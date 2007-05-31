Velocity4x

Account: 9010767 Name: acman Currency: USD 2007 June 8, 19:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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2600345 sell 0.40 eurusd 1.3427 1.3404 1.3349 1.3404 0.00 0.00 0.00 92.00

2605691 buy 0.40 eurusd 1.3447 1.3488 1.3543 1.3488 0.00 0.00 -2.30 164.00

2617693 buy 0.40 eurusd 1.3490 1.3511 1.3566 1.3511 0.00 0.00 -2.30 84.00

2628911 buy 0.41 eurusd 1.3529 1.3401 1.3564 1.3522 0.00 0.00 0.00 -28.70

2636484 buy 0.82 eurusd 1.3511 1.3401 1.3546 1.3521 0.00 0.00 0.00 82.00

2637619 sell 0.41 eurusd 1.3514 1.3642 1.3479 1.3521 0.00 0.00 2.09 -28.70

2643488 sell 0.82 eurusd 1.3532 1.3642 1.3497 1.3522 0.00 0.00 0.00 82.00

2644876 sell 0.41 eurusd 1.3518 1.3497 1.3442 1.3497 0.00 0.00 0.00 86.10

2653643 sell 0.41 eurusd 1.3499 1.3474 1.3419 1.3474 0.00 0.00 0.00 102.50

2666900 sell 0.41 eurusd 1.3463 1.3435 1.3380 1.3435 0.00 0.00 0.00 114.80

2677394 sell 0.41 eurusd 1.3429 1.3402 1.3347 1.3402 0.00 0.00 2.09 110.70

2688292 sell 0.42 eurusd 1.3390 1.3363 1.3308 1.3363 0.00 0.00 0.00 113.40

2694203 sell 0.42 eurusd 1.3360 1.3332 1.3277 1.3332 0.00 0.00 0.00 117.60

2697121 sell 0.42 eurusd 1.3330 1.3458 1.3295 1.3338 0.00 0.00 0.00 -33.60

2698268 sell 0.84 eurusd 1.3349 1.3459 1.3314 1.3339 0.00 0.00 0.00 84.00

2701356 sell 0.42 eurusd 1.3341 1.3469 1.3306 1.3348 0.00 0.00 0.00 -29.40

2701778 sell 0.84 eurusd 1.3359 1.3469 1.3324 1.3349 0.00 0.00 0.00 84.00

0.00 0.00 1.62 1 272.70

Closed P/L: 1 274.32

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 274.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 21 164.92 Equity: 21 164.92 Free Margin: 21 164.92

Details:

Gross Profit: 1 392.63 Gross Loss: 118.31 Total Net Profit: 1 274.32

Profit Factor: 11.77 Expected Payoff: 70.80

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 33.60 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (33.60)

Total Trades: 18 Short Positions (won %): 14 (78.57%) Long Positions (won %): 4 (75.00%)

Profit Trades (% of total): 14 (77.78%) Loss trades (% of total): 4 (22.22%)

Largest profit trade: 161.70 loss trade: -33.60

Average profit trade: 99.47 loss trade: -29.58

Maximum consecutive wins ($): 7 (731.19) consecutive losses ($): 1 (-33.60)

Maximal consecutive profit (count): 731.19 (7) consecutive loss (count): -33.60 (1)