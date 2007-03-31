|Account: 1420788
|Name: Alpoim
|Currency: USD
|2007 May 25, 19:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29849506
|2007.03.31 11:53
|balance
|Deposit
|3 000.00
|29870988
|2007.04.02 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3356
|0.0000
|1.3388
|2007.04.02 12:25
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|10201
|RF1
|29879494
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3369
|2007.04.02 12:25
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|10201
|RF1[tp]
|29978955
|2007.04.02 12:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3403
|2007.04.04 10:27
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.40
|10201
|RF1
|30161068
|2007.04.03 09:36
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3385
|2007.04.04 10:27
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.80
|10201
|RF1
|30242935
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3367
|2007.04.04 10:26
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.24
|12.80
|10201
|RF1[tp]
|30358994
|2007.04.04 10:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3400
|2007.04.04 14:53
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|30363626
|2007.04.04 11:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|1.3369
|1.3421
|2007.04.04 14:53
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|10201
|RF1[sl]
|30376286
|2007.04.04 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|1.3536
|1.3323
|2007.04.06 12:34
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.40
|10202
|RF1
|30392526
|2007.04.04 14:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3373
|1.3536
|1.3341
|2007.04.06 12:34
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.80
|10202
|RF1
|30396169
|2007.04.04 14:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3370
|1.3425
|1.3477
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.50
|10201
|RF1[sl]
|30535384
|2007.04.05 13:09
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3391
|1.3536
|1.3359
|2007.04.06 12:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|2.16
|44.00
|10202
|RF1
|30541689
|2007.04.05 13:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3422
|1.3549
|1.3390
|2007.04.06 12:32
|1.3390
|0.00
|0.00
|4.32
|256.00
|10202
|RF1[tp]
|30553719
|2007.04.05 13:54
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3440
|1.3549
|1.3408
|2007.04.06 12:30
|1.3408
|0.00
|0.00
|8.64
|512.00
|10202
|RF1[tp]
|30635814
|2007.04.06 06:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3415
|1.3596
|1.3383
|2007.04.06 12:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|10201
|RF1[tp]
|30666726
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3372
|1.3553
|1.3340
|2007.04.09 07:46
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.11
|1.60
|10201
|RF1
|30666941
|2007.04.06 12:35
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3382
|1.3201
|1.3414
|2007.04.10 02:32
|1.3414
|0.00
|0.00
|-1.21
|32.00
|10202
|RF1[tp]
|30670761
|2007.04.06 12:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3390
|1.3365
|1.3313
|2007.04.09 07:45
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.22
|10.00
|10201
|RF1[sl]
|30734650
|2007.04.09 00:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3364
|1.3400
|1.3452
|2007.04.10 02:33
|1.3422
|0.00
|0.00
|-0.12
|11.60
|10202
|RF1
|30758241
|2007.04.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3378
|1.3424
|1.3476
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.60
|10201
|RF1[sl]
|30802718
|2007.04.09 19:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3360
|1.3424
|1.3476
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|-0.12
|12.80
|10201
|RF1[sl]
|30853729
|2007.04.10 02:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3422
|1.3603
|1.3390
|2007.04.11 12:45
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.05
|0.20
|10202
|RF1
|30859222
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3458
|2007.04.10 13:06
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|30899111
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3481
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|10201
|RF1[sl]
|30946232
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3440
|1.3603
|1.3408
|2007.04.11 12:45
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.11
|3.80
|10202
|RF1
|31017377
|2007.04.11 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3420
|1.3600
|1.3388
|2007.04.11 16:07
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|10201
|RF1
|31116836
|2007.04.11 12:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3421
|1.3276
|1.3449
|2007.04.12 01:41
|1.3449
|0.00
|0.00
|-0.73
|11.20
|10202
|RF1[tp]
|31137786
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3438
|1.3565
|1.3410
|2007.04.11 16:07
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1
|31150906
|2007.04.11 17:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3428
|1.3573
|1.3400
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.65
|-10.00
|10201
|RF1
|31213774
|2007.04.12 01:36
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3446
|1.3573
|1.3418
|2007.04.12 02:11
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|10201
|RF1
|31219050
|2007.04.12 01:48
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3464
|1.3573
|1.3436
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|10201
|RF1
|31580337
|2007.04.13 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3511
|1.3656
|1.3483
|2007.04.16 06:21
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.42
|10201
|RF1
|31580360
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3513
|1.3368
|1.3541
|2007.04.15 22:00
|1.3541
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|10202
|RF1[tp]
|31580804
|2007.04.13 15:01
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3512
|1.3587
|1.3472
|2007.04.13 15:13
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|10203
|RF1
|31581622
|2007.04.13 15:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3517
|1.3588
|1.3477
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|10203
|RF1
|31584654
|2007.04.13 15:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3501
|1.3576
|1.3461
|2007.04.13 15:19
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10203
|RF1
|31585490
|2007.04.13 15:15
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3506
|1.3577
|1.3466
|2007.04.13 15:19
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|10203
|RF1
|31587932
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3493
|1.3568
|1.3453
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|10203
|RF1
|31588194
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3498
|1.3569
|1.3458
|2007.04.13 15:26
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10203
|RF1
|31589342
|2007.04.13 15:21
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3503
|1.3570
|1.3463
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|10203
|RF1
|31589605
|2007.04.13 15:21
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3508
|1.3571
|1.3468
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|10203
|RF1
|31591699
|2007.04.13 15:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3500
|1.3575
|1.3460
|2007.04.13 16:20
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10203
|RF1
|31592800
|2007.04.13 15:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3505
|1.3576
|1.3465
|2007.04.13 16:19
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10203
|RF1
|31595694
|2007.04.13 15:39
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3510
|1.3577
|1.3470
|2007.04.13 16:19
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10203
|RF1
|31597007
|2007.04.13 15:43
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3515
|1.3578
|1.3475
|2007.04.13 16:19
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10203
|RF1
|31599391
|2007.04.13 15:56
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3519
|1.3578
|1.3479
|2007.04.13 16:19
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10203
|RF1
|31603419
|2007.04.13 16:21
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3513
|1.3588
|1.3473
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.54
|-7.00
|10203
|RF1
|31604871
|2007.04.13 16:33
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3518
|1.3589
|1.3478
|2007.04.16 22:40
|1.3528
|0.00
|0.00
|1.08
|-10.00
|10203
|RF1
|31609883
|2007.04.13 17:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3522
|1.3589
|1.3482
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|2.16
|-10.00
|10203
|RF1
|31610517
|2007.04.13 17:41
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3527
|1.3590
|1.3487
|2007.04.16 22:40
|1.3528
|0.00
|0.00
|4.32
|-4.00
|10203
|RF1
|31610562
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3530
|1.3657
|1.3502
|2007.04.16 06:21
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.44
|10201
|RF1
|31611854
|2007.04.13 17:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3532
|1.3591
|1.3492
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|8.64
|40.00
|10203
|RF1
|31640228
|2007.04.15 22:46
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3572
|1.3551
|1.3496
|2007.04.16 06:21
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|10201
|RF1[sl]
|31669132
|2007.04.16 02:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3564
|1.3454
|1.3599
|2007.04.17 12:31
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|10202
|RF1
|31683972
|2007.04.16 05:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3546
|1.3454
|1.3581
|2007.04.17 12:31
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|10202
|RF1
|31723576
|2007.04.16 11:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3556
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|10201
|RF1[sl]
|31800065
|2007.04.16 22:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3528
|1.3454
|1.3563
|2007.04.17 12:31
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10202
|RF1[tp]
|31800616
|2007.04.16 22:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3526
|1.3566
|1.3491
|2007.04.17 00:40
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|31805425
|2007.04.17 00:14
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3531
|1.3567
|1.3496
|2007.04.17 00:39
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10203
|RF1
|31806249
|2007.04.17 00:19
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3536
|1.3568
|1.3501
|2007.04.17 00:39
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10203
|RF1
|31814625
|2007.04.17 03:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.17 11:57
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|10201
|RF1
|31814665
|2007.04.17 03:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3533
|1.3573
|1.3498
|2007.04.17 05:53
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|10203
|RF1
|31816291
|2007.04.17 04:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3538
|1.3574
|1.3503
|2007.04.17 05:53
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10203
|RF1
|31817840
|2007.04.17 05:10
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3542
|1.3574
|1.3507
|2007.04.17 05:53
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10203
|RF1
|31820220
|2007.04.17 05:40
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3547
|1.3575
|1.3512
|2007.04.17 05:53
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|31853290
|2007.04.17 10:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|1.3498
|2007.04.17 10:57
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10203
|RF1
|31854792
|2007.04.17 10:14
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3503
|2007.04.17 10:57
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10203
|RF1
|31857654
|2007.04.17 10:27
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|1.3507
|2007.04.17 10:57
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10203
|RF1
|31862656
|2007.04.17 10:50
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|1.3512
|2007.04.17 10:57
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10203
|RF1
|31871009
|2007.04.17 11:56
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|1.3517
|2007.04.17 11:57
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1
|31871795
|2007.04.17 12:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3550
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|10201
|RF1[sl]
|31871819
|2007.04.17 12:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 12:08
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10203
|RF1
|31872379
|2007.04.17 12:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3581
|2007.04.17 12:08
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|31873074
|2007.04.17 12:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 12:31
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10203
|RF1
|31874959
|2007.04.17 12:23
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3581
|2007.04.17 12:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10203
|RF1
|31878226
|2007.04.17 12:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3595
|2007.04.17 12:34
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10203
|RF1
|31878407
|2007.04.17 12:32
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|1.3518
|2007.04.17 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|10202
|RF1
|31879538
|2007.04.17 12:33
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3591
|2007.04.17 12:34
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|31879780
|2007.04.17 12:34
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3563
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10203
|RF1[sl]
|31882957
|2007.04.17 12:44
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3572
|0.0000
|1.3537
|2007.04.17 13:09
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10202
|RF1
|31887451
|2007.04.17 12:47
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3555
|2007.04.17 13:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|31890523
|2007.04.17 12:54
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|0.0000
|1.3620
|2007.04.17 13:10
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|31890575
|2007.04.17 12:55
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3622
|2007.04.17 15:41
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|31892746
|2007.04.17 13:05
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3615
|2007.04.17 13:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|31914692
|2007.04.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3604
|2007.04.17 15:40
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|31938747
|2007.04.17 19:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|1.3591
|1.3646
|2007.04.18 07:21
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.61
|23.00
|10201
|RF1[sl]
|31938799
|2007.04.17 19:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|0.0000
|1.3603
|2007.04.17 20:55
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10203
|RF1
|31938833
|2007.04.17 19:10
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3531
|2007.04.18 11:55
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.54
|-23.00
|10202
|RF1
|31947446
|2007.04.17 20:45
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3598
|2007.04.17 20:53
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|31967174
|2007.04.18 00:37
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3549
|2007.04.18 11:55
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|32032257
|2007.04.18 08:56
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.18 11:55
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|32079702
|2007.04.18 13:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|0.0000
|1.3543
|2007.04.18 13:46
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10203
|RF1
|32081779
|2007.04.18 13:20
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3547
|2007.04.18 13:45
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10203
|RF1
|32082573
|2007.04.18 13:22
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3552
|2007.04.18 13:45
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10203
|RF1
|32085423
|2007.04.18 13:40
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3557
|2007.04.18 13:44
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10203
|RF1
|32152407
|2007.04.19 02:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3559
|2007.04.19 12:46
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|32152556
|2007.04.19 02:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|2007.04.19 07:43
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10202
|RF1
|32159583
|2007.04.19 02:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3546
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10203
|RF1
|32161261
|2007.04.19 02:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 04:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10203
|RF1
|32163692
|2007.04.19 03:19
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10203
|RF1
|32165529
|2007.04.19 03:38
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3561
|2007.04.19 04:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10203
|RF1
|32166848
|2007.04.19 03:42
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3565
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10203
|RF1
|32196759
|2007.04.19 06:28
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3612
|2007.04.19 07:43
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|32223375
|2007.04.19 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|1.3604
|1.3659
|2007.04.19 12:45
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|10202
|RF1[sl]
|32227210
|2007.04.19 08:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3548
|2007.04.19 09:03
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10203
|RF1
|32230006
|2007.04.19 08:42
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3553
|2007.04.19 09:03
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10203
|RF1
|32231822
|2007.04.19 08:57
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3558
|2007.04.19 09:03
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|32248320
|2007.04.19 11:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 11:55
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|32249027
|2007.04.19 11:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 11:55
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32255315
|2007.04.19 11:55
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 12:25
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10203
|RF1
|32256205
|2007.04.19 12:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 12:25
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10203
|RF1
|32256888
|2007.04.19 12:08
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3561
|2007.04.19 12:24
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10203
|RF1
|32257215
|2007.04.19 12:10
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3565
|2007.04.19 12:24
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10203
|RF1
|32261303
|2007.04.19 12:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3577
|2007.04.19 12:46
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|32275888
|2007.04.19 14:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 14:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|32275913
|2007.04.19 14:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3589
|1.3617
|1.3672
|2007.04.20 00:58
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.61
|28.00
|10202
|RF1[sl]
|32282985
|2007.04.19 14:30
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3569
|2007.04.19 14:39
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|32293252
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.20 14:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.61
|-12.00
|10201
|RF1
|32293267
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.19 16:26
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10203
|RF1
|32293701
|2007.04.19 16:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3638
|2007.04.19 16:26
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10203
|RF1
|32295164
|2007.04.19 16:12
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3633
|2007.04.19 16:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|32299812
|2007.04.19 17:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.19 19:16
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|32302233
|2007.04.19 17:34
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3638
|2007.04.19 19:16
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32308928
|2007.04.19 19:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3645
|2007.04.19 20:21
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|32309696
|2007.04.19 19:45
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3640
|2007.04.19 20:21
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32368968
|2007.04.20 06:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3665
|2007.04.20 07:13
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10203
|RF1
|32373010
|2007.04.20 07:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3660
|2007.04.20 07:13
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10203
|RF1
|32374010
|2007.04.20 07:12
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|1.3655
|2007.04.20 07:13
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|32390888
|2007.04.20 09:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3568
|2007.04.20 11:08
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10203
|RF1
|32390905
|2007.04.20 09:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3639
|2007.04.23 10:12
|1.3569
|0.00
|0.00
|-0.61
|-35.00
|10202
|RF1
|32393325
|2007.04.20 09:11
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3573
|2007.04.20 11:08
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32417047
|2007.04.20 13:19
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3563
|2007.04.20 17:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10203
|RF1
|32420105
|2007.04.20 13:39
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3625
|2007.04.20 14:21
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|32424851
|2007.04.20 14:22
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3560
|2007.04.23 08:31
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.54
|35.00
|10201
|RF1[tp]
|32431761
|2007.04.20 15:45
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.20 17:40
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32441601
|2007.04.20 18:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3563
|2007.04.20 19:32
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10203
|RF1
|32443678
|2007.04.20 19:09
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.20 19:32
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10203
|RF1
|32473355
|2007.04.23 03:25
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3619
|2007.04.23 10:11
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|10202
|RF1
|32503956
|2007.04.23 07:58
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|2007.04.23 10:10
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|32513202
|2007.04.23 09:05
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3588
|2007.04.23 10:10
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10202
|RF1
|32572484
|2007.04.23 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3610
|2007.04.24 02:53
|1.3560
|0.00
|0.00
|-0.61
|-20.00
|10201
|RF1
|32572579
|2007.04.23 16:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|0.0000
|1.3548
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|1.08
|-48.00
|10202
|RF1
|32613133
|2007.04.24 01:34
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3595
|2007.04.24 02:53
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|32626007
|2007.04.24 02:44
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|1.3580
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10201
|RF1
|32676357
|2007.04.24 11:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3577
|1.3624
|1.3674
|2007.04.24 14:39
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|10201
|RF1[sl]
|32694634
|2007.04.24 13:56
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3563
|2007.04.25 00:20
|1.3624
|0.00
|0.00
|2.16
|-124.00
|10202
|RF1
|32699239
|2007.04.24 14:09
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|1.3579
|2007.04.25 00:19
|1.3625
|0.00
|0.00
|4.32
|-128.00
|10202
|RF1
|32702877
|2007.04.24 14:22
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|1.3594
|2007.04.25 00:18
|1.3626
|0.00
|0.00
|8.64
|-32.00
|10202
|RF1
|32707827
|2007.04.24 14:39
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3627
|1.3648
|1.3698
|2007.04.25 10:59
|1.3648
|0.00
|0.00
|-1.21
|42.00
|10201
|RF1[sl]
|32739337
|2007.04.24 20:32
|sell
|32.00
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3610
|2007.04.25 00:18
|1.3627
|0.00
|0.00
|17.28
|416.00
|10202
|RF1
|32875370
|2007.04.25 19:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3641
|0.0000
|1.3671
|2007.04.26 12:42
|1.3607
|0.00
|0.00
|-1.82
|-34.00
|10202
|RF1
|32875381
|2007.04.25 19:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3638
|0.0000
|1.3608
|2007.04.26 06:27
|1.3649
|0.00
|0.00
|1.62
|-11.00
|10201
|RF1
|32943136
|2007.04.26 06:14
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3653
|0.0000
|1.3623
|2007.04.26 06:26
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10201
|RF1
|32952596
|2007.04.26 07:12
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3612
|2007.04.26 09:37
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|32973751
|2007.04.26 09:31
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3626
|0.0000
|1.3656
|2007.04.26 12:41
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10202
|RF1
|32977325
|2007.04.26 09:38
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3580
|2007.04.27 10:24
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.54
|-12.00
|10201
|RF1
|32978308
|2007.04.26 09:40
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3641
|2007.04.26 12:41
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|32996526
|2007.04.26 11:33
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3626
|2007.04.26 12:41
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10202
|RF1
|33091637
|2007.04.27 04:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3572
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|10202
|RF1
|33125870
|2007.04.27 10:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|1.3590
|2007.04.27 15:04
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10202
|RF1
|33127781
|2007.04.27 10:11
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3598
|2007.04.27 10:24
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33129253
|2007.04.27 10:25
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3622
|0.0000
|1.3652
|2007.04.27 12:30
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|33134676
|2007.04.27 11:03
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3609
|2007.04.27 15:04
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|10202
|RF1
|33145793
|2007.04.27 12:30
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3675
|0.0000
|1.3645
|2007.04.27 15:04
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|10202
|RF1
|33202693
|2007.04.27 19:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3613
|2007.04.30 06:11
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.54
|30.00
|10202
|RF1[tp]
|33202713
|2007.04.27 19:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3673
|2007.04.30 00:08
|1.3630
|0.00
|0.00
|-0.61
|-13.00
|10201
|RF1
|33222387
|2007.04.30 00:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3655
|2007.04.30 00:07
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33233453
|2007.04.30 02:16
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3669
|2007.04.30 10:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|33233560
|2007.04.30 02:17
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3639
|1.3384
|1.3674
|2007.04.30 15:07
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10203
|RF1
|33233758
|2007.04.30 02:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3637
|1.3606
|1.3541
|2007.04.30 09:21
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|10204
|RF1[sl]
|33252005
|2007.04.30 06:04
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3620
|1.3383
|1.3655
|2007.04.30 15:07
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|10203
|RF1[tp]
|33252028
|2007.04.30 06:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3649
|2007.04.30 10:02
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|33254036
|2007.04.30 06:12
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3643
|2007.04.30 07:51
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10202
|RF1
|33268280
|2007.04.30 07:17
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3602
|1.3639
|1.3704
|2007.04.30 15:07
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|10203
|RF1
|33268620
|2007.04.30 07:17
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3630
|2007.04.30 10:02
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|10201
|RF1
|33271426
|2007.04.30 07:27
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3625
|2007.04.30 07:51
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|33275482
|2007.04.30 07:51
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3603
|1.3627
|1.3677
|2007.04.30 13:36
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10202
|RF1[sl]
|33365307
|2007.04.30 16:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3629
|2007.05.01 07:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.54
|30.00
|10202
|RF1[tp]
|33365355
|2007.04.30 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3691
|2007.04.30 22:33
|1.3649
|0.00
|0.00
|-0.61
|-12.00
|10201
|RF1
|33365401
|2007.04.30 16:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3660
|1.3405
|1.3695
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.60
|-35.00
|10203
|RF1
|33365778
|2007.04.30 16:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3657
|1.3912
|1.3622
|2007.05.01 14:27
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.27
|17.50
|10204
|RF1[tp]
|33394943
|2007.04.30 21:44
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3673
|2007.04.30 22:33
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33395046
|2007.04.30 21:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3642
|1.3405
|1.3677
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.61
|-51.00
|10203
|RF1
|33438796
|2007.05.01 07:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3688
|2007.05.01 08:53
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33445412
|2007.05.01 07:29
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3669
|2007.05.01 08:53
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33453085
|2007.05.01 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3639
|1.3661
|1.3711
|2007.05.01 13:57
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|10202
|RF1[sl]
|33465475
|2007.05.01 09:31
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3607
|2007.05.01 14:01
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33486455
|2007.05.01 12:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3625
|2007.05.01 14:00
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33503307
|2007.05.01 13:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3631
|2007.05.01 14:20
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10202
|RF1[tp]
|33516504
|2007.05.01 14:26
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3624
|1.3405
|1.3659
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-1.21
|-68.00
|10203
|RF1
|33522498
|2007.05.01 14:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3606
|1.3405
|1.3641
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-2.42
|-60.00
|10203
|RF1
|33528450
|2007.05.01 15:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3564
|2007.05.01 15:38
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|33528468
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3595
|1.3340
|1.3630
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.00
|10204
|RF1
|33528523
|2007.05.01 15:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3626
|2007.05.02 05:41
|1.3583
|0.00
|0.00
|-1.21
|-26.00
|10202
|RF1
|33532871
|2007.05.01 15:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3582
|2007.05.01 15:37
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33536926
|2007.05.01 15:41
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3566
|2007.05.01 20:33
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|33552036
|2007.05.01 18:37
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3584
|2007.05.01 20:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33559767
|2007.05.01 21:05
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3577
|2007.05.02 03:18
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|33581451
|2007.05.02 03:14
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3588
|1.3405
|1.3623
|2007.05.02 13:31
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|33582203
|2007.05.02 03:19
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3575
|1.3600
|1.3655
|2007.05.02 14:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10204
|RF1[sl]
|33582476
|2007.05.02 03:19
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|2007.05.02 05:41
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10202
|RF1
|33583834
|2007.05.02 03:21
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3570
|1.3589
|1.3644
|2007.05.02 13:31
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|10203
|RF1[sl]
|33659426
|2007.05.02 14:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3596
|1.3341
|1.3631
|2007.05.02 14:40
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10203
|RF1
|33659493
|2007.05.02 14:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|2007.05.02 14:14
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10201
|RF1
|33659507
|2007.05.02 14:00
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3554
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10202
|RF1
|33662263
|2007.05.02 14:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|1.3601
|1.3656
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|10203
|RF1[sl]
|33662414
|2007.05.02 14:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3612
|2007.05.02 14:14
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10201
|RF1
|33663927
|2007.05.02 14:15
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|1.3609
|1.3664
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|-3.63
|40.00
|10201
|RF1[sl]
|33668356
|2007.05.02 14:31
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3572
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10202
|RF1
|33669934
|2007.05.02 14:40
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3603
|1.3348
|1.3638
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.91
|3.00
|10203
|RF1
|33669948
|2007.05.02 14:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3566
|1.3511
|2007.05.03 14:50
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.81
|18.00
|10204
|RF1[sl]
|33670564
|2007.05.02 14:46
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3564
|2007.05.03 06:52
|1.3612
|0.00
|0.00
|3.24
|-26.00
|10202
|RF1
|33696168
|2007.05.02 21:49
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|1.3609
|1.3664
|2007.05.03 06:52
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10203
|RF1[sl]
|33720703
|2007.05.03 06:13
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3583
|2007.05.03 06:52
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10202
|RF1
|33723655
|2007.05.03 06:52
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3611
|1.3356
|1.3646
|2007.05.04 12:31
|1.3578
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.50
|10203
|RF1
|33723662
|2007.05.03 06:52
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3647
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|-1.21
|-110.00
|10201
|RF1
|33723684
|2007.05.03 06:53
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3576
|2007.05.03 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|10202
|RF1[tp]
|33744100
|2007.05.03 12:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3621
|1.3565
|1.3510
|2007.05.03 14:50
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10204
|RF1[sl]
|33750579
|2007.05.03 12:55
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3629
|2007.05.04 05:58
|1.3558
|0.00
|0.00
|-1.21
|-72.00
|10201
|RF1
|33751134
|2007.05.03 12:57
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3593
|1.3356
|1.3628
|2007.05.04 12:31
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.61
|-16.00
|10203
|RF1
|33758478
|2007.05.03 13:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3576
|0.0000
|1.3611
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|-2.42
|-76.00
|10201
|RF1
|33758521
|2007.05.03 13:47
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3575
|1.3356
|1.3610
|2007.05.04 12:31
|1.3576
|0.00
|0.00
|-1.21
|2.00
|10203
|RF1
|33766329
|2007.05.03 14:23
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3593
|2007.05.04 05:58
|1.3558
|0.00
|0.00
|-4.84
|0.00
|10201
|RF1
|33766925
|2007.05.03 14:25
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3553
|1.3575
|1.3630
|2007.05.04 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|-2.42
|88.00
|10203
|RF1[sl]
|33817900
|2007.05.04 02:26
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3574
|2007.05.04 05:58
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|10201
|RF1
|33866094
|2007.05.04 12:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3560
|1.3815
|1.3525
|2007.05.08 08:18
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.54
|-10.00
|10204
|RF1
|33866117
|2007.05.04 12:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3525
|2007.05.04 12:33
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10202
|RF1
|33866145
|2007.05.04 12:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3561
|1.3587
|1.3642
|2007.05.04 13:02
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|10201
|RF1[sl]
|33873309
|2007.05.04 12:30
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3544
|2007.05.04 12:33
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|33873578
|2007.05.04 12:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3579
|1.3816
|1.3544
|2007.05.08 08:16
|1.3585
|0.00
|0.00
|1.08
|-6.00
|10204
|RF1
|33875197
|2007.05.04 12:31
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3588
|1.3333
|1.3623
|2007.05.04 13:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|10203
|RF1
|33876698
|2007.05.04 12:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3570
|1.3599
|1.3654
|2007.05.04 13:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|10203
|RF1[sl]
|33877108
|2007.05.04 12:33
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3571
|0.0000
|1.3536
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10202
|RF1
|33886325
|2007.05.04 12:58
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3554
|2007.05.04 13:53
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|33891085
|2007.05.04 13:26
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|1.3615
|1.3663
|2007.05.07 15:23
|1.3615
|0.00
|0.00
|-0.61
|20.00
|10201
|RF1[sl]
|33892203
|2007.05.04 13:36
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3598
|1.3817
|1.3563
|2007.05.08 08:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|2.16
|22.00
|10204
|RF1
|33893745
|2007.05.04 13:38
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3572
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|33895638
|2007.05.04 13:51
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3600
|1.3616
|1.3664
|2007.05.07 13:15
|1.3616
|0.00
|0.00
|-0.30
|8.00
|10203
|RF1[sl]
|33896100
|2007.05.04 13:53
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3560
|2007.05.07 17:39
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.54
|-11.00
|10202
|RF1
|33962138
|2007.05.07 09:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|1.3585
|2007.05.07 17:38
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10202
|RF1
|33970063
|2007.05.07 11:37
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3616
|1.3817
|1.3588
|2007.05.08 08:15
|1.3588
|0.00
|0.00
|2.16
|112.00
|10204
|RF1[tp]
|33993218
|2007.05.07 19:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3827
|1.3574
|2007.05.08 08:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.27
|6.00
|10203
|RF1
|33993234
|2007.05.07 19:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3574
|2007.05.08 06:44
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.54
|-8.00
|10201
|RF1
|33993590
|2007.05.07 19:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3633
|2007.05.08 17:27
|1.3541
|0.00
|0.00
|-0.61
|-64.00
|10202
|RF1
|34032681
|2007.05.08 05:39
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3618
|1.3828
|1.3590
|2007.05.08 08:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10203
|RF1[tp]
|34032870
|2007.05.08 05:43
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|1.3590
|2007.05.08 06:43
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|34044314
|2007.05.08 08:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3571
|2007.05.08 10:07
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1[tp]
|34047873
|2007.05.08 08:17
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3581
|1.3806
|1.3553
|2007.05.08 10:49
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10203
|RF1[tp]
|34048735
|2007.05.08 08:18
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3609
|2007.05.08 17:27
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|10202
|RF1
|34049085
|2007.05.08 08:19
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3582
|1.3327
|1.3610
|2007.05.08 22:13
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.30
|-19.00
|10204
|RF1
|34055787
|2007.05.08 10:07
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3537
|2007.05.08 14:14
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1[tp]
|34056491
|2007.05.08 10:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3591
|2007.05.08 17:27
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|10202
|RF1
|34056879
|2007.05.08 10:11
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3562
|1.3325
|1.3590
|2007.05.08 22:13
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.61
|-19.00
|10204
|RF1
|34075036
|2007.05.08 14:13
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3542
|1.3323
|1.3570
|2007.05.08 22:13
|1.3544
|0.00
|0.00
|-1.21
|4.00
|10204
|RF1
|34075253
|2007.05.08 14:14
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3544
|0.0000
|1.3572
|2007.05.08 17:23
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10202
|RF1
|34077458
|2007.05.08 14:18
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3522
|1.3321
|1.3550
|2007.05.08 22:08
|1.3543
|0.00
|0.00
|-2.42
|84.00
|10204
|RF1
|34078112
|2007.05.08 14:19
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|1.3553
|2007.05.08 17:23
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|10202
|RF1
|34125962
|2007.05.09 06:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3579
|2007.05.09 07:47
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|34125986
|2007.05.09 06:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3518
|2007.05.09 13:47
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|34127403
|2007.05.09 06:15
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3552
|1.3327
|1.3580
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|10203
|RF1
|34127555
|2007.05.09 06:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3551
|1.3806
|1.3523
|2007.05.09 18:45
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|34133428
|2007.05.09 07:17
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3537
|1.3555
|1.3603
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10203
|RF1[sl]
|34134353
|2007.05.09 07:40
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3564
|2007.05.09 07:46
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10201
|RF1
|34157068
|2007.05.09 13:15
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3585
|2007.05.10 05:45
|1.3541
|0.00
|0.00
|-1.82
|-16.00
|10201
|RF1
|34163790
|2007.05.09 13:34
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|1.3536
|2007.05.09 13:47
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|34165935
|2007.05.09 13:47
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3558
|1.3333
|1.3586
|2007.05.10 06:55
|1.3553
|0.00
|0.00
|-0.91
|-2.50
|10203
|RF1
|34166020
|2007.05.09 13:48
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3527
|2007.05.09 18:27
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10202
|RF1[tp]
|34184248
|2007.05.09 18:19
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3531
|1.3553
|1.3601
|2007.05.10 06:55
|1.3553
|0.00
|0.00
|-1.82
|22.00
|10203
|RF1[sl]
|34184476
|2007.05.09 18:19
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3560
|2007.05.10 05:45
|1.3541
|0.00
|0.00
|-3.63
|18.00
|10201
|RF1
|34206756
|2007.05.10 01:01
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3530
|1.3785
|1.3502
|2007.05.10 12:50
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|10204
|RF1
|34208535
|2007.05.10 01:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3502
|2007.05.10 08:14
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|34217995
|2007.05.10 06:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3548
|1.3785
|1.3520
|2007.05.10 12:50
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10204
|RF1[tp]
|34218121
|2007.05.10 06:00
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3548
|0.0000
|1.3520
|2007.05.10 08:14
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10202
|RF1
|34219497
|2007.05.10 06:10
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3585
|2007.05.10 09:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10201
|RF1
|34224134
|2007.05.10 06:55
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3555
|1.3330
|1.3583
|2007.05.11 14:31
|1.3523
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.00
|10203
|RF1
|34231816
|2007.05.10 08:14
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3568
|2007.05.10 09:44
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|34238273
|2007.05.10 09:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3539
|1.3329
|1.3567
|2007.05.11 14:31
|1.3522
|0.00
|0.00
|-0.61
|-17.00
|10203
|RF1
|34242000
|2007.05.10 09:23
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|1.3553
|2007.05.10 09:44
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|34242277
|2007.05.10 09:23
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3524
|1.3329
|1.3552
|2007.05.11 14:31
|1.3523
|0.00
|0.00
|-1.21
|-2.00
|10203
|RF1
|34269988
|2007.05.10 12:52
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3509
|1.3329
|1.3537
|2007.05.11 14:31
|1.3522
|0.00
|0.00
|-2.42
|52.00
|10203
|RF1
|34274362
|2007.05.10 13:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3510
|1.3255
|1.3538
|2007.05.11 12:30
|1.3496
|0.00
|0.00
|-0.30
|-7.00
|10204
|RF1
|34274394
|2007.05.10 13:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3508
|0.0000
|1.3480
|2007.05.10 17:04
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1[tp]
|34274426
|2007.05.10 13:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3539
|2007.05.10 19:06
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10202
|RF1
|34300684
|2007.05.10 16:39
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3494
|1.3329
|1.3522
|2007.05.11 14:30
|1.3522
|0.00
|0.00
|-4.84
|224.00
|10203
|RF1[tp]
|34300924
|2007.05.10 16:39
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|1.3521
|2007.05.10 19:06
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|34302594
|2007.05.10 16:43
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3492
|1.3255
|1.3520
|2007.05.11 12:30
|1.3494
|0.00
|0.00
|-0.61
|2.00
|10204
|RF1
|34310609
|2007.05.10 17:04
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3477
|1.3511
|1.3559
|2007.05.11 14:30
|1.3522
|0.00
|0.00
|-9.68
|720.00
|10203
|RF1
|34310771
|2007.05.10 17:04
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3475
|0.0000
|1.3503
|2007.05.10 19:05
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|34310858
|2007.05.10 17:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3473
|1.3254
|1.3501
|2007.05.11 12:30
|1.3501
|0.00
|0.00
|-1.21
|56.00
|10204
|RF1[tp]
|34406299
|2007.05.11 12:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3489
|1.3517
|1.3565
|2007.05.11 14:58
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1[sl]
|34406310
|2007.05.11 12:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3460
|2007.05.11 16:59
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10202
|RF1
|34412049
|2007.05.11 12:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3497
|1.3752
|1.3469
|2007.05.16 11:41
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.81
|-44.00
|10204
|RF1
|34423324
|2007.05.11 13:28
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3506
|0.0000
|1.3478
|2007.05.11 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10202
|RF1
|34433104
|2007.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3515
|1.3752
|1.3487
|2007.05.16 11:40
|1.3586
|0.00
|0.00
|1.62
|-71.00
|10204
|RF1
|34435311
|2007.05.11 14:32
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|1.3496
|2007.05.11 16:58
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|34440691
|2007.05.11 14:57
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3521
|1.3539
|1.3587
|2007.05.14 06:12
|1.3539
|0.00
|0.00
|-0.30
|9.00
|10203
|RF1[sl]
|34441139
|2007.05.11 14:59
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3520
|1.3539
|1.3587
|2007.05.14 06:12
|1.3539
|0.00
|0.00
|-0.61
|19.00
|10201
|RF1[sl]
|34464532
|2007.05.13 22:47
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3533
|1.3752
|1.3505
|2007.05.16 11:39
|1.3585
|0.00
|0.00
|2.16
|-104.00
|10204
|RF1
|34504717
|2007.05.14 10:31
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3551
|1.3752
|1.3523
|2007.05.16 11:39
|1.3586
|0.00
|0.00
|4.32
|-140.00
|10204
|RF1
|34517867
|2007.05.14 14:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3541
|1.3766
|1.3513
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.27
|1.50
|10203
|RF1
|34529334
|2007.05.14 19:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3511
|2007.05.15 07:09
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.54
|-10.00
|10201
|RF1
|34529378
|2007.05.14 19:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3541
|0.0000
|1.3569
|2007.05.15 14:32
|1.3569
|0.00
|0.00
|-0.61
|28.00
|10202
|RF1[tp]
|34553201
|2007.05.15 06:30
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3555
|0.0000
|1.3527
|2007.05.15 07:09
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|34553736
|2007.05.15 06:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3557
|1.3538
|1.3490
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|10203
|RF1[sl]
|34562385
|2007.05.15 08:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|1.3514
|2007.05.15 13:04
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|34584918
|2007.05.15 12:33
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3530
|2007.05.15 13:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|34602426
|2007.05.15 14:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|1.3598
|1.3646
|2007.05.15 15:07
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[sl]
|34602945
|2007.05.15 14:32
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3569
|1.3752
|1.3541
|2007.05.16 11:39
|1.3587
|0.00
|0.00
|4.32
|-144.00
|10204
|RF1
|34603036
|2007.05.15 14:32
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3571
|0.0000
|1.3543
|2007.05.15 17:35
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10202
|RF1
|34607791
|2007.05.15 14:40
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3587
|1.3752
|1.3559
|2007.05.16 11:39
|1.3586
|0.00
|0.00
|8.64
|16.00
|10204
|RF1
|34610207
|2007.05.15 14:48
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3561
|2007.05.15 17:35
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10202
|RF1
|34616022
|2007.05.15 15:02
|sell
|32.00
|eurusdm
|1.3605
|1.3752
|1.3577
|2007.05.16 11:39
|1.3587
|0.00
|0.00
|17.28
|576.00
|10204
|RF1
|34616575
|2007.05.15 15:02
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3579
|2007.05.15 17:35
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10202
|RF1
|34682536
|2007.05.16 11:41
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3584
|1.3809
|1.3556
|2007.05.16 15:09
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10203
|RF1[tp]
|34682723
|2007.05.16 11:41
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3585
|1.3330
|1.3613
|2007.05.17 06:46
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.91
|-24.00
|10204
|RF1
|34683005
|2007.05.16 11:42
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3612
|2007.05.17 06:41
|1.3534
|0.00
|0.00
|-1.82
|-50.00
|10202
|RF1
|34684870
|2007.05.16 11:49
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3554
|2007.05.16 15:10
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1[tp]
|34695530
|2007.05.16 12:42
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3567
|1.3330
|1.3595
|2007.05.17 06:46
|1.3536
|0.00
|0.00
|-1.82
|-31.00
|10204
|RF1
|34713798
|2007.05.16 15:10
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|1.3580
|2007.05.17 06:41
|1.3532
|0.00
|0.00
|-2.18
|-24.00
|10202
|RF1
|34714413
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3523
|2007.05.16 15:48
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10201
|RF1[tp]
|34715544
|2007.05.16 15:12
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3547
|1.3328
|1.3575
|2007.05.17 06:45
|1.3535
|0.00
|0.00
|-3.63
|-24.00
|10204
|RF1
|34721327
|2007.05.16 15:29
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3534
|0.0000
|1.3562
|2007.05.17 06:40
|1.3533
|0.00
|0.00
|-4.36
|-2.40
|10202
|RF1
|34722063
|2007.05.16 15:30
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3529
|1.3328
|1.3557
|2007.05.17 06:45
|1.3535
|0.00
|0.00
|-7.26
|24.00
|10204
|RF1
|34725485
|2007.05.16 15:48
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3493
|2007.05.17 09:28
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.97
|-6.00
|10201
|RF1
|34728898
|2007.05.16 16:03
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3516
|0.0000
|1.3544
|2007.05.17 06:40
|1.3533
|0.00
|0.00
|-8.71
|81.60
|10202
|RF1
|34731700
|2007.05.16 16:12
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3507
|1.3324
|1.3535
|2007.05.17 06:45
|1.3535
|0.00
|0.00
|-14.52
|224.00
|10204
|RF1[tp]
|34782887
|2007.05.17 06:46
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|1.3509
|2007.05.17 09:27
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|34792024
|2007.05.17 08:02
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3540
|1.3315
|1.3568
|2007.05.18 08:14
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.00
|10203
|RF1
|34793373
|2007.05.17 08:25
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3538
|1.3793
|1.3510
|2007.05.17 11:16
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|34793723
|2007.05.17 08:38
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3510
|2007.05.17 11:16
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|34799842
|2007.05.17 10:17
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3525
|1.3315
|1.3553
|2007.05.18 08:14
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.61
|-16.00
|10203
|RF1
|34807176
|2007.05.17 11:16
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3510
|1.3315
|1.3538
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-1.21
|-4.00
|10203
|RF1
|34821041
|2007.05.17 12:33
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3495
|1.3315
|1.3523
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-2.42
|52.00
|10203
|RF1
|34838030
|2007.05.17 14:02
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3479
|1.3314
|1.3507
|2007.05.18 08:12
|1.3507
|0.00
|0.00
|-4.84
|224.00
|10203
|RF1[tp]
|34872402
|2007.05.17 23:44
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3495
|1.3750
|1.3467
|2007.05.18 10:48
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|34902934
|2007.05.18 08:20
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|1.3540
|2007.05.18 08:46
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1
|34903019
|2007.05.18 08:20
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3482
|2007.05.18 10:31
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|34903049
|2007.05.18 08:20
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3513
|1.3288
|1.3541
|2007.05.18 15:43
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10203
|RF1
|34907372
|2007.05.18 08:35
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3497
|1.3287
|1.3525
|2007.05.18 15:43
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10203
|RF1
|34907541
|2007.05.18 08:35
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3525
|2007.05.18 08:46
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|34918887
|2007.05.18 10:27
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3454
|2007.05.18 14:36
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|10201
|RF1
|34920705
|2007.05.18 10:31
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3481
|0.0000
|1.3509
|2007.05.18 15:07
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|34920901
|2007.05.18 10:31
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3479
|1.3511
|1.3559
|2007.05.18 15:43
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10203
|RF1[sl]
|34926158
|2007.05.18 10:48
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3467
|1.3212
|1.3495
|2007.05.18 14:28
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|34961629
|2007.05.18 14:30
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3498
|0.0000
|1.3470
|2007.05.18 14:36
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|34970453
|2007.05.18 15:09
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|1.3484
|2007.05.21 09:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.32
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|34971174
|2007.05.18 15:09
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3516
|0.0000
|1.3544
|2007.05.21 18:52
|1.3471
|0.00
|0.00
|-0.36
|-27.00
|10201
|RF1
|34971908
|2007.05.18 15:12
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3510
|1.3765
|1.3482
|2007.05.21 10:16
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.27
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|34977729
|2007.05.18 15:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3517
|1.3292
|1.3545
|2007.05.22 07:18
|1.3464
|0.00
|0.00
|-0.60
|-26.50
|10203
|RF1
|35060849
|2007.05.21 07:43
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3501
|1.3291
|1.3529
|2007.05.22 07:18
|1.3464
|0.00
|0.00
|-0.61
|-37.00
|10203
|RF1
|35127856
|2007.05.21 11:56
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3447
|1.3464
|1.3512
|2007.05.22 07:18
|1.3464
|0.00
|0.00
|-1.21
|34.00
|10203
|RF1[sl]
|35127868
|2007.05.21 11:56
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3476
|2007.05.21 18:52
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|10201
|RF1
|35203673
|2007.05.21 21:46
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3461
|1.3206
|1.3489
|2007.05.22 14:30
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10204
|RF1
|35215200
|2007.05.22 00:13
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3487
|2007.05.22 12:07
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10202
|RF1
|35215323
|2007.05.22 00:14
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3429
|2007.05.22 07:24
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1
|35243410
|2007.05.22 06:26
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3472
|0.0000
|1.3444
|2007.05.22 07:24
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|35254129
|2007.05.22 07:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3457
|1.3682
|1.3429
|2007.05.23 07:46
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.27
|14.00
|10203
|RF1[tp]
|35276960
|2007.05.22 10:10
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3443
|1.3206
|1.3471
|2007.05.22 14:30
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10204
|RF1[tp]
|35277438
|2007.05.22 10:11
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3469
|2007.05.22 12:04
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|10202
|RF1
|35303782
|2007.05.22 14:00
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3484
|2007.05.23 09:12
|1.3436
|0.00
|0.00
|-0.36
|-12.00
|10201
|RF1
|35303851
|2007.05.22 14:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3423
|2007.05.22 15:24
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|10202
|RF1
|35310103
|2007.05.22 14:28
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|1.3441
|2007.05.22 15:24
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|10202
|RF1
|35311839
|2007.05.22 14:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3470
|1.3725
|1.3442
|2007.05.23 07:33
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.27
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|35341441
|2007.05.22 19:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3425
|2007.05.23 07:51
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.32
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|35398433
|2007.05.23 07:33
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3442
|1.3187
|1.3470
|2007.05.23 10:47
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|10204
|RF1
|35399800
|2007.05.23 07:45
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|1.3468
|2007.05.23 09:12
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|10201
|RF1
|35401085
|2007.05.23 07:47
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3428
|1.3653
|1.3400
|2007.05.23 16:53
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|10203
|RF1
|35403748
|2007.05.23 07:51
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3425
|0.0000
|1.3453
|2007.05.23 09:11
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|10201
|RF1
|35404022
|2007.05.23 07:52
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3423
|0.0000
|1.3451
|2007.05.23 10:47
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|35404341
|2007.05.23 07:52
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3423
|1.3186
|1.3451
|2007.05.23 10:47
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10204
|RF1[tp]
|35428034
|2007.05.23 09:28
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3443
|1.3653
|1.3415
|2007.05.23 16:53
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10203
|RF1
|35450801
|2007.05.23 11:25
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3458
|1.3653
|1.3430
|2007.05.23 16:52
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10203
|RF1
|35458184
|2007.05.23 11:47
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3480
|1.3735
|1.3452
|2007.05.23 16:52
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|10204
|RF1
|35458546
|2007.05.23 11:47
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3481
|1.3661
|1.3453
|2007.05.23 16:52
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10203
|RF1
|35458897
|2007.05.23 11:47
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3481
|0.0000
|1.3509
|2007.05.23 19:58
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|35459207
|2007.05.23 11:47
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3478
|0.0000
|1.3450
|2007.05.23 12:44
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10202
|RF1
|35468672
|2007.05.23 12:05
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3497
|1.3662
|1.3469
|2007.05.23 16:52
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|10203
|RF1[tp]
|35468939
|2007.05.23 12:05
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3469
|2007.05.23 12:43
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|10202
|RF1
|35469919
|2007.05.23 12:08
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3498
|1.3735
|1.3470
|2007.05.23 16:52
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10204
|RF1[tp]
|35479417
|2007.05.23 12:44
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3489
|0.0000
|1.3461
|2007.05.23 17:41
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|35529119
|2007.05.23 17:33
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3466
|0.0000
|1.3494
|2007.05.23 19:57
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|35538421
|2007.05.23 18:16
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3479
|2007.05.23 19:57
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10201
|RF1
|35565842
|2007.05.24 00:00
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3484
|2007.05.24 12:09
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10202
|RF1
|35565884
|2007.05.24 00:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3455
|0.0000
|1.3427
|2007.05.24 08:06
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|10201
|RF1[tp]
|35571484
|2007.05.24 01:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3454
|1.3199
|1.3482
|2007.05.24 17:58
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10204
|RF1
|35571571
|2007.05.24 01:01
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3452
|1.3436
|1.3388
|2007.05.24 09:23
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10203
|RF1[sl]
|35615231
|2007.05.24 07:45
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|1.3465
|2007.05.24 12:08
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|10202
|RF1
|35615692
|2007.05.24 07:46
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3435
|1.3198
|1.3463
|2007.05.24 17:58
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10204
|RF1
|35625048
|2007.05.24 08:07
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3425
|0.0000
|1.3397
|2007.05.24 12:38
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|10201
|RF1
|35638236
|2007.05.24 09:42
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|1.3412
|2007.05.24 12:38
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|35669954
|2007.05.24 14:00
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3464
|2007.05.24 14:40
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|10202
|RF1
|35670134
|2007.05.24 14:01
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3427
|0.0000
|1.3399
|2007.05.24 18:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|10201
|RF1
|35679532
|2007.05.24 14:37
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3417
|1.3198
|1.3445
|2007.05.24 17:58
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10204
|RF1[tp]
|35679818
|2007.05.24 14:37
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3421
|0.0000
|1.3445
|2007.05.24 14:40
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10202
|RF1
|35680584
|2007.05.24 14:40
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3429
|0.0000
|1.3457
|2007.05.25 14:00
|1.3457
|0.00
|0.00
|-0.36
|16.80
|10202
|RF1[tp]
|35700318
|2007.05.24 17:21
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|1.3414
|2007.05.24 18:56
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|35720107
|2007.05.24 19:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3430
|1.3175
|1.3458
|2007.05.25 14:00
|1.3458
|0.00
|0.00
|-0.30
|14.00
|10204
|RF1[tp]
|35771071
|2007.05.25 08:00
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3439
|1.3462
|1.3510
|2007.05.25 14:38
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|10201
|RF1[sl]
|35795172
|2007.05.25 14:05
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3449
|0.0000
|1.3421
|2007.05.25 14:59
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|10202
|RF1
|35797596
|2007.05.25 14:10
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|1.3441
|2007.05.25 14:59
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|10202
|RF1
|0.00
|0.00
|-5.21
|5 611.11
|Closed P/L:
|5 605.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35679987
|2007.05.24 14:37
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3421
|1.3646
|1.3393
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.27
|-10.50
|10203
|RF1
|35683297
|2007.05.24 14:56
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3437
|1.3647
|1.3409
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.54
|-5.00
|10203
|RF1
|35787562
|2007.05.25 12:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3452
|1.3647
|1.3424
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10203
|RF1
|35797805
|2007.05.25 14:10
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3468
|1.3452
|1.3404
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10203
|RF1
|35802538
|2007.05.25 14:41
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3466
|0.0000
|1.3494
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|10201
|RF1
|35806607
|2007.05.25 15:38
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3479
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|0.81
|79.70
|Floating P/L:
|80.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 605.90
|Floating P/L:
|80.51
|Margin:
|375.00
|Balance:
|8 605.90
|Equity:
|8 686.41
|Free Margin:
|8 311.41
|Details:
|Gross Profit:
|9 074.91
|Gross Loss:
|3 469.01
|Total Net Profit:
|5 605.90
|Profit Factor:
|2.62
|Expected Payoff:
|14.05
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|489.77 (6.17%)
|Relative Drawdown:
|6.45% (315.80)
|Total Trades:
|399
|Short Positions (won %):
|202 (56.93%)
|Long Positions (won %):
|197 (59.39%)
|Profit Trades (% of total):
|232 (58.15%)
|Loss trades (% of total):
|167 (41.85%)
|Largest
|profit trade:
|710.32
|loss trade:
|-139.68
|Average
|profit trade:
|39.12
|loss trade:
|-20.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (84.18)
|consecutive losses ($):
|5 (-489.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|979.06 (3)
|consecutive loss (count):
|-489.77 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2