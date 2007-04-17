STS Finance SC

Account: 21XXX1 Name: mpower Currency: USD 2007 May 30, 09:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6159992007.04.17 12:30balanceDeposit5 000 000.00
6160012007.04.17 12:31sell10.00gbpusd1.99842.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.005 900.00
6160022007.04.17 12:32sell10.00gbpusd1.99852.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.006 000.00
6160052007.04.17 12:37sell10.00gbpusd1.99782.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.005 300.00
6160152007.04.17 12:50sell10.00gbpusd1.99842.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.005 900.00
6160192007.04.17 12:55sell10.00gbpusd1.99842.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.005 900.00
6168672007.04.17 19:57sell10.00gbpusd2.00452.01000.00002007.05.03 16:261.99020.000.0018.0014 300.00
6168682007.04.17 19:57sell10.00gbpusd2.00450.00000.00002007.04.26 18:341.99140.000.0011.0013 100.00
6168692007.04.17 19:57sell10.00gbpusd2.00450.00000.00002007.04.26 18:341.99140.000.0011.0013 100.00
6168702007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00000.00002007.04.26 18:341.99130.000.0011.0013 200.00
6168712007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00000.00002007.04.26 18:341.99130.000.0011.0013 200.00
6168722007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 000.00
6168732007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 000.00
6168742007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 000.00
6168752007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 000.00
6168772007.04.17 19:58sell10.00gbpusd2.00450.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 000.00
6168782007.04.17 19:59sell10.00gbpusd2.00460.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 100.00
6168812007.04.17 19:59sell10.00gbpusd2.00460.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 100.00
6168822007.04.17 19:59sell10.00gbpusd2.00460.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 100.00
6168832007.04.17 19:59sell10.00gbpusd2.00460.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 100.00
6168842007.04.17 19:59sell10.00gbpusd2.00460.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 100.00
6168852007.04.17 20:00sell10.00gbpusd2.00440.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 900.00
6168862007.04.17 20:00sell10.00gbpusd2.00440.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 900.00
6168872007.04.17 20:00sell10.00gbpusd2.00440.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 900.00
6168882007.04.17 20:00sell10.00gbpusd2.00440.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 900.00
6168892007.04.17 20:00sell10.00gbpusd2.00440.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 900.00
6168912007.04.17 20:01sell10.00gbpusd2.00430.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 800.00
6168922007.04.17 20:01sell10.00gbpusd2.00430.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 800.00
6168932007.04.17 20:01sell10.00gbpusd2.00430.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 800.00
6168942007.04.17 20:01sell10.00gbpusd2.00430.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 800.00
6169042007.04.17 20:02sell10.00gbpusd2.00420.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 700.00
6169052007.04.17 20:02sell10.00gbpusd2.00420.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 700.00
6169072007.04.17 20:03sell10.00gbpusd2.00420.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0011 700.00
6169092007.04.17 20:03sell10.00gbpusd2.00470.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 200.00
6169102007.04.17 20:04sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169112007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169122007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169132007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169142007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169152007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169162007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00480.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 300.00
6169172007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00500.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 500.00
6169182007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00500.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 500.00
6169192007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00500.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 500.00
6169202007.04.17 20:05sell10.00gbpusd2.00500.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 500.00
6169212007.04.17 20:06sell10.00gbpusd2.00500.00001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 500.00
6169252007.04.17 20:06sell10.00gbpusd2.00512.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 600.00
6169272007.04.17 20:06sell10.00gbpusd2.00512.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 600.00
6169282007.04.17 20:06sell10.00gbpusd2.00512.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 600.00
6169292007.04.17 20:06sell10.00gbpusd2.00512.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 600.00
6169302007.04.17 20:07sell10.00gbpusd2.00512.02001.99252007.04.26 14:471.99250.000.0011.0012 600.00
6393162007.05.02 23:48buy10.00gbpusd1.98991.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.00-66.00100.00
6393242007.05.02 23:49buy10.00gbpusd1.98971.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.00-66.00300.00
6393272007.05.02 23:51buy10.00gbpusd1.98961.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.00-66.00400.00
6393542007.05.03 00:23buy10.00gbpusd1.98931.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.000.00700.00
6393642007.05.03 00:28buy10.00gbpusd1.98911.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.000.00900.00
6393702007.05.03 00:31buy10.00gbpusd1.98901.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.000.001 000.00
6393762007.05.03 00:37buy10.00gbpusd1.98891.98721.99332007.05.03 03:581.99000.000.000.001 100.00
6393782007.05.03 00:38buy10.00gbpusd1.98881.98721.99332007.05.03 03:591.99000.000.000.001 200.00
6397442007.05.03 10:28buy10.00gbpusd1.99171.99021.99332007.05.03 11:071.99290.000.000.001 200.00
6398002007.05.03 11:38sell10.00gbpusd1.99260.00001.98952007.05.03 15:451.99170.000.000.00900.00
6398572007.05.03 12:11sell10.00gbpusd1.99300.00001.98952007.05.03 15:451.99170.000.000.001 300.00
6398612007.05.03 12:12sell10.00gbpusd1.99350.00001.98952007.05.03 15:451.99170.000.000.001 800.00
6398622007.05.03 12:12sell10.00gbpusd1.99360.00001.98952007.05.03 15:451.99170.000.000.001 900.00
6401582007.05.03 16:27buy10.00gbpusd1.98970.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00100.00
6401642007.05.03 16:27buy10.00gbpusd1.98970.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00100.00
6401652007.05.03 16:28buy10.00gbpusd1.98970.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00100.00
6401772007.05.03 16:29buy10.00gbpusd1.98940.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00400.00
6401782007.05.03 16:29buy10.00gbpusd1.98940.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00400.00
6401822007.05.03 16:30buy10.00gbpusd1.98940.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00400.00
6401982007.05.03 16:41buy10.00gbpusd1.98930.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00500.00
6401992007.05.03 16:42buy10.00gbpusd1.98930.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00500.00
6402002007.05.03 16:42buy10.00gbpusd1.98930.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00500.00
6402022007.05.03 16:42buy10.00gbpusd1.98930.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00500.00
6402042007.05.03 16:42buy10.00gbpusd1.98920.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00600.00
6402132007.05.03 16:45buy10.00gbpusd1.98910.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00700.00
6402162007.05.03 16:45buy10.00gbpusd1.98900.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00800.00
6402192007.05.03 16:46buy10.00gbpusd1.98900.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00800.00
6402202007.05.03 16:46buy10.00gbpusd1.98900.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00800.00
6402222007.05.03 16:46buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6402232007.05.03 16:46buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6402242007.05.03 16:47buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6402282007.05.03 16:47buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6402292007.05.03 16:47buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6402462007.05.03 16:53buy10.00gbpusd1.98880.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.001 000.00
6402472007.05.03 16:53buy10.00gbpusd1.98890.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.00900.00
6403742007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98670.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 100.00
6403752007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98670.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 100.00
6403762007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403782007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403792007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403802007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403822007.05.03 17:45buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403832007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403842007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403852007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403862007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403872007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403882007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403892007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403902007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403912007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403922007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403932007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403942007.05.03 17:46buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403952007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98690.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.002 900.00
6403962007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403972007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403982007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6403992007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6404002007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6404012007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:301.98980.000.00-22.003 000.00
6404022007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:081.98750.000.00-22.00700.00
6404032007.05.03 17:47buy10.00gbpusd1.98680.00001.98982007.05.04 15:011.98680.000.00-22.000.00
6415212007.05.04 15:11sell stop10.00gbpusd1.98621.98921.98232007.05.04 15:381.9886cancelled
6415202007.05.04 15:30buy10.00gbpusd1.99001.98521.99052007.05.04 15:321.99050.000.000.00500.00
6464852007.05.10 09:04sell10.00gbpusd1.99500.00001.99152007.05.10 10:591.99450.000.000.00500.00
6464882007.05.10 09:04sell10.00gbpusd1.99510.00001.99152007.05.10 10:591.99450.000.000.00600.00
6464892007.05.10 09:04sell10.00gbpusd1.99520.00001.99152007.05.10 10:591.99450.000.000.00700.00
6464942007.05.10 09:05sell10.00gbpusd1.99560.00001.99152007.05.10 10:591.99450.000.000.001 100.00
6465542007.05.10 09:37sell10.00gbpusd1.99590.00001.99152007.05.10 10:591.99450.000.000.001 400.00
6466792007.05.10 11:24buy10.00gbpusd1.99090.00000.00002007.05.10 11:381.99130.000.000.00400.00
6466832007.05.10 11:26buy10.00gbpusd1.99070.00000.00002007.05.10 11:381.99130.000.000.00600.00
6467002007.05.10 11:31buy10.00gbpusd1.99000.00000.00002007.05.10 11:381.99130.000.000.001 300.00
6467012007.05.10 11:31buy10.00gbpusd1.98980.00000.00002007.05.10 11:381.99130.000.000.001 500.00
6468072007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468082007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468092007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468102007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468112007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468122007.05.10 12:26buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468132007.05.10 12:27buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468142007.05.10 12:27buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468162007.05.10 12:27buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6468172007.05.10 12:27buy10.00gbpusd1.98690.00000.00002007.05.10 13:541.98790.000.000.001 000.00
6469162007.05.10 13:57buy stop10.00gbpusd1.98981.98901.99992007.05.10 14:011.9888cancelled
6469152007.05.10 14:00sell10.00gbpusd1.98771.98851.98002007.05.10 14:001.98850.000.000.00-800.00
6483312007.05.11 10:27buy10.00gbpusd1.97740.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.00500.00
6483352007.05.11 10:27buy10.00gbpusd1.97690.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 000.00
6483372007.05.11 10:28buy10.00gbpusd1.97680.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 100.00
6483382007.05.11 10:28buy10.00gbpusd1.97670.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 200.00
6483422007.05.11 10:28buy10.00gbpusd1.97660.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 300.00
6483522007.05.11 10:32buy10.00gbpusd1.97660.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 300.00
6483612007.05.11 10:34buy10.00gbpusd1.97660.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 300.00
6483622007.05.11 10:35buy10.00gbpusd1.97650.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 400.00
6483632007.05.11 10:35buy10.00gbpusd1.97650.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 400.00
6483642007.05.11 10:35buy10.00gbpusd1.97650.00000.00002007.05.11 11:241.97790.000.000.001 400.00
6500222007.05.14 17:14buy10.00gbpusd1.97960.00000.00002007.05.14 17:221.97980.000.000.00200.00
6500272007.05.14 17:15buy10.00gbpusd1.97950.00000.00002007.05.14 17:221.97980.000.000.00300.00
6547642007.05.18 10:47sell10.00gbpusd1.97630.00000.00002007.05.18 11:301.97350.000.000.002 800.00
6547752007.05.18 10:55sell10.00gbpusd1.97660.00000.00002007.05.18 11:301.97410.000.000.002 500.00
6547762007.05.18 10:56sell10.00gbpusd1.97660.00000.00002007.05.18 11:301.97410.000.000.002 500.00
6548102007.05.18 11:16sell10.00gbpusd1.97680.00000.00002007.05.18 11:301.97400.000.000.002 800.00
6548112007.05.18 11:17sell10.00gbpusd1.97690.00000.00002007.05.18 11:301.97400.000.000.002 900.00
6548242007.05.18 11:28sell10.00gbpusd1.97720.00000.00002007.05.18 11:301.97400.000.000.003 200.00
6548512007.05.18 11:34buy10.00gbpusd1.97261.97150.00002007.05.18 11:351.97150.000.000.00-1 100.00
6548632007.05.18 11:37buy10.00gbpusd1.97210.00000.00002007.05.21 08:471.97330.000.001.001 200.00
6561962007.05.21 08:56sell10.00gbpusd1.97350.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00600.00
6562102007.05.21 09:03sell10.00gbpusd1.97350.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00600.00
6562182007.05.21 09:11sell10.00gbpusd1.97350.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00600.00
6562192007.05.21 09:12sell10.00gbpusd1.97350.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00600.00
6562202007.05.21 09:12sell10.00gbpusd1.97350.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00600.00
6562342007.05.21 09:33sell10.00gbpusd1.97370.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.00800.00
6562442007.05.21 09:36sell10.00gbpusd1.97390.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.001 000.00
6562462007.05.21 09:37sell10.00gbpusd1.97390.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.001 000.00
6562472007.05.21 09:37sell10.00gbpusd1.97390.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.001 000.00
6562482007.05.21 09:37sell10.00gbpusd1.97390.00000.00002007.05.21 10:001.97290.000.000.001 000.00
6563012007.05.21 10:05sell10.00gbpusd1.97320.00000.00002007.05.21 10:211.97300.000.000.00200.00
6563272007.05.21 10:39sell10.00gbpusd1.97250.00000.00002007.05.21 12:101.97220.000.000.00300.00
6563822007.05.21 11:45sell10.00gbpusd1.97310.00000.00002007.05.21 12:051.97260.000.000.00500.00
6563842007.05.21 11:47sell10.00gbpusd1.97320.00000.00002007.05.21 12:051.97260.000.000.00600.00
6567432007.05.21 16:26buy10.00gbpusd1.96840.00000.00002007.05.21 16:351.96870.000.000.00300.00
6567542007.05.21 16:39buy10.00gbpusd1.96860.00000.00002007.05.21 20:381.97030.000.000.001 700.00
6567642007.05.21 16:50buy10.00gbpusd1.96860.00000.00002007.05.21 20:381.97030.000.000.001 700.00
6573062007.05.22 09:46buy10.00gbpusd1.97300.00001.97342007.05.22 10:031.97260.000.000.00-400.00
6573112007.05.22 09:55sell10.00gbpusd1.97260.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 300.00
6573132007.05.22 09:57sell10.00gbpusd1.97270.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 400.00
6573262007.05.22 10:06sell10.00gbpusd1.97290.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 600.00
6573522007.05.22 10:44sell10.00gbpusd1.97210.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.00800.00
6573532007.05.22 10:44sell10.00gbpusd1.97210.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.00800.00
6574002007.05.22 11:28sell10.00gbpusd1.97230.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 000.00
6574012007.05.22 11:29sell10.00gbpusd1.97260.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 300.00
6574032007.05.22 11:29sell10.00gbpusd1.97260.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 300.00
6574042007.05.22 11:29sell10.00gbpusd1.97260.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 300.00
6574052007.05.22 11:29sell10.00gbpusd1.97260.00000.00002007.05.22 12:321.97130.000.000.001 300.00
6577942007.05.22 17:29sell10.00gbpusd1.97510.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.00600.00
6577982007.05.22 17:29sell10.00gbpusd1.97520.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.00700.00
6577992007.05.22 17:30sell10.00gbpusd1.97530.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.00800.00
6578002007.05.22 17:30sell10.00gbpusd1.97540.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.00900.00
6578032007.05.22 17:30sell10.00gbpusd1.97570.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.001 200.00
6578052007.05.22 17:31sell10.00gbpusd1.97580.00000.00002007.05.22 18:281.97450.000.000.001 300.00
6578982007.05.22 18:57sell10.00gbpusd1.97570.00000.00002007.05.23 08:231.97480.000.00-75.00900.00
6578992007.05.22 18:58sell10.00gbpusd1.97610.00000.00002007.05.23 08:231.97480.000.00-75.001 300.00
6579022007.05.22 18:59sell10.00gbpusd1.97640.00000.00002007.05.23 08:231.97480.000.00-75.001 600.00
6579042007.05.22 18:59sell10.00gbpusd1.97670.00000.00002007.05.23 08:231.97480.000.00-75.001 900.00
6585012007.05.23 09:47sell10.00gbpusd1.97530.00000.00002007.05.23 11:151.97310.000.000.002 200.00
6586432007.05.23 11:25buy10.00gbpusd1.97221.97160.00002007.05.23 11:311.97300.000.000.00800.00
6588492007.05.23 13:40sell10.00gbpusd1.98040.00001.97552007.05.30 09:121.98030.000.00-525.00100.00
6587902007.05.23 13:41sell10.00gbpusd1.98050.00001.97552007.05.30 09:111.98040.000.00-525.00100.00
6588662007.05.23 13:46sell10.00gbpusd1.98170.00001.97552007.05.30 09:041.98080.000.00-525.00900.00
6588702007.05.23 13:47sell10.00gbpusd1.98180.00001.97552007.05.30 09:041.98080.000.00-525.001 000.00
6589082007.05.23 14:14buy10.00gbpusd1.98171.98230.00002007.05.23 14:291.98320.000.000.001 500.00
6589102007.05.23 14:15buy10.00gbpusd1.98161.98230.00002007.05.23 14:291.98320.000.000.001 600.00
6589112007.05.23 14:26sell10.00gbpusd1.98300.00001.97852007.05.30 09:041.98080.000.00-525.002 200.00
6589122007.05.23 14:40sell10.00gbpusd1.98450.00001.97852007.05.30 09:041.98080.000.00-525.003 700.00
6589132007.05.23 14:53sell10.00gbpusd1.98600.00001.97852007.05.30 09:041.98080.000.00-525.005 200.00
6589142007.05.23 15:29sell10.00gbpusd1.98670.00001.97852007.05.30 09:041.98080.000.00-525.005 900.00
6592072007.05.23 17:29sell0.01gbpusd1.98850.00001.97852007.05.30 09:031.98080.000.00-0.547.70
6626662007.05.28 23:12sell0.01gbpusd1.98370.00001.98152007.05.29 18:011.98150.000.00-0.082.20
6626712007.05.28 23:33sell0.01gbpusd1.98380.00001.98152007.05.29 18:011.98150.000.00-0.082.30
6629802007.05.29 09:03sell0.01gbpusd1.98500.00001.97852007.05.30 09:031.98080.000.00-0.084.20
6629812007.05.29 09:03sell0.01gbpusd1.98510.00001.97852007.05.30 09:041.98080.000.00-0.084.30
6629862007.05.29 09:04sell0.01gbpusd1.98520.00001.97852007.05.30 09:031.98080.000.00-0.084.40
6629922007.05.29 09:06sell0.01gbpusd1.98530.00001.97852007.05.30 09:031.98090.000.00-0.084.40
6632532007.05.29 12:02sell0.01gbpusd1.98910.00001.98152007.05.29 18:011.98150.000.000.007.60
6632702007.05.29 12:09sell0.01gbpusd1.98910.00001.98152007.05.29 18:011.98150.000.000.007.60
6632712007.05.29 12:09sell0.01gbpusd1.98920.00001.96852007.05.30 09:031.98090.000.00-0.088.30
6632722007.05.29 12:10sell0.01gbpusd1.98940.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-0.088.60
6632742007.05.29 12:10sell0.01gbpusd1.98960.00001.96852007.05.30 09:021.98070.000.00-0.088.90
6632842007.05.29 12:14sell limit10.00gbpusd1.99050.00001.96852007.05.30 09:041.9802cancelled
6632862007.05.29 12:15sell limit10.00gbpusd1.99100.00001.96852007.05.30 09:041.9803cancelled
6632872007.05.29 12:16sell limit10.00gbpusd1.99150.00001.96852007.05.30 09:041.9803cancelled
6632882007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98920.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 400.00
6632892007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98920.00001.96852007.05.30 09:021.98080.000.00-75.008 400.00
6632902007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98920.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 400.00
6632912007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98910.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 300.00
6632922007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98910.00001.96852007.05.30 09:021.98080.000.00-75.008 300.00
6632932007.05.29 12:16sell10.00gbpusd1.98910.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 300.00
6632942007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98910.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 300.00
6632952007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98910.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 300.00
6632962007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98900.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 200.00
6632972007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98900.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 200.00
6632982007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98900.00001.96852007.05.30 09:031.98080.000.00-75.008 200.00
6632992007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98890.00001.96852007.05.30 09:021.98080.000.00-75.008 100.00
6633002007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98890.00001.96852007.05.30 09:021.98060.000.00-75.008 300.00
6633012007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98890.00001.96852007.05.30 09:021.98050.000.00-75.008 400.00
6633022007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98870.00001.96852007.05.30 09:021.98040.000.00-75.008 300.00
6633032007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:021.98040.000.00-75.008 200.00
6633042007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:021.98030.000.00-75.008 300.00
6633052007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:021.98030.000.00-75.008 300.00
6633062007.05.29 12:17sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:021.98030.000.00-75.008 300.00
6633072007.05.29 12:18sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:011.98030.000.00-75.008 300.00
6633082007.05.29 12:18sell10.00gbpusd1.98860.00001.96852007.05.30 09:021.98030.000.00-75.008 300.00
  0.00 0.00 -6 816.26 968 370.50
Closed P/L: 961 554.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6587302007.05.23 12:12sell10.00gbpusd1.97720.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-3 300.00
6587342007.05.23 12:12sell10.00gbpusd1.97740.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-3 100.00
6587712007.05.23 12:35sell10.00gbpusd1.97830.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-2 200.00
6588452007.05.23 13:39sell10.00gbpusd1.97970.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-800.00
6588462007.05.23 13:39sell10.00gbpusd1.97990.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-600.00
6588472007.05.23 13:40sell10.00gbpusd1.98010.00001.9755 1.98050.000.00-525.00-400.00
6646342007.05.30 09:08buy10.00gbpusd1.98080.00000.0000 1.98010.000.000.00-700.00
6646352007.05.30 09:08buy10.00gbpusd1.98070.00000.0000 1.98010.000.000.00-600.00
6646372007.05.30 09:09buy10.00gbpusd1.98060.00000.0000 1.98010.000.000.00-500.00
6646432007.05.30 09:11buy10.00gbpusd1.98040.00000.0000 1.98010.000.000.00-300.00
6646442007.05.30 09:12buy10.00gbpusd1.98030.00000.0000 1.98010.000.000.00-200.00
  0.00 0.00 -3 150.00 -12 700.00
 Floating P/L: -15 850.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 961 554.24 Floating P/L: -15 850.00 Margin: 43 550.80
Balance: 5 961 554.24 Equity: 5 945 704.24 Free Margin: 5 902 153.44
 
Details:
Graph
Gross Profit: 964 726.24 Gross Loss: 3 172.00 Total Net Profit: 961 554.24
Profit Factor: 304.14 Expected Payoff: 4057.19  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 100.00 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (1 100.00)
 
Total Trades: 237 Short Positions (won %): 142 (97.89%) Long Positions (won %): 95 (96.84%)
Profit Trades (% of total): 231 (97.47%) Loss trades (% of total): 6 (2.53%)
Largest profit trade: 14 318.00 loss trade: -1 100.00
Average profit trade: 4 176.30 loss trade: -528.67
Maximum consecutive wins ($): 69 (108 722.00) consecutive losses ($): 2 (-850.00)
Maximal consecutive profit (count): 595 159.00 (63) consecutive loss (count): -1 100.00 (1)
Average consecutive wins: 46 consecutive losses: 1