|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.04 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.01.04 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=26; Multiplier=2; D=22; MaxTrades=20; SL=20;
|Bars in test
|4717
|Ticks modelled
|1164035
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|8940.68
|Gross profit
|15178.74
|Gross loss
|-6238.06
|Profit factor
|2.43
|Expected payoff
|4.96
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|417.91 (11.74%)
|Relative drawdown
|11.74% (417.91)
|Total trades
|1803
|Short positions (won %)
|1803 (71.27%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|1285 (71.27%)
|Loss trades (% of total)
|518 (28.73%)
|Largest
|profit trade
|488.80
|loss trade
|-119.14
|Average
|profit trade
|11.81
|loss trade
|-12.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (71.12)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-417.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|514.52 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-417.92 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 00:00
|sell
|1
|0.01
|1.2032
|1.2470
|1.2006
|2
|2006.01.04 03:07
|sell
|2
|0.02
|1.2055
|1.2471
|1.2029
|3
|2006.01.04 04:12
|sell
|3
|0.04
|1.2079
|1.2473
|1.2053
|4
|2006.01.04 07:53
|t/p
|3
|0.04
|1.2053
|1.2473
|1.2053
|10.40
|3010.40
|5
|2006.01.04 07:53
|close
|1
|0.01
|1.2052
|1.2470
|1.2006
|-2.00
|3008.40
|6
|2006.01.04 07:53
|close
|2
|0.02
|1.2053
|1.2471
|1.2029
|0.40
|3008.80
|7
|2006.01.04 07:53
|sell
|4
|0.01
|1.2053
|1.2491
|1.2027
|8
|2006.01.04 10:19
|sell
|5
|0.02
|1.2081
|1.2497
|1.2055
|9
|2006.01.04 11:35
|t/p
|5
|0.02
|1.2055
|1.2497
|1.2055
|5.20
|3014.00
|10
|2006.01.04 11:35
|close
|4
|0.01
|1.2055
|1.2491
|1.2027
|-0.20
|3013.80
|11
|2006.01.04 11:35
|sell
|6
|0.01
|1.2054
|1.2492
|1.2028
|12
|2006.01.04 13:26
|sell
|7
|0.02
|1.2077
|1.2493
|1.2051
|13
|2006.01.04 13:36
|sell
|8
|0.04
|1.2101
|1.2495
|1.2075
|14
|2006.01.04 14:18
|close
|6
|0.01
|1.2076
|1.2492
|1.2028
|-2.20
|3011.60
|15
|2006.01.04 14:18
|close
|8
|0.04
|1.2076
|1.2495
|1.2075
|10.00
|3021.60
|16
|2006.01.04 14:18
|close
|7
|0.02
|1.2076
|1.2493
|1.2051
|0.20
|3021.80
|17
|2006.01.04 14:19
|sell
|9
|0.01
|1.2073
|1.2511
|1.2047
|18
|2006.01.04 14:39
|sell
|10
|0.02
|1.2095
|1.2511
|1.2069
|19
|2006.01.04 15:50
|t/p
|10
|0.02
|1.2069
|1.2511
|1.2069
|5.20
|3027.00
|20
|2006.01.04 15:50
|close
|9
|0.01
|1.2069
|1.2511
|1.2047
|0.40
|3027.40
|21
|2006.01.04 15:50
|sell
|11
|0.01
|1.2066
|1.2504
|1.2040
|22
|2006.01.04 16:03
|sell
|12
|0.02
|1.2088
|1.2504
|1.2062
|23
|2006.01.04 18:23
|sell
|13
|0.04
|1.2112
|1.2506
|1.2086
|24
|2006.01.04 19:01
|sell
|14
|0.08
|1.2135
|1.2507
|1.2109
|25
|2006.01.04 23:55
|t/p
|14
|0.08
|1.2109
|1.2507
|1.2109
|20.80
|3048.20
|26
|2006.01.04 23:55
|close
|11
|0.01
|1.2108
|1.2504
|1.2040
|-4.20
|3044.00
|27
|2006.01.04 23:55
|close
|13
|0.04
|1.2108
|1.2506
|1.2086
|1.60
|3045.60
|28
|2006.01.04 23:56
|close
|12
|0.02
|1.2109
|1.2504
|1.2062
|-4.20
|3041.40
|29
|2006.01.04 23:56
|sell
|15
|0.01
|1.2107
|1.2545
|1.2081
|30
|2006.01.05 11:50
|t/p
|15
|0.01
|1.2081
|1.2545
|1.2081
|2.78
|3044.18
|31
|2006.01.05 11:50
|sell
|16
|0.01
|1.2076
|1.2514
|1.2050
|32
|2006.01.05 13:50
|sell
|17
|0.02
|1.2098
|1.2514
|1.2072
|33
|2006.01.05 14:31
|t/p
|17
|0.02
|1.2072
|1.2514
|1.2072
|5.20
|3049.38
|34
|2006.01.05 14:31
|close
|16
|0.01
|1.2071
|1.2514
|1.2050
|0.50
|3049.88
|35
|2006.01.05 14:32
|sell
|18
|0.01
|1.20945
|1.2533
|1.2069
|36
|2006.01.06 01:32
|sell
|19
|0.02
|1.2118
|1.2534
|1.2092
|37
|2006.01.06 02:35
|t/p
|19
|0.02
|1.2092
|1.2534
|1.2092
|5.20
|3055.08
|38
|2006.01.06 02:35
|close
|18
|0.01
|1.2092
|1.2533
|1.2069
|0.31
|3055.39
|39
|2006.01.06 02:36
|sell
|20
|0.01
|1.20905
|1.2529
|1.2065
|40
|2006.01.06 07:00
|sell
|21
|0.02
|1.2114
|1.2530
|1.2088
|41
|2006.01.06 07:00
|t/p
|21
|0.02
|1.2088
|1.2530
|1.2088
|5.20
|3060.59
|42
|2006.01.06 14:30
|sell
|22
|0.02
|1.2123
|1.2539
|1.2097
|43
|2006.01.06 14:36
|close
|20
|0.01
|1.2098
|1.2529
|1.2065
|-0.75
|3059.84
|44
|2006.01.06 14:36
|t/p
|22
|0.02
|1.2097
|1.2539
|1.2097
|5.20
|3065.04
|45
|2006.01.06 14:36
|sell
|23
|0.01
|1.2092
|1.2530
|1.2066
|46
|2006.01.06 14:38
|sell
|24
|0.02
|1.2116
|1.2532
|1.2090
|47
|2006.01.06 14:47
|sell
|25
|0.04
|1.2138
|1.2532
|1.2112
|48
|2006.01.06 14:50
|sell
|26
|0.08
|1.2162
|1.2534
|1.2136
|49
|2006.01.06 15:40
|t/p
|26
|0.08
|1.2136
|1.2534
|1.2136
|20.80
|3085.84
|50
|2006.01.06 15:40
|close
|23
|0.01
|1.2134
|1.2530
|1.2066
|-4.20
|3081.64
|51
|2006.01.06 15:40
|close
|25
|0.04
|1.2134
|1.2532
|1.2112
|1.60
|3083.24
|52
|2006.01.06 15:40
|close
|24
|0.02
|1.2136
|1.2532
|1.2090
|-4.00
|3079.24
|53
|2006.01.06 15:40
|sell
|27
|0.01
|1.2132
|1.2570
|1.2106
|54
|2006.01.06 15:54
|sell
|28
|0.02
|1.2156
|1.2572
|1.2130
|55
|2006.01.06 17:12
|t/p
|28
|0.02
|1.2130
|1.2572
|1.2130
|5.20
|3084.44
|56
|2006.01.06 17:12
|close
|27
|0.01
|1.2128
|1.2570
|1.2106
|0.40
|3084.84
|57
|2006.01.06 17:12
|sell
|29
|0.01
|1.2130
|1.2568
|1.2104
|58
|2006.01.06 18:01
|sell
|30
|0.02
|1.2153
|1.2569
|1.2127
|59
|2006.01.09 07:52
|t/p
|30
|0.02
|1.2127
|1.2569
|1.2127
|5.32
|3090.15
|60
|2006.01.09 07:52
|close
|29
|0.01
|1.2126
|1.2568
|1.2104
|0.46
|3090.61
|61
|2006.01.09 07:53
|sell
|31
|0.01
|1.2126
|1.2564
|1.2100
|62
|2006.01.09 09:35
|close
|31
|0.01
|1.2100
|1.2564
|1.2100
|2.60
|3093.21
|63
|2006.01.09 09:35
|sell
|32
|0.01
|1.2100
|1.2538
|1.2074
|64
|2006.01.09 10:13
|t/p
|32
|0.01
|1.2074
|1.2538
|1.2074
|2.60
|3095.81
|65
|2006.01.09 10:13
|sell
|33
|0.01
|1.2071
|1.2509
|1.2045
|66
|2006.01.09 11:02
|sell
|34
|0.02
|1.2093
|1.2509
|1.2067
|67
|2006.01.09 16:00
|t/p
|34
|0.02
|1.2067
|1.2509
|1.2067
|5.20
|3101.01
|68
|2006.01.09 16:00
|close
|33
|0.01
|1.2067
|1.2509
|1.2045
|0.40
|3101.41
|69
|2006.01.09 16:00
|sell
|35
|0.01
|1.2068
|1.2506
|1.2042
|70
|2006.01.09 18:37
|sell
|36
|0.02
|1.2090
|1.2506
|1.2064
|71
|2006.01.10 01:04
|close
|35
|0.01
|1.2065
|1.2506
|1.2042
|0.36
|3101.77
|72
|2006.01.10 01:04
|t/p
|36
|0.02
|1.2064
|1.2506
|1.2064
|5.32
|3107.09
|73
|2006.01.10 01:04
|sell
|37
|0.01
|1.2062
|1.2500
|1.2036
|74
|2006.01.10 09:36
|sell
|38
|0.02
|1.2086
|1.2502
|1.2060
|75
|2006.01.10 11:59
|sell
|39
|0.04
|1.2108
|1.2502
|1.2082
|76
|2006.01.10 13:12
|t/p
|39
|0.04
|1.2082
|1.2502
|1.2082
|10.40
|3117.49
|77
|2006.01.10 13:12
|close
|37
|0.01
|1.2082
|1.2500
|1.2036
|-2.00
|3115.49
|78
|2006.01.10 13:12
|close
|38
|0.02
|1.2082
|1.2502
|1.2060
|0.80
|3116.29
|79
|2006.01.10 13:12
|sell
|40
|0.01
|1.2080
|1.2518
|1.2054
|80
|2006.01.10 14:32
|t/p
|40
|0.01
|1.2054
|1.2518
|1.2054
|2.60
|3118.89
|81
|2006.01.10 14:32
|sell
|41
|0.01
|1.2052
|1.2490
|1.2026
|82
|2006.01.10 16:03
|sell
|42
|0.02
|1.2074
|1.2490
|1.2048
|83
|2006.01.11 09:41
|t/p
|42
|0.02
|1.2048
|1.2490
|1.2048
|5.32
|3124.21
|84
|2006.01.11 09:41
|close
|41
|0.01
|1.2048
|1.2490
|1.2026
|0.46
|3124.67
|85
|2006.01.11 09:41
|sell
|43
|0.01
|1.2046
|1.2484
|1.2020
|86
|2006.01.11 11:40
|sell
|44
|0.02
|1.2068
|1.2484
|1.2042
|87
|2006.01.11 13:29
|sell
|45
|0.04
|1.2093
|1.2487
|1.2067
|88
|2006.01.11 15:52
|sell
|46
|0.08
|1.2115
|1.2487
|1.2089
|89
|2006.01.11 18:05
|sell
|47
|0.16
|1.2138
|1.2488
|1.2112
|90
|2006.01.12 10:11
|sell
|48
|0.32
|1.2161
|1.2489
|1.2135
|91
|2006.01.12 11:04
|t/p
|48
|0.32
|1.2135
|1.2489
|1.2135
|83.20
|3207.87
|92
|2006.01.12 11:04
|close
|43
|0.01
|1.2135
|1.2484
|1.2020
|-8.72
|3199.14
|93
|2006.01.12 11:04
|close
|45
|0.04
|1.2135
|1.2487
|1.2067
|-16.09
|3183.05
|94
|2006.01.12 11:04
|close
|47
|0.16
|1.2135
|1.2488
|1.2112
|7.63
|3190.68
|95
|2006.01.12 11:05
|close
|44
|0.02
|1.2134
|1.2484
|1.2042
|-12.85
|3177.84
|96
|2006.01.12 11:05
|sell
|49
|0.02
|1.2138
|1.2554
|1.2112
|97
|2006.01.12 13:01
|close
|46
|0.08
|1.2135
|1.2487
|1.2089
|-14.58
|3163.25
|98
|2006.01.12 13:01
|close
|49
|0.02
|1.2133
|1.2554
|1.2112
|1.00
|3164.25
|99
|2006.01.12 13:01
|sell
|50
|0.01
|1.2131
|1.2569
|1.2105
|100
|2006.01.12 14:15
|t/p
|50
|0.01
|1.2105
|1.2569
|1.2105
|2.60
|3166.85
|101
|2006.01.12 14:15
|sell
|51
|0.01
|1.2100
|1.2538
|1.2074
|102
|2006.01.12 14:36
|sell
|52
|0.02
|1.2123
|1.2539
|1.2097
|103
|2006.01.12 14:55
|t/p
|52
|0.02
|1.2097
|1.2539
|1.2097
|5.20
|3172.05
|104
|2006.01.12 14:55
|close
|51
|0.01
|1.2096
|1.2538
|1.2074
|0.40
|3172.45
|105
|2006.01.12 14:55
|sell
|53
|0.01
|1.2092
|1.2530
|1.2066
|106
|2006.01.12 15:01
|t/p
|53
|0.01
|1.2066
|1.2530
|1.2066
|2.60
|3175.05
|107
|2006.01.12 15:01
|sell
|54
|0.01
|1.2064
|1.2502
|1.2038
|108
|2006.01.12 15:27
|t/p
|54
|0.01
|1.2038
|1.2502
|1.2038
|2.60
|3177.65
|109
|2006.01.12 15:27
|sell
|55
|0.01
|1.2035
|1.2473
|1.2009
|110
|2006.01.12 16:08
|close
|55
|0.01
|1.2009
|1.2473
|1.2009
|2.60
|3180.25
|111
|2006.01.12 16:08
|sell
|56
|0.01
|1.2008
|1.2446
|1.1982
|112
|2006.01.12 16:39
|sell
|57
|0.02
|1.2031
|1.2447
|1.2005
|113
|2006.01.13 07:18
|sell
|58
|0.04
|1.2054
|1.2448
|1.2028
|114
|2006.01.13 10:04
|sell
|59
|0.08
|1.2076
|1.2448
|1.2050
|115
|2006.01.13 13:54
|close
|56
|0.01
|1.2050
|1.2446
|1.1982
|-4.14
|3176.11
|116
|2006.01.13 13:54
|close
|58
|0.04
|1.2050
|1.2448
|1.2028
|1.60
|3177.71
|117
|2006.01.13 13:54
|t/p
|59
|0.08
|1.2050
|1.2448
|1.2050
|20.80
|3198.51
|118
|2006.01.13 13:54
|close
|57
|0.02
|1.2050
|1.2447
|1.2005
|-3.68
|3194.83
|119
|2006.01.13 13:54
|sell
|60
|0.01
|1.2051
|1.2489
|1.2025
|120
|2006.01.13 14:35
|sell
|61
|0.02
|1.2074
|1.2490
|1.2048
|121
|2006.01.13 15:23
|t/p
|61
|0.02
|1.2048
|1.2490
|1.2048
|5.20
|3200.03
|122
|2006.01.13 15:23
|close
|60
|0.01
|1.2048
|1.2489
|1.2025
|0.30
|3200.33
|123
|2006.01.13 15:23
|sell
|62
|0.01
|1.2046
|1.2484
|1.2020
|124
|2006.01.13 23:59
|sell
|63
|0.02
|1.2134
|1.2550
|1.2108
|125
|2006.01.15 04:33
|sell
|64
|0.04
|1.2157
|1.2551
|1.2131
|126
|2006.01.16 12:49
|close
|62
|0.01
|1.2131
|1.2484
|1.2020
|-8.44
|3191.89
|127
|2006.01.16 12:49
|close
|64
|0.04
|1.2131
|1.2551
|1.2131
|10.64
|3202.53
|128
|2006.01.16 12:49
|close
|63
|0.02
|1.2131
|1.2550
|1.2108
|0.72
|3203.24
|129
|2006.01.16 12:49
|sell
|65
|0.01
|1.2129
|1.2567
|1.2103
|130
|2006.01.17 01:54
|close
|65
|0.01
|1.2104
|1.2567
|1.2103
|2.56
|3205.80
|131
|2006.01.17 01:54
|sell
|66
|0.01
|1.2102
|1.2540
|1.2076
|132
|2006.01.17 01:57
|close
|66
|0.01
|1.2077
|1.2540
|1.2076
|2.50
|3208.30
|133
|2006.01.17 01:57
|sell
|67
|0.01
|1.2075
|1.2513
|1.2049
|134
|2006.01.17 03:02
|sell
|68
|0.02
|1.2099
|1.2515
|1.2073
|135
|2006.01.17 06:44
|sell
|69
|0.04
|1.2121
|1.2515
|1.2095
|136
|2006.01.17 12:12
|close
|67
|0.01
|1.2096
|1.2513
|1.2049
|-2.10
|3206.20
|137
|2006.01.17 12:12
|close
|69
|0.04
|1.2096
|1.2515
|1.2095
|10.00
|3216.20
|138
|2006.01.17 12:13
|close
|68
|0.02
|1.2095
|1.2515
|1.2073
|0.80
|3217.00
|139
|2006.01.17 12:14
|sell
|70
|0.01
|1.2094
|1.2532
|1.2068
|140
|2006.01.17 12:41
|t/p
|70
|0.01
|1.2068
|1.2532
|1.2068
|2.60
|3219.60
|141
|2006.01.17 12:41
|sell
|71
|0.01
|1.2066
|1.2504
|1.2040
|142
|2006.01.17 13:33
|sell
|72
|0.02
|1.2098
|1.2514
|1.2072
|143
|2006.01.17 14:18
|close
|71
|0.01
|1.2072
|1.2504
|1.2040
|-0.60
|3219.00
|144
|2006.01.17 14:20
|close
|72
|0.02
|1.2072
|1.2514
|1.2072
|5.20
|3224.20
|145
|2006.01.17 14:20
|sell
|73
|0.01
|1.2071
|1.2509
|1.2045
|146
|2006.01.17 20:34
|sell
|74
|0.02
|1.2093
|1.2509
|1.2067
|147
|2006.01.17 23:24
|sell
|75
|0.04
|1.2115
|1.2509
|1.2089
|148
|2006.01.18 02:14
|t/p
|75
|0.04
|1.2089
|1.2509
|1.2089
|10.64
|3234.84
|149
|2006.01.18 02:14
|close
|73
|0.01
|1.2089
|1.2509
|1.2045
|-1.74
|3233.10
|150
|2006.01.18 02:14
|close
|74
|0.02
|1.2089
|1.2509
|1.2067
|0.92
|3234.02
|151
|2006.01.18 02:14
|sell
|76
|0.01
|1.2088
|1.2526
|1.2062
|152
|2006.01.18 08:54
|sell
|77
|0.02
|1.2110
|1.2526
|1.2084
|153
|2006.01.18 09:02
|sell
|78
|0.04
|1.2133
|1.2527
|1.2107
|154
|2006.01.18 11:00
|close
|76
|0.01
|1.2107
|1.2526
|1.2062
|-1.90
|3232.12
|155
|2006.01.18 11:00
|close
|78
|0.04
|1.2107
|1.2527
|1.2107
|10.40
|3242.52
|156
|2006.01.18 11:00
|close
|77
|0.02
|1.2107
|1.2526
|1.2084
|0.60
|3243.12
|157
|2006.01.18 11:00
|sell
|79
|0.01
|1.2106
|1.2544
|1.2080
|158
|2006.01.18 11:42
|sell
|80
|0.02
|1.2128
|1.2544
|1.2102
|159
|2006.01.18 15:34
|sell
|81
|0.04
|1.2153
|1.2547
|1.2127
|160
|2006.01.18 16:02
|t/p
|81
|0.04
|1.2127
|1.2547
|1.2127
|10.40
|3253.52
|161
|2006.01.18 16:02
|close
|79
|0.01
|1.2126
|1.2544
|1.2080
|-2.00
|3251.52
|162
|2006.01.18 16:02
|close
|80
|0.02
|1.2126
|1.2544
|1.2102
|0.40
|3251.92
|163
|2006.01.18 16:02
|sell
|82
|0.01
|1.2119
|1.2557
|1.2093
|164
|2006.01.18 16:18
|t/p
|82
|0.01
|1.2093
|1.2557
|1.2093
|2.60
|3254.52
|165
|2006.01.18 16:18
|sell
|83
|0.01
|1.2091
|1.2529
|1.2065
|166
|2006.01.18 22:41
|sell
|84
|0.02
|1.2113
|1.2529
|1.2087
|167
|2006.01.19 01:53
|close
|83
|0.01
|1.2088
|1.2529
|1.2065
|0.48
|3254.99
|168
|2006.01.19 01:53
|close
|84
|0.02
|1.2088
|1.2529
|1.2087
|5.35
|3260.35
|169
|2006.01.19 01:53
|sell
|85
|0.01
|1.2087
|1.2525
|1.2061
|170
|2006.01.19 09:35
|t/p
|85
|0.01
|1.2061
|1.2525
|1.2061
|2.60
|3262.95
|171
|2006.01.19 09:35
|sell
|86
|0.01
|1.2058
|1.2496
|1.2032
|172
|2006.01.19 10:23
|sell
|87
|0.02
|1.2081
|1.2497
|1.2055
|173
|2006.01.19 16:34
|sell
|88
|0.04
|1.2105
|1.2499
|1.2079
|174
|2006.01.20 02:07
|close
|86
|0.01
|1.2079
|1.2496
|1.2032
|-2.04
|3260.91
|175
|2006.01.20 02:07
|close
|88
|0.04
|1.2079
|1.2499
|1.2079
|10.64
|3271.54
|176
|2006.01.20 02:08
|close
|87
|0.02
|1.2079
|1.2497
|1.2055
|0.52
|3272.06
|177
|2006.01.20 02:08
|sell
|89
|0.01
|1.2076
|1.2514
|1.2050
|178
|2006.01.20 09:37
|t/p
|89
|0.01
|1.2050
|1.2514
|1.2050
|2.60
|3274.66
|179
|2006.01.20 09:37
|sell
|90
|0.01
|1.2047
|1.2485
|1.2021
|180
|2006.01.20 09:51
|sell
|91
|0.02
|1.2071
|1.2487
|1.2045
|181
|2006.01.20 10:13
|sell
|92
|0.04
|1.2094
|1.2488
|1.2068
|182
|2006.01.20 11:58
|t/p
|92
|0.04
|1.2068
|1.2488
|1.2068
|10.40
|3285.06
|183
|2006.01.20 11:58
|close
|90
|0.01
|1.2068
|1.2485
|1.2021
|-2.10
|3282.96
|184
|2006.01.20 11:58
|close
|91
|0.02
|1.2068
|1.2487
|1.2045
|0.60
|3283.56
|185
|2006.01.20 11:58
|sell
|93
|0.01
|1.2066
|1.2504
|1.2040
|186
|2006.01.20 14:52
|sell
|94
|0.02
|1.2088
|1.2504
|1.2062
|187
|2006.01.20 15:24
|sell
|95
|0.04
|1.2111
|1.2505
|1.2085
|188
|2006.01.20 15:50
|t/p
|95
|0.04
|1.2085
|1.2505
|1.2085
|10.40
|3293.96
|189
|2006.01.20 15:50
|close
|93
|0.01
|1.2082
|1.2504
|1.2040
|-1.60
|3292.36
|190
|2006.01.20 15:50
|close
|94
|0.02
|1.2083
|1.2504
|1.2062
|1.00
|3293.36
|191
|2006.01.20 15:50
|sell
|96
|0.01
|1.2083
|1.2521
|1.2057
|192
|2006.01.20 16:02
|sell
|97
|0.02
|1.2105
|1.2521
|1.2079
|193
|2006.01.20 16:42
|close
|96
|0.01
|1.2080
|1.2521
|1.2057
|0.30
|3293.66
|194
|2006.01.20 16:42
|t/p
|97
|0.02
|1.2079
|1.2521
|1.2079
|5.20
|3298.86
|195
|2006.01.20 16:42
|sell
|98
|0.01
|1.2077
|1.2515
|1.2051
|196
|2006.01.20 17:09
|sell
|99
|0.02
|1.2100
|1.2516
|1.2074
|197
|2006.01.20 19:48
|sell
|100
|0.04
|1.2123
|1.2517
|1.2097
|198
|2006.01.22 00:00
|sell
|101
|0.08
|1.2151
|1.2523
|1.2125
|199
|2006.01.23 01:06
|sell
|102
|0.16
|1.2173
|1.2523
|1.2147
|200
|2006.01.23 01:40
|sell
|103
|0.32
|1.2199
|1.2527
|1.2173
|201
|2006.01.23 01:40
|sell
|104
|0.64
|1.2224
|1.2530
|1.2198
|202
|2006.01.23 01:41
|sell
|105
|1.00
|1.2264
|1.2548
|1.2238
|203
|2006.01.23 01:42
|t/p
|105
|1.00
|1.2238
|1.2548
|1.2238
|260.00
|3558.86
|204
|2006.01.23 01:42
|close
|98
|0.01
|1.2237
|1.2515
|1.2051
|-15.94
|3542.92
|205
|2006.01.23 01:42
|close
|100
|0.04
|1.2237
|1.2517
|1.2097
|-45.36
|3497.56
|206
|2006.01.23 01:42
|close
|102
|0.16
|1.2237
|1.2523
|1.2147
|-102.40
|3395.16
|207
|2006.01.23 01:42
|close
|104
|0.64
|1.2237
|1.2530
|1.2198
|-83.20
|3311.96
|208
|2006.01.23 01:42
|sell
|106
|0.08
|1.2229
|1.2601
|1.2203
|209
|2006.01.23 01:42
|close
|99
|0.02
|1.2226
|1.2516
|1.2074
|-25.08
|3286.87
|210
|2006.01.23 01:42
|close
|103
|0.32
|1.2226
|1.2527
|1.2173
|-86.40
|3200.47
|211
|2006.01.23 01:42
|close
|101
|0.08
|1.2226
|1.2523
|1.2125
|-59.53
|3140.95
|212
|2006.01.23 01:42
|close
|106
|0.08
|1.2227
|1.2601
|1.2203
|1.60
|3142.55
|213
|2006.01.23 01:42
|sell
|107
|0.01
|1.2226
|1.2664
|1.2200
|214
|2006.01.23 04:52
|sell
|108
|0.02
|1.2249
|1.2665
|1.2223
|215
|2006.01.23 11:35
|sell
|109
|0.04
|1.2271
|1.2665
|1.2245
|216
|2006.01.23 13:55
|sell
|110
|0.08
|1.2293
|1.2665
|1.2267
|217
|2006.01.23 16:09
|t/p
|110
|0.08
|1.2267
|1.2665
|1.2267
|20.80
|3163.35
|218
|2006.01.23 16:09
|close
|107
|0.01
|1.2267
|1.2664
|1.2200
|-4.10
|3159.25
|219
|2006.01.23 16:09
|close
|109
|0.04
|1.2267
|1.2665
|1.2245
|1.60
|3160.85
|220
|2006.01.23 16:09
|close
|108
|0.02
|1.2266
|1.2665
|1.2223
|-3.40
|3157.45
|221
|2006.01.23 16:09
|sell
|111
|0.01
|1.2264
|1.2702
|1.2238
|222
|2006.01.23 18:38
|sell
|112
|0.02
|1.2287
|1.2703
|1.2261
|223
|2006.01.23 22:03
|sell
|113
|0.04
|1.2310
|1.2704
|1.2284
|224
|2006.01.24 03:41
|t/p
|113
|0.04
|1.2284
|1.2704
|1.2284
|10.64
|3168.08
|225
|2006.01.24 03:41
|close
|111
|0.01
|1.2281
|1.2702
|1.2238
|-1.64
|3166.44
|226
|2006.01.24 03:42
|close
|112
|0.02
|1.2283
|1.2703
|1.2261
|0.92
|3167.36
|227
|2006.01.24 03:43
|sell
|114
|0.01
|1.2283
|1.2721
|1.2257
|228
|2006.01.24 06:45
|sell
|115
|0.02
|1.2306
|1.2722
|1.2280
|229
|2006.01.24 09:12
|close
|114
|0.01
|1.2280
|1.2721
|1.2257
|0.30
|3167.66
|230
|2006.01.24 09:12
|t/p
|115
|0.02
|1.2280
|1.2722
|1.2280
|5.20
|3172.86
|231
|2006.01.24 09:12
|sell
|116
|0.01
|1.2276
|1.2714
|1.2250
|232
|2006.01.25 10:12
|sell
|117
|0.02
|1.2299
|1.2715
|1.2273
|233
|2006.01.25 10:58
|sell
|118
|0.04
|1.2321
|1.2715
|1.2295
|234
|2006.01.25 11:44
|close
|116
|0.01
|1.2295
|1.2714
|1.2250
|-1.84
|3171.02
|235
|2006.01.25 11:44
|close
|118
|0.04
|1.2295
|1.2715
|1.2295
|10.40
|3181.42
|236
|2006.01.25 11:44
|close
|117
|0.02
|1.2295
|1.2715
|1.2273
|0.80
|3182.22
|237
|2006.01.25 11:45
|sell
|119
|0.01
|1.2294
|1.2732
|1.2268
|238
|2006.01.25 14:43
|close
|119
|0.01
|1.2268
|1.2732
|1.2268
|2.60
|3184.82
|239
|2006.01.25 14:44
|sell
|120
|0.01
|1.2267
|1.2705
|1.2241
|240
|2006.01.25 16:50
|t/p
|120
|0.01
|1.2241
|1.2705
|1.2241
|2.60
|3187.42
|241
|2006.01.25 16:50
|sell
|121
|0.01
|1.2239
|1.2677
|1.2213
|242
|2006.01.25 17:01
|sell
|122
|0.02
|1.2263
|1.2679
|1.2237
|243
|2006.01.25 21:30
|t/p
|122
|0.02
|1.2237
|1.2679
|1.2237
|5.20
|3192.62
|244
|2006.01.25 21:30
|close
|121
|0.01
|1.2237
|1.2677
|1.2213
|0.20
|3192.82
|245
|2006.01.25 21:31
|sell
|123
|0.01
|1.2235
|1.2673
|1.2209
|246
|2006.01.26 02:17
|sell
|124
|0.02
|1.2257
|1.2673
|1.2231
|247
|2006.01.26 12:37
|close
|123
|0.01
|1.2232
|1.2673
|1.2209
|0.48
|3193.29
|248
|2006.01.26 14:36
|close
|124
|0.02
|1.2232
|1.2673
|1.2231
|5.00
|3198.29
|249
|2006.01.26 14:36
|sell
|125
|0.01
|1.2229
|1.2667
|1.2203
|250
|2006.01.26 14:45
|sell
|126
|0.02
|1.2254
|1.2670
|1.2228
|251
|2006.01.26 17:27
|t/p
|126
|0.02
|1.2228
|1.2670
|1.2228
|5.20
|3203.49
|252
|2006.01.26 17:27
|close
|125
|0.01
|1.2225
|1.2667
|1.2203
|0.40
|3203.89
|253
|2006.01.26 17:27
|sell
|127
|0.01
|1.2225
|1.2663
|1.2199
|254
|2006.01.26 23:30
|t/p
|127
|0.01
|1.2199
|1.2663
|1.2199
|2.60
|3206.49
|255
|2006.01.26 23:30
|sell
|128
|0.01
|1.2197
|1.2635
|1.2171
|256
|2006.01.27 01:24
|sell
|129
|0.02
|1.2221
|1.2637
|1.2195
|257
|2006.01.27 03:19
|close
|128
|0.01
|1.2196
|1.2635
|1.2171
|0.16
|3206.65
|258
|2006.01.27 03:20
|close
|129
|0.02
|1.2196
|1.2637
|1.2195
|5.00
|3211.65
|259
|2006.01.27 03:20
|sell
|130
|0.01
|1.2195
|1.2633
|1.2169
|260
|2006.01.27 12:09
|t/p
|130
|0.01
|1.2169
|1.2633
|1.2169
|2.60
|3214.25
|261
|2006.01.27 12:09
|sell
|131
|0.01
|1.2167
|1.2605
|1.2141
|262
|2006.01.27 14:30
|sell
|132
|0.02
|1.2195
|1.2611
|1.2169
|263
|2006.01.27 14:32
|sell
|133
|0.04
|1.2220
|1.2614
|1.2194
|264
|2006.01.27 16:05
|close
|131
|0.01
|1.2195
|1.2605
|1.2141
|-2.80
|3211.45
|265
|2006.01.27 16:05
|close
|133
|0.04
|1.2195
|1.2614
|1.2194
|10.00
|3221.45
|266
|2006.01.27 16:05
|close
|132
|0.02
|1.2193
|1.2611
|1.2169
|0.40
|3221.85
|267
|2006.01.27 16:05
|sell
|134
|0.01
|1.2191
|1.2629
|1.2165
|268
|2006.01.27 16:20
|t/p
|134
|0.01
|1.2165
|1.2629
|1.2165
|2.60
|3224.45
|269
|2006.01.27 16:20
|sell
|135
|0.01
|1.2161
|1.2599
|1.2135
|270
|2006.01.27 16:55
|t/p
|135
|0.01
|1.2135
|1.2599
|1.2135
|2.60
|3227.05
|271
|2006.01.27 16:55
|sell
|136
|0.01
|1.2132
|1.2570
|1.2106
|272
|2006.01.27 19:18
|t/p
|136
|0.01
|1.2106
|1.2570
|1.2106
|2.60
|3229.65
|273
|2006.01.27 19:18
|sell
|137
|0.01
|1.2103
|1.2541
|1.2077
|274
|2006.01.30 09:54
|t/p
|137
|0.01
|1.2077
|1.2541
|1.2077
|2.66
|3232.31
|275
|2006.01.30 09:54
|sell
|138
|0.01
|1.2075
|1.2513
|1.2049
|276
|2006.01.30 10:49
|sell
|139
|0.02
|1.2098
|1.2514
|1.2072
|277
|2006.01.30 14:19
|t/p
|139
|0.02
|1.2072
|1.2514
|1.2072
|5.20
|3237.51
|278
|2006.01.30 14:19
|close
|138
|0.01
|1.2071
|1.2513
|1.2049
|0.40
|3237.91
|279
|2006.01.30 14:19
|sell
|140
|0.01
|1.2069
|1.2507
|1.2043
|280
|2006.01.30 14:42
|sell
|141
|0.02
|1.2092
|1.2508
|1.2066
|281
|2006.01.31 09:03
|sell
|142
|0.04
|1.2114
|1.2508
|1.2088
|282
|2006.01.31 09:39
|close
|140
|0.01
|1.2089
|1.2507
|1.2043
|-1.94
|3235.97
|283
|2006.01.31 09:39
|close
|142
|0.04
|1.2089
|1.2508
|1.2088
|10.00
|3245.97
|284
|2006.01.31 09:41
|close
|141
|0.02
|1.2089
|1.2508
|1.2066
|0.72
|3246.69
|285
|2006.01.31 09:41
|sell
|143
|0.01
|1.2087
|1.2525
|1.2061
|286
|2006.01.31 12:37
|sell
|144
|0.02
|1.2110
|1.2526
|1.2084
|287
|2006.01.31 16:37
|sell
|145
|0.04
|1.2132
|1.2526
|1.2106
|288
|2006.01.31 17:54
|sell
|146
|0.08
|1.2154
|1.2526
|1.2128
|289
|2006.01.31 18:17
|sell
|147
|0.16
|1.2176
|1.2526
|1.2150
|290
|2006.01.31 20:21
|close
|143
|0.01
|1.2150
|1.2525
|1.2061
|-6.30
|3240.39
|291
|2006.01.31 20:21
|close
|145
|0.04
|1.2150
|1.2526
|1.2106
|-7.20
|3233.19
|292
|2006.01.31 20:21
|close
|147
|0.16
|1.2150
|1.2526
|1.2150
|41.60
|3274.79
|293
|2006.01.31 20:21
|close
|144
|0.02
|1.2150
|1.2526
|1.2084
|-8.00
|3266.79
|294
|2006.01.31 20:22
|close
|146
|0.08
|1.2148
|1.2526
|1.2128
|4.80
|3271.59
|295
|2006.01.31 20:22
|sell
|148
|0.01
|1.2149
|1.2587
|1.2123
|296
|2006.01.31 20:31
|close
|148
|0.01
|1.2123
|1.2587
|1.2123
|2.60
|3274.19
|297
|2006.01.31 20:31
|sell
|149
|0.01
|1.2124
|1.2562
|1.2098
|298
|2006.01.31 20:58
|sell
|150
|0.02
|1.2146
|1.2562
|1.2120
|299
|2006.02.01 10:45
|t/p
|150
|0.02
|1.2120
|1.2562
|1.2120
|5.32
|3279.51
|300
|2006.02.01 10:45
|close
|149
|0.01
|1.2118
|1.2562
|1.2098
|0.66
|3280.17
|301
|2006.02.01 10:45
|sell
|151
|0.01
|1.2121
|1.2559
|1.2095
|302
|2006.02.01 12:32
|close
|151
|0.01
|1.2096
|1.2559
|1.2095
|2.50
|3282.67
|303
|2006.02.01 12:32
|sell
|152
|0.01
|1.2093
|1.2531
|1.2067
|304
|2006.02.01 20:08
|close
|152
|0.01
|1.2068
|1.2531
|1.2067
|2.50
|3285.17
|305
|2006.02.01 20:08
|sell
|153
|0.01
|1.2065
|1.2503
|1.2039
|306
|2006.02.02 06:47
|t/p
|153
|0.01
|1.2039
|1.2503
|1.2039
|2.78
|3287.94
|307
|2006.02.02 06:47
|sell
|154
|0.01
|1.2033
|1.2471
|1.2007
|308
|2006.02.02 08:02
|sell
|155
|0.02
|1.2055
|1.2471
|1.2029
|309
|2006.02.02 16:13
|sell
|156
|0.04
|1.2078
|1.2472
|1.2052
|310
|2006.02.02 17:24
|sell
|157
|0.08
|1.2100
|1.2472
|1.2074
|311
|2006.02.03 08:35
|close
|154
|0.01
|1.2075
|1.2471
|1.2007
|-4.14
|3283.80
|312
|2006.02.03 08:35
|close
|156
|0.04
|1.2075
|1.2472
|1.2052
|1.44
|3285.24
|313
|2006.02.03 08:35
|close
|155
|0.02
|1.2075
|1.2471
|1.2029
|-3.88
|3281.36
|314
|2006.02.03 08:35
|close
|157
|0.08
|1.2075
|1.2472
|1.2074
|20.47
|3301.83
|315
|2006.02.03 08:35
|sell
|158
|0.01
|1.2072
|1.2510
|1.2046
|316
|2006.02.03 14:30
|sell
|159
|0.02
|1.2097
|1.2513
|1.2071
|317
|2006.02.03 14:31
|t/p
|159
|0.02
|1.2071
|1.2513
|1.2071
|5.20
|3307.03
|318
|2006.02.03 14:31
|close
|158
|0.01
|1.2070
|1.2510
|1.2046
|0.20
|3307.23
|319
|2006.02.03 14:31
|sell
|160
|0.01
|1.2067
|1.2505
|1.2041
|320
|2006.02.03 14:32
|close
|160
|0.01
|1.2042
|1.2505
|1.2041
|2.50
|3309.73
|321
|2006.02.03 14:32
|sell
|161
|0.01
|1.2041
|1.2479
|1.2015
|322
|2006.02.03 14:36
|t/p
|161
|0.01
|1.2015
|1.2479
|1.2015
|2.60
|3312.33
|323
|2006.02.03 14:36
|sell
|162
|0.01
|1.2013
|1.2451
|1.1987
|324
|2006.02.03 14:45
|sell
|163
|0.02
|1.2036
|1.2452
|1.2010
|325
|2006.02.03 14:55
|t/p
|163
|0.02
|1.2010
|1.2452
|1.2010
|5.20
|3317.53
|326
|2006.02.03 14:55
|close
|162
|0.01
|1.2010
|1.2451
|1.1987
|0.30
|3317.83
|327
|2006.02.03 14:55
|sell
|164
|0.01
|1.2013
|1.2451
|1.1987
|328
|2006.02.03 15:07
|close
|164
|0.01
|1.1988
|1.2451
|1.1987
|2.50
|3320.33
|329
|2006.02.03 15:07
|sell
|165
|0.01
|1.1984
|1.2422
|1.1958
|330
|2006.02.03 17:04
|sell
|166
|0.02
|1.2008
|1.2424
|1.1982
|331
|2006.02.05 00:00
|sell
|167
|0.04
|1.2034
|1.2428
|1.2008
|332
|2006.02.06 08:20
|t/p
|167
|0.04
|1.2008
|1.2428
|1.2008
|10.64
|3330.96
|333
|2006.02.06 08:20
|close
|165
|0.01
|1.2008
|1.2422
|1.1958
|-2.34
|3328.62
|334
|2006.02.06 08:20
|close
|166
|0.02
|1.2007
|1.2424
|1.1982
|0.32
|3328.94
|335
|2006.02.06 08:20
|sell
|168
|0.01
|1.2005
|1.2443
|1.1979
|336
|2006.02.06 12:25
|close
|168
|0.01
|1.1980
|1.2443
|1.1979
|2.50
|3331.44
|337
|2006.02.06 12:25
|sell
|169
|0.01
|1.1976
|1.2414
|1.1950
|338
|2006.02.06 18:14
|close
|169
|0.01
|1.1950
|1.2414
|1.1950
|2.60
|3334.04
|339
|2006.02.06 18:14
|sell
|170
|0.01
|1.1950
|1.2388
|1.1924
|340
|2006.02.06 23:37
|sell
|171
|0.02
|1.1973
|1.2389
|1.1947
|341
|2006.02.07 08:50
|sell
|172
|0.04
|1.2001
|1.2395
|1.1975
|342
|2006.02.07 13:02
|close
|170
|0.01
|1.1976
|1.2388
|1.1924
|-2.54
|3331.50
|343
|2006.02.07 13:02
|close
|172
|0.04
|1.1976
|1.2395
|1.1975
|10.00
|3341.50
|344
|2006.02.07 13:02
|close
|171
|0.02
|1.1976
|1.2389
|1.1947
|-0.48
|3341.02
|345
|2006.02.07 13:03
|sell
|173
|0.01
|1.1975
|1.2413
|1.1949
|346
|2006.02.07 17:01
|t/p
|173
|0.01
|1.1949
|1.2413
|1.1949
|2.60
|3343.62
|347
|2006.02.07 17:01
|sell
|174
|0.01
|1.1947
|1.2385
|1.1921
|348
|2006.02.07 17:23
|sell
|175
|0.02
|1.1969
|1.2385
|1.1943
|349
|2006.02.07 23:16
|sell
|176
|0.04
|1.1992
|1.2386
|1.1966
|350
|2006.02.08 02:08
|close
|174
|0.01
|1.1966
|1.2385
|1.1921
|-1.84
|3341.78
|351
|2006.02.08 02:08
|close
|176
|0.04
|1.1966
|1.2386
|1.1966
|10.64
|3352.41
|352
|2006.02.08 02:08
|close
|175
|0.02
|1.1966
|1.2385
|1.1943
|0.72
|3353.13
|353
|2006.02.08 02:08
|sell
|177
|0.01
|1.1966
|1.2404
|1.1940
|354
|2006.02.08 17:04
|t/p
|177
|0.01
|1.1940
|1.2404
|1.1940
|2.60
|3355.73
|355
|2006.02.08 17:04
|sell
|178
|0.01
|1.1937
|1.2375
|1.1911
|356
|2006.02.08 22:28
|sell
|179
|0.02
|1.1960
|1.2376
|1.1934
|357
|2006.02.09 01:53
|sell
|180
|0.04
|1.1982
|1.2376
|1.1956
|358
|2006.02.09 16:06
|t/p
|180
|0.04
|1.1956
|1.2376
|1.1956
|10.40
|3366.13
|359
|2006.02.09 16:06
|close
|178
|0.01
|1.1956
|1.2375
|1.1911
|-1.72
|3364.41
|360
|2006.02.09 16:06
|close
|179
|0.02
|1.1952
|1.2376
|1.1934
|1.95
|3366.36
|361
|2006.02.09 16:06
|sell
|181
|0.01
|1.1949
|1.2387
|1.1923
|362
|2006.02.09 18:59
|sell
|182
|0.02
|1.1972
|1.2388
|1.1946
|363
|2006.02.10 01:00
|sell
|183
|0.04
|1.1994
|1.2388
|1.1968
|364
|2006.02.10 01:38
|t/p
|183
|0.04
|1.1968
|1.2388
|1.1968
|10.40
|3376.76
|365
|2006.02.10 01:38
|close
|181
|0.01
|1.1968
|1.2387
|1.1923
|-1.84
|3374.92
|366
|2006.02.10 01:42
|close
|182
|0.02
|1.1968
|1.2388
|1.1946
|0.92
|3375.84
|367
|2006.02.10 01:42
|sell
|184
|0.01
|1.1967
|1.2405
|1.1941
|368
|2006.02.10 06:24
|sell
|185
|0.02
|1.1989
|1.2405
|1.1963
|369
|2006.02.10 09:30
|t/p
|185
|0.02
|1.1963
|1.2405
|1.1963
|5.20
|3381.04
|370
|2006.02.10 09:30
|close
|184
|0.01
|1.1963
|1.2405
|1.1941
|0.40
|3381.44
|371
|2006.02.10 09:30
|sell
|186
|0.01
|1.1960
|1.2398
|1.1934
|372
|2006.02.10 12:29
|sell
|187
|0.02
|1.1985
|1.2401
|1.1959
|373
|2006.02.10 14:54
|sell
|188
|0.04
|1.2007
|1.2401
|1.1981
|374
|2006.02.10 16:27
|close
|186
|0.01
|1.1982
|1.2398
|1.1934
|-2.20
|3379.24
|375
|2006.02.10 16:27
|close
|188
|0.04
|1.1982
|1.2401
|1.1981
|10.00
|3389.24
|376
|2006.02.10 16:27
|close
|187
|0.02
|1.1982
|1.2401
|1.1959
|0.60
|3389.84
|377
|2006.02.10 16:28
|sell
|189
|0.01
|1.1981
|1.2419
|1.1955
|378
|2006.02.10 16:31
|t/p
|189
|0.01
|1.1955
|1.2419
|1.1955
|2.60
|3392.44
|379
|2006.02.10 16:31
|sell
|190
|0.01
|1.1953
|1.2391
|1.1927
|380
|2006.02.10 16:53
|t/p
|190
|0.01
|1.1927
|1.2391
|1.1927
|2.60
|3395.04
|381
|2006.02.10 16:53
|sell
|191
|0.01
|1.1923
|1.2361
|1.1897
|382
|2006.02.10 16:54
|close
|191
|0.01
|1.1898
|1.2361
|1.1897
|2.50
|3397.54
|383
|2006.02.10 16:54
|sell
|192
|0.01
|1.1902
|1.2340
|1.1876
|384
|2006.02.10 17:34
|sell
|193
|0.02
|1.1925
|1.2341
|1.1899
|385
|2006.02.10 21:30
|t/p
|193
|0.02
|1.1899
|1.2341
|1.1899
|5.20
|3402.74
|386
|2006.02.10 21:30
|close
|192
|0.01
|1.1896
|1.2340
|1.1876
|0.60
|3403.34
|387
|2006.02.10 21:30
|sell
|194
|0.01
|1.1899
|1.2337
|1.1873
|388
|2006.02.14 07:15
|sell
|195
|0.02
|1.1921
|1.2337
|1.1895
|389
|2006.02.14 12:44
|close
|194
|0.01
|1.1896
|1.2337
|1.1873
|0.42
|3403.76
|390
|2006.02.14 12:44
|close
|195
|0.02
|1.1896
|1.2337
|1.1895
|5.00
|3408.76
|391
|2006.02.14 12:44
|sell
|196
|0.01
|1.1893
|1.2331
|1.1867
|392
|2006.02.14 14:39
|t/p
|196
|0.01
|1.1867
|1.2331
|1.1867
|2.60
|3411.36
|393
|2006.02.14 14:39
|sell
|197
|0.01
|1.1864
|1.2302
|1.1838
|394
|2006.02.14 15:49
|sell
|198
|0.02
|1.1886
|1.2302
|1.1860
|395
|2006.02.14 20:39
|sell
|199
|0.04
|1.1909
|1.2303
|1.1883
|396
|2006.02.15 15:00
|sell
|200
|0.08
|1.1939
|1.2311
|1.1913
|397
|2006.02.15 16:01
|t/p
|200
|0.08
|1.1913
|1.2311
|1.1913
|20.80
|3432.16
|398
|2006.02.15 16:01
|close
|197
|0.01
|1.1909
|1.2302
|1.1838
|-4.44
|3427.72
|399
|2006.02.15 16:01
|close
|199
|0.04
|1.1909
|1.2303
|1.1883
|0.24
|3427.95
|400
|2006.02.15 16:01
|sell
|201
|0.02
|1.1909
|1.2325
|1.1883
|401
|2006.02.15 16:01
|close
|198
|0.02
|1.1913
|1.2302
|1.1860
|-5.28
|3422.67
|402
|2006.02.15 16:01
|close
|201
|0.02
|1.1912
|1.2325
|1.1883
|-0.60
|3422.07
|403
|2006.02.15 16:01
|sell
|202
|0.01
|1.1909
|1.2347
|1.1883
|404
|2006.02.15 16:08
|sell
|203
|0.02
|1.1934
|1.2350
|1.1908
|405
|2006.02.15 16:35
|close
|202
|0.01
|1.1909
|1.2347
|1.1883
|0.00
|3422.07
|406
|2006.02.15 16:35
|t/p
|203
|0.02
|1.1908
|1.2350
|1.1908
|5.20
|3427.27
|407
|2006.02.15 16:35
|sell
|204
|0.01
|1.1906
|1.2344
|1.1880
|408
|2006.02.15 16:46
|close
|204
|0.01
|1.1881
|1.2344
|1.1880
|2.50
|3429.77
|409
|2006.02.15 16:46
|sell
|205
|0.01
|1.1882
|1.2320
|1.1856
|410
|2006.02.15 17:06
|sell
|206
|0.02
|1.1904
|1.2320
|1.1878
|411
|2006.02.15 17:49
|t/p
|206
|0.02
|1.1878
|1.2320
|1.1878
|5.20
|3434.97
|412
|2006.02.15 17:49
|close
|205
|0.01
|1.1876
|1.2320
|1.1856
|0.60
|3435.57
|413
|2006.02.15 17:49
|sell
|207
|0.01
|1.1877
|1.2315
|1.1851
|414
|2006.02.16 12:19
|t/p
|207
|0.01
|1.1851
|1.2315
|1.1851
|2.78
|3438.35
|415
|2006.02.16 12:19
|sell
|208
|0.01
|1.1849
|1.2287
|1.1823
|416
|2006.02.16 14:38
|sell
|209
|0.02
|1.1872
|1.2288
|1.1846
|417
|2006.02.16 21:54
|sell
|210
|0.04
|1.1894
|1.2288
|1.1868
|418
|2006.02.17 10:07
|t/p
|210
|0.04
|1.1868
|1.2288
|1.1868
|10.64
|3448.98
|419
|2006.02.17 10:07
|close
|208
|0.01
|1.1868
|1.2287
|1.1823
|-1.84
|3447.14
|420
|2006.02.17 10:07
|close
|209
|0.02
|1.1867
|1.2288
|1.1846
|1.12
|3448.26
|421
|2006.02.17 10:07
|sell
|211
|0.01
|1.1866
|1.2304
|1.1840
|422
|2006.02.17 15:48
|sell
|212
|0.02
|1.1889
|1.2305
|1.1863
|423
|2006.02.17 16:18
|sell
|213
|0.04
|1.1916
|1.2310
|1.1890
|424
|2006.02.17 16:32
|sell
|214
|0.08
|1.1938
|1.2310
|1.1912
|425
|2006.02.17 17:49
|t/p
|214
|0.08
|1.1912
|1.2310
|1.1912
|20.80
|3469.06
|426
|2006.02.17 17:49
|close
|211
|0.01
|1.1911
|1.2304
|1.1840
|-4.50
|3464.56
|427
|2006.02.17 17:49
|close
|213
|0.04
|1.1911
|1.2310
|1.1890
|2.00
|3466.56
|428
|2006.02.17 17:49
|sell
|215
|0.02
|1.1913
|1.2329
|1.1887
|429
|2006.02.17 17:49
|close
|212
|0.02
|1.1911
|1.2305
|1.1863
|-4.40
|3462.16
|430
|2006.02.17 17:49
|close
|215
|0.02
|1.1908
|1.2329
|1.1887
|1.00
|3463.16
|431
|2006.02.17 17:50
|sell
|216
|0.01
|1.1904
|1.2342
|1.1878
|432
|2006.02.17 18:30
|close
|216
|0.01
|1.1878
|1.2342
|1.1878
|2.60
|3465.76
|433
|2006.02.17 18:30
|sell
|217
|0.01
|1.1892
|1.2330
|1.1866
|434
|2006.02.17 18:53
|sell
|218
|0.02
|1.1915
|1.2331
|1.1889
|435
|2006.02.17 19:19
|sell
|219
|0.04
|1.1937
|1.2331
|1.1911
|436
|2006.02.20 03:20
|sell
|220
|0.08
|1.1959
|1.2331
|1.1933
|437
|2006.02.20 09:45
|t/p
|220
|0.08
|1.1933
|1.2331
|1.1933
|20.80
|3486.56
|438
|2006.02.20 09:45
|close
|217
|0.01
|1.1933
|1.2330
|1.1866
|-4.04
|3482.52
|439
|2006.02.20 09:45
|close
|219
|0.04
|1.1933
|1.2331
|1.1911
|1.84
|3484.36
|440
|2006.02.20 09:46
|close
|218
|0.02
|1.1932
|1.2331
|1.1889
|-3.28
|3481.07
|441
|2006.02.20 09:46
|sell
|221
|0.01
|1.1934
|1.2372
|1.1908
|442
|2006.02.21 08:40
|close
|221
|0.01
|1.1909
|1.2372
|1.1908
|2.56
|3483.63
|443
|2006.02.21 08:40
|sell
|222
|0.01
|1.1906
|1.2344
|1.1880
|444
|2006.02.21 20:27
|sell
|223
|0.02
|1.1929
|1.2345
|1.1903
|445
|2006.02.22 09:52
|t/p
|223
|0.02
|1.1903
|1.2345
|1.1903
|5.32
|3488.95
|446
|2006.02.22 09:52
|close
|222
|0.01
|1.1903
|1.2344
|1.1880
|0.36
|3489.31
|447
|2006.02.22 09:52
|sell
|224
|0.01
|1.1901
|1.2339
|1.1875
|448
|2006.02.22 11:26
|close
|224
|0.01
|1.1876
|1.2339
|1.1875
|2.50
|3491.81
|449
|2006.02.22 11:26
|sell
|225
|0.01
|1.1877
|1.2315
|1.1851
|450
|2006.02.22 17:32
|sell
|226
|0.02
|1.1901
|1.2317
|1.1875
|451
|2006.02.23 10:11
|sell
|227
|0.04
|1.1924
|1.2318
|1.1898
|452
|2006.02.23 11:18
|sell
|228
|0.08
|1.1946
|1.2318
|1.1920
|453
|2006.02.23 15:49
|t/p
|228
|0.08
|1.1920
|1.2318
|1.1920
|20.80
|3512.61
|454
|2006.02.23 15:49
|close
|225
|0.01
|1.1920
|1.2315
|1.1851
|-4.12
|3508.49
|455
|2006.02.23 15:49
|close
|227
|0.04
|1.1920
|1.2318
|1.1898
|1.60
|3510.09
|456
|2006.02.23 15:49
|close
|226
|0.02
|1.1920
|1.2317
|1.1875
|-3.45
|3506.64
|457
|2006.02.23 15:49
|sell
|229
|0.01
|1.1918
|1.2356
|1.1892
|458
|2006.02.24 09:28
|t/p
|229
|0.01
|1.1892
|1.2356
|1.1892
|2.66
|3509.30
|459
|2006.02.24 09:28
|sell
|230
|0.01
|1.1890
|1.2328
|1.1864
|460
|2006.02.24 14:35
|sell
|231
|0.02
|1.1912
|1.2328
|1.1886
|461
|2006.02.24 16:22
|close
|230
|0.01
|1.1887
|1.2328
|1.1864
|0.30
|3509.60
|462
|2006.02.24 16:22
|close
|231
|0.02
|1.1886
|1.2328
|1.1886
|5.20
|3514.80
|463
|2006.02.24 16:23
|sell
|232
|0.01
|1.1885
|1.2323
|1.1859
|464
|2006.02.26 00:02
|t/p
|232
|0.01
|1.1859
|1.2323
|1.1859
|2.60
|3517.40
|465
|2006.02.26 00:02
|sell
|233
|0.01
|1.1853
|1.2291
|1.1827
|466
|2006.02.27 05:47
|sell
|234
|0.02
|1.1877
|1.2293
|1.1851
|467
|2006.02.27 08:00
|close
|233
|0.01
|1.1851
|1.2291
|1.1827
|0.26
|3517.66
|468
|2006.02.27 08:00
|t/p
|234
|0.02
|1.1851
|1.2293
|1.1851
|5.20
|3522.86
|469
|2006.02.27 08:00
|sell
|235
|0.01
|1.1849
|1.2287
|1.1823
|470
|2006.02.28 10:15
|sell
|236
|0.02
|1.1873
|1.2289
|1.1847
|471
|2006.02.28 16:00
|sell
|237
|0.04
|1.1895
|1.2289
|1.1869
|472
|2006.02.28 16:23
|sell
|238
|0.08
|1.1919
|1.2291
|1.1893
|473
|2006.03.01 01:23
|sell
|239
|0.16
|1.1942
|1.2292
|1.1916
|474
|2006.03.01 14:37
|sell
|240
|0.32
|1.1965
|1.2293
|1.1939
|475
|2006.03.01 16:08
|t/p
|240
|0.32
|1.1939
|1.2293
|1.1939
|83.20
|3606.06
|476
|2006.03.01 16:08
|close
|235
|0.01
|1.1938
|1.2287
|1.1823
|-8.78
|3597.28
|477
|2006.03.01 16:08
|close
|237
|0.04
|1.1938
|1.2289
|1.1869
|-16.96
|3580.31
|478
|2006.03.01 16:08
|close
|239
|0.16
|1.1938
|1.2292
|1.1916
|6.40
|3586.71
|479
|2006.03.01 16:08
|close
|236
|0.02
|1.1939
|1.2289
|1.1847
|-13.08
|3573.63
|480
|2006.03.01 16:09
|close
|238
|0.08
|1.1939
|1.2291
|1.1893
|-15.53
|3558.10
|481
|2006.03.01 16:09
|sell
|241
|0.01
|1.1936
|1.2374
|1.1910
|482
|2006.03.01 17:41
|t/p
|241
|0.01
|1.1910
|1.2374
|1.1910
|2.60
|3560.70
|483
|2006.03.01 17:41
|sell
|242
|0.01
|1.1908
|1.2346
|1.1882
|484
|2006.03.02 08:08
|sell
|243
|0.02
|1.1931
|1.2347
|1.1905
|485
|2006.03.02 14:44
|sell
|244
|0.04
|1.1953
|1.2347
|1.1927
|486
|2006.03.02 16:04
|sell
|245
|0.08
|1.1976
|1.2348
|1.1950
|487
|2006.03.02 16:23
|sell
|246
|0.16
|1.1998
|1.2348
|1.1972
|488
|2006.03.02 18:46
|sell
|247
|0.32
|1.2022
|1.2350
|1.1996
|489
|2006.03.03 15:20
|sell
|248
|0.64
|1.2045
|1.2351
|1.2019
|490
|2006.03.03 16:02
|t/p
|248
|0.64
|1.2019
|1.2351
|1.2019
|166.40
|3727.10
|491
|2006.03.03 16:02
|close
|242
|0.01
|1.2018
|1.2346
|1.1882
|-10.76
|3716.34
|492
|2006.03.03 16:02
|close
|244
|0.04
|1.2018
|1.2347
|1.1927
|-25.76
|3690.57
|493
|2006.03.03 16:02
|close
|246
|0.16
|1.2018
|1.2348
|1.1972
|-31.06
|3659.52
|494
|2006.03.03 16:04
|close
|243
|0.02
|1.2017
|1.2347
|1.1905
|-17.08
|3642.44
|495
|2006.03.03 16:04
|close
|247
|0.32
|1.2017
|1.2350
|1.1996
|17.89
|3660.32
|496
|2006.03.03 16:04
|sell
|249
|0.02
|1.2011
|1.2427
|1.1985
|497
|2006.03.03 16:04
|close
|245
|0.08
|1.2012
|1.2348
|1.1950
|-28.33
|3632.00
|498
|2006.03.03 16:04
|close
|249
|0.02
|1.2012
|1.2427
|1.1985
|-0.20
|3631.80
|499
|2006.03.03 16:04
|sell
|250
|0.01
|1.2013
|1.2451
|1.1987
|500
|2006.03.03 21:05
|sell
|251
|0.02
|1.2037
|1.2453
|1.2011
|501
|2006.03.05 00:58
|sell
|252
|0.04
|1.2070
|1.2464
|1.2044
|502
|2006.03.05 06:44
|sell
|253
|0.08
|1.2096
|1.2468
|1.2070
|503
|2006.03.05 09:38
|t/p
|253
|0.08
|1.2070
|1.2468
|1.2070
|20.80
|3652.60
|504
|2006.03.05 09:38
|close
|250
|0.01
|1.2070
|1.2451
|1.1987
|-5.70
|3646.90
|505
|2006.03.05 09:38
|close
|252
|0.04
|1.2070
|1.2464
|1.2044
|0.00
|3646.90
|506
|2006.03.05 09:39
|sell
|254
|0.02
|1.2067
|1.2483
|1.2041
|507
|2006.03.05 09:48
|close
|251
|0.02
|1.2070
|1.2453
|1.2011
|-6.60
|3640.30
|508
|2006.03.05 09:51
|close
|254
|0.02
|1.2069
|1.2483
|1.2041
|-0.40
|3639.90
|509
|2006.03.05 09:54
|sell
|255
|0.01
|1.2068
|1.2506
|1.2042
|510
|2006.03.06 00:30
|sell
|256
|0.02
|1.2093
|1.2509
|1.2067
|511
|2006.03.06 04:20
|close
|255
|0.01
|1.2067
|1.2506
|1.2042
|0.16
|3640.06
|512
|2006.03.06 04:20
|close
|256
|0.02
|1.2068
|1.2509
|1.2067
|5.00
|3645.06
|513
|2006.03.06 04:21
|sell
|257
|0.01
|1.2065
|1.2503
|1.2039
|514
|2006.03.06 11:38
|close
|257
|0.01
|1.2040
|1.2503
|1.2039
|2.50
|3647.56
|515
|2006.03.06 11:38
|sell
|258
|0.01
|1.2039
|1.2477
|1.2013
|516
|2006.03.06 14:34
|t/p
|258
|0.01
|1.2013
|1.2477
|1.2013
|2.60
|3650.16
|517
|2006.03.06 14:34
|sell
|259
|0.01
|1.2011
|1.2449
|1.1985
|518
|2006.03.07 01:46
|t/p
|259
|0.01
|1.1985
|1.2449
|1.1985
|2.66
|3652.81
|519
|2006.03.07 01:46
|sell
|260
|0.01
|1.1982
|1.2420
|1.1956
|520
|2006.03.07 04:00
|sell
|261
|0.02
|1.2004
|1.2420
|1.1978
|521
|2006.03.07 05:53
|t/p
|261
|0.02
|1.1978
|1.2420
|1.1978
|5.20
|3658.01
|522
|2006.03.07 05:53
|close
|260
|0.01
|1.1978
|1.2420
|1.1956
|0.40
|3658.41
|523
|2006.03.07 05:53
|sell
|262
|0.01
|1.1977
|1.2415
|1.1951
|524
|2006.03.07 05:57
|close
|262
|0.01
|1.1951
|1.2415
|1.1951
|2.60
|3661.01
|525
|2006.03.07 05:57
|sell
|263
|0.01
|1.1950
|1.2388
|1.1924
|526
|2006.03.07 10:19
|close
|263
|0.01
|1.1925
|1.2388
|1.1924
|2.50
|3663.51
|527
|2006.03.07 10:20
|sell
|264
|0.01
|1.1924
|1.2362
|1.1898
|528
|2006.03.07 14:21
|t/p
|264
|0.01
|1.1898
|1.2362
|1.1898
|2.60
|3666.11
|529
|2006.03.07 14:21
|sell
|265
|0.01
|1.1895
|1.2333
|1.1869
|530
|2006.03.07 20:06
|t/p
|265
|0.01
|1.1869
|1.2333
|1.1869
|2.60
|3668.71
|531
|2006.03.07 20:06
|sell
|266
|0.01
|1.1867
|1.2305
|1.1841
|532
|2006.03.08 00:07
|sell
|267
|0.02
|1.1891
|1.2307
|1.1865
|533
|2006.03.08 08:20
|sell
|268
|0.04
|1.1913
|1.2307
|1.1887
|534
|2006.03.08 11:04
|sell
|269
|0.08
|1.1937
|1.2309
|1.1911
|535
|2006.03.08 12:59
|t/p
|269
|0.08
|1.1911
|1.2309
|1.1911
|20.80
|3689.51
|536
|2006.03.08 12:59
|close
|266
|0.01
|1.1911
|1.2305
|1.1841
|-4.34
|3685.17
|537
|2006.03.08 12:59
|close
|268
|0.04
|1.1911
|1.2307
|1.1887
|0.80
|3685.97
|538
|2006.03.08 12:59
|close
|267
|0.02
|1.1911
|1.2307
|1.1865
|-4.00
|3681.97
|539
|2006.03.08 12:59
|sell
|270
|0.01
|1.1909
|1.2347
|1.1883
|540
|2006.03.08 20:36
|sell
|271
|0.02
|1.1931
|1.2347
|1.1905
|541
|2006.03.09 14:52
|close
|270
|0.01
|1.1906
|1.2347
|1.1883
|0.48
|3682.45
|542
|2006.03.09 18:55
|close
|271
|0.02
|1.1906
|1.2347
|1.1905
|5.35
|3687.80
|543
|2006.03.09 18:55
|sell
|272
|0.01
|1.1903
|1.2341
|1.1877
|544
|2006.03.10 08:36
|sell
|273
|0.02
|1.1925
|1.2341
|1.1899
|545
|2006.03.10 14:31
|t/p
|273
|0.02
|1.1899
|1.2341
|1.1899
|5.20
|3693.00
|546
|2006.03.10 14:31
|close
|272
|0.01
|1.1898
|1.2341
|1.1877
|0.56
|3693.56
|547
|2006.03.10 14:31
|sell
|274
|0.01
|1.1899
|1.2337
|1.1873
|548
|2006.03.10 15:28
|close
|274
|0.01
|1.1873
|1.2337
|1.1873
|2.60
|3696.16
|549
|2006.03.10 15:28
|sell
|275
|0.01
|1.1872
|1.2310
|1.1846
|550
|2006.03.10 17:10
|sell
|276
|0.02
|1.1895
|1.2311
|1.1869
|551
|2006.03.10 20:31
|sell
|277
|0.04
|1.1917
|1.2311
|1.1891
|552
|2006.03.13 02:28
|sell
|278
|0.08
|1.1940
|1.2312
|1.1914
|553
|2006.03.13 08:37
|sell
|279
|0.16
|1.1965
|1.2315
|1.1939
|554
|2006.03.13 09:57
|t/p
|279
|0.16
|1.1939
|1.2315
|1.1939
|41.60
|3737.76
|555
|2006.03.13 09:57
|close
|275
|0.01
|1.1938
|1.2310
|1.1846
|-6.54
|3731.22
|556
|2006.03.13 09:57
|close
|277
|0.04
|1.1938
|1.2311
|1.1891
|-8.16
|3723.06
|557
|2006.03.13 09:57
|close
|276
|0.02
|1.1938
|1.2311
|1.1869
|-8.48
|3714.58
|558
|2006.03.13 09:57
|close
|278
|0.08
|1.1936
|1.2312
|1.1914
|3.20
|3717.78
|559
|2006.03.13 09:57
|sell
|280
|0.01
|1.1932
|1.2370
|1.1906
|560
|2006.03.13 20:23
|sell
|281
|0.02
|1.1954
|1.2370
|1.1928
|561
|2006.03.14 01:42
|sell
|282
|0.04
|1.1977
|1.2371
|1.1951
|562
|2006.03.14 12:02
|close
|280
|0.01
|1.1951
|1.2370
|1.1906
|-1.84
|3715.94
|563
|2006.03.14 12:02
|close
|282
|0.04
|1.1951
|1.2371
|1.1951
|10.40
|3726.34
|564
|2006.03.14 12:03
|close
|281
|0.02
|1.1951
|1.2370
|1.1928
|0.72
|3727.05
|565
|2006.03.14 12:03
|sell
|283
|0.01
|1.1951
|1.2389
|1.1925
|566
|2006.03.14 14:30
|sell
|284
|0.02
|1.1975
|1.2391
|1.1949
|567
|2006.03.14 16:03
|sell
|285
|0.04
|1.1998
|1.2392
|1.1972
|568
|2006.03.14 16:57
|sell
|286
|0.08
|1.2023
|1.2395
|1.1997
|569
|2006.03.15 15:12
|sell
|287
|0.16
|1.2045
|1.2395
|1.2019
|570
|2006.03.15 20:29
|sell
|288
|0.32
|1.2067
|1.2395
|1.2041
|571
|2006.03.16 08:05
|close
|283
|0.01
|1.2042
|1.2389
|1.1925
|-8.86
|3718.19
|572
|2006.03.16 08:05
|close
|285
|0.04
|1.2042
|1.2392
|1.1972
|-16.66
|3701.53
|573
|2006.03.16 08:05
|close
|287
|0.16
|1.2042
|1.2395
|1.2019
|7.63
|3709.17
|574
|2006.03.16 08:05
|t/p
|288
|0.32
|1.2041
|1.2395
|1.2041
|88.86
|3798.03
|575
|2006.03.16 08:05
|close
|284
|0.02
|1.2041
|1.2391
|1.1949
|-12.73
|3785.30
|576
|2006.03.16 08:05
|close
|286
|0.08
|1.2042
|1.2395
|1.1997
|-13.31
|3771.99
|577
|2006.03.16 08:05
|sell
|289
|0.01
|1.2039
|1.2477
|1.2013
|578
|2006.03.16 09:00
|sell
|290
|0.02
|1.2061
|1.2477
|1.2035
|579
|2006.03.16 11:16
|sell
|291
|0.04
|1.2084
|1.2478
|1.2058
|580
|2006.03.16 14:33
|sell
|292
|0.08
|1.2107
|1.2479
|1.2081
|581
|2006.03.16 14:58
|sell
|293
|0.16
|1.2135
|1.2485
|1.2109
|582
|2006.03.16 16:07
|sell
|294
|0.32
|1.2157
|1.2485
|1.2131
|583
|2006.03.16 18:30
|sell
|295
|0.64
|1.2182
|1.2488
|1.2156
|584
|2006.03.17 03:30
|t/p
|295
|0.64
|1.2156
|1.2488
|1.2156
|170.18
|3942.17
|585
|2006.03.17 03:30
|close
|289
|0.01
|1.2156
|1.2477
|1.2013
|-11.64
|3930.52
|586
|2006.03.17 03:30
|close
|291
|0.04
|1.2156
|1.2478
|1.2058
|-28.56
|3901.96
|587
|2006.03.17 03:30
|close
|293
|0.16
|1.2156
|1.2485
|1.2109
|-32.66
|3869.30
|588
|2006.03.17 08:01
|close
|290
|0.02
|1.2157
|1.2477
|1.2035
|-19.08
|3850.22
|589
|2006.03.17 08:01
|close
|294
|0.32
|1.2157
|1.2485
|1.2131
|1.89
|3852.11
|590
|2006.03.17 08:01
|sell
|296
|0.02
|1.2157
|1.2573
|1.2131
|591
|2006.03.17 08:09
|close
|292
|0.08
|1.2155
|1.2479
|1.2081
|-37.93
|3814.18
|592
|2006.03.17 08:09
|close
|296
|0.02
|1.2157
|1.2573
|1.2131
|0.00
|3814.18
|593
|2006.03.17 08:10
|sell
|297
|0.01
|1.2154
|1.2592
|1.2128
|594
|2006.03.17 10:43
|sell
|298
|0.02
|1.2176
|1.2592
|1.2150
|595
|2006.03.17 14:49
|sell
|299
|0.04
|1.2198
|1.2592
|1.2172
|596
|2006.03.17 15:18
|close
|297
|0.01
|1.2172
|1.2592
|1.2128
|-1.80
|3812.38
|597
|2006.03.17 15:18
|close
|299
|0.04
|1.2172
|1.2592
|1.2172
|10.40
|3822.78
|598
|2006.03.17 15:18
|close
|298
|0.02
|1.2172
|1.2592
|1.2150
|0.80
|3823.58
|599
|2006.03.17 15:18
|sell
|300
|0.01
|1.2171
|1.2609
|1.2145
|600
|2006.03.17 16:01
|t/p
|300
|0.01
|1.2145
|1.2609
|1.2145
|2.60
|3826.18
|601
|2006.03.17 16:01
|sell
|301
|0.01
|1.2142
|1.2580
|1.2116
|602
|2006.03.17 16:21
|sell
|302
|0.02
|1.2165
|1.2581
|1.2139
|603
|2006.03.17 17:10
|sell
|303
|0.04
|1.2187
|1.2581
|1.2161
|604
|2006.03.20 06:16
|close
|301
|0.01
|1.2162
|1.2580
|1.2116
|-1.94
|3824.24
|605
|2006.03.20 06:16
|close
|303
|0.04
|1.2162
|1.2581
|1.2161
|10.24
|3834.48
|606
|2006.03.20 06:16
|close
|302
|0.02
|1.2162
|1.2581
|1.2139
|0.72
|3835.20
|607
|2006.03.20 06:16
|sell
|304
|0.01
|1.2160
|1.2598
|1.2134
|608
|2006.03.20 08:56
|sell
|305
|0.02
|1.2182
|1.2598
|1.2156
|609
|2006.03.20 15:49
|t/p
|305
|0.02
|1.2156
|1.2598
|1.2156
|5.20
|3840.40
|610
|2006.03.20 15:49
|close
|304
|0.01
|1.2156
|1.2598
|1.2134
|0.40
|3840.80
|611
|2006.03.20 15:49
|sell
|306
|0.01
|1.2159
|1.2597
|1.2133
|612
|2006.03.20 16:30
|sell
|307
|0.02
|1.2181
|1.2597
|1.2155
|613
|2006.03.20 18:35
|close
|306
|0.01
|1.2156
|1.2597
|1.2133
|0.30
|3841.10
|614
|2006.03.20 18:35
|close
|307
|0.02
|1.2156
|1.2597
|1.2155
|5.00
|3846.10
|615
|2006.03.20 18:36
|sell
|308
|0.01
|1.2155
|1.2593
|1.2129
|616
|2006.03.21 04:02
|t/p
|308
|0.01
|1.2129
|1.2593
|1.2129
|2.66
|3848.75
|617
|2006.03.21 04:02
|sell
|309
|0.01
|1.2125
|1.2563
|1.2099
|618
|2006.03.21 11:04
|sell
|310
|0.02
|1.2149
|1.2565
|1.2123
|619
|2006.03.21 15:03
|close
|309
|0.01
|1.2124
|1.2563
|1.2099
|0.10
|3848.85
|620
|2006.03.21 15:03
|close
|310
|0.02
|1.2123
|1.2565
|1.2123
|5.20
|3854.05
|621
|2006.03.21 15:03
|sell
|311
|0.01
|1.2122
|1.2560
|1.2096
|622
|2006.03.21 16:11
|t/p
|311
|0.01
|1.2096
|1.2560
|1.2096
|2.60
|3856.65
|623
|2006.03.21 16:11
|sell
|312
|0.01
|1.2094
|1.2532
|1.2068
|624
|2006.03.22 11:05
|t/p
|312
|0.01
|1.2068
|1.2532
|1.2068
|2.66
|3859.31
|625
|2006.03.22 11:05
|sell
|313
|0.01
|1.2065
|1.2503
|1.2039
|626
|2006.03.22 14:34
|sell
|314
|0.02
|1.2088
|1.2504
|1.2062
|627
|2006.03.23 01:56
|t/p
|314
|0.02
|1.2062
|1.2504
|1.2062
|5.55
|3864.87
|628
|2006.03.23 01:56
|close
|313
|0.01
|1.2062
|1.2503
|1.2039
|0.48
|3865.34
|629
|2006.03.23 01:56
|sell
|315
|0.01
|1.2062
|1.2500
|1.2036
|630
|2006.03.23 16:02
|close
|315
|0.01
|1.2036
|1.2500
|1.2036
|2.60
|3867.94
|631
|2006.03.23 16:03
|sell
|316
|0.01
|1.2033
|1.2471
|1.2007
|632
|2006.03.23 16:22
|t/p
|316
|0.01
|1.2007
|1.2471
|1.2007
|2.60
|3870.54
|633
|2006.03.23 16:22
|sell
|317
|0.01
|1.2004
|1.2442
|1.1978
|634
|2006.03.23 16:29
|t/p
|317
|0.01
|1.1978
|1.2442
|1.1978
|2.60
|3873.14
|635
|2006.03.23 16:29
|sell
|318
|0.01
|1.1976
|1.2414
|1.1950
|636
|2006.03.24 16:01
|sell
|319
|0.02
|1.2000
|1.2416
|1.1974
|637
|2006.03.24 16:17
|sell
|320
|0.04
|1.2022
|1.2416
|1.1996
|638
|2006.03.27 05:10
|sell
|321
|0.08
|1.2045
|1.2417
|1.2019
|639
|2006.03.27 18:05
|t/p
|321
|0.08
|1.2019
|1.2417
|1.2019
|20.80
|3893.94
|640
|2006.03.27 18:05
|close
|318
|0.01
|1.2018
|1.2414
|1.1950
|-4.08
|3889.86
|641
|2006.03.27 18:05
|close
|320
|0.04
|1.2018
|1.2416
|1.1996
|1.84
|3891.70
|642
|2006.03.27 18:06
|close
|319
|0.02
|1.2017
|1.2416
|1.1974
|-3.28
|3888.42
|643
|2006.03.27 18:06
|sell
|322
|0.01
|1.2013
|1.2451
|1.1987
|644
|2006.03.28 10:00
|sell
|323
|0.02
|1.2038
|1.2454
|1.2012
|645
|2006.03.28 10:14
|sell
|324
|0.04
|1.2062
|1.2456
|1.2036
|646
|2006.03.28 14:03
|sell
|325
|0.08
|1.2085
|1.2457
|1.2059
|647
|2006.03.28 17:32
|t/p
|325
|0.08
|1.2059
|1.2457
|1.2059
|20.80
|3909.22
|648
|2006.03.28 17:32
|close
|322
|0.01
|1.2057
|1.2451
|1.1987
|-4.34
|3904.88
|649
|2006.03.28 17:32
|close
|324
|0.04
|1.2057
|1.2456
|1.2036
|2.00
|3906.88
|650
|2006.03.28 17:32
|close
|323
|0.02
|1.2059
|1.2454
|1.2012
|-4.20
|3902.68
|651
|2006.03.28 17:32
|sell
|326
|0.01
|1.2061
|1.2499
|1.2035
|652
|2006.03.28 18:41
|sell
|327
|0.02
|1.2083
|1.2499
|1.2057
|653
|2006.03.28 21:17
|t/p
|327
|0.02
|1.2057
|1.2499
|1.2057
|5.20
|3907.88
|654
|2006.03.28 21:17
|close
|326
|0.01
|1.2052
|1.2499
|1.2035
|0.90
|3908.78
|655
|2006.03.28 21:17
|sell
|328
|0.01
|1.2056
|1.2494
|1.2030
|656
|2006.03.28 21:21
|t/p
|328
|0.01
|1.2030
|1.2494
|1.2030
|2.60
|3911.38
|657
|2006.03.28 21:21
|sell
|329
|0.01
|1.2028
|1.2466
|1.2002
|658
|2006.03.28 21:44
|close
|329
|0.01
|1.2003
|1.2466
|1.2002
|2.50
|3913.88
|659
|2006.03.28 21:44
|sell
|330
|0.01
|1.2006
|1.2444
|1.1980
|660
|2006.03.29 18:20
|sell
|331
|0.02
|1.2029
|1.2445
|1.2003
|661
|2006.03.30 04:43
|sell
|332
|0.04
|1.2051
|1.2445
|1.2025
|662
|2006.03.30 06:37
|sell
|333
|0.08
|1.2074
|1.2446
|1.2048
|663
|2006.03.30 09:06
|t/p
|333
|0.08
|1.2048
|1.2446
|1.2048
|20.80
|3934.68
|664
|2006.03.30 09:06
|close
|330
|0.01
|1.2048
|1.2444
|1.1980
|-3.96
|3930.71
|665
|2006.03.30 09:06
|close
|332
|0.04
|1.2048
|1.2445
|1.2025
|1.20
|3931.91
|666
|2006.03.30 09:06
|close
|331
|0.02
|1.2047
|1.2445
|1.2003
|-3.25
|3928.67
|667
|2006.03.30 09:06
|sell
|334
|0.01
|1.2046
|1.2484
|1.2020
|668
|2006.03.30 10:32
|sell
|335
|0.02
|1.2068
|1.2484
|1.2042
|669
|2006.03.30 13:34
|sell
|336
|0.04
|1.2090
|1.2484
|1.2064
|670
|2006.03.30 15:49
|close
|334
|0.01
|1.2064
|1.2484
|1.2020
|-1.80
|3926.87
|671
|2006.03.30 15:49
|close
|336
|0.04
|1.2064
|1.2484
|1.2064
|10.40
|3937.27
|672
|2006.03.30 15:49
|close
|335
|0.02
|1.2064
|1.2484
|1.2042
|0.80
|3938.07
|673
|2006.03.30 15:49
|sell
|337
|0.01
|1.2063
|1.2501
|1.2037
|674
|2006.03.30 16:17
|sell
|338
|0.02
|1.2086
|1.2502
|1.2060
|675
|2006.03.30 16:30
|sell
|339
|0.04
|1.2109
|1.2503
|1.2083
|676
|2006.03.30 16:31
|sell
|340
|0.08
|1.2132
|1.2504
|1.2106
|677
|2006.03.30 17:05
|sell
|341
|0.16
|1.2154
|1.2504
|1.2128
|678
|2006.03.30 17:44
|t/p
|341
|0.16
|1.2128
|1.2504
|1.2128
|41.60
|3979.67
|679
|2006.03.30 17:44
|close
|337
|0.01
|1.2128
|1.2501
|1.2037
|-6.50
|3973.17
|680
|2006.03.30 17:44
|close
|339
|0.04
|1.2128
|1.2503
|1.2083
|-7.60
|3965.57
|681
|2006.03.30 17:47
|close
|338
|0.02
|1.2128
|1.2502
|1.2060
|-8.40
|3957.17
|682
|2006.03.30 17:47
|close
|340
|0.08
|1.2128
|1.2504
|1.2106
|3.20
|3960.37
|683
|2006.03.30 17:47
|sell
|342
|0.01
|1.2127
|1.2565
|1.2101
|684
|2006.03.30 20:36
|sell
|343
|0.02
|1.2149
|1.2565
|1.2123
|685
|2006.03.30 23:27
|sell
|344
|0.04
|1.2171
|1.2565
|1.2145
|686
|2006.03.31 07:57
|close
|342
|0.01
|1.2145
|1.2565
|1.2101
|-1.74
|3958.62
|687
|2006.03.31 07:57
|close
|344
|0.04
|1.2145
|1.2565
|1.2145
|10.64
|3969.26
|688
|2006.03.31 07:58
|close
|343
|0.02
|1.2145
|1.2565
|1.2123
|0.92
|3970.18
|689
|2006.03.31 07:58
|sell
|345
|0.01
|1.2144
|1.2582
|1.2118
|690
|2006.03.31 10:45
|close
|345
|0.01
|1.2119
|1.2582
|1.2118
|2.50
|3972.68
|691
|2006.03.31 10:45
|sell
|346
|0.01
|1.2115
|1.2553
|1.2089
|692
|2006.03.31 12:04
|close
|346
|0.01
|1.2090
|1.2553
|1.2089
|2.50
|3975.18
|693
|2006.03.31 12:04
|sell
|347
|0.01
|1.2087
|1.2525
|1.2061
|694
|2006.03.31 14:26
|sell
|348
|0.02
|1.2110
|1.2526
|1.2084
|695
|2006.03.31 15:50
|close
|347
|0.01
|1.2085
|1.2525
|1.2061
|0.20
|3975.38
|696
|2006.03.31 18:36
|sell
|349
|0.02
|1.2134
|1.2550
|1.2108
|697
|2006.04.02 03:17
|t/p
|349
|0.02
|1.2108
|1.2550
|1.2108
|5.20
|3980.58
|698
|2006.04.02 03:17
|close
|348
|0.02
|1.2108
|1.2526
|1.2084
|0.40
|3980.98
|699
|2006.04.02 04:00
|sell
|350
|0.01
|1.2107
|1.2545
|1.2081
|700
|2006.04.03 05:01
|t/p
|350
|0.01
|1.2081
|1.2545
|1.2081
|2.66
|3983.64
|701
|2006.04.03 05:01
|sell
|351
|0.01
|1.2077
|1.2515
|1.2051
|702
|2006.04.03 06:42
|t/p
|351
|0.01
|1.2051
|1.2515
|1.2051
|2.60
|3986.24
|703
|2006.04.03 06:42
|sell
|352
|0.01
|1.2047
|1.2485
|1.2021
|704
|2006.04.03 13:11
|sell
|353
|0.02
|1.2069
|1.2485
|1.2043
|705
|2006.04.03 16:28
|sell
|354
|0.04
|1.2092
|1.2486
|1.2066
|706
|2006.04.03 16:54
|sell
|355
|0.08
|1.2115
|1.2487
|1.2089
|707
|2006.04.03 17:16
|sell
|356
|0.16
|1.2143
|1.2493
|1.2117
|708
|2006.04.03 18:36
|close
|352
|0.01
|1.2118
|1.2485
|1.2021
|-7.10
|3979.14
|709
|2006.04.03 18:36
|close
|354
|0.04
|1.2118
|1.2486
|1.2066
|-10.40
|3968.74
|710
|2006.04.03 18:36
|close
|356
|0.16
|1.2118
|1.2493
|1.2117
|40.00
|4008.74
|711
|2006.04.03 18:37
|close
|353
|0.02
|1.2118
|1.2485
|1.2043
|-9.80
|3998.94
|712
|2006.04.03 18:37
|close
|355
|0.08
|1.2117
|1.2487
|1.2089
|-1.60
|3997.34
|713
|2006.04.03 18:38
|sell
|357
|0.01
|1.2116
|1.2554
|1.2090
|714
|2006.04.03 19:42
|sell
|358
|0.02
|1.2138
|1.2554
|1.2112
|715
|2006.04.04 06:52
|sell
|359
|0.04
|1.2160
|1.2554
|1.2134
|716
|2006.04.04 08:39
|t/p
|359
|0.04
|1.2134
|1.2554
|1.2134
|10.40
|4007.74
|717
|2006.04.04 08:39
|close
|357
|0.01
|1.2134
|1.2554
|1.2090
|-1.74
|4006.00
|718
|2006.04.04 08:48
|close
|358
|0.02
|1.2134
|1.2554
|1.2112
|0.92
|4006.91
|719
|2006.04.04 08:49
|sell
|360
|0.01
|1.2131
|1.2569
|1.2105
|720
|2006.04.04 09:48
|sell
|361
|0.02
|1.2154
|1.2570
|1.2128
|721
|2006.04.04 11:37
|sell
|362
|0.04
|1.2176
|1.2570
|1.2150
|722
|2006.04.04 14:04
|sell
|363
|0.08
|1.2199
|1.2571
|1.2173
|723
|2006.04.04 14:05
|sell
|364
|0.16
|1.2222
|1.2572
|1.2196
|724
|2006.04.04 14:28
|sell
|365
|0.32
|1.2245
|1.2573
|1.2219
|725
|2006.04.04 15:49
|sell
|366
|0.64
|1.2267
|1.2573
|1.2241
|726
|2006.04.05 14:36
|sell
|367
|1.00
|1.2290
|1.2574
|1.2264
|727
|2006.04.05 16:29
|close
|360
|0.01
|1.2265
|1.2569
|1.2105
|-13.34
|3993.57
|728
|2006.04.05 16:29
|close
|362
|0.04
|1.2265
|1.2570
|1.2150
|-35.36
|3958.21
|729
|2006.04.05 16:29
|close
|364
|0.16
|1.2265
|1.2572
|1.2196
|-67.86
|3890.35
|730
|2006.04.05 16:29
|close
|366
|0.64
|1.2265
|1.2573
|1.2241
|16.58
|3906.93
|731
|2006.04.05 16:29
|t/p
|367
|1.00
|1.2264
|1.2574
|1.2264
|260.00
|4166.93
|732
|2006.04.05 16:29
|close
|361
|0.02
|1.2264
|1.2570
|1.2128
|-21.88
|4145.05
|733
|2006.04.05 16:29
|close
|365
|0.32
|1.2264
|1.2573
|1.2219
|-58.91
|4086.14
|734
|2006.04.05 16:29
|sell
|368
|0.02
|1.2263
|1.2679
|1.2237
|735
|2006.04.05 16:29
|close
|363
|0.08
|1.2263
|1.2571
|1.2173
|-50.73
|4035.41
|736
|2006.04.05 16:29
|close
|368
|0.02
|1.2264
|1.2679
|1.2237
|-0.20
|4035.21
|737
|2006.04.05 16:29
|sell
|369
|0.01
|1.2262
|1.2700
|1.2236
|738
|2006.04.05 17:17
|sell
|370
|0.02
|1.2284
|1.2700
|1.2258
|739
|2006.04.05 17:47
|t/p
|370
|0.02
|1.2258
|1.2700
|1.2258
|5.20
|4040.41
|740
|2006.04.05 17:47
|close
|369
|0.01
|1.2257
|1.2700
|1.2236
|0.50
|4040.91
|741
|2006.04.05 17:47
|sell
|371
|0.01
|1.2254
|1.2692
|1.2228
|742
|2006.04.05 18:18
|sell
|372
|0.02
|1.2277
|1.2693
|1.2251
|743
|2006.04.05 19:53
|sell
|373
|0.04
|1.2299
|1.2693
|1.2273
|744
|2006.04.06 10:58
|sell
|374
|0.08
|1.2330
|1.2702
|1.2304
|745
|2006.04.06 12:30
|close
|371
|0.01
|1.2305
|1.2692
|1.2228
|-4.92
|4035.98
|746
|2006.04.06 12:30
|close
|373
|0.04
|1.2305
|1.2693
|1.2273
|-1.69
|4034.29
|747
|2006.04.06 12:56
|close
|372
|0.02
|1.2304
|1.2693
|1.2251
|-5.05
|4029.25
|748
|2006.04.06 12:56
|t/p
|374
|0.08
|1.2304
|1.2702
|1.2304
|20.80
|4050.05
|749
|2006.04.06 12:56
|sell
|375
|0.01
|1.2302
|1.2740
|1.2276
|750
|2006.04.06 14:41
|close
|375
|0.01
|1.2277
|1.2740
|1.2276
|2.50
|4052.55
|751
|2006.04.06 14:41
|sell
|376
|0.01
|1.2277
|1.2715
|1.2251
|752
|2006.04.06 14:46
|t/p
|376
|0.01
|1.2251
|1.2715
|1.2251
|2.60
|4055.15
|753
|2006.04.06 14:46
|sell
|377
|0.01
|1.2249
|1.2687
|1.2223
|754
|2006.04.06 14:55
|close
|377
|0.01
|1.2224
|1.2687
|1.2223
|2.50
|4057.65
|755
|2006.04.06 14:55
|sell
|378
|0.01
|1.2223
|1.2661
|1.2197
|756
|2006.04.06 15:00
|sell
|379
|0.02
|1.2246
|1.2662
|1.2220
|757
|2006.04.06 15:10
|t/p
|379
|0.02
|1.2220
|1.2662
|1.2220
|5.20
|4062.85
|758
|2006.04.06 15:10
|close
|378
|0.01
|1.2220
|1.2661
|1.2197
|0.30
|4063.15
|759
|2006.04.06 15:10
|sell
|380
|0.01
|1.2220
|1.2658
|1.2194
|760
|2006.04.07 01:53
|t/p
|380
|0.01
|1.2194
|1.2658
|1.2194
|2.66
|4065.81
|761
|2006.04.07 01:53
|sell
|381
|0.01
|1.2192
|1.2630
|1.2166
|762
|2006.04.07 09:17
|t/p
|381
|0.01
|1.2166
|1.2630
|1.2166
|2.60
|4068.41
|763
|2006.04.07 09:17
|sell
|382
|0.01
|1.2157
|1.2595
|1.2131
|764
|2006.04.07 09:35
|sell
|383
|0.02
|1.2179
|1.2595
|1.2153
|765
|2006.04.07 12:17
|sell
|384
|0.04
|1.2202
|1.2596
|1.2176
|766
|2006.04.07 13:31
|t/p
|384
|0.04
|1.2176
|1.2596
|1.2176
|10.40
|4078.81
|767
|2006.04.07 13:31
|close
|382
|0.01
|1.2176
|1.2595
|1.2131
|-1.90
|4076.91
|768
|2006.04.07 13:31
|close
|383
|0.02
|1.2176
|1.2595
|1.2153
|0.60
|4077.51
|769
|2006.04.07 13:31
|sell
|385
|0.01
|1.2174
|1.2612
|1.2148
|770
|2006.04.07 14:31
|sell
|386
|0.02
|1.2197
|1.2613
|1.2171
|771
|2006.04.07 14:31
|sell
|387
|0.04
|1.2225
|1.2619
|1.2199
|772
|2006.04.07 14:38
|t/p
|387
|0.04
|1.2199
|1.2619
|1.2199
|10.40
|4087.91
|773
|2006.04.07 14:38
|close
|385
|0.01
|1.2199
|1.2612
|1.2148
|-2.50
|4085.41
|774
|2006.04.07 14:38
|close
|386
|0.02
|1.2191
|1.2613
|1.2171
|1.20
|4086.61
|775
|2006.04.07 14:38
|sell
|388
|0.01
|1.2188
|1.2626
|1.2162
|776
|2006.04.07 14:42
|sell
|389
|0.02
|1.2211
|1.2627
|1.2185
|777
|2006.04.07 15:11
|t/p
|389
|0.02
|1.2185
|1.2627
|1.2185
|5.20
|4091.81
|778
|2006.04.07 15:11
|close
|388
|0.01
|1.2185
|1.2626
|1.2162
|0.30
|4092.11
|779
|2006.04.07 15:11
|sell
|390
|0.01
|1.2187
|1.2625
|1.2161
|780
|2006.04.07 15:20
|t/p
|390
|0.01
|1.2161
|1.2625
|1.2161
|2.60
|4094.71
|781
|2006.04.07 15:20
|sell
|391
|0.01
|1.2157
|1.2595
|1.2131
|782
|2006.04.07 16:05
|close
|391
|0.01
|1.2132
|1.2595
|1.2131
|2.50
|4097.21
|783
|2006.04.07 16:05
|sell
|392
|0.01
|1.2134
|1.2572
|1.2108
|784
|2006.04.07 17:56
|close
|392
|0.01
|1.2109
|1.2572
|1.2108
|2.50
|4099.71
|785
|2006.04.07 17:56
|sell
|393
|0.01
|1.2105
|1.2543
|1.2079
|786
|2006.04.10 09:48
|sell
|394
|0.02
|1.2127
|1.2543
|1.2101
|787
|2006.04.10 13:44
|close
|393
|0.01
|1.2101
|1.2543
|1.2079
|0.46
|4100.16
|788
|2006.04.10 13:44
|close
|394
|0.02
|1.2102
|1.2543
|1.2101
|5.00
|4105.16
|789
|2006.04.10 13:44
|sell
|395
|0.01
|1.2100
|1.2538
|1.2074
|790
|2006.04.11 07:33
|sell
|396
|0.02
|1.2122
|1.2538
|1.2096
|791
|2006.04.11 14:22
|close
|395
|0.01
|1.2097
|1.2538
|1.2074
|0.36
|4105.52
|792
|2006.04.11 14:32
|close
|396
|0.02
|1.2096
|1.2538
|1.2096
|5.20
|4110.72
|793
|2006.04.11 14:32
|sell
|397
|0.01
|1.2097
|1.2535
|1.2071
|794
|2006.04.11 15:18
|sell
|398
|0.02
|1.2120
|1.2536
|1.2094
|795
|2006.04.11 21:36
|sell
|399
|0.04
|1.2142
|1.2536
|1.2116
|796
|2006.04.12 02:16
|sell
|400
|0.08
|1.2165
|1.2537
|1.2139
|797
|2006.04.12 12:35
|close
|397
|0.01
|1.2140
|1.2535
|1.2071
|-4.24
|4106.48
|798
|2006.04.12 12:35
|close
|399
|0.04
|1.2140
|1.2536
|1.2116
|1.04
|4107.52
|799
|2006.04.12 12:39
|close
|398
|0.02
|1.2140
|1.2536
|1.2094
|-3.88
|4103.64
|800
|2006.04.12 12:39
|close
|400
|0.08
|1.2140
|1.2537
|1.2139
|20.00
|4123.64
|801
|2006.04.12 12:40
|sell
|401
|0.01
|1.2139
|1.2577
|1.2113
|802
|2006.04.12 14:30
|t/p
|401
|0.01
|1.2113
|1.2577
|1.2113
|2.60
|4126.24
|803
|2006.04.12 14:30
|sell
|402
|0.01
|1.2109
|1.2547
|1.2083
|804
|2006.04.12 14:36
|t/p
|402
|0.01
|1.2083
|1.2547
|1.2083
|2.60
|4128.84
|805
|2006.04.12 14:36
|sell
|403
|0.01
|1.2081
|1.2519
|1.2055
|806
|2006.04.12 15:23
|sell
|404
|0.02
|1.2103
|1.2519
|1.2077
|807
|2006.04.12 16:05
|sell
|405
|0.04
|1.2126
|1.2520
|1.2100
|808
|2006.04.12 19:14
|close
|403
|0.01
|1.2100
|1.2519
|1.2055
|-1.90
|4126.94
|809
|2006.04.12 19:14
|close
|405
|0.04
|1.2100
|1.2520
|1.2100
|10.40
|4137.34
|810
|2006.04.12 19:14
|close
|404
|0.02
|1.2100
|1.2519
|1.2077
|0.60
|4137.94
|811
|2006.04.12 19:14
|sell
|406
|0.01
|1.2095
|1.2533
|1.2069
|812
|2006.04.13 08:34
|sell
|407
|0.02
|1.2118
|1.2534
|1.2092
|813
|2006.04.13 14:00
|t/p
|407
|0.02
|1.2092
|1.2534
|1.2092
|5.20
|4143.14
|814
|2006.04.13 14:00
|close
|406
|0.01
|1.2092
|1.2533
|1.2069
|0.48
|4143.61
|815
|2006.04.13 14:00
|sell
|408
|0.01
|1.2092
|1.2530
|1.2066
|816
|2006.04.13 19:27
|sell
|409
|0.02
|1.2114
|1.2530
|1.2088
|817
|2006.04.16 11:20
|sell
|410
|0.04
|1.2137
|1.2531
|1.2111
|818
|2006.04.17 02:15
|sell
|411
|0.08
|1.2160
|1.2532
|1.2134
|819
|2006.04.17 03:07
|sell
|412
|0.16
|1.2183
|1.2533
|1.2157
|820
|2006.04.17 13:41
|sell
|413
|0.32
|1.2205
|1.2533
|1.2179
|821
|2006.04.17 13:52
|sell
|414
|0.64
|1.2234
|1.2540
|1.2208
|822
|2006.04.17 14:31
|sell
|415
|1.00
|1.2256
|1.2540
|1.2230
|823
|2006.04.17 15:01
|t/p
|415
|1.00
|1.2230
|1.2540
|1.2230
|260.00
|4403.61
|824
|2006.04.17 15:01
|close
|408
|0.01
|1.2229
|1.2530
|1.2066
|-13.58
|4390.03
|825
|2006.04.17 15:01
|close
|410
|0.04
|1.2229
|1.2531
|1.2111
|-36.56
|4353.47
|826
|2006.04.17 15:01
|close
|412
|0.16
|1.2229
|1.2533
|1.2157
|-73.60
|4279.87
|827
|2006.04.17 15:01
|close
|414
|0.64
|1.2229
|1.2540
|1.2208
|32.00
|4311.87
|828
|2006.04.17 15:01
|sell
|416
|0.08
|1.2229
|1.2601
|1.2203
|829
|2006.04.17 15:01
|close
|409
|0.02
|1.2231
|1.2530
|1.2088
|-23.16
|4288.70
|830
|2006.04.17 15:01
|close
|413
|0.32
|1.2231
|1.2533
|1.2179
|-83.20
|4205.50
|831
|2006.04.17 15:01
|close
|411
|0.08
|1.2229
|1.2532
|1.2134
|-55.20
|4150.30
|832
|2006.04.17 15:01
|close
|416
|0.08
|1.2228
|1.2601
|1.2203
|0.80
|4151.10
|833
|2006.04.17 15:01
|sell
|417
|0.01
|1.2225
|1.2663
|1.2199
|834
|2006.04.17 16:27
|sell
|418
|0.02
|1.2248
|1.2664
|1.2222
|835
|2006.04.17 16:46
|sell
|419
|0.04
|1.2273
|1.2667
|1.2247
|836
|2006.04.17 22:21
|close
|417
|0.01
|1.2248
|1.2663
|1.2199
|-2.30
|4148.80
|837
|2006.04.17 22:21
|close
|419
|0.04
|1.2248
|1.2667
|1.2247
|10.00
|4158.80
|838
|2006.04.17 22:24
|close
|418
|0.02
|1.2248
|1.2664
|1.2222
|0.00
|4158.80
|839
|2006.04.17 22:24
|sell
|420
|0.01
|1.2248
|1.2686
|1.2222
|840
|2006.04.18 11:33
|sell
|421
|0.02
|1.2270
|1.2686
|1.2244
|841
|2006.04.18 14:53
|sell
|422
|0.04
|1.2292
|1.2686
|1.2266
|842
|2006.04.18 17:27
|t/p
|422
|0.04
|1.2266
|1.2686
|1.2266
|10.40
|4169.20
|843
|2006.04.18 17:27
|close
|420
|0.01
|1.2265
|1.2686
|1.2222
|-1.64
|4167.56
|844
|2006.04.18 17:33
|close
|421
|0.02
|1.2265
|1.2686
|1.2244
|1.00
|4168.56
|845
|2006.04.18 17:33
|sell
|423
|0.01
|1.2265
|1.2703
|1.2239
|846
|2006.04.18 18:20
|sell
|424
|0.02
|1.2288
|1.2704
|1.2262
|847
|2006.04.18 20:02
|sell
|425
|0.04
|1.2313
|1.2707
|1.2287
|848
|2006.04.18 22:50
|sell
|426
|0.08
|1.2336
|1.2708
|1.2310
|849
|2006.04.18 22:51
|sell
|427
|0.16
|1.2359
|1.2709
|1.2333
|850
|2006.04.19 13:08
|close
|423
|0.01
|1.2334
|1.2703
|1.2239
|-6.84
|4161.72
|851
|2006.04.19 13:08
|close
|425
|0.04
|1.2334
|1.2707
|1.2287
|-8.16
|4153.56
|852
|2006.04.19 13:08
|close
|427
|0.16
|1.2334
|1.2709
|1.2333
|40.94
|4194.50
|853
|2006.04.19 13:44
|close
|424
|0.02
|1.2331
|1.2704
|1.2262
|-8.48
|4186.02
|854
|2006.04.19 13:44
|close
|426
|0.08
|1.2333
|1.2708
|1.2310
|2.87
|4188.89
|855
|2006.04.19 13:44
|sell
|428
|0.01
|1.2334
|1.2772
|1.2308
|856
|2006.04.19 14:31
|t/p
|428
|0.01
|1.2308
|1.2772
|1.2308
|2.60
|4191.49
|857
|2006.04.19 14:31
|sell
|429
|0.01
|1.2303
|1.2741
|1.2277
|858
|2006.04.19 14:33
|sell
|430
|0.02
|1.2326
|1.2742
|1.2300
|859
|2006.04.19 15:00
|t/p
|430
|0.02
|1.2300
|1.2742
|1.2300
|5.20
|4196.69
|860
|2006.04.19 15:00
|close
|429
|0.01
|1.2297
|1.2741
|1.2277
|0.60
|4197.29
|861
|2006.04.19 15:00
|sell
|431
|0.01
|1.2298
|1.2736
|1.2272
|862
|2006.04.19 15:56
|sell
|432
|0.02
|1.2321
|1.2737
|1.2295
|863
|2006.04.19 16:06
|sell
|433
|0.04
|1.2344
|1.2738
|1.2318
|864
|2006.04.19 18:20
|sell
|434
|0.08
|1.2366
|1.2738
|1.2340
|865
|2006.04.19 20:05
|sell
|435
|0.16
|1.2388
|1.2738
|1.2362
|866
|2006.04.20 02:19
|t/p
|435
|0.16
|1.2362
|1.2738
|1.2362
|44.43
|4241.72
|867
|2006.04.20 02:19
|close
|431
|0.01
|1.2361
|1.2736
|1.2272
|-6.12
|4235.60
|868
|2006.04.20 02:19
|close
|433
|0.04
|1.2361
|1.2738
|1.2318
|-6.09
|4229.51
|869
|2006.04.20 02:19
|close
|432
|0.02
|1.2363
|1.2737
|1.2295
|-8.05
|4221.46
|870
|2006.04.20 02:19
|close
|434
|0.08
|1.2362
|1.2738
|1.2340
|4.62
|4226.08
|871
|2006.04.20 02:19
|sell
|436
|0.01
|1.2359
|1.2797
|1.2333
|872
|2006.04.20 08:52
|close
|436
|0.01
|1.2334
|1.2797
|1.2333
|2.50
|4228.58
|873
|2006.04.20 08:52
|sell
|437
|0.01
|1.2333
|1.2771
|1.2307
|874
|2006.04.20 10:01
|sell
|438
|0.02
|1.2356
|1.2772
|1.2330
|875
|2006.04.20 12:41
|t/p
|438
|0.02
|1.2330
|1.2772
|1.2330
|5.20
|4233.78
|876
|2006.04.20 12:41
|close
|437
|0.01
|1.2327
|1.2771
|1.2307
|0.60
|4234.38
|877
|2006.04.20 12:41
|sell
|439
|0.01
|1.2328
|1.2766
|1.2302
|878
|2006.04.20 16:07
|t/p
|439
|0.01
|1.2302
|1.2766
|1.2302
|2.60
|4236.98
|879
|2006.04.20 16:07
|sell
|440
|0.01
|1.2300
|1.2738
|1.2274
|880
|2006.04.20 17:07
|sell
|441
|0.02
|1.2324
|1.2740
|1.2298
|881
|2006.04.21 01:25
|t/p
|441
|0.02
|1.2298
|1.2740
|1.2298
|5.32
|4242.30
|882
|2006.04.21 01:25
|close
|440
|0.01
|1.2298
|1.2738
|1.2274
|0.26
|4242.56
|883
|2006.04.21 01:25
|sell
|442
|0.01
|1.2298
|1.2736
|1.2272
|884
|2006.04.21 01:51
|t/p
|442
|0.01
|1.2272
|1.2736
|1.2272
|2.60
|4245.16
|885
|2006.04.21 01:51
|sell
|443
|0.01
|1.2270
|1.2708
|1.2244
|886
|2006.04.21 01:55
|sell
|444
|0.02
|1.2292
|1.2708
|1.2266
|887
|2006.04.21 04:42
|sell
|445
|0.04
|1.2316
|1.2710
|1.2290
|888
|2006.04.21 08:10
|close
|443
|0.01
|1.2290
|1.2708
|1.2244
|-2.00
|4243.16
|889
|2006.04.21 08:10
|close
|445
|0.04
|1.2290
|1.2710
|1.2290
|10.40
|4253.56
|890
|2006.04.21 08:11
|close
|444
|0.02
|1.2291
|1.2708
|1.2266
|0.20
|4253.76
|891
|2006.04.21 08:11
|sell
|446
|0.01
|1.2291
|1.2729
|1.2265
|892
|2006.04.21 10:03
|sell
|447
|0.02
|1.2314
|1.2730
|1.2288
|893
|2006.04.21 10:08
|sell
|448
|0.04
|1.2337
|1.2731
|1.2311
|894
|2006.04.21 10:18
|close
|446
|0.01
|1.2312
|1.2729
|1.2265
|-2.10
|4251.66
|895
|2006.04.21 10:18
|close
|448
|0.04
|1.2312
|1.2731
|1.2311
|10.00
|4261.66
|896
|2006.04.21 11:19
|sell
|449
|0.02
|1.2336
|1.2752
|1.2310
|897
|2006.04.21 13:00
|close
|447
|0.02
|1.2312
|1.2730
|1.2288
|0.40
|4262.06
|898
|2006.04.21 13:00
|close
|449
|0.02
|1.2312
|1.2752
|1.2310
|4.80
|4266.86
|899
|2006.04.21 13:01
|sell
|450
|0.01
|1.2311
|1.2749
|1.2285
|900
|2006.04.21 14:53
|sell
|451
|0.02
|1.2333
|1.2749
|1.2307
|901
|2006.04.21 16:39
|sell
|452
|0.04
|1.2358
|1.2752
|1.2332
|902
|2006.04.21 16:43
|close
|450
|0.01
|1.2333
|1.2749
|1.2285
|-2.20
|4264.66
|903
|2006.04.21 16:43
|close
|452
|0.04
|1.2333
|1.2752
|1.2332
|10.00
|4274.66
|904
|2006.04.21 16:59
|close
|451
|0.02
|1.2332
|1.2749
|1.2307
|0.20
|4274.86
|905
|2006.04.21 16:59
|sell
|453
|0.01
|1.2331
|1.2769
|1.2305
|906
|2006.04.21 17:12
|sell
|454
|0.02
|1.2354
|1.2770
|1.2328
|907
|2006.04.21 19:01
|t/p
|454
|0.02
|1.2328
|1.2770
|1.2328
|5.20
|4280.06
|908
|2006.04.21 19:01
|close
|453
|0.01
|1.2328
|1.2769
|1.2305
|0.30
|4280.36
|909
|2006.04.21 19:01
|sell
|455
|0.01
|1.2326
|1.2764
|1.2300
|910
|2006.04.21 22:14
|sell
|456
|0.02
|1.2349
|1.2765
|1.2323
|911
|2006.04.23 02:30
|sell
|457
|0.04
|1.2371
|1.2765
|1.2345
|912
|2006.04.24 05:33
|t/p
|457
|0.04
|1.2345
|1.2765
|1.2345
|10.64
|4290.99
|913
|2006.04.24 05:33
|close
|455
|0.01
|1.2344
|1.2764
|1.2300
|-1.74
|4289.25
|914
|2006.04.24 05:33
|close
|456
|0.02
|1.2345
|1.2765
|1.2323
|0.92
|4290.17
|915
|2006.04.24 05:34
|sell
|458
|0.01
|1.2342
|1.2780
|1.2316
|916
|2006.04.24 08:04
|sell
|459
|0.02
|1.2364
|1.2780
|1.2338
|917
|2006.04.24 08:47
|sell
|460
|0.04
|1.2388
|1.2782
|1.2362
|918
|2006.04.24 13:29
|t/p
|460
|0.04
|1.2362
|1.2782
|1.2362
|10.40
|4300.57
|919
|2006.04.24 13:29
|close
|458
|0.01
|1.2362
|1.2780
|1.2316
|-2.00
|4298.57
|920
|2006.04.24 13:29
|close
|459
|0.02
|1.2363
|1.2780
|1.2338
|0.20
|4298.77
|921
|2006.04.24 13:29
|sell
|461
|0.01
|1.2363
|1.2801
|1.2337
|922
|2006.04.24 16:03
|t/p
|461
|0.01
|1.2337
|1.2801
|1.2337
|2.60
|4301.37
|923
|2006.04.24 16:03
|sell
|462
|0.01
|1.2334
|1.2772
|1.2308
|924
|2006.04.24 16:49
|sell
|463
|0.02
|1.2356
|1.2772
|1.2330
|925
|2006.04.24 18:12
|sell
|464
|0.04
|1.2378
|1.2772
|1.2352
|926
|2006.04.24 19:57
|sell
|465
|0.08
|1.2402
|1.2774
|1.2376
|927
|2006.04.25 01:44
|close
|462
|0.01
|1.2377
|1.2772
|1.2308
|-4.24
|4297.13
|928
|2006.04.25 01:44
|close
|464
|0.04
|1.2377
|1.2772
|1.2352
|0.64
|4297.76
|929
|2006.04.25 01:45
|close
|463
|0.02
|1.2377
|1.2772
|1.2330
|-4.08
|4293.68
|930
|2006.04.25 01:45
|close
|465
|0.08
|1.2377
|1.2774
|1.2376
|20.47
|4314.15
|931
|2006.04.25 01:46
|sell
|466
|0.01
|1.2376
|1.2814
|1.2350
|932
|2006.04.25 09:45
|sell
|467
|0.02
|1.2398
|1.2814
|1.2372
|933
|2006.04.25 14:09
|sell
|468
|0.04
|1.2422
|1.2816
|1.2396
|934
|2006.04.25 16:00
|t/p
|468
|0.04
|1.2396
|1.2816
|1.2396
|10.40
|4324.55
|935
|2006.04.25 16:00
|close
|466
|0.01
|1.2383
|1.2814
|1.2350
|-0.70
|4323.85
|936
|2006.04.25 16:00
|close
|467
|0.02
|1.2375
|1.2814
|1.2372
|4.60
|4328.45
|937
|2006.04.25 16:00
|sell
|469
|0.01
|1.2381
|1.2819
|1.2355
|938
|2006.04.25 16:02
|sell
|470
|0.02
|1.2404
|1.2820
|1.2378
|939
|2006.04.25 16:08
|t/p
|470
|0.02
|1.2378
|1.2820
|1.2378
|5.20
|4333.65
|940
|2006.04.25 16:08
|close
|469
|0.01
|1.2378
|1.2819
|1.2355
|0.30
|4333.95
|941
|2006.04.25 16:08
|sell
|471
|0.01
|1.2378
|1.2816
|1.2352
|942
|2006.04.25 16:49
|sell
|472
|0.02
|1.2401
|1.2817
|1.2375
|943
|2006.04.25 20:44
|sell
|473
|0.04
|1.2429
|1.2823
|1.2403
|944
|2006.04.26 09:33
|close
|471
|0.01
|1.2404
|1.2816
|1.2352
|-2.54
|4331.41
|945
|2006.04.26 09:33
|close
|473
|0.04
|1.2404
|1.2823
|1.2403
|10.24
|4341.65
|946
|2006.04.26 09:53
|close
|472
|0.02
|1.2401
|1.2817
|1.2375
|0.12
|4341.77
|947
|2006.04.26 09:53
|sell
|474
|0.01
|1.2399
|1.2837
|1.2373
|948
|2006.04.26 13:58
|sell
|475
|0.02
|1.2422
|1.2838
|1.2396
|949
|2006.04.26 14:31
|t/p
|475
|0.02
|1.2396
|1.2838
|1.2396
|5.20
|4346.97
|950
|2006.04.26 14:31
|close
|474
|0.01
|1.2395
|1.2837
|1.2373
|0.40
|4347.37
|951
|2006.04.26 14:31
|sell
|476
|0.01
|1.2392
|1.2830
|1.2366
|952
|2006.04.26 14:58
|sell
|477
|0.02
|1.2417
|1.2833
|1.2391
|953
|2006.04.26 15:05
|sell
|478
|0.04
|1.2440
|1.2834
|1.2414
|954
|2006.04.26 17:59
|sell
|479
|0.08
|1.2464
|1.2836
|1.2438
|955
|2006.04.26 19:44
|t/p
|479
|0.08
|1.2438
|1.2836
|1.2438
|20.80
|4368.17
|956
|2006.04.26 19:44
|close
|476
|0.01
|1.2436
|1.2830
|1.2366
|-4.40
|4363.77
|957
|2006.04.26 19:44
|close
|478
|0.04
|1.2436
|1.2834
|1.2414
|1.60
|4365.37
|958
|2006.04.26 19:44
|close
|477
|0.02
|1.2438
|1.2833
|1.2391
|-4.20
|4361.17
|959
|2006.04.26 19:44
|sell
|480
|0.01
|1.2437
|1.2875
|1.2411
|960
|2006.04.27 02:51
|sell
|481
|0.02
|1.2460
|1.2876
|1.2434
|961
|2006.04.27 09:44
|close
|480
|0.01
|1.2435
|1.2875
|1.2411
|0.38
|4361.54
|962
|2006.04.27 09:45
|close
|481
|0.02
|1.2435
|1.2876
|1.2434
|5.00
|4366.54
|963
|2006.04.27 09:45
|sell
|482
|0.01
|1.2435
|1.2873
|1.2409
|964
|2006.04.27 13:46
|close
|482
|0.01
|1.2409
|1.2873
|1.2409
|2.60
|4369.14
|965
|2006.04.27 13:46
|sell
|483
|0.01
|1.2412
|1.2850
|1.2386
|966
|2006.04.27 15:27
|sell
|484
|0.02
|1.2434
|1.2850
|1.2408
|967
|2006.04.27 16:00
|sell
|485
|0.04
|1.2459
|1.2853
|1.2433
|968
|2006.04.27 16:00
|t/p
|485
|0.04
|1.2433
|1.2853
|1.2433
|10.40
|4379.54
|969
|2006.04.27 16:00
|close
|483
|0.01
|1.2428
|1.2850
|1.2386
|-1.60
|4377.94
|970
|2006.04.27 16:00
|sell
|486
|0.02
|1.2459
|1.2875
|1.2433
|971
|2006.04.27 16:02
|sell
|487
|0.04
|1.2481
|1.2875
|1.2455
|972
|2006.04.27 16:28
|sell
|488
|0.08
|1.2507
|1.2879
|1.2481
|973
|2006.04.27 16:31
|sell
|489
|0.16
|1.2529
|1.2879
|1.2503
|974
|2006.04.27 17:53
|t/p
|489
|0.16
|1.2503
|1.2879
|1.2503
|41.60
|4419.54
|975
|2006.04.27 17:53
|close
|484
|0.02
|1.2501
|1.2850
|1.2408
|-13.40
|4406.14
|976
|2006.04.27 17:53
|close
|487
|0.04
|1.2501
|1.2875
|1.2455
|-8.00
|4398.14
|977
|2006.04.27 17:53
|close
|486
|0.02
|1.2497
|1.2875
|1.2433
|-7.60
|4390.54
|978
|2006.04.27 17:53
|close
|488
|0.08
|1.2499
|1.2879
|1.2481
|6.40
|4396.94
|979
|2006.04.27 17:53
|sell
|490
|0.01
|1.2499
|1.2937
|1.2473
|980
|2006.04.27 17:53
|t/p
|490
|0.01
|1.2473
|1.2937
|1.2473
|2.60
|4399.54
|981
|2006.04.27 17:53
|sell
|491
|0.01
|1.2453
|1.2891
|1.2427
|982
|2006.04.27 17:53
|sell
|492
|0.02
|1.2517
|1.2933
|1.2491
|983
|2006.04.27 18:03
|sell
|493
|0.04
|1.2540
|1.2934
|1.2514
|984
|2006.04.28 10:36
|sell
|494
|0.08
|1.2562
|1.2934
|1.2536
|985
|2006.04.28 13:18
|t/p
|494
|0.08
|1.2536
|1.2934
|1.2536
|20.80
|4420.34
|986
|2006.04.28 13:18
|close
|491
|0.01
|1.2536
|1.2891
|1.2427
|-8.24
|4412.10
|987
|2006.04.28 13:18
|close
|493
|0.04
|1.2536
|1.2934
|1.2514
|1.84
|4413.94
|988
|2006.04.28 13:18
|close
|492
|0.02
|1.2536
|1.2933
|1.2491
|-3.68
|4410.26
|989
|2006.04.28 13:18
|sell
|495
|0.01
|1.2534
|1.2972
|1.2508
|990
|2006.04.28 14:39
|sell
|496
|0.02
|1.2556
|1.2972
|1.2530
|991
|2006.04.28 16:18
|sell
|497
|0.04
|1.2579
|1.2973
|1.2553
|992
|2006.04.28 17:05
|sell
|498
|0.08
|1.2606
|1.2978
|1.2580
|993
|2006.04.28 17:09
|sell
|499
|0.16
|1.2632
|1.2982
|1.2606
|994
|2006.04.28 17:44
|close
|495
|0.01
|1.2607
|1.2972
|1.2508
|-7.30
|4402.96
|995
|2006.04.28 17:44
|close
|497
|0.04
|1.2607
|1.2973
|1.2553
|-11.20
|4391.76
|996
|2006.04.28 17:44
|close
|499
|0.16
|1.2607
|1.2982
|1.2606
|40.00
|4431.76
|997
|2006.04.28 18:02
|sell
|500
|0.04
|1.2629
|1.3023
|1.2603
|998
|2006.04.28 21:43
|close
|496
|0.02
|1.2607
|1.2972
|1.2530
|-10.20
|4421.56
|999
|2006.04.28 21:43
|close
|500
|0.04
|1.2607
|1.3023
|1.2603
|8.80
|4430.36
|1000
|2006.04.28 21:55
|close
|498
|0.08
|1.2607
|1.2978
|1.2580
|-0.80
|4429.56
|1001
|2006.04.28 21:55
|sell
|501
|0.01
|1.2606
|1.3044
|1.2580
|1002
|2006.04.28 22:08
|sell
|502
|0.02
|1.2628
|1.3044
|1.2602
|1003
|2006.05.01 14:54
|sell
|503
|0.04
|1.2650
|1.3044
|1.2624
|1004
|2006.05.01 14:57
|sell
|504
|0.08
|1.2672
|1.3044
|1.2646
|1005
|2006.05.01 16:00
|t/p
|504
|0.08
|1.2646
|1.3044
|1.2646
|20.80
|4450.36
|1006
|2006.05.01 16:00
|close
|501
|0.01
|1.2646
|1.3044
|1.2580
|-3.94
|4446.42
|1007
|2006.05.01 16:00
|close
|503
|0.04
|1.2646
|1.3044
|1.2624
|1.60
|4448.02
|1008
|2006.05.01 16:00
|close
|502
|0.02
|1.2645
|1.3044
|1.2602
|-3.28
|4444.73
|1009
|2006.05.01 16:00
|sell
|505
|0.01
|1.2642
|1.3080
|1.2616
|1010
|2006.05.01 16:29
|sell
|506
|0.02
|1.2665
|1.3081
|1.2639
|1011
|2006.05.01 16:46
|t/p
|506
|0.02
|1.2639
|1.3081
|1.2639
|5.20
|4449.93
|1012
|2006.05.01 16:46
|close
|505
|0.01
|1.2639
|1.3080
|1.2616
|0.30
|4450.23
|1013
|2006.05.01 16:46
|sell
|507
|0.01
|1.2636
|1.3074
|1.2610
|1014
|2006.05.01 17:02
|close
|507
|0.01
|1.2611
|1.3074
|1.2610
|2.50
|4452.73
|1015
|2006.05.01 17:02
|sell
|508
|0.01
|1.2607
|1.3045
|1.2581
|1016
|2006.05.01 21:19
|t/p
|508
|0.01
|1.2581
|1.3045
|1.2581
|2.60
|4455.33
|1017
|2006.05.01 21:19
|sell
|509
|0.01
|1.2579
|1.3017
|1.2553
|1018
|2006.05.02 09:43
|sell
|510
|0.02
|1.2601
|1.3017
|1.2575
|1019
|2006.05.02 10:41
|sell
|511
|0.04
|1.2625
|1.3019
|1.2599
|1020
|2006.05.02 12:01
|sell
|512
|0.08
|1.2648
|1.3020
|1.2622
|1021
|2006.05.02 13:19
|t/p
|512
|0.08
|1.2622
|1.3020
|1.2622
|20.80
|4476.13
|1022
|2006.05.02 13:19
|close
|509
|0.01
|1.2621
|1.3017
|1.2553
|-4.14
|4471.99
|1023
|2006.05.02 13:19
|close
|511
|0.04
|1.2621
|1.3019
|1.2599
|1.60
|4473.59
|1024
|2006.05.02 13:19
|sell
|513
|0.02
|1.2624
|1.3040
|1.2598
|1025
|2006.05.02 13:19
|close
|510
|0.02
|1.2621
|1.3017
|1.2575
|-4.00
|4469.59
|1026
|2006.05.02 13:20
|close
|513
|0.02
|1.2622
|1.3040
|1.2598
|0.40
|4469.99
|1027
|2006.05.02 13:20
|sell
|514
|0.01
|1.2621
|1.3059
|1.2595
|1028
|2006.05.02 14:13
|sell
|515
|0.02
|1.2643
|1.3059
|1.2617
|1029
|2006.05.02 18:25
|close
|514
|0.01
|1.2617
|1.3059
|1.2595
|0.40
|4470.39
|1030
|2006.05.02 18:25
|close
|515
|0.02
|1.2617
|1.3059
|1.2617
|5.20
|4475.59
|1031
|2006.05.02 18:25
|sell
|516
|0.01
|1.2616
|1.3054
|1.2590
|1032
|2006.05.03 04:24
|sell
|517
|0.02
|1.2639
|1.3055
|1.2613
|1033
|2006.05.03 08:33
|sell
|518
|0.04
|1.2662
|1.3056
|1.2636
|1034
|2006.05.03 09:38
|t/p
|518
|0.04
|1.2636
|1.3056
|1.2636
|10.40
|4485.99
|1035
|2006.05.03 09:38
|close
|516
|0.01
|1.2636
|1.3054
|1.2590
|-1.94
|4484.05
|1036
|2006.05.03 09:38
|close
|517
|0.02
|1.2636
|1.3055
|1.2613
|0.60
|4484.65
|1037
|2006.05.03 09:38
|sell
|519
|0.01
|1.2633
|1.3071
|1.2607
|1038
|2006.05.03 16:00
|t/p
|519
|0.01
|1.2607
|1.3071
|1.2607
|2.60
|4487.25
|1039
|2006.05.03 16:00
|sell
|520
|0.01
|1.2605
|1.3043
|1.2579
|1040
|2006.05.03 17:05
|sell
|521
|0.02
|1.2628
|1.3044
|1.2602
|1041
|2006.05.03 18:09
|sell
|522
|0.04
|1.2651
|1.3045
|1.2625
|1042
|2006.05.03 19:59
|close
|520
|0.01
|1.2625
|1.3043
|1.2579
|-2.00
|4485.25
|1043
|2006.05.03 19:59
|close
|522
|0.04
|1.2625
|1.3045
|1.2625
|10.40
|4495.65
|1044
|2006.05.03 19:59
|close
|521
|0.02
|1.2625
|1.3044
|1.2602
|0.60
|4496.25
|1045
|2006.05.03 19:59
|sell
|523
|0.01
|1.2624
|1.3062
|1.2598
|1046
|2006.05.04 08:35
|close
|523
|0.01
|1.2598
|1.3062
|1.2598
|2.78
|4499.03
|1047
|2006.05.04 08:35
|sell
|524
|0.01
|1.2598
|1.3036
|1.2572
|1048
|2006.05.04 14:33
|sell
|525
|0.02
|1.2623
|1.3039
|1.2597
|1049
|2006.05.04 14:34
|sell
|526
|0.04
|1.2648
|1.3042
|1.2622
|1050
|2006.05.04 14:42
|t/p
|526
|0.04
|1.2622
|1.3042
|1.2622
|10.40
|4509.43
|1051
|2006.05.04 14:42
|close
|524
|0.01
|1.2622
|1.3036
|1.2572
|-2.40
|4507.03
|1052
|2006.05.04 14:42
|close
|525
|0.02
|1.2622
|1.3039
|1.2597
|0.20
|4507.23
|1053
|2006.05.04 14:42
|sell
|527
|0.01
|1.2624
|1.3062
|1.2598
|1054
|2006.05.04 14:56
|t/p
|527
|0.01
|1.2598
|1.3062
|1.2598
|2.60
|4509.83
|1055
|2006.05.04 14:56
|sell
|528
|0.01
|1.2596
|1.3034
|1.2570
|1056
|2006.05.04 15:03
|sell
|529
|0.02
|1.2621
|1.3037
|1.2595
|1057
|2006.05.04 15:49
|sell
|530
|0.04
|1.2645
|1.3039
|1.2619
|1058
|2006.05.04 16:07
|sell
|531
|0.08
|1.2667
|1.3039
|1.2641
|1059
|2006.05.04 16:56
|sell
|532
|0.16
|1.2691
|1.3041
|1.2665
|1060
|2006.05.04 18:13
|t/p
|532
|0.16
|1.2665
|1.3041
|1.2665
|41.60
|4551.43
|1061
|2006.05.04 18:13
|close
|528
|0.01
|1.2663
|1.3034
|1.2570
|-6.70
|4544.73
|1062
|2006.05.04 18:13
|close
|530
|0.04
|1.2663
|1.3039
|1.2619
|-7.20
|4537.53
|1063
|2006.05.04 18:13
|close
|529
|0.02
|1.2663
|1.3037
|1.2595
|-8.40
|4529.13
|1064
|2006.05.04 18:13
|close
|531
|0.08
|1.2656
|1.3039
|1.2641
|8.80
|4537.93
|1065
|2006.05.04 18:13
|sell
|533
|0.01
|1.2670
|1.3108
|1.2644
|1066
|2006.05.04 19:31
|sell
|534
|0.02
|1.2692
|1.3108
|1.2666
|1067
|2006.05.04 20:11
|sell
|535
|0.04
|1.2717
|1.3111
|1.2691
|1068
|2006.05.04 23:03
|close
|533
|0.01
|1.2691
|1.3108
|1.2644
|-2.10
|4535.83
|1069
|2006.05.04 23:03
|close
|535
|0.04
|1.2691
|1.3111
|1.2691
|10.40
|4546.23
|1070
|2006.05.05 02:35
|close
|534
|0.02
|1.2690
|1.3108
|1.2666
|0.52
|4546.75
|1071
|2006.05.05 02:36
|sell
|536
|0.01
|1.2689
|1.3127
|1.2663
|1072
|2006.05.05 11:43
|sell
|537
|0.02
|1.2712
|1.3128
|1.2686
|1073
|2006.05.05 11:43
|t/p
|537
|0.02
|1.2686
|1.3128
|1.2686
|5.20
|4551.95
|1074
|2006.05.05 11:43
|sell
|538
|0.02
|1.2732
|1.3148
|1.2706
|1075
|2006.05.05 11:43
|t/p
|538
|0.02
|1.2706
|1.3148
|1.2706
|5.20
|4557.15
|1076
|2006.05.05 14:30
|sell
|539
|0.02
|1.2715
|1.3131
|1.2689
|1077
|2006.05.05 14:30
|sell
|540
|0.04
|1.2745
|1.3139
|1.2719
|1078
|2006.05.05 14:30
|t/p
|540
|0.04
|1.2719
|1.3139
|1.2719
|10.40
|4567.55
|1079
|2006.05.05 14:30
|close
|536
|0.01
|1.2702
|1.3127
|1.2663
|-1.30
|4566.25
|1080
|2006.05.05 14:30
|close
|539
|0.02
|1.2705
|1.3131
|1.2689
|2.00
|4568.25
|1081
|2006.05.05 14:30
|sell
|541
|0.01
|1.2698
|1.3136
|1.2672
|1082
|2006.05.05 14:30
|sell
|542
|0.02
|1.2730
|1.3146
|1.2704
|1083
|2006.05.05 14:30
|t/p
|542
|0.02
|1.2704
|1.3146
|1.2704
|5.20
|4573.45
|1084
|2006.05.05 14:30
|close
|541
|0.01
|1.2682
|1.3136
|1.2672
|1.60
|4575.05
|1085
|2006.05.05 14:30
|sell
|543
|0.01
|1.2687
|1.3125
|1.2661
|1086
|2006.05.05 14:30
|sell
|544
|0.02
|1.2743
|1.3159
|1.2717
|1087
|2006.05.05 14:31
|t/p
|544
|0.02
|1.2717
|1.3159
|1.2717
|5.20
|4580.25
|1088
|2006.05.05 14:31
|close
|543
|0.01
|1.2677
|1.3125
|1.2661
|1.00
|4581.25
|1089
|2006.05.05 14:31
|sell
|545
|0.01
|1.2755
|1.3193
|1.2729
|1090
|2006.05.05 14:31
|t/p
|545
|0.01
|1.2729
|1.3193
|1.2729
|2.60
|4583.85
|1091
|2006.05.05 14:31
|sell
|546
|0.01
|1.2675
|1.3113
|1.2649
|1092
|2006.05.05 14:31
|sell
|547
|0.02
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|1093
|2006.05.05 14:31
|sell
|548
|0.04
|1.2763
|1.3157
|1.2737
|1094
|2006.05.05 14:31
|t/p
|547
|0.02
|1.2711
|1.3153
|1.2711
|5.20
|4589.05
|1095
|2006.05.05 14:31
|t/p
|548
|0.04
|1.2737
|1.3157
|1.2737
|10.40
|4599.45
|1096
|2006.05.05 14:31
|close
|546
|0.01
|1.2677
|1.3113
|1.2649
|-0.20
|4599.25
|1097
|2006.05.05 14:31
|sell
|549
|0.01
|1.2747
|1.3185
|1.2721
|1098
|2006.05.05 16:47
|t/p
|549
|0.01
|1.2721
|1.3185
|1.2721
|2.60
|4601.85
|1099
|2006.05.05 16:47
|sell
|550
|0.01
|1.2717
|1.3155
|1.2691
|1100
|2006.05.05 16:58
|sell
|551
|0.02
|1.2739
|1.3155
|1.2713
|1101
|2006.05.08 08:56
|sell
|552
|0.04
|1.2763
|1.3157
|1.2737
|1102
|2006.05.08 10:30
|sell
|553
|0.08
|1.2786
|1.3158
|1.2760
|1103
|2006.05.08 12:54
|t/p
|553
|0.08
|1.2760
|1.3158
|1.2760
|20.80
|4622.65
|1104
|2006.05.08 12:54
|close
|550
|0.01
|1.2759
|1.3155
|1.2691
|-4.14
|4618.51
|1105
|2006.05.08 12:54
|close
|552
|0.04
|1.2759
|1.3157
|1.2737
|1.60
|4620.11
|1106
|2006.05.08 12:55
|close
|551
|0.02
|1.2760
|1.3155
|1.2713
|-4.08
|4616.02
|1107
|2006.05.08 12:55
|sell
|554
|0.01
|1.2758
|1.3196
|1.2732
|1108
|2006.05.08 15:36
|close
|554
|0.01
|1.2732
|1.3196
|1.2732
|2.60
|4618.62
|1109
|2006.05.08 15:36
|sell
|555
|0.01
|1.2731
|1.3169
|1.2705
|1110
|2006.05.08 16:12
|t/p
|555
|0.01
|1.2705
|1.3169
|1.2705
|2.60
|4621.22
|1111
|2006.05.08 16:12
|sell
|556
|0.01
|1.2702
|1.3140
|1.2676
|1112
|2006.05.08 16:33
|sell
|557
|0.02
|1.2726
|1.3142
|1.2700
|1113
|2006.05.08 20:04
|close
|556
|0.01
|1.2701
|1.3140
|1.2676
|0.10
|4621.32
|1114
|2006.05.08 20:04
|close
|557
|0.02
|1.2701
|1.3142
|1.2700
|5.00
|4626.32
|1115
|2006.05.08 20:05
|sell
|558
|0.01
|1.2701
|1.3139
|1.2675
|1116
|2006.05.09 08:56
|t/p
|558
|0.01
|1.2675
|1.3139
|1.2675
|2.66
|4628.98
|1117
|2006.05.09 08:56
|sell
|559
|0.01
|1.2673
|1.3111
|1.2647
|1118
|2006.05.09 10:45
|sell
|560
|0.02
|1.2703
|1.3119
|1.2677
|1119
|2006.05.09 12:03
|t/p
|560
|0.02
|1.2677
|1.3119
|1.2677
|5.20
|4634.18
|1120
|2006.05.09 12:03
|close
|559
|0.01
|1.2677
|1.3111
|1.2647
|-0.40
|4633.78
|1121
|2006.05.09 12:03
|sell
|561
|0.01
|1.2675
|1.3113
|1.2649
|1122
|2006.05.09 13:11
|sell
|562
|0.02
|1.2697
|1.3113
|1.2671
|1123
|2006.05.09 15:26
|sell
|563
|0.04
|1.2721
|1.3115
|1.2695
|1124
|2006.05.09 16:01
|sell
|564
|0.08
|1.2744
|1.3116
|1.2718
|1125
|2006.05.09 16:18
|sell
|565
|0.16
|1.2767
|1.3117
|1.2741
|1126
|2006.05.10 08:51
|sell
|566
|0.32
|1.2790
|1.3118
|1.2764
|1127
|2006.05.10 16:22
|sell
|567
|0.64
|1.2812
|1.3118
|1.2786
|1128
|2006.05.10 18:19
|close
|561
|0.01
|1.2787
|1.3113
|1.2649
|-11.14
|4622.64
|1129
|2006.05.10 18:19
|close
|563
|0.04
|1.2787
|1.3115
|1.2695
|-26.16
|4596.48
|1130
|2006.05.10 18:19
|close
|565
|0.16
|1.2787
|1.3117
|1.2741
|-31.06
|4565.42
|1131
|2006.05.10 18:19
|close
|567
|0.64
|1.2787
|1.3118
|1.2786
|160.00
|4725.42
|1132
|2006.05.10 18:19
|close
|562
|0.02
|1.2787
|1.3113
|1.2671
|-17.88
|4707.54
|1133
|2006.05.10 18:19
|close
|566
|0.32
|1.2787
|1.3118
|1.2764
|9.60
|4717.14
|1134
|2006.05.10 18:20
|sell
|568
|0.02
|1.2786
|1.3202
|1.2760
|1135
|2006.05.10 18:29
|close
|564
|0.08
|1.2787
|1.3116
|1.2718
|-33.93
|4683.21
|1136
|2006.05.10 18:30
|close
|568
|0.02
|1.2786
|1.3202
|1.2760
|0.00
|4683.21
|1137
|2006.05.10 18:30
|sell
|569
|0.01
|1.2785
|1.3223
|1.2759
|1138
|2006.05.10 20:13
|sell
|570
|0.02
|1.2807
|1.3223
|1.2781
|1139
|2006.05.10 20:17
|t/p
|570
|0.02
|1.2781
|1.3223
|1.2781
|5.20
|4688.41
|1140
|2006.05.10 20:17
|close
|569
|0.01
|1.2776
|1.3223
|1.2759
|0.90
|4689.31
|1141
|2006.05.10 20:17
|sell
|571
|0.01
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|1142
|2006.05.10 20:17
|sell
|572
|0.02
|1.2791
|1.3207
|1.2765
|1143
|2006.05.10 20:18
|t/p
|572
|0.02
|1.2765
|1.3207
|1.2765
|5.20
|4694.51
|1144
|2006.05.10 20:18
|close
|571
|0.01
|1.2754
|1.3205
|1.2741
|1.30
|4695.81
|1145
|2006.05.10 20:18
|sell
|573
|0.01
|1.2768
|1.3206
|1.2742
|1146
|2006.05.10 20:18
|sell
|574
|0.02
|1.2797
|1.3213
|1.2771
|1147
|2006.05.10 20:18
|close
|573
|0.01
|1.2772
|1.3206
|1.2742
|-0.40
|4695.41
|1148
|2006.05.10 20:18
|t/p
|574
|0.02
|1.2771
|1.3213
|1.2771
|5.20
|4700.61
|1149
|2006.05.10 20:18
|sell
|575
|0.01
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|1150
|2006.05.10 20:18
|sell
|576
|0.02
|1.2814
|1.3230
|1.2788
|1151
|2006.05.10 20:18
|t/p
|576
|0.02
|1.2788
|1.3230
|1.2788
|5.20
|4705.81
|1152
|2006.05.10 20:19
|sell
|577
|0.02
|1.2799
|1.3215
|1.2773
|1153
|2006.05.10 20:19
|t/p
|577
|0.02
|1.2773
|1.3215
|1.2773
|5.20
|4711.01
|1154
|2006.05.10 20:19
|close
|575
|0.01
|1.2769
|1.3205
|1.2741
|-0.20
|4710.81
|1155
|2006.05.10 20:19
|sell
|578
|0.01
|1.2777
|1.3215
|1.2751
|1156
|2006.05.10 20:19
|sell
|579
|0.02
|1.2800
|1.3216
|1.2774
|1157
|2006.05.10 20:22
|t/p
|579
|0.02
|1.2774
|1.3216
|1.2774
|5.20
|4716.01
|1158
|2006.05.10 20:22
|close
|578
|0.01
|1.2770
|1.3215
|1.2751
|0.70
|4716.71
|1159
|2006.05.10 20:22
|sell
|580
|0.01
|1.2774
|1.3212
|1.2748
|1160
|2006.05.10 20:22
|sell
|581
|0.02
|1.2797
|1.3213
|1.2771
|1161
|2006.05.10 20:23
|t/p
|581
|0.02
|1.2771
|1.3213
|1.2771
|5.20
|4721.91
|1162
|2006.05.10 20:23
|close
|580
|0.01
|1.2763
|1.3212
|1.2748
|1.10
|4723.01
|1163
|2006.05.10 20:23
|sell
|582
|0.01
|1.2753
|1.3191
|1.2727
|1164
|2006.05.10 20:23
|sell
|583
|0.02
|1.2776
|1.3192
|1.2750
|1165
|2006.05.10 20:24
|t/p
|583
|0.02
|1.2750
|1.3192
|1.2750
|5.20
|4728.21
|1166
|2006.05.10 20:24
|close
|582
|0.01
|1.2749
|1.3191
|1.2727
|0.40
|4728.61
|1167
|2006.05.10 20:24
|sell
|584
|0.01
|1.2751
|1.3189
|1.2725
|1168
|2006.05.10 20:25
|sell
|585
|0.02
|1.2774
|1.3190
|1.2748
|1169
|2006.05.10 20:33
|sell
|586
|0.04
|1.2801
|1.3195
|1.2775
|1170
|2006.05.10 20:33
|close
|584
|0.01
|1.2775
|1.3189
|1.2725
|-2.40
|4726.21
|1171
|2006.05.10 20:33
|close
|586
|0.04
|1.2775
|1.3195
|1.2775
|10.40
|4736.61
|1172
|2006.05.10 20:33
|close
|585
|0.02
|1.2763
|1.3190
|1.2748
|2.20
|4738.81
|1173
|2006.05.10 20:33
|sell
|587
|0.01
|1.2759
|1.3197
|1.2733
|1174
|2006.05.10 20:33
|sell
|588
|0.02
|1.2785
|1.3201
|1.2759
|1175
|2006.05.10 20:33
|t/p
|588
|0.02
|1.2759
|1.3201
|1.2759
|5.20
|4744.01
|1176
|2006.05.10 20:33
|close
|587
|0.01
|1.2759
|1.3197
|1.2733
|0.00
|4744.01
|1177
|2006.05.10 20:33
|sell
|589
|0.01
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|1178
|2006.05.10 20:33
|sell
|590
|0.02
|1.2785
|1.3201
|1.2759
|1179
|2006.05.10 20:35
|sell
|591
|0.04
|1.2808
|1.3202
|1.2782
|1180
|2006.05.10 20:43
|sell
|592
|0.08
|1.2832
|1.3204
|1.2806
|1181
|2006.05.10 20:52
|t/p
|592
|0.08
|1.2806
|1.3204
|1.2806
|20.80
|4764.81
|1182
|2006.05.10 20:52
|close
|589
|0.01
|1.2805
|1.3199
|1.2735
|-4.40
|4760.41
|1183
|2006.05.10 20:52
|close
|591
|0.04
|1.2805
|1.3202
|1.2782
|1.20
|4761.61
|1184
|2006.05.10 20:52
|close
|590
|0.02
|1.2807
|1.3201
|1.2759
|-4.40
|4757.21
|1185
|2006.05.10 20:52
|sell
|593
|0.01
|1.2806
|1.3244
|1.2780
|1186
|2006.05.10 22:08
|t/p
|593
|0.01
|1.2780
|1.3244
|1.2780
|2.60
|4759.81
|1187
|2006.05.10 22:08
|sell
|594
|0.01
|1.2778
|1.3216
|1.2752
|1188
|2006.05.11 03:04
|t/p
|594
|0.01
|1.2752
|1.3216
|1.2752
|2.78
|4762.59
|1189
|2006.05.11 03:04
|sell
|595
|0.01
|1.2750
|1.3188
|1.2724
|1190
|2006.05.11 03:19
|t/p
|595
|0.01
|1.2724
|1.3188
|1.2724
|2.60
|4765.19
|1191
|2006.05.11 03:19
|sell
|596
|0.01
|1.2722
|1.3160
|1.2696
|1192
|2006.05.11 08:30
|sell
|597
|0.02
|1.2745
|1.3161
|1.2719
|1193
|2006.05.11 09:22
|t/p
|597
|0.02
|1.2719
|1.3161
|1.2719
|5.20
|4770.39
|1194
|2006.05.11 09:22
|close
|596
|0.01
|1.2719
|1.3160
|1.2696
|0.30
|4770.69
|1195
|2006.05.11 09:22
|sell
|598
|0.01
|1.2716
|1.3154
|1.2690
|1196
|2006.05.11 09:53
|close
|598
|0.01
|1.2691
|1.3154
|1.2690
|2.50
|4773.19
|1197
|2006.05.11 09:53
|sell
|599
|0.01
|1.2690
|1.3128
|1.2664
|1198
|2006.05.11 10:10
|sell
|600
|0.02
|1.2713
|1.3129
|1.2687
|1199
|2006.05.11 14:21
|sell
|601
|0.04
|1.2737
|1.3131
|1.2711
|1200
|2006.05.11 14:31
|sell
|602
|0.08
|1.2789
|1.3161
|1.2763
|1201
|2006.05.11 14:31
|t/p
|602
|0.08
|1.2763
|1.3161
|1.2763
|20.80
|4793.99
|1202
|2006.05.11 14:31
|sell
|603
|0.08
|1.2761
|1.3133
|1.2735
|1203
|2006.05.11 14:31
|sell
|604
|0.16
|1.2789
|1.3139
|1.2763
|1204
|2006.05.11 14:31
|t/p
|604
|0.16
|1.2763
|1.3139
|1.2763
|41.60
|4835.59
|1205
|2006.05.11 14:33
|sell
|605
|0.16
|1.2789
|1.3139
|1.2763
|1206
|2006.05.11 14:33
|close
|599
|0.01
|1.2763
|1.3128
|1.2664
|-7.30
|4828.29
|1207
|2006.05.11 14:33
|close
|601
|0.04
|1.2763
|1.3131
|1.2711
|-10.40
|4817.89
|1208
|2006.05.11 14:33
|close
|605
|0.16
|1.2763
|1.3139
|1.2763
|41.60
|4859.49
|1209
|2006.05.11 14:34
|close
|600
|0.02
|1.2762
|1.3129
|1.2687
|-9.80
|4849.69
|1210
|2006.05.11 14:34
|close
|603
|0.08
|1.2762
|1.3133
|1.2735
|-0.80
|4848.89
|1211
|2006.05.11 14:34
|sell
|606
|0.01
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|1212
|2006.05.11 15:03
|t/p
|606
|0.01
|1.2735
|1.3199
|1.2735
|2.60
|4851.49
|1213
|2006.05.11 15:03
|sell
|607
|0.01
|1.2733
|1.3171
|1.2707
|1214
|2006.05.11 15:30
|sell
|608
|0.02
|1.2755
|1.3171
|1.2729
|1215
|2006.05.11 15:52
|sell
|609
|0.04
|1.2779
|1.3173
|1.2753
|1216
|2006.05.11 16:12
|sell
|610
|0.08
|1.2803
|1.3175
|1.2777
|1217
|2006.05.11 16:37
|sell
|611
|0.16
|1.2827
|1.3177
|1.2801
|1218
|2006.05.11 17:40
|sell
|612
|0.32
|1.2851
|1.3179
|1.2825
|1219
|2006.05.11 18:53
|sell
|613
|0.64
|1.2873
|1.3179
|1.2847
|1220
|2006.05.11 19:21
|close
|607
|0.01
|1.2848
|1.3171
|1.2707
|-11.50
|4839.99
|1221
|2006.05.11 19:21
|close
|609
|0.04
|1.2848
|1.3173
|1.2753
|-27.60
|4812.39
|1222
|2006.05.11 19:21
|close
|611
|0.16
|1.2848
|1.3177
|1.2801
|-33.60
|4778.79
|1223
|2006.05.11 19:21
|close
|613
|0.64
|1.2848
|1.3179
|1.2847
|160.00
|4938.79
|1224
|2006.05.11 19:22
|close
|608
|0.02
|1.2847
|1.3171
|1.2729
|-18.40
|4920.39
|1225
|2006.05.11 19:22
|close
|612
|0.32
|1.2847
|1.3179
|1.2825
|12.80
|4933.19
|1226
|2006.05.11 19:22
|sell
|614
|0.02
|1.2844
|1.3260
|1.2818
|1227
|2006.05.11 19:22
|close
|610
|0.08
|1.2847
|1.3175
|1.2777
|-35.20
|4897.99
|1228
|2006.05.11 19:22
|close
|614
|0.02
|1.2846
|1.3260
|1.2818
|-0.40
|4897.59
|1229
|2006.05.11 19:22
|sell
|615
|0.01
|1.2845
|1.3283
|1.2819
|1230
|2006.05.12 02:09
|sell
|616
|0.02
|1.2868
|1.3284
|1.2842
|1231
|2006.05.12 09:26
|sell
|617
|0.04
|1.2891
|1.3285
|1.2865
|1232
|2006.05.12 11:34
|sell
|618
|0.08
|1.2914
|1.3286
|1.2888
|1233
|2006.05.12 11:38
|sell
|619
|0.16
|1.2938
|1.3288
|1.2912
|1234
|2006.05.12 12:34
|close
|615
|0.01
|1.2912
|1.3283
|1.2819
|-6.64
|4890.95
|1235
|2006.05.12 12:34
|close
|617
|0.04
|1.2912
|1.3285
|1.2865
|-8.40
|4882.55
|1236
|2006.05.12 12:34
|close
|619
|0.16
|1.2912
|1.3288
|1.2912
|41.60
|4924.15
|1237
|2006.05.12 12:34
|close
|616
|0.02
|1.2913
|1.3284
|1.2842
|-9.00
|4915.15
|1238
|2006.05.12 12:34
|close
|618
|0.08
|1.2911
|1.3286
|1.2888
|2.40
|4917.55
|1239
|2006.05.12 12:34
|sell
|620
|0.01
|1.2910
|1.3348
|1.2884
|1240
|2006.05.12 13:51
|close
|620
|0.01
|1.2885
|1.3348
|1.2884
|2.50
|4920.05
|1241
|2006.05.12 13:51
|sell
|621
|0.01
|1.2889
|1.3327
|1.2863
|1242
|2006.05.12 13:54
|sell
|622
|0.02
|1.2911
|1.3327
|1.2885
|1243
|2006.05.12 14:30
|sell
|623
|0.04
|1.2938
|1.3332
|1.2912
|1244
|2006.05.12 14:30
|t/p
|623
|0.04
|1.2912
|1.3332
|1.2912
|10.40
|4930.45
|1245
|2006.05.12 14:30
|close
|621
|0.01
|1.2897
|1.3327
|1.2863
|-0.80
|4929.65
|1246
|2006.05.12 14:30
|close
|622
|0.02
|1.2906
|1.3327
|1.2885
|1.00
|4930.65
|1247
|2006.05.12 14:30
|sell
|624
|0.01
|1.2910
|1.3348
|1.2884
|1248
|2006.05.12 14:30
|t/p
|624
|0.01
|1.2884
|1.3348
|1.2884
|2.60
|4933.25
|1249
|2006.05.12 14:30
|sell
|625
|0.01
|1.2879
|1.3317
|1.2853
|1250
|2006.05.12 14:30
|t/p
|625
|0.01
|1.2853
|1.3317
|1.2853
|2.60
|4935.85
|1251
|2006.05.12 14:30
|sell
|626
|0.01
|1.2850
|1.3288
|1.2824
|1252
|2006.05.12 14:30
|sell
|627
|0.02
|1.2879
|1.3295
|1.2853
|1253
|2006.05.12 14:30
|t/p
|627
|0.02
|1.2853
|1.3295
|1.2853
|5.20
|4941.05
|1254
|2006.05.12 14:30
|sell
|628
|0.02
|1.2881
|1.3297
|1.2855
|1255
|2006.05.12 14:30
|t/p
|628
|0.02
|1.2855
|1.3297
|1.2855
|5.20
|4946.25
|1256
|2006.05.12 14:30
|close
|626
|0.01
|1.2852
|1.3288
|1.2824
|-0.20
|4946.05
|1257
|2006.05.12 14:30
|sell
|629
|0.01
|1.2841
|1.3279
|1.2815
|1258
|2006.05.12 14:30
|sell
|630
|0.02
|1.2910
|1.3326
|1.2884
|1259
|2006.05.12 14:30
|sell
|631
|0.04
|1.2939
|1.3333
|1.2913
|1260
|2006.05.12 14:30
|t/p
|631
|0.04
|1.2913
|1.3333
|1.2913
|10.40
|4956.45
|1261
|2006.05.12 14:30
|t/p
|630
|0.02
|1.2884
|1.3326
|1.2884
|5.20
|4961.65
|1262
|2006.05.12 14:30
|sell
|632
|0.02
|1.2879
|1.3295
|1.2853
|1263
|2006.05.12 14:30
|close
|629
|0.01
|1.2873
|1.3279
|1.2815
|-3.20
|4958.45
|1264
|2006.05.12 14:30
|close
|632
|0.02
|1.2858
|1.3295
|1.2853
|4.20
|4962.65
|1265
|2006.05.12 14:30
|sell
|633
|0.01
|1.2851
|1.3289
|1.2825
|1266
|2006.05.12 14:30
|sell
|634
|0.02
|1.2882
|1.3298
|1.2856
|1267
|2006.05.12 14:30
|t/p
|634
|0.02
|1.2856
|1.3298
|1.2856
|5.20
|4967.85
|1268
|2006.05.12 14:30
|close
|633
|0.01
|1.2853
|1.3289
|1.2825
|-0.20
|4967.65
|1269
|2006.05.12 14:30
|sell
|635
|0.01
|1.2841
|1.3279
|1.2815
|1270
|2006.05.12 14:30
|sell
|636
|0.02
|1.2910
|1.3326
|1.2884
|1271
|2006.05.12 14:30
|t/p
|636
|0.02
|1.2884
|1.3326
|1.2884
|5.20
|4972.85
|1272
|2006.05.12 14:30
|sell
|637
|0.02
|1.2876
|1.3292
|1.2850
|1273
|2006.05.12 14:31
|t/p
|637
|0.02
|1.2850
|1.3292
|1.2850
|5.20
|4978.05
|1274
|2006.05.12 14:31
|close
|635
|0.01
|1.2843
|1.3279
|1.2815
|-0.20
|4977.85
|1275
|2006.05.12 14:31
|sell
|638
|0.01
|1.2870
|1.3308
|1.2844
|1276
|2006.05.12 14:31
|sell
|639
|0.02
|1.2902
|1.3318
|1.2876
|1277
|2006.05.12 14:31
|t/p
|639
|0.02
|1.2876
|1.3318
|1.2876
|5.20
|4983.05
|1278
|2006.05.12 14:31
|close
|638
|0.01
|1.2875
|1.3308
|1.2844
|-0.50
|4982.55
|1279
|2006.05.12 14:31
|sell
|640
|0.01
|1.2874
|1.3312
|1.2848
|1280
|2006.05.12 14:31
|t/p
|640
|0.01
|1.2848
|1.3312
|1.2848
|2.60
|4985.15
|1281
|2006.05.12 14:31
|sell
|641
|0.01
|1.2841
|1.3279
|1.2815
|1282
|2006.05.12 14:31
|sell
|642
|0.02
|1.2870
|1.3286
|1.2844
|1283
|2006.05.12 14:31
|sell
|643
|0.04
|1.2900
|1.3294
|1.2874
|1284
|2006.05.12 14:31
|t/p
|643
|0.04
|1.2874
|1.3294
|1.2874
|10.40
|4995.55
|1285
|2006.05.12 14:31
|close
|641
|0.01
|1.2871
|1.3279
|1.2815
|-3.00
|4992.55
|1286
|2006.05.12 14:31
|sell
|644
|0.02
|1.2957
|1.3373
|1.2931
|1287
|2006.05.12 14:31
|t/p
|644
|0.02
|1.2931
|1.3373
|1.2931
|5.20
|4997.75
|1288
|2006.05.12 14:32
|close
|642
|0.02
|1.2869
|1.3286
|1.2844
|0.20
|4997.95
|1289
|2006.05.12 14:32
|sell
|645
|0.01
|1.2870
|1.3308
|1.2844
|1290
|2006.05.12 14:32
|sell
|646
|0.02
|1.2903
|1.3319
|1.2877
|1291
|2006.05.12 14:32
|sell
|647
|0.04
|1.2928
|1.3322
|1.2902
|1292
|2006.05.12 14:32
|t/p
|647
|0.04
|1.2902
|1.3322
|1.2902
|10.40
|5008.35
|1293
|2006.05.12 14:32
|close
|645
|0.01
|1.2885
|1.3308
|1.2844
|-1.50
|5006.85
|1294
|2006.05.12 14:32
|close
|646
|0.02
|1.2885
|1.3319
|1.2877
|3.60
|5010.45
|1295
|2006.05.12 14:32
|sell
|648
|0.01
|1.2884
|1.3322
|1.2858
|1296
|2006.05.12 14:33
|sell
|649
|0.02
|1.2923
|1.3339
|1.2897
|1297
|2006.05.12 14:33
|t/p
|649
|0.02
|1.2897
|1.3339
|1.2897
|5.20
|5015.65
|1298
|2006.05.12 14:33
|close
|648
|0.01
|1.2896
|1.3322
|1.2858
|-1.20
|5014.45
|1299
|2006.05.12 14:33
|sell
|650
|0.01
|1.2873
|1.3311
|1.2847
|1300
|2006.05.12 14:34
|sell
|651
|0.02
|1.2903
|1.3319
|1.2877
|1301
|2006.05.12 14:34
|close
|650
|0.01
|1.2877
|1.3311
|1.2847
|-0.40
|5014.05
|1302
|2006.05.12 14:34
|t/p
|651
|0.02
|1.2877
|1.3319
|1.2877
|5.20
|5019.25
|1303
|2006.05.12 14:34
|sell
|652
|0.01
|1.2875
|1.3313
|1.2849
|1304
|2006.05.12 14:44
|t/p
|652
|0.01
|1.2849
|1.3313
|1.2849
|2.60
|5021.85
|1305
|2006.05.12 14:44
|sell
|653
|0.01
|1.2846
|1.3284
|1.2820
|1306
|2006.05.12 14:44
|sell
|654
|0.02
|1.2884
|1.3300
|1.2858
|1307
|2006.05.12 14:44
|t/p
|654
|0.02
|1.2858
|1.3300
|1.2858
|5.20
|5027.05
|1308
|2006.05.12 14:44
|close
|653
|0.01
|1.2857
|1.3284
|1.2820
|-1.10
|5025.95
|1309
|2006.05.12 14:44
|sell
|655
|0.01
|1.2859
|1.3297
|1.2833
|1310
|2006.05.12 14:44
|sell
|656
|0.02
|1.2886
|1.3302
|1.2860
|1311
|2006.05.12 14:46
|sell
|657
|0.04
|1.2911
|1.3305
|1.2885
|1312
|2006.05.12 14:52
|sell
|658
|0.08
|1.2936
|1.3308
|1.2910
|1313
|2006.05.12 14:54
|close
|655
|0.01
|1.2911
|1.3297
|1.2833
|-5.20
|5020.75
|1314
|2006.05.12 14:54
|close
|657
|0.04
|1.2911
|1.3305
|1.2885
|0.00
|5020.75
|1315
|2006.05.12 14:54
|t/p
|658
|0.08
|1.2910
|1.3308
|1.2910
|20.80
|5041.55
|1316
|2006.05.12 14:54
|close
|656
|0.02
|1.2910
|1.3302
|1.2860
|-4.80
|5036.75
|1317
|2006.05.12 14:54
|sell
|659
|0.01
|1.2906
|1.3344
|1.2880
|1318
|2006.05.12 15:10
|t/p
|659
|0.01
|1.2880
|1.3344
|1.2880
|2.60
|5039.35
|1319
|2006.05.12 15:10
|sell
|660
|0.01
|1.2878
|1.3316
|1.2852
|1320
|2006.05.12 15:23
|sell
|661
|0.02
|1.2901
|1.3317
|1.2875
|1321
|2006.05.12 15:53
|sell
|662
|0.04
|1.2925
|1.3319
|1.2899
|1322
|2006.05.12 15:53
|close
|660
|0.01
|1.2900
|1.3316
|1.2852
|-2.20
|5037.15
|1323
|2006.05.12 15:53
|close
|662
|0.04
|1.2900
|1.3319
|1.2899
|10.00
|5047.15
|1324
|2006.05.12 15:54
|sell
|663
|0.02
|1.2929
|1.3345
|1.2903
|1325
|2006.05.12 15:54
|t/p
|663
|0.02
|1.2903
|1.3345
|1.2903
|5.20
|5052.35
|1326
|2006.05.12 15:54
|close
|661
|0.02
|1.2899
|1.3317
|1.2875
|0.40
|5052.75
|1327
|2006.05.12 15:54
|sell
|664
|0.01
|1.2923
|1.3361
|1.2897
|1328
|2006.05.12 15:54
|sell
|665
|0.02
|1.2946
|1.3362
|1.2920
|1329
|2006.05.12 15:54
|t/p
|664
|0.01
|1.2897
|1.3361
|1.2897
|2.60
|5055.35
|1330
|2006.05.12 15:54
|t/p
|665
|0.02
|1.2920
|1.3362
|1.2920
|5.20
|5060.55
|1331
|2006.05.12 15:54
|sell
|666
|0.01
|1.2866
|1.3304
|1.2840
|1332
|2006.05.12 15:54
|sell
|667
|0.02
|1.2930
|1.3346
|1.2904
|1333
|2006.05.12 15:54
|t/p
|667
|0.02
|1.2904
|1.3346
|1.2904
|5.20
|5065.75
|1334
|2006.05.12 15:54
|sell
|668
|0.02
|1.2901
|1.3317
|1.2875
|1335
|2006.05.12 15:54
|close
|666
|0.01
|1.2904
|1.3304
|1.2840
|-3.80
|5061.95
|1336
|2006.05.12 15:54
|close
|668
|0.02
|1.2904
|1.3317
|1.2875
|-0.60
|5061.35
|1337
|2006.05.12 15:54
|sell
|669
|0.01
|1.2900
|1.3338
|1.2874
|1338
|2006.05.12 15:54
|sell
|670
|0.02
|1.2923
|1.3339
|1.2897
|1339
|2006.05.12 15:54
|t/p
|670
|0.02
|1.2897
|1.3339
|1.2897
|5.20
|5066.55
|1340
|2006.05.12 15:54
|close
|669
|0.01
|1.2894
|1.3338
|1.2874
|0.60
|5067.15
|1341
|2006.05.12 15:54
|sell
|671
|0.01
|1.2907
|1.3345
|1.2881
|1342
|2006.05.12 15:54
|t/p
|671
|0.01
|1.2881
|1.3345
|1.2881
|2.60
|5069.75
|1343
|2006.05.12 15:54
|sell
|672
|0.01
|1.2877
|1.3315
|1.2851
|1344
|2006.05.12 15:54
|sell
|673
|0.02
|1.2900
|1.3316
|1.2874
|1345
|2006.05.12 15:54
|sell
|674
|0.04
|1.2958
|1.3352
|1.2932
|1346
|2006.05.12 15:54
|t/p
|674
|0.04
|1.2932
|1.3352
|1.2932
|10.40
|5080.15
|1347
|2006.05.12 16:19
|t/p
|673
|0.02
|1.2874
|1.3316
|1.2874
|5.20
|5085.35
|1348
|2006.05.12 16:19
|close
|672
|0.01
|1.2874
|1.3315
|1.2851
|0.30
|5085.65
|1349
|2006.05.12 16:19
|sell
|675
|0.01
|1.2896
|1.3334
|1.2870
|1350
|2006.05.12 16:37
|t/p
|675
|0.01
|1.2870
|1.3334
|1.2870
|2.60
|5088.25
|1351
|2006.05.12 16:37
|sell
|676
|0.01
|1.2864
|1.3302
|1.2838
|1352
|2006.05.12 16:37
|sell
|677
|0.02
|1.2896
|1.3312
|1.2870
|1353
|2006.05.12 17:33
|close
|676
|0.01
|1.2871
|1.3302
|1.2838
|-0.70
|5087.55
|1354
|2006.05.12 17:33
|close
|677
|0.02
|1.2871
|1.3312
|1.2870
|5.00
|5092.55
|1355
|2006.05.12 17:33
|sell
|678
|0.01
|1.2870
|1.3308
|1.2844
|1356
|2006.05.12 18:58
|sell
|679
|0.02
|1.2895
|1.3311
|1.2869
|1357
|2006.05.12 20:15
|sell
|680
|0.04
|1.2919
|1.3313
|1.2893
|1358
|2006.05.14 00:00
|sell
|681
|0.08
|1.2947
|1.3319
|1.2921
|1359
|2006.05.14 20:07
|sell
|682
|0.16
|1.2970
|1.3320
|1.2944
|1360
|2006.05.15 02:01
|t/p
|682
|0.16
|1.2944
|1.3320
|1.2944
|42.54
|5135.09
|1361
|2006.05.15 02:01
|close
|678
|0.01
|1.2941
|1.3308
|1.2844
|-7.04
|5128.05
|1362
|2006.05.15 02:01
|close
|680
|0.04
|1.2941
|1.3313
|1.2893
|-8.56
|5119.49
|1363
|2006.05.15 02:01
|close
|679
|0.02
|1.2943
|1.3311
|1.2869
|-9.48
|5110.00
|1364
|2006.05.15 02:01
|close
|681
|0.08
|1.2942
|1.3319
|1.2921
|4.47
|5114.48
|1365
|2006.05.15 02:01
|sell
|683
|0.01
|1.2939
|1.3377
|1.2913
|1366
|2006.05.15 08:28
|close
|683
|0.01
|1.2913
|1.3377
|1.2913
|2.60
|5117.08
|1367
|2006.05.15 08:28
|sell
|684
|0.01
|1.2912
|1.3350
|1.2886
|1368
|2006.05.15 09:08
|close
|684
|0.01
|1.2887
|1.3350
|1.2886
|2.50
|5119.58
|1369
|2006.05.15 09:08
|sell
|685
|0.01
|1.2885
|1.3323
|1.2859
|1370
|2006.05.15 10:06
|t/p
|685
|0.01
|1.2859
|1.3323
|1.2859
|2.60
|5122.18
|1371
|2006.05.15 10:06
|sell
|686
|0.01
|1.2857
|1.3295
|1.2831
|1372
|2006.05.15 10:20
|t/p
|686
|0.01
|1.2831
|1.3295
|1.2831
|2.60
|5124.78
|1373
|2006.05.15 10:20
|sell
|687
|0.01
|1.2829
|1.3267
|1.2803
|1374
|2006.05.15 12:58
|t/p
|687
|0.01
|1.2803
|1.3267
|1.2803
|2.60
|5127.38
|1375
|2006.05.15 12:58
|sell
|688
|0.01
|1.2801
|1.3239
|1.2775
|1376
|2006.05.15 13:46
|sell
|689
|0.02
|1.2827
|1.3243
|1.2801
|1377
|2006.05.15 14:31
|sell
|690
|0.04
|1.2875
|1.3269
|1.2849
|1378
|2006.05.15 14:31
|t/p
|690
|0.04
|1.2849
|1.3269
|1.2849
|10.40
|5137.78
|1379
|2006.05.15 14:31
|close
|688
|0.01
|1.2843
|1.3239
|1.2775
|-4.20
|5133.58
|1380
|2006.05.15 14:32
|close
|689
|0.02
|1.2842
|1.3243
|1.2801
|-3.00
|5130.58
|1381
|2006.05.15 14:32
|sell
|691
|0.01
|1.2838
|1.3276
|1.2812
|1382
|2006.05.15 15:00
|sell
|692
|0.02
|1.2861
|1.3277
|1.2835
|1383
|2006.05.15 15:05
|close
|691
|0.01
|1.2836
|1.3276
|1.2812
|0.20
|5130.78
|1384
|2006.05.15 15:05
|close
|692
|0.02
|1.2836
|1.3277
|1.2835
|5.00
|5135.78
|1385
|2006.05.15 15:05
|sell
|693
|0.01
|1.2835
|1.3273
|1.2809
|1386
|2006.05.15 15:25
|close
|693
|0.01
|1.2810
|1.3273
|1.2809
|2.50
|5138.28
|1387
|2006.05.15 15:25
|sell
|694
|0.01
|1.2807
|1.3245
|1.2781
|1388
|2006.05.15 15:42
|sell
|695
|0.02
|1.2830
|1.3246
|1.2804
|1389
|2006.05.15 18:23
|close
|694
|0.01
|1.2804
|1.3245
|1.2781
|0.30
|5138.58
|1390
|2006.05.15 18:25
|close
|695
|0.02
|1.2804
|1.3246
|1.2804
|5.20
|5143.78
|1391
|2006.05.15 18:25
|sell
|696
|0.01
|1.2804
|1.3242
|1.2778
|1392
|2006.05.16 05:38
|sell
|697
|0.02
|1.2826
|1.3242
|1.2800
|1393
|2006.05.16 07:02
|t/p
|697
|0.02
|1.2800
|1.3242
|1.2800
|5.20
|5148.98
|1394
|2006.05.16 07:02
|close
|696
|0.01
|1.2795
|1.3242
|1.2778
|0.96
|5149.94
|1395
|2006.05.16 07:02
|sell
|698
|0.01
|1.2803
|1.3241
|1.2777
|1396
|2006.05.16 07:57
|sell
|699
|0.02
|1.2826
|1.3242
|1.2800
|1397
|2006.05.16 08:25
|close
|698
|0.01
|1.2801
|1.3241
|1.2777
|0.20
|5150.14
|1398
|2006.05.16 08:25
|close
|699
|0.02
|1.2801
|1.3242
|1.2800
|5.00
|5155.14
|1399
|2006.05.16 08:25
|sell
|700
|0.01
|1.2800
|1.3238
|1.2774
|1400
|2006.05.16 08:58
|sell
|701
|0.02
|1.2827
|1.3243
|1.2801
|1401
|2006.05.16 09:34
|t/p
|701
|0.02
|1.2801
|1.3243
|1.2801
|5.20
|5160.34
|1402
|2006.05.16 09:34
|close
|700
|0.01
|1.2801
|1.3238
|1.2774
|-0.10
|5160.24
|1403
|2006.05.16 09:34
|sell
|702
|0.01
|1.2800
|1.3238
|1.2774
|1404
|2006.05.16 09:49
|sell
|703
|0.02
|1.2823
|1.3239
|1.2797
|1405
|2006.05.16 11:00
|t/p
|703
|0.02
|1.2797
|1.3239
|1.2797
|5.20
|5165.44
|1406
|2006.05.16 11:00
|close
|702
|0.01
|1.2790
|1.3238
|1.2774
|1.00
|5166.44
|1407
|2006.05.16 11:00
|sell
|704
|0.01
|1.2787
|1.3225
|1.2761
|1408
|2006.05.16 11:51
|sell
|705
|0.02
|1.2810
|1.3226
|1.2784
|1409
|2006.05.16 14:30
|sell
|706
|0.04
|1.2834
|1.3228
|1.2808
|1410
|2006.05.16 14:40
|sell
|707
|0.08
|1.2857
|1.3229
|1.2831
|1411
|2006.05.16 17:12
|t/p
|707
|0.08
|1.2831
|1.3229
|1.2831
|20.80
|5187.24
|1412
|2006.05.16 17:12
|close
|704
|0.01
|1.2830
|1.3225
|1.2761
|-4.30
|5182.94
|1413
|2006.05.16 17:12
|close
|706
|0.04
|1.2830
|1.3228
|1.2808
|1.60
|5184.54
|1414
|2006.05.16 17:12
|close
|705
|0.02
|1.2832
|1.3226
|1.2784
|-4.40
|5180.14
|1415
|2006.05.16 17:12
|sell
|708
|0.01
|1.2832
|1.3270
|1.2806
|1416
|2006.05.16 20:25
|sell
|709
|0.02
|1.2854
|1.3270
|1.2828
|1417
|2006.05.17 05:32
|sell
|710
|0.04
|1.2878
|1.3272
|1.2852
|1418
|2006.05.17 09:09
|sell
|711
|0.08
|1.2902
|1.3274
|1.2876
|1419
|2006.05.17 14:30
|t/p
|711
|0.08
|1.2876
|1.3274
|1.2876
|20.80
|5200.94
|1420
|2006.05.17 14:30
|close
|708
|0.01
|1.2874
|1.3270
|1.2806
|-4.14
|5196.79
|1421
|2006.05.17 14:30
|close
|710
|0.04
|1.2874
|1.3272
|1.2852
|1.60
|5198.39
|1422
|2006.05.17 14:30
|sell
|712
|0.02
|1.2880
|1.3296
|1.2854
|1423
|2006.05.17 14:30
|close
|709
|0.02
|1.2868
|1.3270
|1.2828
|-2.68
|5195.71
|1424
|2006.05.17 14:30
|close
|712
|0.02
|1.2866
|1.3296
|1.2854
|2.80
|5198.51
|1425
|2006.05.17 14:30
|sell
|713
|0.01
|1.2867
|1.3305
|1.2841
|1426
|2006.05.17 14:40
|sell
|714
|0.02
|1.2892
|1.3308
|1.2866
|1427
|2006.05.17 14:43
|sell
|715
|0.04
|1.2914
|1.3308
|1.2888
|1428
|2006.05.17 14:49
|close
|713
|0.01
|1.2889
|1.3305
|1.2841
|-2.20
|5196.31
|1429
|2006.05.17 14:49
|close
|715
|0.04
|1.2889
|1.3308
|1.2888
|10.00
|5206.31
|1430
|2006.05.17 14:52
|close
|714
|0.02
|1.2887
|1.3308
|1.2866
|1.00
|5207.31
|1431
|2006.05.17 14:52
|sell
|716
|0.01
|1.2884
|1.3322
|1.2858
|1432
|2006.05.17 15:19
|t/p
|716
|0.01
|1.2858
|1.3322
|1.2858
|2.60
|5209.91
|1433
|2006.05.17 15:19
|sell
|717
|0.01
|1.2856
|1.3294
|1.2830
|1434
|2006.05.17 16:08
|t/p
|717
|0.01
|1.2830
|1.3294
|1.2830
|2.60
|5212.51
|1435
|2006.05.17 16:08
|sell
|718
|0.01
|1.2827
|1.3265
|1.2801
|1436
|2006.05.17 16:25
|sell
|719
|0.02
|1.2873
|1.3289
|1.2847
|1437
|2006.05.17 16:25
|t/p
|718
|0.01
|1.2801
|1.3265
|1.2801
|2.60
|5215.11
|1438
|2006.05.17 16:25
|t/p
|719
|0.02
|1.2847
|1.3289
|1.2847
|5.20
|5220.31
|1439
|2006.05.17 16:25
|sell
|720
|0.01
|1.2797
|1.3235
|1.2771
|1440
|2006.05.17 16:32
|close
|720
|0.01
|1.2772
|1.3235
|1.2771
|2.50
|5222.81
|1441
|2006.05.17 16:32
|sell
|721
|0.01
|1.2772
|1.3210
|1.2746
|1442
|2006.05.17 16:45
|sell
|722
|0.02
|1.2795
|1.3211
|1.2769
|1443
|2006.05.17 17:23
|close
|721
|0.01
|1.2770
|1.3210
|1.2746
|0.20
|5223.01
|1444
|2006.05.17 17:23
|t/p
|722
|0.02
|1.2769
|1.3211
|1.2769
|5.20
|5228.21
|1445
|2006.05.17 17:23
|sell
|723
|0.01
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|1446
|2006.05.17 17:30
|t/p
|723
|0.01
|1.2741
|1.3205
|1.2741
|2.60
|5230.81
|1447
|2006.05.17 17:30
|sell
|724
|0.01
|1.2739
|1.3177
|1.2713
|1448
|2006.05.17 20:16
|t/p
|724
|0.01
|1.2713
|1.3177
|1.2713
|2.60
|5233.41
|1449
|2006.05.17 20:16
|sell
|725
|0.01
|1.2710
|1.3148
|1.2684
|1450
|2006.05.17 20:49
|sell
|726
|0.02
|1.2732
|1.3148
|1.2706
|1451
|2006.05.17 22:06
|sell
|727
|0.04
|1.2755
|1.3149
|1.2729
|1452
|2006.05.17 23:45
|t/p
|727
|0.04
|1.2729
|1.3149
|1.2729
|10.40
|5243.81
|1453
|2006.05.17 23:45
|close
|725
|0.01
|1.2729
|1.3148
|1.2684
|-1.90
|5241.91
|1454
|2006.05.17 23:45
|close
|726
|0.02
|1.2729
|1.3148
|1.2706
|0.60
|5242.51
|1455
|2006.05.17 23:45
|sell
|728
|0.01
|1.2727
|1.3165
|1.2701
|1456
|2006.05.18 02:13
|sell
|729
|0.02
|1.2749
|1.3165
|1.2723
|1457
|2006.05.18 09:29
|sell
|730
|0.04
|1.2772
|1.3166
|1.2746
|1458
|2006.05.18 10:30
|sell
|731
|0.08
|1.2794
|1.3166
|1.2768
|1459
|2006.05.18 13:23
|t/p
|731
|0.08
|1.2768
|1.3166
|1.2768
|20.80
|5263.31
|1460
|2006.05.18 13:23
|close
|728
|0.01
|1.2767
|1.3165
|1.2701
|-3.82
|5259.49
|1461
|2006.05.18 13:23
|close
|730
|0.04
|1.2767
|1.3166
|1.2746
|2.00
|5261.49
|1462
|2006.05.18 13:23
|close
|729
|0.02
|1.2765
|1.3165
|1.2723
|-3.20
|5258.29
|1463
|2006.05.18 13:23
|sell
|732
|0.01
|1.2765
|1.3203
|1.2739
|1464
|2006.05.18 14:30
|sell
|733
|0.02
|1.2789
|1.3205
|1.2763
|1465
|2006.05.18 14:32
|t/p
|733
|0.02
|1.2763
|1.3205
|1.2763
|5.20
|5263.49
|1466
|2006.05.18 14:32
|close
|732
|0.01
|1.2756
|1.3203
|1.2739
|0.90
|5264.39
|1467
|2006.05.18 14:32
|sell
|734
|0.01
|1.2769
|1.3207
|1.2743
|1468
|2006.05.18 14:32
|sell
|735
|0.02
|1.2797
|1.3213
|1.2771
|1469
|2006.05.18 14:32
|t/p
|735
|0.02
|1.2771
|1.3213
|1.2771
|5.20
|5269.59
|1470
|2006.05.18 14:32
|close
|734
|0.01
|1.2769
|1.3207
|1.2743
|0.00
|5269.59
|1471
|2006.05.18 14:32
|sell
|736
|0.01
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|1472
|2006.05.18 14:32
|sell
|737
|0.02
|1.2784
|1.3200
|1.2758
|1473
|2006.05.18 14:33
|t/p
|737
|0.02
|1.2758
|1.3200
|1.2758
|5.20
|5274.79
|1474
|2006.05.18 14:33
|close
|736
|0.01
|1.2755
|1.3199
|1.2735
|0.60
|5275.39
|1475
|2006.05.18 14:33
|sell
|738
|0.01
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|1476
|2006.05.18 15:06
|sell
|739
|0.02
|1.2791
|1.3207
|1.2765
|1477
|2006.05.18 15:32
|sell
|740
|0.04
|1.2816
|1.3210
|1.2790
|1478
|2006.05.18 15:35
|sell
|741
|0.08
|1.2839
|1.3211
|1.2813
|1479
|2006.05.18 15:54
|close
|738
|0.01
|1.2814
|1.3205
|1.2741
|-4.70
|5270.69
|1480
|2006.05.18 15:54
|close
|740
|0.04
|1.2814
|1.3210
|1.2790
|0.80
|5271.49
|1481
|2006.05.18 15:54
|close
|739
|0.02
|1.2813
|1.3207
|1.2765
|-4.40
|5267.09
|1482
|2006.05.18 15:54
|t/p
|741
|0.08
|1.2813
|1.3211
|1.2813
|20.80
|5287.89
|1483
|2006.05.18 15:54
|sell
|742
|0.01
|1.2811
|1.3249
|1.2785
|1484
|2006.05.18 16:30
|close
|742
|0.01
|1.2786
|1.3249
|1.2785
|2.50
|5290.39
|1485
|2006.05.18 16:30
|sell
|743
|0.01
|1.2784
|1.3222
|1.2758
|1486
|2006.05.18 16:45
|sell
|744
|0.02
|1.2807
|1.3223
|1.2781
|1487
|2006.05.18 16:51
|sell
|745
|0.04
|1.2830
|1.3224
|1.2804
|1488
|2006.05.18 17:52
|t/p
|745
|0.04
|1.2804
|1.3224
|1.2804
|10.40
|5300.79
|1489
|2006.05.18 17:52
|close
|743
|0.01
|1.2801
|1.3222
|1.2758
|-1.70
|5299.09
|1490
|2006.05.18 17:52
|close
|744
|0.02
|1.2804
|1.3223
|1.2781
|0.60
|5299.69
|1491
|2006.05.18 17:52
|sell
|746
|0.01
|1.2799
|1.3237
|1.2773
|1492
|2006.05.18 18:01
|close
|746
|0.01
|1.2774
|1.3237
|1.2773
|2.50
|5302.19
|1493
|2006.05.18 18:01
|sell
|747
|0.01
|1.2771
|1.3209
|1.2745
|1494
|2006.05.18 18:02
|sell
|748
|0.02
|1.2796
|1.3212
|1.2770
|1495
|2006.05.18 18:08
|sell
|749
|0.04
|1.2818
|1.3212
|1.2792
|1496
|2006.05.18 22:39
|sell
|750
|0.08
|1.2841
|1.3213
|1.2815
|1497
|2006.05.18 23:08
|sell
|751
|0.16
|1.2868
|1.3218
|1.2842
|1498
|2006.05.19 03:14
|close
|747
|0.01
|1.2842
|1.3209
|1.2745
|-7.04
|5295.15
|1499
|2006.05.19 03:14
|close
|749
|0.04
|1.2842
|1.3212
|1.2792
|-9.36
|5285.78
|1500
|2006.05.19 03:14
|close
|751
|0.16
|1.2842
|1.3218
|1.2842
|42.54
|5328.33
|1501
|2006.05.19 03:26
|close
|748
|0.02
|1.2842
|1.3212
|1.2770
|-9.08
|5319.25
|1502
|2006.05.19 03:27
|close
|750
|0.08
|1.2841
|1.3213
|1.2815
|0.47
|5319.72
|1503
|2006.05.19 03:27
|sell
|752
|0.01
|1.2840
|1.3278
|1.2814
|1504
|2006.05.19 09:00
|close
|752
|0.01
|1.2815
|1.3278
|1.2814
|2.50
|5322.22
|1505
|2006.05.19 09:00
|sell
|753
|0.01
|1.2811
|1.3249
|1.2785
|1506
|2006.05.19 09:31
|close
|753
|0.01
|1.2786
|1.3249
|1.2785
|2.50
|5324.72
|1507
|2006.05.19 09:31
|sell
|754
|0.01
|1.2782
|1.3220
|1.2756
|1508
|2006.05.19 11:50
|t/p
|754
|0.01
|1.2756
|1.3220
|1.2756
|2.60
|5327.32
|1509
|2006.05.19 11:50
|sell
|755
|0.01
|1.2754
|1.3192
|1.2728
|1510
|2006.05.19 15:00
|close
|755
|0.01
|1.2728
|1.3192
|1.2728
|2.60
|5329.92
|1511
|2006.05.19 15:00
|sell
|756
|0.01
|1.2729
|1.3167
|1.2703
|1512
|2006.05.19 15:36
|sell
|757
|0.02
|1.2751
|1.3167
|1.2725
|1513
|2006.05.19 16:07
|t/p
|757
|0.02
|1.2725
|1.3167
|1.2725
|5.20
|5335.12
|1514
|2006.05.19 16:07
|close
|756
|0.01
|1.2725
|1.3167
|1.2703
|0.40
|5335.52
|1515
|2006.05.19 16:07
|sell
|758
|0.01
|1.2722
|1.3160
|1.2696
|1516
|2006.05.19 17:15
|close
|758
|0.01
|1.2696
|1.3160
|1.2696
|2.60
|5338.12
|1517
|2006.05.19 17:15
|sell
|759
|0.01
|1.2703
|1.3141
|1.2677
|1518
|2006.05.19 17:33
|sell
|760
|0.02
|1.2726
|1.3142
|1.2700
|1519
|2006.05.19 17:58
|sell
|761
|0.04
|1.2751
|1.3145
|1.2725
|1520
|2006.05.19 19:55
|sell
|762
|0.08
|1.2773
|1.3145
|1.2747
|1521
|2006.05.22 02:16
|close
|759
|0.01
|1.2747
|1.3141
|1.2677
|-4.34
|5333.78
|1522
|2006.05.22 02:16
|close
|761
|0.04
|1.2747
|1.3145
|1.2725
|1.84
|5335.61
|1523
|2006.05.22 02:17
|t/p
|762
|0.08
|1.2747
|1.3145
|1.2747
|21.27
|5356.89
|1524
|2006.05.22 02:17
|close
|760
|0.02
|1.2743
|1.3142
|1.2700
|-3.28
|5353.60
|1525
|2006.05.22 02:17
|sell
|763
|0.01
|1.2743
|1.3181
|1.2717
|1526
|2006.05.22 07:58
|t/p
|763
|0.01
|1.2717
|1.3181
|1.2717
|2.60
|5356.20
|1527
|2006.05.22 07:58
|sell
|764
|0.01
|1.2715
|1.3153
|1.2689
|1528
|2006.05.22 08:18
|sell
|765
|0.02
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|1529
|2006.05.22 08:42
|close
|764
|0.01
|1.2711
|1.3153
|1.2689
|0.40
|5356.60
|1530
|2006.05.22 08:42
|t/p
|765
|0.02
|1.2711
|1.3153
|1.2711
|5.20
|5361.80
|1531
|2006.05.22 08:42
|sell
|766
|0.01
|1.2709
|1.3147
|1.2683
|1532
|2006.05.22 09:36
|sell
|767
|0.02
|1.2731
|1.3147
|1.2705
|1533
|2006.05.22 10:23
|sell
|768
|0.04
|1.2758
|1.3152
|1.2732
|1534
|2006.05.22 12:24
|sell
|769
|0.08
|1.2781
|1.3153
|1.2755
|1535
|2006.05.22 14:08
|close
|766
|0.01
|1.2755
|1.3147
|1.2683
|-4.60
|5357.20
|1536
|2006.05.22 14:08
|close
|768
|0.04
|1.2755
|1.3152
|1.2732
|1.20
|5358.40
|1537
|2006.05.22 14:08
|close
|767
|0.02
|1.2755
|1.3147
|1.2705
|-4.80
|5353.60
|1538
|2006.05.22 14:09
|t/p
|769
|0.08
|1.2755
|1.3153
|1.2755
|20.80
|5374.40
|1539
|2006.05.22 14:09
|sell
|770
|0.01
|1.2752
|1.3190
|1.2726
|1540
|2006.05.22 14:42
|sell
|771
|0.02
|1.2774
|1.3190
|1.2748
|1541
|2006.05.22 16:05
|sell
|772
|0.04
|1.2797
|1.3191
|1.2771
|1542
|2006.05.22 17:02
|sell
|773
|0.08
|1.2820
|1.3192
|1.2794
|1543
|2006.05.22 17:15
|sell
|774
|0.16
|1.2842
|1.3192
|1.2816
|1544
|2006.05.22 20:07
|sell
|775
|0.32
|1.2865
|1.3193
|1.2839
|1545
|2006.05.23 09:31
|t/p
|775
|0.32
|1.2839
|1.3193
|1.2839
|85.09
|5459.49
|1546
|2006.05.23 09:31
|close
|770
|0.01
|1.2839
|1.3190
|1.2726
|-8.64
|5450.85
|1547
|2006.05.23 09:31
|close
|772
|0.04
|1.2839
|1.3191
|1.2771
|-16.56
|5434.29
|1548
|2006.05.23 09:31
|close
|774
|0.16
|1.2839
|1.3192
|1.2816
|5.74
|5440.03
|1549
|2006.05.23 09:31
|close
|771
|0.02
|1.2839
|1.3190
|1.2748
|-12.88
|5427.15
|1550
|2006.05.23 09:31
|close
|773
|0.08
|1.2836
|1.3192
|1.2794
|-12.33
|5414.82
|1551
|2006.05.23 09:32
|sell
|776
|0.01
|1.2835
|1.3273
|1.2809
|1552
|2006.05.23 11:10
|sell
|777
|0.02
|1.2859
|1.3275
|1.2833
|1553
|2006.05.23 11:49
|close
|776
|0.01
|1.2833
|1.3273
|1.2809
|0.20
|5415.02
|1554
|2006.05.23 11:49
|t/p
|777
|0.02
|1.2833
|1.3275
|1.2833
|5.20
|5420.22
|1555
|2006.05.23 11:49
|sell
|778
|0.01
|1.2831
|1.3269
|1.2805
|1556
|2006.05.23 13:39
|sell
|779
|0.02
|1.2853
|1.3269
|1.2827
|1557
|2006.05.23 15:29
|t/p
|779
|0.02
|1.2827
|1.3269
|1.2827
|5.20
|5425.42
|1558
|2006.05.23 15:29
|close
|778
|0.01
|1.2823
|1.3269
|1.2805
|0.80
|5426.22
|1559
|2006.05.23 15:29
|sell
|780
|0.01
|1.2819
|1.3257
|1.2793
|1560
|2006.05.23 16:27
|sell
|781
|0.02
|1.2842
|1.3258
|1.2816
|1561
|2006.05.23 16:31
|sell
|782
|0.04
|1.2865
|1.3259
|1.2839
|1562
|2006.05.23 17:08
|t/p
|782
|0.04
|1.2839
|1.3259
|1.2839
|10.40
|5436.62
|1563
|2006.05.23 17:08
|close
|780
|0.01
|1.2837
|1.3257
|1.2793
|-1.80
|5434.82
|1564
|2006.05.23 17:08
|close
|781
|0.02
|1.2834
|1.3258
|1.2816
|1.60
|5436.42
|1565
|2006.05.23 17:08
|sell
|783
|0.01
|1.2826
|1.3264
|1.2800
|1566
|2006.05.23 17:22
|sell
|784
|0.02
|1.2848
|1.3264
|1.2822
|1567
|2006.05.23 20:13
|sell
|785
|0.04
|1.2874
|1.3268
|1.2848
|1568
|2006.05.23 21:56
|t/p
|785
|0.04
|1.2848
|1.3268
|1.2848
|10.40
|5446.82
|1569
|2006.05.23 21:56
|close
|783
|0.01
|1.2847
|1.3264
|1.2800
|-2.10
|5444.72
|1570
|2006.05.23 21:56
|close
|784
|0.02
|1.2846
|1.3264
|1.2822
|0.40
|5445.12
|1571
|2006.05.23 21:56
|sell
|786
|0.01
|1.2848
|1.3286
|1.2822
|1572
|2006.05.23 22:55
|close
|786
|0.01
|1.2823
|1.3286
|1.2822
|2.50
|5447.62
|1573
|2006.05.23 22:55
|sell
|787
|0.01
|1.2823
|1.3261
|1.2797
|1574
|2006.05.23 23:59
|t/p
|787
|0.01
|1.2797
|1.3261
|1.2797
|2.60
|5450.22
|1575
|2006.05.23 23:59
|sell
|788
|0.01
|1.2781
|1.3219
|1.2755
|1576
|2006.05.24 02:13
|sell
|789
|0.02
|1.2806
|1.3222
|1.2780
|1577
|2006.05.24 02:54
|t/p
|789
|0.02
|1.2780
|1.3222
|1.2780
|5.20
|5455.42
|1578
|2006.05.24 02:54
|close
|788
|0.01
|1.2779
|1.3219
|1.2755
|0.26
|5455.68
|1579
|2006.05.24 02:54
|sell
|790
|0.01
|1.2780
|1.3218
|1.2754
|1580
|2006.05.24 04:33
|sell
|791
|0.02
|1.2802
|1.3218
|1.2776
|1581
|2006.05.24 06:35
|close
|790
|0.01
|1.2777
|1.3218
|1.2754
|0.30
|5455.98
|1582
|2006.05.24 07:44
|close
|791
|0.02
|1.2776
|1.3218
|1.2776
|5.20
|5461.18
|1583
|2006.05.24 07:44
|sell
|792
|0.01
|1.2777
|1.3215
|1.2751
|1584
|2006.05.24 08:51
|sell
|793
|0.02
|1.2800
|1.3216
|1.2774
|1585
|2006.05.24 09:00
|sell
|794
|0.04
|1.2823
|1.3217
|1.2797
|1586
|2006.05.24 09:47
|sell
|795
|0.08
|1.2845
|1.3217
|1.2819
|1587
|2006.05.24 12:32
|sell
|796
|0.16
|1.2872
|1.3222
|1.2846
|1588
|2006.05.24 13:57
|t/p
|796
|0.16
|1.2846
|1.3222
|1.2846
|41.60
|5502.78
|1589
|2006.05.24 13:57
|close
|792
|0.01
|1.2846
|1.3215
|1.2751
|-6.90
|5495.88
|1590
|2006.05.24 13:57
|close
|794
|0.04
|1.2846
|1.3217
|1.2797
|-9.20
|5486.68
|1591
|2006.05.24 13:57
|close
|793
|0.02
|1.2846
|1.3216
|1.2774
|-9.20
|5477.48
|1592
|2006.05.24 13:57
|close
|795
|0.08
|1.2846
|1.3217
|1.2819
|-0.80
|5476.68
|1593
|2006.05.24 13:57
|sell
|797
|0.01
|1.2850
|1.3288
|1.2824
|1594
|2006.05.24 14:30
|sell
|798
|0.02
|1.2873
|1.3289
|1.2847
|1595
|2006.05.24 15:11
|t/p
|798
|0.02
|1.2847
|1.3289
|1.2847
|5.20
|5481.88
|1596
|2006.05.24 15:11
|close
|797
|0.01
|1.2846
|1.3288
|1.2824
|0.40
|5482.28
|1597
|2006.05.24 15:11
|sell
|799
|0.01
|1.2836
|1.3274
|1.2810
|1598
|2006.05.24 16:02
|t/p
|799
|0.01
|1.2810
|1.3274
|1.2810
|2.60
|5484.88
|1599
|2006.05.24 16:02
|sell
|800
|0.01
|1.2797
|1.3235
|1.2771
|1600
|2006.05.24 16:02
|sell
|801
|0.02
|1.2819
|1.3235
|1.2793
|1601
|2006.05.24 16:09
|t/p
|801
|0.02
|1.2793
|1.3235
|1.2793
|5.20
|5490.08
|1602
|2006.05.24 16:09
|close
|800
|0.01
|1.2789
|1.3235
|1.2771
|0.80
|5490.88
|1603
|2006.05.24 16:09
|sell
|802
|0.01
|1.2794
|1.3232
|1.2768
|1604
|2006.05.24 16:36
|t/p
|802
|0.01
|1.2768
|1.3232
|1.2768
|2.60
|5493.48
|1605
|2006.05.24 16:36
|sell
|803
|0.01
|1.2762
|1.3200
|1.2736
|1606
|2006.05.24 17:19
|t/p
|803
|0.01
|1.2736
|1.3200
|1.2736
|2.60
|5496.08
|1607
|2006.05.24 17:19
|sell
|804
|0.01
|1.2732
|1.3170
|1.2706
|1608
|2006.05.24 17:39
|sell
|805
|0.02
|1.2756
|1.3172
|1.2730
|1609
|2006.05.24 20:49
|sell
|806
|0.04
|1.2780
|1.3174
|1.2754
|1610
|2006.05.24 22:50
|close
|804
|0.01
|1.2754
|1.3170
|1.2706
|-2.20
|5493.88
|1611
|2006.05.24 22:50
|close
|806
|0.04
|1.2754
|1.3174
|1.2754
|10.40
|5504.28
|1612
|2006.05.24 22:59
|close
|805
|0.02
|1.2754
|1.3172
|1.2730
|0.40
|5504.68
|1613
|2006.05.24 23:00
|sell
|807
|0.01
|1.2753
|1.3191
|1.2727
|1614
|2006.05.25 02:04
|sell
|808
|0.02
|1.2775
|1.3191
|1.2749
|1615
|2006.05.25 10:43
|sell
|809
|0.04
|1.2798
|1.3192
|1.2772
|1616
|2006.05.25 12:07
|close
|807
|0.01
|1.2773
|1.3191
|1.2727
|-1.82
|5502.86
|1617
|2006.05.25 12:07
|close
|809
|0.04
|1.2773
|1.3192
|1.2772
|10.00
|5512.86
|1618
|2006.05.25 12:07
|close
|808
|0.02
|1.2773
|1.3191
|1.2749
|0.40
|5513.26
|1619
|2006.05.25 12:08
|sell
|810
|0.01
|1.2768
|1.3206
|1.2742
|1620
|2006.05.25 14:38
|sell
|811
|0.02
|1.2791
|1.3207
|1.2765
|1621
|2006.05.25 14:53
|t/p
|811
|0.02
|1.2765
|1.3207
|1.2765
|5.20
|5518.46
|1622
|2006.05.25 14:53
|close
|810
|0.01
|1.2764
|1.3206
|1.2742
|0.40
|5518.86
|1623
|2006.05.25 14:53
|sell
|812
|0.01
|1.2764
|1.3202
|1.2738
|1624
|2006.05.25 15:48
|sell
|813
|0.02
|1.2787
|1.3203
|1.2761
|1625
|2006.05.25 16:11
|t/p
|813
|0.02
|1.2761
|1.3203
|1.2761
|5.20
|5524.06
|1626
|2006.05.25 16:11
|close
|812
|0.01
|1.2759
|1.3202
|1.2738
|0.50
|5524.56
|1627
|2006.05.25 16:11
|sell
|814
|0.01
|1.2758
|1.3196
|1.2732
|1628
|2006.05.25 16:59
|sell
|815
|0.02
|1.2781
|1.3197
|1.2755
|1629
|2006.05.25 20:30
|sell
|816
|0.04
|1.2804
|1.3198
|1.2778
|1630
|2006.05.25 23:59
|sell
|817
|0.08
|1.2827
|1.3199
|1.2801
|1631
|2006.05.26 01:31
|t/p
|817
|0.08
|1.2801
|1.3199
|1.2801
|21.27
|5545.83
|1632
|2006.05.26 01:31
|close
|814
|0.01
|1.2801
|1.3196
|1.2732
|-4.24
|5541.59
|1633
|2006.05.26 01:31
|close
|816
|0.04
|1.2801
|1.3198
|1.2778
|1.44
|5543.02
|1634
|2006.05.26 01:32
|close
|815
|0.02
|1.2801
|1.3197
|1.2755
|-3.88
|5539.14
|1635
|2006.05.26 01:32
|sell
|818
|0.01
|1.2800
|1.3238
|1.2774
|1636
|2006.05.26 04:08
|t/p
|818
|0.01
|1.2774
|1.3238
|1.2774
|2.60
|5541.74
|1637
|2006.05.26 04:08
|sell
|819
|0.01
|1.2772
|1.3210
|1.2746
|1638
|2006.05.26 08:41
|sell
|820
|0.02
|1.2794
|1.3210
|1.2768
|1639
|2006.05.26 10:00
|sell
|821
|0.04
|1.2817
|1.3211
|1.2791
|1640
|2006.05.26 14:11
|close
|819
|0.01
|1.2792
|1.3210
|1.2746
|-2.00
|5539.74
|1641
|2006.05.26 14:11
|close
|821
|0.04
|1.2792
|1.3211
|1.2791
|10.00
|5549.74
|1642
|2006.05.26 14:11
|close
|820
|0.02
|1.2791
|1.3210
|1.2768
|0.60
|5550.34
|1643
|2006.05.26 14:11
|sell
|822
|0.01
|1.2790
|1.3228
|1.2764
|1644
|2006.05.26 14:31
|sell
|823
|0.02
|1.2813
|1.3229
|1.2787
|1645
|2006.05.26 15:21
|t/p
|823
|0.02
|1.2787
|1.3229
|1.2787
|5.20
|5555.54
|1646
|2006.05.26 15:21
|close
|822
|0.01
|1.2786
|1.3228
|1.2764
|0.40
|5555.94
|1647
|2006.05.26 15:21
|sell
|824
|0.01
|1.2789
|1.3227
|1.2763
|1648
|2006.05.26 15:34
|close
|824
|0.01
|1.2764
|1.3227
|1.2763
|2.50
|5558.44
|1649
|2006.05.26 15:34
|sell
|825
|0.01
|1.2760
|1.3198
|1.2734
|1650
|2006.05.26 15:52
|t/p
|825
|0.01
|1.2734
|1.3198
|1.2734
|2.60
|5561.04
|1651
|2006.05.26 15:52
|sell
|826
|0.01
|1.2730
|1.3168
|1.2704
|1652
|2006.05.26 16:38
|t/p
|826
|0.01
|1.2704
|1.3168
|1.2704
|2.60
|5563.64
|1653
|2006.05.26 16:38
|sell
|827
|0.01
|1.2701
|1.3139
|1.2675
|1654
|2006.05.26 17:02
|sell
|828
|0.02
|1.2724
|1.3140
|1.2698
|1655
|2006.05.28 15:00
|sell
|829
|0.04
|1.2747
|1.3141
|1.2721
|1656
|2006.05.30 04:03
|sell
|830
|0.08
|1.2770
|1.3142
|1.2744
|1657
|2006.05.30 04:47
|sell
|831
|0.16
|1.2793
|1.3143
|1.2767
|1658
|2006.05.30 05:04
|sell
|832
|0.32
|1.2817
|1.3145
|1.2791
|1659
|2006.05.30 08:10
|sell
|833
|0.64
|1.2839
|1.3145
|1.2813
|1660
|2006.05.30 09:05
|sell
|834
|1.00
|1.2865
|1.3149
|1.2839
|1661
|2006.05.30 13:37
|t/p
|834
|1.00
|1.2839
|1.3149
|1.2839
|260.00
|5823.64
|1662
|2006.05.30 13:37
|close
|827
|0.01
|1.2839
|1.3139
|1.2675
|-13.68
|5809.96
|1663
|2006.05.30 13:37
|close
|829
|0.04
|1.2839
|1.3141
|1.2721
|-36.33
|5773.63
|1664
|2006.05.30 13:37
|close
|831
|0.16
|1.2839
|1.3143
|1.2767
|-73.60
|5700.03
|1665
|2006.05.30 13:37
|close
|833
|0.64
|1.2839
|1.3145
|1.2813
|0.00
|5700.03
|1666
|2006.05.30 13:37
|sell
|835
|0.08
|1.2842
|1.3214
|1.2816
|1667
|2006.05.30 13:39
|close
|828
|0.02
|1.2837
|1.3140
|1.2698
|-22.36
|5677.67
|1668
|2006.05.30 13:39
|close
|832
|0.32
|1.2837
|1.3145
|1.2791
|-64.00
|5613.67
|1669
|2006.05.30 13:39
|close
|830
|0.08
|1.2837
|1.3142
|1.2744
|-53.60
|5560.07
|1670
|2006.05.30 13:39
|close
|835
|0.08
|1.2836
|1.3214
|1.2816
|4.80
|5564.87
|1671
|2006.05.30 13:39
|sell
|836
|0.01
|1.2838
|1.3276
|1.2812
|1672
|2006.05.30 14:31
|t/p
|836
|0.01
|1.2812
|1.3276
|1.2812
|2.60
|5567.47
|1673
|2006.05.30 14:31
|sell
|837
|0.01
|1.2810
|1.3248
|1.2784
|1674
|2006.05.30 14:59
|sell
|838
|0.02
|1.2832
|1.3248
|1.2806
|1675
|2006.05.30 15:28
|sell
|839
|0.04
|1.2855
|1.3249
|1.2829
|1676
|2006.05.30 15:53
|sell
|840
|0.08
|1.2880
|1.3252
|1.2854
|1677
|2006.05.30 16:03
|sell
|841
|0.16
|1.2912
|1.3262
|1.2886
|1678
|2006.05.30 17:02
|close
|837
|0.01
|1.2887
|1.3248
|1.2784
|-7.70
|5559.77
|1679
|2006.05.30 17:02
|close
|839
|0.04
|1.2887
|1.3249
|1.2829
|-12.80
|5546.97
|1680
|2006.05.30 17:02
|close
|841
|0.16
|1.2887
|1.3262
|1.2886
|40.00
|5586.97
|1681
|2006.05.30 17:05
|close
|838
|0.02
|1.2887
|1.3248
|1.2806
|-11.00
|5575.97
|1682
|2006.05.30 17:05
|close
|840
|0.08
|1.2885
|1.3252
|1.2854
|-4.00
|5571.97
|1683
|2006.05.30 17:05
|sell
|842
|0.01
|1.2884
|1.3322
|1.2858
|1684
|2006.05.31 01:15
|close
|842
|0.01
|1.2859
|1.3322
|1.2858
|2.56
|5574.53
|1685
|2006.05.31 01:16
|sell
|843
|0.01
|1.2858
|1.3296
|1.2832
|1686
|2006.05.31 06:39
|sell
|844
|0.02
|1.2881
|1.3297
|1.2855
|1687
|2006.05.31 08:16
|t/p
|843
|0.01
|1.2832
|1.3296
|1.2832
|2.60
|5577.13
|1688
|2006.05.31 08:16
|t/p
|844
|0.02
|1.2855
|1.3297
|1.2855
|5.20
|5582.33
|1689
|2006.05.31 08:16
|sell
|845
|0.01
|1.2824
|1.3262
|1.2798
|1690
|2006.05.31 08:16
|sell
|846
|0.02
|1.2881
|1.3297
|1.2855
|1691
|2006.05.31 10:32
|close
|845
|0.01
|1.2856
|1.3262
|1.2798
|-3.20
|5579.13
|1692
|2006.05.31 13:37
|close
|846
|0.02
|1.2856
|1.3297
|1.2855
|5.00
|5584.13
|1693
|2006.05.31 13:37
|sell
|847
|0.01
|1.2855
|1.3293
|1.2829
|1694
|2006.05.31 15:16
|sell
|848
|0.02
|1.2877
|1.3293
|1.2851
|1695
|2006.05.31 15:32
|close
|847
|0.01
|1.2852
|1.3293
|1.2829
|0.30
|5584.43
|1696
|2006.05.31 15:32
|t/p
|848
|0.02
|1.2851
|1.3293
|1.2851
|5.20
|5589.63
|1697
|2006.05.31 15:32
|sell
|849
|0.01
|1.2849
|1.3287
|1.2823
|1698
|2006.05.31 20:02
|t/p
|849
|0.01
|1.2823
|1.3287
|1.2823
|2.60
|5592.23
|1699
|2006.05.31 20:02
|sell
|850
|0.01
|1.2821
|1.3259
|1.2795
|1700
|2006.05.31 20:05
|sell
|851
|0.02
|1.2843
|1.3259
|1.2817
|1701
|2006.05.31 20:33
|t/p
|851
|0.02
|1.2817
|1.3259
|1.2817
|5.20
|5597.43
|1702
|2006.05.31 20:33
|close
|850
|0.01
|1.2817
|1.3259
|1.2795
|0.40
|5597.83
|1703
|2006.05.31 20:33
|sell
|852
|0.01
|1.2814
|1.3252
|1.2788
|1704
|2006.06.01 02:34
|t/p
|852
|0.01
|1.2788
|1.3252
|1.2788
|2.78
|5600.60
|1705
|2006.06.01 02:34
|sell
|853
|0.01
|1.2786
|1.3224
|1.2760
|1706
|2006.06.01 05:56
|t/p
|853
|0.01
|1.2760
|1.3224
|1.2760
|2.60
|5603.20
|1707
|2006.06.01 05:56
|sell
|854
|0.01
|1.2758
|1.3196
|1.2732
|1708
|2006.06.01 07:58
|sell
|855
|0.02
|1.2780
|1.3196
|1.2754
|1709
|2006.06.01 09:15
|close
|854
|0.01
|1.2754
|1.3196
|1.2732
|0.40
|5603.60
|1710
|2006.06.01 09:15
|t/p
|855
|0.02
|1.2754
|1.3196
|1.2754
|5.20
|5608.80
|1711
|2006.06.01 09:15
|sell
|856
|0.01
|1.2752
|1.3190
|1.2726
|1712
|2006.06.01 09:39
|sell
|857
|0.02
|1.2775
|1.3191
|1.2749
|1713
|2006.06.01 10:17
|sell
|858
|0.04
|1.2798
|1.3192
|1.2772
|1714
|2006.06.01 12:01
|close
|856
|0.01
|1.2773
|1.3190
|1.2726
|-2.10
|5606.70
|1715
|2006.06.01 12:01
|close
|858
|0.04
|1.2773
|1.3192
|1.2772
|10.00
|5616.70
|1716
|2006.06.01 12:01
|close
|857
|0.02
|1.2773
|1.3191
|1.2749
|0.40
|5617.10
|1717
|2006.06.01 12:02
|sell
|859
|0.01
|1.2772
|1.3210
|1.2746
|1718
|2006.06.01 13:11
|t/p
|859
|0.01
|1.2746
|1.3210
|1.2746
|2.60
|5619.70
|1719
|2006.06.01 13:11
|sell
|860
|0.01
|1.2744
|1.3182
|1.2718
|1720
|2006.06.01 16:01
|sell
|861
|0.02
|1.2771
|1.3187
|1.2745
|1721
|2006.06.01 16:01
|sell
|862
|0.04
|1.2798
|1.3192
|1.2772
|1722
|2006.06.01 16:01
|t/p
|862
|0.04
|1.2772
|1.3192
|1.2772
|10.40
|5630.10
|1723
|2006.06.01 16:02
|t/p
|861
|0.02
|1.2745
|1.3187
|1.2745
|5.20
|5635.30
|1724
|2006.06.01 16:02
|close
|860
|0.01
|1.2744
|1.3182
|1.2718
|0.00
|5635.30
|1725
|2006.06.01 16:02
|sell
|863
|0.01
|1.2750
|1.3188
|1.2724
|1726
|2006.06.01 16:02
|sell
|864
|0.02
|1.2777
|1.3193
|1.2751
|1727
|2006.06.01 16:02
|close
|863
|0.01
|1.2752
|1.3188
|1.2724
|-0.20
|5635.10
|1728
|2006.06.01 16:02
|t/p
|864
|0.02
|1.2751
|1.3193
|1.2751
|5.20
|5640.30
|1729
|2006.06.01 16:02
|sell
|865
|0.01
|1.2749
|1.3187
|1.2723
|1730
|2006.06.01 16:02
|sell
|866
|0.02
|1.2781
|1.3197
|1.2755
|1731
|2006.06.01 16:02
|t/p
|866
|0.02
|1.2755
|1.3197
|1.2755
|5.20
|5645.50
|1732
|2006.06.01 16:02
|close
|865
|0.01
|1.2748
|1.3187
|1.2723
|0.10
|5645.60
|1733
|2006.06.01 16:03
|sell
|867
|0.01
|1.2747
|1.3185
|1.2721
|1734
|2006.06.01 16:04
|sell
|868
|0.02
|1.2770
|1.3186
|1.2744
|1735
|2006.06.01 16:40
|sell
|869
|0.04
|1.2793
|1.3187
|1.2767
|1736
|2006.06.01 16:47
|sell
|870
|0.08
|1.2816
|1.3188
|1.2790
|1737
|2006.06.02 14:30
|sell
|871
|0.16
|1.2841
|1.3191
|1.2815
|1738
|2006.06.02 14:30
|sell
|872
|0.32
|1.2896
|1.3224
|1.2870
|1739
|2006.06.02 14:30
|t/p
|872
|0.32
|1.2870
|1.3224
|1.2870
|83.20
|5728.80
|1740
|2006.06.02 14:30
|close
|867
|0.01
|1.2863
|1.3185
|1.2721
|-11.54
|5717.26
|1741
|2006.06.02 14:30
|close
|869
|0.04
|1.2863
|1.3187
|1.2767
|-27.76
|5689.50
|1742
|2006.06.02 14:30
|close
|871
|0.16
|1.2863
|1.3191
|1.2815
|-35.20
|5654.30
|1743
|2006.06.02 14:30
|sell
|873
|0.04
|1.2873
|1.3267
|1.2847
|1744
|2006.06.02 14:30
|close
|868
|0.02
|1.2855
|1.3186
|1.2744
|-16.88
|5637.42
|1745
|2006.06.02 14:30
|close
|873
|0.04
|1.2855
|1.3267
|1.2847
|7.20
|5644.62
|1746
|2006.06.02 14:30
|sell
|874
|0.02
|1.2866
|1.3282
|1.2840
|1747
|2006.06.02 14:30
|close
|870
|0.08
|1.2869
|1.3188
|1.2790
|-41.93
|5602.69
|1748
|2006.06.02 14:30
|close
|874
|0.02
|1.2870
|1.3282
|1.2840
|-0.80
|5601.89
|1749
|2006.06.02 14:30
|sell
|875
|0.01
|1.2869
|1.3307
|1.2843
|1750
|2006.06.02 14:30
|sell
|876
|0.02
|1.2914
|1.3330
|1.2888
|1751
|2006.06.02 14:31
|t/p
|876
|0.02
|1.2888
|1.3330
|1.2888
|5.20
|5607.09
|1752
|2006.06.02 14:31
|close
|875
|0.01
|1.2888
|1.3307
|1.2843
|-1.90
|5605.19
|1753
|2006.06.02 14:31
|sell
|877
|0.01
|1.2885
|1.3323
|1.2859
|1754
|2006.06.02 14:31
|t/p
|877
|0.01
|1.2859
|1.3323
|1.2859
|2.60
|5607.79
|1755
|2006.06.02 14:31
|sell
|878
|0.01
|1.2823
|1.3261
|1.2797
|1756
|2006.06.02 14:31
|sell
|879
|0.02
|1.2885
|1.3301
|1.2859
|1757
|2006.06.02 14:31
|sell
|880
|0.04
|1.2914
|1.3308
|1.2888
|1758
|2006.06.02 14:31
|t/p
|880
|0.04
|1.2888
|1.3308
|1.2888
|10.40
|5618.19
|1759
|2006.06.02 14:31
|t/p
|879
|0.02
|1.2859
|1.3301
|1.2859
|5.20
|5623.39
|1760
|2006.06.02 14:31
|sell
|881
|0.02
|1.2853
|1.3269
|1.2827
|1761
|2006.06.02 14:31
|sell
|882
|0.04
|1.2891
|1.3285
|1.2865
|1762
|2006.06.02 14:31
|sell
|883
|0.08
|1.2914
|1.3286
|1.2888
|1763
|2006.06.02 14:31
|close
|878
|0.01
|1.2889
|1.3261
|1.2797
|-6.60
|5616.79
|1764
|2006.06.02 14:31
|close
|882
|0.04
|1.2889
|1.3285
|1.2865
|0.80
|5617.59
|1765
|2006.06.02 14:31
|sell
|884
|0.04
|1.2942
|1.3336
|1.2916
|1766
|2006.06.02 14:31
|t/p
|884
|0.04
|1.2916
|1.3336
|1.2916
|10.40
|5627.99
|1767
|2006.06.02 14:31
|t/p
|883
|0.08
|1.2888
|1.3286
|1.2888
|20.80
|5648.79
|1768
|2006.06.02 14:31
|sell
|885
|0.02
|1.2876
|1.3292
|1.2850
|1769
|2006.06.02 14:32
|close
|881
|0.02
|1.2882
|1.3269
|1.2827
|-5.80
|5642.99
|1770
|2006.06.02 14:32
|close
|885
|0.02
|1.2881
|1.3292
|1.2850
|-1.00
|5641.99
|1771
|2006.06.02 14:32
|sell
|886
|0.01
|1.2878
|1.3316
|1.2852
|1772
|2006.06.02 14:32
|sell
|887
|0.02
|1.2901
|1.3317
|1.2875
|1773
|2006.06.02 14:41
|sell
|888
|0.04
|1.2927
|1.3321
|1.2901
|1774
|2006.06.02 14:42
|t/p
|888
|0.04
|1.2901
|1.3321
|1.2901
|10.40
|5652.39
|1775
|2006.06.02 14:42
|close
|886
|0.01
|1.2901
|1.3316
|1.2852
|-2.30
|5650.09
|1776
|2006.06.02 14:43
|close
|887
|0.02
|1.2901
|1.3317
|1.2875
|0.00
|5650.09
|1777
|2006.06.02 14:43
|sell
|889
|0.01
|1.2898
|1.3336
|1.2872
|1778
|2006.06.02 14:43
|sell
|890
|0.02
|1.2921
|1.3337
|1.2895
|1779
|2006.06.02 16:03
|t/p
|890
|0.02
|1.2895
|1.3337
|1.2895
|5.20
|5655.29
|1780
|2006.06.02 16:03
|close
|889
|0.01
|1.2895
|1.3336
|1.2872
|0.30
|5655.59
|1781
|2006.06.02 16:03
|sell
|891
|0.01
|1.2894
|1.3332
|1.2868
|1782
|2006.06.02 16:12
|sell
|892
|0.02
|1.2917
|1.3333
|1.2891
|1783
|2006.06.05 02:49
|sell
|893
|0.04
|1.2939
|1.3333
|1.2913
|1784
|2006.06.05 09:27
|sell
|894
|0.08
|1.2962
|1.3334
|1.2936
|1785
|2006.06.05 14:54
|close
|891
|0.01
|1.2937
|1.3332
|1.2868
|-4.24
|5651.35
|1786
|2006.06.05 14:54
|close
|893
|0.04
|1.2937
|1.3333
|1.2913
|0.80
|5652.15
|1787
|2006.06.05 14:55
|t/p
|894
|0.08
|1.2936
|1.3334
|1.2936
|20.80
|5672.95
|1788
|2006.06.05 14:55
|close
|892
|0.02
|1.2936
|1.3333
|1.2891
|-3.68
|5669.27
|1789
|2006.06.05 14:55
|sell
|895
|0.01
|1.2933
|1.3371
|1.2907
|1790
|2006.06.05 16:04
|sell
|896
|0.02
|1.2955
|1.3371
|1.2929
|1791
|2006.06.05 20:43
|t/p
|896
|0.02
|1.2929
|1.3371
|1.2929
|5.20
|5674.47
|1792
|2006.06.05 20:43
|close
|895
|0.01
|1.2926
|1.3371
|1.2907
|0.70
|5675.17
|1793
|2006.06.05 20:43
|sell
|897
|0.01
|1.2929
|1.3367
|1.2903
|1794
|2006.06.05 23:01
|t/p
|897
|0.01
|1.2903
|1.3367
|1.2903
|2.60
|5677.77
|1795
|2006.06.05 23:01
|sell
|898
|0.01
|1.2901
|1.3339
|1.2875
|1796
|2006.06.06 08:53
|sell
|899
|0.02
|1.2926
|1.3342
|1.2900
|1797
|2006.06.06 10:50
|close
|898
|0.01
|1.2901
|1.3339
|1.2875
|0.06
|5677.82
|1798
|2006.06.06 10:50
|close
|899
|0.02
|1.2901
|1.3342
|1.2900
|5.00
|5682.82
|1799
|2006.06.06 10:50
|sell
|900
|0.01
|1.2899
|1.3337
|1.2873
|1800
|2006.06.06 12:16
|close
|900
|0.01
|1.2874
|1.3337
|1.2873
|2.50
|5685.32
|1801
|2006.06.06 12:16
|sell
|901
|0.01
|1.2873
|1.3311
|1.2847
|1802
|2006.06.06 14:15
|close
|901
|0.01
|1.2848
|1.3311
|1.2847
|2.50
|5687.82
|1803
|2006.06.06 14:15
|sell
|902
|0.01
|1.2845
|1.3283
|1.2819
|1804
|2006.06.06 16:42
|t/p
|902
|0.01
|1.2819
|1.3283
|1.2819
|2.60
|5690.42
|1805
|2006.06.06 16:42
|sell
|903
|0.01
|1.2815
|1.3253
|1.2789
|1806
|2006.06.06 18:38
|sell
|904
|0.02
|1.2838
|1.3254
|1.2812
|1807
|2006.06.06 23:10
|sell
|905
|0.04
|1.2877
|1.3271
|1.2851
|1808
|2006.06.06 23:10
|t/p
|905
|0.04
|1.2851
|1.3271
|1.2851
|10.40
|5700.82
|1809
|2006.06.06 23:10
|close
|903
|0.01
|1.2813
|1.3253
|1.2789
|0.20
|5701.02
|1810
|2006.06.06 23:10
|t/p
|904
|0.02
|1.2812
|1.3254
|1.2812
|5.20
|5706.22
|1811
|2006.06.06 23:10
|sell
|906
|0.01
|1.2809
|1.3247
|1.2783
|1812
|2006.06.07 01:33
|sell
|907
|0.02
|1.2832
|1.3248
|1.2806
|1813
|2006.06.07 08:30
|close
|906
|0.01
|1.2807
|1.3247
|1.2783
|0.26
|5706.48
|1814
|2006.06.07 08:30
|t/p
|907
|0.02
|1.2806
|1.3248
|1.2806
|5.20
|5711.68
|1815
|2006.06.07 08:30
|sell
|908
|0.01
|1.2803
|1.3241
|1.2777
|1816
|2006.06.07 08:31
|sell
|909
|0.02
|1.2836
|1.3252
|1.2810
|1817
|2006.06.07 08:31
|t/p
|909
|0.02
|1.2810
|1.3252
|1.2810
|5.20
|5716.88
|1818
|2006.06.07 10:09
|sell
|910
|0.02
|1.2825
|1.3241
|1.2799
|1819
|2006.06.07 13:24
|close
|908
|0.01
|1.2800
|1.3241
|1.2777
|0.30
|5717.18
|1820
|2006.06.07 13:24
|close
|910
|0.02
|1.2800
|1.3241
|1.2799
|5.00
|5722.18
|1821
|2006.06.07 13:24
|sell
|911
|0.01
|1.2798
|1.3236
|1.2772
|1822
|2006.06.07 13:46
|close
|911
|0.01
|1.2773
|1.3236
|1.2772
|2.50
|5724.68
|1823
|2006.06.07 13:46
|sell
|912
|0.01
|1.2771
|1.3209
|1.2745
|1824
|2006.06.07 14:21
|sell
|913
|0.02
|1.2793
|1.3209
|1.2767
|1825
|2006.06.07 15:38
|close
|912
|0.01
|1.2768
|1.3209
|1.2745
|0.30
|5724.98
|1826
|2006.06.07 15:38
|close
|913
|0.02
|1.2768
|1.3209
|1.2767
|5.00
|5729.98
|1827
|2006.06.07 15:38
|sell
|914
|0.01
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|1828
|2006.06.07 17:16
|sell
|915
|0.02
|1.2789
|1.3205
|1.2763
|1829
|2006.06.07 18:03
|sell
|916
|0.04
|1.2813
|1.3207
|1.2787
|1830
|2006.06.07 22:53
|t/p
|916
|0.04
|1.2787
|1.3207
|1.2787
|10.40
|5740.38
|1831
|2006.06.07 22:53
|close
|914
|0.01
|1.2787
|1.3205
|1.2741
|-2.00
|5738.38
|1832
|2006.06.07 22:54
|close
|915
|0.02
|1.2786
|1.3205
|1.2763
|0.60
|5738.98
|1833
|2006.06.07 22:54
|sell
|917
|0.01
|1.2785
|1.3223
|1.2759
|1834
|2006.06.08 09:09
|t/p
|917
|0.01
|1.2759
|1.3223
|1.2759
|2.78
|5741.76
|1835
|2006.06.08 09:09
|sell
|918
|0.01
|1.2757
|1.3195
|1.2731
|1836
|2006.06.08 13:49
|sell
|919
|0.02
|1.2783
|1.3199
|1.2757
|1837
|2006.06.08 13:49
|t/p
|919
|0.02
|1.2757
|1.3199
|1.2757
|5.20
|5746.96
|1838
|2006.06.08 13:53
|t/p
|918
|0.01
|1.2731
|1.3195
|1.2731
|2.60
|5749.56
|1839
|2006.06.08 13:53
|sell
|920
|0.01
|1.2729
|1.3167
|1.2703
|1840
|2006.06.08 14:32
|t/p
|920
|0.01
|1.2703
|1.3167
|1.2703
|2.60
|5752.16
|1841
|2006.06.08 14:32
|sell
|921
|0.01
|1.2694
|1.3132
|1.2668
|1842
|2006.06.08 14:44
|t/p
|921
|0.01
|1.2668
|1.3132
|1.2668
|2.60
|5754.76
|1843
|2006.06.08 14:44
|sell
|922
|0.01
|1.2665
|1.3103
|1.2639
|1844
|2006.06.08 14:44
|sell
|923
|0.02
|1.2688
|1.3104
|1.2662
|1845
|2006.06.08 14:45
|t/p
|923
|0.02
|1.2662
|1.3104
|1.2662
|5.20
|5759.96
|1846
|2006.06.08 14:45
|close
|922
|0.01
|1.2662
|1.3103
|1.2639
|0.30
|5760.26
|1847
|2006.06.08 14:45
|sell
|924
|0.01
|1.2659
|1.3097
|1.2633
|1848
|2006.06.08 14:53
|sell
|925
|0.02
|1.2682
|1.3098
|1.2656
|1849
|2006.06.08 15:32
|t/p
|925
|0.02
|1.2656
|1.3098
|1.2656
|5.20
|5765.46
|1850
|2006.06.08 15:32
|close
|924
|0.01
|1.2654
|1.3097
|1.2633
|0.50
|5765.96
|1851
|2006.06.08 15:32
|sell
|926
|0.01
|1.2653
|1.3091
|1.2627
|1852
|2006.06.09 08:17
|close
|926
|0.01
|1.2628
|1.3091
|1.2627
|2.56
|5768.52
|1853
|2006.06.09 08:17
|sell
|927
|0.01
|1.2626
|1.3064
|1.2600
|1854
|2006.06.09 08:55
|sell
|928
|0.02
|1.2648
|1.3064
|1.2622
|1855
|2006.06.09 11:17
|sell
|929
|0.04
|1.2671
|1.3065
|1.2645
|1856
|2006.06.09 14:30
|t/p
|929
|0.04
|1.2645
|1.3065
|1.2645
|10.40
|5778.92
|1857
|2006.06.09 14:30
|close
|927
|0.01
|1.2641
|1.3064
|1.2600
|-1.50
|5777.42
|1858
|2006.06.09 14:30
|close
|928
|0.02
|1.2645
|1.3064
|1.2622
|0.60
|5778.02
|1859
|2006.06.09 14:30
|sell
|930
|0.01
|1.2645
|1.3083
|1.2619
|1860
|2006.06.09 14:30
|sell
|931
|0.02
|1.2675
|1.3091
|1.2649
|1861
|2006.06.09 14:30
|t/p
|931
|0.02
|1.2649
|1.3091
|1.2649
|5.20
|5783.22
|1862
|2006.06.09 14:30
|close
|930
|0.01
|1.2649
|1.3083
|1.2619
|-0.40
|5782.82
|1863
|2006.06.09 14:30
|sell
|932
|0.01
|1.2650
|1.3088
|1.2624
|1864
|2006.06.09 14:30
|t/p
|932
|0.01
|1.2624
|1.3088
|1.2624
|2.60
|5785.42
|1865
|2006.06.09 14:30
|sell
|933
|0.01
|1.2617
|1.3055
|1.2591
|1866
|2006.06.09 14:30
|sell
|934
|0.02
|1.2647
|1.3063
|1.2621
|1867
|2006.06.09 14:30
|t/p
|934
|0.02
|1.2621
|1.3063
|1.2621
|5.20
|5790.62
|1868
|2006.06.09 14:30
|close
|933
|0.01
|1.2621
|1.3055
|1.2591
|-0.40
|5790.22
|1869
|2006.06.09 14:31
|sell
|935
|0.01
|1.2621
|1.3059
|1.2595
|1870
|2006.06.09 14:31
|sell
|936
|0.02
|1.2675
|1.3091
|1.2649
|1871
|2006.06.09 14:31
|t/p
|936
|0.02
|1.2649
|1.3091
|1.2649
|5.20
|5795.42
|1872
|2006.06.09 14:31
|sell
|937
|0.02
|1.2643
|1.3059
|1.2617
|1873
|2006.06.09 14:31
|t/p
|937
|0.02
|1.2617
|1.3059
|1.2617
|5.20
|5800.62
|1874
|2006.06.09 14:31
|close
|935
|0.01
|1.2613
|1.3059
|1.2595
|0.80
|5801.42
|1875
|2006.06.09 14:31
|sell
|938
|0.01
|1.2615
|1.3053
|1.2589
|1876
|2006.06.09 14:31
|sell
|939
|0.02
|1.2675
|1.3091
|1.2649
|1877
|2006.06.09 14:31
|t/p
|939
|0.02
|1.2649
|1.3091
|1.2649
|5.20
|5806.62
|1878
|2006.06.09 15:19
|sell
|940
|0.02
|1.2639
|1.3055
|1.2613
|1879
|2006.06.09 15:29
|sell
|941
|0.04
|1.2662
|1.3056
|1.2636
|1880
|2006.06.09 16:11
|sell
|942
|0.08
|1.2686
|1.3058
|1.2660
|1881
|2006.06.09 16:26
|t/p
|942
|0.08
|1.2660
|1.3058
|1.2660
|20.80
|5827.42
|1882
|2006.06.09 16:26
|close
|938
|0.01
|1.2660
|1.3053
|1.2589
|-4.50
|5822.92
|1883
|2006.06.09 16:26
|close
|941
|0.04
|1.2660
|1.3056
|1.2636
|0.80
|5823.72
|1884
|2006.06.09 16:27
|close
|940
|0.02
|1.2659
|1.3055
|1.2613
|-4.00
|5819.72
|1885
|2006.06.09 16:27
|sell
|943
|0.01
|1.2658
|1.3096
|1.2632
|1886
|2006.06.09 16:53
|close
|943
|0.01
|1.2632
|1.3096
|1.2632
|2.60
|5822.32
|1887
|2006.06.09 16:53
|sell
|944
|0.01
|1.2633
|1.3071
|1.2607
|1888
|2006.06.12 10:08
|t/p
|944
|0.01
|1.2607
|1.3071
|1.2607
|2.66
|5824.98
|1889
|2006.06.12 10:08
|sell
|945
|0.01
|1.2605
|1.3043
|1.2579
|1890
|2006.06.12 13:39
|t/p
|945
|0.01
|1.2579
|1.3043
|1.2579
|2.60
|5827.58
|1891
|2006.06.12 13:39
|sell
|946
|0.01
|1.2577
|1.3015
|1.2551
|1892
|2006.06.12 15:28
|sell
|947
|0.02
|1.2599
|1.3015
|1.2573
|1893
|2006.06.13 08:04
|t/p
|947
|0.02
|1.2573
|1.3015
|1.2573
|5.32
|5832.90
|1894
|2006.06.13 08:04
|close
|946
|0.01
|1.2572
|1.3015
|1.2551
|0.56
|5833.46
|1895
|2006.06.13 08:04
|sell
|948
|0.01
|1.2572
|1.3010
|1.2546
|1896
|2006.06.13 11:00
|sell
|949
|0.02
|1.2595
|1.3011
|1.2569
|1897
|2006.06.13 11:00
|close
|948
|0.01
|1.2570
|1.3010
|1.2546
|0.20
|5833.66
|1898
|2006.06.13 11:01
|t/p
|949
|0.02
|1.2569
|1.3011
|1.2569
|5.20
|5838.86
|1899
|2006.06.13 11:01
|sell
|950
|0.01
|1.2561
|1.2999
|1.2535
|1900
|2006.06.13 11:01
|sell
|951
|0.02
|1.2596
|1.3012
|1.2570
|1901
|2006.06.13 11:01
|close
|950
|0.01
|1.2571
|1.2999
|1.2535
|-1.00
|5837.86
|1902
|2006.06.13 11:01
|t/p
|951
|0.02
|1.2570
|1.3012
|1.2570
|5.20
|5843.06
|1903
|2006.06.13 11:01
|sell
|952
|0.01
|1.2563
|1.3001
|1.2537
|1904
|2006.06.13 11:46
|sell
|953
|0.02
|1.2586
|1.3002
|1.2560
|1905
|2006.06.13 14:31
|t/p
|953
|0.02
|1.2560
|1.3002
|1.2560
|5.20
|5848.26
|1906
|2006.06.13 14:31
|close
|952
|0.01
|1.2556
|1.3001
|1.2537
|0.70
|5848.96
|1907
|2006.06.13 14:31
|sell
|954
|0.01
|1.2555
|1.2993
|1.2529
|1908
|2006.06.13 14:31
|sell
|955
|0.02
|1.2580
|1.2996
|1.2554
|1909
|2006.06.13 14:33
|t/p
|955
|0.02
|1.2554
|1.2996
|1.2554
|5.20
|5854.16
|1910
|2006.06.13 14:33
|close
|954
|0.01
|1.2550
|1.2993
|1.2529
|0.50
|5854.66
|1911
|2006.06.13 14:33
|sell
|956
|0.01
|1.2548
|1.2986
|1.2522
|1912
|2006.06.13 14:34
|sell
|957
|0.02
|1.2571
|1.2987
|1.2545
|1913
|2006.06.13 15:43
|sell
|958
|0.04
|1.2594
|1.2988
|1.2568
|1914
|2006.06.13 16:23
|close
|956
|0.01
|1.2568
|1.2986
|1.2522
|-2.00
|5852.66
|1915
|2006.06.13 16:23
|close
|958
|0.04
|1.2568
|1.2988
|1.2568
|10.40
|5863.06
|1916
|2006.06.13 16:23
|close
|957
|0.02
|1.2566
|1.2987
|1.2545
|1.00
|5864.06
|1917
|2006.06.13 16:23
|sell
|959
|0.01
|1.2565
|1.3003
|1.2539
|1918
|2006.06.13 19:17
|t/p
|959
|0.01
|1.2539
|1.3003
|1.2539
|2.60
|5866.66
|1919
|2006.06.13 19:17
|sell
|960
|0.01
|1.2536
|1.2974
|1.2510
|1920
|2006.06.14 06:37
|sell
|961
|0.02
|1.2558
|1.2974
|1.2532
|1921
|2006.06.14 08:24
|sell
|962
|0.04
|1.2580
|1.2974
|1.2554
|1922
|2006.06.14 10:30
|sell
|963
|0.08
|1.2602
|1.2974
|1.2576
|1923
|2006.06.14 12:12
|close
|960
|0.01
|1.2577
|1.2974
|1.2510
|-4.04
|5862.61
|1924
|2006.06.14 12:12
|close
|962
|0.04
|1.2577
|1.2974
|1.2554
|1.20
|5863.81
|1925
|2006.06.14 12:13
|close
|961
|0.02
|1.2577
|1.2974
|1.2532
|-3.80
|5860.01
|1926
|2006.06.14 12:14
|t/p
|963
|0.08
|1.2576
|1.2974
|1.2576
|20.80
|5880.81
|1927
|2006.06.14 12:14
|sell
|964
|0.01
|1.2574
|1.3012
|1.2548
|1928
|2006.06.14 14:30
|close
|964
|0.01
|1.2548
|1.3012
|1.2548
|2.60
|5883.41
|1929
|2006.06.14 14:30
|sell
|965
|0.01
|1.2553
|1.2991
|1.2527
|1930
|2006.06.14 14:30
|sell
|966
|0.02
|1.2576
|1.2992
|1.2550
|1931
|2006.06.14 14:30
|sell
|967
|0.04
|1.2619
|1.3013
|1.2593
|1932
|2006.06.14 14:30
|sell
|968
|0.08
|1.2646
|1.3018
|1.2620
|1933
|2006.06.14 14:30
|t/p
|967
|0.04
|1.2593
|1.3013
|1.2593
|10.40
|5893.81
|1934
|2006.06.14 14:30
|t/p
|968
|0.08
|1.2620
|1.3018
|1.2620
|20.80
|5914.61
|1935
|2006.06.14 14:30
|close
|965
|0.01
|1.2576
|1.2991
|1.2527
|-2.30
|5912.31
|1936
|2006.06.14 14:30
|close
|966
|0.02
|1.2594
|1.2992
|1.2550
|-3.60
|5908.71
|1937
|2006.06.14 14:30
|sell
|969
|0.01
|1.2549
|1.2987
|1.2523
|1938
|2006.06.14 14:31
|sell
|970
|0.02
|1.2578
|1.2994
|1.2552
|1939
|2006.06.14 14:31
|t/p
|970
|0.02
|1.2552
|1.2994
|1.2552
|5.20
|5913.91
|1940
|2006.06.14 14:33
|sell
|971
|0.02
|1.2578
|1.2994
|1.2552
|1941
|2006.06.14 14:33
|t/p
|971
|0.02
|1.2552
|1.2994
|1.2552
|5.20
|5919.11
|1942
|2006.06.14 14:33
|close
|969
|0.01
|1.2545
|1.2987
|1.2523
|0.40
|5919.51
|1943
|2006.06.14 14:33
|sell
|972
|0.01
|1.2544
|1.2982
|1.2518
|1944
|2006.06.14 14:34
|sell
|973
|0.02
|1.2569
|1.2985
|1.2543
|1945
|2006.06.14 14:34
|t/p
|973
|0.02
|1.2543
|1.2985
|1.2543
|5.20
|5924.71
|1946
|2006.06.14 14:34
|close
|972
|0.01
|1.2542
|1.2982
|1.2518
|0.20
|5924.91
|1947
|2006.06.14 14:34
|sell
|974
|0.01
|1.2538
|1.2976
|1.2512
|1948
|2006.06.14 14:34
|sell
|975
|0.02
|1.2568
|1.2984
|1.2542
|1949
|2006.06.14 14:49
|close
|974
|0.01
|1.2543
|1.2976
|1.2512
|-0.50
|5924.41
|1950
|2006.06.14 14:51
|t/p
|975
|0.02
|1.2542
|1.2984
|1.2542
|5.20
|5929.61
|1951
|2006.06.14 14:51
|sell
|976
|0.01
|1.2540
|1.2978
|1.2514
|1952
|2006.06.14 15:04
|sell
|977
|0.02
|1.2563
|1.2979
|1.2537
|1953
|2006.06.14 15:16
|sell
|978
|0.04
|1.2585
|1.2979
|1.2559
|1954
|2006.06.14 15:19
|sell
|979
|0.08
|1.2610
|1.2982
|1.2584
|1955
|2006.06.14 15:20
|sell
|980
|0.16
|1.2633
|1.2983
|1.2607
|1956
|2006.06.14 19:48
|t/p
|980
|0.16
|1.2607
|1.2983
|1.2607
|41.60
|5971.21
|1957
|2006.06.14 19:48
|close
|976
|0.01
|1.2606
|1.2978
|1.2514
|-6.60
|5964.61
|1958
|2006.06.14 19:48
|close
|978
|0.04
|1.2606
|1.2979
|1.2559
|-8.40
|5956.21
|1959
|2006.06.14 19:48
|close
|977
|0.02
|1.2608
|1.2979
|1.2537
|-9.00
|5947.21
|1960
|2006.06.14 19:48
|close
|979
|0.08
|1.2606
|1.2982
|1.2584
|3.20
|5950.41
|1961
|2006.06.14 19:48
|sell
|981
|0.01
|1.2607
|1.3045
|1.2581
|1962
|2006.06.15 08:55
|sell
|982
|0.02
|1.2629
|1.3045
|1.2603
|1963
|2006.06.15 09:46
|close
|981
|0.01
|1.2603
|1.3045
|1.2581
|0.58
|5950.99
|1964
|2006.06.15 09:46
|t/p
|982
|0.02
|1.2603
|1.3045
|1.2603
|5.20
|5956.19
|1965
|2006.06.15 09:46
|sell
|983
|0.01
|1.2599
|1.3037
|1.2573
|1966
|2006.06.15 10:30
|sell
|984
|0.02
|1.2622
|1.3038
|1.2596
|1967
|2006.06.15 14:33
|t/p
|984
|0.02
|1.2596
|1.3038
|1.2596
|5.20
|5961.39
|1968
|2006.06.15 14:33
|close
|983
|0.01
|1.2593
|1.3037
|1.2573
|0.60
|5961.99
|1969
|2006.06.15 14:33
|sell
|985
|0.01
|1.2591
|1.3029
|1.2565
|1970
|2006.06.15 14:47
|sell
|986
|0.02
|1.2618
|1.3034
|1.2592
|1971
|2006.06.15 15:00
|sell
|987
|0.04
|1.2644
|1.3038
|1.2618
|1972
|2006.06.15 17:28
|t/p
|987
|0.04
|1.2618
|1.3038
|1.2618
|10.40
|5972.39
|1973
|2006.06.15 17:28
|close
|985
|0.01
|1.2614
|1.3029
|1.2565
|-2.30
|5970.09
|1974
|2006.06.15 17:28
|close
|986
|0.02
|1.2618
|1.3034
|1.2592
|0.00
|5970.09
|1975
|2006.06.15 17:28
|sell
|988
|0.01
|1.2620
|1.3058
|1.2594
|1976
|2006.06.15 23:59
|sell
|989
|0.02
|1.2643
|1.3059
|1.2617
|1977
|2006.06.16 10:09
|sell
|990
|0.04
|1.2667
|1.3061
|1.2641
|1978
|2006.06.16 14:30
|close
|988
|0.01
|1.2641
|1.3058
|1.2594
|-2.04
|5968.05
|1979
|2006.06.16 14:30
|close
|990
|0.04
|1.2641
|1.3061
|1.2641
|10.40
|5978.45
|1980
|2006.06.16 14:30
|close
|989
|0.02
|1.2639
|1.3059
|1.2617
|0.92
|5979.37
|1981
|2006.06.16 14:30
|sell
|991
|0.01
|1.2640
|1.3078
|1.2614
|1982
|2006.06.19 02:54
|t/p
|991
|0.01
|1.2614
|1.3078
|1.2614
|2.66
|5982.03
|1983
|2006.06.19 02:54
|sell
|992
|0.01
|1.2611
|1.3049
|1.2585
|1984
|2006.06.19 03:23
|close
|992
|0.01
|1.2586
|1.3049
|1.2585
|2.50
|5984.53
|1985
|2006.06.19 03:23
|sell
|993
|0.01
|1.2584
|1.3022
|1.2558
|1986
|2006.06.19 09:00
|sell
|994
|0.02
|1.2607
|1.3023
|1.2581
|1987
|2006.06.19 12:47
|t/p
|994
|0.02
|1.2581
|1.3023
|1.2581
|5.20
|5989.73
|1988
|2006.06.19 12:47
|close
|993
|0.01
|1.2581
|1.3022
|1.2558
|0.30
|5990.03
|1989
|2006.06.19 12:47
|sell
|995
|0.01
|1.2579
|1.3017
|1.2553
|1990
|2006.06.20 12:03
|t/p
|995
|0.01
|1.2553
|1.3017
|1.2553
|2.66
|5992.69
|1991
|2006.06.20 12:03
|sell
|996
|0.01
|1.2551
|1.2989
|1.2525
|1992
|2006.06.20 15:52
|sell
|997
|0.02
|1.2574
|1.2990
|1.2548
|1993
|2006.06.20 19:05
|sell
|998
|0.04
|1.2596
|1.2990
|1.2570
|1994
|2006.06.21 04:05
|sell
|999
|0.08
|1.2620
|1.2992
|1.2594
|1995
|2006.06.21 15:03
|sell
|1000
|0.16
|1.2644
|1.2994
|1.2618
|1996
|2006.06.21 23:59
|sell
|1001
|0.32
|1.2667
|1.2995
|1.2641
|1997
|2006.06.22 09:52
|t/p
|1001
|0.32
|1.2641
|1.2995
|1.2641
|88.86
|6081.55
|1998
|2006.06.22 09:52
|close
|996
|0.01
|1.2641
|1.2989
|1.2525
|-8.76
|6072.79
|1999
|2006.06.22 09:52
|close
|998
|0.04
|1.2641
|1.2990
|1.2570
|-17.06
|6055.73
|2000
|2006.06.22 09:52
|close
|1000
|0.16
|1.2641
|1.2994
|1.2618
|7.63
|6063.36
|2001
|2006.06.22 09:52
|close
|997
|0.02
|1.2640
|1.2990
|1.2548
|-12.73
|6050.63
|2002
|2006.06.22 09:52
|close
|999
|0.08
|1.2640
|1.2992
|1.2594
|-14.58
|6036.05
|2003
|2006.06.22 09:52
|sell
|1002
|0.02
|1.2638
|1.3076
|1.2612
|2004
|2006.06.22 12:22
|close
|1002
|0.02
|1.2612
|1.3076
|1.2612
|5.20
|6041.25
|2005
|2006.06.22 12:22
|sell
|1003
|0.02
|1.2612
|1.3050
|1.2586
|2006
|2006.06.22 12:52
|t/p
|1003
|0.02
|1.2586
|1.3050
|1.2586
|5.20
|6046.45
|2007
|2006.06.22 12:52
|sell
|1004
|0.02
|1.2584
|1.3022
|1.2558
|2008
|2006.06.22 16:13
|t/p
|1004
|0.02
|1.2558
|1.3022
|1.2558
|5.20
|6051.65
|2009
|2006.06.22 16:13
|sell
|1005
|0.02
|1.2556
|1.2994
|1.2530
|2010
|2006.06.22 17:30
|sell
|1006
|0.04
|1.2582
|1.2998
|1.2556
|2011
|2006.06.23 10:14
|close
|1005
|0.02
|1.2557
|1.2994
|1.2530
|-0.08
|6051.57
|2012
|2006.06.23 10:14
|t/p
|1006
|0.04
|1.2556
|1.2998
|1.2556
|10.64
|6062.20
|2013
|2006.06.23 10:14
|sell
|1007
|0.02
|1.2554
|1.2992
|1.2528
|2014
|2006.06.23 13:47
|close
|1007
|0.02
|1.2529
|1.2992
|1.2528
|5.00
|6067.20
|2015
|2006.06.23 13:47
|sell
|1008
|0.02
|1.2526
|1.2964
|1.2500
|2016
|2006.06.23 14:15
|t/p
|1008
|0.02
|1.2500
|1.2964
|1.2500
|5.20
|6072.40
|2017
|2006.06.23 14:15
|sell
|1009
|0.02
|1.2497
|1.2935
|1.2471
|2018
|2006.06.23 15:47
|sell
|1010
|0.04
|1.2520
|1.2936
|1.2494
|2019
|2006.06.26 09:06
|sell
|1011
|0.08
|1.2543
|1.2937
|1.2517
|2020
|2006.06.26 09:19
|sell
|1012
|0.16
|1.2566
|1.2938
|1.2540
|2021
|2006.06.26 09:19
|close
|1009
|0.02
|1.2541
|1.2935
|1.2471
|-8.68
|6063.72
|2022
|2006.06.26 09:19
|close
|1011
|0.08
|1.2541
|1.2937
|1.2517
|1.60
|6065.32
|2023
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1012
|0.16
|1.2540
|1.2938
|1.2540
|41.60
|6106.92
|2024
|2006.06.26 09:19
|close
|1010
|0.04
|1.2531
|1.2936
|1.2494
|-4.16
|6102.76
|2025
|2006.06.26 09:19
|sell
|1013
|0.02
|1.2608
|1.3046
|1.2582
|2026
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1013
|0.02
|1.2582
|1.3046
|1.2582
|5.20
|6107.96
|2027
|2006.06.26 09:19
|sell
|1014
|0.02
|1.2539
|1.2977
|1.2513
|2028
|2006.06.26 09:19
|sell
|1015
|0.04
|1.2564
|1.2980
|1.2538
|2029
|2006.06.26 17:04
|t/p
|1015
|0.04
|1.2538
|1.2980
|1.2538
|10.40
|6118.36
|2030
|2006.06.26 17:04
|close
|1014
|0.02
|1.2537
|1.2977
|1.2513
|0.40
|6118.76
|2031
|2006.06.26 17:04
|sell
|1016
|0.02
|1.2536
|1.2974
|1.2510
|2032
|2006.06.26 18:06
|sell
|1017
|0.04
|1.2559
|1.2975
|1.2533
|2033
|2006.06.26 19:13
|sell
|1018
|0.08
|1.2581
|1.2975
|1.2555
|2034
|2006.06.26 23:59
|sell
|1019
|0.16
|1.2606
|1.2978
|1.2580
|2035
|2006.06.27 00:15
|close
|1016
|0.02
|1.2581
|1.2974
|1.2510
|-8.88
|6109.88
|2036
|2006.06.27 00:15
|close
|1018
|0.08
|1.2581
|1.2975
|1.2555
|0.47
|6110.35
|2037
|2006.06.27 00:16
|close
|1017
|0.04
|1.2581
|1.2975
|1.2533
|-8.56
|6101.78
|2038
|2006.06.27 00:17
|close
|1019
|0.16
|1.2581
|1.2978
|1.2580
|40.94
|6142.73
|2039
|2006.06.27 00:18
|sell
|1020
|0.02
|1.2582
|1.3020
|1.2556
|2040
|2006.06.27 01:56
|sell
|1021
|0.04
|1.2608
|1.3024
|1.2582
|2041
|2006.06.27 10:18
|t/p
|1021
|0.04
|1.2582
|1.3024
|1.2582
|10.40
|6153.13
|2042
|2006.06.27 10:18
|close
|1020
|0.02
|1.2578
|1.3020
|1.2556
|0.80
|6153.93
|2043
|2006.06.27 10:18
|sell
|1022
|0.02
|1.2576
|1.3014
|1.2550
|2044
|2006.06.27 15:06
|sell
|1023
|0.04
|1.2599
|1.3015
|1.2573
|2045
|2006.06.27 23:59
|t/p
|1023
|0.04
|1.2573
|1.3015
|1.2573
|10.40
|6164.33
|2046
|2006.06.27 23:59
|close
|1022
|0.02
|1.2571
|1.3014
|1.2550
|1.00
|6165.33
|2047
|2006.06.28 00:00
|sell
|1024
|0.02
|1.2570
|1.3008
|1.2544
|2048
|2006.06.28 16:23
|t/p
|1024
|0.02
|1.2544
|1.3008
|1.2544
|5.20
|6170.53
|2049
|2006.06.28 16:23
|sell
|1025
|0.02
|1.2538
|1.2976
|1.2512
|2050
|2006.06.29 20:16
|sell
|1026
|0.04
|1.2567
|1.2983
|1.2541
|2051
|2006.06.29 20:17
|sell
|1027
|0.08
|1.2593
|1.2987
|1.2567
|2052
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1026
|0.04
|1.2541
|1.2983
|1.2541
|10.40
|6180.93
|2053
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1027
|0.08
|1.2567
|1.2987
|1.2567
|20.80
|6201.73
|2054
|2006.06.29 20:17
|close
|1025
|0.02
|1.2522
|1.2976
|1.2512
|3.55
|6205.28
|2055
|2006.06.29 20:17
|sell
|1028
|0.02
|1.2581
|1.3019
|1.2555
|2056
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1028
|0.02
|1.2555
|1.3019
|1.2555
|5.20
|6210.48
|2057
|2006.06.29 20:17
|sell
|1029
|0.02
|1.2520
|1.2958
|1.2494
|2058
|2006.06.29 20:17
|sell
|1030
|0.04
|1.2572
|1.2988
|1.2546
|2059
|2006.06.29 20:17
|sell
|1031
|0.08
|1.2668
|1.3062
|1.2642
|2060
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1031
|0.08
|1.2642
|1.3062
|1.2642
|20.80
|6231.28
|2061
|2006.06.29 20:17
|sell
|1032
|0.08
|1.2626
|1.3020
|1.2600
|2062
|2006.06.29 20:17
|sell
|1033
|0.16
|1.2651
|1.3023
|1.2625
|2063
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1032
|0.08
|1.2600
|1.3020
|1.2600
|20.80
|6252.08
|2064
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1033
|0.16
|1.2625
|1.3023
|1.2625
|41.60
|6293.68
|2065
|2006.06.29 20:17
|close
|1029
|0.02
|1.2590
|1.2958
|1.2494
|-14.00
|6279.68
|2066
|2006.06.29 20:18
|close
|1030
|0.04
|1.2589
|1.2988
|1.2546
|-6.80
|6272.88
|2067
|2006.06.29 20:18
|sell
|1034
|0.02
|1.2585
|1.3023
|1.2559
|2068
|2006.06.29 20:21
|sell
|1035
|0.04
|1.2608
|1.3024
|1.2582
|2069
|2006.06.29 20:22
|sell
|1036
|0.08
|1.2631
|1.3025
|1.2605
|2070
|2006.06.29 20:24
|t/p
|1036
|0.08
|1.2605
|1.3025
|1.2605
|20.80
|6293.68
|2071
|2006.06.29 20:24
|close
|1034
|0.02
|1.2598
|1.3023
|1.2559
|-2.60
|6291.08
|2072
|2006.06.29 20:24
|close
|1035
|0.04
|1.2598
|1.3024
|1.2582
|4.00
|6295.08
|2073
|2006.06.29 20:24
|sell
|1037
|0.02
|1.2604
|1.3042
|1.2578
|2074
|2006.06.29 20:27
|sell
|1038
|0.04
|1.2630
|1.3046
|1.2604
|2075
|2006.06.29 20:36
|sell
|1039
|0.08
|1.2653
|1.3047
|1.2627
|2076
|2006.06.30 03:05
|sell
|1040
|0.16
|1.2675
|1.3047
|1.2649
|2077
|2006.06.30 03:09
|sell
|1041
|0.32
|1.2703
|1.3053
|1.2677
|2078
|2006.06.30 07:38
|sell
|1042
|0.64
|1.2725
|1.3053
|1.2699
|2079
|2006.06.30 08:40
|close
|1037
|0.02
|1.2699
|1.3042
|1.2578
|-18.88
|6276.20
|2080
|2006.06.30 08:40
|close
|1039
|0.08
|1.2699
|1.3047
|1.2627
|-36.33
|6239.87
|2081
|2006.06.30 08:40
|close
|1041
|0.32
|1.2699
|1.3053
|1.2677
|12.80
|6252.67
|2082
|2006.06.30 08:40
|close
|1038
|0.04
|1.2700
|1.3046
|1.2604
|-27.76
|6224.91
|2083
|2006.06.30 08:40
|close
|1042
|0.64
|1.2700
|1.3053
|1.2699
|160.00
|6384.91
|2084
|2006.06.30 08:40
|sell
|1043
|0.04
|1.2700
|1.3116
|1.2674
|2085
|2006.06.30 08:43
|close
|1040
|0.16
|1.2700
|1.3047
|1.2649
|-40.00
|6344.91
|2086
|2006.06.30 08:44
|close
|1043
|0.04
|1.2700
|1.3116
|1.2674
|0.00
|6344.91
|2087
|2006.06.30 08:44
|sell
|1044
|0.02
|1.2700
|1.3138
|1.2674
|2088
|2006.06.30 09:46
|sell
|1045
|0.04
|1.2722
|1.3138
|1.2696
|2089
|2006.06.30 14:31
|sell
|1046
|0.08
|1.2747
|1.3141
|1.2721
|2090
|2006.06.30 14:32
|sell
|1047
|0.16
|1.2786
|1.3158
|1.2760
|2091
|2006.06.30 14:32
|t/p
|1047
|0.16
|1.2760
|1.3158
|1.2760
|41.60
|6386.51
|2092
|2006.06.30 14:32
|close
|1044
|0.02
|1.2739
|1.3138
|1.2674
|-7.80
|6378.71
|2093
|2006.06.30 14:32
|close
|1046
|0.08
|1.2739
|1.3141
|1.2721
|6.40
|6385.11
|2094
|2006.06.30 14:33
|close
|1045
|0.04
|1.2740
|1.3138
|1.2696
|-7.20
|6377.91
|2095
|2006.06.30 14:33
|sell
|1048
|0.02
|1.2738
|1.3176
|1.2712
|2096
|2006.06.30 14:42
|sell
|1049
|0.04
|1.2761
|1.3177
|1.2735
|2097
|2006.06.30 16:55
|sell
|1050
|0.08
|1.2784
|1.3178
|1.2758
|2098
|2006.07.03 13:21
|sell
|1051
|0.16
|1.2806
|1.3178
|1.2780
|2099
|2006.07.03 14:43
|close
|1048
|0.02
|1.2781
|1.3176
|1.2712
|-8.48
|6369.43
|2100
|2006.07.03 14:43
|close
|1050
|0.08
|1.2781
|1.3178
|1.2758
|2.87
|6372.30
|2101
|2006.07.03 14:44
|t/p
|1051
|0.16
|1.2780
|1.3178
|1.2780
|41.60
|6413.90
|2102
|2006.07.03 14:44
|close
|1049
|0.04
|1.2780
|1.3177
|1.2735
|-7.36
|6406.53
|2103
|2006.07.03 14:44
|sell
|1052
|0.02
|1.2781
|1.3219
|1.2755
|2104
|2006.07.03 16:00
|sell
|1053
|0.04
|1.2804
|1.3220
|1.2778
|2105
|2006.07.05 00:12
|close
|1052
|0.02
|1.2779
|1.3219
|1.2755
|0.64
|6407.17
|2106
|2006.07.05 00:13
|close
|1053
|0.04
|1.2779
|1.3220
|1.2778
|10.47
|6417.64
|2107
|2006.07.05 00:13
|sell
|1054
|0.02
|1.2780
|1.3218
|1.2754
|2108
|2006.07.05 06:51
|sell
|1055
|0.04
|1.2802
|1.3218
|1.2776
|2109
|2006.07.05 07:34
|sell
|1056
|0.08
|1.2825
|1.3219
|1.2799
|2110
|2006.07.05 08:42
|t/p
|1056
|0.08
|1.2799
|1.3219
|1.2799
|20.80
|6438.44
|2111
|2006.07.05 08:42
|close
|1054
|0.02
|1.2799
|1.3218
|1.2754
|-3.80
|6434.64
|2112
|2006.07.05 08:42
|close
|1055
|0.04
|1.2799
|1.3218
|1.2776
|1.20
|6435.84
|2113
|2006.07.05 08:42
|sell
|1057
|0.02
|1.2798
|1.3236
|1.2772
|2114
|2006.07.05 09:15
|t/p
|1057
|0.02
|1.2772
|1.3236
|1.2772
|5.20
|6441.04
|2115
|2006.07.05 09:15
|sell
|1058
|0.02
|1.2770
|1.3208
|1.2744
|2116
|2006.07.05 13:57
|sell
|1059
|0.04
|1.2793
|1.3209
|1.2767
|2117
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1059
|0.04
|1.2767
|1.3209
|1.2767
|10.40
|6451.44
|2118
|2006.07.05 14:16
|close
|1058
|0.02
|1.2752
|1.3208
|1.2744
|3.60
|6455.04
|2119
|2006.07.05 14:16
|sell
|1060
|0.02
|1.2836
|1.3274
|1.2810
|2120
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1060
|0.02
|1.2810
|1.3274
|1.2810
|5.20
|6460.24
|2121
|2006.07.05 14:16
|sell
|1061
|0.02
|1.2766
|1.3204
|1.2740
|2122
|2006.07.05 15:15
|t/p
|1061
|0.02
|1.2740
|1.3204
|1.2740
|5.20
|6465.44
|2123
|2006.07.05 15:15
|sell
|1062
|0.02
|1.2738
|1.3176
|1.2712
|2124
|2006.07.05 16:17
|close
|1062
|0.02
|1.2713
|1.3176
|1.2712
|5.00
|6470.44
|2125
|2006.07.05 16:17
|sell
|1063
|0.02
|1.2710
|1.3148
|1.2684
|2126
|2006.07.06 00:13
|sell
|1064
|0.04
|1.2733
|1.3149
|1.2707
|2127
|2006.07.06 13:45
|sell
|1065
|0.08
|1.2760
|1.3154
|1.2734
|2128
|2006.07.06 13:46
|t/p
|1065
|0.08
|1.2734
|1.3154
|1.2734
|20.80
|6491.24
|2129
|2006.07.06 13:46
|close
|1063
|0.02
|1.2733
|1.3148
|1.2684
|-4.25
|6487.00
|2130
|2006.07.06 13:46
|close
|1064
|0.04
|1.2731
|1.3149
|1.2707
|0.80
|6487.80
|2131
|2006.07.06 13:46
|sell
|1066
|0.02
|1.2729
|1.3167
|1.2703
|2132
|2006.07.06 14:33
|sell
|1067
|0.04
|1.2759
|1.3175
|1.2733
|2133
|2006.07.06 14:33
|t/p
|1067
|0.04
|1.2733
|1.3175
|1.2733
|10.40
|6498.20
|2134
|2006.07.06 14:33
|close
|1066
|0.02
|1.2733
|1.3167
|1.2703
|-0.80
|6497.40
|2135
|2006.07.06 14:33
|sell
|1068
|0.02
|1.2749
|1.3187
|1.2723
|2136
|2006.07.06 14:33
|sell
|1069
|0.04
|1.2773
|1.3189
|1.2747
|2137
|2006.07.06 15:06
|t/p
|1069
|0.04
|1.2747
|1.3189
|1.2747
|10.40
|6507.80
|2138
|2006.07.06 15:06
|close
|1068
|0.02
|1.2744
|1.3187
|1.2723
|1.00
|6508.80
|2139
|2006.07.06 15:06
|sell
|1070
|0.02
|1.2741
|1.3179
|1.2715
|2140
|2006.07.06 23:59
|sell
|1071
|0.04
|1.2773
|1.3189
|1.2747
|2141
|2006.07.07 14:29
|sell
|1072
|0.08
|1.2812
|1.3206
|1.2786
|2142
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1072
|0.08
|1.2786
|1.3206
|1.2786
|20.80
|6529.60
|2143
|2006.07.07 14:30
|close
|1070
|0.02
|1.2769
|1.3179
|1.2715
|-5.48
|6524.11
|2144
|2006.07.07 14:30
|sell
|1073
|0.04
|1.2814
|1.3230
|1.2788
|2145
|2006.07.07 14:30
|sell
|1074
|0.08
|1.2857
|1.3251
|1.2831
|2146
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1073
|0.04
|1.2788
|1.3230
|1.2788
|10.40
|6534.51
|2147
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1074
|0.08
|1.2831
|1.3251
|1.2831
|20.80
|6555.31
|2148
|2006.07.07 14:30
|close
|1071
|0.04
|1.2774
|1.3189
|1.2747
|-0.16
|6555.15
|2149
|2006.07.07 14:30
|sell
|1075
|0.02
|1.2855
|1.3293
|1.2829
|2150
|2006.07.07 14:32
|t/p
|1075
|0.02
|1.2829
|1.3293
|1.2829
|5.20
|6560.35
|2151
|2006.07.07 14:32
|sell
|1076
|0.02
|1.2824
|1.3262
|1.2798
|2152
|2006.07.07 14:32
|sell
|1077
|0.04
|1.2852
|1.3268
|1.2826
|2153
|2006.07.07 23:59
|t/p
|1077
|0.04
|1.2826
|1.3268
|1.2826
|10.40
|6570.75
|2154
|2006.07.07 23:59
|close
|1076
|0.02
|1.2815
|1.3262
|1.2798
|1.80
|6572.55
|2155
|2006.07.09 00:00
|sell
|1078
|0.02
|1.2812
|1.3250
|1.2786
|2156
|2006.07.10 04:22
|close
|1078
|0.02
|1.2787
|1.3250
|1.2786
|5.12
|6577.67
|2157
|2006.07.10 04:23
|sell
|1079
|0.02
|1.2786
|1.3224
|1.2760
|2158
|2006.07.10 09:23
|sell
|1080
|0.04
|1.2808
|1.3224
|1.2782
|2159
|2006.07.10 11:29
|t/p
|1080
|0.04
|1.2782
|1.3224
|1.2782
|10.40
|6588.07
|2160
|2006.07.10 11:29
|close
|1079
|0.02
|1.2782
|1.3224
|1.2760
|0.80
|6588.87
|2161
|2006.07.10 11:29
|sell
|1081
|0.02
|1.2778
|1.3216
|1.2752
|2162
|2006.07.10 13:11
|t/p
|1081
|0.02
|1.2752
|1.3216
|1.2752
|5.20
|6594.07
|2163
|2006.07.10 13:11
|sell
|1082
|0.02
|1.2750
|1.3188
|1.2724
|2164
|2006.07.10 15:39
|t/p
|1082
|0.02
|1.2724
|1.3188
|1.2724
|5.20
|6599.27
|2165
|2006.07.10 15:39
|sell
|1083
|0.02
|1.2722
|1.3160
|1.2696
|2166
|2006.07.10 17:27
|sell
|1084
|0.04
|1.2745
|1.3161
|1.2719
|2167
|2006.07.11 08:10
|t/p
|1084
|0.04
|1.2719
|1.3161
|1.2719
|10.64
|6609.90
|2168
|2006.07.11 08:10
|close
|1083
|0.02
|1.2718
|1.3160
|1.2696
|0.92
|6610.82
|2169
|2006.07.11 08:10
|sell
|1085
|0.02
|1.2717
|1.3155
|1.2691
|2170
|2006.07.11 09:40
|sell
|1086
|0.04
|1.2741
|1.3157
|1.2715
|2171
|2006.07.11 15:14
|t/p
|1086
|0.04
|1.2715
|1.3157
|1.2715
|10.40
|6621.22
|2172
|2006.07.11 15:14
|close
|1085
|0.02
|1.2715
|1.3155
|1.2691
|0.40
|6621.62
|2173
|2006.07.11 15:14
|sell
|1087
|0.02
|1.2713
|1.3151
|1.2687
|2174
|2006.07.11 15:20
|sell
|1088
|0.04
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|2175
|2006.07.11 15:26
|sell
|1089
|0.08
|1.2759
|1.3153
|1.2733
|2176
|2006.07.12 12:02
|close
|1087
|0.02
|1.2734
|1.3151
|1.2687
|-4.08
|6617.54
|2177
|2006.07.12 12:02
|close
|1089
|0.08
|1.2734
|1.3153
|1.2733
|20.47
|6638.01
|2178
|2006.07.12 12:02
|close
|1088
|0.04
|1.2734
|1.3153
|1.2711
|1.44
|6639.45
|2179
|2006.07.12 12:02
|sell
|1090
|0.02
|1.2731
|1.3169
|1.2705
|2180
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1090
|0.02
|1.2705
|1.3169
|1.2705
|5.20
|6644.65
|2181
|2006.07.12 14:31
|sell
|1091
|0.02
|1.2699
|1.3137
|1.2673
|2182
|2006.07.12 14:31
|sell
|1092
|0.04
|1.2778
|1.3194
|1.2752
|2183
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1092
|0.04
|1.2752
|1.3194
|1.2752
|10.40
|6655.05
|2184
|2006.07.12 14:31
|sell
|1093
|0.04
|1.2723
|1.3139
|1.2697
|2185
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1093
|0.04
|1.2697
|1.3139
|1.2697
|10.40
|6665.45
|2186
|2006.07.12 14:31
|close
|1091
|0.02
|1.2695
|1.3137
|1.2673
|0.80
|6666.25
|2187
|2006.07.12 14:31
|sell
|1094
|0.02
|1.2692
|1.3130
|1.2666
|2188
|2006.07.12 14:31
|sell
|1095
|0.04
|1.2717
|1.3133
|1.2691
|2189
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1095
|0.04
|1.2691
|1.3133
|1.2691
|10.40
|6676.65
|2190
|2006.07.12 14:31
|sell
|1096
|0.04
|1.2778
|1.3194
|1.2752
|2191
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1096
|0.04
|1.2752
|1.3194
|1.2752
|10.40
|6687.05
|2192
|2006.07.12 14:32
|sell
|1097
|0.04
|1.2718
|1.3134
|1.2692
|2193
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1097
|0.04
|1.2692
|1.3134
|1.2692
|10.40
|6697.45
|2194
|2006.07.12 14:32
|close
|1094
|0.02
|1.2688
|1.3130
|1.2666
|0.80
|6698.25
|2195
|2006.07.12 14:32
|sell
|1098
|0.02
|1.2684
|1.3122
|1.2658
|2196
|2006.07.12 14:33
|sell
|1099
|0.04
|1.2710
|1.3126
|1.2684
|2197
|2006.07.12 16:04
|t/p
|1099
|0.04
|1.2684
|1.3126
|1.2684
|10.40
|6708.65
|2198
|2006.07.12 16:04
|close
|1098
|0.02
|1.2684
|1.3122
|1.2658
|0.00
|6708.65
|2199
|2006.07.12 16:04
|sell
|1100
|0.02
|1.2681
|1.3119
|1.2655
|2200
|2006.07.12 17:59
|sell
|1101
|0.04
|1.2703
|1.3119
|1.2677
|2201
|2006.07.13 09:14
|sell
|1102
|0.08
|1.2726
|1.3120
|1.2700
|2202
|2006.07.13 12:02
|close
|1100
|0.02
|1.2701
|1.3119
|1.2655
|-3.65
|6705.00
|2203
|2006.07.13 12:02
|close
|1102
|0.08
|1.2701
|1.3120
|1.2700
|20.00
|6725.00
|2204
|2006.07.13 12:02
|close
|1101
|0.04
|1.2701
|1.3119
|1.2677
|1.51
|6726.51
|2205
|2006.07.13 12:03
|sell
|1103
|0.02
|1.2700
|1.3138
|1.2674
|2206
|2006.07.13 16:12
|sell
|1104
|0.04
|1.2722
|1.3138
|1.2696
|2207
|2006.07.13 16:44
|close
|1103
|0.02
|1.2696
|1.3138
|1.2674
|0.80
|6727.31
|2208
|2006.07.13 16:44
|t/p
|1104
|0.04
|1.2696
|1.3138
|1.2696
|10.40
|6737.71
|2209
|2006.07.13 16:44
|sell
|1105
|0.02
|1.2694
|1.3132
|1.2668
|2210
|2006.07.13 17:19
|close
|1105
|0.02
|1.2669
|1.3132
|1.2668
|5.00
|6742.71
|2211
|2006.07.13 17:19
|sell
|1106
|0.02
|1.2666
|1.3104
|1.2640
|2212
|2006.07.13 19:27
|sell
|1107
|0.04
|1.2688
|1.3104
|1.2662
|2213
|2006.07.14 08:23
|close
|1106
|0.02
|1.2663
|1.3104
|1.2640
|0.72
|6743.43
|2214
|2006.07.14 08:23
|t/p
|1107
|0.04
|1.2662
|1.3104
|1.2662
|10.64
|6754.06
|2215
|2006.07.14 08:23
|sell
|1108
|0.02
|1.2660
|1.3098
|1.2634
|2216
|2006.07.14 10:47
|sell
|1109
|0.04
|1.2682
|1.3098
|1.2656
|2217
|2006.07.14 14:57
|close
|1108
|0.02
|1.2657
|1.3098
|1.2634
|0.60
|6754.66
|2218
|2006.07.14 14:57
|t/p
|1109
|0.04
|1.2656
|1.3098
|1.2656
|10.40
|6765.06
|2219
|2006.07.14 14:57
|sell
|1110
|0.02
|1.2654
|1.3092
|1.2628
|2220
|2006.07.14 15:55
|close
|1110
|0.02
|1.2629
|1.3092
|1.2628
|5.00
|6770.06
|2221
|2006.07.14 15:55
|sell
|1111
|0.02
|1.2628
|1.3066
|1.2602
|2222
|2006.07.17 10:05
|t/p
|1111
|0.02
|1.2602
|1.3066
|1.2602
|5.32
|6775.38
|2223
|2006.07.17 10:05
|sell
|1112
|0.02
|1.2600
|1.3038
|1.2574
|2224
|2006.07.17 10:37
|t/p
|1112
|0.02
|1.2574
|1.3038
|1.2574
|5.20
|6780.58
|2225
|2006.07.17 10:37
|sell
|1113
|0.02
|1.2570
|1.3008
|1.2544
|2226
|2006.07.17 11:29
|t/p
|1113
|0.02
|1.2544
|1.3008
|1.2544
|5.20
|6785.78
|2227
|2006.07.17 11:29
|sell
|1114
|0.02
|1.2542
|1.2980
|1.2516
|2228
|2006.07.17 15:17
|t/p
|1114
|0.02
|1.2516
|1.2980
|1.2516
|5.20
|6790.98
|2229
|2006.07.17 15:17
|sell
|1115
|0.02
|1.2514
|1.2952
|1.2488
|2230
|2006.07.17 15:35
|sell
|1116
|0.04
|1.2536
|1.2952
|1.2510
|2231
|2006.07.18 11:03
|close
|1115
|0.02
|1.2511
|1.2952
|1.2488
|0.72
|6791.70
|2232
|2006.07.18 11:03
|t/p
|1116
|0.04
|1.2510
|1.2952
|1.2510
|10.64
|6802.34
|2233
|2006.07.18 11:03
|sell
|1117
|0.02
|1.2508
|1.2946
|1.2482
|2234
|2006.07.18 12:19
|sell
|1118
|0.04
|1.2531
|1.2947
|1.2505
|2235
|2006.07.18 12:43
|sell
|1119
|0.08
|1.2555
|1.2949
|1.2529
|2236
|2006.07.18 13:58
|t/p
|1119
|0.08
|1.2529
|1.2949
|1.2529
|20.80
|6823.14
|2237
|2006.07.18 13:58
|close
|1117
|0.02
|1.2528
|1.2946
|1.2482
|-4.00
|6819.14
|2238
|2006.07.18 13:58
|close
|1118
|0.04
|1.2529
|1.2947
|1.2505
|0.80
|6819.94
|2239
|2006.07.18 13:58
|sell
|1120
|0.02
|1.2528
|1.2966
|1.2502
|2240
|2006.07.18 14:30
|sell
|1121
|0.04
|1.2553
|1.2969
|1.2527
|2241
|2006.07.18 14:30
|t/p
|1121
|0.04
|1.2527
|1.2969
|1.2527
|10.40
|6830.34
|2242
|2006.07.18 14:30
|close
|1120
|0.02
|1.2521
|1.2966
|1.2502
|1.40
|6831.74
|2243
|2006.07.18 14:31
|sell
|1122
|0.02
|1.2520
|1.2958
|1.2494
|2244
|2006.07.18 14:35
|sell
|1123
|0.04
|1.2545
|1.2961
|1.2519
|2245
|2006.07.18 15:55
|t/p
|1123
|0.04
|1.2519
|1.2961
|1.2519
|10.40
|6842.14
|2246
|2006.07.18 15:55
|close
|1122
|0.02
|1.2519
|1.2958
|1.2494
|0.20
|6842.34
|2247
|2006.07.18 15:55
|sell
|1124
|0.02
|1.2516
|1.2954
|1.2490
|2248
|2006.07.18 16:35
|close
|1124
|0.02
|1.2491
|1.2954
|1.2490
|5.00
|6847.34
|2249
|2006.07.18 16:35
|sell
|1125
|0.02
|1.2492
|1.2930
|1.2466
|2250
|2006.07.18 17:33
|sell
|1126
|0.04
|1.2518
|1.2934
|1.2492
|2251
|2006.07.18 18:43
|close
|1125
|0.02
|1.2493
|1.2930
|1.2466
|-0.20
|6847.14
|2252
|2006.07.18 18:44
|close
|1126
|0.04
|1.2493
|1.2934
|1.2492
|10.00
|6857.14
|2253
|2006.07.18 18:45
|sell
|1127
|0.02
|1.2490
|1.2928
|1.2464
|2254
|2006.07.19 14:30
|t/p
|1127
|0.02
|1.2464
|1.2928
|1.2464
|5.32
|6862.45
|2255
|2006.07.19 14:30
|sell
|1128
|0.02
|1.2459
|1.2897
|1.2433
|2256
|2006.07.19 14:30
|sell
|1129
|0.04
|1.2482
|1.2898
|1.2456
|2257
|2006.07.19 16:00
|sell
|1130
|0.08
|1.2505
|1.2899
|1.2479
|2258
|2006.07.19 16:01
|sell
|1131
|0.16
|1.2528
|1.2900
|1.2502
|2259
|2006.07.19 16:01
|sell
|1132
|0.32
|1.2554
|1.2904
|1.2528
|2260
|2006.07.19 16:01
|sell
|1133
|0.64
|1.2584
|1.2912
|1.2558
|2261
|2006.07.19 16:01
|sell
|1134
|1.28
|1.2608
|1.2914
|1.2582
|2262
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1133
|0.64
|1.2558
|1.2912
|1.2558
|166.40
|7028.85
|2263
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1134
|1.28
|1.2582
|1.2914
|1.2582
|332.80
|7361.65
|2264
|2006.07.19 16:01
|close
|1128
|0.02
|1.2538
|1.2897
|1.2433
|-15.80
|7345.85
|2265
|2006.07.19 16:01
|close
|1130
|0.08
|1.2538
|1.2899
|1.2479
|-26.40
|7319.45
|2266
|2006.07.19 16:01
|close
|1132
|0.32
|1.2538
|1.2904
|1.2528
|51.20
|7370.65
|2267
|2006.07.19 16:01
|close
|1129
|0.04
|1.2531
|1.2898
|1.2456
|-19.60
|7351.05
|2268
|2006.07.19 16:01
|close
|1131
|0.16
|1.2513
|1.2900
|1.2502
|24.00
|7375.05
|2269
|2006.07.19 16:01
|sell
|1135
|0.02
|1.2548
|1.2986
|1.2522
|2270
|2006.07.19 16:04
|t/p
|1135
|0.02
|1.2522
|1.2986
|1.2522
|5.20
|7380.25
|2271
|2006.07.19 16:04
|sell
|1136
|0.02
|1.2517
|1.2955
|1.2491
|2272
|2006.07.19 16:06
|sell
|1137
|0.04
|1.2542
|1.2958
|1.2516
|2273
|2006.07.19 16:08
|sell
|1138
|0.08
|1.2569
|1.2963
|1.2543
|2274
|2006.07.19 23:59
|sell
|1139
|0.16
|1.2595
|1.2967
|1.2569
|2275
|2006.07.20 03:24
|sell
|1140
|0.32
|1.2617
|1.2967
|1.2591
|2276
|2006.07.20 09:08
|close
|1136
|0.02
|1.2592
|1.2955
|1.2491
|-14.65
|7365.61
|2277
|2006.07.20 09:08
|close
|1138
|0.08
|1.2592
|1.2963
|1.2543
|-16.98
|7348.62
|2278
|2006.07.20 09:08
|close
|1140
|0.32
|1.2592
|1.2967
|1.2591
|80.00
|7428.62
|2279
|2006.07.20 09:09
|close
|1137
|0.04
|1.2591
|1.2958
|1.2516
|-18.89
|7409.73
|2280
|2006.07.20 09:09
|close
|1139
|0.16
|1.2592
|1.2967
|1.2569
|7.63
|7417.36
|2281
|2006.07.20 09:09
|sell
|1141
|0.02
|1.2591
|1.3029
|1.2565
|2282
|2006.07.20 12:27
|sell
|1142
|0.04
|1.2614
|1.3030
|1.2588
|2283
|2006.07.20 12:56
|sell
|1143
|0.08
|1.2637
|1.3031
|1.2611
|2284
|2006.07.20 16:38
|t/p
|1143
|0.08
|1.2611
|1.3031
|1.2611
|20.80
|7438.16
|2285
|2006.07.20 16:38
|close
|1141
|0.02
|1.2606
|1.3029
|1.2565
|-3.00
|7435.16
|2286
|2006.07.20 16:39
|sell
|1144
|0.04
|1.2636
|1.3052
|1.2610
|2287
|2006.07.21 09:15
|sell
|1145
|0.08
|1.2659
|1.3053
|1.2633
|2288
|2006.07.21 10:34
|sell
|1146
|0.16
|1.2682
|1.3054
|1.2656
|2289
|2006.07.23 01:26
|sell
|1147
|0.32
|1.2705
|1.3055
|1.2679
|2290
|2006.07.24 02:01
|close
|1142
|0.04
|1.2680
|1.3030
|1.2588
|-25.93
|7409.24
|2291
|2006.07.24 02:01
|close
|1145
|0.08
|1.2680
|1.3053
|1.2633
|-16.33
|7392.91
|2292
|2006.07.24 02:01
|close
|1147
|0.32
|1.2680
|1.3055
|1.2679
|81.89
|7474.80
|2293
|2006.07.24 02:02
|close
|1144
|0.04
|1.2680
|1.3052
|1.2610
|-17.13
|7457.67
|2294
|2006.07.24 02:03
|close
|1146
|0.16
|1.2679
|1.3054
|1.2656
|5.74
|7463.41
|2295
|2006.07.24 02:03
|sell
|1148
|0.02
|1.2676
|1.3114
|1.2650
|2296
|2006.07.24 03:27
|t/p
|1148
|0.02
|1.2650
|1.3114
|1.2650
|5.20
|7468.61
|2297
|2006.07.24 03:27
|sell
|1149
|0.02
|1.2645
|1.3083
|1.2619
|2298
|2006.07.24 09:24
|close
|1149
|0.02
|1.2620
|1.3083
|1.2619
|5.00
|7473.61
|2299
|2006.07.24 09:24
|sell
|1150
|0.02
|1.2622
|1.3060
|1.2596
|2300
|2006.07.24 15:53
|sell
|1151
|0.04
|1.2644
|1.3060
|1.2618
|2301
|2006.07.24 20:04
|t/p
|1151
|0.04
|1.2618
|1.3060
|1.2618
|10.40
|7484.01
|2302
|2006.07.24 20:04
|close
|1150
|0.02
|1.2617
|1.3060
|1.2596
|1.00
|7485.01
|2303
|2006.07.24 20:04
|sell
|1152
|0.02
|1.2616
|1.3054
|1.2590
|2304
|2006.07.24 23:04
|sell
|1153
|0.04
|1.2638
|1.3054
|1.2612
|2305
|2006.07.25 02:26
|close
|1152
|0.02
|1.2612
|1.3054
|1.2590
|0.92
|7485.93
|2306
|2006.07.25 02:28
|close
|1153
|0.04
|1.2612
|1.3054
|1.2612
|10.64
|7496.57
|2307
|2006.07.25 02:29
|sell
|1154
|0.02
|1.2612
|1.3050
|1.2586
|2308
|2006.07.25 06:15
|sell
|1155
|0.04
|1.2635
|1.3051
|1.2609
|2309
|2006.07.25 07:58
|sell
|1156
|0.08
|1.2657
|1.3051
|1.2631
|2310
|2006.07.25 16:11
|t/p
|1156
|0.08
|1.2631
|1.3051
|1.2631
|20.80
|7517.37
|2311
|2006.07.25 16:11
|close
|1154
|0.02
|1.2631
|1.3050
|1.2586
|-3.80
|7513.57
|2312
|2006.07.25 16:11
|close
|1155
|0.04
|1.2628
|1.3051
|1.2609
|2.80
|7516.37
|2313
|2006.07.25 16:11
|sell
|1157
|0.02
|1.2624
|1.3062
|1.2598
|2314
|2006.07.25 17:14
|close
|1157
|0.02
|1.2598
|1.3062
|1.2598
|5.20
|7521.57
|2315
|2006.07.25 17:14
|sell
|1158
|0.02
|1.2597
|1.3035
|1.2571
|2316
|2006.07.25 17:32
|close
|1158
|0.02
|1.2572
|1.3035
|1.2571
|5.00
|7526.57
|2317
|2006.07.25 17:32
|sell
|1159
|0.02
|1.2574
|1.3012
|1.2548
|2318
|2006.07.26 12:18
|sell
|1160
|0.04
|1.2596
|1.3012
|1.2570
|2319
|2006.07.26 16:32
|sell
|1161
|0.08
|1.2621
|1.3015
|1.2595
|2320
|2006.07.26 18:29
|sell
|1162
|0.16
|1.2643
|1.3015
|1.2617
|2321
|2006.07.26 20:01
|sell
|1163
|0.32
|1.2671
|1.3021
|1.2645
|2322
|2006.07.26 20:23
|sell
|1164
|0.64
|1.2693
|1.3021
|1.2667
|2323
|2006.07.26 22:51
|sell
|1165
|1.28
|1.2715
|1.3021
|1.2689
|2324
|2006.07.27 07:46
|sell
|1166
|1.88
|1.2737
|1.3021
|1.2711
|2325
|2006.07.27 14:30
|t/p
|1166
|1.88
|1.2711
|1.3021
|1.2711
|488.80
|8015.37
|2326
|2006.07.27 14:30
|close
|1159
|0.02
|1.2710
|1.3012
|1.2548
|-26.73
|7988.64
|2327
|2006.07.27 14:30
|close
|1161
|0.08
|1.2710
|1.3015
|1.2595
|-69.78
|7918.85
|2328
|2006.07.27 14:30
|close
|1163
|0.32
|1.2710
|1.3021
|1.2645
|-119.14
|7799.72
|2329
|2006.07.27 14:30
|close
|1165
|1.28
|1.2710
|1.3021
|1.2689
|86.66
|7886.37
|2330
|2006.07.27 14:30
|close
|1160
|0.04
|1.2710
|1.3012
|1.2570
|-44.89
|7841.48
|2331
|2006.07.27 14:30
|close
|1164
|0.64
|1.2710
|1.3021
|1.2667
|-97.47
|7744.01
|2332
|2006.07.27 14:30
|sell
|1167
|0.04
|1.2720
|1.3136
|1.2694
|2333
|2006.07.27 14:30
|close
|1162
|0.16
|1.2711
|1.3015
|1.2617
|-105.97
|7638.04
|2334
|2006.07.27 14:30
|close
|1167
|0.04
|1.2708
|1.3136
|1.2694
|4.80
|7642.84
|2335
|2006.07.27 14:30
|sell
|1168
|0.02
|1.2709
|1.3147
|1.2683
|2336
|2006.07.27 14:31
|sell
|1169
|0.04
|1.2749
|1.3165
|1.2723
|2337
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1169
|0.04
|1.2723
|1.3165
|1.2723
|10.40
|7653.24
|2338
|2006.07.27 14:31
|sell
|1170
|0.04
|1.2733
|1.3149
|1.2707
|2339
|2006.07.27 14:31
|close
|1168
|0.02
|1.2708
|1.3147
|1.2683
|0.20
|7653.44
|2340
|2006.07.27 14:31
|close
|1170
|0.04
|1.2708
|1.3149
|1.2707
|10.00
|7663.44
|2341
|2006.07.27 14:31
|sell
|1171
|0.02
|1.2708
|1.3146
|1.2682
|2342
|2006.07.27 14:31
|sell
|1172
|0.04
|1.2749
|1.3165
|1.2723
|2343
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1172
|0.04
|1.2723
|1.3165
|1.2723
|10.40
|7673.84
|2344
|2006.07.27 14:55
|sell
|1173
|0.04
|1.2731
|1.3147
|1.2705
|2345
|2006.07.27 15:05
|sell
|1174
|0.08
|1.2756
|1.3150
|1.2730
|2346
|2006.07.27 16:18
|close
|1171
|0.02
|1.2731
|1.3146
|1.2682
|-4.60
|7669.24
|2347
|2006.07.27 16:18
|close
|1174
|0.08
|1.2731
|1.3150
|1.2730
|20.00
|7689.24
|2348
|2006.07.27 16:18
|close
|1173
|0.04
|1.2731
|1.3147
|1.2705
|0.00
|7689.24
|2349
|2006.07.27 16:18
|sell
|1175
|0.02
|1.2727
|1.3165
|1.2701
|2350
|2006.07.27 20:13
|t/p
|1175
|0.02
|1.2701
|1.3165
|1.2701
|5.20
|7694.44
|2351
|2006.07.27 20:13
|sell
|1176
|0.02
|1.2698
|1.3136
|1.2672
|2352
|2006.07.28 13:00
|close
|1176
|0.02
|1.2673
|1.3136
|1.2672
|5.12
|7699.56
|2353
|2006.07.28 13:00
|sell
|1177
|0.02
|1.2671
|1.3109
|1.2645
|2354
|2006.07.28 14:30
|sell
|1178
|0.04
|1.2693
|1.3109
|1.2667
|2355
|2006.07.28 14:30
|t/p
|1178
|0.04
|1.2667
|1.3109
|1.2667
|10.40
|7709.96
|2356
|2006.07.28 14:30
|close
|1177
|0.02
|1.2664
|1.3109
|1.2645
|1.40
|7711.36
|2357
|2006.07.28 14:30
|sell
|1179
|0.02
|1.2662
|1.3100
|1.2636
|2358
|2006.07.28 14:30
|sell
|1180
|0.04
|1.2705
|1.3121
|1.2679
|2359
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1180
|0.04
|1.2679
|1.3121
|1.2679
|10.40
|7721.76
|2360
|2006.07.28 14:31
|close
|1179
|0.02
|1.2662
|1.3100
|1.2636
|0.00
|7721.76
|2361
|2006.07.28 14:31
|sell
|1181
|0.02
|1.2712
|1.3150
|1.2686
|2362
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1181
|0.02
|1.2686
|1.3150
|1.2686
|5.20
|7726.96
|2363
|2006.07.28 14:31
|sell
|1182
|0.02
|1.2660
|1.3098
|1.2634
|2364
|2006.07.28 14:31
|sell
|1183
|0.04
|1.2697
|1.3113
|1.2671
|2365
|2006.07.28 14:31
|sell
|1184
|0.08
|1.2727
|1.3121
|1.2701
|2366
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1184
|0.08
|1.2701
|1.3121
|1.2701
|20.80
|7747.76
|2367
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1183
|0.04
|1.2671
|1.3113
|1.2671
|10.40
|7758.16
|2368
|2006.07.28 14:31
|close
|1182
|0.02
|1.2662
|1.3098
|1.2634
|-0.40
|7757.76
|2369
|2006.07.28 14:31
|sell
|1185
|0.02
|1.2715
|1.3153
|1.2689
|2370
|2006.07.28 14:35
|sell
|1186
|0.04
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|2371
|2006.07.30 00:00
|sell
|1187
|0.08
|1.2764
|1.3158
|1.2738
|2372
|2006.08.01 03:59
|t/p
|1187
|0.08
|1.2738
|1.3158
|1.2738
|21.74
|7779.50
|2373
|2006.08.01 03:59
|close
|1185
|0.02
|1.2738
|1.3153
|1.2689
|-4.36
|7775.14
|2374
|2006.08.01 03:59
|close
|1186
|0.04
|1.2738
|1.3153
|1.2711
|0.07
|7775.21
|2375
|2006.08.01 03:59
|sell
|1188
|0.02
|1.2738
|1.3176
|1.2712
|2376
|2006.08.01 12:45
|sell
|1189
|0.04
|1.2761
|1.3177
|1.2735
|2377
|2006.08.01 14:31
|sell
|1190
|0.08
|1.2804
|1.3198
|1.2778
|2378
|2006.08.01 14:31
|t/p
|1190
|0.08
|1.2778
|1.3198
|1.2778
|20.80
|7796.01
|2379
|2006.08.01 14:43
|close
|1188
|0.02
|1.2735
|1.3176
|1.2712
|0.60
|7796.61
|2380
|2006.08.01 14:43
|t/p
|1189
|0.04
|1.2735
|1.3177
|1.2735
|10.40
|7807.01
|2381
|2006.08.01 14:43
|sell
|1191
|0.02
|1.2732
|1.3170
|1.2706
|2382
|2006.08.01 15:30
|sell
|1192
|0.04
|1.2755
|1.3171
|1.2729
|2383
|2006.08.01 16:20
|close
|1191
|0.02
|1.2730
|1.3170
|1.2706
|0.40
|7807.41
|2384
|2006.08.01 16:20
|close
|1192
|0.04
|1.2730
|1.3171
|1.2729
|10.00
|7817.41
|2385
|2006.08.01 16:20
|sell
|1193
|0.02
|1.2725
|1.3163
|1.2699
|2386
|2006.08.01 17:18
|sell
|1194
|0.04
|1.2748
|1.3164
|1.2722
|2387
|2006.08.01 17:54
|sell
|1195
|0.08
|1.2771
|1.3165
|1.2745
|2388
|2006.08.01 18:07
|sell
|1196
|0.16
|1.2793
|1.3165
|1.2767
|2389
|2006.08.01 18:16
|sell
|1197
|0.32
|1.2816
|1.3166
|1.2790
|2390
|2006.08.02 14:29
|close
|1193
|0.02
|1.2791
|1.3163
|1.2699
|-13.08
|7804.33
|2391
|2006.08.02 14:29
|close
|1195
|0.08
|1.2791
|1.3165
|1.2745
|-15.53
|7788.80
|2392
|2006.08.02 14:29
|close
|1197
|0.32
|1.2791
|1.3166
|1.2790
|81.89
|7870.69
|2393
|2006.08.02 14:29
|close
|1194
|0.04
|1.2790
|1.3164
|1.2722
|-16.56
|7854.13
|2394
|2006.08.02 14:29
|close
|1196
|0.16
|1.2790
|1.3165
|1.2767
|5.74
|7859.87
|2395
|2006.08.02 14:29
|sell
|1198
|0.02
|1.2792
|1.3230
|1.2766
|2396
|2006.08.02 15:20
|sell
|1199
|0.04
|1.2814
|1.3230
|1.2788
|2397
|2006.08.02 17:07
|t/p
|1199
|0.04
|1.2788
|1.3230
|1.2788
|10.40
|7870.27
|2398
|2006.08.02 17:07
|close
|1198
|0.02
|1.2786
|1.3230
|1.2766
|1.20
|7871.47
|2399
|2006.08.02 17:07
|sell
|1200
|0.02
|1.2783
|1.3221
|1.2757
|2400
|2006.08.03 02:57
|close
|1200
|0.02
|1.2758
|1.3221
|1.2757
|5.35
|7876.82
|2401
|2006.08.03 02:57
|sell
|1201
|0.02
|1.2758
|1.3196
|1.2732
|2402
|2006.08.03 13:01
|sell
|1202
|0.04
|1.2784
|1.3200
|1.2758
|2403
|2006.08.03 13:01
|t/p
|1202
|0.04
|1.2758
|1.3200
|1.2758
|10.40
|7887.22
|2404
|2006.08.03 13:01
|close
|1201
|0.02
|1.2753
|1.3196
|1.2732
|1.00
|7888.22
|2405
|2006.08.03 13:01
|sell
|1203
|0.02
|1.2760
|1.3198
|1.2734
|2406
|2006.08.03 13:01
|sell
|1204
|0.04
|1.2799
|1.3215
|1.2773
|2407
|2006.08.03 13:01
|t/p
|1204
|0.04
|1.2773
|1.3215
|1.2773
|10.40
|7898.62
|2408
|2006.08.03 13:01
|close
|1203
|0.02
|1.2762
|1.3198
|1.2734
|-0.40
|7898.22
|2409
|2006.08.03 13:01
|sell
|1205
|0.02
|1.2768
|1.3206
|1.2742
|2410
|2006.08.03 14:02
|sell
|1206
|0.04
|1.2790
|1.3206
|1.2764
|2411
|2006.08.03 14:35
|sell
|1207
|0.08
|1.2812
|1.3206
|1.2786
|2412
|2006.08.03 16:57
|close
|1205
|0.02
|1.2787
|1.3206
|1.2742
|-3.80
|7894.42
|2413
|2006.08.03 16:57
|close
|1207
|0.08
|1.2787
|1.3206
|1.2786
|20.00
|7914.42
|2414
|2006.08.03 17:02
|close
|1206
|0.04
|1.2787
|1.3206
|1.2764
|1.20
|7915.62
|2415
|2006.08.03 17:02
|sell
|1208
|0.02
|1.2785
|1.3223
|1.2759
|2416
|2006.08.03 19:04
|sell
|1209
|0.04
|1.2808
|1.3224
|1.2782
|2417
|2006.08.04 11:19
|close
|1208
|0.02
|1.2783
|1.3223
|1.2759
|0.52
|7916.14
|2418
|2006.08.04 11:19
|t/p
|1209
|0.04
|1.2782
|1.3224
|1.2782
|10.64
|7926.78
|2419
|2006.08.04 11:19
|sell
|1210
|0.02
|1.2779
|1.3217
|1.2753
|2420
|2006.08.04 14:26
|sell
|1211
|0.04
|1.2802
|1.3218
|1.2776
|2421
|2006.08.04 14:30
|sell
|1212
|0.08
|1.2826
|1.3220
|1.2800
|2422
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1212
|0.08
|1.2800
|1.3220
|1.2800
|20.80
|7947.58
|2423
|2006.08.04 14:30
|close
|1210
|0.02
|1.2791
|1.3217
|1.2753
|-2.40
|7945.18
|2424
|2006.08.04 14:30
|sell
|1213
|0.04
|1.2837
|1.3253
|1.2811
|2425
|2006.08.04 14:30
|sell
|1214
|0.08
|1.2876
|1.3270
|1.2850
|2426
|2006.08.04 14:30
|sell
|1215
|0.16
|1.2906
|1.3278
|1.2880
|2427
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1215
|0.16
|1.2880
|1.3278
|1.2880
|41.60
|7986.78
|2428
|2006.08.04 14:30
|close
|1211
|0.04
|1.2853
|1.3218
|1.2776
|-20.40
|7966.38
|2429
|2006.08.04 14:30
|close
|1214
|0.08
|1.2853
|1.3270
|1.2850
|18.40
|7984.78
|2430
|2006.08.04 14:30
|close
|1213
|0.04
|1.2860
|1.3253
|1.2811
|-9.20
|7975.58
|2431
|2006.08.04 14:30
|sell
|1216
|0.02
|1.2838
|1.3276
|1.2812
|2432
|2006.08.04 14:31
|sell
|1217
|0.04
|1.2862
|1.3278
|1.2836
|2433
|2006.08.04 14:31
|sell
|1218
|0.08
|1.2908
|1.3302
|1.2882
|2434
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1218
|0.08
|1.2882
|1.3302
|1.2882
|20.80
|7996.38
|2435
|2006.08.04 14:31
|sell
|1219
|0.08
|1.2896
|1.3290
|1.2870
|2436
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1219
|0.08
|1.2870
|1.3290
|1.2870
|20.80
|8017.18
|2437
|2006.08.04 14:31
|close
|1216
|0.02
|1.2855
|1.3276
|1.2812
|-3.40
|8013.78
|2438
|2006.08.04 14:32
|close
|1217
|0.04
|1.2865
|1.3278
|1.2836
|-1.20
|8012.58
|2439
|2006.08.04 14:32
|sell
|1220
|0.02
|1.2862
|1.3300
|1.2836
|2440
|2006.08.04 14:32
|sell
|1221
|0.04
|1.2885
|1.3301
|1.2859
|2441
|2006.08.04 14:33
|t/p
|1221
|0.04
|1.2859
|1.3301
|1.2859
|10.40
|8022.98
|2442
|2006.08.04 14:33
|close
|1220
|0.02
|1.2859
|1.3300
|1.2836
|0.60
|8023.58
|2443
|2006.08.04 14:33
|sell
|1222
|0.02
|1.2854
|1.3292
|1.2828
|2444
|2006.08.04 14:33
|sell
|1223
|0.04
|1.2877
|1.3293
|1.2851
|2445
|2006.08.07 14:02
|close
|1222
|0.02
|1.2852
|1.3292
|1.2828
|0.52
|8024.10
|2446
|2006.08.07 14:02
|close
|1223
|0.04
|1.2852
|1.3293
|1.2851
|10.24
|8034.33
|2447
|2006.08.07 14:02
|sell
|1224
|0.02
|1.2853
|1.3291
|1.2827
|2448
|2006.08.07 15:42
|sell
|1225
|0.04
|1.2875
|1.3291
|1.2849
|2449
|2006.08.07 19:15
|t/p
|1225
|0.04
|1.2849
|1.3291
|1.2849
|10.40
|8044.73
|2450
|2006.08.07 19:15
|close
|1224
|0.02
|1.2849
|1.3291
|1.2827
|0.80
|8045.53
|2451
|2006.08.07 19:15
|sell
|1226
|0.02
|1.2844
|1.3282
|1.2818
|2452
|2006.08.07 23:58
|t/p
|1226
|0.02
|1.2818
|1.3282
|1.2818
|5.20
|8050.73
|2453
|2006.08.07 23:58
|sell
|1227
|0.02
|1.2816
|1.3254
|1.2790
|2454
|2006.08.08 09:02
|sell
|1228
|0.04
|1.2840
|1.3256
|1.2814
|2455
|2006.08.08 09:02
|t/p
|1228
|0.04
|1.2814
|1.3256
|1.2814
|10.40
|8061.13
|2456
|2006.08.08 09:02
|close
|1227
|0.02
|1.2812
|1.3254
|1.2790
|0.92
|8062.05
|2457
|2006.08.08 09:02
|sell
|1229
|0.02
|1.2830
|1.3268
|1.2804
|2458
|2006.08.08 20:14
|sell
|1230
|0.04
|1.2863
|1.3279
|1.2837
|2459
|2006.08.08 20:14
|sell
|1231
|0.08
|1.2887
|1.3281
|1.2861
|2460
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1231
|0.08
|1.2861
|1.3281
|1.2861
|20.80
|8082.85
|2461
|2006.08.08 20:15
|sell
|1232
|0.08
|1.2887
|1.3281
|1.2861
|2462
|2006.08.08 20:23
|t/p
|1232
|0.08
|1.2861
|1.3281
|1.2861
|20.80
|8103.65
|2463
|2006.08.08 20:23
|close
|1229
|0.02
|1.2859
|1.3268
|1.2804
|-5.80
|8097.85
|2464
|2006.08.08 20:23
|t/p
|1230
|0.04
|1.2837
|1.3279
|1.2837
|10.40
|8108.25
|2465
|2006.08.08 20:23
|sell
|1233
|0.02
|1.2832
|1.3270
|1.2806
|2466
|2006.08.08 20:23
|sell
|1234
|0.04
|1.2871
|1.3287
|1.2845
|2467
|2006.08.08 20:24
|t/p
|1234
|0.04
|1.2845
|1.3287
|1.2845
|10.40
|8118.65
|2468
|2006.08.08 20:24
|close
|1233
|0.02
|1.2835
|1.3270
|1.2806
|-0.60
|8118.05
|2469
|2006.08.08 20:24
|sell
|1235
|0.02
|1.2827
|1.3265
|1.2801
|2470
|2006.08.08 20:24
|sell
|1236
|0.04
|1.2850
|1.3266
|1.2824
|2471
|2006.08.08 20:25
|t/p
|1236
|0.04
|1.2824
|1.3266
|1.2824
|10.40
|8128.45
|2472
|2006.08.08 20:25
|close
|1235
|0.02
|1.2817
|1.3265
|1.2801
|2.00
|8130.45
|2473
|2006.08.08 20:25
|sell
|1237
|0.02
|1.2817
|1.3255
|1.2791
|2474
|2006.08.08 20:25
|t/p
|1237
|0.02
|1.2791
|1.3255
|1.2791
|5.20
|8135.65
|2475
|2006.08.08 20:25
|sell
|1238
|0.02
|1.2773
|1.3211
|1.2747
|2476
|2006.08.08 20:25
|sell
|1239
|0.04
|1.2855
|1.3271
|1.2829
|2477
|2006.08.08 20:25
|t/p
|1239
|0.04
|1.2829
|1.3271
|1.2829
|10.40
|8146.05
|2478
|2006.08.08 20:25
|sell
|1240
|0.04
|1.2823
|1.3239
|1.2797
|2479
|2006.08.08 20:33
|sell
|1241
|0.08
|1.2846
|1.3240
|1.2820
|2480
|2006.08.08 20:34
|t/p
|1241
|0.08
|1.2820
|1.3240
|1.2820
|20.80
|8166.85
|2481
|2006.08.08 20:34
|close
|1238
|0.02
|1.2820
|1.3211
|1.2747
|-9.40
|8157.45
|2482
|2006.08.08 20:34
|close
|1240
|0.04
|1.2816
|1.3239
|1.2797
|2.80
|8160.25
|2483
|2006.08.08 20:34
|sell
|1242
|0.02
|1.2817
|1.3255
|1.2791
|2484
|2006.08.08 20:34
|sell
|1243
|0.04
|1.2862
|1.3278
|1.2836
|2485
|2006.08.08 20:34
|t/p
|1243
|0.04
|1.2836
|1.3278
|1.2836
|10.40
|8170.65
|2486
|2006.08.08 20:34
|close
|1242
|0.02
|1.2836
|1.3255
|1.2791
|-3.80
|8166.85
|2487
|2006.08.08 20:34
|sell
|1244
|0.02
|1.2835
|1.3273
|1.2809
|2488
|2006.08.08 20:35
|sell
|1245
|0.04
|1.2861
|1.3277
|1.2835
|2489
|2006.08.08 23:59
|t/p
|1244
|0.02
|1.2809
|1.3273
|1.2809
|5.20
|8172.05
|2490
|2006.08.08 23:59
|t/p
|1245
|0.04
|1.2835
|1.3277
|1.2835
|10.40
|8182.45
|2491
|2006.08.08 23:59
|sell
|1246
|0.02
|1.2789
|1.3227
|1.2763
|2492
|2006.08.09 00:00
|sell
|1247
|0.04
|1.2822
|1.3238
|1.2796
|2493
|2006.08.09 00:48
|t/p
|1247
|0.04
|1.2796
|1.3238
|1.2796
|10.40
|8192.85
|2494
|2006.08.09 00:48
|close
|1246
|0.02
|1.2794
|1.3227
|1.2763
|-0.88
|8191.97
|2495
|2006.08.09 00:48
|sell
|1248
|0.02
|1.2789
|1.3227
|1.2763
|2496
|2006.08.09 07:52
|sell
|1249
|0.04
|1.2811
|1.3227
|1.2785
|2497
|2006.08.09 08:54
|sell
|1250
|0.08
|1.2833
|1.3227
|1.2807
|2498
|2006.08.09 10:05
|sell
|1251
|0.16
|1.2856
|1.3228
|1.2830
|2499
|2006.08.09 12:33
|sell
|1252
|0.32
|1.2879
|1.3229
|1.2853
|2500
|2006.08.09 12:55
|sell
|1253
|0.64
|1.2902
|1.3230
|1.2876
|2501
|2006.08.09 15:27
|t/p
|1253
|0.64
|1.2876
|1.3230
|1.2876
|166.40
|8358.37
|2502
|2006.08.09 15:27
|close
|1248
|0.02
|1.2875
|1.3227
|1.2763
|-17.20
|8341.17
|2503
|2006.08.09 15:27
|close
|1250
|0.08
|1.2875
|1.3227
|1.2807
|-33.60
|8307.57
|2504
|2006.08.09 15:27
|close
|1252
|0.32
|1.2875
|1.3229
|1.2853
|12.80
|8320.37
|2505
|2006.08.09 15:27
|close
|1249
|0.04
|1.2875
|1.3227
|1.2785
|-25.60
|8294.77
|2506
|2006.08.09 15:27
|close
|1251
|0.16
|1.2875
|1.3228
|1.2830
|-30.40
|8264.37
|2507
|2006.08.09 15:27
|sell
|1254
|0.02
|1.2874
|1.3312
|1.2848
|2508
|2006.08.10 08:15
|sell
|1255
|0.04
|1.2897
|1.3313
|1.2871
|2509
|2006.08.10 09:42
|close
|1254
|0.02
|1.2872
|1.3312
|1.2848
|0.75
|8265.12
|2510
|2006.08.10 09:42
|close
|1255
|0.04
|1.2872
|1.3313
|1.2871
|10.00
|8275.12
|2511
|2006.08.10 09:42
|sell
|1256
|0.02
|1.2868
|1.3306
|1.2842
|2512
|2006.08.10 09:42
|sell
|1257
|0.04
|1.2913
|1.3329
|1.2887
|2513
|2006.08.10 09:42
|t/p
|1257
|0.04
|1.2887
|1.3329
|1.2887
|10.40
|8285.52
|2514
|2006.08.10 10:12
|t/p
|1256
|0.02
|1.2842
|1.3306
|1.2842
|5.20
|8290.72
|2515
|2006.08.10 10:12
|sell
|1258
|0.02
|1.2840
|1.3278
|1.2814
|2516
|2006.08.10 10:54
|sell
|1259
|0.04
|1.2862
|1.3278
|1.2836
|2517
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1258
|0.02
|1.2814
|1.3278
|1.2814
|5.20
|8295.92
|2518
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1259
|0.04
|1.2836
|1.3278
|1.2836
|10.40
|8306.32
|2519
|2006.08.10 14:30
|sell
|1260
|0.02
|1.2783
|1.3221
|1.2757
|2520
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1260
|0.02
|1.2757
|1.3221
|1.2757
|5.20
|8311.52
|2521
|2006.08.10 14:30
|sell
|1261
|0.02
|1.2747
|1.3185
|1.2721
|2522
|2006.08.10 14:30
|sell
|1262
|0.04
|1.2837
|1.3253
|1.2811
|2523
|2006.08.10 14:30
|sell
|1263
|0.08
|1.2861
|1.3255
|1.2835
|2524
|2006.08.10 14:32
|t/p
|1263
|0.08
|1.2835
|1.3255
|1.2835
|20.80
|8332.32
|2525
|2006.08.10 14:32
|close
|1261
|0.02
|1.2820
|1.3185
|1.2721
|-14.60
|8317.72
|2526
|2006.08.10 14:36
|close
|1262
|0.04
|1.2835
|1.3253
|1.2811
|0.80
|8318.52
|2527
|2006.08.10 14:36
|sell
|1264
|0.02
|1.2834
|1.3272
|1.2808
|2528
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1264
|0.02
|1.2808
|1.3272
|1.2808
|5.20
|8323.72
|2529
|2006.08.10 16:02
|sell
|1265
|0.02
|1.2804
|1.3242
|1.2778
|2530
|2006.08.10 16:02
|sell
|1266
|0.04
|1.2829
|1.3245
|1.2803
|2531
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1266
|0.04
|1.2803
|1.3245
|1.2803
|10.40
|8334.12
|2532
|2006.08.10 16:02
|close
|1265
|0.02
|1.2803
|1.3242
|1.2778
|0.20
|8334.32
|2533
|2006.08.10 16:02
|sell
|1267
|0.02
|1.2813
|1.3251
|1.2787
|2534
|2006.08.10 16:24
|t/p
|1267
|0.02
|1.2787
|1.3251
|1.2787
|5.20
|8339.52
|2535
|2006.08.10 16:24
|sell
|1268
|0.02
|1.2781
|1.3219
|1.2755
|2536
|2006.08.10 17:18
|t/p
|1268
|0.02
|1.2755
|1.3219
|1.2755
|5.20
|8344.72
|2537
|2006.08.10 17:18
|sell
|1269
|0.02
|1.2752
|1.3190
|1.2726
|2538
|2006.08.10 17:27
|sell
|1270
|0.04
|1.2775
|1.3191
|1.2749
|2539
|2006.08.11 08:26
|close
|1269
|0.02
|1.2750
|1.3190
|1.2726
|0.52
|8345.24
|2540
|2006.08.11 08:26
|close
|1270
|0.04
|1.2750
|1.3191
|1.2749
|10.24
|8355.48
|2541
|2006.08.11 08:26
|sell
|1271
|0.02
|1.2748
|1.3186
|1.2722
|2542
|2006.08.11 08:58
|sell
|1272
|0.04
|1.2770
|1.3186
|1.2744
|2543
|2006.08.11 09:51
|sell
|1273
|0.08
|1.2793
|1.3187
|1.2767
|2544
|2006.08.11 13:31
|t/p
|1273
|0.08
|1.2767
|1.3187
|1.2767
|20.80
|8376.28
|2545
|2006.08.11 13:31
|close
|1271
|0.02
|1.2767
|1.3186
|1.2722
|-3.80
|8372.48
|2546
|2006.08.11 13:33
|close
|1272
|0.04
|1.2767
|1.3186
|1.2744
|1.20
|8373.68
|2547
|2006.08.11 13:33
|sell
|1274
|0.02
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|2548
|2006.08.11 14:30
|t/p
|1274
|0.02
|1.2741
|1.3205
|1.2741
|5.20
|8378.88
|2549
|2006.08.11 14:30
|sell
|1275
|0.02
|1.2738
|1.3176
|1.2712
|2550
|2006.08.11 14:30
|sell
|1276
|0.04
|1.2761
|1.3177
|1.2735
|2551
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1276
|0.04
|1.2735
|1.3177
|1.2735
|10.40
|8389.28
|2552
|2006.08.11 14:31
|close
|1275
|0.02
|1.2735
|1.3176
|1.2712
|0.60
|8389.88
|2553
|2006.08.11 14:31
|sell
|1277
|0.02
|1.2730
|1.3168
|1.2704
|2554
|2006.08.11 14:31
|sell
|1278
|0.04
|1.2795
|1.3211
|1.2769
|2555
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1278
|0.04
|1.2769
|1.3211
|1.2769
|10.40
|8400.28
|2556
|2006.08.11 14:31
|sell
|1279
|0.04
|1.2777
|1.3193
|1.2751
|2557
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1279
|0.04
|1.2751
|1.3193
|1.2751
|10.40
|8410.68
|2558
|2006.08.14 06:44
|sell
|1280
|0.04
|1.2752
|1.3168
|1.2726
|2559
|2006.08.14 09:26
|t/p
|1280
|0.04
|1.2726
|1.3168
|1.2726
|10.40
|8421.08
|2560
|2006.08.14 09:26
|close
|1277
|0.02
|1.2724
|1.3168
|1.2704
|1.32
|8422.39
|2561
|2006.08.14 09:26
|sell
|1281
|0.02
|1.2720
|1.3158
|1.2694
|2562
|2006.08.14 10:03
|sell
|1282
|0.04
|1.2743
|1.3159
|1.2717
|2563
|2006.08.14 13:07
|t/p
|1282
|0.04
|1.2717
|1.3159
|1.2717
|10.40
|8432.79
|2564
|2006.08.14 13:07
|close
|1281
|0.02
|1.2717
|1.3158
|1.2694
|0.60
|8433.39
|2565
|2006.08.14 13:07
|sell
|1283
|0.02
|1.2714
|1.3152
|1.2688
|2566
|2006.08.14 15:00
|sell
|1284
|0.04
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|2567
|2006.08.14 16:27
|sell
|1285
|0.08
|1.2759
|1.3153
|1.2733
|2568
|2006.08.14 17:40
|close
|1283
|0.02
|1.2733
|1.3152
|1.2688
|-3.80
|8429.59
|2569
|2006.08.14 17:40
|close
|1285
|0.08
|1.2733
|1.3153
|1.2733
|20.80
|8450.39
|2570
|2006.08.14 18:01
|close
|1284
|0.04
|1.2733
|1.3153
|1.2711
|1.60
|8451.99
|2571
|2006.08.14 18:01
|sell
|1286
|0.02
|1.2733
|1.3171
|1.2707
|2572
|2006.08.15 03:50
|t/p
|1286
|0.02
|1.2707
|1.3171
|1.2707
|5.32
|8457.31
|2573
|2006.08.15 03:50
|sell
|1287
|0.02
|1.2702
|1.3140
|1.2676
|2574
|2006.08.15 04:08
|sell
|1288
|0.04
|1.2725
|1.3141
|1.2699
|2575
|2006.08.15 07:32
|sell
|1289
|0.08
|1.2747
|1.3141
|1.2721
|2576
|2006.08.15 08:53
|close
|1287
|0.02
|1.2722
|1.3140
|1.2676
|-4.00
|8453.31
|2577
|2006.08.15 08:53
|close
|1289
|0.08
|1.2722
|1.3141
|1.2721
|20.00
|8473.31
|2578
|2006.08.15 08:53
|close
|1288
|0.04
|1.2720
|1.3141
|1.2699
|2.00
|8475.31
|2579
|2006.08.15 08:53
|sell
|1290
|0.02
|1.2719
|1.3157
|1.2693
|2580
|2006.08.15 09:36
|sell
|1291
|0.04
|1.2742
|1.3158
|1.2716
|2581
|2006.08.15 11:03
|t/p
|1291
|0.04
|1.2716
|1.3158
|1.2716
|10.40
|8485.71
|2582
|2006.08.15 11:03
|close
|1290
|0.02
|1.2716
|1.3157
|1.2693
|0.60
|8486.31
|2583
|2006.08.15 11:03
|sell
|1292
|0.02
|1.2714
|1.3152
|1.2688
|2584
|2006.08.15 14:30
|sell
|1293
|0.04
|1.2764
|1.3180
|1.2738
|2585
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1293
|0.04
|1.2738
|1.3180
|1.2738
|10.40
|8496.71
|2586
|2006.08.15 14:30
|close
|1292
|0.02
|1.2723
|1.3152
|1.2688
|-1.80
|8494.91
|2587
|2006.08.15 14:30
|sell
|1294
|0.02
|1.2721
|1.3159
|1.2695
|2588
|2006.08.15 14:30
|sell
|1295
|0.04
|1.2760
|1.3176
|1.2734
|2589
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1295
|0.04
|1.2734
|1.3176
|1.2734
|10.40
|8505.31
|2590
|2006.08.15 14:31
|close
|1294
|0.02
|1.2727
|1.3159
|1.2695
|-1.20
|8504.11
|2591
|2006.08.15 14:31
|sell
|1296
|0.02
|1.2769
|1.3207
|1.2743
|2592
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1296
|0.02
|1.2743
|1.3207
|1.2743
|5.20
|8509.31
|2593
|2006.08.15 14:31
|sell
|1297
|0.02
|1.2696
|1.3134
|1.2670
|2594
|2006.08.15 14:31
|sell
|1298
|0.04
|1.2763
|1.3179
|1.2737
|2595
|2006.08.15 14:31
|sell
|1299
|0.08
|1.2804
|1.3198
|1.2778
|2596
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1299
|0.08
|1.2778
|1.3198
|1.2778
|20.80
|8530.11
|2597
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1298
|0.04
|1.2737
|1.3179
|1.2737
|10.40
|8540.51
|2598
|2006.08.15 14:31
|close
|1297
|0.02
|1.2713
|1.3134
|1.2670
|-3.40
|8537.11
|2599
|2006.08.15 14:31
|sell
|1300
|0.02
|1.2768
|1.3206
|1.2742
|2600
|2006.08.15 15:07
|sell
|1301
|0.04
|1.2790
|1.3206
|1.2764
|2601
|2006.08.16 14:30
|sell
|1302
|0.08
|1.2829
|1.3223
|1.2803
|2602
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1302
|0.08
|1.2803
|1.3223
|1.2803
|20.80
|8557.91
|2603
|2006.08.16 14:30
|close
|1300
|0.02
|1.2803
|1.3206
|1.2742
|-6.88
|8551.03
|2604
|2006.08.16 14:30
|close
|1301
|0.04
|1.2802
|1.3206
|1.2764
|-4.56
|8546.47
|2605
|2006.08.16 14:30
|sell
|1303
|0.02
|1.2798
|1.3236
|1.2772
|2606
|2006.08.16 14:30
|sell
|1304
|0.04
|1.2828
|1.3244
|1.2802
|2607
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1303
|0.02
|1.2772
|1.3236
|1.2772
|5.20
|8551.67
|2608
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1304
|0.04
|1.2802
|1.3244
|1.2802
|10.40
|8562.07
|2609
|2006.08.16 14:31
|sell
|1305
|0.02
|1.2770
|1.3208
|1.2744
|2610
|2006.08.16 14:31
|sell
|1306
|0.04
|1.2839
|1.3255
|1.2813
|2611
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1306
|0.04
|1.2813
|1.3255
|1.2813
|10.40
|8572.47
|2612
|2006.08.16 14:31
|close
|1305
|0.02
|1.2772
|1.3208
|1.2744
|-0.40
|8572.07
|2613
|2006.08.16 14:31
|sell
|1307
|0.02
|1.2864
|1.3302
|1.2838
|2614
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1307
|0.02
|1.2838
|1.3302
|1.2838
|5.20
|8577.27
|2615
|2006.08.16 14:31
|sell
|1308
|0.02
|1.2770
|1.3208
|1.2744
|2616
|2006.08.16 14:31
|sell
|1309
|0.04
|1.2837
|1.3253
|1.2811
|2617
|2006.08.16 15:16
|sell
|1310
|0.08
|1.2864
|1.3258
|1.2838
|2618
|2006.08.17 00:12
|close
|1308
|0.02
|1.2839
|1.3208
|1.2744
|-13.45
|8563.82
|2619
|2006.08.17 00:12
|close
|1310
|0.08
|1.2839
|1.3258
|1.2838
|21.42
|8585.24
|2620
|2006.08.17 00:12
|close
|1309
|0.04
|1.2839
|1.3253
|1.2811
|-0.09
|8585.14
|2621
|2006.08.17 00:13
|sell
|1311
|0.02
|1.2838
|1.3276
|1.2812
|2622
|2006.08.17 03:18
|sell
|1312
|0.04
|1.2860
|1.3276
|1.2834
|2623
|2006.08.17 13:47
|sell
|1313
|0.08
|1.2883
|1.3277
|1.2857
|2624
|2006.08.17 23:59
|t/p
|1312
|0.04
|1.2834
|1.3276
|1.2834
|10.40
|8595.54
|2625
|2006.08.17 23:59
|t/p
|1313
|0.08
|1.2857
|1.3277
|1.2857
|20.80
|8616.34
|2626
|2006.08.17 23:59
|close
|1311
|0.02
|1.2833
|1.3276
|1.2812
|1.00
|8617.34
|2627
|2006.08.18 00:00
|sell
|1314
|0.02
|1.2830
|1.3268
|1.2804
|2628
|2006.08.18 13:28
|t/p
|1314
|0.02
|1.2804
|1.3268
|1.2804
|5.20
|8622.54
|2629
|2006.08.18 13:28
|sell
|1315
|0.02
|1.2802
|1.3240
|1.2776
|2630
|2006.08.18 15:48
|sell
|1316
|0.04
|1.2825
|1.3241
|1.2799
|2631
|2006.08.18 16:24
|t/p
|1316
|0.04
|1.2799
|1.3241
|1.2799
|10.40
|8632.94
|2632
|2006.08.18 16:24
|close
|1315
|0.02
|1.2794
|1.3240
|1.2776
|1.60
|8634.54
|2633
|2006.08.18 16:24
|sell
|1317
|0.02
|1.2792
|1.3230
|1.2766
|2634
|2006.08.18 16:48
|sell
|1318
|0.04
|1.2814
|1.3230
|1.2788
|2635
|2006.08.21 00:00
|sell
|1319
|0.08
|1.2837
|1.3231
|1.2811
|2636
|2006.08.21 03:16
|sell
|1320
|0.16
|1.2861
|1.3233
|1.2835
|2637
|2006.08.21 08:54
|sell
|1321
|0.32
|1.2883
|1.3233
|1.2857
|2638
|2006.08.21 10:09
|sell
|1322
|0.64
|1.2905
|1.3233
|1.2879
|2639
|2006.08.21 15:59
|sell
|1323
|1.28
|1.2928
|1.3234
|1.2902
|2640
|2006.08.21 18:11
|t/p
|1323
|1.28
|1.2902
|1.3234
|1.2902
|332.79
|8967.33
|2641
|2006.08.21 18:11
|close
|1317
|0.02
|1.2902
|1.3230
|1.2766
|-21.88
|8945.45
|2642
|2006.08.21 18:11
|close
|1319
|0.08
|1.2902
|1.3231
|1.2811
|-52.00
|8893.45
|2643
|2006.08.21 18:11
|close
|1321
|0.32
|1.2902
|1.3233
|1.2857
|-60.80
|8832.65
|2644
|2006.08.21 19:08
|close
|1318
|0.04
|1.2901
|1.3230
|1.2788
|-34.56
|8798.09
|2645
|2006.08.21 19:08
|close
|1322
|0.64
|1.2901
|1.3233
|1.2879
|25.60
|8823.69
|2646
|2006.08.21 19:08
|sell
|1324
|0.04
|1.2900
|1.3316
|1.2874
|2647
|2006.08.21 19:09
|close
|1320
|0.16
|1.2902
|1.3233
|1.2835
|-65.60
|8758.09
|2648
|2006.08.21 19:10
|close
|1324
|0.04
|1.2902
|1.3316
|1.2874
|-0.80
|8757.29
|2649
|2006.08.21 19:12
|sell
|1325
|0.02
|1.2901
|1.3339
|1.2875
|2650
|2006.08.21 23:59
|t/p
|1325
|0.02
|1.2875
|1.3339
|1.2875
|5.20
|8762.49
|2651
|2006.08.21 23:59
|sell
|1326
|0.02
|1.2865
|1.3303
|1.2839
|2652
|2006.08.22 12:00
|t/p
|1326
|0.02
|1.2839
|1.3303
|1.2839
|5.32
|8767.81
|2653
|2006.08.22 12:00
|sell
|1327
|0.02
|1.2837
|1.3275
|1.2811
|2654
|2006.08.22 13:56
|t/p
|1327
|0.02
|1.2811
|1.3275
|1.2811
|5.20
|8773.01
|2655
|2006.08.22 13:56
|sell
|1328
|0.02
|1.2809
|1.3247
|1.2783
|2656
|2006.08.23 09:36
|sell
|1329
|0.04
|1.2832
|1.3248
|1.2806
|2657
|2006.08.23 23:59
|t/p
|1328
|0.02
|1.2783
|1.3247
|1.2783
|5.32
|8778.32
|2658
|2006.08.23 23:59
|t/p
|1329
|0.04
|1.2806
|1.3248
|1.2806
|10.40
|8788.72
|2659
|2006.08.23 23:59
|sell
|1330
|0.02
|1.2781
|1.3219
|1.2755
|2660
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1330
|0.02
|1.2755
|1.3219
|1.2755
|5.55
|8794.28
|2661
|2006.08.24 10:00
|sell
|1331
|0.02
|1.2750
|1.3188
|1.2724
|2662
|2006.08.24 10:00
|sell
|1332
|0.04
|1.2793
|1.3209
|1.2767
|2663
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1332
|0.04
|1.2767
|1.3209
|1.2767
|10.40
|8804.68
|2664
|2006.08.24 10:01
|close
|1331
|0.02
|1.2752
|1.3188
|1.2724
|-0.40
|8804.28
|2665
|2006.08.24 10:01
|sell
|1333
|0.02
|1.2805
|1.3243
|1.2779
|2666
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1333
|0.02
|1.2779
|1.3243
|1.2779
|5.20
|8809.48
|2667
|2006.08.24 10:01
|sell
|1334
|0.02
|1.2769
|1.3207
|1.2743
|2668
|2006.08.24 10:01
|sell
|1335
|0.04
|1.2798
|1.3214
|1.2772
|2669
|2006.08.24 10:01
|sell
|1336
|0.08
|1.2843
|1.3237
|1.2817
|2670
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1336
|0.08
|1.2817
|1.3237
|1.2817
|20.80
|8830.28
|2671
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1335
|0.04
|1.2772
|1.3214
|1.2772
|10.40
|8840.68
|2672
|2006.08.24 10:01
|close
|1334
|0.02
|1.2772
|1.3207
|1.2743
|-0.60
|8840.08
|2673
|2006.08.24 10:01
|sell
|1337
|0.02
|1.2781
|1.3219
|1.2755
|2674
|2006.08.24 10:02
|sell
|1338
|0.04
|1.2813
|1.3229
|1.2787
|2675
|2006.08.24 10:48
|sell
|1339
|0.08
|1.2835
|1.3229
|1.2809
|2676
|2006.08.24 14:30
|close
|1337
|0.02
|1.2810
|1.3219
|1.2755
|-5.80
|8834.28
|2677
|2006.08.24 14:30
|close
|1339
|0.08
|1.2810
|1.3229
|1.2809
|20.00
|8854.28
|2678
|2006.08.24 14:30
|close
|1338
|0.04
|1.2810
|1.3229
|1.2787
|1.20
|8855.48
|2679
|2006.08.24 14:30
|sell
|1340
|0.02
|1.2817
|1.3255
|1.2791
|2680
|2006.08.24 14:30
|sell
|1341
|0.04
|1.2840
|1.3256
|1.2814
|2681
|2006.08.24 14:31
|close
|1340
|0.02
|1.2815
|1.3255
|1.2791
|0.40
|8855.88
|2682
|2006.08.24 14:31
|close
|1341
|0.04
|1.2815
|1.3256
|1.2814
|10.00
|8865.88
|2683
|2006.08.24 14:31
|sell
|1342
|0.02
|1.2817
|1.3255
|1.2791
|2684
|2006.08.24 14:32
|sell
|1343
|0.04
|1.2841
|1.3257
|1.2815
|2685
|2006.08.24 14:32
|t/p
|1342
|0.02
|1.2791
|1.3255
|1.2791
|5.20
|8871.08
|2686
|2006.08.24 14:32
|t/p
|1343
|0.04
|1.2815
|1.3257
|1.2815
|10.40
|8881.48
|2687
|2006.08.24 14:32
|sell
|1344
|0.02
|1.2777
|1.3215
|1.2751
|2688
|2006.08.24 14:32
|sell
|1345
|0.04
|1.2816
|1.3232
|1.2790
|2689
|2006.08.24 23:59
|t/p
|1345
|0.04
|1.2790
|1.3232
|1.2790
|10.40
|8891.88
|2690
|2006.08.24 23:59
|close
|1344
|0.02
|1.2762
|1.3215
|1.2751
|3.00
|8894.88
|2691
|2006.08.25 00:00
|sell
|1346
|0.02
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|2692
|2006.08.28 05:27
|sell
|1347
|0.04
|1.2785
|1.3201
|1.2759
|2693
|2006.08.28 09:25
|sell
|1348
|0.08
|1.2808
|1.3202
|1.2782
|2694
|2006.08.29 00:16
|t/p
|1348
|0.08
|1.2782
|1.3202
|1.2782
|21.27
|8916.15
|2695
|2006.08.29 00:16
|close
|1346
|0.02
|1.2781
|1.3199
|1.2735
|-3.76
|8912.39
|2696
|2006.08.29 00:18
|close
|1347
|0.04
|1.2781
|1.3201
|1.2759
|1.84
|8914.22
|2697
|2006.08.29 00:18
|sell
|1349
|0.02
|1.2784
|1.3222
|1.2758
|2698
|2006.08.29 02:39
|sell
|1350
|0.04
|1.2806
|1.3222
|1.2780
|2699
|2006.08.29 06:35
|sell
|1351
|0.08
|1.2829
|1.3223
|1.2803
|2700
|2006.08.29 14:19
|t/p
|1351
|0.08
|1.2803
|1.3223
|1.2803
|20.80
|8935.02
|2701
|2006.08.29 14:19
|close
|1349
|0.02
|1.2803
|1.3222
|1.2758
|-3.80
|8931.22
|2702
|2006.08.29 14:19
|close
|1350
|0.04
|1.2802
|1.3222
|1.2780
|1.60
|8932.82
|2703
|2006.08.29 14:19
|sell
|1352
|0.02
|1.2800
|1.3238
|1.2774
|2704
|2006.08.29 16:21
|t/p
|1352
|0.02
|1.2774
|1.3238
|1.2774
|5.20
|8938.02
|2705
|2006.08.29 16:21
|sell
|1353
|0.02
|1.2771
|1.3209
|1.2745
|2706
|2006.08.29 20:02
|sell
|1354
|0.04
|1.2806
|1.3222
|1.2780
|2707
|2006.08.29 20:02
|t/p
|1354
|0.04
|1.2780
|1.3222
|1.2780
|10.40
|8948.42
|2708
|2006.08.29 20:02
|close
|1353
|0.02
|1.2779
|1.3209
|1.2745
|-1.60
|8946.82
|2709
|2006.08.29 20:02
|sell
|1355
|0.02
|1.2775
|1.3213
|1.2749
|2710
|2006.08.29 20:09
|sell
|1356
|0.04
|1.2798
|1.3214
|1.2772
|2711
|2006.08.29 20:30
|sell
|1357
|0.08
|1.2821
|1.3215
|1.2795
|2712
|2006.08.30 02:26
|sell
|1358
|0.16
|1.2844
|1.3216
|1.2818
|2713
|2006.08.30 11:55
|t/p
|1358
|0.16
|1.2818
|1.3216
|1.2818
|41.60
|8988.42
|2714
|2006.08.30 11:55
|close
|1355
|0.02
|1.2818
|1.3213
|1.2749
|-8.48
|8979.94
|2715
|2006.08.30 11:55
|close
|1357
|0.08
|1.2818
|1.3215
|1.2795
|2.87
|8982.81
|2716
|2006.08.30 11:55
|close
|1356
|0.04
|1.2818
|1.3214
|1.2772
|-7.76
|8975.05
|2717
|2006.08.30 11:55
|sell
|1359
|0.02
|1.2818
|1.3256
|1.2792
|2718
|2006.08.31 01:10
|sell
|1360
|0.04
|1.2840
|1.3256
|1.2814
|2719
|2006.08.31 09:28
|sell
|1361
|0.08
|1.2862
|1.3256
|1.2836
|2720
|2006.08.31 15:43
|t/p
|1361
|0.08
|1.2836
|1.3256
|1.2836
|20.80
|8995.85
|2721
|2006.08.31 15:43
|close
|1359
|0.02
|1.2836
|1.3256
|1.2792
|-3.25
|8992.60
|2722
|2006.08.31 15:43
|close
|1360
|0.04
|1.2834
|1.3256
|1.2814
|2.40
|8995.00
|2723
|2006.08.31 15:43
|sell
|1362
|0.02
|1.2832
|1.3270
|1.2806
|2724
|2006.09.01 00:06
|close
|1362
|0.02
|1.2806
|1.3270
|1.2806
|5.32
|9000.32
|2725
|2006.09.01 00:06
|sell
|1363
|0.02
|1.2808
|1.3246
|1.2782
|2726
|2006.09.01 14:29
|sell
|1364
|0.04
|1.2847
|1.3263
|1.2821
|2727
|2006.09.01 14:29
|t/p
|1364
|0.04
|1.2821
|1.3263
|1.2821
|10.40
|9010.72
|2728
|2006.09.01 14:29
|close
|1363
|0.02
|1.2811
|1.3246
|1.2782
|-0.60
|9010.12
|2729
|2006.09.01 14:30
|sell
|1365
|0.02
|1.2806
|1.3244
|1.2780
|2730
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1365
|0.02
|1.2780
|1.3244
|1.2780
|5.20
|9015.32
|2731
|2006.09.01 14:30
|sell
|1366
|0.02
|1.2773
|1.3211
|1.2747
|2732
|2006.09.01 14:30
|sell
|1367
|0.04
|1.2813
|1.3229
|1.2787
|2733
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1367
|0.04
|1.2787
|1.3229
|1.2787
|10.40
|9025.72
|2734
|2006.09.01 14:30
|sell
|1368
|0.04
|1.2813
|1.3229
|1.2787
|2735
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1368
|0.04
|1.2787
|1.3229
|1.2787
|10.40
|9036.12
|2736
|2006.09.01 14:30
|close
|1366
|0.02
|1.2775
|1.3211
|1.2747
|-0.40
|9035.72
|2737
|2006.09.01 14:30
|sell
|1369
|0.02
|1.2789
|1.3227
|1.2763
|2738
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1369
|0.02
|1.2763
|1.3227
|1.2763
|5.20
|9040.92
|2739
|2006.09.01 14:30
|sell
|1370
|0.02
|1.2754
|1.3192
|1.2728
|2740
|2006.09.01 14:30
|sell
|1371
|0.04
|1.2847
|1.3263
|1.2821
|2741
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1371
|0.04
|1.2821
|1.3263
|1.2821
|10.40
|9051.32
|2742
|2006.09.01 14:30
|sell
|1372
|0.04
|1.2788
|1.3204
|1.2762
|2743
|2006.09.01 14:31
|sell
|1373
|0.08
|1.2830
|1.3224
|1.2804
|2744
|2006.09.01 14:31
|t/p
|1373
|0.08
|1.2804
|1.3224
|1.2804
|20.80
|9072.12
|2745
|2006.09.01 15:09
|close
|1370
|0.02
|1.2762
|1.3192
|1.2728
|-1.60
|9070.52
|2746
|2006.09.01 15:09
|t/p
|1372
|0.04
|1.2762
|1.3204
|1.2762
|10.40
|9080.92
|2747
|2006.09.01 15:09
|sell
|1374
|0.02
|1.2760
|1.3198
|1.2734
|2748
|2006.09.01 16:00
|sell
|1375
|0.04
|1.2783
|1.3199
|1.2757
|2749
|2006.09.01 16:01
|sell
|1376
|0.08
|1.2824
|1.3218
|1.2798
|2750
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1376
|0.08
|1.2798
|1.3218
|1.2798
|20.80
|9101.72
|2751
|2006.09.01 16:01
|sell
|1377
|0.08
|1.2812
|1.3206
|1.2786
|2752
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1377
|0.08
|1.2786
|1.3206
|1.2786
|20.80
|9122.52
|2753
|2006.09.01 16:01
|close
|1374
|0.02
|1.2776
|1.3198
|1.2734
|-3.20
|9119.32
|2754
|2006.09.01 16:01
|close
|1375
|0.04
|1.2783
|1.3199
|1.2757
|0.00
|9119.32
|2755
|2006.09.01 16:01
|sell
|1378
|0.02
|1.2783
|1.3221
|1.2757
|2756
|2006.09.01 16:01
|sell
|1379
|0.04
|1.2847
|1.3263
|1.2821
|2757
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1379
|0.04
|1.2821
|1.3263
|1.2821
|10.40
|9129.72
|2758
|2006.09.01 16:01
|close
|1378
|0.02
|1.2794
|1.3221
|1.2757
|-2.20
|9127.52
|2759
|2006.09.01 16:02
|sell
|1380
|0.02
|1.2791
|1.3229
|1.2765
|2760
|2006.09.01 23:59
|sell
|1381
|0.04
|1.2836
|1.3252
|1.2810
|2761
|2006.09.04 03:11
|sell
|1382
|0.08
|1.2859
|1.3253
|1.2833
|2762
|2006.09.05 05:23
|close
|1380
|0.02
|1.2833
|1.3229
|1.2765
|-8.16
|9119.36
|2763
|2006.09.05 05:23
|close
|1382
|0.08
|1.2833
|1.3253
|1.2833
|21.27
|9140.63
|2764
|2006.09.05 05:26
|close
|1381
|0.04
|1.2833
|1.3252
|1.2810
|1.67
|9142.30
|2765
|2006.09.05 05:26
|sell
|1383
|0.02
|1.2831
|1.3269
|1.2805
|2766
|2006.09.05 14:00
|t/p
|1383
|0.02
|1.2805
|1.3269
|1.2805
|5.20
|9147.50
|2767
|2006.09.05 14:00
|sell
|1384
|0.02
|1.2802
|1.3240
|1.2776
|2768
|2006.09.06 09:13
|sell
|1385
|0.04
|1.2825
|1.3241
|1.2799
|2769
|2006.09.06 13:27
|t/p
|1385
|0.04
|1.2799
|1.3241
|1.2799
|10.40
|9157.90
|2770
|2006.09.06 13:27
|close
|1384
|0.02
|1.2798
|1.3240
|1.2776
|0.92
|9158.82
|2771
|2006.09.06 13:27
|sell
|1386
|0.02
|1.2798
|1.3236
|1.2772
|2772
|2006.09.06 15:50
|close
|1386
|0.02
|1.2773
|1.3236
|1.2772
|5.00
|9163.82
|2773
|2006.09.06 15:51
|sell
|1387
|0.02
|1.2772
|1.3210
|1.2746
|2774
|2006.09.06 16:19
|sell
|1388
|0.04
|1.2794
|1.3210
|1.2768
|2775
|2006.09.06 23:59
|sell
|1389
|0.08
|1.2818
|1.3212
|1.2792
|2776
|2006.09.07 10:44
|close
|1387
|0.02
|1.2793
|1.3210
|1.2746
|-3.85
|9159.97
|2777
|2006.09.07 10:44
|close
|1389
|0.08
|1.2793
|1.3212
|1.2792
|21.42
|9181.39
|2778
|2006.09.07 10:44
|close
|1388
|0.04
|1.2792
|1.3210
|1.2768
|1.51
|9182.90
|2779
|2006.09.07 10:44
|sell
|1390
|0.02
|1.2792
|1.3230
|1.2766
|2780
|2006.09.07 12:36
|t/p
|1390
|0.02
|1.2766
|1.3230
|1.2766
|5.20
|9188.10
|2781
|2006.09.07 12:36
|sell
|1391
|0.02
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|2782
|2006.09.07 13:07
|close
|1391
|0.02
|1.2736
|1.3199
|1.2735
|5.00
|9193.10
|2783
|2006.09.07 13:07
|sell
|1392
|0.02
|1.2733
|1.3171
|1.2707
|2784
|2006.09.07 14:50
|close
|1392
|0.02
|1.2708
|1.3171
|1.2707
|5.00
|9198.10
|2785
|2006.09.07 14:50
|sell
|1393
|0.02
|1.2710
|1.3148
|1.2684
|2786
|2006.09.07 16:02
|sell
|1394
|0.04
|1.2734
|1.3150
|1.2708
|2787
|2006.09.07 18:00
|sell
|1395
|0.08
|1.2762
|1.3156
|1.2736
|2788
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1395
|0.08
|1.2736
|1.3156
|1.2736
|20.80
|9218.90
|2789
|2006.09.07 18:00
|close
|1393
|0.02
|1.2727
|1.3148
|1.2684
|-3.40
|9215.50
|2790
|2006.09.07 18:00
|close
|1394
|0.04
|1.2722
|1.3150
|1.2708
|4.80
|9220.30
|2791
|2006.09.07 18:00
|sell
|1396
|0.02
|1.2725
|1.3163
|1.2699
|2792
|2006.09.07 18:00
|sell
|1397
|0.04
|1.2795
|1.3211
|1.2769
|2793
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1397
|0.04
|1.2769
|1.3211
|1.2769
|10.40
|9230.70
|2794
|2006.09.07 18:00
|sell
|1398
|0.04
|1.2747
|1.3163
|1.2721
|2795
|2006.09.08 02:47
|close
|1396
|0.02
|1.2722
|1.3163
|1.2699
|0.72
|9231.41
|2796
|2006.09.08 02:48
|close
|1398
|0.04
|1.2722
|1.3163
|1.2721
|10.24
|9241.65
|2797
|2006.09.08 02:48
|sell
|1399
|0.02
|1.2721
|1.3159
|1.2695
|2798
|2006.09.08 14:36
|t/p
|1399
|0.02
|1.2695
|1.3159
|1.2695
|5.20
|9246.85
|2799
|2006.09.08 14:36
|sell
|1400
|0.02
|1.2688
|1.3126
|1.2662
|2800
|2006.09.08 16:15
|t/p
|1400
|0.02
|1.2662
|1.3126
|1.2662
|5.20
|9252.05
|2801
|2006.09.08 16:15
|sell
|1401
|0.02
|1.2659
|1.3097
|1.2633
|2802
|2006.09.11 06:56
|sell
|1402
|0.04
|1.2681
|1.3097
|1.2655
|2803
|2006.09.11 10:04
|sell
|1403
|0.08
|1.2704
|1.3098
|1.2678
|2804
|2006.09.11 11:49
|sell
|1404
|0.16
|1.2728
|1.3100
|1.2702
|2805
|2006.09.11 16:02
|close
|1401
|0.02
|1.2703
|1.3097
|1.2633
|-8.68
|9243.37
|2806
|2006.09.11 16:02
|close
|1403
|0.08
|1.2703
|1.3098
|1.2678
|0.80
|9244.17
|2807
|2006.09.11 16:02
|t/p
|1404
|0.16
|1.2702
|1.3100
|1.2702
|41.60
|9285.77
|2808
|2006.09.11 16:02
|close
|1402
|0.04
|1.2701
|1.3097
|1.2655
|-8.00
|9277.77
|2809
|2006.09.11 16:02
|sell
|1405
|0.02
|1.2700
|1.3138
|1.2674
|2810
|2006.09.12 07:12
|sell
|1406
|0.04
|1.2723
|1.3139
|1.2697
|2811
|2006.09.12 14:33
|close
|1405
|0.02
|1.2698
|1.3138
|1.2674
|0.52
|9278.29
|2812
|2006.09.12 14:33
|close
|1406
|0.04
|1.2697
|1.3139
|1.2697
|10.40
|9288.69
|2813
|2006.09.12 14:33
|sell
|1407
|0.02
|1.2700
|1.3138
|1.2674
|2814
|2006.09.12 14:34
|sell
|1408
|0.04
|1.2728
|1.3144
|1.2702
|2815
|2006.09.12 14:34
|t/p
|1408
|0.04
|1.2702
|1.3144
|1.2702
|10.40
|9299.09
|2816
|2006.09.12 14:34
|close
|1407
|0.02
|1.2702
|1.3138
|1.2674
|-0.40
|9298.69
|2817
|2006.09.12 14:34
|sell
|1409
|0.02
|1.2686
|1.3124
|1.2660
|2818
|2006.09.12 14:44
|sell
|1410
|0.04
|1.2709
|1.3125
|1.2683
|2819
|2006.09.12 16:13
|t/p
|1410
|0.04
|1.2683
|1.3125
|1.2683
|10.40
|9309.09
|2820
|2006.09.12 16:13
|close
|1409
|0.02
|1.2681
|1.3124
|1.2660
|1.00
|9310.09
|2821
|2006.09.12 16:13
|sell
|1411
|0.02
|1.2680
|1.3118
|1.2654
|2822
|2006.09.13 17:47
|sell
|1412
|0.04
|1.2702
|1.3118
|1.2676
|2823
|2006.09.14 13:15
|sell
|1413
|0.08
|1.2724
|1.3118
|1.2698
|2824
|2006.09.14 14:31
|t/p
|1413
|0.08
|1.2698
|1.3118
|1.2698
|20.80
|9330.89
|2825
|2006.09.14 14:31
|close
|1411
|0.02
|1.2698
|1.3118
|1.2654
|-3.13
|9327.76
|2826
|2006.09.14 14:31
|sell
|1414
|0.04
|1.2739
|1.3155
|1.2713
|2827
|2006.09.14 14:32
|t/p
|1414
|0.04
|1.2713
|1.3155
|1.2713
|10.40
|9338.16
|2828
|2006.09.14 14:32
|close
|1412
|0.04
|1.2713
|1.3118
|1.2676
|-3.69
|9334.47
|2829
|2006.09.14 14:32
|sell
|1415
|0.02
|1.2714
|1.3152
|1.2688
|2830
|2006.09.14 14:34
|sell
|1416
|0.04
|1.2737
|1.3153
|1.2711
|2831
|2006.09.14 14:37
|close
|1415
|0.02
|1.2712
|1.3152
|1.2688
|0.40
|9334.87
|2832
|2006.09.14 14:37
|close
|1416
|0.04
|1.2711
|1.3153
|1.2711
|10.40
|9345.27
|2833
|2006.09.14 14:37
|sell
|1417
|0.02
|1.2712
|1.3150
|1.2686
|2834
|2006.09.14 16:55
|sell
|1418
|0.04
|1.2735
|1.3151
|1.2709
|2835
|2006.09.15 09:55
|close
|1417
|0.02
|1.2710
|1.3150
|1.2686
|0.52
|9345.78
|2836
|2006.09.15 09:55
|close
|1418
|0.04
|1.2710
|1.3151
|1.2709
|10.24
|9356.02
|2837
|2006.09.15 09:55
|sell
|1419
|0.02
|1.2708
|1.3146
|1.2682
|2838
|2006.09.15 13:12
|close
|1419
|0.02
|1.2682
|1.3146
|1.2682
|5.20
|9361.22
|2839
|2006.09.15 13:12
|sell
|1420
|0.02
|1.2681
|1.3119
|1.2655
|2840
|2006.09.15 15:33
|t/p
|1420
|0.02
|1.2655
|1.3119
|1.2655
|5.20
|9366.42
|2841
|2006.09.15 15:33
|sell
|1421
|0.02
|1.2653
|1.3091
|1.2627
|2842
|2006.09.18 08:21
|sell
|1422
|0.04
|1.2675
|1.3091
|1.2649
|2843
|2006.09.18 15:01
|sell
|1423
|0.08
|1.2711
|1.3105
|1.2685
|2844
|2006.09.18 15:01
|t/p
|1423
|0.08
|1.2685
|1.3105
|1.2685
|20.80
|9387.22
|2845
|2006.09.18 15:01
|close
|1421
|0.02
|1.2685
|1.3091
|1.2627
|-6.28
|9380.94
|2846
|2006.09.18 15:01
|close
|1422
|0.04
|1.2677
|1.3091
|1.2649
|-0.80
|9380.14
|2847
|2006.09.18 15:01
|sell
|1424
|0.02
|1.2683
|1.3121
|1.2657
|2848
|2006.09.18 21:21
|sell
|1425
|0.04
|1.2707
|1.3123
|1.2681
|2849
|2006.09.19 09:53
|t/p
|1425
|0.04
|1.2681
|1.3123
|1.2681
|10.64
|9390.77
|2850
|2006.09.19 09:53
|close
|1424
|0.02
|1.2681
|1.3121
|1.2657
|0.52
|9391.29
|2851
|2006.09.19 09:53
|sell
|1426
|0.02
|1.2677
|1.3115
|1.2651
|2852
|2006.09.19 14:31
|sell
|1427
|0.04
|1.2702
|1.3118
|1.2676
|2853
|2006.09.19 14:36
|t/p
|1427
|0.04
|1.2676
|1.3118
|1.2676
|10.40
|9401.69
|2854
|2006.09.19 14:36
|close
|1426
|0.02
|1.2675
|1.3115
|1.2651
|0.40
|9402.09
|2855
|2006.09.19 14:36
|sell
|1428
|0.02
|1.2673
|1.3111
|1.2647
|2856
|2006.09.19 14:51
|sell
|1429
|0.04
|1.2698
|1.3114
|1.2672
|2857
|2006.09.19 17:22
|close
|1428
|0.02
|1.2673
|1.3111
|1.2647
|0.00
|9402.09
|2858
|2006.09.19 17:22
|t/p
|1429
|0.04
|1.2672
|1.3114
|1.2672
|10.40
|9412.49
|2859
|2006.09.19 17:22
|sell
|1430
|0.02
|1.2670
|1.3108
|1.2644
|2860
|2006.09.20 16:01
|sell
|1431
|0.04
|1.2692
|1.3108
|1.2666
|2861
|2006.09.21 02:48
|sell
|1432
|0.08
|1.2715
|1.3109
|1.2689
|2862
|2006.09.21 09:43
|sell
|1433
|0.16
|1.2739
|1.3111
|1.2713
|2863
|2006.09.21 16:21
|close
|1430
|0.02
|1.2714
|1.3108
|1.2644
|-8.33
|9404.16
|2864
|2006.09.21 16:21
|close
|1432
|0.08
|1.2714
|1.3109
|1.2689
|0.80
|9404.96
|2865
|2006.09.21 16:22
|close
|1431
|0.04
|1.2714
|1.3108
|1.2666
|-8.09
|9396.87
|2866
|2006.09.21 16:22
|close
|1433
|0.16
|1.2714
|1.3111
|1.2713
|40.00
|9436.87
|2867
|2006.09.21 16:22
|sell
|1434
|0.02
|1.2713
|1.3151
|1.2687
|2868
|2006.09.21 18:00
|sell
|1435
|0.04
|1.2738
|1.3154
|1.2712
|2869
|2006.09.21 18:03
|sell
|1436
|0.08
|1.2761
|1.3155
|1.2735
|2870
|2006.09.21 18:03
|sell
|1437
|0.16
|1.2790
|1.3162
|1.2764
|2871
|2006.09.21 18:03
|t/p
|1437
|0.16
|1.2764
|1.3162
|1.2764
|41.60
|9478.47
|2872
|2006.09.21 18:03
|close
|1434
|0.02
|1.2759
|1.3151
|1.2687
|-9.20
|9469.27
|2873
|2006.09.21 18:03
|close
|1436
|0.08
|1.2759
|1.3155
|1.2735
|1.60
|9470.87
|2874
|2006.09.21 18:04
|close
|1435
|0.04
|1.2758
|1.3154
|1.2712
|-8.00
|9462.87
|2875
|2006.09.21 18:04
|sell
|1438
|0.02
|1.2756
|1.3194
|1.2730
|2876
|2006.09.21 18:15
|sell
|1439
|0.04
|1.2790
|1.3206
|1.2764
|2877
|2006.09.22 09:21
|sell
|1440
|0.08
|1.2814
|1.3208
|1.2788
|2878
|2006.09.24 07:22
|close
|1438
|0.02
|1.2789
|1.3194
|1.2730
|-6.48
|9456.39
|2879
|2006.09.24 07:22
|close
|1440
|0.08
|1.2789
|1.3208
|1.2788
|20.00
|9476.39
|2880
|2006.09.24 17:22
|close
|1439
|0.04
|1.2789
|1.3206
|1.2764
|0.64
|9477.03
|2881
|2006.09.24 17:30
|sell
|1441
|0.02
|1.2786
|1.3224
|1.2760
|2882
|2006.09.25 06:10
|sell
|1442
|0.04
|1.2810
|1.3226
|1.2784
|2883
|2006.09.25 09:55
|close
|1441
|0.02
|1.2785
|1.3224
|1.2760
|0.32
|9477.34
|2884
|2006.09.25 09:55
|close
|1442
|0.04
|1.2784
|1.3226
|1.2784
|10.40
|9487.74
|2885
|2006.09.25 09:55
|sell
|1443
|0.02
|1.2785
|1.3223
|1.2759
|2886
|2006.09.25 15:33
|t/p
|1443
|0.02
|1.2759
|1.3223
|1.2759
|5.20
|9492.94
|2887
|2006.09.25 15:33
|sell
|1444
|0.02
|1.2757
|1.3195
|1.2731
|2888
|2006.09.26 09:12
|close
|1444
|0.02
|1.2732
|1.3195
|1.2731
|5.12
|9498.06
|2889
|2006.09.26 09:12
|sell
|1445
|0.02
|1.2728
|1.3166
|1.2702
|2890
|2006.09.26 10:01
|sell
|1446
|0.04
|1.2752
|1.3168
|1.2726
|2891
|2006.09.26 10:47
|close
|1445
|0.02
|1.2727
|1.3166
|1.2702
|0.20
|9498.26
|2892
|2006.09.26 10:47
|t/p
|1446
|0.04
|1.2726
|1.3168
|1.2726
|10.40
|9508.66
|2893
|2006.09.26 10:47
|sell
|1447
|0.02
|1.2723
|1.3161
|1.2697
|2894
|2006.09.26 12:00
|close
|1447
|0.02
|1.2697
|1.3161
|1.2697
|5.20
|9513.86
|2895
|2006.09.26 12:00
|sell
|1448
|0.02
|1.2695
|1.3133
|1.2669
|2896
|2006.09.26 16:07
|close
|1448
|0.02
|1.2670
|1.3133
|1.2669
|5.00
|9518.86
|2897
|2006.09.26 16:07
|sell
|1449
|0.02
|1.2670
|1.3108
|1.2644
|2898
|2006.09.26 17:54
|sell
|1450
|0.04
|1.2694
|1.3110
|1.2668
|2899
|2006.09.28 01:56
|sell
|1451
|0.08
|1.2716
|1.3110
|1.2690
|2900
|2006.09.28 14:37
|close
|1449
|0.02
|1.2690
|1.3108
|1.2644
|-3.53
|9515.33
|2901
|2006.09.28 14:37
|close
|1451
|0.08
|1.2690
|1.3110
|1.2690
|20.80
|9536.13
|2902
|2006.09.28 14:37
|close
|1450
|0.04
|1.2690
|1.3110
|1.2668
|2.54
|9538.68
|2903
|2006.09.28 14:37
|sell
|1452
|0.02
|1.2691
|1.3129
|1.2665
|2904
|2006.09.28 20:48
|sell
|1453
|0.04
|1.2714
|1.3130
|1.2688
|2905
|2006.09.29 08:40
|t/p
|1453
|0.04
|1.2688
|1.3130
|1.2688
|10.64
|9549.31
|2906
|2006.09.29 08:40
|close
|1452
|0.02
|1.2688
|1.3129
|1.2665
|0.72
|9550.03
|2907
|2006.09.29 08:40
|sell
|1454
|0.02
|1.2685
|1.3123
|1.2659
|2908
|2006.09.29 10:07
|t/p
|1454
|0.02
|1.2659
|1.3123
|1.2659
|5.20
|9555.23
|2909
|2006.09.29 10:07
|sell
|1455
|0.02
|1.2657
|1.3095
|1.2631
|2910
|2006.09.29 17:03
|sell
|1456
|0.04
|1.2681
|1.3097
|1.2655
|2911
|2006.09.29 17:03
|sell
|1457
|0.08
|1.2713
|1.3107
|1.2687
|2912
|2006.09.29 17:03
|t/p
|1457
|0.08
|1.2687
|1.3107
|1.2687
|20.80
|9576.03
|2913
|2006.09.29 17:31
|sell
|1458
|0.08
|1.2705
|1.3099
|1.2679
|2914
|2006.10.01 15:20
|t/p
|1458
|0.08
|1.2679
|1.3099
|1.2679
|20.80
|9596.83
|2915
|2006.10.01 15:20
|close
|1455
|0.02
|1.2678
|1.3095
|1.2631
|-4.20
|9592.63
|2916
|2006.10.01 15:52
|close
|1456
|0.04
|1.2679
|1.3097
|1.2655
|0.80
|9593.43
|2917
|2006.10.01 16:22
|sell
|1459
|0.02
|1.2676
|1.3114
|1.2650
|2918
|2006.10.02 12:15
|sell
|1460
|0.04
|1.2699
|1.3115
|1.2673
|2919
|2006.10.02 15:32
|sell
|1461
|0.08
|1.2721
|1.3115
|1.2695
|2920
|2006.10.02 15:53
|sell
|1462
|0.16
|1.2745
|1.3117
|1.2719
|2921
|2006.10.04 03:46
|close
|1459
|0.02
|1.2719
|1.3114
|1.2650
|-8.25
|9585.19
|2922
|2006.10.04 03:46
|close
|1461
|0.08
|1.2719
|1.3115
|1.2695
|2.54
|9587.73
|2923
|2006.10.04 03:46
|t/p
|1462
|0.16
|1.2719
|1.3117
|1.2719
|43.49
|9631.22
|2924
|2006.10.04 03:46
|close
|1460
|0.04
|1.2719
|1.3115
|1.2673
|-7.53
|9623.69
|2925
|2006.10.04 03:46
|sell
|1463
|0.02
|1.2718
|1.3156
|1.2692
|2926
|2006.10.04 10:47
|close
|1463
|0.02
|1.2693
|1.3156
|1.2692
|5.00
|9628.69
|2927
|2006.10.04 10:47
|sell
|1464
|0.02
|1.2691
|1.3129
|1.2665
|2928
|2006.10.04 16:02
|sell
|1465
|0.04
|1.2722
|1.3138
|1.2696
|2929
|2006.10.04 16:02
|t/p
|1465
|0.04
|1.2696
|1.3138
|1.2696
|10.40
|9639.09
|2930
|2006.10.04 18:39
|sell
|1466
|0.04
|1.2728
|1.3144
|1.2702
|2931
|2006.10.04 18:39
|t/p
|1466
|0.04
|1.2702
|1.3144
|1.2702
|10.40
|9649.49
|2932
|2006.10.04 18:39
|close
|1464
|0.02
|1.2697
|1.3129
|1.2665
|-1.20
|9648.29
|2933
|2006.10.04 18:40
|sell
|1467
|0.02
|1.2694
|1.3132
|1.2668
|2934
|2006.10.04 21:38
|sell
|1468
|0.04
|1.2716
|1.3132
|1.2690
|2935
|2006.10.05 14:57
|close
|1467
|0.02
|1.2691
|1.3132
|1.2668
|0.95
|9649.24
|2936
|2006.10.05 14:59
|t/p
|1468
|0.04
|1.2690
|1.3132
|1.2690
|11.11
|9660.35
|2937
|2006.10.05 14:59
|sell
|1469
|0.02
|1.2688
|1.3126
|1.2662
|2938
|2006.10.06 14:31
|sell
|1470
|0.04
|1.2713
|1.3129
|1.2687
|2939
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1470
|0.04
|1.2687
|1.3129
|1.2687
|10.40
|9670.75
|2940
|2006.10.06 14:31
|close
|1469
|0.02
|1.2682
|1.3126
|1.2662
|1.32
|9672.07
|2941
|2006.10.06 14:31
|sell
|1471
|0.02
|1.2706
|1.3144
|1.2680
|2942
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1471
|0.02
|1.2680
|1.3144
|1.2680
|5.20
|9677.27
|2943
|2006.10.06 14:31
|sell
|1472
|0.02
|1.2675
|1.3113
|1.2649
|2944
|2006.10.06 14:31
|sell
|1473
|0.04
|1.2699
|1.3115
|1.2673
|2945
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1473
|0.04
|1.2673
|1.3115
|1.2673
|10.40
|9687.67
|2946
|2006.10.06 14:31
|close
|1472
|0.02
|1.2668
|1.3113
|1.2649
|1.40
|9689.07
|2947
|2006.10.06 14:31
|sell
|1474
|0.02
|1.2713
|1.3151
|1.2687
|2948
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1474
|0.02
|1.2687
|1.3151
|1.2687
|5.20
|9694.27
|2949
|2006.10.06 14:31
|sell
|1475
|0.02
|1.2661
|1.3099
|1.2635
|2950
|2006.10.06 14:31
|sell
|1476
|0.04
|1.2696
|1.3112
|1.2670
|2951
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1476
|0.04
|1.2670
|1.3112
|1.2670
|10.40
|9704.67
|2952
|2006.10.06 14:32
|close
|1475
|0.02
|1.2660
|1.3099
|1.2635
|0.20
|9704.87
|2953
|2006.10.06 14:32
|sell
|1477
|0.02
|1.2663
|1.3101
|1.2637
|2954
|2006.10.06 14:32
|sell
|1478
|0.04
|1.2713
|1.3129
|1.2687
|2955
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1478
|0.04
|1.2687
|1.3129
|1.2687
|10.40
|9715.27
|2956
|2006.10.06 14:32
|sell
|1479
|0.04
|1.2702
|1.3118
|1.2676
|2957
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1479
|0.04
|1.2676
|1.3118
|1.2676
|10.40
|9725.67
|2958
|2006.10.06 14:32
|close
|1477
|0.02
|1.2660
|1.3101
|1.2637
|0.60
|9726.27
|2959
|2006.10.06 14:33
|sell
|1480
|0.02
|1.2663
|1.3101
|1.2637
|2960
|2006.10.06 14:34
|t/p
|1480
|0.02
|1.2637
|1.3101
|1.2637
|5.20
|9731.47
|2961
|2006.10.06 14:34
|sell
|1481
|0.02
|1.2633
|1.3071
|1.2607
|2962
|2006.10.06 14:35
|sell
|1482
|0.04
|1.2657
|1.3073
|1.2631
|2963
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1482
|0.04
|1.2631
|1.3073
|1.2631
|10.40
|9741.87
|2964
|2006.10.06 14:35
|close
|1481
|0.02
|1.2630
|1.3071
|1.2607
|0.60
|9742.47
|2965
|2006.10.06 14:35
|sell
|1483
|0.02
|1.2626
|1.3064
|1.2600
|2966
|2006.10.06 14:35
|sell
|1484
|0.04
|1.2662
|1.3078
|1.2636
|2967
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1484
|0.04
|1.2636
|1.3078
|1.2636
|10.40
|9752.87
|2968
|2006.10.06 14:35
|close
|1483
|0.02
|1.2630
|1.3064
|1.2600
|-0.80
|9752.07
|2969
|2006.10.06 14:35
|sell
|1485
|0.02
|1.2664
|1.3102
|1.2638
|2970
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1485
|0.02
|1.2638
|1.3102
|1.2638
|5.20
|9757.27
|2971
|2006.10.06 14:35
|sell
|1486
|0.02
|1.2621
|1.3059
|1.2595
|2972
|2006.10.06 14:36
|sell
|1487
|0.04
|1.2648
|1.3064
|1.2622
|2973
|2006.10.06 14:36
|t/p
|1487
|0.04
|1.2622
|1.3064
|1.2622
|10.40
|9767.67
|2974
|2006.10.06 14:36
|close
|1486
|0.02
|1.2622
|1.3059
|1.2595
|-0.20
|9767.47
|2975
|2006.10.06 14:36
|sell
|1488
|0.02
|1.2626
|1.3064
|1.2600
|2976
|2006.10.06 14:43
|sell
|1489
|0.04
|1.2650
|1.3066
|1.2624
|2977
|2006.10.06 14:53
|t/p
|1489
|0.04
|1.2624
|1.3066
|1.2624
|10.40
|9777.87
|2978
|2006.10.06 14:53
|close
|1488
|0.02
|1.2624
|1.3064
|1.2600
|0.40
|9778.27
|2979
|2006.10.06 14:53
|sell
|1490
|0.02
|1.2620
|1.3058
|1.2594
|2980
|2006.10.06 15:08
|t/p
|1490
|0.02
|1.2594
|1.3058
|1.2594
|5.20
|9783.47
|2981
|2006.10.06 15:08
|sell
|1491
|0.02
|1.2592
|1.3030
|1.2566
|2982
|2006.10.10 10:33
|t/p
|1491
|0.02
|1.2566
|1.3030
|1.2566
|5.44
|9788.91
|2983
|2006.10.10 10:33
|sell
|1492
|0.02
|1.2564
|1.3002
|1.2538
|2984
|2006.10.10 10:38
|sell
|1493
|0.04
|1.2591
|1.3007
|1.2565
|2985
|2006.10.10 10:38
|t/p
|1493
|0.04
|1.2565
|1.3007
|1.2565
|10.40
|9799.31
|2986
|2006.10.10 10:38
|close
|1492
|0.02
|1.2565
|1.3002
|1.2538
|-0.20
|9799.11
|2987
|2006.10.10 10:38
|sell
|1494
|0.02
|1.2563
|1.3001
|1.2537
|2988
|2006.10.10 10:38
|sell
|1495
|0.04
|1.2586
|1.3002
|1.2560
|2989
|2006.10.10 11:05
|t/p
|1495
|0.04
|1.2560
|1.3002
|1.2560
|10.40
|9809.51
|2990
|2006.10.10 11:05
|close
|1494
|0.02
|1.2559
|1.3001
|1.2537
|0.80
|9810.31
|2991
|2006.10.10 11:05
|sell
|1496
|0.02
|1.2561
|1.2999
|1.2535
|2992
|2006.10.10 13:18
|t/p
|1496
|0.02
|1.2535
|1.2999
|1.2535
|5.20
|9815.51
|2993
|2006.10.10 13:18
|sell
|1497
|0.02
|1.2533
|1.2971
|1.2507
|2994
|2006.10.11 12:24
|sell
|1498
|0.04
|1.2555
|1.2971
|1.2529
|2995
|2006.10.11 20:02
|t/p
|1498
|0.04
|1.2529
|1.2971
|1.2529
|10.40
|9825.91
|2996
|2006.10.11 20:02
|close
|1497
|0.02
|1.2528
|1.2971
|1.2507
|1.12
|9827.02
|2997
|2006.10.11 20:02
|sell
|1499
|0.02
|1.2533
|1.2971
|1.2507
|2998
|2006.10.11 20:32
|close
|1499
|0.02
|1.2508
|1.2971
|1.2507
|5.00
|9832.02
|2999
|2006.10.11 20:32
|sell
|1500
|0.02
|1.2507
|1.2945
|1.2481
|3000
|2006.10.11 20:53
|sell
|1501
|0.04
|1.2529
|1.2945
|1.2503
|3001
|2006.10.12 09:10
|sell
|1502
|0.08
|1.2555
|1.2949
|1.2529
|3002
|2006.10.12 13:31
|t/p
|1502
|0.08
|1.2529
|1.2949
|1.2529
|20.80
|9852.82
|3003
|2006.10.12 13:31
|close
|1500
|0.02
|1.2528
|1.2945
|1.2481
|-3.85
|9848.98
|3004
|2006.10.12 13:31
|close
|1501
|0.04
|1.2526
|1.2945
|1.2503
|1.91
|9850.89
|3005
|2006.10.12 13:31
|sell
|1503
|0.02
|1.2526
|1.2964
|1.2500
|3006
|2006.10.12 14:30
|sell
|1504
|0.04
|1.2557
|1.2973
|1.2531
|3007
|2006.10.12 14:30
|close
|1503
|0.02
|1.2531
|1.2964
|1.2500
|-1.00
|9849.89
|3008
|2006.10.12 14:30
|t/p
|1504
|0.04
|1.2531
|1.2973
|1.2531
|10.40
|9860.29
|3009
|2006.10.12 14:30
|sell
|1505
|0.02
|1.2516
|1.2954
|1.2490
|3010
|2006.10.12 14:30
|sell
|1506
|0.04
|1.2548
|1.2964
|1.2522
|3011
|2006.10.12 15:05
|t/p
|1506
|0.04
|1.2522
|1.2964
|1.2522
|10.40
|9870.69
|3012
|2006.10.12 15:05
|close
|1505
|0.02
|1.2522
|1.2954
|1.2490
|-1.20
|9869.49
|3013
|2006.10.12 15:05
|sell
|1507
|0.02
|1.2519
|1.2957
|1.2493
|3014
|2006.10.12 16:01
|sell
|1508
|0.04
|1.2542
|1.2958
|1.2516
|3015
|2006.10.13 00:07
|sell
|1509
|0.08
|1.2564
|1.2958
|1.2538
|3016
|2006.10.13 14:33
|t/p
|1509
|0.08
|1.2538
|1.2958
|1.2538
|20.80
|9890.29
|3017
|2006.10.13 14:33
|close
|1507
|0.02
|1.2535
|1.2957
|1.2493
|-3.08
|9887.20
|3018
|2006.10.13 14:33
|close
|1508
|0.04
|1.2533
|1.2958
|1.2516
|3.84
|9891.04
|3019
|2006.10.13 14:33
|sell
|1510
|0.02
|1.2534
|1.2972
|1.2508
|3020
|2006.10.13 16:02
|t/p
|1510
|0.02
|1.2508
|1.2972
|1.2508
|5.20
|9896.24
|3021
|2006.10.13 16:02
|sell
|1511
|0.02
|1.2506
|1.2944
|1.2480
|3022
|2006.10.16 14:43
|sell
|1512
|0.04
|1.2531
|1.2947
|1.2505
|3023
|2006.10.17 15:32
|sell
|1513
|0.08
|1.2554
|1.2948
|1.2528
|3024
|2006.10.18 14:42
|t/p
|1513
|0.08
|1.2528
|1.2948
|1.2528
|21.27
|9917.51
|3025
|2006.10.18 14:42
|close
|1511
|0.02
|1.2528
|1.2944
|1.2480
|-4.05
|9913.47
|3026
|2006.10.18 14:42
|close
|1512
|0.04
|1.2528
|1.2947
|1.2505
|1.67
|9915.14
|3027
|2006.10.18 14:42
|sell
|1514
|0.02
|1.2524
|1.2962
|1.2498
|3028
|2006.10.19 09:05
|sell
|1515
|0.04
|1.2546
|1.2962
|1.2520
|3029
|2006.10.19 11:02
|sell
|1516
|0.08
|1.2570
|1.2964
|1.2544
|3030
|2006.10.19 15:47
|sell
|1517
|0.16
|1.2592
|1.2964
|1.2566
|3031
|2006.10.19 18:00
|t/p
|1517
|0.16
|1.2566
|1.2964
|1.2566
|41.60
|9956.74
|3032
|2006.10.19 18:00
|close
|1514
|0.02
|1.2562
|1.2962
|1.2498
|-7.25
|9949.49
|3033
|2006.10.19 18:00
|close
|1516
|0.08
|1.2562
|1.2964
|1.2544
|6.40
|9955.89
|3034
|2006.10.19 18:00
|sell
|1518
|0.04
|1.2606
|1.3022
|1.2580
|3035
|2006.10.19 19:49
|sell
|1519
|0.08
|1.2628
|1.3022
|1.2602
|3036
|2006.10.20 12:00
|t/p
|1519
|0.08
|1.2602
|1.3022
|1.2602
|21.27
|9977.16
|3037
|2006.10.20 12:00
|close
|1515
|0.04
|1.2602
|1.2962
|1.2520
|-22.16
|9955.00
|3038
|2006.10.20 12:00
|close
|1518
|0.04
|1.2601
|1.3022
|1.2580
|2.24
|9957.24
|3039
|2006.10.20 12:00
|sell
|1520
|0.02
|1.2601
|1.3039
|1.2575
|3040
|2006.10.20 14:44
|sell
|1521
|0.04
|1.2623
|1.3039
|1.2597
|3041
|2006.10.23 08:20
|close
|1520
|0.02
|1.2597
|1.3039
|1.2575
|0.92
|9958.15
|3042
|2006.10.23 08:20
|t/p
|1521
|0.04
|1.2597
|1.3039
|1.2597
|10.64
|9968.79
|3043
|2006.10.23 08:20
|sell
|1522
|0.02
|1.2595
|1.3033
|1.2569
|3044
|2006.10.23 11:10
|close
|1522
|0.02
|1.2570
|1.3033
|1.2569
|5.00
|9973.79
|3045
|2006.10.23 11:10
|sell
|1523
|0.02
|1.2570
|1.3008
|1.2544
|3046
|2006.10.23 12:24
|close
|1523
|0.02
|1.2545
|1.3008
|1.2544
|5.00
|9978.79
|3047
|2006.10.23 12:24
|sell
|1524
|0.02
|1.2545
|1.2983
|1.2519
|3048
|2006.10.24 17:26
|sell
|1525
|0.04
|1.2567
|1.2983
|1.2541
|3049
|2006.10.25 12:43
|sell
|1526
|0.08
|1.2589
|1.2983
|1.2563
|3050
|2006.10.25 20:21
|sell
|1527
|0.16
|1.2614
|1.2986
|1.2588
|3051
|2006.10.25 20:31
|t/p
|1527
|0.16
|1.2588
|1.2986
|1.2588
|41.60
|10020.39
|3052
|2006.10.25 20:31
|close
|1524
|0.02
|1.2588
|1.2983
|1.2519
|-8.36
|10012.03
|3053
|2006.10.25 20:31
|close
|1526
|0.08
|1.2588
|1.2983
|1.2563
|0.80
|10012.83
|3054
|2006.10.25 20:31
|sell
|1528
|0.04
|1.2589
|1.3005
|1.2563
|3055
|2006.10.25 20:31
|close
|1525
|0.04
|1.2588
|1.2983
|1.2541
|-8.16
|10004.66
|3056
|2006.10.25 20:31
|close
|1528
|0.04
|1.2587
|1.3005
|1.2563
|0.80
|10005.46
|3057
|2006.10.25 20:31
|sell
|1529
|0.02
|1.2584
|1.3022
|1.2558
|3058
|2006.10.25 20:46
|sell
|1530
|0.04
|1.2607
|1.3023
|1.2581
|3059
|2006.10.26 04:09
|sell
|1531
|0.08
|1.2629
|1.3023
|1.2603
|3060
|2006.10.26 09:02
|sell
|1532
|0.16
|1.2651
|1.3023
|1.2625
|3061
|2006.10.26 16:37
|sell
|1533
|0.32
|1.2673
|1.3023
|1.2647
|3062
|2006.10.26 18:44
|sell
|1534
|0.64
|1.2696
|1.3024
|1.2670
|3063
|2006.10.27 11:15
|close
|1529
|0.02
|1.2671
|1.3022
|1.2558
|-16.93
|9988.53
|3064
|2006.10.27 11:15
|close
|1531
|0.08
|1.2671
|1.3023
|1.2603
|-33.13
|9955.41
|3065
|2006.10.27 11:15
|close
|1533
|0.32
|1.2671
|1.3023
|1.2647
|8.29
|9963.69
|3066
|2006.10.27 11:15
|close
|1530
|0.04
|1.2671
|1.3023
|1.2581
|-24.66
|9939.04
|3067
|2006.10.27 11:15
|close
|1534
|0.64
|1.2671
|1.3024
|1.2670
|163.78
|10102.81
|3068
|2006.10.27 11:16
|close
|1532
|0.16
|1.2670
|1.3023
|1.2625
|-29.46
|10073.36
|3069
|2006.10.27 11:16
|sell
|1535
|0.02
|1.2669
|1.3107
|1.2643
|3070
|2006.10.27 14:29
|sell
|1536
|0.04
|1.2692
|1.3108
|1.2666
|3071
|2006.10.27 14:31
|sell
|1537
|0.08
|1.2715
|1.3109
|1.2689
|3072
|2006.10.27 15:08
|sell
|1538
|0.16
|1.2738
|1.3110
|1.2712
|3073
|2006.10.30 08:22
|close
|1535
|0.02
|1.2712
|1.3107
|1.2643
|-8.48
|10064.88
|3074
|2006.10.30 08:22
|close
|1537
|0.08
|1.2712
|1.3109
|1.2689
|2.87
|10067.75
|3075
|2006.10.30 08:23
|close
|1536
|0.04
|1.2713
|1.3108
|1.2666
|-8.16
|10059.58
|3076
|2006.10.30 08:31
|close
|1538
|0.16
|1.2712
|1.3110
|1.2712
|42.54
|10102.13
|3077
|2006.10.30 08:31
|sell
|1539
|0.02
|1.2711
|1.3149
|1.2685
|3078
|2006.10.30 14:23
|sell
|1540
|0.04
|1.2733
|1.3149
|1.2707
|3079
|2006.10.30 15:33
|close
|1539
|0.02
|1.2708
|1.3149
|1.2685
|0.60
|10102.73
|3080
|2006.10.30 15:33
|t/p
|1540
|0.04
|1.2707
|1.3149
|1.2707
|10.40
|10113.13
|3081
|2006.10.30 15:33
|sell
|1541
|0.02
|1.2703
|1.3141
|1.2677
|3082
|2006.10.30 16:23
|sell
|1542
|0.04
|1.2726
|1.3142
|1.2700
|3083
|2006.10.31 09:27
|close
|1541
|0.02
|1.2701
|1.3141
|1.2677
|0.52
|10113.65
|3084
|2006.10.31 09:27
|close
|1542
|0.04
|1.2701
|1.3142
|1.2700
|10.24
|10123.88
|3085
|2006.10.31 09:28
|sell
|1543
|0.02
|1.2698
|1.3136
|1.2672
|3086
|2006.10.31 16:59
|sell
|1544
|0.04
|1.2720
|1.3136
|1.2694
|3087
|2006.10.31 17:08
|sell
|1545
|0.08
|1.2742
|1.3136
|1.2716
|3088
|2006.10.31 17:27
|sell
|1546
|0.16
|1.2765
|1.3137
|1.2739
|3089
|2006.11.01 17:03
|sell
|1547
|0.32
|1.2788
|1.3138
|1.2762
|3090
|2006.11.01 17:54
|t/p
|1547
|0.32
|1.2762
|1.3138
|1.2762
|83.20
|10207.08
|3091
|2006.11.01 17:54
|close
|1543
|0.02
|1.2762
|1.3136
|1.2672
|-12.68
|10194.40
|3092
|2006.11.01 17:54
|close
|1545
|0.08
|1.2762
|1.3136
|1.2716
|-15.53
|10178.87
|3093
|2006.11.01 17:54
|close
|1544
|0.04
|1.2760
|1.3136
|1.2694
|-15.76
|10163.11
|3094
|2006.11.01 17:54
|close
|1546
|0.16
|1.2761
|1.3137
|1.2739
|7.34
|10170.45
|3095
|2006.11.01 17:54
|sell
|1548
|0.02
|1.2761
|1.3199
|1.2735
|3096
|2006.11.02 18:35
|sell
|1549
|0.04
|1.2783
|1.3199
|1.2757
|3097
|2006.11.03 14:13
|close
|1548
|0.02
|1.2758
|1.3199
|1.2735
|1.07
|10171.52
|3098
|2006.11.03 14:13
|t/p
|1549
|0.04
|1.2757
|1.3199
|1.2757
|10.64
|10182.16
|3099
|2006.11.03 14:13
|sell
|1550
|0.02
|1.2754
|1.3192
|1.2728
|3100
|2006.11.03 14:30
|sell
|1551
|0.04
|1.2777
|1.3193
|1.2751
|3101
|2006.11.03 14:31
|close
|1550
|0.02
|1.2752
|1.3192
|1.2728
|0.40
|10182.56
|3102
|2006.11.03 14:31
|t/p
|1551
|0.04
|1.2751
|1.3193
|1.2751
|10.40
|10192.96
|3103
|2006.11.03 14:31
|sell
|1552
|0.02
|1.2721
|1.3159
|1.2695
|3104
|2006.11.03 14:31
|sell
|1553
|0.04
|1.2746
|1.3162
|1.2720
|3105
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1553
|0.04
|1.2720
|1.3162
|1.2720
|10.40
|10203.36
|3106
|2006.11.03 14:32
|close
|1552
|0.02
|1.2710
|1.3159
|1.2695
|2.20
|10205.56
|3107
|2006.11.03 14:32
|sell
|1554
|0.02
|1.2707
|1.3145
|1.2681
|3108
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1554
|0.02
|1.2681
|1.3145
|1.2681
|5.20
|10210.76
|3109
|2006.11.03 14:32
|sell
|1555
|0.02
|1.2679
|1.3117
|1.2653
|3110
|2006.11.03 14:32
|sell
|1556
|0.04
|1.2785
|1.3201
|1.2759
|3111
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1556
|0.04
|1.2759
|1.3201
|1.2759
|10.40
|10221.16
|3112
|2006.11.03 14:32
|sell
|1557
|0.04
|1.2716
|1.3132
|1.2690
|3113
|2006.11.03 14:33
|sell
|1558
|0.08
|1.2739
|1.3133
|1.2713
|3114
|2006.11.03 14:33
|t/p
|1558
|0.08
|1.2713
|1.3133
|1.2713
|20.80
|10241.96
|3115
|2006.11.03 14:33
|close
|1555
|0.02
|1.2713
|1.3117
|1.2653
|-6.80
|10235.16
|3116
|2006.11.03 14:36
|close
|1557
|0.04
|1.2713
|1.3132
|1.2690
|1.20
|10236.36
|3117
|2006.11.03 14:36
|sell
|1559
|0.02
|1.2712
|1.3150
|1.2686
|3118
|2006.11.03 14:54
|close
|1559
|0.02
|1.2687
|1.3150
|1.2686
|5.00
|10241.36
|3119
|2006.11.03 14:54
|sell
|1560
|0.02
|1.2687
|1.3125
|1.2661
|3120
|2006.11.03 16:00
|sell
|1561
|0.04
|1.2710
|1.3126
|1.2684
|3121
|2006.11.03 16:01
|t/p
|1561
|0.04
|1.2684
|1.3126
|1.2684
|10.40
|10251.76
|3122
|2006.11.03 16:01
|close
|1560
|0.02
|1.2683
|1.3125
|1.2661
|0.80
|10252.56
|3123
|2006.11.03 16:01
|sell
|1562
|0.02
|1.2679
|1.3117
|1.2653
|3124
|2006.11.03 16:10
|sell
|1563
|0.04
|1.2703
|1.3119
|1.2677
|3125
|2006.11.06 23:10
|sell
|1564
|0.08
|1.2725
|1.3119
|1.2699
|3126
|2006.11.07 05:16
|sell
|1565
|0.16
|1.2749
|1.3121
|1.2723
|3127
|2006.11.07 14:34
|sell
|1566
|0.32
|1.2772
|1.3122
|1.2746
|3128
|2006.11.07 15:11
|sell
|1567
|0.64
|1.2794
|1.3122
|1.2768
|3129
|2006.11.07 15:52
|sell
|1568
|1.28
|1.2817
|1.3123
|1.2791
|3130
|2006.11.07 20:18
|close
|1562
|0.02
|1.2792
|1.3117
|1.2653
|-22.36
|10230.20
|3131
|2006.11.07 20:18
|close
|1564
|0.08
|1.2792
|1.3119
|1.2699
|-53.13
|10177.07
|3132
|2006.11.07 20:18
|close
|1566
|0.32
|1.2792
|1.3122
|1.2746
|-64.00
|10113.07
|3133
|2006.11.07 20:18
|close
|1568
|1.28
|1.2792
|1.3123
|1.2791
|320.00
|10433.07
|3134
|2006.11.07 20:18
|close
|1563
|0.04
|1.2792
|1.3119
|1.2677
|-35.13
|10397.94
|3135
|2006.11.07 20:18
|close
|1567
|0.64
|1.2792
|1.3122
|1.2768
|12.80
|10410.74
|3136
|2006.11.07 20:18
|sell
|1569
|0.04
|1.2789
|1.3205
|1.2763
|3137
|2006.11.07 20:24
|close
|1565
|0.16
|1.2792
|1.3121
|1.2723
|-68.80
|10341.94
|3138
|2006.11.07 20:27
|close
|1569
|0.04
|1.2790
|1.3205
|1.2763
|-0.40
|10341.54
|3139
|2006.11.07 20:27
|sell
|1570
|0.02
|1.2790
|1.3228
|1.2764
|3140
|2006.11.07 21:11
|close
|1570
|0.02
|1.2764
|1.3228
|1.2764
|5.20
|10346.74
|3141
|2006.11.07 21:11
|sell
|1571
|0.02
|1.2765
|1.3203
|1.2739
|3142
|2006.11.08 09:59
|sell
|1572
|0.04
|1.2788
|1.3204
|1.2762
|3143
|2006.11.08 15:11
|close
|1571
|0.02
|1.2763
|1.3203
|1.2739
|0.52
|10347.26
|3144
|2006.11.08 15:12
|close
|1572
|0.04
|1.2763
|1.3204
|1.2762
|10.00
|10357.26
|3145
|2006.11.08 15:12
|sell
|1573
|0.02
|1.2760
|1.3198
|1.2734
|3146
|2006.11.09 08:58
|sell
|1574
|0.04
|1.2782
|1.3198
|1.2756
|3147
|2006.11.09 14:30
|sell
|1575
|0.08
|1.2848
|1.3242
|1.2822
|3148
|2006.11.09 14:30
|t/p
|1575
|0.08
|1.2822
|1.3242
|1.2822
|20.80
|10378.06
|3149
|2006.11.09 14:48
|close
|1573
|0.02
|1.2757
|1.3198
|1.2734
|0.95
|10379.01
|3150
|2006.11.09 14:48
|t/p
|1574
|0.04
|1.2756
|1.3198
|1.2756
|10.40
|10389.41
|3151
|2006.11.09 14:48
|sell
|1576
|0.02
|1.2754
|1.3192
|1.2728
|3152
|2006.11.09 15:06
|sell
|1577
|0.04
|1.2776
|1.3192
|1.2750
|3153
|2006.11.09 16:02
|sell
|1578
|0.08
|1.2799
|1.3193
|1.2773
|3154
|2006.11.09 17:27
|sell
|1579
|0.16
|1.2823
|1.3195
|1.2797
|3155
|2006.11.09 17:37
|sell
|1580
|0.32
|1.2847
|1.3197
|1.2821
|3156
|2006.11.09 20:58
|close
|1576
|0.02
|1.2822
|1.3192
|1.2728
|-13.60
|10375.81
|3157
|2006.11.09 20:58
|close
|1578
|0.08
|1.2822
|1.3193
|1.2773
|-18.40
|10357.41
|3158
|2006.11.09 20:58
|close
|1580
|0.32
|1.2822
|1.3197
|1.2821
|80.00
|10437.41
|3159
|2006.11.10 03:00
|sell
|1581
|0.08
|1.2845
|1.3239
|1.2819
|3160
|2006.11.10 08:32
|sell
|1582
|0.16
|1.2867
|1.3239
|1.2841
|3161
|2006.11.10 09:58
|sell
|1583
|0.32
|1.2889
|1.3239
|1.2863
|3162
|2006.11.10 14:11
|close
|1577
|0.04
|1.2864
|1.3192
|1.2750
|-34.96
|10402.45
|3163
|2006.11.10 14:11
|close
|1581
|0.08
|1.2864
|1.3239
|1.2819
|-15.20
|10387.25
|3164
|2006.11.10 14:11
|close
|1583
|0.32
|1.2864
|1.3239
|1.2863
|80.00
|10467.25
|3165
|2006.11.10 14:11
|close
|1579
|0.16
|1.2863
|1.3195
|1.2797
|-63.06
|10404.19
|3166
|2006.11.10 14:11
|close
|1582
|0.16
|1.2864
|1.3239
|1.2841
|4.80
|10408.99
|3167
|2006.11.10 14:11
|sell
|1584
|0.02
|1.2864
|1.3302
|1.2838
|3168
|2006.11.10 22:42
|t/p
|1584
|0.02
|1.2838
|1.3302
|1.2838
|5.20
|10414.19
|3169
|2006.11.10 22:42
|sell
|1585
|0.02
|1.2835
|1.3273
|1.2809
|3170
|2006.11.13 01:21
|sell
|1586
|0.04
|1.2857
|1.3273
|1.2831
|3171
|2006.11.13 13:05
|t/p
|1586
|0.04
|1.2831
|1.3273
|1.2831
|10.40
|10424.59
|3172
|2006.11.13 13:05
|close
|1585
|0.02
|1.2829
|1.3273
|1.2809
|1.32
|10425.91
|3173
|2006.11.13 13:05
|sell
|1587
|0.02
|1.2827
|1.3265
|1.2801
|3174
|2006.11.13 16:29
|close
|1587
|0.02
|1.2802
|1.3265
|1.2801
|5.00
|10430.91
|3175
|2006.11.13 16:29
|sell
|1588
|0.02
|1.2800
|1.3238
|1.2774
|3176
|2006.11.14 00:59
|sell
|1589
|0.04
|1.2823
|1.3239
|1.2797
|3177
|2006.11.14 14:31
|sell
|1590
|0.08
|1.2846
|1.3240
|1.2820
|3178
|2006.11.14 15:06
|sell
|1591
|0.16
|1.2869
|1.3241
|1.2843
|3179
|2006.11.14 15:41
|close
|1588
|0.02
|1.2843
|1.3238
|1.2774
|-8.48
|10422.43
|3180
|2006.11.14 15:41
|close
|1590
|0.08
|1.2843
|1.3240
|1.2820
|2.40
|10424.83
|3181
|2006.11.14 15:42
|close
|1589
|0.04
|1.2844
|1.3239
|1.2797
|-8.40
|10416.43
|3182
|2006.11.14 15:42
|close
|1591
|0.16
|1.2843
|1.3241
|1.2843
|41.60
|10458.03
|3183
|2006.11.14 15:42
|sell
|1592
|0.02
|1.2842
|1.3280
|1.2816
|3184
|2006.11.14 16:10
|close
|1592
|0.02
|1.2817
|1.3280
|1.2816
|5.00
|10463.03
|3185
|2006.11.14 16:10
|sell
|1593
|0.02
|1.2816
|1.3254
|1.2790
|3186
|2006.11.15 11:38
|close
|1593
|0.02
|1.2791
|1.3254
|1.2790
|5.12
|10468.15
|3187
|2006.11.15 11:38
|sell
|1594
|0.02
|1.2787
|1.3225
|1.2761
|3188
|2006.11.15 16:11
|sell
|1595
|0.04
|1.2809
|1.3225
|1.2783
|3189
|2006.11.15 23:08
|sell
|1596
|0.08
|1.2831
|1.3225
|1.2805
|3190
|2006.11.16 10:34
|t/p
|1596
|0.08
|1.2805
|1.3225
|1.2805
|22.22
|10490.36
|3191
|2006.11.16 10:34
|close
|1594
|0.02
|1.2804
|1.3225
|1.2761
|-3.05
|10487.32
|3192
|2006.11.16 10:34
|close
|1595
|0.04
|1.2804
|1.3225
|1.2783
|2.71
|10490.02
|3193
|2006.11.16 10:34
|sell
|1597
|0.02
|1.2803
|1.3241
|1.2777
|3194
|2006.11.16 14:30
|sell
|1598
|0.04
|1.2830
|1.3246
|1.2804
|3195
|2006.11.16 15:01
|close
|1597
|0.02
|1.2804
|1.3241
|1.2777
|-0.20
|10489.82
|3196
|2006.11.16 15:01
|t/p
|1598
|0.04
|1.2804
|1.3246
|1.2804
|10.40
|10500.22
|3197
|2006.11.16 15:01
|sell
|1599
|0.02
|1.2801
|1.3239
|1.2775
|3198
|2006.11.17 05:39
|close
|1599
|0.02
|1.2775
|1.3239
|1.2775
|5.32
|10505.54
|3199
|2006.11.17 05:40
|sell
|1600
|0.02
|1.2774
|1.3212
|1.2748
|3200
|2006.11.17 09:26
|sell
|1601
|0.04
|1.2796
|1.3212
|1.2770
|3201
|2006.11.17 12:44
|close
|1600
|0.02
|1.2770
|1.3212
|1.2748
|0.80
|10506.34
|3202
|2006.11.17 12:44
|t/p
|1601
|0.04
|1.2770
|1.3212
|1.2770
|10.40
|10516.74
|3203
|2006.11.17 12:44
|sell
|1602
|0.02
|1.2767
|1.3205
|1.2741
|3204
|2006.11.17 15:15
|sell
|1603
|0.04
|1.2789
|1.3205
|1.2763
|3205
|2006.11.17 16:01
|sell
|1604
|0.08
|1.2812
|1.3206
|1.2786
|3206
|2006.11.17 16:17
|sell
|1605
|0.16
|1.2834
|1.3206
|1.2808
|3207
|2006.11.20 17:55
|t/p
|1605
|0.16
|1.2808
|1.3206
|1.2808
|42.54
|10559.29
|3208
|2006.11.20 17:55
|close
|1602
|0.02
|1.2808
|1.3205
|1.2741
|-8.08
|10551.20
|3209
|2006.11.20 17:55
|close
|1604
|0.08
|1.2808
|1.3206
|1.2786
|3.67
|10554.88
|3210
|2006.11.20 17:55
|close
|1603
|0.04
|1.2809
|1.3205
|1.2763
|-7.76
|10547.11
|3211
|2006.11.20 17:55
|sell
|1606
|0.02
|1.2809
|1.3247
|1.2783
|3212
|2006.11.21 01:15
|sell
|1607
|0.04
|1.2839
|1.3255
|1.2813
|3213
|2006.11.21 05:41
|close
|1606
|0.02
|1.2813
|1.3247
|1.2783
|-0.68
|10546.43
|3214
|2006.11.21 05:42
|close
|1607
|0.04
|1.2813
|1.3255
|1.2813
|10.40
|10556.83
|3215
|2006.11.21 05:42
|sell
|1608
|0.02
|1.2812
|1.3250
|1.2786
|3216
|2006.11.21 20:24
|sell
|1609
|0.04
|1.2834
|1.3250
|1.2808
|3217
|2006.11.22 03:21
|sell
|1610
|0.08
|1.2859
|1.3253
|1.2833
|3218
|2006.11.22 13:11
|sell
|1611
|0.16
|1.2881
|1.3253
|1.2855
|3219
|2006.11.22 14:29
|sell
|1612
|0.32
|1.2904
|1.3254
|1.2878
|3220
|2006.11.22 15:52
|sell
|1613
|0.64
|1.2927
|1.3255
|1.2901
|3221
|2006.11.22 16:25
|sell
|1614
|1.28
|1.2951
|1.3257
|1.2925
|3222
|2006.11.22 18:33
|t/p
|1614
|1.28
|1.2925
|1.3257
|1.2925
|332.80
|10889.63
|3223
|2006.11.22 18:33
|close
|1608
|0.02
|1.2924
|1.3250
|1.2786
|-22.28
|10867.35
|3224
|2006.11.22 18:33
|close
|1610
|0.08
|1.2924
|1.3253
|1.2833
|-52.00
|10815.35
|3225
|2006.11.22 18:33
|close
|1612
|0.32
|1.2924
|1.3254
|1.2878
|-64.00
|10751.35
|3226
|2006.11.22 18:33
|close
|1609
|0.04
|1.2924
|1.3250
|1.2808
|-35.76
|10715.58
|3227
|2006.11.22 18:33
|close
|1613
|0.64
|1.2924
|1.3255
|1.2901
|19.20
|10734.78
|3228
|2006.11.22 18:33
|sell
|1615
|0.04
|1.2922
|1.3338
|1.2896
|3229
|2006.11.22 18:34
|close
|1611
|0.16
|1.2923
|1.3253
|1.2855
|-67.20
|10667.58
|3230
|2006.11.22 18:34
|close
|1615
|0.04
|1.2925
|1.3338
|1.2896
|-1.20
|10666.38
|3231
|2006.11.22 18:35
|sell
|1616
|0.02
|1.2924
|1.3362
|1.2898
|3232
|2006.11.22 22:33
|sell
|1617
|0.04
|1.2946
|1.3362
|1.2920
|3233
|2006.11.23 10:09
|sell
|1618
|0.08
|1.2968
|1.3362
|1.2942
|3234
|2006.11.23 22:00
|close
|1616
|0.02
|1.2942
|1.3362
|1.2898
|-3.25
|10663.14
|3235
|2006.11.23 22:00
|close
|1618
|0.08
|1.2942
|1.3362
|1.2942
|20.80
|10683.94
|3236
|2006.11.23 22:00
|close
|1617
|0.04
|1.2942
|1.3362
|1.2920
|2.31
|10686.25
|3237
|2006.11.23 22:00
|sell
|1619
|0.02
|1.2940
|1.3378
|1.2914
|3238
|2006.11.24 07:34
|sell
|1620
|0.04
|1.2962
|1.3378
|1.2936
|3239
|2006.11.24 09:26
|sell
|1621
|0.08
|1.2985
|1.3379
|1.2959
|3240
|2006.11.24 09:31
|sell
|1622
|0.16
|1.3009
|1.3381
|1.2983
|3241
|2006.11.24 09:33
|sell
|1623
|0.32
|1.3032
|1.3382
|1.3006
|3242
|2006.11.24 09:33
|sell
|1624
|0.64
|1.3058
|1.3386
|1.3032
|3243
|2006.11.24 09:34
|sell
|1625
|1.28
|1.3081
|1.3387
|1.3055
|3244
|2006.11.24 09:36
|t/p
|1625
|1.28
|1.3055
|1.3387
|1.3055
|332.80
|11019.05
|3245
|2006.11.24 09:36
|close
|1619
|0.02
|1.3054
|1.3378
|1.2914
|-22.68
|10996.36
|3246
|2006.11.24 09:36
|close
|1621
|0.08
|1.3054
|1.3379
|1.2959
|-55.20
|10941.16
|3247
|2006.11.24 09:36
|close
|1623
|0.32
|1.3054
|1.3382
|1.3006
|-70.40
|10870.76
|3248
|2006.11.24 09:36
|close
|1620
|0.04
|1.3049
|1.3378
|1.2936
|-34.80
|10835.96
|3249
|2006.11.24 09:36
|close
|1624
|0.64
|1.3049
|1.3386
|1.3032
|57.60
|10893.56
|3250
|2006.11.24 09:36
|sell
|1626
|0.04
|1.3048
|1.3464
|1.3022
|3251
|2006.11.24 09:36
|close
|1622
|0.16
|1.3051
|1.3381
|1.2983
|-67.20
|10826.36
|3252
|2006.11.24 09:36
|close
|1626
|0.04
|1.3052
|1.3464
|1.3022
|-1.60
|10824.76
|3253
|2006.11.24 09:36
|sell
|1627
|0.02
|1.3051
|1.3489
|1.3025
|3254
|2006.11.24 09:48
|sell
|1628
|0.04
|1.3076
|1.3492
|1.3050
|3255
|2006.11.24 11:32
|sell
|1629
|0.08
|1.3099
|1.3493
|1.3073
|3256
|2006.11.24 12:09
|close
|1627
|0.02
|1.3074
|1.3489
|1.3025
|-4.60
|10820.16
|3257
|2006.11.24 12:09
|close
|1629
|0.08
|1.3074
|1.3493
|1.3073
|20.00
|10840.16
|3258
|2006.11.24 12:09
|close
|1628
|0.04
|1.3073
|1.3492
|1.3050
|1.20
|10841.36
|3259
|2006.11.24 12:09
|sell
|1630
|0.02
|1.3074
|1.3512
|1.3048
|3260
|2006.11.24 13:07
|sell
|1631
|0.04
|1.3096
|1.3512
|1.3070
|3261
|2006.11.26 00:00
|sell
|1632
|0.08
|1.3145
|1.3539
|1.3119
|3262
|2006.11.27 06:26
|t/p
|1632
|0.08
|1.3119
|1.3539
|1.3119
|21.27
|10862.64
|3263
|2006.11.27 06:26
|close
|1630
|0.02
|1.3119
|1.3512
|1.3048
|-8.88
|10853.75
|3264
|2006.11.27 06:27
|close
|1631
|0.04
|1.3118
|1.3512
|1.3070
|-8.56
|10845.19
|3265
|2006.11.27 06:27
|sell
|1633
|0.02
|1.3116
|1.3554
|1.3090
|3266
|2006.11.27 09:59
|t/p
|1633
|0.02
|1.3090
|1.3554
|1.3090
|5.20
|10850.39
|3267
|2006.11.27 09:59
|sell
|1634
|0.02
|1.3088
|1.3526
|1.3062
|3268
|2006.11.27 10:22
|sell
|1635
|0.04
|1.3111
|1.3527
|1.3085
|3269
|2006.11.27 16:26
|sell
|1636
|0.08
|1.3134
|1.3528
|1.3108
|3270
|2006.11.28 10:07
|sell
|1637
|0.16
|1.3157
|1.3529
|1.3131
|3271
|2006.11.28 10:48
|t/p
|1637
|0.16
|1.3131
|1.3529
|1.3131
|41.60
|10891.99
|3272
|2006.11.28 10:48
|close
|1634
|0.02
|1.3131
|1.3526
|1.3062
|-8.48
|10883.51
|3273
|2006.11.28 10:48
|close
|1636
|0.08
|1.3131
|1.3528
|1.3108
|2.87
|10886.38
|3274
|2006.11.28 10:48
|close
|1635
|0.04
|1.3132
|1.3527
|1.3085
|-8.16
|10878.22
|3275
|2006.11.28 10:49
|sell
|1638
|0.02
|1.3129
|1.3567
|1.3103
|3276
|2006.11.28 12:01
|sell
|1639
|0.04
|1.3153
|1.3569
|1.3127
|3277
|2006.11.28 15:34
|sell
|1640
|0.08
|1.3176
|1.3570
|1.3150
|3278
|2006.11.28 17:01
|t/p
|1640
|0.08
|1.3150
|1.3570
|1.3150
|20.80
|10899.02
|3279
|2006.11.28 17:01
|close
|1638
|0.02
|1.3150
|1.3567
|1.3103
|-4.20
|10894.82
|3280
|2006.11.28 17:02
|close
|1639
|0.04
|1.3151
|1.3569
|1.3127
|0.80
|10895.62
|3281
|2006.11.28 17:02
|sell
|1641
|0.02
|1.3151
|1.3589
|1.3125
|3282
|2006.11.28 20:06
|sell
|1642
|0.04
|1.3175
|1.3591
|1.3149
|3283
|2006.11.28 20:17
|sell
|1643
|0.08
|1.3197
|1.3591
|1.3171
|3284
|2006.11.28 20:20
|t/p
|1643
|0.08
|1.3171
|1.3591
|1.3171
|20.80
|10916.42
|3285
|2006.11.28 20:20
|close
|1641
|0.02
|1.3169
|1.3589
|1.3125
|-3.60
|10912.82
|3286
|2006.11.28 20:20
|close
|1642
|0.04
|1.3170
|1.3591
|1.3149
|2.00
|10914.82
|3287
|2006.11.28 20:20
|sell
|1644
|0.02
|1.3169
|1.3607
|1.3143
|3288
|2006.11.28 20:36
|sell
|1645
|0.04
|1.3194
|1.3610
|1.3168
|3289
|2006.11.28 20:51
|t/p
|1645
|0.04
|1.3168
|1.3610
|1.3168
|10.40
|10925.22
|3290
|2006.11.28 20:51
|close
|1644
|0.02
|1.3168
|1.3607
|1.3143
|0.20
|10925.42
|3291
|2006.11.28 20:51
|sell
|1646
|0.02
|1.3165
|1.3603
|1.3139
|3292
|2006.11.28 21:30
|sell
|1647
|0.04
|1.3188
|1.3604
|1.3162
|3293
|2006.11.29 01:52
|sell
|1648
|0.08
|1.3211
|1.3605
|1.3185
|3294
|2006.11.29 07:34
|t/p
|1648
|0.08
|1.3185
|1.3605
|1.3185
|20.80
|10946.22
|3295
|2006.11.29 07:34
|close
|1646
|0.02
|1.3185
|1.3603
|1.3139
|-3.88
|10942.33
|3296
|2006.11.29 09:39
|close
|1647
|0.04
|1.3185
|1.3604
|1.3162
|1.44
|10943.77
|3297
|2006.11.29 09:39
|sell
|1649
|0.02
|1.3184
|1.3622
|1.3158
|3298
|2006.11.29 11:58
|t/p
|1649
|0.02
|1.3158
|1.3622
|1.3158
|5.20
|10948.97
|3299
|2006.11.29 11:58
|sell
|1650
|0.02
|1.3156
|1.3594
|1.3130
|3300
|2006.11.29 15:30
|close
|1650
|0.02
|1.3131
|1.3594
|1.3130
|5.00
|10953.97
|3301
|2006.11.29 15:30
|sell
|1651
|0.02
|1.3127
|1.3565
|1.3101
|3302
|2006.11.29 15:32
|sell
|1652
|0.04
|1.3153
|1.3569
|1.3127
|3303
|2006.11.29 17:00
|sell
|1653
|0.08
|1.3176
|1.3570
|1.3150
|3304
|2006.11.29 17:06
|t/p
|1653
|0.08
|1.3150
|1.3570
|1.3150
|20.80
|10974.77
|3305
|2006.11.29 17:06
|close
|1651
|0.02
|1.3148
|1.3565
|1.3101
|-4.20
|10970.57
|3306
|2006.11.29 17:06
|close
|1652
|0.04
|1.3148
|1.3569
|1.3127
|2.00
|10972.57
|3307
|2006.11.29 17:06
|sell
|1654
|0.02
|1.3137
|1.3575
|1.3111
|3308
|2006.11.29 17:10
|sell
|1655
|0.04
|1.3160
|1.3576
|1.3134
|3309
|2006.11.29 20:27
|close
|1654
|0.02
|1.3135
|1.3575
|1.3111
|0.40
|10972.97
|3310
|2006.11.30 09:02
|sell
|1656
|0.04
|1.3183
|1.3599
|1.3157
|3311
|2006.11.30 11:24
|sell
|1657
|0.08
|1.3206
|1.3600
|1.3180
|3312
|2006.11.30 17:04
|sell
|1658
|0.16
|1.3229
|1.3601
|1.3203
|3313
|2006.11.30 17:45
|sell
|1659
|0.32
|1.3252
|1.3602
|1.3226
|3314
|2006.12.01 09:46
|sell
|1660
|0.64
|1.3275
|1.3603
|1.3249
|3315
|2006.12.01 10:29
|t/p
|1660
|0.64
|1.3249
|1.3603
|1.3249
|166.40
|11139.37
|3316
|2006.12.01 10:29
|close
|1655
|0.04
|1.3249
|1.3576
|1.3134
|-34.66
|11104.71
|3317
|2006.12.01 10:29
|close
|1657
|0.08
|1.3249
|1.3600
|1.3180
|-33.93
|11070.79
|3318
|2006.12.01 10:29
|close
|1659
|0.32
|1.3249
|1.3602
|1.3226
|11.49
|11082.27
|3319
|2006.12.01 10:29
|close
|1656
|0.04
|1.3245
|1.3599
|1.3157
|-24.56
|11057.71
|3320
|2006.12.01 10:29
|close
|1658
|0.16
|1.3244
|1.3601
|1.3203
|-23.06
|11034.65
|3321
|2006.12.01 10:29
|sell
|1661
|0.02
|1.3243
|1.3681
|1.3217
|3322
|2006.12.01 16:14
|sell
|1662
|0.04
|1.3266
|1.3682
|1.3240
|3323
|2006.12.01 17:01
|sell
|1663
|0.08
|1.3290
|1.3684
|1.3264
|3324
|2006.12.01 17:02
|sell
|1664
|0.16
|1.3327
|1.3699
|1.3301
|3325
|2006.12.01 17:03
|t/p
|1664
|0.16
|1.3301
|1.3699
|1.3301
|41.60
|11076.25
|3326
|2006.12.01 17:03
|close
|1661
|0.02
|1.3301
|1.3681
|1.3217
|-11.60
|11064.65
|3327
|2006.12.01 17:03
|close
|1663
|0.08
|1.3301
|1.3684
|1.3264
|-8.80
|11055.85
|3328
|2006.12.01 17:03
|sell
|1665
|0.04
|1.3298
|1.3714
|1.3272
|3329
|2006.12.01 17:03
|close
|1662
|0.04
|1.3301
|1.3682
|1.3240
|-14.00
|11041.85
|3330
|2006.12.01 17:03
|close
|1665
|0.04
|1.3300
|1.3714
|1.3272
|-0.80
|11041.05
|3331
|2006.12.01 17:03
|sell
|1666
|0.02
|1.3299
|1.3737
|1.3273
|3332
|2006.12.01 17:28
|sell
|1667
|0.04
|1.3322
|1.3738
|1.3296
|3333
|2006.12.01 17:39
|sell
|1668
|0.08
|1.3347
|1.3741
|1.3321
|3334
|2006.12.01 18:13
|t/p
|1668
|0.08
|1.3321
|1.3741
|1.3321
|20.80
|11061.85
|3335
|2006.12.01 18:13
|close
|1666
|0.02
|1.3320
|1.3737
|1.3273
|-4.20
|11057.65
|3336
|2006.12.01 18:14
|close
|1667
|0.04
|1.3319
|1.3738
|1.3296
|1.20
|11058.85
|3337
|2006.12.01 18:14
|sell
|1669
|0.02
|1.3318
|1.3756
|1.3292
|3338
|2006.12.01 22:22
|sell
|1670
|0.04
|1.3341
|1.3757
|1.3315
|3339
|2006.12.03 22:52
|sell
|1671
|0.08
|1.3364
|1.3758
|1.3338
|3340
|2006.12.04 00:00
|t/p
|1671
|0.08
|1.3338
|1.3758
|1.3338
|21.27
|11080.13
|3341
|2006.12.04 00:00
|close
|1669
|0.02
|1.3334
|1.3756
|1.3292
|-3.08
|11077.04
|3342
|2006.12.04 00:01
|close
|1670
|0.04
|1.3335
|1.3757
|1.3315
|2.64
|11079.68
|3343
|2006.12.04 00:01
|sell
|1672
|0.02
|1.3332
|1.3770
|1.3306
|3344
|2006.12.04 00:55
|sell
|1673
|0.04
|1.3355
|1.3771
|1.3329
|3345
|2006.12.04 03:17
|t/p
|1673
|0.04
|1.3329
|1.3771
|1.3329
|10.40
|11090.08
|3346
|2006.12.04 03:17
|close
|1672
|0.02
|1.3329
|1.3770
|1.3306
|0.60
|11090.68
|3347
|2006.12.04 03:17
|sell
|1674
|0.02
|1.3326
|1.3764
|1.3300
|3348
|2006.12.04 10:02
|t/p
|1674
|0.02
|1.3300
|1.3764
|1.3300
|5.20
|11095.88
|3349
|2006.12.04 10:02
|sell
|1675
|0.02
|1.3298
|1.3736
|1.3272
|3350
|2006.12.04 14:16
|sell
|1676
|0.04
|1.3322
|1.3738
|1.3296
|3351
|2006.12.04 15:30
|close
|1675
|0.02
|1.3297
|1.3736
|1.3272
|0.20
|11096.08
|3352
|2006.12.04 15:31
|close
|1676
|0.04
|1.3297
|1.3738
|1.3296
|10.00
|11106.08
|3353
|2006.12.04 15:31
|sell
|1677
|0.02
|1.3296
|1.3734
|1.3270
|3354
|2006.12.04 17:44
|sell
|1678
|0.04
|1.3319
|1.3735
|1.3293
|3355
|2006.12.04 23:56
|sell
|1679
|0.08
|1.3342
|1.3736
|1.3316
|3356
|2006.12.05 09:35
|close
|1677
|0.02
|1.3317
|1.3734
|1.3270
|-4.08
|11102.00
|3357
|2006.12.05 09:35
|close
|1679
|0.08
|1.3317
|1.3736
|1.3316
|20.47
|11122.47
|3358
|2006.12.05 09:35
|close
|1678
|0.04
|1.3316
|1.3735
|1.3293
|1.44
|11123.91
|3359
|2006.12.05 09:35
|sell
|1680
|0.02
|1.3312
|1.3750
|1.3286
|3360
|2006.12.05 15:10
|sell
|1681
|0.04
|1.3335
|1.3751
|1.3309
|3361
|2006.12.05 15:30
|sell
|1682
|0.08
|1.3358
|1.3752
|1.3332
|3362
|2006.12.05 15:50
|close
|1680
|0.02
|1.3333
|1.3750
|1.3286
|-4.20
|11119.71
|3363
|2006.12.05 15:50
|close
|1682
|0.08
|1.3333
|1.3752
|1.3332
|20.00
|11139.71
|3364
|2006.12.05 15:50
|close
|1681
|0.04
|1.3332
|1.3751
|1.3309
|1.20
|11140.91
|3365
|2006.12.05 15:50
|sell
|1683
|0.02
|1.3326
|1.3764
|1.3300
|3366
|2006.12.05 17:01
|t/p
|1683
|0.02
|1.3300
|1.3764
|1.3300
|5.20
|11146.11
|3367
|2006.12.05 17:01
|sell
|1684
|0.02
|1.3298
|1.3736
|1.3272
|3368
|2006.12.05 17:02
|sell
|1685
|0.04
|1.3321
|1.3737
|1.3295
|3369
|2006.12.05 17:12
|t/p
|1685
|0.04
|1.3295
|1.3737
|1.3295
|10.40
|11156.51
|3370
|2006.12.05 17:12
|close
|1684
|0.02
|1.3294
|1.3736
|1.3272
|0.80
|11157.31
|3371
|2006.12.05 17:12
|sell
|1686
|0.02
|1.3296
|1.3734
|1.3270
|3372
|2006.12.05 18:10
|sell
|1687
|0.04
|1.3318
|1.3734
|1.3292
|3373
|2006.12.06 10:33
|close
|1686
|0.02
|1.3293
|1.3734
|1.3270
|0.72
|11158.02
|3374
|2006.12.06 10:33
|close
|1687
|0.04
|1.3293
|1.3734
|1.3292
|10.24
|11168.26
|3375
|2006.12.06 10:33
|sell
|1688
|0.02
|1.3292
|1.3730
|1.3266
|3376
|2006.12.06 11:39
|t/p
|1688
|0.02
|1.3266
|1.3730
|1.3266
|5.20
|11173.46
|3377
|2006.12.06 11:39
|sell
|1689
|0.02
|1.3262
|1.3700
|1.3236
|3378
|2006.12.06 12:57
|sell
|1690
|0.04
|1.3286
|1.3702
|1.3260
|3379
|2006.12.06 15:18
|t/p
|1690
|0.04
|1.3260
|1.3702
|1.3260
|10.40
|11183.86
|3380
|2006.12.06 15:18
|close
|1689
|0.02
|1.3260
|1.3700
|1.3236
|0.40
|11184.26
|3381
|2006.12.06 15:18
|sell
|1691
|0.02
|1.3256
|1.3694
|1.3230
|3382
|2006.12.06 16:12
|sell
|1692
|0.04
|1.3278
|1.3694
|1.3252
|3383
|2006.12.06 17:04
|sell
|1693
|0.08
|1.3301
|1.3695
|1.3275
|3384
|2006.12.08 09:38
|t/p
|1693
|0.08
|1.3275
|1.3695
|1.3275
|22.69
|11206.95
|3385
|2006.12.08 09:38
|close
|1691
|0.02
|1.3275
|1.3694
|1.3230
|-3.33
|11203.62
|3386
|2006.12.08 09:38
|close
|1692
|0.04
|1.3274
|1.3694
|1.3252
|2.54
|11206.16
|3387
|2006.12.08 09:38
|sell
|1694
|0.02
|1.3273
|1.3711
|1.3247
|3388
|2006.12.08 15:30
|t/p
|1694
|0.02
|1.3247
|1.3711
|1.3247
|5.20
|11211.36
|3389
|2006.12.08 15:30
|sell
|1695
|0.02
|1.3235
|1.3673
|1.3209
|3390
|2006.12.08 15:31
|sell
|1696
|0.04
|1.3258
|1.3674
|1.3232
|3391
|2006.12.08 15:31
|sell
|1697
|0.08
|1.3289
|1.3683
|1.3263
|3392
|2006.12.08 15:31
|t/p
|1697
|0.08
|1.3263
|1.3683
|1.3263
|20.80
|11232.16
|3393
|2006.12.08 15:31
|close
|1695
|0.02
|1.3255
|1.3673
|1.3209
|-4.00
|11228.16
|3394
|2006.12.08 15:31
|close
|1696
|0.04
|1.3256
|1.3674
|1.3232
|0.80
|11228.96
|3395
|2006.12.08 15:31
|sell
|1698
|0.02
|1.3253
|1.3691
|1.3227
|3396
|2006.12.08 15:31
|sell
|1699
|0.04
|1.3276
|1.3692
|1.3250
|3397
|2006.12.08 15:32
|t/p
|1699
|0.04
|1.3250
|1.3692
|1.3250
|10.40
|11239.36
|3398
|2006.12.08 15:32
|close
|1698
|0.02
|1.3247
|1.3691
|1.3227
|1.20
|11240.56
|3399
|2006.12.08 15:32
|sell
|1700
|0.02
|1.3243
|1.3681
|1.3217
|3400
|2006.12.08 15:34
|sell
|1701
|0.04
|1.3266
|1.3682
|1.3240
|3401
|2006.12.08 15:45
|sell
|1702
|0.08
|1.3292
|1.3686
|1.3266
|3402
|2006.12.08 15:45
|sell
|1703
|0.16
|1.3317
|1.3689
|1.3291
|3403
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1701
|0.04
|1.3240
|1.3682
|1.3240
|10.40
|11250.96
|3404
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1702
|0.08
|1.3266
|1.3686
|1.3266
|20.80
|11271.76
|3405
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1703
|0.16
|1.3291
|1.3689
|1.3291
|41.60
|11313.36
|3406
|2006.12.08 15:45
|close
|1700
|0.02
|1.3237
|1.3681
|1.3217
|1.20
|11314.56
|3407
|2006.12.08 15:45
|sell
|1704
|0.02
|1.3273
|1.3711
|1.3247
|3408
|2006.12.08 15:45
|sell
|1705
|0.04
|1.3314
|1.3730
|1.3288
|3409
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1705
|0.04
|1.3288
|1.3730
|1.3288
|10.40
|11324.96
|3410
|2006.12.08 15:45
|close
|1704
|0.02
|1.3278
|1.3711
|1.3247
|-1.00
|11323.96
|3411
|2006.12.08 15:45
|sell
|1706
|0.02
|1.3253
|1.3691
|1.3227
|3412
|2006.12.08 15:45
|sell
|1707
|0.04
|1.3317
|1.3733
|1.3291
|3413
|2006.12.08 15:46
|sell
|1708
|0.08
|1.3343
|1.3737
|1.3317
|3414
|2006.12.08 15:46
|t/p
|1708
|0.08
|1.3317
|1.3737
|1.3317
|20.80
|11344.76
|3415
|2006.12.08 15:53
|sell
|1709
|0.08
|1.3340
|1.3734
|1.3314
|3416
|2006.12.08 17:02
|sell
|1710
|0.16
|1.3363
|1.3735
|1.3337
|3417
|2006.12.08 17:13
|close
|1706
|0.02
|1.3338
|1.3691
|1.3227
|-17.00
|11327.76
|3418
|2006.12.08 17:13
|close
|1709
|0.08
|1.3338
|1.3734
|1.3314
|1.60
|11329.36
|3419
|2006.12.08 17:13
|close
|1707
|0.04
|1.3338
|1.3733
|1.3291
|-8.40
|11320.96
|3420
|2006.12.08 17:14
|t/p
|1710
|0.16
|1.3337
|1.3735
|1.3337
|41.60
|11362.56
|3421
|2006.12.08 17:14
|sell
|1711
|0.02
|1.3335
|1.3773
|1.3309
|3422
|2006.12.08 18:25
|t/p
|1711
|0.02
|1.3309
|1.3773
|1.3309
|5.20
|11367.76
|3423
|2006.12.08 18:25
|sell
|1712
|0.02
|1.3303
|1.3741
|1.3277
|3424
|2006.12.08 18:49
|t/p
|1712
|0.02
|1.3277
|1.3741
|1.3277
|5.20
|11372.96
|3425
|2006.12.08 18:49
|sell
|1713
|0.02
|1.3271
|1.3709
|1.3245
|3426
|2006.12.08 18:52
|t/p
|1713
|0.02
|1.3245
|1.3709
|1.3245
|5.20
|11378.16
|3427
|2006.12.08 18:52
|sell
|1714
|0.02
|1.3242
|1.3680
|1.3216
|3428
|2006.12.08 18:54
|t/p
|1714
|0.02
|1.3216
|1.3680
|1.3216
|5.20
|11383.36
|3429
|2006.12.08 18:54
|sell
|1715
|0.02
|1.3213
|1.3651
|1.3187
|3430
|2006.12.10 00:18
|t/p
|1715
|0.02
|1.3187
|1.3651
|1.3187
|5.20
|11388.56
|3431
|2006.12.10 00:18
|sell
|1716
|0.02
|1.3185
|1.3623
|1.3159
|3432
|2006.12.11 03:26
|t/p
|1716
|0.02
|1.3159
|1.3623
|1.3159
|5.32
|11393.88
|3433
|2006.12.11 03:26
|sell
|1717
|0.02
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|3434
|2006.12.11 04:19
|close
|1717
|0.02
|1.3132
|1.3595
|1.3131
|5.00
|11398.88
|3435
|2006.12.11 04:19
|sell
|1718
|0.02
|1.3131
|1.3569
|1.3105
|3436
|2006.12.11 05:29
|sell
|1719
|0.04
|1.3154
|1.3570
|1.3128
|3437
|2006.12.11 08:24
|sell
|1720
|0.08
|1.3176
|1.3570
|1.3150
|3438
|2006.12.11 09:48
|sell
|1721
|0.16
|1.3199
|1.3571
|1.3173
|3439
|2006.12.11 10:18
|sell
|1722
|0.32
|1.3222
|1.3572
|1.3196
|3440
|2006.12.11 10:45
|t/p
|1722
|0.32
|1.3196
|1.3572
|1.3196
|83.20
|11482.08
|3441
|2006.12.11 10:45
|close
|1718
|0.02
|1.3196
|1.3569
|1.3105
|-13.00
|11469.08
|3442
|2006.12.11 10:45
|close
|1720
|0.08
|1.3196
|1.3570
|1.3150
|-16.00
|11453.08
|3443
|2006.12.11 10:45
|close
|1719
|0.04
|1.3197
|1.3570
|1.3128
|-17.20
|11435.88
|3444
|2006.12.11 10:46
|close
|1721
|0.16
|1.3197
|1.3571
|1.3173
|3.20
|11439.08
|3445
|2006.12.11 10:47
|sell
|1723
|0.02
|1.3196
|1.3634
|1.3170
|3446
|2006.12.11 16:04
|sell
|1724
|0.04
|1.3219
|1.3635
|1.3193
|3447
|2006.12.11 17:01
|sell
|1725
|0.08
|1.3244
|1.3638
|1.3218
|3448
|2006.12.12 03:03
|sell
|1726
|0.16
|1.3267
|1.3639
|1.3241
|3449
|2006.12.12 07:50
|t/p
|1726
|0.16
|1.3241
|1.3639
|1.3241
|41.60
|11480.68
|3450
|2006.12.12 07:50
|close
|1723
|0.02
|1.3240
|1.3634
|1.3170
|-8.68
|11472.00
|3451
|2006.12.12 07:50
|close
|1725
|0.08
|1.3240
|1.3638
|1.3218
|3.67
|11475.67
|3452
|2006.12.12 07:50
|close
|1724
|0.04
|1.3241
|1.3635
|1.3193
|-8.56
|11467.11
|3453
|2006.12.12 07:50
|sell
|1727
|0.02
|1.3240
|1.3678
|1.3214
|3454
|2006.12.12 13:56
|close
|1727
|0.02
|1.3215
|1.3678
|1.3214
|5.00
|11472.11
|3455
|2006.12.12 13:56
|sell
|1728
|0.02
|1.3222
|1.3660
|1.3196
|3456
|2006.12.12 14:36
|sell
|1729
|0.04
|1.3245
|1.3661
|1.3219
|3457
|2006.12.12 19:14
|t/p
|1729
|0.04
|1.3219
|1.3661
|1.3219
|10.40
|11482.51
|3458
|2006.12.12 19:14
|close
|1728
|0.02
|1.3212
|1.3660
|1.3196
|2.00
|11484.51
|3459
|2006.12.12 19:14
|sell
|1730
|0.02
|1.3215
|1.3653
|1.3189
|3460
|2006.12.12 19:14
|sell
|1731
|0.04
|1.3239
|1.3655
|1.3213
|3461
|2006.12.12 19:15
|t/p
|1731
|0.04
|1.3213
|1.3655
|1.3213
|10.40
|11494.91
|3462
|2006.12.12 19:15
|close
|1730
|0.02
|1.3212
|1.3653
|1.3189
|0.60
|11495.51
|3463
|2006.12.12 19:15
|sell
|1732
|0.02
|1.3226
|1.3664
|1.3200
|3464
|2006.12.12 19:18
|sell
|1733
|0.04
|1.3250
|1.3666
|1.3224
|3465
|2006.12.12 19:21
|sell
|1734
|0.08
|1.3280
|1.3674
|1.3254
|3466
|2006.12.12 19:24
|close
|1732
|0.02
|1.3255
|1.3664
|1.3200
|-5.80
|11489.71
|3467
|2006.12.12 19:24
|close
|1734
|0.08
|1.3255
|1.3674
|1.3254
|20.00
|11509.71
|3468
|2006.12.12 19:24
|close
|1733
|0.04
|1.3254
|1.3666
|1.3224
|-1.60
|11508.11
|3469
|2006.12.12 19:24
|sell
|1735
|0.02
|1.3253
|1.3691
|1.3227
|3470
|2006.12.12 19:32
|sell
|1736
|0.04
|1.3277
|1.3693
|1.3251
|3471
|2006.12.13 13:30
|t/p
|1736
|0.04
|1.3251
|1.3693
|1.3251
|10.64
|11518.74
|3472
|2006.12.13 13:30
|close
|1735
|0.02
|1.3251
|1.3691
|1.3227
|0.52
|11519.26
|3473
|2006.12.13 13:30
|sell
|1737
|0.02
|1.3261
|1.3699
|1.3235
|3474
|2006.12.13 13:30
|t/p
|1737
|0.02
|1.3235
|1.3699
|1.3235
|5.20
|11524.46
|3475
|2006.12.13 13:30
|sell
|1738
|0.02
|1.3233
|1.3671
|1.3207
|3476
|2006.12.13 13:31
|sell
|1739
|0.04
|1.3286
|1.3702
|1.3260
|3477
|2006.12.13 13:31
|t/p
|1739
|0.04
|1.3260
|1.3702
|1.3260
|10.40
|11534.86
|3478
|2006.12.13 13:35
|t/p
|1738
|0.02
|1.3207
|1.3671
|1.3207
|5.20
|11540.06
|3479
|2006.12.13 13:35
|sell
|1740
|0.02
|1.3200
|1.3638
|1.3174
|3480
|2006.12.13 13:41
|sell
|1741
|0.04
|1.3223
|1.3639
|1.3197
|3481
|2006.12.13 14:36
|t/p
|1741
|0.04
|1.3197
|1.3639
|1.3197
|10.40
|11550.46
|3482
|2006.12.13 14:36
|close
|1740
|0.02
|1.3195
|1.3638
|1.3174
|1.00
|11551.46
|3483
|2006.12.13 14:36
|sell
|1742
|0.02
|1.3195
|1.3633
|1.3169
|3484
|2006.12.13 15:05
|sell
|1743
|0.04
|1.3217
|1.3633
|1.3191
|3485
|2006.12.13 18:05
|close
|1742
|0.02
|1.3192
|1.3633
|1.3169
|0.60
|11552.06
|3486
|2006.12.14 08:02
|sell
|1744
|0.04
|1.3241
|1.3657
|1.3215
|3487
|2006.12.14 11:08
|close
|1743
|0.04
|1.3216
|1.3633
|1.3191
|1.11
|11553.17
|3488
|2006.12.14 11:09
|close
|1744
|0.04
|1.3216
|1.3657
|1.3215
|10.00
|11563.17
|3489
|2006.12.14 11:09
|sell
|1745
|0.02
|1.3215
|1.3653
|1.3189
|3490
|2006.12.14 11:48
|t/p
|1745
|0.02
|1.3189
|1.3653
|1.3189
|5.20
|11568.37
|3491
|2006.12.14 11:48
|sell
|1746
|0.02
|1.3185
|1.3623
|1.3159
|3492
|2006.12.14 15:27
|t/p
|1746
|0.02
|1.3159
|1.3623
|1.3159
|5.20
|11573.57
|3493
|2006.12.14 15:27
|sell
|1747
|0.02
|1.3157
|1.3595
|1.3131
|3494
|2006.12.15 09:29
|t/p
|1747
|0.02
|1.3131
|1.3595
|1.3131
|5.32
|11578.89
|3495
|2006.12.15 09:29
|sell
|1748
|0.02
|1.3126
|1.3564
|1.3100
|3496
|2006.12.15 09:30
|t/p
|1748
|0.02
|1.3100
|1.3564
|1.3100
|5.20
|11584.09
|3497
|2006.12.15 09:30
|sell
|1749
|0.02
|1.3094
|1.3532
|1.3068
|3498
|2006.12.15 09:34
|sell
|1750
|0.04
|1.3116
|1.3532
|1.3090
|3499
|2006.12.15 13:26
|sell
|1751
|0.08
|1.3140
|1.3534
|1.3114
|3500
|2006.12.15 13:30
|sell
|1752
|0.16
|1.3166
|1.3538
|1.3140
|3501
|2006.12.15 14:36
|t/p
|1752
|0.16
|1.3140
|1.3538
|1.3140
|41.60
|11625.69
|3502
|2006.12.15 14:36
|close
|1749
|0.02
|1.3139
|1.3532
|1.3068
|-9.00
|11616.69
|3503
|2006.12.15 14:36
|close
|1751
|0.08
|1.3139
|1.3534
|1.3114
|0.80
|11617.49
|3504
|2006.12.15 14:36
|close
|1750
|0.04
|1.3138
|1.3532
|1.3090
|-8.80
|11608.69
|3505
|2006.12.15 14:37
|sell
|1753
|0.02
|1.3135
|1.3573
|1.3109
|3506
|2006.12.15 14:52
|t/p
|1753
|0.02
|1.3109
|1.3573
|1.3109
|5.20
|11613.89
|3507
|2006.12.15 14:52
|sell
|1754
|0.02
|1.3102
|1.3540
|1.3076
|3508
|2006.12.15 14:52
|sell
|1755
|0.04
|1.3127
|1.3543
|1.3101
|3509
|2006.12.15 15:02
|t/p
|1755
|0.04
|1.3101
|1.3543
|1.3101
|10.40
|11624.29
|3510
|2006.12.15 15:02
|close
|1754
|0.02
|1.3101
|1.3540
|1.3076
|0.20
|11624.49
|3511
|2006.12.15 15:02
|sell
|1756
|0.02
|1.3101
|1.3539
|1.3075
|3512
|2006.12.15 15:07
|close
|1756
|0.02
|1.3076
|1.3539
|1.3075
|5.00
|11629.49
|3513
|2006.12.15 15:07
|sell
|1757
|0.02
|1.3075
|1.3513
|1.3049
|3514
|2006.12.15 15:43
|sell
|1758
|0.04
|1.3099
|1.3515
|1.3073
|3515
|2006.12.15 17:30
|close
|1757
|0.02
|1.3074
|1.3513
|1.3049
|0.20
|11629.69
|3516
|2006.12.15 17:31
|close
|1758
|0.04
|1.3074
|1.3515
|1.3073
|10.00
|11639.69
|3517
|2006.12.15 17:31
|sell
|1759
|0.02
|1.3073
|1.3511
|1.3047
|3518
|2006.12.18 00:54
|sell
|1760
|0.04
|1.3095
|1.3511
|1.3069
|3519
|2006.12.18 13:37
|sell
|1761
|0.08
|1.3118
|1.3512
|1.3092
|3520
|2006.12.18 14:49
|close
|1759
|0.02
|1.3093
|1.3511
|1.3047
|-3.88
|11635.81
|3521
|2006.12.18 14:49
|close
|1761
|0.08
|1.3093
|1.3512
|1.3092
|20.00
|11655.81
|3522
|2006.12.18 14:49
|close
|1760
|0.04
|1.3091
|1.3511
|1.3069
|1.60
|11657.41
|3523
|2006.12.18 14:49
|sell
|1762
|0.02
|1.3087
|1.3525
|1.3061
|3524
|2006.12.18 15:07
|t/p
|1762
|0.02
|1.3061
|1.3525
|1.3061
|5.20
|11662.61
|3525
|2006.12.18 15:07
|sell
|1763
|0.02
|1.3058
|1.3496
|1.3032
|3526
|2006.12.18 18:16
|sell
|1764
|0.04
|1.3083
|1.3499
|1.3057
|3527
|2006.12.19 01:15
|sell
|1765
|0.08
|1.3106
|1.3500
|1.3080
|3528
|2006.12.19 08:08
|sell
|1766
|0.16
|1.3131
|1.3503
|1.3105
|3529
|2006.12.19 09:00
|sell
|1767
|0.32
|1.3154
|1.3504
|1.3128
|3530
|2006.12.19 13:31
|t/p
|1767
|0.32
|1.3128
|1.3504
|1.3128
|83.20
|11745.81
|3531
|2006.12.19 13:31
|close
|1763
|0.02
|1.3128
|1.3496
|1.3032
|-13.88
|11731.92
|3532
|2006.12.19 13:31
|close
|1765
|0.08
|1.3128
|1.3500
|1.3080
|-17.60
|11714.32
|3533
|2006.12.19 13:31
|close
|1764
|0.04
|1.3126
|1.3499
|1.3057
|-16.96
|11697.36
|3534
|2006.12.19 13:31
|close
|1766
|0.16
|1.3119
|1.3503
|1.3105
|19.20
|11716.56
|3535
|2006.12.19 13:31
|sell
|1768
|0.02
|1.3128
|1.3566
|1.3102
|3536
|2006.12.19 13:33
|sell
|1769
|0.04
|1.3151
|1.3567
|1.3125
|3537
|2006.12.19 14:43
|sell
|1770
|0.08
|1.3175
|1.3569
|1.3149
|3538
|2006.12.19 16:56
|sell
|1771
|0.16
|1.3197
|1.3569
|1.3171
|3539
|2006.12.20 00:58
|sell
|1772
|0.32
|1.3220
|1.3570
|1.3194
|3540
|2006.12.20 06:37
|sell
|1773
|0.64
|1.3243
|1.3571
|1.3217
|3541
|2006.12.20 07:49
|t/p
|1773
|0.64
|1.3217
|1.3571
|1.3217
|166.40
|11882.96
|3542
|2006.12.20 07:49
|close
|1768
|0.02
|1.3217
|1.3566
|1.3102
|-17.68
|11865.28
|3543
|2006.12.20 07:49
|close
|1770
|0.08
|1.3217
|1.3569
|1.3149
|-33.13
|11832.15
|3544
|2006.12.20 07:49
|close
|1772
|0.32
|1.3217
|1.3570
|1.3194
|9.60
|11841.75
|3545
|2006.12.20 07:49
|close
|1769
|0.04
|1.3217
|1.3567
|1.3125
|-26.16
|11815.59
|3546
|2006.12.20 07:49
|close
|1771
|0.16
|1.3216
|1.3569
|1.3171
|-29.46
|11786.13
|3547
|2006.12.20 07:49
|sell
|1774
|0.02
|1.3215
|1.3653
|1.3189
|3548
|2006.12.20 15:37
|t/p
|1774
|0.02
|1.3189
|1.3653
|1.3189
|5.20
|11791.33
|3549
|2006.12.20 15:37
|sell
|1775
|0.02
|1.3187
|1.3625
|1.3161
|3550
|2006.12.20 17:53
|t/p
|1775
|0.02
|1.3161
|1.3625
|1.3161
|5.20
|11796.53
|3551
|2006.12.20 17:53
|sell
|1776
|0.02
|1.3159
|1.3597
|1.3133
|3552
|2006.12.20 23:17
|sell
|1777
|0.04
|1.3182
|1.3598
|1.3156
|3553
|2006.12.21 07:44
|sell
|1778
|0.08
|1.3205
|1.3599
|1.3179
|3554
|2006.12.21 10:40
|t/p
|1778
|0.08
|1.3179
|1.3599
|1.3179
|20.80
|11817.33
|3555
|2006.12.21 10:40
|close
|1776
|0.02
|1.3179
|1.3597
|1.3133
|-3.65
|11813.68
|3556
|2006.12.21 10:40
|close
|1777
|0.04
|1.3175
|1.3598
|1.3156
|3.51
|11817.19
|3557
|2006.12.21 10:40
|sell
|1779
|0.02
|1.3176
|1.3614
|1.3150
|3558
|2006.12.21 13:37
|t/p
|1779
|0.02
|1.3150
|1.3614
|1.3150
|5.20
|11822.39
|3559
|2006.12.21 13:37
|sell
|1780
|0.02
|1.3148
|1.3586
|1.3122
|3560
|2006.12.21 13:47
|sell
|1781
|0.04
|1.3171
|1.3587
|1.3145
|3561
|2006.12.21 14:34
|t/p
|1781
|0.04
|1.3145
|1.3587
|1.3145
|10.40
|11832.79
|3562
|2006.12.21 14:34
|close
|1780
|0.02
|1.3144
|1.3586
|1.3122
|0.80
|11833.59
|3563
|2006.12.21 14:34
|sell
|1782
|0.02
|1.3145
|1.3583
|1.3119
|3564
|2006.12.21 16:01
|sell
|1783
|0.04
|1.3168
|1.3584
|1.3142
|3565
|2006.12.22 04:04
|sell
|1784
|0.08
|1.3191
|1.3585
|1.3165
|3566
|2006.12.22 14:58
|t/p
|1784
|0.08
|1.3165
|1.3585
|1.3165
|20.80
|11854.39
|3567
|2006.12.22 14:58
|close
|1782
|0.02
|1.3164
|1.3583
|1.3119
|-3.68
|11850.71
|3568
|2006.12.22 14:58
|close
|1783
|0.04
|1.3163
|1.3584
|1.3142
|2.24
|11852.95
|3569
|2006.12.22 14:58
|sell
|1785
|0.02
|1.3167
|1.3605
|1.3141
|3570
|2006.12.22 16:40
|t/p
|1785
|0.02
|1.3141
|1.3605
|1.3141
|5.20
|11858.15
|3571
|2006.12.22 16:40
|sell
|1786
|0.02
|1.3139
|1.3577
|1.3113
|3572
|2006.12.22 17:01
|close
|1786
|0.02
|1.3114
|1.3577
|1.3113
|5.00
|11863.15
|3573
|2006.12.22 17:01
|sell
|1787
|0.02
|1.3113
|1.3551
|1.3087
|3574
|2006.12.22 19:01
|sell
|1788
|0.04
|1.3136
|1.3552
|1.3110
|3575
|2006.12.26 17:35
|close
|1787
|0.02
|1.3111
|1.3551
|1.3087
|0.64
|11863.78
|3576
|2006.12.26 17:52
|t/p
|1788
|0.04
|1.3110
|1.3552
|1.3110
|10.87
|11874.65
|3577
|2006.12.26 17:52
|sell
|1789
|0.02
|1.3108
|1.3546
|1.3082
|3578
|2006.12.27 02:36
|sell
|1790
|0.04
|1.3131
|1.3547
|1.3105
|3579
|2006.12.27 06:12
|sell
|1791
|0.08
|1.3156
|1.3550
|1.3130
|3580
|2006.12.27 15:01
|close
|1789
|0.02
|1.3131
|1.3546
|1.3082
|-4.48
|11870.17
|3581
|2006.12.27 15:01
|close
|1791
|0.08
|1.3131
|1.3550
|1.3130
|20.00
|11890.17
|3582
|2006.12.27 15:29
|close
|1790
|0.04
|1.3131
|1.3547
|1.3105
|0.00
|11890.17
|3583
|2006.12.27 15:29
|sell
|1792
|0.02
|1.3131
|1.3569
|1.3105
|3584
|2006.12.28 11:23
|sell
|1793
|0.04
|1.3154
|1.3570
|1.3128
|3585
|2006.12.28 12:53
|sell
|1794
|0.08
|1.3176
|1.3570
|1.3150
|3586
|2006.12.28 13:37
|sell
|1795
|0.16
|1.3199
|1.3571
|1.3173
|3587
|2006.12.28 14:57
|t/p
|1795
|0.16
|1.3173
|1.3571
|1.3173
|41.60
|11931.77
|3588
|2006.12.28 14:57
|close
|1792
|0.02
|1.3173
|1.3569
|1.3105
|-8.05
|11923.73
|3589
|2006.12.28 14:57
|close
|1794
|0.08
|1.3173
|1.3570
|1.3150
|2.40
|11926.13
|3590
|2006.12.28 14:57
|close
|1793
|0.04
|1.3171
|1.3570
|1.3128
|-6.80
|11919.33
|3591
|2006.12.28 14:57
|sell
|1796
|0.02
|1.3171
|1.3609
|1.3145
|3592
|2006.12.28 15:01
|t/p
|1796
|0.02
|1.3145
|1.3609
|1.3145
|5.20
|11924.53
|3593
|2006.12.28 15:01
|sell
|1797
|0.02
|1.3137
|1.3575
|1.3111
|3594
|2006.12.28 15:01
|sell
|1798
|0.04
|1.3162
|1.3578
|1.3136
|3595
|2006.12.28 15:01
|t/p
|1798
|0.04
|1.3136
|1.3578
|1.3136
|10.40
|11934.93
|3596
|2006.12.28 16:49
|sell
|1799
|0.04
|1.3160
|1.3576
|1.3134
|3597
|2006.12.29 07:14
|sell
|1800
|0.08
|1.3183
|1.3577
|1.3157
|3598
|2006.12.29 14:22
|t/p
|1800
|0.08
|1.3157
|1.3577
|1.3157
|20.80
|11955.73
|3599
|2006.12.29 14:22
|close
|1797
|0.02
|1.3156
|1.3575
|1.3111
|-3.68
|11952.04
|3600
|2006.12.29 14:22
|close
|1799
|0.04
|1.3156
|1.3576
|1.3134
|1.84
|11953.88
|3601
|2006.12.29 14:22
|sell
|1801
|0.02
|1.3156
|1.3594
|1.3130
|3602
|2006.12.29 14:55
|sell
|1802
|0.04
|1.3181
|1.3597
|1.3155
|3603
|2006.12.29 16:31
|sell
|1803
|0.08
|1.3204
|1.3598
|1.3178
|3604
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|1803
|0.08
|1.3200
|1.3598
|1.3178
|3.20
|11957.08
|3605
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|1802
|0.04
|1.3200
|1.3597
|1.3155
|-7.60
|11949.48
|3606
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|1801
|0.02
|1.3200
|1.3594
|1.3130
|-8.80
|11940.68