Interbank FX, LLC

Account: 1477363 Name: TestAlpha3 Currency: USD 2007 June 1, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
354806432007.05.23 12:50balanceDeposit3 000.00
354875492007.05.23 13:32buy0.01eurusdm1.34921.24921.35192007.05.23 13:341.34850.000.000.00-0.07
354878092007.05.23 13:34buy0.01eurusdm1.34881.24881.35152007.05.23 13:501.34840.000.000.00-0.04
354926542007.05.23 13:59buy0.10eurusdm1.34861.31061.35132007.05.23 14:011.34850.000.000.00-0.10
354928892007.05.23 14:00sell0.10gbpusdm1.98652.02451.98382007.05.23 14:141.98660.000.000.00-0.10
354928852007.05.23 14:00buy0.10gbpusdm1.98691.94891.98962007.05.23 16:091.98750.000.000.000.60
354933822007.05.23 14:03buy0.10eurusdm1.34881.31081.35152007.05.23 16:091.34800.000.000.00-0.80
354928882007.05.23 14:00sell0.10gbpusdm1.98652.02451.98382007.05.23 16:111.98790.000.000.00-1.40
354926552007.05.23 13:59sell0.10eurusdm1.34841.38641.34572007.05.23 16:111.34820.000.000.000.20
355156612007.05.23 16:09buy0.10gbpusdm1.98781.94981.99052007.05.23 16:111.98750.000.000.00-0.30
355156962007.05.23 16:10buy0.10eurusdm1.34811.31011.35082007.05.23 16:111.34800.000.000.00-0.10
355090262007.05.23 15:16buy0.01usdjpym121.47119.47121.672007.05.23 17:16121.670.000.000.000.16
355159082007.05.23 16:12sell0.01eurusdm1.34811.36811.34612007.05.23 17:411.34610.000.000.000.20
355159522007.05.23 16:12sell0.01gbpusdm1.98752.00751.98552007.05.23 17:421.98550.000.000.000.20
355307572007.05.23 17:40buy0.02gbpusdm1.98591.96791.98792007.05.24 06:331.98790.000.000.000.40
355159512007.05.23 16:12buy0.01gbpusdm1.98791.96791.98992007.05.24 06:331.98790.000.000.000.00
355243812007.05.23 17:14sell0.02usdjpym121.64123.44121.442007.05.24 06:42121.440.000.00-0.090.33
355090282007.05.23 15:16sell0.01usdjpym121.44123.44121.242007.05.24 06:42121.440.000.00-0.040.00
355312742007.05.23 17:41sell0.01eurusdm1.34591.36591.34392007.05.24 07:451.34390.000.000.020.20
355988562007.05.24 06:27sell0.02gbpusdm1.98712.00511.98512007.05.24 07:581.98510.000.000.000.40
355317242007.05.23 17:42sell0.01gbpusdm1.98512.00511.98312007.05.24 07:581.98510.000.000.000.00
356244882007.05.24 08:05buy0.04gbpusdm1.98441.96841.98642007.05.24 08:401.98640.000.000.000.80
356002262007.05.24 06:33buy0.01gbpusdm1.98841.96841.99042007.05.24 08:401.98640.000.000.00-0.20
356154932007.05.24 07:46buy0.02gbpusdm1.98641.96841.98842007.05.24 08:401.98640.000.000.000.00
356306872007.05.24 08:40buy0.01gbpusdm1.98671.96671.98872007.05.24 13:211.98870.000.000.000.20
356645882007.05.24 13:29sell0.02eurusdm1.34581.36381.34382007.05.24 14:001.34380.000.000.000.40
356631992007.05.24 13:21sell0.04gbpusdm1.98872.00471.98672007.05.24 14:001.98670.000.000.000.80
356150582007.05.24 07:45sell0.01eurusdm1.34381.36381.34182007.05.24 14:001.34360.000.000.000.02
356209502007.05.24 07:58sell0.01gbpusdm1.98472.00471.98272007.05.24 14:001.98610.000.000.00-0.14
356460182007.05.24 11:17sell0.02gbpusdm1.98672.00471.98472007.05.24 14:001.98610.000.000.000.12
356383212007.05.24 09:42buy0.04usdjpym121.28119.68121.482007.05.24 14:01121.480.000.000.000.66
355673262007.05.24 00:22buy0.02usdjpym121.49119.69121.692007.05.24 14:01121.480.000.000.00-0.02
355247132007.05.23 17:16buy0.01usdjpym121.70119.70121.902007.05.24 14:01121.480.000.000.04-0.18
356690222007.05.24 14:00sell0.01gbpusdm1.98542.00541.98342007.05.24 14:371.98340.000.000.000.20
356731822007.05.24 14:04sell0.02usdjpym121.61123.41121.412007.05.24 15:27121.410.000.000.000.33
356028972007.05.24 06:42sell0.01usdjpym121.40123.40121.202007.05.24 15:27121.410.000.000.00-0.01
356783262007.05.24 14:27buy0.04gbpusdm1.98421.96821.98622007.05.24 16:191.98620.000.000.000.80
356688382007.05.24 14:00buy0.02gbpusdm1.98621.96821.98822007.05.24 16:191.98630.000.000.000.02
356631242007.05.24 13:21buy0.01gbpusdm1.98911.96911.99112007.05.24 16:191.98630.000.000.00-0.28
356741032007.05.24 14:06buy0.08eurusdm1.34231.32831.34432007.05.24 17:211.34430.000.000.001.60
356042442007.05.24 06:47buy0.04eurusdm1.34431.32831.34632007.05.24 17:211.34430.000.000.000.00
355305842007.05.23 17:40buy0.02eurusdm1.34631.32831.34832007.05.24 17:211.34430.000.00-0.04-0.40
355159072007.05.23 16:12buy0.01eurusdm1.34831.32831.35032007.05.24 17:211.34430.000.00-0.02-0.40
356878212007.05.24 15:27sell0.01usdjpym121.37123.37121.172007.05.24 23:40121.170.000.00-0.010.17
357324882007.05.24 23:40sell0.01usdjpym121.17123.17120.972007.05.25 01:08120.970.000.000.000.17
357427902007.05.25 01:09buy0.08usdjpym120.97119.57121.172007.05.25 05:12121.170.000.000.001.32
357362542007.05.25 00:34buy0.04usdjpym121.17119.57121.372007.05.25 05:12121.170.000.000.000.00
356704702007.05.24 14:01buy0.01usdjpym121.60119.60121.802007.05.25 05:12121.170.000.000.01-0.35
356878432007.05.24 15:27buy0.02usdjpym121.38119.58121.582007.05.25 05:12121.170.000.000.03-0.35
357550922007.05.25 05:12buy0.01usdjpym121.19119.19121.392007.05.25 06:31121.390.000.000.000.16
357277002007.05.24 21:18buy0.02gbpusdm1.98461.96661.98662007.05.25 06:331.98660.000.000.000.40
356942642007.05.24 16:19buy0.01gbpusdm1.98661.96661.98862007.05.25 06:331.98660.000.000.000.00
357630832007.05.25 06:40sell0.04gbpusdm1.98702.00301.98502007.05.25 07:281.98500.000.000.000.80
357674102007.05.25 07:28buy0.02gbpusdm1.98501.96701.98702007.05.25 07:391.98700.000.000.000.40
357625852007.05.25 06:33buy0.01gbpusdm1.98701.96701.98902007.05.25 07:401.98700.000.000.000.00
357683082007.05.25 07:39sell0.04gbpusdm1.98702.00301.98502007.05.25 08:061.98500.000.000.000.80
356825432007.05.24 14:53sell0.02gbpusdm1.98502.00301.98302007.05.25 08:061.98500.000.000.000.00
356797162007.05.24 14:37sell0.01gbpusdm1.98302.00301.98102007.05.25 08:061.98500.000.000.00-0.20
357623432007.05.25 06:31buy0.01usdjpym121.41119.41121.612007.05.25 10:58121.610.000.000.000.16
357322082007.05.24 23:39buy0.02eurusdm1.34251.32451.34452007.05.25 12:181.34450.000.000.000.40
357006672007.05.24 17:22buy0.01eurusdm1.34451.32451.34652007.05.25 12:181.34450.000.00-0.010.00
357835572007.05.25 11:41sell0.16usdjpym121.75122.95121.552007.05.25 14:00121.550.000.000.002.63
357791322007.05.25 10:54sell0.08usdjpym121.55122.95121.352007.05.25 14:00121.550.000.000.000.00
357426482007.05.25 01:08sell0.01usdjpym120.94122.94120.742007.05.25 14:00121.550.000.000.00-0.50
357541482007.05.25 04:36sell0.02usdjpym121.14122.94120.942007.05.25 14:00121.550.000.000.00-0.67
357608112007.05.25 06:27sell0.04usdjpym121.35122.95121.152007.05.25 14:00121.550.000.000.00-0.66
357860082007.05.25 12:18buy0.01eurusdm1.34481.32481.34682007.05.25 14:071.34680.000.000.000.20
358003612007.05.25 14:18sell0.02gbpusdm1.98662.00461.98462007.05.25 15:171.98460.000.000.000.40
357718472007.05.25 08:06sell0.01gbpusdm1.98462.00461.98262007.05.25 15:171.98460.000.000.000.00
357967852007.05.25 14:09sell0.04eurusdm1.34721.36321.34522007.05.25 15:381.34520.000.000.000.80
357873152007.05.25 12:21sell0.02eurusdm1.34511.36311.34312007.05.25 15:381.34520.000.000.00-0.02
356690972007.05.24 14:00sell0.01eurusdm1.34311.36311.34112007.05.25 15:381.34520.000.000.01-0.21
358051152007.05.25 15:18sell0.01gbpusdm1.98432.00431.98232007.05.29 01:301.98230.000.000.000.20
358067052007.05.25 15:38sell0.02usdjpym121.73123.53121.532007.05.29 01:56121.530.000.00-0.060.33
357942742007.05.25 14:00sell0.01usdjpym121.53123.53121.332007.05.29 01:56121.530.000.00-0.020.00
358065732007.05.25 15:38sell0.01eurusdm1.34491.36491.34292007.05.29 02:001.34290.000.000.020.20
358557912007.05.28 08:10buy0.04gbpusdm1.98331.96731.98532007.05.29 06:041.98530.000.000.000.80
357685382007.05.25 07:40buy0.01gbpusdm1.98731.96731.98932007.05.29 06:041.98530.000.000.00-0.20
357715632007.05.25 08:04buy0.02gbpusdm1.98531.96731.98732007.05.29 06:041.98530.000.000.000.00
359103722007.05.29 01:57sell0.01usdjpym121.51123.51121.312007.05.29 06:39121.310.000.000.000.16
359518842007.05.29 06:44buy0.02gbpusdm1.98361.96561.98562007.05.29 07:521.98560.000.000.000.40
359458312007.05.29 06:04buy0.01gbpusdm1.98561.96561.98762007.05.29 07:521.98560.000.000.000.00
359086232007.05.29 01:44buy0.04eurusdm1.34321.32721.34522007.05.29 07:551.34520.000.000.000.80
358040482007.05.25 15:04buy0.02eurusdm1.34541.32741.34742007.05.29 07:551.34520.000.00-0.02-0.04
357964972007.05.25 14:08buy0.01eurusdm1.34741.32741.34942007.05.29 07:551.34520.000.00-0.02-0.22
359650152007.05.29 07:52buy0.01gbpusdm1.98611.96611.98812007.05.29 08:171.98810.000.000.000.20
359749832007.05.29 08:19buy0.04usdjpym121.22119.62121.422007.05.29 08:49121.420.000.000.000.66
359259282007.05.29 03:54buy0.02usdjpym121.42119.62121.622007.05.29 08:49121.420.000.000.000.00
357807512007.05.25 10:58buy0.01usdjpym121.63119.63121.832007.05.29 08:49121.420.000.000.02-0.17
359664182007.05.29 07:55buy0.01eurusdm1.34531.32531.34732007.05.29 08:571.34730.000.000.000.20
359818772007.05.29 08:57buy0.01eurusdm1.34751.32751.34952007.05.29 09:121.34950.000.000.000.20
359724712007.05.29 08:13sell0.08gbpusdm1.98792.00191.98592007.05.29 11:211.98590.000.000.001.60
359651252007.05.29 07:53sell0.04gbpusdm1.98592.00191.98392007.05.29 11:221.98540.000.000.000.20
359305642007.05.29 04:22sell0.02gbpusdm1.98392.00191.98192007.05.29 11:221.98540.000.000.00-0.30
359052682007.05.29 01:31sell0.01gbpusdm1.98192.00191.97992007.05.29 11:221.98540.000.000.00-0.35
359899972007.05.29 09:12buy0.01eurusdm1.34971.32971.35172007.05.29 12:241.35170.000.000.000.20
360218692007.05.29 12:25sell0.02gbpusdm1.98692.00491.98492007.05.29 13:181.98490.000.000.000.40
360048242007.05.29 11:22sell0.01gbpusdm1.98492.00491.98292007.05.29 13:181.98490.000.000.000.00
359810972007.05.29 08:49buy0.01usdjpym121.46119.46121.662007.05.29 13:50121.660.000.000.000.16
360151822007.05.29 12:08sell0.16eurusdm1.35091.36291.34892007.05.29 14:271.34890.000.000.003.20
359871982007.05.29 09:07sell0.08eurusdm1.34871.36271.34672007.05.29 14:271.34890.000.000.00-0.16
359624672007.05.29 07:43sell0.02eurusdm1.34471.36271.34272007.05.29 14:271.34890.000.000.00-0.84
359745362007.05.29 08:18sell0.04eurusdm1.34671.36271.34472007.05.29 14:271.34890.000.000.00-0.88
359112492007.05.29 02:00sell0.01eurusdm1.34271.36271.34072007.05.29 14:271.34890.000.000.00-0.62
360329082007.05.29 13:18sell0.01gbpusdm1.98442.00441.98242007.05.29 14:591.98240.000.000.000.20
360484892007.05.29 14:49sell0.04usdjpym121.70123.30121.502007.05.29 17:25121.500.000.000.000.66
359992052007.05.29 10:18sell0.02usdjpym121.50123.30121.302007.05.29 17:25121.500.000.000.000.00
359510672007.05.29 06:39sell0.01usdjpym121.29123.29121.092007.05.29 17:25121.500.000.000.00-0.17
360459972007.05.29 14:27sell0.01eurusdm1.34861.36861.34662007.05.29 17:311.34660.000.000.000.20
360727782007.05.29 17:31sell0.01eurusdm1.34641.36641.34442007.05.29 17:471.34440.000.000.000.20
360503912007.05.29 14:59sell0.01gbpusdm1.98202.00201.98002007.05.29 17:471.98000.000.000.000.20
360700622007.05.29 17:25buy0.02usdjpym121.49119.69121.692007.05.29 23:50121.690.000.000.030.33
360368882007.05.29 13:50buy0.01usdjpym121.69119.69121.892007.05.29 23:50121.690.000.000.010.00
360933392007.05.29 19:52sell0.02usdjpym121.66123.46121.462007.05.30 01:10121.460.000.00-0.030.33
360700532007.05.29 17:25sell0.01usdjpym121.46123.46121.262007.05.30 01:10121.460.000.00-0.010.00
360800432007.05.29 17:48buy0.16gbpusdm1.98001.96801.98202007.05.30 01:341.98200.000.00-0.013.20
360504512007.05.29 14:59buy0.08gbpusdm1.98211.96811.98412007.05.30 01:341.98200.000.000.00-0.08
359739492007.05.29 08:17buy0.01gbpusdm1.98851.96851.99052007.05.30 01:341.98200.000.000.00-0.65
360384062007.05.29 14:00buy0.04gbpusdm1.98411.96811.98612007.05.30 01:341.98200.000.000.00-0.84
359973772007.05.29 10:02buy0.02gbpusdm1.98651.96851.98852007.05.30 01:341.98200.000.000.00-0.90
361285722007.05.30 01:30buy0.04usdjpym121.33119.73121.532007.05.30 01:35121.530.000.000.000.66
361156912007.05.30 00:10buy0.02usdjpym121.55119.75121.752007.05.30 01:35121.530.000.000.00-0.03
361121972007.05.29 23:50buy0.01usdjpym121.75119.75121.952007.05.30 01:35121.530.000.000.00-0.18
361302712007.05.30 01:34sell0.02gbpusdm1.98161.99961.97962007.05.30 06:401.97960.000.000.000.40
360798372007.05.29 17:48sell0.01gbpusdm1.97961.99961.97762007.05.30 06:401.97960.000.000.000.00
361694342007.05.30 06:40sell0.01gbpusdm1.97911.99911.97712007.05.30 07:031.97710.000.000.000.20
361903602007.05.30 08:15sell0.02gbpusdm1.97871.99671.97672007.05.30 09:301.97670.000.000.000.40
361782232007.05.30 07:03sell0.01gbpusdm1.97671.99671.97472007.05.30 09:301.97670.000.000.000.00
360794912007.05.29 17:48sell0.01eurusdm1.34421.36421.34222007.05.30 10:001.34220.000.000.010.20
362037982007.05.30 09:31sell0.01gbpusdm1.97641.99641.97442007.05.30 10:351.97440.000.000.000.20
362216012007.05.30 10:48buy0.16gbpusdm1.97431.96231.97632007.05.30 11:131.97630.000.000.003.20
362075792007.05.30 09:54buy0.08gbpusdm1.97631.96231.97832007.05.30 11:131.97630.000.000.000.00
361641182007.05.30 06:01buy0.02gbpusdm1.98031.96231.98232007.05.30 11:131.97630.000.000.00-0.80
361739972007.05.30 06:50buy0.04gbpusdm1.97831.96231.98032007.05.30 11:131.97630.000.000.00-0.80
361306372007.05.30 01:34buy0.01gbpusdm1.98241.96241.98442007.05.30 11:131.97630.000.000.00-0.61
362282402007.05.30 11:13sell0.02gbpusdm1.97601.99401.97402007.05.30 11:421.97400.000.000.000.40
362192672007.05.30 10:35sell0.01gbpusdm1.97401.99401.97202007.05.30 11:431.97390.000.000.000.01
362339442007.05.30 11:42buy0.32eurusdm1.34171.33171.34372007.05.30 13:501.34370.000.000.006.40
361713522007.05.30 06:44buy0.16eurusdm1.34371.33171.34572007.05.30 13:501.34370.000.000.000.00
360762942007.05.29 17:41buy0.08eurusdm1.34571.33171.34772007.05.30 13:501.34370.000.00-0.05-1.60
360402212007.05.29 14:02buy0.02eurusdm1.34971.33171.35172007.05.30 13:501.34370.000.00-0.01-1.20
360615932007.05.29 16:17buy0.04eurusdm1.34771.33171.34972007.05.30 13:501.34370.000.00-0.02-1.60
362648822007.05.30 13:50buy0.02eurusdm1.34381.32581.34582007.05.30 13:511.34370.000.000.00-0.02
360216262007.05.29 12:24buy0.01eurusdm1.35181.33181.35382007.05.30 13:511.34370.000.00-0.01-0.81
362334582007.05.30 11:41buy0.02gbpusdm1.97491.95691.97692007.05.31 05:261.97690.000.000.000.40
362284272007.05.30 11:13buy0.01gbpusdm1.97691.95691.97892007.05.31 05:261.97690.000.000.000.00
362886232007.05.30 16:08buy0.02eurusdm1.34201.32401.34402007.05.31 06:211.34400.000.00-0.040.40
362651732007.05.30 13:51buy0.01eurusdm1.34401.32401.34602007.05.31 06:211.34400.000.00-0.020.00
363386382007.05.31 06:00buy0.02gbpusdm1.97531.95731.97732007.05.31 10:521.97730.000.000.000.40
363360382007.05.31 05:26buy0.01gbpusdm1.97731.95731.97932007.05.31 10:521.97760.000.000.000.03
363413492007.05.31 06:21buy0.01eurusdm1.34441.32441.34642007.05.31 12:221.34640.000.000.000.20
363742362007.05.31 10:56sell0.04gbpusdm1.97781.99381.97582007.05.31 14:011.97580.000.000.000.80
362431662007.05.30 12:07sell0.02gbpusdm1.97581.99381.97382007.05.31 14:011.97580.000.000.000.00
362345362007.05.30 11:43sell0.01gbpusdm1.97381.99381.97182007.05.31 14:011.97580.000.000.00-0.20
361314972007.05.30 01:35buy0.01usdjpym121.57119.57121.772007.05.31 14:01121.770.000.000.040.16
363862492007.05.31 12:21sell0.04eurusdm1.34611.36211.34412007.05.31 14:211.34410.000.000.000.80
363417352007.05.31 06:22sell0.02eurusdm1.34411.36211.34212007.05.31 14:211.34410.000.000.000.00
362116242007.05.30 10:00sell0.01eurusdm1.34211.36211.34012007.05.31 14:211.34410.000.000.02-0.20
364034852007.05.31 13:49buy0.02gbpusdm1.97611.95811.97812007.05.31 14:591.97810.000.000.000.40
363734582007.05.31 10:53buy0.01gbpusdm1.97811.95811.98012007.05.31 14:591.97810.000.000.000.00
364220062007.05.31 14:59buy0.01gbpusdm1.97841.95841.98042007.05.31 15:091.98040.000.000.000.20
364083692007.05.31 14:01buy0.02eurusdm1.34451.32651.34652007.05.31 15:091.34650.000.000.000.40
363871842007.05.31 12:22buy0.01eurusdm1.34651.32651.34852007.05.31 15:101.34650.000.000.000.00
364274252007.05.31 15:12sell0.08gbpusdm1.98091.99491.97892007.05.31 16:141.97890.000.000.001.60
364081722007.05.31 14:01sell0.01gbpusdm1.97481.99481.97282007.05.31 16:141.97890.000.000.00-0.41
364235942007.05.31 15:03sell0.04gbpusdm1.97891.99491.97692007.05.31 16:141.97890.000.000.000.00
364204732007.05.31 14:52sell0.02gbpusdm1.97691.99491.97492007.05.31 16:141.97890.000.000.00-0.40
364555772007.05.31 21:12sell0.02gbpusdm1.98051.99851.97852007.06.01 06:591.97850.000.000.000.40
364395692007.05.31 16:14sell0.01gbpusdm1.97851.99851.97652007.06.01 07:001.97850.000.000.000.00
364224572007.05.31 15:00sell0.02eurusdm1.34571.36371.34372007.06.01 07:111.34370.000.000.010.40
364150272007.05.31 14:21sell0.01eurusdm1.34371.36371.34172007.06.01 07:111.34370.000.000.010.00
365077332007.06.01 12:29sell0.02gbpusdm1.98021.99821.97822007.06.01 12:301.97820.000.000.000.40
364810902007.06.01 07:12sell0.01eurusdm1.34361.36361.34162007.06.01 12:301.34160.000.000.000.20
364783942007.06.01 07:00sell0.01gbpusdm1.97821.99821.97622007.06.01 12:301.97880.000.000.00-0.06
364391702007.05.31 16:12buy0.02gbpusdm1.97911.96111.98112007.06.01 12:341.98110.000.000.000.40
364252932007.05.31 15:10buy0.01gbpusdm1.98111.96111.98312007.06.01 12:341.98110.000.000.000.00
364082482007.05.31 14:01buy0.01usdjpym121.80119.80122.002007.06.01 12:43122.000.000.000.010.16
365182512007.06.01 12:34sell0.04eurusdm1.34551.36151.34352007.06.01 12:431.34350.000.000.000.80
365136312007.06.01 12:32sell0.02eurusdm1.34351.36151.34152007.06.01 12:431.34350.000.000.000.00
365096422007.06.01 12:30sell0.01eurusdm1.34151.36151.33952007.06.01 12:431.34350.000.000.00-0.20
365168742007.06.01 12:34sell0.02gbpusdm1.98001.99801.97802007.06.01 12:481.97800.000.000.000.40
365088622007.06.01 12:30sell0.01gbpusdm1.97801.99801.97602007.06.01 12:491.97790.000.000.000.01
365275462007.06.01 12:43sell0.01eurusdm1.34341.36341.34142007.06.01 14:031.34140.000.000.000.20
365370442007.06.01 13:02sell0.02gbpusdm1.97921.99721.97722007.06.01 14:151.97720.000.000.000.40
365313432007.06.01 12:49sell0.01gbpusdm1.97721.99721.97522007.06.01 14:151.97720.000.000.000.00
365328302007.06.01 12:50buy0.04gbpusdm1.97821.96161.97962007.06.01 14:541.97960.000.000.000.56
365500862007.06.01 14:10buy0.08eurusdm1.34021.32621.34222007.06.01 14:541.34220.000.000.001.60
365316632007.06.01 12:49buy0.04eurusdm1.34221.32621.34422007.06.01 14:541.34220.000.000.000.00
364435202007.05.31 17:03buy0.02eurusdm1.34461.32661.34662007.06.01 14:541.34220.000.00-0.01-0.48
364260462007.05.31 15:10buy0.01eurusdm1.34661.32661.34862007.06.01 14:541.34220.000.00-0.01-0.44
365241702007.06.01 12:40buy0.02gbpusdm1.97961.96161.98162007.06.01 15:501.98020.000.000.000.12
365188932007.06.01 12:35buy0.01gbpusdm1.98161.96161.98362007.06.01 15:501.98020.000.000.00-0.14
365635822007.06.01 14:54buy0.01eurusdm1.34261.32261.34462007.06.01 16:491.34460.000.000.000.20
  0.00 0.00 -0.26 32.69
Closed P/L: 32.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
365468362007.06.01 14:03sell0.01eurusdm1.34111.36111.3391 1.34470.000.000.01-0.36
365675872007.06.01 15:04sell0.02eurusdm1.34321.36121.3412 1.34470.000.000.01-0.30
365819332007.06.01 16:49buy0.01eurusdm1.34481.32481.3468 1.34450.000.00-0.01-0.03
365546532007.06.01 14:15sell0.01gbpusdm1.97681.99681.9748 1.98250.000.000.00-0.57
365618932007.06.01 14:52sell0.02gbpusdm1.97881.99681.9768 1.98250.000.000.00-0.74
365764112007.06.01 15:51buy0.01gbpusdm1.98051.96051.9825 1.98210.000.000.000.16
365777392007.06.01 15:57sell0.04gbpusdm1.98081.99681.9788 1.98250.000.000.00-0.68
361244512007.05.30 01:10sell0.01usdjpym121.42123.42121.22 122.050.000.00-0.06-0.52
361744992007.05.30 06:51sell0.02usdjpym121.62123.42121.42 122.050.000.00-0.15-0.70
364112922007.05.31 14:11sell0.04usdjpym121.83123.43121.63 122.050.000.00-0.12-0.72
365273682007.06.01 12:43buy0.01usdjpym122.03120.03122.23 122.020.000.000.01-0.01
365280322007.06.01 12:44sell0.08usdjpym122.04123.44121.84 122.050.000.00-0.11-0.07
  0.00 0.00 -0.42 -4.54
 Floating P/L: -4.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 32.43 Floating P/L: -4.96 Margin: 12.50
Balance: 3 032.43 Equity: 3 027.47 Free Margin: 3 014.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 56.71 Gross Loss: 24.28 Total Net Profit: 32.43
Profit Factor: 2.34 Expected Payoff: 0.17  
Absolute Drawdown: 2.11 Maximal Drawdown (%): 5.32 (0.18%) Relative Drawdown ($): 0.18% (5.32)
 
Total Trades: 192 Short Positions (won %): 93 (72.04%) Long Positions (won %): 99 (62.63%)
Profit Trades (% of total): 129 (67.19%) Loss trades (% of total): 63 (32.81%)
Largest profit trade: 6.40 loss trade: -1.65
Average profit trade: 0.44 loss trade: -0.39
Maximum consecutive wins ($): 9 (4.61) consecutive losses ($): 5 (-5.32)
Maximal consecutive profit (count): 6.81 (4) consecutive loss (count): -5.32 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2