North Finance Co Ltd

Account: xxxxxx Name: xxxxxxxxxxxx Currency: USD 2007 June 14, 01:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
84636792007.03.19 15:28balanceDeposit10 000.00
84738462007.03.20 00:28sell0.10audusd0.80300.81140.79882007.03.20 03:310.79880.000.000.0042.00
84770592007.03.20 03:37buy0.20audusd0.79670.78830.80092007.03.20 05:160.79850.000.000.0036.00
84770142007.03.20 03:35buy0.10audusd0.79780.78940.80202007.03.20 05:160.79850.000.000.007.00
84926812007.03.20 15:02sell1.20gbpusd1.95991.96831.95572007.03.20 15:131.95830.000.000.00192.00
84918102007.03.20 14:45sell0.80gbpusd1.95871.96711.95452007.03.20 15:141.95830.000.000.0032.00
84892702007.03.20 13:08sell0.30gbpusd1.95661.96501.95242007.03.20 15:141.95820.000.000.00-48.00
84909262007.03.20 14:15sell0.50gbpusd1.95761.96601.95342007.03.20 15:141.95820.000.000.00-30.00
84873772007.03.20 12:02sell0.20gbpusd1.95551.96391.95132007.03.20 15:141.95820.000.000.00-54.00
84871112007.03.20 11:55sell0.10gbpusd1.95451.96291.95032007.03.20 15:141.95820.000.000.00-37.00
84919492007.03.20 14:47buy1.20usdcad1.16641.15801.17062007.03.20 15:261.16800.000.000.00164.38
84913422007.03.20 14:31buy0.50usdcad1.16861.16021.17282007.03.20 15:261.16810.000.000.00-21.40
84915162007.03.20 14:36buy0.80usdcad1.16751.15911.17172007.03.20 15:261.16810.000.000.0041.09
84898872007.03.20 13:29buy0.30usdcad1.16981.16141.17402007.03.20 15:261.16810.000.000.00-43.66
84894322007.03.20 13:13buy0.20usdcad1.17081.16241.17502007.03.20 15:261.16810.000.000.00-46.23
84891382007.03.20 13:02buy0.10usdcad1.17191.16351.17612007.03.20 15:261.16800.000.000.00-33.39
84936802007.03.20 15:24buy0.20eurjpy155.68154.84156.102007.03.20 15:44155.900.000.000.0037.55
84935172007.03.20 15:21buy0.10eurjpy155.88155.04156.302007.03.20 15:44155.900.000.000.001.71
84972352007.03.20 17:22buy0.30usdjpy117.07116.23117.492007.03.20 17:45117.220.000.000.0038.39
84936602007.03.20 15:24buy0.20usdjpy117.17116.33117.592007.03.20 17:45117.200.000.000.005.12
84926482007.03.20 15:02buy0.10usdjpy117.33116.49117.752007.03.20 17:45117.210.000.000.00-10.24
85159022007.03.21 11:37buy0.10gbpusd1.95601.94761.96022007.03.21 12:041.96020.000.000.0042.00
85267982007.03.21 20:26sell0.30audusd0.80720.81560.80302007.03.21 20:280.80550.000.000.0051.00
85262642007.03.21 20:23sell0.20audusd0.80580.81420.80162007.03.21 20:280.80550.000.000.006.00
85261862007.03.21 20:22sell0.10audusd0.80470.81310.80052007.03.21 20:280.80550.000.000.00-8.00
85265282007.03.21 20:24buy0.20usdjpy117.26116.42117.682007.03.21 20:29117.460.000.000.0034.05
85263012007.03.21 20:23buy0.10usdjpy117.37116.53117.792007.03.21 20:29117.460.000.000.007.66
85275842007.03.21 20:34sell0.30gbpusd1.96851.97691.96432007.03.21 20:381.96680.000.000.0051.00
85268332007.03.21 20:26sell0.10gbpusd1.96601.97441.96182007.03.21 20:381.96620.000.000.00-2.00
85300972007.03.21 20:52buy0.30usdchf1.20891.20051.21312007.03.21 21:071.21040.000.000.0037.18
85265922007.03.21 20:25buy0.10usdchf1.21121.20281.21542007.03.21 21:071.21020.000.000.00-8.26
85267682007.03.21 20:26buy0.20usdchf1.21021.20181.21442007.03.21 21:071.21020.000.000.000.00
85356752007.03.22 00:07sell0.50audusd0.80810.81650.80392007.03.22 02:180.80680.000.000.0065.00
85291222007.03.21 20:48sell0.30audusd0.80710.81550.80292007.03.22 02:180.80680.000.00-3.159.00
85277192007.03.21 20:34sell0.20audusd0.80610.81450.80192007.03.22 02:180.80680.000.00-2.10-14.00
85270562007.03.21 20:28sell0.10audusd0.80500.81340.80082007.03.22 02:180.80680.000.00-1.05-18.00
85340372007.03.21 21:50sell0.50eurusd1.33871.34711.33452007.03.22 04:261.33860.000.002.255.00
85368122007.03.22 01:51sell0.80eurusd1.34041.34881.33622007.03.22 04:261.33860.000.000.00144.00
85289922007.03.21 20:47sell0.30eurusd1.33771.34611.33352007.03.22 04:261.33860.000.001.35-27.00
85265582007.03.21 20:24sell0.20eurusd1.33661.34501.33242007.03.22 04:261.33860.000.000.90-40.00
85261142007.03.21 20:22sell0.10eurusd1.33491.34331.33072007.03.22 04:261.33860.000.000.45-37.00
85272722007.03.21 20:30buy0.10usdjpy117.37116.53117.792007.03.22 10:47117.460.000.001.617.66
85418802007.03.22 08:59buy0.20usdjpy117.27116.43117.692007.03.22 10:47117.460.000.000.0032.35
85475272007.03.22 12:40sell0.30gbpusd1.97091.97931.96672007.03.22 13:161.96890.000.000.0060.00
85474842007.03.22 12:38sell0.20gbpusd1.96991.97831.96572007.03.22 13:161.96890.000.000.0020.00
85275122007.03.21 20:33sell0.20gbpusd1.96731.97571.96312007.03.22 13:161.96890.000.000.24-32.00
85585492007.03.22 19:15sell0.20usdchf1.21691.22531.21272007.03.22 19:331.21670.000.000.003.29
85593622007.03.22 19:31sell0.30usdchf1.21801.22641.21382007.03.22 19:331.21670.000.000.0032.05
85572092007.03.22 18:43sell0.10usdchf1.21591.22431.21172007.03.22 19:341.21670.000.000.00-6.58
85571962007.03.22 18:43sell0.10usdjpy118.22119.06117.802007.03.23 10:56117.800.000.00-1.1135.65
85727132007.03.23 11:13buy0.30eurjpy156.54155.70156.962007.03.23 11:24156.710.000.000.0043.33
85725002007.03.23 11:10buy0.10eurjpy156.77155.93157.192007.03.23 11:24156.680.000.000.00-7.65
85725642007.03.23 11:11buy0.20eurjpy156.67155.83157.092007.03.23 11:24156.710.000.000.006.80
85789212007.03.23 14:58buy0.20usdjpy117.45116.61117.872007.03.23 16:00117.680.000.000.0039.09
85727432007.03.23 11:14buy0.10usdjpy117.57116.73117.992007.03.23 16:00117.720.000.000.0012.74
85923522007.03.26 01:49sell0.30usdchf1.22141.22981.21722007.03.26 02:301.21950.000.000.0046.74
85914572007.03.26 01:02sell0.20usdchf1.21921.22761.21502007.03.26 02:301.21940.000.000.00-3.28
85830502007.03.23 16:45sell0.10usdchf1.21821.22661.21402007.03.26 02:301.21940.000.00-0.63-9.84
86125902007.03.26 17:27buy0.80usdchf1.21211.20371.21632007.03.26 17:401.21360.000.000.0098.88
86118462007.03.26 17:17buy0.50usdchf1.21321.20481.21742007.03.26 17:401.21360.000.000.0016.48
86117192007.03.26 17:16buy0.30usdchf1.21441.20601.21862007.03.26 17:401.21360.000.000.00-19.78
86110742007.03.26 17:07buy0.20usdchf1.21551.20711.21972007.03.26 17:401.21360.000.000.00-31.31
86105022007.03.26 17:02buy0.10usdchf1.21671.20831.22092007.03.26 17:401.21360.000.000.00-25.54
86125642007.03.26 17:26buy0.30usdjpy117.67116.83118.092007.03.26 17:50117.830.000.000.0040.74
86110882007.03.26 17:08buy0.20usdjpy117.80116.96118.222007.03.26 17:50117.830.000.000.005.09
86108412007.03.26 17:06buy0.10usdjpy117.90117.06118.322007.03.26 17:51117.830.000.000.00-5.94
86120932007.03.26 17:21sell0.20gbpusd1.97131.97971.96712007.03.26 17:511.96950.000.000.0036.00
86112692007.03.26 17:09sell0.10gbpusd1.97031.97871.96612007.03.26 17:511.96950.000.000.008.00
86121532007.03.26 17:21sell0.30eurusd1.33381.34221.32962007.03.27 03:301.33240.000.000.4542.00
86112872007.03.26 17:09sell0.20eurusd1.33281.34121.32862007.03.27 03:301.33240.000.000.308.00
86103872007.03.26 17:01sell0.10eurusd1.33171.34011.32752007.03.27 03:301.33240.000.000.15-7.00
86297122007.03.27 11:58sell0.10eurjpy157.93158.77157.512007.03.27 16:31157.510.000.000.0035.55
86405162007.03.27 18:43buy0.30usdchf1.21191.20351.21612007.03.27 18:561.21310.000.000.0029.68
86378292007.03.27 17:20buy0.20usdchf1.21291.20451.21712007.03.27 18:561.21300.000.000.001.65
86138682007.03.26 17:47buy0.10usdchf1.21401.20561.21822007.03.27 18:561.21300.000.000.22-8.24
86119232007.03.26 17:18sell0.10audusd0.81000.81840.80582007.03.27 22:210.80840.000.00-0.3516.00
86475012007.03.28 04:58buy0.30eurjpy156.64155.80157.062007.03.28 05:17156.780.000.000.0035.75
86470602007.03.28 04:30buy0.20eurjpy156.74155.90157.162007.03.28 05:17156.780.000.000.006.81
86469492007.03.28 04:27buy0.10eurjpy156.86156.02157.282007.03.28 05:17156.780.000.000.00-6.81
86652942007.03.28 17:44buy0.20usdjpy116.41115.57116.832007.03.28 18:06116.590.000.000.0030.88
86651132007.03.28 17:41buy0.10usdjpy116.51115.67116.932007.03.28 18:06116.600.000.000.007.72
86763522007.03.29 03:55buy0.30eurjpy155.39154.55155.812007.03.29 04:17155.540.000.000.0038.50
86762742007.03.29 03:53buy0.20eurjpy155.49154.65155.912007.03.29 04:17155.500.000.000.001.71
86651512007.03.28 17:41buy0.10eurjpy155.61154.77156.032007.03.29 04:17155.500.000.001.05-9.41
86728612007.03.28 22:13sell0.20usdchf1.21621.22461.21202007.03.29 11:191.21590.000.00-3.804.93
86731242007.03.28 22:28sell0.30usdchf1.21721.22561.21302007.03.29 11:191.21590.000.00-5.7032.08
86687562007.03.28 18:59sell0.10usdchf1.21511.22351.21092007.03.29 11:191.21590.000.00-1.90-6.58
86921822007.03.29 17:20sell0.20usdjpy117.93118.77117.512007.03.29 19:12117.740.000.000.0032.27
86888662007.03.29 15:36sell0.10usdjpy117.83118.67117.412007.03.29 19:12117.730.000.000.008.49
87040042007.03.30 05:27buy0.10usdjpy117.51116.67117.932007.03.30 10:26117.930.000.000.0035.61
87121812007.03.30 10:53buy0.10gbpusd1.95571.94731.95992007.03.30 14:481.95990.000.000.0042.00
87282742007.03.30 18:29buy0.50usdjpy117.44116.60117.862007.03.30 18:32117.600.000.000.0068.03
87278422007.03.30 18:27buy0.30usdjpy117.58116.74118.002007.03.30 18:32117.610.000.000.007.65
87265202007.03.30 18:17buy0.20usdjpy117.69116.85118.112007.03.30 18:32117.620.000.000.00-11.90
87260062007.03.30 18:14buy0.10usdjpy117.79116.95118.212007.03.30 18:32117.620.000.000.00-14.45
87283142007.03.30 18:29buy0.80usdchf1.21081.20241.21502007.03.30 18:341.21250.000.000.00112.16
87277332007.03.30 18:27buy0.30usdchf1.21341.20501.21762007.03.30 18:341.21260.000.000.00-19.79
87281822007.03.30 18:29buy0.50usdchf1.21191.20351.21612007.03.30 18:341.21250.000.000.0024.74
87270862007.03.30 18:21buy0.20usdchf1.21471.20631.21892007.03.30 18:341.21260.000.000.00-34.64
87264622007.03.30 18:17buy0.10usdchf1.21581.20741.22002007.03.30 18:341.21260.000.000.00-26.39
87302532007.03.30 18:49buy0.30usdchf1.20871.20031.21292007.03.30 18:501.21000.000.000.0032.23
87300572007.03.30 18:47buy0.20usdchf1.20981.20141.21402007.03.30 18:501.21000.000.000.003.31
87297632007.03.30 18:45buy0.10usdchf1.21081.20241.21502007.03.30 18:501.21010.000.000.00-5.78
87300612007.03.30 18:48buy0.30usdjpy117.30116.46117.722007.03.30 18:50117.440.000.000.0035.76
87298792007.03.30 18:46buy0.20usdjpy117.40116.56117.822007.03.30 18:50117.440.000.000.006.81
87295412007.03.30 18:43buy0.10usdjpy117.52116.68117.942007.03.30 18:51117.440.000.000.00-6.81
87300992007.03.30 18:48sell0.80eurusd1.33961.34801.33542007.03.30 18:551.33810.000.000.00120.00
87281542007.03.30 18:29sell0.50eurusd1.33851.34691.33432007.03.30 18:551.33800.000.000.0025.00
87271562007.03.30 18:21sell0.10eurusd1.33541.34381.33122007.03.30 18:551.33730.000.000.00-19.00
87307382007.03.30 18:53buy0.20usdchf1.20951.20111.21372007.03.30 18:551.21340.000.000.0064.28
87303972007.03.30 18:50buy0.10usdchf1.21061.20221.21482007.03.30 18:551.21310.000.000.0020.61
87299432007.03.30 18:46sell1.20gbpusd1.97091.97931.96672007.03.30 18:551.96840.000.000.00300.00
87277622007.03.30 18:27sell0.50gbpusd1.96871.97711.96452007.03.30 18:551.96840.000.000.0015.00
87278952007.03.30 18:28sell0.80gbpusd1.96971.97811.96552007.03.30 18:551.96840.000.000.00104.00
87261482007.03.30 18:15sell0.20gbpusd1.96551.97391.96132007.03.30 18:551.96840.000.000.00-58.00
87268952007.03.30 18:20sell0.30gbpusd1.96761.97601.96342007.03.30 18:551.96840.000.000.00-24.00
87260422007.03.30 18:14sell0.10gbpusd1.96441.97281.96022007.03.30 18:551.96840.000.000.00-40.00
87283692007.03.30 18:29sell0.20audusd0.81200.82040.80782007.03.30 18:560.81020.000.000.0036.00
87276892007.03.30 18:27sell0.10audusd0.81080.81920.80662007.03.30 18:560.81020.000.000.006.00
87322372007.03.30 19:15buy0.20usdjpy117.38116.54117.802007.03.30 19:33117.560.000.000.0030.62
87304772007.03.30 18:51buy0.10usdjpy117.49116.65117.912007.03.30 19:33117.570.000.000.006.80
87315532007.03.30 19:00buy0.10usdchf1.21291.20451.21712007.03.30 21:191.21330.000.000.003.30
87323082007.03.30 19:16buy0.20usdchf1.21191.20351.21612007.03.30 21:191.21330.000.000.0023.08
87276472007.03.30 18:26sell0.20eurusd1.33641.34481.33222007.03.30 21:381.33620.000.000.004.00
87278702007.03.30 18:28sell0.30eurusd1.33751.34591.33332007.03.30 21:381.33620.000.000.0039.00
87323002007.03.30 19:16sell0.20gbpusd1.96971.97811.96552007.03.30 21:561.96790.000.000.0036.00
87317172007.03.30 19:01sell0.10gbpusd1.96871.97711.96452007.03.30 21:561.96790.000.000.008.00
87551532007.04.02 15:51sell1.20audusd0.81710.82550.81292007.04.03 06:210.81560.000.00-4.20180.00
87532422007.04.02 14:46sell0.50audusd0.81510.82350.81092007.04.03 06:210.81560.000.00-1.75-25.00
87535552007.04.02 14:53sell0.80audusd0.81610.82450.81192007.04.03 06:210.81560.000.00-2.8040.00
87460692007.04.02 09:34sell0.30audusd0.81410.82250.80992007.04.03 06:210.81560.000.00-1.05-45.00
87417722007.04.02 04:44sell0.10audusd0.81200.82040.80782007.04.03 06:210.81560.000.00-0.35-36.00
87418512007.04.02 04:48sell0.20audusd0.81310.82150.80892007.04.03 06:210.81560.000.00-0.70-50.00
87906492007.04.04 02:30buy0.30audusd0.80710.79870.81132007.04.04 03:080.80850.000.000.0042.00
87906362007.04.04 02:30buy0.20audusd0.80810.79970.81232007.04.04 03:080.80850.000.000.008.00
87906292007.04.04 02:30buy0.10audusd0.80910.80070.81332007.04.04 03:080.80850.000.000.00-6.00
88156982007.04.05 02:44sell0.50audusd0.82020.82860.81602007.04.05 02:560.81890.000.000.0065.00
88104732007.04.04 18:07sell0.20audusd0.81820.82660.81402007.04.05 02:560.81890.000.00-2.10-14.00
88112572007.04.04 18:35sell0.30audusd0.81920.82760.81502007.04.05 02:560.81890.000.00-3.159.00
88091202007.04.04 17:36sell0.10audusd0.81720.82560.81302007.04.05 02:560.81890.000.00-1.05-17.00
88296672007.04.05 16:26buy0.20usdchf1.21321.20481.21742007.04.05 19:001.21460.000.000.0023.05
88294352007.04.05 16:23buy0.10usdchf1.21431.20591.21852007.04.05 19:001.21460.000.000.002.47
88314622007.04.05 17:00buy0.50usdcad1.15061.14221.15482007.04.05 23:581.15120.000.000.0026.06
88317782007.04.05 17:08buy0.80usdcad1.14961.14121.15382007.04.05 23:581.15120.000.000.00111.19
88260802007.04.05 14:56buy0.30usdcad1.15171.14331.15592007.04.05 23:581.15120.000.000.00-13.03
88242722007.04.05 14:02buy0.20usdcad1.15271.14431.15692007.04.05 23:581.15120.000.000.00-26.06
88240572007.04.05 14:01buy0.10usdcad1.15391.14551.15812007.04.05 23:581.15120.000.000.00-23.45
88299692007.04.05 16:28sell0.20eurusd1.34331.35171.33912007.04.06 09:181.34150.000.000.3036.00
88295712007.04.05 16:25sell0.10eurusd1.34221.35061.33802007.04.06 09:181.34150.000.000.157.00
88464962007.04.06 15:32sell0.20usdjpy119.37120.21118.952007.04.06 15:36119.170.000.000.0033.57
88464762007.04.06 15:31sell0.10usdjpy119.23120.07118.812007.04.06 15:36119.170.000.000.005.03
88596382007.04.09 09:42sell0.30usdchf1.22331.23171.21912007.04.09 11:351.22210.000.000.0029.46
88501832007.04.06 17:12sell0.20usdchf1.22231.23071.21812007.04.09 11:351.22210.000.00-1.263.27
88466132007.04.06 15:32sell0.10usdchf1.22121.22961.21702007.04.09 11:351.22210.000.00-0.63-7.36
88728822007.04.09 19:57buy0.50eurusd1.33411.32571.33832007.04.09 21:211.33550.000.000.0070.00
88722842007.04.09 19:42buy0.30eurusd1.33521.32681.33942007.04.09 21:211.33550.000.000.009.00
88577142007.04.09 06:22buy0.20eurusd1.33621.32781.34042007.04.09 21:211.33550.000.000.00-14.00
88466422007.04.06 15:32buy0.10eurusd1.33731.32891.34152007.04.09 21:211.33550.000.00-0.37-18.00
88481092007.04.06 15:47sell0.20usdjpy119.32120.16118.902007.04.10 03:38119.140.000.00-4.4030.22
88477332007.04.06 15:43sell0.10usdjpy119.21120.05118.792007.04.10 03:39119.140.000.00-2.205.88
88917482007.04.10 12:24sell0.80audusd0.82430.83270.82012007.04.10 16:220.82290.000.000.00112.00
88800962007.04.10 05:33sell0.50audusd0.82330.83170.81912007.04.10 16:220.82300.000.000.0015.00
88783992007.04.10 04:39sell0.30audusd0.82220.83060.81802007.04.10 16:220.82300.000.000.00-24.00
88782452007.04.10 04:32sell0.20audusd0.82120.82960.81702007.04.10 16:220.82290.000.000.00-34.00
88777132007.04.10 03:59sell0.10audusd0.82010.82850.81592007.04.10 16:220.82290.000.000.00-28.00
88999252007.04.10 17:39buy0.80usdchf1.21511.20671.21932007.04.10 18:561.21670.000.000.00105.20
88972092007.04.10 16:13buy0.50usdchf1.21641.20801.22062007.04.10 18:561.21670.000.000.0012.33
88957452007.04.10 15:18buy0.30usdchf1.21751.20911.22172007.04.10 18:561.21670.000.000.00-19.73
88805152007.04.10 05:42buy0.10usdchf1.21961.21121.22382007.04.10 18:561.21670.000.000.00-23.83
88952842007.04.10 15:02buy0.20usdchf1.21861.21021.22282007.04.10 18:561.21670.000.000.00-31.23
88998162007.04.10 17:38sell0.30eurusd1.34461.35301.34042007.04.10 20:131.34310.000.000.0045.00
88964842007.04.10 15:47sell0.20eurusd1.34361.35201.33942007.04.10 20:131.34310.000.000.0010.00
88803402007.04.10 05:40sell0.10eurusd1.34251.35091.33832007.04.10 20:131.34310.000.000.00-6.00
89988962007.04.13 17:56sell0.30usdchf1.21541.22381.21122007.04.13 18:051.21530.000.000.002.47
89990522007.04.13 17:58sell0.50usdchf1.21701.22541.21282007.04.13 18:051.21530.000.000.0069.94
89987492007.04.13 17:54sell0.20usdchf1.21431.22271.21012007.04.13 18:051.21530.000.000.00-16.46
89977192007.04.13 17:41sell0.10usdchf1.21301.22141.20882007.04.13 18:051.21530.000.000.00-18.93
89997372007.04.13 18:09sell0.30eurjpy161.36162.20160.942007.04.13 18:18161.210.000.000.0037.67
89972682007.04.13 17:39sell0.10eurjpy161.10161.94160.682007.04.13 18:19161.240.000.000.00-11.71
89997742007.04.13 18:09sell0.50usdjpy119.47120.31119.052007.04.13 18:30119.320.000.000.0062.86
89989982007.04.13 17:57sell0.30usdjpy119.36120.20118.942007.04.13 18:30119.320.000.000.0010.06
89975202007.04.13 17:40sell0.20usdjpy119.22120.06118.802007.04.13 18:30119.290.000.000.00-11.74
89971962007.04.13 17:39sell0.10usdjpy119.07119.91118.652007.04.13 18:31119.240.000.000.00-14.26
89975762007.04.13 17:41sell0.20eurjpy161.26162.10160.842007.04.13 18:31161.020.000.000.0040.27
90004482007.04.13 18:19sell0.10usdchf1.21781.22621.21362007.04.13 20:421.21480.000.000.0024.70
90084122007.04.16 01:31sell0.80eurjpy162.30163.14161.882007.04.16 02:08162.140.000.000.00107.17
90082392007.04.16 01:21sell0.50eurjpy162.19163.03161.772007.04.16 02:08162.150.000.000.0016.74
90080182007.04.16 01:10sell0.30eurjpy162.08162.92161.662007.04.16 02:08162.150.000.000.00-17.58
90078612007.04.16 01:03sell0.20eurjpy161.97162.81161.552007.04.16 02:08162.150.000.000.00-30.14
90063532007.04.15 23:00sell0.10eurjpy161.86162.70161.442007.04.16 02:08162.150.000.000.00-24.28
90398542007.04.17 11:31sell0.20gbpusd1.99962.00801.99542007.04.17 11:451.99780.000.000.0036.00
90397172007.04.17 11:31sell0.10gbpusd1.99862.00701.99442007.04.17 11:451.99780.000.000.008.00
90680742007.04.18 11:59sell0.30eurusd1.36141.36981.35722007.04.18 14:161.35980.000.000.0048.00
90678172007.04.18 11:56sell0.20eurusd1.36011.36851.35592007.04.18 14:161.35980.000.000.006.00
90479122007.04.17 15:48sell0.10eurusd1.35911.36751.35492007.04.18 14:161.35980.000.000.15-7.00
90751622007.04.18 15:33buy0.50eurjpy160.47159.63160.892007.04.18 15:40160.630.000.000.0067.58
90750822007.04.18 15:32buy0.30eurjpy160.59159.75161.012007.04.18 15:40160.630.000.000.0010.13
90726492007.04.18 14:55buy0.10eurjpy160.80159.96161.222007.04.18 15:40160.630.000.000.00-14.36
90743702007.04.18 15:19buy0.20eurjpy160.70159.86161.122007.04.18 15:40160.630.000.000.00-11.83
90753962007.04.18 15:35buy0.10gbpusd2.00181.99342.00602007.04.18 15:552.00600.000.000.0042.00
90753562007.04.18 15:35buy0.20audusd0.83200.82360.83622007.04.18 16:210.83390.000.000.0038.00
90740752007.04.18 15:15buy0.10audusd0.83300.82460.83722007.04.18 16:210.83390.000.000.009.00
90912842007.04.19 05:45buy0.20eurjpy160.20159.36160.622007.04.19 05:59160.380.000.000.0030.50
90910912007.04.19 05:41buy0.10eurjpy160.31159.47160.732007.04.19 05:59160.380.000.000.005.93
90989762007.04.19 09:41buy1.20audusd0.82880.82040.83302007.04.19 10:020.83050.000.000.00204.00
90987992007.04.19 09:39buy0.80audusd0.82980.82140.83402007.04.19 10:020.83050.000.000.0056.00
90976632007.04.19 09:21buy0.50audusd0.83150.82310.83572007.04.19 10:020.83050.000.000.00-50.00
90961642007.04.19 08:49buy0.30audusd0.83250.82410.83672007.04.19 10:020.83050.000.000.00-60.00
90907332007.04.19 05:23buy0.20audusd0.83360.82520.83782007.04.19 10:020.83050.000.000.00-62.00
90893852007.04.19 03:49buy0.10audusd0.83460.82620.83882007.04.19 10:020.83050.000.000.00-41.00
91120772007.04.19 14:00buy0.10usdcad1.12331.11491.12752007.04.19 16:311.12750.000.000.0037.25
91216702007.04.19 17:03sell0.30eurjpy161.05161.89160.632007.04.19 17:12160.900.000.000.0038.01
91215732007.04.19 17:02sell0.20eurjpy160.95161.79160.532007.04.19 17:12160.900.000.000.008.45
91214682007.04.19 17:01sell0.10eurjpy160.82161.66160.402007.04.19 17:12160.890.000.000.00-5.91
91216142007.04.19 17:02sell0.20usdjpy118.46119.30118.042007.04.19 17:31118.420.000.000.006.76
91230252007.04.19 17:24sell0.30usdjpy118.56119.40118.142007.04.19 17:31118.420.000.000.0035.47
91214592007.04.19 17:01sell0.10usdjpy118.34119.18117.922007.04.19 17:31118.420.000.000.00-6.76
91230182007.04.19 17:24sell0.50eurjpy161.17162.01160.752007.04.19 17:50161.020.000.000.0063.33
91223572007.04.19 17:12sell0.10eurjpy160.83161.67160.412007.04.19 17:50161.020.000.000.00-16.05
91228132007.04.19 17:20sell0.20eurjpy160.94161.78160.522007.04.19 17:50161.020.000.000.00-13.51
91229092007.04.19 17:22sell0.30eurjpy161.06161.90160.642007.04.19 17:50161.020.000.000.0010.13
91211212007.04.19 16:56sell0.30audusd0.83590.84430.83172007.04.19 18:050.83440.000.000.0045.00
91198522007.04.19 16:31sell0.20audusd0.83480.84320.83062007.04.19 18:050.83440.000.000.008.00
91080442007.04.19 12:29sell0.10audusd0.83380.84220.82962007.04.19 18:050.83450.000.000.00-7.00
92364952007.04.24 09:30buy1.20audusd0.82370.81530.82792007.04.24 10:280.82530.000.000.00192.00
92262322007.04.24 05:11buy0.80audusd0.82480.81640.82902007.04.24 10:280.82530.000.000.0040.00
92253472007.04.24 04:56buy0.30audusd0.82690.81850.83112007.04.24 10:280.82530.000.000.00-48.00
92255182007.04.24 04:59buy0.50audusd0.82580.81740.83002007.04.24 10:280.82530.000.000.00-25.00
92244532007.04.24 04:34buy0.20audusd0.82800.81960.83222007.04.24 10:280.82530.000.000.00-54.00
92243242007.04.24 04:30buy0.10audusd0.82950.82110.83372007.04.24 10:280.82530.000.000.00-42.00
92690142007.04.25 02:17sell0.20audusd0.83060.83900.82642007.04.25 04:010.82880.000.000.0036.00
92597822007.04.24 17:25sell0.10audusd0.82960.83800.82542007.04.25 04:010.82890.000.00-0.357.00
92745932007.04.25 09:36buy0.20usdchf1.20041.19201.20462007.04.25 09:541.20180.000.000.0023.30
92598052007.04.24 17:25buy0.10usdchf1.20151.19311.20572007.04.25 09:541.20180.000.000.222.50
92746582007.04.25 09:38sell0.30eurusd1.36511.37351.36092007.04.25 15:391.36360.000.000.0045.00
92672442007.04.24 23:32sell0.20eurusd1.36401.37241.35982007.04.25 15:391.36350.000.000.3010.00
92600982007.04.24 17:28sell0.10eurusd1.36301.37141.35882007.04.25 15:391.36350.000.000.15-5.00
92894732007.04.25 19:01buy0.20usdcad1.11461.10621.11882007.04.26 10:231.11640.000.000.9132.25
92866822007.04.25 17:12buy0.10usdcad1.11571.10731.11992007.04.26 10:231.11640.000.000.466.27
93406952007.04.27 15:34buy0.10usdjpy118.91118.07119.332007.04.27 17:50119.330.000.000.0035.20
93437112007.04.27 16:33sell0.50audusd0.83320.84160.82902007.04.27 18:000.83190.000.000.0065.00
93406482007.04.27 15:33sell0.30audusd0.83220.84060.82802007.04.27 18:000.83190.000.000.009.00
93377812007.04.27 14:22sell0.20audusd0.83120.83960.82702007.04.27 18:000.83190.000.000.00-14.00
93371362007.04.27 14:08sell0.10audusd0.83020.83860.82602007.04.27 18:000.83190.000.000.00-17.00
93471952007.04.27 18:15sell0.20usdchf1.20821.21661.20402007.04.27 18:221.20860.000.000.00-6.62
93474952007.04.27 18:17sell0.30usdchf1.21021.21861.20602007.04.27 18:221.20850.000.000.0042.20
93468952007.04.27 18:11sell0.10usdchf1.20711.21551.20292007.04.27 18:221.20860.000.000.00-12.41
93474472007.04.27 18:17buy0.20eurusd1.36021.35181.36442007.04.27 18:361.36220.000.000.0040.00
93469872007.04.27 18:12buy0.10eurusd1.36161.35321.36582007.04.27 18:361.36220.000.000.006.00
93478732007.04.27 18:22sell0.10usdchf1.20811.21651.20392007.04.27 18:361.20780.000.000.002.48
93481202007.04.27 18:30sell0.20usdchf1.20911.21751.20492007.04.27 18:361.20780.000.000.0021.53
93463432007.04.27 18:05sell0.20usdjpy119.70120.54119.282007.04.27 22:24119.520.000.000.0030.12
93461362007.04.27 18:04sell0.10usdjpy119.60120.44119.182007.04.27 22:24119.520.000.000.006.69
93540542007.04.29 23:19buy0.10eurjpy162.49161.65162.912007.04.30 05:12162.910.000.000.0035.13
93565462007.04.30 02:26buy0.30audusd0.82670.81830.83092007.04.30 05:490.82820.000.000.0045.00
93560692007.04.30 02:00buy0.20audusd0.82790.81950.83212007.04.30 05:490.82820.000.000.006.00
93474162007.04.27 18:17buy0.10audusd0.82900.82060.83322007.04.30 05:490.82810.000.000.06-9.00
93768652007.04.30 18:00buy1.20usdcad1.10541.09701.10962007.04.30 18:481.10730.000.000.00205.91
93764872007.04.30 17:50buy0.80usdcad1.10691.09851.11112007.04.30 18:481.10730.000.000.0028.90
93760772007.04.30 17:40buy0.50usdcad1.10801.09961.11222007.04.30 18:481.10730.000.000.00-31.61
93756812007.04.30 17:27buy0.30usdcad1.10921.10081.11342007.04.30 18:481.10730.000.000.00-51.48
93736552007.04.30 16:24buy0.20usdcad1.11021.10181.11442007.04.30 18:481.10730.000.000.00-52.38
93721392007.04.30 15:38buy0.10usdcad1.11131.10291.11552007.04.30 18:481.10730.000.000.00-36.12
94022932007.05.01 17:58buy0.20eurusd1.35961.35121.36382007.05.01 18:211.36140.000.000.0036.00
94011972007.05.01 17:41buy0.10eurusd1.36071.35231.36492007.05.01 18:211.36140.000.000.007.00
94043782007.05.01 18:44sell0.50usdchf1.21611.22451.21192007.05.01 19:111.21470.000.000.0057.63
94042582007.05.01 18:42sell0.30usdchf1.21491.22331.21072007.05.01 19:111.21480.000.000.002.47
94017682007.05.01 17:49sell0.20usdchf1.21371.22211.20952007.05.01 19:111.21480.000.000.00-18.11
94015462007.05.01 17:46sell0.10usdchf1.21271.22111.20852007.05.01 19:111.21470.000.000.00-16.46
94132772007.05.02 06:44buy1.80audusd0.82230.81390.82652007.05.02 08:510.82410.000.000.00324.00
94126402007.05.02 06:18buy1.20audusd0.82330.81490.82752007.05.02 08:510.82410.000.000.0096.00
94110342007.05.02 04:10buy0.50audusd0.82560.81720.82982007.05.02 08:510.82410.000.000.00-75.00
94111222007.05.02 04:14buy0.80audusd0.82450.81610.82872007.05.02 08:510.82410.000.000.00-32.00
94109022007.05.02 04:02buy0.30audusd0.82660.81820.83082007.05.02 08:510.82410.000.000.00-75.00
94025532007.05.01 18:01buy0.20audusd0.82760.81920.83182007.05.02 08:520.82410.000.000.12-70.00
94009722007.05.01 17:39buy0.10audusd0.82860.82020.83282007.05.02 08:520.82410.000.000.06-45.00
94872272007.05.04 05:12buy0.20audusd0.81850.81010.82272007.05.04 06:060.81900.000.000.0010.00
94876762007.05.04 05:38buy0.30audusd0.81750.80910.82172007.05.04 06:060.81900.000.000.0045.00
94865402007.05.04 04:30buy0.10audusd0.81980.81140.82402007.05.04 06:060.81900.000.000.00-8.00
95372332007.05.08 05:47sell0.30audusd0.83000.83840.82582007.05.08 13:000.82860.000.000.0042.00
95370512007.05.08 05:41sell0.20audusd0.82900.83740.82482007.05.08 13:000.82860.000.000.008.00
95363262007.05.08 04:37sell0.10audusd0.82800.83640.82382007.05.08 13:000.82860.000.000.00-6.00
95772372007.05.09 16:34sell0.10gbpusd1.99962.00801.99542007.05.09 18:381.99540.000.000.0042.00
96190082007.05.11 00:45buy0.10audusd0.82420.81580.82842007.05.11 05:020.82840.000.000.0042.00
96398242007.05.11 18:14sell0.50eurjpy162.55163.39162.132007.05.11 19:05162.410.000.000.0058.25
96390942007.05.11 17:56sell0.30eurjpy162.44163.28162.022007.05.11 19:05162.430.000.000.002.50
96389142007.05.11 17:52sell0.20eurjpy162.32163.16161.902007.05.11 19:05162.430.000.000.00-18.31
96383312007.05.11 17:34sell0.10eurjpy162.21163.05161.792007.05.11 19:05162.430.000.000.00-18.31
96315232007.05.11 14:05sell0.10usdcad1.11621.12461.11202007.05.11 23:041.11200.000.000.0037.77
96900662007.05.15 18:02buy0.20usdchf1.21321.20481.21742007.05.15 20:251.21470.000.000.0024.70
96892182007.05.15 17:51buy0.10usdchf1.21441.20601.21862007.05.15 20:251.21470.000.000.002.47
96914382007.05.15 18:43sell0.30gbpusd1.98691.99531.98272007.05.15 20:341.98540.000.000.0045.00
96912972007.05.15 18:41sell0.20gbpusd1.98581.99421.98162007.05.15 20:341.98540.000.000.008.00
96892452007.05.15 17:51sell0.10gbpusd1.98481.99321.98062007.05.15 20:341.98540.000.000.00-6.00
96901342007.05.15 18:03buy0.80usdcad1.09761.08921.10182007.05.15 21:301.09900.000.000.00101.91
96862532007.05.15 17:02buy0.50usdcad1.09861.09021.10282007.05.15 21:301.09900.000.000.0018.20
96825352007.05.15 15:34buy0.20usdcad1.10071.09231.10492007.05.15 21:301.09900.000.000.00-30.94
96859512007.05.15 16:54buy0.30usdcad1.09971.09131.10392007.05.15 21:301.09900.000.000.00-19.11
96772562007.05.15 12:25buy0.10usdcad1.10191.09351.10612007.05.15 21:301.09900.000.000.00-26.39
96893652007.05.15 17:51sell0.10eurusd1.35991.36831.35572007.05.16 18:091.35570.000.000.1542.00
97156262007.05.16 19:11sell0.10usdchf1.22411.23251.21992007.05.17 09:471.22110.000.00-1.8924.57
97361112007.05.17 15:38buy0.30eurusd1.34891.34051.35312007.05.17 17:301.34920.000.000.009.00
97392642007.05.17 17:02buy0.50eurusd1.34781.33941.35202007.05.17 17:301.34920.000.000.0070.00
97354552007.05.17 15:32buy0.20eurusd1.34991.34151.35412007.05.17 17:301.34920.000.000.00-14.00
97155972007.05.16 19:11buy0.10eurusd1.35101.34261.35522007.05.17 17:301.34920.000.00-1.11-18.00
97586662007.05.18 13:57buy0.50eurjpy162.85162.01163.272007.05.18 14:11162.900.000.000.0020.68
97587852007.05.18 13:59buy0.80eurjpy162.74161.90163.162007.05.18 14:11162.920.000.000.00119.11
97584092007.05.18 13:52buy0.30eurjpy162.96162.12163.382007.05.18 14:11162.910.000.000.00-12.41
97580302007.05.18 13:47buy0.20eurjpy163.07162.23163.492007.05.18 14:11162.910.000.000.00-26.47
97568912007.05.18 13:26buy0.10eurjpy163.18162.34163.602007.05.18 14:11162.890.000.000.00-23.99
97587622007.05.18 13:59buy0.10usdjpy120.82119.98121.242007.05.18 17:36121.240.000.000.0034.64
97861632007.05.21 13:39sell0.10usdchf1.23281.24121.22862007.05.22 09:261.22980.000.00-0.6324.39
98291152007.05.23 10:46buy0.20eurusd1.34341.33501.34762007.05.23 12:281.34380.000.000.008.00
98296012007.05.23 10:52buy0.30eurusd1.34231.33391.34652007.05.23 12:281.34380.000.000.0045.00
97870022007.05.21 13:45buy0.10eurusd1.34441.33601.34862007.05.23 12:281.34380.000.00-0.98-6.00
98397382007.05.23 14:54sell0.10eurusd1.34931.35771.34512007.05.23 21:151.34510.000.000.0042.00
98879542007.05.25 04:14buy0.10eurjpy162.24161.40162.662007.05.25 08:20162.660.000.000.0034.65
99135262007.05.25 17:08buy0.10usdcad1.07831.06991.08252007.05.29 08:441.08250.000.000.3238.80
99793902007.05.29 16:54buy1.20usdcad1.07191.06351.07612007.05.29 20:471.07360.000.000.00190.01
99783352007.05.29 16:32buy0.80usdcad1.07301.06461.07722007.05.29 20:471.07360.000.000.0044.71
99778322007.05.29 16:21buy0.50usdcad1.07431.06591.07852007.05.29 20:471.07360.000.000.00-32.60
99767442007.05.29 16:03buy0.20usdcad1.07701.06861.08122007.05.29 20:471.07360.000.000.00-63.34
99770222007.05.29 16:08buy0.30usdcad1.07551.06711.07972007.05.29 20:471.07360.000.000.00-53.09
99766212007.05.29 16:01buy0.10usdcad1.07801.06961.08222007.05.29 20:471.07360.000.000.00-40.98
100413492007.05.31 11:06sell0.80audusd0.82600.83440.82182007.05.31 12:210.82460.000.000.00112.00
100363122007.05.31 08:13sell0.50audusd0.82500.83340.82082007.05.31 12:210.82460.000.000.0020.00
100358162007.05.31 07:34sell0.30audusd0.82400.83240.81982007.05.31 12:210.82460.000.000.00-18.00
100304922007.05.30 23:34sell0.20audusd0.82300.83140.81882007.05.31 12:210.82460.000.00-2.10-32.00
100215052007.05.30 16:54sell0.10audusd0.82200.83040.81782007.05.31 12:210.82460.000.00-1.05-26.00
100902762007.06.01 18:48buy0.20usdcad1.06041.05201.06462007.06.01 20:101.06220.000.000.0033.89
100897802007.06.01 18:32buy0.10usdcad1.06151.05311.06572007.06.01 20:101.06220.000.000.006.59
101057802007.06.04 12:06buy0.20usdcad1.05601.04761.06022007.06.04 15:211.05790.000.000.0035.92
101019812007.06.04 09:08buy0.10usdcad1.05721.04881.06142007.06.04 15:211.05790.000.000.006.62
101929072007.06.06 04:49sell0.20audusd0.84170.85010.83752007.06.06 13:130.84120.000.000.0010.00
101939572007.06.06 05:51sell0.30audusd0.84270.85110.83852007.06.06 13:130.84120.000.000.0045.00
101926432007.06.06 04:37sell0.10audusd0.84070.84910.83652007.06.06 13:130.84120.000.000.00-5.00
102186892007.06.07 04:45sell0.20audusd0.84670.85510.84252007.06.07 15:250.84490.000.000.0036.00
102184612007.06.07 04:31sell0.10audusd0.84570.85410.84152007.06.07 15:250.84500.000.000.007.00
102423962007.06.07 20:18buy0.30eurjpy162.44161.60162.862007.06.07 21:39162.600.000.000.0039.66
102412662007.06.07 19:53buy0.10eurjpy162.69161.85163.112007.06.07 21:39162.600.000.000.00-7.43
102415392007.06.07 19:58buy0.20eurjpy162.57161.73162.992007.06.07 21:39162.600.000.000.004.96
102470162007.06.08 00:19buy0.30audusd0.83940.83100.84362007.06.08 01:100.84110.000.000.0051.00
102464052007.06.07 23:24buy0.20audusd0.84050.83210.84472007.06.08 01:100.84110.000.000.1812.00
102416252007.06.07 19:59buy0.10audusd0.84150.83310.84572007.06.08 01:100.84110.000.000.09-4.00
102564452007.06.08 10:26buy0.20eurjpy161.89161.05162.312007.06.08 10:37162.080.000.000.0031.42
102562742007.06.08 10:25buy0.10eurjpy162.02161.18162.442007.06.08 10:37162.070.000.000.004.13
102570612007.06.08 10:34buy0.20gbpusd1.96931.96091.97352007.06.08 11:161.96910.000.000.00-4.00
102585612007.06.08 11:05buy0.30gbpusd1.96731.95891.97152007.06.08 11:161.96920.000.000.0057.00
102564342007.06.08 10:26buy0.10gbpusd1.97041.96201.97462007.06.08 11:161.96900.000.000.00-14.00
102674502007.06.08 13:15buy0.20eurusd1.33301.32461.33722007.06.08 13:481.33480.000.000.0036.00
102666402007.06.08 13:07buy0.10eurusd1.33401.32561.33822007.06.08 13:481.33470.000.000.007.00
102666732007.06.08 13:08sell0.10usdchf1.23341.24181.22922007.06.08 13:491.23320.000.000.001.62
102672412007.06.08 13:13sell0.20usdchf1.23461.24301.23042007.06.08 13:491.23320.000.000.0022.71
102708582007.06.08 14:12sell0.20usdcad1.07051.07891.06632007.06.08 14:571.06860.000.000.0035.56
102708082007.06.08 14:11sell0.10usdcad1.06941.07781.06522007.06.08 14:571.06860.000.000.007.49
102664872007.06.08 13:06buy0.10audusd0.83730.82890.84152007.06.08 15:160.84150.000.000.0042.00
102771612007.06.08 16:13sell0.30audusd0.84420.85260.84002007.06.08 16:380.84260.000.000.0048.00
102758042007.06.08 15:57sell0.20audusd0.84310.85150.83892007.06.08 16:380.84260.000.000.0010.00
102740722007.06.08 15:26sell0.10audusd0.84200.85040.83782007.06.08 16:380.84260.000.000.00-6.00
102781552007.06.08 16:32sell0.30usdjpy121.75122.59121.332007.06.08 18:01121.600.000.000.0037.01
102671242007.06.08 13:13sell0.10usdjpy121.51122.35121.092007.06.08 18:01121.600.000.000.00-7.40
102674802007.06.08 13:16sell0.20usdjpy121.64122.48121.222007.06.08 18:01121.600.000.000.006.58
102796172007.06.08 17:15buy0.50usdcad1.06051.05211.06472007.06.08 18:031.06200.000.000.0070.62
102771822007.06.08 16:13buy0.20usdcad1.06281.05441.06702007.06.08 18:031.06200.000.000.00-15.07
102791202007.06.08 16:59buy0.30usdcad1.06161.05321.06582007.06.08 18:031.06200.000.000.0011.30
102767792007.06.08 16:09buy0.10usdcad1.06401.05561.06822007.06.08 18:031.06190.000.000.00-19.78
102950192007.06.11 05:59buy0.10audusd0.84020.83180.84442007.06.11 11:230.84440.000.000.0042.00
103487382007.06.13 07:31sell0.30eurjpy162.69163.53162.272007.06.13 10:18162.540.000.000.0036.80
103485282007.06.13 07:27sell0.10eurjpy162.47163.31162.052007.06.13 10:18162.540.000.000.00-5.73
103486112007.06.13 07:29sell0.20eurjpy162.58163.42162.162007.06.13 10:18162.540.000.000.006.55
103548242007.06.13 11:35sell0.30usdcad1.07361.08201.06942007.06.13 11:491.07200.000.000.0044.78
103544292007.06.13 11:27sell0.10usdcad1.07151.07991.06732007.06.13 11:491.07200.000.000.00-4.66
103546652007.06.13 11:32sell0.20usdcad1.07261.08101.06842007.06.13 11:491.07200.000.000.0011.19
103658472007.06.13 18:03buy0.20usdcad1.06541.05701.06962007.06.13 18:171.06740.000.000.0037.47
103648322007.06.13 17:29buy0.10usdcad1.06681.05841.07102007.06.13 18:171.06740.000.000.005.62
  0.00 0.00 -41.32 5 972.30
Closed P/L: 5 930.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
103487622007.06.13 07:31sell0.10usdjpy122.26123.10121.84 122.690.000.00-3.69-35.05
103577252007.06.13 13:12sell0.20usdjpy122.41123.25121.99 122.690.000.00-7.38-45.64
103698012007.06.13 21:59sell0.30usdjpy122.62123.46122.20 122.690.000.00-11.08-17.12
103713762007.06.13 22:59sell0.50usdjpy122.74123.58122.32 122.690.000.00-18.4620.38
  0.00 0.00 -40.61 -77.43
 Floating P/L: -118.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 930.98 Floating P/L: -118.04 Margin: 220.00
Balance: 15 930.98 Equity: 15 812.94 Free Margin: 15 592.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 095.22 Gross Loss: 3 164.24 Total Net Profit: 5 930.98
Profit Factor: 2.87 Expected Payoff: 15.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 296.82 (2.04%) Relative Drawdown: 2.04% (296.82)
 
Total Trades: 374 Short Positions (won %): 182 (64.29%) Long Positions (won %): 192 (63.54%)
Profit Trades (% of total): 239 (63.90%) Loss trades (% of total): 135 (36.10%)
Largest profit trade: 324.00 loss trade: -75.00
Average profit trade: 38.06 loss trade: -23.44
Maximum consecutive wins ($): 11 (368.60) consecutive losses ($): 5 (-296.82)
Maximal consecutive profit (count): 503.89 (5) consecutive loss (count): -296.82 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2