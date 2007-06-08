|Account: 474772
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 June 11, 22:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10247001
|2007.06.08 00:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9762
|2007.06.08 09:13
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10240935
|2007.06.07 19:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.06.08 09:14
|1.9760
|0.00
|0.00
|-0.39
|7.00
|10253214
|2007.06.08 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.06.08 10:11
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10255144
|2007.06.08 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9715
|2007.06.08 10:22
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10256077
|2007.06.08 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9687
|2007.06.08 10:52
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10259927
|2007.06.08 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|2007.06.08 12:23
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10257844
|2007.06.08 10:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|1.9664
|2007.06.08 12:23
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10262122
|2007.06.08 12:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9655
|2007.06.08 12:38
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10265168
|2007.06.08 12:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9648
|2007.06.08 13:07
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10263499
|2007.06.08 12:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.06.08 13:07
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10273797
|2007.06.08 15:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9652
|2007.06.08 18:24
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10271594
|2007.06.08 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2007.06.08 18:24
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10266619
|2007.06.08 13:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.06.08 18:24
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10282913
|2007.06.08 18:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9645
|2007.06.08 19:08
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10282455
|2007.06.08 18:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|2007.06.08 19:08
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10286489
|2007.06.08 22:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|2007.06.11 05:56
|1.9653
|0.00
|0.00
|-0.39
|20.00
|[tp]
|10285785
|2007.06.08 21:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9658
|0.0000
|1.9638
|2007.06.11 05:56
|1.9653
|0.00
|0.00
|-0.39
|5.00
|10283528
|2007.06.08 19:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9623
|2007.06.11 05:56
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.39
|-11.00
|10297558
|2007.06.11 08:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9660
|2007.06.11 09:36
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10295951
|2007.06.11 06:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9645
|2007.06.11 09:36
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10294924
|2007.06.11 05:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|2007.06.11 09:37
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10299333
|2007.06.11 09:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9679
|2007.06.11 11:20
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10305704
|2007.06.11 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.06.11 15:06
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10302677
|2007.06.11 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9703
|2007.06.11 15:06
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10309608
|2007.06.11 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9693
|2007.06.11 19:32
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|[tp]
|10308271
|2007.06.11 15:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9708
|2007.06.11 19:32
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|288.00
|Closed P/L:
|286.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10314160
|2007.06.11 19:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9721
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10314731
|2007.06.11 20:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9705
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|Floating P/L:
|8.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|286.44
|Floating P/L:
|8.00
|Margin:
|393.86
|Balance:
|926.09
|Equity:
|934.09
|Free Margin:
|542.23
|Details:
|Gross Profit:
|318.83
|Gross Loss:
|32.39
|Total Net Profit:
|286.44
|Profit Factor:
|9.84
|Expected Payoff:
|11.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|11.39 (1.33%)
|Relative Drawdown:
|1.33% (11.39)
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|21 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (88.46%)
|Loss trades (% of total):
|3 (11.54%)
|Largest
|profit trade:
|20.00
|loss trade:
|-11.39
|Average
|profit trade:
|13.86
|loss trade:
|-10.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (179.61)
|consecutive losses ($):
|1 (-11.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|179.61 (12)
|consecutive loss (count):
|-11.39 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1