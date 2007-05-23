|Account: 1477363
|Name: TestAlpha3
|Currency: USD
|2007 June 1, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35480643
|2007.05.23 12:50
|balance
|Deposit
|3 000.00
|35487549
|2007.05.23 13:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3492
|1.2492
|1.3519
|2007.05.23 13:34
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35487809
|2007.05.23 13:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3488
|1.2488
|1.3515
|2007.05.23 13:50
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|35492654
|2007.05.23 13:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3486
|1.3106
|1.3513
|2007.05.23 14:01
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35492889
|2007.05.23 14:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9865
|2.0245
|1.9838
|2007.05.23 14:14
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35492885
|2007.05.23 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9869
|1.9489
|1.9896
|2007.05.23 16:09
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35493382
|2007.05.23 14:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3488
|1.3108
|1.3515
|2007.05.23 16:09
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|35492888
|2007.05.23 14:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9865
|2.0245
|1.9838
|2007.05.23 16:11
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|35492655
|2007.05.23 13:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3484
|1.3864
|1.3457
|2007.05.23 16:11
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35515661
|2007.05.23 16:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9878
|1.9498
|1.9905
|2007.05.23 16:11
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35515696
|2007.05.23 16:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3481
|1.3101
|1.3508
|2007.05.23 16:11
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35509026
|2007.05.23 15:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.47
|119.47
|121.67
|2007.05.23 17:16
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35515908
|2007.05.23 16:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3481
|1.3681
|1.3461
|2007.05.23 17:41
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35515952
|2007.05.23 16:12
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9875
|2.0075
|1.9855
|2007.05.23 17:42
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35530757
|2007.05.23 17:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9859
|1.9679
|1.9879
|2007.05.24 06:33
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35515951
|2007.05.23 16:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9879
|1.9679
|1.9899
|2007.05.24 06:33
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35524381
|2007.05.23 17:14
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.64
|123.44
|121.44
|2007.05.24 06:42
|121.44
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.33
|35509028
|2007.05.23 15:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.44
|123.44
|121.24
|2007.05.24 06:42
|121.44
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|35531274
|2007.05.23 17:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3459
|1.3659
|1.3439
|2007.05.24 07:45
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.02
|0.20
|35598856
|2007.05.24 06:27
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9871
|2.0051
|1.9851
|2007.05.24 07:58
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35531724
|2007.05.23 17:42
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9851
|2.0051
|1.9831
|2007.05.24 07:58
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35624488
|2007.05.24 08:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9844
|1.9684
|1.9864
|2007.05.24 08:40
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35600226
|2007.05.24 06:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9884
|1.9684
|1.9904
|2007.05.24 08:40
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35615493
|2007.05.24 07:46
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9864
|1.9684
|1.9884
|2007.05.24 08:40
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35630687
|2007.05.24 08:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9867
|1.9667
|1.9887
|2007.05.24 13:21
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35664588
|2007.05.24 13:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3458
|1.3638
|1.3438
|2007.05.24 14:00
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35663199
|2007.05.24 13:21
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9887
|2.0047
|1.9867
|2007.05.24 14:00
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35615058
|2007.05.24 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3438
|1.3638
|1.3418
|2007.05.24 14:00
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35620950
|2007.05.24 07:58
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9847
|2.0047
|1.9827
|2007.05.24 14:00
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|35646018
|2007.05.24 11:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9867
|2.0047
|1.9847
|2007.05.24 14:00
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|35638321
|2007.05.24 09:42
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.28
|119.68
|121.48
|2007.05.24 14:01
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35567326
|2007.05.24 00:22
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.49
|119.69
|121.69
|2007.05.24 14:01
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35524713
|2007.05.23 17:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.70
|119.70
|121.90
|2007.05.24 14:01
|121.48
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.18
|35669022
|2007.05.24 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9854
|2.0054
|1.9834
|2007.05.24 14:37
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35673182
|2007.05.24 14:04
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.61
|123.41
|121.41
|2007.05.24 15:27
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35602897
|2007.05.24 06:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.40
|123.40
|121.20
|2007.05.24 15:27
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|35678326
|2007.05.24 14:27
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9842
|1.9682
|1.9862
|2007.05.24 16:19
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35668838
|2007.05.24 14:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9862
|1.9682
|1.9882
|2007.05.24 16:19
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|35663124
|2007.05.24 13:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9891
|1.9691
|1.9911
|2007.05.24 16:19
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|35674103
|2007.05.24 14:06
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3423
|1.3283
|1.3443
|2007.05.24 17:21
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35604244
|2007.05.24 06:47
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3283
|1.3463
|2007.05.24 17:21
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35530584
|2007.05.23 17:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3463
|1.3283
|1.3483
|2007.05.24 17:21
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.40
|35515907
|2007.05.23 16:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3483
|1.3283
|1.3503
|2007.05.24 17:21
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|35687821
|2007.05.24 15:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.37
|123.37
|121.17
|2007.05.24 23:40
|121.17
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|35732488
|2007.05.24 23:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.17
|123.17
|120.97
|2007.05.25 01:08
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|35742790
|2007.05.25 01:09
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.97
|119.57
|121.17
|2007.05.25 05:12
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35736254
|2007.05.25 00:34
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.17
|119.57
|121.37
|2007.05.25 05:12
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35670470
|2007.05.24 14:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.60
|119.60
|121.80
|2007.05.25 05:12
|121.17
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.35
|35687843
|2007.05.24 15:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.38
|119.58
|121.58
|2007.05.25 05:12
|121.17
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.35
|35755092
|2007.05.25 05:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.19
|119.19
|121.39
|2007.05.25 06:31
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35727700
|2007.05.24 21:18
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9846
|1.9666
|1.9866
|2007.05.25 06:33
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35694264
|2007.05.24 16:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9866
|1.9666
|1.9886
|2007.05.25 06:33
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35763083
|2007.05.25 06:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9870
|2.0030
|1.9850
|2007.05.25 07:28
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35767410
|2007.05.25 07:28
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|1.9670
|1.9870
|2007.05.25 07:39
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35762585
|2007.05.25 06:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9870
|1.9670
|1.9890
|2007.05.25 07:40
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35768308
|2007.05.25 07:39
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9870
|2.0030
|1.9850
|2007.05.25 08:06
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35682543
|2007.05.24 14:53
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|2.0030
|1.9830
|2007.05.25 08:06
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35679716
|2007.05.24 14:37
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9830
|2.0030
|1.9810
|2007.05.25 08:06
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35762343
|2007.05.25 06:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.41
|119.41
|121.61
|2007.05.25 10:58
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35732208
|2007.05.24 23:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3425
|1.3245
|1.3445
|2007.05.25 12:18
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35700667
|2007.05.24 17:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3445
|1.3245
|1.3465
|2007.05.25 12:18
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|35783557
|2007.05.25 11:41
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.75
|122.95
|121.55
|2007.05.25 14:00
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|35779132
|2007.05.25 10:54
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.55
|122.95
|121.35
|2007.05.25 14:00
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35742648
|2007.05.25 01:08
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.94
|122.94
|120.74
|2007.05.25 14:00
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|35754148
|2007.05.25 04:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.14
|122.94
|120.94
|2007.05.25 14:00
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|35760811
|2007.05.25 06:27
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.35
|122.95
|121.15
|2007.05.25 14:00
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|35786008
|2007.05.25 12:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3448
|1.3248
|1.3468
|2007.05.25 14:07
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35800361
|2007.05.25 14:18
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9866
|2.0046
|1.9846
|2007.05.25 15:17
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35771847
|2007.05.25 08:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9846
|2.0046
|1.9826
|2007.05.25 15:17
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35796785
|2007.05.25 14:09
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3472
|1.3632
|1.3452
|2007.05.25 15:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35787315
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3451
|1.3631
|1.3431
|2007.05.25 15:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|35669097
|2007.05.24 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3431
|1.3631
|1.3411
|2007.05.25 15:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.21
|35805115
|2007.05.25 15:18
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9843
|2.0043
|1.9823
|2007.05.29 01:30
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35806705
|2007.05.25 15:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.73
|123.53
|121.53
|2007.05.29 01:56
|121.53
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.33
|35794274
|2007.05.25 14:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.53
|123.53
|121.33
|2007.05.29 01:56
|121.53
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|35806573
|2007.05.25 15:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3449
|1.3649
|1.3429
|2007.05.29 02:00
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.02
|0.20
|35855791
|2007.05.28 08:10
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9833
|1.9673
|1.9853
|2007.05.29 06:04
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35768538
|2007.05.25 07:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9873
|1.9673
|1.9893
|2007.05.29 06:04
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35771563
|2007.05.25 08:04
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9853
|1.9673
|1.9873
|2007.05.29 06:04
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35910372
|2007.05.29 01:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.51
|123.51
|121.31
|2007.05.29 06:39
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35951884
|2007.05.29 06:44
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9836
|1.9656
|1.9856
|2007.05.29 07:52
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35945831
|2007.05.29 06:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9856
|1.9656
|1.9876
|2007.05.29 07:52
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35908623
|2007.05.29 01:44
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3432
|1.3272
|1.3452
|2007.05.29 07:55
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35804048
|2007.05.25 15:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3454
|1.3274
|1.3474
|2007.05.29 07:55
|1.3452
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.04
|35796497
|2007.05.25 14:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3474
|1.3274
|1.3494
|2007.05.29 07:55
|1.3452
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.22
|35965015
|2007.05.29 07:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9861
|1.9661
|1.9881
|2007.05.29 08:17
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35974983
|2007.05.29 08:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.22
|119.62
|121.42
|2007.05.29 08:49
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35925928
|2007.05.29 03:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.42
|119.62
|121.62
|2007.05.29 08:49
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35780751
|2007.05.25 10:58
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.63
|119.63
|121.83
|2007.05.29 08:49
|121.42
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.17
|35966418
|2007.05.29 07:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3453
|1.3253
|1.3473
|2007.05.29 08:57
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35981877
|2007.05.29 08:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3475
|1.3275
|1.3495
|2007.05.29 09:12
|1.3495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35972471
|2007.05.29 08:13
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9879
|2.0019
|1.9859
|2007.05.29 11:21
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35965125
|2007.05.29 07:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9859
|2.0019
|1.9839
|2007.05.29 11:22
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35930564
|2007.05.29 04:22
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9839
|2.0019
|1.9819
|2007.05.29 11:22
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35905268
|2007.05.29 01:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9819
|2.0019
|1.9799
|2007.05.29 11:22
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|35989997
|2007.05.29 09:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3497
|1.3297
|1.3517
|2007.05.29 12:24
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36021869
|2007.05.29 12:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9869
|2.0049
|1.9849
|2007.05.29 13:18
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36004824
|2007.05.29 11:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9849
|2.0049
|1.9829
|2007.05.29 13:18
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35981097
|2007.05.29 08:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.46
|119.46
|121.66
|2007.05.29 13:50
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|36015182
|2007.05.29 12:08
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3509
|1.3629
|1.3489
|2007.05.29 14:27
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|35987198
|2007.05.29 09:07
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3487
|1.3627
|1.3467
|2007.05.29 14:27
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|35962467
|2007.05.29 07:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3447
|1.3627
|1.3427
|2007.05.29 14:27
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|35974536
|2007.05.29 08:18
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3467
|1.3627
|1.3447
|2007.05.29 14:27
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|35911249
|2007.05.29 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3427
|1.3627
|1.3407
|2007.05.29 14:27
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|36032908
|2007.05.29 13:18
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9844
|2.0044
|1.9824
|2007.05.29 14:59
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36048489
|2007.05.29 14:49
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.70
|123.30
|121.50
|2007.05.29 17:25
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35999205
|2007.05.29 10:18
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.50
|123.30
|121.30
|2007.05.29 17:25
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35951067
|2007.05.29 06:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.29
|123.29
|121.09
|2007.05.29 17:25
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|36045997
|2007.05.29 14:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3486
|1.3686
|1.3466
|2007.05.29 17:31
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36072778
|2007.05.29 17:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3464
|1.3664
|1.3444
|2007.05.29 17:47
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36050391
|2007.05.29 14:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9820
|2.0020
|1.9800
|2007.05.29 17:47
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36070062
|2007.05.29 17:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.49
|119.69
|121.69
|2007.05.29 23:50
|121.69
|0.00
|0.00
|0.03
|0.33
|36036888
|2007.05.29 13:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.69
|119.69
|121.89
|2007.05.29 23:50
|121.69
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|36093339
|2007.05.29 19:52
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.66
|123.46
|121.46
|2007.05.30 01:10
|121.46
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.33
|36070053
|2007.05.29 17:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.46
|123.46
|121.26
|2007.05.30 01:10
|121.46
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|36080043
|2007.05.29 17:48
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9800
|1.9680
|1.9820
|2007.05.30 01:34
|1.9820
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.20
|36050451
|2007.05.29 14:59
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9821
|1.9681
|1.9841
|2007.05.30 01:34
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|35973949
|2007.05.29 08:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9885
|1.9685
|1.9905
|2007.05.30 01:34
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|36038406
|2007.05.29 14:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9841
|1.9681
|1.9861
|2007.05.30 01:34
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|35997377
|2007.05.29 10:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9865
|1.9685
|1.9885
|2007.05.30 01:34
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|36128572
|2007.05.30 01:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.33
|119.73
|121.53
|2007.05.30 01:35
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36115691
|2007.05.30 00:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.55
|119.75
|121.75
|2007.05.30 01:35
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|36112197
|2007.05.29 23:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.75
|119.75
|121.95
|2007.05.30 01:35
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|36130271
|2007.05.30 01:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9816
|1.9996
|1.9796
|2007.05.30 06:40
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36079837
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9796
|1.9996
|1.9776
|2007.05.30 06:40
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36169434
|2007.05.30 06:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9791
|1.9991
|1.9771
|2007.05.30 07:03
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36190360
|2007.05.30 08:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9787
|1.9967
|1.9767
|2007.05.30 09:30
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36178223
|2007.05.30 07:03
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9767
|1.9967
|1.9747
|2007.05.30 09:30
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36079491
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3442
|1.3642
|1.3422
|2007.05.30 10:00
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|36203798
|2007.05.30 09:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9764
|1.9964
|1.9744
|2007.05.30 10:35
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36221601
|2007.05.30 10:48
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9743
|1.9623
|1.9763
|2007.05.30 11:13
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|36207579
|2007.05.30 09:54
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9763
|1.9623
|1.9783
|2007.05.30 11:13
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36164118
|2007.05.30 06:01
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9803
|1.9623
|1.9823
|2007.05.30 11:13
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|36173997
|2007.05.30 06:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9783
|1.9623
|1.9803
|2007.05.30 11:13
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|36130637
|2007.05.30 01:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9824
|1.9624
|1.9844
|2007.05.30 11:13
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|36228240
|2007.05.30 11:13
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9760
|1.9940
|1.9740
|2007.05.30 11:42
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36219267
|2007.05.30 10:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9740
|1.9940
|1.9720
|2007.05.30 11:43
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|36233944
|2007.05.30 11:42
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3417
|1.3317
|1.3437
|2007.05.30 13:50
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|36171352
|2007.05.30 06:44
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3437
|1.3317
|1.3457
|2007.05.30 13:50
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36076294
|2007.05.29 17:41
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3457
|1.3317
|1.3477
|2007.05.30 13:50
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.60
|36040221
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3497
|1.3317
|1.3517
|2007.05.30 13:50
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|36061593
|2007.05.29 16:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3477
|1.3317
|1.3497
|2007.05.30 13:50
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.60
|36264882
|2007.05.30 13:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3438
|1.3258
|1.3458
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|36021626
|2007.05.29 12:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3518
|1.3318
|1.3538
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.81
|36233458
|2007.05.30 11:41
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9749
|1.9569
|1.9769
|2007.05.31 05:26
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36228427
|2007.05.30 11:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9769
|1.9569
|1.9789
|2007.05.31 05:26
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36288623
|2007.05.30 16:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3240
|1.3440
|2007.05.31 06:21
|1.3440
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|36265173
|2007.05.30 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3440
|1.3240
|1.3460
|2007.05.31 06:21
|1.3440
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|36338638
|2007.05.31 06:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9753
|1.9573
|1.9773
|2007.05.31 10:52
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36336038
|2007.05.31 05:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9773
|1.9573
|1.9793
|2007.05.31 10:52
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|36341349
|2007.05.31 06:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3444
|1.3244
|1.3464
|2007.05.31 12:22
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36374236
|2007.05.31 10:56
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9778
|1.9938
|1.9758
|2007.05.31 14:01
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36243166
|2007.05.30 12:07
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9758
|1.9938
|1.9738
|2007.05.31 14:01
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36234536
|2007.05.30 11:43
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9738
|1.9938
|1.9718
|2007.05.31 14:01
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|36131497
|2007.05.30 01:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.57
|119.57
|121.77
|2007.05.31 14:01
|121.77
|0.00
|0.00
|0.04
|0.16
|36386249
|2007.05.31 12:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3461
|1.3621
|1.3441
|2007.05.31 14:21
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36341735
|2007.05.31 06:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3441
|1.3621
|1.3421
|2007.05.31 14:21
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36211624
|2007.05.30 10:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3421
|1.3621
|1.3401
|2007.05.31 14:21
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.20
|36403485
|2007.05.31 13:49
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9761
|1.9581
|1.9781
|2007.05.31 14:59
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36373458
|2007.05.31 10:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9781
|1.9581
|1.9801
|2007.05.31 14:59
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36422006
|2007.05.31 14:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9784
|1.9584
|1.9804
|2007.05.31 15:09
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36408369
|2007.05.31 14:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3445
|1.3265
|1.3465
|2007.05.31 15:09
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36387184
|2007.05.31 12:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3465
|1.3265
|1.3485
|2007.05.31 15:10
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36427425
|2007.05.31 15:12
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9809
|1.9949
|1.9789
|2007.05.31 16:14
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36408172
|2007.05.31 14:01
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9748
|1.9948
|1.9728
|2007.05.31 16:14
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|36423594
|2007.05.31 15:03
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9789
|1.9949
|1.9769
|2007.05.31 16:14
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36420473
|2007.05.31 14:52
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9769
|1.9949
|1.9749
|2007.05.31 16:14
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|36455577
|2007.05.31 21:12
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9805
|1.9985
|1.9785
|2007.06.01 06:59
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36439569
|2007.05.31 16:14
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9785
|1.9985
|1.9765
|2007.06.01 07:00
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36422457
|2007.05.31 15:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3457
|1.3637
|1.3437
|2007.06.01 07:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|36415027
|2007.05.31 14:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3437
|1.3637
|1.3417
|2007.06.01 07:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|36507733
|2007.06.01 12:29
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9802
|1.9982
|1.9782
|2007.06.01 12:30
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36481090
|2007.06.01 07:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3436
|1.3636
|1.3416
|2007.06.01 12:30
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36478394
|2007.06.01 07:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9782
|1.9982
|1.9762
|2007.06.01 12:30
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|36439170
|2007.05.31 16:12
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9791
|1.9611
|1.9811
|2007.06.01 12:34
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36425293
|2007.05.31 15:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9811
|1.9611
|1.9831
|2007.06.01 12:34
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36408248
|2007.05.31 14:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.80
|119.80
|122.00
|2007.06.01 12:43
|122.00
|0.00
|0.00
|0.01
|0.16
|36518251
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3455
|1.3615
|1.3435
|2007.06.01 12:43
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36513631
|2007.06.01 12:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3435
|1.3615
|1.3415
|2007.06.01 12:43
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36509642
|2007.06.01 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3415
|1.3615
|1.3395
|2007.06.01 12:43
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|36516874
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9800
|1.9980
|1.9780
|2007.06.01 12:48
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36508862
|2007.06.01 12:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9780
|1.9980
|1.9760
|2007.06.01 12:49
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|36527546
|2007.06.01 12:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3434
|1.3634
|1.3414
|2007.06.01 14:03
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36537044
|2007.06.01 13:02
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9792
|1.9972
|1.9772
|2007.06.01 14:15
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36531343
|2007.06.01 12:49
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9772
|1.9972
|1.9752
|2007.06.01 14:15
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36532830
|2007.06.01 12:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9782
|1.9616
|1.9796
|2007.06.01 14:54
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|36550086
|2007.06.01 14:10
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3402
|1.3262
|1.3422
|2007.06.01 14:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36531663
|2007.06.01 12:49
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3422
|1.3262
|1.3442
|2007.06.01 14:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36443520
|2007.05.31 17:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3446
|1.3266
|1.3466
|2007.06.01 14:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|36426046
|2007.05.31 15:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3466
|1.3266
|1.3486
|2007.06.01 14:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.44
|36524170
|2007.06.01 12:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9796
|1.9616
|1.9816
|2007.06.01 15:50
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|36518893
|2007.06.01 12:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9816
|1.9616
|1.9836
|2007.06.01 15:50
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|36563582
|2007.06.01 14:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3426
|1.3226
|1.3446
|2007.06.01 16:49
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|0.00
|-0.26
|32.69
|Closed P/L:
|32.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36546836
|2007.06.01 14:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3411
|1.3611
|1.3391
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|36567587
|2007.06.01 15:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3432
|1.3612
|1.3412
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|36581933
|2007.06.01 16:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3448
|1.3248
|1.3468
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.03
|36554653
|2007.06.01 14:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9768
|1.9968
|1.9748
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|36561893
|2007.06.01 14:52
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9788
|1.9968
|1.9768
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|36576411
|2007.06.01 15:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9805
|1.9605
|1.9825
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|36577739
|2007.06.01 15:57
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9808
|1.9968
|1.9788
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|36124451
|2007.05.30 01:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.42
|123.42
|121.22
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.52
|36174499
|2007.05.30 06:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.62
|123.42
|121.42
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.70
|36411292
|2007.05.31 14:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.83
|123.43
|121.63
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.72
|36527368
|2007.06.01 12:43
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.03
|120.03
|122.23
|122.02
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.01
|36528032
|2007.06.01 12:44
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.04
|123.44
|121.84
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.42
|-4.54
|Floating P/L:
|-4.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|32.43
|Floating P/L:
|-4.96
|Margin:
|12.50
|Balance:
|3 032.43
|Equity:
|3 027.47
|Free Margin:
|3 014.97
|Details:
|Gross Profit:
|56.71
|Gross Loss:
|24.28
|Total Net Profit:
|32.43
|Profit Factor:
|2.34
|Expected Payoff:
|0.17
|Absolute Drawdown:
|2.11
|Maximal Drawdown (%):
|5.32 (0.18%)
|Relative Drawdown ($):
|0.18% (5.32)
|Total Trades:
|192
|Short Positions (won %):
|93 (72.04%)
|Long Positions (won %):
|99 (62.63%)
|Profit Trades (% of total):
|129 (67.19%)
|Loss trades (% of total):
|63 (32.81%)
|Largest
|profit trade:
|6.40
|loss trade:
|-1.65
|Average
|profit trade:
|0.44
|loss trade:
|-0.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (4.61)
|consecutive losses ($):
|5 (-5.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6.81 (4)
|consecutive loss (count):
|-5.32 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2