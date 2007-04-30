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|Open Time
|Type
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|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
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|Margin:
|2 123.32
|Balance:
|51 595.32
|Equity:
|51 470.52
|Free Margin:
|49 347.20
|Details:
|Gross Profit:
|1 676.37
|Gross Loss:
|944.00
|Total Net Profit:
|732.37
|Profit Factor:
|1.78
|Expected Payoff:
|36.62
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|540.60 (1.04%)
|Relative Drawdown:
|1.04% (540.60)
|Total Trades:
|20
|Short Positions (won %):
|11 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|9 (44.44%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|10 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|571.20
|loss trade:
|-224.40
|Average
|profit trade:
|167.64
|loss trade:
|-94.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (189.02)
|consecutive losses ($):
|3 (-540.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|571.20 (1)
|consecutive loss (count):
|-540.60 (3)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1