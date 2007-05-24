FXLite LLC

Account: 561475 Name: 10.3_DS_RMI(3) Currency: USD 2007 May 24, 20:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
88430752007.05.24 18:14sell0.10eurusd1.34260.00001.34162007.05.24 19:481.34350.000.000.00-9.00
 10201RF1
88444672007.05.24 19:06sell0.20eurusd1.34330.00001.34232007.05.24 19:481.34340.000.000.00-2.00
 10201RF1
88447852007.05.24 19:22sell0.40eurusd1.34390.00001.34292007.05.24 19:481.34350.000.000.0016.00
 10201RF1
88416552007.05.24 17:37sell0.10eurusd1.34150.00001.34052007.05.24 18:141.34280.000.000.00-13.00
 10201RF1
88417462007.05.24 17:37sell0.20eurusd1.34210.00001.34112007.05.24 18:141.34270.000.000.00-12.00
 10201RF1
88418872007.05.24 17:40sell0.40eurusd1.34280.00001.34182007.05.24 18:141.34280.000.000.000.00
 10201RF1
88425232007.05.24 17:56sell0.80eurusd1.34350.00001.34252007.05.24 18:141.34290.000.000.0048.00
 10201RF1
88391452007.05.24 17:01sell0.10eurusd1.34270.00001.34172007.05.24 17:371.34170.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
88314902007.05.24 12:09sell0.10eurusd1.34260.00001.34162007.05.24 15:351.34380.000.000.00-12.00
 10201RF1
88317392007.05.24 12:18sell0.20eurusd1.34330.00001.34232007.05.24 15:351.34380.000.000.00-10.00
 10201RF1
88321612007.05.24 12:42sell0.40eurusd1.34390.00001.34292007.05.24 15:351.34390.000.000.000.00
 10201RF1
88346682007.05.24 15:09sell0.80eurusd1.34460.00001.34362007.05.24 15:351.34400.000.000.0048.00
 10201RF1
88283052007.05.24 10:45sell0.10eurusd1.34360.00001.34262007.05.24 12:091.34260.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
88271752007.05.24 10:00sell0.10eurusd1.34480.00001.34382007.05.24 10:451.34380.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
88223932007.05.24 04:00sell0.10eurusd1.34520.00001.34422007.05.24 09:191.34540.000.000.00-2.00
 10201RF1
88254432007.05.24 08:59sell0.20eurusd1.34580.00001.34482007.05.24 09:191.34550.000.000.006.00
 10201RF1
88109852007.05.23 15:54buy0.10eurusd1.34920.00001.35022007.05.23 16:301.34870.000.000.00-5.00
 10201RF1
88119062007.05.23 16:24buy0.20eurusd1.34850.00001.34952007.05.23 16:291.34880.000.000.006.00
 10201RF1
88091772007.05.23 15:13buy0.10eurusd1.34940.00001.35042007.05.23 15:531.34890.000.000.00-5.00
 10201RF1
88106992007.05.23 15:46buy0.20eurusd1.34870.00001.34972007.05.23 15:531.34900.000.000.006.00
 10201RF1
88074442007.05.23 14:53buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.23 15:081.34990.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
88066462007.05.23 14:46buy0.10eurusd1.34780.00001.34882007.05.23 14:531.34880.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
88054982007.05.23 14:26buy0.10eurusd1.34670.00001.34772007.05.23 14:461.34770.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87978132007.05.23 10:52sell0.10eurusd1.34200.00001.34102007.05.23 12:411.34400.000.000.00-20.00
 10201RF1
88002382007.05.23 11:51sell0.20eurusd1.34270.00001.34172007.05.23 12:411.34410.000.000.00-28.00
 10201RF1
88007452007.05.23 12:09sell0.40eurusd1.34340.00001.34242007.05.23 12:411.34420.000.000.00-32.00
 10201RF1
88014092007.05.23 12:28sell0.80eurusd1.34410.00001.34312007.05.23 12:401.34420.000.000.00-8.00
 10201RF1
88016142007.05.23 12:28sell1.60eurusd1.34480.00001.34382007.05.23 12:401.34420.000.000.0096.00
 10201RF1
87969942007.05.23 10:45sell0.10eurusd1.34320.00001.34222007.05.23 10:521.34220.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87966542007.05.23 10:33sell0.10eurusd1.34440.00001.34342007.05.23 10:451.34340.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87922382007.05.23 03:50buy0.10eurusd1.34520.00001.34622007.05.23 09:051.34620.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87896022007.05.22 22:00buy0.10eurusd1.34570.00001.34672007.05.23 03:181.34530.000.00-0.64-4.00
 10201RF1
87900982007.05.22 23:37buy0.20eurusd1.34500.00001.34602007.05.23 03:171.34530.000.00-1.296.00
 10201RF1
87727202007.05.22 03:13sell0.10eurusd1.34580.00001.34482007.05.22 09:151.34690.000.000.00-11.00
 10201RF1
87760592007.05.22 08:40sell0.20eurusd1.34650.00001.34552007.05.22 09:141.34680.000.000.00-6.00
 10201RF1
87767102007.05.22 09:10sell0.40eurusd1.34720.00001.34622007.05.22 09:141.34670.000.000.0020.00
 10201RF1
87568482007.05.21 13:37sell0.10eurusd1.34470.00001.34372007.05.21 18:461.34520.000.000.00-5.00
 10201RF1
87663672007.05.21 17:53sell0.20eurusd1.34540.00001.34442007.05.21 18:461.34510.000.000.006.00
 10201RF1
87562422007.05.21 13:34sell0.10eurusd1.34590.00001.34492007.05.21 13:371.34490.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87559722007.05.21 13:33sell0.10eurusd1.34710.00001.34612007.05.21 13:341.34610.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87553012007.05.21 13:12sell0.10eurusd1.34830.00001.34732007.05.21 13:331.34730.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87548192007.05.21 12:49sell0.10eurusd1.34810.00001.34712007.05.21 13:111.34840.000.000.00-3.00
 10201RF1
87550212007.05.21 12:57sell0.20eurusd1.34880.00001.34782007.05.21 13:111.34850.000.000.006.00
 10201RF1
87543182007.05.21 12:41sell0.10eurusd1.34930.00001.34832007.05.21 12:491.34830.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87512632007.05.21 09:54sell0.10eurusd1.35060.00001.34962007.05.21 12:411.34960.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87461012007.05.21 02:00buy0.10eurusd1.35220.00001.35322007.05.21 04:471.35200.000.000.00-2.00
 10201RF1
87474922007.05.21 04:00buy0.20eurusd1.35160.00001.35262007.05.21 04:471.35190.000.000.006.00
 10201RF1
87416442007.05.18 19:37buy0.10eurusd1.35120.00001.35222007.05.21 00:111.35220.000.00-0.6510.00
 10201RF1[tp]
87401212007.05.18 18:24buy0.10eurusd1.35190.00001.35292007.05.18 19:371.35110.000.000.00-8.00
 10201RF1
87408002007.05.18 18:46buy0.20eurusd1.35130.00001.35232007.05.18 19:331.35110.000.000.00-4.00
 10201RF1
87413382007.05.18 19:07buy0.40eurusd1.35060.00001.35162007.05.18 19:321.35110.000.000.0020.00
 10201RF1
87396002007.05.18 18:09buy0.10eurusd1.35190.00001.35292007.05.18 18:241.35160.000.000.00-3.00
 10201RF1
87397742007.05.18 18:12buy0.20eurusd1.35130.00001.35232007.05.18 18:241.35170.000.000.008.00
 10201RF1
87392632007.05.18 18:07buy0.10eurusd1.35070.00001.35172007.05.18 18:091.35170.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87386372007.05.18 18:00buy0.10eurusd1.34950.00001.35052007.05.18 18:071.35050.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87317192007.05.18 13:49sell0.10eurusd1.34720.00001.34622007.05.18 14:051.34740.000.000.00-2.00
 10201RF1
87325722007.05.18 14:03sell0.20eurusd1.34780.00001.34682007.05.18 14:051.34750.000.000.006.00
 10201RF1
87307832007.05.18 13:31sell0.10eurusd1.34820.00001.34722007.05.18 13:461.34720.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
87283562007.05.18 11:43buy0.10eurusd1.35040.00001.35142007.05.18 12:061.35000.000.000.00-4.00
 10201RF1
87288422007.05.18 11:59buy0.20eurusd1.34970.00001.35072007.05.18 12:061.35000.000.000.006.00
 10201RF1
87266162007.05.18 11:11buy0.10eurusd1.35050.00001.35152007.05.18 11:431.35010.000.000.00-4.00
 10201RF1
87280192007.05.18 11:35buy0.20eurusd1.34980.00001.35082007.05.18 11:431.35010.000.000.006.00
 10201RF1
87261982007.05.18 10:52buy0.10eurusd1.35030.00001.35132007.05.18 11:111.35010.000.000.00-2.00
 10201RF1
87265792007.05.18 11:10buy0.20eurusd1.34970.00001.35072007.05.18 11:111.35000.000.000.006.00
 10201RF1
87054422007.05.17 12:01buy0.10eurusd1.35370.00001.35472007.05.17 14:391.35150.000.000.00-22.00
 10201RF1
87060252007.05.17 12:27buy0.20eurusd1.35300.00001.35402007.05.17 14:381.35140.000.000.00-32.00
 10201RF1
87070812007.05.17 13:40buy0.40eurusd1.35230.00001.35332007.05.17 14:381.35140.000.000.00-36.00
 10201RF1
87075442007.05.17 13:54buy0.80eurusd1.35170.00001.35272007.05.17 14:381.35150.000.000.00-16.00
 10201RF1
87084012007.05.17 14:16buy1.60eurusd1.35100.00001.35202007.05.17 14:371.35160.000.000.0096.00
 10201RF1
86904682007.05.16 18:46sell0.10eurusd1.35260.00001.35162007.05.16 19:031.35160.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86898642007.05.16 18:30sell0.10eurusd1.35240.00001.35142007.05.16 18:461.35270.000.000.00-3.00
 10201RF1
86900942007.05.16 18:32sell0.20eurusd1.35310.00001.35212007.05.16 18:461.35280.000.000.006.00
 10201RF1
86892152007.05.16 18:16sell0.10eurusd1.35360.00001.35262007.05.16 18:301.35260.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86887722007.05.16 18:12sell0.10eurusd1.35330.00001.35232007.05.16 18:161.35370.000.000.00-4.00
 10201RF1
86890012007.05.16 18:14sell0.20eurusd1.35390.00001.35292007.05.16 18:161.35360.000.000.006.00
 10201RF1
86884342007.05.16 18:12sell0.10eurusd1.35450.00001.35352007.05.16 18:121.35350.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86878512007.05.16 18:08sell0.10eurusd1.35570.00001.35472007.05.16 18:111.35470.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86865042007.05.16 17:06sell0.10eurusd1.35710.00001.35612007.05.16 18:081.35610.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86863022007.05.16 17:00sell0.10eurusd1.35730.00001.35632007.05.16 17:041.35770.000.000.00-4.00
 10201RF1
86863702007.05.16 17:02sell0.20eurusd1.35790.00001.35692007.05.16 17:041.35760.000.000.006.00
 10201RF1
86836672007.05.16 15:42sell0.10eurusd1.35660.00001.35562007.05.16 16:151.35800.000.000.00-14.00
 10201RF1
86843092007.05.16 15:57sell0.20eurusd1.35730.00001.35632007.05.16 16:151.35790.000.000.00-12.00
 10201RF1
86844102007.05.16 15:59sell0.40eurusd1.35790.00001.35692007.05.16 16:151.35770.000.000.008.00
 10201RF1
86846082007.05.16 16:00sell0.80eurusd1.35870.00001.35772007.05.16 16:151.35770.000.000.0080.00
 10201RF1[tp]
86818682007.05.16 14:50sell0.10eurusd1.35780.00001.35682007.05.16 15:421.35680.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86648692007.05.15 17:58buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.15 18:041.36090.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86643502007.05.15 17:51buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.15 17:581.35980.000.000.00-1.00
 10201RF1
86648032007.05.15 17:58buy0.20eurusd1.35930.00001.36032007.05.15 17:581.35960.000.000.006.00
 10201RF1
86630822007.05.15 17:40buy0.10eurusd1.35880.00001.35982007.05.15 17:511.35980.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86621022007.05.15 17:32buy0.10eurusd1.35760.00001.35862007.05.15 17:401.35860.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86619242007.05.15 17:32buy0.10eurusd1.35640.00001.35742007.05.15 17:321.35740.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86542562007.05.15 13:11sell0.10eurusd1.35300.00001.35202007.05.15 16:041.35510.000.000.00-21.00
 10201RF1
86551322007.05.15 14:13sell0.20eurusd1.35370.00001.35272007.05.15 16:041.35510.000.000.00-28.00
 10201RF1
86565982007.05.15 15:30sell0.40eurusd1.35430.00001.35332007.05.15 16:041.35510.000.000.00-32.00
 10201RF1
86568492007.05.15 15:32sell0.80eurusd1.35500.00001.35402007.05.15 16:041.35500.000.000.000.00
 10201RF1
86570392007.05.15 15:33sell1.60eurusd1.35570.00001.35472007.05.15 16:041.35510.000.000.0096.00
 10201RF1
86505712007.05.15 11:00sell0.10eurusd1.35420.00001.35322007.05.15 13:111.35320.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86459342007.05.15 07:02sell0.10eurusd1.35430.00001.35332007.05.15 09:451.35540.000.000.00-11.00
 10201RF1
86476812007.05.15 09:28sell0.20eurusd1.35500.00001.35402007.05.15 09:451.35530.000.000.00-6.00
 10201RF1
86480302007.05.15 09:35sell0.40eurusd1.35570.00001.35472007.05.15 09:451.35520.000.000.0020.00
 10201RF1
86416202007.05.14 22:00sell0.10eurusd1.35410.00001.35312007.05.15 06:371.35460.000.000.44-5.00
 10201RF1
86447672007.05.15 04:46sell0.20eurusd1.35480.00001.35382007.05.15 06:371.35450.000.000.006.00
 10201RF1
86170972007.05.11 18:13buy0.10eurusd1.35250.00001.35352007.05.11 19:181.35230.000.000.00-2.00
 10201RF1
86177312007.05.11 18:58buy0.20eurusd1.35180.00001.35282007.05.11 19:181.35210.000.000.006.00
 10201RF1
86153692007.05.11 17:31buy0.10eurusd1.35250.00001.35352007.05.11 18:121.35220.000.000.00-3.00
 10201RF1
86167182007.05.11 18:02buy0.20eurusd1.35180.00001.35282007.05.11 18:121.35210.000.000.006.00
 10201RF1
86135962007.05.11 16:35buy0.10eurusd1.35120.00001.35222007.05.11 17:301.35220.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86127172007.05.11 16:00buy0.10eurusd1.35000.00001.35102007.05.11 16:341.35100.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86123492007.05.11 15:49buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 16:001.34990.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
86117012007.05.11 15:34buy0.10eurusd1.34990.00001.35092007.05.11 15:481.34840.000.000.00-15.00
 10201RF1
86118672007.05.11 15:38buy0.20eurusd1.34930.00001.35032007.05.11 15:471.34850.000.000.00-16.00
 10201RF1
86119232007.05.11 15:39buy0.40eurusd1.34860.00001.34962007.05.11 15:471.34840.000.000.00-8.00
 10201RF1
86120922007.05.11 15:40buy0.80eurusd1.34790.00001.34892007.05.11 15:471.34850.000.000.0048.00
 10201RF1
86111502007.05.11 15:30buy0.10eurusd1.35030.00001.35132007.05.11 15:341.34940.000.000.00-9.00
 10201RF1
86113932007.05.11 15:30buy0.20eurusd1.34960.00001.35062007.05.11 15:341.34930.000.000.00-6.00
 10201RF1
86115492007.05.11 15:32buy0.40eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 15:341.34940.000.000.0020.00
 10201RF1
86102942007.05.11 15:03buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 15:301.34990.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85870122007.05.10 16:41sell0.10eurusd1.35020.00001.34922007.05.10 17:031.35070.000.000.00-5.00
 10201RF1
85873092007.05.10 16:52sell0.20eurusd1.35090.00001.34992007.05.10 17:031.35060.000.000.006.00
 10201RF1
85865322007.05.10 16:27sell0.10eurusd1.35000.00001.34902007.05.10 16:411.35040.000.000.00-4.00
 10201RF1
85867052007.05.10 16:31sell0.20eurusd1.35070.00001.34972007.05.10 16:411.35040.000.000.006.00
 10201RF1
85861282007.05.10 16:20sell0.10eurusd1.34980.00001.34882007.05.10 16:271.35030.000.000.00-5.00
 10201RF1
85862962007.05.10 16:22sell0.20eurusd1.35050.00001.34952007.05.10 16:271.35020.000.000.006.00
 10201RF1
85854572007.05.10 16:14sell0.10eurusd1.35100.00001.35002007.05.10 16:201.35000.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85848252007.05.10 16:00sell0.10eurusd1.35080.00001.34982007.05.10 16:141.35110.000.000.00-3.00
 10201RF1
85850752007.05.10 16:04sell0.20eurusd1.35150.00001.35052007.05.10 16:141.35120.000.000.006.00
 10201RF1
85713692007.05.10 09:10buy0.10eurusd1.35570.00001.35672007.05.10 12:441.35360.000.000.00-21.00
 10201RF1
85736692007.05.10 11:07buy0.20eurusd1.35500.00001.35602007.05.10 12:441.35360.000.000.00-28.00
 10201RF1
85739252007.05.10 11:14buy0.40eurusd1.35430.00001.35532007.05.10 12:441.35370.000.000.00-24.00
 10201RF1
85757902007.05.10 12:08buy0.80eurusd1.35370.00001.35472007.05.10 12:441.35360.000.000.00-8.00
 10201RF1
85761062007.05.10 12:15buy1.60eurusd1.35300.00001.35402007.05.10 12:441.35360.000.000.0096.00
 10201RF1
85681522007.05.10 04:30buy0.10eurusd1.35330.00001.35432007.05.10 08:451.35430.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85676522007.05.10 04:00buy0.10eurusd1.35340.00001.35442007.05.10 04:241.35300.000.000.00-4.00
 10201RF1
85678012007.05.10 04:08buy0.20eurusd1.35270.00001.35372007.05.10 04:211.35300.000.000.006.00
 10201RF1
85607592007.05.09 18:04buy0.10eurusd1.35540.00001.35642007.05.09 19:411.35490.000.000.00-5.00
 10201RF1
85616852007.05.09 19:05buy0.20eurusd1.35470.00001.35572007.05.09 19:411.35500.000.000.006.00
 10201RF1
85585542007.05.09 16:33buy0.10eurusd1.35670.00001.35772007.05.09 18:041.35520.000.000.00-15.00
 10201RF1
85588102007.05.09 16:37buy0.20eurusd1.35600.00001.35702007.05.09 18:031.35530.000.000.00-14.00
 10201RF1
85596482007.05.09 17:17buy0.40eurusd1.35540.00001.35642007.05.09 18:031.35520.000.000.00-8.00
 10201RF1
85604432007.05.09 17:46buy0.80eurusd1.35470.00001.35572007.05.09 18:031.35530.000.000.0048.00
 10201RF1
85573542007.05.09 16:15buy0.10eurusd1.35550.00001.35652007.05.09 16:331.35650.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85495652007.05.09 09:00buy0.10eurusd1.35510.00001.35612007.05.09 10:331.35430.000.000.00-8.00
 10201RF1
85507642007.05.09 09:46buy0.20eurusd1.35440.00001.35542007.05.09 10:321.35420.000.000.00-4.00
 10201RF1
85514172007.05.09 10:17buy0.40eurusd1.35380.00001.35482007.05.09 10:321.35420.000.000.0016.00
 10201RF1
85322162007.05.08 13:07sell0.10eurusd1.35630.00001.35532007.05.08 13:491.35530.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85298572007.05.08 11:36sell0.10eurusd1.35760.00001.35662007.05.08 13:071.35660.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85271772007.05.08 11:12sell0.10eurusd1.35880.00001.35782007.05.08 11:361.35780.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85267452007.05.08 11:00sell0.10eurusd1.36010.00001.35912007.05.08 11:121.35910.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
85169042007.05.07 21:56sell0.10eurusd1.36020.00001.35922007.05.08 05:321.36070.000.000.44-5.00
 10201RF1
85212772007.05.08 05:02sell0.20eurusd1.36090.00001.35992007.05.08 05:321.36060.000.000.006.00
 10201RF1
84905332007.05.04 16:37buy0.10eurusd1.36120.00001.36222007.05.04 19:271.35920.000.000.00-20.00
 10201RF1
84908292007.05.04 16:42buy0.20eurusd1.36050.00001.36152007.05.04 19:241.35910.000.000.00-28.00
 10201RF1
84912082007.05.04 16:53buy0.40eurusd1.35980.00001.36082007.05.04 19:241.35900.000.000.00-32.00
 10201RF1
84916602007.05.04 17:06buy0.80eurusd1.35910.00001.36012007.05.04 19:241.35910.000.000.000.00
 10201RF1
84937892007.05.04 18:29buy1.60eurusd1.35840.00001.35942007.05.04 19:231.35900.000.000.0096.00
 10201RF1
84902312007.05.04 16:35buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.04 16:371.36090.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84889792007.05.04 15:59buy0.10eurusd1.36000.00001.36102007.05.04 16:341.35960.000.000.00-4.00
 10201RF1
84891282007.05.04 16:00buy0.20eurusd1.35940.00001.36042007.05.04 16:341.35970.000.000.006.00
 10201RF1
84884252007.05.04 15:52buy0.10eurusd1.35870.00001.35972007.05.04 15:591.35970.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84878862007.05.04 15:46buy0.10eurusd1.35890.00001.35992007.05.04 15:521.35840.000.000.00-5.00
 10201RF1
84880352007.05.04 15:47buy0.20eurusd1.35820.00001.35922007.05.04 15:521.35850.000.000.006.00
 10201RF1
84873482007.05.04 15:39buy0.10eurusd1.35760.00001.35862007.05.04 15:461.35860.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84860132007.05.04 15:31buy0.10eurusd1.35920.00001.36022007.05.04 15:381.35710.000.000.00-21.00
 10201RF1
84861092007.05.04 15:31buy0.20eurusd1.35840.00001.35942007.05.04 15:381.35700.000.000.00-28.00
 10201RF1
84863822007.05.04 15:32buy0.40eurusd1.35770.00001.35872007.05.04 15:381.35690.000.000.00-32.00
 10201RF1
84864662007.05.04 15:33buy0.80eurusd1.35700.00001.35802007.05.04 15:381.35700.000.000.000.00
 10201RF1
84867502007.05.04 15:35buy1.60eurusd1.35630.00001.35732007.05.04 15:381.35690.000.000.0096.00
 10201RF1
84844102007.05.04 15:00buy0.10eurusd1.35630.00001.35732007.05.04 15:301.35730.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84854542007.05.04 15:30buy0.20eurusd1.35550.00001.35652007.05.04 15:301.35650.000.000.0020.00
 10201RF1[tp]
84811972007.05.04 11:11sell0.10eurusd1.35450.00001.35352007.05.04 11:501.35670.000.000.00-22.00
 10201RF1
84812312007.05.04 11:13sell0.20eurusd1.35520.00001.35422007.05.04 11:501.35680.000.000.00-32.00
 10201RF1
84814222007.05.04 11:25sell0.40eurusd1.35590.00001.35492007.05.04 11:501.35670.000.000.00-32.00
 10201RF1
84816502007.05.04 11:36sell0.80eurusd1.35660.00001.35562007.05.04 11:501.35680.000.000.00-16.00
 10201RF1
84818462007.05.04 11:41sell1.60eurusd1.35730.00001.35632007.05.04 11:501.35670.000.000.0096.00
 10201RF1
84696922007.05.03 18:13sell0.10eurusd1.35590.00001.35492007.05.03 20:021.35680.000.000.00-9.00
 10201RF1
84703262007.05.03 19:02sell0.20eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 20:021.35690.000.000.00-6.00
 10201RF1
84706462007.05.03 19:19sell0.40eurusd1.35730.00001.35632007.05.03 20:021.35680.000.000.0020.00
 10201RF1
84682302007.05.03 17:24sell0.10eurusd1.35530.00001.35432007.05.03 18:131.35620.000.000.00-9.00
 10201RF1
84688582007.05.03 17:37sell0.20eurusd1.35590.00001.35492007.05.03 18:131.35610.000.000.00-4.00
 10201RF1
84691992007.05.03 17:52sell0.40eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 18:121.35610.000.000.0020.00
 10201RF1
84665902007.05.03 17:00sell0.10eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 17:241.35560.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84661102007.05.03 16:46sell0.10eurusd1.35730.00001.35632007.05.03 17:001.35710.000.000.002.00
 10201RF1
84663762007.05.03 16:57sell0.20eurusd1.35770.00001.35692007.05.03 17:001.35750.000.000.004.00
 10201RF1
84626832007.05.03 14:00buy0.10eurusd1.36090.00001.36192007.05.03 15:291.36190.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84585732007.05.03 09:11buy0.10eurusd1.36180.00001.36282007.05.03 10:031.36130.000.000.00-5.00
 10201RF1
84594682007.05.03 09:52buy0.20eurusd1.36110.00001.36212007.05.03 10:031.36140.000.000.006.00
 10201RF1
84583012007.05.03 09:02buy0.10eurusd1.36180.00001.36282007.05.03 09:111.36150.000.000.00-3.00
 10201RF1
84584602007.05.03 09:05buy0.20eurusd1.36110.00001.36212007.05.03 09:111.36140.000.000.006.00
 10201RF1
84580822007.05.03 09:00buy0.10eurusd1.36060.00001.36162007.05.03 09:021.36160.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84568912007.05.03 07:00buy0.10eurusd1.36020.00001.36122007.05.03 08:511.35990.000.000.00-3.00
 10201RF1
84577812007.05.03 08:44buy0.20eurusd1.35960.00001.36062007.05.03 08:501.35990.000.000.006.00
 10201RF1
84545222007.05.03 02:09buy0.10eurusd1.35890.00001.35992007.05.03 06:541.35990.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84491712007.05.02 18:12buy0.10eurusd1.36030.00001.36132007.05.02 19:121.35990.000.000.00-4.00
 10201RF1
84500202007.05.02 19:01buy0.20eurusd1.35970.00001.36072007.05.02 19:121.36000.000.000.006.00
 10201RF1
84479572007.05.02 17:25buy0.10eurusd1.36050.00001.36152007.05.02 18:121.36020.000.000.00-3.00
 10201RF1
84488072007.05.02 17:53buy0.20eurusd1.35980.00001.36082007.05.02 18:121.36010.000.000.006.00
 10201RF1
84476472007.05.02 17:15buy0.10eurusd1.35900.00001.36002007.05.02 17:251.36000.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84467632007.05.02 17:00buy0.10eurusd1.35960.00001.36062007.05.02 17:151.35870.000.000.00-9.00
 10201RF1
84468292007.05.02 17:01buy0.20eurusd1.35890.00001.35992007.05.02 17:151.35870.000.000.00-4.00
 10201RF1
84469682007.05.02 17:02buy0.40eurusd1.35820.00001.35922007.05.02 17:151.35870.000.000.0020.00
 10201RF1
84240422007.05.01 18:42sell0.10eurusd1.35950.00001.35852007.05.01 19:401.36030.000.000.00-8.00
 10201RF1
84243132007.05.01 18:48sell0.20eurusd1.36010.00001.35912007.05.01 19:401.36040.000.000.00-6.00
 10201RF1
84247652007.05.01 19:11sell0.40eurusd1.36080.00001.35982007.05.01 19:401.36030.000.000.0020.00
 10201RF1
84173452007.05.01 16:15buy0.10eurusd1.36700.00001.36802007.05.01 18:241.36130.000.000.00-57.00
 10201RF1
84183362007.05.01 16:59buy0.20eurusd1.36620.00001.36722007.05.01 18:241.36140.000.000.00-96.00
 10201RF1
84196302007.05.01 17:11buy0.40eurusd1.36440.00001.36542007.05.01 18:241.36130.000.000.00-124.00
 10201RF1
84213682007.05.01 17:44buy0.80eurusd1.36100.00001.36202007.05.01 18:241.36130.000.000.0024.00
 10201RF1
84216462007.05.01 17:47buy1.60eurusd1.36030.00001.36132007.05.01 18:201.36130.000.000.00160.00
 10201RF1[tp]
84167272007.05.01 16:01buy0.10eurusd1.36590.00001.36692007.05.01 16:151.36690.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84155372007.05.01 15:00buy0.10eurusd1.36490.00001.36592007.05.01 15:311.36590.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
84128272007.05.01 12:32sell0.10eurusd1.36340.00001.36242007.05.01 13:301.36380.000.000.00-4.00
 10201RF1
84134802007.05.01 13:11sell0.20eurusd1.36400.00001.36302007.05.01 13:301.36370.000.000.006.00
 10201RF1
84086902007.05.01 08:44buy0.10eurusd1.36530.00001.36632007.05.01 10:541.36370.000.000.00-16.00
 10201RF1
84103132007.05.01 10:27buy0.20eurusd1.36460.00001.36562007.05.01 10:521.36360.000.000.00-20.00
 10201RF1
84104242007.05.01 10:29buy0.40eurusd1.36390.00001.36492007.05.01 10:521.36370.000.000.00-8.00
 10201RF1
84105992007.05.01 10:30buy0.80eurusd1.36320.00001.36422007.05.01 10:521.36380.000.000.0048.00
 10201RF1
84035692007.05.01 00:01sell0.10eurusd1.36460.00001.36362007.05.01 03:541.36480.000.000.00-2.00
 10201RF1
84044612007.05.01 01:40sell0.20eurusd1.36530.00001.36432007.05.01 03:531.36500.000.000.006.00
 10201RF1
83881052007.04.30 10:17sell0.10eurusd1.36000.00001.35902007.04.30 15:101.36090.000.000.00-9.00
 10201RF1
83910672007.04.30 12:21sell0.20eurusd1.36070.00001.35972007.04.30 15:101.36100.000.000.00-6.00
 10201RF1
83918482007.04.30 13:02sell0.40eurusd1.36140.00001.36042007.04.30 15:101.36090.000.000.0020.00
 10201RF1
83862582007.04.30 09:16sell0.10eurusd1.36120.00001.36022007.04.30 10:171.36020.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83845092007.04.30 08:07sell0.10eurusd1.36360.00001.36262007.04.30 09:031.36260.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83596772007.04.27 13:43buy0.10eurusd1.36360.00001.36462007.04.27 15:051.36460.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83585682007.04.27 13:08buy0.10eurusd1.36240.00001.36342007.04.27 13:431.36340.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83558662007.04.27 11:12buy0.10eurusd1.36130.00001.36232007.04.27 13:071.36230.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83551802007.04.27 11:00buy0.10eurusd1.36010.00001.36112007.04.27 11:121.36110.000.000.0010.00
 10201RF1[tp]
83429002007.04.26 22:24balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -1.70 834.00
Closed P/L: 832.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 832.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 832.30 Equity: 3 832.30 Free Margin: 3 832.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 202.06 Gross Loss: 1 369.76 Total Net Profit: 832.30
Profit Factor: 1.61 Expected Payoff: 3.67  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 277.00 (8.45%) Relative Drawdown: 8.45% (277.00)
 
Total Trades: 227 Short Positions (won %): 106 (56.60%) Long Positions (won %): 121 (55.37%)
Profit Trades (% of total): 127 (55.95%) Loss trades (% of total): 100 (44.05%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -124.00
Average profit trade: 17.34 loss trade: -13.70
Maximum consecutive wins ($): 7 (80.00) consecutive losses ($): 4 (-102.00)
Maximal consecutive profit (count): 204.00 (4) consecutive loss (count): -277.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2