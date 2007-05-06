|Account: 1457814
|Name: V1+V2 15M
|Currency: USD
|2007 May 18, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33920358
|2007.05.06 16:21
|balance
|Deposit
|5 000.00
|33920897
|2007.05.06 22:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.40
|161.40
|163.67
|2007.05.07 09:56
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|V1+V2
|33920979
|2007.05.06 22:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.31
|165.31
|163.04
|2007.05.07 03:45
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|33921110
|2007.05.06 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.18
|118.18
|120.45
|2007.05.08 14:27
|119.86
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.67
|V1+V2
|33921140
|2007.05.06 22:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.10
|122.10
|119.83
|2007.05.07 03:41
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|33922150
|2007.05.06 22:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|1.9739
|1.9966
|2007.05.07 04:05
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33922152
|2007.05.06 22:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9932
|2.0132
|1.9905
|2007.05.07 15:27
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33922259
|2007.05.06 22:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3595
|1.3395
|1.3622
|2007.05.07 12:33
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33922263
|2007.05.06 22:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3591
|1.3791
|1.3564
|2007.05.08 08:17
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.05
|1.10
|V1+V2
|33922300
|2007.05.06 22:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2109
|1.1909
|1.2136
|2007.05.07 18:58
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|33922307
|2007.05.06 22:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2105
|1.2305
|1.2078
|2007.05.09 13:04
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.60
|V1+V2
|33925488
|2007.05.06 23:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.20
|161.40
|163.47
|2007.05.07 10:01
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|V1+V2
|33932381
|2007.05.07 00:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.98
|118.18
|120.25
|2007.05.08 14:27
|119.87
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.84
|V1+V2
|33933620
|2007.05.07 01:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9952
|2.0132
|1.9925
|2007.05.07 15:33
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|33937234
|2007.05.07 02:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3611
|1.3791
|1.3584
|2007.05.08 08:17
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.11
|5.40
|V1+V2[tp]
|33943680
|2007.05.07 03:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.81
|121.81
|119.54
|2007.05.08 03:21
|119.76
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.42
|V1+V2
|33944027
|2007.05.07 03:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.01
|165.01
|162.74
|2007.05.08 08:14
|162.92
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.75
|V1+V2
|33945133
|2007.05.07 04:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9970
|1.9770
|1.9997
|2007.05.08 02:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|V1+V2
|33946786
|2007.05.07 04:33
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.00
|161.40
|163.27
|2007.05.07 09:56
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|V1+V2[tp]
|33950304
|2007.05.07 05:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2089
|1.1909
|1.2116
|2007.05.07 18:58
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|33952917
|2007.05.07 06:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.21
|165.01
|162.94
|2007.05.08 08:13
|162.94
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.50
|V1+V2[tp]
|33955462
|2007.05.07 06:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9972
|2.0132
|1.9945
|2007.05.07 15:27
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33962759
|2007.05.07 10:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.30
|161.30
|163.57
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.09
|-8.34
|V1+V2
|33975449
|2007.05.07 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3624
|1.3424
|1.3651
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.00
|V1+V2
|33983644
|2007.05.07 15:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9949
|1.9769
|1.9976
|2007.05.08 02:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.40
|V1+V2
|33984631
|2007.05.07 15:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9940
|2.0140
|1.9913
|2007.05.08 07:28
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|33988499
|2007.05.07 17:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.03
|121.83
|119.76
|2007.05.08 03:20
|119.76
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.51
|V1+V2[tp]
|33992942
|2007.05.07 18:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3604
|1.3424
|1.3631
|2007.05.08 18:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.00
|V1+V2
|33993068
|2007.05.07 18:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2119
|1.1919
|1.2146
|2007.05.08 08:15
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.09
|2.22
|V1+V2[tp]
|33994647
|2007.05.07 19:12
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|1.9769
|1.9956
|2007.05.08 02:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.80
|V1+V2[tp]
|34011393
|2007.05.08 00:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2125
|1.2305
|1.2098
|2007.05.09 13:05
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.19
|-5.92
|V1+V2
|34015927
|2007.05.08 01:25
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.10
|161.30
|163.37
|2007.05.08 15:28
|162.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.17
|V1+V2
|34023492
|2007.05.08 02:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9961
|1.9761
|1.9988
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|V1+V2
|34025634
|2007.05.08 03:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9960
|2.0140
|1.9933
|2007.05.08 07:28
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34026052
|2007.05.08 03:20
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.76
|118.16
|120.03
|2007.05.08 14:27
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|V1+V2
|34026358
|2007.05.08 03:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.72
|121.72
|119.45
|2007.05.08 11:32
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2
|34036410
|2007.05.08 06:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.93
|121.73
|119.66
|2007.05.08 11:32
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34040281
|2007.05.08 07:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9941
|1.9761
|1.9968
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.00
|V1+V2
|34041269
|2007.05.08 07:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9927
|2.0127
|1.9900
|2007.05.08 14:21
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34046454
|2007.05.08 08:13
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.89
|161.29
|163.16
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.69
|V1+V2
|34047239
|2007.05.08 08:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.77
|164.77
|162.50
|2007.05.08 10:49
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34047450
|2007.05.08 08:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2149
|1.1949
|1.2176
|2007.05.08 14:17
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|V1+V2[tp]
|34047501
|2007.05.08 08:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2146
|1.2306
|1.2119
|2007.05.09 13:04
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.38
|-4.93
|V1+V2
|34047916
|2007.05.08 08:17
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3583
|1.3423
|1.3610
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|V1+V2
|34048063
|2007.05.08 08:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9919
|1.9759
|1.9946
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|V1+V2
|34048741
|2007.05.08 08:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3579
|1.3779
|1.3552
|2007.05.08 10:50
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34051014
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.66
|161.26
|162.93
|2007.05.08 15:29
|162.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.34
|V1+V2
|34056546
|2007.05.08 10:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3563
|1.3423
|1.3590
|2007.05.08 18:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|V1+V2
|34059289
|2007.05.08 10:48
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2168
|1.2308
|1.2141
|2007.05.09 13:05
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.75
|4.60
|V1+V2
|34059963
|2007.05.08 10:49
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.44
|161.24
|162.71
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.68
|V1+V2
|34060353
|2007.05.08 10:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3550
|1.3750
|1.3523
|2007.05.08 14:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34060587
|2007.05.08 10:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.43
|164.43
|162.16
|2007.05.08 12:28
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|V1+V2[tp]
|34063668
|2007.05.08 11:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.64
|121.64
|119.37
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.09
|V1+V2
|34067011
|2007.05.08 12:25
|buy
|0.32
|eurjpy
|162.24
|161.24
|162.51
|2007.05.08 15:28
|162.31
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|V1+V2
|34067333
|2007.05.08 12:28
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.13
|164.13
|161.86
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.08
|V1+V2
|34067910
|2007.05.08 12:32
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.56
|118.16
|119.83
|2007.05.08 14:27
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|V1+V2[tp]
|34074950
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3542
|1.3422
|1.3569
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|V1+V2
|34076787
|2007.05.08 14:17
|buy
|0.64
|eurjpy
|162.02
|161.22
|162.29
|2007.05.08 15:28
|162.29
|0.00
|0.00
|0.00
|144.13
|V1+V2[tp]
|34077473
|2007.05.08 14:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2197
|1.1997
|1.2224
|2007.05.09 18:19
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.90
|V1+V2
|34078043
|2007.05.08 14:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3523
|1.3723
|1.3496
|2007.05.09 18:19
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.90
|V1+V2
|34078684
|2007.05.08 14:20
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2188
|1.2308
|1.2161
|2007.05.09 13:04
|1.2161
|0.00
|0.00
|-1.50
|35.52
|V1+V2[tp]
|34079127
|2007.05.08 14:21
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3517
|1.3417
|1.3544
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34079234
|2007.05.08 14:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9895
|2.0095
|1.9868
|2007.05.09 07:17
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34079304
|2007.05.08 14:21
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9899
|1.9759
|1.9926
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.60
|V1+V2[tp]
|34081418
|2007.05.08 14:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.84
|121.64
|119.57
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.17
|V1+V2
|34081581
|2007.05.08 14:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.89
|117.89
|120.16
|2007.05.09 08:16
|119.96
|0.00
|0.00
|0.14
|0.58
|V1+V2
|34087779
|2007.05.08 15:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2177
|1.1997
|1.2204
|2007.05.09 18:32
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.18
|1.64
|V1+V2
|34088010
|2007.05.08 15:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.34
|160.54
|162.61
|2007.05.08 15:29
|162.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|V1+V2
|34088074
|2007.05.08 15:29
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.34
|160.34
|162.61
|2007.05.09 08:50
|162.41
|0.00
|0.00
|0.09
|0.59
|V1+V2
|34094497
|2007.05.08 17:19
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.33
|164.13
|162.06
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.16
|V1+V2
|34095602
|2007.05.08 17:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3543
|1.3723
|1.3516
|2007.05.09 18:19
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|V1+V2
|34095961
|2007.05.08 17:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3543
|1.3383
|1.3570
|2007.05.08 18:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2
|34097580
|2007.05.08 18:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3545
|1.3345
|1.3572
|2007.05.10 04:56
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.00
|V1+V2
|34098661
|2007.05.08 18:35
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.53
|164.13
|162.26
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.01
|V1+V2[tp]
|34111573
|2007.05.09 00:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.21
|164.21
|161.94
|2007.05.10 16:03
|162.53
|0.00
|0.00
|-0.34
|-2.66
|V1+V2
|34114269
|2007.05.09 01:18
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.14
|160.34
|162.41
|2007.05.09 08:50
|162.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34114715
|2007.05.09 01:24
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.69
|117.89
|119.96
|2007.05.09 08:16
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34126933
|2007.05.09 06:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9915
|2.0095
|1.9888
|2007.05.09 07:17
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34133417
|2007.05.09 07:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|2.0082
|1.9855
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|V1+V2
|34135009
|2007.05.09 07:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9902
|2.0082
|1.9875
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|V1+V2
|34136546
|2007.05.09 08:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.98
|117.98
|120.25
|2007.05.09 18:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34137805
|2007.05.09 08:50
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.41
|164.21
|162.14
|2007.05.10 16:03
|162.52
|0.00
|0.00
|-0.67
|-1.83
|V1+V2
|34137837
|2007.05.09 08:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.46
|160.46
|162.73
|2007.05.09 23:20
|162.53
|0.00
|0.00
|0.26
|0.58
|V1+V2
|34140552
|2007.05.09 09:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9922
|2.0082
|1.9895
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|V1+V2
|34141627
|2007.05.09 09:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9931
|1.9731
|1.9958
|2007.05.09 12:52
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34144653
|2007.05.09 10:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.04
|121.64
|119.77
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|V1+V2[tp]
|34148811
|2007.05.09 12:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9911
|1.9731
|1.9938
|2007.05.09 12:52
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34149800
|2007.05.09 12:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.26
|160.46
|162.53
|2007.05.09 23:20
|162.53
|0.00
|0.00
|0.51
|4.49
|V1+V2[tp]
|34150964
|2007.05.09 12:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.78
|117.98
|120.05
|2007.05.09 18:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34152309
|2007.05.09 12:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|1.9743
|1.9970
|2007.05.09 13:24
|1.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34152702
|2007.05.09 12:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9942
|2.0082
|1.9915
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|V1+V2
|34153226
|2007.05.09 12:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.73
|121.73
|119.46
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|-0.43
|-3.00
|V1+V2
|34154910
|2007.05.09 13:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2156
|1.2356
|1.2129
|2007.05.11 08:27
|1.2192
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.95
|V1+V2
|34157099
|2007.05.09 13:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2157
|1.1997
|1.2184
|2007.05.09 18:19
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|V1+V2[tp]
|34157360
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9963
|2.0083
|1.9936
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|V1+V2
|34159782
|2007.05.09 13:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9974
|1.9774
|2.0001
|2007.05.10 04:55
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.40
|V1+V2
|34162429
|2007.05.09 13:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9984
|2.0084
|1.9957
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34163136
|2007.05.09 13:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3563
|1.3723
|1.3536
|2007.05.09 18:18
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34173109
|2007.05.09 15:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9952
|2.0132
|1.9925
|2007.05.09 15:38
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|34173154
|2007.05.09 15:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9952
|2.0152
|1.9925
|2007.05.09 18:19
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34178591
|2007.05.09 17:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9972
|2.0152
|1.9945
|2007.05.09 18:19
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34183200
|2007.05.09 18:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.93
|121.73
|119.66
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|-0.86
|-2.66
|V1+V2
|34183762
|2007.05.09 18:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2176
|1.2356
|1.2149
|2007.05.11 08:28
|1.2191
|0.00
|0.00
|-0.75
|-2.46
|V1+V2
|34184317
|2007.05.09 18:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9950
|1.9770
|1.9977
|2007.05.10 04:55
|1.9939
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.20
|V1+V2
|34184993
|2007.05.09 18:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3527
|1.3727
|1.3500
|2007.05.10 10:16
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.16
|0.50
|V1+V2
|34185067
|2007.05.09 18:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|2.0134
|1.9907
|2007.05.10 08:14
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|V1+V2
|34186134
|2007.05.09 18:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9954
|2.0134
|1.9927
|2007.05.10 08:14
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.02
|5.40
|V1+V2[tp]
|34187966
|2007.05.09 18:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3525
|1.3345
|1.3552
|2007.05.10 04:56
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.00
|V1+V2
|34188153
|2007.05.09 18:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2190
|1.1990
|1.2217
|2007.05.10 04:56
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.66
|V1+V2
|34189000
|2007.05.09 18:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.07
|118.07
|120.34
|2007.05.10 04:55
|120.04
|0.00
|0.00
|0.41
|-0.25
|V1+V2
|34199867
|2007.05.09 22:55
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.14
|121.74
|119.87
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|V1+V2
|34200775
|2007.05.09 23:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.56
|160.56
|162.83
|2007.05.10 04:54
|162.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|V1+V2
|34200844
|2007.05.09 23:21
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.62
|164.22
|162.35
|2007.05.10 16:03
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|V1+V2
|34214838
|2007.05.10 04:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.52
|160.52
|162.79
|2007.05.10 06:46
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34214851
|2007.05.10 04:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9944
|1.9744
|1.9971
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|V1+V2
|34214859
|2007.05.10 04:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3536
|1.3336
|1.3563
|2007.05.10 06:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34214878
|2007.05.10 04:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|2007.05.10 12:51
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|V1+V2
|34215045
|2007.05.10 05:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.06
|118.06
|120.33
|2007.05.10 09:14
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|V1+V2[tp]
|34218043
|2007.05.10 06:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3549
|1.3729
|1.3522
|2007.05.10 09:22
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34221134
|2007.05.10 06:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2165
|1.1985
|1.2192
|2007.05.10 12:50
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|V1+V2[tp]
|34222425
|2007.05.10 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.40
|V1+V2
|34223750
|2007.05.10 06:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.83
|160.83
|163.10
|2007.05.11 02:03
|161.69
|0.00
|0.00
|0.09
|-9.50
|V1+V2
|34226125
|2007.05.10 07:14
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.82
|164.22
|162.55
|2007.05.10 16:03
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.95
|V1+V2[tp]
|34231550
|2007.05.10 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3545
|1.3365
|1.3572
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.80
|V1+V2
|34232044
|2007.05.10 08:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9919
|1.9739
|1.9946
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|V1+V2
|34232280
|2007.05.10 08:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9913
|2.0113
|1.9886
|2007.05.10 09:17
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34234908
|2007.05.10 08:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|1.9739
|1.9926
|2007.05.10 10:57
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|V1+V2
|34239114
|2007.05.10 09:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.36
|118.36
|120.63
|2007.05.11 10:07
|119.82
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.51
|V1+V2
|34239192
|2007.05.10 09:14
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.36
|121.76
|120.09
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|V1+V2[tp]
|34240339
|2007.05.10 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|2.0082
|1.9855
|2007.05.10 10:15
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34240585
|2007.05.10 09:17
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9878
|1.9738
|1.9905
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|V1+V2
|34242009
|2007.05.10 09:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3525
|1.3365
|1.3552
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.60
|V1+V2
|34247015
|2007.05.10 10:15
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9858
|1.9738
|1.9885
|2007.05.10 10:57
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|34247265
|2007.05.10 10:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|2.0051
|1.9824
|2007.05.10 12:51
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|V1+V2
|34247583
|2007.05.10 10:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3521
|1.3721
|1.3494
|2007.05.10 12:52
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|34249438
|2007.05.10 10:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9871
|2.0051
|1.9844
|2007.05.10 12:51
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2
|34251710
|2007.05.10 10:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|1.9693
|1.9920
|2007.05.10 11:02
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|V1+V2
|34252713
|2007.05.10 11:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9872
|1.9692
|1.9899
|2007.05.10 11:02
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34253555
|2007.05.10 11:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9891
|2.0051
|1.9864
|2007.05.10 12:50
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34253847
|2007.05.10 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9908
|1.9708
|1.9935
|2007.05.11 02:18
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|V1+V2
|34254855
|2007.05.10 11:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9887
|1.9707
|1.9914
|2007.05.11 02:19
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.01
|-15.20
|V1+V2
|34264693
|2007.05.10 12:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3541
|1.3721
|1.3514
|2007.05.10 12:51
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34268500
|2007.05.10 12:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9867
|1.9707
|1.9894
|2007.05.11 02:18
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.02
|-23.60
|V1+V2
|34269459
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9852
|2.0052
|1.9825
|2007.05.10 13:17
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34270045
|2007.05.10 12:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9842
|1.9702
|1.9869
|2007.05.11 02:19
|1.9810
|0.00
|0.00
|-0.03
|-25.60
|V1+V2
|34270290
|2007.05.10 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3504
|1.3704
|1.3477
|2007.05.10 17:04
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34270465
|2007.05.10 12:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2202
|1.2002
|1.2229
|2007.05.13 22:01
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.97
|V1+V2
|34270666
|2007.05.10 12:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2199
|1.2359
|1.2172
|2007.05.11 08:27
|1.2192
|0.00
|0.00
|-0.38
|2.30
|V1+V2
|34272612
|2007.05.10 12:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3505
|1.3365
|1.3532
|2007.05.11 12:04
|1.3492
|0.00
|0.00
|-0.48
|-10.40
|V1+V2
|34277959
|2007.05.10 13:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9818
|2.0018
|1.9791
|2007.05.10 16:39
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34278618
|2007.05.10 13:18
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9821
|1.9701
|1.9848
|2007.05.11 02:19
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.06
|-16.00
|V1+V2
|34290692
|2007.05.10 15:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9838
|2.0018
|1.9811
|2007.05.10 16:39
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34292317
|2007.05.10 15:26
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.63
|160.83
|162.90
|2007.05.11 02:03
|161.70
|0.00
|0.00
|0.17
|-15.50
|V1+V2
|34295538
|2007.05.10 16:03
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.47
|164.47
|162.20
|2007.05.10 16:38
|162.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34297822
|2007.05.10 16:26
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.43
|160.83
|162.70
|2007.05.11 02:03
|161.69
|0.00
|0.00
|0.34
|-24.68
|V1+V2
|34298028
|2007.05.10 16:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.16
|118.36
|120.43
|2007.05.11 10:21
|119.82
|0.00
|0.00
|0.27
|-5.68
|V1+V2
|34299967
|2007.05.10 16:38
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.23
|160.83
|162.50
|2007.05.11 02:03
|161.70
|0.00
|0.00
|0.68
|-35.35
|V1+V2
|34300062
|2007.05.10 16:38
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.15
|164.15
|161.88
|2007.05.10 16:57
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34300998
|2007.05.10 16:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9808
|2.0008
|1.9781
|2007.05.10 17:04
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34304952
|2007.05.10 16:54
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.03
|160.83
|162.30
|2007.05.11 02:03
|161.69
|0.00
|0.00
|1.36
|-45.34
|V1+V2
|34305424
|2007.05.10 16:55
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9801
|1.9701
|1.9828
|2007.05.11 02:19
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.13
|32.00
|V1+V2
|34306887
|2007.05.10 16:56
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3485
|1.3365
|1.3512
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.97
|9.60
|V1+V2
|34307798
|2007.05.10 16:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.05
|122.05
|119.78
|2007.05.10 22:04
|119.78
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.25
|V1+V2[tp]
|34307887
|2007.05.10 16:57
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.84
|163.84
|161.57
|2007.05.10 21:03
|161.57
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.25
|V1+V2[tp]
|34309916
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|1.9977
|1.9750
|2007.05.11 07:27
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34309936
|2007.05.10 17:04
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9781
|1.9701
|1.9808
|2007.05.11 02:18
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.26
|172.80
|V1+V2[tp]
|34310520
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3475
|1.3675
|1.3448
|2007.05.15 10:25
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.15
|-5.40
|V1+V2
|34310574
|2007.05.10 17:04
|buy
|0.32
|eurjpy
|161.83
|160.83
|162.10
|2007.05.11 02:03
|161.70
|0.00
|0.00
|2.72
|-34.68
|V1+V2
|34311378
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2219
|1.2359
|1.2192
|2007.05.11 08:27
|1.2192
|0.00
|0.00
|-0.75
|17.72
|V1+V2[tp]
|34314838
|2007.05.10 17:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.96
|118.36
|120.23
|2007.05.11 10:07
|119.82
|0.00
|0.00
|0.54
|-4.67
|V1+V2
|34326366
|2007.05.10 20:05
|buy
|0.64
|eurjpy
|161.63
|160.83
|161.90
|2007.05.11 02:03
|161.69
|0.00
|0.00
|5.44
|32.01
|V1+V2
|34329623
|2007.05.10 21:03
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.57
|163.57
|161.30
|2007.05.11 09:20
|161.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34330054
|2007.05.10 21:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9797
|1.9977
|1.9770
|2007.05.11 07:27
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34335856
|2007.05.10 22:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|161.42
|160.82
|161.69
|2007.05.11 02:03
|161.69
|0.00
|0.00
|0.00
|225.06
|V1+V2[tp]
|34336630
|2007.05.10 22:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.75
|121.75
|119.48
|2007.05.11 09:20
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34337528
|2007.05.10 22:10
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.75
|118.35
|120.02
|2007.05.11 10:21
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|V1+V2
|34352164
|2007.05.11 01:01
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3464
|1.3364
|1.3491
|2007.05.11 12:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34356535
|2007.05.11 02:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.95
|121.75
|119.68
|2007.05.11 09:20
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34357011
|2007.05.11 02:03
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.73
|159.93
|162.00
|2007.05.11 02:03
|161.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|V1+V2
|34357013
|2007.05.11 02:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.73
|159.73
|162.00
|2007.05.11 10:00
|161.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|V1+V2
|34358240
|2007.05.11 02:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9816
|1.9616
|1.9843
|2007.05.11 08:36
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|V1+V2
|34369131
|2007.05.11 06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9796
|1.9616
|1.9823
|2007.05.11 08:36
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|34373275
|2007.05.11 06:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9775
|1.9615
|1.9802
|2007.05.11 08:36
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34373437
|2007.05.11 06:46
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.53
|159.73
|161.80
|2007.05.11 10:00
|161.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|V1+V2
|34377064
|2007.05.11 07:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9764
|1.9964
|1.9737
|2007.05.14 12:18
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|V1+V2
|34385578
|2007.05.11 08:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9784
|1.9964
|1.9757
|2007.05.14 12:18
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.20
|V1+V2
|34385795
|2007.05.11 08:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2186
|1.2386
|1.2159
|2007.05.15 14:40
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.22
|V1+V2[tp]
|34387604
|2007.05.11 08:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9804
|1.9604
|1.9831
|2007.05.11 12:30
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|34390411
|2007.05.11 08:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9784
|1.9604
|1.9811
|2007.05.11 12:30
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34391669
|2007.05.11 09:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2182
|1.2002
|1.2209
|2007.05.13 22:01
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.66
|V1+V2
|34393495
|2007.05.11 09:20
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.33
|159.73
|161.60
|2007.05.11 10:00
|161.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|V1+V2
|34393672
|2007.05.11 09:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.65
|121.65
|119.38
|2007.05.11 12:30
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2
|34393907
|2007.05.11 09:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.24
|163.24
|160.97
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-0.22
|-16.60
|V1+V2[sl]
|34395268
|2007.05.11 09:32
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.55
|118.35
|119.82
|2007.05.11 10:07
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|36.05
|V1+V2[tp]
|34395308
|2007.05.11 09:32
|buy
|0.08
|eurjpy
|161.13
|159.73
|161.40
|2007.05.11 10:00
|161.40
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|V1+V2[tp]
|34397783
|2007.05.11 10:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.43
|159.43
|161.70
|2007.05.11 13:34
|161.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|V1+V2[tp]
|34398305
|2007.05.11 10:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.44
|163.24
|161.17
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-0.44
|-29.88
|V1+V2[sl]
|34399511
|2007.05.11 10:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.87
|117.87
|120.14
|2007.05.11 14:34
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34402903
|2007.05.11 11:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.86
|121.66
|119.59
|2007.05.11 12:30
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|V1+V2[tp]
|34403815
|2007.05.11 11:19
|sell
|0.04
|eurjpy
|161.64
|163.24
|161.37
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-0.90
|-53.11
|V1+V2[sl]
|34407061
|2007.05.11 12:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3493
|1.3293
|1.3520
|2007.05.11 14:30
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34410923
|2007.05.11 12:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9804
|1.9964
|1.9777
|2007.05.14 12:18
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.01
|2.80
|V1+V2
|34411037
|2007.05.11 12:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3496
|1.3676
|1.3469
|2007.05.15 10:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.22
|-6.40
|V1+V2
|34411145
|2007.05.11 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.67
|117.87
|119.94
|2007.05.11 14:34
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34411599
|2007.05.11 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|1.9623
|1.9850
|2007.05.11 13:01
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|V1+V2
|34411930
|2007.05.11 12:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.51
|121.51
|119.24
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-0.28
|-6.24
|V1+V2
|34413105
|2007.05.11 12:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9803
|1.9623
|1.9830
|2007.05.11 13:01
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|34413772
|2007.05.11 12:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.72
|121.52
|119.45
|2007.05.15 14:58
|120.25
|0.00
|0.00
|-0.58
|-8.81
|V1+V2
|34416418
|2007.05.11 12:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9780
|1.9620
|1.9807
|2007.05.11 13:01
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34420082
|2007.05.11 13:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9812
|1.9612
|1.9839
|2007.05.11 14:43
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34424558
|2007.05.11 13:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.75
|159.75
|162.02
|2007.05.11 13:56
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34425186
|2007.05.11 13:36
|sell
|0.08
|eurjpy
|161.84
|163.24
|161.57
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-1.80
|-92.95
|V1+V2[sl]
|34429198
|2007.05.11 13:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.05
|160.05
|162.32
|2007.05.11 14:52
|162.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34432382
|2007.05.11 14:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9824
|1.9964
|1.9797
|2007.05.14 12:18
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.02
|21.60
|V1+V2[tp]
|34433356
|2007.05.11 14:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3516
|1.3676
|1.3489
|2007.05.15 10:25
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.44
|-5.20
|V1+V2
|34434211
|2007.05.11 14:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|162.04
|163.24
|161.77
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-3.58
|-159.35
|V1+V2[sl]
|34434558
|2007.05.11 14:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3523
|1.3323
|1.3550
|2007.05.13 22:03
|1.3528
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|V1+V2
|34435670
|2007.05.11 14:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.92
|121.52
|119.65
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-1.14
|-11.31
|V1+V2
|34435765
|2007.05.11 14:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.98
|117.98
|120.25
|2007.05.13 22:02
|120.19
|0.00
|0.00
|0.14
|1.75
|V1+V2
|34435892
|2007.05.11 14:34
|sell
|0.32
|eurjpy
|162.24
|163.24
|161.97
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-7.16
|-265.58
|V1+V2[sl]
|34437547
|2007.05.11 14:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|1.9644
|1.9871
|2007.05.13 22:02
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|V1+V2
|34439284
|2007.05.11 14:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.36
|160.36
|162.63
|2007.05.13 22:00
|162.63
|0.00
|0.00
|0.09
|2.25
|V1+V2[tp]
|34440347
|2007.05.11 14:55
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.12
|121.52
|119.85
|2007.05.15 14:58
|120.24
|0.00
|0.00
|-2.28
|-7.98
|V1+V2
|34440461
|2007.05.11 14:56
|sell
|0.64
|eurjpy
|162.44
|163.24
|162.17
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-14.34
|-424.93
|V1+V2[sl]
|34441038
|2007.05.11 14:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9824
|1.9644
|1.9851
|2007.05.13 22:02
|1.9813
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.20
|V1+V2
|34461170
|2007.05.13 22:02
|sell
|1.00
|eurjpy
|162.64
|163.24
|162.37
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-11.20
|-497.96
|V1+V2[sl]
|34461180
|2007.05.13 22:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.72
|160.72
|162.99
|2007.05.14 10:32
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|V1+V2[tp]
|34461190
|2007.05.13 22:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|1.9624
|1.9851
|2007.05.15 06:14
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|34461279
|2007.05.13 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.28
|118.28
|120.55
|2007.05.14 11:04
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34461292
|2007.05.13 22:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2186
|1.1986
|1.2213
|2007.05.16 11:39
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.56
|V1+V2
|34461426
|2007.05.13 22:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3534
|1.3334
|1.3561
|2007.05.15 12:33
|1.3561
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|V1+V2[tp]
|34465694
|2007.05.13 22:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3536
|1.3676
|1.3509
|2007.05.15 10:25
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.43
|5.60
|V1+V2
|34468746
|2007.05.13 23:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.08
|118.28
|120.35
|2007.05.14 11:04
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34478695
|2007.05.14 03:22
|sell
|1.00
|eurjpy
|162.84
|163.24
|162.57
|2007.05.14 23:51
|163.24
|0.00
|0.00
|-11.20
|-331.97
|V1+V2[sl]
|34490884
|2007.05.14 07:09
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.33
|121.53
|120.06
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-2.29
|9.31
|V1+V2
|34498729
|2007.05.14 08:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|1.9624
|1.9831
|2007.05.15 06:16
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.40
|V1+V2
|34505130
|2007.05.14 10:32
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.02
|161.02
|163.29
|2007.05.15 09:30
|163.10
|0.00
|0.00
|0.09
|0.67
|V1+V2
|34506743
|2007.05.14 11:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.38
|118.38
|120.65
|2007.05.15 09:28
|120.44
|0.00
|0.00
|0.14
|0.50
|V1+V2
|34507630
|2007.05.14 11:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3556
|1.3676
|1.3529
|2007.05.15 10:25
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.86
|43.20
|V1+V2[tp]
|34510769
|2007.05.14 12:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|1.9990
|1.9763
|2007.05.15 08:32
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|34521463
|2007.05.14 15:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|1.9990
|1.9783
|2007.05.15 08:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.01
|5.40
|V1+V2[tp]
|34529239
|2007.05.14 18:59
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9784
|1.9624
|1.9811
|2007.05.15 06:14
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.80
|V1+V2[tp]
|34537403
|2007.05.14 23:51
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.20
|165.20
|162.93
|2007.05.15 05:50
|162.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|V1+V2[tp]
|34550055
|2007.05.15 05:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.87
|164.87
|162.60
|2007.05.16 15:11
|163.54
|0.00
|0.00
|-0.11
|-5.55
|V1+V2
|34552023
|2007.05.15 06:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9816
|1.9616
|1.9843
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|V1+V2
|34556647
|2007.05.15 07:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.17
|118.37
|120.44
|2007.05.15 09:28
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|V1+V2[tp]
|34558298
|2007.05.15 07:22
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.82
|161.02
|163.09
|2007.05.15 09:30
|163.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34559779
|2007.05.15 07:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9796
|1.9616
|1.9823
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|34564989
|2007.05.15 08:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9775
|1.9975
|1.9748
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|V1+V2
|34565161
|2007.05.15 08:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9776
|1.9616
|1.9803
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|V1+V2
|34569019
|2007.05.15 09:08
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9756
|1.9616
|1.9783
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34570324
|2007.05.15 09:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.47
|118.47
|120.74
|2007.05.16 12:02
|120.54
|0.00
|0.00
|0.14
|0.58
|V1+V2
|34570500
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.07
|164.87
|162.80
|2007.05.16 15:11
|163.56
|0.00
|0.00
|-0.22
|-8.12
|V1+V2
|34570628
|2007.05.15 09:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.15
|161.15
|163.42
|2007.05.15 12:31
|163.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|V1+V2
|34570765
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.32
|usdjpy
|120.53
|121.53
|120.26
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|71.84
|V1+V2[tp]
|34573727
|2007.05.15 10:09
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.95
|161.15
|163.22
|2007.05.15 12:31
|163.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34575542
|2007.05.15 10:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3526
|1.3706
|1.3499
|2007.05.15 10:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|34575684
|2007.05.15 10:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3527
|1.3727
|1.3500
|2007.05.16 11:50
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.30
|V1+V2
|34583588
|2007.05.15 12:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.26
|161.26
|163.53
|2007.05.15 14:51
|163.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|34583804
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3547
|1.3727
|1.3520
|2007.05.16 11:51
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.60
|V1+V2
|34584262
|2007.05.15 12:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|1.9586
|1.9813
|2007.05.15 14:22
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34584861
|2007.05.15 12:33
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.27
|164.87
|163.00
|2007.05.16 15:11
|163.57
|0.00
|0.00
|-0.45
|-9.94
|V1+V2
|34585568
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|2007.05.15 14:32
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34593022
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3545
|1.3365
|1.3572
|2007.05.15 14:32
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34593218
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9766
|1.9586
|1.9793
|2007.05.15 14:22
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34600828
|2007.05.15 14:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|1.9598
|1.9825
|2007.05.15 14:40
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34601537
|2007.05.15 14:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9796
|1.9976
|1.9769
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.60
|V1+V2
|34602675
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3567
|1.3727
|1.3540
|2007.05.16 11:50
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.22
|-5.20
|V1+V2
|34603018
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9816
|1.9976
|1.9789
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.20
|V1+V2
|34603372
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3575
|1.3375
|1.3602
|2007.05.15 15:02
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34608054
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9828
|1.9628
|1.9855
|2007.05.15 15:04
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34608362
|2007.05.15 14:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3587
|1.3727
|1.3560
|2007.05.16 12:00
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.43
|5.60
|V1+V2
|34608494
|2007.05.15 14:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2160
|1.1980
|1.2187
|2007.05.16 11:40
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.18
|1.15
|V1+V2
|34608690
|2007.05.15 14:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2151
|1.2351
|1.2124
|2007.05.17 06:47
|1.2204
|0.00
|0.00
|-0.37
|-4.34
|V1+V2
|34610074
|2007.05.15 14:48
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.47
|164.87
|163.20
|2007.05.16 15:11
|163.56
|0.00
|0.00
|-0.90
|-5.97
|V1+V2
|34611037
|2007.05.15 14:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9836
|1.9976
|1.9809
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.02
|5.60
|V1+V2
|34611638
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2140
|1.1980
|1.2167
|2007.05.16 11:39
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.36
|8.88
|V1+V2[tp]
|34611913
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.27
|118.47
|120.54
|2007.05.16 12:02
|120.54
|0.00
|0.00
|0.27
|4.48
|V1+V2[tp]
|34612260
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.56
|161.56
|163.83
|2007.05.16 05:58
|163.64
|0.00
|0.00
|0.09
|0.67
|V1+V2
|34614203
|2007.05.15 14:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.20
|122.20
|119.93
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-0.71
|-6.20
|V1+V2
|34615322
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3604
|1.3404
|1.3631
|2007.05.17 07:22
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.24
|-6.40
|V1+V2
|34616408
|2007.05.15 15:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3607
|1.3727
|1.3580
|2007.05.16 11:50
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.86
|43.20
|V1+V2[tp]
|34617329
|2007.05.15 15:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9859
|1.9659
|1.9886
|2007.05.18 14:59
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.90
|V1+V2
|34620762
|2007.05.15 15:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9856
|1.9976
|1.9829
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.05
|43.20
|V1+V2[tp]
|34642321
|2007.05.15 23:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.36
|161.56
|163.63
|2007.05.16 05:57
|163.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34656410
|2007.05.16 05:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.67
|161.67
|163.94
|2007.05.17 06:34
|163.55
|0.00
|0.00
|0.26
|-0.99
|V1+V2
|34656674
|2007.05.16 05:59
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.67
|164.87
|163.40
|2007.05.16 15:11
|163.56
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|V1+V2
|34671451
|2007.05.16 09:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.40
|122.20
|120.13
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-1.15
|-9.09
|V1+V2
|34673368
|2007.05.16 09:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9839
|1.9659
|1.9866
|2007.05.18 14:59
|1.9742
|0.00
|0.00
|-0.03
|-19.40
|V1+V2
|34675213
|2007.05.16 09:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9826
|2.0026
|1.9799
|2007.05.16 15:12
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34680959
|2007.05.16 11:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9818
|1.9658
|1.9845
|2007.05.18 14:59
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.07
|-31.20
|V1+V2
|34682193
|2007.05.16 11:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2172
|1.1972
|1.2199
|2007.05.16 15:09
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|V1+V2[tp]
|34682374
|2007.05.16 11:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2171
|1.2351
|1.2144
|2007.05.17 06:48
|1.2204
|0.00
|0.00
|-0.56
|-5.41
|V1+V2
|34682753
|2007.05.16 11:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3584
|1.3404
|1.3611
|2007.05.17 07:23
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.36
|-8.80
|V1+V2
|34687103
|2007.05.16 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3579
|1.3779
|1.3552
|2007.05.16 15:10
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34688174
|2007.05.16 12:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.56
|118.56
|120.83
|2007.05.17 00:28
|120.83
|0.00
|0.00
|0.41
|2.23
|V1+V2[tp]
|34688936
|2007.05.16 12:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.61
|122.21
|120.34
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-2.29
|-11.24
|V1+V2
|34695012
|2007.05.16 12:41
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2191
|1.2351
|1.2164
|2007.05.17 06:48
|1.2204
|0.00
|0.00
|-1.13
|-4.26
|V1+V2
|34707940
|2007.05.16 14:11
|sell
|0.32
|eurjpy
|163.87
|164.87
|163.60
|2007.05.16 15:10
|163.60
|0.00
|0.00
|0.00
|71.56
|V1+V2[tp]
|34713738
|2007.05.16 15:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2212
|1.2012
|1.2239
|2007.05.16 16:11
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|V1+V2[tp]
|34714392
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3551
|1.3751
|1.3524
|2007.05.16 15:30
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34714504
|2007.05.16 15:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3553
|1.3393
|1.3580
|2007.05.17 07:22
|1.3540
|0.00
|0.00
|-0.73
|-5.20
|V1+V2
|34714804
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.52
|165.32
|163.25
|2007.05.16 15:11
|163.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|V1+V2
|34715066
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.52
|165.52
|163.25
|2007.05.16 15:31
|163.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|34715564
|2007.05.16 15:12
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.47
|161.67
|163.74
|2007.05.17 06:35
|163.56
|0.00
|0.00
|0.51
|1.49
|V1+V2
|34716275
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|1.9989
|1.9762
|2007.05.16 17:24
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34716444
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9793
|1.9653
|1.9820
|2007.05.18 15:00
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.13
|-42.40
|V1+V2
|34719119
|2007.05.16 15:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3533
|1.3393
|1.3560
|2007.05.17 07:23
|1.3541
|0.00
|0.00
|-1.45
|6.40
|V1+V2
|34722566
|2007.05.16 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3522
|1.3722
|1.3495
|2007.05.17 11:07
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.16
|0.70
|V1+V2
|34723012
|2007.05.16 15:31
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.27
|161.67
|163.54
|2007.05.17 06:34
|163.54
|0.00
|0.00
|1.02
|8.94
|V1+V2[tp]
|34723435
|2007.05.16 15:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.23
|165.23
|162.96
|2007.05.16 16:12
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34724520
|2007.05.16 15:39
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.43
|165.23
|163.16
|2007.05.16 16:11
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|V1+V2[tp]
|34727508
|2007.05.16 15:59
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9773
|1.9653
|1.9800
|2007.05.18 14:59
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.25
|-52.80
|V1+V2
|34728604
|2007.05.16 16:03
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2231
|1.2351
|1.2204
|2007.05.17 06:47
|1.2204
|0.00
|0.00
|-4.51
|35.40
|V1+V2[tp]
|34729890
|2007.05.16 16:05
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.81
|122.21
|120.54
|2007.05.18 10:52
|120.95
|0.00
|0.00
|-4.57
|-9.26
|V1+V2
|34730124
|2007.05.16 16:07
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3513
|1.3393
|1.3540
|2007.05.17 07:22
|1.3540
|0.00
|0.00
|-2.90
|43.20
|V1+V2[tp]
|34731149
|2007.05.16 16:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2243
|1.2043
|1.2270
|2007.05.17 09:27
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.31
|V1+V2
|34731936
|2007.05.16 16:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.09
|165.09
|162.82
|2007.05.18 10:26
|163.27
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.49
|V1+V2
|34738170
|2007.05.16 17:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|1.9958
|1.9731
|2007.05.17 11:17
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|V1+V2
|34742114
|2007.05.16 18:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|1.9958
|1.9751
|2007.05.17 11:16
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.02
|5.40
|V1+V2[tp]
|34750734
|2007.05.16 21:19
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.29
|165.09
|163.02
|2007.05.18 10:26
|163.28
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.17
|V1+V2
|34761578
|2007.05.17 00:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.86
|118.86
|121.13
|2007.05.17 10:41
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|34763151
|2007.05.17 00:34
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.49
|165.09
|163.22
|2007.05.18 10:26
|163.22
|0.00
|0.00
|-0.45
|8.92
|V1+V2[tp]
|34763822
|2007.05.17 00:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2223
|1.2043
|1.2250
|2007.05.17 09:27
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|V1+V2
|34780529
|2007.05.17 06:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.61
|161.61
|163.88
|2007.05.18 10:28
|163.52
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.74
|V1+V2
|34782682
|2007.05.17 06:45
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.69
|165.09
|163.42
|2007.05.18 10:26
|163.42
|0.00
|0.00
|-0.90
|17.83
|V1+V2[tp]
|34783760
|2007.05.17 06:48
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2200
|1.2040
|1.2227
|2007.05.17 09:27
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|V1+V2[tp]
|34787481
|2007.05.17 07:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3542
|1.3342
|1.3569
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.40
|V1+V2
|34788875
|2007.05.17 07:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3542
|1.3722
|1.3515
|2007.05.17 11:07
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34795967
|2007.05.17 09:11
|sell
|0.16
|usdjpy
|121.02
|122.22
|120.75
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-2.29
|9.26
|V1+V2
|34796891
|2007.05.17 09:27
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2233
|1.2033
|1.2260
|2007.05.17 12:30
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|V1+V2[tp]
|34802264
|2007.05.17 10:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|121.16
|119.16
|121.43
|2007.05.18 10:28
|121.23
|0.00
|0.00
|0.14
|0.58
|V1+V2
|34802648
|2007.05.17 10:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3520
|1.3340
|1.3547
|2007.05.18 08:14
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.20
|V1+V2
|34805896
|2007.05.17 11:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3514
|1.3714
|1.3487
|2007.05.17 12:47
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|34807422
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9753
|1.9653
|1.9780
|2007.05.18 14:59
|1.9742
|0.00
|0.00
|-0.13
|-35.20
|V1+V2
|34807967
|2007.05.17 11:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|1.9943
|1.9716
|2007.05.17 14:02
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|34810714
|2007.05.17 11:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9763
|1.9943
|1.9736
|2007.05.17 13:13
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34817902
|2007.05.17 12:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2269
|1.2069
|1.2296
|2007.05.18 10:31
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.09
|0.57
|V1+V2
|34819519
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3500
|1.3340
|1.3527
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.20
|V1+V2
|34823373
|2007.05.17 12:38
|sell
|0.32
|usdjpy
|121.22
|122.22
|120.95
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-4.58
|71.43
|V1+V2[tp]
|34826032
|2007.05.17 12:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3485
|1.3685
|1.3458
|2007.05.18 10:31
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|V1+V2
|34830624
|2007.05.17 13:13
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3480
|1.3340
|1.3507
|2007.05.18 08:12
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.48
|21.60
|V1+V2[tp]
|34838321
|2007.05.17 14:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|1.9933
|1.9706
|2007.05.18 08:30
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|34851992
|2007.05.17 16:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9753
|1.9933
|1.9726
|2007.05.18 08:30
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.01
|2.20
|V1+V2
|34900423
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9773
|1.9933
|1.9746
|2007.05.18 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34901028
|2007.05.18 08:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2249
|1.2069
|1.2276
|2007.05.18 10:31
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|V1+V2[tp]
|34901307
|2007.05.18 08:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3509
|1.3689
|1.3482
|2007.05.18 10:31
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34901909
|2007.05.18 08:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3510
|1.3310
|1.3537
|2007.05.18 14:28
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|34905246
|2007.05.18 08:30
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9733
|1.9653
|1.9760
|2007.05.18 14:59
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|V1+V2
|34913373
|2007.05.18 09:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3490
|1.3310
|1.3517
|2007.05.18 14:30
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34917863
|2007.05.18 10:26
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.25
|161.45
|163.52
|2007.05.18 10:28
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|V1+V2[tp]
|34918178
|2007.05.18 10:26
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.23
|165.23
|162.96
|2007.05.18 10:35
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|34918306
|2007.05.18 10:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.96
|119.16
|121.23
|2007.05.18 10:28
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|V1+V2[tp]
|34919269
|2007.05.18 10:27
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.43
|165.23
|163.16
|2007.05.18 10:35
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34919506
|2007.05.18 10:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|121.27
|119.27
|121.54
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|V1+V2
|34919672
|2007.05.18 10:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.55
|161.55
|163.82
|2007.05.18 11:13
|163.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|V1+V2
|34919930
|2007.05.18 10:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.35
|161.55
|163.62
|2007.05.18 11:14
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|V1+V2
|34920177
|2007.05.18 10:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.07
|119.27
|121.34
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|V1+V2
|34921879
|2007.05.18 10:35
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.10
|165.10
|162.83
|2007.05.18 10:47
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|V1+V2
|34921883
|2007.05.18 10:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.14
|161.54
|163.41
|2007.05.18 11:13
|163.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|V1+V2
|34923157
|2007.05.18 10:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.30
|165.10
|163.03
|2007.05.18 10:47
|163.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34925507
|2007.05.18 10:47
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3470
|1.3310
|1.3497
|2007.05.18 14:28
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34925859
|2007.05.18 10:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.96
|164.96
|162.69
|2007.05.18 10:59
|162.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|34926034
|2007.05.18 10:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9713
|1.9653
|1.9740
|2007.05.18 14:59
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|V1+V2[tp]
|34927836
|2007.05.18 10:52
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.94
|161.54
|163.21
|2007.05.18 11:14
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|V1+V2
|34929407
|2007.05.18 10:58
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.86
|119.26
|121.13
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|V1+V2[tp]
|34929984
|2007.05.18 10:59
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.74
|161.54
|163.01
|2007.05.18 11:13
|163.01
|0.00
|0.00
|0.00
|35.71
|V1+V2[tp]
|34933633
|2007.05.18 11:14
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.10
|161.10
|163.37
|2007.05.18 13:55
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|V1+V2
|34934313
|2007.05.18 11:18
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.90
|161.10
|163.17
|2007.05.18 13:41
|163.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34952337
|2007.05.18 13:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.23
|161.23
|163.50
|2007.05.18 14:33
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|34965684
|2007.05.18 14:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9745
|1.9565
|1.9772
|2007.05.18 15:00
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|34965750
|2007.05.18 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|1.9545
|1.9772
|2007.05.18 15:07
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|0.00
|0.00
|-80.07
|-205.13
|Closed P/L:
|-285.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34930135
|2007.05.18 10:59
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.65
|164.65
|162.38
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.11
|-8.01
|V1+V2
|34932065
|2007.05.18 11:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.85
|164.65
|162.58
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.22
|-12.72
|V1+V2
|34933561
|2007.05.18 11:14
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.06
|164.66
|162.79
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.45
|-18.50
|V1+V2
|34954463
|2007.05.18 14:02
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.26
|164.66
|162.99
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.90
|-23.78
|V1+V2
|34961921
|2007.05.18 14:32
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.46
|164.66
|163.19
|163.62
|0.00
|0.00
|-1.79
|-21.14
|V1+V2
|34962145
|2007.05.18 14:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.54
|161.54
|163.81
|163.58
|0.00
|0.00
|0.09
|0.33
|V1+V2
|34969954
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.32
|eurjpy
|163.66
|164.66
|163.39
|163.62
|0.00
|0.00
|-3.58
|10.57
|V1+V2
|34920652
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3479
|1.3679
|1.3452
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.30
|V1+V2
|34961488
|2007.05.18 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3498
|1.3298
|1.3525
|1.3510
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|V1+V2
|34967011
|2007.05.18 15:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3499
|1.3679
|1.3472
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.60
|V1+V2
|34974281
|2007.05.18 15:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3519
|1.3679
|1.3492
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.22
|2.80
|V1+V2
|34904622
|2007.05.18 08:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9728
|1.9928
|1.9701
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|V1+V2
|34966987
|2007.05.18 15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|1.9928
|1.9721
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|V1+V2
|34969360
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9769
|1.9929
|1.9742
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.01
|6.40
|V1+V2
|34969683
|2007.05.18 15:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|1.9574
|1.9801
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|V1+V2
|34979858
|2007.05.18 16:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|1.9574
|1.9781
|1.9749
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.00
|V1+V2
|34715294
|2007.05.16 15:12
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2211
|1.2351
|1.2184
|1.2274
|0.00
|0.00
|-3.76
|-41.06
|V1+V2
|34797456
|2007.05.17 09:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2231
|1.2411
|1.2204
|1.2274
|0.00
|0.00
|-0.38
|-7.01
|V1+V2
|34815856
|2007.05.17 12:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2251
|1.2411
|1.2224
|1.2274
|0.00
|0.00
|-0.76
|-7.50
|V1+V2
|34826578
|2007.05.17 12:48
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2271
|1.2411
|1.2244
|1.2274
|0.00
|0.00
|-1.50
|-1.96
|V1+V2
|34920794
|2007.05.18 10:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2281
|1.2081
|1.2308
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.90
|V1+V2
|34947865
|2007.05.18 13:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2261
|1.2081
|1.2288
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.18
|1.47
|V1+V2
|34927890
|2007.05.18 10:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.90
|122.90
|120.63
|121.10
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.65
|V1+V2
|34953918
|2007.05.18 14:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.11
|122.91
|120.84
|121.10
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.17
|V1+V2
|34954472
|2007.05.18 14:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|121.15
|119.15
|121.42
|121.07
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.66
|V1+V2
|0.00
|0.00
|-13.05
|-134.85
|Floating P/L:
|-147.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-285.20
|Floating P/L:
|-147.90
|Margin:
|1 020.00
|Balance:
|4 714.80
|Equity:
|4 566.90
|Free Margin:
|3 546.90
|Details:
|Gross Profit:
|2 659.20
|Gross Loss:
|2 944.40
|Total Net Profit:
|-285.20
|Profit Factor:
|0.90
|Expected Payoff:
|-0.77
|Absolute Drawdown:
|982.60
|Maximal Drawdown:
|1 925.85 (32.40%)
|Relative Drawdown:
|32.40% (1 925.85)
|Total Trades:
|371
|Short Positions (won %):
|168 (64.88%)
|Long Positions (won %):
|203 (62.56%)
|Profit Trades (% of total):
|236 (63.61%)
|Loss trades (% of total):
|135 (36.39%)
|Largest
|profit trade:
|270.00
|loss trade:
|-509.16
|Average
|profit trade:
|11.27
|loss trade:
|-21.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (64.24)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 925.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|273.63 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 925.36 (10)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2