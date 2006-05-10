Strategy Tester Report
V2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.04 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.01.04 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=26; Multiplier=2; D=22; MaxTrades=20; SL=20;
Bars in test4717Ticks modelled1164035Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit8940.68Gross profit15178.74Gross loss-6238.06
Profit factor2.43Expected payoff4.96
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown417.91 (11.74%)Relative drawdown11.74% (417.91)
Total trades1803Short positions (won %)1803 (71.27%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)1285 (71.27%)Loss trades (% of total)518 (28.73%)
Largestprofit trade488.80loss trade-119.14
Averageprofit trade11.81loss trade-12.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (71.12)consecutive losses (loss in money)7 (-417.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)514.52 (4)consecutive loss (count of losses)-417.92 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 00:00sell10.011.20321.24701.2006
22006.01.04 03:07sell20.021.20551.24711.2029
32006.01.04 04:12sell30.041.20791.24731.2053
42006.01.04 07:53t/p30.041.20531.24731.205310.403010.40
52006.01.04 07:53close10.011.20521.24701.2006-2.003008.40
62006.01.04 07:53close20.021.20531.24711.20290.403008.80
72006.01.04 07:53sell40.011.20531.24911.2027
82006.01.04 10:19sell50.021.20811.24971.2055
92006.01.04 11:35t/p50.021.20551.24971.20555.203014.00
102006.01.04 11:35close40.011.20551.24911.2027-0.203013.80
112006.01.04 11:35sell60.011.20541.24921.2028
122006.01.04 13:26sell70.021.20771.24931.2051
132006.01.04 13:36sell80.041.21011.24951.2075
142006.01.04 14:18close60.011.20761.24921.2028-2.203011.60
152006.01.04 14:18close80.041.20761.24951.207510.003021.60
162006.01.04 14:18close70.021.20761.24931.20510.203021.80
172006.01.04 14:19sell90.011.20731.25111.2047
182006.01.04 14:39sell100.021.20951.25111.2069
192006.01.04 15:50t/p100.021.20691.25111.20695.203027.00
202006.01.04 15:50close90.011.20691.25111.20470.403027.40
212006.01.04 15:50sell110.011.20661.25041.2040
222006.01.04 16:03sell120.021.20881.25041.2062
232006.01.04 18:23sell130.041.21121.25061.2086
242006.01.04 19:01sell140.081.21351.25071.2109
252006.01.04 23:55t/p140.081.21091.25071.210920.803048.20
262006.01.04 23:55close110.011.21081.25041.2040-4.203044.00
272006.01.04 23:55close130.041.21081.25061.20861.603045.60
282006.01.04 23:56close120.021.21091.25041.2062-4.203041.40
292006.01.04 23:56sell150.011.21071.25451.2081
302006.01.05 11:50t/p150.011.20811.25451.20812.783044.18
312006.01.05 11:50sell160.011.20761.25141.2050
322006.01.05 13:50sell170.021.20981.25141.2072
332006.01.05 14:31t/p170.021.20721.25141.20725.203049.38
342006.01.05 14:31close160.011.20711.25141.20500.503049.88
352006.01.05 14:32sell180.011.209451.25331.2069
362006.01.06 01:32sell190.021.21181.25341.2092
372006.01.06 02:35t/p190.021.20921.25341.20925.203055.08
382006.01.06 02:35close180.011.20921.25331.20690.313055.39
392006.01.06 02:36sell200.011.209051.25291.2065
402006.01.06 07:00sell210.021.21141.25301.2088
412006.01.06 07:00t/p210.021.20881.25301.20885.203060.59
422006.01.06 14:30sell220.021.21231.25391.2097
432006.01.06 14:36close200.011.20981.25291.2065-0.753059.84
442006.01.06 14:36t/p220.021.20971.25391.20975.203065.04
452006.01.06 14:36sell230.011.20921.25301.2066
462006.01.06 14:38sell240.021.21161.25321.2090
472006.01.06 14:47sell250.041.21381.25321.2112
482006.01.06 14:50sell260.081.21621.25341.2136
492006.01.06 15:40t/p260.081.21361.25341.213620.803085.84
502006.01.06 15:40close230.011.21341.25301.2066-4.203081.64
512006.01.06 15:40close250.041.21341.25321.21121.603083.24
522006.01.06 15:40close240.021.21361.25321.2090-4.003079.24
532006.01.06 15:40sell270.011.21321.25701.2106
542006.01.06 15:54sell280.021.21561.25721.2130
552006.01.06 17:12t/p280.021.21301.25721.21305.203084.44
562006.01.06 17:12close270.011.21281.25701.21060.403084.84
572006.01.06 17:12sell290.011.21301.25681.2104
582006.01.06 18:01sell300.021.21531.25691.2127
592006.01.09 07:52t/p300.021.21271.25691.21275.323090.15
602006.01.09 07:52close290.011.21261.25681.21040.463090.61
612006.01.09 07:53sell310.011.21261.25641.2100
622006.01.09 09:35close310.011.21001.25641.21002.603093.21
632006.01.09 09:35sell320.011.21001.25381.2074
642006.01.09 10:13t/p320.011.20741.25381.20742.603095.81
652006.01.09 10:13sell330.011.20711.25091.2045
662006.01.09 11:02sell340.021.20931.25091.2067
672006.01.09 16:00t/p340.021.20671.25091.20675.203101.01
682006.01.09 16:00close330.011.20671.25091.20450.403101.41
692006.01.09 16:00sell350.011.20681.25061.2042
702006.01.09 18:37sell360.021.20901.25061.2064
712006.01.10 01:04close350.011.20651.25061.20420.363101.77
722006.01.10 01:04t/p360.021.20641.25061.20645.323107.09
732006.01.10 01:04sell370.011.20621.25001.2036
742006.01.10 09:36sell380.021.20861.25021.2060
752006.01.10 11:59sell390.041.21081.25021.2082
762006.01.10 13:12t/p390.041.20821.25021.208210.403117.49
772006.01.10 13:12close370.011.20821.25001.2036-2.003115.49
782006.01.10 13:12close380.021.20821.25021.20600.803116.29
792006.01.10 13:12sell400.011.20801.25181.2054
802006.01.10 14:32t/p400.011.20541.25181.20542.603118.89
812006.01.10 14:32sell410.011.20521.24901.2026
822006.01.10 16:03sell420.021.20741.24901.2048
832006.01.11 09:41t/p420.021.20481.24901.20485.323124.21
842006.01.11 09:41close410.011.20481.24901.20260.463124.67
852006.01.11 09:41sell430.011.20461.24841.2020
862006.01.11 11:40sell440.021.20681.24841.2042
872006.01.11 13:29sell450.041.20931.24871.2067
882006.01.11 15:52sell460.081.21151.24871.2089
892006.01.11 18:05sell470.161.21381.24881.2112
902006.01.12 10:11sell480.321.21611.24891.2135
912006.01.12 11:04t/p480.321.21351.24891.213583.203207.87
922006.01.12 11:04close430.011.21351.24841.2020-8.723199.14
932006.01.12 11:04close450.041.21351.24871.2067-16.093183.05
942006.01.12 11:04close470.161.21351.24881.21127.633190.68
952006.01.12 11:05close440.021.21341.24841.2042-12.853177.84
962006.01.12 11:05sell490.021.21381.25541.2112
972006.01.12 13:01close460.081.21351.24871.2089-14.583163.25
982006.01.12 13:01close490.021.21331.25541.21121.003164.25
992006.01.12 13:01sell500.011.21311.25691.2105
1002006.01.12 14:15t/p500.011.21051.25691.21052.603166.85
1012006.01.12 14:15sell510.011.21001.25381.2074
1022006.01.12 14:36sell520.021.21231.25391.2097
1032006.01.12 14:55t/p520.021.20971.25391.20975.203172.05
1042006.01.12 14:55close510.011.20961.25381.20740.403172.45
1052006.01.12 14:55sell530.011.20921.25301.2066
1062006.01.12 15:01t/p530.011.20661.25301.20662.603175.05
1072006.01.12 15:01sell540.011.20641.25021.2038
1082006.01.12 15:27t/p540.011.20381.25021.20382.603177.65
1092006.01.12 15:27sell550.011.20351.24731.2009
1102006.01.12 16:08close550.011.20091.24731.20092.603180.25
1112006.01.12 16:08sell560.011.20081.24461.1982
1122006.01.12 16:39sell570.021.20311.24471.2005
1132006.01.13 07:18sell580.041.20541.24481.2028
1142006.01.13 10:04sell590.081.20761.24481.2050
1152006.01.13 13:54close560.011.20501.24461.1982-4.143176.11
1162006.01.13 13:54close580.041.20501.24481.20281.603177.71
1172006.01.13 13:54t/p590.081.20501.24481.205020.803198.51
1182006.01.13 13:54close570.021.20501.24471.2005-3.683194.83
1192006.01.13 13:54sell600.011.20511.24891.2025
1202006.01.13 14:35sell610.021.20741.24901.2048
1212006.01.13 15:23t/p610.021.20481.24901.20485.203200.03
1222006.01.13 15:23close600.011.20481.24891.20250.303200.33
1232006.01.13 15:23sell620.011.20461.24841.2020
1242006.01.13 23:59sell630.021.21341.25501.2108
1252006.01.15 04:33sell640.041.21571.25511.2131
1262006.01.16 12:49close620.011.21311.24841.2020-8.443191.89
1272006.01.16 12:49close640.041.21311.25511.213110.643202.53
1282006.01.16 12:49close630.021.21311.25501.21080.723203.24
1292006.01.16 12:49sell650.011.21291.25671.2103
1302006.01.17 01:54close650.011.21041.25671.21032.563205.80
1312006.01.17 01:54sell660.011.21021.25401.2076
1322006.01.17 01:57close660.011.20771.25401.20762.503208.30
1332006.01.17 01:57sell670.011.20751.25131.2049
1342006.01.17 03:02sell680.021.20991.25151.2073
1352006.01.17 06:44sell690.041.21211.25151.2095
1362006.01.17 12:12close670.011.20961.25131.2049-2.103206.20
1372006.01.17 12:12close690.041.20961.25151.209510.003216.20
1382006.01.17 12:13close680.021.20951.25151.20730.803217.00
1392006.01.17 12:14sell700.011.20941.25321.2068
1402006.01.17 12:41t/p700.011.20681.25321.20682.603219.60
1412006.01.17 12:41sell710.011.20661.25041.2040
1422006.01.17 13:33sell720.021.20981.25141.2072
1432006.01.17 14:18close710.011.20721.25041.2040-0.603219.00
1442006.01.17 14:20close720.021.20721.25141.20725.203224.20
1452006.01.17 14:20sell730.011.20711.25091.2045
1462006.01.17 20:34sell740.021.20931.25091.2067
1472006.01.17 23:24sell750.041.21151.25091.2089
1482006.01.18 02:14t/p750.041.20891.25091.208910.643234.84
1492006.01.18 02:14close730.011.20891.25091.2045-1.743233.10
1502006.01.18 02:14close740.021.20891.25091.20670.923234.02
1512006.01.18 02:14sell760.011.20881.25261.2062
1522006.01.18 08:54sell770.021.21101.25261.2084
1532006.01.18 09:02sell780.041.21331.25271.2107
1542006.01.18 11:00close760.011.21071.25261.2062-1.903232.12
1552006.01.18 11:00close780.041.21071.25271.210710.403242.52
1562006.01.18 11:00close770.021.21071.25261.20840.603243.12
1572006.01.18 11:00sell790.011.21061.25441.2080
1582006.01.18 11:42sell800.021.21281.25441.2102
1592006.01.18 15:34sell810.041.21531.25471.2127
1602006.01.18 16:02t/p810.041.21271.25471.212710.403253.52
1612006.01.18 16:02close790.011.21261.25441.2080-2.003251.52
1622006.01.18 16:02close800.021.21261.25441.21020.403251.92
1632006.01.18 16:02sell820.011.21191.25571.2093
1642006.01.18 16:18t/p820.011.20931.25571.20932.603254.52
1652006.01.18 16:18sell830.011.20911.25291.2065
1662006.01.18 22:41sell840.021.21131.25291.2087
1672006.01.19 01:53close830.011.20881.25291.20650.483254.99
1682006.01.19 01:53close840.021.20881.25291.20875.353260.35
1692006.01.19 01:53sell850.011.20871.25251.2061
1702006.01.19 09:35t/p850.011.20611.25251.20612.603262.95
1712006.01.19 09:35sell860.011.20581.24961.2032
1722006.01.19 10:23sell870.021.20811.24971.2055
1732006.01.19 16:34sell880.041.21051.24991.2079
1742006.01.20 02:07close860.011.20791.24961.2032-2.043260.91
1752006.01.20 02:07close880.041.20791.24991.207910.643271.54
1762006.01.20 02:08close870.021.20791.24971.20550.523272.06
1772006.01.20 02:08sell890.011.20761.25141.2050
1782006.01.20 09:37t/p890.011.20501.25141.20502.603274.66
1792006.01.20 09:37sell900.011.20471.24851.2021
1802006.01.20 09:51sell910.021.20711.24871.2045
1812006.01.20 10:13sell920.041.20941.24881.2068
1822006.01.20 11:58t/p920.041.20681.24881.206810.403285.06
1832006.01.20 11:58close900.011.20681.24851.2021-2.103282.96
1842006.01.20 11:58close910.021.20681.24871.20450.603283.56
1852006.01.20 11:58sell930.011.20661.25041.2040
1862006.01.20 14:52sell940.021.20881.25041.2062
1872006.01.20 15:24sell950.041.21111.25051.2085
1882006.01.20 15:50t/p950.041.20851.25051.208510.403293.96
1892006.01.20 15:50close930.011.20821.25041.2040-1.603292.36
1902006.01.20 15:50close940.021.20831.25041.20621.003293.36
1912006.01.20 15:50sell960.011.20831.25211.2057
1922006.01.20 16:02sell970.021.21051.25211.2079
1932006.01.20 16:42close960.011.20801.25211.20570.303293.66
1942006.01.20 16:42t/p970.021.20791.25211.20795.203298.86
1952006.01.20 16:42sell980.011.20771.25151.2051
1962006.01.20 17:09sell990.021.21001.25161.2074
1972006.01.20 19:48sell1000.041.21231.25171.2097
1982006.01.22 00:00sell1010.081.21511.25231.2125
1992006.01.23 01:06sell1020.161.21731.25231.2147
2002006.01.23 01:40sell1030.321.21991.25271.2173
2012006.01.23 01:40sell1040.641.22241.25301.2198
2022006.01.23 01:41sell1051.001.22641.25481.2238
2032006.01.23 01:42t/p1051.001.22381.25481.2238260.003558.86
2042006.01.23 01:42close980.011.22371.25151.2051-15.943542.92
2052006.01.23 01:42close1000.041.22371.25171.2097-45.363497.56
2062006.01.23 01:42close1020.161.22371.25231.2147-102.403395.16
2072006.01.23 01:42close1040.641.22371.25301.2198-83.203311.96
2082006.01.23 01:42sell1060.081.22291.26011.2203
2092006.01.23 01:42close990.021.22261.25161.2074-25.083286.87
2102006.01.23 01:42close1030.321.22261.25271.2173-86.403200.47
2112006.01.23 01:42close1010.081.22261.25231.2125-59.533140.95
2122006.01.23 01:42close1060.081.22271.26011.22031.603142.55
2132006.01.23 01:42sell1070.011.22261.26641.2200
2142006.01.23 04:52sell1080.021.22491.26651.2223
2152006.01.23 11:35sell1090.041.22711.26651.2245
2162006.01.23 13:55sell1100.081.22931.26651.2267
2172006.01.23 16:09t/p1100.081.22671.26651.226720.803163.35
2182006.01.23 16:09close1070.011.22671.26641.2200-4.103159.25
2192006.01.23 16:09close1090.041.22671.26651.22451.603160.85
2202006.01.23 16:09close1080.021.22661.26651.2223-3.403157.45
2212006.01.23 16:09sell1110.011.22641.27021.2238
2222006.01.23 18:38sell1120.021.22871.27031.2261
2232006.01.23 22:03sell1130.041.23101.27041.2284
2242006.01.24 03:41t/p1130.041.22841.27041.228410.643168.08
2252006.01.24 03:41close1110.011.22811.27021.2238-1.643166.44
2262006.01.24 03:42close1120.021.22831.27031.22610.923167.36
2272006.01.24 03:43sell1140.011.22831.27211.2257
2282006.01.24 06:45sell1150.021.23061.27221.2280
2292006.01.24 09:12close1140.011.22801.27211.22570.303167.66
2302006.01.24 09:12t/p1150.021.22801.27221.22805.203172.86
2312006.01.24 09:12sell1160.011.22761.27141.2250
2322006.01.25 10:12sell1170.021.22991.27151.2273
2332006.01.25 10:58sell1180.041.23211.27151.2295
2342006.01.25 11:44close1160.011.22951.27141.2250-1.843171.02
2352006.01.25 11:44close1180.041.22951.27151.229510.403181.42
2362006.01.25 11:44close1170.021.22951.27151.22730.803182.22
2372006.01.25 11:45sell1190.011.22941.27321.2268
2382006.01.25 14:43close1190.011.22681.27321.22682.603184.82
2392006.01.25 14:44sell1200.011.22671.27051.2241
2402006.01.25 16:50t/p1200.011.22411.27051.22412.603187.42
2412006.01.25 16:50sell1210.011.22391.26771.2213
2422006.01.25 17:01sell1220.021.22631.26791.2237
2432006.01.25 21:30t/p1220.021.22371.26791.22375.203192.62
2442006.01.25 21:30close1210.011.22371.26771.22130.203192.82
2452006.01.25 21:31sell1230.011.22351.26731.2209
2462006.01.26 02:17sell1240.021.22571.26731.2231
2472006.01.26 12:37close1230.011.22321.26731.22090.483193.29
2482006.01.26 14:36close1240.021.22321.26731.22315.003198.29
2492006.01.26 14:36sell1250.011.22291.26671.2203
2502006.01.26 14:45sell1260.021.22541.26701.2228
2512006.01.26 17:27t/p1260.021.22281.26701.22285.203203.49
2522006.01.26 17:27close1250.011.22251.26671.22030.403203.89
2532006.01.26 17:27sell1270.011.22251.26631.2199
2542006.01.26 23:30t/p1270.011.21991.26631.21992.603206.49
2552006.01.26 23:30sell1280.011.21971.26351.2171
2562006.01.27 01:24sell1290.021.22211.26371.2195
2572006.01.27 03:19close1280.011.21961.26351.21710.163206.65
2582006.01.27 03:20close1290.021.21961.26371.21955.003211.65
2592006.01.27 03:20sell1300.011.21951.26331.2169
2602006.01.27 12:09t/p1300.011.21691.26331.21692.603214.25
2612006.01.27 12:09sell1310.011.21671.26051.2141
2622006.01.27 14:30sell1320.021.21951.26111.2169
2632006.01.27 14:32sell1330.041.22201.26141.2194
2642006.01.27 16:05close1310.011.21951.26051.2141-2.803211.45
2652006.01.27 16:05close1330.041.21951.26141.219410.003221.45
2662006.01.27 16:05close1320.021.21931.26111.21690.403221.85
2672006.01.27 16:05sell1340.011.21911.26291.2165
2682006.01.27 16:20t/p1340.011.21651.26291.21652.603224.45
2692006.01.27 16:20sell1350.011.21611.25991.2135
2702006.01.27 16:55t/p1350.011.21351.25991.21352.603227.05
2712006.01.27 16:55sell1360.011.21321.25701.2106
2722006.01.27 19:18t/p1360.011.21061.25701.21062.603229.65
2732006.01.27 19:18sell1370.011.21031.25411.2077
2742006.01.30 09:54t/p1370.011.20771.25411.20772.663232.31
2752006.01.30 09:54sell1380.011.20751.25131.2049
2762006.01.30 10:49sell1390.021.20981.25141.2072
2772006.01.30 14:19t/p1390.021.20721.25141.20725.203237.51
2782006.01.30 14:19close1380.011.20711.25131.20490.403237.91
2792006.01.30 14:19sell1400.011.20691.25071.2043
2802006.01.30 14:42sell1410.021.20921.25081.2066
2812006.01.31 09:03sell1420.041.21141.25081.2088
2822006.01.31 09:39close1400.011.20891.25071.2043-1.943235.97
2832006.01.31 09:39close1420.041.20891.25081.208810.003245.97
2842006.01.31 09:41close1410.021.20891.25081.20660.723246.69
2852006.01.31 09:41sell1430.011.20871.25251.2061
2862006.01.31 12:37sell1440.021.21101.25261.2084
2872006.01.31 16:37sell1450.041.21321.25261.2106
2882006.01.31 17:54sell1460.081.21541.25261.2128
2892006.01.31 18:17sell1470.161.21761.25261.2150
2902006.01.31 20:21close1430.011.21501.25251.2061-6.303240.39
2912006.01.31 20:21close1450.041.21501.25261.2106-7.203233.19
2922006.01.31 20:21close1470.161.21501.25261.215041.603274.79
2932006.01.31 20:21close1440.021.21501.25261.2084-8.003266.79
2942006.01.31 20:22close1460.081.21481.25261.21284.803271.59
2952006.01.31 20:22sell1480.011.21491.25871.2123
2962006.01.31 20:31close1480.011.21231.25871.21232.603274.19
2972006.01.31 20:31sell1490.011.21241.25621.2098
2982006.01.31 20:58sell1500.021.21461.25621.2120
2992006.02.01 10:45t/p1500.021.21201.25621.21205.323279.51
3002006.02.01 10:45close1490.011.21181.25621.20980.663280.17
3012006.02.01 10:45sell1510.011.21211.25591.2095
3022006.02.01 12:32close1510.011.20961.25591.20952.503282.67
3032006.02.01 12:32sell1520.011.20931.25311.2067
3042006.02.01 20:08close1520.011.20681.25311.20672.503285.17
3052006.02.01 20:08sell1530.011.20651.25031.2039
3062006.02.02 06:47t/p1530.011.20391.25031.20392.783287.94
3072006.02.02 06:47sell1540.011.20331.24711.2007
3082006.02.02 08:02sell1550.021.20551.24711.2029
3092006.02.02 16:13sell1560.041.20781.24721.2052
3102006.02.02 17:24sell1570.081.21001.24721.2074
3112006.02.03 08:35close1540.011.20751.24711.2007-4.143283.80
3122006.02.03 08:35close1560.041.20751.24721.20521.443285.24
3132006.02.03 08:35close1550.021.20751.24711.2029-3.883281.36
3142006.02.03 08:35close1570.081.20751.24721.207420.473301.83
3152006.02.03 08:35sell1580.011.20721.25101.2046
3162006.02.03 14:30sell1590.021.20971.25131.2071
3172006.02.03 14:31t/p1590.021.20711.25131.20715.203307.03
3182006.02.03 14:31close1580.011.20701.25101.20460.203307.23
3192006.02.03 14:31sell1600.011.20671.25051.2041
3202006.02.03 14:32close1600.011.20421.25051.20412.503309.73
3212006.02.03 14:32sell1610.011.20411.24791.2015
3222006.02.03 14:36t/p1610.011.20151.24791.20152.603312.33
3232006.02.03 14:36sell1620.011.20131.24511.1987
3242006.02.03 14:45sell1630.021.20361.24521.2010
3252006.02.03 14:55t/p1630.021.20101.24521.20105.203317.53
3262006.02.03 14:55close1620.011.20101.24511.19870.303317.83
3272006.02.03 14:55sell1640.011.20131.24511.1987
3282006.02.03 15:07close1640.011.19881.24511.19872.503320.33
3292006.02.03 15:07sell1650.011.19841.24221.1958
3302006.02.03 17:04sell1660.021.20081.24241.1982
3312006.02.05 00:00sell1670.041.20341.24281.2008
3322006.02.06 08:20t/p1670.041.20081.24281.200810.643330.96
3332006.02.06 08:20close1650.011.20081.24221.1958-2.343328.62
3342006.02.06 08:20close1660.021.20071.24241.19820.323328.94
3352006.02.06 08:20sell1680.011.20051.24431.1979
3362006.02.06 12:25close1680.011.19801.24431.19792.503331.44
3372006.02.06 12:25sell1690.011.19761.24141.1950
3382006.02.06 18:14close1690.011.19501.24141.19502.603334.04
3392006.02.06 18:14sell1700.011.19501.23881.1924
3402006.02.06 23:37sell1710.021.19731.23891.1947
3412006.02.07 08:50sell1720.041.20011.23951.1975
3422006.02.07 13:02close1700.011.19761.23881.1924-2.543331.50
3432006.02.07 13:02close1720.041.19761.23951.197510.003341.50
3442006.02.07 13:02close1710.021.19761.23891.1947-0.483341.02
3452006.02.07 13:03sell1730.011.19751.24131.1949
3462006.02.07 17:01t/p1730.011.19491.24131.19492.603343.62
3472006.02.07 17:01sell1740.011.19471.23851.1921
3482006.02.07 17:23sell1750.021.19691.23851.1943
3492006.02.07 23:16sell1760.041.19921.23861.1966
3502006.02.08 02:08close1740.011.19661.23851.1921-1.843341.78
3512006.02.08 02:08close1760.041.19661.23861.196610.643352.41
3522006.02.08 02:08close1750.021.19661.23851.19430.723353.13
3532006.02.08 02:08sell1770.011.19661.24041.1940
3542006.02.08 17:04t/p1770.011.19401.24041.19402.603355.73
3552006.02.08 17:04sell1780.011.19371.23751.1911
3562006.02.08 22:28sell1790.021.19601.23761.1934
3572006.02.09 01:53sell1800.041.19821.23761.1956
3582006.02.09 16:06t/p1800.041.19561.23761.195610.403366.13
3592006.02.09 16:06close1780.011.19561.23751.1911-1.723364.41
3602006.02.09 16:06close1790.021.19521.23761.19341.953366.36
3612006.02.09 16:06sell1810.011.19491.23871.1923
3622006.02.09 18:59sell1820.021.19721.23881.1946
3632006.02.10 01:00sell1830.041.19941.23881.1968
3642006.02.10 01:38t/p1830.041.19681.23881.196810.403376.76
3652006.02.10 01:38close1810.011.19681.23871.1923-1.843374.92
3662006.02.10 01:42close1820.021.19681.23881.19460.923375.84
3672006.02.10 01:42sell1840.011.19671.24051.1941
3682006.02.10 06:24sell1850.021.19891.24051.1963
3692006.02.10 09:30t/p1850.021.19631.24051.19635.203381.04
3702006.02.10 09:30close1840.011.19631.24051.19410.403381.44
3712006.02.10 09:30sell1860.011.19601.23981.1934
3722006.02.10 12:29sell1870.021.19851.24011.1959
3732006.02.10 14:54sell1880.041.20071.24011.1981
3742006.02.10 16:27close1860.011.19821.23981.1934-2.203379.24
3752006.02.10 16:27close1880.041.19821.24011.198110.003389.24
3762006.02.10 16:27close1870.021.19821.24011.19590.603389.84
3772006.02.10 16:28sell1890.011.19811.24191.1955
3782006.02.10 16:31t/p1890.011.19551.24191.19552.603392.44
3792006.02.10 16:31sell1900.011.19531.23911.1927
3802006.02.10 16:53t/p1900.011.19271.23911.19272.603395.04
3812006.02.10 16:53sell1910.011.19231.23611.1897
3822006.02.10 16:54close1910.011.18981.23611.18972.503397.54
3832006.02.10 16:54sell1920.011.19021.23401.1876
3842006.02.10 17:34sell1930.021.19251.23411.1899
3852006.02.10 21:30t/p1930.021.18991.23411.18995.203402.74
3862006.02.10 21:30close1920.011.18961.23401.18760.603403.34
3872006.02.10 21:30sell1940.011.18991.23371.1873
3882006.02.14 07:15sell1950.021.19211.23371.1895
3892006.02.14 12:44close1940.011.18961.23371.18730.423403.76
3902006.02.14 12:44close1950.021.18961.23371.18955.003408.76
3912006.02.14 12:44sell1960.011.18931.23311.1867
3922006.02.14 14:39t/p1960.011.18671.23311.18672.603411.36
3932006.02.14 14:39sell1970.011.18641.23021.1838
3942006.02.14 15:49sell1980.021.18861.23021.1860
3952006.02.14 20:39sell1990.041.19091.23031.1883
3962006.02.15 15:00sell2000.081.19391.23111.1913
3972006.02.15 16:01t/p2000.081.19131.23111.191320.803432.16
3982006.02.15 16:01close1970.011.19091.23021.1838-4.443427.72
3992006.02.15 16:01close1990.041.19091.23031.18830.243427.95
4002006.02.15 16:01sell2010.021.19091.23251.1883
4012006.02.15 16:01close1980.021.19131.23021.1860-5.283422.67
4022006.02.15 16:01close2010.021.19121.23251.1883-0.603422.07
4032006.02.15 16:01sell2020.011.19091.23471.1883
4042006.02.15 16:08sell2030.021.19341.23501.1908
4052006.02.15 16:35close2020.011.19091.23471.18830.003422.07
4062006.02.15 16:35t/p2030.021.19081.23501.19085.203427.27
4072006.02.15 16:35sell2040.011.19061.23441.1880
4082006.02.15 16:46close2040.011.18811.23441.18802.503429.77
4092006.02.15 16:46sell2050.011.18821.23201.1856
4102006.02.15 17:06sell2060.021.19041.23201.1878
4112006.02.15 17:49t/p2060.021.18781.23201.18785.203434.97
4122006.02.15 17:49close2050.011.18761.23201.18560.603435.57
4132006.02.15 17:49sell2070.011.18771.23151.1851
4142006.02.16 12:19t/p2070.011.18511.23151.18512.783438.35
4152006.02.16 12:19sell2080.011.18491.22871.1823
4162006.02.16 14:38sell2090.021.18721.22881.1846
4172006.02.16 21:54sell2100.041.18941.22881.1868
4182006.02.17 10:07t/p2100.041.18681.22881.186810.643448.98
4192006.02.17 10:07close2080.011.18681.22871.1823-1.843447.14
4202006.02.17 10:07close2090.021.18671.22881.18461.123448.26
4212006.02.17 10:07sell2110.011.18661.23041.1840
4222006.02.17 15:48sell2120.021.18891.23051.1863
4232006.02.17 16:18sell2130.041.19161.23101.1890
4242006.02.17 16:32sell2140.081.19381.23101.1912
4252006.02.17 17:49t/p2140.081.19121.23101.191220.803469.06
4262006.02.17 17:49close2110.011.19111.23041.1840-4.503464.56
4272006.02.17 17:49close2130.041.19111.23101.18902.003466.56
4282006.02.17 17:49sell2150.021.19131.23291.1887
4292006.02.17 17:49close2120.021.19111.23051.1863-4.403462.16
4302006.02.17 17:49close2150.021.19081.23291.18871.003463.16
4312006.02.17 17:50sell2160.011.19041.23421.1878
4322006.02.17 18:30close2160.011.18781.23421.18782.603465.76
4332006.02.17 18:30sell2170.011.18921.23301.1866
4342006.02.17 18:53sell2180.021.19151.23311.1889
4352006.02.17 19:19sell2190.041.19371.23311.1911
4362006.02.20 03:20sell2200.081.19591.23311.1933
4372006.02.20 09:45t/p2200.081.19331.23311.193320.803486.56
4382006.02.20 09:45close2170.011.19331.23301.1866-4.043482.52
4392006.02.20 09:45close2190.041.19331.23311.19111.843484.36
4402006.02.20 09:46close2180.021.19321.23311.1889-3.283481.07
4412006.02.20 09:46sell2210.011.19341.23721.1908
4422006.02.21 08:40close2210.011.19091.23721.19082.563483.63
4432006.02.21 08:40sell2220.011.19061.23441.1880
4442006.02.21 20:27sell2230.021.19291.23451.1903
4452006.02.22 09:52t/p2230.021.19031.23451.19035.323488.95
4462006.02.22 09:52close2220.011.19031.23441.18800.363489.31
4472006.02.22 09:52sell2240.011.19011.23391.1875
4482006.02.22 11:26close2240.011.18761.23391.18752.503491.81
4492006.02.22 11:26sell2250.011.18771.23151.1851
4502006.02.22 17:32sell2260.021.19011.23171.1875
4512006.02.23 10:11sell2270.041.19241.23181.1898
4522006.02.23 11:18sell2280.081.19461.23181.1920
4532006.02.23 15:49t/p2280.081.19201.23181.192020.803512.61
4542006.02.23 15:49close2250.011.19201.23151.1851-4.123508.49
4552006.02.23 15:49close2270.041.19201.23181.18981.603510.09
4562006.02.23 15:49close2260.021.19201.23171.1875-3.453506.64
4572006.02.23 15:49sell2290.011.19181.23561.1892
4582006.02.24 09:28t/p2290.011.18921.23561.18922.663509.30
4592006.02.24 09:28sell2300.011.18901.23281.1864
4602006.02.24 14:35sell2310.021.19121.23281.1886
4612006.02.24 16:22close2300.011.18871.23281.18640.303509.60
4622006.02.24 16:22close2310.021.18861.23281.18865.203514.80
4632006.02.24 16:23sell2320.011.18851.23231.1859
4642006.02.26 00:02t/p2320.011.18591.23231.18592.603517.40
4652006.02.26 00:02sell2330.011.18531.22911.1827
4662006.02.27 05:47sell2340.021.18771.22931.1851
4672006.02.27 08:00close2330.011.18511.22911.18270.263517.66
4682006.02.27 08:00t/p2340.021.18511.22931.18515.203522.86
4692006.02.27 08:00sell2350.011.18491.22871.1823
4702006.02.28 10:15sell2360.021.18731.22891.1847
4712006.02.28 16:00sell2370.041.18951.22891.1869
4722006.02.28 16:23sell2380.081.19191.22911.1893
4732006.03.01 01:23sell2390.161.19421.22921.1916
4742006.03.01 14:37sell2400.321.19651.22931.1939
4752006.03.01 16:08t/p2400.321.19391.22931.193983.203606.06
4762006.03.01 16:08close2350.011.19381.22871.1823-8.783597.28
4772006.03.01 16:08close2370.041.19381.22891.1869-16.963580.31
4782006.03.01 16:08close2390.161.19381.22921.19166.403586.71
4792006.03.01 16:08close2360.021.19391.22891.1847-13.083573.63
4802006.03.01 16:09close2380.081.19391.22911.1893-15.533558.10
4812006.03.01 16:09sell2410.011.19361.23741.1910
4822006.03.01 17:41t/p2410.011.19101.23741.19102.603560.70
4832006.03.01 17:41sell2420.011.19081.23461.1882
4842006.03.02 08:08sell2430.021.19311.23471.1905
4852006.03.02 14:44sell2440.041.19531.23471.1927
4862006.03.02 16:04sell2450.081.19761.23481.1950
4872006.03.02 16:23sell2460.161.19981.23481.1972
4882006.03.02 18:46sell2470.321.20221.23501.1996
4892006.03.03 15:20sell2480.641.20451.23511.2019
4902006.03.03 16:02t/p2480.641.20191.23511.2019166.403727.10
4912006.03.03 16:02close2420.011.20181.23461.1882-10.763716.34
4922006.03.03 16:02close2440.041.20181.23471.1927-25.763690.57
4932006.03.03 16:02close2460.161.20181.23481.1972-31.063659.52
4942006.03.03 16:04close2430.021.20171.23471.1905-17.083642.44
4952006.03.03 16:04close2470.321.20171.23501.199617.893660.32
4962006.03.03 16:04sell2490.021.20111.24271.1985
4972006.03.03 16:04close2450.081.20121.23481.1950-28.333632.00
4982006.03.03 16:04close2490.021.20121.24271.1985-0.203631.80
4992006.03.03 16:04sell2500.011.20131.24511.1987
5002006.03.03 21:05sell2510.021.20371.24531.2011
5012006.03.05 00:58sell2520.041.20701.24641.2044
5022006.03.05 06:44sell2530.081.20961.24681.2070
5032006.03.05 09:38t/p2530.081.20701.24681.207020.803652.60
5042006.03.05 09:38close2500.011.20701.24511.1987-5.703646.90
5052006.03.05 09:38close2520.041.20701.24641.20440.003646.90
5062006.03.05 09:39sell2540.021.20671.24831.2041
5072006.03.05 09:48close2510.021.20701.24531.2011-6.603640.30
5082006.03.05 09:51close2540.021.20691.24831.2041-0.403639.90
5092006.03.05 09:54sell2550.011.20681.25061.2042
5102006.03.06 00:30sell2560.021.20931.25091.2067
5112006.03.06 04:20close2550.011.20671.25061.20420.163640.06
5122006.03.06 04:20close2560.021.20681.25091.20675.003645.06
5132006.03.06 04:21sell2570.011.20651.25031.2039
5142006.03.06 11:38close2570.011.20401.25031.20392.503647.56
5152006.03.06 11:38sell2580.011.20391.24771.2013
5162006.03.06 14:34t/p2580.011.20131.24771.20132.603650.16
5172006.03.06 14:34sell2590.011.20111.24491.1985
5182006.03.07 01:46t/p2590.011.19851.24491.19852.663652.81
5192006.03.07 01:46sell2600.011.19821.24201.1956
5202006.03.07 04:00sell2610.021.20041.24201.1978
5212006.03.07 05:53t/p2610.021.19781.24201.19785.203658.01
5222006.03.07 05:53close2600.011.19781.24201.19560.403658.41
5232006.03.07 05:53sell2620.011.19771.24151.1951
5242006.03.07 05:57close2620.011.19511.24151.19512.603661.01
5252006.03.07 05:57sell2630.011.19501.23881.1924
5262006.03.07 10:19close2630.011.19251.23881.19242.503663.51
5272006.03.07 10:20sell2640.011.19241.23621.1898
5282006.03.07 14:21t/p2640.011.18981.23621.18982.603666.11
5292006.03.07 14:21sell2650.011.18951.23331.1869
5302006.03.07 20:06t/p2650.011.18691.23331.18692.603668.71
5312006.03.07 20:06sell2660.011.18671.23051.1841
5322006.03.08 00:07sell2670.021.18911.23071.1865
5332006.03.08 08:20sell2680.041.19131.23071.1887
5342006.03.08 11:04sell2690.081.19371.23091.1911
5352006.03.08 12:59t/p2690.081.19111.23091.191120.803689.51
5362006.03.08 12:59close2660.011.19111.23051.1841-4.343685.17
5372006.03.08 12:59close2680.041.19111.23071.18870.803685.97
5382006.03.08 12:59close2670.021.19111.23071.1865-4.003681.97
5392006.03.08 12:59sell2700.011.19091.23471.1883
5402006.03.08 20:36sell2710.021.19311.23471.1905
5412006.03.09 14:52close2700.011.19061.23471.18830.483682.45
5422006.03.09 18:55close2710.021.19061.23471.19055.353687.80
5432006.03.09 18:55sell2720.011.19031.23411.1877
5442006.03.10 08:36sell2730.021.19251.23411.1899
5452006.03.10 14:31t/p2730.021.18991.23411.18995.203693.00
5462006.03.10 14:31close2720.011.18981.23411.18770.563693.56
5472006.03.10 14:31sell2740.011.18991.23371.1873
5482006.03.10 15:28close2740.011.18731.23371.18732.603696.16
5492006.03.10 15:28sell2750.011.18721.23101.1846
5502006.03.10 17:10sell2760.021.18951.23111.1869
5512006.03.10 20:31sell2770.041.19171.23111.1891
5522006.03.13 02:28sell2780.081.19401.23121.1914
5532006.03.13 08:37sell2790.161.19651.23151.1939
5542006.03.13 09:57t/p2790.161.19391.23151.193941.603737.76
5552006.03.13 09:57close2750.011.19381.23101.1846-6.543731.22
5562006.03.13 09:57close2770.041.19381.23111.1891-8.163723.06
5572006.03.13 09:57close2760.021.19381.23111.1869-8.483714.58
5582006.03.13 09:57close2780.081.19361.23121.19143.203717.78
5592006.03.13 09:57sell2800.011.19321.23701.1906
5602006.03.13 20:23sell2810.021.19541.23701.1928
5612006.03.14 01:42sell2820.041.19771.23711.1951
5622006.03.14 12:02close2800.011.19511.23701.1906-1.843715.94
5632006.03.14 12:02close2820.041.19511.23711.195110.403726.34
5642006.03.14 12:03close2810.021.19511.23701.19280.723727.05
5652006.03.14 12:03sell2830.011.19511.23891.1925
5662006.03.14 14:30sell2840.021.19751.23911.1949
5672006.03.14 16:03sell2850.041.19981.23921.1972
5682006.03.14 16:57sell2860.081.20231.23951.1997
5692006.03.15 15:12sell2870.161.20451.23951.2019
5702006.03.15 20:29sell2880.321.20671.23951.2041
5712006.03.16 08:05close2830.011.20421.23891.1925-8.863718.19
5722006.03.16 08:05close2850.041.20421.23921.1972-16.663701.53
5732006.03.16 08:05close2870.161.20421.23951.20197.633709.17
5742006.03.16 08:05t/p2880.321.20411.23951.204188.863798.03
5752006.03.16 08:05close2840.021.20411.23911.1949-12.733785.30
5762006.03.16 08:05close2860.081.20421.23951.1997-13.313771.99
5772006.03.16 08:05sell2890.011.20391.24771.2013
5782006.03.16 09:00sell2900.021.20611.24771.2035
5792006.03.16 11:16sell2910.041.20841.24781.2058
5802006.03.16 14:33sell2920.081.21071.24791.2081
5812006.03.16 14:58sell2930.161.21351.24851.2109
5822006.03.16 16:07sell2940.321.21571.24851.2131
5832006.03.16 18:30sell2950.641.21821.24881.2156
5842006.03.17 03:30t/p2950.641.21561.24881.2156170.183942.17
5852006.03.17 03:30close2890.011.21561.24771.2013-11.643930.52
5862006.03.17 03:30close2910.041.21561.24781.2058-28.563901.96
5872006.03.17 03:30close2930.161.21561.24851.2109-32.663869.30
5882006.03.17 08:01close2900.021.21571.24771.2035-19.083850.22
5892006.03.17 08:01close2940.321.21571.24851.21311.893852.11
5902006.03.17 08:01sell2960.021.21571.25731.2131
5912006.03.17 08:09close2920.081.21551.24791.2081-37.933814.18
5922006.03.17 08:09close2960.021.21571.25731.21310.003814.18
5932006.03.17 08:10sell2970.011.21541.25921.2128
5942006.03.17 10:43sell2980.021.21761.25921.2150
5952006.03.17 14:49sell2990.041.21981.25921.2172
5962006.03.17 15:18close2970.011.21721.25921.2128-1.803812.38
5972006.03.17 15:18close2990.041.21721.25921.217210.403822.78
5982006.03.17 15:18close2980.021.21721.25921.21500.803823.58
5992006.03.17 15:18sell3000.011.21711.26091.2145
6002006.03.17 16:01t/p3000.011.21451.26091.21452.603826.18
6012006.03.17 16:01sell3010.011.21421.25801.2116
6022006.03.17 16:21sell3020.021.21651.25811.2139
6032006.03.17 17:10sell3030.041.21871.25811.2161
6042006.03.20 06:16close3010.011.21621.25801.2116-1.943824.24
6052006.03.20 06:16close3030.041.21621.25811.216110.243834.48
6062006.03.20 06:16close3020.021.21621.25811.21390.723835.20
6072006.03.20 06:16sell3040.011.21601.25981.2134
6082006.03.20 08:56sell3050.021.21821.25981.2156
6092006.03.20 15:49t/p3050.021.21561.25981.21565.203840.40
6102006.03.20 15:49close3040.011.21561.25981.21340.403840.80
6112006.03.20 15:49sell3060.011.21591.25971.2133
6122006.03.20 16:30sell3070.021.21811.25971.2155
6132006.03.20 18:35close3060.011.21561.25971.21330.303841.10
6142006.03.20 18:35close3070.021.21561.25971.21555.003846.10
6152006.03.20 18:36sell3080.011.21551.25931.2129
6162006.03.21 04:02t/p3080.011.21291.25931.21292.663848.75
6172006.03.21 04:02sell3090.011.21251.25631.2099
6182006.03.21 11:04sell3100.021.21491.25651.2123
6192006.03.21 15:03close3090.011.21241.25631.20990.103848.85
6202006.03.21 15:03close3100.021.21231.25651.21235.203854.05
6212006.03.21 15:03sell3110.011.21221.25601.2096
6222006.03.21 16:11t/p3110.011.20961.25601.20962.603856.65
6232006.03.21 16:11sell3120.011.20941.25321.2068
6242006.03.22 11:05t/p3120.011.20681.25321.20682.663859.31
6252006.03.22 11:05sell3130.011.20651.25031.2039
6262006.03.22 14:34sell3140.021.20881.25041.2062
6272006.03.23 01:56t/p3140.021.20621.25041.20625.553864.87
6282006.03.23 01:56close3130.011.20621.25031.20390.483865.34
6292006.03.23 01:56sell3150.011.20621.25001.2036
6302006.03.23 16:02close3150.011.20361.25001.20362.603867.94
6312006.03.23 16:03sell3160.011.20331.24711.2007
6322006.03.23 16:22t/p3160.011.20071.24711.20072.603870.54
6332006.03.23 16:22sell3170.011.20041.24421.1978
6342006.03.23 16:29t/p3170.011.19781.24421.19782.603873.14
6352006.03.23 16:29sell3180.011.19761.24141.1950
6362006.03.24 16:01sell3190.021.20001.24161.1974
6372006.03.24 16:17sell3200.041.20221.24161.1996
6382006.03.27 05:10sell3210.081.20451.24171.2019
6392006.03.27 18:05t/p3210.081.20191.24171.201920.803893.94
6402006.03.27 18:05close3180.011.20181.24141.1950-4.083889.86
6412006.03.27 18:05close3200.041.20181.24161.19961.843891.70
6422006.03.27 18:06close3190.021.20171.24161.1974-3.283888.42
6432006.03.27 18:06sell3220.011.20131.24511.1987
6442006.03.28 10:00sell3230.021.20381.24541.2012
6452006.03.28 10:14sell3240.041.20621.24561.2036
6462006.03.28 14:03sell3250.081.20851.24571.2059
6472006.03.28 17:32t/p3250.081.20591.24571.205920.803909.22
6482006.03.28 17:32close3220.011.20571.24511.1987-4.343904.88
6492006.03.28 17:32close3240.041.20571.24561.20362.003906.88
6502006.03.28 17:32close3230.021.20591.24541.2012-4.203902.68
6512006.03.28 17:32sell3260.011.20611.24991.2035
6522006.03.28 18:41sell3270.021.20831.24991.2057
6532006.03.28 21:17t/p3270.021.20571.24991.20575.203907.88
6542006.03.28 21:17close3260.011.20521.24991.20350.903908.78
6552006.03.28 21:17sell3280.011.20561.24941.2030
6562006.03.28 21:21t/p3280.011.20301.24941.20302.603911.38
6572006.03.28 21:21sell3290.011.20281.24661.2002
6582006.03.28 21:44close3290.011.20031.24661.20022.503913.88
6592006.03.28 21:44sell3300.011.20061.24441.1980
6602006.03.29 18:20sell3310.021.20291.24451.2003
6612006.03.30 04:43sell3320.041.20511.24451.2025
6622006.03.30 06:37sell3330.081.20741.24461.2048
6632006.03.30 09:06t/p3330.081.20481.24461.204820.803934.68
6642006.03.30 09:06close3300.011.20481.24441.1980-3.963930.71
6652006.03.30 09:06close3320.041.20481.24451.20251.203931.91
6662006.03.30 09:06close3310.021.20471.24451.2003-3.253928.67
6672006.03.30 09:06sell3340.011.20461.24841.2020
6682006.03.30 10:32sell3350.021.20681.24841.2042
6692006.03.30 13:34sell3360.041.20901.24841.2064
6702006.03.30 15:49close3340.011.20641.24841.2020-1.803926.87
6712006.03.30 15:49close3360.041.20641.24841.206410.403937.27
6722006.03.30 15:49close3350.021.20641.24841.20420.803938.07
6732006.03.30 15:49sell3370.011.20631.25011.2037
6742006.03.30 16:17sell3380.021.20861.25021.2060
6752006.03.30 16:30sell3390.041.21091.25031.2083
6762006.03.30 16:31sell3400.081.21321.25041.2106
6772006.03.30 17:05sell3410.161.21541.25041.2128
6782006.03.30 17:44t/p3410.161.21281.25041.212841.603979.67
6792006.03.30 17:44close3370.011.21281.25011.2037-6.503973.17
6802006.03.30 17:44close3390.041.21281.25031.2083-7.603965.57
6812006.03.30 17:47close3380.021.21281.25021.2060-8.403957.17
6822006.03.30 17:47close3400.081.21281.25041.21063.203960.37
6832006.03.30 17:47sell3420.011.21271.25651.2101
6842006.03.30 20:36sell3430.021.21491.25651.2123
6852006.03.30 23:27sell3440.041.21711.25651.2145
6862006.03.31 07:57close3420.011.21451.25651.2101-1.743958.62
6872006.03.31 07:57close3440.041.21451.25651.214510.643969.26
6882006.03.31 07:58close3430.021.21451.25651.21230.923970.18
6892006.03.31 07:58sell3450.011.21441.25821.2118
6902006.03.31 10:45close3450.011.21191.25821.21182.503972.68
6912006.03.31 10:45sell3460.011.21151.25531.2089
6922006.03.31 12:04close3460.011.20901.25531.20892.503975.18
6932006.03.31 12:04sell3470.011.20871.25251.2061
6942006.03.31 14:26sell3480.021.21101.25261.2084
6952006.03.31 15:50close3470.011.20851.25251.20610.203975.38
6962006.03.31 18:36sell3490.021.21341.25501.2108
6972006.04.02 03:17t/p3490.021.21081.25501.21085.203980.58
6982006.04.02 03:17close3480.021.21081.25261.20840.403980.98
6992006.04.02 04:00sell3500.011.21071.25451.2081
7002006.04.03 05:01t/p3500.011.20811.25451.20812.663983.64
7012006.04.03 05:01sell3510.011.20771.25151.2051
7022006.04.03 06:42t/p3510.011.20511.25151.20512.603986.24
7032006.04.03 06:42sell3520.011.20471.24851.2021
7042006.04.03 13:11sell3530.021.20691.24851.2043
7052006.04.03 16:28sell3540.041.20921.24861.2066
7062006.04.03 16:54sell3550.081.21151.24871.2089
7072006.04.03 17:16sell3560.161.21431.24931.2117
7082006.04.03 18:36close3520.011.21181.24851.2021-7.103979.14
7092006.04.03 18:36close3540.041.21181.24861.2066-10.403968.74
7102006.04.03 18:36close3560.161.21181.24931.211740.004008.74
7112006.04.03 18:37close3530.021.21181.24851.2043-9.803998.94
7122006.04.03 18:37close3550.081.21171.24871.2089-1.603997.34
7132006.04.03 18:38sell3570.011.21161.25541.2090
7142006.04.03 19:42sell3580.021.21381.25541.2112
7152006.04.04 06:52sell3590.041.21601.25541.2134
7162006.04.04 08:39t/p3590.041.21341.25541.213410.404007.74
7172006.04.04 08:39close3570.011.21341.25541.2090-1.744006.00
7182006.04.04 08:48close3580.021.21341.25541.21120.924006.91
7192006.04.04 08:49sell3600.011.21311.25691.2105
7202006.04.04 09:48sell3610.021.21541.25701.2128
7212006.04.04 11:37sell3620.041.21761.25701.2150
7222006.04.04 14:04sell3630.081.21991.25711.2173
7232006.04.04 14:05sell3640.161.22221.25721.2196
7242006.04.04 14:28sell3650.321.22451.25731.2219
7252006.04.04 15:49sell3660.641.22671.25731.2241
7262006.04.05 14:36sell3671.001.22901.25741.2264
7272006.04.05 16:29close3600.011.22651.25691.2105-13.343993.57
7282006.04.05 16:29close3620.041.22651.25701.2150-35.363958.21
7292006.04.05 16:29close3640.161.22651.25721.2196-67.863890.35
7302006.04.05 16:29close3660.641.22651.25731.224116.583906.93
7312006.04.05 16:29t/p3671.001.22641.25741.2264260.004166.93
7322006.04.05 16:29close3610.021.22641.25701.2128-21.884145.05
7332006.04.05 16:29close3650.321.22641.25731.2219-58.914086.14
7342006.04.05 16:29sell3680.021.22631.26791.2237
7352006.04.05 16:29close3630.081.22631.25711.2173-50.734035.41
7362006.04.05 16:29close3680.021.22641.26791.2237-0.204035.21
7372006.04.05 16:29sell3690.011.22621.27001.2236
7382006.04.05 17:17sell3700.021.22841.27001.2258
7392006.04.05 17:47t/p3700.021.22581.27001.22585.204040.41
7402006.04.05 17:47close3690.011.22571.27001.22360.504040.91
7412006.04.05 17:47sell3710.011.22541.26921.2228
7422006.04.05 18:18sell3720.021.22771.26931.2251
7432006.04.05 19:53sell3730.041.22991.26931.2273
7442006.04.06 10:58sell3740.081.23301.27021.2304
7452006.04.06 12:30close3710.011.23051.26921.2228-4.924035.98
7462006.04.06 12:30close3730.041.23051.26931.2273-1.694034.29
7472006.04.06 12:56close3720.021.23041.26931.2251-5.054029.25
7482006.04.06 12:56t/p3740.081.23041.27021.230420.804050.05
7492006.04.06 12:56sell3750.011.23021.27401.2276
7502006.04.06 14:41close3750.011.22771.27401.22762.504052.55
7512006.04.06 14:41sell3760.011.22771.27151.2251
7522006.04.06 14:46t/p3760.011.22511.27151.22512.604055.15
7532006.04.06 14:46sell3770.011.22491.26871.2223
7542006.04.06 14:55close3770.011.22241.26871.22232.504057.65
7552006.04.06 14:55sell3780.011.22231.26611.2197
7562006.04.06 15:00sell3790.021.22461.26621.2220
7572006.04.06 15:10t/p3790.021.22201.26621.22205.204062.85
7582006.04.06 15:10close3780.011.22201.26611.21970.304063.15
7592006.04.06 15:10sell3800.011.22201.26581.2194
7602006.04.07 01:53t/p3800.011.21941.26581.21942.664065.81
7612006.04.07 01:53sell3810.011.21921.26301.2166
7622006.04.07 09:17t/p3810.011.21661.26301.21662.604068.41
7632006.04.07 09:17sell3820.011.21571.25951.2131
7642006.04.07 09:35sell3830.021.21791.25951.2153
7652006.04.07 12:17sell3840.041.22021.25961.2176
7662006.04.07 13:31t/p3840.041.21761.25961.217610.404078.81
7672006.04.07 13:31close3820.011.21761.25951.2131-1.904076.91
7682006.04.07 13:31close3830.021.21761.25951.21530.604077.51
7692006.04.07 13:31sell3850.011.21741.26121.2148
7702006.04.07 14:31sell3860.021.21971.26131.2171
7712006.04.07 14:31sell3870.041.22251.26191.2199
7722006.04.07 14:38t/p3870.041.21991.26191.219910.404087.91
7732006.04.07 14:38close3850.011.21991.26121.2148-2.504085.41
7742006.04.07 14:38close3860.021.21911.26131.21711.204086.61
7752006.04.07 14:38sell3880.011.21881.26261.2162
7762006.04.07 14:42sell3890.021.22111.26271.2185
7772006.04.07 15:11t/p3890.021.21851.26271.21855.204091.81
7782006.04.07 15:11close3880.011.21851.26261.21620.304092.11
7792006.04.07 15:11sell3900.011.21871.26251.2161
7802006.04.07 15:20t/p3900.011.21611.26251.21612.604094.71
7812006.04.07 15:20sell3910.011.21571.25951.2131
7822006.04.07 16:05close3910.011.21321.25951.21312.504097.21
7832006.04.07 16:05sell3920.011.21341.25721.2108
7842006.04.07 17:56close3920.011.21091.25721.21082.504099.71
7852006.04.07 17:56sell3930.011.21051.25431.2079
7862006.04.10 09:48sell3940.021.21271.25431.2101
7872006.04.10 13:44close3930.011.21011.25431.20790.464100.16
7882006.04.10 13:44close3940.021.21021.25431.21015.004105.16
7892006.04.10 13:44sell3950.011.21001.25381.2074
7902006.04.11 07:33sell3960.021.21221.25381.2096
7912006.04.11 14:22close3950.011.20971.25381.20740.364105.52
7922006.04.11 14:32close3960.021.20961.25381.20965.204110.72
7932006.04.11 14:32sell3970.011.20971.25351.2071
7942006.04.11 15:18sell3980.021.21201.25361.2094
7952006.04.11 21:36sell3990.041.21421.25361.2116
7962006.04.12 02:16sell4000.081.21651.25371.2139
7972006.04.12 12:35close3970.011.21401.25351.2071-4.244106.48
7982006.04.12 12:35close3990.041.21401.25361.21161.044107.52
7992006.04.12 12:39close3980.021.21401.25361.2094-3.884103.64
8002006.04.12 12:39close4000.081.21401.25371.213920.004123.64
8012006.04.12 12:40sell4010.011.21391.25771.2113
8022006.04.12 14:30t/p4010.011.21131.25771.21132.604126.24
8032006.04.12 14:30sell4020.011.21091.25471.2083
8042006.04.12 14:36t/p4020.011.20831.25471.20832.604128.84
8052006.04.12 14:36sell4030.011.20811.25191.2055
8062006.04.12 15:23sell4040.021.21031.25191.2077
8072006.04.12 16:05sell4050.041.21261.25201.2100
8082006.04.12 19:14close4030.011.21001.25191.2055-1.904126.94
8092006.04.12 19:14close4050.041.21001.25201.210010.404137.34
8102006.04.12 19:14close4040.021.21001.25191.20770.604137.94
8112006.04.12 19:14sell4060.011.20951.25331.2069
8122006.04.13 08:34sell4070.021.21181.25341.2092
8132006.04.13 14:00t/p4070.021.20921.25341.20925.204143.14
8142006.04.13 14:00close4060.011.20921.25331.20690.484143.61
8152006.04.13 14:00sell4080.011.20921.25301.2066
8162006.04.13 19:27sell4090.021.21141.25301.2088
8172006.04.16 11:20sell4100.041.21371.25311.2111
8182006.04.17 02:15sell4110.081.21601.25321.2134
8192006.04.17 03:07sell4120.161.21831.25331.2157
8202006.04.17 13:41sell4130.321.22051.25331.2179
8212006.04.17 13:52sell4140.641.22341.25401.2208
8222006.04.17 14:31sell4151.001.22561.25401.2230
8232006.04.17 15:01t/p4151.001.22301.25401.2230260.004403.61
8242006.04.17 15:01close4080.011.22291.25301.2066-13.584390.03
8252006.04.17 15:01close4100.041.22291.25311.2111-36.564353.47
8262006.04.17 15:01close4120.161.22291.25331.2157-73.604279.87
8272006.04.17 15:01close4140.641.22291.25401.220832.004311.87
8282006.04.17 15:01sell4160.081.22291.26011.2203
8292006.04.17 15:01close4090.021.22311.25301.2088-23.164288.70
8302006.04.17 15:01close4130.321.22311.25331.2179-83.204205.50
8312006.04.17 15:01close4110.081.22291.25321.2134-55.204150.30
8322006.04.17 15:01close4160.081.22281.26011.22030.804151.10
8332006.04.17 15:01sell4170.011.22251.26631.2199
8342006.04.17 16:27sell4180.021.22481.26641.2222
8352006.04.17 16:46sell4190.041.22731.26671.2247
8362006.04.17 22:21close4170.011.22481.26631.2199-2.304148.80
8372006.04.17 22:21close4190.041.22481.26671.224710.004158.80
8382006.04.17 22:24close4180.021.22481.26641.22220.004158.80
8392006.04.17 22:24sell4200.011.22481.26861.2222
8402006.04.18 11:33sell4210.021.22701.26861.2244
8412006.04.18 14:53sell4220.041.22921.26861.2266
8422006.04.18 17:27t/p4220.041.22661.26861.226610.404169.20
8432006.04.18 17:27close4200.011.22651.26861.2222-1.644167.56
8442006.04.18 17:33close4210.021.22651.26861.22441.004168.56
8452006.04.18 17:33sell4230.011.22651.27031.2239
8462006.04.18 18:20sell4240.021.22881.27041.2262
8472006.04.18 20:02sell4250.041.23131.27071.2287
8482006.04.18 22:50sell4260.081.23361.27081.2310
8492006.04.18 22:51sell4270.161.23591.27091.2333
8502006.04.19 13:08close4230.011.23341.27031.2239-6.844161.72
8512006.04.19 13:08close4250.041.23341.27071.2287-8.164153.56
8522006.04.19 13:08close4270.161.23341.27091.233340.944194.50
8532006.04.19 13:44close4240.021.23311.27041.2262-8.484186.02
8542006.04.19 13:44close4260.081.23331.27081.23102.874188.89
8552006.04.19 13:44sell4280.011.23341.27721.2308
8562006.04.19 14:31t/p4280.011.23081.27721.23082.604191.49
8572006.04.19 14:31sell4290.011.23031.27411.2277
8582006.04.19 14:33sell4300.021.23261.27421.2300
8592006.04.19 15:00t/p4300.021.23001.27421.23005.204196.69
8602006.04.19 15:00close4290.011.22971.27411.22770.604197.29
8612006.04.19 15:00sell4310.011.22981.27361.2272
8622006.04.19 15:56sell4320.021.23211.27371.2295
8632006.04.19 16:06sell4330.041.23441.27381.2318
8642006.04.19 18:20sell4340.081.23661.27381.2340
8652006.04.19 20:05sell4350.161.23881.27381.2362
8662006.04.20 02:19t/p4350.161.23621.27381.236244.434241.72
8672006.04.20 02:19close4310.011.23611.27361.2272-6.124235.60
8682006.04.20 02:19close4330.041.23611.27381.2318-6.094229.51
8692006.04.20 02:19close4320.021.23631.27371.2295-8.054221.46
8702006.04.20 02:19close4340.081.23621.27381.23404.624226.08
8712006.04.20 02:19sell4360.011.23591.27971.2333
8722006.04.20 08:52close4360.011.23341.27971.23332.504228.58
8732006.04.20 08:52sell4370.011.23331.27711.2307
8742006.04.20 10:01sell4380.021.23561.27721.2330
8752006.04.20 12:41t/p4380.021.23301.27721.23305.204233.78
8762006.04.20 12:41close4370.011.23271.27711.23070.604234.38
8772006.04.20 12:41sell4390.011.23281.27661.2302
8782006.04.20 16:07t/p4390.011.23021.27661.23022.604236.98
8792006.04.20 16:07sell4400.011.23001.27381.2274
8802006.04.20 17:07sell4410.021.23241.27401.2298
8812006.04.21 01:25t/p4410.021.22981.27401.22985.324242.30
8822006.04.21 01:25close4400.011.22981.27381.22740.264242.56
8832006.04.21 01:25sell4420.011.22981.27361.2272
8842006.04.21 01:51t/p4420.011.22721.27361.22722.604245.16
8852006.04.21 01:51sell4430.011.22701.27081.2244
8862006.04.21 01:55sell4440.021.22921.27081.2266
8872006.04.21 04:42sell4450.041.23161.27101.2290
8882006.04.21 08:10close4430.011.22901.27081.2244-2.004243.16
8892006.04.21 08:10close4450.041.22901.27101.229010.404253.56
8902006.04.21 08:11close4440.021.22911.27081.22660.204253.76
8912006.04.21 08:11sell4460.011.22911.27291.2265
8922006.04.21 10:03sell4470.021.23141.27301.2288
8932006.04.21 10:08sell4480.041.23371.27311.2311
8942006.04.21 10:18close4460.011.23121.27291.2265-2.104251.66
8952006.04.21 10:18close4480.041.23121.27311.231110.004261.66
8962006.04.21 11:19sell4490.021.23361.27521.2310
8972006.04.21 13:00close4470.021.23121.27301.22880.404262.06
8982006.04.21 13:00close4490.021.23121.27521.23104.804266.86
8992006.04.21 13:01sell4500.011.23111.27491.2285
9002006.04.21 14:53sell4510.021.23331.27491.2307
9012006.04.21 16:39sell4520.041.23581.27521.2332
9022006.04.21 16:43close4500.011.23331.27491.2285-2.204264.66
9032006.04.21 16:43close4520.041.23331.27521.233210.004274.66
9042006.04.21 16:59close4510.021.23321.27491.23070.204274.86
9052006.04.21 16:59sell4530.011.23311.27691.2305
9062006.04.21 17:12sell4540.021.23541.27701.2328
9072006.04.21 19:01t/p4540.021.23281.27701.23285.204280.06
9082006.04.21 19:01close4530.011.23281.27691.23050.304280.36
9092006.04.21 19:01sell4550.011.23261.27641.2300
9102006.04.21 22:14sell4560.021.23491.27651.2323
9112006.04.23 02:30sell4570.041.23711.27651.2345
9122006.04.24 05:33t/p4570.041.23451.27651.234510.644290.99
9132006.04.24 05:33close4550.011.23441.27641.2300-1.744289.25
9142006.04.24 05:33close4560.021.23451.27651.23230.924290.17
9152006.04.24 05:34sell4580.011.23421.27801.2316
9162006.04.24 08:04sell4590.021.23641.27801.2338
9172006.04.24 08:47sell4600.041.23881.27821.2362
9182006.04.24 13:29t/p4600.041.23621.27821.236210.404300.57
9192006.04.24 13:29close4580.011.23621.27801.2316-2.004298.57
9202006.04.24 13:29close4590.021.23631.27801.23380.204298.77
9212006.04.24 13:29sell4610.011.23631.28011.2337
9222006.04.24 16:03t/p4610.011.23371.28011.23372.604301.37
9232006.04.24 16:03sell4620.011.23341.27721.2308
9242006.04.24 16:49sell4630.021.23561.27721.2330
9252006.04.24 18:12sell4640.041.23781.27721.2352
9262006.04.24 19:57sell4650.081.24021.27741.2376
9272006.04.25 01:44close4620.011.23771.27721.2308-4.244297.13
9282006.04.25 01:44close4640.041.23771.27721.23520.644297.76
9292006.04.25 01:45close4630.021.23771.27721.2330-4.084293.68
9302006.04.25 01:45close4650.081.23771.27741.237620.474314.15
9312006.04.25 01:46sell4660.011.23761.28141.2350
9322006.04.25 09:45sell4670.021.23981.28141.2372
9332006.04.25 14:09sell4680.041.24221.28161.2396
9342006.04.25 16:00t/p4680.041.23961.28161.239610.404324.55
9352006.04.25 16:00close4660.011.23831.28141.2350-0.704323.85
9362006.04.25 16:00close4670.021.23751.28141.23724.604328.45
9372006.04.25 16:00sell4690.011.23811.28191.2355
9382006.04.25 16:02sell4700.021.24041.28201.2378
9392006.04.25 16:08t/p4700.021.23781.28201.23785.204333.65
9402006.04.25 16:08close4690.011.23781.28191.23550.304333.95
9412006.04.25 16:08sell4710.011.23781.28161.2352
9422006.04.25 16:49sell4720.021.24011.28171.2375
9432006.04.25 20:44sell4730.041.24291.28231.2403
9442006.04.26 09:33close4710.011.24041.28161.2352-2.544331.41
9452006.04.26 09:33close4730.041.24041.28231.240310.244341.65
9462006.04.26 09:53close4720.021.24011.28171.23750.124341.77
9472006.04.26 09:53sell4740.011.23991.28371.2373
9482006.04.26 13:58sell4750.021.24221.28381.2396
9492006.04.26 14:31t/p4750.021.23961.28381.23965.204346.97
9502006.04.26 14:31close4740.011.23951.28371.23730.404347.37
9512006.04.26 14:31sell4760.011.23921.28301.2366
9522006.04.26 14:58sell4770.021.24171.28331.2391
9532006.04.26 15:05sell4780.041.24401.28341.2414
9542006.04.26 17:59sell4790.081.24641.28361.2438
9552006.04.26 19:44t/p4790.081.24381.28361.243820.804368.17
9562006.04.26 19:44close4760.011.24361.28301.2366-4.404363.77
9572006.04.26 19:44close4780.041.24361.28341.24141.604365.37
9582006.04.26 19:44close4770.021.24381.28331.2391-4.204361.17
9592006.04.26 19:44sell4800.011.24371.28751.2411
9602006.04.27 02:51sell4810.021.24601.28761.2434
9612006.04.27 09:44close4800.011.24351.28751.24110.384361.54
9622006.04.27 09:45close4810.021.24351.28761.24345.004366.54
9632006.04.27 09:45sell4820.011.24351.28731.2409
9642006.04.27 13:46close4820.011.24091.28731.24092.604369.14
9652006.04.27 13:46sell4830.011.24121.28501.2386
9662006.04.27 15:27sell4840.021.24341.28501.2408
9672006.04.27 16:00sell4850.041.24591.28531.2433
9682006.04.27 16:00t/p4850.041.24331.28531.243310.404379.54
9692006.04.27 16:00close4830.011.24281.28501.2386-1.604377.94
9702006.04.27 16:00sell4860.021.24591.28751.2433
9712006.04.27 16:02sell4870.041.24811.28751.2455
9722006.04.27 16:28sell4880.081.25071.28791.2481
9732006.04.27 16:31sell4890.161.25291.28791.2503
9742006.04.27 17:53t/p4890.161.25031.28791.250341.604419.54
9752006.04.27 17:53close4840.021.25011.28501.2408-13.404406.14
9762006.04.27 17:53close4870.041.25011.28751.2455-8.004398.14
9772006.04.27 17:53close4860.021.24971.28751.2433-7.604390.54
9782006.04.27 17:53close4880.081.24991.28791.24816.404396.94
9792006.04.27 17:53sell4900.011.24991.29371.2473
9802006.04.27 17:53t/p4900.011.24731.29371.24732.604399.54
9812006.04.27 17:53sell4910.011.24531.28911.2427
9822006.04.27 17:53sell4920.021.25171.29331.2491
9832006.04.27 18:03sell4930.041.25401.29341.2514
9842006.04.28 10:36sell4940.081.25621.29341.2536
9852006.04.28 13:18t/p4940.081.25361.29341.253620.804420.34
9862006.04.28 13:18close4910.011.25361.28911.2427-8.244412.10
9872006.04.28 13:18close4930.041.25361.29341.25141.844413.94
9882006.04.28 13:18close4920.021.25361.29331.2491-3.684410.26
9892006.04.28 13:18sell4950.011.25341.29721.2508
9902006.04.28 14:39sell4960.021.25561.29721.2530
9912006.04.28 16:18sell4970.041.25791.29731.2553
9922006.04.28 17:05sell4980.081.26061.29781.2580
9932006.04.28 17:09sell4990.161.26321.29821.2606
9942006.04.28 17:44close4950.011.26071.29721.2508-7.304402.96
9952006.04.28 17:44close4970.041.26071.29731.2553-11.204391.76
9962006.04.28 17:44close4990.161.26071.29821.260640.004431.76
9972006.04.28 18:02sell5000.041.26291.30231.2603
9982006.04.28 21:43close4960.021.26071.29721.2530-10.204421.56
9992006.04.28 21:43close5000.041.26071.30231.26038.804430.36
10002006.04.28 21:55close4980.081.26071.29781.2580-0.804429.56
10012006.04.28 21:55sell5010.011.26061.30441.2580
10022006.04.28 22:08sell5020.021.26281.30441.2602
10032006.05.01 14:54sell5030.041.26501.30441.2624
10042006.05.01 14:57sell5040.081.26721.30441.2646
10052006.05.01 16:00t/p5040.081.26461.30441.264620.804450.36
10062006.05.01 16:00close5010.011.26461.30441.2580-3.944446.42
10072006.05.01 16:00close5030.041.26461.30441.26241.604448.02
10082006.05.01 16:00close5020.021.26451.30441.2602-3.284444.73
10092006.05.01 16:00sell5050.011.26421.30801.2616
10102006.05.01 16:29sell5060.021.26651.30811.2639
10112006.05.01 16:46t/p5060.021.26391.30811.26395.204449.93
10122006.05.01 16:46close5050.011.26391.30801.26160.304450.23
10132006.05.01 16:46sell5070.011.26361.30741.2610
10142006.05.01 17:02close5070.011.26111.30741.26102.504452.73
10152006.05.01 17:02sell5080.011.26071.30451.2581
10162006.05.01 21:19t/p5080.011.25811.30451.25812.604455.33
10172006.05.01 21:19sell5090.011.25791.30171.2553
10182006.05.02 09:43sell5100.021.26011.30171.2575
10192006.05.02 10:41sell5110.041.26251.30191.2599
10202006.05.02 12:01sell5120.081.26481.30201.2622
10212006.05.02 13:19t/p5120.081.26221.30201.262220.804476.13
10222006.05.02 13:19close5090.011.26211.30171.2553-4.144471.99
10232006.05.02 13:19close5110.041.26211.30191.25991.604473.59
10242006.05.02 13:19sell5130.021.26241.30401.2598
10252006.05.02 13:19close5100.021.26211.30171.2575-4.004469.59
10262006.05.02 13:20close5130.021.26221.30401.25980.404469.99
10272006.05.02 13:20sell5140.011.26211.30591.2595
10282006.05.02 14:13sell5150.021.26431.30591.2617
10292006.05.02 18:25close5140.011.26171.30591.25950.404470.39
10302006.05.02 18:25close5150.021.26171.30591.26175.204475.59
10312006.05.02 18:25sell5160.011.26161.30541.2590
10322006.05.03 04:24sell5170.021.26391.30551.2613
10332006.05.03 08:33sell5180.041.26621.30561.2636
10342006.05.03 09:38t/p5180.041.26361.30561.263610.404485.99
10352006.05.03 09:38close5160.011.26361.30541.2590-1.944484.05
10362006.05.03 09:38close5170.021.26361.30551.26130.604484.65
10372006.05.03 09:38sell5190.011.26331.30711.2607
10382006.05.03 16:00t/p5190.011.26071.30711.26072.604487.25
10392006.05.03 16:00sell5200.011.26051.30431.2579
10402006.05.03 17:05sell5210.021.26281.30441.2602
10412006.05.03 18:09sell5220.041.26511.30451.2625
10422006.05.03 19:59close5200.011.26251.30431.2579-2.004485.25
10432006.05.03 19:59close5220.041.26251.30451.262510.404495.65
10442006.05.03 19:59close5210.021.26251.30441.26020.604496.25
10452006.05.03 19:59sell5230.011.26241.30621.2598
10462006.05.04 08:35close5230.011.25981.30621.25982.784499.03
10472006.05.04 08:35sell5240.011.25981.30361.2572
10482006.05.04 14:33sell5250.021.26231.30391.2597
10492006.05.04 14:34sell5260.041.26481.30421.2622
10502006.05.04 14:42t/p5260.041.26221.30421.262210.404509.43
10512006.05.04 14:42close5240.011.26221.30361.2572-2.404507.03
10522006.05.04 14:42close5250.021.26221.30391.25970.204507.23
10532006.05.04 14:42sell5270.011.26241.30621.2598
10542006.05.04 14:56t/p5270.011.25981.30621.25982.604509.83
10552006.05.04 14:56sell5280.011.25961.30341.2570
10562006.05.04 15:03sell5290.021.26211.30371.2595
10572006.05.04 15:49sell5300.041.26451.30391.2619
10582006.05.04 16:07sell5310.081.26671.30391.2641
10592006.05.04 16:56sell5320.161.26911.30411.2665
10602006.05.04 18:13t/p5320.161.26651.30411.266541.604551.43
10612006.05.04 18:13close5280.011.26631.30341.2570-6.704544.73
10622006.05.04 18:13close5300.041.26631.30391.2619-7.204537.53
10632006.05.04 18:13close5290.021.26631.30371.2595-8.404529.13
10642006.05.04 18:13close5310.081.26561.30391.26418.804537.93
10652006.05.04 18:13sell5330.011.26701.31081.2644
10662006.05.04 19:31sell5340.021.26921.31081.2666
10672006.05.04 20:11sell5350.041.27171.31111.2691
10682006.05.04 23:03close5330.011.26911.31081.2644-2.104535.83
10692006.05.04 23:03close5350.041.26911.31111.269110.404546.23
10702006.05.05 02:35close5340.021.26901.31081.26660.524546.75
10712006.05.05 02:36sell5360.011.26891.31271.2663
10722006.05.05 11:43sell5370.021.27121.31281.2686
10732006.05.05 11:43t/p5370.021.26861.31281.26865.204551.95
10742006.05.05 11:43sell5380.021.27321.31481.2706
10752006.05.05 11:43t/p5380.021.27061.31481.27065.204557.15
10762006.05.05 14:30sell5390.021.27151.31311.2689
10772006.05.05 14:30sell5400.041.27451.31391.2719
10782006.05.05 14:30t/p5400.041.27191.31391.271910.404567.55
10792006.05.05 14:30close5360.011.27021.31271.2663-1.304566.25
10802006.05.05 14:30close5390.021.27051.31311.26892.004568.25
10812006.05.05 14:30sell5410.011.26981.31361.2672
10822006.05.05 14:30sell5420.021.27301.31461.2704
10832006.05.05 14:30t/p5420.021.27041.31461.27045.204573.45
10842006.05.05 14:30close5410.011.26821.31361.26721.604575.05
10852006.05.05 14:30sell5430.011.26871.31251.2661
10862006.05.05 14:30sell5440.021.27431.31591.2717
10872006.05.05 14:31t/p5440.021.27171.31591.27175.204580.25
10882006.05.05 14:31close5430.011.26771.31251.26611.004581.25
10892006.05.05 14:31sell5450.011.27551.31931.2729
10902006.05.05 14:31t/p5450.011.27291.31931.27292.604583.85
10912006.05.05 14:31sell5460.011.26751.31131.2649
10922006.05.05 14:31sell5470.021.27371.31531.2711
10932006.05.05 14:31sell5480.041.27631.31571.2737
10942006.05.05 14:31t/p5470.021.27111.31531.27115.204589.05
10952006.05.05 14:31t/p5480.041.27371.31571.273710.404599.45
10962006.05.05 14:31close5460.011.26771.31131.2649-0.204599.25
10972006.05.05 14:31sell5490.011.27471.31851.2721
10982006.05.05 16:47t/p5490.011.27211.31851.27212.604601.85
10992006.05.05 16:47sell5500.011.27171.31551.2691
11002006.05.05 16:58sell5510.021.27391.31551.2713
11012006.05.08 08:56sell5520.041.27631.31571.2737
11022006.05.08 10:30sell5530.081.27861.31581.2760
11032006.05.08 12:54t/p5530.081.27601.31581.276020.804622.65
11042006.05.08 12:54close5500.011.27591.31551.2691-4.144618.51
11052006.05.08 12:54close5520.041.27591.31571.27371.604620.11
11062006.05.08 12:55close5510.021.27601.31551.2713-4.084616.02
11072006.05.08 12:55sell5540.011.27581.31961.2732
11082006.05.08 15:36close5540.011.27321.31961.27322.604618.62
11092006.05.08 15:36sell5550.011.27311.31691.2705
11102006.05.08 16:12t/p5550.011.27051.31691.27052.604621.22
11112006.05.08 16:12sell5560.011.27021.31401.2676
11122006.05.08 16:33sell5570.021.27261.31421.2700
11132006.05.08 20:04close5560.011.27011.31401.26760.104621.32
11142006.05.08 20:04close5570.021.27011.31421.27005.004626.32
11152006.05.08 20:05sell5580.011.27011.31391.2675
11162006.05.09 08:56t/p5580.011.26751.31391.26752.664628.98
11172006.05.09 08:56sell5590.011.26731.31111.2647
11182006.05.09 10:45sell5600.021.27031.31191.2677
11192006.05.09 12:03t/p5600.021.26771.31191.26775.204634.18
11202006.05.09 12:03close5590.011.26771.31111.2647-0.404633.78
11212006.05.09 12:03sell5610.011.26751.31131.2649
11222006.05.09 13:11sell5620.021.26971.31131.2671
11232006.05.09 15:26sell5630.041.27211.31151.2695
11242006.05.09 16:01sell5640.081.27441.31161.2718
11252006.05.09 16:18sell5650.161.27671.31171.2741
11262006.05.10 08:51sell5660.321.27901.31181.2764
11272006.05.10 16:22sell5670.641.28121.31181.2786
11282006.05.10 18:19close5610.011.27871.31131.2649-11.144622.64
11292006.05.10 18:19close5630.041.27871.31151.2695-26.164596.48
11302006.05.10 18:19close5650.161.27871.31171.2741-31.064565.42
11312006.05.10 18:19close5670.641.27871.31181.2786160.004725.42
11322006.05.10 18:19close5620.021.27871.31131.2671-17.884707.54
11332006.05.10 18:19close5660.321.27871.31181.27649.604717.14
11342006.05.10 18:20sell5680.021.27861.32021.2760
11352006.05.10 18:29close5640.081.27871.31161.2718-33.934683.21
11362006.05.10 18:30close5680.021.27861.32021.27600.004683.21
11372006.05.10 18:30sell5690.011.27851.32231.2759
11382006.05.10 20:13sell5700.021.28071.32231.2781
11392006.05.10 20:17t/p5700.021.27811.32231.27815.204688.41
11402006.05.10 20:17close5690.011.27761.32231.27590.904689.31
11412006.05.10 20:17sell5710.011.27671.32051.2741
11422006.05.10 20:17sell5720.021.27911.32071.2765
11432006.05.10 20:18t/p5720.021.27651.32071.27655.204694.51
11442006.05.10 20:18close5710.011.27541.32051.27411.304695.81
11452006.05.10 20:18sell5730.011.27681.32061.2742
11462006.05.10 20:18sell5740.021.27971.32131.2771
11472006.05.10 20:18close5730.011.27721.32061.2742-0.404695.41
11482006.05.10 20:18t/p5740.021.27711.32131.27715.204700.61
11492006.05.10 20:18sell5750.011.27671.32051.2741
11502006.05.10 20:18sell5760.021.28141.32301.2788
11512006.05.10 20:18t/p5760.021.27881.32301.27885.204705.81
11522006.05.10 20:19sell5770.021.27991.32151.2773
11532006.05.10 20:19t/p5770.021.27731.32151.27735.204711.01
11542006.05.10 20:19close5750.011.27691.32051.2741-0.204710.81
11552006.05.10 20:19sell5780.011.27771.32151.2751
11562006.05.10 20:19sell5790.021.28001.32161.2774
11572006.05.10 20:22t/p5790.021.27741.32161.27745.204716.01
11582006.05.10 20:22close5780.011.27701.32151.27510.704716.71
11592006.05.10 20:22sell5800.011.27741.32121.2748
11602006.05.10 20:22sell5810.021.27971.32131.2771
11612006.05.10 20:23t/p5810.021.27711.32131.27715.204721.91
11622006.05.10 20:23close5800.011.27631.32121.27481.104723.01
11632006.05.10 20:23sell5820.011.27531.31911.2727
11642006.05.10 20:23sell5830.021.27761.31921.2750
11652006.05.10 20:24t/p5830.021.27501.31921.27505.204728.21
11662006.05.10 20:24close5820.011.27491.31911.27270.404728.61
11672006.05.10 20:24sell5840.011.27511.31891.2725
11682006.05.10 20:25sell5850.021.27741.31901.2748
11692006.05.10 20:33sell5860.041.28011.31951.2775
11702006.05.10 20:33close5840.011.27751.31891.2725-2.404726.21
11712006.05.10 20:33close5860.041.27751.31951.277510.404736.61
11722006.05.10 20:33close5850.021.27631.31901.27482.204738.81
11732006.05.10 20:33sell5870.011.27591.31971.2733
11742006.05.10 20:33sell5880.021.27851.32011.2759
11752006.05.10 20:33t/p5880.021.27591.32011.27595.204744.01
11762006.05.10 20:33close5870.011.27591.31971.27330.004744.01
11772006.05.10 20:33sell5890.011.27611.31991.2735
11782006.05.10 20:33sell5900.021.27851.32011.2759
11792006.05.10 20:35sell5910.041.28081.32021.2782
11802006.05.10 20:43sell5920.081.28321.32041.2806
11812006.05.10 20:52t/p5920.081.28061.32041.280620.804764.81
11822006.05.10 20:52close5890.011.28051.31991.2735-4.404760.41
11832006.05.10 20:52close5910.041.28051.32021.27821.204761.61
11842006.05.10 20:52close5900.021.28071.32011.2759-4.404757.21
11852006.05.10 20:52sell5930.011.28061.32441.2780
11862006.05.10 22:08t/p5930.011.27801.32441.27802.604759.81
11872006.05.10 22:08sell5940.011.27781.32161.2752
11882006.05.11 03:04t/p5940.011.27521.32161.27522.784762.59
11892006.05.11 03:04sell5950.011.27501.31881.2724
11902006.05.11 03:19t/p5950.011.27241.31881.27242.604765.19
11912006.05.11 03:19sell5960.011.27221.31601.2696
11922006.05.11 08:30sell5970.021.27451.31611.2719
11932006.05.11 09:22t/p5970.021.27191.31611.27195.204770.39
11942006.05.11 09:22close5960.011.27191.31601.26960.304770.69
11952006.05.11 09:22sell5980.011.27161.31541.2690
11962006.05.11 09:53close5980.011.26911.31541.26902.504773.19
11972006.05.11 09:53sell5990.011.26901.31281.2664
11982006.05.11 10:10sell6000.021.27131.31291.2687
11992006.05.11 14:21sell6010.041.27371.31311.2711
12002006.05.11 14:31sell6020.081.27891.31611.2763
12012006.05.11 14:31t/p6020.081.27631.31611.276320.804793.99
12022006.05.11 14:31sell6030.081.27611.31331.2735
12032006.05.11 14:31sell6040.161.27891.31391.2763
12042006.05.11 14:31t/p6040.161.27631.31391.276341.604835.59
12052006.05.11 14:33sell6050.161.27891.31391.2763
12062006.05.11 14:33close5990.011.27631.31281.2664-7.304828.29
12072006.05.11 14:33close6010.041.27631.31311.2711-10.404817.89
12082006.05.11 14:33close6050.161.27631.31391.276341.604859.49
12092006.05.11 14:34close6000.021.27621.31291.2687-9.804849.69
12102006.05.11 14:34close6030.081.27621.31331.2735-0.804848.89
12112006.05.11 14:34sell6060.011.27611.31991.2735
12122006.05.11 15:03t/p6060.011.27351.31991.27352.604851.49
12132006.05.11 15:03sell6070.011.27331.31711.2707
12142006.05.11 15:30sell6080.021.27551.31711.2729
12152006.05.11 15:52sell6090.041.27791.31731.2753
12162006.05.11 16:12sell6100.081.28031.31751.2777
12172006.05.11 16:37sell6110.161.28271.31771.2801
12182006.05.11 17:40sell6120.321.28511.31791.2825
12192006.05.11 18:53sell6130.641.28731.31791.2847
12202006.05.11 19:21close6070.011.28481.31711.2707-11.504839.99
12212006.05.11 19:21close6090.041.28481.31731.2753-27.604812.39
12222006.05.11 19:21close6110.161.28481.31771.2801-33.604778.79
12232006.05.11 19:21close6130.641.28481.31791.2847160.004938.79
12242006.05.11 19:22close6080.021.28471.31711.2729-18.404920.39
12252006.05.11 19:22close6120.321.28471.31791.282512.804933.19
12262006.05.11 19:22sell6140.021.28441.32601.2818
12272006.05.11 19:22close6100.081.28471.31751.2777-35.204897.99
12282006.05.11 19:22close6140.021.28461.32601.2818-0.404897.59
12292006.05.11 19:22sell6150.011.28451.32831.2819
12302006.05.12 02:09sell6160.021.28681.32841.2842
12312006.05.12 09:26sell6170.041.28911.32851.2865
12322006.05.12 11:34sell6180.081.29141.32861.2888
12332006.05.12 11:38sell6190.161.29381.32881.2912
12342006.05.12 12:34close6150.011.29121.32831.2819-6.644890.95
12352006.05.12 12:34close6170.041.29121.32851.2865-8.404882.55
12362006.05.12 12:34close6190.161.29121.32881.291241.604924.15
12372006.05.12 12:34close6160.021.29131.32841.2842-9.004915.15
12382006.05.12 12:34close6180.081.29111.32861.28882.404917.55
12392006.05.12 12:34sell6200.011.29101.33481.2884
12402006.05.12 13:51close6200.011.28851.33481.28842.504920.05
12412006.05.12 13:51sell6210.011.28891.33271.2863
12422006.05.12 13:54sell6220.021.29111.33271.2885
12432006.05.12 14:30sell6230.041.29381.33321.2912
12442006.05.12 14:30t/p6230.041.29121.33321.291210.404930.45
12452006.05.12 14:30close6210.011.28971.33271.2863-0.804929.65
12462006.05.12 14:30close6220.021.29061.33271.28851.004930.65
12472006.05.12 14:30sell6240.011.29101.33481.2884
12482006.05.12 14:30t/p6240.011.28841.33481.28842.604933.25
12492006.05.12 14:30sell6250.011.28791.33171.2853
12502006.05.12 14:30t/p6250.011.28531.33171.28532.604935.85
12512006.05.12 14:30sell6260.011.28501.32881.2824
12522006.05.12 14:30sell6270.021.28791.32951.2853
12532006.05.12 14:30t/p6270.021.28531.32951.28535.204941.05
12542006.05.12 14:30sell6280.021.28811.32971.2855
12552006.05.12 14:30t/p6280.021.28551.32971.28555.204946.25
12562006.05.12 14:30close6260.011.28521.32881.2824-0.204946.05
12572006.05.12 14:30sell6290.011.28411.32791.2815
12582006.05.12 14:30sell6300.021.29101.33261.2884
12592006.05.12 14:30sell6310.041.29391.33331.2913
12602006.05.12 14:30t/p6310.041.29131.33331.291310.404956.45
12612006.05.12 14:30t/p6300.021.28841.33261.28845.204961.65
12622006.05.12 14:30sell6320.021.28791.32951.2853
12632006.05.12 14:30close6290.011.28731.32791.2815-3.204958.45
12642006.05.12 14:30close6320.021.28581.32951.28534.204962.65
12652006.05.12 14:30sell6330.011.28511.32891.2825
12662006.05.12 14:30sell6340.021.28821.32981.2856
12672006.05.12 14:30t/p6340.021.28561.32981.28565.204967.85
12682006.05.12 14:30close6330.011.28531.32891.2825-0.204967.65
12692006.05.12 14:30sell6350.011.28411.32791.2815
12702006.05.12 14:30sell6360.021.29101.33261.2884
12712006.05.12 14:30t/p6360.021.28841.33261.28845.204972.85
12722006.05.12 14:30sell6370.021.28761.32921.2850
12732006.05.12 14:31t/p6370.021.28501.32921.28505.204978.05
12742006.05.12 14:31close6350.011.28431.32791.2815-0.204977.85
12752006.05.12 14:31sell6380.011.28701.33081.2844
12762006.05.12 14:31sell6390.021.29021.33181.2876
12772006.05.12 14:31t/p6390.021.28761.33181.28765.204983.05
12782006.05.12 14:31close6380.011.28751.33081.2844-0.504982.55
12792006.05.12 14:31sell6400.011.28741.33121.2848
12802006.05.12 14:31t/p6400.011.28481.33121.28482.604985.15
12812006.05.12 14:31sell6410.011.28411.32791.2815
12822006.05.12 14:31sell6420.021.28701.32861.2844
12832006.05.12 14:31sell6430.041.29001.32941.2874
12842006.05.12 14:31t/p6430.041.28741.32941.287410.404995.55
12852006.05.12 14:31close6410.011.28711.32791.2815-3.004992.55
12862006.05.12 14:31sell6440.021.29571.33731.2931
12872006.05.12 14:31t/p6440.021.29311.33731.29315.204997.75
12882006.05.12 14:32close6420.021.28691.32861.28440.204997.95
12892006.05.12 14:32sell6450.011.28701.33081.2844
12902006.05.12 14:32sell6460.021.29031.33191.2877
12912006.05.12 14:32sell6470.041.29281.33221.2902
12922006.05.12 14:32t/p6470.041.29021.33221.290210.405008.35
12932006.05.12 14:32close6450.011.28851.33081.2844-1.505006.85
12942006.05.12 14:32close6460.021.28851.33191.28773.605010.45
12952006.05.12 14:32sell6480.011.28841.33221.2858
12962006.05.12 14:33sell6490.021.29231.33391.2897
12972006.05.12 14:33t/p6490.021.28971.33391.28975.205015.65
12982006.05.12 14:33close6480.011.28961.33221.2858-1.205014.45
12992006.05.12 14:33sell6500.011.28731.33111.2847
13002006.05.12 14:34sell6510.021.29031.33191.2877
13012006.05.12 14:34close6500.011.28771.33111.2847-0.405014.05
13022006.05.12 14:34t/p6510.021.28771.33191.28775.205019.25
13032006.05.12 14:34sell6520.011.28751.33131.2849
13042006.05.12 14:44t/p6520.011.28491.33131.28492.605021.85
13052006.05.12 14:44sell6530.011.28461.32841.2820
13062006.05.12 14:44sell6540.021.28841.33001.2858
13072006.05.12 14:44t/p6540.021.28581.33001.28585.205027.05
13082006.05.12 14:44close6530.011.28571.32841.2820-1.105025.95
13092006.05.12 14:44sell6550.011.28591.32971.2833
13102006.05.12 14:44sell6560.021.28861.33021.2860
13112006.05.12 14:46sell6570.041.29111.33051.2885
13122006.05.12 14:52sell6580.081.29361.33081.2910
13132006.05.12 14:54close6550.011.29111.32971.2833-5.205020.75
13142006.05.12 14:54close6570.041.29111.33051.28850.005020.75
13152006.05.12 14:54t/p6580.081.29101.33081.291020.805041.55
13162006.05.12 14:54close6560.021.29101.33021.2860-4.805036.75
13172006.05.12 14:54sell6590.011.29061.33441.2880
13182006.05.12 15:10t/p6590.011.28801.33441.28802.605039.35
13192006.05.12 15:10sell6600.011.28781.33161.2852
13202006.05.12 15:23sell6610.021.29011.33171.2875
13212006.05.12 15:53sell6620.041.29251.33191.2899
13222006.05.12 15:53close6600.011.29001.33161.2852-2.205037.15
13232006.05.12 15:53close6620.041.29001.33191.289910.005047.15
13242006.05.12 15:54sell6630.021.29291.33451.2903
13252006.05.12 15:54t/p6630.021.29031.33451.29035.205052.35
13262006.05.12 15:54close6610.021.28991.33171.28750.405052.75
13272006.05.12 15:54sell6640.011.29231.33611.2897
13282006.05.12 15:54sell6650.021.29461.33621.2920
13292006.05.12 15:54t/p6640.011.28971.33611.28972.605055.35
13302006.05.12 15:54t/p6650.021.29201.33621.29205.205060.55
13312006.05.12 15:54sell6660.011.28661.33041.2840
13322006.05.12 15:54sell6670.021.29301.33461.2904
13332006.05.12 15:54t/p6670.021.29041.33461.29045.205065.75
13342006.05.12 15:54sell6680.021.29011.33171.2875
13352006.05.12 15:54close6660.011.29041.33041.2840-3.805061.95
13362006.05.12 15:54close6680.021.29041.33171.2875-0.605061.35
13372006.05.12 15:54sell6690.011.29001.33381.2874
13382006.05.12 15:54sell6700.021.29231.33391.2897
13392006.05.12 15:54t/p6700.021.28971.33391.28975.205066.55
13402006.05.12 15:54close6690.011.28941.33381.28740.605067.15
13412006.05.12 15:54sell6710.011.29071.33451.2881
13422006.05.12 15:54t/p6710.011.28811.33451.28812.605069.75
13432006.05.12 15:54sell6720.011.28771.33151.2851
13442006.05.12 15:54sell6730.021.29001.33161.2874
13452006.05.12 15:54sell6740.041.29581.33521.2932
13462006.05.12 15:54t/p6740.041.29321.33521.293210.405080.15
13472006.05.12 16:19t/p6730.021.28741.33161.28745.205085.35
13482006.05.12 16:19close6720.011.28741.33151.28510.305085.65
13492006.05.12 16:19sell6750.011.28961.33341.2870
13502006.05.12 16:37t/p6750.011.28701.33341.28702.605088.25
13512006.05.12 16:37sell6760.011.28641.33021.2838
13522006.05.12 16:37sell6770.021.28961.33121.2870
13532006.05.12 17:33close6760.011.28711.33021.2838-0.705087.55
13542006.05.12 17:33close6770.021.28711.33121.28705.005092.55
13552006.05.12 17:33sell6780.011.28701.33081.2844
13562006.05.12 18:58sell6790.021.28951.33111.2869
13572006.05.12 20:15sell6800.041.29191.33131.2893
13582006.05.14 00:00sell6810.081.29471.33191.2921
13592006.05.14 20:07sell6820.161.29701.33201.2944
13602006.05.15 02:01t/p6820.161.29441.33201.294442.545135.09
13612006.05.15 02:01close6780.011.29411.33081.2844-7.045128.05
13622006.05.15 02:01close6800.041.29411.33131.2893-8.565119.49
13632006.05.15 02:01close6790.021.29431.33111.2869-9.485110.00
13642006.05.15 02:01close6810.081.29421.33191.29214.475114.48
13652006.05.15 02:01sell6830.011.29391.33771.2913
13662006.05.15 08:28close6830.011.29131.33771.29132.605117.08
13672006.05.15 08:28sell6840.011.29121.33501.2886
13682006.05.15 09:08close6840.011.28871.33501.28862.505119.58
13692006.05.15 09:08sell6850.011.28851.33231.2859
13702006.05.15 10:06t/p6850.011.28591.33231.28592.605122.18
13712006.05.15 10:06sell6860.011.28571.32951.2831
13722006.05.15 10:20t/p6860.011.28311.32951.28312.605124.78
13732006.05.15 10:20sell6870.011.28291.32671.2803
13742006.05.15 12:58t/p6870.011.28031.32671.28032.605127.38
13752006.05.15 12:58sell6880.011.28011.32391.2775
13762006.05.15 13:46sell6890.021.28271.32431.2801
13772006.05.15 14:31sell6900.041.28751.32691.2849
13782006.05.15 14:31t/p6900.041.28491.32691.284910.405137.78
13792006.05.15 14:31close6880.011.28431.32391.2775-4.205133.58
13802006.05.15 14:32close6890.021.28421.32431.2801-3.005130.58
13812006.05.15 14:32sell6910.011.28381.32761.2812
13822006.05.15 15:00sell6920.021.28611.32771.2835
13832006.05.15 15:05close6910.011.28361.32761.28120.205130.78
13842006.05.15 15:05close6920.021.28361.32771.28355.005135.78
13852006.05.15 15:05sell6930.011.28351.32731.2809
13862006.05.15 15:25close6930.011.28101.32731.28092.505138.28
13872006.05.15 15:25sell6940.011.28071.32451.2781
13882006.05.15 15:42sell6950.021.28301.32461.2804
13892006.05.15 18:23close6940.011.28041.32451.27810.305138.58
13902006.05.15 18:25close6950.021.28041.32461.28045.205143.78
13912006.05.15 18:25sell6960.011.28041.32421.2778
13922006.05.16 05:38sell6970.021.28261.32421.2800
13932006.05.16 07:02t/p6970.021.28001.32421.28005.205148.98
13942006.05.16 07:02close6960.011.27951.32421.27780.965149.94
13952006.05.16 07:02sell6980.011.28031.32411.2777
13962006.05.16 07:57sell6990.021.28261.32421.2800
13972006.05.16 08:25close6980.011.28011.32411.27770.205150.14
13982006.05.16 08:25close6990.021.28011.32421.28005.005155.14
13992006.05.16 08:25sell7000.011.28001.32381.2774
14002006.05.16 08:58sell7010.021.28271.32431.2801
14012006.05.16 09:34t/p7010.021.28011.32431.28015.205160.34
14022006.05.16 09:34close7000.011.28011.32381.2774-0.105160.24
14032006.05.16 09:34sell7020.011.28001.32381.2774
14042006.05.16 09:49sell7030.021.28231.32391.2797
14052006.05.16 11:00t/p7030.021.27971.32391.27975.205165.44
14062006.05.16 11:00close7020.011.27901.32381.27741.005166.44
14072006.05.16 11:00sell7040.011.27871.32251.2761
14082006.05.16 11:51sell7050.021.28101.32261.2784
14092006.05.16 14:30sell7060.041.28341.32281.2808
14102006.05.16 14:40sell7070.081.28571.32291.2831
14112006.05.16 17:12t/p7070.081.28311.32291.283120.805187.24
14122006.05.16 17:12close7040.011.28301.32251.2761-4.305182.94
14132006.05.16 17:12close7060.041.28301.32281.28081.605184.54
14142006.05.16 17:12close7050.021.28321.32261.2784-4.405180.14
14152006.05.16 17:12sell7080.011.28321.32701.2806
14162006.05.16 20:25sell7090.021.28541.32701.2828
14172006.05.17 05:32sell7100.041.28781.32721.2852
14182006.05.17 09:09sell7110.081.29021.32741.2876
14192006.05.17 14:30t/p7110.081.28761.32741.287620.805200.94
14202006.05.17 14:30close7080.011.28741.32701.2806-4.145196.79
14212006.05.17 14:30close7100.041.28741.32721.28521.605198.39
14222006.05.17 14:30sell7120.021.28801.32961.2854
14232006.05.17 14:30close7090.021.28681.32701.2828-2.685195.71
14242006.05.17 14:30close7120.021.28661.32961.28542.805198.51
14252006.05.17 14:30sell7130.011.28671.33051.2841
14262006.05.17 14:40sell7140.021.28921.33081.2866
14272006.05.17 14:43sell7150.041.29141.33081.2888
14282006.05.17 14:49close7130.011.28891.33051.2841-2.205196.31
14292006.05.17 14:49close7150.041.28891.33081.288810.005206.31
14302006.05.17 14:52close7140.021.28871.33081.28661.005207.31
14312006.05.17 14:52sell7160.011.28841.33221.2858
14322006.05.17 15:19t/p7160.011.28581.33221.28582.605209.91
14332006.05.17 15:19sell7170.011.28561.32941.2830
14342006.05.17 16:08t/p7170.011.28301.32941.28302.605212.51
14352006.05.17 16:08sell7180.011.28271.32651.2801
14362006.05.17 16:25sell7190.021.28731.32891.2847
14372006.05.17 16:25t/p7180.011.28011.32651.28012.605215.11
14382006.05.17 16:25t/p7190.021.28471.32891.28475.205220.31
14392006.05.17 16:25sell7200.011.27971.32351.2771
14402006.05.17 16:32close7200.011.27721.32351.27712.505222.81
14412006.05.17 16:32sell7210.011.27721.32101.2746
14422006.05.17 16:45sell7220.021.27951.32111.2769
14432006.05.17 17:23close7210.011.27701.32101.27460.205223.01
14442006.05.17 17:23t/p7220.021.27691.32111.27695.205228.21
14452006.05.17 17:23sell7230.011.27671.32051.2741
14462006.05.17 17:30t/p7230.011.27411.32051.27412.605230.81
14472006.05.17 17:30sell7240.011.27391.31771.2713
14482006.05.17 20:16t/p7240.011.27131.31771.27132.605233.41
14492006.05.17 20:16sell7250.011.27101.31481.2684
14502006.05.17 20:49sell7260.021.27321.31481.2706
14512006.05.17 22:06sell7270.041.27551.31491.2729
14522006.05.17 23:45t/p7270.041.27291.31491.272910.405243.81
14532006.05.17 23:45close7250.011.27291.31481.2684-1.905241.91
14542006.05.17 23:45close7260.021.27291.31481.27060.605242.51
14552006.05.17 23:45sell7280.011.27271.31651.2701
14562006.05.18 02:13sell7290.021.27491.31651.2723
14572006.05.18 09:29sell7300.041.27721.31661.2746
14582006.05.18 10:30sell7310.081.27941.31661.2768
14592006.05.18 13:23t/p7310.081.27681.31661.276820.805263.31
14602006.05.18 13:23close7280.011.27671.31651.2701-3.825259.49
14612006.05.18 13:23close7300.041.27671.31661.27462.005261.49
14622006.05.18 13:23close7290.021.27651.31651.2723-3.205258.29
14632006.05.18 13:23sell7320.011.27651.32031.2739
14642006.05.18 14:30sell7330.021.27891.32051.2763
14652006.05.18 14:32t/p7330.021.27631.32051.27635.205263.49
14662006.05.18 14:32close7320.011.27561.32031.27390.905264.39
14672006.05.18 14:32sell7340.011.27691.32071.2743
14682006.05.18 14:32sell7350.021.27971.32131.2771
14692006.05.18 14:32t/p7350.021.27711.32131.27715.205269.59
14702006.05.18 14:32close7340.011.27691.32071.27430.005269.59
14712006.05.18 14:32sell7360.011.27611.31991.2735
14722006.05.18 14:32sell7370.021.27841.32001.2758
14732006.05.18 14:33t/p7370.021.27581.32001.27585.205274.79
14742006.05.18 14:33close7360.011.27551.31991.27350.605275.39
14752006.05.18 14:33sell7380.011.27671.32051.2741
14762006.05.18 15:06sell7390.021.27911.32071.2765
14772006.05.18 15:32sell7400.041.28161.32101.2790
14782006.05.18 15:35sell7410.081.28391.32111.2813
14792006.05.18 15:54close7380.011.28141.32051.2741-4.705270.69
14802006.05.18 15:54close7400.041.28141.32101.27900.805271.49
14812006.05.18 15:54close7390.021.28131.32071.2765-4.405267.09
14822006.05.18 15:54t/p7410.081.28131.32111.281320.805287.89
14832006.05.18 15:54sell7420.011.28111.32491.2785
14842006.05.18 16:30close7420.011.27861.32491.27852.505290.39
14852006.05.18 16:30sell7430.011.27841.32221.2758
14862006.05.18 16:45sell7440.021.28071.32231.2781
14872006.05.18 16:51sell7450.041.28301.32241.2804
14882006.05.18 17:52t/p7450.041.28041.32241.280410.405300.79
14892006.05.18 17:52close7430.011.28011.32221.2758-1.705299.09
14902006.05.18 17:52close7440.021.28041.32231.27810.605299.69
14912006.05.18 17:52sell7460.011.27991.32371.2773
14922006.05.18 18:01close7460.011.27741.32371.27732.505302.19
14932006.05.18 18:01sell7470.011.27711.32091.2745
14942006.05.18 18:02sell7480.021.27961.32121.2770
14952006.05.18 18:08sell7490.041.28181.32121.2792
14962006.05.18 22:39sell7500.081.28411.32131.2815
14972006.05.18 23:08sell7510.161.28681.32181.2842
14982006.05.19 03:14close7470.011.28421.32091.2745-7.045295.15
14992006.05.19 03:14close7490.041.28421.32121.2792-9.365285.78
15002006.05.19 03:14close7510.161.28421.32181.284242.545328.33
15012006.05.19 03:26close7480.021.28421.32121.2770-9.085319.25
15022006.05.19 03:27close7500.081.28411.32131.28150.475319.72
15032006.05.19 03:27sell7520.011.28401.32781.2814
15042006.05.19 09:00close7520.011.28151.32781.28142.505322.22
15052006.05.19 09:00sell7530.011.28111.32491.2785
15062006.05.19 09:31close7530.011.27861.32491.27852.505324.72
15072006.05.19 09:31sell7540.011.27821.32201.2756
15082006.05.19 11:50t/p7540.011.27561.32201.27562.605327.32
15092006.05.19 11:50sell7550.011.27541.31921.2728
15102006.05.19 15:00close7550.011.27281.31921.27282.605329.92
15112006.05.19 15:00sell7560.011.27291.31671.2703
15122006.05.19 15:36sell7570.021.27511.31671.2725
15132006.05.19 16:07t/p7570.021.27251.31671.27255.205335.12
15142006.05.19 16:07close7560.011.27251.31671.27030.405335.52
15152006.05.19 16:07sell7580.011.27221.31601.2696
15162006.05.19 17:15close7580.011.26961.31601.26962.605338.12
15172006.05.19 17:15sell7590.011.27031.31411.2677
15182006.05.19 17:33sell7600.021.27261.31421.2700
15192006.05.19 17:58sell7610.041.27511.31451.2725
15202006.05.19 19:55sell7620.081.27731.31451.2747
15212006.05.22 02:16close7590.011.27471.31411.2677-4.345333.78
15222006.05.22 02:16close7610.041.27471.31451.27251.845335.61
15232006.05.22 02:17t/p7620.081.27471.31451.274721.275356.89
15242006.05.22 02:17close7600.021.27431.31421.2700-3.285353.60
15252006.05.22 02:17sell7630.011.27431.31811.2717
15262006.05.22 07:58t/p7630.011.27171.31811.27172.605356.20
15272006.05.22 07:58sell7640.011.27151.31531.2689
15282006.05.22 08:18sell7650.021.27371.31531.2711
15292006.05.22 08:42close7640.011.27111.31531.26890.405356.60
15302006.05.22 08:42t/p7650.021.27111.31531.27115.205361.80
15312006.05.22 08:42sell7660.011.27091.31471.2683
15322006.05.22 09:36sell7670.021.27311.31471.2705
15332006.05.22 10:23sell7680.041.27581.31521.2732
15342006.05.22 12:24sell7690.081.27811.31531.2755
15352006.05.22 14:08close7660.011.27551.31471.2683-4.605357.20
15362006.05.22 14:08close7680.041.27551.31521.27321.205358.40
15372006.05.22 14:08close7670.021.27551.31471.2705-4.805353.60
15382006.05.22 14:09t/p7690.081.27551.31531.275520.805374.40
15392006.05.22 14:09sell7700.011.27521.31901.2726
15402006.05.22 14:42sell7710.021.27741.31901.2748
15412006.05.22 16:05sell7720.041.27971.31911.2771
15422006.05.22 17:02sell7730.081.28201.31921.2794
15432006.05.22 17:15sell7740.161.28421.31921.2816
15442006.05.22 20:07sell7750.321.28651.31931.2839
15452006.05.23 09:31t/p7750.321.28391.31931.283985.095459.49
15462006.05.23 09:31close7700.011.28391.31901.2726-8.645450.85
15472006.05.23 09:31close7720.041.28391.31911.2771-16.565434.29
15482006.05.23 09:31close7740.161.28391.31921.28165.745440.03
15492006.05.23 09:31close7710.021.28391.31901.2748-12.885427.15
15502006.05.23 09:31close7730.081.28361.31921.2794-12.335414.82
15512006.05.23 09:32sell7760.011.28351.32731.2809
15522006.05.23 11:10sell7770.021.28591.32751.2833
15532006.05.23 11:49close7760.011.28331.32731.28090.205415.02
15542006.05.23 11:49t/p7770.021.28331.32751.28335.205420.22
15552006.05.23 11:49sell7780.011.28311.32691.2805
15562006.05.23 13:39sell7790.021.28531.32691.2827
15572006.05.23 15:29t/p7790.021.28271.32691.28275.205425.42
15582006.05.23 15:29close7780.011.28231.32691.28050.805426.22
15592006.05.23 15:29sell7800.011.28191.32571.2793
15602006.05.23 16:27sell7810.021.28421.32581.2816
15612006.05.23 16:31sell7820.041.28651.32591.2839
15622006.05.23 17:08t/p7820.041.28391.32591.283910.405436.62
15632006.05.23 17:08close7800.011.28371.32571.2793-1.805434.82
15642006.05.23 17:08close7810.021.28341.32581.28161.605436.42
15652006.05.23 17:08sell7830.011.28261.32641.2800
15662006.05.23 17:22sell7840.021.28481.32641.2822
15672006.05.23 20:13sell7850.041.28741.32681.2848
15682006.05.23 21:56t/p7850.041.28481.32681.284810.405446.82
15692006.05.23 21:56close7830.011.28471.32641.2800-2.105444.72
15702006.05.23 21:56close7840.021.28461.32641.28220.405445.12
15712006.05.23 21:56sell7860.011.28481.32861.2822
15722006.05.23 22:55close7860.011.28231.32861.28222.505447.62
15732006.05.23 22:55sell7870.011.28231.32611.2797
15742006.05.23 23:59t/p7870.011.27971.32611.27972.605450.22
15752006.05.23 23:59sell7880.011.27811.32191.2755
15762006.05.24 02:13sell7890.021.28061.32221.2780
15772006.05.24 02:54t/p7890.021.27801.32221.27805.205455.42
15782006.05.24 02:54close7880.011.27791.32191.27550.265455.68
15792006.05.24 02:54sell7900.011.27801.32181.2754
15802006.05.24 04:33sell7910.021.28021.32181.2776
15812006.05.24 06:35close7900.011.27771.32181.27540.305455.98
15822006.05.24 07:44close7910.021.27761.32181.27765.205461.18
15832006.05.24 07:44sell7920.011.27771.32151.2751
15842006.05.24 08:51sell7930.021.28001.32161.2774
15852006.05.24 09:00sell7940.041.28231.32171.2797
15862006.05.24 09:47sell7950.081.28451.32171.2819
15872006.05.24 12:32sell7960.161.28721.32221.2846
15882006.05.24 13:57t/p7960.161.28461.32221.284641.605502.78
15892006.05.24 13:57close7920.011.28461.32151.2751-6.905495.88
15902006.05.24 13:57close7940.041.28461.32171.2797-9.205486.68
15912006.05.24 13:57close7930.021.28461.32161.2774-9.205477.48
15922006.05.24 13:57close7950.081.28461.32171.2819-0.805476.68
15932006.05.24 13:57sell7970.011.28501.32881.2824
15942006.05.24 14:30sell7980.021.28731.32891.2847
15952006.05.24 15:11t/p7980.021.28471.32891.28475.205481.88
15962006.05.24 15:11close7970.011.28461.32881.28240.405482.28
15972006.05.24 15:11sell7990.011.28361.32741.2810
15982006.05.24 16:02t/p7990.011.28101.32741.28102.605484.88
15992006.05.24 16:02sell8000.011.27971.32351.2771
16002006.05.24 16:02sell8010.021.28191.32351.2793
16012006.05.24 16:09t/p8010.021.27931.32351.27935.205490.08
16022006.05.24 16:09close8000.011.27891.32351.27710.805490.88
16032006.05.24 16:09sell8020.011.27941.32321.2768
16042006.05.24 16:36t/p8020.011.27681.32321.27682.605493.48
16052006.05.24 16:36sell8030.011.27621.32001.2736
16062006.05.24 17:19t/p8030.011.27361.32001.27362.605496.08
16072006.05.24 17:19sell8040.011.27321.31701.2706
16082006.05.24 17:39sell8050.021.27561.31721.2730
16092006.05.24 20:49sell8060.041.27801.31741.2754
16102006.05.24 22:50close8040.011.27541.31701.2706-2.205493.88
16112006.05.24 22:50close8060.041.27541.31741.275410.405504.28
16122006.05.24 22:59close8050.021.27541.31721.27300.405504.68
16132006.05.24 23:00sell8070.011.27531.31911.2727
16142006.05.25 02:04sell8080.021.27751.31911.2749
16152006.05.25 10:43sell8090.041.27981.31921.2772
16162006.05.25 12:07close8070.011.27731.31911.2727-1.825502.86
16172006.05.25 12:07close8090.041.27731.31921.277210.005512.86
16182006.05.25 12:07close8080.021.27731.31911.27490.405513.26
16192006.05.25 12:08sell8100.011.27681.32061.2742
16202006.05.25 14:38sell8110.021.27911.32071.2765
16212006.05.25 14:53t/p8110.021.27651.32071.27655.205518.46
16222006.05.25 14:53close8100.011.27641.32061.27420.405518.86
16232006.05.25 14:53sell8120.011.27641.32021.2738
16242006.05.25 15:48sell8130.021.27871.32031.2761
16252006.05.25 16:11t/p8130.021.27611.32031.27615.205524.06
16262006.05.25 16:11close8120.011.27591.32021.27380.505524.56
16272006.05.25 16:11sell8140.011.27581.31961.2732
16282006.05.25 16:59sell8150.021.27811.31971.2755
16292006.05.25 20:30sell8160.041.28041.31981.2778
16302006.05.25 23:59sell8170.081.28271.31991.2801
16312006.05.26 01:31t/p8170.081.28011.31991.280121.275545.83
16322006.05.26 01:31close8140.011.28011.31961.2732-4.245541.59
16332006.05.26 01:31close8160.041.28011.31981.27781.445543.02
16342006.05.26 01:32close8150.021.28011.31971.2755-3.885539.14
16352006.05.26 01:32sell8180.011.28001.32381.2774
16362006.05.26 04:08t/p8180.011.27741.32381.27742.605541.74
16372006.05.26 04:08sell8190.011.27721.32101.2746
16382006.05.26 08:41sell8200.021.27941.32101.2768
16392006.05.26 10:00sell8210.041.28171.32111.2791
16402006.05.26 14:11close8190.011.27921.32101.2746-2.005539.74
16412006.05.26 14:11close8210.041.27921.32111.279110.005549.74
16422006.05.26 14:11close8200.021.27911.32101.27680.605550.34
16432006.05.26 14:11sell8220.011.27901.32281.2764
16442006.05.26 14:31sell8230.021.28131.32291.2787
16452006.05.26 15:21t/p8230.021.27871.32291.27875.205555.54
16462006.05.26 15:21close8220.011.27861.32281.27640.405555.94
16472006.05.26 15:21sell8240.011.27891.32271.2763
16482006.05.26 15:34close8240.011.27641.32271.27632.505558.44
16492006.05.26 15:34sell8250.011.27601.31981.2734
16502006.05.26 15:52t/p8250.011.27341.31981.27342.605561.04
16512006.05.26 15:52sell8260.011.27301.31681.2704
16522006.05.26 16:38t/p8260.011.27041.31681.27042.605563.64
16532006.05.26 16:38sell8270.011.27011.31391.2675
16542006.05.26 17:02sell8280.021.27241.31401.2698
16552006.05.28 15:00sell8290.041.27471.31411.2721
16562006.05.30 04:03sell8300.081.27701.31421.2744
16572006.05.30 04:47sell8310.161.27931.31431.2767
16582006.05.30 05:04sell8320.321.28171.31451.2791
16592006.05.30 08:10sell8330.641.28391.31451.2813
16602006.05.30 09:05sell8341.001.28651.31491.2839
16612006.05.30 13:37t/p8341.001.28391.31491.2839260.005823.64
16622006.05.30 13:37close8270.011.28391.31391.2675-13.685809.96
16632006.05.30 13:37close8290.041.28391.31411.2721-36.335773.63
16642006.05.30 13:37close8310.161.28391.31431.2767-73.605700.03
16652006.05.30 13:37close8330.641.28391.31451.28130.005700.03
16662006.05.30 13:37sell8350.081.28421.32141.2816
16672006.05.30 13:39close8280.021.28371.31401.2698-22.365677.67
16682006.05.30 13:39close8320.321.28371.31451.2791-64.005613.67
16692006.05.30 13:39close8300.081.28371.31421.2744-53.605560.07
16702006.05.30 13:39close8350.081.28361.32141.28164.805564.87
16712006.05.30 13:39sell8360.011.28381.32761.2812
16722006.05.30 14:31t/p8360.011.28121.32761.28122.605567.47
16732006.05.30 14:31sell8370.011.28101.32481.2784
16742006.05.30 14:59sell8380.021.28321.32481.2806
16752006.05.30 15:28sell8390.041.28551.32491.2829
16762006.05.30 15:53sell8400.081.28801.32521.2854
16772006.05.30 16:03sell8410.161.29121.32621.2886
16782006.05.30 17:02close8370.011.28871.32481.2784-7.705559.77
16792006.05.30 17:02close8390.041.28871.32491.2829-12.805546.97
16802006.05.30 17:02close8410.161.28871.32621.288640.005586.97
16812006.05.30 17:05close8380.021.28871.32481.2806-11.005575.97
16822006.05.30 17:05close8400.081.28851.32521.2854-4.005571.97
16832006.05.30 17:05sell8420.011.28841.33221.2858
16842006.05.31 01:15close8420.011.28591.33221.28582.565574.53
16852006.05.31 01:16sell8430.011.28581.32961.2832
16862006.05.31 06:39sell8440.021.28811.32971.2855
16872006.05.31 08:16t/p8430.011.28321.32961.28322.605577.13
16882006.05.31 08:16t/p8440.021.28551.32971.28555.205582.33
16892006.05.31 08:16sell8450.011.28241.32621.2798
16902006.05.31 08:16sell8460.021.28811.32971.2855
16912006.05.31 10:32close8450.011.28561.32621.2798-3.205579.13
16922006.05.31 13:37close8460.021.28561.32971.28555.005584.13
16932006.05.31 13:37sell8470.011.28551.32931.2829
16942006.05.31 15:16sell8480.021.28771.32931.2851
16952006.05.31 15:32close8470.011.28521.32931.28290.305584.43
16962006.05.31 15:32t/p8480.021.28511.32931.28515.205589.63
16972006.05.31 15:32sell8490.011.28491.32871.2823
16982006.05.31 20:02t/p8490.011.28231.32871.28232.605592.23
16992006.05.31 20:02sell8500.011.28211.32591.2795
17002006.05.31 20:05sell8510.021.28431.32591.2817
17012006.05.31 20:33t/p8510.021.28171.32591.28175.205597.43
17022006.05.31 20:33close8500.011.28171.32591.27950.405597.83
17032006.05.31 20:33sell8520.011.28141.32521.2788
17042006.06.01 02:34t/p8520.011.27881.32521.27882.785600.60
17052006.06.01 02:34sell8530.011.27861.32241.2760
17062006.06.01 05:56t/p8530.011.27601.32241.27602.605603.20
17072006.06.01 05:56sell8540.011.27581.31961.2732
17082006.06.01 07:58sell8550.021.27801.31961.2754
17092006.06.01 09:15close8540.011.27541.31961.27320.405603.60
17102006.06.01 09:15t/p8550.021.27541.31961.27545.205608.80
17112006.06.01 09:15sell8560.011.27521.31901.2726
17122006.06.01 09:39sell8570.021.27751.31911.2749
17132006.06.01 10:17sell8580.041.27981.31921.2772
17142006.06.01 12:01close8560.011.27731.31901.2726-2.105606.70
17152006.06.01 12:01close8580.041.27731.31921.277210.005616.70
17162006.06.01 12:01close8570.021.27731.31911.27490.405617.10
17172006.06.01 12:02sell8590.011.27721.32101.2746
17182006.06.01 13:11t/p8590.011.27461.32101.27462.605619.70
17192006.06.01 13:11sell8600.011.27441.31821.2718
17202006.06.01 16:01sell8610.021.27711.31871.2745
17212006.06.01 16:01sell8620.041.27981.31921.2772
17222006.06.01 16:01t/p8620.041.27721.31921.277210.405630.10
17232006.06.01 16:02t/p8610.021.27451.31871.27455.205635.30
17242006.06.01 16:02close8600.011.27441.31821.27180.005635.30
17252006.06.01 16:02sell8630.011.27501.31881.2724
17262006.06.01 16:02sell8640.021.27771.31931.2751
17272006.06.01 16:02close8630.011.27521.31881.2724-0.205635.10
17282006.06.01 16:02t/p8640.021.27511.31931.27515.205640.30
17292006.06.01 16:02sell8650.011.27491.31871.2723
17302006.06.01 16:02sell8660.021.27811.31971.2755
17312006.06.01 16:02t/p8660.021.27551.31971.27555.205645.50
17322006.06.01 16:02close8650.011.27481.31871.27230.105645.60
17332006.06.01 16:03sell8670.011.27471.31851.2721
17342006.06.01 16:04sell8680.021.27701.31861.2744
17352006.06.01 16:40sell8690.041.27931.31871.2767
17362006.06.01 16:47sell8700.081.28161.31881.2790
17372006.06.02 14:30sell8710.161.28411.31911.2815
17382006.06.02 14:30sell8720.321.28961.32241.2870
17392006.06.02 14:30t/p8720.321.28701.32241.287083.205728.80
17402006.06.02 14:30close8670.011.28631.31851.2721-11.545717.26
17412006.06.02 14:30close8690.041.28631.31871.2767-27.765689.50
17422006.06.02 14:30close8710.161.28631.31911.2815-35.205654.30
17432006.06.02 14:30sell8730.041.28731.32671.2847
17442006.06.02 14:30close8680.021.28551.31861.2744-16.885637.42
17452006.06.02 14:30close8730.041.28551.32671.28477.205644.62
17462006.06.02 14:30sell8740.021.28661.32821.2840
17472006.06.02 14:30close8700.081.28691.31881.2790-41.935602.69
17482006.06.02 14:30close8740.021.28701.32821.2840-0.805601.89
17492006.06.02 14:30sell8750.011.28691.33071.2843
17502006.06.02 14:30sell8760.021.29141.33301.2888
17512006.06.02 14:31t/p8760.021.28881.33301.28885.205607.09
17522006.06.02 14:31close8750.011.28881.33071.2843-1.905605.19
17532006.06.02 14:31sell8770.011.28851.33231.2859
17542006.06.02 14:31t/p8770.011.28591.33231.28592.605607.79
17552006.06.02 14:31sell8780.011.28231.32611.2797
17562006.06.02 14:31sell8790.021.28851.33011.2859
17572006.06.02 14:31sell8800.041.29141.33081.2888
17582006.06.02 14:31t/p8800.041.28881.33081.288810.405618.19
17592006.06.02 14:31t/p8790.021.28591.33011.28595.205623.39
17602006.06.02 14:31sell8810.021.28531.32691.2827
17612006.06.02 14:31sell8820.041.28911.32851.2865
17622006.06.02 14:31sell8830.081.29141.32861.2888
17632006.06.02 14:31close8780.011.28891.32611.2797-6.605616.79
17642006.06.02 14:31close8820.041.28891.32851.28650.805617.59
17652006.06.02 14:31sell8840.041.29421.33361.2916
17662006.06.02 14:31t/p8840.041.29161.33361.291610.405627.99
17672006.06.02 14:31t/p8830.081.28881.32861.288820.805648.79
17682006.06.02 14:31sell8850.021.28761.32921.2850
17692006.06.02 14:32close8810.021.28821.32691.2827-5.805642.99
17702006.06.02 14:32close8850.021.28811.32921.2850-1.005641.99
17712006.06.02 14:32sell8860.011.28781.33161.2852
17722006.06.02 14:32sell8870.021.29011.33171.2875
17732006.06.02 14:41sell8880.041.29271.33211.2901
17742006.06.02 14:42t/p8880.041.29011.33211.290110.405652.39
17752006.06.02 14:42close8860.011.29011.33161.2852-2.305650.09
17762006.06.02 14:43close8870.021.29011.33171.28750.005650.09
17772006.06.02 14:43sell8890.011.28981.33361.2872
17782006.06.02 14:43sell8900.021.29211.33371.2895
17792006.06.02 16:03t/p8900.021.28951.33371.28955.205655.29
17802006.06.02 16:03close8890.011.28951.33361.28720.305655.59
17812006.06.02 16:03sell8910.011.28941.33321.2868
17822006.06.02 16:12sell8920.021.29171.33331.2891
17832006.06.05 02:49sell8930.041.29391.33331.2913
17842006.06.05 09:27sell8940.081.29621.33341.2936
17852006.06.05 14:54close8910.011.29371.33321.2868-4.245651.35
17862006.06.05 14:54close8930.041.29371.33331.29130.805652.15
17872006.06.05 14:55t/p8940.081.29361.33341.293620.805672.95
17882006.06.05 14:55close8920.021.29361.33331.2891-3.685669.27
17892006.06.05 14:55sell8950.011.29331.33711.2907
17902006.06.05 16:04sell8960.021.29551.33711.2929
17912006.06.05 20:43t/p8960.021.29291.33711.29295.205674.47
17922006.06.05 20:43close8950.011.29261.33711.29070.705675.17
17932006.06.05 20:43sell8970.011.29291.33671.2903
17942006.06.05 23:01t/p8970.011.29031.33671.29032.605677.77
17952006.06.05 23:01sell8980.011.29011.33391.2875
17962006.06.06 08:53sell8990.021.29261.33421.2900
17972006.06.06 10:50close8980.011.29011.33391.28750.065677.82
17982006.06.06 10:50close8990.021.29011.33421.29005.005682.82
17992006.06.06 10:50sell9000.011.28991.33371.2873
18002006.06.06 12:16close9000.011.28741.33371.28732.505685.32
18012006.06.06 12:16sell9010.011.28731.33111.2847
18022006.06.06 14:15close9010.011.28481.33111.28472.505687.82
18032006.06.06 14:15sell9020.011.28451.32831.2819
18042006.06.06 16:42t/p9020.011.28191.32831.28192.605690.42
18052006.06.06 16:42sell9030.011.28151.32531.2789
18062006.06.06 18:38sell9040.021.28381.32541.2812
18072006.06.06 23:10sell9050.041.28771.32711.2851
18082006.06.06 23:10t/p9050.041.28511.32711.285110.405700.82
18092006.06.06 23:10close9030.011.28131.32531.27890.205701.02
18102006.06.06 23:10t/p9040.021.28121.32541.28125.205706.22
18112006.06.06 23:10sell9060.011.28091.32471.2783
18122006.06.07 01:33sell9070.021.28321.32481.2806
18132006.06.07 08:30close9060.011.28071.32471.27830.265706.48
18142006.06.07 08:30t/p9070.021.28061.32481.28065.205711.68
18152006.06.07 08:30sell9080.011.28031.32411.2777
18162006.06.07 08:31sell9090.021.28361.32521.2810
18172006.06.07 08:31t/p9090.021.28101.32521.28105.205716.88
18182006.06.07 10:09sell9100.021.28251.32411.2799
18192006.06.07 13:24close9080.011.28001.32411.27770.305717.18
18202006.06.07 13:24close9100.021.28001.32411.27995.005722.18
18212006.06.07 13:24sell9110.011.27981.32361.2772
18222006.06.07 13:46close9110.011.27731.32361.27722.505724.68
18232006.06.07 13:46sell9120.011.27711.32091.2745
18242006.06.07 14:21sell9130.021.27931.32091.2767
18252006.06.07 15:38close9120.011.27681.32091.27450.305724.98
18262006.06.07 15:38close9130.021.27681.32091.27675.005729.98
18272006.06.07 15:38sell9140.011.27671.32051.2741
18282006.06.07 17:16sell9150.021.27891.32051.2763
18292006.06.07 18:03sell9160.041.28131.32071.2787
18302006.06.07 22:53t/p9160.041.27871.32071.278710.405740.38
18312006.06.07 22:53close9140.011.27871.32051.2741-2.005738.38
18322006.06.07 22:54close9150.021.27861.32051.27630.605738.98
18332006.06.07 22:54sell9170.011.27851.32231.2759
18342006.06.08 09:09t/p9170.011.27591.32231.27592.785741.76
18352006.06.08 09:09sell9180.011.27571.31951.2731
18362006.06.08 13:49sell9190.021.27831.31991.2757
18372006.06.08 13:49t/p9190.021.27571.31991.27575.205746.96
18382006.06.08 13:53t/p9180.011.27311.31951.27312.605749.56
18392006.06.08 13:53sell9200.011.27291.31671.2703
18402006.06.08 14:32t/p9200.011.27031.31671.27032.605752.16
18412006.06.08 14:32sell9210.011.26941.31321.2668
18422006.06.08 14:44t/p9210.011.26681.31321.26682.605754.76
18432006.06.08 14:44sell9220.011.26651.31031.2639
18442006.06.08 14:44sell9230.021.26881.31041.2662
18452006.06.08 14:45t/p9230.021.26621.31041.26625.205759.96
18462006.06.08 14:45close9220.011.26621.31031.26390.305760.26
18472006.06.08 14:45sell9240.011.26591.30971.2633
18482006.06.08 14:53sell9250.021.26821.30981.2656
18492006.06.08 15:32t/p9250.021.26561.30981.26565.205765.46
18502006.06.08 15:32close9240.011.26541.30971.26330.505765.96
18512006.06.08 15:32sell9260.011.26531.30911.2627
18522006.06.09 08:17close9260.011.26281.30911.26272.565768.52
18532006.06.09 08:17sell9270.011.26261.30641.2600
18542006.06.09 08:55sell9280.021.26481.30641.2622
18552006.06.09 11:17sell9290.041.26711.30651.2645
18562006.06.09 14:30t/p9290.041.26451.30651.264510.405778.92
18572006.06.09 14:30close9270.011.26411.30641.2600-1.505777.42
18582006.06.09 14:30close9280.021.26451.30641.26220.605778.02
18592006.06.09 14:30sell9300.011.26451.30831.2619
18602006.06.09 14:30sell9310.021.26751.30911.2649
18612006.06.09 14:30t/p9310.021.26491.30911.26495.205783.22
18622006.06.09 14:30close9300.011.26491.30831.2619-0.405782.82
18632006.06.09 14:30sell9320.011.26501.30881.2624
18642006.06.09 14:30t/p9320.011.26241.30881.26242.605785.42
18652006.06.09 14:30sell9330.011.26171.30551.2591
18662006.06.09 14:30sell9340.021.26471.30631.2621
18672006.06.09 14:30t/p9340.021.26211.30631.26215.205790.62
18682006.06.09 14:30close9330.011.26211.30551.2591-0.405790.22
18692006.06.09 14:31sell9350.011.26211.30591.2595
18702006.06.09 14:31sell9360.021.26751.30911.2649
18712006.06.09 14:31t/p9360.021.26491.30911.26495.205795.42
18722006.06.09 14:31sell9370.021.26431.30591.2617
18732006.06.09 14:31t/p9370.021.26171.30591.26175.205800.62
18742006.06.09 14:31close9350.011.26131.30591.25950.805801.42
18752006.06.09 14:31sell9380.011.26151.30531.2589
18762006.06.09 14:31sell9390.021.26751.30911.2649
18772006.06.09 14:31t/p9390.021.26491.30911.26495.205806.62
18782006.06.09 15:19sell9400.021.26391.30551.2613
18792006.06.09 15:29sell9410.041.26621.30561.2636
18802006.06.09 16:11sell9420.081.26861.30581.2660
18812006.06.09 16:26t/p9420.081.26601.30581.266020.805827.42
18822006.06.09 16:26close9380.011.26601.30531.2589-4.505822.92
18832006.06.09 16:26close9410.041.26601.30561.26360.805823.72
18842006.06.09 16:27close9400.021.26591.30551.2613-4.005819.72
18852006.06.09 16:27sell9430.011.26581.30961.2632
18862006.06.09 16:53close9430.011.26321.30961.26322.605822.32
18872006.06.09 16:53sell9440.011.26331.30711.2607
18882006.06.12 10:08t/p9440.011.26071.30711.26072.665824.98
18892006.06.12 10:08sell9450.011.26051.30431.2579
18902006.06.12 13:39t/p9450.011.25791.30431.25792.605827.58
18912006.06.12 13:39sell9460.011.25771.30151.2551
18922006.06.12 15:28sell9470.021.25991.30151.2573
18932006.06.13 08:04t/p9470.021.25731.30151.25735.325832.90
18942006.06.13 08:04close9460.011.25721.30151.25510.565833.46
18952006.06.13 08:04sell9480.011.25721.30101.2546
18962006.06.13 11:00sell9490.021.25951.30111.2569
18972006.06.13 11:00close9480.011.25701.30101.25460.205833.66
18982006.06.13 11:01t/p9490.021.25691.30111.25695.205838.86
18992006.06.13 11:01sell9500.011.25611.29991.2535
19002006.06.13 11:01sell9510.021.25961.30121.2570
19012006.06.13 11:01close9500.011.25711.29991.2535-1.005837.86
19022006.06.13 11:01t/p9510.021.25701.30121.25705.205843.06
19032006.06.13 11:01sell9520.011.25631.30011.2537
19042006.06.13 11:46sell9530.021.25861.30021.2560
19052006.06.13 14:31t/p9530.021.25601.30021.25605.205848.26
19062006.06.13 14:31close9520.011.25561.30011.25370.705848.96
19072006.06.13 14:31sell9540.011.25551.29931.2529
19082006.06.13 14:31sell9550.021.25801.29961.2554
19092006.06.13 14:33t/p9550.021.25541.29961.25545.205854.16
19102006.06.13 14:33close9540.011.25501.29931.25290.505854.66
19112006.06.13 14:33sell9560.011.25481.29861.2522
19122006.06.13 14:34sell9570.021.25711.29871.2545
19132006.06.13 15:43sell9580.041.25941.29881.2568
19142006.06.13 16:23close9560.011.25681.29861.2522-2.005852.66
19152006.06.13 16:23close9580.041.25681.29881.256810.405863.06
19162006.06.13 16:23close9570.021.25661.29871.25451.005864.06
19172006.06.13 16:23sell9590.011.25651.30031.2539
19182006.06.13 19:17t/p9590.011.25391.30031.25392.605866.66
19192006.06.13 19:17sell9600.011.25361.29741.2510
19202006.06.14 06:37sell9610.021.25581.29741.2532
19212006.06.14 08:24sell9620.041.25801.29741.2554
19222006.06.14 10:30sell9630.081.26021.29741.2576
19232006.06.14 12:12close9600.011.25771.29741.2510-4.045862.61
19242006.06.14 12:12close9620.041.25771.29741.25541.205863.81
19252006.06.14 12:13close9610.021.25771.29741.2532-3.805860.01
19262006.06.14 12:14t/p9630.081.25761.29741.257620.805880.81
19272006.06.14 12:14sell9640.011.25741.30121.2548
19282006.06.14 14:30close9640.011.25481.30121.25482.605883.41
19292006.06.14 14:30sell9650.011.25531.29911.2527
19302006.06.14 14:30sell9660.021.25761.29921.2550
19312006.06.14 14:30sell9670.041.26191.30131.2593
19322006.06.14 14:30sell9680.081.26461.30181.2620
19332006.06.14 14:30t/p9670.041.25931.30131.259310.405893.81
19342006.06.14 14:30t/p9680.081.26201.30181.262020.805914.61
19352006.06.14 14:30close9650.011.25761.29911.2527-2.305912.31
19362006.06.14 14:30close9660.021.25941.29921.2550-3.605908.71
19372006.06.14 14:30sell9690.011.25491.29871.2523
19382006.06.14 14:31sell9700.021.25781.29941.2552
19392006.06.14 14:31t/p9700.021.25521.29941.25525.205913.91
19402006.06.14 14:33sell9710.021.25781.29941.2552
19412006.06.14 14:33t/p9710.021.25521.29941.25525.205919.11
19422006.06.14 14:33close9690.011.25451.29871.25230.405919.51
19432006.06.14 14:33sell9720.011.25441.29821.2518
19442006.06.14 14:34sell9730.021.25691.29851.2543
19452006.06.14 14:34t/p9730.021.25431.29851.25435.205924.71
19462006.06.14 14:34close9720.011.25421.29821.25180.205924.91
19472006.06.14 14:34sell9740.011.25381.29761.2512
19482006.06.14 14:34sell9750.021.25681.29841.2542
19492006.06.14 14:49close9740.011.25431.29761.2512-0.505924.41
19502006.06.14 14:51t/p9750.021.25421.29841.25425.205929.61
19512006.06.14 14:51sell9760.011.25401.29781.2514
19522006.06.14 15:04sell9770.021.25631.29791.2537
19532006.06.14 15:16sell9780.041.25851.29791.2559
19542006.06.14 15:19sell9790.081.26101.29821.2584
19552006.06.14 15:20sell9800.161.26331.29831.2607
19562006.06.14 19:48t/p9800.161.26071.29831.260741.605971.21
19572006.06.14 19:48close9760.011.26061.29781.2514-6.605964.61
19582006.06.14 19:48close9780.041.26061.29791.2559-8.405956.21
19592006.06.14 19:48close9770.021.26081.29791.2537-9.005947.21
19602006.06.14 19:48close9790.081.26061.29821.25843.205950.41
19612006.06.14 19:48sell9810.011.26071.30451.2581
19622006.06.15 08:55sell9820.021.26291.30451.2603
19632006.06.15 09:46close9810.011.26031.30451.25810.585950.99
19642006.06.15 09:46t/p9820.021.26031.30451.26035.205956.19
19652006.06.15 09:46sell9830.011.25991.30371.2573
19662006.06.15 10:30sell9840.021.26221.30381.2596
19672006.06.15 14:33t/p9840.021.25961.30381.25965.205961.39
19682006.06.15 14:33close9830.011.25931.30371.25730.605961.99
19692006.06.15 14:33sell9850.011.25911.30291.2565
19702006.06.15 14:47sell9860.021.26181.30341.2592
19712006.06.15 15:00sell9870.041.26441.30381.2618
19722006.06.15 17:28t/p9870.041.26181.30381.261810.405972.39
19732006.06.15 17:28close9850.011.26141.30291.2565-2.305970.09
19742006.06.15 17:28close9860.021.26181.30341.25920.005970.09
19752006.06.15 17:28sell9880.011.26201.30581.2594
19762006.06.15 23:59sell9890.021.26431.30591.2617
19772006.06.16 10:09sell9900.041.26671.30611.2641
19782006.06.16 14:30close9880.011.26411.30581.2594-2.045968.05
19792006.06.16 14:30close9900.041.26411.30611.264110.405978.45
19802006.06.16 14:30close9890.021.26391.30591.26170.925979.37
19812006.06.16 14:30sell9910.011.26401.30781.2614
19822006.06.19 02:54t/p9910.011.26141.30781.26142.665982.03
19832006.06.19 02:54sell9920.011.26111.30491.2585
19842006.06.19 03:23close9920.011.25861.30491.25852.505984.53
19852006.06.19 03:23sell9930.011.25841.30221.2558
19862006.06.19 09:00sell9940.021.26071.30231.2581
19872006.06.19 12:47t/p9940.021.25811.30231.25815.205989.73
19882006.06.19 12:47close9930.011.25811.30221.25580.305990.03
19892006.06.19 12:47sell9950.011.25791.30171.2553
19902006.06.20 12:03t/p9950.011.25531.30171.25532.665992.69
19912006.06.20 12:03sell9960.011.25511.29891.2525
19922006.06.20 15:52sell9970.021.25741.29901.2548
19932006.06.20 19:05sell9980.041.25961.29901.2570
19942006.06.21 04:05sell9990.081.26201.29921.2594
19952006.06.21 15:03sell10000.161.26441.29941.2618
19962006.06.21 23:59sell10010.321.26671.29951.2641
19972006.06.22 09:52t/p10010.321.26411.29951.264188.866081.55
19982006.06.22 09:52close9960.011.26411.29891.2525-8.766072.79
19992006.06.22 09:52close9980.041.26411.29901.2570-17.066055.73
20002006.06.22 09:52close10000.161.26411.29941.26187.636063.36
20012006.06.22 09:52close9970.021.26401.29901.2548-12.736050.63
20022006.06.22 09:52close9990.081.26401.29921.2594-14.586036.05
20032006.06.22 09:52sell10020.021.26381.30761.2612
20042006.06.22 12:22close10020.021.26121.30761.26125.206041.25
20052006.06.22 12:22sell10030.021.26121.30501.2586
20062006.06.22 12:52t/p10030.021.25861.30501.25865.206046.45
20072006.06.22 12:52sell10040.021.25841.30221.2558
20082006.06.22 16:13t/p10040.021.25581.30221.25585.206051.65
20092006.06.22 16:13sell10050.021.25561.29941.2530
20102006.06.22 17:30sell10060.041.25821.29981.2556
20112006.06.23 10:14close10050.021.25571.29941.2530-0.086051.57
20122006.06.23 10:14t/p10060.041.25561.29981.255610.646062.20
20132006.06.23 10:14sell10070.021.25541.29921.2528
20142006.06.23 13:47close10070.021.25291.29921.25285.006067.20
20152006.06.23 13:47sell10080.021.25261.29641.2500
20162006.06.23 14:15t/p10080.021.25001.29641.25005.206072.40
20172006.06.23 14:15sell10090.021.24971.29351.2471
20182006.06.23 15:47sell10100.041.25201.29361.2494
20192006.06.26 09:06sell10110.081.25431.29371.2517
20202006.06.26 09:19sell10120.161.25661.29381.2540
20212006.06.26 09:19close10090.021.25411.29351.2471-8.686063.72
20222006.06.26 09:19close10110.081.25411.29371.25171.606065.32
20232006.06.26 09:19t/p10120.161.25401.29381.254041.606106.92
20242006.06.26 09:19close10100.041.25311.29361.2494-4.166102.76
20252006.06.26 09:19sell10130.021.26081.30461.2582
20262006.06.26 09:19t/p10130.021.25821.30461.25825.206107.96
20272006.06.26 09:19sell10140.021.25391.29771.2513
20282006.06.26 09:19sell10150.041.25641.29801.2538
20292006.06.26 17:04t/p10150.041.25381.29801.253810.406118.36
20302006.06.26 17:04close10140.021.25371.29771.25130.406118.76
20312006.06.26 17:04sell10160.021.25361.29741.2510
20322006.06.26 18:06sell10170.041.25591.29751.2533
20332006.06.26 19:13sell10180.081.25811.29751.2555
20342006.06.26 23:59sell10190.161.26061.29781.2580
20352006.06.27 00:15close10160.021.25811.29741.2510-8.886109.88
20362006.06.27 00:15close10180.081.25811.29751.25550.476110.35
20372006.06.27 00:16close10170.041.25811.29751.2533-8.566101.78
20382006.06.27 00:17close10190.161.25811.29781.258040.946142.73
20392006.06.27 00:18sell10200.021.25821.30201.2556
20402006.06.27 01:56sell10210.041.26081.30241.2582
20412006.06.27 10:18t/p10210.041.25821.30241.258210.406153.13
20422006.06.27 10:18close10200.021.25781.30201.25560.806153.93
20432006.06.27 10:18sell10220.021.25761.30141.2550
20442006.06.27 15:06sell10230.041.25991.30151.2573
20452006.06.27 23:59t/p10230.041.25731.30151.257310.406164.33
20462006.06.27 23:59close10220.021.25711.30141.25501.006165.33
20472006.06.28 00:00sell10240.021.25701.30081.2544
20482006.06.28 16:23t/p10240.021.25441.30081.25445.206170.53
20492006.06.28 16:23sell10250.021.25381.29761.2512
20502006.06.29 20:16sell10260.041.25671.29831.2541
20512006.06.29 20:17sell10270.081.25931.29871.2567
20522006.06.29 20:17t/p10260.041.25411.29831.254110.406180.93
20532006.06.29 20:17t/p10270.081.25671.29871.256720.806201.73
20542006.06.29 20:17close10250.021.25221.29761.25123.556205.28
20552006.06.29 20:17sell10280.021.25811.30191.2555
20562006.06.29 20:17t/p10280.021.25551.30191.25555.206210.48
20572006.06.29 20:17sell10290.021.25201.29581.2494
20582006.06.29 20:17sell10300.041.25721.29881.2546
20592006.06.29 20:17sell10310.081.26681.30621.2642
20602006.06.29 20:17t/p10310.081.26421.30621.264220.806231.28
20612006.06.29 20:17sell10320.081.26261.30201.2600
20622006.06.29 20:17sell10330.161.26511.30231.2625
20632006.06.29 20:17t/p10320.081.26001.30201.260020.806252.08
20642006.06.29 20:17t/p10330.161.26251.30231.262541.606293.68
20652006.06.29 20:17close10290.021.25901.29581.2494-14.006279.68
20662006.06.29 20:18close10300.041.25891.29881.2546-6.806272.88
20672006.06.29 20:18sell10340.021.25851.30231.2559
20682006.06.29 20:21sell10350.041.26081.30241.2582
20692006.06.29 20:22sell10360.081.26311.30251.2605
20702006.06.29 20:24t/p10360.081.26051.30251.260520.806293.68
20712006.06.29 20:24close10340.021.25981.30231.2559-2.606291.08
20722006.06.29 20:24close10350.041.25981.30241.25824.006295.08
20732006.06.29 20:24sell10370.021.26041.30421.2578
20742006.06.29 20:27sell10380.041.26301.30461.2604
20752006.06.29 20:36sell10390.081.26531.30471.2627
20762006.06.30 03:05sell10400.161.26751.30471.2649
20772006.06.30 03:09sell10410.321.27031.30531.2677
20782006.06.30 07:38sell10420.641.27251.30531.2699
20792006.06.30 08:40close10370.021.26991.30421.2578-18.886276.20
20802006.06.30 08:40close10390.081.26991.30471.2627-36.336239.87
20812006.06.30 08:40close10410.321.26991.30531.267712.806252.67
20822006.06.30 08:40close10380.041.27001.30461.2604-27.766224.91
20832006.06.30 08:40close10420.641.27001.30531.2699160.006384.91
20842006.06.30 08:40sell10430.041.27001.31161.2674
20852006.06.30 08:43close10400.161.27001.30471.2649-40.006344.91
20862006.06.30 08:44close10430.041.27001.31161.26740.006344.91
20872006.06.30 08:44sell10440.021.27001.31381.2674
20882006.06.30 09:46sell10450.041.27221.31381.2696
20892006.06.30 14:31sell10460.081.27471.31411.2721
20902006.06.30 14:32sell10470.161.27861.31581.2760
20912006.06.30 14:32t/p10470.161.27601.31581.276041.606386.51
20922006.06.30 14:32close10440.021.27391.31381.2674-7.806378.71
20932006.06.30 14:32close10460.081.27391.31411.27216.406385.11
20942006.06.30 14:33close10450.041.27401.31381.2696-7.206377.91
20952006.06.30 14:33sell10480.021.27381.31761.2712
20962006.06.30 14:42sell10490.041.27611.31771.2735
20972006.06.30 16:55sell10500.081.27841.31781.2758
20982006.07.03 13:21sell10510.161.28061.31781.2780
20992006.07.03 14:43close10480.021.27811.31761.2712-8.486369.43
21002006.07.03 14:43close10500.081.27811.31781.27582.876372.30
21012006.07.03 14:44t/p10510.161.27801.31781.278041.606413.90
21022006.07.03 14:44close10490.041.27801.31771.2735-7.366406.53
21032006.07.03 14:44sell10520.021.27811.32191.2755
21042006.07.03 16:00sell10530.041.28041.32201.2778
21052006.07.05 00:12close10520.021.27791.32191.27550.646407.17
21062006.07.05 00:13close10530.041.27791.32201.277810.476417.64
21072006.07.05 00:13sell10540.021.27801.32181.2754
21082006.07.05 06:51sell10550.041.28021.32181.2776
21092006.07.05 07:34sell10560.081.28251.32191.2799
21102006.07.05 08:42t/p10560.081.27991.32191.279920.806438.44
21112006.07.05 08:42close10540.021.27991.32181.2754-3.806434.64
21122006.07.05 08:42close10550.041.27991.32181.27761.206435.84
21132006.07.05 08:42sell10570.021.27981.32361.2772
21142006.07.05 09:15t/p10570.021.27721.32361.27725.206441.04
21152006.07.05 09:15sell10580.021.27701.32081.2744
21162006.07.05 13:57sell10590.041.27931.32091.2767
21172006.07.05 14:16t/p10590.041.27671.32091.276710.406451.44
21182006.07.05 14:16close10580.021.27521.32081.27443.606455.04
21192006.07.05 14:16sell10600.021.28361.32741.2810
21202006.07.05 14:16t/p10600.021.28101.32741.28105.206460.24
21212006.07.05 14:16sell10610.021.27661.32041.2740
21222006.07.05 15:15t/p10610.021.27401.32041.27405.206465.44
21232006.07.05 15:15sell10620.021.27381.31761.2712
21242006.07.05 16:17close10620.021.27131.31761.27125.006470.44
21252006.07.05 16:17sell10630.021.27101.31481.2684
21262006.07.06 00:13sell10640.041.27331.31491.2707
21272006.07.06 13:45sell10650.081.27601.31541.2734
21282006.07.06 13:46t/p10650.081.27341.31541.273420.806491.24
21292006.07.06 13:46close10630.021.27331.31481.2684-4.256487.00
21302006.07.06 13:46close10640.041.27311.31491.27070.806487.80
21312006.07.06 13:46sell10660.021.27291.31671.2703
21322006.07.06 14:33sell10670.041.27591.31751.2733
21332006.07.06 14:33t/p10670.041.27331.31751.273310.406498.20
21342006.07.06 14:33close10660.021.27331.31671.2703-0.806497.40
21352006.07.06 14:33sell10680.021.27491.31871.2723
21362006.07.06 14:33sell10690.041.27731.31891.2747
21372006.07.06 15:06t/p10690.041.27471.31891.274710.406507.80
21382006.07.06 15:06close10680.021.27441.31871.27231.006508.80
21392006.07.06 15:06sell10700.021.27411.31791.2715
21402006.07.06 23:59sell10710.041.27731.31891.2747
21412006.07.07 14:29sell10720.081.28121.32061.2786
21422006.07.07 14:30t/p10720.081.27861.32061.278620.806529.60
21432006.07.07 14:30close10700.021.27691.31791.2715-5.486524.11
21442006.07.07 14:30sell10730.041.28141.32301.2788
21452006.07.07 14:30sell10740.081.28571.32511.2831
21462006.07.07 14:30t/p10730.041.27881.32301.278810.406534.51
21472006.07.07 14:30t/p10740.081.28311.32511.283120.806555.31
21482006.07.07 14:30close10710.041.27741.31891.2747-0.166555.15
21492006.07.07 14:30sell10750.021.28551.32931.2829
21502006.07.07 14:32t/p10750.021.28291.32931.28295.206560.35
21512006.07.07 14:32sell10760.021.28241.32621.2798
21522006.07.07 14:32sell10770.041.28521.32681.2826
21532006.07.07 23:59t/p10770.041.28261.32681.282610.406570.75
21542006.07.07 23:59close10760.021.28151.32621.27981.806572.55
21552006.07.09 00:00sell10780.021.28121.32501.2786
21562006.07.10 04:22close10780.021.27871.32501.27865.126577.67
21572006.07.10 04:23sell10790.021.27861.32241.2760
21582006.07.10 09:23sell10800.041.28081.32241.2782
21592006.07.10 11:29t/p10800.041.27821.32241.278210.406588.07
21602006.07.10 11:29close10790.021.27821.32241.27600.806588.87
21612006.07.10 11:29sell10810.021.27781.32161.2752
21622006.07.10 13:11t/p10810.021.27521.32161.27525.206594.07
21632006.07.10 13:11sell10820.021.27501.31881.2724
21642006.07.10 15:39t/p10820.021.27241.31881.27245.206599.27
21652006.07.10 15:39sell10830.021.27221.31601.2696
21662006.07.10 17:27sell10840.041.27451.31611.2719
21672006.07.11 08:10t/p10840.041.27191.31611.271910.646609.90
21682006.07.11 08:10close10830.021.27181.31601.26960.926610.82
21692006.07.11 08:10sell10850.021.27171.31551.2691
21702006.07.11 09:40sell10860.041.27411.31571.2715
21712006.07.11 15:14t/p10860.041.27151.31571.271510.406621.22
21722006.07.11 15:14close10850.021.27151.31551.26910.406621.62
21732006.07.11 15:14sell10870.021.27131.31511.2687
21742006.07.11 15:20sell10880.041.27371.31531.2711
21752006.07.11 15:26sell10890.081.27591.31531.2733
21762006.07.12 12:02close10870.021.27341.31511.2687-4.086617.54
21772006.07.12 12:02close10890.081.27341.31531.273320.476638.01
21782006.07.12 12:02close10880.041.27341.31531.27111.446639.45
21792006.07.12 12:02sell10900.021.27311.31691.2705
21802006.07.12 14:31t/p10900.021.27051.31691.27055.206644.65
21812006.07.12 14:31sell10910.021.26991.31371.2673
21822006.07.12 14:31sell10920.041.27781.31941.2752
21832006.07.12 14:31t/p10920.041.27521.31941.275210.406655.05
21842006.07.12 14:31sell10930.041.27231.31391.2697
21852006.07.12 14:31t/p10930.041.26971.31391.269710.406665.45
21862006.07.12 14:31close10910.021.26951.31371.26730.806666.25
21872006.07.12 14:31sell10940.021.26921.31301.2666
21882006.07.12 14:31sell10950.041.27171.31331.2691
21892006.07.12 14:31t/p10950.041.26911.31331.269110.406676.65
21902006.07.12 14:31sell10960.041.27781.31941.2752
21912006.07.12 14:31t/p10960.041.27521.31941.275210.406687.05
21922006.07.12 14:32sell10970.041.27181.31341.2692
21932006.07.12 14:32t/p10970.041.26921.31341.269210.406697.45
21942006.07.12 14:32close10940.021.26881.31301.26660.806698.25
21952006.07.12 14:32sell10980.021.26841.31221.2658
21962006.07.12 14:33sell10990.041.27101.31261.2684
21972006.07.12 16:04t/p10990.041.26841.31261.268410.406708.65
21982006.07.12 16:04close10980.021.26841.31221.26580.006708.65
21992006.07.12 16:04sell11000.021.26811.31191.2655
22002006.07.12 17:59sell11010.041.27031.31191.2677
22012006.07.13 09:14sell11020.081.27261.31201.2700
22022006.07.13 12:02close11000.021.27011.31191.2655-3.656705.00
22032006.07.13 12:02close11020.081.27011.31201.270020.006725.00
22042006.07.13 12:02close11010.041.27011.31191.26771.516726.51
22052006.07.13 12:03sell11030.021.27001.31381.2674
22062006.07.13 16:12sell11040.041.27221.31381.2696
22072006.07.13 16:44close11030.021.26961.31381.26740.806727.31
22082006.07.13 16:44t/p11040.041.26961.31381.269610.406737.71
22092006.07.13 16:44sell11050.021.26941.31321.2668
22102006.07.13 17:19close11050.021.26691.31321.26685.006742.71
22112006.07.13 17:19sell11060.021.26661.31041.2640
22122006.07.13 19:27sell11070.041.26881.31041.2662
22132006.07.14 08:23close11060.021.26631.31041.26400.726743.43
22142006.07.14 08:23t/p11070.041.26621.31041.266210.646754.06
22152006.07.14 08:23sell11080.021.26601.30981.2634
22162006.07.14 10:47sell11090.041.26821.30981.2656
22172006.07.14 14:57close11080.021.26571.30981.26340.606754.66
22182006.07.14 14:57t/p11090.041.26561.30981.265610.406765.06
22192006.07.14 14:57sell11100.021.26541.30921.2628
22202006.07.14 15:55close11100.021.26291.30921.26285.006770.06
22212006.07.14 15:55sell11110.021.26281.30661.2602
22222006.07.17 10:05t/p11110.021.26021.30661.26025.326775.38
22232006.07.17 10:05sell11120.021.26001.30381.2574
22242006.07.17 10:37t/p11120.021.25741.30381.25745.206780.58
22252006.07.17 10:37sell11130.021.25701.30081.2544
22262006.07.17 11:29t/p11130.021.25441.30081.25445.206785.78
22272006.07.17 11:29sell11140.021.25421.29801.2516
22282006.07.17 15:17t/p11140.021.25161.29801.25165.206790.98
22292006.07.17 15:17sell11150.021.25141.29521.2488
22302006.07.17 15:35sell11160.041.25361.29521.2510
22312006.07.18 11:03close11150.021.25111.29521.24880.726791.70
22322006.07.18 11:03t/p11160.041.25101.29521.251010.646802.34
22332006.07.18 11:03sell11170.021.25081.29461.2482
22342006.07.18 12:19sell11180.041.25311.29471.2505
22352006.07.18 12:43sell11190.081.25551.29491.2529
22362006.07.18 13:58t/p11190.081.25291.29491.252920.806823.14
22372006.07.18 13:58close11170.021.25281.29461.2482-4.006819.14
22382006.07.18 13:58close11180.041.25291.29471.25050.806819.94
22392006.07.18 13:58sell11200.021.25281.29661.2502
22402006.07.18 14:30sell11210.041.25531.29691.2527
22412006.07.18 14:30t/p11210.041.25271.29691.252710.406830.34
22422006.07.18 14:30close11200.021.25211.29661.25021.406831.74
22432006.07.18 14:31sell11220.021.25201.29581.2494
22442006.07.18 14:35sell11230.041.25451.29611.2519
22452006.07.18 15:55t/p11230.041.25191.29611.251910.406842.14
22462006.07.18 15:55close11220.021.25191.29581.24940.206842.34
22472006.07.18 15:55sell11240.021.25161.29541.2490
22482006.07.18 16:35close11240.021.24911.29541.24905.006847.34
22492006.07.18 16:35sell11250.021.24921.29301.2466
22502006.07.18 17:33sell11260.041.25181.29341.2492
22512006.07.18 18:43close11250.021.24931.29301.2466-0.206847.14
22522006.07.18 18:44close11260.041.24931.29341.249210.006857.14
22532006.07.18 18:45sell11270.021.24901.29281.2464
22542006.07.19 14:30t/p11270.021.24641.29281.24645.326862.45
22552006.07.19 14:30sell11280.021.24591.28971.2433
22562006.07.19 14:30sell11290.041.24821.28981.2456
22572006.07.19 16:00sell11300.081.25051.28991.2479
22582006.07.19 16:01sell11310.161.25281.29001.2502
22592006.07.19 16:01sell11320.321.25541.29041.2528
22602006.07.19 16:01sell11330.641.25841.29121.2558
22612006.07.19 16:01sell11341.281.26081.29141.2582
22622006.07.19 16:01t/p11330.641.25581.29121.2558166.407028.85
22632006.07.19 16:01t/p11341.281.25821.29141.2582332.807361.65
22642006.07.19 16:01close11280.021.25381.28971.2433-15.807345.85
22652006.07.19 16:01close11300.081.25381.28991.2479-26.407319.45
22662006.07.19 16:01close11320.321.25381.29041.252851.207370.65
22672006.07.19 16:01close11290.041.25311.28981.2456-19.607351.05
22682006.07.19 16:01close11310.161.25131.29001.250224.007375.05
22692006.07.19 16:01sell11350.021.25481.29861.2522
22702006.07.19 16:04t/p11350.021.25221.29861.25225.207380.25
22712006.07.19 16:04sell11360.021.25171.29551.2491
22722006.07.19 16:06sell11370.041.25421.29581.2516
22732006.07.19 16:08sell11380.081.25691.29631.2543
22742006.07.19 23:59sell11390.161.25951.29671.2569
22752006.07.20 03:24sell11400.321.26171.29671.2591
22762006.07.20 09:08close11360.021.25921.29551.2491-14.657365.61
22772006.07.20 09:08close11380.081.25921.29631.2543-16.987348.62
22782006.07.20 09:08close11400.321.25921.29671.259180.007428.62
22792006.07.20 09:09close11370.041.25911.29581.2516-18.897409.73
22802006.07.20 09:09close11390.161.25921.29671.25697.637417.36
22812006.07.20 09:09sell11410.021.25911.30291.2565
22822006.07.20 12:27sell11420.041.26141.30301.2588
22832006.07.20 12:56sell11430.081.26371.30311.2611
22842006.07.20 16:38t/p11430.081.26111.30311.261120.807438.16
22852006.07.20 16:38close11410.021.26061.30291.2565-3.007435.16
22862006.07.20 16:39sell11440.041.26361.30521.2610
22872006.07.21 09:15sell11450.081.26591.30531.2633
22882006.07.21 10:34sell11460.161.26821.30541.2656
22892006.07.23 01:26sell11470.321.27051.30551.2679
22902006.07.24 02:01close11420.041.26801.30301.2588-25.937409.24
22912006.07.24 02:01close11450.081.26801.30531.2633-16.337392.91
22922006.07.24 02:01close11470.321.26801.30551.267981.897474.80
22932006.07.24 02:02close11440.041.26801.30521.2610-17.137457.67
22942006.07.24 02:03close11460.161.26791.30541.26565.747463.41
22952006.07.24 02:03sell11480.021.26761.31141.2650
22962006.07.24 03:27t/p11480.021.26501.31141.26505.207468.61
22972006.07.24 03:27sell11490.021.26451.30831.2619
22982006.07.24 09:24close11490.021.26201.30831.26195.007473.61
22992006.07.24 09:24sell11500.021.26221.30601.2596
23002006.07.24 15:53sell11510.041.26441.30601.2618
23012006.07.24 20:04t/p11510.041.26181.30601.261810.407484.01
23022006.07.24 20:04close11500.021.26171.30601.25961.007485.01
23032006.07.24 20:04sell11520.021.26161.30541.2590
23042006.07.24 23:04sell11530.041.26381.30541.2612
23052006.07.25 02:26close11520.021.26121.30541.25900.927485.93
23062006.07.25 02:28close11530.041.26121.30541.261210.647496.57
23072006.07.25 02:29sell11540.021.26121.30501.2586
23082006.07.25 06:15sell11550.041.26351.30511.2609
23092006.07.25 07:58sell11560.081.26571.30511.2631
23102006.07.25 16:11t/p11560.081.26311.30511.263120.807517.37
23112006.07.25 16:11close11540.021.26311.30501.2586-3.807513.57
23122006.07.25 16:11close11550.041.26281.30511.26092.807516.37
23132006.07.25 16:11sell11570.021.26241.30621.2598
23142006.07.25 17:14close11570.021.25981.30621.25985.207521.57
23152006.07.25 17:14sell11580.021.25971.30351.2571
23162006.07.25 17:32close11580.021.25721.30351.25715.007526.57
23172006.07.25 17:32sell11590.021.25741.30121.2548
23182006.07.26 12:18sell11600.041.25961.30121.2570
23192006.07.26 16:32sell11610.081.26211.30151.2595
23202006.07.26 18:29sell11620.161.26431.30151.2617
23212006.07.26 20:01sell11630.321.26711.30211.2645
23222006.07.26 20:23sell11640.641.26931.30211.2667
23232006.07.26 22:51sell11651.281.27151.30211.2689
23242006.07.27 07:46sell11661.881.27371.30211.2711
23252006.07.27 14:30t/p11661.881.27111.30211.2711488.808015.37
23262006.07.27 14:30close11590.021.27101.30121.2548-26.737988.64
23272006.07.27 14:30close11610.081.27101.30151.2595-69.787918.85
23282006.07.27 14:30close11630.321.27101.30211.2645-119.147799.72
23292006.07.27 14:30close11651.281.27101.30211.268986.667886.37
23302006.07.27 14:30close11600.041.27101.30121.2570-44.897841.48
23312006.07.27 14:30close11640.641.27101.30211.2667-97.477744.01
23322006.07.27 14:30sell11670.041.27201.31361.2694
23332006.07.27 14:30close11620.161.27111.30151.2617-105.977638.04
23342006.07.27 14:30close11670.041.27081.31361.26944.807642.84
23352006.07.27 14:30sell11680.021.27091.31471.2683
23362006.07.27 14:31sell11690.041.27491.31651.2723
23372006.07.27 14:31t/p11690.041.27231.31651.272310.407653.24
23382006.07.27 14:31sell11700.041.27331.31491.2707
23392006.07.27 14:31close11680.021.27081.31471.26830.207653.44
23402006.07.27 14:31close11700.041.27081.31491.270710.007663.44
23412006.07.27 14:31sell11710.021.27081.31461.2682
23422006.07.27 14:31sell11720.041.27491.31651.2723
23432006.07.27 14:31t/p11720.041.27231.31651.272310.407673.84
23442006.07.27 14:55sell11730.041.27311.31471.2705
23452006.07.27 15:05sell11740.081.27561.31501.2730
23462006.07.27 16:18close11710.021.27311.31461.2682-4.607669.24
23472006.07.27 16:18close11740.081.27311.31501.273020.007689.24
23482006.07.27 16:18close11730.041.27311.31471.27050.007689.24
23492006.07.27 16:18sell11750.021.27271.31651.2701
23502006.07.27 20:13t/p11750.021.27011.31651.27015.207694.44
23512006.07.27 20:13sell11760.021.26981.31361.2672
23522006.07.28 13:00close11760.021.26731.31361.26725.127699.56
23532006.07.28 13:00sell11770.021.26711.31091.2645
23542006.07.28 14:30sell11780.041.26931.31091.2667
23552006.07.28 14:30t/p11780.041.26671.31091.266710.407709.96
23562006.07.28 14:30close11770.021.26641.31091.26451.407711.36
23572006.07.28 14:30sell11790.021.26621.31001.2636
23582006.07.28 14:30sell11800.041.27051.31211.2679
23592006.07.28 14:31t/p11800.041.26791.31211.267910.407721.76
23602006.07.28 14:31close11790.021.26621.31001.26360.007721.76
23612006.07.28 14:31sell11810.021.27121.31501.2686
23622006.07.28 14:31t/p11810.021.26861.31501.26865.207726.96
23632006.07.28 14:31sell11820.021.26601.30981.2634
23642006.07.28 14:31sell11830.041.26971.31131.2671
23652006.07.28 14:31sell11840.081.27271.31211.2701
23662006.07.28 14:31t/p11840.081.27011.31211.270120.807747.76
23672006.07.28 14:31t/p11830.041.26711.31131.267110.407758.16
23682006.07.28 14:31close11820.021.26621.30981.2634-0.407757.76
23692006.07.28 14:31sell11850.021.27151.31531.2689
23702006.07.28 14:35sell11860.041.27371.31531.2711
23712006.07.30 00:00sell11870.081.27641.31581.2738
23722006.08.01 03:59t/p11870.081.27381.31581.273821.747779.50
23732006.08.01 03:59close11850.021.27381.31531.2689-4.367775.14
23742006.08.01 03:59close11860.041.27381.31531.27110.077775.21
23752006.08.01 03:59sell11880.021.27381.31761.2712
23762006.08.01 12:45sell11890.041.27611.31771.2735
23772006.08.01 14:31sell11900.081.28041.31981.2778
23782006.08.01 14:31t/p11900.081.27781.31981.277820.807796.01
23792006.08.01 14:43close11880.021.27351.31761.27120.607796.61
23802006.08.01 14:43t/p11890.041.27351.31771.273510.407807.01
23812006.08.01 14:43sell11910.021.27321.31701.2706
23822006.08.01 15:30sell11920.041.27551.31711.2729
23832006.08.01 16:20close11910.021.27301.31701.27060.407807.41
23842006.08.01 16:20close11920.041.27301.31711.272910.007817.41
23852006.08.01 16:20sell11930.021.27251.31631.2699
23862006.08.01 17:18sell11940.041.27481.31641.2722
23872006.08.01 17:54sell11950.081.27711.31651.2745
23882006.08.01 18:07sell11960.161.27931.31651.2767
23892006.08.01 18:16sell11970.321.28161.31661.2790
23902006.08.02 14:29close11930.021.27911.31631.2699-13.087804.33
23912006.08.02 14:29close11950.081.27911.31651.2745-15.537788.80
23922006.08.02 14:29close11970.321.27911.31661.279081.897870.69
23932006.08.02 14:29close11940.041.27901.31641.2722-16.567854.13
23942006.08.02 14:29close11960.161.27901.31651.27675.747859.87
23952006.08.02 14:29sell11980.021.27921.32301.2766
23962006.08.02 15:20sell11990.041.28141.32301.2788
23972006.08.02 17:07t/p11990.041.27881.32301.278810.407870.27
23982006.08.02 17:07close11980.021.27861.32301.27661.207871.47
23992006.08.02 17:07sell12000.021.27831.32211.2757
24002006.08.03 02:57close12000.021.27581.32211.27575.357876.82
24012006.08.03 02:57sell12010.021.27581.31961.2732
24022006.08.03 13:01sell12020.041.27841.32001.2758
24032006.08.03 13:01t/p12020.041.27581.32001.275810.407887.22
24042006.08.03 13:01close12010.021.27531.31961.27321.007888.22
24052006.08.03 13:01sell12030.021.27601.31981.2734
24062006.08.03 13:01sell12040.041.27991.32151.2773
24072006.08.03 13:01t/p12040.041.27731.32151.277310.407898.62
24082006.08.03 13:01close12030.021.27621.31981.2734-0.407898.22
24092006.08.03 13:01sell12050.021.27681.32061.2742
24102006.08.03 14:02sell12060.041.27901.32061.2764
24112006.08.03 14:35sell12070.081.28121.32061.2786
24122006.08.03 16:57close12050.021.27871.32061.2742-3.807894.42
24132006.08.03 16:57close12070.081.27871.32061.278620.007914.42
24142006.08.03 17:02close12060.041.27871.32061.27641.207915.62
24152006.08.03 17:02sell12080.021.27851.32231.2759
24162006.08.03 19:04sell12090.041.28081.32241.2782
24172006.08.04 11:19close12080.021.27831.32231.27590.527916.14
24182006.08.04 11:19t/p12090.041.27821.32241.278210.647926.78
24192006.08.04 11:19sell12100.021.27791.32171.2753
24202006.08.04 14:26sell12110.041.28021.32181.2776
24212006.08.04 14:30sell12120.081.28261.32201.2800
24222006.08.04 14:30t/p12120.081.28001.32201.280020.807947.58
24232006.08.04 14:30close12100.021.27911.32171.2753-2.407945.18
24242006.08.04 14:30sell12130.041.28371.32531.2811
24252006.08.04 14:30sell12140.081.28761.32701.2850
24262006.08.04 14:30sell12150.161.29061.32781.2880
24272006.08.04 14:30t/p12150.161.28801.32781.288041.607986.78
24282006.08.04 14:30close12110.041.28531.32181.2776-20.407966.38
24292006.08.04 14:30close12140.081.28531.32701.285018.407984.78
24302006.08.04 14:30close12130.041.28601.32531.2811-9.207975.58
24312006.08.04 14:30sell12160.021.28381.32761.2812
24322006.08.04 14:31sell12170.041.28621.32781.2836
24332006.08.04 14:31sell12180.081.29081.33021.2882
24342006.08.04 14:31t/p12180.081.28821.33021.288220.807996.38
24352006.08.04 14:31sell12190.081.28961.32901.2870
24362006.08.04 14:31t/p12190.081.28701.32901.287020.808017.18
24372006.08.04 14:31close12160.021.28551.32761.2812-3.408013.78
24382006.08.04 14:32close12170.041.28651.32781.2836-1.208012.58
24392006.08.04 14:32sell12200.021.28621.33001.2836
24402006.08.04 14:32sell12210.041.28851.33011.2859
24412006.08.04 14:33t/p12210.041.28591.33011.285910.408022.98
24422006.08.04 14:33close12200.021.28591.33001.28360.608023.58
24432006.08.04 14:33sell12220.021.28541.32921.2828
24442006.08.04 14:33sell12230.041.28771.32931.2851
24452006.08.07 14:02close12220.021.28521.32921.28280.528024.10
24462006.08.07 14:02close12230.041.28521.32931.285110.248034.33
24472006.08.07 14:02sell12240.021.28531.32911.2827
24482006.08.07 15:42sell12250.041.28751.32911.2849
24492006.08.07 19:15t/p12250.041.28491.32911.284910.408044.73
24502006.08.07 19:15close12240.021.28491.32911.28270.808045.53
24512006.08.07 19:15sell12260.021.28441.32821.2818
24522006.08.07 23:58t/p12260.021.28181.32821.28185.208050.73
24532006.08.07 23:58sell12270.021.28161.32541.2790
24542006.08.08 09:02sell12280.041.28401.32561.2814
24552006.08.08 09:02t/p12280.041.28141.32561.281410.408061.13
24562006.08.08 09:02close12270.021.28121.32541.27900.928062.05
24572006.08.08 09:02sell12290.021.28301.32681.2804
24582006.08.08 20:14sell12300.041.28631.32791.2837
24592006.08.08 20:14sell12310.081.28871.32811.2861
24602006.08.08 20:14t/p12310.081.28611.32811.286120.808082.85
24612006.08.08 20:15sell12320.081.28871.32811.2861
24622006.08.08 20:23t/p12320.081.28611.32811.286120.808103.65
24632006.08.08 20:23close12290.021.28591.32681.2804-5.808097.85
24642006.08.08 20:23t/p12300.041.28371.32791.283710.408108.25
24652006.08.08 20:23sell12330.021.28321.32701.2806
24662006.08.08 20:23sell12340.041.28711.32871.2845
24672006.08.08 20:24t/p12340.041.28451.32871.284510.408118.65
24682006.08.08 20:24close12330.021.28351.32701.2806-0.608118.05
24692006.08.08 20:24sell12350.021.28271.32651.2801
24702006.08.08 20:24sell12360.041.28501.32661.2824
24712006.08.08 20:25t/p12360.041.28241.32661.282410.408128.45
24722006.08.08 20:25close12350.021.28171.32651.28012.008130.45
24732006.08.08 20:25sell12370.021.28171.32551.2791
24742006.08.08 20:25t/p12370.021.27911.32551.27915.208135.65
24752006.08.08 20:25sell12380.021.27731.32111.2747
24762006.08.08 20:25sell12390.041.28551.32711.2829
24772006.08.08 20:25t/p12390.041.28291.32711.282910.408146.05
24782006.08.08 20:25sell12400.041.28231.32391.2797
24792006.08.08 20:33sell12410.081.28461.32401.2820
24802006.08.08 20:34t/p12410.081.28201.32401.282020.808166.85
24812006.08.08 20:34close12380.021.28201.32111.2747-9.408157.45
24822006.08.08 20:34close12400.041.28161.32391.27972.808160.25
24832006.08.08 20:34sell12420.021.28171.32551.2791
24842006.08.08 20:34sell12430.041.28621.32781.2836
24852006.08.08 20:34t/p12430.041.28361.32781.283610.408170.65
24862006.08.08 20:34close12420.021.28361.32551.2791-3.808166.85
24872006.08.08 20:34sell12440.021.28351.32731.2809
24882006.08.08 20:35sell12450.041.28611.32771.2835
24892006.08.08 23:59t/p12440.021.28091.32731.28095.208172.05
24902006.08.08 23:59t/p12450.041.28351.32771.283510.408182.45
24912006.08.08 23:59sell12460.021.27891.32271.2763
24922006.08.09 00:00sell12470.041.28221.32381.2796
24932006.08.09 00:48t/p12470.041.27961.32381.279610.408192.85
24942006.08.09 00:48close12460.021.27941.32271.2763-0.888191.97
24952006.08.09 00:48sell12480.021.27891.32271.2763
24962006.08.09 07:52sell12490.041.28111.32271.2785
24972006.08.09 08:54sell12500.081.28331.32271.2807
24982006.08.09 10:05sell12510.161.28561.32281.2830
24992006.08.09 12:33sell12520.321.28791.32291.2853
25002006.08.09 12:55sell12530.641.29021.32301.2876
25012006.08.09 15:27t/p12530.641.28761.32301.2876166.408358.37
25022006.08.09 15:27close12480.021.28751.32271.2763-17.208341.17
25032006.08.09 15:27close12500.081.28751.32271.2807-33.608307.57
25042006.08.09 15:27close12520.321.28751.32291.285312.808320.37
25052006.08.09 15:27close12490.041.28751.32271.2785-25.608294.77
25062006.08.09 15:27close12510.161.28751.32281.2830-30.408264.37
25072006.08.09 15:27sell12540.021.28741.33121.2848
25082006.08.10 08:15sell12550.041.28971.33131.2871
25092006.08.10 09:42close12540.021.28721.33121.28480.758265.12
25102006.08.10 09:42close12550.041.28721.33131.287110.008275.12
25112006.08.10 09:42sell12560.021.28681.33061.2842
25122006.08.10 09:42sell12570.041.29131.33291.2887
25132006.08.10 09:42t/p12570.041.28871.33291.288710.408285.52
25142006.08.10 10:12t/p12560.021.28421.33061.28425.208290.72
25152006.08.10 10:12sell12580.021.28401.32781.2814
25162006.08.10 10:54sell12590.041.28621.32781.2836
25172006.08.10 14:30t/p12580.021.28141.32781.28145.208295.92
25182006.08.10 14:30t/p12590.041.28361.32781.283610.408306.32
25192006.08.10 14:30sell12600.021.27831.32211.2757
25202006.08.10 14:30t/p12600.021.27571.32211.27575.208311.52
25212006.08.10 14:30sell12610.021.27471.31851.2721
25222006.08.10 14:30sell12620.041.28371.32531.2811
25232006.08.10 14:30sell12630.081.28611.32551.2835
25242006.08.10 14:32t/p12630.081.28351.32551.283520.808332.32
25252006.08.10 14:32close12610.021.28201.31851.2721-14.608317.72
25262006.08.10 14:36close12620.041.28351.32531.28110.808318.52
25272006.08.10 14:36sell12640.021.28341.32721.2808
25282006.08.10 16:02t/p12640.021.28081.32721.28085.208323.72
25292006.08.10 16:02sell12650.021.28041.32421.2778
25302006.08.10 16:02sell12660.041.28291.32451.2803
25312006.08.10 16:02t/p12660.041.28031.32451.280310.408334.12
25322006.08.10 16:02close12650.021.28031.32421.27780.208334.32
25332006.08.10 16:02sell12670.021.28131.32511.2787
25342006.08.10 16:24t/p12670.021.27871.32511.27875.208339.52
25352006.08.10 16:24sell12680.021.27811.32191.2755
25362006.08.10 17:18t/p12680.021.27551.32191.27555.208344.72
25372006.08.10 17:18sell12690.021.27521.31901.2726
25382006.08.10 17:27sell12700.041.27751.31911.2749
25392006.08.11 08:26close12690.021.27501.31901.27260.528345.24
25402006.08.11 08:26close12700.041.27501.31911.274910.248355.48
25412006.08.11 08:26sell12710.021.27481.31861.2722
25422006.08.11 08:58sell12720.041.27701.31861.2744
25432006.08.11 09:51sell12730.081.27931.31871.2767
25442006.08.11 13:31t/p12730.081.27671.31871.276720.808376.28
25452006.08.11 13:31close12710.021.27671.31861.2722-3.808372.48
25462006.08.11 13:33close12720.041.27671.31861.27441.208373.68
25472006.08.11 13:33sell12740.021.27671.32051.2741
25482006.08.11 14:30t/p12740.021.27411.32051.27415.208378.88
25492006.08.11 14:30sell12750.021.27381.31761.2712
25502006.08.11 14:30sell12760.041.27611.31771.2735
25512006.08.11 14:31t/p12760.041.27351.31771.273510.408389.28
25522006.08.11 14:31close12750.021.27351.31761.27120.608389.88
25532006.08.11 14:31sell12770.021.27301.31681.2704
25542006.08.11 14:31sell12780.041.27951.32111.2769
25552006.08.11 14:31t/p12780.041.27691.32111.276910.408400.28
25562006.08.11 14:31sell12790.041.27771.31931.2751
25572006.08.11 14:31t/p12790.041.27511.31931.275110.408410.68
25582006.08.14 06:44sell12800.041.27521.31681.2726
25592006.08.14 09:26t/p12800.041.27261.31681.272610.408421.08
25602006.08.14 09:26close12770.021.27241.31681.27041.328422.39
25612006.08.14 09:26sell12810.021.27201.31581.2694
25622006.08.14 10:03sell12820.041.27431.31591.2717
25632006.08.14 13:07t/p12820.041.27171.31591.271710.408432.79
25642006.08.14 13:07close12810.021.27171.31581.26940.608433.39
25652006.08.14 13:07sell12830.021.27141.31521.2688
25662006.08.14 15:00sell12840.041.27371.31531.2711
25672006.08.14 16:27sell12850.081.27591.31531.2733
25682006.08.14 17:40close12830.021.27331.31521.2688-3.808429.59
25692006.08.14 17:40close12850.081.27331.31531.273320.808450.39
25702006.08.14 18:01close12840.041.27331.31531.27111.608451.99
25712006.08.14 18:01sell12860.021.27331.31711.2707
25722006.08.15 03:50t/p12860.021.27071.31711.27075.328457.31
25732006.08.15 03:50sell12870.021.27021.31401.2676
25742006.08.15 04:08sell12880.041.27251.31411.2699
25752006.08.15 07:32sell12890.081.27471.31411.2721
25762006.08.15 08:53close12870.021.27221.31401.2676-4.008453.31
25772006.08.15 08:53close12890.081.27221.31411.272120.008473.31
25782006.08.15 08:53close12880.041.27201.31411.26992.008475.31
25792006.08.15 08:53sell12900.021.27191.31571.2693
25802006.08.15 09:36sell12910.041.27421.31581.2716
25812006.08.15 11:03t/p12910.041.27161.31581.271610.408485.71
25822006.08.15 11:03close12900.021.27161.31571.26930.608486.31
25832006.08.15 11:03sell12920.021.27141.31521.2688
25842006.08.15 14:30sell12930.041.27641.31801.2738
25852006.08.15 14:30t/p12930.041.27381.31801.273810.408496.71
25862006.08.15 14:30close12920.021.27231.31521.2688-1.808494.91
25872006.08.15 14:30sell12940.021.27211.31591.2695
25882006.08.15 14:30sell12950.041.27601.31761.2734
25892006.08.15 14:31t/p12950.041.27341.31761.273410.408505.31
25902006.08.15 14:31close12940.021.27271.31591.2695-1.208504.11
25912006.08.15 14:31sell12960.021.27691.32071.2743
25922006.08.15 14:31t/p12960.021.27431.32071.27435.208509.31
25932006.08.15 14:31sell12970.021.26961.31341.2670
25942006.08.15 14:31sell12980.041.27631.31791.2737
25952006.08.15 14:31sell12990.081.28041.31981.2778
25962006.08.15 14:31t/p12990.081.27781.31981.277820.808530.11
25972006.08.15 14:31t/p12980.041.27371.31791.273710.408540.51
25982006.08.15 14:31close12970.021.27131.31341.2670-3.408537.11
25992006.08.15 14:31sell13000.021.27681.32061.2742
26002006.08.15 15:07sell13010.041.27901.32061.2764
26012006.08.16 14:30sell13020.081.28291.32231.2803
26022006.08.16 14:30t/p13020.081.28031.32231.280320.808557.91
26032006.08.16 14:30close13000.021.28031.32061.2742-6.888551.03
26042006.08.16 14:30close13010.041.28021.32061.2764-4.568546.47
26052006.08.16 14:30sell13030.021.27981.32361.2772
26062006.08.16 14:30sell13040.041.28281.32441.2802
26072006.08.16 14:31t/p13030.021.27721.32361.27725.208551.67
26082006.08.16 14:31t/p13040.041.28021.32441.280210.408562.07
26092006.08.16 14:31sell13050.021.27701.32081.2744
26102006.08.16 14:31sell13060.041.28391.32551.2813
26112006.08.16 14:31t/p13060.041.28131.32551.281310.408572.47
26122006.08.16 14:31close13050.021.27721.32081.2744-0.408572.07
26132006.08.16 14:31sell13070.021.28641.33021.2838
26142006.08.16 14:31t/p13070.021.28381.33021.28385.208577.27
26152006.08.16 14:31sell13080.021.27701.32081.2744
26162006.08.16 14:31sell13090.041.28371.32531.2811
26172006.08.16 15:16sell13100.081.28641.32581.2838
26182006.08.17 00:12close13080.021.28391.32081.2744-13.458563.82
26192006.08.17 00:12close13100.081.28391.32581.283821.428585.24
26202006.08.17 00:12close13090.041.28391.32531.2811-0.098585.14
26212006.08.17 00:13sell13110.021.28381.32761.2812
26222006.08.17 03:18sell13120.041.28601.32761.2834
26232006.08.17 13:47sell13130.081.28831.32771.2857
26242006.08.17 23:59t/p13120.041.28341.32761.283410.408595.54
26252006.08.17 23:59t/p13130.081.28571.32771.285720.808616.34
26262006.08.17 23:59close13110.021.28331.32761.28121.008617.34
26272006.08.18 00:00sell13140.021.28301.32681.2804
26282006.08.18 13:28t/p13140.021.28041.32681.28045.208622.54
26292006.08.18 13:28sell13150.021.28021.32401.2776
26302006.08.18 15:48sell13160.041.28251.32411.2799
26312006.08.18 16:24t/p13160.041.27991.32411.279910.408632.94
26322006.08.18 16:24close13150.021.27941.32401.27761.608634.54
26332006.08.18 16:24sell13170.021.27921.32301.2766
26342006.08.18 16:48sell13180.041.28141.32301.2788
26352006.08.21 00:00sell13190.081.28371.32311.2811
26362006.08.21 03:16sell13200.161.28611.32331.2835
26372006.08.21 08:54sell13210.321.28831.32331.2857
26382006.08.21 10:09sell13220.641.29051.32331.2879
26392006.08.21 15:59sell13231.281.29281.32341.2902
26402006.08.21 18:11t/p13231.281.29021.32341.2902332.798967.33
26412006.08.21 18:11close13170.021.29021.32301.2766-21.888945.45
26422006.08.21 18:11close13190.081.29021.32311.2811-52.008893.45
26432006.08.21 18:11close13210.321.29021.32331.2857-60.808832.65
26442006.08.21 19:08close13180.041.29011.32301.2788-34.568798.09
26452006.08.21 19:08close13220.641.29011.32331.287925.608823.69
26462006.08.21 19:08sell13240.041.29001.33161.2874
26472006.08.21 19:09close13200.161.29021.32331.2835-65.608758.09
26482006.08.21 19:10close13240.041.29021.33161.2874-0.808757.29
26492006.08.21 19:12sell13250.021.29011.33391.2875
26502006.08.21 23:59t/p13250.021.28751.33391.28755.208762.49
26512006.08.21 23:59sell13260.021.28651.33031.2839
26522006.08.22 12:00t/p13260.021.28391.33031.28395.328767.81
26532006.08.22 12:00sell13270.021.28371.32751.2811
26542006.08.22 13:56t/p13270.021.28111.32751.28115.208773.01
26552006.08.22 13:56sell13280.021.28091.32471.2783
26562006.08.23 09:36sell13290.041.28321.32481.2806
26572006.08.23 23:59t/p13280.021.27831.32471.27835.328778.32
26582006.08.23 23:59t/p13290.041.28061.32481.280610.408788.72
26592006.08.23 23:59sell13300.021.27811.32191.2755
26602006.08.24 10:00t/p13300.021.27551.32191.27555.558794.28
26612006.08.24 10:00sell13310.021.27501.31881.2724
26622006.08.24 10:00sell13320.041.27931.32091.2767
26632006.08.24 10:01t/p13320.041.27671.32091.276710.408804.68
26642006.08.24 10:01close13310.021.27521.31881.2724-0.408804.28
26652006.08.24 10:01sell13330.021.28051.32431.2779
26662006.08.24 10:01t/p13330.021.27791.32431.27795.208809.48
26672006.08.24 10:01sell13340.021.27691.32071.2743
26682006.08.24 10:01sell13350.041.27981.32141.2772
26692006.08.24 10:01sell13360.081.28431.32371.2817
26702006.08.24 10:01t/p13360.081.28171.32371.281720.808830.28
26712006.08.24 10:01t/p13350.041.27721.32141.277210.408840.68
26722006.08.24 10:01close13340.021.27721.32071.2743-0.608840.08
26732006.08.24 10:01sell13370.021.27811.32191.2755
26742006.08.24 10:02sell13380.041.28131.32291.2787
26752006.08.24 10:48sell13390.081.28351.32291.2809
26762006.08.24 14:30close13370.021.28101.32191.2755-5.808834.28
26772006.08.24 14:30close13390.081.28101.32291.280920.008854.28
26782006.08.24 14:30close13380.041.28101.32291.27871.208855.48
26792006.08.24 14:30sell13400.021.28171.32551.2791
26802006.08.24 14:30sell13410.041.28401.32561.2814
26812006.08.24 14:31close13400.021.28151.32551.27910.408855.88
26822006.08.24 14:31close13410.041.28151.32561.281410.008865.88
26832006.08.24 14:31sell13420.021.28171.32551.2791
26842006.08.24 14:32sell13430.041.28411.32571.2815
26852006.08.24 14:32t/p13420.021.27911.32551.27915.208871.08
26862006.08.24 14:32t/p13430.041.28151.32571.281510.408881.48
26872006.08.24 14:32sell13440.021.27771.32151.2751
26882006.08.24 14:32sell13450.041.28161.32321.2790
26892006.08.24 23:59t/p13450.041.27901.32321.279010.408891.88
26902006.08.24 23:59close13440.021.27621.32151.27513.008894.88
26912006.08.25 00:00sell13460.021.27611.31991.2735
26922006.08.28 05:27sell13470.041.27851.32011.2759
26932006.08.28 09:25sell13480.081.28081.32021.2782
26942006.08.29 00:16t/p13480.081.27821.32021.278221.278916.15
26952006.08.29 00:16close13460.021.27811.31991.2735-3.768912.39
26962006.08.29 00:18close13470.041.27811.32011.27591.848914.22
26972006.08.29 00:18sell13490.021.27841.32221.2758
26982006.08.29 02:39sell13500.041.28061.32221.2780
26992006.08.29 06:35sell13510.081.28291.32231.2803
27002006.08.29 14:19t/p13510.081.28031.32231.280320.808935.02
27012006.08.29 14:19close13490.021.28031.32221.2758-3.808931.22
27022006.08.29 14:19close13500.041.28021.32221.27801.608932.82
27032006.08.29 14:19sell13520.021.28001.32381.2774
27042006.08.29 16:21t/p13520.021.27741.32381.27745.208938.02
27052006.08.29 16:21sell13530.021.27711.32091.2745
27062006.08.29 20:02sell13540.041.28061.32221.2780
27072006.08.29 20:02t/p13540.041.27801.32221.278010.408948.42
27082006.08.29 20:02close13530.021.27791.32091.2745-1.608946.82
27092006.08.29 20:02sell13550.021.27751.32131.2749
27102006.08.29 20:09sell13560.041.27981.32141.2772
27112006.08.29 20:30sell13570.081.28211.32151.2795
27122006.08.30 02:26sell13580.161.28441.32161.2818
27132006.08.30 11:55t/p13580.161.28181.32161.281841.608988.42
27142006.08.30 11:55close13550.021.28181.32131.2749-8.488979.94
27152006.08.30 11:55close13570.081.28181.32151.27952.878982.81
27162006.08.30 11:55close13560.041.28181.32141.2772-7.768975.05
27172006.08.30 11:55sell13590.021.28181.32561.2792
27182006.08.31 01:10sell13600.041.28401.32561.2814
27192006.08.31 09:28sell13610.081.28621.32561.2836
27202006.08.31 15:43t/p13610.081.28361.32561.283620.808995.85
27212006.08.31 15:43close13590.021.28361.32561.2792-3.258992.60
27222006.08.31 15:43close13600.041.28341.32561.28142.408995.00
27232006.08.31 15:43sell13620.021.28321.32701.2806
27242006.09.01 00:06close13620.021.28061.32701.28065.329000.32
27252006.09.01 00:06sell13630.021.28081.32461.2782
27262006.09.01 14:29sell13640.041.28471.32631.2821
27272006.09.01 14:29t/p13640.041.28211.32631.282110.409010.72
27282006.09.01 14:29close13630.021.28111.32461.2782-0.609010.12
27292006.09.01 14:30sell13650.021.28061.32441.2780
27302006.09.01 14:30t/p13650.021.27801.32441.27805.209015.32
27312006.09.01 14:30sell13660.021.27731.32111.2747
27322006.09.01 14:30sell13670.041.28131.32291.2787
27332006.09.01 14:30t/p13670.041.27871.32291.278710.409025.72
27342006.09.01 14:30sell13680.041.28131.32291.2787
27352006.09.01 14:30t/p13680.041.27871.32291.278710.409036.12
27362006.09.01 14:30close13660.021.27751.32111.2747-0.409035.72
27372006.09.01 14:30sell13690.021.27891.32271.2763
27382006.09.01 14:30t/p13690.021.27631.32271.27635.209040.92
27392006.09.01 14:30sell13700.021.27541.31921.2728
27402006.09.01 14:30sell13710.041.28471.32631.2821
27412006.09.01 14:30t/p13710.041.28211.32631.282110.409051.32
27422006.09.01 14:30sell13720.041.27881.32041.2762
27432006.09.01 14:31sell13730.081.28301.32241.2804
27442006.09.01 14:31t/p13730.081.28041.32241.280420.809072.12
27452006.09.01 15:09close13700.021.27621.31921.2728-1.609070.52
27462006.09.01 15:09t/p13720.041.27621.32041.276210.409080.92
27472006.09.01 15:09sell13740.021.27601.31981.2734
27482006.09.01 16:00sell13750.041.27831.31991.2757
27492006.09.01 16:01sell13760.081.28241.32181.2798
27502006.09.01 16:01t/p13760.081.27981.32181.279820.809101.72
27512006.09.01 16:01sell13770.081.28121.32061.2786
27522006.09.01 16:01t/p13770.081.27861.32061.278620.809122.52
27532006.09.01 16:01close13740.021.27761.31981.2734-3.209119.32
27542006.09.01 16:01close13750.041.27831.31991.27570.009119.32
27552006.09.01 16:01sell13780.021.27831.32211.2757
27562006.09.01 16:01sell13790.041.28471.32631.2821
27572006.09.01 16:01t/p13790.041.28211.32631.282110.409129.72
27582006.09.01 16:01close13780.021.27941.32211.2757-2.209127.52
27592006.09.01 16:02sell13800.021.27911.32291.2765
27602006.09.01 23:59sell13810.041.28361.32521.2810
27612006.09.04 03:11sell13820.081.28591.32531.2833
27622006.09.05 05:23close13800.021.28331.32291.2765-8.169119.36
27632006.09.05 05:23close13820.081.28331.32531.283321.279140.63
27642006.09.05 05:26close13810.041.28331.32521.28101.679142.30
27652006.09.05 05:26sell13830.021.28311.32691.2805
27662006.09.05 14:00t/p13830.021.28051.32691.28055.209147.50
27672006.09.05 14:00sell13840.021.28021.32401.2776
27682006.09.06 09:13sell13850.041.28251.32411.2799
27692006.09.06 13:27t/p13850.041.27991.32411.279910.409157.90
27702006.09.06 13:27close13840.021.27981.32401.27760.929158.82
27712006.09.06 13:27sell13860.021.27981.32361.2772
27722006.09.06 15:50close13860.021.27731.32361.27725.009163.82
27732006.09.06 15:51sell13870.021.27721.32101.2746
27742006.09.06 16:19sell13880.041.27941.32101.2768
27752006.09.06 23:59sell13890.081.28181.32121.2792
27762006.09.07 10:44close13870.021.27931.32101.2746-3.859159.97
27772006.09.07 10:44close13890.081.27931.32121.279221.429181.39
27782006.09.07 10:44close13880.041.27921.32101.27681.519182.90
27792006.09.07 10:44sell13900.021.27921.32301.2766
27802006.09.07 12:36t/p13900.021.27661.32301.27665.209188.10
27812006.09.07 12:36sell13910.021.27611.31991.2735
27822006.09.07 13:07close13910.021.27361.31991.27355.009193.10
27832006.09.07 13:07sell13920.021.27331.31711.2707
27842006.09.07 14:50close13920.021.27081.31711.27075.009198.10
27852006.09.07 14:50sell13930.021.27101.31481.2684
27862006.09.07 16:02sell13940.041.27341.31501.2708
27872006.09.07 18:00sell13950.081.27621.31561.2736
27882006.09.07 18:00t/p13950.081.27361.31561.273620.809218.90
27892006.09.07 18:00close13930.021.27271.31481.2684-3.409215.50
27902006.09.07 18:00close13940.041.27221.31501.27084.809220.30
27912006.09.07 18:00sell13960.021.27251.31631.2699
27922006.09.07 18:00sell13970.041.27951.32111.2769
27932006.09.07 18:00t/p13970.041.27691.32111.276910.409230.70
27942006.09.07 18:00sell13980.041.27471.31631.2721
27952006.09.08 02:47close13960.021.27221.31631.26990.729231.41
27962006.09.08 02:48close13980.041.27221.31631.272110.249241.65
27972006.09.08 02:48sell13990.021.27211.31591.2695
27982006.09.08 14:36t/p13990.021.26951.31591.26955.209246.85
27992006.09.08 14:36sell14000.021.26881.31261.2662
28002006.09.08 16:15t/p14000.021.26621.31261.26625.209252.05
28012006.09.08 16:15sell14010.021.26591.30971.2633
28022006.09.11 06:56sell14020.041.26811.30971.2655
28032006.09.11 10:04sell14030.081.27041.30981.2678
28042006.09.11 11:49sell14040.161.27281.31001.2702
28052006.09.11 16:02close14010.021.27031.30971.2633-8.689243.37
28062006.09.11 16:02close14030.081.27031.30981.26780.809244.17
28072006.09.11 16:02t/p14040.161.27021.31001.270241.609285.77
28082006.09.11 16:02close14020.041.27011.30971.2655-8.009277.77
28092006.09.11 16:02sell14050.021.27001.31381.2674
28102006.09.12 07:12sell14060.041.27231.31391.2697
28112006.09.12 14:33close14050.021.26981.31381.26740.529278.29
28122006.09.12 14:33close14060.041.26971.31391.269710.409288.69
28132006.09.12 14:33sell14070.021.27001.31381.2674
28142006.09.12 14:34sell14080.041.27281.31441.2702
28152006.09.12 14:34t/p14080.041.27021.31441.270210.409299.09
28162006.09.12 14:34close14070.021.27021.31381.2674-0.409298.69
28172006.09.12 14:34sell14090.021.26861.31241.2660
28182006.09.12 14:44sell14100.041.27091.31251.2683
28192006.09.12 16:13t/p14100.041.26831.31251.268310.409309.09
28202006.09.12 16:13close14090.021.26811.31241.26601.009310.09
28212006.09.12 16:13sell14110.021.26801.31181.2654
28222006.09.13 17:47sell14120.041.27021.31181.2676
28232006.09.14 13:15sell14130.081.27241.31181.2698
28242006.09.14 14:31t/p14130.081.26981.31181.269820.809330.89
28252006.09.14 14:31close14110.021.26981.31181.2654-3.139327.76
28262006.09.14 14:31sell14140.041.27391.31551.2713
28272006.09.14 14:32t/p14140.041.27131.31551.271310.409338.16
28282006.09.14 14:32close14120.041.27131.31181.2676-3.699334.47
28292006.09.14 14:32sell14150.021.27141.31521.2688
28302006.09.14 14:34sell14160.041.27371.31531.2711
28312006.09.14 14:37close14150.021.27121.31521.26880.409334.87
28322006.09.14 14:37close14160.041.27111.31531.271110.409345.27
28332006.09.14 14:37sell14170.021.27121.31501.2686
28342006.09.14 16:55sell14180.041.27351.31511.2709
28352006.09.15 09:55close14170.021.27101.31501.26860.529345.78
28362006.09.15 09:55close14180.041.27101.31511.270910.249356.02
28372006.09.15 09:55sell14190.021.27081.31461.2682
28382006.09.15 13:12close14190.021.26821.31461.26825.209361.22
28392006.09.15 13:12sell14200.021.26811.31191.2655
28402006.09.15 15:33t/p14200.021.26551.31191.26555.209366.42
28412006.09.15 15:33sell14210.021.26531.30911.2627
28422006.09.18 08:21sell14220.041.26751.30911.2649
28432006.09.18 15:01sell14230.081.27111.31051.2685
28442006.09.18 15:01t/p14230.081.26851.31051.268520.809387.22
28452006.09.18 15:01close14210.021.26851.30911.2627-6.289380.94
28462006.09.18 15:01close14220.041.26771.30911.2649-0.809380.14
28472006.09.18 15:01sell14240.021.26831.31211.2657
28482006.09.18 21:21sell14250.041.27071.31231.2681
28492006.09.19 09:53t/p14250.041.26811.31231.268110.649390.77
28502006.09.19 09:53close14240.021.26811.31211.26570.529391.29
28512006.09.19 09:53sell14260.021.26771.31151.2651
28522006.09.19 14:31sell14270.041.27021.31181.2676
28532006.09.19 14:36t/p14270.041.26761.31181.267610.409401.69
28542006.09.19 14:36close14260.021.26751.31151.26510.409402.09
28552006.09.19 14:36sell14280.021.26731.31111.2647
28562006.09.19 14:51sell14290.041.26981.31141.2672
28572006.09.19 17:22close14280.021.26731.31111.26470.009402.09
28582006.09.19 17:22t/p14290.041.26721.31141.267210.409412.49
28592006.09.19 17:22sell14300.021.26701.31081.2644
28602006.09.20 16:01sell14310.041.26921.31081.2666
28612006.09.21 02:48sell14320.081.27151.31091.2689
28622006.09.21 09:43sell14330.161.27391.31111.2713
28632006.09.21 16:21close14300.021.27141.31081.2644-8.339404.16
28642006.09.21 16:21close14320.081.27141.31091.26890.809404.96
28652006.09.21 16:22close14310.041.27141.31081.2666-8.099396.87
28662006.09.21 16:22close14330.161.27141.31111.271340.009436.87
28672006.09.21 16:22sell14340.021.27131.31511.2687
28682006.09.21 18:00sell14350.041.27381.31541.2712
28692006.09.21 18:03sell14360.081.27611.31551.2735
28702006.09.21 18:03sell14370.161.27901.31621.2764
28712006.09.21 18:03t/p14370.161.27641.31621.276441.609478.47
28722006.09.21 18:03close14340.021.27591.31511.2687-9.209469.27
28732006.09.21 18:03close14360.081.27591.31551.27351.609470.87
28742006.09.21 18:04close14350.041.27581.31541.2712-8.009462.87
28752006.09.21 18:04sell14380.021.27561.31941.2730
28762006.09.21 18:15sell14390.041.27901.32061.2764
28772006.09.22 09:21sell14400.081.28141.32081.2788
28782006.09.24 07:22close14380.021.27891.31941.2730-6.489456.39
28792006.09.24 07:22close14400.081.27891.32081.278820.009476.39
28802006.09.24 17:22close14390.041.27891.32061.27640.649477.03
28812006.09.24 17:30sell14410.021.27861.32241.2760
28822006.09.25 06:10sell14420.041.28101.32261.2784
28832006.09.25 09:55close14410.021.27851.32241.27600.329477.34
28842006.09.25 09:55close14420.041.27841.32261.278410.409487.74
28852006.09.25 09:55sell14430.021.27851.32231.2759
28862006.09.25 15:33t/p14430.021.27591.32231.27595.209492.94
28872006.09.25 15:33sell14440.021.27571.31951.2731
28882006.09.26 09:12close14440.021.27321.31951.27315.129498.06
28892006.09.26 09:12sell14450.021.27281.31661.2702
28902006.09.26 10:01sell14460.041.27521.31681.2726
28912006.09.26 10:47close14450.021.27271.31661.27020.209498.26
28922006.09.26 10:47t/p14460.041.27261.31681.272610.409508.66
28932006.09.26 10:47sell14470.021.27231.31611.2697
28942006.09.26 12:00close14470.021.26971.31611.26975.209513.86
28952006.09.26 12:00sell14480.021.26951.31331.2669
28962006.09.26 16:07close14480.021.26701.31331.26695.009518.86
28972006.09.26 16:07sell14490.021.26701.31081.2644
28982006.09.26 17:54sell14500.041.26941.31101.2668
28992006.09.28 01:56sell14510.081.27161.31101.2690
29002006.09.28 14:37close14490.021.26901.31081.2644-3.539515.33
29012006.09.28 14:37close14510.081.26901.31101.269020.809536.13
29022006.09.28 14:37close14500.041.26901.31101.26682.549538.68
29032006.09.28 14:37sell14520.021.26911.31291.2665
29042006.09.28 20:48sell14530.041.27141.31301.2688
29052006.09.29 08:40t/p14530.041.26881.31301.268810.649549.31
29062006.09.29 08:40close14520.021.26881.31291.26650.729550.03
29072006.09.29 08:40sell14540.021.26851.31231.2659
29082006.09.29 10:07t/p14540.021.26591.31231.26595.209555.23
29092006.09.29 10:07sell14550.021.26571.30951.2631
29102006.09.29 17:03sell14560.041.26811.30971.2655
29112006.09.29 17:03sell14570.081.27131.31071.2687
29122006.09.29 17:03t/p14570.081.26871.31071.268720.809576.03
29132006.09.29 17:31sell14580.081.27051.30991.2679
29142006.10.01 15:20t/p14580.081.26791.30991.267920.809596.83
29152006.10.01 15:20close14550.021.26781.30951.2631-4.209592.63
29162006.10.01 15:52close14560.041.26791.30971.26550.809593.43
29172006.10.01 16:22sell14590.021.26761.31141.2650
29182006.10.02 12:15sell14600.041.26991.31151.2673
29192006.10.02 15:32sell14610.081.27211.31151.2695
29202006.10.02 15:53sell14620.161.27451.31171.2719
29212006.10.04 03:46close14590.021.27191.31141.2650-8.259585.19
29222006.10.04 03:46close14610.081.27191.31151.26952.549587.73
29232006.10.04 03:46t/p14620.161.27191.31171.271943.499631.22
29242006.10.04 03:46close14600.041.27191.31151.2673-7.539623.69
29252006.10.04 03:46sell14630.021.27181.31561.2692
29262006.10.04 10:47close14630.021.26931.31561.26925.009628.69
29272006.10.04 10:47sell14640.021.26911.31291.2665
29282006.10.04 16:02sell14650.041.27221.31381.2696
29292006.10.04 16:02t/p14650.041.26961.31381.269610.409639.09
29302006.10.04 18:39sell14660.041.27281.31441.2702
29312006.10.04 18:39t/p14660.041.27021.31441.270210.409649.49
29322006.10.04 18:39close14640.021.26971.31291.2665-1.209648.29
29332006.10.04 18:40sell14670.021.26941.31321.2668
29342006.10.04 21:38sell14680.041.27161.31321.2690
29352006.10.05 14:57close14670.021.26911.31321.26680.959649.24
29362006.10.05 14:59t/p14680.041.26901.31321.269011.119660.35
29372006.10.05 14:59sell14690.021.26881.31261.2662
29382006.10.06 14:31sell14700.041.27131.31291.2687
29392006.10.06 14:31t/p14700.041.26871.31291.268710.409670.75
29402006.10.06 14:31close14690.021.26821.31261.26621.329672.07
29412006.10.06 14:31sell14710.021.27061.31441.2680
29422006.10.06 14:31t/p14710.021.26801.31441.26805.209677.27
29432006.10.06 14:31sell14720.021.26751.31131.2649
29442006.10.06 14:31sell14730.041.26991.31151.2673
29452006.10.06 14:31t/p14730.041.26731.31151.267310.409687.67
29462006.10.06 14:31close14720.021.26681.31131.26491.409689.07
29472006.10.06 14:31sell14740.021.27131.31511.2687
29482006.10.06 14:31t/p14740.021.26871.31511.26875.209694.27
29492006.10.06 14:31sell14750.021.26611.30991.2635
29502006.10.06 14:31sell14760.041.26961.31121.2670
29512006.10.06 14:32t/p14760.041.26701.31121.267010.409704.67
29522006.10.06 14:32close14750.021.26601.30991.26350.209704.87
29532006.10.06 14:32sell14770.021.26631.31011.2637
29542006.10.06 14:32sell14780.041.27131.31291.2687
29552006.10.06 14:32t/p14780.041.26871.31291.268710.409715.27
29562006.10.06 14:32sell14790.041.27021.31181.2676
29572006.10.06 14:32t/p14790.041.26761.31181.267610.409725.67
29582006.10.06 14:32close14770.021.26601.31011.26370.609726.27
29592006.10.06 14:33sell14800.021.26631.31011.2637
29602006.10.06 14:34t/p14800.021.26371.31011.26375.209731.47
29612006.10.06 14:34sell14810.021.26331.30711.2607
29622006.10.06 14:35sell14820.041.26571.30731.2631
29632006.10.06 14:35t/p14820.041.26311.30731.263110.409741.87
29642006.10.06 14:35close14810.021.26301.30711.26070.609742.47
29652006.10.06 14:35sell14830.021.26261.30641.2600
29662006.10.06 14:35sell14840.041.26621.30781.2636
29672006.10.06 14:35t/p14840.041.26361.30781.263610.409752.87
29682006.10.06 14:35close14830.021.26301.30641.2600-0.809752.07
29692006.10.06 14:35sell14850.021.26641.31021.2638
29702006.10.06 14:35t/p14850.021.26381.31021.26385.209757.27
29712006.10.06 14:35sell14860.021.26211.30591.2595
29722006.10.06 14:36sell14870.041.26481.30641.2622
29732006.10.06 14:36t/p14870.041.26221.30641.262210.409767.67
29742006.10.06 14:36close14860.021.26221.30591.2595-0.209767.47
29752006.10.06 14:36sell14880.021.26261.30641.2600
29762006.10.06 14:43sell14890.041.26501.30661.2624
29772006.10.06 14:53t/p14890.041.26241.30661.262410.409777.87
29782006.10.06 14:53close14880.021.26241.30641.26000.409778.27
29792006.10.06 14:53sell14900.021.26201.30581.2594
29802006.10.06 15:08t/p14900.021.25941.30581.25945.209783.47
29812006.10.06 15:08sell14910.021.25921.30301.2566
29822006.10.10 10:33t/p14910.021.25661.30301.25665.449788.91
29832006.10.10 10:33sell14920.021.25641.30021.2538
29842006.10.10 10:38sell14930.041.25911.30071.2565
29852006.10.10 10:38t/p14930.041.25651.30071.256510.409799.31
29862006.10.10 10:38close14920.021.25651.30021.2538-0.209799.11
29872006.10.10 10:38sell14940.021.25631.30011.2537
29882006.10.10 10:38sell14950.041.25861.30021.2560
29892006.10.10 11:05t/p14950.041.25601.30021.256010.409809.51
29902006.10.10 11:05close14940.021.25591.30011.25370.809810.31
29912006.10.10 11:05sell14960.021.25611.29991.2535
29922006.10.10 13:18t/p14960.021.25351.29991.25355.209815.51
29932006.10.10 13:18sell14970.021.25331.29711.2507
29942006.10.11 12:24sell14980.041.25551.29711.2529
29952006.10.11 20:02t/p14980.041.25291.29711.252910.409825.91
29962006.10.11 20:02close14970.021.25281.29711.25071.129827.02
29972006.10.11 20:02sell14990.021.25331.29711.2507
29982006.10.11 20:32close14990.021.25081.29711.25075.009832.02
29992006.10.11 20:32sell15000.021.25071.29451.2481
30002006.10.11 20:53sell15010.041.25291.29451.2503
30012006.10.12 09:10sell15020.081.25551.29491.2529
30022006.10.12 13:31t/p15020.081.25291.29491.252920.809852.82
30032006.10.12 13:31close15000.021.25281.29451.2481-3.859848.98
30042006.10.12 13:31close15010.041.25261.29451.25031.919850.89
30052006.10.12 13:31sell15030.021.25261.29641.2500
30062006.10.12 14:30sell15040.041.25571.29731.2531
30072006.10.12 14:30close15030.021.25311.29641.2500-1.009849.89
30082006.10.12 14:30t/p15040.041.25311.29731.253110.409860.29
30092006.10.12 14:30sell15050.021.25161.29541.2490
30102006.10.12 14:30sell15060.041.25481.29641.2522
30112006.10.12 15:05t/p15060.041.25221.29641.252210.409870.69
30122006.10.12 15:05close15050.021.25221.29541.2490-1.209869.49
30132006.10.12 15:05sell15070.021.25191.29571.2493
30142006.10.12 16:01sell15080.041.25421.29581.2516
30152006.10.13 00:07sell15090.081.25641.29581.2538
30162006.10.13 14:33t/p15090.081.25381.29581.253820.809890.29
30172006.10.13 14:33close15070.021.25351.29571.2493-3.089887.20
30182006.10.13 14:33close15080.041.25331.29581.25163.849891.04
30192006.10.13 14:33sell15100.021.25341.29721.2508
30202006.10.13 16:02t/p15100.021.25081.29721.25085.209896.24
30212006.10.13 16:02sell15110.021.25061.29441.2480
30222006.10.16 14:43sell15120.041.25311.29471.2505
30232006.10.17 15:32sell15130.081.25541.29481.2528
30242006.10.18 14:42t/p15130.081.25281.29481.252821.279917.51
30252006.10.18 14:42close15110.021.25281.29441.2480-4.059913.47
30262006.10.18 14:42close15120.041.25281.29471.25051.679915.14
30272006.10.18 14:42sell15140.021.25241.29621.2498
30282006.10.19 09:05sell15150.041.25461.29621.2520
30292006.10.19 11:02sell15160.081.25701.29641.2544
30302006.10.19 15:47sell15170.161.25921.29641.2566
30312006.10.19 18:00t/p15170.161.25661.29641.256641.609956.74
30322006.10.19 18:00close15140.021.25621.29621.2498-7.259949.49
30332006.10.19 18:00close15160.081.25621.29641.25446.409955.89
30342006.10.19 18:00sell15180.041.26061.30221.2580
30352006.10.19 19:49sell15190.081.26281.30221.2602
30362006.10.20 12:00t/p15190.081.26021.30221.260221.279977.16
30372006.10.20 12:00close15150.041.26021.29621.2520-22.169955.00
30382006.10.20 12:00close15180.041.26011.30221.25802.249957.24
30392006.10.20 12:00sell15200.021.26011.30391.2575
30402006.10.20 14:44sell15210.041.26231.30391.2597
30412006.10.23 08:20close15200.021.25971.30391.25750.929958.15
30422006.10.23 08:20t/p15210.041.25971.30391.259710.649968.79
30432006.10.23 08:20sell15220.021.25951.30331.2569
30442006.10.23 11:10close15220.021.25701.30331.25695.009973.79
30452006.10.23 11:10sell15230.021.25701.30081.2544
30462006.10.23 12:24close15230.021.25451.30081.25445.009978.79
30472006.10.23 12:24sell15240.021.25451.29831.2519
30482006.10.24 17:26sell15250.041.25671.29831.2541
30492006.10.25 12:43sell15260.081.25891.29831.2563
30502006.10.25 20:21sell15270.161.26141.29861.2588
30512006.10.25 20:31t/p15270.161.25881.29861.258841.6010020.39
30522006.10.25 20:31close15240.021.25881.29831.2519-8.3610012.03
30532006.10.25 20:31close15260.081.25881.29831.25630.8010012.83
30542006.10.25 20:31sell15280.041.25891.30051.2563
30552006.10.25 20:31close15250.041.25881.29831.2541-8.1610004.66
30562006.10.25 20:31close15280.041.25871.30051.25630.8010005.46
30572006.10.25 20:31sell15290.021.25841.30221.2558
30582006.10.25 20:46sell15300.041.26071.30231.2581
30592006.10.26 04:09sell15310.081.26291.30231.2603
30602006.10.26 09:02sell15320.161.26511.30231.2625
30612006.10.26 16:37sell15330.321.26731.30231.2647
30622006.10.26 18:44sell15340.641.26961.30241.2670
30632006.10.27 11:15close15290.021.26711.30221.2558-16.939988.53
30642006.10.27 11:15close15310.081.26711.30231.2603-33.139955.41
30652006.10.27 11:15close15330.321.26711.30231.26478.299963.69
30662006.10.27 11:15close15300.041.26711.30231.2581-24.669939.04
30672006.10.27 11:15close15340.641.26711.30241.2670163.7810102.81
30682006.10.27 11:16close15320.161.26701.30231.2625-29.4610073.36
30692006.10.27 11:16sell15350.021.26691.31071.2643
30702006.10.27 14:29sell15360.041.26921.31081.2666
30712006.10.27 14:31sell15370.081.27151.31091.2689
30722006.10.27 15:08sell15380.161.27381.31101.2712
30732006.10.30 08:22close15350.021.27121.31071.2643-8.4810064.88
30742006.10.30 08:22close15370.081.27121.31091.26892.8710067.75
30752006.10.30 08:23close15360.041.27131.31081.2666-8.1610059.58
30762006.10.30 08:31close15380.161.27121.31101.271242.5410102.13
30772006.10.30 08:31sell15390.021.27111.31491.2685
30782006.10.30 14:23sell15400.041.27331.31491.2707
30792006.10.30 15:33close15390.021.27081.31491.26850.6010102.73
30802006.10.30 15:33t/p15400.041.27071.31491.270710.4010113.13
30812006.10.30 15:33sell15410.021.27031.31411.2677
30822006.10.30 16:23sell15420.041.27261.31421.2700
30832006.10.31 09:27close15410.021.27011.31411.26770.5210113.65
30842006.10.31 09:27close15420.041.27011.31421.270010.2410123.88
30852006.10.31 09:28sell15430.021.26981.31361.2672
30862006.10.31 16:59sell15440.041.27201.31361.2694
30872006.10.31 17:08sell15450.081.27421.31361.2716
30882006.10.31 17:27sell15460.161.27651.31371.2739
30892006.11.01 17:03sell15470.321.27881.31381.2762
30902006.11.01 17:54t/p15470.321.27621.31381.276283.2010207.08
30912006.11.01 17:54close15430.021.27621.31361.2672-12.6810194.40
30922006.11.01 17:54close15450.081.27621.31361.2716-15.5310178.87
30932006.11.01 17:54close15440.041.27601.31361.2694-15.7610163.11
30942006.11.01 17:54close15460.161.27611.31371.27397.3410170.45
30952006.11.01 17:54sell15480.021.27611.31991.2735
30962006.11.02 18:35sell15490.041.27831.31991.2757
30972006.11.03 14:13close15480.021.27581.31991.27351.0710171.52
30982006.11.03 14:13t/p15490.041.27571.31991.275710.6410182.16
30992006.11.03 14:13sell15500.021.27541.31921.2728
31002006.11.03 14:30sell15510.041.27771.31931.2751
31012006.11.03 14:31close15500.021.27521.31921.27280.4010182.56
31022006.11.03 14:31t/p15510.041.27511.31931.275110.4010192.96
31032006.11.03 14:31sell15520.021.27211.31591.2695
31042006.11.03 14:31sell15530.041.27461.31621.2720
31052006.11.03 14:32t/p15530.041.27201.31621.272010.4010203.36
31062006.11.03 14:32close15520.021.27101.31591.26952.2010205.56
31072006.11.03 14:32sell15540.021.27071.31451.2681
31082006.11.03 14:32t/p15540.021.26811.31451.26815.2010210.76
31092006.11.03 14:32sell15550.021.26791.31171.2653
31102006.11.03 14:32sell15560.041.27851.32011.2759
31112006.11.03 14:32t/p15560.041.27591.32011.275910.4010221.16
31122006.11.03 14:32sell15570.041.27161.31321.2690
31132006.11.03 14:33sell15580.081.27391.31331.2713
31142006.11.03 14:33t/p15580.081.27131.31331.271320.8010241.96
31152006.11.03 14:33close15550.021.27131.31171.2653-6.8010235.16
31162006.11.03 14:36close15570.041.27131.31321.26901.2010236.36
31172006.11.03 14:36sell15590.021.27121.31501.2686
31182006.11.03 14:54close15590.021.26871.31501.26865.0010241.36
31192006.11.03 14:54sell15600.021.26871.31251.2661
31202006.11.03 16:00sell15610.041.27101.31261.2684
31212006.11.03 16:01t/p15610.041.26841.31261.268410.4010251.76
31222006.11.03 16:01close15600.021.26831.31251.26610.8010252.56
31232006.11.03 16:01sell15620.021.26791.31171.2653
31242006.11.03 16:10sell15630.041.27031.31191.2677
31252006.11.06 23:10sell15640.081.27251.31191.2699
31262006.11.07 05:16sell15650.161.27491.31211.2723
31272006.11.07 14:34sell15660.321.27721.31221.2746
31282006.11.07 15:11sell15670.641.27941.31221.2768
31292006.11.07 15:52sell15681.281.28171.31231.2791
31302006.11.07 20:18close15620.021.27921.31171.2653-22.3610230.20
31312006.11.07 20:18close15640.081.27921.31191.2699-53.1310177.07
31322006.11.07 20:18close15660.321.27921.31221.2746-64.0010113.07
31332006.11.07 20:18close15681.281.27921.31231.2791320.0010433.07
31342006.11.07 20:18close15630.041.27921.31191.2677-35.1310397.94
31352006.11.07 20:18close15670.641.27921.31221.276812.8010410.74
31362006.11.07 20:18sell15690.041.27891.32051.2763
31372006.11.07 20:24close15650.161.27921.31211.2723-68.8010341.94
31382006.11.07 20:27close15690.041.27901.32051.2763-0.4010341.54
31392006.11.07 20:27sell15700.021.27901.32281.2764
31402006.11.07 21:11close15700.021.27641.32281.27645.2010346.74
31412006.11.07 21:11sell15710.021.27651.32031.2739
31422006.11.08 09:59sell15720.041.27881.32041.2762
31432006.11.08 15:11close15710.021.27631.32031.27390.5210347.26
31442006.11.08 15:12close15720.041.27631.32041.276210.0010357.26
31452006.11.08 15:12sell15730.021.27601.31981.2734
31462006.11.09 08:58sell15740.041.27821.31981.2756
31472006.11.09 14:30sell15750.081.28481.32421.2822
31482006.11.09 14:30t/p15750.081.28221.32421.282220.8010378.06
31492006.11.09 14:48close15730.021.27571.31981.27340.9510379.01
31502006.11.09 14:48t/p15740.041.27561.31981.275610.4010389.41
31512006.11.09 14:48sell15760.021.27541.31921.2728
31522006.11.09 15:06sell15770.041.27761.31921.2750
31532006.11.09 16:02sell15780.081.27991.31931.2773
31542006.11.09 17:27sell15790.161.28231.31951.2797
31552006.11.09 17:37sell15800.321.28471.31971.2821
31562006.11.09 20:58close15760.021.28221.31921.2728-13.6010375.81
31572006.11.09 20:58close15780.081.28221.31931.2773-18.4010357.41
31582006.11.09 20:58close15800.321.28221.31971.282180.0010437.41
31592006.11.10 03:00sell15810.081.28451.32391.2819
31602006.11.10 08:32sell15820.161.28671.32391.2841
31612006.11.10 09:58sell15830.321.28891.32391.2863
31622006.11.10 14:11close15770.041.28641.31921.2750-34.9610402.45
31632006.11.10 14:11close15810.081.28641.32391.2819-15.2010387.25
31642006.11.10 14:11close15830.321.28641.32391.286380.0010467.25
31652006.11.10 14:11close15790.161.28631.31951.2797-63.0610404.19
31662006.11.10 14:11close15820.161.28641.32391.28414.8010408.99
31672006.11.10 14:11sell15840.021.28641.33021.2838
31682006.11.10 22:42t/p15840.021.28381.33021.28385.2010414.19
31692006.11.10 22:42sell15850.021.28351.32731.2809
31702006.11.13 01:21sell15860.041.28571.32731.2831
31712006.11.13 13:05t/p15860.041.28311.32731.283110.4010424.59
31722006.11.13 13:05close15850.021.28291.32731.28091.3210425.91
31732006.11.13 13:05sell15870.021.28271.32651.2801
31742006.11.13 16:29close15870.021.28021.32651.28015.0010430.91
31752006.11.13 16:29sell15880.021.28001.32381.2774
31762006.11.14 00:59sell15890.041.28231.32391.2797
31772006.11.14 14:31sell15900.081.28461.32401.2820
31782006.11.14 15:06sell15910.161.28691.32411.2843
31792006.11.14 15:41close15880.021.28431.32381.2774-8.4810422.43
31802006.11.14 15:41close15900.081.28431.32401.28202.4010424.83
31812006.11.14 15:42close15890.041.28441.32391.2797-8.4010416.43
31822006.11.14 15:42close15910.161.28431.32411.284341.6010458.03
31832006.11.14 15:42sell15920.021.28421.32801.2816
31842006.11.14 16:10close15920.021.28171.32801.28165.0010463.03
31852006.11.14 16:10sell15930.021.28161.32541.2790
31862006.11.15 11:38close15930.021.27911.32541.27905.1210468.15
31872006.11.15 11:38sell15940.021.27871.32251.2761
31882006.11.15 16:11sell15950.041.28091.32251.2783
31892006.11.15 23:08sell15960.081.28311.32251.2805
31902006.11.16 10:34t/p15960.081.28051.32251.280522.2210490.36
31912006.11.16 10:34close15940.021.28041.32251.2761-3.0510487.32
31922006.11.16 10:34close15950.041.28041.32251.27832.7110490.02
31932006.11.16 10:34sell15970.021.28031.32411.2777
31942006.11.16 14:30sell15980.041.28301.32461.2804
31952006.11.16 15:01close15970.021.28041.32411.2777-0.2010489.82
31962006.11.16 15:01t/p15980.041.28041.32461.280410.4010500.22
31972006.11.16 15:01sell15990.021.28011.32391.2775
31982006.11.17 05:39close15990.021.27751.32391.27755.3210505.54
31992006.11.17 05:40sell16000.021.27741.32121.2748
32002006.11.17 09:26sell16010.041.27961.32121.2770
32012006.11.17 12:44close16000.021.27701.32121.27480.8010506.34
32022006.11.17 12:44t/p16010.041.27701.32121.277010.4010516.74
32032006.11.17 12:44sell16020.021.27671.32051.2741
32042006.11.17 15:15sell16030.041.27891.32051.2763
32052006.11.17 16:01sell16040.081.28121.32061.2786
32062006.11.17 16:17sell16050.161.28341.32061.2808
32072006.11.20 17:55t/p16050.161.28081.32061.280842.5410559.29
32082006.11.20 17:55close16020.021.28081.32051.2741-8.0810551.20
32092006.11.20 17:55close16040.081.28081.32061.27863.6710554.88
32102006.11.20 17:55close16030.041.28091.32051.2763-7.7610547.11
32112006.11.20 17:55sell16060.021.28091.32471.2783
32122006.11.21 01:15sell16070.041.28391.32551.2813
32132006.11.21 05:41close16060.021.28131.32471.2783-0.6810546.43
32142006.11.21 05:42close16070.041.28131.32551.281310.4010556.83
32152006.11.21 05:42sell16080.021.28121.32501.2786
32162006.11.21 20:24sell16090.041.28341.32501.2808
32172006.11.22 03:21sell16100.081.28591.32531.2833
32182006.11.22 13:11sell16110.161.28811.32531.2855
32192006.11.22 14:29sell16120.321.29041.32541.2878
32202006.11.22 15:52sell16130.641.29271.32551.2901
32212006.11.22 16:25sell16141.281.29511.32571.2925
32222006.11.22 18:33t/p16141.281.29251.32571.2925332.8010889.63
32232006.11.22 18:33close16080.021.29241.32501.2786-22.2810867.35
32242006.11.22 18:33close16100.081.29241.32531.2833-52.0010815.35
32252006.11.22 18:33close16120.321.29241.32541.2878-64.0010751.35
32262006.11.22 18:33close16090.041.29241.32501.2808-35.7610715.58
32272006.11.22 18:33close16130.641.29241.32551.290119.2010734.78
32282006.11.22 18:33sell16150.041.29221.33381.2896
32292006.11.22 18:34close16110.161.29231.32531.2855-67.2010667.58
32302006.11.22 18:34close16150.041.29251.33381.2896-1.2010666.38
32312006.11.22 18:35sell16160.021.29241.33621.2898
32322006.11.22 22:33sell16170.041.29461.33621.2920
32332006.11.23 10:09sell16180.081.29681.33621.2942
32342006.11.23 22:00close16160.021.29421.33621.2898-3.2510663.14
32352006.11.23 22:00close16180.081.29421.33621.294220.8010683.94
32362006.11.23 22:00close16170.041.29421.33621.29202.3110686.25
32372006.11.23 22:00sell16190.021.29401.33781.2914
32382006.11.24 07:34sell16200.041.29621.33781.2936
32392006.11.24 09:26sell16210.081.29851.33791.2959
32402006.11.24 09:31sell16220.161.30091.33811.2983
32412006.11.24 09:33sell16230.321.30321.33821.3006
32422006.11.24 09:33sell16240.641.30581.33861.3032
32432006.11.24 09:34sell16251.281.30811.33871.3055
32442006.11.24 09:36t/p16251.281.30551.33871.3055332.8011019.05
32452006.11.24 09:36close16190.021.30541.33781.2914-22.6810996.36
32462006.11.24 09:36close16210.081.30541.33791.2959-55.2010941.16
32472006.11.24 09:36close16230.321.30541.33821.3006-70.4010870.76
32482006.11.24 09:36close16200.041.30491.33781.2936-34.8010835.96
32492006.11.24 09:36close16240.641.30491.33861.303257.6010893.56
32502006.11.24 09:36sell16260.041.30481.34641.3022
32512006.11.24 09:36close16220.161.30511.33811.2983-67.2010826.36
32522006.11.24 09:36close16260.041.30521.34641.3022-1.6010824.76
32532006.11.24 09:36sell16270.021.30511.34891.3025
32542006.11.24 09:48sell16280.041.30761.34921.3050
32552006.11.24 11:32sell16290.081.30991.34931.3073
32562006.11.24 12:09close16270.021.30741.34891.3025-4.6010820.16
32572006.11.24 12:09close16290.081.30741.34931.307320.0010840.16
32582006.11.24 12:09close16280.041.30731.34921.30501.2010841.36
32592006.11.24 12:09sell16300.021.30741.35121.3048
32602006.11.24 13:07sell16310.041.30961.35121.3070
32612006.11.26 00:00sell16320.081.31451.35391.3119
32622006.11.27 06:26t/p16320.081.31191.35391.311921.2710862.64
32632006.11.27 06:26close16300.021.31191.35121.3048-8.8810853.75
32642006.11.27 06:27close16310.041.31181.35121.3070-8.5610845.19
32652006.11.27 06:27sell16330.021.31161.35541.3090
32662006.11.27 09:59t/p16330.021.30901.35541.30905.2010850.39
32672006.11.27 09:59sell16340.021.30881.35261.3062
32682006.11.27 10:22sell16350.041.31111.35271.3085
32692006.11.27 16:26sell16360.081.31341.35281.3108
32702006.11.28 10:07sell16370.161.31571.35291.3131
32712006.11.28 10:48t/p16370.161.31311.35291.313141.6010891.99
32722006.11.28 10:48close16340.021.31311.35261.3062-8.4810883.51
32732006.11.28 10:48close16360.081.31311.35281.31082.8710886.38
32742006.11.28 10:48close16350.041.31321.35271.3085-8.1610878.22
32752006.11.28 10:49sell16380.021.31291.35671.3103
32762006.11.28 12:01sell16390.041.31531.35691.3127
32772006.11.28 15:34sell16400.081.31761.35701.3150
32782006.11.28 17:01t/p16400.081.31501.35701.315020.8010899.02
32792006.11.28 17:01close16380.021.31501.35671.3103-4.2010894.82
32802006.11.28 17:02close16390.041.31511.35691.31270.8010895.62
32812006.11.28 17:02sell16410.021.31511.35891.3125
32822006.11.28 20:06sell16420.041.31751.35911.3149
32832006.11.28 20:17sell16430.081.31971.35911.3171
32842006.11.28 20:20t/p16430.081.31711.35911.317120.8010916.42
32852006.11.28 20:20close16410.021.31691.35891.3125-3.6010912.82
32862006.11.28 20:20close16420.041.31701.35911.31492.0010914.82
32872006.11.28 20:20sell16440.021.31691.36071.3143
32882006.11.28 20:36sell16450.041.31941.36101.3168
32892006.11.28 20:51t/p16450.041.31681.36101.316810.4010925.22
32902006.11.28 20:51close16440.021.31681.36071.31430.2010925.42
32912006.11.28 20:51sell16460.021.31651.36031.3139
32922006.11.28 21:30sell16470.041.31881.36041.3162
32932006.11.29 01:52sell16480.081.32111.36051.3185
32942006.11.29 07:34t/p16480.081.31851.36051.318520.8010946.22
32952006.11.29 07:34close16460.021.31851.36031.3139-3.8810942.33
32962006.11.29 09:39close16470.041.31851.36041.31621.4410943.77
32972006.11.29 09:39sell16490.021.31841.36221.3158
32982006.11.29 11:58t/p16490.021.31581.36221.31585.2010948.97
32992006.11.29 11:58sell16500.021.31561.35941.3130
33002006.11.29 15:30close16500.021.31311.35941.31305.0010953.97
33012006.11.29 15:30sell16510.021.31271.35651.3101
33022006.11.29 15:32sell16520.041.31531.35691.3127
33032006.11.29 17:00sell16530.081.31761.35701.3150
33042006.11.29 17:06t/p16530.081.31501.35701.315020.8010974.77
33052006.11.29 17:06close16510.021.31481.35651.3101-4.2010970.57
33062006.11.29 17:06close16520.041.31481.35691.31272.0010972.57
33072006.11.29 17:06sell16540.021.31371.35751.3111
33082006.11.29 17:10sell16550.041.31601.35761.3134
33092006.11.29 20:27close16540.021.31351.35751.31110.4010972.97
33102006.11.30 09:02sell16560.041.31831.35991.3157
33112006.11.30 11:24sell16570.081.32061.36001.3180
33122006.11.30 17:04sell16580.161.32291.36011.3203
33132006.11.30 17:45sell16590.321.32521.36021.3226
33142006.12.01 09:46sell16600.641.32751.36031.3249
33152006.12.01 10:29t/p16600.641.32491.36031.3249166.4011139.37
33162006.12.01 10:29close16550.041.32491.35761.3134-34.6611104.71
33172006.12.01 10:29close16570.081.32491.36001.3180-33.9311070.79
33182006.12.01 10:29close16590.321.32491.36021.322611.4911082.27
33192006.12.01 10:29close16560.041.32451.35991.3157-24.5611057.71
33202006.12.01 10:29close16580.161.32441.36011.3203-23.0611034.65
33212006.12.01 10:29sell16610.021.32431.36811.3217
33222006.12.01 16:14sell16620.041.32661.36821.3240
33232006.12.01 17:01sell16630.081.32901.36841.3264
33242006.12.01 17:02sell16640.161.33271.36991.3301
33252006.12.01 17:03t/p16640.161.33011.36991.330141.6011076.25
33262006.12.01 17:03close16610.021.33011.36811.3217-11.6011064.65
33272006.12.01 17:03close16630.081.33011.36841.3264-8.8011055.85
33282006.12.01 17:03sell16650.041.32981.37141.3272
33292006.12.01 17:03close16620.041.33011.36821.3240-14.0011041.85
33302006.12.01 17:03close16650.041.33001.37141.3272-0.8011041.05
33312006.12.01 17:03sell16660.021.32991.37371.3273
33322006.12.01 17:28sell16670.041.33221.37381.3296
33332006.12.01 17:39sell16680.081.33471.37411.3321
33342006.12.01 18:13t/p16680.081.33211.37411.332120.8011061.85
33352006.12.01 18:13close16660.021.33201.37371.3273-4.2011057.65
33362006.12.01 18:14close16670.041.33191.37381.32961.2011058.85
33372006.12.01 18:14sell16690.021.33181.37561.3292
33382006.12.01 22:22sell16700.041.33411.37571.3315
33392006.12.03 22:52sell16710.081.33641.37581.3338
33402006.12.04 00:00t/p16710.081.33381.37581.333821.2711080.13
33412006.12.04 00:00close16690.021.33341.37561.3292-3.0811077.04
33422006.12.04 00:01close16700.041.33351.37571.33152.6411079.68
33432006.12.04 00:01sell16720.021.33321.37701.3306
33442006.12.04 00:55sell16730.041.33551.37711.3329
33452006.12.04 03:17t/p16730.041.33291.37711.332910.4011090.08
33462006.12.04 03:17close16720.021.33291.37701.33060.6011090.68
33472006.12.04 03:17sell16740.021.33261.37641.3300
33482006.12.04 10:02t/p16740.021.33001.37641.33005.2011095.88
33492006.12.04 10:02sell16750.021.32981.37361.3272
33502006.12.04 14:16sell16760.041.33221.37381.3296
33512006.12.04 15:30close16750.021.32971.37361.32720.2011096.08
33522006.12.04 15:31close16760.041.32971.37381.329610.0011106.08
33532006.12.04 15:31sell16770.021.32961.37341.3270
33542006.12.04 17:44sell16780.041.33191.37351.3293
33552006.12.04 23:56sell16790.081.33421.37361.3316
33562006.12.05 09:35close16770.021.33171.37341.3270-4.0811102.00
33572006.12.05 09:35close16790.081.33171.37361.331620.4711122.47
33582006.12.05 09:35close16780.041.33161.37351.32931.4411123.91
33592006.12.05 09:35sell16800.021.33121.37501.3286
33602006.12.05 15:10sell16810.041.33351.37511.3309
33612006.12.05 15:30sell16820.081.33581.37521.3332
33622006.12.05 15:50close16800.021.33331.37501.3286-4.2011119.71
33632006.12.05 15:50close16820.081.33331.37521.333220.0011139.71
33642006.12.05 15:50close16810.041.33321.37511.33091.2011140.91
33652006.12.05 15:50sell16830.021.33261.37641.3300
33662006.12.05 17:01t/p16830.021.33001.37641.33005.2011146.11
33672006.12.05 17:01sell16840.021.32981.37361.3272
33682006.12.05 17:02sell16850.041.33211.37371.3295
33692006.12.05 17:12t/p16850.041.32951.37371.329510.4011156.51
33702006.12.05 17:12close16840.021.32941.37361.32720.8011157.31
33712006.12.05 17:12sell16860.021.32961.37341.3270
33722006.12.05 18:10sell16870.041.33181.37341.3292
33732006.12.06 10:33close16860.021.32931.37341.32700.7211158.02
33742006.12.06 10:33close16870.041.32931.37341.329210.2411168.26
33752006.12.06 10:33sell16880.021.32921.37301.3266
33762006.12.06 11:39t/p16880.021.32661.37301.32665.2011173.46
33772006.12.06 11:39sell16890.021.32621.37001.3236
33782006.12.06 12:57sell16900.041.32861.37021.3260
33792006.12.06 15:18t/p16900.041.32601.37021.326010.4011183.86
33802006.12.06 15:18close16890.021.32601.37001.32360.4011184.26
33812006.12.06 15:18sell16910.021.32561.36941.3230
33822006.12.06 16:12sell16920.041.32781.36941.3252
33832006.12.06 17:04sell16930.081.33011.36951.3275
33842006.12.08 09:38t/p16930.081.32751.36951.327522.6911206.95
33852006.12.08 09:38close16910.021.32751.36941.3230-3.3311203.62
33862006.12.08 09:38close16920.041.32741.36941.32522.5411206.16
33872006.12.08 09:38sell16940.021.32731.37111.3247
33882006.12.08 15:30t/p16940.021.32471.37111.32475.2011211.36
33892006.12.08 15:30sell16950.021.32351.36731.3209
33902006.12.08 15:31sell16960.041.32581.36741.3232
33912006.12.08 15:31sell16970.081.32891.36831.3263
33922006.12.08 15:31t/p16970.081.32631.36831.326320.8011232.16
33932006.12.08 15:31close16950.021.32551.36731.3209-4.0011228.16
33942006.12.08 15:31close16960.041.32561.36741.32320.8011228.96
33952006.12.08 15:31sell16980.021.32531.36911.3227
33962006.12.08 15:31sell16990.041.32761.36921.3250
33972006.12.08 15:32t/p16990.041.32501.36921.325010.4011239.36
33982006.12.08 15:32close16980.021.32471.36911.32271.2011240.56
33992006.12.08 15:32sell17000.021.32431.36811.3217
34002006.12.08 15:34sell17010.041.32661.36821.3240
34012006.12.08 15:45sell17020.081.32921.36861.3266
34022006.12.08 15:45sell17030.161.33171.36891.3291
34032006.12.08 15:45t/p17010.041.32401.36821.324010.4011250.96
34042006.12.08 15:45t/p17020.081.32661.36861.326620.8011271.76
34052006.12.08 15:45t/p17030.161.32911.36891.329141.6011313.36
34062006.12.08 15:45close17000.021.32371.36811.32171.2011314.56
34072006.12.08 15:45sell17040.021.32731.37111.3247
34082006.12.08 15:45sell17050.041.33141.37301.3288
34092006.12.08 15:45t/p17050.041.32881.37301.328810.4011324.96
34102006.12.08 15:45close17040.021.32781.37111.3247-1.0011323.96
34112006.12.08 15:45sell17060.021.32531.36911.3227
34122006.12.08 15:45sell17070.041.33171.37331.3291
34132006.12.08 15:46sell17080.081.33431.37371.3317
34142006.12.08 15:46t/p17080.081.33171.37371.331720.8011344.76
34152006.12.08 15:53sell17090.081.33401.37341.3314
34162006.12.08 17:02sell17100.161.33631.37351.3337
34172006.12.08 17:13close17060.021.33381.36911.3227-17.0011327.76
34182006.12.08 17:13close17090.081.33381.37341.33141.6011329.36
34192006.12.08 17:13close17070.041.33381.37331.3291-8.4011320.96
34202006.12.08 17:14t/p17100.161.33371.37351.333741.6011362.56
34212006.12.08 17:14sell17110.021.33351.37731.3309
34222006.12.08 18:25t/p17110.021.33091.37731.33095.2011367.76
34232006.12.08 18:25sell17120.021.33031.37411.3277
34242006.12.08 18:49t/p17120.021.32771.37411.32775.2011372.96
34252006.12.08 18:49sell17130.021.32711.37091.3245
34262006.12.08 18:52t/p17130.021.32451.37091.32455.2011378.16
34272006.12.08 18:52sell17140.021.32421.36801.3216
34282006.12.08 18:54t/p17140.021.32161.36801.32165.2011383.36
34292006.12.08 18:54sell17150.021.32131.36511.3187
34302006.12.10 00:18t/p17150.021.31871.36511.31875.2011388.56
34312006.12.10 00:18sell17160.021.31851.36231.3159
34322006.12.11 03:26t/p17160.021.31591.36231.31595.3211393.88
34332006.12.11 03:26sell17170.021.31571.35951.3131
34342006.12.11 04:19close17170.021.31321.35951.31315.0011398.88
34352006.12.11 04:19sell17180.021.31311.35691.3105
34362006.12.11 05:29sell17190.041.31541.35701.3128
34372006.12.11 08:24sell17200.081.31761.35701.3150
34382006.12.11 09:48sell17210.161.31991.35711.3173
34392006.12.11 10:18sell17220.321.32221.35721.3196
34402006.12.11 10:45t/p17220.321.31961.35721.319683.2011482.08
34412006.12.11 10:45close17180.021.31961.35691.3105-13.0011469.08
34422006.12.11 10:45close17200.081.31961.35701.3150-16.0011453.08
34432006.12.11 10:45close17190.041.31971.35701.3128-17.2011435.88
34442006.12.11 10:46close17210.161.31971.35711.31733.2011439.08
34452006.12.11 10:47sell17230.021.31961.36341.3170
34462006.12.11 16:04sell17240.041.32191.36351.3193
34472006.12.11 17:01sell17250.081.32441.36381.3218
34482006.12.12 03:03sell17260.161.32671.36391.3241
34492006.12.12 07:50t/p17260.161.32411.36391.324141.6011480.68
34502006.12.12 07:50close17230.021.32401.36341.3170-8.6811472.00
34512006.12.12 07:50close17250.081.32401.36381.32183.6711475.67
34522006.12.12 07:50close17240.041.32411.36351.3193-8.5611467.11
34532006.12.12 07:50sell17270.021.32401.36781.3214
34542006.12.12 13:56close17270.021.32151.36781.32145.0011472.11
34552006.12.12 13:56sell17280.021.32221.36601.3196
34562006.12.12 14:36sell17290.041.32451.36611.3219
34572006.12.12 19:14t/p17290.041.32191.36611.321910.4011482.51
34582006.12.12 19:14close17280.021.32121.36601.31962.0011484.51
34592006.12.12 19:14sell17300.021.32151.36531.3189
34602006.12.12 19:14sell17310.041.32391.36551.3213
34612006.12.12 19:15t/p17310.041.32131.36551.321310.4011494.91
34622006.12.12 19:15close17300.021.32121.36531.31890.6011495.51
34632006.12.12 19:15sell17320.021.32261.36641.3200
34642006.12.12 19:18sell17330.041.32501.36661.3224
34652006.12.12 19:21sell17340.081.32801.36741.3254
34662006.12.12 19:24close17320.021.32551.36641.3200-5.8011489.71
34672006.12.12 19:24close17340.081.32551.36741.325420.0011509.71
34682006.12.12 19:24close17330.041.32541.36661.3224-1.6011508.11
34692006.12.12 19:24sell17350.021.32531.36911.3227
34702006.12.12 19:32sell17360.041.32771.36931.3251
34712006.12.13 13:30t/p17360.041.32511.36931.325110.6411518.74
34722006.12.13 13:30close17350.021.32511.36911.32270.5211519.26
34732006.12.13 13:30sell17370.021.32611.36991.3235
34742006.12.13 13:30t/p17370.021.32351.36991.32355.2011524.46
34752006.12.13 13:30sell17380.021.32331.36711.3207
34762006.12.13 13:31sell17390.041.32861.37021.3260
34772006.12.13 13:31t/p17390.041.32601.37021.326010.4011534.86
34782006.12.13 13:35t/p17380.021.32071.36711.32075.2011540.06
34792006.12.13 13:35sell17400.021.32001.36381.3174
34802006.12.13 13:41sell17410.041.32231.36391.3197
34812006.12.13 14:36t/p17410.041.31971.36391.319710.4011550.46
34822006.12.13 14:36close17400.021.31951.36381.31741.0011551.46
34832006.12.13 14:36sell17420.021.31951.36331.3169
34842006.12.13 15:05sell17430.041.32171.36331.3191
34852006.12.13 18:05close17420.021.31921.36331.31690.6011552.06
34862006.12.14 08:02sell17440.041.32411.36571.3215
34872006.12.14 11:08close17430.041.32161.36331.31911.1111553.17
34882006.12.14 11:09close17440.041.32161.36571.321510.0011563.17
34892006.12.14 11:09sell17450.021.32151.36531.3189
34902006.12.14 11:48t/p17450.021.31891.36531.31895.2011568.37
34912006.12.14 11:48sell17460.021.31851.36231.3159
34922006.12.14 15:27t/p17460.021.31591.36231.31595.2011573.57
34932006.12.14 15:27sell17470.021.31571.35951.3131
34942006.12.15 09:29t/p17470.021.31311.35951.31315.3211578.89
34952006.12.15 09:29sell17480.021.31261.35641.3100
34962006.12.15 09:30t/p17480.021.31001.35641.31005.2011584.09
34972006.12.15 09:30sell17490.021.30941.35321.3068
34982006.12.15 09:34sell17500.041.31161.35321.3090
34992006.12.15 13:26sell17510.081.31401.35341.3114
35002006.12.15 13:30sell17520.161.31661.35381.3140
35012006.12.15 14:36t/p17520.161.31401.35381.314041.6011625.69
35022006.12.15 14:36close17490.021.31391.35321.3068-9.0011616.69
35032006.12.15 14:36close17510.081.31391.35341.31140.8011617.49
35042006.12.15 14:36close17500.041.31381.35321.3090-8.8011608.69
35052006.12.15 14:37sell17530.021.31351.35731.3109
35062006.12.15 14:52t/p17530.021.31091.35731.31095.2011613.89
35072006.12.15 14:52sell17540.021.31021.35401.3076
35082006.12.15 14:52sell17550.041.31271.35431.3101
35092006.12.15 15:02t/p17550.041.31011.35431.310110.4011624.29
35102006.12.15 15:02close17540.021.31011.35401.30760.2011624.49
35112006.12.15 15:02sell17560.021.31011.35391.3075
35122006.12.15 15:07close17560.021.30761.35391.30755.0011629.49
35132006.12.15 15:07sell17570.021.30751.35131.3049
35142006.12.15 15:43sell17580.041.30991.35151.3073
35152006.12.15 17:30close17570.021.30741.35131.30490.2011629.69
35162006.12.15 17:31close17580.041.30741.35151.307310.0011639.69
35172006.12.15 17:31sell17590.021.30731.35111.3047
35182006.12.18 00:54sell17600.041.30951.35111.3069
35192006.12.18 13:37sell17610.081.31181.35121.3092
35202006.12.18 14:49close17590.021.30931.35111.3047-3.8811635.81
35212006.12.18 14:49close17610.081.30931.35121.309220.0011655.81
35222006.12.18 14:49close17600.041.30911.35111.30691.6011657.41
35232006.12.18 14:49sell17620.021.30871.35251.3061
35242006.12.18 15:07t/p17620.021.30611.35251.30615.2011662.61
35252006.12.18 15:07sell17630.021.30581.34961.3032
35262006.12.18 18:16sell17640.041.30831.34991.3057
35272006.12.19 01:15sell17650.081.31061.35001.3080
35282006.12.19 08:08sell17660.161.31311.35031.3105
35292006.12.19 09:00sell17670.321.31541.35041.3128
35302006.12.19 13:31t/p17670.321.31281.35041.312883.2011745.81
35312006.12.19 13:31close17630.021.31281.34961.3032-13.8811731.92
35322006.12.19 13:31close17650.081.31281.35001.3080-17.6011714.32
35332006.12.19 13:31close17640.041.31261.34991.3057-16.9611697.36
35342006.12.19 13:31close17660.161.31191.35031.310519.2011716.56
35352006.12.19 13:31sell17680.021.31281.35661.3102
35362006.12.19 13:33sell17690.041.31511.35671.3125
35372006.12.19 14:43sell17700.081.31751.35691.3149
35382006.12.19 16:56sell17710.161.31971.35691.3171
35392006.12.20 00:58sell17720.321.32201.35701.3194
35402006.12.20 06:37sell17730.641.32431.35711.3217
35412006.12.20 07:49t/p17730.641.32171.35711.3217166.4011882.96
35422006.12.20 07:49close17680.021.32171.35661.3102-17.6811865.28
35432006.12.20 07:49close17700.081.32171.35691.3149-33.1311832.15
35442006.12.20 07:49close17720.321.32171.35701.31949.6011841.75
35452006.12.20 07:49close17690.041.32171.35671.3125-26.1611815.59
35462006.12.20 07:49close17710.161.32161.35691.3171-29.4611786.13
35472006.12.20 07:49sell17740.021.32151.36531.3189
35482006.12.20 15:37t/p17740.021.31891.36531.31895.2011791.33
35492006.12.20 15:37sell17750.021.31871.36251.3161
35502006.12.20 17:53t/p17750.021.31611.36251.31615.2011796.53
35512006.12.20 17:53sell17760.021.31591.35971.3133
35522006.12.20 23:17sell17770.041.31821.35981.3156
35532006.12.21 07:44sell17780.081.32051.35991.3179
35542006.12.21 10:40t/p17780.081.31791.35991.317920.8011817.33
35552006.12.21 10:40close17760.021.31791.35971.3133-3.6511813.68
35562006.12.21 10:40close17770.041.31751.35981.31563.5111817.19
35572006.12.21 10:40sell17790.021.31761.36141.3150
35582006.12.21 13:37t/p17790.021.31501.36141.31505.2011822.39
35592006.12.21 13:37sell17800.021.31481.35861.3122
35602006.12.21 13:47sell17810.041.31711.35871.3145
35612006.12.21 14:34t/p17810.041.31451.35871.314510.4011832.79
35622006.12.21 14:34close17800.021.31441.35861.31220.8011833.59
35632006.12.21 14:34sell17820.021.31451.35831.3119
35642006.12.21 16:01sell17830.041.31681.35841.3142
35652006.12.22 04:04sell17840.081.31911.35851.3165
35662006.12.22 14:58t/p17840.081.31651.35851.316520.8011854.39
35672006.12.22 14:58close17820.021.31641.35831.3119-3.6811850.71
35682006.12.22 14:58close17830.041.31631.35841.31422.2411852.95
35692006.12.22 14:58sell17850.021.31671.36051.3141
35702006.12.22 16:40t/p17850.021.31411.36051.31415.2011858.15
35712006.12.22 16:40sell17860.021.31391.35771.3113
35722006.12.22 17:01close17860.021.31141.35771.31135.0011863.15
35732006.12.22 17:01sell17870.021.31131.35511.3087
35742006.12.22 19:01sell17880.041.31361.35521.3110
35752006.12.26 17:35close17870.021.31111.35511.30870.6411863.78
35762006.12.26 17:52t/p17880.041.31101.35521.311010.8711874.65
35772006.12.26 17:52sell17890.021.31081.35461.3082
35782006.12.27 02:36sell17900.041.31311.35471.3105
35792006.12.27 06:12sell17910.081.31561.35501.3130
35802006.12.27 15:01close17890.021.31311.35461.3082-4.4811870.17
35812006.12.27 15:01close17910.081.31311.35501.313020.0011890.17
35822006.12.27 15:29close17900.041.31311.35471.31050.0011890.17
35832006.12.27 15:29sell17920.021.31311.35691.3105
35842006.12.28 11:23sell17930.041.31541.35701.3128
35852006.12.28 12:53sell17940.081.31761.35701.3150
35862006.12.28 13:37sell17950.161.31991.35711.3173
35872006.12.28 14:57t/p17950.161.31731.35711.317341.6011931.77
35882006.12.28 14:57close17920.021.31731.35691.3105-8.0511923.73
35892006.12.28 14:57close17940.081.31731.35701.31502.4011926.13
35902006.12.28 14:57close17930.041.31711.35701.3128-6.8011919.33
35912006.12.28 14:57sell17960.021.31711.36091.3145
35922006.12.28 15:01t/p17960.021.31451.36091.31455.2011924.53
35932006.12.28 15:01sell17970.021.31371.35751.3111
35942006.12.28 15:01sell17980.041.31621.35781.3136
35952006.12.28 15:01t/p17980.041.31361.35781.313610.4011934.93
35962006.12.28 16:49sell17990.041.31601.35761.3134
35972006.12.29 07:14sell18000.081.31831.35771.3157
35982006.12.29 14:22t/p18000.081.31571.35771.315720.8011955.73
35992006.12.29 14:22close17970.021.31561.35751.3111-3.6811952.04
36002006.12.29 14:22close17990.041.31561.35761.31341.8411953.88
36012006.12.29 14:22sell18010.021.31561.35941.3130
36022006.12.29 14:55sell18020.041.31811.35971.3155
36032006.12.29 16:31sell18030.081.32041.35981.3178
36042006.12.29 23:59close at stop18030.081.32001.35981.31783.2011957.08
36052006.12.29 23:59close at stop18020.041.32001.35971.3155-7.6011949.48
36062006.12.29 23:59close at stop18010.021.32001.35941.3130-8.8011940.68