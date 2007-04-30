Velocity4x

Account: 9010767 Name: acman Currency: USD 2007 May 7, 19:04

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

2316268 buy 0.51 eurusd 1.3656 1.3528 1.3691 1.3647 0.00 0.00 0.00 -45.90

2316580 buy 1.02 eurusd 1.3638 1.3528 1.3673 1.3648 0.00 0.00 0.00 102.00

2318304 sell 0.51 eurusd 1.3635 1.3765 1.3602 1.3656 0.00 0.00 0.00 -107.10

2320743 sell 1.02 eurusd 1.3653 1.3763 1.3618 1.3661 0.00 0.00 0.00 -81.60

2322439 sell 2.04 eurusd 1.3671 1.3763 1.3636 1.3656 0.00 0.00 0.00 306.00

2325028 sell 0.51 eurusd 1.3620 1.3602 1.3547 1.3602 0.00 0.00 0.00 91.80

2327307 sell 0.51 eurusd 1.3593 1.3721 1.3558 1.3601 0.00 0.00 2.71 -40.80

2327529 sell 1.02 eurusd 1.3611 1.3721 1.3576 1.3602 0.00 0.00 5.42 91.80

2329321 sell 0.51 eurusd 1.3591 1.3572 1.3517 1.3572 0.00 0.00 0.00 96.90

2333081 sell 0.51 eurusd 1.3575 1.3703 1.3540 1.3584 0.00 0.00 0.00 -45.90

2336669 sell 1.02 eurusd 1.3593 1.3703 1.3558 1.3583 0.00 0.00 0.00 102.00

2339603 buy 0.51 eurusd 1.3608 1.3480 1.3643 1.3600 0.00 0.00 -11.02 -40.80

2340794 buy 1.02 eurusd 1.3590 1.3480 1.3625 1.3601 0.00 0.00 0.00 112.20

2343768 buy 0.51 eurusd 1.3612 1.3484 1.3647 1.3570 0.00 0.00 0.00 -214.20

2345306 buy 1.02 eurusd 1.3593 1.3483 1.3628 1.3571 0.00 0.00 0.00 -224.40

2346310 buy 2.04 eurusd 1.3575 1.3483 1.3610 1.3570 0.00 0.00 0.00 -102.00

2347557 buy 4.08 eurusd 1.3557 1.3483 1.3592 1.3571 0.00 0.00 0.00 571.20

2349950 sell 0.51 eurusd 1.3548 1.3676 1.3513 1.3555 0.00 0.00 2.71 -35.70

2352925 sell 1.02 eurusd 1.3566 1.3676 1.3531 1.3556 0.00 0.00 0.00 102.00

2359691 buy 0.52 eurusd 1.3597 1.3616 1.3671 1.3616 0.00 0.00 -3.75 98.80

0.00 0.00 -3.93 736.30

Closed P/L: 732.37

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

2367387 buy 0.52 eurusd 1.3623 1.3495 1.3658 1.3603 0.00 0.00 0.00 -104.00

2368911 buy 1.04 eurusd 1.3605 1.3495 1.3640 1.3603 0.00 0.00 0.00 -20.80

0.00 0.00 0.00 -124.80

Floating P/L: -124.80

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 732.37 Floating P/L: -124.80 Margin: 2 123.32

Balance: 51 595.32 Equity: 51 470.52 Free Margin: 49 347.20

Details:

Gross Profit: 1 676.37 Gross Loss: 944.00 Total Net Profit: 732.37

Profit Factor: 1.78 Expected Payoff: 36.62

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 540.60 (1.04%) Relative Drawdown: 1.04% (540.60)

Total Trades: 20 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 9 (44.44%)

Profit Trades (% of total): 10 (50.00%) Loss trades (% of total): 10 (50.00%)

Largest profit trade: 571.20 loss trade: -224.40

Average profit trade: 167.64 loss trade: -94.40

Maximum consecutive wins ($): 2 (189.02) consecutive losses ($): 3 (-540.60)

Maximal consecutive profit (count): 571.20 (1) consecutive loss (count): -540.60 (3)