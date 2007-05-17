Interbank
FX, LLC
|
Account: 24898
|
Name: Neeshan Peters
|
Currency: USD
|
2007 May 25, 01:16
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
16671885
|
2007.05.17 20:03
|
balance
|
Transfer from #24686-221
|
1 000.00
|
16751843
|
2007.05.21 01:44
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3519
|
1.3364
|
1.3541
|
2007.05.21 01:59
|
1.3517
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
16751846
|
2007.05.21 01:44
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3517
|
1.3672
|
1.3495
|
2007.05.21 01:59
|
1.3519
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
16752344
|
2007.05.21 01:59
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3518
|
1.3363
|
1.3540
|
2007.05.21 16:06
|
1.3462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.12
|
|
|
1
|
16752346
|
2007.05.21 01:59
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3516
|
1.3671
|
1.3494
|
2007.05.21 09:42
|
1.3494
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16769413
|
2007.05.21 09:45
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3490
|
1.3646
|
1.3469
|
2007.05.21 10:34
|
1.3469
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.42
|
|
|
1[tp]
|
16770761
|
2007.05.21 09:52
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3487
|
1.3332
|
1.3509
|
2007.05.21 16:53
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
|
|
2
|
16770763
|
2007.05.21 09:52
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3484
|
1.3640
|
1.3463
|
2007.05.21 10:34
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.42
|
|
|
2[tp]
|
16774121
|
2007.05.21 10:34
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3464
|
1.3619
|
1.3442
|
2007.05.21 10:38
|
1.3442
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16774408
|
2007.05.21 10:34
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3461
|
1.3616
|
1.3439
|
2007.05.21 10:38
|
1.3439
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
2[tp]
|
16777700
|
2007.05.21 10:38
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3592
|
1.3415
|
2007.05.22 09:49
|
1.3445
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.16
|
|
|
2
|
16794613
|
2007.05.21 16:06
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3461
|
1.3617
|
1.3440
|
2007.05.22 10:11
|
1.3440
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.42
|
|
|
1[tp]
|
16794622
|
2007.05.21 16:06
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3463
|
1.3308
|
1.3485
|
2007.05.22 14:28
|
1.3470
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.14
|
|
|
1
|
16796526
|
2007.05.21 16:53
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3464
|
1.3309
|
1.3486
|
2007.05.22 14:30
|
1.3471
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.14
|
|
|
2
|
16848247
|
2007.05.22 09:50
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3444
|
1.3599
|
1.3422
|
2007.05.23 07:52
|
1.3422
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.44
|
|
|
2[tp]
|
16866126
|
2007.05.22 14:28
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3471
|
1.3316
|
1.3493
|
2007.05.23 12:03
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16866135
|
2007.05.22 14:28
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3469
|
1.3624
|
1.3447
|
2007.05.23 07:17
|
1.3447
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16866496
|
2007.05.22 14:30
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3472
|
1.3317
|
1.3494
|
2007.05.23 12:03
|
1.3494
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.44
|
|
|
2[tp]
|
16920071
|
2007.05.23 12:07
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3497
|
1.3342
|
1.3519
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-1.12
|
|
|
1
|
16920072
|
2007.05.23 12:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3495
|
1.3650
|
1.3473
|
2007.05.23 16:46
|
1.3473
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16920074
|
2007.05.23 12:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3495
|
1.3650
|
1.3473
|
2007.05.23 16:46
|
1.3473
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16920076
|
2007.05.23 12:07
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3498
|
1.3343
|
1.3520
|
2007.05.23 13:23
|
1.3484
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
|
|
2
|
16920077
|
2007.05.23 12:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3496
|
1.3651
|
1.3474
|
2007.05.23 12:09
|
1.3498
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
|
|
2
|
16920078
|
2007.05.23 12:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3496
|
1.3651
|
1.3474
|
2007.05.23 12:09
|
1.3498
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
|
|
2
|
16923318
|
2007.05.23 13:22
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3485
|
1.3640
|
1.3463
|
2007.05.23 17:40
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
2[tp]
|
16923435
|
2007.05.23 13:26
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3487
|
1.3332
|
1.3509
|
2007.05.24 12:15
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-0.78
|
|
|
2
|
16930265
|
2007.05.23 16:47
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3472
|
1.3627
|
1.3450
|
2007.05.24 03:39
|
1.3450
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16933791
|
2007.05.23 17:40
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3461
|
1.3616
|
1.3439
|
2007.05.24 07:45
|
1.3439
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.44
|
|
|
2[tp]
|
16946127
|
2007.05.24 03:39
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3449
|
1.3604
|
1.3427
|
2007.05.24 08:06
|
1.3427
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16954419
|
2007.05.24 07:45
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3593
|
1.3416
|
2007.05.24 14:01
|
1.3432
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
|
|
2
|
16957052
|
2007.05.24 08:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3426
|
1.3581
|
1.3404
|
2007.05.24 14:01
|
1.3435
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
|
|
1
|
16964517
|
2007.05.24 12:15
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3450
|
1.3295
|
1.3472
|
2007.05.24 13:29
|
1.3457
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
|
|
2
|
16968559
|
2007.05.24 13:29
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3460
|
1.3305
|
1.3482
|
2007.05.24 17:21
|
1.3443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
|
|
2
|
16970248
|
2007.05.24 14:01
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3425
|
1.3580
|
1.3403
|
2007.05.24 17:21
|
1.3443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
|
|
1
|
16970440
|
2007.05.24 14:01
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3423
|
1.3578
|
1.3401
|
2007.05.25 01:05
|
1.3414
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.18
|
|
|
2
|
16979703
|
2007.05.24 17:21
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3442
|
1.3597
|
1.3420
|
2007.05.25 00:47
|
1.3420
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.44
|
|
|
1[tp]
|
16763962
|
2007.05.21 07:43
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3502
|
1.3362
|
1.3524
|
2007.05.21 16:06
|
1.3462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.60
|
|
|
1
|
16773979
|
2007.05.21 10:34
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3472
|
1.3332
|
1.3494
|
2007.05.21 16:53
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
|
|
2
|
16785065
|
2007.05.21 12:38
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3452
|
1.3592
|
1.3430
|
2007.05.22 09:49
|
1.3445
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.28
|
|
|
2
|
16847422
|
2007.05.22 09:45
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3449
|
1.3309
|
1.3471
|
2007.05.22 14:30
|
1.3471
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16847462
|
2007.05.22 09:45
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3448
|
1.3307
|
1.3469
|
2007.05.22 14:28
|
1.3469
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
|
|
1[tp]
|
16864227
|
2007.05.22 14:16
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3459
|
1.3599
|
1.3437
|
2007.05.23 07:45
|
1.3437
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16869947
|
2007.05.22 15:25
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3317
|
1.3479
|
2007.05.23 11:46
|
1.3479
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16869967
|
2007.05.22 15:25
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3456
|
1.3316
|
1.3478
|
2007.05.23 11:46
|
1.3478
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
0.88
|
|
|
1[tp]
|
16924026
|
2007.05.23 13:40
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3481
|
1.3341
|
1.3503
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
-1.60
|
|
|
1
|
16930600
|
2007.05.23 16:51
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3472
|
1.3332
|
1.3494
|
2007.05.24 12:15
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
-0.96
|
|
|
2
|
16960085
|
2007.05.24 09:43
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3441
|
1.3581
|
1.3419
|
2007.05.24 14:01
|
1.3435
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
|
|
1
|
16965188
|
2007.05.24 12:25
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3452
|
1.3592
|
1.3430
|
2007.05.24 14:01
|
1.3430
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16966300
|
2007.05.24 12:35
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3435
|
1.3295
|
1.3457
|
2007.05.24 13:29
|
1.3457
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16969775
|
2007.05.24 14:00
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3295
|
1.3457
|
2007.05.24 17:21
|
1.3443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
|
|
2
|
16975117
|
2007.05.24 14:56
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3438
|
1.3578
|
1.3416
|
2007.05.25 01:05
|
1.3416
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.88
|
|
|
2[tp]
|
16979545
|
2007.05.24 17:20
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3440
|
1.3580
|
1.3418
|
2007.05.24 17:21
|
1.3443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
|
|
1
|
16769948
|
2007.05.21 09:47
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3487
|
1.3362
|
1.3509
|
2007.05.21 16:06
|
1.3462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.00
|
|
|
1
|
16775149
|
2007.05.21 10:34
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3332
|
1.3479
|
2007.05.21 16:53
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.48
|
|
|
2
|
16797475
|
2007.05.21 17:05
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3467
|
1.3592
|
1.3445
|
2007.05.22 09:49
|
1.3445
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
1.76
|
|
|
2[tp]
|
16933168
|
2007.05.23 17:33
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3466
|
1.3341
|
1.3488
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
-2.00
|
|
|
1
|
16934918
|
2007.05.23 17:57
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3332
|
1.3479
|
2007.05.24 12:15
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
-0.72
|
|
|
2
|
16968613
|
2007.05.24 13:29
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3582
|
1.3435
|
2007.05.24 14:00
|
1.3435
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
|
|
1[tp]
|
16972570
|
2007.05.24 14:13
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3421
|
1.3296
|
1.3443
|
2007.05.24 17:21
|
1.3443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
|
|
2[tp]
|
16773997
|
2007.05.21 10:34
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3471
|
1.3361
|
1.3493
|
2007.05.21 16:06
|
1.3461
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.60
|
|
|
1
|
16777587
|
2007.05.21 10:38
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3441
|
1.3331
|
1.3463
|
2007.05.21 16:53
|
1.3463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.52
|
|
|
2[tp]
|
16936087
|
2007.05.23 18:16
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3452
|
1.3341
|
1.3473
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
-1.76
|
|
|
1
|
16954074
|
2007.05.24 07:38
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3441
|
1.3331
|
1.3463
|
2007.05.24 12:15
|
1.3446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
|
2
|
16775342
|
2007.05.21 10:34
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3456
|
1.3361
|
1.3478
|
2007.05.21 16:06
|
1.3461
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
|
1
|
16954454
|
2007.05.24 07:45
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3342
|
1.3459
|
2007.05.24 13:29
|
1.3459
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.04
|
|
|
1[tp]
|
16958766
|
2007.05.24 09:09
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3426
|
1.3331
|
1.3448
|
2007.05.24 12:15
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.04
|
|
|
2[tp]
|
16970143
|
2007.05.24 14:00
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3342
|
1.3459
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.28
|
|
|
1
|
16777638
|
2007.05.21 10:38
|
buy
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3440
|
1.3360
|
1.3462
|
2007.05.21 16:06
|
1.3462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.08
|
|
|
1[tp]
|
16972667
|
2007.05.24 14:14
|
buy
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3421
|
1.3341
|
1.3443
|
2007.05.24 17:21
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.80
|
|
|
1
|
|
0.00
|
0.00
|
-0.67
|
52.10
|
Closed P/L:
|
51.43
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
16979679
|
2007.05.24 17:21
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3444
|
1.3289
|
1.3466
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.42
|
|
|
1
|
16979804
|
2007.05.24 17:21
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3444
|
1.3289
|
1.3466
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.42
|
|
|
2
|
16982546
|
2007.05.24 19:16
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3430
|
1.3289
|
1.3451
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.28
|
|
|
2
|
16982574
|
2007.05.24 19:16
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3429
|
1.3289
|
1.3451
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.24
|
|
|
1
|
16989478
|
2007.05.25 00:47
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3418
|
1.3573
|
1.3396
|
|
1.3425
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
|
|
1
|
16990149
|
2007.05.25 01:05
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3415
|
1.3290
|
1.3437
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
|
2
|
16990353
|
2007.05.25 01:05
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3411
|
1.3566
|
1.3389
|
|
1.3425
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
|
|
2
|
16990458
|
2007.05.25 01:05
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3414
|
1.3289
|
1.3436
|
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
|
1
|
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-0.42
|
|
Floating P/L:
|
-0.48
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
1 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
51.43
|
Floating P/L:
|
-0.48
|
Margin:
|
14.00
|
Balance:
|
1 051.43
|
Equity:
|
1 050.95
|
Free Margin:
|
1 036.95
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
69.93
|
Gross Loss:
|
18.50
|
Total Net Profit:
|
51.43
|
Profit Factor:
|
3.78
|
Expected Payoff:
|
0.76
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.08
|
Maximal Drawdown:
|
7.51 (0.71%)
|
Relative Drawdown:
|
0.71% (7.51)
|
|
Total Trades:
|
68
|
Short Positions (won %):
|
31 (77.42%)
|
Long Positions (won %):
|
37 (56.76%)
|
Profit Trades (% of total):
|
45 (66.18%)
|
Loss trades (% of total):
|
23 (33.82%)
|
Largest
|
profit trade:
|
14.08
|
loss trade:
|
-2.15
|
Average
|
profit trade:
|
1.55
|
loss trade:
|
-0.80
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
12 (6.79)
|
consecutive losses ($):
|
6 (-7.51)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
17.84 (7)
|
consecutive loss (count):
|
-7.51 (6)
|
Average
|
consecutive wins:
|
5
|
consecutive losses:
|
3