Interbank FX, LLC

Account: 1420788 Name: Alpoim Currency: USD 2007 May 25, 19:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298495062007.03.31 11:53balanceDeposit3 000.00
298709882007.04.02 00:00buy0.10eurusdm1.33560.00001.33882007.04.02 12:251.33690.000.000.001.30
 10201RF1
298794942007.04.02 00:32buy0.20eurusdm1.33370.00001.33692007.04.02 12:251.33690.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
299789552007.04.02 12:25buy0.10eurusdm1.33710.00001.34032007.04.04 10:271.33670.000.00-0.12-0.40
 10201RF1
301610682007.04.03 09:36buy0.20eurusdm1.33530.00001.33852007.04.04 10:271.33670.000.00-0.122.80
 10201RF1
302429352007.04.03 17:57buy0.40eurusdm1.33350.00001.33672007.04.04 10:261.33670.000.00-0.2412.80
 10201RF1[tp]
303589942007.04.04 10:27buy0.10eurusdm1.33680.00001.34002007.04.04 14:531.33680.000.000.000.00
 10201RF1
303636262007.04.04 11:00buy0.20eurusdm1.33501.33691.34212007.04.04 14:531.33690.000.000.003.80
 10201RF1[sl]
303762862007.04.04 12:30sell0.10eurusdm1.33551.35361.33232007.04.06 12:341.33790.000.000.21-2.40
 10202RF1
303925262007.04.04 14:34sell0.20eurusdm1.33731.35361.33412007.04.06 12:341.33820.000.000.43-1.80
 10202RF1
303961692007.04.04 14:53buy0.10eurusdm1.33701.34251.34772007.04.05 13:321.34250.000.00-0.185.50
 10201RF1[sl]
305353842007.04.05 13:09sell4.00eurusdm1.33911.35361.33592007.04.06 12:341.33800.000.002.1644.00
 10202RF1
305416892007.04.05 13:23sell8.00eurusdm1.34221.35491.33902007.04.06 12:321.33900.000.004.32256.00
 10202RF1[tp]
305537192007.04.05 13:54sell16.00eurusdm1.34401.35491.34082007.04.06 12:301.34080.000.008.64512.00
 10202RF1[tp]
306358142007.04.06 06:00sell0.20eurusdm1.34151.35961.33832007.04.06 12:331.33830.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
306667262007.04.06 12:34sell0.20eurusdm1.33721.35531.33402007.04.09 07:461.33640.000.000.111.60
 10201RF1
306669412007.04.06 12:35buy1.00eurusdm1.33821.32011.34142007.04.10 02:321.34140.000.00-1.2132.00
 10202RF1[tp]
306707612007.04.06 12:38sell0.40eurusdm1.33901.33651.33132007.04.09 07:451.33650.000.000.2210.00
 10201RF1[sl]
307346502007.04.09 00:54buy0.20eurusdm1.33641.34001.34522007.04.10 02:331.34220.000.00-0.1211.60
 10202RF1
307582412007.04.09 09:00buy0.10eurusdm1.33781.34241.34762007.04.10 02:571.34240.000.00-0.064.60
 10201RF1[sl]
308027182007.04.09 19:00buy0.20eurusdm1.33601.34241.34762007.04.10 02:571.34240.000.00-0.1212.80
 10201RF1[sl]
308537292007.04.10 02:34sell0.10eurusdm1.34221.36031.33902007.04.11 12:451.34200.000.000.050.20
 10202RF1
308592222007.04.10 02:57buy0.10eurusdm1.34261.32461.34582007.04.10 13:061.34300.000.000.000.40
 10201RF1
308991112007.04.10 07:55buy0.20eurusdm1.34081.34291.34812007.04.10 13:061.34290.000.000.004.20
 10201RF1[sl]
309462322007.04.10 13:13sell0.20eurusdm1.34401.36031.34082007.04.11 12:451.34210.000.000.113.80
 10202RF1
310173772007.04.11 01:00sell0.10eurusdm1.34201.36001.33882007.04.11 16:071.34340.000.000.00-1.40
 10201RF1
311168362007.04.11 12:45buy0.40eurusdm1.34211.32761.34492007.04.12 01:411.34490.000.00-0.7311.20
 10202RF1[tp]
311377862007.04.11 14:57sell0.80eurusdm1.34381.35651.34102007.04.11 16:071.34330.000.000.004.00
 10201RF1
311509062007.04.11 17:00sell0.40eurusdm1.34281.35731.34002007.04.12 02:111.34530.000.000.65-10.00
 10201RF1
312137742007.04.12 01:36sell0.80eurusdm1.34461.35731.34182007.04.12 02:111.34520.000.000.00-4.80
 10201RF1
312190502007.04.12 01:48sell1.60eurusdm1.34641.35731.34362007.04.12 02:111.34530.000.000.0017.60
 10201RF1
315803372007.04.13 15:00sell0.01eurusdm1.35111.36561.34832007.04.16 06:211.35530.000.000.01-0.42
 10201RF1
315803602007.04.13 15:00buy0.01eurusdm1.35131.33681.35412007.04.15 22:001.35410.000.00-0.010.28
 10202RF1[tp]
315808042007.04.13 15:01sell0.40eurusdm1.35121.35871.34722007.04.13 15:131.35040.000.000.003.20
 10203RF1
315816222007.04.13 15:04sell0.80eurusdm1.35171.35881.34772007.04.13 15:131.35060.000.000.008.80
 10203RF1
315846542007.04.13 15:14sell0.40eurusdm1.35011.35761.34612007.04.13 15:191.34960.000.000.002.00
 10203RF1
315854902007.04.13 15:15sell0.80eurusdm1.35061.35771.34662007.04.13 15:191.34900.000.000.0012.80
 10203RF1
315879322007.04.13 15:19sell0.40eurusdm1.34931.35681.34532007.04.13 15:261.35010.000.000.00-3.20
 10203RF1
315881942007.04.13 15:19sell0.80eurusdm1.34981.35691.34582007.04.13 15:261.35000.000.000.00-1.60
 10203RF1
315893422007.04.13 15:21sell1.60eurusdm1.35031.35701.34632007.04.13 15:261.35010.000.000.003.20
 10203RF1
315896052007.04.13 15:21sell3.20eurusdm1.35081.35711.34682007.04.13 15:261.35010.000.000.0022.40
 10203RF1
315916992007.04.13 15:27sell0.50eurusdm1.35001.35751.34602007.04.13 16:201.35160.000.000.00-8.00
 10203RF1
315928002007.04.13 15:30sell1.00eurusdm1.35051.35761.34652007.04.13 16:191.35150.000.000.00-10.00
 10203RF1
315956942007.04.13 15:39sell2.00eurusdm1.35101.35771.34702007.04.13 16:191.35160.000.000.00-12.00
 10203RF1
315970072007.04.13 15:43sell4.00eurusdm1.35151.35781.34752007.04.13 16:191.35150.000.000.000.00
 10203RF1
315993912007.04.13 15:56sell8.00eurusdm1.35191.35781.34792007.04.13 16:191.35140.000.000.0040.00
 10203RF1
316034192007.04.13 16:21sell0.50eurusdm1.35131.35881.34732007.04.16 22:401.35270.000.000.54-7.00
 10203RF1
316048712007.04.13 16:33sell1.00eurusdm1.35181.35891.34782007.04.16 22:401.35280.000.001.08-10.00
 10203RF1
316098832007.04.13 17:38sell2.00eurusdm1.35221.35891.34822007.04.16 22:401.35270.000.002.16-10.00
 10203RF1
316105172007.04.13 17:41sell4.00eurusdm1.35271.35901.34872007.04.16 22:401.35280.000.004.32-4.00
 10203RF1
316105622007.04.13 17:41sell0.02eurusdm1.35301.36571.35022007.04.16 06:211.35520.000.000.01-0.44
 10201RF1
316118542007.04.13 17:48sell8.00eurusdm1.35321.35911.34922007.04.16 22:401.35270.000.008.6440.00
 10203RF1
316402282007.04.15 22:46sell0.04eurusdm1.35721.35511.34962007.04.16 06:211.35510.000.000.000.84
 10201RF1[sl]
316691322007.04.16 02:58buy0.01eurusdm1.35641.34541.35992007.04.17 12:311.35560.000.00-0.01-0.08
 10202RF1
316839722007.04.16 05:44buy0.02eurusdm1.35461.34541.35812007.04.17 12:311.35560.000.00-0.010.20
 10202RF1
317235762007.04.16 11:00sell0.01eurusdm1.35561.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.000.010.19
 10201RF1[sl]
318000652007.04.16 22:33buy0.04eurusdm1.35281.34541.35632007.04.17 12:311.35630.000.000.001.40
 10202RF1[tp]
318006162007.04.16 22:40sell0.50eurusdm1.35261.35661.34912007.04.17 00:401.35320.000.000.00-3.00
 10203RF1
318054252007.04.17 00:14sell1.00eurusdm1.35311.35671.34962007.04.17 00:391.35330.000.000.00-2.00
 10203RF1
318062492007.04.17 00:19sell2.00eurusdm1.35361.35681.35012007.04.17 00:391.35320.000.000.008.00
 10203RF1
318146252007.04.17 03:31sell0.01eurusdm1.35341.36441.34992007.04.17 11:571.35500.000.000.00-0.16
 10201RF1
318146652007.04.17 03:33sell0.50eurusdm1.35331.35731.34982007.04.17 05:531.35440.000.000.00-5.50
 10203RF1
318162912007.04.17 04:30sell1.00eurusdm1.35381.35741.35032007.04.17 05:531.35430.000.000.00-5.00
 10203RF1
318178402007.04.17 05:10sell2.00eurusdm1.35421.35741.35072007.04.17 05:531.35440.000.000.00-4.00
 10203RF1
318202202007.04.17 05:40sell4.00eurusdm1.35471.35751.35122007.04.17 05:531.35430.000.000.0016.00
 10203RF1
318532902007.04.17 10:00sell1.00eurusdm1.35330.00001.34982007.04.17 10:571.35420.000.000.00-9.00
 10203RF1
318547922007.04.17 10:14sell2.00eurusdm1.35380.00001.35032007.04.17 10:571.35430.000.000.00-10.00
 10203RF1
318576542007.04.17 10:27sell4.00eurusdm1.35420.00001.35072007.04.17 10:571.35420.000.000.000.00
 10203RF1
318626562007.04.17 10:50sell8.00eurusdm1.35470.00001.35122007.04.17 10:571.35430.000.000.0032.00
 10203RF1
318710092007.04.17 11:56sell2.00eurusdm1.35520.00001.35172007.04.17 11:571.35500.000.000.004.00
 10201RF1
318717952007.04.17 12:00buy1.00eurusdm1.35501.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0034.00
 10201RF1[sl]
318718192007.04.17 12:00buy1.00eurusdm1.35510.00001.35862007.04.17 12:081.35500.000.000.00-1.00
 10203RF1
318723792007.04.17 12:04buy2.00eurusdm1.35460.00001.35812007.04.17 12:081.35490.000.000.006.00
 10203RF1
318730742007.04.17 12:08buy1.00eurusdm1.35510.00001.35862007.04.17 12:311.35540.000.000.003.00
 10203RF1
318749592007.04.17 12:23buy2.00eurusdm1.35460.00001.35812007.04.17 12:301.35550.000.000.0018.00
 10203RF1
318782262007.04.17 12:32buy1.00eurusdm1.35600.00001.35952007.04.17 12:341.35580.000.000.00-2.00
 10203RF1
318784072007.04.17 12:32sell1.00eurusdm1.35530.00001.35182007.04.17 13:091.35820.000.000.00-29.00
 10202RF1
318795382007.04.17 12:33buy2.00eurusdm1.35560.00001.35912007.04.17 12:341.35590.000.000.006.00
 10203RF1
318797802007.04.17 12:34buy1.00eurusdm1.35631.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0021.00
 10203RF1[sl]
318829572007.04.17 12:44sell2.00eurusdm1.35720.00001.35372007.04.17 13:091.35810.000.000.00-18.00
 10202RF1
318874512007.04.17 12:47sell4.00eurusdm1.35900.00001.35552007.04.17 13:091.35790.000.000.0044.00
 10202RF1
318905232007.04.17 12:54buy1.00eurusdm1.35850.00001.36202007.04.17 13:101.35820.000.000.00-3.00
 10203RF1
318905752007.04.17 12:55buy1.00eurusdm1.35870.00001.36222007.04.17 15:411.35750.000.000.00-12.00
 10201RF1
318927462007.04.17 13:05buy2.00eurusdm1.35800.00001.36152007.04.17 13:101.35830.000.000.006.00
 10203RF1
319146922007.04.17 15:19buy2.00eurusdm1.35690.00001.36042007.04.17 15:401.35760.000.000.0014.00
 10201RF1
319387472007.04.17 19:08buy1.00eurusdm1.35681.35911.36462007.04.18 07:211.35910.000.00-0.6123.00
 10201RF1[sl]
319387992007.04.17 19:09buy1.00eurusdm1.35680.00001.36032007.04.17 20:551.35670.000.000.00-1.00
 10203RF1
319388332007.04.17 19:10sell1.00eurusdm1.35660.00001.35312007.04.18 11:551.35890.000.000.54-23.00
 10202RF1
319474462007.04.17 20:45buy2.00eurusdm1.35630.00001.35982007.04.17 20:531.35660.000.000.006.00
 10203RF1
319671742007.04.18 00:37sell2.00eurusdm1.35840.00001.35492007.04.18 11:551.35900.000.000.00-12.00
 10202RF1
320322572007.04.18 08:56sell4.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.18 11:551.35910.000.000.0044.00
 10202RF1
320797022007.04.18 13:00sell1.00eurusdm1.35780.00001.35432007.04.18 13:461.35890.000.000.00-11.00
 10203RF1
320817792007.04.18 13:20sell2.00eurusdm1.35820.00001.35472007.04.18 13:451.35880.000.000.00-12.00
 10203RF1
320825732007.04.18 13:22sell4.00eurusdm1.35870.00001.35522007.04.18 13:451.35870.000.000.000.00
 10203RF1
320854232007.04.18 13:40sell8.00eurusdm1.35920.00001.35572007.04.18 13:441.35880.000.000.0032.00
 10203RF1
321524072007.04.19 02:00sell1.00eurusdm1.35940.00001.35592007.04.19 12:461.36040.000.000.00-10.00
 10201RF1
321525562007.04.19 02:01buy1.00eurusdm1.35950.00001.36302007.04.19 07:431.35850.000.000.00-10.00
 10202RF1
321595832007.04.19 02:45sell1.00eurusdm1.35810.00001.35462007.04.19 04:281.35960.000.000.00-15.00
 10203RF1
321612612007.04.19 02:57sell2.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 04:281.35950.000.000.00-18.00
 10203RF1
321636922007.04.19 03:19sell4.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 04:281.35960.000.000.00-20.00
 10203RF1
321655292007.04.19 03:38sell8.00eurusdm1.35960.00001.35612007.04.19 04:281.35950.000.000.008.00
 10203RF1
321668482007.04.19 03:42sell16.00eurusdm1.36000.00001.35652007.04.19 04:281.35960.000.000.0064.00
 10203RF1
321967592007.04.19 06:28buy2.00eurusdm1.35770.00001.36122007.04.19 07:431.35840.000.000.0014.00
 10202RF1
322233752007.04.19 08:00buy1.00eurusdm1.35851.36041.36592007.04.19 12:451.36040.000.000.0019.00
 10202RF1[sl]
322272102007.04.19 08:20sell1.00eurusdm1.35830.00001.35482007.04.19 09:031.35910.000.000.00-8.00
 10203RF1
322300062007.04.19 08:42sell2.00eurusdm1.35880.00001.35532007.04.19 09:031.35900.000.000.00-4.00
 10203RF1
322318222007.04.19 08:57sell4.00eurusdm1.35930.00001.35582007.04.19 09:031.35890.000.000.0016.00
 10203RF1
322483202007.04.19 11:00sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 11:551.35890.000.000.00-3.00
 10203RF1
322490272007.04.19 11:02sell2.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 11:551.35880.000.000.006.00
 10203RF1
322553152007.04.19 11:55sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 12:251.35970.000.000.00-11.00
 10203RF1
322562052007.04.19 12:02sell2.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 12:251.35980.000.000.00-14.00
 10203RF1
322568882007.04.19 12:08sell4.00eurusdm1.35960.00001.35612007.04.19 12:241.35970.000.000.00-4.00
 10203RF1
322572152007.04.19 12:10sell8.00eurusdm1.36000.00001.35652007.04.19 12:241.35960.000.000.0032.00
 10203RF1
322613032007.04.19 12:38sell2.00eurusdm1.36120.00001.35772007.04.19 12:461.36050.000.000.0014.00
 10201RF1
322758882007.04.19 14:00sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 14:391.35960.000.000.00-10.00
 10201RF1
322759132007.04.19 14:00buy1.00eurusdm1.35891.36171.36722007.04.20 00:581.36170.000.00-0.6128.00
 10202RF1[sl]
322829852007.04.19 14:30sell2.00eurusdm1.36040.00001.35692007.04.19 14:391.35970.000.000.0014.00
 10201RF1
322932522007.04.19 16:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.20 14:221.35960.000.00-0.61-12.00
 10201RF1
322932672007.04.19 16:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.19 16:261.36020.000.000.00-6.00
 10203RF1
322937012007.04.19 16:01buy2.00eurusdm1.36030.00001.36382007.04.19 16:261.36010.000.000.00-4.00
 10203RF1
322951642007.04.19 16:12buy4.00eurusdm1.35980.00001.36332007.04.19 16:251.36020.000.000.0016.00
 10203RF1
322998122007.04.19 17:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.19 19:161.36050.000.000.00-3.00
 10203RF1
323022332007.04.19 17:34buy2.00eurusdm1.36030.00001.36382007.04.19 19:161.36060.000.000.006.00
 10203RF1
323089282007.04.19 19:30buy1.00eurusdm1.36100.00001.36452007.04.19 20:211.36070.000.000.00-3.00
 10203RF1
323096962007.04.19 19:45buy2.00eurusdm1.36050.00001.36402007.04.19 20:211.36080.000.000.006.00
 10203RF1
323689682007.04.20 06:27buy1.00eurusdm1.36300.00001.36652007.04.20 07:131.36230.000.000.00-7.00
 10203RF1
323730102007.04.20 07:04buy2.00eurusdm1.36250.00001.36602007.04.20 07:131.36240.000.000.00-2.00
 10203RF1
323740102007.04.20 07:12buy4.00eurusdm1.36200.00001.36552007.04.20 07:131.36240.000.000.0016.00
 10203RF1
323908882007.04.20 09:00sell1.00eurusdm1.36030.00001.35682007.04.20 11:081.36060.000.000.00-3.00
 10203RF1
323909052007.04.20 09:00buy1.00eurusdm1.36040.00001.36392007.04.23 10:121.35690.000.00-0.61-35.00
 10202RF1
323933252007.04.20 09:11sell2.00eurusdm1.36080.00001.35732007.04.20 11:081.36050.000.000.006.00
 10203RF1
324170472007.04.20 13:19sell1.00eurusdm1.35980.00001.35632007.04.20 17:401.36000.000.000.00-2.00
 10203RF1
324201052007.04.20 13:39buy2.00eurusdm1.35900.00001.36252007.04.20 14:211.35970.000.000.0014.00
 10201RF1
324248512007.04.20 14:22sell1.00eurusdm1.35950.00001.35602007.04.23 08:311.35600.000.000.5435.00
 10201RF1[tp]
324317612007.04.20 15:45sell2.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.20 17:401.35990.000.000.006.00
 10203RF1
324416012007.04.20 18:34sell1.00eurusdm1.35980.00001.35632007.04.20 19:321.35980.000.000.000.00
 10203RF1
324436782007.04.20 19:09sell2.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.20 19:321.35990.000.000.006.00
 10203RF1
324733552007.04.23 03:25buy2.00eurusdm1.35890.00001.36192007.04.23 10:111.35700.000.000.00-38.00
 10202RF1
325039562007.04.23 07:58buy4.00eurusdm1.35740.00001.36042007.04.23 10:101.35710.000.000.00-12.00
 10202RF1
325132022007.04.23 09:05buy8.00eurusdm1.35580.00001.35882007.04.23 10:101.35700.000.000.0096.00
 10202RF1
325724842007.04.23 16:00buy1.00eurusdm1.35800.00001.36102007.04.24 02:531.35600.000.00-0.61-20.00
 10201RF1
325725792007.04.23 16:00sell1.00eurusdm1.35780.00001.35482007.04.25 00:201.36260.000.001.08-48.00
 10202RF1
326131332007.04.24 01:34buy2.00eurusdm1.35650.00001.35952007.04.24 02:531.35600.000.000.00-10.00
 10201RF1
326260072007.04.24 02:44buy4.00eurusdm1.35500.00001.35802007.04.24 02:531.35590.000.000.0036.00
 10201RF1
326763572007.04.24 11:02buy2.00eurusdm1.35771.36241.36742007.04.24 14:391.36240.000.000.0094.00
 10201RF1[sl]
326946342007.04.24 13:56sell4.00eurusdm1.35930.00001.35632007.04.25 00:201.36240.000.002.16-124.00
 10202RF1
326992392007.04.24 14:09sell8.00eurusdm1.36090.00001.35792007.04.25 00:191.36250.000.004.32-128.00
 10202RF1
327028772007.04.24 14:22sell16.00eurusdm1.36240.00001.35942007.04.25 00:181.36260.000.008.64-32.00
 10202RF1
327078272007.04.24 14:39buy2.00eurusdm1.36271.36481.36982007.04.25 10:591.36480.000.00-1.2142.00
 10201RF1[sl]
327393372007.04.24 20:32sell32.00eurusdm1.36400.00001.36102007.04.25 00:181.36270.000.0017.28416.00
 10202RF1
328753702007.04.25 19:00buy1.00eurusdm1.36410.00001.36712007.04.26 12:421.36070.000.00-1.82-34.00
 10202RF1
328753812007.04.25 19:00sell1.00eurusdm1.36380.00001.36082007.04.26 06:271.36490.000.001.62-11.00
 10201RF1
329431362007.04.26 06:14sell2.00eurusdm1.36530.00001.36232007.04.26 06:261.36470.000.000.0012.00
 10201RF1
329525962007.04.26 07:12sell1.00eurusdm1.36420.00001.36122007.04.26 09:371.36120.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
329737512007.04.26 09:31buy2.00eurusdm1.36260.00001.36562007.04.26 12:411.36080.000.000.00-36.00
 10202RF1
329773252007.04.26 09:38sell1.00eurusdm1.36100.00001.35802007.04.27 10:241.36220.000.000.54-12.00
 10201RF1
329783082007.04.26 09:40buy4.00eurusdm1.36110.00001.36412007.04.26 12:411.36080.000.000.00-12.00
 10202RF1
329965262007.04.26 11:33buy8.00eurusdm1.35960.00001.36262007.04.26 12:411.36080.000.000.0096.00
 10202RF1
330916372007.04.27 04:00sell1.00eurusdm1.36020.00001.35722007.04.27 15:041.36480.000.000.00-46.00
 10202RF1
331258702007.04.27 10:02sell2.00eurusdm1.36200.00001.35902007.04.27 15:041.36500.000.000.00-60.00
 10202RF1
331277812007.04.27 10:11sell2.00eurusdm1.36280.00001.35982007.04.27 10:241.36210.000.000.0014.00
 10201RF1
331292532007.04.27 10:25buy1.00eurusdm1.36220.00001.36522007.04.27 12:301.36520.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
331346762007.04.27 11:03sell4.00eurusdm1.36390.00001.36092007.04.27 15:041.36520.000.000.00-52.00
 10202RF1
331457932007.04.27 12:30sell8.00eurusdm1.36750.00001.36452007.04.27 15:041.36530.000.000.00176.00
 10202RF1
332026932007.04.27 19:00sell1.00eurusdm1.36430.00001.36132007.04.30 06:111.36130.000.000.5430.00
 10202RF1[tp]
332027132007.04.27 19:00buy1.00eurusdm1.36430.00001.36732007.04.30 00:081.36300.000.00-0.61-13.00
 10201RF1
332223872007.04.30 00:00buy2.00eurusdm1.36250.00001.36552007.04.30 00:071.36320.000.000.0014.00
 10201RF1
332334532007.04.30 02:16buy1.00eurusdm1.36390.00001.36692007.04.30 10:021.36150.000.000.00-24.00
 10201RF1
332335602007.04.30 02:17buy0.50eurusdm1.36391.33841.36742007.04.30 15:071.36530.000.000.007.00
 10203RF1
332337582007.04.30 02:22sell0.50eurusdm1.36371.36061.35412007.04.30 09:211.36060.000.000.0015.50
 10204RF1[sl]
332520052007.04.30 06:04buy1.00eurusdm1.36201.33831.36552007.04.30 15:071.36550.000.000.0035.00
 10203RF1[tp]
332520282007.04.30 06:04buy2.00eurusdm1.36190.00001.36492007.04.30 10:021.36140.000.000.00-10.00
 10201RF1
332540362007.04.30 06:12buy1.00eurusdm1.36130.00001.36432007.04.30 07:511.36000.000.000.00-13.00
 10202RF1
332682802007.04.30 07:17buy2.00eurusdm1.36021.36391.37042007.04.30 15:071.36550.000.000.00106.00
 10203RF1
332686202007.04.30 07:17buy4.00eurusdm1.36000.00001.36302007.04.30 10:021.36130.000.000.0052.00
 10201RF1
332714262007.04.30 07:27buy2.00eurusdm1.35950.00001.36252007.04.30 07:511.36020.000.000.0014.00
 10202RF1
332754822007.04.30 07:51buy1.00eurusdm1.36031.36271.36772007.04.30 13:361.36270.000.000.0024.00
 10202RF1[sl]
333653072007.04.30 16:00sell1.00eurusdm1.36590.00001.36292007.05.01 07:311.36290.000.000.5430.00
 10202RF1[tp]
333653552007.04.30 16:00buy1.00eurusdm1.36610.00001.36912007.04.30 22:331.36490.000.00-0.61-12.00
 10201RF1
333654012007.04.30 16:00buy0.50eurusdm1.36601.34051.36952007.05.02 13:321.35900.000.00-0.60-35.00
 10203RF1
333657782007.04.30 16:02sell0.50eurusdm1.36571.39121.36222007.05.01 14:271.36220.000.000.2717.50
 10204RF1[tp]
333949432007.04.30 21:44buy2.00eurusdm1.36430.00001.36732007.04.30 22:331.36500.000.000.0014.00
 10201RF1
333950462007.04.30 21:44buy1.00eurusdm1.36421.34051.36772007.05.02 13:321.35910.000.00-0.61-51.00
 10203RF1
334387962007.05.01 07:00buy1.00eurusdm1.36580.00001.36882007.05.01 08:531.36450.000.000.00-13.00
 10201RF1
334454122007.05.01 07:29buy2.00eurusdm1.36390.00001.36692007.05.01 08:531.36460.000.000.0014.00
 10201RF1
334530852007.05.01 08:00buy1.00eurusdm1.36391.36611.37112007.05.01 13:571.36610.000.000.0022.00
 10202RF1[sl]
334654752007.05.01 09:31sell1.00eurusdm1.36370.00001.36072007.05.01 14:011.36500.000.000.00-13.00
 10201RF1
334864552007.05.01 12:21sell2.00eurusdm1.36550.00001.36252007.05.01 14:001.36480.000.000.0014.00
 10201RF1
335033072007.05.01 13:57sell2.00eurusdm1.36610.00001.36312007.05.01 14:201.36310.000.000.0060.00
 10202RF1[tp]
335165042007.05.01 14:26buy2.00eurusdm1.36241.34051.36592007.05.02 13:321.35900.000.00-1.21-68.00
 10203RF1
335224982007.05.01 14:46buy4.00eurusdm1.36061.34051.36412007.05.02 13:321.35910.000.00-2.42-60.00
 10203RF1
335284502007.05.01 15:02sell2.00eurusdm1.35940.00001.35642007.05.01 15:381.36050.000.000.00-22.00
 10201RF1
335284682007.05.01 15:02buy0.50eurusdm1.35951.33401.36302007.05.02 14:401.36010.000.00-0.303.00
 10204RF1
335285232007.05.01 15:02buy2.00eurusdm1.35960.00001.36262007.05.02 05:411.35830.000.00-1.21-26.00
 10202RF1
335328712007.05.01 15:20sell4.00eurusdm1.36120.00001.35822007.05.01 15:371.36050.000.000.0028.00
 10201RF1
335369262007.05.01 15:41sell2.00eurusdm1.35960.00001.35662007.05.01 20:331.36080.000.000.00-24.00
 10201RF1
335520362007.05.01 18:37sell4.00eurusdm1.36140.00001.35842007.05.01 20:321.36070.000.000.0028.00
 10201RF1
335597672007.05.01 21:05sell2.00eurusdm1.36070.00001.35772007.05.02 03:181.35770.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
335814512007.05.02 03:14buy8.00eurusdm1.35881.34051.36232007.05.02 13:311.35900.000.000.0016.00
 10203RF1
335822032007.05.02 03:19buy1.00eurusdm1.35751.36001.36552007.05.02 14:401.36000.000.000.0025.00
 10204RF1[sl]
335824762007.05.02 03:19buy4.00eurusdm1.35740.00001.36042007.05.02 05:411.35820.000.000.0032.00
 10202RF1
335838342007.05.02 03:21buy16.00eurusdm1.35701.35891.36442007.05.02 13:311.35890.000.000.00304.00
 10203RF1[sl]
336594262007.05.02 14:00buy0.50eurusdm1.35961.33411.36312007.05.02 14:401.36020.000.000.003.00
 10203RF1
336594932007.05.02 14:00buy2.00eurusdm1.35950.00001.36302007.05.02 14:141.35860.000.000.00-18.00
 10201RF1
336595072007.05.02 14:00sell2.00eurusdm1.35890.00001.35542007.05.02 14:461.36000.000.000.00-22.00
 10202RF1
336622632007.05.02 14:08buy1.00eurusdm1.35781.36011.36562007.05.02 14:401.36010.000.000.0023.00
 10203RF1[sl]
336624142007.05.02 14:08buy4.00eurusdm1.35770.00001.36122007.05.02 14:141.35850.000.000.0032.00
 10201RF1
336639272007.05.02 14:15buy2.00eurusdm1.35891.36091.36642007.05.03 06:521.36090.000.00-3.6340.00
 10201RF1[sl]
336683562007.05.02 14:31sell4.00eurusdm1.36070.00001.35722007.05.02 14:461.36000.000.000.0028.00
 10202RF1
336699342007.05.02 14:40buy0.50eurusdm1.36031.33481.36382007.05.03 06:521.36090.000.00-0.913.00
 10203RF1
336699482007.05.02 14:40sell0.50eurusdm1.36021.35661.35112007.05.03 14:501.35660.000.000.8118.00
 10204RF1[sl]
336705642007.05.02 14:46sell2.00eurusdm1.35990.00001.35642007.05.03 06:521.36120.000.003.24-26.00
 10202RF1
336961682007.05.02 21:49buy1.00eurusdm1.35851.36091.36642007.05.03 06:521.36090.000.000.0024.00
 10203RF1[sl]
337207032007.05.03 06:13sell4.00eurusdm1.36180.00001.35832007.05.03 06:521.36100.000.000.0032.00
 10202RF1
337236552007.05.03 06:52buy0.50eurusdm1.36111.33561.36462007.05.04 12:311.35780.000.00-0.30-16.50
 10203RF1
337236622007.05.03 06:52buy2.00eurusdm1.36120.00001.36472007.05.04 05:581.35570.000.00-1.21-110.00
 10201RF1
337236842007.05.03 06:53sell2.00eurusdm1.36110.00001.35762007.05.03 13:461.35760.000.000.0070.00
 10202RF1[tp]
337441002007.05.03 12:29sell1.00eurusdm1.36211.35651.35102007.05.03 14:501.35650.000.000.0056.00
 10204RF1[sl]
337505792007.05.03 12:55buy2.00eurusdm1.35940.00001.36292007.05.04 05:581.35580.000.00-1.21-72.00
 10201RF1
337511342007.05.03 12:57buy1.00eurusdm1.35931.33561.36282007.05.04 12:311.35770.000.00-0.61-16.00
 10203RF1
337584782007.05.03 13:46buy4.00eurusdm1.35760.00001.36112007.05.04 05:581.35570.000.00-2.42-76.00
 10201RF1
337585212007.05.03 13:47buy2.00eurusdm1.35751.33561.36102007.05.04 12:311.35760.000.00-1.212.00
 10203RF1
337663292007.05.03 14:23buy8.00eurusdm1.35580.00001.35932007.05.04 05:581.35580.000.00-4.840.00
 10201RF1
337669252007.05.03 14:25buy4.00eurusdm1.35531.35751.36302007.05.04 12:311.35750.000.00-2.4288.00
 10203RF1[sl]
338179002007.05.04 02:26buy16.00eurusdm1.35390.00001.35742007.05.04 05:581.35570.000.000.00288.00
 10201RF1
338660942007.05.04 12:03sell0.50eurusdm1.35601.38151.35252007.05.08 08:181.35800.000.000.54-10.00
 10204RF1
338661172007.05.04 12:03sell1.00eurusdm1.35600.00001.35252007.05.04 12:331.35710.000.000.00-11.00
 10202RF1
338661452007.05.04 12:03buy1.00eurusdm1.35611.35871.36422007.05.04 13:021.35870.000.000.0026.00
 10201RF1[sl]
338733092007.05.04 12:30sell2.00eurusdm1.35790.00001.35442007.05.04 12:331.35720.000.000.0014.00
 10202RF1
338735782007.05.04 12:30sell1.00eurusdm1.35791.38161.35442007.05.08 08:161.35850.000.001.08-6.00
 10204RF1
338751972007.05.04 12:31buy0.50eurusdm1.35881.33331.36232007.05.04 13:511.35990.000.000.005.50
 10203RF1
338766982007.05.04 12:33buy1.00eurusdm1.35701.35991.36542007.05.04 13:511.35990.000.000.0029.00
 10203RF1[sl]
338771082007.05.04 12:33sell1.00eurusdm1.35710.00001.35362007.05.04 13:531.35960.000.000.00-25.00
 10202RF1
338863252007.05.04 12:58sell2.00eurusdm1.35890.00001.35542007.05.04 13:531.35950.000.000.00-12.00
 10202RF1
338910852007.05.04 13:26buy1.00eurusdm1.35951.36151.36632007.05.07 15:231.36150.000.00-0.6120.00
 10201RF1[sl]
338922032007.05.04 13:36sell2.00eurusdm1.35981.38171.35632007.05.08 08:151.35870.000.002.1622.00
 10204RF1
338937452007.05.04 13:38sell4.00eurusdm1.36070.00001.35722007.05.04 13:531.35960.000.000.0044.00
 10202RF1
338956382007.05.04 13:51buy0.50eurusdm1.36001.36161.36642007.05.07 13:151.36160.000.00-0.308.00
 10203RF1[sl]
338961002007.05.04 13:53sell1.00eurusdm1.35950.00001.35602007.05.07 17:391.36060.000.000.54-11.00
 10202RF1
339621382007.05.07 09:57sell2.00eurusdm1.36130.00001.35852007.05.07 17:381.36050.000.000.0016.00
 10202RF1
339700632007.05.07 11:37sell4.00eurusdm1.36161.38171.35882007.05.08 08:151.35880.000.002.16112.00
 10204RF1[tp]
339932182007.05.07 19:00sell0.50eurusdm1.36021.38271.35742007.05.08 08:131.35900.000.000.276.00
 10203RF1
339932342007.05.07 19:00sell1.00eurusdm1.36020.00001.35742007.05.08 06:441.36100.000.000.54-8.00
 10201RF1
339935902007.05.07 19:01buy1.00eurusdm1.36050.00001.36332007.05.08 17:271.35410.000.00-0.61-64.00
 10202RF1
340326812007.05.08 05:39sell1.00eurusdm1.36181.38281.35902007.05.08 08:131.35900.000.000.0028.00
 10203RF1[tp]
340328702007.05.08 05:43sell2.00eurusdm1.36180.00001.35902007.05.08 06:431.36110.000.000.0014.00
 10201RF1
340443142007.05.08 08:00sell1.00eurusdm1.35990.00001.35712007.05.08 10:071.35710.000.000.0028.00
 10201RF1[tp]
340478732007.05.08 08:17sell0.50eurusdm1.35811.38061.35532007.05.08 10:491.35530.000.000.0014.00
 10203RF1[tp]
340487352007.05.08 08:18buy2.00eurusdm1.35810.00001.36092007.05.08 17:271.35400.000.000.00-82.00
 10202RF1
340490852007.05.08 08:19buy0.50eurusdm1.35821.33271.36102007.05.08 22:131.35440.000.00-0.30-19.00
 10204RF1
340557872007.05.08 10:07sell1.00eurusdm1.35650.00001.35372007.05.08 14:141.35370.000.000.0028.00
 10201RF1[tp]
340564912007.05.08 10:08buy4.00eurusdm1.35630.00001.35912007.05.08 17:271.35400.000.000.00-92.00
 10202RF1
340568792007.05.08 10:11buy1.00eurusdm1.35621.33251.35902007.05.08 22:131.35430.000.00-0.61-19.00
 10204RF1
340750362007.05.08 14:13buy2.00eurusdm1.35421.33231.35702007.05.08 22:131.35440.000.00-1.214.00
 10204RF1
340752532007.05.08 14:14buy8.00eurusdm1.35440.00001.35722007.05.08 17:231.35410.000.000.00-24.00
 10202RF1
340774582007.05.08 14:18buy4.00eurusdm1.35221.33211.35502007.05.08 22:081.35430.000.00-2.4284.00
 10204RF1
340781122007.05.08 14:19buy16.00eurusdm1.35250.00001.35532007.05.08 17:231.35420.000.000.00272.00
 10202RF1
341259622007.05.09 06:00buy1.00eurusdm1.35510.00001.35792007.05.09 07:471.35410.000.000.00-10.00
 10201RF1
341259862007.05.09 06:00sell1.00eurusdm1.35460.00001.35182007.05.09 13:471.35580.000.000.00-12.00
 10202RF1
341274032007.05.09 06:15buy0.50eurusdm1.35521.33271.35802007.05.09 13:471.35550.000.000.001.50
 10203RF1
341275552007.05.09 06:15sell0.50eurusdm1.35511.38061.35232007.05.09 18:451.35230.000.000.0014.00
 10204RF1[tp]
341334282007.05.09 07:17buy1.00eurusdm1.35371.35551.36032007.05.09 13:471.35550.000.000.0018.00
 10203RF1[sl]
341343532007.05.09 07:40buy2.00eurusdm1.35360.00001.35642007.05.09 07:461.35420.000.000.0012.00
 10201RF1
341570682007.05.09 13:15buy1.00eurusdm1.35570.00001.35852007.05.10 05:451.35410.000.00-1.82-16.00
 10201RF1
341637902007.05.09 13:34sell2.00eurusdm1.35640.00001.35362007.05.09 13:471.35570.000.000.0014.00
 10202RF1
341659352007.05.09 13:47buy0.50eurusdm1.35581.33331.35862007.05.10 06:551.35530.000.00-0.91-2.50
 10203RF1
341660202007.05.09 13:48sell1.00eurusdm1.35550.00001.35272007.05.09 18:271.35270.000.000.0028.00
 10202RF1[tp]
341842482007.05.09 18:19buy1.00eurusdm1.35311.35531.36012007.05.10 06:551.35530.000.00-1.8222.00
 10203RF1[sl]
341844762007.05.09 18:19buy2.00eurusdm1.35320.00001.35602007.05.10 05:451.35410.000.00-3.6318.00
 10201RF1
342067562007.05.10 01:01sell0.50eurusdm1.35301.37851.35022007.05.10 12:501.35190.000.000.005.50
 10204RF1
342085352007.05.10 01:30sell1.00eurusdm1.35300.00001.35022007.05.10 08:141.35420.000.000.00-12.00
 10202RF1
342179952007.05.10 06:00sell1.00eurusdm1.35481.37851.35202007.05.10 12:501.35200.000.000.0028.00
 10204RF1[tp]
342181212007.05.10 06:00sell2.00eurusdm1.35480.00001.35202007.05.10 08:141.35410.000.000.0014.00
 10202RF1
342194972007.05.10 06:10buy1.00eurusdm1.35570.00001.35852007.05.10 09:441.35360.000.000.00-21.00
 10201RF1
342241342007.05.10 06:55buy0.50eurusdm1.35551.33301.35832007.05.11 14:311.35230.000.00-0.30-16.00
 10203RF1
342318162007.05.10 08:14buy2.00eurusdm1.35400.00001.35682007.05.10 09:441.35350.000.000.00-10.00
 10201RF1
342382732007.05.10 09:08buy1.00eurusdm1.35391.33291.35672007.05.11 14:311.35220.000.00-0.61-17.00
 10203RF1
342420002007.05.10 09:23buy4.00eurusdm1.35250.00001.35532007.05.10 09:441.35350.000.000.0040.00
 10201RF1
342422772007.05.10 09:23buy2.00eurusdm1.35241.33291.35522007.05.11 14:311.35230.000.00-1.21-2.00
 10203RF1
342699882007.05.10 12:52buy4.00eurusdm1.35091.33291.35372007.05.11 14:311.35220.000.00-2.4252.00
 10203RF1
342743622007.05.10 13:00buy0.50eurusdm1.35101.32551.35382007.05.11 12:301.34960.000.00-0.30-7.00
 10204RF1
342743942007.05.10 13:00sell1.00eurusdm1.35080.00001.34802007.05.10 17:041.34800.000.000.0028.00
 10201RF1[tp]
342744262007.05.10 13:00buy1.00eurusdm1.35110.00001.35392007.05.10 19:061.34860.000.000.00-25.00
 10202RF1
343006842007.05.10 16:39buy8.00eurusdm1.34941.33291.35222007.05.11 14:301.35220.000.00-4.84224.00
 10203RF1[tp]
343009242007.05.10 16:39buy2.00eurusdm1.34930.00001.35212007.05.10 19:061.34870.000.000.00-12.00
 10202RF1
343025942007.05.10 16:43buy1.00eurusdm1.34921.32551.35202007.05.11 12:301.34940.000.00-0.612.00
 10204RF1
343106092007.05.10 17:04buy16.00eurusdm1.34771.35111.35592007.05.11 14:301.35220.000.00-9.68720.00
 10203RF1
343107712007.05.10 17:04buy4.00eurusdm1.34750.00001.35032007.05.10 19:051.34860.000.000.0044.00
 10202RF1
343108582007.05.10 17:04buy2.00eurusdm1.34731.32541.35012007.05.11 12:301.35010.000.00-1.2156.00
 10204RF1[tp]
344062992007.05.11 12:03buy1.00eurusdm1.34891.35171.35652007.05.11 14:581.35170.000.000.0028.00
 10201RF1[sl]
344063102007.05.11 12:03sell1.00eurusdm1.34880.00001.34602007.05.11 16:591.35110.000.000.00-23.00
 10202RF1
344120492007.05.11 12:30sell0.50eurusdm1.34971.37521.34692007.05.16 11:411.35850.000.000.81-44.00
 10204RF1
344233242007.05.11 13:28sell2.00eurusdm1.35060.00001.34782007.05.11 16:591.35120.000.000.00-12.00
 10202RF1
344331042007.05.11 14:26sell1.00eurusdm1.35151.37521.34872007.05.16 11:401.35860.000.001.62-71.00
 10204RF1
344353112007.05.11 14:32sell4.00eurusdm1.35240.00001.34962007.05.11 16:581.35130.000.000.0044.00
 10202RF1
344406912007.05.11 14:57buy0.50eurusdm1.35211.35391.35872007.05.14 06:121.35390.000.00-0.309.00
 10203RF1[sl]
344411392007.05.11 14:59buy1.00eurusdm1.35201.35391.35872007.05.14 06:121.35390.000.00-0.6119.00
 10201RF1[sl]
344645322007.05.13 22:47sell2.00eurusdm1.35331.37521.35052007.05.16 11:391.35850.000.002.16-104.00
 10204RF1
345047172007.05.14 10:31sell4.00eurusdm1.35511.37521.35232007.05.16 11:391.35860.000.004.32-140.00
 10204RF1
345178672007.05.14 14:30sell0.50eurusdm1.35411.37661.35132007.05.15 11:131.35380.000.000.271.50
 10203RF1
345293342007.05.14 19:00sell1.00eurusdm1.35390.00001.35112007.05.15 07:091.35490.000.000.54-10.00
 10201RF1
345293782007.05.14 19:00buy1.00eurusdm1.35410.00001.35692007.05.15 14:321.35690.000.00-0.6128.00
 10202RF1[tp]
345532012007.05.15 06:30sell2.00eurusdm1.35550.00001.35272007.05.15 07:091.35480.000.000.0014.00
 10201RF1
345537362007.05.15 06:35sell1.00eurusdm1.35571.35381.34902007.05.15 11:131.35380.000.000.0019.00
 10203RF1[sl]
345623852007.05.15 08:00sell1.00eurusdm1.35420.00001.35142007.05.15 13:041.35500.000.000.00-8.00
 10201RF1
345849182007.05.15 12:33sell2.00eurusdm1.35580.00001.35302007.05.15 13:041.35510.000.000.0014.00
 10201RF1
346024262007.05.15 14:32buy1.00eurusdm1.35681.35981.36462007.05.15 15:071.35980.000.000.0030.00
 10201RF1[sl]
346029452007.05.15 14:32sell8.00eurusdm1.35691.37521.35412007.05.16 11:391.35870.000.004.32-144.00
 10204RF1
346030362007.05.15 14:32sell1.00eurusdm1.35710.00001.35432007.05.15 17:351.35960.000.000.00-25.00
 10202RF1
346077912007.05.15 14:40sell16.00eurusdm1.35871.37521.35592007.05.16 11:391.35860.000.008.6416.00
 10204RF1
346102072007.05.15 14:48sell2.00eurusdm1.35890.00001.35612007.05.15 17:351.35970.000.000.00-16.00
 10202RF1
346160222007.05.15 15:02sell32.00eurusdm1.36051.37521.35772007.05.16 11:391.35870.000.0017.28576.00
 10204RF1
346165752007.05.15 15:02sell4.00eurusdm1.36070.00001.35792007.05.15 17:351.35960.000.000.0044.00
 10202RF1
346825362007.05.16 11:41sell0.50eurusdm1.35841.38091.35562007.05.16 15:091.35560.000.000.0014.00
 10203RF1[tp]
346827232007.05.16 11:41buy0.50eurusdm1.35851.33301.36132007.05.17 06:461.35370.000.00-0.91-24.00
 10204RF1
346830052007.05.16 11:42buy1.00eurusdm1.35840.00001.36122007.05.17 06:411.35340.000.00-1.82-50.00
 10202RF1
346848702007.05.16 11:49sell1.00eurusdm1.35820.00001.35542007.05.16 15:101.35540.000.000.0028.00
 10201RF1[tp]
346955302007.05.16 12:42buy1.00eurusdm1.35671.33301.35952007.05.17 06:461.35360.000.00-1.82-31.00
 10204RF1
347137982007.05.16 15:10buy1.20eurusdm1.35520.00001.35802007.05.17 06:411.35320.000.00-2.18-24.00
 10202RF1
347144132007.05.16 15:11sell0.60eurusdm1.35510.00001.35232007.05.16 15:481.35230.000.000.0016.80
 10201RF1[tp]
347155442007.05.16 15:12buy2.00eurusdm1.35471.33281.35752007.05.17 06:451.35350.000.00-3.63-24.00
 10204RF1
347213272007.05.16 15:29buy2.40eurusdm1.35340.00001.35622007.05.17 06:401.35330.000.00-4.36-2.40
 10202RF1
347220632007.05.16 15:30buy4.00eurusdm1.35291.33281.35572007.05.17 06:451.35350.000.00-7.2624.00
 10204RF1
347254852007.05.16 15:48sell0.60eurusdm1.35210.00001.34932007.05.17 09:281.35310.000.000.97-6.00
 10201RF1
347288982007.05.16 16:03buy4.80eurusdm1.35160.00001.35442007.05.17 06:401.35330.000.00-8.7181.60
 10202RF1
347317002007.05.16 16:12buy8.00eurusdm1.35071.33241.35352007.05.17 06:451.35350.000.00-14.52224.00
 10204RF1[tp]
347828872007.05.17 06:46sell1.20eurusdm1.35370.00001.35092007.05.17 09:271.35300.000.000.008.40
 10201RF1
347920242007.05.17 08:02buy0.50eurusdm1.35401.33151.35682007.05.18 08:141.35080.000.00-0.30-16.00
 10203RF1
347933732007.05.17 08:25sell0.50eurusdm1.35381.37931.35102007.05.17 11:161.35100.000.000.0014.00
 10204RF1[tp]
347937232007.05.17 08:38sell0.60eurusdm1.35380.00001.35102007.05.17 11:161.35100.000.000.0016.80
 10202RF1[tp]
347998422007.05.17 10:17buy1.00eurusdm1.35251.33151.35532007.05.18 08:141.35090.000.00-0.61-16.00
 10203RF1
348071762007.05.17 11:16buy2.00eurusdm1.35101.33151.35382007.05.18 08:131.35080.000.00-1.21-4.00
 10203RF1
348210412007.05.17 12:33buy4.00eurusdm1.34951.33151.35232007.05.18 08:131.35080.000.00-2.4252.00
 10203RF1
348380302007.05.17 14:02buy8.00eurusdm1.34791.33141.35072007.05.18 08:121.35070.000.00-4.84224.00
 10203RF1[tp]
348724022007.05.17 23:44sell0.50eurusdm1.34951.37501.34672007.05.18 10:481.34670.000.000.0014.00
 10204RF1[tp]
349029342007.05.18 08:20buy0.60eurusdm1.35120.00001.35402007.05.18 08:461.35050.000.000.00-4.20
 10201RF1
349030192007.05.18 08:20sell0.60eurusdm1.35100.00001.34822007.05.18 10:311.34820.000.000.0016.80
 10202RF1[tp]
349030492007.05.18 08:20buy0.50eurusdm1.35131.32881.35412007.05.18 15:431.35110.000.000.00-1.00
 10203RF1
349073722007.05.18 08:35buy1.00eurusdm1.34971.32871.35252007.05.18 15:431.35110.000.000.0014.00
 10203RF1
349075412007.05.18 08:35buy1.20eurusdm1.34970.00001.35252007.05.18 08:461.35040.000.000.008.40
 10201RF1
349188872007.05.18 10:27sell0.60eurusdm1.34820.00001.34542007.05.18 14:361.34900.000.000.00-4.80
 10201RF1
349207052007.05.18 10:31buy0.60eurusdm1.34810.00001.35092007.05.18 15:071.35090.000.000.0016.80
 10202RF1[tp]
349209012007.05.18 10:31buy2.00eurusdm1.34791.35111.35592007.05.18 15:431.35110.000.000.0064.00
 10203RF1[sl]
349261582007.05.18 10:48buy0.50eurusdm1.34671.32121.34952007.05.18 14:281.34950.000.000.0014.00
 10204RF1[tp]
349616292007.05.18 14:30sell1.20eurusdm1.34980.00001.34702007.05.18 14:361.34910.000.000.008.40
 10201RF1
349704532007.05.18 15:09sell0.60eurusdm1.35120.00001.34842007.05.21 09:481.34840.000.000.3216.80
 10202RF1[tp]
349711742007.05.18 15:09buy0.60eurusdm1.35160.00001.35442007.05.21 18:521.34710.000.00-0.36-27.00
 10201RF1
349719082007.05.18 15:12sell0.50eurusdm1.35101.37651.34822007.05.21 10:161.34820.000.000.2714.00
 10204RF1[tp]
349777292007.05.18 15:44buy0.50eurusdm1.35171.32921.35452007.05.22 07:181.34640.000.00-0.60-26.50
 10203RF1
350608492007.05.21 07:43buy1.00eurusdm1.35011.32911.35292007.05.22 07:181.34640.000.00-0.61-37.00
 10203RF1
351278562007.05.21 11:56buy2.00eurusdm1.34471.34641.35122007.05.22 07:181.34640.000.00-1.2134.00
 10203RF1[sl]
351278682007.05.21 11:56buy1.20eurusdm1.34480.00001.34762007.05.21 18:521.34720.000.000.0028.80
 10201RF1
352036732007.05.21 21:46buy0.50eurusdm1.34611.32061.34892007.05.22 14:301.34710.000.000.005.00
 10204RF1
352152002007.05.22 00:13buy0.60eurusdm1.34590.00001.34872007.05.22 12:071.34470.000.000.00-7.20
 10202RF1
352153232007.05.22 00:14sell0.60eurusdm1.34570.00001.34292007.05.22 07:241.34640.000.000.00-4.20
 10201RF1
352434102007.05.22 06:26sell1.20eurusdm1.34720.00001.34442007.05.22 07:241.34650.000.000.008.40
 10201RF1
352541292007.05.22 07:30sell0.50eurusdm1.34571.36821.34292007.05.23 07:461.34290.000.000.2714.00
 10203RF1[tp]
352769602007.05.22 10:10buy1.00eurusdm1.34431.32061.34712007.05.22 14:301.34710.000.000.0028.00
 10204RF1[tp]
352774382007.05.22 10:11buy1.20eurusdm1.34410.00001.34692007.05.22 12:041.34490.000.000.009.60
 10202RF1
353037822007.05.22 14:00buy0.60eurusdm1.34560.00001.34842007.05.23 09:121.34360.000.00-0.36-12.00
 10201RF1
353038512007.05.22 14:00sell0.60eurusdm1.34510.00001.34232007.05.22 15:241.34600.000.000.00-5.40
 10202RF1
353101032007.05.22 14:28sell1.20eurusdm1.34690.00001.34412007.05.22 15:241.34610.000.000.009.60
 10202RF1
353118392007.05.22 14:30sell0.50eurusdm1.34701.37251.34422007.05.23 07:331.34420.000.000.2714.00
 10204RF1[tp]
353414412007.05.22 19:00sell0.60eurusdm1.34530.00001.34252007.05.23 07:511.34250.000.000.3216.80
 10202RF1[tp]
353984332007.05.23 07:33buy0.50eurusdm1.34421.31871.34702007.05.23 10:471.34510.000.000.004.50
 10204RF1
353998002007.05.23 07:45buy1.20eurusdm1.34400.00001.34682007.05.23 09:121.34370.000.000.00-3.60
 10201RF1
354010852007.05.23 07:47sell0.50eurusdm1.34281.36531.34002007.05.23 16:531.34690.000.000.00-20.50
 10203RF1
354037482007.05.23 07:51buy2.40eurusdm1.34250.00001.34532007.05.23 09:111.34360.000.000.0026.40
 10201RF1
354040222007.05.23 07:52buy0.60eurusdm1.34230.00001.34512007.05.23 10:471.34510.000.000.0016.80
 10202RF1[tp]
354043412007.05.23 07:52buy1.00eurusdm1.34231.31861.34512007.05.23 10:471.34510.000.000.0028.00
 10204RF1[tp]
354280342007.05.23 09:28sell1.00eurusdm1.34431.36531.34152007.05.23 16:531.34700.000.000.00-27.00
 10203RF1
354508012007.05.23 11:25sell2.00eurusdm1.34581.36531.34302007.05.23 16:521.34690.000.000.00-22.00
 10203RF1
354581842007.05.23 11:47sell0.50eurusdm1.34801.37351.34522007.05.23 16:521.34690.000.000.005.50
 10204RF1
354585462007.05.23 11:47sell4.00eurusdm1.34811.36611.34532007.05.23 16:521.34700.000.000.0044.00
 10203RF1
354588972007.05.23 11:47buy0.60eurusdm1.34810.00001.35092007.05.23 19:581.34610.000.000.00-12.00
 10201RF1
354592072007.05.23 11:47sell0.60eurusdm1.34780.00001.34502007.05.23 12:441.34900.000.000.00-7.20
 10202RF1
354686722007.05.23 12:05sell8.00eurusdm1.34971.36621.34692007.05.23 16:521.34690.000.000.00224.00
 10203RF1[tp]
354689392007.05.23 12:05sell1.20eurusdm1.34970.00001.34692007.05.23 12:431.34890.000.000.009.60
 10202RF1
354699192007.05.23 12:08sell1.00eurusdm1.34981.37351.34702007.05.23 16:521.34700.000.000.0028.00
 10204RF1[tp]
354794172007.05.23 12:44sell0.60eurusdm1.34890.00001.34612007.05.23 17:411.34610.000.000.0016.80
 10202RF1[tp]
355291192007.05.23 17:33buy1.20eurusdm1.34660.00001.34942007.05.23 19:571.34600.000.000.00-7.20
 10201RF1
355384212007.05.23 18:16buy2.40eurusdm1.34510.00001.34792007.05.23 19:571.34610.000.000.0024.00
 10201RF1
355658422007.05.24 00:00buy0.60eurusdm1.34560.00001.34842007.05.24 12:091.34460.000.000.00-6.00
 10202RF1
355658842007.05.24 00:00sell0.60eurusdm1.34550.00001.34272007.05.24 08:061.34270.000.000.0016.80
 10201RF1[tp]
355714842007.05.24 01:00buy0.50eurusdm1.34541.31991.34822007.05.24 17:581.34460.000.000.00-4.00
 10204RF1
355715712007.05.24 01:01sell0.50eurusdm1.34521.34361.33882007.05.24 09:231.34360.000.000.008.00
 10203RF1[sl]
356152312007.05.24 07:45buy1.20eurusdm1.34370.00001.34652007.05.24 12:081.34450.000.000.009.60
 10202RF1
356156922007.05.24 07:46buy1.00eurusdm1.34351.31981.34632007.05.24 17:581.34450.000.000.0010.00
 10204RF1
356250482007.05.24 08:07sell0.60eurusdm1.34250.00001.33972007.05.24 12:381.34340.000.000.00-5.40
 10201RF1
356382362007.05.24 09:42sell1.20eurusdm1.34400.00001.34122007.05.24 12:381.34330.000.000.008.40
 10201RF1
356699542007.05.24 14:00buy0.60eurusdm1.34360.00001.34642007.05.24 14:401.34280.000.000.00-4.80
 10202RF1
356701342007.05.24 14:01sell0.60eurusdm1.34270.00001.33992007.05.24 18:561.34360.000.000.00-5.40
 10201RF1
356795322007.05.24 14:37buy2.00eurusdm1.34171.31981.34452007.05.24 17:581.34450.000.000.0056.00
 10204RF1[tp]
356798182007.05.24 14:37buy1.20eurusdm1.34210.00001.34452007.05.24 14:401.34280.000.000.008.40
 10202RF1
356805842007.05.24 14:40buy0.60eurusdm1.34290.00001.34572007.05.25 14:001.34570.000.00-0.3616.80
 10202RF1[tp]
357003182007.05.24 17:21sell1.20eurusdm1.34420.00001.34142007.05.24 18:561.34350.000.000.008.40
 10201RF1
357201072007.05.24 19:30buy0.50eurusdm1.34301.31751.34582007.05.25 14:001.34580.000.00-0.3014.00
 10204RF1[tp]
357710712007.05.25 08:00buy0.60eurusdm1.34391.34621.35102007.05.25 14:381.34620.000.000.0013.80
 10201RF1[sl]
357951722007.05.25 14:05sell0.60eurusdm1.34490.00001.34212007.05.25 14:591.34600.000.000.00-6.60
 10202RF1
357975962007.05.25 14:10sell1.20eurusdm1.34690.00001.34412007.05.25 14:591.34610.000.000.009.60
 10202RF1
  0.00 0.00 -5.21 5 611.11
Closed P/L: 5 605.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
356799872007.05.24 14:37sell0.50eurusdm1.34211.36461.3393 1.34420.000.000.27-10.50
 10203RF1
356832972007.05.24 14:56sell1.00eurusdm1.34371.36471.3409 1.34420.000.000.54-5.00
 10203RF1
357875622007.05.25 12:21sell2.00eurusdm1.34521.36471.3424 1.34420.000.000.0020.00
 10203RF1
357978052007.05.25 14:10sell4.00eurusdm1.34681.34521.3404 1.34420.000.000.00104.00
 10203RF1
358025382007.05.25 14:41buy0.60eurusdm1.34660.00001.3494 1.34400.000.000.00-15.60
 10201RF1
358066072007.05.25 15:38buy1.20eurusdm1.34510.00001.3479 1.34400.000.000.00-13.20
 10201RF1
  0.00 0.00 0.81 79.70
 Floating P/L: 80.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 605.90 Floating P/L: 80.51 Margin: 375.00
Balance: 8 605.90 Equity: 8 686.41 Free Margin: 8 311.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 074.91 Gross Loss: 3 469.01 Total Net Profit: 5 605.90
Profit Factor: 2.62 Expected Payoff: 14.05  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 489.77 (6.17%) Relative Drawdown: 6.45% (315.80)
 
Total Trades: 399 Short Positions (won %): 202 (56.93%) Long Positions (won %): 197 (59.39%)
Profit Trades (% of total): 232 (58.15%) Loss trades (% of total): 167 (41.85%)
Largest profit trade: 710.32 loss trade: -139.68
Average profit trade: 39.12 loss trade: -20.77
Maximum consecutive wins ($): 11 (84.18) consecutive losses ($): 5 (-489.77)
Maximal consecutive profit (count): 979.06 (3) consecutive loss (count): -489.77 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2