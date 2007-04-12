MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 396.75Initial deposit 0.00
Gross profit 625.80Interest earned -3.81
Gross loss 225.24Commission paid 0.00
 
Total number of trades 150Percentage profitable 67.3%
Total number of pips 438Average pips per trade 2.9
 
Number of winning trades 101Number of losing trades 49
Average winning trade 6.20Average losing trade 4.60
Average winning pips 6.8Average losing pips 5.0
 
 

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
154978912007.04.12 01:17buy 0.20usdcadm1.14060.00001.14142007.04.12 08:151.1404-2 -0.35 -0.35
154982162007.04.12 01:29buy 0.30usdcadm1.14030.00001.14112007.04.12 08:151.1402-1 -0.26 -0.61
155056002007.04.12 07:07buy 0.50usdcadm1.14010.00001.14092007.04.12 08:151.14032 0.88 0.27
155058682007.04.12 07:12buy 0.80usdcadm1.13980.00001.14062007.04.12 08:151.14046 4.21 4.48
154971092007.04.12 00:55buy 0.10usdcadm1.14090.00001.14172007.04.12 08:161.1403-6 -0.53 3.95
154967932007.04.12 00:40buy 0.10usdcadm1.14120.00001.14202007.04.12 08:171.1404-8 -0.70 3.25
155075072007.04.12 08:15sell 0.10usdcadm1.14030.00001.13952007.04.12 09:101.14021 0.09 3.34
155087642007.04.12 08:49sell 0.20usdcadm1.14060.00001.13982007.04.12 09:101.14024 0.70 4.04
155091742007.04.12 08:54sell 0.30usdcadm1.14090.00001.14012007.04.12 09:101.14018 2.11 6.15
155072142007.04.12 08:00sell 0.10usdcadm1.13990.00001.13912007.04.12 09:111.1401-2 -0.18 5.97*
155436092007.04.13 09:01sell 0.10usdcadm1.13411.14691.13062007.04.13 15:391.1380-39 -3.43 2.54*
155503662007.04.13 13:16sell 0.20usdcadm1.13591.14701.13252007.04.13 15:391.1381-22 -3.87 -1.33*
155569902007.04.13 15:13sell 0.40usdcadm1.13791.14711.13442007.04.13 15:391.1380-1 -0.35 -1.68*
155710332007.04.16 00:28sell 0.10usdcadm1.13601.14881.13252007.04.16 08:201.134416 1.41 -0.27
155806332007.04.16 11:05sell 0.10usdcadm1.13171.14451.12822007.04.16 14:531.13161 0.09 -0.18
155817922007.04.16 12:26sell 0.20usdcadm1.13351.13161.12612007.04.16 14:531.131619 3.36 3.18
155889942007.04.16 16:40sell 0.10usdcadm1.13011.14291.12662007.04.17 10:041.1320-19 -1.68 1.46
155926782007.04.16 21:58sell 0.20usdcadm1.13201.14301.12852007.04.17 10:041.1321-1 -0.18 1.28
156049422007.04.17 08:13sell 0.40usdcadm1.13381.14301.13032007.04.17 10:041.132216 5.65 6.93
156107662007.04.17 10:05sell 0.10usdcadm1.13171.14451.12822007.04.18 01:511.129423 2.04 8.93
156456442007.04.18 06:50sell 0.20usdcadm1.13051.14151.12702007.04.18 13:201.129114 2.48 11.41
156561312007.04.18 12:01sell 0.40usdcadm1.13231.13011.12462007.04.18 13:201.129231 10.98 22.39
156369982007.04.18 01:54sell 0.10usdcadm1.12861.14141.12512007.04.18 13:211.1290-4 -0.35 22.04
156735182007.04.18 20:07sell 0.10usdcadm1.12761.14041.12412007.04.19 09:521.12715 0.44 22.38
156803552007.04.19 02:38sell 0.20usdcadm1.12941.12701.12152007.04.19 09:521.127024 4.26 26.64
157002912007.04.19 11:02sell 0.10usdcadm1.12431.13711.12082007.04.20 12:301.1260-17 -1.51 25.09
157023832007.04.19 11:59sell 0.20usdcadm1.12601.13711.12262007.04.20 12:301.12591 0.18 25.20
157080492007.04.19 13:33sell 0.40usdcadm1.12781.13701.12432007.04.20 12:301.126810 3.55 28.61
157228802007.04.19 19:32sell 0.80usdcadm1.12981.13721.12632007.04.20 12:301.126335 24.86 53.19
157449342007.04.20 12:30sell 0.10usdcadm1.12401.13681.12052007.04.20 14:191.12364 0.36 53.55
157457992007.04.20 13:00sell 0.20usdcadm1.12591.12371.11822007.04.20 14:191.123722 3.92 57.47
157477832007.04.20 14:19sell 0.10usdcadm1.12301.12051.11502007.04.24 10:321.120525 2.23 59.66
158019452007.04.24 17:14buy 0.10usdcadm1.12291.11011.12642007.04.26 10:161.1176-53 -4.74 55.01
158085812007.04.25 02:50buy 0.20usdcadm1.12111.11011.12462007.04.26 10:161.1175-36 -6.44 48.71
158192472007.04.25 12:48buy 0.40usdcadm1.11921.11001.12272007.04.26 10:161.1177-15 -5.37 43.61
158217062007.04.25 14:05buy 0.80usdcadm1.11731.10991.12082007.04.26 10:161.11785 3.58 47.73
158236572007.04.25 15:15buy 1.60usdcadm1.11551.11771.12322007.04.26 10:161.117722 31.49 80.30
158557972007.04.26 10:16buy 0.10usdcadm1.11821.12041.12592007.04.26 11:581.120422 1.96 82.26
158970072007.04.27 12:32buy 0.80usdcadm1.11591.10851.11942007.04.27 15:321.116910 7.16 89.42
158981562007.04.27 12:49buy 1.60usdcadm1.11401.11591.12142007.04.27 15:321.116828 40.11 129.53
158796582007.04.26 19:33buy 0.10usdcadm1.12141.10861.12492007.04.27 15:331.1170-44 -3.94 125.61
158892202007.04.27 08:02buy 0.20usdcadm1.11951.10851.12302007.04.27 15:331.1169-26 -4.66 120.95
158913992007.04.27 10:05buy 0.40usdcadm1.11771.10851.12122007.04.27 15:331.1170-7 -2.51 118.44
159245292007.04.30 00:46buy 0.10usdcadm1.11711.10431.11912007.04.30 06:261.119120 1.79 120.23
159664812007.04.30 09:31sell 0.10usdcadm1.11661.12941.11462007.04.30 12:311.114620 1.79 122.02
159770682007.04.30 12:31sell 0.10usdcadm1.11381.12661.11182007.04.30 12:381.111820 1.80 123.82
159893772007.04.30 14:38sell 0.10usdcadm1.10821.12101.10622007.04.30 14:591.106220 1.81 125.63
160143662007.05.01 02:13buy 0.20usdcadm1.10881.09781.11082007.05.01 14:171.1071-17 -3.07 122.56
160393042007.05.01 13:24buy 0.40usdcadm1.10701.09781.10902007.05.01 14:171.10722 0.72 123.28
160398762007.05.01 13:38buy 0.80usdcadm1.10521.09781.10722007.05.01 14:171.107220 14.45 137.73
160138552007.05.01 01:42buy 0.10usdcadm1.11061.09781.11262007.05.01 14:181.1072-34 -3.07 134.66
160716792007.05.02 01:32sell 0.80usdcadm1.11291.12031.11092007.05.02 12:151.110920 14.40 149.06
160525412007.05.01 15:39sell 0.10usdcadm1.10751.12031.10552007.05.02 12:161.1110-35 -3.15 145.87
160565332007.05.01 16:55sell 0.20usdcadm1.10921.12031.10732007.05.02 12:161.1109-17 -3.06 142.74
160569692007.05.01 17:05sell 0.40usdcadm1.11101.12021.10902007.05.02 12:161.11100 0.00 142.60
161087542007.05.02 12:16sell 0.10usdcadm1.11021.12301.10822007.05.02 13:271.108220 1.80 144.40
161142652007.05.02 13:29sell 0.10usdcadm1.10791.12071.10592007.05.03 14:531.105920 1.81 146.11
161706792007.05.03 18:05buy 0.20usdcadm1.10641.09541.10842007.05.04 02:531.107915 2.71 148.87
161694292007.05.03 17:09buy 0.10usdcadm1.10821.09541.11022007.05.04 06:231.1059-23 -2.08 146.81
163060772007.05.07 06:03sell 0.10usdcadm1.10521.12321.10322007.05.07 12:211.103220 1.81 148.62
163700962007.05.08 02:46sell 0.10usdcadm1.10141.11941.09942007.05.09 12:551.1064-50 -4.52 144.06
163934752007.05.08 12:22sell 0.20usdcadm1.10311.11941.10122007.05.09 12:551.1063-32 -5.79 138.20
163947312007.05.08 12:46sell 0.40usdcadm1.10491.11941.10302007.05.09 12:551.1062-13 -4.70 133.36
164230352007.05.09 07:43sell 0.80usdcadm1.10651.11931.10472007.05.09 12:551.10632 1.45 134.81
164236942007.05.09 08:41sell 1.60usdcadm1.10831.11911.10632007.05.09 12:551.106320 28.93 163.74
164508312007.05.10 02:33sell 0.10usdcadm1.10501.12301.10302007.05.10 12:401.1065-15 -1.36 162.38
164559082007.05.10 06:56sell 0.20usdcadm1.10681.12301.10482007.05.10 12:401.10662 0.36 162.74
164604332007.05.10 09:16sell 0.40usdcadm1.10861.12301.10662007.05.10 12:401.106620 7.23 169.97
164935912007.05.11 01:34buy 0.10usdcadm1.11211.09411.11412007.05.11 07:311.11221 0.09 170.06
164951372007.05.11 02:57buy 0.20usdcadm1.11031.09411.11232007.05.11 07:311.112320 3.60 173.66
165024702007.05.11 10:40sell 0.10usdcadm1.11171.12971.10972007.05.11 12:241.1149-32 -2.87 170.79
165035502007.05.11 11:00sell 0.20usdcadm1.11371.12991.11172007.05.11 12:241.1148-11 -1.97 168.82
165036092007.05.11 11:00sell 0.40usdcadm1.11541.12991.11352007.05.11 12:241.11495 1.79 170.61
165215452007.05.13 22:00sell 0.10usdcadm1.11031.12831.10832007.05.14 09:301.11012 0.18 170.79
165329042007.05.14 07:28sell 0.20usdcadm1.11211.12831.11012007.05.14 09:301.110120 3.60 174.39
165363062007.05.14 09:31sell 0.10usdcadm1.10911.12721.10722007.05.14 13:061.107219 1.72 176.11
165406292007.05.14 13:06sell 0.10usdcadm1.10681.12481.10482007.05.15 09:021.104820 1.81 177.88
165597692007.05.15 09:02sell 0.10usdcadm1.10461.12271.10272007.05.15 09:231.102719 1.72 179.60
165648312007.05.15 12:30sell 0.10usdcadm1.10161.11971.09972007.05.15 13:541.099719 1.73 181.33
165707822007.05.15 14:02sell 0.10usdcadm1.09801.11621.09622007.05.16 15:211.1020-40 -3.63 177.66
165953682007.05.16 08:34sell 0.20usdcadm1.09971.11601.09782007.05.16 15:211.1019-22 -3.99 173.67
166163222007.05.16 14:51sell 0.40usdcadm1.10141.11591.09952007.05.16 15:211.1020-6 -2.18 171.49
166183952007.05.16 15:09sell 0.80usdcadm1.10331.11591.10132007.05.16 15:211.101914 10.16 181.65
166212192007.05.16 15:22buy 0.10usdcadm1.10211.08411.10412007.05.16 16:211.104120 1.81 183.46
166273652007.05.16 16:21buy 0.10usdcadm1.10461.08661.10662007.05.17 06:281.10482 0.18 183.71
166341412007.05.16 23:56buy 0.20usdcadm1.10281.08661.10482007.05.17 06:281.104820 3.62 187.33
166478762007.05.17 11:00sell 0.10usdcadm1.10171.12011.10012007.05.17 11:041.100116 1.45 188.78
166623682007.05.17 14:37sell 0.10usdcadm1.09891.11691.09692007.05.18 06:541.096920 1.82 190.56
166909852007.05.18 07:57sell 0.10usdcadm1.09541.11341.09342007.05.18 08:561.093420 1.83 192.39
167131122007.05.18 12:30sell 0.10usdcadm1.09161.10961.08962007.05.18 14:301.089620 1.84 194.23
167202772007.05.18 14:36sell 0.10usdcadm1.09011.10811.08812007.05.18 15:311.088120 1.84 196.07
167271412007.05.18 15:31sell 0.10usdcadm1.08781.10581.08582007.05.21 06:521.08762 0.18 196.21
167325692007.05.18 17:41sell 0.20usdcadm1.08971.10591.08772007.05.21 06:521.087720 3.68 199.82
167623742007.05.21 07:11sell 0.10usdcadm1.08671.10471.08472007.05.21 08:241.084720 1.84 201.66
167656552007.05.21 08:28sell 0.10usdcadm1.08511.10311.08312007.05.21 10:081.083120 1.85 203.51
167725382007.05.21 10:19sell 0.10usdcadm1.08411.10211.08212007.05.21 16:481.08392 0.18 203.69
167795822007.05.21 10:56sell 0.20usdcadm1.08591.10211.08392007.05.21 16:481.083920 3.69 207.38
168988822007.05.23 07:07sell 0.40usdcadm1.08811.10251.08612007.05.23 08:521.086813 4.78 212.16
168698672007.05.22 15:24sell 0.20usdcadm1.08631.10251.08432007.05.23 08:531.0868-5 -0.92 211.17
168062132007.05.21 21:01sell 0.10usdcadm1.08451.10251.08252007.05.23 08:541.0869-24 -2.21 208.92
169078472007.05.23 09:38sell 0.10usdcadm1.08631.10431.08432007.05.23 11:461.084320 1.84 210.76
169197952007.05.23 12:05sell 0.10usdcadm1.08251.10051.08052007.05.23 14:451.08232 0.18 210.94
169234222007.05.23 13:25sell 0.20usdcadm1.08431.10051.08232007.05.23 14:451.082320 3.70 214.64
169411192007.05.23 22:36buy 0.10usdcadm1.08361.06561.08562007.05.24 15:101.08371 0.09 214.73
169669052007.05.24 12:52buy 0.20usdcadm1.08171.06551.08372007.05.24 15:101.083720 3.69 218.42
169771872007.05.24 15:47buy 0.10usdcadm1.08461.06661.08662007.05.25 10:071.086620 1.84 220.28
170022332007.05.25 10:08buy 0.20usdcadm1.08721.06921.08922007.05.25 14:591.0800-72 -13.33 206.95
170050212007.05.25 12:02buy 0.40usdcadm1.08541.06921.08742007.05.25 14:591.0801-53 -19.63 187.32
170052742007.05.25 12:08buy 0.80usdcadm1.08351.06911.08552007.05.25 14:591.0800-35 -25.93 161.39
170076752007.05.25 12:52buy 1.60usdcadm1.08161.06901.08362007.05.25 14:591.0800-16 -23.70 137.69
170097572007.05.25 14:05buy 3.20usdcadm1.07971.06891.08172007.05.25 14:591.08003 8.89 146.58
170112552007.05.25 14:09buy 6.40usdcadm1.07791.06891.07992007.05.25 14:591.079920 118.51 265.09
170165962007.05.25 17:34sell 0.20usdcadm1.07891.09691.07692007.05.29 13:001.0804-15 -2.78 262.17
170251282007.05.28 02:18sell 0.40usdcadm1.08071.09691.07872007.05.29 13:001.08052 0.74 262.77
170460822007.05.29 05:54sell 0.80usdcadm1.08251.09691.08052007.05.29 13:001.080520 14.81 277.58
170668242007.05.29 13:00sell 0.20usdcadm1.07871.09671.07672007.05.29 13:061.076720 3.72 281.30
170681212007.05.29 13:37sell 0.20usdcadm1.07201.09001.07002007.05.30 07:341.07191 0.19 281.42
170896642007.05.29 21:20sell 0.40usdcadm1.07381.09001.07182007.05.30 07:341.071820 7.46 288.88
171068382007.05.30 07:36sell 0.20usdcadm1.07171.08971.06972007.05.30 08:471.069720 3.74 292.62
171173932007.05.30 12:01sell 0.40usdcadm1.07171.08791.06972007.05.30 23:531.0737-20 -7.45 284.75
171198592007.05.30 12:50sell 0.80usdcadm1.07371.08811.07172007.05.30 23:531.07361 0.75 284.66
171261442007.05.30 14:45sell 1.60usdcadm1.07561.08821.07362007.05.30 23:531.073620 29.81 312.79
171124912007.05.30 10:10sell 0.20usdcadm1.06991.08791.06792007.05.30 23:541.0736-37 -6.89 305.69
171362492007.05.30 23:56sell 0.20usdcadm1.07291.09101.07102007.05.31 08:481.071019 3.55 309.24
171524742007.05.31 10:36sell 0.20usdcadm1.07011.08811.06812007.05.31 12:311.068120 3.74 312.98
171606992007.05.31 12:46sell 0.20usdcadm1.06851.08651.06652007.06.01 10:481.06841 0.19 313.17
171680002007.05.31 14:32sell 0.40usdcadm1.07031.08651.06832007.06.01 10:481.068320 7.49 320.66
171936542007.06.01 11:17sell 0.20usdcadm1.06731.08531.06532007.06.01 14:541.065320 3.75 324.41
172206512007.06.01 15:06sell 0.20usdcadm1.06271.08071.06072007.06.01 15:331.060720 3.77 328.18
172229202007.06.01 15:33sell 0.20usdcadm1.06021.07821.05822007.06.04 06:041.06011 0.19 328.30
172262382007.06.01 17:09sell 0.40usdcadm1.06201.07821.06002007.06.04 06:041.060020 7.55 335.71
172414802007.06.04 06:04sell 0.10usdcadm1.05951.07751.05752007.06.04 06:081.057520 1.90 337.61
172520602007.06.04 09:07sell 0.10usdcadm1.05551.07351.05352007.06.05 12:081.0572-17 -1.60 335.99
172626262007.06.04 12:05sell 0.10usdcadm1.05741.07361.05542007.06.05 12:081.05713 0.29 336.24
173223322007.06.05 09:44sell 0.80usdcadm1.05921.07361.05722007.06.05 12:081.057220 15.13 351.37
173503882007.06.05 15:00buy 0.20usdcadm1.06141.04341.06342007.06.05 17:221.063420 3.76 355.13
173590972007.06.06 02:47buy 0.40usdcadm1.06091.04471.06292007.06.06 08:011.06112 0.75 355.88
173592142007.06.06 02:54buy 0.80usdcadm1.05921.04471.06112007.06.06 08:011.061119 14.32 370.20
173547302007.06.05 19:33buy 0.20usdcadm1.06271.04471.06472007.06.06 08:021.0612-15 -2.83 367.42
173674782007.06.06 12:10buy 0.40usdcadm1.06091.04471.06292007.06.06 16:051.0593-16 -6.04 361.38
173712772007.06.06 12:57buy 0.80usdcadm1.05911.04471.06112007.06.06 16:051.05943 2.27 363.65
173729532007.06.06 14:05buy 1.60usdcadm1.05741.04471.05932007.06.06 16:051.059319 28.70 392.35
173656232007.06.06 10:35buy 0.20usdcadm1.06271.04461.06462007.06.06 16:061.0592-35 -6.61 385.74
173780172007.06.06 18:34sell 0.20usdcadm1.05801.07601.05602007.06.07 12:491.0596-16 -3.02 382.51
173950642007.06.07 11:00sell 0.40usdcadm1.05961.07601.05782007.06.07 12:491.05951 0.38 382.89
173987842007.06.07 12:30sell 0.80usdcadm1.06151.07591.05952007.06.07 12:491.059520 15.10 397.99
174000792007.06.07 13:31sell 0.20usdcadm1.05891.07691.05692007.06.07 23:251.0623-34 -6.40 391.52
174041722007.06.07 14:57sell 0.40usdcadm1.06071.07691.05872007.06.07 23:251.0624-17 -6.40 384.98
174165462007.06.07 20:48sell 0.80usdcadm1.06441.07881.06242007.06.07 23:251.062420 15.06 399.76
174191132007.06.07 23:48sell 0.20usdcadm1.06161.07961.05962007.06.08 05:471.0632-16 -3.01 396.75