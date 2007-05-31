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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 274.32
|Floating P/L:
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|Margin:
|0.00
|Balance:
|21 164.92
|Equity:
|21 164.92
|Free Margin:
|21 164.92
|Details:
|Gross Profit:
|1 392.63
|Gross Loss:
|118.31
|Total Net Profit:
|1 274.32
|Profit Factor:
|11.77
|Expected Payoff:
|70.80
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|33.60 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (33.60)
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|14 (78.57%)
|Long Positions (won %):
|4 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (77.78%)
|Loss trades (% of total):
|4 (22.22%)
|Largest
|profit trade:
|161.70
|loss trade:
|-33.60
|Average
|profit trade:
|99.47
|loss trade:
|-29.58
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (731.19)
|consecutive losses ($):
|1 (-33.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|731.19 (7)
|consecutive loss (count):
|-33.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1