Velocity4x

Account: 9010767 Name: acman Currency: USD 2007 June 8, 19:59
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Closed P/L: 1 274.32
Open Trades:
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No transactions
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 274.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 21 164.92 Equity: 21 164.92 Free Margin: 21 164.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 392.63 Gross Loss: 118.31 Total Net Profit: 1 274.32
Profit Factor: 11.77 Expected Payoff: 70.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 33.60 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (33.60)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 14 (78.57%) Long Positions (won %): 4 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 14 (77.78%) Loss trades (% of total): 4 (22.22%)
Largest profit trade: 161.70 loss trade: -33.60
Average profit trade: 99.47 loss trade: -29.58
Maximum consecutive wins ($): 7 (731.19) consecutive losses ($): 1 (-33.60)
Maximal consecutive profit (count): 731.19 (7) consecutive loss (count): -33.60 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1