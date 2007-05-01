Interbank FX, LLC

Account: 1452923 Name: PacManJrGBP Currency: USD 2007 May 25, 19:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
335569622007.05.01 20:02balanceDeposit10 000.00
335593472007.05.01 20:56buy1.40usdjpym119.86119.88120.462007.05.02 03:32119.970.000.001.8912.84
 110018Long Order Opened
335820652007.05.02 03:19sell1.40gbpusdm1.99452.03951.98852007.05.02 07:051.99360.000.000.0012.60
 210014Short
336023792007.05.02 05:59sell1.40usdjpym119.63124.13119.032007.05.10 17:14119.980.000.00-20.02-40.84
 210018Short
336192802007.05.02 08:00buy1.40usdjpym120.00120.03120.602007.05.02 09:05120.030.000.000.003.50
 110018Long Order Opened[sl]
336287982007.05.02 09:59sell3.13usdjpym120.18126.88119.582007.05.08 12:30119.580.000.00-26.87157.05
 210018Short[tp]
336290462007.05.02 10:00buy1.39gbpjpym239.48234.98240.082007.05.03 03:14239.270.000.008.57-24.29
 110013Long Order Opened
336316562007.05.02 10:44sell1.39gbpusdm1.99161.99161.98562007.05.02 10:561.99030.000.000.0018.07
 210014Short
336334492007.05.02 10:56sell1.39gbpjpym239.13239.11238.532007.05.02 12:47239.110.000.000.002.31
 210013Short[sl]
336335072007.05.02 10:56sell1.39gbpusdm1.98982.03481.98382007.05.02 14:021.98890.000.000.0012.51
 210014Short
336594482007.05.02 14:00buy1.39usdjpym120.17120.18120.732007.05.02 14:10120.180.000.000.001.16
 110018Long Order Opened[sl]
336603382007.05.02 14:02sell1.39gbpusdm1.98852.03351.98252007.05.03 12:551.99090.000.000.13-33.36
 210014Short
336630802007.05.02 14:10buy1.39usdjpym120.21120.30120.812007.05.03 14:46120.300.000.005.6310.40
 110018Long Order Opened[sl]
336648412007.05.02 14:21buy3.13gbpjpym238.92232.22239.522007.05.03 03:14239.270.000.0019.3091.14
 110013Long Order Opened
336648502007.05.02 14:21sell1.39gbpjpym238.84243.34238.242007.05.03 03:14239.370.000.00-11.05-61.27
 210013Short
337099252007.05.03 03:14buy1.39gbpjpym239.34239.36239.942007.05.03 08:05239.460.000.000.0013.88
 110013Long Order Opened
337278962007.05.03 08:00buy1.39gbpusdm1.99271.99291.99872007.05.03 09:341.99290.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337283432007.05.03 08:05buy1.39gbpjpym239.55235.05240.152007.05.04 12:03239.210.000.002.86-39.27
 110013Long Order Opened
337315332007.05.03 09:34buy1.39gbpusdm1.99341.99361.99942007.05.03 12:301.99360.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337438482007.05.03 12:28sell3.13gbpusdm1.99402.06101.98802007.05.03 12:551.99070.000.000.00103.29
 210014Short
337452412007.05.03 12:30buy1.39gbpusdm1.99461.94962.00062007.05.03 12:551.99030.000.000.00-59.77
 110014Long Order Opened
337605912007.05.03 14:00sell1.39gbpusdm1.98782.03281.98182007.05.03 14:241.98690.000.000.0012.51
 210014Short
337665592007.05.03 14:24sell1.39gbpusdm1.98632.03131.98032007.05.04 01:371.98540.000.000.0412.51
 210014Short
337799432007.05.03 16:14sell1.39gbpjpym239.04238.97238.482007.05.04 02:48238.970.000.00-3.688.08
 210013Short[sl]
337858612007.05.03 18:02buy1.39usdjpym120.39120.44120.992007.05.10 13:04120.440.000.0013.155.77
 110018Long Order Opened[sl]
338192972007.05.04 02:36buy3.13gbpjpym239.00232.30239.602007.05.04 12:03239.210.000.000.0054.62
 110013Long Order Opened
341338222007.05.09 07:28buy3.22usdjpym119.82113.12120.422007.05.10 09:17120.420.000.0013.04160.44
 110018Long Order Opened[tp]
341398242007.05.09 09:29buy1.43gbpusdm1.99081.99081.99682007.05.09 09:401.99170.000.000.0012.87
 110014Long Order Opened
341404532007.05.09 09:40buy1.44gbpusdm1.99221.99221.99822007.05.09 09:591.99310.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341418852007.05.09 10:00buy1.44gbpusdm1.99341.94841.99942007.05.09 12:531.99430.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341740442007.05.09 16:00buy1.43gbpjpym239.19239.21239.792007.05.09 17:10239.300.000.000.0013.13
 110013Long Order Opened
341749542007.05.09 16:17buy1.43gbpusdm1.99661.95162.00262007.05.10 11:021.98920.000.00-0.17-105.82
 110014Long Order Opened
341771872007.05.09 17:10buy1.44gbpjpym239.39239.41239.992007.05.09 20:24239.500.000.000.0013.19
 110013Long Order Opened
341939962007.05.09 20:24buy1.44gbpjpym239.57239.59240.172007.05.10 06:10239.590.000.008.882.40
 110013Long Order Opened[sl]
341983312007.05.09 22:14sell1.44gbpusdm1.99271.99121.98672007.05.10 08:191.99120.000.000.0021.60
 210014Short[sl]
342008752007.05.09 23:21sell3.26usdjpym120.18126.88119.582007.05.10 17:14119.980.000.000.0054.34
 210018Short
342298662007.05.10 08:00buy1.45gbpjpym239.75235.25240.352007.05.10 11:04239.520.000.000.00-27.71
 110013Long Order Opened
342326812007.05.10 08:15buy3.24gbpusdm1.99091.92391.99692007.05.10 11:021.98920.000.000.00-55.08
 110014Long Order Opened
342418202007.05.10 09:22buy3.15gbpjpym239.20232.50239.802007.05.10 11:04239.530.000.000.0086.39
 110013Long Order Opened
342470242007.05.10 10:15buy7.09gbpusdm1.98581.92641.99182007.05.10 11:021.98920.000.000.00241.06
 110014Long Order Opened
342471962007.05.10 10:15sell1.39gbpusdm1.98522.03021.97922007.05.10 11:021.99000.000.000.00-66.72
 210014Short
342489272007.05.10 10:35sell1.41gbpjpym239.21243.71238.612007.05.10 11:04239.640.000.000.00-50.38
 210013Short
342952862007.05.10 16:02sell1.47gbpjpym238.57238.56237.972007.05.10 16:07238.560.000.000.001.22
 210013Short[sl]
342962992007.05.10 16:07sell1.47gbpjpym238.46238.45237.862007.05.10 16:26238.350.000.000.0013.46
 210013Short
342980232007.05.10 16:26sell1.48gbpjpym238.26238.24237.662007.05.10 16:37238.150.000.000.0013.55
 210013Short
342997312007.05.10 16:37sell1.48gbpjpym238.08238.06237.482007.05.10 16:40237.970.000.000.0013.55
 210013Short
343013472007.05.10 16:40sell1.48gbpjpym237.87237.85237.272007.05.10 16:55237.750.000.000.0014.78
 210013Short
343062072007.05.10 16:55sell1.49gbpjpym237.66237.65237.062007.05.10 16:58237.550.000.000.0013.65
 210013Short
343083462007.05.10 16:58sell1.49gbpjpym237.48237.47236.882007.05.10 17:11237.370.000.000.0013.65
 210013Short
343244432007.05.10 19:34sell1.50usdjpym119.96119.94119.362007.05.10 20:00119.850.000.000.0013.77
 210018Short
344553812007.05.11 18:09buy1.50gbpusdm1.98251.93751.98852007.05.13 23:371.98350.000.00-0.0615.00
 110014Long Order Opened
344576032007.05.11 19:00buy1.50usdjpym120.15120.17120.752007.05.14 06:37120.260.000.002.0313.72
 110018Long Order Opened
344598162007.05.13 22:00buy1.50gbpjpym238.34238.36238.942007.05.14 02:59238.360.000.000.002.50
 110013Long Order Opened[sl]
344696412007.05.14 00:02buy1.50gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.15 14:311.98040.000.00-0.06-51.00
 110014Long Order Opened
344825322007.05.14 05:00buy1.50gbpjpym238.55238.57239.152007.05.14 06:40238.660.000.000.0013.72
 110013Long Order Opened
344999642007.05.14 09:00buy1.50usdjpym120.31120.33120.912007.05.14 13:00120.420.000.000.0013.70
 110018Long Order Opened
345004022007.05.14 09:06buy1.50gbpjpym238.37238.38238.972007.05.14 09:19238.380.000.000.001.25
 110013Long Order Opened[sl]
345011582007.05.14 09:19buy1.50gbpjpym238.46238.48239.062007.05.14 11:17238.480.000.000.002.50
 110013Long Order Opened[sl]
345036662007.05.14 10:13sell1.50gbpusdm1.98041.98021.97442007.05.14 12:211.98020.000.000.003.00
 210014Short[sl]
345075422007.05.14 11:17buy1.50gbpjpym238.57234.07239.172007.05.14 20:32238.220.000.000.00-43.62
 110013Long Order Opened
345111902007.05.14 12:21sell1.49gbpusdm1.97971.97921.97372007.05.14 20:111.97920.000.000.007.45
 210014Short[sl]
345185232007.05.14 14:33sell1.49gbpjpym238.11238.05237.512007.05.14 19:08238.050.000.000.007.43
 210013Short[sl]
345235162007.05.14 16:02buy1.49usdjpym120.40120.41121.002007.05.14 23:53120.410.000.002.011.24
 110018Long Order Opened[sl]
345291962007.05.14 18:59buy3.35gbpjpym238.01231.31238.612007.05.14 20:32238.220.000.000.0058.45
 110013Long Order Opened
345342532007.05.14 22:07sell1.50gbpjpym238.18238.16237.582007.05.15 07:13238.160.000.000.002.50
 210013Short[sl]
345453702007.05.15 02:40sell1.50usdjpym120.28120.22119.682007.05.15 07:10120.220.000.000.007.49
 210018Short[sl]
345460102007.05.15 03:00buy1.50usdjpym120.35120.37120.952007.05.15 09:30120.460.000.000.0013.70
 110018Long Order Opened
345473432007.05.15 04:00buy1.50gbpjpym238.39233.89238.992007.05.15 09:30238.200.000.000.00-23.65
 110013Long Order Opened
345643062007.05.15 08:30sell1.50gbpusdm1.97831.97801.97232007.05.15 08:331.97800.000.000.004.50
 210014Short[sl]
345649512007.05.15 08:32buy3.35gbpusdm1.97821.91121.98422007.05.15 14:311.98040.000.000.0073.70
 110014Long Order Opened
345656302007.05.15 08:33sell1.49gbpusdm1.97741.97641.97142007.05.15 09:191.97640.000.000.0014.90
 210014Short[sl]
345690362007.05.15 09:08buy3.33gbpjpym237.81231.11238.412007.05.15 09:30238.190.000.000.00105.01
 110013Long Order Opened
345690402007.05.15 09:08sell1.48gbpjpym237.73242.23237.132007.05.15 09:30238.270.000.000.00-66.30
 210013Short
345705112007.05.15 09:30buy1.49usdjpym120.49120.52121.092007.05.16 12:06120.520.000.002.013.71
 110018Long Order Opened[sl]
345715272007.05.15 09:35sell1.49gbpjpym238.00238.00237.402007.05.15 10:09237.880.000.000.0014.85
 210013Short
345985962007.05.15 14:00buy1.51gbpjpym238.38238.40238.982007.05.15 14:14238.490.000.000.0013.78
 110013Long Order Opened
346001282007.05.15 14:14buy1.52gbpjpym238.58238.59239.182007.05.15 14:54238.590.000.000.001.27
 110013Long Order Opened[sl]
346019592007.05.15 14:31buy1.53gbpusdm1.98101.93601.98702007.05.15 14:321.98190.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346052542007.05.15 14:32buy1.53gbpusdm1.98221.98221.98822007.05.15 14:481.98310.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346077702007.05.15 14:40sell1.53usdjpym120.27120.26119.672007.05.15 15:35120.260.000.000.001.27
 210018Short[sl]
346104722007.05.15 14:48buy1.53gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.15 15:021.98470.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346134572007.05.15 14:54buy1.53gbpjpym238.68238.70239.282007.05.15 15:43238.790.000.000.0014.01
 110013Long Order Opened
346231382007.05.15 16:00buy1.53gbpjpym238.80238.82239.402007.05.15 17:13238.910.000.000.0013.99
 110013Long Order Opened
346275352007.05.15 17:13buy1.54gbpjpym239.00239.01239.602007.05.16 06:00239.010.000.003.161.28
 110013Long Order Opened[sl]
346320852007.05.15 18:45sell1.53usdjpym120.20124.70119.602007.05.18 10:52120.920.000.00-10.94-91.10
 210018Short
346349772007.05.15 20:02buy1.53gbpusdm1.98541.94041.99142007.05.15 21:181.98630.000.00-0.0613.77
 110014Long Order Opened
346376262007.05.15 21:19buy1.53gbpusdm1.98671.94171.99272007.05.16 13:001.98320.000.000.00-53.55
 110014Long Order Opened
346670762007.05.16 08:00buy1.53gbpjpym239.10239.10239.702007.05.16 09:31239.220.000.000.0015.24
 110013Long Order Opened
346729172007.05.16 09:31sell1.54gbpusdm1.98551.98461.97952007.05.16 09:341.98460.000.000.0013.86
 210014Short[sl]
346731372007.05.16 09:31buy1.53gbpjpym239.14239.15239.742007.05.16 14:04239.250.000.000.0013.95
 110013Long Order Opened
346737172007.05.16 09:34sell1.53gbpusdm1.98421.98411.97822007.05.16 09:431.98410.000.000.001.53
 210014Short[sl]
346745832007.05.16 09:43sell1.53gbpusdm1.98371.98361.97772007.05.16 09:551.98360.000.000.001.53
 210014Short[sl]
346759752007.05.16 09:56sell1.53gbpusdm1.98311.98241.97712007.05.16 11:481.98240.000.000.0010.71
 210014Short[sl]
346846862007.05.16 11:48sell1.53gbpusdm1.98211.98151.97612007.05.16 12:501.98150.000.000.009.18
 210014Short[sl]
346900172007.05.16 12:06buy1.53usdjpym120.55120.61121.152007.05.16 12:59120.610.000.000.007.61
 110018Long Order Opened[sl]
346952542007.05.16 12:41buy3.44gbpusdm1.98101.91401.98702007.05.16 13:001.98310.000.000.0072.24
 110014Long Order Opened
346981872007.05.16 12:59buy1.54usdjpym120.64120.69121.242007.05.16 14:28120.690.000.000.006.38
 110018Long Order Opened[sl]
347068932007.05.16 14:04buy1.55gbpjpym239.32234.82239.922007.05.17 09:11239.360.000.009.565.12
 110013Long Order Opened
347079512007.05.16 14:11sell3.49usdjpym120.76127.46120.162007.05.18 10:52120.920.000.00-19.96-46.18
 210018Short
347086812007.05.16 14:17sell1.55gbpusdm1.98131.98131.97532007.05.16 15:131.97930.000.000.0031.00
 210014Short
347165192007.05.16 15:13sell1.54gbpusdm1.97891.97891.97292007.05.16 15:481.97800.000.000.0013.86
 210014Short
347257712007.05.16 15:48sell1.54gbpusdm1.97782.02281.97182007.05.16 16:121.97690.000.000.0013.86
 210014Short
347332282007.05.16 16:16buy3.46gbpjpym238.76232.06239.362007.05.17 09:11239.360.000.0021.33171.57
 110013Long Order Opened[tp]
347382282007.05.16 17:24sell1.53gbpusdm1.97562.02061.96962007.05.17 11:171.97480.000.000.1412.24
 210014Short
347382712007.05.16 17:24sell1.53gbpjpym238.56243.06237.962007.05.18 08:30239.320.000.00-16.21-95.87
 210013Short
347511612007.05.16 21:28buy0.01gbpusdm1.97750.00000.00002007.05.18 08:331.97240.000.000.00-0.51
347647592007.05.17 01:01buy1.54usdjpym120.85120.87121.452007.05.17 06:51120.870.000.000.002.55
 110018Long Order Opened[sl]
347891152007.05.17 07:31sell3.46gbpjpym239.12245.82238.522007.05.18 08:30239.310.000.00-9.17-54.20
 210013Short
347943992007.05.17 09:00buy1.53usdjpym121.00121.08121.602007.05.17 11:12121.080.000.000.0010.11
 110018Long Order Opened[sl]
347962332007.05.17 09:14buy1.54gbpjpym239.25239.25239.852007.05.17 10:12239.250.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
348078902007.05.17 11:17sell1.54gbpusdm1.97412.01911.96812007.05.18 08:331.97320.000.000.0513.86
 210014Short
348235502007.05.17 12:39sell7.70usdjpym121.25127.19120.652007.05.18 10:52120.920.000.00-11.01210.14
 210018Short
348284412007.05.17 13:00buy1.53usdjpym121.24121.26121.842007.05.17 15:48121.260.000.000.002.52
 110018Long Order Opened[sl]
348372382007.05.17 14:00buy1.51gbpjpym239.48239.50240.082007.05.17 16:15239.500.000.000.002.49
 110013Long Order Opened[sl]
348495692007.05.17 15:48buy1.51usdjpym121.30116.80121.902007.05.18 10:52120.890.000.002.04-51.21
 110018Long Order Opened
348527912007.05.17 16:15buy1.51gbpjpym239.58239.62240.182007.05.18 07:37239.620.000.003.104.98
 110013Long Order Opened[sl]
348762992007.05.18 00:55sell7.54gbpjpym239.61245.55239.012007.05.18 08:30239.330.000.000.00174.06
 210013Short
349177322007.05.18 10:26sell1.59gbpjpym238.61238.60238.012007.05.18 10:48238.480.000.000.0017.09
 210013Short
349257852007.05.18 10:47sell1.59gbpusdm1.97072.01571.96472007.05.21 06:541.97310.000.000.05-38.16
 210014Short
349266042007.05.18 10:48sell1.59gbpjpym238.41238.39237.812007.05.18 10:52238.300.000.000.0014.47
 210013Short
349282592007.05.18 10:52sell1.60gbpjpym238.23238.21237.632007.05.18 10:58238.120.000.000.0014.57
 210013Short
349297222007.05.18 10:58sell1.60gbpjpym238.03238.01237.432007.05.18 11:00237.920.000.000.0014.58
 210013Short
349689702007.05.18 15:06sell3.58gbpusdm1.97622.04321.97022007.05.21 06:541.97310.000.000.11110.98
 210014Short
349820472007.05.18 16:26buy1.60gbpjpym239.37239.39239.972007.05.21 15:38239.390.000.003.292.64
 110013Long Order Opened[sl]
349825102007.05.18 16:34buy1.59gbpusdm1.97631.93131.98232007.05.21 06:541.97270.000.00-0.06-57.24
 110014Long Order Opened
350299152007.05.21 03:01buy1.60usdjpym121.28116.78121.882007.05.21 11:59121.480.000.000.0026.34
 110018Long Order Opened
351287512007.05.21 12:01buy1.61usdjpym121.54121.63122.142007.05.23 00:32121.630.000.004.3411.91
 110018Long Order Opened[sl]
351633822007.05.21 15:38buy1.61gbpjpym239.47239.48240.072007.05.21 16:55239.480.000.000.001.32
 110013Long Order Opened[sl]
351740422007.05.21 16:55buy1.61gbpjpym239.57239.58240.172007.05.22 08:43239.580.000.003.311.32
 110013Long Order Opened[sl]
352001042007.05.21 21:01buy1.61gbpusdm1.97181.92681.97782007.05.22 06:431.97270.000.000.0014.49
 110014Long Order Opened
352079352007.05.21 22:45sell0.01eurusdm1.34660.00000.00002007.05.22 17:441.34550.000.000.000.11
352596192007.05.22 08:07buy1.61gbpusdm1.97271.97361.97872007.05.22 12:341.97360.000.000.0014.49
 110014Long Order Opened[sl]
352630662007.05.22 08:43buy1.61gbpjpym239.67239.68240.272007.05.22 12:18239.680.000.000.001.33
 110013Long Order Opened[sl]
352705742007.05.22 09:35sell1.61gbpusdm1.97042.01541.96442007.05.23 08:211.97240.000.000.05-32.20
 210014Short
352916352007.05.22 12:18buy1.61gbpjpym239.76239.76240.362007.05.22 15:15239.760.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
352921012007.05.22 12:19sell1.61usdjpym121.42121.41120.822007.05.23 12:38121.410.000.00-2.301.33
 210018Short[sl]
352948032007.05.22 12:34buy1.61gbpusdm1.97391.97511.97992007.05.22 14:331.97510.000.000.0019.32
 110014Long Order Opened[sl]
353119732007.05.22 14:31sell3.62gbpusdm1.97592.04291.96992007.05.23 08:211.97240.000.000.11126.70
 210014Short
353268782007.05.22 16:00buy1.60gbpusdm1.97701.93201.98302007.05.23 08:211.97200.000.00-0.06-80.00
 110014Long Order Opened
353684212007.05.23 02:00buy1.61usdjpym121.69121.78122.292007.05.23 08:51121.780.000.000.0011.90
 110018Long Order Opened[sl]
354346442007.05.23 10:00buy1.62gbpusdm1.97831.97831.98432007.05.23 10:271.97920.000.000.0014.58
 110014Long Order Opened
354384292007.05.23 10:28buy1.62gbpusdm1.97951.93451.98552007.05.23 10:401.98050.000.000.0016.20
 110014Long Order Opened
354407532007.05.23 10:40buy1.63gbpusdm1.98081.98081.98682007.05.23 10:451.98170.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
354424412007.05.23 10:45buy1.63gbpusdm1.98191.93691.98792007.05.23 11:261.98290.000.000.0016.30
 110014Long Order Opened
354465472007.05.23 11:00buy1.63usdjpym121.69121.70122.292007.05.23 18:21121.700.000.000.001.34
 110018Long Order Opened[sl]
355004502007.05.23 14:31sell1.63usdjpym121.39121.37120.792007.05.24 09:25121.370.000.00-6.992.69
 210018Short[sl]
355472772007.05.23 19:39buy1.63usdjpym121.71117.21122.312007.05.25 06:27121.360.000.008.80-47.01
 110018Long Order Opened
356363712007.05.24 09:25sell1.63usdjpym121.33121.26120.732007.05.24 23:42121.260.000.00-2.339.41
 210018Short[sl]
356400902007.05.24 10:00buy1.63gbpusdm1.98571.94071.99172007.05.24 11:171.98660.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
356460152007.05.24 11:17buy1.63gbpusdm1.98711.94211.99312007.05.24 13:201.98800.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
356776852007.05.24 14:21sell1.62gbpusdm1.98451.98421.97852007.05.24 14:391.98420.000.000.004.86
 210014Short[sl]
357364802007.05.25 00:36buy3.65usdjpym121.15114.45121.752007.05.25 06:27121.360.000.000.0063.16
 110018Long Order Opened
357752142007.05.25 09:04buy1.63usdjpym121.40121.63122.002007.05.25 11:12121.630.000.000.0030.82
 110018Long Order Opened[sl]
  0.00 0.00 -2.02 1 780.31
Closed P/L: 1 778.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
356684212007.05.24 14:00buy1.63gbpusdm1.98841.94341.9944 1.98390.000.00-0.07-73.35
 110014Long Order Opened
356803222007.05.24 14:39sell1.62gbpusdm1.98392.02891.9779 1.98430.000.000.05-6.48
 210014Short
357720212007.05.25 08:09sell1.63usdjpym121.27125.77120.67 121.760.000.000.00-65.60
 210018Short
357917882007.05.25 13:08buy1.63usdjpym121.62121.67122.22 121.730.000.000.0014.73
 110018Long Order Opened
  0.00 0.00 -0.02 -130.70
 Floating P/L: -130.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 778.29 Floating P/L: -130.72 Margin: 163.00
Balance: 11 778.29 Equity: 11 647.57 Free Margin: 11 484.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 245.07 Gross Loss: 1 466.78 Total Net Profit: 1 778.29
Profit Factor: 2.21 Expected Payoff: 11.70  
Absolute Drawdown: 7.44 Maximal Drawdown: 260.27 (2.24%) Relative Drawdown: 2.24% (260.27)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 63 (77.78%) Long Positions (won %): 89 (83.15%)
Profit Trades (% of total): 123 (80.92%) Loss trades (% of total): 29 (19.08%)
Largest profit trade: 241.06 loss trade: -112.08
Average profit trade: 26.38 loss trade: -50.58
Maximum consecutive wins ($): 19 (301.32) consecutive losses ($): 2 (-175.45)
Maximal consecutive profit (count): 498.82 (15) consecutive loss (count): -175.45 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1