|Account: xxxxxx
|Name: xxxxxxxxxxxx
|Currency: USD
|2007 June 14, 01:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8463679
|2007.03.19 15:28
|balance
|Deposit
|10 000.00
|8473846
|2007.03.20 00:28
|sell
|0.10
|audusd
|0.8030
|0.8114
|0.7988
|2007.03.20 03:31
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8477059
|2007.03.20 03:37
|buy
|0.20
|audusd
|0.7967
|0.7883
|0.8009
|2007.03.20 05:16
|0.7985
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8477014
|2007.03.20 03:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7978
|0.7894
|0.8020
|2007.03.20 05:16
|0.7985
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8492681
|2007.03.20 15:02
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9599
|1.9683
|1.9557
|2007.03.20 15:13
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|8491810
|2007.03.20 14:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9587
|1.9671
|1.9545
|2007.03.20 15:14
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8489270
|2007.03.20 13:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9566
|1.9650
|1.9524
|2007.03.20 15:14
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8490926
|2007.03.20 14:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9576
|1.9660
|1.9534
|2007.03.20 15:14
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8487377
|2007.03.20 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9555
|1.9639
|1.9513
|2007.03.20 15:14
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|8487111
|2007.03.20 11:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9629
|1.9503
|2007.03.20 15:14
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|8491949
|2007.03.20 14:47
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1664
|1.1580
|1.1706
|2007.03.20 15:26
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.00
|164.38
|8491342
|2007.03.20 14:31
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1686
|1.1602
|1.1728
|2007.03.20 15:26
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.40
|8491516
|2007.03.20 14:36
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1675
|1.1591
|1.1717
|2007.03.20 15:26
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|41.09
|8489887
|2007.03.20 13:29
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1698
|1.1614
|1.1740
|2007.03.20 15:26
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.66
|8489432
|2007.03.20 13:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1708
|1.1624
|1.1750
|2007.03.20 15:26
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.23
|8489138
|2007.03.20 13:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1719
|1.1635
|1.1761
|2007.03.20 15:26
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.39
|8493680
|2007.03.20 15:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.68
|154.84
|156.10
|2007.03.20 15:44
|155.90
|0.00
|0.00
|0.00
|37.55
|8493517
|2007.03.20 15:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.88
|155.04
|156.30
|2007.03.20 15:44
|155.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|8497235
|2007.03.20 17:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.07
|116.23
|117.49
|2007.03.20 17:45
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|8493660
|2007.03.20 15:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.17
|116.33
|117.59
|2007.03.20 17:45
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|8492648
|2007.03.20 15:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|116.49
|117.75
|2007.03.20 17:45
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|8515902
|2007.03.21 11:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9560
|1.9476
|1.9602
|2007.03.21 12:04
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8526798
|2007.03.21 20:26
|sell
|0.30
|audusd
|0.8072
|0.8156
|0.8030
|2007.03.21 20:28
|0.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|8526264
|2007.03.21 20:23
|sell
|0.20
|audusd
|0.8058
|0.8142
|0.8016
|2007.03.21 20:28
|0.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8526186
|2007.03.21 20:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.8047
|0.8131
|0.8005
|2007.03.21 20:28
|0.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8526528
|2007.03.21 20:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.26
|116.42
|117.68
|2007.03.21 20:29
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|8526301
|2007.03.21 20:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.37
|116.53
|117.79
|2007.03.21 20:29
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|8527584
|2007.03.21 20:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9685
|1.9769
|1.9643
|2007.03.21 20:38
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|8526833
|2007.03.21 20:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9744
|1.9618
|2007.03.21 20:38
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8530097
|2007.03.21 20:52
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2089
|1.2005
|1.2131
|2007.03.21 21:07
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|37.18
|8526592
|2007.03.21 20:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2112
|1.2028
|1.2154
|2007.03.21 21:07
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.26
|8526768
|2007.03.21 20:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2102
|1.2018
|1.2144
|2007.03.21 21:07
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8535675
|2007.03.22 00:07
|sell
|0.50
|audusd
|0.8081
|0.8165
|0.8039
|2007.03.22 02:18
|0.8068
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|8529122
|2007.03.21 20:48
|sell
|0.30
|audusd
|0.8071
|0.8155
|0.8029
|2007.03.22 02:18
|0.8068
|0.00
|0.00
|-3.15
|9.00
|8527719
|2007.03.21 20:34
|sell
|0.20
|audusd
|0.8061
|0.8145
|0.8019
|2007.03.22 02:18
|0.8068
|0.00
|0.00
|-2.10
|-14.00
|8527056
|2007.03.21 20:28
|sell
|0.10
|audusd
|0.8050
|0.8134
|0.8008
|2007.03.22 02:18
|0.8068
|0.00
|0.00
|-1.05
|-18.00
|8534037
|2007.03.21 21:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3387
|1.3471
|1.3345
|2007.03.22 04:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|2.25
|5.00
|8536812
|2007.03.22 01:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3404
|1.3488
|1.3362
|2007.03.22 04:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8528992
|2007.03.21 20:47
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3377
|1.3461
|1.3335
|2007.03.22 04:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|1.35
|-27.00
|8526558
|2007.03.21 20:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3366
|1.3450
|1.3324
|2007.03.22 04:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.90
|-40.00
|8526114
|2007.03.21 20:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3349
|1.3433
|1.3307
|2007.03.22 04:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.45
|-37.00
|8527272
|2007.03.21 20:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.37
|116.53
|117.79
|2007.03.22 10:47
|117.46
|0.00
|0.00
|1.61
|7.66
|8541880
|2007.03.22 08:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.27
|116.43
|117.69
|2007.03.22 10:47
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|32.35
|8547527
|2007.03.22 12:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9709
|1.9793
|1.9667
|2007.03.22 13:16
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8547484
|2007.03.22 12:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9699
|1.9783
|1.9657
|2007.03.22 13:16
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8527512
|2007.03.21 20:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|1.9757
|1.9631
|2007.03.22 13:16
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.24
|-32.00
|8558549
|2007.03.22 19:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2169
|1.2253
|1.2127
|2007.03.22 19:33
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|8559362
|2007.03.22 19:31
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2180
|1.2264
|1.2138
|2007.03.22 19:33
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|32.05
|8557209
|2007.03.22 18:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2159
|1.2243
|1.2117
|2007.03.22 19:34
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|8557196
|2007.03.22 18:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.22
|119.06
|117.80
|2007.03.23 10:56
|117.80
|0.00
|0.00
|-1.11
|35.65
|8572713
|2007.03.23 11:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.54
|155.70
|156.96
|2007.03.23 11:24
|156.71
|0.00
|0.00
|0.00
|43.33
|8572500
|2007.03.23 11:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.77
|155.93
|157.19
|2007.03.23 11:24
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|8572564
|2007.03.23 11:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.67
|155.83
|157.09
|2007.03.23 11:24
|156.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|8578921
|2007.03.23 14:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.45
|116.61
|117.87
|2007.03.23 16:00
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|39.09
|8572743
|2007.03.23 11:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.57
|116.73
|117.99
|2007.03.23 16:00
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|8592352
|2007.03.26 01:49
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2214
|1.2298
|1.2172
|2007.03.26 02:30
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|46.74
|8591457
|2007.03.26 01:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2192
|1.2276
|1.2150
|2007.03.26 02:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|8583050
|2007.03.23 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2266
|1.2140
|2007.03.26 02:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|-0.63
|-9.84
|8612590
|2007.03.26 17:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2121
|1.2037
|1.2163
|2007.03.26 17:40
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|98.88
|8611846
|2007.03.26 17:17
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2132
|1.2048
|1.2174
|2007.03.26 17:40
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|8611719
|2007.03.26 17:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2144
|1.2060
|1.2186
|2007.03.26 17:40
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.78
|8611074
|2007.03.26 17:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2155
|1.2071
|1.2197
|2007.03.26 17:40
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.31
|8610502
|2007.03.26 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2083
|1.2209
|2007.03.26 17:40
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.54
|8612564
|2007.03.26 17:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.67
|116.83
|118.09
|2007.03.26 17:50
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|40.74
|8611088
|2007.03.26 17:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.80
|116.96
|118.22
|2007.03.26 17:50
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|8610841
|2007.03.26 17:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.90
|117.06
|118.32
|2007.03.26 17:51
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|8612093
|2007.03.26 17:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|1.9797
|1.9671
|2007.03.26 17:51
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8611269
|2007.03.26 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9787
|1.9661
|2007.03.26 17:51
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8612153
|2007.03.26 17:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3338
|1.3422
|1.3296
|2007.03.27 03:30
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.45
|42.00
|8611287
|2007.03.26 17:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3328
|1.3412
|1.3286
|2007.03.27 03:30
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.30
|8.00
|8610387
|2007.03.26 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3401
|1.3275
|2007.03.27 03:30
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.15
|-7.00
|8629712
|2007.03.27 11:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.93
|158.77
|157.51
|2007.03.27 16:31
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|35.55
|8640516
|2007.03.27 18:43
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2119
|1.2035
|1.2161
|2007.03.27 18:56
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|29.68
|8637829
|2007.03.27 17:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2129
|1.2045
|1.2171
|2007.03.27 18:56
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|8613868
|2007.03.26 17:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2140
|1.2056
|1.2182
|2007.03.27 18:56
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.24
|8611923
|2007.03.26 17:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.8100
|0.8184
|0.8058
|2007.03.27 22:21
|0.8084
|0.00
|0.00
|-0.35
|16.00
|8647501
|2007.03.28 04:58
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.64
|155.80
|157.06
|2007.03.28 05:17
|156.78
|0.00
|0.00
|0.00
|35.75
|8647060
|2007.03.28 04:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.74
|155.90
|157.16
|2007.03.28 05:17
|156.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|8646949
|2007.03.28 04:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.86
|156.02
|157.28
|2007.03.28 05:17
|156.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|8665294
|2007.03.28 17:44
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.41
|115.57
|116.83
|2007.03.28 18:06
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|30.88
|8665113
|2007.03.28 17:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.51
|115.67
|116.93
|2007.03.28 18:06
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|8676352
|2007.03.29 03:55
|buy
|0.30
|eurjpy
|155.39
|154.55
|155.81
|2007.03.29 04:17
|155.54
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|8676274
|2007.03.29 03:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.49
|154.65
|155.91
|2007.03.29 04:17
|155.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|8665151
|2007.03.28 17:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.61
|154.77
|156.03
|2007.03.29 04:17
|155.50
|0.00
|0.00
|1.05
|-9.41
|8672861
|2007.03.28 22:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2162
|1.2246
|1.2120
|2007.03.29 11:19
|1.2159
|0.00
|0.00
|-3.80
|4.93
|8673124
|2007.03.28 22:28
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2172
|1.2256
|1.2130
|2007.03.29 11:19
|1.2159
|0.00
|0.00
|-5.70
|32.08
|8668756
|2007.03.28 18:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2151
|1.2235
|1.2109
|2007.03.29 11:19
|1.2159
|0.00
|0.00
|-1.90
|-6.58
|8692182
|2007.03.29 17:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.93
|118.77
|117.51
|2007.03.29 19:12
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|32.27
|8688866
|2007.03.29 15:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.83
|118.67
|117.41
|2007.03.29 19:12
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|8704004
|2007.03.30 05:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.51
|116.67
|117.93
|2007.03.30 10:26
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|35.61
|8712181
|2007.03.30 10:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|1.9473
|1.9599
|2007.03.30 14:48
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8728274
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.44
|116.60
|117.86
|2007.03.30 18:32
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|68.03
|8727842
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.58
|116.74
|118.00
|2007.03.30 18:32
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|8726520
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.69
|116.85
|118.11
|2007.03.30 18:32
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|8726006
|2007.03.30 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.79
|116.95
|118.21
|2007.03.30 18:32
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.45
|8728314
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2108
|1.2024
|1.2150
|2007.03.30 18:34
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|112.16
|8727733
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2134
|1.2050
|1.2176
|2007.03.30 18:34
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.79
|8728182
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2119
|1.2035
|1.2161
|2007.03.30 18:34
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|24.74
|8727086
|2007.03.30 18:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2147
|1.2063
|1.2189
|2007.03.30 18:34
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.64
|8726462
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2158
|1.2074
|1.2200
|2007.03.30 18:34
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.39
|8730253
|2007.03.30 18:49
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2087
|1.2003
|1.2129
|2007.03.30 18:50
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|32.23
|8730057
|2007.03.30 18:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2098
|1.2014
|1.2140
|2007.03.30 18:50
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|8729763
|2007.03.30 18:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2108
|1.2024
|1.2150
|2007.03.30 18:50
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.78
|8730061
|2007.03.30 18:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.30
|116.46
|117.72
|2007.03.30 18:50
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|35.76
|8729879
|2007.03.30 18:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.40
|116.56
|117.82
|2007.03.30 18:50
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|8729541
|2007.03.30 18:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.52
|116.68
|117.94
|2007.03.30 18:51
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|8730099
|2007.03.30 18:48
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3396
|1.3480
|1.3354
|2007.03.30 18:55
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8728154
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3385
|1.3469
|1.3343
|2007.03.30 18:55
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|8727156
|2007.03.30 18:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3354
|1.3438
|1.3312
|2007.03.30 18:55
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8730738
|2007.03.30 18:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2095
|1.2011
|1.2137
|2007.03.30 18:55
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|64.28
|8730397
|2007.03.30 18:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2106
|1.2022
|1.2148
|2007.03.30 18:55
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|20.61
|8729943
|2007.03.30 18:46
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9709
|1.9793
|1.9667
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|8727762
|2007.03.30 18:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9687
|1.9771
|1.9645
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8727895
|2007.03.30 18:28
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9697
|1.9781
|1.9655
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|8726148
|2007.03.30 18:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9655
|1.9739
|1.9613
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|8726895
|2007.03.30 18:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9676
|1.9760
|1.9634
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8726042
|2007.03.30 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|1.9728
|1.9602
|2007.03.30 18:55
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8728369
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.20
|audusd
|0.8120
|0.8204
|0.8078
|2007.03.30 18:56
|0.8102
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8727689
|2007.03.30 18:27
|sell
|0.10
|audusd
|0.8108
|0.8192
|0.8066
|2007.03.30 18:56
|0.8102
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8732237
|2007.03.30 19:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.38
|116.54
|117.80
|2007.03.30 19:33
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|30.62
|8730477
|2007.03.30 18:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.49
|116.65
|117.91
|2007.03.30 19:33
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|8731553
|2007.03.30 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2129
|1.2045
|1.2171
|2007.03.30 21:19
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|8732308
|2007.03.30 19:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2119
|1.2035
|1.2161
|2007.03.30 21:19
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|23.08
|8727647
|2007.03.30 18:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3364
|1.3448
|1.3322
|2007.03.30 21:38
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8727870
|2007.03.30 18:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3375
|1.3459
|1.3333
|2007.03.30 21:38
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|8732300
|2007.03.30 19:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9697
|1.9781
|1.9655
|2007.03.30 21:56
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|8731717
|2007.03.30 19:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9771
|1.9645
|2007.03.30 21:56
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8755153
|2007.04.02 15:51
|sell
|1.20
|audusd
|0.8171
|0.8255
|0.8129
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-4.20
|180.00
|8753242
|2007.04.02 14:46
|sell
|0.50
|audusd
|0.8151
|0.8235
|0.8109
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-1.75
|-25.00
|8753555
|2007.04.02 14:53
|sell
|0.80
|audusd
|0.8161
|0.8245
|0.8119
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-2.80
|40.00
|8746069
|2007.04.02 09:34
|sell
|0.30
|audusd
|0.8141
|0.8225
|0.8099
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-1.05
|-45.00
|8741772
|2007.04.02 04:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.8120
|0.8204
|0.8078
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-0.35
|-36.00
|8741851
|2007.04.02 04:48
|sell
|0.20
|audusd
|0.8131
|0.8215
|0.8089
|2007.04.03 06:21
|0.8156
|0.00
|0.00
|-0.70
|-50.00
|8790649
|2007.04.04 02:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.8071
|0.7987
|0.8113
|2007.04.04 03:08
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8790636
|2007.04.04 02:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8081
|0.7997
|0.8123
|2007.04.04 03:08
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8790629
|2007.04.04 02:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8091
|0.8007
|0.8133
|2007.04.04 03:08
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8815698
|2007.04.05 02:44
|sell
|0.50
|audusd
|0.8202
|0.8286
|0.8160
|2007.04.05 02:56
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|8810473
|2007.04.04 18:07
|sell
|0.20
|audusd
|0.8182
|0.8266
|0.8140
|2007.04.05 02:56
|0.8189
|0.00
|0.00
|-2.10
|-14.00
|8811257
|2007.04.04 18:35
|sell
|0.30
|audusd
|0.8192
|0.8276
|0.8150
|2007.04.05 02:56
|0.8189
|0.00
|0.00
|-3.15
|9.00
|8809120
|2007.04.04 17:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.8172
|0.8256
|0.8130
|2007.04.05 02:56
|0.8189
|0.00
|0.00
|-1.05
|-17.00
|8829667
|2007.04.05 16:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2132
|1.2048
|1.2174
|2007.04.05 19:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|8829435
|2007.04.05 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2059
|1.2185
|2007.04.05 19:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|8831462
|2007.04.05 17:00
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1506
|1.1422
|1.1548
|2007.04.05 23:58
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|26.06
|8831778
|2007.04.05 17:08
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1496
|1.1412
|1.1538
|2007.04.05 23:58
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|111.19
|8826080
|2007.04.05 14:56
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1517
|1.1433
|1.1559
|2007.04.05 23:58
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.03
|8824272
|2007.04.05 14:02
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1527
|1.1443
|1.1569
|2007.04.05 23:58
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.06
|8824057
|2007.04.05 14:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1539
|1.1455
|1.1581
|2007.04.05 23:58
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.45
|8829969
|2007.04.05 16:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3433
|1.3517
|1.3391
|2007.04.06 09:18
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.30
|36.00
|8829571
|2007.04.05 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3422
|1.3506
|1.3380
|2007.04.06 09:18
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.15
|7.00
|8846496
|2007.04.06 15:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.37
|120.21
|118.95
|2007.04.06 15:36
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|33.57
|8846476
|2007.04.06 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.23
|120.07
|118.81
|2007.04.06 15:36
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|8859638
|2007.04.09 09:42
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2233
|1.2317
|1.2191
|2007.04.09 11:35
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|29.46
|8850183
|2007.04.06 17:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2223
|1.2307
|1.2181
|2007.04.09 11:35
|1.2221
|0.00
|0.00
|-1.26
|3.27
|8846613
|2007.04.06 15:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2212
|1.2296
|1.2170
|2007.04.09 11:35
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.63
|-7.36
|8872882
|2007.04.09 19:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3341
|1.3257
|1.3383
|2007.04.09 21:21
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|8872284
|2007.04.09 19:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3352
|1.3268
|1.3394
|2007.04.09 21:21
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8857714
|2007.04.09 06:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3362
|1.3278
|1.3404
|2007.04.09 21:21
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8846642
|2007.04.06 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3373
|1.3289
|1.3415
|2007.04.09 21:21
|1.3355
|0.00
|0.00
|-0.37
|-18.00
|8848109
|2007.04.06 15:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.32
|120.16
|118.90
|2007.04.10 03:38
|119.14
|0.00
|0.00
|-4.40
|30.22
|8847733
|2007.04.06 15:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.21
|120.05
|118.79
|2007.04.10 03:39
|119.14
|0.00
|0.00
|-2.20
|5.88
|8891748
|2007.04.10 12:24
|sell
|0.80
|audusd
|0.8243
|0.8327
|0.8201
|2007.04.10 16:22
|0.8229
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|8880096
|2007.04.10 05:33
|sell
|0.50
|audusd
|0.8233
|0.8317
|0.8191
|2007.04.10 16:22
|0.8230
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8878399
|2007.04.10 04:39
|sell
|0.30
|audusd
|0.8222
|0.8306
|0.8180
|2007.04.10 16:22
|0.8230
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8878245
|2007.04.10 04:32
|sell
|0.20
|audusd
|0.8212
|0.8296
|0.8170
|2007.04.10 16:22
|0.8229
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|8877713
|2007.04.10 03:59
|sell
|0.10
|audusd
|0.8201
|0.8285
|0.8159
|2007.04.10 16:22
|0.8229
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8899925
|2007.04.10 17:39
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2151
|1.2067
|1.2193
|2007.04.10 18:56
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|105.20
|8897209
|2007.04.10 16:13
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2164
|1.2080
|1.2206
|2007.04.10 18:56
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|8895745
|2007.04.10 15:18
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2175
|1.2091
|1.2217
|2007.04.10 18:56
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.73
|8880515
|2007.04.10 05:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2196
|1.2112
|1.2238
|2007.04.10 18:56
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.83
|8895284
|2007.04.10 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2186
|1.2102
|1.2228
|2007.04.10 18:56
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.23
|8899816
|2007.04.10 17:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3446
|1.3530
|1.3404
|2007.04.10 20:13
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|8896484
|2007.04.10 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3436
|1.3520
|1.3394
|2007.04.10 20:13
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8880340
|2007.04.10 05:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3425
|1.3509
|1.3383
|2007.04.10 20:13
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8998896
|2007.04.13 17:56
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2154
|1.2238
|1.2112
|2007.04.13 18:05
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|8999052
|2007.04.13 17:58
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2170
|1.2254
|1.2128
|2007.04.13 18:05
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|69.94
|8998749
|2007.04.13 17:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2143
|1.2227
|1.2101
|2007.04.13 18:05
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|8997719
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2130
|1.2214
|1.2088
|2007.04.13 18:05
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.93
|8999737
|2007.04.13 18:09
|sell
|0.30
|eurjpy
|161.36
|162.20
|160.94
|2007.04.13 18:18
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|37.67
|8997268
|2007.04.13 17:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.10
|161.94
|160.68
|2007.04.13 18:19
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.71
|8999774
|2007.04.13 18:09
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.47
|120.31
|119.05
|2007.04.13 18:30
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|62.86
|8998998
|2007.04.13 17:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.36
|120.20
|118.94
|2007.04.13 18:30
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|8997520
|2007.04.13 17:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.22
|120.06
|118.80
|2007.04.13 18:30
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.74
|8997196
|2007.04.13 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.07
|119.91
|118.65
|2007.04.13 18:31
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.26
|8997576
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.26
|162.10
|160.84
|2007.04.13 18:31
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|9000448
|2007.04.13 18:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2262
|1.2136
|2007.04.13 20:42
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|9008412
|2007.04.16 01:31
|sell
|0.80
|eurjpy
|162.30
|163.14
|161.88
|2007.04.16 02:08
|162.14
|0.00
|0.00
|0.00
|107.17
|9008239
|2007.04.16 01:21
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.19
|163.03
|161.77
|2007.04.16 02:08
|162.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|9008018
|2007.04.16 01:10
|sell
|0.30
|eurjpy
|162.08
|162.92
|161.66
|2007.04.16 02:08
|162.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.58
|9007861
|2007.04.16 01:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|161.97
|162.81
|161.55
|2007.04.16 02:08
|162.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.14
|9006353
|2007.04.15 23:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.86
|162.70
|161.44
|2007.04.16 02:08
|162.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.28
|9039854
|2007.04.17 11:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9996
|2.0080
|1.9954
|2007.04.17 11:45
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9039717
|2007.04.17 11:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9986
|2.0070
|1.9944
|2007.04.17 11:45
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9068074
|2007.04.18 11:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3614
|1.3698
|1.3572
|2007.04.18 14:16
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9067817
|2007.04.18 11:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|1.3685
|1.3559
|2007.04.18 14:16
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9047912
|2007.04.17 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3591
|1.3675
|1.3549
|2007.04.18 14:16
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.15
|-7.00
|9075162
|2007.04.18 15:33
|buy
|0.50
|eurjpy
|160.47
|159.63
|160.89
|2007.04.18 15:40
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|67.58
|9075082
|2007.04.18 15:32
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.59
|159.75
|161.01
|2007.04.18 15:40
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|9072649
|2007.04.18 14:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.80
|159.96
|161.22
|2007.04.18 15:40
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.36
|9074370
|2007.04.18 15:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.70
|159.86
|161.12
|2007.04.18 15:40
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|9075396
|2007.04.18 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0018
|1.9934
|2.0060
|2007.04.18 15:55
|2.0060
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9075356
|2007.04.18 15:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.8320
|0.8236
|0.8362
|2007.04.18 16:21
|0.8339
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|9074075
|2007.04.18 15:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.8330
|0.8246
|0.8372
|2007.04.18 16:21
|0.8339
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9091284
|2007.04.19 05:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.20
|159.36
|160.62
|2007.04.19 05:59
|160.38
|0.00
|0.00
|0.00
|30.50
|9091091
|2007.04.19 05:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.31
|159.47
|160.73
|2007.04.19 05:59
|160.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|9098976
|2007.04.19 09:41
|buy
|1.20
|audusd
|0.8288
|0.8204
|0.8330
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|9098799
|2007.04.19 09:39
|buy
|0.80
|audusd
|0.8298
|0.8214
|0.8340
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9097663
|2007.04.19 09:21
|buy
|0.50
|audusd
|0.8315
|0.8231
|0.8357
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|9096164
|2007.04.19 08:49
|buy
|0.30
|audusd
|0.8325
|0.8241
|0.8367
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|9090733
|2007.04.19 05:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.8336
|0.8252
|0.8378
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|9089385
|2007.04.19 03:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.8346
|0.8262
|0.8388
|2007.04.19 10:02
|0.8305
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|9112077
|2007.04.19 14:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1233
|1.1149
|1.1275
|2007.04.19 16:31
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|37.25
|9121670
|2007.04.19 17:03
|sell
|0.30
|eurjpy
|161.05
|161.89
|160.63
|2007.04.19 17:12
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|38.01
|9121573
|2007.04.19 17:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.95
|161.79
|160.53
|2007.04.19 17:12
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|9121468
|2007.04.19 17:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.82
|161.66
|160.40
|2007.04.19 17:12
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|9121614
|2007.04.19 17:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.46
|119.30
|118.04
|2007.04.19 17:31
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|9123025
|2007.04.19 17:24
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.56
|119.40
|118.14
|2007.04.19 17:31
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|35.47
|9121459
|2007.04.19 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.18
|117.92
|2007.04.19 17:31
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|9123018
|2007.04.19 17:24
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.17
|162.01
|160.75
|2007.04.19 17:50
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|63.33
|9122357
|2007.04.19 17:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.83
|161.67
|160.41
|2007.04.19 17:50
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|9122813
|2007.04.19 17:20
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.94
|161.78
|160.52
|2007.04.19 17:50
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.51
|9122909
|2007.04.19 17:22
|sell
|0.30
|eurjpy
|161.06
|161.90
|160.64
|2007.04.19 17:50
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|9121121
|2007.04.19 16:56
|sell
|0.30
|audusd
|0.8359
|0.8443
|0.8317
|2007.04.19 18:05
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9119852
|2007.04.19 16:31
|sell
|0.20
|audusd
|0.8348
|0.8432
|0.8306
|2007.04.19 18:05
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9108044
|2007.04.19 12:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.8338
|0.8422
|0.8296
|2007.04.19 18:05
|0.8345
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9236495
|2007.04.24 09:30
|buy
|1.20
|audusd
|0.8237
|0.8153
|0.8279
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|9226232
|2007.04.24 05:11
|buy
|0.80
|audusd
|0.8248
|0.8164
|0.8290
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9225347
|2007.04.24 04:56
|buy
|0.30
|audusd
|0.8269
|0.8185
|0.8311
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|9225518
|2007.04.24 04:59
|buy
|0.50
|audusd
|0.8258
|0.8174
|0.8300
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|9224453
|2007.04.24 04:34
|buy
|0.20
|audusd
|0.8280
|0.8196
|0.8322
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|9224324
|2007.04.24 04:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8295
|0.8211
|0.8337
|2007.04.24 10:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|9269014
|2007.04.25 02:17
|sell
|0.20
|audusd
|0.8306
|0.8390
|0.8264
|2007.04.25 04:01
|0.8288
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9259782
|2007.04.24 17:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.8296
|0.8380
|0.8254
|2007.04.25 04:01
|0.8289
|0.00
|0.00
|-0.35
|7.00
|9274593
|2007.04.25 09:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2004
|1.1920
|1.2046
|2007.04.25 09:54
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|9259805
|2007.04.24 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2015
|1.1931
|1.2057
|2007.04.25 09:54
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.22
|2.50
|9274658
|2007.04.25 09:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3651
|1.3735
|1.3609
|2007.04.25 15:39
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9267244
|2007.04.24 23:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|1.3724
|1.3598
|2007.04.25 15:39
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.30
|10.00
|9260098
|2007.04.24 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3630
|1.3714
|1.3588
|2007.04.25 15:39
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.15
|-5.00
|9289473
|2007.04.25 19:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1146
|1.1062
|1.1188
|2007.04.26 10:23
|1.1164
|0.00
|0.00
|0.91
|32.25
|9286682
|2007.04.25 17:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1157
|1.1073
|1.1199
|2007.04.26 10:23
|1.1164
|0.00
|0.00
|0.46
|6.27
|9340695
|2007.04.27 15:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.91
|118.07
|119.33
|2007.04.27 17:50
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|9343711
|2007.04.27 16:33
|sell
|0.50
|audusd
|0.8332
|0.8416
|0.8290
|2007.04.27 18:00
|0.8319
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|9340648
|2007.04.27 15:33
|sell
|0.30
|audusd
|0.8322
|0.8406
|0.8280
|2007.04.27 18:00
|0.8319
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9337781
|2007.04.27 14:22
|sell
|0.20
|audusd
|0.8312
|0.8396
|0.8270
|2007.04.27 18:00
|0.8319
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9337136
|2007.04.27 14:08
|sell
|0.10
|audusd
|0.8302
|0.8386
|0.8260
|2007.04.27 18:00
|0.8319
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|9347195
|2007.04.27 18:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2082
|1.2166
|1.2040
|2007.04.27 18:22
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|9347495
|2007.04.27 18:17
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2102
|1.2186
|1.2060
|2007.04.27 18:22
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|9346895
|2007.04.27 18:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2071
|1.2155
|1.2029
|2007.04.27 18:22
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.41
|9347447
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3602
|1.3518
|1.3644
|2007.04.27 18:36
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9346987
|2007.04.27 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3616
|1.3532
|1.3658
|2007.04.27 18:36
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9347873
|2007.04.27 18:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2081
|1.2165
|1.2039
|2007.04.27 18:36
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|9348120
|2007.04.27 18:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2091
|1.2175
|1.2049
|2007.04.27 18:36
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|21.53
|9346343
|2007.04.27 18:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.70
|120.54
|119.28
|2007.04.27 22:24
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|30.12
|9346136
|2007.04.27 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.60
|120.44
|119.18
|2007.04.27 22:24
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|9354054
|2007.04.29 23:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.49
|161.65
|162.91
|2007.04.30 05:12
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|35.13
|9356546
|2007.04.30 02:26
|buy
|0.30
|audusd
|0.8267
|0.8183
|0.8309
|2007.04.30 05:49
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9356069
|2007.04.30 02:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8279
|0.8195
|0.8321
|2007.04.30 05:49
|0.8282
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9347416
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.8290
|0.8206
|0.8332
|2007.04.30 05:49
|0.8281
|0.00
|0.00
|0.06
|-9.00
|9376865
|2007.04.30 18:00
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1054
|1.0970
|1.1096
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|205.91
|9376487
|2007.04.30 17:50
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1069
|1.0985
|1.1111
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|28.90
|9376077
|2007.04.30 17:40
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1080
|1.0996
|1.1122
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.61
|9375681
|2007.04.30 17:27
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1092
|1.1008
|1.1134
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.48
|9373655
|2007.04.30 16:24
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1102
|1.1018
|1.1144
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.38
|9372139
|2007.04.30 15:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1113
|1.1029
|1.1155
|2007.04.30 18:48
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.12
|9402293
|2007.05.01 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3596
|1.3512
|1.3638
|2007.05.01 18:21
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9401197
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3607
|1.3523
|1.3649
|2007.05.01 18:21
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9404378
|2007.05.01 18:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2161
|1.2245
|1.2119
|2007.05.01 19:11
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|57.63
|9404258
|2007.05.01 18:42
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2149
|1.2233
|1.2107
|2007.05.01 19:11
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|9401768
|2007.05.01 17:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2137
|1.2221
|1.2095
|2007.05.01 19:11
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.11
|9401546
|2007.05.01 17:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2127
|1.2211
|1.2085
|2007.05.01 19:11
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|9413277
|2007.05.02 06:44
|buy
|1.80
|audusd
|0.8223
|0.8139
|0.8265
|2007.05.02 08:51
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|324.00
|9412640
|2007.05.02 06:18
|buy
|1.20
|audusd
|0.8233
|0.8149
|0.8275
|2007.05.02 08:51
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9411034
|2007.05.02 04:10
|buy
|0.50
|audusd
|0.8256
|0.8172
|0.8298
|2007.05.02 08:51
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|9411122
|2007.05.02 04:14
|buy
|0.80
|audusd
|0.8245
|0.8161
|0.8287
|2007.05.02 08:51
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|9410902
|2007.05.02 04:02
|buy
|0.30
|audusd
|0.8266
|0.8182
|0.8308
|2007.05.02 08:51
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|9402553
|2007.05.01 18:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.8276
|0.8192
|0.8318
|2007.05.02 08:52
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.12
|-70.00
|9400972
|2007.05.01 17:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.8286
|0.8202
|0.8328
|2007.05.02 08:52
|0.8241
|0.00
|0.00
|0.06
|-45.00
|9487227
|2007.05.04 05:12
|buy
|0.20
|audusd
|0.8185
|0.8101
|0.8227
|2007.05.04 06:06
|0.8190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9487676
|2007.05.04 05:38
|buy
|0.30
|audusd
|0.8175
|0.8091
|0.8217
|2007.05.04 06:06
|0.8190
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9486540
|2007.05.04 04:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8198
|0.8114
|0.8240
|2007.05.04 06:06
|0.8190
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9537233
|2007.05.08 05:47
|sell
|0.30
|audusd
|0.8300
|0.8384
|0.8258
|2007.05.08 13:00
|0.8286
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9537051
|2007.05.08 05:41
|sell
|0.20
|audusd
|0.8290
|0.8374
|0.8248
|2007.05.08 13:00
|0.8286
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9536326
|2007.05.08 04:37
|sell
|0.10
|audusd
|0.8280
|0.8364
|0.8238
|2007.05.08 13:00
|0.8286
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9577237
|2007.05.09 16:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9996
|2.0080
|1.9954
|2007.05.09 18:38
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9619008
|2007.05.11 00:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8242
|0.8158
|0.8284
|2007.05.11 05:02
|0.8284
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9639824
|2007.05.11 18:14
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.55
|163.39
|162.13
|2007.05.11 19:05
|162.41
|0.00
|0.00
|0.00
|58.25
|9639094
|2007.05.11 17:56
|sell
|0.30
|eurjpy
|162.44
|163.28
|162.02
|2007.05.11 19:05
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|9638914
|2007.05.11 17:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.32
|163.16
|161.90
|2007.05.11 19:05
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.31
|9638331
|2007.05.11 17:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.21
|163.05
|161.79
|2007.05.11 19:05
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.31
|9631523
|2007.05.11 14:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1162
|1.1246
|1.1120
|2007.05.11 23:04
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|37.77
|9690066
|2007.05.15 18:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2132
|1.2048
|1.2174
|2007.05.15 20:25
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|9689218
|2007.05.15 17:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2144
|1.2060
|1.2186
|2007.05.15 20:25
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|9691438
|2007.05.15 18:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9869
|1.9953
|1.9827
|2007.05.15 20:34
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9691297
|2007.05.15 18:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9858
|1.9942
|1.9816
|2007.05.15 20:34
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9689245
|2007.05.15 17:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9848
|1.9932
|1.9806
|2007.05.15 20:34
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9690134
|2007.05.15 18:03
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0976
|1.0892
|1.1018
|2007.05.15 21:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|101.91
|9686253
|2007.05.15 17:02
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0986
|1.0902
|1.1028
|2007.05.15 21:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|9682535
|2007.05.15 15:34
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1007
|1.0923
|1.1049
|2007.05.15 21:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.94
|9685951
|2007.05.15 16:54
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0997
|1.0913
|1.1039
|2007.05.15 21:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.11
|9677256
|2007.05.15 12:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1019
|1.0935
|1.1061
|2007.05.15 21:30
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.39
|9689365
|2007.05.15 17:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3599
|1.3683
|1.3557
|2007.05.16 18:09
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.15
|42.00
|9715626
|2007.05.16 19:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2241
|1.2325
|1.2199
|2007.05.17 09:47
|1.2211
|0.00
|0.00
|-1.89
|24.57
|9736111
|2007.05.17 15:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3489
|1.3405
|1.3531
|2007.05.17 17:30
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9739264
|2007.05.17 17:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3478
|1.3394
|1.3520
|2007.05.17 17:30
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|9735455
|2007.05.17 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3499
|1.3415
|1.3541
|2007.05.17 17:30
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9715597
|2007.05.16 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3510
|1.3426
|1.3552
|2007.05.17 17:30
|1.3492
|0.00
|0.00
|-1.11
|-18.00
|9758666
|2007.05.18 13:57
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.85
|162.01
|163.27
|2007.05.18 14:11
|162.90
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|9758785
|2007.05.18 13:59
|buy
|0.80
|eurjpy
|162.74
|161.90
|163.16
|2007.05.18 14:11
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|119.11
|9758409
|2007.05.18 13:52
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.96
|162.12
|163.38
|2007.05.18 14:11
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.41
|9758030
|2007.05.18 13:47
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.07
|162.23
|163.49
|2007.05.18 14:11
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.47
|9756891
|2007.05.18 13:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.18
|162.34
|163.60
|2007.05.18 14:11
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.99
|9758762
|2007.05.18 13:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.82
|119.98
|121.24
|2007.05.18 17:36
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|9786163
|2007.05.21 13:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2328
|1.2412
|1.2286
|2007.05.22 09:26
|1.2298
|0.00
|0.00
|-0.63
|24.39
|9829115
|2007.05.23 10:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3434
|1.3350
|1.3476
|2007.05.23 12:28
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9829601
|2007.05.23 10:52
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3423
|1.3339
|1.3465
|2007.05.23 12:28
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9787002
|2007.05.21 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3444
|1.3360
|1.3486
|2007.05.23 12:28
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.98
|-6.00
|9839738
|2007.05.23 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3493
|1.3577
|1.3451
|2007.05.23 21:15
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9887954
|2007.05.25 04:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.24
|161.40
|162.66
|2007.05.25 08:20
|162.66
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|9913526
|2007.05.25 17:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0783
|1.0699
|1.0825
|2007.05.29 08:44
|1.0825
|0.00
|0.00
|0.32
|38.80
|9979390
|2007.05.29 16:54
|buy
|1.20
|usdcad
|1.0719
|1.0635
|1.0761
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|190.01
|9978335
|2007.05.29 16:32
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0730
|1.0646
|1.0772
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|44.71
|9977832
|2007.05.29 16:21
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0743
|1.0659
|1.0785
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.60
|9976744
|2007.05.29 16:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0770
|1.0686
|1.0812
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.34
|9977022
|2007.05.29 16:08
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0755
|1.0671
|1.0797
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.09
|9976621
|2007.05.29 16:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0780
|1.0696
|1.0822
|2007.05.29 20:47
|1.0736
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.98
|10041349
|2007.05.31 11:06
|sell
|0.80
|audusd
|0.8260
|0.8344
|0.8218
|2007.05.31 12:21
|0.8246
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|10036312
|2007.05.31 08:13
|sell
|0.50
|audusd
|0.8250
|0.8334
|0.8208
|2007.05.31 12:21
|0.8246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10035816
|2007.05.31 07:34
|sell
|0.30
|audusd
|0.8240
|0.8324
|0.8198
|2007.05.31 12:21
|0.8246
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10030492
|2007.05.30 23:34
|sell
|0.20
|audusd
|0.8230
|0.8314
|0.8188
|2007.05.31 12:21
|0.8246
|0.00
|0.00
|-2.10
|-32.00
|10021505
|2007.05.30 16:54
|sell
|0.10
|audusd
|0.8220
|0.8304
|0.8178
|2007.05.31 12:21
|0.8246
|0.00
|0.00
|-1.05
|-26.00
|10090276
|2007.06.01 18:48
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0604
|1.0520
|1.0646
|2007.06.01 20:10
|1.0622
|0.00
|0.00
|0.00
|33.89
|10089780
|2007.06.01 18:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0615
|1.0531
|1.0657
|2007.06.01 20:10
|1.0622
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|10105780
|2007.06.04 12:06
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0560
|1.0476
|1.0602
|2007.06.04 15:21
|1.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|35.92
|10101981
|2007.06.04 09:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0572
|1.0488
|1.0614
|2007.06.04 15:21
|1.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|10192907
|2007.06.06 04:49
|sell
|0.20
|audusd
|0.8417
|0.8501
|0.8375
|2007.06.06 13:13
|0.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10193957
|2007.06.06 05:51
|sell
|0.30
|audusd
|0.8427
|0.8511
|0.8385
|2007.06.06 13:13
|0.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|10192643
|2007.06.06 04:37
|sell
|0.10
|audusd
|0.8407
|0.8491
|0.8365
|2007.06.06 13:13
|0.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10218689
|2007.06.07 04:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.8467
|0.8551
|0.8425
|2007.06.07 15:25
|0.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10218461
|2007.06.07 04:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.8457
|0.8541
|0.8415
|2007.06.07 15:25
|0.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10242396
|2007.06.07 20:18
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.44
|161.60
|162.86
|2007.06.07 21:39
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|39.66
|10241266
|2007.06.07 19:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.69
|161.85
|163.11
|2007.06.07 21:39
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|10241539
|2007.06.07 19:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.57
|161.73
|162.99
|2007.06.07 21:39
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|10247016
|2007.06.08 00:19
|buy
|0.30
|audusd
|0.8394
|0.8310
|0.8436
|2007.06.08 01:10
|0.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|10246405
|2007.06.07 23:24
|buy
|0.20
|audusd
|0.8405
|0.8321
|0.8447
|2007.06.08 01:10
|0.8411
|0.00
|0.00
|0.18
|12.00
|10241625
|2007.06.07 19:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.8415
|0.8331
|0.8457
|2007.06.08 01:10
|0.8411
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.00
|10256445
|2007.06.08 10:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.89
|161.05
|162.31
|2007.06.08 10:37
|162.08
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|10256274
|2007.06.08 10:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.02
|161.18
|162.44
|2007.06.08 10:37
|162.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|10257061
|2007.06.08 10:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9693
|1.9609
|1.9735
|2007.06.08 11:16
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10258561
|2007.06.08 11:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9673
|1.9589
|1.9715
|2007.06.08 11:16
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|10256434
|2007.06.08 10:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9704
|1.9620
|1.9746
|2007.06.08 11:16
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10267450
|2007.06.08 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3330
|1.3246
|1.3372
|2007.06.08 13:48
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10266640
|2007.06.08 13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3340
|1.3256
|1.3382
|2007.06.08 13:48
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10266673
|2007.06.08 13:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2418
|1.2292
|2007.06.08 13:49
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|10267241
|2007.06.08 13:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2346
|1.2430
|1.2304
|2007.06.08 13:49
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|10270858
|2007.06.08 14:12
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0705
|1.0789
|1.0663
|2007.06.08 14:57
|1.0686
|0.00
|0.00
|0.00
|35.56
|10270808
|2007.06.08 14:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0694
|1.0778
|1.0652
|2007.06.08 14:57
|1.0686
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|10266487
|2007.06.08 13:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.8373
|0.8289
|0.8415
|2007.06.08 15:16
|0.8415
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|10277161
|2007.06.08 16:13
|sell
|0.30
|audusd
|0.8442
|0.8526
|0.8400
|2007.06.08 16:38
|0.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10275804
|2007.06.08 15:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.8431
|0.8515
|0.8389
|2007.06.08 16:38
|0.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10274072
|2007.06.08 15:26
|sell
|0.10
|audusd
|0.8420
|0.8504
|0.8378
|2007.06.08 16:38
|0.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10278155
|2007.06.08 16:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.75
|122.59
|121.33
|2007.06.08 18:01
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|37.01
|10267124
|2007.06.08 13:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.51
|122.35
|121.09
|2007.06.08 18:01
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|10267480
|2007.06.08 13:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.64
|122.48
|121.22
|2007.06.08 18:01
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|10279617
|2007.06.08 17:15
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0605
|1.0521
|1.0647
|2007.06.08 18:03
|1.0620
|0.00
|0.00
|0.00
|70.62
|10277182
|2007.06.08 16:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0628
|1.0544
|1.0670
|2007.06.08 18:03
|1.0620
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.07
|10279120
|2007.06.08 16:59
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0616
|1.0532
|1.0658
|2007.06.08 18:03
|1.0620
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|10276779
|2007.06.08 16:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0640
|1.0556
|1.0682
|2007.06.08 18:03
|1.0619
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.78
|10295019
|2007.06.11 05:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.8402
|0.8318
|0.8444
|2007.06.11 11:23
|0.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|10348738
|2007.06.13 07:31
|sell
|0.30
|eurjpy
|162.69
|163.53
|162.27
|2007.06.13 10:18
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|10348528
|2007.06.13 07:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.47
|163.31
|162.05
|2007.06.13 10:18
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|10348611
|2007.06.13 07:29
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.58
|163.42
|162.16
|2007.06.13 10:18
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|10354824
|2007.06.13 11:35
|sell
|0.30
|usdcad
|1.0736
|1.0820
|1.0694
|2007.06.13 11:49
|1.0720
|0.00
|0.00
|0.00
|44.78
|10354429
|2007.06.13 11:27
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0715
|1.0799
|1.0673
|2007.06.13 11:49
|1.0720
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|10354665
|2007.06.13 11:32
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0726
|1.0810
|1.0684
|2007.06.13 11:49
|1.0720
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|10365847
|2007.06.13 18:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0654
|1.0570
|1.0696
|2007.06.13 18:17
|1.0674
|0.00
|0.00
|0.00
|37.47
|10364832
|2007.06.13 17:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0668
|1.0584
|1.0710
|2007.06.13 18:17
|1.0674
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|0.00
|0.00
|-41.32
|5 972.30
|Closed P/L:
|5 930.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10348762
|2007.06.13 07:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.26
|123.10
|121.84
|122.69
|0.00
|0.00
|-3.69
|-35.05
|10357725
|2007.06.13 13:12
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.41
|123.25
|121.99
|122.69
|0.00
|0.00
|-7.38
|-45.64
|10369801
|2007.06.13 21:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|122.62
|123.46
|122.20
|122.69
|0.00
|0.00
|-11.08
|-17.12
|10371376
|2007.06.13 22:59
|sell
|0.50
|usdjpy
|122.74
|123.58
|122.32
|122.69
|0.00
|0.00
|-18.46
|20.38
|0.00
|0.00
|-40.61
|-77.43
|Floating P/L:
|-118.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 930.98
|Floating P/L:
|-118.04
|Margin:
|220.00
|Balance:
|15 930.98
|Equity:
|15 812.94
|Free Margin:
|15 592.94
|Details:
|Gross Profit:
|9 095.22
|Gross Loss:
|3 164.24
|Total Net Profit:
|5 930.98
|Profit Factor:
|2.87
|Expected Payoff:
|15.86
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|296.82 (2.04%)
|Relative Drawdown:
|2.04% (296.82)
|Total Trades:
|374
|Short Positions (won %):
|182 (64.29%)
|Long Positions (won %):
|192 (63.54%)
|Profit Trades (% of total):
|239 (63.90%)
|Loss trades (% of total):
|135 (36.10%)
|Largest
|profit trade:
|324.00
|loss trade:
|-75.00
|Average
|profit trade:
|38.06
|loss trade:
|-23.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (368.60)
|consecutive losses ($):
|5 (-296.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|503.89 (5)
|consecutive loss (count):
|-296.82 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2