Interbank FX, LLC

Account: 1479068 Name: Kevin Scalper Test Currency: USD 2007 June 5, 19:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
356899632007.05.24 15:46balanceDeposit10 000.00
356991512007.05.24 17:09sell1.00eurusd1.34381.34750.00002007.05.24 18:341.34390.000.000.00-10.00
356998332007.05.24 17:20buy1.00usdchf1.22801.22430.00002007.05.24 18:361.22790.000.000.00-8.14
356998582007.05.24 17:20sell1.00eurgbp0.67670.68040.00002007.05.24 18:370.67670.000.000.000.00
357007862007.05.24 17:22buy1.00usdjpy121.35120.980.002007.05.24 18:40121.400.000.000.0041.19
357007962007.05.24 17:23sell1.00gbpusd1.98601.98970.00002007.05.24 19:491.98550.000.000.0050.00
357014342007.05.24 17:40buy1.00eurchf1.65001.64630.00002007.05.24 20:301.64900.000.000.00-81.44
357092022007.05.24 18:37buy1.00eurgbp0.67670.67300.00002007.05.24 20:340.67660.000.000.00-19.85
357110502007.05.24 18:45buy1.00usdchf1.22751.22380.00002007.05.24 21:221.22800.000.008.9040.72
357278162007.05.24 21:24sell1.00usdchf1.22821.23190.00002007.05.24 21:411.22760.000.000.0048.88
357247712007.05.24 20:30sell1.00eurchf1.64901.65270.00002007.05.24 21:421.64850.000.00-6.7040.73
357249952007.05.24 20:34sell1.00eurgbp0.67660.68030.00002007.05.24 22:410.67660.000.004.900.00
357199662007.05.24 19:29buy1.00usdjpy121.38121.010.002007.05.25 01:05121.010.000.0013.50-305.76
357300672007.05.24 22:41buy1.00eurgbp0.67660.67290.00002007.05.25 01:110.67640.000.000.00-39.68
357081462007.05.24 18:34buy1.00eurusd1.34391.34020.00002007.05.25 01:161.34230.000.00-6.05-160.00
357240562007.05.24 20:27buy1.00gbpusd1.98491.98120.00002007.05.25 01:471.98440.000.00-0.40-50.00
357431132007.05.25 01:11sell1.00eurgbp0.67640.68010.00002007.05.25 01:470.67640.000.000.000.00
357440442007.05.25 01:16sell1.00eurusd1.34231.34600.00002007.05.25 04:031.34190.000.000.0040.00
357467632007.05.25 01:47sell1.00gbpusd1.98441.98810.00002007.05.25 04:071.98530.000.000.00-90.00
357467762007.05.25 01:47buy1.00eurgbp0.67640.67270.00002007.05.25 05:380.67600.000.000.00-79.39
357524802007.05.25 04:03buy1.00eurusd1.34191.33820.00002007.05.25 05:391.34210.000.000.0020.00
357527402007.05.25 04:07buy1.00gbpusd1.98531.98160.00002007.05.25 06:071.98580.000.000.0050.00
357570842007.05.25 05:38sell1.00eurgbp0.67600.67970.00002007.05.25 07:130.67600.000.000.000.00
357572222007.05.25 05:40sell1.00eurusd1.34211.34580.00002007.05.25 07:141.34260.000.000.00-50.00
358341332007.05.28 02:22buy0.10usdchf1.22701.22330.00002007.05.28 04:101.22670.000.000.00-2.45
358369782007.05.28 03:00buy1.00gbpusd1.98411.98040.00002007.05.28 04:111.98450.000.000.0040.00
358448032007.05.28 05:52buy1.00gbpusd1.98401.98030.00002007.05.28 06:381.98450.000.000.0050.00
358847812007.05.28 20:03sell1.00usdjpy121.71122.080.002007.05.28 21:30121.670.000.00-14.3032.88
358850922007.05.28 20:06buy1.00eurgbp0.67810.67440.00002007.05.28 23:050.67830.000.00-7.0039.65
358899452007.05.28 21:30buy1.00usdjpy121.67121.300.002007.05.28 23:08121.720.000.000.0041.08
358904772007.05.28 21:34buy1.00eurusd1.34491.34120.00002007.05.28 23:301.34540.000.000.0050.00
358947412007.05.28 23:08sell1.00usdjpy121.72122.090.002007.05.29 02:26121.540.000.000.00148.10
358914082007.05.28 21:56buy1.00gbpusd1.98301.97930.00002007.05.29 03:041.98290.000.000.00-10.00
358932062007.05.28 22:21buy1.00usdchf1.22851.22480.00002007.05.29 03:041.22960.000.000.0089.46
358945802007.05.28 23:05sell1.00eurgbp0.67830.68200.00002007.05.29 03:080.67720.000.000.00218.16
358990732007.05.29 00:10buy1.00eurusd1.34491.34120.00002007.05.29 03:481.34310.000.000.00-180.00
359208642007.05.29 03:04sell1.00gbpusd1.98291.98660.00002007.05.29 07:531.98660.000.000.00-370.00
359246822007.05.29 03:46buy1.00usdchf1.22961.22590.00002007.05.29 08:101.22590.000.000.00-301.82
358994662007.05.29 00:13buy1.00eurchf1.65211.64840.00002007.05.29 08:151.65060.000.000.00-122.35
359250122007.05.29 03:48sell1.00eurusd1.34311.34680.00002007.05.29 08:181.34680.000.000.00-370.00
359213282007.05.29 03:08buy1.00eurgbp0.67720.67350.00002007.05.29 08:340.67740.000.000.0039.75
360678912007.05.29 17:00buy1.00usdjpy121.68121.310.002007.05.29 17:48121.610.000.000.00-57.56
360686082007.05.29 17:12sell1.00eurchf1.64871.65240.00002007.05.29 22:201.64790.000.00-6.7065.28
360681132007.05.29 17:03buy1.00eurgbp0.68020.67650.00002007.05.29 22:470.67890.000.00-7.00-257.44
360704642007.05.29 17:27buy1.00eurusd1.34741.34370.00002007.05.29 23:591.34510.000.00-6.05-230.00
360695602007.05.29 17:21sell1.00gbpusd1.98191.98560.00002007.05.29 23:591.98070.000.000.30120.00
360686622007.05.29 17:14sell1.00usdchf1.22331.22700.00002007.05.30 00:011.22480.000.00-9.40-122.47
360797162007.05.29 17:48sell1.00usdjpy121.61121.980.002007.05.30 00:06121.620.000.00-14.30-8.22
361055122007.05.29 22:39buy1.00eurchf1.64731.64360.00002007.05.30 01:491.64740.000.000.008.16
361062602007.05.29 22:47sell1.00eurgbp0.67890.68260.00002007.05.30 02:470.67870.000.000.0039.64
361136682007.05.29 23:59sell1.00eurusd1.34511.34880.00002007.05.30 03:301.34480.000.000.0030.00
361137722007.05.29 23:59sell1.00gbpusd1.98051.98420.00002007.05.30 03:311.98190.000.000.00-140.00
361143662007.05.30 00:01buy1.00usdchf1.22481.22110.00002007.05.30 04:511.22440.000.000.00-32.67
361152432007.05.30 00:06buy1.00usdjpy121.62121.250.002007.05.30 05:15121.450.000.000.00-139.98
361347702007.05.30 01:49sell1.00eurchf1.64741.65110.00002007.05.30 05:161.64650.000.000.0073.50
361427402007.05.30 02:47buy1.00eurgbp0.67870.67500.00002007.05.30 06:000.67860.000.000.00-19.81
361485122007.05.30 03:30buy1.00eurusd1.34481.34110.00002007.05.30 06:191.34480.000.000.000.00
361486452007.05.30 03:31buy1.00gbpusd1.98191.97820.00002007.05.30 06:421.97870.000.000.00-320.00
361557572007.05.30 04:51sell1.00usdchf1.22441.22810.00002007.05.30 06:551.22440.000.000.000.00
361580772007.05.30 05:15sell1.00usdjpy121.45121.820.002007.05.30 07:03121.550.000.000.00-82.27
361613042007.05.30 05:41sell1.00eurchf1.64661.65030.00002007.05.30 07:031.64600.000.000.0048.96
362955062007.05.30 17:14buy1.00eurusd1.34161.33790.00002007.05.30 18:011.34210.000.000.0050.00
362955992007.05.30 17:14sell1.00usdchf1.22641.23010.00002007.05.30 18:011.22590.000.000.0040.79
362969872007.05.30 17:49sell1.00eurgbp0.67970.68340.00002007.05.30 21:060.67970.000.0014.700.00
362963502007.05.30 17:44buy1.00gbpusd1.97411.97040.00002007.05.30 21:071.97580.000.00-1.20170.00
362991052007.05.30 18:01buy1.00usdchf1.22591.22220.00002007.05.30 21:261.22570.000.0026.70-16.32
362959562007.05.30 17:43buy1.00usdjpy121.49121.120.002007.05.30 21:26121.670.000.0040.50147.94
363071692007.05.30 19:55sell1.00eurchf1.64561.64930.00002007.05.31 02:001.64560.000.00-20.100.00
363267792007.05.31 02:00buy1.00eurchf1.64561.64190.00002007.05.31 05:191.64610.000.000.0040.81
363137342007.05.30 21:06buy1.00eurgbp0.67970.67600.00002007.05.31 06:000.67990.000.000.0039.50
363260432007.05.31 01:56buy1.00eurusd1.34271.33900.00002007.05.31 07:061.34350.000.000.0080.00
363016712007.05.30 19:20sell1.00eurusd1.34281.34650.00002007.05.31 07:061.34400.000.0016.20-120.00
363258202007.05.31 01:55buy1.00gbpusd1.97571.97200.00002007.05.31 07:221.97510.000.000.00-60.00
363149982007.05.30 21:26sell1.00usdchf1.22571.22940.00002007.05.31 08:311.22530.000.000.0032.65
363243662007.05.31 00:01buy1.00usdchf1.22521.22150.00002007.05.31 08:561.22570.000.000.0040.79
363150922007.05.30 21:27sell1.00usdjpy121.68122.050.002007.05.31 10:44121.630.000.000.0041.11
363248092007.05.31 00:14buy1.00usdjpy121.54121.170.002007.05.31 10:44121.600.000.000.0049.34
363375472007.05.31 05:51buy1.00eurchf1.64591.64220.00002007.05.31 10:451.64740.000.000.00122.39
364431992007.05.31 17:00sell1.00usdjpy121.81122.180.002007.05.31 18:44121.770.000.000.0032.85
364433752007.05.31 17:02buy1.00eurgbp0.67950.67580.00002007.05.31 18:520.67970.000.000.0039.58
364435232007.05.31 17:03buy1.00eurusd1.34461.34090.00002007.05.31 18:531.34530.000.000.0070.00
364459762007.05.31 17:39buy1.00usdchf1.22551.22180.00002007.05.31 21:041.22520.000.008.90-24.49
364469412007.05.31 17:58sell1.00gbpusd1.97961.98330.00002007.05.31 22:231.97980.000.000.30-20.00
364550012007.05.31 21:04sell1.00usdchf1.22521.22890.00002007.06.01 09:021.22890.000.000.00-301.08
364499582007.05.31 18:43sell1.00eurchf1.64841.65210.00002007.06.01 10:051.65170.000.00-6.70-268.45
364500102007.05.31 18:44buy1.00usdjpy121.77121.400.002007.06.01 10:05121.890.000.0013.5098.45
364503422007.05.31 18:52sell1.00eurgbp0.67970.68340.00002007.06.01 10:210.67920.000.004.9098.92
364550142007.05.31 21:04buy1.00eurusd1.34521.34150.00002007.06.01 12:091.34400.000.000.00-120.00
364580872007.05.31 22:23buy1.00gbpusd1.97981.97610.00002007.06.01 12:231.97870.000.000.00-110.00
365840542007.06.01 17:00sell1.00gbpusd1.98201.98570.00002007.06.01 17:131.98150.000.000.0050.00
365840812007.06.01 17:00sell1.00eurusd1.34461.34830.00002007.06.01 17:161.34410.000.000.0050.00
365910732007.06.01 19:02sell1.00eurchf1.65371.65740.00002007.06.03 22:001.65350.000.00-6.7016.26
365875672007.06.01 17:55buy1.00eurgbp0.67830.67460.00002007.06.03 23:420.67820.000.00-7.00-19.81
365860742007.06.01 17:18buy1.00eurusd1.34391.34020.00002007.06.03 23:451.34440.000.00-6.0550.00
365879962007.06.01 18:00sell1.00gbpusd1.98211.98580.00002007.06.04 00:591.98210.000.000.300.00
365860822007.06.01 17:18sell1.00usdchf1.22991.23360.00002007.06.04 01:401.23000.000.00-9.40-8.13
365855692007.06.01 17:14sell1.00usdjpy122.08122.450.002007.06.04 01:40121.960.000.00-14.3098.39
366052102007.06.04 00:04sell1.00eurusd1.34461.34830.00002007.06.04 02:181.34450.000.000.0010.00
366057142007.06.04 00:13sell1.00eurgbp0.67830.68200.00002007.06.04 02:370.67830.000.000.000.00
366065732007.06.04 00:22sell1.00eurchf1.65371.65740.00002007.06.04 02:371.65300.000.000.0056.94
366091852007.06.04 00:59buy1.00gbpusd1.98211.97840.00002007.06.04 02:481.98260.000.000.0050.00
366113132007.06.04 01:40buy1.00usdchf1.23001.22630.00002007.06.04 05:421.22920.000.000.00-65.08
366113202007.06.04 01:40buy1.00usdjpy121.96121.590.002007.06.04 06:02122.020.000.000.0049.17
366131162007.06.04 02:18buy1.00eurusd1.34451.34080.00002007.06.04 06:021.34510.000.000.0060.00
366138892007.06.04 02:37buy1.00eurgbp0.67830.67460.00002007.06.04 07:530.67780.000.000.00-99.16
366142382007.06.04 02:48sell1.00gbpusd1.98271.98640.00002007.06.04 09:171.98640.000.000.00-370.00
366221932007.06.04 05:45sell1.00usdchf1.22921.23290.00002007.06.04 11:091.22590.000.000.00269.19
366139012007.06.04 02:37buy1.00eurchf1.65301.64930.00002007.06.04 12:471.64980.000.000.00-261.55
367012152007.06.04 17:08buy1.00eurusd1.34821.34450.00002007.06.04 18:141.34850.000.000.0030.00
367012352007.06.04 17:08sell1.00usdchf1.22391.22760.00002007.06.04 18:591.22390.000.000.000.00
367013592007.06.04 17:11sell1.00usdjpy121.80122.170.002007.06.04 19:13121.790.000.000.008.21
367016812007.06.04 17:14buy1.00gbpusd1.99131.98760.00002007.06.04 19:481.99120.000.000.00-10.00
367017562007.06.04 17:14sell1.00eurchf1.65031.65400.00002007.06.04 22:221.65030.000.00-6.700.00
367047722007.06.04 17:54sell1.00eurgbp0.67720.68090.00002007.06.05 04:470.67760.000.004.90-79.72
367057442007.06.04 18:14sell1.00eurusd1.34851.35220.00002007.06.05 04:491.34990.000.005.40-140.00
367096602007.06.04 19:48sell1.00gbpusd1.99121.99490.00002007.06.05 05:461.99170.000.000.30-50.00
367079122007.06.04 18:59buy1.00usdchf1.22391.22020.00002007.06.05 05:461.22330.000.008.90-49.05
367084172007.06.04 19:13buy1.00usdjpy121.79121.420.002007.06.05 06:03121.850.000.0013.5049.24
367165982007.06.04 22:22buy1.00eurchf1.65031.64660.00002007.06.05 06:131.65080.000.000.0040.88
367350732007.06.05 04:47buy1.00eurgbp0.67760.67390.00002007.06.05 06:490.67750.000.000.00-19.92
367352312007.06.05 04:49buy1.00eurusd1.34991.34620.00002007.06.05 06:491.35020.000.000.0030.00
367373012007.06.05 05:46buy1.00gbpusd1.99171.98800.00002007.06.05 06:491.99240.000.000.0070.00
367373162007.06.05 05:46sell1.00usdchf1.22331.22700.00002007.06.05 06:491.22280.000.000.0040.89
368290532007.06.05 17:00buy1.00usdchf1.21741.21370.00002007.06.05 18:031.21750.000.000.008.21
368290802007.06.05 17:00buy1.00usdjpy121.30120.930.002007.06.05 18:03121.340.000.000.0032.97
  0.00 0.00 30.55 -2 142.45
Closed P/L: -2 111.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
368290992007.06.05 17:00buy1.00eurchf1.64671.64300.0000 1.64650.000.000.00-16.42
368302102007.06.05 17:14buy1.00eurusd1.35231.34860.0000 1.35200.000.000.00-30.00
368310112007.06.05 17:23buy1.00gbpusd1.99351.98980.0000 1.99180.000.000.00-170.00
368330952007.06.05 18:03sell1.00usdchf1.21751.22120.0000 1.21810.000.000.00-49.26
368331022007.06.05 18:03sell1.00usdjpy121.34121.710.00 121.420.000.000.00-65.89
368345162007.06.05 18:31sell1.00eurgbp0.67850.68220.0000 0.67900.000.000.00-99.61
  0.00 0.00 0.00 -431.18
 Floating P/L: -431.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 111.90 Floating P/L: -431.18 Margin: 3 000.00
Balance: 7 888.10 Equity: 7 456.92 Free Margin: 4 456.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 780.54 Gross Loss: 5 892.44 Total Net Profit: -2 111.90
Profit Factor: 0.64 Expected Payoff: -17.03  
Absolute Drawdown: 2 377.67 Maximal Drawdown: 2 504.66 (24.73%) Relative Drawdown: 24.73% (2 504.66)
 
Total Trades: 124 Short Positions (won %): 56 (64.29%) Long Positions (won %): 68 (54.41%)
Profit Trades (% of total): 73 (58.87%) Loss trades (% of total): 51 (41.13%)
Largest profit trade: 269.19 loss trade: -370.00
Average profit trade: 51.79 loss trade: -115.54
Maximum consecutive wins ($): 8 (428.71) consecutive losses ($): 6 (-315.97)
Maximal consecutive profit (count): 522.07 (7) consecutive loss (count): -1 344.17 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2