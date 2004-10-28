Strategy Tester Report
V1+V2_1_Chart

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.05.04 23:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
Bars in test17838Ticks modelled3713569Modelling quality89.50%
Initial deposit10000.00
Total net profit-7680.23Gross profit51364.72Gross loss-59044.95
Profit factor0.87Expected payoff-3.02
Absolute drawdown7680.23Maximal drawdown12594.87 (84.45%)Relative drawdown84.45% (12594.87)
Total trades2540Short positions (won %)1297 (61.99%)Long positions (won %)1243 (65.00%)
Profit trades (% of total)1612 (63.46%)Loss trades (% of total)928 (36.54%)
Largestprofit trade981.64loss trade-2260.87
Averageprofit trade31.86loss trade-63.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (774.73)consecutive losses (loss in money)10 (-8338.55)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1050.64 (9)consecutive loss (count of losses)-8338.55 (10)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.22 15:00buy10.021.20831.18831.2110
22004.06.22 15:00sell20.021.20801.22801.2053
32004.06.22 16:02sell30.041.21001.22801.2073
42004.06.22 16:38t/p10.021.21101.18831.21105.4010005.40
52004.06.22 16:38buy40.021.21121.19121.2139
62004.06.22 16:49buy50.041.20921.19121.2119
72004.06.23 01:01t/p50.041.21191.19121.211910.5510015.95
82004.06.23 01:01close40.021.21191.19121.21391.2810017.23
92004.06.23 01:01buy60.021.21241.19241.2151
102004.06.23 01:01sell70.081.21211.22811.2094
112004.06.23 04:22sell80.161.21411.22811.2114
122004.06.23 07:02t/p60.021.21511.19241.21515.4010022.63
132004.06.23 07:02buy90.021.21541.19541.2181
142004.06.23 07:43sell100.321.21611.22811.2134
152004.06.23 08:14t/p90.021.21811.19541.21815.4010028.03
162004.06.23 08:14sell110.641.21811.22811.2154
172004.06.23 08:14buy120.021.21871.19871.2214
182004.06.23 09:36buy130.041.21671.19871.2194
192004.06.23 09:55t/p110.641.21541.22811.2154172.8010200.83
202004.06.23 09:55close20.021.21541.22801.2053-14.7010186.13
212004.06.23 09:55close70.081.21541.22811.2094-26.4010159.73
222004.06.23 09:55close100.321.21541.22811.213422.4010182.13
232004.06.23 09:55close30.041.21531.22801.2073-21.0010161.13
242004.06.23 09:55close80.161.21541.22811.2114-20.8010140.33
252004.06.23 09:55sell140.021.21491.23491.2122
262004.06.23 10:41buy150.081.21471.19871.2174
272004.06.23 10:57buy160.161.21261.19861.2153
282004.06.23 11:04t/p140.021.21221.23491.21225.4010145.73
292004.06.23 11:04sell170.021.21191.23191.2092
302004.06.23 12:18buy180.321.21061.19861.2133
312004.06.23 12:53t/p170.021.20921.23191.20925.4010151.13
322004.06.23 12:53sell190.021.20871.22871.2060
332004.06.23 12:54buy200.641.20851.19851.2112
342004.06.24 03:24buy211.281.20641.19841.2091
352004.06.24 03:24t/p190.021.20601.22871.20605.7010156.83
362004.06.24 03:24sell220.021.20501.22501.2023
372004.06.24 03:31buy232.531.20431.19831.2070
382004.06.24 04:11t/p232.531.20701.19831.2070683.1010839.93
392004.06.24 04:11sell240.041.20701.22501.2043
402004.06.24 04:12close120.021.20701.19871.2214-23.7710816.16
412004.06.24 04:12close150.081.20701.19871.2174-63.0710753.09
422004.06.24 04:12close180.321.20701.19861.2133-121.0810632.00
432004.06.24 04:12close211.281.20701.19841.209176.8010708.80
442004.06.24 04:12close130.041.20721.19871.2194-38.7410670.07
452004.06.24 04:12close200.641.20721.19851.2112-94.9710575.10
462004.06.24 04:12buy250.041.20741.18941.2101
472004.06.24 04:12close160.161.20721.19861.2153-89.3410485.76
482004.06.24 04:12close250.041.20721.18941.2101-0.8010484.96
492004.06.24 04:12buy260.021.20761.18761.2103
502004.06.24 06:48buy270.041.20541.18741.2081
512004.06.24 09:27t/p270.041.20811.18741.208110.8010495.76
522004.06.24 09:27close260.021.20811.18761.21031.0010496.76
532004.06.24 09:27buy280.021.20851.18851.2112
542004.06.24 09:36sell290.081.20911.22511.2064
552004.06.24 10:07sell300.161.21111.22511.2084
562004.06.24 10:09t/p280.021.21121.18851.21125.4010502.16
572004.06.24 10:09buy310.021.21151.19151.2142
582004.06.24 10:26sell320.321.21311.22511.2104
592004.06.24 12:30close220.021.21041.22501.2023-10.8010491.36
602004.06.24 12:30close290.081.21041.22511.2064-10.4010480.96
612004.06.24 12:30close320.321.21041.22511.210486.4010567.36
622004.06.24 12:53close240.041.21041.22501.2043-13.6010553.76
632004.06.24 12:55close300.161.21041.22511.208411.2010564.96
642004.06.24 12:55sell330.021.21021.23021.2075
652004.06.24 13:45sell340.041.21221.23021.2095
662004.06.24 14:31t/p310.021.21421.19151.21425.4010570.36
672004.06.24 14:31sell350.081.21421.23021.2115
682004.06.24 14:31buy360.021.21451.19451.2172
692004.06.24 14:36sell370.161.21621.23021.2135
702004.06.24 15:52t/p360.021.21721.19451.21725.4010575.76
712004.06.24 15:52buy380.021.21741.19741.2201
722004.06.24 15:59sell390.321.21821.23021.2155
732004.06.25 02:18t/p390.321.21551.23021.215587.9910663.74
742004.06.25 02:18close330.021.21551.23021.2075-10.5010653.24
752004.06.25 02:18close350.081.21551.23021.2115-10.0010643.24
762004.06.25 02:18close340.041.21551.23021.2095-13.0010630.24
772004.06.25 02:18close370.161.21551.23021.213511.9910642.23
782004.06.25 02:18sell400.021.21531.23531.2126
792004.06.25 03:00buy410.041.21541.19741.2181
802004.06.25 09:02buy420.081.21341.19741.2161
812004.06.25 09:06t/p400.021.21261.23531.21265.4010647.63
822004.06.25 09:06sell430.021.21211.23211.2094
832004.06.25 09:24buy440.161.21131.19731.2140
842004.06.25 10:40t/p440.161.21401.19731.214043.2010690.83
852004.06.25 10:40close380.021.21401.19741.2201-6.9210683.91
862004.06.25 10:40close420.081.21401.19741.21614.8010688.71
872004.06.25 10:40close410.041.21401.19741.2181-5.6010683.11
882004.06.25 10:40buy450.021.21421.19421.2169
892004.06.25 11:37buy460.041.21221.19421.2149
902004.06.25 13:26sell470.041.21431.23231.2116
912004.06.25 13:26t/p460.041.21491.19421.214910.8010693.91
922004.06.25 13:26close450.021.21491.19421.21691.4010695.31
932004.06.25 13:26buy480.021.21541.19541.2181
942004.06.25 13:42buy490.041.21341.19541.2161
952004.06.25 14:36t/p490.041.21611.19541.216110.8010706.11
962004.06.25 14:36close480.021.21611.19541.21811.4010707.51
972004.06.25 14:36buy500.021.21631.19631.2190
982004.06.25 14:37sell510.081.21631.23231.2136
992004.06.25 15:08buy520.041.21431.19631.2170
1002004.06.25 16:17t/p510.081.21361.23231.213621.6010729.11
1012004.06.25 16:17close430.021.21361.23211.2094-3.0010726.11
1022004.06.25 16:17close470.041.21351.23231.21163.2010729.31
1032004.06.25 16:17sell530.021.21321.23321.2105
1042004.06.25 17:34sell540.041.21521.23321.2125
1052004.06.25 22:28t/p520.041.21701.19631.217010.8010740.11
1062004.06.25 22:28close500.021.21701.19631.21901.4010741.51
1072004.06.25 22:28buy550.021.21721.19721.2199
1082004.06.25 22:29sell560.081.21721.23321.2145
1092004.06.28 03:49buy570.041.21511.19711.2178
1102004.06.28 07:22t/p560.081.21451.23321.214522.0010763.51
1112004.06.28 07:22close530.021.21451.23321.2105-2.5010761.01
1122004.06.28 07:22close540.041.21441.23321.21253.4010764.40
1132004.06.28 07:22sell580.021.21421.23421.2115
1142004.06.28 08:09buy590.081.21301.19701.2157
1152004.06.28 09:54t/p590.081.21571.19701.215721.6010786.00
1162004.06.28 09:54close550.021.21571.19721.2199-3.1210782.88
1172004.06.28 09:54close570.041.21581.19711.21782.8010785.68
1182004.06.28 09:54buy600.021.21601.19601.2187
1192004.06.28 09:55sell610.041.21621.23421.2135
1202004.06.28 14:03sell620.081.21821.23421.2155
1212004.06.28 14:07t/p600.021.21871.19601.21875.4010791.08
1222004.06.28 14:07buy630.021.21911.19911.2218
1232004.06.28 14:11sell640.161.22031.23431.2176
1242004.06.28 14:18t/p630.021.22181.19911.22185.4010796.48
1252004.06.28 14:18buy650.021.22201.20201.2247
1262004.06.28 14:21sell660.321.22231.23431.2196
1272004.06.28 16:27buy670.041.22001.20201.2227
1282004.06.28 16:37t/p660.321.21961.23431.219686.4010882.88
1292004.06.28 16:37close580.021.21961.23421.2115-10.8010872.08
1302004.06.28 16:37close620.081.21961.23421.2155-11.2010860.88
1312004.06.28 16:37close610.041.21941.23421.2135-12.8010848.08
1322004.06.28 16:37close640.161.21951.23431.217612.8010860.88
1332004.06.28 16:37sell680.021.21931.23931.2166
1342004.06.28 18:28buy690.081.21791.20191.2206
1352004.06.28 18:54t/p680.021.21661.23931.21665.4010866.28
1362004.06.28 18:54sell700.021.21641.23641.2137
1372004.06.28 20:58sell710.041.21841.23641.2157
1382004.06.29 08:04buy720.161.21581.20181.2185
1392004.06.29 08:18t/p710.041.21571.23641.215711.0010877.28
1402004.06.29 08:18close700.021.21571.23641.21371.5010878.78
1412004.06.29 08:18sell730.021.21541.23541.2127
1422004.06.29 09:38buy740.321.21361.20161.2163
1432004.06.29 11:29t/p740.321.21631.20161.216386.4010965.18
1442004.06.29 11:29close650.021.21631.20201.2247-11.5210953.66
1452004.06.29 11:29close690.081.21631.20191.2206-13.2910940.37
1462004.06.29 11:29close670.041.21631.20201.2227-15.0510925.32
1472004.06.29 11:29close720.161.21631.20181.21858.0010933.32
1482004.06.29 11:29buy750.021.21651.19651.2192
1492004.06.29 13:51sell760.041.21741.23541.2147
1502004.06.29 15:14t/p760.041.21471.23541.214710.8010944.12
1512004.06.29 15:14close730.021.21461.23541.21271.6010945.72
1522004.06.29 15:14sell770.021.21441.23441.2117
1532004.06.29 15:15buy780.041.21451.19651.2172
1542004.06.29 16:04buy790.081.21251.19651.2152
1552004.06.29 16:07t/p770.021.21171.23441.21175.4010951.12
1562004.06.29 16:07sell800.021.21141.23141.2087
1572004.06.29 16:26sell810.041.21341.23141.2107
1582004.06.29 20:28t/p810.041.21071.23141.210710.8010961.92
1592004.06.29 20:28close800.021.21071.23141.20871.4010963.32
1602004.06.29 20:28sell820.021.21011.23011.2074
1612004.06.29 20:28buy830.161.21041.19641.2131
1622004.06.29 20:40buy840.321.20841.19641.2111
1632004.06.29 20:46close820.021.20741.23011.20745.4010968.72
1642004.06.29 20:46sell850.021.20721.22721.2045
1652004.06.30 00:58sell860.041.20931.22731.2066
1662004.06.30 09:45t/p840.321.21111.19641.211184.4411053.16
1672004.06.30 09:45close750.021.21111.19651.2192-10.9211042.24
1682004.06.30 09:45close790.081.21111.19651.2152-11.6911030.55
1692004.06.30 09:45close780.041.21111.19651.2172-13.8511016.70
1702004.06.30 09:45close830.161.21111.19641.213110.2211026.92
1712004.06.30 09:45buy870.021.21131.19131.2140
1722004.06.30 10:24sell880.081.21141.22741.2087
1732004.06.30 11:02sell890.161.21341.22741.2107
1742004.06.30 12:00t/p870.021.21401.19131.21405.4011032.32
1752004.06.30 12:01buy900.021.21441.19441.2171
1762004.06.30 12:15buy910.041.21231.19431.2150
1772004.06.30 12:38t/p910.041.21501.19431.215010.8011043.12
1782004.06.30 12:38close900.021.21511.19441.21711.4011044.52
1792004.06.30 12:38buy920.021.21531.19531.2180
1802004.06.30 12:38sell930.321.21541.22741.2127
1812004.06.30 15:28sell940.641.21741.22741.2147
1822004.06.30 15:30t/p920.021.21801.19531.21805.4011049.92
1832004.06.30 15:30buy950.021.21821.19821.2209
1842004.06.30 17:13buy960.041.21611.19811.2188
1852004.06.30 20:19t/p960.041.21881.19811.218810.8011060.72
1862004.06.30 20:19close950.021.21901.19821.22091.6011062.32
1872004.06.30 20:19buy970.021.22011.20011.2228
1882004.06.30 20:19sell981.281.21981.22781.2171
1892004.06.30 20:20buy990.041.21781.19981.2205
1902004.06.30 20:21t/p981.281.21711.22781.2171345.6011407.92
1912004.06.30 20:21close850.021.21691.22721.2045-19.3011388.62
1922004.06.30 20:21close880.081.21691.22741.2087-44.0011344.62
1932004.06.30 20:21close930.321.21691.22741.2127-48.0011296.62
1942004.06.30 20:21close860.041.21701.22731.2066-30.8011265.82
1952004.06.30 20:21close940.641.21701.22741.214725.6011291.42
1962004.06.30 20:21sell1000.041.21681.23481.2141
1972004.06.30 20:21close890.161.21701.22741.2107-57.6011233.82
1982004.06.30 20:21close1000.041.21701.23481.2141-0.8011233.02
1992004.06.30 20:21sell1010.021.21661.23661.2139
2002004.06.30 20:22sell1020.041.21871.23671.2160
2012004.06.30 20:25t/p1020.041.21601.23671.216010.8011243.82
2022004.06.30 20:25buy1030.081.21561.19961.2183
2032004.06.30 20:25close1010.021.21511.23661.21393.0011246.82
2042004.06.30 20:25sell1040.021.21491.23491.2122
2052004.06.30 20:26sell1050.041.21711.23511.2144
2062004.06.30 20:27t/p1030.081.21831.19961.218321.6011268.42
2072004.06.30 20:27close970.021.21831.20011.2228-3.6011264.82
2082004.06.30 20:30close990.041.21831.19981.22052.0011266.82
2092004.06.30 20:30buy1060.021.21851.19851.2212
2102004.06.30 20:56sell1070.081.21911.23511.2164
2112004.07.01 05:14buy1080.041.21651.19851.2192
2122004.07.01 05:22t/p1070.081.21641.23511.216422.7911289.61
2132004.07.01 05:22close1040.021.21641.23491.2122-2.7011286.91
2142004.07.01 05:22close1050.041.21641.23511.21443.4011290.30
2152004.07.01 05:22sell1090.021.21611.23611.2134
2162004.07.01 09:03buy1100.081.21441.19841.2171
2172004.07.01 11:58t/p1100.081.21711.19841.217121.6011311.90
2182004.07.01 11:58close1060.021.21721.19851.2212-2.9711308.94
2192004.07.01 11:58close1080.041.21721.19851.21922.8011311.74
2202004.07.01 11:58buy1110.021.21741.19741.2201
2212004.07.01 12:02sell1120.041.21831.23631.2156
2222004.07.01 13:29t/p1120.041.21561.23631.215610.8011322.54
2232004.07.01 13:29close1090.021.21561.23611.21341.0011323.54
2242004.07.01 13:29sell1130.021.21521.23521.2125
2252004.07.01 13:31buy1140.041.21541.19741.2181
2262004.07.01 14:20sell1150.041.21721.23521.2145
2272004.07.02 04:55t/p1140.041.21811.19741.218110.5511334.09
2282004.07.02 04:55close1110.021.21811.19741.22011.2811335.37
2292004.07.02 04:55buy1160.021.21851.19851.2212
2302004.07.02 07:53buy1170.041.21651.19851.2192
2312004.07.02 14:13close1130.021.21451.23521.21251.5011336.87
2322004.07.02 14:30t/p1170.041.21921.19851.219210.8011347.67
2332004.07.02 14:30sell1180.041.21971.23771.2170
2342004.07.02 14:30close1160.021.22071.19851.22124.4011352.07
2352004.07.02 14:30buy1190.021.22081.20081.2235
2362004.07.02 14:30sell1200.081.22171.23771.2190
2372004.07.02 14:30t/p1190.021.22351.20081.22355.4011357.47
2382004.07.02 14:30buy1210.021.22471.20471.2274
2392004.07.02 14:30sell1220.161.22441.23841.2217
2402004.07.02 14:33sell1230.321.22651.23851.2238
2412004.07.02 14:34t/p1210.021.22741.20471.22745.4011362.87
2422004.07.02 14:34buy1240.021.22791.20791.2306
2432004.07.02 14:37buy1250.041.22591.20791.2286
2442004.07.02 14:46sell1260.641.22851.23851.2258
2452004.07.02 14:47t/p1250.041.22861.20791.228610.8011373.67
2462004.07.02 14:47close1240.021.22881.20791.23061.8011375.47
2472004.07.02 14:47buy1270.021.22901.20901.2317
2482004.07.02 14:53buy1280.041.22671.20871.2294
2492004.07.02 15:40t/p1280.041.22941.20871.229410.8011386.27
2502004.07.02 15:40close1270.021.22941.20901.23170.8011387.07
2512004.07.02 15:40buy1290.021.22971.20971.2324
2522004.07.02 15:47sell1301.281.23061.23861.2279
2532004.07.02 18:53t/p1290.021.23241.20971.23245.4011392.47
2542004.07.02 18:53buy1310.021.23271.21271.2354
2552004.07.05 00:00sell1322.561.23271.23871.2300
2562004.07.05 09:22buy1330.041.23071.21271.2334
2572004.07.05 10:31t/p1322.561.23001.23871.2300691.2012083.67
2582004.07.05 10:31close1150.041.22991.23521.2145-50.4012033.26
2592004.07.05 10:31close1200.081.22991.23771.2190-65.2011968.06
2602004.07.05 10:31close1230.321.22991.23851.2238-107.2111860.85
2612004.07.05 10:31close1301.281.22991.23861.227995.9511956.80
2622004.07.05 10:31close1180.041.22971.23771.2170-39.8011917.00
2632004.07.05 10:31close1260.641.22971.23851.2258-73.6311843.37
2642004.07.05 10:31sell1340.041.22951.24751.2268
2652004.07.05 10:31close1220.161.22971.23841.2217-84.0111759.37
2662004.07.05 10:31close1340.041.22971.24751.2268-0.8011758.57
2672004.07.05 10:32sell1350.021.22951.24951.2268
2682004.07.05 11:57buy1360.081.22871.21271.2314
2692004.07.06 07:09t/p1360.081.23141.21271.231421.1111779.68
2702004.07.06 07:09close1310.021.23141.21271.2354-2.8511776.83
2712004.07.06 07:09close1330.041.23141.21271.23342.5511779.39
2722004.07.06 07:09buy1370.021.23161.21161.2343
2732004.07.06 07:11sell1380.041.23161.24961.2289
2742004.07.06 10:16buy1390.041.22961.21161.2323
2752004.07.06 10:35t/p1380.041.22891.24961.228910.8011790.19
2762004.07.06 10:35close1350.021.22891.24951.22681.3011791.48
2772004.07.06 10:35sell1400.021.22871.24871.2260
2782004.07.06 12:02buy1410.081.22751.21151.2302
2792004.07.06 13:51t/p1410.081.23021.21151.230221.6011813.08
2802004.07.06 13:51close1370.021.23021.21161.2343-2.8011810.28
2812004.07.06 13:51close1390.041.23031.21161.23232.8011813.08
2822004.07.06 13:51buy1420.021.23071.21071.2334
2832004.07.06 13:52sell1430.041.23071.24871.2280
2842004.07.06 15:00sell1440.081.23271.24871.2300
2852004.07.06 16:06t/p1440.081.23001.24871.230021.6011834.68
2862004.07.06 16:06close1400.021.23001.24871.2260-2.6011832.08
2872004.07.06 16:06close1430.041.23001.24871.22802.8011834.88
2882004.07.06 16:06sell1450.021.22981.24981.2271
2892004.07.06 16:19buy1460.041.22871.21071.2314
2902004.07.06 16:49t/p1450.021.22711.24981.22715.4011840.28
2912004.07.06 16:49sell1470.021.22671.24671.2240
2922004.07.06 17:01buy1480.081.22661.21061.2293
2932004.07.06 17:54sell1490.041.22871.24671.2260
2942004.07.06 18:00t/p1480.081.22931.21061.229321.6011861.88
2952004.07.06 18:00close1420.021.22941.21071.2334-2.6011859.28
2962004.07.06 18:00close1460.041.22941.21071.23142.8011862.08
2972004.07.06 18:00buy1500.021.22961.20961.2323
2982004.07.06 18:55sell1510.081.23071.24671.2280
2992004.07.07 02:34t/p1510.081.22801.24671.228022.0011884.08
3002004.07.07 02:34close1470.021.22801.24671.2240-2.5011881.58
3012004.07.07 02:34close1490.041.22791.24671.22603.4011884.98
3022004.07.07 02:34sell1520.021.22761.24761.2249
3032004.07.07 02:40buy1530.041.22761.20961.2303
3042004.07.07 03:34sell1540.041.22971.24771.2270
3052004.07.07 05:08close1500.021.23031.20961.23231.2811886.26
3062004.07.07 05:08close1530.041.23031.20961.230310.8011897.06
3072004.07.07 05:08buy1550.021.23061.21061.2333
3082004.07.07 05:30sell1560.081.23181.24781.2291
3092004.07.07 07:52t/p1550.021.23331.21061.23335.4011902.46
3102004.07.07 07:52buy1570.021.23371.21371.2364
3112004.07.07 07:52sell1580.161.23381.24781.2311
3122004.07.07 07:53sell1590.321.23581.24781.2331
3132004.07.07 07:54t/p1570.021.23641.21371.23645.4011907.86
3142004.07.07 07:54buy1600.021.23691.21691.2396
3152004.07.07 08:29buy1610.041.23481.21681.2375
3162004.07.07 11:28t/p1610.041.23751.21681.237510.8011918.66
3172004.07.07 11:28close1600.021.23761.21691.23961.4011920.06
3182004.07.07 11:28buy1620.021.23791.21791.2406
3192004.07.07 12:56buy1630.041.23591.21791.2386
3202004.07.07 16:17sell1640.641.23791.24791.2352
3212004.07.07 17:54t/p1630.041.23861.21791.238610.8011930.86
3222004.07.07 17:54close1620.021.23861.21791.24061.4011932.26
3232004.07.07 17:54buy1650.021.23881.21881.2415
3242004.07.07 19:37buy1660.041.23671.21871.2394
3252004.07.08 04:42t/p1640.641.23521.24791.2352182.3212114.58
3262004.07.08 04:42close1520.021.23521.24761.2249-14.9012099.68
3272004.07.08 04:42close1560.081.23521.24781.2291-26.0112073.67
3282004.07.08 04:42close1590.321.23521.24781.233123.9612097.63
3292004.07.08 04:42close1540.041.23521.24771.2270-21.4012076.23
3302004.07.08 04:47close1580.161.23521.24781.2311-20.0212056.21
3312004.07.08 04:47sell1670.031.23501.25501.2323
3322004.07.08 07:20sell1680.061.23701.25501.2343
3332004.07.08 11:41buy1690.121.23471.21871.2374
3342004.07.08 11:46t/p1680.061.23431.25501.234316.2012072.41
3352004.07.08 11:46close1670.031.23431.25501.23232.1012074.51
3362004.07.08 11:46sell1700.031.23391.25391.2312
3372004.07.08 12:19sell1710.061.23591.25391.2332
3382004.07.08 15:27t/p1690.121.23741.21871.237432.4012106.91
3392004.07.08 15:27close1650.021.23741.21881.2415-3.1712103.74
3402004.07.08 15:27close1660.041.23741.21871.23942.0612105.81
3412004.07.08 15:27buy1720.031.23771.21771.2404
3422004.07.08 15:28sell1730.121.23801.25401.2353
3432004.07.08 16:09sell1740.241.24021.25421.2375
3442004.07.08 16:12t/p1720.031.24041.21771.24048.1012113.91
3452004.07.08 16:12buy1750.031.24061.22061.2433
3462004.07.08 17:39buy1760.061.23851.22051.2412
3472004.07.09 03:35t/p1760.061.24121.22051.241215.8312129.74
3482004.07.09 03:35close1750.031.24131.22061.24331.9212131.65
3492004.07.09 03:35buy1770.031.24151.22151.2442
3502004.07.09 09:14buy1780.061.23951.22151.2422
3512004.07.09 14:04t/p1740.241.23751.25421.237565.9912197.64
3522004.07.09 14:04close1700.031.23751.25391.2312-10.6512186.99
3532004.07.09 14:04close1730.121.23751.25401.23536.6012193.59
3542004.07.09 14:04buy1790.121.23741.22141.2401
3552004.07.09 14:04close1710.061.23731.25391.2332-8.1012185.49
3562004.07.09 14:04sell1800.031.23711.25711.2344
3572004.07.09 14:47sell1810.061.23921.25721.2365
3582004.07.09 18:36t/p1790.121.24011.22141.240132.4012217.89
3592004.07.09 18:36close1770.031.24011.22151.2442-4.2012213.69
3602004.07.09 18:36close1780.061.24021.22151.24224.2012217.89
3612004.07.09 18:36buy1820.031.24041.22041.2431
3622004.07.09 22:01sell1830.121.24131.25731.2386
3632004.07.12 03:46t/p1830.121.23861.25731.238633.0012250.88
3642004.07.12 03:46close1800.031.23861.25711.2344-4.3512246.53
3652004.07.12 03:46close1810.061.23851.25721.23654.5012251.03
3662004.07.12 03:46sell1840.031.23841.25841.2357
3672004.07.12 08:09sell1850.061.24051.25851.2378
3682004.07.12 10:04sell1860.121.24251.25851.2398
3692004.07.12 10:07t/p1820.031.24311.22041.24317.9212258.94
3702004.07.12 10:07buy1870.031.24331.22331.2460
3712004.07.12 13:14buy1880.061.24131.22331.2440
3722004.07.12 13:46t/p1860.121.23981.25851.239832.4012291.34
3732004.07.12 13:46close1840.031.23981.25841.2357-4.2012287.14
3742004.07.12 13:46close1850.061.23961.25851.23785.4012292.54
3752004.07.12 13:46sell1890.031.23921.25921.2365
3762004.07.12 13:47buy1900.121.23931.22331.2420
3772004.07.12 17:42sell1910.061.24121.25921.2385
3782004.07.13 02:56t/p1910.061.23851.25921.238516.5012309.04
3792004.07.13 02:56close1890.031.23851.25921.23652.2512311.29
3802004.07.13 02:56sell1920.031.23831.25831.2356
3812004.07.13 02:58buy1930.241.23731.22331.2400
3822004.07.13 04:57t/p1920.031.23561.25831.23568.1012319.39
3832004.07.13 04:57sell1940.031.23541.25541.2327
3842004.07.13 06:09sell1950.061.23741.25541.2347
3852004.07.13 06:59buy1960.481.23531.22331.2380
3862004.07.13 09:10t/p1950.061.23471.25541.234716.2012335.59
3872004.07.13 09:10close1940.031.23461.25541.23272.4012337.99
3882004.07.13 09:10sell1970.031.23441.25441.2317
3892004.07.13 09:50sell1980.061.23641.25441.2337
3902004.07.13 10:35t/p1960.481.23801.22331.2380129.6012467.59
3912004.07.13 10:35close1870.031.23801.22331.2460-16.0812451.51
3922004.07.13 10:35close1900.121.23801.22331.2420-16.3412435.17
3932004.07.13 10:35close1880.061.23801.22331.2440-20.1712415.00
3942004.07.13 10:39close1930.241.23801.22331.240016.8012431.80
3952004.07.13 10:39buy1990.031.23821.21821.2409
3962004.07.13 10:39sell2000.121.23841.25441.2357
3972004.07.13 14:30buy2010.061.23581.21781.2385
3982004.07.13 14:31t/p2000.121.23571.25441.235732.4012464.20
3992004.07.13 14:31close1970.031.23551.25441.2317-3.3012460.90
4002004.07.13 14:31close1980.061.23561.25441.23374.8012465.70
4012004.07.13 14:31sell2020.031.23541.25541.2327
4022004.07.13 14:40buy2030.121.23371.21771.2364
4032004.07.13 14:43t/p2020.031.23271.25541.23278.1012473.80
4042004.07.13 14:43sell2040.031.23241.25241.2297
4052004.07.13 14:44buy2050.241.23171.21771.2344
4062004.07.14 03:38t/p2050.241.23441.21771.234463.3312537.13
4072004.07.14 03:38sell2060.061.23441.25241.2317
4082004.07.14 03:38close1990.031.23441.21821.2409-11.5812525.55
4092004.07.14 03:38close2030.121.23441.21771.23647.6612533.21
4102004.07.14 03:38close2010.061.23441.21781.2385-8.7712524.44
4112004.07.14 03:38buy2070.031.23461.21461.2373
4122004.07.14 07:10buy2080.061.23261.21461.2353
4132004.07.14 09:15t/p2080.061.23531.21461.235316.2012540.64
4142004.07.14 09:15close2070.031.23531.21461.23732.1012542.74
4152004.07.14 09:15buy2090.031.23551.21551.2382
4162004.07.14 09:32sell2100.121.23641.25241.2337
4172004.07.14 13:41t/p2090.031.23821.21551.23828.1012550.84
4182004.07.14 13:41buy2110.031.23861.21861.2413
4192004.07.14 13:41sell2120.241.23841.25241.2357
4202004.07.14 14:30sell2130.481.24041.25241.2377
4212004.07.14 15:28t/p2110.031.24131.21861.24138.1012558.94
4222004.07.14 15:28buy2140.031.24191.22191.2446
4232004.07.14 16:45buy2150.061.23991.22191.2426
4242004.07.14 16:48buy2160.121.23791.22191.2406
4252004.07.14 17:10t/p2130.481.23771.25241.2377129.6012688.54
4262004.07.14 17:10close2040.031.23771.25241.2297-15.7512672.79
4272004.07.14 17:10close2100.121.23771.25241.2337-15.6012657.19
4282004.07.14 17:10close2060.061.23741.25241.2317-18.0012639.19
4292004.07.14 17:10close2120.241.23751.25241.235721.6012660.79
4302004.07.14 17:10sell2170.031.23731.25731.2346
4312004.07.14 18:10sell2180.061.23931.25731.2366
4322004.07.15 06:41t/p2180.061.23661.25731.236617.0912677.89
4332004.07.15 06:41close2170.031.23661.25731.23462.5512680.43
4342004.07.15 06:41sell2190.031.23631.25631.2336
4352004.07.15 08:12buy2200.241.23591.22191.2386
4362004.07.15 09:07buy2210.481.23381.22181.2365
4372004.07.15 09:30t/p2190.031.23361.25631.23368.1012688.53
4382004.07.15 09:30sell2220.031.23321.25321.2305
4392004.07.15 11:38sell2230.061.23521.25321.2325
4402004.07.15 13:53t/p2210.481.23651.22181.2365129.6012818.13
4412004.07.15 13:53close2140.031.23661.22191.2446-16.4512801.68
4422004.07.15 13:53close2160.121.23661.22191.2406-17.8112783.87
4432004.07.15 13:53close2150.061.23661.22191.2426-20.9012762.97
4442004.07.15 13:53close2200.241.23661.22191.238616.8012779.77
4452004.07.15 13:53buy2240.031.23681.21681.2395
4462004.07.15 13:55sell2250.121.23731.25331.2346
4472004.07.15 18:01t/p2250.121.23461.25331.234632.4012812.17
4482004.07.15 18:01buy2260.061.23451.21651.2372
4492004.07.15 18:01close2220.031.23461.25321.2305-4.2012807.97
4502004.07.15 18:01close2230.061.23451.25321.23254.2012812.17
4512004.07.15 18:01sell2270.031.23431.25431.2316
4522004.07.15 18:11sell2280.061.23631.25431.2336
4532004.07.15 19:42t/p2280.061.23361.25431.233616.2012828.37
4542004.07.15 19:42close2270.031.23361.25431.23162.1012830.47
4552004.07.15 19:42sell2290.031.23351.25351.2308
4562004.07.15 22:31sell2300.061.23551.25351.2328
4572004.07.16 03:01t/p2300.061.23281.25351.232816.5012846.97
4582004.07.16 03:01close2290.031.23281.25351.23082.2512849.22
4592004.07.16 03:01sell2310.031.23261.25261.2299
4602004.07.16 03:09sell2320.061.23481.25281.2321
4612004.07.16 05:50sell2330.121.23691.25291.2342
4622004.07.16 09:57t/p2260.061.23721.21651.237215.8312865.05
4632004.07.16 09:57close2240.031.23721.21681.23951.0212866.07
4642004.07.16 09:57buy2340.031.23741.21741.2401
4652004.07.16 12:39buy2350.061.23541.21741.2381
4662004.07.16 14:46t/p2350.061.23811.21741.238116.2012882.27
4672004.07.16 14:46close2340.031.23811.21741.24012.1012884.37
4682004.07.16 14:46buy2360.031.23831.21831.2410
4692004.07.16 14:48sell2370.241.23911.25311.2364
4702004.07.16 15:22t/p2360.031.24101.21831.24108.1012892.47
4712004.07.16 15:22buy2380.031.24121.22121.2439
4722004.07.16 15:22sell2390.481.24111.25311.2384
4732004.07.16 15:26sell2400.961.24321.25321.2405
4742004.07.16 15:53t/p2380.031.24391.22121.24398.1012900.57
4752004.07.16 15:53buy2410.031.24441.22441.2471
4762004.07.16 15:57sell2421.921.24531.25331.2426
4772004.07.19 11:03t/p2421.921.24261.25331.2426527.9213428.49
4782004.07.19 11:03close2310.031.24261.25261.2299-29.8513398.64
4792004.07.19 11:03close2330.121.24261.25291.2342-67.8013330.83
4802004.07.19 11:03close2390.481.24261.25311.2384-69.6213261.22
4812004.07.19 11:03close2320.061.24251.25281.2321-45.9013215.31
4822004.07.19 11:03close2400.961.24251.25321.240571.9613287.28
4832004.07.19 11:03buy2430.061.24241.22441.2451
4842004.07.19 11:03sell2440.061.24201.26001.2393
4852004.07.19 11:03close2370.241.24241.25311.2364-78.0113209.27
4862004.07.19 11:03close2440.061.24241.26001.2393-2.4013206.87
4872004.07.19 11:03sell2450.031.24201.26201.2393
4882004.07.19 14:20buy2460.121.24041.22441.2431
4892004.07.19 17:47t/p2460.121.24311.22441.243132.4013239.27
4902004.07.19 17:47close2410.031.24311.22441.2471-4.0813235.18
4912004.07.19 17:47close2430.061.24311.22441.24514.2013239.38
4922004.07.19 17:47buy2470.031.24331.22331.2460
4932004.07.19 19:44sell2480.061.24401.26201.2413
4942004.07.20 12:00t/p2480.061.24131.26201.241316.5013255.88
4952004.07.20 12:00buy2490.061.24131.22331.2440
4962004.07.20 12:00close2450.031.24121.26201.23932.5513258.43
4972004.07.20 12:00sell2500.031.24101.26101.2383
4982004.07.20 13:03buy2510.121.23931.22331.2420
4992004.07.20 13:22t/p2500.031.23831.26101.23838.1013266.53
5002004.07.20 13:22sell2520.031.23791.25791.2352
5012004.07.20 14:28buy2530.241.23721.22321.2399
5022004.07.20 20:34t/p2520.031.23521.25791.23528.1013274.63
5032004.07.20 20:34buy2540.481.23521.22321.2379
5042004.07.20 20:34sell2550.031.23501.25501.2323
5052004.07.20 20:44buy2560.961.23311.22311.2358
5062004.07.20 20:47t/p2550.031.23231.25501.23238.1013282.73
5072004.07.20 20:47sell2570.031.23211.25211.2294
5082004.07.20 21:09buy2581.921.23111.22311.2338
5092004.07.21 09:54t/p2581.921.23381.22311.2338506.6313789.36
5102004.07.21 09:54close2470.031.23381.22331.2460-28.8713760.49
5112004.07.21 09:54close2510.121.23381.22331.2420-66.7413693.76
5122004.07.21 09:54close2540.481.23381.22321.2379-70.1413623.61
5132004.07.21 09:54close2490.061.23381.22331.2440-45.3713578.25
5142004.07.21 09:54close2560.961.23381.22311.235861.3313639.57
5152004.07.21 09:54buy2590.061.23411.21611.2368
5162004.07.21 09:56close2530.241.23381.22321.2399-83.0713556.50
5172004.07.21 09:56close2590.061.23381.21611.2368-1.8013554.70
5182004.07.21 09:56buy2600.031.23421.21421.2369
5192004.07.21 09:58sell2610.061.23411.25211.2314
5202004.07.21 11:48buy2620.061.23221.21421.2349
5212004.07.21 11:57t/p2610.061.23141.25211.231416.2013570.90
5222004.07.21 11:57close2570.031.23131.25211.22942.5513573.45
5232004.07.21 11:57sell2630.031.23111.25111.2284
5242004.07.21 12:02buy2640.121.23001.21401.2327
5252004.07.21 12:34t/p2630.031.22841.25111.22848.1013581.55
5262004.07.21 12:34sell2650.031.22811.24811.2254
5272004.07.21 13:15buy2660.241.22801.21401.2307
5282004.07.21 14:24sell2670.061.23011.24811.2274
5292004.07.21 14:55t/p2670.061.22741.24811.227416.2013597.75
5302004.07.21 14:55close2650.031.22741.24811.22542.1013599.85
5312004.07.21 14:55sell2680.031.22701.24701.2243
5322004.07.21 15:16sell2690.061.22901.24701.2263
5332004.07.21 16:13t/p2690.061.22631.24701.226316.2013616.05
5342004.07.21 16:13close2680.031.22631.24701.22432.1013618.15
5352004.07.21 16:13sell2700.031.22601.24601.2233
5362004.07.21 16:29buy2710.481.22601.21401.2287
5372004.07.21 16:33buy2720.961.22391.21391.2266
5382004.07.21 16:34t/p2700.031.22331.24601.22338.1013626.25
5392004.07.21 16:34sell2730.031.22291.24291.2202
5402004.07.21 17:04buy2741.921.22191.21391.2246
5412004.07.21 18:28t/p2741.921.22461.21391.2246518.4014144.65
5422004.07.21 18:28close2600.031.22461.21421.2369-28.8014115.85
5432004.07.21 18:28close2640.121.22461.21401.2327-64.8014051.05
5442004.07.21 18:28close2710.481.22461.21401.2287-67.2013983.85
5452004.07.21 18:28close2620.061.22461.21421.2349-45.6013938.25
5462004.07.21 18:28close2720.961.22461.21391.226667.2014005.45
5472004.07.21 18:28buy2750.061.22491.20691.2276
5482004.07.21 18:28close2660.241.22461.21401.2307-81.6013923.85
5492004.07.21 18:28close2750.061.22461.20691.2276-1.8013922.05
5502004.07.21 18:28buy2760.031.22481.20481.2275
5512004.07.21 18:51buy2770.061.22281.20481.2255
5522004.07.21 21:44sell2780.061.22501.24301.2223
5532004.07.21 21:57t/p2770.061.22551.20481.225516.2013938.25
5542004.07.21 21:57close2760.031.22551.20481.22752.1013940.35
5552004.07.21 21:57buy2790.031.22591.20591.2286
5562004.07.21 23:31sell2800.121.22701.24301.2243
5572004.07.22 10:35t/p2800.121.22431.24301.224334.1913974.54
5582004.07.22 10:35close2730.031.22431.24291.2202-3.7513970.78
5592004.07.22 10:35close2780.061.22431.24301.22235.0913975.88
5602004.07.22 10:35sell2810.031.22401.24401.2213
5612004.07.22 10:38buy2820.061.22391.20591.2266
5622004.07.22 11:27sell2830.061.22601.24401.2233
5632004.07.22 11:48t/p2820.061.22661.20591.226616.2013992.08
5642004.07.22 11:48close2790.031.22661.20591.22861.5513993.62
5652004.07.22 11:48buy2840.031.22681.20681.2295
5662004.07.22 14:40buy2850.061.22481.20681.2275
5672004.07.22 15:09t/p2850.061.22751.20681.227516.2014009.82
5682004.07.22 15:09close2840.031.22751.20681.22952.1014011.92
5692004.07.22 15:09buy2860.031.22791.20791.2306
5702004.07.22 15:10sell2870.121.22801.24401.2253
5712004.07.22 18:25buy2880.061.22591.20791.2286
5722004.07.22 20:39t/p2870.121.22531.24401.225332.4014044.32
5732004.07.22 20:39close2810.031.22521.24401.2213-3.6014040.72
5742004.07.22 20:39close2830.061.22531.24401.22334.2014044.92
5752004.07.22 20:39sell2890.031.22511.24511.2224
5762004.07.23 05:25buy2900.121.22381.20781.2265
5772004.07.23 08:25t/p2890.031.22241.24511.22248.2514053.17
5782004.07.23 08:25sell2910.031.22211.24211.2194
5792004.07.23 09:41buy2920.241.22181.20781.2245
5802004.07.23 11:35buy2930.481.21981.20781.2225
5812004.07.23 11:36t/p2910.031.21941.24211.21948.1014061.27
5822004.07.23 11:36sell2940.031.21891.23891.2162
5832004.07.23 12:42buy2950.961.21771.20771.2204
5842004.07.23 14:39t/p2940.031.21621.23891.21628.1014069.37
5852004.07.23 14:39sell2960.031.21601.23601.2133
5862004.07.23 14:45buy2971.921.21571.20771.2184
5872004.07.23 16:10sell2980.061.21801.23601.2153
5882004.07.23 16:55t/p2980.061.21531.23601.215316.2014085.57
5892004.07.23 16:55close2960.031.21521.23601.21332.4014087.97
5902004.07.23 16:55sell2990.031.21491.23491.2122
5912004.07.23 16:56buy3003.521.21361.20761.2163
5922004.07.23 16:58t/p2990.031.21221.23491.21228.1014096.07
5932004.07.23 16:58sell3010.031.21181.23181.2091
5942004.07.23 16:59buy3023.521.21151.20751.2142
5952004.07.23 20:51buy3033.521.20941.20741.2121
5962004.07.23 20:51t/p3010.031.20911.23181.20918.1014104.17
5972004.07.26 03:27t/p3033.521.21211.20741.2121928.8215033.00
5982004.07.26 03:27close2860.031.21221.20791.2306-47.4714985.53
5992004.07.26 03:27close2900.121.21221.20781.2265-139.9414845.59
6002004.07.26 03:27close2930.481.21221.20781.2225-367.7414477.85
6012004.07.26 03:27close2971.921.21221.20771.2184-683.7613794.09
6022004.07.26 03:27close3023.521.21221.20751.2142224.8414018.93
6032004.07.26 03:27close2880.061.21221.20791.2286-82.9413936.00
6042004.07.26 03:27close2950.961.21221.20771.2204-533.8813402.11
6052004.07.26 03:27close2920.241.21221.20781.2245-231.8713170.24
6062004.07.26 03:28close3003.521.21221.20761.2163-514.3612655.89
6072004.07.26 03:28buy3040.031.21251.19251.2152
6082004.07.26 03:28sell3050.031.21221.23221.2095
6092004.07.26 07:06sell3060.061.21431.23231.2116
6102004.07.26 08:23t/p3060.061.21161.23231.211616.2012672.09
6112004.07.26 08:23close3050.031.21151.23221.20952.1012674.19
6122004.07.26 08:23sell3070.031.21131.23131.2086
6132004.07.26 08:48sell3080.061.21331.23131.2106
6142004.07.26 09:27t/p3040.031.21521.19251.21528.1012682.29
6152004.07.26 09:27buy3090.031.21541.19541.2181
6162004.07.26 09:28sell3100.121.21541.23141.2127
6172004.07.26 17:30buy3110.061.21321.19521.2159
6182004.07.27 08:17t/p3100.121.21271.23141.212733.0012715.28
6192004.07.27 08:17close3070.031.21261.23131.2086-3.7512711.53
6202004.07.27 08:17close3080.061.21261.23131.21064.5012716.03
6212004.07.27 08:18sell3120.031.21221.23221.2095
6222004.07.27 08:37sell3130.061.21421.23221.2115
6232004.07.27 10:10t/p3110.061.21591.19521.215915.8312731.86
6242004.07.27 10:10close3090.031.21591.19541.21811.3212733.18
6252004.07.27 10:10buy3140.031.21601.19601.2187
6262004.07.27 10:17sell3150.121.21621.23221.2135
6272004.07.27 11:46sell3160.241.21821.23221.2155
6282004.07.27 11:48t/p3140.031.21871.19601.21878.1012741.28
6292004.07.27 11:48buy3170.031.21891.19891.2216
6302004.07.27 13:43buy3180.061.21681.19881.2195
6312004.07.27 14:50t/p3160.241.21551.23221.215564.8012806.08
6322004.07.27 14:50close3120.031.21551.23221.2095-9.9012796.18
6332004.07.27 14:50close3150.121.21551.23221.21358.4012804.58
6342004.07.27 14:50close3130.061.21551.23221.2115-7.8012796.78
6352004.07.27 14:50sell3190.031.21531.23531.2126
6362004.07.27 15:20buy3200.121.21471.19871.2174
6372004.07.27 16:00buy3210.241.21271.19871.2154
6382004.07.27 16:00t/p3190.031.21261.23531.21268.1012804.88
6392004.07.27 16:00sell3220.031.21221.23221.2095
6402004.07.27 16:12buy3230.481.21071.19871.2134
6412004.07.27 16:14t/p3220.031.20951.23221.20958.1012812.98
6422004.07.27 16:14sell3240.031.20921.22921.2065
6432004.07.27 16:17buy3250.961.20871.19871.2114
6442004.07.27 16:18buy3261.921.20671.19871.2094
6452004.07.27 16:18t/p3240.031.20651.22921.20658.1012821.08
6462004.07.27 16:18sell3270.031.20621.22621.2035
6472004.07.27 16:27sell3280.061.20821.22621.2055
6482004.07.27 16:45t/p3280.061.20551.22621.205516.2012837.28
6492004.07.27 16:45close3270.031.20551.22621.20352.1012839.38
6502004.07.27 16:45sell3290.031.20511.22511.2024
6512004.07.27 16:54sell3300.061.20711.22511.2044
6522004.07.27 17:35buy3313.201.20461.19861.2073
6532004.07.27 17:35t/p3300.061.20441.22511.204416.2012855.58
6542004.07.27 17:35close3290.031.20431.22511.20242.4012857.98
6552004.07.27 17:35sell3320.031.20411.22411.2014
6562004.07.27 17:56sell3330.061.20611.22411.2034
6572004.07.28 06:46t/p3313.201.20731.19861.2073844.3813702.36
6582004.07.28 06:46close3170.031.20731.19891.2216-34.9813667.38
6592004.07.28 06:46close3200.121.20731.19871.2174-89.5413577.84
6602004.07.28 06:46close3230.481.20731.19871.2134-166.1413411.70
6612004.07.28 06:46close3261.921.20731.19871.2094103.4413515.14
6622004.07.28 06:47close3180.061.20731.19881.2195-57.3713457.77
6632004.07.28 06:47close3250.961.20731.19871.2114-140.2713317.50
6642004.07.28 06:47buy3340.061.20761.18961.2103
6652004.07.28 06:49close3210.241.20731.19871.2154-131.0713186.43
6662004.07.28 06:49close3340.061.20731.18961.2103-1.8013184.63
6672004.07.28 06:49buy3350.031.20751.18751.2102
6682004.07.28 09:10buy3360.061.20551.18751.2082
6692004.07.28 10:50buy3370.121.20351.18751.2062
6702004.07.28 10:50t/p3330.061.20341.22411.203416.5013201.12
6712004.07.28 10:50close3320.031.20341.22411.20142.2513203.37
6722004.07.28 10:50sell3380.031.20291.22291.2002
6732004.07.28 11:13buy3390.241.20141.18741.2041
6742004.07.28 13:53t/p3390.241.20411.18741.204164.8013268.17
6752004.07.28 13:53close3350.031.20411.18751.2102-10.2013257.97
6762004.07.28 13:53close3370.121.20411.18751.20627.2013265.17
6772004.07.28 13:53close3360.061.20411.18751.2082-8.4013256.77
6782004.07.28 13:53buy3400.031.20441.18441.2071
6792004.07.28 14:20buy3410.061.20241.18441.2051
6802004.07.28 14:34sell3420.061.20501.22301.2023
6812004.07.28 14:34t/p3410.061.20511.18441.205116.2013272.97
6822004.07.28 14:34close3400.031.20511.18441.20712.1013275.07
6832004.07.28 14:34buy3430.031.20531.18531.2080
6842004.07.28 15:45buy3440.061.20331.18531.2060
6852004.07.28 15:47t/p3420.061.20231.22301.202316.2013291.27
6862004.07.28 15:47close3380.031.20231.22291.20021.8013293.07
6872004.07.28 15:47sell3450.031.20191.22191.1992
6882004.07.28 15:53buy3460.121.20131.18531.2040
6892004.07.28 16:17sell3470.061.20391.22191.2012
6902004.07.28 16:17t/p3460.121.20401.18531.204032.4013325.47
6912004.07.28 16:17close3430.031.20401.18531.2080-3.9013321.57
6922004.07.28 16:17close3440.061.20411.18531.20604.8013326.37
6932004.07.28 16:17buy3480.031.20431.18431.2070
6942004.07.28 16:40buy3490.061.20231.18431.2050
6952004.07.28 18:01t/p3490.061.20501.18431.205016.2013342.57
6962004.07.28 18:01close3480.031.20501.18431.20702.1013344.67
6972004.07.28 18:01buy3500.031.20521.18521.2079
6982004.07.28 18:07sell3510.121.20591.22191.2032
6992004.07.29 08:22t/p3500.031.20791.18521.20797.5513352.22
7002004.07.29 08:22sell3520.241.20791.22191.2052
7012004.07.29 08:22buy3530.031.20831.18831.2110
7022004.07.29 09:02buy3540.061.20631.18831.2090
7032004.07.29 09:21t/p3520.241.20521.22191.205264.8013417.02
7042004.07.29 09:21close3450.031.20501.22191.1992-8.8513408.17
7052004.07.29 09:21close3510.121.20501.22191.203212.5913420.75
7062004.07.29 09:21close3470.061.20511.22191.2012-6.3113414.45
7072004.07.29 09:21sell3550.031.20471.22471.2020
7082004.07.29 10:31buy3560.121.20411.18811.2068
7092004.07.29 10:41t/p3550.031.20201.22471.20208.1013422.55
7102004.07.29 10:41buy3570.241.20201.18801.2047
7112004.07.29 10:41sell3580.031.20161.22161.1989
7122004.07.29 11:17sell3590.061.20361.22161.2009
7132004.07.29 15:18t/p3590.061.20091.22161.200916.2013438.75
7142004.07.29 15:18close3580.031.20091.22161.19892.1013440.85
7152004.07.29 15:18sell3600.031.20041.22041.1977
7162004.07.29 15:21buy3610.481.20001.18801.2027
7172004.07.29 15:29sell3620.061.20251.22051.1998
7182004.07.29 15:29t/p3610.481.20271.18801.2027129.6013570.45
7192004.07.29 15:29close3530.031.20271.18831.2110-16.8013553.65
7202004.07.29 15:29close3560.121.20271.18811.2068-16.8013536.85
7212004.07.29 15:29close3540.061.20281.18831.2090-21.0013515.85
7222004.07.29 15:29close3570.241.20301.18801.204724.0013539.85
7232004.07.29 15:29buy3630.031.20321.18321.2059
7242004.07.29 16:13sell3640.121.20451.22051.2018
7252004.07.29 16:17t/p3630.031.20591.18321.20598.1013547.95
7262004.07.29 16:17buy3650.031.20631.18631.2090
7272004.07.29 16:40sell3660.241.20651.22051.2038
7282004.07.29 16:42sell3670.481.20851.22051.2058
7292004.07.29 17:09t/p3650.031.20901.18631.20908.1013556.05
7302004.07.29 17:09buy3680.031.20931.18931.2120
7312004.07.29 17:34buy3690.061.20731.18931.2100
7322004.07.29 18:45t/p3670.481.20581.22051.2058129.6013685.65
7332004.07.29 18:45close3600.031.20581.22041.1977-16.2013669.45
7342004.07.29 18:45close3640.121.20581.22051.2018-15.6013653.85
7352004.07.29 18:45close3620.061.20571.22051.1998-19.2013634.65
7362004.07.29 18:45close3660.241.20571.22051.203819.2013653.85
7372004.07.29 18:45sell3700.031.20541.22541.2027
7382004.07.29 18:48buy3710.121.20511.18911.2078
7392004.07.29 21:18buy3720.241.20311.18911.2058
7402004.07.29 21:20t/p3700.031.20271.22541.20278.1013661.95
7412004.07.29 21:20sell3730.031.20251.22251.1998
7422004.07.29 23:04sell3740.061.20461.22261.2019
7432004.07.30 10:19t/p3720.241.20581.18911.205863.3313725.28
7442004.07.30 10:19close3680.031.20581.18931.2120-10.6813714.59
7452004.07.30 10:19close3710.121.20581.18911.20787.6613722.26
7462004.07.30 10:19close3690.061.20581.18931.2100-9.3713712.89
7472004.07.30 10:19buy3750.031.20601.18601.2087
7482004.07.30 14:05buy3760.061.20401.18601.2067
7492004.07.30 14:30sell3770.121.20661.22261.2039
7502004.07.30 14:30t/p3760.061.20671.18601.206716.2013729.09
7512004.07.30 14:30close3750.031.20691.18601.20872.7013731.79
7522004.07.30 14:30buy3780.031.20771.18771.2104
7532004.07.30 14:31sell3790.241.20891.22291.2062
7542004.07.30 14:43t/p3780.031.21041.18771.21048.1013739.89
7552004.07.30 14:43buy3800.031.21101.19101.2137
7562004.07.30 14:44sell3810.481.21101.22301.2083
7572004.07.30 16:01buy3820.061.20881.19081.2115
7582004.07.30 16:01t/p3810.481.20831.22301.2083129.6013869.49
7592004.07.30 16:01close3730.031.20821.22251.1998-16.9513852.54
7602004.07.30 16:01close3770.121.20821.22261.2039-19.2013833.34
7612004.07.30 16:01close3740.061.20791.22261.2019-19.5013813.83
7622004.07.30 16:01close3790.241.20761.22291.206231.2013845.03
7632004.07.30 16:01sell3830.031.20701.22701.2043
7642004.07.30 16:01buy3840.121.20671.19071.2094
7652004.07.30 16:03sell3850.061.20901.22701.2063
7662004.07.30 16:03t/p3840.121.20941.19071.209432.4013877.43
7672004.07.30 16:03close3800.031.20941.19101.2137-4.8013872.63
7682004.07.30 16:03close3820.061.20961.19081.21154.8013877.43
7692004.07.30 16:03buy3860.031.21011.19011.2128
7702004.07.30 16:04sell3870.121.21111.22711.2084
7712004.07.30 16:10t/p3870.121.20841.22711.208432.4013909.83
7722004.07.30 16:10close3830.031.20821.22701.2043-3.6013906.23
7732004.07.30 16:10close3850.061.20831.22701.20634.2013910.43
7742004.07.30 16:10sell3880.031.20791.22791.2052
7752004.07.30 16:10buy3890.061.20811.19011.2108
7762004.07.30 16:48buy3900.121.20611.19011.2088
7772004.07.30 16:53t/p3880.031.20521.22791.20528.1013918.53
7782004.07.30 16:53sell3910.031.20491.22491.2022
7792004.07.30 16:58buy3920.241.20411.19011.2068
7802004.07.30 18:05t/p3910.031.20221.22491.20228.1013926.63
7812004.07.30 18:05sell3930.031.20201.22201.1993
7822004.07.30 18:05buy3940.481.20211.19011.2048
7832004.08.02 00:00t/p3940.481.20481.19011.2048126.6614053.29
7842004.08.02 00:00sell3950.061.20661.22461.2039
7852004.08.02 00:00close3860.031.20661.19011.2128-10.6814042.61
7862004.08.02 00:00close3900.121.20661.19011.20885.2614047.87
7872004.08.02 00:00close3890.061.20671.19011.2108-8.7714039.11
7882004.08.02 00:00close3920.241.20661.19011.206858.5314097.63
7892004.08.02 00:00buy3960.031.20691.18691.2096
7902004.08.02 00:12buy3970.061.20481.18681.2075
7912004.08.02 03:00t/p3950.061.20391.22461.203916.2014113.83
7922004.08.02 03:00close3930.031.20371.22201.1993-4.9514108.88
7932004.08.02 03:00sell3980.031.20331.22331.2006
7942004.08.02 04:07sell3990.061.20531.22331.2026
7952004.08.02 10:00sell4000.121.20731.22331.2046
7962004.08.02 10:01close3960.031.20751.18691.20961.8014110.68
7972004.08.02 10:01t/p3970.061.20751.18681.207516.2014126.88
7982004.08.02 10:01buy4010.031.20781.18781.2105
7992004.08.02 14:14buy4020.061.20571.18771.2084
8002004.08.02 16:04t/p4000.121.20461.22331.204632.4014159.28
8012004.08.02 16:04close3980.031.20461.22331.2006-3.9014155.38
8022004.08.02 16:04close3990.061.20451.22331.20264.8014160.18
8032004.08.02 16:04sell4030.031.20391.22391.2012
8042004.08.02 16:04buy4040.121.20351.18751.2062
8052004.08.03 03:31buy4050.241.20141.18741.2041
8062004.08.03 03:31t/p4030.031.20121.22391.20128.2514168.43
8072004.08.03 03:31sell4060.031.20091.22091.1982
8082004.08.03 04:09sell4070.061.20291.22091.2002
8092004.08.03 08:02t/p4070.061.20021.22091.200216.2014184.63
8102004.08.03 08:02close4060.031.20021.22091.19822.1014186.73
8112004.08.03 08:02sell4080.031.19981.21981.1971
8122004.08.03 09:06sell4090.061.20181.21981.1991
8132004.08.03 14:30sell4100.121.20381.21981.2011
8142004.08.03 14:30t/p4050.241.20411.18741.204164.8014251.53
8152004.08.03 14:30close4010.031.20431.18781.2105-10.6814240.85
8162004.08.03 14:30close4040.121.20431.18751.20628.8614249.71
8172004.08.03 14:30close4020.061.20421.18771.2084-9.3714240.34
8182004.08.03 14:30buy4110.031.20431.18431.2070
8192004.08.03 15:52sell4120.241.20581.21981.2031
8202004.08.03 16:08t/p4110.031.20701.18431.20708.1014248.44
8212004.08.03 16:08buy4130.031.20741.18741.2101
8222004.08.03 17:55buy4140.061.20541.18741.2081
8232004.08.04 04:43buy4150.121.20341.18741.2061
8242004.08.04 04:51t/p4120.241.20311.21981.203165.9914314.44
8252004.08.04 04:51close4080.031.20311.21981.1971-9.7514304.68
8262004.08.04 04:51close4100.121.20311.21981.20119.0014313.68
8272004.08.04 04:51close4090.061.20311.21981.1991-7.5014306.18
8282004.08.04 04:51sell4160.031.20261.22261.1999
8292004.08.04 10:13buy4170.241.20141.18741.2041
8302004.08.04 14:06t/p4160.031.19991.22261.19998.1014314.28
8312004.08.04 14:06sell4180.031.19971.21971.1970
8322004.08.04 14:06buy4190.481.19931.18731.2020
8332004.08.04 14:22buy4200.961.19731.18731.2000
8342004.08.04 16:02t/p4200.961.20001.18731.2000259.2014573.48
8352004.08.04 16:02close4130.031.20011.18741.2101-22.0814551.39
8362004.08.04 16:02close4150.121.20011.18741.2061-39.6014511.79
8372004.08.04 16:02close4190.481.20011.18731.202038.4014550.19
8382004.08.04 16:02close4140.061.20021.18741.2081-31.5714518.63
8392004.08.04 16:02close4170.241.20011.18741.2041-31.2014487.43
8402004.08.04 16:02buy4210.031.20031.18031.2030
8412004.08.04 16:07sell4220.061.20171.21971.1990
8422004.08.04 16:33t/p4210.031.20301.18031.20308.1014495.53
8432004.08.04 16:33buy4230.031.20331.18331.2060
8442004.08.04 16:35sell4240.121.20391.21991.2012
8452004.08.04 17:01sell4250.241.20591.21991.2032
8462004.08.04 17:01t/p4230.031.20601.18331.20608.1014503.63
8472004.08.04 17:01buy4260.031.20631.18631.2090
8482004.08.04 18:40buy4270.061.20431.18631.2070
8492004.08.05 09:01t/p4270.061.20701.18631.207015.1014518.72
8502004.08.05 09:01close4260.031.20701.18631.20901.5514520.27
8512004.08.05 09:01buy4280.031.20721.18721.2099
8522004.08.05 13:02buy4290.061.20521.18721.2079
8532004.08.05 14:49t/p4250.241.20321.21991.203268.3714588.64
8542004.08.05 14:49buy4300.121.20321.18721.2059
8552004.08.05 14:49close4180.031.20321.21971.1970-10.0514578.59
8562004.08.05 14:49close4240.121.20321.21991.201210.1914588.77
8572004.08.05 14:49close4220.061.20321.21971.1990-8.1114580.67
8582004.08.05 14:49sell4310.031.20281.22281.2001
8592004.08.05 17:20sell4320.061.20501.22301.2023
8602004.08.05 18:48t/p4300.121.20591.18721.205932.4014613.07
8612004.08.05 18:48close4280.031.20591.18721.2099-3.9014609.17
8622004.08.05 18:48close4290.061.20591.18721.20794.2014613.37
8632004.08.05 18:48buy4330.031.20611.18611.2088
8642004.08.06 06:31sell4340.121.20701.22301.2043
8652004.08.06 07:43t/p4330.031.20881.18611.20887.9214621.28
8662004.08.06 07:43buy4350.031.20911.18911.2118
8672004.08.06 08:47buy4360.061.20711.18911.2098
8682004.08.06 13:11buy4370.121.20501.18901.2077
8692004.08.06 14:30t/p4360.061.20981.18911.209816.2014637.48
8702004.08.06 14:30t/p4370.121.20771.18901.207732.4014669.88
8712004.08.06 14:30sell4380.241.21121.22521.2085
8722004.08.06 14:51t/p4350.031.21181.18911.21188.1014677.98
8732004.08.06 14:51sell4390.481.22251.23451.2198
8742004.08.06 14:52s/l4310.031.22281.22281.2001-59.8514618.13
8752004.08.06 14:53buy4400.031.22301.20301.2257
8762004.08.06 14:53s/l4320.061.22301.22301.2023-107.7014510.43
8772004.08.06 14:53s/l4340.121.22301.22301.2043-192.0014318.43
8782004.08.06 14:59s/l4380.241.22521.22521.2085-336.0013982.43
8792004.08.06 14:59sell4410.061.22491.24291.2222
8802004.08.06 16:21t/p4400.031.22571.20301.22578.1013990.53
8812004.08.06 16:21buy4420.031.22601.20601.2287
8822004.08.06 17:40sell4430.121.22701.24301.2243
8832004.08.06 21:33t/p4420.031.22871.20601.22878.1013998.63
8842004.08.06 21:33buy4440.031.22871.20871.2314
8852004.08.09 03:23buy4450.061.22661.20861.2293
8862004.08.10 15:54sell4460.241.22911.24311.2264
8872004.08.10 15:54t/p4450.061.22931.20861.229315.8314014.46
8882004.08.10 15:54close4440.031.22941.20871.23141.7314016.19
8892004.08.10 15:54buy4470.031.22961.20961.2323
8902004.08.10 16:08sell4480.481.23121.24321.2285
8912004.08.10 20:15t/p4480.481.22851.24321.2285129.6014145.79
8922004.08.10 20:15close4390.481.22841.23451.2198-278.4413867.36
8932004.08.10 20:15close4430.121.22841.24301.2243-15.6113851.75
8942004.08.10 20:17close4410.061.22851.24291.2222-21.0013830.74
8952004.08.10 20:17close4460.241.22821.24311.226421.6013852.34
8962004.08.10 20:17sell4490.031.22801.24801.2253
8972004.08.10 20:17buy4500.061.22741.20941.2301
8982004.08.10 20:48buy4510.121.22541.20941.2281
8992004.08.10 20:48t/p4490.031.22531.24801.22538.1013860.44
9002004.08.10 20:48sell4520.031.22491.24491.2222
9012004.08.10 20:57buy4530.241.22341.20941.2261
9022004.08.11 10:42t/p4520.031.22221.24491.22228.2513868.69
9032004.08.11 10:42sell4540.031.22181.24181.2191
9042004.08.11 10:53buy4550.481.22131.20931.2240
9052004.08.11 14:06sell4560.061.22381.24181.2211
9062004.08.11 15:21t/p4560.061.22111.24181.221116.2013884.89
9072004.08.11 15:21close4540.031.22111.24181.21912.1013886.99
9082004.08.11 15:21sell4570.031.22091.24091.2182
9092004.08.11 19:29sell4580.061.22291.24091.2202
9102004.08.12 08:10t/p4550.481.22401.20931.2240120.7714007.76
9112004.08.12 08:10close4470.031.22401.20961.2323-17.5413990.23
9122004.08.12 08:10close4510.121.22401.20941.2281-19.7413970.49
9132004.08.12 08:10close4500.061.22401.20941.2301-21.8713948.62
9142004.08.12 08:10close4530.241.22401.20941.22618.5213957.13
9152004.08.12 08:11buy4590.031.22431.20431.2270
9162004.08.12 09:01sell4600.121.22491.24091.2222
9172004.08.12 10:44sell4610.241.22691.24091.2242
9182004.08.12 10:44close4590.031.22701.20431.22708.1013965.23
9192004.08.12 10:44buy4620.031.22721.20721.2299
9202004.08.12 14:30sell4630.481.22891.24091.2262
9212004.08.12 14:30t/p4620.031.22991.20721.22998.1013973.33
9222004.08.12 14:30buy4640.031.23031.21031.2330
9232004.08.12 14:31buy4650.061.22831.21031.2310
9242004.08.12 14:43buy4660.121.22631.21031.2290
9252004.08.12 14:52t/p4630.481.22621.24091.2262129.6014102.93
9262004.08.12 14:52close4570.031.22621.24091.2182-15.4514087.48
9272004.08.12 14:52close4600.121.22621.24091.2222-15.6014071.88
9282004.08.12 14:52close4580.061.22621.24091.2202-18.9114052.97
9292004.08.12 14:52close4610.241.22611.24091.224219.2014072.17
9302004.08.12 14:52sell4670.031.22591.24591.2232
9312004.08.12 15:29buy4680.241.22421.21021.2269
9322004.08.12 15:49t/p4670.031.22321.24591.22328.1014080.27
9332004.08.12 15:49sell4690.031.22291.24291.2202
9342004.08.12 16:08buy4700.481.22221.21021.2249
9352004.08.12 19:21t/p4700.481.22491.21021.2249129.6014209.87
9362004.08.12 19:21sell4710.061.22491.24291.2222
9372004.08.12 19:21close4640.031.22501.21031.2330-15.9014193.97
9382004.08.12 19:21close4660.121.22501.21031.2290-15.6014178.37
9392004.08.12 19:21close4650.061.22491.21031.2310-20.4014157.97
9402004.08.12 19:21close4680.241.22511.21021.226921.6014179.57
9412004.08.12 19:21buy4720.031.22531.20531.2280
9422004.08.13 00:27buy4730.061.22311.20511.2258
9432004.08.13 07:49t/p4710.061.22221.24291.222216.5014196.07
9442004.08.13 07:49close4690.031.22221.24291.22022.2514198.32
9452004.08.13 07:49sell4740.031.22201.24201.2193
9462004.08.13 08:16buy4750.121.22111.20511.2238
9472004.08.13 08:32t/p4740.031.21931.24201.21938.1014206.42
9482004.08.13 08:32sell4760.031.21881.23881.2161
9492004.08.13 08:32buy4770.241.21911.20511.2218
9502004.08.13 12:26sell4780.061.22081.23881.2181
9512004.08.13 14:20t/p4770.241.22181.20511.221864.8014271.22
9522004.08.13 14:20close4720.031.22191.20531.2280-10.3814260.83
9532004.08.13 14:20close4750.121.22191.20511.22389.6014270.43
9542004.08.13 14:20close4730.061.22181.20511.2258-7.8014262.63
9552004.08.13 14:20buy4790.031.22231.20231.2250
9562004.08.13 14:30sell4800.121.22291.23891.2202
9572004.08.13 14:30t/p4790.031.22501.20231.22508.1014270.73
9582004.08.13 14:30sell4810.241.22561.23961.2229
9592004.08.13 14:30buy4820.031.22641.20641.2291
9602004.08.13 14:30sell4830.481.22791.23991.2252
9612004.08.13 14:31t/p4820.031.22911.20641.22918.1014278.83
9622004.08.13 14:31buy4840.031.22941.20941.2321
9632004.08.13 14:33buy4850.061.22741.20941.2301
9642004.08.13 14:38sell4860.961.23001.24001.2273
9652004.08.13 14:38t/p4850.061.23011.20941.230116.2014295.03
9662004.08.13 14:38close4840.031.23011.20941.23212.1014297.13
9672004.08.13 14:38buy4870.031.23031.21031.2330
9682004.08.13 14:49sell4881.921.23221.24021.2295
9692004.08.13 15:13t/p4870.031.23301.21031.23308.1014305.23
9702004.08.13 15:13buy4890.031.23341.21341.2361
9712004.08.13 15:46sell4903.571.23421.24021.2315
9722004.08.13 16:43t/p4890.031.23611.21341.23618.1014313.33
9732004.08.13 16:43buy4910.031.23641.21641.2391
9742004.08.13 16:53buy4920.061.23441.21641.2371
9752004.08.13 18:29sell4933.571.23621.24021.2335
9762004.08.13 18:31t/p4920.061.23711.21641.237116.2014329.53
9772004.08.13 18:31close4910.031.23711.21641.23912.1014331.63
9782004.08.13 18:31buy4940.031.23751.21751.2402
9792004.08.13 19:51buy4950.061.23551.21751.2382
9802004.08.16 13:49t/p4933.571.23351.24021.2335981.6415313.27
9812004.08.16 13:49buy4960.121.23341.21741.2361
9822004.08.16 13:49close4760.031.23351.23881.2161-43.9515269.32
9832004.08.16 13:49close4800.121.23351.23891.2202-126.6015142.72
9842004.08.16 13:49close4830.481.23351.23991.2252-266.4214876.30
9852004.08.16 13:49close4881.921.23351.24021.2295-240.0814636.22
9862004.08.16 13:49close4780.061.23341.23881.2181-75.3014560.92
9872004.08.16 13:49close4860.961.23341.24001.2273-321.6514239.27
9882004.08.16 13:49close4810.241.23351.23961.2229-188.4114050.86
9892004.08.16 13:49close4903.571.23341.24021.2315303.2914354.16
9902004.08.16 13:50sell4970.031.23301.25301.2303
9912004.08.16 14:30sell4980.061.23511.25311.2324
9922004.08.16 14:30t/p4960.121.23611.21741.236132.4014386.56
9932004.08.16 14:30close4940.031.23631.21751.2402-3.7814382.77
9942004.08.16 14:30close4950.061.23661.21751.23826.2314389.00
9952004.08.16 14:30buy4990.031.23681.21681.2395
9962004.08.16 15:00buy5000.061.23461.21661.2373
9972004.08.16 17:31buy5010.121.23261.21661.2353
9982004.08.16 17:32t/p4980.061.23241.25311.232416.2014405.20
9992004.08.16 17:32close4970.031.23241.25301.23031.8014407.00
10002004.08.16 17:32sell5020.031.23201.25201.2293
10012004.08.16 18:12sell5030.061.23401.25201.2313
10022004.08.16 20:57close4990.031.23531.21681.2395-4.5014402.50
10032004.08.16 20:57close5010.121.23531.21661.235332.4014434.90
10042004.08.16 20:57close5000.061.23531.21661.23734.2014439.10
10052004.08.16 20:57buy5040.031.23561.21561.2383
10062004.08.16 21:43sell5050.121.23601.25201.2333
10072004.08.17 12:20buy5060.061.23361.21561.2363
10082004.08.17 13:38t/p5050.121.23331.25201.233333.0014472.10
10092004.08.17 13:38close5020.031.23331.25201.2293-3.7514468.35
10102004.08.17 13:38close5030.061.23321.25201.23135.1014473.45
10112004.08.17 13:38sell5070.031.23301.25301.2303
10122004.08.17 14:30sell5080.061.23521.25321.2325
10132004.08.17 14:30t/p5060.061.23631.21561.236316.2014489.65
10142004.08.17 14:30close5040.031.23631.21561.23831.9214491.56
10152004.08.17 14:30buy5090.031.23701.21701.2397
10162004.08.17 14:31sell5100.121.23721.25321.2345
10172004.08.17 14:38buy5110.061.23501.21701.2377
10182004.08.17 14:40t/p5100.121.23451.25321.234532.4014523.96
10192004.08.17 14:40close5070.031.23451.25301.2303-4.5014519.46
10202004.08.17 14:40close5080.061.23441.25321.23254.8014524.26
10212004.08.17 14:40sell5120.031.23421.25421.2315
10222004.08.17 14:41buy5130.121.23291.21691.2356
10232004.08.17 15:40t/p5120.031.23151.25421.23158.1014532.36
10242004.08.17 15:40sell5140.031.23131.25131.2286
10252004.08.17 16:00sell5150.061.23341.25141.2307
10262004.08.17 22:28sell5160.121.23541.25141.2327
10272004.08.18 08:10close5090.031.23561.21701.2397-4.3814527.98
10282004.08.18 08:10close5130.121.23561.21691.235631.6614559.64
10292004.08.18 08:10close5110.061.23561.21701.23773.2314562.87
10302004.08.18 08:11buy5170.031.23581.21581.2385
10312004.08.18 09:00buy5180.061.23371.21571.2364
10322004.08.18 09:23t/p5160.121.23271.25141.232733.0014595.87
10332004.08.18 09:23close5140.031.23271.25131.2286-4.0514591.82
10342004.08.18 09:23close5150.061.23271.25141.23074.5014596.32
10352004.08.18 09:23sell5190.031.23241.25241.2297
10362004.08.18 10:26buy5200.121.23161.21561.2343
10372004.08.18 16:11t/p5190.031.22971.25241.22978.1014604.42
10382004.08.18 16:11buy5210.241.22951.21551.2322
10392004.08.18 16:11sell5220.031.22891.24891.2262
10402004.08.18 16:33sell5230.061.23101.24901.2283
10412004.08.18 18:28t/p5210.241.23221.21551.232264.8014669.22
10422004.08.18 18:28close5170.031.23241.21581.2385-10.2014659.02
10432004.08.18 18:28close5200.121.23241.21561.23439.6014668.62
10442004.08.18 18:28close5180.061.23231.21571.2364-8.4014660.22
10452004.08.18 18:28buy5240.031.23271.21271.2354
10462004.08.18 19:39sell5250.121.23301.24901.2303
10472004.08.19 09:09sell5260.241.23511.24911.2324
10482004.08.19 09:24t/p5240.031.23541.21271.23547.5514667.76
10492004.08.19 09:24buy5270.031.23571.21571.2384
10502004.08.19 11:36sell5280.481.23711.24911.2344
10512004.08.19 15:33t/p5280.481.23441.24911.2344129.6014797.36
10522004.08.19 15:33close5220.031.23441.24891.2262-16.0514781.31
10532004.08.19 15:33close5250.121.23441.24901.2303-15.0114766.30
10542004.08.19 15:33close5230.061.23431.24901.2283-18.9114747.39
10552004.08.19 15:33close5260.241.23411.24911.232424.0014771.39
10562004.08.19 15:33sell5290.031.23391.25391.2312
10572004.08.19 16:25sell5300.061.23591.25391.2332
10582004.08.20 06:12sell5310.121.23791.25391.2352
10592004.08.20 11:23t/p5310.121.23521.25391.235232.4014803.79
10602004.08.20 11:23close5290.031.23521.25391.2312-3.7514800.04
10612004.08.20 11:23close5300.061.23511.25391.23325.1014805.14
10622004.08.20 11:23sell5320.031.23481.25481.2321
10632004.08.20 12:05buy5330.061.23371.21571.2364
10642004.08.20 12:52t/p5320.031.23211.25481.23218.1014813.24
10652004.08.20 12:52sell5340.031.23191.25191.2292
10662004.08.20 13:25buy5350.121.23161.21561.2343
10672004.08.20 13:46buy5360.241.22941.21541.2321
10682004.08.20 13:47t/p5340.031.22921.25191.22928.1014821.34
10692004.08.20 13:47sell5370.031.22891.24891.2262
10702004.08.20 16:07sell5380.061.23091.24891.2282
10712004.08.20 16:36t/p5360.241.23211.21541.232164.8014886.14
10722004.08.20 16:36close5270.031.23231.21571.2384-10.3814875.75
10732004.08.20 16:36close5350.121.23231.21561.23438.4014884.15
10742004.08.20 16:36close5330.061.23241.21571.2364-7.8014876.35
10752004.08.20 16:36buy5390.031.23261.21261.2353
10762004.08.20 17:04sell5400.121.23301.24901.2303
10772004.08.20 18:43buy5410.061.23051.21251.2332
10782004.08.20 19:17t/p5400.121.23031.24901.230332.4014908.75
10792004.08.20 19:17close5370.031.23021.24891.2262-3.9014904.85
10802004.08.20 19:17close5380.061.23031.24891.22823.6014908.45
10812004.08.20 19:17sell5420.031.22991.24991.2272
10822004.08.20 22:03sell5430.061.23201.25001.2293
10832004.08.23 03:29t/p5430.061.22931.25001.229316.5014924.95
10842004.08.23 03:29close5420.031.22921.24991.22722.2514927.20
10852004.08.23 03:29sell5440.031.22891.24891.2262
10862004.08.23 10:53buy5450.121.22851.21251.2312
10872004.08.23 10:56buy5460.241.22641.21241.2291
10882004.08.23 11:42t/p5440.031.22621.24891.22628.1014935.30
10892004.08.23 11:42sell5470.031.22591.24591.2232
10902004.08.23 14:21buy5480.481.22431.21231.2270
10912004.08.23 14:25t/p5470.031.22321.24591.22328.1014943.40
10922004.08.23 14:25sell5490.031.22301.24301.2203
10932004.08.23 16:35buy5500.961.22221.21221.2249
10942004.08.23 17:03close5490.031.22031.24301.22038.1014951.50
10952004.08.23 17:03sell5510.031.22011.24011.2174
10962004.08.23 17:05buy5521.921.22021.21221.2229
10972004.08.23 17:42buy5533.731.21811.21211.2208
10982004.08.23 20:15t/p5510.031.21741.24011.21748.1014959.60
10992004.08.23 20:15sell5540.031.21701.23701.2143
11002004.08.23 20:15buy5553.731.21611.21211.2188
11012004.08.23 20:17t/p5540.031.21431.23701.21438.1014967.70
11022004.08.23 20:17sell5560.031.21401.23401.2113
11032004.08.23 21:14buy5573.741.21411.21211.2168
11042004.08.24 05:45s/l5390.031.21261.21261.2353-60.3714907.33
11052004.08.24 05:47s/l5410.061.21251.21251.2332-108.7414798.60
11062004.08.24 05:47s/l5450.121.21251.21251.2312-192.7414605.86
11072004.08.24 05:47s/l5460.241.21241.21241.2291-337.4714268.39
11082004.08.24 05:47s/l5480.481.21231.21231.2270-578.9413689.45
11092004.08.24 05:48s/l5500.961.21221.21221.2249-965.8812723.56
11102004.08.24 05:48s/l5521.921.21221.21221.2229-1547.7511175.81
11112004.08.24 05:48s/l5533.731.21211.21211.2208-2260.878914.94
11122004.08.24 05:48s/l5553.731.21211.21211.2188-1514.867400.07
11132004.08.24 05:48s/l5573.741.21211.21211.2168-770.936629.15
11142004.08.24 05:48buy5580.021.21201.19201.2147
11152004.08.24 06:57t/p5580.021.21471.19201.21475.406634.55
11162004.08.24 06:57buy5590.021.21491.19491.2176
11172004.08.24 10:38sell5600.041.21601.23401.2133
11182004.08.24 12:51t/p5600.041.21331.23401.213310.806645.35
11192004.08.24 12:51close5560.031.21331.23401.21132.256647.60
11202004.08.24 12:51sell5610.021.21301.23301.2103
11212004.08.24 12:56buy5620.041.21291.19491.2156
11222004.08.24 14:29buy5630.081.21091.19491.2136
11232004.08.24 14:30t/p5610.021.21031.23301.21035.406653.00
11242004.08.24 14:30sell5640.021.20981.22981.2071
11252004.08.24 15:41sell5650.041.21191.22991.2092
11262004.08.24 18:10t/p5650.041.20921.22991.209210.806663.80
11272004.08.24 18:10close5640.021.20911.22981.20711.406665.20
11282004.08.24 18:10sell5660.021.20881.22881.2061
11292004.08.24 18:23buy5670.161.20891.19491.2116
11302004.08.24 18:46buy5680.321.20691.19491.2096
11312004.08.25 02:05t/p5660.021.20611.22881.20615.506670.70
11322004.08.25 02:05sell5690.021.20551.22551.2028
11332004.08.25 07:35sell5700.041.20751.22551.2048
11342004.08.25 09:55t/p5680.321.20961.19491.209684.446755.14
11352004.08.25 09:55sell5710.081.20971.22571.2070
11362004.08.25 09:55close5590.021.20971.19491.2176-10.526744.61
11372004.08.25 09:55close5630.081.20971.19491.2136-10.096734.52
11382004.08.25 09:55close5620.041.20961.19491.2156-13.456721.08
11392004.08.25 09:56close5670.161.20961.19491.211610.226731.30
11402004.08.25 09:56buy5720.021.21001.19001.2127
11412004.08.25 13:50buy5730.041.20801.19001.2107
11422004.08.25 14:30t/p5730.041.21071.19001.210710.806742.10
11432004.08.25 14:30close5720.021.21091.19001.21271.806743.90
11442004.08.25 14:30buy5740.021.21151.19151.2142
11452004.08.25 14:31buy5750.041.20941.19141.2121
11462004.08.25 14:33buy5760.081.20741.19141.2101
11472004.08.25 14:33t/p5710.081.20701.22571.207021.606765.50
11482004.08.25 14:33close5690.021.20701.22551.2028-3.006762.50
11492004.08.25 14:33close5700.041.20681.22551.20482.806765.30
11502004.08.25 14:33sell5770.021.20641.22641.2037
11512004.08.25 14:39sell5780.041.20851.22651.2058
11522004.08.25 15:04t/p5760.081.21011.19141.210121.606786.90
11532004.08.25 15:04close5740.021.21011.19151.2142-2.806784.10
11542004.08.25 15:04close5750.041.21011.19141.21212.806786.90
11552004.08.25 15:04buy5790.021.21041.19041.2131
11562004.08.25 15:16buy5800.041.20841.19041.2111
11572004.08.25 15:52sell5810.081.21051.22651.2078
11582004.08.25 16:05t/p5800.041.21111.19041.211110.806797.70
11592004.08.25 16:05close5790.021.21111.19041.21311.406799.10
11602004.08.25 16:05buy5820.021.21131.19131.2140
11612004.08.25 16:14buy5830.041.20931.19131.2120
11622004.08.26 02:04t/p5810.081.20781.22651.207822.796821.89
11632004.08.26 02:04close5770.021.20781.22641.2037-2.506819.38
11642004.08.26 02:06close5780.041.20771.22651.20583.806823.18
11652004.08.26 02:06sell5840.021.20731.22731.2046
11662004.08.26 02:29buy5850.081.20721.19121.2099
11672004.08.26 07:58buy5860.161.20491.19091.2076
11682004.08.26 07:58t/p5840.021.20461.22731.20465.406828.58
11692004.08.26 07:58sell5870.021.20431.22431.2016
11702004.08.26 08:02sell5880.041.20631.22431.2036
11712004.08.26 08:37t/p5860.161.20761.19091.207643.206871.78
11722004.08.26 08:37close5820.021.20761.19131.2140-7.776864.01
11732004.08.26 08:37close5850.081.20761.19121.20993.206867.21
11742004.08.26 08:37close5830.041.20771.19131.2120-7.146860.08
11752004.08.26 08:37buy5890.021.20791.18791.2106
11762004.08.26 08:59sell5900.081.20861.22461.2059
11772004.08.26 10:46t/p5900.081.20591.22461.205921.606881.68
11782004.08.26 10:46buy5910.041.20591.18791.2086
11792004.08.26 10:46close5870.021.20591.22431.2016-3.206878.48
11802004.08.26 10:46close5880.041.20581.22431.20362.006880.48
11812004.08.26 10:46sell5920.021.20561.22561.2029
11822004.08.26 12:09sell5930.041.20771.22571.2050
11832004.08.26 13:41t/p5910.041.20861.18791.208610.806891.28
11842004.08.26 13:41close5890.021.20861.18791.21061.406892.68
11852004.08.26 13:41buy5940.021.20871.18871.2114
11862004.08.26 13:41sell5950.081.20981.22581.2071
11872004.08.26 13:54t/p5940.021.21141.18871.21145.406898.08
11882004.08.26 13:54buy5960.021.21181.19181.2145
11892004.08.26 14:30sell5970.161.21191.22591.2092
11902004.08.26 14:37buy5980.041.20981.19181.2125
11912004.08.26 14:48t/p5970.161.20921.22591.209243.206941.28
11922004.08.26 14:48close5920.021.20911.22561.2029-7.006934.28
11932004.08.26 14:48close5950.081.20911.22581.20715.606939.88
11942004.08.26 14:48close5930.041.20901.22571.2050-5.206934.68
11952004.08.26 14:48sell5990.021.20851.22851.2058
11962004.08.26 15:50buy6000.081.20761.19161.2103
11972004.08.26 19:08t/p6000.081.21031.19161.210321.606956.28
11982004.08.26 19:08close5960.021.21031.19181.2145-3.006953.28
11992004.08.26 19:08close5980.041.21031.19181.21252.006955.28
12002004.08.26 19:08buy6010.021.21051.19051.2132
12012004.08.26 20:22sell6020.041.21061.22861.2079
12022004.08.27 07:45sell6030.081.21261.22861.2099
12032004.08.27 08:03t/p6010.021.21321.19051.21325.286960.55
12042004.08.27 08:03buy6040.021.21341.19341.2161
12052004.08.27 09:16buy6050.041.21141.19341.2141
12062004.08.27 10:02t/p6030.081.20991.22861.209921.606982.15
12072004.08.27 10:02close5990.021.20981.22851.2058-2.506979.65
12082004.08.27 10:02close6020.041.20991.22861.20793.006982.65
12092004.08.27 10:02sell6060.021.20951.22951.2068
12102004.08.27 10:03buy6070.081.20931.19331.2120
12112004.08.27 14:55buy6080.161.20731.19331.2100
12122004.08.27 14:57t/p6060.021.20681.22951.20685.406988.05
12132004.08.27 14:57sell6090.021.20651.22651.2038
12142004.08.27 15:43sell6100.041.20851.22651.2058
12152004.08.27 15:57t/p6100.041.20581.22651.205810.806998.85
12162004.08.27 15:57close6090.021.20581.22651.20381.407000.25
12172004.08.27 15:57sell6110.021.20521.22521.2025
12182004.08.27 15:57buy6120.321.20531.19331.2080
12192004.08.27 16:09buy6130.641.20331.19331.2060
12202004.08.27 18:32t/p6110.021.20251.22521.20255.407005.65
12212004.08.27 18:32sell6140.021.20211.22211.1994
12222004.08.27 18:47buy6151.281.20121.19321.2039
12232004.08.30 07:12t/p6140.021.19941.22211.19945.507011.15
12242004.08.30 07:12sell6160.021.19911.21911.1964
12252004.08.30 07:19buy6171.751.19921.19321.2019
12262004.08.30 08:06sell6180.041.20121.21921.1985
12272004.08.30 09:06t/p6171.751.20191.19321.2019472.507483.65
12282004.08.30 09:06close6040.021.20191.19341.2161-23.127460.53
12292004.08.30 09:06close6070.081.20191.19331.2120-59.697400.84
12302004.08.30 09:06close6120.321.20191.19331.2080-110.767290.08
12312004.08.30 09:06close6151.281.20191.19321.203981.757371.83
12322004.08.30 09:06close6050.041.20201.19341.2141-37.857333.99
12332004.08.30 09:06close6130.641.20201.19331.2060-87.127246.86
12342004.08.30 09:06buy6190.041.20231.18431.2050
12352004.08.30 09:07close6080.161.20211.19331.2100-84.187162.68
12362004.08.30 09:07close6190.041.20211.18431.2050-0.807161.88
12372004.08.30 09:07buy6200.021.20251.18251.2052
12382004.08.30 10:56sell6210.081.20321.21921.2005
12392004.08.30 14:27t/p6200.021.20521.18251.20525.407167.28
12402004.08.30 14:27sell6220.161.20531.21931.2026
12412004.08.30 14:27buy6230.021.20551.18551.2082
12422004.08.30 14:38buy6240.041.20341.18541.2061
12432004.08.30 14:47t/p6220.161.20261.21931.202643.207210.48
12442004.08.30 14:47close6160.021.20261.21911.1964-7.007203.48
12452004.08.30 14:47close6210.081.20261.21921.20054.807208.28
12462004.08.30 14:47close6180.041.20261.21921.1985-5.607202.68
12472004.08.30 14:48sell6250.021.20241.22241.1997
12482004.08.30 17:45sell6260.041.20441.22241.2017
12492004.08.30 18:38t/p6240.041.20611.18541.206110.807213.48
12502004.08.30 18:38close6230.021.20621.18551.20821.407214.88
12512004.08.30 18:38buy6270.021.20641.18641.2091
12522004.08.30 18:40sell6280.081.20641.22241.2037
12532004.08.31 05:24sell6290.161.20851.22251.2058
12542004.08.31 11:56t/p6270.021.20911.18641.20915.287220.16
12552004.08.31 11:56buy6300.021.20941.18941.2121
12562004.08.31 12:06sell6310.321.21061.22261.2079
12572004.08.31 13:12t/p6300.021.21211.18941.21215.407225.56
12582004.08.31 13:12buy6320.021.21261.19261.2153
12592004.08.31 13:34buy6330.041.21051.19251.2132
12602004.08.31 16:00sell6340.641.21281.22281.2101
12612004.08.31 16:00t/p6330.041.21321.19251.213210.807236.36
12622004.08.31 16:00close6320.021.21361.19261.21532.007238.36
12632004.08.31 16:00buy6350.021.21341.19341.2161
12642004.08.31 16:12sell6361.281.21481.22281.2121
12652004.08.31 16:28t/p6350.021.21611.19341.21615.407243.76
12662004.08.31 16:28buy6370.021.21631.19631.2190
12672004.08.31 17:11sell6381.811.21681.22281.2141
12682004.08.31 18:02t/p6370.021.21901.19631.21905.407249.16
12692004.08.31 18:02sell6391.811.21901.22301.2163
12702004.08.31 18:02buy6400.021.21921.19921.2219
12712004.08.31 21:00buy6410.041.21721.19921.2199
12722004.09.01 09:21t/p6391.811.21631.22301.2163497.687746.84
12732004.09.01 09:21close6250.021.21631.22241.1997-27.607719.24
12742004.09.01 09:21close6280.081.21631.22241.2037-78.417640.83
12752004.09.01 09:21close6310.321.21631.22261.2079-180.817460.02
12762004.09.01 09:21close6361.281.21631.22281.2121-185.657274.37
12772004.09.01 09:21close6260.041.21611.22241.2017-46.407227.96
12782004.09.01 09:21close6340.641.21611.22281.2101-208.037019.94
12792004.09.01 09:21close6290.161.21601.22251.2058-119.216900.73
12802004.09.01 09:22close6381.811.21581.22281.2141190.007090.73
12812004.09.01 09:22sell6420.021.21551.23551.2128
12822004.09.01 12:40sell6430.041.21751.23551.2148
12832004.09.01 15:53sell6440.081.21951.23551.2168
12842004.09.01 16:04t/p6440.081.21681.23551.216821.607112.33
12852004.09.01 16:04close6420.021.21671.23551.2128-2.407109.93
12862004.09.01 16:04close6430.041.21681.23551.21482.807112.73
12872004.09.01 16:04sell6450.021.21611.23611.2134
12882004.09.01 16:13buy6460.081.21511.19911.2178
12892004.09.01 17:10t/p6460.081.21781.19911.217821.607134.33
12902004.09.01 17:10close6400.021.21781.19921.2219-2.927131.41
12912004.09.01 17:18close6410.041.21791.19921.21992.557133.96
12922004.09.01 17:18buy6470.021.21831.19831.2210
12932004.09.01 17:20sell6480.041.21821.23621.2155
12942004.09.01 19:08sell6490.081.22021.23621.2175
12952004.09.01 19:09t/p6470.021.22101.19831.22105.407139.36
12962004.09.01 19:09buy6500.021.22151.20151.2242
12972004.09.01 19:23buy6510.041.21941.20141.2221
12982004.09.02 07:23t/p6490.081.21751.23621.217522.797162.16
12992004.09.02 07:23buy6520.081.21731.20131.2200
13002004.09.02 07:23close6450.021.21741.23611.2134-2.307159.85
13012004.09.02 11:45close6480.041.21731.23621.21554.207164.05
13022004.09.02 11:45sell6530.021.21711.23711.2144
13032004.09.02 16:25buy6540.161.21521.20121.2179
13042004.09.02 20:22t/p6530.021.21441.23711.21445.407169.45
13052004.09.02 20:22sell6550.021.21411.23411.2114
13062004.09.02 21:00sell6560.041.21611.23411.2134
13072004.09.03 14:28t/p6540.161.21791.20121.217942.227211.67
13082004.09.03 14:28close6500.021.21801.20151.2242-7.497204.18
13092004.09.03 14:28close6520.081.21801.20131.22005.117209.29
13102004.09.03 14:28sell6570.081.21821.23421.2155
13112004.09.03 14:28close6510.041.21851.20141.2221-4.587204.71
13122004.09.03 14:28buy6580.021.21871.19871.2214
13132004.09.03 14:30t/p6570.081.21551.23421.215521.607226.31
13142004.09.03 14:30buy6590.041.21521.19721.2179
13152004.09.03 14:30t/p6560.041.21341.23411.213411.007237.30
13162004.09.03 14:30buy6600.081.21181.19581.2145
13172004.09.03 14:30close6550.021.21291.23411.21142.507239.80
13182004.09.03 14:30sell6610.021.20991.22991.2072
13192004.09.03 14:30buy6620.161.20741.19341.2101
13202004.09.03 14:33t/p6620.161.21011.19341.210143.207283.00
13212004.09.03 14:33close6580.021.21151.19871.2214-14.407268.60
13222004.09.03 14:33close6600.081.21151.19581.2145-2.407266.20
13232004.09.03 14:33buy6630.041.21151.19351.2142
13242004.09.03 14:33close6590.041.21131.19721.2179-15.607250.60
13252004.09.03 14:33close6630.041.21131.19351.2142-0.807249.80
13262004.09.03 14:33buy6640.021.21141.19141.2141
13272004.09.03 14:33sell6650.041.21211.23011.2094
13282004.09.03 15:00t/p6650.041.20941.23011.209410.807260.60
13292004.09.03 15:00close6610.021.20941.22991.20721.007261.60
13302004.09.03 15:00sell6660.021.20921.22921.2065
13312004.09.03 15:00buy6670.041.20931.19131.2120
13322004.09.03 16:28buy6680.081.20721.19121.2099
13332004.09.03 16:52t/p6660.021.20651.22921.20655.407267.00
13342004.09.03 16:52sell6690.021.20621.22621.2035
13352004.09.03 17:34buy6700.161.20521.19121.2079
13362004.09.07 08:07t/p6700.161.20791.19121.207941.247308.24
13372004.09.07 08:07close6640.021.20791.19141.2141-7.257301.00
13382004.09.07 08:07close6680.081.20791.19121.20994.627305.62
13392004.09.07 08:07close6670.041.20801.19131.2120-5.697299.93
13402004.09.07 08:07buy6710.021.20841.18841.2111
13412004.09.07 08:08sell6720.041.20821.22621.2055
13422004.09.07 10:55sell6730.081.21021.22621.2075
13432004.09.07 14:23t/p6730.081.20751.22621.207521.607321.53
13442004.09.07 14:23close6690.021.20741.22621.2035-2.207319.32
13452004.09.07 14:23close6720.041.20741.22621.20553.207322.52
13462004.09.07 14:23sell6740.021.20721.22721.2045
13472004.09.07 15:36buy6750.041.20641.18841.2091
13482004.09.07 17:29t/p6750.041.20911.18841.209110.807333.32
13492004.09.07 17:29close6710.021.20911.18841.21111.407334.72
13502004.09.07 17:29buy6760.021.20931.18931.2120
13512004.09.07 17:29sell6770.041.20921.22721.2065
13522004.09.08 07:56buy6780.041.20721.18921.2099
13532004.09.08 12:05t/p6770.041.20651.22721.206511.007345.72
13542004.09.08 12:05close6740.021.20641.22721.20451.707347.42
13552004.09.08 12:05sell6790.021.20621.22621.2035
13562004.09.08 12:30buy6800.081.20521.18921.2079
13572004.09.08 13:27t/p6790.021.20351.22621.20355.407352.82
13582004.09.08 13:27sell6810.021.20321.22321.2005
13592004.09.08 14:26buy6820.161.20321.18921.2059
13602004.09.08 16:31sell6830.041.20531.22331.2026
13612004.09.08 16:33t/p6820.161.20591.18921.205943.207396.02
13622004.09.08 16:33close6760.021.20591.18931.2120-6.927389.10
13632004.09.08 16:33close6800.081.20591.18921.20795.607394.70
13642004.09.08 16:33close6780.041.20601.18921.2099-4.807389.90
13652004.09.08 16:33buy6840.021.20651.18651.2092
13662004.09.08 16:34sell6850.081.20731.22331.2046
13672004.09.08 16:43t/p6840.021.20921.18651.20925.407395.30
13682004.09.08 16:43sell6860.161.20941.22341.2067
13692004.09.08 16:43buy6870.021.20971.18971.2124
13702004.09.08 16:47sell6880.321.21141.22341.2087
13712004.09.08 16:50t/p6870.021.21241.18971.21245.407400.70
13722004.09.08 16:50buy6890.021.21261.19261.2153
13732004.09.08 17:14sell6900.641.21351.22351.2108
13742004.09.08 17:24t/p6890.021.21531.19261.21535.407406.10
13752004.09.08 17:24buy6910.021.21561.19561.2183
13762004.09.08 17:25sell6921.281.21571.22371.2130
13772004.09.08 18:20sell6931.851.21791.22391.2152
13782004.09.08 20:17t/p6910.021.21831.19561.21835.407411.50
13792004.09.08 20:17buy6940.021.21881.19881.2215
13802004.09.09 09:26sell6951.851.22001.22401.2173
13812004.09.09 15:02t/p6951.851.21731.22401.2173499.507911.00
13822004.09.09 15:02close6810.021.21711.22321.2005-27.507883.50
13832004.09.09 15:02close6850.081.21711.22331.2046-77.217806.29
13842004.09.09 15:02close6880.321.21711.22341.2087-177.647628.65
13852004.09.09 15:02close6921.281.21711.22371.2130-160.167468.49
13862004.09.09 15:02close6830.041.21721.22331.2026-47.007421.49
13872004.09.09 15:02close6900.641.21721.22351.2108-227.287194.21
13882004.09.09 15:02close6860.161.21711.22341.2067-120.827073.39
13892004.09.09 15:02close6931.851.21711.22391.2152175.537248.92
13902004.09.09 15:02sell6960.021.21701.23701.2143
13912004.09.09 15:25buy6970.041.21661.19861.2193
13922004.09.09 17:42sell6980.041.21901.23701.2163
13932004.09.09 17:42t/p6970.041.21931.19861.219310.807259.72
13942004.09.09 17:42close6940.021.21931.19881.22150.637260.36
13952004.09.09 17:42buy6990.021.21951.19951.2222
13962004.09.09 22:55sell7000.081.22101.23701.2183
13972004.09.09 23:01t/p6990.021.22221.19951.22225.407265.76
13982004.09.09 23:01buy7010.021.22231.20231.2250
13992004.09.09 23:12sell7020.161.22311.23711.2204
14002004.09.10 06:51t/p7010.021.22501.20231.22505.287271.03
14012004.09.10 06:51sell7030.321.22511.23711.2224
14022004.09.10 06:51buy7040.021.22571.20571.2284
14032004.09.10 07:18buy7050.041.22371.20571.2264
14042004.09.10 08:29t/p7030.321.22241.23711.222486.407357.43
14052004.09.10 08:29close6960.021.22231.23701.2143-10.507346.93
14062004.09.10 08:29close7000.081.22231.23701.2183-10.007336.93
14072004.09.10 08:30close6980.041.22241.23701.2163-13.407323.53
14082004.09.10 08:30close7020.161.22231.23711.220413.597337.12
14092004.09.10 08:30sell7060.021.22211.24211.2194
14102004.09.10 11:36buy7070.081.22171.20571.2244
14112004.09.10 14:25sell7080.041.22411.24211.2214
14122004.09.10 14:25t/p7070.081.22441.20571.224421.607358.72
14132004.09.10 14:25close7040.021.22441.20571.2284-2.607356.12
14142004.09.10 14:25close7050.041.22451.20571.22643.207359.32
14152004.09.10 14:25buy7090.021.22481.20481.2275
14162004.09.10 14:30buy7100.041.22271.20471.2254
14172004.09.10 14:30t/p7080.041.22141.24211.221410.807370.12
14182004.09.10 14:30close7060.021.22121.24211.21941.807371.92
14192004.09.10 14:30sell7110.021.22031.24031.2176
14202004.09.10 14:30buy7120.081.22061.20461.2233
14212004.09.10 14:30sell7130.041.22261.24061.2199
14222004.09.10 14:31t/p7120.081.22331.20461.223321.607393.52
14232004.09.10 14:31close7090.021.22341.20481.2275-2.807390.72
14242004.09.10 14:31close7100.041.22331.20471.22542.407393.12
14252004.09.10 14:32buy7140.021.22361.20361.2263
14262004.09.10 14:34buy7150.041.22141.20341.2241
14272004.09.10 14:35t/p7130.041.21991.24061.219910.807403.92
14282004.09.10 14:35close7110.021.21981.24031.21761.007404.92
14292004.09.10 14:35sell7160.021.21981.23981.2171
14302004.09.10 14:39sell7170.041.22181.23981.2191
14312004.09.10 14:44sell7180.081.22411.24011.2214
14322004.09.10 14:45t/p7150.041.22411.20341.224110.807415.72
14332004.09.10 14:45close7140.021.22431.20361.22631.407417.12
14342004.09.10 14:45buy7190.021.22471.20471.2274
14352004.09.10 14:45sell7200.161.22621.24021.2235
14362004.09.10 14:47t/p7190.021.22741.20471.22745.407422.52
14372004.09.10 14:47buy7210.021.22761.20761.2303
14382004.09.10 14:57sell7220.321.22831.24031.2256
14392004.09.10 16:52t/p7210.021.23031.20761.23035.407427.92
14402004.09.10 16:52sell7230.641.23031.24031.2276
14412004.09.10 16:52buy7240.021.23081.21081.2335
14422004.09.10 17:23buy7250.041.22861.21061.2313
14432004.09.10 17:57t/p7230.641.22761.24031.2276172.807600.72
14442004.09.10 17:57close7160.021.22761.23981.2171-15.607585.12
14452004.09.10 17:57close7180.081.22761.24011.2214-28.007557.12
14462004.09.10 17:57close7220.321.22761.24031.225622.407579.52
14472004.09.10 17:57close7170.041.22741.23981.2191-22.407557.12
14482004.09.10 17:57close7200.161.22751.24021.2235-20.807536.32
14492004.09.10 17:57sell7260.021.22731.24731.2246
14502004.09.10 20:58buy7270.081.22651.21051.2292
14512004.09.13 13:07t/p7260.021.22461.24731.22465.507541.82
14522004.09.13 13:07sell7280.021.22421.24421.2215
14532004.09.13 13:07buy7290.161.22421.21021.2269
14542004.09.13 18:42sell7300.041.22621.24421.2235
14552004.09.14 03:12t/p7290.161.22691.21021.226942.227584.04
14562004.09.14 03:12close7240.021.22691.21081.2335-8.057576.00
14572004.09.14 03:12close7270.081.22691.21051.22922.227578.21
14582004.09.14 03:13close7250.041.22691.21061.2313-7.297570.92
14592004.09.14 03:13buy7310.021.22721.20721.2299
14602004.09.14 11:00buy7320.041.22511.20711.2278
14612004.09.14 11:35t/p7300.041.22351.24421.223511.007581.92
14622004.09.14 11:35close7280.021.22351.24421.22151.507583.42
14632004.09.14 11:35sell7330.021.22331.24331.2206
14642004.09.14 12:44buy7340.081.22311.20711.2258
14652004.09.14 14:30sell7350.041.22541.24341.2227
14662004.09.14 14:30t/p7340.081.22581.20711.225821.607605.02
14672004.09.14 14:30close7310.021.22621.20721.2299-2.007603.02
14682004.09.14 14:30close7320.041.22601.20711.22783.607606.62
14692004.09.14 14:30buy7360.021.22671.20671.2294
14702004.09.14 14:42sell7370.081.22751.24351.2248
14712004.09.14 22:22t/p7370.081.22481.24351.224821.607628.22
14722004.09.14 22:22close7330.021.22481.24331.2206-3.007625.22
14732004.09.14 22:22buy7380.041.22441.20641.2271
14742004.09.14 22:22close7350.041.22451.24341.22273.607628.82
14752004.09.14 22:22sell7390.021.22431.24431.2216
14762004.09.15 09:46buy7400.081.22221.20621.2249
14772004.09.15 10:31t/p7400.081.22491.20621.224921.607650.42
14782004.09.15 10:31close7360.021.22491.20671.2294-3.727646.70
14792004.09.15 10:31close7380.041.22501.20641.22712.157648.85
14802004.09.15 10:31buy7410.021.22541.20541.2281
14812004.09.15 12:47buy7420.041.22341.20541.2261
14822004.09.15 14:30t/p7390.021.22161.24431.22165.507654.35
14832004.09.15 14:30sell7430.021.22071.24071.2180
14842004.09.15 14:30buy7440.081.22101.20501.2237
14852004.09.15 15:34buy7450.161.21901.20501.2217
14862004.09.15 15:34t/p7430.021.21801.24071.21805.407659.75
14872004.09.15 15:34sell7460.021.21771.23771.2150
14882004.09.15 16:11buy7470.321.21691.20491.2196
14892004.09.15 16:56t/p7460.021.21501.23771.21505.407665.15
14902004.09.15 16:56sell7480.021.21481.23481.2121
14912004.09.15 16:56buy7490.641.21481.20481.2175
14922004.09.16 15:43buy7501.281.21281.20481.2155
14932004.09.16 17:23close7410.021.21551.20541.2281-20.177644.99
14942004.09.16 17:23close7440.081.21551.20501.2237-45.477599.51
14952004.09.16 17:23close7470.321.21551.20491.2196-50.687548.83
14962004.09.16 17:23close7490.641.21551.20481.217533.037581.86
14972004.09.16 17:24close7420.041.21551.20541.2261-32.347549.53
14982004.09.16 17:24close7501.281.21551.20481.2155345.607895.13
14992004.09.16 17:24buy7510.041.21601.19801.2187
15002004.09.16 17:24close7450.161.21571.20501.2217-55.747839.38
15012004.09.16 17:24close7510.041.21571.19801.2187-1.207838.18
15022004.09.16 17:24buy7520.021.21591.19591.2186
15032004.09.16 18:00sell7530.041.21771.23571.2150
15042004.09.16 18:00t/p7520.021.21861.19591.21865.407843.58
15052004.09.16 18:00buy7540.021.21831.19831.2210
15062004.09.16 18:03buy7550.041.21631.19831.2190
15072004.09.16 19:22t/p7550.041.21901.19831.219010.807854.38
15082004.09.16 19:22close7540.021.21901.19831.22101.407855.78
15092004.09.16 19:22buy7560.021.21921.19921.2219
15102004.09.17 08:27sell7570.081.21971.23571.2170
15112004.09.17 13:20sell7580.161.22181.23581.2191
15122004.09.17 13:21t/p7560.021.22191.19921.22195.287861.06
15132004.09.17 13:21buy7590.021.22231.20231.2250
15142004.09.17 14:58buy7600.041.22021.20221.2229
15152004.09.17 15:10t/p7580.161.21911.23581.219143.207904.26
15162004.09.17 15:10close7480.021.21911.23481.2121-8.207896.06
15172004.09.17 15:10close7570.081.21911.23571.21704.807900.86
15182004.09.17 15:10close7530.041.21901.23571.2150-5.007895.86
15192004.09.17 15:10sell7610.021.21881.23881.2161
15202004.09.17 16:02buy7620.081.21811.20211.2208
15212004.09.17 17:06t/p7610.021.21611.23881.21615.407901.26
15222004.09.17 17:06buy7630.161.21601.20201.2187
15232004.09.17 17:06sell7640.021.21561.23561.2129
15242004.09.17 17:53sell7650.041.21761.23561.2149
15252004.09.17 22:52t/p7630.161.21871.20201.218743.207944.46
15262004.09.17 22:52close7590.021.21881.20231.2250-7.007937.46
15272004.09.17 22:52close7620.081.21881.20211.22085.607943.06
15282004.09.17 22:52close7600.041.21881.20221.2229-5.607937.46
15292004.09.17 22:52buy7660.021.21871.19871.2214
15302004.09.20 01:10buy7670.041.21661.19861.2193
15312004.09.20 10:23t/p7650.041.21491.23561.214911.007948.45
15322004.09.20 10:23close7640.021.21481.23561.21291.707950.15
15332004.09.20 10:23sell7680.021.21461.23461.2119
15342004.09.20 12:05buy7690.081.21461.19861.2173
15352004.09.20 14:47buy7700.161.21261.19861.2153
15362004.09.20 17:07t/p7700.161.21531.19861.215343.207993.35
15372004.09.20 17:07close7660.021.21531.19871.2214-6.927986.43
15382004.09.20 17:07close7690.081.21531.19861.21735.607992.03
15392004.09.20 17:07close7670.041.21531.19861.2193-5.207986.83
15402004.09.20 17:07buy7710.021.21561.19561.2183
15412004.09.20 17:47sell7720.041.21661.23461.2139
15422004.09.21 08:51t/p7710.021.21831.19561.21835.287992.11
15432004.09.21 08:52buy7730.021.21851.19851.2212
15442004.09.21 09:31sell7740.081.21871.23471.2160
15452004.09.21 11:15sell7750.161.22081.23481.2181
15462004.09.21 11:29t/p7730.021.22121.19851.22125.407997.51
15472004.09.21 11:29buy7760.021.22141.20141.2241
15482004.09.21 11:47sell7770.321.22291.23491.2202
15492004.09.21 11:51t/p7760.021.22411.20141.22415.408002.91
15502004.09.21 11:51buy7780.021.22431.20431.2270
15512004.09.21 12:11sell7790.641.22491.23491.2222
15522004.09.21 14:11sell7801.281.22691.23491.2242
15532004.09.21 14:12t/p7780.021.22701.20431.22705.408008.31
15542004.09.21 14:12buy7810.021.22741.20741.2301
15552004.09.21 15:49buy7820.041.22521.20721.2279
15562004.09.21 20:07t/p7820.041.22791.20721.227910.808019.11
15572004.09.21 20:07close7810.021.22791.20741.23011.008020.11
15582004.09.21 20:07buy7830.021.22821.20821.2309
15592004.09.21 20:15buy7840.041.22621.20821.2289
15602004.09.21 20:20t/p7840.041.22891.20821.228910.808030.91
15612004.09.21 20:20sell7852.001.22981.23581.2271
15622004.09.21 20:20close7830.021.23021.20821.23094.008034.91
15632004.09.21 20:20buy7860.021.23091.21091.2336
15642004.09.21 20:20sell7872.001.23191.23591.2292
15652004.09.21 20:20s/l7680.021.23461.23461.2119-39.907995.01
15662004.09.21 20:20s/l7720.041.23461.23461.2139-71.807923.21
15672004.09.21 20:20s/l7740.081.23471.23471.2160-128.007795.21
15682004.09.21 20:20t/p7860.021.23361.21091.23365.407800.61
15692004.09.21 20:20sell7881.281.23441.24241.2317
15702004.09.21 20:20buy7890.021.23391.21391.2366
15712004.09.21 20:24buy7900.041.23181.21381.2345
15722004.09.21 20:42t/p7881.281.23171.24241.2317345.608146.21
15732004.09.21 20:42close7750.161.23171.23481.2181-174.407971.81
15742004.09.21 20:42close7790.641.23171.23491.2222-435.207536.61
15752004.09.21 20:42close7852.001.23171.23581.2271-380.007156.61
15762004.09.21 20:42close7770.321.23151.23491.2202-275.206881.41
15772004.09.21 20:42close7872.001.23151.23591.229280.006961.41
15782004.09.21 20:42sell7910.041.23101.24901.2283
15792004.09.21 20:42close7801.281.23151.23491.2242-588.796372.62
15802004.09.21 20:42close7910.041.23151.24901.2283-2.006370.62
15812004.09.21 20:42sell7920.021.23111.25111.2284
15822004.09.21 21:08sell7930.041.23311.25111.2304
15832004.09.22 09:28t/p7930.041.23041.25111.230411.006381.61
15842004.09.22 09:28close7920.021.23041.25111.22841.506383.11
15852004.09.22 09:28sell7940.021.23021.25021.2275
15862004.09.22 09:36buy7950.081.22981.21381.2325
15872004.09.22 12:27buy7960.161.22781.21381.2305
15882004.09.22 12:28t/p7940.021.22751.25021.22755.406388.51
15892004.09.22 12:28sell7970.021.22711.24711.2244
15902004.09.22 12:54buy7980.321.22571.21371.2284
15912004.09.22 13:28t/p7970.021.22441.24711.22445.406393.91
15922004.09.22 13:28sell7990.021.22421.24421.2215
15932004.09.22 13:32buy8000.641.22361.21361.2263
15942004.09.22 18:00sell8010.041.22621.24421.2235
15952004.09.22 20:44t/p8000.641.22631.21361.2263172.806566.71
15962004.09.22 20:44close7890.021.22631.21391.2366-15.326551.39
15972004.09.22 20:44close7950.081.22631.21381.2325-28.006523.39
15982004.09.22 20:44close7980.321.22631.21371.228419.206542.59
15992004.09.22 20:44close7900.041.22631.21381.2345-22.256520.35
16002004.09.22 20:53buy8020.041.22571.20771.2284
16012004.09.22 22:19close7960.161.22641.21381.2305-22.406497.95
16022004.09.22 22:19close8020.041.22641.20771.22842.806500.75
16032004.09.22 22:19buy8030.021.22651.20651.2292
16042004.09.23 09:03sell8040.081.22821.24421.2255
16052004.09.23 10:31t/p8030.021.22921.20651.22925.036505.78
16062004.09.23 10:31buy8050.021.22941.20941.2321
16072004.09.23 10:50sell8060.161.23021.24421.2275
16082004.09.23 12:02t/p8050.021.23211.20941.23215.406511.18
16092004.09.23 12:02sell8070.321.23231.24431.2296
16102004.09.23 12:02buy8080.021.23241.21241.2351
16112004.09.23 16:01buy8090.041.23041.21241.2331
16122004.09.23 16:19t/p8070.321.22961.24431.229686.406597.58
16132004.09.23 16:19close7990.021.22951.24421.2215-10.306587.28
16142004.09.23 16:19close8040.081.22951.24421.2255-10.406576.88
16152004.09.23 16:19close8010.041.22961.24421.2235-13.006563.87
16162004.09.23 16:19close8060.161.22931.24421.227514.406578.27
16172004.09.23 16:19sell8100.021.22911.24911.2264
16182004.09.23 18:31sell8110.041.23111.24911.2284
16192004.09.23 20:30t/p8110.041.22841.24911.228410.806589.07
16202004.09.23 20:30buy8120.081.22831.21231.2310
16212004.09.23 20:30close8100.021.22841.24911.22641.406590.47
16222004.09.23 20:30sell8130.021.22771.24771.2250
16232004.09.23 21:00buy8140.161.22631.21231.2290
16242004.09.24 11:32t/p8140.161.22901.21231.229042.226632.69
16252004.09.24 11:32close8080.021.22901.21241.2351-6.926625.77
16262004.09.24 11:32close8120.081.22901.21231.23105.116630.88
16272004.09.24 11:33close8090.041.22921.21241.2331-5.056625.83
16282004.09.24 11:33buy8150.021.22941.20941.2321
16292004.09.24 11:38sell8160.041.22971.24771.2270
16302004.09.24 14:26sell8170.081.23171.24771.2290
16312004.09.24 14:30t/p8150.021.23211.20941.23215.406631.23
16322004.09.24 14:30buy8180.021.23141.21141.2341
16332004.09.24 14:30buy8190.041.22931.21131.2320
16342004.09.24 14:32t/p8190.041.23201.21131.232010.806642.03
16352004.09.24 14:32close8180.021.23211.21141.23411.406643.43
16362004.09.24 14:32buy8200.021.23231.21231.2350
16372004.09.24 14:33sell8210.161.23391.24791.2312
16382004.09.24 14:42t/p8200.021.23501.21231.23505.406648.83
16392004.09.24 14:42buy8220.021.23521.21521.2379
16402004.09.24 14:46sell8230.321.23591.24791.2332
16412004.09.24 14:55t/p8230.321.23321.24791.233286.406735.23
16422004.09.24 14:55buy8240.041.23311.21511.2358
16432004.09.24 14:55close8130.021.23321.24771.2250-10.906724.33
16442004.09.24 14:55close8170.081.23321.24771.2290-12.006712.33
16452004.09.24 14:55close8160.041.23321.24771.2270-14.006698.33
16462004.09.24 14:58close8210.161.23321.24791.231211.206709.53
16472004.09.24 14:58sell8250.021.23271.25271.2300
16482004.09.24 15:12buy8260.081.23101.21501.2337
16492004.09.24 15:54t/p8250.021.23001.25271.23005.406714.93
16502004.09.24 15:54sell8270.021.22961.24961.2269
16512004.09.24 16:16buy8280.161.22891.21491.2316
16522004.09.24 17:00t/p8270.021.22691.24961.22695.406720.33
16532004.09.24 17:00buy8290.321.22691.21491.2296
16542004.09.24 17:00sell8300.021.22651.24651.2238
16552004.09.24 17:15buy8310.641.22491.21491.2276
16562004.09.27 00:00t/p8310.641.22761.21491.2276168.886889.21
16572004.09.27 00:00close8220.021.22811.21521.2379-14.326874.89
16582004.09.27 00:00close8260.081.22811.21501.2337-23.696851.20
16592004.09.27 00:00close8290.321.22811.21491.229636.446887.63
16602004.09.27 00:00close8240.041.22811.21511.2358-20.256867.39
16612004.09.27 00:01close8280.161.22821.21491.2316-12.186855.21
16622004.09.27 00:01buy8320.021.22851.20851.2312
16632004.09.27 02:13sell8330.041.22851.24651.2258
16642004.09.27 08:54buy8340.041.22631.20831.2290
16652004.09.27 08:59t/p8330.041.22581.24651.225810.806866.01
16662004.09.27 08:59close8300.021.22571.24651.22381.706867.71
16672004.09.27 08:59sell8350.021.22551.24551.2228
16682004.09.27 11:13sell8360.041.22751.24551.2248
16692004.09.27 16:22t/p8340.041.22901.20831.229010.806878.51
16702004.09.27 16:22close8320.021.22901.20851.23121.006879.51
16712004.09.27 16:22buy8370.021.22921.20921.2319
16722004.09.27 16:32sell8380.081.22951.24551.2268
16732004.09.28 13:19sell8390.161.23151.24551.2288
16742004.09.28 13:25t/p8370.021.23191.20921.23195.286884.78
16752004.09.28 13:25buy8400.021.23221.21221.2349
16762004.09.28 13:45sell8410.321.23361.24561.2309
16772004.09.28 16:57t/p8410.321.23091.24561.230986.406971.18
16782004.09.28 16:57close8350.021.23091.24551.2228-10.706960.48
16792004.09.28 16:57close8380.081.23091.24551.2268-10.806949.68
16802004.09.28 16:57close8360.041.23091.24551.2248-13.406936.28
16812004.09.28 16:58close8390.161.23091.24551.22889.606945.88
16822004.09.28 16:58sell8420.021.23061.25061.2279
16832004.09.28 17:15buy8430.041.23021.21221.2329
16842004.09.28 19:28sell8440.041.23261.25061.2299
16852004.09.28 19:28t/p8430.041.23291.21221.232910.806956.68
16862004.09.28 19:28close8400.021.23291.21221.23491.406958.08
16872004.09.28 19:28buy8450.021.23311.21311.2358
16882004.09.29 12:29buy8460.041.23111.21311.2338
16892004.09.29 14:46t/p8460.041.23381.21311.233810.806968.88
16902004.09.29 14:46close8450.021.23381.21311.23581.286970.16
16912004.09.29 14:46buy8470.021.23401.21401.2367
16922004.09.29 15:11buy8480.041.23201.21401.2347
16932004.09.29 17:21t/p8440.041.22991.25061.229911.006981.15
16942004.09.29 17:21buy8490.081.22991.21391.2326
16952004.09.29 17:21close8420.021.22971.25061.22791.906983.05
16962004.09.29 17:21sell8500.021.22951.24951.2268
16972004.09.29 18:16sell8510.041.23161.24961.2289
16982004.09.29 18:55t/p8490.081.23261.21391.232621.607004.65
16992004.09.29 18:55close8470.021.23261.21401.2367-2.807001.85
17002004.09.29 18:56close8480.041.23261.21401.23472.407004.25
17012004.09.29 18:56buy8520.021.23261.21261.2353
17022004.09.29 22:31sell8530.081.23361.24961.2309
17032004.09.30 13:33t/p8520.021.23531.21261.23535.037009.29
17042004.09.30 13:33sell8540.161.23581.24981.2331
17052004.09.30 13:33buy8550.021.23581.21581.2385
17062004.09.30 13:41sell8560.321.23781.24981.2351
17072004.09.30 13:47t/p8550.021.23851.21581.23855.407014.69
17082004.09.30 13:47buy8570.021.23871.21871.2414
17092004.09.30 13:48sell8580.641.23991.24991.2372
17102004.09.30 13:59t/p8570.021.24141.21871.24145.407020.09
17112004.09.30 13:59buy8590.021.24161.22161.2443
17122004.09.30 13:59sell8601.281.24191.24991.2392
17132004.09.30 15:19buy8610.041.23951.22151.2422
17142004.09.30 16:16t/p8610.041.24221.22151.242210.807030.89
17152004.09.30 16:16close8590.021.24221.22161.24431.207032.09
17162004.09.30 16:16buy8620.021.24241.22241.2451
17172004.09.30 21:24sell8631.751.24391.24991.2412
17182004.10.01 09:25t/p8631.751.24121.24991.2412481.187513.27
17192004.10.01 09:25close8500.021.24121.24951.2268-23.007490.26
17202004.10.01 09:25close8530.081.24121.24961.2309-59.217431.05
17212004.10.01 09:25close8560.321.24121.24981.2351-107.217323.84
17222004.10.01 09:25close8601.281.24121.24991.239295.957419.79
17232004.10.01 09:25close8510.041.24111.24961.2289-37.217382.58
17242004.10.01 09:25close8580.641.24111.24991.2372-73.637308.96
17252004.10.01 09:25sell8640.041.24091.25891.2382
17262004.10.01 09:26close8540.161.24111.24981.2331-84.017224.95
17272004.10.01 09:26close8640.041.24111.25891.2382-0.807224.15
17282004.10.01 09:26sell8650.021.24091.26091.2382
17292004.10.01 10:03buy8660.041.24041.22241.2431
17302004.10.04 02:39buy8670.081.23841.22241.2411
17312004.10.04 02:39t/p8650.021.23821.26091.23825.507229.65
17322004.10.04 02:39sell8680.021.23791.25791.2352
17332004.10.04 04:01buy8690.161.23641.22241.2391
17342004.10.04 12:37t/p8680.021.23521.25791.23525.407235.05
17352004.10.04 12:37sell8700.021.23491.25491.2322
17362004.10.04 12:38buy8710.321.23431.22231.2370
17372004.10.04 12:56buy8720.641.23231.22231.2350
17382004.10.04 12:56t/p8700.021.23221.25491.23225.407240.45
17392004.10.04 12:56sell8730.021.23191.25191.2292
17402004.10.04 13:11buy8741.281.23021.22221.2329
17412004.10.04 13:42t/p8730.021.22921.25191.22925.407245.85
17422004.10.04 13:42sell8750.021.22891.24891.2262
17432004.10.04 15:16buy8761.811.22821.22221.2309
17442004.10.04 16:58t/p8750.021.22621.24891.22625.407251.25
17452004.10.04 16:58buy8771.811.22621.22221.2289
17462004.10.04 16:58sell8780.021.22571.24571.2230
17472004.10.04 18:16sell8790.041.22771.24571.2250
17482004.10.04 21:01t/p8771.811.22891.22221.2289488.707739.95
17492004.10.04 21:01close8620.021.22891.22241.2451-27.257712.71
17502004.10.04 21:01close8670.081.22891.22241.2411-76.007636.71
17512004.10.04 21:01close8710.321.22891.22231.2370-172.807463.91
17522004.10.04 21:01close8741.281.22891.22221.2329-166.397297.52
17532004.10.04 21:01close8660.041.22891.22241.2431-46.257251.27
17542004.10.04 21:01close8720.641.22891.22231.2350-217.607033.67
17552004.10.04 23:03close8690.161.22901.22241.2391-118.406915.27
17562004.10.04 23:03close8761.811.22901.22221.2309144.797060.06
17572004.10.04 23:04buy8800.021.22921.20921.2319
17582004.10.05 02:20buy8810.041.22711.20911.2298
17592004.10.05 14:00t/p8810.041.22981.20911.229810.807070.86
17602004.10.05 14:00sell8820.081.22981.24581.2271
17612004.10.05 14:01close8800.021.22981.20921.23191.087071.94
17622004.10.05 14:01buy8830.021.23011.21011.2328
17632004.10.05 16:07sell8840.161.23191.24591.2292
17642004.10.05 20:59t/p8830.021.23281.21011.23285.407077.34
17652004.10.05 20:59buy8850.021.23291.21291.2356
17662004.10.06 08:43buy8860.041.23091.21291.2336
17672004.10.06 09:08t/p8840.161.22921.24591.229243.997121.33
17682004.10.06 09:08close8780.021.22911.24571.2230-6.607114.73
17692004.10.06 09:08close8820.081.22911.24581.22716.007120.73
17702004.10.06 09:08close8790.041.22921.24571.2250-5.607115.12
17712004.10.06 09:08sell8870.021.22881.24881.2261
17722004.10.06 09:18buy8880.081.22881.21281.2315
17732004.10.06 11:11buy8890.161.22681.21281.2295
17742004.10.06 14:49close8870.021.22611.24881.22615.407120.52
17752004.10.06 14:49sell8900.021.22591.24591.2232
17762004.10.06 15:48sell8910.041.22791.24591.2252
17772004.10.06 16:35t/p8890.161.22951.21281.229543.207163.72
17782004.10.06 16:35close8850.021.22961.21291.2356-6.727157.00
17792004.10.06 16:35close8880.081.22961.21281.23156.407163.40
17802004.10.06 16:35close8860.041.22961.21291.2336-5.207158.20
17812004.10.06 16:35buy8920.021.22991.20991.2326
17822004.10.06 16:36sell8930.081.22991.24591.2272
17832004.10.06 20:30buy8940.041.22771.20971.2304
17842004.10.06 20:38t/p8930.081.22721.24591.227221.607179.80
17852004.10.06 20:38close8900.021.22721.24591.2232-2.607177.20
17862004.10.06 20:39close8910.041.22701.24591.22523.607180.80
17872004.10.06 20:39sell8950.021.22671.24671.2240
17882004.10.06 22:31sell8960.041.22871.24671.2260
17892004.10.07 08:56t/p8940.041.23041.20971.230410.067190.87
17902004.10.07 08:56close8920.021.23041.20991.23260.637191.50
17912004.10.07 08:56buy8970.021.23061.21061.2333
17922004.10.07 09:10sell8980.081.23081.24681.2281
17932004.10.07 10:11buy8990.041.22861.21061.2313
17942004.10.07 10:15t/p8980.081.22811.24681.228121.607213.10
17952004.10.07 10:15close8950.021.22791.24671.2240-2.107211.00
17962004.10.07 10:15close8960.041.22781.24671.22604.207215.19
17972004.10.07 10:15sell9000.021.22781.24781.2251
17982004.10.07 12:33sell9010.041.22981.24781.2271
17992004.10.08 06:41t/p8990.041.23131.21061.231310.557225.75
18002004.10.08 06:41close8970.021.23141.21061.23331.487227.22
18012004.10.08 06:41buy9020.021.23161.21161.2343
18022004.10.08 07:35sell9030.081.23181.24781.2291
18032004.10.08 08:14sell9040.161.23381.24781.2311
18042004.10.08 10:16t/p9020.021.23431.21161.23435.407232.62
18052004.10.08 10:16buy9050.021.23471.21471.2374
18062004.10.08 11:28buy9060.041.23261.21461.2353
18072004.10.08 14:23close9000.021.23111.24781.2251-6.507226.12
18082004.10.08 14:23close9030.081.23111.24781.22915.607231.72
18092004.10.08 14:25t/p9040.161.23111.24781.231143.207274.92
18102004.10.08 14:25close9010.041.23111.24781.2271-5.007269.92
18112004.10.08 14:25sell9070.021.23061.25061.2279
18122004.10.08 14:26buy9080.081.23031.21431.2330
18132004.10.08 14:30t/p9080.081.23301.21431.233021.607291.52
18142004.10.08 14:30sell9090.041.23441.25241.2317
18152004.10.08 14:30close9050.021.23371.21471.2374-2.007289.52
18162004.10.08 14:30t/p9060.041.23531.21461.235310.807300.32
18172004.10.08 14:30buy9100.021.23661.21661.2393
18182004.10.08 14:31sell9110.081.23681.25281.2341
18192004.10.08 14:45sell9120.161.23891.25291.2362
18202004.10.08 14:49t/p9100.021.23931.21661.23935.407305.72
18212004.10.08 14:49buy9130.021.23981.21981.2425
18222004.10.08 15:34sell9140.321.24091.25291.2382
18232004.10.08 18:15t/p9130.021.24251.21981.24255.407311.12
18242004.10.08 18:15buy9150.021.24291.22291.2456
18252004.10.08 18:15sell9160.641.24301.25301.2403
18262004.10.08 21:59buy9170.041.24081.22281.2435
18272004.10.11 00:50t/p9160.641.24031.25301.2403175.977487.10
18282004.10.11 00:50close9070.021.23941.25061.2279-17.507469.60
18292004.10.11 00:50close9110.081.23941.25281.2341-20.407449.19
18302004.10.11 00:50close9140.321.23941.25291.238249.597498.78
18312004.10.11 00:50close9090.041.23931.25241.2317-19.407479.38
18322004.10.11 00:50close9120.161.23951.25291.2362-8.817470.57
18332004.10.11 00:50sell9180.021.23961.25961.2369
18342004.10.11 02:03sell9190.041.24161.25961.2389
18352004.10.11 14:21close9180.021.23891.25961.23691.407471.97
18362004.10.11 14:22close9190.041.23891.25961.238910.807482.77
18372004.10.11 14:22sell9200.021.23881.25881.2361
18382004.10.11 14:28buy9210.081.23871.22271.2414
18392004.10.12 02:54buy9220.161.23661.22261.2393
18402004.10.12 03:00t/p9200.021.23611.25881.23615.507488.27
18412004.10.12 03:00sell9230.021.23551.25551.2328
18422004.10.12 08:14buy9240.321.23461.22261.2373
18432004.10.12 08:55t/p9230.021.23281.25551.23285.407493.67
18442004.10.12 08:55sell9250.021.23241.25241.2297
18452004.10.12 09:17buy9260.641.23251.22251.2352
18462004.10.12 11:17buy9271.281.23051.22251.2332
18472004.10.12 12:14t/p9250.021.22971.25241.22975.407499.07
18482004.10.12 12:14sell9280.021.22931.24931.2266
18492004.10.12 13:56sell9290.041.23151.24951.2288
18502004.10.13 09:28t/p9271.281.23321.22251.2332337.757836.82
18512004.10.13 09:28close9150.021.23321.22291.2456-19.777817.06
18522004.10.13 09:28close9210.081.23321.22271.2414-44.987772.08
18532004.10.13 09:28close9240.321.23321.22261.2373-46.767725.31
18542004.10.13 09:28close9170.041.23321.22281.2435-31.147694.18
18552004.10.13 09:28close9260.641.23321.22251.235240.887735.06
18562004.10.13 09:28buy9300.041.23341.21541.2361
18572004.10.13 09:28close9220.161.23321.22261.2393-55.387679.68
18582004.10.13 09:28close9300.041.23321.21541.2361-0.807678.88
18592004.10.13 09:28buy9310.021.23341.21341.2361
18602004.10.13 09:37sell9320.081.23361.24961.2309
18612004.10.13 12:05buy9330.041.23131.21331.2340
18622004.10.13 12:19t/p9320.081.23091.24961.230921.607700.48
18632004.10.13 12:19close9280.021.23091.24931.2266-3.107697.37
18642004.10.13 12:19close9290.041.23091.24951.22882.607699.97
18652004.10.13 12:19sell9340.021.23061.25061.2279
18662004.10.13 12:45buy9350.081.22921.21321.2319
18672004.10.13 13:44t/p9340.021.22791.25061.22795.407705.37
18682004.10.13 13:44sell9360.021.22761.24761.2249
18692004.10.13 13:45buy9370.161.22721.21321.2299
18702004.10.13 14:38buy9380.321.22501.21301.2277
18712004.10.13 14:43t/p9360.021.22491.24761.22495.407710.77
18722004.10.13 14:43sell9390.021.22461.24461.2219
18732004.10.13 14:49buy9400.641.22301.21301.2257
18742004.10.13 16:31t/p9400.641.22571.21301.2257172.807883.57
18752004.10.13 16:31close9310.021.22571.21341.2361-15.407868.17
18762004.10.13 16:31close9350.081.22571.21321.2319-28.007840.17
18772004.10.13 16:31close9380.321.22571.21301.227722.407862.57
18782004.10.13 16:32close9330.041.22581.21331.2340-22.007840.57
18792004.10.13 16:32close9370.161.22571.21321.2299-24.007816.57
18802004.10.13 16:32buy9410.021.22591.20591.2286
18812004.10.13 16:48sell9420.041.22661.24461.2239
18822004.10.13 19:39t/p9410.021.22861.20591.22865.407821.97
18832004.10.13 19:39sell9430.081.22881.24481.2261
18842004.10.13 19:40buy9440.021.22941.20941.2321
18852004.10.13 19:47sell9450.161.23111.24511.2284
18862004.10.13 19:48t/p9440.021.23211.20941.23215.407827.37
18872004.10.13 19:48buy9460.021.23231.21231.2350
18882004.10.13 19:52sell9470.321.23311.24511.2304
18892004.10.13 19:54t/p9460.021.23501.21231.23505.407832.77
18902004.10.13 19:54buy9480.021.23521.21521.2379
18912004.10.13 19:54sell9490.641.23511.24511.2324
18922004.10.14 02:44buy9500.041.23311.21511.2358
18932004.10.14 02:54t/p9490.641.23241.24511.2324182.328015.10
18942004.10.14 02:54close9390.021.23221.24461.2219-14.908000.20
18952004.10.14 02:54close9430.081.23221.24481.2261-26.017974.19
18962004.10.14 02:54close9470.321.23221.24511.230433.568007.75
18972004.10.14 02:54close9420.041.23221.24461.2239-21.807985.94
18982004.10.14 02:54close9450.161.23231.24511.2284-16.827969.13
18992004.10.14 02:54sell9510.021.23211.25211.2294
19002004.10.14 04:47sell9520.041.23421.25221.2315
19012004.10.14 06:18t/p9500.041.23581.21511.235810.807979.93
19022004.10.14 06:18close9480.021.23581.21521.23790.837980.76
19032004.10.14 06:18buy9530.021.23601.21601.2387
19042004.10.14 06:28sell9540.081.23631.25231.2336
19052004.10.14 14:30sell9550.161.23851.25251.2358
19062004.10.14 14:30t/p9530.021.23871.21601.23875.407986.16
19072004.10.14 14:30buy9560.021.23941.21941.2421
19082004.10.14 14:30sell9570.321.24101.25301.2383
19092004.10.14 14:58close9510.021.23831.25211.2294-12.407973.76
19102004.10.14 14:58close9540.081.23831.25231.2336-16.007957.76
19112004.10.14 14:58close9570.321.23831.25301.238386.408044.16
19122004.10.14 15:01close9520.041.23831.25221.2315-16.408027.76
19132004.10.14 15:01close9550.161.23831.25251.23583.208030.96
19142004.10.14 15:02sell9580.021.23781.25781.2351
19152004.10.14 15:24buy9590.041.23741.21941.2401
19162004.10.14 20:45sell9600.041.23991.25791.2372
19172004.10.15 08:38t/p9590.041.24011.21941.240110.558041.51
19182004.10.15 08:38close9560.021.24011.21941.24211.288042.79
19192004.10.15 08:38buy9610.021.24031.22031.2430
19202004.10.15 14:33buy9620.041.23831.22031.2410
19212004.10.15 14:38t/p9620.041.24101.22031.241010.808053.59
19222004.10.15 14:38close9610.021.24101.22031.24301.408054.99
19232004.10.15 14:38buy9630.021.24171.22171.2444
19242004.10.15 14:39sell9640.081.24191.25791.2392
19252004.10.15 14:40sell9650.161.24431.25831.2416
19262004.10.15 14:40t/p9630.021.24441.22171.24445.408060.39
19272004.10.15 14:40buy9660.021.24551.22551.2482
19282004.10.15 14:41sell9670.321.24651.25851.2438
19292004.10.15 14:45t/p9670.321.24381.25851.243886.408146.79
19302004.10.15 14:45close9580.021.24381.25781.2351-11.908134.89
19312004.10.15 14:45close9640.081.24381.25791.2392-15.208119.69
19322004.10.15 14:45buy9680.041.24351.22551.2462
19332004.10.15 14:45close9600.041.24381.25791.2372-15.408104.29
19342004.10.15 14:45close9650.161.24371.25831.24169.608113.89
19352004.10.15 14:45sell9690.021.24331.26331.2406
19362004.10.15 15:01sell9700.041.24531.26331.2426
19372004.10.15 15:03t/p9680.041.24621.22551.246210.808124.69
19382004.10.15 15:03close9660.021.24621.22551.24821.408126.09
19392004.10.15 15:03buy9710.021.24641.22641.2491
19402004.10.15 15:12sell9720.081.24771.26371.2450
19412004.10.15 15:49t/p9710.021.24911.22641.24915.408131.49
19422004.10.15 15:49buy9730.021.24941.22941.2521
19432004.10.15 15:50buy9740.041.24741.22941.2501
19442004.10.15 16:14sell9750.161.24971.26371.2470
19452004.10.15 16:14t/p9740.041.25011.22941.250110.808142.29
19462004.10.15 16:14close9730.021.25021.22941.25211.608143.89
19472004.10.15 16:14buy9760.021.25031.23031.2530
19482004.10.15 16:25buy9770.041.24831.23031.2510
19492004.10.15 18:10t/p9750.161.24701.26371.247043.208187.09
19502004.10.15 18:10close9690.021.24701.26331.2406-7.408179.69
19512004.10.15 18:10close9720.081.24701.26371.24505.608185.29
19522004.10.15 18:10close9700.041.24701.26331.2426-6.808178.49
19532004.10.15 18:10sell9780.021.24651.26651.2438
19542004.10.15 18:12buy9790.081.24621.23021.2489
19552004.10.18 07:02sell9800.041.24851.26651.2458
19562004.10.18 14:22t/p9790.081.24891.23021.248921.118199.60
19572004.10.18 14:22close9760.021.24891.23031.2530-2.928196.67
19582004.10.18 14:22close9770.041.24891.23031.25102.158198.83
19592004.10.18 14:22buy9810.021.24911.22911.2518
19602004.10.18 15:01sell9820.081.25061.26661.2479
19612004.10.18 15:03t/p9810.021.25181.22911.25185.408204.23
19622004.10.18 15:03buy9830.021.25211.23211.2548
19632004.10.18 15:10sell9840.161.25261.26661.2499
19642004.10.18 18:12buy9850.041.25011.23211.2528
19652004.10.18 18:14t/p9840.161.24991.26661.249943.208247.43
19662004.10.18 18:14close9780.021.24971.26651.2438-6.308241.13
19672004.10.18 18:14close9820.081.24971.26661.24797.208248.33
19682004.10.18 18:14close9800.041.24981.26651.2458-5.208243.13
19692004.10.18 18:14sell9860.021.24941.26941.2467
19702004.10.19 01:22buy9870.081.24801.23201.2507
19712004.10.19 02:44t/p9860.021.24671.26941.24675.508248.63
19722004.10.19 02:44sell9880.021.24651.26651.2438
19732004.10.19 03:20buy9890.161.24591.23191.2486
19742004.10.19 11:01sell9900.041.24851.26651.2458
19752004.10.19 11:02t/p9890.161.24861.23191.248643.208291.83
19762004.10.19 11:02close9830.021.24881.23211.2548-6.728285.10
19772004.10.19 11:02close9870.081.24881.23201.25076.408291.50
19782004.10.19 11:02close9850.041.24881.23211.2528-5.458286.06
19792004.10.19 11:03buy9910.021.24881.22881.2515
19802004.10.19 11:43sell9920.081.25061.26661.2479
19812004.10.19 11:45t/p9910.021.25151.22881.25155.408291.46
19822004.10.19 11:45buy9930.021.25171.23171.2544
19832004.10.19 13:41buy9940.041.24971.23171.2524
19842004.10.19 17:07t/p9940.041.25241.23171.252410.808302.26
19852004.10.19 17:07close9930.021.25251.23171.25441.608303.86
19862004.10.19 17:07buy9950.021.25271.23271.2554
19872004.10.19 18:26buy9960.041.25071.23271.2534
19882004.10.20 09:20sell9970.161.25281.26681.2501
19892004.10.20 09:21t/p9960.041.25341.23271.253410.558314.41
19902004.10.20 09:21close9950.021.25341.23271.25541.288315.69
19912004.10.20 09:21buy9980.021.25381.23381.2565
19922004.10.20 09:21sell9990.321.25481.26681.2521
19932004.10.20 09:55t/p9980.021.25651.23381.25655.408321.09
19942004.10.20 09:55buy10000.021.25691.23691.2596
19952004.10.20 09:55sell10010.641.25681.26681.2541
19962004.10.20 10:33sell10021.281.25891.26691.2562
19972004.10.20 13:25t/p10000.021.25961.23691.25965.408326.49
19982004.10.20 13:25buy10030.021.25981.23981.2625
19992004.10.20 15:01sell10042.081.26091.26691.2582
20002004.10.20 17:33t/p10030.021.26251.23981.26255.408331.89
20012004.10.20 17:33buy10050.021.26291.24291.2656
20022004.10.20 18:34buy10060.041.26081.24281.2635
20032004.10.20 19:25buy10070.081.25881.24281.2615
20042004.10.20 21:20t/p10042.081.25821.26691.2582561.608893.49
20052004.10.20 21:20close9880.021.25821.26651.2438-23.308870.19
20062004.10.20 21:20close9920.081.25821.26661.2479-60.408809.79
20072004.10.20 21:20close9990.321.25821.26681.2521-108.808700.99
20082004.10.20 21:20close10021.281.25821.26691.256289.608790.59
20092004.10.20 21:20close9900.041.25811.26651.2458-38.208752.39
20102004.10.20 21:20close10010.641.25811.26681.2541-83.208669.19
20112004.10.20 21:20sell10080.041.25791.27591.2552
20122004.10.20 21:20close9970.161.25821.26681.2501-86.408582.79
20132004.10.20 21:20close10080.041.25821.27591.2552-1.208581.59
20142004.10.20 21:20sell10090.021.25801.27801.2553
20152004.10.21 07:28sell10100.041.26001.27801.2573
20162004.10.21 09:57t/p10070.081.26151.24281.261520.138601.72
20172004.10.21 09:57close10050.021.26151.24291.2656-3.178598.55
20182004.10.21 09:57close10060.041.26161.24281.26352.468601.01
20192004.10.21 09:57buy10110.021.26181.24181.2645
20202004.10.21 10:00sell10120.081.26201.27801.2593
20212004.10.21 10:15sell10130.161.26401.27801.2613
20222004.10.21 10:39t/p10110.021.26451.24181.26455.408606.41
20232004.10.21 10:39buy10140.021.26491.24491.2676
20242004.10.21 10:53buy10150.041.26291.24491.2656
20252004.10.21 13:41t/p10130.161.26131.27801.261343.208649.61
20262004.10.21 13:41close10090.021.26101.27801.2553-5.708643.91
20272004.10.21 13:41close10120.081.26101.27801.25938.008651.91
20282004.10.21 13:41close10100.041.26121.27801.2573-4.808647.11
20292004.10.21 13:41sell10160.021.26081.28081.2581
20302004.10.21 13:57buy10170.081.26091.24491.2636
20312004.10.21 14:56buy10180.161.25891.24491.2616
20322004.10.21 16:07t/p10180.161.26161.24491.261643.208690.31
20332004.10.21 16:07close10140.021.26161.24491.2676-6.608683.71
20342004.10.21 16:07close10170.081.26161.24491.26365.608689.31
20352004.10.21 16:07close10150.041.26161.24491.2656-5.208684.11
20362004.10.21 16:07buy10190.021.26181.24181.2645
20372004.10.21 16:14sell10200.041.26291.28091.2602
20382004.10.21 16:55t/p10200.041.26021.28091.260210.808694.91
20392004.10.21 16:55close10160.021.26021.28081.25811.208696.11
20402004.10.21 16:55sell10210.021.26001.28001.2573
20412004.10.21 17:15sell10220.041.26201.28001.2593
20422004.10.22 13:54sell10230.081.26411.28011.2614
20432004.10.22 13:54t/p10190.021.26451.24181.26455.288701.39
20442004.10.22 13:54buy10240.021.26481.24481.2675
20452004.10.22 14:02buy10250.041.26271.24471.2654
20462004.10.22 14:10t/p10230.081.26141.28011.261421.608722.99
20472004.10.22 14:10close10210.021.26141.28001.2573-2.708720.29
20482004.10.22 14:10close10220.041.26131.28001.25933.008723.28
20492004.10.22 14:10sell10260.021.26111.28111.2584
20502004.10.22 14:14buy10270.081.26041.24441.2631
20512004.10.22 16:15t/p10270.081.26311.24441.263121.608744.88
20522004.10.22 16:15sell10280.041.26311.28111.2604
20532004.10.22 16:16close10240.021.26321.24481.2675-3.208741.68
20542004.10.22 16:16close10250.041.26331.24471.26542.408744.08
20552004.10.22 16:16buy10290.021.26351.24351.2662
20562004.10.22 21:44sell10300.081.26521.28121.2625
20572004.10.22 21:50t/p10290.021.26621.24351.26625.408749.48
20582004.10.22 21:50buy10310.021.26641.24641.2691
20592004.10.22 21:50sell10320.161.26721.28121.2645
20602004.10.25 00:00t/p10310.021.26911.24641.26915.288754.76
20612004.10.25 00:00sell10330.321.27161.28361.2689
20622004.10.25 00:00buy10340.021.27201.25201.2747
20632004.10.25 01:32sell10350.641.27361.28361.2709
20642004.10.25 02:23t/p10340.021.27471.25201.27475.408760.16
20652004.10.25 02:23buy10360.021.27511.25511.2778
20662004.10.25 02:27sell10371.281.27591.28391.2732
20672004.10.25 03:07t/p10360.021.27781.25511.27785.408765.56
20682004.10.25 03:07buy10380.021.27801.25801.2807
20692004.10.25 03:08sell10392.191.27801.28401.2753
20702004.10.25 03:58buy10400.041.27601.25801.2787
20712004.10.25 07:53t/p10392.191.27531.28401.2753591.309356.86
20722004.10.25 07:53close10260.021.27531.28111.2584-28.309328.56
20732004.10.25 07:53close10300.081.27531.28121.2625-80.409248.16
20742004.10.25 07:53close10330.321.27531.28361.2689-118.409129.76
20752004.10.25 07:53close10371.281.27531.28391.273276.809206.56
20762004.10.25 08:01sell10410.161.27571.28971.2730
20772004.10.25 09:04close10280.041.27531.28111.2604-48.609157.96
20782004.10.25 09:04close10350.641.27531.28361.2709-108.799049.17
20792004.10.25 09:04close10410.161.27531.28971.27306.409055.57
20802004.10.25 09:04sell10420.041.27511.29311.2724
20812004.10.25 09:04close10320.161.27531.28121.2645-128.818926.76
20822004.10.25 09:04close10420.041.27531.29311.2724-0.808925.96
20832004.10.25 09:04sell10430.021.27501.29501.2723
20842004.10.25 09:39sell10440.041.27711.29511.2744
20852004.10.25 10:02t/p10400.041.27871.25801.278710.808936.76
20862004.10.25 10:02close10380.021.27881.25801.28071.608938.36
20872004.10.25 10:02buy10450.021.27901.25901.2817
20882004.10.25 10:02sell10460.081.27911.29511.2764
20892004.10.25 11:40sell10470.161.28111.29511.2784
20902004.10.25 11:43t/p10450.021.28171.25901.28175.408943.76
20912004.10.25 11:43buy10480.021.28231.26231.2850
20922004.10.25 12:57buy10490.041.28021.26221.2829
20932004.10.25 13:54t/p10470.161.27841.29511.278443.208986.96
20942004.10.25 13:54close10430.021.27841.29501.2723-6.808980.16
20952004.10.25 13:54close10460.081.27841.29511.27645.608985.76
20962004.10.25 13:54close10440.041.27831.29511.2744-4.808980.96
20972004.10.25 13:55sell10500.021.27821.29821.2755
20982004.10.25 14:25buy10510.081.27811.26211.2808
20992004.10.25 18:41sell10520.041.28021.29821.2775
21002004.10.25 18:45t/p10510.081.28081.26211.280821.609002.56
21012004.10.25 18:45close10480.021.28081.26231.2850-3.008999.56
21022004.10.25 18:45close10490.041.28081.26221.28292.409001.96
21032004.10.25 18:45buy10530.021.28101.26101.2837
21042004.10.25 19:16sell10540.081.28221.29821.2795
21052004.10.25 20:55t/p10540.081.27951.29821.279521.609023.56
21062004.10.25 20:55close10500.021.27941.29821.2755-2.409021.16
21072004.10.25 20:56close10520.041.27951.29821.27752.809023.96
21082004.10.25 20:56sell10550.021.27911.29911.2764
21092004.10.25 23:21sell10560.041.28121.29921.2785
21102004.10.26 01:56buy10570.041.27891.26091.2816
21112004.10.26 02:07t/p10560.041.27851.29921.278511.009034.96
21122004.10.26 02:07close10550.021.27841.29911.27641.509036.46
21132004.10.26 02:07sell10580.021.27801.29801.2753
21142004.10.26 03:16sell10590.041.28001.29801.2773
21152004.10.26 03:35close10530.021.28161.26101.28371.089037.54
21162004.10.26 03:36close10570.041.28161.26091.281610.809048.34
21172004.10.26 03:36buy10600.021.28181.26181.2845
21182004.10.26 03:41sell10610.081.28201.29801.2793
21192004.10.26 08:00buy10620.041.27971.26171.2824
21202004.10.26 08:19t/p10610.081.27931.29801.279321.609069.94
21212004.10.26 08:19close10580.021.27931.29801.2753-2.609067.34
21222004.10.26 08:19close10590.041.27921.29801.27733.209070.54
21232004.10.26 08:19sell10630.021.27901.29901.2763
21242004.10.26 08:47sell10640.041.28111.29911.2784
21252004.10.26 11:49t/p10640.041.27841.29911.278410.809081.34
21262004.10.26 11:49close10630.021.27831.29901.27631.409082.74
21272004.10.26 11:49sell10650.021.27801.29801.2753
21282004.10.26 12:22sell10660.041.28011.29811.2774
21292004.10.26 16:09buy10670.081.27751.26151.2802
21302004.10.26 16:13t/p10660.041.27741.29811.277410.809093.54
21312004.10.26 16:13close10650.021.27741.29801.27531.209094.74
21322004.10.26 16:13sell10680.021.27701.29701.2743
21332004.10.26 16:34sell10690.041.27911.29711.2764
21342004.10.26 17:04t/p10690.041.27641.29711.276410.809105.54
21352004.10.26 17:04close10680.021.27621.29701.27431.609107.14
21362004.10.26 17:04sell10700.021.27601.29601.2733
21372004.10.26 17:07buy10710.161.27541.26141.2781
21382004.10.26 18:23buy10720.321.27331.26131.2760
21392004.10.26 18:24t/p10700.021.27331.29601.27335.409112.54
21402004.10.26 18:24sell10730.021.27291.29291.2702
21412004.10.26 19:26sell10740.041.27491.29291.2722
21422004.10.26 21:07t/p10720.321.27601.26131.276086.409198.94
21432004.10.26 21:07close10600.021.27611.26181.2845-11.409187.54
21442004.10.26 21:07close10670.081.27611.26151.2802-11.209176.34
21452004.10.26 21:07close10620.041.27611.26171.2824-14.409161.94
21462004.10.26 21:08close10710.161.27611.26141.278111.209173.14
21472004.10.26 21:08buy10750.021.27651.25651.2792
21482004.10.26 23:00sell10760.081.27691.29291.2742
21492004.10.26 23:55buy10770.041.27451.25651.2772
21502004.10.27 03:31t/p10760.081.27421.29291.274222.009195.13
21512004.10.27 03:31close10730.021.27421.29291.2702-2.509192.63
21522004.10.27 03:31close10740.041.27411.29291.27223.409196.03
21532004.10.27 03:31sell10780.021.27391.29391.2712
21542004.10.27 07:03sell10790.041.27591.29391.2732
21552004.10.27 12:24t/p10770.041.27721.25651.277210.559206.58
21562004.10.27 12:24close10750.021.27721.25651.27921.289207.86
21572004.10.27 12:24buy10800.021.27771.25771.2804
21582004.10.27 12:26sell10810.081.27801.29401.2753
21592004.10.27 14:55sell10820.161.28001.29401.2773
21602004.10.27 14:58t/p10800.021.28041.25771.28045.409213.26
21612004.10.27 14:58buy10830.021.28081.26081.2835
21622004.10.27 15:28buy10840.041.27881.26081.2815
21632004.10.27 16:58t/p10820.161.27731.29401.277343.209256.46
21642004.10.27 16:58close10780.021.27721.29391.2712-6.609249.86
21652004.10.27 16:58close10810.081.27721.29401.27536.409256.26
21662004.10.27 16:58close10790.041.27731.29391.2732-5.609250.66
21672004.10.27 16:58sell10850.021.27671.29671.2740
21682004.10.27 16:58buy10860.081.27661.26061.2793
21692004.10.27 17:03buy10870.161.27451.26051.2772
21702004.10.27 17:05t/p10850.021.27401.29671.27405.409256.06
21712004.10.27 17:05sell10880.021.27381.29381.2711
21722004.10.27 17:18buy10890.321.27221.26021.2749
21732004.10.27 17:41t/p10880.021.27111.29381.27115.409261.46
21742004.10.27 17:41sell10900.021.27071.29071.2680
21752004.10.27 18:18buy10910.641.27011.26011.2728
21762004.10.27 18:49sell10920.041.27271.29071.2700
21772004.10.27 20:28t/p10920.041.27001.29071.270010.809272.26
21782004.10.27 20:28close10900.021.27001.29071.26801.409273.66
21792004.10.27 20:28sell10930.021.26941.28941.2667
21802004.10.27 20:36sell10940.041.27141.28941.2687
21812004.10.28 02:38t/p10940.041.26871.28941.268711.409285.06
21822004.10.28 02:38close10930.021.26861.28941.26671.909286.96
21832004.10.28 02:38sell10950.021.26841.28841.2657
21842004.10.28 02:41buy10961.281.26811.26011.2708
21852004.10.28 03:00sell10970.041.27041.28841.2677
21862004.10.28 03:03t/p10961.281.27081.26011.2708345.609632.56
21872004.10.28 03:03close10830.021.27081.26081.2835-20.379612.19
21882004.10.28 03:03close10860.081.27081.26061.2793-47.879564.32
21892004.10.28 03:03close10890.321.27081.26021.2749-50.689513.63
21902004.10.28 03:03close10840.041.27091.26081.2815-32.349481.30
21912004.10.28 03:03close10910.641.27091.26011.272839.439520.73
21922004.10.28 03:03buy10980.041.27111.25311.2738
21932004.10.28 03:03close10870.161.27091.26051.2772-60.549460.18
21942004.10.28 03:03close10980.041.27091.25311.2738-0.809459.38
21952004.10.28 03:03buy10990.021.27091.25091.2736
21962004.10.28 07:05sell11000.081.27251.28851.2698
21972004.10.28 08:47t/p10990.021.27361.25091.27365.409464.78
21982004.10.28 08:47buy11010.021.27401.25401.2767
21992004.10.28 09:10sell11020.161.27461.28861.2719
22002004.10.28 09:50buy11030.041.27201.25401.2747
22012004.10.28 09:50t/p11020.161.27191.28861.271943.209507.98
22022004.10.28 09:50close10950.021.27191.28841.2657-7.009500.98
22032004.10.28 09:50close11000.081.27191.28851.26984.809505.78
22042004.10.28 09:51close10970.041.27181.28841.2677-5.609500.18
22052004.10.28 09:51sell11040.021.27151.29151.2688
22062004.10.28 12:35buy11050.081.26991.25391.2726
22072004.10.28 12:39t/p11040.021.26881.29151.26885.409505.58
22082004.10.28 12:39sell11060.021.26861.28861.2659
22092004.10.28 12:40buy11070.161.26781.25381.2705
22102004.10.28 12:41t/p11060.021.26591.28861.26595.409510.98
22112004.10.28 12:41buy11080.321.26581.25381.2685
22122004.10.28 12:41sell11090.021.26541.28541.2627
22132004.10.28 12:42buy11100.641.26381.25381.2665
22142004.10.28 12:44t/p11100.641.26651.25381.2665172.809683.78
22152004.10.28 12:44close11010.021.26651.25401.2767-15.009668.78
22162004.10.28 12:44close11050.081.26651.25391.2726-27.209641.58
22172004.10.28 12:44close11080.321.26651.25381.268522.409663.98
22182004.10.28 12:44close11030.041.26701.25401.2747-20.009643.98
22192004.10.28 12:44close11070.161.26681.25381.2705-16.009627.98
22202004.10.28 12:44buy11110.021.26741.24741.2701
22212004.10.28 12:44sell11120.041.26741.28541.2647
22222004.10.28 12:55sell11130.081.26951.28551.2668
22232004.10.28 13:15t/p11130.081.26681.28551.266821.609649.58
22242004.10.28 13:15close11090.021.26671.28541.2627-2.609646.98
22252004.10.28 13:15close11120.041.26671.28541.26472.809649.78
22262004.10.28 13:15sell11140.021.26651.28651.2638
22272004.10.28 13:40sell11150.041.26851.28651.2658
22282004.10.28 13:55t/p11110.021.27011.24741.27015.409655.18
22292004.10.28 13:55buy11160.021.27041.25041.2731
22302004.10.28 14:02sell11170.081.27061.28661.2679
22312004.10.28 15:12sell11180.161.27271.28671.2700
22322004.10.28 15:13t/p11160.021.27311.25041.27315.409660.58
22332004.10.28 15:13buy11190.021.27331.25331.2760
22342004.10.28 15:15sell11200.321.27481.28681.2721
22352004.10.28 17:55t/p11190.021.27601.25331.27605.409665.98
22362004.10.28 17:55buy11210.021.27621.25621.2789
22372004.10.28 19:39buy11220.041.27411.25611.2768
22382004.10.28 20:00t/p11200.321.27211.28681.272186.409752.38
22392004.10.28 20:00buy11230.081.27201.25601.2747
22402004.10.28 20:00close11140.021.27181.28651.2638-10.609741.78
22412004.10.28 20:00close11170.081.27181.28661.2679-9.609732.18
22422004.10.28 20:00close11150.041.27201.28651.2658-14.009718.18
22432004.10.28 20:00close11180.161.27191.28671.270012.809730.98
22442004.10.28 20:00sell11240.021.27151.29151.2688
22452004.10.28 21:17sell11250.041.27361.29161.2709
22462004.10.28 21:37t/p11230.081.27471.25601.274721.609752.58
22472004.10.28 21:37close11210.021.27471.25621.2789-3.009749.58
22482004.10.28 21:37close11220.041.27471.25611.27682.409751.98
22492004.10.28 21:37buy11260.021.27491.25491.2776
22502004.10.29 08:44sell11270.081.27561.29161.2729
22512004.10.29 14:27t/p11270.081.27291.29161.272921.609773.58
22522004.10.29 14:27buy11280.041.27281.25481.2755
22532004.10.29 14:27close11240.021.27291.29151.2688-2.709770.88
22542004.10.29 14:29close11250.041.27281.29161.27093.409774.28
22552004.10.29 14:29sell11290.021.27221.29221.2695
22562004.10.29 14:30sell11300.041.27501.29301.2723
22572004.10.29 14:30t/p11280.041.27551.25481.275510.809785.08
22582004.10.29 14:30close11260.021.27611.25491.27762.289787.36
22592004.10.29 14:30buy11310.021.27601.25601.2787
22602004.10.29 14:30sell11320.081.27721.29321.2745
22612004.10.29 14:38t/p11320.081.27451.29321.274521.609808.96
22622004.10.29 14:38close11290.021.27451.29221.2695-4.609804.36
22632004.10.29 14:38close11300.041.27431.29301.27232.809807.16
22642004.10.29 14:38sell11330.021.27411.29411.2714
22652004.10.29 14:40buy11340.041.27391.25591.2766
22662004.10.29 15:00sell11350.041.27611.29411.2734
22672004.10.29 15:57t/p11350.041.27341.29411.273410.809817.96
22682004.10.29 15:57close11330.021.27291.29411.27142.409820.36
22692004.10.29 15:57sell11360.021.27281.29281.2701
22702004.10.29 15:57buy11370.081.27181.25581.2745
22712004.10.29 17:04t/p11370.081.27451.25581.274521.609841.96
22722004.10.29 17:04close11310.021.27451.25601.2787-3.009838.96
22732004.10.29 17:04close11340.041.27451.25591.27662.409841.36
22742004.10.29 17:04buy11380.021.27481.25481.2775
22752004.10.29 17:22sell11390.041.27481.29281.2721
22762004.10.29 19:28sell11400.081.27691.29291.2742
22772004.10.29 19:37t/p11380.021.27751.25481.27755.409846.76
22782004.10.29 19:37buy11410.021.27801.25801.2807
22792004.10.29 20:00sell11420.161.27911.29311.2764
22802004.11.01 00:00t/p11410.021.28071.25801.28075.289852.04
22812004.11.01 00:00sell11430.321.28141.29341.2787
22822004.11.01 00:00buy11440.021.28181.26181.2845
22832004.11.01 02:07buy11450.041.27981.26181.2825
22842004.11.01 02:17t/p11430.321.27871.29341.278786.409938.44
22852004.11.01 02:17close11360.021.27831.29281.2701-10.909927.54
22862004.11.01 02:17close11400.081.27831.29291.2742-10.809916.73
22872004.11.01 02:17close11390.041.27851.29281.2721-14.609902.13
22882004.11.01 02:18close11420.161.27871.29311.27647.199909.33
22892004.11.01 02:18sell11460.021.27841.29841.2757
22902004.11.01 03:04buy11470.081.27761.26161.2803
22912004.11.01 10:20t/p11460.021.27571.29841.27575.409914.73
22922004.11.01 10:20sell11480.021.27531.29531.2726
22932004.11.01 10:20buy11490.161.27561.26161.2783
22942004.11.01 10:30buy11500.321.27361.26161.2763
22952004.11.01 16:00t/p11500.321.27631.26161.276386.4010001.13
22962004.11.01 16:00close11440.021.27631.26181.2845-11.009990.13
22972004.11.01 16:00close11470.081.27631.26161.2803-10.409979.73
22982004.11.01 16:00close11490.161.27631.26161.278311.209990.93
22992004.11.01 16:00buy11510.041.27641.25841.2791
23002004.11.01 16:01close11450.041.27631.26181.2825-14.009976.93
23012004.11.01 16:01close11510.041.27631.25841.2791-0.409976.53
23022004.11.01 16:01buy11520.021.27651.25651.2792
23032004.11.01 16:48buy11530.041.27451.25651.2772
23042004.11.01 17:17t/p11480.021.27261.29531.27265.409981.93
23052004.11.01 17:17sell11540.021.27241.29241.2697
23062004.11.01 17:17buy11550.081.27241.25641.2751
23072004.11.01 18:15sell11560.041.27441.29241.2717
23082004.11.01 18:15t/p11550.081.27511.25641.275121.6010003.53
23092004.11.01 18:15close11520.021.27521.25651.2792-2.6010000.93
23102004.11.01 18:15close11530.041.27511.25651.27722.4010003.33
23112004.11.01 18:15buy11570.021.27521.25521.2779
23122004.11.02 04:26buy11580.041.27321.25521.2759
23132004.11.02 08:07t/p11560.041.27171.29241.271711.0010014.32
23142004.11.02 08:07close11540.021.27171.29241.26971.5010015.82
23152004.11.02 08:07sell11590.021.27131.29131.2686
23162004.11.02 08:34buy11600.081.27111.25511.2738
23172004.11.02 17:30buy11610.161.26901.25501.2717
23182004.11.02 17:30t/p11590.021.26861.29131.26865.4010021.22
23192004.11.02 17:30sell11620.021.26841.28841.2657
23202004.11.02 18:04sell11630.041.27041.28841.2677
23212004.11.02 20:35close11620.021.26771.28841.26571.4010022.62
23222004.11.02 20:35close11630.041.26771.28841.267710.8010033.42
23232004.11.02 20:36sell11640.021.26751.28751.2648
23242004.11.02 20:37buy11650.321.26691.25491.2696
23252004.11.02 21:05sell11660.041.26951.28751.2668
23262004.11.02 21:05t/p11650.321.26961.25491.269686.4010119.82
23272004.11.02 21:05close11570.021.26981.25521.2779-10.9210108.90
23282004.11.02 21:05close11600.081.26981.25511.2738-10.4010098.50
23292004.11.02 21:05close11580.041.27011.25521.2759-12.4010086.10
23302004.11.02 21:05close11610.161.27001.25501.271716.0010102.10
23312004.11.02 21:05buy11670.021.27071.25071.2734
23322004.11.02 21:06sell11680.081.27161.28761.2689
23332004.11.02 22:48t/p11670.021.27341.25071.27345.4010107.50
23342004.11.02 22:48buy11690.021.27391.25391.2766
23352004.11.02 22:48sell11700.161.27361.28761.2709
23362004.11.03 00:22buy11710.041.27171.25371.2744
23372004.11.03 00:22t/p11700.161.27091.28761.270943.9910151.49
23382004.11.03 00:22close11640.021.27071.28751.2648-6.3010145.19
23392004.11.03 00:22close11680.081.27071.28761.26897.6010152.79
23402004.11.03 00:23sell11720.041.27181.28981.2691
23412004.11.03 01:04close11660.041.27091.28751.2668-5.4010147.39
23422004.11.03 01:04close11720.041.27091.28981.26913.6010150.99
23432004.11.03 01:04sell11730.021.27071.29071.2680
23442004.11.03 01:44sell11740.041.27271.29071.2700
23452004.11.03 03:07t/p11740.041.27001.29071.270010.8010161.79
23462004.11.03 03:07close11730.021.27001.29071.26801.4010163.19
23472004.11.03 03:07sell11750.021.26981.28981.2671
23482004.11.03 03:07buy11760.081.26951.25351.2722
23492004.11.03 03:20buy11770.161.26721.25321.2699
23502004.11.03 03:21t/p11750.021.26711.28981.26715.4010168.59
23512004.11.03 03:21sell11780.021.26661.28661.2639
23522004.11.03 03:29sell11790.041.26871.28671.2660
23532004.11.03 04:41t/p11770.161.26991.25321.269943.2010211.79
23542004.11.03 04:41close11690.021.27001.25391.2766-7.9210203.87
23552004.11.03 04:41close11760.081.27001.25351.27224.0010207.87
23562004.11.03 04:41close11710.041.27001.25371.2744-6.8010201.07
23572004.11.03 04:41buy11800.021.27021.25021.2729
23582004.11.03 05:39buy11810.041.26801.25001.2707
23592004.11.03 07:04t/p11790.041.26601.28671.266010.8010211.87
23602004.11.03 07:04close11780.021.26601.28661.26391.2010213.07
23612004.11.03 07:04sell11820.021.26541.28541.2627
23622004.11.03 07:04buy11830.081.26571.24971.2684
23632004.11.03 07:09sell11840.041.26771.28571.2650
23642004.11.03 07:49t/p11830.081.26841.24971.268421.6010234.67
23652004.11.03 07:49close11800.021.26851.25021.2729-3.4010231.27
23662004.11.03 07:50close11810.041.26851.25001.27072.0010233.27
23672004.11.03 07:50buy11850.021.26871.24871.2714
23682004.11.03 07:53sell11860.081.26981.28581.2671
23692004.11.03 08:00t/p11850.021.27141.24871.27145.4010238.67
23702004.11.03 08:00buy11870.021.27171.25171.2744
23712004.11.03 08:00sell11880.161.27211.28611.2694
23722004.11.03 09:33buy11890.041.26971.25171.2724
23732004.11.03 09:33t/p11880.161.26941.28611.269443.2010281.87
23742004.11.03 09:33close11820.021.26931.28541.2627-7.8010274.07
23752004.11.03 09:33close11860.081.26931.28581.26714.0010278.07
23762004.11.03 09:33close11840.041.26941.28571.2650-6.8010271.27
23772004.11.03 09:34sell11900.021.26931.28931.2666
23782004.11.03 11:00sell11910.041.27131.28931.2686
23792004.11.03 13:12t/p11890.041.27241.25171.272410.8010282.07
23802004.11.03 13:12close11870.021.27241.25171.27441.4010283.47
23812004.11.03 13:12buy11920.021.27281.25281.2755
23822004.11.03 13:13sell11930.081.27341.28941.2707
23832004.11.03 13:28t/p11920.021.27551.25281.27555.4010288.87
23842004.11.03 13:28sell11940.161.27561.28961.2729
23852004.11.03 13:28buy11950.021.27601.25601.2787
23862004.11.03 14:24sell11960.321.27761.28961.2749
23872004.11.03 14:49t/p11950.021.27871.25601.27875.4010294.27
23882004.11.03 14:49buy11970.021.27871.25871.2814
23892004.11.03 14:52sell11980.641.27971.28971.2770
23902004.11.03 20:03t/p11970.021.28141.25871.28145.4010299.67
23912004.11.03 20:03buy11990.021.28161.26161.2843
23922004.11.03 20:07sell12001.281.28181.28981.2791
23932004.11.04 07:26sell12012.561.28381.28981.2811
23942004.11.04 07:46t/p11990.021.28431.26161.28435.0310304.70
23952004.11.04 07:46buy12020.021.28441.26441.2871
23962004.11.04 08:06buy12030.041.28231.26431.2850
23972004.11.04 09:11t/p12012.561.28111.28981.2811691.2010995.90
23982004.11.04 09:11close11900.021.28101.28931.2666-23.1010972.80
23992004.11.04 09:11close11930.081.28101.28941.2707-59.6110913.19
24002004.11.04 09:11close11960.321.28101.28961.2749-104.0410809.15
24012004.11.04 09:11close12001.281.28101.28981.2791121.4510930.60
24022004.11.04 09:11close11910.041.28101.28931.2686-38.2010892.39
24032004.11.04 09:11close11980.641.28101.28971.2770-73.6810818.72
24042004.11.04 09:11sell12040.041.28061.29861.2779
24052004.11.04 09:11close11940.161.28101.28961.2729-84.0210734.70
24062004.11.04 09:11close12040.041.28101.29861.2779-1.6010733.10
24072004.11.04 09:11sell12050.021.28061.30061.2779
24082004.11.04 09:50buy12060.081.28021.26421.2829
24092004.11.04 11:32sell12070.041.28261.30061.2799
24102004.11.04 11:33t/p12060.081.28291.26421.282921.6010754.70
24112004.11.04 11:33close12020.021.28301.26441.2871-2.8010751.90
24122004.11.04 11:33close12030.041.28311.26431.28503.2010755.10
24132004.11.04 11:33buy12080.021.28331.26331.2860
24142004.11.04 11:40sell12090.081.28461.30061.2819
24152004.11.04 12:01t/p12080.021.28601.26331.28605.4010760.50
24162004.11.04 12:01buy12100.021.28611.26611.2888
24172004.11.04 12:06sell12110.161.28681.30081.2841
24182004.11.04 15:03t/p12100.021.28881.26611.28885.4010765.90
24192004.11.04 15:03sell12120.321.28891.30091.2862
24202004.11.04 15:03buy12130.021.28901.26901.2917
24212004.11.04 16:05buy12140.041.28691.26891.2896
24222004.11.04 18:34t/p12120.321.28621.30091.286286.4010852.30
24232004.11.04 18:34close12050.021.28611.30061.2779-11.0010841.30
24242004.11.04 18:34close12090.081.28611.30061.2819-12.0010829.30
24252004.11.04 18:34close12070.041.28611.30061.2799-14.0010815.30
24262004.11.04 18:34close12110.161.28611.30081.284111.2010826.50
24272004.11.04 18:34sell12150.021.28601.30601.2833
24282004.11.04 19:11sell12160.041.28801.30601.2853
24292004.11.05 10:51t/p12160.041.28531.30601.285311.0010837.50
24302004.11.05 10:51close12150.021.28531.30601.28331.5010839.00
24312004.11.05 10:51sell12170.021.28511.30511.2824
24322004.11.05 11:19buy12180.081.28491.26891.2876
24332004.11.05 12:10sell12190.041.28711.30511.2844
24342004.11.05 12:16t/p12180.081.28761.26891.287621.6010860.60
24352004.11.05 12:16close12130.021.28761.26901.2917-2.9210857.68
24362004.11.05 12:16close12140.041.28761.26891.28962.5510860.23
24372004.11.05 12:16buy12200.021.28791.26791.2906
24382004.11.05 13:55buy12210.041.28581.26781.2885
24392004.11.05 14:30t/p12190.041.28441.30511.284410.8010871.03
24402004.11.05 14:30buy12220.081.28361.26761.2863
24412004.11.05 14:30close12170.021.28361.30511.28243.0010874.03
24422004.11.05 14:30sell12230.021.28261.30261.2799
24432004.11.05 14:30t/p12230.021.27991.30261.27995.4010879.43
24442004.11.05 14:30buy12240.161.27961.26561.2823
24452004.11.05 14:30buy12250.321.27701.26501.2797
24462004.11.05 14:30sell12260.021.27781.29781.2751
24472004.11.05 14:32t/p12250.321.27971.26501.279786.4010965.83
24482004.11.05 14:32sell12270.041.27991.29791.2772
24492004.11.05 14:32close12200.021.28031.26791.2906-15.2010950.63
24502004.11.05 14:32close12220.081.28031.26761.2863-26.4010924.23
24512004.11.05 14:32close12210.041.28101.26781.2885-19.2010905.03
24522004.11.05 14:32close12240.161.28061.26561.282316.0010921.03
24532004.11.05 14:32buy12280.021.28161.26161.2843
24542004.11.05 14:32sell12290.081.28201.29801.2793
24552004.11.05 14:46buy12300.041.27961.26161.2823
24562004.11.05 14:46t/p12290.081.27931.29801.279321.6010942.63
24572004.11.05 14:46close12260.021.27931.29781.2751-3.0010939.63
24582004.11.05 14:46close12270.041.27911.29791.27723.2010942.83
24592004.11.05 14:46sell12310.021.27891.29891.2762
24602004.11.05 14:54sell12320.041.28091.29891.2782
24612004.11.05 14:56t/p12300.041.28231.26161.282310.8010953.63
24622004.11.05 14:56close12280.021.28251.26161.28431.8010955.43
24632004.11.05 14:56buy12330.021.28291.26291.2856
24642004.11.05 14:59sell12340.081.28311.29911.2804
24652004.11.05 15:06buy12350.041.28091.26291.2836
24662004.11.05 15:07t/p12340.081.28041.29911.280421.6010977.03
24672004.11.05 15:07close12310.021.28041.29891.2762-3.0010974.03
24682004.11.05 15:07close12320.041.28041.29891.27822.0010976.03
24692004.11.05 15:08sell12360.021.28031.30031.2776
24702004.11.05 15:17sell12370.041.28241.30041.2797
24712004.11.05 15:30t/p12350.041.28361.26291.283610.8010986.83
24722004.11.05 15:30close12330.021.28361.26291.28561.4010988.23
24732004.11.05 15:30buy12380.021.28381.26381.2865
24742004.11.05 15:31sell12390.081.28491.30091.2822
24752004.11.05 15:33t/p12380.021.28651.26381.28655.4010993.63
24762004.11.05 15:33buy12400.021.28681.26681.2895
24772004.11.05 15:33sell12410.161.28711.30111.2844
24782004.11.05 15:36sell12420.321.28921.30121.2865
24792004.11.05 15:36t/p12400.021.28951.26681.28955.4010999.03
24802004.11.05 15:36buy12430.021.28971.26971.2924
24812004.11.05 15:38buy12440.041.28751.26951.2902
24822004.11.05 16:01t/p12440.041.29021.26951.290210.8011009.83
24832004.11.05 16:01close12430.021.29021.26971.29241.0011010.83
24842004.11.05 16:01buy12450.021.29061.27061.2933
24852004.11.05 16:52sell12460.641.29141.30141.2887
24862004.11.05 17:01t/p12450.021.29331.27061.29335.4011016.23
24872004.11.05 17:01sell12471.281.29361.30161.2909
24882004.11.05 17:01buy12480.021.29351.27351.2962
24892004.11.05 17:03buy12490.041.29151.27351.2942
24902004.11.05 17:41t/p12490.041.29421.27351.294210.8011027.03
24912004.11.05 17:41close12480.021.29441.27351.29621.8011028.83
24922004.11.05 17:41buy12500.021.29461.27461.2973
24932004.11.05 18:23buy12510.041.29261.27461.2953
24942004.11.05 21:26t/p12510.041.29531.27461.295310.8011039.63
24952004.11.05 21:26close12500.021.29531.27461.29731.4011041.03
24962004.11.05 21:26buy12520.021.29571.27571.2984
24972004.11.05 21:29sell12532.561.29571.30171.2930
24982004.11.08 05:25sell12542.761.29781.30181.2951
24992004.11.08 05:27t/p12520.021.29841.27571.29845.2811046.31
25002004.11.08 05:27buy12550.021.29861.27861.3013
25012004.11.08 08:23buy12560.041.29661.27861.2993
25022004.11.08 10:27close12360.021.29511.30031.2776-29.5011016.81
25032004.11.08 10:27close12390.081.29511.30091.2822-81.2010935.60
25042004.11.08 10:27close12420.321.29511.30121.2865-187.2110748.39
25052004.11.08 10:27close12471.281.29511.30161.2909-185.6510562.74
25062004.11.08 10:27close12542.761.29511.30181.2951745.2111307.95
25072004.11.08 10:28close12370.041.29511.30041.2797-50.6011257.35
25082004.11.08 10:28close12460.641.29511.30141.2887-233.6311023.72
25092004.11.08 10:29close12410.161.29511.30111.2844-127.2110896.52
25102004.11.08 11:03close12532.561.29511.30171.2930166.2911062.81
25112004.11.08 11:03sell12570.021.29491.31491.2922
25122004.11.08 13:08buy12580.081.29461.27861.2973
25132004.11.08 13:31buy12590.161.29261.27861.2953
25142004.11.08 13:34t/p12570.021.29221.31491.29225.4011068.21
25152004.11.08 13:34sell12600.021.29181.31181.2891
25162004.11.08 13:50sell12610.041.29381.31181.2911
25172004.11.08 14:16t/p12610.041.29111.31181.291110.8011079.01
25182004.11.08 14:16close12600.021.29111.31181.28911.4011080.41
25192004.11.08 14:16sell12620.021.29091.31091.2882
25202004.11.08 14:32sell12630.041.29321.31121.2905
25212004.11.08 16:33t/p12590.161.29531.27861.295343.2011123.61
25222004.11.08 16:33sell12640.081.29541.31141.2927
25232004.11.08 16:33close12550.021.29531.27861.3013-6.6011117.01
25242004.11.08 16:33close12580.081.29531.27861.29735.6011122.61
25252004.11.08 16:33close12560.041.29551.27861.2993-4.4011118.21
25262004.11.08 16:33buy12650.021.29601.27601.2987
25272004.11.08 17:42buy12660.041.29391.27591.2966
25282004.11.08 18:08t/p12640.081.29271.31141.292721.6011139.81
25292004.11.08 18:08close12620.021.29271.31091.2882-3.6011136.21
25302004.11.08 18:08close12630.041.29261.31121.29052.4011138.61
25312004.11.08 18:08sell12670.021.29241.31241.2897
25322004.11.08 20:36buy12680.081.29181.27581.2945
25332004.11.09 02:12t/p12670.021.28971.31241.28975.5011144.11
25342004.11.09 02:12buy12690.161.28971.27571.2924
25352004.11.09 02:13sell12700.021.28941.30941.2867
25362004.11.09 02:48sell12710.041.29141.30941.2887
25372004.11.09 03:43t/p12690.161.29241.27571.292443.2011187.31
25382004.11.09 03:43close12650.021.29241.27601.2987-7.3211179.98
25392004.11.09 03:43close12680.081.29241.27581.29454.3111184.29
25402004.11.09 03:45close12660.041.29241.27591.2966-6.2511178.05
25412004.11.09 03:45buy12720.021.29281.27281.2955
25422004.11.09 08:23sell12730.081.29341.30941.2907
25432004.11.09 11:00t/p12730.081.29071.30941.290721.6011199.65
25442004.11.09 11:00buy12740.041.29061.27261.2933
25452004.11.09 11:00close12700.021.29071.30941.2867-2.6011197.05
25462004.11.09 11:00close12710.041.29051.30941.28873.6011200.65
25472004.11.09 11:00sell12750.021.28981.30981.2871
25482004.11.09 15:22buy12760.081.28861.27261.2913
25492004.11.09 15:58t/p12760.081.29131.27261.291321.6011222.25
25502004.11.09 15:58close12720.021.29141.27281.2955-2.8011219.45
25512004.11.09 15:58close12740.041.29131.27261.29332.8011222.25
25522004.11.09 15:59buy12770.021.29151.27151.2942
25532004.11.09 16:00sell12780.041.29191.30991.2892
25542004.11.09 20:45buy12790.041.28921.27121.2919
25552004.11.09 20:46close12750.021.28921.30981.28711.2011223.45
25562004.11.09 20:46close12780.041.28921.30991.289210.8011234.25
25572004.11.09 20:46sell12800.021.28901.30901.2863
25582004.11.10 09:08buy12810.081.28711.27111.2898
25592004.11.10 09:30t/p12810.081.28981.27111.289821.6011255.85
25602004.11.10 09:30close12770.021.28981.27151.2942-3.5211252.33
25612004.11.10 09:30close12790.041.28991.27121.29192.5511254.88
25622004.11.10 09:30buy12820.021.29031.27031.2930
25632004.11.10 09:42sell12830.041.29101.30901.2883
25642004.11.10 11:10t/p12820.021.29301.27031.29305.4011260.28
25652004.11.10 11:10sell12840.081.29301.30901.2903
25662004.11.10 11:10buy12850.021.29361.27361.2963
25672004.11.10 11:53sell12860.161.29511.30911.2924
25682004.11.10 11:57t/p12850.021.29631.27361.29635.4011265.68
25692004.11.10 11:57buy12870.021.29651.27651.2992
25702004.11.10 12:46sell12880.321.29711.30911.2944
25712004.11.10 14:37t/p12870.021.29921.27651.29925.4011271.08
25722004.11.10 14:37sell12890.641.29921.30921.2965
25732004.11.10 14:38buy12900.021.29921.27921.3019
25742004.11.10 14:41buy12910.041.29721.27921.2999
25752004.11.10 14:41t/p12890.641.29651.30921.2965172.8011443.88
25762004.11.10 14:41close12800.021.29641.30901.2863-14.7011429.18
25772004.11.10 14:41close12840.081.29641.30901.2903-27.2011401.98
25782004.11.10 14:41close12880.321.29641.30911.294422.4011424.38
25792004.11.10 14:41close12830.041.29651.30901.2883-22.0011402.38
25802004.11.10 14:42sell12920.041.29711.31511.2944
25812004.11.10 14:43close12860.161.29641.30911.2924-20.8011381.58
25822004.11.10 14:43close12920.041.29641.31511.29442.8011384.38
25832004.11.10 14:43sell12930.021.29631.31631.2936
25842004.11.10 14:45buy12940.081.29521.27921.2979
25852004.11.10 15:16t/p12930.021.29361.31631.29365.4011389.78
25862004.11.10 15:16sell12950.021.29331.31331.2906
25872004.11.10 15:17buy12960.161.29321.27921.2959
25882004.11.10 15:51buy12970.321.29111.27911.2938
25892004.11.10 15:52t/p12950.021.29061.31331.29065.4011395.18
25902004.11.10 15:52sell12980.021.28981.30981.2871
25912004.11.10 16:13buy12990.641.28901.27901.2917
25922004.11.10 16:17t/p12980.021.28711.30981.28715.4011400.58
25932004.11.10 16:17sell13000.021.28621.30621.2835
25942004.11.10 16:17buy13011.281.28651.27851.2892
25952004.11.10 16:32sell13020.041.28821.30621.2855
25962004.11.10 16:43t/p13011.281.28921.27851.2892345.6011746.18
25972004.11.10 16:43close12900.021.28921.27921.3019-20.0011726.18
25982004.11.10 16:43close12940.081.28921.27921.2979-48.0011678.18
25992004.11.10 16:43close12970.321.28921.27911.2938-60.8011617.38
26002004.11.10 16:43close12910.041.28931.27921.2999-31.6011585.78
26012004.11.10 16:43close12990.641.28931.27901.291719.2011604.98
26022004.11.10 16:43buy13030.041.28971.27171.2924
26032004.11.10 16:43close12960.161.28941.27921.2959-60.8011544.18
26042004.11.10 16:43close13030.041.28941.27171.2924-1.2011542.98
26052004.11.10 16:43buy13040.021.28961.26961.2923
26062004.11.10 16:49sell13050.081.29041.30641.2877
26072004.11.10 17:30t/p13040.021.29231.26961.29235.4011548.38
26082004.11.10 17:30buy13060.021.29251.27251.2952
26092004.11.10 17:31sell13070.161.29251.30651.2898
26102004.11.10 18:03buy13080.041.29051.27251.2932
26112004.11.10 18:35t/p13070.161.28981.30651.289843.2011591.58
26122004.11.10 18:35close13000.021.28981.30621.2835-7.2011584.38
26132004.11.10 18:35close13050.081.28981.30641.28774.8011589.18
26142004.11.10 18:36close13020.041.28971.30621.2855-6.0011583.18
26152004.11.10 18:36sell13090.021.28951.30951.2868
26162004.11.10 18:49buy13100.081.28831.27231.2910
26172004.11.10 18:49t/p13090.021.28681.30951.28685.4011588.58
26182004.11.10 18:49sell13110.021.28691.30691.2842
26192004.11.10 20:14sell13120.041.28911.30711.2864
26202004.11.11 13:15t/p13120.041.28641.30711.286411.4011599.98
26212004.11.11 13:15close13110.021.28641.30691.28421.3011601.27
26222004.11.11 13:15sell13130.021.28601.30601.2833
26232004.11.11 13:15buy13140.161.28631.27231.2890
26242004.11.11 13:54sell13150.041.28801.30601.2853
26252004.11.11 14:05t/p13140.161.28901.27231.289043.2011644.47
26262004.11.11 14:05close13060.021.28901.27251.2952-7.3711637.11
26272004.11.11 14:05close13100.081.28901.27231.29104.1311641.23
26282004.11.11 14:05close13080.041.28911.27251.2932-6.3411634.90
26292004.11.11 14:05buy13160.021.28931.26931.2920
26302004.11.11 14:08sell13170.081.29001.30601.2873
26312004.11.12 02:26t/p13160.021.29201.26931.29205.2811640.18
26322004.11.12 02:26buy13180.021.29241.27241.2951
26332004.11.12 02:26sell13190.161.29211.30611.2894
26342004.11.12 03:44buy13200.041.29031.27231.2930
26352004.11.12 08:57t/p13200.041.29301.27231.293010.8011650.98
26362004.11.12 08:57close13180.021.29311.27241.29511.4011652.38
26372004.11.12 08:57buy13210.021.29331.27331.2960
26382004.11.12 12:35buy13220.041.29111.27311.2938
26392004.11.12 15:05t/p13190.161.28941.30611.289443.2011695.58
26402004.11.12 15:05buy13230.081.28901.27301.2917
26412004.11.12 15:05close13130.021.28911.30601.2833-6.1011689.48
26422004.11.12 15:05close13170.081.28911.30601.28737.6011697.07
26432004.11.12 15:05close13150.041.28921.30601.2853-4.6011692.47
26442004.11.12 15:05sell13240.021.28881.30881.2861
26452004.11.12 15:54sell13250.041.29081.30881.2881
26462004.11.12 16:12t/p13230.081.29171.27301.291721.6011714.07
26472004.11.12 16:12close13210.021.29171.27331.2960-3.2011710.87
26482004.11.12 16:12close13220.041.29181.27311.29382.8011713.67
26492004.11.12 16:12buy13260.021.29221.27221.2949
26502004.11.12 16:14sell13270.081.29291.30891.2902
26512004.11.12 17:07t/p13260.021.29491.27221.29495.4011719.07
26522004.11.12 17:07sell13280.161.29511.30911.2924
26532004.11.12 17:07buy13290.021.29551.27551.2982
26542004.11.12 17:54sell13300.321.29711.30911.2944
26552004.11.12 20:05t/p13290.021.29821.27551.29825.4011724.47
26562004.11.12 20:05buy13310.021.29871.27871.3014
26572004.11.15 01:21sell13320.641.29921.30921.2965
26582004.11.15 02:22buy13330.041.29661.27861.2993
26592004.11.15 02:29t/p13320.641.29651.30921.2965172.8011897.27
26602004.11.15 02:29close13240.021.29651.30881.2861-15.3011881.97
26612004.11.15 02:29close13270.081.29651.30891.2902-28.4011853.57
26622004.11.15 02:29close13300.321.29651.30911.294420.7911874.35
26632004.11.15 02:29close13250.041.29641.30881.2881-22.2011852.15
26642004.11.15 02:30close13280.161.29621.30911.2924-16.8111835.35
26652004.11.15 02:30sell13340.021.29611.31611.2934
26662004.11.15 08:11sell13350.041.29821.31621.2955
26672004.11.15 09:24t/p13350.041.29551.31621.295510.8011846.15
26682004.11.15 09:24close13340.021.29541.31611.29341.4011847.55
26692004.11.15 09:24sell13360.021.29521.31521.2925
26702004.11.15 10:09sell13370.041.29731.31531.2946
26712004.11.15 11:44t/p13370.041.29461.31531.294610.8011858.35
26722004.11.15 11:44buy13380.081.29451.27851.2972
26732004.11.15 11:44close13360.021.29431.31521.29251.8011860.15
26742004.11.15 11:44sell13390.021.29381.31381.2911
26752004.11.15 14:42sell13400.041.29581.31381.2931
26762004.11.15 18:35t/p13400.041.29311.31381.293110.8011870.95
26772004.11.15 18:35close13390.021.29301.31381.29111.6011872.55
26782004.11.15 18:35sell13410.021.29291.31291.2902
26792004.11.15 18:58buy13420.161.29251.27851.2952
26802004.11.15 23:04sell13430.041.29511.31311.2924
26812004.11.15 23:05t/p13420.161.29521.27851.295243.2011915.75
26822004.11.15 23:05close13310.021.29521.27871.3014-7.1211908.62
26832004.11.15 23:05close13380.081.29521.27851.29725.6011914.22
26842004.11.15 23:09close13330.041.29521.27861.2993-5.6011908.62
26852004.11.15 23:09buy13440.021.29531.27531.2980
26862004.11.16 01:20buy13450.041.29321.27521.2959
26872004.11.16 01:47t/p13430.041.29241.31311.292411.0011919.62
26882004.11.16 01:47close13410.021.29241.31291.29021.1011920.72
26892004.11.16 01:47sell13460.021.29211.31211.2894
26902004.11.16 08:09sell13470.041.29421.31221.2915
26912004.11.16 09:00t/p13450.041.29591.27521.295910.8011931.52
26922004.11.16 09:00close13440.021.29591.27531.29801.0811932.60
26932004.11.16 09:01buy13480.021.29621.27621.2989
26942004.11.16 09:19sell13490.081.29631.31231.2936
26952004.11.16 14:57sell13500.161.29841.31241.2957
26962004.11.16 15:02t/p13480.021.29891.27621.29895.4011938.00
26972004.11.16 15:02buy13510.021.29911.27911.3018
26982004.11.16 15:07buy13520.041.29701.27901.2997
26992004.11.16 15:10t/p13500.161.29571.31241.295743.2011981.20
27002004.11.16 15:10close13460.021.29541.31211.2894-6.6011974.60
27012004.11.16 15:10close13490.081.29541.31231.29367.2011981.80
27022004.11.16 15:10close13470.041.29551.31221.2915-5.2011976.60
27032004.11.16 15:10sell13530.021.29531.31531.2926
27042004.11.16 15:24buy13540.081.29501.27901.2977
27052004.11.16 16:16sell13550.041.29731.31531.2946
27062004.11.16 16:24t/p13540.081.29771.27901.297721.6011998.20
27072004.11.16 16:24close13510.021.29771.27911.3018-2.8011995.40
27082004.11.16 16:24close13520.041.29781.27901.29973.2011998.60
27092004.11.16 16:24buy13560.021.29801.27801.3007
27102004.11.16 21:08buy13570.041.29601.27801.2987
27112004.11.17 09:05t/p13570.041.29871.27801.298710.5512009.15
27122004.11.17 09:05close13560.021.29871.27801.30071.2812010.43
27132004.11.17 09:05buy13580.031.29891.27891.3016
27142004.11.17 09:08sell13590.121.29981.31581.2971
27152004.11.17 10:44t/p13580.031.30161.27891.30168.1012018.53
27162004.11.17 10:44buy13600.031.30191.28191.3046
27172004.11.17 10:44sell13610.241.30181.31581.2991
27182004.11.17 11:33sell13620.481.30391.31591.3012
27192004.11.17 16:17t/p13620.481.30121.31591.3012129.6012148.13
27202004.11.17 16:17close13530.021.30121.31531.2926-11.7012136.43
27212004.11.17 16:17close13590.121.30121.31581.2971-16.8012119.63
27222004.11.17 16:17close13610.241.30121.31581.299114.4012134.03
27232004.11.17 16:17sell13630.061.30101.31901.2983
27242004.11.17 16:17close13550.041.30121.31531.2946-15.4012118.63
27252004.11.17 16:17close13630.061.30121.31901.2983-1.2012117.43
27262004.11.17 16:18sell13640.031.30111.32111.2984
27272004.11.17 17:22sell13650.061.30331.32131.3006
27282004.11.18 07:19t/p13600.031.30461.28191.30467.5512124.98
27292004.11.18 07:19buy13660.031.30491.28491.3076
27302004.11.18 07:20sell13670.121.30531.32131.3026
27312004.11.18 13:02buy13680.061.30291.28491.3056
27322004.11.18 13:02t/p13670.121.30261.32131.302632.4012157.38
27332004.11.18 13:02close13640.031.30261.32111.2984-4.0512153.32
27342004.11.18 13:02close13650.061.30251.32131.30065.6912159.02
27352004.11.18 13:02sell13690.031.30231.32231.2996
27362004.11.18 13:29buy13700.121.30081.28481.3035
27372004.11.18 15:58t/p13690.031.29961.32231.29968.1012167.12
27382004.11.18 15:58sell13710.031.29941.31941.2967
27392004.11.18 16:03sell13720.061.30141.31941.2987
27402004.11.18 16:23t/p13720.061.29871.31941.298716.2012183.32
27412004.11.18 16:23buy13730.241.29871.28471.3014
27422004.11.18 16:23close13710.031.29851.31941.29672.7012186.02
27432004.11.18 16:23sell13740.031.29831.31831.2956
27442004.11.18 16:51sell13750.061.30031.31831.2976
27452004.11.18 17:27t/p13750.061.29761.31831.297616.2012202.22
27462004.11.18 17:27close13740.031.29761.31831.29562.1012204.32
27472004.11.18 17:27sell13760.031.29751.31751.2948
27482004.11.18 18:03buy13770.481.29661.28461.2993
27492004.11.18 18:21t/p13760.031.29481.31751.29488.1012212.42
27502004.11.18 18:21sell13780.031.29461.31461.2919
27512004.11.18 18:21buy13790.961.29461.28461.2973
27522004.11.18 19:33sell13800.061.29671.31471.2940
27532004.11.18 20:59t/p13790.961.29731.28461.2973259.2012471.62
27542004.11.18 20:59close13660.031.29731.28491.3076-22.8012448.82
27552004.11.18 20:59close13700.121.29731.28481.3035-42.0012406.82
27562004.11.18 20:59close13770.481.29731.28461.299333.6012440.42
27572004.11.18 20:59close13680.061.29731.28491.3056-33.6012406.82
27582004.11.18 21:00close13730.241.29731.28471.3014-33.6012373.22
27592004.11.18 21:00buy13810.031.29741.27741.3001
27602004.11.18 23:32buy13820.061.29531.27731.2980
27612004.11.19 01:07t/p13800.061.29401.31471.294016.5012389.71
27622004.11.19 01:07close13780.031.29401.31461.29191.9512391.66
27632004.11.19 01:07sell13830.031.29361.31361.2909
27642004.11.19 02:19sell13840.061.29561.31361.2929
27652004.11.19 07:21sell13850.121.29781.31381.2951
27662004.11.19 07:45t/p13820.061.29801.27731.298015.8312407.50
27672004.11.19 07:45close13810.031.29801.27741.30011.6212409.11
27682004.11.19 07:45buy13860.031.29821.27821.3009
27692004.11.19 08:32buy13870.061.29621.27821.2989
27702004.11.19 09:57t/p13870.061.29891.27821.298916.2012425.31
27712004.11.19 09:57close13860.031.29891.27821.30092.1012427.41
27722004.11.19 09:57buy13880.031.29931.27931.3020
27732004.11.19 11:29sell13890.241.29991.31391.2972
27742004.11.19 12:04sell13900.481.30191.31391.2992
27752004.11.19 12:04t/p13880.031.30201.27931.30208.1012435.51
27762004.11.19 12:04buy13910.031.30251.28251.3052
27772004.11.19 12:14sell13920.961.30401.31401.3013
27782004.11.19 13:25t/p13920.961.30131.31401.3013259.2012694.71
27792004.11.19 13:25close13830.031.30121.31361.2909-22.8012671.91
27802004.11.19 13:25close13850.121.30121.31381.2951-40.8012631.11
27812004.11.19 13:25close13900.481.30121.31391.299233.6012664.71
27822004.11.19 13:25close13840.061.30131.31361.2929-34.2012630.51
27832004.11.19 13:25close13890.241.30121.31391.2972-31.2012599.31
27842004.11.19 13:25sell13930.031.30101.32101.2983
27852004.11.19 14:30sell13940.061.30301.32101.3003
27862004.11.19 14:37sell13950.121.30511.32111.3024
27872004.11.19 14:38t/p13910.031.30521.28251.30528.1012607.41
27882004.11.19 14:38buy13960.031.30551.28551.3082
27892004.11.19 15:11buy13970.061.30331.28531.3060
27902004.11.19 15:11t/p13950.121.30241.32111.302432.4012639.81
27912004.11.19 15:11close13930.031.30211.32101.2983-3.3012636.51
27922004.11.19 15:11close13940.061.30231.32101.30034.2012640.71
27932004.11.19 15:11sell13980.031.30211.32211.2994
27942004.11.19 15:30sell13990.061.30411.32211.3014
27952004.11.19 17:48t/p13970.061.30601.28531.306016.2012656.91
27962004.11.19 17:48sell14000.121.30641.32241.3037
27972004.11.19 17:48close13960.031.30631.28551.30822.4012659.31
27982004.11.19 17:48buy14010.031.30671.28671.3094
27992004.11.19 18:03buy14020.061.30461.28661.3073
28002004.11.19 18:26t/p14000.121.30371.32241.303732.4012691.71
28012004.11.19 18:26close13980.031.30361.32211.2994-4.5012687.21
28022004.11.19 18:26close13990.061.30331.32211.30144.8012692.01
28032004.11.19 18:26sell14030.031.30301.32301.3003
28042004.11.19 19:09buy14040.121.30251.28651.3052
28052004.11.19 20:50buy14050.241.30041.28641.3031
28062004.11.22 00:00t/p14050.241.30311.28641.303163.3312755.34
28072004.11.22 00:00close14010.031.30391.28671.3094-8.5812746.76
28082004.11.22 00:00close14040.121.30391.28651.305216.0612762.82
28092004.11.22 00:01close14020.061.30381.28661.3073-5.1712757.65
28102004.11.22 00:01buy14060.031.30421.28421.3069
28112004.11.22 00:53buy14070.061.30211.28411.3048
28122004.11.22 06:48t/p14070.061.30481.28411.304816.2012773.85
28132004.11.22 06:48close14060.031.30491.28421.30692.1012775.95
28142004.11.22 06:48buy14080.031.30541.28541.3081
28152004.11.22 06:48sell14090.061.30511.32311.3024
28162004.11.22 07:55buy14100.061.30311.28511.3058
28172004.11.22 09:02t/p14090.061.30241.32311.302416.2012792.15
28182004.11.22 09:02close14030.031.30211.32301.30032.8512795.00
28192004.11.22 09:02sell14110.031.30201.32201.2993
28202004.11.22 13:06sell14120.061.30401.32201.3013
28212004.11.23 01:56t/p14120.061.30131.32201.301316.5012811.50
28222004.11.23 01:56close14110.031.30131.32201.29932.2512813.75
28232004.11.23 01:56sell14130.031.30111.32111.2984
28242004.11.23 01:57buy14140.121.30111.28511.3038
28252004.11.23 03:33buy14150.241.29911.28511.3018
28262004.11.23 03:45t/p14130.031.29841.32111.29848.1012821.85
28272004.11.23 03:45sell14160.031.29811.31811.2954
28282004.11.23 04:39sell14170.061.30011.31811.2974
28292004.11.23 11:21t/p14150.241.30181.28511.301864.8012886.65
28302004.11.23 11:21close14080.031.30181.28541.3081-10.9812875.66
28312004.11.23 11:21close14140.121.30181.28511.30388.4012884.06
28322004.11.23 11:21close14100.061.30181.28511.3058-8.1712875.90
28332004.11.23 11:21buy14180.031.30191.28191.3046
28342004.11.23 11:22sell14190.121.30221.31821.2995
28352004.11.23 11:40sell14200.241.30441.31841.3017
28362004.11.23 11:40t/p14180.031.30461.28191.30468.1012884.00
28372004.11.23 11:40buy14210.031.30481.28481.3075
28382004.11.23 12:00sell14220.481.30661.31861.3039
28392004.11.23 13:28t/p14210.031.30751.28481.30758.1012892.10
28402004.11.23 13:28buy14230.031.30771.28771.3104
28412004.11.23 13:32sell14240.961.30871.31871.3060
28422004.11.23 17:11t/p14230.031.31041.28771.31048.1012900.20
28432004.11.23 17:11buy14250.031.31051.29051.3132
28442004.11.23 17:17buy14260.061.30841.29041.3111
28452004.11.24 07:50sell14271.921.31101.31901.3083
28462004.11.24 07:51t/p14260.061.31111.29041.311115.8312916.03
28472004.11.24 07:51close14250.031.31141.29051.31322.5212918.55
28482004.11.24 07:51buy14280.031.31161.29161.3143
28492004.11.24 09:55sell14293.221.31311.31911.3104
28502004.11.24 10:47t/p14280.031.31431.29161.31438.1012926.65
28512004.11.24 10:47buy14300.031.31471.29471.3174
28522004.11.24 10:50sell14313.231.31551.31951.3128
28532004.11.24 18:21t/p14300.031.31741.29471.31748.1012934.75
28542004.11.24 18:21sell14323.231.31761.31961.3149
28552004.11.24 18:21s/l14160.031.31811.31811.2954-59.8512874.89
28562004.11.24 18:21s/l14170.061.31811.31811.2974-107.7012767.19
28572004.11.24 18:21buy14330.031.31791.29791.3206
28582004.11.24 22:28s/l14190.121.31821.31821.2995-191.4012575.79
28592004.11.24 22:40s/l14200.241.31841.31841.3017-334.8112240.98
28602004.11.24 22:49s/l14220.481.31861.31861.3039-573.6211667.36
28612004.11.24 22:49s/l14240.961.31871.31871.3060-955.2310712.13
28622004.11.24 22:51s/l14271.921.31901.31901.3083-1535.989176.15
28632004.11.24 22:51s/l14293.221.31911.31911.3104-1932.007244.15
28642004.11.25 09:30s/l14313.231.31951.31951.3128-1243.936000.22
28652004.11.25 09:32s/l14323.231.31961.31961.3149-597.935402.29
28662004.11.25 09:52sell14340.011.31961.33961.3169
28672004.11.25 12:17t/p14330.031.32061.29791.32067.555409.84
28682004.11.25 12:17buy14350.011.32121.30121.3239
28692004.11.25 12:20sell14360.021.32181.33981.3191
28702004.11.25 16:52t/p14350.011.32391.30121.32392.705412.54
28712004.11.25 16:52sell14370.041.32391.33991.3212
28722004.11.25 16:53buy14380.011.32411.30411.3268
28732004.11.25 22:53sell14390.081.32601.34001.3233
28742004.11.25 22:54t/p14380.011.32681.30411.32682.705415.24
28752004.11.25 22:54buy14400.011.32721.30721.3299
28762004.11.25 22:54sell14410.161.32811.34011.3254
28772004.11.26 02:33t/p14410.161.32541.34011.325443.995459.24
28782004.11.26 02:33close14340.011.32531.33961.3169-5.655453.59
28792004.11.26 02:33close14370.041.32531.33991.3212-5.405448.18
28802004.11.26 02:34close14360.021.32541.33981.3191-7.105441.08
28812004.11.26 02:34close14390.081.32541.34001.32335.205446.28
28822004.11.26 02:34sell14420.011.32521.34521.3225
28832004.11.26 05:04sell14430.021.32721.34521.3245
28842004.11.26 06:22sell14440.041.32931.34531.3266
28852004.11.26 06:23t/p14400.011.32991.30721.32992.645448.92
28862004.11.26 06:23buy14450.011.33011.31011.3328
28872004.11.26 06:25sell14460.081.33131.34531.3286
28882004.11.26 07:20t/p14450.011.33281.31011.33282.705451.62
28892004.11.26 07:20buy14470.011.33301.31301.3357
28902004.11.26 07:52buy14480.021.33101.31301.3337
28912004.11.26 07:58buy14490.041.32901.31301.3317
28922004.11.26 08:05t/p14460.081.32861.34531.328621.605473.22
28932004.11.26 08:05close14420.011.32861.34521.3225-3.405469.82
28942004.11.26 08:05close14440.041.32861.34531.32662.805472.62
28952004.11.26 08:05close14430.021.32861.34521.3245-2.805469.82
28962004.11.26 08:06sell14500.011.32841.34841.3257
28972004.11.26 08:33sell14510.021.33041.34841.3277
28982004.11.26 09:14t/p14510.021.32771.34841.32775.405475.22
28992004.11.26 09:14close14500.011.32771.34841.32570.705475.92
29002004.11.26 09:14sell14520.011.32731.34731.3246
29012004.11.26 09:16buy14530.081.32701.31301.3297
29022004.11.26 09:25buy14540.161.32501.31301.3277
29032004.11.26 09:29t/p14520.011.32461.34731.32462.705478.62
29042004.11.26 09:29sell14550.011.32411.34411.3214
29052004.11.26 09:29buy14560.321.32261.31261.3253
29062004.11.26 09:29t/p14550.011.32141.34411.32142.705481.32
29072004.11.26 09:29sell14570.011.32081.34081.3181
29082004.11.26 09:29buy14580.641.32061.31261.3233
29092004.11.26 09:32sell14590.021.32281.34081.3201
29102004.11.26 09:32t/p14580.641.32331.31261.3233172.805654.12
29112004.11.26 09:32close14470.011.32341.31301.3357-9.605644.52
29122004.11.26 09:32close14490.041.32341.31301.3317-22.405622.12
29132004.11.26 09:32close14540.161.32341.31301.3277-25.605596.52
29142004.11.26 09:32close14480.021.32351.31301.3337-15.005581.52
29152004.11.26 09:32close14560.321.32351.31261.325328.805610.32
29162004.11.26 09:32buy14600.021.32371.30571.3264
29172004.11.26 09:32close14530.081.32331.31301.3297-29.605580.72
29182004.11.26 09:32close14600.021.32331.30571.3264-0.805579.92
29192004.11.26 09:32buy14610.011.32381.30381.3265
29202004.11.26 09:55sell14620.041.32481.34081.3221
29212004.11.26 10:03t/p14620.041.32211.34081.322110.805590.72
29222004.11.26 10:03close14570.011.32211.34081.3181-1.305589.42
29232004.11.26 10:03close14590.021.32201.34081.32011.605591.02
29242004.11.26 10:03sell14630.011.32181.34181.3191
29252004.11.26 10:04buy14640.021.32181.30381.3245
29262004.11.26 10:21buy14650.041.31971.30371.3224
29272004.11.26 10:22t/p14630.011.31911.34181.31912.705593.72
29282004.11.26 10:22sell14660.011.31861.33861.3159
29292004.11.26 10:26sell14670.021.32071.33871.3180
29302004.11.26 10:35t/p14650.041.32241.30371.322410.805604.52
29312004.11.26 10:35close14610.011.32241.30381.3265-1.405603.12
29322004.11.26 10:35close14640.021.32251.30381.32451.405604.52
29332004.11.26 10:35buy14680.011.32291.30291.3256
29342004.11.26 10:36sell14690.041.32271.33871.3200
29352004.11.26 12:21sell14700.081.32471.33871.3220
29362004.11.26 12:23t/p14680.011.32561.30291.32562.705607.22
29372004.11.26 12:23buy14710.011.32591.30591.3286
29382004.11.26 12:30sell14720.161.32671.33871.3240
29392004.11.26 13:34t/p14720.161.32401.33871.324043.205650.42
29402004.11.26 13:34close14660.011.32401.33861.3159-5.405645.02
29412004.11.26 13:34close14690.041.32401.33871.3200-5.205639.82
29422004.11.26 13:34close14670.021.32391.33871.3180-6.405633.42
29432004.11.26 13:34buy14730.021.32361.30561.3263
29442004.11.26 13:34close14700.081.32381.33871.32207.205640.62
29452004.11.26 13:34sell14740.011.32341.34341.3207
29462004.11.26 15:59sell14750.021.32551.34351.3228
29472004.11.26 16:40t/p14730.021.32631.30561.32635.405646.02
29482004.11.26 16:40close14710.011.32661.30591.32860.705646.72
29492004.11.26 16:40buy14760.011.32681.30681.3295
29502004.11.26 17:05sell14770.041.32761.34361.3249
29512004.11.26 20:47t/p14760.011.32951.30681.32952.705649.42
29522004.11.26 20:47buy14780.011.32961.30961.3323
29532004.11.26 21:05sell14790.081.32961.34361.3269
29542004.11.29 00:24buy14800.021.32761.30961.3303
29552004.11.29 00:59t/p14790.081.32691.34361.326922.005671.42
29562004.11.29 00:59close14740.011.32691.34341.3207-3.455667.96
29572004.11.29 00:59close14770.041.32691.34361.32493.005670.96
29582004.11.29 00:59close14750.021.32691.34351.3228-2.705668.26
29592004.11.29 01:00sell14810.011.32671.34671.3240
29602004.11.29 02:09buy14820.041.32551.30951.3282
29612004.11.29 02:24t/p14810.011.32401.34671.32402.705670.96
29622004.11.29 02:24sell14830.011.32361.34361.3209
29632004.11.29 02:26buy14840.081.32351.30951.3262
29642004.11.29 02:59sell14850.021.32571.34371.3230
29652004.11.29 03:01t/p14840.081.32621.30951.326221.605692.56
29662004.11.29 03:01close14780.011.32631.30961.3323-3.365689.20
29672004.11.29 03:01close14820.041.32631.30951.32823.205692.40
29682004.11.29 03:01close14800.021.32621.30961.3303-2.805689.60
29692004.11.29 03:01buy14860.011.32661.30661.3293
29702004.11.29 06:11sell14870.041.32781.34381.3251
29712004.11.29 08:02t/p14870.041.32511.34381.325110.805700.40
29722004.11.29 08:02close14830.011.32501.34361.3209-1.405699.00
29732004.11.29 08:02close14850.021.32501.34371.32301.405700.40
29742004.11.29 08:02sell14880.011.32481.34481.3221
29752004.11.29 08:07buy14890.021.32461.30661.3273
29762004.11.29 09:55sell14900.021.32681.34481.3241
29772004.11.29 09:58t/p14890.021.32731.30661.32735.405705.80
29782004.11.29 09:58close14860.011.32731.30661.32930.705706.50
29792004.11.29 09:58buy14910.011.32761.30761.3303
29802004.11.29 10:07buy14920.021.32541.30741.3281
29812004.11.29 13:52t/p14900.021.32411.34481.32415.405711.90
29822004.11.29 13:52close14880.011.32401.34481.32210.805712.70
29832004.11.29 13:52sell14930.011.32381.34381.3211
29842004.11.29 14:34buy14940.041.32331.30731.3260
29852004.11.29 15:26sell14950.021.32581.34381.3231
29862004.11.29 15:34t/p14940.041.32601.30731.326010.805723.50
29872004.11.29 15:34close14910.011.32611.30761.3303-1.505722.00
29882004.11.29 15:34close14920.021.32601.30741.32811.205723.20
29892004.11.29 15:35buy14960.011.32641.30641.3291
29902004.11.29 16:21sell14970.041.32791.34391.3252
29912004.11.29 18:32t/p14960.011.32911.30641.32912.705725.90
29922004.11.29 18:32buy14980.011.32931.30931.3320
29932004.11.29 18:37sell14990.081.32991.34391.3272
29942004.11.29 20:41buy15000.021.32721.30921.3299
29952004.11.29 23:25t/p14990.081.32721.34391.327221.605747.50
29962004.11.29 23:25close14930.011.32711.34381.3211-3.305744.20
29972004.11.29 23:25close14970.041.32711.34391.32523.205747.40
29982004.11.29 23:49close14950.021.32721.34381.3231-2.805744.60
29992004.11.29 23:49sell15010.011.32681.34681.3241
30002004.11.30 02:16buy15020.041.32511.30911.3278
30012004.11.30 02:36t/p15010.011.32411.34681.32412.755747.35
30022004.11.30 02:36sell15030.011.32391.34391.3212
30032004.11.30 05:07sell15040.021.32611.34411.3234
30042004.11.30 08:53t/p15040.021.32341.34411.32345.405752.75
30052004.11.30 08:53close15030.011.32331.34391.32120.605753.35
30062004.11.30 08:53sell15050.011.32311.34311.3204
30072004.11.30 09:12sell15060.021.32521.34321.3225
30082004.11.30 11:22sell15070.041.32731.34331.3246
30092004.11.30 11:25t/p15020.041.32781.30911.327810.805764.15
30102004.11.30 11:25close14980.011.32791.30931.3320-1.465762.69
30112004.11.30 11:25close15000.021.32801.30921.32991.485764.17
30122004.11.30 11:25buy15080.011.32841.30841.3311
30132004.11.30 12:00buy15090.021.32631.30831.3290
30142004.11.30 12:46t/p15090.021.32901.30831.32905.405769.57
30152004.11.30 12:46close15080.011.32901.30841.33110.605770.17
30162004.11.30 12:46buy15100.011.32921.30921.3319
30172004.11.30 12:46sell15110.081.32931.34331.3266
30182004.11.30 14:06sell15120.161.33131.34331.3286
30192004.11.30 14:25t/p15120.161.32861.34331.328643.205813.37
30202004.11.30 14:25close15050.011.32861.34311.3204-5.505807.87
30212004.11.30 14:25close15070.041.32861.34331.3246-5.205802.67
30222004.11.30 14:25close15110.081.32861.34331.32665.605808.27
30232004.11.30 14:25sell15130.021.32841.34641.3257
30242004.11.30 14:25close15060.021.32861.34321.3225-6.805801.47
30252004.11.30 14:25close15130.021.32861.34641.3257-0.405801.07
30262004.11.30 14:25sell15140.011.32831.34831.3256
30272004.11.30 14:54sell15150.021.33031.34831.3276
30282004.11.30 15:38t/p15100.011.33191.30921.33192.705803.77
30292004.11.30 15:38buy15160.011.33251.31251.3352
30302004.11.30 15:39sell15170.041.33241.34841.3297
30312004.11.30 16:00buy15180.021.33041.31241.3331
30322004.11.30 16:44t/p15170.041.32971.34841.329710.805814.57
30332004.11.30 16:44close15140.011.32971.34831.3256-1.405813.17
30342004.11.30 16:44close15150.021.32971.34831.32761.205814.37
30352004.11.30 16:44sell15190.011.32941.34941.3267
30362004.11.30 16:57buy15200.041.32831.31231.3310
30372004.11.30 17:40t/p15190.011.32671.34941.32672.705817.07
30382004.11.30 17:40sell15210.011.32641.34641.3237
30392004.11.30 17:40buy15220.081.32631.31231.3290
30402004.11.30 18:39sell15230.021.32841.34641.3257
30412004.11.30 20:06t/p15220.081.32901.31231.329021.605838.67
30422004.11.30 20:06close15160.011.32911.31251.3352-3.405835.27
30432004.11.30 20:06close15200.041.32911.31231.33103.205838.47
30442004.11.30 20:06close15180.021.32901.31241.3331-2.805835.67
30452004.11.30 20:06buy15240.011.32961.30961.3323
30462004.12.01 01:26sell15250.041.33041.34641.3277
30472004.12.01 06:39t/p15240.011.33231.30961.33232.645838.31
30482004.12.01 06:39sell15260.081.33241.34641.3297
30492004.12.01 06:39buy15270.011.33281.31281.3355
30502004.12.01 09:22buy15280.021.33081.31281.3335
30512004.12.01 09:23t/p15260.081.32971.34641.329721.605859.91
30522004.12.01 09:23close15210.011.32941.34641.3237-2.955856.96
30532004.12.01 09:23close15250.041.32941.34641.32774.005860.96
30542004.12.01 09:23close15230.021.32951.34641.3257-2.105858.85
30552004.12.01 09:23sell15290.011.32931.34931.3266
30562004.12.01 10:21buy15300.041.32881.31281.3315
30572004.12.01 12:49sell15310.021.33141.34941.3287
30582004.12.01 12:49t/p15300.041.33151.31281.331510.805869.65
30592004.12.01 12:49close15270.011.33151.31281.3355-1.305868.35
30602004.12.01 12:50close15280.021.33151.31281.33351.405869.75
30612004.12.01 12:50buy15320.011.33171.31171.3344
30622004.12.01 13:26buy15330.021.32971.31171.3324
30632004.12.01 16:17t/p15330.021.33241.31171.33245.405875.15
30642004.12.01 16:17close15320.011.33241.31171.33440.705875.85
30652004.12.01 16:17buy15340.011.33281.31281.3355
30662004.12.01 16:37buy15350.021.33081.31281.3335
30672004.12.01 22:18sell15360.041.33341.34941.3307
30682004.12.01 22:18t/p15350.021.33351.31281.33355.405881.25
30692004.12.01 22:18close15340.011.33351.31281.33550.705881.95
30702004.12.01 22:18buy15370.011.33411.31411.3368
30712004.12.01 22:20sell15380.081.33551.34951.3328
30722004.12.02 02:33t/p15370.011.33681.31411.33682.525884.47
30732004.12.02 02:33buy15390.011.33701.31701.3397
30742004.12.02 08:48sell15400.161.33771.34971.3350
30752004.12.02 09:51t/p15400.161.33501.34971.335043.205927.67
30762004.12.02 09:51buy15410.021.33501.31701.3377
30772004.12.02 09:51close15290.011.33501.34931.3266-5.555922.12
30782004.12.02 09:51close15360.041.33501.34941.3307-5.805916.31
30792004.12.02 09:52close15310.021.33491.34941.3287-6.705909.61
30802004.12.02 09:52close15380.081.33501.34951.33285.195914.80
30812004.12.02 09:52sell15420.011.33481.35481.3321
30822004.12.02 11:29buy15430.041.33291.31691.3356
30832004.12.02 11:34t/p15420.011.33211.35481.33212.705917.50
30842004.12.02 11:34sell15440.011.33191.35191.3292
30852004.12.02 11:58buy15450.081.33081.31681.3335
30862004.12.02 14:51t/p15450.081.33351.31681.333521.605939.10
30872004.12.02 14:51close15390.011.33361.31701.3397-3.405935.70
30882004.12.02 14:51close15430.041.33361.31691.33562.805938.50
30892004.12.02 14:51close15410.021.33371.31701.3377-2.605935.90
30902004.12.02 14:51buy15460.011.33391.31391.3366
30912004.12.02 14:51sell15470.021.33391.35191.3312
30922004.12.02 16:26buy15480.021.33191.31391.3346
30932004.12.02 16:28t/p15470.021.33121.35191.33125.405941.30
30942004.12.02 16:28close15440.011.33121.35191.32920.705942.00
30952004.12.02 16:28sell15490.011.33101.35101.3283
30962004.12.02 16:35buy15500.041.32981.31381.3325
30972004.12.02 16:38t/p15490.011.32831.35101.32832.705944.70
30982004.12.02 16:38sell15510.011.32801.34801.3253
30992004.12.02 16:38buy15520.081.32781.31381.3305
31002004.12.02 17:02buy15530.161.32571.31371.3284
31012004.12.02 17:02t/p15510.011.32531.34801.32532.705947.40
31022004.12.02 17:02sell15540.011.32501.34501.3223
31032004.12.02 17:41sell15550.021.32701.34501.3243
31042004.12.02 18:04t/p15530.161.32841.31371.328443.205990.60
31052004.12.02 18:04close15460.011.32841.31391.3366-5.505985.10
31062004.12.02 18:04close15500.041.32841.31381.3325-5.605979.50
31072004.12.02 18:04close15480.021.32841.31391.3346-7.005972.50
31082004.12.02 18:30close15520.081.32841.31381.33054.805977.30
31092004.12.02 18:30buy15560.011.32861.30861.3313
31102004.12.02 18:35sell15570.041.32901.34501.3263
31112004.12.02 19:07buy15580.021.32661.30861.3293
31122004.12.02 19:08t/p15570.041.32631.34501.326310.805988.10
31132004.12.02 19:08close15540.011.32631.34501.3223-1.305986.80
31142004.12.02 19:08close15550.021.32631.34501.32431.405988.20
31152004.12.02 19:08sell15590.011.32601.34601.3233
31162004.12.02 19:29sell15600.021.32801.34601.3253
31172004.12.03 09:33t/p15580.021.32931.30861.32935.285993.48
31182004.12.03 09:33close15560.011.32931.30861.33130.645994.12
31192004.12.03 09:33buy15610.011.32951.30951.3322
31202004.12.03 10:18buy15620.021.32741.30941.3301
31212004.12.03 13:23t/p15620.021.33011.30941.33015.405999.52
31222004.12.03 13:23sell15630.041.33011.34611.3274
31232004.12.03 13:26close15610.011.33011.30951.33220.606000.12
31242004.12.03 13:26buy15640.021.33041.31041.3331
31252004.12.03 14:30sell15650.161.33251.34651.3298
31262004.12.03 14:30t/p15640.021.33311.31041.33315.406005.52
31272004.12.03 14:30buy15660.021.33351.31351.3362
31282004.12.03 14:30sell15670.321.33521.34721.3325
31292004.12.03 14:30t/p15660.021.33621.31351.33625.406010.92
31302004.12.03 14:30buy15680.021.33681.31681.3395
31312004.12.03 14:31sell15690.641.33731.34731.3346
31322004.12.03 14:32t/p15690.641.33461.34731.3346172.806183.72
31332004.12.03 14:32buy15700.041.33461.31661.3373
31342004.12.03 14:32close15590.011.33461.34601.3233-8.556175.17
31352004.12.03 14:32close15630.041.33461.34611.3274-18.006157.17
31362004.12.03 14:32close15670.321.33461.34721.332519.206176.37
31372004.12.03 14:32close15600.021.33451.34601.3253-12.906163.47
31382004.12.03 14:32sell15710.041.33451.35251.3318
31392004.12.03 14:33close15650.161.33461.34651.3298-33.606129.87
31402004.12.03 14:33close15710.041.33461.35251.3318-0.406129.47
31412004.12.03 14:33sell15720.021.33441.35441.3317
31422004.12.03 14:39buy15730.081.33241.31641.3351
31432004.12.03 14:44t/p15720.021.33171.35441.33175.406134.87
31442004.12.03 14:44sell15740.021.33151.35151.3288
31452004.12.03 14:50sell15750.041.33361.35161.3309
31462004.12.03 15:17t/p15730.081.33511.31641.335121.606156.47
31472004.12.03 15:17close15680.021.33521.31681.3395-3.206153.27
31482004.12.03 15:17close15700.041.33541.31661.33733.206156.47
31492004.12.03 15:17buy15760.021.33561.31561.3383
31502004.12.03 15:18sell15770.081.33561.35161.3329
31512004.12.03 16:43sell15780.161.33771.35171.3350
31522004.12.03 17:06t/p15760.021.33831.31561.33835.406161.87
31532004.12.03 17:06buy15790.021.33891.31891.3416
31542004.12.03 17:09buy15800.041.33691.31891.3396
31552004.12.03 17:49t/p15800.041.33961.31891.339610.806172.67
31562004.12.03 17:49close15790.021.33961.31891.34161.406174.07
31572004.12.03 17:49buy15810.021.33991.31991.3426
31582004.12.03 18:42sell15820.321.33981.35181.3371
31592004.12.03 19:02sell15830.641.34181.35181.3391
31602004.12.03 19:05t/p15810.021.34261.31991.34265.406179.47
31612004.12.03 19:05buy15840.021.34301.32301.3457
31622004.12.03 19:06sell15851.281.34381.35181.3411
31632004.12.03 20:50t/p15840.021.34571.32301.34575.406184.87
31642004.12.03 20:50buy15860.021.34591.32591.3486
31652004.12.03 20:50sell15871.541.34581.35181.3431
31662004.12.06 02:12buy15880.041.34381.32581.3465
31672004.12.06 02:13t/p15871.541.34311.35181.3431423.446608.31
31682004.12.06 02:13close15740.021.34311.35151.3288-23.106585.21
31692004.12.06 02:13close15770.081.34311.35161.3329-59.606525.60
31702004.12.06 02:13close15820.321.34311.35181.3371-104.016421.59
31712004.12.06 02:13close15851.281.34311.35181.341195.956517.54
31722004.12.06 02:13close15750.041.34301.35161.3309-37.406480.14
31732004.12.06 02:13close15830.641.34301.35181.3391-73.636406.51
31742004.12.06 02:13sell15890.041.34281.36081.3401
31752004.12.06 02:14close15780.161.34301.35171.3350-84.016322.51
31762004.12.06 02:14close15890.041.34301.36081.3401-0.806321.71
31772004.12.06 02:14sell15900.021.34281.36281.3401
31782004.12.06 04:34sell15910.041.34491.36291.3422
31792004.12.06 09:05t/p15910.041.34221.36291.342210.806332.51
31802004.12.06 09:05close15900.021.34221.36281.34011.206333.71
31812004.12.06 09:05sell15920.021.34201.36201.3393
31822004.12.06 09:37sell15930.041.34401.36201.3413
31832004.12.06 16:24buy15940.081.34171.32571.3444
31842004.12.06 18:51t/p15940.081.34441.32571.344421.606355.31
31852004.12.06 18:51close15860.021.34441.32591.3486-3.126352.19
31862004.12.06 19:00close15880.041.34441.32581.34652.406354.59
31872004.12.06 19:00buy15950.021.34451.32451.3472
31882004.12.06 20:50buy15960.041.34231.32431.3450
31892004.12.06 21:23t/p15930.041.34131.36201.341310.806365.39
31902004.12.06 21:23close15920.021.34131.36201.33931.406366.79
31912004.12.06 21:23sell15970.021.34111.36111.3384
31922004.12.06 21:28buy15980.081.34031.32431.3430
31932004.12.07 07:26t/p15980.081.34301.32431.343021.116387.90
31942004.12.07 07:26close15950.021.34301.32451.3472-3.126384.77
31952004.12.07 07:26close15960.041.34301.32431.34502.556387.33
31962004.12.07 07:26buy15990.021.34331.32331.3460
31972004.12.07 07:27sell16000.041.34311.36111.3404
31982004.12.07 07:52sell16010.081.34511.36111.3424
31992004.12.07 07:55t/p15990.021.34601.32331.34605.406392.73
32002004.12.07 07:55buy16020.021.34631.32631.3490
32012004.12.07 08:19buy16030.041.34431.32631.3470
32022004.12.07 08:44close15970.021.34241.36111.3384-2.506390.23
32032004.12.07 08:44close16010.081.34241.36111.342421.606411.83
32042004.12.07 08:45close16000.041.34241.36111.34042.806414.63
32052004.12.07 08:45sell16040.021.34221.36221.3395
32062004.12.07 08:45buy16050.081.34221.32621.3449
32072004.12.07 09:11sell16060.041.34421.36221.3415
32082004.12.07 09:34t/p16050.081.34491.32621.344921.606436.23
32092004.12.07 09:34close16020.021.34491.32631.3490-2.806433.43
32102004.12.07 09:34close16030.041.34501.32631.34702.806436.23
32112004.12.07 09:34buy16070.021.34541.32541.3481
32122004.12.07 12:11sell16080.081.34621.36221.3435
32132004.12.07 15:35t/p16080.081.34351.36221.343521.606457.83
32142004.12.07 15:35close16040.021.34351.36221.3395-2.606455.23
32152004.12.07 15:35buy16090.041.34341.32541.3461
32162004.12.07 15:35close16060.041.34351.36221.34152.806458.03
32172004.12.07 15:35sell16100.021.34311.36311.3404
32182004.12.08 02:18buy16110.081.34141.32541.3441
32192004.12.08 02:20t/p16100.021.34041.36311.34045.506463.53
32202004.12.08 02:20sell16120.021.34011.36011.3374
32212004.12.08 05:09buy16130.161.33941.32541.3421
32222004.12.08 05:39t/p16120.021.33741.36011.33745.406468.93
32232004.12.08 05:39sell16140.021.33721.35721.3345
32242004.12.08 05:39buy16150.321.33731.32531.3400
32252004.12.08 05:45buy16160.641.33531.32531.3380
32262004.12.08 05:47t/p16140.021.33451.35721.33455.406474.33
32272004.12.08 05:47sell16170.021.33401.35401.3313
32282004.12.08 05:58sell16180.041.33601.35401.3333
32292004.12.08 09:13t/p16180.041.33331.35401.333310.806485.13
32302004.12.08 09:13buy16191.281.33331.32531.3360
32312004.12.08 09:13close16170.021.33311.35401.33131.806486.93
32322004.12.08 09:13sell16200.021.33261.35261.3299
32332004.12.08 09:31buy16211.621.33121.32521.3339
32342004.12.08 09:33t/p16200.021.32991.35261.32995.406492.33
32352004.12.08 09:33sell16220.021.32961.34961.3269
32362004.12.08 09:45sell16230.041.33161.34961.3289
32372004.12.08 12:43buy16241.621.32921.32521.3319
32382004.12.08 12:44t/p16230.041.32891.34961.328910.806503.13
32392004.12.08 12:44close16220.021.32891.34961.32691.406504.53
32402004.12.08 12:44sell16250.021.32851.34851.3258
32412004.12.08 12:50sell16260.041.33081.34881.3281
32422004.12.08 13:07t/p16241.621.33191.32521.3319437.406941.93
32432004.12.08 13:07close16070.021.33191.32541.3481-27.126914.80
32442004.12.08 13:07close16110.081.33191.32541.3441-76.006838.80
32452004.12.08 13:07close16150.321.33191.32531.3400-172.806666.00
32462004.12.08 13:07close16191.281.33191.32531.3360-179.206486.80
32472004.12.08 13:07close16090.041.33191.32541.3461-46.256440.56
32482004.12.08 13:07close16160.641.33191.32531.3380-217.606222.96
32492004.12.08 13:07close16130.161.33191.32541.3421-120.006102.96
32502004.12.08 13:08close16211.621.33191.32521.3339113.406216.36
32512004.12.08 13:08buy16270.021.33211.31211.3348
32522004.12.08 13:31buy16280.041.33011.31211.3328
32532004.12.08 14:33t/p16260.041.32811.34881.328110.806227.16
32542004.12.08 14:33buy16290.081.32811.31211.3308
32552004.12.08 14:33close16250.021.32791.34851.32581.206228.36
32562004.12.08 14:33sell16300.021.32771.34771.3250
32572004.12.08 14:41buy16310.161.32611.31211.3288
32582004.12.08 14:45t/p16300.021.32501.34771.32505.406233.76
32592004.12.08 14:45sell16320.021.32501.34501.3223
32602004.12.08 14:45buy16330.321.32401.31201.3267
32612004.12.08 14:46t/p16320.021.32231.34501.32235.406239.16
32622004.12.08 14:46sell16340.021.32211.34211.3194
32632004.12.08 14:47buy16350.641.32201.31201.3247
32642004.12.08 14:49buy16361.281.31991.31191.3226
32652004.12.08 14:49t/p16340.021.31941.34211.31945.406244.56
32662004.12.08 14:49sell16370.021.31901.33901.3163
32672004.12.08 14:50sell16380.041.32111.33911.3184
32682004.12.08 14:54t/p16361.281.32261.31191.3226345.606590.16
32692004.12.08 14:54close16270.021.32261.31211.3348-19.006571.16
32702004.12.08 14:54close16290.081.32261.31211.3308-44.006527.16
32712004.12.08 14:54close16330.321.32261.31201.3267-44.806482.36
32722004.12.08 14:54close16280.041.32271.31211.3328-29.606452.76
32732004.12.08 14:54close16350.641.32271.31201.324744.806497.56
32742004.12.08 14:54buy16390.041.32291.30491.3256
32752004.12.08 14:54close16310.161.32271.31211.3288-54.406443.16
32762004.12.08 14:54close16390.041.32271.30491.3256-0.806442.36
32772004.12.08 14:54buy16400.021.32311.30311.3258
32782004.12.08 14:55sell16410.081.32311.33911.3204
32792004.12.08 15:09sell16420.161.32521.33921.3225
32802004.12.08 15:10t/p16400.021.32581.30311.32585.406447.76
32812004.12.08 15:10buy16430.021.32611.30611.3288
32822004.12.08 15:25sell16440.321.32721.33921.3245
32832004.12.08 18:26t/p16430.021.32881.30611.32885.406453.16
32842004.12.08 18:26buy16450.021.32901.30901.3317
32852004.12.08 18:26sell16460.641.32921.33921.3265
32862004.12.08 18:35sell16471.281.33141.33941.3287
32872004.12.08 18:35t/p16450.021.33171.30901.33175.406458.56
32882004.12.08 18:35buy16480.021.33191.31191.3346
32892004.12.08 19:15buy16490.041.32991.31191.3326
32902004.12.08 20:37t/p16490.041.33261.31191.332610.806469.36
32912004.12.08 20:37close16480.021.33261.31191.33461.406470.76
32922004.12.08 20:37buy16500.021.33281.31281.3355
32932004.12.08 20:38sell16511.611.33341.33941.3307
32942004.12.08 23:30t/p16500.021.33551.31281.33555.406476.16
32952004.12.08 23:30sell16521.611.33551.33951.3328
32962004.12.08 23:30buy16530.021.33621.31621.3389
32972004.12.09 00:34buy16540.041.33421.31621.3369
32982004.12.09 02:10t/p16521.611.33281.33951.3328458.666934.82
32992004.12.09 02:10close16370.021.33281.33901.3163-27.306907.52
33002004.12.09 02:10close16410.081.33281.33911.3204-76.416831.11
33012004.12.09 02:10close16440.321.33281.33921.3245-174.446656.67
33022004.12.09 02:10close16471.281.33281.33941.3287-160.156496.52
33032004.12.09 02:10close16380.041.33271.33911.3184-45.806450.72
33042004.12.09 02:10close16460.641.33271.33921.3265-214.486236.24
33052004.12.09 02:10close16420.161.33281.33921.3225-119.226117.02
33062004.12.09 02:10close16511.611.33261.33941.3307152.766269.78
33072004.12.09 02:10sell16550.021.33221.35221.3295
33082004.12.09 02:20buy16560.081.33221.31621.3349
33092004.12.09 04:21buy16570.161.33021.31621.3329
33102004.12.09 05:03t/p16550.021.32951.35221.32955.406275.18
33112004.12.09 05:03sell16580.021.32911.34911.3264
33122004.12.09 06:18buy16590.321.32821.31621.3309
33132004.12.09 07:44t/p16590.321.33091.31621.330986.406361.58
33142004.12.09 07:44close16530.021.33091.31621.3389-10.976350.61
33152004.12.09 07:44close16560.081.33091.31621.3349-10.406340.21
33162004.12.09 07:44close16540.041.33101.31621.3369-12.806327.41
33172004.12.09 07:44sell16600.041.33111.34911.3284
33182004.12.09 07:44close16570.161.33101.31621.332912.806340.21
33192004.12.09 07:44buy16610.021.33141.31141.3341
33202004.12.09 08:53sell16620.081.33311.34911.3304
33212004.12.09 09:00t/p16610.021.33411.31141.33415.406345.61
33222004.12.09 09:00buy16630.021.33431.31431.3370
33232004.12.09 09:18sell16640.161.33511.34911.3324
33242004.12.09 09:52t/p16640.161.33241.34911.332443.206388.81
33252004.12.09 09:52buy16650.041.33221.31421.3349
33262004.12.09 09:52close16580.021.33231.34911.3264-6.406382.41
33272004.12.09 09:52close16620.081.33231.34911.33046.406388.81
33282004.12.09 09:56close16600.041.33241.34911.3284-5.206383.61
33292004.12.09 09:56sell16660.021.33221.35221.3295
33302004.12.09 10:39buy16670.081.33021.31421.3329
33312004.12.09 10:40t/p16660.021.32951.35221.32955.406389.01
33322004.12.09 10:40sell16680.021.32911.34911.3264
33332004.12.09 11:06sell16690.041.33111.34911.3284
33342004.12.09 12:20t/p16690.041.32841.34911.328410.806399.81
33352004.12.09 12:20close16680.021.32841.34911.32641.406401.21
33362004.12.09 12:20sell16700.021.32821.34821.3255
33372004.12.09 12:24buy16710.161.32821.31421.3309
33382004.12.09 14:12sell16720.041.33021.34821.3275
33392004.12.09 16:26t/p16720.041.32751.34821.327510.806412.01
33402004.12.09 16:26close16700.021.32751.34821.32551.406413.41
33412004.12.09 16:26sell16730.021.32731.34731.3246
33422004.12.09 16:32buy16740.321.32601.31401.3287
33432004.12.09 19:28t/p16740.321.32871.31401.328786.406499.81
33442004.12.09 19:28close16630.021.32881.31431.3370-11.006488.81
33452004.12.09 19:28close16670.081.32881.31421.3329-11.206477.61
33462004.12.09 19:28close16650.041.32881.31421.3349-13.606464.01
33472004.12.09 19:29close16710.161.32881.31421.33099.606473.61
33482004.12.09 19:29buy16750.021.32911.30911.3318
33492004.12.09 19:32sell16760.041.32941.34741.3267
33502004.12.09 19:50sell16770.081.33141.34741.3287
33512004.12.09 19:51t/p16750.021.33181.30911.33185.406479.01
33522004.12.09 19:51buy16780.021.33221.31221.3349
33532004.12.09 19:53sell16790.161.33341.34741.3307
33542004.12.09 23:01t/p16790.161.33071.34741.330743.206522.21
33552004.12.09 23:01close16730.021.33071.34731.3246-6.806515.41
33562004.12.09 23:01close16770.081.33071.34741.32875.606521.01
33572004.12.09 23:02close16760.041.33061.34741.3267-4.806516.21
33582004.12.09 23:02sell16800.021.33011.35011.3274
33592004.12.10 01:01buy16810.041.33021.31221.3329
33602004.12.10 01:32buy16820.081.32821.31221.3309
33612004.12.10 02:11close16800.021.32741.35011.32745.506521.71
33622004.12.10 02:11sell16830.021.32721.34721.3245
33632004.12.10 04:15buy16840.161.32611.31211.3288
33642004.12.10 04:18t/p16830.021.32451.34721.32455.406527.11
33652004.12.10 04:18sell16850.021.32381.34381.3211
33662004.12.10 04:18buy16860.321.32411.31211.3268
33672004.12.10 04:28sell16870.041.32581.34381.3231
33682004.12.10 05:54t/p16870.041.32311.34381.323110.806537.91
33692004.12.10 05:54close16850.021.32311.34381.32111.406539.31
33702004.12.10 05:54sell16880.021.32291.34291.3202
33712004.12.10 08:13sell16890.041.32501.34301.3223
33722004.12.10 10:31t/p16890.041.32231.34301.322310.806550.11
33732004.12.10 10:31close16880.021.32221.34291.32021.406551.51
33742004.12.10 10:31sell16900.021.32201.34201.3193
33752004.12.10 10:31buy16910.641.32201.31201.3247
33762004.12.10 10:40buy16921.281.32001.31201.3227
33772004.12.10 10:45t/p16900.021.31931.34201.31935.406556.91
33782004.12.10 10:45sell16930.021.31891.33891.3162
33792004.12.10 10:56sell16940.041.32091.33891.3182
33802004.12.10 11:27t/p16940.041.31821.33891.318210.806567.71
33812004.12.10 11:27close16930.021.31821.33891.31621.406569.11
33822004.12.10 11:27sell16950.021.31781.33781.3151
33832004.12.10 11:27buy16961.641.31801.31201.3207
33842004.12.10 11:42buy16971.641.31601.31201.3187
33852004.12.10 11:44t/p16950.021.31511.33781.31515.406574.51
33862004.12.10 11:44sell16980.021.31481.33481.3121
33872004.12.10 12:02sell16990.041.31691.33491.3142
33882004.12.10 13:09t/p16971.641.31871.31201.3187442.807017.31
33892004.12.10 13:09close16780.021.31881.31221.3349-26.926990.39
33902004.12.10 13:09close16820.081.31881.31221.3309-75.206915.19
33912004.12.10 13:09close16860.321.31881.31211.3268-169.606745.59
33922004.12.10 13:09close16921.281.31881.31201.3227-153.606591.99
33932004.12.10 13:09sell17000.081.31891.33491.3162
33942004.12.10 13:09close16810.041.31901.31221.3329-44.806547.19
33952004.12.10 13:09close16910.641.31901.31201.3247-192.006355.19
33962004.12.10 13:09close16840.161.31901.31211.3288-113.606241.59
33972004.12.10 13:10close16961.641.31891.31201.3207147.606389.19
33982004.12.10 13:10buy17010.021.31931.29931.3220
33992004.12.10 13:52sell17020.161.32091.33491.3182
34002004.12.10 14:21t/p17020.161.31821.33491.318243.206432.39
34012004.12.10 14:21close16980.021.31821.33481.3121-6.806425.59
34022004.12.10 14:21close17000.081.31821.33491.31625.606431.19
34032004.12.10 14:21close16990.041.31821.33491.3142-5.206425.99
34042004.12.10 14:21sell17030.021.31791.33791.3152
34052004.12.10 14:31sell17040.041.31991.33791.3172
34062004.12.10 15:19buy17050.041.31731.29931.3200
34072004.12.10 15:19t/p17040.041.31721.33791.317210.806436.79
34082004.12.10 15:19close17030.021.31721.33791.31521.406438.19
34092004.12.10 15:19sell17060.021.31681.33681.3141
34102004.12.10 15:26sell17070.041.31881.33681.3161
34112004.12.10 15:28t/p17050.041.32001.29931.320010.806448.99
34122004.12.10 15:28close17010.021.32001.29931.32201.406450.39
34132004.12.10 15:28buy17080.021.32041.30041.3231
34142004.12.10 15:52buy17090.041.31841.30041.3211
34152004.12.10 16:03sell17100.081.32091.33691.3182
34162004.12.10 16:03t/p17090.041.32111.30041.321110.806461.19
34172004.12.10 16:03close17080.021.32131.30041.32311.806462.99
34182004.12.10 16:03buy17110.021.32151.30151.3242
34192004.12.10 16:10sell17120.161.32291.33691.3202
34202004.12.10 20:43t/p17110.021.32421.30151.32425.406468.39
34212004.12.10 20:43buy17130.021.32441.30441.3271
34222004.12.13 00:00t/p17120.161.32021.33691.320243.996512.39
34232004.12.13 00:00buy17140.041.32011.30211.3228
34242004.12.13 00:00close17060.021.31981.33681.3141-5.906506.48
34252004.12.13 00:00close17100.081.31981.33691.31829.206515.68
34262004.12.13 00:00close17070.041.31991.33681.3161-4.206511.48
34272004.12.13 00:00sell17150.021.31951.33951.3168
34282004.12.13 00:28sell17160.041.32161.33961.3189
34292004.12.13 00:37t/p17140.041.32281.30211.322810.806522.28
34302004.12.13 00:37close17130.021.32281.30441.3271-3.326518.96
34312004.12.13 00:37buy17170.021.32311.30311.3258
34322004.12.13 01:53sell17180.081.32361.33961.3209
34332004.12.13 02:29sell17190.161.32571.33971.3230
34342004.12.13 02:29t/p17170.021.32581.30311.32585.406524.36
34352004.12.13 02:29buy17200.021.32631.30631.3290
34362004.12.13 04:03sell17210.321.32771.33971.3250
34372004.12.13 08:06t/p17210.321.32501.33971.325086.406610.76
34382004.12.13 08:06close17150.021.32501.33951.3168-11.006599.76
34392004.12.13 08:06close17180.081.32501.33961.3209-11.206588.56
34402004.12.13 08:06close17160.041.32501.33961.3189-13.606574.96
34412004.12.13 08:07close17190.161.32491.33971.323012.806587.76
34422004.12.13 08:07sell17220.021.32471.34471.3220
34432004.12.13 08:37sell17230.041.32671.34471.3240
34442004.12.13 09:24sell17240.081.32871.34471.3260
34452004.12.13 09:30t/p17200.021.32901.30631.32905.406593.16
34462004.12.13 09:30buy17250.021.32941.30941.3321
34472004.12.13 11:39buy17260.041.32741.30941.3301
34482004.12.13 12:46t/p17240.081.32601.34471.326021.606614.76
34492004.12.13 12:46close17220.021.32601.34471.3220-2.606612.16
34502004.12.13 12:46close17230.041.32591.34471.32403.206615.36
34512004.12.13 12:46sell17270.021.32571.34571.3230
34522004.12.13 12:56buy17280.081.32531.30931.3280
34532004.12.13 14:19sell17290.041.32771.34571.3250
34542004.12.13 14:21t/p17280.081.32801.30931.328021.606636.96
34552004.12.13 14:21close17250.021.32811.30941.3321-2.606634.36
34562004.12.13 14:21close17260.041.32811.30941.33012.806637.16
34572004.12.13 14:21buy17300.021.32831.30831.3310
34582004.12.13 16:06buy17310.041.32631.30831.3290
34592004.12.13 16:57t/p17310.041.32901.30831.329010.806647.96
34602004.12.13 16:57close17300.021.32901.30831.33101.406649.36
34612004.12.13 16:57buy17320.021.32921.30921.3319
34622004.12.13 16:59sell17330.081.32971.34571.3270
34632004.12.13 20:29sell17340.161.33181.34581.3291
34642004.12.13 20:29t/p17320.021.33191.30921.33195.406654.76
34652004.12.13 20:29buy17350.021.33211.31211.3348
34662004.12.14 03:18buy17360.041.33011.31211.3328
34672004.12.14 03:21t/p17340.161.32911.34581.329143.996698.75
34682004.12.14 03:21close17270.021.32911.34571.3230-6.706692.05
34692004.12.14 03:21close17330.081.32911.34571.32705.206697.25
34702004.12.14 03:22close17290.041.32901.34571.3250-5.006692.25
34712004.12.14 03:22sell17370.021.32881.34881.3261
34722004.12.14 03:31buy17380.081.32781.31181.3305
34732004.12.14 07:54t/p17380.081.33051.31181.330521.606713.85
34742004.12.14 07:54close17350.021.33051.31211.3348-3.326710.52
34752004.12.14 07:54close17360.041.33051.31211.33281.606712.12
34762004.12.14 07:54buy17390.021.33081.31081.3335
34772004.12.14 08:19sell17400.041.33081.34881.3281
34782004.12.14 13:44sell17410.081.33281.34881.3301
34792004.12.14 14:38close17370.021.33011.34881.3261-2.606709.52
34802004.12.14 14:38close17400.041.33011.34881.32812.806712.32
34812004.12.14 14:39t/p17410.081.33011.34881.330121.606733.92
34822004.12.14 14:39sell17420.021.32971.34971.3270
34832004.12.14 15:37sell17430.041.33171.34971.3290
34842004.12.14 16:47t/p17430.041.32901.34971.329010.806744.72
34852004.12.14 16:47close17420.021.32901.34971.32701.406746.12
34862004.12.14 16:47sell17440.021.32861.34861.3259
34872004.12.14 16:48buy17450.041.32871.31071.3314
34882004.12.14 17:57buy17460.081.32661.31061.3293
34892004.12.14 19:22t/p17460.081.32931.31061.329321.606767.72
34902004.12.14 19:22close17390.021.32941.31081.3335-2.806764.92
34912004.12.14 19:22close17450.041.32941.31071.33142.806767.72
34922004.12.14 19:22buy17470.021.32961.30961.3323
34932004.12.14 20:28sell17480.041.33061.34861.3279
34942004.12.15 03:23t/p17480.041.32791.34861.327911.006778.72
34952004.12.15 03:23close17440.021.32781.34861.32591.706780.42
34962004.12.15 03:23sell17490.021.32761.34761.3249
34972004.12.15 03:23buy17500.041.32741.30941.3301
34982004.12.15 04:59sell17510.041.32961.34761.3269
34992004.12.15 05:00t/p17500.041.33011.30941.330110.806791.22
35002004.12.15 05:00close17470.021.33011.30961.33230.886792.10
35012004.12.15 05:01buy17520.021.33051.31051.3332
35022004.12.15 08:04sell17530.081.33171.34771.3290
35032004.12.15 11:08t/p17520.021.33321.31051.33325.406797.50
35042004.12.15 11:08buy17540.021.33371.31371.3364
35052004.12.15 11:08sell17550.161.33381.34781.3311
35062004.12.15 11:36sell17560.321.33581.34781.3331
35072004.12.15 11:40t/p17540.021.33641.31371.33645.406802.90
35082004.12.15 11:40buy17570.021.33661.31661.3393
35092004.12.15 13:48sell17580.641.33781.34781.3351
35102004.12.15 14:41t/p17570.021.33931.31661.33935.406808.30
35112004.12.15 14:41buy17590.021.33951.31951.3422
35122004.12.15 15:00sell17601.281.34021.34821.3375
35132004.12.15 16:59t/p17590.021.34221.31951.34225.406813.70
35142004.12.15 16:59sell17611.701.34221.34821.3395
35152004.12.15 16:59buy17620.021.34241.32241.3451
35162004.12.15 21:49buy17630.041.34041.32241.3431
35172004.12.15 22:08t/p17611.701.33951.34821.3395459.007272.70
35182004.12.15 22:08close17490.021.33931.34761.3249-23.407249.30
35192004.12.15 22:08close17530.081.33931.34771.3290-60.807188.50
35202004.12.15 22:08close17560.321.33931.34781.3331-112.007076.50
35212004.12.15 22:08close17601.281.33931.34821.3375115.207191.70
35222004.12.15 22:08close17510.041.33941.34761.3269-39.207152.50
35232004.12.15 22:08close17580.641.33941.34781.3351-102.407050.10
35242004.12.15 22:08sell17640.041.33901.35701.3363
35252004.12.15 22:08close17550.161.33951.34781.3311-91.206958.90
35262004.12.15 22:08close17640.041.33951.35701.3363-2.006956.90
35272004.12.15 22:08sell17650.021.33941.35941.3367
35282004.12.16 03:32sell17660.041.34141.35941.3387
35292004.12.16 11:50close17650.021.33871.35941.33671.706958.60
35302004.12.16 11:51close17660.041.33871.35941.338710.806969.40
35312004.12.16 11:51sell17670.021.33861.35861.3359
35322004.12.16 12:25buy17680.081.33831.32231.3410
35332004.12.16 13:14sell17690.041.34071.35871.3380
35342004.12.16 13:16t/p17680.081.34101.32231.341021.606991.00
35352004.12.16 13:16close17620.021.34111.32241.3451-2.976988.03
35362004.12.16 13:16close17630.041.34131.32241.34312.866990.89
35372004.12.16 13:16buy17700.021.34151.32151.3442
35382004.12.16 14:30buy17710.041.33941.32141.3421
35392004.12.16 14:48t/p17690.041.33801.35871.338010.807001.69
35402004.12.16 14:48close17670.021.33791.35861.33591.407003.09
35412004.12.16 14:48sell17720.021.33751.35751.3348
35422004.12.16 14:52buy17730.081.33741.32141.3401
35432004.12.16 15:10buy17740.161.33541.32141.3381
35442004.12.16 15:10t/p17720.021.33481.35751.33485.407008.49
35452004.12.16 15:10sell17750.021.33431.35431.3316
35462004.12.16 15:18buy17760.321.33331.32131.3360
35472004.12.16 15:19t/p17750.021.33161.35431.33165.407013.89
35482004.12.16 15:19sell17770.021.33121.35121.3285
35492004.12.16 15:22buy17780.641.33111.32111.3338
35502004.12.16 15:25buy17791.281.32901.32101.3317
35512004.12.16 15:30t/p17791.281.33171.32101.3317345.617359.50
35522004.12.16 15:30close17700.021.33171.32151.3442-19.607339.90
35532004.12.16 15:30close17730.081.33171.32141.3401-45.607294.30
35542004.12.16 15:30close17760.321.33171.32131.3360-51.207243.10
35552004.12.16 15:30close17780.641.33171.32111.333838.407281.50
35562004.12.16 15:30buy17800.081.33221.31621.3349
35572004.12.16 15:30close17710.041.33181.32141.3421-30.407251.10
35582004.12.16 15:30close17800.081.33181.31621.3349-3.207247.90
35592004.12.16 15:30buy17810.041.33201.31401.3347
35602004.12.16 15:30close17740.161.33181.32141.3381-57.607190.30
35612004.12.16 15:30close17810.041.33181.31401.3347-0.807189.50
35622004.12.16 15:30buy17820.021.33201.31201.3347
35632004.12.16 15:38buy17830.041.32991.31191.3326
35642004.12.16 16:04close17820.021.33261.31201.33471.207190.70
35652004.12.16 16:04close17830.041.33261.31191.332610.807201.50
35662004.12.16 16:04buy17840.021.33281.31281.3355
35672004.12.16 16:07sell17850.041.33321.35121.3305
35682004.12.16 16:16buy17860.041.33081.31281.3335
35692004.12.16 16:18t/p17850.041.33051.35121.330510.807212.30
35702004.12.16 16:18close17770.021.33051.35121.32851.407213.70
35712004.12.16 16:18sell17870.021.33021.35021.3275
35722004.12.16 16:23buy17880.081.32871.31271.3314
35732004.12.16 16:43t/p17880.081.33141.31271.331421.607235.30
35742004.12.16 16:43close17840.021.33141.31281.3355-2.807232.50
35752004.12.16 16:44close17860.041.33141.31281.33352.407234.90
35762004.12.16 16:44buy17890.021.33181.31181.3345
35772004.12.16 16:56buy17900.041.32981.31181.3325
35782004.12.16 18:00buy17910.081.32781.31181.3305
35792004.12.16 18:00t/p17870.021.32751.35021.32755.407240.30
35802004.12.16 18:00sell17920.021.32681.34681.3241
35812004.12.16 18:45buy17930.161.32581.31181.3285
35822004.12.16 19:24t/p17920.021.32411.34681.32415.407245.70
35832004.12.16 19:24sell17940.021.32351.34351.3208
35842004.12.16 19:24buy17950.321.32381.31181.3265
35852004.12.16 19:27buy17960.641.32181.31181.3245
35862004.12.16 19:45t/p17940.021.32081.34351.32085.407251.10
35872004.12.16 19:45sell17970.021.32051.34051.3178
35882004.12.16 20:12sell17980.041.32251.34051.3198
35892004.12.16 21:59t/p17960.641.32451.31181.3245172.807423.90
35902004.12.16 21:59sell17990.081.32451.34051.3218
35912004.12.16 21:59close17890.021.32451.31181.3345-14.607409.30
35922004.12.16 21:59close17910.081.32451.31181.3305-26.407382.90
35932004.12.16 21:59close17950.321.32451.31181.326522.407405.30
35942004.12.16 21:59close17900.041.32451.31181.3325-21.207384.10
35952004.12.16 22:00close17930.161.32451.31181.3285-20.807363.30
35962004.12.16 22:00buy18000.021.32491.30491.3276
35972004.12.17 05:20sell18010.161.32651.34051.3238
35982004.12.17 09:20t/p18000.021.32761.30491.32765.287368.58
35992004.12.17 09:20buy18020.021.32791.30791.3306
36002004.12.17 10:00sell18030.321.32861.34061.3259
36012004.12.17 10:15t/p18020.021.33061.30791.33065.407373.98
36022004.12.17 10:15buy18040.021.33081.31081.3335
36032004.12.17 10:15sell18050.641.33081.34081.3281
36042004.12.17 10:44buy18060.041.32871.31071.3314
36052004.12.17 12:51t/p18050.641.32811.34081.3281172.807546.78
36062004.12.17 12:51close17970.021.32811.34051.3178-15.107531.68
36072004.12.17 12:51close17990.081.32811.34051.3218-28.407503.28
36082004.12.17 12:51close18030.321.32811.34061.325916.007519.28
36092004.12.17 12:51close17980.041.32801.34051.3198-21.807497.47
36102004.12.17 12:51close18010.161.32781.34051.3238-20.807476.67
36112004.12.17 12:51sell18070.021.32761.34761.3249
36122004.12.17 12:55buy18080.081.32661.31061.3293
36132004.12.17 14:34t/p18070.021.32491.34761.32495.407482.07
36142004.12.17 14:34sell18090.021.32451.34451.3218
36152004.12.17 14:35buy18100.161.32461.31061.3273
36162004.12.17 15:25sell18110.041.32651.34451.3238
36172004.12.17 15:28t/p18100.161.32731.31061.327343.207525.27
36182004.12.17 15:28close18040.021.32731.31081.3335-7.007518.27
36192004.12.17 15:28close18080.081.32731.31061.32935.607523.87
36202004.12.17 15:28close18060.041.32741.31071.3314-5.207518.67
36212004.12.17 15:28buy18120.021.32761.30761.3303
36222004.12.17 16:01sell18130.081.32861.34461.3259
36232004.12.17 16:56t/p18130.081.32591.34461.325921.607540.27
36242004.12.17 16:56close18090.021.32591.34451.3218-2.807537.47
36252004.12.17 16:56close18110.041.32581.34451.32382.807540.27
36262004.12.17 16:56sell18140.021.32541.34541.3227
36272004.12.17 16:57buy18150.041.32561.30761.3283
36282004.12.17 17:22sell18160.041.32741.34541.3247
36292004.12.17 17:54t/p18150.041.32831.30761.328310.807551.07
36302004.12.17 17:54close18120.021.32831.30761.33031.407552.47
36312004.12.17 17:54buy18170.021.32851.30851.3312
36322004.12.17 17:58sell18180.081.32941.34541.3267
36332004.12.17 22:35t/p18170.021.33121.30851.33125.407557.87
36342004.12.17 22:35buy18190.021.33151.31151.3342
36352004.12.17 22:36sell18200.161.33141.34541.3287
36362004.12.20 08:58sell18210.321.33361.34561.3309
36372004.12.20 09:09t/p18190.021.33421.31151.33425.287563.15
36382004.12.20 09:09buy18220.021.33461.31461.3373
36392004.12.20 09:11sell18230.641.33571.34571.3330
36402004.12.20 10:17t/p18220.021.33731.31461.33735.407568.55
36412004.12.20 10:17buy18240.021.33781.31781.3405
36422004.12.20 10:18sell18251.281.33771.34571.3350
36432004.12.20 11:25buy18260.041.33581.31781.3385
36442004.12.20 14:28t/p18260.041.33851.31781.338510.807579.35
36452004.12.20 14:28close18240.021.33851.31781.34051.407580.75
36462004.12.20 14:28buy18270.021.33871.31871.3414
36472004.12.20 16:44sell18281.891.33971.34571.3370
36482004.12.21 08:32t/p18281.891.33701.34571.3370519.708100.45
36492004.12.21 08:32close18140.021.33671.34541.3227-22.408078.05
36502004.12.21 08:32close18180.081.33671.34541.3267-57.618020.44
36512004.12.21 08:32close18210.321.33671.34561.3309-97.617922.83
36522004.12.21 08:32close18251.281.33671.34571.3350134.358057.18
36532004.12.21 08:32close18160.041.33681.34541.3247-37.208019.97
36542004.12.21 08:32close18230.641.33681.34571.3330-67.237952.75
36552004.12.21 08:32sell18290.041.33641.35441.3337
36562004.12.21 08:32close18200.161.33681.34541.3287-84.817867.94
36572004.12.21 08:32close18290.041.33681.35441.3337-1.607866.34
36582004.12.21 08:32sell18300.021.33661.35661.3339
36592004.12.21 08:35buy18310.041.33661.31861.3393
36602004.12.21 10:53sell18320.041.33861.35661.3359
36612004.12.21 11:01t/p18310.041.33931.31861.339310.807877.14
36622004.12.21 11:01close18270.021.33941.31871.34141.287878.41
36632004.12.21 11:01buy18330.021.33961.31961.3423
36642004.12.21 11:10sell18340.081.34061.35661.3379
36652004.12.21 14:39t/p18340.081.33791.35661.337921.607900.01
36662004.12.21 14:39close18300.021.33791.35661.3339-2.607897.41
36672004.12.21 14:39close18320.041.33781.35661.33593.207900.61
36682004.12.21 14:39sell18350.021.33761.35761.3349
36692004.12.21 14:54buy18360.041.33751.31951.3402
36702004.12.22 01:56buy18370.081.33551.31951.3382
36712004.12.22 02:12t/p18350.021.33491.35761.33495.507906.11
36722004.12.22 02:12sell18380.021.33471.35471.3320
36732004.12.22 07:30sell18390.041.33671.35471.3340
36742004.12.22 10:39t/p18370.081.33821.31951.338221.607927.71
36752004.12.22 10:39close18330.021.33821.31961.3423-2.927924.79
36762004.12.22 10:39close18360.041.33821.31951.34022.557927.35
36772004.12.22 10:39buy18400.021.33861.31861.3413
36782004.12.22 10:41sell18410.081.33871.35471.3360
36792004.12.22 12:26buy18420.041.33661.31861.3393
36802004.12.22 12:43close18380.021.33601.35471.3320-2.607924.75
36812004.12.22 12:43close18410.081.33601.35471.336021.607946.35
36822004.12.22 12:43close18390.041.33601.35471.33402.807949.15
36832004.12.22 12:43sell18430.021.33581.35581.3331
36842004.12.22 13:24sell18440.041.33801.35601.3353
36852004.12.22 14:08t/p18420.041.33931.31861.339310.807959.95
36862004.12.22 14:08close18400.021.33931.31861.34131.407961.35
36872004.12.22 14:08buy18450.021.33961.31961.3423
36882004.12.22 14:28buy18460.041.33761.31961.3403
36892004.12.23 02:03sell18470.081.34001.35601.3373
36902004.12.23 02:03t/p18460.041.34031.31961.340310.067971.41
36912004.12.23 02:03close18450.021.34031.31961.34231.037972.44
36922004.12.23 02:03buy18480.021.34051.32051.3432
36932004.12.23 04:38sell18490.161.34211.35611.3394
36942004.12.23 04:39t/p18480.021.34321.32051.34325.407977.84
36952004.12.23 04:39buy18500.021.34371.32371.3464
36962004.12.23 08:56sell18510.321.34421.35621.3415
36972004.12.23 13:05sell18520.641.34621.35621.3435
36982004.12.23 14:31t/p18500.021.34641.32371.34645.407983.24
36992004.12.23 14:31buy18530.021.34701.32701.3497
37002004.12.23 15:29sell18541.281.34821.35621.3455
37012004.12.23 16:20t/p18530.021.34971.32701.34975.407988.64
37022004.12.23 16:20buy18550.021.34991.32991.3526
37032004.12.23 16:59sell18561.991.35021.35621.3475
37042004.12.24 09:34sell18571.991.35221.35621.3495
37052004.12.24 09:34t/p18550.021.35261.32991.35265.287993.92
37062004.12.24 09:34buy18580.021.35281.33281.3555
37072004.12.24 10:25sell18591.991.35421.35621.3515
37082004.12.27 02:21t/p18591.991.35151.35621.3515547.178541.09
37092004.12.27 02:21close18430.021.35151.35581.3331-30.908510.19
37102004.12.27 02:21close18470.081.35151.35601.3373-91.218418.98
37112004.12.27 02:21close18510.321.35151.35621.3415-230.438188.56
37122004.12.27 02:21close18541.281.35151.35621.3455-409.707778.86
37132004.12.27 02:21close18571.991.35151.35621.3495149.177928.03
37142004.12.27 02:24close18440.041.35151.35601.3353-53.017875.02
37152004.12.27 02:24close18520.641.35151.35621.3435-332.857542.17
37162004.12.27 02:24close18490.161.35151.35611.3394-148.817393.36
37172004.12.27 02:24close18561.991.35141.35621.3475-219.057174.31
37182004.12.27 02:24sell18600.021.35121.37121.3485
37192004.12.27 04:04sell18610.041.35321.37121.3505
37202004.12.27 16:02sell18620.081.35531.37131.3526
37212004.12.27 16:02t/p18580.021.35551.33281.35555.287179.59
37222004.12.27 16:02buy18630.021.35601.33601.3587
37232004.12.27 16:13sell18640.161.35741.37141.3547
37242004.12.27 16:33t/p18630.021.35871.33601.35875.407184.99
37252004.12.27 16:33buy18650.021.35891.33891.3616
37262004.12.27 16:42sell18660.321.35941.37141.3567
37272004.12.27 16:59sell18670.641.36151.37151.3588
37282004.12.27 16:59t/p18650.021.36161.33891.36165.407190.39
37292004.12.27 16:59buy18680.021.36191.34191.3646
37302004.12.27 18:28sell18691.281.36361.37161.3609
37312004.12.28 01:24t/p18691.281.36091.37161.3609351.957542.34
37322004.12.28 01:24close18600.021.36071.37121.3485-18.907523.44
37332004.12.28 01:24close18620.081.36071.37131.3526-42.807480.64
37342004.12.28 01:24close18660.321.36071.37141.3567-40.017440.62
37352004.12.28 01:24close18610.041.36071.37121.3505-29.807410.82
37362004.12.28 01:24close18670.641.36071.37151.358854.367465.19
37372004.12.28 01:25sell18700.041.36021.37821.3575
37382004.12.28 01:25close18640.161.36031.37141.3547-45.617419.58
37392004.12.28 01:25close18700.041.36031.37821.3575-0.407419.18
37402004.12.28 01:25sell18710.021.36011.38011.3574
37412004.12.28 01:26buy18720.041.35991.34191.3626
37422004.12.28 08:31sell18730.041.36211.38011.3594
37432004.12.28 08:40t/p18720.041.36261.34191.362610.807429.98
37442004.12.28 08:40close18680.021.36271.34191.36461.487431.46
37452004.12.28 08:41buy18740.021.36291.34291.3656
37462004.12.28 16:34buy18750.041.36081.34281.3635
37472004.12.28 16:47t/p18730.041.35941.38011.359410.807442.26
37482004.12.28 16:47close18710.021.35941.38011.35741.407443.66
37492004.12.28 16:47sell18760.021.35921.37921.3565
37502004.12.28 17:34sell18770.041.36121.37921.3585
37512004.12.29 01:08buy18780.081.35861.34261.3613
37522004.12.29 01:09t/p18770.041.35851.37921.358511.007454.66
37532004.12.29 01:09close18760.021.35831.37921.35651.907456.56
37542004.12.29 01:09sell18790.021.35811.37811.3554
37552004.12.29 02:07buy18800.161.35651.34251.3592
37562004.12.29 03:24t/p18800.161.35921.34251.359243.207499.76
37572004.12.29 03:24close18740.021.35921.34291.3656-7.527492.23
37582004.12.29 03:24close18780.081.35921.34261.36134.807497.03
37592004.12.29 03:25close18750.041.35921.34281.3635-6.657490.39
37602004.12.29 03:25buy18810.021.35941.33941.3621
37612004.12.29 05:50sell18820.041.36011.37811.3574
37622004.12.29 06:32t/p18810.021.36211.33941.36215.407495.79
37632004.12.29 06:32sell18830.081.36211.37811.3594
37642004.12.29 06:32buy18840.021.36241.34241.3651
37652004.12.29 09:30sell18850.161.36411.37811.3614
37662004.12.29 12:27t/p18850.161.36141.37811.361443.207538.99
37672004.12.29 12:27close18790.021.36141.37811.3554-6.607532.39
37682004.12.29 12:27close18830.081.36141.37811.35945.607537.99
37692004.12.29 12:27close18820.041.36131.37811.3574-4.807533.19
37702004.12.29 12:27sell18860.021.36111.38111.3584
37712004.12.29 12:36buy18870.041.36031.34231.3630
37722004.12.29 15:01t/p18860.021.35841.38111.35845.407538.59
37732004.12.29 15:01buy18880.081.35811.34211.3608
37742004.12.29 15:01sell18890.021.35781.37781.3551
37752004.12.29 15:10buy18900.161.35601.34201.3587
37762004.12.29 15:42t/p18900.161.35871.34201.358743.207581.79
37772004.12.29 15:42close18840.021.35871.34241.3651-7.407574.39
37782004.12.29 15:42close18880.081.35871.34211.36084.807579.19
37792004.12.29 15:43close18870.041.35871.34231.3630-6.407572.79
37802004.12.29 15:43buy18910.021.35901.33901.3617
37812004.12.29 15:57sell18920.041.36001.37801.3573
37822004.12.29 17:44t/p18920.041.35731.37801.357310.807583.59
37832004.12.29 17:44close18890.021.35731.37781.35511.007584.59
37842004.12.29 17:45sell18930.021.35691.37691.3542
37852004.12.29 17:49buy18940.041.35701.33901.3597
37862004.12.29 21:17sell18950.041.35901.37701.3563
37872004.12.29 22:05t/p18940.041.35971.33901.359710.807595.39
37882004.12.29 22:05close18910.021.35981.33901.36171.607596.99
37892004.12.29 22:06buy18960.021.36001.34001.3627
37902004.12.30 04:15sell18970.081.36101.37701.3583
37912004.12.30 05:53t/p18960.021.36271.34001.36275.037602.02
37922004.12.30 05:53buy18980.021.36301.34301.3657
37932004.12.30 05:55sell18990.161.36301.37701.3603
37942004.12.30 08:32buy19000.041.36081.34281.3635
37952004.12.30 08:35t/p18990.161.36031.37701.360343.207645.22
37962004.12.30 08:35close18930.021.36031.37691.3542-6.507638.72
37972004.12.30 08:35close18970.081.36031.37701.35835.607644.32
37982004.12.30 08:35close18950.041.36031.37701.3563-4.607639.71
37992004.12.30 08:35sell19010.021.35991.37991.3572
38002004.12.30 08:58sell19020.041.36191.37991.3592
38012004.12.30 14:32t/p19020.041.35921.37991.359210.807650.51
38022004.12.30 14:32close19010.021.35921.37991.35721.407651.91
38032004.12.30 14:32sell19030.021.35901.37901.3563
38042004.12.30 14:33buy19040.081.35861.34261.3613
38052004.12.30 16:03sell19050.041.36101.37901.3583
38062004.12.30 16:03t/p19040.081.36131.34261.361321.607673.51
38072004.12.30 16:03close18980.021.36141.34301.3657-3.207670.31
38082004.12.30 16:03close19000.041.36131.34281.36352.007672.31
38092004.12.30 16:03buy19060.021.36171.34171.3644
38102004.12.30 16:29sell19070.081.36331.37931.3606
38112004.12.30 19:46t/p19060.021.36441.34171.36445.407677.71
38122004.12.30 19:46buy19080.021.36481.34481.3675
38132004.12.30 19:46sell19090.161.36541.37941.3627
38142004.12.31 00:37buy19100.041.36281.34481.3655
38152004.12.31 00:41t/p19090.161.36271.37941.362743.997721.71
38162004.12.31 00:41close19030.021.36261.37901.3563-7.107714.61
38172004.12.31 00:41close19070.081.36261.37931.36066.007720.60
38182004.12.31 00:44close19050.041.36261.37901.3583-6.207714.40
38192004.12.31 00:48sell19110.021.36251.38251.3598
38202004.12.31 02:24buy19120.081.36061.34461.3633
38212004.12.31 02:32t/p19110.021.35981.38251.35985.407719.80
38222004.12.31 02:32sell19130.021.35941.37941.3567
38232004.12.31 03:08sell19140.041.36151.37951.3588
38242004.12.31 07:37t/p19120.081.36331.34461.363321.607741.40
38252004.12.31 07:37close19080.021.36331.34481.3675-3.127738.28
38262004.12.31 07:37close19100.041.36341.34481.36552.407740.68
38272004.12.31 07:37buy19150.021.36361.34361.3663
38282004.12.31 07:58sell19160.081.36361.37961.3609
38292004.12.31 12:40sell19170.161.36561.37961.3629
38302004.12.31 13:06t/p19170.161.36291.37961.362943.207783.88
38312004.12.31 13:06close19130.021.36291.37941.3567-7.007776.88
38322004.12.31 13:06close19160.081.36291.37961.36095.607782.48
38332004.12.31 13:06close19140.041.36261.37951.3588-4.407778.08
38342004.12.31 13:06sell19180.021.36241.38241.3597
38352004.12.31 13:35sell19190.041.36441.38241.3617
38362004.12.31 15:31t/p19190.041.36171.38241.361710.807788.88
38372004.12.31 15:31close19180.021.36171.38241.35971.407790.28
38382004.12.31 15:31sell19200.021.36131.38131.3586
38392004.12.31 15:31buy19210.041.36161.34361.3643
38402004.12.31 16:59buy19220.081.35951.34351.3622
38412004.12.31 17:06t/p19200.021.35861.38131.35865.407795.68
38422004.12.31 17:06sell19230.021.35811.37811.3554
38432004.12.31 17:12sell19240.041.36011.37811.3574
38442004.12.31 17:35buy19250.161.35751.34351.3602
38452004.12.31 17:36t/p19240.041.35741.37811.357410.807806.48
38462004.12.31 17:36close19230.021.35741.37811.35541.407807.88
38472004.12.31 17:36sell19260.021.35701.37701.3543
38482004.12.31 17:43buy19270.321.35551.34351.3582
38492004.12.31 17:43t/p19260.021.35431.37701.35435.407813.28
38502004.12.31 17:43sell19280.021.35401.37401.3513
38512004.12.31 17:43buy19290.641.35341.34341.3561
38522004.12.31 17:50t/p19280.021.35131.37401.35135.407818.68
38532004.12.31 17:50buy19301.281.35131.34331.3540
38542004.12.31 17:51sell19310.021.35111.37111.3484
38552004.12.31 17:53sell19320.041.35311.37111.3504
38562004.12.31 18:04t/p19301.281.35401.34331.3540345.618164.29
38572004.12.31 18:04close19150.021.35401.34361.3663-19.208145.09
38582004.12.31 18:04close19220.081.35401.34351.3622-44.008101.09
38592004.12.31 18:04close19270.321.35401.34351.3582-48.008053.09
38602004.12.31 18:04close19210.041.35401.34361.3643-30.408022.69
38612004.12.31 18:04close19290.641.35401.34341.356138.408061.09
38622004.12.31 18:04buy19330.041.35441.33641.3571
38632004.12.31 18:04close19250.161.35401.34351.3602-56.008005.09
38642004.12.31 18:04close19330.041.35401.33641.3571-1.608003.49
38652004.12.31 18:04buy19340.021.35441.33441.3571
38662004.12.31 18:59sell19350.081.35511.37111.3524
38672005.01.03 00:53t/p19340.021.35711.33441.35715.288008.77
38682005.01.03 00:53sell19360.161.35711.37111.3544
38692005.01.03 00:54buy19370.021.35771.33771.3604
38702005.01.03 01:42buy19380.041.35561.33761.3583
38712005.01.03 02:04t/p19360.161.35441.37111.354443.208051.97
38722005.01.03 02:04close19310.021.35441.37111.3484-6.508045.47
38732005.01.03 02:04close19350.081.35441.37111.35246.008051.46
38742005.01.03 02:05close19320.041.35441.37111.3504-5.008046.46
38752005.01.03 02:05sell19390.021.35411.37411.3514
38762005.01.03 02:30buy19400.081.35351.33751.3562
38772005.01.03 03:57t/p19390.021.35141.37411.35145.408051.86
38782005.01.03 03:57buy19410.161.35131.33731.3540
38792005.01.03 03:57sell19420.021.35051.37051.3478
38802005.01.03 04:05buy19430.321.34931.33731.3520
38812005.01.03 04:23t/p19420.021.34781.37051.34785.408057.26
38822005.01.03 04:23sell19440.021.34741.36741.3447
38832005.01.03 04:24buy19450.641.34711.33711.3498
38842005.01.03 04:40buy19461.281.34511.33711.3478
38852005.01.03 04:40t/p19440.021.34471.36741.34475.408062.66
38862005.01.03 04:40sell19470.021.34421.36421.3415
38872005.01.03 04:45buy19482.011.34301.33701.3457
38882005.01.03 04:45t/p19470.021.34151.36421.34155.408068.06
38892005.01.03 04:45sell19490.021.34111.36111.3384
38902005.01.03 04:46buy19502.011.34091.33691.3436
38912005.01.03 04:54buy19512.011.33881.33681.3415
38922005.01.03 05:01t/p19512.011.34151.33681.3415542.708610.76
38932005.01.03 05:01close19370.021.34161.33771.3604-32.208578.56
38942005.01.03 05:01close19400.081.34161.33751.3562-95.208483.36
38952005.01.03 05:01close19430.321.34161.33731.3520-246.408236.96
38962005.01.03 05:01close19461.281.34161.33711.3478-448.007788.96
38972005.01.03 05:01close19502.011.34161.33691.3436140.707929.66
38982005.01.03 05:01close19380.041.34171.33761.3583-55.607874.06
38992005.01.03 05:01close19450.641.34171.33711.3498-345.607528.46
39002005.01.03 05:01close19410.161.34161.33731.3540-155.207373.26
39012005.01.03 05:01close19482.011.34161.33701.3457-281.407091.86
39022005.01.03 05:01buy19520.021.34181.32181.3445
39032005.01.03 05:04sell19530.041.34321.36121.3405
39042005.01.03 06:01t/p19520.021.34451.32181.34455.407097.26
39052005.01.03 06:01buy19540.021.34491.32491.3476
39062005.01.03 07:02sell19550.081.34531.36131.3426
39072005.01.03 07:58sell19560.161.34731.36131.3446
39082005.01.03 07:59t/p19540.021.34761.32491.34765.407102.66
39092005.01.03 07:59buy19570.021.34781.32781.3505
39102005.01.03 08:35sell19580.321.34941.36141.3467
39112005.01.03 08:39t/p19570.021.35051.32781.35055.407108.06
39122005.01.03 08:39buy19590.021.35101.33101.3537
39132005.01.03 08:48sell19600.641.35141.36141.3487
39142005.01.03 09:02sell19611.281.35341.36141.3507
39152005.01.03 09:02close19590.021.35371.33101.35375.407113.46
39162005.01.03 09:02buy19620.021.35391.33391.3566
39172005.01.03 09:22buy19630.041.35171.33371.3544
39182005.01.03 09:33t/p19611.281.35071.36141.3507345.607459.06
39192005.01.03 09:33close19490.021.35071.36111.3384-19.207439.86
39202005.01.03 09:33close19550.081.35071.36131.3426-43.207396.66
39212005.01.03 09:33close19580.321.35071.36141.3467-41.607355.06
39222005.01.03 09:33close19530.041.35071.36121.3405-30.007325.06
39232005.01.03 09:33close19600.641.35071.36141.348744.807369.86
39242005.01.03 09:33sell19640.041.35031.36831.3476
39252005.01.03 09:33close19560.161.35071.36131.3446-54.407315.46
39262005.01.03 09:33close19640.041.35071.36831.3476-1.607313.86
39272005.01.03 09:33sell19650.021.35031.37031.3476
39282005.01.03 09:48sell19660.041.35231.37031.3496
39292005.01.03 10:26sell19670.081.35431.37031.3516
39302005.01.03 10:26t/p19630.041.35441.33371.354410.807324.66
39312005.01.03 10:26close19620.021.35451.33391.35661.207325.86
39322005.01.03 10:26buy19680.021.35471.33471.3574
39332005.01.03 10:28sell19690.161.35641.37041.3537
39342005.01.03 10:41t/p19690.161.35371.37041.353743.207369.06
39352005.01.03 10:41close19650.021.35371.37031.3476-6.807362.26
39362005.01.03 10:41close19670.081.35371.37031.35164.807367.06
39372005.01.03 10:41close19660.041.35371.37031.3496-5.607361.46
39382005.01.03 10:42sell19700.021.35351.37351.3508
39392005.01.03 12:46buy19710.041.35271.33471.3554
39402005.01.03 13:03t/p19700.021.35081.37351.35085.407366.86
39412005.01.03 13:03sell19720.021.35061.37061.3479
39422005.01.03 13:03buy19730.081.35071.33471.3534
39432005.01.03 13:20sell19740.041.35261.37061.3499
39442005.01.03 14:24t/p19740.041.34991.37061.349910.807377.66
39452005.01.03 14:24close19720.021.34991.37061.34791.407379.06
39462005.01.03 14:24sell19750.021.34971.36971.3470
39472005.01.03 14:39buy19760.161.34871.33471.3514
39482005.01.03 14:48t/p19750.021.34701.36971.34705.407384.46
39492005.01.03 14:48sell19770.021.34681.36681.3441
39502005.01.03 15:04buy19780.321.34671.33471.3494
39512005.01.03 15:10buy19790.641.34471.33471.3474
39522005.01.03 15:11t/p19770.021.34411.36681.34415.407389.86
39532005.01.03 15:11sell19800.021.34391.36391.3412
39542005.01.03 15:17sell19810.041.34601.36401.3433
39552005.01.03 15:42t/p19790.641.34741.33471.3474172.807562.66
39562005.01.03 15:42close19680.021.34741.33471.3574-14.607548.06
39572005.01.03 15:42close19730.081.34741.33471.3534-26.407521.66
39582005.01.03 15:42close19780.321.34741.33471.349422.407544.06
39592005.01.03 15:42close19710.041.34761.33471.3554-20.407523.66
39602005.01.03 15:42close19760.161.34751.33471.3514-19.207504.46
39612005.01.03 15:42buy19820.021.34781.32781.3505
39622005.01.03 15:56sell19830.081.34801.36401.3453
39632005.01.03 16:18sell19840.161.35001.36401.3473
39642005.01.03 16:57t/p19840.161.34731.36401.347343.207547.66
39652005.01.03 16:57close19800.021.34731.36391.3412-6.807540.86
39662005.01.03 16:57close19830.081.34731.36401.34535.607546.46
39672005.01.03 16:57close19810.041.34731.36401.3433-5.207541.26
39682005.01.03 16:57sell19850.021.34681.36681.3441
39692005.01.03 17:14buy19860.041.34571.32771.3484
39702005.01.03 20:32t/p19860.041.34841.32771.348410.807552.06
39712005.01.03 20:32close19820.021.34851.32781.35051.407553.46
39722005.01.03 20:33buy19870.021.34891.32891.3516
39732005.01.03 20:35sell19880.041.34891.36691.3462
39742005.01.03 22:06buy19890.041.34681.32881.3495
39752005.01.03 22:19t/p19880.041.34621.36691.346210.807564.26
39762005.01.03 22:19close19850.021.34611.36681.34411.407565.66
39772005.01.03 22:19sell19900.021.34591.36591.3432
39782005.01.04 03:53sell19910.041.34791.36591.3452
39792005.01.04 08:31t/p19910.041.34521.36591.345210.807576.46
39802005.01.04 08:31close19900.021.34521.36591.34321.507577.96
39812005.01.04 08:31sell19920.021.34481.36481.3421
39822005.01.04 08:31buy19930.081.34471.32871.3474
39832005.01.04 08:49sell19940.041.34681.36481.3441
39842005.01.04 09:29t/p19940.041.34411.36481.344110.807588.76
39852005.01.04 09:29close19920.021.34401.36481.34211.607590.36
39862005.01.04 09:29sell19950.021.34381.36381.3411
39872005.01.04 09:31buy19960.161.34271.32871.3454
39882005.01.04 10:28t/p19950.021.34111.36381.34115.407595.76
39892005.01.04 10:28sell19970.021.34091.36091.3382
39902005.01.04 10:30buy19980.321.34061.32861.3433
39912005.01.04 10:56buy19990.641.33861.32861.3413
39922005.01.04 10:56t/p19970.021.33821.36091.33825.407601.16
39932005.01.04 10:56sell20000.021.33781.35781.3351
39942005.01.04 10:58buy20011.281.33651.32851.3392
39952005.01.04 11:33t/p20011.281.33921.32851.3392345.607946.76
39962005.01.04 11:33close19870.021.33921.32891.3516-19.527927.24
39972005.01.04 11:33close19930.081.33921.32871.3474-44.007883.24
39982005.01.04 11:33close19980.321.33921.32861.3433-44.807838.44
39992005.01.04 11:33close19890.041.33921.32881.3495-30.657807.79
40002005.01.04 11:33close19990.641.33921.32861.341338.407846.19
40012005.01.04 11:33buy20020.041.33961.32161.3423
40022005.01.04 11:33close19960.161.33941.32871.3454-52.807793.39
40032005.01.04 11:33close20020.041.33941.32161.3423-0.807792.59
40042005.01.04 11:33buy20030.021.33961.31961.3423
40052005.01.04 12:10sell20040.041.33991.35791.3372
40062005.01.04 13:00buy20050.041.33761.31961.3403
40072005.01.04 13:01t/p20040.041.33721.35791.337210.807803.39
40082005.01.04 13:01close20000.021.33721.35781.33511.207804.59
40092005.01.04 13:01sell20060.021.33701.35701.3343
40102005.01.04 13:27buy20070.081.33561.31961.3383
40112005.01.04 14:37t/p20070.081.33831.31961.338321.607826.19
40122005.01.04 14:37close20030.021.33841.31961.3423-2.407823.79
40132005.01.04 14:37close20050.041.33831.31961.34032.807826.59
40142005.01.04 14:37buy20080.021.33851.31851.3412
40152005.01.04 14:39sell20090.041.33901.35701.3363
40162005.01.04 14:51buy20100.041.33651.31851.3392
40172005.01.04 14:52t/p20090.041.33631.35701.336310.807837.39
40182005.01.04 14:52close20060.021.33631.35701.33431.407838.79
40192005.01.04 14:52sell20110.021.33581.35581.3331
40202005.01.04 16:17buy20120.081.33431.31831.3370
40212005.01.04 16:18t/p20110.021.33311.35581.33315.407844.19
40222005.01.04 16:18sell20130.021.33271.35271.3300
40232005.01.04 16:20buy20140.161.33221.31821.3349
40242005.01.04 16:52buy20150.321.33021.31821.3329
40252005.01.04 16:53t/p20130.021.33001.35271.33005.407849.59
40262005.01.04 16:53sell20160.021.32981.34981.3271
40272005.01.04 17:32buy20170.641.32811.31811.3308
40282005.01.04 18:22t/p20170.641.33081.31811.3308172.808022.39
40292005.01.04 18:22close20080.021.33091.31851.3412-15.208007.19
40302005.01.04 18:22close20120.081.33091.31831.3370-27.207979.99
40312005.01.04 18:22close20150.321.33091.31821.332922.408002.39
40322005.01.04 18:22close20100.041.33091.31851.3392-22.407979.99
40332005.01.04 18:23close20140.161.33081.31821.3349-22.407957.59
40342005.01.04 18:23buy20180.021.33101.31101.3337
40352005.01.04 20:07buy20190.041.32901.31101.3317
40362005.01.04 20:41t/p20160.021.32711.34981.32715.407962.99
40372005.01.04 20:41sell20200.021.32681.34681.3241
40382005.01.04 20:42buy20210.081.32691.31091.3296
40392005.01.05 01:15sell20220.041.32891.34691.3262
40402005.01.05 03:33t/p20220.041.32621.34691.326210.807973.79
40412005.01.05 03:33close20200.021.32611.34681.32411.507975.29
40422005.01.05 03:33sell20230.021.32591.34591.3232
40432005.01.05 07:11sell20240.041.32801.34601.3253
40442005.01.05 08:38t/p20240.041.32531.34601.325310.807986.09
40452005.01.05 08:38close20230.021.32521.34591.32321.407987.49
40462005.01.05 08:38sell20250.021.32471.34471.3220
40472005.01.05 08:38buy20260.161.32491.31091.3276
40482005.01.05 09:06sell20270.041.32671.34471.3240
40492005.01.05 09:08t/p20260.161.32761.31091.327643.208030.69
40502005.01.05 09:08close20180.021.32761.31101.3337-6.928023.77
40512005.01.05 09:08close20210.081.32761.31091.32965.118028.88
40522005.01.05 09:08close20190.041.32761.31101.3317-5.858023.03
40532005.01.05 09:08buy20280.021.32801.30801.3307
40542005.01.05 09:19sell20290.081.32871.34471.3260
40552005.01.05 10:56t/p20290.081.32601.34471.326021.608044.63
40562005.01.05 10:56buy20300.041.32581.30781.3285
40572005.01.05 10:56close20250.021.32591.34471.3220-2.408042.23
40582005.01.05 10:56close20270.041.32601.34471.32402.808045.03
40592005.01.05 10:57sell20310.021.32551.34551.3228
40602005.01.05 11:08buy20320.081.32371.30771.3264
40612005.01.05 11:10t/p20310.021.32281.34551.32285.408050.43
40622005.01.05 11:10sell20330.021.32241.34241.3197
40632005.01.05 11:54sell20340.041.32441.34241.3217
40642005.01.05 14:20t/p20340.041.32171.34241.321710.808061.23
40652005.01.05 14:20buy20350.161.32161.30761.3243
40662005.01.05 14:20close20330.021.32171.34241.31971.408062.63
40672005.01.05 14:20sell20360.021.32131.34131.3186
40682005.01.05 14:23sell20370.041.32331.34131.3206
40692005.01.05 14:44t/p20350.161.32431.30761.324343.208105.83
40702005.01.05 14:44close20280.021.32431.30801.3307-7.408098.43
40712005.01.05 14:44close20320.081.32431.30771.32644.808103.23
40722005.01.05 14:44close20300.041.32441.30781.3285-5.608097.63
40732005.01.05 14:44buy20380.021.32481.30481.3275
40742005.01.05 15:21sell20390.081.32531.34131.3226
40752005.01.05 16:51sell20400.161.32731.34131.3246
40762005.01.05 16:55t/p20380.021.32751.30481.32755.408103.03
40772005.01.05 16:55buy20410.021.32771.30771.3304
40782005.01.05 17:04sell20420.321.32931.34131.3266
40792005.01.05 20:24t/p20420.321.32661.34131.326686.408189.43
40802005.01.05 20:24close20360.021.32661.34131.3186-10.608178.83
40812005.01.05 20:24close20390.081.32661.34131.3226-10.408168.43
40822005.01.05 20:24close20370.041.32651.34131.3206-12.808155.63
40832005.01.05 20:24close20400.161.32661.34131.324611.208166.83
40842005.01.05 20:24sell20430.021.32611.34611.3234
40852005.01.05 21:19buy20440.041.32571.30771.3284
40862005.01.06 08:05buy20450.081.32371.30771.3264
40872005.01.06 08:05t/p20430.021.32341.34611.32345.708172.53
40882005.01.06 08:05sell20460.021.32321.34321.3205
40892005.01.06 08:33buy20470.161.32171.30771.3244
40902005.01.06 08:35t/p20460.021.32051.34321.32055.408177.93
40912005.01.06 08:35sell20480.021.32021.34021.3175
40922005.01.06 09:25buy20490.321.31961.30761.3223
40932005.01.06 09:42buy20500.641.31761.30761.3203
40942005.01.06 09:42t/p20480.021.31751.34021.31755.408183.33
40952005.01.06 09:42sell20510.021.31721.33721.3145
40962005.01.06 10:02sell20520.041.31931.33731.3166
40972005.01.06 15:17t/p20500.641.32031.30761.3203172.808356.13
40982005.01.06 15:17close20410.021.32031.30771.3304-15.178340.96
40992005.01.06 15:17close20450.081.32031.30771.3264-27.208313.76
41002005.01.06 15:17close20490.321.32031.30761.322322.408336.16
41012005.01.06 15:17close20440.041.32041.30771.3284-21.948314.23
41022005.01.06 15:17close20470.161.32031.30771.3244-22.408291.83
41032005.01.06 15:17buy20530.021.32071.30071.3234
41042005.01.06 15:56sell20540.081.32141.33741.3187
41052005.01.06 16:10t/p20540.081.31871.33741.318721.608313.43
41062005.01.06 16:10buy20550.041.31861.30061.3213
41072005.01.06 16:10close20510.021.31861.33721.3145-2.808310.63
41082005.01.06 16:13close20520.041.31861.33731.31662.808313.43
41092005.01.06 16:13sell20560.021.31821.33821.3155
41102005.01.06 17:25sell20570.041.32021.33821.3175
41112005.01.06 18:26t/p20570.041.31751.33821.317510.808324.23
41122005.01.06 18:26close20560.021.31751.33821.31551.408325.63
41132005.01.06 18:26sell20580.021.31721.33721.3145
41142005.01.06 18:37buy20590.081.31661.30061.3193
41152005.01.07 04:40sell20600.041.31921.33721.3165
41162005.01.07 04:40t/p20590.081.31931.30061.319321.118346.74
41172005.01.07 04:40close20530.021.31931.30071.3234-2.928343.81
41182005.01.07 04:40close20550.041.31931.30061.32132.558346.37
41192005.01.07 04:40buy20610.021.31971.29971.3224
41202005.01.07 07:54buy20620.041.31771.29971.3204
41212005.01.07 10:00t/p20620.041.32041.29971.320410.808357.17
41222005.01.07 10:00close20610.021.32041.29971.32241.408358.57
41232005.01.07 10:00buy20630.021.32081.30081.3235
41242005.01.07 10:05sell20640.081.32121.33721.3185
41252005.01.07 10:48sell20650.161.32321.33721.3205
41262005.01.07 10:48t/p20630.021.32351.30081.32355.408363.97
41272005.01.07 10:48buy20660.021.32381.30381.3265
41282005.01.07 12:34buy20670.041.32181.30381.3245
41292005.01.07 13:59t/p20650.161.32051.33721.320543.208407.17
41302005.01.07 13:59close20580.021.32051.33721.3145-6.508400.67
41312005.01.07 13:59close20640.081.32051.33721.31855.608406.27
41322005.01.07 13:59close20600.041.32041.33721.3165-4.808401.47
41332005.01.07 13:59sell20680.021.32021.34021.3175
41342005.01.07 14:15buy20690.081.31981.30381.3225
41352005.01.07 14:29buy20700.161.31781.30381.3205
41362005.01.07 14:29t/p20680.021.31751.34021.31755.408406.87
41372005.01.07 14:29sell20710.021.31621.33621.3135
41382005.01.07 14:30sell20720.041.31831.33631.3156
41392005.01.07 14:30t/p20700.161.32051.30381.320543.208450.07
41402005.01.07 14:30sell20730.081.32051.33651.3178
41412005.01.07 14:30close20660.021.32061.30381.3265-6.408443.67
41422005.01.07 14:30close20690.081.32061.30381.32256.408450.07
41432005.01.07 14:30close20670.041.32141.30381.3245-1.608448.47
41442005.01.07 14:30buy20740.021.32241.30241.3251
41452005.01.07 14:30sell20750.161.32311.33711.3204
41462005.01.07 14:32t/p20750.161.32041.33711.320443.208491.67
41472005.01.07 14:32buy20760.041.32031.30231.3230
41482005.01.07 14:32close20710.021.31981.33621.3135-7.208484.47
41492005.01.07 14:32close20730.081.31981.33651.31785.608490.07
41502005.01.07 14:32close20720.041.32001.33631.3156-6.808483.27
41512005.01.07 14:32sell20770.021.31981.33981.3171
41522005.01.07 14:33buy20780.081.31821.30221.3209
41532005.01.07 14:35t/p20780.081.32091.30221.320921.608504.87
41542005.01.07 14:35close20740.021.32101.30241.3251-2.808502.07
41552005.01.07 14:35close20760.041.32131.30231.32304.008506.07
41562005.01.07 14:35buy20790.021.32151.30151.3242
41572005.01.07 14:40sell20800.041.32181.33981.3191
41582005.01.07 14:41sell20810.081.32381.33981.3211
41592005.01.07 14:55t/p20810.081.32111.33981.321121.608527.67
41602005.01.07 14:55close20770.021.32101.33981.3171-2.408525.27
41612005.01.07 14:55close20800.041.32101.33981.31913.208528.47
41622005.01.07 14:55sell20820.021.32081.34081.3181
41632005.01.07 15:08sell20830.041.32281.34081.3201
41642005.01.07 15:46t/p20830.041.32011.34081.320110.808539.27
41652005.01.07 15:46close20820.021.32001.34081.31811.608540.87
41662005.01.07 15:46sell20840.021.31961.33961.3169
41672005.01.07 15:49buy20850.041.31951.30151.3222
41682005.01.07 16:03buy20860.081.31741.30141.3201
41692005.01.07 16:06t/p20840.021.31691.33961.31695.408546.27
41702005.01.07 16:06sell20870.021.31661.33661.3139
41712005.01.07 16:07buy20880.161.31541.30141.3181
41722005.01.07 16:20t/p20870.021.31391.33661.31395.408551.67
41732005.01.07 16:20sell20890.021.31321.33321.3105
41742005.01.07 16:21buy20900.321.31341.30141.3161
41752005.01.07 16:22buy20910.641.31141.30141.3141
41762005.01.07 16:24t/p20890.021.31051.33321.31055.408557.07
41772005.01.07 16:24sell20920.021.30971.32971.3070
41782005.01.07 16:25buy20931.281.30931.30131.3120
41792005.01.07 16:38buy20942.131.30731.30131.3100
41802005.01.07 16:39t/p20920.021.30701.32971.30705.408562.47
41812005.01.07 16:39sell20950.021.30681.32681.3041
41822005.01.07 16:43buy20962.141.30531.30131.3080
41832005.01.07 18:27t/p20950.021.30411.32681.30415.408567.87
41842005.01.07 18:27sell20970.021.30401.32401.3013
41852005.01.07 18:28buy20982.141.30321.30121.3059
41862005.01.07 19:21t/p20982.141.30591.30121.3059577.809145.67
41872005.01.07 19:21close20790.021.30591.30151.3242-31.209114.47
41882005.01.07 19:21close20860.081.30591.30141.3201-92.009022.47
41892005.01.07 19:21close20900.321.30591.30141.3161-240.008782.47
41902005.01.07 19:21close20931.281.30591.30131.3120-435.208347.27
41912005.01.07 19:21close20962.141.30591.30131.3080128.418475.68
41922005.01.07 19:21close20850.041.30601.30151.3222-54.008421.68
41932005.01.07 19:21close20910.641.30601.30141.3141-345.608076.08
41942005.01.07 19:21close20880.161.30611.30141.3181-148.807927.28
41952005.01.07 19:21close20942.131.30601.30131.3100-276.907650.38
41962005.01.07 19:21buy20990.021.30651.28651.3092
41972005.01.07 19:21sell21000.041.30621.32421.3035
41982005.01.07 21:06buy21010.041.30441.28641.3071
41992005.01.10 00:57t/p21010.041.30711.28641.307110.557660.93
42002005.01.10 00:57close20990.021.30721.28651.30921.287662.21
42012005.01.10 00:57buy21020.021.30741.28741.3101
42022005.01.10 04:21sell21030.081.30821.32421.3055
42032005.01.10 10:10t/p21020.021.31011.28741.31015.407667.61
42042005.01.10 10:10buy21040.021.31031.29031.3130
42052005.01.10 10:10sell21050.161.31021.32421.3075
42062005.01.10 16:32buy21060.041.30831.29031.3110
42072005.01.10 16:32t/p21050.161.30751.32421.307543.207710.81
42082005.01.10 16:32close20970.021.30751.32401.3013-6.907703.91
42092005.01.10 16:32close21030.081.30751.32421.30555.607709.51
42102005.01.10 16:33close21000.041.30741.32421.3035-4.607704.91
42112005.01.10 16:33sell21070.021.30721.32721.3045
42122005.01.10 16:44sell21080.041.30931.32731.3066
42132005.01.10 17:23t/p21060.041.31101.29031.311010.807715.71
42142005.01.10 17:23close21040.021.31101.29031.31301.407717.11
42152005.01.10 17:23buy21090.021.31161.29161.3143
42162005.01.10 17:52sell21100.081.31141.32741.3087
42172005.01.10 18:21buy21110.041.30951.29151.3122
42182005.01.10 18:30t/p21100.081.30871.32741.308721.607738.71
42192005.01.10 18:30close21070.021.30861.32721.3045-2.807735.91
42202005.01.10 18:30close21080.041.30851.32731.30663.207739.11
42212005.01.10 18:30sell21120.021.30801.32801.3053
42222005.01.10 22:59buy21130.081.30751.29151.3102
42232005.01.10 23:57sell21140.041.31021.32821.3075
42242005.01.10 23:57close21090.021.31021.29161.3143-2.807736.31
42252005.01.10 23:57close21130.081.31021.29151.310221.607757.91
42262005.01.10 23:59close21110.041.31021.29151.31222.807760.71
42272005.01.10 23:59buy21150.021.31061.29061.3133
42282005.01.11 01:30sell21160.081.31221.32821.3095
42292005.01.11 05:48t/p21150.021.31331.29061.31335.287765.99
42302005.01.11 05:48buy21170.021.31371.29371.3164
42312005.01.11 07:53buy21180.041.31161.29361.3143
42322005.01.11 08:35sell21190.161.31421.32821.3115
42332005.01.11 08:35t/p21180.041.31431.29361.314310.807776.79
42342005.01.11 08:35close21170.021.31441.29371.31641.407778.19
42352005.01.11 08:35buy21200.021.31461.29461.3173
42362005.01.11 09:04buy21210.041.31261.29461.3153
42372005.01.11 11:00t/p21210.041.31531.29461.315310.807788.99
42382005.01.11 11:00close21200.021.31561.29461.31732.007790.99
42392005.01.11 11:00buy21220.021.31581.29581.3185
42402005.01.11 11:09sell21230.321.31631.32831.3136
42412005.01.11 14:24buy21240.041.31371.29571.3164
42422005.01.11 14:26close21120.021.31361.32801.3053-11.107779.88
42432005.01.11 14:26close21160.081.31361.32821.3095-11.207768.68
42442005.01.11 14:26close21230.321.31361.32831.313686.407855.08
42452005.01.11 15:31sell21250.081.31621.33221.3135
42462005.01.11 17:51t/p21240.041.31641.29571.316410.807865.88
42472005.01.11 17:51close21220.021.31651.29581.31851.407867.28
42482005.01.11 17:51buy21260.021.31671.29671.3194
42492005.01.11 18:02buy21270.041.31471.29671.3174
42502005.01.11 18:33close21140.041.31361.32821.3075-13.407853.88
42512005.01.11 18:33close21250.081.31361.33221.313520.807874.68
42522005.01.11 18:33close21190.161.31351.32821.311511.207885.88
42532005.01.11 18:33sell21280.021.31331.33331.3106
42542005.01.11 18:33buy21290.081.31241.29641.3151
42552005.01.11 21:03t/p21280.021.31061.33331.31065.407891.28
42562005.01.11 21:03sell21300.021.31031.33031.3076
42572005.01.11 23:05buy21310.161.31041.29641.3131
42582005.01.12 08:06sell21320.041.31241.33041.3097
42592005.01.12 09:26t/p21320.041.30971.33041.309710.807902.08
42602005.01.12 09:26close21300.021.30961.33031.30761.507903.58
42612005.01.12 09:26sell21330.021.30941.32941.3067
42622005.01.12 09:54buy21340.321.30831.29631.3110
42632005.01.12 12:54t/p21340.321.31101.29631.311086.407989.98
42642005.01.12 12:54close21260.021.31121.29671.3194-11.127978.86
42652005.01.12 12:54close21290.081.31121.29641.3151-10.097968.77
42662005.01.12 12:54close21270.041.31111.29671.3174-14.657954.12
42672005.01.12 12:54close21310.161.31131.29641.313113.427967.54
42682005.01.12 12:54buy21350.021.31181.29181.3145
42692005.01.12 12:54sell21360.041.31151.32951.3088
42702005.01.12 13:05sell21370.081.31361.32961.3109
42712005.01.12 13:51t/p21350.021.31451.29181.31455.407972.94
42722005.01.12 13:51buy21380.021.31481.29481.3175
42732005.01.12 14:26buy21390.041.31271.29471.3154
42742005.01.12 14:30t/p21390.041.31541.29471.315410.807983.74
42752005.01.12 14:30close21380.021.31541.29481.31751.207984.94
42762005.01.12 14:30buy21400.021.31541.29541.3181
42772005.01.12 14:30sell21410.161.31561.32961.3129
42782005.01.12 14:30sell21420.321.31781.32981.3151
42792005.01.12 14:30t/p21400.021.31811.29541.31815.407990.34
42802005.01.12 14:30buy21430.021.31891.29891.3216
42812005.01.12 14:31sell21440.641.31981.32981.3171
42822005.01.12 14:33t/p21430.021.32161.29891.32165.407995.74
42832005.01.12 14:33buy21450.021.32211.30211.3248
42842005.01.12 14:33sell21461.281.32181.32981.3191
42852005.01.12 14:40buy21470.041.32001.30201.3227
42862005.01.12 14:56t/p21470.041.32271.30201.322710.808006.54
42872005.01.12 14:56close21450.021.32271.30211.32481.208007.74
42882005.01.12 14:56buy21480.021.32291.30291.3256
42892005.01.12 15:51sell21492.001.32381.32981.3211
42902005.01.12 15:57t/p21480.021.32561.30291.32565.408013.14
42912005.01.12 15:57buy21500.021.32591.30591.3286
42922005.01.12 15:58sell21512.001.32581.32981.3231
42932005.01.12 16:09sell21522.001.32791.32991.3252
42942005.01.12 16:43t/p21500.021.32861.30591.32865.408018.54
42952005.01.12 23:55t/p21522.001.32521.32991.3252539.998558.53
42962005.01.12 23:55close21330.021.32511.32941.3067-31.408527.13
42972005.01.12 23:55close21370.081.32511.32961.3109-92.008435.13
42982005.01.12 23:55close21420.321.32511.32981.3151-233.608201.53
42992005.01.12 23:55close21461.281.32511.32981.3191-422.407779.13
43002005.01.12 23:55close21512.001.32511.32981.3231140.007919.13
43012005.01.12 23:56close21360.041.32511.32951.3088-54.407864.73
43022005.01.12 23:56close21440.641.32511.32981.3171-339.207525.53
43032005.01.12 23:56close21410.161.32501.32961.3129-150.407375.13
43042005.01.12 23:56close21492.001.32521.32981.3211-279.987095.15
43052005.01.12 23:57buy21530.021.32511.30511.3278
43062005.01.12 23:57sell21540.021.32481.34481.3221
43072005.01.13 09:23buy21550.041.32301.30501.3257
43082005.01.13 10:29t/p21540.021.32211.34481.32215.707100.85
43092005.01.13 10:37sell21560.021.321851.34191.3192
43102005.01.13 12:13sell21570.041.32391.34191.3212
43112005.01.13 15:17t/p21570.041.32121.34191.321210.807111.65
43122005.01.13 15:17close21560.021.32121.34191.31921.307112.95
43132005.01.13 15:17sell21580.021.32061.34061.3179
43142005.01.13 15:17buy21590.081.32091.30491.3236
43152005.01.14 02:44buy21600.161.31861.30461.3213
43162005.01.14 03:06t/p21580.021.31791.34061.31795.507118.45
43172005.01.14 03:06sell21610.021.31771.33771.3150
43182005.01.14 03:09buy21620.321.31641.30441.3191
43192005.01.14 03:40t/p21610.021.31501.33771.31505.407123.85
43202005.01.14 03:40sell21630.021.31471.33471.3120
43212005.01.14 03:40buy21640.641.31441.30441.3171
43222005.01.14 03:45buy21651.281.31241.30441.3151
43232005.01.14 03:45t/p21630.021.31201.33471.31205.407129.25
43242005.01.14 03:45sell21660.021.31131.33131.3086
43252005.01.14 03:52sell21670.041.31341.33141.3107
43262005.01.14 05:36t/p21670.041.31071.33141.310710.807140.05
43272005.01.14 05:36buy21681.781.31031.30431.3130
43282005.01.14 05:36close21660.021.31051.33131.30861.607141.65
43292005.01.14 05:36sell21690.021.310051.33011.3074
43302005.01.14 06:01sell21700.041.31211.33011.3094
43312005.01.14 09:31t/p21700.041.30941.33011.309410.807152.45
43322005.01.14 09:31close21690.021.30921.33011.30741.707154.15
43332005.01.14 09:31sell21710.021.30911.32911.3064
43342005.01.14 09:32buy21721.781.30821.30421.3109
43352005.01.14 09:59t/p21710.021.30641.32911.30645.407159.55
43362005.01.14 09:59sell21730.021.30601.32601.3033
43372005.01.14 10:00buy21741.781.30611.30411.3088
43382005.01.14 10:16t/p21741.781.30881.30411.3088480.607640.15
43392005.01.14 10:16close21530.021.30891.30511.3278-32.897607.26
43402005.01.14 10:16close21590.081.30891.30491.3236-96.497510.77
43412005.01.14 10:16close21620.321.30891.30441.3191-240.007270.77
43422005.01.14 10:16close21651.281.30891.30441.3151-448.006822.77
43432005.01.14 10:16close21721.781.30891.30421.3109124.616947.38
43442005.01.14 10:16close21550.041.30881.30501.3257-57.056890.33
43452005.01.14 10:16close21640.641.30881.30441.3171-358.406531.93
43462005.01.14 10:16close21600.161.30891.30461.3213-155.206376.73
43472005.01.14 10:16close21681.781.30911.30431.3130-213.616163.12
43482005.01.14 10:16buy21750.021.30931.28931.3120
43492005.01.14 10:16sell21760.041.30901.32701.3063
43502005.01.14 10:47sell21770.081.31111.32711.3084
43512005.01.14 10:48t/p21750.021.31201.28931.31205.406168.52
43522005.01.14 10:48buy21780.021.31251.29251.3152
43532005.01.14 10:55buy21790.041.31041.29241.3131
43542005.01.14 14:56t/p21770.081.30841.32711.308421.606190.12
43552005.01.14 14:56buy21800.081.30841.29241.3111
43562005.01.14 14:56close21730.021.30841.32601.3033-4.806185.32
43572005.01.14 14:56close21760.041.30831.32701.30632.806188.12
43582005.01.14 14:56sell21810.021.30791.32791.3052
43592005.01.14 15:41sell21820.041.31001.32801.3073
43602005.01.14 15:45t/p21800.081.31111.29241.311121.606209.72
43612005.01.14 15:45close21780.021.31111.29251.3152-2.806206.92
43622005.01.14 15:48close21790.041.31111.29241.31312.806209.72
43632005.01.14 15:48buy21830.021.31131.29131.3140
43642005.01.14 16:10sell21840.081.31201.32801.3093
43652005.01.14 16:57t/p21840.081.30931.32801.309321.606231.32
43662005.01.14 16:57buy21850.041.30921.29121.3119
43672005.01.14 16:57close21810.021.30931.32791.3052-2.806228.52
43682005.01.14 16:57close21820.041.30921.32801.30733.206231.72
43692005.01.14 16:57sell21860.021.30901.32901.3063
43702005.01.14 22:56sell21870.041.31101.32901.3083
43712005.01.17 08:24t/p21850.041.31191.29121.311910.556242.28
43722005.01.17 08:24close21830.021.31191.29131.31401.086243.36
43732005.01.17 08:24buy21880.021.31211.29211.3148
43742005.01.17 11:00buy21890.041.31011.29211.3128
43752005.01.17 13:37t/p21870.041.30831.32901.308311.006254.36
43762005.01.17 13:37close21860.021.30821.32901.30631.706256.05
43772005.01.17 13:37sell21900.021.30801.32801.3053
43782005.01.17 16:07buy21910.081.30801.29201.3107
43792005.01.17 23:40buy21920.161.30591.29191.3086
43802005.01.17 23:47t/p21900.021.30531.32801.30535.406261.45
43812005.01.17 23:47sell21930.021.30511.32511.3024
43822005.01.18 00:09buy21940.321.30371.29171.3064
43832005.01.18 03:14t/p21930.021.30241.32511.30245.506266.95
43842005.01.18 03:14sell21950.021.30221.32221.2995
43852005.01.18 03:15buy21960.641.30171.29171.3044
43862005.01.18 04:30sell21970.041.30421.32221.3015
43872005.01.18 04:30t/p21960.641.30441.29171.3044172.806439.75
43882005.01.18 04:30close21880.021.30441.29211.3148-15.526424.23
43892005.01.18 04:30close21910.081.30441.29201.3107-29.296394.94
43902005.01.18 04:30close21940.321.30441.29171.306422.406417.34
43912005.01.18 04:30close21890.041.30451.29211.3128-22.656394.70
43922005.01.18 04:30close21920.161.30441.29191.3086-24.986369.71
43932005.01.18 04:30buy21980.021.30481.28481.3075
43942005.01.18 05:10buy21990.041.30271.28471.3054
43952005.01.18 08:57t/p21970.041.30151.32221.301510.806380.51
43962005.01.18 08:57close21950.021.30151.32221.29951.406381.91
43972005.01.18 08:57sell22000.021.30131.32131.2986
43982005.01.18 09:30buy22010.081.30071.28471.3034
43992005.01.18 11:20sell22020.041.30331.32131.3006
44002005.01.18 11:20t/p22010.081.30341.28471.303421.606403.51
44012005.01.18 11:20close21980.021.30341.28481.3075-2.806400.71
44022005.01.18 11:20close21990.041.30351.28471.30543.206403.91
44032005.01.18 11:20buy22030.021.30371.28371.3064
44042005.01.18 12:06sell22040.081.30531.32131.3026
44052005.01.18 12:09t/p22030.021.30641.28371.30645.406409.31
44062005.01.18 12:09buy22050.021.30661.28661.3093
44072005.01.18 14:29sell22060.161.30741.32141.3047
44082005.01.18 15:00t/p22060.161.30471.32141.304743.206452.51
44092005.01.18 15:00buy22070.041.30461.28661.3073
44102005.01.18 15:00close22000.021.30441.32131.2986-6.206446.31
44112005.01.18 15:00close22040.081.30441.32131.30267.206453.51
44122005.01.18 15:00close22020.041.30381.32131.3006-2.006451.51
44132005.01.18 15:00sell22080.021.30301.32301.3003
44142005.01.18 15:03sell22090.041.30501.32301.3023
44152005.01.18 15:30buy22100.081.30261.28661.3053
44162005.01.18 15:32t/p22090.041.30231.32301.302310.806462.31
44172005.01.18 15:32close22080.021.30231.32301.30031.406463.71
44182005.01.18 15:32sell22110.021.30191.32191.2992
44192005.01.18 17:30sell22120.041.30441.32241.3017
44202005.01.18 23:01t/p22120.041.30171.32241.301710.806474.51
44212005.01.18 23:01close22110.021.30171.32191.29920.406474.91
44222005.01.18 23:01sell22130.021.30151.32151.2988
44232005.01.19 02:34sell22140.041.30361.32161.3009
44242005.01.19 09:13t/p22100.081.30531.28661.305321.116496.02
44252005.01.19 09:13close22050.021.30541.28661.3093-2.526493.50
44262005.01.19 09:13close22070.041.30531.28661.30732.556496.06
44272005.01.19 09:13buy22150.021.30551.28551.3082
44282005.01.19 09:15sell22160.081.30561.32161.3029
44292005.01.19 09:37sell22170.161.30771.32171.3050
44302005.01.19 09:37t/p22150.021.30821.28551.30825.406501.46
44312005.01.19 09:37buy22180.021.30851.28851.3112
44322005.01.19 09:46sell22190.321.30971.32171.3070
44332005.01.19 14:31t/p22190.321.30701.32171.307086.406587.86
44342005.01.19 14:31close22130.021.30691.32151.2988-10.706577.16
44352005.01.19 14:31close22160.081.30691.32161.3029-10.406566.76
44362005.01.19 14:31close22140.041.30701.32161.3009-13.606553.16
44372005.01.19 14:41sell22200.041.30991.32791.3072
44382005.01.19 14:47t/p22180.021.31121.28851.31125.406558.56
44392005.01.19 14:47buy22210.021.31141.29141.3141
44402005.01.19 14:58buy22220.041.30931.29131.3120
44412005.01.19 15:35buy22230.081.30731.29131.3100
44422005.01.19 15:41t/p22200.041.30721.32791.307210.806569.36
44432005.01.19 15:41close22170.161.30711.32171.30509.606578.96
44442005.01.19 15:41sell22240.021.30681.32681.3041
44452005.01.19 16:03buy22250.161.30531.29131.3080
44462005.01.19 16:30t/p22240.021.30411.32681.30415.406584.36
44472005.01.19 16:30sell22260.021.30391.32391.3012
44482005.01.19 16:32buy22270.321.30331.29131.3060
44492005.01.19 18:15buy22280.641.30131.29131.3040
44502005.01.19 18:16t/p22260.021.30121.32391.30125.406589.76
44512005.01.19 18:16sell22290.021.30081.32081.2981
44522005.01.19 19:06buy22301.281.29921.29121.3019
44532005.01.19 20:06t/p22290.021.29811.32081.29815.406595.16
44542005.01.19 20:06sell22310.021.29781.31781.2951
44552005.01.19 20:07buy22321.641.29721.29121.2999
44562005.01.19 21:36sell22330.041.29981.31781.2971
44572005.01.19 21:50t/p22321.641.29991.29121.2999442.807037.96
44582005.01.19 21:50close22210.021.30001.29141.3141-22.807015.16
44592005.01.19 21:50close22230.081.30001.29131.3100-58.406956.76
44602005.01.19 21:50close22270.321.30001.29131.3060-105.606851.16
44612005.01.19 21:50close22301.281.30001.29121.3019102.406953.56
44622005.01.19 21:50close22220.041.30011.29131.3120-36.806916.76
44632005.01.19 21:50close22280.641.30011.29131.3040-76.806839.96
44642005.01.19 21:51buy22340.041.30031.28231.3030
44652005.01.19 21:51close22250.161.30001.29131.3080-84.806755.16
44662005.01.19 21:51close22340.041.30001.28231.3030-1.206753.96
44672005.01.19 21:51buy22350.021.30041.28041.3031
44682005.01.20 08:00sell22360.081.30191.31791.2992
44692005.01.20 08:39t/p22360.081.29921.31791.299221.606775.56
44702005.01.20 08:39close22310.021.29921.31781.2951-2.506773.05
44712005.01.20 08:39close22330.041.29901.31781.29713.806776.85
44722005.01.20 08:39sell22370.021.29881.31881.2961
44732005.01.20 09:07buy22380.041.29841.28041.3011
44742005.01.20 11:20buy22390.081.29631.28031.2990
44752005.01.20 11:25t/p22370.021.29611.31881.29615.406782.25
44762005.01.20 11:25sell22400.021.29591.31591.2932
44772005.01.20 11:37buy22410.161.29431.28031.2970
44782005.01.20 13:01t/p22400.021.29321.31591.29325.406787.65
44792005.01.20 13:01sell22420.021.29291.31291.2902
44802005.01.20 13:03buy22430.321.29211.28011.2948
44812005.01.20 13:45t/p22430.321.29481.28011.294886.406874.05
44822005.01.20 13:45close22350.021.29491.28041.3031-11.376862.68
44832005.01.20 13:45close22390.081.29491.28031.2990-11.206851.48
44842005.01.20 13:45close22380.041.29491.28041.3011-14.006837.48
44852005.01.20 13:48close22410.161.29491.28031.29709.606847.08
44862005.01.20 13:48buy22440.021.29511.27511.2978
44872005.01.20 13:55sell22450.041.29491.31291.2922
44882005.01.20 16:01sell22460.081.29691.31291.2942
44892005.01.21 01:16t/p22460.081.29421.31291.294222.006869.08
44902005.01.21 01:16close22420.021.29411.31291.2902-2.306866.78
44912005.01.21 01:16close22450.041.29411.31291.29223.406870.18
44922005.01.21 01:16sell22470.021.29391.31391.2912
44932005.01.21 08:25sell22480.041.29591.31391.2932
44942005.01.21 08:44t/p22440.021.29781.27511.29785.286875.45
44952005.01.21 08:44sell22490.081.29791.31391.2952
44962005.01.21 08:44buy22500.021.29841.27841.3011
44972005.01.21 10:06sell22510.161.29991.31391.2972
44982005.01.21 12:51t/p22510.161.29721.31391.297243.206918.65
44992005.01.21 12:51close22470.021.29711.31391.2912-6.406912.25
45002005.01.21 12:51close22490.081.29711.31391.29526.406918.65
45012005.01.21 12:51close22480.041.29721.31391.2932-5.206913.45
45022005.01.21 12:51sell22520.021.29701.31701.2943
45032005.01.21 13:05buy22530.041.29631.27831.2990
45042005.01.21 15:12t/p22530.041.29901.27831.299010.806924.25
45052005.01.21 15:12sell22540.041.299151.31711.2964
45062005.01.21 15:12close22500.021.29911.27841.30111.406925.65
45072005.01.21 15:12buy22550.021.29951.27951.3022
45082005.01.21 16:04sell22560.081.30121.31721.2985
45092005.01.21 16:10t/p22550.021.30221.27951.30225.406931.05
45102005.01.21 16:10buy22570.021.30251.28251.3052
45112005.01.21 16:22buy22580.041.30051.28251.3032
45122005.01.21 17:22t/p22580.041.30321.28251.303210.806941.85
45132005.01.21 17:22sell22590.161.30321.31721.3005
45142005.01.21 17:22close22570.021.30321.28251.30521.406943.25
45152005.01.21 17:23buy22600.021.30341.28341.3061
45162005.01.21 18:42sell22610.321.30541.31741.3027
45172005.01.21 18:44t/p22600.021.30611.28341.30615.406948.65
45182005.01.21 18:44buy22620.021.30651.28651.3092
45192005.01.21 19:22buy22630.041.30441.28641.3071
45202005.01.24 08:59t/p22630.041.30711.28641.307110.556959.21
45212005.01.24 08:59close22620.021.30721.28651.30921.286960.49
45222005.01.24 08:59buy22640.021.30731.28731.3100
45232005.01.24 08:59sell22650.641.30741.31741.3047
45242005.01.24 15:17sell22661.281.30941.31741.3067
45252005.01.24 16:00t/p22661.281.30671.31741.3067345.607306.09
45262005.01.24 16:00close22520.021.30671.31701.2943-19.307286.78
45272005.01.24 16:00close22560.081.30671.31721.2985-43.607243.18
45282005.01.24 16:00close22610.321.30671.31741.3027-40.017203.17
45292005.01.24 16:00close22650.641.30671.31741.304744.807247.97
45302005.01.24 16:00sell22670.081.30651.32251.3038
45312005.01.24 16:00close22540.041.30671.31711.2964-30.007217.97
45322005.01.24 16:00close22670.081.30671.32251.3038-1.607216.37
45332005.01.24 16:00sell22680.041.30641.32441.3037
45342005.01.24 16:01close22590.161.30671.31721.3005-55.217161.16
45352005.01.24 16:01close22680.041.30671.32441.3037-1.207159.96
45362005.01.24 16:01sell22690.021.30651.32651.3038
45372005.01.24 16:17buy22700.041.30531.28731.3080
45382005.01.24 17:10t/p22690.021.30381.32651.30385.407165.36
45392005.01.24 17:10sell22710.021.30361.32361.3009
45402005.01.24 17:12buy22720.081.30331.28731.3060
45412005.01.24 20:52sell22730.041.30561.32361.3029
45422005.01.24 21:23t/p22720.081.30601.28731.306021.607186.96
45432005.01.24 21:23close22640.021.30611.28731.3100-2.407184.56
45442005.01.24 21:24close22700.041.30611.28731.30803.207187.76
45452005.01.24 21:24buy22740.021.30631.28631.3090
45462005.01.25 00:20buy22750.041.30421.28621.3069
45472005.01.25 02:43t/p22730.041.30291.32361.302911.007198.76
45482005.01.25 02:43close22710.021.30261.32361.30092.107200.86
45492005.01.25 02:44sell22760.021.30221.32221.2995
45502005.01.25 02:44buy22770.081.30221.28621.3049
45512005.01.25 06:42sell22780.041.30421.32221.3015
45522005.01.25 06:49t/p22770.081.30491.28621.304921.607222.46
45532005.01.25 06:49close22740.021.30491.28631.3090-2.927219.54
45542005.01.25 06:49close22750.041.30491.28621.30692.807222.34
45552005.01.25 06:49buy22790.021.30531.28531.3080
45562005.01.25 07:53buy22800.041.30321.28521.3059
45572005.01.25 09:37t/p22800.041.30591.28521.305910.807233.14
45582005.01.25 09:37close22790.021.30591.28531.30801.207234.34
45592005.01.25 09:37buy22810.021.30631.28631.3090
45602005.01.25 09:53sell22820.081.30621.32221.3035
45612005.01.25 13:16buy22830.041.30431.28631.3070
45622005.01.25 13:25t/p22820.081.30351.32221.303521.607255.94
45632005.01.25 13:25close22760.021.30351.32221.2995-2.607253.34
45642005.01.25 13:25close22780.041.30341.32221.30153.207256.54
45652005.01.25 13:25sell22840.021.30321.32321.3005
45662005.01.25 13:50buy22850.081.30221.28621.3049
45672005.01.25 16:07t/p22840.021.30051.32321.30055.407261.94
45682005.01.25 16:07sell22860.021.30001.32001.2973
45692005.01.25 16:08buy22870.161.30011.28611.3028
45702005.01.25 16:26buy22880.321.29811.28611.3008
45712005.01.25 16:28t/p22860.021.29731.32001.29735.407267.34
45722005.01.25 16:28sell22890.021.29701.31701.2943
45732005.01.25 16:31buy22900.641.29611.28611.2988
45742005.01.26 04:13close22810.021.29881.28631.3090-15.127252.21
45752005.01.26 04:13close22850.081.29881.28621.3049-27.697224.52
45762005.01.26 04:13close22880.321.29881.28611.300820.447244.96
45772005.01.26 04:13close22900.641.29881.28611.2988168.887413.84
45782005.01.26 04:14close22830.041.29891.28631.3070-21.857391.99
45792005.01.26 04:14sell22910.041.29911.31711.2964
45802005.01.26 04:14close22870.161.29901.28611.3028-18.587373.41
45812005.01.26 04:14buy22920.021.29941.27941.3021
45822005.01.26 07:45buy22930.041.29721.27921.2999
45832005.01.26 09:34t/p22930.041.29991.27921.299910.807384.21
45842005.01.26 09:34close22920.021.30001.27941.30211.207385.41
45852005.01.26 09:34buy22940.021.30021.28021.3029
45862005.01.26 10:49sell22950.081.30111.31711.2984
45872005.01.26 14:37t/p22940.021.30291.28021.30295.407390.81
45882005.01.26 14:37buy22960.021.30321.28321.3059
45892005.01.26 14:45sell22970.161.30311.31711.3004
45902005.01.26 15:11sell22980.321.305151.31721.3025
45912005.01.26 15:12t/p22960.021.30591.28321.30595.407396.21
45922005.01.26 15:12buy22990.021.30611.28611.3088
45932005.01.26 16:44sell23000.641.30721.31721.3045
45942005.01.26 18:54t/p22990.021.30881.28611.30885.407401.61
45952005.01.26 18:54buy23010.021.30901.28901.3117
45962005.01.26 18:55sell23021.281.30931.31731.3066
45972005.01.26 20:36buy23030.041.30691.28891.3096
45982005.01.26 21:04t/p23021.281.30661.31731.3066345.607747.21
45992005.01.26 21:04close22890.021.30651.31701.2943-18.907728.31
46002005.01.26 21:04close22950.081.30651.31711.2984-43.207685.11
46012005.01.26 21:04close22980.321.30651.31721.3025-43.207641.91
46022005.01.26 21:18close22910.041.30651.31711.2964-29.607612.31
46032005.01.26 21:18close23000.641.30651.31721.304544.807657.11
46042005.01.26 21:18sell23040.041.30621.32421.3035
46052005.01.26 21:18close22970.161.30641.31711.3004-52.807604.31
46062005.01.26 21:18close23040.041.30641.32421.3035-0.807603.51
46072005.01.26 21:18sell23050.021.30631.32631.3036
46082005.01.26 22:19sell23060.041.30841.32641.3057
46092005.01.27 08:35t/p23030.041.30961.28891.309610.067613.58
46102005.01.27 08:35close23010.021.30961.28901.31170.837614.41
46112005.01.27 08:35buy23070.021.30981.28981.3125
46122005.01.27 08:50sell23080.081.31041.32641.3077
46132005.01.27 09:40buy23090.041.30781.28981.3105
46142005.01.27 09:40t/p23080.081.30771.32641.307721.607636.01
46152005.01.27 09:40close23050.021.30761.32631.3036-2.307633.71
46162005.01.27 09:40close23060.041.30771.32641.30573.407637.10
46172005.01.27 09:40sell23100.021.30701.32701.3043
46182005.01.27 11:06buy23110.081.30561.28961.3083
46192005.01.27 11:16close23100.021.30431.32701.30435.407642.50
46202005.01.27 11:16sell23120.021.30421.32421.3015
46212005.01.27 11:43buy23130.161.30351.28951.3062
46222005.01.27 14:58t/p23120.021.30151.32421.30155.407647.90
46232005.01.27 14:58buy23140.321.30151.28951.3042
46242005.01.27 14:58sell23150.021.30141.32141.2987
46252005.01.27 15:31sell23160.041.30341.32141.3007
46262005.01.27 16:23t/p23140.321.30421.28951.304286.407734.30
46272005.01.27 16:23close23070.021.30431.28981.3125-11.007723.30
46282005.01.27 16:23close23110.081.30431.28961.3083-10.407712.90
46292005.01.27 16:23close23090.041.30421.28981.3105-14.407698.50
46302005.01.27 16:23close23130.161.30431.28951.306212.807711.30
46312005.01.27 16:23buy23170.021.30451.28451.3072
46322005.01.27 17:04buy23180.041.30251.28451.3052
46332005.01.27 23:20t/p23180.041.30521.28451.305210.807722.10
46342005.01.27 23:20close23170.021.30521.28451.30721.407723.50
46352005.01.27 23:20buy23190.021.30571.28571.3084
46362005.01.27 23:20sell23200.081.30541.32141.3027
46372005.01.27 23:35buy23210.041.30361.28561.3063
46382005.01.28 01:57t/p23200.081.30271.32141.302722.007745.50
46392005.01.28 01:57close23150.021.30271.32141.2987-2.507743.00
46402005.01.28 01:57close23160.041.30241.32141.30074.207747.20
46412005.01.28 01:57sell23220.021.30221.32221.2995
46422005.01.28 07:43sell23230.041.30421.32221.3015
46432005.01.28 14:36sell23240.081.30621.32221.3035
46442005.01.28 14:36t/p23210.041.30631.28561.306310.557757.75
46452005.01.28 14:36close23190.021.30641.28571.30841.287759.03
46462005.01.28 14:36buy23250.021.30661.28661.3093
46472005.01.28 15:15buy23260.041.30461.28661.3073
46482005.01.28 16:09t/p23240.081.30351.32221.303521.607780.63
46492005.01.28 16:09close23220.021.30331.32221.2995-2.207778.43
46502005.01.28 16:09close23230.041.30331.32221.30153.607782.03
46512005.01.28 16:09sell23270.021.30311.32311.3004
46522005.01.28 16:11buy23280.081.30261.28661.3053
46532005.01.28 16:16t/p23270.021.30041.32311.30045.407787.43
46542005.01.28 16:16buy23290.161.30031.28631.3030
46552005.01.28 16:16sell23300.021.30021.32021.2975
46562005.01.28 17:41sell23310.041.30221.32021.2995
46572005.01.28 17:43t/p23290.161.30301.28631.303043.207830.63
46582005.01.28 17:43close23250.021.30301.28661.3093-7.207823.43
46592005.01.28 17:43close23280.081.30301.28661.30533.207826.63
46602005.01.28 17:43close23260.041.30311.28661.3073-6.007820.63
46612005.01.28 17:43buy23320.021.30361.28361.3063
46622005.01.28 21:05sell23330.081.30431.32031.3016
46632005.01.31 00:00t/p23330.081.30161.32031.301622.007842.62
46642005.01.31 00:00buy23340.041.30141.28341.3041
46652005.01.31 00:00close23300.021.30151.32021.2975-2.507840.12
46662005.01.31 00:00close23310.041.30131.32021.29953.807843.92
46672005.01.31 00:00sell23350.021.30111.32111.2984
46682005.01.31 10:34buy23360.081.29941.28341.3021
46692005.01.31 10:47t/p23350.021.29841.32111.29845.407849.32
46702005.01.31 10:47sell23370.021.29781.31781.2951
46712005.01.31 11:48sell23380.041.29981.31781.2971
46722005.01.31 12:36sell23390.081.30191.31791.2992
46732005.01.31 12:36t/p23360.081.30211.28341.302121.607870.92
46742005.01.31 12:36close23320.021.30221.28361.3063-2.927868.00
46752005.01.31 12:36close23340.041.30211.28341.30412.807870.80
46762005.01.31 12:36buy23400.021.30261.28261.3053
46772005.01.31 13:36sell23410.161.30421.31821.3015
46782005.01.31 15:10t/p23410.161.30151.31821.301543.207914.00
46792005.01.31 15:10close23370.021.30141.31781.2951-7.207906.80
46802005.01.31 15:10close23390.081.30141.31791.29924.007910.80
46812005.01.31 15:10close23380.041.30151.31781.2971-6.807904.00
46822005.01.31 15:10sell23420.021.30131.32131.2986
46832005.01.31 15:38sell23430.041.30331.32131.3006
46842005.01.31 17:08t/p23400.021.30531.28261.30535.407909.40
46852005.01.31 17:08buy23440.021.30571.28571.3084
46862005.01.31 17:08sell23450.081.30541.32141.3027
46872005.01.31 18:24buy23460.041.30371.28571.3064
46882005.01.31 20:59t/p23450.081.30271.32141.302721.607931.00
46892005.01.31 20:59close23420.021.30271.32131.2986-2.807928.20
46902005.01.31 20:59close23430.041.30261.32131.30062.807931.00
46912005.01.31 20:59sell23470.021.30241.32241.2997
46922005.01.31 23:15sell23480.041.30451.32251.3018
46932005.02.01 06:52t/p23460.041.30641.28571.306410.557941.55
46942005.02.01 06:52close23440.021.30641.28571.30841.287942.83
46952005.02.01 06:52buy23490.021.30661.28661.3093
46962005.02.01 07:20buy23500.041.30461.28661.3073
46972005.02.01 08:46buy23510.081.30261.28661.3053
46982005.02.01 09:19t/p23480.041.30181.32251.301811.007953.83
46992005.02.01 09:19close23470.021.30181.32241.29971.307955.13
47002005.02.01 09:19sell23520.021.30151.32151.2988
47012005.02.01 10:40sell23530.041.30351.32151.3008
47022005.02.01 15:04t/p23530.041.30081.32151.300810.807965.93
47032005.02.01 15:04close23520.021.30061.32151.29881.807967.73
47042005.02.01 15:04sell23540.021.30021.32021.2975
47052005.02.01 15:04buy23550.161.30051.28651.3032
47062005.02.01 18:26sell23560.041.30221.32021.2995
47072005.02.01 19:00t/p23550.161.30321.28651.303243.208010.93
47082005.02.01 19:00close23490.021.30321.28661.3093-6.808004.13
47092005.02.01 19:00close23510.081.30321.28661.30534.808008.93
47102005.02.01 19:00close23500.041.30321.28661.3073-5.608003.33
47112005.02.01 19:00buy23570.021.30341.28341.3061
47122005.02.01 19:34sell23580.081.30431.32031.3016
47132005.02.02 01:50t/p23570.021.30611.28341.30615.288008.61
47142005.02.02 01:50sell23590.161.30631.32031.3036
47152005.02.02 01:50buy23600.021.30681.28681.3095
47162005.02.02 03:20sell23610.321.30851.32051.3058
47172005.02.02 14:22t/p23610.321.30581.32051.305886.408095.01
47182005.02.02 14:22close23540.021.30571.32021.2975-10.908084.11
47192005.02.02 14:22close23580.081.30571.32031.3016-10.808073.30
47202005.02.02 15:41close23560.041.30541.32021.2995-12.608060.70
47212005.02.02 15:41close23590.161.30561.32031.303611.208071.90
47222005.02.02 15:42sell23620.021.30531.32531.3026
47232005.02.02 16:07buy23630.041.30471.28671.3074
47242005.02.02 17:09t/p23620.021.30261.32531.30265.408077.30
47252005.02.02 17:09buy23640.081.30261.28661.3053
47262005.02.02 17:10sell23650.021.30241.32241.2997
47272005.02.02 20:18sell23660.041.30441.32241.3017
47282005.02.02 20:21t/p23660.041.30171.32241.301710.808088.10
47292005.02.02 20:21close23650.021.30171.32241.29971.408089.50
47302005.02.02 20:21sell23670.021.30151.32151.2988
47312005.02.02 20:28sell23680.041.30361.32161.3009
47322005.02.03 13:46t/p23680.041.30091.32161.300911.408100.90
47332005.02.03 13:46close23670.021.30081.32151.29881.708102.59
47342005.02.03 13:46sell23690.021.30061.32061.2979
47352005.02.03 13:46buy23700.161.30041.28641.3031
47362005.02.03 14:45buy23710.321.29831.28631.3010
47372005.02.03 14:46t/p23690.021.29791.32061.29795.408107.99
47382005.02.03 14:46sell23720.021.29751.31751.2948
47392005.02.03 14:48buy23730.641.29611.28611.2988
47402005.02.03 14:57t/p23720.021.29481.31751.29485.408113.39
47412005.02.03 14:57sell23740.021.29411.31411.2914
47422005.02.03 15:07sell23750.041.29621.31421.2935
47432005.02.04 14:30sell23760.081.29841.31441.2957
47442005.02.04 14:30t/p23730.641.29881.28611.2988168.888282.27
47452005.02.04 14:30close23600.021.29901.28681.3095-16.098266.18
47462005.02.04 14:30close23640.081.29901.28661.3053-30.768235.42
47472005.02.04 14:30close23710.321.29901.28631.301020.448255.86
47482005.02.04 14:30sell23770.161.30051.31451.2978
47492005.02.04 14:30close23630.041.30031.28671.3074-18.588237.28
47502005.02.04 14:30close23700.161.30011.28641.3031-5.788231.50
47512005.02.04 14:30buy23780.021.30021.28021.3029
47522005.02.04 14:30sell23790.321.30261.31461.2999
47532005.02.04 14:30t/p23780.021.30291.28021.30295.408236.90
47542005.02.04 14:30buy23800.021.30451.28451.3072
47552005.02.04 14:30buy23810.041.30231.28431.3050
47562005.02.04 14:47buy23820.081.30031.28431.3030
47572005.02.04 14:47t/p23790.321.29991.31461.299986.408323.30
47582005.02.04 14:47close23740.021.29981.31411.2914-11.308312.00
47592005.02.04 14:47close23760.081.29981.31441.2957-11.208300.80
47602005.02.04 14:47close23750.041.29991.31421.2935-14.608286.19
47612005.02.04 14:47close23770.161.29971.31451.297812.808298.99
47622005.02.04 14:47sell23830.021.29911.31911.2964
47632005.02.04 14:47buy23840.161.29821.28421.3009
47642005.02.04 14:50t/p23830.021.29641.31911.29645.408304.39
47652005.02.04 14:50sell23850.021.29551.31551.2928
47662005.02.04 14:50buy23860.321.29581.28381.2985
47672005.02.04 14:50buy23870.641.29361.28361.2963
47682005.02.04 14:51t/p23850.021.29281.31551.29285.408309.79
47692005.02.04 14:51sell23880.021.29261.31261.2899
47702005.02.04 14:51buy23891.281.29141.28341.2941
47712005.02.04 14:53t/p23891.281.29411.28341.2941345.608655.39
47722005.02.04 14:53close23800.021.29421.28451.3072-20.608634.79
47732005.02.04 14:53close23820.081.29421.28431.3030-48.808585.99
47742005.02.04 14:53close23860.321.29421.28381.2985-51.208534.79
47752005.02.04 14:53close23810.041.29411.28431.3050-32.808501.99
47762005.02.04 14:53close23870.641.29411.28361.296332.008533.99
47772005.02.04 14:53buy23900.041.29431.27631.2970
47782005.02.04 14:53close23840.161.29411.28421.3009-65.608468.39
47792005.02.04 14:53close23900.041.29411.27631.2970-0.808467.59
47802005.02.04 14:53buy23910.021.29431.27431.2970
47812005.02.04 14:54sell23920.041.29461.31261.2919
47822005.02.04 16:07sell23930.081.29671.31271.2940
47832005.02.04 17:02t/p23930.081.29401.31271.294021.608489.19
47842005.02.04 17:02close23880.021.29391.31261.2899-2.608486.59
47852005.02.04 17:02close23920.041.29391.31261.29192.808489.39
47862005.02.04 17:02sell23940.021.29371.31371.2910
47872005.02.04 17:33buy23950.041.29221.27421.2949
47882005.02.04 18:04t/p23940.021.29101.31371.29105.408494.79
47892005.02.04 18:04sell23960.021.29081.31081.2881
47902005.02.04 18:05buy23970.081.29021.27421.2929
47912005.02.04 19:00buy23980.161.28821.27421.2909
47922005.02.04 19:01t/p23960.021.28811.31081.28815.408500.19
47932005.02.04 19:01sell23990.021.28771.30771.2850
47942005.02.07 00:00buy24000.321.28561.27361.2883
47952005.02.07 01:12t/p23990.021.28501.30771.28505.508505.69
47962005.02.07 01:12sell24010.021.28461.30461.2819
47972005.02.07 01:23buy24020.641.28351.27351.2862
47982005.02.07 17:05t/p24010.021.28191.30461.28195.408511.09
47992005.02.07 17:05sell24030.021.28161.30161.2789
48002005.02.07 17:05buy24041.281.28141.27341.2841
48012005.02.07 17:40buy24052.121.27921.27321.2819
48022005.02.07 17:41t/p24030.021.27891.30161.27895.408516.49
48032005.02.07 17:41sell24060.021.27871.29871.2760
48042005.02.07 17:59buy24072.121.27711.27311.2798
48052005.02.07 18:11t/p24060.021.27601.29871.27605.408521.89
48062005.02.07 18:11sell24080.021.27561.29561.2729
48072005.02.07 18:13buy24092.131.27501.27301.2777
48082005.02.07 18:13s/l23910.021.27431.27431.2970-40.128481.77
48092005.02.07 18:13s/l23950.041.27421.27421.2949-72.258409.53
48102005.02.07 18:13s/l23970.081.27421.27421.2929-128.498281.04
48112005.02.07 18:13s/l23980.161.27421.27421.2909-224.988056.05
48122005.02.07 18:13s/l24000.321.27361.27361.2883-384.007672.05
48132005.02.07 18:26s/l24020.641.27351.27351.2862-640.007032.05
48142005.02.07 18:26s/l24041.281.27341.27341.2841-1024.006008.05
48152005.02.07 18:31s/l24052.121.27321.27321.2819-1272.014736.04
48162005.02.07 20:40t/p24092.131.27771.27301.2777575.105311.14
48172005.02.07 20:40close24072.121.27781.27311.2798148.385459.52
48182005.02.07 20:43buy24100.011.27781.25781.2805
48192005.02.07 20:45sell24110.021.27781.29581.2751
48202005.02.07 22:17buy24120.021.27571.25771.2784
48212005.02.08 11:07t/p24110.021.27511.29581.27515.505465.02
48222005.02.08 11:07close24080.021.27511.29561.27291.105466.12
48232005.02.08 11:07sell24130.011.27481.29481.2721
48242005.02.08 11:28buy24140.041.27371.25771.2764
48252005.02.08 13:17close24100.011.27641.25781.2805-1.465464.66
48262005.02.08 13:17close24140.041.27641.25771.276410.805475.46
48272005.02.08 14:01close24120.021.27651.25771.27841.485476.94
48282005.02.08 14:01buy24150.011.27691.25691.2796
48292005.02.08 14:02sell24160.021.27691.29491.2742
48302005.02.08 15:10buy24170.021.27461.25661.2773
48312005.02.08 15:50close24130.011.27421.29481.27210.605477.54
48322005.02.08 15:50close24160.021.27421.29491.27425.405482.94
48332005.02.08 15:50sell24180.011.27401.29401.2713
48342005.02.08 16:10sell24190.021.27611.29411.2734
48352005.02.08 16:41t/p24170.021.27731.25661.27735.405488.34
48362005.02.08 16:41close24150.011.27731.25691.27960.405488.74
48372005.02.08 16:41buy24200.011.27751.25751.2802
48382005.02.08 17:19sell24210.041.27811.29411.2754
48392005.02.09 06:05t/p24210.041.27541.29411.275411.005499.74
48402005.02.09 06:05buy24220.021.27541.25741.2781
48412005.02.09 06:07close24180.011.27541.29401.2713-1.355498.39
48422005.02.09 08:12t/p24220.021.27811.25741.27815.405503.79
48432005.02.09 08:12sell24230.021.27811.29611.2754
48442005.02.09 08:12close24200.011.27831.25751.28020.745504.53
48452005.02.09 08:13buy24240.011.27861.25861.2813
48462005.02.09 12:50sell24250.041.28041.29641.2777
48472005.02.09 13:01t/p24250.041.27771.29641.277710.805515.33
48482005.02.09 13:01close24190.021.27761.29411.2734-2.905512.43
48492005.02.09 13:01close24230.021.27761.29611.27541.005513.43
48502005.02.09 13:02sell24260.011.27711.29711.2744
48512005.02.09 14:07buy24270.021.27661.25861.2793
48522005.02.09 14:50buy24280.041.27451.25851.2772
48532005.02.09 14:53t/p24260.011.27441.29711.27442.705516.13
48542005.02.09 14:53sell24290.011.27421.29421.2715
48552005.02.09 16:05sell24300.021.27631.29431.2736
48562005.02.09 16:06t/p24280.041.27721.25851.277210.805526.93
48572005.02.09 16:06close24240.011.27721.25861.2813-1.405525.53
48582005.02.09 16:06close24270.021.27731.25861.27931.405526.93
48592005.02.09 16:06buy24310.011.27781.25781.2805
48602005.02.09 16:34sell24320.041.27831.29431.2756
48612005.02.09 17:18sell24330.081.28041.29441.2777
48622005.02.09 17:18t/p24310.011.28051.25781.28052.705529.63
48632005.02.09 17:18buy24340.011.28111.26111.2838
48642005.02.09 17:22buy24350.021.27901.26101.2817
48652005.02.10 05:09t/p24350.021.28171.26101.28175.035534.66
48662005.02.10 05:10close24340.011.28181.26111.28380.525535.17
48672005.02.10 05:10buy24360.011.28201.26201.2847
48682005.02.10 10:00buy24370.021.28001.26201.2827
48692005.02.10 13:31buy24380.041.27791.26191.2806
48702005.02.10 14:30t/p24330.081.27771.29441.277722.795557.96
48712005.02.10 14:30close24290.011.27771.29421.2715-3.355554.61
48722005.02.10 14:30close24320.041.27771.29431.27563.005557.61
48732005.02.10 14:30close24300.021.27751.29431.2736-2.105555.51
48742005.02.10 14:30sell24390.011.27671.29671.2740
48752005.02.10 14:32buy24400.081.27591.26191.2786
48762005.02.10 14:36t/p24390.011.27401.29671.27402.705558.21
48772005.02.10 14:36sell24410.011.27381.29381.2711
48782005.02.10 14:42sell24420.021.27591.29391.2732
48792005.02.10 14:57sell24430.041.27811.29411.2754
48802005.02.10 14:57t/p24400.081.27861.26191.278621.605579.81
48812005.02.10 14:57close24360.011.27871.26201.2847-3.305576.51
48822005.02.10 14:57close24380.041.27871.26191.28063.205579.71
48832005.02.10 14:57close24370.021.27861.26201.2827-2.805576.91
48842005.02.10 14:57buy24440.011.27891.25891.2816
48852005.02.10 15:09sell24450.081.28021.29421.2775
48862005.02.10 15:10t/p24440.011.28161.25891.28162.705579.61
48872005.02.10 15:10buy24460.011.28221.26221.2849
48882005.02.10 15:16buy24470.021.28011.26211.2828
48892005.02.10 15:29sell24480.161.28231.29431.2796
48902005.02.10 15:32t/p24470.021.28281.26211.28285.405585.01
48912005.02.10 15:32close24460.011.28291.26221.28490.705585.71
48922005.02.10 15:32buy24490.011.28351.26351.2862
48932005.02.10 15:48sell24500.321.28441.29441.2817
48942005.02.10 15:59t/p24490.011.28621.26351.28622.705588.41
48952005.02.10 15:59buy24510.011.28641.26641.2891
48962005.02.10 16:01sell24520.641.28651.29451.2838
48972005.02.10 16:19sell24531.281.28861.29461.2859
48982005.02.10 17:01t/p24510.011.28911.26641.28912.705591.11
48992005.02.10 17:01buy24540.011.28911.26911.2918
49002005.02.11 01:44buy24550.021.28711.26911.2898
49012005.02.11 11:00t/p24531.281.28591.29461.2859351.955943.06
49022005.02.11 11:00close24410.011.28581.29381.2711-11.955931.11
49032005.02.11 11:00close24430.041.28581.29411.2754-30.605900.50
49042005.02.11 11:00close24480.161.28581.29431.2796-55.215845.30
49052005.02.11 11:00close24520.641.28581.29451.283847.975893.27
49062005.02.11 11:00close24420.021.28581.29391.2732-19.705873.57
49072005.02.11 11:00close24500.321.28581.29441.2817-43.215830.36
49082005.02.11 11:00sell24560.021.28571.30371.2830
49092005.02.11 11:01close24450.081.28591.29421.2775-45.205785.16
49102005.02.11 11:01close24560.021.28591.30371.2830-0.405784.76
49112005.02.11 11:01sell24570.011.28571.30571.2830
49122005.02.11 14:04buy24580.041.28511.26911.2878
49132005.02.11 16:12sell24590.021.28771.30571.2850
49142005.02.11 16:12t/p24580.041.28781.26911.287810.805795.56
49152005.02.11 16:12close24540.011.28781.26911.2918-1.365794.19
49162005.02.11 16:12close24550.021.28791.26911.28981.605795.79
49172005.02.11 16:12buy24600.011.28811.26811.2908
49182005.02.11 17:58buy24610.021.28581.26781.2885
49192005.02.14 00:54t/p24610.021.28851.26781.28855.285801.07
49202005.02.14 00:54close24600.011.28851.26811.29080.345801.41
49212005.02.14 00:54buy24620.011.28891.26891.2916
49222005.02.14 02:05sell24630.041.28971.30571.2870
49232005.02.14 02:06t/p24620.011.29161.26891.29162.705804.11
49242005.02.14 02:06sell24640.081.29181.30581.2891
49252005.02.14 02:06buy24650.011.29191.27191.2946
49262005.02.14 02:33sell24660.161.29381.30581.2911
49272005.02.14 02:39t/p24650.011.29461.27191.29462.705806.81
49282005.02.14 02:39buy24670.011.29521.27521.2979
49292005.02.14 05:22buy24680.021.29321.27521.2959
49302005.02.14 09:25t/p24680.021.29591.27521.29595.405812.21
49312005.02.14 09:25sell24690.321.29591.30591.2932
49322005.02.14 09:25close24670.011.29591.27521.29790.705812.91
49332005.02.14 09:25buy24700.011.29641.27641.2991
49342005.02.14 10:50sell24710.641.29801.30601.2953
49352005.02.14 15:45t/p24710.641.29531.30601.2953172.805985.71
49362005.02.14 15:45close24570.011.29531.30571.2830-9.555976.16
49372005.02.14 15:45close24630.041.29531.30571.2870-22.405953.76
49382005.02.14 15:45close24660.161.29531.30581.2911-24.005929.76
49392005.02.14 15:45close24590.021.29521.30571.2850-14.905914.86
49402005.02.14 15:45close24690.321.29521.30591.293222.405937.26
49412005.02.14 15:45sell24720.021.29501.31301.2923
49422005.02.14 15:47close24640.081.29531.30581.2891-28.005909.26
49432005.02.14 15:47close24720.021.29531.31301.2923-0.605908.66
49442005.02.14 15:47sell24730.011.29491.31491.2922
49452005.02.14 17:15sell24740.021.29701.31501.2943
49462005.02.15 10:10sell24750.041.29901.31501.2963
49472005.02.15 10:10t/p24700.011.29911.27641.29912.645911.30
49482005.02.15 10:10buy24760.011.29941.27941.3021
49492005.02.15 10:36buy24770.021.29741.27941.3001
49502005.02.15 14:05t/p24770.021.30011.27941.30015.405916.70
49512005.02.15 14:05close24760.011.30011.27941.30210.705917.40
49522005.02.15 14:05buy24780.011.30061.28061.3033
49532005.02.15 14:12sell24790.081.30111.31511.2984
49542005.02.15 14:31sell24800.161.30321.31521.3005
49552005.02.15 14:31t/p24780.011.30331.28061.30332.705920.10
49562005.02.15 14:31buy24810.011.30371.28371.3064
49572005.02.15 15:07buy24820.021.30171.28371.3044
49582005.02.15 15:20t/p24800.161.30051.31521.300543.205963.30
49592005.02.15 15:20close24730.011.30051.31491.2922-5.555957.75
49602005.02.15 15:20close24750.041.30051.31501.2963-6.005951.75
49612005.02.15 15:23close24740.021.30051.31501.2943-6.905944.85
49622005.02.15 15:24close24790.081.30051.31511.29844.805949.65
49632005.02.15 15:25sell24830.011.30011.32011.2974
49642005.02.15 15:27buy24840.041.29961.28361.3023
49652005.02.15 16:12buy24850.081.29751.28351.3002
49662005.02.15 16:13t/p24830.011.29741.32011.29742.705952.35
49672005.02.15 16:13sell24860.011.29701.31701.2943
49682005.02.15 17:42sell24870.021.29921.31721.2965
49692005.02.15 18:47t/p24850.081.30021.28351.300221.605973.95
49702005.02.15 18:47close24810.011.30031.28371.3064-3.405970.55
49712005.02.15 18:47close24840.041.30031.28361.30232.805973.35
49722005.02.15 18:47close24820.021.30041.28371.3044-2.605970.75
49732005.02.15 18:47buy24880.011.30101.28101.3037
49742005.02.15 18:48sell24890.041.30121.31721.2985
49752005.02.16 09:03sell24900.081.30321.31721.3005
49762005.02.16 09:49t/p24900.081.30051.31721.300521.605992.35
49772005.02.16 09:49close24860.011.30051.31701.2943-3.455988.90
49782005.02.16 09:49close24890.041.30051.31721.29853.005991.90
49792005.02.16 09:50close24870.021.30041.31721.2965-2.305989.59
49802005.02.16 09:50sell24910.011.30021.32021.2975
49812005.02.16 11:48sell24920.021.30221.32021.2995
49822005.02.16 13:58t/p24880.011.30371.28101.30372.645992.23
49832005.02.16 13:59buy24930.011.30411.28411.3068
49842005.02.16 14:06sell24940.041.30441.32041.3017
49852005.02.16 15:51buy24950.021.30201.28401.3047
49862005.02.16 16:00t/p24940.041.30171.32041.301710.806003.03
49872005.02.16 16:00close24910.011.30141.32021.2975-1.206001.83
49882005.02.16 16:00close24920.021.30161.32021.29951.206003.03
49892005.02.16 16:00sell24960.021.30141.32141.2987
49902005.02.16 16:01buy24970.081.29991.28391.3026
49912005.02.16 16:21t/p24960.021.29871.32141.29875.406008.43
49922005.02.16 16:21sell24980.021.29841.31841.2957
49932005.02.16 16:21buy24990.161.29781.28381.3005
49942005.02.16 18:54sell25000.041.30041.31841.2977
49952005.02.16 18:54t/p24990.161.30051.28381.300543.206051.63
49962005.02.16 18:54close24930.011.30081.28411.3068-3.306048.33
49972005.02.16 18:54close24970.081.30081.28391.30267.206055.53
49982005.02.16 18:54close24950.021.30071.28401.3047-2.606052.93
49992005.02.16 18:54buy25010.021.30121.28121.3039
50002005.02.16 19:12sell25020.081.30241.31841.2997
50012005.02.16 19:14t/p25010.021.30391.28121.30395.406058.33
50022005.02.16 19:14buy25030.021.30421.28421.3069
50032005.02.16 19:36sell25040.161.30451.31851.3018
50042005.02.17 11:12sell25050.321.30661.31861.3039
50052005.02.17 11:12t/p25030.021.30691.28421.30695.036063.37
50062005.02.17 11:12buy25060.021.30731.28731.3100
50072005.02.17 13:30buy25070.041.30521.28721.3079
50082005.02.17 14:16t/p25050.321.30391.31861.303986.406149.77
50092005.02.17 14:16close24980.021.30391.31841.2957-10.706139.06
50102005.02.17 14:16close25020.081.30391.31841.2997-10.816128.25
50112005.02.17 14:17close25000.041.30391.31841.2977-13.406114.85
50122005.02.17 14:17close25040.161.30391.31851.301811.986126.83
50132005.02.17 14:17sell25080.021.30351.32351.3008
50142005.02.17 14:32buy25090.081.30321.28721.3059
50152005.02.17 16:17sell25100.041.30561.32361.3029
50162005.02.17 16:18t/p25090.081.30591.28721.305921.606148.43
50172005.02.17 16:18close25060.021.30591.28731.3100-2.806145.63
50182005.02.17 16:18close25070.041.30591.28721.30792.806148.43
50192005.02.17 16:18buy25110.021.30631.28631.3090
50202005.02.17 17:04sell25120.081.30771.32371.3050
50212005.02.18 11:46t/p25120.081.30501.32371.305022.006170.43
50222005.02.18 11:46close25080.021.30491.32351.3008-2.706167.73
50232005.02.18 11:46close25100.041.30491.32361.30293.006170.72
50242005.02.18 11:46sell25130.021.30451.32451.3018
50252005.02.18 11:47buy25140.041.30421.28621.3069
50262005.02.18 14:31buy25150.081.30211.28611.3048
50272005.02.18 14:37t/p25130.021.30181.32451.30185.406176.12
50282005.02.18 14:37sell25160.021.30151.32151.2988
50292005.02.18 14:53sell25170.041.30351.32151.3008
50302005.02.18 14:59t/p25150.081.30481.28611.304821.606197.72
50312005.02.18 14:59close25110.021.30491.28631.3090-2.926194.80
50322005.02.18 14:59close25140.041.30481.28621.30692.406197.20
50332005.02.18 14:59buy25180.021.30521.28521.3079
50342005.02.18 15:04sell25190.081.30551.32151.3028
50352005.02.18 15:54sell25200.161.30751.32151.3048
50362005.02.21 02:45t/p25200.161.30481.32151.304843.996241.20
50372005.02.21 02:45close25160.021.30481.32151.2988-6.506234.70
50382005.02.21 02:45close25190.081.30481.32151.30286.006240.69
50392005.02.21 02:50close25170.041.30471.32151.3008-4.606236.09
50402005.02.21 02:50sell25210.021.30451.32451.3018
50412005.02.21 04:44buy25220.041.30321.28521.3059
50422005.02.21 07:57t/p25220.041.30591.28521.305910.806246.89
50432005.02.21 07:57close25180.021.30591.28521.30791.286248.17
50442005.02.21 07:57buy25230.021.30631.28631.3090
50452005.02.21 08:03sell25240.041.30681.32481.3041
50462005.02.22 03:46sell25250.081.30881.32481.3061
50472005.02.22 03:48t/p25230.021.30901.28631.30905.286253.45
50482005.02.22 03:48buy25260.021.30931.28931.3120
50492005.02.22 04:00sell25270.161.31091.32491.3082
50502005.02.22 04:02t/p25260.021.31201.28931.31205.406258.85
50512005.02.22 04:02buy25280.021.31221.29221.3149
50522005.02.22 04:19sell25290.321.31291.32491.3102
50532005.02.22 04:24t/p25280.021.31491.29221.31495.406264.25
50542005.02.22 04:24sell25300.641.31511.32511.3124
50552005.02.22 04:24buy25310.021.31571.29571.3184
50562005.02.22 04:37buy25320.041.31371.29571.3164
50572005.02.22 06:28t/p25320.041.31641.29571.316410.806275.05
50582005.02.22 06:28close25310.021.31661.29571.31841.806276.85
50592005.02.22 06:28buy25330.021.31671.29671.3194
50602005.02.22 06:34sell25341.281.31721.32521.3145
50612005.02.22 11:41sell25351.561.31921.32521.3165
50622005.02.22 11:43t/p25330.021.31941.29671.31945.406282.25
50632005.02.22 11:43buy25360.021.31971.29971.3224
50642005.02.22 11:48sell25371.571.32121.32521.3185
50652005.02.22 16:02t/p25360.021.32241.29971.32245.406287.65
50662005.02.22 16:02buy25380.021.32261.30261.3253
50672005.02.22 16:05buy25390.041.32061.30261.3233
50682005.02.22 17:09sell25401.571.32321.32521.3205
50692005.02.22 17:09t/p25390.041.32331.30261.323310.806298.45
50702005.02.22 17:32s/l25210.021.32451.32451.3018-39.906258.54
50712005.02.22 17:32close at stop25401.571.32461.32521.3205-219.796038.75
50722005.02.22 17:32close at stop25380.021.32431.30261.32533.406042.15
50732005.02.22 17:32close at stop25371.571.32461.32521.3185-533.795508.36
50742005.02.22 17:32close at stop25351.561.32461.32521.3165-842.394665.97
50752005.02.22 17:32close at stop25341.281.32461.32521.3145-947.203718.77
50762005.02.22 17:32close at stop25300.641.32461.32511.3124-608.003110.77
50772005.02.22 17:32close at stop25290.321.32461.32491.3102-374.402736.37
50782005.02.22 17:32close at stop25270.161.32461.32491.3082-219.202517.17
50792005.02.22 17:32close at stop25250.081.32461.32481.3061-126.402390.77
50802005.02.22 17:32close at stop25240.041.32461.32481.3041-71.002319.77