l
|6
|3.34
|1.2024
|1.2024
|1.2053
|68.12
|3412.44
|77
|2006.03.16 00:06
|buy
|7
|3.41
|1.2069
|0.0000
|1.2119
|78
|2006.03.16 14:30
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2070
|1.2119
|79
|2006.03.16 14:30
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2071
|1.2119
|80
|2006.03.16 14:30
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2074
|1.2119
|81
|2006.03.16 14:31
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2077
|1.2119
|82
|2006.03.16 14:31
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2078
|1.2119
|83
|2006.03.16 14:31
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2079
|1.2119
|84
|2006.03.16 14:31
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2082
|1.2119
|85
|2006.03.16 14:32
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2083
|1.2119
|86
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2084
|1.2119
|87
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2085
|1.2119
|88
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2086
|1.2119
|89
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2088
|1.2119
|90
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2089
|1.2119
|91
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2091
|1.2119
|92
|2006.03.16 14:33
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2093
|1.2119
|93
|2006.03.16 14:39
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2095
|1.2119
|94
|2006.03.16 14:39
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2098
|1.2119
|95
|2006.03.16 14:40
|modify
|7
|3.41
|1.2069
|1.2099
|1.2119
|96
|2006.03.16 14:41
|t/p
|7
|3.41
|1.2119
|1.2099
|1.2119
|170.50
|3582.94
|97
|2006.03.16 14:41
|buy
|8
|3.58
|1.2122
|0.0000
|1.2172
|98
|2006.03.16 15:03
|modify
|8
|3.58
|1.2122
|1.2122
|1.2172
|99
|2006.03.16 15:03
|modify
|8
|3.58
|1.2122
|1.2123
|1.2172
|100
|2006.03.16 15:16
|s/l
|8
|3.58
|1.2123
|1.2123
|1.2172
|3.58
|3586.52
|101
|2006.03.16 15:54
|buy
|9
|3.58
|1.2141
|0.0000
|1.2191
|102
|2006.03.16 17:06
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2141
|1.2191
|103
|2006.03.16 17:06
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2142
|1.2191
|104
|2006.03.16 17:06
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2143
|1.2191
|105
|2006.03.16 18:08
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2144
|1.2191
|106
|2006.03.16 18:08
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2145
|1.2191
|107
|2006.03.16 18:14
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2147
|1.2191
|108
|2006.03.16 18:15
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2148
|1.2191
|109
|2006.03.16 18:15
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2149
|1.2191
|110
|2006.03.16 18:16
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2150
|1.2191
|111
|2006.03.16 18:17
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2151
|1.2191
|112
|2006.03.16 18:17
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2152
|1.2191
|113
|2006.03.16 18:18
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2153
|1.2191
|114
|2006.03.16 18:24
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2154
|1.2191
|115
|2006.03.16 18:24
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2155
|1.2191
|116
|2006.03.16 18:27
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2156
|1.2191
|117
|2006.03.16 18:27
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2157
|1.2191
|118
|2006.03.16 18:28
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2158
|1.2191
|119
|2006.03.16 18:30
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2159
|1.2191
|120
|2006.03.16 18:30
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2161
|1.2191
|121
|2006.03.16 18:30
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2163
|1.2191
|122
|2006.03.16 18:33
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2164
|1.2191
|123
|2006.03.16 18:33
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2165
|1.2191
|124
|2006.03.16 18:47
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2166
|1.2191
|125
|2006.03.16 18:49
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2167
|1.2191
|126
|2006.03.16 18:50
|modify
|9
|3.58
|1.2141
|1.2168
|1.2191
|127
|2006.03.16 18:58
|s/l
|9
|3.58
|1.2168
|1.2168
|1.2191
|96.66
|3683.18
|128
|2006.03.30 00:01
|buy
|10
|3.68
|1.2022
|0.0000
|1.2072
|129
|2006.03.30 03:35
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2022
|1.2072
|130
|2006.03.30 03:36
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2023
|1.2072
|131
|2006.03.30 03:36
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2024
|1.2072
|132
|2006.03.30 03:58
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2025
|1.2072
|133
|2006.03.30 03:58
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2027
|1.2072
|134
|2006.03.30 03:59
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2030
|1.2072
|135
|2006.03.30 04:43
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2031
|1.2072
|136
|2006.03.30 04:46
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2032
|1.2072
|137
|2006.03.30 04:46
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2034
|1.2072
|138
|2006.03.30 04:46
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2037
|1.2072
|139
|2006.03.30 04:46
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2039
|1.2072
|140
|2006.03.30 06:10
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2040
|1.2072
|141
|2006.03.30 06:10
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2041
|1.2072
|142
|2006.03.30 06:10
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2042
|1.2072
|143
|2006.03.30 06:10
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2043
|1.2072
|144
|2006.03.30 06:11
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2044
|1.2072
|145
|2006.03.30 06:12
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2045
|1.2072
|146
|2006.03.30 06:12
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2046
|1.2072
|147
|2006.03.30 06:12
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2047
|1.2072
|148
|2006.03.30 06:13
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2048
|1.2072
|149
|2006.03.30 06:16
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2049
|1.2072
|150
|2006.03.30 06:16
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2050
|1.2072
|151
|2006.03.30 06:16
|modify
|10
|3.68
|1.2022
|1.2051
|1.2072
|152
|2006.03.30 06:27
|t/p
|10
|3.68
|1.2072
|1.2051
|1.2072
|184.00
|3867.18
|153
|2006.03.30 06:27
|buy
|11
|3.86
|1.2074
|0.0000
|1.2124
|154
|2006.03.30 13:49
|modify
|11
|3.86
|1.2074
|1.2075
|1.2124
|155
|2006.03.30 14:02
|modify
|11
|3.86
|1.2074
|1.2076
|1.2124
|156
|2006.03.30 14:05
|modify
|11
|3.86
|1.2074
|1.2077
|1.2124
|157
|2006.03.30 14:05
|modify
|11
|3.86
|1.2074
|1.2078
|1.2124
|158
|2006.03.30 15:43
|s/l
|11
|3.86
|1.2078
|1.2078
|1.2124
|15.44
|3882.62
|159
|2006.03.30 15:43
|buy
|12
|3.88
|1.2078
|0.0000
|1.2128
|160
|2006.03.30 16:26
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2078
|1.2128
|161
|2006.03.30 16:27
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2079
|1.2128
|162
|2006.03.30 16:29
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2082
|1.2128
|163
|2006.03.30 16:29
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2083
|1.2128
|164
|2006.03.30 16:30
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2088
|1.2128
|165
|2006.03.30 16:30
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2090
|1.2128
|166
|2006.03.30 16:30
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2094
|1.2128
|167
|2006.03.30 16:30
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2096
|1.2128
|168
|2006.03.30 16:30
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2100
|1.2128
|169
|2006.03.30 16:31
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2102
|1.2128
|170
|2006.03.30 16:31
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2103
|1.2128
|171
|2006.03.30 16:31
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2104
|1.2128
|172
|2006.03.30 16:31
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2105
|1.2128
|173
|2006.03.30 16:31
|modify
|12
|3.88
|1.2078
|1.2107
|1.2128
|174
|2006.03.30 16:31
|t/p
|12
|3.88
|1.2128
|1.2107
|1.2128
|194.00
|4076.62
|175
|2006.03.30 16:31
|buy
|13
|4.07
|1.2130
|0.0000
|1.2180
|176
|2006.03.30 16:38
|modify
|13
|4.07
|1.2130
|1.2130
|1.2180
|177
|2006.03.30 17:03
|modify
|13
|4.07
|1.2130
|1.2131
|1.2180
|178
|2006.03.30 17:05
|modify
|13
|4.07
|1.2130
|1.2132
|1.2180
|179
|2006.03.30 17:05
|modify
|13
|4.07
|1.2130
|1.2134
|1.2180
|180
|2006.03.30 17:25
|s/l
|13
|4.07
|1.2134
|1.2134
|1.2180
|16.28
|4092.90
|181
|2006.03.30 17:25
|buy
|14
|4.09
|1.2136
|0.0000
|1.2186
|182
|2006.03.30 21:06
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2136
|1.2186
|183
|2006.03.30 21:06
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2137
|1.2186
|184
|2006.03.30 21:21
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2138
|1.2186
|185
|2006.03.30 21:21
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2139
|1.2186
|186
|2006.03.30 21:21
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2141
|1.2186
|187
|2006.03.30 21:23
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2142
|1.2186
|188
|2006.03.30 21:23
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2143
|1.2186
|189
|2006.03.30 21:23
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2144
|1.2186
|190
|2006.03.30 21:27
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2145
|1.2186
|191
|2006.03.30 23:03
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2146
|1.2186
|192
|2006.03.30 23:03
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2147
|1.2186
|193
|2006.03.30 23:04
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2148
|1.2186
|194
|2006.03.30 23:19
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2149
|1.2186
|195
|2006.03.30 23:27
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2151
|1.2186
|196
|2006.03.31 03:11
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2152
|1.2186
|197
|2006.03.31 03:12
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2153
|1.2186
|198
|2006.03.31 03:26
|modify
|14
|4.09
|1.2136
|1.2154
|1.2186
|199
|2006.03.31 06:11
|s/l
|14
|4.09
|1.2154
|1.2154
|1.2186
|71.15
|4164.04
|200
|2006.04.03 00:02
|buy
|15
|4.16
|1.2120
|0.0000
|1.2170
|201
|2006.04.03 20:21
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2120
|1.2170
|202
|2006.04.03 20:21
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2121
|1.2170
|203
|2006.04.03 20:21
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2122
|1.2170
|204
|2006.04.03 20:23
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2123
|1.2170
|205
|2006.04.03 20:42
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2124
|1.2170
|206
|2006.04.03 20:42
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2125
|1.2170
|207
|2006.04.03 20:42
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2126
|1.2170
|208
|2006.04.04 01:44
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2127
|1.2170
|209
|2006.04.04 01:45
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2128
|1.2170
|210
|2006.04.04 01:45
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2130
|1.2170
|211
|2006.04.04 01:45
|modify
|15
|4.16
|1.2120
|1.2131
|1.2170
|212
|2006.04.04 02:13
|s/l
|15
|4.16
|1.2131
|1.2131
|1.2170
|43.24
|4207.28
|213
|2006.04.07 00:00
|sell
|16
|4.20
|1.2215
|0.0000
|1.2165
|214
|2006.04.07 01:53
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2212
|1.2165
|215
|2006.04.07 03:27
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2210
|1.2165
|216
|2006.04.07 03:28
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2209
|1.2165
|217
|2006.04.07 03:28
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2208
|1.2165
|218
|2006.04.07 03:28
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2207
|1.2165
|219
|2006.04.07 03:28
|modify
|16
|4.20
|1.2215
|1.2206
|1.2165
|220
|2006.04.07 04:30
|s/l
|16
|4.20
|1.2206
|1.2206
|1.2165
|37.80
|4245.08
|221
|2006.04.07 09:15
|sell
|17
|4.24
|1.2185
|0.0000
|1.2135
|222
|2006.04.07 15:20
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2184
|1.2135
|223
|2006.04.07 15:20
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2179
|1.2135
|224
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2177
|1.2135
|225
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2175
|1.2135
|226
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2174
|1.2135
|227
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2172
|1.2135
|228
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2170
|1.2135
|229
|2006.04.07 15:21
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2168
|1.2135
|230
|2006.04.07 15:22
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2166
|1.2135
|231
|2006.04.07 15:22
|modify
|17
|4.24
|1.2185
|1.2165
|1.2135
|232
|2006.04.07 15:31
|s/l
|17
|4.24
|1.2165
|1.2165
|1.2135
|84.80
|4329.88
|233
|2006.04.07 16:05
|sell
|18
|4.32
|1.2147
|0.0000
|1.2097
|234
|2006.04.07 16:22
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2147
|1.2097
|235
|2006.04.07 16:23
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2146
|1.2097
|236
|2006.04.07 16:23
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2144
|1.2097
|237
|2006.04.07 16:25
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2143
|1.2097
|238
|2006.04.07 16:27
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2142
|1.2097
|239
|2006.04.07 16:28
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2141
|1.2097
|240
|2006.04.07 16:29
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2139
|1.2097
|241
|2006.04.07 16:29
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2137
|1.2097
|242
|2006.04.07 16:29
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2136
|1.2097
|243
|2006.04.07 16:29
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2134
|1.2097
|244
|2006.04.07 16:59
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2131
|1.2097
|245
|2006.04.07 17:49
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2130
|1.2097
|246
|2006.04.07 17:56
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2129
|1.2097
|247
|2006.04.07 17:56
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2127
|1.2097
|248
|2006.04.07 17:57
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2126
|1.2097
|249
|2006.04.07 17:58
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2124
|1.2097
|250
|2006.04.07 17:58
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2123
|1.2097
|251
|2006.04.07 17:59
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2122
|1.2097
|252
|2006.04.07 17:59
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2121
|1.2097
|253
|2006.04.07 20:31
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2120
|1.2097
|254
|2006.04.07 21:04
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2119
|1.2097
|255
|2006.04.07 21:04
|modify
|18
|4.32
|1.2147
|1.2118
|1.2097
|256
|2006.04.07 21:04
|t/p
|18
|4.32
|1.2097
|1.2118
|1.2097
|216.00
|4545.88
|257
|2006.04.07 21:04
|sell
|19
|4.54
|1.2094
|0.0000
|1.2044
|258
|2006.04.12 14:47
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2093
|1.2044
|259
|2006.04.12 14:48
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2092
|1.2044
|260
|2006.04.12 14:48
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2091
|1.2044
|261
|2006.04.12 14:48
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2090
|1.2044
|262
|2006.04.12 14:48
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2089
|1.2044
|263
|2006.04.12 14:48
|modify
|19
|4.54
|1.2094
|1.2087
|1.2044
|264
|2006.04.12 14:58
|s/l
|19
|4.54
|1.2087
|1.2087
|1.2044
|39.13
|4585.02
|265
|2006.04.18 01:56
|buy
|20
|4.58
|1.2258
|0.0000
|1.2308
|266
|2006.04.18 14:32
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2260
|1.2308
|267
|2006.04.18 14:32
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2262
|1.2308
|268
|2006.04.18 14:52
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2265
|1.2308
|269
|2006.04.18 14:52
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2267
|1.2308
|270
|2006.04.18 14:52
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2270
|1.2308
|271
|2006.04.18 14:53
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2271
|1.2308
|272
|2006.04.18 14:53
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2272
|1.2308
|273
|2006.04.18 14:54
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2273
|1.2308
|274
|2006.04.18 14:54
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2274
|1.2308
|275
|2006.04.18 14:54
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2275
|1.2308
|276
|2006.04.18 14:54
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2276
|1.2308
|277
|2006.04.18 14:55
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2277
|1.2308
|278
|2006.04.18 14:57
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2278
|1.2308
|279
|2006.04.18 15:00
|modify
|20
|4.58
|1.2258
|1.2279
|1.2308
|280
|2006.04.18 15:13
|s/l
|20
|4.58
|1.2279
|1.2279
|1.2308
|96.18
|4681.20
|281
|2006.04.18 15:23
|buy
|21
|4.68
|1.2292
|0.0000
|1.2342
|282
|2006.04.18 20:02
|modify
|21
|4.68
|1.2292
|1.2293
|1.2342
|283
|2006.04.18 20:03
|modify
|21
|4.68
|1.2292
|1.2294
|1.2342
|284
|2006.04.18 20:03
|modify
|21
|4.68
|1.2292
|1.2295
|1.2342
|285
|2006.04.18 20:03
|modify
|21
|4.68
|1.2292
|1.2296
|1.2342
|286
|2006.04.18 20:04
|modify
|21
|4.68
|1.2292
|1.2297
|1.2342
|287
|2006.04.18 20:09
|s/l
|21
|4.68
|1.2297
|1.2297
|1.2342
|23.40
|4704.60
|288
|2006.04.18 20:10
|buy
|22
|4.70
|1.2309
|0.0000
|1.2359
|289
|2006.04.18 22:50
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2309
|1.2359
|290
|2006.04.18 22:50
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2313
|1.2359
|291
|2006.04.18 22:50
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2318
|1.2359
|292
|2006.04.18 22:50
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2319
|1.2359
|293
|2006.04.18 22:50
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2322
|1.2359
|294
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2323
|1.2359
|295
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2324
|1.2359
|296
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2325
|1.2359
|297
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2326
|1.2359
|298
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2327
|1.2359
|299
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2330
|1.2359
|300
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2332
|1.2359
|301
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2335
|1.2359
|302
|2006.04.18 22:51
|modify
|22
|4.70
|1.2309
|1.2336
|1.2359
|303
|2006.04.18 22:51
|t/p
|22
|4.70
|1.2359
|1.2336
|1.2359
|235.00
|4939.60
|304
|2006.04.18 22:51
|buy
|23
|4.93
|1.2361
|0.0000
|1.2411
|305
|2006.04.19 18:22
|modify
|23
|4.93
|1.2361
|1.2362
|1.2411
|306
|2006.04.19 18:22
|modify
|23
|4.93
|1.2361
|1.2364
|1.2411
|307
|2006.04.19 18:32
|s/l
|23
|4.93
|1.2364
|1.2364
|1.2411
|11.81
|4951.41
|308
|2006.06.01 00:00
|buy
|24
|4.95
|1.2818
|0.0000
|1.2868
|309
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2819
|1.2868
|310
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2822
|1.2868
|311
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2825
|1.2868
|312
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2828
|1.2868
|313
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2831
|1.2868
|314
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2834
|1.2868
|315
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2836
|1.2868
|316
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2839
|1.2868
|317
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2841
|1.2868
|318
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2843
|1.2868
|319
|2006.06.02 14:30
|modify
|24
|4.95
|1.2818
|1.2846
|1.2868
|320
|2006.06.02 14:30
|t/p
|24
|4.95
|1.2868
|1.2846
|1.2868
|244.51
|5195.91
|321
|2006.06.26 00:13
|buy
|25
|5.19
|1.2507
|0.0000
|1.2557
|322
|2006.06.26 09:01
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2507
|1.2557
|323
|2006.06.26 09:01
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2508
|1.2557
|324
|2006.06.26 09:01
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2509
|1.2557
|325
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2510
|1.2557
|326
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2511
|1.2557
|327
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2513
|1.2557
|328
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2515
|1.2557
|329
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2516
|1.2557
|330
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2517
|1.2557
|331
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2518
|1.2557
|332
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2520
|1.2557
|333
|2006.06.26 09:05
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2521
|1.2557
|334
|2006.06.26 09:06
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2522
|1.2557
|335
|2006.06.26 09:06
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2523
|1.2557
|336
|2006.06.26 09:07
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2524
|1.2557
|337
|2006.06.26 09:07
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2526
|1.2557
|338
|2006.06.26 09:18
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2528
|1.2557
|339
|2006.06.26 09:18
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2530
|1.2557
|340
|2006.06.26 09:18
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2532
|1.2557
|341
|2006.06.26 09:18
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2534
|1.2557
|342
|2006.06.26 09:18
|modify
|25
|5.19
|1.2507
|1.2536
|1.2557
|343
|2006.06.26 09:18
|t/p
|25
|5.19
|1.2557
|1.2536
|1.2557
|259.50
|5455.41
|344
|2006.06.26 09:18
|buy
|26
|5.45
|1.2559
|0.0000
|1.2609
|345
|2006.06.26 09:38
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2559
|1.2609
|346
|2006.06.26 09:38
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2560
|1.2609
|347
|2006.06.26 09:43
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2561
|1.2609
|348
|2006.06.26 09:43
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2562
|1.2609
|349
|2006.06.26 09:43
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2563
|1.2609
|350
|2006.06.26 09:43
|modify
|26
|5.45
|1.2559
|1.2564
|1.2609
|351
|2006.06.26 10:51
|s/l
|26
|5.45
|1.2564
|1.2564
|1.2609
|27.25
|5482.66
|352
|2006.06.26 10:51
|buy
|27
|5.48
|1.2566
|0.0000
|1.2616
|353
|2006.06.26 19:23
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2567
|1.2616
|354
|2006.06.26 19:23
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2568
|1.2616
|355
|2006.06.26 19:23
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2569
|1.2616
|356
|2006.06.26 19:23
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2570
|1.2616
|357
|2006.06.26 19:23
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2571
|1.2616
|358
|2006.06.26 19:37
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2572
|1.2616
|359
|2006.06.26 19:38
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2574
|1.2616
|360
|2006.06.26 19:38
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2577
|1.2616
|361
|2006.06.26 19:39
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2579
|1.2616
|362
|2006.06.26 19:39
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2580
|1.2616
|363
|2006.06.26 19:39
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2581
|1.2616
|364
|2006.06.26 19:39
|modify
|27
|5.48
|1.2566
|1.2582
|1.2616
|365
|2006.06.26 20:53
|s/l
|27
|5.48
|1.2582
|1.2582
|1.2616
|87.68
|5570.34
|366
|2006.06.26 20:53
|buy
|28
|5.57
|1.2584
|0.0000
|1.2634
|367
|2006.06.27 01:56
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2584
|1.2634
|368
|2006.06.27 01:56
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2585
|1.2634
|369
|2006.06.27 01:56
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2587
|1.2634
|370
|2006.06.27 01:56
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2588
|1.2634
|371
|2006.06.27 02:11
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2590
|1.2634
|372
|2006.06.27 02:11
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2591
|1.2634
|373
|2006.06.27 02:11
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2592
|1.2634
|374
|2006.06.27 02:11
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2593
|1.2634
|375
|2006.06.27 02:50
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2595
|1.2634
|376
|2006.06.27 02:52
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2596
|1.2634
|377
|2006.06.27 03:12
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2597
|1.2634
|378
|2006.06.27 03:13
|modify
|28
|5.57
|1.2584
|1.2598
|1.2634
|379
|2006.06.27 03:25
|s/l
|28
|5.57
|1.2598
|1.2598
|1.2634
|74.61
|5644.95
|380
|2006.07.26 00:01
|buy
|29
|5.64
|1.2582
|0.0000
|1.2632
|381
|2006.07.26 15:19
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2582
|1.2632
|382
|2006.07.26 15:21
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2583
|1.2632
|383
|2006.07.26 15:23
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2584
|1.2632
|384
|2006.07.26 15:24
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2585
|1.2632
|385
|2006.07.26 16:08
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2586
|1.2632
|386
|2006.07.26 16:09
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2587
|1.2632
|387
|2006.07.26 16:09
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2588
|1.2632
|388
|2006.07.26 16:10
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2589
|1.2632
|389
|2006.07.26 16:10
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2590
|1.2632
|390
|2006.07.26 16:11
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2591
|1.2632
|391
|2006.07.26 16:11
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2592
|1.2632
|392
|2006.07.26 16:15
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2593
|1.2632
|393
|2006.07.26 16:16
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2595
|1.2632
|394
|2006.07.26 16:17
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2596
|1.2632
|395
|2006.07.26 16:28
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2597
|1.2632
|396
|2006.07.26 16:32
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2601
|1.2632
|397
|2006.07.26 17:57
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2602
|1.2632
|398
|2006.07.26 17:57
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2604
|1.2632
|399
|2006.07.26 17:57
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2605
|1.2632
|400
|2006.07.26 17:58
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2606
|1.2632
|401
|2006.07.26 17:59
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2607
|1.2632
|402
|2006.07.26 17:59
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2608
|1.2632
|403
|2006.07.26 18:01
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2609
|1.2632
|404
|2006.07.26 18:01
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2610
|1.2632
|405
|2006.07.26 18:01
|modify
|29
|5.64
|1.2582
|1.2611
|1.2632
|406
|2006.07.26 18:01
|t/p
|29
|5.64
|1.2632
|1.2611
|1.2632
|282.00
|5926.95
|407
|2006.07.26 18:01
|buy
|30
|5.92
|1.2634
|0.0000
|1.2684
|408
|2006.07.26 18:40
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2634
|1.2684
|409
|2006.07.26 18:50
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2635
|1.2684
|410
|2006.07.26 18:51
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2636
|1.2684
|411
|2006.07.26 18:55
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2637
|1.2684
|412
|2006.07.26 18:55
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2638
|1.2684
|413
|2006.07.26 18:55
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2639
|1.2684
|414
|2006.07.26 19:36
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2641
|1.2684
|415
|2006.07.26 19:39
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2642
|1.2684
|416
|2006.07.26 19:39
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2643
|1.2684
|417
|2006.07.26 19:40
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2644
|1.2684
|418
|2006.07.26 20:01
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2645
|1.2684
|419
|2006.07.26 20:01
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2647
|1.2684
|420
|2006.07.26 20:01
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2649
|1.2684
|421
|2006.07.26 20:01
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2651
|1.2684
|422
|2006.07.26 20:08
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2652
|1.2684
|423
|2006.07.26 20:08
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2656
|1.2684
|424
|2006.07.26 20:09
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2657
|1.2684
|425
|2006.07.26 20:09
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2658
|1.2684
|426
|2006.07.26 20:17
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2659
|1.2684
|427
|2006.07.26 20:19
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2660
|1.2684
|428
|2006.07.26 20:19
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2662
|1.2684
|429
|2006.07.26 20:19
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2663
|1.2684
|430
|2006.07.26 20:20
|modify
|30
|5.92
|1.2634
|1.2664
|1.2684
|431
|2006.07.26 20:20
|t/p
|30
|5.92
|1.2684
|1.2664
|1.2684
|296.00
|6222.95
|432
|2006.07.26 20:20
|buy
|31
|6.22
|1.2689
|0.0000
|1.2739
|433
|2006.07.26 22:09
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2689
|1.2739
|434
|2006.07.26 22:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2690
|1.2739
|435
|2006.07.26 22:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2691
|1.2739
|436
|2006.07.26 22:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2692
|1.2739
|437
|2006.07.26 22:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2693
|1.2739
|438
|2006.07.26 22:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2694
|1.2739
|439
|2006.07.26 22:51
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2695
|1.2739
|440
|2006.07.26 22:59
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2696
|1.2739
|441
|2006.07.26 22:59
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2698
|1.2739
|442
|2006.07.26 23:00
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2699
|1.2739
|443
|2006.07.26 23:00
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2700
|1.2739
|444
|2006.07.26 23:00
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2701
|1.2739
|445
|2006.07.26 23:00
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2702
|1.2739
|446
|2006.07.26 23:00
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2703
|1.2739
|447
|2006.07.26 23:05
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2704
|1.2739
|448
|2006.07.27 06:20
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2705
|1.2739
|449
|2006.07.27 06:21
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2706
|1.2739
|450
|2006.07.27 06:25
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2707
|1.2739
|451
|2006.07.27 06:27
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2708
|1.2739
|452
|2006.07.27 07:36
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2709
|1.2739
|453
|2006.07.27 07:38
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2710
|1.2739
|454
|2006.07.27 07:40
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2712
|1.2739
|455
|2006.07.27 07:41
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2713
|1.2739
|456
|2006.07.27 07:41
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2715
|1.2739
|457
|2006.07.27 07:46
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2716
|1.2739
|458
|2006.07.27 07:46
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2717
|1.2739
|459
|2006.07.27 07:47
|modify
|31
|6.22
|1.2689
|1.2718
|1.2739
|460
|2006.07.27 09:10
|t/p
|31
|6.22
|1.2739
|1.2718
|1.2739
|299.71
|6522.66
|461
|2006.10.25 00:03
|buy
|32
|6.52
|1.2557
|0.0000
|1.2607
|462
|2006.10.25 10:07
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2558
|1.2607
|463
|2006.10.25 12:25
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2559
|1.2607
|464
|2006.10.25 12:25
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2560
|1.2607
|465
|2006.10.25 12:25
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2561
|1.2607
|466
|2006.10.25 12:34
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2564
|1.2607
|467
|2006.10.25 12:34
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2565
|1.2607
|468
|2006.10.25 12:39
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2566
|1.2607
|469
|2006.10.25 12:43
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2568
|1.2607
|470
|2006.10.25 12:43
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2569
|1.2607
|471
|2006.10.25 16:54
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2570
|1.2607
|472
|2006.10.25 17:04
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2572
|1.2607
|473
|2006.10.25 17:13
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2573
|1.2607
|474
|2006.10.25 17:18
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2575
|1.2607
|475
|2006.10.25 17:21
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2576
|1.2607
|476
|2006.10.25 17:21
|modify
|32
|6.52
|1.2557
|1.2577
|1.2607
|477
|2006.10.25 20:14
|s/l
|32
|6.52
|1.2577
|1.2577
|1.2607
|130.40
|6653.06
|478
|2006.10.25 20:18
|buy
|33
|6.65
|1.2594
|0.0000
|1.2644
|479
|2006.10.25 20:21
|modify
|33
|6.65
|1.2594
|1.2595
|1.2644
|480
|2006.10.25 20:21
|modify
|33
|6.65
|1.2594
|1.2596
|1.2644
|481
|2006.10.25 20:21
|modify
|33
|6.65
|1.2594
|1.2597
|1.2644
|482
|2006.10.25 20:21
|modify
|33
|6.65
|1.2594
|1.2599
|1.2644
|483
|2006.10.25 20:27
|s/l
|33
|6.65
|1.2599
|1.2599
|1.2644
|33.25
|6686.31
|484
|2006.10.25 20:49
|buy
|34
|6.68
|1.2617
|0.0000
|1.2667
|485
|2006.10.26 04:11
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2617
|1.2667
|486
|2006.10.26 04:13
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2618
|1.2667
|487
|2006.10.26 04:43
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2619
|1.2667
|488
|2006.10.26 04:43
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2620
|1.2667
|489
|2006.10.26 08:54
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2622
|1.2667
|490
|2006.10.26 08:54
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2623
|1.2667
|491
|2006.10.26 08:56
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2624
|1.2667
|492
|2006.10.26 08:57
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2626
|1.2667
|493
|2006.10.26 09:01
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2627
|1.2667
|494
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2628
|1.2667
|495
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2629
|1.2667
|496
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2631
|1.2667
|497
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2632
|1.2667
|498
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2633
|1.2667
|499
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2634
|1.2667
|500
|2006.10.26 09:02
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2636
|1.2667
|501
|2006.10.26 09:09
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2637
|1.2667
|502
|2006.10.26 09:09
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2638
|1.2667
|503
|2006.10.26 09:26
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2640
|1.2667
|504
|2006.10.26 09:26
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2642
|1.2667
|505
|2006.10.26 09:27
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2643
|1.2667
|506
|2006.10.26 09:27
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2644
|1.2667
|507
|2006.10.26 09:27
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2645
|1.2667
|508
|2006.10.26 10:22
|modify
|34
|6.68
|1.2617
|1.2646
|1.2667
|509
|2006.10.26 10:22
|t/p
|34
|6.68
|1.2667
|1.2646
|1.2667
|321.88
|7008.19
|510
|2006.11.24 00:00
|buy
|35
|7.00
|1.2951
|0.0000
|1.3001
|511
|2006.11.24 08:54
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2951
|1.3001
|512
|2006.11.24 09:01
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2952
|1.3001
|513
|2006.11.24 09:04
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2954
|1.3001
|514
|2006.11.24 09:25
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2956
|1.3001
|515
|2006.11.24 09:25
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2957
|1.3001
|516
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2959
|1.3001
|517
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2960
|1.3001
|518
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2961
|1.3001
|519
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2962
|1.3001
|520
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2963
|1.3001
|521
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2964
|1.3001
|522
|2006.11.24 09:26
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2966
|1.3001
|523
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2967
|1.3001
|524
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2968
|1.3001
|525
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2971
|1.3001
|526
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2972
|1.3001
|527
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2973
|1.3001
|528
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2974
|1.3001
|529
|2006.11.24 09:27
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2976
|1.3001
|530
|2006.11.24 09:31
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2977
|1.3001
|531
|2006.11.24 09:31
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2978
|1.3001
|532
|2006.11.24 09:31
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2979
|1.3001
|533
|2006.11.24 09:31
|modify
|35
|7.00
|1.2951
|1.2980
|1.3001
|534
|2006.11.24 09:31
|t/p
|35
|7.00
|1.3001
|1.2980
|1.3001
|350.00
|7358.19
|535
|2006.11.24 09:31
|buy
|36
|7.35
|1.3003
|0.0000
|1.3053
|536
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3003
|1.3053
|537
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3005
|1.3053
|538
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3007
|1.3053
|539
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3008
|1.3053
|540
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3009
|1.3053
|541
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3010
|1.3053
|542
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3011
|1.3053
|543
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3012
|1.3053
|544
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3013
|1.3053
|545
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3015
|1.3053
|546
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3018
|1.3053
|547
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3021
|1.3053
|548
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3024
|1.3053
|549
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3027
|1.3053
|550
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3030
|1.3053
|551
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|7.35
|1.3003
|1.3031
|1.3053
|552
|2006.11.24 09:33
|t/p
|36
|7.35
|1.3053
|1.3031
|1.3053
|367.50
|7725.69
|553
|2006.11.24 09:33
|buy
|37
|7.72
|1.3056
|0.0000
|1.3106
|554
|2006.11.24 09:48
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3056
|1.3106
|555
|2006.11.24 09:48
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3058
|1.3106
|556
|2006.11.24 09:48
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3060
|1.3106
|557
|2006.11.24 09:49
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3062
|1.3106
|558
|2006.11.24 09:49
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3063
|1.3106
|559
|2006.11.24 09:49
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3065
|1.3106
|560
|2006.11.24 09:49
|modify
|37
|7.72
|1.3056
|1.3066
|1.3106
|561
|2006.11.24 09:51
|s/l
|37
|7.72
|1.3066
|1.3066
|1.3106
|77.20
|7802.89
|562
|2006.11.24 11:12
|buy
|38
|7.80
|1.3073
|0.0000
|1.3123
|563
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3074
|1.3123
|564
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3075
|1.3123
|565
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3076
|1.3123
|566
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3077
|1.3123
|567
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3079
|1.3123
|568
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3081
|1.3123
|569
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3082
|1.3123
|570
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3085
|1.3123
|571
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3086
|1.3123
|572
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3087
|1.3123
|573
|2006.11.24 11:32
|modify
|38
|7.80
|1.3073
|1.3089
|1.3123
|574
|2006.11.24 11:38
|s/l
|38
|7.80
|1.3089
|1.3089
|1.3123
|124.80
|7927.69
|575
|2006.11.24 11:43
|buy
|39
|7.92
|1.3094
|0.0000
|1.3144
|576
|2006.11.27 00:00
|t/p
|39
|7.92
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|391.21
|8318.90
|577
|2006.11.27 00:00
|buy
|40
|8.31
|1.3155
|0.0000
|1.3205
|578
|2006.11.28 14:34
|modify
|40
|8.31
|1.3155
|1.3155
|1.3205
|579
|2006.11.28 14:34
|modify
|40
|8.31
|1.3155
|1.3156
|1.3205
|580
|2006.11.28 14:35
|modify
|40
|8.31
|1.3155
|1.3158
|1.3205
|581
|2006.11.28 14:35
|modify
|40
|8.31
|1.3155
|1.3159
|1.3205
|582
|2006.11.28 14:48
|s/l
|40
|8.31
|1.3159
|1.3159
|1.3205
|28.21
|8347.11
|583
|2006.12.14 00:02
|sell
|41
|8.34
|1.3209
|0.0000
|1.3159
|584
|2006.12.14 12:48
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3208
|1.3159
|585
|2006.12.14 12:48
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3206
|1.3159
|586
|2006.12.14 12:48
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3204
|1.3159
|587
|2006.12.14 12:58
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3202
|1.3159
|588
|2006.12.14 14:28
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3201
|1.3159
|589
|2006.12.14 14:28
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3200
|1.3159
|590
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3199
|1.3159
|591
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3198
|1.3159
|592
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3196
|1.3159
|593
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3195
|1.3159
|594
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3193
|1.3159
|595
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3191
|1.3159
|596
|2006.12.14 14:30
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3188
|1.3159
|597
|2006.12.14 14:31
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3187
|1.3159
|598
|2006.12.14 14:35
|modify
|41
|8.34
|1.3209
|1.3186
|1.3159
|599
|2006.12.14 14:59
|s/l
|41
|8.34
|1.3186
|1.3186
|1.3159
|191.82
|8538.93
|600
|2006.12.14 16:25
|sell
|42
|8.53
|1.3167
|0.0000
|1.3117
|601
|2006.12.14 16:30
|modify
|42
|8.53
|1.3167
|1.3167
|1.3117
|602
|2006.12.14 16:31
|modify
|42
|8.53
|1.3167
|1.3166
|1.3117
|603
|2006.12.14 16:54
|s/l
|42
|8.53
|1.3166
|1.3166
|1.3117
|8.53
|8547.46
|604
|2006.12.14 19:38
|sell
|43
|8.54
|1.3145
|0.0000
|1.3095
|605
|2006.12.15 10:28
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3143
|1.3095
|606
|2006.12.15 10:29
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3142
|1.3095
|607
|2006.12.15 10:29
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3140
|1.3095
|608
|2006.12.15 10:29
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3139
|1.3095
|609
|2006.12.15 10:29
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3138
|1.3095
|610
|2006.12.15 10:29
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3135
|1.3095
|611
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3134
|1.3095
|612
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3132
|1.3095
|613
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3131
|1.3095
|614
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3129
|1.3095
|615
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3127
|1.3095
|616
|2006.12.15 10:30
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3125
|1.3095
|617
|2006.12.15 10:49
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3124
|1.3095
|618
|2006.12.15 10:49
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3123
|1.3095
|619
|2006.12.15 10:51
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3122
|1.3095
|620
|2006.12.15 10:51
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3121
|1.3095
|621
|2006.12.15 10:52
|modify
|43
|8.54
|1.3145
|1.3120
|1.3095
|622
|2006.12.15 11:51
|s/l
|43
|8.54
|1.3120
|1.3120
|1.3095
|218.11
|8765.57
|623
|2007.05.03 00:01
|sell
|44
|8.76
|1.3581
|0.0000
|1.3531
|624
|2007.05.03 16:01
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3581
|1.3531
|625
|2007.05.03 16:01
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3580
|1.3531
|626
|2007.05.03 16:01
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3579
|1.3531
|627
|2007.05.03 16:23
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3578
|1.3531
|628
|2007.05.03 16:24
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3577
|1.3531
|629
|2007.05.03 16:24
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3576
|1.3531
|630
|2007.05.03 16:24
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3574
|1.3531
|631
|2007.05.03 16:24
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3573
|1.3531
|632
|2007.05.03 16:24
|modify
|44
|8.76
|1.3581
|1.3570
|1.3531
|633
|2007.05.03 18:14
|s/l
|44
|8.76
|1.3570
|1.3570
|1.3531
|96.36
|8861.93
|634
|2007.05.03 20:32
|sell
|45
|8.86
|1.3549
|0.0000
|1.3499
|635
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3549
|1.3499
|636
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3547
|1.3499
|637
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3545
|1.3499
|638
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3544
|1.3499
|639
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3543
|1.3499
|640
|2007.05.08 16:17
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3541
|1.3499
|641
|2007.05.08 16:20
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3540
|1.3499
|642
|2007.05.08 16:20
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3539
|1.3499
|643
|2007.05.08 16:20
|modify
|45
|8.86
|1.3549
|1.3537
|1.3499
|644
|2007.05.08 17:26
|s/l
|45
|8.86
|1.3537
|1.3537
|1.3499
|120.67
|8982.60