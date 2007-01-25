Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 May 31, 07:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
363079702007.05.30 20:02buy1.65eurusdm1.34341.33581.34492007.05.31 05:241.34360.000.00-2.993.30
363260942007.05.31 01:56buy3.30eurusdm1.34271.33511.34422007.05.31 05:221.34360.000.000.0029.70
362662062007.05.30 13:54buy1.62eurusdm1.34411.33651.34562007.05.30 19:211.34290.000.000.00-19.44
362673102007.05.30 13:57buy3.24eurusdm1.34351.33591.34502007.05.30 19:211.34300.000.000.00-16.20
362747802007.05.30 14:45buy6.48eurusdm1.34281.33521.34432007.05.30 19:201.34290.000.000.006.48
362825162007.05.30 15:24buy12.96eurusdm1.34211.33451.34362007.05.30 19:191.34280.000.000.0090.72
361362472007.05.30 02:00buy1.61eurusdm1.34511.33751.34662007.05.30 07:081.34360.000.000.00-24.15
361557662007.05.30 04:51buy3.22eurusdm1.34441.33681.34592007.05.30 07:081.34360.000.000.00-25.76
361713872007.05.30 06:44buy6.44eurusdm1.34371.33611.34522007.05.30 07:081.34360.000.000.00-6.44
361787812007.05.30 07:03buy12.88eurusdm1.34301.33541.34452007.05.30 07:081.34370.000.000.0090.16
360619932007.05.29 16:17sell1.58eurusdm1.34761.34491.34202007.05.29 17:491.34490.000.000.0042.66
360515372007.05.29 15:00sell1.57eurusdm1.34811.35571.34662007.05.29 16:171.34780.000.000.004.71
360555202007.05.29 15:21sell3.14eurusdm1.34881.35641.34732007.05.29 16:161.34790.000.000.0028.26
359648952007.05.29 07:52buy1.54eurusdm1.34511.34881.35172007.05.29 09:181.34880.000.000.0056.98
359362522007.05.29 04:59buy1.52eurusdm1.34471.33711.34622007.05.29 07:521.34480.000.000.001.52
359448592007.05.29 06:00buy3.04eurusdm1.34401.33641.34552007.05.29 07:521.34490.000.000.0027.36
358125712007.05.25 19:07sell1.51eurusdm1.34461.35221.34312007.05.29 00:551.34450.000.001.641.51
358334252007.05.28 02:11sell3.02eurusdm1.34531.35291.34382007.05.29 00:551.34440.000.001.6327.18
357698952007.05.25 07:47buy1.49eurusdm1.34401.33641.34552007.05.25 10:551.34420.000.000.002.98
357701542007.05.25 07:51buy2.98eurusdm1.34341.33581.34492007.05.25 10:551.34430.000.000.0026.82
356862572007.05.24 15:14sell1.48eurusdm1.34261.35021.34112007.05.24 18:261.34400.000.000.00-20.72
356919212007.05.24 16:06sell2.96eurusdm1.34331.35091.34182007.05.24 18:261.34410.000.000.00-23.68
356949732007.05.24 16:22sell5.92eurusdm1.34391.35151.34242007.05.24 18:251.34400.000.000.00-5.92
357024442007.05.24 17:59sell11.84eurusdm1.34461.35221.34312007.05.24 18:251.34400.000.000.0071.04
356611532007.05.24 12:57buy1.48eurusdm1.34491.33731.34642007.05.24 14:411.34250.000.000.00-35.52
356689292007.05.24 14:00buy2.96eurusdm1.34361.33601.34512007.05.24 14:411.34260.000.000.00-29.60
356717092007.05.24 14:02buy5.92eurusdm1.34291.33531.34442007.05.24 14:401.34270.000.000.00-11.84
356746522007.05.24 14:07buy11.84eurusdm1.34221.33461.34372007.05.24 14:401.34290.000.000.0082.88
356501552007.05.24 12:07buy1.47eurusdm1.34451.33691.34602007.05.24 12:571.34450.000.000.000.00
356575012007.05.24 12:35buy2.94eurusdm1.34381.33621.34532007.05.24 12:571.34450.000.000.0020.58
355932482007.05.24 05:59buy1.46eurusdm1.34581.33821.34732007.05.24 07:001.34520.000.000.00-8.76
355973302007.05.24 06:19buy2.92eurusdm1.34521.33761.34672007.05.24 07:001.34510.000.000.00-2.92
356017882007.05.24 06:38buy5.84eurusdm1.34451.33691.34602007.05.24 07:001.34520.000.000.0040.88
355243122007.05.23 17:14sell1.45eurusdm1.34691.34581.34292007.05.23 18:291.34580.000.000.0015.95
354650202007.05.23 11:57buy1.44eurusdm1.34871.34931.35222007.05.23 12:321.34930.000.000.008.64
354429042007.05.23 10:46buy1.42eurusdm1.34511.34851.35142007.05.23 11:571.34850.000.000.0048.28
354002092007.05.23 07:46sell1.41eurusdm1.34261.35021.34112007.05.23 09:441.34400.000.000.00-19.74
354228582007.05.23 09:09sell2.82eurusdm1.34331.35091.34182007.05.23 09:441.34400.000.000.00-19.74
354271542007.05.23 09:28sell5.64eurusdm1.34391.35151.34242007.05.23 09:421.34410.000.000.00-11.28
354285482007.05.23 09:28sell11.28eurusdm1.34461.35221.34312007.05.23 09:411.34400.000.000.0067.68
353947082007.05.23 07:09sell1.40eurusdm1.34491.35251.34342007.05.23 07:451.34340.000.000.0021.00
353767962007.05.23 03:44buy1.39eurusdm1.34591.33831.34742007.05.23 05:271.34580.000.000.00-1.39
353783002007.05.23 04:06buy2.78eurusdm1.34531.33771.34682007.05.23 05:261.34600.000.000.0019.46
353264262007.05.22 15:59buy1.39eurusdm1.34651.33891.34802007.05.23 03:431.34560.000.00-0.84-12.51
353302832007.05.22 16:19buy2.78eurusdm1.34581.33821.34732007.05.23 03:421.34570.000.00-1.68-2.78
353345852007.05.22 17:05buy5.56eurusdm1.34521.33761.34672007.05.23 03:411.34580.000.00-3.3633.36
353058862007.05.22 14:15buy1.38eurusdm1.34611.33851.34762007.05.22 15:591.34610.000.000.000.00
353217512007.05.22 15:27buy2.76eurusdm1.34551.33791.34702007.05.22 15:591.34620.000.000.0019.32
352752432007.05.22 09:59sell1.37eurusdm1.34501.35261.34352007.05.22 12:411.34540.000.000.00-5.48
352920772007.05.22 12:19sell2.74eurusdm1.34571.35331.34422007.05.22 12:411.34530.000.000.0010.96
352594642007.05.22 08:05buy1.37eurusdm1.34651.33891.34802007.05.22 09:591.34490.000.000.00-21.92
352684272007.05.22 09:28buy2.74eurusdm1.34581.33821.34732007.05.22 09:591.34500.000.000.00-21.92
352705182007.05.22 09:35buy5.48eurusdm1.34511.33751.34662007.05.22 09:591.34490.000.000.00-10.96
352741222007.05.22 09:51buy10.96eurusdm1.34441.33681.34592007.05.22 09:591.34500.000.000.0065.76
352103802007.05.21 23:19sell1.36eurusdm1.34631.35391.34482007.05.22 07:181.34670.000.000.00-5.44
352397792007.05.22 06:05sell2.72eurusdm1.34701.35461.34552007.05.22 07:181.34660.000.000.0010.88
351736682007.05.21 16:54buy1.36eurusdm1.34681.33921.34832007.05.21 22:021.34630.000.00-0.82-6.80
352036962007.05.21 21:46buy2.72eurusdm1.34611.33851.34762007.05.21 22:011.34650.000.000.0010.88
350343442007.05.21 04:09sell1.35eurusdm1.35141.34901.34612007.05.21 09:571.34900.000.000.0032.40
350185832007.05.21 01:00sell1.34eurusdm1.35141.35901.34992007.05.21 03:141.35160.000.000.00-2.68
350273542007.05.21 02:10sell2.68eurusdm1.35201.35961.35052007.05.21 03:101.35160.000.000.0010.72
349704842007.05.18 15:09buy1.34eurusdm1.35141.34381.35292007.05.18 16:451.35110.000.000.00-4.02
349805722007.05.18 16:07buy2.68eurusdm1.35071.34311.35222007.05.18 16:451.35110.000.000.0010.72
349598762007.05.18 14:26buy1.33eurusdm1.34931.34171.35082007.05.18 15:071.35080.000.000.0019.95
349566772007.05.18 14:12buy1.33eurusdm1.34941.34181.35092007.05.18 14:261.34920.000.000.00-2.66
349587702007.05.18 14:19buy2.66eurusdm1.34871.34111.35022007.05.18 14:251.34910.000.000.0010.64
349270342007.05.18 10:49sell1.32eurusdm1.34711.35471.34562007.05.18 11:391.34800.000.000.00-11.88
349345342007.05.18 11:19sell2.64eurusdm1.34781.35541.34632007.05.18 11:391.34800.000.000.00-5.28
349358912007.05.18 11:27sell5.28eurusdm1.34851.35611.34702007.05.18 11:391.34800.000.000.0026.40
349191172007.05.18 10:27sell1.31eurusdm1.34831.34731.34442007.05.18 10:491.34730.000.000.0013.10
348984892007.05.18 07:51buy1.31eurusdm1.35011.34251.35162007.05.18 08:431.35000.000.000.00-1.31
349077982007.05.18 08:35buy2.62eurusdm1.34951.34191.35102007.05.18 08:431.34990.000.000.0010.48
348921392007.05.18 06:53buy1.31eurusdm1.34941.34181.35092007.05.18 07:321.34920.000.000.00-2.62
348943672007.05.18 07:06buy2.62eurusdm1.34871.34111.35022007.05.18 07:321.34910.000.000.0010.48
348896212007.05.18 06:15buy1.30eurusdm1.34941.34181.35092007.05.18 06:531.34920.000.000.00-2.60
348913332007.05.18 06:41buy2.60eurusdm1.34871.34111.35022007.05.18 06:511.34910.000.000.0010.40
347968782007.05.17 09:27sell1.29eurusdm1.35281.35151.34862007.05.17 11:261.35150.000.000.0016.77
347593452007.05.17 00:03buy1.28eurusdm1.35241.34481.35392007.05.17 06:481.35390.000.000.0019.20
346866172007.05.16 11:56sell1.28eurusdm1.35821.35751.35462007.05.16 12:571.35750.000.000.008.96
346672682007.05.16 08:01sell1.27eurusdm1.35961.36721.35812007.05.16 11:501.35810.000.000.0019.05
346476812007.05.16 01:55sell1.26eurusdm1.35881.36641.35732007.05.16 07:141.36030.000.000.00-18.90
346533672007.05.16 04:45sell2.52eurusdm1.35951.36711.35802007.05.16 07:141.36020.000.000.00-17.64
346554372007.05.16 05:37sell5.04eurusdm1.36011.36771.35862007.05.16 07:131.36030.000.000.00-10.08
346612972007.05.16 06:45sell10.08eurusdm1.36081.36841.35932007.05.16 07:131.36020.000.000.0060.48
346038452007.05.15 14:32buy1.25eurusdm1.35751.35921.36212007.05.15 14:571.35920.000.000.0021.25
346009952007.05.15 14:22buy1.24eurusdm1.35561.34801.35712007.05.15 14:321.35710.000.000.0018.60
345910442007.05.15 13:00buy1.24eurusdm1.35601.34841.35752007.05.15 14:221.35540.000.000.00-7.44
345916212007.05.15 13:03buy2.48eurusdm1.35541.34781.35692007.05.15 14:221.35530.000.000.00-2.48
345928282007.05.15 13:08buy4.96eurusdm1.35471.34711.35622007.05.15 14:221.35520.000.000.0024.80
345876482007.05.15 12:37buy1.23eurusdm1.35591.34831.35742007.05.15 13:001.35560.000.000.00-3.69
345896402007.05.15 12:52buy2.46eurusdm1.35531.34771.35682007.05.15 13:001.35570.000.000.009.84
345850002007.05.15 12:33buy1.23eurusdm1.35591.34831.35742007.05.15 12:371.35580.000.000.00-1.23
345875262007.05.15 12:36buy2.46eurusdm1.35531.34771.35682007.05.15 12:371.35570.000.000.009.84
345822692007.05.15 12:29buy1.22eurusdm1.35431.34671.35582007.05.15 12:331.35580.000.000.0018.30
345556812007.05.15 06:46buy1.21eurusdm1.35541.34781.35692007.05.15 12:101.35400.000.000.00-16.94
345577632007.05.15 07:15buy2.42eurusdm1.35471.34711.35622007.05.15 12:091.35390.000.000.00-19.36
345597142007.05.15 07:28buy4.84eurusdm1.35401.34641.35552007.05.15 12:091.35390.000.000.00-4.84
345726972007.05.15 09:50buy9.68eurusdm1.35341.34581.35492007.05.15 12:091.35400.000.000.0058.08
345310592007.05.14 20:00sell1.21eurusdm1.35421.36181.35272007.05.15 06:461.35540.000.000.65-14.52
345526462007.05.15 06:28sell2.42eurusdm1.35491.36251.35342007.05.15 06:451.35530.000.000.00-9.68
345536842007.05.15 06:35sell4.84eurusdm1.35561.36321.35412007.05.15 06:451.35510.000.000.0024.20
345233872007.05.14 16:00sell1.21eurusdm1.35411.36171.35262007.05.14 17:541.35450.000.000.00-4.84
345257962007.05.14 17:17sell2.42eurusdm1.35481.36241.35332007.05.14 17:531.35440.000.000.009.68
345092372007.05.14 11:55buy1.21eurusdm1.35551.34791.35702007.05.14 15:281.35440.000.000.00-13.31
345107592007.05.14 12:18buy2.42eurusdm1.35481.34721.35632007.05.14 15:271.35450.000.000.00-7.26
345171662007.05.14 14:23buy4.84eurusdm1.35411.34651.35562007.05.14 15:271.35460.000.000.0024.20
345008142007.05.14 09:16sell1.20eurusdm1.35371.36131.35222007.05.14 11:511.35520.000.000.00-18.00
345031032007.05.14 10:01sell2.40eurusdm1.35431.36191.35282007.05.14 11:511.35520.000.000.00-21.60
345045782007.05.14 10:31sell4.80eurusdm1.35501.36261.35352007.05.14 11:501.35520.000.000.00-9.60
345078362007.05.14 11:23sell9.60eurusdm1.35571.36331.35422007.05.14 11:501.35510.000.000.0057.60
344850942007.05.14 06:14sell1.20eurusdm1.35371.36131.35222007.05.14 08:421.35400.000.000.00-3.60
344951002007.05.14 07:59sell2.40eurusdm1.35431.36191.35282007.05.14 08:421.35390.000.000.009.60
343767852007.05.11 07:26sell1.19eurusdm1.34701.35461.34552007.05.11 08:481.34780.000.000.00-9.52
343799162007.05.11 07:43sell2.38eurusdm1.34771.35531.34622007.05.11 08:471.34790.000.000.00-4.76
343857082007.05.11 08:28sell4.76eurusdm1.34831.35591.34682007.05.11 08:471.34780.000.000.0023.80
343580902007.05.11 02:19buy1.19eurusdm1.34811.34051.34962007.05.11 06:591.34780.000.000.00-3.57
343735102007.05.11 06:46buy2.38eurusdm1.34751.33991.34902007.05.11 06:581.34790.000.000.009.52
342431572007.05.10 09:31sell1.18eurusdm1.35311.36071.35162007.05.10 12:301.35350.000.000.00-4.72
342647902007.05.10 12:30sell2.36eurusdm1.35401.36161.35252007.05.10 12:301.35320.000.000.0018.88
342381972007.05.10 09:07sell1.18eurusdm1.35411.35311.35022007.05.10 09:311.35310.000.000.0011.80
342174492007.05.10 05:57buy1.17eurusdm1.35441.34681.35592007.05.10 06:111.35590.000.000.0017.55
342094582007.05.10 01:43buy1.16eurusdm1.35391.34631.35542007.05.10 04:131.35320.000.000.00-8.12
342117342007.05.10 02:57buy2.32eurusdm1.35331.34571.35482007.05.10 04:101.35310.000.000.00-4.64
342124822007.05.10 03:16buy4.64eurusdm1.35261.34501.35412007.05.10 04:101.35320.000.000.0027.84
341891102007.05.09 18:40sell1.16eurusdm1.35281.36041.35132007.05.10 00:321.35320.000.001.88-4.64
342031272007.05.09 23:48sell2.32eurusdm1.35351.36111.35202007.05.10 00:321.35310.000.000.009.28
341877582007.05.09 18:32sell1.16eurusdm1.35261.36021.35112007.05.09 18:401.35290.000.000.00-3.48
341886802007.05.09 18:35sell2.32eurusdm1.35331.36091.35182007.05.09 18:401.35290.000.000.009.28
341871082007.05.09 18:27sell1.15eurusdm1.35271.36031.35122007.05.09 18:321.35290.000.000.00-2.30
341874392007.05.09 18:29sell2.30eurusdm1.35341.36101.35192007.05.09 18:321.35300.000.000.009.20
341844492007.05.09 18:19sell1.15eurusdm1.35251.36011.35102007.05.09 18:271.35280.000.000.00-3.45
341855372007.05.09 18:20sell2.30eurusdm1.35321.36081.35172007.05.09 18:271.35280.000.000.009.20
341831612007.05.09 18:16sell1.14eurusdm1.35381.36141.35232007.05.09 18:191.35320.000.000.006.84
341835342007.05.09 18:17sell2.28eurusdm1.35441.36201.35292007.05.09 18:181.35400.000.000.009.12
341341392007.05.09 07:36sell1.13eurusdm1.35401.36161.35252007.05.09 14:171.35560.000.000.00-18.08
341546852007.05.09 13:04sell2.26eurusdm1.35471.36231.35322007.05.09 14:171.35550.000.000.00-18.08
341570462007.05.09 13:15sell4.52eurusdm1.35551.36311.35402007.05.09 14:171.35560.000.000.00-4.52
341602072007.05.09 13:24sell9.04eurusdm1.35611.36371.35462007.05.09 14:161.35550.000.000.0054.24
341129382007.05.09 00:59buy1.13eurusdm1.35461.34701.35612007.05.09 07:331.35430.000.000.00-3.39
341331472007.05.09 07:16buy2.26eurusdm1.35391.34631.35542007.05.09 07:331.35430.000.000.009.04
340993432007.05.08 19:00buy1.13eurusdm1.35451.34691.35602007.05.09 00:551.35430.000.00-0.68-2.26
341102862007.05.09 00:05buy2.26eurusdm1.35381.34621.35532007.05.09 00:541.35420.000.000.009.04
340382742007.05.08 07:00sell1.11eurusdm1.36061.35811.35522007.05.08 09:091.35810.000.000.0027.75
340201642007.05.08 02:00buy1.11eurusdm1.36071.36131.36422007.05.08 06:311.36130.000.000.006.66
339880352007.05.07 17:15sell1.10eurusdm1.36131.36891.35982007.05.07 19:131.35980.000.000.0016.50
339492392007.05.07 05:12sell1.10eurusdm1.35981.36741.35832007.05.07 10:571.36090.000.000.00-12.10
339502432007.05.07 05:32sell2.20eurusdm1.36041.36801.35892007.05.07 10:531.36080.000.000.00-8.80
339621772007.05.07 09:57sell4.40eurusdm1.36131.36891.35982007.05.07 10:521.36070.000.000.0026.40
339465872007.05.07 04:30sell1.10eurusdm1.35981.36741.35832007.05.07 05:121.36010.000.000.00-3.30
339477072007.05.07 04:46sell2.20eurusdm1.36041.36801.35892007.05.07 05:121.36000.000.000.008.80
339277142007.05.07 00:00sell1.09eurusdm1.35921.36681.35772007.05.07 04:301.35990.000.000.00-7.63
339288132007.05.07 00:18sell2.18eurusdm1.35991.36751.35842007.05.07 04:301.36000.000.000.00-2.18
339302602007.05.07 00:34sell4.36eurusdm1.36061.36821.35912007.05.07 04:301.36010.000.000.0021.80
338835962007.05.04 12:47buy1.09eurusdm1.35821.35901.36192007.05.04 13:011.35900.000.000.008.72
338796712007.05.04 12:38buy1.08eurusdm1.35711.35801.36092007.05.04 12:471.35800.000.000.009.72
338734052007.05.04 12:30buy1.06eurusdm1.35861.35101.36012007.05.04 12:371.35680.000.000.00-19.08
338759552007.05.04 12:32buy2.12eurusdm1.35791.35031.35942007.05.04 12:371.35660.000.000.00-27.56
338766282007.05.04 12:33buy4.24eurusdm1.35731.34971.35882007.05.04 12:371.35650.000.000.00-33.92
338778482007.05.04 12:34buy8.48eurusdm1.35651.34891.35802007.05.04 12:371.35660.000.000.008.48
338785342007.05.04 12:35buy16.96eurusdm1.35581.34821.35732007.05.04 12:371.35650.000.000.00118.72
338721572007.05.04 12:30buy1.06eurusdm1.35811.35051.35962007.05.04 12:301.35740.000.000.00-7.42
338723162007.05.04 12:30buy2.12eurusdm1.35741.34981.35892007.05.04 12:301.35710.000.000.00-6.36
338724002007.05.04 12:30buy4.24eurusdm1.35671.34911.35822007.05.04 12:301.35720.000.000.0021.20
338481172007.05.04 08:35buy1.05eurusdm1.35621.34861.35772007.05.04 12:301.35620.000.000.000.00
338719402007.05.04 12:30buy2.10eurusdm1.35561.34801.35712007.05.04 12:301.35600.000.000.008.40
338299202007.05.04 05:42buy1.04eurusdm1.35551.35681.35972007.05.04 07:121.35680.000.000.0013.52
337507412007.05.03 12:55sell1.04eurusdm1.35931.36691.35782007.05.03 13:451.35780.000.000.0015.60
337497542007.05.03 12:48sell1.03eurusdm1.35961.36721.35812007.05.03 12:551.35950.000.000.001.03
337499612007.05.03 12:50sell2.06eurusdm1.36021.36781.35872007.05.03 12:551.35980.000.000.008.24
336906642007.05.02 20:08sell1.03eurusdm1.35921.36681.35772007.05.03 05:441.35960.000.001.67-4.12
337110272007.05.03 03:54sell2.06eurusdm1.35991.36751.35842007.05.03 05:441.35950.000.000.008.24
335540712007.05.01 19:00buy0.95eurusdm1.36211.35451.36362007.05.02 14:271.36050.000.00-0.57-15.20
335553082007.05.01 19:23buy1.90eurusdm1.36151.35391.36302007.05.02 14:261.36060.000.00-1.15-17.10
335581682007.05.01 20:31buy3.80eurusdm1.36081.35321.36232007.05.02 14:261.36070.000.00-2.30-3.80
335644582007.05.01 22:52buy7.60eurusdm1.36011.35251.36162007.05.02 14:261.36080.000.000.0053.20
335707782007.05.02 00:38buy15.20eurusdm1.35951.35191.36102007.05.02 14:261.36040.000.000.00136.80
335247152007.05.01 14:53sell0.95eurusdm1.36071.36011.35722007.05.01 15:041.36010.000.000.005.70
335193012007.05.01 14:36sell0.95eurusdm1.36191.36111.35822007.05.01 14:531.36110.000.000.007.60
335179732007.05.01 14:32sell0.94eurusdm1.36191.36951.36042007.05.01 14:361.36220.000.000.00-2.82
335190842007.05.01 14:35sell1.88eurusdm1.36261.37021.36112007.05.01 14:361.36210.000.000.009.40
334988792007.05.01 13:21buy0.94eurusdm1.36671.35911.36822007.05.01 14:021.36530.000.000.00-13.16
335058102007.05.01 14:00buy1.88eurusdm1.36521.35761.36672007.05.01 14:021.36520.000.000.000.00
335073182007.05.01 14:01buy3.76eurusdm1.36451.35691.36602007.05.01 14:021.36510.000.000.0022.56
334837042007.05.01 11:58buy0.93eurusdm1.36501.36651.36942007.05.01 13:211.36650.000.000.0013.95
334515502007.05.01 07:46sell0.93eurusdm1.36341.37101.36192007.05.01 09:321.36370.000.000.00-2.79
334572012007.05.01 08:23sell1.86eurusdm1.36401.37161.36252007.05.01 09:321.36360.000.000.007.44
334254772007.05.01 05:02buy0.93eurusdm1.36501.35741.36652007.05.01 07:461.36330.000.000.00-15.81
334446512007.05.01 07:28buy1.86eurusdm1.36431.35671.36582007.05.01 07:461.36340.000.000.00-16.74
334454862007.05.01 07:29buy3.72eurusdm1.36371.35611.36522007.05.01 07:461.36350.000.000.00-7.44
334473352007.05.01 07:31buy7.44eurusdm1.36301.35541.36452007.05.01 07:461.36360.000.000.0044.64
333913402007.04.30 21:01sell0.92eurusdm1.36471.37231.36322007.05.01 00:531.36500.000.000.00-2.76
334011692007.04.30 23:07sell1.84eurusdm1.36541.37301.36392007.05.01 00:531.36490.000.000.009.20
333433342007.04.30 14:45buy0.92eurusdm1.36421.35661.36572007.04.30 15:091.36570.000.000.0013.80
333366532007.04.30 13:59buy0.92eurusdm1.36401.35641.36552007.04.30 14:161.36370.000.000.00-2.76
333386892007.04.30 14:13buy1.84eurusdm1.36341.35581.36492007.04.30 14:161.36380.000.000.007.36
333287292007.04.30 13:25buy0.91eurusdm1.36311.36371.36662007.04.30 13:591.36370.000.000.005.46
332343602007.04.30 02:25buy1.27eurusdm1.36441.35681.36592007.04.30 13:251.36300.000.000.00-17.78
332437162007.04.30 04:46buy2.54eurusdm1.36381.35621.36532007.04.30 13:251.36290.000.000.00-22.86
332503532007.04.30 06:00buy5.08eurusdm1.36311.35551.36462007.04.30 13:251.36300.000.000.00-5.08
332515822007.04.30 06:04buy10.16eurusdm1.36241.35481.36392007.04.30 13:251.36300.000.000.0060.96
332144282007.04.29 22:19buy1.25eurusdm1.36471.35711.36622007.04.30 01:501.36350.000.000.00-15.00
332183432007.04.29 22:50buy2.50eurusdm1.36401.35641.36552007.04.30 01:501.36340.000.000.00-15.00
332208472007.04.29 23:09buy5.00eurusdm1.36341.35581.36492007.04.30 01:501.36330.000.000.00-5.00
332223732007.04.30 00:00buy10.00eurusdm1.36261.35501.36412007.04.30 01:501.36320.000.000.0060.00
331945662007.04.27 16:44sell1.25eurusdm1.36221.36981.36072007.04.29 22:011.36370.000.000.68-18.75
331989732007.04.27 17:40sell2.50eurusdm1.36291.37051.36142007.04.29 22:011.36390.000.001.35-25.00
332005642007.04.27 18:17sell5.00eurusdm1.36361.37121.36212007.04.29 22:011.36380.000.002.70-10.00
332022522007.04.27 18:55sell10.00eurusdm1.36421.37181.36272007.04.29 22:001.36370.000.005.4050.00
331879662007.04.27 15:39sell1.24eurusdm1.36211.36971.36062007.04.27 16:441.36250.000.000.00-4.96
331912502007.04.27 16:10sell2.48eurusdm1.36291.37051.36142007.04.27 16:421.36240.000.000.0012.40
331844672007.04.27 15:27sell1.24eurusdm1.36141.36901.35992007.04.27 15:381.36240.000.000.00-12.40
331867672007.04.27 15:36sell2.48eurusdm1.36201.36961.36052007.04.27 15:381.36230.000.000.00-7.44
331873402007.04.27 15:37sell4.96eurusdm1.36271.37031.36122007.04.27 15:381.36220.000.000.0024.80
331824672007.04.27 15:19sell1.23eurusdm1.36121.36881.35972007.04.27 15:271.36170.000.000.00-6.15
331842792007.04.27 15:26sell2.46eurusdm1.36191.36951.36042007.04.27 15:271.36150.000.000.009.84
331770162007.04.27 15:12sell1.23eurusdm1.36211.36141.35852007.04.27 15:191.36140.000.000.008.61
331738742007.04.27 15:05sell1.22eurusdm1.36201.36961.36052007.04.27 15:111.36290.000.000.00-10.98
331746872007.04.27 15:06sell2.44eurusdm1.36271.37031.36122007.04.27 15:111.36300.000.000.00-7.32
331758342007.04.27 15:08sell4.88eurusdm1.36341.37101.36192007.04.27 15:111.36290.000.000.0024.40
331237352007.04.27 09:31buy1.18eurusdm1.36161.36441.36732007.04.27 12:301.36730.000.000.0067.26
331047442007.04.27 06:44sell1.17eurusdm1.35911.36671.35762007.04.27 07:291.35950.000.000.00-4.68
331089862007.04.27 07:22sell2.34eurusdm1.35981.36741.35832007.04.27 07:291.35940.000.000.009.36
330852972007.04.27 01:46buy1.17eurusdm1.36011.35251.36162007.04.27 06:231.35930.000.000.00-9.36
330982652007.04.27 05:58buy2.34eurusdm1.35951.35191.36102007.04.27 06:231.35940.000.000.00-2.34
331015862007.04.27 06:14buy4.68eurusdm1.35881.35121.36032007.04.27 06:231.35930.000.000.0023.40
330827492007.04.27 01:03buy1.16eurusdm1.36011.35251.36162007.04.27 01:461.36000.000.000.00-1.16
330834482007.04.27 01:15buy2.32eurusdm1.35951.35191.36102007.04.27 01:461.35990.000.000.009.28
330604402007.04.26 20:27buy1.15eurusdm1.36061.35301.36212007.04.27 00:451.35980.000.00-0.70-9.20
330621772007.04.26 20:49buy2.30eurusdm1.35991.35231.36142007.04.27 00:451.35990.000.00-1.390.00
330650452007.04.26 21:27buy4.60eurusdm1.35931.35171.36082007.04.27 00:441.35980.000.000.0023.00
329053792007.04.26 00:22buy1.15eurusdm1.36441.35681.36592007.04.26 08:121.36410.000.000.00-3.45
329565302007.04.26 07:40buy2.30eurusdm1.36381.35621.36532007.04.26 08:121.36420.000.000.009.20
328298122007.04.25 12:38sell1.14eurusdm1.36361.37121.36212007.04.25 14:201.36500.000.000.00-15.96
328431902007.04.25 14:00sell2.28eurusdm1.36431.37191.36282007.04.25 14:201.36510.000.000.00-18.24
328447302007.04.25 14:04sell4.56eurusdm1.36501.37261.36352007.04.25 14:201.36520.000.000.00-9.12
328467372007.04.25 14:12sell9.12eurusdm1.36571.37331.36422007.04.25 14:201.36510.000.000.0054.72
327839802007.04.25 05:53buy1.13eurusdm1.36401.35641.36552007.04.25 10:121.36550.000.000.0016.95
327567972007.04.25 00:11sell1.12eurusdm1.36281.37041.36132007.04.25 04:201.36320.000.000.00-4.48
327661202007.04.25 01:22sell2.24eurusdm1.36351.37111.36202007.04.25 04:201.36310.000.000.008.96
326718352007.04.24 10:33buy1.12eurusdm1.35731.35801.36092007.04.24 11:391.35800.000.000.007.84
326505502007.04.24 07:00buy1.12eurusdm1.35711.34951.35862007.04.24 09:091.35670.000.000.00-4.48
326539682007.04.24 07:45buy2.24eurusdm1.35641.34881.35792007.04.24 09:091.35680.000.000.008.96
326027972007.04.24 00:10sell1.10eurusdm1.35741.35581.35292007.04.24 02:351.35580.000.000.0017.60
325716612007.04.23 15:55buy1.10eurusdm1.35791.35031.35942007.04.23 21:071.35760.000.00-0.67-3.30
325812042007.04.23 18:21buy2.20eurusdm1.35731.34971.35882007.04.23 21:061.35770.000.00-1.338.80
325630392007.04.23 15:00buy1.09eurusdm1.35681.35771.36062007.04.23 15:551.35770.000.000.009.81
324825872007.04.23 05:00buy1.09eurusdm1.35961.35201.36112007.04.23 06:561.35800.000.000.00-17.44
324852022007.04.23 05:22buy2.18eurusdm1.35891.35131.36042007.04.23 06:561.35810.000.000.00-17.44
324896172007.04.23 05:54buy4.36eurusdm1.35821.35061.35972007.04.23 06:561.35800.000.000.00-8.72
324960082007.04.23 06:48buy8.72eurusdm1.35761.35001.35912007.04.23 06:561.35810.000.000.0043.60
324572092007.04.23 00:09buy1.09eurusdm1.36041.35281.36192007.04.23 02:121.35950.000.000.00-9.81
324595772007.04.23 00:29buy2.18eurusdm1.35981.35221.36132007.04.23 02:121.35960.000.000.00-4.36
324656762007.04.23 01:35buy4.36eurusdm1.35911.35151.36062007.04.23 02:121.35960.000.000.0021.80
324336682007.04.20 16:17buy1.09eurusdm1.36061.35301.36212007.04.22 22:001.36030.000.00-0.66-3.27
324386912007.04.20 17:40buy2.18eurusdm1.35991.35231.36142007.04.22 22:001.36030.000.00-1.328.72
323775142007.04.20 07:41sell1.08eurusdm1.36091.36011.35722007.04.20 13:201.36010.000.000.008.64
323630642007.04.20 06:08buy1.08eurusdm1.36281.35521.36432007.04.20 07:241.36240.000.000.00-4.32
323740132007.04.20 07:12buy2.16eurusdm1.36201.35441.36352007.04.20 07:241.36250.000.000.0010.80
323463342007.04.20 02:13sell1.07eurusdm1.36101.36861.35952007.04.20 05:061.36150.000.000.00-5.35
323512642007.04.20 03:20sell2.14eurusdm1.36171.36931.36022007.04.20 05:051.36130.000.000.008.56
322812022007.04.19 14:22buy1.06eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 15:161.36120.000.000.0015.90
322632062007.04.19 12:48buy1.06eurusdm1.36031.35271.36182007.04.19 14:051.35960.000.000.00-7.42
322635482007.04.19 12:50buy2.12eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 14:041.35950.000.000.00-4.24
322652462007.04.19 12:57buy4.24eurusdm1.35901.35141.36052007.04.19 14:041.35950.000.000.0021.20
322497782007.04.19 11:08buy1.05eurusdm1.35941.36061.36352007.04.19 12:411.36060.000.000.0012.60
322337112007.04.19 09:13buy1.04eurusdm1.35951.35191.36102007.04.19 11:071.35910.000.000.00-4.16
322463552007.04.19 10:49buy2.08eurusdm1.35881.35121.36032007.04.19 11:051.35920.000.000.008.32
321721772007.04.19 04:11sell1.03eurusdm1.35971.35831.35542007.04.19 06:341.35830.000.000.0014.42
321227302007.04.18 20:29buy1.16eurusdm1.36101.35341.36252007.04.19 03:401.35960.000.00-2.11-16.24
321452432007.04.19 00:47buy2.32eurusdm1.36031.35271.36182007.04.19 03:391.35970.000.000.00-13.92
321489192007.04.19 01:12buy4.64eurusdm1.35971.35211.36122007.04.19 03:391.35990.000.000.009.28
321537682007.04.19 02:16buy9.28eurusdm1.35901.35141.36052007.04.19 03:381.35960.000.000.0055.68
321175222007.04.18 20:09buy1.14eurusdm1.35931.35171.36082007.04.18 20:291.36080.000.000.0017.10
320702242007.04.18 12:28sell1.00eurusdm1.35711.36471.35562007.04.18 13:541.35860.000.000.00-15.00
320774592007.04.18 12:53sell2.00eurusdm1.35781.36541.35632007.04.18 13:541.35850.000.000.00-14.00
320819302007.04.18 13:20sell4.00eurusdm1.35841.36601.35692007.04.18 13:531.35840.000.000.000.00
320849022007.04.18 13:37sell8.00eurusdm1.35911.36671.35762007.04.18 13:531.35850.000.000.0048.00
320536402007.04.18 11:29sell1.00eurusdm1.35931.36691.35782007.04.18 12:051.35780.000.000.0015.00
320519952007.04.18 11:22sell1.00eurusdm1.35921.36681.35772007.04.18 11:291.35960.000.000.00-4.00
320530112007.04.18 11:27sell2.00eurusdm1.35991.36751.35842007.04.18 11:291.35950.000.000.008.00
319609202007.04.17 23:51buy1.00eurusdm1.35721.34961.35872007.04.18 01:131.35870.000.000.0015.00
319302942007.04.17 17:00sell1.00eurusdm1.35601.36361.35452007.04.17 23:461.35690.000.000.54-9.00
319327442007.04.17 17:44sell2.00eurusdm1.35671.36431.35522007.04.17 23:461.35700.000.001.08-6.00
319500212007.04.17 21:11sell4.00eurusdm1.35741.36501.35592007.04.17 23:451.35690.000.000.0020.00
318775482007.04.17 12:31buy1.00eurusdm1.35641.34881.35792007.04.17 12:381.35620.000.000.00-2.00
318785562007.04.17 12:32buy2.00eurusdm1.35581.34821.35732007.04.17 12:381.35620.000.000.008.00
318735692007.04.17 12:12buy1.00eurusdm1.35531.34771.35682007.04.17 12:311.35550.000.000.002.00
318749632007.04.17 12:23buy2.00eurusdm1.35461.34701.35612007.04.17 12:311.35610.000.000.0030.00
318491932007.04.17 09:22sell1.00eurusdm1.35321.36081.35172007.04.17 11:021.35430.000.000.00-11.00
318554022007.04.17 10:20sell2.00eurusdm1.35391.36151.35242007.04.17 11:021.35420.000.000.00-6.00
318623862007.04.17 10:49sell4.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.17 11:021.35410.000.000.0020.00
318109722007.04.17 01:41buy1.00eurusdm1.35401.34641.35552007.04.17 07:461.35390.000.000.00-1.00
318306612007.04.17 07:32buy2.00eurusdm1.35341.34581.35492007.04.17 07:451.35380.000.000.008.00
317775462007.04.16 17:11buy1.00eurusdm1.35541.34781.35692007.04.16 19:401.35450.000.000.00-9.00
317836022007.04.16 18:55buy2.00eurusdm1.35471.34711.35622007.04.16 19:401.35440.000.000.00-6.00
317851642007.04.16 19:22buy4.00eurusdm1.35401.34641.35552007.04.16 19:401.35450.000.000.0020.00
317439402007.04.16 13:26sell1.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.16 14:381.35490.000.000.00-3.00
317521942007.04.16 14:28sell2.00eurusdm1.35531.36291.35382007.04.16 14:371.35480.000.000.0010.00
317409612007.04.16 13:04sell1.00eurusdm1.35461.36221.35312007.04.16 13:261.35490.000.000.00-3.00
317429922007.04.16 13:18sell2.00eurusdm1.35531.36291.35382007.04.16 13:261.35480.000.000.0010.00
316935732007.04.16 07:00sell1.00eurusdm1.35501.36261.35352007.04.16 11:551.35530.000.000.00-3.00
317119382007.04.16 09:12sell2.00eurusdm1.35571.36331.35422007.04.16 11:551.35520.000.000.0010.00
316769352007.04.16 04:23sell1.00eurusdm1.35561.36321.35412007.04.16 06:161.35410.000.000.0015.00
316237452007.04.15 22:01buy1.00eurusdm1.35681.34921.35832007.04.16 02:191.35640.000.000.00-4.00
316609752007.04.16 00:55buy2.00eurusdm1.35611.34851.35762007.04.16 02:191.35660.000.000.0010.00
316184772007.04.13 19:00buy1.00eurusdm1.35411.34651.35562007.04.15 22:001.35560.000.00-0.6115.00
316193322007.04.13 19:14buy2.00eurusdm1.35351.34591.35502007.04.15 22:001.35500.000.00-1.2130.00
315917362007.04.13 15:27sell0.61eurusdm1.35011.35771.34862007.04.13 16:191.35160.000.000.00-9.15
315928582007.04.13 15:30sell1.22eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 16:191.35150.000.000.00-8.54
315969952007.04.13 15:43sell2.44eurusdm1.35151.35911.35002007.04.13 16:191.35140.000.000.002.44
316018362007.04.13 16:10sell4.88eurusdm1.35211.35971.35062007.04.13 16:181.35150.000.000.0029.28
315873012007.04.13 15:19sell0.60eurusdm1.34881.35641.34732007.04.13 15:271.35020.000.000.00-8.40
315877362007.04.13 15:19sell1.20eurusdm1.34951.35711.34802007.04.13 15:261.35000.000.000.00-6.00
315885812007.04.13 15:20sell2.40eurusdm1.35011.35771.34862007.04.13 15:261.35010.000.000.000.00
315896262007.04.13 15:21sell4.80eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 15:261.35010.000.000.0033.60
315827032007.04.13 15:09sell0.59eurusdm1.35081.35841.34932007.04.13 15:181.34930.000.000.008.85
315773352007.04.13 14:57sell0.59eurusdm1.35091.35851.34942007.04.13 15:091.35090.000.000.000.00
315815212007.04.13 15:04sell1.18eurusdm1.35161.35921.35012007.04.13 15:091.35100.000.000.007.08
315734382007.04.13 14:46sell0.59eurusdm1.35251.36011.35102007.04.13 14:571.35100.000.000.008.85
315682532007.04.13 14:40sell0.58eurusdm1.35191.35951.35042007.04.13 14:451.35270.000.000.00-4.64
315712942007.04.13 14:43sell1.16eurusdm1.35261.36021.35112007.04.13 14:451.35280.000.000.00-2.32
315724732007.04.13 14:44sell2.32eurusdm1.35331.36091.35182007.04.13 14:451.35270.000.000.0013.92
313930942007.04.12 21:52buy0.58eurusdm1.34911.34151.35062007.04.12 23:001.34900.000.000.00-0.58
313960042007.04.12 22:20buy1.16eurusdm1.34841.34081.34992007.04.12 22:591.34900.000.000.006.96
313219162007.04.12 13:46buy0.57eurusdm1.34781.34021.34932007.04.12 14:391.34930.000.000.008.55
313131222007.04.12 13:00buy0.57eurusdm1.34601.33841.34752007.04.12 13:461.34750.000.000.008.55
312828362007.04.12 09:43sell0.56eurusdm1.34421.35181.34272007.04.12 12:501.34540.000.000.00-6.72
312842052007.04.12 09:54sell1.12eurusdm1.34491.35251.34342007.04.12 12:501.34550.000.000.00-6.72
312910152007.04.12 10:51sell2.24eurusdm1.34561.35321.34412007.04.12 12:501.34560.000.000.000.00
312969422007.04.12 11:33sell4.48eurusdm1.34621.35381.34472007.04.12 12:491.34560.000.000.0026.88
311594612007.04.11 18:04sell0.55eurusdm1.34221.34981.34072007.04.12 09:431.34450.000.000.89-12.65
311679012007.04.11 18:42sell1.10eurusdm1.34291.35051.34142007.04.12 09:431.34440.000.001.78-16.50
311880202007.04.11 22:41sell2.20eurusdm1.34361.35121.34212007.04.12 09:431.34450.000.000.00-19.80
312138872007.04.12 01:36sell4.40eurusdm1.34461.35221.34312007.04.12 09:431.34450.000.000.004.40
312155542007.04.12 01:41sell8.80eurusdm1.34531.35291.34382007.04.12 09:421.34460.000.000.0061.60
311581302007.04.11 18:00sell0.55eurusdm1.34231.34991.34082007.04.11 18:041.34230.000.000.000.00
311585252007.04.11 18:01sell1.10eurusdm1.34301.35061.34152007.04.11 18:041.34230.000.000.007.70
311511282007.04.11 17:00sell0.55eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 18:001.34260.000.000.000.55
311525122007.04.11 17:12sell1.10eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 18:001.34280.000.000.006.60
311081022007.04.11 11:32sell0.54eurusdm1.34201.34961.34052007.04.11 16:051.34340.000.000.00-7.56
311192572007.04.11 13:01sell1.08eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 16:051.34350.000.000.00-8.64
311368242007.04.11 14:54sell2.16eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 16:041.34340.000.000.000.00
311380052007.04.11 14:57sell4.32eurusdm1.34401.35161.34252007.04.11 16:031.34340.000.000.0025.92
310893212007.04.11 09:02buy0.54eurusdm1.34321.33561.34472007.04.11 11:251.34230.000.000.00-4.86
310991212007.04.11 10:34buy1.08eurusdm1.34251.33491.34402007.04.11 11:251.34240.000.000.00-1.08
311019092007.04.11 10:46buy2.16eurusdm1.34181.33421.34332007.04.11 11:251.34250.000.000.0015.12
310094242007.04.10 23:56sell0.53eurusdm1.34271.35031.34122007.04.11 07:051.34260.000.000.000.53
310662562007.04.11 06:44sell1.06eurusdm1.34341.35101.34192007.04.11 07:051.34250.000.000.009.54
309000872007.04.10 08:00sell0.52eurusdm1.34061.34821.33712007.04.10 19:001.34270.000.000.00-10.92
309066682007.04.10 08:36sell1.04eurusdm1.34131.34891.33782007.04.10 18:561.34260.000.000.00-13.52
309173482007.04.10 09:57sell2.08eurusdm1.34191.34951.33842007.04.10 18:561.34270.000.000.00-16.64
309327512007.04.10 12:01sell4.16eurusdm1.34261.35021.33912007.04.10 18:561.34260.000.000.000.00
309353242007.04.10 12:16sell8.32eurusdm1.34331.35091.33982007.04.10 18:551.34250.000.000.0066.56
308216842007.04.10 00:01sell2.16eurusdm1.33501.34261.33152007.04.10 02:331.34210.000.000.00-153.36
308226802007.04.10 00:09sell4.32eurusdm1.33571.34331.33222007.04.10 02:331.34200.000.000.00-272.16
308256142007.04.10 00:36sell8.64eurusdm1.33641.34401.33292007.04.10 02:331.34190.000.000.00-475.20
308295332007.04.10 00:57sell17.28eurusdm1.33711.34471.33362007.04.10 02:321.34210.000.000.00-864.00
308304782007.04.10 00:58sell34.56eurusdm1.33781.34541.33432007.04.10 02:321.34220.000.000.00-1 520.64
307735782007.04.09 13:13sell2.16eurusdm1.33611.34371.33262007.04.09 16:241.33650.000.000.00-8.64
307762002007.04.09 13:48sell4.32eurusdm1.33681.34441.33332007.04.09 16:241.33640.000.000.0017.28
307544272007.04.09 08:15buy2.15eurusdm1.33681.32921.34032007.04.09 13:011.33660.000.000.00-4.30
307710992007.04.09 12:49buy4.30eurusdm1.33611.32851.33962007.04.09 13:011.33650.000.000.0017.20
306186602007.04.06 00:58sell2.11eurusdm1.34221.34981.33872007.04.06 12:321.33870.000.000.0073.85
305293242007.04.05 12:32buy2.07eurusdm1.33791.34251.34702007.04.05 13:321.34250.000.000.0095.22
305025862007.04.05 10:57buy2.06eurusdm1.33711.33771.34222007.04.05 12:311.33770.000.000.0012.36
304764802007.04.05 07:45buy2.05eurusdm1.33741.32981.33992007.04.05 10:071.33670.000.000.00-14.35
304791572007.04.05 08:12buy4.10eurusdm1.33671.32911.33922007.04.05 10:071.33660.000.000.00-4.10
304949142007.04.05 09:59buy8.20eurusdm1.33601.32841.33852007.04.05 10:061.33650.000.000.0041.00
304331682007.04.04 23:23buy2.05eurusdm1.33751.32991.34002007.04.05 06:341.33600.000.000.00-30.75
304504972007.04.05 03:03buy4.10eurusdm1.33681.32921.33932007.04.05 06:341.33590.000.000.00-36.90
304600402007.04.05 05:42buy8.20eurusdm1.33611.32851.33862007.04.05 06:341.33580.000.000.00-24.60
304639002007.04.05 06:13buy16.40eurusdm1.33551.32791.33802007.04.05 06:341.33600.000.000.0082.00
303398262007.04.04 07:26buy2.05eurusdm1.33411.33481.33932007.04.04 07:511.33480.000.000.0014.35
303159652007.04.04 04:02buy2.04eurusdm1.33381.32621.33632007.04.04 07:141.33370.000.000.00-2.04
303372392007.04.04 07:02buy4.08eurusdm1.33321.32561.33572007.04.04 07:141.33360.000.000.0016.32
302257612007.04.03 16:01sell2.01eurusdm1.33601.33321.32872007.04.03 18:141.33320.000.000.0056.28
302097812007.04.03 14:33buy2.01eurusdm1.33711.32951.33962007.04.03 15:311.33690.000.000.00-4.02
302173602007.04.03 15:21buy4.02eurusdm1.33641.32881.33892007.04.03 15:301.33680.000.000.0016.08
301741772007.04.03 11:02sell1.99eurusdm1.33601.34361.33352007.04.03 14:191.33670.000.000.00-13.93
301945722007.04.03 13:08sell3.98eurusdm1.33671.34431.33422007.04.03 14:181.33680.000.000.00-3.98
302058812007.04.03 14:08sell7.96eurusdm1.33741.34501.33492007.04.03 14:181.33690.000.000.0039.80
301259022007.04.03 07:09buy1.98eurusdm1.33731.32971.33982007.04.03 10:421.33600.000.000.00-25.74
301405402007.04.03 07:59buy3.96eurusdm1.33661.32901.33912007.04.03 10:411.33590.000.000.00-27.72
301547262007.04.03 09:11buy7.92eurusdm1.33591.32831.33842007.04.03 10:411.33580.000.000.00-7.92
301610622007.04.03 09:36buy15.84eurusdm1.33531.32771.33782007.04.03 10:391.33590.000.000.0095.04
300651342007.04.02 23:00buy1.98eurusdm1.33711.32951.33962007.04.03 06:191.33600.000.000.00-21.78
301034972007.04.03 05:33buy3.96eurusdm1.33641.32881.33892007.04.03 06:191.33610.000.000.00-11.88
301084042007.04.03 05:54buy7.92eurusdm1.33571.32811.33822007.04.03 06:181.33620.000.000.0039.60
300466092007.04.02 19:05sell1.97eurusdm1.33641.34401.33392007.04.02 21:181.33670.000.001.06-5.91
300577162007.04.02 21:07sell3.94eurusdm1.33711.34471.33462007.04.02 21:181.33660.000.000.0019.70
299426032007.04.02 07:59sell1.96eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 14:341.33630.000.000.00-37.24
299439312007.04.02 08:03sell3.92eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 14:341.33630.000.000.00-47.04
299905372007.04.02 13:24sell7.84eurusdm1.33751.34511.33262007.04.02 14:331.33620.000.000.00101.92
299310812007.04.02 07:05sell1.95eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 07:571.33500.000.000.00-11.70
299336172007.04.02 07:20sell3.90eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 07:561.33510.000.000.000.00
299364592007.04.02 07:29sell7.80eurusdm1.33571.34331.33422007.04.02 07:551.33520.000.000.0039.00
298802132007.04.02 00:34sell1.92eurusdm1.33311.34071.33162007.04.02 05:591.33510.000.000.00-38.40
298814672007.04.02 00:42sell3.84eurusdm1.33371.34131.33222007.04.02 05:591.33500.000.000.00-49.92
298859012007.04.02 01:15sell7.68eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 05:591.33500.000.000.00-46.08
299023492007.04.02 03:50sell15.36eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 05:581.33510.000.000.000.00
299032552007.04.02 03:53sell30.72eurusdm1.33571.34331.33422007.04.02 05:571.33510.000.000.00184.32
298750992007.04.02 00:18sell1.91eurusdm1.33481.34241.33332007.04.02 00:341.33330.000.000.0028.65
298152602007.03.30 16:29buy1.90eurusdm1.33781.33021.33932007.03.30 18:321.33680.000.000.00-19.00
298157632007.03.30 16:31buy3.80eurusdm1.33721.32961.33872007.03.30 18:321.33690.000.000.00-11.40
298362302007.03.30 18:30buy7.60eurusdm1.33651.32891.33802007.03.30 18:321.33700.000.000.0038.00
298045182007.03.30 15:57buy1.90eurusdm1.33761.33001.33912007.03.30 16:141.33730.000.000.00-5.70
298091282007.03.30 16:07buy3.80eurusdm1.33691.32931.33842007.03.30 16:141.33720.000.000.0011.40
297962532007.03.30 15:43buy3.78eurusdm1.33871.33111.34022007.03.30 15:571.33750.000.000.00-45.36
298031822007.03.30 15:55buy3.78eurusdm1.33741.32981.33892007.03.30 15:571.33750.000.000.003.78
298034822007.03.30 15:56buy7.56eurusdm1.33661.32901.33812007.03.30 15:571.33740.000.000.0060.48
297882252007.03.30 15:28buy3.75eurusdm1.33851.33091.34002007.03.30 15:431.33840.000.000.00-3.75
297935322007.03.30 15:33buy7.50eurusdm1.33781.33021.33932007.03.30 15:431.33830.000.000.0037.50
297845162007.03.30 15:26buy3.69eurusdm1.33651.32891.33802007.03.30 15:281.33800.000.000.0055.35
297804862007.03.30 15:20buy3.64eurusdm1.33481.32721.33632007.03.30 15:261.33630.000.000.0054.60
297778032007.03.30 15:17buy3.61eurusdm1.33491.32731.33642007.03.30 15:201.33450.000.000.00-14.44
297790462007.03.30 15:18buy7.22eurusdm1.33411.32651.33562007.03.30 15:201.33460.000.000.0036.10
297760532007.03.30 15:15buy3.56eurusdm1.33331.32571.33482007.03.30 15:171.33480.000.000.0053.40
297321922007.03.30 12:28buy3.59eurusdm1.33291.32531.33442007.03.30 12:541.33120.000.000.00-61.03
297340202007.03.30 12:33buy7.18eurusdm1.33221.32461.33372007.03.30 12:531.33110.000.000.00-78.98
297345452007.03.30 12:36buy14.36eurusdm1.33161.32401.33312007.03.30 12:531.33120.000.000.00-57.44
297348242007.03.30 12:38buy28.72eurusdm1.33081.32321.33232007.03.30 12:531.33140.000.000.00172.32
297098792007.03.30 08:52sell3.56eurusdm1.33141.33901.32992007.03.30 10:041.33150.000.000.00-3.56
297113362007.03.30 09:10sell7.12eurusdm1.33201.33961.33052007.03.30 10:041.33160.000.000.0028.48
297069292007.03.30 08:27sell3.54eurusdm1.33141.33901.32992007.03.30 08:521.33170.000.000.00-10.62
297095612007.03.30 08:46sell7.08eurusdm1.33201.33961.33052007.03.30 08:521.33160.000.000.0028.32
296996482007.03.30 07:56sell3.52eurusdm1.33161.33921.33012007.03.30 08:271.33170.000.000.00-3.52
297041812007.03.30 08:11sell7.04eurusdm1.33221.33981.33072007.03.30 08:271.33180.000.000.0028.16
296891122007.03.30 07:04sell3.47eurusdm1.33341.34101.33192007.03.30 07:561.33190.000.000.0052.05
296256192007.03.29 18:01sell3.43eurusdm1.33341.34101.33192007.03.30 06:001.33410.000.001.85-24.01
296693672007.03.30 03:27sell6.86eurusdm1.33401.34161.33252007.03.30 05:591.33420.000.000.00-13.72
296809042007.03.30 05:41sell13.72eurusdm1.33471.34231.33322007.03.30 05:591.33420.000.000.0068.60
296077472007.03.29 15:07sell3.41eurusdm1.33311.34071.33162007.03.29 16:341.33390.000.000.00-27.28
296128632007.03.29 15:57sell6.82eurusdm1.33371.34131.33222007.03.29 16:341.33400.000.000.00-20.46
296155022007.03.29 16:12sell13.64eurusdm1.33441.34201.33292007.03.29 16:341.33390.000.000.0068.20
295875832007.03.29 12:48sell3.41eurusdm1.33221.33981.33072007.03.29 15:071.33340.000.000.00-40.92
295891142007.03.29 12:52sell6.82eurusdm1.33291.34051.33142007.03.29 15:071.33330.000.000.00-27.28
295950642007.03.29 13:42sell13.64eurusdm1.33361.34121.33212007.03.29 15:071.33310.000.000.0068.20
295831982007.03.29 12:36sell3.39eurusdm1.33201.33961.33052007.03.29 12:481.33230.000.000.00-10.17
295862162007.03.29 12:45sell6.78eurusdm1.33271.34031.33122007.03.29 12:481.33220.000.000.0033.90
295258102007.03.29 03:07buy3.34eurusdm1.33161.32401.33312007.03.29 08:131.33310.000.000.0050.10
294651022007.03.28 15:57sell3.31eurusdm1.33341.34101.33192007.03.28 17:421.33340.000.000.000.00
294755822007.03.28 17:18sell6.62eurusdm1.33401.34161.33252007.03.28 17:421.33350.000.000.0033.10
294617442007.03.28 15:36sell3.28eurusdm1.33321.34081.33172007.03.28 15:571.33350.000.000.00-9.84
294629842007.03.28 15:43sell6.56eurusdm1.33381.34141.33232007.03.28 15:571.33330.000.000.0032.80
294110712007.03.28 10:32sell0.30usdjpym117.21117.60116.522007.03.28 14:35116.520.000.000.0017.77
294354172007.03.28 13:32buy3.23eurusdm1.33601.32841.33752007.03.28 14:071.33600.000.000.000.00
294362022007.03.28 13:40buy6.46eurusdm1.33541.32781.33692007.03.28 14:071.33590.000.000.0032.30
294297552007.03.28 12:48buy3.20eurusdm1.33591.32831.33742007.03.28 13:321.33590.000.000.000.00
294310222007.03.28 12:57buy6.40eurusdm1.33531.32771.33682007.03.28 13:321.33580.000.000.0032.00
294254772007.03.28 12:31buy3.16eurusdm1.33661.32901.33812007.03.28 12:481.33580.000.000.00-25.28
294262432007.03.28 12:32buy6.32eurusdm1.33591.32831.33742007.03.28 12:481.33590.000.000.000.00
294276162007.03.28 12:35buy12.64eurusdm1.33531.32771.33682007.03.28 12:481.33580.000.000.0063.20
294166802007.03.28 11:34buy3.12eurusdm1.33471.32711.33622007.03.28 12:311.33620.000.000.0046.80
293873242007.03.28 07:12buy3.07eurusdm1.33561.32801.33712007.03.28 09:431.33410.000.000.00-46.05
293891412007.03.28 07:31buy6.14eurusdm1.33491.32731.33642007.03.28 09:431.33420.000.000.00-42.98
293896472007.03.28 07:33buy12.28eurusdm1.33421.32661.33572007.03.28 09:431.33410.000.000.00-12.28
293901462007.03.28 07:34buy24.56eurusdm1.33361.32601.33512007.03.28 09:431.33420.000.000.00147.36
293791482007.03.28 05:52buy3.04eurusdm1.33541.32781.33692007.03.28 07:121.33530.000.000.00-3.04
293815452007.03.28 06:04buy6.08eurusdm1.33471.32711.33622007.03.28 07:121.33520.000.000.0030.40
293693132007.03.28 04:24sell0.30usdjpym117.39117.88116.522007.03.28 06:04117.310.000.000.002.05
293546612007.03.28 01:11sell3.03eurusdm1.33471.34231.33322007.03.28 04:371.33520.000.000.00-15.15
293654912007.03.28 03:15sell6.06eurusdm1.33541.34301.33392007.03.28 04:361.33490.000.000.0030.30
293500862007.03.28 00:00sell3.00eurusdm1.33481.34241.33332007.03.28 01:111.33500.000.000.00-6.00
293517752007.03.28 00:29sell6.00eurusdm1.33551.34311.33402007.03.28 01:111.33500.000.000.0030.00
293378852007.03.27 21:08buy2.97eurusdm1.33651.32891.33802007.03.27 22:001.33570.000.000.00-23.76
293385732007.03.27 21:11buy5.94eurusdm1.33581.32821.33732007.03.27 21:591.33580.000.000.000.00
293404592007.03.27 21:19buy11.88eurusdm1.33521.32761.33672007.03.27 21:591.33570.000.000.0059.40
293143202007.03.27 14:42buy2.92eurusdm1.33471.32711.33622007.03.27 15:431.33620.000.000.0043.80
293051752007.03.27 14:07sell2.82eurusdm1.33321.34081.33172007.03.27 14:411.33450.000.000.00-36.66
293064242007.03.27 14:14sell5.64eurusdm1.33381.34141.33232007.03.27 14:411.33460.000.000.00-45.12
293068832007.03.27 14:15sell11.28eurusdm1.33451.34211.33302007.03.27 14:411.33470.000.000.00-22.56
293081392007.03.27 14:18sell22.56eurusdm1.33581.34341.33432007.03.27 14:411.33490.000.000.00203.04
292997862007.03.27 13:44sell2.79eurusdm1.33411.34171.33262007.03.27 13:581.33420.000.000.00-2.79
293012972007.03.27 13:55sell5.58eurusdm1.33491.34251.33342007.03.27 13:581.33430.000.000.0033.48
292727772007.03.27 08:44buy2.77eurusdm1.33451.32691.33602007.03.27 13:441.33420.000.000.00-8.31
292962292007.03.27 13:19buy5.54eurusdm1.33381.32621.33532007.03.27 13:441.33430.000.000.0027.70
292605722007.03.27 07:00buy2.73eurusdm1.33341.32581.33492007.03.27 08:181.33490.000.000.0040.95
292522962007.03.27 04:36buy2.71eurusdm1.33351.32591.33502007.03.27 07:001.33320.000.000.00-8.13
292542452007.03.27 05:25buy5.42eurusdm1.33281.32521.33432007.03.27 07:001.33330.000.000.0027.10
291890262007.03.26 12:52buy2.67eurusdm1.32721.31961.32872007.03.26 13:461.32870.000.000.0040.05
291803802007.03.26 11:00sell2.64eurusdm1.32661.33421.32512007.03.26 12:121.32670.000.000.00-2.64
291815402007.03.26 11:13sell5.28eurusdm1.32731.33491.32582007.03.26 12:121.32670.000.000.0031.68
291644962007.03.26 06:45buy2.62eurusdm1.32741.31981.32892007.03.26 07:111.32640.000.000.00-26.20
291655832007.03.26 07:04buy5.24eurusdm1.32671.31911.32822007.03.26 07:101.32650.000.000.00-10.48
291660092007.03.26 07:07buy10.48eurusdm1.32601.31841.32752007.03.26 07:091.32660.000.000.0062.88
291577462007.03.26 05:00buy2.60eurusdm1.32761.32001.32912007.03.26 06:081.32750.000.000.00-2.60
291603032007.03.26 05:47buy5.20eurusdm1.32691.31931.32842007.03.26 06:081.32740.000.000.0026.00
291081352007.03.23 14:59sell2.57eurusdm1.32911.33671.32762007.03.23 15:411.32990.000.000.00-20.56
291090752007.03.23 15:03sell5.14eurusdm1.32971.33731.32822007.03.23 15:411.32980.000.000.00-5.14
291121862007.03.23 15:27sell10.28eurusdm1.33041.33801.32892007.03.23 15:411.32990.000.000.0051.40
291028562007.03.23 14:40sell2.55eurusdm1.32921.33681.32772007.03.23 14:591.32930.000.000.00-2.55
291062762007.03.23 14:51sell5.10eurusdm1.32981.33741.32832007.03.23 14:591.32940.000.000.0020.40
290805142007.03.23 12:22buy2.53eurusdm1.33311.32551.33462007.03.23 14:061.33190.000.000.00-30.36
290905972007.03.23 13:48buy5.06eurusdm1.33241.32481.33392007.03.23 14:061.33200.000.000.00-20.24
290925212007.03.23 14:00buy10.12eurusdm1.33141.32381.33292007.03.23 14:061.33210.000.000.0070.84
290598012007.03.23 09:27sell2.52eurusdm1.33141.33901.32992007.03.23 11:001.33170.000.000.00-7.56
290631812007.03.23 09:49sell5.04eurusdm1.33201.33961.33052007.03.23 10:591.33160.000.000.0020.16
290316922007.03.23 05:06buy2.48eurusdm1.33301.32541.33452007.03.23 09:271.33140.000.000.00-39.68
290497232007.03.23 08:47buy4.96eurusdm1.33231.32471.33382007.03.23 09:271.33130.000.000.00-49.60
290547302007.03.23 09:12buy9.92eurusdm1.33161.32401.33312007.03.23 09:271.33170.000.000.009.92
290553592007.03.23 09:15buy19.84eurusdm1.33091.32331.33242007.03.23 09:271.33150.000.000.00119.04
289537622007.03.22 14:09buy2.46eurusdm1.33701.32941.33852007.03.22 15:521.33610.000.000.00-22.14
289573982007.03.22 14:39buy4.92eurusdm1.33631.32871.33782007.03.22 15:511.33620.000.000.00-4.92
289609842007.03.22 15:07buy9.84eurusdm1.33561.32801.33712007.03.22 15:511.33610.000.000.0049.20
289520402007.03.22 14:02buy2.44eurusdm1.33701.32941.33852007.03.22 14:091.33690.000.000.00-2.44
289531162007.03.22 14:06buy4.88eurusdm1.33631.32871.33782007.03.22 14:091.33680.000.000.0024.40
288852802007.03.22 03:00sell2.41eurusdm1.33831.34591.33682007.03.22 06:321.33840.000.000.00-2.41
288942702007.03.22 06:30sell4.82eurusdm1.33901.34661.33752007.03.22 06:321.33850.000.000.0024.10
288130282007.03.21 15:35buy2.40eurusdm1.33071.32311.33222007.03.21 18:101.33030.000.000.00-9.60
288200392007.03.21 16:31buy4.80eurusdm1.33001.32241.33152007.03.21 18:101.33050.000.000.0024.00
288093902007.03.21 15:08buy2.38eurusdm1.33071.32311.33222007.03.21 15:351.33040.000.000.00-7.14
288109872007.03.21 15:18buy4.76eurusdm1.33001.32241.33152007.03.21 15:341.33050.000.000.0023.80
287530452007.03.21 08:17buy2.36eurusdm1.33211.32451.33362007.03.21 10:451.33050.000.000.00-37.76
287538882007.03.21 08:21buy4.72eurusdm1.33151.32391.33302007.03.21 10:441.33060.000.000.00-42.48
287574992007.03.21 08:47buy9.44eurusdm1.33081.32321.33232007.03.21 10:441.33070.000.000.00-9.44
287643762007.03.21 09:32buy18.88eurusdm1.33011.32251.33162007.03.21 10:441.33070.000.000.00113.28
287509292007.03.21 08:04buy2.33eurusdm1.33191.32431.33342007.03.21 08:171.33180.000.000.00-2.33
287520822007.03.21 08:11buy4.66eurusdm1.33131.32371.33282007.03.21 08:171.33190.000.000.0027.96
287171692007.03.21 00:00sell2.31eurusdm1.33111.33871.32962007.03.21 07:031.33130.000.000.00-4.62
287245862007.03.21 02:24sell4.62eurusdm1.33171.33931.33022007.03.21 07:031.33120.000.000.0023.10
286573812007.03.20 13:34buy2.28eurusdm1.33001.32241.33152007.03.20 15:081.32930.000.000.00-15.96
286638582007.03.20 14:19buy4.56eurusdm1.32941.32181.33092007.03.20 15:071.32930.000.000.00-4.56
286657782007.03.20 14:37buy9.12eurusdm1.32871.32111.33022007.03.20 15:071.32930.000.000.0054.72
286488872007.03.20 13:00buy2.26eurusdm1.32991.32231.33142007.03.20 13:331.32990.000.000.000.00
286547762007.03.20 13:23buy4.52eurusdm1.32931.32171.33082007.03.20 13:331.32980.000.000.0022.60
286025012007.03.20 07:22buy2.22eurusdm1.33031.32271.33182007.03.20 11:081.32890.000.000.00-31.08
286094832007.03.20 08:15buy4.44eurusdm1.32961.32201.33112007.03.20 11:081.32880.000.000.00-35.52
286125272007.03.20 08:38buy8.88eurusdm1.32891.32131.33042007.03.20 11:081.32890.000.000.000.00
286194132007.03.20 09:49buy17.76eurusdm1.32821.32061.32972007.03.20 11:081.32880.000.000.00106.56
285974762007.03.20 06:16buy2.20eurusdm1.33021.32261.33172007.03.20 07:211.33000.000.000.00-4.40
286010202007.03.20 07:02buy4.40eurusdm1.32961.32201.33112007.03.20 07:211.33020.000.000.0026.40
285430112007.03.19 21:11buy2.14eurusdm1.33041.32281.33192007.03.20 03:171.32910.000.000.00-27.82
285665672007.03.20 01:05buy4.28eurusdm1.32971.32211.33122007.03.20 03:171.32920.000.000.00-21.40
285795122007.03.20 02:35buy8.56eurusdm1.32911.32151.33062007.03.20 03:171.32910.000.000.000.00
285813602007.03.20 02:46buy17.12eurusdm1.32841.32081.32992007.03.20 03:171.32900.000.000.00102.72
285316842007.03.19 19:00buy2.13eurusdm1.33031.32271.33182007.03.19 21:091.33010.000.00-1.40-4.26
285385262007.03.19 20:06buy4.26eurusdm1.32961.32201.33112007.03.19 21:061.33020.000.00-2.7925.56
285035122007.03.19 15:21buy2.10eurusdm1.33031.32271.33182007.03.19 17:001.32950.000.000.00-16.80
285055732007.03.19 15:42buy4.20eurusdm1.32961.32201.33112007.03.19 17:001.32950.000.000.00-4.20
285126722007.03.19 16:27buy8.40eurusdm1.32891.32131.33042007.03.19 17:001.32950.000.000.0050.40
284944362007.03.19 14:13buy2.08eurusdm1.33071.32311.33222007.03.19 15:121.32970.000.000.00-20.80
284972042007.03.19 14:39buy4.16eurusdm1.33001.32241.33152007.03.19 15:121.32990.000.000.00-4.16
284985362007.03.19 14:48buy8.32eurusdm1.32941.32181.33092007.03.19 15:121.32990.000.000.0041.60
284327752007.03.19 08:22buy2.02eurusdm1.33121.32361.33272007.03.19 10:591.32990.000.000.00-26.26
284372732007.03.19 08:51buy4.04eurusdm1.33051.32291.33202007.03.19 10:581.32990.000.000.00-24.24
284458842007.03.19 09:50buy8.08eurusdm1.32971.32211.33122007.03.19 10:581.32980.000.000.008.08
284467622007.03.19 09:52buy16.16eurusdm1.32911.32151.33062007.03.19 10:581.32970.000.000.0096.96
284009742007.03.19 03:42sell1.99eurusdm1.33071.33831.32922007.03.19 07:071.32920.000.000.0029.85
283887002007.03.19 02:00sell1.98eurusdm1.33081.33841.32932007.03.19 03:411.33100.000.000.00-3.96
283995412007.03.19 03:31sell3.96eurusdm1.33151.33911.33002007.03.19 03:411.33090.000.000.0023.76
283751452007.03.19 00:45buy1.94eurusdm1.33191.32431.33342007.03.19 01:571.33130.000.000.00-11.64
283800762007.03.19 01:15buy3.88eurusdm1.33131.32371.33282007.03.19 01:571.33130.000.000.000.00
283858982007.03.19 01:36buy7.76eurusdm1.33061.32301.33212007.03.19 01:571.33120.000.000.0046.56
283176152007.03.16 15:22sell1.92eurusdm1.33111.33871.32962007.03.16 16:551.33100.000.000.001.92
283350202007.03.16 16:40sell3.84eurusdm1.33171.33931.33022007.03.16 16:551.33110.000.000.0023.04
283132092007.03.16 15:00sell1.89eurusdm1.33161.33921.33012007.03.16 15:221.33140.000.000.003.78
283155932007.03.16 15:12sell3.78eurusdm1.33221.33981.33072007.03.16 15:221.33160.000.000.0022.68
281434302007.03.15 13:57buy1.86eurusdm1.32301.31541.32452007.03.15 15:171.32450.000.000.0027.90
281328492007.03.15 13:02buy1.84eurusdm1.32291.31531.32442007.03.15 13:571.32270.000.000.00-3.68
281424872007.03.15 13:51buy3.68eurusdm1.32221.31461.32372007.03.15 13:571.32280.000.000.0022.08
281260942007.03.15 12:32buy1.81eurusdm1.32341.31581.32492007.03.15 13:021.32280.000.000.00-10.86
281269812007.03.15 12:34buy3.62eurusdm1.32271.31511.32422007.03.15 13:011.32270.000.000.000.00
281277422007.03.15 12:36buy7.24eurusdm1.32201.31441.32352007.03.15 13:011.32260.000.000.0043.44
281196332007.03.15 11:41buy1.78eurusdm1.32231.31471.32382007.03.15 12:311.32160.000.000.00-12.46
281221132007.03.15 12:08buy3.56eurusdm1.32161.31401.32312007.03.15 12:311.32170.000.000.003.56
281245862007.03.15 12:30buy7.12eurusdm1.32101.31341.32252007.03.15 12:311.32160.000.000.0042.72
280913512007.03.15 07:20sell1.75eurusdm1.32191.32951.32042007.03.15 09:051.32040.000.000.0026.25
280687342007.03.15 02:06buy1.73eurusdm1.32281.31521.32432007.03.15 07:111.32270.000.000.00-1.73
280858852007.03.15 06:16buy3.46eurusdm1.32211.31451.32362007.03.15 07:111.32280.000.000.0024.22
261004292007.03.02 16:50buy1.37eurusdm1.31771.31221.31922007.03.02 17:201.31920.000.000.0020.55
260591262007.03.02 14:45buy1.21eurusdm1.31881.31301.32002007.03.02 16:121.31840.000.000.00-4.84
260600272007.03.02 14:46buy2.42eurusdm1.31821.31261.31962007.03.02 16:121.31850.000.000.007.26
260614972007.03.02 14:51buy4.84eurusdm1.31751.31201.31902007.03.02 16:121.31840.000.000.0043.56
260695542007.03.02 15:12buy9.68eurusdm1.31681.31131.31832007.03.02 16:121.31830.000.000.00145.20
260176312007.03.02 13:04buy1.20eurusdm1.31691.31141.31842007.03.02 14:451.31840.000.000.0018.00
258676342007.03.02 06:01buy1.20eurusdm1.31761.31211.31912007.03.02 12:401.31580.000.000.00-21.60
258739892007.03.02 06:26buy2.40eurusdm1.31711.31151.31852007.03.02 12:401.31570.000.000.00-33.60
259148912007.03.02 08:39buy4.80eurusdm1.31651.31091.31792007.03.02 12:401.31560.000.000.00-43.20
259275012007.03.02 09:17buy9.60eurusdm1.31581.31031.31732007.03.02 12:401.31560.000.000.00-19.20
259444962007.03.02 10:00sell1.80eurusdm1.31531.31791.31442007.03.02 12:401.31580.000.000.00-9.00
259494492007.03.02 10:13sell3.60eurusdm1.31561.31781.31472007.03.02 12:401.31590.000.000.00-10.80
259548362007.03.02 10:30sell7.20eurusdm1.31611.31781.31512007.03.02 12:401.31580.000.000.0021.60
259980502007.03.02 12:22sell14.40eurusdm1.31661.31791.31562007.03.02 12:401.31580.000.000.00115.20
256894652007.03.01 16:07sell1.80eurusdm1.31601.31861.31512007.03.01 16:401.31710.000.000.00-19.80
256914742007.03.01 16:11sell3.60eurusdm1.31641.31861.31552007.03.01 16:391.31700.000.000.00-21.60
256977272007.03.01 16:29sell7.20eurusdm1.31691.31861.31592007.03.01 16:391.31700.000.000.00-7.20
256994302007.03.01 16:33sell14.40eurusdm1.31741.31871.31642007.03.01 16:391.31710.000.000.0043.20
256517042007.03.01 14:58sell1.00eurusdm1.32121.32681.32032007.03.01 15:001.32030.000.000.009.00
256451642007.03.01 14:44sell1.00eurusdm1.32171.32721.32072007.03.01 14:581.32140.000.000.003.00
256500592007.03.01 14:55sell2.00eurusdm1.32231.32791.32142007.03.01 14:571.32140.000.000.0018.00
256182572007.03.01 13:42sell1.00eurusdm1.32141.32701.32052007.03.01 14:411.32190.000.000.00-5.00
256191302007.03.01 13:43sell2.00eurusdm1.32201.32751.32102007.03.01 14:411.32180.000.000.004.00
256385932007.03.01 14:33sell4.00eurusdm1.32261.32821.32172007.03.01 14:401.32170.000.000.0036.00
255755292007.03.01 12:04sell1.00eurusdm1.32181.32731.32082007.03.01 13:311.32270.000.000.00-9.00
255822152007.03.01 12:22sell2.00eurusdm1.32241.32801.32152007.03.01 13:311.32260.000.000.00-4.00
255997872007.03.01 13:02sell4.00eurusdm1.32311.32861.32212007.03.01 13:291.32210.000.000.0040.00
255341622007.03.01 08:00buy1.00eurusdm1.32311.31761.32412007.03.01 10:321.32260.000.000.00-5.00
255549662007.03.01 09:45buy2.00eurusdm1.32241.31691.32342007.03.01 10:321.32260.000.000.004.00
255560172007.03.01 09:57buy4.00eurusdm1.32171.31621.32272007.03.01 10:321.32270.000.000.0040.00
255251402007.03.01 07:24sell1.67eurusdm1.32051.32301.31952007.03.01 07:331.32150.000.000.00-16.70
255266192007.03.01 07:27sell3.34eurusdm1.32101.32311.32002007.03.01 07:331.32140.000.000.00-13.36
255269612007.03.01 07:28sell6.68eurusdm1.32151.32321.32052007.03.01 07:331.32130.000.000.0013.36
255178082007.03.01 07:00sell1.62eurusdm1.32131.32381.32032007.03.01 07:241.32080.000.000.008.10
255221002007.03.01 07:10sell3.24eurusdm1.32161.32381.32072007.03.01 07:231.32070.000.000.0029.16
254933382007.03.01 03:57sell1.00eurusdm1.32261.32811.32162007.03.01 06:511.32160.000.000.0010.00
254511672007.02.28 23:04sell1.00eurusdm1.32241.32791.32142007.03.01 03:571.32270.000.000.00-3.00
254575142007.02.28 23:38sell2.00eurusdm1.32311.32861.32212007.03.01 03:571.32270.000.000.008.00
254820902007.03.01 02:23sell4.00eurusdm1.32371.32921.32272007.03.01 03:571.32270.000.000.0040.00
254136692007.02.28 17:20buy0.64eurusdm1.32241.31991.32342007.02.28 18:131.32280.000.000.002.56
254142902007.02.28 17:25buy1.28eurusdm1.32191.31981.32292007.02.28 18:121.32290.000.000.0012.80
254065952007.02.28 16:48buy0.64eurusdm1.32281.32031.32382007.02.28 17:191.32210.000.000.00-4.48
254114572007.02.28 17:08buy1.28eurusdm1.32221.32011.32322007.02.28 17:191.32200.000.000.00-2.56
254131702007.02.28 17:17buy2.56eurusdm1.32171.32001.32272007.02.28 17:191.32200.000.000.007.68
254019562007.02.28 16:30buy0.63eurusdm1.32201.31951.32302007.02.28 16:481.32250.000.000.003.15
254036762007.02.28 16:34buy1.26eurusdm1.32151.31941.32252007.02.28 16:481.32250.000.000.0012.60
253798272007.02.28 15:00buy1.00eurusdm1.32191.31641.32292007.02.28 15:591.32090.000.000.00-10.00
253813422007.02.28 15:08buy2.00eurusdm1.32111.31561.32212007.02.28 15:591.32080.000.000.00-6.00
253846282007.02.28 15:29buy4.00eurusdm1.32051.31491.32142007.02.28 15:591.32070.000.000.008.00
253849222007.02.28 15:29buy8.00eurusdm1.32001.31431.32082007.02.28 15:591.32080.000.000.0064.00
253589582007.02.28 13:35buy1.00eurusdm1.32201.31651.32302007.02.28 15:001.32090.000.000.00-11.00
253678312007.02.28 14:12buy2.00eurusdm1.32141.31591.32242007.02.28 15:001.32080.000.000.00-12.00
253779842007.02.28 14:52buy4.00eurusdm1.32071.31521.32172007.02.28 15:001.32170.000.000.0040.00
253557432007.02.28 13:29buy1.00eurusdm1.32211.31661.32312007.02.28 13:351.32170.000.000.00-4.00
253572162007.02.28 13:31buy2.00eurusdm1.32151.31601.32252007.02.28 13:351.32180.000.000.006.00
253574832007.02.28 13:32buy4.00eurusdm1.32111.31531.32182007.02.28 13:351.32180.000.000.0028.00
253480792007.02.28 13:00buy1.00eurusdm1.32101.31551.32202007.02.28 13:291.32200.000.000.0010.00
250603292007.02.27 09:43buy1.29gbpusdm1.96491.95911.97272007.02.28 07:081.95910.000.00-0.15-74.82
250603242007.02.27 09:43buy1.30gbpusdm1.96471.95911.96972007.02.28 07:081.95910.000.00-0.15-72.80
250278052007.02.27 08:04sell1.35gbpusdm1.95991.96431.95492007.02.27 08:171.96430.000.000.00-59.40
250304072007.02.27 08:09buy1.00eurusdm1.31871.31321.31972007.02.27 08:161.31970.000.000.0010.00
249701652007.02.27 01:28sell1.00eurusdm1.31761.32311.31662007.02.27 06:541.31720.000.000.004.00
249776422007.02.27 02:15sell2.00eurusdm1.31831.32381.31732007.02.27 06:541.31730.000.000.0020.00
249516232007.02.26 22:53sell0.01eurusdm1.31901.32211.31802007.02.27 00:401.31960.000.000.00-0.06
249594582007.02.27 00:34sell0.02eurusdm1.31951.32211.31862007.02.27 00:401.32010.000.000.00-0.12
248999172007.02.26 16:30sell0.01eurusdm1.31631.31951.31542007.02.26 22:531.31930.000.000.01-0.30
249210022007.02.26 18:23sell0.02eurusdm1.31701.31951.31602007.02.26 22:531.31940.000.000.01-0.48
249276392007.02.26 19:25sell0.04eurusdm1.31751.31951.31662007.02.26 22:531.31940.000.000.02-0.76
249505602007.02.26 22:39sell0.16eurusdm1.31871.31951.31782007.02.26 22:511.31930.000.000.00-0.96
249304162007.02.26 19:47sell0.08eurusdm1.31811.31941.31712007.02.26 22:511.31940.000.000.05-1.04
248423002007.02.26 11:32sell0.01eurusdm1.31551.31861.31452007.02.26 16:301.31650.000.000.00-0.10
248432822007.02.26 11:35sell0.02eurusdm1.31611.31861.31512007.02.26 16:301.31660.000.000.00-0.10
248704472007.02.26 14:13sell0.04eurusdm1.31681.31871.31582007.02.26 16:301.31650.000.000.000.12
248759252007.02.26 14:41sell0.08eurusdm1.31751.31881.31652007.02.26 16:301.31650.000.000.000.80
247391442007.02.26 00:10sell1.32gbpusdm1.96361.96291.95862007.02.26 09:471.96290.000.000.009.24
211449452007.02.01 15:01buy2.00eurusdm1.30501.29951.30652007.02.02 14:031.29950.000.00-1.31-110.00
211444702007.02.01 15:01buy1.00eurusdm1.30561.30001.30702007.02.02 14:031.30000.000.00-0.66-56.00
211455292007.02.01 15:02buy4.00eurusdm1.30451.29881.30582007.02.02 13:311.30580.000.00-2.6252.00
211459392007.02.01 15:03buy8.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.02 13:311.30530.000.00-5.24120.00
211731282007.02.01 19:30buy0.13gbpusdm1.96991.96081.97372007.02.01 19:321.96920.000.000.00-0.91
211728172007.02.01 19:21buy0.13gbpusdm1.96960.00001.97342007.02.01 19:211.96920.000.000.00-0.52
211728022007.02.01 19:20sell0.13gbpusdm1.96911.97821.96532007.02.01 19:201.96960.000.000.00-0.65
211723252007.02.01 19:13sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:201.96970.000.000.00-8.00
211722792007.02.01 19:12sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:131.96940.000.000.00-5.00
211716642007.02.01 19:02buy0.27gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:021.96930.000.000.00-1.35
211714212007.02.01 18:59buy0.01gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:001.96930.000.000.00-0.05
211418592007.02.01 15:00buy1.00eurusdm1.30451.29901.30602007.02.01 15:011.30460.000.000.001.00
211430822007.02.01 15:00buy2.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.01 15:011.30440.000.000.0012.00
211392022007.02.01 14:44buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 15:001.30390.000.000.0015.00
211358102007.02.01 14:09buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 14:441.30230.000.000.00-1.00
211386632007.02.01 14:37buy2.00eurusdm1.30171.29611.30312007.02.01 14:441.30230.000.000.0012.00
211309862007.02.01 13:38buy1.00eurusdm1.30291.29741.30442007.02.01 14:091.30210.000.000.00-8.00
211322622007.02.01 13:44buy2.00eurusdm1.30221.29671.30372007.02.01 14:081.30200.000.000.00-4.00
211344362007.02.01 13:57buy4.00eurusdm1.30151.29601.30302007.02.01 14:081.30210.000.000.0024.00
210896272007.02.01 05:47sell1.00eurusdm1.30251.30801.30102007.02.01 09:341.30100.000.000.0015.00
210126952007.01.31 14:41buy1.00eurusdm1.29591.29041.29742007.01.31 15:061.29740.000.000.0015.00
209977982007.01.31 12:52buy1.00eurusdm1.29611.29051.29752007.01.31 14:401.29550.000.000.00-6.00
209996272007.01.31 13:10buy2.00eurusdm1.29551.28991.29692007.01.31 14:391.29550.000.000.000.00
210019982007.01.31 13:30buy4.00eurusdm1.29481.28931.29632007.01.31 14:391.29560.000.000.0032.00
210044352007.01.31 13:42buy8.00eurusdm1.29411.28861.29562007.01.31 14:391.29560.000.000.00120.00
209323582007.01.30 19:33buy1.00eurusdm1.29651.29101.29802007.01.31 12:521.29590.000.00-0.66-6.00
209624062007.01.31 07:02buy2.00eurusdm1.29581.29031.29732007.01.31 12:521.29590.000.000.002.00
209713672007.01.31 08:00buy4.00eurusdm1.29521.28971.29672007.01.31 12:521.29600.000.000.0032.00
209721032007.01.31 08:01buy8.00eurusdm1.29461.28901.29602007.01.31 12:521.29600.000.000.00112.00
208799062007.01.30 08:03sell1.00eurusdm1.29551.30101.29402007.01.30 14:181.29600.000.000.00-5.00
208808872007.01.30 08:19sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.30 14:181.29610.000.000.002.00
208822712007.01.30 08:30sell4.00eurusdm1.29681.30241.29542007.01.30 14:181.29600.000.000.0032.00
208983512007.01.30 12:50sell8.00eurusdm1.29731.30291.29592007.01.30 14:171.29590.000.000.00112.00
208678702007.01.30 06:21sell1.00eurusdm1.29581.30131.29432007.01.30 08:031.29560.000.000.002.00
208683082007.01.30 06:28sell2.00eurusdm1.29641.30201.29502007.01.30 08:031.29550.000.000.0018.00
208748122007.01.30 07:39sell4.00eurusdm1.29691.30261.29562007.01.30 08:031.29560.000.000.0052.00
207914982007.01.29 11:27buy1.00eurusdm1.29261.28711.29412007.01.29 14:321.29280.000.000.002.00
207932812007.01.29 11:51buy2.00eurusdm1.29191.28641.29342007.01.29 14:321.29270.000.000.0016.00
207993962007.01.29 13:40buy4.00eurusdm1.29131.28581.29282007.01.29 14:321.29280.000.000.0060.00
206749442007.01.26 09:11buy2.00eurusdm1.29231.28681.29382007.01.29 10:051.29250.000.00-1.314.00
206801812007.01.26 10:46buy4.00eurusdm1.29161.28611.29312007.01.29 10:051.29240.000.00-2.6232.00
207507602007.01.29 00:14buy4.00eurusdm1.29101.28551.29252007.01.29 10:051.29250.000.000.0060.00
206740972007.01.26 09:00buy1.00eurusdm1.29301.28741.29442007.01.26 15:001.28740.000.000.00-56.00
206618112007.01.26 07:18buy1.00eurusdm1.29321.28741.29442007.01.26 08:551.29290.000.000.00-3.00
206668722007.01.26 08:03buy2.00eurusdm1.29261.28701.29402007.01.26 08:551.29300.000.000.008.00
206676942007.01.26 08:08buy4.00eurusdm1.29151.28601.29302007.01.26 08:551.29300.000.000.0060.00
205585422007.01.25 14:56buy1.00gbpusdm1.97261.96501.97412007.01.25 19:011.96790.000.000.00-47.00
205588812007.01.25 14:59buy2.00gbpusdm1.97191.96431.97342007.01.25 19:011.96790.000.000.00-80.00
205593742007.01.25 15:00buy4.00gbpusdm1.97121.96361.97272007.01.25 19:011.96790.000.000.00-132.00
205733852007.01.25 16:44sell1.00eurusdm1.29711.30261.29562007.01.25 18:231.29710.000.000.000.00
205761552007.01.25 16:57sell2.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 18:231.29700.000.000.0014.00
205817262007.01.25 18:00sell4.00eurusdm1.29851.30401.29702007.01.25 18:231.29700.000.000.0060.00
205593922007.01.25 15:00sell1.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 16:351.29620.000.000.0015.00
205477112007.01.25 13:35buy1.00gbpusdm1.97261.96711.97412007.01.25 14:561.97250.000.000.00-1.00
205479012007.01.25 13:38buy2.00gbpusdm1.97191.96641.97342007.01.25 14:561.97250.000.000.0012.00
205480802007.01.25 13:39buy4.00gbpusdm1.97121.96571.97272007.01.25 14:561.97270.000.000.0060.00
205390982007.01.25 11:57buy1.00gbpusdm1.97211.96661.97362007.01.25 13:351.97220.000.000.001.00
205392802007.01.25 11:58buy2.00gbpusdm1.97141.96591.97292007.01.25 13:351.97210.000.000.0014.00
205403732007.01.25 12:06buy4.00gbpusdm1.97071.96521.97222007.01.25 13:351.97220.000.000.0060.00
205026742007.01.25 07:45buy1.00eurusdm1.29881.29331.30032007.01.25 10:451.29860.000.000.00-2.00
205161532007.01.25 09:01buy2.00eurusdm1.29821.29261.29962007.01.25 10:451.29860.000.000.008.00
205247242007.01.25 09:59buy4.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 10:451.29860.000.000.0060.00
205127472007.01.25 08:31buy2.00gbpusdm1.97251.96701.97402007.01.25 09:591.96760.000.000.00-98.00
205136332007.01.25 08:37buy4.00gbpusdm1.97181.96631.97332007.01.25 09:591.96760.000.000.00-168.00
205124662007.01.25 08:30buy1.00gbpusdm1.97311.96761.97462007.01.25 09:591.96760.000.000.00-55.00
205107902007.01.25 08:21buy1.00gbpusdm1.97231.96681.97382007.01.25 08:301.97250.000.000.002.00
205109272007.01.25 08:23buy2.00gbpusdm1.97161.96611.97312007.01.25 08:291.97310.000.000.0030.00
204986942007.01.25 07:04buy1.00eurusdm1.29741.29191.29892007.01.25 07:451.29830.000.000.009.00
204998932007.01.25 07:12buy2.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.25 07:451.29830.000.000.0030.00
204621802007.01.24 22:02buy1.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 07:041.29730.000.000.002.00
204631012007.01.24 22:19buy2.00eurusdm1.29641.29091.29792007.01.25 07:041.29710.000.000.0014.00
204666132007.01.24 23:18buy4.00eurusdm1.29581.29021.29722007.01.25 07:041.29720.000.000.0056.00
204298492007.01.24 15:23sell1.00eurusdm1.29661.30211.29512007.01.24 16:071.29510.000.000.0015.00
204164882007.01.24 14:02sell1.00eurusdm1.29851.30411.29712007.01.24 15:171.29710.000.000.0014.00
204206952007.01.24 14:42sell2.00eurusdm1.29921.30471.29772007.01.24 15:171.29770.000.000.0030.00
204211992007.01.24 14:43sell4.00eurusdm1.29981.30531.29832007.01.24 15:131.29830.000.000.0060.00
203609572007.01.24 07:50sell1.00gbpusdm1.97461.98011.97312007.01.24 08:161.97310.000.000.0015.00
203508452007.01.24 06:47sell1.00eurusdm1.30091.30651.29952007.01.24 08:071.30010.000.000.008.00
203513182007.01.24 06:49sell2.00eurusdm1.30151.30701.30002007.01.24 08:071.30000.000.000.0030.00
203507312007.01.24 06:47sell1.00gbpusdm1.97651.98211.97512007.01.24 07:491.97550.000.000.0010.00
203524312007.01.24 06:54sell2.00gbpusdm1.97711.98261.97562007.01.24 07:491.97560.000.000.0030.00
202769242007.01.23 18:00sell1.00eurusdm1.30211.30761.30062007.01.24 06:471.30120.000.000.599.00
202961892007.01.23 20:33sell2.00eurusdm1.30281.30831.30132007.01.24 06:471.30130.000.001.1830.00
203454272007.01.24 06:33sell1.00gbpusdm1.97901.98451.97752007.01.24 06:471.97750.000.000.0015.00
203068552007.01.23 22:20sell1.00gbpusdm1.98021.98571.97872007.01.24 06:331.97950.000.000.007.00
203084892007.01.23 22:35sell2.00gbpusdm1.98091.98641.97942007.01.24 06:331.97940.000.000.0030.00
202657152007.01.23 16:32sell1.00gbpusdm1.98411.98961.98262007.01.23 18:371.98330.000.000.008.00
202669712007.01.23 16:36sell2.00gbpusdm1.98481.99031.98332007.01.23 18:361.98330.000.000.0030.00
202620082007.01.23 16:11sell1.00gbpusdm1.98561.99111.98412007.01.23 16:311.98480.000.000.008.00
202637802007.01.23 16:18sell2.00gbpusdm1.98611.99181.98482007.01.23 16:311.98480.000.000.0026.00
201757052007.01.23 00:32buy1.00gbpusdm1.97861.97301.98002007.01.23 07:311.97960.000.000.0010.00
201857402007.01.23 05:03buy1.00eurusdm1.29471.28921.29622007.01.23 07:311.29620.000.000.0015.00
201821072007.01.23 02:59buy2.00gbpusdm1.97801.97241.97942007.01.23 07:301.97940.000.000.0028.00
200749702007.01.19 18:25buy1.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.23 00:281.29410.000.00-1.32-27.00
201214052007.01.22 12:22buy2.00eurusdm1.29501.28951.29652007.01.22 16:051.29650.000.000.0030.00
201249692007.01.22 13:00buy1.00gbpusdm1.97561.97011.97712007.01.22 16:031.97710.000.000.0015.00
200744382007.01.19 18:00buy1.00gbpusdm1.97531.96981.97682007.01.22 12:211.97630.000.00-0.1210.00
200755452007.01.19 18:48buy2.00gbpusdm1.97471.96921.97622007.01.22 12:211.97620.000.00-0.2330.00
200646182007.01.19 15:49sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.19 17:001.97670.000.000.00-96.00
200637292007.01.19 15:42sell1.00gbpusdm1.97121.97671.96972007.01.19 17:001.97670.000.000.00-55.00
200363472007.01.19 09:53sell1.00gbpusdm1.97251.97801.97102007.01.19 15:011.97180.000.000.007.00
200432232007.01.19 11:50sell2.00gbpusdm1.97311.97861.97162007.01.19 15:011.97160.000.000.0030.00
200253142007.01.19 07:36sell1.00eurusdm1.29761.30311.29612007.01.19 10:191.29610.000.000.0015.00
200312442007.01.19 09:13sell1.00gbpusdm1.97291.97851.97152007.01.19 09:481.97210.000.000.008.00
200313782007.01.19 09:13sell2.00gbpusdm1.97361.97911.97212007.01.19 09:481.97210.000.000.0030.00
200194982007.01.19 06:09sell1.00gbpusdm1.97451.98001.97302007.01.19 09:131.97360.000.000.009.00
200207442007.01.19 06:27sell2.00gbpusdm1.97511.98061.97362007.01.19 09:131.97360.000.000.0030.00
199606602007.01.18 14:34buy1.00eurusdm1.29571.29021.29722007.01.18 20:181.29660.000.000.009.00
199624072007.01.18 14:38buy2.00eurusdm1.29521.28961.29662007.01.18 20:181.29660.000.000.0028.00
199671862007.01.18 15:16buy1.00gbpusdm1.97281.96731.97432007.01.18 20:151.97430.000.000.0015.00
199504132007.01.18 13:38sell2.00gbpusdm1.96441.96991.96292007.01.18 14:211.96950.000.000.00-102.00
199498892007.01.18 13:36sell1.00gbpusdm1.96371.96941.96242007.01.18 14:211.96940.000.000.00-57.00
199485122007.01.18 13:34sell1.00gbpusdm1.96571.97121.96422007.01.18 13:361.96420.000.000.0015.00
199326012007.01.18 10:36sell1.00eurusdm1.29371.29921.29222007.01.18 12:121.29220.000.000.0015.00
199300432007.01.18 10:13sell1.00gbpusdm1.97121.97681.96982007.01.18 12:081.96980.000.000.0014.00
199325402007.01.18 10:35sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.18 12:081.97040.000.000.0030.00
199243412007.01.18 09:15sell1.00eurusdm1.29441.29991.29292007.01.18 10:321.29360.000.000.008.00
199267892007.01.18 09:34sell2.00eurusdm1.29501.30061.29362007.01.18 10:321.29360.000.000.0028.00
199081052007.01.18 07:15sell1.00eurusdm1.29541.30091.29392007.01.18 09:151.29470.000.000.007.00
199154492007.01.18 08:05sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.18 09:151.29470.000.000.0030.00
199023572007.01.18 06:05sell1.00gbpusdm1.97161.97711.97012007.01.18 08:051.97650.000.000.00-49.00
199027862007.01.18 06:15sell2.00gbpusdm1.97231.97781.97082007.01.18 08:051.97660.000.000.00-86.00
199033812007.01.18 06:23sell4.00gbpusdm1.97291.97841.97142007.01.18 08:051.97670.000.000.00-152.00
198941592007.01.18 04:01balanceTransfer from 207xx-221500.00
  0.00 0.00 -18.31 2 854.87
Closed P/L: 2 836.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 836.56 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 336.56 Equity: 3 336.56 Free Margin: 3 336.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 610.26 Gross Loss: 8 773.70 Total Net Profit: 2 836.56
Profit Factor: 1.32 Expected Payoff: 3.70  
Absolute Drawdown: 299.00 Maximal Drawdown: 3 294.00 (76.03%) Relative Drawdown: 76.03% (3 294.00)
 
Total Trades: 767 Short Positions (won %): 351 (56.41%) Long Positions (won %): 416 (55.53%)
Profit Trades (% of total): 429 (55.93%) Loss trades (% of total): 338 (44.07%)
Largest profit trade: 203.04 loss trade: -1 520.64
Average profit trade: 27.06 loss trade: -25.96
Maximum consecutive wins ($): 28 (572.77) consecutive losses ($): 9 (-3.83)
Maximal consecutive profit (count): 572.77 (28) consecutive loss (count): -3 294.00 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2