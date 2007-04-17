|Account: 21XXX1
|Name: mpower
|Currency: USD
|2007 May 30, 09:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|615999
|2007.04.17 12:30
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|616001
|2007.04.17 12:31
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9984
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|5 900.00
|616002
|2007.04.17 12:32
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9985
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|6 000.00
|616005
|2007.04.17 12:37
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9978
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|5 300.00
|616015
|2007.04.17 12:50
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9984
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|5 900.00
|616019
|2007.04.17 12:55
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9984
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|5 900.00
|616867
|2007.04.17 19:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|2.0100
|0.0000
|2007.05.03 16:26
|1.9902
|0.00
|0.00
|18.00
|14 300.00
|616868
|2007.04.17 19:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 18:34
|1.9914
|0.00
|0.00
|11.00
|13 100.00
|616869
|2007.04.17 19:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 18:34
|1.9914
|0.00
|0.00
|11.00
|13 100.00
|616870
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 18:34
|1.9913
|0.00
|0.00
|11.00
|13 200.00
|616871
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 18:34
|1.9913
|0.00
|0.00
|11.00
|13 200.00
|616872
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 000.00
|616873
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 000.00
|616874
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 000.00
|616875
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 000.00
|616877
|2007.04.17 19:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 000.00
|616878
|2007.04.17 19:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 100.00
|616881
|2007.04.17 19:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 100.00
|616882
|2007.04.17 19:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 100.00
|616883
|2007.04.17 19:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 100.00
|616884
|2007.04.17 19:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 100.00
|616885
|2007.04.17 20:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 900.00
|616886
|2007.04.17 20:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 900.00
|616887
|2007.04.17 20:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 900.00
|616888
|2007.04.17 20:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 900.00
|616889
|2007.04.17 20:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 900.00
|616891
|2007.04.17 20:01
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 800.00
|616892
|2007.04.17 20:01
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 800.00
|616893
|2007.04.17 20:01
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 800.00
|616894
|2007.04.17 20:01
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 800.00
|616904
|2007.04.17 20:02
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 700.00
|616905
|2007.04.17 20:02
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 700.00
|616907
|2007.04.17 20:03
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|11 700.00
|616909
|2007.04.17 20:03
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0047
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 200.00
|616910
|2007.04.17 20:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616911
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616912
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616913
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616914
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616915
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616916
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 300.00
|616917
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 500.00
|616918
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 500.00
|616919
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 500.00
|616920
|2007.04.17 20:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 500.00
|616921
|2007.04.17 20:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 500.00
|616925
|2007.04.17 20:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0051
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 600.00
|616927
|2007.04.17 20:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0051
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 600.00
|616928
|2007.04.17 20:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0051
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 600.00
|616929
|2007.04.17 20:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0051
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 600.00
|616930
|2007.04.17 20:07
|sell
|10.00
|gbpusd
|2.0051
|2.0200
|1.9925
|2007.04.26 14:47
|1.9925
|0.00
|0.00
|11.00
|12 600.00
|639316
|2007.05.02 23:48
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9899
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|-66.00
|100.00
|639324
|2007.05.02 23:49
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9897
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|-66.00
|300.00
|639327
|2007.05.02 23:51
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9896
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|-66.00
|400.00
|639354
|2007.05.03 00:23
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9893
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|639364
|2007.05.03 00:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|639370
|2007.05.03 00:31
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|639376
|2007.05.03 00:37
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:58
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|639378
|2007.05.03 00:38
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9888
|1.9872
|1.9933
|2007.05.03 03:59
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|639744
|2007.05.03 10:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9917
|1.9902
|1.9933
|2007.05.03 11:07
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|639800
|2007.05.03 11:38
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9895
|2007.05.03 15:45
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|639857
|2007.05.03 12:11
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9895
|2007.05.03 15:45
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|639861
|2007.05.03 12:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9895
|2007.05.03 15:45
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|1 800.00
|639862
|2007.05.03 12:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9895
|2007.05.03 15:45
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|1 900.00
|640158
|2007.05.03 16:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|100.00
|640164
|2007.05.03 16:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|100.00
|640165
|2007.05.03 16:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|100.00
|640177
|2007.05.03 16:29
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|400.00
|640178
|2007.05.03 16:29
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|400.00
|640182
|2007.05.03 16:30
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|400.00
|640198
|2007.05.03 16:41
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|500.00
|640199
|2007.05.03 16:42
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|500.00
|640200
|2007.05.03 16:42
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|500.00
|640202
|2007.05.03 16:42
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|500.00
|640204
|2007.05.03 16:42
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|600.00
|640213
|2007.05.03 16:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|700.00
|640216
|2007.05.03 16:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|800.00
|640219
|2007.05.03 16:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|800.00
|640220
|2007.05.03 16:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|800.00
|640222
|2007.05.03 16:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640223
|2007.05.03 16:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640224
|2007.05.03 16:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640228
|2007.05.03 16:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640229
|2007.05.03 16:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640246
|2007.05.03 16:53
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|1 000.00
|640247
|2007.05.03 16:53
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|900.00
|640374
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 100.00
|640375
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 100.00
|640376
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640378
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640379
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640380
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640382
|2007.05.03 17:45
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640383
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640384
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640385
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640386
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640387
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640388
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640389
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640390
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640391
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640392
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640393
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640394
|2007.05.03 17:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640395
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|2 900.00
|640396
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640397
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640398
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640399
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640400
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640401
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:30
|1.9898
|0.00
|0.00
|-22.00
|3 000.00
|640402
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:08
|1.9875
|0.00
|0.00
|-22.00
|700.00
|640403
|2007.05.03 17:47
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9898
|2007.05.04 15:01
|1.9868
|0.00
|0.00
|-22.00
|0.00
|641521
|2007.05.04 15:11
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.9862
|1.9892
|1.9823
|2007.05.04 15:38
|1.9886
|cancelled
|641520
|2007.05.04 15:30
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9900
|1.9852
|1.9905
|2007.05.04 15:32
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|646485
|2007.05.10 09:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9950
|0.0000
|1.9915
|2007.05.10 10:59
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|646488
|2007.05.10 09:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9915
|2007.05.10 10:59
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|646489
|2007.05.10 09:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9915
|2007.05.10 10:59
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|646494
|2007.05.10 09:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9915
|2007.05.10 10:59
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|646554
|2007.05.10 09:37
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9915
|2007.05.10 10:59
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|1 400.00
|646679
|2007.05.10 11:24
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:38
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|646683
|2007.05.10 11:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:38
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|646700
|2007.05.10 11:31
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:38
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|646701
|2007.05.10 11:31
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 11:38
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|646807
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646808
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646809
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646810
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646811
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646812
|2007.05.10 12:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646813
|2007.05.10 12:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646814
|2007.05.10 12:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646816
|2007.05.10 12:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646817
|2007.05.10 12:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:54
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|646916
|2007.05.10 13:57
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.9898
|1.9890
|1.9999
|2007.05.10 14:01
|1.9888
|cancelled
|646915
|2007.05.10 14:00
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9877
|1.9885
|1.9800
|2007.05.10 14:00
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|648331
|2007.05.11 10:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|648335
|2007.05.11 10:27
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|648337
|2007.05.11 10:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|648338
|2007.05.11 10:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|648342
|2007.05.11 10:28
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|648352
|2007.05.11 10:32
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|648361
|2007.05.11 10:34
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|648362
|2007.05.11 10:35
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 400.00
|648363
|2007.05.11 10:35
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 400.00
|648364
|2007.05.11 10:35
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 11:24
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1 400.00
|650022
|2007.05.14 17:14
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 17:22
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|650027
|2007.05.14 17:15
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 17:22
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|654764
|2007.05.18 10:47
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|2 800.00
|654775
|2007.05.18 10:55
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|2 500.00
|654776
|2007.05.18 10:56
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|2 500.00
|654810
|2007.05.18 11:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|2 800.00
|654811
|2007.05.18 11:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|2 900.00
|654824
|2007.05.18 11:28
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 11:30
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|3 200.00
|654851
|2007.05.18 11:34
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|1.9715
|0.0000
|2007.05.18 11:35
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|654863
|2007.05.18 11:37
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 08:47
|1.9733
|0.00
|0.00
|1.00
|1 200.00
|656196
|2007.05.21 08:56
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656210
|2007.05.21 09:03
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656218
|2007.05.21 09:11
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656219
|2007.05.21 09:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656220
|2007.05.21 09:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656234
|2007.05.21 09:33
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|656244
|2007.05.21 09:36
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|656246
|2007.05.21 09:37
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|656247
|2007.05.21 09:37
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|656248
|2007.05.21 09:37
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:00
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|656301
|2007.05.21 10:05
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 10:21
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|656327
|2007.05.21 10:39
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:10
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|656382
|2007.05.21 11:45
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:05
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|656384
|2007.05.21 11:47
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:05
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|656743
|2007.05.21 16:26
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 16:35
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|656754
|2007.05.21 16:39
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 20:38
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|1 700.00
|656764
|2007.05.21 16:50
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 20:38
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|1 700.00
|657306
|2007.05.22 09:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9734
|2007.05.22 10:03
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|657311
|2007.05.22 09:55
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657313
|2007.05.22 09:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 400.00
|657326
|2007.05.22 10:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|657352
|2007.05.22 10:44
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|657353
|2007.05.22 10:44
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|657400
|2007.05.22 11:28
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|657401
|2007.05.22 11:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657403
|2007.05.22 11:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657404
|2007.05.22 11:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657405
|2007.05.22 11:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 12:32
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657794
|2007.05.22 17:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|657798
|2007.05.22 17:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|657799
|2007.05.22 17:30
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|657800
|2007.05.22 17:30
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|657803
|2007.05.22 17:30
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|657805
|2007.05.22 17:31
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 18:28
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|657898
|2007.05.22 18:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:23
|1.9748
|0.00
|0.00
|-75.00
|900.00
|657899
|2007.05.22 18:58
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:23
|1.9748
|0.00
|0.00
|-75.00
|1 300.00
|657902
|2007.05.22 18:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:23
|1.9748
|0.00
|0.00
|-75.00
|1 600.00
|657904
|2007.05.22 18:59
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:23
|1.9748
|0.00
|0.00
|-75.00
|1 900.00
|658501
|2007.05.23 09:47
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 11:15
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|2 200.00
|658643
|2007.05.23 11:25
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9722
|1.9716
|0.0000
|2007.05.23 11:31
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|658849
|2007.05.23 13:40
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9755
|2007.05.30 09:12
|1.9803
|0.00
|0.00
|-525.00
|100.00
|658790
|2007.05.23 13:41
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9755
|2007.05.30 09:11
|1.9804
|0.00
|0.00
|-525.00
|100.00
|658866
|2007.05.23 13:46
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9755
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|900.00
|658870
|2007.05.23 13:47
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9755
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|1 000.00
|658908
|2007.05.23 14:14
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9817
|1.9823
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|658910
|2007.05.23 14:15
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9816
|1.9823
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|658911
|2007.05.23 14:26
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|2 200.00
|658912
|2007.05.23 14:40
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|3 700.00
|658913
|2007.05.23 14:53
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|5 200.00
|658914
|2007.05.23 15:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-525.00
|5 900.00
|659207
|2007.05.23 17:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.54
|7.70
|662666
|2007.05.28 23:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9815
|2007.05.29 18:01
|1.9815
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.20
|662671
|2007.05.28 23:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9815
|2007.05.29 18:01
|1.9815
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.30
|662980
|2007.05.29 09:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.20
|662981
|2007.05.29 09:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:04
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.30
|662986
|2007.05.29 09:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.40
|662992
|2007.05.29 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|1.9785
|2007.05.30 09:03
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.40
|663253
|2007.05.29 12:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9815
|2007.05.29 18:01
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|663270
|2007.05.29 12:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9815
|2007.05.29 18:01
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|663271
|2007.05.29 12:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.30
|663272
|2007.05.29 12:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.60
|663274
|2007.05.29 12:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9807
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.90
|663284
|2007.05.29 12:14
|sell limit
|10.00
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:04
|1.9802
|cancelled
|663286
|2007.05.29 12:15
|sell limit
|10.00
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:04
|1.9803
|cancelled
|663287
|2007.05.29 12:16
|sell limit
|10.00
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:04
|1.9803
|cancelled
|663288
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 400.00
|663289
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 400.00
|663290
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 400.00
|663291
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663292
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663293
|2007.05.29 12:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663294
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663295
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663296
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 200.00
|663297
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 200.00
|663298
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:03
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 200.00
|663299
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9808
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 100.00
|663300
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9806
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663301
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9805
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 400.00
|663302
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9804
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663303
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9804
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 200.00
|663304
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9803
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663305
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9803
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663306
|2007.05.29 12:17
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9803
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663307
|2007.05.29 12:18
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:01
|1.9803
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|663308
|2007.05.29 12:18
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9685
|2007.05.30 09:02
|1.9803
|0.00
|0.00
|-75.00
|8 300.00
|0.00
|0.00
|-6 816.26
|968 370.50
|Closed P/L:
|961 554.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|658730
|2007.05.23 12:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-3 300.00
|658734
|2007.05.23 12:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-3 100.00
|658771
|2007.05.23 12:35
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-2 200.00
|658845
|2007.05.23 13:39
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-800.00
|658846
|2007.05.23 13:39
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-600.00
|658847
|2007.05.23 13:40
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9755
|1.9805
|0.00
|0.00
|-525.00
|-400.00
|664634
|2007.05.30 09:08
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|664635
|2007.05.30 09:08
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|664637
|2007.05.30 09:09
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|664643
|2007.05.30 09:11
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|664644
|2007.05.30 09:12
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|0.00
|0.00
|-3 150.00
|-12 700.00
|Floating P/L:
|-15 850.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|961 554.24
|Floating P/L:
|-15 850.00
|Margin:
|43 550.80
|Balance:
|5 961 554.24
|Equity:
|5 945 704.24
|Free Margin:
|5 902 153.44
|Details:
|Gross Profit:
|964 726.24
|Gross Loss:
|3 172.00
|Total Net Profit:
|961 554.24
|Profit Factor:
|304.14
|Expected Payoff:
|4057.19
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 100.00 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (1 100.00)
|Total Trades:
|237
|Short Positions (won %):
|142 (97.89%)
|Long Positions (won %):
|95 (96.84%)
|Profit Trades (% of total):
|231 (97.47%)
|Loss trades (% of total):
|6 (2.53%)
|Largest
|profit trade:
|14 318.00
|loss trade:
|-1 100.00
|Average
|profit trade:
|4 176.30
|loss trade:
|-528.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|69 (108 722.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-850.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|595 159.00 (63)
|consecutive loss (count):
|-1 100.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|46
|consecutive losses:
|1