Interbank FX, LLC

 

Account: 24898

Name: Neeshan Peters

Currency: USD

2007 May 25, 01:16

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

16671885

2007.05.17 20:03

balance

Transfer from #24686-221

1 000.00

16751843

2007.05.21 01:44

buy

0.02

eurusdm

1.3519

1.3364

1.3541

2007.05.21 01:59

1.3517

0.00

0.00

0.00

-0.04

16751846

2007.05.21 01:44

sell

0.02

eurusdm

1.3517

1.3672

1.3495

2007.05.21 01:59

1.3519

0.00

0.00

0.00

-0.04

16752344

2007.05.21 01:59

buy

0.02

eurusdm

1.3518

1.3363

1.3540

2007.05.21 16:06

1.3462

0.00

0.00

0.00

-1.12

 

 

1

16752346

2007.05.21 01:59

sell

0.02

eurusdm

1.3516

1.3671

1.3494

2007.05.21 09:42

1.3494

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

1[tp]

16769413

2007.05.21 09:45

sell

0.02

eurusdm

1.3490

1.3646

1.3469

2007.05.21 10:34

1.3469

0.00

0.00

0.00

0.42

 

 

1[tp]

16770761

2007.05.21 09:52

buy

0.02

eurusdm

1.3487

1.3332

1.3509

2007.05.21 16:53

1.3463

0.00

0.00

0.00

-0.48

 

 

2

16770763

2007.05.21 09:52

sell

0.02

eurusdm

1.3484

1.3640

1.3463

2007.05.21 10:34

1.3463

0.00

0.00

0.00

0.42

 

 

2[tp]

16774121

2007.05.21 10:34

sell

0.02

eurusdm

1.3464

1.3619

1.3442

2007.05.21 10:38

1.3442

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

1[tp]

16774408

2007.05.21 10:34

sell

0.02

eurusdm

1.3461

1.3616

1.3439

2007.05.21 10:38

1.3439

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

2[tp]

16777700

2007.05.21 10:38

sell

0.02

eurusdm

1.3437

1.3592

1.3415

2007.05.22 09:49

1.3445

0.00

0.00

0.01

-0.16

 

 

2

16794613

2007.05.21 16:06

sell

0.02

eurusdm

1.3461

1.3617

1.3440

2007.05.22 10:11

1.3440

0.00

0.00

0.01

0.42

 

 

1[tp]

16794622

2007.05.21 16:06

buy

0.02

eurusdm

1.3463

1.3308

1.3485

2007.05.22 14:28

1.3470

0.00

0.00

-0.01

0.14

 

 

1

16796526

2007.05.21 16:53

buy

0.02

eurusdm

1.3464

1.3309

1.3486

2007.05.22 14:30

1.3471

0.00

0.00

-0.01

0.14

 

 

2

16848247

2007.05.22 09:50

sell

0.02

eurusdm

1.3444

1.3599

1.3422

2007.05.23 07:52

1.3422

0.00

0.00

0.01

0.44

 

 

2[tp]

16866126

2007.05.22 14:28

buy

0.02

eurusdm

1.3471

1.3316

1.3493

2007.05.23 12:03

1.3493

0.00

0.00

-0.01

0.44

 

 

1[tp]

16866135

2007.05.22 14:28

sell

0.02

eurusdm

1.3469

1.3624

1.3447

2007.05.23 07:17

1.3447

0.00

0.00

0.01

0.44

 

 

1[tp]

16866496

2007.05.22 14:30

buy

0.02

eurusdm

1.3472

1.3317

1.3494

2007.05.23 12:03

1.3494

0.00

0.00

-0.01

0.44

 

 

2[tp]

16920071

2007.05.23 12:07

buy

0.02

eurusdm

1.3497

1.3342

1.3519

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

-0.04

-1.12

 

 

1

16920072

2007.05.23 12:07

sell

0.02

eurusdm

1.3495

1.3650

1.3473

2007.05.23 16:46

1.3473

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

1[tp]

16920074

2007.05.23 12:07

sell

0.02

eurusdm

1.3495

1.3650

1.3473

2007.05.23 16:46

1.3473

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

1[tp]

16920076

2007.05.23 12:07

buy

0.02

eurusdm

1.3498

1.3343

1.3520

2007.05.23 13:23

1.3484

0.00

0.00

0.00

-0.28

 

 

2

16920077

2007.05.23 12:07

sell

0.02

eurusdm

1.3496

1.3651

1.3474

2007.05.23 12:09

1.3498

0.00

0.00

0.00

-0.04

 

 

2

16920078

2007.05.23 12:07

sell

0.02

eurusdm

1.3496

1.3651

1.3474

2007.05.23 12:09

1.3498

0.00

0.00

0.00

-0.04

 

 

2

16923318

2007.05.23 13:22

sell

0.02

eurusdm

1.3485

1.3640

1.3463

2007.05.23 17:40

1.3463

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

2[tp]

16923435

2007.05.23 13:26

buy

0.02

eurusdm

1.3487

1.3332

1.3509

2007.05.24 12:15

1.3448

0.00

0.00

-0.04

-0.78

 

 

2

16930265

2007.05.23 16:47

sell

0.02

eurusdm

1.3472

1.3627

1.3450

2007.05.24 03:39

1.3450

0.00

0.00

0.03

0.44

 

 

1[tp]

16933791

2007.05.23 17:40

sell

0.02

eurusdm

1.3461

1.3616

1.3439

2007.05.24 07:45

1.3439

0.00

0.00

0.03

0.44

 

 

2[tp]

16946127

2007.05.24 03:39

sell

0.02

eurusdm

1.3449

1.3604

1.3427

2007.05.24 08:06

1.3427

0.00

0.00

0.00

0.44

 

 

1[tp]

16954419

2007.05.24 07:45

sell

0.02

eurusdm

1.3437

1.3593

1.3416

2007.05.24 14:01

1.3432

0.00

0.00

0.00

0.10

 

 

2

16957052

2007.05.24 08:07

sell

0.02

eurusdm

1.3426

1.3581

1.3404

2007.05.24 14:01

1.3435

0.00

0.00

0.00

-0.18

 

 

1

16964517

2007.05.24 12:15

buy

0.02

eurusdm

1.3450

1.3295

1.3472

2007.05.24 13:29

1.3457

0.00

0.00

0.00

0.14

 

 

2

16968559

2007.05.24 13:29

buy

0.02

eurusdm

1.3460

1.3305

1.3482

2007.05.24 17:21

1.3443

0.00

0.00

0.00

-0.34

 

 

2

16970248

2007.05.24 14:01

sell

0.02

eurusdm

1.3425

1.3580

1.3403

2007.05.24 17:21

1.3443

0.00

0.00

0.00

-0.36

 

 

1

16970440

2007.05.24 14:01

sell

0.02

eurusdm

1.3423

1.3578

1.3401

2007.05.25 01:05

1.3414

0.00

0.00

0.01

0.18

 

 

2

16979703

2007.05.24 17:21

sell

0.02

eurusdm

1.3442

1.3597

1.3420

2007.05.25 00:47

1.3420

0.00

0.00

0.01

0.44

 

 

1[tp]

16763962

2007.05.21 07:43

buy

0.04

eurusdm

1.3502

1.3362

1.3524

2007.05.21 16:06

1.3462

0.00

0.00

0.00

-1.60

 

 

1

16773979

2007.05.21 10:34

buy

0.04

eurusdm

1.3472

1.3332

1.3494

2007.05.21 16:53

1.3463

0.00

0.00

0.00

-0.36

 

 

2

16785065

2007.05.21 12:38

sell

0.04

eurusdm

1.3452

1.3592

1.3430

2007.05.22 09:49

1.3445

0.00

0.00

0.02

0.28

 

 

2

16847422

2007.05.22 09:45

buy

0.04

eurusdm

1.3449

1.3309

1.3471

2007.05.22 14:30

1.3471

0.00

0.00

0.00

0.88

 

 

2[tp]

16847462

2007.05.22 09:45

buy

0.04

eurusdm

1.3448

1.3307

1.3469

2007.05.22 14:28

1.3469

0.00

0.00

0.00

0.84

 

 

1[tp]

16864227

2007.05.22 14:16

sell

0.04

eurusdm

1.3459

1.3599

1.3437

2007.05.23 07:45

1.3437

0.00

0.00

0.02

0.88

 

 

2[tp]

16869947

2007.05.22 15:25

buy

0.04

eurusdm

1.3457

1.3317

1.3479

2007.05.23 11:46

1.3479

0.00

0.00

-0.02

0.88

 

 

2[tp]

16869967

2007.05.22 15:25

buy

0.04

eurusdm

1.3456

1.3316

1.3478

2007.05.23 11:46

1.3478

0.00

0.00

-0.02

0.88

 

 

1[tp]

16924026

2007.05.23 13:40

buy

0.04

eurusdm

1.3481

1.3341

1.3503

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

-0.07

-1.60

 

 

1

16930600

2007.05.23 16:51

buy

0.04

eurusdm

1.3472

1.3332

1.3494

2007.05.24 12:15

1.3448

0.00

0.00

-0.07

-0.96

 

 

2

16960085

2007.05.24 09:43

sell

0.04

eurusdm

1.3441

1.3581

1.3419

2007.05.24 14:01

1.3435

0.00

0.00

0.00

0.24

 

 

1

16965188

2007.05.24 12:25

sell

0.04

eurusdm

1.3452

1.3592

1.3430

2007.05.24 14:01

1.3430

0.00

0.00

0.00

0.88

 

 

2[tp]

16966300

2007.05.24 12:35

buy

0.04

eurusdm

1.3435

1.3295

1.3457

2007.05.24 13:29

1.3457

0.00

0.00

0.00

0.88

 

 

2[tp]

16969775

2007.05.24 14:00

buy

0.04

eurusdm

1.3437

1.3295

1.3457

2007.05.24 17:21

1.3443

0.00

0.00

0.00

0.24

 

 

2

16975117

2007.05.24 14:56

sell

0.04

eurusdm

1.3438

1.3578

1.3416

2007.05.25 01:05

1.3416

0.00

0.00

0.02

0.88

 

 

2[tp]

16979545

2007.05.24 17:20

sell

0.04

eurusdm

1.3440

1.3580

1.3418

2007.05.24 17:21

1.3443

0.00

0.00

0.00

-0.12

 

 

1

16769948

2007.05.21 09:47

buy

0.08

eurusdm

1.3487

1.3362

1.3509

2007.05.21 16:06

1.3462

0.00

0.00

0.00

-2.00

 

 

1

16775149

2007.05.21 10:34

buy

0.08

eurusdm

1.3457

1.3332

1.3479

2007.05.21 16:53

1.3463

0.00

0.00

0.00

0.48

 

 

2

16797475

2007.05.21 17:05

sell

0.08

eurusdm

1.3467

1.3592

1.3445

2007.05.22 09:49

1.3445

0.00

0.00

0.04

1.76

 

 

2[tp]

16933168

2007.05.23 17:33

buy

0.08

eurusdm

1.3466

1.3341

1.3488

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

-0.15

-2.00

 

 

1

16934918

2007.05.23 17:57

buy

0.08

eurusdm

1.3457

1.3332

1.3479

2007.05.24 12:15

1.3448

0.00

0.00

-0.15

-0.72

 

 

2

16968613

2007.05.24 13:29

sell

0.08

eurusdm

1.3457

1.3582

1.3435

2007.05.24 14:00

1.3435

0.00

0.00

0.00

1.76

 

 

1[tp]

16972570

2007.05.24 14:13

buy

0.08

eurusdm

1.3421

1.3296

1.3443

2007.05.24 17:21

1.3443

0.00

0.00

0.00

1.76

 

 

2[tp]

16773997

2007.05.21 10:34

buy

0.16

eurusdm

1.3471

1.3361

1.3493

2007.05.21 16:06

1.3461

0.00

0.00

0.00

-1.60

 

 

1

16777587

2007.05.21 10:38

buy

0.16

eurusdm

1.3441

1.3331

1.3463

2007.05.21 16:53

1.3463

0.00

0.00

0.00

3.52

 

 

2[tp]

16936087

2007.05.23 18:16

buy

0.16

eurusdm

1.3452

1.3341

1.3473

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

-0.29

-1.76

 

 

1

16954074

2007.05.24 07:38

buy

0.16

eurusdm

1.3441

1.3331

1.3463

2007.05.24 12:15

1.3446

0.00

0.00

0.00

0.80

 

 

2

16775342

2007.05.21 10:34

buy

0.32

eurusdm

1.3456

1.3361

1.3478

2007.05.21 16:06

1.3461

0.00

0.00

0.00

1.60

 

 

1

16954454

2007.05.24 07:45

buy

0.32

eurusdm

1.3437

1.3342

1.3459

2007.05.24 13:29

1.3459

0.00

0.00

0.00

7.04

 

 

1[tp]

16958766

2007.05.24 09:09

buy

0.32

eurusdm

1.3426

1.3331

1.3448

2007.05.24 12:15

1.3448

0.00

0.00

0.00

7.04

 

 

2[tp]

16970143

2007.05.24 14:00

buy

0.32

eurusdm

1.3437

1.3342

1.3459

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

0.00

1.28

 

 

1

16777638

2007.05.21 10:38

buy

0.64

eurusdm

1.3440

1.3360

1.3462

2007.05.21 16:06

1.3462

0.00

0.00

0.00

14.08

 

 

1[tp]

16972667

2007.05.24 14:14

buy

0.64

eurusdm

1.3421

1.3341

1.3443

2007.05.24 17:21

1.3441

0.00

0.00

0.00

12.80

 

 

1

 

0.00

0.00

-0.67

52.10

Closed P/L:

51.43

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

16979679

2007.05.24 17:21

buy

0.02

eurusdm

1.3444

1.3289

1.3466

 

1.3423

0.00

0.00

-0.01

-0.42

 

 

1

16979804

2007.05.24 17:21

buy

0.02

eurusdm

1.3444

1.3289

1.3466

 

1.3423

0.00

0.00

-0.01

-0.42

 

 

2

16982546

2007.05.24 19:16

buy

0.04

eurusdm

1.3430

1.3289

1.3451

 

1.3423

0.00

0.00

-0.02

-0.28

 

 

2

16982574

2007.05.24 19:16

buy

0.04

eurusdm

1.3429

1.3289

1.3451

 

1.3423

0.00

0.00

-0.02

-0.24

 

 

1

16989478

2007.05.25 00:47

sell

0.02

eurusdm

1.3418

1.3573

1.3396

 

1.3425

0.00

0.00

0.00

-0.14

 

 

1

16990149

2007.05.25 01:05

buy

0.08

eurusdm

1.3415

1.3290

1.3437

 

1.3423

0.00

0.00

0.00

0.64

 

 

2

16990353

2007.05.25 01:05

sell

0.02

eurusdm

1.3411

1.3566

1.3389

 

1.3425

0.00

0.00

0.00

-0.28

 

 

2

16990458

2007.05.25 01:05

buy

0.08

eurusdm

1.3414

1.3289

1.3436

 

1.3423

0.00

0.00

0.00

0.72

 

 

1

 

0.00

0.00

-0.06

-0.42

 

Floating P/L:

-0.48

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

1 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

51.43

Floating P/L:

-0.48

Margin:

14.00

Balance:

1 051.43

Equity:

1 050.95

Free Margin:

1 036.95

 

Details:

Graph

Gross Profit:

69.93

Gross Loss:

18.50

Total Net Profit:

51.43

Profit Factor:

3.78

Expected Payoff:

0.76

 

Absolute Drawdown:

0.08

Maximal Drawdown:

7.51 (0.71%)

Relative Drawdown:

0.71% (7.51)

 

Total Trades:

68

Short Positions (won %):

31 (77.42%)

Long Positions (won %):

37 (56.76%)

Profit Trades (% of total):

45 (66.18%)

Loss trades (% of total):

23 (33.82%)

Largest

profit trade:

14.08

loss trade:

-2.15

Average

profit trade:

1.55

loss trade:

-0.80

Maximum

consecutive wins ($):

12 (6.79)

consecutive losses ($):

6 (-7.51)

Maximal

consecutive profit (count):

17.84 (7)

consecutive loss (count):

-7.51 (6)

Average

consecutive wins:

5

consecutive losses:

3

 