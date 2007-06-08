North Finance Co Ltd

Account: 474772 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 June 11, 22:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
102470012007.06.08 00:18sell0.10gbpusd1.97820.00001.97622007.06.08 09:131.97620.000.000.0020.00
  [tp]
102409352007.06.07 19:49sell0.10gbpusd1.97670.00001.97472007.06.08 09:141.97600.000.00-0.397.00
102532142007.06.08 09:14sell0.10gbpusd1.97580.00001.97382007.06.08 10:111.97380.000.000.0020.00
  [tp]
102551442007.06.08 10:11sell0.10gbpusd1.97350.00001.97152007.06.08 10:221.97150.000.000.0020.00
  [tp]
102560772007.06.08 10:23sell0.10gbpusd1.97070.00001.96872007.06.08 10:521.96870.000.000.0020.00
  [tp]
102599272007.06.08 11:30sell0.10gbpusd1.97000.00001.96802007.06.08 12:231.96800.000.000.0020.00
  [tp]
102578442007.06.08 10:52sell0.10gbpusd1.96840.00001.96642007.06.08 12:231.96790.000.000.005.00
102621222007.06.08 12:24sell0.10gbpusd1.96750.00001.96552007.06.08 12:381.96550.000.000.0020.00
  [tp]
102651682007.06.08 12:53sell0.10gbpusd1.96680.00001.96482007.06.08 13:071.96480.000.000.0020.00
  [tp]
102634992007.06.08 12:38sell0.10gbpusd1.96520.00001.96322007.06.08 13:071.96480.000.000.004.00
102737972007.06.08 15:23sell0.10gbpusd1.96720.00001.96522007.06.08 18:241.96520.000.000.0020.00
  [tp]
102715942007.06.08 14:33sell0.10gbpusd1.96570.00001.96372007.06.08 18:241.96530.000.000.004.00
102666192007.06.08 13:07sell0.10gbpusd1.96420.00001.96222007.06.08 18:241.96520.000.000.00-10.00
102829132007.06.08 18:45sell0.10gbpusd1.96650.00001.96452007.06.08 19:081.96450.000.000.0020.00
  [tp]
102824552007.06.08 18:24sell0.10gbpusd1.96490.00001.96292007.06.08 19:081.96480.000.000.001.00
102864892007.06.08 22:25sell0.10gbpusd1.96730.00001.96532007.06.11 05:561.96530.000.00-0.3920.00
  [tp]
102857852007.06.08 21:26sell0.10gbpusd1.96580.00001.96382007.06.11 05:561.96530.000.00-0.395.00
102835282007.06.08 19:09sell0.10gbpusd1.96430.00001.96232007.06.11 05:561.96540.000.00-0.39-11.00
102975582007.06.11 08:33sell0.10gbpusd1.96800.00001.96602007.06.11 09:361.96600.000.000.0020.00
  [tp]
102959512007.06.11 06:27sell0.10gbpusd1.96650.00001.96452007.06.11 09:361.96600.000.000.005.00
102949242007.06.11 05:56sell0.10gbpusd1.96490.00001.96292007.06.11 09:371.96600.000.000.00-11.00
102993332007.06.11 09:37buy0.10gbpusd1.96590.00001.96792007.06.11 11:201.96790.000.000.0020.00
  [tp]
103057042007.06.11 13:30buy0.10gbpusd1.96660.00001.96862007.06.11 15:061.96860.000.000.0020.00
  [tp]
103026772007.06.11 11:20buy0.10gbpusd1.96830.00001.97032007.06.11 15:061.96860.000.000.003.00
103096082007.06.11 15:54buy0.10gbpusd1.96730.00001.96932007.06.11 19:321.96930.000.000.0020.00
  [tp]
103082712007.06.11 15:06buy0.10gbpusd1.96880.00001.97082007.06.11 19:321.96940.000.000.006.00
  0.00 0.00 -1.56 288.00
Closed P/L: 286.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
103141602007.06.11 19:32buy0.10gbpusd1.97010.00001.9721 1.96970.000.000.00-4.00
103147312007.06.11 20:14buy0.10gbpusd1.96850.00001.9705 1.96970.000.000.0012.00
  0.00 0.00 0.00 8.00
 Floating P/L: 8.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 286.44 Floating P/L: 8.00 Margin: 393.86
Balance: 926.09 Equity: 934.09 Free Margin: 542.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 318.83 Gross Loss: 32.39 Total Net Profit: 286.44
Profit Factor: 9.84 Expected Payoff: 11.02  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 11.39 (1.33%) Relative Drawdown: 1.33% (11.39)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 21 (85.71%) Long Positions (won %): 5 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 23 (88.46%) Loss trades (% of total): 3 (11.54%)
Largest profit trade: 20.00 loss trade: -11.39
Average profit trade: 13.86 loss trade: -10.80
Maximum consecutive wins ($): 12 (179.61) consecutive losses ($): 1 (-11.39)
Maximal consecutive profit (count): 179.61 (12) consecutive loss (count): -11.39 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1