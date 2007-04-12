MTReport - 4.0
https://www.metatrader5.com
|Net profit
|396.75
|Initial deposit
|0.00
|Gross profit
|625.80
|Interest earned
|-3.81
|Gross loss
|225.24
|Commission paid
|0.00
|Total number of trades
|150
|Percentage profitable
|67.3
|%
|Total number of pips
|438
|Average pips per trade
|2.9
|Number of winning trades
|101
|Number of losing trades
|49
|Average winning trade
|6.20
|Average losing trade
|4.60
|Average winning pips
|6.8
|Average losing pips
|5.0
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Pips
|Profit
|Balance
|Dd
|15497891
|2007.04.12 01:17
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1406
|0.0000
|1.1414
|2007.04.12 08:15
|1.1404
|-2
|-0.35
|-0.35
|15498216
|2007.04.12 01:29
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1403
|0.0000
|1.1411
|2007.04.12 08:15
|1.1402
|-1
|-0.26
|-0.61
|15505600
|2007.04.12 07:07
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1401
|0.0000
|1.1409
|2007.04.12 08:15
|1.1403
|2
|0.88
|0.27
|15505868
|2007.04.12 07:12
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1398
|0.0000
|1.1406
|2007.04.12 08:15
|1.1404
|6
|4.21
|4.48
|15497109
|2007.04.12 00:55
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1409
|0.0000
|1.1417
|2007.04.12 08:16
|1.1403
|-6
|-0.53
|3.95
|15496793
|2007.04.12 00:40
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1412
|0.0000
|1.1420
|2007.04.12 08:17
|1.1404
|-8
|-0.70
|3.25
|15507507
|2007.04.12 08:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1403
|0.0000
|1.1395
|2007.04.12 09:10
|1.1402
|1
|0.09
|3.34
|15508764
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1406
|0.0000
|1.1398
|2007.04.12 09:10
|1.1402
|4
|0.70
|4.04
|15509174
|2007.04.12 08:54
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1409
|0.0000
|1.1401
|2007.04.12 09:10
|1.1401
|8
|2.11
|6.15
|15507214
|2007.04.12 08:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1399
|0.0000
|1.1391
|2007.04.12 09:11
|1.1401
|-2
|-0.18
|5.97
|*
|15543609
|2007.04.13 09:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1341
|1.1469
|1.1306
|2007.04.13 15:39
|1.1380
|-39
|-3.43
|2.54
|*
|15550366
|2007.04.13 13:16
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1359
|1.1470
|1.1325
|2007.04.13 15:39
|1.1381
|-22
|-3.87
|-1.33
|*
|15556990
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1379
|1.1471
|1.1344
|2007.04.13 15:39
|1.1380
|-1
|-0.35
|-1.68
|*
|15571033
|2007.04.16 00:28
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1360
|1.1488
|1.1325
|2007.04.16 08:20
|1.1344
|16
|1.41
|-0.27
|15580633
|2007.04.16 11:05
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1317
|1.1445
|1.1282
|2007.04.16 14:53
|1.1316
|1
|0.09
|-0.18
|15581792
|2007.04.16 12:26
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1335
|1.1316
|1.1261
|2007.04.16 14:53
|1.1316
|19
|3.36
|3.18
|15588994
|2007.04.16 16:40
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1301
|1.1429
|1.1266
|2007.04.17 10:04
|1.1320
|-19
|-1.68
|1.46
|15592678
|2007.04.16 21:58
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1320
|1.1430
|1.1285
|2007.04.17 10:04
|1.1321
|-1
|-0.18
|1.28
|15604942
|2007.04.17 08:13
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1338
|1.1430
|1.1303
|2007.04.17 10:04
|1.1322
|16
|5.65
|6.93
|15610766
|2007.04.17 10:05
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1317
|1.1445
|1.1282
|2007.04.18 01:51
|1.1294
|23
|2.04
|8.93
|15645644
|2007.04.18 06:50
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1305
|1.1415
|1.1270
|2007.04.18 13:20
|1.1291
|14
|2.48
|11.41
|15656131
|2007.04.18 12:01
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1323
|1.1301
|1.1246
|2007.04.18 13:20
|1.1292
|31
|10.98
|22.39
|15636998
|2007.04.18 01:54
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1286
|1.1414
|1.1251
|2007.04.18 13:21
|1.1290
|-4
|-0.35
|22.04
|15673518
|2007.04.18 20:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1276
|1.1404
|1.1241
|2007.04.19 09:52
|1.1271
|5
|0.44
|22.38
|15680355
|2007.04.19 02:38
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1294
|1.1270
|1.1215
|2007.04.19 09:52
|1.1270
|24
|4.26
|26.64
|15700291
|2007.04.19 11:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1243
|1.1371
|1.1208
|2007.04.20 12:30
|1.1260
|-17
|-1.51
|25.09
|15702383
|2007.04.19 11:59
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1260
|1.1371
|1.1226
|2007.04.20 12:30
|1.1259
|1
|0.18
|25.20
|15708049
|2007.04.19 13:33
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1278
|1.1370
|1.1243
|2007.04.20 12:30
|1.1268
|10
|3.55
|28.61
|15722880
|2007.04.19 19:32
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1298
|1.1372
|1.1263
|2007.04.20 12:30
|1.1263
|35
|24.86
|53.19
|15744934
|2007.04.20 12:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1240
|1.1368
|1.1205
|2007.04.20 14:19
|1.1236
|4
|0.36
|53.55
|15745799
|2007.04.20 13:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1259
|1.1237
|1.1182
|2007.04.20 14:19
|1.1237
|22
|3.92
|57.47
|15747783
|2007.04.20 14:19
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1230
|1.1205
|1.1150
|2007.04.24 10:32
|1.1205
|25
|2.23
|59.66
|15801945
|2007.04.24 17:14
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1229
|1.1101
|1.1264
|2007.04.26 10:16
|1.1176
|-53
|-4.74
|55.01
|15808581
|2007.04.25 02:50
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1211
|1.1101
|1.1246
|2007.04.26 10:16
|1.1175
|-36
|-6.44
|48.71
|15819247
|2007.04.25 12:48
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.1192
|1.1100
|1.1227
|2007.04.26 10:16
|1.1177
|-15
|-5.37
|43.61
|15821706
|2007.04.25 14:05
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1173
|1.1099
|1.1208
|2007.04.26 10:16
|1.1178
|5
|3.58
|47.73
|15823657
|2007.04.25 15:15
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1155
|1.1177
|1.1232
|2007.04.26 10:16
|1.1177
|22
|31.49
|80.30
|15855797
|2007.04.26 10:16
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1182
|1.1204
|1.1259
|2007.04.26 11:58
|1.1204
|22
|1.96
|82.26
|15897007
|2007.04.27 12:32
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1159
|1.1085
|1.1194
|2007.04.27 15:32
|1.1169
|10
|7.16
|89.42
|15898156
|2007.04.27 12:49
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1140
|1.1159
|1.1214
|2007.04.27 15:32
|1.1168
|28
|40.11
|129.53
|15879658
|2007.04.26 19:33
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1214
|1.1086
|1.1249
|2007.04.27 15:33
|1.1170
|-44
|-3.94
|125.61
|15889220
|2007.04.27 08:02
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1195
|1.1085
|1.1230
|2007.04.27 15:33
|1.1169
|-26
|-4.66
|120.95
|15891399
|2007.04.27 10:05
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.1177
|1.1085
|1.1212
|2007.04.27 15:33
|1.1170
|-7
|-2.51
|118.44
|15924529
|2007.04.30 00:46
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1171
|1.1043
|1.1191
|2007.04.30 06:26
|1.1191
|20
|1.79
|120.23
|15966481
|2007.04.30 09:31
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1166
|1.1294
|1.1146
|2007.04.30 12:31
|1.1146
|20
|1.79
|122.02
|15977068
|2007.04.30 12:31
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1138
|1.1266
|1.1118
|2007.04.30 12:38
|1.1118
|20
|1.80
|123.82
|15989377
|2007.04.30 14:38
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1082
|1.1210
|1.1062
|2007.04.30 14:59
|1.1062
|20
|1.81
|125.63
|16014366
|2007.05.01 02:13
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1088
|1.0978
|1.1108
|2007.05.01 14:17
|1.1071
|-17
|-3.07
|122.56
|16039304
|2007.05.01 13:24
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.1070
|1.0978
|1.1090
|2007.05.01 14:17
|1.1072
|2
|0.72
|123.28
|16039876
|2007.05.01 13:38
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1052
|1.0978
|1.1072
|2007.05.01 14:17
|1.1072
|20
|14.45
|137.73
|16013855
|2007.05.01 01:42
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1106
|1.0978
|1.1126
|2007.05.01 14:18
|1.1072
|-34
|-3.07
|134.66
|16071679
|2007.05.02 01:32
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1129
|1.1203
|1.1109
|2007.05.02 12:15
|1.1109
|20
|14.40
|149.06
|16052541
|2007.05.01 15:39
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1075
|1.1203
|1.1055
|2007.05.02 12:16
|1.1110
|-35
|-3.15
|145.87
|16056533
|2007.05.01 16:55
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1092
|1.1203
|1.1073
|2007.05.02 12:16
|1.1109
|-17
|-3.06
|142.74
|16056969
|2007.05.01 17:05
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1110
|1.1202
|1.1090
|2007.05.02 12:16
|1.1110
|0
|0.00
|142.60
|16108754
|2007.05.02 12:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1102
|1.1230
|1.1082
|2007.05.02 13:27
|1.1082
|20
|1.80
|144.40
|16114265
|2007.05.02 13:29
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1079
|1.1207
|1.1059
|2007.05.03 14:53
|1.1059
|20
|1.81
|146.11
|16170679
|2007.05.03 18:05
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1064
|1.0954
|1.1084
|2007.05.04 02:53
|1.1079
|15
|2.71
|148.87
|16169429
|2007.05.03 17:09
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1082
|1.0954
|1.1102
|2007.05.04 06:23
|1.1059
|-23
|-2.08
|146.81
|16306077
|2007.05.07 06:03
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1052
|1.1232
|1.1032
|2007.05.07 12:21
|1.1032
|20
|1.81
|148.62
|16370096
|2007.05.08 02:46
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1014
|1.1194
|1.0994
|2007.05.09 12:55
|1.1064
|-50
|-4.52
|144.06
|16393475
|2007.05.08 12:22
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1031
|1.1194
|1.1012
|2007.05.09 12:55
|1.1063
|-32
|-5.79
|138.20
|16394731
|2007.05.08 12:46
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1049
|1.1194
|1.1030
|2007.05.09 12:55
|1.1062
|-13
|-4.70
|133.36
|16423035
|2007.05.09 07:43
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1065
|1.1193
|1.1047
|2007.05.09 12:55
|1.1063
|2
|1.45
|134.81
|16423694
|2007.05.09 08:41
|sell
|1.60
|usdcadm
|1.1083
|1.1191
|1.1063
|2007.05.09 12:55
|1.1063
|20
|28.93
|163.74
|16450831
|2007.05.10 02:33
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1050
|1.1230
|1.1030
|2007.05.10 12:40
|1.1065
|-15
|-1.36
|162.38
|16455908
|2007.05.10 06:56
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1068
|1.1230
|1.1048
|2007.05.10 12:40
|1.1066
|2
|0.36
|162.74
|16460433
|2007.05.10 09:16
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1086
|1.1230
|1.1066
|2007.05.10 12:40
|1.1066
|20
|7.23
|169.97
|16493591
|2007.05.11 01:34
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1121
|1.0941
|1.1141
|2007.05.11 07:31
|1.1122
|1
|0.09
|170.06
|16495137
|2007.05.11 02:57
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1103
|1.0941
|1.1123
|2007.05.11 07:31
|1.1123
|20
|3.60
|173.66
|16502470
|2007.05.11 10:40
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1117
|1.1297
|1.1097
|2007.05.11 12:24
|1.1149
|-32
|-2.87
|170.79
|16503550
|2007.05.11 11:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1137
|1.1299
|1.1117
|2007.05.11 12:24
|1.1148
|-11
|-1.97
|168.82
|16503609
|2007.05.11 11:00
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1154
|1.1299
|1.1135
|2007.05.11 12:24
|1.1149
|5
|1.79
|170.61
|16521545
|2007.05.13 22:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1103
|1.1283
|1.1083
|2007.05.14 09:30
|1.1101
|2
|0.18
|170.79
|16532904
|2007.05.14 07:28
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1121
|1.1283
|1.1101
|2007.05.14 09:30
|1.1101
|20
|3.60
|174.39
|16536306
|2007.05.14 09:31
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1091
|1.1272
|1.1072
|2007.05.14 13:06
|1.1072
|19
|1.72
|176.11
|16540629
|2007.05.14 13:06
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1068
|1.1248
|1.1048
|2007.05.15 09:02
|1.1048
|20
|1.81
|177.88
|16559769
|2007.05.15 09:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1046
|1.1227
|1.1027
|2007.05.15 09:23
|1.1027
|19
|1.72
|179.60
|16564831
|2007.05.15 12:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1016
|1.1197
|1.0997
|2007.05.15 13:54
|1.0997
|19
|1.73
|181.33
|16570782
|2007.05.15 14:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0980
|1.1162
|1.0962
|2007.05.16 15:21
|1.1020
|-40
|-3.63
|177.66
|16595368
|2007.05.16 08:34
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0997
|1.1160
|1.0978
|2007.05.16 15:21
|1.1019
|-22
|-3.99
|173.67
|16616322
|2007.05.16 14:51
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1014
|1.1159
|1.0995
|2007.05.16 15:21
|1.1020
|-6
|-2.18
|171.49
|16618395
|2007.05.16 15:09
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1033
|1.1159
|1.1013
|2007.05.16 15:21
|1.1019
|14
|10.16
|181.65
|16621219
|2007.05.16 15:22
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1021
|1.0841
|1.1041
|2007.05.16 16:21
|1.1041
|20
|1.81
|183.46
|16627365
|2007.05.16 16:21
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1046
|1.0866
|1.1066
|2007.05.17 06:28
|1.1048
|2
|0.18
|183.71
|16634141
|2007.05.16 23:56
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1028
|1.0866
|1.1048
|2007.05.17 06:28
|1.1048
|20
|3.62
|187.33
|16647876
|2007.05.17 11:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1017
|1.1201
|1.1001
|2007.05.17 11:04
|1.1001
|16
|1.45
|188.78
|16662368
|2007.05.17 14:37
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0989
|1.1169
|1.0969
|2007.05.18 06:54
|1.0969
|20
|1.82
|190.56
|16690985
|2007.05.18 07:57
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0954
|1.1134
|1.0934
|2007.05.18 08:56
|1.0934
|20
|1.83
|192.39
|16713112
|2007.05.18 12:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0916
|1.1096
|1.0896
|2007.05.18 14:30
|1.0896
|20
|1.84
|194.23
|16720277
|2007.05.18 14:36
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0901
|1.1081
|1.0881
|2007.05.18 15:31
|1.0881
|20
|1.84
|196.07
|16727141
|2007.05.18 15:31
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0878
|1.1058
|1.0858
|2007.05.21 06:52
|1.0876
|2
|0.18
|196.21
|16732569
|2007.05.18 17:41
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0897
|1.1059
|1.0877
|2007.05.21 06:52
|1.0877
|20
|3.68
|199.82
|16762374
|2007.05.21 07:11
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0867
|1.1047
|1.0847
|2007.05.21 08:24
|1.0847
|20
|1.84
|201.66
|16765655
|2007.05.21 08:28
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0851
|1.1031
|1.0831
|2007.05.21 10:08
|1.0831
|20
|1.85
|203.51
|16772538
|2007.05.21 10:19
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0841
|1.1021
|1.0821
|2007.05.21 16:48
|1.0839
|2
|0.18
|203.69
|16779582
|2007.05.21 10:56
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0859
|1.1021
|1.0839
|2007.05.21 16:48
|1.0839
|20
|3.69
|207.38
|16898882
|2007.05.23 07:07
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0881
|1.1025
|1.0861
|2007.05.23 08:52
|1.0868
|13
|4.78
|212.16
|16869867
|2007.05.22 15:24
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0863
|1.1025
|1.0843
|2007.05.23 08:53
|1.0868
|-5
|-0.92
|211.17
|16806213
|2007.05.21 21:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0845
|1.1025
|1.0825
|2007.05.23 08:54
|1.0869
|-24
|-2.21
|208.92
|16907847
|2007.05.23 09:38
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0863
|1.1043
|1.0843
|2007.05.23 11:46
|1.0843
|20
|1.84
|210.76
|16919795
|2007.05.23 12:05
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0825
|1.1005
|1.0805
|2007.05.23 14:45
|1.0823
|2
|0.18
|210.94
|16923422
|2007.05.23 13:25
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0843
|1.1005
|1.0823
|2007.05.23 14:45
|1.0823
|20
|3.70
|214.64
|16941119
|2007.05.23 22:36
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0836
|1.0656
|1.0856
|2007.05.24 15:10
|1.0837
|1
|0.09
|214.73
|16966905
|2007.05.24 12:52
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0817
|1.0655
|1.0837
|2007.05.24 15:10
|1.0837
|20
|3.69
|218.42
|16977187
|2007.05.24 15:47
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0846
|1.0666
|1.0866
|2007.05.25 10:07
|1.0866
|20
|1.84
|220.28
|17002233
|2007.05.25 10:08
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0872
|1.0692
|1.0892
|2007.05.25 14:59
|1.0800
|-72
|-13.33
|206.95
|17005021
|2007.05.25 12:02
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.0854
|1.0692
|1.0874
|2007.05.25 14:59
|1.0801
|-53
|-19.63
|187.32
|17005274
|2007.05.25 12:08
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.0835
|1.0691
|1.0855
|2007.05.25 14:59
|1.0800
|-35
|-25.93
|161.39
|17007675
|2007.05.25 12:52
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.0816
|1.0690
|1.0836
|2007.05.25 14:59
|1.0800
|-16
|-23.70
|137.69
|17009757
|2007.05.25 14:05
|buy
|3.20
|usdcadm
|1.0797
|1.0689
|1.0817
|2007.05.25 14:59
|1.0800
|3
|8.89
|146.58
|17011255
|2007.05.25 14:09
|buy
|6.40
|usdcadm
|1.0779
|1.0689
|1.0799
|2007.05.25 14:59
|1.0799
|20
|118.51
|265.09
|17016596
|2007.05.25 17:34
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0789
|1.0969
|1.0769
|2007.05.29 13:00
|1.0804
|-15
|-2.78
|262.17
|17025128
|2007.05.28 02:18
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0807
|1.0969
|1.0787
|2007.05.29 13:00
|1.0805
|2
|0.74
|262.77
|17046082
|2007.05.29 05:54
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.0825
|1.0969
|1.0805
|2007.05.29 13:00
|1.0805
|20
|14.81
|277.58
|17066824
|2007.05.29 13:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0787
|1.0967
|1.0767
|2007.05.29 13:06
|1.0767
|20
|3.72
|281.30
|17068121
|2007.05.29 13:37
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0720
|1.0900
|1.0700
|2007.05.30 07:34
|1.0719
|1
|0.19
|281.42
|17089664
|2007.05.29 21:20
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0738
|1.0900
|1.0718
|2007.05.30 07:34
|1.0718
|20
|7.46
|288.88
|17106838
|2007.05.30 07:36
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0717
|1.0897
|1.0697
|2007.05.30 08:47
|1.0697
|20
|3.74
|292.62
|17117393
|2007.05.30 12:01
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0717
|1.0879
|1.0697
|2007.05.30 23:53
|1.0737
|-20
|-7.45
|284.75
|17119859
|2007.05.30 12:50
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.0737
|1.0881
|1.0717
|2007.05.30 23:53
|1.0736
|1
|0.75
|284.66
|17126144
|2007.05.30 14:45
|sell
|1.60
|usdcadm
|1.0756
|1.0882
|1.0736
|2007.05.30 23:53
|1.0736
|20
|29.81
|312.79
|17112491
|2007.05.30 10:10
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0699
|1.0879
|1.0679
|2007.05.30 23:54
|1.0736
|-37
|-6.89
|305.69
|17136249
|2007.05.30 23:56
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0729
|1.0910
|1.0710
|2007.05.31 08:48
|1.0710
|19
|3.55
|309.24
|17152474
|2007.05.31 10:36
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0701
|1.0881
|1.0681
|2007.05.31 12:31
|1.0681
|20
|3.74
|312.98
|17160699
|2007.05.31 12:46
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0685
|1.0865
|1.0665
|2007.06.01 10:48
|1.0684
|1
|0.19
|313.17
|17168000
|2007.05.31 14:32
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0703
|1.0865
|1.0683
|2007.06.01 10:48
|1.0683
|20
|7.49
|320.66
|17193654
|2007.06.01 11:17
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0673
|1.0853
|1.0653
|2007.06.01 14:54
|1.0653
|20
|3.75
|324.41
|17220651
|2007.06.01 15:06
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0627
|1.0807
|1.0607
|2007.06.01 15:33
|1.0607
|20
|3.77
|328.18
|17222920
|2007.06.01 15:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0602
|1.0782
|1.0582
|2007.06.04 06:04
|1.0601
|1
|0.19
|328.30
|17226238
|2007.06.01 17:09
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0620
|1.0782
|1.0600
|2007.06.04 06:04
|1.0600
|20
|7.55
|335.71
|17241480
|2007.06.04 06:04
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0595
|1.0775
|1.0575
|2007.06.04 06:08
|1.0575
|20
|1.90
|337.61
|17252060
|2007.06.04 09:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0555
|1.0735
|1.0535
|2007.06.05 12:08
|1.0572
|-17
|-1.60
|335.99
|17262626
|2007.06.04 12:05
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.0574
|1.0736
|1.0554
|2007.06.05 12:08
|1.0571
|3
|0.29
|336.24
|17322332
|2007.06.05 09:44
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.0592
|1.0736
|1.0572
|2007.06.05 12:08
|1.0572
|20
|15.13
|351.37
|17350388
|2007.06.05 15:00
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0614
|1.0434
|1.0634
|2007.06.05 17:22
|1.0634
|20
|3.76
|355.13
|17359097
|2007.06.06 02:47
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.0609
|1.0447
|1.0629
|2007.06.06 08:01
|1.0611
|2
|0.75
|355.88
|17359214
|2007.06.06 02:54
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.0592
|1.0447
|1.0611
|2007.06.06 08:01
|1.0611
|19
|14.32
|370.20
|17354730
|2007.06.05 19:33
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0627
|1.0447
|1.0647
|2007.06.06 08:02
|1.0612
|-15
|-2.83
|367.42
|17367478
|2007.06.06 12:10
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.0609
|1.0447
|1.0629
|2007.06.06 16:05
|1.0593
|-16
|-6.04
|361.38
|17371277
|2007.06.06 12:57
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.0591
|1.0447
|1.0611
|2007.06.06 16:05
|1.0594
|3
|2.27
|363.65
|17372953
|2007.06.06 14:05
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.0574
|1.0447
|1.0593
|2007.06.06 16:05
|1.0593
|19
|28.70
|392.35
|17365623
|2007.06.06 10:35
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0627
|1.0446
|1.0646
|2007.06.06 16:06
|1.0592
|-35
|-6.61
|385.74
|17378017
|2007.06.06 18:34
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0580
|1.0760
|1.0560
|2007.06.07 12:49
|1.0596
|-16
|-3.02
|382.51
|17395064
|2007.06.07 11:00
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0596
|1.0760
|1.0578
|2007.06.07 12:49
|1.0595
|1
|0.38
|382.89
|17398784
|2007.06.07 12:30
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.0615
|1.0759
|1.0595
|2007.06.07 12:49
|1.0595
|20
|15.10
|397.99
|17400079
|2007.06.07 13:31
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0589
|1.0769
|1.0569
|2007.06.07 23:25
|1.0623
|-34
|-6.40
|391.52
|17404172
|2007.06.07 14:57
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.0607
|1.0769
|1.0587
|2007.06.07 23:25
|1.0624
|-17
|-6.40
|384.98
|17416546
|2007.06.07 20:48
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.0644
|1.0788
|1.0624
|2007.06.07 23:25
|1.0624
|20
|15.06
|399.76
|17419113
|2007.06.07 23:48
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0616
|1.0796
|1.0596
|2007.06.08 05:47
|1.0632
|-16
|-3.01
|396.75