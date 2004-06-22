|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.05.04 23:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Pct_Equity=5; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
|Bars in test
|17838
|Ticks modelled
|3713569
|Modelling quality
|89.50%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|-1371.61
|Gross profit
|3986.47
|Gross loss
|-5358.08
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-8.91
|Absolute drawdown
|1474.92
|Maximal drawdown
|3186.69 (66.18%)
|Relative drawdown
|66.18% (3186.69)
|Total trades
|154
|Short positions (won %)
|78 (51.28%)
|Long positions (won %)
|76 (65.79%)
|Profit trades (% of total)
|90 (58.44%)
|Loss trades (% of total)
|64 (41.56%)
|Largest
|profit trade
|274.97
|loss trade
|-760.00
|Average
|profit trade
|44.29
|loss trade
|-83.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (320.93)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3155.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|384.98 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-3155.60 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.22 15:00
|buy
|1
|0.05
|1.2083
|1.1883
|1.2110
|2
|2004.06.22 15:00
|sell
|2
|0.05
|1.2080
|1.2280
|1.2053
|3
|2004.06.22 16:02
|sell
|3
|0.10
|1.2100
|1.2280
|1.2073
|4
|2004.06.22 16:38
|t/p
|1
|0.05
|1.2110
|1.1883
|1.2110
|13.50
|3013.50
|5
|2004.06.22 16:38
|buy
|4
|0.06
|1.2112
|1.1912
|1.2139
|6
|2004.06.22 16:49
|buy
|5
|0.12
|1.2092
|1.1912
|1.2119
|7
|2004.06.23 01:01
|t/p
|5
|0.12
|1.2119
|1.1912
|1.2119
|31.66
|3045.16
|8
|2004.06.23 01:01
|close
|4
|0.06
|1.2119
|1.1912
|1.2139
|3.83
|3049.00
|9
|2004.06.23 01:01
|buy
|6
|0.06
|1.2124
|1.1924
|1.2151
|10
|2004.06.23 01:01
|sell
|7
|0.24
|1.2121
|1.2281
|1.2094
|11
|2004.06.23 04:22
|sell
|8
|0.48
|1.2141
|1.2281
|1.2114
|12
|2004.06.23 07:02
|t/p
|6
|0.06
|1.2151
|1.1924
|1.2151
|16.20
|3065.20
|13
|2004.06.23 07:02
|buy
|9
|0.06
|1.2154
|1.1954
|1.2181
|14
|2004.06.23 07:43
|sell
|10
|0.96
|1.2161
|1.2281
|1.2134
|15
|2004.06.23 08:14
|t/p
|9
|0.06
|1.2181
|1.1954
|1.2181
|16.20
|3081.40
|16
|2004.06.23 08:14
|sell
|11
|1.00
|1.2181
|1.2281
|1.2154
|17
|2004.06.23 08:14
|buy
|12
|0.06
|1.2187
|1.1987
|1.2214
|18
|2004.06.23 09:36
|buy
|13
|0.12
|1.2167
|1.1987
|1.2194
|19
|2004.06.23 09:55
|t/p
|11
|1.00
|1.2154
|1.2281
|1.2154
|270.00
|3351.40
|20
|2004.06.23 09:55
|close
|2
|0.05
|1.2154
|1.2280
|1.2053
|-36.75
|3314.64
|21
|2004.06.23 09:55
|close
|7
|0.24
|1.2154
|1.2281
|1.2094
|-79.20
|3235.44
|22
|2004.06.23 09:55
|close
|10
|0.96
|1.2154
|1.2281
|1.2134
|67.20
|3302.64
|23
|2004.06.23 09:55
|close
|3
|0.10
|1.2153
|1.2280
|1.2073
|-52.50
|3250.14
|24
|2004.06.23 09:55
|close
|8
|0.48
|1.2154
|1.2281
|1.2114
|-62.40
|3187.74
|25
|2004.06.23 09:55
|sell
|14
|0.06
|1.2149
|1.2349
|1.2122
|26
|2004.06.23 09:55
|close
|12
|0.06
|1.2149
|1.1987
|1.2214
|-22.80
|3164.94
|27
|2004.06.23 09:55
|close
|13
|0.12
|1.2149
|1.1987
|1.2194
|-21.60
|3143.34
|28
|2004.06.23 09:55
|close
|14
|0.06
|1.2152
|1.2349
|1.2122
|-1.80
|3141.54
|29
|2004.06.23 09:55
|buy
|15
|0.06
|1.2153
|1.1953
|1.2180
|30
|2004.06.23 09:55
|sell
|16
|0.06
|1.2150
|1.2350
|1.2123
|31
|2004.06.23 10:54
|buy
|17
|0.12
|1.2131
|1.1951
|1.2158
|32
|2004.06.23 11:04
|t/p
|16
|0.06
|1.2123
|1.2350
|1.2123
|16.20
|3157.74
|33
|2004.06.23 11:04
|sell
|18
|0.06
|1.2119
|1.2319
|1.2092
|34
|2004.06.23 11:53
|buy
|19
|0.24
|1.2111
|1.1951
|1.2138
|35
|2004.06.23 12:53
|t/p
|18
|0.06
|1.2092
|1.2319
|1.2092
|16.20
|3173.94
|36
|2004.06.23 12:53
|sell
|20
|0.06
|1.2087
|1.2287
|1.2060
|37
|2004.06.23 12:53
|buy
|21
|0.48
|1.2090
|1.1950
|1.2117
|38
|2004.06.23 13:01
|buy
|22
|0.96
|1.2069
|1.1949
|1.2096
|39
|2004.06.23 14:37
|close
|15
|0.06
|1.2094
|1.1953
|1.2180
|-35.40
|3138.54
|40
|2004.06.23 14:37
|close
|17
|0.12
|1.2094
|1.1951
|1.2158
|-44.40
|3094.14
|41
|2004.06.23 14:37
|close
|19
|0.24
|1.2094
|1.1951
|1.2138
|-40.80
|3053.34
|42
|2004.06.23 14:37
|close
|20
|0.06
|1.2097
|1.2287
|1.2060
|-6.00
|3047.34
|43
|2004.06.23 14:37
|close
|21
|0.48
|1.2094
|1.1950
|1.2117
|19.20
|3066.54
|44
|2004.06.23 14:37
|close
|22
|0.96
|1.2094
|1.1949
|1.2096
|240.00
|3306.54
|45
|2004.06.23 14:37
|buy
|23
|0.06
|1.2097
|1.1897
|1.2124
|46
|2004.06.23 14:37
|sell
|24
|0.06
|1.2094
|1.2294
|1.2067
|47
|2004.06.23 16:05
|buy
|25
|0.12
|1.2077
|1.1897
|1.2104
|48
|2004.06.23 16:43
|t/p
|24
|0.06
|1.2067
|1.2294
|1.2067
|16.20
|3322.74
|49
|2004.06.23 16:43
|sell
|26
|0.06
|1.2063
|1.2263
|1.2036
|50
|2004.06.23 16:49
|sell
|27
|0.12
|1.2084
|1.2264
|1.2057
|51
|2004.06.24 03:24
|t/p
|27
|0.12
|1.2057
|1.2264
|1.2057
|34.19
|3356.93
|52
|2004.06.24 03:24
|buy
|28
|0.24
|1.2053
|1.1893
|1.2080
|53
|2004.06.24 03:24
|close
|26
|0.06
|1.2054
|1.2263
|1.2036
|6.29
|3363.22
|54
|2004.06.24 03:24
|sell
|29
|0.06
|1.2052
|1.2252
|1.2025
|55
|2004.06.24 04:12
|sell
|30
|0.12
|1.2072
|1.2252
|1.2045
|56
|2004.06.24 09:27
|t/p
|28
|0.24
|1.2080
|1.1893
|1.2080
|64.80
|3428.02
|57
|2004.06.24 09:27
|close
|23
|0.06
|1.2080
|1.1897
|1.2124
|-11.30
|3416.72
|58
|2004.06.24 09:27
|close
|25
|0.12
|1.2081
|1.1897
|1.2104
|2.59
|3419.31
|59
|2004.06.24 09:27
|buy
|31
|0.06
|1.2085
|1.1885
|1.2112
|60
|2004.06.24 09:36
|sell
|32
|0.24
|1.2092
|1.2252
|1.2065
|61
|2004.06.24 10:09
|t/p
|31
|0.06
|1.2112
|1.1885
|1.2112
|16.20
|3435.51
|62
|2004.06.24 10:09
|sell
|33
|0.48
|1.2112
|1.2252
|1.2085
|63
|2004.06.24 10:09
|buy
|34
|0.06
|1.2115
|1.1915
|1.2142
|64
|2004.06.24 13:54
|sell
|35
|0.96
|1.2132
|1.2252
|1.2105
|65
|2004.06.24 14:31
|t/p
|34
|0.06
|1.2142
|1.1915
|1.2142
|16.20
|3451.71
|66
|2004.06.24 14:31
|buy
|36
|0.06
|1.2146
|1.1946
|1.2173
|67
|2004.06.24 14:34
|sell
|37
|1.00
|1.2153
|1.2253
|1.2126
|68
|2004.06.24 15:52
|t/p
|36
|0.06
|1.2173
|1.1946
|1.2173
|16.20
|3467.91
|69
|2004.06.24 15:52
|sell
|38
|1.00
|1.2173
|1.2253
|1.2146
|70
|2004.06.24 15:52
|buy
|39
|0.06
|1.2175
|1.1975
|1.2202
|71
|2004.06.25 02:18
|buy
|40
|0.12
|1.2155
|1.1975
|1.2182
|72
|2004.06.25 03:06
|t/p
|38
|1.00
|1.2146
|1.2253
|1.2146
|274.97
|3742.88
|73
|2004.06.25 03:06
|close
|29
|0.06
|1.2145
|1.2252
|1.2025
|-55.50
|3687.38
|74
|2004.06.25 03:06
|close
|32
|0.24
|1.2145
|1.2252
|1.2065
|-126.01
|3561.37
|75
|2004.06.25 03:06
|close
|35
|0.96
|1.2145
|1.2252
|1.2105
|-120.03
|3441.34
|76
|2004.06.25 03:06
|close
|30
|0.12
|1.2146
|1.2252
|1.2045
|-88.20
|3353.14
|77
|2004.06.25 03:06
|close
|37
|1.00
|1.2146
|1.2253
|1.2126
|74.96
|3428.10
|78
|2004.06.25 03:06
|sell
|41
|0.12
|1.2144
|1.2324
|1.2117
|79
|2004.06.25 03:06
|close
|33
|0.48
|1.2146
|1.2252
|1.2085
|-160.82
|3267.28
|80
|2004.06.25 03:06
|close
|41
|0.12
|1.2146
|1.2324
|1.2117
|-2.40
|3264.88
|81
|2004.06.25 03:06
|sell
|42
|0.06
|1.2144
|1.2344
|1.2117
|82
|2004.06.25 07:50
|sell
|43
|0.12
|1.2166
|1.2346
|1.2139
|83
|2004.06.25 09:02
|t/p
|43
|0.12
|1.2139
|1.2346
|1.2139
|32.40
|3297.28
|84
|2004.06.25 09:02
|close
|42
|0.06
|1.2139
|1.2344
|1.2117
|3.00
|3300.28
|85
|2004.06.25 09:02
|sell
|44
|0.06
|1.2137
|1.2337
|1.2110
|86
|2004.06.25 09:02
|buy
|45
|0.24
|1.2134
|1.1974
|1.2161
|87
|2004.06.25 09:24
|buy
|46
|0.48
|1.2113
|1.1973
|1.2140
|88
|2004.06.25 09:28
|t/p
|44
|0.06
|1.2110
|1.2337
|1.2110
|16.20
|3316.48
|89
|2004.06.25 09:28
|sell
|47
|0.06
|1.2107
|1.2307
|1.2080
|90
|2004.06.25 10:14
|sell
|48
|0.12
|1.2127
|1.2307
|1.2100
|91
|2004.06.25 10:40
|t/p
|46
|0.48
|1.2140
|1.1973
|1.2140
|129.60
|3446.08
|92
|2004.06.25 10:40
|close
|39
|0.06
|1.2140
|1.1975
|1.2202
|-21.37
|3424.71
|93
|2004.06.25 10:40
|close
|45
|0.24
|1.2140
|1.1974
|1.2161
|14.40
|3439.11
|94
|2004.06.25 10:40
|close
|40
|0.12
|1.2140
|1.1975
|1.2182
|-18.00
|3421.11
|95
|2004.06.25 10:40
|buy
|49
|0.06
|1.2142
|1.1942
|1.2169
|96
|2004.06.25 11:37
|buy
|50
|0.12
|1.2122
|1.1942
|1.2149
|97
|2004.06.25 13:26
|sell
|51
|0.24
|1.2148
|1.2308
|1.2121
|98
|2004.06.25 13:26
|t/p
|50
|0.12
|1.2149
|1.1942
|1.2149
|32.40
|3453.51
|99
|2004.06.25 13:26
|close
|49
|0.06
|1.2149
|1.1942
|1.2169
|4.20
|3457.71
|100
|2004.06.25 13:26
|buy
|52
|0.06
|1.2154
|1.1954
|1.2181
|101
|2004.06.25 13:42
|buy
|53
|0.12
|1.2134
|1.1954
|1.2161
|102
|2004.06.25 13:54
|close
|47
|0.06
|1.2128
|1.2307
|1.2080
|-12.60
|3445.11
|103
|2004.06.25 13:54
|close
|48
|0.12
|1.2128
|1.2307
|1.2100
|-1.20
|3443.91
|104
|2004.06.25 13:54
|close
|51
|0.24
|1.2128
|1.2308
|1.2121
|48.00
|3491.91
|105
|2004.06.25 13:54
|close
|52
|0.06
|1.2125
|1.1954
|1.2181
|-17.40
|3474.51
|106
|2004.06.25 13:54
|close
|53
|0.12
|1.2125
|1.1954
|1.2161
|-10.80
|3463.71
|107
|2004.06.25 13:54
|buy
|54
|0.06
|1.2126
|1.1926
|1.2153
|108
|2004.06.25 13:54
|sell
|55
|0.06
|1.2123
|1.2323
|1.2096
|109
|2004.06.25 14:28
|sell
|56
|0.12
|1.2143
|1.2323
|1.2116
|110
|2004.06.25 14:30
|t/p
|54
|0.06
|1.2153
|1.1926
|1.2153
|16.20
|3479.91
|111
|2004.06.25 14:30
|buy
|57
|0.06
|1.2156
|1.1956
|1.2183
|112
|2004.06.25 14:37
|sell
|58
|0.24
|1.2164
|1.2324
|1.2137
|113
|2004.06.25 16:17
|t/p
|58
|0.24
|1.2137
|1.2324
|1.2137
|64.80
|3544.71
|114
|2004.06.25 16:17
|close
|55
|0.06
|1.2137
|1.2323
|1.2096
|-8.40
|3536.31
|115
|2004.06.25 16:17
|buy
|59
|0.12
|1.2136
|1.1956
|1.2163
|116
|2004.06.25 16:17
|close
|56
|0.12
|1.2135
|1.2323
|1.2116
|9.60
|3545.91
|117
|2004.06.25 16:17
|sell
|60
|0.06
|1.2132
|1.2332
|1.2105
|118
|2004.06.25 17:34
|sell
|61
|0.12
|1.2152
|1.2332
|1.2125
|119
|2004.06.25 22:10
|t/p
|59
|0.12
|1.2163
|1.1956
|1.2163
|32.40
|3578.31
|120
|2004.06.25 22:10
|close
|57
|0.06
|1.2163
|1.1956
|1.2183
|4.20
|3582.51
|121
|2004.06.25 22:10
|buy
|62
|0.06
|1.2166
|1.1966
|1.2193
|122
|2004.06.25 22:29
|sell
|63
|0.24
|1.2172
|1.2332
|1.2145
|123
|2004.06.28 07:21
|close
|60
|0.06
|1.2147
|1.2332
|1.2105
|-8.70
|3573.81
|124
|2004.06.28 07:21
|close
|61
|0.12
|1.2147
|1.2332
|1.2125
|6.60
|3580.40
|125
|2004.06.28 07:21
|close
|62
|0.06
|1.2144
|1.1966
|1.2193
|-13.57
|3566.84
|126
|2004.06.28 07:21
|close
|63
|0.24
|1.2147
|1.2332
|1.2145
|61.19
|3628.03
|127
|2004.06.28 07:21
|buy
|64
|0.07
|1.2148
|1.1948
|1.2175
|128
|2004.06.28 07:21
|sell
|65
|0.07
|1.2145
|1.2345
|1.2118
|129
|2004.06.28 08:09
|buy
|66
|0.14
|1.2127
|1.1947
|1.2154
|130
|2004.06.28 09:46
|t/p
|66
|0.14
|1.2154
|1.1947
|1.2154
|37.80
|3665.83
|131
|2004.06.28 09:46
|close
|64
|0.07
|1.2154
|1.1948
|1.2175
|4.20
|3670.03
|132
|2004.06.28 09:46
|buy
|67
|0.07
|1.2158
|1.1958
|1.2185
|133
|2004.06.28 09:55
|sell
|68
|0.14
|1.2165
|1.2345
|1.2138
|134
|2004.06.28 14:06
|t/p
|67
|0.07
|1.2185
|1.1958
|1.2185
|18.90
|3688.93
|135
|2004.06.28 14:06
|sell
|69
|0.28
|1.2185
|1.2345
|1.2158
|136
|2004.06.28 14:06
|buy
|70
|0.07
|1.2188
|1.1988
|1.2215
|137
|2004.06.28 14:13
|sell
|71
|0.56
|1.2205
|1.2345
|1.2178
|138
|2004.06.28 14:17
|t/p
|70
|0.07
|1.2215
|1.1988
|1.2215
|18.90
|3707.83
|139
|2004.06.28 14:17
|buy
|72
|0.07
|1.2217
|1.2017
|1.2244
|140
|2004.06.28 14:21
|sell
|73
|1.00
|1.2225
|1.2345
|1.2198
|141
|2004.06.28 16:23
|close
|65
|0.07
|1.2202
|1.2345
|1.2118
|-39.90
|3667.93
|142
|2004.06.28 16:23
|close
|68
|0.14
|1.2202
|1.2345
|1.2138
|-51.80
|3616.13
|143
|2004.06.28 16:23
|close
|69
|0.28
|1.2202
|1.2345
|1.2158
|-47.60
|3568.53
|144
|2004.06.28 16:23
|close
|71
|0.56
|1.2202
|1.2345
|1.2178
|16.80
|3585.33
|145
|2004.06.28 16:23
|close
|72
|0.07
|1.2199
|1.2017
|1.2244
|-12.60
|3572.73
|146
|2004.06.28 16:23
|close
|73
|1.00
|1.2202
|1.2345
|1.2198
|230.00
|3802.73
|147
|2004.06.28 16:23
|buy
|74
|0.07
|1.2203
|1.2003
|1.2230
|148
|2004.06.28 16:23
|sell
|75
|0.07
|1.2200
|1.2400
|1.2173
|149
|2004.06.28 18:26
|buy
|76
|0.14
|1.2183
|1.2003
|1.2210
|150
|2004.06.28 18:37
|t/p
|75
|0.07
|1.2173
|1.2400
|1.2173
|18.90
|3821.63
|151
|2004.06.28 18:37
|sell
|77
|0.07
|1.2169
|1.2369
|1.2142
|152
|2004.06.28 18:57
|buy
|78
|0.28
|1.2163
|1.2003
|1.2190
|153
|2004.06.28 21:09
|sell
|79
|0.14
|1.2189
|1.2369
|1.2162
|154
|2004.06.28 21:09
|t/p
|78
|0.28
|1.2190
|1.2003
|1.2190
|75.60
|3897.23
|155
|2004.06.28 21:09
|close
|74
|0.07
|1.2190
|1.2003
|1.2230
|-9.10
|3888.13
|156
|2004.06.28 21:09
|close
|76
|0.14
|1.2190
|1.2003
|1.2210
|9.80
|3897.93
|157
|2004.06.28 21:09
|buy
|80
|0.07
|1.2192
|1.1992
|1.2219
|158
|2004.06.29 02:30
|buy
|81
|0.14
|1.2172
|1.1992
|1.2199
|159
|2004.06.29 08:02
|t/p
|79
|0.14
|1.2162
|1.2369
|1.2162
|38.49
|3936.42
|160
|2004.06.29 08:02
|close
|77
|0.07
|1.2162
|1.2369
|1.2142
|5.25
|3941.67
|161
|2004.06.29 08:02
|sell
|82
|0.07
|1.2160
|1.2360
|1.2133
|162
|2004.06.29 08:21
|buy
|83
|0.28
|1.2151
|1.1991
|1.2178
|163
|2004.06.29 13:51
|close
|80
|0.07
|1.2174
|1.1992
|1.2219
|-13.03
|3928.64
|164
|2004.06.29 13:51
|close
|81
|0.14
|1.2174
|1.1992
|1.2199
|2.80
|3931.44
|165
|2004.06.29 13:51
|close
|82
|0.07
|1.2177
|1.2360
|1.2133
|-11.90
|3919.54
|166
|2004.06.29 13:51
|close
|83
|0.28
|1.2174
|1.1991
|1.2178
|64.40
|3983.94
|167
|2004.06.29 13:51
|buy
|84
|0.07
|1.2179
|1.1979
|1.2206
|168
|2004.06.29 13:51
|sell
|85
|0.07
|1.2176
|1.2376
|1.2149
|169
|2004.06.29 15:10
|buy
|86
|0.14
|1.2159
|1.1979
|1.2186
|170
|2004.06.29 15:12
|t/p
|85
|0.07
|1.2149
|1.2376
|1.2149
|18.90
|4002.84
|171
|2004.06.29 15:12
|sell
|87
|0.07
|1.2147
|1.2347
|1.2120
|172
|2004.06.29 16:00
|buy
|88
|0.28
|1.2139
|1.1979
|1.2166
|173
|2004.06.29 16:06
|t/p
|87
|0.07
|1.2120
|1.2347
|1.2120
|18.90
|4021.74
|174
|2004.06.29 16:06
|buy
|89
|0.56
|1.2119
|1.1979
|1.2146
|175
|2004.06.29 16:06
|sell
|90
|0.07
|1.2118
|1.2318
|1.2091
|176
|2004.06.29 20:33
|buy
|91
|1.00
|1.2098
|1.1978
|1.2125
|177
|2004.06.29 20:38
|t/p
|90
|0.07
|1.2091
|1.2318
|1.2091
|18.90
|4040.64
|178
|2004.06.29 20:38
|sell
|92
|0.07
|1.2085
|1.2285
|1.2058
|179
|2004.06.29 20:40
|buy
|93
|1.00
|1.2076
|1.1976
|1.2103
|180
|2004.06.30 03:58
|t/p
|93
|1.00
|1.2103
|1.1976
|1.2103
|263.88
|4304.52
|181
|2004.06.30 03:58
|close
|84
|0.07
|1.2104
|1.1979
|1.2206
|-52.93
|4251.59
|182
|2004.06.30 03:58
|close
|88
|0.28
|1.2104
|1.1979
|1.2166
|-99.72
|4151.87
|183
|2004.06.30 03:58
|close
|91
|1.00
|1.2104
|1.1978
|1.2125
|53.87
|4205.74
|184
|2004.06.30 03:58
|close
|86
|0.14
|1.2105
|1.1979
|1.2186
|-76.46
|4129.29
|185
|2004.06.30 03:58
|close
|89
|0.56
|1.2104
|1.1979
|1.2146
|-87.43
|4041.85
|186
|2004.06.30 03:59
|buy
|94
|0.07
|1.2108
|1.1908
|1.2135
|187
|2004.06.30 06:05
|buy
|95
|0.14
|1.2086
|1.1906
|1.2113
|188
|2004.06.30 09:36
|sell
|96
|0.14
|1.2106
|1.2286
|1.2079
|189
|2004.06.30 10:24
|t/p
|95
|0.14
|1.2113
|1.1906
|1.2113
|37.80
|4079.65
|190
|2004.06.30 10:24
|close
|94
|0.07
|1.2113
|1.1908
|1.2135
|3.50
|4083.15
|191
|2004.06.30 10:24
|buy
|97
|0.07
|1.2115
|1.1915
|1.2142
|192
|2004.06.30 10:59
|sell
|98
|0.28
|1.2126
|1.2286
|1.2099
|193
|2004.06.30 12:32
|t/p
|97
|0.07
|1.2142
|1.1915
|1.2142
|18.90
|4102.05
|194
|2004.06.30 12:32
|buy
|99
|0.07
|1.2144
|1.1944
|1.2171
|195
|2004.06.30 12:32
|sell
|100
|0.56
|1.2146
|1.2286
|1.2119
|196
|2004.06.30 14:23
|sell
|101
|1.00
|1.2166
|1.2286
|1.2139
|197
|2004.06.30 15:20
|t/p
|99
|0.07
|1.2171
|1.1944
|1.2171
|18.90
|4120.95
|198
|2004.06.30 15:20
|buy
|102
|0.07
|1.2176
|1.1976
|1.2203
|199
|2004.06.30 16:00
|sell
|103
|1.00
|1.2186
|1.2286
|1.2159
|200
|2004.06.30 17:24
|t/p
|103
|1.00
|1.2159
|1.2286
|1.2159
|270.00
|4390.95
|201
|2004.06.30 17:24
|close
|92
|0.07
|1.2158
|1.2285
|1.2058
|-50.75
|4340.20
|202
|2004.06.30 17:24
|close
|98
|0.28
|1.2158
|1.2286
|1.2099
|-89.60
|4250.60
|203
|2004.06.30 17:24
|close
|101
|1.00
|1.2158
|1.2286
|1.2139
|80.00
|4330.60
|204
|2004.06.30 17:24
|close
|96
|0.14
|1.2159
|1.2286
|1.2079
|-74.20
|4256.40
|205
|2004.06.30 17:24
|close
|100
|0.56
|1.2158
|1.2286
|1.2119
|-67.20
|4189.20
|206
|2004.06.30 17:24
|sell
|104
|0.07
|1.2154
|1.2354
|1.2127
|207
|2004.06.30 17:24
|close
|102
|0.07
|1.2154
|1.1976
|1.2203
|-15.40
|4173.80
|208
|2004.06.30 17:24
|close
|104
|0.07
|1.2157
|1.2354
|1.2127
|-2.10
|4171.70
|209
|2004.06.30 17:24
|buy
|105
|0.07
|1.2158
|1.1958
|1.2185
|210
|2004.06.30 17:24
|sell
|106
|0.07
|1.2155
|1.2355
|1.2128
|211
|2004.06.30 17:30
|sell
|107
|0.14
|1.2177
|1.2357
|1.2150
|212
|2004.06.30 20:19
|t/p
|105
|0.07
|1.2185
|1.1958
|1.2185
|18.90
|4190.60
|213
|2004.06.30 20:19
|buy
|108
|0.07
|1.2201
|1.2001
|1.2228
|214
|2004.06.30 20:19
|sell
|109
|0.28
|1.2198
|1.2358
|1.2171
|215
|2004.06.30 20:20
|buy
|110
|0.14
|1.2178
|1.1998
|1.2205
|216
|2004.06.30 20:21
|t/p
|109
|0.28
|1.2171
|1.2358
|1.2171
|75.60
|4266.20
|217
|2004.06.30 20:21
|close
|106
|0.07
|1.2169
|1.2355
|1.2128
|-9.80
|4256.40
|218
|2004.06.30 20:21
|close
|107
|0.14
|1.2170
|1.2357
|1.2150
|9.80
|4266.20
|219
|2004.06.30 20:21
|sell
|111
|0.08
|1.2168
|1.2368
|1.2141
|220
|2004.06.30 20:22
|sell
|112
|0.16
|1.2188
|1.2368
|1.2161
|221
|2004.06.30 20:25
|t/p
|112
|0.16
|1.2161
|1.2368
|1.2161
|43.20
|4309.40
|222
|2004.06.30 20:25
|close
|111
|0.08
|1.2161
|1.2368
|1.2141
|5.60
|4315.00
|223
|2004.06.30 20:25
|sell
|113
|0.08
|1.2153
|1.2353
|1.2126
|224
|2004.06.30 20:25
|buy
|114
|0.32
|1.2156
|1.1996
|1.2183
|225
|2004.06.30 20:27
|sell
|115
|0.16
|1.2173
|1.2353
|1.2146
|226
|2004.06.30 20:27
|t/p
|114
|0.32
|1.2183
|1.1996
|1.2183
|86.40
|4401.40
|227
|2004.06.30 20:27
|close
|108
|0.07
|1.2183
|1.2001
|1.2228
|-12.60
|4388.80
|228
|2004.06.30 20:30
|close
|110
|0.14
|1.2183
|1.1998
|1.2205
|7.00
|4395.80
|229
|2004.06.30 20:30
|buy
|116
|0.08
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|230
|2004.06.30 20:31
|close
|113
|0.08
|1.2169
|1.2353
|1.2126
|-12.80
|4383.00
|231
|2004.06.30 20:31
|close
|115
|0.16
|1.2169
|1.2353
|1.2146
|6.40
|4389.40
|232
|2004.06.30 20:31
|close
|116
|0.08
|1.2166
|1.1985
|1.2212
|-15.20
|4374.20
|233
|2004.06.30 20:31
|buy
|117
|0.08
|1.2170
|1.1970
|1.2197
|234
|2004.06.30 20:31
|sell
|118
|0.08
|1.2167
|1.2367
|1.2140
|235
|2004.06.30 20:54
|sell
|119
|0.16
|1.2187
|1.2367
|1.2160
|236
|2004.06.30 20:57
|t/p
|117
|0.08
|1.2197
|1.1970
|1.2197
|21.60
|4395.80
|237
|2004.06.30 20:57
|buy
|120
|0.08
|1.2201
|1.2001
|1.2228
|238
|2004.06.30 21:04
|buy
|121
|0.16
|1.2180
|1.2000
|1.2207
|239
|2004.07.01 02:00
|t/p
|121
|0.16
|1.2207
|1.2000
|1.2207
|40.26
|4436.06
|240
|2004.07.01 02:00
|close
|120
|0.08
|1.2207
|1.2001
|1.2228
|3.33
|4439.39
|241
|2004.07.01 02:00
|buy
|122
|0.08
|1.2209
|1.2009
|1.2236
|242
|2004.07.01 02:00
|sell
|123
|0.32
|1.2208
|1.2368
|1.2181
|243
|2004.07.01 02:34
|buy
|124
|0.16
|1.2189
|1.2009
|1.2216
|244
|2004.07.01 03:01
|close
|118
|0.08
|1.2181
|1.2367
|1.2140
|-10.01
|4429.38
|245
|2004.07.01 03:01
|close
|123
|0.32
|1.2181
|1.2368
|1.2181
|86.40
|4515.78
|246
|2004.07.01 03:02
|close
|119
|0.16
|1.2181
|1.2367
|1.2160
|11.98
|4527.76
|247
|2004.07.01 03:02
|sell
|125
|0.08
|1.2179
|1.2379
|1.2152
|248
|2004.07.01 04:32
|buy
|126
|0.32
|1.2169
|1.2009
|1.2196
|249
|2004.07.01 09:03
|t/p
|125
|0.08
|1.2152
|1.2379
|1.2152
|21.60
|4549.36
|250
|2004.07.01 09:03
|sell
|127
|0.08
|1.2150
|1.2350
|1.2123
|251
|2004.07.01 09:03
|buy
|128
|0.64
|1.2148
|1.2008
|1.2175
|252
|2004.07.01 11:58
|close
|122
|0.08
|1.2168
|1.2009
|1.2236
|-32.80
|4516.56
|253
|2004.07.01 11:58
|close
|124
|0.16
|1.2168
|1.2009
|1.2216
|-33.60
|4482.96
|254
|2004.07.01 11:58
|close
|126
|0.32
|1.2168
|1.2009
|1.2196
|-3.20
|4479.76
|255
|2004.07.01 11:58
|close
|127
|0.08
|1.2171
|1.2350
|1.2123
|-16.80
|4462.96
|256
|2004.07.01 11:58
|close
|128
|0.64
|1.2168
|1.2008
|1.2175
|128.00
|4590.96
|257
|2004.07.01 11:58
|buy
|129
|0.08
|1.2170
|1.1970
|1.2197
|258
|2004.07.01 11:58
|sell
|130
|0.08
|1.2167
|1.2367
|1.2140
|259
|2004.07.01 12:02
|sell
|131
|0.16
|1.2187
|1.2367
|1.2160
|260
|2004.07.01 13:14
|t/p
|131
|0.16
|1.2160
|1.2367
|1.2160
|43.20
|4634.16
|261
|2004.07.01 13:14
|close
|130
|0.08
|1.2160
|1.2367
|1.2140
|5.60
|4639.76
|262
|2004.07.01 13:14
|sell
|132
|0.08
|1.2158
|1.2358
|1.2131
|263
|2004.07.01 13:32
|buy
|133
|0.16
|1.2150
|1.1970
|1.2177
|264
|2004.07.01 15:07
|t/p
|133
|0.16
|1.2177
|1.1970
|1.2177
|43.20
|4682.96
|265
|2004.07.01 15:07
|close
|129
|0.08
|1.2177
|1.1970
|1.2197
|5.60
|4688.56
|266
|2004.07.01 15:07
|buy
|134
|0.08
|1.2179
|1.1979
|1.2206
|267
|2004.07.01 15:09
|sell
|135
|0.16
|1.2179
|1.2359
|1.2152
|268
|2004.07.01 16:07
|buy
|136
|0.16
|1.2158
|1.1978
|1.2185
|269
|2004.07.01 16:10
|t/p
|135
|0.16
|1.2152
|1.2359
|1.2152
|43.20
|4731.76
|270
|2004.07.01 16:10
|close
|132
|0.08
|1.2151
|1.2358
|1.2131
|5.60
|4737.36
|271
|2004.07.01 16:10
|sell
|137
|0.08
|1.2149
|1.2349
|1.2122
|272
|2004.07.01 18:32
|sell
|138
|0.16
|1.2169
|1.2349
|1.2142
|273
|2004.07.02 05:00
|t/p
|136
|0.16
|1.2185
|1.1978
|1.2185
|42.22
|4779.58
|274
|2004.07.02 05:00
|close
|134
|0.08
|1.2185
|1.1979
|1.2206
|4.31
|4783.89
|275
|2004.07.02 05:00
|buy
|139
|0.08
|1.2187
|1.1987
|1.2214
|276
|2004.07.02 07:53
|buy
|140
|0.16
|1.2167
|1.1987
|1.2194
|277
|2004.07.02 14:13
|buy
|141
|0.32
|1.2147
|1.1987
|1.2174
|278
|2004.07.02 14:29
|close
|137
|0.08
|1.2169
|1.2349
|1.2122
|-15.60
|4768.28
|279
|2004.07.02 14:29
|close
|138
|0.16
|1.2169
|1.2349
|1.2142
|0.79
|4769.08
|280
|2004.07.02 14:29
|close
|139
|0.08
|1.2166
|1.1987
|1.2214
|-16.80
|4752.28
|281
|2004.07.02 14:29
|close
|140
|0.16
|1.2166
|1.1987
|1.2194
|-1.60
|4750.68
|282
|2004.07.02 14:29
|close
|141
|0.32
|1.2166
|1.1987
|1.2174
|60.80
|4811.48
|283
|2004.07.02 14:29
|buy
|142
|0.09
|1.2167
|1.1967
|1.2194
|284
|2004.07.02 14:29
|sell
|143
|0.09
|1.2164
|1.2364
|1.2137
|285
|2004.07.02 14:30
|sell
|144
|0.18
|1.2184
|1.2364
|1.2157
|286
|2004.07.02 14:30
|t/p
|142
|0.09
|1.2194
|1.1967
|1.2194
|24.30
|4835.78
|287
|2004.07.02 14:30
|buy
|145
|0.09
|1.2210
|1.2010
|1.2237
|288
|2004.07.02 14:30
|sell
|146
|0.36
|1.2207
|1.2367
|1.2180
|289
|2004.07.02 14:30
|sell
|147
|0.72
|1.2227
|1.2367
|1.2200
|290
|2004.07.02 14:30
|t/p
|145
|0.09
|1.2237
|1.2010
|1.2237
|24.30
|4860.08
|291
|2004.07.02 14:30
|buy
|148
|0.09
|1.2243
|1.2043
|1.2270
|292
|2004.07.02 14:31
|sell
|149
|1.00
|1.2248
|1.2368
|1.2221
|293
|2004.07.02 14:33
|sell
|150
|1.00
|1.2270
|1.2370
|1.2243
|294
|2004.07.02 14:34
|t/p
|148
|0.09
|1.2270
|1.2043
|1.2270
|24.30
|4884.38
|295
|2004.07.02 14:34
|buy
|151
|0.09
|1.2274
|1.2074
|1.2301
|296
|2004.07.02 15:40
|sell
|152
|1.00
|1.2290
|1.2370
|1.2263
|297
|2004.07.02 15:47
|t/p
|151
|0.09
|1.2301
|1.2074
|1.2301
|24.30
|4908.68
|298
|2004.07.02 15:47
|buy
|153
|0.09
|1.2304
|1.2104
|1.2331
|299
|2004.07.02 16:07
|sell
|154
|1.00
|1.2310
|1.2370
|1.2283
|300
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|154
|1.00
|1.2324
|1.2370
|1.2283
|-139.99
|4768.69
|301
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|153
|0.09
|1.2321
|1.2104
|1.2331
|15.30
|4783.99
|302
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|152
|1.00
|1.2324
|1.2370
|1.2263
|-340.00
|4443.99
|303
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|150
|1.00
|1.2324
|1.2370
|1.2243
|-540.00
|3903.99
|304
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|149
|1.00
|1.2324
|1.2368
|1.2221
|-760.00
|3143.99
|305
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|147
|0.72
|1.2324
|1.2367
|1.2200
|-698.40
|2445.59
|306
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|146
|0.36
|1.2324
|1.2367
|1.2180
|-421.20
|2024.39
|307
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|144
|0.18
|1.2324
|1.2364
|1.2157
|-252.00
|1772.39
|308
|2004.07.02 18:12
|close at stop
|143
|0.09
|1.2324
|1.2364
|1.2137
|-144.00
|1628.39