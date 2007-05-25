|Account: 561475
|Name: 10.3_DS_RMI(3)
|Currency: USD
|2007 May 28, 18:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8866255
|2007.05.25 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.65
|-14.00
|10201
|RF1
|8868328
|2007.05.25 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-1.29
|-14.00
|10201
|RF1
|8868636
|2007.05.25 18:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|1.3466
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-2.58
|-4.00
|10201
|RF1
|8869513
|2007.05.25 18:39
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|1.3459
|2007.05.28 14:23
|1.3455
|0.00
|0.00
|-5.16
|48.00
|10201
|RF1
|8871179
|2007.05.25 22:19
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3452
|2007.05.28 01:29
|1.3452
|0.00
|0.00
|-10.33
|160.00
|10201
|RF1[tp]
|8865844
|2007.05.25 17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.25 17:06
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8864762
|2007.05.25 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.05.25 17:00
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8865067
|2007.05.25 16:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.25 17:00
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8863689
|2007.05.25 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3468
|2007.05.25 16:39
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8864144
|2007.05.25 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3462
|2007.05.25 16:38
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8862224
|2007.05.25 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3456
|2007.05.25 15:56
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8857884
|2007.05.25 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3449
|2007.05.25 13:12
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8858989
|2007.05.25 12:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3443
|2007.05.25 13:11
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8843075
|2007.05.24 18:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.05.24 19:48
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8844467
|2007.05.24 19:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3423
|2007.05.24 19:48
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8844785
|2007.05.24 19:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.05.24 19:48
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10201
|RF1
|8841655
|2007.05.24 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|1.3405
|2007.05.24 18:14
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|8841746
|2007.05.24 17:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|1.3411
|2007.05.24 18:14
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|8841887
|2007.05.24 17:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|1.3418
|2007.05.24 18:14
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|8842523
|2007.05.24 17:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3425
|2007.05.24 18:14
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|8839145
|2007.05.24 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.05.24 17:37
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8831490
|2007.05.24 12:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.05.24 15:35
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|8831739
|2007.05.24 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3423
|2007.05.24 15:35
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|8832161
|2007.05.24 12:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.05.24 15:35
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|8834668
|2007.05.24 15:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3436
|2007.05.24 15:35
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|8828305
|2007.05.24 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|1.3426
|2007.05.24 12:09
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8827175
|2007.05.24 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.05.24 10:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8822393
|2007.05.24 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3442
|2007.05.24 09:19
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8825443
|2007.05.24 08:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.05.24 09:19
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8810985
|2007.05.23 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|1.3502
|2007.05.23 16:30
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8811906
|2007.05.23 16:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.23 16:29
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8809177
|2007.05.23 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.23 15:53
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8810699
|2007.05.23 15:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|1.3497
|2007.05.23 15:53
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8807444
|2007.05.23 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.23 15:08
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8806646
|2007.05.23 14:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3488
|2007.05.23 14:53
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8805498
|2007.05.23 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|1.3477
|2007.05.23 14:46
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8797813
|2007.05.23 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3410
|2007.05.23 12:41
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|8800238
|2007.05.23 11:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.05.23 12:41
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10201
|RF1
|8800745
|2007.05.23 12:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.05.23 12:41
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8801409
|2007.05.23 12:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.05.23 12:40
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8801614
|2007.05.23 12:28
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.05.23 12:40
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8796994
|2007.05.23 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3432
|0.0000
|1.3422
|2007.05.23 10:52
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8796654
|2007.05.23 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3434
|2007.05.23 10:45
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8792238
|2007.05.23 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3462
|2007.05.23 09:05
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8789602
|2007.05.22 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.05.23 03:18
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.64
|-4.00
|10201
|RF1
|8790098
|2007.05.22 23:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.23 03:17
|1.3453
|0.00
|0.00
|-1.29
|6.00
|10201
|RF1
|8772720
|2007.05.22 03:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.05.22 09:15
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10201
|RF1
|8776059
|2007.05.22 08:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|1.3455
|2007.05.22 09:14
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8776710
|2007.05.22 09:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3472
|0.0000
|1.3462
|2007.05.22 09:14
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8756848
|2007.05.21 13:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.05.21 18:46
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8766367
|2007.05.21 17:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|1.3444
|2007.05.21 18:46
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8756242
|2007.05.21 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3449
|2007.05.21 13:37
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8755972
|2007.05.21 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3461
|2007.05.21 13:34
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8755301
|2007.05.21 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3483
|0.0000
|1.3473
|2007.05.21 13:33
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8754819
|2007.05.21 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3481
|0.0000
|1.3471
|2007.05.21 13:11
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8755021
|2007.05.21 12:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3488
|0.0000
|1.3478
|2007.05.21 13:11
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8754318
|2007.05.21 12:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3483
|2007.05.21 12:49
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8751263
|2007.05.21 09:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3496
|2007.05.21 12:41
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8746101
|2007.05.21 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|2007.05.21 04:47
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8747492
|2007.05.21 04:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3516
|0.0000
|1.3526
|2007.05.21 04:47
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8741644
|2007.05.18 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3522
|2007.05.21 00:11
|1.3522
|0.00
|0.00
|-0.65
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8740121
|2007.05.18 18:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3529
|2007.05.18 19:37
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8740800
|2007.05.18 18:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3523
|2007.05.18 19:33
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8741338
|2007.05.18 19:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3516
|2007.05.18 19:32
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8739600
|2007.05.18 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3529
|2007.05.18 18:24
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8739774
|2007.05.18 18:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3523
|2007.05.18 18:24
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10201
|RF1
|8739263
|2007.05.18 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3517
|2007.05.18 18:09
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8738637
|2007.05.18 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3505
|2007.05.18 18:07
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8731719
|2007.05.18 13:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3472
|0.0000
|1.3462
|2007.05.18 14:05
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8732572
|2007.05.18 14:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3468
|2007.05.18 14:05
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8730783
|2007.05.18 13:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3482
|0.0000
|1.3472
|2007.05.18 13:46
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8728356
|2007.05.18 11:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|1.3514
|2007.05.18 12:06
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8728842
|2007.05.18 11:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 12:06
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8726616
|2007.05.18 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3515
|2007.05.18 11:43
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8728019
|2007.05.18 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|1.3508
|2007.05.18 11:43
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8726198
|2007.05.18 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3513
|2007.05.18 11:11
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8726579
|2007.05.18 11:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 11:11
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8705442
|2007.05.17 12:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3547
|2007.05.17 14:39
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|8706025
|2007.05.17 12:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|2007.05.17 14:38
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8707081
|2007.05.17 13:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|1.3533
|2007.05.17 14:38
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10201
|RF1
|8707544
|2007.05.17 13:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|1.3527
|2007.05.17 14:38
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|8708401
|2007.05.17 14:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|2007.05.17 14:37
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8690468
|2007.05.16 18:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3516
|2007.05.16 19:03
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8689864
|2007.05.16 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3514
|2007.05.16 18:46
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8690094
|2007.05.16 18:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3531
|0.0000
|1.3521
|2007.05.16 18:46
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8689215
|2007.05.16 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3526
|2007.05.16 18:30
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8688772
|2007.05.16 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|1.3523
|2007.05.16 18:16
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8689001
|2007.05.16 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2007.05.16 18:16
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8688434
|2007.05.16 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3535
|2007.05.16 18:12
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8687851
|2007.05.16 18:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.16 18:11
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8686504
|2007.05.16 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2007.05.16 18:08
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8686302
|2007.05.16 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.16 17:04
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8686370
|2007.05.16 17:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2007.05.16 17:04
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8683667
|2007.05.16 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.16 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10201
|RF1
|8684309
|2007.05.16 15:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.16 16:15
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|8684410
|2007.05.16 15:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2007.05.16 16:15
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10201
|RF1
|8684608
|2007.05.16 16:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2007.05.16 16:15
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10201
|RF1[tp]
|8681868
|2007.05.16 14:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2007.05.16 15:42
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8664869
|2007.05.15 17:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.15 18:04
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8664350
|2007.05.15 17:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.15 17:58
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10201
|RF1
|8664803
|2007.05.15 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3603
|2007.05.15 17:58
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8663082
|2007.05.15 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3598
|2007.05.15 17:51
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8662102
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3586
|2007.05.15 17:40
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8661924
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3564
|0.0000
|1.3574
|2007.05.15 17:32
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8654256
|2007.05.15 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3520
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10201
|RF1
|8655132
|2007.05.15 14:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10201
|RF1
|8656598
|2007.05.15 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8656849
|2007.05.15 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3540
|2007.05.15 16:04
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|8657039
|2007.05.15 15:33
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8650571
|2007.05.15 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2007.05.15 13:11
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8645934
|2007.05.15 07:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 09:45
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|10201
|RF1
|8647681
|2007.05.15 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3540
|2007.05.15 09:45
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8648030
|2007.05.15 09:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.15 09:45
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8641620
|2007.05.14 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2007.05.15 06:37
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.44
|-5.00
|10201
|RF1
|8644767
|2007.05.15 04:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3548
|0.0000
|1.3538
|2007.05.15 06:37
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8617097
|2007.05.11 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|1.3535
|2007.05.11 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8617731
|2007.05.11 18:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.11 19:18
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8615369
|2007.05.11 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|1.3535
|2007.05.11 18:12
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8616718
|2007.05.11 18:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.11 18:12
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8613596
|2007.05.11 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3522
|2007.05.11 17:30
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8612717
|2007.05.11 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3510
|2007.05.11 16:34
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8612349
|2007.05.11 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 16:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8611701
|2007.05.11 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.05.11 15:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10201
|RF1
|8611867
|2007.05.11 15:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3503
|2007.05.11 15:47
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|8611923
|2007.05.11 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|1.3496
|2007.05.11 15:47
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8612092
|2007.05.11 15:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3479
|0.0000
|1.3489
|2007.05.11 15:47
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|8611150
|2007.05.11 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3513
|2007.05.11 15:34
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8611393
|2007.05.11 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3496
|0.0000
|1.3506
|2007.05.11 15:34
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8611549
|2007.05.11 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 15:34
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8610294
|2007.05.11 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 15:30
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8587012
|2007.05.10 16:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3502
|0.0000
|1.3492
|2007.05.10 17:03
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8587309
|2007.05.10 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3509
|0.0000
|1.3499
|2007.05.10 17:03
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8586532
|2007.05.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3490
|2007.05.10 16:41
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8586705
|2007.05.10 16:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3497
|2007.05.10 16:41
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8586128
|2007.05.10 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|1.3488
|2007.05.10 16:27
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8586296
|2007.05.10 16:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3495
|2007.05.10 16:27
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8585457
|2007.05.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|1.3500
|2007.05.10 16:20
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8584825
|2007.05.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3498
|2007.05.10 16:14
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8585075
|2007.05.10 16:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|1.3505
|2007.05.10 16:14
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8571369
|2007.05.10 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10201
|RF1
|8573669
|2007.05.10 11:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3560
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10201
|RF1
|8573925
|2007.05.10 11:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.10 12:44
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|8575790
|2007.05.10 12:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3547
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8576106
|2007.05.10 12:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8568152
|2007.05.10 04:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|1.3543
|2007.05.10 08:45
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8567652
|2007.05.10 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|2007.05.10 04:24
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8567801
|2007.05.10 04:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3527
|0.0000
|1.3537
|2007.05.10 04:21
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8560759
|2007.05.09 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3564
|2007.05.09 19:41
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8561685
|2007.05.09 19:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3557
|2007.05.09 19:41
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8558554
|2007.05.09 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3577
|2007.05.09 18:04
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10201
|RF1
|8558810
|2007.05.09 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3570
|2007.05.09 18:03
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10201
|RF1
|8559648
|2007.05.09 17:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3564
|2007.05.09 18:03
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8560443
|2007.05.09 17:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3557
|2007.05.09 18:03
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|8557354
|2007.05.09 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.09 16:33
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8549565
|2007.05.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3561
|2007.05.09 10:33
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8550764
|2007.05.09 09:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2007.05.09 10:32
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8551417
|2007.05.09 10:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.09 10:32
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10201
|RF1
|8532216
|2007.05.08 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3553
|2007.05.08 13:49
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8529857
|2007.05.08 11:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2007.05.08 13:07
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8527177
|2007.05.08 11:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3578
|2007.05.08 11:36
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8526745
|2007.05.08 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.05.08 11:12
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8516904
|2007.05.07 21:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3592
|2007.05.08 05:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.44
|-5.00
|10201
|RF1
|8521277
|2007.05.08 05:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.05.08 05:32
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8490533
|2007.05.04 16:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3622
|2007.05.04 19:27
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|8490829
|2007.05.04 16:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.05.04 19:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10201
|RF1
|8491208
|2007.05.04 16:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.04 19:24
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8491660
|2007.05.04 17:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.05.04 19:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|8493789
|2007.05.04 18:29
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.05.04 19:23
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8490231
|2007.05.04 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.04 16:37
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8489128
|2007.05.04 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.05.04 16:34
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8488979
|2007.05.04 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3610
|2007.05.04 16:34
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8488425
|2007.05.04 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.05.04 15:59
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8487886
|2007.05.04 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.04 15:52
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8488035
|2007.05.04 15:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.04 15:52
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8487348
|2007.05.04 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3586
|2007.05.04 15:46
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8486013
|2007.05.04 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3602
|2007.05.04 15:38
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10201
|RF1
|8486109
|2007.05.04 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.05.04 15:38
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10201
|RF1
|8486382
|2007.05.04 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.05.04 15:38
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8486466
|2007.05.04 15:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.05.04 15:38
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|8486750
|2007.05.04 15:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.05.04 15:38
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8484410
|2007.05.04 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.05.04 15:30
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8485454
|2007.05.04 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.04 15:30
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1[tp]
|8481197
|2007.05.04 11:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3535
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|8481231
|2007.05.04 11:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3552
|0.0000
|1.3542
|2007.05.04 11:50
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8481422
|2007.05.04 11:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|8481650
|2007.05.04 11:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.04 11:50
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|8481846
|2007.05.04 11:41
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|8469692
|2007.05.03 18:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.03 20:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8470326
|2007.05.03 19:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 20:02
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8470646
|2007.05.03 19:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.03 20:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8468230
|2007.05.03 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|1.3543
|2007.05.03 18:13
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8468858
|2007.05.03 17:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.03 18:13
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8469199
|2007.05.03 17:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 18:12
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8466590
|2007.05.03 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 17:24
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8466110
|2007.05.03 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.03 17:00
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1
|8466376
|2007.05.03 16:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3569
|2007.05.03 17:00
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1
|8462683
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3619
|2007.05.03 15:29
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8458573
|2007.05.03 09:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3628
|2007.05.03 10:03
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10201
|RF1
|8459468
|2007.05.03 09:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3621
|2007.05.03 10:03
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8458301
|2007.05.03 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3628
|2007.05.03 09:11
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8458460
|2007.05.03 09:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3621
|2007.05.03 09:11
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8458082
|2007.05.03 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3616
|2007.05.03 09:02
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8456891
|2007.05.03 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.05.03 08:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8457781
|2007.05.03 08:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.05.03 08:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8454522
|2007.05.03 02:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.03 06:54
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8449171
|2007.05.02 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.02 19:12
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8450020
|2007.05.02 19:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.05.02 19:12
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8447957
|2007.05.02 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.05.02 18:12
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10201
|RF1
|8448807
|2007.05.02 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.02 18:12
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8447647
|2007.05.02 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.05.02 17:25
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8446763
|2007.05.02 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8446829
|2007.05.02 17:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8446968
|2007.05.02 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8424042
|2007.05.01 18:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3585
|2007.05.01 19:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8424313
|2007.05.01 18:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.05.01 19:40
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8424765
|2007.05.01 19:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3598
|2007.05.01 19:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8417345
|2007.05.01 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|10201
|RF1
|8418336
|2007.05.01 16:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3662
|0.0000
|1.3672
|2007.05.01 18:24
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10201
|RF1
|8419630
|2007.05.01 17:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|10201
|RF1
|8421368
|2007.05.01 17:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3620
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10201
|RF1
|8421646
|2007.05.01 17:47
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.01 18:20
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10201
|RF1[tp]
|8416727
|2007.05.01 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.05.01 16:15
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8415537
|2007.05.01 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.05.01 15:31
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8412827
|2007.05.01 12:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|1.3624
|2007.05.01 13:30
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|8413480
|2007.05.01 13:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2007.05.01 13:30
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8408690
|2007.05.01 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3653
|0.0000
|1.3663
|2007.05.01 10:54
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|8410313
|2007.05.01 10:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2007.05.01 10:52
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|8410424
|2007.05.01 10:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3649
|2007.05.01 10:52
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|8410599
|2007.05.01 10:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|1.3642
|2007.05.01 10:52
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|8403569
|2007.05.01 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3636
|2007.05.01 03:54
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10201
|RF1
|8404461
|2007.05.01 01:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3653
|0.0000
|1.3643
|2007.05.01 03:53
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|8388105
|2007.04.30 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3590
|2007.04.30 15:10
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10201
|RF1
|8391067
|2007.04.30 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3597
|2007.04.30 15:10
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|8391848
|2007.04.30 13:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2007.04.30 15:10
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10201
|RF1
|8386258
|2007.04.30 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2007.04.30 10:17
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8384509
|2007.04.30 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2007.04.30 09:03
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8359677
|2007.04.27 13:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3646
|2007.04.27 15:05
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8358568
|2007.04.27 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3634
|2007.04.27 13:43
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8355866
|2007.04.27 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3623
|2007.04.27 13:07
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8355180
|2007.04.27 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3611
|2007.04.27 11:12
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10201
|RF1[tp]
|8342900
|2007.04.26 22:24
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|-21.71
|1 041.00
|Closed P/L:
|1 019.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8881879
|2007.05.28 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|Floating P/L:
|-4.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 019.29
|Floating P/L:
|-4.00
|Margin:
|67.27
|Balance:
|4 019.29
|Equity:
|4 015.29
|Free Margin:
|3 948.03
|Details:
|Gross Profit:
|2 432.57
|Gross Loss:
|1 413.28
|Total Net Profit:
|1 019.29
|Profit Factor:
|1.72
|Expected Payoff:
|4.25
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|277.00 (8.45%)
|Relative Drawdown:
|8.45% (277.00)
|Total Trades:
|240
|Short Positions (won %):
|106 (56.60%)
|Long Positions (won %):
|134 (55.22%)
|Profit Trades (% of total):
|134 (55.83%)
|Loss trades (% of total):
|106 (44.17%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-124.00
|Average
|profit trade:
|18.15
|loss trade:
|-13.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (80.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-102.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-277.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2