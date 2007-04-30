Velocity4x

Account: 9010767 Name: acman Currency: USD 2007 May 7, 19:04
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Closed P/L: 732.37
Open Trades:
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Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 732.37 Floating P/L: -124.80 Margin: 2 123.32
Balance: 51 595.32 Equity: 51 470.52 Free Margin: 49 347.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 676.37 Gross Loss: 944.00 Total Net Profit: 732.37
Profit Factor: 1.78 Expected Payoff: 36.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 540.60 (1.04%) Relative Drawdown: 1.04% (540.60)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 9 (44.44%)
Profit Trades (% of total): 10 (50.00%) Loss trades (% of total): 10 (50.00%)
Largest profit trade: 571.20 loss trade: -224.40
Average profit trade: 167.64 loss trade: -94.40
Maximum consecutive wins ($): 2 (189.02) consecutive losses ($): 3 (-540.60)
Maximal consecutive profit (count): 571.20 (1) consecutive loss (count): -540.60 (3)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1