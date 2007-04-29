FXDD

Account: 563915 Name: Phoenix 574 Currency: USD 2007 June 1, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
83770722007.04.29 21:45balanceDeposit10 000.00
83799082007.04.30 02:45sell0.20usdchf1.20651.21451.19612007.05.01 17:581.21450.000.00-1.96-131.74
83799112007.04.30 02:45sell0.20usdchf1.20651.21451.19352007.05.01 17:581.21450.000.00-1.96-131.74
83799142007.04.30 02:45sell0.20usdchf1.20651.21451.19092007.05.01 17:581.21450.000.00-1.96-131.74
83832052007.04.30 06:45buy0.20usdjpy119.53118.69119.872007.05.02 01:25119.870.000.004.8256.73
83832062007.04.30 06:45buy0.20usdjpy119.53119.53119.952007.05.02 06:18119.950.000.004.8270.03
83832072007.04.30 06:45buy0.20usdjpy119.53119.74120.032007.05.02 06:42120.030.000.004.8283.31
83963052007.04.30 16:45sell0.20gbpusd1.99502.00301.98622007.04.30 18:192.00300.000.000.00-160.00
83963082007.04.30 16:45sell0.20gbpusd1.99502.00301.98402007.04.30 18:192.00300.000.000.00-160.00
83963112007.04.30 16:45sell0.20gbpusd1.99502.00301.98182007.04.30 18:192.00300.000.000.00-160.00
84033322007.04.30 23:30buy0.10gbpusd2.00001.99202.00882007.05.02 10:101.99200.000.00-0.30-80.00
84033332007.04.30 23:30buy0.10gbpusd2.00001.99202.01102007.05.02 10:101.99200.000.00-0.30-80.00
84033342007.04.30 23:30buy0.10gbpusd2.00001.99202.01322007.05.02 10:101.99200.000.00-0.30-80.00
84042242007.05.01 01:15buy0.10eurjpy162.98162.18163.542007.05.03 07:51163.540.000.004.4546.59
84042272007.05.01 01:15buy0.10eurjpy162.98162.98163.682007.05.02 11:45162.980.000.001.110.00
84042282007.05.01 01:15buy0.10eurjpy162.98162.18163.822007.05.02 08:59162.400.000.001.11-48.48
84220262007.05.01 17:58sell0.10usdchf1.21431.22231.20392007.05.10 20:041.22230.000.00-10.76-65.45
84400142007.05.02 12:00sell0.10usdjpy120.08120.92119.742007.05.08 06:29119.740.000.00-8.2928.39
84400162007.05.02 12:00sell0.10usdjpy120.08120.08119.662007.05.08 14:31119.660.000.00-8.2935.10
84400192007.05.02 12:00sell0.10usdjpy120.08119.87119.582007.05.08 15:29119.580.000.00-8.2941.81
84580602007.05.03 09:00sell0.10eurjpy163.48164.28162.922007.05.04 05:45162.920.000.00-1.3246.53
84580662007.05.03 09:00sell0.10eurjpy163.48163.48162.782007.05.08 11:16162.780.000.00-3.9858.42
84580692007.05.03 09:00sell0.10eurjpy163.48163.10162.642007.05.08 11:38162.640.000.00-3.9870.10
84990022007.05.07 02:02buy0.10gbpusd1.99391.98592.00272007.05.10 12:221.98590.000.00-0.55-80.00
84990102007.05.07 02:02buy0.10gbpusd1.99391.98592.00492007.05.10 12:221.98590.000.00-0.55-80.00
84990142007.05.07 02:02buy0.10gbpusd1.99391.98592.00712007.05.10 12:221.98590.000.00-0.55-80.00
85458222007.05.09 03:00buy0.10eurjpy162.43161.63162.992007.05.10 10:55162.990.000.003.5646.59
85458252007.05.09 03:00buy0.10eurjpy162.43162.43163.132007.05.10 19:03162.430.000.003.560.00
85458272007.05.09 03:00buy0.10eurjpy162.43162.43163.272007.05.10 19:03162.430.000.003.560.00
85463732007.05.09 03:45buy0.10usdjpy119.86119.02120.202007.05.10 02:20120.200.000.003.7828.29
85463772007.05.09 03:45buy0.10usdjpy119.86119.86120.282007.05.10 11:16120.280.000.003.7834.92
85463782007.05.09 03:45buy0.10usdjpy119.86120.07120.362007.05.10 12:14120.360.000.003.7841.54
85933792007.05.10 20:15buy0.20usdjpy119.99119.15120.332007.05.14 10:09120.330.000.004.8856.51
85946512007.05.10 22:30buy0.10usdchf1.22061.21261.23102007.05.15 18:041.21260.000.002.22-65.97
85946532007.05.10 22:30buy0.10usdchf1.22061.21261.23362007.05.15 18:041.21260.000.002.22-65.97
85946552007.05.10 22:30buy0.10usdchf1.22061.21261.23622007.05.15 18:041.21260.000.002.22-65.97
86073042007.05.11 12:01buy0.10eurjpy161.52160.72162.082007.05.11 17:30162.080.000.000.0046.72
86073082007.05.11 12:01buy0.10eurjpy161.52161.52162.222007.05.11 17:34162.220.000.000.0058.35
86073132007.05.11 12:01buy0.10eurjpy161.52161.90162.362007.05.11 17:52162.360.000.000.0069.99
86101752007.05.11 15:00sell0.10gbpusd1.97901.98701.97022007.05.15 18:431.98700.000.00-0.16-80.00
86101822007.05.11 15:00sell0.10gbpusd1.97901.98701.96802007.05.15 18:431.98700.000.00-0.16-80.00
86101942007.05.11 15:00sell0.10gbpusd1.97901.98701.96582007.05.15 18:431.98700.000.00-0.16-80.00
86227902007.05.14 02:45sell0.10eurjpy162.70163.50162.142007.05.15 17:33163.500.000.00-1.33-66.44
86227922007.05.14 02:45sell0.10eurjpy162.70163.50162.002007.05.15 02:51163.250.000.00-1.33-45.64
86227942007.05.14 02:45sell0.10eurjpy162.70163.50161.862007.05.15 02:51163.250.000.00-1.33-45.64
86411222007.05.14 21:16buy0.10usdjpy120.34119.50120.682007.05.16 15:42120.680.000.002.4428.17
86411242007.05.14 21:16buy0.10usdjpy120.34120.34120.762007.05.16 17:11120.760.000.002.4434.78
86411272007.05.14 21:17buy0.10usdjpy120.34120.55120.842007.05.17 03:28120.840.000.006.0941.38
86699302007.05.15 23:47buy0.10usdchf1.21531.20731.22572007.05.17 15:271.22570.000.002.9784.85
86699312007.05.15 23:47buy0.10usdchf1.21531.21531.22832007.05.21 01:541.22830.000.004.45105.84
86699322007.05.15 23:47buy0.10usdchf1.21531.22271.23092007.05.21 13:341.23090.000.004.45126.73
86737352007.05.16 07:15sell0.10eurjpy163.52164.32162.962007.05.18 13:48162.960.000.00-5.3246.28
86737362007.05.16 07:15sell0.10eurjpy163.52163.52162.822007.05.18 13:58162.820.000.00-5.3257.91
86737372007.05.16 07:15sell0.10eurjpy163.52163.14162.682007.05.18 13:59162.680.000.00-5.3269.56
87001782007.05.17 06:00buy0.10usdjpy120.79119.95121.132007.05.17 13:41121.130.000.000.0028.07
87001812007.05.17 06:00buy0.10usdjpy120.79120.79121.212007.05.17 15:34121.210.000.000.0034.65
87001842007.05.17 06:00buy0.10usdjpy120.79121.00121.292007.05.17 18:28121.290.000.000.0041.22
87208392007.05.18 04:00sell0.10usdjpy121.30122.14120.962007.05.18 13:26120.960.000.000.0028.11
87208412007.05.18 04:00sell0.10usdjpy121.30121.30120.882007.05.18 13:28121.300.000.000.000.00
87208422007.05.18 04:00sell0.10usdjpy121.30121.30120.802007.05.18 13:28121.300.000.000.000.00
87322892007.05.18 13:59buy0.20eurjpy162.68161.88163.242007.05.18 17:01163.240.000.000.0092.46
87322912007.05.18 13:59buy0.20eurjpy162.68162.68163.382007.05.18 17:14163.380.000.000.00115.60
87322932007.05.18 13:59buy0.20eurjpy162.68163.06163.522007.05.18 17:34163.520.000.000.00138.67
87448502007.05.21 00:45sell0.20eurjpy163.75164.55163.192007.05.24 10:45163.190.000.00-13.0092.20
87448532007.05.21 00:45sell0.20eurjpy163.75163.75163.052007.05.24 11:04163.050.000.00-13.00115.33
87448552007.05.21 00:45sell0.20eurjpy163.75163.37162.912007.05.24 12:15162.910.000.00-13.00138.51
87467842007.05.21 03:15sell0.20usdjpy121.23122.07120.892007.05.25 04:14120.890.000.00-16.5656.25
87467872007.05.21 03:15sell0.20usdjpy121.23121.23120.812007.05.25 08:19121.230.000.00-16.560.00
87467892007.05.21 03:15sell0.20usdjpy121.23121.23120.732007.05.25 08:19121.230.000.00-16.560.00
87901442007.05.22 23:45buy0.10gbpusd1.97511.96711.98392007.05.23 14:381.98390.000.00-0.2188.00
87901512007.05.22 23:45buy0.10gbpusd1.97511.97511.98612007.05.23 14:531.98610.000.00-0.21110.00
87901532007.05.22 23:45buy0.10gbpusd1.97511.98131.98832007.05.23 17:281.98830.000.00-0.21132.00
88196162007.05.23 22:35buy0.20gbpusd1.98621.97821.99502007.05.30 09:501.97820.000.00-2.69-160.00
88196242007.05.23 22:35buy0.20gbpusd1.98621.97821.99722007.05.30 09:501.97820.000.00-2.69-160.00
88196272007.05.23 22:35buy0.20gbpusd1.98621.97821.99942007.05.30 09:501.97820.000.00-2.69-160.00
88440062007.05.24 18:45buy0.20eurjpy163.00162.20163.562007.05.25 04:14162.200.000.002.27-132.38
88440082007.05.24 18:45buy0.20eurjpy163.00162.20163.702007.05.25 04:02162.450.000.002.27-90.86
88440092007.05.24 18:45buy0.20eurjpy163.00162.20163.842007.05.25 04:02162.450.000.002.27-90.86
88531752007.05.25 08:30sell0.20eurjpy162.68163.48162.122007.05.25 13:54163.480.000.000.00-131.55
88531782007.05.25 08:30sell0.20eurjpy162.68163.48161.982007.05.25 13:34163.240.000.000.00-92.16
88531812007.05.25 08:30sell0.20eurjpy162.68163.48161.842007.05.25 12:32163.240.000.000.00-92.17
88738702007.05.28 03:45buy0.20usdjpy121.73120.89122.072007.06.01 15:50122.070.000.0014.6555.71
88751902007.05.28 04:45buy0.10eurjpy163.66162.86164.222007.05.29 15:08164.220.000.001.1046.08
88751922007.05.28 04:45buy0.10eurjpy163.66162.86164.362007.05.29 05:01163.090.000.001.10-46.93
88751942007.05.28 04:45buy0.10eurjpy163.66162.86164.502007.05.29 05:01163.100.000.001.10-46.10
89055972007.05.29 20:00buy0.10eurjpy163.99163.19164.552007.05.30 04:19163.190.000.001.10-65.88
89056052007.05.29 20:00buy0.10eurjpy163.99163.19164.692007.05.29 20:52163.440.000.000.00-45.25
89056182007.05.29 20:00buy0.10eurjpy163.99163.19164.832007.05.29 20:48163.440.000.000.00-45.24
89139632007.05.30 06:30buy0.10eurjpy163.27162.47163.832007.05.31 17:11163.830.000.003.4345.97
89139642007.05.30 06:30buy0.10eurjpy163.27163.27163.972007.06.01 08:24163.970.000.004.5357.42
89139662007.05.30 06:30buy0.10eurjpy163.27163.65164.112007.06.01 15:30163.650.000.004.5331.17
  0.00 0.00 -55.27 -461.32
Closed P/L: -516.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
87797962007.05.22 11:45sell0.20usdchf1.23001.23801.2196 1.22990.000.00-24.031.63
87798032007.05.22 11:45sell0.20usdchf1.23001.23801.2170 1.22990.000.00-24.031.63
87798042007.05.22 11:45sell0.20usdchf1.23001.23801.2144 1.22990.000.00-24.031.63
88738712007.05.28 03:45buy0.20usdjpy121.73121.73122.15 122.020.000.0017.0547.53
88738742007.05.28 03:45buy0.20usdjpy121.73121.73122.23 122.020.000.0017.0547.53
  0.00 0.00 -37.99 99.95
 Floating P/L: 61.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -516.59 Floating P/L: 61.96 Margin: 500.00
Balance: 9 483.41 Equity: 9 545.37 Free Margin: 9 045.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 954.54 Gross Loss: 3 471.13 Total Net Profit: -516.59
Profit Factor: 0.85 Expected Payoff: -5.74  
Absolute Drawdown: 1 147.98 Maximal Drawdown: 1 303.59 (12.33%) Relative Drawdown: 12.33% (1 303.59)
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 34 (47.06%) Long Positions (won %): 56 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 51 (56.67%) Loss trades (% of total): 39 (43.33%)
Largest profit trade: 138.67 loss trade: -162.69
Average profit trade: 57.93 loss trade: -89.00
Maximum consecutive wins ($): 24 (1 717.57) consecutive losses ($): 9 (-593.44)
Maximal consecutive profit (count): 1 717.57 (24) consecutive loss (count): -881.10 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 5