Strategy Tester Report
V1+V2_Mini5%

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.05.04 23:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Pct_Equity=5; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
Bars in test17838Ticks modelled3713569Modelling quality89.50%
Initial deposit3000.00
Total net profit-1371.61Gross profit3986.47Gross loss-5358.08
Profit factor0.74Expected payoff-8.91
Absolute drawdown1474.92Maximal drawdown3186.69 (66.18%)Relative drawdown66.18% (3186.69)
Total trades154Short positions (won %)78 (51.28%)Long positions (won %)76 (65.79%)
Profit trades (% of total)90 (58.44%)Loss trades (% of total)64 (41.56%)
Largestprofit trade274.97loss trade-760.00
Averageprofit trade44.29loss trade-83.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (320.93)consecutive losses (loss in money)7 (-3155.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)384.98 (5)consecutive loss (count of losses)-3155.60 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.22 15:00buy10.051.20831.18831.2110
22004.06.22 15:00sell20.051.20801.22801.2053
32004.06.22 16:02sell30.101.21001.22801.2073
42004.06.22 16:38t/p10.051.21101.18831.211013.503013.50
52004.06.22 16:38buy40.061.21121.19121.2139
62004.06.22 16:49buy50.121.20921.19121.2119
72004.06.23 01:01t/p50.121.21191.19121.211931.663045.16
82004.06.23 01:01close40.061.21191.19121.21393.833049.00
92004.06.23 01:01buy60.061.21241.19241.2151
102004.06.23 01:01sell70.241.21211.22811.2094
112004.06.23 04:22sell80.481.21411.22811.2114
122004.06.23 07:02t/p60.061.21511.19241.215116.203065.20
132004.06.23 07:02buy90.061.21541.19541.2181
142004.06.23 07:43sell100.961.21611.22811.2134
152004.06.23 08:14t/p90.061.21811.19541.218116.203081.40
162004.06.23 08:14sell111.001.21811.22811.2154
172004.06.23 08:14buy120.061.21871.19871.2214
182004.06.23 09:36buy130.121.21671.19871.2194
192004.06.23 09:55t/p111.001.21541.22811.2154270.003351.40
202004.06.23 09:55close20.051.21541.22801.2053-36.753314.64
212004.06.23 09:55close70.241.21541.22811.2094-79.203235.44
222004.06.23 09:55close100.961.21541.22811.213467.203302.64
232004.06.23 09:55close30.101.21531.22801.2073-52.503250.14
242004.06.23 09:55close80.481.21541.22811.2114-62.403187.74
252004.06.23 09:55sell140.061.21491.23491.2122
262004.06.23 09:55close120.061.21491.19871.2214-22.803164.94
272004.06.23 09:55close130.121.21491.19871.2194-21.603143.34
282004.06.23 09:55close140.061.21521.23491.2122-1.803141.54
292004.06.23 09:55buy150.061.21531.19531.2180
302004.06.23 09:55sell160.061.21501.23501.2123
312004.06.23 10:54buy170.121.21311.19511.2158
322004.06.23 11:04t/p160.061.21231.23501.212316.203157.74
332004.06.23 11:04sell180.061.21191.23191.2092
342004.06.23 11:53buy190.241.21111.19511.2138
352004.06.23 12:53t/p180.061.20921.23191.209216.203173.94
362004.06.23 12:53sell200.061.20871.22871.2060
372004.06.23 12:53buy210.481.20901.19501.2117
382004.06.23 13:01buy220.961.20691.19491.2096
392004.06.23 14:37close150.061.20941.19531.2180-35.403138.54
402004.06.23 14:37close170.121.20941.19511.2158-44.403094.14
412004.06.23 14:37close190.241.20941.19511.2138-40.803053.34
422004.06.23 14:37close200.061.20971.22871.2060-6.003047.34
432004.06.23 14:37close210.481.20941.19501.211719.203066.54
442004.06.23 14:37close220.961.20941.19491.2096240.003306.54
452004.06.23 14:37buy230.061.20971.18971.2124
462004.06.23 14:37sell240.061.20941.22941.2067
472004.06.23 16:05buy250.121.20771.18971.2104
482004.06.23 16:43t/p240.061.20671.22941.206716.203322.74
492004.06.23 16:43sell260.061.20631.22631.2036
502004.06.23 16:49sell270.121.20841.22641.2057
512004.06.24 03:24t/p270.121.20571.22641.205734.193356.93
522004.06.24 03:24buy280.241.20531.18931.2080
532004.06.24 03:24close260.061.20541.22631.20366.293363.22
542004.06.24 03:24sell290.061.20521.22521.2025
552004.06.24 04:12sell300.121.20721.22521.2045
562004.06.24 09:27t/p280.241.20801.18931.208064.803428.02
572004.06.24 09:27close230.061.20801.18971.2124-11.303416.72
582004.06.24 09:27close250.121.20811.18971.21042.593419.31
592004.06.24 09:27buy310.061.20851.18851.2112
602004.06.24 09:36sell320.241.20921.22521.2065
612004.06.24 10:09t/p310.061.21121.18851.211216.203435.51
622004.06.24 10:09sell330.481.21121.22521.2085
632004.06.24 10:09buy340.061.21151.19151.2142
642004.06.24 13:54sell350.961.21321.22521.2105
652004.06.24 14:31t/p340.061.21421.19151.214216.203451.71
662004.06.24 14:31buy360.061.21461.19461.2173
672004.06.24 14:34sell371.001.21531.22531.2126
682004.06.24 15:52t/p360.061.21731.19461.217316.203467.91
692004.06.24 15:52sell381.001.21731.22531.2146
702004.06.24 15:52buy390.061.21751.19751.2202
712004.06.25 02:18buy400.121.21551.19751.2182
722004.06.25 03:06t/p381.001.21461.22531.2146274.973742.88
732004.06.25 03:06close290.061.21451.22521.2025-55.503687.38
742004.06.25 03:06close320.241.21451.22521.2065-126.013561.37
752004.06.25 03:06close350.961.21451.22521.2105-120.033441.34
762004.06.25 03:06close300.121.21461.22521.2045-88.203353.14
772004.06.25 03:06close371.001.21461.22531.212674.963428.10
782004.06.25 03:06sell410.121.21441.23241.2117
792004.06.25 03:06close330.481.21461.22521.2085-160.823267.28
802004.06.25 03:06close410.121.21461.23241.2117-2.403264.88
812004.06.25 03:06sell420.061.21441.23441.2117
822004.06.25 07:50sell430.121.21661.23461.2139
832004.06.25 09:02t/p430.121.21391.23461.213932.403297.28
842004.06.25 09:02close420.061.21391.23441.21173.003300.28
852004.06.25 09:02sell440.061.21371.23371.2110
862004.06.25 09:02buy450.241.21341.19741.2161
872004.06.25 09:24buy460.481.21131.19731.2140
882004.06.25 09:28t/p440.061.21101.23371.211016.203316.48
892004.06.25 09:28sell470.061.21071.23071.2080
902004.06.25 10:14sell480.121.21271.23071.2100
912004.06.25 10:40t/p460.481.21401.19731.2140129.603446.08
922004.06.25 10:40close390.061.21401.19751.2202-21.373424.71
932004.06.25 10:40close450.241.21401.19741.216114.403439.11
942004.06.25 10:40close400.121.21401.19751.2182-18.003421.11
952004.06.25 10:40buy490.061.21421.19421.2169
962004.06.25 11:37buy500.121.21221.19421.2149
972004.06.25 13:26sell510.241.21481.23081.2121
982004.06.25 13:26t/p500.121.21491.19421.214932.403453.51
992004.06.25 13:26close490.061.21491.19421.21694.203457.71
1002004.06.25 13:26buy520.061.21541.19541.2181
1012004.06.25 13:42buy530.121.21341.19541.2161
1022004.06.25 13:54close470.061.21281.23071.2080-12.603445.11
1032004.06.25 13:54close480.121.21281.23071.2100-1.203443.91
1042004.06.25 13:54close510.241.21281.23081.212148.003491.91
1052004.06.25 13:54close520.061.21251.19541.2181-17.403474.51
1062004.06.25 13:54close530.121.21251.19541.2161-10.803463.71
1072004.06.25 13:54buy540.061.21261.19261.2153
1082004.06.25 13:54sell550.061.21231.23231.2096
1092004.06.25 14:28sell560.121.21431.23231.2116
1102004.06.25 14:30t/p540.061.21531.19261.215316.203479.91
1112004.06.25 14:30buy570.061.21561.19561.2183
1122004.06.25 14:37sell580.241.21641.23241.2137
1132004.06.25 16:17t/p580.241.21371.23241.213764.803544.71
1142004.06.25 16:17close550.061.21371.23231.2096-8.403536.31
1152004.06.25 16:17buy590.121.21361.19561.2163
1162004.06.25 16:17close560.121.21351.23231.21169.603545.91
1172004.06.25 16:17sell600.061.21321.23321.2105
1182004.06.25 17:34sell610.121.21521.23321.2125
1192004.06.25 22:10t/p590.121.21631.19561.216332.403578.31
1202004.06.25 22:10close570.061.21631.19561.21834.203582.51
1212004.06.25 22:10buy620.061.21661.19661.2193
1222004.06.25 22:29sell630.241.21721.23321.2145
1232004.06.28 07:21close600.061.21471.23321.2105-8.703573.81
1242004.06.28 07:21close610.121.21471.23321.21256.603580.40
1252004.06.28 07:21close620.061.21441.19661.2193-13.573566.84
1262004.06.28 07:21close630.241.21471.23321.214561.193628.03
1272004.06.28 07:21buy640.071.21481.19481.2175
1282004.06.28 07:21sell650.071.21451.23451.2118
1292004.06.28 08:09buy660.141.21271.19471.2154
1302004.06.28 09:46t/p660.141.21541.19471.215437.803665.83
1312004.06.28 09:46close640.071.21541.19481.21754.203670.03
1322004.06.28 09:46buy670.071.21581.19581.2185
1332004.06.28 09:55sell680.141.21651.23451.2138
1342004.06.28 14:06t/p670.071.21851.19581.218518.903688.93
1352004.06.28 14:06sell690.281.21851.23451.2158
1362004.06.28 14:06buy700.071.21881.19881.2215
1372004.06.28 14:13sell710.561.22051.23451.2178
1382004.06.28 14:17t/p700.071.22151.19881.221518.903707.83
1392004.06.28 14:17buy720.071.22171.20171.2244
1402004.06.28 14:21sell731.001.22251.23451.2198
1412004.06.28 16:23close650.071.22021.23451.2118-39.903667.93
1422004.06.28 16:23close680.141.22021.23451.2138-51.803616.13
1432004.06.28 16:23close690.281.22021.23451.2158-47.603568.53
1442004.06.28 16:23close710.561.22021.23451.217816.803585.33
1452004.06.28 16:23close720.071.21991.20171.2244-12.603572.73
1462004.06.28 16:23close731.001.22021.23451.2198230.003802.73
1472004.06.28 16:23buy740.071.22031.20031.2230
1482004.06.28 16:23sell750.071.22001.24001.2173
1492004.06.28 18:26buy760.141.21831.20031.2210
1502004.06.28 18:37t/p750.071.21731.24001.217318.903821.63
1512004.06.28 18:37sell770.071.21691.23691.2142
1522004.06.28 18:57buy780.281.21631.20031.2190
1532004.06.28 21:09sell790.141.21891.23691.2162
1542004.06.28 21:09t/p780.281.21901.20031.219075.603897.23
1552004.06.28 21:09close740.071.21901.20031.2230-9.103888.13
1562004.06.28 21:09close760.141.21901.20031.22109.803897.93
1572004.06.28 21:09buy800.071.21921.19921.2219
1582004.06.29 02:30buy810.141.21721.19921.2199
1592004.06.29 08:02t/p790.141.21621.23691.216238.493936.42
1602004.06.29 08:02close770.071.21621.23691.21425.253941.67
1612004.06.29 08:02sell820.071.21601.23601.2133
1622004.06.29 08:21buy830.281.21511.19911.2178
1632004.06.29 13:51close800.071.21741.19921.2219-13.033928.64
1642004.06.29 13:51close810.141.21741.19921.21992.803931.44
1652004.06.29 13:51close820.071.21771.23601.2133-11.903919.54
1662004.06.29 13:51close830.281.21741.19911.217864.403983.94
1672004.06.29 13:51buy840.071.21791.19791.2206
1682004.06.29 13:51sell850.071.21761.23761.2149
1692004.06.29 15:10buy860.141.21591.19791.2186
1702004.06.29 15:12t/p850.071.21491.23761.214918.904002.84
1712004.06.29 15:12sell870.071.21471.23471.2120
1722004.06.29 16:00buy880.281.21391.19791.2166
1732004.06.29 16:06t/p870.071.21201.23471.212018.904021.74
1742004.06.29 16:06buy890.561.21191.19791.2146
1752004.06.29 16:06sell900.071.21181.23181.2091
1762004.06.29 20:33buy911.001.20981.19781.2125
1772004.06.29 20:38t/p900.071.20911.23181.209118.904040.64
1782004.06.29 20:38sell920.071.20851.22851.2058
1792004.06.29 20:40buy931.001.20761.19761.2103
1802004.06.30 03:58t/p931.001.21031.19761.2103263.884304.52
1812004.06.30 03:58close840.071.21041.19791.2206-52.934251.59
1822004.06.30 03:58close880.281.21041.19791.2166-99.724151.87
1832004.06.30 03:58close911.001.21041.19781.212553.874205.74
1842004.06.30 03:58close860.141.21051.19791.2186-76.464129.29
1852004.06.30 03:58close890.561.21041.19791.2146-87.434041.85
1862004.06.30 03:59buy940.071.21081.19081.2135
1872004.06.30 06:05buy950.141.20861.19061.2113
1882004.06.30 09:36sell960.141.21061.22861.2079
1892004.06.30 10:24t/p950.141.21131.19061.211337.804079.65
1902004.06.30 10:24close940.071.21131.19081.21353.504083.15
1912004.06.30 10:24buy970.071.21151.19151.2142
1922004.06.30 10:59sell980.281.21261.22861.2099
1932004.06.30 12:32t/p970.071.21421.19151.214218.904102.05
1942004.06.30 12:32buy990.071.21441.19441.2171
1952004.06.30 12:32sell1000.561.21461.22861.2119
1962004.06.30 14:23sell1011.001.21661.22861.2139
1972004.06.30 15:20t/p990.071.21711.19441.217118.904120.95
1982004.06.30 15:20buy1020.071.21761.19761.2203
1992004.06.30 16:00sell1031.001.21861.22861.2159
2002004.06.30 17:24t/p1031.001.21591.22861.2159270.004390.95
2012004.06.30 17:24close920.071.21581.22851.2058-50.754340.20
2022004.06.30 17:24close980.281.21581.22861.2099-89.604250.60
2032004.06.30 17:24close1011.001.21581.22861.213980.004330.60
2042004.06.30 17:24close960.141.21591.22861.2079-74.204256.40
2052004.06.30 17:24close1000.561.21581.22861.2119-67.204189.20
2062004.06.30 17:24sell1040.071.21541.23541.2127
2072004.06.30 17:24close1020.071.21541.19761.2203-15.404173.80
2082004.06.30 17:24close1040.071.21571.23541.2127-2.104171.70
2092004.06.30 17:24buy1050.071.21581.19581.2185
2102004.06.30 17:24sell1060.071.21551.23551.2128
2112004.06.30 17:30sell1070.141.21771.23571.2150
2122004.06.30 20:19t/p1050.071.21851.19581.218518.904190.60
2132004.06.30 20:19buy1080.071.22011.20011.2228
2142004.06.30 20:19sell1090.281.21981.23581.2171
2152004.06.30 20:20buy1100.141.21781.19981.2205
2162004.06.30 20:21t/p1090.281.21711.23581.217175.604266.20
2172004.06.30 20:21close1060.071.21691.23551.2128-9.804256.40
2182004.06.30 20:21close1070.141.21701.23571.21509.804266.20
2192004.06.30 20:21sell1110.081.21681.23681.2141
2202004.06.30 20:22sell1120.161.21881.23681.2161
2212004.06.30 20:25t/p1120.161.21611.23681.216143.204309.40
2222004.06.30 20:25close1110.081.21611.23681.21415.604315.00
2232004.06.30 20:25sell1130.081.21531.23531.2126
2242004.06.30 20:25buy1140.321.21561.19961.2183
2252004.06.30 20:27sell1150.161.21731.23531.2146
2262004.06.30 20:27t/p1140.321.21831.19961.218386.404401.40
2272004.06.30 20:27close1080.071.21831.20011.2228-12.604388.80
2282004.06.30 20:30close1100.141.21831.19981.22057.004395.80
2292004.06.30 20:30buy1160.081.21851.19851.2212
2302004.06.30 20:31close1130.081.21691.23531.2126-12.804383.00
2312004.06.30 20:31close1150.161.21691.23531.21466.404389.40
2322004.06.30 20:31close1160.081.21661.19851.2212-15.204374.20
2332004.06.30 20:31buy1170.081.21701.19701.2197
2342004.06.30 20:31sell1180.081.21671.23671.2140
2352004.06.30 20:54sell1190.161.21871.23671.2160
2362004.06.30 20:57t/p1170.081.21971.19701.219721.604395.80
2372004.06.30 20:57buy1200.081.22011.20011.2228
2382004.06.30 21:04buy1210.161.21801.20001.2207
2392004.07.01 02:00t/p1210.161.22071.20001.220740.264436.06
2402004.07.01 02:00close1200.081.22071.20011.22283.334439.39
2412004.07.01 02:00buy1220.081.22091.20091.2236
2422004.07.01 02:00sell1230.321.22081.23681.2181
2432004.07.01 02:34buy1240.161.21891.20091.2216
2442004.07.01 03:01close1180.081.21811.23671.2140-10.014429.38
2452004.07.01 03:01close1230.321.21811.23681.218186.404515.78
2462004.07.01 03:02close1190.161.21811.23671.216011.984527.76
2472004.07.01 03:02sell1250.081.21791.23791.2152
2482004.07.01 04:32buy1260.321.21691.20091.2196
2492004.07.01 09:03t/p1250.081.21521.23791.215221.604549.36
2502004.07.01 09:03sell1270.081.21501.23501.2123
2512004.07.01 09:03buy1280.641.21481.20081.2175
2522004.07.01 11:58close1220.081.21681.20091.2236-32.804516.56
2532004.07.01 11:58close1240.161.21681.20091.2216-33.604482.96
2542004.07.01 11:58close1260.321.21681.20091.2196-3.204479.76
2552004.07.01 11:58close1270.081.21711.23501.2123-16.804462.96
2562004.07.01 11:58close1280.641.21681.20081.2175128.004590.96
2572004.07.01 11:58buy1290.081.21701.19701.2197
2582004.07.01 11:58sell1300.081.21671.23671.2140
2592004.07.01 12:02sell1310.161.21871.23671.2160
2602004.07.01 13:14t/p1310.161.21601.23671.216043.204634.16
2612004.07.01 13:14close1300.081.21601.23671.21405.604639.76
2622004.07.01 13:14sell1320.081.21581.23581.2131
2632004.07.01 13:32buy1330.161.21501.19701.2177
2642004.07.01 15:07t/p1330.161.21771.19701.217743.204682.96
2652004.07.01 15:07close1290.081.21771.19701.21975.604688.56
2662004.07.01 15:07buy1340.081.21791.19791.2206
2672004.07.01 15:09sell1350.161.21791.23591.2152
2682004.07.01 16:07buy1360.161.21581.19781.2185
2692004.07.01 16:10t/p1350.161.21521.23591.215243.204731.76
2702004.07.01 16:10close1320.081.21511.23581.21315.604737.36
2712004.07.01 16:10sell1370.081.21491.23491.2122
2722004.07.01 18:32sell1380.161.21691.23491.2142
2732004.07.02 05:00t/p1360.161.21851.19781.218542.224779.58
2742004.07.02 05:00close1340.081.21851.19791.22064.314783.89
2752004.07.02 05:00buy1390.081.21871.19871.2214
2762004.07.02 07:53buy1400.161.21671.19871.2194
2772004.07.02 14:13buy1410.321.21471.19871.2174
2782004.07.02 14:29close1370.081.21691.23491.2122-15.604768.28
2792004.07.02 14:29close1380.161.21691.23491.21420.794769.08
2802004.07.02 14:29close1390.081.21661.19871.2214-16.804752.28
2812004.07.02 14:29close1400.161.21661.19871.2194-1.604750.68
2822004.07.02 14:29close1410.321.21661.19871.217460.804811.48
2832004.07.02 14:29buy1420.091.21671.19671.2194
2842004.07.02 14:29sell1430.091.21641.23641.2137
2852004.07.02 14:30sell1440.181.21841.23641.2157
2862004.07.02 14:30t/p1420.091.21941.19671.219424.304835.78
2872004.07.02 14:30buy1450.091.22101.20101.2237
2882004.07.02 14:30sell1460.361.22071.23671.2180
2892004.07.02 14:30sell1470.721.22271.23671.2200
2902004.07.02 14:30t/p1450.091.22371.20101.223724.304860.08
2912004.07.02 14:30buy1480.091.22431.20431.2270
2922004.07.02 14:31sell1491.001.22481.23681.2221
2932004.07.02 14:33sell1501.001.22701.23701.2243
2942004.07.02 14:34t/p1480.091.22701.20431.227024.304884.38
2952004.07.02 14:34buy1510.091.22741.20741.2301
2962004.07.02 15:40sell1521.001.22901.23701.2263
2972004.07.02 15:47t/p1510.091.23011.20741.230124.304908.68
2982004.07.02 15:47buy1530.091.23041.21041.2331
2992004.07.02 16:07sell1541.001.23101.23701.2283
3002004.07.02 18:12close at stop1541.001.23241.23701.2283-139.994768.69
3012004.07.02 18:12close at stop1530.091.23211.21041.233115.304783.99
3022004.07.02 18:12close at stop1521.001.23241.23701.2263-340.004443.99
3032004.07.02 18:12close at stop1501.001.23241.23701.2243-540.003903.99
3042004.07.02 18:12close at stop1491.001.23241.23681.2221-760.003143.99
3052004.07.02 18:12close at stop1470.721.23241.23671.2200-698.402445.59
3062004.07.02 18:12close at stop1460.361.23241.23671.2180-421.202024.39
3072004.07.02 18:12close at stop1440.181.23241.23641.2157-252.001772.39
3082004.07.02 18:12close at stop1430.091.23241.23641.2137-144.001628.39