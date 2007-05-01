|Account: 1452923
|Name: PacManJrGBP
|Currency: USD
|2007 June 1, 19:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33556962
|2007.05.01 20:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|33559347
|2007.05.01 20:56
|buy
|1.40
|usdjpym
|119.86
|119.88
|120.46
|2007.05.02 03:32
|119.97
|0.00
|0.00
|1.89
|12.84
|110018
|Long Order Opened
|33582065
|2007.05.02 03:19
|sell
|1.40
|gbpusdm
|1.9945
|2.0395
|1.9885
|2007.05.02 07:05
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|210014
|Short
|33602379
|2007.05.02 05:59
|sell
|1.40
|usdjpym
|119.63
|124.13
|119.03
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|-20.02
|-40.84
|210018
|Short
|33619280
|2007.05.02 08:00
|buy
|1.40
|usdjpym
|120.00
|120.03
|120.60
|2007.05.02 09:05
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33628798
|2007.05.02 09:59
|sell
|3.13
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.08 12:30
|119.58
|0.00
|0.00
|-26.87
|157.05
|210018
|Short[tp]
|33629046
|2007.05.02 10:00
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.48
|234.98
|240.08
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|8.57
|-24.29
|110013
|Long Order Opened
|33631656
|2007.05.02 10:44
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9916
|1.9916
|1.9856
|2007.05.02 10:56
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|18.07
|210014
|Short
|33633449
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.13
|239.11
|238.53
|2007.05.02 12:47
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|210013
|Short[sl]
|33633507
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9898
|2.0348
|1.9838
|2007.05.02 14:02
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33659448
|2007.05.02 14:00
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.17
|120.18
|120.73
|2007.05.02 14:10
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33660338
|2007.05.02 14:02
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9885
|2.0335
|1.9825
|2007.05.03 12:55
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.13
|-33.36
|210014
|Short
|33663080
|2007.05.02 14:10
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.21
|120.30
|120.81
|2007.05.03 14:46
|120.30
|0.00
|0.00
|5.63
|10.40
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33664841
|2007.05.02 14:21
|buy
|3.13
|gbpjpym
|238.92
|232.22
|239.52
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|19.30
|91.14
|110013
|Long Order Opened
|33664850
|2007.05.02 14:21
|sell
|1.39
|gbpjpym
|238.84
|243.34
|238.24
|2007.05.03 03:14
|239.37
|0.00
|0.00
|-11.05
|-61.27
|210013
|Short
|33709925
|2007.05.03 03:14
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.34
|239.36
|239.94
|2007.05.03 08:05
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|110013
|Long Order Opened
|33727896
|2007.05.03 08:00
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9927
|1.9929
|1.9987
|2007.05.03 09:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33728343
|2007.05.03 08:05
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.55
|235.05
|240.15
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|2.86
|-39.27
|110013
|Long Order Opened
|33731533
|2007.05.03 09:34
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9934
|1.9936
|1.9994
|2007.05.03 12:30
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33743848
|2007.05.03 12:28
|sell
|3.13
|gbpusdm
|1.9940
|2.0610
|1.9880
|2007.05.03 12:55
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|103.29
|210014
|Short
|33745241
|2007.05.03 12:30
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9946
|1.9496
|2.0006
|2007.05.03 12:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.77
|110014
|Long Order Opened
|33760591
|2007.05.03 14:00
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9878
|2.0328
|1.9818
|2007.05.03 14:24
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33766559
|2007.05.03 14:24
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9863
|2.0313
|1.9803
|2007.05.04 01:37
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.04
|12.51
|210014
|Short
|33779943
|2007.05.03 16:14
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.04
|238.97
|238.48
|2007.05.04 02:48
|238.97
|0.00
|0.00
|-3.68
|8.08
|210013
|Short[sl]
|33785861
|2007.05.03 18:02
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.39
|120.44
|120.99
|2007.05.10 13:04
|120.44
|0.00
|0.00
|13.15
|5.77
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33819297
|2007.05.04 02:36
|buy
|3.13
|gbpjpym
|239.00
|232.30
|239.60
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.62
|110013
|Long Order Opened
|34133822
|2007.05.09 07:28
|buy
|3.22
|usdjpym
|119.82
|113.12
|120.42
|2007.05.10 09:17
|120.42
|0.00
|0.00
|13.04
|160.44
|110018
|Long Order Opened[tp]
|34139824
|2007.05.09 09:29
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9908
|1.9908
|1.9968
|2007.05.09 09:40
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|110014
|Long Order Opened
|34140453
|2007.05.09 09:40
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9922
|1.9922
|1.9982
|2007.05.09 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34141885
|2007.05.09 10:00
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9934
|1.9484
|1.9994
|2007.05.09 12:53
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34174044
|2007.05.09 16:00
|buy
|1.43
|gbpjpym
|239.19
|239.21
|239.79
|2007.05.09 17:10
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|110013
|Long Order Opened
|34174954
|2007.05.09 16:17
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9966
|1.9516
|2.0026
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|-0.17
|-105.82
|110014
|Long Order Opened
|34177187
|2007.05.09 17:10
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.39
|239.41
|239.99
|2007.05.09 20:24
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|110013
|Long Order Opened
|34193996
|2007.05.09 20:24
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.57
|239.59
|240.17
|2007.05.10 06:10
|239.59
|0.00
|0.00
|8.88
|2.40
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34198331
|2007.05.09 22:14
|sell
|1.44
|gbpusdm
|1.9927
|1.9912
|1.9867
|2007.05.10 08:19
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|210014
|Short[sl]
|34200875
|2007.05.09 23:21
|sell
|3.26
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|210018
|Short
|34229866
|2007.05.10 08:00
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.75
|235.25
|240.35
|2007.05.10 11:04
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.71
|110013
|Long Order Opened
|34232681
|2007.05.10 08:15
|buy
|3.24
|gbpusdm
|1.9909
|1.9239
|1.9969
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.08
|110014
|Long Order Opened
|34241820
|2007.05.10 09:22
|buy
|3.15
|gbpjpym
|239.20
|232.50
|239.80
|2007.05.10 11:04
|239.53
|0.00
|0.00
|0.00
|86.39
|110013
|Long Order Opened
|34247024
|2007.05.10 10:15
|buy
|7.09
|gbpusdm
|1.9858
|1.9264
|1.9918
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|241.06
|110014
|Long Order Opened
|34247196
|2007.05.10 10:15
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9852
|2.0302
|1.9792
|2007.05.10 11:02
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.72
|210014
|Short
|34248927
|2007.05.10 10:35
|sell
|1.41
|gbpjpym
|239.21
|243.71
|238.61
|2007.05.10 11:04
|239.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.38
|210013
|Short
|34295286
|2007.05.10 16:02
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.57
|238.56
|237.97
|2007.05.10 16:07
|238.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|210013
|Short[sl]
|34296299
|2007.05.10 16:07
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.46
|238.45
|237.86
|2007.05.10 16:26
|238.35
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|210013
|Short
|34298023
|2007.05.10 16:26
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.26
|238.24
|237.66
|2007.05.10 16:37
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34299731
|2007.05.10 16:37
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.08
|238.06
|237.48
|2007.05.10 16:40
|237.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34301347
|2007.05.10 16:40
|sell
|1.48
|gbpjpym
|237.87
|237.85
|237.27
|2007.05.10 16:55
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|210013
|Short
|34306207
|2007.05.10 16:55
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.66
|237.65
|237.06
|2007.05.10 16:58
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34308346
|2007.05.10 16:58
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.48
|237.47
|236.88
|2007.05.10 17:11
|237.37
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34324443
|2007.05.10 19:34
|sell
|1.50
|usdjpym
|119.96
|119.94
|119.36
|2007.05.10 20:00
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|210018
|Short
|34455381
|2007.05.11 18:09
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.9825
|1.9375
|1.9885
|2007.05.13 23:37
|1.9835
|0.00
|0.00
|-0.06
|15.00
|110014
|Long Order Opened
|34457603
|2007.05.11 19:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.15
|120.17
|120.75
|2007.05.14 06:37
|120.26
|0.00
|0.00
|2.03
|13.72
|110018
|Long Order Opened
|34459816
|2007.05.13 22:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.34
|238.36
|238.94
|2007.05.14 02:59
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34469641
|2007.05.14 00:02
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.15 14:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|-0.06
|-51.00
|110014
|Long Order Opened
|34482532
|2007.05.14 05:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.55
|238.57
|239.15
|2007.05.14 06:40
|238.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|110013
|Long Order Opened
|34499964
|2007.05.14 09:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.31
|120.33
|120.91
|2007.05.14 13:00
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|110018
|Long Order Opened
|34500402
|2007.05.14 09:06
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.37
|238.38
|238.97
|2007.05.14 09:19
|238.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34501158
|2007.05.14 09:19
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.46
|238.48
|239.06
|2007.05.14 11:17
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34503666
|2007.05.14 10:13
|sell
|1.50
|gbpusdm
|1.9804
|1.9802
|1.9744
|2007.05.14 12:21
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|210014
|Short[sl]
|34507542
|2007.05.14 11:17
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.57
|234.07
|239.17
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.62
|110013
|Long Order Opened
|34511190
|2007.05.14 12:21
|sell
|1.49
|gbpusdm
|1.9797
|1.9792
|1.9737
|2007.05.14 20:11
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|210014
|Short[sl]
|34518523
|2007.05.14 14:33
|sell
|1.49
|gbpjpym
|238.11
|238.05
|237.51
|2007.05.14 19:08
|238.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|210013
|Short[sl]
|34523516
|2007.05.14 16:02
|buy
|1.49
|usdjpym
|120.40
|120.41
|121.00
|2007.05.14 23:53
|120.41
|0.00
|0.00
|2.01
|1.24
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34529196
|2007.05.14 18:59
|buy
|3.35
|gbpjpym
|238.01
|231.31
|238.61
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|58.45
|110013
|Long Order Opened
|34534253
|2007.05.14 22:07
|sell
|1.50
|gbpjpym
|238.18
|238.16
|237.58
|2007.05.15 07:13
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|210013
|Short[sl]
|34545370
|2007.05.15 02:40
|sell
|1.50
|usdjpym
|120.28
|120.22
|119.68
|2007.05.15 07:10
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|210018
|Short[sl]
|34546010
|2007.05.15 03:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.35
|120.37
|120.95
|2007.05.15 09:30
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|110018
|Long Order Opened
|34547343
|2007.05.15 04:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.39
|233.89
|238.99
|2007.05.15 09:30
|238.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.65
|110013
|Long Order Opened
|34564306
|2007.05.15 08:30
|sell
|1.50
|gbpusdm
|1.9783
|1.9780
|1.9723
|2007.05.15 08:33
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|210014
|Short[sl]
|34564951
|2007.05.15 08:32
|buy
|3.35
|gbpusdm
|1.9782
|1.9112
|1.9842
|2007.05.15 14:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|73.70
|110014
|Long Order Opened
|34565630
|2007.05.15 08:33
|sell
|1.49
|gbpusdm
|1.9774
|1.9764
|1.9714
|2007.05.15 09:19
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|210014
|Short[sl]
|34569036
|2007.05.15 09:08
|buy
|3.33
|gbpjpym
|237.81
|231.11
|238.41
|2007.05.15 09:30
|238.19
|0.00
|0.00
|0.00
|105.01
|110013
|Long Order Opened
|34569040
|2007.05.15 09:08
|sell
|1.48
|gbpjpym
|237.73
|242.23
|237.13
|2007.05.15 09:30
|238.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.30
|210013
|Short
|34570511
|2007.05.15 09:30
|buy
|1.49
|usdjpym
|120.49
|120.52
|121.09
|2007.05.16 12:06
|120.52
|0.00
|0.00
|2.01
|3.71
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34571527
|2007.05.15 09:35
|sell
|1.49
|gbpjpym
|238.00
|238.00
|237.40
|2007.05.15 10:09
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|210013
|Short
|34598596
|2007.05.15 14:00
|buy
|1.51
|gbpjpym
|238.38
|238.40
|238.98
|2007.05.15 14:14
|238.49
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|110013
|Long Order Opened
|34600128
|2007.05.15 14:14
|buy
|1.52
|gbpjpym
|238.58
|238.59
|239.18
|2007.05.15 14:54
|238.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34601959
|2007.05.15 14:31
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9810
|1.9360
|1.9870
|2007.05.15 14:32
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34605254
|2007.05.15 14:32
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9822
|1.9822
|1.9882
|2007.05.15 14:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34607770
|2007.05.15 14:40
|sell
|1.53
|usdjpym
|120.27
|120.26
|119.67
|2007.05.15 15:35
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|210018
|Short[sl]
|34610472
|2007.05.15 14:48
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.15 15:02
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34613457
|2007.05.15 14:54
|buy
|1.53
|gbpjpym
|238.68
|238.70
|239.28
|2007.05.15 15:43
|238.79
|0.00
|0.00
|0.00
|14.01
|110013
|Long Order Opened
|34623138
|2007.05.15 16:00
|buy
|1.53
|gbpjpym
|238.80
|238.82
|239.40
|2007.05.15 17:13
|238.91
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|110013
|Long Order Opened
|34627535
|2007.05.15 17:13
|buy
|1.54
|gbpjpym
|239.00
|239.01
|239.60
|2007.05.16 06:00
|239.01
|0.00
|0.00
|3.16
|1.28
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34632085
|2007.05.15 18:45
|sell
|1.53
|usdjpym
|120.20
|124.70
|119.60
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-10.94
|-91.10
|210018
|Short
|34634977
|2007.05.15 20:02
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9854
|1.9404
|1.9914
|2007.05.15 21:18
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.06
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34637626
|2007.05.15 21:19
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9867
|1.9417
|1.9927
|2007.05.16 13:00
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.55
|110014
|Long Order Opened
|34667076
|2007.05.16 08:00
|buy
|1.53
|gbpjpym
|239.10
|239.10
|239.70
|2007.05.16 09:31
|239.22
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|110013
|Long Order Opened
|34672917
|2007.05.16 09:31
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9855
|1.9846
|1.9795
|2007.05.16 09:34
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short[sl]
|34673137
|2007.05.16 09:31
|buy
|1.53
|gbpjpym
|239.14
|239.15
|239.74
|2007.05.16 14:04
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|110013
|Long Order Opened
|34673717
|2007.05.16 09:34
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9842
|1.9841
|1.9782
|2007.05.16 09:43
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|210014
|Short[sl]
|34674583
|2007.05.16 09:43
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9837
|1.9836
|1.9777
|2007.05.16 09:55
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|210014
|Short[sl]
|34675975
|2007.05.16 09:56
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9831
|1.9824
|1.9771
|2007.05.16 11:48
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|210014
|Short[sl]
|34684686
|2007.05.16 11:48
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9821
|1.9815
|1.9761
|2007.05.16 12:50
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|210014
|Short[sl]
|34690017
|2007.05.16 12:06
|buy
|1.53
|usdjpym
|120.55
|120.61
|121.15
|2007.05.16 12:59
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34695254
|2007.05.16 12:41
|buy
|3.44
|gbpusdm
|1.9810
|1.9140
|1.9870
|2007.05.16 13:00
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|72.24
|110014
|Long Order Opened
|34698187
|2007.05.16 12:59
|buy
|1.54
|usdjpym
|120.64
|120.69
|121.24
|2007.05.16 14:28
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34706893
|2007.05.16 14:04
|buy
|1.55
|gbpjpym
|239.32
|234.82
|239.92
|2007.05.17 09:11
|239.36
|0.00
|0.00
|9.56
|5.12
|110013
|Long Order Opened
|34707951
|2007.05.16 14:11
|sell
|3.49
|usdjpym
|120.76
|127.46
|120.16
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-19.96
|-46.18
|210018
|Short
|34708681
|2007.05.16 14:17
|sell
|1.55
|gbpusdm
|1.9813
|1.9813
|1.9753
|2007.05.16 15:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|210014
|Short
|34716519
|2007.05.16 15:13
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9789
|1.9789
|1.9729
|2007.05.16 15:48
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short
|34725771
|2007.05.16 15:48
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9778
|2.0228
|1.9718
|2007.05.16 16:12
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short
|34733228
|2007.05.16 16:16
|buy
|3.46
|gbpjpym
|238.76
|232.06
|239.36
|2007.05.17 09:11
|239.36
|0.00
|0.00
|21.33
|171.57
|110013
|Long Order Opened[tp]
|34738228
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9756
|2.0206
|1.9696
|2007.05.17 11:17
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.14
|12.24
|210014
|Short
|34738271
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.53
|gbpjpym
|238.56
|243.06
|237.96
|2007.05.18 08:30
|239.32
|0.00
|0.00
|-16.21
|-95.87
|210013
|Short
|34751161
|2007.05.16 21:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 08:33
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|34764759
|2007.05.17 01:01
|buy
|1.54
|usdjpym
|120.85
|120.87
|121.45
|2007.05.17 06:51
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34789115
|2007.05.17 07:31
|sell
|3.46
|gbpjpym
|239.12
|245.82
|238.52
|2007.05.18 08:30
|239.31
|0.00
|0.00
|-9.17
|-54.20
|210013
|Short
|34794399
|2007.05.17 09:00
|buy
|1.53
|usdjpym
|121.00
|121.08
|121.60
|2007.05.17 11:12
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34796233
|2007.05.17 09:14
|buy
|1.54
|gbpjpym
|239.25
|239.25
|239.85
|2007.05.17 10:12
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34807890
|2007.05.17 11:17
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9741
|2.0191
|1.9681
|2007.05.18 08:33
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.05
|13.86
|210014
|Short
|34823550
|2007.05.17 12:39
|sell
|7.70
|usdjpym
|121.25
|127.19
|120.65
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-11.01
|210.14
|210018
|Short
|34828441
|2007.05.17 13:00
|buy
|1.53
|usdjpym
|121.24
|121.26
|121.84
|2007.05.17 15:48
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34837238
|2007.05.17 14:00
|buy
|1.51
|gbpjpym
|239.48
|239.50
|240.08
|2007.05.17 16:15
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34849569
|2007.05.17 15:48
|buy
|1.51
|usdjpym
|121.30
|116.80
|121.90
|2007.05.18 10:52
|120.89
|0.00
|0.00
|2.04
|-51.21
|110018
|Long Order Opened
|34852791
|2007.05.17 16:15
|buy
|1.51
|gbpjpym
|239.58
|239.62
|240.18
|2007.05.18 07:37
|239.62
|0.00
|0.00
|3.10
|4.98
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34876299
|2007.05.18 00:55
|sell
|7.54
|gbpjpym
|239.61
|245.55
|239.01
|2007.05.18 08:30
|239.33
|0.00
|0.00
|0.00
|174.06
|210013
|Short
|34917732
|2007.05.18 10:26
|sell
|1.59
|gbpjpym
|238.61
|238.60
|238.01
|2007.05.18 10:48
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|210013
|Short
|34925785
|2007.05.18 10:47
|sell
|1.59
|gbpusdm
|1.9707
|2.0157
|1.9647
|2007.05.21 06:54
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.05
|-38.16
|210014
|Short
|34926604
|2007.05.18 10:48
|sell
|1.59
|gbpjpym
|238.41
|238.39
|237.81
|2007.05.18 10:52
|238.30
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|210013
|Short
|34928259
|2007.05.18 10:52
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.23
|238.21
|237.63
|2007.05.18 10:58
|238.12
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|210013
|Short
|34929722
|2007.05.18 10:58
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.03
|238.01
|237.43
|2007.05.18 11:00
|237.92
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|210013
|Short
|34968970
|2007.05.18 15:06
|sell
|3.58
|gbpusdm
|1.9762
|2.0432
|1.9702
|2007.05.21 06:54
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.11
|110.98
|210014
|Short
|34982047
|2007.05.18 16:26
|buy
|1.60
|gbpjpym
|239.37
|239.39
|239.97
|2007.05.21 15:38
|239.39
|0.00
|0.00
|3.29
|2.64
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34982510
|2007.05.18 16:34
|buy
|1.59
|gbpusdm
|1.9763
|1.9313
|1.9823
|2007.05.21 06:54
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.06
|-57.24
|110014
|Long Order Opened
|35029915
|2007.05.21 03:01
|buy
|1.60
|usdjpym
|121.28
|116.78
|121.88
|2007.05.21 11:59
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|26.34
|110018
|Long Order Opened
|35128751
|2007.05.21 12:01
|buy
|1.61
|usdjpym
|121.54
|121.63
|122.14
|2007.05.23 00:32
|121.63
|0.00
|0.00
|4.34
|11.91
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35163382
|2007.05.21 15:38
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.47
|239.48
|240.07
|2007.05.21 16:55
|239.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35174042
|2007.05.21 16:55
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.57
|239.58
|240.17
|2007.05.22 08:43
|239.58
|0.00
|0.00
|3.31
|1.32
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35200104
|2007.05.21 21:01
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9718
|1.9268
|1.9778
|2007.05.22 06:43
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110014
|Long Order Opened
|35207935
|2007.05.21 22:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 17:44
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35259619
|2007.05.22 08:07
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9727
|1.9736
|1.9787
|2007.05.22 12:34
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110014
|Long Order Opened[sl]
|35263066
|2007.05.22 08:43
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.67
|239.68
|240.27
|2007.05.22 12:18
|239.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35270574
|2007.05.22 09:35
|sell
|1.61
|gbpusdm
|1.9704
|2.0154
|1.9644
|2007.05.23 08:21
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.05
|-32.20
|210014
|Short
|35291635
|2007.05.22 12:18
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.76
|239.76
|240.36
|2007.05.22 15:15
|239.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35292101
|2007.05.22 12:19
|sell
|1.61
|usdjpym
|121.42
|121.41
|120.82
|2007.05.23 12:38
|121.41
|0.00
|0.00
|-2.30
|1.33
|210018
|Short[sl]
|35294803
|2007.05.22 12:34
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9739
|1.9751
|1.9799
|2007.05.22 14:33
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|19.32
|110014
|Long Order Opened[sl]
|35311973
|2007.05.22 14:31
|sell
|3.62
|gbpusdm
|1.9759
|2.0429
|1.9699
|2007.05.23 08:21
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.11
|126.70
|210014
|Short
|35326878
|2007.05.22 16:00
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9770
|1.9320
|1.9830
|2007.05.23 08:21
|1.9720
|0.00
|0.00
|-0.06
|-80.00
|110014
|Long Order Opened
|35368421
|2007.05.23 02:00
|buy
|1.61
|usdjpym
|121.69
|121.78
|122.29
|2007.05.23 08:51
|121.78
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35434644
|2007.05.23 10:00
|buy
|1.62
|gbpusdm
|1.9783
|1.9783
|1.9843
|2007.05.23 10:27
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|110014
|Long Order Opened
|35438429
|2007.05.23 10:28
|buy
|1.62
|gbpusdm
|1.9795
|1.9345
|1.9855
|2007.05.23 10:40
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|110014
|Long Order Opened
|35440753
|2007.05.23 10:40
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9808
|1.9808
|1.9868
|2007.05.23 10:45
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35442441
|2007.05.23 10:45
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9819
|1.9369
|1.9879
|2007.05.23 11:26
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|110014
|Long Order Opened
|35446547
|2007.05.23 11:00
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.69
|121.70
|122.29
|2007.05.23 18:21
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35500450
|2007.05.23 14:31
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.39
|121.37
|120.79
|2007.05.24 09:25
|121.37
|0.00
|0.00
|-6.99
|2.69
|210018
|Short[sl]
|35547277
|2007.05.23 19:39
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.71
|117.21
|122.31
|2007.05.25 06:27
|121.36
|0.00
|0.00
|8.80
|-47.01
|110018
|Long Order Opened
|35636371
|2007.05.24 09:25
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.33
|121.26
|120.73
|2007.05.24 23:42
|121.26
|0.00
|0.00
|-2.33
|9.41
|210018
|Short[sl]
|35640090
|2007.05.24 10:00
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9857
|1.9407
|1.9917
|2007.05.24 11:17
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35646015
|2007.05.24 11:17
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9871
|1.9421
|1.9931
|2007.05.24 13:20
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35668421
|2007.05.24 14:00
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9884
|1.9434
|1.9944
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.21
|-76.61
|110014
|Long Order Opened
|35677685
|2007.05.24 14:21
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9845
|1.9842
|1.9785
|2007.05.24 14:39
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|210014
|Short[sl]
|35680322
|2007.05.24 14:39
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9839
|1.9837
|1.9779
|2007.05.28 08:16
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.10
|3.24
|210014
|Short[sl]
|35736480
|2007.05.25 00:36
|buy
|3.65
|usdjpym
|121.15
|114.45
|121.75
|2007.05.25 06:27
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|63.16
|110018
|Long Order Opened
|35775214
|2007.05.25 09:04
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.40
|121.63
|122.00
|2007.05.25 11:12
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|30.82
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35791788
|2007.05.25 13:08
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.62
|121.67
|122.22
|2007.05.27 22:00
|121.67
|0.00
|0.00
|2.20
|6.70
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35836937
|2007.05.28 03:00
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.71
|121.71
|122.31
|2007.05.29 16:39
|121.71
|0.00
|0.00
|2.20
|0.00
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35891835
|2007.05.28 22:00
|buy
|3.67
|gbpusdm
|1.9828
|1.9158
|1.9888
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|33.03
|110014
|Long Order Opened
|35891883
|2007.05.28 22:00
|buy
|8.26
|gbpusdm
|1.9830
|1.9236
|1.9890
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|57.82
|110014
|Long Order Opened
|35930203
|2007.05.29 04:19
|buy
|1.64
|gbpusdm
|1.9840
|1.9390
|1.9900
|2007.05.29 05:52
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|110014
|Long Order Opened
|36038614
|2007.05.29 14:00
|sell
|1.64
|gbpusdm
|1.9829
|1.9829
|1.9769
|2007.05.29 14:59
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|210014
|Short
|36050582
|2007.05.29 14:59
|sell
|1.65
|gbpusdm
|1.9815
|1.9815
|1.9755
|2007.05.29 17:45
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|210014
|Short
|36089376
|2007.05.29 19:00
|buy
|1.65
|usdjpym
|121.57
|121.60
|122.17
|2007.05.29 22:41
|121.60
|0.00
|0.00
|2.23
|4.07
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36176356
|2007.05.30 07:00
|buy
|1.64
|usdjpym
|121.62
|121.63
|122.22
|2007.05.30 09:25
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36202881
|2007.05.30 09:25
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.67
|121.89
|122.27
|2007.05.31 14:25
|121.89
|0.00
|0.00
|6.60
|29.42
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36416342
|2007.05.31 14:25
|buy
|1.62
|usdjpym
|121.91
|121.97
|122.51
|2007.06.01 12:47
|121.97
|0.00
|0.00
|2.19
|7.97
|110018
|Long Order Opened[sl]
|0.00
|0.00
|13.29
|1 891.67
|Closed P/L:
|1 904.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36144805
|2007.05.30 03:00
|buy
|1.66
|gbpusdm
|1.9832
|1.9382
|1.9892
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.27
|-16.60
|110014
|Long Order Opened
|36177784
|2007.05.30 07:03
|buy
|3.69
|gbpusdm
|1.9776
|1.9106
|1.9836
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.59
|169.74
|110014
|Long Order Opened
|36406500
|2007.05.31 14:00
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9752
|2.0202
|1.9692
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.05
|-119.88
|210014
|Short
|36425194
|2007.05.31 15:10
|sell
|3.71
|gbpusdm
|1.9808
|2.0478
|1.9748
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.11
|-66.78
|210014
|Short
|35772021
|2007.05.25 08:09
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.27
|125.77
|120.67
|122.04
|0.00
|0.00
|-16.31
|-102.84
|210018
|Short
|36411327
|2007.05.31 14:11
|sell
|3.65
|usdjpym
|121.83
|128.53
|121.23
|122.04
|0.00
|0.00
|-5.22
|-62.81
|210018
|Short
|36585071
|2007.06.01 17:10
|buy
|1.63
|usdjpym
|122.09
|117.59
|122.69
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.69
|110018
|Long Order Opened
|0.00
|0.00
|-22.23
|-209.86
|Floating P/L:
|-232.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 904.96
|Floating P/L:
|-232.09
|Margin:
|531.50
|Balance:
|11 904.96
|Equity:
|11 672.87
|Free Margin:
|11 141.37
|Details:
|Gross Profit:
|3 448.56
|Gross Loss:
|1 543.60
|Total Net Profit:
|1 904.96
|Profit Factor:
|2.23
|Expected Payoff:
|11.55
|Absolute Drawdown:
|7.44
|Maximal Drawdown:
|260.27 (2.24%)
|Relative Drawdown:
|2.24% (260.27)
|Total Trades:
|165
|Short Positions (won %):
|66 (78.79%)
|Long Positions (won %):
|99 (83.84%)
|Profit Trades (% of total):
|135 (81.82%)
|Loss trades (% of total):
|30 (18.18%)
|Largest
|profit trade:
|241.06
|loss trade:
|-112.08
|Average
|profit trade:
|25.54
|loss trade:
|-51.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (301.32)
|consecutive losses ($):
|3 (-227.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|498.82 (15)
|consecutive loss (count):
|-227.79 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1