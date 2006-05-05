Strategy Tester Report
V1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.04 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.01.04 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=27; Multiplier=2; D=20; MaxTrades=20; SL=20;
Bars in test4717Ticks modelled1164035Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit12929.17Gross profit20461.46Gross loss-7532.29
Profit factor2.72Expected payoff7.12
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown535.51 (5.63%)Relative drawdown5.63% (535.51)
Total trades1815Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)1815 (72.12%)
Profit trades (% of total)1309 (72.12%)Loss trades (% of total)506 (27.88%)
Largestprofit trade977.40loss trade-253.79
Averageprofit trade15.63loss trade-14.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (70.11)consecutive losses (loss in money)5 (-533.45)
Maximalconsecutive profit (count of wins)977.40 (1)consecutive loss (count of losses)-533.45 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 00:00buy10.011.20341.16341.2061
22006.01.04 03:07t/p10.011.20611.16341.20612.703002.70
32006.01.04 03:07buy20.011.20641.16641.2091
42006.01.04 08:00buy30.021.20431.16631.2070
52006.01.04 10:19t/p30.021.20701.16631.20705.403008.10
62006.01.04 10:19close20.011.20741.16641.20911.003009.10
72006.01.04 10:19buy40.011.20831.16831.2110
82006.01.04 10:24buy50.021.20611.16811.2088
92006.01.04 10:35t/p50.021.20881.16811.20885.403014.50
102006.01.04 10:35close40.011.20931.16831.21101.003015.50
112006.01.04 10:35buy60.011.20951.16951.2122
122006.01.04 10:40buy70.021.20731.16931.2100
132006.01.04 13:36t/p70.021.21001.16931.21005.403020.90
142006.01.04 13:36close60.011.21011.16951.21220.603021.50
152006.01.04 13:36buy80.011.21041.17041.2131
162006.01.04 14:01buy90.021.20811.17011.2108
172006.01.04 18:23t/p90.021.21081.17011.21085.403026.90
182006.01.04 18:23close80.011.21101.17041.21310.603027.50
192006.01.04 18:23buy100.011.21141.17141.2141
202006.01.04 19:04t/p100.011.21411.17141.21412.703030.20
212006.01.04 19:04buy110.011.21441.17441.2171
222006.01.04 19:27buy120.021.21231.17431.2150
232006.01.05 00:37buy130.041.21031.17431.2130
242006.01.05 11:50buy140.081.20781.17381.2105
252006.01.05 14:33close110.011.21041.17441.2171-4.203026.00
262006.01.05 14:33close130.041.21041.17431.21300.403026.40
272006.01.05 14:33close120.021.21041.17431.2150-4.193022.21
282006.01.05 14:33t/p140.081.21051.17381.210521.603043.81
292006.01.05 14:33buy150.011.21081.17081.2135
302006.01.06 02:48buy160.021.20871.17071.2114
312006.01.06 07:00t/p160.021.21141.17071.21145.403049.21
322006.01.06 07:00close150.011.21141.17081.21350.533049.74
332006.01.06 07:00buy170.011.20881.16881.2115
342006.01.06 14:30t/p170.011.21151.16881.21152.703052.44
352006.01.06 14:30buy180.011.21251.17251.2152
362006.01.06 14:30buy190.021.20991.17191.2126
372006.01.06 14:30t/p190.021.21261.17191.21265.403057.84
382006.01.06 14:30close180.011.21291.17251.21520.403058.24
392006.01.06 14:31buy200.011.21321.17321.2159
402006.01.06 14:34buy210.021.21091.17291.2136
412006.01.06 14:36buy220.041.20891.17291.2116
422006.01.06 14:38close200.011.21161.17321.2159-1.603056.64
432006.01.06 14:38close220.041.21161.17291.211610.803067.44
442006.01.06 14:39close210.021.21151.17291.21361.203068.64
452006.01.06 14:39buy230.011.21171.17171.2144
462006.01.06 14:48t/p230.011.21441.17171.21442.703071.34
472006.01.06 14:48buy240.011.21531.17531.2180
482006.01.06 14:52t/p240.011.21801.17531.21802.703074.04
492006.01.06 14:52buy250.011.21821.17821.2209
502006.01.06 14:58buy260.021.21611.17811.2188
512006.01.06 15:24buy270.041.21381.17781.2165
522006.01.06 16:13t/p270.041.21651.17781.216510.803084.84
532006.01.06 16:13close250.011.21661.17821.2209-1.603083.24
542006.01.06 16:13close260.021.21651.17811.21880.803084.04
552006.01.06 16:13buy280.011.21651.17651.2192
562006.01.06 16:27buy290.021.21441.17641.2171
572006.01.09 08:25buy300.041.21231.17631.2150
582006.01.09 09:22buy310.081.21021.17621.2129
592006.01.09 10:08buy320.161.20821.17621.2109
602006.01.09 17:16buy330.321.20611.17611.2088
612006.01.09 18:37close280.011.20881.17651.2192-7.773076.28
622006.01.09 18:37close300.041.20881.17631.2150-14.003062.28
632006.01.09 18:37close320.161.20881.17621.21099.603071.88
642006.01.09 18:37t/p330.321.20881.17611.208886.403158.28
652006.01.09 18:37close290.021.20881.17641.2171-11.333146.95
662006.01.09 18:37close310.081.20901.17621.2129-9.603137.35
672006.01.09 18:37buy340.011.20881.16881.2115
682006.01.10 01:04buy350.021.20671.16871.2094
692006.01.10 03:31buy360.041.20451.16851.2072
702006.01.10 09:10t/p360.041.20721.16851.207210.803148.15
712006.01.10 09:10close340.011.20731.16881.2115-1.573146.58
722006.01.10 09:10close350.021.20721.16871.20941.003147.58
732006.01.10 09:10buy370.011.20751.16751.2102
742006.01.10 11:14close370.011.21011.16751.21022.603150.18
752006.01.10 11:14buy380.011.21031.17031.2130
762006.01.10 13:12buy390.021.20821.17021.2109
772006.01.10 14:30buy400.041.20601.17001.2087
782006.01.11 13:20close380.011.20871.17031.2130-1.673148.52
792006.01.11 13:20close400.041.20871.17001.208710.543159.06
802006.01.11 13:20close390.021.20861.17021.21090.673159.72
812006.01.11 13:21buy410.011.20871.16871.2114
822006.01.11 15:51t/p410.011.21141.16871.21142.703162.42
832006.01.11 15:51buy420.011.21161.17161.2143
842006.01.11 16:19buy430.021.20961.17161.2123
852006.01.11 17:48t/p430.021.21231.17161.21235.403167.82
862006.01.11 17:48close420.011.21231.17161.21430.703168.52
872006.01.11 17:48buy440.011.21231.17231.2150
882006.01.12 02:42close440.011.21491.17231.21502.403170.93
892006.01.12 02:42buy450.011.21521.17521.2179
902006.01.12 13:09buy460.021.21311.17511.2158
912006.01.12 14:15buy470.041.21111.17511.2138
922006.01.12 14:55buy480.081.20881.17481.2115
932006.01.12 15:01buy490.161.20681.17481.2095
942006.01.12 15:06buy500.321.20471.17471.2074
952006.01.12 15:28buy510.641.20241.17441.2051
962006.01.13 00:22t/p510.641.20511.17441.2051168.613339.54
972006.01.13 00:22close450.011.20521.17521.2179-10.073329.47
982006.01.13 00:22close470.041.20521.17511.2138-23.863305.61
992006.01.13 00:22close490.161.20521.17481.2095-26.653278.96
1002006.01.13 00:22close460.021.20501.17511.2158-16.333262.63
1012006.01.13 00:22close500.321.20501.17471.20747.503270.13
1022006.01.13 00:23buy520.021.20511.16711.2078
1032006.01.13 00:23close480.081.20501.17481.2115-30.923239.21
1042006.01.13 00:23close520.021.20501.16711.2078-0.203239.01
1052006.01.13 00:23buy530.011.20471.16471.2074
1062006.01.13 08:59close530.011.20731.16471.20742.603241.61
1072006.01.13 08:59buy540.011.20741.16741.2101
1082006.01.13 12:02buy550.021.20531.16731.2080
1092006.01.13 14:40t/p550.021.20801.16731.20805.403247.01
1102006.01.13 14:40close540.011.20831.16741.21010.903247.91
1112006.01.13 14:40buy560.011.20841.16841.2111
1122006.01.13 14:54buy570.021.20611.16811.2088
1132006.01.13 23:59t/p560.011.21111.16841.21112.703250.61
1142006.01.13 23:59t/p570.021.20881.16811.20885.403256.01
1152006.01.13 23:59buy580.011.21361.17361.2163
1162006.01.15 10:30t/p580.011.21631.17361.21632.703258.71
1172006.01.15 10:30buy590.011.21661.17661.2193
1182006.01.16 03:16buy600.021.21431.17631.2170
1192006.01.16 14:05buy610.041.21221.17621.2149
1202006.01.17 01:56buy620.081.21011.17611.2128
1212006.01.17 01:57buy630.161.20801.17601.2107
1222006.01.17 03:30close590.011.21061.17661.2193-6.133252.58
1232006.01.17 03:30close610.041.21061.17621.2149-6.663245.92
1242006.01.17 03:30close630.161.21061.17601.210741.603287.52
1252006.01.17 03:30close600.021.21061.17631.2170-7.533279.99
1262006.01.17 03:31close620.081.21081.17611.21285.603285.59
1272006.01.17 03:31buy640.011.21111.17111.2138
1282006.01.17 09:01t/p640.011.21381.17111.21382.703288.29
1292006.01.17 09:01buy650.011.21411.17411.2168
1302006.01.17 10:23buy660.021.21191.17391.2146
1312006.01.17 11:08buy670.041.20991.17391.2126
1322006.01.17 12:40buy680.081.20781.17381.2105
1332006.01.17 15:15buy690.161.20561.17361.2083
1342006.01.17 19:19close650.011.20831.17411.2168-5.803282.49
1352006.01.17 19:19close670.041.20831.17391.2126-6.403276.09
1362006.01.17 19:19close690.161.20831.17361.208343.203319.29
1372006.01.17 19:24close660.021.20831.17391.2146-7.203312.09
1382006.01.17 19:25close680.081.20841.17381.21054.803316.89
1392006.01.17 19:25buy700.011.20851.16851.2112
1402006.01.17 23:23close700.011.21111.16851.21122.603319.49
1412006.01.17 23:23buy710.011.21071.17071.2134
1422006.01.18 03:03buy720.021.20861.17061.2113
1432006.01.18 08:54close710.011.21121.17071.21340.433319.92
1442006.01.18 08:54t/p720.021.21131.17061.21135.403325.32
1452006.01.18 08:54buy730.011.21151.17151.2142
1462006.01.18 09:52t/p730.011.21421.17151.21422.703328.02
1472006.01.18 09:52buy740.011.21441.17441.2171
1482006.01.18 10:22buy750.021.21231.17431.2150
1492006.01.18 15:34t/p750.021.21501.17431.21505.403333.42
1502006.01.18 15:34close740.011.21531.17441.21710.903334.32
1512006.01.18 15:34buy760.011.21481.17481.2175
1522006.01.18 16:02buy770.021.21261.17461.2153
1532006.01.18 16:14buy780.041.21001.17401.2127
1542006.01.18 17:44buy790.081.20801.17401.2107
1552006.01.18 20:54close760.011.21061.17481.2175-4.203330.12
1562006.01.18 20:54close780.041.21061.17401.21272.403332.52
1572006.01.18 20:55t/p790.081.21071.17401.210721.603354.12
1582006.01.18 20:55close770.021.21071.17461.2153-3.803350.32
1592006.01.18 20:56buy800.011.21081.17081.2135
1602006.01.19 01:53buy810.021.20881.17081.2115
1612006.01.19 09:34buy820.041.20671.17071.2094
1622006.01.19 16:09t/p820.041.20941.17071.209410.803361.12
1632006.01.19 16:09close800.011.20941.17081.2135-1.603359.52
1642006.01.19 16:09close810.021.20941.17081.21151.203360.72
1652006.01.19 16:09buy830.011.20981.16981.2125
1662006.01.20 02:08buy840.021.20771.16971.2104
1672006.01.20 09:37buy850.041.20561.16961.2083
1682006.01.20 10:00t/p850.041.20831.16961.208310.803371.52
1692006.01.20 10:00close830.011.20851.16981.2125-1.373370.16
1702006.01.20 10:00close840.021.20851.16971.21041.603371.76
1712006.01.20 10:01buy860.011.20861.16861.2113
1722006.01.20 12:02buy870.021.20661.16861.2093
1732006.01.20 14:56close860.011.20921.16861.21130.603372.36
1742006.01.20 14:57close870.021.20921.16861.20935.203377.56
1752006.01.20 14:57buy880.011.20931.16931.2120
1762006.01.20 16:46buy890.021.20721.16921.2099
1772006.01.20 17:09t/p890.021.20991.16921.20995.403382.96
1782006.01.20 17:09close880.011.20991.16931.21200.603383.56
1792006.01.20 17:09buy900.011.20971.16971.2124
1802006.01.20 19:48close900.011.21231.16971.21242.603386.16
1812006.01.20 19:48buy910.011.21261.17261.2153
1822006.01.22 07:12close910.011.21521.17261.21532.603388.76
1832006.01.22 07:15buy920.011.21521.17521.2179
1842006.01.23 01:39t/p920.011.21791.17521.21792.633391.39
1852006.01.23 01:39buy930.011.21851.17851.2212
1862006.01.23 01:40close930.011.22111.17851.22122.603393.99
1872006.01.23 01:40buy940.011.22151.18151.2242
1882006.01.23 01:41t/p940.011.22421.18151.22422.703396.69
1892006.01.23 01:41buy950.011.22661.18661.2293
1902006.01.23 01:41buy960.021.22391.18591.2266
1912006.01.23 01:52buy970.041.22191.18591.2246
1922006.01.23 04:52t/p970.041.22461.18591.224610.803407.49
1932006.01.23 04:52close950.011.22491.18661.2293-1.703405.79
1942006.01.23 04:52close960.021.22491.18591.22662.003407.79
1952006.01.23 04:52buy980.011.22481.18481.2275
1962006.01.23 09:59buy990.021.22261.18461.2253
1972006.01.23 10:36close980.011.22521.18481.22750.403408.19
1982006.01.23 10:36t/p990.021.22531.18461.22535.403413.59
1992006.01.23 10:36buy1000.011.22551.18551.2282
2002006.01.23 11:51t/p1000.011.22821.18551.22822.703416.29
2012006.01.23 11:51buy1010.011.22851.18851.2312
2022006.01.24 00:38t/p1010.011.23121.18851.23122.633418.93
2032006.01.24 00:38buy1020.011.23141.19141.2341
2042006.01.24 01:03buy1030.021.22921.19121.2319
2052006.01.24 09:45buy1040.041.22711.19111.2298
2062006.01.24 18:37close1020.011.22981.19141.2341-1.603417.33
2072006.01.24 18:37close1040.041.22981.19111.229810.803428.13
2082006.01.24 18:41close1030.021.22981.19121.23191.203429.33
2092006.01.24 18:42buy1050.011.22981.18981.2325
2102006.01.24 20:21buy1060.021.22761.18961.2303
2112006.01.25 01:14buy1070.041.22561.18961.2283
2122006.01.25 09:31t/p1070.041.22831.18961.228310.803440.13
2132006.01.25 09:31close1050.011.22841.18981.2325-1.473438.66
2142006.01.25 09:31close1060.021.22841.18961.23031.473440.13
2152006.01.25 09:31buy1080.011.22801.18801.2307
2162006.01.25 10:15t/p1080.011.23071.18801.23072.703442.83
2172006.01.25 10:15buy1090.011.23101.19101.2337
2182006.01.25 14:18buy1100.021.22901.19101.2317
2192006.01.25 14:41buy1110.041.22701.19101.2297
2202006.01.25 15:51buy1120.081.22491.19091.2276
2212006.01.25 16:14close1090.011.22751.19101.2337-3.503439.33
2222006.01.25 16:14close1110.041.22751.19101.22972.003441.33
2232006.01.25 18:26close1100.021.22751.19101.2317-3.003438.33
2242006.01.25 18:26t/p1120.081.22761.19091.227621.603459.93
2252006.01.25 18:26buy1130.011.22781.18781.2305
2262006.01.25 20:27buy1140.021.22561.18761.2283
2272006.01.26 10:05buy1150.041.22351.18751.2262
2282006.01.26 11:05close1130.011.22611.18781.2305-1.903458.03
2292006.01.26 11:05close1150.041.22611.18751.226210.403468.43
2302006.01.26 11:08close1140.021.22611.18761.22830.613469.04
2312006.01.26 11:08buy1160.011.22631.18631.2290
2322006.01.26 11:40buy1170.021.22411.18611.2268
2332006.01.26 19:01buy1180.041.22191.18591.2246
2342006.01.27 02:28buy1190.081.21981.18581.2225
2352006.01.27 12:09buy1200.161.21751.18551.2202
2362006.01.27 14:30close1160.011.22021.18631.2290-6.173462.88
2372006.01.27 14:30close1180.041.22021.18591.2246-7.063455.81
2382006.01.27 14:30close1200.161.22021.18551.220243.203499.01
2392006.01.27 14:30close1170.021.22021.18611.2268-7.933491.08
2402006.01.27 14:31close1190.081.22021.18581.22253.203494.28
2412006.01.27 14:31buy1210.011.22041.18041.2231
2422006.01.27 14:41close1210.011.22311.18041.22312.703496.98
2432006.01.27 14:41buy1220.011.22301.18301.2257
2442006.01.27 16:02buy1230.021.22041.18241.2231
2452006.01.27 16:19buy1240.041.21811.18211.2208
2462006.01.27 16:45buy1250.081.21551.18151.2182
2472006.01.27 16:55buy1260.161.21341.18141.2161
2482006.01.27 19:17buy1270.321.21131.18131.2140
2492006.01.27 19:29buy1280.641.20921.18121.2119
2502006.01.30 14:19buy1291.001.20711.18111.2098
2512006.01.30 16:45t/p1291.001.20981.18111.2098270.003766.98
2522006.01.30 16:45close1220.011.20981.18301.2257-13.273753.72
2532006.01.30 16:45close1240.041.20981.18211.2208-33.463720.25
2542006.01.30 16:45close1260.161.20981.18141.2161-58.653661.61
2552006.01.30 16:45close1280.641.20981.18121.211934.213695.81
2562006.01.30 16:45close1230.021.20991.18241.2231-21.133674.68
2572006.01.30 16:45close1270.321.20991.18131.2140-46.903627.79
2582006.01.30 16:45buy1300.021.20981.17181.2125
2592006.01.30 16:46close1250.081.20981.18151.2182-46.123581.66
2602006.01.30 16:46close1300.021.20981.17181.21250.003581.66
2612006.01.30 16:46buy1310.011.20991.16991.2126
2622006.01.30 19:46buy1320.021.20781.16981.2105
2632006.01.31 08:46t/p1320.021.21051.16981.21055.273586.93
2642006.01.31 08:46close1310.011.21061.16991.21260.633587.57
2652006.01.31 08:46buy1330.011.21081.17081.2135
2662006.01.31 16:45close1330.011.21341.17081.21352.603590.17
2672006.01.31 16:46buy1340.011.21351.17351.2162
2682006.01.31 18:12close1340.011.21611.17351.21622.603592.77
2692006.01.31 18:12buy1350.011.21621.17621.2189
2702006.01.31 18:41close1350.011.21881.17621.21892.603595.37
2712006.01.31 18:41buy1360.011.21861.17861.2213
2722006.01.31 19:42buy1370.021.21661.17861.2193
2732006.01.31 20:22buy1380.041.21391.17791.2166
2742006.01.31 20:32buy1390.081.21181.17781.2145
2752006.01.31 20:55close1360.011.21441.17861.2213-4.203591.17
2762006.01.31 20:55close1380.041.21441.17791.21662.003593.17
2772006.01.31 20:55close1370.021.21441.17861.2193-4.403588.77
2782006.01.31 20:55close1390.081.21441.17781.214520.803609.57
2792006.01.31 20:55buy1400.011.21451.17451.2172
2802006.02.01 10:22buy1410.021.21251.17451.2152
2812006.02.01 11:51buy1420.041.21031.17431.2130
2822006.02.01 14:22buy1430.081.20821.17421.2109
2832006.02.01 16:08close1400.011.21081.17451.2172-3.773605.80
2842006.02.01 16:08close1420.041.21081.17431.21302.003607.80
2852006.02.01 16:08close1410.021.21081.17451.2152-3.403604.40
2862006.02.01 16:09close1430.081.21081.17421.210920.803625.20
2872006.02.01 16:09buy1440.011.21071.17071.2134
2882006.02.01 17:07buy1450.021.20861.17061.2113
2892006.02.01 20:18buy1460.041.20661.17061.2093
2902006.02.02 06:47buy1470.081.20451.17051.2072
2912006.02.02 11:06close1440.011.20711.17071.2134-3.803621.41
2922006.02.02 11:06close1460.041.20711.17061.20931.213622.62
2932006.02.02 11:06close1450.021.20711.17061.2113-3.393619.23
2942006.02.02 11:33close1470.081.20711.17051.207220.803640.03
2952006.02.02 11:34buy1480.011.20721.16721.2099
2962006.02.02 14:54buy1490.021.20511.16711.2078
2972006.02.02 16:13t/p1490.021.20781.16711.20785.403645.43
2982006.02.02 16:13close1480.011.20781.16721.20990.603646.03
2992006.02.02 16:13buy1500.011.20781.16781.2105
3002006.02.02 17:30t/p1500.011.21051.16781.21052.703648.73
3012006.02.02 17:30buy1510.011.21071.17071.2134
3022006.02.02 23:59buy1520.021.20851.17051.2112
3032006.02.03 12:10buy1530.041.20641.17041.2091
3042006.02.03 14:30t/p1530.041.20911.17041.209110.803659.53
3052006.02.03 14:30close1510.011.20931.17071.2134-1.473658.06
3062006.02.03 14:30close1520.021.20971.17051.21122.273660.33
3072006.02.03 14:30buy1540.011.20991.16991.2126
3082006.02.03 14:30buy1550.021.20761.16961.2103
3092006.02.03 14:32buy1560.041.20471.16871.2074
3102006.02.03 14:35buy1570.081.20261.16861.2053
3112006.02.03 14:58buy1580.161.20061.16861.2033
3122006.02.03 15:07buy1590.321.19851.16851.2012
3132006.02.03 17:06t/p1590.321.20121.16851.201286.403746.73
3142006.02.03 17:06close1540.011.20131.16991.2126-8.603738.13
3152006.02.03 17:06close1560.041.20131.16871.2074-13.603724.53
3162006.02.03 17:06close1580.161.20131.16861.203311.203735.73
3172006.02.03 17:06close1550.021.20121.16961.2103-12.803722.93
3182006.02.03 17:06close1570.081.20121.16861.2053-11.203711.73
3192006.02.03 17:06buy1600.011.20131.16131.2040
3202006.02.06 01:20close1600.011.20401.16131.20402.633714.36
3212006.02.06 01:21buy1610.011.20411.16411.2068
3222006.02.06 03:51buy1620.021.20201.16401.2047
3232006.02.06 08:44buy1630.041.19981.16381.2025
3242006.02.06 12:26buy1640.081.19761.16361.2003
3252006.02.06 18:13buy1650.161.19521.16321.1979
3262006.02.07 07:35t/p1650.161.19791.16321.197942.153756.52
3272006.02.07 07:35close1610.011.19791.16411.2068-6.273750.25
3282006.02.07 07:35close1630.041.19791.16381.2025-7.863742.39
3292006.02.07 07:36close1620.021.19791.16401.2047-8.333734.06
3302006.02.07 07:36close1640.081.19791.16361.20031.883735.93
3312006.02.07 07:36buy1660.011.19791.15791.2006
3322006.02.07 10:32t/p1660.011.20061.15791.20062.703738.63
3332006.02.07 10:32buy1670.011.20081.16081.2035
3342006.02.07 12:22buy1680.021.19871.16071.2014
3352006.02.07 13:21buy1690.041.19641.16041.1991
3362006.02.07 17:02buy1700.081.19431.16031.1970
3372006.02.07 17:24t/p1700.081.19701.16031.197021.603760.23
3382006.02.07 17:24close1670.011.19701.16081.2035-3.803756.43
3392006.02.07 17:24close1690.041.19701.16041.19912.403758.83
3402006.02.07 17:24close1680.021.19701.16071.2014-3.403755.43
3412006.02.07 17:24buy1710.011.19691.15691.1996
3422006.02.08 13:25buy1720.021.19481.15681.1975
3432006.02.08 17:07buy1730.041.19271.15671.1954
3442006.02.08 21:31close1710.011.19541.15691.1996-1.573753.87
3452006.02.08 21:31close1730.041.19541.15671.195410.803764.67
3462006.02.08 21:33close1720.021.19541.15681.19751.203765.87
3472006.02.08 21:33buy1740.011.19551.15551.1982
3482006.02.09 01:53close1740.011.19811.15551.19822.403768.27
3492006.02.09 01:53buy1750.011.19841.15841.2011
3502006.02.09 15:57buy1760.021.19591.15791.1986
3512006.02.09 23:59t/p1760.021.19861.15791.19865.403773.67
3522006.02.09 23:59close1750.011.19921.15841.20110.803774.47
3532006.02.10 00:00buy1770.011.19951.15951.2022
3542006.02.10 01:37buy1780.021.19741.15941.2001
3552006.02.10 06:43t/p1780.021.20011.15941.20015.403779.87
3562006.02.10 06:43close1770.011.20041.15951.20220.903780.77
3572006.02.10 06:43buy1790.011.20051.16051.2032
3582006.02.10 07:09buy1800.021.19841.16041.2011
3592006.02.10 09:30buy1810.041.19631.16031.1990
3602006.02.10 14:43close1790.011.19891.16051.2032-1.603779.17
3612006.02.10 14:43close1810.041.19891.16031.199010.403789.57
3622006.02.10 14:43close1800.021.19901.16041.20111.203790.77
3632006.02.10 14:43buy1820.011.19911.15911.2018
3642006.02.10 14:56t/p1820.011.20181.15911.20182.703793.47
3652006.02.10 14:56buy1830.011.20201.16201.2047
3662006.02.10 16:18buy1840.021.19991.16191.2026
3672006.02.10 16:28buy1850.041.19781.16181.2005
3682006.02.10 16:31buy1860.081.19561.16161.1983
3692006.02.10 16:32buy1870.161.19351.16151.1962
3702006.02.10 16:54buy1880.321.19141.16141.1941
3712006.02.10 21:31buy1890.641.18931.16131.1920
3722006.02.14 07:15t/p1890.641.19201.16131.1920164.423957.89
3732006.02.14 07:15close1830.011.19211.16201.2047-10.033947.86
3742006.02.14 07:15close1850.041.19211.16181.2005-23.323924.53
3752006.02.14 07:15close1870.161.19211.16151.1962-24.503900.04
3762006.02.14 07:15close1840.021.19201.16191.2026-16.063883.97
3772006.02.14 07:15close1880.321.19201.16141.194115.013898.98
3782006.02.14 07:15buy1900.021.19231.15431.1950
3792006.02.14 07:15close1860.081.19211.16161.1983-29.053869.93
3802006.02.14 07:16close1900.021.19201.15431.1950-0.603869.33
3812006.02.14 07:16buy1910.011.19191.15191.1946
3822006.02.14 12:42buy1920.021.18981.15181.1925
3832006.02.14 14:31buy1930.041.18741.15141.1901
3842006.02.14 17:29close1910.011.19001.15191.1946-1.903867.43
3852006.02.14 17:29close1930.041.19001.15141.190110.403877.83
3862006.02.14 17:29close1920.021.19011.15181.19250.603878.43
3872006.02.14 17:29buy1940.011.19041.15041.1931
3882006.02.15 15:00t/p1940.011.19311.15041.19312.633881.07
3892006.02.15 15:00buy1950.011.19411.15411.1968
3902006.02.15 15:40buy1960.021.19201.15401.1947
3912006.02.15 16:18close1950.011.19461.15411.19680.503881.57
3922006.02.15 16:18close1960.021.19461.15401.19475.203886.77
3932006.02.15 16:18buy1970.011.19501.15501.1977
3942006.02.15 16:27buy1980.021.19251.15451.1952
3952006.02.15 16:36buy1990.041.19031.15431.1930
3962006.02.15 16:45buy2000.081.18831.15431.1910
3972006.02.16 12:07buy2010.161.18621.15421.1889
3982006.02.16 17:06t/p2010.161.18891.15421.188943.203929.97
3992006.02.16 17:06close1970.011.18891.15501.1977-6.303923.67
4002006.02.16 17:06close1990.041.18891.15431.1930-6.393917.29
4012006.02.16 17:06close1980.021.18881.15451.1952-7.793909.49
4022006.02.16 17:06close2000.081.18911.15431.19104.833914.32
4032006.02.16 17:06buy2020.011.18941.14941.1921
4042006.02.16 18:37buy2030.021.18741.14941.1901
4052006.02.16 21:56close2020.011.19001.14941.19210.603914.92
4062006.02.16 22:24t/p2030.021.19011.14941.19015.403920.32
4072006.02.16 22:24buy2040.011.19031.15031.1930
4082006.02.17 02:43buy2050.021.18831.15031.1910
4092006.02.17 13:06buy2060.041.18621.15021.1889
4102006.02.17 15:48t/p2060.041.18891.15021.188910.803931.12
4112006.02.17 15:48close2040.011.18891.15031.1930-1.473929.66
4122006.02.17 15:48close2050.021.18881.15031.19101.003930.66
4132006.02.17 15:48buy2070.011.18951.14951.1922
4142006.02.17 16:18close2070.011.19211.14951.19222.603933.26
4152006.02.17 16:18buy2080.011.19241.15241.1951
4162006.02.17 17:52buy2090.021.19031.15231.1930
4172006.02.17 18:24buy2100.041.18831.15231.1910
4182006.02.17 18:53close2080.011.19091.15241.1951-1.503931.76
4192006.02.17 18:53close2100.041.19091.15231.191010.403942.16
4202006.02.17 18:53close2090.021.19121.15231.19301.803943.96
4212006.02.17 18:53buy2110.011.19151.15151.1942
4222006.02.17 19:20close2110.011.19411.15151.19422.603946.56
4232006.02.17 19:20buy2120.011.19431.15431.1970
4242006.02.17 19:26buy2130.021.19221.15421.1949
4252006.02.19 12:51t/p2130.021.19491.15421.19495.403951.96
4262006.02.19 12:51close2120.011.19501.15431.19700.703952.66
4272006.02.19 12:57buy2140.011.19511.15511.1978
4282006.02.19 20:35buy2150.021.19291.15491.1956
4292006.02.20 03:20t/p2150.021.19561.15491.19565.273957.93
4302006.02.20 03:20close2140.011.19591.15511.19780.733958.66
4312006.02.20 03:20buy2160.011.19661.15661.1993
4322006.02.20 09:34buy2170.021.19451.15651.1972
4332006.02.21 00:18buy2180.041.19241.15641.1951
4342006.02.21 12:32buy2190.081.19041.15641.1931
4352006.02.22 11:25buy2200.161.18821.15621.1909
4362006.02.22 18:19close2160.011.19081.15661.1993-5.933952.73
4372006.02.22 18:19close2180.041.19081.15641.1951-6.663946.07
4382006.02.22 18:19close2200.161.19081.15621.190941.603987.67
4392006.02.22 18:19close2170.021.19081.15651.1972-7.663980.00
4402006.02.22 18:20close2190.081.19081.15641.19312.683982.68
4412006.02.22 18:20buy2210.011.19101.15101.1937
4422006.02.23 10:15close2210.011.19361.15101.19372.403985.08
4432006.02.23 10:15buy2220.011.19391.15391.1966
4442006.02.23 11:56t/p2220.011.19661.15391.19662.703987.78
4452006.02.23 11:56buy2230.011.19681.15681.1995
4462006.02.23 14:34buy2240.021.19471.15671.1974
4472006.02.23 15:46buy2250.041.19241.15641.1951
4482006.02.24 09:08buy2260.081.19031.15631.1930
4492006.02.24 11:54buy2270.161.18811.15611.1908
4502006.02.24 14:30close2230.011.19081.15681.1995-6.073981.72
4512006.02.24 14:30close2250.041.19081.15641.1951-6.663975.06
4522006.02.24 14:30close2270.161.19081.15611.190843.204018.26
4532006.02.24 14:30close2240.021.19091.15671.1974-7.734010.53
4542006.02.24 14:33close2260.081.19091.15631.19304.804015.33
4552006.02.24 14:33buy2280.011.19101.15101.1937
4562006.02.24 14:46buy2290.021.18891.15091.1916
4572006.02.24 16:57buy2300.041.18681.15081.1895
4582006.02.26 00:06buy2310.081.18451.15051.1872
4592006.02.26 09:03t/p2310.081.18721.15051.187221.604036.93
4602006.02.26 09:03close2280.011.18721.15101.1937-3.804033.13
4612006.02.26 09:03close2300.041.18721.15081.18951.604034.73
4622006.02.26 09:04close2290.021.18711.15091.1916-3.604031.13
4632006.02.26 09:07buy2320.011.18721.14721.1899
4642006.02.26 14:13buy2330.021.18511.14711.1878
4652006.02.27 00:22buy2340.041.18311.14711.1858
4662006.02.27 02:59close2320.011.18571.14721.1899-1.574029.56
4672006.02.27 02:59close2340.041.18571.14711.185810.404039.96
4682006.02.27 02:59close2330.021.18581.14711.18781.274041.23
4692006.02.27 02:59buy2350.011.18591.14591.1886
4702006.02.27 09:25buy2360.021.18391.14591.1866
4712006.02.27 17:39close2350.011.18651.14591.18860.604041.83
4722006.02.27 17:39close2360.021.18661.14591.18665.404047.23
4732006.02.27 17:40buy2370.011.18671.14671.1894
4742006.02.27 18:32buy2380.021.18441.14641.1871
4752006.02.28 10:15t/p2380.021.18711.14641.18715.274052.50
4762006.02.28 10:15close2370.011.18731.14671.18940.534053.03
4772006.02.28 10:15buy2390.011.18731.14731.1900
4782006.02.28 16:06close2390.011.18991.14731.19002.604055.63
4792006.02.28 16:07buy2400.011.19001.15001.1927
4802006.02.28 16:28t/p2400.011.19271.15001.19272.704058.33
4812006.02.28 16:28buy2410.011.19291.15291.1956
4822006.02.28 17:05buy2420.021.19081.15281.1935
4832006.02.28 19:54t/p2420.021.19351.15281.19355.404063.73
4842006.02.28 19:54close2410.011.19351.15291.19560.604064.33
4852006.02.28 19:54buy2430.011.19351.15351.1962
4862006.03.01 14:32t/p2430.011.19621.15351.19622.634066.97
4872006.03.01 14:32buy2440.011.19641.15641.1991
4882006.03.01 16:08buy2450.021.19421.15621.1969
4892006.03.01 17:33buy2460.041.19171.15571.1944
4902006.03.01 17:58buy2470.081.18961.15561.1923
4912006.03.01 23:01close2440.011.19231.15641.1991-4.104062.87
4922006.03.01 23:01close2460.041.19231.15571.19442.404065.27
4932006.03.01 23:34close2450.021.19231.15621.1969-3.804061.47
4942006.03.01 23:39close2470.081.19231.15561.192321.604083.07
4952006.03.01 23:40buy2480.011.19241.15241.1951
4962006.03.02 14:43close2480.011.19501.15241.19512.404085.47
4972006.03.02 14:43buy2490.011.19541.15541.1981
4982006.03.02 15:02buy2500.021.19331.15531.1960
4992006.03.02 16:02t/p2500.021.19601.15531.19605.404090.87
5002006.03.02 16:02close2490.011.19611.15541.19810.704091.57
5012006.03.02 16:02buy2510.011.19641.15641.1991
5022006.03.02 16:09close2510.011.19901.15641.19912.604094.17
5032006.03.02 16:09buy2520.011.19921.15921.2019
5042006.03.02 18:30t/p2520.011.20191.15921.20192.704096.87
5052006.03.02 18:30buy2530.011.20211.16211.2048
5062006.03.03 15:30t/p2530.011.20481.16211.20482.634099.51
5072006.03.03 15:30buy2540.011.20521.16521.2079
5082006.03.03 16:01buy2550.021.20271.16471.2054
5092006.03.03 16:06buy2560.041.20061.16461.2033
5102006.03.03 17:13close2540.011.20321.16521.2079-2.004097.51
5112006.03.03 17:13close2560.041.20321.16461.203310.404107.91
5122006.03.03 17:13close2550.021.20331.16471.20541.204109.11
5132006.03.03 17:13buy2570.011.20341.16341.2061
5142006.03.05 00:58t/p2570.011.20611.16341.20612.704111.81
5152006.03.05 00:58buy2580.011.20721.16721.2099
5162006.03.05 16:58buy2590.021.20501.16701.2077
5172006.03.05 23:59t/p2590.021.20771.16701.20775.404117.21
5182006.03.05 23:59close2580.011.20821.16721.20991.004118.21
5192006.03.06 00:00buy2600.011.20841.16841.2111
5202006.03.06 00:00buy2610.021.20511.16711.2078
5212006.03.06 00:29t/p2610.021.20781.16711.20785.404123.61
5222006.03.06 00:29close2600.011.20811.16841.2111-0.304123.31
5232006.03.06 00:29buy2620.011.20801.16801.2107
5242006.03.06 09:49buy2630.021.20581.16781.2085
5252006.03.06 11:40buy2640.041.20371.16771.2064
5262006.03.06 13:46buy2650.081.20161.16761.2043
5272006.03.06 18:46buy2660.161.19961.16761.2023
5282006.03.06 21:03close2620.011.20221.16801.2107-5.804117.51
5292006.03.06 21:03close2640.041.20221.16771.2064-6.004111.51
5302006.03.06 21:03close2660.161.20221.16761.202341.604153.11
5312006.03.06 21:03close2630.021.20221.16781.2085-7.204145.91
5322006.03.06 21:12close2650.081.20221.16761.20434.804150.71
5332006.03.06 21:13buy2670.011.20231.16231.2050
5342006.03.07 00:40buy2680.021.20031.16231.2030
5352006.03.07 05:50buy2690.041.19821.16221.2009
5362006.03.07 05:53buy2700.081.19611.16211.1988
5372006.03.07 09:31buy2710.161.19401.16201.1967
5382006.03.07 10:31buy2720.321.19191.16191.1946
5392006.03.07 14:21buy2730.641.18971.16171.1924
5402006.03.07 17:43buy2741.001.18761.16161.1903
5412006.03.08 04:26close2670.011.19021.16231.2050-12.234138.47
5422006.03.08 04:26close2690.041.19021.16221.2009-32.264106.21
5432006.03.08 04:26close2710.161.19021.16201.1967-61.854044.36
5442006.03.08 04:26close2730.641.19021.16171.192427.814072.17
5452006.03.08 07:02close2680.021.19021.16231.2030-20.334051.84
5462006.03.08 07:02close2720.321.19021.16191.1946-56.503995.35
5472006.03.08 07:03close2700.081.19021.16211.1988-47.723947.62
5482006.03.08 07:03close2741.001.19021.16161.1903253.454201.07
5492006.03.08 07:03buy2750.011.19031.15031.1930
5502006.03.08 11:03close2750.011.19301.15031.19302.704203.77
5512006.03.08 11:03buy2760.011.19341.15341.1961
5522006.03.08 12:49buy2770.021.19121.15321.1939
5532006.03.09 02:24t/p2770.021.19391.15321.19395.014208.78
5542006.03.09 02:24close2760.011.19411.15341.19610.504209.28
5552006.03.09 02:24buy2780.011.19391.15391.1966
5562006.03.09 06:55buy2790.021.19181.15381.1945
5572006.03.09 09:00close2780.011.19451.15391.19660.604209.88
5582006.03.09 09:00close2790.021.19451.15381.19455.404215.28
5592006.03.09 09:00buy2800.011.19441.15441.1971
5602006.03.09 09:52buy2810.021.19241.15441.1951
5612006.03.09 23:29buy2820.041.19031.15431.1930
5622006.03.10 15:20buy2830.081.18811.15411.1908
5632006.03.10 20:22close2800.011.19081.15441.1971-3.674211.62
5642006.03.10 20:22close2820.041.19081.15431.19301.744213.35
5652006.03.10 20:23close2810.021.19071.15441.1951-3.534209.82
5662006.03.10 20:23close2830.081.19071.15411.190820.804230.62
5672006.03.10 20:23buy2840.011.19101.15101.1937
5682006.03.13 02:27close2840.011.19361.15101.19372.534233.16
5692006.03.13 02:27buy2850.011.19391.15391.1966
5702006.03.13 08:37t/p2850.011.19661.15391.19662.704235.86
5712006.03.13 08:37buy2860.011.19691.15691.1996
5722006.03.13 09:34buy2870.021.19481.15681.1975
5732006.03.13 11:00buy2880.041.19271.15671.1954
5742006.03.13 20:22close2860.011.19531.15691.1996-1.604234.26
5752006.03.13 20:22close2880.041.19531.15671.195410.404244.66
5762006.03.13 20:22close2870.021.19531.15681.19751.004245.66
5772006.03.13 20:22buy2890.011.19521.15521.1979
5782006.03.14 01:54t/p2890.011.19791.15521.19792.634248.29
5792006.03.14 01:54buy2900.011.19811.15811.2008
5802006.03.14 02:15buy2910.021.19601.15801.1987
5812006.03.14 15:54close2900.011.19861.15811.20080.504248.79
5822006.03.14 15:54t/p2910.021.19871.15801.19875.404254.19
5832006.03.14 15:54buy2920.011.19891.15891.2016
5842006.03.14 16:29close2920.011.20161.15891.20162.704256.89
5852006.03.14 16:29buy2930.011.20161.16161.2043
5862006.03.15 09:32t/p2930.011.20431.16161.20432.634259.53
5872006.03.15 09:32buy2940.011.20451.16451.2072
5882006.03.15 10:03buy2950.021.20251.16451.2052
5892006.03.15 15:12close2940.011.20511.16451.20720.604260.13
5902006.03.15 15:12t/p2950.021.20521.16451.20525.404265.53
5912006.03.15 15:12buy2960.011.20541.16541.2081
5922006.03.15 15:41buy2970.021.20331.16531.2060
5932006.03.15 20:08close2960.011.20591.16541.20810.504266.03
5942006.03.15 20:08close2970.021.20591.16531.20605.204271.23
5952006.03.15 20:08buy2980.011.20641.16641.2091
5962006.03.16 05:49buy2990.021.20431.16631.2070
5972006.03.16 10:25t/p2990.021.20701.16631.20705.404276.63
5982006.03.16 10:25close2980.011.20701.16641.20910.404277.03
5992006.03.16 10:25buy3000.011.20701.16701.2097
6002006.03.16 14:31t/p3000.011.20971.16701.20972.704279.73
6012006.03.16 14:31buy3010.011.21001.17001.2127
6022006.03.16 14:42t/p3010.011.21271.17001.21272.704282.43
6032006.03.16 14:42buy3020.011.21301.17301.2157
6042006.03.16 16:07t/p3020.011.21571.17301.21572.704285.13
6052006.03.16 16:07buy3030.011.21591.17591.2186
6062006.03.16 16:51buy3040.021.21391.17591.2166
6072006.03.16 18:08close3030.011.21651.17591.21860.604285.73
6082006.03.16 18:13close3040.021.21651.17591.21665.204290.93
6092006.03.16 18:13buy3050.011.21651.17651.2192
6102006.03.17 10:50t/p3050.011.21921.17651.21922.634293.56
6112006.03.17 10:50buy3060.011.21941.17941.2221
6122006.03.17 12:02buy3070.021.21731.17931.2200
6132006.03.17 15:57buy3080.041.21531.17931.2180
6142006.03.17 17:04t/p3080.041.21801.17931.218010.804304.36
6152006.03.17 17:04close3060.011.21821.17941.2221-1.204303.16
6162006.03.17 17:04close3070.021.21821.17931.22001.804304.96
6172006.03.17 17:04buy3090.011.21851.17851.2212
6182006.03.20 06:16buy3100.021.21641.17841.2191
6192006.03.20 10:16t/p3100.021.21911.17841.21915.404310.36
6202006.03.20 10:16close3090.011.21911.17851.22120.534310.90
6212006.03.20 10:16buy3110.011.21941.17941.2221
6222006.03.20 12:48buy3120.021.21711.17911.2198
6232006.03.20 18:37buy3130.041.21491.17891.2176
6242006.03.21 04:02buy3140.081.21271.17871.2154
6252006.03.21 14:26close3110.011.21531.17941.2221-4.174306.73
6262006.03.21 14:26close3130.041.21531.17891.21761.344308.07
6272006.03.21 14:26t/p3140.081.21541.17871.215421.604329.67
6282006.03.21 14:26close3120.021.21541.17911.2198-3.534326.14
6292006.03.21 14:26buy3150.011.21571.17571.2184
6302006.03.21 14:45buy3160.021.21361.17561.2163
6312006.03.21 15:05buy3170.041.21141.17541.2141
6322006.03.21 16:51buy3180.081.20931.17531.2120
6332006.03.22 11:03buy3190.161.20701.17501.2097
6342006.03.22 14:51close3150.011.20961.17571.2184-6.174319.98
6352006.03.22 14:51close3170.041.20961.17541.2141-7.464312.51
6362006.03.22 14:51close3190.161.20961.17501.209741.604354.11
6372006.03.22 14:51close3160.021.20971.17561.2163-7.934346.18
6382006.03.22 14:51close3180.081.20981.17531.21203.484349.66
6392006.03.22 14:51buy3200.011.21011.17011.2128
6402006.03.22 18:22buy3210.021.20801.17001.2107
6412006.03.23 01:57buy3220.041.20581.16981.2085
6422006.03.23 16:02buy3230.081.20371.16971.2064
6432006.03.23 16:19buy3240.161.20151.16951.2042
6442006.03.23 16:28buy3250.321.19941.16941.2021
6452006.03.23 16:29buy3260.641.19721.16921.1999
6462006.03.24 16:01t/p3260.641.19991.16921.1999168.614518.27
6472006.03.24 16:01close3200.011.20001.17011.2128-10.364507.90
6482006.03.24 16:01close3220.041.20001.16981.2085-23.464484.44
6492006.03.24 16:01close3240.161.20001.16951.2042-25.054459.39
6502006.03.24 16:01close3210.021.20001.17001.2107-16.524442.87
6512006.03.24 16:01close3250.321.20001.16941.202117.104459.97
6522006.03.24 16:01buy3270.021.19991.16191.2026
6532006.03.24 16:05close3230.081.20011.16971.2064-29.324430.65
6542006.03.24 16:05close3270.021.20021.16191.20260.604431.25
6552006.03.24 16:05buy3280.011.20061.16061.2033
6562006.03.24 17:44close3280.011.20321.16061.20332.604433.85
6572006.03.24 17:44buy3290.011.20321.16321.2059
6582006.03.27 18:06buy3300.021.20111.16311.2038
6592006.03.28 10:00t/p3300.021.20381.16311.20385.274439.12
6602006.03.28 10:00close3290.011.20381.16321.20590.474439.59
6612006.03.28 10:00buy3310.011.20431.16431.2070
6622006.03.28 10:22t/p3310.011.20701.16431.20702.704442.29
6632006.03.28 10:22buy3320.011.20721.16721.2099
6642006.03.28 15:29t/p3320.011.20991.16721.20992.704444.99
6652006.03.28 15:29buy3330.011.21011.17011.2128
6662006.03.28 16:30buy3340.021.20811.17011.2108
6672006.03.28 17:32buy3350.041.20571.16971.2084
6682006.03.28 18:42t/p3350.041.20841.16971.208410.804455.79
6692006.03.28 18:42close3330.011.20841.17011.2128-1.704454.09
6702006.03.28 18:43close3340.021.20841.17011.21080.604454.69
6712006.03.28 18:43buy3360.011.20841.16841.2111
6722006.03.28 21:09buy3370.021.20621.16821.2089
6732006.03.28 21:18buy3380.041.20411.16811.2068
6742006.03.28 21:22buy3390.081.20201.16801.2047
6752006.03.28 21:52buy3400.161.19991.16791.2026
6762006.03.29 18:20t/p3400.161.20261.16791.202642.154496.84
6772006.03.29 18:20close3360.011.20281.16841.2111-5.674491.17
6782006.03.29 18:20close3380.041.20281.16811.2068-5.464485.71
6792006.03.29 18:20close3370.021.20271.16821.2089-7.134478.58
6802006.03.29 18:20close3390.081.20261.16801.20474.284482.86
6812006.03.29 18:20buy3410.011.20271.16271.2054
6822006.03.30 04:46t/p3410.011.20541.16271.20542.504485.36
6832006.03.30 04:46buy3420.011.20561.16561.2083
6842006.03.30 13:22t/p3420.011.20831.16561.20832.704488.06
6852006.03.30 13:22buy3430.011.20851.16851.2112
6862006.03.30 15:49buy3440.021.20641.16841.2091
6872006.03.30 16:19t/p3440.021.20911.16841.20915.404493.46
6882006.03.30 16:19close3430.011.20921.16851.21120.704494.16
6892006.03.30 16:19buy3450.011.20941.16941.2121
6902006.03.30 16:30close3450.011.21201.16941.21212.604496.76
6912006.03.30 16:30buy3460.011.21231.17231.2150
6922006.03.30 16:38close3460.011.21491.17231.21502.604499.36
6932006.03.30 16:38buy3470.011.21521.17521.2179
6942006.03.30 17:42buy3480.021.21311.17511.2158
6952006.03.30 21:21t/p3480.021.21581.17511.21585.404504.76
6962006.03.30 21:21close3470.011.21591.17521.21790.704505.46
6972006.03.30 21:21buy3490.011.21631.17631.2190
6982006.03.31 08:40buy3500.021.21421.17621.2169
6992006.03.31 10:42buy3510.041.21211.17611.2148
7002006.03.31 12:03buy3520.081.21001.17601.2127
7012006.03.31 15:33t/p3520.081.21271.17601.212721.604527.06
7022006.03.31 15:33close3490.011.21281.17631.2190-3.574523.50
7032006.03.31 15:33close3510.041.21281.17611.21482.804526.30
7042006.03.31 15:33close3500.021.21321.17621.2169-2.004524.30
7052006.03.31 15:33buy3530.011.21271.17271.2154
7062006.03.31 15:46buy3540.021.21061.17261.2133
7072006.03.31 15:50buy3550.041.20851.17251.2112
7082006.03.31 16:03close3530.011.21111.17271.2154-1.604522.70
7092006.03.31 16:03close3550.041.21111.17251.211210.404533.10
7102006.03.31 16:03close3540.021.21121.17261.21331.204534.30
7112006.03.31 16:03buy3560.011.21141.17141.2141
7122006.03.31 17:03buy3570.021.20911.17111.2118
7132006.03.31 17:08t/p3570.021.21181.17111.21185.404539.70
7142006.03.31 17:08close3560.011.21201.17141.21410.604540.30
7152006.03.31 17:08buy3580.011.21201.17201.2147
7162006.04.03 02:31buy3590.021.20991.17191.2126
7172006.04.03 05:01buy3600.041.20691.17091.2096
7182006.04.03 06:43buy3610.081.20481.17081.2075
7192006.04.03 16:01t/p3610.081.20751.17081.207521.604561.90
7202006.04.03 16:01close3580.011.20771.17201.2147-4.374557.53
7212006.04.03 16:01close3600.041.20771.17091.20963.204560.73
7222006.04.03 16:01close3590.021.20781.17191.2126-4.204556.53
7232006.04.03 16:01buy3620.011.20811.16811.2108
7242006.04.03 16:41t/p3620.011.21081.16811.21082.704559.23
7252006.04.03 16:41buy3630.011.21121.17121.2139
7262006.04.03 17:16t/p3630.011.21391.17121.21392.704561.93
7272006.04.03 17:16buy3640.011.21451.17451.2172
7282006.04.03 17:55buy3650.021.21251.17451.2152
7292006.04.04 01:45close3640.011.21511.17451.21720.534562.46
7302006.04.04 01:45close3650.021.21511.17451.21525.074567.53
7312006.04.04 01:46buy3660.011.21521.17521.2179
7322006.04.04 02:13buy3670.021.21321.17521.2159
7332006.04.04 06:49close3660.011.21581.17521.21790.604568.13
7342006.04.04 06:50close3670.021.21581.17521.21595.204573.33
7352006.04.04 06:50buy3680.011.21591.17591.2186
7362006.04.04 08:38buy3690.021.21371.17571.2164
7372006.04.04 10:00t/p3690.021.21641.17571.21645.404578.73
7382006.04.04 10:00close3680.011.21641.17591.21860.504579.23
7392006.04.04 10:00buy3700.011.21651.17651.2192
7402006.04.04 14:02close3700.011.21911.17651.21922.604581.83
7412006.04.04 14:02buy3710.011.21921.17921.2219
7422006.04.04 14:05t/p3710.011.22191.17921.22192.704584.53
7432006.04.04 14:05buy3720.011.22211.18211.2248
7442006.04.04 14:29t/p3720.011.22481.18211.22482.704587.23
7452006.04.04 14:29buy3730.011.22501.18501.2277
7462006.04.05 05:24close3730.011.22771.18501.22772.634589.87
7472006.04.05 05:24buy3740.011.22771.18771.2304
7482006.04.05 09:34buy3750.021.22541.18741.2281
7492006.04.05 14:31close3740.011.22811.18771.23040.404590.27
7502006.04.05 14:31t/p3750.021.22811.18741.22815.404595.67
7512006.04.05 14:31buy3760.011.22831.18831.2310
7522006.04.05 16:29buy3770.021.22631.18831.2290
7532006.04.05 18:53close3760.011.22901.18831.23100.704596.37
7542006.04.05 18:54close3770.021.22901.18831.22905.404601.77
7552006.04.05 18:54buy3780.011.22901.18901.2317
7562006.04.06 10:58t/p3780.011.23171.18901.23172.504604.27
7572006.04.06 10:58buy3790.011.23201.19201.2347
7582006.04.06 14:21buy3800.021.22991.19191.2326
7592006.04.06 14:41buy3810.041.22771.19171.2304
7602006.04.06 14:46buy3820.081.22531.19131.2280
7612006.04.06 14:47buy3830.161.22301.19101.2257
7622006.04.06 14:57buy3840.321.22091.19091.2236
7632006.04.06 14:58t/p3840.321.22361.19091.223686.404690.67
7642006.04.06 14:58close3790.011.22381.19201.2347-8.204682.47
7652006.04.06 14:58close3810.041.22381.19171.2304-15.604666.87
7662006.04.06 14:58close3830.161.22381.19101.225712.804679.67
7672006.04.06 14:58close3800.021.22381.19191.2326-12.204667.47
7682006.04.06 14:58close3820.081.22371.19131.2280-12.804654.67
7692006.04.06 14:58buy3850.011.22381.18381.2265
7702006.04.06 15:31buy3860.021.22171.18371.2244
7712006.04.06 16:03buy3870.041.21971.18371.2224
7722006.04.06 16:25t/p3870.041.22241.18371.222410.804665.47
7732006.04.06 16:25close3850.011.22251.18381.2265-1.304664.17
7742006.04.06 16:25close3860.021.22231.18371.22441.204665.37
7752006.04.06 16:26buy3880.011.22261.18261.2253
7762006.04.06 18:18buy3890.021.22041.18241.2231
7772006.04.06 21:00close3880.011.22301.18261.22530.404665.77
7782006.04.06 21:00close3890.021.22301.18241.22315.204670.97
7792006.04.06 21:00buy3900.011.22301.18301.2257
7802006.04.06 23:59buy3910.021.22081.18281.2235
7812006.04.07 03:28buy3920.041.21871.18271.2214
7822006.04.07 09:17buy3930.081.21591.18191.2186
7832006.04.07 09:38t/p3930.081.21861.18191.218621.604692.57
7842006.04.07 09:38close3900.011.21861.18301.2257-4.474688.11
7852006.04.07 09:38close3920.041.21861.18271.2214-0.404687.71
7862006.04.07 09:38close3910.021.21861.18281.2235-4.534683.18
7872006.04.07 09:38buy3940.011.21871.17871.2214
7882006.04.07 14:31close3940.011.22131.17871.22142.604685.78
7892006.04.07 14:31buy3950.011.22041.18041.2231
7902006.04.07 15:12buy3960.021.21821.18021.2209
7912006.04.07 15:20buy3970.041.21591.17991.2186
7922006.04.07 15:21buy3980.081.21391.17991.2166
7932006.04.07 16:29buy3990.161.21171.17971.2144
7942006.04.07 21:04buy4000.321.20961.17961.2123
7952006.04.10 02:32t/p4000.321.21231.17961.212384.304770.08
7962006.04.10 02:32close3950.011.21251.18041.2231-7.974762.11
7972006.04.10 02:32close3970.041.21251.17991.2186-13.864748.25
7982006.04.10 02:32close3990.161.21251.17971.214411.754760.00
7992006.04.10 02:32close3960.021.21231.18021.2209-11.934748.07
8002006.04.10 02:32close3980.081.21251.17991.2166-11.724736.35
8012006.04.10 02:33buy4010.011.21231.17231.2150
8022006.04.10 03:35buy4020.021.21031.17231.2130
8032006.04.10 18:34buy4030.041.20821.17221.2109
8042006.04.10 22:19close4010.011.21081.17231.2150-1.504734.85
8052006.04.10 22:19close4030.041.21081.17221.210910.404745.25
8062006.04.10 22:20close4020.021.21081.17231.21301.004746.25
8072006.04.10 22:20buy4040.011.21091.17091.2136
8082006.04.11 08:06t/p4040.011.21361.17091.21362.634748.88
8092006.04.11 08:06buy4050.011.21381.17381.2165
8102006.04.11 11:11buy4060.021.21181.17381.2145
8112006.04.11 14:22buy4070.041.20971.17371.2124
8122006.04.11 15:23close4050.011.21231.17381.2165-1.504747.38
8132006.04.11 15:23close4070.041.21231.17371.212410.404757.78
8142006.04.11 15:33close4060.021.21251.17381.21451.404759.18
8152006.04.11 15:33buy4080.011.21261.17261.2153
8162006.04.11 21:50close4080.011.21531.17261.21532.704761.88
8172006.04.11 21:50buy4090.011.21521.17521.2179
8182006.04.12 14:02buy4100.021.21301.17501.2157
8192006.04.12 14:30buy4110.041.21091.17491.2136
8202006.04.12 14:36buy4120.081.20831.17431.2110
8212006.04.12 15:43t/p4120.081.21101.17431.211021.604783.48
8222006.04.12 15:43close4090.011.21101.17521.2179-4.274779.22
8232006.04.12 15:43close4110.041.21101.17491.21360.404779.62
8242006.04.12 15:43close4100.021.21091.17501.2157-4.204775.42
8252006.04.12 15:43buy4130.011.21101.17101.2137
8262006.04.13 14:00buy4140.021.20881.17081.2115
8272006.04.13 19:47t/p4140.021.21151.17081.21155.404780.82
8282006.04.13 19:47close4130.011.21151.17101.21370.304781.12
8292006.04.13 19:47buy4150.011.21171.17171.2144
8302006.04.17 02:06t/p4150.011.21441.17171.21442.574783.69
8312006.04.17 02:06buy4160.011.21501.17501.2177
8322006.04.17 03:06t/p4160.011.21771.17501.21772.704786.39
8332006.04.17 03:06buy4170.011.21791.17791.2206
8342006.04.17 13:41t/p4170.011.22061.17791.22062.704789.09
8352006.04.17 13:41buy4180.011.22081.18081.2235
8362006.04.17 13:54t/p4180.011.22351.18081.22352.704791.79
8372006.04.17 13:54buy4190.011.22371.18371.2264
8382006.04.17 15:04buy4200.021.22151.18351.2242
8392006.04.17 15:26t/p4200.021.22421.18351.22425.404797.19
8402006.04.17 15:26close4190.011.22421.18371.22640.504797.69
8412006.04.17 15:26buy4210.011.22421.18421.2269
8422006.04.17 16:46close4210.011.22681.18421.22692.604800.29
8432006.04.17 16:46buy4220.011.22681.18681.2295
8442006.04.17 22:21buy4230.021.22481.18681.2275
8452006.04.18 10:07buy4240.041.22271.18671.2254
8462006.04.18 11:14close4220.011.22531.18681.2295-1.574798.72
8472006.04.18 11:14close4240.041.22531.18671.225410.404809.12
8482006.04.18 11:20close4230.021.22581.18681.22751.874810.99
8492006.04.18 11:20buy4250.011.22611.18611.2288
8502006.04.18 14:52t/p4250.011.22881.18611.22882.704813.69
8512006.04.18 14:52buy4260.011.22921.18921.2319
8522006.04.18 17:14buy4270.021.22711.18911.2298
8532006.04.18 20:01close4260.011.22971.18921.23190.504814.19
8542006.04.18 20:01t/p4270.021.22981.18911.22985.404819.59
8552006.04.18 20:01buy4280.011.23031.19031.2330
8562006.04.18 22:50t/p4280.011.23301.19031.23302.704822.29
8572006.04.18 22:50buy4290.011.23331.19331.2360
8582006.04.18 22:51close4290.011.23591.19331.23602.604824.89
8592006.04.18 22:51buy4300.011.23601.19601.2387
8602006.04.19 08:04buy4310.021.23381.19581.2365
8612006.04.19 10:34t/p4310.021.23651.19581.23655.404830.29
8622006.04.19 10:34close4300.011.23651.19601.23870.434830.73
8632006.04.19 10:34buy4320.011.23671.19671.2394
8642006.04.19 12:00buy4330.021.23461.19661.2373
8652006.04.19 14:30buy4340.041.23131.19531.2340
8662006.04.19 14:30t/p4340.041.23401.19531.234010.804841.53
8672006.04.19 14:30close4320.011.23421.19671.2394-2.504839.03
8682006.04.19 14:30close4330.021.23421.19661.2373-0.804838.23
8692006.04.19 14:30buy4350.011.23341.19341.2361
8702006.04.19 14:30buy4360.021.23131.19331.2340
8712006.04.19 15:22buy4370.041.22911.19311.2318
8722006.04.19 15:54close4350.011.23181.19341.2361-1.604836.63
8732006.04.19 15:54close4370.041.23181.19311.231810.804847.43
8742006.04.19 15:55close4360.021.23171.19331.23400.804848.23
8752006.04.19 15:55buy4380.011.23201.19201.2347
8762006.04.19 17:10close4380.011.23471.19201.23472.704850.93
8772006.04.19 17:10buy4390.011.23491.19491.2376
8782006.04.19 17:38buy4400.021.23291.19491.2356
8792006.04.19 18:10t/p4400.021.23561.19491.23565.404856.33
8802006.04.19 18:10close4390.011.23571.19491.23760.804857.13
8812006.04.19 18:10buy4410.011.23591.19591.2386
8822006.04.19 19:19t/p4410.011.23861.19591.23862.704859.83
8832006.04.19 19:19buy4420.011.23881.19881.2415
8842006.04.20 02:16buy4430.021.23671.19871.2394
8852006.04.20 02:33buy4440.041.23471.19871.2374
8862006.04.20 12:41buy4450.081.23261.19861.2353
8872006.04.20 16:06buy4460.161.23051.19851.2332
8882006.04.21 01:50buy4470.321.22821.19821.2309
8892006.04.21 02:22t/p4470.321.23091.19821.230986.404946.23
8902006.04.21 02:22close4420.011.23091.19881.2415-8.164938.07
8912006.04.21 02:22close4440.041.23091.19871.2374-15.464922.60
8922006.04.21 02:22close4460.161.23091.19851.23325.354927.96
8932006.04.21 02:22close4430.021.23091.19871.2394-11.734916.23
8942006.04.21 02:23close4450.081.23091.19861.2353-14.124902.10
8952006.04.21 02:24buy4480.011.23101.19101.2337
8962006.04.21 08:14buy4490.021.22901.19101.2317
8972006.04.21 08:43buy4500.041.22681.19081.2295
8982006.04.21 09:46t/p4500.041.22951.19081.229510.804912.90
8992006.04.21 09:46close4480.011.22951.19101.2337-1.504911.40
9002006.04.21 09:46close4490.021.22951.19101.23171.004912.40
9012006.04.21 09:46buy4510.011.22971.18971.2324
9022006.04.21 10:07t/p4510.011.23241.18971.23242.704915.10
9032006.04.21 10:07buy4520.011.23271.19271.2354
9042006.04.21 13:06buy4530.021.23051.19251.2332
9052006.04.21 14:25close4520.011.23311.19271.23540.404915.50
9062006.04.21 14:25close4530.021.23311.19251.23325.204920.70
9072006.04.21 14:25buy4540.011.23331.19331.2360
9082006.04.21 15:21buy4550.021.23131.19331.2340
9092006.04.21 16:35t/p4550.021.23401.19331.23405.404926.10
9102006.04.21 16:35close4540.011.23411.19331.23600.804926.90
9112006.04.21 16:35buy4560.011.23421.19421.2369
9122006.04.21 19:02buy4570.021.23201.19401.2347
9132006.04.21 20:23t/p4570.021.23471.19401.23475.404932.30
9142006.04.21 20:23close4560.011.23481.19421.23690.604932.90
9152006.04.21 20:24buy4580.011.23491.19491.2376
9162006.04.23 08:15close4580.011.23751.19491.23762.604935.50
9172006.04.23 08:28buy4590.011.23761.19761.2403
9182006.04.24 02:30buy4600.021.23541.19741.2381
9192006.04.24 08:46t/p4600.021.23811.19741.23815.404940.90
9202006.04.24 08:46close4590.011.23811.19761.24030.434941.34
9212006.04.24 08:46buy4610.011.23821.19821.2409
9222006.04.24 13:29buy4620.021.23621.19821.2389
9232006.04.24 16:02buy4630.041.23411.19811.2368
9242006.04.24 16:54close4610.011.23681.19821.2409-1.404939.94
9252006.04.24 16:54close4630.041.23681.19811.236810.804950.74
9262006.04.24 16:54close4620.021.23691.19821.23891.404952.14
9272006.04.24 16:54buy4640.011.23721.19721.2399
9282006.04.24 18:43close4640.011.23981.19721.23992.604954.74
9292006.04.24 18:43buy4650.011.23991.19991.2426
9302006.04.25 00:12buy4660.021.23791.19991.2406
9312006.04.25 10:01t/p4660.021.24061.19991.24065.404960.14
9322006.04.25 10:01close4650.011.24071.19991.24260.734960.87
9332006.04.25 10:01buy4670.011.24061.20061.2433
9342006.04.25 10:14buy4680.021.23851.20051.2412
9352006.04.25 14:09close4670.011.24111.20061.24330.504961.37
9362006.04.25 14:09close4680.021.24111.20051.24125.204966.57
9372006.04.25 14:09buy4690.011.24191.20191.2446
9382006.04.25 16:00buy4700.021.23831.20031.2410
9392006.04.25 16:03t/p4700.021.24101.20031.24105.404971.97
9402006.04.25 16:03close4690.011.24111.20191.2446-0.804971.17
9412006.04.25 16:03buy4710.011.24131.20131.2440
9422006.04.25 16:07buy4720.021.23911.20111.2418
9432006.04.25 16:22buy4730.041.23691.20091.2396
9442006.04.25 16:47close4710.011.23961.20131.2440-1.704969.47
9452006.04.25 16:47close4730.041.23961.20091.239610.804980.27
9462006.04.25 16:47close4720.021.23951.20111.24180.804981.07
9472006.04.25 16:48buy4740.011.23961.19961.2423
9482006.04.25 20:44t/p4740.011.24231.19961.24232.704983.77
9492006.04.25 20:44buy4750.011.24311.20311.2458
9502006.04.25 20:44buy4760.021.24091.20291.2436
9512006.04.25 21:00t/p4760.021.24361.20291.24365.404989.17
9522006.04.25 21:00close4750.011.24361.20311.24580.504989.67
9532006.04.25 21:00buy4770.011.24371.20371.2464
9542006.04.26 05:51buy4780.021.24161.20361.2443
9552006.04.26 10:37buy4790.041.23961.20361.2423
9562006.04.26 13:58t/p4790.041.24231.20361.242310.805000.47
9572006.04.26 13:58close4770.011.24231.20371.2464-1.474999.00
9582006.04.26 13:58close4780.021.24241.20361.24431.605000.60
9592006.04.26 13:58buy4800.011.24251.20251.2452
9602006.04.26 14:30buy4810.021.23991.20191.2426
9612006.04.26 15:03t/p4810.021.24261.20191.24265.405006.00
9622006.04.26 15:03close4800.011.24261.20251.24520.105006.10
9632006.04.26 15:03buy4820.011.24291.20291.2456
9642006.04.26 16:08close4820.011.24551.20291.24562.605008.70
9652006.04.26 16:08buy4830.011.24581.20581.2485
9662006.04.26 16:16buy4840.021.24371.20571.2464
9672006.04.26 17:59close4830.011.24641.20581.24850.605009.30
9682006.04.26 18:00close4840.021.24631.20571.24645.205014.50
9692006.04.26 18:00buy4850.011.24661.20661.2493
9702006.04.26 19:28buy4860.021.24451.20651.2472
9712006.04.27 12:40buy4870.041.24231.20631.2450
9722006.04.27 16:00t/p4870.041.24501.20631.245010.805025.30
9732006.04.27 16:00close4850.011.24531.20661.2493-1.505023.81
9742006.04.27 16:00close4860.021.24531.20651.24721.215025.02
9752006.04.27 16:00buy4880.011.24611.20611.2488
9762006.04.27 16:00buy4890.021.24281.20481.2455
9772006.04.27 16:00t/p4890.021.24551.20481.24555.405030.42
9782006.04.27 16:09t/p4880.011.24881.20611.24882.705033.12
9792006.04.27 16:09buy4900.011.24901.20901.2517
9802006.04.27 16:29close4900.011.25161.20901.25172.605035.72
9812006.04.27 16:29buy4910.011.25191.21191.2546
9822006.04.27 16:54t/p4910.011.25461.21191.25462.705038.42
9832006.04.27 16:54buy4920.011.25481.21481.2575
9842006.04.27 17:15buy4930.021.25271.21471.2554
9852006.04.27 17:52buy4940.041.25061.21461.2533
9862006.04.27 17:52t/p4940.041.25331.21461.253310.805049.22
9872006.04.27 17:52close4920.011.25351.21481.2575-1.305047.92
9882006.04.27 17:52buy4950.021.25061.21261.2533
9892006.04.27 17:53buy4960.041.24551.20951.2482
9902006.04.27 17:53t/p4960.041.24821.20951.248210.805058.72
9912006.04.27 18:01t/p4950.021.25331.21261.25335.405064.12
9922006.04.27 18:01close4930.021.25351.21471.25541.605065.72
9932006.04.27 18:01buy4970.011.25371.21371.2564
9942006.04.28 10:37t/p4970.011.25641.21371.25642.635068.35
9952006.04.28 10:37buy4980.011.25671.21671.2594
9962006.04.28 12:02buy4990.021.25451.21651.2572
9972006.04.28 15:47close4980.011.25711.21671.25940.405068.75
9982006.04.28 15:48t/p4990.021.25721.21651.25725.405074.15
9992006.04.28 15:48buy5000.011.25741.21741.2601
10002006.04.28 17:05t/p5000.011.26011.21741.26012.705076.85
10012006.04.28 17:05buy5010.011.26081.22081.2635
10022006.04.28 22:14close5010.011.26351.22081.26352.705079.55
10032006.04.28 22:14buy5020.011.26381.22381.2665
10042006.04.30 00:54buy5030.021.26171.22371.2644
10052006.05.01 14:41t/p5030.021.26441.22371.26445.275084.82
10062006.05.01 14:41close5020.011.26441.22381.26650.535085.35
10072006.05.01 14:41buy5040.011.26471.22471.2674
10082006.05.01 14:57t/p5040.011.26741.22471.26742.705088.05
10092006.05.01 14:57buy5050.011.26761.22761.2703
10102006.05.01 16:00buy5060.021.26551.22751.2682
10112006.05.01 16:11buy5070.041.26351.22751.2662
10122006.05.01 16:29t/p5070.041.26621.22751.266210.805098.85
10132006.05.01 16:29close5050.011.26621.22761.2703-1.405097.45
10142006.05.01 16:29close5060.021.26631.22751.26821.605099.05
10152006.05.01 16:29buy5080.011.26661.22661.2693
10162006.05.01 16:39buy5090.021.26451.22651.2672
10172006.05.01 16:49buy5100.041.26241.22641.2651
10182006.05.01 17:41buy5110.081.26031.22631.2630
10192006.05.01 21:19buy5120.161.25811.22611.2608
10202006.05.01 21:45buy5130.321.25591.22591.2586
10212006.05.01 21:56t/p5130.321.25861.22591.258686.405185.45
10222006.05.01 21:56close5080.011.25871.22661.2693-7.905177.55
10232006.05.01 21:56close5100.041.25871.22641.2651-14.805162.75
10242006.05.01 21:56close5120.161.25871.22611.26089.605172.35
10252006.05.01 21:58close5090.021.25861.22651.2672-11.805160.55
10262006.05.01 21:58close5110.081.25861.22631.2630-13.605146.95
10272006.05.01 21:58buy5140.011.25891.21891.2616
10282006.05.01 23:56buy5150.021.25681.21881.2595
10292006.05.02 09:39t/p5150.021.25951.21881.25955.275152.22
10302006.05.02 09:39close5140.011.25951.21891.26160.535152.76
10312006.05.02 09:39buy5160.011.25961.21961.2623
10322006.05.02 10:41t/p5160.011.26231.21961.26232.705155.46
10332006.05.02 10:41buy5170.011.26251.22251.2652
10342006.05.02 12:06t/p5170.011.26521.22251.26522.705158.16
10352006.05.02 12:06buy5180.011.26541.22541.2681
10362006.05.02 13:05buy5190.021.26331.22531.2660
10372006.05.02 18:58buy5200.041.26121.22521.2639
10382006.05.03 04:24t/p5200.041.26391.22521.263910.545168.69
10392006.05.03 04:24close5180.011.26391.22541.2681-1.575167.13
10402006.05.03 04:24close5190.021.26391.22531.26601.075168.20
10412006.05.03 04:24buy5210.011.26391.22391.2666
10422006.05.03 08:40t/p5210.011.26661.22391.26662.705170.90
10432006.05.03 08:40buy5220.011.26681.22681.2695
10442006.05.03 09:07buy5230.021.26481.22681.2675
10452006.05.03 09:52buy5240.041.26281.22681.2655
10462006.05.03 16:00buy5250.081.26071.22671.2634
10472006.05.03 17:16close5220.011.26341.22681.2695-3.405167.50
10482006.05.03 17:16close5240.041.26341.22681.26552.405169.90
10492006.05.03 17:16t/p5250.081.26341.22671.263421.605191.50
10502006.05.03 17:16close5230.021.26341.22681.2675-2.805188.70
10512006.05.03 17:16buy5260.011.26351.22351.2662
10522006.05.04 05:46buy5270.021.26141.22341.2641
10532006.05.04 09:07buy5280.041.25931.22331.2620
10542006.05.04 14:33t/p5280.041.26201.22331.262010.805199.50
10552006.05.04 14:33close5260.011.26231.22351.2662-1.405198.10
10562006.05.04 14:33close5270.021.26201.22341.26411.205199.30
10572006.05.04 14:33buy5290.011.26191.22191.2646
10582006.05.04 14:34t/p5290.011.26461.22191.26462.705202.00
10592006.05.04 14:34buy5300.011.26501.22501.2677
10602006.05.04 14:35buy5310.021.26291.22491.2656
10612006.05.04 14:54buy5320.041.26091.22491.2636
10622006.05.04 15:10t/p5320.041.26361.22491.263610.805212.80
10632006.05.04 15:10close5300.011.26361.22501.2677-1.405211.40
10642006.05.04 15:10close5310.021.26371.22491.26561.605213.00
10652006.05.04 15:10buy5330.011.26401.22401.2667
10662006.05.04 16:07t/p5330.011.26671.22401.26672.705215.70
10672006.05.04 16:07buy5340.011.26691.22691.2696
10682006.05.04 17:09close5340.011.26951.22691.26962.605218.30
10692006.05.04 17:09buy5350.011.26951.22951.2722
10702006.05.04 17:19buy5360.021.26741.22941.2701
10712006.05.04 20:10t/p5360.021.27011.22941.27015.405223.70
10722006.05.04 20:10close5350.011.27011.22951.27220.605224.30
10732006.05.04 20:10buy5370.011.27011.23011.2728
10742006.05.05 09:03buy5380.021.26771.22971.2704
10752006.05.05 09:59t/p5380.021.27041.22971.27045.405229.70
10762006.05.05 09:59close5370.011.27041.23011.27280.235229.94
10772006.05.05 10:00buy5390.011.27051.23051.2732
10782006.05.05 10:23buy5400.021.26841.23041.2711
10792006.05.05 11:43t/p5400.021.27111.23041.27115.405235.34
10802006.05.05 11:43close5390.011.27121.23051.27320.705236.04
10812006.05.05 11:43buy5410.011.26861.22861.2713
10822006.05.05 11:43t/p5410.011.27131.22861.27132.705238.74
10832006.05.05 11:43buy5420.011.27341.23341.2761
10842006.05.05 11:43buy5430.021.26801.23001.2707
10852006.05.05 14:30t/p5430.021.27071.23001.27075.405244.14
10862006.05.05 14:30close5420.011.27151.23341.2761-1.905242.24
10872006.05.05 14:30buy5440.011.27111.23111.2738
10882006.05.05 14:30t/p5440.011.27381.23111.27382.705244.94
10892006.05.05 14:30buy5450.011.27471.23471.2774
10902006.05.05 14:30buy5460.021.27021.23221.2729
10912006.05.05 14:30buy5470.041.26771.23171.2704
10922006.05.05 14:30t/p5470.041.27041.23171.270410.805255.74
10932006.05.05 14:30close5450.011.27151.23471.2774-3.205252.54
10942006.05.05 14:30close5460.021.27051.23221.27290.605253.14
10952006.05.05 14:30buy5480.011.27151.23151.2742
10962006.05.05 14:30t/p5480.011.27421.23151.27422.705255.84
10972006.05.05 14:30buy5490.011.27471.23471.2774
10982006.05.05 14:30buy5500.021.27271.23471.2754
10992006.05.05 14:30buy5510.041.26821.23221.2709
11002006.05.05 14:30t/p5510.041.27091.23221.270910.805266.64
11012006.05.05 14:30close5490.011.27431.23471.2774-0.405266.24
11022006.05.05 14:31close5500.021.27451.23471.27543.605269.84
11032006.05.05 14:31buy5520.011.27501.23501.2777
11042006.05.05 14:31buy5530.021.26771.22971.2704
11052006.05.05 14:31t/p5530.021.27041.22971.27045.405275.24
11062006.05.05 14:31buy5540.021.26771.22971.2704
11072006.05.05 14:31t/p5540.021.27041.22971.27045.405280.64
11082006.05.05 14:31buy5550.021.26771.22971.2704
11092006.05.05 14:31t/p5550.021.27041.22971.27045.405286.04
11102006.05.05 14:39buy5560.021.27291.23491.2756
11112006.05.05 14:55close5520.011.27551.23501.27770.505286.54
11122006.05.05 14:55close5560.021.27551.23491.27565.205291.74
11132006.05.05 14:55buy5570.011.27571.23571.2784
11142006.05.05 15:50buy5580.021.27371.23571.2764
11152006.05.05 16:47buy5590.041.27131.23531.2740
11162006.05.05 16:58close5570.011.27391.23571.2784-1.805289.94
11172006.05.05 16:58close5590.041.27391.23531.274010.405300.34
11182006.05.05 16:58close5580.021.27391.23571.27640.405300.74
11192006.05.05 16:58buy5600.011.27411.23411.2768
11202006.05.08 03:36buy5610.021.27201.23401.2747
11212006.05.08 08:56t/p5610.021.27471.23401.27475.405306.14
11222006.05.08 08:56close5600.011.27471.23411.27680.535306.67
11232006.05.08 08:56buy5620.011.27461.23461.2773
11242006.05.08 10:27t/p5620.011.27731.23461.27732.705309.37
11252006.05.08 10:27buy5630.011.27751.23751.2802
11262006.05.08 14:19buy5640.021.27541.23741.2781
11272006.05.08 15:35buy5650.041.27331.23731.2760
11282006.05.08 15:59buy5660.081.27131.23731.2740
11292006.05.09 02:16buy5670.161.26931.23731.2720
11302006.05.09 08:56buy5680.321.26721.23721.2699
11312006.05.09 10:45t/p5680.321.26991.23721.269986.405395.77
11322006.05.09 10:45close5630.011.27031.23751.2802-7.275388.51
11332006.05.09 10:45close5650.041.27031.23731.2760-12.265376.24
11342006.05.09 10:45close5670.161.27031.23731.272016.005392.24
11352006.05.09 10:47buy5690.041.26931.23331.2720
11362006.05.09 10:54close5640.021.26981.23741.2781-11.335380.91
11372006.05.09 10:54close5690.041.26981.23331.27202.005382.91
11382006.05.09 10:54close5660.081.26991.23731.2740-11.725371.19
11392006.05.09 10:54buy5700.011.27011.23011.2728
11402006.05.09 12:01buy5710.021.26791.22991.2706
11412006.05.09 13:22t/p5710.021.27061.22991.27065.405376.59
11422006.05.09 13:22close5700.011.27061.23011.27280.505377.09
11432006.05.09 13:22buy5720.011.27071.23071.2734
11442006.05.09 15:51close5720.011.27331.23071.27342.605379.69
11452006.05.09 15:51buy5730.011.27291.23291.2756
11462006.05.09 16:07close5730.011.27561.23291.27562.705382.39
11472006.05.09 16:07buy5740.011.27571.23571.2784
11482006.05.10 08:51t/p5740.011.27841.23571.27842.635385.02
11492006.05.10 08:51buy5750.011.27871.23871.2814
11502006.05.10 16:55close5750.011.28131.23871.28142.605387.62
11512006.05.10 16:55buy5760.011.28061.24061.2833
11522006.05.10 18:30buy5770.021.27861.24061.2813
11532006.05.10 20:17buy5780.041.27591.23991.2786
11542006.05.10 20:17t/p5780.041.27861.23991.278610.805398.42
11552006.05.10 20:17close5760.011.27861.24061.2833-2.005396.42
11562006.05.10 20:17close5770.021.27891.24061.28130.605397.02
11572006.05.10 20:17buy5790.011.27931.23931.2820
11582006.05.10 20:17buy5800.021.27671.23871.2794
11592006.05.10 20:18t/p5800.021.27941.23871.27945.405402.42
11602006.05.10 20:18close5790.011.27971.23931.28200.405402.82
11612006.05.10 20:18buy5810.011.27901.23901.2817
11622006.05.10 20:18buy5820.021.27691.23891.2796
11632006.05.10 20:18buy5830.041.27481.23881.2775
11642006.05.10 20:18t/p5820.021.27961.23891.27965.405408.22
11652006.05.10 20:18t/p5830.041.27751.23881.277510.805419.02
11662006.05.10 20:18close5810.011.28141.23901.28172.405421.42
11672006.05.10 20:18buy5840.011.27881.23881.2815
11682006.05.10 20:23buy5850.021.27631.23831.2790
11692006.05.10 20:33t/p5850.021.27901.23831.27905.405426.82
11702006.05.10 20:33close5840.011.28011.23881.28151.305428.12
11712006.05.10 20:33buy5860.011.28111.24111.2838
11722006.05.10 20:33buy5870.021.27791.23991.2806
11732006.05.10 20:35t/p5870.021.28061.23991.28065.405433.52
11742006.05.10 20:35close5860.011.28081.24111.2838-0.305433.22
11752006.05.10 20:35buy5880.011.28121.24121.2839
11762006.05.10 20:35buy5890.021.27901.24101.2817
11772006.05.10 20:42t/p5890.021.28171.24101.28175.405438.62
11782006.05.10 20:42close5880.011.28171.24121.28390.505439.12
11792006.05.10 20:42buy5900.011.28181.24181.2845
11802006.05.10 22:04buy5910.021.27961.24161.2823
11812006.05.10 23:59buy5920.041.27621.24021.2789
11822006.05.11 00:04close5900.011.27881.24181.2845-3.205435.93
11832006.05.11 00:04close5920.041.27881.24021.27899.615445.54
11842006.05.11 00:06close5910.021.27881.24161.2823-1.995443.55
11852006.05.11 00:06buy5930.011.27891.23891.2816
11862006.05.11 01:19buy5940.021.27681.23881.2795
11872006.05.11 03:05buy5950.041.27471.23871.2774
11882006.05.11 03:19buy5960.081.27261.23861.2753
11892006.05.11 08:37t/p5960.081.27531.23861.275321.605465.15
11902006.05.11 08:37close5930.011.27531.23891.2816-3.605461.55
11912006.05.11 08:37close5950.041.27531.23871.27742.405463.95
11922006.05.11 08:37close5940.021.27531.23881.2795-3.005460.95
11932006.05.11 08:37buy5970.011.27541.23541.2781
11942006.05.11 08:56buy5980.021.27331.23531.2760
11952006.05.11 09:28buy5990.041.27111.23511.2738
11962006.05.11 09:53buy6000.081.26911.23511.2718
11972006.05.11 10:26close5970.011.27171.23541.2781-3.705457.25
11982006.05.11 10:26close5990.041.27171.23511.27382.405459.65
11992006.05.11 10:26close5980.021.27171.23531.2760-3.205456.45
12002006.05.11 10:26close6000.081.27171.23511.271820.805477.25
12012006.05.11 10:26buy6010.011.27181.23181.2745
12022006.05.11 14:30t/p6010.011.27451.23181.27452.705479.95
12032006.05.11 14:30buy6020.011.27541.23541.2781
12042006.05.11 14:31t/p6020.011.27811.23541.27812.705482.65
12052006.05.11 14:31buy6030.011.27911.23911.2818
12062006.05.11 14:31buy6040.021.27501.23701.2777
12072006.05.11 14:31t/p6040.021.27771.23701.27775.405488.05
12082006.05.11 14:31close6030.011.27891.23911.2818-0.205487.85
12092006.05.11 14:31buy6050.011.27501.23501.2777
12102006.05.11 14:33t/p6050.011.27771.23501.27772.705490.55
12112006.05.11 14:33buy6060.011.27821.23821.2809
12122006.05.11 14:37buy6070.021.27611.23811.2788
12132006.05.11 14:55buy6080.041.27371.23771.2764
12142006.05.11 15:46close6060.011.27631.23821.2809-1.905488.65
12152006.05.11 15:46close6080.041.27631.23771.276410.405499.05
12162006.05.11 15:46close6070.021.27641.23811.27880.605499.65
12172006.05.11 15:46buy6090.011.27671.23671.2794
12182006.05.11 16:11t/p6090.011.27941.23671.27942.705502.35
12192006.05.11 16:11buy6100.011.27961.23961.2823
12202006.05.11 16:36close6100.011.28231.23961.28232.705505.05
12212006.05.11 16:36buy6110.011.28211.24211.2848
12222006.05.11 17:38close6110.011.28471.24211.28482.605507.65
12232006.05.11 17:38buy6120.011.28491.24491.2876
12242006.05.12 08:19close6120.011.28751.24491.28762.535510.18
12252006.05.12 08:19buy6130.011.28771.24771.2904
12262006.05.12 09:33t/p6130.011.29041.24771.29042.705512.88
12272006.05.12 09:33buy6140.011.29061.25061.2933
12282006.05.12 10:00buy6150.021.28851.25051.2912
12292006.05.12 11:34t/p6150.021.29121.25051.29125.405518.28
12302006.05.12 11:34close6140.011.29121.25061.29330.605518.88
12312006.05.12 11:34buy6160.011.29161.25161.2943
12322006.05.12 11:41t/p6160.011.29431.25161.29432.705521.58
12332006.05.12 11:41buy6170.011.29451.25451.2972
12342006.05.12 11:51buy6180.021.29251.25451.2952
12352006.05.12 13:51buy6190.041.29041.25441.2931
12362006.05.12 14:30t/p6190.041.29311.25441.293110.805532.38
12372006.05.12 14:30close6170.011.29321.25451.2972-1.305531.08
12382006.05.12 14:30close6180.021.29381.25451.29522.605533.68
12392006.05.12 14:30buy6200.011.29341.25341.2961
12402006.05.12 14:30buy6210.021.28971.25171.2924
12412006.05.12 14:30buy6220.041.28661.25061.2893
12422006.05.12 14:30buy6230.081.28431.25031.2870
12432006.05.12 14:30t/p6230.081.28701.25031.287021.605555.28
12442006.05.12 14:30close6200.011.28711.25341.2961-6.305548.98
12452006.05.12 14:30close6220.041.28711.25061.28932.005550.98
12462006.05.12 14:30buy6240.021.28581.24781.2885
12472006.05.12 14:30close6210.021.28711.25171.2924-5.205545.78
12482006.05.12 14:30close6240.021.28811.24781.28854.605550.38
12492006.05.12 14:30buy6250.011.28731.24731.2900
12502006.05.12 14:30buy6260.021.28521.24721.2879
12512006.05.12 14:30t/p6250.011.29001.24731.29002.705553.08
12522006.05.12 14:30t/p6260.021.28791.24721.28795.405558.48
12532006.05.12 14:30buy6270.011.29121.25121.2939
12542006.05.12 14:30t/p6270.011.29391.25121.29392.705561.18
12552006.05.12 14:30buy6280.011.29411.25411.2968
12562006.05.12 14:30buy6290.021.28891.25091.2916
12572006.05.12 14:30buy6300.041.28581.24981.2885
12582006.05.12 14:30t/p6300.041.28851.24981.288510.805571.98
12592006.05.12 14:30close6280.011.29101.25411.2968-3.105568.88
12602006.05.12 14:31close6290.021.28901.25091.29160.205569.08
12612006.05.12 14:31buy6310.011.28781.24781.2905
12622006.05.12 14:31buy6320.021.28541.24741.2881
12632006.05.12 14:31t/p6320.021.28811.24741.28815.405574.48
12642006.05.12 14:31close6310.011.28811.24781.29050.305574.78
12652006.05.12 14:31buy6330.011.28801.24801.2907
12662006.05.12 14:31buy6340.021.28431.24631.2870
12672006.05.12 14:31t/p6340.021.28701.24631.28705.405580.18
12682006.05.12 14:31t/p6330.011.29071.24801.29072.705582.88
12692006.05.12 14:31buy6350.011.29131.25131.2940
12702006.05.12 14:31buy6360.021.28811.25011.2908
12712006.05.12 14:31t/p6350.011.29401.25131.29402.705585.58
12722006.05.12 14:31t/p6360.021.29081.25011.29085.405590.98
12732006.05.12 14:31buy6370.011.29591.25591.2986
12742006.05.12 14:31buy6380.021.28821.25021.2909
12752006.05.12 14:32close6370.011.29081.25591.2986-5.105585.88
12762006.05.12 14:32t/p6380.021.29091.25021.29095.405591.28
12772006.05.12 14:32buy6390.011.29111.25111.2938
12782006.05.12 14:32buy6400.021.28851.25051.2912
12792006.05.12 14:33t/p6400.021.29121.25051.29125.405596.68
12802006.05.12 14:33close6390.011.29231.25111.29381.205597.88
12812006.05.12 14:33buy6410.011.29221.25221.2949
12822006.05.12 14:33buy6420.021.28981.25181.2925
12832006.05.12 14:33buy6430.041.28751.25151.2902
12842006.05.12 14:34t/p6430.041.29021.25151.290210.805608.68
12852006.05.12 14:34close6410.011.29031.25221.2949-1.905606.78
12862006.05.12 14:34close6420.021.29011.25181.29250.605607.38
12872006.05.12 14:34buy6440.011.28931.24931.2920
12882006.05.12 14:34buy6450.021.28721.24921.2899
12892006.05.12 14:44buy6460.041.28481.24881.2875
12902006.05.12 14:44t/p6460.041.28751.24881.287510.805618.18
12912006.05.12 14:44close6440.011.28841.24931.2920-0.905617.28
12922006.05.12 14:44close6450.021.28781.24921.28991.205618.48
12932006.05.12 14:44buy6470.011.28821.24821.2909
12942006.05.12 14:44buy6480.021.28571.24771.2884
12952006.05.12 14:44t/p6480.021.28841.24771.28845.405623.88
12962006.05.12 14:44close6470.011.28861.24821.29090.405624.28
12972006.05.12 14:44buy6490.011.28901.24901.2917
12982006.05.12 14:47t/p6490.011.29171.24901.29172.705626.98
12992006.05.12 14:47buy6500.011.29191.25191.2946
13002006.05.12 15:03buy6510.021.28961.25161.2923
13012006.05.12 15:15buy6520.041.28751.25151.2902
13022006.05.12 15:23t/p6520.041.29021.25151.290210.805637.78
13032006.05.12 15:23close6500.011.29031.25191.2946-1.605636.18
13042006.05.12 15:23close6510.021.29041.25161.29231.605637.78
13052006.05.12 15:23buy6530.011.29051.25051.2932
13062006.05.12 15:53buy6540.021.28811.25011.2908
13072006.05.12 15:53t/p6540.021.29081.25011.29085.405643.18
13082006.05.12 15:53close6530.011.29251.25051.29322.005645.18
13092006.05.12 15:53buy6550.011.29331.25331.2960
13102006.05.12 15:53buy6560.021.29091.25291.2936
13112006.05.12 15:53t/p6560.021.29361.25291.29365.405650.58
13122006.05.12 15:53close6550.011.29431.25331.29601.005651.58
13132006.05.12 15:53buy6570.011.29421.25421.2969
13142006.05.12 15:53buy6580.021.29051.25251.2932
13152006.05.12 15:54t/p6580.021.29321.25251.29325.405656.98
13162006.05.12 15:54close6570.011.29351.25421.2969-0.705656.28
13172006.05.12 15:54buy6590.011.29111.25111.2938
13182006.05.12 15:54t/p6590.011.29381.25111.29382.705658.98
13192006.05.12 15:54buy6600.011.29481.25481.2975
13202006.05.12 15:54buy6610.021.28681.24881.2895
13212006.05.12 15:54t/p6610.021.28951.24881.28955.405664.38
13222006.05.12 15:54buy6620.021.29051.25251.2932
13232006.05.12 15:54buy6630.041.28791.25191.2906
13242006.05.12 15:54t/p6630.041.29061.25191.290610.805675.18
13252006.05.12 15:54close6600.011.29071.25481.2975-4.105671.08
13262006.05.12 15:54t/p6620.021.29321.25251.29325.405676.48
13272006.05.12 15:54buy6640.011.29601.25601.2987
13282006.05.12 15:54buy6650.021.29091.25291.2936
13292006.05.12 15:59buy6660.041.28841.25241.2911
13302006.05.12 16:02close6640.011.29111.25601.2987-4.905671.58
13312006.05.12 16:02close6660.041.29111.25241.291110.805682.38
13322006.05.12 16:02close6650.021.29141.25291.29361.005683.38
13332006.05.12 16:02buy6670.011.29151.25151.2942
13342006.05.12 16:14buy6680.021.28921.25121.2919
13352006.05.12 16:37buy6690.041.28721.25121.2899
13362006.05.12 17:16close6670.011.28991.25151.2942-1.605681.78
13372006.05.12 17:16close6690.041.28991.25121.289910.805692.58
13382006.05.12 17:17close6680.021.28981.25121.29191.205693.78
13392006.05.12 17:17buy6700.011.29011.25011.2928
13402006.05.12 17:32buy6710.021.28811.25011.2908
13412006.05.12 20:15t/p6710.021.29081.25011.29085.405699.18
13422006.05.12 20:15close6700.011.29081.25011.29280.705699.88
13432006.05.12 20:15buy6720.011.29081.25081.2935
13442006.05.14 00:00t/p6720.011.29351.25081.29352.705702.58
13452006.05.14 00:00buy6730.011.29491.25491.2976
13462006.05.15 02:29buy6740.021.29281.25481.2955
13472006.05.15 08:28buy6750.041.29071.25471.2934
13482006.05.15 09:08buy6760.081.28871.25471.2914
13492006.05.15 10:05buy6770.161.28661.25461.2893
13502006.05.15 10:07buy6780.321.28441.25441.2871
13512006.05.15 10:26buy6790.641.28241.25441.2851
13522006.05.15 10:47close6730.011.28501.25491.2976-9.975692.62
13532006.05.15 10:47close6750.041.28501.25471.2934-22.805669.82
13542006.05.15 10:47close6770.161.28501.25461.2893-25.605644.22
13552006.05.15 10:47close6790.641.28501.25441.2851166.405810.62
13562006.05.15 10:47close6740.021.28501.25481.2955-15.605795.02
13572006.05.15 10:47close6780.321.28501.25441.287119.205814.22
13582006.05.15 10:47buy6800.021.28511.24711.2878
13592006.05.15 10:47close6760.081.28511.25471.2914-28.805785.42
13602006.05.15 10:47close6800.021.28511.24711.28780.005785.42
13612006.05.15 10:47buy6810.011.28531.24531.2880
13622006.05.15 11:22buy6820.021.28321.24521.2859
13632006.05.15 12:52buy6830.041.28111.24511.2838
13642006.05.15 14:21close6810.011.28371.24531.2880-1.605783.82
13652006.05.15 14:21close6830.041.28371.24511.283810.405794.22
13662006.05.15 14:22close6820.021.28381.24521.28591.205795.42
13672006.05.15 14:23buy6840.011.28411.24411.2868
13682006.05.15 14:31t/p6840.011.28681.24411.28682.705798.12
13692006.05.15 14:31buy6850.011.28771.24771.2904
13702006.05.15 14:31buy6860.021.28431.24631.2870
13712006.05.15 15:01t/p6860.021.28701.24631.28705.405803.52
13722006.05.15 15:01close6850.011.28711.24771.2904-0.605802.92
13732006.05.15 15:01buy6870.011.28691.24691.2896
13742006.05.15 15:02buy6880.021.28461.24661.2873
13752006.05.15 15:09buy6890.041.28251.24651.2852
13762006.05.15 18:23buy6900.081.28041.24641.2831
13772006.05.15 22:01buy6910.161.27831.24631.2810
13782006.05.16 02:36t/p6910.161.28101.24631.281042.155845.07
13792006.05.16 02:36close6870.011.28111.24691.2896-5.875839.20
13802006.05.16 02:36close6890.041.28111.24651.2852-5.865833.34
13812006.05.16 02:36close6880.021.28101.24661.2873-7.335826.01
13822006.05.16 02:36close6900.081.28121.24641.28315.885831.89
13832006.05.16 02:36buy6920.011.28121.24121.2839
13842006.05.16 05:54t/p6920.011.28391.24121.28392.705834.59
13852006.05.16 05:54buy6930.011.28411.24411.2868
13862006.05.16 06:48buy6940.021.28211.24411.2848
13872006.05.16 07:02buy6950.041.27951.24351.2822
13882006.05.16 07:57t/p6950.041.28221.24351.282210.805845.39
13892006.05.16 07:57close6930.011.28221.24411.2868-1.905843.49
13902006.05.16 07:57close6940.021.28241.24411.28480.605844.09
13912006.05.16 07:57buy6960.011.28281.24281.2855
13922006.05.16 08:09buy6970.021.28081.24281.2835
13932006.05.16 11:00buy6980.041.27871.24271.2814
13942006.05.16 11:51close6960.011.28131.24281.2855-1.505842.59
13952006.05.16 11:51close6980.041.28131.24271.281410.405852.99
13962006.05.16 11:51close6970.021.28141.24281.28351.205854.19
13972006.05.16 11:51buy6990.011.28171.24171.2844
13982006.05.16 14:31t/p6990.011.28441.24171.28442.705856.89
13992006.05.16 14:31buy7000.011.28581.24581.2885
14002006.05.16 14:31buy7010.021.28381.24581.2865
14012006.05.16 14:44close7000.011.28641.24581.28850.605857.49
14022006.05.16 14:44close7010.021.28641.24581.28655.205862.69
14032006.05.16 14:44buy7020.011.28651.24651.2892
14042006.05.16 15:11buy7030.021.28451.24651.2872
14052006.05.16 17:13buy7040.041.28241.24641.2851
14062006.05.16 20:23close7020.011.28511.24651.2892-1.405861.29
14072006.05.16 20:23close7040.041.28511.24641.285110.805872.09
14082006.05.16 20:24close7030.021.28521.24651.28721.405873.49
14092006.05.16 20:24buy7050.011.28521.24521.2879
14102006.05.17 05:32close7050.011.28781.24521.28792.535876.02
14112006.05.17 05:32buy7060.011.28801.24801.2907
14122006.05.17 08:34buy7070.021.28591.24791.2886
14132006.05.17 09:09t/p7070.021.28861.24791.28865.405881.42
14142006.05.17 09:09close7060.011.28861.24801.29070.605882.02
14152006.05.17 09:09buy7080.011.28901.24901.2917
14162006.05.17 14:30buy7090.021.28681.24881.2895
14172006.05.17 14:41close7080.011.28941.24901.29170.405882.42
14182006.05.17 14:41t/p7090.021.28951.24881.28955.405887.82
14192006.05.17 14:41buy7100.011.28971.24971.2924
14202006.05.17 15:12buy7110.021.28761.24961.2903
14212006.05.17 15:20buy7120.041.28541.24941.2881
14222006.05.17 15:59buy7130.081.28331.24931.2860
14232006.05.17 16:24buy7140.161.28121.24921.2839
14242006.05.17 16:25t/p7140.161.28391.24921.283943.205931.02
14252006.05.17 16:25close7100.011.28391.24971.2924-5.805925.22
14262006.05.17 16:25close7120.041.28391.24941.2881-6.005919.22
14272006.05.17 16:25buy7150.041.28031.24431.2830
14282006.05.17 16:25t/p7130.081.28601.24931.286021.605940.82
14292006.05.17 16:25t/p7150.041.28301.24431.283010.805951.62
14302006.05.17 16:25close7110.021.28731.24961.2903-0.605951.02
14312006.05.17 16:25buy7160.011.27991.23991.2826
14322006.05.17 16:31buy7170.021.27781.23981.2805
14332006.05.17 16:34buy7180.041.27571.23971.2784
14342006.05.17 16:42t/p7180.041.27841.23971.278410.805961.82
14352006.05.17 16:42close7160.011.27881.23991.2826-1.105960.72
14362006.05.17 16:42close7170.021.27931.23981.28053.005963.72
14372006.05.17 16:42buy7190.011.27941.23941.2821
14382006.05.17 17:22buy7200.021.27721.23921.2799
14392006.05.17 17:29buy7210.041.27511.23911.2778
14402006.05.17 17:32buy7220.081.27301.23901.2757
14412006.05.17 20:17buy7230.161.27081.23881.2735
14422006.05.17 20:53close7190.011.27341.23941.2821-6.005957.72
14432006.05.17 20:53close7210.041.27341.23911.2778-6.805950.92
14442006.05.17 20:53close7230.161.27341.23881.273541.605992.52
14452006.05.17 20:53close7200.021.27351.23921.2799-7.405985.12
14462006.05.17 20:53close7220.081.27361.23901.27574.805989.92
14472006.05.17 20:53buy7240.011.27391.23391.2766
14482006.05.18 03:57t/p7240.011.27661.23391.27662.505992.42
14492006.05.18 03:57buy7250.011.27681.23681.2795
14502006.05.18 07:57buy7260.021.27481.23681.2775
14512006.05.18 10:09close7250.011.27741.23681.27950.605993.02
14522006.05.18 10:09close7260.021.27741.23681.27755.205998.22
14532006.05.18 10:09buy7270.011.27771.23771.2804
14542006.05.18 14:32buy7280.021.27561.23761.2783
14552006.05.18 14:32t/p7280.021.27831.23761.27835.406003.62
14562006.05.18 14:32close7270.011.27841.23771.28040.706004.32
14572006.05.18 14:32buy7290.021.27991.23991.2826
14582006.05.18 14:32buy7300.041.27691.23891.2796
14592006.05.18 15:06t/p7300.041.27961.23891.279610.806015.12
14602006.05.18 15:06close7290.021.27961.23991.2826-0.606014.52
14612006.05.18 15:06buy7310.021.27991.23991.2826
14622006.05.18 15:35t/p7310.021.28261.23991.28265.406019.92
14632006.05.18 15:35buy7320.021.28281.24281.2855
14642006.05.18 16:15buy7330.041.28071.24271.2834
14652006.05.18 16:30buy7340.081.27861.24261.2813
14662006.05.18 16:46close7320.021.28131.24281.2855-3.006016.92
14672006.05.18 16:46close7340.081.28131.24261.281321.606038.52
14682006.05.18 16:46close7330.041.28141.24271.28342.806041.32
14692006.05.18 16:46buy7350.021.28131.24131.2840
14702006.05.18 17:55buy7360.041.27921.24121.2819
14712006.05.18 18:08close7350.021.28181.24131.28401.006042.32
14722006.05.18 18:08t/p7360.041.28191.24121.281910.806053.12
14732006.05.18 18:08buy7370.021.28211.24211.2848
14742006.05.18 22:40t/p7370.021.28481.24211.28485.406058.52
14752006.05.18 22:40buy7380.021.28521.24521.2879
14762006.05.19 05:47buy7390.041.28301.24501.2857
14772006.05.19 09:00buy7400.081.28091.24491.2836
14782006.05.19 09:28buy7410.161.27891.24491.2816
14792006.05.19 09:42buy7420.321.27681.24481.2795
14802006.05.19 11:50buy7430.641.27471.24471.2774
14812006.05.19 15:00buy7441.281.27261.24461.2753
14822006.05.19 15:38t/p7441.281.27531.24461.2753345.606404.12
14832006.05.19 15:38close7380.021.27531.24521.2879-19.936384.19
14842006.05.19 15:38close7400.081.27531.24491.2836-44.806339.39
14852006.05.19 15:38close7420.321.27531.24481.2795-48.006291.39
14862006.05.19 16:07buy7450.161.27271.23871.2754
14872006.05.19 16:27buy7460.321.27071.23871.2734
14882006.05.19 17:47t/p7460.321.27341.23871.273486.406377.79
14892006.05.19 17:47close7390.041.27351.24501.2857-38.006339.79
14902006.05.19 17:47close7430.641.27351.24471.2774-76.806262.99
14912006.05.19 17:47close7410.161.27351.24491.2816-86.406176.59
14922006.05.19 17:48close7450.161.27341.23871.275411.206187.79
14932006.05.19 17:48buy7470.021.27361.23361.2763
14942006.05.19 19:19close7470.021.27621.23361.27635.206192.99
14952006.05.19 19:20buy7480.021.27661.23661.2793
14962006.05.22 02:17buy7490.041.27431.23631.2770
14972006.05.22 07:49buy7500.081.27221.23621.2749
14982006.05.22 08:54buy7510.161.26971.23571.2724
14992006.05.22 09:18t/p7510.161.27241.23571.272443.206236.19
15002006.05.22 09:18close7480.021.27261.23661.2793-8.136228.06
15012006.05.22 09:18close7500.081.27261.23621.27493.206231.26
15022006.05.22 09:19close7490.041.27241.23631.2770-7.606223.66
15032006.05.22 09:20buy7520.021.27241.23241.2751
15042006.05.22 10:21close7520.021.27501.23241.27515.206228.86
15052006.05.22 10:21buy7530.021.27491.23491.2776
15062006.05.22 12:09t/p7530.021.27761.23491.27765.406234.26
15072006.05.22 12:09buy7540.021.27781.23781.2805
15082006.05.22 14:08buy7550.041.27571.23771.2784
15092006.05.22 15:45close7540.021.27831.23781.28051.006235.26
15102006.05.22 15:46t/p7550.041.27841.23771.278410.806246.06
15112006.05.22 15:46buy7560.021.27861.23861.2813
15122006.05.22 16:22t/p7560.021.28131.23861.28135.406251.46
15132006.05.22 16:22buy7570.021.28151.24151.2842
15142006.05.22 17:15close7570.021.28421.24151.28425.406256.86
15152006.05.22 17:15buy7580.021.28441.24441.2871
15162006.05.22 20:09t/p7580.021.28711.24441.28715.406262.26
15172006.05.22 20:09buy7590.021.28791.24791.2906
15182006.05.22 23:59buy7600.041.28521.24721.2879
15192006.05.23 09:34buy7610.081.28251.24651.2852
15202006.05.23 10:54close7590.021.28511.24791.2906-5.736256.53
15212006.05.23 10:54close7610.081.28511.24651.285220.806277.33
15222006.05.23 11:05close7600.041.28531.24721.28790.146277.47
15232006.05.23 11:06buy7620.021.28541.24541.2881
15242006.05.23 11:49buy7630.041.28331.24531.2860
15252006.05.23 15:31buy7640.081.28121.24521.2839
15262006.05.23 16:02t/p7640.081.28391.24521.283921.606299.07
15272006.05.23 16:02close7620.021.28391.24541.2881-3.006296.07
15282006.05.23 16:27close7630.041.28391.24531.28602.406298.47
15292006.05.23 16:27buy7650.021.28401.24401.2867
15302006.05.23 17:09buy7660.041.28181.24381.2845
15312006.05.23 17:20t/p7660.041.28451.24381.284510.806309.27
15322006.05.23 17:20close7650.021.28461.24401.28671.206310.47
15332006.05.23 17:20buy7670.021.28421.24421.2869
15342006.05.23 20:13t/p7670.021.28691.24421.28695.406315.87
15352006.05.23 20:13buy7680.021.28711.24711.2898
15362006.05.23 21:55buy7690.041.28501.24701.2877
15372006.05.23 22:12buy7700.081.28301.24701.2857
15382006.05.23 23:54buy7710.161.28101.24701.2837
15392006.05.23 23:59buy7720.321.27831.24631.2810
15402006.05.24 02:14t/p7720.321.28101.24631.281084.306400.17
15412006.05.24 02:14close7680.021.28101.24711.2898-12.336387.84
15422006.05.24 02:14close7700.081.28101.24701.2857-16.526371.32
15432006.05.24 02:43buy7730.081.27891.24291.2816
15442006.05.24 03:03buy7740.161.27681.24281.2795
15452006.05.24 03:30t/p7740.161.27951.24281.279543.206414.52
15462006.05.24 03:30close7690.041.27961.24701.2877-21.866392.66
15472006.05.24 03:30close7730.081.27961.24291.28165.606398.26
15482006.05.24 03:30close7710.161.27961.24701.2837-23.456374.81
15492006.05.24 03:30buy7750.021.27961.23961.2823
15502006.05.24 07:48buy7760.041.27731.23931.2800
15512006.05.24 08:51close7750.021.27991.23961.28230.606375.41
15522006.05.24 08:51close7760.041.27991.23931.280010.406385.81
15532006.05.24 08:51buy7770.021.28021.24021.2829
15542006.05.24 09:04t/p7770.021.28291.24021.28295.406391.21
15552006.05.24 09:04buy7780.021.28321.24321.2859
15562006.05.24 10:03close7780.021.28581.24321.28595.206396.41
15572006.05.24 10:03buy7790.021.28581.24581.2885
15582006.05.24 14:45t/p7790.021.28851.24581.28855.406401.81
15592006.05.24 14:45buy7800.021.28871.24871.2914
15602006.05.24 14:58buy7810.041.28661.24861.2893
15612006.05.24 15:11buy7820.081.28381.24781.2865
15622006.05.24 16:02buy7830.161.28171.24771.2844
15632006.05.24 16:09buy7840.321.27891.24691.2816
15642006.05.24 16:36buy7850.641.27641.24641.2791
15652006.05.24 17:19buy7861.281.27411.24611.2768
15662006.05.24 19:42t/p7861.281.27681.24611.2768345.606747.41
15672006.05.24 19:42close7800.021.27681.24871.2914-23.806723.61
15682006.05.24 19:42close7820.081.27681.24781.2865-56.006667.61
15692006.05.24 19:42close7840.321.27681.24691.2816-67.206600.41
15702006.05.24 19:42close7810.041.27691.24861.2893-38.806561.61
15712006.05.24 19:42close7850.641.27691.24641.279132.006593.61
15722006.05.24 19:42buy7870.041.27701.23901.2797
15732006.05.24 19:42close7830.161.27691.24771.2844-76.806516.81
15742006.05.24 19:42close7870.041.27721.23901.27970.806517.61
15752006.05.24 19:42buy7880.021.27731.23731.2800
15762006.05.24 23:10buy7890.041.27531.23731.2780
15772006.05.25 08:20t/p7890.041.27801.23731.278010.016527.62
15782006.05.25 08:20close7880.021.27811.23731.28001.216528.83
15792006.05.25 08:21buy7900.021.27851.23851.2812
15802006.05.25 09:39buy7910.041.27641.23841.2791
15812006.05.25 10:41close7900.021.27911.23851.28121.206530.03
15822006.05.25 10:41t/p7910.041.27911.23841.279110.806540.83
15832006.05.25 10:41buy7920.021.27941.23941.2821
15842006.05.25 12:07buy7930.041.27731.23931.2800
15852006.05.25 14:39t/p7930.041.28001.23931.280010.806551.63
15862006.05.25 14:39close7920.021.28001.23941.28211.206552.83
15872006.05.25 14:39buy7940.021.28021.24021.2829
15882006.05.25 14:46buy7950.041.27781.23981.2805
15892006.05.25 14:55buy7960.081.27581.23981.2785
15902006.05.25 15:47close7940.021.27851.24021.2829-3.406549.43
15912006.05.25 15:47close7960.081.27851.23981.278521.606571.03
15922006.05.25 15:48close7950.041.27851.23981.28052.806573.83
15932006.05.25 15:48buy7970.021.27841.23841.2811
15942006.05.25 16:11buy7980.041.27631.23831.2790
15952006.05.25 20:16t/p7980.041.27901.23831.279010.806584.63
15962006.05.25 20:16close7970.021.27901.23841.28111.206585.83
15972006.05.25 20:17buy7990.021.27931.23931.2820
15982006.05.25 23:54t/p7990.021.28201.23931.28205.406591.23
15992006.05.25 23:54buy8000.021.28251.24251.2852
16002006.05.25 23:59buy8010.041.28041.24241.2831
16012006.05.26 03:25buy8020.081.27831.24231.2810
16022006.05.26 09:57t/p8020.081.28101.24231.281021.606612.83
16032006.05.26 09:57close8000.021.28101.24251.2852-3.136609.70
16042006.05.26 09:57close8010.041.28131.24241.28313.346613.04
16052006.05.26 09:57buy8030.021.28151.24151.2842
16062006.05.26 14:11buy8040.041.27921.24121.2819
16072006.05.26 14:31t/p8040.041.28191.24121.281910.806623.84
16082006.05.26 14:31close8030.021.28191.24151.28420.806624.64
16092006.05.26 14:31buy8050.021.28151.24151.2842
16102006.05.26 15:21buy8060.041.27891.24091.2816
16112006.05.26 15:31buy8070.081.27681.24081.2795
16122006.05.26 15:36buy8080.161.27471.24071.2774
16132006.05.26 16:16buy8090.321.27261.24061.2753
16142006.05.26 16:30buy8100.641.27051.24051.2732
16152006.05.26 17:13t/p8100.641.27321.24051.2732172.806797.44
16162006.05.26 17:13close8050.021.27331.24151.2842-16.406781.04
16172006.05.26 17:13close8070.081.27331.24081.2795-28.006753.04
16182006.05.26 17:13close8090.321.27331.24061.275322.406775.44
16192006.05.26 17:13close8060.041.27331.24091.2816-22.406753.04
16202006.05.26 17:13close8080.161.27321.24071.2774-24.006729.04
16212006.05.26 17:14buy8110.021.27331.23331.2760
16222006.05.29 11:08t/p8110.021.27601.23331.27605.276734.30
16232006.05.29 11:08buy8120.021.27641.23641.2791
16242006.05.29 17:48buy8130.041.27441.23641.2771
16252006.05.30 04:04close8120.021.27711.23641.27911.276735.57
16262006.05.30 04:14close8130.041.27711.23641.277110.546746.11
16272006.05.30 04:14buy8140.021.27721.23721.2799
16282006.05.30 04:53t/p8140.021.27991.23721.27995.406751.51
16292006.05.30 04:53buy8150.021.28081.24081.2835
16302006.05.30 08:10t/p8150.021.28351.24081.28355.406756.91
16312006.05.30 08:10buy8160.021.28391.24391.2866
16322006.05.30 11:50t/p8160.021.28661.24391.28665.406762.31
16332006.05.30 11:50buy8170.021.28691.24691.2896
16342006.05.30 13:37buy8180.041.28481.24681.2875
16352006.05.30 14:18buy8190.081.28271.24671.2854
16362006.05.30 15:28t/p8190.081.28541.24671.285421.606783.91
16372006.05.30 15:28close8170.021.28541.24691.2896-3.006780.91
16382006.05.30 15:28close8180.041.28541.24681.28752.406783.31
16392006.05.30 15:28buy8200.021.28571.24571.2884
16402006.05.30 16:02t/p8200.021.28841.24571.28845.406788.71
16412006.05.30 16:02buy8210.021.28871.24871.2914
16422006.05.30 17:55buy8220.041.28641.24841.2891
16432006.05.30 20:31close8210.021.28901.24871.29140.606789.31
16442006.05.30 20:32close8220.041.28901.24841.289110.406799.71
16452006.05.30 20:33buy8230.021.28931.24931.2920
16462006.05.30 21:08buy8240.041.28731.24931.2900
16472006.05.31 02:56buy8250.081.28521.24921.2879
16482006.05.31 06:38close8230.021.28781.24931.2920-3.136796.58
16492006.05.31 06:38close8250.081.28781.24921.287920.806817.38
16502006.05.31 06:39close8240.041.28781.24931.29001.746819.12
16512006.05.31 06:39buy8260.021.28811.24811.2908
16522006.05.31 08:16buy8270.041.28581.24781.2885
16532006.05.31 08:16buy8280.081.28261.24661.2853
16542006.05.31 08:16t/p8280.081.28531.24661.285321.606840.72
16552006.05.31 08:17close8260.021.28841.24811.29080.606841.32
16562006.05.31 08:18close8270.041.28841.24781.288510.406851.72
16572006.05.31 08:19buy8290.021.28871.24871.2914
16582006.05.31 10:06buy8300.041.28651.24851.2892
16592006.05.31 16:00buy8310.081.28441.24841.2871
16602006.05.31 20:02buy8320.161.28231.24831.2850
16612006.06.01 02:29buy8330.321.28021.24821.2829
16622006.06.01 02:47buy8340.641.27821.24821.2809
16632006.06.01 05:55buy8351.281.27611.24811.2788
16642006.06.01 10:02t/p8351.281.27881.24811.2788345.607197.32
16652006.06.01 10:02close8290.021.27891.24871.2914-19.997177.33
16662006.06.01 10:02close8310.081.27891.24841.2871-45.577131.75
16672006.06.01 10:02close8330.321.27891.24821.2829-41.607090.15
16682006.06.01 10:06close8300.041.27881.24851.2892-31.597058.57
16692006.06.01 10:06close8340.641.27881.24821.280938.407096.97
16702006.06.01 10:06buy8360.041.27901.24101.2817
16712006.06.01 10:06close8320.161.27881.24831.2850-59.147037.82
16722006.06.01 10:07close8360.041.27881.24101.2817-0.807037.02
16732006.06.01 10:07buy8370.021.27881.23881.2815
16742006.06.01 12:26buy8380.041.27671.23871.2794
16752006.06.01 13:11buy8390.081.27461.23861.2773
16762006.06.01 14:20buy8400.161.27251.23851.2752
16772006.06.01 16:00t/p8400.161.27521.23851.275243.207080.22
16782006.06.01 16:00close8370.021.27521.23881.2815-7.207073.02
16792006.06.01 16:00close8390.081.27521.23861.27734.807077.82
16802006.06.01 16:00close8380.041.27521.23871.2794-6.007071.82
16812006.06.01 16:00buy8410.021.27531.23531.2780
16822006.06.01 16:01t/p8410.021.27801.23531.27805.407077.22
16832006.06.01 16:01buy8420.021.28001.24001.2827
16842006.06.01 16:01buy8430.041.27501.23701.2777
16852006.06.01 16:02t/p8430.041.27771.23701.277710.807088.02
16862006.06.01 16:02buy8440.041.27791.23991.2806
16872006.06.01 16:02buy8450.081.27521.23921.2779
16882006.06.01 16:02t/p8450.081.27791.23921.277921.607109.62
16892006.06.01 16:02close8420.021.27811.24001.2827-3.807105.82
16902006.06.01 16:02close8440.041.27991.23991.28068.007113.82
16912006.06.01 16:02buy8460.021.27671.23671.2794
16922006.06.01 16:03buy8470.041.27461.23661.2773
16932006.06.01 16:08t/p8470.041.27731.23661.277310.807124.62
16942006.06.01 16:08close8460.021.27731.23671.27941.207125.82
16952006.06.01 16:08buy8480.021.27721.23721.2799
16962006.06.01 16:41close8480.021.27981.23721.27995.207131.02
16972006.06.01 16:41buy8490.021.27991.23991.2826
16982006.06.02 06:27close8490.021.28261.23991.28265.277136.29
16992006.06.02 06:27buy8500.021.28271.24271.2854
17002006.06.02 08:17buy8510.041.28041.24241.2831
17012006.06.02 14:29t/p8510.041.28311.24241.283110.807147.09
17022006.06.02 14:29close8500.021.28321.24271.28541.007148.09
17032006.06.02 14:29buy8520.021.28281.24281.2855
17042006.06.02 14:30t/p8520.021.28551.24281.28555.407153.49
17052006.06.02 14:30buy8530.021.28571.24571.2884
17062006.06.02 14:30t/p8530.021.28841.24571.28845.407158.89
17072006.06.02 14:30buy8540.021.28981.24981.2925
17082006.06.02 14:30buy8550.041.28631.24831.2890
17092006.06.02 14:30t/p8550.041.28901.24831.289010.807169.69
17102006.06.02 14:30close8540.021.28901.24981.2925-1.607168.09
17112006.06.02 14:30buy8560.021.28881.24881.2915
17122006.06.02 14:30close8560.021.29141.24881.29155.207173.29
17132006.06.02 14:30buy8570.021.29061.25061.2933
17142006.06.02 14:31buy8580.041.28851.25051.2912
17152006.06.02 14:31buy8590.081.28251.24651.2852
17162006.06.02 14:31t/p8590.081.28521.24651.285221.607194.89
17172006.06.02 14:31t/p8580.041.29121.25051.291210.807205.69
17182006.06.02 14:31close8570.021.29141.25061.29331.607207.29
17192006.06.02 14:31buy8600.021.28791.24791.2906
17202006.06.02 14:31buy8610.041.28551.24751.2882
17212006.06.02 14:31t/p8610.041.28821.24751.288210.807218.09
17222006.06.02 14:31t/p8600.021.29061.24791.29065.407223.49
17232006.06.02 14:31buy8620.021.29161.25161.2943
17242006.06.02 14:31buy8630.041.28891.25091.2916
17252006.06.02 14:31t/p8630.041.29161.25091.291610.807234.29
17262006.06.02 14:31close8620.021.29361.25161.29434.007238.29
17272006.06.02 14:31buy8640.021.29231.25231.2950
17282006.06.02 14:31buy8650.041.29021.25221.2929
17292006.06.02 14:31buy8660.081.28781.25181.2905
17302006.06.02 14:40t/p8660.081.29051.25181.290521.607259.89
17312006.06.02 14:40close8640.021.29081.25231.2950-3.007256.89
17322006.06.02 14:40close8650.041.29091.25221.29292.807259.69
17332006.06.02 14:40buy8670.021.29071.25071.2934
17342006.06.02 14:41buy8680.041.28791.24991.2906
17352006.06.02 14:41t/p8680.041.29061.24991.290610.807270.49
17362006.06.02 14:41close8670.021.29271.25071.29344.007274.49
17372006.06.02 14:41buy8690.021.29311.25311.2958
17382006.06.02 14:41buy8700.041.29071.25271.2934
17392006.06.02 14:43t/p8700.041.29341.25271.293410.807285.29
17402006.06.02 14:43close8690.021.29351.25311.29580.807286.09
17412006.06.02 14:43buy8710.021.29361.25361.2963
17422006.06.02 14:44buy8720.041.29151.25351.2942
17432006.06.02 14:44t/p8720.041.29421.25351.294210.807296.89
17442006.06.02 14:44close8710.021.29421.25361.29631.207298.09
17452006.06.02 14:44buy8730.021.29301.25301.2957
17462006.06.02 15:40buy8740.041.29091.25291.2936
17472006.06.02 16:54close8730.021.29351.25301.29571.007299.09
17482006.06.02 16:54close8740.041.29361.25291.293610.807309.89
17492006.06.02 16:54buy8750.021.29371.25371.2964
17502006.06.02 17:58buy8760.041.29161.25361.2943
17512006.06.05 05:33close8750.021.29431.25371.29641.077310.96
17522006.06.05 05:34close8760.041.29431.25361.294310.547321.50
17532006.06.05 05:34buy8770.021.29441.25441.2971
17542006.06.05 09:31close8770.021.29701.25441.29715.207326.70
17552006.06.05 09:31buy8780.021.29741.25741.3001
17562006.06.05 10:16buy8790.041.29541.25741.2981
17572006.06.05 14:55buy8800.081.29331.25731.2960
17582006.06.05 18:05close8780.021.29591.25741.3001-3.007323.70
17592006.06.05 18:05close8800.081.29591.25731.296020.807344.50
17602006.06.05 18:05close8790.041.29601.25741.29812.407346.90
17612006.06.05 18:06buy8810.021.29631.25631.2990
17622006.06.05 20:30buy8820.041.29431.25631.2970
17632006.06.05 20:43buy8830.081.29201.25601.2947
17642006.06.05 23:31buy8840.161.28991.25591.2926
17652006.06.06 08:53t/p8840.161.29261.25591.292642.157389.05
17662006.06.06 08:53close8810.021.29261.25631.2990-7.537381.52
17672006.06.06 08:53close8830.081.29261.25601.29474.287385.80
17682006.06.06 08:53buy8850.041.29171.25371.2944
17692006.06.06 08:53close8820.041.29261.25631.2970-7.067378.73
17702006.06.06 08:53close8850.041.29261.25371.29443.607382.33
17712006.06.06 08:53buy8860.021.29181.25181.2945
17722006.06.06 10:56buy8870.041.28971.25171.2924
17732006.06.06 12:16buy8880.081.28741.25141.2901
17742006.06.06 14:13buy8890.161.28521.25121.2879
17752006.06.06 15:31buy8900.321.28301.25101.2857
17762006.06.06 17:00buy8910.641.28091.25091.2836
17772006.06.06 18:38close8860.021.28351.25181.2945-16.607365.73
17782006.06.06 18:38close8880.081.28351.25141.2901-31.207334.53
17792006.06.06 18:38close8900.321.28351.25101.285716.007350.53
17802006.06.06 18:38close8870.041.28351.25171.2924-24.807325.73
17812006.06.06 18:38close8910.641.28351.25091.2836166.407492.13
17822006.06.06 18:38close8890.161.28371.25121.2879-24.007468.13
17832006.06.06 18:38buy8920.021.28401.24401.2867
17842006.06.06 23:10buy8930.041.28181.24381.2845
17852006.06.06 23:10t/p8920.021.28671.24401.28675.407473.53
17862006.06.06 23:10t/p8930.041.28451.24381.284510.807484.33
17872006.06.06 23:10buy8940.021.28791.24791.2906
17882006.06.06 23:10buy8950.041.28131.24331.2840
17892006.06.07 08:31buy8960.081.27921.24321.2819
17902006.06.07 08:31t/p8960.081.28191.24321.281921.607505.93
17912006.06.07 08:31close8940.021.28361.24791.2906-8.737497.20
17922006.06.07 08:31buy8970.041.27921.24121.2819
17932006.06.07 09:59close8950.041.28181.24331.28401.747498.94
17942006.06.07 09:59close8970.041.28181.24121.281910.407509.34
17952006.06.07 09:59buy8980.021.28201.24201.2847
17962006.06.07 13:25buy8990.041.27991.24191.2826
17972006.06.07 13:45buy9000.081.27791.24191.2806
17982006.06.07 13:46t/p9000.081.28061.24191.280621.607530.94
17992006.06.07 13:46close8980.021.28091.24201.2847-2.207528.74
18002006.06.07 13:46buy9010.041.27751.23951.2802
18012006.06.07 17:23t/p9010.041.28021.23951.280210.807539.54
18022006.06.07 17:23close8990.041.28041.24191.28262.007541.54
18032006.06.07 17:23buy9020.021.28071.24071.2834
18042006.06.07 22:53buy9030.041.27871.24071.2814
18052006.06.08 09:04buy9040.081.27661.24061.2793
18062006.06.08 13:49buy9050.161.27381.23981.2765
18072006.06.08 13:49t/p9050.161.27651.23981.276543.207584.74
18082006.06.08 13:49close9020.021.27721.24071.2834-7.397577.35
18092006.06.08 13:49close9040.081.27721.24061.27934.807582.15
18102006.06.08 13:49buy9060.041.27461.23661.2773
18112006.06.08 14:03buy9070.081.27221.23621.2749
18122006.06.08 14:32buy9080.161.26961.23561.2723
18132006.06.08 14:33buy9090.321.26751.23551.2702
18142006.06.08 14:45buy9100.641.26531.23531.2680
18152006.06.08 14:53t/p9100.641.26801.23531.2680172.807754.95
18162006.06.08 14:53close9030.041.26821.24071.2814-42.797712.16
18172006.06.08 14:53close9070.081.26821.23621.2749-32.007680.16
18182006.06.08 14:53close9090.321.26821.23551.270222.407702.56
18192006.06.08 14:53close9060.041.26831.23661.2773-25.207677.36
18202006.06.08 14:53close9080.161.26821.23561.2723-22.407654.96
18212006.06.08 14:53buy9110.021.26741.22741.2701
18222006.06.08 15:32buy9120.041.26531.22731.2680
18232006.06.08 15:47buy9130.081.26301.22701.2657
18242006.06.08 16:05t/p9130.081.26571.22701.265721.607676.56
18252006.06.08 16:05close9110.021.26571.22741.2701-3.407673.16
18262006.06.08 16:05close9120.041.26561.22731.26801.207674.36
18272006.06.08 16:05buy9140.021.26581.22581.2685
18282006.06.08 16:54buy9150.041.26371.22571.2664
18292006.06.08 18:09t/p9150.041.26641.22571.266410.807685.16
18302006.06.08 18:09close9140.021.26651.22581.26851.407686.56
18312006.06.08 18:09buy9160.021.26631.22631.2690
18322006.06.08 19:04buy9170.041.26431.22631.2670
18332006.06.09 11:17t/p9170.041.26701.22631.267010.547697.10
18342006.06.09 11:17close9160.021.26711.22631.26901.477698.57
18352006.06.09 11:17buy9180.021.26681.22681.2695
18362006.06.09 14:30buy9190.041.26411.22611.2668
18372006.06.09 14:30t/p9190.041.26681.22611.266810.807709.37
18382006.06.09 14:30close9180.021.26751.22681.26951.407710.77
18392006.06.09 14:30buy9200.021.26661.22661.2693
18402006.06.09 14:30buy9210.041.26421.22621.2669
18412006.06.09 14:30buy9220.081.26191.22591.2646
18422006.06.09 14:30t/p9220.081.26461.22591.264621.607732.37
18432006.06.09 14:30close9200.021.26471.22661.2693-3.807728.57
18442006.06.09 14:30close9210.041.26461.22621.26691.607730.17
18452006.06.09 14:30buy9230.021.26541.22541.2681
18462006.06.09 14:30buy9240.041.26211.22411.2648
18472006.06.09 14:31t/p9240.041.26481.22411.264810.807740.97
18482006.06.09 14:31close9230.021.26751.22541.26814.207745.17
18492006.06.09 14:31buy9250.021.26201.22201.2647
18502006.06.09 14:31t/p9250.021.26471.22201.26475.407750.57
18512006.06.09 14:31buy9260.021.26771.22771.2704
18522006.06.09 14:31buy9270.041.26091.22291.2636
18532006.06.09 15:19close9260.021.26351.22771.2704-8.407742.17
18542006.06.09 15:19close9270.041.26351.22291.263610.407752.57
18552006.06.09 15:19buy9280.021.26411.22411.2668
18562006.06.09 15:29t/p9280.021.26681.22411.26685.407757.97
18572006.06.09 15:29buy9290.021.26721.22721.2699
18582006.06.09 15:40buy9300.041.26521.22721.2679
18592006.06.09 16:10close9290.021.26781.22721.26991.207759.17
18602006.06.09 16:10close9300.041.26791.22721.267910.807769.97
18612006.06.09 16:10buy9310.021.26811.22811.2708
18622006.06.09 16:26buy9320.041.26601.22801.2687
18632006.06.09 16:49buy9330.081.26391.22791.2666
18642006.06.09 17:20buy9340.161.26151.22751.2642
18652006.06.09 17:37t/p9340.161.26421.22751.264243.207813.17
18662006.06.09 17:37close9310.021.26431.22811.2708-7.607805.57
18672006.06.09 17:37close9330.081.26431.22791.26663.207808.77
18682006.06.09 17:37buy9350.041.26391.22591.2666
18692006.06.09 17:48close9320.041.26421.22801.2687-7.207801.57
18702006.06.09 18:31close9350.041.26421.22591.26661.207802.77
18712006.06.09 18:31buy9360.021.26431.22431.2670
18722006.06.11 00:00buy9370.041.26141.22341.2641
18732006.06.12 08:32t/p9370.041.26411.22341.264110.547813.31
18742006.06.12 08:32close9360.021.26411.22431.2670-0.537812.78
18752006.06.12 08:32buy9380.021.26441.22441.2671
18762006.06.12 09:35buy9390.041.26211.22411.2648
18772006.06.12 12:22buy9400.081.25981.22381.2625
18782006.06.12 13:51buy9410.161.25781.22381.2605
18792006.06.12 15:28close9380.021.26041.22441.2671-8.007804.78
18802006.06.12 15:28close9400.081.26041.22381.26254.807809.58
18812006.06.12 15:30close9390.041.26041.22411.2648-6.807802.78
18822006.06.12 15:30close9410.161.26051.22381.260543.207845.98
18832006.06.12 15:30buy9420.021.26061.22061.2633
18842006.06.12 16:55buy9430.041.25851.22051.2612
18852006.06.12 20:33close9420.021.26111.22061.26331.007846.98
18862006.06.12 20:33close9430.041.26111.22051.261210.407857.38
18872006.06.12 20:33buy9440.021.26091.22091.2636
18882006.06.12 22:42buy9450.041.25881.22081.2615
18892006.06.13 08:07buy9460.081.25661.22061.2593
18902006.06.13 11:00t/p9460.081.25931.22061.259321.607878.98
18912006.06.13 11:00close9440.021.25951.22091.2636-2.937876.05
18922006.06.13 11:00close9450.041.25951.22081.26152.547878.58
18932006.06.13 11:00buy9470.021.25701.21701.2597
18942006.06.13 11:01close9470.021.25961.21701.25975.207883.78
18952006.06.13 11:01buy9480.021.25791.21791.2606
18962006.06.13 12:25close9480.021.26061.21791.26065.407889.18
18972006.06.13 12:25buy9490.021.26081.22081.2635
18982006.06.13 12:54buy9500.041.25881.22081.2615
18992006.06.13 14:25buy9510.081.25671.22071.2594
19002006.06.13 15:43t/p9510.081.25941.22071.259421.607910.78
19012006.06.13 15:43close9490.021.25941.22081.2635-2.807907.98
19022006.06.13 15:43close9500.041.25961.22081.26153.207911.18
19032006.06.13 15:43buy9520.021.25991.21991.2626
19042006.06.13 16:08buy9530.041.25771.21971.2604
19052006.06.13 19:08buy9540.081.25571.21971.2584
19062006.06.13 19:17buy9550.161.25361.21961.2563
19072006.06.14 06:46t/p9550.161.25631.21961.256342.157953.34
19082006.06.14 06:46close9520.021.25641.21991.2626-7.137946.20
19092006.06.14 06:46close9540.081.25641.21971.25845.087951.28
19102006.06.14 06:46close9530.041.25631.21971.2604-5.867945.42
19112006.06.14 06:47buy9560.021.25641.21641.2591
19122006.06.14 09:41close9560.021.25911.21641.25915.407950.82
19132006.06.14 09:41buy9570.021.25911.21911.2618
19142006.06.14 13:55buy9580.041.25711.21911.2598
19152006.06.14 14:30buy9590.081.25481.21881.2575
19162006.06.14 14:30t/p9590.081.25751.21881.257521.607972.42
19172006.06.14 14:30close9570.021.25761.21911.2618-3.007969.42
19182006.06.14 14:30close9580.041.25801.21911.25983.607973.02
19192006.06.14 14:30buy9600.021.25701.21701.2597
19202006.06.14 14:30t/p9600.021.25971.21701.25975.407978.42
19212006.06.14 14:30buy9610.021.26211.22211.2648
19222006.06.14 14:30t/p9610.021.26481.22211.26485.407983.82
19232006.06.14 14:30buy9620.021.26501.22501.2677
19242006.06.14 14:30buy9630.041.25761.21961.2603
19252006.06.14 14:30buy9640.081.25511.21911.2578
19262006.06.14 14:31t/p9640.081.25781.21911.257821.608005.42
19272006.06.14 14:31close9620.021.25781.22501.2677-14.407991.02
19282006.06.14 14:31buy9650.041.25491.21691.2576
19292006.06.14 14:33t/p9650.041.25761.21691.257610.808001.82
19302006.06.14 14:33close9630.041.25781.21961.26030.808002.62
19312006.06.14 14:33buy9660.021.25841.21841.2611
19322006.06.14 14:33buy9670.041.25451.21651.2572
19332006.06.14 14:34close9660.021.25711.21841.2611-2.608000.02
19342006.06.14 14:34t/p9670.041.25721.21651.257210.808010.82
19352006.06.14 14:34buy9680.021.25741.21741.2601
19362006.06.14 14:34buy9690.041.25511.21711.2578
19372006.06.14 14:36t/p9690.041.25781.21711.257810.808021.62
19382006.06.14 14:36close9680.021.25791.21741.26011.008022.62
19392006.06.14 14:36buy9700.021.25801.21801.2607
19402006.06.14 14:42buy9710.041.25591.21791.2586
19412006.06.14 14:51buy9720.081.25381.21781.2565
19422006.06.14 15:04t/p9720.081.25651.21781.256521.608044.22
19432006.06.14 15:04close9700.021.25751.21801.2607-1.008043.22
19442006.06.14 15:04close9710.041.25681.21791.25863.608046.82
19452006.06.14 15:04buy9730.021.25781.21781.2605
19462006.06.14 15:19t/p9730.021.26051.21781.26055.408052.22
19472006.06.14 15:19buy9740.021.26121.22121.2639
19482006.06.14 15:20t/p9740.021.26391.22121.26395.408057.62
19492006.06.14 15:20buy9750.021.26451.22451.2672
19502006.06.14 15:20buy9760.041.26201.22401.2647
19512006.06.14 15:29t/p9760.041.26471.22401.264710.808068.42
19522006.06.14 15:29close9750.021.26471.22451.26720.408068.82
19532006.06.14 15:29buy9770.021.26431.22431.2670
19542006.06.14 16:00buy9780.041.26221.22421.2649
19552006.06.14 20:31buy9790.081.26011.22411.2628
19562006.06.15 08:50close9770.021.26271.22431.2670-3.598065.23
19572006.06.15 08:50close9790.081.26271.22411.262819.238084.45
19582006.06.15 08:52close9780.041.26271.22421.26491.218085.67
19592006.06.15 08:52buy9800.021.26301.22301.2657
19602006.06.15 09:27buy9810.041.26081.22281.2635
19612006.06.15 14:34buy9820.081.25861.22261.2613
19622006.06.15 14:46close9800.021.26121.22301.2657-3.608082.07
19632006.06.15 14:46close9820.081.26121.22261.261320.808102.87
19642006.06.15 14:47close9810.041.26131.22281.26352.008104.87
19652006.06.15 14:47buy9830.021.26121.22121.2639
19662006.06.15 15:00t/p9830.021.26391.22121.26395.408110.27
19672006.06.15 15:00buy9840.021.26411.22411.2668
19682006.06.15 17:03buy9850.041.26201.22401.2647
19692006.06.16 02:43t/p9850.041.26471.22401.264710.548120.81
19702006.06.16 02:43close9840.021.26471.22411.26681.078121.87
19712006.06.16 02:43buy9860.021.26491.22491.2676
19722006.06.16 15:53buy9870.041.26291.22491.2656
19732006.06.19 03:01buy9880.081.26081.22481.2635
19742006.06.19 03:23buy9890.161.25861.22461.2613
19752006.06.19 15:00buy9900.321.25641.22441.2591
19762006.06.20 07:48close9860.021.25911.22491.2676-11.868110.01
19772006.06.20 07:48close9880.081.25911.22481.2635-14.128095.89
19782006.06.20 07:48close9900.321.25911.22441.259184.308180.19
19792006.06.20 07:48close9870.041.25911.22491.2656-15.728164.47
19802006.06.20 07:48close9890.161.25901.22461.26135.358169.82
19812006.06.20 07:48buy9910.021.25921.21921.2619
19822006.06.20 10:29buy9920.041.25711.21911.2598
19832006.06.20 14:12buy9930.081.25501.21901.2577
19842006.06.20 16:26t/p9930.081.25771.21901.257721.608191.42
19852006.06.20 16:26close9910.021.25781.21921.2619-2.808188.62
19862006.06.20 16:26close9920.041.25771.21911.25982.408191.02
19872006.06.20 16:26buy9940.021.25821.21821.2609
19882006.06.20 17:45buy9950.041.25611.21811.2588
19892006.06.20 18:29t/p9950.041.25881.21811.258810.808201.82
19902006.06.20 18:29close9940.021.25881.21821.26091.208203.02
19912006.06.20 18:29buy9960.021.25891.21891.2616
19922006.06.21 04:05t/p9960.021.26161.21891.26165.278208.29
19932006.06.21 04:05buy9970.021.26181.22181.2645
19942006.06.21 15:05t/p9970.021.26451.22181.26455.408213.69
19952006.06.21 15:05buy9980.021.26471.22471.2674
19962006.06.22 06:19close9980.021.26731.22471.26744.818218.50
19972006.06.22 06:19buy9990.021.26731.22731.2700
19982006.06.22 09:11buy10000.041.26521.22721.2679
19992006.06.22 11:24buy10010.081.26311.22711.2658
20002006.06.22 12:29buy10020.161.26101.22701.2637
20012006.06.22 12:48buy10030.321.25891.22691.2616
20022006.06.22 15:20buy10040.641.25681.22681.2595
20032006.06.23 11:40buy10051.281.25471.22671.2574
20042006.06.23 13:47buy10062.051.25261.22661.2553
20052006.06.26 09:18t/p10062.051.25531.22661.2553540.078758.57
20062006.06.26 09:18close9990.021.25591.22731.2700-23.068735.51
20072006.06.26 09:18close10010.081.25591.22711.2658-58.658676.86
20082006.06.26 09:18close10030.321.25591.22691.2616-100.198576.67
20092006.06.26 09:18close10051.281.25591.22671.2574145.228721.88
20102006.06.26 09:18close10000.041.25581.22721.2679-38.128683.76
20112006.06.26 09:18close10040.641.25581.22681.2595-72.388611.38
20122006.06.26 09:18buy10070.041.25611.21811.2588
20132006.06.26 09:18close10020.161.25521.22701.2637-94.908516.48
20142006.06.26 09:18close10070.041.25541.21811.2588-2.808513.68
20152006.06.26 09:18buy10080.021.25551.21551.2582
20162006.06.26 09:19buy10090.041.25311.21511.2558
20172006.06.26 09:19t/p10080.021.25821.21551.25825.408519.08
20182006.06.26 09:19t/p10090.041.25581.21511.255810.808529.88
20192006.06.26 09:19buy10100.021.26101.22101.2637
20202006.06.26 09:19buy10110.041.25411.21611.2568
20212006.06.26 09:20t/p10110.041.25681.21611.256810.808540.68
20222006.06.26 09:20buy10120.041.25761.21961.2603
20232006.06.26 09:20close10100.021.25791.22101.2637-6.208534.48
20242006.06.26 09:20close10120.041.25801.21961.26031.608536.08
20252006.06.26 09:20buy10130.021.25761.21761.2603
20262006.06.26 11:51buy10140.041.25511.21711.2578
20272006.06.26 19:12t/p10140.041.25781.21711.257810.808546.88
20282006.06.26 19:12close10130.021.25781.21761.26030.408547.28
20292006.06.26 19:12buy10150.021.25811.21811.2608
20302006.06.27 01:56t/p10150.021.26081.21811.26085.278552.55
20312006.06.27 01:56buy10160.021.26101.22101.2637
20322006.06.27 08:32buy10170.041.25881.22081.2615
20332006.06.27 10:01t/p10170.041.26151.22081.261510.808563.35
20342006.06.27 10:01close10160.021.26151.22101.26371.008564.35
20352006.06.27 10:01buy10180.021.26161.22161.2643
20362006.06.27 10:13buy10190.041.25941.22141.2621
20372006.06.27 12:13buy10200.081.25731.22131.2600
20382006.06.27 15:07close10180.021.26001.22161.2643-3.208561.15
20392006.06.27 15:07close10200.081.26001.22131.260021.608582.75
20402006.06.27 15:08close10190.041.26011.22141.26212.808585.55
20412006.06.27 15:08buy10210.021.26011.22011.2628
20422006.06.27 16:00buy10220.041.25801.22001.2607
20432006.06.27 16:18t/p10220.041.26071.22001.260710.808596.35
20442006.06.27 16:18close10210.021.26071.22011.26281.208597.55
20452006.06.27 16:18buy10230.021.26101.22101.2637
20462006.06.27 17:47buy10240.041.25881.22081.2615
20472006.06.28 00:55buy10250.081.25671.22071.2594
20482006.06.28 14:57buy10260.161.25471.22071.2574
20492006.06.28 16:24buy10270.321.25171.21971.2544
20502006.06.28 16:35t/p10270.321.25441.21971.254486.408683.95
20512006.06.28 16:35close10230.021.25461.22101.2637-12.938671.02
20522006.06.28 16:35close10250.081.25461.22071.2594-16.808654.22
20532006.06.28 16:35close10240.041.25511.22081.2615-15.068639.16
20542006.06.28 16:35buy10280.041.25251.21451.2552
20552006.06.28 16:35t/p10280.041.25521.21451.255210.808649.96
20562006.06.28 16:35close10260.161.25541.22071.257411.208661.16
20572006.06.28 16:35buy10290.021.25541.21541.2581
20582006.06.28 16:35buy10300.041.25251.21451.2552
20592006.06.28 20:54t/p10300.041.25521.21451.255210.808671.96
20602006.06.28 20:54close10290.021.25531.21541.2581-0.208671.76
20612006.06.28 20:54buy10310.021.25541.21541.2581
20622006.06.29 11:51buy10320.041.25331.21531.2560
20632006.06.29 20:16t/p10320.041.25601.21531.256010.808682.56
20642006.06.29 20:16close10310.021.25671.21541.25812.218684.76
20652006.06.29 20:16buy10330.021.25771.21771.2604
20662006.06.29 20:16buy10340.041.25571.21771.2584
20672006.06.29 20:17t/p10340.041.25841.21771.258410.808695.56
20682006.06.29 20:17close10330.021.25931.21771.26043.208698.76
20692006.06.29 20:17buy10350.021.25911.21911.2618
20702006.06.29 20:17buy10360.041.25221.21421.2549
20712006.06.29 20:17t/p10360.041.25491.21421.254910.808709.56
20722006.06.29 20:17buy10370.041.25691.21891.2596
20732006.06.29 20:17buy10380.081.25221.21621.2549
20742006.06.29 20:17t/p10380.081.25491.21621.254921.608731.16
20752006.06.29 20:17t/p10350.021.26181.21911.26185.408736.56
20762006.06.29 20:17t/p10370.041.25961.21891.259610.808747.36
20772006.06.29 20:17buy10390.021.26701.22701.2697
20782006.06.29 20:17buy10400.041.26281.22481.2655
20792006.06.29 20:17t/p10400.041.26551.22481.265510.808758.16
20802006.06.29 20:17close10390.021.26681.22701.2697-0.408757.76
20812006.06.29 20:17buy10410.021.25901.21901.2617
20822006.06.29 20:22t/p10410.021.26171.21901.26175.408763.16
20832006.06.29 20:22buy10420.021.26191.22191.2646
20842006.06.29 20:24buy10430.041.25981.22181.2625
20852006.06.29 20:27t/p10430.041.26251.22181.262510.808773.96
20862006.06.29 20:27close10420.021.26301.22191.26462.208776.16
20872006.06.29 20:27buy10440.021.26371.22371.2664
20882006.06.29 20:29buy10450.041.26151.22351.2642
20892006.06.29 20:35t/p10450.041.26421.22351.264210.808786.96
20902006.06.29 20:35close10440.021.26421.22371.26641.008787.96
20912006.06.29 20:35buy10460.021.26451.22451.2672
20922006.06.30 02:49close10460.021.26721.22451.26725.278793.23
20932006.06.30 02:49buy10470.021.26751.22751.2702
20942006.06.30 03:09t/p10470.021.27021.22751.27025.408798.63
20952006.06.30 03:09buy10480.021.27051.23051.2732
20962006.06.30 03:14buy10490.041.26841.23041.2711
20972006.06.30 03:36close10480.021.27111.23051.27321.208799.83
20982006.06.30 03:36close10490.041.27111.23041.271110.808810.63
20992006.06.30 03:36buy10500.021.27141.23141.2741
21002006.06.30 14:31t/p10500.021.27411.23141.27415.408816.03
21012006.06.30 14:31buy10510.021.27491.23491.2776
21022006.06.30 14:32buy10520.041.27291.23491.2756
21032006.06.30 14:32t/p10510.021.27761.23491.27765.408821.43
21042006.06.30 14:32t/p10520.041.27561.23491.275610.808832.23
21052006.06.30 14:32buy10530.021.27881.23881.2815
21062006.06.30 14:32buy10540.041.27621.23821.2789
21072006.06.30 14:32buy10550.081.27391.23791.2766
21082006.06.30 14:42close10530.021.27651.23881.2815-4.608827.63
21092006.06.30 14:42close10550.081.27651.23791.276620.808848.43
21102006.06.30 14:42close10540.041.27691.23821.27892.808851.23
21112006.06.30 14:42buy10560.021.27691.23691.2796
21122006.06.30 14:59buy10570.041.27491.23691.2776
21132006.06.30 16:39close10560.021.27751.23691.27961.208852.43
21142006.06.30 16:39close10570.041.27751.23691.277610.408862.83
21152006.06.30 16:39buy10580.021.27781.23781.2805
21162006.07.03 13:21t/p10580.021.28051.23781.28055.278868.10
21172006.07.03 13:21buy10590.021.28071.24071.2834
21182006.07.03 14:42buy10600.041.27861.24061.2813
21192006.07.03 16:01t/p10600.041.28131.24061.281310.808878.90
21202006.07.03 16:01close10590.021.28221.24071.28343.008881.90
21212006.07.03 16:01buy10610.021.28191.24191.2846
21222006.07.03 16:01buy10620.041.27901.24101.2817
21232006.07.03 16:15t/p10620.041.28171.24101.281710.808892.70
21242006.07.03 16:15close10610.021.28181.24191.2846-0.208892.50
21252006.07.03 16:15buy10630.021.28191.24191.2846
21262006.07.03 17:05buy10640.041.27941.24141.2821
21272006.07.04 08:31close10630.021.28201.24191.28460.078892.57
21282006.07.04 08:31close10640.041.28201.24141.282110.148902.71
21292006.07.04 08:31buy10650.021.28231.24231.2850
21302006.07.04 23:59buy10660.041.27801.24001.2807
21312006.07.05 06:52close10650.021.28071.24231.2850-3.338899.38
21322006.07.05 06:52t/p10660.041.28071.24001.280710.548909.91
21332006.07.05 06:52buy10670.021.28091.24091.2836
21342006.07.05 08:02t/p10670.021.28361.24091.28365.408915.31
21352006.07.05 08:02buy10680.021.28381.24381.2865
21362006.07.05 08:20buy10690.041.28151.24351.2842
21372006.07.05 08:42buy10700.081.27941.24341.2821
21382006.07.05 09:14buy10710.161.27741.24341.2801
21392006.07.05 09:46buy10720.321.27531.24331.2780
21402006.07.05 13:14close10680.021.27801.24381.2865-11.608903.71
21412006.07.05 13:14close10700.081.27801.24341.2821-11.208892.51
21422006.07.05 13:14close10720.321.27801.24331.278086.408978.91
21432006.07.05 13:15close10690.041.27811.24351.2842-13.608965.31
21442006.07.05 13:24close10710.161.27811.24341.280111.208976.51
21452006.07.05 13:24buy10730.021.27801.23801.2807
21462006.07.05 14:16buy10740.041.27521.23721.2779
21472006.07.05 14:16t/p10730.021.28071.23801.28075.408981.91
21482006.07.05 14:16t/p10740.041.27791.23721.277910.808992.71
21492006.07.05 14:16buy10750.021.28381.24381.2865
21502006.07.05 14:16buy10760.041.27681.23881.2795
21512006.07.05 14:31buy10770.081.27461.23861.2773
21522006.07.05 15:48buy10780.161.27251.23851.2752
21532006.07.06 13:45t/p10780.161.27521.23851.275240.069032.77
21542006.07.06 13:45close10750.021.27601.24381.2865-15.999016.78
21552006.07.06 13:45close10770.081.27601.23861.27739.639026.41
21562006.07.06 13:45close10760.041.27711.23881.27950.419026.82
21572006.07.06 13:45buy10790.021.27621.23621.2789
21582006.07.06 13:45buy10800.041.27351.23551.2762
21592006.07.06 14:33t/p10800.041.27621.23551.276210.809037.62
21602006.07.06 14:33close10790.021.27621.23621.27890.009037.62
21612006.07.06 14:33buy10810.021.27611.23611.2788
21622006.07.06 14:33buy10820.041.27331.23531.2760
21632006.07.06 14:33close10810.021.27591.23611.2788-0.409037.22
21642006.07.06 14:33t/p10820.041.27601.23531.276010.809048.02
21652006.07.06 14:33buy10830.021.27661.23661.2793
21662006.07.06 15:06buy10840.041.27441.23641.2771
21672006.07.06 23:59t/p10840.041.27711.23641.277110.809058.82
21682006.07.06 23:59close10830.021.27731.23661.27931.409060.22
21692006.07.07 00:00buy10850.021.27761.23761.2803
21702006.07.07 14:29t/p10850.021.28031.23761.28035.409065.62
21712006.07.07 14:29buy10860.021.28141.24141.2841
21722006.07.07 14:30buy10870.041.27691.23891.2796
21732006.07.07 14:30t/p10870.041.27961.23891.279610.809076.42
21742006.07.07 14:30t/p10860.021.28411.24141.28415.409081.82
21752006.07.07 14:30buy10880.021.28591.24591.2886
21762006.07.07 14:30buy10890.041.27741.23941.2801
21772006.07.07 14:30t/p10890.041.28011.23941.280110.809092.62
21782006.07.07 14:31buy10900.041.28371.24571.2864
21792006.07.07 23:59buy10910.081.28151.24551.2842
21802006.07.10 02:13buy10920.161.27951.24551.2822
21812006.07.10 11:35buy10930.321.27741.24541.2801
21822006.07.10 13:10buy10940.641.27531.24531.2780
21832006.07.10 14:53buy10951.281.27321.24521.2759
21842006.07.10 18:03t/p10951.281.27591.24521.2759345.609438.22
21852006.07.10 18:03close10880.021.27591.24591.2886-20.139418.09
21862006.07.10 18:03close10910.081.27591.24551.2842-45.329372.76
21872006.07.10 18:03close10930.321.27591.24541.2801-48.009324.76
21882006.07.10 18:03close10900.041.27601.24571.2864-31.069293.70
21892006.07.10 18:03close10940.641.27601.24531.278044.809338.50
21902006.07.10 18:03buy10960.041.27631.23831.2790
21912006.07.10 18:03close10920.161.27611.24551.2822-54.409284.10
21922006.07.10 18:03close10960.041.27601.23831.2790-1.209282.90
21932006.07.10 18:03buy10970.021.27611.23611.2788
21942006.07.10 18:16buy10980.041.27391.23591.2766
21952006.07.11 08:10buy10990.081.27181.23581.2745
21962006.07.11 10:28t/p10990.081.27451.23581.274521.609304.50
21972006.07.11 10:28close10970.021.27461.23611.2788-3.139301.37
21982006.07.11 10:28close10980.041.27461.23591.27662.549303.91
21992006.07.11 10:28buy11000.021.27511.23511.2778
22002006.07.11 11:30buy11010.041.27301.23501.2757
22012006.07.11 15:26t/p11010.041.27571.23501.275710.809314.71
22022006.07.11 15:26close11000.021.27571.23511.27781.209315.91
22032006.07.11 15:26buy11020.021.27601.23601.2787
22042006.07.11 15:42buy11030.041.27381.23581.2765
22052006.07.11 19:25close11020.021.27641.23601.27870.809316.71
22062006.07.11 19:25t/p11030.041.27651.23581.276510.809327.51
22072006.07.11 19:25buy11040.021.27671.23671.2794
22082006.07.12 10:34buy11050.041.27461.23661.2773
22092006.07.12 13:19buy11060.081.27241.23641.2751
22102006.07.12 14:31buy11070.161.27011.23611.2728
22112006.07.12 14:31t/p11050.041.27731.23661.277310.809338.31
22122006.07.12 14:31t/p11060.081.27511.23641.275121.609359.91
22132006.07.12 14:31t/p11070.161.27281.23611.272843.209403.11
22142006.07.12 14:31close11040.021.27781.23671.27942.079405.18
22152006.07.12 14:31buy11080.021.27111.23111.2738
22162006.07.12 14:31buy11090.041.26901.23101.2717
22172006.07.12 14:31t/p11090.041.27171.23101.271710.809415.98
22182006.07.12 14:31buy11100.041.26881.23081.2715
22192006.07.12 14:31t/p11080.021.27381.23111.27385.409421.38
22202006.07.12 14:31t/p11100.041.27151.23081.271510.809432.18
22212006.07.12 14:31buy11110.021.27801.23801.2807
22222006.07.12 14:31buy11120.041.27011.23211.2728
22232006.07.12 14:31buy11130.081.26801.23201.2707
22242006.07.12 14:32t/p11130.081.27071.23201.270721.609453.78
22252006.07.12 14:32close11110.021.27071.23801.2807-14.609439.18
22262006.07.12 14:32close11120.041.27081.23211.27282.809441.98
22272006.07.12 14:32buy11140.021.27051.23051.2732
22282006.07.12 14:32t/p11140.021.27321.23051.27325.409447.38
22292006.07.12 14:32buy11150.021.27351.23351.2762
22302006.07.12 14:32buy11160.041.26881.23081.2715
22312006.07.12 14:37close11150.021.27141.23351.2762-4.209443.18
22322006.07.12 14:37t/p11160.041.27151.23081.271510.809453.98
22332006.07.12 14:37buy11170.021.27181.23181.2745
22342006.07.12 14:50buy11180.041.26971.23171.2724
22352006.07.13 09:04t/p11180.041.27241.23171.272410.019463.99
22362006.07.13 09:04close11170.021.27241.23181.27450.819464.80
22372006.07.13 09:04buy11190.021.27251.23251.2752
22382006.07.13 11:54buy11200.041.27041.23241.2731
22392006.07.13 17:09buy11210.081.26831.23231.2710
22402006.07.14 08:23buy11220.161.26621.23221.2689
22412006.07.14 14:30t/p11220.161.26891.23221.268943.209508.00
22422006.07.14 14:30close11190.021.26901.23251.2752-7.139500.87
22432006.07.14 14:30close11210.081.26901.23231.27105.089505.94
22442006.07.14 14:30close11200.041.26891.23241.2731-6.269499.68
22452006.07.14 14:30buy11230.021.26891.22891.2716
22462006.07.14 14:50buy11240.041.26681.22881.2695
22472006.07.14 15:03buy11250.081.26471.22871.2674
22482006.07.17 04:20buy11260.161.26251.22851.2652
22492006.07.17 10:05buy11270.321.26051.22851.2632
22502006.07.17 10:15buy11280.641.25801.22801.2607
22512006.07.17 10:38buy11291.281.25551.22751.2582
22522006.07.17 11:34buy11302.371.25351.22751.2562
22532006.07.17 22:41buy11312.371.25141.22741.2541
22542006.07.18 08:49close11230.021.25401.22891.2716-30.069469.62
22552006.07.18 08:49close11250.081.25401.22871.2674-86.659382.97
22562006.07.18 08:49close11270.321.25401.22851.2632-210.109172.88
22572006.07.18 08:49close11291.281.25401.22751.2582-200.388972.49
22582006.07.18 08:49close11312.371.25401.22741.2541600.699573.18
22592006.07.18 08:50close11240.041.25411.22881.2695-51.329521.85
22602006.07.18 08:50close11280.641.25411.22801.2607-253.799268.06
22612006.07.18 08:51close11260.161.25411.22851.2652-135.459132.61
22622006.07.18 08:51close11302.371.25401.22751.2562102.999235.60
22632006.07.18 08:51buy11320.021.25431.21431.2570
22642006.07.18 11:00buy11330.041.25211.21411.2548
22652006.07.18 11:04buy11340.081.25011.21411.2528
22662006.07.18 12:15close11320.021.25271.21431.2570-3.209232.40
22672006.07.18 12:15close11340.081.25271.21411.252820.809253.20
22682006.07.18 12:16close11330.041.25271.21411.25482.409255.60
22692006.07.18 12:16buy11350.021.25301.21301.2557
22702006.07.18 14:30t/p11350.021.25571.21301.25575.409261.00
22712006.07.18 14:30buy11360.021.25611.21611.2588
22722006.07.18 14:30buy11370.041.25211.21411.2548
22732006.07.18 15:00t/p11370.041.25481.21411.254810.809271.80
22742006.07.18 15:00close11360.021.25591.21611.2588-0.409271.40
22752006.07.18 15:00buy11380.021.25511.21511.2578
22762006.07.18 15:01buy11390.041.25301.21501.2557
22772006.07.18 15:18close11380.021.25561.21511.25781.009272.40
22782006.07.18 15:22t/p11390.041.25571.21501.255710.809283.20
22792006.07.18 15:22buy11400.021.25591.21591.2586
22802006.07.18 15:29buy11410.041.25361.21561.2563
22812006.07.18 15:56buy11420.081.25151.21551.2542
22822006.07.18 16:28buy11430.161.24941.21541.2521
22832006.07.19 14:30buy11440.321.24651.21451.2492
22842006.07.19 14:30t/p11440.321.24921.21451.249286.409369.60
22852006.07.19 14:30close11400.021.24931.21591.2586-13.339356.27
22862006.07.19 14:30close11420.081.24931.21551.2542-18.129338.15
22872006.07.19 14:30close11410.041.24941.21561.2563-17.069321.08
22882006.07.19 14:30close11430.161.24931.21541.2521-2.659318.44
22892006.07.19 14:30buy11450.021.24941.20941.2521
22902006.07.19 14:30buy11460.041.24671.20871.2494
22912006.07.19 14:31t/p11460.041.24941.20871.249410.809329.24
22922006.07.19 14:31close11450.021.24991.20941.25211.009330.24
22932006.07.19 14:31buy11470.021.24711.20711.2498
22942006.07.19 16:00t/p11470.021.24981.20711.24985.409335.64
22952006.07.19 16:00buy11480.021.25021.21021.2529
22962006.07.19 16:00buy11490.041.24741.20941.2501
22972006.07.19 16:00t/p11490.041.25011.20941.250110.809346.44
22982006.07.19 16:00close11480.021.25041.21021.25290.409346.84
22992006.07.19 16:00buy11500.021.25071.21071.2534
23002006.07.19 16:01close11500.021.25331.21071.25345.209352.04
23012006.07.19 16:01buy11510.021.25321.21321.2559
23022006.07.19 16:01t/p11510.021.25591.21321.25595.409357.44
23032006.07.19 16:01buy11520.021.25621.21621.2589
23042006.07.19 16:01t/p11520.021.25891.21621.25895.409362.84
23052006.07.19 16:01buy11530.021.26101.22101.2637
23062006.07.19 16:01buy11540.041.25381.21581.2565
23072006.07.19 16:01buy11550.081.25131.21531.2540
23082006.07.19 16:01t/p11550.081.25401.21531.254021.609384.44
23092006.07.19 16:08t/p11540.041.25651.21581.256510.809395.24
23102006.07.19 16:08buy11560.041.25711.21911.2598
23112006.07.19 16:08close11530.021.25661.22101.2637-8.809386.44
23122006.07.19 16:08close11560.041.25681.21911.2598-1.209385.24
23132006.07.19 16:08buy11570.021.25711.21711.2598
23142006.07.20 00:39close11570.021.25981.21711.25985.019390.24
23152006.07.20 00:39buy11580.021.25991.21991.2626
23162006.07.20 12:28close11580.021.26251.21991.26265.209395.44
23172006.07.20 12:28buy11590.021.26211.22211.2648
23182006.07.20 14:18close11590.021.26471.22211.26485.209400.64
23192006.07.20 14:18buy11600.021.26501.22501.2677
23202006.07.20 15:19buy11610.041.26291.22491.2656
23212006.07.20 16:38buy11620.081.26061.22461.2633
23222006.07.20 16:38t/p11620.081.26331.22461.263321.609422.24
23232006.07.21 09:15t/p11610.041.26561.22491.265610.549432.78
23242006.07.21 09:15close11600.021.26591.22501.26771.679434.45
23252006.07.21 09:15buy11630.021.26601.22601.2687
23262006.07.21 14:20t/p11630.021.26871.22601.26875.409439.85
23272006.07.21 14:20buy11640.021.26891.22891.2716
23282006.07.21 15:40buy11650.041.26681.22881.2695
23292006.07.21 20:02t/p11650.041.26951.22881.269510.809450.65
23302006.07.21 20:02close11640.021.26951.22891.27161.209451.85
23312006.07.21 20:02buy11660.021.26941.22941.2721
23322006.07.24 02:03buy11670.041.26701.22901.2697
23332006.07.24 03:27buy11680.081.26471.22871.2674
23342006.07.24 09:24buy11690.161.26261.22861.2653
23352006.07.25 07:27t/p11690.161.26531.22861.265342.159494.00
23362006.07.25 07:27close11660.021.26531.22941.2721-8.469485.54
23372006.07.25 07:27close11680.081.26531.22871.26744.289489.82
23382006.07.25 07:27close11670.041.26531.22901.2697-7.069482.75
23392006.07.25 07:27buy11700.021.26541.22541.2681
23402006.07.25 10:47buy11710.041.26321.22521.2659
23412006.07.25 12:54t/p11710.041.26591.22521.265910.809493.55
23422006.07.25 12:54close11700.021.26591.22541.26811.009494.55
23432006.07.25 12:54buy11720.021.26591.22591.2686
23442006.07.25 14:11buy11730.041.26381.22581.2665
23452006.07.25 15:59close11720.021.26651.22591.26861.209495.75
23462006.07.25 15:59close11730.041.26641.22581.266510.409506.15
23472006.07.25 15:59buy11740.021.26641.22641.2691
23482006.07.25 16:00buy11750.041.26431.22631.2670
23492006.07.25 16:00t/p11750.041.26701.22631.267010.809516.95
23502006.07.25 16:00close11740.021.26711.22641.26911.409518.35
23512006.07.25 16:00buy11760.021.26681.22681.2695
23522006.07.25 16:01buy11770.041.26471.22671.2674
23532006.07.25 16:11buy11780.081.26261.22661.2653
23542006.07.25 17:11buy11790.161.26051.22651.2632
23552006.07.25 17:26buy11800.321.25851.22651.2612
23562006.07.26 08:14buy11810.641.25621.22621.2589
23572006.07.26 09:12t/p11810.641.25891.22621.2589172.809691.15
23582006.07.26 09:12close11760.021.25891.22681.2695-15.939675.22
23592006.07.26 09:12close11780.081.25891.22661.2653-30.129645.10
23602006.07.26 09:12close11800.321.25891.22651.261210.709655.80
23612006.07.26 09:19buy11820.081.25851.22251.2612
23622006.07.26 10:02close11770.041.25901.22671.2674-23.069632.74
23632006.07.26 10:02close11820.081.25901.22251.26124.009636.74
23642006.07.26 10:02close11790.161.25931.22651.2632-20.259616.49
23652006.07.26 10:02buy11830.021.25911.21911.2618
23662006.07.26 16:28close11830.021.26171.21911.26185.209621.69
23672006.07.26 16:28buy11840.021.26171.22171.2644
23682006.07.26 18:30t/p11840.021.26441.22171.26445.409627.09
23692006.07.26 18:30buy11850.021.26481.22481.2675
23702006.07.26 20:08t/p11850.021.26751.22481.26755.409632.49
23712006.07.26 20:08buy11860.021.26781.22781.2705
23722006.07.26 21:53close11860.021.27051.22781.27055.409637.89
23732006.07.26 21:53buy11870.021.27061.23061.2733
23742006.07.27 07:40close11870.021.27321.23061.27334.819642.70
23752006.07.27 07:41buy11880.021.27351.23351.2762
23762006.07.27 14:30buy11890.041.27131.23331.2740
23772006.07.27 14:30t/p11890.041.27401.23331.274010.809653.50
23782006.07.27 14:30close11880.021.27431.23351.27621.609655.10
23792006.07.27 14:30buy11900.021.27351.23351.2762
23802006.07.27 14:30buy11910.041.27141.23341.2741
23812006.07.27 14:31t/p11910.041.27411.23341.274110.809665.90
23822006.07.27 14:31close11900.021.27491.23351.27622.809668.70
23832006.07.27 14:31buy11920.021.27131.23131.2740
23842006.07.27 14:31t/p11920.021.27401.23131.27405.409674.10
23852006.07.27 14:31buy11930.021.27511.23511.2778
23862006.07.27 14:31buy11940.041.26911.23111.2718
23872006.07.27 14:32t/p11940.041.27181.23111.271810.809684.90
23882006.07.27 14:32buy11950.041.27231.23431.2750
23892006.07.27 14:32close11930.021.27211.23511.2778-6.009678.90
23902006.07.27 14:32close11950.041.27201.23431.2750-1.209677.70
23912006.07.27 14:32buy11960.021.27231.23231.2750
23922006.07.27 15:05t/p11960.021.27501.23231.27505.409683.10
23932006.07.27 15:05buy11970.021.27521.23521.2779
23942006.07.27 16:18buy11980.041.27311.23511.2758
23952006.07.27 19:59buy11990.081.27101.23501.2737
23962006.07.27 20:28buy12000.161.26871.23471.2714
23972006.07.28 13:46buy12010.321.26641.23441.2691
23982006.07.28 14:30t/p12010.321.26911.23441.269186.409769.50
23992006.07.28 14:30close11970.021.26911.23521.2779-12.339757.17
24002006.07.28 14:30close11990.081.26911.23501.2737-15.729741.45
24012006.07.28 14:30close11980.041.26931.23511.2758-15.469725.98
24022006.07.28 14:30close12000.161.27051.23471.271427.759753.74
24032006.07.28 14:30buy12020.021.27001.23001.2727
24042006.07.28 14:30buy12030.041.26781.22981.2705
24052006.07.28 14:30close12020.021.27051.23001.27271.009754.74
24062006.07.28 14:31t/p12030.041.27051.22981.270510.809765.54
24072006.07.28 14:31buy12040.021.27081.23081.2735
24082006.07.28 14:31buy12050.041.26621.22821.2689
24092006.07.28 14:31t/p12050.041.26891.22821.268910.809776.34
24102006.07.28 14:31buy12060.041.26621.22821.2689
24112006.07.28 14:31t/p12060.041.26891.22821.268910.809787.14
24122006.07.28 14:31buy12070.041.26791.22991.2706
24132006.07.28 14:31t/p12070.041.27061.22991.270610.809797.94
24142006.07.28 14:31close12040.021.27151.23081.27351.409799.34
24152006.07.28 14:32buy12080.021.27181.23181.2745
24162006.07.28 15:06t/p12080.021.27451.23181.27455.409804.74
24172006.07.28 15:06buy12090.021.27471.23471.2774
24182006.07.30 00:55close12090.021.27731.23471.27745.209809.94
24192006.07.30 01:00buy12100.021.27721.23721.2799
24202006.07.31 03:16buy12110.041.27511.23711.2778
24212006.07.31 13:55close12100.021.27771.23721.27990.879810.80
24222006.07.31 14:53close12110.041.27771.23711.277810.409821.20
24232006.07.31 14:53buy12120.021.27491.23491.2776
24242006.07.31 14:59t/p12120.021.27761.23491.27765.409826.60
24252006.07.31 14:59buy12130.021.27801.23801.2807
24262006.07.31 16:00buy12140.041.27601.23801.2787
24272006.08.01 03:59buy12150.081.27391.23791.2766
24282006.08.01 12:54t/p12150.081.27661.23791.276621.609848.20
24292006.08.01 12:54close12130.021.27661.23801.2807-2.939845.27
24302006.08.01 12:54close12140.041.27661.23801.27872.149847.41
24312006.08.01 12:54buy12160.021.27681.23681.2795
24322006.08.01 14:31t/p12160.021.27951.23681.27955.409852.81
24332006.08.01 14:31buy12170.021.28061.24061.2833
24342006.08.01 14:31buy12180.041.27771.23971.2804
24352006.08.01 14:37buy12190.081.27521.23921.2779
24362006.08.01 16:19buy12200.161.27311.23911.2758
24372006.08.01 17:31close12170.021.27571.24061.2833-9.809843.01
24382006.08.01 17:31close12190.081.27571.23921.27794.009847.01
24392006.08.01 17:31t/p12200.161.27581.23911.275843.209890.21
24402006.08.01 17:31close12180.041.27581.23971.2804-7.609882.61
24412006.08.01 17:31buy12210.021.27591.23591.2786
24422006.08.01 18:04t/p12210.021.27861.23591.27865.409888.01
24432006.08.01 18:04buy12220.021.27881.23881.2815
24442006.08.01 18:16close12220.021.28141.23881.28155.209893.21
24452006.08.01 18:16buy12230.021.28171.24171.2844
24462006.08.02 10:35buy12240.041.27961.24161.2823
24472006.08.03 02:23buy12250.081.27751.24151.2802
24482006.08.03 03:11buy12260.161.27531.24131.2780
24492006.08.03 13:01t/p12260.161.27801.24131.278043.209936.41
24502006.08.03 13:01close12230.021.27841.24171.2844-7.129929.29
24512006.08.03 13:01close12250.081.27841.24151.28027.209936.49
24522006.08.03 13:01buy12270.041.27691.23891.2796
24532006.08.03 13:01t/p12270.041.27961.23891.279610.809947.29
24542006.08.03 13:01close12240.041.27991.24161.28230.419947.70
24552006.08.03 13:01buy12280.021.27791.23791.2806
24562006.08.03 13:01buy12290.041.27531.23731.2780
24572006.08.03 13:09close12280.021.27791.23791.28060.009947.70
24582006.08.03 13:09close12290.041.27791.23731.278010.409958.10
24592006.08.03 13:09buy12300.021.27781.23781.2805
24602006.08.03 14:31t/p12300.021.28051.23781.28055.409963.50
24612006.08.03 14:31buy12310.021.28081.24081.2835
24622006.08.03 16:57buy12320.041.27881.24081.2815
24632006.08.03 17:13buy12330.081.27671.24071.2794
24642006.08.03 18:34close12310.021.27931.24081.2835-3.009960.50
24652006.08.03 18:34close12330.081.27931.24071.279420.809981.30
24662006.08.03 18:35close12320.041.27941.24081.28152.409983.70
24672006.08.03 18:35buy12340.021.27971.23971.2824
24682006.08.04 14:30t/p12340.021.28241.23971.28245.279988.97
24692006.08.04 14:30buy12350.021.28281.24281.2855
24702006.08.04 14:30buy12360.041.27911.24111.2818
24712006.08.04 14:30t/p12360.041.28181.24111.281810.809999.77
24722006.08.04 14:30t/p12350.021.28551.24281.28555.4010005.17
24732006.08.04 14:30buy12370.021.28781.24781.2905
24742006.08.04 14:30t/p12370.021.29051.24781.29055.4010010.57
24752006.08.04 14:30buy12380.021.29081.25081.2935
24762006.08.04 14:30buy12390.041.28531.24731.2880
24772006.08.04 14:31buy12400.081.28281.24681.2855
24782006.08.04 14:31t/p12400.081.28551.24681.285521.6010032.17
24792006.08.04 14:31close12380.021.28621.25081.2935-9.2010022.97
24802006.08.04 14:31close12390.041.28571.24731.28801.6010024.57
24812006.08.04 14:31buy12410.021.28521.24521.2879
24822006.08.04 14:31t/p12410.021.28791.24521.28795.4010029.97
24832006.08.04 14:31buy12420.021.29101.25101.2937
24842006.08.04 14:31buy12430.041.28591.24791.2886
24852006.08.04 14:31t/p12430.041.28861.24791.288610.8010040.77
24862006.08.04 14:31close12420.021.28961.25101.2937-2.8010037.97
24872006.08.04 14:31buy12440.021.29111.25111.2938
24882006.08.04 14:31buy12450.041.28831.25031.2910
24892006.08.04 14:31buy12460.081.28551.24951.2882
24902006.08.04 14:32t/p12460.081.28821.24951.288221.6010059.57
24912006.08.04 14:32close12440.021.28851.25111.2938-5.2010054.37
24922006.08.04 14:32close12450.041.28821.25031.2910-0.4010053.97
24932006.08.04 14:32buy12470.021.28901.24901.2917
24942006.08.04 14:32buy12480.041.28691.24891.2896
24952006.08.07 19:15buy12490.081.28491.24891.2876
24962006.08.07 23:56buy12500.161.28291.24891.2856
24972006.08.08 20:14t/p12500.161.28561.24891.285642.1510096.12
24982006.08.08 20:14close12470.021.28631.24901.2917-5.6610090.46
24992006.08.08 20:14close12490.081.28631.24891.287610.6810101.14
25002006.08.08 20:14close12480.041.28571.24891.2896-5.3210095.81
25012006.08.08 20:14buy12510.021.28711.24711.2898
25022006.08.08 20:14buy12520.041.28381.24581.2865
25032006.08.08 20:14t/p12520.041.28651.24581.286510.8010106.61
25042006.08.08 20:14buy12530.041.28471.24671.2874
25052006.08.08 20:14t/p12530.041.28741.24671.287410.8010117.41
25062006.08.08 20:14close12510.021.28781.24711.28981.4010118.81
25072006.08.08 20:14buy12540.021.28611.24611.2888
25082006.08.08 20:15t/p12540.021.28881.24611.28885.4010124.21
25092006.08.08 20:15buy12550.021.28911.24911.2918
25102006.08.08 20:16buy12560.041.28691.24891.2896
25112006.08.08 20:23buy12570.081.28341.24741.2861
25122006.08.08 20:23t/p12570.081.28611.24741.286121.6010145.81
25132006.08.08 20:23close12550.021.28711.24911.2918-4.0010141.81
25142006.08.08 20:23close12560.041.28681.24891.2896-0.4010141.41
25152006.08.08 20:23buy12580.021.28711.24711.2898
25162006.08.08 20:24buy12590.041.28351.24551.2862
25172006.08.08 20:24buy12600.081.28091.24491.2836
25182006.08.08 20:24t/p12600.081.28361.24491.283621.6010163.01
25192006.08.08 20:24close12580.021.28501.24711.2898-4.2010158.81
25202006.08.08 20:24close12590.041.28471.24551.28624.8010163.61
25212006.08.08 20:24buy12610.021.28511.24511.2878
25222006.08.08 20:25buy12620.041.28301.24501.2857
25232006.08.08 20:25buy12630.081.27751.24151.2802
25242006.08.08 20:25t/p12630.081.28021.24151.280221.6010185.21
25252006.08.08 20:25buy12640.081.27751.24151.2802
25262006.08.08 20:25t/p12640.081.28021.24151.280221.6010206.81
25272006.08.08 20:33close12610.021.28561.24511.28781.0010207.81
25282006.08.08 20:34t/p12620.041.28571.24501.285710.8010218.61
25292006.08.08 20:34buy12650.021.28641.24641.2891
25302006.08.08 20:34buy12660.041.28431.24631.2870
25312006.08.08 20:35t/p12660.041.28701.24631.287010.8010229.41
25322006.08.08 20:35close12650.021.28731.24641.28911.8010231.21
25332006.08.08 20:35buy12670.021.28781.24781.2905
25342006.08.08 20:35buy12680.041.28541.24741.2881
25352006.08.08 23:59buy12690.081.27911.24311.2818
25362006.08.09 00:00t/p12690.081.28181.24311.281821.0810252.29
25372006.08.09 00:00buy12700.081.28241.24641.2851
25382006.08.09 00:00close12670.021.28211.24781.2905-11.5310240.76
25392006.08.09 00:00close12700.081.28211.24641.2851-2.4010238.36
25402006.08.09 00:01buy12710.041.28241.24441.2851
25412006.08.09 00:01close12680.041.28201.24741.2881-13.8610224.50
25422006.08.09 00:01close12710.041.28211.24441.2851-1.2010223.30
25432006.08.09 00:03buy12720.021.28221.24221.2849
25442006.08.09 00:48buy12730.041.27971.24171.2824
25452006.08.09 00:49buy12740.081.27761.24161.2803
25462006.08.09 07:19close12720.021.28021.24221.2849-4.0010219.30
25472006.08.09 07:19close12740.081.28021.24161.280320.8010240.10
25482006.08.09 07:45close12730.041.28021.24171.28242.0010242.10
25492006.08.09 07:45buy12750.021.28041.24041.2831
25502006.08.09 08:23t/p12750.021.28311.24041.28315.4010247.50
25512006.08.09 08:23buy12760.021.28341.24341.2861
25522006.08.09 10:06t/p12760.021.28611.24341.28615.4010252.90
25532006.08.09 10:06buy12770.021.28631.24631.2890
25542006.08.09 12:43t/p12770.021.28901.24631.28905.4010258.30
25552006.08.09 12:43buy12780.021.28951.24951.2922
25562006.08.09 15:31buy12790.041.28721.24921.2899
25572006.08.10 08:15t/p12790.041.28991.24921.289910.0110268.31
25582006.08.10 08:15close12780.021.28991.24951.29220.4110268.72
25592006.08.10 08:15buy12800.021.29031.25031.2930
25602006.08.10 09:25buy12810.041.28821.25021.2909
25612006.08.10 09:42buy12820.081.28611.25011.2888
25622006.08.10 09:42t/p12820.081.28881.25011.288821.6010290.32
25632006.08.10 09:42close12800.021.28901.25031.2930-2.6010287.72
25642006.08.10 09:42t/p12810.041.29091.25021.290910.8010298.52
25652006.08.10 09:42buy12830.021.29151.25151.2942
25662006.08.10 09:42buy12840.041.28701.24901.2897
25672006.08.10 10:11buy12850.081.28491.24891.2876
25682006.08.10 14:30buy12860.161.27851.24451.2812
25692006.08.10 14:30buy12870.321.27491.24291.2776
25702006.08.10 14:30t/p12860.161.28121.24451.281243.2010341.72
25712006.08.10 14:30t/p12870.321.27761.24291.277686.4010428.12
25722006.08.10 14:30close12830.021.28371.25151.2942-15.6010412.52
25732006.08.10 14:30close12850.081.28371.24891.2876-9.6010402.92
25742006.08.10 14:30close12840.041.28611.24901.2897-3.6010399.32
25752006.08.10 14:31buy12880.021.28621.24621.2889
25762006.08.10 14:31buy12890.041.28381.24581.2865
25772006.08.10 16:02buy12900.081.28111.24511.2838
25782006.08.10 16:24buy12910.161.27881.24481.2815
25792006.08.10 16:36buy12920.321.27671.24471.2794
25802006.08.11 00:01close12880.021.27941.24621.2889-13.7310385.59
25812006.08.11 00:01close12900.081.27941.24511.2838-14.1210371.46
25822006.08.11 00:01close12920.321.27941.24471.279484.3010455.77
25832006.08.11 00:02close12890.041.27941.24581.2865-17.8610437.90
25842006.08.11 00:03close12910.161.27941.24481.28158.5510446.46
25852006.08.11 00:04buy12930.021.27951.23951.2822
25862006.08.11 03:42buy12940.041.27731.23931.2800
25872006.08.11 08:26buy12950.081.27521.23921.2779
25882006.08.11 09:07close12930.021.27781.23951.2822-3.4010443.06
25892006.08.11 09:07close12950.081.27781.23921.277920.8010463.86
25902006.08.11 09:07close12940.041.27781.23931.28002.0010465.86
25912006.08.11 09:07buy12960.021.27811.23811.2808
25922006.08.11 14:30buy12970.041.27571.23771.2784
25932006.08.11 14:31buy12980.081.27351.23751.2762
25942006.08.11 14:31t/p12970.041.27841.23771.278410.8010476.66
25952006.08.11 14:31t/p12980.081.27621.23751.276221.6010498.26
25962006.08.11 14:31close12960.021.27951.23811.28082.8010501.06
25972006.08.11 14:31buy12990.021.27391.23391.2766
25982006.08.11 14:31t/p12990.021.27661.23391.27665.4010506.46
25992006.08.11 14:31buy13000.021.27791.23791.2806
26002006.08.11 14:31buy13010.041.27251.23451.2752
26012006.08.14 06:44t/p13010.041.27521.23451.275210.5410516.99
26022006.08.14 06:44buy13020.041.27541.23741.2781
26032006.08.14 06:45close13000.021.27531.23791.2806-5.3310511.66
26042006.08.14 06:45close13020.041.27521.23741.2781-0.8010510.86
26052006.08.14 06:46buy13030.021.27551.23551.2782
26062006.08.14 09:13buy13040.041.27351.23551.2762
26072006.08.14 09:27buy13050.081.27141.23541.2741
26082006.08.14 09:59close13030.021.27401.23551.2782-3.0010507.86
26092006.08.14 09:59close13050.081.27401.23541.274120.8010528.66
26102006.08.14 10:00close13040.041.27401.23551.27622.0010530.66
26112006.08.14 10:00buy13060.021.27421.23421.2769
26122006.08.14 13:05buy13070.041.27221.23421.2749
26132006.08.14 16:20t/p13070.041.27491.23421.274910.8010541.46
26142006.08.14 16:20close13060.021.27491.23421.27691.4010542.86
26152006.08.14 16:20buy13080.021.27521.23521.2779
26162006.08.14 18:04buy13090.041.27311.23511.2758
26172006.08.15 03:50buy13100.081.27091.23491.2736
26182006.08.15 05:25close13080.021.27361.23521.2779-3.3310539.53
26192006.08.15 05:25close13100.081.27361.23491.273621.6010561.13
26202006.08.15 05:26close13090.041.27361.23511.27581.7410562.87
26212006.08.15 05:26buy13110.021.27361.23361.2763
26222006.08.15 11:04buy13120.041.27121.23321.2739
26232006.08.15 14:30t/p13110.021.27631.23361.27635.4010568.27
26242006.08.15 14:30t/p13120.041.27391.23321.273910.8010579.07
26252006.08.15 14:30buy13130.021.27661.23661.2793
26262006.08.15 14:30buy13140.041.27231.23431.2750
26272006.08.15 14:30t/p13140.041.27501.23431.275010.8010589.87
26282006.08.15 14:30close13130.021.27601.23661.2793-1.2010588.67
26292006.08.15 14:31buy13150.021.27571.23571.2784
26302006.08.15 14:31buy13160.041.27271.23471.2754
26312006.08.15 14:31t/p13160.041.27541.23471.275410.8010599.47
26322006.08.15 14:31buy13170.041.26981.23181.2725
26332006.08.15 14:31t/p13170.041.27251.23181.272510.8010610.27
26342006.08.15 14:31t/p13150.021.27841.23571.27845.4010615.67
26352006.08.15 14:31buy13180.021.28061.24061.2833
26362006.08.15 14:31buy13190.041.27621.23821.2789
26372006.08.15 14:31buy13200.081.27131.23531.2740
26382006.08.15 14:31t/p13200.081.27401.23531.274021.6010637.27
26392006.08.15 15:06t/p13190.041.27891.23821.278910.8010648.07
26402006.08.15 15:06close13180.021.27901.24061.2833-3.2010644.87
26412006.08.15 15:06buy13210.021.27891.23891.2816
26422006.08.16 14:30t/p13210.021.28161.23891.28165.2710650.14
26432006.08.16 14:30buy13220.021.28311.24311.2858
26442006.08.16 14:30buy13230.041.28031.24231.2830
26452006.08.16 14:31t/p13230.041.28301.24231.283010.8010660.94
26462006.08.16 14:31close13220.021.28391.24311.28581.6010662.54
26472006.08.16 14:31buy13240.021.28171.24171.2844
26482006.08.16 14:31buy13250.041.27721.23921.2799
26492006.08.16 14:31t/p13250.041.27991.23921.279910.8010673.34
26502006.08.16 14:31buy13260.041.27721.23921.2799
26512006.08.16 14:31t/p13240.021.28441.24171.28445.4010678.74
26522006.08.16 14:31t/p13260.041.27991.23921.279910.8010689.54
26532006.08.16 14:31buy13270.021.28661.24661.2893
26542006.08.16 14:31buy13280.041.27721.23921.2799
26552006.08.16 14:31t/p13280.041.27991.23921.279910.8010700.34
26562006.08.16 14:31buy13290.041.28391.24591.2866
26572006.08.16 14:32close13270.021.28361.24661.2893-6.0010694.34
26582006.08.16 14:32close13290.041.28351.24591.2866-1.6010692.74
26592006.08.16 14:32buy13300.021.28341.24341.2861
26602006.08.16 15:16t/p13300.021.28611.24341.28615.4010698.14
26612006.08.16 15:16buy13310.021.28661.24661.2893
26622006.08.16 16:30buy13320.041.28461.24661.2873
26632006.08.17 09:32close13310.021.28721.24661.28930.8110698.95
26642006.08.17 09:32close13320.041.28731.24661.287310.0110708.96
26652006.08.17 09:32buy13330.021.28751.24751.2902
26662006.08.17 23:59buy13340.041.28331.24531.2860
26672006.08.18 13:17buy13350.081.28121.24521.2839
26682006.08.18 14:21buy13360.161.27891.24491.2816
26692006.08.18 15:08close13330.021.28151.24751.2902-12.1310696.83
26702006.08.18 15:08close13350.081.28151.24521.28392.4010699.23
26712006.08.18 15:08close13340.041.28151.24531.2860-7.4610691.77
26722006.08.18 15:34close13360.161.28151.24491.281641.6010733.37
26732006.08.18 15:34buy13370.021.28181.24181.2845
26742006.08.18 16:24buy13380.041.27941.24141.2821
26752006.08.18 17:00close13370.021.28211.24181.28450.6010733.97
26762006.08.18 23:59t/p13380.041.28211.24141.282110.8010744.77
26772006.08.18 23:59buy13390.021.28311.24311.2858
26782006.08.21 03:13close13390.021.28581.24311.28585.2710750.04
26792006.08.21 03:14buy13400.021.28591.24591.2886
26802006.08.21 08:54t/p13400.021.28861.24591.28865.4010755.44
26812006.08.21 08:54buy13410.021.28891.24891.2916
26822006.08.21 14:09t/p13410.021.29161.24891.29165.4010760.84
26832006.08.21 14:09buy13420.021.29201.25201.2947
26842006.08.21 14:51buy13430.041.28991.25191.2926
26852006.08.21 15:59t/p13430.041.29261.25191.292610.8010771.64
26862006.08.21 15:59close13420.021.29261.25201.29471.2010772.84
26872006.08.21 15:59buy13440.021.29301.25301.2957
26882006.08.21 18:06buy13450.041.29081.25281.2935
26892006.08.21 23:52buy13460.081.28861.25261.2913
26902006.08.22 00:23buy13470.161.28661.25261.2893
26912006.08.22 11:54buy13480.321.28441.25241.2871
26922006.08.22 13:55buy13490.641.28211.25211.2848
26932006.08.22 15:11buy13501.281.28001.25201.2827
26942006.08.23 09:29close13440.021.28261.25301.2957-21.0610751.77
26952006.08.23 09:29close13460.081.28261.25261.2913-49.0510702.73
26962006.08.23 09:29close13480.321.28261.25241.2871-59.7010643.03
26972006.08.23 09:29close13501.281.28261.25201.2827324.4310967.46
26982006.08.23 09:29close13450.041.28271.25281.2935-32.9210934.53
26992006.08.23 09:29close13490.641.28271.25211.284834.2110968.74
27002006.08.23 09:29buy13510.041.28281.24481.2855
27012006.08.23 09:32close13470.161.28271.25261.2893-63.4510905.29
27022006.08.23 09:32close13510.041.28271.24481.2855-0.4010904.89
27032006.08.23 09:33buy13520.021.28301.24301.2857
27042006.08.23 14:19buy13530.041.28091.24291.2836
27052006.08.23 16:00t/p13530.041.28361.24291.283610.8010915.69
27062006.08.23 16:00close13520.021.28461.24301.28573.2010918.89
27072006.08.23 16:00buy13540.021.28451.24451.2872
27082006.08.23 16:16buy13550.041.28251.24451.2852
27092006.08.23 23:59buy13560.081.27831.24231.2810
27102006.08.24 03:07buy13570.161.27621.24221.2789
27112006.08.24 10:00t/p13570.161.27891.24221.278943.2010962.09
27122006.08.24 10:00close13540.021.27971.24451.2872-9.9910952.10
27132006.08.24 10:00close13560.081.27971.24231.28109.6310961.73
27142006.08.24 10:00buy13580.041.27991.24191.2826
27152006.08.24 10:00close13550.041.27971.24451.2852-11.9910949.74
27162006.08.24 10:00buy13590.041.27651.23851.2792
27172006.08.24 10:00t/p13590.041.27921.23851.279210.8010960.54
27182006.08.24 10:00close13580.041.27941.24191.2826-2.0010958.54
27192006.08.24 10:00buy13600.021.27931.23931.2820
27202006.08.24 10:00buy13610.041.27651.23851.2792
27212006.08.24 10:00t/p13610.041.27921.23851.279210.8010969.34
27222006.08.24 10:00close13600.021.27931.23931.28200.0010969.34
27232006.08.24 10:01buy13620.021.27961.23961.2823
27242006.08.24 10:01buy13630.041.27521.23721.2779
27252006.08.24 10:01t/p13630.041.27791.23721.277910.8010980.14
27262006.08.24 10:01buy13640.041.27711.23911.2798
27272006.08.24 10:01t/p13640.041.27981.23911.279810.8010990.94
27282006.08.24 10:01buy13650.041.27751.23951.2802
27292006.08.24 10:01t/p13620.021.28231.23961.28235.4010996.34
27302006.08.24 10:01t/p13650.041.28021.23951.280210.8011007.14
27312006.08.24 10:01buy13660.021.28451.24451.2872
27322006.08.24 10:01buy13670.041.28061.24261.2833
27332006.08.24 10:01buy13680.081.27721.24121.2799
27342006.08.24 10:01close13660.021.27981.24451.2872-9.4010997.74
27352006.08.24 10:01close13680.081.27981.24121.279920.8011018.54
27362006.08.24 10:02close13670.041.27991.24261.2833-2.8011015.74
27372006.08.24 10:02buy13690.021.28011.24011.2828
27382006.08.24 10:48t/p13690.021.28281.24011.28285.4011021.14
27392006.08.24 10:48buy13700.021.28301.24301.2857
27402006.08.24 14:32buy13710.041.27791.23991.2806
27412006.08.24 14:32t/p13710.041.28061.23991.280610.8011031.94
27422006.08.24 14:32close13700.021.28161.24301.2857-2.8011029.14
27432006.08.24 14:33buy13720.021.28171.24171.2844
27442006.08.24 16:03buy13730.041.27941.24141.2821
27452006.08.24 16:03t/p13730.041.28211.24141.282110.8011039.94
27462006.08.24 23:59buy13740.041.27621.23821.2789
27472006.08.28 05:27t/p13740.041.27891.23821.278910.2811050.22
27482006.08.28 05:27buy13750.041.27921.24121.2819
27492006.08.28 05:27close13720.021.27931.24171.2844-5.0611045.15
27502006.08.28 05:27close13750.041.27961.24121.28191.6011046.75
27512006.08.28 05:27buy13760.021.27941.23941.2821
27522006.08.29 05:15close13760.021.28201.23941.28215.0711051.82
27532006.08.29 05:15buy13770.021.28221.24221.2849
27542006.08.29 14:59buy13780.041.28011.24211.2828
27552006.08.29 16:19buy13790.081.27801.24201.2807
27562006.08.29 16:26buy13800.161.27601.24201.2787
27572006.08.29 20:01close13770.021.27861.24221.2849-7.2011044.62
27582006.08.29 20:01close13790.081.27861.24201.28074.8011049.42
27592006.08.29 20:01close13780.041.27861.24211.2828-6.0011043.42
27602006.08.29 20:02t/p13800.161.27871.24201.278743.2011086.62
27612006.08.29 20:02buy13810.021.28081.24081.2835
27622006.08.29 20:02buy13820.041.27811.24011.2808
27632006.08.29 20:18t/p13820.041.28081.24011.280810.8011097.42
27642006.08.29 20:18close13810.021.28081.24081.28350.0011097.42
27652006.08.29 20:18buy13830.021.28111.24111.2838
27662006.08.30 02:26t/p13830.021.28381.24111.28385.2711102.69
27672006.08.30 02:26buy13840.021.28401.24401.2867
27682006.08.30 11:54buy13850.041.28191.24391.2846
27692006.08.31 09:21t/p13850.041.28461.24391.284610.0111112.71
27702006.08.31 09:21close13840.021.28471.24401.28671.0111113.71
27712006.08.31 09:21buy13860.021.28441.24441.2871
27722006.08.31 14:35t/p13860.021.28711.24441.28715.4011119.11
27732006.08.31 14:35buy13870.021.28751.24751.2902
27742006.08.31 15:30buy13880.041.28511.24711.2878
27752006.08.31 15:43buy13890.081.28281.24681.2855
27762006.09.01 00:02buy13900.161.28081.24681.2835
27772006.09.01 14:29t/p13900.161.28351.24681.283543.2011162.31
27782006.09.01 14:29close13870.021.28471.24751.2902-5.7311156.58
27792006.09.01 14:29close13890.081.28471.24681.285514.6811171.26
27802006.09.01 14:29buy13910.041.28221.24421.2849
27812006.09.01 14:29close13880.041.28471.24711.2878-1.8611169.40
27822006.09.01 14:30buy13920.041.28001.24201.2827
27832006.09.01 14:30buy13930.081.27751.24151.2802
27842006.09.01 14:30t/p13930.081.28021.24151.280221.6011191.00
27852006.09.01 14:30buy13940.081.27751.24151.2802
27862006.09.01 14:30t/p13920.041.28271.24201.282710.8011201.80
27872006.09.01 14:30t/p13940.081.28021.24151.280221.6011223.40
27882006.09.01 14:30close13910.041.28471.24421.284910.0011233.40
27892006.09.01 14:30buy13950.021.27901.23901.2817
27902006.09.01 14:31t/p13950.021.28171.23901.28175.4011238.80
27912006.09.01 14:31buy13960.021.28321.24321.2859
27922006.09.01 14:31buy13970.041.27961.24161.2823
27932006.09.01 14:32buy13980.081.27711.24111.2798
27942006.09.01 14:33t/p13980.081.27981.24111.279821.6011260.40
27952006.09.01 14:33close13960.021.27991.24321.2859-6.6011253.80
27962006.09.01 14:33buy13990.041.27741.23941.2801
27972006.09.01 14:35close13970.041.28001.24161.28231.6011255.40
27982006.09.01 14:35close13990.041.27991.23941.280110.0011265.40
27992006.09.01 14:35buy14000.021.28031.24031.2830
28002006.09.01 14:44buy14010.041.27811.24011.2808
28012006.09.01 15:09buy14020.081.27601.24001.2787
28022006.09.01 16:00close14000.021.27871.24031.2830-3.2011262.20
28032006.09.01 16:00close14020.081.27871.24001.278721.6011283.80
28042006.09.01 16:00close14010.041.27891.24011.28083.2011287.00
28052006.09.01 16:00buy14030.021.27881.23881.2815
28062006.09.01 16:01t/p14030.021.28151.23881.28155.4011292.40
28072006.09.01 16:01buy14040.021.28261.24261.2853
28082006.09.01 16:01buy14050.041.27941.24141.2821
28092006.09.01 16:01t/p14050.041.28211.24141.282110.8011303.20
28102006.09.01 16:01close14040.021.28471.24261.28534.2011307.40
28112006.09.01 16:01buy14060.021.28301.24301.2857
28122006.09.01 16:01buy14070.041.27941.24141.2821
28132006.09.01 23:59t/p14070.041.28211.24141.282110.8011318.20
28142006.09.01 23:59close14060.021.28361.24301.28571.2011319.40
28152006.09.03 00:00buy14080.021.28451.24451.2872
28162006.09.05 09:34buy14090.041.28241.24441.2851
28172006.09.06 13:15buy14100.081.28031.24431.2830
28182006.09.06 14:31buy14110.161.27811.24411.2808
28192006.09.06 20:13close14080.021.28071.24451.2872-7.9911311.40
28202006.09.06 20:13close14100.081.28071.24431.28303.2011314.60
28212006.09.06 20:13close14090.041.28071.24441.2851-7.0611307.54
28222006.09.06 20:13close14110.161.28071.24411.280841.6011349.14
28232006.09.06 20:13buy14120.021.28081.24081.2835
28242006.09.07 10:55buy14130.041.27861.24061.2813
28252006.09.07 12:36buy14140.081.27631.24031.2790
28262006.09.07 13:07buy14150.161.27391.23991.2766
28272006.09.07 14:44buy14160.321.27181.23981.2745
28282006.09.07 17:59t/p14160.321.27451.23981.274586.4011435.54
28292006.09.07 17:59close14120.021.27471.24081.2835-12.5911422.95
28302006.09.07 17:59close14140.081.27471.24031.2790-12.8011410.15
28312006.09.07 17:59close14130.041.27471.24061.2813-15.6011394.55
28322006.09.07 17:59close14150.161.27501.23991.276617.6011412.15
28332006.09.07 17:59buy14170.021.27551.23551.2782
28342006.09.07 17:59buy14180.041.27301.23501.2757
28352006.09.07 18:00t/p14180.041.27571.23501.275710.8011422.95
28362006.09.07 18:00close14170.021.27621.23551.27821.4011424.35
28372006.09.07 18:00buy14190.021.27591.23591.2786
28382006.09.07 18:00buy14200.041.27371.23571.2764
28392006.09.07 18:00buy14210.081.27121.23521.2739
28402006.09.07 18:00t/p14190.021.27861.23591.27865.4011429.75
28412006.09.07 18:00t/p14200.041.27641.23571.276410.8011440.55
28422006.09.07 18:00t/p14210.081.27391.23521.273921.6011462.15
28432006.09.07 18:00buy14220.021.27971.23971.2824
28442006.09.07 18:00buy14230.041.27491.23691.2776
28452006.09.07 20:46buy14240.081.27261.23661.2753
28462006.09.08 09:36buy14250.161.27061.23661.2733
28472006.09.08 14:37buy14260.321.26791.23591.2706
28482006.09.08 16:15buy14270.641.26571.23571.2684
28492006.09.11 06:57close14220.021.26841.23971.2824-22.8611439.29
28502006.09.11 06:57close14240.081.26841.23661.2753-34.6511404.64
28512006.09.11 06:57close14260.321.26841.23591.270613.9011418.54
28522006.09.11 06:58close14230.041.26831.23691.2776-26.9211391.62
28532006.09.11 06:58close14270.641.26831.23571.2684162.2111553.83
28542006.09.11 06:58buy14280.041.26841.23041.2711
28552006.09.11 06:59close14250.161.26831.23661.2733-37.8511515.98
28562006.09.11 06:59close14280.041.26831.23041.2711-0.4011515.58
28572006.09.11 06:59buy14290.021.26841.22841.2711
28582006.09.11 10:11close14290.021.27111.22841.27115.4011520.98
28592006.09.11 10:11buy14300.021.27141.23141.2741
28602006.09.11 16:07buy14310.041.26941.23141.2721
28612006.09.12 03:15close14300.021.27201.23141.27411.0711522.05
28622006.09.12 03:19close14310.041.27201.23141.272110.1411532.19
28632006.09.12 03:19buy14320.021.27231.23231.2750
28642006.09.12 14:33buy14330.041.27021.23221.2729
28652006.09.12 14:57t/p14330.041.27291.23221.272910.8011542.99
28662006.09.12 14:57close14320.021.27291.23231.27501.2011544.19
28672006.09.12 14:57buy14340.021.27271.23271.2754
28682006.09.12 15:33buy14350.041.27051.23251.2732
28692006.09.12 16:13buy14360.081.26841.23241.2711
28702006.09.13 17:49close14340.021.27111.23271.2754-3.3311540.85
28712006.09.13 17:49close14360.081.27111.23241.271121.0811561.93
28722006.09.13 17:49close14350.041.27121.23251.27322.5411564.47
28732006.09.13 17:49buy14370.021.27131.23131.2740
28742006.09.13 19:26buy14380.041.26931.23131.2720
28752006.09.14 12:49close14370.021.27191.23131.27400.8111565.28
28762006.09.14 12:49t/p14380.041.27201.23131.272010.0111575.29
28772006.09.14 12:49buy14390.021.27221.23221.2749
28782006.09.14 14:31buy14400.041.26981.23181.2725
28792006.09.14 14:31t/p14400.041.27251.23181.272510.8011586.09
28802006.09.14 14:40buy14410.041.27011.23211.2728
28812006.09.14 16:25close14390.021.27281.23221.27491.2011587.29
28822006.09.14 16:25t/p14410.041.27281.23211.272810.8011598.09
28832006.09.14 16:25buy14420.021.27301.23301.2757
28842006.09.15 09:55buy14430.041.27101.23301.2737
28852006.09.15 11:57buy14440.081.26881.23281.2715
28862006.09.15 13:51buy14450.161.26671.23271.2694
28872006.09.15 14:30t/p14450.161.26941.23271.269443.2011641.29
28882006.09.15 14:30close14420.021.26971.23301.2757-6.7311634.56
28892006.09.15 14:30close14440.081.26971.23281.27157.2011641.76
28902006.09.15 14:30close14430.041.26941.23301.2737-6.4011635.36
28912006.09.15 14:30buy14460.021.26851.22851.2712
28922006.09.15 14:45buy14470.041.26641.22841.2691
28932006.09.15 15:34buy14480.081.26411.22811.2668
28942006.09.18 08:10close14460.021.26671.22851.2712-3.7311631.63
28952006.09.18 08:10close14480.081.26671.22811.266820.2811651.90
28962006.09.18 08:11close14470.041.26681.22841.26911.3411653.24
28972006.09.18 08:11buy14490.021.26691.22691.2696
28982006.09.18 15:01t/p14490.021.26961.22691.26965.4011658.64
28992006.09.18 15:01buy14500.021.27131.23131.2740
29002006.09.18 15:01buy14510.041.26851.23051.2712
29012006.09.18 15:21buy14520.081.26641.23041.2691
29022006.09.18 16:56t/p14520.081.26911.23041.269121.6011680.24
29032006.09.18 16:56close14500.021.26911.23131.2740-4.4011675.84
29042006.09.18 16:56close14510.041.26921.23051.27122.8011678.64
29052006.09.18 16:56buy14530.021.26931.22931.2720
29062006.09.18 17:16buy14540.041.26731.22931.2700
29072006.09.18 20:39close14530.021.27001.22931.27201.4011680.04
29082006.09.18 20:40close14540.041.27001.22931.270010.8011690.84
29092006.09.18 20:40buy14550.021.26991.22991.2726
29102006.09.19 09:53buy14560.041.26791.22991.2706
29112006.09.19 11:00buy14570.081.26581.22981.2685
29122006.09.19 14:30t/p14570.081.26851.22981.268521.6011712.44
29132006.09.19 14:30close14550.021.26861.22991.2726-2.7311709.71
29142006.09.19 14:30close14560.041.26851.22991.27062.4011712.11
29152006.09.19 14:30buy14580.021.26821.22821.2709
29162006.09.19 15:10t/p14580.021.27091.22821.27095.4011717.51
29172006.09.19 15:10buy14590.021.27151.23151.2742
29182006.09.19 17:02buy14600.041.26951.23151.2722
29192006.09.19 17:22buy14610.081.26741.23141.2701
29202006.09.20 16:16t/p14610.081.27011.23141.270121.0811738.59
29212006.09.20 16:16close14590.021.27021.23151.2742-2.7311735.86
29222006.09.20 16:16close14600.041.27021.23151.27222.5411738.39
29232006.09.20 16:16buy14620.021.27021.23021.2729
29242006.09.21 09:43t/p14620.021.27291.23021.27295.0111743.40
29252006.09.21 09:43buy14630.021.27321.23321.2759
29262006.09.21 18:03t/p14630.021.27591.23321.27595.4011748.80
29272006.09.21 18:03buy14640.021.27631.23631.2790
29282006.09.21 18:03t/p14640.021.27901.23631.27905.4011754.20
29292006.09.21 18:03buy14650.021.27921.23921.2819
29302006.09.21 18:03buy14660.041.27591.23791.2786
29312006.09.21 18:15t/p14660.041.27861.23791.278610.8011765.00
29322006.09.21 18:15close14650.021.27901.23921.2819-0.4011764.60
29332006.09.21 18:15buy14670.021.27851.23851.2812
29342006.09.22 09:06close14670.021.28121.23851.28125.2711769.87
29352006.09.22 09:06buy14680.021.28111.24111.2838
29362006.09.22 17:34buy14690.041.27901.24101.2817
29372006.09.25 06:34t/p14690.041.28171.24101.281710.5411780.41
29382006.09.25 06:34close14680.021.28171.24111.28381.0711781.48
29392006.09.25 06:35buy14700.021.28181.24181.2845
29402006.09.25 09:05buy14710.041.27971.24171.2824
29412006.09.25 11:02buy14720.081.27691.24091.2796
29422006.09.25 16:00buy14730.161.27451.24051.2772
29432006.09.26 10:47buy14740.321.27241.24041.2751
29442006.09.26 11:55buy14750.641.27031.24031.2730
29452006.09.26 16:04buy14761.281.26801.24001.2707
29462006.09.27 14:30t/p14761.281.27071.24001.2707337.2212118.69
29472006.09.27 14:30close14700.021.27111.24181.2845-21.6612097.03
29482006.09.27 14:30close14720.081.27111.24091.2796-47.4512049.58
29492006.09.27 14:30close14740.321.27111.24041.2751-43.7012005.89
29502006.09.27 14:30close14710.041.27111.24171.2824-34.9211970.96
29512006.09.27 14:30close14750.641.27111.24031.273047.0112017.97
29522006.09.27 14:30buy14770.061.27051.23251.2732
29532006.09.27 14:31close14730.161.27111.24051.2772-56.5011961.47
29542006.09.27 14:31close14770.061.27071.23251.27321.2011962.67
29552006.09.27 14:31buy14780.021.27081.23081.2735
29562006.09.27 14:41buy14790.041.26861.23061.2713
29572006.09.28 01:49close14780.021.27131.23081.27350.6111963.28
29582006.09.28 01:51t/p14790.041.27131.23061.271310.0111973.30
29592006.09.28 01:51buy14800.021.27161.23161.2743
29602006.09.28 14:37buy14810.041.26951.23151.2722
29612006.09.29 09:24buy14820.081.26741.23141.2701
29622006.09.29 14:39buy14830.161.26531.23131.2680
29632006.09.29 17:03t/p14830.161.26801.23131.268043.2012016.50
29642006.09.29 17:03close14800.021.26811.23161.2743-7.1312009.36
29652006.09.29 17:03close14820.081.26811.23141.27015.6012014.96
29662006.09.29 17:03close14810.041.26901.23151.2722-2.2612012.70
29672006.09.29 17:03buy14840.031.26781.22781.2705
29682006.09.29 17:03t/p14840.031.27051.22781.27058.1012020.80
29692006.09.29 17:03buy14850.031.27151.23151.2742
29702006.09.29 17:03buy14860.061.26841.23041.2711
29712006.10.02 09:06buy14870.121.26641.23041.2691
29722006.10.02 11:33close14850.031.26901.23151.2742-7.7012013.11
29732006.10.02 11:33close14870.121.26901.23041.269131.2012044.31
29742006.10.02 11:33close14860.061.26901.23041.27113.2112047.51
29752006.10.02 11:33buy14880.031.26911.22911.2718
29762006.10.02 15:31close14880.031.27171.22911.27187.8012055.31
29772006.10.02 15:31buy14890.031.27141.23141.2741
29782006.10.02 15:50close14890.031.27401.23141.27417.8012063.11
29792006.10.02 15:50buy14900.031.27421.23421.2769
29802006.10.04 03:11buy14910.061.27221.23421.2749
29812006.10.04 10:43buy14920.121.27011.23411.2728
29822006.10.04 12:39buy14930.241.26801.23401.2707
29832006.10.04 16:01t/p14930.241.27071.23401.270764.8012127.91
29842006.10.04 16:01close14900.031.27081.23421.2769-10.5912117.32
29852006.10.04 16:01close14920.121.27081.23411.27288.4012125.72
29862006.10.04 16:01buy14940.061.26991.23191.2726
29872006.10.04 16:02close14910.061.27221.23421.27490.0012125.72
29882006.10.04 16:12buy14950.061.26781.22981.2705
29892006.10.04 18:39t/p14940.061.27261.23191.272616.2012141.92
29902006.10.04 18:39t/p14950.061.27051.22981.270516.2012158.12
29912006.10.04 18:39buy14960.031.27301.23301.2757
29922006.10.04 18:39buy14970.061.27061.23261.2733
29932006.10.04 18:54buy14980.121.26851.23251.2712
29942006.10.04 20:46close14960.031.27121.23301.2757-5.4012152.72
29952006.10.04 20:46close14980.121.27121.23251.271232.4012185.12
29962006.10.04 21:00close14970.061.27121.23261.27333.6012188.72
29972006.10.04 21:00buy14990.031.27111.23111.2738
29982006.10.05 14:57buy15000.061.26911.23111.2718
29992006.10.06 13:52buy15010.121.26711.23111.2698
30002006.10.06 14:31t/p15010.121.26981.23111.269832.4012221.12
30012006.10.06 14:31close14990.031.27131.23111.2738-0.1912220.93
30022006.10.06 14:31close15000.061.26991.23111.27184.4112225.34
30032006.10.06 14:31buy15020.031.26821.22821.2709
30042006.10.06 14:31t/p15020.031.27091.22821.27098.1012233.44
30052006.10.06 14:31buy15030.031.27121.23121.2739
30062006.10.06 14:31buy15040.061.26881.23081.2715
30072006.10.06 14:31buy15050.121.26631.23031.2690
30082006.10.06 14:31t/p15050.121.26901.23031.269032.4012265.84
30092006.10.06 14:31close15030.031.26961.23121.2739-4.8012261.04
30102006.10.06 14:32close15040.061.26971.23081.27155.4012266.44
30112006.10.06 14:32buy15060.031.26991.22991.2726
30122006.10.06 14:32buy15070.061.26601.22801.2687
30132006.10.06 14:32t/p15070.061.26871.22801.268716.2012282.64
30142006.10.06 14:32close15060.031.27131.22991.27264.2012286.84
30152006.10.06 14:32buy15080.031.26601.22601.2687
30162006.10.06 14:32t/p15080.031.26871.22601.26878.1012294.94
30172006.10.06 14:32buy15090.031.27041.23041.2731
30182006.10.06 14:32buy15100.061.26601.22801.2687
30192006.10.06 14:34buy15110.121.26391.22791.2666
30202006.10.06 14:34t/p15110.121.26661.22791.266632.4012327.34
30212006.10.06 14:34close15090.031.26661.23041.2731-11.4012315.94
30222006.10.06 14:34buy15120.061.26351.22551.2662
30232006.10.06 14:35close15100.061.26621.22801.26871.2012317.14
30242006.10.06 14:35t/p15120.061.26621.22551.266216.2012333.34
30252006.10.06 14:35buy15130.031.26661.22661.2693
30262006.10.06 14:35buy15140.061.26231.22431.2650
30272006.10.06 14:35buy15150.121.26021.22421.2629
30282006.10.06 14:36t/p15150.121.26291.22421.262932.4012365.74
30292006.10.06 14:36close15130.031.26311.22661.2693-10.5012355.24
30302006.10.06 14:36close15140.061.26321.22431.26505.4012360.64
30312006.10.06 14:36buy15160.031.26331.22331.2660
30322006.10.06 14:56buy15170.061.26111.22311.2638
30332006.10.06 15:08buy15180.121.25901.22301.2617
30342006.10.10 10:22buy15190.241.25681.22281.2595
30352006.10.10 13:09buy15200.481.25481.22281.2575
30362006.10.10 15:38buy15210.961.25271.22271.2554
30372006.10.11 12:22close15160.031.25541.22331.2660-24.2912336.35
30382006.10.11 12:22close15180.121.25541.22301.2617-45.5612290.79
30392006.10.11 12:22close15200.481.25541.22281.257525.6612316.45
30402006.10.11 12:24close15170.061.25541.22311.2638-35.3812281.07
30412006.10.11 12:24close15210.961.25541.22271.2554252.8912533.96
30422006.10.11 12:24close15190.241.25541.22281.2595-35.1712498.79
30432006.10.11 12:24buy15220.031.25571.21571.2584
30442006.10.11 20:01buy15230.061.25341.21541.2561
30452006.10.11 20:24buy15240.121.25131.21531.2540
30462006.10.11 20:53t/p15240.121.25401.21531.254032.4012531.19
30472006.10.11 20:53close15220.031.25471.21571.2584-3.0012528.19
30482006.10.11 22:14buy15250.061.25141.21341.2541
30492006.10.12 08:31close15230.061.25401.21541.25612.4212530.61
30502006.10.12 08:32close15250.061.25391.21341.254113.8212544.43
30512006.10.12 08:32buy15260.031.25381.21381.2565
30522006.10.13 00:08t/p15260.031.25651.21381.25657.9012552.34
30532006.10.13 00:08buy15270.031.25671.21671.2594
30542006.10.13 12:56buy15280.061.25451.21651.2572
30552006.10.13 14:38buy15290.121.25241.21641.2551
30562006.10.13 16:05buy15300.241.25021.21621.2529
30572006.10.16 14:43t/p15300.241.25291.21621.252963.2312615.56
30582006.10.16 14:43close15270.031.25311.21671.2594-11.0012604.57
30592006.10.16 14:43close15290.121.25311.21641.25517.6112612.18
30602006.10.16 14:44close15280.061.25301.21651.2572-9.3912602.79
30612006.10.16 14:44buy15310.031.25281.21281.2555
30622006.10.17 15:32close15310.031.25541.21281.25557.6012610.39
30632006.10.17 15:32buy15320.031.25551.21551.2582
30642006.10.17 23:39buy15330.061.25341.21541.2561
30652006.10.18 15:11buy15340.121.25141.21541.2541
30662006.10.18 23:59t/p15340.121.25411.21541.254132.4012642.79
30672006.10.18 23:59close15320.031.25411.21551.2582-4.4012638.40
30682006.10.19 00:00close15330.061.25421.21541.25613.2312641.62
30692006.10.19 00:00buy15350.031.25321.21321.2559
30702006.10.19 09:44t/p15350.031.25591.21321.25598.1012649.72
30712006.10.19 09:44buy15360.031.25631.21631.2590
30722006.10.19 15:46close15360.031.25901.21631.25908.1012657.82
30732006.10.19 15:46buy15370.031.25921.21921.2619
30742006.10.19 18:00buy15380.061.25621.21821.2589
30752006.10.19 18:00t/p15380.061.25891.21821.258916.2012674.02
30762006.10.19 19:09t/p15370.031.26191.21921.26198.1012682.12
30772006.10.19 19:09buy15390.031.26221.22221.2649
30782006.10.20 12:00buy15400.061.26021.22221.2629
30792006.10.20 15:02close15390.031.26281.22221.26491.6012683.73
30802006.10.20 15:02close15400.061.26291.22221.262916.2012699.93
30812006.10.20 15:02buy15410.031.26301.22301.2657
30822006.10.20 16:04buy15420.061.26071.22271.2634
30832006.10.23 08:54buy15430.121.25861.22261.2613
30842006.10.23 11:13buy15440.241.25641.22241.2591
30852006.10.23 14:49buy15450.481.25431.22231.2570
30862006.10.24 17:40close15410.031.25701.22301.2657-18.3912681.53
30872006.10.24 17:40close15430.121.25701.22261.2613-19.9912661.55
30882006.10.24 17:40close15450.481.25701.22231.2570126.4612788.00
30892006.10.24 17:41close15420.061.25711.22271.2634-22.3912765.62
30902006.10.24 17:41close15440.241.25721.22241.259117.6312783.25
30912006.10.24 17:41buy15460.031.25751.21751.2602
30922006.10.24 23:05buy15470.061.25551.21751.2582
30932006.10.25 12:25close15460.031.25811.21751.26021.6012784.85
30942006.10.25 12:33close15470.061.25811.21751.258215.2112800.06
30952006.10.25 12:34buy15480.031.25861.21861.2613
30962006.10.25 20:21t/p15480.031.26131.21861.26138.1012808.16
30972006.10.25 20:21buy15490.031.26161.22161.2643
30982006.10.25 20:27buy15500.061.25941.22141.2621
30992006.10.25 21:04close15490.031.26201.22161.26431.2012809.36
31002006.10.25 21:04close15500.061.26211.22141.262116.2012825.56
31012006.10.25 21:04buy15510.031.26181.22181.2645
31022006.10.26 08:57t/p15510.031.26451.22181.26457.5112833.07
31032006.10.26 08:57buy15520.031.26481.22481.2675
31042006.10.26 16:38t/p15520.031.26751.22481.26758.1012841.17
31052006.10.26 16:38buy15530.031.26791.22791.2706
31062006.10.27 02:46t/p15530.031.27061.22791.27067.9012849.07
31072006.10.27 02:46buy15540.031.27101.23101.2737
31082006.10.27 08:23buy15550.061.26891.23091.2716
31092006.10.27 11:17buy15560.121.26691.23091.2696
31102006.10.27 14:30t/p15560.121.26961.23091.269632.4012881.47
31112006.10.27 14:30close15540.031.26961.23101.2737-4.2012877.27
31122006.10.27 14:30close15550.061.26971.23091.27164.8012882.07
31132006.10.27 14:30buy15570.031.27011.23011.2728
31142006.10.27 14:32t/p15570.031.27281.23011.27288.1012890.17
31152006.10.27 14:32buy15580.031.27301.23301.2757
31162006.10.27 14:41buy15590.061.27091.23291.2736
31172006.10.27 15:07t/p15590.061.27361.23291.273616.2012906.37
31182006.10.27 15:07close15580.031.27361.23301.27571.8012908.17
31192006.10.27 15:07buy15600.031.27371.23371.2764
31202006.10.27 18:05buy15610.061.27161.23361.2743
31212006.10.31 09:28buy15620.121.26951.23351.2722
31222006.10.31 16:59t/p15620.121.27221.23351.272232.4012940.57
31232006.10.31 16:59close15600.031.27271.23371.2764-3.3912937.18
31242006.10.31 17:00close15610.061.27221.23361.27432.8112939.99
31252006.10.31 17:00buy15630.031.27221.23221.2749
31262006.10.31 17:09close15630.031.27481.23221.27497.8012947.79
31272006.10.31 17:09buy15640.031.27521.23521.2779
31282006.10.31 17:32t/p15640.031.27791.23521.27798.1012955.89
31292006.10.31 17:32buy15650.031.27811.23811.2808
31302006.10.31 21:43buy15660.061.27591.23791.2786
31312006.11.01 17:03close15650.031.27851.23811.28081.0012956.89
31322006.11.01 17:03close15660.061.27851.23791.278615.2112972.10
31332006.11.01 17:03buy15670.031.27861.23861.2813
31342006.11.01 17:54buy15680.061.27651.23851.2792
31352006.11.02 02:54buy15690.121.27451.23851.2772
31362006.11.02 13:44close15670.031.27711.23861.2813-5.0912967.01
31372006.11.02 13:44close15690.121.27711.23851.277231.2012998.21
31382006.11.02 13:44close15680.061.27731.23851.27923.6213001.83
31392006.11.02 13:44buy15700.031.27751.23751.2802
31402006.11.03 14:31buy15710.061.27521.23721.2779
31412006.11.03 14:31buy15720.121.27231.23631.2750
31422006.11.03 14:31t/p15720.121.27501.23631.275032.4013034.23
31432006.11.03 14:31close15700.031.27631.23751.2802-3.8013030.44
31442006.11.03 14:31close15710.061.27591.23721.27794.2013034.64
31452006.11.03 14:31buy15730.031.27511.23511.2778
31462006.11.03 14:32buy15740.061.27291.23491.2756
31472006.11.03 14:32buy15750.121.27081.23481.2735
31482006.11.03 14:32buy15760.241.26811.23411.2708
31492006.11.03 14:32t/p15730.031.27781.23511.27788.1013042.74
31502006.11.03 14:32t/p15740.061.27561.23491.275616.2013058.94
31512006.11.03 14:32t/p15750.121.27351.23481.273532.4013091.34
31522006.11.03 14:32t/p15760.241.27081.23411.270864.8013156.14
31532006.11.03 14:32buy15770.031.27871.23871.2814
31542006.11.03 14:32buy15780.061.27181.23381.2745
31552006.11.03 14:44buy15790.121.26981.23381.2725
31562006.11.06 18:51close15770.031.27241.23871.2814-19.1013137.04
31572006.11.06 18:51close15790.121.27241.23381.272530.4113167.45
31582006.11.06 22:54close15780.061.27241.23381.27453.2113170.66
31592006.11.06 22:54buy15800.031.27251.23251.2752
31602006.11.07 05:16t/p15800.031.27521.23251.27527.9013178.56
31612006.11.07 05:16buy15810.031.27541.23541.2781
31622006.11.07 14:59t/p15810.031.27811.23541.27818.1013186.66
31632006.11.07 14:59buy15820.031.27851.23851.2812
31642006.11.07 15:44close15820.031.28111.23851.28127.8013194.46
31652006.11.07 15:44buy15830.031.28131.24131.2840
31662006.11.07 20:18buy15840.061.27921.24121.2819
31672006.11.07 20:55buy15850.121.27711.24111.2798
31682006.11.08 10:18close15830.031.27971.24131.2840-5.0013189.47
31692006.11.08 10:18close15850.121.27971.24111.279830.4113219.88
31702006.11.08 10:18close15840.061.27971.24121.28192.6113222.49
31712006.11.08 10:18buy15860.031.27971.23971.2824
31722006.11.08 14:02buy15870.061.27761.23961.2803
31732006.11.08 15:14buy15880.121.27561.23961.2783
31742006.11.09 08:58close15860.031.27821.23971.2824-5.0913217.40
31752006.11.09 08:58close15880.121.27821.23961.278328.8413246.24
31762006.11.09 08:59close15870.061.27831.23961.28033.0213249.26
31772006.11.09 08:59buy15890.031.27841.23841.2811
31782006.11.09 14:30t/p15890.031.28111.23841.28118.1013257.36
31792006.11.09 14:30buy15900.031.28501.24501.2877
31802006.11.09 14:30buy15910.061.28021.24221.2829
31812006.11.09 14:30buy15920.121.27801.24201.2807
31822006.11.09 14:48buy15930.241.27591.24191.2786
31832006.11.09 15:58close15900.031.27861.24501.2877-19.2013238.16
31842006.11.09 15:58close15920.121.27861.24201.28077.2013245.36
31852006.11.09 15:59close15910.061.27861.24221.2829-9.6013235.76
31862006.11.09 15:59t/p15930.241.27861.24191.278664.8013300.56
31872006.11.09 15:59buy15940.031.27881.23881.2815
31882006.11.09 17:20close15940.031.28141.23881.28157.8013308.36
31892006.11.09 17:20buy15950.031.28071.24071.2834
31902006.11.09 17:35t/p15950.031.28341.24071.28348.1013316.46
31912006.11.09 17:35buy15960.031.28361.24361.2863
31922006.11.10 03:08t/p15960.031.28631.24361.28637.9013324.37
31932006.11.10 03:08buy15970.031.28651.24651.2892
31942006.11.10 10:03close15970.031.28911.24651.28927.8013332.17
31952006.11.10 10:03buy15980.031.28921.24921.2919
31962006.11.10 12:26buy15990.061.28711.24911.2898
31972006.11.10 16:10buy16000.121.28511.24911.2878
31982006.11.13 06:18close15980.031.28771.24921.2919-4.7013327.47
31992006.11.13 06:18close16000.121.28771.24911.287830.4113357.88
32002006.11.13 06:18close15990.061.28771.24911.28983.2113361.09
32012006.11.13 06:18buy16010.031.28781.24781.2905
32022006.11.13 08:58buy16020.061.28581.24781.2885
32032006.11.13 12:08buy16030.121.28371.24771.2864
32042006.11.13 15:51buy16040.241.28161.24761.2843
32052006.11.14 14:31t/p16040.241.28431.24761.284363.2313424.32
32062006.11.14 14:31close16010.031.28441.24781.2905-10.4013413.92
32072006.11.14 14:31close16030.121.28441.24771.28647.6113421.54
32082006.11.14 14:31buy16050.061.28371.24571.2864
32092006.11.14 14:31close16020.061.28441.24781.2885-8.7913412.74
32102006.11.14 14:31close16050.061.28461.24571.28645.4013418.14
32112006.11.14 14:31buy16060.031.28501.24501.2877
32122006.11.14 16:05buy16070.061.28241.24441.2851
32132006.11.14 16:12buy16080.121.28031.24431.2830
32142006.11.15 09:11close16060.031.28301.24501.2877-6.2013411.95
32152006.11.15 09:11close16080.121.28301.24431.283031.6113443.56
32162006.11.15 09:11close16070.061.28301.24441.28513.2113446.77
32172006.11.15 09:11buy16090.031.28321.24321.2859
32182006.11.15 10:36buy16100.061.28101.24301.2837
32192006.11.15 11:38buy16110.121.27891.24291.2816
32202006.11.15 20:05t/p16110.121.28161.24291.281632.4013479.17
32212006.11.15 20:05close16090.031.28161.24321.2859-4.8013474.37
32222006.11.15 20:05close16100.061.28151.24301.28373.0013477.37
32232006.11.15 20:05buy16120.031.28181.24181.2845
32242006.11.16 15:02buy16130.061.27971.24171.2824
32252006.11.17 05:16buy16140.121.27761.24161.2803
32262006.11.17 15:53t/p16140.121.28031.24161.280332.4013509.77
32272006.11.17 15:53close16120.031.28031.24181.2845-5.2913504.48
32282006.11.17 15:53close16130.061.28041.24171.28243.8113508.29
32292006.11.17 15:53buy16150.031.28051.24051.2832
32302006.11.17 16:07close16150.031.28311.24051.28327.8013516.09
32312006.11.17 16:07buy16160.031.28341.24341.2861
32322006.11.17 21:02buy16170.061.28131.24331.2840
32332006.11.20 03:25t/p16170.061.28401.24331.284015.8113531.90
32342006.11.20 03:25close16160.031.28401.24341.28611.6013533.50
32352006.11.20 03:25buy16180.031.28431.24431.2870
32362006.11.20 16:18buy16190.061.28231.24431.2850
32372006.11.21 15:07buy16200.121.28021.24421.2829
32382006.11.21 20:09close16180.031.28291.24431.2870-4.4013529.10
32392006.11.21 20:09close16200.121.28291.24421.282932.4013561.50
32402006.11.21 20:09close16190.061.28301.24431.28503.8113565.31
32412006.11.21 20:10buy16210.031.28311.24311.2858
32422006.11.22 03:21t/p16210.031.28581.24311.28587.9013573.21
32432006.11.22 03:21buy16220.031.28611.24611.2888
32442006.11.22 13:24t/p16220.031.28881.24611.28888.1013581.31
32452006.11.22 13:24buy16230.031.28961.24961.2923
32462006.11.22 14:34close16230.031.29221.24961.29237.8013589.11
32472006.11.22 14:34buy16240.031.29251.25251.2952
32482006.11.22 16:25close16240.031.29521.25251.29528.1013597.21
32492006.11.22 16:25buy16250.031.29531.25531.2980
32502006.11.22 17:58buy16260.061.29321.25521.2959
32512006.11.23 10:08close16250.031.29581.25531.29800.9113598.12
32522006.11.23 10:08t/p16260.061.29591.25521.295915.0213613.14
32532006.11.23 10:08buy16270.031.29611.25611.2988
32542006.11.24 09:26t/p16270.031.29881.25611.29887.9013621.05
32552006.11.24 09:26buy16280.031.29901.25901.3017
32562006.11.24 09:31t/p16280.031.30171.25901.30178.1013629.15
32572006.11.24 09:31buy16290.031.30201.26201.3047
32582006.11.24 09:33t/p16290.031.30471.26201.30478.1013637.25
32592006.11.24 09:33buy16300.031.30501.26501.3077
32602006.11.24 09:34t/p16300.031.30771.26501.30778.1013645.35
32612006.11.24 09:34buy16310.031.30811.26811.3108
32622006.11.24 09:35buy16320.061.30561.26761.3083
32632006.11.24 09:49t/p16320.061.30831.26761.308316.2013661.55
32642006.11.24 09:49close16310.031.30841.26811.31080.9013662.45
32652006.11.24 09:49buy16330.031.30871.26871.3114
32662006.11.24 09:52buy16340.061.30651.26851.3092
32672006.11.24 11:30close16330.031.30911.26871.31141.2013663.65
32682006.11.24 11:31t/p16340.061.30921.26851.309216.2013679.85
32692006.11.24 11:31buy16350.031.30951.26951.3122
32702006.11.24 12:09buy16360.061.30741.26941.3101
32712006.11.24 16:22t/p16360.061.31011.26941.310116.2013696.05
32722006.11.24 16:22close16350.031.31021.26951.31222.1013698.15
32732006.11.24 16:22buy16370.031.31001.27001.3127
32742006.11.24 17:48buy16380.061.30801.27001.3107
32752006.11.26 00:00t/p16370.031.31271.27001.31278.1013706.25
32762006.11.26 00:00t/p16380.061.31071.27001.310716.2013722.45
32772006.11.26 00:00buy16390.031.31471.27471.3174
32782006.11.27 06:25buy16400.061.31231.27431.3150
32792006.11.27 09:31buy16410.121.31021.27421.3129
32802006.11.27 10:39close16390.031.31281.27471.3174-5.9013716.55
32812006.11.27 10:39close16410.121.31281.27421.312931.2013747.75
32822006.11.27 10:39close16400.061.31281.27431.31503.0013750.75
32832006.11.27 10:39buy16420.031.31291.27291.3156
32842006.11.27 14:01buy16430.061.31081.27281.3135
32852006.11.27 16:27t/p16430.061.31351.27281.313516.2013766.95
32862006.11.27 16:27close16420.031.31351.27291.31561.8013768.75
32872006.11.27 16:27buy16440.031.31341.27341.3161
32882006.11.28 10:07t/p16440.031.31611.27341.31617.9013776.66
32892006.11.28 10:07buy16450.031.31641.27641.3191
32902006.11.28 10:45buy16460.061.31421.27621.3169
32912006.11.28 15:33t/p16460.061.31691.27621.316916.2013792.86
32922006.11.28 15:33close16450.031.31691.27641.31911.5013794.36
32932006.11.28 15:33buy16470.031.31751.27751.3202
32942006.11.28 16:08buy16480.061.31541.27741.3181
32952006.11.28 20:06t/p16480.061.31811.27741.318116.2013810.56
32962006.11.28 20:06close16470.031.31811.27751.32021.8013812.36
32972006.11.28 20:06buy16490.031.31751.27751.3202
32982006.11.28 20:17t/p16490.031.32021.27751.32028.1013820.46
32992006.11.28 20:17buy16500.031.32051.28051.3232
33002006.11.28 20:19buy16510.061.31781.27981.3205
33012006.11.28 20:37t/p16510.061.32051.27981.320516.2013836.66
33022006.11.28 20:37close16500.031.32061.28051.32320.3013836.96
33032006.11.28 20:37buy16520.031.32091.28091.3236
33042006.11.28 20:38buy16530.061.31881.28081.3215
33052006.11.28 20:51buy16540.121.31671.28071.3194
33062006.11.28 21:46t/p16540.121.31941.28071.319432.4013869.36
33072006.11.28 21:46close16520.031.31941.28091.3236-4.5013864.86
33082006.11.28 21:46close16530.061.31951.28081.32154.2013869.06
33092006.11.28 21:46buy16550.031.31961.27961.3223
33102006.11.29 10:04buy16560.061.31751.27951.3202
33112006.11.29 13:44buy16570.121.31541.27941.3181
33122006.11.29 15:30buy16580.241.31331.27931.3160
33132006.11.29 15:30t/p16580.241.31601.27931.316064.8013933.86
33142006.11.29 15:30close16550.031.31631.27961.3223-10.1013923.76
33152006.11.29 15:30close16570.121.31631.27941.318110.8013934.56
33162006.11.29 15:30close16560.061.31601.27951.3202-9.0013925.56
33172006.11.29 15:30buy16590.031.31591.27591.3186
33182006.11.29 15:30buy16600.061.31331.27531.3160
33192006.11.29 15:33close16590.031.31591.27591.31860.0013925.56
33202006.11.29 15:33t/p16600.061.31601.27531.316016.2013941.76
33212006.11.29 15:33buy16610.031.31621.27621.3189
33222006.11.29 15:46buy16620.061.31411.27611.3168
33232006.11.29 16:28t/p16620.061.31681.27611.316816.2013957.96
33242006.11.29 16:28close16610.031.31711.27621.31892.7013960.66
33252006.11.29 16:28buy16630.031.31741.27741.3201
33262006.11.29 17:06buy16640.061.31531.27731.3180
33272006.11.30 07:29close16630.031.31791.27741.32010.9113961.57
33282006.11.30 07:30close16640.061.31791.27731.318014.4213975.99
33292006.11.30 07:30buy16650.031.31821.27821.3209
33302006.11.30 11:24t/p16650.031.32091.27821.32098.1013984.09
33312006.11.30 11:24buy16660.031.32111.28111.3238
33322006.11.30 12:11buy16670.061.31901.28101.3217
33332006.11.30 16:57t/p16670.061.32171.28101.321716.2014000.29
33342006.11.30 16:57close16660.031.32211.28111.32383.0014003.29
33352006.11.30 16:57buy16680.031.32181.28181.3245
33362006.11.30 17:31t/p16680.031.32451.28181.32458.1014011.39
33372006.11.30 17:31buy16690.031.32471.28471.3274
33382006.11.30 18:34t/p16690.031.32741.28471.32748.1014019.49
33392006.11.30 18:34buy16700.031.32761.28761.3303
33402006.11.30 19:49buy16710.061.32551.28751.3282
33412006.12.01 09:54close16700.031.32811.28761.33031.3014020.79
33422006.12.01 09:55close16710.061.32811.28751.328215.2114036.00
33432006.12.01 09:55buy16720.031.32821.28821.3309
33442006.12.01 10:13buy16730.061.32611.28811.3288
33452006.12.01 10:36buy16740.121.32401.28801.3267
33462006.12.01 16:15t/p16740.121.32671.28801.326732.4014068.40
33472006.12.01 16:15close16720.031.32671.28821.3309-4.5014063.90
33482006.12.01 16:15close16730.061.32681.28811.32884.2014068.10
33492006.12.01 16:15buy16750.031.32721.28721.3299
33502006.12.01 17:01t/p16750.031.32991.28721.32998.1014076.20
33512006.12.01 17:01buy16760.031.33021.29021.3329
33522006.12.01 17:29t/p16760.031.33291.29021.33298.1014084.30
33532006.12.01 17:29buy16770.031.33311.29311.3358
33542006.12.01 18:38buy16780.061.33091.29291.3336
33552006.12.01 21:43close16770.031.33361.29311.33581.5014085.80
33562006.12.01 21:43close16780.061.33361.29291.333616.2014102.00
33572006.12.01 21:43buy16790.031.33351.29351.3362
33582006.12.03 21:26close16790.031.33611.29351.33627.8014109.80
33592006.12.03 21:30buy16800.031.33621.29621.3389
33602006.12.04 00:00buy16810.061.33341.29541.3361
33612006.12.04 06:08buy16820.121.33131.29531.3340
33622006.12.04 10:09buy16830.241.32921.29521.3319
33632006.12.04 13:08close16800.031.33181.29621.3389-13.4014096.40
33642006.12.04 13:08close16820.121.33181.29531.33406.0014102.40
33652006.12.04 13:08close16810.061.33181.29541.3361-9.6014092.80
33662006.12.04 13:08close16830.241.33181.29521.331962.4014155.20
33672006.12.04 13:08buy16840.031.33181.29181.3345
33682006.12.04 15:30buy16850.061.32971.29171.3324
33692006.12.04 17:46close16840.031.33231.29181.33451.5014156.70
33702006.12.04 17:47close16850.061.33231.29171.332415.6014172.30
33712006.12.04 17:47buy16860.031.33241.29241.3351
33722006.12.05 11:58buy16870.061.33021.29221.3329
33732006.12.05 13:22t/p16870.061.33291.29221.332916.2014188.50
33742006.12.05 13:22close16860.031.33291.29241.33511.3014189.81
33752006.12.05 13:22buy16880.031.33291.29291.3356
33762006.12.05 15:30t/p16880.031.33561.29291.33568.1014197.91
33772006.12.05 15:30buy16890.031.33601.29601.3387
33782006.12.05 15:47buy16900.061.33391.29591.3366
33792006.12.05 16:04buy16910.121.33181.29581.3345
33802006.12.05 17:12buy16920.241.32971.29571.3324
33812006.12.05 18:31t/p16920.241.33241.29571.332464.8014262.71
33822006.12.05 18:31close16890.031.33241.29601.3387-10.8014251.91
33832006.12.05 18:31close16910.121.33241.29581.33457.2014259.11
33842006.12.05 18:31close16900.061.33241.29591.3366-9.0014250.11
33852006.12.05 18:31buy16930.031.33241.29241.3351
33862006.12.06 10:17buy16940.061.33031.29231.3330
33872006.12.06 11:18buy16950.121.32821.29221.3309
33882006.12.06 11:40buy16960.241.32601.29201.3287
33892006.12.06 13:27t/p16960.241.32871.29201.328764.8014314.91
33902006.12.06 13:27close16930.031.32871.29241.3351-11.3014303.61
33912006.12.06 13:27close16950.121.32871.29221.33096.0014309.61
33922006.12.06 13:28close16940.061.32871.29231.3330-9.6014300.01
33932006.12.06 13:28buy16970.031.32881.28881.3315
33942006.12.06 15:15buy16980.061.32651.28851.3292
33952006.12.06 16:52t/p16980.061.32921.28851.329216.2014316.21
33962006.12.06 16:52close16970.031.32921.28881.33151.2014317.41
33972006.12.06 16:52buy16990.031.32921.28921.3319
33982006.12.06 17:44close16990.031.33181.28921.33197.8014325.21
33992006.12.06 17:44buy17000.031.33211.29211.3348
34002006.12.06 20:09buy17010.061.32991.29191.3326
34012006.12.07 00:54buy17020.121.32781.29181.3305
34022006.12.07 06:58t/p17020.121.33051.29181.330532.4014357.61
34032006.12.07 06:58close17000.031.33051.29211.3348-5.3914352.22
34042006.12.07 06:58close17010.061.33041.29191.33261.8214354.04
34052006.12.07 06:59buy17030.031.33081.29081.3335
34062006.12.07 12:45buy17040.061.32871.29071.3314
34072006.12.07 15:36t/p17040.061.33141.29071.331416.2014370.24
34082006.12.07 15:36close17030.031.33171.29081.33352.7014372.94
34092006.12.07 15:36buy17050.031.33181.29181.3345
34102006.12.07 15:36buy17060.061.32941.29141.3321
34112006.12.07 15:37close17050.031.33201.29181.33450.6014373.54
34122006.12.07 15:37close17060.061.33201.29141.332115.6014389.14
34132006.12.07 15:38buy17070.031.33171.29171.3344
34142006.12.07 15:41buy17080.061.32961.29161.3323
34152006.12.08 09:38buy17090.121.32751.29151.3302
34162006.12.08 15:30buy17100.241.32371.28971.3264
34172006.12.08 15:31t/p17100.241.32641.28971.326464.8014453.94
34182006.12.08 15:31close17070.031.32721.29171.3344-13.7014440.25
34192006.12.08 15:31close17090.121.32721.29151.3302-3.6014436.65
34202006.12.08 15:31buy17110.061.32731.28931.3300
34212006.12.08 15:31close17080.061.32741.29161.3323-13.5914423.05
34222006.12.08 15:31close17110.061.32751.28931.33001.2014424.25
34232006.12.08 15:31buy17120.031.32791.28791.3306
34242006.12.08 15:31buy17130.061.32551.28751.3282
34252006.12.08 15:45t/p17130.061.32821.28751.328216.2014440.45
34262006.12.08 15:45close17120.031.32921.28791.33063.9014444.35
34272006.12.08 15:45buy17140.031.32951.28951.3322
34282006.12.08 15:45buy17150.061.32371.28571.3264
34292006.12.08 15:45t/p17150.061.32641.28571.326416.2014460.55
34302006.12.08 15:45buy17160.061.32551.28751.3282
34312006.12.08 15:45t/p17160.061.32821.28751.328216.2014476.75
34322006.12.08 15:45close17140.031.33171.28951.33226.6014483.35
34332006.12.08 15:45buy17170.031.33041.29041.3331
34342006.12.08 15:46t/p17170.031.33311.29041.33318.1014491.45
34352006.12.08 15:46buy17180.031.33451.29451.3372
34362006.12.08 15:46buy17190.061.33121.29321.3339
34372006.12.08 15:53t/p17190.061.33391.29321.333916.2014507.65
34382006.12.08 15:53close17180.031.33401.29451.3372-1.5014506.15
34392006.12.08 15:53buy17200.031.33481.29481.3375
34402006.12.08 17:20buy17210.061.33261.29461.3353
34412006.12.08 18:25buy17220.121.33051.29451.3332
34422006.12.08 18:48buy17230.241.32841.29441.3311
34432006.12.08 18:49buy17240.481.32631.29431.3290
34442006.12.08 18:53buy17250.961.32421.29421.3269
34452006.12.08 18:54buy17261.921.32201.29401.3247
34462006.12.08 18:55buy17273.621.31981.29381.3225
34472006.12.08 19:06t/p17273.621.32251.29381.3225977.4015483.55
34482006.12.08 19:06close17200.031.32281.29481.3375-36.0015447.55
34492006.12.08 19:06close17220.121.32281.29451.3332-92.4015355.15
34502006.12.08 19:06close17240.481.32281.29431.3290-168.0015187.15
34512006.12.08 19:06close17261.921.32281.29401.3247153.6015340.75
34522006.12.08 19:06close17210.061.32261.29461.3353-60.0015280.75
34532006.12.08 19:06close17250.961.32261.29421.3269-153.6015127.15
34542006.12.08 19:06buy17280.061.32251.28451.3252
34552006.12.08 19:06close17230.241.32251.29441.3311-141.6014985.55
34562006.12.08 19:06close17280.061.32251.28451.32520.0014985.55
34572006.12.08 19:06buy17290.031.32281.28281.3255
34582006.12.08 20:58buy17300.061.32071.28271.3234
34592006.12.10 00:24buy17310.121.31861.28261.3213
34602006.12.11 02:12buy17320.241.31641.28241.3191
34612006.12.11 03:57buy17330.481.31431.28231.3170
34622006.12.11 08:14t/p17330.481.31701.28231.3170129.6015115.15
34632006.12.11 08:14close17290.031.31701.28281.3255-17.6015097.56
34642006.12.11 08:14close17310.121.31701.28261.3213-19.9915077.57
34652006.12.11 08:14close17300.061.31701.28271.3234-22.5915054.98
34662006.12.11 08:14close17320.241.31711.28241.319116.8015071.78
34672006.12.11 08:14buy17340.031.31741.27741.3201
34682006.12.11 09:48close17340.031.32001.27741.32017.8015079.58
34692006.12.11 09:48buy17350.031.32041.28041.3231
34702006.12.11 12:18buy17360.061.31831.28031.3210
34712006.12.11 15:37t/p17360.061.32101.28031.321016.2015095.78
34722006.12.11 15:37close17350.031.32101.28041.32311.8015097.58
34732006.12.11 15:37buy17370.031.32131.28131.3240
34742006.12.11 17:01t/p17370.031.32401.28131.32408.1015105.68
34752006.12.11 17:01buy17380.031.32461.28461.3273
34762006.12.12 13:30buy17390.061.32251.28451.3252
34772006.12.12 14:36t/p17390.061.32521.28451.325216.2015121.88
34782006.12.12 14:36close17380.031.32521.28461.32731.6015123.48
34792006.12.12 14:36buy17400.031.32531.28531.3280
34802006.12.12 16:34buy17410.061.32311.28511.3258
34812006.12.12 19:20close17400.031.32571.28531.32801.2015124.68
34822006.12.12 19:20close17410.061.32571.28511.325815.6015140.28
34832006.12.12 19:21buy17420.031.32601.28601.3287
34842006.12.12 19:33t/p17420.031.32871.28601.32878.1015148.38
34852006.12.12 19:33buy17430.031.32891.28891.3316
34862006.12.13 07:06buy17440.061.32681.28881.3295
34872006.12.13 13:30buy17450.121.32401.28801.3267
34882006.12.13 13:31t/p17450.121.32671.28801.326732.4015180.78
34892006.12.13 13:31close17430.031.32861.28891.3316-1.1015179.68
34902006.12.13 13:31buy17460.061.32371.28571.3264
34912006.12.13 13:34buy17470.121.32101.28501.3237
34922006.12.13 16:11close17440.061.32361.28881.3295-19.2015160.48
34932006.12.13 16:11close17470.121.32361.28501.323731.2015191.68
34942006.12.13 16:11close17460.061.32371.28571.32640.0015191.68
34952006.12.13 16:11buy17480.031.32381.28381.3265
34962006.12.13 16:38buy17490.061.32161.28361.3243
34972006.12.13 18:05buy17500.121.31941.28341.3221
34982006.12.14 06:27close17480.031.32201.28381.3265-5.9915185.70
34992006.12.14 06:27close17500.121.32201.28341.322128.8415214.54
35002006.12.14 06:28close17490.061.32211.28361.32431.8215216.36
35012006.12.14 06:28buy17510.031.32211.28211.3248
35022006.12.14 08:06t/p17510.031.32481.28211.32488.1015224.46
35032006.12.14 08:06buy17520.031.32501.28501.3277
35042006.12.14 09:10buy17530.061.32291.28491.3256
35052006.12.14 11:14buy17540.121.32081.28481.3235
35062006.12.14 11:48buy17550.241.31871.28471.3214
35072006.12.14 13:31buy17560.481.31661.28461.3193
35082006.12.14 14:03t/p17560.481.31931.28461.3193129.6015354.06
35092006.12.14 14:03close17520.031.31931.28501.3277-17.1015336.96
35102006.12.14 14:03close17540.121.31931.28481.3235-18.0015318.96
35112006.12.14 14:04close17530.061.31931.28491.3256-21.6015297.36
35122006.12.14 14:04close17550.241.31941.28471.321416.8015314.16
35132006.12.14 14:04buy17570.031.31971.27971.3224
35142006.12.14 15:01buy17580.061.31751.27951.3202
35152006.12.14 15:30buy17590.121.31541.27941.3181
35162006.12.15 09:29buy17600.241.31281.27881.3155
35172006.12.15 09:30buy17610.481.31071.27871.3134
35182006.12.15 13:26t/p17610.481.31341.27871.3134129.6015443.76
35192006.12.15 13:26close17570.031.31401.27971.3224-17.3015426.46
35202006.12.15 13:26close17590.121.31401.27941.3181-17.5915408.88
35212006.12.15 13:26close17580.061.31451.27951.3202-18.3915390.48
35222006.12.15 13:28close17600.241.31341.27881.315514.4015404.88
35232006.12.15 13:28buy17620.031.31371.27371.3164
35242006.12.15 13:30t/p17620.031.31641.27371.31648.1015412.98
35252006.12.15 13:30buy17630.031.31681.27681.3195
35262006.12.15 14:18buy17640.061.31461.27661.3173
35272006.12.15 14:52buy17650.121.31041.27441.3131
35282006.12.15 14:56t/p17650.121.31311.27441.313132.4015445.38
35292006.12.15 14:56close17630.031.31311.27681.3195-11.1015434.28
35302006.12.15 14:57close17640.061.31311.27661.3173-9.0015425.28
35312006.12.15 14:57buy17660.031.31341.27341.3161
35322006.12.15 15:01buy17670.061.31121.27321.3139
35332006.12.15 15:05buy17680.121.30911.27311.3118
35342006.12.15 15:35buy17690.241.30701.27301.3097
35352006.12.15 15:43t/p17690.241.30971.27301.309764.8015490.08
35362006.12.15 15:43close17660.031.30971.27341.3161-11.1015478.98
35372006.12.15 15:43close17680.121.30971.27311.31187.2015486.18
35382006.12.15 15:43close17670.061.30961.27321.3139-9.6015476.58
35392006.12.15 15:43buy17700.031.30971.26971.3124
35402006.12.15 17:30buy17710.061.30761.26961.3103
35412006.12.18 05:50close17700.031.31021.26971.31241.3015477.89
35422006.12.18 05:50close17710.061.31021.26961.310315.2115493.09
35432006.12.18 05:51buy17720.031.31031.27031.3130
35442006.12.18 14:56buy17730.061.30821.27021.3109
35452006.12.18 15:07buy17740.121.30601.27001.3087
35462006.12.18 18:27t/p17740.121.30871.27001.308732.4015525.49
35472006.12.18 18:27close17720.031.30871.27031.3130-4.8015520.69
35482006.12.18 18:29close17730.061.30871.27021.31093.0015523.69
35492006.12.18 18:29buy17750.031.30881.26881.3115
35502006.12.19 07:53t/p17750.031.31151.26881.31157.9015531.60
35512006.12.19 07:53buy17760.031.31171.27171.3144
35522006.12.19 08:53t/p17760.031.31441.27171.31448.1015539.70
35532006.12.19 08:53buy17770.031.31461.27461.3173
35542006.12.19 09:01t/p17770.031.31731.27461.31738.1015547.80
35552006.12.19 09:01buy17780.031.31761.27761.3203
35562006.12.19 13:30buy17790.061.31501.27701.3177
35572006.12.19 13:31buy17800.121.31281.27681.3155
35582006.12.19 13:36close17780.031.31551.27761.3203-6.3015541.50
35592006.12.19 13:36close17800.121.31551.27681.315532.4015573.90
35602006.12.19 13:36close17790.061.31581.27701.31774.8015578.70
35612006.12.19 13:36buy17810.031.31591.27591.3186
35622006.12.19 13:39buy17820.061.31381.27581.3165
35632006.12.19 14:09t/p17820.061.31651.27581.316516.2015594.90
35642006.12.19 14:09close17810.031.31651.27591.31861.8015596.70
35652006.12.19 14:09buy17830.031.31681.27681.3195
35662006.12.19 14:30buy17840.061.31471.27671.3174
35672006.12.19 14:43t/p17840.061.31741.27671.317416.2015612.90
35682006.12.19 14:43close17830.031.31751.27681.31952.1015615.00
35692006.12.19 14:43buy17850.031.31741.27741.3201
35702006.12.19 17:21close17850.031.32001.27741.32017.8015622.80
35712006.12.19 17:21buy17860.031.32011.28011.3228
35722006.12.20 00:59t/p17860.031.32281.28011.32287.9015630.70
35732006.12.20 00:59buy17870.031.32301.28301.3257
35742006.12.20 08:01buy17880.061.32091.28291.3236
35752006.12.20 15:37buy17890.121.31871.28271.3214
35762006.12.20 17:29buy17900.241.31661.28261.3193
35772006.12.21 06:20t/p17900.241.31931.28261.319360.0815690.78
35782006.12.21 06:20close17870.031.31931.28301.3257-11.6915679.09
35792006.12.21 06:20close17890.121.31931.28271.32144.8415683.94
35802006.12.21 06:21close17880.061.31931.28291.3236-10.7815673.16
35812006.12.21 06:22buy17910.031.31941.27941.3221
35822006.12.21 10:43buy17920.061.31731.27931.3200
35832006.12.21 13:37buy17930.121.31521.27921.3179
35842006.12.21 17:00close17910.031.31781.27941.3221-4.8015668.36
35852006.12.21 17:00close17930.121.31781.27921.317931.2015699.56
35862006.12.21 17:00close17920.061.31791.27931.32003.6015703.16
35872006.12.21 17:00buy17940.031.31801.27801.3207
35882006.12.21 17:32buy17950.061.31591.27791.3186
35892006.12.22 00:17t/p17950.061.31861.27791.318615.8115718.96
35902006.12.22 00:17close17940.031.31861.27801.32071.6015720.57
35912006.12.22 00:18buy17960.031.31891.27891.3216
35922006.12.22 14:58buy17970.061.31681.27881.3195
35932006.12.22 16:37buy17980.121.31471.27871.3174
35942006.12.22 17:00buy17990.241.31251.27851.3152
35952006.12.26 17:53buy18000.481.31031.27831.3130
35962006.12.27 02:34t/p18000.481.31301.27831.3130126.4615847.02
35972006.12.27 02:34close17960.031.31301.27891.3216-18.2915828.73
35982006.12.27 02:34close17980.121.31301.27871.3174-22.7615805.98
35992006.12.27 02:35close17970.061.31301.27881.3195-23.9815782.00
36002006.12.27 02:36close17990.241.31311.27851.31529.6815791.68
36012006.12.27 02:37buy18010.031.31321.27321.3159
36022006.12.27 06:22close18010.031.31581.27321.31597.8015799.48
36032006.12.27 06:23buy18020.031.31611.27611.3188
36042006.12.27 14:13buy18030.061.31401.27601.3167
36052006.12.27 15:30buy18040.121.31171.27571.3144
36062006.12.28 09:29t/p18040.121.31441.27571.314430.0415829.52
36072006.12.28 09:29close18020.031.31441.27611.3188-5.6915823.83
36082006.12.28 09:29close18030.061.31441.27601.31671.2215825.06
36092006.12.28 09:29buy18050.031.31441.27441.3171
36102006.12.28 12:31t/p18050.031.31711.27441.31718.1015833.16
36112006.12.28 12:31buy18060.031.31741.27741.3201
36122006.12.28 13:37close18060.031.32001.27741.32017.8015840.96
36132006.12.28 13:37buy18070.031.32001.28001.3227
36142006.12.28 14:57buy18080.061.31791.27991.3206
36152006.12.28 15:00buy18090.121.31581.27981.3185
36162006.12.28 15:01buy18100.241.31351.27951.3162
36172006.12.28 16:53t/p18100.241.31621.27951.316264.8015905.76
36182006.12.28 16:53close18070.031.31621.28001.3227-11.4015894.36
36192006.12.28 16:53close18090.121.31621.27981.31854.8015899.16
36202006.12.28 16:53close18080.061.31631.27991.3206-9.6015889.56
36212006.12.28 16:53buy18110.031.31661.27661.3193
36222006.12.28 20:49buy18120.061.31451.27651.3172
36232006.12.29 05:39t/p18120.061.31721.27651.317215.8115905.36
36242006.12.29 05:39close18110.031.31721.27661.31931.6015906.97
36252006.12.29 05:39buy18130.031.31751.27751.3202
36262006.12.29 14:23buy18140.061.31541.27741.3181
36272006.12.29 14:55t/p18140.061.31811.27741.318116.2015923.17
36282006.12.29 14:55close18130.031.31811.27751.32021.8015924.97
36292006.12.29 14:55buy18150.031.31841.27841.3211
36302006.12.29 23:59close at stop18150.031.31981.27841.32114.2015929.17