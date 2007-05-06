Interbank FX, LLC

Account: 1457814 Name: V1+V2 15M Currency: USD 2007 May 18, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
339203582007.05.06 16:21balanceDeposit5 000.00
339208972007.05.06 22:00buy0.01eurjpy163.40161.40163.672007.05.07 09:56163.270.000.000.00-1.09
  V1+V2
339209792007.05.06 22:00sell0.01eurjpy163.31165.31163.042007.05.07 03:45163.040.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
339211102007.05.06 22:00buy0.01usdjpy120.18118.18120.452007.05.08 14:27119.860.000.000.14-2.67
  V1+V2
339211402007.05.06 22:00sell0.01usdjpy120.10122.10119.832007.05.07 03:41119.830.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
339221502007.05.06 22:04buy0.01gbpusd1.99391.97391.99662007.05.07 04:051.99660.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
339221522007.05.06 22:04sell0.01gbpusd1.99322.01321.99052007.05.07 15:271.99450.000.000.00-1.30
  V1+V2
339222592007.05.06 22:05buy0.01eurusd1.35951.33951.36222007.05.07 12:331.36220.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
339222632007.05.06 22:05sell0.01eurusd1.35911.37911.35642007.05.08 08:171.35800.000.000.051.10
  V1+V2
339223002007.05.06 22:05buy0.01usdchf1.21091.19091.21362007.05.07 18:581.21160.000.000.000.58
  V1+V2
339223072007.05.06 22:05sell0.01usdchf1.21051.23051.20782007.05.09 13:041.21610.000.00-0.18-4.60
  V1+V2
339254882007.05.06 23:01buy0.02eurjpy163.20161.40163.472007.05.07 10:01163.270.000.000.001.17
  V1+V2
339323812007.05.07 00:59buy0.02usdjpy119.98118.18120.252007.05.08 14:27119.870.000.000.27-1.84
  V1+V2
339336202007.05.07 01:12sell0.02gbpusd1.99522.01321.99252007.05.07 15:331.99450.000.000.001.40
  V1+V2
339372342007.05.07 02:02sell0.02eurusd1.36111.37911.35842007.05.08 08:171.35840.000.000.115.40
  V1+V2[tp]
339436802007.05.07 03:41sell0.01usdjpy119.81121.81119.542007.05.08 03:21119.760.000.00-0.140.42
  V1+V2
339440272007.05.07 03:45sell0.01eurjpy163.01165.01162.742007.05.08 08:14162.920.000.00-0.110.75
  V1+V2
339451332007.05.07 04:05buy0.01gbpusd1.99701.97701.99972007.05.08 02:441.99560.000.000.00-1.40
  V1+V2
339467862007.05.07 04:33buy0.04eurjpy163.00161.40163.272007.05.07 09:56163.270.000.000.009.01
  V1+V2[tp]
339503042007.05.07 05:32buy0.02usdchf1.20891.19091.21162007.05.07 18:581.21160.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
339529172007.05.07 06:05sell0.02eurjpy163.21165.01162.942007.05.08 08:13162.940.000.00-0.224.50
  V1+V2[tp]
339554622007.05.07 06:48sell0.04gbpusd1.99722.01321.99452007.05.07 15:271.99450.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
339627592007.05.07 10:02buy0.01eurjpy163.30161.30163.572007.05.08 15:28162.300.000.000.09-8.34
  V1+V2
339754492007.05.07 12:33buy0.01eurusd1.36241.34241.36512007.05.08 17:351.35440.000.00-0.06-8.00
  V1+V2
339836442007.05.07 15:24buy0.02gbpusd1.99491.97691.99762007.05.08 02:441.99560.000.00-0.011.40
  V1+V2
339846312007.05.07 15:34sell0.01gbpusd1.99402.01401.99132007.05.08 07:281.99280.000.000.001.20
  V1+V2
339884992007.05.07 17:31sell0.02usdjpy120.03121.83119.762007.05.08 03:20119.760.000.00-0.294.51
  V1+V2[tp]
339929422007.05.07 18:58buy0.02eurusd1.36041.34241.36312007.05.08 18:121.35440.000.00-0.12-12.00
  V1+V2
339930682007.05.07 18:58buy0.01usdchf1.21191.19191.21462007.05.08 08:151.21460.000.000.092.22
  V1+V2[tp]
339946472007.05.07 19:12buy0.04gbpusd1.99291.97691.99562007.05.08 02:441.99560.000.00-0.0210.80
  V1+V2[tp]
340113932007.05.08 00:43sell0.02usdchf1.21251.23051.20982007.05.09 13:051.21610.000.00-0.19-5.92
  V1+V2
340159272007.05.08 01:25buy0.02eurjpy163.10161.30163.372007.05.08 15:28162.310.000.000.00-13.17
  V1+V2
340234922007.05.08 02:45buy0.01gbpusd1.99611.97611.99882007.05.09 09:571.99260.000.000.00-3.50
  V1+V2
340256342007.05.08 03:13sell0.02gbpusd1.99602.01401.99332007.05.08 07:281.99330.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
340260522007.05.08 03:20buy0.04usdjpy119.76118.16120.032007.05.08 14:27119.860.000.000.003.34
  V1+V2
340263582007.05.08 03:22sell0.01usdjpy119.72121.72119.452007.05.08 11:32119.660.000.000.000.50
  V1+V2
340364102007.05.08 06:36sell0.02usdjpy119.93121.73119.662007.05.08 11:32119.660.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
340402812007.05.08 07:26buy0.02gbpusd1.99411.97611.99682007.05.09 09:571.99260.000.00-0.01-3.00
  V1+V2
340412692007.05.08 07:28sell0.01gbpusd1.99272.01271.99002007.05.08 14:211.99000.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
340464542007.05.08 08:13buy0.04eurjpy162.89161.29163.162007.05.08 15:28162.300.000.000.00-19.69
  V1+V2
340472392007.05.08 08:15sell0.01eurjpy162.77164.77162.502007.05.08 10:49162.500.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
340474502007.05.08 08:16buy0.01usdchf1.21491.19491.21762007.05.08 14:171.21760.000.000.002.22
  V1+V2[tp]
340475012007.05.08 08:16sell0.04usdchf1.21461.23061.21192007.05.09 13:041.21610.000.00-0.38-4.93
  V1+V2
340479162007.05.08 08:17buy0.04eurusd1.35831.34231.36102007.05.08 17:351.35440.000.000.00-15.60
  V1+V2
340480632007.05.08 08:17buy0.04gbpusd1.99191.97591.99462007.05.09 09:571.99260.000.00-0.022.80
  V1+V2
340487412007.05.08 08:18sell0.01eurusd1.35791.37791.35522007.05.08 10:501.35520.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
340510142007.05.08 08:38buy0.08eurjpy162.66161.26162.932007.05.08 15:29162.310.000.000.00-23.34
  V1+V2
340565462007.05.08 10:08buy0.08eurusd1.35631.34231.35902007.05.08 18:121.35440.000.000.00-15.20
  V1+V2
340592892007.05.08 10:48sell0.08usdchf1.21681.23081.21412007.05.09 13:051.21610.000.00-0.754.60
  V1+V2
340599632007.05.08 10:49buy0.16eurjpy162.44161.24162.712007.05.08 15:28162.300.000.000.00-18.68
  V1+V2
340603532007.05.08 10:50sell0.01eurusd1.35501.37501.35232007.05.08 14:181.35230.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
340605872007.05.08 10:50sell0.01eurjpy162.43164.43162.162007.05.08 12:28162.160.000.000.002.26
  V1+V2[tp]
340636682007.05.08 11:32sell0.01usdjpy119.64121.64119.372007.05.09 12:53119.770.000.00-0.14-1.09
  V1+V2
340670112007.05.08 12:25buy0.32eurjpy162.24161.24162.512007.05.08 15:28162.310.000.000.0018.68
  V1+V2
340673332007.05.08 12:28sell0.01eurjpy162.13164.13161.862007.05.09 00:34162.260.000.00-0.11-1.08
  V1+V2
340679102007.05.08 12:32buy0.08usdjpy119.56118.16119.832007.05.08 14:27119.830.000.000.0018.02
  V1+V2[tp]
340749502007.05.08 14:13buy0.16eurusd1.35421.34221.35692007.05.08 17:351.35440.000.000.003.20
  V1+V2
340767872007.05.08 14:17buy0.64eurjpy162.02161.22162.292007.05.08 15:28162.290.000.000.00144.13
  V1+V2[tp]
340774732007.05.08 14:18buy0.01usdchf1.21971.19971.22242007.05.09 18:191.21860.000.000.09-0.90
  V1+V2
340780432007.05.08 14:19sell0.01eurusd1.35231.37231.34962007.05.09 18:191.35320.000.000.05-0.90
  V1+V2
340786842007.05.08 14:20sell0.16usdchf1.21881.23081.21612007.05.09 13:041.21610.000.00-1.5035.52
  V1+V2[tp]
340791272007.05.08 14:21buy0.32eurusd1.35171.34171.35442007.05.08 17:351.35440.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
340792342007.05.08 14:21sell0.01gbpusd1.98952.00951.98682007.05.09 07:171.98880.000.000.000.70
  V1+V2
340793042007.05.08 14:21buy0.08gbpusd1.98991.97591.99262007.05.09 09:571.99260.000.00-0.0321.60
  V1+V2[tp]
340814182007.05.08 14:27sell0.02usdjpy119.84121.64119.572007.05.09 12:53119.770.000.00-0.291.17
  V1+V2
340815812007.05.08 14:27buy0.01usdjpy119.89117.89120.162007.05.09 08:16119.960.000.000.140.58
  V1+V2
340877792007.05.08 15:27buy0.02usdchf1.21771.19971.22042007.05.09 18:321.21870.000.000.181.64
  V1+V2
340880102007.05.08 15:29buy0.02eurjpy162.34160.54162.612007.05.08 15:29162.310.000.000.00-0.50
  V1+V2
340880742007.05.08 15:29buy0.01eurjpy162.34160.34162.612007.05.09 08:50162.410.000.000.090.59
  V1+V2
340944972007.05.08 17:19sell0.02eurjpy162.33164.13162.062007.05.09 00:34162.260.000.00-0.221.16
  V1+V2
340956022007.05.08 17:34sell0.02eurusd1.35431.37231.35162007.05.09 18:191.35310.000.000.112.40
  V1+V2
340959612007.05.08 17:38buy0.04eurusd1.35431.33831.35702007.05.08 18:121.35440.000.000.000.40
  V1+V2
340975802007.05.08 18:12buy0.01eurusd1.35451.33451.35722007.05.10 04:561.35350.000.00-0.24-1.00
  V1+V2
340986612007.05.08 18:35sell0.04eurjpy162.53164.13162.262007.05.09 00:34162.260.000.00-0.459.01
  V1+V2[tp]
341115732007.05.09 00:34sell0.01eurjpy162.21164.21161.942007.05.10 16:03162.530.000.00-0.34-2.66
  V1+V2
341142692007.05.09 01:18buy0.02eurjpy162.14160.34162.412007.05.09 08:50162.410.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
341147152007.05.09 01:24buy0.02usdjpy119.69117.89119.962007.05.09 08:16119.960.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
341269332007.05.09 06:10sell0.02gbpusd1.99152.00951.98882007.05.09 07:171.98880.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341334172007.05.09 07:17sell0.01gbpusd1.98822.00821.98552007.05.09 15:381.99570.000.000.00-7.50
  V1+V2
341350092007.05.09 07:49sell0.02gbpusd1.99022.00821.98752007.05.09 15:381.99570.000.000.00-11.00
  V1+V2
341365462007.05.09 08:16buy0.01usdjpy119.98117.98120.252007.05.09 18:39120.050.000.000.000.58
  V1+V2
341378052007.05.09 08:50sell0.02eurjpy162.41164.21162.142007.05.10 16:03162.520.000.00-0.67-1.83
  V1+V2
341378372007.05.09 08:50buy0.01eurjpy162.46160.46162.732007.05.09 23:20162.530.000.000.260.58
  V1+V2
341405522007.05.09 09:40sell0.04gbpusd1.99222.00821.98952007.05.09 15:381.99570.000.000.00-14.00
  V1+V2
341416272007.05.09 09:58buy0.01gbpusd1.99311.97311.99582007.05.09 12:521.99380.000.000.000.70
  V1+V2
341446532007.05.09 10:46sell0.04usdjpy120.04121.64119.772007.05.09 12:53119.770.000.000.009.02
  V1+V2[tp]
341488112007.05.09 12:13buy0.02gbpusd1.99111.97311.99382007.05.09 12:521.99380.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341498002007.05.09 12:27buy0.02eurjpy162.26160.46162.532007.05.09 23:20162.530.000.000.514.49
  V1+V2[tp]
341509642007.05.09 12:41buy0.02usdjpy119.78117.98120.052007.05.09 18:39120.050.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
341523092007.05.09 12:52buy0.01gbpusd1.99431.97431.99702007.05.09 13:241.99700.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
341527022007.05.09 12:53sell0.08gbpusd1.99422.00821.99152007.05.09 15:381.99570.000.000.00-12.00
  V1+V2
341532262007.05.09 12:54sell0.01usdjpy119.73121.73119.462007.05.10 16:57120.090.000.00-0.43-3.00
  V1+V2
341549102007.05.09 13:05sell0.01usdchf1.21561.23561.21292007.05.11 08:271.21920.000.00-0.37-2.95
  V1+V2
341570992007.05.09 13:15buy0.04usdchf1.21571.19971.21842007.05.09 18:191.21840.000.000.008.86
  V1+V2[tp]
341573602007.05.09 13:15sell0.16gbpusd1.99632.00831.99362007.05.09 15:381.99570.000.000.009.60
  V1+V2
341597822007.05.09 13:24buy0.01gbpusd1.99741.97742.00012007.05.10 04:551.99400.000.00-0.01-3.40
  V1+V2
341624292007.05.09 13:32sell0.32gbpusd1.99842.00841.99572007.05.09 15:381.99570.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
341631362007.05.09 13:33sell0.04eurusd1.35631.37231.35362007.05.09 18:181.35360.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
341731092007.05.09 15:38sell0.02gbpusd1.99522.01321.99252007.05.09 15:381.99570.000.000.00-1.00
  V1+V2
341731542007.05.09 15:38sell0.01gbpusd1.99522.01521.99252007.05.09 18:191.99380.000.000.001.40
  V1+V2
341785912007.05.09 17:38sell0.02gbpusd1.99722.01521.99452007.05.09 18:191.99450.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
341832002007.05.09 18:16sell0.02usdjpy119.93121.73119.662007.05.10 16:57120.090.000.00-0.86-2.66
  V1+V2
341837622007.05.09 18:18sell0.02usdchf1.21761.23561.21492007.05.11 08:281.21910.000.00-0.75-2.46
  V1+V2
341843172007.05.09 18:19buy0.02gbpusd1.99501.97701.99772007.05.10 04:551.99390.000.00-0.02-2.20
  V1+V2
341849932007.05.09 18:19sell0.01eurusd1.35271.37271.35002007.05.10 10:161.35220.000.000.160.50
  V1+V2
341850672007.05.09 18:20sell0.01gbpusd1.99342.01341.99072007.05.10 08:141.99180.000.000.011.60
  V1+V2
341861342007.05.09 18:22sell0.02gbpusd1.99542.01341.99272007.05.10 08:141.99270.000.000.025.40
  V1+V2[tp]
341879662007.05.09 18:32buy0.02eurusd1.35251.33451.35522007.05.10 04:561.35350.000.00-0.362.00
  V1+V2
341881532007.05.09 18:32buy0.01usdchf1.21901.19901.22172007.05.10 04:561.21820.000.000.27-0.66
  V1+V2
341890002007.05.09 18:39buy0.01usdjpy120.07118.07120.342007.05.10 04:55120.040.000.000.41-0.25
  V1+V2
341998672007.05.09 22:55sell0.04usdjpy120.14121.74119.872007.05.10 16:57120.090.000.000.001.67
  V1+V2
342007752007.05.09 23:20buy0.01eurjpy162.56160.56162.832007.05.10 04:54162.470.000.000.00-0.75
  V1+V2
342008442007.05.09 23:21sell0.04eurjpy162.62164.22162.352007.05.10 16:03162.530.000.000.002.99
  V1+V2
342148382007.05.10 04:55buy0.01eurjpy162.52160.52162.792007.05.10 06:46162.790.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
342148512007.05.10 04:56buy0.01gbpusd1.99441.97441.99712007.05.10 10:571.98870.000.000.00-5.70
  V1+V2
342148592007.05.10 04:56buy0.01eurusd1.35361.33361.35632007.05.10 06:331.35630.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
342148782007.05.10 04:58buy0.01usdchf1.21851.19851.22122007.05.10 12:511.21920.000.000.000.57
  V1+V2
342150452007.05.10 05:01buy0.01usdjpy120.06118.06120.332007.05.10 09:14120.330.000.000.002.24
  V1+V2[tp]
342180432007.05.10 06:00sell0.02eurusd1.35491.37291.35222007.05.10 09:221.35220.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342211342007.05.10 06:20buy0.02usdchf1.21651.19851.21922007.05.10 12:501.21920.000.000.004.43
  V1+V2[tp]
342224252007.05.10 06:33buy0.01eurusd1.35651.33651.35922007.05.11 12:041.34910.000.00-0.06-7.40
  V1+V2
342237502007.05.10 06:46buy0.01eurjpy162.83160.83163.102007.05.11 02:03161.690.000.000.09-9.50
  V1+V2
342261252007.05.10 07:14sell0.08eurjpy162.82164.22162.552007.05.10 16:03162.550.000.000.0017.95
  V1+V2[tp]
342315502007.05.10 08:13buy0.02eurusd1.35451.33651.35722007.05.11 12:041.34910.000.00-0.12-10.80
  V1+V2
342320442007.05.10 08:14buy0.02gbpusd1.99191.97391.99462007.05.10 10:571.98870.000.000.00-6.40
  V1+V2
342322802007.05.10 08:15sell0.01gbpusd1.99132.01131.98862007.05.10 09:171.98860.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
342349082007.05.10 08:30buy0.04gbpusd1.98991.97391.99262007.05.10 10:571.98880.000.000.00-4.40
  V1+V2
342391142007.05.10 09:14buy0.01usdjpy120.36118.36120.632007.05.11 10:07119.820.000.000.14-4.51
  V1+V2
342391922007.05.10 09:14sell0.08usdjpy120.36121.76120.092007.05.10 16:57120.090.000.000.0017.99
  V1+V2[tp]
342403392007.05.10 09:17sell0.01gbpusd1.98822.00821.98552007.05.10 10:151.98550.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
342405852007.05.10 09:17buy0.08gbpusd1.98781.97381.99052007.05.10 10:571.98870.000.000.007.20
  V1+V2
342420092007.05.10 09:23buy0.04eurusd1.35251.33651.35522007.05.11 12:041.34910.000.00-0.24-13.60
  V1+V2
342470152007.05.10 10:15buy0.16gbpusd1.98581.97381.98852007.05.10 10:571.98850.000.000.0043.20
  V1+V2[tp]
342472652007.05.10 10:15sell0.01gbpusd1.98512.00511.98242007.05.10 12:511.98630.000.000.00-1.20
  V1+V2
342475832007.05.10 10:16sell0.01eurusd1.35211.37211.34942007.05.10 12:521.35130.000.000.000.80
  V1+V2
342494382007.05.10 10:41sell0.02gbpusd1.98712.00511.98442007.05.10 12:511.98630.000.000.001.60
  V1+V2
342517102007.05.10 10:57buy0.01gbpusd1.98931.96931.99202007.05.10 11:021.98990.000.000.000.60
  V1+V2
342527132007.05.10 11:00buy0.02gbpusd1.98721.96921.98992007.05.10 11:021.98990.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342535552007.05.10 11:02sell0.04gbpusd1.98912.00511.98642007.05.10 12:501.98640.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
342538472007.05.10 11:02buy0.01gbpusd1.99081.97081.99352007.05.11 02:181.98080.000.000.00-10.00
  V1+V2
342548552007.05.10 11:06buy0.02gbpusd1.98871.97071.99142007.05.11 02:191.98110.000.00-0.01-15.20
  V1+V2
342646932007.05.10 12:30sell0.02eurusd1.35411.37211.35142007.05.10 12:511.35140.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342685002007.05.10 12:50buy0.04gbpusd1.98671.97071.98942007.05.11 02:181.98080.000.00-0.02-23.60
  V1+V2
342694592007.05.10 12:51sell0.01gbpusd1.98522.00521.98252007.05.10 13:171.98250.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
342700452007.05.10 12:52buy0.08gbpusd1.98421.97021.98692007.05.11 02:191.98100.000.00-0.03-25.60
  V1+V2
342702902007.05.10 12:52sell0.01eurusd1.35041.37041.34772007.05.10 17:041.34770.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
342704652007.05.10 12:52buy0.01usdchf1.22021.20021.22292007.05.13 22:011.21780.000.000.18-1.97
  V1+V2
342706662007.05.10 12:53sell0.04usdchf1.21991.23591.21722007.05.11 08:271.21920.000.00-0.382.30
  V1+V2
342726122007.05.10 12:55buy0.08eurusd1.35051.33651.35322007.05.11 12:041.34920.000.00-0.48-10.40
  V1+V2
342779592007.05.10 13:18sell0.01gbpusd1.98182.00181.97912007.05.10 16:391.98110.000.000.000.70
  V1+V2
342786182007.05.10 13:18buy0.16gbpusd1.98211.97011.98482007.05.11 02:191.98110.000.00-0.06-16.00
  V1+V2
342906922007.05.10 15:07sell0.02gbpusd1.98382.00181.98112007.05.10 16:391.98110.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
342923172007.05.10 15:26buy0.02eurjpy162.63160.83162.902007.05.11 02:03161.700.000.000.17-15.50
  V1+V2
342955382007.05.10 16:03sell0.01eurjpy162.47164.47162.202007.05.10 16:38162.200.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
342978222007.05.10 16:26buy0.04eurjpy162.43160.83162.702007.05.11 02:03161.690.000.000.34-24.68
  V1+V2
342980282007.05.10 16:26buy0.02usdjpy120.16118.36120.432007.05.11 10:21119.820.000.000.27-5.68
  V1+V2
342999672007.05.10 16:38buy0.08eurjpy162.23160.83162.502007.05.11 02:03161.700.000.000.68-35.35
  V1+V2
343000622007.05.10 16:38sell0.01eurjpy162.15164.15161.882007.05.10 16:57161.880.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
343009982007.05.10 16:39sell0.01gbpusd1.98082.00081.97812007.05.10 17:041.97810.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
343049522007.05.10 16:54buy0.16eurjpy162.03160.83162.302007.05.11 02:03161.690.000.001.36-45.34
  V1+V2
343054242007.05.10 16:55buy0.32gbpusd1.98011.97011.98282007.05.11 02:191.98110.000.00-0.1332.00
  V1+V2
343068872007.05.10 16:56buy0.16eurusd1.34851.33651.35122007.05.11 12:041.34910.000.00-0.979.60
  V1+V2
343077982007.05.10 16:57sell0.01usdjpy120.05122.05119.782007.05.10 22:04119.780.000.00-0.142.25
  V1+V2[tp]
343078872007.05.10 16:57sell0.01eurjpy161.84163.84161.572007.05.10 21:03161.570.000.00-0.112.25
  V1+V2[tp]
343099162007.05.10 17:04sell0.01gbpusd1.97771.99771.97502007.05.11 07:271.97700.000.000.000.70
  V1+V2
343099362007.05.10 17:04buy0.64gbpusd1.97811.97011.98082007.05.11 02:181.98080.000.00-0.26172.80
  V1+V2[tp]
343105202007.05.10 17:04sell0.01eurusd1.34751.36751.34482007.05.15 10:251.35290.000.000.15-5.40
  V1+V2
343105742007.05.10 17:04buy0.32eurjpy161.83160.83162.102007.05.11 02:03161.700.000.002.72-34.68
  V1+V2
343113782007.05.10 17:04sell0.08usdchf1.22191.23591.21922007.05.11 08:271.21920.000.00-0.7517.72
  V1+V2[tp]
343148382007.05.10 17:14buy0.04usdjpy119.96118.36120.232007.05.11 10:07119.820.000.000.54-4.67
  V1+V2
343263662007.05.10 20:05buy0.64eurjpy161.63160.83161.902007.05.11 02:03161.690.000.005.4432.01
  V1+V2
343296232007.05.10 21:03sell0.01eurjpy161.57163.57161.302007.05.11 09:20161.300.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
343300542007.05.10 21:04sell0.02gbpusd1.97971.99771.97702007.05.11 07:271.97700.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
343358562007.05.10 22:00buy1.00eurjpy161.42160.82161.692007.05.11 02:03161.690.000.000.00225.06
  V1+V2[tp]
343366302007.05.10 22:05sell0.01usdjpy119.75121.75119.482007.05.11 09:20119.680.000.000.000.58
  V1+V2
343375282007.05.10 22:10buy0.08usdjpy119.75118.35120.022007.05.11 10:21119.830.000.000.005.34
  V1+V2
343521642007.05.11 01:01buy0.32eurusd1.34641.33641.34912007.05.11 12:041.34910.000.000.0086.40
  V1+V2[tp]
343565352007.05.11 02:00sell0.02usdjpy119.95121.75119.682007.05.11 09:20119.680.000.000.004.51
  V1+V2[tp]
343570112007.05.11 02:03buy0.02eurjpy161.73159.93162.002007.05.11 02:03161.700.000.000.00-0.50
  V1+V2
343570132007.05.11 02:03buy0.01eurjpy161.73159.73162.002007.05.11 10:00161.400.000.000.00-2.76
  V1+V2
343582402007.05.11 02:19buy0.01gbpusd1.98161.96161.98432007.05.11 08:361.98020.000.000.00-1.40
  V1+V2
343691312007.05.11 06:02buy0.02gbpusd1.97961.96161.98232007.05.11 08:361.98020.000.000.001.20
  V1+V2
343732752007.05.11 06:45buy0.04gbpusd1.97751.96151.98022007.05.11 08:361.98020.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
343734372007.05.11 06:46buy0.02eurjpy161.53159.73161.802007.05.11 10:00161.400.000.000.00-2.17
  V1+V2
343770642007.05.11 07:27sell0.01gbpusd1.97641.99641.97372007.05.14 12:181.97970.000.000.00-3.30
  V1+V2
343855782007.05.11 08:27sell0.02gbpusd1.97841.99641.97572007.05.14 12:181.97950.000.000.01-2.20
  V1+V2
343857952007.05.11 08:28sell0.01usdchf1.21861.23861.21592007.05.15 14:401.21590.000.00-0.182.22
  V1+V2[tp]
343876042007.05.11 08:36buy0.01gbpusd1.98041.96041.98312007.05.11 12:301.98120.000.000.000.80
  V1+V2
343904112007.05.11 08:54buy0.02gbpusd1.97841.96041.98112007.05.11 12:301.98110.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
343916692007.05.11 09:02buy0.02usdchf1.21821.20021.22092007.05.13 22:011.21780.000.000.18-0.66
  V1+V2
343934952007.05.11 09:20buy0.04eurjpy161.33159.73161.602007.05.11 10:00161.400.000.000.002.34
  V1+V2
343936722007.05.11 09:20sell0.01usdjpy119.65121.65119.382007.05.11 12:30119.590.000.000.000.50
  V1+V2
343939072007.05.11 09:24sell0.01eurjpy161.24163.24160.972007.05.14 23:51163.240.000.00-0.22-16.60
  V1+V2[sl]
343952682007.05.11 09:32buy0.16usdjpy119.55118.35119.822007.05.11 10:07119.820.000.000.0036.05
  V1+V2[tp]
343953082007.05.11 09:32buy0.08eurjpy161.13159.73161.402007.05.11 10:00161.400.000.000.0018.04
  V1+V2[tp]
343977832007.05.11 10:00buy0.01eurjpy161.43159.43161.702007.05.11 13:34161.700.000.000.002.26
  V1+V2[tp]
343983052007.05.11 10:05sell0.02eurjpy161.44163.24161.172007.05.14 23:51163.240.000.00-0.44-29.88
  V1+V2[sl]
343995112007.05.11 10:21buy0.01usdjpy119.87117.87120.142007.05.11 14:34119.940.000.000.000.58
  V1+V2
344029032007.05.11 11:10sell0.02usdjpy119.86121.66119.592007.05.11 12:30119.590.000.000.004.52
  V1+V2[tp]
344038152007.05.11 11:19sell0.04eurjpy161.64163.24161.372007.05.14 23:51163.240.000.00-0.90-53.11
  V1+V2[sl]
344070612007.05.11 12:04buy0.01eurusd1.34931.32931.35202007.05.11 14:301.35200.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
344109232007.05.11 12:29sell0.04gbpusd1.98041.99641.97772007.05.14 12:181.97970.000.000.012.80
  V1+V2
344110372007.05.11 12:30sell0.02eurusd1.34961.36761.34692007.05.15 10:261.35280.000.000.22-6.40
  V1+V2
344111452007.05.11 12:30buy0.02usdjpy119.67117.87119.942007.05.11 14:34119.940.000.000.004.50
  V1+V2[tp]
344115992007.05.11 12:30buy0.01gbpusd1.98231.96231.98502007.05.11 13:011.98070.000.000.00-1.60
  V1+V2
344119302007.05.11 12:30sell0.01usdjpy119.51121.51119.242007.05.15 14:58120.260.000.00-0.28-6.24
  V1+V2
344131052007.05.11 12:31buy0.02gbpusd1.98031.96231.98302007.05.11 13:011.98070.000.000.000.80
  V1+V2
344137722007.05.11 12:32sell0.02usdjpy119.72121.52119.452007.05.15 14:58120.250.000.00-0.58-8.81
  V1+V2
344164182007.05.11 12:41buy0.04gbpusd1.97801.96201.98072007.05.11 13:011.98070.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
344200822007.05.11 13:01buy0.01gbpusd1.98121.96121.98392007.05.11 14:431.98390.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
344245582007.05.11 13:34buy0.01eurjpy161.75159.75162.022007.05.11 13:56162.020.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
344251862007.05.11 13:36sell0.08eurjpy161.84163.24161.572007.05.14 23:51163.240.000.00-1.80-92.95
  V1+V2[sl]
344291982007.05.11 13:56buy0.01eurjpy162.05160.05162.322007.05.11 14:52162.320.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
344323822007.05.11 14:21sell0.08gbpusd1.98241.99641.97972007.05.14 12:181.97970.000.000.0221.60
  V1+V2[tp]
344333562007.05.11 14:27sell0.04eurusd1.35161.36761.34892007.05.15 10:251.35290.000.000.44-5.20
  V1+V2
344342112007.05.11 14:30sell0.16eurjpy162.04163.24161.772007.05.14 23:51163.240.000.00-3.58-159.35
  V1+V2[sl]
344345582007.05.11 14:31buy0.01eurusd1.35231.33231.35502007.05.13 22:031.35280.000.00-0.060.50
  V1+V2
344356702007.05.11 14:34sell0.04usdjpy119.92121.52119.652007.05.15 14:58120.260.000.00-1.14-11.31
  V1+V2
344357652007.05.11 14:34buy0.01usdjpy119.98117.98120.252007.05.13 22:02120.190.000.000.141.75
  V1+V2
344358922007.05.11 14:34sell0.32eurjpy162.24163.24161.972007.05.14 23:51163.240.000.00-7.16-265.58
  V1+V2[sl]
344375472007.05.11 14:43buy0.01gbpusd1.98441.96441.98712007.05.13 22:021.98140.000.000.00-3.00
  V1+V2
344392842007.05.11 14:52buy0.01eurjpy162.36160.36162.632007.05.13 22:00162.630.000.000.092.25
  V1+V2[tp]
344403472007.05.11 14:55sell0.08usdjpy120.12121.52119.852007.05.15 14:58120.240.000.00-2.28-7.98
  V1+V2
344404612007.05.11 14:56sell0.64eurjpy162.44163.24162.172007.05.14 23:51163.240.000.00-14.34-424.93
  V1+V2[sl]
344410382007.05.11 14:58buy0.02gbpusd1.98241.96441.98512007.05.13 22:021.98130.000.00-0.01-2.20
  V1+V2
344611702007.05.13 22:02sell1.00eurjpy162.64163.24162.372007.05.14 23:51163.240.000.00-11.20-497.96
  V1+V2[sl]
344611802007.05.13 22:02buy0.01eurjpy162.72160.72162.992007.05.14 10:32162.990.000.000.002.24
  V1+V2[tp]
344611902007.05.13 22:02buy0.01gbpusd1.98241.96241.98512007.05.15 06:141.98110.000.000.00-1.30
  V1+V2
344612792007.05.13 22:03buy0.01usdjpy120.28118.28120.552007.05.14 11:04120.350.000.000.000.58
  V1+V2
344612922007.05.13 22:03buy0.01usdchf1.21861.19861.22132007.05.16 11:391.21670.000.000.18-1.56
  V1+V2
344614262007.05.13 22:03buy0.01eurusd1.35341.33341.35612007.05.15 12:331.35610.000.00-0.062.70
  V1+V2[tp]
344656942007.05.13 22:56sell0.08eurusd1.35361.36761.35092007.05.15 10:251.35290.000.000.435.60
  V1+V2
344687462007.05.13 23:52buy0.02usdjpy120.08118.28120.352007.05.14 11:04120.350.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
344786952007.05.14 03:22sell1.00eurjpy162.84163.24162.572007.05.14 23:51163.240.000.00-11.20-331.97
  V1+V2[sl]
344908842007.05.14 07:09sell0.16usdjpy120.33121.53120.062007.05.15 14:58120.260.000.00-2.299.31
  V1+V2
344987292007.05.14 08:41buy0.02gbpusd1.98041.96241.98312007.05.15 06:161.98110.000.00-0.011.40
  V1+V2
345051302007.05.14 10:32buy0.01eurjpy163.02161.02163.292007.05.15 09:30163.100.000.000.090.67
  V1+V2
345067432007.05.14 11:05buy0.01usdjpy120.38118.38120.652007.05.15 09:28120.440.000.000.140.50
  V1+V2
345076302007.05.14 11:20sell0.16eurusd1.35561.36761.35292007.05.15 10:251.35290.000.000.8643.20
  V1+V2[tp]
345107692007.05.14 12:18sell0.01gbpusd1.97901.99901.97632007.05.15 08:321.97820.000.000.000.80
  V1+V2
345214632007.05.14 15:26sell0.02gbpusd1.98101.99901.97832007.05.15 08:321.97830.000.000.015.40
  V1+V2[tp]
345292392007.05.14 18:59buy0.04gbpusd1.97841.96241.98112007.05.15 06:141.98110.000.00-0.0210.80
  V1+V2[tp]
345374032007.05.14 23:51sell0.01eurjpy163.20165.20162.932007.05.15 05:50162.930.000.000.002.24
  V1+V2[tp]
345500552007.05.15 05:50sell0.01eurjpy162.87164.87162.602007.05.16 15:11163.540.000.00-0.11-5.55
  V1+V2
345520232007.05.15 06:16buy0.01gbpusd1.98161.96161.98432007.05.15 12:321.97830.000.000.00-3.30
  V1+V2
345566472007.05.15 07:00buy0.02usdjpy120.17118.37120.442007.05.15 09:28120.440.000.000.004.48
  V1+V2[tp]
345582982007.05.15 07:22buy0.02eurjpy162.82161.02163.092007.05.15 09:30163.090.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
345597792007.05.15 07:28buy0.02gbpusd1.97961.96161.98232007.05.15 12:321.97830.000.000.00-2.60
  V1+V2
345649892007.05.15 08:32sell0.01gbpusd1.97751.99751.97482007.05.16 09:501.98290.000.000.00-5.40
  V1+V2
345651612007.05.15 08:32buy0.04gbpusd1.97761.96161.98032007.05.15 12:321.97830.000.000.002.80
  V1+V2
345690192007.05.15 09:08buy0.08gbpusd1.97561.96161.97832007.05.15 12:321.97830.000.000.0021.60
  V1+V2[tp]
345703242007.05.15 09:29buy0.01usdjpy120.47118.47120.742007.05.16 12:02120.540.000.000.140.58
  V1+V2
345705002007.05.15 09:30sell0.02eurjpy163.07164.87162.802007.05.16 15:11163.560.000.00-0.22-8.12
  V1+V2
345706282007.05.15 09:30buy0.01eurjpy163.15161.15163.422007.05.15 12:31163.220.000.000.000.59
  V1+V2
345707652007.05.15 09:30sell0.32usdjpy120.53121.53120.262007.05.15 14:58120.260.000.000.0071.84
  V1+V2[tp]
345737272007.05.15 10:09buy0.02eurjpy162.95161.15163.222007.05.15 12:31163.220.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
345755422007.05.15 10:25sell0.02eurusd1.35261.37061.34992007.05.15 10:261.35280.000.000.00-0.40
  V1+V2
345756842007.05.15 10:26sell0.01eurusd1.35271.37271.35002007.05.16 11:501.35800.000.000.05-5.30
  V1+V2
345835882007.05.15 12:31buy0.01eurjpy163.26161.26163.532007.05.15 14:51163.530.000.000.002.25
  V1+V2[tp]
345838042007.05.15 12:32sell0.02eurusd1.35471.37271.35202007.05.16 11:511.35800.000.000.11-6.60
  V1+V2
345842622007.05.15 12:32buy0.01gbpusd1.97861.95861.98132007.05.15 14:221.97930.000.000.000.70
  V1+V2
345848612007.05.15 12:33sell0.04eurjpy163.27164.87163.002007.05.16 15:11163.570.000.00-0.45-9.94
  V1+V2
345855682007.05.15 12:33buy0.01eurusd1.35651.33651.35922007.05.15 14:321.35720.000.000.000.70
  V1+V2
345930222007.05.15 13:08buy0.02eurusd1.35451.33651.35722007.05.15 14:321.35720.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
345932182007.05.15 13:08buy0.02gbpusd1.97661.95861.97932007.05.15 14:221.97930.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
346008282007.05.15 14:22buy0.01gbpusd1.97981.95981.98252007.05.15 14:401.98250.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
346015372007.05.15 14:30sell0.02gbpusd1.97961.99761.97692007.05.16 09:501.98290.000.000.01-6.60
  V1+V2
346026752007.05.15 14:32sell0.04eurusd1.35671.37271.35402007.05.16 11:501.35800.000.000.22-5.20
  V1+V2
346030182007.05.15 14:32sell0.04gbpusd1.98161.99761.97892007.05.16 09:501.98290.000.000.01-5.20
  V1+V2
346033722007.05.15 14:32buy0.01eurusd1.35751.33751.36022007.05.15 15:021.36020.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
346080542007.05.15 14:40buy0.01gbpusd1.98281.96281.98552007.05.15 15:041.98550.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
346083622007.05.15 14:41sell0.08eurusd1.35871.37271.35602007.05.16 12:001.35800.000.000.435.60
  V1+V2
346084942007.05.15 14:41buy0.02usdchf1.21601.19801.21872007.05.16 11:401.21670.000.000.181.15
  V1+V2
346086902007.05.15 14:41sell0.01usdchf1.21511.23511.21242007.05.17 06:471.22040.000.00-0.37-4.34
  V1+V2
346100742007.05.15 14:48sell0.08eurjpy163.47164.87163.202007.05.16 15:11163.560.000.00-0.90-5.97
  V1+V2
346110372007.05.15 14:50sell0.08gbpusd1.98361.99761.98092007.05.16 09:501.98290.000.000.025.60
  V1+V2
346116382007.05.15 14:51buy0.04usdchf1.21401.19801.21672007.05.16 11:391.21670.000.000.368.88
  V1+V2[tp]
346119132007.05.15 14:51buy0.02usdjpy120.27118.47120.542007.05.16 12:02120.540.000.000.274.48
  V1+V2[tp]
346122602007.05.15 14:51buy0.01eurjpy163.56161.56163.832007.05.16 05:58163.640.000.000.090.67
  V1+V2
346142032007.05.15 14:58sell0.01usdjpy120.20122.20119.932007.05.18 10:50120.950.000.00-0.71-6.20
  V1+V2
346153222007.05.15 15:02buy0.01eurusd1.36041.34041.36312007.05.17 07:221.35400.000.00-0.24-6.40
  V1+V2
346164082007.05.15 15:02sell0.16eurusd1.36071.37271.35802007.05.16 11:501.35800.000.000.8643.20
  V1+V2[tp]
346173292007.05.15 15:04buy0.01gbpusd1.98591.96591.98862007.05.18 14:591.97400.000.00-0.01-11.90
  V1+V2
346207622007.05.15 15:40sell0.16gbpusd1.98561.99761.98292007.05.16 09:501.98290.000.000.0543.20
  V1+V2[tp]
346423212007.05.15 23:45buy0.02eurjpy163.36161.56163.632007.05.16 05:57163.630.000.000.004.49
  V1+V2[tp]
346564102007.05.16 05:58buy0.01eurjpy163.67161.67163.942007.05.17 06:34163.550.000.000.26-0.99
  V1+V2
346566742007.05.16 05:59sell0.16eurjpy163.67164.87163.402007.05.16 15:11163.560.000.000.0014.58
  V1+V2
346714512007.05.16 09:22sell0.02usdjpy120.40122.20120.132007.05.18 10:50120.950.000.00-1.15-9.09
  V1+V2
346733682007.05.16 09:32buy0.02gbpusd1.98391.96591.98662007.05.18 14:591.97420.000.00-0.03-19.40
  V1+V2
346752132007.05.16 09:50sell0.01gbpusd1.98262.00261.97992007.05.16 15:121.97990.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
346809592007.05.16 11:37buy0.04gbpusd1.98181.96581.98452007.05.18 14:591.97400.000.00-0.07-31.20
  V1+V2
346821932007.05.16 11:40buy0.01usdchf1.21721.19721.21992007.05.16 15:091.21990.000.000.002.22
  V1+V2[tp]
346823742007.05.16 11:40sell0.02usdchf1.21711.23511.21442007.05.17 06:481.22040.000.00-0.56-5.41
  V1+V2
346827532007.05.16 11:41buy0.02eurusd1.35841.34041.36112007.05.17 07:231.35400.000.00-0.36-8.80
  V1+V2
346871032007.05.16 12:00sell0.01eurusd1.35791.37791.35522007.05.16 15:101.35520.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
346881742007.05.16 12:02buy0.01usdjpy120.56118.56120.832007.05.17 00:28120.830.000.000.412.23
  V1+V2[tp]
346889362007.05.16 12:03sell0.04usdjpy120.61122.21120.342007.05.18 10:50120.950.000.00-2.29-11.24
  V1+V2
346950122007.05.16 12:41sell0.04usdchf1.21911.23511.21642007.05.17 06:481.22040.000.00-1.13-4.26
  V1+V2
347079402007.05.16 14:11sell0.32eurjpy163.87164.87163.602007.05.16 15:10163.600.000.000.0071.56
  V1+V2[tp]
347137382007.05.16 15:10buy0.01usdchf1.22121.20121.22392007.05.16 16:111.22390.000.000.002.21
  V1+V2[tp]
347143922007.05.16 15:11sell0.01eurusd1.35511.37511.35242007.05.16 15:301.35240.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
347145042007.05.16 15:11buy0.04eurusd1.35531.33931.35802007.05.17 07:221.35400.000.00-0.73-5.20
  V1+V2
347148042007.05.16 15:11sell0.02eurjpy163.52165.32163.252007.05.16 15:11163.570.000.000.00-0.83
  V1+V2
347150662007.05.16 15:11sell0.01eurjpy163.52165.52163.252007.05.16 15:31163.250.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
347155642007.05.16 15:12buy0.02eurjpy163.47161.67163.742007.05.17 06:35163.560.000.000.511.49
  V1+V2
347162752007.05.16 15:13sell0.01gbpusd1.97891.99891.97622007.05.16 17:241.97620.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
347164442007.05.16 15:13buy0.08gbpusd1.97931.96531.98202007.05.18 15:001.97400.000.00-0.13-42.40
  V1+V2
347191192007.05.16 15:17buy0.08eurusd1.35331.33931.35602007.05.17 07:231.35410.000.00-1.456.40
  V1+V2
347225662007.05.16 15:30sell0.01eurusd1.35221.37221.34952007.05.17 11:071.35150.000.000.160.70
  V1+V2
347230122007.05.16 15:31buy0.04eurjpy163.27161.67163.542007.05.17 06:34163.540.000.001.028.94
  V1+V2[tp]
347234352007.05.16 15:31sell0.01eurjpy163.23165.23162.962007.05.16 16:12163.160.000.000.000.58
  V1+V2
347245202007.05.16 15:39sell0.02eurjpy163.43165.23163.162007.05.16 16:11163.160.000.000.004.47
  V1+V2[tp]
347275082007.05.16 15:59buy0.16gbpusd1.97731.96531.98002007.05.18 14:591.97400.000.00-0.25-52.80
  V1+V2
347286042007.05.16 16:03sell0.16usdchf1.22311.23511.22042007.05.17 06:471.22040.000.00-4.5135.40
  V1+V2[tp]
347298902007.05.16 16:05sell0.08usdjpy120.81122.21120.542007.05.18 10:52120.950.000.00-4.57-9.26
  V1+V2
347301242007.05.16 16:07buy0.16eurusd1.35131.33931.35402007.05.17 07:221.35400.000.00-2.9043.20
  V1+V2[tp]
347311492007.05.16 16:11buy0.01usdchf1.22431.20431.22702007.05.17 09:271.22270.000.000.27-1.31
  V1+V2
347319362007.05.16 16:12sell0.01eurjpy163.09165.09162.822007.05.18 10:26163.270.000.00-0.45-1.49
  V1+V2
347381702007.05.16 17:24sell0.01gbpusd1.97581.99581.97312007.05.17 11:171.97480.000.000.011.00
  V1+V2
347421142007.05.16 18:38sell0.02gbpusd1.97781.99581.97512007.05.17 11:161.97510.000.000.025.40
  V1+V2[tp]
347507342007.05.16 21:19sell0.02eurjpy163.29165.09163.022007.05.18 10:26163.280.000.00-0.220.17
  V1+V2
347615782007.05.17 00:28buy0.01usdjpy120.86118.86121.132007.05.17 10:41121.130.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
347631512007.05.17 00:34sell0.04eurjpy163.49165.09163.222007.05.18 10:26163.220.000.00-0.458.92
  V1+V2[tp]
347638222007.05.17 00:44buy0.02usdchf1.22231.20431.22502007.05.17 09:271.22280.000.000.000.82
  V1+V2
347805292007.05.17 06:35buy0.01eurjpy163.61161.61163.882007.05.18 10:28163.520.000.000.09-0.74
  V1+V2
347826822007.05.17 06:45sell0.08eurjpy163.69165.09163.422007.05.18 10:26163.420.000.00-0.9017.83
  V1+V2[tp]
347837602007.05.17 06:48buy0.04usdchf1.22001.20401.22272007.05.17 09:271.22270.000.000.008.83
  V1+V2[tp]
347874812007.05.17 07:23buy0.01eurusd1.35421.33421.35692007.05.18 08:131.35080.000.00-0.06-3.40
  V1+V2
347888752007.05.17 07:31sell0.02eurusd1.35421.37221.35152007.05.17 11:071.35150.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
347959672007.05.17 09:11sell0.16usdjpy121.02122.22120.752007.05.18 10:50120.950.000.00-2.299.26
  V1+V2
347968912007.05.17 09:27buy0.01usdchf1.22331.20331.22602007.05.17 12:301.22600.000.000.002.20
  V1+V2[tp]
348022642007.05.17 10:41buy0.01usdjpy121.16119.16121.432007.05.18 10:28121.230.000.000.140.58
  V1+V2
348026482007.05.17 10:42buy0.02eurusd1.35201.33401.35472007.05.18 08:141.35090.000.00-0.12-2.20
  V1+V2
348058962007.05.17 11:07sell0.01eurusd1.35141.37141.34872007.05.17 12:471.34870.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
348074222007.05.17 11:16buy0.32gbpusd1.97531.96531.97802007.05.18 14:591.97420.000.00-0.13-35.20
  V1+V2
348079672007.05.17 11:17sell0.01gbpusd1.97431.99431.97162007.05.17 14:021.97360.000.000.000.70
  V1+V2
348107142007.05.17 11:37sell0.02gbpusd1.97631.99431.97362007.05.17 13:131.97360.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
348179022007.05.17 12:30buy0.01usdchf1.22691.20691.22962007.05.18 10:311.22760.000.000.090.57
  V1+V2
348195192007.05.17 12:32buy0.04eurusd1.35001.33401.35272007.05.18 08:131.35080.000.00-0.243.20
  V1+V2
348233732007.05.17 12:38sell0.32usdjpy121.22122.22120.952007.05.18 10:50120.950.000.00-4.5871.43
  V1+V2[tp]
348260322007.05.17 12:47sell0.01eurusd1.34851.36851.34582007.05.18 10:311.34820.000.000.050.30
  V1+V2
348306242007.05.17 13:13buy0.08eurusd1.34801.33401.35072007.05.18 08:121.35070.000.00-0.4821.60
  V1+V2[tp]
348383212007.05.17 14:02sell0.01gbpusd1.97331.99331.97062007.05.18 08:301.97370.000.000.00-0.40
  V1+V2
348519922007.05.17 16:12sell0.02gbpusd1.97531.99331.97262007.05.18 08:301.97420.000.000.012.20
  V1+V2
349004232007.05.18 08:12sell0.04gbpusd1.97731.99331.97462007.05.18 08:301.97460.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
349010282007.05.18 08:13buy0.02usdchf1.22491.20691.22762007.05.18 10:311.22760.000.000.004.40
  V1+V2[tp]
349013072007.05.18 08:13sell0.02eurusd1.35091.36891.34822007.05.18 10:311.34820.000.000.005.40
  V1+V2[tp]
349019092007.05.18 08:14buy0.01eurusd1.35101.33101.35372007.05.18 14:281.34970.000.000.00-1.30
  V1+V2
349052462007.05.18 08:30buy0.64gbpusd1.97331.96531.97602007.05.18 14:591.97400.000.000.0044.80
  V1+V2
349133732007.05.18 09:18buy0.02eurusd1.34901.33101.35172007.05.18 14:301.34970.000.000.001.40
  V1+V2
349178632007.05.18 10:26buy0.02eurjpy163.25161.45163.522007.05.18 10:28163.520.000.000.004.45
  V1+V2[tp]
349181782007.05.18 10:26sell0.01eurjpy163.23165.23162.962007.05.18 10:35163.160.000.000.000.58
  V1+V2
349183062007.05.18 10:26buy0.02usdjpy120.96119.16121.232007.05.18 10:28121.230.000.000.004.45
  V1+V2[tp]
349192692007.05.18 10:27sell0.02eurjpy163.43165.23163.162007.05.18 10:35163.160.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
349195062007.05.18 10:28buy0.01usdjpy121.27119.27121.542007.05.18 14:02121.130.000.000.00-1.16
  V1+V2
349196722007.05.18 10:28buy0.01eurjpy163.55161.55163.822007.05.18 11:13163.020.000.000.00-4.38
  V1+V2
349199302007.05.18 10:29buy0.02eurjpy163.35161.55163.622007.05.18 11:14163.040.000.000.00-5.12
  V1+V2
349201772007.05.18 10:29buy0.02usdjpy121.07119.27121.342007.05.18 14:02121.130.000.000.000.99
  V1+V2
349218792007.05.18 10:35sell0.01eurjpy163.10165.10162.832007.05.18 10:47162.990.000.000.000.91
  V1+V2
349218832007.05.18 10:35buy0.04eurjpy163.14161.54163.412007.05.18 11:13163.020.000.000.00-3.97
  V1+V2
349231572007.05.18 10:38sell0.02eurjpy163.30165.10163.032007.05.18 10:47163.030.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
349255072007.05.18 10:47buy0.04eurusd1.34701.33101.34972007.05.18 14:281.34970.000.000.0010.80
  V1+V2[tp]
349258592007.05.18 10:47sell0.01eurjpy162.96164.96162.692007.05.18 10:59162.690.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
349260342007.05.18 10:47buy1.00gbpusd1.97131.96531.97402007.05.18 14:591.97400.000.000.00270.00
  V1+V2[tp]
349278362007.05.18 10:52buy0.08eurjpy162.94161.54163.212007.05.18 11:14163.040.000.000.006.62
  V1+V2
349294072007.05.18 10:58buy0.04usdjpy120.86119.26121.132007.05.18 14:02121.130.000.000.008.92
  V1+V2[tp]
349299842007.05.18 10:59buy0.16eurjpy162.74161.54163.012007.05.18 11:13163.010.000.000.0035.71
  V1+V2[tp]
349336332007.05.18 11:14buy0.01eurjpy163.10161.10163.372007.05.18 13:55163.180.000.000.000.66
  V1+V2
349343132007.05.18 11:18buy0.02eurjpy162.90161.10163.172007.05.18 13:41163.170.000.000.004.46
  V1+V2[tp]
349523372007.05.18 13:55buy0.01eurjpy163.23161.23163.502007.05.18 14:33163.500.000.000.002.23
  V1+V2[tp]
349656842007.05.18 14:59buy0.02gbpusd1.97451.95651.97722007.05.18 15:001.97400.000.000.00-1.00
  V1+V2
349657502007.05.18 15:00buy0.01gbpusd1.97451.95451.97722007.05.18 15:071.97720.000.000.002.70
  V1+V2[tp]
  0.00 0.00 -80.07 -205.13
Closed P/L: -285.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
349301352007.05.18 10:59sell0.01eurjpy162.65164.65162.38 163.620.000.00-0.11-8.01
  V1+V2
349320652007.05.18 11:05sell0.02eurjpy162.85164.65162.58 163.620.000.00-0.22-12.72
  V1+V2
349335612007.05.18 11:14sell0.04eurjpy163.06164.66162.79 163.620.000.00-0.45-18.50
  V1+V2
349544632007.05.18 14:02sell0.08eurjpy163.26164.66162.99 163.620.000.00-0.90-23.78
  V1+V2
349619212007.05.18 14:32sell0.16eurjpy163.46164.66163.19 163.620.000.00-1.79-21.14
  V1+V2
349621452007.05.18 14:33buy0.01eurjpy163.54161.54163.81 163.580.000.000.090.33
  V1+V2
349699542007.05.18 15:08sell0.32eurjpy163.66164.66163.39 163.620.000.00-3.5810.57
  V1+V2
349206522007.05.18 10:31sell0.01eurusd1.34791.36791.3452 1.35120.000.000.05-3.30
  V1+V2
349614882007.05.18 14:30buy0.01eurusd1.34981.32981.3525 1.35100.000.00-0.061.20
  V1+V2
349670112007.05.18 15:01sell0.02eurusd1.34991.36791.3472 1.35120.000.000.11-2.60
  V1+V2
349742812007.05.18 15:32sell0.04eurusd1.35191.36791.3492 1.35120.000.000.222.80
  V1+V2
349046222007.05.18 08:30sell0.01gbpusd1.97281.99281.9701 1.97530.000.000.00-2.50
  V1+V2
349669872007.05.18 15:01sell0.02gbpusd1.97481.99281.9721 1.97530.000.000.01-1.00
  V1+V2
349693602007.05.18 15:08sell0.04gbpusd1.97691.99291.9742 1.97530.000.000.016.40
  V1+V2
349696832007.05.18 15:08buy0.01gbpusd1.97741.95741.9801 1.97490.000.000.00-2.50
  V1+V2
349798582007.05.18 16:01buy0.02gbpusd1.97541.95741.9781 1.97490.000.00-0.01-1.00
  V1+V2
347152942007.05.16 15:12sell0.08usdchf1.22111.23511.2184 1.22740.000.00-3.76-41.06
  V1+V2
347974562007.05.17 09:39sell0.02usdchf1.22311.24111.2204 1.22740.000.00-0.38-7.01
  V1+V2
348158562007.05.17 12:19sell0.04usdchf1.22511.24111.2224 1.22740.000.00-0.76-7.50
  V1+V2
348265782007.05.17 12:48sell0.08usdchf1.22711.24111.2244 1.22740.000.00-1.50-1.96
  V1+V2
349207942007.05.18 10:31buy0.01usdchf1.22811.20811.2308 1.22700.000.000.09-0.90
  V1+V2
349478652007.05.18 13:09buy0.02usdchf1.22611.20811.2288 1.22700.000.000.181.47
  V1+V2
349278902007.05.18 10:52sell0.01usdjpy120.90122.90120.63 121.100.000.00-0.14-1.65
  V1+V2
349539182007.05.18 14:00sell0.02usdjpy121.11122.91120.84 121.100.000.00-0.290.17
  V1+V2
349544722007.05.18 14:02buy0.01usdjpy121.15119.15121.42 121.070.000.000.14-0.66
  V1+V2
  0.00 0.00 -13.05 -134.85
 Floating P/L: -147.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -285.20 Floating P/L: -147.90 Margin: 1 020.00
Balance: 4 714.80 Equity: 4 566.90 Free Margin: 3 546.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 659.20 Gross Loss: 2 944.40 Total Net Profit: -285.20
Profit Factor: 0.90 Expected Payoff: -0.77  
Absolute Drawdown: 982.60 Maximal Drawdown: 1 925.85 (32.40%) Relative Drawdown: 32.40% (1 925.85)
 
Total Trades: 371 Short Positions (won %): 168 (64.88%) Long Positions (won %): 203 (62.56%)
Profit Trades (% of total): 236 (63.61%) Loss trades (% of total): 135 (36.39%)
Largest profit trade: 270.00 loss trade: -509.16
Average profit trade: 11.27 loss trade: -21.81
Maximum consecutive wins ($): 19 (64.24) consecutive losses ($): 10 (-1 925.36)
Maximal consecutive profit (count): 273.63 (3) consecutive loss (count): -1 925.36 (10)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2