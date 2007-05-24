|Account: 1479068
|Name: Kevin Scalper Test
|Currency: USD
|2007 June 5, 19:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35689963
|2007.05.24 15:46
|balance
|Deposit
|10 000.00
|35699151
|2007.05.24 17:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3438
|1.3475
|0.0000
|2007.05.24 18:34
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|35699833
|2007.05.24 17:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2280
|1.2243
|0.0000
|2007.05.24 18:36
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|35699858
|2007.05.24 17:20
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6767
|0.6804
|0.0000
|2007.05.24 18:37
|0.6767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35700786
|2007.05.24 17:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.35
|120.98
|0.00
|2007.05.24 18:40
|121.40
|0.00
|0.00
|0.00
|41.19
|35700796
|2007.05.24 17:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9860
|1.9897
|0.0000
|2007.05.24 19:49
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|35701434
|2007.05.24 17:40
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6500
|1.6463
|0.0000
|2007.05.24 20:30
|1.6490
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.44
|35709202
|2007.05.24 18:37
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6767
|0.6730
|0.0000
|2007.05.24 20:34
|0.6766
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.85
|35711050
|2007.05.24 18:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2275
|1.2238
|0.0000
|2007.05.24 21:22
|1.2280
|0.00
|0.00
|8.90
|40.72
|35727816
|2007.05.24 21:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2282
|1.2319
|0.0000
|2007.05.24 21:41
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|48.88
|35724771
|2007.05.24 20:30
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6490
|1.6527
|0.0000
|2007.05.24 21:42
|1.6485
|0.00
|0.00
|-6.70
|40.73
|35724995
|2007.05.24 20:34
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6766
|0.6803
|0.0000
|2007.05.24 22:41
|0.6766
|0.00
|0.00
|4.90
|0.00
|35719966
|2007.05.24 19:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.38
|121.01
|0.00
|2007.05.25 01:05
|121.01
|0.00
|0.00
|13.50
|-305.76
|35730067
|2007.05.24 22:41
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6766
|0.6729
|0.0000
|2007.05.25 01:11
|0.6764
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.68
|35708146
|2007.05.24 18:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3439
|1.3402
|0.0000
|2007.05.25 01:16
|1.3423
|0.00
|0.00
|-6.05
|-160.00
|35724056
|2007.05.24 20:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9849
|1.9812
|0.0000
|2007.05.25 01:47
|1.9844
|0.00
|0.00
|-0.40
|-50.00
|35743113
|2007.05.25 01:11
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6764
|0.6801
|0.0000
|2007.05.25 01:47
|0.6764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35744044
|2007.05.25 01:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3423
|1.3460
|0.0000
|2007.05.25 04:03
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|35746763
|2007.05.25 01:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9844
|1.9881
|0.0000
|2007.05.25 04:07
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|35746776
|2007.05.25 01:47
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6764
|0.6727
|0.0000
|2007.05.25 05:38
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.39
|35752480
|2007.05.25 04:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3419
|1.3382
|0.0000
|2007.05.25 05:39
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|35752740
|2007.05.25 04:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9853
|1.9816
|0.0000
|2007.05.25 06:07
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|35757084
|2007.05.25 05:38
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6760
|0.6797
|0.0000
|2007.05.25 07:13
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35757222
|2007.05.25 05:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3421
|1.3458
|0.0000
|2007.05.25 07:14
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|35834133
|2007.05.28 02:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2233
|0.0000
|2007.05.28 04:10
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|35836978
|2007.05.28 03:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9841
|1.9804
|0.0000
|2007.05.28 04:11
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|35844803
|2007.05.28 05:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9840
|1.9803
|0.0000
|2007.05.28 06:38
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|35884781
|2007.05.28 20:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.71
|122.08
|0.00
|2007.05.28 21:30
|121.67
|0.00
|0.00
|-14.30
|32.88
|35885092
|2007.05.28 20:06
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6781
|0.6744
|0.0000
|2007.05.28 23:05
|0.6783
|0.00
|0.00
|-7.00
|39.65
|35889945
|2007.05.28 21:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.67
|121.30
|0.00
|2007.05.28 23:08
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.08
|35890477
|2007.05.28 21:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3449
|1.3412
|0.0000
|2007.05.28 23:30
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|35894741
|2007.05.28 23:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.72
|122.09
|0.00
|2007.05.29 02:26
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|148.10
|35891408
|2007.05.28 21:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9830
|1.9793
|0.0000
|2007.05.29 03:04
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|35893206
|2007.05.28 22:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2285
|1.2248
|0.0000
|2007.05.29 03:04
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|89.46
|35894580
|2007.05.28 23:05
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6783
|0.6820
|0.0000
|2007.05.29 03:08
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|218.16
|35899073
|2007.05.29 00:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3449
|1.3412
|0.0000
|2007.05.29 03:48
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|35920864
|2007.05.29 03:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9829
|1.9866
|0.0000
|2007.05.29 07:53
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.00
|35924682
|2007.05.29 03:46
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2296
|1.2259
|0.0000
|2007.05.29 08:10
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.82
|35899466
|2007.05.29 00:13
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6521
|1.6484
|0.0000
|2007.05.29 08:15
|1.6506
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.35
|35925012
|2007.05.29 03:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3431
|1.3468
|0.0000
|2007.05.29 08:18
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.00
|35921328
|2007.05.29 03:08
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6772
|0.6735
|0.0000
|2007.05.29 08:34
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|39.75
|36067891
|2007.05.29 17:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.68
|121.31
|0.00
|2007.05.29 17:48
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.56
|36068608
|2007.05.29 17:12
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6487
|1.6524
|0.0000
|2007.05.29 22:20
|1.6479
|0.00
|0.00
|-6.70
|65.28
|36068113
|2007.05.29 17:03
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6802
|0.6765
|0.0000
|2007.05.29 22:47
|0.6789
|0.00
|0.00
|-7.00
|-257.44
|36070464
|2007.05.29 17:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3474
|1.3437
|0.0000
|2007.05.29 23:59
|1.3451
|0.00
|0.00
|-6.05
|-230.00
|36069560
|2007.05.29 17:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9819
|1.9856
|0.0000
|2007.05.29 23:59
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.30
|120.00
|36068662
|2007.05.29 17:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2233
|1.2270
|0.0000
|2007.05.30 00:01
|1.2248
|0.00
|0.00
|-9.40
|-122.47
|36079716
|2007.05.29 17:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.61
|121.98
|0.00
|2007.05.30 00:06
|121.62
|0.00
|0.00
|-14.30
|-8.22
|36105512
|2007.05.29 22:39
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6473
|1.6436
|0.0000
|2007.05.30 01:49
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|36106260
|2007.05.29 22:47
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6789
|0.6826
|0.0000
|2007.05.30 02:47
|0.6787
|0.00
|0.00
|0.00
|39.64
|36113668
|2007.05.29 23:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3451
|1.3488
|0.0000
|2007.05.30 03:30
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|36113772
|2007.05.29 23:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9805
|1.9842
|0.0000
|2007.05.30 03:31
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|36114366
|2007.05.30 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2248
|1.2211
|0.0000
|2007.05.30 04:51
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.67
|36115243
|2007.05.30 00:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.62
|121.25
|0.00
|2007.05.30 05:15
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.98
|36134770
|2007.05.30 01:49
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6474
|1.6511
|0.0000
|2007.05.30 05:16
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|36142740
|2007.05.30 02:47
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6787
|0.6750
|0.0000
|2007.05.30 06:00
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.81
|36148512
|2007.05.30 03:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3448
|1.3411
|0.0000
|2007.05.30 06:19
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36148645
|2007.05.30 03:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9819
|1.9782
|0.0000
|2007.05.30 06:42
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|36155757
|2007.05.30 04:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2244
|1.2281
|0.0000
|2007.05.30 06:55
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36158077
|2007.05.30 05:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.45
|121.82
|0.00
|2007.05.30 07:03
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.27
|36161304
|2007.05.30 05:41
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6466
|1.6503
|0.0000
|2007.05.30 07:03
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|48.96
|36295506
|2007.05.30 17:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3416
|1.3379
|0.0000
|2007.05.30 18:01
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|36295599
|2007.05.30 17:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2264
|1.2301
|0.0000
|2007.05.30 18:01
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|40.79
|36296987
|2007.05.30 17:49
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6797
|0.6834
|0.0000
|2007.05.30 21:06
|0.6797
|0.00
|0.00
|14.70
|0.00
|36296350
|2007.05.30 17:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9741
|1.9704
|0.0000
|2007.05.30 21:07
|1.9758
|0.00
|0.00
|-1.20
|170.00
|36299105
|2007.05.30 18:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2259
|1.2222
|0.0000
|2007.05.30 21:26
|1.2257
|0.00
|0.00
|26.70
|-16.32
|36295956
|2007.05.30 17:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.49
|121.12
|0.00
|2007.05.30 21:26
|121.67
|0.00
|0.00
|40.50
|147.94
|36307169
|2007.05.30 19:55
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6456
|1.6493
|0.0000
|2007.05.31 02:00
|1.6456
|0.00
|0.00
|-20.10
|0.00
|36326779
|2007.05.31 02:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6456
|1.6419
|0.0000
|2007.05.31 05:19
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|40.81
|36313734
|2007.05.30 21:06
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6797
|0.6760
|0.0000
|2007.05.31 06:00
|0.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|36326043
|2007.05.31 01:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3427
|1.3390
|0.0000
|2007.05.31 07:06
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|36301671
|2007.05.30 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3428
|1.3465
|0.0000
|2007.05.31 07:06
|1.3440
|0.00
|0.00
|16.20
|-120.00
|36325820
|2007.05.31 01:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9757
|1.9720
|0.0000
|2007.05.31 07:22
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|36314998
|2007.05.30 21:26
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2257
|1.2294
|0.0000
|2007.05.31 08:31
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|32.65
|36324366
|2007.05.31 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2252
|1.2215
|0.0000
|2007.05.31 08:56
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.79
|36315092
|2007.05.30 21:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.68
|122.05
|0.00
|2007.05.31 10:44
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|41.11
|36324809
|2007.05.31 00:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.54
|121.17
|0.00
|2007.05.31 10:44
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|49.34
|36337547
|2007.05.31 05:51
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6459
|1.6422
|0.0000
|2007.05.31 10:45
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|122.39
|36443199
|2007.05.31 17:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.81
|122.18
|0.00
|2007.05.31 18:44
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|32.85
|36443375
|2007.05.31 17:02
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6795
|0.6758
|0.0000
|2007.05.31 18:52
|0.6797
|0.00
|0.00
|0.00
|39.58
|36443523
|2007.05.31 17:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3446
|1.3409
|0.0000
|2007.05.31 18:53
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|36445976
|2007.05.31 17:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2255
|1.2218
|0.0000
|2007.05.31 21:04
|1.2252
|0.00
|0.00
|8.90
|-24.49
|36446941
|2007.05.31 17:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9796
|1.9833
|0.0000
|2007.05.31 22:23
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.30
|-20.00
|36455001
|2007.05.31 21:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2252
|1.2289
|0.0000
|2007.06.01 09:02
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.08
|36449958
|2007.05.31 18:43
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6484
|1.6521
|0.0000
|2007.06.01 10:05
|1.6517
|0.00
|0.00
|-6.70
|-268.45
|36450010
|2007.05.31 18:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.77
|121.40
|0.00
|2007.06.01 10:05
|121.89
|0.00
|0.00
|13.50
|98.45
|36450342
|2007.05.31 18:52
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6797
|0.6834
|0.0000
|2007.06.01 10:21
|0.6792
|0.00
|0.00
|4.90
|98.92
|36455014
|2007.05.31 21:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3452
|1.3415
|0.0000
|2007.06.01 12:09
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|36458087
|2007.05.31 22:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9798
|1.9761
|0.0000
|2007.06.01 12:23
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|36584054
|2007.06.01 17:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9820
|1.9857
|0.0000
|2007.06.01 17:13
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|36584081
|2007.06.01 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3446
|1.3483
|0.0000
|2007.06.01 17:16
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|36591073
|2007.06.01 19:02
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6537
|1.6574
|0.0000
|2007.06.03 22:00
|1.6535
|0.00
|0.00
|-6.70
|16.26
|36587567
|2007.06.01 17:55
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6783
|0.6746
|0.0000
|2007.06.03 23:42
|0.6782
|0.00
|0.00
|-7.00
|-19.81
|36586074
|2007.06.01 17:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3439
|1.3402
|0.0000
|2007.06.03 23:45
|1.3444
|0.00
|0.00
|-6.05
|50.00
|36587996
|2007.06.01 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9821
|1.9858
|0.0000
|2007.06.04 00:59
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|36586082
|2007.06.01 17:18
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2299
|1.2336
|0.0000
|2007.06.04 01:40
|1.2300
|0.00
|0.00
|-9.40
|-8.13
|36585569
|2007.06.01 17:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|122.08
|122.45
|0.00
|2007.06.04 01:40
|121.96
|0.00
|0.00
|-14.30
|98.39
|36605210
|2007.06.04 00:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3446
|1.3483
|0.0000
|2007.06.04 02:18
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|36605714
|2007.06.04 00:13
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6783
|0.6820
|0.0000
|2007.06.04 02:37
|0.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36606573
|2007.06.04 00:22
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6537
|1.6574
|0.0000
|2007.06.04 02:37
|1.6530
|0.00
|0.00
|0.00
|56.94
|36609185
|2007.06.04 00:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9821
|1.9784
|0.0000
|2007.06.04 02:48
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|36611313
|2007.06.04 01:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2300
|1.2263
|0.0000
|2007.06.04 05:42
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.08
|36611320
|2007.06.04 01:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.96
|121.59
|0.00
|2007.06.04 06:02
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|49.17
|36613116
|2007.06.04 02:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3445
|1.3408
|0.0000
|2007.06.04 06:02
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|36613889
|2007.06.04 02:37
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6783
|0.6746
|0.0000
|2007.06.04 07:53
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.16
|36614238
|2007.06.04 02:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9827
|1.9864
|0.0000
|2007.06.04 09:17
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.00
|36622193
|2007.06.04 05:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2292
|1.2329
|0.0000
|2007.06.04 11:09
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|269.19
|36613901
|2007.06.04 02:37
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6530
|1.6493
|0.0000
|2007.06.04 12:47
|1.6498
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.55
|36701215
|2007.06.04 17:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3482
|1.3445
|0.0000
|2007.06.04 18:14
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|36701235
|2007.06.04 17:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2239
|1.2276
|0.0000
|2007.06.04 18:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36701359
|2007.06.04 17:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.80
|122.17
|0.00
|2007.06.04 19:13
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|36701681
|2007.06.04 17:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9913
|1.9876
|0.0000
|2007.06.04 19:48
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|36701756
|2007.06.04 17:14
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6503
|1.6540
|0.0000
|2007.06.04 22:22
|1.6503
|0.00
|0.00
|-6.70
|0.00
|36704772
|2007.06.04 17:54
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6772
|0.6809
|0.0000
|2007.06.05 04:47
|0.6776
|0.00
|0.00
|4.90
|-79.72
|36705744
|2007.06.04 18:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3485
|1.3522
|0.0000
|2007.06.05 04:49
|1.3499
|0.00
|0.00
|5.40
|-140.00
|36709660
|2007.06.04 19:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9912
|1.9949
|0.0000
|2007.06.05 05:46
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.30
|-50.00
|36707912
|2007.06.04 18:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2239
|1.2202
|0.0000
|2007.06.05 05:46
|1.2233
|0.00
|0.00
|8.90
|-49.05
|36708417
|2007.06.04 19:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.79
|121.42
|0.00
|2007.06.05 06:03
|121.85
|0.00
|0.00
|13.50
|49.24
|36716598
|2007.06.04 22:22
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6503
|1.6466
|0.0000
|2007.06.05 06:13
|1.6508
|0.00
|0.00
|0.00
|40.88
|36735073
|2007.06.05 04:47
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6776
|0.6739
|0.0000
|2007.06.05 06:49
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.92
|36735231
|2007.06.05 04:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3499
|1.3462
|0.0000
|2007.06.05 06:49
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|36737301
|2007.06.05 05:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9917
|1.9880
|0.0000
|2007.06.05 06:49
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|36737316
|2007.06.05 05:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2233
|1.2270
|0.0000
|2007.06.05 06:49
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|40.89
|36829053
|2007.06.05 17:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2174
|1.2137
|0.0000
|2007.06.05 18:03
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|36829080
|2007.06.05 17:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.30
|120.93
|0.00
|2007.06.05 18:03
|121.34
|0.00
|0.00
|0.00
|32.97
|0.00
|0.00
|30.55
|-2 142.45
|Closed P/L:
|-2 111.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36829099
|2007.06.05 17:00
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6467
|1.6430
|0.0000
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.42
|36830210
|2007.06.05 17:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3523
|1.3486
|0.0000
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|36831011
|2007.06.05 17:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9935
|1.9898
|0.0000
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|36833095
|2007.06.05 18:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2175
|1.2212
|0.0000
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.26
|36833102
|2007.06.05 18:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.34
|121.71
|0.00
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.89
|36834516
|2007.06.05 18:31
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6785
|0.6822
|0.0000
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-431.18
|Floating P/L:
|-431.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 111.90
|Floating P/L:
|-431.18
|Margin:
|3 000.00
|Balance:
|7 888.10
|Equity:
|7 456.92
|Free Margin:
|4 456.92
|Details:
|Gross Profit:
|3 780.54
|Gross Loss:
|5 892.44
|Total Net Profit:
|-2 111.90
|Profit Factor:
|0.64
|Expected Payoff:
|-17.03
|Absolute Drawdown:
|2 377.67
|Maximal Drawdown:
|2 504.66 (24.73%)
|Relative Drawdown:
|24.73% (2 504.66)
|Total Trades:
|124
|Short Positions (won %):
|56 (64.29%)
|Long Positions (won %):
|68 (54.41%)
|Profit Trades (% of total):
|73 (58.87%)
|Loss trades (% of total):
|51 (41.13%)
|Largest
|profit trade:
|269.19
|loss trade:
|-370.00
|Average
|profit trade:
|51.79
|loss trade:
|-115.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (428.71)
|consecutive losses ($):
|6 (-315.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|522.07 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 344.17 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2