|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.05.04 23:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
|Bars in test
|17838
|Ticks modelled
|3713569
|Modelling quality
|89.50%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-7680.23
|Gross profit
|51364.72
|Gross loss
|-59044.95
|Profit factor
|0.87
|Expected payoff
|-3.02
|Absolute drawdown
|7680.23
|Maximal drawdown
|12594.87 (84.45%)
|Relative drawdown
|84.45% (12594.87)
|Total trades
|2540
|Short positions (won %)
|1297 (61.99%)
|Long positions (won %)
|1243 (65.00%)
|Profit trades (% of total)
|1612 (63.46%)
|Loss trades (% of total)
|928 (36.54%)
|Largest
|profit trade
|981.64
|loss trade
|-2260.87
|Average
|profit trade
|31.86
|loss trade
|-63.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (774.73)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-8338.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1050.64 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-8338.55 (10)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.22 15:00
|buy
|1
|0.02
|1.2083
|1.1883
|1.2110
|2
|2004.06.22 15:00
|sell
|2
|0.02
|1.2080
|1.2280
|1.2053
|3
|2004.06.22 16:02
|sell
|3
|0.04
|1.2100
|1.2280
|1.2073
|4
|2004.06.22 16:38
|t/p
|1
|0.02
|1.2110
|1.1883
|1.2110
|5.40
|10005.40
|5
|2004.06.22 16:38
|buy
|4
|0.02
|1.2112
|1.1912
|1.2139
|6
|2004.06.22 16:49
|buy
|5
|0.04
|1.2092
|1.1912
|1.2119
|7
|2004.06.23 01:01
|t/p
|5
|0.04
|1.2119
|1.1912
|1.2119
|10.55
|10015.95
|8
|2004.06.23 01:01
|close
|4
|0.02
|1.2119
|1.1912
|1.2139
|1.28
|10017.23
|9
|2004.06.23 01:01
|buy
|6
|0.02
|1.2124
|1.1924
|1.2151
|10
|2004.06.23 01:01
|sell
|7
|0.08
|1.2121
|1.2281
|1.2094
|11
|2004.06.23 04:22
|sell
|8
|0.16
|1.2141
|1.2281
|1.2114
|12
|2004.06.23 07:02
|t/p
|6
|0.02
|1.2151
|1.1924
|1.2151
|5.40
|10022.63
|13
|2004.06.23 07:02
|buy
|9
|0.02
|1.2154
|1.1954
|1.2181
|14
|2004.06.23 07:43
|sell
|10
|0.32
|1.2161
|1.2281
|1.2134
|15
|2004.06.23 08:14
|t/p
|9
|0.02
|1.2181
|1.1954
|1.2181
|5.40
|10028.03
|16
|2004.06.23 08:14
|sell
|11
|0.64
|1.2181
|1.2281
|1.2154
|17
|2004.06.23 08:14
|buy
|12
|0.02
|1.2187
|1.1987
|1.2214
|18
|2004.06.23 09:36
|buy
|13
|0.04
|1.2167
|1.1987
|1.2194
|19
|2004.06.23 09:55
|t/p
|11
|0.64
|1.2154
|1.2281
|1.2154
|172.80
|10200.83
|20
|2004.06.23 09:55
|close
|2
|0.02
|1.2154
|1.2280
|1.2053
|-14.70
|10186.13
|21
|2004.06.23 09:55
|close
|7
|0.08
|1.2154
|1.2281
|1.2094
|-26.40
|10159.73
|22
|2004.06.23 09:55
|close
|10
|0.32
|1.2154
|1.2281
|1.2134
|22.40
|10182.13
|23
|2004.06.23 09:55
|close
|3
|0.04
|1.2153
|1.2280
|1.2073
|-21.00
|10161.13
|24
|2004.06.23 09:55
|close
|8
|0.16
|1.2154
|1.2281
|1.2114
|-20.80
|10140.33
|25
|2004.06.23 09:55
|sell
|14
|0.02
|1.2149
|1.2349
|1.2122
|26
|2004.06.23 10:41
|buy
|15
|0.08
|1.2147
|1.1987
|1.2174
|27
|2004.06.23 10:57
|buy
|16
|0.16
|1.2126
|1.1986
|1.2153
|28
|2004.06.23 11:04
|t/p
|14
|0.02
|1.2122
|1.2349
|1.2122
|5.40
|10145.73
|29
|2004.06.23 11:04
|sell
|17
|0.02
|1.2119
|1.2319
|1.2092
|30
|2004.06.23 12:18
|buy
|18
|0.32
|1.2106
|1.1986
|1.2133
|31
|2004.06.23 12:53
|t/p
|17
|0.02
|1.2092
|1.2319
|1.2092
|5.40
|10151.13
|32
|2004.06.23 12:53
|sell
|19
|0.02
|1.2087
|1.2287
|1.2060
|33
|2004.06.23 12:54
|buy
|20
|0.64
|1.2085
|1.1985
|1.2112
|34
|2004.06.24 03:24
|buy
|21
|1.28
|1.2064
|1.1984
|1.2091
|35
|2004.06.24 03:24
|t/p
|19
|0.02
|1.2060
|1.2287
|1.2060
|5.70
|10156.83
|36
|2004.06.24 03:24
|sell
|22
|0.02
|1.2050
|1.2250
|1.2023
|37
|2004.06.24 03:31
|buy
|23
|2.53
|1.2043
|1.1983
|1.2070
|38
|2004.06.24 04:11
|t/p
|23
|2.53
|1.2070
|1.1983
|1.2070
|683.10
|10839.93
|39
|2004.06.24 04:11
|sell
|24
|0.04
|1.2070
|1.2250
|1.2043
|40
|2004.06.24 04:12
|close
|12
|0.02
|1.2070
|1.1987
|1.2214
|-23.77
|10816.16
|41
|2004.06.24 04:12
|close
|15
|0.08
|1.2070
|1.1987
|1.2174
|-63.07
|10753.09
|42
|2004.06.24 04:12
|close
|18
|0.32
|1.2070
|1.1986
|1.2133
|-121.08
|10632.00
|43
|2004.06.24 04:12
|close
|21
|1.28
|1.2070
|1.1984
|1.2091
|76.80
|10708.80
|44
|2004.06.24 04:12
|close
|13
|0.04
|1.2072
|1.1987
|1.2194
|-38.74
|10670.07
|45
|2004.06.24 04:12
|close
|20
|0.64
|1.2072
|1.1985
|1.2112
|-94.97
|10575.10
|46
|2004.06.24 04:12
|buy
|25
|0.04
|1.2074
|1.1894
|1.2101
|47
|2004.06.24 04:12
|close
|16
|0.16
|1.2072
|1.1986
|1.2153
|-89.34
|10485.76
|48
|2004.06.24 04:12
|close
|25
|0.04
|1.2072
|1.1894
|1.2101
|-0.80
|10484.96
|49
|2004.06.24 04:12
|buy
|26
|0.02
|1.2076
|1.1876
|1.2103
|50
|2004.06.24 06:48
|buy
|27
|0.04
|1.2054
|1.1874
|1.2081
|51
|2004.06.24 09:27
|t/p
|27
|0.04
|1.2081
|1.1874
|1.2081
|10.80
|10495.76
|52
|2004.06.24 09:27
|close
|26
|0.02
|1.2081
|1.1876
|1.2103
|1.00
|10496.76
|53
|2004.06.24 09:27
|buy
|28
|0.02
|1.2085
|1.1885
|1.2112
|54
|2004.06.24 09:36
|sell
|29
|0.08
|1.2091
|1.2251
|1.2064
|55
|2004.06.24 10:07
|sell
|30
|0.16
|1.2111
|1.2251
|1.2084
|56
|2004.06.24 10:09
|t/p
|28
|0.02
|1.2112
|1.1885
|1.2112
|5.40
|10502.16
|57
|2004.06.24 10:09
|buy
|31
|0.02
|1.2115
|1.1915
|1.2142
|58
|2004.06.24 10:26
|sell
|32
|0.32
|1.2131
|1.2251
|1.2104
|59
|2004.06.24 12:30
|close
|22
|0.02
|1.2104
|1.2250
|1.2023
|-10.80
|10491.36
|60
|2004.06.24 12:30
|close
|29
|0.08
|1.2104
|1.2251
|1.2064
|-10.40
|10480.96
|61
|2004.06.24 12:30
|close
|32
|0.32
|1.2104
|1.2251
|1.2104
|86.40
|10567.36
|62
|2004.06.24 12:53
|close
|24
|0.04
|1.2104
|1.2250
|1.2043
|-13.60
|10553.76
|63
|2004.06.24 12:55
|close
|30
|0.16
|1.2104
|1.2251
|1.2084
|11.20
|10564.96
|64
|2004.06.24 12:55
|sell
|33
|0.02
|1.2102
|1.2302
|1.2075
|65
|2004.06.24 13:45
|sell
|34
|0.04
|1.2122
|1.2302
|1.2095
|66
|2004.06.24 14:31
|t/p
|31
|0.02
|1.2142
|1.1915
|1.2142
|5.40
|10570.36
|67
|2004.06.24 14:31
|sell
|35
|0.08
|1.2142
|1.2302
|1.2115
|68
|2004.06.24 14:31
|buy
|36
|0.02
|1.2145
|1.1945
|1.2172
|69
|2004.06.24 14:36
|sell
|37
|0.16
|1.2162
|1.2302
|1.2135
|70
|2004.06.24 15:52
|t/p
|36
|0.02
|1.2172
|1.1945
|1.2172
|5.40
|10575.76
|71
|2004.06.24 15:52
|buy
|38
|0.02
|1.2174
|1.1974
|1.2201
|72
|2004.06.24 15:59
|sell
|39
|0.32
|1.2182
|1.2302
|1.2155
|73
|2004.06.25 02:18
|t/p
|39
|0.32
|1.2155
|1.2302
|1.2155
|87.99
|10663.74
|74
|2004.06.25 02:18
|close
|33
|0.02
|1.2155
|1.2302
|1.2075
|-10.50
|10653.24
|75
|2004.06.25 02:18
|close
|35
|0.08
|1.2155
|1.2302
|1.2115
|-10.00
|10643.24
|76
|2004.06.25 02:18
|close
|34
|0.04
|1.2155
|1.2302
|1.2095
|-13.00
|10630.24
|77
|2004.06.25 02:18
|close
|37
|0.16
|1.2155
|1.2302
|1.2135
|11.99
|10642.23
|78
|2004.06.25 02:18
|sell
|40
|0.02
|1.2153
|1.2353
|1.2126
|79
|2004.06.25 03:00
|buy
|41
|0.04
|1.2154
|1.1974
|1.2181
|80
|2004.06.25 09:02
|buy
|42
|0.08
|1.2134
|1.1974
|1.2161
|81
|2004.06.25 09:06
|t/p
|40
|0.02
|1.2126
|1.2353
|1.2126
|5.40
|10647.63
|82
|2004.06.25 09:06
|sell
|43
|0.02
|1.2121
|1.2321
|1.2094
|83
|2004.06.25 09:24
|buy
|44
|0.16
|1.2113
|1.1973
|1.2140
|84
|2004.06.25 10:40
|t/p
|44
|0.16
|1.2140
|1.1973
|1.2140
|43.20
|10690.83
|85
|2004.06.25 10:40
|close
|38
|0.02
|1.2140
|1.1974
|1.2201
|-6.92
|10683.91
|86
|2004.06.25 10:40
|close
|42
|0.08
|1.2140
|1.1974
|1.2161
|4.80
|10688.71
|87
|2004.06.25 10:40
|close
|41
|0.04
|1.2140
|1.1974
|1.2181
|-5.60
|10683.11
|88
|2004.06.25 10:40
|buy
|45
|0.02
|1.2142
|1.1942
|1.2169
|89
|2004.06.25 11:37
|buy
|46
|0.04
|1.2122
|1.1942
|1.2149
|90
|2004.06.25 13:26
|sell
|47
|0.04
|1.2143
|1.2323
|1.2116
|91
|2004.06.25 13:26
|t/p
|46
|0.04
|1.2149
|1.1942
|1.2149
|10.80
|10693.91
|92
|2004.06.25 13:26
|close
|45
|0.02
|1.2149
|1.1942
|1.2169
|1.40
|10695.31
|93
|2004.06.25 13:26
|buy
|48
|0.02
|1.2154
|1.1954
|1.2181
|94
|2004.06.25 13:42
|buy
|49
|0.04
|1.2134
|1.1954
|1.2161
|95
|2004.06.25 14:36
|t/p
|49
|0.04
|1.2161
|1.1954
|1.2161
|10.80
|10706.11
|96
|2004.06.25 14:36
|close
|48
|0.02
|1.2161
|1.1954
|1.2181
|1.40
|10707.51
|97
|2004.06.25 14:36
|buy
|50
|0.02
|1.2163
|1.1963
|1.2190
|98
|2004.06.25 14:37
|sell
|51
|0.08
|1.2163
|1.2323
|1.2136
|99
|2004.06.25 15:08
|buy
|52
|0.04
|1.2143
|1.1963
|1.2170
|100
|2004.06.25 16:17
|t/p
|51
|0.08
|1.2136
|1.2323
|1.2136
|21.60
|10729.11
|101
|2004.06.25 16:17
|close
|43
|0.02
|1.2136
|1.2321
|1.2094
|-3.00
|10726.11
|102
|2004.06.25 16:17
|close
|47
|0.04
|1.2135
|1.2323
|1.2116
|3.20
|10729.31
|103
|2004.06.25 16:17
|sell
|53
|0.02
|1.2132
|1.2332
|1.2105
|104
|2004.06.25 17:34
|sell
|54
|0.04
|1.2152
|1.2332
|1.2125
|105
|2004.06.25 22:28
|t/p
|52
|0.04
|1.2170
|1.1963
|1.2170
|10.80
|10740.11
|106
|2004.06.25 22:28
|close
|50
|0.02
|1.2170
|1.1963
|1.2190
|1.40
|10741.51
|107
|2004.06.25 22:28
|buy
|55
|0.02
|1.2172
|1.1972
|1.2199
|108
|2004.06.25 22:29
|sell
|56
|0.08
|1.2172
|1.2332
|1.2145
|109
|2004.06.28 03:49
|buy
|57
|0.04
|1.2151
|1.1971
|1.2178
|110
|2004.06.28 07:22
|t/p
|56
|0.08
|1.2145
|1.2332
|1.2145
|22.00
|10763.51
|111
|2004.06.28 07:22
|close
|53
|0.02
|1.2145
|1.2332
|1.2105
|-2.50
|10761.01
|112
|2004.06.28 07:22
|close
|54
|0.04
|1.2144
|1.2332
|1.2125
|3.40
|10764.40
|113
|2004.06.28 07:22
|sell
|58
|0.02
|1.2142
|1.2342
|1.2115
|114
|2004.06.28 08:09
|buy
|59
|0.08
|1.2130
|1.1970
|1.2157
|115
|2004.06.28 09:54
|t/p
|59
|0.08
|1.2157
|1.1970
|1.2157
|21.60
|10786.00
|116
|2004.06.28 09:54
|close
|55
|0.02
|1.2157
|1.1972
|1.2199
|-3.12
|10782.88
|117
|2004.06.28 09:54
|close
|57
|0.04
|1.2158
|1.1971
|1.2178
|2.80
|10785.68
|118
|2004.06.28 09:54
|buy
|60
|0.02
|1.2160
|1.1960
|1.2187
|119
|2004.06.28 09:55
|sell
|61
|0.04
|1.2162
|1.2342
|1.2135
|120
|2004.06.28 14:03
|sell
|62
|0.08
|1.2182
|1.2342
|1.2155
|121
|2004.06.28 14:07
|t/p
|60
|0.02
|1.2187
|1.1960
|1.2187
|5.40
|10791.08
|122
|2004.06.28 14:07
|buy
|63
|0.02
|1.2191
|1.1991
|1.2218
|123
|2004.06.28 14:11
|sell
|64
|0.16
|1.2203
|1.2343
|1.2176
|124
|2004.06.28 14:18
|t/p
|63
|0.02
|1.2218
|1.1991
|1.2218
|5.40
|10796.48
|125
|2004.06.28 14:18
|buy
|65
|0.02
|1.2220
|1.2020
|1.2247
|126
|2004.06.28 14:21
|sell
|66
|0.32
|1.2223
|1.2343
|1.2196
|127
|2004.06.28 16:27
|buy
|67
|0.04
|1.2200
|1.2020
|1.2227
|128
|2004.06.28 16:37
|t/p
|66
|0.32
|1.2196
|1.2343
|1.2196
|86.40
|10882.88
|129
|2004.06.28 16:37
|close
|58
|0.02
|1.2196
|1.2342
|1.2115
|-10.80
|10872.08
|130
|2004.06.28 16:37
|close
|62
|0.08
|1.2196
|1.2342
|1.2155
|-11.20
|10860.88
|131
|2004.06.28 16:37
|close
|61
|0.04
|1.2194
|1.2342
|1.2135
|-12.80
|10848.08
|132
|2004.06.28 16:37
|close
|64
|0.16
|1.2195
|1.2343
|1.2176
|12.80
|10860.88
|133
|2004.06.28 16:37
|sell
|68
|0.02
|1.2193
|1.2393
|1.2166
|134
|2004.06.28 18:28
|buy
|69
|0.08
|1.2179
|1.2019
|1.2206
|135
|2004.06.28 18:54
|t/p
|68
|0.02
|1.2166
|1.2393
|1.2166
|5.40
|10866.28
|136
|2004.06.28 18:54
|sell
|70
|0.02
|1.2164
|1.2364
|1.2137
|137
|2004.06.28 20:58
|sell
|71
|0.04
|1.2184
|1.2364
|1.2157
|138
|2004.06.29 08:04
|buy
|72
|0.16
|1.2158
|1.2018
|1.2185
|139
|2004.06.29 08:18
|t/p
|71
|0.04
|1.2157
|1.2364
|1.2157
|11.00
|10877.28
|140
|2004.06.29 08:18
|close
|70
|0.02
|1.2157
|1.2364
|1.2137
|1.50
|10878.78
|141
|2004.06.29 08:18
|sell
|73
|0.02
|1.2154
|1.2354
|1.2127
|142
|2004.06.29 09:38
|buy
|74
|0.32
|1.2136
|1.2016
|1.2163
|143
|2004.06.29 11:29
|t/p
|74
|0.32
|1.2163
|1.2016
|1.2163
|86.40
|10965.18
|144
|2004.06.29 11:29
|close
|65
|0.02
|1.2163
|1.2020
|1.2247
|-11.52
|10953.66
|145
|2004.06.29 11:29
|close
|69
|0.08
|1.2163
|1.2019
|1.2206
|-13.29
|10940.37
|146
|2004.06.29 11:29
|close
|67
|0.04
|1.2163
|1.2020
|1.2227
|-15.05
|10925.32
|147
|2004.06.29 11:29
|close
|72
|0.16
|1.2163
|1.2018
|1.2185
|8.00
|10933.32
|148
|2004.06.29 11:29
|buy
|75
|0.02
|1.2165
|1.1965
|1.2192
|149
|2004.06.29 13:51
|sell
|76
|0.04
|1.2174
|1.2354
|1.2147
|150
|2004.06.29 15:14
|t/p
|76
|0.04
|1.2147
|1.2354
|1.2147
|10.80
|10944.12
|151
|2004.06.29 15:14
|close
|73
|0.02
|1.2146
|1.2354
|1.2127
|1.60
|10945.72
|152
|2004.06.29 15:14
|sell
|77
|0.02
|1.2144
|1.2344
|1.2117
|153
|2004.06.29 15:15
|buy
|78
|0.04
|1.2145
|1.1965
|1.2172
|154
|2004.06.29 16:04
|buy
|79
|0.08
|1.2125
|1.1965
|1.2152
|155
|2004.06.29 16:07
|t/p
|77
|0.02
|1.2117
|1.2344
|1.2117
|5.40
|10951.12
|156
|2004.06.29 16:07
|sell
|80
|0.02
|1.2114
|1.2314
|1.2087
|157
|2004.06.29 16:26
|sell
|81
|0.04
|1.2134
|1.2314
|1.2107
|158
|2004.06.29 20:28
|t/p
|81
|0.04
|1.2107
|1.2314
|1.2107
|10.80
|10961.92
|159
|2004.06.29 20:28
|close
|80
|0.02
|1.2107
|1.2314
|1.2087
|1.40
|10963.32
|160
|2004.06.29 20:28
|sell
|82
|0.02
|1.2101
|1.2301
|1.2074
|161
|2004.06.29 20:28
|buy
|83
|0.16
|1.2104
|1.1964
|1.2131
|162
|2004.06.29 20:40
|buy
|84
|0.32
|1.2084
|1.1964
|1.2111
|163
|2004.06.29 20:46
|close
|82
|0.02
|1.2074
|1.2301
|1.2074
|5.40
|10968.72
|164
|2004.06.29 20:46
|sell
|85
|0.02
|1.2072
|1.2272
|1.2045
|165
|2004.06.30 00:58
|sell
|86
|0.04
|1.2093
|1.2273
|1.2066
|166
|2004.06.30 09:45
|t/p
|84
|0.32
|1.2111
|1.1964
|1.2111
|84.44
|11053.16
|167
|2004.06.30 09:45
|close
|75
|0.02
|1.2111
|1.1965
|1.2192
|-10.92
|11042.24
|168
|2004.06.30 09:45
|close
|79
|0.08
|1.2111
|1.1965
|1.2152
|-11.69
|11030.55
|169
|2004.06.30 09:45
|close
|78
|0.04
|1.2111
|1.1965
|1.2172
|-13.85
|11016.70
|170
|2004.06.30 09:45
|close
|83
|0.16
|1.2111
|1.1964
|1.2131
|10.22
|11026.92
|171
|2004.06.30 09:45
|buy
|87
|0.02
|1.2113
|1.1913
|1.2140
|172
|2004.06.30 10:24
|sell
|88
|0.08
|1.2114
|1.2274
|1.2087
|173
|2004.06.30 11:02
|sell
|89
|0.16
|1.2134
|1.2274
|1.2107
|174
|2004.06.30 12:00
|t/p
|87
|0.02
|1.2140
|1.1913
|1.2140
|5.40
|11032.32
|175
|2004.06.30 12:01
|buy
|90
|0.02
|1.2144
|1.1944
|1.2171
|176
|2004.06.30 12:15
|buy
|91
|0.04
|1.2123
|1.1943
|1.2150
|177
|2004.06.30 12:38
|t/p
|91
|0.04
|1.2150
|1.1943
|1.2150
|10.80
|11043.12
|178
|2004.06.30 12:38
|close
|90
|0.02
|1.2151
|1.1944
|1.2171
|1.40
|11044.52
|179
|2004.06.30 12:38
|buy
|92
|0.02
|1.2153
|1.1953
|1.2180
|180
|2004.06.30 12:38
|sell
|93
|0.32
|1.2154
|1.2274
|1.2127
|181
|2004.06.30 15:28
|sell
|94
|0.64
|1.2174
|1.2274
|1.2147
|182
|2004.06.30 15:30
|t/p
|92
|0.02
|1.2180
|1.1953
|1.2180
|5.40
|11049.92
|183
|2004.06.30 15:30
|buy
|95
|0.02
|1.2182
|1.1982
|1.2209
|184
|2004.06.30 17:13
|buy
|96
|0.04
|1.2161
|1.1981
|1.2188
|185
|2004.06.30 20:19
|t/p
|96
|0.04
|1.2188
|1.1981
|1.2188
|10.80
|11060.72
|186
|2004.06.30 20:19
|close
|95
|0.02
|1.2190
|1.1982
|1.2209
|1.60
|11062.32
|187
|2004.06.30 20:19
|buy
|97
|0.02
|1.2201
|1.2001
|1.2228
|188
|2004.06.30 20:19
|sell
|98
|1.28
|1.2198
|1.2278
|1.2171
|189
|2004.06.30 20:20
|buy
|99
|0.04
|1.2178
|1.1998
|1.2205
|190
|2004.06.30 20:21
|t/p
|98
|1.28
|1.2171
|1.2278
|1.2171
|345.60
|11407.92
|191
|2004.06.30 20:21
|close
|85
|0.02
|1.2169
|1.2272
|1.2045
|-19.30
|11388.62
|192
|2004.06.30 20:21
|close
|88
|0.08
|1.2169
|1.2274
|1.2087
|-44.00
|11344.62
|193
|2004.06.30 20:21
|close
|93
|0.32
|1.2169
|1.2274
|1.2127
|-48.00
|11296.62
|194
|2004.06.30 20:21
|close
|86
|0.04
|1.2170
|1.2273
|1.2066
|-30.80
|11265.82
|195
|2004.06.30 20:21
|close
|94
|0.64
|1.2170
|1.2274
|1.2147
|25.60
|11291.42
|196
|2004.06.30 20:21
|sell
|100
|0.04
|1.2168
|1.2348
|1.2141
|197
|2004.06.30 20:21
|close
|89
|0.16
|1.2170
|1.2274
|1.2107
|-57.60
|11233.82
|198
|2004.06.30 20:21
|close
|100
|0.04
|1.2170
|1.2348
|1.2141
|-0.80
|11233.02
|199
|2004.06.30 20:21
|sell
|101
|0.02
|1.2166
|1.2366
|1.2139
|200
|2004.06.30 20:22
|sell
|102
|0.04
|1.2187
|1.2367
|1.2160
|201
|2004.06.30 20:25
|t/p
|102
|0.04
|1.2160
|1.2367
|1.2160
|10.80
|11243.82
|202
|2004.06.30 20:25
|buy
|103
|0.08
|1.2156
|1.1996
|1.2183
|203
|2004.06.30 20:25
|close
|101
|0.02
|1.2151
|1.2366
|1.2139
|3.00
|11246.82
|204
|2004.06.30 20:25
|sell
|104
|0.02
|1.2149
|1.2349
|1.2122
|205
|2004.06.30 20:26
|sell
|105
|0.04
|1.2171
|1.2351
|1.2144
|206
|2004.06.30 20:27
|t/p
|103
|0.08
|1.2183
|1.1996
|1.2183
|21.60
|11268.42
|207
|2004.06.30 20:27
|close
|97
|0.02
|1.2183
|1.2001
|1.2228
|-3.60
|11264.82
|208
|2004.06.30 20:30
|close
|99
|0.04
|1.2183
|1.1998
|1.2205
|2.00
|11266.82
|209
|2004.06.30 20:30
|buy
|106
|0.02
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|210
|2004.06.30 20:56
|sell
|107
|0.08
|1.2191
|1.2351
|1.2164
|211
|2004.07.01 05:14
|buy
|108
|0.04
|1.2165
|1.1985
|1.2192
|212
|2004.07.01 05:22
|t/p
|107
|0.08
|1.2164
|1.2351
|1.2164
|22.79
|11289.61
|213
|2004.07.01 05:22
|close
|104
|0.02
|1.2164
|1.2349
|1.2122
|-2.70
|11286.91
|214
|2004.07.01 05:22
|close
|105
|0.04
|1.2164
|1.2351
|1.2144
|3.40
|11290.30
|215
|2004.07.01 05:22
|sell
|109
|0.02
|1.2161
|1.2361
|1.2134
|216
|2004.07.01 09:03
|buy
|110
|0.08
|1.2144
|1.1984
|1.2171
|217
|2004.07.01 11:58
|t/p
|110
|0.08
|1.2171
|1.1984
|1.2171
|21.60
|11311.90
|218
|2004.07.01 11:58
|close
|106
|0.02
|1.2172
|1.1985
|1.2212
|-2.97
|11308.94
|219
|2004.07.01 11:58
|close
|108
|0.04
|1.2172
|1.1985
|1.2192
|2.80
|11311.74
|220
|2004.07.01 11:58
|buy
|111
|0.02
|1.2174
|1.1974
|1.2201
|221
|2004.07.01 12:02
|sell
|112
|0.04
|1.2183
|1.2363
|1.2156
|222
|2004.07.01 13:29
|t/p
|112
|0.04
|1.2156
|1.2363
|1.2156
|10.80
|11322.54
|223
|2004.07.01 13:29
|close
|109
|0.02
|1.2156
|1.2361
|1.2134
|1.00
|11323.54
|224
|2004.07.01 13:29
|sell
|113
|0.02
|1.2152
|1.2352
|1.2125
|225
|2004.07.01 13:31
|buy
|114
|0.04
|1.2154
|1.1974
|1.2181
|226
|2004.07.01 14:20
|sell
|115
|0.04
|1.2172
|1.2352
|1.2145
|227
|2004.07.02 04:55
|t/p
|114
|0.04
|1.2181
|1.1974
|1.2181
|10.55
|11334.09
|228
|2004.07.02 04:55
|close
|111
|0.02
|1.2181
|1.1974
|1.2201
|1.28
|11335.37
|229
|2004.07.02 04:55
|buy
|116
|0.02
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|230
|2004.07.02 07:53
|buy
|117
|0.04
|1.2165
|1.1985
|1.2192
|231
|2004.07.02 14:13
|close
|113
|0.02
|1.2145
|1.2352
|1.2125
|1.50
|11336.87
|232
|2004.07.02 14:30
|t/p
|117
|0.04
|1.2192
|1.1985
|1.2192
|10.80
|11347.67
|233
|2004.07.02 14:30
|sell
|118
|0.04
|1.2197
|1.2377
|1.2170
|234
|2004.07.02 14:30
|close
|116
|0.02
|1.2207
|1.1985
|1.2212
|4.40
|11352.07
|235
|2004.07.02 14:30
|buy
|119
|0.02
|1.2208
|1.2008
|1.2235
|236
|2004.07.02 14:30
|sell
|120
|0.08
|1.2217
|1.2377
|1.2190
|237
|2004.07.02 14:30
|t/p
|119
|0.02
|1.2235
|1.2008
|1.2235
|5.40
|11357.47
|238
|2004.07.02 14:30
|buy
|121
|0.02
|1.2247
|1.2047
|1.2274
|239
|2004.07.02 14:30
|sell
|122
|0.16
|1.2244
|1.2384
|1.2217
|240
|2004.07.02 14:33
|sell
|123
|0.32
|1.2265
|1.2385
|1.2238
|241
|2004.07.02 14:34
|t/p
|121
|0.02
|1.2274
|1.2047
|1.2274
|5.40
|11362.87
|242
|2004.07.02 14:34
|buy
|124
|0.02
|1.2279
|1.2079
|1.2306
|243
|2004.07.02 14:37
|buy
|125
|0.04
|1.2259
|1.2079
|1.2286
|244
|2004.07.02 14:46
|sell
|126
|0.64
|1.2285
|1.2385
|1.2258
|245
|2004.07.02 14:47
|t/p
|125
|0.04
|1.2286
|1.2079
|1.2286
|10.80
|11373.67
|246
|2004.07.02 14:47
|close
|124
|0.02
|1.2288
|1.2079
|1.2306
|1.80
|11375.47
|247
|2004.07.02 14:47
|buy
|127
|0.02
|1.2290
|1.2090
|1.2317
|248
|2004.07.02 14:53
|buy
|128
|0.04
|1.2267
|1.2087
|1.2294
|249
|2004.07.02 15:40
|t/p
|128
|0.04
|1.2294
|1.2087
|1.2294
|10.80
|11386.27
|250
|2004.07.02 15:40
|close
|127
|0.02
|1.2294
|1.2090
|1.2317
|0.80
|11387.07
|251
|2004.07.02 15:40
|buy
|129
|0.02
|1.2297
|1.2097
|1.2324
|252
|2004.07.02 15:47
|sell
|130
|1.28
|1.2306
|1.2386
|1.2279
|253
|2004.07.02 18:53
|t/p
|129
|0.02
|1.2324
|1.2097
|1.2324
|5.40
|11392.47
|254
|2004.07.02 18:53
|buy
|131
|0.02
|1.2327
|1.2127
|1.2354
|255
|2004.07.05 00:00
|sell
|132
|2.56
|1.2327
|1.2387
|1.2300
|256
|2004.07.05 09:22
|buy
|133
|0.04
|1.2307
|1.2127
|1.2334
|257
|2004.07.05 10:31
|t/p
|132
|2.56
|1.2300
|1.2387
|1.2300
|691.20
|12083.67
|258
|2004.07.05 10:31
|close
|115
|0.04
|1.2299
|1.2352
|1.2145
|-50.40
|12033.26
|259
|2004.07.05 10:31
|close
|120
|0.08
|1.2299
|1.2377
|1.2190
|-65.20
|11968.06
|260
|2004.07.05 10:31
|close
|123
|0.32
|1.2299
|1.2385
|1.2238
|-107.21
|11860.85
|261
|2004.07.05 10:31
|close
|130
|1.28
|1.2299
|1.2386
|1.2279
|95.95
|11956.80
|262
|2004.07.05 10:31
|close
|118
|0.04
|1.2297
|1.2377
|1.2170
|-39.80
|11917.00
|263
|2004.07.05 10:31
|close
|126
|0.64
|1.2297
|1.2385
|1.2258
|-73.63
|11843.37
|264
|2004.07.05 10:31
|sell
|134
|0.04
|1.2295
|1.2475
|1.2268
|265
|2004.07.05 10:31
|close
|122
|0.16
|1.2297
|1.2384
|1.2217
|-84.01
|11759.37
|266
|2004.07.05 10:31
|close
|134
|0.04
|1.2297
|1.2475
|1.2268
|-0.80
|11758.57
|267
|2004.07.05 10:32
|sell
|135
|0.02
|1.2295
|1.2495
|1.2268
|268
|2004.07.05 11:57
|buy
|136
|0.08
|1.2287
|1.2127
|1.2314
|269
|2004.07.06 07:09
|t/p
|136
|0.08
|1.2314
|1.2127
|1.2314
|21.11
|11779.68
|270
|2004.07.06 07:09
|close
|131
|0.02
|1.2314
|1.2127
|1.2354
|-2.85
|11776.83
|271
|2004.07.06 07:09
|close
|133
|0.04
|1.2314
|1.2127
|1.2334
|2.55
|11779.39
|272
|2004.07.06 07:09
|buy
|137
|0.02
|1.2316
|1.2116
|1.2343
|273
|2004.07.06 07:11
|sell
|138
|0.04
|1.2316
|1.2496
|1.2289
|274
|2004.07.06 10:16
|buy
|139
|0.04
|1.2296
|1.2116
|1.2323
|275
|2004.07.06 10:35
|t/p
|138
|0.04
|1.2289
|1.2496
|1.2289
|10.80
|11790.19
|276
|2004.07.06 10:35
|close
|135
|0.02
|1.2289
|1.2495
|1.2268
|1.30
|11791.48
|277
|2004.07.06 10:35
|sell
|140
|0.02
|1.2287
|1.2487
|1.2260
|278
|2004.07.06 12:02
|buy
|141
|0.08
|1.2275
|1.2115
|1.2302
|279
|2004.07.06 13:51
|t/p
|141
|0.08
|1.2302
|1.2115
|1.2302
|21.60
|11813.08
|280
|2004.07.06 13:51
|close
|137
|0.02
|1.2302
|1.2116
|1.2343
|-2.80
|11810.28
|281
|2004.07.06 13:51
|close
|139
|0.04
|1.2303
|1.2116
|1.2323
|2.80
|11813.08
|282
|2004.07.06 13:51
|buy
|142
|0.02
|1.2307
|1.2107
|1.2334
|283
|2004.07.06 13:52
|sell
|143
|0.04
|1.2307
|1.2487
|1.2280
|284
|2004.07.06 15:00
|sell
|144
|0.08
|1.2327
|1.2487
|1.2300
|285
|2004.07.06 16:06
|t/p
|144
|0.08
|1.2300
|1.2487
|1.2300
|21.60
|11834.68
|286
|2004.07.06 16:06
|close
|140
|0.02
|1.2300
|1.2487
|1.2260
|-2.60
|11832.08
|287
|2004.07.06 16:06
|close
|143
|0.04
|1.2300
|1.2487
|1.2280
|2.80
|11834.88
|288
|2004.07.06 16:06
|sell
|145
|0.02
|1.2298
|1.2498
|1.2271
|289
|2004.07.06 16:19
|buy
|146
|0.04
|1.2287
|1.2107
|1.2314
|290
|2004.07.06 16:49
|t/p
|145
|0.02
|1.2271
|1.2498
|1.2271
|5.40
|11840.28
|291
|2004.07.06 16:49
|sell
|147
|0.02
|1.2267
|1.2467
|1.2240
|292
|2004.07.06 17:01
|buy
|148
|0.08
|1.2266
|1.2106
|1.2293
|293
|2004.07.06 17:54
|sell
|149
|0.04
|1.2287
|1.2467
|1.2260
|294
|2004.07.06 18:00
|t/p
|148
|0.08
|1.2293
|1.2106
|1.2293
|21.60
|11861.88
|295
|2004.07.06 18:00
|close
|142
|0.02
|1.2294
|1.2107
|1.2334
|-2.60
|11859.28
|296
|2004.07.06 18:00
|close
|146
|0.04
|1.2294
|1.2107
|1.2314
|2.80
|11862.08
|297
|2004.07.06 18:00
|buy
|150
|0.02
|1.2296
|1.2096
|1.2323
|298
|2004.07.06 18:55
|sell
|151
|0.08
|1.2307
|1.2467
|1.2280
|299
|2004.07.07 02:34
|t/p
|151
|0.08
|1.2280
|1.2467
|1.2280
|22.00
|11884.08
|300
|2004.07.07 02:34
|close
|147
|0.02
|1.2280
|1.2467
|1.2240
|-2.50
|11881.58
|301
|2004.07.07 02:34
|close
|149
|0.04
|1.2279
|1.2467
|1.2260
|3.40
|11884.98
|302
|2004.07.07 02:34
|sell
|152
|0.02
|1.2276
|1.2476
|1.2249
|303
|2004.07.07 02:40
|buy
|153
|0.04
|1.2276
|1.2096
|1.2303
|304
|2004.07.07 03:34
|sell
|154
|0.04
|1.2297
|1.2477
|1.2270
|305
|2004.07.07 05:08
|close
|150
|0.02
|1.2303
|1.2096
|1.2323
|1.28
|11886.26
|306
|2004.07.07 05:08
|close
|153
|0.04
|1.2303
|1.2096
|1.2303
|10.80
|11897.06
|307
|2004.07.07 05:08
|buy
|155
|0.02
|1.2306
|1.2106
|1.2333
|308
|2004.07.07 05:30
|sell
|156
|0.08
|1.2318
|1.2478
|1.2291
|309
|2004.07.07 07:52
|t/p
|155
|0.02
|1.2333
|1.2106
|1.2333
|5.40
|11902.46
|310
|2004.07.07 07:52
|buy
|157
|0.02
|1.2337
|1.2137
|1.2364
|311
|2004.07.07 07:52
|sell
|158
|0.16
|1.2338
|1.2478
|1.2311
|312
|2004.07.07 07:53
|sell
|159
|0.32
|1.2358
|1.2478
|1.2331
|313
|2004.07.07 07:54
|t/p
|157
|0.02
|1.2364
|1.2137
|1.2364
|5.40
|11907.86
|314
|2004.07.07 07:54
|buy
|160
|0.02
|1.2369
|1.2169
|1.2396
|315
|2004.07.07 08:29
|buy
|161
|0.04
|1.2348
|1.2168
|1.2375
|316
|2004.07.07 11:28
|t/p
|161
|0.04
|1.2375
|1.2168
|1.2375
|10.80
|11918.66
|317
|2004.07.07 11:28
|close
|160
|0.02
|1.2376
|1.2169
|1.2396
|1.40
|11920.06
|318
|2004.07.07 11:28
|buy
|162
|0.02
|1.2379
|1.2179
|1.2406
|319
|2004.07.07 12:56
|buy
|163
|0.04
|1.2359
|1.2179
|1.2386
|320
|2004.07.07 16:17
|sell
|164
|0.64
|1.2379
|1.2479
|1.2352
|321
|2004.07.07 17:54
|t/p
|163
|0.04
|1.2386
|1.2179
|1.2386
|10.80
|11930.86
|322
|2004.07.07 17:54
|close
|162
|0.02
|1.2386
|1.2179
|1.2406
|1.40
|11932.26
|323
|2004.07.07 17:54
|buy
|165
|0.02
|1.2388
|1.2188
|1.2415
|324
|2004.07.07 19:37
|buy
|166
|0.04
|1.2367
|1.2187
|1.2394
|325
|2004.07.08 04:42
|t/p
|164
|0.64
|1.2352
|1.2479
|1.2352
|182.32
|12114.58
|326
|2004.07.08 04:42
|close
|152
|0.02
|1.2352
|1.2476
|1.2249
|-14.90
|12099.68
|327
|2004.07.08 04:42
|close
|156
|0.08
|1.2352
|1.2478
|1.2291
|-26.01
|12073.67
|328
|2004.07.08 04:42
|close
|159
|0.32
|1.2352
|1.2478
|1.2331
|23.96
|12097.63
|329
|2004.07.08 04:42
|close
|154
|0.04
|1.2352
|1.2477
|1.2270
|-21.40
|12076.23
|330
|2004.07.08 04:47
|close
|158
|0.16
|1.2352
|1.2478
|1.2311
|-20.02
|12056.21
|331
|2004.07.08 04:47
|sell
|167
|0.03
|1.2350
|1.2550
|1.2323
|332
|2004.07.08 07:20
|sell
|168
|0.06
|1.2370
|1.2550
|1.2343
|333
|2004.07.08 11:41
|buy
|169
|0.12
|1.2347
|1.2187
|1.2374
|334
|2004.07.08 11:46
|t/p
|168
|0.06
|1.2343
|1.2550
|1.2343
|16.20
|12072.41
|335
|2004.07.08 11:46
|close
|167
|0.03
|1.2343
|1.2550
|1.2323
|2.10
|12074.51
|336
|2004.07.08 11:46
|sell
|170
|0.03
|1.2339
|1.2539
|1.2312
|337
|2004.07.08 12:19
|sell
|171
|0.06
|1.2359
|1.2539
|1.2332
|338
|2004.07.08 15:27
|t/p
|169
|0.12
|1.2374
|1.2187
|1.2374
|32.40
|12106.91
|339
|2004.07.08 15:27
|close
|165
|0.02
|1.2374
|1.2188
|1.2415
|-3.17
|12103.74
|340
|2004.07.08 15:27
|close
|166
|0.04
|1.2374
|1.2187
|1.2394
|2.06
|12105.81
|341
|2004.07.08 15:27
|buy
|172
|0.03
|1.2377
|1.2177
|1.2404
|342
|2004.07.08 15:28
|sell
|173
|0.12
|1.2380
|1.2540
|1.2353
|343
|2004.07.08 16:09
|sell
|174
|0.24
|1.2402
|1.2542
|1.2375
|344
|2004.07.08 16:12
|t/p
|172
|0.03
|1.2404
|1.2177
|1.2404
|8.10
|12113.91
|345
|2004.07.08 16:12
|buy
|175
|0.03
|1.2406
|1.2206
|1.2433
|346
|2004.07.08 17:39
|buy
|176
|0.06
|1.2385
|1.2205
|1.2412
|347
|2004.07.09 03:35
|t/p
|176
|0.06
|1.2412
|1.2205
|1.2412
|15.83
|12129.74
|348
|2004.07.09 03:35
|close
|175
|0.03
|1.2413
|1.2206
|1.2433
|1.92
|12131.65
|349
|2004.07.09 03:35
|buy
|177
|0.03
|1.2415
|1.2215
|1.2442
|350
|2004.07.09 09:14
|buy
|178
|0.06
|1.2395
|1.2215
|1.2422
|351
|2004.07.09 14:04
|t/p
|174
|0.24
|1.2375
|1.2542
|1.2375
|65.99
|12197.64
|352
|2004.07.09 14:04
|close
|170
|0.03
|1.2375
|1.2539
|1.2312
|-10.65
|12186.99
|353
|2004.07.09 14:04
|close
|173
|0.12
|1.2375
|1.2540
|1.2353
|6.60
|12193.59
|354
|2004.07.09 14:04
|buy
|179
|0.12
|1.2374
|1.2214
|1.2401
|355
|2004.07.09 14:04
|close
|171
|0.06
|1.2373
|1.2539
|1.2332
|-8.10
|12185.49
|356
|2004.07.09 14:04
|sell
|180
|0.03
|1.2371
|1.2571
|1.2344
|357
|2004.07.09 14:47
|sell
|181
|0.06
|1.2392
|1.2572
|1.2365
|358
|2004.07.09 18:36
|t/p
|179
|0.12
|1.2401
|1.2214
|1.2401
|32.40
|12217.89
|359
|2004.07.09 18:36
|close
|177
|0.03
|1.2401
|1.2215
|1.2442
|-4.20
|12213.69
|360
|2004.07.09 18:36
|close
|178
|0.06
|1.2402
|1.2215
|1.2422
|4.20
|12217.89
|361
|2004.07.09 18:36
|buy
|182
|0.03
|1.2404
|1.2204
|1.2431
|362
|2004.07.09 22:01
|sell
|183
|0.12
|1.2413
|1.2573
|1.2386
|363
|2004.07.12 03:46
|t/p
|183
|0.12
|1.2386
|1.2573
|1.2386
|33.00
|12250.88
|364
|2004.07.12 03:46
|close
|180
|0.03
|1.2386
|1.2571
|1.2344
|-4.35
|12246.53
|365
|2004.07.12 03:46
|close
|181
|0.06
|1.2385
|1.2572
|1.2365
|4.50
|12251.03
|366
|2004.07.12 03:46
|sell
|184
|0.03
|1.2384
|1.2584
|1.2357
|367
|2004.07.12 08:09
|sell
|185
|0.06
|1.2405
|1.2585
|1.2378
|368
|2004.07.12 10:04
|sell
|186
|0.12
|1.2425
|1.2585
|1.2398
|369
|2004.07.12 10:07
|t/p
|182
|0.03
|1.2431
|1.2204
|1.2431
|7.92
|12258.94
|370
|2004.07.12 10:07
|buy
|187
|0.03
|1.2433
|1.2233
|1.2460
|371
|2004.07.12 13:14
|buy
|188
|0.06
|1.2413
|1.2233
|1.2440
|372
|2004.07.12 13:46
|t/p
|186
|0.12
|1.2398
|1.2585
|1.2398
|32.40
|12291.34
|373
|2004.07.12 13:46
|close
|184
|0.03
|1.2398
|1.2584
|1.2357
|-4.20
|12287.14
|374
|2004.07.12 13:46
|close
|185
|0.06
|1.2396
|1.2585
|1.2378
|5.40
|12292.54
|375
|2004.07.12 13:46
|sell
|189
|0.03
|1.2392
|1.2592
|1.2365
|376
|2004.07.12 13:47
|buy
|190
|0.12
|1.2393
|1.2233
|1.2420
|377
|2004.07.12 17:42
|sell
|191
|0.06
|1.2412
|1.2592
|1.2385
|378
|2004.07.13 02:56
|t/p
|191
|0.06
|1.2385
|1.2592
|1.2385
|16.50
|12309.04
|379
|2004.07.13 02:56
|close
|189
|0.03
|1.2385
|1.2592
|1.2365
|2.25
|12311.29
|380
|2004.07.13 02:56
|sell
|192
|0.03
|1.2383
|1.2583
|1.2356
|381
|2004.07.13 02:58
|buy
|193
|0.24
|1.2373
|1.2233
|1.2400
|382
|2004.07.13 04:57
|t/p
|192
|0.03
|1.2356
|1.2583
|1.2356
|8.10
|12319.39
|383
|2004.07.13 04:57
|sell
|194
|0.03
|1.2354
|1.2554
|1.2327
|384
|2004.07.13 06:09
|sell
|195
|0.06
|1.2374
|1.2554
|1.2347
|385
|2004.07.13 06:59
|buy
|196
|0.48
|1.2353
|1.2233
|1.2380
|386
|2004.07.13 09:10
|t/p
|195
|0.06
|1.2347
|1.2554
|1.2347
|16.20
|12335.59
|387
|2004.07.13 09:10
|close
|194
|0.03
|1.2346
|1.2554
|1.2327
|2.40
|12337.99
|388
|2004.07.13 09:10
|sell
|197
|0.03
|1.2344
|1.2544
|1.2317
|389
|2004.07.13 09:50
|sell
|198
|0.06
|1.2364
|1.2544
|1.2337
|390
|2004.07.13 10:35
|t/p
|196
|0.48
|1.2380
|1.2233
|1.2380
|129.60
|12467.59
|391
|2004.07.13 10:35
|close
|187
|0.03
|1.2380
|1.2233
|1.2460
|-16.08
|12451.51
|392
|2004.07.13 10:35
|close
|190
|0.12
|1.2380
|1.2233
|1.2420
|-16.34
|12435.17
|393
|2004.07.13 10:35
|close
|188
|0.06
|1.2380
|1.2233
|1.2440
|-20.17
|12415.00
|394
|2004.07.13 10:39
|close
|193
|0.24
|1.2380
|1.2233
|1.2400
|16.80
|12431.80
|395
|2004.07.13 10:39
|buy
|199
|0.03
|1.2382
|1.2182
|1.2409
|396
|2004.07.13 10:39
|sell
|200
|0.12
|1.2384
|1.2544
|1.2357
|397
|2004.07.13 14:30
|buy
|201
|0.06
|1.2358
|1.2178
|1.2385
|398
|2004.07.13 14:31
|t/p
|200
|0.12
|1.2357
|1.2544
|1.2357
|32.40
|12464.20
|399
|2004.07.13 14:31
|close
|197
|0.03
|1.2355
|1.2544
|1.2317
|-3.30
|12460.90
|400
|2004.07.13 14:31
|close
|198
|0.06
|1.2356
|1.2544
|1.2337
|4.80
|12465.70
|401
|2004.07.13 14:31
|sell
|202
|0.03
|1.2354
|1.2554
|1.2327
|402
|2004.07.13 14:40
|buy
|203
|0.12
|1.2337
|1.2177
|1.2364
|403
|2004.07.13 14:43
|t/p
|202
|0.03
|1.2327
|1.2554
|1.2327
|8.10
|12473.80
|404
|2004.07.13 14:43
|sell
|204
|0.03
|1.2324
|1.2524
|1.2297
|405
|2004.07.13 14:44
|buy
|205
|0.24
|1.2317
|1.2177
|1.2344
|406
|2004.07.14 03:38
|t/p
|205
|0.24
|1.2344
|1.2177
|1.2344
|63.33
|12537.13
|407
|2004.07.14 03:38
|sell
|206
|0.06
|1.2344
|1.2524
|1.2317
|408
|2004.07.14 03:38
|close
|199
|0.03
|1.2344
|1.2182
|1.2409
|-11.58
|12525.55
|409
|2004.07.14 03:38
|close
|203
|0.12
|1.2344
|1.2177
|1.2364
|7.66
|12533.21
|410
|2004.07.14 03:38
|close
|201
|0.06
|1.2344
|1.2178
|1.2385
|-8.77
|12524.44
|411
|2004.07.14 03:38
|buy
|207
|0.03
|1.2346
|1.2146
|1.2373
|412
|2004.07.14 07:10
|buy
|208
|0.06
|1.2326
|1.2146
|1.2353
|413
|2004.07.14 09:15
|t/p
|208
|0.06
|1.2353
|1.2146
|1.2353
|16.20
|12540.64
|414
|2004.07.14 09:15
|close
|207
|0.03
|1.2353
|1.2146
|1.2373
|2.10
|12542.74
|415
|2004.07.14 09:15
|buy
|209
|0.03
|1.2355
|1.2155
|1.2382
|416
|2004.07.14 09:32
|sell
|210
|0.12
|1.2364
|1.2524
|1.2337
|417
|2004.07.14 13:41
|t/p
|209
|0.03
|1.2382
|1.2155
|1.2382
|8.10
|12550.84
|418
|2004.07.14 13:41
|buy
|211
|0.03
|1.2386
|1.2186
|1.2413
|419
|2004.07.14 13:41
|sell
|212
|0.24
|1.2384
|1.2524
|1.2357
|420
|2004.07.14 14:30
|sell
|213
|0.48
|1.2404
|1.2524
|1.2377
|421
|2004.07.14 15:28
|t/p
|211
|0.03
|1.2413
|1.2186
|1.2413
|8.10
|12558.94
|422
|2004.07.14 15:28
|buy
|214
|0.03
|1.2419
|1.2219
|1.2446
|423
|2004.07.14 16:45
|buy
|215
|0.06
|1.2399
|1.2219
|1.2426
|424
|2004.07.14 16:48
|buy
|216
|0.12
|1.2379
|1.2219
|1.2406
|425
|2004.07.14 17:10
|t/p
|213
|0.48
|1.2377
|1.2524
|1.2377
|129.60
|12688.54
|426
|2004.07.14 17:10
|close
|204
|0.03
|1.2377
|1.2524
|1.2297
|-15.75
|12672.79
|427
|2004.07.14 17:10
|close
|210
|0.12
|1.2377
|1.2524
|1.2337
|-15.60
|12657.19
|428
|2004.07.14 17:10
|close
|206
|0.06
|1.2374
|1.2524
|1.2317
|-18.00
|12639.19
|429
|2004.07.14 17:10
|close
|212
|0.24
|1.2375
|1.2524
|1.2357
|21.60
|12660.79
|430
|2004.07.14 17:10
|sell
|217
|0.03
|1.2373
|1.2573
|1.2346
|431
|2004.07.14 18:10
|sell
|218
|0.06
|1.2393
|1.2573
|1.2366
|432
|2004.07.15 06:41
|t/p
|218
|0.06
|1.2366
|1.2573
|1.2366
|17.09
|12677.89
|433
|2004.07.15 06:41
|close
|217
|0.03
|1.2366
|1.2573
|1.2346
|2.55
|12680.43
|434
|2004.07.15 06:41
|sell
|219
|0.03
|1.2363
|1.2563
|1.2336
|435
|2004.07.15 08:12
|buy
|220
|0.24
|1.2359
|1.2219
|1.2386
|436
|2004.07.15 09:07
|buy
|221
|0.48
|1.2338
|1.2218
|1.2365
|437
|2004.07.15 09:30
|t/p
|219
|0.03
|1.2336
|1.2563
|1.2336
|8.10
|12688.53
|438
|2004.07.15 09:30
|sell
|222
|0.03
|1.2332
|1.2532
|1.2305
|439
|2004.07.15 11:38
|sell
|223
|0.06
|1.2352
|1.2532
|1.2325
|440
|2004.07.15 13:53
|t/p
|221
|0.48
|1.2365
|1.2218
|1.2365
|129.60
|12818.13
|441
|2004.07.15 13:53
|close
|214
|0.03
|1.2366
|1.2219
|1.2446
|-16.45
|12801.68
|442
|2004.07.15 13:53
|close
|216
|0.12
|1.2366
|1.2219
|1.2406
|-17.81
|12783.87
|443
|2004.07.15 13:53
|close
|215
|0.06
|1.2366
|1.2219
|1.2426
|-20.90
|12762.97
|444
|2004.07.15 13:53
|close
|220
|0.24
|1.2366
|1.2219
|1.2386
|16.80
|12779.77
|445
|2004.07.15 13:53
|buy
|224
|0.03
|1.2368
|1.2168
|1.2395
|446
|2004.07.15 13:55
|sell
|225
|0.12
|1.2373
|1.2533
|1.2346
|447
|2004.07.15 18:01
|t/p
|225
|0.12
|1.2346
|1.2533
|1.2346
|32.40
|12812.17
|448
|2004.07.15 18:01
|buy
|226
|0.06
|1.2345
|1.2165
|1.2372
|449
|2004.07.15 18:01
|close
|222
|0.03
|1.2346
|1.2532
|1.2305
|-4.20
|12807.97
|450
|2004.07.15 18:01
|close
|223
|0.06
|1.2345
|1.2532
|1.2325
|4.20
|12812.17
|451
|2004.07.15 18:01
|sell
|227
|0.03
|1.2343
|1.2543
|1.2316
|452
|2004.07.15 18:11
|sell
|228
|0.06
|1.2363
|1.2543
|1.2336
|453
|2004.07.15 19:42
|t/p
|228
|0.06
|1.2336
|1.2543
|1.2336
|16.20
|12828.37
|454
|2004.07.15 19:42
|close
|227
|0.03
|1.2336
|1.2543
|1.2316
|2.10
|12830.47
|455
|2004.07.15 19:42
|sell
|229
|0.03
|1.2335
|1.2535
|1.2308
|456
|2004.07.15 22:31
|sell
|230
|0.06
|1.2355
|1.2535
|1.2328
|457
|2004.07.16 03:01
|t/p
|230
|0.06
|1.2328
|1.2535
|1.2328
|16.50
|12846.97
|458
|2004.07.16 03:01
|close
|229
|0.03
|1.2328
|1.2535
|1.2308
|2.25
|12849.22
|459
|2004.07.16 03:01
|sell
|231
|0.03
|1.2326
|1.2526
|1.2299
|460
|2004.07.16 03:09
|sell
|232
|0.06
|1.2348
|1.2528
|1.2321
|461
|2004.07.16 05:50
|sell
|233
|0.12
|1.2369
|1.2529
|1.2342
|462
|2004.07.16 09:57
|t/p
|226
|0.06
|1.2372
|1.2165
|1.2372
|15.83
|12865.05
|463
|2004.07.16 09:57
|close
|224
|0.03
|1.2372
|1.2168
|1.2395
|1.02
|12866.07
|464
|2004.07.16 09:57
|buy
|234
|0.03
|1.2374
|1.2174
|1.2401
|465
|2004.07.16 12:39
|buy
|235
|0.06
|1.2354
|1.2174
|1.2381
|466
|2004.07.16 14:46
|t/p
|235
|0.06
|1.2381
|1.2174
|1.2381
|16.20
|12882.27
|467
|2004.07.16 14:46
|close
|234
|0.03
|1.2381
|1.2174
|1.2401
|2.10
|12884.37
|468
|2004.07.16 14:46
|buy
|236
|0.03
|1.2383
|1.2183
|1.2410
|469
|2004.07.16 14:48
|sell
|237
|0.24
|1.2391
|1.2531
|1.2364
|470
|2004.07.16 15:22
|t/p
|236
|0.03
|1.2410
|1.2183
|1.2410
|8.10
|12892.47
|471
|2004.07.16 15:22
|buy
|238
|0.03
|1.2412
|1.2212
|1.2439
|472
|2004.07.16 15:22
|sell
|239
|0.48
|1.2411
|1.2531
|1.2384
|473
|2004.07.16 15:26
|sell
|240
|0.96
|1.2432
|1.2532
|1.2405
|474
|2004.07.16 15:53
|t/p
|238
|0.03
|1.2439
|1.2212
|1.2439
|8.10
|12900.57
|475
|2004.07.16 15:53
|buy
|241
|0.03
|1.2444
|1.2244
|1.2471
|476
|2004.07.16 15:57
|sell
|242
|1.92
|1.2453
|1.2533
|1.2426
|477
|2004.07.19 11:03
|t/p
|242
|1.92
|1.2426
|1.2533
|1.2426
|527.92
|13428.49
|478
|2004.07.19 11:03
|close
|231
|0.03
|1.2426
|1.2526
|1.2299
|-29.85
|13398.64
|479
|2004.07.19 11:03
|close
|233
|0.12
|1.2426
|1.2529
|1.2342
|-67.80
|13330.83
|480
|2004.07.19 11:03
|close
|239
|0.48
|1.2426
|1.2531
|1.2384
|-69.62
|13261.22
|481
|2004.07.19 11:03
|close
|232
|0.06
|1.2425
|1.2528
|1.2321
|-45.90
|13215.31
|482
|2004.07.19 11:03
|close
|240
|0.96
|1.2425
|1.2532
|1.2405
|71.96
|13287.28
|483
|2004.07.19 11:03
|buy
|243
|0.06
|1.2424
|1.2244
|1.2451
|484
|2004.07.19 11:03
|sell
|244
|0.06
|1.2420
|1.2600
|1.2393
|485
|2004.07.19 11:03
|close
|237
|0.24
|1.2424
|1.2531
|1.2364
|-78.01
|13209.27
|486
|2004.07.19 11:03
|close
|244
|0.06
|1.2424
|1.2600
|1.2393
|-2.40
|13206.87
|487
|2004.07.19 11:03
|sell
|245
|0.03
|1.2420
|1.2620
|1.2393
|488
|2004.07.19 14:20
|buy
|246
|0.12
|1.2404
|1.2244
|1.2431
|489
|2004.07.19 17:47
|t/p
|246
|0.12
|1.2431
|1.2244
|1.2431
|32.40
|13239.27
|490
|2004.07.19 17:47
|close
|241
|0.03
|1.2431
|1.2244
|1.2471
|-4.08
|13235.18
|491
|2004.07.19 17:47
|close
|243
|0.06
|1.2431
|1.2244
|1.2451
|4.20
|13239.38
|492
|2004.07.19 17:47
|buy
|247
|0.03
|1.2433
|1.2233
|1.2460
|493
|2004.07.19 19:44
|sell
|248
|0.06
|1.2440
|1.2620
|1.2413
|494
|2004.07.20 12:00
|t/p
|248
|0.06
|1.2413
|1.2620
|1.2413
|16.50
|13255.88
|495
|2004.07.20 12:00
|buy
|249
|0.06
|1.2413
|1.2233
|1.2440
|496
|2004.07.20 12:00
|close
|245
|0.03
|1.2412
|1.2620
|1.2393
|2.55
|13258.43
|497
|2004.07.20 12:00
|sell
|250
|0.03
|1.2410
|1.2610
|1.2383
|498
|2004.07.20 13:03
|buy
|251
|0.12
|1.2393
|1.2233
|1.2420
|499
|2004.07.20 13:22
|t/p
|250
|0.03
|1.2383
|1.2610
|1.2383
|8.10
|13266.53
|500
|2004.07.20 13:22
|sell
|252
|0.03
|1.2379
|1.2579
|1.2352
|501
|2004.07.20 14:28
|buy
|253
|0.24
|1.2372
|1.2232
|1.2399
|502
|2004.07.20 20:34
|t/p
|252
|0.03
|1.2352
|1.2579
|1.2352
|8.10
|13274.63
|503
|2004.07.20 20:34
|buy
|254
|0.48
|1.2352
|1.2232
|1.2379
|504
|2004.07.20 20:34
|sell
|255
|0.03
|1.2350
|1.2550
|1.2323
|505
|2004.07.20 20:44
|buy
|256
|0.96
|1.2331
|1.2231
|1.2358
|506
|2004.07.20 20:47
|t/p
|255
|0.03
|1.2323
|1.2550
|1.2323
|8.10
|13282.73
|507
|2004.07.20 20:47
|sell
|257
|0.03
|1.2321
|1.2521
|1.2294
|508
|2004.07.20 21:09
|buy
|258
|1.92
|1.2311
|1.2231
|1.2338
|509
|2004.07.21 09:54
|t/p
|258
|1.92
|1.2338
|1.2231
|1.2338
|506.63
|13789.36
|510
|2004.07.21 09:54
|close
|247
|0.03
|1.2338
|1.2233
|1.2460
|-28.87
|13760.49
|511
|2004.07.21 09:54
|close
|251
|0.12
|1.2338
|1.2233
|1.2420
|-66.74
|13693.76
|512
|2004.07.21 09:54
|close
|254
|0.48
|1.2338
|1.2232
|1.2379
|-70.14
|13623.61
|513
|2004.07.21 09:54
|close
|249
|0.06
|1.2338
|1.2233
|1.2440
|-45.37
|13578.25
|514
|2004.07.21 09:54
|close
|256
|0.96
|1.2338
|1.2231
|1.2358
|61.33
|13639.57
|515
|2004.07.21 09:54
|buy
|259
|0.06
|1.2341
|1.2161
|1.2368
|516
|2004.07.21 09:56
|close
|253
|0.24
|1.2338
|1.2232
|1.2399
|-83.07
|13556.50
|517
|2004.07.21 09:56
|close
|259
|0.06
|1.2338
|1.2161
|1.2368
|-1.80
|13554.70
|518
|2004.07.21 09:56
|buy
|260
|0.03
|1.2342
|1.2142
|1.2369
|519
|2004.07.21 09:58
|sell
|261
|0.06
|1.2341
|1.2521
|1.2314
|520
|2004.07.21 11:48
|buy
|262
|0.06
|1.2322
|1.2142
|1.2349
|521
|2004.07.21 11:57
|t/p
|261
|0.06
|1.2314
|1.2521
|1.2314
|16.20
|13570.90
|522
|2004.07.21 11:57
|close
|257
|0.03
|1.2313
|1.2521
|1.2294
|2.55
|13573.45
|523
|2004.07.21 11:57
|sell
|263
|0.03
|1.2311
|1.2511
|1.2284
|524
|2004.07.21 12:02
|buy
|264
|0.12
|1.2300
|1.2140
|1.2327
|525
|2004.07.21 12:34
|t/p
|263
|0.03
|1.2284
|1.2511
|1.2284
|8.10
|13581.55
|526
|2004.07.21 12:34
|sell
|265
|0.03
|1.2281
|1.2481
|1.2254
|527
|2004.07.21 13:15
|buy
|266
|0.24
|1.2280
|1.2140
|1.2307
|528
|2004.07.21 14:24
|sell
|267
|0.06
|1.2301
|1.2481
|1.2274
|529
|2004.07.21 14:55
|t/p
|267
|0.06
|1.2274
|1.2481
|1.2274
|16.20
|13597.75
|530
|2004.07.21 14:55
|close
|265
|0.03
|1.2274
|1.2481
|1.2254
|2.10
|13599.85
|531
|2004.07.21 14:55
|sell
|268
|0.03
|1.2270
|1.2470
|1.2243
|532
|2004.07.21 15:16
|sell
|269
|0.06
|1.2290
|1.2470
|1.2263
|533
|2004.07.21 16:13
|t/p
|269
|0.06
|1.2263
|1.2470
|1.2263
|16.20
|13616.05
|534
|2004.07.21 16:13
|close
|268
|0.03
|1.2263
|1.2470
|1.2243
|2.10
|13618.15
|535
|2004.07.21 16:13
|sell
|270
|0.03
|1.2260
|1.2460
|1.2233
|536
|2004.07.21 16:29
|buy
|271
|0.48
|1.2260
|1.2140
|1.2287
|537
|2004.07.21 16:33
|buy
|272
|0.96
|1.2239
|1.2139
|1.2266
|538
|2004.07.21 16:34
|t/p
|270
|0.03
|1.2233
|1.2460
|1.2233
|8.10
|13626.25
|539
|2004.07.21 16:34
|sell
|273
|0.03
|1.2229
|1.2429
|1.2202
|540
|2004.07.21 17:04
|buy
|274
|1.92
|1.2219
|1.2139
|1.2246
|541
|2004.07.21 18:28
|t/p
|274
|1.92
|1.2246
|1.2139
|1.2246
|518.40
|14144.65
|542
|2004.07.21 18:28
|close
|260
|0.03
|1.2246
|1.2142
|1.2369
|-28.80
|14115.85
|543
|2004.07.21 18:28
|close
|264
|0.12
|1.2246
|1.2140
|1.2327
|-64.80
|14051.05
|544
|2004.07.21 18:28
|close
|271
|0.48
|1.2246
|1.2140
|1.2287
|-67.20
|13983.85
|545
|2004.07.21 18:28
|close
|262
|0.06
|1.2246
|1.2142
|1.2349
|-45.60
|13938.25
|546
|2004.07.21 18:28
|close
|272
|0.96
|1.2246
|1.2139
|1.2266
|67.20
|14005.45
|547
|2004.07.21 18:28
|buy
|275
|0.06
|1.2249
|1.2069
|1.2276
|548
|2004.07.21 18:28
|close
|266
|0.24
|1.2246
|1.2140
|1.2307
|-81.60
|13923.85
|549
|2004.07.21 18:28
|close
|275
|0.06
|1.2246
|1.2069
|1.2276
|-1.80
|13922.05
|550
|2004.07.21 18:28
|buy
|276
|0.03
|1.2248
|1.2048
|1.2275
|551
|2004.07.21 18:51
|buy
|277
|0.06
|1.2228
|1.2048
|1.2255
|552
|2004.07.21 21:44
|sell
|278
|0.06
|1.2250
|1.2430
|1.2223
|553
|2004.07.21 21:57
|t/p
|277
|0.06
|1.2255
|1.2048
|1.2255
|16.20
|13938.25
|554
|2004.07.21 21:57
|close
|276
|0.03
|1.2255
|1.2048
|1.2275
|2.10
|13940.35
|555
|2004.07.21 21:57
|buy
|279
|0.03
|1.2259
|1.2059
|1.2286
|556
|2004.07.21 23:31
|sell
|280
|0.12
|1.2270
|1.2430
|1.2243
|557
|2004.07.22 10:35
|t/p
|280
|0.12
|1.2243
|1.2430
|1.2243
|34.19
|13974.54
|558
|2004.07.22 10:35
|close
|273
|0.03
|1.2243
|1.2429
|1.2202
|-3.75
|13970.78
|559
|2004.07.22 10:35
|close
|278
|0.06
|1.2243
|1.2430
|1.2223
|5.09
|13975.88
|560
|2004.07.22 10:35
|sell
|281
|0.03
|1.2240
|1.2440
|1.2213
|561
|2004.07.22 10:38
|buy
|282
|0.06
|1.2239
|1.2059
|1.2266
|562
|2004.07.22 11:27
|sell
|283
|0.06
|1.2260
|1.2440
|1.2233
|563
|2004.07.22 11:48
|t/p
|282
|0.06
|1.2266
|1.2059
|1.2266
|16.20
|13992.08
|564
|2004.07.22 11:48
|close
|279
|0.03
|1.2266
|1.2059
|1.2286
|1.55
|13993.62
|565
|2004.07.22 11:48
|buy
|284
|0.03
|1.2268
|1.2068
|1.2295
|566
|2004.07.22 14:40
|buy
|285
|0.06
|1.2248
|1.2068
|1.2275
|567
|2004.07.22 15:09
|t/p
|285
|0.06
|1.2275
|1.2068
|1.2275
|16.20
|14009.82
|568
|2004.07.22 15:09
|close
|284
|0.03
|1.2275
|1.2068
|1.2295
|2.10
|14011.92
|569
|2004.07.22 15:09
|buy
|286
|0.03
|1.2279
|1.2079
|1.2306
|570
|2004.07.22 15:10
|sell
|287
|0.12
|1.2280
|1.2440
|1.2253
|571
|2004.07.22 18:25
|buy
|288
|0.06
|1.2259
|1.2079
|1.2286
|572
|2004.07.22 20:39
|t/p
|287
|0.12
|1.2253
|1.2440
|1.2253
|32.40
|14044.32
|573
|2004.07.22 20:39
|close
|281
|0.03
|1.2252
|1.2440
|1.2213
|-3.60
|14040.72
|574
|2004.07.22 20:39
|close
|283
|0.06
|1.2253
|1.2440
|1.2233
|4.20
|14044.92
|575
|2004.07.22 20:39
|sell
|289
|0.03
|1.2251
|1.2451
|1.2224
|576
|2004.07.23 05:25
|buy
|290
|0.12
|1.2238
|1.2078
|1.2265
|577
|2004.07.23 08:25
|t/p
|289
|0.03
|1.2224
|1.2451
|1.2224
|8.25
|14053.17
|578
|2004.07.23 08:25
|sell
|291
|0.03
|1.2221
|1.2421
|1.2194
|579
|2004.07.23 09:41
|buy
|292
|0.24
|1.2218
|1.2078
|1.2245
|580
|2004.07.23 11:35
|buy
|293
|0.48
|1.2198
|1.2078
|1.2225
|581
|2004.07.23 11:36
|t/p
|291
|0.03
|1.2194
|1.2421
|1.2194
|8.10
|14061.27
|582
|2004.07.23 11:36
|sell
|294
|0.03
|1.2189
|1.2389
|1.2162
|583
|2004.07.23 12:42
|buy
|295
|0.96
|1.2177
|1.2077
|1.2204
|584
|2004.07.23 14:39
|t/p
|294
|0.03
|1.2162
|1.2389
|1.2162
|8.10
|14069.37
|585
|2004.07.23 14:39
|sell
|296
|0.03
|1.2160
|1.2360
|1.2133
|586
|2004.07.23 14:45
|buy
|297
|1.92
|1.2157
|1.2077
|1.2184
|587
|2004.07.23 16:10
|sell
|298
|0.06
|1.2180
|1.2360
|1.2153
|588
|2004.07.23 16:55
|t/p
|298
|0.06
|1.2153
|1.2360
|1.2153
|16.20
|14085.57
|589
|2004.07.23 16:55
|close
|296
|0.03
|1.2152
|1.2360
|1.2133
|2.40
|14087.97
|590
|2004.07.23 16:55
|sell
|299
|0.03
|1.2149
|1.2349
|1.2122
|591
|2004.07.23 16:56
|buy
|300
|3.52
|1.2136
|1.2076
|1.2163
|592
|2004.07.23 16:58
|t/p
|299
|0.03
|1.2122
|1.2349
|1.2122
|8.10
|14096.07
|593
|2004.07.23 16:58
|sell
|301
|0.03
|1.2118
|1.2318
|1.2091
|594
|2004.07.23 16:59
|buy
|302
|3.52
|1.2115
|1.2075
|1.2142
|595
|2004.07.23 20:51
|buy
|303
|3.52
|1.2094
|1.2074
|1.2121
|596
|2004.07.23 20:51
|t/p
|301
|0.03
|1.2091
|1.2318
|1.2091
|8.10
|14104.17
|597
|2004.07.26 03:27
|t/p
|303
|3.52
|1.2121
|1.2074
|1.2121
|928.82
|15033.00
|598
|2004.07.26 03:27
|close
|286
|0.03
|1.2122
|1.2079
|1.2306
|-47.47
|14985.53
|599
|2004.07.26 03:27
|close
|290
|0.12
|1.2122
|1.2078
|1.2265
|-139.94
|14845.59
|600
|2004.07.26 03:27
|close
|293
|0.48
|1.2122
|1.2078
|1.2225
|-367.74
|14477.85
|601
|2004.07.26 03:27
|close
|297
|1.92
|1.2122
|1.2077
|1.2184
|-683.76
|13794.09
|602
|2004.07.26 03:27
|close
|302
|3.52
|1.2122
|1.2075
|1.2142
|224.84
|14018.93
|603
|2004.07.26 03:27
|close
|288
|0.06
|1.2122
|1.2079
|1.2286
|-82.94
|13936.00
|604
|2004.07.26 03:27
|close
|295
|0.96
|1.2122
|1.2077
|1.2204
|-533.88
|13402.11
|605
|2004.07.26 03:27
|close
|292
|0.24
|1.2122
|1.2078
|1.2245
|-231.87
|13170.24
|606
|2004.07.26 03:28
|close
|300
|3.52
|1.2122
|1.2076
|1.2163
|-514.36
|12655.89
|607
|2004.07.26 03:28
|buy
|304
|0.03
|1.2125
|1.1925
|1.2152
|608
|2004.07.26 03:28
|sell
|305
|0.03
|1.2122
|1.2322
|1.2095
|609
|2004.07.26 07:06
|sell
|306
|0.06
|1.2143
|1.2323
|1.2116
|610
|2004.07.26 08:23
|t/p
|306
|0.06
|1.2116
|1.2323
|1.2116
|16.20
|12672.09
|611
|2004.07.26 08:23
|close
|305
|0.03
|1.2115
|1.2322
|1.2095
|2.10
|12674.19
|612
|2004.07.26 08:23
|sell
|307
|0.03
|1.2113
|1.2313
|1.2086
|613
|2004.07.26 08:48
|sell
|308
|0.06
|1.2133
|1.2313
|1.2106
|614
|2004.07.26 09:27
|t/p
|304
|0.03
|1.2152
|1.1925
|1.2152
|8.10
|12682.29
|615
|2004.07.26 09:27
|buy
|309
|0.03
|1.2154
|1.1954
|1.2181
|616
|2004.07.26 09:28
|sell
|310
|0.12
|1.2154
|1.2314
|1.2127
|617
|2004.07.26 17:30
|buy
|311
|0.06
|1.2132
|1.1952
|1.2159
|618
|2004.07.27 08:17
|t/p
|310
|0.12
|1.2127
|1.2314
|1.2127
|33.00
|12715.28
|619
|2004.07.27 08:17
|close
|307
|0.03
|1.2126
|1.2313
|1.2086
|-3.75
|12711.53
|620
|2004.07.27 08:17
|close
|308
|0.06
|1.2126
|1.2313
|1.2106
|4.50
|12716.03
|621
|2004.07.27 08:18
|sell
|312
|0.03
|1.2122
|1.2322
|1.2095
|622
|2004.07.27 08:37
|sell
|313
|0.06
|1.2142
|1.2322
|1.2115
|623
|2004.07.27 10:10
|t/p
|311
|0.06
|1.2159
|1.1952
|1.2159
|15.83
|12731.86
|624
|2004.07.27 10:10
|close
|309
|0.03
|1.2159
|1.1954
|1.2181
|1.32
|12733.18
|625
|2004.07.27 10:10
|buy
|314
|0.03
|1.2160
|1.1960
|1.2187
|626
|2004.07.27 10:17
|sell
|315
|0.12
|1.2162
|1.2322
|1.2135
|627
|2004.07.27 11:46
|sell
|316
|0.24
|1.2182
|1.2322
|1.2155
|628
|2004.07.27 11:48
|t/p
|314
|0.03
|1.2187
|1.1960
|1.2187
|8.10
|12741.28
|629
|2004.07.27 11:48
|buy
|317
|0.03
|1.2189
|1.1989
|1.2216
|630
|2004.07.27 13:43
|buy
|318
|0.06
|1.2168
|1.1988
|1.2195
|631
|2004.07.27 14:50
|t/p
|316
|0.24
|1.2155
|1.2322
|1.2155
|64.80
|12806.08
|632
|2004.07.27 14:50
|close
|312
|0.03
|1.2155
|1.2322
|1.2095
|-9.90
|12796.18
|633
|2004.07.27 14:50
|close
|315
|0.12
|1.2155
|1.2322
|1.2135
|8.40
|12804.58
|634
|2004.07.27 14:50
|close
|313
|0.06
|1.2155
|1.2322
|1.2115
|-7.80
|12796.78
|635
|2004.07.27 14:50
|sell
|319
|0.03
|1.2153
|1.2353
|1.2126
|636
|2004.07.27 15:20
|buy
|320
|0.12
|1.2147
|1.1987
|1.2174
|637
|2004.07.27 16:00
|buy
|321
|0.24
|1.2127
|1.1987
|1.2154
|638
|2004.07.27 16:00
|t/p
|319
|0.03
|1.2126
|1.2353
|1.2126
|8.10
|12804.88
|639
|2004.07.27 16:00
|sell
|322
|0.03
|1.2122
|1.2322
|1.2095
|640
|2004.07.27 16:12
|buy
|323
|0.48
|1.2107
|1.1987
|1.2134
|641
|2004.07.27 16:14
|t/p
|322
|0.03
|1.2095
|1.2322
|1.2095
|8.10
|12812.98
|642
|2004.07.27 16:14
|sell
|324
|0.03
|1.2092
|1.2292
|1.2065
|643
|2004.07.27 16:17
|buy
|325
|0.96
|1.2087
|1.1987
|1.2114
|644
|2004.07.27 16:18
|buy
|326
|1.92
|1.2067
|1.1987
|1.2094
|645
|2004.07.27 16:18
|t/p
|324
|0.03
|1.2065
|1.2292
|1.2065
|8.10
|12821.08
|646
|2004.07.27 16:18
|sell
|327
|0.03
|1.2062
|1.2262
|1.2035
|647
|2004.07.27 16:27
|sell
|328
|0.06
|1.2082
|1.2262
|1.2055
|648
|2004.07.27 16:45
|t/p
|328
|0.06
|1.2055
|1.2262
|1.2055
|16.20
|12837.28
|649
|2004.07.27 16:45
|close
|327
|0.03
|1.2055
|1.2262
|1.2035
|2.10
|12839.38
|650
|2004.07.27 16:45
|sell
|329
|0.03
|1.2051
|1.2251
|1.2024
|651
|2004.07.27 16:54
|sell
|330
|0.06
|1.2071
|1.2251
|1.2044
|652
|2004.07.27 17:35
|buy
|331
|3.20
|1.2046
|1.1986
|1.2073
|653
|2004.07.27 17:35
|t/p
|330
|0.06
|1.2044
|1.2251
|1.2044
|16.20
|12855.58
|654
|2004.07.27 17:35
|close
|329
|0.03
|1.2043
|1.2251
|1.2024
|2.40
|12857.98
|655
|2004.07.27 17:35
|sell
|332
|0.03
|1.2041
|1.2241
|1.2014
|656
|2004.07.27 17:56
|sell
|333
|0.06
|1.2061
|1.2241
|1.2034
|657
|2004.07.28 06:46
|t/p
|331
|3.20
|1.2073
|1.1986
|1.2073
|844.38
|13702.36
|658
|2004.07.28 06:46
|close
|317
|0.03
|1.2073
|1.1989
|1.2216
|-34.98
|13667.38
|659
|2004.07.28 06:46
|close
|320
|0.12
|1.2073
|1.1987
|1.2174
|-89.54
|13577.84
|660
|2004.07.28 06:46
|close
|323
|0.48
|1.2073
|1.1987
|1.2134
|-166.14
|13411.70
|661
|2004.07.28 06:46
|close
|326
|1.92
|1.2073
|1.1987
|1.2094
|103.44
|13515.14
|662
|2004.07.28 06:47
|close
|318
|0.06
|1.2073
|1.1988
|1.2195
|-57.37
|13457.77
|663
|2004.07.28 06:47
|close
|325
|0.96
|1.2073
|1.1987
|1.2114
|-140.27
|13317.50
|664
|2004.07.28 06:47
|buy
|334
|0.06
|1.2076
|1.1896
|1.2103
|665
|2004.07.28 06:49
|close
|321
|0.24
|1.2073
|1.1987
|1.2154
|-131.07
|13186.43
|666
|2004.07.28 06:49
|close
|334
|0.06
|1.2073
|1.1896
|1.2103
|-1.80
|13184.63
|667
|2004.07.28 06:49
|buy
|335
|0.03
|1.2075
|1.1875
|1.2102
|668
|2004.07.28 09:10
|buy
|336
|0.06
|1.2055
|1.1875
|1.2082
|669
|2004.07.28 10:50
|buy
|337
|0.12
|1.2035
|1.1875
|1.2062
|670
|2004.07.28 10:50
|t/p
|333
|0.06
|1.2034
|1.2241
|1.2034
|16.50
|13201.12
|671
|2004.07.28 10:50
|close
|332
|0.03
|1.2034
|1.2241
|1.2014
|2.25
|13203.37
|672
|2004.07.28 10:50
|sell
|338
|0.03
|1.2029
|1.2229
|1.2002
|673
|2004.07.28 11:13
|buy
|339
|0.24
|1.2014
|1.1874
|1.2041
|674
|2004.07.28 13:53
|t/p
|339
|0.24
|1.2041
|1.1874
|1.2041
|64.80
|13268.17
|675
|2004.07.28 13:53
|close
|335
|0.03
|1.2041
|1.1875
|1.2102
|-10.20
|13257.97
|676
|2004.07.28 13:53
|close
|337
|0.12
|1.2041
|1.1875
|1.2062
|7.20
|13265.17
|677
|2004.07.28 13:53
|close
|336
|0.06
|1.2041
|1.1875
|1.2082
|-8.40
|13256.77
|678
|2004.07.28 13:53
|buy
|340
|0.03
|1.2044
|1.1844
|1.2071
|679
|2004.07.28 14:20
|buy
|341
|0.06
|1.2024
|1.1844
|1.2051
|680
|2004.07.28 14:34
|sell
|342
|0.06
|1.2050
|1.2230
|1.2023
|681
|2004.07.28 14:34
|t/p
|341
|0.06
|1.2051
|1.1844
|1.2051
|16.20
|13272.97
|682
|2004.07.28 14:34
|close
|340
|0.03
|1.2051
|1.1844
|1.2071
|2.10
|13275.07
|683
|2004.07.28 14:34
|buy
|343
|0.03
|1.2053
|1.1853
|1.2080
|684
|2004.07.28 15:45
|buy
|344
|0.06
|1.2033
|1.1853
|1.2060
|685
|2004.07.28 15:47
|t/p
|342
|0.06
|1.2023
|1.2230
|1.2023
|16.20
|13291.27
|686
|2004.07.28 15:47
|close
|338
|0.03
|1.2023
|1.2229
|1.2002
|1.80
|13293.07
|687
|2004.07.28 15:47
|sell
|345
|0.03
|1.2019
|1.2219
|1.1992
|688
|2004.07.28 15:53
|buy
|346
|0.12
|1.2013
|1.1853
|1.2040
|689
|2004.07.28 16:17
|sell
|347
|0.06
|1.2039
|1.2219
|1.2012
|690
|2004.07.28 16:17
|t/p
|346
|0.12
|1.2040
|1.1853
|1.2040
|32.40
|13325.47
|691
|2004.07.28 16:17
|close
|343
|0.03
|1.2040
|1.1853
|1.2080
|-3.90
|13321.57
|692
|2004.07.28 16:17
|close
|344
|0.06
|1.2041
|1.1853
|1.2060
|4.80
|13326.37
|693
|2004.07.28 16:17
|buy
|348
|0.03
|1.2043
|1.1843
|1.2070
|694
|2004.07.28 16:40
|buy
|349
|0.06
|1.2023
|1.1843
|1.2050
|695
|2004.07.28 18:01
|t/p
|349
|0.06
|1.2050
|1.1843
|1.2050
|16.20
|13342.57
|696
|2004.07.28 18:01
|close
|348
|0.03
|1.2050
|1.1843
|1.2070
|2.10
|13344.67
|697
|2004.07.28 18:01
|buy
|350
|0.03
|1.2052
|1.1852
|1.2079
|698
|2004.07.28 18:07
|sell
|351
|0.12
|1.2059
|1.2219
|1.2032
|699
|2004.07.29 08:22
|t/p
|350
|0.03
|1.2079
|1.1852
|1.2079
|7.55
|13352.22
|700
|2004.07.29 08:22
|sell
|352
|0.24
|1.2079
|1.2219
|1.2052
|701
|2004.07.29 08:22
|buy
|353
|0.03
|1.2083
|1.1883
|1.2110
|702
|2004.07.29 09:02
|buy
|354
|0.06
|1.2063
|1.1883
|1.2090
|703
|2004.07.29 09:21
|t/p
|352
|0.24
|1.2052
|1.2219
|1.2052
|64.80
|13417.02
|704
|2004.07.29 09:21
|close
|345
|0.03
|1.2050
|1.2219
|1.1992
|-8.85
|13408.17
|705
|2004.07.29 09:21
|close
|351
|0.12
|1.2050
|1.2219
|1.2032
|12.59
|13420.75
|706
|2004.07.29 09:21
|close
|347
|0.06
|1.2051
|1.2219
|1.2012
|-6.31
|13414.45
|707
|2004.07.29 09:21
|sell
|355
|0.03
|1.2047
|1.2247
|1.2020
|708
|2004.07.29 10:31
|buy
|356
|0.12
|1.2041
|1.1881
|1.2068
|709
|2004.07.29 10:41
|t/p
|355
|0.03
|1.2020
|1.2247
|1.2020
|8.10
|13422.55
|710
|2004.07.29 10:41
|buy
|357
|0.24
|1.2020
|1.1880
|1.2047
|711
|2004.07.29 10:41
|sell
|358
|0.03
|1.2016
|1.2216
|1.1989
|712
|2004.07.29 11:17
|sell
|359
|0.06
|1.2036
|1.2216
|1.2009
|713
|2004.07.29 15:18
|t/p
|359
|0.06
|1.2009
|1.2216
|1.2009
|16.20
|13438.75
|714
|2004.07.29 15:18
|close
|358
|0.03
|1.2009
|1.2216
|1.1989
|2.10
|13440.85
|715
|2004.07.29 15:18
|sell
|360
|0.03
|1.2004
|1.2204
|1.1977
|716
|2004.07.29 15:21
|buy
|361
|0.48
|1.2000
|1.1880
|1.2027
|717
|2004.07.29 15:29
|sell
|362
|0.06
|1.2025
|1.2205
|1.1998
|718
|2004.07.29 15:29
|t/p
|361
|0.48
|1.2027
|1.1880
|1.2027
|129.60
|13570.45
|719
|2004.07.29 15:29
|close
|353
|0.03
|1.2027
|1.1883
|1.2110
|-16.80
|13553.65
|720
|2004.07.29 15:29
|close
|356
|0.12
|1.2027
|1.1881
|1.2068
|-16.80
|13536.85
|721
|2004.07.29 15:29
|close
|354
|0.06
|1.2028
|1.1883
|1.2090
|-21.00
|13515.85
|722
|2004.07.29 15:29
|close
|357
|0.24
|1.2030
|1.1880
|1.2047
|24.00
|13539.85
|723
|2004.07.29 15:29
|buy
|363
|0.03
|1.2032
|1.1832
|1.2059
|724
|2004.07.29 16:13
|sell
|364
|0.12
|1.2045
|1.2205
|1.2018
|725
|2004.07.29 16:17
|t/p
|363
|0.03
|1.2059
|1.1832
|1.2059
|8.10
|13547.95
|726
|2004.07.29 16:17
|buy
|365
|0.03
|1.2063
|1.1863
|1.2090
|727
|2004.07.29 16:40
|sell
|366
|0.24
|1.2065
|1.2205
|1.2038
|728
|2004.07.29 16:42
|sell
|367
|0.48
|1.2085
|1.2205
|1.2058
|729
|2004.07.29 17:09
|t/p
|365
|0.03
|1.2090
|1.1863
|1.2090
|8.10
|13556.05
|730
|2004.07.29 17:09
|buy
|368
|0.03
|1.2093
|1.1893
|1.2120
|731
|2004.07.29 17:34
|buy
|369
|0.06
|1.2073
|1.1893
|1.2100
|732
|2004.07.29 18:45
|t/p
|367
|0.48
|1.2058
|1.2205
|1.2058
|129.60
|13685.65
|733
|2004.07.29 18:45
|close
|360
|0.03
|1.2058
|1.2204
|1.1977
|-16.20
|13669.45
|734
|2004.07.29 18:45
|close
|364
|0.12
|1.2058
|1.2205
|1.2018
|-15.60
|13653.85
|735
|2004.07.29 18:45
|close
|362
|0.06
|1.2057
|1.2205
|1.1998
|-19.20
|13634.65
|736
|2004.07.29 18:45
|close
|366
|0.24
|1.2057
|1.2205
|1.2038
|19.20
|13653.85
|737
|2004.07.29 18:45
|sell
|370
|0.03
|1.2054
|1.2254
|1.2027
|738
|2004.07.29 18:48
|buy
|371
|0.12
|1.2051
|1.1891
|1.2078
|739
|2004.07.29 21:18
|buy
|372
|0.24
|1.2031
|1.1891
|1.2058
|740
|2004.07.29 21:20
|t/p
|370
|0.03
|1.2027
|1.2254
|1.2027
|8.10
|13661.95
|741
|2004.07.29 21:20
|sell
|373
|0.03
|1.2025
|1.2225
|1.1998
|742
|2004.07.29 23:04
|sell
|374
|0.06
|1.2046
|1.2226
|1.2019
|743
|2004.07.30 10:19
|t/p
|372
|0.24
|1.2058
|1.1891
|1.2058
|63.33
|13725.28
|744
|2004.07.30 10:19
|close
|368
|0.03
|1.2058
|1.1893
|1.2120
|-10.68
|13714.59
|745
|2004.07.30 10:19
|close
|371
|0.12
|1.2058
|1.1891
|1.2078
|7.66
|13722.26
|746
|2004.07.30 10:19
|close
|369
|0.06
|1.2058
|1.1893
|1.2100
|-9.37
|13712.89
|747
|2004.07.30 10:19
|buy
|375
|0.03
|1.2060
|1.1860
|1.2087
|748
|2004.07.30 14:05
|buy
|376
|0.06
|1.2040
|1.1860
|1.2067
|749
|2004.07.30 14:30
|sell
|377
|0.12
|1.2066
|1.2226
|1.2039
|750
|2004.07.30 14:30
|t/p
|376
|0.06
|1.2067
|1.1860
|1.2067
|16.20
|13729.09
|751
|2004.07.30 14:30
|close
|375
|0.03
|1.2069
|1.1860
|1.2087
|2.70
|13731.79
|752
|2004.07.30 14:30
|buy
|378
|0.03
|1.2077
|1.1877
|1.2104
|753
|2004.07.30 14:31
|sell
|379
|0.24
|1.2089
|1.2229
|1.2062
|754
|2004.07.30 14:43
|t/p
|378
|0.03
|1.2104
|1.1877
|1.2104
|8.10
|13739.89
|755
|2004.07.30 14:43
|buy
|380
|0.03
|1.2110
|1.1910
|1.2137
|756
|2004.07.30 14:44
|sell
|381
|0.48
|1.2110
|1.2230
|1.2083
|757
|2004.07.30 16:01
|buy
|382
|0.06
|1.2088
|1.1908
|1.2115
|758
|2004.07.30 16:01
|t/p
|381
|0.48
|1.2083
|1.2230
|1.2083
|129.60
|13869.49
|759
|2004.07.30 16:01
|close
|373
|0.03
|1.2082
|1.2225
|1.1998
|-16.95
|13852.54
|760
|2004.07.30 16:01
|close
|377
|0.12
|1.2082
|1.2226
|1.2039
|-19.20
|13833.34
|761
|2004.07.30 16:01
|close
|374
|0.06
|1.2079
|1.2226
|1.2019
|-19.50
|13813.83
|762
|2004.07.30 16:01
|close
|379
|0.24
|1.2076
|1.2229
|1.2062
|31.20
|13845.03
|763
|2004.07.30 16:01
|sell
|383
|0.03
|1.2070
|1.2270
|1.2043
|764
|2004.07.30 16:01
|buy
|384
|0.12
|1.2067
|1.1907
|1.2094
|765
|2004.07.30 16:03
|sell
|385
|0.06
|1.2090
|1.2270
|1.2063
|766
|2004.07.30 16:03
|t/p
|384
|0.12
|1.2094
|1.1907
|1.2094
|32.40
|13877.43
|767
|2004.07.30 16:03
|close
|380
|0.03
|1.2094
|1.1910
|1.2137
|-4.80
|13872.63
|768
|2004.07.30 16:03
|close
|382
|0.06
|1.2096
|1.1908
|1.2115
|4.80
|13877.43
|769
|2004.07.30 16:03
|buy
|386
|0.03
|1.2101
|1.1901
|1.2128
|770
|2004.07.30 16:04
|sell
|387
|0.12
|1.2111
|1.2271
|1.2084
|771
|2004.07.30 16:10
|t/p
|387
|0.12
|1.2084
|1.2271
|1.2084
|32.40
|13909.83
|772
|2004.07.30 16:10
|close
|383
|0.03
|1.2082
|1.2270
|1.2043
|-3.60
|13906.23
|773
|2004.07.30 16:10
|close
|385
|0.06
|1.2083
|1.2270
|1.2063
|4.20
|13910.43
|774
|2004.07.30 16:10
|sell
|388
|0.03
|1.2079
|1.2279
|1.2052
|775
|2004.07.30 16:10
|buy
|389
|0.06
|1.2081
|1.1901
|1.2108
|776
|2004.07.30 16:48
|buy
|390
|0.12
|1.2061
|1.1901
|1.2088
|777
|2004.07.30 16:53
|t/p
|388
|0.03
|1.2052
|1.2279
|1.2052
|8.10
|13918.53
|778
|2004.07.30 16:53
|sell
|391
|0.03
|1.2049
|1.2249
|1.2022
|779
|2004.07.30 16:58
|buy
|392
|0.24
|1.2041
|1.1901
|1.2068
|780
|2004.07.30 18:05
|t/p
|391
|0.03
|1.2022
|1.2249
|1.2022
|8.10
|13926.63
|781
|2004.07.30 18:05
|sell
|393
|0.03
|1.2020
|1.2220
|1.1993
|782
|2004.07.30 18:05
|buy
|394
|0.48
|1.2021
|1.1901
|1.2048
|783
|2004.08.02 00:00
|t/p
|394
|0.48
|1.2048
|1.1901
|1.2048
|126.66
|14053.29
|784
|2004.08.02 00:00
|sell
|395
|0.06
|1.2066
|1.2246
|1.2039
|785
|2004.08.02 00:00
|close
|386
|0.03
|1.2066
|1.1901
|1.2128
|-10.68
|14042.61
|786
|2004.08.02 00:00
|close
|390
|0.12
|1.2066
|1.1901
|1.2088
|5.26
|14047.87
|787
|2004.08.02 00:00
|close
|389
|0.06
|1.2067
|1.1901
|1.2108
|-8.77
|14039.11
|788
|2004.08.02 00:00
|close
|392
|0.24
|1.2066
|1.1901
|1.2068
|58.53
|14097.63
|789
|2004.08.02 00:00
|buy
|396
|0.03
|1.2069
|1.1869
|1.2096
|790
|2004.08.02 00:12
|buy
|397
|0.06
|1.2048
|1.1868
|1.2075
|791
|2004.08.02 03:00
|t/p
|395
|0.06
|1.2039
|1.2246
|1.2039
|16.20
|14113.83
|792
|2004.08.02 03:00
|close
|393
|0.03
|1.2037
|1.2220
|1.1993
|-4.95
|14108.88
|793
|2004.08.02 03:00
|sell
|398
|0.03
|1.2033
|1.2233
|1.2006
|794
|2004.08.02 04:07
|sell
|399
|0.06
|1.2053
|1.2233
|1.2026
|795
|2004.08.02 10:00
|sell
|400
|0.12
|1.2073
|1.2233
|1.2046
|796
|2004.08.02 10:01
|close
|396
|0.03
|1.2075
|1.1869
|1.2096
|1.80
|14110.68
|797
|2004.08.02 10:01
|t/p
|397
|0.06
|1.2075
|1.1868
|1.2075
|16.20
|14126.88
|798
|2004.08.02 10:01
|buy
|401
|0.03
|1.2078
|1.1878
|1.2105
|799
|2004.08.02 14:14
|buy
|402
|0.06
|1.2057
|1.1877
|1.2084
|800
|2004.08.02 16:04
|t/p
|400
|0.12
|1.2046
|1.2233
|1.2046
|32.40
|14159.28
|801
|2004.08.02 16:04
|close
|398
|0.03
|1.2046
|1.2233
|1.2006
|-3.90
|14155.38
|802
|2004.08.02 16:04
|close
|399
|0.06
|1.2045
|1.2233
|1.2026
|4.80
|14160.18
|803
|2004.08.02 16:04
|sell
|403
|0.03
|1.2039
|1.2239
|1.2012
|804
|2004.08.02 16:04
|buy
|404
|0.12
|1.2035
|1.1875
|1.2062
|805
|2004.08.03 03:31
|buy
|405
|0.24
|1.2014
|1.1874
|1.2041
|806
|2004.08.03 03:31
|t/p
|403
|0.03
|1.2012
|1.2239
|1.2012
|8.25
|14168.43
|807
|2004.08.03 03:31
|sell
|406
|0.03
|1.2009
|1.2209
|1.1982
|808
|2004.08.03 04:09
|sell
|407
|0.06
|1.2029
|1.2209
|1.2002
|809
|2004.08.03 08:02
|t/p
|407
|0.06
|1.2002
|1.2209
|1.2002
|16.20
|14184.63
|810
|2004.08.03 08:02
|close
|406
|0.03
|1.2002
|1.2209
|1.1982
|2.10
|14186.73
|811
|2004.08.03 08:02
|sell
|408
|0.03
|1.1998
|1.2198
|1.1971
|812
|2004.08.03 09:06
|sell
|409
|0.06
|1.2018
|1.2198
|1.1991
|813
|2004.08.03 14:30
|sell
|410
|0.12
|1.2038
|1.2198
|1.2011
|814
|2004.08.03 14:30
|t/p
|405
|0.24
|1.2041
|1.1874
|1.2041
|64.80
|14251.53
|815
|2004.08.03 14:30
|close
|401
|0.03
|1.2043
|1.1878
|1.2105
|-10.68
|14240.85
|816
|2004.08.03 14:30
|close
|404
|0.12
|1.2043
|1.1875
|1.2062
|8.86
|14249.71
|817
|2004.08.03 14:30
|close
|402
|0.06
|1.2042
|1.1877
|1.2084
|-9.37
|14240.34
|818
|2004.08.03 14:30
|buy
|411
|0.03
|1.2043
|1.1843
|1.2070
|819
|2004.08.03 15:52
|sell
|412
|0.24
|1.2058
|1.2198
|1.2031
|820
|2004.08.03 16:08
|t/p
|411
|0.03
|1.2070
|1.1843
|1.2070
|8.10
|14248.44
|821
|2004.08.03 16:08
|buy
|413
|0.03
|1.2074
|1.1874
|1.2101
|822
|2004.08.03 17:55
|buy
|414
|0.06
|1.2054
|1.1874
|1.2081
|823
|2004.08.04 04:43
|buy
|415
|0.12
|1.2034
|1.1874
|1.2061
|824
|2004.08.04 04:51
|t/p
|412
|0.24
|1.2031
|1.2198
|1.2031
|65.99
|14314.44
|825
|2004.08.04 04:51
|close
|408
|0.03
|1.2031
|1.2198
|1.1971
|-9.75
|14304.68
|826
|2004.08.04 04:51
|close
|410
|0.12
|1.2031
|1.2198
|1.2011
|9.00
|14313.68
|827
|2004.08.04 04:51
|close
|409
|0.06
|1.2031
|1.2198
|1.1991
|-7.50
|14306.18
|828
|2004.08.04 04:51
|sell
|416
|0.03
|1.2026
|1.2226
|1.1999
|829
|2004.08.04 10:13
|buy
|417
|0.24
|1.2014
|1.1874
|1.2041
|830
|2004.08.04 14:06
|t/p
|416
|0.03
|1.1999
|1.2226
|1.1999
|8.10
|14314.28
|831
|2004.08.04 14:06
|sell
|418
|0.03
|1.1997
|1.2197
|1.1970
|832
|2004.08.04 14:06
|buy
|419
|0.48
|1.1993
|1.1873
|1.2020
|833
|2004.08.04 14:22
|buy
|420
|0.96
|1.1973
|1.1873
|1.2000
|834
|2004.08.04 16:02
|t/p
|420
|0.96
|1.2000
|1.1873
|1.2000
|259.20
|14573.48
|835
|2004.08.04 16:02
|close
|413
|0.03
|1.2001
|1.1874
|1.2101
|-22.08
|14551.39
|836
|2004.08.04 16:02
|close
|415
|0.12
|1.2001
|1.1874
|1.2061
|-39.60
|14511.79
|837
|2004.08.04 16:02
|close
|419
|0.48
|1.2001
|1.1873
|1.2020
|38.40
|14550.19
|838
|2004.08.04 16:02
|close
|414
|0.06
|1.2002
|1.1874
|1.2081
|-31.57
|14518.63
|839
|2004.08.04 16:02
|close
|417
|0.24
|1.2001
|1.1874
|1.2041
|-31.20
|14487.43
|840
|2004.08.04 16:02
|buy
|421
|0.03
|1.2003
|1.1803
|1.2030
|841
|2004.08.04 16:07
|sell
|422
|0.06
|1.2017
|1.2197
|1.1990
|842
|2004.08.04 16:33
|t/p
|421
|0.03
|1.2030
|1.1803
|1.2030
|8.10
|14495.53
|843
|2004.08.04 16:33
|buy
|423
|0.03
|1.2033
|1.1833
|1.2060
|844
|2004.08.04 16:35
|sell
|424
|0.12
|1.2039
|1.2199
|1.2012
|845
|2004.08.04 17:01
|sell
|425
|0.24
|1.2059
|1.2199
|1.2032
|846
|2004.08.04 17:01
|t/p
|423
|0.03
|1.2060
|1.1833
|1.2060
|8.10
|14503.63
|847
|2004.08.04 17:01
|buy
|426
|0.03
|1.2063
|1.1863
|1.2090
|848
|2004.08.04 18:40
|buy
|427
|0.06
|1.2043
|1.1863
|1.2070
|849
|2004.08.05 09:01
|t/p
|427
|0.06
|1.2070
|1.1863
|1.2070
|15.10
|14518.72
|850
|2004.08.05 09:01
|close
|426
|0.03
|1.2070
|1.1863
|1.2090
|1.55
|14520.27
|851
|2004.08.05 09:01
|buy
|428
|0.03
|1.2072
|1.1872
|1.2099
|852
|2004.08.05 13:02
|buy
|429
|0.06
|1.2052
|1.1872
|1.2079
|853
|2004.08.05 14:49
|t/p
|425
|0.24
|1.2032
|1.2199
|1.2032
|68.37
|14588.64
|854
|2004.08.05 14:49
|buy
|430
|0.12
|1.2032
|1.1872
|1.2059
|855
|2004.08.05 14:49
|close
|418
|0.03
|1.2032
|1.2197
|1.1970
|-10.05
|14578.59
|856
|2004.08.05 14:49
|close
|424
|0.12
|1.2032
|1.2199
|1.2012
|10.19
|14588.77
|857
|2004.08.05 14:49
|close
|422
|0.06
|1.2032
|1.2197
|1.1990
|-8.11
|14580.67
|858
|2004.08.05 14:49
|sell
|431
|0.03
|1.2028
|1.2228
|1.2001
|859
|2004.08.05 17:20
|sell
|432
|0.06
|1.2050
|1.2230
|1.2023
|860
|2004.08.05 18:48
|t/p
|430
|0.12
|1.2059
|1.1872
|1.2059
|32.40
|14613.07
|861
|2004.08.05 18:48
|close
|428
|0.03
|1.2059
|1.1872
|1.2099
|-3.90
|14609.17
|862
|2004.08.05 18:48
|close
|429
|0.06
|1.2059
|1.1872
|1.2079
|4.20
|14613.37
|863
|2004.08.05 18:48
|buy
|433
|0.03
|1.2061
|1.1861
|1.2088
|864
|2004.08.06 06:31
|sell
|434
|0.12
|1.2070
|1.2230
|1.2043
|865
|2004.08.06 07:43
|t/p
|433
|0.03
|1.2088
|1.1861
|1.2088
|7.92
|14621.28
|866
|2004.08.06 07:43
|buy
|435
|0.03
|1.2091
|1.1891
|1.2118
|867
|2004.08.06 08:47
|buy
|436
|0.06
|1.2071
|1.1891
|1.2098
|868
|2004.08.06 13:11
|buy
|437
|0.12
|1.2050
|1.1890
|1.2077
|869
|2004.08.06 14:30
|t/p
|436
|0.06
|1.2098
|1.1891
|1.2098
|16.20
|14637.48
|870
|2004.08.06 14:30
|t/p
|437
|0.12
|1.2077
|1.1890
|1.2077
|32.40
|14669.88
|871
|2004.08.06 14:30
|sell
|438
|0.24
|1.2112
|1.2252
|1.2085
|872
|2004.08.06 14:51
|t/p
|435
|0.03
|1.2118
|1.1891
|1.2118
|8.10
|14677.98
|873
|2004.08.06 14:51
|sell
|439
|0.48
|1.2225
|1.2345
|1.2198
|874
|2004.08.06 14:52
|s/l
|431
|0.03
|1.2228
|1.2228
|1.2001
|-59.85
|14618.13
|875
|2004.08.06 14:53
|buy
|440
|0.03
|1.2230
|1.2030
|1.2257
|876
|2004.08.06 14:53
|s/l
|432
|0.06
|1.2230
|1.2230
|1.2023
|-107.70
|14510.43
|877
|2004.08.06 14:53
|s/l
|434
|0.12
|1.2230
|1.2230
|1.2043
|-192.00
|14318.43
|878
|2004.08.06 14:59
|s/l
|438
|0.24
|1.2252
|1.2252
|1.2085
|-336.00
|13982.43
|879
|2004.08.06 14:59
|sell
|441
|0.06
|1.2249
|1.2429
|1.2222
|880
|2004.08.06 16:21
|t/p
|440
|0.03
|1.2257
|1.2030
|1.2257
|8.10
|13990.53
|881
|2004.08.06 16:21
|buy
|442
|0.03
|1.2260
|1.2060
|1.2287
|882
|2004.08.06 17:40
|sell
|443
|0.12
|1.2270
|1.2430
|1.2243
|883
|2004.08.06 21:33
|t/p
|442
|0.03
|1.2287
|1.2060
|1.2287
|8.10
|13998.63
|884
|2004.08.06 21:33
|buy
|444
|0.03
|1.2287
|1.2087
|1.2314
|885
|2004.08.09 03:23
|buy
|445
|0.06
|1.2266
|1.2086
|1.2293
|886
|2004.08.10 15:54
|sell
|446
|0.24
|1.2291
|1.2431
|1.2264
|887
|2004.08.10 15:54
|t/p
|445
|0.06
|1.2293
|1.2086
|1.2293
|15.83
|14014.46
|888
|2004.08.10 15:54
|close
|444
|0.03
|1.2294
|1.2087
|1.2314
|1.73
|14016.19
|889
|2004.08.10 15:54
|buy
|447
|0.03
|1.2296
|1.2096
|1.2323
|890
|2004.08.10 16:08
|sell
|448
|0.48
|1.2312
|1.2432
|1.2285
|891
|2004.08.10 20:15
|t/p
|448
|0.48
|1.2285
|1.2432
|1.2285
|129.60
|14145.79
|892
|2004.08.10 20:15
|close
|439
|0.48
|1.2284
|1.2345
|1.2198
|-278.44
|13867.36
|893
|2004.08.10 20:15
|close
|443
|0.12
|1.2284
|1.2430
|1.2243
|-15.61
|13851.75
|894
|2004.08.10 20:17
|close
|441
|0.06
|1.2285
|1.2429
|1.2222
|-21.00
|13830.74
|895
|2004.08.10 20:17
|close
|446
|0.24
|1.2282
|1.2431
|1.2264
|21.60
|13852.34
|896
|2004.08.10 20:17
|sell
|449
|0.03
|1.2280
|1.2480
|1.2253
|897
|2004.08.10 20:17
|buy
|450
|0.06
|1.2274
|1.2094
|1.2301
|898
|2004.08.10 20:48
|buy
|451
|0.12
|1.2254
|1.2094
|1.2281
|899
|2004.08.10 20:48
|t/p
|449
|0.03
|1.2253
|1.2480
|1.2253
|8.10
|13860.44
|900
|2004.08.10 20:48
|sell
|452
|0.03
|1.2249
|1.2449
|1.2222
|901
|2004.08.10 20:57
|buy
|453
|0.24
|1.2234
|1.2094
|1.2261
|902
|2004.08.11 10:42
|t/p
|452
|0.03
|1.2222
|1.2449
|1.2222
|8.25
|13868.69
|903
|2004.08.11 10:42
|sell
|454
|0.03
|1.2218
|1.2418
|1.2191
|904
|2004.08.11 10:53
|buy
|455
|0.48
|1.2213
|1.2093
|1.2240
|905
|2004.08.11 14:06
|sell
|456
|0.06
|1.2238
|1.2418
|1.2211
|906
|2004.08.11 15:21
|t/p
|456
|0.06
|1.2211
|1.2418
|1.2211
|16.20
|13884.89
|907
|2004.08.11 15:21
|close
|454
|0.03
|1.2211
|1.2418
|1.2191
|2.10
|13886.99
|908
|2004.08.11 15:21
|sell
|457
|0.03
|1.2209
|1.2409
|1.2182
|909
|2004.08.11 19:29
|sell
|458
|0.06
|1.2229
|1.2409
|1.2202
|910
|2004.08.12 08:10
|t/p
|455
|0.48
|1.2240
|1.2093
|1.2240
|120.77
|14007.76
|911
|2004.08.12 08:10
|close
|447
|0.03
|1.2240
|1.2096
|1.2323
|-17.54
|13990.23
|912
|2004.08.12 08:10
|close
|451
|0.12
|1.2240
|1.2094
|1.2281
|-19.74
|13970.49
|913
|2004.08.12 08:10
|close
|450
|0.06
|1.2240
|1.2094
|1.2301
|-21.87
|13948.62
|914
|2004.08.12 08:10
|close
|453
|0.24
|1.2240
|1.2094
|1.2261
|8.52
|13957.13
|915
|2004.08.12 08:11
|buy
|459
|0.03
|1.2243
|1.2043
|1.2270
|916
|2004.08.12 09:01
|sell
|460
|0.12
|1.2249
|1.2409
|1.2222
|917
|2004.08.12 10:44
|sell
|461
|0.24
|1.2269
|1.2409
|1.2242
|918
|2004.08.12 10:44
|close
|459
|0.03
|1.2270
|1.2043
|1.2270
|8.10
|13965.23
|919
|2004.08.12 10:44
|buy
|462
|0.03
|1.2272
|1.2072
|1.2299
|920
|2004.08.12 14:30
|sell
|463
|0.48
|1.2289
|1.2409
|1.2262
|921
|2004.08.12 14:30
|t/p
|462
|0.03
|1.2299
|1.2072
|1.2299
|8.10
|13973.33
|922
|2004.08.12 14:30
|buy
|464
|0.03
|1.2303
|1.2103
|1.2330
|923
|2004.08.12 14:31
|buy
|465
|0.06
|1.2283
|1.2103
|1.2310
|924
|2004.08.12 14:43
|buy
|466
|0.12
|1.2263
|1.2103
|1.2290
|925
|2004.08.12 14:52
|t/p
|463
|0.48
|1.2262
|1.2409
|1.2262
|129.60
|14102.93
|926
|2004.08.12 14:52
|close
|457
|0.03
|1.2262
|1.2409
|1.2182
|-15.45
|14087.48
|927
|2004.08.12 14:52
|close
|460
|0.12
|1.2262
|1.2409
|1.2222
|-15.60
|14071.88
|928
|2004.08.12 14:52
|close
|458
|0.06
|1.2262
|1.2409
|1.2202
|-18.91
|14052.97
|929
|2004.08.12 14:52
|close
|461
|0.24
|1.2261
|1.2409
|1.2242
|19.20
|14072.17
|930
|2004.08.12 14:52
|sell
|467
|0.03
|1.2259
|1.2459
|1.2232
|931
|2004.08.12 15:29
|buy
|468
|0.24
|1.2242
|1.2102
|1.2269
|932
|2004.08.12 15:49
|t/p
|467
|0.03
|1.2232
|1.2459
|1.2232
|8.10
|14080.27
|933
|2004.08.12 15:49
|sell
|469
|0.03
|1.2229
|1.2429
|1.2202
|934
|2004.08.12 16:08
|buy
|470
|0.48
|1.2222
|1.2102
|1.2249
|935
|2004.08.12 19:21
|t/p
|470
|0.48
|1.2249
|1.2102
|1.2249
|129.60
|14209.87
|936
|2004.08.12 19:21
|sell
|471
|0.06
|1.2249
|1.2429
|1.2222
|937
|2004.08.12 19:21
|close
|464
|0.03
|1.2250
|1.2103
|1.2330
|-15.90
|14193.97
|938
|2004.08.12 19:21
|close
|466
|0.12
|1.2250
|1.2103
|1.2290
|-15.60
|14178.37
|939
|2004.08.12 19:21
|close
|465
|0.06
|1.2249
|1.2103
|1.2310
|-20.40
|14157.97
|940
|2004.08.12 19:21
|close
|468
|0.24
|1.2251
|1.2102
|1.2269
|21.60
|14179.57
|941
|2004.08.12 19:21
|buy
|472
|0.03
|1.2253
|1.2053
|1.2280
|942
|2004.08.13 00:27
|buy
|473
|0.06
|1.2231
|1.2051
|1.2258
|943
|2004.08.13 07:49
|t/p
|471
|0.06
|1.2222
|1.2429
|1.2222
|16.50
|14196.07
|944
|2004.08.13 07:49
|close
|469
|0.03
|1.2222
|1.2429
|1.2202
|2.25
|14198.32
|945
|2004.08.13 07:49
|sell
|474
|0.03
|1.2220
|1.2420
|1.2193
|946
|2004.08.13 08:16
|buy
|475
|0.12
|1.2211
|1.2051
|1.2238
|947
|2004.08.13 08:32
|t/p
|474
|0.03
|1.2193
|1.2420
|1.2193
|8.10
|14206.42
|948
|2004.08.13 08:32
|sell
|476
|0.03
|1.2188
|1.2388
|1.2161
|949
|2004.08.13 08:32
|buy
|477
|0.24
|1.2191
|1.2051
|1.2218
|950
|2004.08.13 12:26
|sell
|478
|0.06
|1.2208
|1.2388
|1.2181
|951
|2004.08.13 14:20
|t/p
|477
|0.24
|1.2218
|1.2051
|1.2218
|64.80
|14271.22
|952
|2004.08.13 14:20
|close
|472
|0.03
|1.2219
|1.2053
|1.2280
|-10.38
|14260.83
|953
|2004.08.13 14:20
|close
|475
|0.12
|1.2219
|1.2051
|1.2238
|9.60
|14270.43
|954
|2004.08.13 14:20
|close
|473
|0.06
|1.2218
|1.2051
|1.2258
|-7.80
|14262.63
|955
|2004.08.13 14:20
|buy
|479
|0.03
|1.2223
|1.2023
|1.2250
|956
|2004.08.13 14:30
|sell
|480
|0.12
|1.2229
|1.2389
|1.2202
|957
|2004.08.13 14:30
|t/p
|479
|0.03
|1.2250
|1.2023
|1.2250
|8.10
|14270.73
|958
|2004.08.13 14:30
|sell
|481
|0.24
|1.2256
|1.2396
|1.2229
|959
|2004.08.13 14:30
|buy
|482
|0.03
|1.2264
|1.2064
|1.2291
|960
|2004.08.13 14:30
|sell
|483
|0.48
|1.2279
|1.2399
|1.2252
|961
|2004.08.13 14:31
|t/p
|482
|0.03
|1.2291
|1.2064
|1.2291
|8.10
|14278.83
|962
|2004.08.13 14:31
|buy
|484
|0.03
|1.2294
|1.2094
|1.2321
|963
|2004.08.13 14:33
|buy
|485
|0.06
|1.2274
|1.2094
|1.2301
|964
|2004.08.13 14:38
|sell
|486
|0.96
|1.2300
|1.2400
|1.2273
|965
|2004.08.13 14:38
|t/p
|485
|0.06
|1.2301
|1.2094
|1.2301
|16.20
|14295.03
|966
|2004.08.13 14:38
|close
|484
|0.03
|1.2301
|1.2094
|1.2321
|2.10
|14297.13
|967
|2004.08.13 14:38
|buy
|487
|0.03
|1.2303
|1.2103
|1.2330
|968
|2004.08.13 14:49
|sell
|488
|1.92
|1.2322
|1.2402
|1.2295
|969
|2004.08.13 15:13
|t/p
|487
|0.03
|1.2330
|1.2103
|1.2330
|8.10
|14305.23
|970
|2004.08.13 15:13
|buy
|489
|0.03
|1.2334
|1.2134
|1.2361
|971
|2004.08.13 15:46
|sell
|490
|3.57
|1.2342
|1.2402
|1.2315
|972
|2004.08.13 16:43
|t/p
|489
|0.03
|1.2361
|1.2134
|1.2361
|8.10
|14313.33
|973
|2004.08.13 16:43
|buy
|491
|0.03
|1.2364
|1.2164
|1.2391
|974
|2004.08.13 16:53
|buy
|492
|0.06
|1.2344
|1.2164
|1.2371
|975
|2004.08.13 18:29
|sell
|493
|3.57
|1.2362
|1.2402
|1.2335
|976
|2004.08.13 18:31
|t/p
|492
|0.06
|1.2371
|1.2164
|1.2371
|16.20
|14329.53
|977
|2004.08.13 18:31
|close
|491
|0.03
|1.2371
|1.2164
|1.2391
|2.10
|14331.63
|978
|2004.08.13 18:31
|buy
|494
|0.03
|1.2375
|1.2175
|1.2402
|979
|2004.08.13 19:51
|buy
|495
|0.06
|1.2355
|1.2175
|1.2382
|980
|2004.08.16 13:49
|t/p
|493
|3.57
|1.2335
|1.2402
|1.2335
|981.64
|15313.27
|981
|2004.08.16 13:49
|buy
|496
|0.12
|1.2334
|1.2174
|1.2361
|982
|2004.08.16 13:49
|close
|476
|0.03
|1.2335
|1.2388
|1.2161
|-43.95
|15269.32
|983
|2004.08.16 13:49
|close
|480
|0.12
|1.2335
|1.2389
|1.2202
|-126.60
|15142.72
|984
|2004.08.16 13:49
|close
|483
|0.48
|1.2335
|1.2399
|1.2252
|-266.42
|14876.30
|985
|2004.08.16 13:49
|close
|488
|1.92
|1.2335
|1.2402
|1.2295
|-240.08
|14636.22
|986
|2004.08.16 13:49
|close
|478
|0.06
|1.2334
|1.2388
|1.2181
|-75.30
|14560.92
|987
|2004.08.16 13:49
|close
|486
|0.96
|1.2334
|1.2400
|1.2273
|-321.65
|14239.27
|988
|2004.08.16 13:49
|close
|481
|0.24
|1.2335
|1.2396
|1.2229
|-188.41
|14050.86
|989
|2004.08.16 13:49
|close
|490
|3.57
|1.2334
|1.2402
|1.2315
|303.29
|14354.16
|990
|2004.08.16 13:50
|sell
|497
|0.03
|1.2330
|1.2530
|1.2303
|991
|2004.08.16 14:30
|sell
|498
|0.06
|1.2351
|1.2531
|1.2324
|992
|2004.08.16 14:30
|t/p
|496
|0.12
|1.2361
|1.2174
|1.2361
|32.40
|14386.56
|993
|2004.08.16 14:30
|close
|494
|0.03
|1.2363
|1.2175
|1.2402
|-3.78
|14382.77
|994
|2004.08.16 14:30
|close
|495
|0.06
|1.2366
|1.2175
|1.2382
|6.23
|14389.00
|995
|2004.08.16 14:30
|buy
|499
|0.03
|1.2368
|1.2168
|1.2395
|996
|2004.08.16 15:00
|buy
|500
|0.06
|1.2346
|1.2166
|1.2373
|997
|2004.08.16 17:31
|buy
|501
|0.12
|1.2326
|1.2166
|1.2353
|998
|2004.08.16 17:32
|t/p
|498
|0.06
|1.2324
|1.2531
|1.2324
|16.20
|14405.20
|999
|2004.08.16 17:32
|close
|497
|0.03
|1.2324
|1.2530
|1.2303
|1.80
|14407.00
|1000
|2004.08.16 17:32
|sell
|502
|0.03
|1.2320
|1.2520
|1.2293
|1001
|2004.08.16 18:12
|sell
|503
|0.06
|1.2340
|1.2520
|1.2313
|1002
|2004.08.16 20:57
|close
|499
|0.03
|1.2353
|1.2168
|1.2395
|-4.50
|14402.50
|1003
|2004.08.16 20:57
|close
|501
|0.12
|1.2353
|1.2166
|1.2353
|32.40
|14434.90
|1004
|2004.08.16 20:57
|close
|500
|0.06
|1.2353
|1.2166
|1.2373
|4.20
|14439.10
|1005
|2004.08.16 20:57
|buy
|504
|0.03
|1.2356
|1.2156
|1.2383
|1006
|2004.08.16 21:43
|sell
|505
|0.12
|1.2360
|1.2520
|1.2333
|1007
|2004.08.17 12:20
|buy
|506
|0.06
|1.2336
|1.2156
|1.2363
|1008
|2004.08.17 13:38
|t/p
|505
|0.12
|1.2333
|1.2520
|1.2333
|33.00
|14472.10
|1009
|2004.08.17 13:38
|close
|502
|0.03
|1.2333
|1.2520
|1.2293
|-3.75
|14468.35
|1010
|2004.08.17 13:38
|close
|503
|0.06
|1.2332
|1.2520
|1.2313
|5.10
|14473.45
|1011
|2004.08.17 13:38
|sell
|507
|0.03
|1.2330
|1.2530
|1.2303
|1012
|2004.08.17 14:30
|sell
|508
|0.06
|1.2352
|1.2532
|1.2325
|1013
|2004.08.17 14:30
|t/p
|506
|0.06
|1.2363
|1.2156
|1.2363
|16.20
|14489.65
|1014
|2004.08.17 14:30
|close
|504
|0.03
|1.2363
|1.2156
|1.2383
|1.92
|14491.56
|1015
|2004.08.17 14:30
|buy
|509
|0.03
|1.2370
|1.2170
|1.2397
|1016
|2004.08.17 14:31
|sell
|510
|0.12
|1.2372
|1.2532
|1.2345
|1017
|2004.08.17 14:38
|buy
|511
|0.06
|1.2350
|1.2170
|1.2377
|1018
|2004.08.17 14:40
|t/p
|510
|0.12
|1.2345
|1.2532
|1.2345
|32.40
|14523.96
|1019
|2004.08.17 14:40
|close
|507
|0.03
|1.2345
|1.2530
|1.2303
|-4.50
|14519.46
|1020
|2004.08.17 14:40
|close
|508
|0.06
|1.2344
|1.2532
|1.2325
|4.80
|14524.26
|1021
|2004.08.17 14:40
|sell
|512
|0.03
|1.2342
|1.2542
|1.2315
|1022
|2004.08.17 14:41
|buy
|513
|0.12
|1.2329
|1.2169
|1.2356
|1023
|2004.08.17 15:40
|t/p
|512
|0.03
|1.2315
|1.2542
|1.2315
|8.10
|14532.36
|1024
|2004.08.17 15:40
|sell
|514
|0.03
|1.2313
|1.2513
|1.2286
|1025
|2004.08.17 16:00
|sell
|515
|0.06
|1.2334
|1.2514
|1.2307
|1026
|2004.08.17 22:28
|sell
|516
|0.12
|1.2354
|1.2514
|1.2327
|1027
|2004.08.18 08:10
|close
|509
|0.03
|1.2356
|1.2170
|1.2397
|-4.38
|14527.98
|1028
|2004.08.18 08:10
|close
|513
|0.12
|1.2356
|1.2169
|1.2356
|31.66
|14559.64
|1029
|2004.08.18 08:10
|close
|511
|0.06
|1.2356
|1.2170
|1.2377
|3.23
|14562.87
|1030
|2004.08.18 08:11
|buy
|517
|0.03
|1.2358
|1.2158
|1.2385
|1031
|2004.08.18 09:00
|buy
|518
|0.06
|1.2337
|1.2157
|1.2364
|1032
|2004.08.18 09:23
|t/p
|516
|0.12
|1.2327
|1.2514
|1.2327
|33.00
|14595.87
|1033
|2004.08.18 09:23
|close
|514
|0.03
|1.2327
|1.2513
|1.2286
|-4.05
|14591.82
|1034
|2004.08.18 09:23
|close
|515
|0.06
|1.2327
|1.2514
|1.2307
|4.50
|14596.32
|1035
|2004.08.18 09:23
|sell
|519
|0.03
|1.2324
|1.2524
|1.2297
|1036
|2004.08.18 10:26
|buy
|520
|0.12
|1.2316
|1.2156
|1.2343
|1037
|2004.08.18 16:11
|t/p
|519
|0.03
|1.2297
|1.2524
|1.2297
|8.10
|14604.42
|1038
|2004.08.18 16:11
|buy
|521
|0.24
|1.2295
|1.2155
|1.2322
|1039
|2004.08.18 16:11
|sell
|522
|0.03
|1.2289
|1.2489
|1.2262
|1040
|2004.08.18 16:33
|sell
|523
|0.06
|1.2310
|1.2490
|1.2283
|1041
|2004.08.18 18:28
|t/p
|521
|0.24
|1.2322
|1.2155
|1.2322
|64.80
|14669.22
|1042
|2004.08.18 18:28
|close
|517
|0.03
|1.2324
|1.2158
|1.2385
|-10.20
|14659.02
|1043
|2004.08.18 18:28
|close
|520
|0.12
|1.2324
|1.2156
|1.2343
|9.60
|14668.62
|1044
|2004.08.18 18:28
|close
|518
|0.06
|1.2323
|1.2157
|1.2364
|-8.40
|14660.22
|1045
|2004.08.18 18:28
|buy
|524
|0.03
|1.2327
|1.2127
|1.2354
|1046
|2004.08.18 19:39
|sell
|525
|0.12
|1.2330
|1.2490
|1.2303
|1047
|2004.08.19 09:09
|sell
|526
|0.24
|1.2351
|1.2491
|1.2324
|1048
|2004.08.19 09:24
|t/p
|524
|0.03
|1.2354
|1.2127
|1.2354
|7.55
|14667.76
|1049
|2004.08.19 09:24
|buy
|527
|0.03
|1.2357
|1.2157
|1.2384
|1050
|2004.08.19 11:36
|sell
|528
|0.48
|1.2371
|1.2491
|1.2344
|1051
|2004.08.19 15:33
|t/p
|528
|0.48
|1.2344
|1.2491
|1.2344
|129.60
|14797.36
|1052
|2004.08.19 15:33
|close
|522
|0.03
|1.2344
|1.2489
|1.2262
|-16.05
|14781.31
|1053
|2004.08.19 15:33
|close
|525
|0.12
|1.2344
|1.2490
|1.2303
|-15.01
|14766.30
|1054
|2004.08.19 15:33
|close
|523
|0.06
|1.2343
|1.2490
|1.2283
|-18.91
|14747.39
|1055
|2004.08.19 15:33
|close
|526
|0.24
|1.2341
|1.2491
|1.2324
|24.00
|14771.39
|1056
|2004.08.19 15:33
|sell
|529
|0.03
|1.2339
|1.2539
|1.2312
|1057
|2004.08.19 16:25
|sell
|530
|0.06
|1.2359
|1.2539
|1.2332
|1058
|2004.08.20 06:12
|sell
|531
|0.12
|1.2379
|1.2539
|1.2352
|1059
|2004.08.20 11:23
|t/p
|531
|0.12
|1.2352
|1.2539
|1.2352
|32.40
|14803.79
|1060
|2004.08.20 11:23
|close
|529
|0.03
|1.2352
|1.2539
|1.2312
|-3.75
|14800.04
|1061
|2004.08.20 11:23
|close
|530
|0.06
|1.2351
|1.2539
|1.2332
|5.10
|14805.14
|1062
|2004.08.20 11:23
|sell
|532
|0.03
|1.2348
|1.2548
|1.2321
|1063
|2004.08.20 12:05
|buy
|533
|0.06
|1.2337
|1.2157
|1.2364
|1064
|2004.08.20 12:52
|t/p
|532
|0.03
|1.2321
|1.2548
|1.2321
|8.10
|14813.24
|1065
|2004.08.20 12:52
|sell
|534
|0.03
|1.2319
|1.2519
|1.2292
|1066
|2004.08.20 13:25
|buy
|535
|0.12
|1.2316
|1.2156
|1.2343
|1067
|2004.08.20 13:46
|buy
|536
|0.24
|1.2294
|1.2154
|1.2321
|1068
|2004.08.20 13:47
|t/p
|534
|0.03
|1.2292
|1.2519
|1.2292
|8.10
|14821.34
|1069
|2004.08.20 13:47
|sell
|537
|0.03
|1.2289
|1.2489
|1.2262
|1070
|2004.08.20 16:07
|sell
|538
|0.06
|1.2309
|1.2489
|1.2282
|1071
|2004.08.20 16:36
|t/p
|536
|0.24
|1.2321
|1.2154
|1.2321
|64.80
|14886.14
|1072
|2004.08.20 16:36
|close
|527
|0.03
|1.2323
|1.2157
|1.2384
|-10.38
|14875.75
|1073
|2004.08.20 16:36
|close
|535
|0.12
|1.2323
|1.2156
|1.2343
|8.40
|14884.15
|1074
|2004.08.20 16:36
|close
|533
|0.06
|1.2324
|1.2157
|1.2364
|-7.80
|14876.35
|1075
|2004.08.20 16:36
|buy
|539
|0.03
|1.2326
|1.2126
|1.2353
|1076
|2004.08.20 17:04
|sell
|540
|0.12
|1.2330
|1.2490
|1.2303
|1077
|2004.08.20 18:43
|buy
|541
|0.06
|1.2305
|1.2125
|1.2332
|1078
|2004.08.20 19:17
|t/p
|540
|0.12
|1.2303
|1.2490
|1.2303
|32.40
|14908.75
|1079
|2004.08.20 19:17
|close
|537
|0.03
|1.2302
|1.2489
|1.2262
|-3.90
|14904.85
|1080
|2004.08.20 19:17
|close
|538
|0.06
|1.2303
|1.2489
|1.2282
|3.60
|14908.45
|1081
|2004.08.20 19:17
|sell
|542
|0.03
|1.2299
|1.2499
|1.2272
|1082
|2004.08.20 22:03
|sell
|543
|0.06
|1.2320
|1.2500
|1.2293
|1083
|2004.08.23 03:29
|t/p
|543
|0.06
|1.2293
|1.2500
|1.2293
|16.50
|14924.95
|1084
|2004.08.23 03:29
|close
|542
|0.03
|1.2292
|1.2499
|1.2272
|2.25
|14927.20
|1085
|2004.08.23 03:29
|sell
|544
|0.03
|1.2289
|1.2489
|1.2262
|1086
|2004.08.23 10:53
|buy
|545
|0.12
|1.2285
|1.2125
|1.2312
|1087
|2004.08.23 10:56
|buy
|546
|0.24
|1.2264
|1.2124
|1.2291
|1088
|2004.08.23 11:42
|t/p
|544
|0.03
|1.2262
|1.2489
|1.2262
|8.10
|14935.30
|1089
|2004.08.23 11:42
|sell
|547
|0.03
|1.2259
|1.2459
|1.2232
|1090
|2004.08.23 14:21
|buy
|548
|0.48
|1.2243
|1.2123
|1.2270
|1091
|2004.08.23 14:25
|t/p
|547
|0.03
|1.2232
|1.2459
|1.2232
|8.10
|14943.40
|1092
|2004.08.23 14:25
|sell
|549
|0.03
|1.2230
|1.2430
|1.2203
|1093
|2004.08.23 16:35
|buy
|550
|0.96
|1.2222
|1.2122
|1.2249
|1094
|2004.08.23 17:03
|close
|549
|0.03
|1.2203
|1.2430
|1.2203
|8.10
|14951.50
|1095
|2004.08.23 17:03
|sell
|551
|0.03
|1.2201
|1.2401
|1.2174
|1096
|2004.08.23 17:05
|buy
|552
|1.92
|1.2202
|1.2122
|1.2229
|1097
|2004.08.23 17:42
|buy
|553
|3.73
|1.2181
|1.2121
|1.2208
|1098
|2004.08.23 20:15
|t/p
|551
|0.03
|1.2174
|1.2401
|1.2174
|8.10
|14959.60
|1099
|2004.08.23 20:15
|sell
|554
|0.03
|1.2170
|1.2370
|1.2143
|1100
|2004.08.23 20:15
|buy
|555
|3.73
|1.2161
|1.2121
|1.2188
|1101
|2004.08.23 20:17
|t/p
|554
|0.03
|1.2143
|1.2370
|1.2143
|8.10
|14967.70
|1102
|2004.08.23 20:17
|sell
|556
|0.03
|1.2140
|1.2340
|1.2113
|1103
|2004.08.23 21:14
|buy
|557
|3.74
|1.2141
|1.2121
|1.2168
|1104
|2004.08.24 05:45
|s/l
|539
|0.03
|1.2126
|1.2126
|1.2353
|-60.37
|14907.33
|1105
|2004.08.24 05:47
|s/l
|541
|0.06
|1.2125
|1.2125
|1.2332
|-108.74
|14798.60
|1106
|2004.08.24 05:47
|s/l
|545
|0.12
|1.2125
|1.2125
|1.2312
|-192.74
|14605.86
|1107
|2004.08.24 05:47
|s/l
|546
|0.24
|1.2124
|1.2124
|1.2291
|-337.47
|14268.39
|1108
|2004.08.24 05:47
|s/l
|548
|0.48
|1.2123
|1.2123
|1.2270
|-578.94
|13689.45
|1109
|2004.08.24 05:48
|s/l
|550
|0.96
|1.2122
|1.2122
|1.2249
|-965.88
|12723.56
|1110
|2004.08.24 05:48
|s/l
|552
|1.92
|1.2122
|1.2122
|1.2229
|-1547.75
|11175.81
|1111
|2004.08.24 05:48
|s/l
|553
|3.73
|1.2121
|1.2121
|1.2208
|-2260.87
|8914.94
|1112
|2004.08.24 05:48
|s/l
|555
|3.73
|1.2121
|1.2121
|1.2188
|-1514.86
|7400.07
|1113
|2004.08.24 05:48
|s/l
|557
|3.74
|1.2121
|1.2121
|1.2168
|-770.93
|6629.15
|1114
|2004.08.24 05:48
|buy
|558
|0.02
|1.2120
|1.1920
|1.2147
|1115
|2004.08.24 06:57
|t/p
|558
|0.02
|1.2147
|1.1920
|1.2147
|5.40
|6634.55
|1116
|2004.08.24 06:57
|buy
|559
|0.02
|1.2149
|1.1949
|1.2176
|1117
|2004.08.24 10:38
|sell
|560
|0.04
|1.2160
|1.2340
|1.2133
|1118
|2004.08.24 12:51
|t/p
|560
|0.04
|1.2133
|1.2340
|1.2133
|10.80
|6645.35
|1119
|2004.08.24 12:51
|close
|556
|0.03
|1.2133
|1.2340
|1.2113
|2.25
|6647.60
|1120
|2004.08.24 12:51
|sell
|561
|0.02
|1.2130
|1.2330
|1.2103
|1121
|2004.08.24 12:56
|buy
|562
|0.04
|1.2129
|1.1949
|1.2156
|1122
|2004.08.24 14:29
|buy
|563
|0.08
|1.2109
|1.1949
|1.2136
|1123
|2004.08.24 14:30
|t/p
|561
|0.02
|1.2103
|1.2330
|1.2103
|5.40
|6653.00
|1124
|2004.08.24 14:30
|sell
|564
|0.02
|1.2098
|1.2298
|1.2071
|1125
|2004.08.24 15:41
|sell
|565
|0.04
|1.2119
|1.2299
|1.2092
|1126
|2004.08.24 18:10
|t/p
|565
|0.04
|1.2092
|1.2299
|1.2092
|10.80
|6663.80
|1127
|2004.08.24 18:10
|close
|564
|0.02
|1.2091
|1.2298
|1.2071
|1.40
|6665.20
|1128
|2004.08.24 18:10
|sell
|566
|0.02
|1.2088
|1.2288
|1.2061
|1129
|2004.08.24 18:23
|buy
|567
|0.16
|1.2089
|1.1949
|1.2116
|1130
|2004.08.24 18:46
|buy
|568
|0.32
|1.2069
|1.1949
|1.2096
|1131
|2004.08.25 02:05
|t/p
|566
|0.02
|1.2061
|1.2288
|1.2061
|5.50
|6670.70
|1132
|2004.08.25 02:05
|sell
|569
|0.02
|1.2055
|1.2255
|1.2028
|1133
|2004.08.25 07:35
|sell
|570
|0.04
|1.2075
|1.2255
|1.2048
|1134
|2004.08.25 09:55
|t/p
|568
|0.32
|1.2096
|1.1949
|1.2096
|84.44
|6755.14
|1135
|2004.08.25 09:55
|sell
|571
|0.08
|1.2097
|1.2257
|1.2070
|1136
|2004.08.25 09:55
|close
|559
|0.02
|1.2097
|1.1949
|1.2176
|-10.52
|6744.61
|1137
|2004.08.25 09:55
|close
|563
|0.08
|1.2097
|1.1949
|1.2136
|-10.09
|6734.52
|1138
|2004.08.25 09:55
|close
|562
|0.04
|1.2096
|1.1949
|1.2156
|-13.45
|6721.08
|1139
|2004.08.25 09:56
|close
|567
|0.16
|1.2096
|1.1949
|1.2116
|10.22
|6731.30
|1140
|2004.08.25 09:56
|buy
|572
|0.02
|1.2100
|1.1900
|1.2127
|1141
|2004.08.25 13:50
|buy
|573
|0.04
|1.2080
|1.1900
|1.2107
|1142
|2004.08.25 14:30
|t/p
|573
|0.04
|1.2107
|1.1900
|1.2107
|10.80
|6742.10
|1143
|2004.08.25 14:30
|close
|572
|0.02
|1.2109
|1.1900
|1.2127
|1.80
|6743.90
|1144
|2004.08.25 14:30
|buy
|574
|0.02
|1.2115
|1.1915
|1.2142
|1145
|2004.08.25 14:31
|buy
|575
|0.04
|1.2094
|1.1914
|1.2121
|1146
|2004.08.25 14:33
|buy
|576
|0.08
|1.2074
|1.1914
|1.2101
|1147
|2004.08.25 14:33
|t/p
|571
|0.08
|1.2070
|1.2257
|1.2070
|21.60
|6765.50
|1148
|2004.08.25 14:33
|close
|569
|0.02
|1.2070
|1.2255
|1.2028
|-3.00
|6762.50
|1149
|2004.08.25 14:33
|close
|570
|0.04
|1.2068
|1.2255
|1.2048
|2.80
|6765.30
|1150
|2004.08.25 14:33
|sell
|577
|0.02
|1.2064
|1.2264
|1.2037
|1151
|2004.08.25 14:39
|sell
|578
|0.04
|1.2085
|1.2265
|1.2058
|1152
|2004.08.25 15:04
|t/p
|576
|0.08
|1.2101
|1.1914
|1.2101
|21.60
|6786.90
|1153
|2004.08.25 15:04
|close
|574
|0.02
|1.2101
|1.1915
|1.2142
|-2.80
|6784.10
|1154
|2004.08.25 15:04
|close
|575
|0.04
|1.2101
|1.1914
|1.2121
|2.80
|6786.90
|1155
|2004.08.25 15:04
|buy
|579
|0.02
|1.2104
|1.1904
|1.2131
|1156
|2004.08.25 15:16
|buy
|580
|0.04
|1.2084
|1.1904
|1.2111
|1157
|2004.08.25 15:52
|sell
|581
|0.08
|1.2105
|1.2265
|1.2078
|1158
|2004.08.25 16:05
|t/p
|580
|0.04
|1.2111
|1.1904
|1.2111
|10.80
|6797.70
|1159
|2004.08.25 16:05
|close
|579
|0.02
|1.2111
|1.1904
|1.2131
|1.40
|6799.10
|1160
|2004.08.25 16:05
|buy
|582
|0.02
|1.2113
|1.1913
|1.2140
|1161
|2004.08.25 16:14
|buy
|583
|0.04
|1.2093
|1.1913
|1.2120
|1162
|2004.08.26 02:04
|t/p
|581
|0.08
|1.2078
|1.2265
|1.2078
|22.79
|6821.89
|1163
|2004.08.26 02:04
|close
|577
|0.02
|1.2078
|1.2264
|1.2037
|-2.50
|6819.38
|1164
|2004.08.26 02:06
|close
|578
|0.04
|1.2077
|1.2265
|1.2058
|3.80
|6823.18
|1165
|2004.08.26 02:06
|sell
|584
|0.02
|1.2073
|1.2273
|1.2046
|1166
|2004.08.26 02:29
|buy
|585
|0.08
|1.2072
|1.1912
|1.2099
|1167
|2004.08.26 07:58
|buy
|586
|0.16
|1.2049
|1.1909
|1.2076
|1168
|2004.08.26 07:58
|t/p
|584
|0.02
|1.2046
|1.2273
|1.2046
|5.40
|6828.58
|1169
|2004.08.26 07:58
|sell
|587
|0.02
|1.2043
|1.2243
|1.2016
|1170
|2004.08.26 08:02
|sell
|588
|0.04
|1.2063
|1.2243
|1.2036
|1171
|2004.08.26 08:37
|t/p
|586
|0.16
|1.2076
|1.1909
|1.2076
|43.20
|6871.78
|1172
|2004.08.26 08:37
|close
|582
|0.02
|1.2076
|1.1913
|1.2140
|-7.77
|6864.01
|1173
|2004.08.26 08:37
|close
|585
|0.08
|1.2076
|1.1912
|1.2099
|3.20
|6867.21
|1174
|2004.08.26 08:37
|close
|583
|0.04
|1.2077
|1.1913
|1.2120
|-7.14
|6860.08
|1175
|2004.08.26 08:37
|buy
|589
|0.02
|1.2079
|1.1879
|1.2106
|1176
|2004.08.26 08:59
|sell
|590
|0.08
|1.2086
|1.2246
|1.2059
|1177
|2004.08.26 10:46
|t/p
|590
|0.08
|1.2059
|1.2246
|1.2059
|21.60
|6881.68
|1178
|2004.08.26 10:46
|buy
|591
|0.04
|1.2059
|1.1879
|1.2086
|1179
|2004.08.26 10:46
|close
|587
|0.02
|1.2059
|1.2243
|1.2016
|-3.20
|6878.48
|1180
|2004.08.26 10:46
|close
|588
|0.04
|1.2058
|1.2243
|1.2036
|2.00
|6880.48
|1181
|2004.08.26 10:46
|sell
|592
|0.02
|1.2056
|1.2256
|1.2029
|1182
|2004.08.26 12:09
|sell
|593
|0.04
|1.2077
|1.2257
|1.2050
|1183
|2004.08.26 13:41
|t/p
|591
|0.04
|1.2086
|1.1879
|1.2086
|10.80
|6891.28
|1184
|2004.08.26 13:41
|close
|589
|0.02
|1.2086
|1.1879
|1.2106
|1.40
|6892.68
|1185
|2004.08.26 13:41
|buy
|594
|0.02
|1.2087
|1.1887
|1.2114
|1186
|2004.08.26 13:41
|sell
|595
|0.08
|1.2098
|1.2258
|1.2071
|1187
|2004.08.26 13:54
|t/p
|594
|0.02
|1.2114
|1.1887
|1.2114
|5.40
|6898.08
|1188
|2004.08.26 13:54
|buy
|596
|0.02
|1.2118
|1.1918
|1.2145
|1189
|2004.08.26 14:30
|sell
|597
|0.16
|1.2119
|1.2259
|1.2092
|1190
|2004.08.26 14:37
|buy
|598
|0.04
|1.2098
|1.1918
|1.2125
|1191
|2004.08.26 14:48
|t/p
|597
|0.16
|1.2092
|1.2259
|1.2092
|43.20
|6941.28
|1192
|2004.08.26 14:48
|close
|592
|0.02
|1.2091
|1.2256
|1.2029
|-7.00
|6934.28
|1193
|2004.08.26 14:48
|close
|595
|0.08
|1.2091
|1.2258
|1.2071
|5.60
|6939.88
|1194
|2004.08.26 14:48
|close
|593
|0.04
|1.2090
|1.2257
|1.2050
|-5.20
|6934.68
|1195
|2004.08.26 14:48
|sell
|599
|0.02
|1.2085
|1.2285
|1.2058
|1196
|2004.08.26 15:50
|buy
|600
|0.08
|1.2076
|1.1916
|1.2103
|1197
|2004.08.26 19:08
|t/p
|600
|0.08
|1.2103
|1.1916
|1.2103
|21.60
|6956.28
|1198
|2004.08.26 19:08
|close
|596
|0.02
|1.2103
|1.1918
|1.2145
|-3.00
|6953.28
|1199
|2004.08.26 19:08
|close
|598
|0.04
|1.2103
|1.1918
|1.2125
|2.00
|6955.28
|1200
|2004.08.26 19:08
|buy
|601
|0.02
|1.2105
|1.1905
|1.2132
|1201
|2004.08.26 20:22
|sell
|602
|0.04
|1.2106
|1.2286
|1.2079
|1202
|2004.08.27 07:45
|sell
|603
|0.08
|1.2126
|1.2286
|1.2099
|1203
|2004.08.27 08:03
|t/p
|601
|0.02
|1.2132
|1.1905
|1.2132
|5.28
|6960.55
|1204
|2004.08.27 08:03
|buy
|604
|0.02
|1.2134
|1.1934
|1.2161
|1205
|2004.08.27 09:16
|buy
|605
|0.04
|1.2114
|1.1934
|1.2141
|1206
|2004.08.27 10:02
|t/p
|603
|0.08
|1.2099
|1.2286
|1.2099
|21.60
|6982.15
|1207
|2004.08.27 10:02
|close
|599
|0.02
|1.2098
|1.2285
|1.2058
|-2.50
|6979.65
|1208
|2004.08.27 10:02
|close
|602
|0.04
|1.2099
|1.2286
|1.2079
|3.00
|6982.65
|1209
|2004.08.27 10:02
|sell
|606
|0.02
|1.2095
|1.2295
|1.2068
|1210
|2004.08.27 10:03
|buy
|607
|0.08
|1.2093
|1.1933
|1.2120
|1211
|2004.08.27 14:55
|buy
|608
|0.16
|1.2073
|1.1933
|1.2100
|1212
|2004.08.27 14:57
|t/p
|606
|0.02
|1.2068
|1.2295
|1.2068
|5.40
|6988.05
|1213
|2004.08.27 14:57
|sell
|609
|0.02
|1.2065
|1.2265
|1.2038
|1214
|2004.08.27 15:43
|sell
|610
|0.04
|1.2085
|1.2265
|1.2058
|1215
|2004.08.27 15:57
|t/p
|610
|0.04
|1.2058
|1.2265
|1.2058
|10.80
|6998.85
|1216
|2004.08.27 15:57
|close
|609
|0.02
|1.2058
|1.2265
|1.2038
|1.40
|7000.25
|1217
|2004.08.27 15:57
|sell
|611
|0.02
|1.2052
|1.2252
|1.2025
|1218
|2004.08.27 15:57
|buy
|612
|0.32
|1.2053
|1.1933
|1.2080
|1219
|2004.08.27 16:09
|buy
|613
|0.64
|1.2033
|1.1933
|1.2060
|1220
|2004.08.27 18:32
|t/p
|611
|0.02
|1.2025
|1.2252
|1.2025
|5.40
|7005.65
|1221
|2004.08.27 18:32
|sell
|614
|0.02
|1.2021
|1.2221
|1.1994
|1222
|2004.08.27 18:47
|buy
|615
|1.28
|1.2012
|1.1932
|1.2039
|1223
|2004.08.30 07:12
|t/p
|614
|0.02
|1.1994
|1.2221
|1.1994
|5.50
|7011.15
|1224
|2004.08.30 07:12
|sell
|616
|0.02
|1.1991
|1.2191
|1.1964
|1225
|2004.08.30 07:19
|buy
|617
|1.75
|1.1992
|1.1932
|1.2019
|1226
|2004.08.30 08:06
|sell
|618
|0.04
|1.2012
|1.2192
|1.1985
|1227
|2004.08.30 09:06
|t/p
|617
|1.75
|1.2019
|1.1932
|1.2019
|472.50
|7483.65
|1228
|2004.08.30 09:06
|close
|604
|0.02
|1.2019
|1.1934
|1.2161
|-23.12
|7460.53
|1229
|2004.08.30 09:06
|close
|607
|0.08
|1.2019
|1.1933
|1.2120
|-59.69
|7400.84
|1230
|2004.08.30 09:06
|close
|612
|0.32
|1.2019
|1.1933
|1.2080
|-110.76
|7290.08
|1231
|2004.08.30 09:06
|close
|615
|1.28
|1.2019
|1.1932
|1.2039
|81.75
|7371.83
|1232
|2004.08.30 09:06
|close
|605
|0.04
|1.2020
|1.1934
|1.2141
|-37.85
|7333.99
|1233
|2004.08.30 09:06
|close
|613
|0.64
|1.2020
|1.1933
|1.2060
|-87.12
|7246.86
|1234
|2004.08.30 09:06
|buy
|619
|0.04
|1.2023
|1.1843
|1.2050
|1235
|2004.08.30 09:07
|close
|608
|0.16
|1.2021
|1.1933
|1.2100
|-84.18
|7162.68
|1236
|2004.08.30 09:07
|close
|619
|0.04
|1.2021
|1.1843
|1.2050
|-0.80
|7161.88
|1237
|2004.08.30 09:07
|buy
|620
|0.02
|1.2025
|1.1825
|1.2052
|1238
|2004.08.30 10:56
|sell
|621
|0.08
|1.2032
|1.2192
|1.2005
|1239
|2004.08.30 14:27
|t/p
|620
|0.02
|1.2052
|1.1825
|1.2052
|5.40
|7167.28
|1240
|2004.08.30 14:27
|sell
|622
|0.16
|1.2053
|1.2193
|1.2026
|1241
|2004.08.30 14:27
|buy
|623
|0.02
|1.2055
|1.1855
|1.2082
|1242
|2004.08.30 14:38
|buy
|624
|0.04
|1.2034
|1.1854
|1.2061
|1243
|2004.08.30 14:47
|t/p
|622
|0.16
|1.2026
|1.2193
|1.2026
|43.20
|7210.48
|1244
|2004.08.30 14:47
|close
|616
|0.02
|1.2026
|1.2191
|1.1964
|-7.00
|7203.48
|1245
|2004.08.30 14:47
|close
|621
|0.08
|1.2026
|1.2192
|1.2005
|4.80
|7208.28
|1246
|2004.08.30 14:47
|close
|618
|0.04
|1.2026
|1.2192
|1.1985
|-5.60
|7202.68
|1247
|2004.08.30 14:48
|sell
|625
|0.02
|1.2024
|1.2224
|1.1997
|1248
|2004.08.30 17:45
|sell
|626
|0.04
|1.2044
|1.2224
|1.2017
|1249
|2004.08.30 18:38
|t/p
|624
|0.04
|1.2061
|1.1854
|1.2061
|10.80
|7213.48
|1250
|2004.08.30 18:38
|close
|623
|0.02
|1.2062
|1.1855
|1.2082
|1.40
|7214.88
|1251
|2004.08.30 18:38
|buy
|627
|0.02
|1.2064
|1.1864
|1.2091
|1252
|2004.08.30 18:40
|sell
|628
|0.08
|1.2064
|1.2224
|1.2037
|1253
|2004.08.31 05:24
|sell
|629
|0.16
|1.2085
|1.2225
|1.2058
|1254
|2004.08.31 11:56
|t/p
|627
|0.02
|1.2091
|1.1864
|1.2091
|5.28
|7220.16
|1255
|2004.08.31 11:56
|buy
|630
|0.02
|1.2094
|1.1894
|1.2121
|1256
|2004.08.31 12:06
|sell
|631
|0.32
|1.2106
|1.2226
|1.2079
|1257
|2004.08.31 13:12
|t/p
|630
|0.02
|1.2121
|1.1894
|1.2121
|5.40
|7225.56
|1258
|2004.08.31 13:12
|buy
|632
|0.02
|1.2126
|1.1926
|1.2153
|1259
|2004.08.31 13:34
|buy
|633
|0.04
|1.2105
|1.1925
|1.2132
|1260
|2004.08.31 16:00
|sell
|634
|0.64
|1.2128
|1.2228
|1.2101
|1261
|2004.08.31 16:00
|t/p
|633
|0.04
|1.2132
|1.1925
|1.2132
|10.80
|7236.36
|1262
|2004.08.31 16:00
|close
|632
|0.02
|1.2136
|1.1926
|1.2153
|2.00
|7238.36
|1263
|2004.08.31 16:00
|buy
|635
|0.02
|1.2134
|1.1934
|1.2161
|1264
|2004.08.31 16:12
|sell
|636
|1.28
|1.2148
|1.2228
|1.2121
|1265
|2004.08.31 16:28
|t/p
|635
|0.02
|1.2161
|1.1934
|1.2161
|5.40
|7243.76
|1266
|2004.08.31 16:28
|buy
|637
|0.02
|1.2163
|1.1963
|1.2190
|1267
|2004.08.31 17:11
|sell
|638
|1.81
|1.2168
|1.2228
|1.2141
|1268
|2004.08.31 18:02
|t/p
|637
|0.02
|1.2190
|1.1963
|1.2190
|5.40
|7249.16
|1269
|2004.08.31 18:02
|sell
|639
|1.81
|1.2190
|1.2230
|1.2163
|1270
|2004.08.31 18:02
|buy
|640
|0.02
|1.2192
|1.1992
|1.2219
|1271
|2004.08.31 21:00
|buy
|641
|0.04
|1.2172
|1.1992
|1.2199
|1272
|2004.09.01 09:21
|t/p
|639
|1.81
|1.2163
|1.2230
|1.2163
|497.68
|7746.84
|1273
|2004.09.01 09:21
|close
|625
|0.02
|1.2163
|1.2224
|1.1997
|-27.60
|7719.24
|1274
|2004.09.01 09:21
|close
|628
|0.08
|1.2163
|1.2224
|1.2037
|-78.41
|7640.83
|1275
|2004.09.01 09:21
|close
|631
|0.32
|1.2163
|1.2226
|1.2079
|-180.81
|7460.02
|1276
|2004.09.01 09:21
|close
|636
|1.28
|1.2163
|1.2228
|1.2121
|-185.65
|7274.37
|1277
|2004.09.01 09:21
|close
|626
|0.04
|1.2161
|1.2224
|1.2017
|-46.40
|7227.96
|1278
|2004.09.01 09:21
|close
|634
|0.64
|1.2161
|1.2228
|1.2101
|-208.03
|7019.94
|1279
|2004.09.01 09:21
|close
|629
|0.16
|1.2160
|1.2225
|1.2058
|-119.21
|6900.73
|1280
|2004.09.01 09:22
|close
|638
|1.81
|1.2158
|1.2228
|1.2141
|190.00
|7090.73
|1281
|2004.09.01 09:22
|sell
|642
|0.02
|1.2155
|1.2355
|1.2128
|1282
|2004.09.01 12:40
|sell
|643
|0.04
|1.2175
|1.2355
|1.2148
|1283
|2004.09.01 15:53
|sell
|644
|0.08
|1.2195
|1.2355
|1.2168
|1284
|2004.09.01 16:04
|t/p
|644
|0.08
|1.2168
|1.2355
|1.2168
|21.60
|7112.33
|1285
|2004.09.01 16:04
|close
|642
|0.02
|1.2167
|1.2355
|1.2128
|-2.40
|7109.93
|1286
|2004.09.01 16:04
|close
|643
|0.04
|1.2168
|1.2355
|1.2148
|2.80
|7112.73
|1287
|2004.09.01 16:04
|sell
|645
|0.02
|1.2161
|1.2361
|1.2134
|1288
|2004.09.01 16:13
|buy
|646
|0.08
|1.2151
|1.1991
|1.2178
|1289
|2004.09.01 17:10
|t/p
|646
|0.08
|1.2178
|1.1991
|1.2178
|21.60
|7134.33
|1290
|2004.09.01 17:10
|close
|640
|0.02
|1.2178
|1.1992
|1.2219
|-2.92
|7131.41
|1291
|2004.09.01 17:18
|close
|641
|0.04
|1.2179
|1.1992
|1.2199
|2.55
|7133.96
|1292
|2004.09.01 17:18
|buy
|647
|0.02
|1.2183
|1.1983
|1.2210
|1293
|2004.09.01 17:20
|sell
|648
|0.04
|1.2182
|1.2362
|1.2155
|1294
|2004.09.01 19:08
|sell
|649
|0.08
|1.2202
|1.2362
|1.2175
|1295
|2004.09.01 19:09
|t/p
|647
|0.02
|1.2210
|1.1983
|1.2210
|5.40
|7139.36
|1296
|2004.09.01 19:09
|buy
|650
|0.02
|1.2215
|1.2015
|1.2242
|1297
|2004.09.01 19:23
|buy
|651
|0.04
|1.2194
|1.2014
|1.2221
|1298
|2004.09.02 07:23
|t/p
|649
|0.08
|1.2175
|1.2362
|1.2175
|22.79
|7162.16
|1299
|2004.09.02 07:23
|buy
|652
|0.08
|1.2173
|1.2013
|1.2200
|1300
|2004.09.02 07:23
|close
|645
|0.02
|1.2174
|1.2361
|1.2134
|-2.30
|7159.85
|1301
|2004.09.02 11:45
|close
|648
|0.04
|1.2173
|1.2362
|1.2155
|4.20
|7164.05
|1302
|2004.09.02 11:45
|sell
|653
|0.02
|1.2171
|1.2371
|1.2144
|1303
|2004.09.02 16:25
|buy
|654
|0.16
|1.2152
|1.2012
|1.2179
|1304
|2004.09.02 20:22
|t/p
|653
|0.02
|1.2144
|1.2371
|1.2144
|5.40
|7169.45
|1305
|2004.09.02 20:22
|sell
|655
|0.02
|1.2141
|1.2341
|1.2114
|1306
|2004.09.02 21:00
|sell
|656
|0.04
|1.2161
|1.2341
|1.2134
|1307
|2004.09.03 14:28
|t/p
|654
|0.16
|1.2179
|1.2012
|1.2179
|42.22
|7211.67
|1308
|2004.09.03 14:28
|close
|650
|0.02
|1.2180
|1.2015
|1.2242
|-7.49
|7204.18
|1309
|2004.09.03 14:28
|close
|652
|0.08
|1.2180
|1.2013
|1.2200
|5.11
|7209.29
|1310
|2004.09.03 14:28
|sell
|657
|0.08
|1.2182
|1.2342
|1.2155
|1311
|2004.09.03 14:28
|close
|651
|0.04
|1.2185
|1.2014
|1.2221
|-4.58
|7204.71
|1312
|2004.09.03 14:28
|buy
|658
|0.02
|1.2187
|1.1987
|1.2214
|1313
|2004.09.03 14:30
|t/p
|657
|0.08
|1.2155
|1.2342
|1.2155
|21.60
|7226.31
|1314
|2004.09.03 14:30
|buy
|659
|0.04
|1.2152
|1.1972
|1.2179
|1315
|2004.09.03 14:30
|t/p
|656
|0.04
|1.2134
|1.2341
|1.2134
|11.00
|7237.30
|1316
|2004.09.03 14:30
|buy
|660
|0.08
|1.2118
|1.1958
|1.2145
|1317
|2004.09.03 14:30
|close
|655
|0.02
|1.2129
|1.2341
|1.2114
|2.50
|7239.80
|1318
|2004.09.03 14:30
|sell
|661
|0.02
|1.2099
|1.2299
|1.2072
|1319
|2004.09.03 14:30
|buy
|662
|0.16
|1.2074
|1.1934
|1.2101
|1320
|2004.09.03 14:33
|t/p
|662
|0.16
|1.2101
|1.1934
|1.2101
|43.20
|7283.00
|1321
|2004.09.03 14:33
|close
|658
|0.02
|1.2115
|1.1987
|1.2214
|-14.40
|7268.60
|1322
|2004.09.03 14:33
|close
|660
|0.08
|1.2115
|1.1958
|1.2145
|-2.40
|7266.20
|1323
|2004.09.03 14:33
|buy
|663
|0.04
|1.2115
|1.1935
|1.2142
|1324
|2004.09.03 14:33
|close
|659
|0.04
|1.2113
|1.1972
|1.2179
|-15.60
|7250.60
|1325
|2004.09.03 14:33
|close
|663
|0.04
|1.2113
|1.1935
|1.2142
|-0.80
|7249.80
|1326
|2004.09.03 14:33
|buy
|664
|0.02
|1.2114
|1.1914
|1.2141
|1327
|2004.09.03 14:33
|sell
|665
|0.04
|1.2121
|1.2301
|1.2094
|1328
|2004.09.03 15:00
|t/p
|665
|0.04
|1.2094
|1.2301
|1.2094
|10.80
|7260.60
|1329
|2004.09.03 15:00
|close
|661
|0.02
|1.2094
|1.2299
|1.2072
|1.00
|7261.60
|1330
|2004.09.03 15:00
|sell
|666
|0.02
|1.2092
|1.2292
|1.2065
|1331
|2004.09.03 15:00
|buy
|667
|0.04
|1.2093
|1.1913
|1.2120
|1332
|2004.09.03 16:28
|buy
|668
|0.08
|1.2072
|1.1912
|1.2099
|1333
|2004.09.03 16:52
|t/p
|666
|0.02
|1.2065
|1.2292
|1.2065
|5.40
|7267.00
|1334
|2004.09.03 16:52
|sell
|669
|0.02
|1.2062
|1.2262
|1.2035
|1335
|2004.09.03 17:34
|buy
|670
|0.16
|1.2052
|1.1912
|1.2079
|1336
|2004.09.07 08:07
|t/p
|670
|0.16
|1.2079
|1.1912
|1.2079
|41.24
|7308.24
|1337
|2004.09.07 08:07
|close
|664
|0.02
|1.2079
|1.1914
|1.2141
|-7.25
|7301.00
|1338
|2004.09.07 08:07
|close
|668
|0.08
|1.2079
|1.1912
|1.2099
|4.62
|7305.62
|1339
|2004.09.07 08:07
|close
|667
|0.04
|1.2080
|1.1913
|1.2120
|-5.69
|7299.93
|1340
|2004.09.07 08:07
|buy
|671
|0.02
|1.2084
|1.1884
|1.2111
|1341
|2004.09.07 08:08
|sell
|672
|0.04
|1.2082
|1.2262
|1.2055
|1342
|2004.09.07 10:55
|sell
|673
|0.08
|1.2102
|1.2262
|1.2075
|1343
|2004.09.07 14:23
|t/p
|673
|0.08
|1.2075
|1.2262
|1.2075
|21.60
|7321.53
|1344
|2004.09.07 14:23
|close
|669
|0.02
|1.2074
|1.2262
|1.2035
|-2.20
|7319.32
|1345
|2004.09.07 14:23
|close
|672
|0.04
|1.2074
|1.2262
|1.2055
|3.20
|7322.52
|1346
|2004.09.07 14:23
|sell
|674
|0.02
|1.2072
|1.2272
|1.2045
|1347
|2004.09.07 15:36
|buy
|675
|0.04
|1.2064
|1.1884
|1.2091
|1348
|2004.09.07 17:29
|t/p
|675
|0.04
|1.2091
|1.1884
|1.2091
|10.80
|7333.32
|1349
|2004.09.07 17:29
|close
|671
|0.02
|1.2091
|1.1884
|1.2111
|1.40
|7334.72
|1350
|2004.09.07 17:29
|buy
|676
|0.02
|1.2093
|1.1893
|1.2120
|1351
|2004.09.07 17:29
|sell
|677
|0.04
|1.2092
|1.2272
|1.2065
|1352
|2004.09.08 07:56
|buy
|678
|0.04
|1.2072
|1.1892
|1.2099
|1353
|2004.09.08 12:05
|t/p
|677
|0.04
|1.2065
|1.2272
|1.2065
|11.00
|7345.72
|1354
|2004.09.08 12:05
|close
|674
|0.02
|1.2064
|1.2272
|1.2045
|1.70
|7347.42
|1355
|2004.09.08 12:05
|sell
|679
|0.02
|1.2062
|1.2262
|1.2035
|1356
|2004.09.08 12:30
|buy
|680
|0.08
|1.2052
|1.1892
|1.2079
|1357
|2004.09.08 13:27
|t/p
|679
|0.02
|1.2035
|1.2262
|1.2035
|5.40
|7352.82
|1358
|2004.09.08 13:27
|sell
|681
|0.02
|1.2032
|1.2232
|1.2005
|1359
|2004.09.08 14:26
|buy
|682
|0.16
|1.2032
|1.1892
|1.2059
|1360
|2004.09.08 16:31
|sell
|683
|0.04
|1.2053
|1.2233
|1.2026
|1361
|2004.09.08 16:33
|t/p
|682
|0.16
|1.2059
|1.1892
|1.2059
|43.20
|7396.02
|1362
|2004.09.08 16:33
|close
|676
|0.02
|1.2059
|1.1893
|1.2120
|-6.92
|7389.10
|1363
|2004.09.08 16:33
|close
|680
|0.08
|1.2059
|1.1892
|1.2079
|5.60
|7394.70
|1364
|2004.09.08 16:33
|close
|678
|0.04
|1.2060
|1.1892
|1.2099
|-4.80
|7389.90
|1365
|2004.09.08 16:33
|buy
|684
|0.02
|1.2065
|1.1865
|1.2092
|1366
|2004.09.08 16:34
|sell
|685
|0.08
|1.2073
|1.2233
|1.2046
|1367
|2004.09.08 16:43
|t/p
|684
|0.02
|1.2092
|1.1865
|1.2092
|5.40
|7395.30
|1368
|2004.09.08 16:43
|sell
|686
|0.16
|1.2094
|1.2234
|1.2067
|1369
|2004.09.08 16:43
|buy
|687
|0.02
|1.2097
|1.1897
|1.2124
|1370
|2004.09.08 16:47
|sell
|688
|0.32
|1.2114
|1.2234
|1.2087
|1371
|2004.09.08 16:50
|t/p
|687
|0.02
|1.2124
|1.1897
|1.2124
|5.40
|7400.70
|1372
|2004.09.08 16:50
|buy
|689
|0.02
|1.2126
|1.1926
|1.2153
|1373
|2004.09.08 17:14
|sell
|690
|0.64
|1.2135
|1.2235
|1.2108
|1374
|2004.09.08 17:24
|t/p
|689
|0.02
|1.2153
|1.1926
|1.2153
|5.40
|7406.10
|1375
|2004.09.08 17:24
|buy
|691
|0.02
|1.2156
|1.1956
|1.2183
|1376
|2004.09.08 17:25
|sell
|692
|1.28
|1.2157
|1.2237
|1.2130
|1377
|2004.09.08 18:20
|sell
|693
|1.85
|1.2179
|1.2239
|1.2152
|1378
|2004.09.08 20:17
|t/p
|691
|0.02
|1.2183
|1.1956
|1.2183
|5.40
|7411.50
|1379
|2004.09.08 20:17
|buy
|694
|0.02
|1.2188
|1.1988
|1.2215
|1380
|2004.09.09 09:26
|sell
|695
|1.85
|1.2200
|1.2240
|1.2173
|1381
|2004.09.09 15:02
|t/p
|695
|1.85
|1.2173
|1.2240
|1.2173
|499.50
|7911.00
|1382
|2004.09.09 15:02
|close
|681
|0.02
|1.2171
|1.2232
|1.2005
|-27.50
|7883.50
|1383
|2004.09.09 15:02
|close
|685
|0.08
|1.2171
|1.2233
|1.2046
|-77.21
|7806.29
|1384
|2004.09.09 15:02
|close
|688
|0.32
|1.2171
|1.2234
|1.2087
|-177.64
|7628.65
|1385
|2004.09.09 15:02
|close
|692
|1.28
|1.2171
|1.2237
|1.2130
|-160.16
|7468.49
|1386
|2004.09.09 15:02
|close
|683
|0.04
|1.2172
|1.2233
|1.2026
|-47.00
|7421.49
|1387
|2004.09.09 15:02
|close
|690
|0.64
|1.2172
|1.2235
|1.2108
|-227.28
|7194.21
|1388
|2004.09.09 15:02
|close
|686
|0.16
|1.2171
|1.2234
|1.2067
|-120.82
|7073.39
|1389
|2004.09.09 15:02
|close
|693
|1.85
|1.2171
|1.2239
|1.2152
|175.53
|7248.92
|1390
|2004.09.09 15:02
|sell
|696
|0.02
|1.2170
|1.2370
|1.2143
|1391
|2004.09.09 15:25
|buy
|697
|0.04
|1.2166
|1.1986
|1.2193
|1392
|2004.09.09 17:42
|sell
|698
|0.04
|1.2190
|1.2370
|1.2163
|1393
|2004.09.09 17:42
|t/p
|697
|0.04
|1.2193
|1.1986
|1.2193
|10.80
|7259.72
|1394
|2004.09.09 17:42
|close
|694
|0.02
|1.2193
|1.1988
|1.2215
|0.63
|7260.36
|1395
|2004.09.09 17:42
|buy
|699
|0.02
|1.2195
|1.1995
|1.2222
|1396
|2004.09.09 22:55
|sell
|700
|0.08
|1.2210
|1.2370
|1.2183
|1397
|2004.09.09 23:01
|t/p
|699
|0.02
|1.2222
|1.1995
|1.2222
|5.40
|7265.76
|1398
|2004.09.09 23:01
|buy
|701
|0.02
|1.2223
|1.2023
|1.2250
|1399
|2004.09.09 23:12
|sell
|702
|0.16
|1.2231
|1.2371
|1.2204
|1400
|2004.09.10 06:51
|t/p
|701
|0.02
|1.2250
|1.2023
|1.2250
|5.28
|7271.03
|1401
|2004.09.10 06:51
|sell
|703
|0.32
|1.2251
|1.2371
|1.2224
|1402
|2004.09.10 06:51
|buy
|704
|0.02
|1.2257
|1.2057
|1.2284
|1403
|2004.09.10 07:18
|buy
|705
|0.04
|1.2237
|1.2057
|1.2264
|1404
|2004.09.10 08:29
|t/p
|703
|0.32
|1.2224
|1.2371
|1.2224
|86.40
|7357.43
|1405
|2004.09.10 08:29
|close
|696
|0.02
|1.2223
|1.2370
|1.2143
|-10.50
|7346.93
|1406
|2004.09.10 08:29
|close
|700
|0.08
|1.2223
|1.2370
|1.2183
|-10.00
|7336.93
|1407
|2004.09.10 08:30
|close
|698
|0.04
|1.2224
|1.2370
|1.2163
|-13.40
|7323.53
|1408
|2004.09.10 08:30
|close
|702
|0.16
|1.2223
|1.2371
|1.2204
|13.59
|7337.12
|1409
|2004.09.10 08:30
|sell
|706
|0.02
|1.2221
|1.2421
|1.2194
|1410
|2004.09.10 11:36
|buy
|707
|0.08
|1.2217
|1.2057
|1.2244
|1411
|2004.09.10 14:25
|sell
|708
|0.04
|1.2241
|1.2421
|1.2214
|1412
|2004.09.10 14:25
|t/p
|707
|0.08
|1.2244
|1.2057
|1.2244
|21.60
|7358.72
|1413
|2004.09.10 14:25
|close
|704
|0.02
|1.2244
|1.2057
|1.2284
|-2.60
|7356.12
|1414
|2004.09.10 14:25
|close
|705
|0.04
|1.2245
|1.2057
|1.2264
|3.20
|7359.32
|1415
|2004.09.10 14:25
|buy
|709
|0.02
|1.2248
|1.2048
|1.2275
|1416
|2004.09.10 14:30
|buy
|710
|0.04
|1.2227
|1.2047
|1.2254
|1417
|2004.09.10 14:30
|t/p
|708
|0.04
|1.2214
|1.2421
|1.2214
|10.80
|7370.12
|1418
|2004.09.10 14:30
|close
|706
|0.02
|1.2212
|1.2421
|1.2194
|1.80
|7371.92
|1419
|2004.09.10 14:30
|sell
|711
|0.02
|1.2203
|1.2403
|1.2176
|1420
|2004.09.10 14:30
|buy
|712
|0.08
|1.2206
|1.2046
|1.2233
|1421
|2004.09.10 14:30
|sell
|713
|0.04
|1.2226
|1.2406
|1.2199
|1422
|2004.09.10 14:31
|t/p
|712
|0.08
|1.2233
|1.2046
|1.2233
|21.60
|7393.52
|1423
|2004.09.10 14:31
|close
|709
|0.02
|1.2234
|1.2048
|1.2275
|-2.80
|7390.72
|1424
|2004.09.10 14:31
|close
|710
|0.04
|1.2233
|1.2047
|1.2254
|2.40
|7393.12
|1425
|2004.09.10 14:32
|buy
|714
|0.02
|1.2236
|1.2036
|1.2263
|1426
|2004.09.10 14:34
|buy
|715
|0.04
|1.2214
|1.2034
|1.2241
|1427
|2004.09.10 14:35
|t/p
|713
|0.04
|1.2199
|1.2406
|1.2199
|10.80
|7403.92
|1428
|2004.09.10 14:35
|close
|711
|0.02
|1.2198
|1.2403
|1.2176
|1.00
|7404.92
|1429
|2004.09.10 14:35
|sell
|716
|0.02
|1.2198
|1.2398
|1.2171
|1430
|2004.09.10 14:39
|sell
|717
|0.04
|1.2218
|1.2398
|1.2191
|1431
|2004.09.10 14:44
|sell
|718
|0.08
|1.2241
|1.2401
|1.2214
|1432
|2004.09.10 14:45
|t/p
|715
|0.04
|1.2241
|1.2034
|1.2241
|10.80
|7415.72
|1433
|2004.09.10 14:45
|close
|714
|0.02
|1.2243
|1.2036
|1.2263
|1.40
|7417.12
|1434
|2004.09.10 14:45
|buy
|719
|0.02
|1.2247
|1.2047
|1.2274
|1435
|2004.09.10 14:45
|sell
|720
|0.16
|1.2262
|1.2402
|1.2235
|1436
|2004.09.10 14:47
|t/p
|719
|0.02
|1.2274
|1.2047
|1.2274
|5.40
|7422.52
|1437
|2004.09.10 14:47
|buy
|721
|0.02
|1.2276
|1.2076
|1.2303
|1438
|2004.09.10 14:57
|sell
|722
|0.32
|1.2283
|1.2403
|1.2256
|1439
|2004.09.10 16:52
|t/p
|721
|0.02
|1.2303
|1.2076
|1.2303
|5.40
|7427.92
|1440
|2004.09.10 16:52
|sell
|723
|0.64
|1.2303
|1.2403
|1.2276
|1441
|2004.09.10 16:52
|buy
|724
|0.02
|1.2308
|1.2108
|1.2335
|1442
|2004.09.10 17:23
|buy
|725
|0.04
|1.2286
|1.2106
|1.2313
|1443
|2004.09.10 17:57
|t/p
|723
|0.64
|1.2276
|1.2403
|1.2276
|172.80
|7600.72
|1444
|2004.09.10 17:57
|close
|716
|0.02
|1.2276
|1.2398
|1.2171
|-15.60
|7585.12
|1445
|2004.09.10 17:57
|close
|718
|0.08
|1.2276
|1.2401
|1.2214
|-28.00
|7557.12
|1446
|2004.09.10 17:57
|close
|722
|0.32
|1.2276
|1.2403
|1.2256
|22.40
|7579.52
|1447
|2004.09.10 17:57
|close
|717
|0.04
|1.2274
|1.2398
|1.2191
|-22.40
|7557.12
|1448
|2004.09.10 17:57
|close
|720
|0.16
|1.2275
|1.2402
|1.2235
|-20.80
|7536.32
|1449
|2004.09.10 17:57
|sell
|726
|0.02
|1.2273
|1.2473
|1.2246
|1450
|2004.09.10 20:58
|buy
|727
|0.08
|1.2265
|1.2105
|1.2292
|1451
|2004.09.13 13:07
|t/p
|726
|0.02
|1.2246
|1.2473
|1.2246
|5.50
|7541.82
|1452
|2004.09.13 13:07
|sell
|728
|0.02
|1.2242
|1.2442
|1.2215
|1453
|2004.09.13 13:07
|buy
|729
|0.16
|1.2242
|1.2102
|1.2269
|1454
|2004.09.13 18:42
|sell
|730
|0.04
|1.2262
|1.2442
|1.2235
|1455
|2004.09.14 03:12
|t/p
|729
|0.16
|1.2269
|1.2102
|1.2269
|42.22
|7584.04
|1456
|2004.09.14 03:12
|close
|724
|0.02
|1.2269
|1.2108
|1.2335
|-8.05
|7576.00
|1457
|2004.09.14 03:12
|close
|727
|0.08
|1.2269
|1.2105
|1.2292
|2.22
|7578.21
|1458
|2004.09.14 03:13
|close
|725
|0.04
|1.2269
|1.2106
|1.2313
|-7.29
|7570.92
|1459
|2004.09.14 03:13
|buy
|731
|0.02
|1.2272
|1.2072
|1.2299
|1460
|2004.09.14 11:00
|buy
|732
|0.04
|1.2251
|1.2071
|1.2278
|1461
|2004.09.14 11:35
|t/p
|730
|0.04
|1.2235
|1.2442
|1.2235
|11.00
|7581.92
|1462
|2004.09.14 11:35
|close
|728
|0.02
|1.2235
|1.2442
|1.2215
|1.50
|7583.42
|1463
|2004.09.14 11:35
|sell
|733
|0.02
|1.2233
|1.2433
|1.2206
|1464
|2004.09.14 12:44
|buy
|734
|0.08
|1.2231
|1.2071
|1.2258
|1465
|2004.09.14 14:30
|sell
|735
|0.04
|1.2254
|1.2434
|1.2227
|1466
|2004.09.14 14:30
|t/p
|734
|0.08
|1.2258
|1.2071
|1.2258
|21.60
|7605.02
|1467
|2004.09.14 14:30
|close
|731
|0.02
|1.2262
|1.2072
|1.2299
|-2.00
|7603.02
|1468
|2004.09.14 14:30
|close
|732
|0.04
|1.2260
|1.2071
|1.2278
|3.60
|7606.62
|1469
|2004.09.14 14:30
|buy
|736
|0.02
|1.2267
|1.2067
|1.2294
|1470
|2004.09.14 14:42
|sell
|737
|0.08
|1.2275
|1.2435
|1.2248
|1471
|2004.09.14 22:22
|t/p
|737
|0.08
|1.2248
|1.2435
|1.2248
|21.60
|7628.22
|1472
|2004.09.14 22:22
|close
|733
|0.02
|1.2248
|1.2433
|1.2206
|-3.00
|7625.22
|1473
|2004.09.14 22:22
|buy
|738
|0.04
|1.2244
|1.2064
|1.2271
|1474
|2004.09.14 22:22
|close
|735
|0.04
|1.2245
|1.2434
|1.2227
|3.60
|7628.82
|1475
|2004.09.14 22:22
|sell
|739
|0.02
|1.2243
|1.2443
|1.2216
|1476
|2004.09.15 09:46
|buy
|740
|0.08
|1.2222
|1.2062
|1.2249
|1477
|2004.09.15 10:31
|t/p
|740
|0.08
|1.2249
|1.2062
|1.2249
|21.60
|7650.42
|1478
|2004.09.15 10:31
|close
|736
|0.02
|1.2249
|1.2067
|1.2294
|-3.72
|7646.70
|1479
|2004.09.15 10:31
|close
|738
|0.04
|1.2250
|1.2064
|1.2271
|2.15
|7648.85
|1480
|2004.09.15 10:31
|buy
|741
|0.02
|1.2254
|1.2054
|1.2281
|1481
|2004.09.15 12:47
|buy
|742
|0.04
|1.2234
|1.2054
|1.2261
|1482
|2004.09.15 14:30
|t/p
|739
|0.02
|1.2216
|1.2443
|1.2216
|5.50
|7654.35
|1483
|2004.09.15 14:30
|sell
|743
|0.02
|1.2207
|1.2407
|1.2180
|1484
|2004.09.15 14:30
|buy
|744
|0.08
|1.2210
|1.2050
|1.2237
|1485
|2004.09.15 15:34
|buy
|745
|0.16
|1.2190
|1.2050
|1.2217
|1486
|2004.09.15 15:34
|t/p
|743
|0.02
|1.2180
|1.2407
|1.2180
|5.40
|7659.75
|1487
|2004.09.15 15:34
|sell
|746
|0.02
|1.2177
|1.2377
|1.2150
|1488
|2004.09.15 16:11
|buy
|747
|0.32
|1.2169
|1.2049
|1.2196
|1489
|2004.09.15 16:56
|t/p
|746
|0.02
|1.2150
|1.2377
|1.2150
|5.40
|7665.15
|1490
|2004.09.15 16:56
|sell
|748
|0.02
|1.2148
|1.2348
|1.2121
|1491
|2004.09.15 16:56
|buy
|749
|0.64
|1.2148
|1.2048
|1.2175
|1492
|2004.09.16 15:43
|buy
|750
|1.28
|1.2128
|1.2048
|1.2155
|1493
|2004.09.16 17:23
|close
|741
|0.02
|1.2155
|1.2054
|1.2281
|-20.17
|7644.99
|1494
|2004.09.16 17:23
|close
|744
|0.08
|1.2155
|1.2050
|1.2237
|-45.47
|7599.51
|1495
|2004.09.16 17:23
|close
|747
|0.32
|1.2155
|1.2049
|1.2196
|-50.68
|7548.83
|1496
|2004.09.16 17:23
|close
|749
|0.64
|1.2155
|1.2048
|1.2175
|33.03
|7581.86
|1497
|2004.09.16 17:24
|close
|742
|0.04
|1.2155
|1.2054
|1.2261
|-32.34
|7549.53
|1498
|2004.09.16 17:24
|close
|750
|1.28
|1.2155
|1.2048
|1.2155
|345.60
|7895.13
|1499
|2004.09.16 17:24
|buy
|751
|0.04
|1.2160
|1.1980
|1.2187
|1500
|2004.09.16 17:24
|close
|745
|0.16
|1.2157
|1.2050
|1.2217
|-55.74
|7839.38
|1501
|2004.09.16 17:24
|close
|751
|0.04
|1.2157
|1.1980
|1.2187
|-1.20
|7838.18
|1502
|2004.09.16 17:24
|buy
|752
|0.02
|1.2159
|1.1959
|1.2186
|1503
|2004.09.16 18:00
|sell
|753
|0.04
|1.2177
|1.2357
|1.2150
|1504
|2004.09.16 18:00
|t/p
|752
|0.02
|1.2186
|1.1959
|1.2186
|5.40
|7843.58
|1505
|2004.09.16 18:00
|buy
|754
|0.02
|1.2183
|1.1983
|1.2210
|1506
|2004.09.16 18:03
|buy
|755
|0.04
|1.2163
|1.1983
|1.2190
|1507
|2004.09.16 19:22
|t/p
|755
|0.04
|1.2190
|1.1983
|1.2190
|10.80
|7854.38
|1508
|2004.09.16 19:22
|close
|754
|0.02
|1.2190
|1.1983
|1.2210
|1.40
|7855.78
|1509
|2004.09.16 19:22
|buy
|756
|0.02
|1.2192
|1.1992
|1.2219
|1510
|2004.09.17 08:27
|sell
|757
|0.08
|1.2197
|1.2357
|1.2170
|1511
|2004.09.17 13:20
|sell
|758
|0.16
|1.2218
|1.2358
|1.2191
|1512
|2004.09.17 13:21
|t/p
|756
|0.02
|1.2219
|1.1992
|1.2219
|5.28
|7861.06
|1513
|2004.09.17 13:21
|buy
|759
|0.02
|1.2223
|1.2023
|1.2250
|1514
|2004.09.17 14:58
|buy
|760
|0.04
|1.2202
|1.2022
|1.2229
|1515
|2004.09.17 15:10
|t/p
|758
|0.16
|1.2191
|1.2358
|1.2191
|43.20
|7904.26
|1516
|2004.09.17 15:10
|close
|748
|0.02
|1.2191
|1.2348
|1.2121
|-8.20
|7896.06
|1517
|2004.09.17 15:10
|close
|757
|0.08
|1.2191
|1.2357
|1.2170
|4.80
|7900.86
|1518
|2004.09.17 15:10
|close
|753
|0.04
|1.2190
|1.2357
|1.2150
|-5.00
|7895.86
|1519
|2004.09.17 15:10
|sell
|761
|0.02
|1.2188
|1.2388
|1.2161
|1520
|2004.09.17 16:02
|buy
|762
|0.08
|1.2181
|1.2021
|1.2208
|1521
|2004.09.17 17:06
|t/p
|761
|0.02
|1.2161
|1.2388
|1.2161
|5.40
|7901.26
|1522
|2004.09.17 17:06
|buy
|763
|0.16
|1.2160
|1.2020
|1.2187
|1523
|2004.09.17 17:06
|sell
|764
|0.02
|1.2156
|1.2356
|1.2129
|1524
|2004.09.17 17:53
|sell
|765
|0.04
|1.2176
|1.2356
|1.2149
|1525
|2004.09.17 22:52
|t/p
|763
|0.16
|1.2187
|1.2020
|1.2187
|43.20
|7944.46
|1526
|2004.09.17 22:52
|close
|759
|0.02
|1.2188
|1.2023
|1.2250
|-7.00
|7937.46
|1527
|2004.09.17 22:52
|close
|762
|0.08
|1.2188
|1.2021
|1.2208
|5.60
|7943.06
|1528
|2004.09.17 22:52
|close
|760
|0.04
|1.2188
|1.2022
|1.2229
|-5.60
|7937.46
|1529
|2004.09.17 22:52
|buy
|766
|0.02
|1.2187
|1.1987
|1.2214
|1530
|2004.09.20 01:10
|buy
|767
|0.04
|1.2166
|1.1986
|1.2193
|1531
|2004.09.20 10:23
|t/p
|765
|0.04
|1.2149
|1.2356
|1.2149
|11.00
|7948.45
|1532
|2004.09.20 10:23
|close
|764
|0.02
|1.2148
|1.2356
|1.2129
|1.70
|7950.15
|1533
|2004.09.20 10:23
|sell
|768
|0.02
|1.2146
|1.2346
|1.2119
|1534
|2004.09.20 12:05
|buy
|769
|0.08
|1.2146
|1.1986
|1.2173
|1535
|2004.09.20 14:47
|buy
|770
|0.16
|1.2126
|1.1986
|1.2153
|1536
|2004.09.20 17:07
|t/p
|770
|0.16
|1.2153
|1.1986
|1.2153
|43.20
|7993.35
|1537
|2004.09.20 17:07
|close
|766
|0.02
|1.2153
|1.1987
|1.2214
|-6.92
|7986.43
|1538
|2004.09.20 17:07
|close
|769
|0.08
|1.2153
|1.1986
|1.2173
|5.60
|7992.03
|1539
|2004.09.20 17:07
|close
|767
|0.04
|1.2153
|1.1986
|1.2193
|-5.20
|7986.83
|1540
|2004.09.20 17:07
|buy
|771
|0.02
|1.2156
|1.1956
|1.2183
|1541
|2004.09.20 17:47
|sell
|772
|0.04
|1.2166
|1.2346
|1.2139
|1542
|2004.09.21 08:51
|t/p
|771
|0.02
|1.2183
|1.1956
|1.2183
|5.28
|7992.11
|1543
|2004.09.21 08:52
|buy
|773
|0.02
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|1544
|2004.09.21 09:31
|sell
|774
|0.08
|1.2187
|1.2347
|1.2160
|1545
|2004.09.21 11:15
|sell
|775
|0.16
|1.2208
|1.2348
|1.2181
|1546
|2004.09.21 11:29
|t/p
|773
|0.02
|1.2212
|1.1985
|1.2212
|5.40
|7997.51
|1547
|2004.09.21 11:29
|buy
|776
|0.02
|1.2214
|1.2014
|1.2241
|1548
|2004.09.21 11:47
|sell
|777
|0.32
|1.2229
|1.2349
|1.2202
|1549
|2004.09.21 11:51
|t/p
|776
|0.02
|1.2241
|1.2014
|1.2241
|5.40
|8002.91
|1550
|2004.09.21 11:51
|buy
|778
|0.02
|1.2243
|1.2043
|1.2270
|1551
|2004.09.21 12:11
|sell
|779
|0.64
|1.2249
|1.2349
|1.2222
|1552
|2004.09.21 14:11
|sell
|780
|1.28
|1.2269
|1.2349
|1.2242
|1553
|2004.09.21 14:12
|t/p
|778
|0.02
|1.2270
|1.2043
|1.2270
|5.40
|8008.31
|1554
|2004.09.21 14:12
|buy
|781
|0.02
|1.2274
|1.2074
|1.2301
|1555
|2004.09.21 15:49
|buy
|782
|0.04
|1.2252
|1.2072
|1.2279
|1556
|2004.09.21 20:07
|t/p
|782
|0.04
|1.2279
|1.2072
|1.2279
|10.80
|8019.11
|1557
|2004.09.21 20:07
|close
|781
|0.02
|1.2279
|1.2074
|1.2301
|1.00
|8020.11
|1558
|2004.09.21 20:07
|buy
|783
|0.02
|1.2282
|1.2082
|1.2309
|1559
|2004.09.21 20:15
|buy
|784
|0.04
|1.2262
|1.2082
|1.2289
|1560
|2004.09.21 20:20
|t/p
|784
|0.04
|1.2289
|1.2082
|1.2289
|10.80
|8030.91
|1561
|2004.09.21 20:20
|sell
|785
|2.00
|1.2298
|1.2358
|1.2271
|1562
|2004.09.21 20:20
|close
|783
|0.02
|1.2302
|1.2082
|1.2309
|4.00
|8034.91
|1563
|2004.09.21 20:20
|buy
|786
|0.02
|1.2309
|1.2109
|1.2336
|1564
|2004.09.21 20:20
|sell
|787
|2.00
|1.2319
|1.2359
|1.2292
|1565
|2004.09.21 20:20
|s/l
|768
|0.02
|1.2346
|1.2346
|1.2119
|-39.90
|7995.01
|1566
|2004.09.21 20:20
|s/l
|772
|0.04
|1.2346
|1.2346
|1.2139
|-71.80
|7923.21
|1567
|2004.09.21 20:20
|s/l
|774
|0.08
|1.2347
|1.2347
|1.2160
|-128.00
|7795.21
|1568
|2004.09.21 20:20
|t/p
|786
|0.02
|1.2336
|1.2109
|1.2336
|5.40
|7800.61
|1569
|2004.09.21 20:20
|sell
|788
|1.28
|1.2344
|1.2424
|1.2317
|1570
|2004.09.21 20:20
|buy
|789
|0.02
|1.2339
|1.2139
|1.2366
|1571
|2004.09.21 20:24
|buy
|790
|0.04
|1.2318
|1.2138
|1.2345
|1572
|2004.09.21 20:42
|t/p
|788
|1.28
|1.2317
|1.2424
|1.2317
|345.60
|8146.21
|1573
|2004.09.21 20:42
|close
|775
|0.16
|1.2317
|1.2348
|1.2181
|-174.40
|7971.81
|1574
|2004.09.21 20:42
|close
|779
|0.64
|1.2317
|1.2349
|1.2222
|-435.20
|7536.61
|1575
|2004.09.21 20:42
|close
|785
|2.00
|1.2317
|1.2358
|1.2271
|-380.00
|7156.61
|1576
|2004.09.21 20:42
|close
|777
|0.32
|1.2315
|1.2349
|1.2202
|-275.20
|6881.41
|1577
|2004.09.21 20:42
|close
|787
|2.00
|1.2315
|1.2359
|1.2292
|80.00
|6961.41
|1578
|2004.09.21 20:42
|sell
|791
|0.04
|1.2310
|1.2490
|1.2283
|1579
|2004.09.21 20:42
|close
|780
|1.28
|1.2315
|1.2349
|1.2242
|-588.79
|6372.62
|1580
|2004.09.21 20:42
|close
|791
|0.04
|1.2315
|1.2490
|1.2283
|-2.00
|6370.62
|1581
|2004.09.21 20:42
|sell
|792
|0.02
|1.2311
|1.2511
|1.2284
|1582
|2004.09.21 21:08
|sell
|793
|0.04
|1.2331
|1.2511
|1.2304
|1583
|2004.09.22 09:28
|t/p
|793
|0.04
|1.2304
|1.2511
|1.2304
|11.00
|6381.61
|1584
|2004.09.22 09:28
|close
|792
|0.02
|1.2304
|1.2511
|1.2284
|1.50
|6383.11
|1585
|2004.09.22 09:28
|sell
|794
|0.02
|1.2302
|1.2502
|1.2275
|1586
|2004.09.22 09:36
|buy
|795
|0.08
|1.2298
|1.2138
|1.2325
|1587
|2004.09.22 12:27
|buy
|796
|0.16
|1.2278
|1.2138
|1.2305
|1588
|2004.09.22 12:28
|t/p
|794
|0.02
|1.2275
|1.2502
|1.2275
|5.40
|6388.51
|1589
|2004.09.22 12:28
|sell
|797
|0.02
|1.2271
|1.2471
|1.2244
|1590
|2004.09.22 12:54
|buy
|798
|0.32
|1.2257
|1.2137
|1.2284
|1591
|2004.09.22 13:28
|t/p
|797
|0.02
|1.2244
|1.2471
|1.2244
|5.40
|6393.91
|1592
|2004.09.22 13:28
|sell
|799
|0.02
|1.2242
|1.2442
|1.2215
|1593
|2004.09.22 13:32
|buy
|800
|0.64
|1.2236
|1.2136
|1.2263
|1594
|2004.09.22 18:00
|sell
|801
|0.04
|1.2262
|1.2442
|1.2235
|1595
|2004.09.22 20:44
|t/p
|800
|0.64
|1.2263
|1.2136
|1.2263
|172.80
|6566.71
|1596
|2004.09.22 20:44
|close
|789
|0.02
|1.2263
|1.2139
|1.2366
|-15.32
|6551.39
|1597
|2004.09.22 20:44
|close
|795
|0.08
|1.2263
|1.2138
|1.2325
|-28.00
|6523.39
|1598
|2004.09.22 20:44
|close
|798
|0.32
|1.2263
|1.2137
|1.2284
|19.20
|6542.59
|1599
|2004.09.22 20:44
|close
|790
|0.04
|1.2263
|1.2138
|1.2345
|-22.25
|6520.35
|1600
|2004.09.22 20:53
|buy
|802
|0.04
|1.2257
|1.2077
|1.2284
|1601
|2004.09.22 22:19
|close
|796
|0.16
|1.2264
|1.2138
|1.2305
|-22.40
|6497.95
|1602
|2004.09.22 22:19
|close
|802
|0.04
|1.2264
|1.2077
|1.2284
|2.80
|6500.75
|1603
|2004.09.22 22:19
|buy
|803
|0.02
|1.2265
|1.2065
|1.2292
|1604
|2004.09.23 09:03
|sell
|804
|0.08
|1.2282
|1.2442
|1.2255
|1605
|2004.09.23 10:31
|t/p
|803
|0.02
|1.2292
|1.2065
|1.2292
|5.03
|6505.78
|1606
|2004.09.23 10:31
|buy
|805
|0.02
|1.2294
|1.2094
|1.2321
|1607
|2004.09.23 10:50
|sell
|806
|0.16
|1.2302
|1.2442
|1.2275
|1608
|2004.09.23 12:02
|t/p
|805
|0.02
|1.2321
|1.2094
|1.2321
|5.40
|6511.18
|1609
|2004.09.23 12:02
|sell
|807
|0.32
|1.2323
|1.2443
|1.2296
|1610
|2004.09.23 12:02
|buy
|808
|0.02
|1.2324
|1.2124
|1.2351
|1611
|2004.09.23 16:01
|buy
|809
|0.04
|1.2304
|1.2124
|1.2331
|1612
|2004.09.23 16:19
|t/p
|807
|0.32
|1.2296
|1.2443
|1.2296
|86.40
|6597.58
|1613
|2004.09.23 16:19
|close
|799
|0.02
|1.2295
|1.2442
|1.2215
|-10.30
|6587.28
|1614
|2004.09.23 16:19
|close
|804
|0.08
|1.2295
|1.2442
|1.2255
|-10.40
|6576.88
|1615
|2004.09.23 16:19
|close
|801
|0.04
|1.2296
|1.2442
|1.2235
|-13.00
|6563.87
|1616
|2004.09.23 16:19
|close
|806
|0.16
|1.2293
|1.2442
|1.2275
|14.40
|6578.27
|1617
|2004.09.23 16:19
|sell
|810
|0.02
|1.2291
|1.2491
|1.2264
|1618
|2004.09.23 18:31
|sell
|811
|0.04
|1.2311
|1.2491
|1.2284
|1619
|2004.09.23 20:30
|t/p
|811
|0.04
|1.2284
|1.2491
|1.2284
|10.80
|6589.07
|1620
|2004.09.23 20:30
|buy
|812
|0.08
|1.2283
|1.2123
|1.2310
|1621
|2004.09.23 20:30
|close
|810
|0.02
|1.2284
|1.2491
|1.2264
|1.40
|6590.47
|1622
|2004.09.23 20:30
|sell
|813
|0.02
|1.2277
|1.2477
|1.2250
|1623
|2004.09.23 21:00
|buy
|814
|0.16
|1.2263
|1.2123
|1.2290
|1624
|2004.09.24 11:32
|t/p
|814
|0.16
|1.2290
|1.2123
|1.2290
|42.22
|6632.69
|1625
|2004.09.24 11:32
|close
|808
|0.02
|1.2290
|1.2124
|1.2351
|-6.92
|6625.77
|1626
|2004.09.24 11:32
|close
|812
|0.08
|1.2290
|1.2123
|1.2310
|5.11
|6630.88
|1627
|2004.09.24 11:33
|close
|809
|0.04
|1.2292
|1.2124
|1.2331
|-5.05
|6625.83
|1628
|2004.09.24 11:33
|buy
|815
|0.02
|1.2294
|1.2094
|1.2321
|1629
|2004.09.24 11:38
|sell
|816
|0.04
|1.2297
|1.2477
|1.2270
|1630
|2004.09.24 14:26
|sell
|817
|0.08
|1.2317
|1.2477
|1.2290
|1631
|2004.09.24 14:30
|t/p
|815
|0.02
|1.2321
|1.2094
|1.2321
|5.40
|6631.23
|1632
|2004.09.24 14:30
|buy
|818
|0.02
|1.2314
|1.2114
|1.2341
|1633
|2004.09.24 14:30
|buy
|819
|0.04
|1.2293
|1.2113
|1.2320
|1634
|2004.09.24 14:32
|t/p
|819
|0.04
|1.2320
|1.2113
|1.2320
|10.80
|6642.03
|1635
|2004.09.24 14:32
|close
|818
|0.02
|1.2321
|1.2114
|1.2341
|1.40
|6643.43
|1636
|2004.09.24 14:32
|buy
|820
|0.02
|1.2323
|1.2123
|1.2350
|1637
|2004.09.24 14:33
|sell
|821
|0.16
|1.2339
|1.2479
|1.2312
|1638
|2004.09.24 14:42
|t/p
|820
|0.02
|1.2350
|1.2123
|1.2350
|5.40
|6648.83
|1639
|2004.09.24 14:42
|buy
|822
|0.02
|1.2352
|1.2152
|1.2379
|1640
|2004.09.24 14:46
|sell
|823
|0.32
|1.2359
|1.2479
|1.2332
|1641
|2004.09.24 14:55
|t/p
|823
|0.32
|1.2332
|1.2479
|1.2332
|86.40
|6735.23
|1642
|2004.09.24 14:55
|buy
|824
|0.04
|1.2331
|1.2151
|1.2358
|1643
|2004.09.24 14:55
|close
|813
|0.02
|1.2332
|1.2477
|1.2250
|-10.90
|6724.33
|1644
|2004.09.24 14:55
|close
|817
|0.08
|1.2332
|1.2477
|1.2290
|-12.00
|6712.33
|1645
|2004.09.24 14:55
|close
|816
|0.04
|1.2332
|1.2477
|1.2270
|-14.00
|6698.33
|1646
|2004.09.24 14:58
|close
|821
|0.16
|1.2332
|1.2479
|1.2312
|11.20
|6709.53
|1647
|2004.09.24 14:58
|sell
|825
|0.02
|1.2327
|1.2527
|1.2300
|1648
|2004.09.24 15:12
|buy
|826
|0.08
|1.2310
|1.2150
|1.2337
|1649
|2004.09.24 15:54
|t/p
|825
|0.02
|1.2300
|1.2527
|1.2300
|5.40
|6714.93
|1650
|2004.09.24 15:54
|sell
|827
|0.02
|1.2296
|1.2496
|1.2269
|1651
|2004.09.24 16:16
|buy
|828
|0.16
|1.2289
|1.2149
|1.2316
|1652
|2004.09.24 17:00
|t/p
|827
|0.02
|1.2269
|1.2496
|1.2269
|5.40
|6720.33
|1653
|2004.09.24 17:00
|buy
|829
|0.32
|1.2269
|1.2149
|1.2296
|1654
|2004.09.24 17:00
|sell
|830
|0.02
|1.2265
|1.2465
|1.2238
|1655
|2004.09.24 17:15
|buy
|831
|0.64
|1.2249
|1.2149
|1.2276
|1656
|2004.09.27 00:00
|t/p
|831
|0.64
|1.2276
|1.2149
|1.2276
|168.88
|6889.21
|1657
|2004.09.27 00:00
|close
|822
|0.02
|1.2281
|1.2152
|1.2379
|-14.32
|6874.89
|1658
|2004.09.27 00:00
|close
|826
|0.08
|1.2281
|1.2150
|1.2337
|-23.69
|6851.20
|1659
|2004.09.27 00:00
|close
|829
|0.32
|1.2281
|1.2149
|1.2296
|36.44
|6887.63
|1660
|2004.09.27 00:00
|close
|824
|0.04
|1.2281
|1.2151
|1.2358
|-20.25
|6867.39
|1661
|2004.09.27 00:01
|close
|828
|0.16
|1.2282
|1.2149
|1.2316
|-12.18
|6855.21
|1662
|2004.09.27 00:01
|buy
|832
|0.02
|1.2285
|1.2085
|1.2312
|1663
|2004.09.27 02:13
|sell
|833
|0.04
|1.2285
|1.2465
|1.2258
|1664
|2004.09.27 08:54
|buy
|834
|0.04
|1.2263
|1.2083
|1.2290
|1665
|2004.09.27 08:59
|t/p
|833
|0.04
|1.2258
|1.2465
|1.2258
|10.80
|6866.01
|1666
|2004.09.27 08:59
|close
|830
|0.02
|1.2257
|1.2465
|1.2238
|1.70
|6867.71
|1667
|2004.09.27 08:59
|sell
|835
|0.02
|1.2255
|1.2455
|1.2228
|1668
|2004.09.27 11:13
|sell
|836
|0.04
|1.2275
|1.2455
|1.2248
|1669
|2004.09.27 16:22
|t/p
|834
|0.04
|1.2290
|1.2083
|1.2290
|10.80
|6878.51
|1670
|2004.09.27 16:22
|close
|832
|0.02
|1.2290
|1.2085
|1.2312
|1.00
|6879.51
|1671
|2004.09.27 16:22
|buy
|837
|0.02
|1.2292
|1.2092
|1.2319
|1672
|2004.09.27 16:32
|sell
|838
|0.08
|1.2295
|1.2455
|1.2268
|1673
|2004.09.28 13:19
|sell
|839
|0.16
|1.2315
|1.2455
|1.2288
|1674
|2004.09.28 13:25
|t/p
|837
|0.02
|1.2319
|1.2092
|1.2319
|5.28
|6884.78
|1675
|2004.09.28 13:25
|buy
|840
|0.02
|1.2322
|1.2122
|1.2349
|1676
|2004.09.28 13:45
|sell
|841
|0.32
|1.2336
|1.2456
|1.2309
|1677
|2004.09.28 16:57
|t/p
|841
|0.32
|1.2309
|1.2456
|1.2309
|86.40
|6971.18
|1678
|2004.09.28 16:57
|close
|835
|0.02
|1.2309
|1.2455
|1.2228
|-10.70
|6960.48
|1679
|2004.09.28 16:57
|close
|838
|0.08
|1.2309
|1.2455
|1.2268
|-10.80
|6949.68
|1680
|2004.09.28 16:57
|close
|836
|0.04
|1.2309
|1.2455
|1.2248
|-13.40
|6936.28
|1681
|2004.09.28 16:58
|close
|839
|0.16
|1.2309
|1.2455
|1.2288
|9.60
|6945.88
|1682
|2004.09.28 16:58
|sell
|842
|0.02
|1.2306
|1.2506
|1.2279
|1683
|2004.09.28 17:15
|buy
|843
|0.04
|1.2302
|1.2122
|1.2329
|1684
|2004.09.28 19:28
|sell
|844
|0.04
|1.2326
|1.2506
|1.2299
|1685
|2004.09.28 19:28
|t/p
|843
|0.04
|1.2329
|1.2122
|1.2329
|10.80
|6956.68
|1686
|2004.09.28 19:28
|close
|840
|0.02
|1.2329
|1.2122
|1.2349
|1.40
|6958.08
|1687
|2004.09.28 19:28
|buy
|845
|0.02
|1.2331
|1.2131
|1.2358
|1688
|2004.09.29 12:29
|buy
|846
|0.04
|1.2311
|1.2131
|1.2338
|1689
|2004.09.29 14:46
|t/p
|846
|0.04
|1.2338
|1.2131
|1.2338
|10.80
|6968.88
|1690
|2004.09.29 14:46
|close
|845
|0.02
|1.2338
|1.2131
|1.2358
|1.28
|6970.16
|1691
|2004.09.29 14:46
|buy
|847
|0.02
|1.2340
|1.2140
|1.2367
|1692
|2004.09.29 15:11
|buy
|848
|0.04
|1.2320
|1.2140
|1.2347
|1693
|2004.09.29 17:21
|t/p
|844
|0.04
|1.2299
|1.2506
|1.2299
|11.00
|6981.15
|1694
|2004.09.29 17:21
|buy
|849
|0.08
|1.2299
|1.2139
|1.2326
|1695
|2004.09.29 17:21
|close
|842
|0.02
|1.2297
|1.2506
|1.2279
|1.90
|6983.05
|1696
|2004.09.29 17:21
|sell
|850
|0.02
|1.2295
|1.2495
|1.2268
|1697
|2004.09.29 18:16
|sell
|851
|0.04
|1.2316
|1.2496
|1.2289
|1698
|2004.09.29 18:55
|t/p
|849
|0.08
|1.2326
|1.2139
|1.2326
|21.60
|7004.65
|1699
|2004.09.29 18:55
|close
|847
|0.02
|1.2326
|1.2140
|1.2367
|-2.80
|7001.85
|1700
|2004.09.29 18:56
|close
|848
|0.04
|1.2326
|1.2140
|1.2347
|2.40
|7004.25
|1701
|2004.09.29 18:56
|buy
|852
|0.02
|1.2326
|1.2126
|1.2353
|1702
|2004.09.29 22:31
|sell
|853
|0.08
|1.2336
|1.2496
|1.2309
|1703
|2004.09.30 13:33
|t/p
|852
|0.02
|1.2353
|1.2126
|1.2353
|5.03
|7009.29
|1704
|2004.09.30 13:33
|sell
|854
|0.16
|1.2358
|1.2498
|1.2331
|1705
|2004.09.30 13:33
|buy
|855
|0.02
|1.2358
|1.2158
|1.2385
|1706
|2004.09.30 13:41
|sell
|856
|0.32
|1.2378
|1.2498
|1.2351
|1707
|2004.09.30 13:47
|t/p
|855
|0.02
|1.2385
|1.2158
|1.2385
|5.40
|7014.69
|1708
|2004.09.30 13:47
|buy
|857
|0.02
|1.2387
|1.2187
|1.2414
|1709
|2004.09.30 13:48
|sell
|858
|0.64
|1.2399
|1.2499
|1.2372
|1710
|2004.09.30 13:59
|t/p
|857
|0.02
|1.2414
|1.2187
|1.2414
|5.40
|7020.09
|1711
|2004.09.30 13:59
|buy
|859
|0.02
|1.2416
|1.2216
|1.2443
|1712
|2004.09.30 13:59
|sell
|860
|1.28
|1.2419
|1.2499
|1.2392
|1713
|2004.09.30 15:19
|buy
|861
|0.04
|1.2395
|1.2215
|1.2422
|1714
|2004.09.30 16:16
|t/p
|861
|0.04
|1.2422
|1.2215
|1.2422
|10.80
|7030.89
|1715
|2004.09.30 16:16
|close
|859
|0.02
|1.2422
|1.2216
|1.2443
|1.20
|7032.09
|1716
|2004.09.30 16:16
|buy
|862
|0.02
|1.2424
|1.2224
|1.2451
|1717
|2004.09.30 21:24
|sell
|863
|1.75
|1.2439
|1.2499
|1.2412
|1718
|2004.10.01 09:25
|t/p
|863
|1.75
|1.2412
|1.2499
|1.2412
|481.18
|7513.27
|1719
|2004.10.01 09:25
|close
|850
|0.02
|1.2412
|1.2495
|1.2268
|-23.00
|7490.26
|1720
|2004.10.01 09:25
|close
|853
|0.08
|1.2412
|1.2496
|1.2309
|-59.21
|7431.05
|1721
|2004.10.01 09:25
|close
|856
|0.32
|1.2412
|1.2498
|1.2351
|-107.21
|7323.84
|1722
|2004.10.01 09:25
|close
|860
|1.28
|1.2412
|1.2499
|1.2392
|95.95
|7419.79
|1723
|2004.10.01 09:25
|close
|851
|0.04
|1.2411
|1.2496
|1.2289
|-37.21
|7382.58
|1724
|2004.10.01 09:25
|close
|858
|0.64
|1.2411
|1.2499
|1.2372
|-73.63
|7308.96
|1725
|2004.10.01 09:25
|sell
|864
|0.04
|1.2409
|1.2589
|1.2382
|1726
|2004.10.01 09:26
|close
|854
|0.16
|1.2411
|1.2498
|1.2331
|-84.01
|7224.95
|1727
|2004.10.01 09:26
|close
|864
|0.04
|1.2411
|1.2589
|1.2382
|-0.80
|7224.15
|1728
|2004.10.01 09:26
|sell
|865
|0.02
|1.2409
|1.2609
|1.2382
|1729
|2004.10.01 10:03
|buy
|866
|0.04
|1.2404
|1.2224
|1.2431
|1730
|2004.10.04 02:39
|buy
|867
|0.08
|1.2384
|1.2224
|1.2411
|1731
|2004.10.04 02:39
|t/p
|865
|0.02
|1.2382
|1.2609
|1.2382
|5.50
|7229.65
|1732
|2004.10.04 02:39
|sell
|868
|0.02
|1.2379
|1.2579
|1.2352
|1733
|2004.10.04 04:01
|buy
|869
|0.16
|1.2364
|1.2224
|1.2391
|1734
|2004.10.04 12:37
|t/p
|868
|0.02
|1.2352
|1.2579
|1.2352
|5.40
|7235.05
|1735
|2004.10.04 12:37
|sell
|870
|0.02
|1.2349
|1.2549
|1.2322
|1736
|2004.10.04 12:38
|buy
|871
|0.32
|1.2343
|1.2223
|1.2370
|1737
|2004.10.04 12:56
|buy
|872
|0.64
|1.2323
|1.2223
|1.2350
|1738
|2004.10.04 12:56
|t/p
|870
|0.02
|1.2322
|1.2549
|1.2322
|5.40
|7240.45
|1739
|2004.10.04 12:56
|sell
|873
|0.02
|1.2319
|1.2519
|1.2292
|1740
|2004.10.04 13:11
|buy
|874
|1.28
|1.2302
|1.2222
|1.2329
|1741
|2004.10.04 13:42
|t/p
|873
|0.02
|1.2292
|1.2519
|1.2292
|5.40
|7245.85
|1742
|2004.10.04 13:42
|sell
|875
|0.02
|1.2289
|1.2489
|1.2262
|1743
|2004.10.04 15:16
|buy
|876
|1.81
|1.2282
|1.2222
|1.2309
|1744
|2004.10.04 16:58
|t/p
|875
|0.02
|1.2262
|1.2489
|1.2262
|5.40
|7251.25
|1745
|2004.10.04 16:58
|buy
|877
|1.81
|1.2262
|1.2222
|1.2289
|1746
|2004.10.04 16:58
|sell
|878
|0.02
|1.2257
|1.2457
|1.2230
|1747
|2004.10.04 18:16
|sell
|879
|0.04
|1.2277
|1.2457
|1.2250
|1748
|2004.10.04 21:01
|t/p
|877
|1.81
|1.2289
|1.2222
|1.2289
|488.70
|7739.95
|1749
|2004.10.04 21:01
|close
|862
|0.02
|1.2289
|1.2224
|1.2451
|-27.25
|7712.71
|1750
|2004.10.04 21:01
|close
|867
|0.08
|1.2289
|1.2224
|1.2411
|-76.00
|7636.71
|1751
|2004.10.04 21:01
|close
|871
|0.32
|1.2289
|1.2223
|1.2370
|-172.80
|7463.91
|1752
|2004.10.04 21:01
|close
|874
|1.28
|1.2289
|1.2222
|1.2329
|-166.39
|7297.52
|1753
|2004.10.04 21:01
|close
|866
|0.04
|1.2289
|1.2224
|1.2431
|-46.25
|7251.27
|1754
|2004.10.04 21:01
|close
|872
|0.64
|1.2289
|1.2223
|1.2350
|-217.60
|7033.67
|1755
|2004.10.04 23:03
|close
|869
|0.16
|1.2290
|1.2224
|1.2391
|-118.40
|6915.27
|1756
|2004.10.04 23:03
|close
|876
|1.81
|1.2290
|1.2222
|1.2309
|144.79
|7060.06
|1757
|2004.10.04 23:04
|buy
|880
|0.02
|1.2292
|1.2092
|1.2319
|1758
|2004.10.05 02:20
|buy
|881
|0.04
|1.2271
|1.2091
|1.2298
|1759
|2004.10.05 14:00
|t/p
|881
|0.04
|1.2298
|1.2091
|1.2298
|10.80
|7070.86
|1760
|2004.10.05 14:00
|sell
|882
|0.08
|1.2298
|1.2458
|1.2271
|1761
|2004.10.05 14:01
|close
|880
|0.02
|1.2298
|1.2092
|1.2319
|1.08
|7071.94
|1762
|2004.10.05 14:01
|buy
|883
|0.02
|1.2301
|1.2101
|1.2328
|1763
|2004.10.05 16:07
|sell
|884
|0.16
|1.2319
|1.2459
|1.2292
|1764
|2004.10.05 20:59
|t/p
|883
|0.02
|1.2328
|1.2101
|1.2328
|5.40
|7077.34
|1765
|2004.10.05 20:59
|buy
|885
|0.02
|1.2329
|1.2129
|1.2356
|1766
|2004.10.06 08:43
|buy
|886
|0.04
|1.2309
|1.2129
|1.2336
|1767
|2004.10.06 09:08
|t/p
|884
|0.16
|1.2292
|1.2459
|1.2292
|43.99
|7121.33
|1768
|2004.10.06 09:08
|close
|878
|0.02
|1.2291
|1.2457
|1.2230
|-6.60
|7114.73
|1769
|2004.10.06 09:08
|close
|882
|0.08
|1.2291
|1.2458
|1.2271
|6.00
|7120.73
|1770
|2004.10.06 09:08
|close
|879
|0.04
|1.2292
|1.2457
|1.2250
|-5.60
|7115.12
|1771
|2004.10.06 09:08
|sell
|887
|0.02
|1.2288
|1.2488
|1.2261
|1772
|2004.10.06 09:18
|buy
|888
|0.08
|1.2288
|1.2128
|1.2315
|1773
|2004.10.06 11:11
|buy
|889
|0.16
|1.2268
|1.2128
|1.2295
|1774
|2004.10.06 14:49
|close
|887
|0.02
|1.2261
|1.2488
|1.2261
|5.40
|7120.52
|1775
|2004.10.06 14:49
|sell
|890
|0.02
|1.2259
|1.2459
|1.2232
|1776
|2004.10.06 15:48
|sell
|891
|0.04
|1.2279
|1.2459
|1.2252
|1777
|2004.10.06 16:35
|t/p
|889
|0.16
|1.2295
|1.2128
|1.2295
|43.20
|7163.72
|1778
|2004.10.06 16:35
|close
|885
|0.02
|1.2296
|1.2129
|1.2356
|-6.72
|7157.00
|1779
|2004.10.06 16:35
|close
|888
|0.08
|1.2296
|1.2128
|1.2315
|6.40
|7163.40
|1780
|2004.10.06 16:35
|close
|886
|0.04
|1.2296
|1.2129
|1.2336
|-5.20
|7158.20
|1781
|2004.10.06 16:35
|buy
|892
|0.02
|1.2299
|1.2099
|1.2326
|1782
|2004.10.06 16:36
|sell
|893
|0.08
|1.2299
|1.2459
|1.2272
|1783
|2004.10.06 20:30
|buy
|894
|0.04
|1.2277
|1.2097
|1.2304
|1784
|2004.10.06 20:38
|t/p
|893
|0.08
|1.2272
|1.2459
|1.2272
|21.60
|7179.80
|1785
|2004.10.06 20:38
|close
|890
|0.02
|1.2272
|1.2459
|1.2232
|-2.60
|7177.20
|1786
|2004.10.06 20:39
|close
|891
|0.04
|1.2270
|1.2459
|1.2252
|3.60
|7180.80
|1787
|2004.10.06 20:39
|sell
|895
|0.02
|1.2267
|1.2467
|1.2240
|1788
|2004.10.06 22:31
|sell
|896
|0.04
|1.2287
|1.2467
|1.2260
|1789
|2004.10.07 08:56
|t/p
|894
|0.04
|1.2304
|1.2097
|1.2304
|10.06
|7190.87
|1790
|2004.10.07 08:56
|close
|892
|0.02
|1.2304
|1.2099
|1.2326
|0.63
|7191.50
|1791
|2004.10.07 08:56
|buy
|897
|0.02
|1.2306
|1.2106
|1.2333
|1792
|2004.10.07 09:10
|sell
|898
|0.08
|1.2308
|1.2468
|1.2281
|1793
|2004.10.07 10:11
|buy
|899
|0.04
|1.2286
|1.2106
|1.2313
|1794
|2004.10.07 10:15
|t/p
|898
|0.08
|1.2281
|1.2468
|1.2281
|21.60
|7213.10
|1795
|2004.10.07 10:15
|close
|895
|0.02
|1.2279
|1.2467
|1.2240
|-2.10
|7211.00
|1796
|2004.10.07 10:15
|close
|896
|0.04
|1.2278
|1.2467
|1.2260
|4.20
|7215.19
|1797
|2004.10.07 10:15
|sell
|900
|0.02
|1.2278
|1.2478
|1.2251
|1798
|2004.10.07 12:33
|sell
|901
|0.04
|1.2298
|1.2478
|1.2271
|1799
|2004.10.08 06:41
|t/p
|899
|0.04
|1.2313
|1.2106
|1.2313
|10.55
|7225.75
|1800
|2004.10.08 06:41
|close
|897
|0.02
|1.2314
|1.2106
|1.2333
|1.48
|7227.22
|1801
|2004.10.08 06:41
|buy
|902
|0.02
|1.2316
|1.2116
|1.2343
|1802
|2004.10.08 07:35
|sell
|903
|0.08
|1.2318
|1.2478
|1.2291
|1803
|2004.10.08 08:14
|sell
|904
|0.16
|1.2338
|1.2478
|1.2311
|1804
|2004.10.08 10:16
|t/p
|902
|0.02
|1.2343
|1.2116
|1.2343
|5.40
|7232.62
|1805
|2004.10.08 10:16
|buy
|905
|0.02
|1.2347
|1.2147
|1.2374
|1806
|2004.10.08 11:28
|buy
|906
|0.04
|1.2326
|1.2146
|1.2353
|1807
|2004.10.08 14:23
|close
|900
|0.02
|1.2311
|1.2478
|1.2251
|-6.50
|7226.12
|1808
|2004.10.08 14:23
|close
|903
|0.08
|1.2311
|1.2478
|1.2291
|5.60
|7231.72
|1809
|2004.10.08 14:25
|t/p
|904
|0.16
|1.2311
|1.2478
|1.2311
|43.20
|7274.92
|1810
|2004.10.08 14:25
|close
|901
|0.04
|1.2311
|1.2478
|1.2271
|-5.00
|7269.92
|1811
|2004.10.08 14:25
|sell
|907
|0.02
|1.2306
|1.2506
|1.2279
|1812
|2004.10.08 14:26
|buy
|908
|0.08
|1.2303
|1.2143
|1.2330
|1813
|2004.10.08 14:30
|t/p
|908
|0.08
|1.2330
|1.2143
|1.2330
|21.60
|7291.52
|1814
|2004.10.08 14:30
|sell
|909
|0.04
|1.2344
|1.2524
|1.2317
|1815
|2004.10.08 14:30
|close
|905
|0.02
|1.2337
|1.2147
|1.2374
|-2.00
|7289.52
|1816
|2004.10.08 14:30
|t/p
|906
|0.04
|1.2353
|1.2146
|1.2353
|10.80
|7300.32
|1817
|2004.10.08 14:30
|buy
|910
|0.02
|1.2366
|1.2166
|1.2393
|1818
|2004.10.08 14:31
|sell
|911
|0.08
|1.2368
|1.2528
|1.2341
|1819
|2004.10.08 14:45
|sell
|912
|0.16
|1.2389
|1.2529
|1.2362
|1820
|2004.10.08 14:49
|t/p
|910
|0.02
|1.2393
|1.2166
|1.2393
|5.40
|7305.72
|1821
|2004.10.08 14:49
|buy
|913
|0.02
|1.2398
|1.2198
|1.2425
|1822
|2004.10.08 15:34
|sell
|914
|0.32
|1.2409
|1.2529
|1.2382
|1823
|2004.10.08 18:15
|t/p
|913
|0.02
|1.2425
|1.2198
|1.2425
|5.40
|7311.12
|1824
|2004.10.08 18:15
|buy
|915
|0.02
|1.2429
|1.2229
|1.2456
|1825
|2004.10.08 18:15
|sell
|916
|0.64
|1.2430
|1.2530
|1.2403
|1826
|2004.10.08 21:59
|buy
|917
|0.04
|1.2408
|1.2228
|1.2435
|1827
|2004.10.11 00:50
|t/p
|916
|0.64
|1.2403
|1.2530
|1.2403
|175.97
|7487.10
|1828
|2004.10.11 00:50
|close
|907
|0.02
|1.2394
|1.2506
|1.2279
|-17.50
|7469.60
|1829
|2004.10.11 00:50
|close
|911
|0.08
|1.2394
|1.2528
|1.2341
|-20.40
|7449.19
|1830
|2004.10.11 00:50
|close
|914
|0.32
|1.2394
|1.2529
|1.2382
|49.59
|7498.78
|1831
|2004.10.11 00:50
|close
|909
|0.04
|1.2393
|1.2524
|1.2317
|-19.40
|7479.38
|1832
|2004.10.11 00:50
|close
|912
|0.16
|1.2395
|1.2529
|1.2362
|-8.81
|7470.57
|1833
|2004.10.11 00:50
|sell
|918
|0.02
|1.2396
|1.2596
|1.2369
|1834
|2004.10.11 02:03
|sell
|919
|0.04
|1.2416
|1.2596
|1.2389
|1835
|2004.10.11 14:21
|close
|918
|0.02
|1.2389
|1.2596
|1.2369
|1.40
|7471.97
|1836
|2004.10.11 14:22
|close
|919
|0.04
|1.2389
|1.2596
|1.2389
|10.80
|7482.77
|1837
|2004.10.11 14:22
|sell
|920
|0.02
|1.2388
|1.2588
|1.2361
|1838
|2004.10.11 14:28
|buy
|921
|0.08
|1.2387
|1.2227
|1.2414
|1839
|2004.10.12 02:54
|buy
|922
|0.16
|1.2366
|1.2226
|1.2393
|1840
|2004.10.12 03:00
|t/p
|920
|0.02
|1.2361
|1.2588
|1.2361
|5.50
|7488.27
|1841
|2004.10.12 03:00
|sell
|923
|0.02
|1.2355
|1.2555
|1.2328
|1842
|2004.10.12 08:14
|buy
|924
|0.32
|1.2346
|1.2226
|1.2373
|1843
|2004.10.12 08:55
|t/p
|923
|0.02
|1.2328
|1.2555
|1.2328
|5.40
|7493.67
|1844
|2004.10.12 08:55
|sell
|925
|0.02
|1.2324
|1.2524
|1.2297
|1845
|2004.10.12 09:17
|buy
|926
|0.64
|1.2325
|1.2225
|1.2352
|1846
|2004.10.12 11:17
|buy
|927
|1.28
|1.2305
|1.2225
|1.2332
|1847
|2004.10.12 12:14
|t/p
|925
|0.02
|1.2297
|1.2524
|1.2297
|5.40
|7499.07
|1848
|2004.10.12 12:14
|sell
|928
|0.02
|1.2293
|1.2493
|1.2266
|1849
|2004.10.12 13:56
|sell
|929
|0.04
|1.2315
|1.2495
|1.2288
|1850
|2004.10.13 09:28
|t/p
|927
|1.28
|1.2332
|1.2225
|1.2332
|337.75
|7836.82
|1851
|2004.10.13 09:28
|close
|915
|0.02
|1.2332
|1.2229
|1.2456
|-19.77
|7817.06
|1852
|2004.10.13 09:28
|close
|921
|0.08
|1.2332
|1.2227
|1.2414
|-44.98
|7772.08
|1853
|2004.10.13 09:28
|close
|924
|0.32
|1.2332
|1.2226
|1.2373
|-46.76
|7725.31
|1854
|2004.10.13 09:28
|close
|917
|0.04
|1.2332
|1.2228
|1.2435
|-31.14
|7694.18
|1855
|2004.10.13 09:28
|close
|926
|0.64
|1.2332
|1.2225
|1.2352
|40.88
|7735.06
|1856
|2004.10.13 09:28
|buy
|930
|0.04
|1.2334
|1.2154
|1.2361
|1857
|2004.10.13 09:28
|close
|922
|0.16
|1.2332
|1.2226
|1.2393
|-55.38
|7679.68
|1858
|2004.10.13 09:28
|close
|930
|0.04
|1.2332
|1.2154
|1.2361
|-0.80
|7678.88
|1859
|2004.10.13 09:28
|buy
|931
|0.02
|1.2334
|1.2134
|1.2361
|1860
|2004.10.13 09:37
|sell
|932
|0.08
|1.2336
|1.2496
|1.2309
|1861
|2004.10.13 12:05
|buy
|933
|0.04
|1.2313
|1.2133
|1.2340
|1862
|2004.10.13 12:19
|t/p
|932
|0.08
|1.2309
|1.2496
|1.2309
|21.60
|7700.48
|1863
|2004.10.13 12:19
|close
|928
|0.02
|1.2309
|1.2493
|1.2266
|-3.10
|7697.37
|1864
|2004.10.13 12:19
|close
|929
|0.04
|1.2309
|1.2495
|1.2288
|2.60
|7699.97
|1865
|2004.10.13 12:19
|sell
|934
|0.02
|1.2306
|1.2506
|1.2279
|1866
|2004.10.13 12:45
|buy
|935
|0.08
|1.2292
|1.2132
|1.2319
|1867
|2004.10.13 13:44
|t/p
|934
|0.02
|1.2279
|1.2506
|1.2279
|5.40
|7705.37
|1868
|2004.10.13 13:44
|sell
|936
|0.02
|1.2276
|1.2476
|1.2249
|1869
|2004.10.13 13:45
|buy
|937
|0.16
|1.2272
|1.2132
|1.2299
|1870
|2004.10.13 14:38
|buy
|938
|0.32
|1.2250
|1.2130
|1.2277
|1871
|2004.10.13 14:43
|t/p
|936
|0.02
|1.2249
|1.2476
|1.2249
|5.40
|7710.77
|1872
|2004.10.13 14:43
|sell
|939
|0.02
|1.2246
|1.2446
|1.2219
|1873
|2004.10.13 14:49
|buy
|940
|0.64
|1.2230
|1.2130
|1.2257
|1874
|2004.10.13 16:31
|t/p
|940
|0.64
|1.2257
|1.2130
|1.2257
|172.80
|7883.57
|1875
|2004.10.13 16:31
|close
|931
|0.02
|1.2257
|1.2134
|1.2361
|-15.40
|7868.17
|1876
|2004.10.13 16:31
|close
|935
|0.08
|1.2257
|1.2132
|1.2319
|-28.00
|7840.17
|1877
|2004.10.13 16:31
|close
|938
|0.32
|1.2257
|1.2130
|1.2277
|22.40
|7862.57
|1878
|2004.10.13 16:32
|close
|933
|0.04
|1.2258
|1.2133
|1.2340
|-22.00
|7840.57
|1879
|2004.10.13 16:32
|close
|937
|0.16
|1.2257
|1.2132
|1.2299
|-24.00
|7816.57
|1880
|2004.10.13 16:32
|buy
|941
|0.02
|1.2259
|1.2059
|1.2286
|1881
|2004.10.13 16:48
|sell
|942
|0.04
|1.2266
|1.2446
|1.2239
|1882
|2004.10.13 19:39
|t/p
|941
|0.02
|1.2286
|1.2059
|1.2286
|5.40
|7821.97
|1883
|2004.10.13 19:39
|sell
|943
|0.08
|1.2288
|1.2448
|1.2261
|1884
|2004.10.13 19:40
|buy
|944
|0.02
|1.2294
|1.2094
|1.2321
|1885
|2004.10.13 19:47
|sell
|945
|0.16
|1.2311
|1.2451
|1.2284
|1886
|2004.10.13 19:48
|t/p
|944
|0.02
|1.2321
|1.2094
|1.2321
|5.40
|7827.37
|1887
|2004.10.13 19:48
|buy
|946
|0.02
|1.2323
|1.2123
|1.2350
|1888
|2004.10.13 19:52
|sell
|947
|0.32
|1.2331
|1.2451
|1.2304
|1889
|2004.10.13 19:54
|t/p
|946
|0.02
|1.2350
|1.2123
|1.2350
|5.40
|7832.77
|1890
|2004.10.13 19:54
|buy
|948
|0.02
|1.2352
|1.2152
|1.2379
|1891
|2004.10.13 19:54
|sell
|949
|0.64
|1.2351
|1.2451
|1.2324
|1892
|2004.10.14 02:44
|buy
|950
|0.04
|1.2331
|1.2151
|1.2358
|1893
|2004.10.14 02:54
|t/p
|949
|0.64
|1.2324
|1.2451
|1.2324
|182.32
|8015.10
|1894
|2004.10.14 02:54
|close
|939
|0.02
|1.2322
|1.2446
|1.2219
|-14.90
|8000.20
|1895
|2004.10.14 02:54
|close
|943
|0.08
|1.2322
|1.2448
|1.2261
|-26.01
|7974.19
|1896
|2004.10.14 02:54
|close
|947
|0.32
|1.2322
|1.2451
|1.2304
|33.56
|8007.75
|1897
|2004.10.14 02:54
|close
|942
|0.04
|1.2322
|1.2446
|1.2239
|-21.80
|7985.94
|1898
|2004.10.14 02:54
|close
|945
|0.16
|1.2323
|1.2451
|1.2284
|-16.82
|7969.13
|1899
|2004.10.14 02:54
|sell
|951
|0.02
|1.2321
|1.2521
|1.2294
|1900
|2004.10.14 04:47
|sell
|952
|0.04
|1.2342
|1.2522
|1.2315
|1901
|2004.10.14 06:18
|t/p
|950
|0.04
|1.2358
|1.2151
|1.2358
|10.80
|7979.93
|1902
|2004.10.14 06:18
|close
|948
|0.02
|1.2358
|1.2152
|1.2379
|0.83
|7980.76
|1903
|2004.10.14 06:18
|buy
|953
|0.02
|1.2360
|1.2160
|1.2387
|1904
|2004.10.14 06:28
|sell
|954
|0.08
|1.2363
|1.2523
|1.2336
|1905
|2004.10.14 14:30
|sell
|955
|0.16
|1.2385
|1.2525
|1.2358
|1906
|2004.10.14 14:30
|t/p
|953
|0.02
|1.2387
|1.2160
|1.2387
|5.40
|7986.16
|1907
|2004.10.14 14:30
|buy
|956
|0.02
|1.2394
|1.2194
|1.2421
|1908
|2004.10.14 14:30
|sell
|957
|0.32
|1.2410
|1.2530
|1.2383
|1909
|2004.10.14 14:58
|close
|951
|0.02
|1.2383
|1.2521
|1.2294
|-12.40
|7973.76
|1910
|2004.10.14 14:58
|close
|954
|0.08
|1.2383
|1.2523
|1.2336
|-16.00
|7957.76
|1911
|2004.10.14 14:58
|close
|957
|0.32
|1.2383
|1.2530
|1.2383
|86.40
|8044.16
|1912
|2004.10.14 15:01
|close
|952
|0.04
|1.2383
|1.2522
|1.2315
|-16.40
|8027.76
|1913
|2004.10.14 15:01
|close
|955
|0.16
|1.2383
|1.2525
|1.2358
|3.20
|8030.96
|1914
|2004.10.14 15:02
|sell
|958
|0.02
|1.2378
|1.2578
|1.2351
|1915
|2004.10.14 15:24
|buy
|959
|0.04
|1.2374
|1.2194
|1.2401
|1916
|2004.10.14 20:45
|sell
|960
|0.04
|1.2399
|1.2579
|1.2372
|1917
|2004.10.15 08:38
|t/p
|959
|0.04
|1.2401
|1.2194
|1.2401
|10.55
|8041.51
|1918
|2004.10.15 08:38
|close
|956
|0.02
|1.2401
|1.2194
|1.2421
|1.28
|8042.79
|1919
|2004.10.15 08:38
|buy
|961
|0.02
|1.2403
|1.2203
|1.2430
|1920
|2004.10.15 14:33
|buy
|962
|0.04
|1.2383
|1.2203
|1.2410
|1921
|2004.10.15 14:38
|t/p
|962
|0.04
|1.2410
|1.2203
|1.2410
|10.80
|8053.59
|1922
|2004.10.15 14:38
|close
|961
|0.02
|1.2410
|1.2203
|1.2430
|1.40
|8054.99
|1923
|2004.10.15 14:38
|buy
|963
|0.02
|1.2417
|1.2217
|1.2444
|1924
|2004.10.15 14:39
|sell
|964
|0.08
|1.2419
|1.2579
|1.2392
|1925
|2004.10.15 14:40
|sell
|965
|0.16
|1.2443
|1.2583
|1.2416
|1926
|2004.10.15 14:40
|t/p
|963
|0.02
|1.2444
|1.2217
|1.2444
|5.40
|8060.39
|1927
|2004.10.15 14:40
|buy
|966
|0.02
|1.2455
|1.2255
|1.2482
|1928
|2004.10.15 14:41
|sell
|967
|0.32
|1.2465
|1.2585
|1.2438
|1929
|2004.10.15 14:45
|t/p
|967
|0.32
|1.2438
|1.2585
|1.2438
|86.40
|8146.79
|1930
|2004.10.15 14:45
|close
|958
|0.02
|1.2438
|1.2578
|1.2351
|-11.90
|8134.89
|1931
|2004.10.15 14:45
|close
|964
|0.08
|1.2438
|1.2579
|1.2392
|-15.20
|8119.69
|1932
|2004.10.15 14:45
|buy
|968
|0.04
|1.2435
|1.2255
|1.2462
|1933
|2004.10.15 14:45
|close
|960
|0.04
|1.2438
|1.2579
|1.2372
|-15.40
|8104.29
|1934
|2004.10.15 14:45
|close
|965
|0.16
|1.2437
|1.2583
|1.2416
|9.60
|8113.89
|1935
|2004.10.15 14:45
|sell
|969
|0.02
|1.2433
|1.2633
|1.2406
|1936
|2004.10.15 15:01
|sell
|970
|0.04
|1.2453
|1.2633
|1.2426
|1937
|2004.10.15 15:03
|t/p
|968
|0.04
|1.2462
|1.2255
|1.2462
|10.80
|8124.69
|1938
|2004.10.15 15:03
|close
|966
|0.02
|1.2462
|1.2255
|1.2482
|1.40
|8126.09
|1939
|2004.10.15 15:03
|buy
|971
|0.02
|1.2464
|1.2264
|1.2491
|1940
|2004.10.15 15:12
|sell
|972
|0.08
|1.2477
|1.2637
|1.2450
|1941
|2004.10.15 15:49
|t/p
|971
|0.02
|1.2491
|1.2264
|1.2491
|5.40
|8131.49
|1942
|2004.10.15 15:49
|buy
|973
|0.02
|1.2494
|1.2294
|1.2521
|1943
|2004.10.15 15:50
|buy
|974
|0.04
|1.2474
|1.2294
|1.2501
|1944
|2004.10.15 16:14
|sell
|975
|0.16
|1.2497
|1.2637
|1.2470
|1945
|2004.10.15 16:14
|t/p
|974
|0.04
|1.2501
|1.2294
|1.2501
|10.80
|8142.29
|1946
|2004.10.15 16:14
|close
|973
|0.02
|1.2502
|1.2294
|1.2521
|1.60
|8143.89
|1947
|2004.10.15 16:14
|buy
|976
|0.02
|1.2503
|1.2303
|1.2530
|1948
|2004.10.15 16:25
|buy
|977
|0.04
|1.2483
|1.2303
|1.2510
|1949
|2004.10.15 18:10
|t/p
|975
|0.16
|1.2470
|1.2637
|1.2470
|43.20
|8187.09
|1950
|2004.10.15 18:10
|close
|969
|0.02
|1.2470
|1.2633
|1.2406
|-7.40
|8179.69
|1951
|2004.10.15 18:10
|close
|972
|0.08
|1.2470
|1.2637
|1.2450
|5.60
|8185.29
|1952
|2004.10.15 18:10
|close
|970
|0.04
|1.2470
|1.2633
|1.2426
|-6.80
|8178.49
|1953
|2004.10.15 18:10
|sell
|978
|0.02
|1.2465
|1.2665
|1.2438
|1954
|2004.10.15 18:12
|buy
|979
|0.08
|1.2462
|1.2302
|1.2489
|1955
|2004.10.18 07:02
|sell
|980
|0.04
|1.2485
|1.2665
|1.2458
|1956
|2004.10.18 14:22
|t/p
|979
|0.08
|1.2489
|1.2302
|1.2489
|21.11
|8199.60
|1957
|2004.10.18 14:22
|close
|976
|0.02
|1.2489
|1.2303
|1.2530
|-2.92
|8196.67
|1958
|2004.10.18 14:22
|close
|977
|0.04
|1.2489
|1.2303
|1.2510
|2.15
|8198.83
|1959
|2004.10.18 14:22
|buy
|981
|0.02
|1.2491
|1.2291
|1.2518
|1960
|2004.10.18 15:01
|sell
|982
|0.08
|1.2506
|1.2666
|1.2479
|1961
|2004.10.18 15:03
|t/p
|981
|0.02
|1.2518
|1.2291
|1.2518
|5.40
|8204.23
|1962
|2004.10.18 15:03
|buy
|983
|0.02
|1.2521
|1.2321
|1.2548
|1963
|2004.10.18 15:10
|sell
|984
|0.16
|1.2526
|1.2666
|1.2499
|1964
|2004.10.18 18:12
|buy
|985
|0.04
|1.2501
|1.2321
|1.2528
|1965
|2004.10.18 18:14
|t/p
|984
|0.16
|1.2499
|1.2666
|1.2499
|43.20
|8247.43
|1966
|2004.10.18 18:14
|close
|978
|0.02
|1.2497
|1.2665
|1.2438
|-6.30
|8241.13
|1967
|2004.10.18 18:14
|close
|982
|0.08
|1.2497
|1.2666
|1.2479
|7.20
|8248.33
|1968
|2004.10.18 18:14
|close
|980
|0.04
|1.2498
|1.2665
|1.2458
|-5.20
|8243.13
|1969
|2004.10.18 18:14
|sell
|986
|0.02
|1.2494
|1.2694
|1.2467
|1970
|2004.10.19 01:22
|buy
|987
|0.08
|1.2480
|1.2320
|1.2507
|1971
|2004.10.19 02:44
|t/p
|986
|0.02
|1.2467
|1.2694
|1.2467
|5.50
|8248.63
|1972
|2004.10.19 02:44
|sell
|988
|0.02
|1.2465
|1.2665
|1.2438
|1973
|2004.10.19 03:20
|buy
|989
|0.16
|1.2459
|1.2319
|1.2486
|1974
|2004.10.19 11:01
|sell
|990
|0.04
|1.2485
|1.2665
|1.2458
|1975
|2004.10.19 11:02
|t/p
|989
|0.16
|1.2486
|1.2319
|1.2486
|43.20
|8291.83
|1976
|2004.10.19 11:02
|close
|983
|0.02
|1.2488
|1.2321
|1.2548
|-6.72
|8285.10
|1977
|2004.10.19 11:02
|close
|987
|0.08
|1.2488
|1.2320
|1.2507
|6.40
|8291.50
|1978
|2004.10.19 11:02
|close
|985
|0.04
|1.2488
|1.2321
|1.2528
|-5.45
|8286.06
|1979
|2004.10.19 11:03
|buy
|991
|0.02
|1.2488
|1.2288
|1.2515
|1980
|2004.10.19 11:43
|sell
|992
|0.08
|1.2506
|1.2666
|1.2479
|1981
|2004.10.19 11:45
|t/p
|991
|0.02
|1.2515
|1.2288
|1.2515
|5.40
|8291.46
|1982
|2004.10.19 11:45
|buy
|993
|0.02
|1.2517
|1.2317
|1.2544
|1983
|2004.10.19 13:41
|buy
|994
|0.04
|1.2497
|1.2317
|1.2524
|1984
|2004.10.19 17:07
|t/p
|994
|0.04
|1.2524
|1.2317
|1.2524
|10.80
|8302.26
|1985
|2004.10.19 17:07
|close
|993
|0.02
|1.2525
|1.2317
|1.2544
|1.60
|8303.86
|1986
|2004.10.19 17:07
|buy
|995
|0.02
|1.2527
|1.2327
|1.2554
|1987
|2004.10.19 18:26
|buy
|996
|0.04
|1.2507
|1.2327
|1.2534
|1988
|2004.10.20 09:20
|sell
|997
|0.16
|1.2528
|1.2668
|1.2501
|1989
|2004.10.20 09:21
|t/p
|996
|0.04
|1.2534
|1.2327
|1.2534
|10.55
|8314.41
|1990
|2004.10.20 09:21
|close
|995
|0.02
|1.2534
|1.2327
|1.2554
|1.28
|8315.69
|1991
|2004.10.20 09:21
|buy
|998
|0.02
|1.2538
|1.2338
|1.2565
|1992
|2004.10.20 09:21
|sell
|999
|0.32
|1.2548
|1.2668
|1.2521
|1993
|2004.10.20 09:55
|t/p
|998
|0.02
|1.2565
|1.2338
|1.2565
|5.40
|8321.09
|1994
|2004.10.20 09:55
|buy
|1000
|0.02
|1.2569
|1.2369
|1.2596
|1995
|2004.10.20 09:55
|sell
|1001
|0.64
|1.2568
|1.2668
|1.2541
|1996
|2004.10.20 10:33
|sell
|1002
|1.28
|1.2589
|1.2669
|1.2562
|1997
|2004.10.20 13:25
|t/p
|1000
|0.02
|1.2596
|1.2369
|1.2596
|5.40
|8326.49
|1998
|2004.10.20 13:25
|buy
|1003
|0.02
|1.2598
|1.2398
|1.2625
|1999
|2004.10.20 15:01
|sell
|1004
|2.08
|1.2609
|1.2669
|1.2582
|2000
|2004.10.20 17:33
|t/p
|1003
|0.02
|1.2625
|1.2398
|1.2625
|5.40
|8331.89
|2001
|2004.10.20 17:33
|buy
|1005
|0.02
|1.2629
|1.2429
|1.2656
|2002
|2004.10.20 18:34
|buy
|1006
|0.04
|1.2608
|1.2428
|1.2635
|2003
|2004.10.20 19:25
|buy
|1007
|0.08
|1.2588
|1.2428
|1.2615
|2004
|2004.10.20 21:20
|t/p
|1004
|2.08
|1.2582
|1.2669
|1.2582
|561.60
|8893.49
|2005
|2004.10.20 21:20
|close
|988
|0.02
|1.2582
|1.2665
|1.2438
|-23.30
|8870.19
|2006
|2004.10.20 21:20
|close
|992
|0.08
|1.2582
|1.2666
|1.2479
|-60.40
|8809.79
|2007
|2004.10.20 21:20
|close
|999
|0.32
|1.2582
|1.2668
|1.2521
|-108.80
|8700.99
|2008
|2004.10.20 21:20
|close
|1002
|1.28
|1.2582
|1.2669
|1.2562
|89.60
|8790.59
|2009
|2004.10.20 21:20
|close
|990
|0.04
|1.2581
|1.2665
|1.2458
|-38.20
|8752.39
|2010
|2004.10.20 21:20
|close
|1001
|0.64
|1.2581
|1.2668
|1.2541
|-83.20
|8669.19
|2011
|2004.10.20 21:20
|sell
|1008
|0.04
|1.2579
|1.2759
|1.2552
|2012
|2004.10.20 21:20
|close
|997
|0.16
|1.2582
|1.2668
|1.2501
|-86.40
|8582.79
|2013
|2004.10.20 21:20
|close
|1008
|0.04
|1.2582
|1.2759
|1.2552
|-1.20
|8581.59
|2014
|2004.10.20 21:20
|sell
|1009
|0.02
|1.2580
|1.2780
|1.2553
|2015
|2004.10.21 07:28
|sell
|1010
|0.04
|1.2600
|1.2780
|1.2573
|2016
|2004.10.21 09:57
|t/p
|1007
|0.08
|1.2615
|1.2428
|1.2615
|20.13
|8601.72
|2017
|2004.10.21 09:57
|close
|1005
|0.02
|1.2615
|1.2429
|1.2656
|-3.17
|8598.55
|2018
|2004.10.21 09:57
|close
|1006
|0.04
|1.2616
|1.2428
|1.2635
|2.46
|8601.01
|2019
|2004.10.21 09:57
|buy
|1011
|0.02
|1.2618
|1.2418
|1.2645
|2020
|2004.10.21 10:00
|sell
|1012
|0.08
|1.2620
|1.2780
|1.2593
|2021
|2004.10.21 10:15
|sell
|1013
|0.16
|1.2640
|1.2780
|1.2613
|2022
|2004.10.21 10:39
|t/p
|1011
|0.02
|1.2645
|1.2418
|1.2645
|5.40
|8606.41
|2023
|2004.10.21 10:39
|buy
|1014
|0.02
|1.2649
|1.2449
|1.2676
|2024
|2004.10.21 10:53
|buy
|1015
|0.04
|1.2629
|1.2449
|1.2656
|2025
|2004.10.21 13:41
|t/p
|1013
|0.16
|1.2613
|1.2780
|1.2613
|43.20
|8649.61
|2026
|2004.10.21 13:41
|close
|1009
|0.02
|1.2610
|1.2780
|1.2553
|-5.70
|8643.91
|2027
|2004.10.21 13:41
|close
|1012
|0.08
|1.2610
|1.2780
|1.2593
|8.00
|8651.91
|2028
|2004.10.21 13:41
|close
|1010
|0.04
|1.2612
|1.2780
|1.2573
|-4.80
|8647.11
|2029
|2004.10.21 13:41
|sell
|1016
|0.02
|1.2608
|1.2808
|1.2581
|2030
|2004.10.21 13:57
|buy
|1017
|0.08
|1.2609
|1.2449
|1.2636
|2031
|2004.10.21 14:56
|buy
|1018
|0.16
|1.2589
|1.2449
|1.2616
|2032
|2004.10.21 16:07
|t/p
|1018
|0.16
|1.2616
|1.2449
|1.2616
|43.20
|8690.31
|2033
|2004.10.21 16:07
|close
|1014
|0.02
|1.2616
|1.2449
|1.2676
|-6.60
|8683.71
|2034
|2004.10.21 16:07
|close
|1017
|0.08
|1.2616
|1.2449
|1.2636
|5.60
|8689.31
|2035
|2004.10.21 16:07
|close
|1015
|0.04
|1.2616
|1.2449
|1.2656
|-5.20
|8684.11
|2036
|2004.10.21 16:07
|buy
|1019
|0.02
|1.2618
|1.2418
|1.2645
|2037
|2004.10.21 16:14
|sell
|1020
|0.04
|1.2629
|1.2809
|1.2602
|2038
|2004.10.21 16:55
|t/p
|1020
|0.04
|1.2602
|1.2809
|1.2602
|10.80
|8694.91
|2039
|2004.10.21 16:55
|close
|1016
|0.02
|1.2602
|1.2808
|1.2581
|1.20
|8696.11
|2040
|2004.10.21 16:55
|sell
|1021
|0.02
|1.2600
|1.2800
|1.2573
|2041
|2004.10.21 17:15
|sell
|1022
|0.04
|1.2620
|1.2800
|1.2593
|2042
|2004.10.22 13:54
|sell
|1023
|0.08
|1.2641
|1.2801
|1.2614
|2043
|2004.10.22 13:54
|t/p
|1019
|0.02
|1.2645
|1.2418
|1.2645
|5.28
|8701.39
|2044
|2004.10.22 13:54
|buy
|1024
|0.02
|1.2648
|1.2448
|1.2675
|2045
|2004.10.22 14:02
|buy
|1025
|0.04
|1.2627
|1.2447
|1.2654
|2046
|2004.10.22 14:10
|t/p
|1023
|0.08
|1.2614
|1.2801
|1.2614
|21.60
|8722.99
|2047
|2004.10.22 14:10
|close
|1021
|0.02
|1.2614
|1.2800
|1.2573
|-2.70
|8720.29
|2048
|2004.10.22 14:10
|close
|1022
|0.04
|1.2613
|1.2800
|1.2593
|3.00
|8723.28
|2049
|2004.10.22 14:10
|sell
|1026
|0.02
|1.2611
|1.2811
|1.2584
|2050
|2004.10.22 14:14
|buy
|1027
|0.08
|1.2604
|1.2444
|1.2631
|2051
|2004.10.22 16:15
|t/p
|1027
|0.08
|1.2631
|1.2444
|1.2631
|21.60
|8744.88
|2052
|2004.10.22 16:15
|sell
|1028
|0.04
|1.2631
|1.2811
|1.2604
|2053
|2004.10.22 16:16
|close
|1024
|0.02
|1.2632
|1.2448
|1.2675
|-3.20
|8741.68
|2054
|2004.10.22 16:16
|close
|1025
|0.04
|1.2633
|1.2447
|1.2654
|2.40
|8744.08
|2055
|2004.10.22 16:16
|buy
|1029
|0.02
|1.2635
|1.2435
|1.2662
|2056
|2004.10.22 21:44
|sell
|1030
|0.08
|1.2652
|1.2812
|1.2625
|2057
|2004.10.22 21:50
|t/p
|1029
|0.02
|1.2662
|1.2435
|1.2662
|5.40
|8749.48
|2058
|2004.10.22 21:50
|buy
|1031
|0.02
|1.2664
|1.2464
|1.2691
|2059
|2004.10.22 21:50
|sell
|1032
|0.16
|1.2672
|1.2812
|1.2645
|2060
|2004.10.25 00:00
|t/p
|1031
|0.02
|1.2691
|1.2464
|1.2691
|5.28
|8754.76
|2061
|2004.10.25 00:00
|sell
|1033
|0.32
|1.2716
|1.2836
|1.2689
|2062
|2004.10.25 00:00
|buy
|1034
|0.02
|1.2720
|1.2520
|1.2747
|2063
|2004.10.25 01:32
|sell
|1035
|0.64
|1.2736
|1.2836
|1.2709
|2064
|2004.10.25 02:23
|t/p
|1034
|0.02
|1.2747
|1.2520
|1.2747
|5.40
|8760.16
|2065
|2004.10.25 02:23
|buy
|1036
|0.02
|1.2751
|1.2551
|1.2778
|2066
|2004.10.25 02:27
|sell
|1037
|1.28
|1.2759
|1.2839
|1.2732
|2067
|2004.10.25 03:07
|t/p
|1036
|0.02
|1.2778
|1.2551
|1.2778
|5.40
|8765.56
|2068
|2004.10.25 03:07
|buy
|1038
|0.02
|1.2780
|1.2580
|1.2807
|2069
|2004.10.25 03:08
|sell
|1039
|2.19
|1.2780
|1.2840
|1.2753
|2070
|2004.10.25 03:58
|buy
|1040
|0.04
|1.2760
|1.2580
|1.2787
|2071
|2004.10.25 07:53
|t/p
|1039
|2.19
|1.2753
|1.2840
|1.2753
|591.30
|9356.86
|2072
|2004.10.25 07:53
|close
|1026
|0.02
|1.2753
|1.2811
|1.2584
|-28.30
|9328.56
|2073
|2004.10.25 07:53
|close
|1030
|0.08
|1.2753
|1.2812
|1.2625
|-80.40
|9248.16
|2074
|2004.10.25 07:53
|close
|1033
|0.32
|1.2753
|1.2836
|1.2689
|-118.40
|9129.76
|2075
|2004.10.25 07:53
|close
|1037
|1.28
|1.2753
|1.2839
|1.2732
|76.80
|9206.56
|2076
|2004.10.25 08:01
|sell
|1041
|0.16
|1.2757
|1.2897
|1.2730
|2077
|2004.10.25 09:04
|close
|1028
|0.04
|1.2753
|1.2811
|1.2604
|-48.60
|9157.96
|2078
|2004.10.25 09:04
|close
|1035
|0.64
|1.2753
|1.2836
|1.2709
|-108.79
|9049.17
|2079
|2004.10.25 09:04
|close
|1041
|0.16
|1.2753
|1.2897
|1.2730
|6.40
|9055.57
|2080
|2004.10.25 09:04
|sell
|1042
|0.04
|1.2751
|1.2931
|1.2724
|2081
|2004.10.25 09:04
|close
|1032
|0.16
|1.2753
|1.2812
|1.2645
|-128.81
|8926.76
|2082
|2004.10.25 09:04
|close
|1042
|0.04
|1.2753
|1.2931
|1.2724
|-0.80
|8925.96
|2083
|2004.10.25 09:04
|sell
|1043
|0.02
|1.2750
|1.2950
|1.2723
|2084
|2004.10.25 09:39
|sell
|1044
|0.04
|1.2771
|1.2951
|1.2744
|2085
|2004.10.25 10:02
|t/p
|1040
|0.04
|1.2787
|1.2580
|1.2787
|10.80
|8936.76
|2086
|2004.10.25 10:02
|close
|1038
|0.02
|1.2788
|1.2580
|1.2807
|1.60
|8938.36
|2087
|2004.10.25 10:02
|buy
|1045
|0.02
|1.2790
|1.2590
|1.2817
|2088
|2004.10.25 10:02
|sell
|1046
|0.08
|1.2791
|1.2951
|1.2764
|2089
|2004.10.25 11:40
|sell
|1047
|0.16
|1.2811
|1.2951
|1.2784
|2090
|2004.10.25 11:43
|t/p
|1045
|0.02
|1.2817
|1.2590
|1.2817
|5.40
|8943.76
|2091
|2004.10.25 11:43
|buy
|1048
|0.02
|1.2823
|1.2623
|1.2850
|2092
|2004.10.25 12:57
|buy
|1049
|0.04
|1.2802
|1.2622
|1.2829
|2093
|2004.10.25 13:54
|t/p
|1047
|0.16
|1.2784
|1.2951
|1.2784
|43.20
|8986.96
|2094
|2004.10.25 13:54
|close
|1043
|0.02
|1.2784
|1.2950
|1.2723
|-6.80
|8980.16
|2095
|2004.10.25 13:54
|close
|1046
|0.08
|1.2784
|1.2951
|1.2764
|5.60
|8985.76
|2096
|2004.10.25 13:54
|close
|1044
|0.04
|1.2783
|1.2951
|1.2744
|-4.80
|8980.96
|2097
|2004.10.25 13:55
|sell
|1050
|0.02
|1.2782
|1.2982
|1.2755
|2098
|2004.10.25 14:25
|buy
|1051
|0.08
|1.2781
|1.2621
|1.2808
|2099
|2004.10.25 18:41
|sell
|1052
|0.04
|1.2802
|1.2982
|1.2775
|2100
|2004.10.25 18:45
|t/p
|1051
|0.08
|1.2808
|1.2621
|1.2808
|21.60
|9002.56
|2101
|2004.10.25 18:45
|close
|1048
|0.02
|1.2808
|1.2623
|1.2850
|-3.00
|8999.56
|2102
|2004.10.25 18:45
|close
|1049
|0.04
|1.2808
|1.2622
|1.2829
|2.40
|9001.96
|2103
|2004.10.25 18:45
|buy
|1053
|0.02
|1.2810
|1.2610
|1.2837
|2104
|2004.10.25 19:16
|sell
|1054
|0.08
|1.2822
|1.2982
|1.2795
|2105
|2004.10.25 20:55
|t/p
|1054
|0.08
|1.2795
|1.2982
|1.2795
|21.60
|9023.56
|2106
|2004.10.25 20:55
|close
|1050
|0.02
|1.2794
|1.2982
|1.2755
|-2.40
|9021.16
|2107
|2004.10.25 20:56
|close
|1052
|0.04
|1.2795
|1.2982
|1.2775
|2.80
|9023.96
|2108
|2004.10.25 20:56
|sell
|1055
|0.02
|1.2791
|1.2991
|1.2764
|2109
|2004.10.25 23:21
|sell
|1056
|0.04
|1.2812
|1.2992
|1.2785
|2110
|2004.10.26 01:56
|buy
|1057
|0.04
|1.2789
|1.2609
|1.2816
|2111
|2004.10.26 02:07
|t/p
|1056
|0.04
|1.2785
|1.2992
|1.2785
|11.00
|9034.96
|2112
|2004.10.26 02:07
|close
|1055
|0.02
|1.2784
|1.2991
|1.2764
|1.50
|9036.46
|2113
|2004.10.26 02:07
|sell
|1058
|0.02
|1.2780
|1.2980
|1.2753
|2114
|2004.10.26 03:16
|sell
|1059
|0.04
|1.2800
|1.2980
|1.2773
|2115
|2004.10.26 03:35
|close
|1053
|0.02
|1.2816
|1.2610
|1.2837
|1.08
|9037.54
|2116
|2004.10.26 03:36
|close
|1057
|0.04
|1.2816
|1.2609
|1.2816
|10.80
|9048.34
|2117
|2004.10.26 03:36
|buy
|1060
|0.02
|1.2818
|1.2618
|1.2845
|2118
|2004.10.26 03:41
|sell
|1061
|0.08
|1.2820
|1.2980
|1.2793
|2119
|2004.10.26 08:00
|buy
|1062
|0.04
|1.2797
|1.2617
|1.2824
|2120
|2004.10.26 08:19
|t/p
|1061
|0.08
|1.2793
|1.2980
|1.2793
|21.60
|9069.94
|2121
|2004.10.26 08:19
|close
|1058
|0.02
|1.2793
|1.2980
|1.2753
|-2.60
|9067.34
|2122
|2004.10.26 08:19
|close
|1059
|0.04
|1.2792
|1.2980
|1.2773
|3.20
|9070.54
|2123
|2004.10.26 08:19
|sell
|1063
|0.02
|1.2790
|1.2990
|1.2763
|2124
|2004.10.26 08:47
|sell
|1064
|0.04
|1.2811
|1.2991
|1.2784
|2125
|2004.10.26 11:49
|t/p
|1064
|0.04
|1.2784
|1.2991
|1.2784
|10.80
|9081.34
|2126
|2004.10.26 11:49
|close
|1063
|0.02
|1.2783
|1.2990
|1.2763
|1.40
|9082.74
|2127
|2004.10.26 11:49
|sell
|1065
|0.02
|1.2780
|1.2980
|1.2753
|2128
|2004.10.26 12:22
|sell
|1066
|0.04
|1.2801
|1.2981
|1.2774
|2129
|2004.10.26 16:09
|buy
|1067
|0.08
|1.2775
|1.2615
|1.2802
|2130
|2004.10.26 16:13
|t/p
|1066
|0.04
|1.2774
|1.2981
|1.2774
|10.80
|9093.54
|2131
|2004.10.26 16:13
|close
|1065
|0.02
|1.2774
|1.2980
|1.2753
|1.20
|9094.74
|2132
|2004.10.26 16:13
|sell
|1068
|0.02
|1.2770
|1.2970
|1.2743
|2133
|2004.10.26 16:34
|sell
|1069
|0.04
|1.2791
|1.2971
|1.2764
|2134
|2004.10.26 17:04
|t/p
|1069
|0.04
|1.2764
|1.2971
|1.2764
|10.80
|9105.54
|2135
|2004.10.26 17:04
|close
|1068
|0.02
|1.2762
|1.2970
|1.2743
|1.60
|9107.14
|2136
|2004.10.26 17:04
|sell
|1070
|0.02
|1.2760
|1.2960
|1.2733
|2137
|2004.10.26 17:07
|buy
|1071
|0.16
|1.2754
|1.2614
|1.2781
|2138
|2004.10.26 18:23
|buy
|1072
|0.32
|1.2733
|1.2613
|1.2760
|2139
|2004.10.26 18:24
|t/p
|1070
|0.02
|1.2733
|1.2960
|1.2733
|5.40
|9112.54
|2140
|2004.10.26 18:24
|sell
|1073
|0.02
|1.2729
|1.2929
|1.2702
|2141
|2004.10.26 19:26
|sell
|1074
|0.04
|1.2749
|1.2929
|1.2722
|2142
|2004.10.26 21:07
|t/p
|1072
|0.32
|1.2760
|1.2613
|1.2760
|86.40
|9198.94
|2143
|2004.10.26 21:07
|close
|1060
|0.02
|1.2761
|1.2618
|1.2845
|-11.40
|9187.54
|2144
|2004.10.26 21:07
|close
|1067
|0.08
|1.2761
|1.2615
|1.2802
|-11.20
|9176.34
|2145
|2004.10.26 21:07
|close
|1062
|0.04
|1.2761
|1.2617
|1.2824
|-14.40
|9161.94
|2146
|2004.10.26 21:08
|close
|1071
|0.16
|1.2761
|1.2614
|1.2781
|11.20
|9173.14
|2147
|2004.10.26 21:08
|buy
|1075
|0.02
|1.2765
|1.2565
|1.2792
|2148
|2004.10.26 23:00
|sell
|1076
|0.08
|1.2769
|1.2929
|1.2742
|2149
|2004.10.26 23:55
|buy
|1077
|0.04
|1.2745
|1.2565
|1.2772
|2150
|2004.10.27 03:31
|t/p
|1076
|0.08
|1.2742
|1.2929
|1.2742
|22.00
|9195.13
|2151
|2004.10.27 03:31
|close
|1073
|0.02
|1.2742
|1.2929
|1.2702
|-2.50
|9192.63
|2152
|2004.10.27 03:31
|close
|1074
|0.04
|1.2741
|1.2929
|1.2722
|3.40
|9196.03
|2153
|2004.10.27 03:31
|sell
|1078
|0.02
|1.2739
|1.2939
|1.2712
|2154
|2004.10.27 07:03
|sell
|1079
|0.04
|1.2759
|1.2939
|1.2732
|2155
|2004.10.27 12:24
|t/p
|1077
|0.04
|1.2772
|1.2565
|1.2772
|10.55
|9206.58
|2156
|2004.10.27 12:24
|close
|1075
|0.02
|1.2772
|1.2565
|1.2792
|1.28
|9207.86
|2157
|2004.10.27 12:24
|buy
|1080
|0.02
|1.2777
|1.2577
|1.2804
|2158
|2004.10.27 12:26
|sell
|1081
|0.08
|1.2780
|1.2940
|1.2753
|2159
|2004.10.27 14:55
|sell
|1082
|0.16
|1.2800
|1.2940
|1.2773
|2160
|2004.10.27 14:58
|t/p
|1080
|0.02
|1.2804
|1.2577
|1.2804
|5.40
|9213.26
|2161
|2004.10.27 14:58
|buy
|1083
|0.02
|1.2808
|1.2608
|1.2835
|2162
|2004.10.27 15:28
|buy
|1084
|0.04
|1.2788
|1.2608
|1.2815
|2163
|2004.10.27 16:58
|t/p
|1082
|0.16
|1.2773
|1.2940
|1.2773
|43.20
|9256.46
|2164
|2004.10.27 16:58
|close
|1078
|0.02
|1.2772
|1.2939
|1.2712
|-6.60
|9249.86
|2165
|2004.10.27 16:58
|close
|1081
|0.08
|1.2772
|1.2940
|1.2753
|6.40
|9256.26
|2166
|2004.10.27 16:58
|close
|1079
|0.04
|1.2773
|1.2939
|1.2732
|-5.60
|9250.66
|2167
|2004.10.27 16:58
|sell
|1085
|0.02
|1.2767
|1.2967
|1.2740
|2168
|2004.10.27 16:58
|buy
|1086
|0.08
|1.2766
|1.2606
|1.2793
|2169
|2004.10.27 17:03
|buy
|1087
|0.16
|1.2745
|1.2605
|1.2772
|2170
|2004.10.27 17:05
|t/p
|1085
|0.02
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|5.40
|9256.06
|2171
|2004.10.27 17:05
|sell
|1088
|0.02
|1.2738
|1.2938
|1.2711
|2172
|2004.10.27 17:18
|buy
|1089
|0.32
|1.2722
|1.2602
|1.2749
|2173
|2004.10.27 17:41
|t/p
|1088
|0.02
|1.2711
|1.2938
|1.2711
|5.40
|9261.46
|2174
|2004.10.27 17:41
|sell
|1090
|0.02
|1.2707
|1.2907
|1.2680
|2175
|2004.10.27 18:18
|buy
|1091
|0.64
|1.2701
|1.2601
|1.2728
|2176
|2004.10.27 18:49
|sell
|1092
|0.04
|1.2727
|1.2907
|1.2700
|2177
|2004.10.27 20:28
|t/p
|1092
|0.04
|1.2700
|1.2907
|1.2700
|10.80
|9272.26
|2178
|2004.10.27 20:28
|close
|1090
|0.02
|1.2700
|1.2907
|1.2680
|1.40
|9273.66
|2179
|2004.10.27 20:28
|sell
|1093
|0.02
|1.2694
|1.2894
|1.2667
|2180
|2004.10.27 20:36
|sell
|1094
|0.04
|1.2714
|1.2894
|1.2687
|2181
|2004.10.28 02:38
|t/p
|1094
|0.04
|1.2687
|1.2894
|1.2687
|11.40
|9285.06
|2182
|2004.10.28 02:38
|close
|1093
|0.02
|1.2686
|1.2894
|1.2667
|1.90
|9286.96
|2183
|2004.10.28 02:38
|sell
|1095
|0.02
|1.2684
|1.2884
|1.2657
|2184
|2004.10.28 02:41
|buy
|1096
|1.28
|1.2681
|1.2601
|1.2708
|2185
|2004.10.28 03:00
|sell
|1097
|0.04
|1.2704
|1.2884
|1.2677
|2186
|2004.10.28 03:03
|t/p
|1096
|1.28
|1.2708
|1.2601
|1.2708
|345.60
|9632.56
|2187
|2004.10.28 03:03
|close
|1083
|0.02
|1.2708
|1.2608
|1.2835
|-20.37
|9612.19
|2188
|2004.10.28 03:03
|close
|1086
|0.08
|1.2708
|1.2606
|1.2793
|-47.87
|9564.32
|2189
|2004.10.28 03:03
|close
|1089
|0.32
|1.2708
|1.2602
|1.2749
|-50.68
|9513.63
|2190
|2004.10.28 03:03
|close
|1084
|0.04
|1.2709
|1.2608
|1.2815
|-32.34
|9481.30
|2191
|2004.10.28 03:03
|close
|1091
|0.64
|1.2709
|1.2601
|1.2728
|39.43
|9520.73
|2192
|2004.10.28 03:03
|buy
|1098
|0.04
|1.2711
|1.2531
|1.2738
|2193
|2004.10.28 03:03
|close
|1087
|0.16
|1.2709
|1.2605
|1.2772
|-60.54
|9460.18
|2194
|2004.10.28 03:03
|close
|1098
|0.04
|1.2709
|1.2531
|1.2738
|-0.80
|9459.38
|2195
|2004.10.28 03:03
|buy
|1099
|0.02
|1.2709
|1.2509
|1.2736
|2196
|2004.10.28 07:05
|sell
|1100
|0.08
|1.2725
|1.2885
|1.2698
|2197
|2004.10.28 08:47
|t/p
|1099
|0.02
|1.2736
|1.2509
|1.2736
|5.40
|9464.78
|2198
|2004.10.28 08:47
|buy
|1101
|0.02
|1.2740
|1.2540
|1.2767
|2199
|2004.10.28 09:10
|sell
|1102
|0.16
|1.2746
|1.2886
|1.2719
|2200
|2004.10.28 09:50
|buy
|1103
|0.04
|1.2720
|1.2540
|1.2747
|2201
|2004.10.28 09:50
|t/p
|1102
|0.16
|1.2719
|1.2886
|1.2719
|43.20
|9507.98
|2202
|2004.10.28 09:50
|close
|1095
|0.02
|1.2719
|1.2884
|1.2657
|-7.00
|9500.98
|2203
|2004.10.28 09:50
|close
|1100
|0.08
|1.2719
|1.2885
|1.2698
|4.80
|9505.78
|2204
|2004.10.28 09:51
|close
|1097
|0.04
|1.2718
|1.2884
|1.2677
|-5.60
|9500.18
|2205
|2004.10.28 09:51
|sell
|1104
|0.02
|1.2715
|1.2915
|1.2688
|2206
|2004.10.28 12:35
|buy
|1105
|0.08
|1.2699
|1.2539
|1.2726
|2207
|2004.10.28 12:39
|t/p
|1104
|0.02
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|5.40
|9505.58
|2208
|2004.10.28 12:39
|sell
|1106
|0.02
|1.2686
|1.2886
|1.2659
|2209
|2004.10.28 12:40
|buy
|1107
|0.16
|1.2678
|1.2538
|1.2705
|2210
|2004.10.28 12:41
|t/p
|1106
|0.02
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|5.40
|9510.98
|2211
|2004.10.28 12:41
|buy
|1108
|0.32
|1.2658
|1.2538
|1.2685
|2212
|2004.10.28 12:41
|sell
|1109
|0.02
|1.2654
|1.2854
|1.2627
|2213
|2004.10.28 12:42
|buy
|1110
|0.64
|1.2638
|1.2538
|1.2665
|2214
|2004.10.28 12:44
|t/p
|1110
|0.64
|1.2665
|1.2538
|1.2665
|172.80
|9683.78
|2215
|2004.10.28 12:44
|close
|1101
|0.02
|1.2665
|1.2540
|1.2767
|-15.00
|9668.78
|2216
|2004.10.28 12:44
|close
|1105
|0.08
|1.2665
|1.2539
|1.2726
|-27.20
|9641.58
|2217
|2004.10.28 12:44
|close
|1108
|0.32
|1.2665
|1.2538
|1.2685
|22.40
|9663.98
|2218
|2004.10.28 12:44
|close
|1103
|0.04
|1.2670
|1.2540
|1.2747
|-20.00
|9643.98
|2219
|2004.10.28 12:44
|close
|1107
|0.16
|1.2668
|1.2538
|1.2705
|-16.00
|9627.98
|2220
|2004.10.28 12:44
|buy
|1111
|0.02
|1.2674
|1.2474
|1.2701
|2221
|2004.10.28 12:44
|sell
|1112
|0.04
|1.2674
|1.2854
|1.2647
|2222
|2004.10.28 12:55
|sell
|1113
|0.08
|1.2695
|1.2855
|1.2668
|2223
|2004.10.28 13:15
|t/p
|1113
|0.08
|1.2668
|1.2855
|1.2668
|21.60
|9649.58
|2224
|2004.10.28 13:15
|close
|1109
|0.02
|1.2667
|1.2854
|1.2627
|-2.60
|9646.98
|2225
|2004.10.28 13:15
|close
|1112
|0.04
|1.2667
|1.2854
|1.2647
|2.80
|9649.78
|2226
|2004.10.28 13:15
|sell
|1114
|0.02
|1.2665
|1.2865
|1.2638
|2227
|2004.10.28 13:40
|sell
|1115
|0.04
|1.2685
|1.2865
|1.2658
|2228
|2004.10.28 13:55
|t/p
|1111
|0.02
|1.2701
|1.2474
|1.2701
|5.40
|9655.18
|2229
|2004.10.28 13:55
|buy
|1116
|0.02
|1.2704
|1.2504
|1.2731
|2230
|2004.10.28 14:02
|sell
|1117
|0.08
|1.2706
|1.2866
|1.2679
|2231
|2004.10.28 15:12
|sell
|1118
|0.16
|1.2727
|1.2867
|1.2700
|2232
|2004.10.28 15:13
|t/p
|1116
|0.02
|1.2731
|1.2504
|1.2731
|5.40
|9660.58
|2233
|2004.10.28 15:13
|buy
|1119
|0.02
|1.2733
|1.2533
|1.2760
|2234
|2004.10.28 15:15
|sell
|1120
|0.32
|1.2748
|1.2868
|1.2721
|2235
|2004.10.28 17:55
|t/p
|1119
|0.02
|1.2760
|1.2533
|1.2760
|5.40
|9665.98
|2236
|2004.10.28 17:55
|buy
|1121
|0.02
|1.2762
|1.2562
|1.2789
|2237
|2004.10.28 19:39
|buy
|1122
|0.04
|1.2741
|1.2561
|1.2768
|2238
|2004.10.28 20:00
|t/p
|1120
|0.32
|1.2721
|1.2868
|1.2721
|86.40
|9752.38
|2239
|2004.10.28 20:00
|buy
|1123
|0.08
|1.2720
|1.2560
|1.2747
|2240
|2004.10.28 20:00
|close
|1114
|0.02
|1.2718
|1.2865
|1.2638
|-10.60
|9741.78
|2241
|2004.10.28 20:00
|close
|1117
|0.08
|1.2718
|1.2866
|1.2679
|-9.60
|9732.18
|2242
|2004.10.28 20:00
|close
|1115
|0.04
|1.2720
|1.2865
|1.2658
|-14.00
|9718.18
|2243
|2004.10.28 20:00
|close
|1118
|0.16
|1.2719
|1.2867
|1.2700
|12.80
|9730.98
|2244
|2004.10.28 20:00
|sell
|1124
|0.02
|1.2715
|1.2915
|1.2688
|2245
|2004.10.28 21:17
|sell
|1125
|0.04
|1.2736
|1.2916
|1.2709
|2246
|2004.10.28 21:37
|t/p
|1123
|0.08
|1.2747
|1.2560
|1.2747
|21.60
|9752.58
|2247
|2004.10.28 21:37
|close
|1121
|0.02
|1.2747
|1.2562
|1.2789
|-3.00
|9749.58
|2248
|2004.10.28 21:37
|close
|1122
|0.04
|1.2747
|1.2561
|1.2768
|2.40
|9751.98
|2249
|2004.10.28 21:37
|buy
|1126
|0.02
|1.2749
|1.2549
|1.2776
|2250
|2004.10.29 08:44
|sell
|1127
|0.08
|1.2756
|1.2916
|1.2729
|2251
|2004.10.29 14:27
|t/p
|1127
|0.08
|1.2729
|1.2916
|1.2729
|21.60
|9773.58
|2252
|2004.10.29 14:27
|buy
|1128
|0.04
|1.2728
|1.2548
|1.2755
|2253
|2004.10.29 14:27
|close
|1124
|0.02
|1.2729
|1.2915
|1.2688
|-2.70
|9770.88
|2254
|2004.10.29 14:29
|close
|1125
|0.04
|1.2728
|1.2916
|1.2709
|3.40
|9774.28
|2255
|2004.10.29 14:29
|sell
|1129
|0.02
|1.2722
|1.2922
|1.2695
|2256
|2004.10.29 14:30
|sell
|1130
|0.04
|1.2750
|1.2930
|1.2723
|2257
|2004.10.29 14:30
|t/p
|1128
|0.04
|1.2755
|1.2548
|1.2755
|10.80
|9785.08
|2258
|2004.10.29 14:30
|close
|1126
|0.02
|1.2761
|1.2549
|1.2776
|2.28
|9787.36
|2259
|2004.10.29 14:30
|buy
|1131
|0.02
|1.2760
|1.2560
|1.2787
|2260
|2004.10.29 14:30
|sell
|1132
|0.08
|1.2772
|1.2932
|1.2745
|2261
|2004.10.29 14:38
|t/p
|1132
|0.08
|1.2745
|1.2932
|1.2745
|21.60
|9808.96
|2262
|2004.10.29 14:38
|close
|1129
|0.02
|1.2745
|1.2922
|1.2695
|-4.60
|9804.36
|2263
|2004.10.29 14:38
|close
|1130
|0.04
|1.2743
|1.2930
|1.2723
|2.80
|9807.16
|2264
|2004.10.29 14:38
|sell
|1133
|0.02
|1.2741
|1.2941
|1.2714
|2265
|2004.10.29 14:40
|buy
|1134
|0.04
|1.2739
|1.2559
|1.2766
|2266
|2004.10.29 15:00
|sell
|1135
|0.04
|1.2761
|1.2941
|1.2734
|2267
|2004.10.29 15:57
|t/p
|1135
|0.04
|1.2734
|1.2941
|1.2734
|10.80
|9817.96
|2268
|2004.10.29 15:57
|close
|1133
|0.02
|1.2729
|1.2941
|1.2714
|2.40
|9820.36
|2269
|2004.10.29 15:57
|sell
|1136
|0.02
|1.2728
|1.2928
|1.2701
|2270
|2004.10.29 15:57
|buy
|1137
|0.08
|1.2718
|1.2558
|1.2745
|2271
|2004.10.29 17:04
|t/p
|1137
|0.08
|1.2745
|1.2558
|1.2745
|21.60
|9841.96
|2272
|2004.10.29 17:04
|close
|1131
|0.02
|1.2745
|1.2560
|1.2787
|-3.00
|9838.96
|2273
|2004.10.29 17:04
|close
|1134
|0.04
|1.2745
|1.2559
|1.2766
|2.40
|9841.36
|2274
|2004.10.29 17:04
|buy
|1138
|0.02
|1.2748
|1.2548
|1.2775
|2275
|2004.10.29 17:22
|sell
|1139
|0.04
|1.2748
|1.2928
|1.2721
|2276
|2004.10.29 19:28
|sell
|1140
|0.08
|1.2769
|1.2929
|1.2742
|2277
|2004.10.29 19:37
|t/p
|1138
|0.02
|1.2775
|1.2548
|1.2775
|5.40
|9846.76
|2278
|2004.10.29 19:37
|buy
|1141
|0.02
|1.2780
|1.2580
|1.2807
|2279
|2004.10.29 20:00
|sell
|1142
|0.16
|1.2791
|1.2931
|1.2764
|2280
|2004.11.01 00:00
|t/p
|1141
|0.02
|1.2807
|1.2580
|1.2807
|5.28
|9852.04
|2281
|2004.11.01 00:00
|sell
|1143
|0.32
|1.2814
|1.2934
|1.2787
|2282
|2004.11.01 00:00
|buy
|1144
|0.02
|1.2818
|1.2618
|1.2845
|2283
|2004.11.01 02:07
|buy
|1145
|0.04
|1.2798
|1.2618
|1.2825
|2284
|2004.11.01 02:17
|t/p
|1143
|0.32
|1.2787
|1.2934
|1.2787
|86.40
|9938.44
|2285
|2004.11.01 02:17
|close
|1136
|0.02
|1.2783
|1.2928
|1.2701
|-10.90
|9927.54
|2286
|2004.11.01 02:17
|close
|1140
|0.08
|1.2783
|1.2929
|1.2742
|-10.80
|9916.73
|2287
|2004.11.01 02:17
|close
|1139
|0.04
|1.2785
|1.2928
|1.2721
|-14.60
|9902.13
|2288
|2004.11.01 02:18
|close
|1142
|0.16
|1.2787
|1.2931
|1.2764
|7.19
|9909.33
|2289
|2004.11.01 02:18
|sell
|1146
|0.02
|1.2784
|1.2984
|1.2757
|2290
|2004.11.01 03:04
|buy
|1147
|0.08
|1.2776
|1.2616
|1.2803
|2291
|2004.11.01 10:20
|t/p
|1146
|0.02
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|5.40
|9914.73
|2292
|2004.11.01 10:20
|sell
|1148
|0.02
|1.2753
|1.2953
|1.2726
|2293
|2004.11.01 10:20
|buy
|1149
|0.16
|1.2756
|1.2616
|1.2783
|2294
|2004.11.01 10:30
|buy
|1150
|0.32
|1.2736
|1.2616
|1.2763
|2295
|2004.11.01 16:00
|t/p
|1150
|0.32
|1.2763
|1.2616
|1.2763
|86.40
|10001.13
|2296
|2004.11.01 16:00
|close
|1144
|0.02
|1.2763
|1.2618
|1.2845
|-11.00
|9990.13
|2297
|2004.11.01 16:00
|close
|1147
|0.08
|1.2763
|1.2616
|1.2803
|-10.40
|9979.73
|2298
|2004.11.01 16:00
|close
|1149
|0.16
|1.2763
|1.2616
|1.2783
|11.20
|9990.93
|2299
|2004.11.01 16:00
|buy
|1151
|0.04
|1.2764
|1.2584
|1.2791
|2300
|2004.11.01 16:01
|close
|1145
|0.04
|1.2763
|1.2618
|1.2825
|-14.00
|9976.93
|2301
|2004.11.01 16:01
|close
|1151
|0.04
|1.2763
|1.2584
|1.2791
|-0.40
|9976.53
|2302
|2004.11.01 16:01
|buy
|1152
|0.02
|1.2765
|1.2565
|1.2792
|2303
|2004.11.01 16:48
|buy
|1153
|0.04
|1.2745
|1.2565
|1.2772
|2304
|2004.11.01 17:17
|t/p
|1148
|0.02
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|5.40
|9981.93
|2305
|2004.11.01 17:17
|sell
|1154
|0.02
|1.2724
|1.2924
|1.2697
|2306
|2004.11.01 17:17
|buy
|1155
|0.08
|1.2724
|1.2564
|1.2751
|2307
|2004.11.01 18:15
|sell
|1156
|0.04
|1.2744
|1.2924
|1.2717
|2308
|2004.11.01 18:15
|t/p
|1155
|0.08
|1.2751
|1.2564
|1.2751
|21.60
|10003.53
|2309
|2004.11.01 18:15
|close
|1152
|0.02
|1.2752
|1.2565
|1.2792
|-2.60
|10000.93
|2310
|2004.11.01 18:15
|close
|1153
|0.04
|1.2751
|1.2565
|1.2772
|2.40
|10003.33
|2311
|2004.11.01 18:15
|buy
|1157
|0.02
|1.2752
|1.2552
|1.2779
|2312
|2004.11.02 04:26
|buy
|1158
|0.04
|1.2732
|1.2552
|1.2759
|2313
|2004.11.02 08:07
|t/p
|1156
|0.04
|1.2717
|1.2924
|1.2717
|11.00
|10014.32
|2314
|2004.11.02 08:07
|close
|1154
|0.02
|1.2717
|1.2924
|1.2697
|1.50
|10015.82
|2315
|2004.11.02 08:07
|sell
|1159
|0.02
|1.2713
|1.2913
|1.2686
|2316
|2004.11.02 08:34
|buy
|1160
|0.08
|1.2711
|1.2551
|1.2738
|2317
|2004.11.02 17:30
|buy
|1161
|0.16
|1.2690
|1.2550
|1.2717
|2318
|2004.11.02 17:30
|t/p
|1159
|0.02
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|5.40
|10021.22
|2319
|2004.11.02 17:30
|sell
|1162
|0.02
|1.2684
|1.2884
|1.2657
|2320
|2004.11.02 18:04
|sell
|1163
|0.04
|1.2704
|1.2884
|1.2677
|2321
|2004.11.02 20:35
|close
|1162
|0.02
|1.2677
|1.2884
|1.2657
|1.40
|10022.62
|2322
|2004.11.02 20:35
|close
|1163
|0.04
|1.2677
|1.2884
|1.2677
|10.80
|10033.42
|2323
|2004.11.02 20:36
|sell
|1164
|0.02
|1.2675
|1.2875
|1.2648
|2324
|2004.11.02 20:37
|buy
|1165
|0.32
|1.2669
|1.2549
|1.2696
|2325
|2004.11.02 21:05
|sell
|1166
|0.04
|1.2695
|1.2875
|1.2668
|2326
|2004.11.02 21:05
|t/p
|1165
|0.32
|1.2696
|1.2549
|1.2696
|86.40
|10119.82
|2327
|2004.11.02 21:05
|close
|1157
|0.02
|1.2698
|1.2552
|1.2779
|-10.92
|10108.90
|2328
|2004.11.02 21:05
|close
|1160
|0.08
|1.2698
|1.2551
|1.2738
|-10.40
|10098.50
|2329
|2004.11.02 21:05
|close
|1158
|0.04
|1.2701
|1.2552
|1.2759
|-12.40
|10086.10
|2330
|2004.11.02 21:05
|close
|1161
|0.16
|1.2700
|1.2550
|1.2717
|16.00
|10102.10
|2331
|2004.11.02 21:05
|buy
|1167
|0.02
|1.2707
|1.2507
|1.2734
|2332
|2004.11.02 21:06
|sell
|1168
|0.08
|1.2716
|1.2876
|1.2689
|2333
|2004.11.02 22:48
|t/p
|1167
|0.02
|1.2734
|1.2507
|1.2734
|5.40
|10107.50
|2334
|2004.11.02 22:48
|buy
|1169
|0.02
|1.2739
|1.2539
|1.2766
|2335
|2004.11.02 22:48
|sell
|1170
|0.16
|1.2736
|1.2876
|1.2709
|2336
|2004.11.03 00:22
|buy
|1171
|0.04
|1.2717
|1.2537
|1.2744
|2337
|2004.11.03 00:22
|t/p
|1170
|0.16
|1.2709
|1.2876
|1.2709
|43.99
|10151.49
|2338
|2004.11.03 00:22
|close
|1164
|0.02
|1.2707
|1.2875
|1.2648
|-6.30
|10145.19
|2339
|2004.11.03 00:22
|close
|1168
|0.08
|1.2707
|1.2876
|1.2689
|7.60
|10152.79
|2340
|2004.11.03 00:23
|sell
|1172
|0.04
|1.2718
|1.2898
|1.2691
|2341
|2004.11.03 01:04
|close
|1166
|0.04
|1.2709
|1.2875
|1.2668
|-5.40
|10147.39
|2342
|2004.11.03 01:04
|close
|1172
|0.04
|1.2709
|1.2898
|1.2691
|3.60
|10150.99
|2343
|2004.11.03 01:04
|sell
|1173
|0.02
|1.2707
|1.2907
|1.2680
|2344
|2004.11.03 01:44
|sell
|1174
|0.04
|1.2727
|1.2907
|1.2700
|2345
|2004.11.03 03:07
|t/p
|1174
|0.04
|1.2700
|1.2907
|1.2700
|10.80
|10161.79
|2346
|2004.11.03 03:07
|close
|1173
|0.02
|1.2700
|1.2907
|1.2680
|1.40
|10163.19
|2347
|2004.11.03 03:07
|sell
|1175
|0.02
|1.2698
|1.2898
|1.2671
|2348
|2004.11.03 03:07
|buy
|1176
|0.08
|1.2695
|1.2535
|1.2722
|2349
|2004.11.03 03:20
|buy
|1177
|0.16
|1.2672
|1.2532
|1.2699
|2350
|2004.11.03 03:21
|t/p
|1175
|0.02
|1.2671
|1.2898
|1.2671
|5.40
|10168.59
|2351
|2004.11.03 03:21
|sell
|1178
|0.02
|1.2666
|1.2866
|1.2639
|2352
|2004.11.03 03:29
|sell
|1179
|0.04
|1.2687
|1.2867
|1.2660
|2353
|2004.11.03 04:41
|t/p
|1177
|0.16
|1.2699
|1.2532
|1.2699
|43.20
|10211.79
|2354
|2004.11.03 04:41
|close
|1169
|0.02
|1.2700
|1.2539
|1.2766
|-7.92
|10203.87
|2355
|2004.11.03 04:41
|close
|1176
|0.08
|1.2700
|1.2535
|1.2722
|4.00
|10207.87
|2356
|2004.11.03 04:41
|close
|1171
|0.04
|1.2700
|1.2537
|1.2744
|-6.80
|10201.07
|2357
|2004.11.03 04:41
|buy
|1180
|0.02
|1.2702
|1.2502
|1.2729
|2358
|2004.11.03 05:39
|buy
|1181
|0.04
|1.2680
|1.2500
|1.2707
|2359
|2004.11.03 07:04
|t/p
|1179
|0.04
|1.2660
|1.2867
|1.2660
|10.80
|10211.87
|2360
|2004.11.03 07:04
|close
|1178
|0.02
|1.2660
|1.2866
|1.2639
|1.20
|10213.07
|2361
|2004.11.03 07:04
|sell
|1182
|0.02
|1.2654
|1.2854
|1.2627
|2362
|2004.11.03 07:04
|buy
|1183
|0.08
|1.2657
|1.2497
|1.2684
|2363
|2004.11.03 07:09
|sell
|1184
|0.04
|1.2677
|1.2857
|1.2650
|2364
|2004.11.03 07:49
|t/p
|1183
|0.08
|1.2684
|1.2497
|1.2684
|21.60
|10234.67
|2365
|2004.11.03 07:49
|close
|1180
|0.02
|1.2685
|1.2502
|1.2729
|-3.40
|10231.27
|2366
|2004.11.03 07:50
|close
|1181
|0.04
|1.2685
|1.2500
|1.2707
|2.00
|10233.27
|2367
|2004.11.03 07:50
|buy
|1185
|0.02
|1.2687
|1.2487
|1.2714
|2368
|2004.11.03 07:53
|sell
|1186
|0.08
|1.2698
|1.2858
|1.2671
|2369
|2004.11.03 08:00
|t/p
|1185
|0.02
|1.2714
|1.2487
|1.2714
|5.40
|10238.67
|2370
|2004.11.03 08:00
|buy
|1187
|0.02
|1.2717
|1.2517
|1.2744
|2371
|2004.11.03 08:00
|sell
|1188
|0.16
|1.2721
|1.2861
|1.2694
|2372
|2004.11.03 09:33
|buy
|1189
|0.04
|1.2697
|1.2517
|1.2724
|2373
|2004.11.03 09:33
|t/p
|1188
|0.16
|1.2694
|1.2861
|1.2694
|43.20
|10281.87
|2374
|2004.11.03 09:33
|close
|1182
|0.02
|1.2693
|1.2854
|1.2627
|-7.80
|10274.07
|2375
|2004.11.03 09:33
|close
|1186
|0.08
|1.2693
|1.2858
|1.2671
|4.00
|10278.07
|2376
|2004.11.03 09:33
|close
|1184
|0.04
|1.2694
|1.2857
|1.2650
|-6.80
|10271.27
|2377
|2004.11.03 09:34
|sell
|1190
|0.02
|1.2693
|1.2893
|1.2666
|2378
|2004.11.03 11:00
|sell
|1191
|0.04
|1.2713
|1.2893
|1.2686
|2379
|2004.11.03 13:12
|t/p
|1189
|0.04
|1.2724
|1.2517
|1.2724
|10.80
|10282.07
|2380
|2004.11.03 13:12
|close
|1187
|0.02
|1.2724
|1.2517
|1.2744
|1.40
|10283.47
|2381
|2004.11.03 13:12
|buy
|1192
|0.02
|1.2728
|1.2528
|1.2755
|2382
|2004.11.03 13:13
|sell
|1193
|0.08
|1.2734
|1.2894
|1.2707
|2383
|2004.11.03 13:28
|t/p
|1192
|0.02
|1.2755
|1.2528
|1.2755
|5.40
|10288.87
|2384
|2004.11.03 13:28
|sell
|1194
|0.16
|1.2756
|1.2896
|1.2729
|2385
|2004.11.03 13:28
|buy
|1195
|0.02
|1.2760
|1.2560
|1.2787
|2386
|2004.11.03 14:24
|sell
|1196
|0.32
|1.2776
|1.2896
|1.2749
|2387
|2004.11.03 14:49
|t/p
|1195
|0.02
|1.2787
|1.2560
|1.2787
|5.40
|10294.27
|2388
|2004.11.03 14:49
|buy
|1197
|0.02
|1.2787
|1.2587
|1.2814
|2389
|2004.11.03 14:52
|sell
|1198
|0.64
|1.2797
|1.2897
|1.2770
|2390
|2004.11.03 20:03
|t/p
|1197
|0.02
|1.2814
|1.2587
|1.2814
|5.40
|10299.67
|2391
|2004.11.03 20:03
|buy
|1199
|0.02
|1.2816
|1.2616
|1.2843
|2392
|2004.11.03 20:07
|sell
|1200
|1.28
|1.2818
|1.2898
|1.2791
|2393
|2004.11.04 07:26
|sell
|1201
|2.56
|1.2838
|1.2898
|1.2811
|2394
|2004.11.04 07:46
|t/p
|1199
|0.02
|1.2843
|1.2616
|1.2843
|5.03
|10304.70
|2395
|2004.11.04 07:46
|buy
|1202
|0.02
|1.2844
|1.2644
|1.2871
|2396
|2004.11.04 08:06
|buy
|1203
|0.04
|1.2823
|1.2643
|1.2850
|2397
|2004.11.04 09:11
|t/p
|1201
|2.56
|1.2811
|1.2898
|1.2811
|691.20
|10995.90
|2398
|2004.11.04 09:11
|close
|1190
|0.02
|1.2810
|1.2893
|1.2666
|-23.10
|10972.80
|2399
|2004.11.04 09:11
|close
|1193
|0.08
|1.2810
|1.2894
|1.2707
|-59.61
|10913.19
|2400
|2004.11.04 09:11
|close
|1196
|0.32
|1.2810
|1.2896
|1.2749
|-104.04
|10809.15
|2401
|2004.11.04 09:11
|close
|1200
|1.28
|1.2810
|1.2898
|1.2791
|121.45
|10930.60
|2402
|2004.11.04 09:11
|close
|1191
|0.04
|1.2810
|1.2893
|1.2686
|-38.20
|10892.39
|2403
|2004.11.04 09:11
|close
|1198
|0.64
|1.2810
|1.2897
|1.2770
|-73.68
|10818.72
|2404
|2004.11.04 09:11
|sell
|1204
|0.04
|1.2806
|1.2986
|1.2779
|2405
|2004.11.04 09:11
|close
|1194
|0.16
|1.2810
|1.2896
|1.2729
|-84.02
|10734.70
|2406
|2004.11.04 09:11
|close
|1204
|0.04
|1.2810
|1.2986
|1.2779
|-1.60
|10733.10
|2407
|2004.11.04 09:11
|sell
|1205
|0.02
|1.2806
|1.3006
|1.2779
|2408
|2004.11.04 09:50
|buy
|1206
|0.08
|1.2802
|1.2642
|1.2829
|2409
|2004.11.04 11:32
|sell
|1207
|0.04
|1.2826
|1.3006
|1.2799
|2410
|2004.11.04 11:33
|t/p
|1206
|0.08
|1.2829
|1.2642
|1.2829
|21.60
|10754.70
|2411
|2004.11.04 11:33
|close
|1202
|0.02
|1.2830
|1.2644
|1.2871
|-2.80
|10751.90
|2412
|2004.11.04 11:33
|close
|1203
|0.04
|1.2831
|1.2643
|1.2850
|3.20
|10755.10
|2413
|2004.11.04 11:33
|buy
|1208
|0.02
|1.2833
|1.2633
|1.2860
|2414
|2004.11.04 11:40
|sell
|1209
|0.08
|1.2846
|1.3006
|1.2819
|2415
|2004.11.04 12:01
|t/p
|1208
|0.02
|1.2860
|1.2633
|1.2860
|5.40
|10760.50
|2416
|2004.11.04 12:01
|buy
|1210
|0.02
|1.2861
|1.2661
|1.2888
|2417
|2004.11.04 12:06
|sell
|1211
|0.16
|1.2868
|1.3008
|1.2841
|2418
|2004.11.04 15:03
|t/p
|1210
|0.02
|1.2888
|1.2661
|1.2888
|5.40
|10765.90
|2419
|2004.11.04 15:03
|sell
|1212
|0.32
|1.2889
|1.3009
|1.2862
|2420
|2004.11.04 15:03
|buy
|1213
|0.02
|1.2890
|1.2690
|1.2917
|2421
|2004.11.04 16:05
|buy
|1214
|0.04
|1.2869
|1.2689
|1.2896
|2422
|2004.11.04 18:34
|t/p
|1212
|0.32
|1.2862
|1.3009
|1.2862
|86.40
|10852.30
|2423
|2004.11.04 18:34
|close
|1205
|0.02
|1.2861
|1.3006
|1.2779
|-11.00
|10841.30
|2424
|2004.11.04 18:34
|close
|1209
|0.08
|1.2861
|1.3006
|1.2819
|-12.00
|10829.30
|2425
|2004.11.04 18:34
|close
|1207
|0.04
|1.2861
|1.3006
|1.2799
|-14.00
|10815.30
|2426
|2004.11.04 18:34
|close
|1211
|0.16
|1.2861
|1.3008
|1.2841
|11.20
|10826.50
|2427
|2004.11.04 18:34
|sell
|1215
|0.02
|1.2860
|1.3060
|1.2833
|2428
|2004.11.04 19:11
|sell
|1216
|0.04
|1.2880
|1.3060
|1.2853
|2429
|2004.11.05 10:51
|t/p
|1216
|0.04
|1.2853
|1.3060
|1.2853
|11.00
|10837.50
|2430
|2004.11.05 10:51
|close
|1215
|0.02
|1.2853
|1.3060
|1.2833
|1.50
|10839.00
|2431
|2004.11.05 10:51
|sell
|1217
|0.02
|1.2851
|1.3051
|1.2824
|2432
|2004.11.05 11:19
|buy
|1218
|0.08
|1.2849
|1.2689
|1.2876
|2433
|2004.11.05 12:10
|sell
|1219
|0.04
|1.2871
|1.3051
|1.2844
|2434
|2004.11.05 12:16
|t/p
|1218
|0.08
|1.2876
|1.2689
|1.2876
|21.60
|10860.60
|2435
|2004.11.05 12:16
|close
|1213
|0.02
|1.2876
|1.2690
|1.2917
|-2.92
|10857.68
|2436
|2004.11.05 12:16
|close
|1214
|0.04
|1.2876
|1.2689
|1.2896
|2.55
|10860.23
|2437
|2004.11.05 12:16
|buy
|1220
|0.02
|1.2879
|1.2679
|1.2906
|2438
|2004.11.05 13:55
|buy
|1221
|0.04
|1.2858
|1.2678
|1.2885
|2439
|2004.11.05 14:30
|t/p
|1219
|0.04
|1.2844
|1.3051
|1.2844
|10.80
|10871.03
|2440
|2004.11.05 14:30
|buy
|1222
|0.08
|1.2836
|1.2676
|1.2863
|2441
|2004.11.05 14:30
|close
|1217
|0.02
|1.2836
|1.3051
|1.2824
|3.00
|10874.03
|2442
|2004.11.05 14:30
|sell
|1223
|0.02
|1.2826
|1.3026
|1.2799
|2443
|2004.11.05 14:30
|t/p
|1223
|0.02
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|5.40
|10879.43
|2444
|2004.11.05 14:30
|buy
|1224
|0.16
|1.2796
|1.2656
|1.2823
|2445
|2004.11.05 14:30
|buy
|1225
|0.32
|1.2770
|1.2650
|1.2797
|2446
|2004.11.05 14:30
|sell
|1226
|0.02
|1.2778
|1.2978
|1.2751
|2447
|2004.11.05 14:32
|t/p
|1225
|0.32
|1.2797
|1.2650
|1.2797
|86.40
|10965.83
|2448
|2004.11.05 14:32
|sell
|1227
|0.04
|1.2799
|1.2979
|1.2772
|2449
|2004.11.05 14:32
|close
|1220
|0.02
|1.2803
|1.2679
|1.2906
|-15.20
|10950.63
|2450
|2004.11.05 14:32
|close
|1222
|0.08
|1.2803
|1.2676
|1.2863
|-26.40
|10924.23
|2451
|2004.11.05 14:32
|close
|1221
|0.04
|1.2810
|1.2678
|1.2885
|-19.20
|10905.03
|2452
|2004.11.05 14:32
|close
|1224
|0.16
|1.2806
|1.2656
|1.2823
|16.00
|10921.03
|2453
|2004.11.05 14:32
|buy
|1228
|0.02
|1.2816
|1.2616
|1.2843
|2454
|2004.11.05 14:32
|sell
|1229
|0.08
|1.2820
|1.2980
|1.2793
|2455
|2004.11.05 14:46
|buy
|1230
|0.04
|1.2796
|1.2616
|1.2823
|2456
|2004.11.05 14:46
|t/p
|1229
|0.08
|1.2793
|1.2980
|1.2793
|21.60
|10942.63
|2457
|2004.11.05 14:46
|close
|1226
|0.02
|1.2793
|1.2978
|1.2751
|-3.00
|10939.63
|2458
|2004.11.05 14:46
|close
|1227
|0.04
|1.2791
|1.2979
|1.2772
|3.20
|10942.83
|2459
|2004.11.05 14:46
|sell
|1231
|0.02
|1.2789
|1.2989
|1.2762
|2460
|2004.11.05 14:54
|sell
|1232
|0.04
|1.2809
|1.2989
|1.2782
|2461
|2004.11.05 14:56
|t/p
|1230
|0.04
|1.2823
|1.2616
|1.2823
|10.80
|10953.63
|2462
|2004.11.05 14:56
|close
|1228
|0.02
|1.2825
|1.2616
|1.2843
|1.80
|10955.43
|2463
|2004.11.05 14:56
|buy
|1233
|0.02
|1.2829
|1.2629
|1.2856
|2464
|2004.11.05 14:59
|sell
|1234
|0.08
|1.2831
|1.2991
|1.2804
|2465
|2004.11.05 15:06
|buy
|1235
|0.04
|1.2809
|1.2629
|1.2836
|2466
|2004.11.05 15:07
|t/p
|1234
|0.08
|1.2804
|1.2991
|1.2804
|21.60
|10977.03
|2467
|2004.11.05 15:07
|close
|1231
|0.02
|1.2804
|1.2989
|1.2762
|-3.00
|10974.03
|2468
|2004.11.05 15:07
|close
|1232
|0.04
|1.2804
|1.2989
|1.2782
|2.00
|10976.03
|2469
|2004.11.05 15:08
|sell
|1236
|0.02
|1.2803
|1.3003
|1.2776
|2470
|2004.11.05 15:17
|sell
|1237
|0.04
|1.2824
|1.3004
|1.2797
|2471
|2004.11.05 15:30
|t/p
|1235
|0.04
|1.2836
|1.2629
|1.2836
|10.80
|10986.83
|2472
|2004.11.05 15:30
|close
|1233
|0.02
|1.2836
|1.2629
|1.2856
|1.40
|10988.23
|2473
|2004.11.05 15:30
|buy
|1238
|0.02
|1.2838
|1.2638
|1.2865
|2474
|2004.11.05 15:31
|sell
|1239
|0.08
|1.2849
|1.3009
|1.2822
|2475
|2004.11.05 15:33
|t/p
|1238
|0.02
|1.2865
|1.2638
|1.2865
|5.40
|10993.63
|2476
|2004.11.05 15:33
|buy
|1240
|0.02
|1.2868
|1.2668
|1.2895
|2477
|2004.11.05 15:33
|sell
|1241
|0.16
|1.2871
|1.3011
|1.2844
|2478
|2004.11.05 15:36
|sell
|1242
|0.32
|1.2892
|1.3012
|1.2865
|2479
|2004.11.05 15:36
|t/p
|1240
|0.02
|1.2895
|1.2668
|1.2895
|5.40
|10999.03
|2480
|2004.11.05 15:36
|buy
|1243
|0.02
|1.2897
|1.2697
|1.2924
|2481
|2004.11.05 15:38
|buy
|1244
|0.04
|1.2875
|1.2695
|1.2902
|2482
|2004.11.05 16:01
|t/p
|1244
|0.04
|1.2902
|1.2695
|1.2902
|10.80
|11009.83
|2483
|2004.11.05 16:01
|close
|1243
|0.02
|1.2902
|1.2697
|1.2924
|1.00
|11010.83
|2484
|2004.11.05 16:01
|buy
|1245
|0.02
|1.2906
|1.2706
|1.2933
|2485
|2004.11.05 16:52
|sell
|1246
|0.64
|1.2914
|1.3014
|1.2887
|2486
|2004.11.05 17:01
|t/p
|1245
|0.02
|1.2933
|1.2706
|1.2933
|5.40
|11016.23
|2487
|2004.11.05 17:01
|sell
|1247
|1.28
|1.2936
|1.3016
|1.2909
|2488
|2004.11.05 17:01
|buy
|1248
|0.02
|1.2935
|1.2735
|1.2962
|2489
|2004.11.05 17:03
|buy
|1249
|0.04
|1.2915
|1.2735
|1.2942
|2490
|2004.11.05 17:41
|t/p
|1249
|0.04
|1.2942
|1.2735
|1.2942
|10.80
|11027.03
|2491
|2004.11.05 17:41
|close
|1248
|0.02
|1.2944
|1.2735
|1.2962
|1.80
|11028.83
|2492
|2004.11.05 17:41
|buy
|1250
|0.02
|1.2946
|1.2746
|1.2973
|2493
|2004.11.05 18:23
|buy
|1251
|0.04
|1.2926
|1.2746
|1.2953
|2494
|2004.11.05 21:26
|t/p
|1251
|0.04
|1.2953
|1.2746
|1.2953
|10.80
|11039.63
|2495
|2004.11.05 21:26
|close
|1250
|0.02
|1.2953
|1.2746
|1.2973
|1.40
|11041.03
|2496
|2004.11.05 21:26
|buy
|1252
|0.02
|1.2957
|1.2757
|1.2984
|2497
|2004.11.05 21:29
|sell
|1253
|2.56
|1.2957
|1.3017
|1.2930
|2498
|2004.11.08 05:25
|sell
|1254
|2.76
|1.2978
|1.3018
|1.2951
|2499
|2004.11.08 05:27
|t/p
|1252
|0.02
|1.2984
|1.2757
|1.2984
|5.28
|11046.31
|2500
|2004.11.08 05:27
|buy
|1255
|0.02
|1.2986
|1.2786
|1.3013
|2501
|2004.11.08 08:23
|buy
|1256
|0.04
|1.2966
|1.2786
|1.2993
|2502
|2004.11.08 10:27
|close
|1236
|0.02
|1.2951
|1.3003
|1.2776
|-29.50
|11016.81
|2503
|2004.11.08 10:27
|close
|1239
|0.08
|1.2951
|1.3009
|1.2822
|-81.20
|10935.60
|2504
|2004.11.08 10:27
|close
|1242
|0.32
|1.2951
|1.3012
|1.2865
|-187.21
|10748.39
|2505
|2004.11.08 10:27
|close
|1247
|1.28
|1.2951
|1.3016
|1.2909
|-185.65
|10562.74
|2506
|2004.11.08 10:27
|close
|1254
|2.76
|1.2951
|1.3018
|1.2951
|745.21
|11307.95
|2507
|2004.11.08 10:28
|close
|1237
|0.04
|1.2951
|1.3004
|1.2797
|-50.60
|11257.35
|2508
|2004.11.08 10:28
|close
|1246
|0.64
|1.2951
|1.3014
|1.2887
|-233.63
|11023.72
|2509
|2004.11.08 10:29
|close
|1241
|0.16
|1.2951
|1.3011
|1.2844
|-127.21
|10896.52
|2510
|2004.11.08 11:03
|close
|1253
|2.56
|1.2951
|1.3017
|1.2930
|166.29
|11062.81
|2511
|2004.11.08 11:03
|sell
|1257
|0.02
|1.2949
|1.3149
|1.2922
|2512
|2004.11.08 13:08
|buy
|1258
|0.08
|1.2946
|1.2786
|1.2973
|2513
|2004.11.08 13:31
|buy
|1259
|0.16
|1.2926
|1.2786
|1.2953
|2514
|2004.11.08 13:34
|t/p
|1257
|0.02
|1.2922
|1.3149
|1.2922
|5.40
|11068.21
|2515
|2004.11.08 13:34
|sell
|1260
|0.02
|1.2918
|1.3118
|1.2891
|2516
|2004.11.08 13:50
|sell
|1261
|0.04
|1.2938
|1.3118
|1.2911
|2517
|2004.11.08 14:16
|t/p
|1261
|0.04
|1.2911
|1.3118
|1.2911
|10.80
|11079.01
|2518
|2004.11.08 14:16
|close
|1260
|0.02
|1.2911
|1.3118
|1.2891
|1.40
|11080.41
|2519
|2004.11.08 14:16
|sell
|1262
|0.02
|1.2909
|1.3109
|1.2882
|2520
|2004.11.08 14:32
|sell
|1263
|0.04
|1.2932
|1.3112
|1.2905
|2521
|2004.11.08 16:33
|t/p
|1259
|0.16
|1.2953
|1.2786
|1.2953
|43.20
|11123.61
|2522
|2004.11.08 16:33
|sell
|1264
|0.08
|1.2954
|1.3114
|1.2927
|2523
|2004.11.08 16:33
|close
|1255
|0.02
|1.2953
|1.2786
|1.3013
|-6.60
|11117.01
|2524
|2004.11.08 16:33
|close
|1258
|0.08
|1.2953
|1.2786
|1.2973
|5.60
|11122.61
|2525
|2004.11.08 16:33
|close
|1256
|0.04
|1.2955
|1.2786
|1.2993
|-4.40
|11118.21
|2526
|2004.11.08 16:33
|buy
|1265
|0.02
|1.2960
|1.2760
|1.2987
|2527
|2004.11.08 17:42
|buy
|1266
|0.04
|1.2939
|1.2759
|1.2966
|2528
|2004.11.08 18:08
|t/p
|1264
|0.08
|1.2927
|1.3114
|1.2927
|21.60
|11139.81
|2529
|2004.11.08 18:08
|close
|1262
|0.02
|1.2927
|1.3109
|1.2882
|-3.60
|11136.21
|2530
|2004.11.08 18:08
|close
|1263
|0.04
|1.2926
|1.3112
|1.2905
|2.40
|11138.61
|2531
|2004.11.08 18:08
|sell
|1267
|0.02
|1.2924
|1.3124
|1.2897
|2532
|2004.11.08 20:36
|buy
|1268
|0.08
|1.2918
|1.2758
|1.2945
|2533
|2004.11.09 02:12
|t/p
|1267
|0.02
|1.2897
|1.3124
|1.2897
|5.50
|11144.11
|2534
|2004.11.09 02:12
|buy
|1269
|0.16
|1.2897
|1.2757
|1.2924
|2535
|2004.11.09 02:13
|sell
|1270
|0.02
|1.2894
|1.3094
|1.2867
|2536
|2004.11.09 02:48
|sell
|1271
|0.04
|1.2914
|1.3094
|1.2887
|2537
|2004.11.09 03:43
|t/p
|1269
|0.16
|1.2924
|1.2757
|1.2924
|43.20
|11187.31
|2538
|2004.11.09 03:43
|close
|1265
|0.02
|1.2924
|1.2760
|1.2987
|-7.32
|11179.98
|2539
|2004.11.09 03:43
|close
|1268
|0.08
|1.2924
|1.2758
|1.2945
|4.31
|11184.29
|2540
|2004.11.09 03:45
|close
|1266
|0.04
|1.2924
|1.2759
|1.2966
|-6.25
|11178.05
|2541
|2004.11.09 03:45
|buy
|1272
|0.02
|1.2928
|1.2728
|1.2955
|2542
|2004.11.09 08:23
|sell
|1273
|0.08
|1.2934
|1.3094
|1.2907
|2543
|2004.11.09 11:00
|t/p
|1273
|0.08
|1.2907
|1.3094
|1.2907
|21.60
|11199.65
|2544
|2004.11.09 11:00
|buy
|1274
|0.04
|1.2906
|1.2726
|1.2933
|2545
|2004.11.09 11:00
|close
|1270
|0.02
|1.2907
|1.3094
|1.2867
|-2.60
|11197.05
|2546
|2004.11.09 11:00
|close
|1271
|0.04
|1.2905
|1.3094
|1.2887
|3.60
|11200.65
|2547
|2004.11.09 11:00
|sell
|1275
|0.02
|1.2898
|1.3098
|1.2871
|2548
|2004.11.09 15:22
|buy
|1276
|0.08
|1.2886
|1.2726
|1.2913
|2549
|2004.11.09 15:58
|t/p
|1276
|0.08
|1.2913
|1.2726
|1.2913
|21.60
|11222.25
|2550
|2004.11.09 15:58
|close
|1272
|0.02
|1.2914
|1.2728
|1.2955
|-2.80
|11219.45
|2551
|2004.11.09 15:58
|close
|1274
|0.04
|1.2913
|1.2726
|1.2933
|2.80
|11222.25
|2552
|2004.11.09 15:59
|buy
|1277
|0.02
|1.2915
|1.2715
|1.2942
|2553
|2004.11.09 16:00
|sell
|1278
|0.04
|1.2919
|1.3099
|1.2892
|2554
|2004.11.09 20:45
|buy
|1279
|0.04
|1.2892
|1.2712
|1.2919
|2555
|2004.11.09 20:46
|close
|1275
|0.02
|1.2892
|1.3098
|1.2871
|1.20
|11223.45
|2556
|2004.11.09 20:46
|close
|1278
|0.04
|1.2892
|1.3099
|1.2892
|10.80
|11234.25
|2557
|2004.11.09 20:46
|sell
|1280
|0.02
|1.2890
|1.3090
|1.2863
|2558
|2004.11.10 09:08
|buy
|1281
|0.08
|1.2871
|1.2711
|1.2898
|2559
|2004.11.10 09:30
|t/p
|1281
|0.08
|1.2898
|1.2711
|1.2898
|21.60
|11255.85
|2560
|2004.11.10 09:30
|close
|1277
|0.02
|1.2898
|1.2715
|1.2942
|-3.52
|11252.33
|2561
|2004.11.10 09:30
|close
|1279
|0.04
|1.2899
|1.2712
|1.2919
|2.55
|11254.88
|2562
|2004.11.10 09:30
|buy
|1282
|0.02
|1.2903
|1.2703
|1.2930
|2563
|2004.11.10 09:42
|sell
|1283
|0.04
|1.2910
|1.3090
|1.2883
|2564
|2004.11.10 11:10
|t/p
|1282
|0.02
|1.2930
|1.2703
|1.2930
|5.40
|11260.28
|2565
|2004.11.10 11:10
|sell
|1284
|0.08
|1.2930
|1.3090
|1.2903
|2566
|2004.11.10 11:10
|buy
|1285
|0.02
|1.2936
|1.2736
|1.2963
|2567
|2004.11.10 11:53
|sell
|1286
|0.16
|1.2951
|1.3091
|1.2924
|2568
|2004.11.10 11:57
|t/p
|1285
|0.02
|1.2963
|1.2736
|1.2963
|5.40
|11265.68
|2569
|2004.11.10 11:57
|buy
|1287
|0.02
|1.2965
|1.2765
|1.2992
|2570
|2004.11.10 12:46
|sell
|1288
|0.32
|1.2971
|1.3091
|1.2944
|2571
|2004.11.10 14:37
|t/p
|1287
|0.02
|1.2992
|1.2765
|1.2992
|5.40
|11271.08
|2572
|2004.11.10 14:37
|sell
|1289
|0.64
|1.2992
|1.3092
|1.2965
|2573
|2004.11.10 14:38
|buy
|1290
|0.02
|1.2992
|1.2792
|1.3019
|2574
|2004.11.10 14:41
|buy
|1291
|0.04
|1.2972
|1.2792
|1.2999
|2575
|2004.11.10 14:41
|t/p
|1289
|0.64
|1.2965
|1.3092
|1.2965
|172.80
|11443.88
|2576
|2004.11.10 14:41
|close
|1280
|0.02
|1.2964
|1.3090
|1.2863
|-14.70
|11429.18
|2577
|2004.11.10 14:41
|close
|1284
|0.08
|1.2964
|1.3090
|1.2903
|-27.20
|11401.98
|2578
|2004.11.10 14:41
|close
|1288
|0.32
|1.2964
|1.3091
|1.2944
|22.40
|11424.38
|2579
|2004.11.10 14:41
|close
|1283
|0.04
|1.2965
|1.3090
|1.2883
|-22.00
|11402.38
|2580
|2004.11.10 14:42
|sell
|1292
|0.04
|1.2971
|1.3151
|1.2944
|2581
|2004.11.10 14:43
|close
|1286
|0.16
|1.2964
|1.3091
|1.2924
|-20.80
|11381.58
|2582
|2004.11.10 14:43
|close
|1292
|0.04
|1.2964
|1.3151
|1.2944
|2.80
|11384.38
|2583
|2004.11.10 14:43
|sell
|1293
|0.02
|1.2963
|1.3163
|1.2936
|2584
|2004.11.10 14:45
|buy
|1294
|0.08
|1.2952
|1.2792
|1.2979
|2585
|2004.11.10 15:16
|t/p
|1293
|0.02
|1.2936
|1.3163
|1.2936
|5.40
|11389.78
|2586
|2004.11.10 15:16
|sell
|1295
|0.02
|1.2933
|1.3133
|1.2906
|2587
|2004.11.10 15:17
|buy
|1296
|0.16
|1.2932
|1.2792
|1.2959
|2588
|2004.11.10 15:51
|buy
|1297
|0.32
|1.2911
|1.2791
|1.2938
|2589
|2004.11.10 15:52
|t/p
|1295
|0.02
|1.2906
|1.3133
|1.2906
|5.40
|11395.18
|2590
|2004.11.10 15:52
|sell
|1298
|0.02
|1.2898
|1.3098
|1.2871
|2591
|2004.11.10 16:13
|buy
|1299
|0.64
|1.2890
|1.2790
|1.2917
|2592
|2004.11.10 16:17
|t/p
|1298
|0.02
|1.2871
|1.3098
|1.2871
|5.40
|11400.58
|2593
|2004.11.10 16:17
|sell
|1300
|0.02
|1.2862
|1.3062
|1.2835
|2594
|2004.11.10 16:17
|buy
|1301
|1.28
|1.2865
|1.2785
|1.2892
|2595
|2004.11.10 16:32
|sell
|1302
|0.04
|1.2882
|1.3062
|1.2855
|2596
|2004.11.10 16:43
|t/p
|1301
|1.28
|1.2892
|1.2785
|1.2892
|345.60
|11746.18
|2597
|2004.11.10 16:43
|close
|1290
|0.02
|1.2892
|1.2792
|1.3019
|-20.00
|11726.18
|2598
|2004.11.10 16:43
|close
|1294
|0.08
|1.2892
|1.2792
|1.2979
|-48.00
|11678.18
|2599
|2004.11.10 16:43
|close
|1297
|0.32
|1.2892
|1.2791
|1.2938
|-60.80
|11617.38
|2600
|2004.11.10 16:43
|close
|1291
|0.04
|1.2893
|1.2792
|1.2999
|-31.60
|11585.78
|2601
|2004.11.10 16:43
|close
|1299
|0.64
|1.2893
|1.2790
|1.2917
|19.20
|11604.98
|2602
|2004.11.10 16:43
|buy
|1303
|0.04
|1.2897
|1.2717
|1.2924
|2603
|2004.11.10 16:43
|close
|1296
|0.16
|1.2894
|1.2792
|1.2959
|-60.80
|11544.18
|2604
|2004.11.10 16:43
|close
|1303
|0.04
|1.2894
|1.2717
|1.2924
|-1.20
|11542.98
|2605
|2004.11.10 16:43
|buy
|1304
|0.02
|1.2896
|1.2696
|1.2923
|2606
|2004.11.10 16:49
|sell
|1305
|0.08
|1.2904
|1.3064
|1.2877
|2607
|2004.11.10 17:30
|t/p
|1304
|0.02
|1.2923
|1.2696
|1.2923
|5.40
|11548.38
|2608
|2004.11.10 17:30
|buy
|1306
|0.02
|1.2925
|1.2725
|1.2952
|2609
|2004.11.10 17:31
|sell
|1307
|0.16
|1.2925
|1.3065
|1.2898
|2610
|2004.11.10 18:03
|buy
|1308
|0.04
|1.2905
|1.2725
|1.2932
|2611
|2004.11.10 18:35
|t/p
|1307
|0.16
|1.2898
|1.3065
|1.2898
|43.20
|11591.58
|2612
|2004.11.10 18:35
|close
|1300
|0.02
|1.2898
|1.3062
|1.2835
|-7.20
|11584.38
|2613
|2004.11.10 18:35
|close
|1305
|0.08
|1.2898
|1.3064
|1.2877
|4.80
|11589.18
|2614
|2004.11.10 18:36
|close
|1302
|0.04
|1.2897
|1.3062
|1.2855
|-6.00
|11583.18
|2615
|2004.11.10 18:36
|sell
|1309
|0.02
|1.2895
|1.3095
|1.2868
|2616
|2004.11.10 18:49
|buy
|1310
|0.08
|1.2883
|1.2723
|1.2910
|2617
|2004.11.10 18:49
|t/p
|1309
|0.02
|1.2868
|1.3095
|1.2868
|5.40
|11588.58
|2618
|2004.11.10 18:49
|sell
|1311
|0.02
|1.2869
|1.3069
|1.2842
|2619
|2004.11.10 20:14
|sell
|1312
|0.04
|1.2891
|1.3071
|1.2864
|2620
|2004.11.11 13:15
|t/p
|1312
|0.04
|1.2864
|1.3071
|1.2864
|11.40
|11599.98
|2621
|2004.11.11 13:15
|close
|1311
|0.02
|1.2864
|1.3069
|1.2842
|1.30
|11601.27
|2622
|2004.11.11 13:15
|sell
|1313
|0.02
|1.2860
|1.3060
|1.2833
|2623
|2004.11.11 13:15
|buy
|1314
|0.16
|1.2863
|1.2723
|1.2890
|2624
|2004.11.11 13:54
|sell
|1315
|0.04
|1.2880
|1.3060
|1.2853
|2625
|2004.11.11 14:05
|t/p
|1314
|0.16
|1.2890
|1.2723
|1.2890
|43.20
|11644.47
|2626
|2004.11.11 14:05
|close
|1306
|0.02
|1.2890
|1.2725
|1.2952
|-7.37
|11637.11
|2627
|2004.11.11 14:05
|close
|1310
|0.08
|1.2890
|1.2723
|1.2910
|4.13
|11641.23
|2628
|2004.11.11 14:05
|close
|1308
|0.04
|1.2891
|1.2725
|1.2932
|-6.34
|11634.90
|2629
|2004.11.11 14:05
|buy
|1316
|0.02
|1.2893
|1.2693
|1.2920
|2630
|2004.11.11 14:08
|sell
|1317
|0.08
|1.2900
|1.3060
|1.2873
|2631
|2004.11.12 02:26
|t/p
|1316
|0.02
|1.2920
|1.2693
|1.2920
|5.28
|11640.18
|2632
|2004.11.12 02:26
|buy
|1318
|0.02
|1.2924
|1.2724
|1.2951
|2633
|2004.11.12 02:26
|sell
|1319
|0.16
|1.2921
|1.3061
|1.2894
|2634
|2004.11.12 03:44
|buy
|1320
|0.04
|1.2903
|1.2723
|1.2930
|2635
|2004.11.12 08:57
|t/p
|1320
|0.04
|1.2930
|1.2723
|1.2930
|10.80
|11650.98
|2636
|2004.11.12 08:57
|close
|1318
|0.02
|1.2931
|1.2724
|1.2951
|1.40
|11652.38
|2637
|2004.11.12 08:57
|buy
|1321
|0.02
|1.2933
|1.2733
|1.2960
|2638
|2004.11.12 12:35
|buy
|1322
|0.04
|1.2911
|1.2731
|1.2938
|2639
|2004.11.12 15:05
|t/p
|1319
|0.16
|1.2894
|1.3061
|1.2894
|43.20
|11695.58
|2640
|2004.11.12 15:05
|buy
|1323
|0.08
|1.2890
|1.2730
|1.2917
|2641
|2004.11.12 15:05
|close
|1313
|0.02
|1.2891
|1.3060
|1.2833
|-6.10
|11689.48
|2642
|2004.11.12 15:05
|close
|1317
|0.08
|1.2891
|1.3060
|1.2873
|7.60
|11697.07
|2643
|2004.11.12 15:05
|close
|1315
|0.04
|1.2892
|1.3060
|1.2853
|-4.60
|11692.47
|2644
|2004.11.12 15:05
|sell
|1324
|0.02
|1.2888
|1.3088
|1.2861
|2645
|2004.11.12 15:54
|sell
|1325
|0.04
|1.2908
|1.3088
|1.2881
|2646
|2004.11.12 16:12
|t/p
|1323
|0.08
|1.2917
|1.2730
|1.2917
|21.60
|11714.07
|2647
|2004.11.12 16:12
|close
|1321
|0.02
|1.2917
|1.2733
|1.2960
|-3.20
|11710.87
|2648
|2004.11.12 16:12
|close
|1322
|0.04
|1.2918
|1.2731
|1.2938
|2.80
|11713.67
|2649
|2004.11.12 16:12
|buy
|1326
|0.02
|1.2922
|1.2722
|1.2949
|2650
|2004.11.12 16:14
|sell
|1327
|0.08
|1.2929
|1.3089
|1.2902
|2651
|2004.11.12 17:07
|t/p
|1326
|0.02
|1.2949
|1.2722
|1.2949
|5.40
|11719.07
|2652
|2004.11.12 17:07
|sell
|1328
|0.16
|1.2951
|1.3091
|1.2924
|2653
|2004.11.12 17:07
|buy
|1329
|0.02
|1.2955
|1.2755
|1.2982
|2654
|2004.11.12 17:54
|sell
|1330
|0.32
|1.2971
|1.3091
|1.2944
|2655
|2004.11.12 20:05
|t/p
|1329
|0.02
|1.2982
|1.2755
|1.2982
|5.40
|11724.47
|2656
|2004.11.12 20:05
|buy
|1331
|0.02
|1.2987
|1.2787
|1.3014
|2657
|2004.11.15 01:21
|sell
|1332
|0.64
|1.2992
|1.3092
|1.2965
|2658
|2004.11.15 02:22
|buy
|1333
|0.04
|1.2966
|1.2786
|1.2993
|2659
|2004.11.15 02:29
|t/p
|1332
|0.64
|1.2965
|1.3092
|1.2965
|172.80
|11897.27
|2660
|2004.11.15 02:29
|close
|1324
|0.02
|1.2965
|1.3088
|1.2861
|-15.30
|11881.97
|2661
|2004.11.15 02:29
|close
|1327
|0.08
|1.2965
|1.3089
|1.2902
|-28.40
|11853.57
|2662
|2004.11.15 02:29
|close
|1330
|0.32
|1.2965
|1.3091
|1.2944
|20.79
|11874.35
|2663
|2004.11.15 02:29
|close
|1325
|0.04
|1.2964
|1.3088
|1.2881
|-22.20
|11852.15
|2664
|2004.11.15 02:30
|close
|1328
|0.16
|1.2962
|1.3091
|1.2924
|-16.81
|11835.35
|2665
|2004.11.15 02:30
|sell
|1334
|0.02
|1.2961
|1.3161
|1.2934
|2666
|2004.11.15 08:11
|sell
|1335
|0.04
|1.2982
|1.3162
|1.2955
|2667
|2004.11.15 09:24
|t/p
|1335
|0.04
|1.2955
|1.3162
|1.2955
|10.80
|11846.15
|2668
|2004.11.15 09:24
|close
|1334
|0.02
|1.2954
|1.3161
|1.2934
|1.40
|11847.55
|2669
|2004.11.15 09:24
|sell
|1336
|0.02
|1.2952
|1.3152
|1.2925
|2670
|2004.11.15 10:09
|sell
|1337
|0.04
|1.2973
|1.3153
|1.2946
|2671
|2004.11.15 11:44
|t/p
|1337
|0.04
|1.2946
|1.3153
|1.2946
|10.80
|11858.35
|2672
|2004.11.15 11:44
|buy
|1338
|0.08
|1.2945
|1.2785
|1.2972
|2673
|2004.11.15 11:44
|close
|1336
|0.02
|1.2943
|1.3152
|1.2925
|1.80
|11860.15
|2674
|2004.11.15 11:44
|sell
|1339
|0.02
|1.2938
|1.3138
|1.2911
|2675
|2004.11.15 14:42
|sell
|1340
|0.04
|1.2958
|1.3138
|1.2931
|2676
|2004.11.15 18:35
|t/p
|1340
|0.04
|1.2931
|1.3138
|1.2931
|10.80
|11870.95
|2677
|2004.11.15 18:35
|close
|1339
|0.02
|1.2930
|1.3138
|1.2911
|1.60
|11872.55
|2678
|2004.11.15 18:35
|sell
|1341
|0.02
|1.2929
|1.3129
|1.2902
|2679
|2004.11.15 18:58
|buy
|1342
|0.16
|1.2925
|1.2785
|1.2952
|2680
|2004.11.15 23:04
|sell
|1343
|0.04
|1.2951
|1.3131
|1.2924
|2681
|2004.11.15 23:05
|t/p
|1342
|0.16
|1.2952
|1.2785
|1.2952
|43.20
|11915.75
|2682
|2004.11.15 23:05
|close
|1331
|0.02
|1.2952
|1.2787
|1.3014
|-7.12
|11908.62
|2683
|2004.11.15 23:05
|close
|1338
|0.08
|1.2952
|1.2785
|1.2972
|5.60
|11914.22
|2684
|2004.11.15 23:09
|close
|1333
|0.04
|1.2952
|1.2786
|1.2993
|-5.60
|11908.62
|2685
|2004.11.15 23:09
|buy
|1344
|0.02
|1.2953
|1.2753
|1.2980
|2686
|2004.11.16 01:20
|buy
|1345
|0.04
|1.2932
|1.2752
|1.2959
|2687
|2004.11.16 01:47
|t/p
|1343
|0.04
|1.2924
|1.3131
|1.2924
|11.00
|11919.62
|2688
|2004.11.16 01:47
|close
|1341
|0.02
|1.2924
|1.3129
|1.2902
|1.10
|11920.72
|2689
|2004.11.16 01:47
|sell
|1346
|0.02
|1.2921
|1.3121
|1.2894
|2690
|2004.11.16 08:09
|sell
|1347
|0.04
|1.2942
|1.3122
|1.2915
|2691
|2004.11.16 09:00
|t/p
|1345
|0.04
|1.2959
|1.2752
|1.2959
|10.80
|11931.52
|2692
|2004.11.16 09:00
|close
|1344
|0.02
|1.2959
|1.2753
|1.2980
|1.08
|11932.60
|2693
|2004.11.16 09:01
|buy
|1348
|0.02
|1.2962
|1.2762
|1.2989
|2694
|2004.11.16 09:19
|sell
|1349
|0.08
|1.2963
|1.3123
|1.2936
|2695
|2004.11.16 14:57
|sell
|1350
|0.16
|1.2984
|1.3124
|1.2957
|2696
|2004.11.16 15:02
|t/p
|1348
|0.02
|1.2989
|1.2762
|1.2989
|5.40
|11938.00
|2697
|2004.11.16 15:02
|buy
|1351
|0.02
|1.2991
|1.2791
|1.3018
|2698
|2004.11.16 15:07
|buy
|1352
|0.04
|1.2970
|1.2790
|1.2997
|2699
|2004.11.16 15:10
|t/p
|1350
|0.16
|1.2957
|1.3124
|1.2957
|43.20
|11981.20
|2700
|2004.11.16 15:10
|close
|1346
|0.02
|1.2954
|1.3121
|1.2894
|-6.60
|11974.60
|2701
|2004.11.16 15:10
|close
|1349
|0.08
|1.2954
|1.3123
|1.2936
|7.20
|11981.80
|2702
|2004.11.16 15:10
|close
|1347
|0.04
|1.2955
|1.3122
|1.2915
|-5.20
|11976.60
|2703
|2004.11.16 15:10
|sell
|1353
|0.02
|1.2953
|1.3153
|1.2926
|2704
|2004.11.16 15:24
|buy
|1354
|0.08
|1.2950
|1.2790
|1.2977
|2705
|2004.11.16 16:16
|sell
|1355
|0.04
|1.2973
|1.3153
|1.2946
|2706
|2004.11.16 16:24
|t/p
|1354
|0.08
|1.2977
|1.2790
|1.2977
|21.60
|11998.20
|2707
|2004.11.16 16:24
|close
|1351
|0.02
|1.2977
|1.2791
|1.3018
|-2.80
|11995.40
|2708
|2004.11.16 16:24
|close
|1352
|0.04
|1.2978
|1.2790
|1.2997
|3.20
|11998.60
|2709
|2004.11.16 16:24
|buy
|1356
|0.02
|1.2980
|1.2780
|1.3007
|2710
|2004.11.16 21:08
|buy
|1357
|0.04
|1.2960
|1.2780
|1.2987
|2711
|2004.11.17 09:05
|t/p
|1357
|0.04
|1.2987
|1.2780
|1.2987
|10.55
|12009.15
|2712
|2004.11.17 09:05
|close
|1356
|0.02
|1.2987
|1.2780
|1.3007
|1.28
|12010.43
|2713
|2004.11.17 09:05
|buy
|1358
|0.03
|1.2989
|1.2789
|1.3016
|2714
|2004.11.17 09:08
|sell
|1359
|0.12
|1.2998
|1.3158
|1.2971
|2715
|2004.11.17 10:44
|t/p
|1358
|0.03
|1.3016
|1.2789
|1.3016
|8.10
|12018.53
|2716
|2004.11.17 10:44
|buy
|1360
|0.03
|1.3019
|1.2819
|1.3046
|2717
|2004.11.17 10:44
|sell
|1361
|0.24
|1.3018
|1.3158
|1.2991
|2718
|2004.11.17 11:33
|sell
|1362
|0.48
|1.3039
|1.3159
|1.3012
|2719
|2004.11.17 16:17
|t/p
|1362
|0.48
|1.3012
|1.3159
|1.3012
|129.60
|12148.13
|2720
|2004.11.17 16:17
|close
|1353
|0.02
|1.3012
|1.3153
|1.2926
|-11.70
|12136.43
|2721
|2004.11.17 16:17
|close
|1359
|0.12
|1.3012
|1.3158
|1.2971
|-16.80
|12119.63
|2722
|2004.11.17 16:17
|close
|1361
|0.24
|1.3012
|1.3158
|1.2991
|14.40
|12134.03
|2723
|2004.11.17 16:17
|sell
|1363
|0.06
|1.3010
|1.3190
|1.2983
|2724
|2004.11.17 16:17
|close
|1355
|0.04
|1.3012
|1.3153
|1.2946
|-15.40
|12118.63
|2725
|2004.11.17 16:17
|close
|1363
|0.06
|1.3012
|1.3190
|1.2983
|-1.20
|12117.43
|2726
|2004.11.17 16:18
|sell
|1364
|0.03
|1.3011
|1.3211
|1.2984
|2727
|2004.11.17 17:22
|sell
|1365
|0.06
|1.3033
|1.3213
|1.3006
|2728
|2004.11.18 07:19
|t/p
|1360
|0.03
|1.3046
|1.2819
|1.3046
|7.55
|12124.98
|2729
|2004.11.18 07:19
|buy
|1366
|0.03
|1.3049
|1.2849
|1.3076
|2730
|2004.11.18 07:20
|sell
|1367
|0.12
|1.3053
|1.3213
|1.3026
|2731
|2004.11.18 13:02
|buy
|1368
|0.06
|1.3029
|1.2849
|1.3056
|2732
|2004.11.18 13:02
|t/p
|1367
|0.12
|1.3026
|1.3213
|1.3026
|32.40
|12157.38
|2733
|2004.11.18 13:02
|close
|1364
|0.03
|1.3026
|1.3211
|1.2984
|-4.05
|12153.32
|2734
|2004.11.18 13:02
|close
|1365
|0.06
|1.3025
|1.3213
|1.3006
|5.69
|12159.02
|2735
|2004.11.18 13:02
|sell
|1369
|0.03
|1.3023
|1.3223
|1.2996
|2736
|2004.11.18 13:29
|buy
|1370
|0.12
|1.3008
|1.2848
|1.3035
|2737
|2004.11.18 15:58
|t/p
|1369
|0.03
|1.2996
|1.3223
|1.2996
|8.10
|12167.12
|2738
|2004.11.18 15:58
|sell
|1371
|0.03
|1.2994
|1.3194
|1.2967
|2739
|2004.11.18 16:03
|sell
|1372
|0.06
|1.3014
|1.3194
|1.2987
|2740
|2004.11.18 16:23
|t/p
|1372
|0.06
|1.2987
|1.3194
|1.2987
|16.20
|12183.32
|2741
|2004.11.18 16:23
|buy
|1373
|0.24
|1.2987
|1.2847
|1.3014
|2742
|2004.11.18 16:23
|close
|1371
|0.03
|1.2985
|1.3194
|1.2967
|2.70
|12186.02
|2743
|2004.11.18 16:23
|sell
|1374
|0.03
|1.2983
|1.3183
|1.2956
|2744
|2004.11.18 16:51
|sell
|1375
|0.06
|1.3003
|1.3183
|1.2976
|2745
|2004.11.18 17:27
|t/p
|1375
|0.06
|1.2976
|1.3183
|1.2976
|16.20
|12202.22
|2746
|2004.11.18 17:27
|close
|1374
|0.03
|1.2976
|1.3183
|1.2956
|2.10
|12204.32
|2747
|2004.11.18 17:27
|sell
|1376
|0.03
|1.2975
|1.3175
|1.2948
|2748
|2004.11.18 18:03
|buy
|1377
|0.48
|1.2966
|1.2846
|1.2993
|2749
|2004.11.18 18:21
|t/p
|1376
|0.03
|1.2948
|1.3175
|1.2948
|8.10
|12212.42
|2750
|2004.11.18 18:21
|sell
|1378
|0.03
|1.2946
|1.3146
|1.2919
|2751
|2004.11.18 18:21
|buy
|1379
|0.96
|1.2946
|1.2846
|1.2973
|2752
|2004.11.18 19:33
|sell
|1380
|0.06
|1.2967
|1.3147
|1.2940
|2753
|2004.11.18 20:59
|t/p
|1379
|0.96
|1.2973
|1.2846
|1.2973
|259.20
|12471.62
|2754
|2004.11.18 20:59
|close
|1366
|0.03
|1.2973
|1.2849
|1.3076
|-22.80
|12448.82
|2755
|2004.11.18 20:59
|close
|1370
|0.12
|1.2973
|1.2848
|1.3035
|-42.00
|12406.82
|2756
|2004.11.18 20:59
|close
|1377
|0.48
|1.2973
|1.2846
|1.2993
|33.60
|12440.42
|2757
|2004.11.18 20:59
|close
|1368
|0.06
|1.2973
|1.2849
|1.3056
|-33.60
|12406.82
|2758
|2004.11.18 21:00
|close
|1373
|0.24
|1.2973
|1.2847
|1.3014
|-33.60
|12373.22
|2759
|2004.11.18 21:00
|buy
|1381
|0.03
|1.2974
|1.2774
|1.3001
|2760
|2004.11.18 23:32
|buy
|1382
|0.06
|1.2953
|1.2773
|1.2980
|2761
|2004.11.19 01:07
|t/p
|1380
|0.06
|1.2940
|1.3147
|1.2940
|16.50
|12389.71
|2762
|2004.11.19 01:07
|close
|1378
|0.03
|1.2940
|1.3146
|1.2919
|1.95
|12391.66
|2763
|2004.11.19 01:07
|sell
|1383
|0.03
|1.2936
|1.3136
|1.2909
|2764
|2004.11.19 02:19
|sell
|1384
|0.06
|1.2956
|1.3136
|1.2929
|2765
|2004.11.19 07:21
|sell
|1385
|0.12
|1.2978
|1.3138
|1.2951
|2766
|2004.11.19 07:45
|t/p
|1382
|0.06
|1.2980
|1.2773
|1.2980
|15.83
|12407.50
|2767
|2004.11.19 07:45
|close
|1381
|0.03
|1.2980
|1.2774
|1.3001
|1.62
|12409.11
|2768
|2004.11.19 07:45
|buy
|1386
|0.03
|1.2982
|1.2782
|1.3009
|2769
|2004.11.19 08:32
|buy
|1387
|0.06
|1.2962
|1.2782
|1.2989
|2770
|2004.11.19 09:57
|t/p
|1387
|0.06
|1.2989
|1.2782
|1.2989
|16.20
|12425.31
|2771
|2004.11.19 09:57
|close
|1386
|0.03
|1.2989
|1.2782
|1.3009
|2.10
|12427.41
|2772
|2004.11.19 09:57
|buy
|1388
|0.03
|1.2993
|1.2793
|1.3020
|2773
|2004.11.19 11:29
|sell
|1389
|0.24
|1.2999
|1.3139
|1.2972
|2774
|2004.11.19 12:04
|sell
|1390
|0.48
|1.3019
|1.3139
|1.2992
|2775
|2004.11.19 12:04
|t/p
|1388
|0.03
|1.3020
|1.2793
|1.3020
|8.10
|12435.51
|2776
|2004.11.19 12:04
|buy
|1391
|0.03
|1.3025
|1.2825
|1.3052
|2777
|2004.11.19 12:14
|sell
|1392
|0.96
|1.3040
|1.3140
|1.3013
|2778
|2004.11.19 13:25
|t/p
|1392
|0.96
|1.3013
|1.3140
|1.3013
|259.20
|12694.71
|2779
|2004.11.19 13:25
|close
|1383
|0.03
|1.3012
|1.3136
|1.2909
|-22.80
|12671.91
|2780
|2004.11.19 13:25
|close
|1385
|0.12
|1.3012
|1.3138
|1.2951
|-40.80
|12631.11
|2781
|2004.11.19 13:25
|close
|1390
|0.48
|1.3012
|1.3139
|1.2992
|33.60
|12664.71
|2782
|2004.11.19 13:25
|close
|1384
|0.06
|1.3013
|1.3136
|1.2929
|-34.20
|12630.51
|2783
|2004.11.19 13:25
|close
|1389
|0.24
|1.3012
|1.3139
|1.2972
|-31.20
|12599.31
|2784
|2004.11.19 13:25
|sell
|1393
|0.03
|1.3010
|1.3210
|1.2983
|2785
|2004.11.19 14:30
|sell
|1394
|0.06
|1.3030
|1.3210
|1.3003
|2786
|2004.11.19 14:37
|sell
|1395
|0.12
|1.3051
|1.3211
|1.3024
|2787
|2004.11.19 14:38
|t/p
|1391
|0.03
|1.3052
|1.2825
|1.3052
|8.10
|12607.41
|2788
|2004.11.19 14:38
|buy
|1396
|0.03
|1.3055
|1.2855
|1.3082
|2789
|2004.11.19 15:11
|buy
|1397
|0.06
|1.3033
|1.2853
|1.3060
|2790
|2004.11.19 15:11
|t/p
|1395
|0.12
|1.3024
|1.3211
|1.3024
|32.40
|12639.81
|2791
|2004.11.19 15:11
|close
|1393
|0.03
|1.3021
|1.3210
|1.2983
|-3.30
|12636.51
|2792
|2004.11.19 15:11
|close
|1394
|0.06
|1.3023
|1.3210
|1.3003
|4.20
|12640.71
|2793
|2004.11.19 15:11
|sell
|1398
|0.03
|1.3021
|1.3221
|1.2994
|2794
|2004.11.19 15:30
|sell
|1399
|0.06
|1.3041
|1.3221
|1.3014
|2795
|2004.11.19 17:48
|t/p
|1397
|0.06
|1.3060
|1.2853
|1.3060
|16.20
|12656.91
|2796
|2004.11.19 17:48
|sell
|1400
|0.12
|1.3064
|1.3224
|1.3037
|2797
|2004.11.19 17:48
|close
|1396
|0.03
|1.3063
|1.2855
|1.3082
|2.40
|12659.31
|2798
|2004.11.19 17:48
|buy
|1401
|0.03
|1.3067
|1.2867
|1.3094
|2799
|2004.11.19 18:03
|buy
|1402
|0.06
|1.3046
|1.2866
|1.3073
|2800
|2004.11.19 18:26
|t/p
|1400
|0.12
|1.3037
|1.3224
|1.3037
|32.40
|12691.71
|2801
|2004.11.19 18:26
|close
|1398
|0.03
|1.3036
|1.3221
|1.2994
|-4.50
|12687.21
|2802
|2004.11.19 18:26
|close
|1399
|0.06
|1.3033
|1.3221
|1.3014
|4.80
|12692.01
|2803
|2004.11.19 18:26
|sell
|1403
|0.03
|1.3030
|1.3230
|1.3003
|2804
|2004.11.19 19:09
|buy
|1404
|0.12
|1.3025
|1.2865
|1.3052
|2805
|2004.11.19 20:50
|buy
|1405
|0.24
|1.3004
|1.2864
|1.3031
|2806
|2004.11.22 00:00
|t/p
|1405
|0.24
|1.3031
|1.2864
|1.3031
|63.33
|12755.34
|2807
|2004.11.22 00:00
|close
|1401
|0.03
|1.3039
|1.2867
|1.3094
|-8.58
|12746.76
|2808
|2004.11.22 00:00
|close
|1404
|0.12
|1.3039
|1.2865
|1.3052
|16.06
|12762.82
|2809
|2004.11.22 00:01
|close
|1402
|0.06
|1.3038
|1.2866
|1.3073
|-5.17
|12757.65
|2810
|2004.11.22 00:01
|buy
|1406
|0.03
|1.3042
|1.2842
|1.3069
|2811
|2004.11.22 00:53
|buy
|1407
|0.06
|1.3021
|1.2841
|1.3048
|2812
|2004.11.22 06:48
|t/p
|1407
|0.06
|1.3048
|1.2841
|1.3048
|16.20
|12773.85
|2813
|2004.11.22 06:48
|close
|1406
|0.03
|1.3049
|1.2842
|1.3069
|2.10
|12775.95
|2814
|2004.11.22 06:48
|buy
|1408
|0.03
|1.3054
|1.2854
|1.3081
|2815
|2004.11.22 06:48
|sell
|1409
|0.06
|1.3051
|1.3231
|1.3024
|2816
|2004.11.22 07:55
|buy
|1410
|0.06
|1.3031
|1.2851
|1.3058
|2817
|2004.11.22 09:02
|t/p
|1409
|0.06
|1.3024
|1.3231
|1.3024
|16.20
|12792.15
|2818
|2004.11.22 09:02
|close
|1403
|0.03
|1.3021
|1.3230
|1.3003
|2.85
|12795.00
|2819
|2004.11.22 09:02
|sell
|1411
|0.03
|1.3020
|1.3220
|1.2993
|2820
|2004.11.22 13:06
|sell
|1412
|0.06
|1.3040
|1.3220
|1.3013
|2821
|2004.11.23 01:56
|t/p
|1412
|0.06
|1.3013
|1.3220
|1.3013
|16.50
|12811.50
|2822
|2004.11.23 01:56
|close
|1411
|0.03
|1.3013
|1.3220
|1.2993
|2.25
|12813.75
|2823
|2004.11.23 01:56
|sell
|1413
|0.03
|1.3011
|1.3211
|1.2984
|2824
|2004.11.23 01:57
|buy
|1414
|0.12
|1.3011
|1.2851
|1.3038
|2825
|2004.11.23 03:33
|buy
|1415
|0.24
|1.2991
|1.2851
|1.3018
|2826
|2004.11.23 03:45
|t/p
|1413
|0.03
|1.2984
|1.3211
|1.2984
|8.10
|12821.85
|2827
|2004.11.23 03:45
|sell
|1416
|0.03
|1.2981
|1.3181
|1.2954
|2828
|2004.11.23 04:39
|sell
|1417
|0.06
|1.3001
|1.3181
|1.2974
|2829
|2004.11.23 11:21
|t/p
|1415
|0.24
|1.3018
|1.2851
|1.3018
|64.80
|12886.65
|2830
|2004.11.23 11:21
|close
|1408
|0.03
|1.3018
|1.2854
|1.3081
|-10.98
|12875.66
|2831
|2004.11.23 11:21
|close
|1414
|0.12
|1.3018
|1.2851
|1.3038
|8.40
|12884.06
|2832
|2004.11.23 11:21
|close
|1410
|0.06
|1.3018
|1.2851
|1.3058
|-8.17
|12875.90
|2833
|2004.11.23 11:21
|buy
|1418
|0.03
|1.3019
|1.2819
|1.3046
|2834
|2004.11.23 11:22
|sell
|1419
|0.12
|1.3022
|1.3182
|1.2995
|2835
|2004.11.23 11:40
|sell
|1420
|0.24
|1.3044
|1.3184
|1.3017
|2836
|2004.11.23 11:40
|t/p
|1418
|0.03
|1.3046
|1.2819
|1.3046
|8.10
|12884.00
|2837
|2004.11.23 11:40
|buy
|1421
|0.03
|1.3048
|1.2848
|1.3075
|2838
|2004.11.23 12:00
|sell
|1422
|0.48
|1.3066
|1.3186
|1.3039
|2839
|2004.11.23 13:28
|t/p
|1421
|0.03
|1.3075
|1.2848
|1.3075
|8.10
|12892.10
|2840
|2004.11.23 13:28
|buy
|1423
|0.03
|1.3077
|1.2877
|1.3104
|2841
|2004.11.23 13:32
|sell
|1424
|0.96
|1.3087
|1.3187
|1.3060
|2842
|2004.11.23 17:11
|t/p
|1423
|0.03
|1.3104
|1.2877
|1.3104
|8.10
|12900.20
|2843
|2004.11.23 17:11
|buy
|1425
|0.03
|1.3105
|1.2905
|1.3132
|2844
|2004.11.23 17:17
|buy
|1426
|0.06
|1.3084
|1.2904
|1.3111
|2845
|2004.11.24 07:50
|sell
|1427
|1.92
|1.3110
|1.3190
|1.3083
|2846
|2004.11.24 07:51
|t/p
|1426
|0.06
|1.3111
|1.2904
|1.3111
|15.83
|12916.03
|2847
|2004.11.24 07:51
|close
|1425
|0.03
|1.3114
|1.2905
|1.3132
|2.52
|12918.55
|2848
|2004.11.24 07:51
|buy
|1428
|0.03
|1.3116
|1.2916
|1.3143
|2849
|2004.11.24 09:55
|sell
|1429
|3.22
|1.3131
|1.3191
|1.3104
|2850
|2004.11.24 10:47
|t/p
|1428
|0.03
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|8.10
|12926.65
|2851
|2004.11.24 10:47
|buy
|1430
|0.03
|1.3147
|1.2947
|1.3174
|2852
|2004.11.24 10:50
|sell
|1431
|3.23
|1.3155
|1.3195
|1.3128
|2853
|2004.11.24 18:21
|t/p
|1430
|0.03
|1.3174
|1.2947
|1.3174
|8.10
|12934.75
|2854
|2004.11.24 18:21
|sell
|1432
|3.23
|1.3176
|1.3196
|1.3149
|2855
|2004.11.24 18:21
|s/l
|1416
|0.03
|1.3181
|1.3181
|1.2954
|-59.85
|12874.89
|2856
|2004.11.24 18:21
|s/l
|1417
|0.06
|1.3181
|1.3181
|1.2974
|-107.70
|12767.19
|2857
|2004.11.24 18:21
|buy
|1433
|0.03
|1.3179
|1.2979
|1.3206
|2858
|2004.11.24 22:28
|s/l
|1419
|0.12
|1.3182
|1.3182
|1.2995
|-191.40
|12575.79
|2859
|2004.11.24 22:40
|s/l
|1420
|0.24
|1.3184
|1.3184
|1.3017
|-334.81
|12240.98
|2860
|2004.11.24 22:49
|s/l
|1422
|0.48
|1.3186
|1.3186
|1.3039
|-573.62
|11667.36
|2861
|2004.11.24 22:49
|s/l
|1424
|0.96
|1.3187
|1.3187
|1.3060
|-955.23
|10712.13
|2862
|2004.11.24 22:51
|s/l
|1427
|1.92
|1.3190
|1.3190
|1.3083
|-1535.98
|9176.15
|2863
|2004.11.24 22:51
|s/l
|1429
|3.22
|1.3191
|1.3191
|1.3104
|-1932.00
|7244.15
|2864
|2004.11.25 09:30
|s/l
|1431
|3.23
|1.3195
|1.3195
|1.3128
|-1243.93
|6000.22
|2865
|2004.11.25 09:32
|s/l
|1432
|3.23
|1.3196
|1.3196
|1.3149
|-597.93
|5402.29
|2866
|2004.11.25 09:52
|sell
|1434
|0.01
|1.3196
|1.3396
|1.3169
|2867
|2004.11.25 12:17
|t/p
|1433
|0.03
|1.3206
|1.2979
|1.3206
|7.55
|5409.84
|2868
|2004.11.25 12:17
|buy
|1435
|0.01
|1.3212
|1.3012
|1.3239
|2869
|2004.11.25 12:20
|sell
|1436
|0.02
|1.3218
|1.3398
|1.3191
|2870
|2004.11.25 16:52
|t/p
|1435
|0.01
|1.3239
|1.3012
|1.3239
|2.70
|5412.54
|2871
|2004.11.25 16:52
|sell
|1437
|0.04
|1.3239
|1.3399
|1.3212
|2872
|2004.11.25 16:53
|buy
|1438
|0.01
|1.3241
|1.3041
|1.3268
|2873
|2004.11.25 22:53
|sell
|1439
|0.08
|1.3260
|1.3400
|1.3233
|2874
|2004.11.25 22:54
|t/p
|1438
|0.01
|1.3268
|1.3041
|1.3268
|2.70
|5415.24
|2875
|2004.11.25 22:54
|buy
|1440
|0.01
|1.3272
|1.3072
|1.3299
|2876
|2004.11.25 22:54
|sell
|1441
|0.16
|1.3281
|1.3401
|1.3254
|2877
|2004.11.26 02:33
|t/p
|1441
|0.16
|1.3254
|1.3401
|1.3254
|43.99
|5459.24
|2878
|2004.11.26 02:33
|close
|1434
|0.01
|1.3253
|1.3396
|1.3169
|-5.65
|5453.59
|2879
|2004.11.26 02:33
|close
|1437
|0.04
|1.3253
|1.3399
|1.3212
|-5.40
|5448.18
|2880
|2004.11.26 02:34
|close
|1436
|0.02
|1.3254
|1.3398
|1.3191
|-7.10
|5441.08
|2881
|2004.11.26 02:34
|close
|1439
|0.08
|1.3254
|1.3400
|1.3233
|5.20
|5446.28
|2882
|2004.11.26 02:34
|sell
|1442
|0.01
|1.3252
|1.3452
|1.3225
|2883
|2004.11.26 05:04
|sell
|1443
|0.02
|1.3272
|1.3452
|1.3245
|2884
|2004.11.26 06:22
|sell
|1444
|0.04
|1.3293
|1.3453
|1.3266
|2885
|2004.11.26 06:23
|t/p
|1440
|0.01
|1.3299
|1.3072
|1.3299
|2.64
|5448.92
|2886
|2004.11.26 06:23
|buy
|1445
|0.01
|1.3301
|1.3101
|1.3328
|2887
|2004.11.26 06:25
|sell
|1446
|0.08
|1.3313
|1.3453
|1.3286
|2888
|2004.11.26 07:20
|t/p
|1445
|0.01
|1.3328
|1.3101
|1.3328
|2.70
|5451.62
|2889
|2004.11.26 07:20
|buy
|1447
|0.01
|1.3330
|1.3130
|1.3357
|2890
|2004.11.26 07:52
|buy
|1448
|0.02
|1.3310
|1.3130
|1.3337
|2891
|2004.11.26 07:58
|buy
|1449
|0.04
|1.3290
|1.3130
|1.3317
|2892
|2004.11.26 08:05
|t/p
|1446
|0.08
|1.3286
|1.3453
|1.3286
|21.60
|5473.22
|2893
|2004.11.26 08:05
|close
|1442
|0.01
|1.3286
|1.3452
|1.3225
|-3.40
|5469.82
|2894
|2004.11.26 08:05
|close
|1444
|0.04
|1.3286
|1.3453
|1.3266
|2.80
|5472.62
|2895
|2004.11.26 08:05
|close
|1443
|0.02
|1.3286
|1.3452
|1.3245
|-2.80
|5469.82
|2896
|2004.11.26 08:06
|sell
|1450
|0.01
|1.3284
|1.3484
|1.3257
|2897
|2004.11.26 08:33
|sell
|1451
|0.02
|1.3304
|1.3484
|1.3277
|2898
|2004.11.26 09:14
|t/p
|1451
|0.02
|1.3277
|1.3484
|1.3277
|5.40
|5475.22
|2899
|2004.11.26 09:14
|close
|1450
|0.01
|1.3277
|1.3484
|1.3257
|0.70
|5475.92
|2900
|2004.11.26 09:14
|sell
|1452
|0.01
|1.3273
|1.3473
|1.3246
|2901
|2004.11.26 09:16
|buy
|1453
|0.08
|1.3270
|1.3130
|1.3297
|2902
|2004.11.26 09:25
|buy
|1454
|0.16
|1.3250
|1.3130
|1.3277
|2903
|2004.11.26 09:29
|t/p
|1452
|0.01
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|2.70
|5478.62
|2904
|2004.11.26 09:29
|sell
|1455
|0.01
|1.3241
|1.3441
|1.3214
|2905
|2004.11.26 09:29
|buy
|1456
|0.32
|1.3226
|1.3126
|1.3253
|2906
|2004.11.26 09:29
|t/p
|1455
|0.01
|1.3214
|1.3441
|1.3214
|2.70
|5481.32
|2907
|2004.11.26 09:29
|sell
|1457
|0.01
|1.3208
|1.3408
|1.3181
|2908
|2004.11.26 09:29
|buy
|1458
|0.64
|1.3206
|1.3126
|1.3233
|2909
|2004.11.26 09:32
|sell
|1459
|0.02
|1.3228
|1.3408
|1.3201
|2910
|2004.11.26 09:32
|t/p
|1458
|0.64
|1.3233
|1.3126
|1.3233
|172.80
|5654.12
|2911
|2004.11.26 09:32
|close
|1447
|0.01
|1.3234
|1.3130
|1.3357
|-9.60
|5644.52
|2912
|2004.11.26 09:32
|close
|1449
|0.04
|1.3234
|1.3130
|1.3317
|-22.40
|5622.12
|2913
|2004.11.26 09:32
|close
|1454
|0.16
|1.3234
|1.3130
|1.3277
|-25.60
|5596.52
|2914
|2004.11.26 09:32
|close
|1448
|0.02
|1.3235
|1.3130
|1.3337
|-15.00
|5581.52
|2915
|2004.11.26 09:32
|close
|1456
|0.32
|1.3235
|1.3126
|1.3253
|28.80
|5610.32
|2916
|2004.11.26 09:32
|buy
|1460
|0.02
|1.3237
|1.3057
|1.3264
|2917
|2004.11.26 09:32
|close
|1453
|0.08
|1.3233
|1.3130
|1.3297
|-29.60
|5580.72
|2918
|2004.11.26 09:32
|close
|1460
|0.02
|1.3233
|1.3057
|1.3264
|-0.80
|5579.92
|2919
|2004.11.26 09:32
|buy
|1461
|0.01
|1.3238
|1.3038
|1.3265
|2920
|2004.11.26 09:55
|sell
|1462
|0.04
|1.3248
|1.3408
|1.3221
|2921
|2004.11.26 10:03
|t/p
|1462
|0.04
|1.3221
|1.3408
|1.3221
|10.80
|5590.72
|2922
|2004.11.26 10:03
|close
|1457
|0.01
|1.3221
|1.3408
|1.3181
|-1.30
|5589.42
|2923
|2004.11.26 10:03
|close
|1459
|0.02
|1.3220
|1.3408
|1.3201
|1.60
|5591.02
|2924
|2004.11.26 10:03
|sell
|1463
|0.01
|1.3218
|1.3418
|1.3191
|2925
|2004.11.26 10:04
|buy
|1464
|0.02
|1.3218
|1.3038
|1.3245
|2926
|2004.11.26 10:21
|buy
|1465
|0.04
|1.3197
|1.3037
|1.3224
|2927
|2004.11.26 10:22
|t/p
|1463
|0.01
|1.3191
|1.3418
|1.3191
|2.70
|5593.72
|2928
|2004.11.26 10:22
|sell
|1466
|0.01
|1.3186
|1.3386
|1.3159
|2929
|2004.11.26 10:26
|sell
|1467
|0.02
|1.3207
|1.3387
|1.3180
|2930
|2004.11.26 10:35
|t/p
|1465
|0.04
|1.3224
|1.3037
|1.3224
|10.80
|5604.52
|2931
|2004.11.26 10:35
|close
|1461
|0.01
|1.3224
|1.3038
|1.3265
|-1.40
|5603.12
|2932
|2004.11.26 10:35
|close
|1464
|0.02
|1.3225
|1.3038
|1.3245
|1.40
|5604.52
|2933
|2004.11.26 10:35
|buy
|1468
|0.01
|1.3229
|1.3029
|1.3256
|2934
|2004.11.26 10:36
|sell
|1469
|0.04
|1.3227
|1.3387
|1.3200
|2935
|2004.11.26 12:21
|sell
|1470
|0.08
|1.3247
|1.3387
|1.3220
|2936
|2004.11.26 12:23
|t/p
|1468
|0.01
|1.3256
|1.3029
|1.3256
|2.70
|5607.22
|2937
|2004.11.26 12:23
|buy
|1471
|0.01
|1.3259
|1.3059
|1.3286
|2938
|2004.11.26 12:30
|sell
|1472
|0.16
|1.3267
|1.3387
|1.3240
|2939
|2004.11.26 13:34
|t/p
|1472
|0.16
|1.3240
|1.3387
|1.3240
|43.20
|5650.42
|2940
|2004.11.26 13:34
|close
|1466
|0.01
|1.3240
|1.3386
|1.3159
|-5.40
|5645.02
|2941
|2004.11.26 13:34
|close
|1469
|0.04
|1.3240
|1.3387
|1.3200
|-5.20
|5639.82
|2942
|2004.11.26 13:34
|close
|1467
|0.02
|1.3239
|1.3387
|1.3180
|-6.40
|5633.42
|2943
|2004.11.26 13:34
|buy
|1473
|0.02
|1.3236
|1.3056
|1.3263
|2944
|2004.11.26 13:34
|close
|1470
|0.08
|1.3238
|1.3387
|1.3220
|7.20
|5640.62
|2945
|2004.11.26 13:34
|sell
|1474
|0.01
|1.3234
|1.3434
|1.3207
|2946
|2004.11.26 15:59
|sell
|1475
|0.02
|1.3255
|1.3435
|1.3228
|2947
|2004.11.26 16:40
|t/p
|1473
|0.02
|1.3263
|1.3056
|1.3263
|5.40
|5646.02
|2948
|2004.11.26 16:40
|close
|1471
|0.01
|1.3266
|1.3059
|1.3286
|0.70
|5646.72
|2949
|2004.11.26 16:40
|buy
|1476
|0.01
|1.3268
|1.3068
|1.3295
|2950
|2004.11.26 17:05
|sell
|1477
|0.04
|1.3276
|1.3436
|1.3249
|2951
|2004.11.26 20:47
|t/p
|1476
|0.01
|1.3295
|1.3068
|1.3295
|2.70
|5649.42
|2952
|2004.11.26 20:47
|buy
|1478
|0.01
|1.3296
|1.3096
|1.3323
|2953
|2004.11.26 21:05
|sell
|1479
|0.08
|1.3296
|1.3436
|1.3269
|2954
|2004.11.29 00:24
|buy
|1480
|0.02
|1.3276
|1.3096
|1.3303
|2955
|2004.11.29 00:59
|t/p
|1479
|0.08
|1.3269
|1.3436
|1.3269
|22.00
|5671.42
|2956
|2004.11.29 00:59
|close
|1474
|0.01
|1.3269
|1.3434
|1.3207
|-3.45
|5667.96
|2957
|2004.11.29 00:59
|close
|1477
|0.04
|1.3269
|1.3436
|1.3249
|3.00
|5670.96
|2958
|2004.11.29 00:59
|close
|1475
|0.02
|1.3269
|1.3435
|1.3228
|-2.70
|5668.26
|2959
|2004.11.29 01:00
|sell
|1481
|0.01
|1.3267
|1.3467
|1.3240
|2960
|2004.11.29 02:09
|buy
|1482
|0.04
|1.3255
|1.3095
|1.3282
|2961
|2004.11.29 02:24
|t/p
|1481
|0.01
|1.3240
|1.3467
|1.3240
|2.70
|5670.96
|2962
|2004.11.29 02:24
|sell
|1483
|0.01
|1.3236
|1.3436
|1.3209
|2963
|2004.11.29 02:26
|buy
|1484
|0.08
|1.3235
|1.3095
|1.3262
|2964
|2004.11.29 02:59
|sell
|1485
|0.02
|1.3257
|1.3437
|1.3230
|2965
|2004.11.29 03:01
|t/p
|1484
|0.08
|1.3262
|1.3095
|1.3262
|21.60
|5692.56
|2966
|2004.11.29 03:01
|close
|1478
|0.01
|1.3263
|1.3096
|1.3323
|-3.36
|5689.20
|2967
|2004.11.29 03:01
|close
|1482
|0.04
|1.3263
|1.3095
|1.3282
|3.20
|5692.40
|2968
|2004.11.29 03:01
|close
|1480
|0.02
|1.3262
|1.3096
|1.3303
|-2.80
|5689.60
|2969
|2004.11.29 03:01
|buy
|1486
|0.01
|1.3266
|1.3066
|1.3293
|2970
|2004.11.29 06:11
|sell
|1487
|0.04
|1.3278
|1.3438
|1.3251
|2971
|2004.11.29 08:02
|t/p
|1487
|0.04
|1.3251
|1.3438
|1.3251
|10.80
|5700.40
|2972
|2004.11.29 08:02
|close
|1483
|0.01
|1.3250
|1.3436
|1.3209
|-1.40
|5699.00
|2973
|2004.11.29 08:02
|close
|1485
|0.02
|1.3250
|1.3437
|1.3230
|1.40
|5700.40
|2974
|2004.11.29 08:02
|sell
|1488
|0.01
|1.3248
|1.3448
|1.3221
|2975
|2004.11.29 08:07
|buy
|1489
|0.02
|1.3246
|1.3066
|1.3273
|2976
|2004.11.29 09:55
|sell
|1490
|0.02
|1.3268
|1.3448
|1.3241
|2977
|2004.11.29 09:58
|t/p
|1489
|0.02
|1.3273
|1.3066
|1.3273
|5.40
|5705.80
|2978
|2004.11.29 09:58
|close
|1486
|0.01
|1.3273
|1.3066
|1.3293
|0.70
|5706.50
|2979
|2004.11.29 09:58
|buy
|1491
|0.01
|1.3276
|1.3076
|1.3303
|2980
|2004.11.29 10:07
|buy
|1492
|0.02
|1.3254
|1.3074
|1.3281
|2981
|2004.11.29 13:52
|t/p
|1490
|0.02
|1.3241
|1.3448
|1.3241
|5.40
|5711.90
|2982
|2004.11.29 13:52
|close
|1488
|0.01
|1.3240
|1.3448
|1.3221
|0.80
|5712.70
|2983
|2004.11.29 13:52
|sell
|1493
|0.01
|1.3238
|1.3438
|1.3211
|2984
|2004.11.29 14:34
|buy
|1494
|0.04
|1.3233
|1.3073
|1.3260
|2985
|2004.11.29 15:26
|sell
|1495
|0.02
|1.3258
|1.3438
|1.3231
|2986
|2004.11.29 15:34
|t/p
|1494
|0.04
|1.3260
|1.3073
|1.3260
|10.80
|5723.50
|2987
|2004.11.29 15:34
|close
|1491
|0.01
|1.3261
|1.3076
|1.3303
|-1.50
|5722.00
|2988
|2004.11.29 15:34
|close
|1492
|0.02
|1.3260
|1.3074
|1.3281
|1.20
|5723.20
|2989
|2004.11.29 15:35
|buy
|1496
|0.01
|1.3264
|1.3064
|1.3291
|2990
|2004.11.29 16:21
|sell
|1497
|0.04
|1.3279
|1.3439
|1.3252
|2991
|2004.11.29 18:32
|t/p
|1496
|0.01
|1.3291
|1.3064
|1.3291
|2.70
|5725.90
|2992
|2004.11.29 18:32
|buy
|1498
|0.01
|1.3293
|1.3093
|1.3320
|2993
|2004.11.29 18:37
|sell
|1499
|0.08
|1.3299
|1.3439
|1.3272
|2994
|2004.11.29 20:41
|buy
|1500
|0.02
|1.3272
|1.3092
|1.3299
|2995
|2004.11.29 23:25
|t/p
|1499
|0.08
|1.3272
|1.3439
|1.3272
|21.60
|5747.50
|2996
|2004.11.29 23:25
|close
|1493
|0.01
|1.3271
|1.3438
|1.3211
|-3.30
|5744.20
|2997
|2004.11.29 23:25
|close
|1497
|0.04
|1.3271
|1.3439
|1.3252
|3.20
|5747.40
|2998
|2004.11.29 23:49
|close
|1495
|0.02
|1.3272
|1.3438
|1.3231
|-2.80
|5744.60
|2999
|2004.11.29 23:49
|sell
|1501
|0.01
|1.3268
|1.3468
|1.3241
|3000
|2004.11.30 02:16
|buy
|1502
|0.04
|1.3251
|1.3091
|1.3278
|3001
|2004.11.30 02:36
|t/p
|1501
|0.01
|1.3241
|1.3468
|1.3241
|2.75
|5747.35
|3002
|2004.11.30 02:36
|sell
|1503
|0.01
|1.3239
|1.3439
|1.3212
|3003
|2004.11.30 05:07
|sell
|1504
|0.02
|1.3261
|1.3441
|1.3234
|3004
|2004.11.30 08:53
|t/p
|1504
|0.02
|1.3234
|1.3441
|1.3234
|5.40
|5752.75
|3005
|2004.11.30 08:53
|close
|1503
|0.01
|1.3233
|1.3439
|1.3212
|0.60
|5753.35
|3006
|2004.11.30 08:53
|sell
|1505
|0.01
|1.3231
|1.3431
|1.3204
|3007
|2004.11.30 09:12
|sell
|1506
|0.02
|1.3252
|1.3432
|1.3225
|3008
|2004.11.30 11:22
|sell
|1507
|0.04
|1.3273
|1.3433
|1.3246
|3009
|2004.11.30 11:25
|t/p
|1502
|0.04
|1.3278
|1.3091
|1.3278
|10.80
|5764.15
|3010
|2004.11.30 11:25
|close
|1498
|0.01
|1.3279
|1.3093
|1.3320
|-1.46
|5762.69
|3011
|2004.11.30 11:25
|close
|1500
|0.02
|1.3280
|1.3092
|1.3299
|1.48
|5764.17
|3012
|2004.11.30 11:25
|buy
|1508
|0.01
|1.3284
|1.3084
|1.3311
|3013
|2004.11.30 12:00
|buy
|1509
|0.02
|1.3263
|1.3083
|1.3290
|3014
|2004.11.30 12:46
|t/p
|1509
|0.02
|1.3290
|1.3083
|1.3290
|5.40
|5769.57
|3015
|2004.11.30 12:46
|close
|1508
|0.01
|1.3290
|1.3084
|1.3311
|0.60
|5770.17
|3016
|2004.11.30 12:46
|buy
|1510
|0.01
|1.3292
|1.3092
|1.3319
|3017
|2004.11.30 12:46
|sell
|1511
|0.08
|1.3293
|1.3433
|1.3266
|3018
|2004.11.30 14:06
|sell
|1512
|0.16
|1.3313
|1.3433
|1.3286
|3019
|2004.11.30 14:25
|t/p
|1512
|0.16
|1.3286
|1.3433
|1.3286
|43.20
|5813.37
|3020
|2004.11.30 14:25
|close
|1505
|0.01
|1.3286
|1.3431
|1.3204
|-5.50
|5807.87
|3021
|2004.11.30 14:25
|close
|1507
|0.04
|1.3286
|1.3433
|1.3246
|-5.20
|5802.67
|3022
|2004.11.30 14:25
|close
|1511
|0.08
|1.3286
|1.3433
|1.3266
|5.60
|5808.27
|3023
|2004.11.30 14:25
|sell
|1513
|0.02
|1.3284
|1.3464
|1.3257
|3024
|2004.11.30 14:25
|close
|1506
|0.02
|1.3286
|1.3432
|1.3225
|-6.80
|5801.47
|3025
|2004.11.30 14:25
|close
|1513
|0.02
|1.3286
|1.3464
|1.3257
|-0.40
|5801.07
|3026
|2004.11.30 14:25
|sell
|1514
|0.01
|1.3283
|1.3483
|1.3256
|3027
|2004.11.30 14:54
|sell
|1515
|0.02
|1.3303
|1.3483
|1.3276
|3028
|2004.11.30 15:38
|t/p
|1510
|0.01
|1.3319
|1.3092
|1.3319
|2.70
|5803.77
|3029
|2004.11.30 15:38
|buy
|1516
|0.01
|1.3325
|1.3125
|1.3352
|3030
|2004.11.30 15:39
|sell
|1517
|0.04
|1.3324
|1.3484
|1.3297
|3031
|2004.11.30 16:00
|buy
|1518
|0.02
|1.3304
|1.3124
|1.3331
|3032
|2004.11.30 16:44
|t/p
|1517
|0.04
|1.3297
|1.3484
|1.3297
|10.80
|5814.57
|3033
|2004.11.30 16:44
|close
|1514
|0.01
|1.3297
|1.3483
|1.3256
|-1.40
|5813.17
|3034
|2004.11.30 16:44
|close
|1515
|0.02
|1.3297
|1.3483
|1.3276
|1.20
|5814.37
|3035
|2004.11.30 16:44
|sell
|1519
|0.01
|1.3294
|1.3494
|1.3267
|3036
|2004.11.30 16:57
|buy
|1520
|0.04
|1.3283
|1.3123
|1.3310
|3037
|2004.11.30 17:40
|t/p
|1519
|0.01
|1.3267
|1.3494
|1.3267
|2.70
|5817.07
|3038
|2004.11.30 17:40
|sell
|1521
|0.01
|1.3264
|1.3464
|1.3237
|3039
|2004.11.30 17:40
|buy
|1522
|0.08
|1.3263
|1.3123
|1.3290
|3040
|2004.11.30 18:39
|sell
|1523
|0.02
|1.3284
|1.3464
|1.3257
|3041
|2004.11.30 20:06
|t/p
|1522
|0.08
|1.3290
|1.3123
|1.3290
|21.60
|5838.67
|3042
|2004.11.30 20:06
|close
|1516
|0.01
|1.3291
|1.3125
|1.3352
|-3.40
|5835.27
|3043
|2004.11.30 20:06
|close
|1520
|0.04
|1.3291
|1.3123
|1.3310
|3.20
|5838.47
|3044
|2004.11.30 20:06
|close
|1518
|0.02
|1.3290
|1.3124
|1.3331
|-2.80
|5835.67
|3045
|2004.11.30 20:06
|buy
|1524
|0.01
|1.3296
|1.3096
|1.3323
|3046
|2004.12.01 01:26
|sell
|1525
|0.04
|1.3304
|1.3464
|1.3277
|3047
|2004.12.01 06:39
|t/p
|1524
|0.01
|1.3323
|1.3096
|1.3323
|2.64
|5838.31
|3048
|2004.12.01 06:39
|sell
|1526
|0.08
|1.3324
|1.3464
|1.3297
|3049
|2004.12.01 06:39
|buy
|1527
|0.01
|1.3328
|1.3128
|1.3355
|3050
|2004.12.01 09:22
|buy
|1528
|0.02
|1.3308
|1.3128
|1.3335
|3051
|2004.12.01 09:23
|t/p
|1526
|0.08
|1.3297
|1.3464
|1.3297
|21.60
|5859.91
|3052
|2004.12.01 09:23
|close
|1521
|0.01
|1.3294
|1.3464
|1.3237
|-2.95
|5856.96
|3053
|2004.12.01 09:23
|close
|1525
|0.04
|1.3294
|1.3464
|1.3277
|4.00
|5860.96
|3054
|2004.12.01 09:23
|close
|1523
|0.02
|1.3295
|1.3464
|1.3257
|-2.10
|5858.85
|3055
|2004.12.01 09:23
|sell
|1529
|0.01
|1.3293
|1.3493
|1.3266
|3056
|2004.12.01 10:21
|buy
|1530
|0.04
|1.3288
|1.3128
|1.3315
|3057
|2004.12.01 12:49
|sell
|1531
|0.02
|1.3314
|1.3494
|1.3287
|3058
|2004.12.01 12:49
|t/p
|1530
|0.04
|1.3315
|1.3128
|1.3315
|10.80
|5869.65
|3059
|2004.12.01 12:49
|close
|1527
|0.01
|1.3315
|1.3128
|1.3355
|-1.30
|5868.35
|3060
|2004.12.01 12:50
|close
|1528
|0.02
|1.3315
|1.3128
|1.3335
|1.40
|5869.75
|3061
|2004.12.01 12:50
|buy
|1532
|0.01
|1.3317
|1.3117
|1.3344
|3062
|2004.12.01 13:26
|buy
|1533
|0.02
|1.3297
|1.3117
|1.3324
|3063
|2004.12.01 16:17
|t/p
|1533
|0.02
|1.3324
|1.3117
|1.3324
|5.40
|5875.15
|3064
|2004.12.01 16:17
|close
|1532
|0.01
|1.3324
|1.3117
|1.3344
|0.70
|5875.85
|3065
|2004.12.01 16:17
|buy
|1534
|0.01
|1.3328
|1.3128
|1.3355
|3066
|2004.12.01 16:37
|buy
|1535
|0.02
|1.3308
|1.3128
|1.3335
|3067
|2004.12.01 22:18
|sell
|1536
|0.04
|1.3334
|1.3494
|1.3307
|3068
|2004.12.01 22:18
|t/p
|1535
|0.02
|1.3335
|1.3128
|1.3335
|5.40
|5881.25
|3069
|2004.12.01 22:18
|close
|1534
|0.01
|1.3335
|1.3128
|1.3355
|0.70
|5881.95
|3070
|2004.12.01 22:18
|buy
|1537
|0.01
|1.3341
|1.3141
|1.3368
|3071
|2004.12.01 22:20
|sell
|1538
|0.08
|1.3355
|1.3495
|1.3328
|3072
|2004.12.02 02:33
|t/p
|1537
|0.01
|1.3368
|1.3141
|1.3368
|2.52
|5884.47
|3073
|2004.12.02 02:33
|buy
|1539
|0.01
|1.3370
|1.3170
|1.3397
|3074
|2004.12.02 08:48
|sell
|1540
|0.16
|1.3377
|1.3497
|1.3350
|3075
|2004.12.02 09:51
|t/p
|1540
|0.16
|1.3350
|1.3497
|1.3350
|43.20
|5927.67
|3076
|2004.12.02 09:51
|buy
|1541
|0.02
|1.3350
|1.3170
|1.3377
|3077
|2004.12.02 09:51
|close
|1529
|0.01
|1.3350
|1.3493
|1.3266
|-5.55
|5922.12
|3078
|2004.12.02 09:51
|close
|1536
|0.04
|1.3350
|1.3494
|1.3307
|-5.80
|5916.31
|3079
|2004.12.02 09:52
|close
|1531
|0.02
|1.3349
|1.3494
|1.3287
|-6.70
|5909.61
|3080
|2004.12.02 09:52
|close
|1538
|0.08
|1.3350
|1.3495
|1.3328
|5.19
|5914.80
|3081
|2004.12.02 09:52
|sell
|1542
|0.01
|1.3348
|1.3548
|1.3321
|3082
|2004.12.02 11:29
|buy
|1543
|0.04
|1.3329
|1.3169
|1.3356
|3083
|2004.12.02 11:34
|t/p
|1542
|0.01
|1.3321
|1.3548
|1.3321
|2.70
|5917.50
|3084
|2004.12.02 11:34
|sell
|1544
|0.01
|1.3319
|1.3519
|1.3292
|3085
|2004.12.02 11:58
|buy
|1545
|0.08
|1.3308
|1.3168
|1.3335
|3086
|2004.12.02 14:51
|t/p
|1545
|0.08
|1.3335
|1.3168
|1.3335
|21.60
|5939.10
|3087
|2004.12.02 14:51
|close
|1539
|0.01
|1.3336
|1.3170
|1.3397
|-3.40
|5935.70
|3088
|2004.12.02 14:51
|close
|1543
|0.04
|1.3336
|1.3169
|1.3356
|2.80
|5938.50
|3089
|2004.12.02 14:51
|close
|1541
|0.02
|1.3337
|1.3170
|1.3377
|-2.60
|5935.90
|3090
|2004.12.02 14:51
|buy
|1546
|0.01
|1.3339
|1.3139
|1.3366
|3091
|2004.12.02 14:51
|sell
|1547
|0.02
|1.3339
|1.3519
|1.3312
|3092
|2004.12.02 16:26
|buy
|1548
|0.02
|1.3319
|1.3139
|1.3346
|3093
|2004.12.02 16:28
|t/p
|1547
|0.02
|1.3312
|1.3519
|1.3312
|5.40
|5941.30
|3094
|2004.12.02 16:28
|close
|1544
|0.01
|1.3312
|1.3519
|1.3292
|0.70
|5942.00
|3095
|2004.12.02 16:28
|sell
|1549
|0.01
|1.3310
|1.3510
|1.3283
|3096
|2004.12.02 16:35
|buy
|1550
|0.04
|1.3298
|1.3138
|1.3325
|3097
|2004.12.02 16:38
|t/p
|1549
|0.01
|1.3283
|1.3510
|1.3283
|2.70
|5944.70
|3098
|2004.12.02 16:38
|sell
|1551
|0.01
|1.3280
|1.3480
|1.3253
|3099
|2004.12.02 16:38
|buy
|1552
|0.08
|1.3278
|1.3138
|1.3305
|3100
|2004.12.02 17:02
|buy
|1553
|0.16
|1.3257
|1.3137
|1.3284
|3101
|2004.12.02 17:02
|t/p
|1551
|0.01
|1.3253
|1.3480
|1.3253
|2.70
|5947.40
|3102
|2004.12.02 17:02
|sell
|1554
|0.01
|1.3250
|1.3450
|1.3223
|3103
|2004.12.02 17:41
|sell
|1555
|0.02
|1.3270
|1.3450
|1.3243
|3104
|2004.12.02 18:04
|t/p
|1553
|0.16
|1.3284
|1.3137
|1.3284
|43.20
|5990.60
|3105
|2004.12.02 18:04
|close
|1546
|0.01
|1.3284
|1.3139
|1.3366
|-5.50
|5985.10
|3106
|2004.12.02 18:04
|close
|1550
|0.04
|1.3284
|1.3138
|1.3325
|-5.60
|5979.50
|3107
|2004.12.02 18:04
|close
|1548
|0.02
|1.3284
|1.3139
|1.3346
|-7.00
|5972.50
|3108
|2004.12.02 18:30
|close
|1552
|0.08
|1.3284
|1.3138
|1.3305
|4.80
|5977.30
|3109
|2004.12.02 18:30
|buy
|1556
|0.01
|1.3286
|1.3086
|1.3313
|3110
|2004.12.02 18:35
|sell
|1557
|0.04
|1.3290
|1.3450
|1.3263
|3111
|2004.12.02 19:07
|buy
|1558
|0.02
|1.3266
|1.3086
|1.3293
|3112
|2004.12.02 19:08
|t/p
|1557
|0.04
|1.3263
|1.3450
|1.3263
|10.80
|5988.10
|3113
|2004.12.02 19:08
|close
|1554
|0.01
|1.3263
|1.3450
|1.3223
|-1.30
|5986.80
|3114
|2004.12.02 19:08
|close
|1555
|0.02
|1.3263
|1.3450
|1.3243
|1.40
|5988.20
|3115
|2004.12.02 19:08
|sell
|1559
|0.01
|1.3260
|1.3460
|1.3233
|3116
|2004.12.02 19:29
|sell
|1560
|0.02
|1.3280
|1.3460
|1.3253
|3117
|2004.12.03 09:33
|t/p
|1558
|0.02
|1.3293
|1.3086
|1.3293
|5.28
|5993.48
|3118
|2004.12.03 09:33
|close
|1556
|0.01
|1.3293
|1.3086
|1.3313
|0.64
|5994.12
|3119
|2004.12.03 09:33
|buy
|1561
|0.01
|1.3295
|1.3095
|1.3322
|3120
|2004.12.03 10:18
|buy
|1562
|0.02
|1.3274
|1.3094
|1.3301
|3121
|2004.12.03 13:23
|t/p
|1562
|0.02
|1.3301
|1.3094
|1.3301
|5.40
|5999.52
|3122
|2004.12.03 13:23
|sell
|1563
|0.04
|1.3301
|1.3461
|1.3274
|3123
|2004.12.03 13:26
|close
|1561
|0.01
|1.3301
|1.3095
|1.3322
|0.60
|6000.12
|3124
|2004.12.03 13:26
|buy
|1564
|0.02
|1.3304
|1.3104
|1.3331
|3125
|2004.12.03 14:30
|sell
|1565
|0.16
|1.3325
|1.3465
|1.3298
|3126
|2004.12.03 14:30
|t/p
|1564
|0.02
|1.3331
|1.3104
|1.3331
|5.40
|6005.52
|3127
|2004.12.03 14:30
|buy
|1566
|0.02
|1.3335
|1.3135
|1.3362
|3128
|2004.12.03 14:30
|sell
|1567
|0.32
|1.3352
|1.3472
|1.3325
|3129
|2004.12.03 14:30
|t/p
|1566
|0.02
|1.3362
|1.3135
|1.3362
|5.40
|6010.92
|3130
|2004.12.03 14:30
|buy
|1568
|0.02
|1.3368
|1.3168
|1.3395
|3131
|2004.12.03 14:31
|sell
|1569
|0.64
|1.3373
|1.3473
|1.3346
|3132
|2004.12.03 14:32
|t/p
|1569
|0.64
|1.3346
|1.3473
|1.3346
|172.80
|6183.72
|3133
|2004.12.03 14:32
|buy
|1570
|0.04
|1.3346
|1.3166
|1.3373
|3134
|2004.12.03 14:32
|close
|1559
|0.01
|1.3346
|1.3460
|1.3233
|-8.55
|6175.17
|3135
|2004.12.03 14:32
|close
|1563
|0.04
|1.3346
|1.3461
|1.3274
|-18.00
|6157.17
|3136
|2004.12.03 14:32
|close
|1567
|0.32
|1.3346
|1.3472
|1.3325
|19.20
|6176.37
|3137
|2004.12.03 14:32
|close
|1560
|0.02
|1.3345
|1.3460
|1.3253
|-12.90
|6163.47
|3138
|2004.12.03 14:32
|sell
|1571
|0.04
|1.3345
|1.3525
|1.3318
|3139
|2004.12.03 14:33
|close
|1565
|0.16
|1.3346
|1.3465
|1.3298
|-33.60
|6129.87
|3140
|2004.12.03 14:33
|close
|1571
|0.04
|1.3346
|1.3525
|1.3318
|-0.40
|6129.47
|3141
|2004.12.03 14:33
|sell
|1572
|0.02
|1.3344
|1.3544
|1.3317
|3142
|2004.12.03 14:39
|buy
|1573
|0.08
|1.3324
|1.3164
|1.3351
|3143
|2004.12.03 14:44
|t/p
|1572
|0.02
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|5.40
|6134.87
|3144
|2004.12.03 14:44
|sell
|1574
|0.02
|1.3315
|1.3515
|1.3288
|3145
|2004.12.03 14:50
|sell
|1575
|0.04
|1.3336
|1.3516
|1.3309
|3146
|2004.12.03 15:17
|t/p
|1573
|0.08
|1.3351
|1.3164
|1.3351
|21.60
|6156.47
|3147
|2004.12.03 15:17
|close
|1568
|0.02
|1.3352
|1.3168
|1.3395
|-3.20
|6153.27
|3148
|2004.12.03 15:17
|close
|1570
|0.04
|1.3354
|1.3166
|1.3373
|3.20
|6156.47
|3149
|2004.12.03 15:17
|buy
|1576
|0.02
|1.3356
|1.3156
|1.3383
|3150
|2004.12.03 15:18
|sell
|1577
|0.08
|1.3356
|1.3516
|1.3329
|3151
|2004.12.03 16:43
|sell
|1578
|0.16
|1.3377
|1.3517
|1.3350
|3152
|2004.12.03 17:06
|t/p
|1576
|0.02
|1.3383
|1.3156
|1.3383
|5.40
|6161.87
|3153
|2004.12.03 17:06
|buy
|1579
|0.02
|1.3389
|1.3189
|1.3416
|3154
|2004.12.03 17:09
|buy
|1580
|0.04
|1.3369
|1.3189
|1.3396
|3155
|2004.12.03 17:49
|t/p
|1580
|0.04
|1.3396
|1.3189
|1.3396
|10.80
|6172.67
|3156
|2004.12.03 17:49
|close
|1579
|0.02
|1.3396
|1.3189
|1.3416
|1.40
|6174.07
|3157
|2004.12.03 17:49
|buy
|1581
|0.02
|1.3399
|1.3199
|1.3426
|3158
|2004.12.03 18:42
|sell
|1582
|0.32
|1.3398
|1.3518
|1.3371
|3159
|2004.12.03 19:02
|sell
|1583
|0.64
|1.3418
|1.3518
|1.3391
|3160
|2004.12.03 19:05
|t/p
|1581
|0.02
|1.3426
|1.3199
|1.3426
|5.40
|6179.47
|3161
|2004.12.03 19:05
|buy
|1584
|0.02
|1.3430
|1.3230
|1.3457
|3162
|2004.12.03 19:06
|sell
|1585
|1.28
|1.3438
|1.3518
|1.3411
|3163
|2004.12.03 20:50
|t/p
|1584
|0.02
|1.3457
|1.3230
|1.3457
|5.40
|6184.87
|3164
|2004.12.03 20:50
|buy
|1586
|0.02
|1.3459
|1.3259
|1.3486
|3165
|2004.12.03 20:50
|sell
|1587
|1.54
|1.3458
|1.3518
|1.3431
|3166
|2004.12.06 02:12
|buy
|1588
|0.04
|1.3438
|1.3258
|1.3465
|3167
|2004.12.06 02:13
|t/p
|1587
|1.54
|1.3431
|1.3518
|1.3431
|423.44
|6608.31
|3168
|2004.12.06 02:13
|close
|1574
|0.02
|1.3431
|1.3515
|1.3288
|-23.10
|6585.21
|3169
|2004.12.06 02:13
|close
|1577
|0.08
|1.3431
|1.3516
|1.3329
|-59.60
|6525.60
|3170
|2004.12.06 02:13
|close
|1582
|0.32
|1.3431
|1.3518
|1.3371
|-104.01
|6421.59
|3171
|2004.12.06 02:13
|close
|1585
|1.28
|1.3431
|1.3518
|1.3411
|95.95
|6517.54
|3172
|2004.12.06 02:13
|close
|1575
|0.04
|1.3430
|1.3516
|1.3309
|-37.40
|6480.14
|3173
|2004.12.06 02:13
|close
|1583
|0.64
|1.3430
|1.3518
|1.3391
|-73.63
|6406.51
|3174
|2004.12.06 02:13
|sell
|1589
|0.04
|1.3428
|1.3608
|1.3401
|3175
|2004.12.06 02:14
|close
|1578
|0.16
|1.3430
|1.3517
|1.3350
|-84.01
|6322.51
|3176
|2004.12.06 02:14
|close
|1589
|0.04
|1.3430
|1.3608
|1.3401
|-0.80
|6321.71
|3177
|2004.12.06 02:14
|sell
|1590
|0.02
|1.3428
|1.3628
|1.3401
|3178
|2004.12.06 04:34
|sell
|1591
|0.04
|1.3449
|1.3629
|1.3422
|3179
|2004.12.06 09:05
|t/p
|1591
|0.04
|1.3422
|1.3629
|1.3422
|10.80
|6332.51
|3180
|2004.12.06 09:05
|close
|1590
|0.02
|1.3422
|1.3628
|1.3401
|1.20
|6333.71
|3181
|2004.12.06 09:05
|sell
|1592
|0.02
|1.3420
|1.3620
|1.3393
|3182
|2004.12.06 09:37
|sell
|1593
|0.04
|1.3440
|1.3620
|1.3413
|3183
|2004.12.06 16:24
|buy
|1594
|0.08
|1.3417
|1.3257
|1.3444
|3184
|2004.12.06 18:51
|t/p
|1594
|0.08
|1.3444
|1.3257
|1.3444
|21.60
|6355.31
|3185
|2004.12.06 18:51
|close
|1586
|0.02
|1.3444
|1.3259
|1.3486
|-3.12
|6352.19
|3186
|2004.12.06 19:00
|close
|1588
|0.04
|1.3444
|1.3258
|1.3465
|2.40
|6354.59
|3187
|2004.12.06 19:00
|buy
|1595
|0.02
|1.3445
|1.3245
|1.3472
|3188
|2004.12.06 20:50
|buy
|1596
|0.04
|1.3423
|1.3243
|1.3450
|3189
|2004.12.06 21:23
|t/p
|1593
|0.04
|1.3413
|1.3620
|1.3413
|10.80
|6365.39
|3190
|2004.12.06 21:23
|close
|1592
|0.02
|1.3413
|1.3620
|1.3393
|1.40
|6366.79
|3191
|2004.12.06 21:23
|sell
|1597
|0.02
|1.3411
|1.3611
|1.3384
|3192
|2004.12.06 21:28
|buy
|1598
|0.08
|1.3403
|1.3243
|1.3430
|3193
|2004.12.07 07:26
|t/p
|1598
|0.08
|1.3430
|1.3243
|1.3430
|21.11
|6387.90
|3194
|2004.12.07 07:26
|close
|1595
|0.02
|1.3430
|1.3245
|1.3472
|-3.12
|6384.77
|3195
|2004.12.07 07:26
|close
|1596
|0.04
|1.3430
|1.3243
|1.3450
|2.55
|6387.33
|3196
|2004.12.07 07:26
|buy
|1599
|0.02
|1.3433
|1.3233
|1.3460
|3197
|2004.12.07 07:27
|sell
|1600
|0.04
|1.3431
|1.3611
|1.3404
|3198
|2004.12.07 07:52
|sell
|1601
|0.08
|1.3451
|1.3611
|1.3424
|3199
|2004.12.07 07:55
|t/p
|1599
|0.02
|1.3460
|1.3233
|1.3460
|5.40
|6392.73
|3200
|2004.12.07 07:55
|buy
|1602
|0.02
|1.3463
|1.3263
|1.3490
|3201
|2004.12.07 08:19
|buy
|1603
|0.04
|1.3443
|1.3263
|1.3470
|3202
|2004.12.07 08:44
|close
|1597
|0.02
|1.3424
|1.3611
|1.3384
|-2.50
|6390.23
|3203
|2004.12.07 08:44
|close
|1601
|0.08
|1.3424
|1.3611
|1.3424
|21.60
|6411.83
|3204
|2004.12.07 08:45
|close
|1600
|0.04
|1.3424
|1.3611
|1.3404
|2.80
|6414.63
|3205
|2004.12.07 08:45
|sell
|1604
|0.02
|1.3422
|1.3622
|1.3395
|3206
|2004.12.07 08:45
|buy
|1605
|0.08
|1.3422
|1.3262
|1.3449
|3207
|2004.12.07 09:11
|sell
|1606
|0.04
|1.3442
|1.3622
|1.3415
|3208
|2004.12.07 09:34
|t/p
|1605
|0.08
|1.3449
|1.3262
|1.3449
|21.60
|6436.23
|3209
|2004.12.07 09:34
|close
|1602
|0.02
|1.3449
|1.3263
|1.3490
|-2.80
|6433.43
|3210
|2004.12.07 09:34
|close
|1603
|0.04
|1.3450
|1.3263
|1.3470
|2.80
|6436.23
|3211
|2004.12.07 09:34
|buy
|1607
|0.02
|1.3454
|1.3254
|1.3481
|3212
|2004.12.07 12:11
|sell
|1608
|0.08
|1.3462
|1.3622
|1.3435
|3213
|2004.12.07 15:35
|t/p
|1608
|0.08
|1.3435
|1.3622
|1.3435
|21.60
|6457.83
|3214
|2004.12.07 15:35
|close
|1604
|0.02
|1.3435
|1.3622
|1.3395
|-2.60
|6455.23
|3215
|2004.12.07 15:35
|buy
|1609
|0.04
|1.3434
|1.3254
|1.3461
|3216
|2004.12.07 15:35
|close
|1606
|0.04
|1.3435
|1.3622
|1.3415
|2.80
|6458.03
|3217
|2004.12.07 15:35
|sell
|1610
|0.02
|1.3431
|1.3631
|1.3404
|3218
|2004.12.08 02:18
|buy
|1611
|0.08
|1.3414
|1.3254
|1.3441
|3219
|2004.12.08 02:20
|t/p
|1610
|0.02
|1.3404
|1.3631
|1.3404
|5.50
|6463.53
|3220
|2004.12.08 02:20
|sell
|1612
|0.02
|1.3401
|1.3601
|1.3374
|3221
|2004.12.08 05:09
|buy
|1613
|0.16
|1.3394
|1.3254
|1.3421
|3222
|2004.12.08 05:39
|t/p
|1612
|0.02
|1.3374
|1.3601
|1.3374
|5.40
|6468.93
|3223
|2004.12.08 05:39
|sell
|1614
|0.02
|1.3372
|1.3572
|1.3345
|3224
|2004.12.08 05:39
|buy
|1615
|0.32
|1.3373
|1.3253
|1.3400
|3225
|2004.12.08 05:45
|buy
|1616
|0.64
|1.3353
|1.3253
|1.3380
|3226
|2004.12.08 05:47
|t/p
|1614
|0.02
|1.3345
|1.3572
|1.3345
|5.40
|6474.33
|3227
|2004.12.08 05:47
|sell
|1617
|0.02
|1.3340
|1.3540
|1.3313
|3228
|2004.12.08 05:58
|sell
|1618
|0.04
|1.3360
|1.3540
|1.3333
|3229
|2004.12.08 09:13
|t/p
|1618
|0.04
|1.3333
|1.3540
|1.3333
|10.80
|6485.13
|3230
|2004.12.08 09:13
|buy
|1619
|1.28
|1.3333
|1.3253
|1.3360
|3231
|2004.12.08 09:13
|close
|1617
|0.02
|1.3331
|1.3540
|1.3313
|1.80
|6486.93
|3232
|2004.12.08 09:13
|sell
|1620
|0.02
|1.3326
|1.3526
|1.3299
|3233
|2004.12.08 09:31
|buy
|1621
|1.62
|1.3312
|1.3252
|1.3339
|3234
|2004.12.08 09:33
|t/p
|1620
|0.02
|1.3299
|1.3526
|1.3299
|5.40
|6492.33
|3235
|2004.12.08 09:33
|sell
|1622
|0.02
|1.3296
|1.3496
|1.3269
|3236
|2004.12.08 09:45
|sell
|1623
|0.04
|1.3316
|1.3496
|1.3289
|3237
|2004.12.08 12:43
|buy
|1624
|1.62
|1.3292
|1.3252
|1.3319
|3238
|2004.12.08 12:44
|t/p
|1623
|0.04
|1.3289
|1.3496
|1.3289
|10.80
|6503.13
|3239
|2004.12.08 12:44
|close
|1622
|0.02
|1.3289
|1.3496
|1.3269
|1.40
|6504.53
|3240
|2004.12.08 12:44
|sell
|1625
|0.02
|1.3285
|1.3485
|1.3258
|3241
|2004.12.08 12:50
|sell
|1626
|0.04
|1.3308
|1.3488
|1.3281
|3242
|2004.12.08 13:07
|t/p
|1624
|1.62
|1.3319
|1.3252
|1.3319
|437.40
|6941.93
|3243
|2004.12.08 13:07
|close
|1607
|0.02
|1.3319
|1.3254
|1.3481
|-27.12
|6914.80
|3244
|2004.12.08 13:07
|close
|1611
|0.08
|1.3319
|1.3254
|1.3441
|-76.00
|6838.80
|3245
|2004.12.08 13:07
|close
|1615
|0.32
|1.3319
|1.3253
|1.3400
|-172.80
|6666.00
|3246
|2004.12.08 13:07
|close
|1619
|1.28
|1.3319
|1.3253
|1.3360
|-179.20
|6486.80
|3247
|2004.12.08 13:07
|close
|1609
|0.04
|1.3319
|1.3254
|1.3461
|-46.25
|6440.56
|3248
|2004.12.08 13:07
|close
|1616
|0.64
|1.3319
|1.3253
|1.3380
|-217.60
|6222.96
|3249
|2004.12.08 13:07
|close
|1613
|0.16
|1.3319
|1.3254
|1.3421
|-120.00
|6102.96
|3250
|2004.12.08 13:08
|close
|1621
|1.62
|1.3319
|1.3252
|1.3339
|113.40
|6216.36
|3251
|2004.12.08 13:08
|buy
|1627
|0.02
|1.3321
|1.3121
|1.3348
|3252
|2004.12.08 13:31
|buy
|1628
|0.04
|1.3301
|1.3121
|1.3328
|3253
|2004.12.08 14:33
|t/p
|1626
|0.04
|1.3281
|1.3488
|1.3281
|10.80
|6227.16
|3254
|2004.12.08 14:33
|buy
|1629
|0.08
|1.3281
|1.3121
|1.3308
|3255
|2004.12.08 14:33
|close
|1625
|0.02
|1.3279
|1.3485
|1.3258
|1.20
|6228.36
|3256
|2004.12.08 14:33
|sell
|1630
|0.02
|1.3277
|1.3477
|1.3250
|3257
|2004.12.08 14:41
|buy
|1631
|0.16
|1.3261
|1.3121
|1.3288
|3258
|2004.12.08 14:45
|t/p
|1630
|0.02
|1.3250
|1.3477
|1.3250
|5.40
|6233.76
|3259
|2004.12.08 14:45
|sell
|1632
|0.02
|1.3250
|1.3450
|1.3223
|3260
|2004.12.08 14:45
|buy
|1633
|0.32
|1.3240
|1.3120
|1.3267
|3261
|2004.12.08 14:46
|t/p
|1632
|0.02
|1.3223
|1.3450
|1.3223
|5.40
|6239.16
|3262
|2004.12.08 14:46
|sell
|1634
|0.02
|1.3221
|1.3421
|1.3194
|3263
|2004.12.08 14:47
|buy
|1635
|0.64
|1.3220
|1.3120
|1.3247
|3264
|2004.12.08 14:49
|buy
|1636
|1.28
|1.3199
|1.3119
|1.3226
|3265
|2004.12.08 14:49
|t/p
|1634
|0.02
|1.3194
|1.3421
|1.3194
|5.40
|6244.56
|3266
|2004.12.08 14:49
|sell
|1637
|0.02
|1.3190
|1.3390
|1.3163
|3267
|2004.12.08 14:50
|sell
|1638
|0.04
|1.3211
|1.3391
|1.3184
|3268
|2004.12.08 14:54
|t/p
|1636
|1.28
|1.3226
|1.3119
|1.3226
|345.60
|6590.16
|3269
|2004.12.08 14:54
|close
|1627
|0.02
|1.3226
|1.3121
|1.3348
|-19.00
|6571.16
|3270
|2004.12.08 14:54
|close
|1629
|0.08
|1.3226
|1.3121
|1.3308
|-44.00
|6527.16
|3271
|2004.12.08 14:54
|close
|1633
|0.32
|1.3226
|1.3120
|1.3267
|-44.80
|6482.36
|3272
|2004.12.08 14:54
|close
|1628
|0.04
|1.3227
|1.3121
|1.3328
|-29.60
|6452.76
|3273
|2004.12.08 14:54
|close
|1635
|0.64
|1.3227
|1.3120
|1.3247
|44.80
|6497.56
|3274
|2004.12.08 14:54
|buy
|1639
|0.04
|1.3229
|1.3049
|1.3256
|3275
|2004.12.08 14:54
|close
|1631
|0.16
|1.3227
|1.3121
|1.3288
|-54.40
|6443.16
|3276
|2004.12.08 14:54
|close
|1639
|0.04
|1.3227
|1.3049
|1.3256
|-0.80
|6442.36
|3277
|2004.12.08 14:54
|buy
|1640
|0.02
|1.3231
|1.3031
|1.3258
|3278
|2004.12.08 14:55
|sell
|1641
|0.08
|1.3231
|1.3391
|1.3204
|3279
|2004.12.08 15:09
|sell
|1642
|0.16
|1.3252
|1.3392
|1.3225
|3280
|2004.12.08 15:10
|t/p
|1640
|0.02
|1.3258
|1.3031
|1.3258
|5.40
|6447.76
|3281
|2004.12.08 15:10
|buy
|1643
|0.02
|1.3261
|1.3061
|1.3288
|3282
|2004.12.08 15:25
|sell
|1644
|0.32
|1.3272
|1.3392
|1.3245
|3283
|2004.12.08 18:26
|t/p
|1643
|0.02
|1.3288
|1.3061
|1.3288
|5.40
|6453.16
|3284
|2004.12.08 18:26
|buy
|1645
|0.02
|1.3290
|1.3090
|1.3317
|3285
|2004.12.08 18:26
|sell
|1646
|0.64
|1.3292
|1.3392
|1.3265
|3286
|2004.12.08 18:35
|sell
|1647
|1.28
|1.3314
|1.3394
|1.3287
|3287
|2004.12.08 18:35
|t/p
|1645
|0.02
|1.3317
|1.3090
|1.3317
|5.40
|6458.56
|3288
|2004.12.08 18:35
|buy
|1648
|0.02
|1.3319
|1.3119
|1.3346
|3289
|2004.12.08 19:15
|buy
|1649
|0.04
|1.3299
|1.3119
|1.3326
|3290
|2004.12.08 20:37
|t/p
|1649
|0.04
|1.3326
|1.3119
|1.3326
|10.80
|6469.36
|3291
|2004.12.08 20:37
|close
|1648
|0.02
|1.3326
|1.3119
|1.3346
|1.40
|6470.76
|3292
|2004.12.08 20:37
|buy
|1650
|0.02
|1.3328
|1.3128
|1.3355
|3293
|2004.12.08 20:38
|sell
|1651
|1.61
|1.3334
|1.3394
|1.3307
|3294
|2004.12.08 23:30
|t/p
|1650
|0.02
|1.3355
|1.3128
|1.3355
|5.40
|6476.16
|3295
|2004.12.08 23:30
|sell
|1652
|1.61
|1.3355
|1.3395
|1.3328
|3296
|2004.12.08 23:30
|buy
|1653
|0.02
|1.3362
|1.3162
|1.3389
|3297
|2004.12.09 00:34
|buy
|1654
|0.04
|1.3342
|1.3162
|1.3369
|3298
|2004.12.09 02:10
|t/p
|1652
|1.61
|1.3328
|1.3395
|1.3328
|458.66
|6934.82
|3299
|2004.12.09 02:10
|close
|1637
|0.02
|1.3328
|1.3390
|1.3163
|-27.30
|6907.52
|3300
|2004.12.09 02:10
|close
|1641
|0.08
|1.3328
|1.3391
|1.3204
|-76.41
|6831.11
|3301
|2004.12.09 02:10
|close
|1644
|0.32
|1.3328
|1.3392
|1.3245
|-174.44
|6656.67
|3302
|2004.12.09 02:10
|close
|1647
|1.28
|1.3328
|1.3394
|1.3287
|-160.15
|6496.52
|3303
|2004.12.09 02:10
|close
|1638
|0.04
|1.3327
|1.3391
|1.3184
|-45.80
|6450.72
|3304
|2004.12.09 02:10
|close
|1646
|0.64
|1.3327
|1.3392
|1.3265
|-214.48
|6236.24
|3305
|2004.12.09 02:10
|close
|1642
|0.16
|1.3328
|1.3392
|1.3225
|-119.22
|6117.02
|3306
|2004.12.09 02:10
|close
|1651
|1.61
|1.3326
|1.3394
|1.3307
|152.76
|6269.78
|3307
|2004.12.09 02:10
|sell
|1655
|0.02
|1.3322
|1.3522
|1.3295
|3308
|2004.12.09 02:20
|buy
|1656
|0.08
|1.3322
|1.3162
|1.3349
|3309
|2004.12.09 04:21
|buy
|1657
|0.16
|1.3302
|1.3162
|1.3329
|3310
|2004.12.09 05:03
|t/p
|1655
|0.02
|1.3295
|1.3522
|1.3295
|5.40
|6275.18
|3311
|2004.12.09 05:03
|sell
|1658
|0.02
|1.3291
|1.3491
|1.3264
|3312
|2004.12.09 06:18
|buy
|1659
|0.32
|1.3282
|1.3162
|1.3309
|3313
|2004.12.09 07:44
|t/p
|1659
|0.32
|1.3309
|1.3162
|1.3309
|86.40
|6361.58
|3314
|2004.12.09 07:44
|close
|1653
|0.02
|1.3309
|1.3162
|1.3389
|-10.97
|6350.61
|3315
|2004.12.09 07:44
|close
|1656
|0.08
|1.3309
|1.3162
|1.3349
|-10.40
|6340.21
|3316
|2004.12.09 07:44
|close
|1654
|0.04
|1.3310
|1.3162
|1.3369
|-12.80
|6327.41
|3317
|2004.12.09 07:44
|sell
|1660
|0.04
|1.3311
|1.3491
|1.3284
|3318
|2004.12.09 07:44
|close
|1657
|0.16
|1.3310
|1.3162
|1.3329
|12.80
|6340.21
|3319
|2004.12.09 07:44
|buy
|1661
|0.02
|1.3314
|1.3114
|1.3341
|3320
|2004.12.09 08:53
|sell
|1662
|0.08
|1.3331
|1.3491
|1.3304
|3321
|2004.12.09 09:00
|t/p
|1661
|0.02
|1.3341
|1.3114
|1.3341
|5.40
|6345.61
|3322
|2004.12.09 09:00
|buy
|1663
|0.02
|1.3343
|1.3143
|1.3370
|3323
|2004.12.09 09:18
|sell
|1664
|0.16
|1.3351
|1.3491
|1.3324
|3324
|2004.12.09 09:52
|t/p
|1664
|0.16
|1.3324
|1.3491
|1.3324
|43.20
|6388.81
|3325
|2004.12.09 09:52
|buy
|1665
|0.04
|1.3322
|1.3142
|1.3349
|3326
|2004.12.09 09:52
|close
|1658
|0.02
|1.3323
|1.3491
|1.3264
|-6.40
|6382.41
|3327
|2004.12.09 09:52
|close
|1662
|0.08
|1.3323
|1.3491
|1.3304
|6.40
|6388.81
|3328
|2004.12.09 09:56
|close
|1660
|0.04
|1.3324
|1.3491
|1.3284
|-5.20
|6383.61
|3329
|2004.12.09 09:56
|sell
|1666
|0.02
|1.3322
|1.3522
|1.3295
|3330
|2004.12.09 10:39
|buy
|1667
|0.08
|1.3302
|1.3142
|1.3329
|3331
|2004.12.09 10:40
|t/p
|1666
|0.02
|1.3295
|1.3522
|1.3295
|5.40
|6389.01
|3332
|2004.12.09 10:40
|sell
|1668
|0.02
|1.3291
|1.3491
|1.3264
|3333
|2004.12.09 11:06
|sell
|1669
|0.04
|1.3311
|1.3491
|1.3284
|3334
|2004.12.09 12:20
|t/p
|1669
|0.04
|1.3284
|1.3491
|1.3284
|10.80
|6399.81
|3335
|2004.12.09 12:20
|close
|1668
|0.02
|1.3284
|1.3491
|1.3264
|1.40
|6401.21
|3336
|2004.12.09 12:20
|sell
|1670
|0.02
|1.3282
|1.3482
|1.3255
|3337
|2004.12.09 12:24
|buy
|1671
|0.16
|1.3282
|1.3142
|1.3309
|3338
|2004.12.09 14:12
|sell
|1672
|0.04
|1.3302
|1.3482
|1.3275
|3339
|2004.12.09 16:26
|t/p
|1672
|0.04
|1.3275
|1.3482
|1.3275
|10.80
|6412.01
|3340
|2004.12.09 16:26
|close
|1670
|0.02
|1.3275
|1.3482
|1.3255
|1.40
|6413.41
|3341
|2004.12.09 16:26
|sell
|1673
|0.02
|1.3273
|1.3473
|1.3246
|3342
|2004.12.09 16:32
|buy
|1674
|0.32
|1.3260
|1.3140
|1.3287
|3343
|2004.12.09 19:28
|t/p
|1674
|0.32
|1.3287
|1.3140
|1.3287
|86.40
|6499.81
|3344
|2004.12.09 19:28
|close
|1663
|0.02
|1.3288
|1.3143
|1.3370
|-11.00
|6488.81
|3345
|2004.12.09 19:28
|close
|1667
|0.08
|1.3288
|1.3142
|1.3329
|-11.20
|6477.61
|3346
|2004.12.09 19:28
|close
|1665
|0.04
|1.3288
|1.3142
|1.3349
|-13.60
|6464.01
|3347
|2004.12.09 19:29
|close
|1671
|0.16
|1.3288
|1.3142
|1.3309
|9.60
|6473.61
|3348
|2004.12.09 19:29
|buy
|1675
|0.02
|1.3291
|1.3091
|1.3318
|3349
|2004.12.09 19:32
|sell
|1676
|0.04
|1.3294
|1.3474
|1.3267
|3350
|2004.12.09 19:50
|sell
|1677
|0.08
|1.3314
|1.3474
|1.3287
|3351
|2004.12.09 19:51
|t/p
|1675
|0.02
|1.3318
|1.3091
|1.3318
|5.40
|6479.01
|3352
|2004.12.09 19:51
|buy
|1678
|0.02
|1.3322
|1.3122
|1.3349
|3353
|2004.12.09 19:53
|sell
|1679
|0.16
|1.3334
|1.3474
|1.3307
|3354
|2004.12.09 23:01
|t/p
|1679
|0.16
|1.3307
|1.3474
|1.3307
|43.20
|6522.21
|3355
|2004.12.09 23:01
|close
|1673
|0.02
|1.3307
|1.3473
|1.3246
|-6.80
|6515.41
|3356
|2004.12.09 23:01
|close
|1677
|0.08
|1.3307
|1.3474
|1.3287
|5.60
|6521.01
|3357
|2004.12.09 23:02
|close
|1676
|0.04
|1.3306
|1.3474
|1.3267
|-4.80
|6516.21
|3358
|2004.12.09 23:02
|sell
|1680
|0.02
|1.3301
|1.3501
|1.3274
|3359
|2004.12.10 01:01
|buy
|1681
|0.04
|1.3302
|1.3122
|1.3329
|3360
|2004.12.10 01:32
|buy
|1682
|0.08
|1.3282
|1.3122
|1.3309
|3361
|2004.12.10 02:11
|close
|1680
|0.02
|1.3274
|1.3501
|1.3274
|5.50
|6521.71
|3362
|2004.12.10 02:11
|sell
|1683
|0.02
|1.3272
|1.3472
|1.3245
|3363
|2004.12.10 04:15
|buy
|1684
|0.16
|1.3261
|1.3121
|1.3288
|3364
|2004.12.10 04:18
|t/p
|1683
|0.02
|1.3245
|1.3472
|1.3245
|5.40
|6527.11
|3365
|2004.12.10 04:18
|sell
|1685
|0.02
|1.3238
|1.3438
|1.3211
|3366
|2004.12.10 04:18
|buy
|1686
|0.32
|1.3241
|1.3121
|1.3268
|3367
|2004.12.10 04:28
|sell
|1687
|0.04
|1.3258
|1.3438
|1.3231
|3368
|2004.12.10 05:54
|t/p
|1687
|0.04
|1.3231
|1.3438
|1.3231
|10.80
|6537.91
|3369
|2004.12.10 05:54
|close
|1685
|0.02
|1.3231
|1.3438
|1.3211
|1.40
|6539.31
|3370
|2004.12.10 05:54
|sell
|1688
|0.02
|1.3229
|1.3429
|1.3202
|3371
|2004.12.10 08:13
|sell
|1689
|0.04
|1.3250
|1.3430
|1.3223
|3372
|2004.12.10 10:31
|t/p
|1689
|0.04
|1.3223
|1.3430
|1.3223
|10.80
|6550.11
|3373
|2004.12.10 10:31
|close
|1688
|0.02
|1.3222
|1.3429
|1.3202
|1.40
|6551.51
|3374
|2004.12.10 10:31
|sell
|1690
|0.02
|1.3220
|1.3420
|1.3193
|3375
|2004.12.10 10:31
|buy
|1691
|0.64
|1.3220
|1.3120
|1.3247
|3376
|2004.12.10 10:40
|buy
|1692
|1.28
|1.3200
|1.3120
|1.3227
|3377
|2004.12.10 10:45
|t/p
|1690
|0.02
|1.3193
|1.3420
|1.3193
|5.40
|6556.91
|3378
|2004.12.10 10:45
|sell
|1693
|0.02
|1.3189
|1.3389
|1.3162
|3379
|2004.12.10 10:56
|sell
|1694
|0.04
|1.3209
|1.3389
|1.3182
|3380
|2004.12.10 11:27
|t/p
|1694
|0.04
|1.3182
|1.3389
|1.3182
|10.80
|6567.71
|3381
|2004.12.10 11:27
|close
|1693
|0.02
|1.3182
|1.3389
|1.3162
|1.40
|6569.11
|3382
|2004.12.10 11:27
|sell
|1695
|0.02
|1.3178
|1.3378
|1.3151
|3383
|2004.12.10 11:27
|buy
|1696
|1.64
|1.3180
|1.3120
|1.3207
|3384
|2004.12.10 11:42
|buy
|1697
|1.64
|1.3160
|1.3120
|1.3187
|3385
|2004.12.10 11:44
|t/p
|1695
|0.02
|1.3151
|1.3378
|1.3151
|5.40
|6574.51
|3386
|2004.12.10 11:44
|sell
|1698
|0.02
|1.3148
|1.3348
|1.3121
|3387
|2004.12.10 12:02
|sell
|1699
|0.04
|1.3169
|1.3349
|1.3142
|3388
|2004.12.10 13:09
|t/p
|1697
|1.64
|1.3187
|1.3120
|1.3187
|442.80
|7017.31
|3389
|2004.12.10 13:09
|close
|1678
|0.02
|1.3188
|1.3122
|1.3349
|-26.92
|6990.39
|3390
|2004.12.10 13:09
|close
|1682
|0.08
|1.3188
|1.3122
|1.3309
|-75.20
|6915.19
|3391
|2004.12.10 13:09
|close
|1686
|0.32
|1.3188
|1.3121
|1.3268
|-169.60
|6745.59
|3392
|2004.12.10 13:09
|close
|1692
|1.28
|1.3188
|1.3120
|1.3227
|-153.60
|6591.99
|3393
|2004.12.10 13:09
|sell
|1700
|0.08
|1.3189
|1.3349
|1.3162
|3394
|2004.12.10 13:09
|close
|1681
|0.04
|1.3190
|1.3122
|1.3329
|-44.80
|6547.19
|3395
|2004.12.10 13:09
|close
|1691
|0.64
|1.3190
|1.3120
|1.3247
|-192.00
|6355.19
|3396
|2004.12.10 13:09
|close
|1684
|0.16
|1.3190
|1.3121
|1.3288
|-113.60
|6241.59
|3397
|2004.12.10 13:10
|close
|1696
|1.64
|1.3189
|1.3120
|1.3207
|147.60
|6389.19
|3398
|2004.12.10 13:10
|buy
|1701
|0.02
|1.3193
|1.2993
|1.3220
|3399
|2004.12.10 13:52
|sell
|1702
|0.16
|1.3209
|1.3349
|1.3182
|3400
|2004.12.10 14:21
|t/p
|1702
|0.16
|1.3182
|1.3349
|1.3182
|43.20
|6432.39
|3401
|2004.12.10 14:21
|close
|1698
|0.02
|1.3182
|1.3348
|1.3121
|-6.80
|6425.59
|3402
|2004.12.10 14:21
|close
|1700
|0.08
|1.3182
|1.3349
|1.3162
|5.60
|6431.19
|3403
|2004.12.10 14:21
|close
|1699
|0.04
|1.3182
|1.3349
|1.3142
|-5.20
|6425.99
|3404
|2004.12.10 14:21
|sell
|1703
|0.02
|1.3179
|1.3379
|1.3152
|3405
|2004.12.10 14:31
|sell
|1704
|0.04
|1.3199
|1.3379
|1.3172
|3406
|2004.12.10 15:19
|buy
|1705
|0.04
|1.3173
|1.2993
|1.3200
|3407
|2004.12.10 15:19
|t/p
|1704
|0.04
|1.3172
|1.3379
|1.3172
|10.80
|6436.79
|3408
|2004.12.10 15:19
|close
|1703
|0.02
|1.3172
|1.3379
|1.3152
|1.40
|6438.19
|3409
|2004.12.10 15:19
|sell
|1706
|0.02
|1.3168
|1.3368
|1.3141
|3410
|2004.12.10 15:26
|sell
|1707
|0.04
|1.3188
|1.3368
|1.3161
|3411
|2004.12.10 15:28
|t/p
|1705
|0.04
|1.3200
|1.2993
|1.3200
|10.80
|6448.99
|3412
|2004.12.10 15:28
|close
|1701
|0.02
|1.3200
|1.2993
|1.3220
|1.40
|6450.39
|3413
|2004.12.10 15:28
|buy
|1708
|0.02
|1.3204
|1.3004
|1.3231
|3414
|2004.12.10 15:52
|buy
|1709
|0.04
|1.3184
|1.3004
|1.3211
|3415
|2004.12.10 16:03
|sell
|1710
|0.08
|1.3209
|1.3369
|1.3182
|3416
|2004.12.10 16:03
|t/p
|1709
|0.04
|1.3211
|1.3004
|1.3211
|10.80
|6461.19
|3417
|2004.12.10 16:03
|close
|1708
|0.02
|1.3213
|1.3004
|1.3231
|1.80
|6462.99
|3418
|2004.12.10 16:03
|buy
|1711
|0.02
|1.3215
|1.3015
|1.3242
|3419
|2004.12.10 16:10
|sell
|1712
|0.16
|1.3229
|1.3369
|1.3202
|3420
|2004.12.10 20:43
|t/p
|1711
|0.02
|1.3242
|1.3015
|1.3242
|5.40
|6468.39
|3421
|2004.12.10 20:43
|buy
|1713
|0.02
|1.3244
|1.3044
|1.3271
|3422
|2004.12.13 00:00
|t/p
|1712
|0.16
|1.3202
|1.3369
|1.3202
|43.99
|6512.39
|3423
|2004.12.13 00:00
|buy
|1714
|0.04
|1.3201
|1.3021
|1.3228
|3424
|2004.12.13 00:00
|close
|1706
|0.02
|1.3198
|1.3368
|1.3141
|-5.90
|6506.48
|3425
|2004.12.13 00:00
|close
|1710
|0.08
|1.3198
|1.3369
|1.3182
|9.20
|6515.68
|3426
|2004.12.13 00:00
|close
|1707
|0.04
|1.3199
|1.3368
|1.3161
|-4.20
|6511.48
|3427
|2004.12.13 00:00
|sell
|1715
|0.02
|1.3195
|1.3395
|1.3168
|3428
|2004.12.13 00:28
|sell
|1716
|0.04
|1.3216
|1.3396
|1.3189
|3429
|2004.12.13 00:37
|t/p
|1714
|0.04
|1.3228
|1.3021
|1.3228
|10.80
|6522.28
|3430
|2004.12.13 00:37
|close
|1713
|0.02
|1.3228
|1.3044
|1.3271
|-3.32
|6518.96
|3431
|2004.12.13 00:37
|buy
|1717
|0.02
|1.3231
|1.3031
|1.3258
|3432
|2004.12.13 01:53
|sell
|1718
|0.08
|1.3236
|1.3396
|1.3209
|3433
|2004.12.13 02:29
|sell
|1719
|0.16
|1.3257
|1.3397
|1.3230
|3434
|2004.12.13 02:29
|t/p
|1717
|0.02
|1.3258
|1.3031
|1.3258
|5.40
|6524.36
|3435
|2004.12.13 02:29
|buy
|1720
|0.02
|1.3263
|1.3063
|1.3290
|3436
|2004.12.13 04:03
|sell
|1721
|0.32
|1.3277
|1.3397
|1.3250
|3437
|2004.12.13 08:06
|t/p
|1721
|0.32
|1.3250
|1.3397
|1.3250
|86.40
|6610.76
|3438
|2004.12.13 08:06
|close
|1715
|0.02
|1.3250
|1.3395
|1.3168
|-11.00
|6599.76
|3439
|2004.12.13 08:06
|close
|1718
|0.08
|1.3250
|1.3396
|1.3209
|-11.20
|6588.56
|3440
|2004.12.13 08:06
|close
|1716
|0.04
|1.3250
|1.3396
|1.3189
|-13.60
|6574.96
|3441
|2004.12.13 08:07
|close
|1719
|0.16
|1.3249
|1.3397
|1.3230
|12.80
|6587.76
|3442
|2004.12.13 08:07
|sell
|1722
|0.02
|1.3247
|1.3447
|1.3220
|3443
|2004.12.13 08:37
|sell
|1723
|0.04
|1.3267
|1.3447
|1.3240
|3444
|2004.12.13 09:24
|sell
|1724
|0.08
|1.3287
|1.3447
|1.3260
|3445
|2004.12.13 09:30
|t/p
|1720
|0.02
|1.3290
|1.3063
|1.3290
|5.40
|6593.16
|3446
|2004.12.13 09:30
|buy
|1725
|0.02
|1.3294
|1.3094
|1.3321
|3447
|2004.12.13 11:39
|buy
|1726
|0.04
|1.3274
|1.3094
|1.3301
|3448
|2004.12.13 12:46
|t/p
|1724
|0.08
|1.3260
|1.3447
|1.3260
|21.60
|6614.76
|3449
|2004.12.13 12:46
|close
|1722
|0.02
|1.3260
|1.3447
|1.3220
|-2.60
|6612.16
|3450
|2004.12.13 12:46
|close
|1723
|0.04
|1.3259
|1.3447
|1.3240
|3.20
|6615.36
|3451
|2004.12.13 12:46
|sell
|1727
|0.02
|1.3257
|1.3457
|1.3230
|3452
|2004.12.13 12:56
|buy
|1728
|0.08
|1.3253
|1.3093
|1.3280
|3453
|2004.12.13 14:19
|sell
|1729
|0.04
|1.3277
|1.3457
|1.3250
|3454
|2004.12.13 14:21
|t/p
|1728
|0.08
|1.3280
|1.3093
|1.3280
|21.60
|6636.96
|3455
|2004.12.13 14:21
|close
|1725
|0.02
|1.3281
|1.3094
|1.3321
|-2.60
|6634.36
|3456
|2004.12.13 14:21
|close
|1726
|0.04
|1.3281
|1.3094
|1.3301
|2.80
|6637.16
|3457
|2004.12.13 14:21
|buy
|1730
|0.02
|1.3283
|1.3083
|1.3310
|3458
|2004.12.13 16:06
|buy
|1731
|0.04
|1.3263
|1.3083
|1.3290
|3459
|2004.12.13 16:57
|t/p
|1731
|0.04
|1.3290
|1.3083
|1.3290
|10.80
|6647.96
|3460
|2004.12.13 16:57
|close
|1730
|0.02
|1.3290
|1.3083
|1.3310
|1.40
|6649.36
|3461
|2004.12.13 16:57
|buy
|1732
|0.02
|1.3292
|1.3092
|1.3319
|3462
|2004.12.13 16:59
|sell
|1733
|0.08
|1.3297
|1.3457
|1.3270
|3463
|2004.12.13 20:29
|sell
|1734
|0.16
|1.3318
|1.3458
|1.3291
|3464
|2004.12.13 20:29
|t/p
|1732
|0.02
|1.3319
|1.3092
|1.3319
|5.40
|6654.76
|3465
|2004.12.13 20:29
|buy
|1735
|0.02
|1.3321
|1.3121
|1.3348
|3466
|2004.12.14 03:18
|buy
|1736
|0.04
|1.3301
|1.3121
|1.3328
|3467
|2004.12.14 03:21
|t/p
|1734
|0.16
|1.3291
|1.3458
|1.3291
|43.99
|6698.75
|3468
|2004.12.14 03:21
|close
|1727
|0.02
|1.3291
|1.3457
|1.3230
|-6.70
|6692.05
|3469
|2004.12.14 03:21
|close
|1733
|0.08
|1.3291
|1.3457
|1.3270
|5.20
|6697.25
|3470
|2004.12.14 03:22
|close
|1729
|0.04
|1.3290
|1.3457
|1.3250
|-5.00
|6692.25
|3471
|2004.12.14 03:22
|sell
|1737
|0.02
|1.3288
|1.3488
|1.3261
|3472
|2004.12.14 03:31
|buy
|1738
|0.08
|1.3278
|1.3118
|1.3305
|3473
|2004.12.14 07:54
|t/p
|1738
|0.08
|1.3305
|1.3118
|1.3305
|21.60
|6713.85
|3474
|2004.12.14 07:54
|close
|1735
|0.02
|1.3305
|1.3121
|1.3348
|-3.32
|6710.52
|3475
|2004.12.14 07:54
|close
|1736
|0.04
|1.3305
|1.3121
|1.3328
|1.60
|6712.12
|3476
|2004.12.14 07:54
|buy
|1739
|0.02
|1.3308
|1.3108
|1.3335
|3477
|2004.12.14 08:19
|sell
|1740
|0.04
|1.3308
|1.3488
|1.3281
|3478
|2004.12.14 13:44
|sell
|1741
|0.08
|1.3328
|1.3488
|1.3301
|3479
|2004.12.14 14:38
|close
|1737
|0.02
|1.3301
|1.3488
|1.3261
|-2.60
|6709.52
|3480
|2004.12.14 14:38
|close
|1740
|0.04
|1.3301
|1.3488
|1.3281
|2.80
|6712.32
|3481
|2004.12.14 14:39
|t/p
|1741
|0.08
|1.3301
|1.3488
|1.3301
|21.60
|6733.92
|3482
|2004.12.14 14:39
|sell
|1742
|0.02
|1.3297
|1.3497
|1.3270
|3483
|2004.12.14 15:37
|sell
|1743
|0.04
|1.3317
|1.3497
|1.3290
|3484
|2004.12.14 16:47
|t/p
|1743
|0.04
|1.3290
|1.3497
|1.3290
|10.80
|6744.72
|3485
|2004.12.14 16:47
|close
|1742
|0.02
|1.3290
|1.3497
|1.3270
|1.40
|6746.12
|3486
|2004.12.14 16:47
|sell
|1744
|0.02
|1.3286
|1.3486
|1.3259
|3487
|2004.12.14 16:48
|buy
|1745
|0.04
|1.3287
|1.3107
|1.3314
|3488
|2004.12.14 17:57
|buy
|1746
|0.08
|1.3266
|1.3106
|1.3293
|3489
|2004.12.14 19:22
|t/p
|1746
|0.08
|1.3293
|1.3106
|1.3293
|21.60
|6767.72
|3490
|2004.12.14 19:22
|close
|1739
|0.02
|1.3294
|1.3108
|1.3335
|-2.80
|6764.92
|3491
|2004.12.14 19:22
|close
|1745
|0.04
|1.3294
|1.3107
|1.3314
|2.80
|6767.72
|3492
|2004.12.14 19:22
|buy
|1747
|0.02
|1.3296
|1.3096
|1.3323
|3493
|2004.12.14 20:28
|sell
|1748
|0.04
|1.3306
|1.3486
|1.3279
|3494
|2004.12.15 03:23
|t/p
|1748
|0.04
|1.3279
|1.3486
|1.3279
|11.00
|6778.72
|3495
|2004.12.15 03:23
|close
|1744
|0.02
|1.3278
|1.3486
|1.3259
|1.70
|6780.42
|3496
|2004.12.15 03:23
|sell
|1749
|0.02
|1.3276
|1.3476
|1.3249
|3497
|2004.12.15 03:23
|buy
|1750
|0.04
|1.3274
|1.3094
|1.3301
|3498
|2004.12.15 04:59
|sell
|1751
|0.04
|1.3296
|1.3476
|1.3269
|3499
|2004.12.15 05:00
|t/p
|1750
|0.04
|1.3301
|1.3094
|1.3301
|10.80
|6791.22
|3500
|2004.12.15 05:00
|close
|1747
|0.02
|1.3301
|1.3096
|1.3323
|0.88
|6792.10
|3501
|2004.12.15 05:01
|buy
|1752
|0.02
|1.3305
|1.3105
|1.3332
|3502
|2004.12.15 08:04
|sell
|1753
|0.08
|1.3317
|1.3477
|1.3290
|3503
|2004.12.15 11:08
|t/p
|1752
|0.02
|1.3332
|1.3105
|1.3332
|5.40
|6797.50
|3504
|2004.12.15 11:08
|buy
|1754
|0.02
|1.3337
|1.3137
|1.3364
|3505
|2004.12.15 11:08
|sell
|1755
|0.16
|1.3338
|1.3478
|1.3311
|3506
|2004.12.15 11:36
|sell
|1756
|0.32
|1.3358
|1.3478
|1.3331
|3507
|2004.12.15 11:40
|t/p
|1754
|0.02
|1.3364
|1.3137
|1.3364
|5.40
|6802.90
|3508
|2004.12.15 11:40
|buy
|1757
|0.02
|1.3366
|1.3166
|1.3393
|3509
|2004.12.15 13:48
|sell
|1758
|0.64
|1.3378
|1.3478
|1.3351
|3510
|2004.12.15 14:41
|t/p
|1757
|0.02
|1.3393
|1.3166
|1.3393
|5.40
|6808.30
|3511
|2004.12.15 14:41
|buy
|1759
|0.02
|1.3395
|1.3195
|1.3422
|3512
|2004.12.15 15:00
|sell
|1760
|1.28
|1.3402
|1.3482
|1.3375
|3513
|2004.12.15 16:59
|t/p
|1759
|0.02
|1.3422
|1.3195
|1.3422
|5.40
|6813.70
|3514
|2004.12.15 16:59
|sell
|1761
|1.70
|1.3422
|1.3482
|1.3395
|3515
|2004.12.15 16:59
|buy
|1762
|0.02
|1.3424
|1.3224
|1.3451
|3516
|2004.12.15 21:49
|buy
|1763
|0.04
|1.3404
|1.3224
|1.3431
|3517
|2004.12.15 22:08
|t/p
|1761
|1.70
|1.3395
|1.3482
|1.3395
|459.00
|7272.70
|3518
|2004.12.15 22:08
|close
|1749
|0.02
|1.3393
|1.3476
|1.3249
|-23.40
|7249.30
|3519
|2004.12.15 22:08
|close
|1753
|0.08
|1.3393
|1.3477
|1.3290
|-60.80
|7188.50
|3520
|2004.12.15 22:08
|close
|1756
|0.32
|1.3393
|1.3478
|1.3331
|-112.00
|7076.50
|3521
|2004.12.15 22:08
|close
|1760
|1.28
|1.3393
|1.3482
|1.3375
|115.20
|7191.70
|3522
|2004.12.15 22:08
|close
|1751
|0.04
|1.3394
|1.3476
|1.3269
|-39.20
|7152.50
|3523
|2004.12.15 22:08
|close
|1758
|0.64
|1.3394
|1.3478
|1.3351
|-102.40
|7050.10
|3524
|2004.12.15 22:08
|sell
|1764
|0.04
|1.3390
|1.3570
|1.3363
|3525
|2004.12.15 22:08
|close
|1755
|0.16
|1.3395
|1.3478
|1.3311
|-91.20
|6958.90
|3526
|2004.12.15 22:08
|close
|1764
|0.04
|1.3395
|1.3570
|1.3363
|-2.00
|6956.90
|3527
|2004.12.15 22:08
|sell
|1765
|0.02
|1.3394
|1.3594
|1.3367
|3528
|2004.12.16 03:32
|sell
|1766
|0.04
|1.3414
|1.3594
|1.3387
|3529
|2004.12.16 11:50
|close
|1765
|0.02
|1.3387
|1.3594
|1.3367
|1.70
|6958.60
|3530
|2004.12.16 11:51
|close
|1766
|0.04
|1.3387
|1.3594
|1.3387
|10.80
|6969.40
|3531
|2004.12.16 11:51
|sell
|1767
|0.02
|1.3386
|1.3586
|1.3359
|3532
|2004.12.16 12:25
|buy
|1768
|0.08
|1.3383
|1.3223
|1.3410
|3533
|2004.12.16 13:14
|sell
|1769
|0.04
|1.3407
|1.3587
|1.3380
|3534
|2004.12.16 13:16
|t/p
|1768
|0.08
|1.3410
|1.3223
|1.3410
|21.60
|6991.00
|3535
|2004.12.16 13:16
|close
|1762
|0.02
|1.3411
|1.3224
|1.3451
|-2.97
|6988.03
|3536
|2004.12.16 13:16
|close
|1763
|0.04
|1.3413
|1.3224
|1.3431
|2.86
|6990.89
|3537
|2004.12.16 13:16
|buy
|1770
|0.02
|1.3415
|1.3215
|1.3442
|3538
|2004.12.16 14:30
|buy
|1771
|0.04
|1.3394
|1.3214
|1.3421
|3539
|2004.12.16 14:48
|t/p
|1769
|0.04
|1.3380
|1.3587
|1.3380
|10.80
|7001.69
|3540
|2004.12.16 14:48
|close
|1767
|0.02
|1.3379
|1.3586
|1.3359
|1.40
|7003.09
|3541
|2004.12.16 14:48
|sell
|1772
|0.02
|1.3375
|1.3575
|1.3348
|3542
|2004.12.16 14:52
|buy
|1773
|0.08
|1.3374
|1.3214
|1.3401
|3543
|2004.12.16 15:10
|buy
|1774
|0.16
|1.3354
|1.3214
|1.3381
|3544
|2004.12.16 15:10
|t/p
|1772
|0.02
|1.3348
|1.3575
|1.3348
|5.40
|7008.49
|3545
|2004.12.16 15:10
|sell
|1775
|0.02
|1.3343
|1.3543
|1.3316
|3546
|2004.12.16 15:18
|buy
|1776
|0.32
|1.3333
|1.3213
|1.3360
|3547
|2004.12.16 15:19
|t/p
|1775
|0.02
|1.3316
|1.3543
|1.3316
|5.40
|7013.89
|3548
|2004.12.16 15:19
|sell
|1777
|0.02
|1.3312
|1.3512
|1.3285
|3549
|2004.12.16 15:22
|buy
|1778
|0.64
|1.3311
|1.3211
|1.3338
|3550
|2004.12.16 15:25
|buy
|1779
|1.28
|1.3290
|1.3210
|1.3317
|3551
|2004.12.16 15:30
|t/p
|1779
|1.28
|1.3317
|1.3210
|1.3317
|345.61
|7359.50
|3552
|2004.12.16 15:30
|close
|1770
|0.02
|1.3317
|1.3215
|1.3442
|-19.60
|7339.90
|3553
|2004.12.16 15:30
|close
|1773
|0.08
|1.3317
|1.3214
|1.3401
|-45.60
|7294.30
|3554
|2004.12.16 15:30
|close
|1776
|0.32
|1.3317
|1.3213
|1.3360
|-51.20
|7243.10
|3555
|2004.12.16 15:30
|close
|1778
|0.64
|1.3317
|1.3211
|1.3338
|38.40
|7281.50
|3556
|2004.12.16 15:30
|buy
|1780
|0.08
|1.3322
|1.3162
|1.3349
|3557
|2004.12.16 15:30
|close
|1771
|0.04
|1.3318
|1.3214
|1.3421
|-30.40
|7251.10
|3558
|2004.12.16 15:30
|close
|1780
|0.08
|1.3318
|1.3162
|1.3349
|-3.20
|7247.90
|3559
|2004.12.16 15:30
|buy
|1781
|0.04
|1.3320
|1.3140
|1.3347
|3560
|2004.12.16 15:30
|close
|1774
|0.16
|1.3318
|1.3214
|1.3381
|-57.60
|7190.30
|3561
|2004.12.16 15:30
|close
|1781
|0.04
|1.3318
|1.3140
|1.3347
|-0.80
|7189.50
|3562
|2004.12.16 15:30
|buy
|1782
|0.02
|1.3320
|1.3120
|1.3347
|3563
|2004.12.16 15:38
|buy
|1783
|0.04
|1.3299
|1.3119
|1.3326
|3564
|2004.12.16 16:04
|close
|1782
|0.02
|1.3326
|1.3120
|1.3347
|1.20
|7190.70
|3565
|2004.12.16 16:04
|close
|1783
|0.04
|1.3326
|1.3119
|1.3326
|10.80
|7201.50
|3566
|2004.12.16 16:04
|buy
|1784
|0.02
|1.3328
|1.3128
|1.3355
|3567
|2004.12.16 16:07
|sell
|1785
|0.04
|1.3332
|1.3512
|1.3305
|3568
|2004.12.16 16:16
|buy
|1786
|0.04
|1.3308
|1.3128
|1.3335
|3569
|2004.12.16 16:18
|t/p
|1785
|0.04
|1.3305
|1.3512
|1.3305
|10.80
|7212.30
|3570
|2004.12.16 16:18
|close
|1777
|0.02
|1.3305
|1.3512
|1.3285
|1.40
|7213.70
|3571
|2004.12.16 16:18
|sell
|1787
|0.02
|1.3302
|1.3502
|1.3275
|3572
|2004.12.16 16:23
|buy
|1788
|0.08
|1.3287
|1.3127
|1.3314
|3573
|2004.12.16 16:43
|t/p
|1788
|0.08
|1.3314
|1.3127
|1.3314
|21.60
|7235.30
|3574
|2004.12.16 16:43
|close
|1784
|0.02
|1.3314
|1.3128
|1.3355
|-2.80
|7232.50
|3575
|2004.12.16 16:44
|close
|1786
|0.04
|1.3314
|1.3128
|1.3335
|2.40
|7234.90
|3576
|2004.12.16 16:44
|buy
|1789
|0.02
|1.3318
|1.3118
|1.3345
|3577
|2004.12.16 16:56
|buy
|1790
|0.04
|1.3298
|1.3118
|1.3325
|3578
|2004.12.16 18:00
|buy
|1791
|0.08
|1.3278
|1.3118
|1.3305
|3579
|2004.12.16 18:00
|t/p
|1787
|0.02
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|5.40
|7240.30
|3580
|2004.12.16 18:00
|sell
|1792
|0.02
|1.3268
|1.3468
|1.3241
|3581
|2004.12.16 18:45
|buy
|1793
|0.16
|1.3258
|1.3118
|1.3285
|3582
|2004.12.16 19:24
|t/p
|1792
|0.02
|1.3241
|1.3468
|1.3241
|5.40
|7245.70
|3583
|2004.12.16 19:24
|sell
|1794
|0.02
|1.3235
|1.3435
|1.3208
|3584
|2004.12.16 19:24
|buy
|1795
|0.32
|1.3238
|1.3118
|1.3265
|3585
|2004.12.16 19:27
|buy
|1796
|0.64
|1.3218
|1.3118
|1.3245
|3586
|2004.12.16 19:45
|t/p
|1794
|0.02
|1.3208
|1.3435
|1.3208
|5.40
|7251.10
|3587
|2004.12.16 19:45
|sell
|1797
|0.02
|1.3205
|1.3405
|1.3178
|3588
|2004.12.16 20:12
|sell
|1798
|0.04
|1.3225
|1.3405
|1.3198
|3589
|2004.12.16 21:59
|t/p
|1796
|0.64
|1.3245
|1.3118
|1.3245
|172.80
|7423.90
|3590
|2004.12.16 21:59
|sell
|1799
|0.08
|1.3245
|1.3405
|1.3218
|3591
|2004.12.16 21:59
|close
|1789
|0.02
|1.3245
|1.3118
|1.3345
|-14.60
|7409.30
|3592
|2004.12.16 21:59
|close
|1791
|0.08
|1.3245
|1.3118
|1.3305
|-26.40
|7382.90
|3593
|2004.12.16 21:59
|close
|1795
|0.32
|1.3245
|1.3118
|1.3265
|22.40
|7405.30
|3594
|2004.12.16 21:59
|close
|1790
|0.04
|1.3245
|1.3118
|1.3325
|-21.20
|7384.10
|3595
|2004.12.16 22:00
|close
|1793
|0.16
|1.3245
|1.3118
|1.3285
|-20.80
|7363.30
|3596
|2004.12.16 22:00
|buy
|1800
|0.02
|1.3249
|1.3049
|1.3276
|3597
|2004.12.17 05:20
|sell
|1801
|0.16
|1.3265
|1.3405
|1.3238
|3598
|2004.12.17 09:20
|t/p
|1800
|0.02
|1.3276
|1.3049
|1.3276
|5.28
|7368.58
|3599
|2004.12.17 09:20
|buy
|1802
|0.02
|1.3279
|1.3079
|1.3306
|3600
|2004.12.17 10:00
|sell
|1803
|0.32
|1.3286
|1.3406
|1.3259
|3601
|2004.12.17 10:15
|t/p
|1802
|0.02
|1.3306
|1.3079
|1.3306
|5.40
|7373.98
|3602
|2004.12.17 10:15
|buy
|1804
|0.02
|1.3308
|1.3108
|1.3335
|3603
|2004.12.17 10:15
|sell
|1805
|0.64
|1.3308
|1.3408
|1.3281
|3604
|2004.12.17 10:44
|buy
|1806
|0.04
|1.3287
|1.3107
|1.3314
|3605
|2004.12.17 12:51
|t/p
|1805
|0.64
|1.3281
|1.3408
|1.3281
|172.80
|7546.78
|3606
|2004.12.17 12:51
|close
|1797
|0.02
|1.3281
|1.3405
|1.3178
|-15.10
|7531.68
|3607
|2004.12.17 12:51
|close
|1799
|0.08
|1.3281
|1.3405
|1.3218
|-28.40
|7503.28
|3608
|2004.12.17 12:51
|close
|1803
|0.32
|1.3281
|1.3406
|1.3259
|16.00
|7519.28
|3609
|2004.12.17 12:51
|close
|1798
|0.04
|1.3280
|1.3405
|1.3198
|-21.80
|7497.47
|3610
|2004.12.17 12:51
|close
|1801
|0.16
|1.3278
|1.3405
|1.3238
|-20.80
|7476.67
|3611
|2004.12.17 12:51
|sell
|1807
|0.02
|1.3276
|1.3476
|1.3249
|3612
|2004.12.17 12:55
|buy
|1808
|0.08
|1.3266
|1.3106
|1.3293
|3613
|2004.12.17 14:34
|t/p
|1807
|0.02
|1.3249
|1.3476
|1.3249
|5.40
|7482.07
|3614
|2004.12.17 14:34
|sell
|1809
|0.02
|1.3245
|1.3445
|1.3218
|3615
|2004.12.17 14:35
|buy
|1810
|0.16
|1.3246
|1.3106
|1.3273
|3616
|2004.12.17 15:25
|sell
|1811
|0.04
|1.3265
|1.3445
|1.3238
|3617
|2004.12.17 15:28
|t/p
|1810
|0.16
|1.3273
|1.3106
|1.3273
|43.20
|7525.27
|3618
|2004.12.17 15:28
|close
|1804
|0.02
|1.3273
|1.3108
|1.3335
|-7.00
|7518.27
|3619
|2004.12.17 15:28
|close
|1808
|0.08
|1.3273
|1.3106
|1.3293
|5.60
|7523.87
|3620
|2004.12.17 15:28
|close
|1806
|0.04
|1.3274
|1.3107
|1.3314
|-5.20
|7518.67
|3621
|2004.12.17 15:28
|buy
|1812
|0.02
|1.3276
|1.3076
|1.3303
|3622
|2004.12.17 16:01
|sell
|1813
|0.08
|1.3286
|1.3446
|1.3259
|3623
|2004.12.17 16:56
|t/p
|1813
|0.08
|1.3259
|1.3446
|1.3259
|21.60
|7540.27
|3624
|2004.12.17 16:56
|close
|1809
|0.02
|1.3259
|1.3445
|1.3218
|-2.80
|7537.47
|3625
|2004.12.17 16:56
|close
|1811
|0.04
|1.3258
|1.3445
|1.3238
|2.80
|7540.27
|3626
|2004.12.17 16:56
|sell
|1814
|0.02
|1.3254
|1.3454
|1.3227
|3627
|2004.12.17 16:57
|buy
|1815
|0.04
|1.3256
|1.3076
|1.3283
|3628
|2004.12.17 17:22
|sell
|1816
|0.04
|1.3274
|1.3454
|1.3247
|3629
|2004.12.17 17:54
|t/p
|1815
|0.04
|1.3283
|1.3076
|1.3283
|10.80
|7551.07
|3630
|2004.12.17 17:54
|close
|1812
|0.02
|1.3283
|1.3076
|1.3303
|1.40
|7552.47
|3631
|2004.12.17 17:54
|buy
|1817
|0.02
|1.3285
|1.3085
|1.3312
|3632
|2004.12.17 17:58
|sell
|1818
|0.08
|1.3294
|1.3454
|1.3267
|3633
|2004.12.17 22:35
|t/p
|1817
|0.02
|1.3312
|1.3085
|1.3312
|5.40
|7557.87
|3634
|2004.12.17 22:35
|buy
|1819
|0.02
|1.3315
|1.3115
|1.3342
|3635
|2004.12.17 22:36
|sell
|1820
|0.16
|1.3314
|1.3454
|1.3287
|3636
|2004.12.20 08:58
|sell
|1821
|0.32
|1.3336
|1.3456
|1.3309
|3637
|2004.12.20 09:09
|t/p
|1819
|0.02
|1.3342
|1.3115
|1.3342
|5.28
|7563.15
|3638
|2004.12.20 09:09
|buy
|1822
|0.02
|1.3346
|1.3146
|1.3373
|3639
|2004.12.20 09:11
|sell
|1823
|0.64
|1.3357
|1.3457
|1.3330
|3640
|2004.12.20 10:17
|t/p
|1822
|0.02
|1.3373
|1.3146
|1.3373
|5.40
|7568.55
|3641
|2004.12.20 10:17
|buy
|1824
|0.02
|1.3378
|1.3178
|1.3405
|3642
|2004.12.20 10:18
|sell
|1825
|1.28
|1.3377
|1.3457
|1.3350
|3643
|2004.12.20 11:25
|buy
|1826
|0.04
|1.3358
|1.3178
|1.3385
|3644
|2004.12.20 14:28
|t/p
|1826
|0.04
|1.3385
|1.3178
|1.3385
|10.80
|7579.35
|3645
|2004.12.20 14:28
|close
|1824
|0.02
|1.3385
|1.3178
|1.3405
|1.40
|7580.75
|3646
|2004.12.20 14:28
|buy
|1827
|0.02
|1.3387
|1.3187
|1.3414
|3647
|2004.12.20 16:44
|sell
|1828
|1.89
|1.3397
|1.3457
|1.3370
|3648
|2004.12.21 08:32
|t/p
|1828
|1.89
|1.3370
|1.3457
|1.3370
|519.70
|8100.45
|3649
|2004.12.21 08:32
|close
|1814
|0.02
|1.3367
|1.3454
|1.3227
|-22.40
|8078.05
|3650
|2004.12.21 08:32
|close
|1818
|0.08
|1.3367
|1.3454
|1.3267
|-57.61
|8020.44
|3651
|2004.12.21 08:32
|close
|1821
|0.32
|1.3367
|1.3456
|1.3309
|-97.61
|7922.83
|3652
|2004.12.21 08:32
|close
|1825
|1.28
|1.3367
|1.3457
|1.3350
|134.35
|8057.18
|3653
|2004.12.21 08:32
|close
|1816
|0.04
|1.3368
|1.3454
|1.3247
|-37.20
|8019.97
|3654
|2004.12.21 08:32
|close
|1823
|0.64
|1.3368
|1.3457
|1.3330
|-67.23
|7952.75
|3655
|2004.12.21 08:32
|sell
|1829
|0.04
|1.3364
|1.3544
|1.3337
|3656
|2004.12.21 08:32
|close
|1820
|0.16
|1.3368
|1.3454
|1.3287
|-84.81
|7867.94
|3657
|2004.12.21 08:32
|close
|1829
|0.04
|1.3368
|1.3544
|1.3337
|-1.60
|7866.34
|3658
|2004.12.21 08:32
|sell
|1830
|0.02
|1.3366
|1.3566
|1.3339
|3659
|2004.12.21 08:35
|buy
|1831
|0.04
|1.3366
|1.3186
|1.3393
|3660
|2004.12.21 10:53
|sell
|1832
|0.04
|1.3386
|1.3566
|1.3359
|3661
|2004.12.21 11:01
|t/p
|1831
|0.04
|1.3393
|1.3186
|1.3393
|10.80
|7877.14
|3662
|2004.12.21 11:01
|close
|1827
|0.02
|1.3394
|1.3187
|1.3414
|1.28
|7878.41
|3663
|2004.12.21 11:01
|buy
|1833
|0.02
|1.3396
|1.3196
|1.3423
|3664
|2004.12.21 11:10
|sell
|1834
|0.08
|1.3406
|1.3566
|1.3379
|3665
|2004.12.21 14:39
|t/p
|1834
|0.08
|1.3379
|1.3566
|1.3379
|21.60
|7900.01
|3666
|2004.12.21 14:39
|close
|1830
|0.02
|1.3379
|1.3566
|1.3339
|-2.60
|7897.41
|3667
|2004.12.21 14:39
|close
|1832
|0.04
|1.3378
|1.3566
|1.3359
|3.20
|7900.61
|3668
|2004.12.21 14:39
|sell
|1835
|0.02
|1.3376
|1.3576
|1.3349
|3669
|2004.12.21 14:54
|buy
|1836
|0.04
|1.3375
|1.3195
|1.3402
|3670
|2004.12.22 01:56
|buy
|1837
|0.08
|1.3355
|1.3195
|1.3382
|3671
|2004.12.22 02:12
|t/p
|1835
|0.02
|1.3349
|1.3576
|1.3349
|5.50
|7906.11
|3672
|2004.12.22 02:12
|sell
|1838
|0.02
|1.3347
|1.3547
|1.3320
|3673
|2004.12.22 07:30
|sell
|1839
|0.04
|1.3367
|1.3547
|1.3340
|3674
|2004.12.22 10:39
|t/p
|1837
|0.08
|1.3382
|1.3195
|1.3382
|21.60
|7927.71
|3675
|2004.12.22 10:39
|close
|1833
|0.02
|1.3382
|1.3196
|1.3423
|-2.92
|7924.79
|3676
|2004.12.22 10:39
|close
|1836
|0.04
|1.3382
|1.3195
|1.3402
|2.55
|7927.35
|3677
|2004.12.22 10:39
|buy
|1840
|0.02
|1.3386
|1.3186
|1.3413
|3678
|2004.12.22 10:41
|sell
|1841
|0.08
|1.3387
|1.3547
|1.3360
|3679
|2004.12.22 12:26
|buy
|1842
|0.04
|1.3366
|1.3186
|1.3393
|3680
|2004.12.22 12:43
|close
|1838
|0.02
|1.3360
|1.3547
|1.3320
|-2.60
|7924.75
|3681
|2004.12.22 12:43
|close
|1841
|0.08
|1.3360
|1.3547
|1.3360
|21.60
|7946.35
|3682
|2004.12.22 12:43
|close
|1839
|0.04
|1.3360
|1.3547
|1.3340
|2.80
|7949.15
|3683
|2004.12.22 12:43
|sell
|1843
|0.02
|1.3358
|1.3558
|1.3331
|3684
|2004.12.22 13:24
|sell
|1844
|0.04
|1.3380
|1.3560
|1.3353
|3685
|2004.12.22 14:08
|t/p
|1842
|0.04
|1.3393
|1.3186
|1.3393
|10.80
|7959.95
|3686
|2004.12.22 14:08
|close
|1840
|0.02
|1.3393
|1.3186
|1.3413
|1.40
|7961.35
|3687
|2004.12.22 14:08
|buy
|1845
|0.02
|1.3396
|1.3196
|1.3423
|3688
|2004.12.22 14:28
|buy
|1846
|0.04
|1.3376
|1.3196
|1.3403
|3689
|2004.12.23 02:03
|sell
|1847
|0.08
|1.3400
|1.3560
|1.3373
|3690
|2004.12.23 02:03
|t/p
|1846
|0.04
|1.3403
|1.3196
|1.3403
|10.06
|7971.41
|3691
|2004.12.23 02:03
|close
|1845
|0.02
|1.3403
|1.3196
|1.3423
|1.03
|7972.44
|3692
|2004.12.23 02:03
|buy
|1848
|0.02
|1.3405
|1.3205
|1.3432
|3693
|2004.12.23 04:38
|sell
|1849
|0.16
|1.3421
|1.3561
|1.3394
|3694
|2004.12.23 04:39
|t/p
|1848
|0.02
|1.3432
|1.3205
|1.3432
|5.40
|7977.84
|3695
|2004.12.23 04:39
|buy
|1850
|0.02
|1.3437
|1.3237
|1.3464
|3696
|2004.12.23 08:56
|sell
|1851
|0.32
|1.3442
|1.3562
|1.3415
|3697
|2004.12.23 13:05
|sell
|1852
|0.64
|1.3462
|1.3562
|1.3435
|3698
|2004.12.23 14:31
|t/p
|1850
|0.02
|1.3464
|1.3237
|1.3464
|5.40
|7983.24
|3699
|2004.12.23 14:31
|buy
|1853
|0.02
|1.3470
|1.3270
|1.3497
|3700
|2004.12.23 15:29
|sell
|1854
|1.28
|1.3482
|1.3562
|1.3455
|3701
|2004.12.23 16:20
|t/p
|1853
|0.02
|1.3497
|1.3270
|1.3497
|5.40
|7988.64
|3702
|2004.12.23 16:20
|buy
|1855
|0.02
|1.3499
|1.3299
|1.3526
|3703
|2004.12.23 16:59
|sell
|1856
|1.99
|1.3502
|1.3562
|1.3475
|3704
|2004.12.24 09:34
|sell
|1857
|1.99
|1.3522
|1.3562
|1.3495
|3705
|2004.12.24 09:34
|t/p
|1855
|0.02
|1.3526
|1.3299
|1.3526
|5.28
|7993.92
|3706
|2004.12.24 09:34
|buy
|1858
|0.02
|1.3528
|1.3328
|1.3555
|3707
|2004.12.24 10:25
|sell
|1859
|1.99
|1.3542
|1.3562
|1.3515
|3708
|2004.12.27 02:21
|t/p
|1859
|1.99
|1.3515
|1.3562
|1.3515
|547.17
|8541.09
|3709
|2004.12.27 02:21
|close
|1843
|0.02
|1.3515
|1.3558
|1.3331
|-30.90
|8510.19
|3710
|2004.12.27 02:21
|close
|1847
|0.08
|1.3515
|1.3560
|1.3373
|-91.21
|8418.98
|3711
|2004.12.27 02:21
|close
|1851
|0.32
|1.3515
|1.3562
|1.3415
|-230.43
|8188.56
|3712
|2004.12.27 02:21
|close
|1854
|1.28
|1.3515
|1.3562
|1.3455
|-409.70
|7778.86
|3713
|2004.12.27 02:21
|close
|1857
|1.99
|1.3515
|1.3562
|1.3495
|149.17
|7928.03
|3714
|2004.12.27 02:24
|close
|1844
|0.04
|1.3515
|1.3560
|1.3353
|-53.01
|7875.02
|3715
|2004.12.27 02:24
|close
|1852
|0.64
|1.3515
|1.3562
|1.3435
|-332.85
|7542.17
|3716
|2004.12.27 02:24
|close
|1849
|0.16
|1.3515
|1.3561
|1.3394
|-148.81
|7393.36
|3717
|2004.12.27 02:24
|close
|1856
|1.99
|1.3514
|1.3562
|1.3475
|-219.05
|7174.31
|3718
|2004.12.27 02:24
|sell
|1860
|0.02
|1.3512
|1.3712
|1.3485
|3719
|2004.12.27 04:04
|sell
|1861
|0.04
|1.3532
|1.3712
|1.3505
|3720
|2004.12.27 16:02
|sell
|1862
|0.08
|1.3553
|1.3713
|1.3526
|3721
|2004.12.27 16:02
|t/p
|1858
|0.02
|1.3555
|1.3328
|1.3555
|5.28
|7179.59
|3722
|2004.12.27 16:02
|buy
|1863
|0.02
|1.3560
|1.3360
|1.3587
|3723
|2004.12.27 16:13
|sell
|1864
|0.16
|1.3574
|1.3714
|1.3547
|3724
|2004.12.27 16:33
|t/p
|1863
|0.02
|1.3587
|1.3360
|1.3587
|5.40
|7184.99
|3725
|2004.12.27 16:33
|buy
|1865
|0.02
|1.3589
|1.3389
|1.3616
|3726
|2004.12.27 16:42
|sell
|1866
|0.32
|1.3594
|1.3714
|1.3567
|3727
|2004.12.27 16:59
|sell
|1867
|0.64
|1.3615
|1.3715
|1.3588
|3728
|2004.12.27 16:59
|t/p
|1865
|0.02
|1.3616
|1.3389
|1.3616
|5.40
|7190.39
|3729
|2004.12.27 16:59
|buy
|1868
|0.02
|1.3619
|1.3419
|1.3646
|3730
|2004.12.27 18:28
|sell
|1869
|1.28
|1.3636
|1.3716
|1.3609
|3731
|2004.12.28 01:24
|t/p
|1869
|1.28
|1.3609
|1.3716
|1.3609
|351.95
|7542.34
|3732
|2004.12.28 01:24
|close
|1860
|0.02
|1.3607
|1.3712
|1.3485
|-18.90
|7523.44
|3733
|2004.12.28 01:24
|close
|1862
|0.08
|1.3607
|1.3713
|1.3526
|-42.80
|7480.64
|3734
|2004.12.28 01:24
|close
|1866
|0.32
|1.3607
|1.3714
|1.3567
|-40.01
|7440.62
|3735
|2004.12.28 01:24
|close
|1861
|0.04
|1.3607
|1.3712
|1.3505
|-29.80
|7410.82
|3736
|2004.12.28 01:24
|close
|1867
|0.64
|1.3607
|1.3715
|1.3588
|54.36
|7465.19
|3737
|2004.12.28 01:25
|sell
|1870
|0.04
|1.3602
|1.3782
|1.3575
|3738
|2004.12.28 01:25
|close
|1864
|0.16
|1.3603
|1.3714
|1.3547
|-45.61
|7419.58
|3739
|2004.12.28 01:25
|close
|1870
|0.04
|1.3603
|1.3782
|1.3575
|-0.40
|7419.18
|3740
|2004.12.28 01:25
|sell
|1871
|0.02
|1.3601
|1.3801
|1.3574
|3741
|2004.12.28 01:26
|buy
|1872
|0.04
|1.3599
|1.3419
|1.3626
|3742
|2004.12.28 08:31
|sell
|1873
|0.04
|1.3621
|1.3801
|1.3594
|3743
|2004.12.28 08:40
|t/p
|1872
|0.04
|1.3626
|1.3419
|1.3626
|10.80
|7429.98
|3744
|2004.12.28 08:40
|close
|1868
|0.02
|1.3627
|1.3419
|1.3646
|1.48
|7431.46
|3745
|2004.12.28 08:41
|buy
|1874
|0.02
|1.3629
|1.3429
|1.3656
|3746
|2004.12.28 16:34
|buy
|1875
|0.04
|1.3608
|1.3428
|1.3635
|3747
|2004.12.28 16:47
|t/p
|1873
|0.04
|1.3594
|1.3801
|1.3594
|10.80
|7442.26
|3748
|2004.12.28 16:47
|close
|1871
|0.02
|1.3594
|1.3801
|1.3574
|1.40
|7443.66
|3749
|2004.12.28 16:47
|sell
|1876
|0.02
|1.3592
|1.3792
|1.3565
|3750
|2004.12.28 17:34
|sell
|1877
|0.04
|1.3612
|1.3792
|1.3585
|3751
|2004.12.29 01:08
|buy
|1878
|0.08
|1.3586
|1.3426
|1.3613
|3752
|2004.12.29 01:09
|t/p
|1877
|0.04
|1.3585
|1.3792
|1.3585
|11.00
|7454.66
|3753
|2004.12.29 01:09
|close
|1876
|0.02
|1.3583
|1.3792
|1.3565
|1.90
|7456.56
|3754
|2004.12.29 01:09
|sell
|1879
|0.02
|1.3581
|1.3781
|1.3554
|3755
|2004.12.29 02:07
|buy
|1880
|0.16
|1.3565
|1.3425
|1.3592
|3756
|2004.12.29 03:24
|t/p
|1880
|0.16
|1.3592
|1.3425
|1.3592
|43.20
|7499.76
|3757
|2004.12.29 03:24
|close
|1874
|0.02
|1.3592
|1.3429
|1.3656
|-7.52
|7492.23
|3758
|2004.12.29 03:24
|close
|1878
|0.08
|1.3592
|1.3426
|1.3613
|4.80
|7497.03
|3759
|2004.12.29 03:25
|close
|1875
|0.04
|1.3592
|1.3428
|1.3635
|-6.65
|7490.39
|3760
|2004.12.29 03:25
|buy
|1881
|0.02
|1.3594
|1.3394
|1.3621
|3761
|2004.12.29 05:50
|sell
|1882
|0.04
|1.3601
|1.3781
|1.3574
|3762
|2004.12.29 06:32
|t/p
|1881
|0.02
|1.3621
|1.3394
|1.3621
|5.40
|7495.79
|3763
|2004.12.29 06:32
|sell
|1883
|0.08
|1.3621
|1.3781
|1.3594
|3764
|2004.12.29 06:32
|buy
|1884
|0.02
|1.3624
|1.3424
|1.3651
|3765
|2004.12.29 09:30
|sell
|1885
|0.16
|1.3641
|1.3781
|1.3614
|3766
|2004.12.29 12:27
|t/p
|1885
|0.16
|1.3614
|1.3781
|1.3614
|43.20
|7538.99
|3767
|2004.12.29 12:27
|close
|1879
|0.02
|1.3614
|1.3781
|1.3554
|-6.60
|7532.39
|3768
|2004.12.29 12:27
|close
|1883
|0.08
|1.3614
|1.3781
|1.3594
|5.60
|7537.99
|3769
|2004.12.29 12:27
|close
|1882
|0.04
|1.3613
|1.3781
|1.3574
|-4.80
|7533.19
|3770
|2004.12.29 12:27
|sell
|1886
|0.02
|1.3611
|1.3811
|1.3584
|3771
|2004.12.29 12:36
|buy
|1887
|0.04
|1.3603
|1.3423
|1.3630
|3772
|2004.12.29 15:01
|t/p
|1886
|0.02
|1.3584
|1.3811
|1.3584
|5.40
|7538.59
|3773
|2004.12.29 15:01
|buy
|1888
|0.08
|1.3581
|1.3421
|1.3608
|3774
|2004.12.29 15:01
|sell
|1889
|0.02
|1.3578
|1.3778
|1.3551
|3775
|2004.12.29 15:10
|buy
|1890
|0.16
|1.3560
|1.3420
|1.3587
|3776
|2004.12.29 15:42
|t/p
|1890
|0.16
|1.3587
|1.3420
|1.3587
|43.20
|7581.79
|3777
|2004.12.29 15:42
|close
|1884
|0.02
|1.3587
|1.3424
|1.3651
|-7.40
|7574.39
|3778
|2004.12.29 15:42
|close
|1888
|0.08
|1.3587
|1.3421
|1.3608
|4.80
|7579.19
|3779
|2004.12.29 15:43
|close
|1887
|0.04
|1.3587
|1.3423
|1.3630
|-6.40
|7572.79
|3780
|2004.12.29 15:43
|buy
|1891
|0.02
|1.3590
|1.3390
|1.3617
|3781
|2004.12.29 15:57
|sell
|1892
|0.04
|1.3600
|1.3780
|1.3573
|3782
|2004.12.29 17:44
|t/p
|1892
|0.04
|1.3573
|1.3780
|1.3573
|10.80
|7583.59
|3783
|2004.12.29 17:44
|close
|1889
|0.02
|1.3573
|1.3778
|1.3551
|1.00
|7584.59
|3784
|2004.12.29 17:45
|sell
|1893
|0.02
|1.3569
|1.3769
|1.3542
|3785
|2004.12.29 17:49
|buy
|1894
|0.04
|1.3570
|1.3390
|1.3597
|3786
|2004.12.29 21:17
|sell
|1895
|0.04
|1.3590
|1.3770
|1.3563
|3787
|2004.12.29 22:05
|t/p
|1894
|0.04
|1.3597
|1.3390
|1.3597
|10.80
|7595.39
|3788
|2004.12.29 22:05
|close
|1891
|0.02
|1.3598
|1.3390
|1.3617
|1.60
|7596.99
|3789
|2004.12.29 22:06
|buy
|1896
|0.02
|1.3600
|1.3400
|1.3627
|3790
|2004.12.30 04:15
|sell
|1897
|0.08
|1.3610
|1.3770
|1.3583
|3791
|2004.12.30 05:53
|t/p
|1896
|0.02
|1.3627
|1.3400
|1.3627
|5.03
|7602.02
|3792
|2004.12.30 05:53
|buy
|1898
|0.02
|1.3630
|1.3430
|1.3657
|3793
|2004.12.30 05:55
|sell
|1899
|0.16
|1.3630
|1.3770
|1.3603
|3794
|2004.12.30 08:32
|buy
|1900
|0.04
|1.3608
|1.3428
|1.3635
|3795
|2004.12.30 08:35
|t/p
|1899
|0.16
|1.3603
|1.3770
|1.3603
|43.20
|7645.22
|3796
|2004.12.30 08:35
|close
|1893
|0.02
|1.3603
|1.3769
|1.3542
|-6.50
|7638.72
|3797
|2004.12.30 08:35
|close
|1897
|0.08
|1.3603
|1.3770
|1.3583
|5.60
|7644.32
|3798
|2004.12.30 08:35
|close
|1895
|0.04
|1.3603
|1.3770
|1.3563
|-4.60
|7639.71
|3799
|2004.12.30 08:35
|sell
|1901
|0.02
|1.3599
|1.3799
|1.3572
|3800
|2004.12.30 08:58
|sell
|1902
|0.04
|1.3619
|1.3799
|1.3592
|3801
|2004.12.30 14:32
|t/p
|1902
|0.04
|1.3592
|1.3799
|1.3592
|10.80
|7650.51
|3802
|2004.12.30 14:32
|close
|1901
|0.02
|1.3592
|1.3799
|1.3572
|1.40
|7651.91
|3803
|2004.12.30 14:32
|sell
|1903
|0.02
|1.3590
|1.3790
|1.3563
|3804
|2004.12.30 14:33
|buy
|1904
|0.08
|1.3586
|1.3426
|1.3613
|3805
|2004.12.30 16:03
|sell
|1905
|0.04
|1.3610
|1.3790
|1.3583
|3806
|2004.12.30 16:03
|t/p
|1904
|0.08
|1.3613
|1.3426
|1.3613
|21.60
|7673.51
|3807
|2004.12.30 16:03
|close
|1898
|0.02
|1.3614
|1.3430
|1.3657
|-3.20
|7670.31
|3808
|2004.12.30 16:03
|close
|1900
|0.04
|1.3613
|1.3428
|1.3635
|2.00
|7672.31
|3809
|2004.12.30 16:03
|buy
|1906
|0.02
|1.3617
|1.3417
|1.3644
|3810
|2004.12.30 16:29
|sell
|1907
|0.08
|1.3633
|1.3793
|1.3606
|3811
|2004.12.30 19:46
|t/p
|1906
|0.02
|1.3644
|1.3417
|1.3644
|5.40
|7677.71
|3812
|2004.12.30 19:46
|buy
|1908
|0.02
|1.3648
|1.3448
|1.3675
|3813
|2004.12.30 19:46
|sell
|1909
|0.16
|1.3654
|1.3794
|1.3627
|3814
|2004.12.31 00:37
|buy
|1910
|0.04
|1.3628
|1.3448
|1.3655
|3815
|2004.12.31 00:41
|t/p
|1909
|0.16
|1.3627
|1.3794
|1.3627
|43.99
|7721.71
|3816
|2004.12.31 00:41
|close
|1903
|0.02
|1.3626
|1.3790
|1.3563
|-7.10
|7714.61
|3817
|2004.12.31 00:41
|close
|1907
|0.08
|1.3626
|1.3793
|1.3606
|6.00
|7720.60
|3818
|2004.12.31 00:44
|close
|1905
|0.04
|1.3626
|1.3790
|1.3583
|-6.20
|7714.40
|3819
|2004.12.31 00:48
|sell
|1911
|0.02
|1.3625
|1.3825
|1.3598
|3820
|2004.12.31 02:24
|buy
|1912
|0.08
|1.3606
|1.3446
|1.3633
|3821
|2004.12.31 02:32
|t/p
|1911
|0.02
|1.3598
|1.3825
|1.3598
|5.40
|7719.80
|3822
|2004.12.31 02:32
|sell
|1913
|0.02
|1.3594
|1.3794
|1.3567
|3823
|2004.12.31 03:08
|sell
|1914
|0.04
|1.3615
|1.3795
|1.3588
|3824
|2004.12.31 07:37
|t/p
|1912
|0.08
|1.3633
|1.3446
|1.3633
|21.60
|7741.40
|3825
|2004.12.31 07:37
|close
|1908
|0.02
|1.3633
|1.3448
|1.3675
|-3.12
|7738.28
|3826
|2004.12.31 07:37
|close
|1910
|0.04
|1.3634
|1.3448
|1.3655
|2.40
|7740.68
|3827
|2004.12.31 07:37
|buy
|1915
|0.02
|1.3636
|1.3436
|1.3663
|3828
|2004.12.31 07:58
|sell
|1916
|0.08
|1.3636
|1.3796
|1.3609
|3829
|2004.12.31 12:40
|sell
|1917
|0.16
|1.3656
|1.3796
|1.3629
|3830
|2004.12.31 13:06
|t/p
|1917
|0.16
|1.3629
|1.3796
|1.3629
|43.20
|7783.88
|3831
|2004.12.31 13:06
|close
|1913
|0.02
|1.3629
|1.3794
|1.3567
|-7.00
|7776.88
|3832
|2004.12.31 13:06
|close
|1916
|0.08
|1.3629
|1.3796
|1.3609
|5.60
|7782.48
|3833
|2004.12.31 13:06
|close
|1914
|0.04
|1.3626
|1.3795
|1.3588
|-4.40
|7778.08
|3834
|2004.12.31 13:06
|sell
|1918
|0.02
|1.3624
|1.3824
|1.3597
|3835
|2004.12.31 13:35
|sell
|1919
|0.04
|1.3644
|1.3824
|1.3617
|3836
|2004.12.31 15:31
|t/p
|1919
|0.04
|1.3617
|1.3824
|1.3617
|10.80
|7788.88
|3837
|2004.12.31 15:31
|close
|1918
|0.02
|1.3617
|1.3824
|1.3597
|1.40
|7790.28
|3838
|2004.12.31 15:31
|sell
|1920
|0.02
|1.3613
|1.3813
|1.3586
|3839
|2004.12.31 15:31
|buy
|1921
|0.04
|1.3616
|1.3436
|1.3643
|3840
|2004.12.31 16:59
|buy
|1922
|0.08
|1.3595
|1.3435
|1.3622
|3841
|2004.12.31 17:06
|t/p
|1920
|0.02
|1.3586
|1.3813
|1.3586
|5.40
|7795.68
|3842
|2004.12.31 17:06
|sell
|1923
|0.02
|1.3581
|1.3781
|1.3554
|3843
|2004.12.31 17:12
|sell
|1924
|0.04
|1.3601
|1.3781
|1.3574
|3844
|2004.12.31 17:35
|buy
|1925
|0.16
|1.3575
|1.3435
|1.3602
|3845
|2004.12.31 17:36
|t/p
|1924
|0.04
|1.3574
|1.3781
|1.3574
|10.80
|7806.48
|3846
|2004.12.31 17:36
|close
|1923
|0.02
|1.3574
|1.3781
|1.3554
|1.40
|7807.88
|3847
|2004.12.31 17:36
|sell
|1926
|0.02
|1.3570
|1.3770
|1.3543
|3848
|2004.12.31 17:43
|buy
|1927
|0.32
|1.3555
|1.3435
|1.3582
|3849
|2004.12.31 17:43
|t/p
|1926
|0.02
|1.3543
|1.3770
|1.3543
|5.40
|7813.28
|3850
|2004.12.31 17:43
|sell
|1928
|0.02
|1.3540
|1.3740
|1.3513
|3851
|2004.12.31 17:43
|buy
|1929
|0.64
|1.3534
|1.3434
|1.3561
|3852
|2004.12.31 17:50
|t/p
|1928
|0.02
|1.3513
|1.3740
|1.3513
|5.40
|7818.68
|3853
|2004.12.31 17:50
|buy
|1930
|1.28
|1.3513
|1.3433
|1.3540
|3854
|2004.12.31 17:51
|sell
|1931
|0.02
|1.3511
|1.3711
|1.3484
|3855
|2004.12.31 17:53
|sell
|1932
|0.04
|1.3531
|1.3711
|1.3504
|3856
|2004.12.31 18:04
|t/p
|1930
|1.28
|1.3540
|1.3433
|1.3540
|345.61
|8164.29
|3857
|2004.12.31 18:04
|close
|1915
|0.02
|1.3540
|1.3436
|1.3663
|-19.20
|8145.09
|3858
|2004.12.31 18:04
|close
|1922
|0.08
|1.3540
|1.3435
|1.3622
|-44.00
|8101.09
|3859
|2004.12.31 18:04
|close
|1927
|0.32
|1.3540
|1.3435
|1.3582
|-48.00
|8053.09
|3860
|2004.12.31 18:04
|close
|1921
|0.04
|1.3540
|1.3436
|1.3643
|-30.40
|8022.69
|3861
|2004.12.31 18:04
|close
|1929
|0.64
|1.3540
|1.3434
|1.3561
|38.40
|8061.09
|3862
|2004.12.31 18:04
|buy
|1933
|0.04
|1.3544
|1.3364
|1.3571
|3863
|2004.12.31 18:04
|close
|1925
|0.16
|1.3540
|1.3435
|1.3602
|-56.00
|8005.09
|3864
|2004.12.31 18:04
|close
|1933
|0.04
|1.3540
|1.3364
|1.3571
|-1.60
|8003.49
|3865
|2004.12.31 18:04
|buy
|1934
|0.02
|1.3544
|1.3344
|1.3571
|3866
|2004.12.31 18:59
|sell
|1935
|0.08
|1.3551
|1.3711
|1.3524
|3867
|2005.01.03 00:53
|t/p
|1934
|0.02
|1.3571
|1.3344
|1.3571
|5.28
|8008.77
|3868
|2005.01.03 00:53
|sell
|1936
|0.16
|1.3571
|1.3711
|1.3544
|3869
|2005.01.03 00:54
|buy
|1937
|0.02
|1.3577
|1.3377
|1.3604
|3870
|2005.01.03 01:42
|buy
|1938
|0.04
|1.3556
|1.3376
|1.3583
|3871
|2005.01.03 02:04
|t/p
|1936
|0.16
|1.3544
|1.3711
|1.3544
|43.20
|8051.97
|3872
|2005.01.03 02:04
|close
|1931
|0.02
|1.3544
|1.3711
|1.3484
|-6.50
|8045.47
|3873
|2005.01.03 02:04
|close
|1935
|0.08
|1.3544
|1.3711
|1.3524
|6.00
|8051.46
|3874
|2005.01.03 02:05
|close
|1932
|0.04
|1.3544
|1.3711
|1.3504
|-5.00
|8046.46
|3875
|2005.01.03 02:05
|sell
|1939
|0.02
|1.3541
|1.3741
|1.3514
|3876
|2005.01.03 02:30
|buy
|1940
|0.08
|1.3535
|1.3375
|1.3562
|3877
|2005.01.03 03:57
|t/p
|1939
|0.02
|1.3514
|1.3741
|1.3514
|5.40
|8051.86
|3878
|2005.01.03 03:57
|buy
|1941
|0.16
|1.3513
|1.3373
|1.3540
|3879
|2005.01.03 03:57
|sell
|1942
|0.02
|1.3505
|1.3705
|1.3478
|3880
|2005.01.03 04:05
|buy
|1943
|0.32
|1.3493
|1.3373
|1.3520
|3881
|2005.01.03 04:23
|t/p
|1942
|0.02
|1.3478
|1.3705
|1.3478
|5.40
|8057.26
|3882
|2005.01.03 04:23
|sell
|1944
|0.02
|1.3474
|1.3674
|1.3447
|3883
|2005.01.03 04:24
|buy
|1945
|0.64
|1.3471
|1.3371
|1.3498
|3884
|2005.01.03 04:40
|buy
|1946
|1.28
|1.3451
|1.3371
|1.3478
|3885
|2005.01.03 04:40
|t/p
|1944
|0.02
|1.3447
|1.3674
|1.3447
|5.40
|8062.66
|3886
|2005.01.03 04:40
|sell
|1947
|0.02
|1.3442
|1.3642
|1.3415
|3887
|2005.01.03 04:45
|buy
|1948
|2.01
|1.3430
|1.3370
|1.3457
|3888
|2005.01.03 04:45
|t/p
|1947
|0.02
|1.3415
|1.3642
|1.3415
|5.40
|8068.06
|3889
|2005.01.03 04:45
|sell
|1949
|0.02
|1.3411
|1.3611
|1.3384
|3890
|2005.01.03 04:46
|buy
|1950
|2.01
|1.3409
|1.3369
|1.3436
|3891
|2005.01.03 04:54
|buy
|1951
|2.01
|1.3388
|1.3368
|1.3415
|3892
|2005.01.03 05:01
|t/p
|1951
|2.01
|1.3415
|1.3368
|1.3415
|542.70
|8610.76
|3893
|2005.01.03 05:01
|close
|1937
|0.02
|1.3416
|1.3377
|1.3604
|-32.20
|8578.56
|3894
|2005.01.03 05:01
|close
|1940
|0.08
|1.3416
|1.3375
|1.3562
|-95.20
|8483.36
|3895
|2005.01.03 05:01
|close
|1943
|0.32
|1.3416
|1.3373
|1.3520
|-246.40
|8236.96
|3896
|2005.01.03 05:01
|close
|1946
|1.28
|1.3416
|1.3371
|1.3478
|-448.00
|7788.96
|3897
|2005.01.03 05:01
|close
|1950
|2.01
|1.3416
|1.3369
|1.3436
|140.70
|7929.66
|3898
|2005.01.03 05:01
|close
|1938
|0.04
|1.3417
|1.3376
|1.3583
|-55.60
|7874.06
|3899
|2005.01.03 05:01
|close
|1945
|0.64
|1.3417
|1.3371
|1.3498
|-345.60
|7528.46
|3900
|2005.01.03 05:01
|close
|1941
|0.16
|1.3416
|1.3373
|1.3540
|-155.20
|7373.26
|3901
|2005.01.03 05:01
|close
|1948
|2.01
|1.3416
|1.3370
|1.3457
|-281.40
|7091.86
|3902
|2005.01.03 05:01
|buy
|1952
|0.02
|1.3418
|1.3218
|1.3445
|3903
|2005.01.03 05:04
|sell
|1953
|0.04
|1.3432
|1.3612
|1.3405
|3904
|2005.01.03 06:01
|t/p
|1952
|0.02
|1.3445
|1.3218
|1.3445
|5.40
|7097.26
|3905
|2005.01.03 06:01
|buy
|1954
|0.02
|1.3449
|1.3249
|1.3476
|3906
|2005.01.03 07:02
|sell
|1955
|0.08
|1.3453
|1.3613
|1.3426
|3907
|2005.01.03 07:58
|sell
|1956
|0.16
|1.3473
|1.3613
|1.3446
|3908
|2005.01.03 07:59
|t/p
|1954
|0.02
|1.3476
|1.3249
|1.3476
|5.40
|7102.66
|3909
|2005.01.03 07:59
|buy
|1957
|0.02
|1.3478
|1.3278
|1.3505
|3910
|2005.01.03 08:35
|sell
|1958
|0.32
|1.3494
|1.3614
|1.3467
|3911
|2005.01.03 08:39
|t/p
|1957
|0.02
|1.3505
|1.3278
|1.3505
|5.40
|7108.06
|3912
|2005.01.03 08:39
|buy
|1959
|0.02
|1.3510
|1.3310
|1.3537
|3913
|2005.01.03 08:48
|sell
|1960
|0.64
|1.3514
|1.3614
|1.3487
|3914
|2005.01.03 09:02
|sell
|1961
|1.28
|1.3534
|1.3614
|1.3507
|3915
|2005.01.03 09:02
|close
|1959
|0.02
|1.3537
|1.3310
|1.3537
|5.40
|7113.46
|3916
|2005.01.03 09:02
|buy
|1962
|0.02
|1.3539
|1.3339
|1.3566
|3917
|2005.01.03 09:22
|buy
|1963
|0.04
|1.3517
|1.3337
|1.3544
|3918
|2005.01.03 09:33
|t/p
|1961
|1.28
|1.3507
|1.3614
|1.3507
|345.60
|7459.06
|3919
|2005.01.03 09:33
|close
|1949
|0.02
|1.3507
|1.3611
|1.3384
|-19.20
|7439.86
|3920
|2005.01.03 09:33
|close
|1955
|0.08
|1.3507
|1.3613
|1.3426
|-43.20
|7396.66
|3921
|2005.01.03 09:33
|close
|1958
|0.32
|1.3507
|1.3614
|1.3467
|-41.60
|7355.06
|3922
|2005.01.03 09:33
|close
|1953
|0.04
|1.3507
|1.3612
|1.3405
|-30.00
|7325.06
|3923
|2005.01.03 09:33
|close
|1960
|0.64
|1.3507
|1.3614
|1.3487
|44.80
|7369.86
|3924
|2005.01.03 09:33
|sell
|1964
|0.04
|1.3503
|1.3683
|1.3476
|3925
|2005.01.03 09:33
|close
|1956
|0.16
|1.3507
|1.3613
|1.3446
|-54.40
|7315.46
|3926
|2005.01.03 09:33
|close
|1964
|0.04
|1.3507
|1.3683
|1.3476
|-1.60
|7313.86
|3927
|2005.01.03 09:33
|sell
|1965
|0.02
|1.3503
|1.3703
|1.3476
|3928
|2005.01.03 09:48
|sell
|1966
|0.04
|1.3523
|1.3703
|1.3496
|3929
|2005.01.03 10:26
|sell
|1967
|0.08
|1.3543
|1.3703
|1.3516
|3930
|2005.01.03 10:26
|t/p
|1963
|0.04
|1.3544
|1.3337
|1.3544
|10.80
|7324.66
|3931
|2005.01.03 10:26
|close
|1962
|0.02
|1.3545
|1.3339
|1.3566
|1.20
|7325.86
|3932
|2005.01.03 10:26
|buy
|1968
|0.02
|1.3547
|1.3347
|1.3574
|3933
|2005.01.03 10:28
|sell
|1969
|0.16
|1.3564
|1.3704
|1.3537
|3934
|2005.01.03 10:41
|t/p
|1969
|0.16
|1.3537
|1.3704
|1.3537
|43.20
|7369.06
|3935
|2005.01.03 10:41
|close
|1965
|0.02
|1.3537
|1.3703
|1.3476
|-6.80
|7362.26
|3936
|2005.01.03 10:41
|close
|1967
|0.08
|1.3537
|1.3703
|1.3516
|4.80
|7367.06
|3937
|2005.01.03 10:41
|close
|1966
|0.04
|1.3537
|1.3703
|1.3496
|-5.60
|7361.46
|3938
|2005.01.03 10:42
|sell
|1970
|0.02
|1.3535
|1.3735
|1.3508
|3939
|2005.01.03 12:46
|buy
|1971
|0.04
|1.3527
|1.3347
|1.3554
|3940
|2005.01.03 13:03
|t/p
|1970
|0.02
|1.3508
|1.3735
|1.3508
|5.40
|7366.86
|3941
|2005.01.03 13:03
|sell
|1972
|0.02
|1.3506
|1.3706
|1.3479
|3942
|2005.01.03 13:03
|buy
|1973
|0.08
|1.3507
|1.3347
|1.3534
|3943
|2005.01.03 13:20
|sell
|1974
|0.04
|1.3526
|1.3706
|1.3499
|3944
|2005.01.03 14:24
|t/p
|1974
|0.04
|1.3499
|1.3706
|1.3499
|10.80
|7377.66
|3945
|2005.01.03 14:24
|close
|1972
|0.02
|1.3499
|1.3706
|1.3479
|1.40
|7379.06
|3946
|2005.01.03 14:24
|sell
|1975
|0.02
|1.3497
|1.3697
|1.3470
|3947
|2005.01.03 14:39
|buy
|1976
|0.16
|1.3487
|1.3347
|1.3514
|3948
|2005.01.03 14:48
|t/p
|1975
|0.02
|1.3470
|1.3697
|1.3470
|5.40
|7384.46
|3949
|2005.01.03 14:48
|sell
|1977
|0.02
|1.3468
|1.3668
|1.3441
|3950
|2005.01.03 15:04
|buy
|1978
|0.32
|1.3467
|1.3347
|1.3494
|3951
|2005.01.03 15:10
|buy
|1979
|0.64
|1.3447
|1.3347
|1.3474
|3952
|2005.01.03 15:11
|t/p
|1977
|0.02
|1.3441
|1.3668
|1.3441
|5.40
|7389.86
|3953
|2005.01.03 15:11
|sell
|1980
|0.02
|1.3439
|1.3639
|1.3412
|3954
|2005.01.03 15:17
|sell
|1981
|0.04
|1.3460
|1.3640
|1.3433
|3955
|2005.01.03 15:42
|t/p
|1979
|0.64
|1.3474
|1.3347
|1.3474
|172.80
|7562.66
|3956
|2005.01.03 15:42
|close
|1968
|0.02
|1.3474
|1.3347
|1.3574
|-14.60
|7548.06
|3957
|2005.01.03 15:42
|close
|1973
|0.08
|1.3474
|1.3347
|1.3534
|-26.40
|7521.66
|3958
|2005.01.03 15:42
|close
|1978
|0.32
|1.3474
|1.3347
|1.3494
|22.40
|7544.06
|3959
|2005.01.03 15:42
|close
|1971
|0.04
|1.3476
|1.3347
|1.3554
|-20.40
|7523.66
|3960
|2005.01.03 15:42
|close
|1976
|0.16
|1.3475
|1.3347
|1.3514
|-19.20
|7504.46
|3961
|2005.01.03 15:42
|buy
|1982
|0.02
|1.3478
|1.3278
|1.3505
|3962
|2005.01.03 15:56
|sell
|1983
|0.08
|1.3480
|1.3640
|1.3453
|3963
|2005.01.03 16:18
|sell
|1984
|0.16
|1.3500
|1.3640
|1.3473
|3964
|2005.01.03 16:57
|t/p
|1984
|0.16
|1.3473
|1.3640
|1.3473
|43.20
|7547.66
|3965
|2005.01.03 16:57
|close
|1980
|0.02
|1.3473
|1.3639
|1.3412
|-6.80
|7540.86
|3966
|2005.01.03 16:57
|close
|1983
|0.08
|1.3473
|1.3640
|1.3453
|5.60
|7546.46
|3967
|2005.01.03 16:57
|close
|1981
|0.04
|1.3473
|1.3640
|1.3433
|-5.20
|7541.26
|3968
|2005.01.03 16:57
|sell
|1985
|0.02
|1.3468
|1.3668
|1.3441
|3969
|2005.01.03 17:14
|buy
|1986
|0.04
|1.3457
|1.3277
|1.3484
|3970
|2005.01.03 20:32
|t/p
|1986
|0.04
|1.3484
|1.3277
|1.3484
|10.80
|7552.06
|3971
|2005.01.03 20:32
|close
|1982
|0.02
|1.3485
|1.3278
|1.3505
|1.40
|7553.46
|3972
|2005.01.03 20:33
|buy
|1987
|0.02
|1.3489
|1.3289
|1.3516
|3973
|2005.01.03 20:35
|sell
|1988
|0.04
|1.3489
|1.3669
|1.3462
|3974
|2005.01.03 22:06
|buy
|1989
|0.04
|1.3468
|1.3288
|1.3495
|3975
|2005.01.03 22:19
|t/p
|1988
|0.04
|1.3462
|1.3669
|1.3462
|10.80
|7564.26
|3976
|2005.01.03 22:19
|close
|1985
|0.02
|1.3461
|1.3668
|1.3441
|1.40
|7565.66
|3977
|2005.01.03 22:19
|sell
|1990
|0.02
|1.3459
|1.3659
|1.3432
|3978
|2005.01.04 03:53
|sell
|1991
|0.04
|1.3479
|1.3659
|1.3452
|3979
|2005.01.04 08:31
|t/p
|1991
|0.04
|1.3452
|1.3659
|1.3452
|10.80
|7576.46
|3980
|2005.01.04 08:31
|close
|1990
|0.02
|1.3452
|1.3659
|1.3432
|1.50
|7577.96
|3981
|2005.01.04 08:31
|sell
|1992
|0.02
|1.3448
|1.3648
|1.3421
|3982
|2005.01.04 08:31
|buy
|1993
|0.08
|1.3447
|1.3287
|1.3474
|3983
|2005.01.04 08:49
|sell
|1994
|0.04
|1.3468
|1.3648
|1.3441
|3984
|2005.01.04 09:29
|t/p
|1994
|0.04
|1.3441
|1.3648
|1.3441
|10.80
|7588.76
|3985
|2005.01.04 09:29
|close
|1992
|0.02
|1.3440
|1.3648
|1.3421
|1.60
|7590.36
|3986
|2005.01.04 09:29
|sell
|1995
|0.02
|1.3438
|1.3638
|1.3411
|3987
|2005.01.04 09:31
|buy
|1996
|0.16
|1.3427
|1.3287
|1.3454
|3988
|2005.01.04 10:28
|t/p
|1995
|0.02
|1.3411
|1.3638
|1.3411
|5.40
|7595.76
|3989
|2005.01.04 10:28
|sell
|1997
|0.02
|1.3409
|1.3609
|1.3382
|3990
|2005.01.04 10:30
|buy
|1998
|0.32
|1.3406
|1.3286
|1.3433
|3991
|2005.01.04 10:56
|buy
|1999
|0.64
|1.3386
|1.3286
|1.3413
|3992
|2005.01.04 10:56
|t/p
|1997
|0.02
|1.3382
|1.3609
|1.3382
|5.40
|7601.16
|3993
|2005.01.04 10:56
|sell
|2000
|0.02
|1.3378
|1.3578
|1.3351
|3994
|2005.01.04 10:58
|buy
|2001
|1.28
|1.3365
|1.3285
|1.3392
|3995
|2005.01.04 11:33
|t/p
|2001
|1.28
|1.3392
|1.3285
|1.3392
|345.60
|7946.76
|3996
|2005.01.04 11:33
|close
|1987
|0.02
|1.3392
|1.3289
|1.3516
|-19.52
|7927.24
|3997
|2005.01.04 11:33
|close
|1993
|0.08
|1.3392
|1.3287
|1.3474
|-44.00
|7883.24
|3998
|2005.01.04 11:33
|close
|1998
|0.32
|1.3392
|1.3286
|1.3433
|-44.80
|7838.44
|3999
|2005.01.04 11:33
|close
|1989
|0.04
|1.3392
|1.3288
|1.3495
|-30.65
|7807.79
|4000
|2005.01.04 11:33
|close
|1999
|0.64
|1.3392
|1.3286
|1.3413
|38.40
|7846.19
|4001
|2005.01.04 11:33
|buy
|2002
|0.04
|1.3396
|1.3216
|1.3423
|4002
|2005.01.04 11:33
|close
|1996
|0.16
|1.3394
|1.3287
|1.3454
|-52.80
|7793.39
|4003
|2005.01.04 11:33
|close
|2002
|0.04
|1.3394
|1.3216
|1.3423
|-0.80
|7792.59
|4004
|2005.01.04 11:33
|buy
|2003
|0.02
|1.3396
|1.3196
|1.3423
|4005
|2005.01.04 12:10
|sell
|2004
|0.04
|1.3399
|1.3579
|1.3372
|4006
|2005.01.04 13:00
|buy
|2005
|0.04
|1.3376
|1.3196
|1.3403
|4007
|2005.01.04 13:01
|t/p
|2004
|0.04
|1.3372
|1.3579
|1.3372
|10.80
|7803.39
|4008
|2005.01.04 13:01
|close
|2000
|0.02
|1.3372
|1.3578
|1.3351
|1.20
|7804.59
|4009
|2005.01.04 13:01
|sell
|2006
|0.02
|1.3370
|1.3570
|1.3343
|4010
|2005.01.04 13:27
|buy
|2007
|0.08
|1.3356
|1.3196
|1.3383
|4011
|2005.01.04 14:37
|t/p
|2007
|0.08
|1.3383
|1.3196
|1.3383
|21.60
|7826.19
|4012
|2005.01.04 14:37
|close
|2003
|0.02
|1.3384
|1.3196
|1.3423
|-2.40
|7823.79
|4013
|2005.01.04 14:37
|close
|2005
|0.04
|1.3383
|1.3196
|1.3403
|2.80
|7826.59
|4014
|2005.01.04 14:37
|buy
|2008
|0.02
|1.3385
|1.3185
|1.3412
|4015
|2005.01.04 14:39
|sell
|2009
|0.04
|1.3390
|1.3570
|1.3363
|4016
|2005.01.04 14:51
|buy
|2010
|0.04
|1.3365
|1.3185
|1.3392
|4017
|2005.01.04 14:52
|t/p
|2009
|0.04
|1.3363
|1.3570
|1.3363
|10.80
|7837.39
|4018
|2005.01.04 14:52
|close
|2006
|0.02
|1.3363
|1.3570
|1.3343
|1.40
|7838.79
|4019
|2005.01.04 14:52
|sell
|2011
|0.02
|1.3358
|1.3558
|1.3331
|4020
|2005.01.04 16:17
|buy
|2012
|0.08
|1.3343
|1.3183
|1.3370
|4021
|2005.01.04 16:18
|t/p
|2011
|0.02
|1.3331
|1.3558
|1.3331
|5.40
|7844.19
|4022
|2005.01.04 16:18
|sell
|2013
|0.02
|1.3327
|1.3527
|1.3300
|4023
|2005.01.04 16:20
|buy
|2014
|0.16
|1.3322
|1.3182
|1.3349
|4024
|2005.01.04 16:52
|buy
|2015
|0.32
|1.3302
|1.3182
|1.3329
|4025
|2005.01.04 16:53
|t/p
|2013
|0.02
|1.3300
|1.3527
|1.3300
|5.40
|7849.59
|4026
|2005.01.04 16:53
|sell
|2016
|0.02
|1.3298
|1.3498
|1.3271
|4027
|2005.01.04 17:32
|buy
|2017
|0.64
|1.3281
|1.3181
|1.3308
|4028
|2005.01.04 18:22
|t/p
|2017
|0.64
|1.3308
|1.3181
|1.3308
|172.80
|8022.39
|4029
|2005.01.04 18:22
|close
|2008
|0.02
|1.3309
|1.3185
|1.3412
|-15.20
|8007.19
|4030
|2005.01.04 18:22
|close
|2012
|0.08
|1.3309
|1.3183
|1.3370
|-27.20
|7979.99
|4031
|2005.01.04 18:22
|close
|2015
|0.32
|1.3309
|1.3182
|1.3329
|22.40
|8002.39
|4032
|2005.01.04 18:22
|close
|2010
|0.04
|1.3309
|1.3185
|1.3392
|-22.40
|7979.99
|4033
|2005.01.04 18:23
|close
|2014
|0.16
|1.3308
|1.3182
|1.3349
|-22.40
|7957.59
|4034
|2005.01.04 18:23
|buy
|2018
|0.02
|1.3310
|1.3110
|1.3337
|4035
|2005.01.04 20:07
|buy
|2019
|0.04
|1.3290
|1.3110
|1.3317
|4036
|2005.01.04 20:41
|t/p
|2016
|0.02
|1.3271
|1.3498
|1.3271
|5.40
|7962.99
|4037
|2005.01.04 20:41
|sell
|2020
|0.02
|1.3268
|1.3468
|1.3241
|4038
|2005.01.04 20:42
|buy
|2021
|0.08
|1.3269
|1.3109
|1.3296
|4039
|2005.01.05 01:15
|sell
|2022
|0.04
|1.3289
|1.3469
|1.3262
|4040
|2005.01.05 03:33
|t/p
|2022
|0.04
|1.3262
|1.3469
|1.3262
|10.80
|7973.79
|4041
|2005.01.05 03:33
|close
|2020
|0.02
|1.3261
|1.3468
|1.3241
|1.50
|7975.29
|4042
|2005.01.05 03:33
|sell
|2023
|0.02
|1.3259
|1.3459
|1.3232
|4043
|2005.01.05 07:11
|sell
|2024
|0.04
|1.3280
|1.3460
|1.3253
|4044
|2005.01.05 08:38
|t/p
|2024
|0.04
|1.3253
|1.3460
|1.3253
|10.80
|7986.09
|4045
|2005.01.05 08:38
|close
|2023
|0.02
|1.3252
|1.3459
|1.3232
|1.40
|7987.49
|4046
|2005.01.05 08:38
|sell
|2025
|0.02
|1.3247
|1.3447
|1.3220
|4047
|2005.01.05 08:38
|buy
|2026
|0.16
|1.3249
|1.3109
|1.3276
|4048
|2005.01.05 09:06
|sell
|2027
|0.04
|1.3267
|1.3447
|1.3240
|4049
|2005.01.05 09:08
|t/p
|2026
|0.16
|1.3276
|1.3109
|1.3276
|43.20
|8030.69
|4050
|2005.01.05 09:08
|close
|2018
|0.02
|1.3276
|1.3110
|1.3337
|-6.92
|8023.77
|4051
|2005.01.05 09:08
|close
|2021
|0.08
|1.3276
|1.3109
|1.3296
|5.11
|8028.88
|4052
|2005.01.05 09:08
|close
|2019
|0.04
|1.3276
|1.3110
|1.3317
|-5.85
|8023.03
|4053
|2005.01.05 09:08
|buy
|2028
|0.02
|1.3280
|1.3080
|1.3307
|4054
|2005.01.05 09:19
|sell
|2029
|0.08
|1.3287
|1.3447
|1.3260
|4055
|2005.01.05 10:56
|t/p
|2029
|0.08
|1.3260
|1.3447
|1.3260
|21.60
|8044.63
|4056
|2005.01.05 10:56
|buy
|2030
|0.04
|1.3258
|1.3078
|1.3285
|4057
|2005.01.05 10:56
|close
|2025
|0.02
|1.3259
|1.3447
|1.3220
|-2.40
|8042.23
|4058
|2005.01.05 10:56
|close
|2027
|0.04
|1.3260
|1.3447
|1.3240
|2.80
|8045.03
|4059
|2005.01.05 10:57
|sell
|2031
|0.02
|1.3255
|1.3455
|1.3228
|4060
|2005.01.05 11:08
|buy
|2032
|0.08
|1.3237
|1.3077
|1.3264
|4061
|2005.01.05 11:10
|t/p
|2031
|0.02
|1.3228
|1.3455
|1.3228
|5.40
|8050.43
|4062
|2005.01.05 11:10
|sell
|2033
|0.02
|1.3224
|1.3424
|1.3197
|4063
|2005.01.05 11:54
|sell
|2034
|0.04
|1.3244
|1.3424
|1.3217
|4064
|2005.01.05 14:20
|t/p
|2034
|0.04
|1.3217
|1.3424
|1.3217
|10.80
|8061.23
|4065
|2005.01.05 14:20
|buy
|2035
|0.16
|1.3216
|1.3076
|1.3243
|4066
|2005.01.05 14:20
|close
|2033
|0.02
|1.3217
|1.3424
|1.3197
|1.40
|8062.63
|4067
|2005.01.05 14:20
|sell
|2036
|0.02
|1.3213
|1.3413
|1.3186
|4068
|2005.01.05 14:23
|sell
|2037
|0.04
|1.3233
|1.3413
|1.3206
|4069
|2005.01.05 14:44
|t/p
|2035
|0.16
|1.3243
|1.3076
|1.3243
|43.20
|8105.83
|4070
|2005.01.05 14:44
|close
|2028
|0.02
|1.3243
|1.3080
|1.3307
|-7.40
|8098.43
|4071
|2005.01.05 14:44
|close
|2032
|0.08
|1.3243
|1.3077
|1.3264
|4.80
|8103.23
|4072
|2005.01.05 14:44
|close
|2030
|0.04
|1.3244
|1.3078
|1.3285
|-5.60
|8097.63
|4073
|2005.01.05 14:44
|buy
|2038
|0.02
|1.3248
|1.3048
|1.3275
|4074
|2005.01.05 15:21
|sell
|2039
|0.08
|1.3253
|1.3413
|1.3226
|4075
|2005.01.05 16:51
|sell
|2040
|0.16
|1.3273
|1.3413
|1.3246
|4076
|2005.01.05 16:55
|t/p
|2038
|0.02
|1.3275
|1.3048
|1.3275
|5.40
|8103.03
|4077
|2005.01.05 16:55
|buy
|2041
|0.02
|1.3277
|1.3077
|1.3304
|4078
|2005.01.05 17:04
|sell
|2042
|0.32
|1.3293
|1.3413
|1.3266
|4079
|2005.01.05 20:24
|t/p
|2042
|0.32
|1.3266
|1.3413
|1.3266
|86.40
|8189.43
|4080
|2005.01.05 20:24
|close
|2036
|0.02
|1.3266
|1.3413
|1.3186
|-10.60
|8178.83
|4081
|2005.01.05 20:24
|close
|2039
|0.08
|1.3266
|1.3413
|1.3226
|-10.40
|8168.43
|4082
|2005.01.05 20:24
|close
|2037
|0.04
|1.3265
|1.3413
|1.3206
|-12.80
|8155.63
|4083
|2005.01.05 20:24
|close
|2040
|0.16
|1.3266
|1.3413
|1.3246
|11.20
|8166.83
|4084
|2005.01.05 20:24
|sell
|2043
|0.02
|1.3261
|1.3461
|1.3234
|4085
|2005.01.05 21:19
|buy
|2044
|0.04
|1.3257
|1.3077
|1.3284
|4086
|2005.01.06 08:05
|buy
|2045
|0.08
|1.3237
|1.3077
|1.3264
|4087
|2005.01.06 08:05
|t/p
|2043
|0.02
|1.3234
|1.3461
|1.3234
|5.70
|8172.53
|4088
|2005.01.06 08:05
|sell
|2046
|0.02
|1.3232
|1.3432
|1.3205
|4089
|2005.01.06 08:33
|buy
|2047
|0.16
|1.3217
|1.3077
|1.3244
|4090
|2005.01.06 08:35
|t/p
|2046
|0.02
|1.3205
|1.3432
|1.3205
|5.40
|8177.93
|4091
|2005.01.06 08:35
|sell
|2048
|0.02
|1.3202
|1.3402
|1.3175
|4092
|2005.01.06 09:25
|buy
|2049
|0.32
|1.3196
|1.3076
|1.3223
|4093
|2005.01.06 09:42
|buy
|2050
|0.64
|1.3176
|1.3076
|1.3203
|4094
|2005.01.06 09:42
|t/p
|2048
|0.02
|1.3175
|1.3402
|1.3175
|5.40
|8183.33
|4095
|2005.01.06 09:42
|sell
|2051
|0.02
|1.3172
|1.3372
|1.3145
|4096
|2005.01.06 10:02
|sell
|2052
|0.04
|1.3193
|1.3373
|1.3166
|4097
|2005.01.06 15:17
|t/p
|2050
|0.64
|1.3203
|1.3076
|1.3203
|172.80
|8356.13
|4098
|2005.01.06 15:17
|close
|2041
|0.02
|1.3203
|1.3077
|1.3304
|-15.17
|8340.96
|4099
|2005.01.06 15:17
|close
|2045
|0.08
|1.3203
|1.3077
|1.3264
|-27.20
|8313.76
|4100
|2005.01.06 15:17
|close
|2049
|0.32
|1.3203
|1.3076
|1.3223
|22.40
|8336.16
|4101
|2005.01.06 15:17
|close
|2044
|0.04
|1.3204
|1.3077
|1.3284
|-21.94
|8314.23
|4102
|2005.01.06 15:17
|close
|2047
|0.16
|1.3203
|1.3077
|1.3244
|-22.40
|8291.83
|4103
|2005.01.06 15:17
|buy
|2053
|0.02
|1.3207
|1.3007
|1.3234
|4104
|2005.01.06 15:56
|sell
|2054
|0.08
|1.3214
|1.3374
|1.3187
|4105
|2005.01.06 16:10
|t/p
|2054
|0.08
|1.3187
|1.3374
|1.3187
|21.60
|8313.43
|4106
|2005.01.06 16:10
|buy
|2055
|0.04
|1.3186
|1.3006
|1.3213
|4107
|2005.01.06 16:10
|close
|2051
|0.02
|1.3186
|1.3372
|1.3145
|-2.80
|8310.63
|4108
|2005.01.06 16:13
|close
|2052
|0.04
|1.3186
|1.3373
|1.3166
|2.80
|8313.43
|4109
|2005.01.06 16:13
|sell
|2056
|0.02
|1.3182
|1.3382
|1.3155
|4110
|2005.01.06 17:25
|sell
|2057
|0.04
|1.3202
|1.3382
|1.3175
|4111
|2005.01.06 18:26
|t/p
|2057
|0.04
|1.3175
|1.3382
|1.3175
|10.80
|8324.23
|4112
|2005.01.06 18:26
|close
|2056
|0.02
|1.3175
|1.3382
|1.3155
|1.40
|8325.63
|4113
|2005.01.06 18:26
|sell
|2058
|0.02
|1.3172
|1.3372
|1.3145
|4114
|2005.01.06 18:37
|buy
|2059
|0.08
|1.3166
|1.3006
|1.3193
|4115
|2005.01.07 04:40
|sell
|2060
|0.04
|1.3192
|1.3372
|1.3165
|4116
|2005.01.07 04:40
|t/p
|2059
|0.08
|1.3193
|1.3006
|1.3193
|21.11
|8346.74
|4117
|2005.01.07 04:40
|close
|2053
|0.02
|1.3193
|1.3007
|1.3234
|-2.92
|8343.81
|4118
|2005.01.07 04:40
|close
|2055
|0.04
|1.3193
|1.3006
|1.3213
|2.55
|8346.37
|4119
|2005.01.07 04:40
|buy
|2061
|0.02
|1.3197
|1.2997
|1.3224
|4120
|2005.01.07 07:54
|buy
|2062
|0.04
|1.3177
|1.2997
|1.3204
|4121
|2005.01.07 10:00
|t/p
|2062
|0.04
|1.3204
|1.2997
|1.3204
|10.80
|8357.17
|4122
|2005.01.07 10:00
|close
|2061
|0.02
|1.3204
|1.2997
|1.3224
|1.40
|8358.57
|4123
|2005.01.07 10:00
|buy
|2063
|0.02
|1.3208
|1.3008
|1.3235
|4124
|2005.01.07 10:05
|sell
|2064
|0.08
|1.3212
|1.3372
|1.3185
|4125
|2005.01.07 10:48
|sell
|2065
|0.16
|1.3232
|1.3372
|1.3205
|4126
|2005.01.07 10:48
|t/p
|2063
|0.02
|1.3235
|1.3008
|1.3235
|5.40
|8363.97
|4127
|2005.01.07 10:48
|buy
|2066
|0.02
|1.3238
|1.3038
|1.3265
|4128
|2005.01.07 12:34
|buy
|2067
|0.04
|1.3218
|1.3038
|1.3245
|4129
|2005.01.07 13:59
|t/p
|2065
|0.16
|1.3205
|1.3372
|1.3205
|43.20
|8407.17
|4130
|2005.01.07 13:59
|close
|2058
|0.02
|1.3205
|1.3372
|1.3145
|-6.50
|8400.67
|4131
|2005.01.07 13:59
|close
|2064
|0.08
|1.3205
|1.3372
|1.3185
|5.60
|8406.27
|4132
|2005.01.07 13:59
|close
|2060
|0.04
|1.3204
|1.3372
|1.3165
|-4.80
|8401.47
|4133
|2005.01.07 13:59
|sell
|2068
|0.02
|1.3202
|1.3402
|1.3175
|4134
|2005.01.07 14:15
|buy
|2069
|0.08
|1.3198
|1.3038
|1.3225
|4135
|2005.01.07 14:29
|buy
|2070
|0.16
|1.3178
|1.3038
|1.3205
|4136
|2005.01.07 14:29
|t/p
|2068
|0.02
|1.3175
|1.3402
|1.3175
|5.40
|8406.87
|4137
|2005.01.07 14:29
|sell
|2071
|0.02
|1.3162
|1.3362
|1.3135
|4138
|2005.01.07 14:30
|sell
|2072
|0.04
|1.3183
|1.3363
|1.3156
|4139
|2005.01.07 14:30
|t/p
|2070
|0.16
|1.3205
|1.3038
|1.3205
|43.20
|8450.07
|4140
|2005.01.07 14:30
|sell
|2073
|0.08
|1.3205
|1.3365
|1.3178
|4141
|2005.01.07 14:30
|close
|2066
|0.02
|1.3206
|1.3038
|1.3265
|-6.40
|8443.67
|4142
|2005.01.07 14:30
|close
|2069
|0.08
|1.3206
|1.3038
|1.3225
|6.40
|8450.07
|4143
|2005.01.07 14:30
|close
|2067
|0.04
|1.3214
|1.3038
|1.3245
|-1.60
|8448.47
|4144
|2005.01.07 14:30
|buy
|2074
|0.02
|1.3224
|1.3024
|1.3251
|4145
|2005.01.07 14:30
|sell
|2075
|0.16
|1.3231
|1.3371
|1.3204
|4146
|2005.01.07 14:32
|t/p
|2075
|0.16
|1.3204
|1.3371
|1.3204
|43.20
|8491.67
|4147
|2005.01.07 14:32
|buy
|2076
|0.04
|1.3203
|1.3023
|1.3230
|4148
|2005.01.07 14:32
|close
|2071
|0.02
|1.3198
|1.3362
|1.3135
|-7.20
|8484.47
|4149
|2005.01.07 14:32
|close
|2073
|0.08
|1.3198
|1.3365
|1.3178
|5.60
|8490.07
|4150
|2005.01.07 14:32
|close
|2072
|0.04
|1.3200
|1.3363
|1.3156
|-6.80
|8483.27
|4151
|2005.01.07 14:32
|sell
|2077
|0.02
|1.3198
|1.3398
|1.3171
|4152
|2005.01.07 14:33
|buy
|2078
|0.08
|1.3182
|1.3022
|1.3209
|4153
|2005.01.07 14:35
|t/p
|2078
|0.08
|1.3209
|1.3022
|1.3209
|21.60
|8504.87
|4154
|2005.01.07 14:35
|close
|2074
|0.02
|1.3210
|1.3024
|1.3251
|-2.80
|8502.07
|4155
|2005.01.07 14:35
|close
|2076
|0.04
|1.3213
|1.3023
|1.3230
|4.00
|8506.07
|4156
|2005.01.07 14:35
|buy
|2079
|0.02
|1.3215
|1.3015
|1.3242
|4157
|2005.01.07 14:40
|sell
|2080
|0.04
|1.3218
|1.3398
|1.3191
|4158
|2005.01.07 14:41
|sell
|2081
|0.08
|1.3238
|1.3398
|1.3211
|4159
|2005.01.07 14:55
|t/p
|2081
|0.08
|1.3211
|1.3398
|1.3211
|21.60
|8527.67
|4160
|2005.01.07 14:55
|close
|2077
|0.02
|1.3210
|1.3398
|1.3171
|-2.40
|8525.27
|4161
|2005.01.07 14:55
|close
|2080
|0.04
|1.3210
|1.3398
|1.3191
|3.20
|8528.47
|4162
|2005.01.07 14:55
|sell
|2082
|0.02
|1.3208
|1.3408
|1.3181
|4163
|2005.01.07 15:08
|sell
|2083
|0.04
|1.3228
|1.3408
|1.3201
|4164
|2005.01.07 15:46
|t/p
|2083
|0.04
|1.3201
|1.3408
|1.3201
|10.80
|8539.27
|4165
|2005.01.07 15:46
|close
|2082
|0.02
|1.3200
|1.3408
|1.3181
|1.60
|8540.87
|4166
|2005.01.07 15:46
|sell
|2084
|0.02
|1.3196
|1.3396
|1.3169
|4167
|2005.01.07 15:49
|buy
|2085
|0.04
|1.3195
|1.3015
|1.3222
|4168
|2005.01.07 16:03
|buy
|2086
|0.08
|1.3174
|1.3014
|1.3201
|4169
|2005.01.07 16:06
|t/p
|2084
|0.02
|1.3169
|1.3396
|1.3169
|5.40
|8546.27
|4170
|2005.01.07 16:06
|sell
|2087
|0.02
|1.3166
|1.3366
|1.3139
|4171
|2005.01.07 16:07
|buy
|2088
|0.16
|1.3154
|1.3014
|1.3181
|4172
|2005.01.07 16:20
|t/p
|2087
|0.02
|1.3139
|1.3366
|1.3139
|5.40
|8551.67
|4173
|2005.01.07 16:20
|sell
|2089
|0.02
|1.3132
|1.3332
|1.3105
|4174
|2005.01.07 16:21
|buy
|2090
|0.32
|1.3134
|1.3014
|1.3161
|4175
|2005.01.07 16:22
|buy
|2091
|0.64
|1.3114
|1.3014
|1.3141
|4176
|2005.01.07 16:24
|t/p
|2089
|0.02
|1.3105
|1.3332
|1.3105
|5.40
|8557.07
|4177
|2005.01.07 16:24
|sell
|2092
|0.02
|1.3097
|1.3297
|1.3070
|4178
|2005.01.07 16:25
|buy
|2093
|1.28
|1.3093
|1.3013
|1.3120
|4179
|2005.01.07 16:38
|buy
|2094
|2.13
|1.3073
|1.3013
|1.3100
|4180
|2005.01.07 16:39
|t/p
|2092
|0.02
|1.3070
|1.3297
|1.3070
|5.40
|8562.47
|4181
|2005.01.07 16:39
|sell
|2095
|0.02
|1.3068
|1.3268
|1.3041
|4182
|2005.01.07 16:43
|buy
|2096
|2.14
|1.3053
|1.3013
|1.3080
|4183
|2005.01.07 18:27
|t/p
|2095
|0.02
|1.3041
|1.3268
|1.3041
|5.40
|8567.87
|4184
|2005.01.07 18:27
|sell
|2097
|0.02
|1.3040
|1.3240
|1.3013
|4185
|2005.01.07 18:28
|buy
|2098
|2.14
|1.3032
|1.3012
|1.3059
|4186
|2005.01.07 19:21
|t/p
|2098
|2.14
|1.3059
|1.3012
|1.3059
|577.80
|9145.67
|4187
|2005.01.07 19:21
|close
|2079
|0.02
|1.3059
|1.3015
|1.3242
|-31.20
|9114.47
|4188
|2005.01.07 19:21
|close
|2086
|0.08
|1.3059
|1.3014
|1.3201
|-92.00
|9022.47
|4189
|2005.01.07 19:21
|close
|2090
|0.32
|1.3059
|1.3014
|1.3161
|-240.00
|8782.47
|4190
|2005.01.07 19:21
|close
|2093
|1.28
|1.3059
|1.3013
|1.3120
|-435.20
|8347.27
|4191
|2005.01.07 19:21
|close
|2096
|2.14
|1.3059
|1.3013
|1.3080
|128.41
|8475.68
|4192
|2005.01.07 19:21
|close
|2085
|0.04
|1.3060
|1.3015
|1.3222
|-54.00
|8421.68
|4193
|2005.01.07 19:21
|close
|2091
|0.64
|1.3060
|1.3014
|1.3141
|-345.60
|8076.08
|4194
|2005.01.07 19:21
|close
|2088
|0.16
|1.3061
|1.3014
|1.3181
|-148.80
|7927.28
|4195
|2005.01.07 19:21
|close
|2094
|2.13
|1.3060
|1.3013
|1.3100
|-276.90
|7650.38
|4196
|2005.01.07 19:21
|buy
|2099
|0.02
|1.3065
|1.2865
|1.3092
|4197
|2005.01.07 19:21
|sell
|2100
|0.04
|1.3062
|1.3242
|1.3035
|4198
|2005.01.07 21:06
|buy
|2101
|0.04
|1.3044
|1.2864
|1.3071
|4199
|2005.01.10 00:57
|t/p
|2101
|0.04
|1.3071
|1.2864
|1.3071
|10.55
|7660.93
|4200
|2005.01.10 00:57
|close
|2099
|0.02
|1.3072
|1.2865
|1.3092
|1.28
|7662.21
|4201
|2005.01.10 00:57
|buy
|2102
|0.02
|1.3074
|1.2874
|1.3101
|4202
|2005.01.10 04:21
|sell
|2103
|0.08
|1.3082
|1.3242
|1.3055
|4203
|2005.01.10 10:10
|t/p
|2102
|0.02
|1.3101
|1.2874
|1.3101
|5.40
|7667.61
|4204
|2005.01.10 10:10
|buy
|2104
|0.02
|1.3103
|1.2903
|1.3130
|4205
|2005.01.10 10:10
|sell
|2105
|0.16
|1.3102
|1.3242
|1.3075
|4206
|2005.01.10 16:32
|buy
|2106
|0.04
|1.3083
|1.2903
|1.3110
|4207
|2005.01.10 16:32
|t/p
|2105
|0.16
|1.3075
|1.3242
|1.3075
|43.20
|7710.81
|4208
|2005.01.10 16:32
|close
|2097
|0.02
|1.3075
|1.3240
|1.3013
|-6.90
|7703.91
|4209
|2005.01.10 16:32
|close
|2103
|0.08
|1.3075
|1.3242
|1.3055
|5.60
|7709.51
|4210
|2005.01.10 16:33
|close
|2100
|0.04
|1.3074
|1.3242
|1.3035
|-4.60
|7704.91
|4211
|2005.01.10 16:33
|sell
|2107
|0.02
|1.3072
|1.3272
|1.3045
|4212
|2005.01.10 16:44
|sell
|2108
|0.04
|1.3093
|1.3273
|1.3066
|4213
|2005.01.10 17:23
|t/p
|2106
|0.04
|1.3110
|1.2903
|1.3110
|10.80
|7715.71
|4214
|2005.01.10 17:23
|close
|2104
|0.02
|1.3110
|1.2903
|1.3130
|1.40
|7717.11
|4215
|2005.01.10 17:23
|buy
|2109
|0.02
|1.3116
|1.2916
|1.3143
|4216
|2005.01.10 17:52
|sell
|2110
|0.08
|1.3114
|1.3274
|1.3087
|4217
|2005.01.10 18:21
|buy
|2111
|0.04
|1.3095
|1.2915
|1.3122
|4218
|2005.01.10 18:30
|t/p
|2110
|0.08
|1.3087
|1.3274
|1.3087
|21.60
|7738.71
|4219
|2005.01.10 18:30
|close
|2107
|0.02
|1.3086
|1.3272
|1.3045
|-2.80
|7735.91
|4220
|2005.01.10 18:30
|close
|2108
|0.04
|1.3085
|1.3273
|1.3066
|3.20
|7739.11
|4221
|2005.01.10 18:30
|sell
|2112
|0.02
|1.3080
|1.3280
|1.3053
|4222
|2005.01.10 22:59
|buy
|2113
|0.08
|1.3075
|1.2915
|1.3102
|4223
|2005.01.10 23:57
|sell
|2114
|0.04
|1.3102
|1.3282
|1.3075
|4224
|2005.01.10 23:57
|close
|2109
|0.02
|1.3102
|1.2916
|1.3143
|-2.80
|7736.31
|4225
|2005.01.10 23:57
|close
|2113
|0.08
|1.3102
|1.2915
|1.3102
|21.60
|7757.91
|4226
|2005.01.10 23:59
|close
|2111
|0.04
|1.3102
|1.2915
|1.3122
|2.80
|7760.71
|4227
|2005.01.10 23:59
|buy
|2115
|0.02
|1.3106
|1.2906
|1.3133
|4228
|2005.01.11 01:30
|sell
|2116
|0.08
|1.3122
|1.3282
|1.3095
|4229
|2005.01.11 05:48
|t/p
|2115
|0.02
|1.3133
|1.2906
|1.3133
|5.28
|7765.99
|4230
|2005.01.11 05:48
|buy
|2117
|0.02
|1.3137
|1.2937
|1.3164
|4231
|2005.01.11 07:53
|buy
|2118
|0.04
|1.3116
|1.2936
|1.3143
|4232
|2005.01.11 08:35
|sell
|2119
|0.16
|1.3142
|1.3282
|1.3115
|4233
|2005.01.11 08:35
|t/p
|2118
|0.04
|1.3143
|1.2936
|1.3143
|10.80
|7776.79
|4234
|2005.01.11 08:35
|close
|2117
|0.02
|1.3144
|1.2937
|1.3164
|1.40
|7778.19
|4235
|2005.01.11 08:35
|buy
|2120
|0.02
|1.3146
|1.2946
|1.3173
|4236
|2005.01.11 09:04
|buy
|2121
|0.04
|1.3126
|1.2946
|1.3153
|4237
|2005.01.11 11:00
|t/p
|2121
|0.04
|1.3153
|1.2946
|1.3153
|10.80
|7788.99
|4238
|2005.01.11 11:00
|close
|2120
|0.02
|1.3156
|1.2946
|1.3173
|2.00
|7790.99
|4239
|2005.01.11 11:00
|buy
|2122
|0.02
|1.3158
|1.2958
|1.3185
|4240
|2005.01.11 11:09
|sell
|2123
|0.32
|1.3163
|1.3283
|1.3136
|4241
|2005.01.11 14:24
|buy
|2124
|0.04
|1.3137
|1.2957
|1.3164
|4242
|2005.01.11 14:26
|close
|2112
|0.02
|1.3136
|1.3280
|1.3053
|-11.10
|7779.88
|4243
|2005.01.11 14:26
|close
|2116
|0.08
|1.3136
|1.3282
|1.3095
|-11.20
|7768.68
|4244
|2005.01.11 14:26
|close
|2123
|0.32
|1.3136
|1.3283
|1.3136
|86.40
|7855.08
|4245
|2005.01.11 15:31
|sell
|2125
|0.08
|1.3162
|1.3322
|1.3135
|4246
|2005.01.11 17:51
|t/p
|2124
|0.04
|1.3164
|1.2957
|1.3164
|10.80
|7865.88
|4247
|2005.01.11 17:51
|close
|2122
|0.02
|1.3165
|1.2958
|1.3185
|1.40
|7867.28
|4248
|2005.01.11 17:51
|buy
|2126
|0.02
|1.3167
|1.2967
|1.3194
|4249
|2005.01.11 18:02
|buy
|2127
|0.04
|1.3147
|1.2967
|1.3174
|4250
|2005.01.11 18:33
|close
|2114
|0.04
|1.3136
|1.3282
|1.3075
|-13.40
|7853.88
|4251
|2005.01.11 18:33
|close
|2125
|0.08
|1.3136
|1.3322
|1.3135
|20.80
|7874.68
|4252
|2005.01.11 18:33
|close
|2119
|0.16
|1.3135
|1.3282
|1.3115
|11.20
|7885.88
|4253
|2005.01.11 18:33
|sell
|2128
|0.02
|1.3133
|1.3333
|1.3106
|4254
|2005.01.11 18:33
|buy
|2129
|0.08
|1.3124
|1.2964
|1.3151
|4255
|2005.01.11 21:03
|t/p
|2128
|0.02
|1.3106
|1.3333
|1.3106
|5.40
|7891.28
|4256
|2005.01.11 21:03
|sell
|2130
|0.02
|1.3103
|1.3303
|1.3076
|4257
|2005.01.11 23:05
|buy
|2131
|0.16
|1.3104
|1.2964
|1.3131
|4258
|2005.01.12 08:06
|sell
|2132
|0.04
|1.3124
|1.3304
|1.3097
|4259
|2005.01.12 09:26
|t/p
|2132
|0.04
|1.3097
|1.3304
|1.3097
|10.80
|7902.08
|4260
|2005.01.12 09:26
|close
|2130
|0.02
|1.3096
|1.3303
|1.3076
|1.50
|7903.58
|4261
|2005.01.12 09:26
|sell
|2133
|0.02
|1.3094
|1.3294
|1.3067
|4262
|2005.01.12 09:54
|buy
|2134
|0.32
|1.3083
|1.2963
|1.3110
|4263
|2005.01.12 12:54
|t/p
|2134
|0.32
|1.3110
|1.2963
|1.3110
|86.40
|7989.98
|4264
|2005.01.12 12:54
|close
|2126
|0.02
|1.3112
|1.2967
|1.3194
|-11.12
|7978.86
|4265
|2005.01.12 12:54
|close
|2129
|0.08
|1.3112
|1.2964
|1.3151
|-10.09
|7968.77
|4266
|2005.01.12 12:54
|close
|2127
|0.04
|1.3111
|1.2967
|1.3174
|-14.65
|7954.12
|4267
|2005.01.12 12:54
|close
|2131
|0.16
|1.3113
|1.2964
|1.3131
|13.42
|7967.54
|4268
|2005.01.12 12:54
|buy
|2135
|0.02
|1.3118
|1.2918
|1.3145
|4269
|2005.01.12 12:54
|sell
|2136
|0.04
|1.3115
|1.3295
|1.3088
|4270
|2005.01.12 13:05
|sell
|2137
|0.08
|1.3136
|1.3296
|1.3109
|4271
|2005.01.12 13:51
|t/p
|2135
|0.02
|1.3145
|1.2918
|1.3145
|5.40
|7972.94
|4272
|2005.01.12 13:51
|buy
|2138
|0.02
|1.3148
|1.2948
|1.3175
|4273
|2005.01.12 14:26
|buy
|2139
|0.04
|1.3127
|1.2947
|1.3154
|4274
|2005.01.12 14:30
|t/p
|2139
|0.04
|1.3154
|1.2947
|1.3154
|10.80
|7983.74
|4275
|2005.01.12 14:30
|close
|2138
|0.02
|1.3154
|1.2948
|1.3175
|1.20
|7984.94
|4276
|2005.01.12 14:30
|buy
|2140
|0.02
|1.3154
|1.2954
|1.3181
|4277
|2005.01.12 14:30
|sell
|2141
|0.16
|1.3156
|1.3296
|1.3129
|4278
|2005.01.12 14:30
|sell
|2142
|0.32
|1.3178
|1.3298
|1.3151
|4279
|2005.01.12 14:30
|t/p
|2140
|0.02
|1.3181
|1.2954
|1.3181
|5.40
|7990.34
|4280
|2005.01.12 14:30
|buy
|2143
|0.02
|1.3189
|1.2989
|1.3216
|4281
|2005.01.12 14:31
|sell
|2144
|0.64
|1.3198
|1.3298
|1.3171
|4282
|2005.01.12 14:33
|t/p
|2143
|0.02
|1.3216
|1.2989
|1.3216
|5.40
|7995.74
|4283
|2005.01.12 14:33
|buy
|2145
|0.02
|1.3221
|1.3021
|1.3248
|4284
|2005.01.12 14:33
|sell
|2146
|1.28
|1.3218
|1.3298
|1.3191
|4285
|2005.01.12 14:40
|buy
|2147
|0.04
|1.3200
|1.3020
|1.3227
|4286
|2005.01.12 14:56
|t/p
|2147
|0.04
|1.3227
|1.3020
|1.3227
|10.80
|8006.54
|4287
|2005.01.12 14:56
|close
|2145
|0.02
|1.3227
|1.3021
|1.3248
|1.20
|8007.74
|4288
|2005.01.12 14:56
|buy
|2148
|0.02
|1.3229
|1.3029
|1.3256
|4289
|2005.01.12 15:51
|sell
|2149
|2.00
|1.3238
|1.3298
|1.3211
|4290
|2005.01.12 15:57
|t/p
|2148
|0.02
|1.3256
|1.3029
|1.3256
|5.40
|8013.14
|4291
|2005.01.12 15:57
|buy
|2150
|0.02
|1.3259
|1.3059
|1.3286
|4292
|2005.01.12 15:58
|sell
|2151
|2.00
|1.3258
|1.3298
|1.3231
|4293
|2005.01.12 16:09
|sell
|2152
|2.00
|1.3279
|1.3299
|1.3252
|4294
|2005.01.12 16:43
|t/p
|2150
|0.02
|1.3286
|1.3059
|1.3286
|5.40
|8018.54
|4295
|2005.01.12 23:55
|t/p
|2152
|2.00
|1.3252
|1.3299
|1.3252
|539.99
|8558.53
|4296
|2005.01.12 23:55
|close
|2133
|0.02
|1.3251
|1.3294
|1.3067
|-31.40
|8527.13
|4297
|2005.01.12 23:55
|close
|2137
|0.08
|1.3251
|1.3296
|1.3109
|-92.00
|8435.13
|4298
|2005.01.12 23:55
|close
|2142
|0.32
|1.3251
|1.3298
|1.3151
|-233.60
|8201.53
|4299
|2005.01.12 23:55
|close
|2146
|1.28
|1.3251
|1.3298
|1.3191
|-422.40
|7779.13
|4300
|2005.01.12 23:55
|close
|2151
|2.00
|1.3251
|1.3298
|1.3231
|140.00
|7919.13
|4301
|2005.01.12 23:56
|close
|2136
|0.04
|1.3251
|1.3295
|1.3088
|-54.40
|7864.73
|4302
|2005.01.12 23:56
|close
|2144
|0.64
|1.3251
|1.3298
|1.3171
|-339.20
|7525.53
|4303
|2005.01.12 23:56
|close
|2141
|0.16
|1.3250
|1.3296
|1.3129
|-150.40
|7375.13
|4304
|2005.01.12 23:56
|close
|2149
|2.00
|1.3252
|1.3298
|1.3211
|-279.98
|7095.15
|4305
|2005.01.12 23:57
|buy
|2153
|0.02
|1.3251
|1.3051
|1.3278
|4306
|2005.01.12 23:57
|sell
|2154
|0.02
|1.3248
|1.3448
|1.3221
|4307
|2005.01.13 09:23
|buy
|2155
|0.04
|1.3230
|1.3050
|1.3257
|4308
|2005.01.13 10:29
|t/p
|2154
|0.02
|1.3221
|1.3448
|1.3221
|5.70
|7100.85
|4309
|2005.01.13 10:37
|sell
|2156
|0.02
|1.32185
|1.3419
|1.3192
|4310
|2005.01.13 12:13
|sell
|2157
|0.04
|1.3239
|1.3419
|1.3212
|4311
|2005.01.13 15:17
|t/p
|2157
|0.04
|1.3212
|1.3419
|1.3212
|10.80
|7111.65
|4312
|2005.01.13 15:17
|close
|2156
|0.02
|1.3212
|1.3419
|1.3192
|1.30
|7112.95
|4313
|2005.01.13 15:17
|sell
|2158
|0.02
|1.3206
|1.3406
|1.3179
|4314
|2005.01.13 15:17
|buy
|2159
|0.08
|1.3209
|1.3049
|1.3236
|4315
|2005.01.14 02:44
|buy
|2160
|0.16
|1.3186
|1.3046
|1.3213
|4316
|2005.01.14 03:06
|t/p
|2158
|0.02
|1.3179
|1.3406
|1.3179
|5.50
|7118.45
|4317
|2005.01.14 03:06
|sell
|2161
|0.02
|1.3177
|1.3377
|1.3150
|4318
|2005.01.14 03:09
|buy
|2162
|0.32
|1.3164
|1.3044
|1.3191
|4319
|2005.01.14 03:40
|t/p
|2161
|0.02
|1.3150
|1.3377
|1.3150
|5.40
|7123.85
|4320
|2005.01.14 03:40
|sell
|2163
|0.02
|1.3147
|1.3347
|1.3120
|4321
|2005.01.14 03:40
|buy
|2164
|0.64
|1.3144
|1.3044
|1.3171
|4322
|2005.01.14 03:45
|buy
|2165
|1.28
|1.3124
|1.3044
|1.3151
|4323
|2005.01.14 03:45
|t/p
|2163
|0.02
|1.3120
|1.3347
|1.3120
|5.40
|7129.25
|4324
|2005.01.14 03:45
|sell
|2166
|0.02
|1.3113
|1.3313
|1.3086
|4325
|2005.01.14 03:52
|sell
|2167
|0.04
|1.3134
|1.3314
|1.3107
|4326
|2005.01.14 05:36
|t/p
|2167
|0.04
|1.3107
|1.3314
|1.3107
|10.80
|7140.05
|4327
|2005.01.14 05:36
|buy
|2168
|1.78
|1.3103
|1.3043
|1.3130
|4328
|2005.01.14 05:36
|close
|2166
|0.02
|1.3105
|1.3313
|1.3086
|1.60
|7141.65
|4329
|2005.01.14 05:36
|sell
|2169
|0.02
|1.31005
|1.3301
|1.3074
|4330
|2005.01.14 06:01
|sell
|2170
|0.04
|1.3121
|1.3301
|1.3094
|4331
|2005.01.14 09:31
|t/p
|2170
|0.04
|1.3094
|1.3301
|1.3094
|10.80
|7152.45
|4332
|2005.01.14 09:31
|close
|2169
|0.02
|1.3092
|1.3301
|1.3074
|1.70
|7154.15
|4333
|2005.01.14 09:31
|sell
|2171
|0.02
|1.3091
|1.3291
|1.3064
|4334
|2005.01.14 09:32
|buy
|2172
|1.78
|1.3082
|1.3042
|1.3109
|4335
|2005.01.14 09:59
|t/p
|2171
|0.02
|1.3064
|1.3291
|1.3064
|5.40
|7159.55
|4336
|2005.01.14 09:59
|sell
|2173
|0.02
|1.3060
|1.3260
|1.3033
|4337
|2005.01.14 10:00
|buy
|2174
|1.78
|1.3061
|1.3041
|1.3088
|4338
|2005.01.14 10:16
|t/p
|2174
|1.78
|1.3088
|1.3041
|1.3088
|480.60
|7640.15
|4339
|2005.01.14 10:16
|close
|2153
|0.02
|1.3089
|1.3051
|1.3278
|-32.89
|7607.26
|4340
|2005.01.14 10:16
|close
|2159
|0.08
|1.3089
|1.3049
|1.3236
|-96.49
|7510.77
|4341
|2005.01.14 10:16
|close
|2162
|0.32
|1.3089
|1.3044
|1.3191
|-240.00
|7270.77
|4342
|2005.01.14 10:16
|close
|2165
|1.28
|1.3089
|1.3044
|1.3151
|-448.00
|6822.77
|4343
|2005.01.14 10:16
|close
|2172
|1.78
|1.3089
|1.3042
|1.3109
|124.61
|6947.38
|4344
|2005.01.14 10:16
|close
|2155
|0.04
|1.3088
|1.3050
|1.3257
|-57.05
|6890.33
|4345
|2005.01.14 10:16
|close
|2164
|0.64
|1.3088
|1.3044
|1.3171
|-358.40
|6531.93
|4346
|2005.01.14 10:16
|close
|2160
|0.16
|1.3089
|1.3046
|1.3213
|-155.20
|6376.73
|4347
|2005.01.14 10:16
|close
|2168
|1.78
|1.3091
|1.3043
|1.3130
|-213.61
|6163.12
|4348
|2005.01.14 10:16
|buy
|2175
|0.02
|1.3093
|1.2893
|1.3120
|4349
|2005.01.14 10:16
|sell
|2176
|0.04
|1.3090
|1.3270
|1.3063
|4350
|2005.01.14 10:47
|sell
|2177
|0.08
|1.3111
|1.3271
|1.3084
|4351
|2005.01.14 10:48
|t/p
|2175
|0.02
|1.3120
|1.2893
|1.3120
|5.40
|6168.52
|4352
|2005.01.14 10:48
|buy
|2178
|0.02
|1.3125
|1.2925
|1.3152
|4353
|2005.01.14 10:55
|buy
|2179
|0.04
|1.3104
|1.2924
|1.3131
|4354
|2005.01.14 14:56
|t/p
|2177
|0.08
|1.3084
|1.3271
|1.3084
|21.60
|6190.12
|4355
|2005.01.14 14:56
|buy
|2180
|0.08
|1.3084
|1.2924
|1.3111
|4356
|2005.01.14 14:56
|close
|2173
|0.02
|1.3084
|1.3260
|1.3033
|-4.80
|6185.32
|4357
|2005.01.14 14:56
|close
|2176
|0.04
|1.3083
|1.3270
|1.3063
|2.80
|6188.12
|4358
|2005.01.14 14:56
|sell
|2181
|0.02
|1.3079
|1.3279
|1.3052
|4359
|2005.01.14 15:41
|sell
|2182
|0.04
|1.3100
|1.3280
|1.3073
|4360
|2005.01.14 15:45
|t/p
|2180
|0.08
|1.3111
|1.2924
|1.3111
|21.60
|6209.72
|4361
|2005.01.14 15:45
|close
|2178
|0.02
|1.3111
|1.2925
|1.3152
|-2.80
|6206.92
|4362
|2005.01.14 15:48
|close
|2179
|0.04
|1.3111
|1.2924
|1.3131
|2.80
|6209.72
|4363
|2005.01.14 15:48
|buy
|2183
|0.02
|1.3113
|1.2913
|1.3140
|4364
|2005.01.14 16:10
|sell
|2184
|0.08
|1.3120
|1.3280
|1.3093
|4365
|2005.01.14 16:57
|t/p
|2184
|0.08
|1.3093
|1.3280
|1.3093
|21.60
|6231.32
|4366
|2005.01.14 16:57
|buy
|2185
|0.04
|1.3092
|1.2912
|1.3119
|4367
|2005.01.14 16:57
|close
|2181
|0.02
|1.3093
|1.3279
|1.3052
|-2.80
|6228.52
|4368
|2005.01.14 16:57
|close
|2182
|0.04
|1.3092
|1.3280
|1.3073
|3.20
|6231.72
|4369
|2005.01.14 16:57
|sell
|2186
|0.02
|1.3090
|1.3290
|1.3063
|4370
|2005.01.14 22:56
|sell
|2187
|0.04
|1.3110
|1.3290
|1.3083
|4371
|2005.01.17 08:24
|t/p
|2185
|0.04
|1.3119
|1.2912
|1.3119
|10.55
|6242.28
|4372
|2005.01.17 08:24
|close
|2183
|0.02
|1.3119
|1.2913
|1.3140
|1.08
|6243.36
|4373
|2005.01.17 08:24
|buy
|2188
|0.02
|1.3121
|1.2921
|1.3148
|4374
|2005.01.17 11:00
|buy
|2189
|0.04
|1.3101
|1.2921
|1.3128
|4375
|2005.01.17 13:37
|t/p
|2187
|0.04
|1.3083
|1.3290
|1.3083
|11.00
|6254.36
|4376
|2005.01.17 13:37
|close
|2186
|0.02
|1.3082
|1.3290
|1.3063
|1.70
|6256.05
|4377
|2005.01.17 13:37
|sell
|2190
|0.02
|1.3080
|1.3280
|1.3053
|4378
|2005.01.17 16:07
|buy
|2191
|0.08
|1.3080
|1.2920
|1.3107
|4379
|2005.01.17 23:40
|buy
|2192
|0.16
|1.3059
|1.2919
|1.3086
|4380
|2005.01.17 23:47
|t/p
|2190
|0.02
|1.3053
|1.3280
|1.3053
|5.40
|6261.45
|4381
|2005.01.17 23:47
|sell
|2193
|0.02
|1.3051
|1.3251
|1.3024
|4382
|2005.01.18 00:09
|buy
|2194
|0.32
|1.3037
|1.2917
|1.3064
|4383
|2005.01.18 03:14
|t/p
|2193
|0.02
|1.3024
|1.3251
|1.3024
|5.50
|6266.95
|4384
|2005.01.18 03:14
|sell
|2195
|0.02
|1.3022
|1.3222
|1.2995
|4385
|2005.01.18 03:15
|buy
|2196
|0.64
|1.3017
|1.2917
|1.3044
|4386
|2005.01.18 04:30
|sell
|2197
|0.04
|1.3042
|1.3222
|1.3015
|4387
|2005.01.18 04:30
|t/p
|2196
|0.64
|1.3044
|1.2917
|1.3044
|172.80
|6439.75
|4388
|2005.01.18 04:30
|close
|2188
|0.02
|1.3044
|1.2921
|1.3148
|-15.52
|6424.23
|4389
|2005.01.18 04:30
|close
|2191
|0.08
|1.3044
|1.2920
|1.3107
|-29.29
|6394.94
|4390
|2005.01.18 04:30
|close
|2194
|0.32
|1.3044
|1.2917
|1.3064
|22.40
|6417.34
|4391
|2005.01.18 04:30
|close
|2189
|0.04
|1.3045
|1.2921
|1.3128
|-22.65
|6394.70
|4392
|2005.01.18 04:30
|close
|2192
|0.16
|1.3044
|1.2919
|1.3086
|-24.98
|6369.71
|4393
|2005.01.18 04:30
|buy
|2198
|0.02
|1.3048
|1.2848
|1.3075
|4394
|2005.01.18 05:10
|buy
|2199
|0.04
|1.3027
|1.2847
|1.3054
|4395
|2005.01.18 08:57
|t/p
|2197
|0.04
|1.3015
|1.3222
|1.3015
|10.80
|6380.51
|4396
|2005.01.18 08:57
|close
|2195
|0.02
|1.3015
|1.3222
|1.2995
|1.40
|6381.91
|4397
|2005.01.18 08:57
|sell
|2200
|0.02
|1.3013
|1.3213
|1.2986
|4398
|2005.01.18 09:30
|buy
|2201
|0.08
|1.3007
|1.2847
|1.3034
|4399
|2005.01.18 11:20
|sell
|2202
|0.04
|1.3033
|1.3213
|1.3006
|4400
|2005.01.18 11:20
|t/p
|2201
|0.08
|1.3034
|1.2847
|1.3034
|21.60
|6403.51
|4401
|2005.01.18 11:20
|close
|2198
|0.02
|1.3034
|1.2848
|1.3075
|-2.80
|6400.71
|4402
|2005.01.18 11:20
|close
|2199
|0.04
|1.3035
|1.2847
|1.3054
|3.20
|6403.91
|4403
|2005.01.18 11:20
|buy
|2203
|0.02
|1.3037
|1.2837
|1.3064
|4404
|2005.01.18 12:06
|sell
|2204
|0.08
|1.3053
|1.3213
|1.3026
|4405
|2005.01.18 12:09
|t/p
|2203
|0.02
|1.3064
|1.2837
|1.3064
|5.40
|6409.31
|4406
|2005.01.18 12:09
|buy
|2205
|0.02
|1.3066
|1.2866
|1.3093
|4407
|2005.01.18 14:29
|sell
|2206
|0.16
|1.3074
|1.3214
|1.3047
|4408
|2005.01.18 15:00
|t/p
|2206
|0.16
|1.3047
|1.3214
|1.3047
|43.20
|6452.51
|4409
|2005.01.18 15:00
|buy
|2207
|0.04
|1.3046
|1.2866
|1.3073
|4410
|2005.01.18 15:00
|close
|2200
|0.02
|1.3044
|1.3213
|1.2986
|-6.20
|6446.31
|4411
|2005.01.18 15:00
|close
|2204
|0.08
|1.3044
|1.3213
|1.3026
|7.20
|6453.51
|4412
|2005.01.18 15:00
|close
|2202
|0.04
|1.3038
|1.3213
|1.3006
|-2.00
|6451.51
|4413
|2005.01.18 15:00
|sell
|2208
|0.02
|1.3030
|1.3230
|1.3003
|4414
|2005.01.18 15:03
|sell
|2209
|0.04
|1.3050
|1.3230
|1.3023
|4415
|2005.01.18 15:30
|buy
|2210
|0.08
|1.3026
|1.2866
|1.3053
|4416
|2005.01.18 15:32
|t/p
|2209
|0.04
|1.3023
|1.3230
|1.3023
|10.80
|6462.31
|4417
|2005.01.18 15:32
|close
|2208
|0.02
|1.3023
|1.3230
|1.3003
|1.40
|6463.71
|4418
|2005.01.18 15:32
|sell
|2211
|0.02
|1.3019
|1.3219
|1.2992
|4419
|2005.01.18 17:30
|sell
|2212
|0.04
|1.3044
|1.3224
|1.3017
|4420
|2005.01.18 23:01
|t/p
|2212
|0.04
|1.3017
|1.3224
|1.3017
|10.80
|6474.51
|4421
|2005.01.18 23:01
|close
|2211
|0.02
|1.3017
|1.3219
|1.2992
|0.40
|6474.91
|4422
|2005.01.18 23:01
|sell
|2213
|0.02
|1.3015
|1.3215
|1.2988
|4423
|2005.01.19 02:34
|sell
|2214
|0.04
|1.3036
|1.3216
|1.3009
|4424
|2005.01.19 09:13
|t/p
|2210
|0.08
|1.3053
|1.2866
|1.3053
|21.11
|6496.02
|4425
|2005.01.19 09:13
|close
|2205
|0.02
|1.3054
|1.2866
|1.3093
|-2.52
|6493.50
|4426
|2005.01.19 09:13
|close
|2207
|0.04
|1.3053
|1.2866
|1.3073
|2.55
|6496.06
|4427
|2005.01.19 09:13
|buy
|2215
|0.02
|1.3055
|1.2855
|1.3082
|4428
|2005.01.19 09:15
|sell
|2216
|0.08
|1.3056
|1.3216
|1.3029
|4429
|2005.01.19 09:37
|sell
|2217
|0.16
|1.3077
|1.3217
|1.3050
|4430
|2005.01.19 09:37
|t/p
|2215
|0.02
|1.3082
|1.2855
|1.3082
|5.40
|6501.46
|4431
|2005.01.19 09:37
|buy
|2218
|0.02
|1.3085
|1.2885
|1.3112
|4432
|2005.01.19 09:46
|sell
|2219
|0.32
|1.3097
|1.3217
|1.3070
|4433
|2005.01.19 14:31
|t/p
|2219
|0.32
|1.3070
|1.3217
|1.3070
|86.40
|6587.86
|4434
|2005.01.19 14:31
|close
|2213
|0.02
|1.3069
|1.3215
|1.2988
|-10.70
|6577.16
|4435
|2005.01.19 14:31
|close
|2216
|0.08
|1.3069
|1.3216
|1.3029
|-10.40
|6566.76
|4436
|2005.01.19 14:31
|close
|2214
|0.04
|1.3070
|1.3216
|1.3009
|-13.60
|6553.16
|4437
|2005.01.19 14:41
|sell
|2220
|0.04
|1.3099
|1.3279
|1.3072
|4438
|2005.01.19 14:47
|t/p
|2218
|0.02
|1.3112
|1.2885
|1.3112
|5.40
|6558.56
|4439
|2005.01.19 14:47
|buy
|2221
|0.02
|1.3114
|1.2914
|1.3141
|4440
|2005.01.19 14:58
|buy
|2222
|0.04
|1.3093
|1.2913
|1.3120
|4441
|2005.01.19 15:35
|buy
|2223
|0.08
|1.3073
|1.2913
|1.3100
|4442
|2005.01.19 15:41
|t/p
|2220
|0.04
|1.3072
|1.3279
|1.3072
|10.80
|6569.36
|4443
|2005.01.19 15:41
|close
|2217
|0.16
|1.3071
|1.3217
|1.3050
|9.60
|6578.96
|4444
|2005.01.19 15:41
|sell
|2224
|0.02
|1.3068
|1.3268
|1.3041
|4445
|2005.01.19 16:03
|buy
|2225
|0.16
|1.3053
|1.2913
|1.3080
|4446
|2005.01.19 16:30
|t/p
|2224
|0.02
|1.3041
|1.3268
|1.3041
|5.40
|6584.36
|4447
|2005.01.19 16:30
|sell
|2226
|0.02
|1.3039
|1.3239
|1.3012
|4448
|2005.01.19 16:32
|buy
|2227
|0.32
|1.3033
|1.2913
|1.3060
|4449
|2005.01.19 18:15
|buy
|2228
|0.64
|1.3013
|1.2913
|1.3040
|4450
|2005.01.19 18:16
|t/p
|2226
|0.02
|1.3012
|1.3239
|1.3012
|5.40
|6589.76
|4451
|2005.01.19 18:16
|sell
|2229
|0.02
|1.3008
|1.3208
|1.2981
|4452
|2005.01.19 19:06
|buy
|2230
|1.28
|1.2992
|1.2912
|1.3019
|4453
|2005.01.19 20:06
|t/p
|2229
|0.02
|1.2981
|1.3208
|1.2981
|5.40
|6595.16
|4454
|2005.01.19 20:06
|sell
|2231
|0.02
|1.2978
|1.3178
|1.2951
|4455
|2005.01.19 20:07
|buy
|2232
|1.64
|1.2972
|1.2912
|1.2999
|4456
|2005.01.19 21:36
|sell
|2233
|0.04
|1.2998
|1.3178
|1.2971
|4457
|2005.01.19 21:50
|t/p
|2232
|1.64
|1.2999
|1.2912
|1.2999
|442.80
|7037.96
|4458
|2005.01.19 21:50
|close
|2221
|0.02
|1.3000
|1.2914
|1.3141
|-22.80
|7015.16
|4459
|2005.01.19 21:50
|close
|2223
|0.08
|1.3000
|1.2913
|1.3100
|-58.40
|6956.76
|4460
|2005.01.19 21:50
|close
|2227
|0.32
|1.3000
|1.2913
|1.3060
|-105.60
|6851.16
|4461
|2005.01.19 21:50
|close
|2230
|1.28
|1.3000
|1.2912
|1.3019
|102.40
|6953.56
|4462
|2005.01.19 21:50
|close
|2222
|0.04
|1.3001
|1.2913
|1.3120
|-36.80
|6916.76
|4463
|2005.01.19 21:50
|close
|2228
|0.64
|1.3001
|1.2913
|1.3040
|-76.80
|6839.96
|4464
|2005.01.19 21:51
|buy
|2234
|0.04
|1.3003
|1.2823
|1.3030
|4465
|2005.01.19 21:51
|close
|2225
|0.16
|1.3000
|1.2913
|1.3080
|-84.80
|6755.16
|4466
|2005.01.19 21:51
|close
|2234
|0.04
|1.3000
|1.2823
|1.3030
|-1.20
|6753.96
|4467
|2005.01.19 21:51
|buy
|2235
|0.02
|1.3004
|1.2804
|1.3031
|4468
|2005.01.20 08:00
|sell
|2236
|0.08
|1.3019
|1.3179
|1.2992
|4469
|2005.01.20 08:39
|t/p
|2236
|0.08
|1.2992
|1.3179
|1.2992
|21.60
|6775.56
|4470
|2005.01.20 08:39
|close
|2231
|0.02
|1.2992
|1.3178
|1.2951
|-2.50
|6773.05
|4471
|2005.01.20 08:39
|close
|2233
|0.04
|1.2990
|1.3178
|1.2971
|3.80
|6776.85
|4472
|2005.01.20 08:39
|sell
|2237
|0.02
|1.2988
|1.3188
|1.2961
|4473
|2005.01.20 09:07
|buy
|2238
|0.04
|1.2984
|1.2804
|1.3011
|4474
|2005.01.20 11:20
|buy
|2239
|0.08
|1.2963
|1.2803
|1.2990
|4475
|2005.01.20 11:25
|t/p
|2237
|0.02
|1.2961
|1.3188
|1.2961
|5.40
|6782.25
|4476
|2005.01.20 11:25
|sell
|2240
|0.02
|1.2959
|1.3159
|1.2932
|4477
|2005.01.20 11:37
|buy
|2241
|0.16
|1.2943
|1.2803
|1.2970
|4478
|2005.01.20 13:01
|t/p
|2240
|0.02
|1.2932
|1.3159
|1.2932
|5.40
|6787.65
|4479
|2005.01.20 13:01
|sell
|2242
|0.02
|1.2929
|1.3129
|1.2902
|4480
|2005.01.20 13:03
|buy
|2243
|0.32
|1.2921
|1.2801
|1.2948
|4481
|2005.01.20 13:45
|t/p
|2243
|0.32
|1.2948
|1.2801
|1.2948
|86.40
|6874.05
|4482
|2005.01.20 13:45
|close
|2235
|0.02
|1.2949
|1.2804
|1.3031
|-11.37
|6862.68
|4483
|2005.01.20 13:45
|close
|2239
|0.08
|1.2949
|1.2803
|1.2990
|-11.20
|6851.48
|4484
|2005.01.20 13:45
|close
|2238
|0.04
|1.2949
|1.2804
|1.3011
|-14.00
|6837.48
|4485
|2005.01.20 13:48
|close
|2241
|0.16
|1.2949
|1.2803
|1.2970
|9.60
|6847.08
|4486
|2005.01.20 13:48
|buy
|2244
|0.02
|1.2951
|1.2751
|1.2978
|4487
|2005.01.20 13:55
|sell
|2245
|0.04
|1.2949
|1.3129
|1.2922
|4488
|2005.01.20 16:01
|sell
|2246
|0.08
|1.2969
|1.3129
|1.2942
|4489
|2005.01.21 01:16
|t/p
|2246
|0.08
|1.2942
|1.3129
|1.2942
|22.00
|6869.08
|4490
|2005.01.21 01:16
|close
|2242
|0.02
|1.2941
|1.3129
|1.2902
|-2.30
|6866.78
|4491
|2005.01.21 01:16
|close
|2245
|0.04
|1.2941
|1.3129
|1.2922
|3.40
|6870.18
|4492
|2005.01.21 01:16
|sell
|2247
|0.02
|1.2939
|1.3139
|1.2912
|4493
|2005.01.21 08:25
|sell
|2248
|0.04
|1.2959
|1.3139
|1.2932
|4494
|2005.01.21 08:44
|t/p
|2244
|0.02
|1.2978
|1.2751
|1.2978
|5.28
|6875.45
|4495
|2005.01.21 08:44
|sell
|2249
|0.08
|1.2979
|1.3139
|1.2952
|4496
|2005.01.21 08:44
|buy
|2250
|0.02
|1.2984
|1.2784
|1.3011
|4497
|2005.01.21 10:06
|sell
|2251
|0.16
|1.2999
|1.3139
|1.2972
|4498
|2005.01.21 12:51
|t/p
|2251
|0.16
|1.2972
|1.3139
|1.2972
|43.20
|6918.65
|4499
|2005.01.21 12:51
|close
|2247
|0.02
|1.2971
|1.3139
|1.2912
|-6.40
|6912.25
|4500
|2005.01.21 12:51
|close
|2249
|0.08
|1.2971
|1.3139
|1.2952
|6.40
|6918.65
|4501
|2005.01.21 12:51
|close
|2248
|0.04
|1.2972
|1.3139
|1.2932
|-5.20
|6913.45
|4502
|2005.01.21 12:51
|sell
|2252
|0.02
|1.2970
|1.3170
|1.2943
|4503
|2005.01.21 13:05
|buy
|2253
|0.04
|1.2963
|1.2783
|1.2990
|4504
|2005.01.21 15:12
|t/p
|2253
|0.04
|1.2990
|1.2783
|1.2990
|10.80
|6924.25
|4505
|2005.01.21 15:12
|sell
|2254
|0.04
|1.29915
|1.3171
|1.2964
|4506
|2005.01.21 15:12
|close
|2250
|0.02
|1.2991
|1.2784
|1.3011
|1.40
|6925.65
|4507
|2005.01.21 15:12
|buy
|2255
|0.02
|1.2995
|1.2795
|1.3022
|4508
|2005.01.21 16:04
|sell
|2256
|0.08
|1.3012
|1.3172
|1.2985
|4509
|2005.01.21 16:10
|t/p
|2255
|0.02
|1.3022
|1.2795
|1.3022
|5.40
|6931.05
|4510
|2005.01.21 16:10
|buy
|2257
|0.02
|1.3025
|1.2825
|1.3052
|4511
|2005.01.21 16:22
|buy
|2258
|0.04
|1.3005
|1.2825
|1.3032
|4512
|2005.01.21 17:22
|t/p
|2258
|0.04
|1.3032
|1.2825
|1.3032
|10.80
|6941.85
|4513
|2005.01.21 17:22
|sell
|2259
|0.16
|1.3032
|1.3172
|1.3005
|4514
|2005.01.21 17:22
|close
|2257
|0.02
|1.3032
|1.2825
|1.3052
|1.40
|6943.25
|4515
|2005.01.21 17:23
|buy
|2260
|0.02
|1.3034
|1.2834
|1.3061
|4516
|2005.01.21 18:42
|sell
|2261
|0.32
|1.3054
|1.3174
|1.3027
|4517
|2005.01.21 18:44
|t/p
|2260
|0.02
|1.3061
|1.2834
|1.3061
|5.40
|6948.65
|4518
|2005.01.21 18:44
|buy
|2262
|0.02
|1.3065
|1.2865
|1.3092
|4519
|2005.01.21 19:22
|buy
|2263
|0.04
|1.3044
|1.2864
|1.3071
|4520
|2005.01.24 08:59
|t/p
|2263
|0.04
|1.3071
|1.2864
|1.3071
|10.55
|6959.21
|4521
|2005.01.24 08:59
|close
|2262
|0.02
|1.3072
|1.2865
|1.3092
|1.28
|6960.49
|4522
|2005.01.24 08:59
|buy
|2264
|0.02
|1.3073
|1.2873
|1.3100
|4523
|2005.01.24 08:59
|sell
|2265
|0.64
|1.3074
|1.3174
|1.3047
|4524
|2005.01.24 15:17
|sell
|2266
|1.28
|1.3094
|1.3174
|1.3067
|4525
|2005.01.24 16:00
|t/p
|2266
|1.28
|1.3067
|1.3174
|1.3067
|345.60
|7306.09
|4526
|2005.01.24 16:00
|close
|2252
|0.02
|1.3067
|1.3170
|1.2943
|-19.30
|7286.78
|4527
|2005.01.24 16:00
|close
|2256
|0.08
|1.3067
|1.3172
|1.2985
|-43.60
|7243.18
|4528
|2005.01.24 16:00
|close
|2261
|0.32
|1.3067
|1.3174
|1.3027
|-40.01
|7203.17
|4529
|2005.01.24 16:00
|close
|2265
|0.64
|1.3067
|1.3174
|1.3047
|44.80
|7247.97
|4530
|2005.01.24 16:00
|sell
|2267
|0.08
|1.3065
|1.3225
|1.3038
|4531
|2005.01.24 16:00
|close
|2254
|0.04
|1.3067
|1.3171
|1.2964
|-30.00
|7217.97
|4532
|2005.01.24 16:00
|close
|2267
|0.08
|1.3067
|1.3225
|1.3038
|-1.60
|7216.37
|4533
|2005.01.24 16:00
|sell
|2268
|0.04
|1.3064
|1.3244
|1.3037
|4534
|2005.01.24 16:01
|close
|2259
|0.16
|1.3067
|1.3172
|1.3005
|-55.21
|7161.16
|4535
|2005.01.24 16:01
|close
|2268
|0.04
|1.3067
|1.3244
|1.3037
|-1.20
|7159.96
|4536
|2005.01.24 16:01
|sell
|2269
|0.02
|1.3065
|1.3265
|1.3038
|4537
|2005.01.24 16:17
|buy
|2270
|0.04
|1.3053
|1.2873
|1.3080
|4538
|2005.01.24 17:10
|t/p
|2269
|0.02
|1.3038
|1.3265
|1.3038
|5.40
|7165.36
|4539
|2005.01.24 17:10
|sell
|2271
|0.02
|1.3036
|1.3236
|1.3009
|4540
|2005.01.24 17:12
|buy
|2272
|0.08
|1.3033
|1.2873
|1.3060
|4541
|2005.01.24 20:52
|sell
|2273
|0.04
|1.3056
|1.3236
|1.3029
|4542
|2005.01.24 21:23
|t/p
|2272
|0.08
|1.3060
|1.2873
|1.3060
|21.60
|7186.96
|4543
|2005.01.24 21:23
|close
|2264
|0.02
|1.3061
|1.2873
|1.3100
|-2.40
|7184.56
|4544
|2005.01.24 21:24
|close
|2270
|0.04
|1.3061
|1.2873
|1.3080
|3.20
|7187.76
|4545
|2005.01.24 21:24
|buy
|2274
|0.02
|1.3063
|1.2863
|1.3090
|4546
|2005.01.25 00:20
|buy
|2275
|0.04
|1.3042
|1.2862
|1.3069
|4547
|2005.01.25 02:43
|t/p
|2273
|0.04
|1.3029
|1.3236
|1.3029
|11.00
|7198.76
|4548
|2005.01.25 02:43
|close
|2271
|0.02
|1.3026
|1.3236
|1.3009
|2.10
|7200.86
|4549
|2005.01.25 02:44
|sell
|2276
|0.02
|1.3022
|1.3222
|1.2995
|4550
|2005.01.25 02:44
|buy
|2277
|0.08
|1.3022
|1.2862
|1.3049
|4551
|2005.01.25 06:42
|sell
|2278
|0.04
|1.3042
|1.3222
|1.3015
|4552
|2005.01.25 06:49
|t/p
|2277
|0.08
|1.3049
|1.2862
|1.3049
|21.60
|7222.46
|4553
|2005.01.25 06:49
|close
|2274
|0.02
|1.3049
|1.2863
|1.3090
|-2.92
|7219.54
|4554
|2005.01.25 06:49
|close
|2275
|0.04
|1.3049
|1.2862
|1.3069
|2.80
|7222.34
|4555
|2005.01.25 06:49
|buy
|2279
|0.02
|1.3053
|1.2853
|1.3080
|4556
|2005.01.25 07:53
|buy
|2280
|0.04
|1.3032
|1.2852
|1.3059
|4557
|2005.01.25 09:37
|t/p
|2280
|0.04
|1.3059
|1.2852
|1.3059
|10.80
|7233.14
|4558
|2005.01.25 09:37
|close
|2279
|0.02
|1.3059
|1.2853
|1.3080
|1.20
|7234.34
|4559
|2005.01.25 09:37
|buy
|2281
|0.02
|1.3063
|1.2863
|1.3090
|4560
|2005.01.25 09:53
|sell
|2282
|0.08
|1.3062
|1.3222
|1.3035
|4561
|2005.01.25 13:16
|buy
|2283
|0.04
|1.3043
|1.2863
|1.3070
|4562
|2005.01.25 13:25
|t/p
|2282
|0.08
|1.3035
|1.3222
|1.3035
|21.60
|7255.94
|4563
|2005.01.25 13:25
|close
|2276
|0.02
|1.3035
|1.3222
|1.2995
|-2.60
|7253.34
|4564
|2005.01.25 13:25
|close
|2278
|0.04
|1.3034
|1.3222
|1.3015
|3.20
|7256.54
|4565
|2005.01.25 13:25
|sell
|2284
|0.02
|1.3032
|1.3232
|1.3005
|4566
|2005.01.25 13:50
|buy
|2285
|0.08
|1.3022
|1.2862
|1.3049
|4567
|2005.01.25 16:07
|t/p
|2284
|0.02
|1.3005
|1.3232
|1.3005
|5.40
|7261.94
|4568
|2005.01.25 16:07
|sell
|2286
|0.02
|1.3000
|1.3200
|1.2973
|4569
|2005.01.25 16:08
|buy
|2287
|0.16
|1.3001
|1.2861
|1.3028
|4570
|2005.01.25 16:26
|buy
|2288
|0.32
|1.2981
|1.2861
|1.3008
|4571
|2005.01.25 16:28
|t/p
|2286
|0.02
|1.2973
|1.3200
|1.2973
|5.40
|7267.34
|4572
|2005.01.25 16:28
|sell
|2289
|0.02
|1.2970
|1.3170
|1.2943
|4573
|2005.01.25 16:31
|buy
|2290
|0.64
|1.2961
|1.2861
|1.2988
|4574
|2005.01.26 04:13
|close
|2281
|0.02
|1.2988
|1.2863
|1.3090
|-15.12
|7252.21
|4575
|2005.01.26 04:13
|close
|2285
|0.08
|1.2988
|1.2862
|1.3049
|-27.69
|7224.52
|4576
|2005.01.26 04:13
|close
|2288
|0.32
|1.2988
|1.2861
|1.3008
|20.44
|7244.96
|4577
|2005.01.26 04:13
|close
|2290
|0.64
|1.2988
|1.2861
|1.2988
|168.88
|7413.84
|4578
|2005.01.26 04:14
|close
|2283
|0.04
|1.2989
|1.2863
|1.3070
|-21.85
|7391.99
|4579
|2005.01.26 04:14
|sell
|2291
|0.04
|1.2991
|1.3171
|1.2964
|4580
|2005.01.26 04:14
|close
|2287
|0.16
|1.2990
|1.2861
|1.3028
|-18.58
|7373.41
|4581
|2005.01.26 04:14
|buy
|2292
|0.02
|1.2994
|1.2794
|1.3021
|4582
|2005.01.26 07:45
|buy
|2293
|0.04
|1.2972
|1.2792
|1.2999
|4583
|2005.01.26 09:34
|t/p
|2293
|0.04
|1.2999
|1.2792
|1.2999
|10.80
|7384.21
|4584
|2005.01.26 09:34
|close
|2292
|0.02
|1.3000
|1.2794
|1.3021
|1.20
|7385.41
|4585
|2005.01.26 09:34
|buy
|2294
|0.02
|1.3002
|1.2802
|1.3029
|4586
|2005.01.26 10:49
|sell
|2295
|0.08
|1.3011
|1.3171
|1.2984
|4587
|2005.01.26 14:37
|t/p
|2294
|0.02
|1.3029
|1.2802
|1.3029
|5.40
|7390.81
|4588
|2005.01.26 14:37
|buy
|2296
|0.02
|1.3032
|1.2832
|1.3059
|4589
|2005.01.26 14:45
|sell
|2297
|0.16
|1.3031
|1.3171
|1.3004
|4590
|2005.01.26 15:11
|sell
|2298
|0.32
|1.30515
|1.3172
|1.3025
|4591
|2005.01.26 15:12
|t/p
|2296
|0.02
|1.3059
|1.2832
|1.3059
|5.40
|7396.21
|4592
|2005.01.26 15:12
|buy
|2299
|0.02
|1.3061
|1.2861
|1.3088
|4593
|2005.01.26 16:44
|sell
|2300
|0.64
|1.3072
|1.3172
|1.3045
|4594
|2005.01.26 18:54
|t/p
|2299
|0.02
|1.3088
|1.2861
|1.3088
|5.40
|7401.61
|4595
|2005.01.26 18:54
|buy
|2301
|0.02
|1.3090
|1.2890
|1.3117
|4596
|2005.01.26 18:55
|sell
|2302
|1.28
|1.3093
|1.3173
|1.3066
|4597
|2005.01.26 20:36
|buy
|2303
|0.04
|1.3069
|1.2889
|1.3096
|4598
|2005.01.26 21:04
|t/p
|2302
|1.28
|1.3066
|1.3173
|1.3066
|345.60
|7747.21
|4599
|2005.01.26 21:04
|close
|2289
|0.02
|1.3065
|1.3170
|1.2943
|-18.90
|7728.31
|4600
|2005.01.26 21:04
|close
|2295
|0.08
|1.3065
|1.3171
|1.2984
|-43.20
|7685.11
|4601
|2005.01.26 21:04
|close
|2298
|0.32
|1.3065
|1.3172
|1.3025
|-43.20
|7641.91
|4602
|2005.01.26 21:18
|close
|2291
|0.04
|1.3065
|1.3171
|1.2964
|-29.60
|7612.31
|4603
|2005.01.26 21:18
|close
|2300
|0.64
|1.3065
|1.3172
|1.3045
|44.80
|7657.11
|4604
|2005.01.26 21:18
|sell
|2304
|0.04
|1.3062
|1.3242
|1.3035
|4605
|2005.01.26 21:18
|close
|2297
|0.16
|1.3064
|1.3171
|1.3004
|-52.80
|7604.31
|4606
|2005.01.26 21:18
|close
|2304
|0.04
|1.3064
|1.3242
|1.3035
|-0.80
|7603.51
|4607
|2005.01.26 21:18
|sell
|2305
|0.02
|1.3063
|1.3263
|1.3036
|4608
|2005.01.26 22:19
|sell
|2306
|0.04
|1.3084
|1.3264
|1.3057
|4609
|2005.01.27 08:35
|t/p
|2303
|0.04
|1.3096
|1.2889
|1.3096
|10.06
|7613.58
|4610
|2005.01.27 08:35
|close
|2301
|0.02
|1.3096
|1.2890
|1.3117
|0.83
|7614.41
|4611
|2005.01.27 08:35
|buy
|2307
|0.02
|1.3098
|1.2898
|1.3125
|4612
|2005.01.27 08:50
|sell
|2308
|0.08
|1.3104
|1.3264
|1.3077
|4613
|2005.01.27 09:40
|buy
|2309
|0.04
|1.3078
|1.2898
|1.3105
|4614
|2005.01.27 09:40
|t/p
|2308
|0.08
|1.3077
|1.3264
|1.3077
|21.60
|7636.01
|4615
|2005.01.27 09:40
|close
|2305
|0.02
|1.3076
|1.3263
|1.3036
|-2.30
|7633.71
|4616
|2005.01.27 09:40
|close
|2306
|0.04
|1.3077
|1.3264
|1.3057
|3.40
|7637.10
|4617
|2005.01.27 09:40
|sell
|2310
|0.02
|1.3070
|1.3270
|1.3043
|4618
|2005.01.27 11:06
|buy
|2311
|0.08
|1.3056
|1.2896
|1.3083
|4619
|2005.01.27 11:16
|close
|2310
|0.02
|1.3043
|1.3270
|1.3043
|5.40
|7642.50
|4620
|2005.01.27 11:16
|sell
|2312
|0.02
|1.3042
|1.3242
|1.3015
|4621
|2005.01.27 11:43
|buy
|2313
|0.16
|1.3035
|1.2895
|1.3062
|4622
|2005.01.27 14:58
|t/p
|2312
|0.02
|1.3015
|1.3242
|1.3015
|5.40
|7647.90
|4623
|2005.01.27 14:58
|buy
|2314
|0.32
|1.3015
|1.2895
|1.3042
|4624
|2005.01.27 14:58
|sell
|2315
|0.02
|1.3014
|1.3214
|1.2987
|4625
|2005.01.27 15:31
|sell
|2316
|0.04
|1.3034
|1.3214
|1.3007
|4626
|2005.01.27 16:23
|t/p
|2314
|0.32
|1.3042
|1.2895
|1.3042
|86.40
|7734.30
|4627
|2005.01.27 16:23
|close
|2307
|0.02
|1.3043
|1.2898
|1.3125
|-11.00
|7723.30
|4628
|2005.01.27 16:23
|close
|2311
|0.08
|1.3043
|1.2896
|1.3083
|-10.40
|7712.90
|4629
|2005.01.27 16:23
|close
|2309
|0.04
|1.3042
|1.2898
|1.3105
|-14.40
|7698.50
|4630
|2005.01.27 16:23
|close
|2313
|0.16
|1.3043
|1.2895
|1.3062
|12.80
|7711.30
|4631
|2005.01.27 16:23
|buy
|2317
|0.02
|1.3045
|1.2845
|1.3072
|4632
|2005.01.27 17:04
|buy
|2318
|0.04
|1.3025
|1.2845
|1.3052
|4633
|2005.01.27 23:20
|t/p
|2318
|0.04
|1.3052
|1.2845
|1.3052
|10.80
|7722.10
|4634
|2005.01.27 23:20
|close
|2317
|0.02
|1.3052
|1.2845
|1.3072
|1.40
|7723.50
|4635
|2005.01.27 23:20
|buy
|2319
|0.02
|1.3057
|1.2857
|1.3084
|4636
|2005.01.27 23:20
|sell
|2320
|0.08
|1.3054
|1.3214
|1.3027
|4637
|2005.01.27 23:35
|buy
|2321
|0.04
|1.3036
|1.2856
|1.3063
|4638
|2005.01.28 01:57
|t/p
|2320
|0.08
|1.3027
|1.3214
|1.3027
|22.00
|7745.50
|4639
|2005.01.28 01:57
|close
|2315
|0.02
|1.3027
|1.3214
|1.2987
|-2.50
|7743.00
|4640
|2005.01.28 01:57
|close
|2316
|0.04
|1.3024
|1.3214
|1.3007
|4.20
|7747.20
|4641
|2005.01.28 01:57
|sell
|2322
|0.02
|1.3022
|1.3222
|1.2995
|4642
|2005.01.28 07:43
|sell
|2323
|0.04
|1.3042
|1.3222
|1.3015
|4643
|2005.01.28 14:36
|sell
|2324
|0.08
|1.3062
|1.3222
|1.3035
|4644
|2005.01.28 14:36
|t/p
|2321
|0.04
|1.3063
|1.2856
|1.3063
|10.55
|7757.75
|4645
|2005.01.28 14:36
|close
|2319
|0.02
|1.3064
|1.2857
|1.3084
|1.28
|7759.03
|4646
|2005.01.28 14:36
|buy
|2325
|0.02
|1.3066
|1.2866
|1.3093
|4647
|2005.01.28 15:15
|buy
|2326
|0.04
|1.3046
|1.2866
|1.3073
|4648
|2005.01.28 16:09
|t/p
|2324
|0.08
|1.3035
|1.3222
|1.3035
|21.60
|7780.63
|4649
|2005.01.28 16:09
|close
|2322
|0.02
|1.3033
|1.3222
|1.2995
|-2.20
|7778.43
|4650
|2005.01.28 16:09
|close
|2323
|0.04
|1.3033
|1.3222
|1.3015
|3.60
|7782.03
|4651
|2005.01.28 16:09
|sell
|2327
|0.02
|1.3031
|1.3231
|1.3004
|4652
|2005.01.28 16:11
|buy
|2328
|0.08
|1.3026
|1.2866
|1.3053
|4653
|2005.01.28 16:16
|t/p
|2327
|0.02
|1.3004
|1.3231
|1.3004
|5.40
|7787.43
|4654
|2005.01.28 16:16
|buy
|2329
|0.16
|1.3003
|1.2863
|1.3030
|4655
|2005.01.28 16:16
|sell
|2330
|0.02
|1.3002
|1.3202
|1.2975
|4656
|2005.01.28 17:41
|sell
|2331
|0.04
|1.3022
|1.3202
|1.2995
|4657
|2005.01.28 17:43
|t/p
|2329
|0.16
|1.3030
|1.2863
|1.3030
|43.20
|7830.63
|4658
|2005.01.28 17:43
|close
|2325
|0.02
|1.3030
|1.2866
|1.3093
|-7.20
|7823.43
|4659
|2005.01.28 17:43
|close
|2328
|0.08
|1.3030
|1.2866
|1.3053
|3.20
|7826.63
|4660
|2005.01.28 17:43
|close
|2326
|0.04
|1.3031
|1.2866
|1.3073
|-6.00
|7820.63
|4661
|2005.01.28 17:43
|buy
|2332
|0.02
|1.3036
|1.2836
|1.3063
|4662
|2005.01.28 21:05
|sell
|2333
|0.08
|1.3043
|1.3203
|1.3016
|4663
|2005.01.31 00:00
|t/p
|2333
|0.08
|1.3016
|1.3203
|1.3016
|22.00
|7842.62
|4664
|2005.01.31 00:00
|buy
|2334
|0.04
|1.3014
|1.2834
|1.3041
|4665
|2005.01.31 00:00
|close
|2330
|0.02
|1.3015
|1.3202
|1.2975
|-2.50
|7840.12
|4666
|2005.01.31 00:00
|close
|2331
|0.04
|1.3013
|1.3202
|1.2995
|3.80
|7843.92
|4667
|2005.01.31 00:00
|sell
|2335
|0.02
|1.3011
|1.3211
|1.2984
|4668
|2005.01.31 10:34
|buy
|2336
|0.08
|1.2994
|1.2834
|1.3021
|4669
|2005.01.31 10:47
|t/p
|2335
|0.02
|1.2984
|1.3211
|1.2984
|5.40
|7849.32
|4670
|2005.01.31 10:47
|sell
|2337
|0.02
|1.2978
|1.3178
|1.2951
|4671
|2005.01.31 11:48
|sell
|2338
|0.04
|1.2998
|1.3178
|1.2971
|4672
|2005.01.31 12:36
|sell
|2339
|0.08
|1.3019
|1.3179
|1.2992
|4673
|2005.01.31 12:36
|t/p
|2336
|0.08
|1.3021
|1.2834
|1.3021
|21.60
|7870.92
|4674
|2005.01.31 12:36
|close
|2332
|0.02
|1.3022
|1.2836
|1.3063
|-2.92
|7868.00
|4675
|2005.01.31 12:36
|close
|2334
|0.04
|1.3021
|1.2834
|1.3041
|2.80
|7870.80
|4676
|2005.01.31 12:36
|buy
|2340
|0.02
|1.3026
|1.2826
|1.3053
|4677
|2005.01.31 13:36
|sell
|2341
|0.16
|1.3042
|1.3182
|1.3015
|4678
|2005.01.31 15:10
|t/p
|2341
|0.16
|1.3015
|1.3182
|1.3015
|43.20
|7914.00
|4679
|2005.01.31 15:10
|close
|2337
|0.02
|1.3014
|1.3178
|1.2951
|-7.20
|7906.80
|4680
|2005.01.31 15:10
|close
|2339
|0.08
|1.3014
|1.3179
|1.2992
|4.00
|7910.80
|4681
|2005.01.31 15:10
|close
|2338
|0.04
|1.3015
|1.3178
|1.2971
|-6.80
|7904.00
|4682
|2005.01.31 15:10
|sell
|2342
|0.02
|1.3013
|1.3213
|1.2986
|4683
|2005.01.31 15:38
|sell
|2343
|0.04
|1.3033
|1.3213
|1.3006
|4684
|2005.01.31 17:08
|t/p
|2340
|0.02
|1.3053
|1.2826
|1.3053
|5.40
|7909.40
|4685
|2005.01.31 17:08
|buy
|2344
|0.02
|1.3057
|1.2857
|1.3084
|4686
|2005.01.31 17:08
|sell
|2345
|0.08
|1.3054
|1.3214
|1.3027
|4687
|2005.01.31 18:24
|buy
|2346
|0.04
|1.3037
|1.2857
|1.3064
|4688
|2005.01.31 20:59
|t/p
|2345
|0.08
|1.3027
|1.3214
|1.3027
|21.60
|7931.00
|4689
|2005.01.31 20:59
|close
|2342
|0.02
|1.3027
|1.3213
|1.2986
|-2.80
|7928.20
|4690
|2005.01.31 20:59
|close
|2343
|0.04
|1.3026
|1.3213
|1.3006
|2.80
|7931.00
|4691
|2005.01.31 20:59
|sell
|2347
|0.02
|1.3024
|1.3224
|1.2997
|4692
|2005.01.31 23:15
|sell
|2348
|0.04
|1.3045
|1.3225
|1.3018
|4693
|2005.02.01 06:52
|t/p
|2346
|0.04
|1.3064
|1.2857
|1.3064
|10.55
|7941.55
|4694
|2005.02.01 06:52
|close
|2344
|0.02
|1.3064
|1.2857
|1.3084
|1.28
|7942.83
|4695
|2005.02.01 06:52
|buy
|2349
|0.02
|1.3066
|1.2866
|1.3093
|4696
|2005.02.01 07:20
|buy
|2350
|0.04
|1.3046
|1.2866
|1.3073
|4697
|2005.02.01 08:46
|buy
|2351
|0.08
|1.3026
|1.2866
|1.3053
|4698
|2005.02.01 09:19
|t/p
|2348
|0.04
|1.3018
|1.3225
|1.3018
|11.00
|7953.83
|4699
|2005.02.01 09:19
|close
|2347
|0.02
|1.3018
|1.3224
|1.2997
|1.30
|7955.13
|4700
|2005.02.01 09:19
|sell
|2352
|0.02
|1.3015
|1.3215
|1.2988
|4701
|2005.02.01 10:40
|sell
|2353
|0.04
|1.3035
|1.3215
|1.3008
|4702
|2005.02.01 15:04
|t/p
|2353
|0.04
|1.3008
|1.3215
|1.3008
|10.80
|7965.93
|4703
|2005.02.01 15:04
|close
|2352
|0.02
|1.3006
|1.3215
|1.2988
|1.80
|7967.73
|4704
|2005.02.01 15:04
|sell
|2354
|0.02
|1.3002
|1.3202
|1.2975
|4705
|2005.02.01 15:04
|buy
|2355
|0.16
|1.3005
|1.2865
|1.3032
|4706
|2005.02.01 18:26
|sell
|2356
|0.04
|1.3022
|1.3202
|1.2995
|4707
|2005.02.01 19:00
|t/p
|2355
|0.16
|1.3032
|1.2865
|1.3032
|43.20
|8010.93
|4708
|2005.02.01 19:00
|close
|2349
|0.02
|1.3032
|1.2866
|1.3093
|-6.80
|8004.13
|4709
|2005.02.01 19:00
|close
|2351
|0.08
|1.3032
|1.2866
|1.3053
|4.80
|8008.93
|4710
|2005.02.01 19:00
|close
|2350
|0.04
|1.3032
|1.2866
|1.3073
|-5.60
|8003.33
|4711
|2005.02.01 19:00
|buy
|2357
|0.02
|1.3034
|1.2834
|1.3061
|4712
|2005.02.01 19:34
|sell
|2358
|0.08
|1.3043
|1.3203
|1.3016
|4713
|2005.02.02 01:50
|t/p
|2357
|0.02
|1.3061
|1.2834
|1.3061
|5.28
|8008.61
|4714
|2005.02.02 01:50
|sell
|2359
|0.16
|1.3063
|1.3203
|1.3036
|4715
|2005.02.02 01:50
|buy
|2360
|0.02
|1.3068
|1.2868
|1.3095
|4716
|2005.02.02 03:20
|sell
|2361
|0.32
|1.3085
|1.3205
|1.3058
|4717
|2005.02.02 14:22
|t/p
|2361
|0.32
|1.3058
|1.3205
|1.3058
|86.40
|8095.01
|4718
|2005.02.02 14:22
|close
|2354
|0.02
|1.3057
|1.3202
|1.2975
|-10.90
|8084.11
|4719
|2005.02.02 14:22
|close
|2358
|0.08
|1.3057
|1.3203
|1.3016
|-10.80
|8073.30
|4720
|2005.02.02 15:41
|close
|2356
|0.04
|1.3054
|1.3202
|1.2995
|-12.60
|8060.70
|4721
|2005.02.02 15:41
|close
|2359
|0.16
|1.3056
|1.3203
|1.3036
|11.20
|8071.90
|4722
|2005.02.02 15:42
|sell
|2362
|0.02
|1.3053
|1.3253
|1.3026
|4723
|2005.02.02 16:07
|buy
|2363
|0.04
|1.3047
|1.2867
|1.3074
|4724
|2005.02.02 17:09
|t/p
|2362
|0.02
|1.3026
|1.3253
|1.3026
|5.40
|8077.30
|4725
|2005.02.02 17:09
|buy
|2364
|0.08
|1.3026
|1.2866
|1.3053
|4726
|2005.02.02 17:10
|sell
|2365
|0.02
|1.3024
|1.3224
|1.2997
|4727
|2005.02.02 20:18
|sell
|2366
|0.04
|1.3044
|1.3224
|1.3017
|4728
|2005.02.02 20:21
|t/p
|2366
|0.04
|1.3017
|1.3224
|1.3017
|10.80
|8088.10
|4729
|2005.02.02 20:21
|close
|2365
|0.02
|1.3017
|1.3224
|1.2997
|1.40
|8089.50
|4730
|2005.02.02 20:21
|sell
|2367
|0.02
|1.3015
|1.3215
|1.2988
|4731
|2005.02.02 20:28
|sell
|2368
|0.04
|1.3036
|1.3216
|1.3009
|4732
|2005.02.03 13:46
|t/p
|2368
|0.04
|1.3009
|1.3216
|1.3009
|11.40
|8100.90
|4733
|2005.02.03 13:46
|close
|2367
|0.02
|1.3008
|1.3215
|1.2988
|1.70
|8102.59
|4734
|2005.02.03 13:46
|sell
|2369
|0.02
|1.3006
|1.3206
|1.2979
|4735
|2005.02.03 13:46
|buy
|2370
|0.16
|1.3004
|1.2864
|1.3031
|4736
|2005.02.03 14:45
|buy
|2371
|0.32
|1.2983
|1.2863
|1.3010
|4737
|2005.02.03 14:46
|t/p
|2369
|0.02
|1.2979
|1.3206
|1.2979
|5.40
|8107.99
|4738
|2005.02.03 14:46
|sell
|2372
|0.02
|1.2975
|1.3175
|1.2948
|4739
|2005.02.03 14:48
|buy
|2373
|0.64
|1.2961
|1.2861
|1.2988
|4740
|2005.02.03 14:57
|t/p
|2372
|0.02
|1.2948
|1.3175
|1.2948
|5.40
|8113.39
|4741
|2005.02.03 14:57
|sell
|2374
|0.02
|1.2941
|1.3141
|1.2914
|4742
|2005.02.03 15:07
|sell
|2375
|0.04
|1.2962
|1.3142
|1.2935
|4743
|2005.02.04 14:30
|sell
|2376
|0.08
|1.2984
|1.3144
|1.2957
|4744
|2005.02.04 14:30
|t/p
|2373
|0.64
|1.2988
|1.2861
|1.2988
|168.88
|8282.27
|4745
|2005.02.04 14:30
|close
|2360
|0.02
|1.2990
|1.2868
|1.3095
|-16.09
|8266.18
|4746
|2005.02.04 14:30
|close
|2364
|0.08
|1.2990
|1.2866
|1.3053
|-30.76
|8235.42
|4747
|2005.02.04 14:30
|close
|2371
|0.32
|1.2990
|1.2863
|1.3010
|20.44
|8255.86
|4748
|2005.02.04 14:30
|sell
|2377
|0.16
|1.3005
|1.3145
|1.2978
|4749
|2005.02.04 14:30
|close
|2363
|0.04
|1.3003
|1.2867
|1.3074
|-18.58
|8237.28
|4750
|2005.02.04 14:30
|close
|2370
|0.16
|1.3001
|1.2864
|1.3031
|-5.78
|8231.50
|4751
|2005.02.04 14:30
|buy
|2378
|0.02
|1.3002
|1.2802
|1.3029
|4752
|2005.02.04 14:30
|sell
|2379
|0.32
|1.3026
|1.3146
|1.2999
|4753
|2005.02.04 14:30
|t/p
|2378
|0.02
|1.3029
|1.2802
|1.3029
|5.40
|8236.90
|4754
|2005.02.04 14:30
|buy
|2380
|0.02
|1.3045
|1.2845
|1.3072
|4755
|2005.02.04 14:30
|buy
|2381
|0.04
|1.3023
|1.2843
|1.3050
|4756
|2005.02.04 14:47
|buy
|2382
|0.08
|1.3003
|1.2843
|1.3030
|4757
|2005.02.04 14:47
|t/p
|2379
|0.32
|1.2999
|1.3146
|1.2999
|86.40
|8323.30
|4758
|2005.02.04 14:47
|close
|2374
|0.02
|1.2998
|1.3141
|1.2914
|-11.30
|8312.00
|4759
|2005.02.04 14:47
|close
|2376
|0.08
|1.2998
|1.3144
|1.2957
|-11.20
|8300.80
|4760
|2005.02.04 14:47
|close
|2375
|0.04
|1.2999
|1.3142
|1.2935
|-14.60
|8286.19
|4761
|2005.02.04 14:47
|close
|2377
|0.16
|1.2997
|1.3145
|1.2978
|12.80
|8298.99
|4762
|2005.02.04 14:47
|sell
|2383
|0.02
|1.2991
|1.3191
|1.2964
|4763
|2005.02.04 14:47
|buy
|2384
|0.16
|1.2982
|1.2842
|1.3009
|4764
|2005.02.04 14:50
|t/p
|2383
|0.02
|1.2964
|1.3191
|1.2964
|5.40
|8304.39
|4765
|2005.02.04 14:50
|sell
|2385
|0.02
|1.2955
|1.3155
|1.2928
|4766
|2005.02.04 14:50
|buy
|2386
|0.32
|1.2958
|1.2838
|1.2985
|4767
|2005.02.04 14:50
|buy
|2387
|0.64
|1.2936
|1.2836
|1.2963
|4768
|2005.02.04 14:51
|t/p
|2385
|0.02
|1.2928
|1.3155
|1.2928
|5.40
|8309.79
|4769
|2005.02.04 14:51
|sell
|2388
|0.02
|1.2926
|1.3126
|1.2899
|4770
|2005.02.04 14:51
|buy
|2389
|1.28
|1.2914
|1.2834
|1.2941
|4771
|2005.02.04 14:53
|t/p
|2389
|1.28
|1.2941
|1.2834
|1.2941
|345.60
|8655.39
|4772
|2005.02.04 14:53
|close
|2380
|0.02
|1.2942
|1.2845
|1.3072
|-20.60
|8634.79
|4773
|2005.02.04 14:53
|close
|2382
|0.08
|1.2942
|1.2843
|1.3030
|-48.80
|8585.99
|4774
|2005.02.04 14:53
|close
|2386
|0.32
|1.2942
|1.2838
|1.2985
|-51.20
|8534.79
|4775
|2005.02.04 14:53
|close
|2381
|0.04
|1.2941
|1.2843
|1.3050
|-32.80
|8501.99
|4776
|2005.02.04 14:53
|close
|2387
|0.64
|1.2941
|1.2836
|1.2963
|32.00
|8533.99
|4777
|2005.02.04 14:53
|buy
|2390
|0.04
|1.2943
|1.2763
|1.2970
|4778
|2005.02.04 14:53
|close
|2384
|0.16
|1.2941
|1.2842
|1.3009
|-65.60
|8468.39
|4779
|2005.02.04 14:53
|close
|2390
|0.04
|1.2941
|1.2763
|1.2970
|-0.80
|8467.59
|4780
|2005.02.04 14:53
|buy
|2391
|0.02
|1.2943
|1.2743
|1.2970
|4781
|2005.02.04 14:54
|sell
|2392
|0.04
|1.2946
|1.3126
|1.2919
|4782
|2005.02.04 16:07
|sell
|2393
|0.08
|1.2967
|1.3127
|1.2940
|4783
|2005.02.04 17:02
|t/p
|2393
|0.08
|1.2940
|1.3127
|1.2940
|21.60
|8489.19
|4784
|2005.02.04 17:02
|close
|2388
|0.02
|1.2939
|1.3126
|1.2899
|-2.60
|8486.59
|4785
|2005.02.04 17:02
|close
|2392
|0.04
|1.2939
|1.3126
|1.2919
|2.80
|8489.39
|4786
|2005.02.04 17:02
|sell
|2394
|0.02
|1.2937
|1.3137
|1.2910
|4787
|2005.02.04 17:33
|buy
|2395
|0.04
|1.2922
|1.2742
|1.2949
|4788
|2005.02.04 18:04
|t/p
|2394
|0.02
|1.2910
|1.3137
|1.2910
|5.40
|8494.79
|4789
|2005.02.04 18:04
|sell
|2396
|0.02
|1.2908
|1.3108
|1.2881
|4790
|2005.02.04 18:05
|buy
|2397
|0.08
|1.2902
|1.2742
|1.2929
|4791
|2005.02.04 19:00
|buy
|2398
|0.16
|1.2882
|1.2742
|1.2909
|4792
|2005.02.04 19:01
|t/p
|2396
|0.02
|1.2881
|1.3108
|1.2881
|5.40
|8500.19
|4793
|2005.02.04 19:01
|sell
|2399
|0.02
|1.2877
|1.3077
|1.2850
|4794
|2005.02.07 00:00
|buy
|2400
|0.32
|1.2856
|1.2736
|1.2883
|4795
|2005.02.07 01:12
|t/p
|2399
|0.02
|1.2850
|1.3077
|1.2850
|5.50
|8505.69
|4796
|2005.02.07 01:12
|sell
|2401
|0.02
|1.2846
|1.3046
|1.2819
|4797
|2005.02.07 01:23
|buy
|2402
|0.64
|1.2835
|1.2735
|1.2862
|4798
|2005.02.07 17:05
|t/p
|2401
|0.02
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|5.40
|8511.09
|4799
|2005.02.07 17:05
|sell
|2403
|0.02
|1.2816
|1.3016
|1.2789
|4800
|2005.02.07 17:05
|buy
|2404
|1.28
|1.2814
|1.2734
|1.2841
|4801
|2005.02.07 17:40
|buy
|2405
|2.12
|1.2792
|1.2732
|1.2819
|4802
|2005.02.07 17:41
|t/p
|2403
|0.02
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|5.40
|8516.49
|4803
|2005.02.07 17:41
|sell
|2406
|0.02
|1.2787
|1.2987
|1.2760
|4804
|2005.02.07 17:59
|buy
|2407
|2.12
|1.2771
|1.2731
|1.2798
|4805
|2005.02.07 18:11
|t/p
|2406
|0.02
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|5.40
|8521.89
|4806
|2005.02.07 18:11
|sell
|2408
|0.02
|1.2756
|1.2956
|1.2729
|4807
|2005.02.07 18:13
|buy
|2409
|2.13
|1.2750
|1.2730
|1.2777
|4808
|2005.02.07 18:13
|s/l
|2391
|0.02
|1.2743
|1.2743
|1.2970
|-40.12
|8481.77
|4809
|2005.02.07 18:13
|s/l
|2395
|0.04
|1.2742
|1.2742
|1.2949
|-72.25
|8409.53
|4810
|2005.02.07 18:13
|s/l
|2397
|0.08
|1.2742
|1.2742
|1.2929
|-128.49
|8281.04
|4811
|2005.02.07 18:13
|s/l
|2398
|0.16
|1.2742
|1.2742
|1.2909
|-224.98
|8056.05
|4812
|2005.02.07 18:13
|s/l
|2400
|0.32
|1.2736
|1.2736
|1.2883
|-384.00
|7672.05
|4813
|2005.02.07 18:26
|s/l
|2402
|0.64
|1.2735
|1.2735
|1.2862
|-640.00
|7032.05
|4814
|2005.02.07 18:26
|s/l
|2404
|1.28
|1.2734
|1.2734
|1.2841
|-1024.00
|6008.05
|4815
|2005.02.07 18:31
|s/l
|2405
|2.12
|1.2732
|1.2732
|1.2819
|-1272.01
|4736.04
|4816
|2005.02.07 20:40
|t/p
|2409
|2.13
|1.2777
|1.2730
|1.2777
|575.10
|5311.14
|4817
|2005.02.07 20:40
|close
|2407
|2.12
|1.2778
|1.2731
|1.2798
|148.38
|5459.52
|4818
|2005.02.07 20:43
|buy
|2410
|0.01
|1.2778
|1.2578
|1.2805
|4819
|2005.02.07 20:45
|sell
|2411
|0.02
|1.2778
|1.2958
|1.2751
|4820
|2005.02.07 22:17
|buy
|2412
|0.02
|1.2757
|1.2577
|1.2784
|4821
|2005.02.08 11:07
|t/p
|2411
|0.02
|1.2751
|1.2958
|1.2751
|5.50
|5465.02
|4822
|2005.02.08 11:07
|close
|2408
|0.02
|1.2751
|1.2956
|1.2729
|1.10
|5466.12
|4823
|2005.02.08 11:07
|sell
|2413
|0.01
|1.2748
|1.2948
|1.2721
|4824
|2005.02.08 11:28
|buy
|2414
|0.04
|1.2737
|1.2577
|1.2764
|4825
|2005.02.08 13:17
|close
|2410
|0.01
|1.2764
|1.2578
|1.2805
|-1.46
|5464.66
|4826
|2005.02.08 13:17
|close
|2414
|0.04
|1.2764
|1.2577
|1.2764
|10.80
|5475.46
|4827
|2005.02.08 14:01
|close
|2412
|0.02
|1.2765
|1.2577
|1.2784
|1.48
|5476.94
|4828
|2005.02.08 14:01
|buy
|2415
|0.01
|1.2769
|1.2569
|1.2796
|4829
|2005.02.08 14:02
|sell
|2416
|0.02
|1.2769
|1.2949
|1.2742
|4830
|2005.02.08 15:10
|buy
|2417
|0.02
|1.2746
|1.2566
|1.2773
|4831
|2005.02.08 15:50
|close
|2413
|0.01
|1.2742
|1.2948
|1.2721
|0.60
|5477.54
|4832
|2005.02.08 15:50
|close
|2416
|0.02
|1.2742
|1.2949
|1.2742
|5.40
|5482.94
|4833
|2005.02.08 15:50
|sell
|2418
|0.01
|1.2740
|1.2940
|1.2713
|4834
|2005.02.08 16:10
|sell
|2419
|0.02
|1.2761
|1.2941
|1.2734
|4835
|2005.02.08 16:41
|t/p
|2417
|0.02
|1.2773
|1.2566
|1.2773
|5.40
|5488.34
|4836
|2005.02.08 16:41
|close
|2415
|0.01
|1.2773
|1.2569
|1.2796
|0.40
|5488.74
|4837
|2005.02.08 16:41
|buy
|2420
|0.01
|1.2775
|1.2575
|1.2802
|4838
|2005.02.08 17:19
|sell
|2421
|0.04
|1.2781
|1.2941
|1.2754
|4839
|2005.02.09 06:05
|t/p
|2421
|0.04
|1.2754
|1.2941
|1.2754
|11.00
|5499.74
|4840
|2005.02.09 06:05
|buy
|2422
|0.02
|1.2754
|1.2574
|1.2781
|4841
|2005.02.09 06:07
|close
|2418
|0.01
|1.2754
|1.2940
|1.2713
|-1.35
|5498.39
|4842
|2005.02.09 08:12
|t/p
|2422
|0.02
|1.2781
|1.2574
|1.2781
|5.40
|5503.79
|4843
|2005.02.09 08:12
|sell
|2423
|0.02
|1.2781
|1.2961
|1.2754
|4844
|2005.02.09 08:12
|close
|2420
|0.01
|1.2783
|1.2575
|1.2802
|0.74
|5504.53
|4845
|2005.02.09 08:13
|buy
|2424
|0.01
|1.2786
|1.2586
|1.2813
|4846
|2005.02.09 12:50
|sell
|2425
|0.04
|1.2804
|1.2964
|1.2777
|4847
|2005.02.09 13:01
|t/p
|2425
|0.04
|1.2777
|1.2964
|1.2777
|10.80
|5515.33
|4848
|2005.02.09 13:01
|close
|2419
|0.02
|1.2776
|1.2941
|1.2734
|-2.90
|5512.43
|4849
|2005.02.09 13:01
|close
|2423
|0.02
|1.2776
|1.2961
|1.2754
|1.00
|5513.43
|4850
|2005.02.09 13:02
|sell
|2426
|0.01
|1.2771
|1.2971
|1.2744
|4851
|2005.02.09 14:07
|buy
|2427
|0.02
|1.2766
|1.2586
|1.2793
|4852
|2005.02.09 14:50
|buy
|2428
|0.04
|1.2745
|1.2585
|1.2772
|4853
|2005.02.09 14:53
|t/p
|2426
|0.01
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|2.70
|5516.13
|4854
|2005.02.09 14:53
|sell
|2429
|0.01
|1.2742
|1.2942
|1.2715
|4855
|2005.02.09 16:05
|sell
|2430
|0.02
|1.2763
|1.2943
|1.2736
|4856
|2005.02.09 16:06
|t/p
|2428
|0.04
|1.2772
|1.2585
|1.2772
|10.80
|5526.93
|4857
|2005.02.09 16:06
|close
|2424
|0.01
|1.2772
|1.2586
|1.2813
|-1.40
|5525.53
|4858
|2005.02.09 16:06
|close
|2427
|0.02
|1.2773
|1.2586
|1.2793
|1.40
|5526.93
|4859
|2005.02.09 16:06
|buy
|2431
|0.01
|1.2778
|1.2578
|1.2805
|4860
|2005.02.09 16:34
|sell
|2432
|0.04
|1.2783
|1.2943
|1.2756
|4861
|2005.02.09 17:18
|sell
|2433
|0.08
|1.2804
|1.2944
|1.2777
|4862
|2005.02.09 17:18
|t/p
|2431
|0.01
|1.2805
|1.2578
|1.2805
|2.70
|5529.63
|4863
|2005.02.09 17:18
|buy
|2434
|0.01
|1.2811
|1.2611
|1.2838
|4864
|2005.02.09 17:22
|buy
|2435
|0.02
|1.2790
|1.2610
|1.2817
|4865
|2005.02.10 05:09
|t/p
|2435
|0.02
|1.2817
|1.2610
|1.2817
|5.03
|5534.66
|4866
|2005.02.10 05:10
|close
|2434
|0.01
|1.2818
|1.2611
|1.2838
|0.52
|5535.17
|4867
|2005.02.10 05:10
|buy
|2436
|0.01
|1.2820
|1.2620
|1.2847
|4868
|2005.02.10 10:00
|buy
|2437
|0.02
|1.2800
|1.2620
|1.2827
|4869
|2005.02.10 13:31
|buy
|2438
|0.04
|1.2779
|1.2619
|1.2806
|4870
|2005.02.10 14:30
|t/p
|2433
|0.08
|1.2777
|1.2944
|1.2777
|22.79
|5557.96
|4871
|2005.02.10 14:30
|close
|2429
|0.01
|1.2777
|1.2942
|1.2715
|-3.35
|5554.61
|4872
|2005.02.10 14:30
|close
|2432
|0.04
|1.2777
|1.2943
|1.2756
|3.00
|5557.61
|4873
|2005.02.10 14:30
|close
|2430
|0.02
|1.2775
|1.2943
|1.2736
|-2.10
|5555.51
|4874
|2005.02.10 14:30
|sell
|2439
|0.01
|1.2767
|1.2967
|1.2740
|4875
|2005.02.10 14:32
|buy
|2440
|0.08
|1.2759
|1.2619
|1.2786
|4876
|2005.02.10 14:36
|t/p
|2439
|0.01
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|2.70
|5558.21
|4877
|2005.02.10 14:36
|sell
|2441
|0.01
|1.2738
|1.2938
|1.2711
|4878
|2005.02.10 14:42
|sell
|2442
|0.02
|1.2759
|1.2939
|1.2732
|4879
|2005.02.10 14:57
|sell
|2443
|0.04
|1.2781
|1.2941
|1.2754
|4880
|2005.02.10 14:57
|t/p
|2440
|0.08
|1.2786
|1.2619
|1.2786
|21.60
|5579.81
|4881
|2005.02.10 14:57
|close
|2436
|0.01
|1.2787
|1.2620
|1.2847
|-3.30
|5576.51
|4882
|2005.02.10 14:57
|close
|2438
|0.04
|1.2787
|1.2619
|1.2806
|3.20
|5579.71
|4883
|2005.02.10 14:57
|close
|2437
|0.02
|1.2786
|1.2620
|1.2827
|-2.80
|5576.91
|4884
|2005.02.10 14:57
|buy
|2444
|0.01
|1.2789
|1.2589
|1.2816
|4885
|2005.02.10 15:09
|sell
|2445
|0.08
|1.2802
|1.2942
|1.2775
|4886
|2005.02.10 15:10
|t/p
|2444
|0.01
|1.2816
|1.2589
|1.2816
|2.70
|5579.61
|4887
|2005.02.10 15:10
|buy
|2446
|0.01
|1.2822
|1.2622
|1.2849
|4888
|2005.02.10 15:16
|buy
|2447
|0.02
|1.2801
|1.2621
|1.2828
|4889
|2005.02.10 15:29
|sell
|2448
|0.16
|1.2823
|1.2943
|1.2796
|4890
|2005.02.10 15:32
|t/p
|2447
|0.02
|1.2828
|1.2621
|1.2828
|5.40
|5585.01
|4891
|2005.02.10 15:32
|close
|2446
|0.01
|1.2829
|1.2622
|1.2849
|0.70
|5585.71
|4892
|2005.02.10 15:32
|buy
|2449
|0.01
|1.2835
|1.2635
|1.2862
|4893
|2005.02.10 15:48
|sell
|2450
|0.32
|1.2844
|1.2944
|1.2817
|4894
|2005.02.10 15:59
|t/p
|2449
|0.01
|1.2862
|1.2635
|1.2862
|2.70
|5588.41
|4895
|2005.02.10 15:59
|buy
|2451
|0.01
|1.2864
|1.2664
|1.2891
|4896
|2005.02.10 16:01
|sell
|2452
|0.64
|1.2865
|1.2945
|1.2838
|4897
|2005.02.10 16:19
|sell
|2453
|1.28
|1.2886
|1.2946
|1.2859
|4898
|2005.02.10 17:01
|t/p
|2451
|0.01
|1.2891
|1.2664
|1.2891
|2.70
|5591.11
|4899
|2005.02.10 17:01
|buy
|2454
|0.01
|1.2891
|1.2691
|1.2918
|4900
|2005.02.11 01:44
|buy
|2455
|0.02
|1.2871
|1.2691
|1.2898
|4901
|2005.02.11 11:00
|t/p
|2453
|1.28
|1.2859
|1.2946
|1.2859
|351.95
|5943.06
|4902
|2005.02.11 11:00
|close
|2441
|0.01
|1.2858
|1.2938
|1.2711
|-11.95
|5931.11
|4903
|2005.02.11 11:00
|close
|2443
|0.04
|1.2858
|1.2941
|1.2754
|-30.60
|5900.50
|4904
|2005.02.11 11:00
|close
|2448
|0.16
|1.2858
|1.2943
|1.2796
|-55.21
|5845.30
|4905
|2005.02.11 11:00
|close
|2452
|0.64
|1.2858
|1.2945
|1.2838
|47.97
|5893.27
|4906
|2005.02.11 11:00
|close
|2442
|0.02
|1.2858
|1.2939
|1.2732
|-19.70
|5873.57
|4907
|2005.02.11 11:00
|close
|2450
|0.32
|1.2858
|1.2944
|1.2817
|-43.21
|5830.36
|4908
|2005.02.11 11:00
|sell
|2456
|0.02
|1.2857
|1.3037
|1.2830
|4909
|2005.02.11 11:01
|close
|2445
|0.08
|1.2859
|1.2942
|1.2775
|-45.20
|5785.16
|4910
|2005.02.11 11:01
|close
|2456
|0.02
|1.2859
|1.3037
|1.2830
|-0.40
|5784.76
|4911
|2005.02.11 11:01
|sell
|2457
|0.01
|1.2857
|1.3057
|1.2830
|4912
|2005.02.11 14:04
|buy
|2458
|0.04
|1.2851
|1.2691
|1.2878
|4913
|2005.02.11 16:12
|sell
|2459
|0.02
|1.2877
|1.3057
|1.2850
|4914
|2005.02.11 16:12
|t/p
|2458
|0.04
|1.2878
|1.2691
|1.2878
|10.80
|5795.56
|4915
|2005.02.11 16:12
|close
|2454
|0.01
|1.2878
|1.2691
|1.2918
|-1.36
|5794.19
|4916
|2005.02.11 16:12
|close
|2455
|0.02
|1.2879
|1.2691
|1.2898
|1.60
|5795.79
|4917
|2005.02.11 16:12
|buy
|2460
|0.01
|1.2881
|1.2681
|1.2908
|4918
|2005.02.11 17:58
|buy
|2461
|0.02
|1.2858
|1.2678
|1.2885
|4919
|2005.02.14 00:54
|t/p
|2461
|0.02
|1.2885
|1.2678
|1.2885
|5.28
|5801.07
|4920
|2005.02.14 00:54
|close
|2460
|0.01
|1.2885
|1.2681
|1.2908
|0.34
|5801.41
|4921
|2005.02.14 00:54
|buy
|2462
|0.01
|1.2889
|1.2689
|1.2916
|4922
|2005.02.14 02:05
|sell
|2463
|0.04
|1.2897
|1.3057
|1.2870
|4923
|2005.02.14 02:06
|t/p
|2462
|0.01
|1.2916
|1.2689
|1.2916
|2.70
|5804.11
|4924
|2005.02.14 02:06
|sell
|2464
|0.08
|1.2918
|1.3058
|1.2891
|4925
|2005.02.14 02:06
|buy
|2465
|0.01
|1.2919
|1.2719
|1.2946
|4926
|2005.02.14 02:33
|sell
|2466
|0.16
|1.2938
|1.3058
|1.2911
|4927
|2005.02.14 02:39
|t/p
|2465
|0.01
|1.2946
|1.2719
|1.2946
|2.70
|5806.81
|4928
|2005.02.14 02:39
|buy
|2467
|0.01
|1.2952
|1.2752
|1.2979
|4929
|2005.02.14 05:22
|buy
|2468
|0.02
|1.2932
|1.2752
|1.2959
|4930
|2005.02.14 09:25
|t/p
|2468
|0.02
|1.2959
|1.2752
|1.2959
|5.40
|5812.21
|4931
|2005.02.14 09:25
|sell
|2469
|0.32
|1.2959
|1.3059
|1.2932
|4932
|2005.02.14 09:25
|close
|2467
|0.01
|1.2959
|1.2752
|1.2979
|0.70
|5812.91
|4933
|2005.02.14 09:25
|buy
|2470
|0.01
|1.2964
|1.2764
|1.2991
|4934
|2005.02.14 10:50
|sell
|2471
|0.64
|1.2980
|1.3060
|1.2953
|4935
|2005.02.14 15:45
|t/p
|2471
|0.64
|1.2953
|1.3060
|1.2953
|172.80
|5985.71
|4936
|2005.02.14 15:45
|close
|2457
|0.01
|1.2953
|1.3057
|1.2830
|-9.55
|5976.16
|4937
|2005.02.14 15:45
|close
|2463
|0.04
|1.2953
|1.3057
|1.2870
|-22.40
|5953.76
|4938
|2005.02.14 15:45
|close
|2466
|0.16
|1.2953
|1.3058
|1.2911
|-24.00
|5929.76
|4939
|2005.02.14 15:45
|close
|2459
|0.02
|1.2952
|1.3057
|1.2850
|-14.90
|5914.86
|4940
|2005.02.14 15:45
|close
|2469
|0.32
|1.2952
|1.3059
|1.2932
|22.40
|5937.26
|4941
|2005.02.14 15:45
|sell
|2472
|0.02
|1.2950
|1.3130
|1.2923
|4942
|2005.02.14 15:47
|close
|2464
|0.08
|1.2953
|1.3058
|1.2891
|-28.00
|5909.26
|4943
|2005.02.14 15:47
|close
|2472
|0.02
|1.2953
|1.3130
|1.2923
|-0.60
|5908.66
|4944
|2005.02.14 15:47
|sell
|2473
|0.01
|1.2949
|1.3149
|1.2922
|4945
|2005.02.14 17:15
|sell
|2474
|0.02
|1.2970
|1.3150
|1.2943
|4946
|2005.02.15 10:10
|sell
|2475
|0.04
|1.2990
|1.3150
|1.2963
|4947
|2005.02.15 10:10
|t/p
|2470
|0.01
|1.2991
|1.2764
|1.2991
|2.64
|5911.30
|4948
|2005.02.15 10:10
|buy
|2476
|0.01
|1.2994
|1.2794
|1.3021
|4949
|2005.02.15 10:36
|buy
|2477
|0.02
|1.2974
|1.2794
|1.3001
|4950
|2005.02.15 14:05
|t/p
|2477
|0.02
|1.3001
|1.2794
|1.3001
|5.40
|5916.70
|4951
|2005.02.15 14:05
|close
|2476
|0.01
|1.3001
|1.2794
|1.3021
|0.70
|5917.40
|4952
|2005.02.15 14:05
|buy
|2478
|0.01
|1.3006
|1.2806
|1.3033
|4953
|2005.02.15 14:12
|sell
|2479
|0.08
|1.3011
|1.3151
|1.2984
|4954
|2005.02.15 14:31
|sell
|2480
|0.16
|1.3032
|1.3152
|1.3005
|4955
|2005.02.15 14:31
|t/p
|2478
|0.01
|1.3033
|1.2806
|1.3033
|2.70
|5920.10
|4956
|2005.02.15 14:31
|buy
|2481
|0.01
|1.3037
|1.2837
|1.3064
|4957
|2005.02.15 15:07
|buy
|2482
|0.02
|1.3017
|1.2837
|1.3044
|4958
|2005.02.15 15:20
|t/p
|2480
|0.16
|1.3005
|1.3152
|1.3005
|43.20
|5963.30
|4959
|2005.02.15 15:20
|close
|2473
|0.01
|1.3005
|1.3149
|1.2922
|-5.55
|5957.75
|4960
|2005.02.15 15:20
|close
|2475
|0.04
|1.3005
|1.3150
|1.2963
|-6.00
|5951.75
|4961
|2005.02.15 15:23
|close
|2474
|0.02
|1.3005
|1.3150
|1.2943
|-6.90
|5944.85
|4962
|2005.02.15 15:24
|close
|2479
|0.08
|1.3005
|1.3151
|1.2984
|4.80
|5949.65
|4963
|2005.02.15 15:25
|sell
|2483
|0.01
|1.3001
|1.3201
|1.2974
|4964
|2005.02.15 15:27
|buy
|2484
|0.04
|1.2996
|1.2836
|1.3023
|4965
|2005.02.15 16:12
|buy
|2485
|0.08
|1.2975
|1.2835
|1.3002
|4966
|2005.02.15 16:13
|t/p
|2483
|0.01
|1.2974
|1.3201
|1.2974
|2.70
|5952.35
|4967
|2005.02.15 16:13
|sell
|2486
|0.01
|1.2970
|1.3170
|1.2943
|4968
|2005.02.15 17:42
|sell
|2487
|0.02
|1.2992
|1.3172
|1.2965
|4969
|2005.02.15 18:47
|t/p
|2485
|0.08
|1.3002
|1.2835
|1.3002
|21.60
|5973.95
|4970
|2005.02.15 18:47
|close
|2481
|0.01
|1.3003
|1.2837
|1.3064
|-3.40
|5970.55
|4971
|2005.02.15 18:47
|close
|2484
|0.04
|1.3003
|1.2836
|1.3023
|2.80
|5973.35
|4972
|2005.02.15 18:47
|close
|2482
|0.02
|1.3004
|1.2837
|1.3044
|-2.60
|5970.75
|4973
|2005.02.15 18:47
|buy
|2488
|0.01
|1.3010
|1.2810
|1.3037
|4974
|2005.02.15 18:48
|sell
|2489
|0.04
|1.3012
|1.3172
|1.2985
|4975
|2005.02.16 09:03
|sell
|2490
|0.08
|1.3032
|1.3172
|1.3005
|4976
|2005.02.16 09:49
|t/p
|2490
|0.08
|1.3005
|1.3172
|1.3005
|21.60
|5992.35
|4977
|2005.02.16 09:49
|close
|2486
|0.01
|1.3005
|1.3170
|1.2943
|-3.45
|5988.90
|4978
|2005.02.16 09:49
|close
|2489
|0.04
|1.3005
|1.3172
|1.2985
|3.00
|5991.90
|4979
|2005.02.16 09:50
|close
|2487
|0.02
|1.3004
|1.3172
|1.2965
|-2.30
|5989.59
|4980
|2005.02.16 09:50
|sell
|2491
|0.01
|1.3002
|1.3202
|1.2975
|4981
|2005.02.16 11:48
|sell
|2492
|0.02
|1.3022
|1.3202
|1.2995
|4982
|2005.02.16 13:58
|t/p
|2488
|0.01
|1.3037
|1.2810
|1.3037
|2.64
|5992.23
|4983
|2005.02.16 13:59
|buy
|2493
|0.01
|1.3041
|1.2841
|1.3068
|4984
|2005.02.16 14:06
|sell
|2494
|0.04
|1.3044
|1.3204
|1.3017
|4985
|2005.02.16 15:51
|buy
|2495
|0.02
|1.3020
|1.2840
|1.3047
|4986
|2005.02.16 16:00
|t/p
|2494
|0.04
|1.3017
|1.3204
|1.3017
|10.80
|6003.03
|4987
|2005.02.16 16:00
|close
|2491
|0.01
|1.3014
|1.3202
|1.2975
|-1.20
|6001.83
|4988
|2005.02.16 16:00
|close
|2492
|0.02
|1.3016
|1.3202
|1.2995
|1.20
|6003.03
|4989
|2005.02.16 16:00
|sell
|2496
|0.02
|1.3014
|1.3214
|1.2987
|4990
|2005.02.16 16:01
|buy
|2497
|0.08
|1.2999
|1.2839
|1.3026
|4991
|2005.02.16 16:21
|t/p
|2496
|0.02
|1.2987
|1.3214
|1.2987
|5.40
|6008.43
|4992
|2005.02.16 16:21
|sell
|2498
|0.02
|1.2984
|1.3184
|1.2957
|4993
|2005.02.16 16:21
|buy
|2499
|0.16
|1.2978
|1.2838
|1.3005
|4994
|2005.02.16 18:54
|sell
|2500
|0.04
|1.3004
|1.3184
|1.2977
|4995
|2005.02.16 18:54
|t/p
|2499
|0.16
|1.3005
|1.2838
|1.3005
|43.20
|6051.63
|4996
|2005.02.16 18:54
|close
|2493
|0.01
|1.3008
|1.2841
|1.3068
|-3.30
|6048.33
|4997
|2005.02.16 18:54
|close
|2497
|0.08
|1.3008
|1.2839
|1.3026
|7.20
|6055.53
|4998
|2005.02.16 18:54
|close
|2495
|0.02
|1.3007
|1.2840
|1.3047
|-2.60
|6052.93
|4999
|2005.02.16 18:54
|buy
|2501
|0.02
|1.3012
|1.2812
|1.3039
|5000
|2005.02.16 19:12
|sell
|2502
|0.08
|1.3024
|1.3184
|1.2997
|5001
|2005.02.16 19:14
|t/p
|2501
|0.02
|1.3039
|1.2812
|1.3039
|5.40
|6058.33
|5002
|2005.02.16 19:14
|buy
|2503
|0.02
|1.3042
|1.2842
|1.3069
|5003
|2005.02.16 19:36
|sell
|2504
|0.16
|1.3045
|1.3185
|1.3018
|5004
|2005.02.17 11:12
|sell
|2505
|0.32
|1.3066
|1.3186
|1.3039
|5005
|2005.02.17 11:12
|t/p
|2503
|0.02
|1.3069
|1.2842
|1.3069
|5.03
|6063.37
|5006
|2005.02.17 11:12
|buy
|2506
|0.02
|1.3073
|1.2873
|1.3100
|5007
|2005.02.17 13:30
|buy
|2507
|0.04
|1.3052
|1.2872
|1.3079
|5008
|2005.02.17 14:16
|t/p
|2505
|0.32
|1.3039
|1.3186
|1.3039
|86.40
|6149.77
|5009
|2005.02.17 14:16
|close
|2498
|0.02
|1.3039
|1.3184
|1.2957
|-10.70
|6139.06
|5010
|2005.02.17 14:16
|close
|2502
|0.08
|1.3039
|1.3184
|1.2997
|-10.81
|6128.25
|5011
|2005.02.17 14:17
|close
|2500
|0.04
|1.3039
|1.3184
|1.2977
|-13.40
|6114.85
|5012
|2005.02.17 14:17
|close
|2504
|0.16
|1.3039
|1.3185
|1.3018
|11.98
|6126.83
|5013
|2005.02.17 14:17
|sell
|2508
|0.02
|1.3035
|1.3235
|1.3008
|5014
|2005.02.17 14:32
|buy
|2509
|0.08
|1.3032
|1.2872
|1.3059
|5015
|2005.02.17 16:17
|sell
|2510
|0.04
|1.3056
|1.3236
|1.3029
|5016
|2005.02.17 16:18
|t/p
|2509
|0.08
|1.3059
|1.2872
|1.3059
|21.60
|6148.43
|5017
|2005.02.17 16:18
|close
|2506
|0.02
|1.3059
|1.2873
|1.3100
|-2.80
|6145.63
|5018
|2005.02.17 16:18
|close
|2507
|0.04
|1.3059
|1.2872
|1.3079
|2.80
|6148.43
|5019
|2005.02.17 16:18
|buy
|2511
|0.02
|1.3063
|1.2863
|1.3090
|5020
|2005.02.17 17:04
|sell
|2512
|0.08
|1.3077
|1.3237
|1.3050
|5021
|2005.02.18 11:46
|t/p
|2512
|0.08
|1.3050
|1.3237
|1.3050
|22.00
|6170.43
|5022
|2005.02.18 11:46
|close
|2508
|0.02
|1.3049
|1.3235
|1.3008
|-2.70
|6167.73
|5023
|2005.02.18 11:46
|close
|2510
|0.04
|1.3049
|1.3236
|1.3029
|3.00
|6170.72
|5024
|2005.02.18 11:46
|sell
|2513
|0.02
|1.3045
|1.3245
|1.3018
|5025
|2005.02.18 11:47
|buy
|2514
|0.04
|1.3042
|1.2862
|1.3069
|5026
|2005.02.18 14:31
|buy
|2515
|0.08
|1.3021
|1.2861
|1.3048
|5027
|2005.02.18 14:37
|t/p
|2513
|0.02
|1.3018
|1.3245
|1.3018
|5.40
|6176.12
|5028
|2005.02.18 14:37
|sell
|2516
|0.02
|1.3015
|1.3215
|1.2988
|5029
|2005.02.18 14:53
|sell
|2517
|0.04
|1.3035
|1.3215
|1.3008
|5030
|2005.02.18 14:59
|t/p
|2515
|0.08
|1.3048
|1.2861
|1.3048
|21.60
|6197.72
|5031
|2005.02.18 14:59
|close
|2511
|0.02
|1.3049
|1.2863
|1.3090
|-2.92
|6194.80
|5032
|2005.02.18 14:59
|close
|2514
|0.04
|1.3048
|1.2862
|1.3069
|2.40
|6197.20
|5033
|2005.02.18 14:59
|buy
|2518
|0.02
|1.3052
|1.2852
|1.3079
|5034
|2005.02.18 15:04
|sell
|2519
|0.08
|1.3055
|1.3215
|1.3028
|5035
|2005.02.18 15:54
|sell
|2520
|0.16
|1.3075
|1.3215
|1.3048
|5036
|2005.02.21 02:45
|t/p
|2520
|0.16
|1.3048
|1.3215
|1.3048
|43.99
|6241.20
|5037
|2005.02.21 02:45
|close
|2516
|0.02
|1.3048
|1.3215
|1.2988
|-6.50
|6234.70
|5038
|2005.02.21 02:45
|close
|2519
|0.08
|1.3048
|1.3215
|1.3028
|6.00
|6240.69
|5039
|2005.02.21 02:50
|close
|2517
|0.04
|1.3047
|1.3215
|1.3008
|-4.60
|6236.09
|5040
|2005.02.21 02:50
|sell
|2521
|0.02
|1.3045
|1.3245
|1.3018
|5041
|2005.02.21 04:44
|buy
|2522
|0.04
|1.3032
|1.2852
|1.3059
|5042
|2005.02.21 07:57
|t/p
|2522
|0.04
|1.3059
|1.2852
|1.3059
|10.80
|6246.89
|5043
|2005.02.21 07:57
|close
|2518
|0.02
|1.3059
|1.2852
|1.3079
|1.28
|6248.17
|5044
|2005.02.21 07:57
|buy
|2523
|0.02
|1.3063
|1.2863
|1.3090
|5045
|2005.02.21 08:03
|sell
|2524
|0.04
|1.3068
|1.3248
|1.3041
|5046
|2005.02.22 03:46
|sell
|2525
|0.08
|1.3088
|1.3248
|1.3061
|5047
|2005.02.22 03:48
|t/p
|2523
|0.02
|1.3090
|1.2863
|1.3090
|5.28
|6253.45
|5048
|2005.02.22 03:48
|buy
|2526
|0.02
|1.3093
|1.2893
|1.3120
|5049
|2005.02.22 04:00
|sell
|2527
|0.16
|1.3109
|1.3249
|1.3082
|5050
|2005.02.22 04:02
|t/p
|2526
|0.02
|1.3120
|1.2893
|1.3120
|5.40
|6258.85
|5051
|2005.02.22 04:02
|buy
|2528
|0.02
|1.3122
|1.2922
|1.3149
|5052
|2005.02.22 04:19
|sell
|2529
|0.32
|1.3129
|1.3249
|1.3102
|5053
|2005.02.22 04:24
|t/p
|2528
|0.02
|1.3149
|1.2922
|1.3149
|5.40
|6264.25
|5054
|2005.02.22 04:24
|sell
|2530
|0.64
|1.3151
|1.3251
|1.3124
|5055
|2005.02.22 04:24
|buy
|2531
|0.02
|1.3157
|1.2957
|1.3184
|5056
|2005.02.22 04:37
|buy
|2532
|0.04
|1.3137
|1.2957
|1.3164
|5057
|2005.02.22 06:28
|t/p
|2532
|0.04
|1.3164
|1.2957
|1.3164
|10.80
|6275.05
|5058
|2005.02.22 06:28
|close
|2531
|0.02
|1.3166
|1.2957
|1.3184
|1.80
|6276.85
|5059
|2005.02.22 06:28
|buy
|2533
|0.02
|1.3167
|1.2967
|1.3194
|5060
|2005.02.22 06:34
|sell
|2534
|1.28
|1.3172
|1.3252
|1.3145
|5061
|2005.02.22 11:41
|sell
|2535
|1.56
|1.3192
|1.3252
|1.3165
|5062
|2005.02.22 11:43
|t/p
|2533
|0.02
|1.3194
|1.2967
|1.3194
|5.40
|6282.25
|5063
|2005.02.22 11:43
|buy
|2536
|0.02
|1.3197
|1.2997
|1.3224
|5064
|2005.02.22 11:48
|sell
|2537
|1.57
|1.3212
|1.3252
|1.3185
|5065
|2005.02.22 16:02
|t/p
|2536
|0.02
|1.3224
|1.2997
|1.3224
|5.40
|6287.65
|5066
|2005.02.22 16:02
|buy
|2538
|0.02
|1.3226
|1.3026
|1.3253
|5067
|2005.02.22 16:05
|buy
|2539
|0.04
|1.3206
|1.3026
|1.3233
|5068
|2005.02.22 17:09
|sell
|2540
|1.57
|1.3232
|1.3252
|1.3205
|5069
|2005.02.22 17:09
|t/p
|2539
|0.04
|1.3233
|1.3026
|1.3233
|10.80
|6298.45
|5070
|2005.02.22 17:32
|s/l
|2521
|0.02
|1.3245
|1.3245
|1.3018
|-39.90
|6258.54
|5071
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2540
|1.57
|1.3246
|1.3252
|1.3205
|-219.79
|6038.75
|5072
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2538
|0.02
|1.3243
|1.3026
|1.3253
|3.40
|6042.15
|5073
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2537
|1.57
|1.3246
|1.3252
|1.3185
|-533.79
|5508.36
|5074
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2535
|1.56
|1.3246
|1.3252
|1.3165
|-842.39
|4665.97
|5075
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2534
|1.28
|1.3246
|1.3252
|1.3145
|-947.20
|3718.77
|5076
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2530
|0.64
|1.3246
|1.3251
|1.3124
|-608.00
|3110.77
|5077
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2529
|0.32
|1.3246
|1.3249
|1.3102
|-374.40
|2736.37
|5078
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2527
|0.16
|1.3246
|1.3249
|1.3082
|-219.20
|2517.17
|5079
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2525
|0.08
|1.3246
|1.3248
|1.3061
|-126.40
|2390.77
|5080
|2005.02.22 17:32
|close at stop
|2524
|0.04
|1.3246
|1.3248
|1.3041
|-71.00
|2319.77