Interbank FX, LLC

Account: 1449903 Name: V1+V2 1M Currency: USD 2007 May 18, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
332563022007.04.30 06:23sell0.01eurjpy162.55164.55162.282007.05.01 13:17162.890.000.00-0.11-2.85
  V1+V2
332602232007.04.30 06:41sell0.01eurusd1.36061.38061.35792007.05.01 01:161.36400.000.000.05-3.40
  V1+V2
332905402007.04.30 09:00sell0.01gbpusd1.98892.00891.98622007.05.01 07:312.00060.000.000.00-11.70
  V1+V2
332945892007.04.30 09:20sell0.02gbpusd1.99092.00891.98822007.05.01 07:312.00040.000.000.01-19.00
  V1+V2
332981542007.04.30 09:44sell0.02eurjpy162.75164.55162.482007.05.01 13:17162.890.000.00-0.22-2.35
  V1+V2
333002362007.04.30 09:59sell0.04gbpusd1.99292.00891.99022007.05.01 07:312.00060.000.000.01-30.80
  V1+V2
333149212007.04.30 12:17buy0.01usdjpy119.71117.71119.982007.05.01 14:01119.370.000.000.14-2.85
  V1+V2
333149642007.04.30 12:18buy0.01usdchf1.20981.18981.21252007.05.01 06:301.20830.000.000.09-1.24
  V1+V2
333228492007.04.30 12:48sell0.02eurusd1.36271.38071.36002007.05.01 01:161.36400.000.000.11-2.60
  V1+V2
333229032007.04.30 12:48buy0.02usdchf1.20771.18971.21042007.05.01 06:341.20830.000.000.180.99
  V1+V2
333229532007.04.30 12:48sell0.08gbpusd1.99512.00911.99242007.05.01 07:312.00060.000.000.02-44.00
  V1+V2
333286212007.04.30 13:25sell0.01usdchf1.20691.22691.20422007.05.01 13:161.20640.000.00-0.090.41
  V1+V2
333326812007.04.30 13:43buy0.02usdjpy119.50117.70119.772007.05.01 14:01119.380.000.000.27-2.01
  V1+V2
333351672007.04.30 13:54sell0.04eurjpy162.96164.56162.692007.05.01 13:17162.890.000.00-0.452.35
  V1+V2
333417102007.04.30 14:35sell0.16gbpusd1.99712.00911.99442007.05.01 07:312.00060.000.000.05-56.00
  V1+V2
333442432007.04.30 14:49sell0.32gbpusd1.99912.00911.99642007.05.01 07:312.00040.000.000.10-41.60
  V1+V2
333448202007.04.30 14:50sell0.04eurusd1.36471.38071.36202007.05.01 01:161.36400.000.000.222.80
  V1+V2
333501912007.04.30 15:10sell0.01usdjpy119.34121.34119.072007.05.01 13:13119.260.000.00-0.140.67
  V1+V2
333504632007.04.30 15:10buy0.01eurusd1.36641.34641.36912007.05.01 13:171.36710.000.00-0.060.70
  V1+V2
333517232007.04.30 15:14sell0.64gbpusd2.00112.00911.99842007.05.01 07:312.00060.000.000.1932.00
  V1+V2
333544902007.04.30 15:17sell0.08eurusd1.36671.38071.36402007.05.01 01:151.36400.000.000.4321.60
  V1+V2[tp]
333547142007.04.30 15:18buy0.04usdchf1.20561.18961.20832007.05.01 06:301.20830.000.000.368.94
  V1+V2[tp]
333554482007.04.30 15:19buy0.01gbpusd2.00251.98252.00522007.05.01 07:222.00320.000.000.000.70
  V1+V2
333561762007.04.30 15:20buy0.01eurjpy163.11161.11163.382007.05.01 02:34163.180.000.000.090.59
  V1+V2
333613352007.04.30 15:40buy0.02gbpusd2.00051.98252.00322007.05.01 07:212.00320.000.00-0.015.40
  V1+V2[tp]
333819862007.04.30 18:59sell0.02usdjpy119.54121.34119.272007.05.01 13:12119.270.000.00-0.294.53
  V1+V2[tp]
333928032007.04.30 21:25buy0.02eurusd1.36441.34641.36712007.05.01 13:161.36710.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
333970642007.04.30 22:08buy0.02eurjpy162.91161.11163.182007.05.01 02:34163.180.000.000.004.52
  V1+V2[tp]
334048462007.05.01 00:12sell0.08eurjpy163.16164.56162.892007.05.01 13:17162.890.000.000.0018.12
  V1+V2[tp]
334090932007.05.01 01:16sell0.01eurusd1.36371.38371.36102007.05.01 07:311.36300.000.000.000.70
  V1+V2
334137792007.05.01 02:34buy0.01eurjpy163.21161.21163.482007.05.02 08:07162.890.000.000.09-2.67
  V1+V2
334352182007.05.01 06:34buy0.01usdchf1.20861.18861.21132007.05.01 14:181.20940.000.000.000.66
  V1+V2
334376502007.05.01 06:53sell0.02eurusd1.36571.38371.36302007.05.01 07:311.36300.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
334427212007.05.01 07:22sell1.00gbpusd2.00332.00932.00062007.05.01 07:312.00060.000.000.00270.00
  V1+V2[tp]
334428352007.05.01 07:22buy0.01gbpusd2.00351.98352.00622007.05.01 08:222.00210.000.000.00-1.40
  V1+V2
334461952007.05.01 07:30buy0.02eurjpy163.01161.21163.282007.05.02 08:07162.890.000.000.17-2.01
  V1+V2
334462992007.05.01 07:30buy0.02gbpusd2.00151.98352.00422007.05.01 08:222.00210.000.000.001.20
  V1+V2
334464252007.05.01 07:30sell0.02usdchf1.20911.22711.20642007.05.01 13:161.20640.000.000.004.48
  V1+V2[tp]
334472142007.05.01 07:31sell0.01gbpusd1.99972.01971.99702007.05.01 14:102.00300.000.000.00-3.30
  V1+V2
334473672007.05.01 07:31sell0.01eurusd1.36271.38271.36002007.05.01 14:091.36400.000.000.00-1.30
  V1+V2
334475672007.05.01 07:31buy0.04gbpusd1.99941.98342.00212007.05.01 08:222.00210.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
334528232007.05.01 07:58sell0.02gbpusd2.00172.01971.99902007.05.01 14:102.00300.000.000.00-2.60
  V1+V2
334570142007.05.01 08:22buy0.01gbpusd2.00231.98232.00502007.05.01 11:582.00500.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
334717532007.05.01 10:24sell0.04gbpusd2.00372.01972.00102007.05.01 14:102.00300.000.000.002.80
  V1+V2
334777172007.05.01 11:11sell0.02eurusd1.36471.38271.36202007.05.01 14:091.36390.000.000.001.60
  V1+V2
334834962007.05.01 11:58buy0.01gbpusd2.00541.98542.00812007.05.02 08:441.99560.000.000.00-9.80
  V1+V2
334882022007.05.01 12:31sell0.08gbpusd2.00572.01972.00302007.05.01 14:082.00300.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
334955202007.05.01 13:12buy0.04usdjpy119.30117.70119.572007.05.01 14:01119.370.000.000.002.35
  V1+V2
334958472007.05.01 13:13sell0.04eurusd1.36671.38271.36402007.05.01 14:081.36400.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
334959632007.05.01 13:13sell0.01usdjpy119.22121.22118.952007.05.02 05:52119.760.000.00-0.14-4.51
  V1+V2
334965932007.05.01 13:15buy0.02usdchf1.20661.18861.20932007.05.01 14:181.20930.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
334971782007.05.01 13:16sell0.01usdchf1.20581.22581.20312007.05.02 06:051.21350.000.00-0.09-6.35
  V1+V2
334973782007.05.01 13:17buy0.01eurusd1.36741.34741.37012007.05.01 18:561.36200.000.000.00-5.40
  V1+V2
334978122007.05.01 13:18sell0.01eurjpy162.84164.84162.572007.05.02 05:53162.760.000.00-0.110.67
  V1+V2
334978652007.05.01 13:18buy0.08usdjpy119.10117.70119.372007.05.01 14:01119.370.000.000.0018.09
  V1+V2[tp]
335061392007.05.01 14:00buy0.02eurusd1.36531.34731.36802007.05.01 18:571.36200.000.000.00-6.60
  V1+V2
335072502007.05.01 14:01sell0.02usdchf1.20791.22591.20522007.05.02 12:251.21550.000.00-0.19-12.51
  V1+V2
335077282007.05.01 14:01buy0.01usdjpy119.45117.45119.722007.05.01 14:41119.720.000.000.002.26
  V1+V2[tp]
335103622007.05.01 14:08sell0.02usdjpy119.42121.22119.152007.05.02 05:53119.760.000.00-0.29-5.68
  V1+V2
335105232007.05.01 14:08buy0.02gbpusd2.00341.98542.00612007.05.02 08:441.99570.000.00-0.01-15.40
  V1+V2
335112642007.05.01 14:09sell0.01eurusd1.36391.38391.36122007.05.01 14:401.36120.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
335117122007.05.01 14:10sell0.01gbpusd2.00282.02282.00012007.05.01 14:372.00010.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
335136552007.05.01 14:18buy0.01usdchf1.21011.19011.21282007.05.01 14:461.21280.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
335142152007.05.01 14:20buy0.04eurusd1.36331.34731.36602007.05.01 18:561.36200.000.000.00-5.20
  V1+V2
335149572007.05.01 14:21sell0.04usdchf1.21001.22601.20732007.05.02 06:051.21350.000.00-0.38-11.54
  V1+V2
335160842007.05.01 14:25buy0.04gbpusd2.00141.98542.00412007.05.02 08:441.99560.000.00-0.02-23.20
  V1+V2
335181982007.05.01 14:32sell0.04usdjpy119.62121.22119.352007.05.02 05:52119.760.000.00-0.57-4.68
  V1+V2
335194002007.05.01 14:38sell0.01gbpusd1.99982.01981.99712007.05.02 00:371.99710.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
335202142007.05.01 14:40buy0.08eurusd1.36131.34731.36402007.05.01 18:581.36200.000.000.005.60
  V1+V2
335204782007.05.01 14:40sell0.01eurusd1.36101.38101.35832007.05.02 03:181.35830.000.000.052.70
  V1+V2[tp]
335208572007.05.01 14:41buy0.01usdjpy119.75117.75120.022007.05.02 03:32120.020.000.000.142.25
  V1+V2[tp]
335210632007.05.01 14:41buy0.08gbpusd1.99921.98522.00192007.05.02 08:441.99570.000.00-0.03-28.00
  V1+V2
335223362007.05.01 14:46sell0.08usdchf1.21201.22601.20932007.05.02 12:261.21550.000.00-0.75-23.04
  V1+V2
335227132007.05.01 14:46buy0.01usdchf1.21321.19321.21592007.05.01 15:441.21590.000.000.002.22
  V1+V2[tp]
335260242007.05.01 14:58sell0.16usdchf1.21401.22601.21132007.05.02 06:051.21350.000.00-1.506.59
  V1+V2
335333212007.05.01 15:21sell0.02eurjpy163.04164.84162.772007.05.02 05:53162.770.000.00-0.224.51
  V1+V2[tp]
335375282007.05.01 15:44sell0.08usdjpy119.83121.23119.562007.05.02 05:54119.740.000.00-1.146.01
  V1+V2
335376922007.05.01 15:44buy0.16eurusd1.35931.34731.36202007.05.01 18:561.36200.000.000.0043.20
  V1+V2[tp]
335378692007.05.01 15:44buy0.01usdchf1.21631.19631.21902007.05.02 03:431.21700.000.000.090.58
  V1+V2
335379702007.05.01 15:44sell0.32usdchf1.21621.22621.21352007.05.02 06:041.21350.000.00-3.0171.20
  V1+V2[tp]
335518672007.05.01 18:34buy0.02usdchf1.21431.19631.21702007.05.02 03:431.21700.000.000.184.44
  V1+V2[tp]
335537312007.05.01 18:58buy0.01eurusd1.36231.34231.36502007.05.02 14:261.36070.000.00-0.06-1.60
  V1+V2
335610722007.05.01 21:31buy0.02eurusd1.36031.34231.36302007.05.02 14:271.36050.000.000.000.40
  V1+V2
335707212007.05.02 00:37sell0.01gbpusd1.99652.01651.99382007.05.02 02:171.99570.000.000.000.80
  V1+V2
335707592007.05.02 00:38buy0.16gbpusd1.99691.98491.99962007.05.02 08:441.99560.000.000.00-20.80
  V1+V2
335750332007.05.02 01:27sell0.02gbpusd1.99852.01651.99582007.05.02 02:171.99580.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
335782712007.05.02 02:17sell0.01gbpusd1.99542.01541.99272007.05.02 07:101.99270.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
335822562007.05.02 03:19buy0.32gbpusd1.99491.98491.99762007.05.02 08:441.99570.000.000.0025.60
  V1+V2
335825102007.05.02 03:19sell0.01eurusd1.35721.37721.35452007.05.02 10:531.35650.000.000.000.70
  V1+V2
335826832007.05.02 03:19buy0.04eurusd1.35721.34121.35992007.05.02 13:171.35990.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
335839362007.05.02 03:21buy0.04eurjpy162.81161.21163.082007.05.02 08:07162.890.000.000.002.67
  V1+V2
335860212007.05.02 03:32buy0.01usdjpy120.05118.05120.322007.05.02 07:04119.910.000.000.00-1.17
  V1+V2
335872462007.05.02 03:42sell0.16usdjpy120.03121.23119.762007.05.02 05:52119.760.000.000.0036.07
  V1+V2[tp]
335877582007.05.02 03:43buy0.01usdchf1.21751.19751.22022007.05.02 07:101.21630.000.000.00-0.99
  V1+V2
335977482007.05.02 05:41buy0.02usdchf1.21551.19751.21822007.05.02 07:101.21620.000.000.001.15
  V1+V2
335991482007.05.02 05:47buy0.02usdjpy119.85118.05120.122007.05.02 07:04119.910.000.000.001.00
  V1+V2
336005642007.05.02 05:52sell0.02eurusd1.35921.37721.35652007.05.02 10:531.35650.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
336009262007.05.02 05:53sell0.01eurjpy162.70164.70162.432007.05.03 13:46163.230.000.00-0.34-4.41
  V1+V2
336010222007.05.02 05:54sell0.01usdjpy119.72121.72119.452007.05.04 12:48120.050.000.00-0.57-2.75
  V1+V2
336023672007.05.02 05:59buy0.04usdjpy119.64118.04119.912007.05.02 07:03119.910.000.000.009.01
  V1+V2[tp]
336026032007.05.02 05:59buy0.08eurjpy162.61161.21162.882007.05.02 07:05162.880.000.000.0018.01
  V1+V2[tp]
336045982007.05.02 06:05buy0.04usdchf1.21351.19751.21622007.05.02 07:101.21620.000.000.008.88
  V1+V2[tp]
336054272007.05.02 06:09sell0.04usdchf1.21401.23001.21132007.05.02 12:251.21550.000.000.00-4.94
  V1+V2
336132312007.05.02 07:04buy0.01usdjpy119.93117.93120.202007.05.02 10:59120.200.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
336133812007.05.02 07:05sell0.02usdjpy119.92121.72119.652007.05.04 12:48120.040.000.00-1.15-2.00
  V1+V2
336143802007.05.02 07:10buy0.64gbpusd1.99291.98491.99562007.05.02 08:441.99560.000.000.00172.80
  V1+V2[tp]
336145812007.05.02 07:10sell0.01gbpusd1.99222.01221.98952007.05.02 10:461.99160.000.000.000.60
  V1+V2
336147732007.05.02 07:10sell0.08usdchf1.21621.23021.21352007.05.02 12:251.21550.000.000.004.61
  V1+V2
336148882007.05.02 07:11buy0.01usdchf1.21671.19671.21942007.05.03 13:041.21320.000.000.27-2.88
  V1+V2
336200282007.05.02 08:07buy0.01eurjpy162.94160.94163.212007.05.02 11:52163.210.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
336200292007.05.02 08:07sell0.02eurjpy162.90164.70162.632007.05.03 13:46163.230.000.00-0.67-5.48
  V1+V2
336201562007.05.02 08:07sell0.02gbpusd1.99432.01231.99162007.05.02 10:461.99160.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
336229842007.05.02 08:44buy0.02gbpusd1.99621.97821.99892007.05.02 08:441.99570.000.000.00-1.00
  V1+V2
336230152007.05.02 08:44buy0.01gbpusd1.99621.97621.99892007.05.02 14:261.99090.000.000.00-5.30
  V1+V2
336247662007.05.02 08:59buy0.02gbpusd1.99421.97621.99692007.05.02 14:261.99090.000.000.00-6.60
  V1+V2
336264682007.05.02 09:26sell0.04eurjpy163.10164.70162.832007.05.03 13:46163.230.000.00-1.34-4.32
  V1+V2
336279522007.05.02 09:53sell0.04usdjpy120.12121.72119.852007.05.04 12:48120.050.000.00-2.292.33
  V1+V2
336314422007.05.02 10:41buy0.04gbpusd1.99221.97621.99492007.05.02 14:261.99090.000.000.00-5.20
  V1+V2
336319762007.05.02 10:46sell0.01gbpusd1.99112.01111.98842007.05.02 14:061.98840.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
336327492007.05.02 10:53sell0.16usdchf1.21821.23021.21552007.05.02 12:251.21550.000.000.0035.54
  V1+V2[tp]
336330132007.05.02 10:53sell0.01eurusd1.35641.37641.35372007.05.03 13:281.35810.000.000.16-1.70
  V1+V2
336335172007.05.02 10:56buy0.08gbpusd1.99021.97621.99292007.05.02 14:271.99080.000.000.004.80
  V1+V2
336342962007.05.02 10:59buy0.01usdjpy120.23118.23120.502007.05.03 14:01120.300.000.000.410.58
  V1+V2
336393972007.05.02 11:52buy0.01eurjpy163.26161.26163.532007.05.03 04:51163.530.000.000.262.25
  V1+V2[tp]
336445042007.05.02 12:15sell0.02eurusd1.35841.37641.35572007.05.03 13:431.35810.000.000.320.60
  V1+V2
336476312007.05.02 12:25sell0.02usdchf1.21521.23321.21252007.05.02 12:261.21550.000.000.00-0.49
  V1+V2
336478062007.05.02 12:26sell0.01usdchf1.21521.23521.21252007.05.02 14:251.21250.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
336488492007.05.02 12:36buy0.02usdjpy120.03118.23120.302007.05.03 14:01120.300.000.000.814.49
  V1+V2[tp]
336550882007.05.02 13:27buy0.02usdchf1.21471.19671.21742007.05.03 13:041.21320.000.000.53-2.47
  V1+V2
336581682007.05.02 13:54sell0.08eurjpy163.30164.70163.032007.05.03 13:50163.230.000.00-2.694.66
  V1+V2
336605182007.05.02 14:02buy0.04eurusd1.35831.34231.36102007.05.02 14:261.36100.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
336619182007.05.02 14:07sell0.01gbpusd1.98752.00751.98482007.05.02 21:291.98880.000.000.01-1.30
  V1+V2
336619582007.05.02 14:08buy0.16gbpusd1.98791.97591.99062007.05.02 14:261.99060.000.000.0043.20
  V1+V2[tp]
336655392007.05.02 14:24sell0.02gbpusd1.98952.00751.98682007.05.02 21:361.98880.000.000.021.40
  V1+V2
336661662007.05.02 14:25sell0.01usdchf1.21221.23221.20952007.05.03 05:561.21150.000.00-0.280.58
  V1+V2
336662462007.05.02 14:26buy0.04usdchf1.21261.19661.21532007.05.03 13:041.21320.000.001.071.98
  V1+V2
336666412007.05.02 14:26sell0.04eurusd1.36081.37681.35812007.05.03 13:281.35810.000.000.6510.80
  V1+V2[tp]
336671932007.05.02 14:27buy0.01gbpusd1.99131.97131.99402007.05.03 06:031.99200.000.00-0.010.70
  V1+V2
336673752007.05.02 14:27buy0.01eurusd1.36081.34081.36352007.05.03 06:021.36150.000.00-0.180.70
  V1+V2
336688622007.05.02 14:32sell0.04gbpusd1.99152.00751.98882007.05.02 21:291.98880.000.000.0410.80
  V1+V2[tp]
336783032007.05.02 16:07sell0.02usdchf1.21421.23221.21152007.05.03 05:561.21150.000.00-0.564.46
  V1+V2[tp]
336889472007.05.02 19:32buy0.02gbpusd1.98931.97131.99202007.05.03 06:031.99200.000.00-0.025.40
  V1+V2[tp]
336951312007.05.02 21:33buy0.02eurusd1.35881.34081.36152007.05.03 06:021.36150.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
336955962007.05.02 21:36sell0.01gbpusd1.98852.00851.98582007.05.03 12:331.99150.000.000.00-3.00
  V1+V2
337133562007.05.03 04:50sell0.16eurjpy163.50164.70163.232007.05.03 13:46163.230.000.000.0035.93
  V1+V2[tp]
337134832007.05.03 04:51buy0.01eurjpy163.59161.59163.862007.05.04 12:31163.280.000.000.09-2.58
  V1+V2
337144272007.05.03 05:18sell0.02gbpusd1.99052.00851.98782007.05.03 12:331.99160.000.000.00-2.20
  V1+V2
337172532007.05.03 05:56sell0.01usdchf1.21101.23101.20832007.05.04 12:581.21230.000.00-0.09-1.07
  V1+V2
337190632007.05.03 06:02buy0.01eurusd1.36161.34161.36432007.05.04 12:311.35840.000.00-0.06-3.20
  V1+V2
337193652007.05.03 06:03buy0.01gbpusd1.99231.97231.99502007.05.03 17:301.98890.000.000.00-3.40
  V1+V2
337206632007.05.03 06:13buy0.08usdchf1.21051.19651.21322007.05.03 13:041.21320.000.000.0017.80
  V1+V2[tp]
337265982007.05.03 07:39sell0.04gbpusd1.99252.00851.98982007.05.03 12:331.99150.000.000.004.00
  V1+V2
337340972007.05.03 10:19buy0.02eurjpy163.39161.59163.662007.05.04 12:31163.270.000.000.17-2.00
  V1+V2
337440562007.05.03 12:29sell0.08gbpusd1.99452.00851.99182007.05.03 12:331.99180.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
337475392007.05.03 12:34sell0.01gbpusd1.99112.01111.98842007.05.03 14:001.98840.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
337505062007.05.03 12:55buy0.02eurusd1.35961.34161.36232007.05.04 12:311.35840.000.00-0.12-2.40
  V1+V2
337526532007.05.03 13:02buy0.02gbpusd1.99031.97231.99302007.05.03 17:301.98890.000.000.00-2.80
  V1+V2
337528202007.05.03 13:02sell0.02usdchf1.21301.23101.21032007.05.04 12:581.21220.000.00-0.191.32
  V1+V2
337532472007.05.03 13:04buy0.01usdchf1.21351.19351.21622007.05.03 18:281.21620.000.000.002.22
  V1+V2[tp]
337574982007.05.03 13:43sell0.01eurusd1.35781.37781.35512007.05.03 14:241.35510.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
337582932007.05.03 13:46buy0.04eurusd1.35761.34161.36032007.05.04 12:311.35840.000.00-0.243.20
  V1+V2
337589302007.05.03 13:50sell0.01eurjpy163.20165.20162.932007.05.04 02:45162.930.000.00-0.112.25
  V1+V2[tp]
337606622007.05.03 14:00sell0.01gbpusd1.98762.00761.98492007.05.04 07:521.98490.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
337606872007.05.03 14:00buy0.04gbpusd1.98831.97231.99102007.05.03 17:301.98890.000.000.002.40
  V1+V2
337618562007.05.03 14:01buy0.04eurjpy163.19161.59163.462007.05.04 12:31163.280.000.000.343.00
  V1+V2
337623942007.05.03 14:01buy0.01usdjpy120.34118.34120.612007.05.06 22:01120.120.000.000.28-1.83
  V1+V2
337629722007.05.03 14:02sell0.04usdchf1.21501.23101.21232007.05.04 12:571.21230.000.00-0.388.91
  V1+V2[tp]
337632122007.05.03 14:02sell0.08usdjpy120.33121.73120.062007.05.04 12:48120.060.000.00-1.1417.99
  V1+V2[tp]
337669122007.05.03 14:25buy0.08gbpusd1.98621.97221.98892007.05.03 17:301.98890.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
337670392007.05.03 14:25sell0.01eurusd1.35521.37521.35252007.05.04 01:361.35450.000.000.050.70
  V1+V2
337670762007.05.03 14:25buy0.08eurusd1.35561.34161.35832007.05.04 12:311.35830.000.00-0.4821.60
  V1+V2[tp]
337806702007.05.03 16:18sell0.02eurusd1.35721.37521.35452007.05.04 01:361.35450.000.000.115.40
  V1+V2[tp]
337842082007.05.03 17:30buy0.01gbpusd1.98951.96951.99222007.05.04 07:041.98820.000.000.00-1.30
  V1+V2
337860112007.05.03 18:04buy0.02gbpusd1.98751.96951.99022007.05.04 07:041.98830.000.00-0.011.60
  V1+V2
337876562007.05.03 18:28buy0.01usdchf1.21661.19661.21932007.05.06 22:051.21050.000.000.18-5.04
  V1+V2
338131262007.05.04 01:36sell0.01eurusd1.35411.37411.35142007.05.04 12:351.35540.000.000.00-1.30
  V1+V2
338132872007.05.04 01:36buy0.04gbpusd1.98551.96951.98822007.05.04 07:041.98820.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
338191562007.05.04 02:34buy0.08eurjpy162.99161.59163.262007.05.04 12:31163.260.000.000.0017.96
  V1+V2[tp]
338200622007.05.04 02:45sell0.01eurjpy162.87164.87162.602007.05.07 04:33163.000.000.00-0.11-1.08
  V1+V2
338304742007.05.04 05:49sell0.02eurjpy163.07164.87162.802007.05.07 04:33163.000.000.00-0.221.16
  V1+V2
338322562007.05.04 06:04sell0.02eurusd1.35611.37411.35342007.05.08 00:101.35970.000.000.22-7.20
  V1+V2
338333852007.05.04 06:23buy0.02usdchf1.21461.19661.21732007.05.06 22:051.21050.000.000.18-6.77
  V1+V2
338375342007.05.04 07:04buy0.01gbpusd1.98881.96881.99152007.05.04 12:021.98730.000.000.00-1.50
  V1+V2
338390582007.05.04 07:26buy0.02gbpusd1.98681.96881.98952007.05.04 12:021.98740.000.000.001.20
  V1+V2
338423952007.05.04 07:52sell0.01gbpusd1.98462.00461.98192007.05.07 17:411.99400.000.000.00-9.40
  V1+V2
338424712007.05.04 07:52buy0.04gbpusd1.98461.96861.98732007.05.04 12:021.98730.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
338454342007.05.04 08:16sell0.02gbpusd1.98662.00461.98392007.05.07 17:421.99390.000.000.01-14.60
  V1+V2
338658642007.05.04 12:02buy0.01gbpusd1.98771.96771.99042007.05.04 12:451.99040.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
338722862007.05.04 12:30sell0.04gbpusd1.98872.00471.98602007.05.07 17:411.99400.000.000.01-21.20
  V1+V2
338733332007.05.04 12:30buy0.02usdjpy120.13118.33120.402007.05.06 22:05120.140.000.000.270.17
  V1+V2
338742172007.05.04 12:30sell0.04eurusd1.35811.37411.35542007.05.04 12:351.35540.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
338747002007.05.04 12:31buy0.01eurusd1.35921.33921.36192007.05.04 13:361.36000.000.000.000.80
  V1+V2
338751432007.05.04 12:31sell0.04eurjpy163.27164.87163.002007.05.07 04:33163.000.000.00-0.459.01
  V1+V2[tp]
338752552007.05.04 12:31buy0.01eurjpy163.37161.37163.642007.05.06 22:00163.300.000.000.09-0.58
  V1+V2
338766272007.05.04 12:33buy0.02eurusd1.35721.33921.35992007.05.04 13:361.35990.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
338781802007.05.04 12:35buy0.02eurjpy163.17161.37163.442007.05.06 22:01163.310.000.000.172.33
  V1+V2
338820022007.05.04 12:43sell0.02eurusd1.35811.37611.35542007.05.08 00:101.35970.000.000.22-3.20
  V1+V2
338825352007.05.04 12:45buy0.01gbpusd1.99081.97081.99352007.05.04 16:461.99350.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
338826572007.05.04 12:45sell0.08gbpusd1.99072.00471.98802007.05.07 17:501.99370.000.000.02-24.00
  V1+V2
338841502007.05.04 12:48sell0.01usdjpy120.02122.02119.752007.05.07 01:01119.950.000.00-0.140.58
  V1+V2
338858602007.05.04 12:56buy0.04usdchf1.21261.19661.21532007.05.06 22:051.21050.000.000.36-6.94
  V1+V2
338864822007.05.04 12:58sell0.01usdchf1.21171.23171.20902007.05.07 05:321.20900.000.00-0.092.23
  V1+V2[tp]
338923802007.05.04 13:36buy0.01eurusd1.36021.34021.36292007.05.06 22:001.35930.000.00-0.06-0.90
  V1+V2
338927682007.05.04 13:37sell0.04eurusd1.36041.37641.35772007.05.08 00:101.35970.000.000.442.80
  V1+V2
338928502007.05.04 13:37buy0.08usdchf1.21061.19661.21332007.05.06 22:051.21050.000.000.71-0.66
  V1+V2
338930822007.05.04 13:38sell0.16gbpusd1.99272.00471.99002007.05.07 17:411.99400.000.000.05-20.80
  V1+V2
339011132007.05.04 14:30sell0.02usdjpy120.22122.02119.952007.05.07 01:01119.950.000.00-0.294.50
  V1+V2[tp]
339110782007.05.04 16:46buy0.01gbpusd1.99391.97391.99662007.05.06 22:011.99350.000.000.00-0.40
  V1+V2
339214602007.05.06 22:01buy0.01eurjpy163.39161.39163.662007.05.07 09:56163.270.000.000.00-1.00
  V1+V2
339214972007.05.06 22:01buy0.01gbpusd1.99441.97441.99712007.05.07 06:481.99710.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
339215922007.05.06 22:01buy0.01eurusd1.35981.33981.36252007.05.07 12:381.36250.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
339222952007.05.06 22:05buy0.01usdjpy120.20118.20120.472007.05.08 14:27119.860.000.000.14-2.84
  V1+V2
339223412007.05.06 22:05buy0.02usdchf1.21081.19281.21352007.05.06 22:051.21050.000.000.00-0.50
  V1+V2
339225182007.05.06 22:08buy0.01usdchf1.21081.19081.21352007.05.07 18:551.21150.000.000.000.58
  V1+V2
339260212007.05.06 23:10buy0.02eurjpy163.19161.39163.462007.05.07 10:01163.270.000.000.001.34
  V1+V2
339323482007.05.07 00:59buy0.02usdjpy120.00118.20120.272007.05.08 14:27119.870.000.000.27-2.17
  V1+V2
339326552007.05.07 01:01sell0.01usdjpy119.93121.93119.662007.05.08 11:32119.660.000.00-0.142.26
  V1+V2[tp]
339334652007.05.07 01:12sell0.32gbpusd1.99472.00471.99202007.05.07 17:421.99390.000.000.0025.60
  V1+V2
339468372007.05.07 04:33sell0.01eurjpy162.97164.97162.702007.05.08 01:33163.100.000.00-0.11-1.08
  V1+V2
339470392007.05.07 04:37buy0.04eurjpy162.99161.39163.262007.05.07 06:06163.260.000.000.009.00
  V1+V2[tp]
339502772007.05.07 05:32sell0.01usdchf1.20861.22861.20592007.05.09 13:241.21460.000.00-0.18-4.94
  V1+V2
339503442007.05.07 05:32buy0.02usdchf1.20881.19081.21152007.05.07 18:551.21150.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
339513502007.05.07 05:48sell0.64gbpusd1.99672.00471.99402007.05.07 17:411.99400.000.000.00172.80
  V1+V2[tp]
339520882007.05.07 05:54sell0.02eurjpy163.17164.97162.902007.05.08 01:33163.100.000.00-0.221.16
  V1+V2
339554292007.05.07 06:48buy0.01gbpusd1.99751.97752.00022007.05.08 03:301.99620.000.000.00-1.30
  V1+V2
339627582007.05.07 10:02buy0.01eurjpy163.30161.30163.572007.05.08 15:28162.300.000.000.09-8.34
  V1+V2
339666002007.05.07 10:51sell0.02usdchf1.21071.22871.20802007.05.09 13:241.21460.000.00-0.38-6.42
  V1+V2
339727412007.05.07 12:09buy0.02gbpusd1.99551.97751.99822007.05.09 06:111.99160.000.00-0.02-7.80
  V1+V2
339758042007.05.07 12:35sell0.08eurusd1.36241.37641.35972007.05.08 00:101.35970.000.000.4321.60
  V1+V2[tp]
339762582007.05.07 12:39buy0.01eurusd1.36281.34281.36552007.05.08 17:351.35440.000.00-0.06-8.40
  V1+V2
339849252007.05.07 15:38sell0.04eurjpy163.37164.97163.102007.05.08 01:25163.100.000.00-0.459.00
  V1+V2[tp]
339883282007.05.07 17:31buy0.02eurusd1.36081.34281.36352007.05.08 18:121.35440.000.00-0.12-12.80
  V1+V2
339899582007.05.07 17:50sell0.04gbpusd1.99342.01141.99072007.05.07 17:501.99370.000.000.00-1.20
  V1+V2
339900622007.05.07 17:52sell0.02gbpusd1.99322.01321.99052007.05.08 08:121.99250.000.000.011.40
  V1+V2
339901442007.05.07 17:55buy0.08gbpusd1.99351.97751.99622007.05.08 03:301.99620.000.00-0.0321.60
  V1+V2[tp]
339928252007.05.07 18:56buy0.02usdchf1.21171.19171.21442007.05.08 08:131.21440.000.000.184.45
  V1+V2[tp]
340089082007.05.08 00:10sell0.02eurusd1.35951.37951.35682007.05.08 08:161.35850.000.000.002.00
  V1+V2
340115362007.05.08 00:45sell0.08usdchf1.21321.22921.21052007.05.09 13:241.21460.000.00-0.75-9.22
  V1+V2
340159282007.05.08 01:25buy0.04eurjpy163.10161.30163.372007.05.08 15:29162.300.000.000.00-26.69
  V1+V2
340175142007.05.08 01:34sell0.02eurjpy163.05165.05162.782007.05.08 08:14162.920.000.000.002.17
  V1+V2
340208122007.05.08 02:04sell0.04gbpusd1.99522.01321.99252007.05.08 08:121.99250.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
340260842007.05.08 03:20buy0.08usdjpy119.76118.16120.032007.05.08 14:27119.860.000.000.006.67
  V1+V2
340301102007.05.08 04:38sell0.04eurusd1.36151.37951.35882007.05.08 08:151.35880.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
340348272007.05.08 06:19sell0.04eurjpy163.25165.05162.982007.05.08 08:13162.980.000.000.009.01
  V1+V2[tp]
340408022007.05.08 07:27buy0.04gbpusd1.99351.97551.99622007.05.09 06:111.99160.000.00-0.02-7.60
  V1+V2
340461192007.05.08 08:12sell0.02gbpusd1.99222.01221.98952007.05.08 16:501.98950.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
340464562007.05.08 08:13buy0.08eurjpy162.89161.29163.162007.05.08 15:28162.300.000.000.00-39.37
  V1+V2
340465702007.05.08 08:13buy0.02usdchf1.21471.19471.21742007.05.08 14:171.21740.000.000.004.43
  V1+V2[tp]
340469922007.05.08 08:15buy0.08eurusd1.35871.34271.36142007.05.08 17:351.35440.000.000.00-34.40
  V1+V2
340472172007.05.08 08:15sell0.02eurjpy162.77164.77162.502007.05.08 10:49162.500.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
340478322007.05.08 08:17sell0.02eurusd1.35811.37811.35542007.05.08 10:491.35540.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
340505282007.05.08 08:37sell0.16usdchf1.21521.22921.21252007.05.09 13:241.21450.000.00-1.509.22
  V1+V2
340509802007.05.08 08:38buy0.16eurjpy162.66161.26162.932007.05.08 15:29162.300.000.000.00-48.04
  V1+V2
340559062007.05.08 10:07buy0.16eurusd1.35671.34271.35942007.05.08 17:351.35440.000.000.00-36.80
  V1+V2
340598742007.05.08 10:49buy0.32eurjpy162.44161.24162.712007.05.08 15:28162.300.000.000.00-37.36
  V1+V2
340603502007.05.08 10:50sell0.02eurusd1.35501.37501.35232007.05.08 14:181.35230.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
340605842007.05.08 10:50sell0.02eurjpy162.43164.43162.162007.05.08 12:28162.160.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
340635412007.05.08 11:32sell0.02usdjpy119.63121.63119.362007.05.09 12:53119.770.000.00-0.29-2.34
  V1+V2
340670102007.05.08 12:25buy0.64eurjpy162.24161.24162.512007.05.08 15:28162.300.000.000.0032.02
  V1+V2
340673322007.05.08 12:28sell0.02eurjpy162.13164.13161.862007.05.09 00:34162.260.000.00-0.22-2.17
  V1+V2
340679062007.05.08 12:32buy0.16usdjpy119.56118.16119.832007.05.08 14:27119.830.000.000.0036.04
  V1+V2[tp]
340745512007.05.08 14:13buy0.32eurusd1.35461.34261.35732007.05.08 17:351.35440.000.000.00-6.40
  V1+V2
340757152007.05.08 14:15sell0.32usdchf1.21731.22931.21462007.05.09 13:241.21460.000.00-3.0171.13
  V1+V2[tp]
340767782007.05.08 14:17buy1.28eurjpy162.02161.22162.292007.05.08 15:28162.290.000.000.00288.26
  V1+V2[tp]
340770742007.05.08 14:17buy0.02usdchf1.21811.19811.22082007.05.09 18:441.21880.000.000.181.15
  V1+V2
340783372007.05.08 14:19buy0.08gbpusd1.99091.97491.99362007.05.09 06:111.99160.000.00-0.035.60
  V1+V2
340789612007.05.08 14:21sell0.02eurusd1.35151.37151.34882007.05.09 18:191.35280.000.000.11-2.60
  V1+V2
340791782007.05.08 14:21buy0.64eurusd1.35171.34171.35442007.05.08 17:351.35440.000.000.00172.80
  V1+V2[tp]
340814192007.05.08 14:27sell0.04usdjpy119.84121.64119.572007.05.09 12:53119.770.000.00-0.572.34
  V1+V2
340815772007.05.08 14:27buy0.02usdjpy119.89117.89120.162007.05.09 08:16119.960.000.000.271.17
  V1+V2
340874082007.05.08 15:26sell0.04eurusd1.35351.37151.35082007.05.09 18:271.35280.000.000.222.80
  V1+V2
340879882007.05.08 15:28buy0.08eurjpy162.35160.75162.622007.05.08 15:29162.300.000.000.00-3.34
  V1+V2
340880472007.05.08 15:29buy0.04eurjpy162.35160.55162.622007.05.08 15:29162.300.000.000.00-1.67
  V1+V2
340880932007.05.08 15:29buy0.02eurjpy162.33160.33162.602007.05.09 08:50162.400.000.000.171.17
  V1+V2
340927142007.05.08 16:50sell0.02gbpusd1.98912.00911.98642007.05.09 15:011.99640.000.000.01-14.60
  V1+V2
340944942007.05.08 17:19sell0.04eurjpy162.33164.13162.062007.05.09 00:34162.260.000.00-0.452.34
  V1+V2
340958652007.05.08 17:36buy0.04eurusd1.35451.33651.35722007.05.08 18:121.35440.000.000.00-0.40
  V1+V2
340963532007.05.08 17:46buy0.16gbpusd1.98891.97491.99162007.05.09 06:111.99160.000.00-0.0643.20
  V1+V2[tp]
340975732007.05.08 18:12buy0.02eurusd1.35451.33451.35722007.05.10 04:561.35350.000.00-0.48-2.00
  V1+V2
340986622007.05.08 18:35sell0.08eurjpy162.53164.13162.262007.05.09 00:34162.260.000.00-0.9018.02
  V1+V2[tp]
341115722007.05.09 00:34sell0.02eurjpy162.21164.21161.942007.05.10 16:03162.530.000.00-0.67-5.32
  V1+V2
341143312007.05.09 01:19buy0.04eurjpy162.13160.33162.402007.05.09 08:50162.400.000.000.009.00
  V1+V2[tp]
341146652007.05.09 01:23buy0.04usdjpy119.69117.89119.962007.05.09 08:16119.960.000.000.009.00
  V1+V2[tp]
341267142007.05.09 06:09sell0.04gbpusd1.99112.00911.98842007.05.09 15:011.99640.000.000.00-21.20
  V1+V2
341270792007.05.09 06:11buy0.02gbpusd1.99191.97191.99462007.05.09 09:571.99260.000.000.001.40
  V1+V2
341303922007.05.09 06:47buy0.04gbpusd1.98991.97191.99262007.05.09 09:571.99260.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
341365472007.05.09 08:16buy0.02usdjpy119.98117.98120.252007.05.09 18:39120.050.000.000.001.17
  V1+V2
341378012007.05.09 08:50buy0.02eurjpy162.45160.45162.722007.05.09 23:14162.520.000.000.511.17
  V1+V2
341378032007.05.09 08:50sell0.04eurjpy162.41164.21162.142007.05.10 16:03162.520.000.00-1.34-3.66
  V1+V2
341416002007.05.09 09:57buy0.02gbpusd1.99291.97291.99562007.05.09 13:151.99560.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341418572007.05.09 09:59sell0.08gbpusd1.99312.00911.99042007.05.09 15:011.99640.000.000.00-26.40
  V1+V2
341446772007.05.09 10:46sell0.08usdjpy120.04121.64119.772007.05.09 12:53119.770.000.000.0018.03
  V1+V2[tp]
341498302007.05.09 12:27buy0.04eurjpy162.25160.45162.522007.05.09 23:14162.520.000.001.028.99
  V1+V2[tp]
341509502007.05.09 12:41buy0.04usdjpy119.78117.98120.052007.05.09 18:39120.050.000.000.009.00
  V1+V2[tp]
341526302007.05.09 12:53sell0.02usdjpy119.73121.73119.462007.05.10 16:57120.090.000.00-0.86-6.00
  V1+V2
341531932007.05.09 12:54sell0.16gbpusd1.99512.00911.99242007.05.09 15:011.99640.000.000.00-20.80
  V1+V2
341547302007.05.09 13:04buy0.04usdchf1.21611.19811.21882007.05.09 18:431.21880.000.000.008.86
  V1+V2[tp]
341569812007.05.09 13:15buy0.02gbpusd1.99601.97601.99872007.05.09 13:321.99870.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341575382007.05.09 13:15sell0.08eurusd1.35551.37151.35282007.05.09 18:191.35280.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
341598202007.05.09 13:24sell0.32gbpusd1.99712.00911.99442007.05.09 15:011.99640.000.000.0022.40
  V1+V2
341606652007.05.09 13:24sell0.02usdchf1.21401.23401.21132007.05.11 08:021.21930.000.00-0.75-8.69
  V1+V2
341626842007.05.09 13:32buy0.02gbpusd1.99901.97902.00172007.05.10 04:551.99400.000.00-0.02-10.00
  V1+V2
341633552007.05.09 13:33sell0.64gbpusd1.99912.00911.99642007.05.09 15:011.99640.000.000.00172.80
  V1+V2[tp]
341664182007.05.09 13:53sell0.04usdchf1.21601.23401.21332007.05.11 08:021.21930.000.00-1.51-10.83
  V1+V2
341700872007.05.09 14:46buy0.04gbpusd1.99701.97901.99972007.05.10 04:561.99400.000.00-0.05-12.00
  V1+V2
341715482007.05.09 15:01sell0.02gbpusd1.99592.01591.99322007.05.09 18:411.99320.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341831992007.05.09 18:16sell0.04usdjpy119.93121.73119.662007.05.10 16:57120.090.000.00-1.72-5.33
  V1+V2
341839522007.05.09 18:18sell0.08usdchf1.21801.23401.21532007.05.11 08:021.21930.000.00-3.01-8.53
  V1+V2
341841812007.05.09 18:19buy0.08gbpusd1.99501.97901.99772007.05.10 04:551.99400.000.00-0.10-8.00
  V1+V2
341869102007.05.09 18:27sell0.02eurusd1.35251.37251.34982007.05.10 12:511.35170.000.000.321.60
  V1+V2
341880352007.05.09 18:32buy0.04eurusd1.35251.33451.35522007.05.10 04:561.35350.000.00-0.734.00
  V1+V2
341889952007.05.09 18:39buy0.02usdjpy120.07118.07120.342007.05.10 04:55120.040.000.000.81-0.50
  V1+V2
341892152007.05.09 18:41sell0.02gbpusd1.99282.01281.99012007.05.10 08:141.99200.000.000.021.60
  V1+V2
341894812007.05.09 18:44buy0.02usdchf1.21931.19931.22202007.05.10 04:561.21820.000.000.53-1.81
  V1+V2
341998602007.05.09 22:55sell0.08usdjpy120.14121.74119.872007.05.10 16:57120.090.000.000.003.33
  V1+V2
342005912007.05.09 23:14buy0.02eurjpy162.55160.55162.822007.05.10 04:55162.480.000.000.00-1.16
  V1+V2
342008452007.05.09 23:21sell0.08eurjpy162.62164.22162.352007.05.10 16:03162.530.000.000.005.98
  V1+V2
342148412007.05.10 04:55buy0.02eurjpy162.53160.53162.802007.05.10 06:46162.800.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
342148452007.05.10 04:55buy0.04gbpusd1.99431.97631.99702007.05.10 04:561.99400.000.000.00-1.20
  V1+V2
342148602007.05.10 04:56buy0.02eurusd1.35361.33361.35632007.05.10 06:331.35630.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342148672007.05.10 04:57buy0.02gbpusd1.99431.97431.99702007.05.10 10:571.98870.000.000.00-11.20
  V1+V2
342148772007.05.10 04:58buy0.02usdchf1.21851.19851.22122007.05.10 12:521.21930.000.000.001.31
  V1+V2
342150462007.05.10 05:01buy0.02usdjpy120.06118.06120.332007.05.10 09:14120.330.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
342166362007.05.10 05:45sell0.04eurusd1.35451.37251.35182007.05.10 12:501.35180.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
342175352007.05.10 05:59sell0.04gbpusd1.99482.01281.99212007.05.10 08:141.99210.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
342211322007.05.10 06:20buy0.04usdchf1.21651.19851.21922007.05.10 12:501.21920.000.000.008.86
  V1+V2[tp]
342224242007.05.10 06:33buy0.02eurusd1.35651.33651.35922007.05.11 13:371.35120.000.00-0.12-10.60
  V1+V2
342237492007.05.10 06:46buy0.02eurjpy162.83160.83163.102007.05.11 13:34161.710.000.000.17-18.71
  V1+V2
342261242007.05.10 07:14sell0.16eurjpy162.82164.22162.552007.05.10 16:03162.550.000.000.0035.90
  V1+V2[tp]
342315392007.05.10 08:13buy0.04eurusd1.35451.33651.35722007.05.11 13:391.35120.000.00-0.24-13.20
  V1+V2
342317522007.05.10 08:14buy0.04gbpusd1.99221.97421.99492007.05.10 10:571.98870.000.000.00-14.00
  V1+V2
342322102007.05.10 08:14sell0.02gbpusd1.99142.01141.98872007.05.10 09:161.98870.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342348782007.05.10 08:30buy0.08gbpusd1.99001.97401.99272007.05.10 10:571.98890.000.000.00-8.80
  V1+V2
342391152007.05.10 09:14buy0.02usdjpy120.36118.36120.632007.05.11 14:52120.020.000.000.27-5.67
  V1+V2
342392132007.05.10 09:14sell0.16usdjpy120.36121.76120.092007.05.10 16:57120.090.000.000.0035.97
  V1+V2[tp]
342401672007.05.10 09:16sell0.02gbpusd1.98832.00831.98562007.05.10 10:151.98560.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342405322007.05.10 09:17buy0.16gbpusd1.98801.97401.99072007.05.10 10:571.98870.000.000.0011.20
  V1+V2
342419822007.05.10 09:23buy0.08eurusd1.35251.33651.35522007.05.11 13:391.35130.000.00-0.48-9.60
  V1+V2
342470102007.05.10 10:15buy0.32gbpusd1.98581.97381.98852007.05.10 10:571.98850.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
342471942007.05.10 10:15sell0.02gbpusd1.98522.00521.98252007.05.10 12:511.98630.000.000.00-2.20
  V1+V2
342497492007.05.10 10:44sell0.04gbpusd1.98722.00521.98452007.05.10 12:511.98590.000.000.005.20
  V1+V2
342517372007.05.10 10:57buy0.02gbpusd1.98921.96921.99192007.05.10 11:021.98990.000.000.001.40
  V1+V2
342527122007.05.10 11:00buy0.04gbpusd1.98721.96921.98992007.05.10 11:021.98990.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
342535722007.05.10 11:02sell0.08gbpusd1.98922.00521.98652007.05.10 12:501.98650.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
342538442007.05.10 11:02buy0.02gbpusd1.99081.97081.99352007.05.11 01:561.98060.000.00-0.01-20.40
  V1+V2
342548542007.05.10 11:06buy0.04gbpusd1.98871.97071.99142007.05.11 01:561.98070.000.00-0.02-32.00
  V1+V2
342684982007.05.10 12:50buy0.08gbpusd1.98671.97071.98942007.05.11 01:561.98060.000.00-0.03-48.80
  V1+V2
342693202007.05.10 12:51sell0.02eurusd1.35131.37131.34862007.05.10 16:551.34860.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342696142007.05.10 12:51sell0.02gbpusd1.98502.00501.98232007.05.10 13:181.98230.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342700432007.05.10 12:52buy0.16gbpusd1.98421.97021.98692007.05.11 01:571.98050.000.00-0.06-59.20
  V1+V2
342704032007.05.10 12:52buy0.02usdchf1.22031.20031.22302007.05.13 22:001.21750.000.000.36-4.60
  V1+V2
342706652007.05.10 12:53sell0.16usdchf1.22001.23401.21732007.05.11 08:021.21930.000.00-1.509.19
  V1+V2
342726132007.05.10 12:55buy0.16eurusd1.35051.33651.35322007.05.11 13:391.35120.000.00-0.9711.20
  V1+V2
342786582007.05.10 13:18sell0.02gbpusd1.98162.00161.97892007.05.10 16:401.98090.000.000.001.40
  V1+V2
342789012007.05.10 13:19buy0.32gbpusd1.98191.96991.98462007.05.11 01:561.98060.000.00-0.13-41.60
  V1+V2
342907242007.05.10 15:07sell0.04gbpusd1.98362.00161.98092007.05.10 16:401.98090.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
342923162007.05.10 15:26buy0.04eurjpy162.63160.83162.902007.05.11 13:34161.720.000.000.34-30.40
  V1+V2
342955102007.05.10 16:03sell0.02eurjpy162.47164.47162.202007.05.10 16:38162.200.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
342978232007.05.10 16:26buy0.08eurjpy162.43160.83162.702007.05.11 13:34161.710.000.000.68-48.12
  V1+V2
342980392007.05.10 16:26buy0.04usdjpy120.16118.36120.432007.05.11 14:52120.030.000.000.54-4.33
  V1+V2
342999752007.05.10 16:38buy0.16eurjpy162.23160.83162.502007.05.11 13:35161.720.000.001.36-68.17
  V1+V2
343000602007.05.10 16:38sell0.02eurjpy162.15164.15161.882007.05.10 16:57161.880.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
343014312007.05.10 16:40sell0.02gbpusd1.98062.00061.97792007.05.10 17:041.97790.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
343049512007.05.10 16:54buy0.32eurjpy162.03160.83162.302007.05.11 13:34161.710.000.002.72-85.55
  V1+V2
343055542007.05.10 16:55buy0.64gbpusd1.97991.96991.98262007.05.11 01:561.98070.000.00-0.2651.20
  V1+V2
343059662007.05.10 16:55sell0.02eurusd1.34841.36841.34572007.05.16 12:001.35790.000.000.44-19.00
  V1+V2
343068862007.05.10 16:56buy0.32eurusd1.34851.33651.35122007.05.11 13:361.35120.000.00-1.9486.40
  V1+V2[tp]
343077972007.05.10 16:57sell0.02usdjpy120.05122.05119.782007.05.10 22:04119.780.000.00-0.294.51
  V1+V2[tp]
343078852007.05.10 16:57sell0.02eurjpy161.84163.84161.572007.05.10 21:03161.570.000.00-0.224.51
  V1+V2[tp]
343106372007.05.10 17:04buy0.64eurjpy161.83160.83162.102007.05.11 13:34161.720.000.005.44-58.81
  V1+V2
343106902007.05.10 17:04sell0.02gbpusd1.97741.99741.97472007.05.11 07:271.97670.000.000.011.40
  V1+V2
343107022007.05.10 17:04buy1.28gbpusd1.97781.96981.98052007.05.11 01:551.98050.000.00-0.51345.60
  V1+V2[tp]
343117462007.05.10 17:04sell0.32usdchf1.22201.23401.21932007.05.11 08:011.21930.000.00-3.0170.86
  V1+V2[tp]
343148442007.05.10 17:14buy0.08usdjpy119.96118.36120.232007.05.11 14:52120.020.000.001.084.00
  V1+V2
343201962007.05.10 18:30sell0.04gbpusd1.97941.99741.97672007.05.11 07:271.97670.000.000.0110.80
  V1+V2[tp]
343311802007.05.10 21:17buy1.28eurjpy161.63160.83161.902007.05.11 13:34161.710.000.000.0085.54
  V1+V2
343559782007.05.11 01:56sell0.02usdjpy119.90121.90119.632007.05.11 09:24119.630.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
343559872007.05.11 01:56sell0.02eurjpy161.62163.62161.352007.05.11 09:19161.350.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
343560872007.05.11 01:57buy0.04gbpusd1.98101.96301.98372007.05.11 01:571.98050.000.000.00-2.00
  V1+V2
343561542007.05.11 01:57buy0.02gbpusd1.98101.96101.98372007.05.11 08:351.97970.000.000.00-2.60
  V1+V2
343709042007.05.11 06:18buy0.04gbpusd1.97901.96101.98172007.05.11 08:351.97970.000.000.002.80
  V1+V2
343770222007.05.11 07:27buy0.08gbpusd1.97701.96101.97972007.05.11 08:351.97970.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
343771862007.05.11 07:27sell0.02gbpusd1.97621.99621.97352007.05.11 16:081.98150.000.000.00-10.60
  V1+V2
343782082007.05.11 07:31buy1.80eurjpy161.43160.83161.702007.05.11 13:34161.700.000.000.00406.05
  V1+V2[tp]
343828202007.05.11 08:02sell0.04usdchf1.21901.23701.21632007.05.11 08:021.21930.000.000.00-0.98
  V1+V2
343829072007.05.11 08:02sell0.02usdchf1.21901.23901.21632007.05.15 14:401.21630.000.00-0.384.44
  V1+V2[tp]
343854642007.05.11 08:27sell0.04gbpusd1.97821.99621.97552007.05.11 16:081.98150.000.000.00-13.20
  V1+V2
343872752007.05.11 08:35buy0.02gbpusd1.98031.96031.98302007.05.11 12:301.98120.000.000.001.80
  V1+V2
343875812007.05.11 08:36sell0.08gbpusd1.98021.99621.97752007.05.11 16:081.98150.000.000.00-10.40
  V1+V2
343904672007.05.11 08:55buy0.04gbpusd1.97831.96031.98102007.05.11 12:301.98100.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
343915092007.05.11 09:02buy0.04usdchf1.21831.20031.22102007.05.13 22:001.21750.000.000.36-2.63
  V1+V2
343926682007.05.11 09:13buy0.16usdjpy119.75118.35120.022007.05.11 14:52120.020.000.000.0035.99
  V1+V2[tp]
343963172007.05.11 09:37sell0.02usdjpy119.65121.65119.382007.05.11 12:30119.590.000.000.001.00
  V1+V2
344029042007.05.11 11:10sell0.04usdjpy119.86121.66119.592007.05.11 12:30119.590.000.000.009.03
  V1+V2[tp]
344117252007.05.11 12:30buy0.02gbpusd1.98191.96191.98462007.05.11 13:001.98060.000.000.00-2.60
  V1+V2
344119272007.05.11 12:30sell0.02usdjpy119.51121.51119.242007.05.15 14:58120.260.000.00-0.58-12.47
  V1+V2
344133772007.05.11 12:32buy0.04gbpusd1.97991.96191.98262007.05.11 13:001.98060.000.000.002.80
  V1+V2
344137632007.05.11 12:32sell0.04usdjpy119.72121.52119.452007.05.15 14:58120.250.000.00-1.14-17.63
  V1+V2
344164792007.05.11 12:41buy0.08gbpusd1.97791.96191.98062007.05.11 13:001.98060.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
344197442007.05.11 13:00buy0.02gbpusd1.98091.96091.98362007.05.11 14:421.98360.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
344226002007.05.11 13:26sell0.04eurusd1.35041.36841.34772007.05.16 12:011.35790.000.000.66-30.00
  V1+V2
344243752007.05.11 13:34sell0.02eurjpy161.67163.67161.402007.05.15 07:22162.790.000.00-0.44-18.64
  V1+V2
344246922007.05.11 13:34buy0.04eurjpy161.77159.97162.042007.05.11 13:35161.720.000.000.00-1.67
  V1+V2
344247532007.05.11 13:35buy0.02eurjpy161.77159.77162.042007.05.11 14:30162.040.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
344253972007.05.11 13:36sell0.04eurjpy161.87163.67161.602007.05.15 07:22162.770.000.00-0.90-29.95
  V1+V2
344263472007.05.11 13:39buy0.02eurusd1.35151.33151.35422007.05.13 22:031.35280.000.00-0.122.60
  V1+V2
344267052007.05.11 13:40sell0.16gbpusd1.98221.99621.97952007.05.11 16:091.98150.000.000.0011.20
  V1+V2
344342382007.05.11 14:30buy0.02eurjpy162.09160.09162.362007.05.11 14:52162.360.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
344343912007.05.11 14:30sell0.08eurjpy162.07163.67161.802007.05.15 07:22162.790.000.00-1.80-47.92
  V1+V2
344350842007.05.11 14:31sell0.08eurusd1.35241.36841.34972007.05.16 12:001.35790.000.001.29-44.00
  V1+V2
344356752007.05.11 14:34sell0.08usdjpy119.92121.52119.652007.05.15 14:58120.260.000.00-2.28-22.62
  V1+V2
344359772007.05.11 14:34sell0.16eurjpy162.27163.67162.002007.05.15 07:22162.750.000.00-3.58-63.91
  V1+V2
344373052007.05.11 14:42buy0.02gbpusd1.98401.96401.98672007.05.13 22:001.98140.000.00-0.01-5.20
  V1+V2
344376162007.05.11 14:43sell0.32gbpusd1.98421.99621.98152007.05.11 16:081.98150.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
344394322007.05.11 14:52buy0.02eurjpy162.39160.39162.662007.05.13 22:02162.630.000.000.174.00
  V1+V2
344394352007.05.11 14:52buy0.02usdjpy120.05118.05120.322007.05.13 22:03120.200.000.000.272.50
  V1+V2
344403482007.05.11 14:55sell0.16usdjpy120.12121.52119.852007.05.15 14:58120.240.000.00-4.58-15.97
  V1+V2
344417442007.05.11 15:01buy0.04gbpusd1.98201.96401.98472007.05.13 22:001.98140.000.00-0.02-2.40
  V1+V2
344429032007.05.11 15:09sell0.32eurjpy162.47163.67162.202007.05.15 07:22162.790.000.00-7.16-85.20
  V1+V2
344492932007.05.11 16:09sell0.02gbpusd1.98122.00121.97852007.05.14 08:411.98080.000.000.010.80
  V1+V2
344610632007.05.13 22:01buy0.02gbpusd1.98241.96241.98512007.05.15 06:141.98110.000.00-0.01-2.60
  V1+V2
344612272007.05.13 22:02buy0.02eurjpy162.73160.73163.002007.05.14 10:32163.000.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
344612822007.05.13 22:03buy0.02usdjpy120.27118.27120.542007.05.14 11:04120.340.000.000.001.16
  V1+V2
344612912007.05.13 22:03buy0.02usdchf1.21861.19861.22132007.05.16 11:391.21680.000.000.36-2.96
  V1+V2
344615512007.05.13 22:04buy0.02eurusd1.35321.33321.35592007.05.15 06:351.35590.000.00-0.125.40
  V1+V2[tp]
344616542007.05.13 22:04sell0.64eurjpy162.67163.67162.402007.05.15 07:22162.770.000.00-7.17-53.26
  V1+V2
344670892007.05.13 23:37sell0.04gbpusd1.98352.00151.98082007.05.14 08:411.98080.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
344685302007.05.13 23:50sell0.16eurusd1.35441.36841.35172007.05.16 12:011.35790.000.001.72-56.00
  V1+V2
344687782007.05.13 23:52buy0.04usdjpy120.07118.27120.342007.05.14 11:04120.340.000.000.008.97
  V1+V2[tp]
344798712007.05.14 03:45sell1.28eurjpy162.87163.67162.602007.05.15 07:22162.790.000.00-14.3485.20
  V1+V2
344908852007.05.14 07:09sell0.32usdjpy120.33121.53120.062007.05.15 14:58120.260.000.00-4.5818.63
  V1+V2
344985772007.05.14 08:41sell0.02gbpusd1.98032.00031.97762007.05.14 12:181.97960.000.000.001.40
  V1+V2
344987022007.05.14 08:41buy0.04gbpusd1.98041.96241.98312007.05.15 06:161.98110.000.00-0.022.80
  V1+V2
345010662007.05.14 09:19sell0.04gbpusd1.98232.00031.97962007.05.14 12:181.97960.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
345053632007.05.14 10:32buy0.02eurjpy163.05161.05163.322007.05.14 17:10163.120.000.000.001.16
  V1+V2
345064552007.05.14 11:00sell1.92eurjpy163.07163.67162.802007.05.15 07:22162.800.000.00-21.50431.24
  V1+V2[tp]
345066972007.05.14 11:04buy0.02usdjpy120.37118.37120.642007.05.15 09:28120.440.000.000.271.16
  V1+V2
345107182007.05.14 12:18sell0.02gbpusd1.97911.99911.97642007.05.14 18:591.97850.000.000.001.20
  V1+V2
345188152007.05.14 14:34buy0.04eurjpy162.85161.05163.122007.05.14 17:10163.120.000.000.008.97
  V1+V2[tp]
345215092007.05.14 15:26sell0.04gbpusd1.98121.99921.97852007.05.14 18:591.97850.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
345254702007.05.14 17:11buy0.02eurjpy163.15161.15163.422007.05.15 00:02163.220.000.000.171.17
  V1+V2
345276982007.05.14 18:18buy0.04eurjpy162.95161.15163.222007.05.15 00:02163.220.000.000.348.96
  V1+V2[tp]
345292132007.05.14 18:59sell0.02gbpusd1.97801.99801.97532007.05.15 07:301.97940.000.000.01-2.80
  V1+V2
345292232007.05.14 18:59buy0.08gbpusd1.97841.96241.98112007.05.15 06:141.98110.000.00-0.0321.60
  V1+V2[tp]
345389112007.05.15 00:03buy0.02eurjpy163.26161.26163.532007.05.15 09:30163.140.000.000.00-1.99
  V1+V2
345422072007.05.15 01:11buy0.04eurjpy163.06161.26163.332007.05.15 09:30163.160.000.000.003.32
  V1+V2
345465832007.05.15 03:31sell0.04gbpusd1.98001.99801.97732007.05.15 07:301.97940.000.000.002.40
  V1+V2
345520242007.05.15 06:16buy0.02gbpusd1.98161.96161.98432007.05.15 12:321.97830.000.000.00-6.60
  V1+V2
345538592007.05.15 06:35sell0.08gbpusd1.98211.99811.97942007.05.15 07:301.97940.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
345540322007.05.15 06:35buy0.02eurusd1.35621.33621.35892007.05.15 14:321.35690.000.000.001.40
  V1+V2
345566452007.05.15 07:00buy0.04usdjpy120.17118.37120.442007.05.15 09:28120.440.000.000.008.97
  V1+V2[tp]
345567122007.05.15 07:00buy0.08eurjpy162.86161.26163.132007.05.15 09:30163.130.000.000.0017.93
  V1+V2[tp]
345585052007.05.15 07:22sell0.04eurjpy162.72164.52162.452007.05.15 07:22162.750.000.000.00-1.00
  V1+V2
345586022007.05.15 07:22sell0.02eurjpy162.72164.72162.452007.05.16 15:13163.450.000.00-0.22-12.09
  V1+V2
345591212007.05.15 07:24buy0.04eurusd1.35421.33621.35692007.05.15 14:321.35690.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
345597902007.05.15 07:28buy0.04gbpusd1.97961.96161.98232007.05.15 12:321.97830.000.000.00-5.20
  V1+V2
345605332007.05.15 07:30sell0.02gbpusd1.97911.99911.97642007.05.15 08:321.97840.000.000.001.40
  V1+V2
345618352007.05.15 07:50sell0.04gbpusd1.98111.99911.97842007.05.15 08:321.97840.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
345649012007.05.15 08:32sell0.02gbpusd1.97781.99781.97512007.05.15 10:251.97510.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
345651642007.05.15 08:32buy0.08gbpusd1.97761.96161.98032007.05.15 12:321.97830.000.000.005.60
  V1+V2
345666872007.05.15 08:49sell0.04eurjpy162.92164.72162.652007.05.16 15:14163.450.000.00-0.45-17.55
  V1+V2
345690202007.05.15 09:08buy0.16gbpusd1.97561.96161.97832007.05.15 12:321.97830.000.000.0043.20
  V1+V2[tp]
345703252007.05.15 09:29buy0.02usdjpy120.47118.47120.742007.05.16 12:02120.540.000.000.271.16
  V1+V2
345706642007.05.15 09:30sell0.08eurjpy163.12164.72162.852007.05.16 15:13163.450.000.00-0.90-21.86
  V1+V2
345707682007.05.15 09:30sell0.64usdjpy120.53121.53120.262007.05.15 14:58120.260.000.000.00143.69
  V1+V2[tp]
345707842007.05.15 09:30buy0.02eurjpy163.23161.23163.502007.05.15 12:33163.300.000.000.001.16
  V1+V2
345721932007.05.15 09:47buy0.04eurjpy163.03161.23163.302007.05.15 12:33163.300.000.000.008.97
  V1+V2[tp]
345751552007.05.15 10:25sell0.02gbpusd1.97481.99481.97212007.05.15 13:281.97620.000.000.00-2.80
  V1+V2
345795482007.05.15 12:08sell0.04gbpusd1.97691.99491.97422007.05.15 13:281.97600.000.000.003.60
  V1+V2
345842782007.05.15 12:32buy0.02gbpusd1.97861.95861.98132007.05.15 14:221.97930.000.000.001.40
  V1+V2
345851852007.05.15 12:33buy0.02eurjpy163.37161.37163.642007.05.15 14:33163.440.000.000.001.16
  V1+V2
345851952007.05.15 12:33sell0.16eurjpy163.32164.72163.052007.05.16 15:15163.450.000.00-1.79-17.23
  V1+V2
345857792007.05.15 12:34sell0.08gbpusd1.97891.99491.97622007.05.15 13:281.97620.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
345932412007.05.15 13:08buy0.04gbpusd1.97661.95861.97932007.05.15 14:221.97930.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
345953382007.05.15 13:28sell0.02gbpusd1.97561.99561.97292007.05.16 09:371.98310.000.000.01-15.00
  V1+V2
345960172007.05.15 13:30buy0.04eurjpy163.17161.37163.442007.05.15 14:33163.440.000.000.008.97
  V1+V2[tp]
345971512007.05.15 13:44sell0.04gbpusd1.97761.99561.97492007.05.16 09:501.98300.000.000.01-21.60
  V1+V2
346008422007.05.15 14:22buy0.02gbpusd1.97981.95981.98252007.05.15 14:401.98250.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346015382007.05.15 14:30sell0.08gbpusd1.97961.99561.97692007.05.16 09:501.98300.000.000.02-27.20
  V1+V2
346025252007.05.15 14:32sell0.32eurusd1.35651.36851.35382007.05.16 12:001.35790.000.001.73-44.80
  V1+V2
346030242007.05.15 14:32buy0.02eurusd1.35731.33731.36002007.05.15 14:511.36000.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346033752007.05.15 14:32sell0.16gbpusd1.98171.99571.97902007.05.16 09:501.98300.000.000.05-20.80
  V1+V2
346058482007.05.15 14:33buy0.02eurjpy163.48161.48163.752007.05.16 07:27163.750.000.000.174.49
  V1+V2[tp]
346080492007.05.15 14:40sell0.02usdchf1.21541.23541.21272007.05.17 06:471.22070.000.00-0.75-8.68
  V1+V2
346081302007.05.15 14:40buy0.04usdchf1.21611.19811.21882007.05.16 11:391.21680.000.000.362.30
  V1+V2
346082992007.05.15 14:40sell0.64eurusd1.35861.36861.35592007.05.16 12:011.35790.000.003.4644.80
  V1+V2
346083612007.05.15 14:41buy0.02gbpusd1.98311.96311.98582007.05.15 15:411.98580.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346111952007.05.15 14:50sell0.32gbpusd1.98371.99571.98102007.05.16 09:501.98290.000.000.1025.60
  V1+V2
346117202007.05.15 14:51buy0.08usdchf1.21411.19811.21682007.05.16 11:391.21680.000.000.7117.75
  V1+V2[tp]
346119932007.05.15 14:51buy0.04usdjpy120.27118.47120.542007.05.16 12:02120.540.000.000.548.96
  V1+V2[tp]
346122212007.05.15 14:51sell0.32eurjpy163.52164.72163.252007.05.16 15:13163.450.000.00-3.5818.55
  V1+V2
346142072007.05.15 14:58sell0.02usdjpy120.20122.20119.932007.05.18 10:50120.950.000.00-1.44-12.40
  V1+V2
346152472007.05.15 15:02buy0.02eurusd1.36031.34031.36302007.05.17 07:311.35440.000.00-0.48-11.80
  V1+V2
346163312007.05.15 15:02sell1.28eurusd1.36061.36861.35792007.05.16 12:001.35790.000.006.91345.60
  V1+V2[tp]
346208682007.05.15 15:41buy0.02gbpusd1.98621.96621.98892007.05.18 07:321.97630.000.00-0.04-19.80
  V1+V2
346208782007.05.15 15:41sell0.64gbpusd1.98581.99581.98312007.05.16 09:371.98310.000.000.19172.80
  V1+V2[tp]
346568282007.05.16 05:59sell0.64eurjpy163.72164.72163.452007.05.16 15:12163.450.000.000.00143.14
  V1+V2[tp]
346649612007.05.16 07:28buy0.02eurjpy163.80161.80164.072007.05.17 06:38163.610.000.000.51-3.14
  V1+V2
346714412007.05.16 09:22sell0.04usdjpy120.40122.20120.132007.05.18 10:50120.950.000.00-2.29-18.19
  V1+V2
346732962007.05.16 09:32buy0.04gbpusd1.98411.96611.98682007.05.18 07:331.97640.000.00-0.07-30.80
  V1+V2
346750912007.05.16 09:50sell0.02gbpusd1.98262.00261.97992007.05.16 15:121.97990.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346811082007.05.16 11:38buy0.08gbpusd1.98191.96591.98462007.05.18 07:321.97630.000.00-0.13-44.80
  V1+V2
346821182007.05.16 11:39buy0.02usdchf1.21731.19731.22002007.05.16 15:091.22000.000.000.004.43
  V1+V2[tp]
346824122007.05.16 11:41sell0.04usdchf1.21741.23541.21472007.05.17 06:481.22040.000.00-1.13-9.83
  V1+V2
346849842007.05.16 11:49buy0.04eurusd1.35831.34031.36102007.05.18 15:091.35120.000.00-0.97-28.40
  V1+V2
346874462007.05.16 12:01sell0.04eurusd1.35771.37571.35502007.05.16 12:011.35790.000.000.00-0.80
  V1+V2
346875012007.05.16 12:01sell0.02eurusd1.35761.37761.35492007.05.16 15:111.35490.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346881752007.05.16 12:02buy0.02usdjpy120.56118.56120.832007.05.17 00:28120.830.000.000.814.47
  V1+V2[tp]
346889382007.05.16 12:03sell0.08usdjpy120.61122.21120.342007.05.18 10:50120.950.000.00-4.57-22.49
  V1+V2
346955542007.05.16 12:42sell0.08usdchf1.21941.23541.21672007.05.17 06:481.22050.000.00-2.26-7.21
  V1+V2
347127332007.05.16 15:08buy0.08eurusd1.35631.34031.35902007.05.17 07:311.35440.000.00-1.45-15.20
  V1+V2
347133142007.05.16 15:09buy0.02usdchf1.22041.20041.22312007.05.16 16:031.22310.000.000.004.42
  V1+V2[tp]
347141932007.05.16 15:11buy0.04eurjpy163.53161.73163.802007.05.17 06:38163.630.000.001.023.31
  V1+V2
347166602007.05.16 15:13sell0.02gbpusd1.97921.99921.97652007.05.16 17:241.97650.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
347167402007.05.16 15:13buy0.16gbpusd1.97961.96561.98232007.05.18 07:331.97640.000.00-0.25-51.20
  V1+V2
347170072007.05.16 15:13sell0.02eurusd1.35351.37351.35082007.05.16 16:111.35080.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
347170552007.05.16 15:13buy0.16eurusd1.35371.33971.35642007.05.18 15:091.35140.000.00-3.87-36.80
  V1+V2
347172102007.05.16 15:14sell0.16usdchf1.22151.23551.21882007.05.17 06:481.22060.000.00-4.5111.80
  V1+V2
347183122007.05.16 15:15sell0.02eurjpy163.39165.39163.122007.05.17 12:50163.510.000.00-0.67-1.98
  V1+V2
347190852007.05.16 15:17buy0.08eurjpy163.33161.73163.602007.05.17 06:36163.600.000.002.0417.86
  V1+V2[tp]
347267222007.05.16 15:56buy0.32gbpusd1.97761.96561.98032007.05.18 07:321.97630.000.00-0.51-41.60
  V1+V2
347284622007.05.16 16:03buy0.32eurusd1.35171.33971.35442007.05.17 07:311.35440.000.00-5.8186.40
  V1+V2[tp]
347285392007.05.16 16:03buy0.02usdchf1.22351.20351.22622007.05.17 10:201.22420.000.000.531.14
  V1+V2
347298912007.05.16 16:05sell0.16usdjpy120.81122.21120.542007.05.18 10:52120.950.000.00-9.15-18.52
  V1+V2
347304382007.05.16 16:07sell0.32usdchf1.22351.23551.22082007.05.17 06:471.22080.000.00-9.0270.78
  V1+V2[tp]
347314882007.05.16 16:12sell0.02eurusd1.35051.37051.34782007.05.17 12:331.34980.000.000.321.40
  V1+V2
347381362007.05.16 17:24sell0.02gbpusd1.97611.99611.97342007.05.17 11:171.97460.000.000.023.00
  V1+V2
347423732007.05.16 18:40sell0.04gbpusd1.97811.99611.97542007.05.17 11:161.97540.000.000.0410.80
  V1+V2[tp]
347611772007.05.17 00:27sell0.04eurusd1.35251.37051.34982007.05.17 12:331.34980.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
347615822007.05.17 00:28buy0.02usdjpy120.86118.86121.132007.05.17 10:41121.130.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
347806452007.05.17 06:36sell0.04eurjpy163.59165.39163.322007.05.17 12:50163.510.000.000.002.63
  V1+V2
347808892007.05.17 06:39buy0.02eurjpy163.66161.66163.932007.05.17 19:19163.740.000.000.001.32
  V1+V2
347813402007.05.17 06:40buy0.04usdchf1.22151.20351.22422007.05.17 10:201.22420.000.000.008.82
  V1+V2[tp]
347959652007.05.17 09:11sell0.32usdjpy121.02122.22120.752007.05.18 10:50120.950.000.00-4.5818.52
  V1+V2
348003212007.05.17 10:20buy0.02usdchf1.22471.20471.22742007.05.17 12:481.22740.000.000.004.40
  V1+V2[tp]
348022652007.05.17 10:41buy0.02usdjpy121.16119.16121.432007.05.18 10:28121.230.000.000.271.15
  V1+V2
348024202007.05.17 10:41sell0.08eurjpy163.79165.39163.522007.05.17 12:48163.520.000.000.0017.81
  V1+V2[tp]
348039412007.05.17 10:54buy0.08eurusd1.35171.33571.35442007.05.18 15:091.35120.000.00-0.48-4.00
  V1+V2
348073062007.05.17 11:16buy0.64gbpusd1.97561.96561.97832007.05.18 07:331.97640.000.00-0.2651.20
  V1+V2
348079152007.05.17 11:17sell0.02gbpusd1.97441.99441.97172007.05.17 13:131.97370.000.000.001.40
  V1+V2
348107912007.05.17 11:37sell0.04gbpusd1.97641.99441.97372007.05.17 13:131.97370.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
348206612007.05.17 12:33sell0.02eurusd1.34961.36961.34692007.05.18 10:471.34690.000.000.115.40
  V1+V2[tp]
348207652007.05.17 12:33buy0.16eurusd1.34971.33571.35242007.05.18 15:091.35150.000.00-0.9728.80
  V1+V2
348233702007.05.17 12:38sell0.64usdjpy121.22122.22120.952007.05.18 10:50120.950.000.00-9.15142.87
  V1+V2[tp]
348275772007.05.17 12:50sell0.02eurjpy163.48165.48163.212007.05.18 10:26163.210.000.00-0.224.47
  V1+V2[tp]
348302402007.05.17 13:11buy0.04eurjpy163.46161.66163.732007.05.17 19:18163.730.000.000.008.90
  V1+V2[tp]
348307742007.05.17 13:13sell0.02gbpusd1.97331.99331.97062007.05.18 08:301.97420.000.000.01-1.80
  V1+V2
348383102007.05.17 14:02buy1.28gbpusd1.97361.96561.97632007.05.18 07:321.97630.000.00-0.51345.60
  V1+V2[tp]
348482352007.05.17 15:34sell0.04eurjpy163.68165.48163.412007.05.18 10:26163.410.000.00-0.458.91
  V1+V2[tp]
348519872007.05.17 16:12sell0.04gbpusd1.97531.99331.97262007.05.18 08:301.97370.000.000.016.40
  V1+V2
348634432007.05.17 19:19buy0.02eurjpy163.77161.77164.042007.05.18 08:13163.840.000.000.171.15
  V1+V2
348804352007.05.18 02:40buy0.04eurjpy163.57161.77163.842007.05.18 08:13163.840.000.000.008.91
  V1+V2[tp]
348965092007.05.18 07:33buy0.04gbpusd1.97691.95891.97962007.05.18 07:331.97640.000.000.00-2.00
  V1+V2
348965582007.05.18 07:33buy0.02gbpusd1.97691.95691.97962007.05.18 15:011.97440.000.000.00-5.00
  V1+V2
349004222007.05.18 08:12sell0.08gbpusd1.97731.99331.97462007.05.18 08:301.97460.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
349013852007.05.18 08:13buy0.02eurjpy163.88161.88164.152007.05.18 10:28163.520.000.000.00-5.94
  V1+V2
349044132007.05.18 08:30buy0.04gbpusd1.97371.95571.97642007.05.18 15:011.97450.000.000.003.20
  V1+V2
349075042007.05.18 08:35buy0.08gbpusd1.97171.95571.97442007.05.18 15:011.97440.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
349122322007.05.18 09:12buy0.04eurjpy163.68161.88163.952007.05.18 10:28163.520.000.000.00-5.28
  V1+V2
349175552007.05.18 10:26buy0.08eurjpy163.46161.86163.732007.05.18 11:11162.930.000.000.00-35.08
  V1+V2
349179242007.05.18 10:26sell0.02eurjpy163.21165.21162.942007.05.18 10:35163.140.000.000.001.16
  V1+V2
349179492007.05.18 10:26buy0.16eurjpy163.25161.85163.522007.05.18 10:28163.520.000.000.0035.63
  V1+V2[tp]
349182962007.05.18 10:26buy0.04usdjpy120.96119.16121.232007.05.18 10:28121.230.000.000.008.91
  V1+V2[tp]
349192242007.05.18 10:27sell0.04eurjpy163.41165.21163.142007.05.18 10:35163.140.000.000.008.92
  V1+V2[tp]
349195042007.05.18 10:28buy0.02usdjpy121.27119.27121.542007.05.18 14:02121.130.000.000.00-2.31
  V1+V2
349201742007.05.18 10:29buy0.04usdjpy121.07119.27121.342007.05.18 14:02121.130.000.000.001.98
  V1+V2
349214692007.05.18 10:33buy0.04eurjpy163.26161.46163.532007.05.18 11:11162.930.000.000.00-10.92
  V1+V2
349218952007.05.18 10:35buy0.32eurusd1.34771.33571.35042007.05.18 15:071.35040.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
349220462007.05.18 10:35sell0.02eurjpy163.09165.09162.822007.05.18 10:47163.010.000.000.001.32
  V1+V2
349231472007.05.18 10:38sell0.04eurjpy163.29165.09163.022007.05.18 10:47163.020.000.000.008.93
  V1+V2[tp]
349253372007.05.18 10:47buy0.08eurjpy163.05161.45163.322007.05.18 11:11162.930.000.000.00-7.94
  V1+V2
349255932007.05.18 10:47sell0.02eurjpy162.97164.97162.702007.05.18 10:59162.700.000.000.004.47
  V1+V2[tp]
349291532007.05.18 10:57buy0.16eurjpy162.84161.44163.112007.05.18 11:11162.910.000.000.009.26
  V1+V2
349293872007.05.18 10:58buy0.08usdjpy120.86119.26121.132007.05.18 14:02121.130.000.000.0017.83
  V1+V2[tp]
349308652007.05.18 11:00buy0.32eurjpy162.64161.44162.912007.05.18 11:11162.910.000.000.0071.47
  V1+V2[tp]
349330932007.05.18 11:11buy0.02eurjpy162.96160.96163.232007.05.18 14:01163.230.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
349540132007.05.18 14:01buy0.02eurjpy163.30161.30163.572007.05.18 14:37163.570.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
349667422007.05.18 15:01buy0.02gbpusd1.97491.95491.97762007.05.18 15:091.97760.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
  0.00 0.00 -142.10 4 433.38
Closed P/L: 4 291.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349300852007.05.18 10:59sell0.02eurjpy162.67164.67162.40 163.620.000.00-0.22-15.69
  V1+V2
349321722007.05.18 11:05sell0.04eurjpy162.87164.67162.60 163.620.000.00-0.45-24.77
  V1+V2
349336622007.05.18 11:14sell0.08eurjpy163.07164.67162.80 163.620.000.00-0.90-36.34
  V1+V2
349545762007.05.18 14:03sell0.16eurjpy163.27164.67163.00 163.620.000.00-1.79-46.25
  V1+V2
349620002007.05.18 14:33sell0.32eurjpy163.47164.67163.20 163.620.000.00-3.58-39.63
  V1+V2
349631192007.05.18 14:37buy0.02eurjpy163.61161.61163.88 163.580.000.000.17-0.49
  V1+V2
349707252007.05.18 15:09sell0.64eurjpy163.67164.67163.40 163.620.000.00-7.1726.42
  V1+V2
349257472007.05.18 10:47sell0.02eurusd1.34671.36671.3440 1.35120.000.000.11-9.00
  V1+V2
349561452007.05.18 14:11sell0.04eurusd1.34871.36671.3460 1.35120.000.000.22-10.00
  V1+V2
349699102007.05.18 15:08sell0.08eurusd1.35131.36731.3486 1.35120.000.000.430.80
  V1+V2
349711572007.05.18 15:09buy0.02eurusd1.35161.33161.3543 1.35100.000.00-0.12-1.20
  V1+V2
349046932007.05.18 08:30sell0.02gbpusd1.97301.99301.9703 1.97530.000.000.01-4.60
  V1+V2
349670792007.05.18 15:01sell0.04gbpusd1.97511.99311.9724 1.97530.000.000.01-0.80
  V1+V2
349701922007.05.18 15:08sell0.08gbpusd1.97711.99311.9744 1.97530.000.000.0214.40
  V1+V2
347839022007.05.17 06:48sell0.02usdchf1.22011.24011.2174 1.22740.000.00-0.38-11.90
  V1+V2
347947862007.05.17 09:03sell0.04usdchf1.22211.24011.2194 1.22740.000.00-0.76-17.27
  V1+V2
348001642007.05.17 10:20sell0.08usdchf1.22411.24011.2214 1.22740.000.00-1.50-21.51
  V1+V2
348184242007.05.17 12:31sell0.16usdchf1.22611.24011.2234 1.22740.000.00-3.00-16.95
  V1+V2
348266782007.05.17 12:48buy0.02usdchf1.22801.20801.2307 1.22700.000.000.36-1.63
  V1+V2
348930262007.05.18 06:58buy0.04usdchf1.22601.20801.2287 1.22700.000.000.363.26
  V1+V2
349278892007.05.18 10:52sell0.02usdjpy120.91122.91120.64 121.100.000.00-0.29-3.14
  V1+V2
349539232007.05.18 14:00sell0.04usdjpy121.11122.91120.84 121.100.000.00-0.570.33
  V1+V2
349544682007.05.18 14:02buy0.02usdjpy121.15119.15121.42 121.070.000.000.27-1.32
  V1+V2
  0.00 0.00 -18.77 -217.28
 Floating P/L: -236.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 291.28 Floating P/L: -236.05 Margin: 1 900.00
Balance: 9 403.50 Equity: 9 167.45 Free Margin: 7 267.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 312.97 Gross Loss: 3 021.69 Total Net Profit: 4 291.28
Profit Factor: 2.42 Expected Payoff: 7.42  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 252.13 (3.07%) Relative Drawdown: 3.15% (170.72)
 
Total Trades: 578 Short Positions (won %): 274 (63.14%) Long Positions (won %): 304 (61.84%)
Profit Trades (% of total): 361 (62.46%) Loss trades (% of total): 217 (37.54%)
Largest profit trade: 409.74 loss trade: -92.36
Average profit trade: 20.26 loss trade: -13.92
Maximum consecutive wins ($): 17 (102.19) consecutive losses ($): 6 (-99.38)
Maximal consecutive profit (count): 417.80 (3) consecutive loss (count): -252.13 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2