|Account: 563915
|Name: Phoenix 574
|Currency: USD
|2007 May 25, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8377072
|2007.04.29 21:45
|balance
|Deposit
|10 000.00
|8379908
|2007.04.30 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2065
|1.2145
|1.1961
|2007.05.01 17:58
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.96
|-131.74
|8379911
|2007.04.30 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2065
|1.2145
|1.1935
|2007.05.01 17:58
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.96
|-131.74
|8379914
|2007.04.30 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2065
|1.2145
|1.1909
|2007.05.01 17:58
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.96
|-131.74
|8383205
|2007.04.30 06:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.53
|118.69
|119.87
|2007.05.02 01:25
|119.87
|0.00
|0.00
|4.82
|56.73
|8383206
|2007.04.30 06:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.53
|119.53
|119.95
|2007.05.02 06:18
|119.95
|0.00
|0.00
|4.82
|70.03
|8383207
|2007.04.30 06:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.53
|119.74
|120.03
|2007.05.02 06:42
|120.03
|0.00
|0.00
|4.82
|83.31
|8396305
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9862
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8396308
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9840
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8396311
|2007.04.30 16:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9950
|2.0030
|1.9818
|2007.04.30 18:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|8403332
|2007.04.30 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0000
|1.9920
|2.0088
|2007.05.02 10:10
|1.9920
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|8403333
|2007.04.30 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0000
|1.9920
|2.0110
|2007.05.02 10:10
|1.9920
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|8403334
|2007.04.30 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0000
|1.9920
|2.0132
|2007.05.02 10:10
|1.9920
|0.00
|0.00
|-0.30
|-80.00
|8404224
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.98
|162.18
|163.54
|2007.05.03 07:51
|163.54
|0.00
|0.00
|4.45
|46.59
|8404227
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.98
|162.98
|163.68
|2007.05.02 11:45
|162.98
|0.00
|0.00
|1.11
|0.00
|8404228
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.98
|162.18
|163.82
|2007.05.02 08:59
|162.40
|0.00
|0.00
|1.11
|-48.48
|8422026
|2007.05.01 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2223
|1.2039
|2007.05.10 20:04
|1.2223
|0.00
|0.00
|-10.76
|-65.45
|8440014
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.08
|120.92
|119.74
|2007.05.08 06:29
|119.74
|0.00
|0.00
|-8.29
|28.39
|8440016
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.08
|120.08
|119.66
|2007.05.08 14:31
|119.66
|0.00
|0.00
|-8.29
|35.10
|8440019
|2007.05.02 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.08
|119.87
|119.58
|2007.05.08 15:29
|119.58
|0.00
|0.00
|-8.29
|41.81
|8458060
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.48
|164.28
|162.92
|2007.05.04 05:45
|162.92
|0.00
|0.00
|-1.32
|46.53
|8458066
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.48
|163.48
|162.78
|2007.05.08 11:16
|162.78
|0.00
|0.00
|-3.98
|58.42
|8458069
|2007.05.03 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.48
|163.10
|162.64
|2007.05.08 11:38
|162.64
|0.00
|0.00
|-3.98
|70.10
|8499002
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0027
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8499010
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0049
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8499014
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9859
|2.0071
|2007.05.10 12:22
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.55
|-80.00
|8545822
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.43
|161.63
|162.99
|2007.05.10 10:55
|162.99
|0.00
|0.00
|3.56
|46.59
|8545825
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.43
|162.43
|163.13
|2007.05.10 19:03
|162.43
|0.00
|0.00
|3.56
|0.00
|8545827
|2007.05.09 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.43
|162.43
|163.27
|2007.05.10 19:03
|162.43
|0.00
|0.00
|3.56
|0.00
|8546373
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.86
|119.02
|120.20
|2007.05.10 02:20
|120.20
|0.00
|0.00
|3.78
|28.29
|8546377
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.86
|119.86
|120.28
|2007.05.10 11:16
|120.28
|0.00
|0.00
|3.78
|34.92
|8546378
|2007.05.09 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.86
|120.07
|120.36
|2007.05.10 12:14
|120.36
|0.00
|0.00
|3.78
|41.54
|8593379
|2007.05.10 20:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.99
|119.15
|120.33
|2007.05.14 10:09
|120.33
|0.00
|0.00
|4.88
|56.51
|8594651
|2007.05.10 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.2126
|1.2310
|2007.05.15 18:04
|1.2126
|0.00
|0.00
|2.22
|-65.97
|8594653
|2007.05.10 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.2126
|1.2336
|2007.05.15 18:04
|1.2126
|0.00
|0.00
|2.22
|-65.97
|8594655
|2007.05.10 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.2126
|1.2362
|2007.05.15 18:04
|1.2126
|0.00
|0.00
|2.22
|-65.97
|8607304
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.52
|160.72
|162.08
|2007.05.11 17:30
|162.08
|0.00
|0.00
|0.00
|46.72
|8607308
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.52
|161.52
|162.22
|2007.05.11 17:34
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|58.35
|8607313
|2007.05.11 12:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.52
|161.90
|162.36
|2007.05.11 17:52
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|69.99
|8610175
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9702
|2007.05.15 18:43
|1.9870
|0.00
|0.00
|-0.16
|-80.00
|8610182
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9680
|2007.05.15 18:43
|1.9870
|0.00
|0.00
|-0.16
|-80.00
|8610194
|2007.05.11 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9870
|1.9658
|2007.05.15 18:43
|1.9870
|0.00
|0.00
|-0.16
|-80.00
|8622790
|2007.05.14 02:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.70
|163.50
|162.14
|2007.05.15 17:33
|163.50
|0.00
|0.00
|-1.33
|-66.44
|8622792
|2007.05.14 02:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.70
|163.50
|162.00
|2007.05.15 02:51
|163.25
|0.00
|0.00
|-1.33
|-45.64
|8622794
|2007.05.14 02:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.70
|163.50
|161.86
|2007.05.15 02:51
|163.25
|0.00
|0.00
|-1.33
|-45.64
|8641122
|2007.05.14 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|119.50
|120.68
|2007.05.16 15:42
|120.68
|0.00
|0.00
|2.44
|28.17
|8641124
|2007.05.14 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|120.34
|120.76
|2007.05.16 17:11
|120.76
|0.00
|0.00
|2.44
|34.78
|8641127
|2007.05.14 21:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|120.55
|120.84
|2007.05.17 03:28
|120.84
|0.00
|0.00
|6.09
|41.38
|8669930
|2007.05.15 23:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2073
|1.2257
|2007.05.17 15:27
|1.2257
|0.00
|0.00
|2.97
|84.85
|8669931
|2007.05.15 23:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2153
|1.2283
|2007.05.21 01:54
|1.2283
|0.00
|0.00
|4.45
|105.84
|8669932
|2007.05.15 23:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2227
|1.2309
|2007.05.21 13:34
|1.2309
|0.00
|0.00
|4.45
|126.73
|8673735
|2007.05.16 07:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.52
|164.32
|162.96
|2007.05.18 13:48
|162.96
|0.00
|0.00
|-5.32
|46.28
|8673736
|2007.05.16 07:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.52
|163.52
|162.82
|2007.05.18 13:58
|162.82
|0.00
|0.00
|-5.32
|57.91
|8673737
|2007.05.16 07:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.52
|163.14
|162.68
|2007.05.18 13:59
|162.68
|0.00
|0.00
|-5.32
|69.56
|8700178
|2007.05.17 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.79
|119.95
|121.13
|2007.05.17 13:41
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|28.07
|8700181
|2007.05.17 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.79
|120.79
|121.21
|2007.05.17 15:34
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|8700184
|2007.05.17 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.79
|121.00
|121.29
|2007.05.17 18:28
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|41.22
|8720839
|2007.05.18 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.30
|122.14
|120.96
|2007.05.18 13:26
|120.96
|0.00
|0.00
|0.00
|28.11
|8720841
|2007.05.18 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.30
|121.30
|120.88
|2007.05.18 13:28
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8720842
|2007.05.18 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.30
|121.30
|120.80
|2007.05.18 13:28
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8732289
|2007.05.18 13:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.68
|161.88
|163.24
|2007.05.18 17:01
|163.24
|0.00
|0.00
|0.00
|92.46
|8732291
|2007.05.18 13:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.68
|162.68
|163.38
|2007.05.18 17:14
|163.38
|0.00
|0.00
|0.00
|115.60
|8732293
|2007.05.18 13:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.68
|163.06
|163.52
|2007.05.18 17:34
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|138.67
|8744850
|2007.05.21 00:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.75
|164.55
|163.19
|2007.05.24 10:45
|163.19
|0.00
|0.00
|-13.00
|92.20
|8744853
|2007.05.21 00:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.75
|163.75
|163.05
|2007.05.24 11:04
|163.05
|0.00
|0.00
|-13.00
|115.33
|8744855
|2007.05.21 00:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.75
|163.37
|162.91
|2007.05.24 12:15
|162.91
|0.00
|0.00
|-13.00
|138.51
|8746784
|2007.05.21 03:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.23
|122.07
|120.89
|2007.05.25 04:14
|120.89
|0.00
|0.00
|-16.56
|56.25
|8746787
|2007.05.21 03:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.23
|121.23
|120.81
|2007.05.25 08:19
|121.23
|0.00
|0.00
|-16.56
|0.00
|8746789
|2007.05.21 03:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.23
|121.23
|120.73
|2007.05.25 08:19
|121.23
|0.00
|0.00
|-16.56
|0.00
|8790144
|2007.05.22 23:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9751
|1.9671
|1.9839
|2007.05.23 14:38
|1.9839
|0.00
|0.00
|-0.21
|88.00
|8790151
|2007.05.22 23:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9751
|1.9751
|1.9861
|2007.05.23 14:53
|1.9861
|0.00
|0.00
|-0.21
|110.00
|8790153
|2007.05.22 23:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9751
|1.9813
|1.9883
|2007.05.23 17:28
|1.9883
|0.00
|0.00
|-0.21
|132.00
|8844006
|2007.05.24 18:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.00
|162.20
|163.56
|2007.05.25 04:14
|162.20
|0.00
|0.00
|2.27
|-132.38
|8844008
|2007.05.24 18:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.00
|162.20
|163.70
|2007.05.25 04:02
|162.45
|0.00
|0.00
|2.27
|-90.86
|8844009
|2007.05.24 18:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.00
|162.20
|163.84
|2007.05.25 04:02
|162.45
|0.00
|0.00
|2.27
|-90.86
|8853175
|2007.05.25 08:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.68
|163.48
|162.12
|2007.05.25 13:54
|163.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.55
|8853178
|2007.05.25 08:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.68
|163.48
|161.98
|2007.05.25 13:34
|163.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.16
|8853181
|2007.05.25 08:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.68
|163.48
|161.84
|2007.05.25 12:32
|163.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.17
|0.00
|0.00
|-78.74
|31.73
|Closed P/L:
|-47.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8819616
|2007.05.23 22:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9862
|1.9782
|1.9950
|1.9843
|0.00
|0.00
|-1.81
|-38.00
|8819624
|2007.05.23 22:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9862
|1.9782
|1.9972
|1.9843
|0.00
|0.00
|-1.81
|-38.00
|8819627
|2007.05.23 22:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9862
|1.9782
|1.9994
|1.9843
|0.00
|0.00
|-1.81
|-38.00
|8779796
|2007.05.22 11:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2300
|1.2380
|1.2196
|1.2279
|0.00
|0.00
|-10.91
|34.20
|8779803
|2007.05.22 11:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2300
|1.2380
|1.2170
|1.2279
|0.00
|0.00
|-10.91
|34.20
|8779804
|2007.05.22 11:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2300
|1.2380
|1.2144
|1.2279
|0.00
|0.00
|-10.91
|34.20
|0.00
|0.00
|-38.16
|-11.40
|Floating P/L:
|-49.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-47.01
|Floating P/L:
|-49.56
|Margin:
|895.86
|Balance:
|9 952.99
|Equity:
|9 903.43
|Free Margin:
|9 007.57
|Details:
|Gross Profit:
|2 689.95
|Gross Loss:
|2 736.96
|Total Net Profit:
|-47.01
|Profit Factor:
|0.98
|Expected Payoff:
|-0.61
|Absolute Drawdown:
|1 147.98
|Maximal Drawdown:
|1 147.98 (11.48%)
|Relative Drawdown:
|11.48% (1 147.98)
|Total Trades:
|77
|Short Positions (won %):
|34 (47.06%)
|Long Positions (won %):
|43 (69.77%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (59.74%)
|Loss trades (% of total):
|31 (40.26%)
|Largest
|profit trade:
|138.67
|loss trade:
|-160.00
|Average
|profit trade:
|58.48
|loss trade:
|-88.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (1 717.57)
|consecutive losses ($):
|9 (-593.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 717.57 (24)
|consecutive loss (count):
|-881.10 (6)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|4