Strategy Tester Report
!xMeter_EURvsUSD_bt

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2007.05.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.05.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrade_parameters="=== Trade parameters ==="; Lot=1; TakeProfit=50; TrailingStop=20; StopLoss=0; Slippage=2; HighLevel=7; LowLevel=2; MaxSpread=4; Lot_size_management="=== Lot size management ==="; ManagedLotSize=true; Risk=1; MaxLot=10; IBFX_mini_account="=== Only for IBFX mini account ==="; AccountIsIBFXmini=true;
Bars in test22183Ticks modelled1695843Modelling quality89.98%
Initial deposit3000.00
Total net profit5982.60Gross profit5982.60Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff132.95
Absolute drawdown51.00Maximal drawdown874.43 (9.68%)Relative drawdown11.26% (568.85)
Total trades45Short positions (won %)9 (100.00%)Long positions (won %)36 (100.00%)
Profit trades (% of total)45 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade391.21loss trade0.00
Averageprofit trade132.95loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)45 (5982.60)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5982.60 (45)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins45consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.11 00:02buy13.001.20610.00001.2111
22006.01.11 12:41modify13.001.20611.20611.2111
32006.01.11 12:41modify13.001.20611.20621.2111
42006.01.11 13:20modify13.001.20611.20651.2111
52006.01.11 13:20modify13.001.20611.20671.2111
62006.01.11 13:23modify13.001.20611.20681.2111
72006.01.11 13:25modify13.001.20611.20691.2111
82006.01.11 13:29modify13.001.20611.20701.2111
92006.01.11 13:29modify13.001.20611.20721.2111
102006.01.11 13:29modify13.001.20611.20731.2111
112006.01.11 13:34modify13.001.20611.20751.2111
122006.01.11 13:34modify13.001.20611.20771.2111
132006.01.11 14:25modify13.001.20611.20791.2111
142006.01.11 15:25modify13.001.20611.20801.2111
152006.01.11 15:25modify13.001.20611.20811.2111
162006.01.11 15:26modify13.001.20611.20821.2111
172006.01.11 15:26modify13.001.20611.20831.2111
182006.01.11 15:26modify13.001.20611.20841.2111
192006.01.11 15:26modify13.001.20611.20861.2111
202006.01.11 15:27modify13.001.20611.20871.2111
212006.01.11 15:36modify13.001.20611.20881.2111
222006.01.11 15:36t/p13.001.21111.20881.2111150.003150.00
232006.01.11 15:36buy23.151.21140.00001.2164
242006.01.11 17:56modify23.151.21141.21141.2164
252006.01.11 17:57modify23.151.21141.21151.2164
262006.01.11 17:58modify23.151.21141.21161.2164
272006.01.11 18:05modify23.151.21141.21171.2164
282006.01.11 18:05modify23.151.21141.21181.2164
292006.01.11 18:06modify23.151.21141.21191.2164
302006.01.11 18:07modify23.151.21141.21201.2164
312006.01.11 18:07modify23.151.21141.21211.2164
322006.01.11 19:25s/l23.151.21211.21211.216422.053172.05
332006.01.11 23:48buy33.171.21400.00001.2190
342006.01.12 10:11modify33.171.21401.21411.2190
352006.01.12 10:11modify33.171.21401.21421.2190
362006.01.12 10:26s/l33.171.21421.21421.21900.593172.64
372006.03.02 00:01buy43.171.19230.00001.1973
382006.03.02 10:13modify43.171.19231.19231.1973
392006.03.02 10:17modify43.171.19231.19241.1973
402006.03.02 10:24modify43.171.19231.19251.1973
412006.03.02 10:24modify43.171.19231.19261.1973
422006.03.02 10:25modify43.171.19231.19271.1973
432006.03.02 14:00s/l43.171.19271.19271.197312.683185.32
442006.03.02 14:43buy53.181.19490.00001.1999
452006.03.02 16:04modify53.181.19491.19521.1999
462006.03.02 16:04modify53.181.19491.19541.1999
472006.03.02 16:04modify53.181.19491.19571.1999
482006.03.02 16:04modify53.181.19491.19591.1999
492006.03.02 16:04modify53.181.19491.19611.1999
502006.03.02 16:09modify53.181.19491.19631.1999
512006.03.02 16:09modify53.181.19491.19651.1999
522006.03.02 16:09modify53.181.19491.19671.1999
532006.03.02 16:09modify53.181.19491.19681.1999
542006.03.02 16:09modify53.181.19491.19701.1999
552006.03.02 16:11modify53.181.19491.19711.1999
562006.03.02 16:11modify53.181.19491.19721.1999
572006.03.02 16:11modify53.181.19491.19731.1999
582006.03.02 16:23modify53.181.19491.19781.1999
592006.03.02 16:36t/p53.181.19991.19781.1999159.003344.32
602006.03.02 16:36buy63.341.20030.00001.2053
612006.03.02 20:24modify63.341.20031.20031.2053
622006.03.02 20:24modify63.341.20031.20041.2053
632006.03.02 20:24modify63.341.20031.20071.2053
642006.03.02 20:24modify63.341.20031.20091.2053
652006.03.02 20:24modify63.341.20031.20111.2053
662006.03.02 20:24modify63.341.20031.20131.2053
672006.03.02 20:24modify63.341.20031.20151.2053
682006.03.02 20:36modify63.341.20031.20161.2053
692006.03.02 21:24modify63.341.20031.20171.2053
702006.03.02 21:25modify63.341.20031.20181.2053
712006.03.02 21:32modify63.341.20031.20201.2053
722006.03.02 21:33modify63.341.20031.20211.2053
732006.03.02 21:37modify63.341.20031.20221.2053
742006.03.02 21:39modify63.341.20031.20231.2053
752006.03.02 21:45modify63.341.20031.20241.2053
762006.03.03 01:40s/l63.341.20241.20241.205368.123412.44
772006.03.16 00:06buy73.411.20690.00001.2119
782006.03.16 14:30modify73.411.20691.20701.2119
792006.03.16 14:30modify73.411.20691.20711.2119
802006.03.16 14:30modify73.411.20691.20741.2119
812006.03.16 14:31modify73.411.20691.20771.2119
822006.03.16 14:31modify73.411.20691.20781.2119
832006.03.16 14:31modify73.411.20691.20791.2119
842006.03.16 14:31modify73.411.20691.20821.2119
852006.03.16 14:32modify73.411.20691.20831.2119
862006.03.16 14:33modify73.411.20691.20841.2119
872006.03.16 14:33modify73.411.20691.20851.2119
882006.03.16 14:33modify73.411.20691.20861.2119
892006.03.16 14:33modify73.411.20691.20881.2119
902006.03.16 14:33modify73.411.20691.20891.2119
912006.03.16 14:33modify73.411.20691.20911.2119
922006.03.16 14:33modify73.411.20691.20931.2119
932006.03.16 14:39modify73.411.20691.20951.2119
942006.03.16 14:39modify73.411.20691.20981.2119
952006.03.16 14:40modify73.411.20691.20991.2119
962006.03.16 14:41t/p73.411.21191.20991.2119170.503582.94
972006.03.16 14:41buy83.581.21220.00001.2172
982006.03.16 15:03modify83.581.21221.21221.2172
992006.03.16 15:03modify83.581.21221.21231.2172
1002006.03.16 15:16s/l83.581.21231.21231.21723.583586.52
1012006.03.16 15:54buy93.581.21410.00001.2191
1022006.03.16 17:06modify93.581.21411.21411.2191
1032006.03.16 17:06modify93.581.21411.21421.2191
1042006.03.16 17:06modify93.581.21411.21431.2191
1052006.03.16 18:08modify93.581.21411.21441.2191
1062006.03.16 18:08modify93.581.21411.21451.2191
1072006.03.16 18:14modify93.581.21411.21471.2191
1082006.03.16 18:15modify93.581.21411.21481.2191
1092006.03.16 18:15modify93.581.21411.21491.2191
1102006.03.16 18:16modify93.581.21411.21501.2191
1112006.03.16 18:17modify93.581.21411.21511.2191
1122006.03.16 18:17modify93.581.21411.21521.2191
1132006.03.16 18:18modify93.581.21411.21531.2191
1142006.03.16 18:24modify93.581.21411.21541.2191
1152006.03.16 18:24modify93.581.21411.21551.2191
1162006.03.16 18:27modify93.581.21411.21561.2191
1172006.03.16 18:27modify93.581.21411.21571.2191
1182006.03.16 18:28modify93.581.21411.21581.2191
1192006.03.16 18:30modify93.581.21411.21591.2191
1202006.03.16 18:30modify93.581.21411.21611.2191
1212006.03.16 18:30modify93.581.21411.21631.2191
1222006.03.16 18:33modify93.581.21411.21641.2191
1232006.03.16 18:33modify93.581.21411.21651.2191
1242006.03.16 18:47modify93.581.21411.21661.2191
1252006.03.16 18:49modify93.581.21411.21671.2191
1262006.03.16 18:50modify93.581.21411.21681.2191
1272006.03.16 18:58s/l93.581.21681.21681.219196.663683.18
1282006.03.30 00:01buy103.681.20220.00001.2072
1292006.03.30 03:35modify103.681.20221.20221.2072
1302006.03.30 03:36modify103.681.20221.20231.2072
1312006.03.30 03:36modify103.681.20221.20241.2072
1322006.03.30 03:58modify103.681.20221.20251.2072
1332006.03.30 03:58modify103.681.20221.20271.2072
1342006.03.30 03:59modify103.681.20221.20301.2072
1352006.03.30 04:43modify103.681.20221.20311.2072
1362006.03.30 04:46modify103.681.20221.20321.2072
1372006.03.30 04:46modify103.681.20221.20341.2072
1382006.03.30 04:46modify103.681.20221.20371.2072
1392006.03.30 04:46modify103.681.20221.20391.2072
1402006.03.30 06:10modify103.681.20221.20401.2072
1412006.03.30 06:10modify103.681.20221.20411.2072
1422006.03.30 06:10modify103.681.20221.20421.2072
1432006.03.30 06:10modify103.681.20221.20431.2072
1442006.03.30 06:11modify103.681.20221.20441.2072
1452006.03.30 06:12modify103.681.20221.20451.2072
1462006.03.30 06:12modify103.681.20221.20461.2072
1472006.03.30 06:12modify103.681.20221.20471.2072
1482006.03.30 06:13modify103.681.20221.20481.2072
1492006.03.30 06:16modify103.681.20221.20491.2072
1502006.03.30 06:16modify103.681.20221.20501.2072
1512006.03.30 06:16modify103.681.20221.20511.2072
1522006.03.30 06:27t/p103.681.20721.20511.2072184.003867.18
1532006.03.30 06:27buy113.861.20740.00001.2124
1542006.03.30 13:49modify113.861.20741.20751.2124
1552006.03.30 14:02modify113.861.20741.20761.2124
1562006.03.30 14:05modify113.861.20741.20771.2124
1572006.03.30 14:05modify113.861.20741.20781.2124
1582006.03.30 15:43s/l113.861.20781.20781.212415.443882.62
1592006.03.30 15:43buy123.881.20780.00001.2128
1602006.03.30 16:26modify123.881.20781.20781.2128
1612006.03.30 16:27modify123.881.20781.20791.2128
1622006.03.30 16:29modify123.881.20781.20821.2128
1632006.03.30 16:29modify123.881.20781.20831.2128
1642006.03.30 16:30modify123.881.20781.20881.2128
1652006.03.30 16:30modify123.881.20781.20901.2128
1662006.03.30 16:30modify123.881.20781.20941.2128
1672006.03.30 16:30modify123.881.20781.20961.2128
1682006.03.30 16:30modify123.881.20781.21001.2128
1692006.03.30 16:31modify123.881.20781.21021.2128
1702006.03.30 16:31modify123.881.20781.21031.2128
1712006.03.30 16:31modify123.881.20781.21041.2128
1722006.03.30 16:31modify123.881.20781.21051.2128
1732006.03.30 16:31modify123.881.20781.21071.2128
1742006.03.30 16:31t/p123.881.21281.21071.2128194.004076.62
1752006.03.30 16:31buy134.071.21300.00001.2180
1762006.03.30 16:38modify134.071.21301.21301.2180
1772006.03.30 17:03modify134.071.21301.21311.2180
1782006.03.30 17:05modify134.071.21301.21321.2180
1792006.03.30 17:05modify134.071.21301.21341.2180
1802006.03.30 17:25s/l134.071.21341.21341.218016.284092.90
1812006.03.30 17:25buy144.091.21360.00001.2186
1822006.03.30 21:06modify144.091.21361.21361.2186
1832006.03.30 21:06modify144.091.21361.21371.2186
1842006.03.30 21:21modify144.091.21361.21381.2186
1852006.03.30 21:21modify144.091.21361.21391.2186
1862006.03.30 21:21modify144.091.21361.21411.2186
1872006.03.30 21:23modify144.091.21361.21421.2186
1882006.03.30 21:23modify144.091.21361.21431.2186
1892006.03.30 21:23modify144.091.21361.21441.2186
1902006.03.30 21:27modify144.091.21361.21451.2186
1912006.03.30 23:03modify144.091.21361.21461.2186
1922006.03.30 23:03modify144.091.21361.21471.2186
1932006.03.30 23:04modify144.091.21361.21481.2186
1942006.03.30 23:19modify144.091.21361.21491.2186
1952006.03.30 23:27modify144.091.21361.21511.2186
1962006.03.31 03:11modify144.091.21361.21521.2186
1972006.03.31 03:12modify144.091.21361.21531.2186
1982006.03.31 03:26modify144.091.21361.21541.2186
1992006.03.31 06:11s/l144.091.21541.21541.218671.154164.04
2002006.04.03 00:02buy154.161.21200.00001.2170
2012006.04.03 20:21modify154.161.21201.21201.2170
2022006.04.03 20:21modify154.161.21201.21211.2170
2032006.04.03 20:21modify154.161.21201.21221.2170
2042006.04.03 20:23modify154.161.21201.21231.2170
2052006.04.03 20:42modify154.161.21201.21241.2170
2062006.04.03 20:42modify154.161.21201.21251.2170
2072006.04.03 20:42modify154.161.21201.21261.2170
2082006.04.04 01:44modify154.161.21201.21271.2170
2092006.04.04 01:45modify154.161.21201.21281.2170
2102006.04.04 01:45modify154.161.21201.21301.2170
2112006.04.04 01:45modify154.161.21201.21311.2170
2122006.04.04 02:13s/l154.161.21311.21311.217043.244207.28
2132006.04.07 00:00sell164.201.22150.00001.2165
2142006.04.07 01:53modify164.201.22151.22121.2165
2152006.04.07 03:27modify164.201.22151.22101.2165
2162006.04.07 03:28modify164.201.22151.22091.2165
2172006.04.07 03:28modify164.201.22151.22081.2165
2182006.04.07 03:28modify164.201.22151.22071.2165
2192006.04.07 03:28modify164.201.22151.22061.2165
2202006.04.07 04:30s/l164.201.22061.22061.216537.804245.08
2212006.04.07 09:15sell174.241.21850.00001.2135
2222006.04.07 15:20modify174.241.21851.21841.2135
2232006.04.07 15:20modify174.241.21851.21791.2135
2242006.04.07 15:21modify174.241.21851.21771.2135
2252006.04.07 15:21modify174.241.21851.21751.2135
2262006.04.07 15:21modify174.241.21851.21741.2135
2272006.04.07 15:21modify174.241.21851.21721.2135
2282006.04.07 15:21modify174.241.21851.21701.2135
2292006.04.07 15:21modify174.241.21851.21681.2135
2302006.04.07 15:22modify174.241.21851.21661.2135
2312006.04.07 15:22modify174.241.21851.21651.2135
2322006.04.07 15:31s/l174.241.21651.21651.213584.804329.88
2332006.04.07 16:05sell184.321.21470.00001.2097
2342006.04.07 16:22modify184.321.21471.21471.2097
2352006.04.07 16:23modify184.321.21471.21461.2097
2362006.04.07 16:23modify184.321.21471.21441.2097
2372006.04.07 16:25modify184.321.21471.21431.2097
2382006.04.07 16:27modify184.321.21471.21421.2097
2392006.04.07 16:28modify184.321.21471.21411.2097
2402006.04.07 16:29modify184.321.21471.21391.2097
2412006.04.07 16:29modify184.321.21471.21371.2097
2422006.04.07 16:29modify184.321.21471.21361.2097
2432006.04.07 16:29modify184.321.21471.21341.2097
2442006.04.07 16:59modify184.321.21471.21311.2097
2452006.04.07 17:49modify184.321.21471.21301.2097
2462006.04.07 17:56modify184.321.21471.21291.2097
2472006.04.07 17:56modify184.321.21471.21271.2097
2482006.04.07 17:57modify184.321.21471.21261.2097
2492006.04.07 17:58modify184.321.21471.21241.2097
2502006.04.07 17:58modify184.321.21471.21231.2097
2512006.04.07 17:59modify184.321.21471.21221.2097
2522006.04.07 17:59modify184.321.21471.21211.2097
2532006.04.07 20:31modify184.321.21471.21201.2097
2542006.04.07 21:04modify184.321.21471.21191.2097
2552006.04.07 21:04modify184.321.21471.21181.2097
2562006.04.07 21:04t/p184.321.20971.21181.2097216.004545.88
2572006.04.07 21:04sell194.541.20940.00001.2044
2582006.04.12 14:47modify194.541.20941.20931.2044
2592006.04.12 14:48modify194.541.20941.20921.2044
2602006.04.12 14:48modify194.541.20941.20911.2044
2612006.04.12 14:48modify194.541.20941.20901.2044
2622006.04.12 14:48modify194.541.20941.20891.2044
2632006.04.12 14:48modify194.541.20941.20871.2044
2642006.04.12 14:58s/l194.541.20871.20871.204439.134585.02
2652006.04.18 01:56buy204.581.22580.00001.2308
2662006.04.18 14:32modify204.581.22581.22601.2308
2672006.04.18 14:32modify204.581.22581.22621.2308
2682006.04.18 14:52modify204.581.22581.22651.2308
2692006.04.18 14:52modify204.581.22581.22671.2308
2702006.04.18 14:52modify204.581.22581.22701.2308
2712006.04.18 14:53modify204.581.22581.22711.2308
2722006.04.18 14:53modify204.581.22581.22721.2308
2732006.04.18 14:54modify204.581.22581.22731.2308
2742006.04.18 14:54modify204.581.22581.22741.2308
2752006.04.18 14:54modify204.581.22581.22751.2308
2762006.04.18 14:54modify204.581.22581.22761.2308
2772006.04.18 14:55modify204.581.22581.22771.2308
2782006.04.18 14:57modify204.581.22581.22781.2308
2792006.04.18 15:00modify204.581.22581.22791.2308
2802006.04.18 15:13s/l204.581.22791.22791.230896.184681.20
2812006.04.18 15:23buy214.681.22920.00001.2342
2822006.04.18 20:02modify214.681.22921.22931.2342
2832006.04.18 20:03modify214.681.22921.22941.2342
2842006.04.18 20:03modify214.681.22921.22951.2342
2852006.04.18 20:03modify214.681.22921.22961.2342
2862006.04.18 20:04modify214.681.22921.22971.2342
2872006.04.18 20:09s/l214.681.22971.22971.234223.404704.60
2882006.04.18 20:10buy224.701.23090.00001.2359
2892006.04.18 22:50modify224.701.23091.23091.2359
2902006.04.18 22:50modify224.701.23091.23131.2359
2912006.04.18 22:50modify224.701.23091.23181.2359
2922006.04.18 22:50modify224.701.23091.23191.2359
2932006.04.18 22:50modify224.701.23091.23221.2359
2942006.04.18 22:51modify224.701.23091.23231.2359
2952006.04.18 22:51modify224.701.23091.23241.2359
2962006.04.18 22:51modify224.701.23091.23251.2359
2972006.04.18 22:51modify224.701.23091.23261.2359
2982006.04.18 22:51modify224.701.23091.23271.2359
2992006.04.18 22:51modify224.701.23091.23301.2359
3002006.04.18 22:51modify224.701.23091.23321.2359
3012006.04.18 22:51modify224.701.23091.23351.2359
3022006.04.18 22:51modify224.701.23091.23361.2359
3032006.04.18 22:51t/p224.701.23591.23361.2359235.004939.60
3042006.04.18 22:51buy234.931.23610.00001.2411
3052006.04.19 18:22modify234.931.23611.23621.2411
3062006.04.19 18:22modify234.931.23611.23641.2411
3072006.04.19 18:32s/l234.931.23641.23641.241111.814951.41
3082006.06.01 00:00buy244.951.28180.00001.2868
3092006.06.02 14:30modify244.951.28181.28191.2868
3102006.06.02 14:30modify244.951.28181.28221.2868
3112006.06.02 14:30modify244.951.28181.28251.2868
3122006.06.02 14:30modify244.951.28181.28281.2868
3132006.06.02 14:30modify244.951.28181.28311.2868
3142006.06.02 14:30modify244.951.28181.28341.2868
3152006.06.02 14:30modify244.951.28181.28361.2868
3162006.06.02 14:30modify244.951.28181.28391.2868
3172006.06.02 14:30modify244.951.28181.28411.2868
3182006.06.02 14:30modify244.951.28181.28431.2868
3192006.06.02 14:30modify244.951.28181.28461.2868
3202006.06.02 14:30t/p244.951.28681.28461.2868244.515195.91
3212006.06.26 00:13buy255.191.25070.00001.2557
3222006.06.26 09:01modify255.191.25071.25071.2557
3232006.06.26 09:01modify255.191.25071.25081.2557
3242006.06.26 09:01modify255.191.25071.25091.2557
3252006.06.26 09:05modify255.191.25071.25101.2557
3262006.06.26 09:05modify255.191.25071.25111.2557
3272006.06.26 09:05modify255.191.25071.25131.2557
3282006.06.26 09:05modify255.191.25071.25151.2557
3292006.06.26 09:05modify255.191.25071.25161.2557
3302006.06.26 09:05modify255.191.25071.25171.2557
3312006.06.26 09:05modify255.191.25071.25181.2557
3322006.06.26 09:05modify255.191.25071.25201.2557
3332006.06.26 09:05modify255.191.25071.25211.2557
3342006.06.26 09:06modify255.191.25071.25221.2557
3352006.06.26 09:06modify255.191.25071.25231.2557
3362006.06.26 09:07modify255.191.25071.25241.2557
3372006.06.26 09:07modify255.191.25071.25261.2557
3382006.06.26 09:18modify255.191.25071.25281.2557
3392006.06.26 09:18modify255.191.25071.25301.2557
3402006.06.26 09:18modify255.191.25071.25321.2557
3412006.06.26 09:18modify255.191.25071.25341.2557
3422006.06.26 09:18modify255.191.25071.25361.2557
3432006.06.26 09:18t/p255.191.25571.25361.2557259.505455.41
3442006.06.26 09:18buy265.451.25590.00001.2609
3452006.06.26 09:38modify265.451.25591.25591.2609
3462006.06.26 09:38modify265.451.25591.25601.2609
3472006.06.26 09:43modify265.451.25591.25611.2609
3482006.06.26 09:43modify265.451.25591.25621.2609
3492006.06.26 09:43modify265.451.25591.25631.2609
3502006.06.26 09:43modify265.451.25591.25641.2609
3512006.06.26 10:51s/l265.451.25641.25641.260927.255482.66
3522006.06.26 10:51buy275.481.25660.00001.2616
3532006.06.26 19:23modify275.481.25661.25671.2616
3542006.06.26 19:23modify275.481.25661.25681.2616
3552006.06.26 19:23modify275.481.25661.25691.2616
3562006.06.26 19:23modify275.481.25661.25701.2616
3572006.06.26 19:23modify275.481.25661.25711.2616
3582006.06.26 19:37modify275.481.25661.25721.2616
3592006.06.26 19:38modify275.481.25661.25741.2616
3602006.06.26 19:38modify275.481.25661.25771.2616
3612006.06.26 19:39modify275.481.25661.25791.2616
3622006.06.26 19:39modify275.481.25661.25801.2616
3632006.06.26 19:39modify275.481.25661.25811.2616
3642006.06.26 19:39modify275.481.25661.25821.2616
3652006.06.26 20:53s/l275.481.25821.25821.261687.685570.34
3662006.06.26 20:53buy285.571.25840.00001.2634
3672006.06.27 01:56modify285.571.25841.25841.2634
3682006.06.27 01:56modify285.571.25841.25851.2634
3692006.06.27 01:56modify285.571.25841.25871.2634
3702006.06.27 01:56modify285.571.25841.25881.2634
3712006.06.27 02:11modify285.571.25841.25901.2634
3722006.06.27 02:11modify285.571.25841.25911.2634
3732006.06.27 02:11modify285.571.25841.25921.2634
3742006.06.27 02:11modify285.571.25841.25931.2634
3752006.06.27 02:50modify285.571.25841.25951.2634
3762006.06.27 02:52modify285.571.25841.25961.2634
3772006.06.27 03:12modify285.571.25841.25971.2634
3782006.06.27 03:13modify285.571.25841.25981.2634
3792006.06.27 03:25s/l285.571.25981.25981.263474.615644.95
3802006.07.26 00:01buy295.641.25820.00001.2632
3812006.07.26 15:19modify295.641.25821.25821.2632
3822006.07.26 15:21modify295.641.25821.25831.2632
3832006.07.26 15:23modify295.641.25821.25841.2632
3842006.07.26 15:24modify295.641.25821.25851.2632
3852006.07.26 16:08modify295.641.25821.25861.2632
3862006.07.26 16:09modify295.641.25821.25871.2632
3872006.07.26 16:09modify295.641.25821.25881.2632
3882006.07.26 16:10modify295.641.25821.25891.2632
3892006.07.26 16:10modify295.641.25821.25901.2632
3902006.07.26 16:11modify295.641.25821.25911.2632
3912006.07.26 16:11modify295.641.25821.25921.2632
3922006.07.26 16:15modify295.641.25821.25931.2632
3932006.07.26 16:16modify295.641.25821.25951.2632
3942006.07.26 16:17modify295.641.25821.25961.2632
3952006.07.26 16:28modify295.641.25821.25971.2632
3962006.07.26 16:32modify295.641.25821.26011.2632
3972006.07.26 17:57modify295.641.25821.26021.2632
3982006.07.26 17:57modify295.641.25821.26041.2632
3992006.07.26 17:57modify295.641.25821.26051.2632
4002006.07.26 17:58modify295.641.25821.26061.2632
4012006.07.26 17:59modify295.641.25821.26071.2632
4022006.07.26 17:59modify295.641.25821.26081.2632
4032006.07.26 18:01modify295.641.25821.26091.2632
4042006.07.26 18:01modify295.641.25821.26101.2632
4052006.07.26 18:01modify295.641.25821.26111.2632
4062006.07.26 18:01t/p295.641.26321.26111.2632282.005926.95
4072006.07.26 18:01buy305.921.26340.00001.2684
4082006.07.26 18:40modify305.921.26341.26341.2684
4092006.07.26 18:50modify305.921.26341.26351.2684
4102006.07.26 18:51modify305.921.26341.26361.2684
4112006.07.26 18:55modify305.921.26341.26371.2684
4122006.07.26 18:55modify305.921.26341.26381.2684
4132006.07.26 18:55modify305.921.26341.26391.2684
4142006.07.26 19:36modify305.921.26341.26411.2684
4152006.07.26 19:39modify305.921.26341.26421.2684
4162006.07.26 19:39modify305.921.26341.26431.2684
4172006.07.26 19:40modify305.921.26341.26441.2684
4182006.07.26 20:01modify305.921.26341.26451.2684
4192006.07.26 20:01modify305.921.26341.26471.2684
4202006.07.26 20:01modify305.921.26341.26491.2684
4212006.07.26 20:01modify305.921.26341.26511.2684
4222006.07.26 20:08modify305.921.26341.26521.2684
4232006.07.26 20:08modify305.921.26341.26561.2684
4242006.07.26 20:09modify305.921.26341.26571.2684
4252006.07.26 20:09modify305.921.26341.26581.2684
4262006.07.26 20:17modify305.921.26341.26591.2684
4272006.07.26 20:19modify305.921.26341.26601.2684
4282006.07.26 20:19modify305.921.26341.26621.2684
4292006.07.26 20:19modify305.921.26341.26631.2684
4302006.07.26 20:20modify305.921.26341.26641.2684
4312006.07.26 20:20t/p305.921.26841.26641.2684296.006222.95
4322006.07.26 20:20buy316.221.26890.00001.2739
4332006.07.26 22:09modify316.221.26891.26891.2739
4342006.07.26 22:21modify316.221.26891.26901.2739
4352006.07.26 22:21modify316.221.26891.26911.2739
4362006.07.26 22:21modify316.221.26891.26921.2739
4372006.07.26 22:21modify316.221.26891.26931.2739
4382006.07.26 22:21modify316.221.26891.26941.2739
4392006.07.26 22:51modify316.221.26891.26951.2739
4402006.07.26 22:59modify316.221.26891.26961.2739
4412006.07.26 22:59modify316.221.26891.26981.2739
4422006.07.26 23:00modify316.221.26891.26991.2739
4432006.07.26 23:00modify316.221.26891.27001.2739
4442006.07.26 23:00modify316.221.26891.27011.2739
4452006.07.26 23:00modify316.221.26891.27021.2739
4462006.07.26 23:00modify316.221.26891.27031.2739
4472006.07.26 23:05modify316.221.26891.27041.2739
4482006.07.27 06:20modify316.221.26891.27051.2739
4492006.07.27 06:21modify316.221.26891.27061.2739
4502006.07.27 06:25modify316.221.26891.27071.2739
4512006.07.27 06:27modify316.221.26891.27081.2739
4522006.07.27 07:36modify316.221.26891.27091.2739
4532006.07.27 07:38modify316.221.26891.27101.2739
4542006.07.27 07:40modify316.221.26891.27121.2739
4552006.07.27 07:41modify316.221.26891.27131.2739
4562006.07.27 07:41modify316.221.26891.27151.2739
4572006.07.27 07:46modify316.221.26891.27161.2739
4582006.07.27 07:46modify316.221.26891.27171.2739
4592006.07.27 07:47modify316.221.26891.27181.2739
4602006.07.27 09:10t/p316.221.27391.27181.2739299.716522.66
4612006.10.25 00:03buy326.521.25570.00001.2607
4622006.10.25 10:07modify326.521.25571.25581.2607
4632006.10.25 12:25modify326.521.25571.25591.2607
4642006.10.25 12:25modify326.521.25571.25601.2607
4652006.10.25 12:25modify326.521.25571.25611.2607
4662006.10.25 12:34modify326.521.25571.25641.2607
4672006.10.25 12:34modify326.521.25571.25651.2607
4682006.10.25 12:39modify326.521.25571.25661.2607
4692006.10.25 12:43modify326.521.25571.25681.2607
4702006.10.25 12:43modify326.521.25571.25691.2607
4712006.10.25 16:54modify326.521.25571.25701.2607
4722006.10.25 17:04modify326.521.25571.25721.2607
4732006.10.25 17:13modify326.521.25571.25731.2607
4742006.10.25 17:18modify326.521.25571.25751.2607
4752006.10.25 17:21modify326.521.25571.25761.2607
4762006.10.25 17:21modify326.521.25571.25771.2607
4772006.10.25 20:14s/l326.521.25771.25771.2607130.406653.06
4782006.10.25 20:18buy336.651.25940.00001.2644
4792006.10.25 20:21modify336.651.25941.25951.2644
4802006.10.25 20:21modify336.651.25941.25961.2644
4812006.10.25 20:21modify336.651.25941.25971.2644
4822006.10.25 20:21modify336.651.25941.25991.2644
4832006.10.25 20:27s/l336.651.25991.25991.264433.256686.31
4842006.10.25 20:49buy346.681.26170.00001.2667
4852006.10.26 04:11modify346.681.26171.26171.2667
4862006.10.26 04:13modify346.681.26171.26181.2667
4872006.10.26 04:43modify346.681.26171.26191.2667
4882006.10.26 04:43modify346.681.26171.26201.2667
4892006.10.26 08:54modify346.681.26171.26221.2667
4902006.10.26 08:54modify346.681.26171.26231.2667
4912006.10.26 08:56modify346.681.26171.26241.2667
4922006.10.26 08:57modify346.681.26171.26261.2667
4932006.10.26 09:01modify346.681.26171.26271.2667
4942006.10.26 09:02modify346.681.26171.26281.2667
4952006.10.26 09:02modify346.681.26171.26291.2667
4962006.10.26 09:02modify346.681.26171.26311.2667
4972006.10.26 09:02modify346.681.26171.26321.2667
4982006.10.26 09:02modify346.681.26171.26331.2667
4992006.10.26 09:02modify346.681.26171.26341.2667
5002006.10.26 09:02modify346.681.26171.26361.2667
5012006.10.26 09:09modify346.681.26171.26371.2667
5022006.10.26 09:09modify346.681.26171.26381.2667
5032006.10.26 09:26modify346.681.26171.26401.2667
5042006.10.26 09:26modify346.681.26171.26421.2667
5052006.10.26 09:27modify346.681.26171.26431.2667
5062006.10.26 09:27modify346.681.26171.26441.2667
5072006.10.26 09:27modify346.681.26171.26451.2667
5082006.10.26 10:22modify346.681.26171.26461.2667
5092006.10.26 10:22t/p346.681.26671.26461.2667321.887008.19
5102006.11.24 00:00buy357.001.29510.00001.3001
5112006.11.24 08:54modify357.001.29511.29511.3001
5122006.11.24 09:01modify357.001.29511.29521.3001
5132006.11.24 09:04modify357.001.29511.29541.3001
5142006.11.24 09:25modify357.001.29511.29561.3001
5152006.11.24 09:25modify357.001.29511.29571.3001
5162006.11.24 09:26modify357.001.29511.29591.3001
5172006.11.24 09:26modify357.001.29511.29601.3001
5182006.11.24 09:26modify357.001.29511.29611.3001
5192006.11.24 09:26modify357.001.29511.29621.3001
5202006.11.24 09:26modify357.001.29511.29631.3001
5212006.11.24 09:26modify357.001.29511.29641.3001
5222006.11.24 09:26modify357.001.29511.29661.3001
5232006.11.24 09:27modify357.001.29511.29671.3001
5242006.11.24 09:27modify357.001.29511.29681.3001
5252006.11.24 09:27modify357.001.29511.29711.3001
5262006.11.24 09:27modify357.001.29511.29721.3001
5272006.11.24 09:27modify357.001.29511.29731.3001
5282006.11.24 09:27modify357.001.29511.29741.3001
5292006.11.24 09:27modify357.001.29511.29761.3001
5302006.11.24 09:31modify357.001.29511.29771.3001
5312006.11.24 09:31modify357.001.29511.29781.3001
5322006.11.24 09:31modify357.001.29511.29791.3001
5332006.11.24 09:31modify357.001.29511.29801.3001
5342006.11.24 09:31t/p357.001.30011.29801.3001350.007358.19
5352006.11.24 09:31buy367.351.30030.00001.3053
5362006.11.24 09:32modify367.351.30031.30031.3053
5372006.11.24 09:32modify367.351.30031.30051.3053
5382006.11.24 09:33modify367.351.30031.30071.3053
5392006.11.24 09:33modify367.351.30031.30081.3053
5402006.11.24 09:33modify367.351.30031.30091.3053
5412006.11.24 09:33modify367.351.30031.30101.3053
5422006.11.24 09:33modify367.351.30031.30111.3053
5432006.11.24 09:33modify367.351.30031.30121.3053
5442006.11.24 09:33modify367.351.30031.30131.3053
5452006.11.24 09:33modify367.351.30031.30151.3053
5462006.11.24 09:33modify367.351.30031.30181.3053
5472006.11.24 09:33modify367.351.30031.30211.3053
5482006.11.24 09:33modify367.351.30031.30241.3053
5492006.11.24 09:33modify367.351.30031.30271.3053
5502006.11.24 09:33modify367.351.30031.30301.3053
5512006.11.24 09:33modify367.351.30031.30311.3053
5522006.11.24 09:33t/p367.351.30531.30311.3053367.507725.69
5532006.11.24 09:33buy377.721.30560.00001.3106
5542006.11.24 09:48modify377.721.30561.30561.3106
5552006.11.24 09:48modify377.721.30561.30581.3106
5562006.11.24 09:48modify377.721.30561.30601.3106
5572006.11.24 09:49modify377.721.30561.30621.3106
5582006.11.24 09:49modify377.721.30561.30631.3106
5592006.11.24 09:49modify377.721.30561.30651.3106
5602006.11.24 09:49modify377.721.30561.30661.3106
5612006.11.24 09:51s/l377.721.30661.30661.310677.207802.89
5622006.11.24 11:12buy387.801.30730.00001.3123
5632006.11.24 11:32modify387.801.30731.30741.3123
5642006.11.24 11:32modify387.801.30731.30751.3123
5652006.11.24 11:32modify387.801.30731.30761.3123
5662006.11.24 11:32modify387.801.30731.30771.3123
5672006.11.24 11:32modify387.801.30731.30791.3123
5682006.11.24 11:32modify387.801.30731.30811.3123
5692006.11.24 11:32modify387.801.30731.30821.3123
5702006.11.24 11:32modify387.801.30731.30851.3123
5712006.11.24 11:32modify387.801.30731.30861.3123
5722006.11.24 11:32modify387.801.30731.30871.3123
5732006.11.24 11:32modify387.801.30731.30891.3123
5742006.11.24 11:38s/l387.801.30891.30891.3123124.807927.69
5752006.11.24 11:43buy397.921.30940.00001.3144
5762006.11.27 00:00t/p397.921.31440.00001.3144391.218318.90
5772006.11.27 00:00buy408.311.31550.00001.3205
5782006.11.28 14:34modify408.311.31551.31551.3205
5792006.11.28 14:34modify408.311.31551.31561.3205
5802006.11.28 14:35modify408.311.31551.31581.3205
5812006.11.28 14:35modify408.311.31551.31591.3205
5822006.11.28 14:48s/l408.311.31591.31591.320528.218347.11
5832006.12.14 00:02sell418.341.32090.00001.3159
5842006.12.14 12:48modify418.341.32091.32081.3159
5852006.12.14 12:48modify418.341.32091.32061.3159
5862006.12.14 12:48modify418.341.32091.32041.3159
5872006.12.14 12:58modify418.341.32091.32021.3159
5882006.12.14 14:28modify418.341.32091.32011.3159
5892006.12.14 14:28modify418.341.32091.32001.3159
5902006.12.14 14:30modify418.341.32091.31991.3159
5912006.12.14 14:30modify418.341.32091.31981.3159
5922006.12.14 14:30modify418.341.32091.31961.3159
5932006.12.14 14:30modify418.341.32091.31951.3159
5942006.12.14 14:30modify418.341.32091.31931.3159
5952006.12.14 14:30modify418.341.32091.31911.3159
5962006.12.14 14:30modify418.341.32091.31881.3159
5972006.12.14 14:31modify418.341.32091.31871.3159
5982006.12.14 14:35modify418.341.32091.31861.3159
5992006.12.14 14:59s/l418.341.31861.31861.3159191.828538.93
6002006.12.14 16:25sell428.531.31670.00001.3117
6012006.12.14 16:30modify428.531.31671.31671.3117
6022006.12.14 16:31modify428.531.31671.31661.3117
6032006.12.14 16:54s/l428.531.31661.31661.31178.538547.46
6042006.12.14 19:38sell438.541.31450.00001.3095
6052006.12.15 10:28modify438.541.31451.31431.3095
6062006.12.15 10:29modify438.541.31451.31421.3095
6072006.12.15 10:29modify438.541.31451.31401.3095
6082006.12.15 10:29modify438.541.31451.31391.3095
6092006.12.15 10:29modify438.541.31451.31381.3095
6102006.12.15 10:29modify438.541.31451.31351.3095
6112006.12.15 10:30modify438.541.31451.31341.3095
6122006.12.15 10:30modify438.541.31451.31321.3095
6132006.12.15 10:30modify438.541.31451.31311.3095
6142006.12.15 10:30modify438.541.31451.31291.3095
6152006.12.15 10:30modify438.541.31451.31271.3095
6162006.12.15 10:30modify438.541.31451.31251.3095
6172006.12.15 10:49modify438.541.31451.31241.3095
6182006.12.15 10:49modify438.541.31451.31231.3095
6192006.12.15 10:51modify438.541.31451.31221.3095
6202006.12.15 10:51modify438.541.31451.31211.3095
6212006.12.15 10:52modify438.541.31451.31201.3095
6222006.12.15 11:51s/l438.541.31201.31201.3095218.118765.57
6232007.05.03 00:01sell448.761.35810.00001.3531
6242007.05.03 16:01modify448.761.35811.35811.3531
6252007.05.03 16:01modify448.761.35811.35801.3531
6262007.05.03 16:01modify448.761.35811.35791.3531
6272007.05.03 16:23modify448.761.35811.35781.3531
6282007.05.03 16:24modify448.761.35811.35771.3531
6292007.05.03 16:24modify448.761.35811.35761.3531
6302007.05.03 16:24modify448.761.35811.35741.3531
6312007.05.03 16:24modify448.761.35811.35731.3531
6322007.05.03 16:24modify448.761.35811.35701.3531
6332007.05.03 18:14s/l448.761.35701.35701.353196.368861.93
6342007.05.03 20:32sell458.861.35490.00001.3499
6352007.05.08 16:17modify458.861.35491.35491.3499
6362007.05.08 16:17modify458.861.35491.35471.3499
6372007.05.08 16:17modify458.861.35491.35451.3499
6382007.05.08 16:17modify458.861.35491.35441.3499
6392007.05.08 16:17modify458.861.35491.35431.3499
6402007.05.08 16:17modify458.861.35491.35411.3499
6412007.05.08 16:20modify458.861.35491.35401.3499
6422007.05.08 16:20modify458.861.35491.35391.3499
6432007.05.08 16:20modify458.861.35491.35371.3499
6442007.05.08 17:26s/l458.861.35371.35371.3499120.678982.60