|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.04 00:00 - 2007.01.01 00:00 (2006.01.04 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=27; Multiplier=2; D=20; MaxTrades=20; SL=20;
|Bars in test
|4717
|Ticks modelled
|1164035
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|12929.17
|Gross profit
|20461.46
|Gross loss
|-7532.29
|Profit factor
|2.72
|Expected payoff
|7.12
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|535.51 (5.63%)
|Relative drawdown
|5.63% (535.51)
|Total trades
|1815
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|1815 (72.12%)
|Profit trades (% of total)
|1309 (72.12%)
|Loss trades (% of total)
|506 (27.88%)
|Largest
|profit trade
|977.40
|loss trade
|-253.79
|Average
|profit trade
|15.63
|loss trade
|-14.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (70.11)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-533.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|977.40 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-533.45 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.2034
|1.1634
|1.2061
|2
|2006.01.04 03:07
|t/p
|1
|0.01
|1.2061
|1.1634
|1.2061
|2.70
|3002.70
|3
|2006.01.04 03:07
|buy
|2
|0.01
|1.2064
|1.1664
|1.2091
|4
|2006.01.04 08:00
|buy
|3
|0.02
|1.2043
|1.1663
|1.2070
|5
|2006.01.04 10:19
|t/p
|3
|0.02
|1.2070
|1.1663
|1.2070
|5.40
|3008.10
|6
|2006.01.04 10:19
|close
|2
|0.01
|1.2074
|1.1664
|1.2091
|1.00
|3009.10
|7
|2006.01.04 10:19
|buy
|4
|0.01
|1.2083
|1.1683
|1.2110
|8
|2006.01.04 10:24
|buy
|5
|0.02
|1.2061
|1.1681
|1.2088
|9
|2006.01.04 10:35
|t/p
|5
|0.02
|1.2088
|1.1681
|1.2088
|5.40
|3014.50
|10
|2006.01.04 10:35
|close
|4
|0.01
|1.2093
|1.1683
|1.2110
|1.00
|3015.50
|11
|2006.01.04 10:35
|buy
|6
|0.01
|1.2095
|1.1695
|1.2122
|12
|2006.01.04 10:40
|buy
|7
|0.02
|1.2073
|1.1693
|1.2100
|13
|2006.01.04 13:36
|t/p
|7
|0.02
|1.2100
|1.1693
|1.2100
|5.40
|3020.90
|14
|2006.01.04 13:36
|close
|6
|0.01
|1.2101
|1.1695
|1.2122
|0.60
|3021.50
|15
|2006.01.04 13:36
|buy
|8
|0.01
|1.2104
|1.1704
|1.2131
|16
|2006.01.04 14:01
|buy
|9
|0.02
|1.2081
|1.1701
|1.2108
|17
|2006.01.04 18:23
|t/p
|9
|0.02
|1.2108
|1.1701
|1.2108
|5.40
|3026.90
|18
|2006.01.04 18:23
|close
|8
|0.01
|1.2110
|1.1704
|1.2131
|0.60
|3027.50
|19
|2006.01.04 18:23
|buy
|10
|0.01
|1.2114
|1.1714
|1.2141
|20
|2006.01.04 19:04
|t/p
|10
|0.01
|1.2141
|1.1714
|1.2141
|2.70
|3030.20
|21
|2006.01.04 19:04
|buy
|11
|0.01
|1.2144
|1.1744
|1.2171
|22
|2006.01.04 19:27
|buy
|12
|0.02
|1.2123
|1.1743
|1.2150
|23
|2006.01.05 00:37
|buy
|13
|0.04
|1.2103
|1.1743
|1.2130
|24
|2006.01.05 11:50
|buy
|14
|0.08
|1.2078
|1.1738
|1.2105
|25
|2006.01.05 14:33
|close
|11
|0.01
|1.2104
|1.1744
|1.2171
|-4.20
|3026.00
|26
|2006.01.05 14:33
|close
|13
|0.04
|1.2104
|1.1743
|1.2130
|0.40
|3026.40
|27
|2006.01.05 14:33
|close
|12
|0.02
|1.2104
|1.1743
|1.2150
|-4.19
|3022.21
|28
|2006.01.05 14:33
|t/p
|14
|0.08
|1.2105
|1.1738
|1.2105
|21.60
|3043.81
|29
|2006.01.05 14:33
|buy
|15
|0.01
|1.2108
|1.1708
|1.2135
|30
|2006.01.06 02:48
|buy
|16
|0.02
|1.2087
|1.1707
|1.2114
|31
|2006.01.06 07:00
|t/p
|16
|0.02
|1.2114
|1.1707
|1.2114
|5.40
|3049.21
|32
|2006.01.06 07:00
|close
|15
|0.01
|1.2114
|1.1708
|1.2135
|0.53
|3049.74
|33
|2006.01.06 07:00
|buy
|17
|0.01
|1.2088
|1.1688
|1.2115
|34
|2006.01.06 14:30
|t/p
|17
|0.01
|1.2115
|1.1688
|1.2115
|2.70
|3052.44
|35
|2006.01.06 14:30
|buy
|18
|0.01
|1.2125
|1.1725
|1.2152
|36
|2006.01.06 14:30
|buy
|19
|0.02
|1.2099
|1.1719
|1.2126
|37
|2006.01.06 14:30
|t/p
|19
|0.02
|1.2126
|1.1719
|1.2126
|5.40
|3057.84
|38
|2006.01.06 14:30
|close
|18
|0.01
|1.2129
|1.1725
|1.2152
|0.40
|3058.24
|39
|2006.01.06 14:31
|buy
|20
|0.01
|1.2132
|1.1732
|1.2159
|40
|2006.01.06 14:34
|buy
|21
|0.02
|1.2109
|1.1729
|1.2136
|41
|2006.01.06 14:36
|buy
|22
|0.04
|1.2089
|1.1729
|1.2116
|42
|2006.01.06 14:38
|close
|20
|0.01
|1.2116
|1.1732
|1.2159
|-1.60
|3056.64
|43
|2006.01.06 14:38
|close
|22
|0.04
|1.2116
|1.1729
|1.2116
|10.80
|3067.44
|44
|2006.01.06 14:39
|close
|21
|0.02
|1.2115
|1.1729
|1.2136
|1.20
|3068.64
|45
|2006.01.06 14:39
|buy
|23
|0.01
|1.2117
|1.1717
|1.2144
|46
|2006.01.06 14:48
|t/p
|23
|0.01
|1.2144
|1.1717
|1.2144
|2.70
|3071.34
|47
|2006.01.06 14:48
|buy
|24
|0.01
|1.2153
|1.1753
|1.2180
|48
|2006.01.06 14:52
|t/p
|24
|0.01
|1.2180
|1.1753
|1.2180
|2.70
|3074.04
|49
|2006.01.06 14:52
|buy
|25
|0.01
|1.2182
|1.1782
|1.2209
|50
|2006.01.06 14:58
|buy
|26
|0.02
|1.2161
|1.1781
|1.2188
|51
|2006.01.06 15:24
|buy
|27
|0.04
|1.2138
|1.1778
|1.2165
|52
|2006.01.06 16:13
|t/p
|27
|0.04
|1.2165
|1.1778
|1.2165
|10.80
|3084.84
|53
|2006.01.06 16:13
|close
|25
|0.01
|1.2166
|1.1782
|1.2209
|-1.60
|3083.24
|54
|2006.01.06 16:13
|close
|26
|0.02
|1.2165
|1.1781
|1.2188
|0.80
|3084.04
|55
|2006.01.06 16:13
|buy
|28
|0.01
|1.2165
|1.1765
|1.2192
|56
|2006.01.06 16:27
|buy
|29
|0.02
|1.2144
|1.1764
|1.2171
|57
|2006.01.09 08:25
|buy
|30
|0.04
|1.2123
|1.1763
|1.2150
|58
|2006.01.09 09:22
|buy
|31
|0.08
|1.2102
|1.1762
|1.2129
|59
|2006.01.09 10:08
|buy
|32
|0.16
|1.2082
|1.1762
|1.2109
|60
|2006.01.09 17:16
|buy
|33
|0.32
|1.2061
|1.1761
|1.2088
|61
|2006.01.09 18:37
|close
|28
|0.01
|1.2088
|1.1765
|1.2192
|-7.77
|3076.28
|62
|2006.01.09 18:37
|close
|30
|0.04
|1.2088
|1.1763
|1.2150
|-14.00
|3062.28
|63
|2006.01.09 18:37
|close
|32
|0.16
|1.2088
|1.1762
|1.2109
|9.60
|3071.88
|64
|2006.01.09 18:37
|t/p
|33
|0.32
|1.2088
|1.1761
|1.2088
|86.40
|3158.28
|65
|2006.01.09 18:37
|close
|29
|0.02
|1.2088
|1.1764
|1.2171
|-11.33
|3146.95
|66
|2006.01.09 18:37
|close
|31
|0.08
|1.2090
|1.1762
|1.2129
|-9.60
|3137.35
|67
|2006.01.09 18:37
|buy
|34
|0.01
|1.2088
|1.1688
|1.2115
|68
|2006.01.10 01:04
|buy
|35
|0.02
|1.2067
|1.1687
|1.2094
|69
|2006.01.10 03:31
|buy
|36
|0.04
|1.2045
|1.1685
|1.2072
|70
|2006.01.10 09:10
|t/p
|36
|0.04
|1.2072
|1.1685
|1.2072
|10.80
|3148.15
|71
|2006.01.10 09:10
|close
|34
|0.01
|1.2073
|1.1688
|1.2115
|-1.57
|3146.58
|72
|2006.01.10 09:10
|close
|35
|0.02
|1.2072
|1.1687
|1.2094
|1.00
|3147.58
|73
|2006.01.10 09:10
|buy
|37
|0.01
|1.2075
|1.1675
|1.2102
|74
|2006.01.10 11:14
|close
|37
|0.01
|1.2101
|1.1675
|1.2102
|2.60
|3150.18
|75
|2006.01.10 11:14
|buy
|38
|0.01
|1.2103
|1.1703
|1.2130
|76
|2006.01.10 13:12
|buy
|39
|0.02
|1.2082
|1.1702
|1.2109
|77
|2006.01.10 14:30
|buy
|40
|0.04
|1.2060
|1.1700
|1.2087
|78
|2006.01.11 13:20
|close
|38
|0.01
|1.2087
|1.1703
|1.2130
|-1.67
|3148.52
|79
|2006.01.11 13:20
|close
|40
|0.04
|1.2087
|1.1700
|1.2087
|10.54
|3159.06
|80
|2006.01.11 13:20
|close
|39
|0.02
|1.2086
|1.1702
|1.2109
|0.67
|3159.72
|81
|2006.01.11 13:21
|buy
|41
|0.01
|1.2087
|1.1687
|1.2114
|82
|2006.01.11 15:51
|t/p
|41
|0.01
|1.2114
|1.1687
|1.2114
|2.70
|3162.42
|83
|2006.01.11 15:51
|buy
|42
|0.01
|1.2116
|1.1716
|1.2143
|84
|2006.01.11 16:19
|buy
|43
|0.02
|1.2096
|1.1716
|1.2123
|85
|2006.01.11 17:48
|t/p
|43
|0.02
|1.2123
|1.1716
|1.2123
|5.40
|3167.82
|86
|2006.01.11 17:48
|close
|42
|0.01
|1.2123
|1.1716
|1.2143
|0.70
|3168.52
|87
|2006.01.11 17:48
|buy
|44
|0.01
|1.2123
|1.1723
|1.2150
|88
|2006.01.12 02:42
|close
|44
|0.01
|1.2149
|1.1723
|1.2150
|2.40
|3170.93
|89
|2006.01.12 02:42
|buy
|45
|0.01
|1.2152
|1.1752
|1.2179
|90
|2006.01.12 13:09
|buy
|46
|0.02
|1.2131
|1.1751
|1.2158
|91
|2006.01.12 14:15
|buy
|47
|0.04
|1.2111
|1.1751
|1.2138
|92
|2006.01.12 14:55
|buy
|48
|0.08
|1.2088
|1.1748
|1.2115
|93
|2006.01.12 15:01
|buy
|49
|0.16
|1.2068
|1.1748
|1.2095
|94
|2006.01.12 15:06
|buy
|50
|0.32
|1.2047
|1.1747
|1.2074
|95
|2006.01.12 15:28
|buy
|51
|0.64
|1.2024
|1.1744
|1.2051
|96
|2006.01.13 00:22
|t/p
|51
|0.64
|1.2051
|1.1744
|1.2051
|168.61
|3339.54
|97
|2006.01.13 00:22
|close
|45
|0.01
|1.2052
|1.1752
|1.2179
|-10.07
|3329.47
|98
|2006.01.13 00:22
|close
|47
|0.04
|1.2052
|1.1751
|1.2138
|-23.86
|3305.61
|99
|2006.01.13 00:22
|close
|49
|0.16
|1.2052
|1.1748
|1.2095
|-26.65
|3278.96
|100
|2006.01.13 00:22
|close
|46
|0.02
|1.2050
|1.1751
|1.2158
|-16.33
|3262.63
|101
|2006.01.13 00:22
|close
|50
|0.32
|1.2050
|1.1747
|1.2074
|7.50
|3270.13
|102
|2006.01.13 00:23
|buy
|52
|0.02
|1.2051
|1.1671
|1.2078
|103
|2006.01.13 00:23
|close
|48
|0.08
|1.2050
|1.1748
|1.2115
|-30.92
|3239.21
|104
|2006.01.13 00:23
|close
|52
|0.02
|1.2050
|1.1671
|1.2078
|-0.20
|3239.01
|105
|2006.01.13 00:23
|buy
|53
|0.01
|1.2047
|1.1647
|1.2074
|106
|2006.01.13 08:59
|close
|53
|0.01
|1.2073
|1.1647
|1.2074
|2.60
|3241.61
|107
|2006.01.13 08:59
|buy
|54
|0.01
|1.2074
|1.1674
|1.2101
|108
|2006.01.13 12:02
|buy
|55
|0.02
|1.2053
|1.1673
|1.2080
|109
|2006.01.13 14:40
|t/p
|55
|0.02
|1.2080
|1.1673
|1.2080
|5.40
|3247.01
|110
|2006.01.13 14:40
|close
|54
|0.01
|1.2083
|1.1674
|1.2101
|0.90
|3247.91
|111
|2006.01.13 14:40
|buy
|56
|0.01
|1.2084
|1.1684
|1.2111
|112
|2006.01.13 14:54
|buy
|57
|0.02
|1.2061
|1.1681
|1.2088
|113
|2006.01.13 23:59
|t/p
|56
|0.01
|1.2111
|1.1684
|1.2111
|2.70
|3250.61
|114
|2006.01.13 23:59
|t/p
|57
|0.02
|1.2088
|1.1681
|1.2088
|5.40
|3256.01
|115
|2006.01.13 23:59
|buy
|58
|0.01
|1.2136
|1.1736
|1.2163
|116
|2006.01.15 10:30
|t/p
|58
|0.01
|1.2163
|1.1736
|1.2163
|2.70
|3258.71
|117
|2006.01.15 10:30
|buy
|59
|0.01
|1.2166
|1.1766
|1.2193
|118
|2006.01.16 03:16
|buy
|60
|0.02
|1.2143
|1.1763
|1.2170
|119
|2006.01.16 14:05
|buy
|61
|0.04
|1.2122
|1.1762
|1.2149
|120
|2006.01.17 01:56
|buy
|62
|0.08
|1.2101
|1.1761
|1.2128
|121
|2006.01.17 01:57
|buy
|63
|0.16
|1.2080
|1.1760
|1.2107
|122
|2006.01.17 03:30
|close
|59
|0.01
|1.2106
|1.1766
|1.2193
|-6.13
|3252.58
|123
|2006.01.17 03:30
|close
|61
|0.04
|1.2106
|1.1762
|1.2149
|-6.66
|3245.92
|124
|2006.01.17 03:30
|close
|63
|0.16
|1.2106
|1.1760
|1.2107
|41.60
|3287.52
|125
|2006.01.17 03:30
|close
|60
|0.02
|1.2106
|1.1763
|1.2170
|-7.53
|3279.99
|126
|2006.01.17 03:31
|close
|62
|0.08
|1.2108
|1.1761
|1.2128
|5.60
|3285.59
|127
|2006.01.17 03:31
|buy
|64
|0.01
|1.2111
|1.1711
|1.2138
|128
|2006.01.17 09:01
|t/p
|64
|0.01
|1.2138
|1.1711
|1.2138
|2.70
|3288.29
|129
|2006.01.17 09:01
|buy
|65
|0.01
|1.2141
|1.1741
|1.2168
|130
|2006.01.17 10:23
|buy
|66
|0.02
|1.2119
|1.1739
|1.2146
|131
|2006.01.17 11:08
|buy
|67
|0.04
|1.2099
|1.1739
|1.2126
|132
|2006.01.17 12:40
|buy
|68
|0.08
|1.2078
|1.1738
|1.2105
|133
|2006.01.17 15:15
|buy
|69
|0.16
|1.2056
|1.1736
|1.2083
|134
|2006.01.17 19:19
|close
|65
|0.01
|1.2083
|1.1741
|1.2168
|-5.80
|3282.49
|135
|2006.01.17 19:19
|close
|67
|0.04
|1.2083
|1.1739
|1.2126
|-6.40
|3276.09
|136
|2006.01.17 19:19
|close
|69
|0.16
|1.2083
|1.1736
|1.2083
|43.20
|3319.29
|137
|2006.01.17 19:24
|close
|66
|0.02
|1.2083
|1.1739
|1.2146
|-7.20
|3312.09
|138
|2006.01.17 19:25
|close
|68
|0.08
|1.2084
|1.1738
|1.2105
|4.80
|3316.89
|139
|2006.01.17 19:25
|buy
|70
|0.01
|1.2085
|1.1685
|1.2112
|140
|2006.01.17 23:23
|close
|70
|0.01
|1.2111
|1.1685
|1.2112
|2.60
|3319.49
|141
|2006.01.17 23:23
|buy
|71
|0.01
|1.2107
|1.1707
|1.2134
|142
|2006.01.18 03:03
|buy
|72
|0.02
|1.2086
|1.1706
|1.2113
|143
|2006.01.18 08:54
|close
|71
|0.01
|1.2112
|1.1707
|1.2134
|0.43
|3319.92
|144
|2006.01.18 08:54
|t/p
|72
|0.02
|1.2113
|1.1706
|1.2113
|5.40
|3325.32
|145
|2006.01.18 08:54
|buy
|73
|0.01
|1.2115
|1.1715
|1.2142
|146
|2006.01.18 09:52
|t/p
|73
|0.01
|1.2142
|1.1715
|1.2142
|2.70
|3328.02
|147
|2006.01.18 09:52
|buy
|74
|0.01
|1.2144
|1.1744
|1.2171
|148
|2006.01.18 10:22
|buy
|75
|0.02
|1.2123
|1.1743
|1.2150
|149
|2006.01.18 15:34
|t/p
|75
|0.02
|1.2150
|1.1743
|1.2150
|5.40
|3333.42
|150
|2006.01.18 15:34
|close
|74
|0.01
|1.2153
|1.1744
|1.2171
|0.90
|3334.32
|151
|2006.01.18 15:34
|buy
|76
|0.01
|1.2148
|1.1748
|1.2175
|152
|2006.01.18 16:02
|buy
|77
|0.02
|1.2126
|1.1746
|1.2153
|153
|2006.01.18 16:14
|buy
|78
|0.04
|1.2100
|1.1740
|1.2127
|154
|2006.01.18 17:44
|buy
|79
|0.08
|1.2080
|1.1740
|1.2107
|155
|2006.01.18 20:54
|close
|76
|0.01
|1.2106
|1.1748
|1.2175
|-4.20
|3330.12
|156
|2006.01.18 20:54
|close
|78
|0.04
|1.2106
|1.1740
|1.2127
|2.40
|3332.52
|157
|2006.01.18 20:55
|t/p
|79
|0.08
|1.2107
|1.1740
|1.2107
|21.60
|3354.12
|158
|2006.01.18 20:55
|close
|77
|0.02
|1.2107
|1.1746
|1.2153
|-3.80
|3350.32
|159
|2006.01.18 20:56
|buy
|80
|0.01
|1.2108
|1.1708
|1.2135
|160
|2006.01.19 01:53
|buy
|81
|0.02
|1.2088
|1.1708
|1.2115
|161
|2006.01.19 09:34
|buy
|82
|0.04
|1.2067
|1.1707
|1.2094
|162
|2006.01.19 16:09
|t/p
|82
|0.04
|1.2094
|1.1707
|1.2094
|10.80
|3361.12
|163
|2006.01.19 16:09
|close
|80
|0.01
|1.2094
|1.1708
|1.2135
|-1.60
|3359.52
|164
|2006.01.19 16:09
|close
|81
|0.02
|1.2094
|1.1708
|1.2115
|1.20
|3360.72
|165
|2006.01.19 16:09
|buy
|83
|0.01
|1.2098
|1.1698
|1.2125
|166
|2006.01.20 02:08
|buy
|84
|0.02
|1.2077
|1.1697
|1.2104
|167
|2006.01.20 09:37
|buy
|85
|0.04
|1.2056
|1.1696
|1.2083
|168
|2006.01.20 10:00
|t/p
|85
|0.04
|1.2083
|1.1696
|1.2083
|10.80
|3371.52
|169
|2006.01.20 10:00
|close
|83
|0.01
|1.2085
|1.1698
|1.2125
|-1.37
|3370.16
|170
|2006.01.20 10:00
|close
|84
|0.02
|1.2085
|1.1697
|1.2104
|1.60
|3371.76
|171
|2006.01.20 10:01
|buy
|86
|0.01
|1.2086
|1.1686
|1.2113
|172
|2006.01.20 12:02
|buy
|87
|0.02
|1.2066
|1.1686
|1.2093
|173
|2006.01.20 14:56
|close
|86
|0.01
|1.2092
|1.1686
|1.2113
|0.60
|3372.36
|174
|2006.01.20 14:57
|close
|87
|0.02
|1.2092
|1.1686
|1.2093
|5.20
|3377.56
|175
|2006.01.20 14:57
|buy
|88
|0.01
|1.2093
|1.1693
|1.2120
|176
|2006.01.20 16:46
|buy
|89
|0.02
|1.2072
|1.1692
|1.2099
|177
|2006.01.20 17:09
|t/p
|89
|0.02
|1.2099
|1.1692
|1.2099
|5.40
|3382.96
|178
|2006.01.20 17:09
|close
|88
|0.01
|1.2099
|1.1693
|1.2120
|0.60
|3383.56
|179
|2006.01.20 17:09
|buy
|90
|0.01
|1.2097
|1.1697
|1.2124
|180
|2006.01.20 19:48
|close
|90
|0.01
|1.2123
|1.1697
|1.2124
|2.60
|3386.16
|181
|2006.01.20 19:48
|buy
|91
|0.01
|1.2126
|1.1726
|1.2153
|182
|2006.01.22 07:12
|close
|91
|0.01
|1.2152
|1.1726
|1.2153
|2.60
|3388.76
|183
|2006.01.22 07:15
|buy
|92
|0.01
|1.2152
|1.1752
|1.2179
|184
|2006.01.23 01:39
|t/p
|92
|0.01
|1.2179
|1.1752
|1.2179
|2.63
|3391.39
|185
|2006.01.23 01:39
|buy
|93
|0.01
|1.2185
|1.1785
|1.2212
|186
|2006.01.23 01:40
|close
|93
|0.01
|1.2211
|1.1785
|1.2212
|2.60
|3393.99
|187
|2006.01.23 01:40
|buy
|94
|0.01
|1.2215
|1.1815
|1.2242
|188
|2006.01.23 01:41
|t/p
|94
|0.01
|1.2242
|1.1815
|1.2242
|2.70
|3396.69
|189
|2006.01.23 01:41
|buy
|95
|0.01
|1.2266
|1.1866
|1.2293
|190
|2006.01.23 01:41
|buy
|96
|0.02
|1.2239
|1.1859
|1.2266
|191
|2006.01.23 01:52
|buy
|97
|0.04
|1.2219
|1.1859
|1.2246
|192
|2006.01.23 04:52
|t/p
|97
|0.04
|1.2246
|1.1859
|1.2246
|10.80
|3407.49
|193
|2006.01.23 04:52
|close
|95
|0.01
|1.2249
|1.1866
|1.2293
|-1.70
|3405.79
|194
|2006.01.23 04:52
|close
|96
|0.02
|1.2249
|1.1859
|1.2266
|2.00
|3407.79
|195
|2006.01.23 04:52
|buy
|98
|0.01
|1.2248
|1.1848
|1.2275
|196
|2006.01.23 09:59
|buy
|99
|0.02
|1.2226
|1.1846
|1.2253
|197
|2006.01.23 10:36
|close
|98
|0.01
|1.2252
|1.1848
|1.2275
|0.40
|3408.19
|198
|2006.01.23 10:36
|t/p
|99
|0.02
|1.2253
|1.1846
|1.2253
|5.40
|3413.59
|199
|2006.01.23 10:36
|buy
|100
|0.01
|1.2255
|1.1855
|1.2282
|200
|2006.01.23 11:51
|t/p
|100
|0.01
|1.2282
|1.1855
|1.2282
|2.70
|3416.29
|201
|2006.01.23 11:51
|buy
|101
|0.01
|1.2285
|1.1885
|1.2312
|202
|2006.01.24 00:38
|t/p
|101
|0.01
|1.2312
|1.1885
|1.2312
|2.63
|3418.93
|203
|2006.01.24 00:38
|buy
|102
|0.01
|1.2314
|1.1914
|1.2341
|204
|2006.01.24 01:03
|buy
|103
|0.02
|1.2292
|1.1912
|1.2319
|205
|2006.01.24 09:45
|buy
|104
|0.04
|1.2271
|1.1911
|1.2298
|206
|2006.01.24 18:37
|close
|102
|0.01
|1.2298
|1.1914
|1.2341
|-1.60
|3417.33
|207
|2006.01.24 18:37
|close
|104
|0.04
|1.2298
|1.1911
|1.2298
|10.80
|3428.13
|208
|2006.01.24 18:41
|close
|103
|0.02
|1.2298
|1.1912
|1.2319
|1.20
|3429.33
|209
|2006.01.24 18:42
|buy
|105
|0.01
|1.2298
|1.1898
|1.2325
|210
|2006.01.24 20:21
|buy
|106
|0.02
|1.2276
|1.1896
|1.2303
|211
|2006.01.25 01:14
|buy
|107
|0.04
|1.2256
|1.1896
|1.2283
|212
|2006.01.25 09:31
|t/p
|107
|0.04
|1.2283
|1.1896
|1.2283
|10.80
|3440.13
|213
|2006.01.25 09:31
|close
|105
|0.01
|1.2284
|1.1898
|1.2325
|-1.47
|3438.66
|214
|2006.01.25 09:31
|close
|106
|0.02
|1.2284
|1.1896
|1.2303
|1.47
|3440.13
|215
|2006.01.25 09:31
|buy
|108
|0.01
|1.2280
|1.1880
|1.2307
|216
|2006.01.25 10:15
|t/p
|108
|0.01
|1.2307
|1.1880
|1.2307
|2.70
|3442.83
|217
|2006.01.25 10:15
|buy
|109
|0.01
|1.2310
|1.1910
|1.2337
|218
|2006.01.25 14:18
|buy
|110
|0.02
|1.2290
|1.1910
|1.2317
|219
|2006.01.25 14:41
|buy
|111
|0.04
|1.2270
|1.1910
|1.2297
|220
|2006.01.25 15:51
|buy
|112
|0.08
|1.2249
|1.1909
|1.2276
|221
|2006.01.25 16:14
|close
|109
|0.01
|1.2275
|1.1910
|1.2337
|-3.50
|3439.33
|222
|2006.01.25 16:14
|close
|111
|0.04
|1.2275
|1.1910
|1.2297
|2.00
|3441.33
|223
|2006.01.25 18:26
|close
|110
|0.02
|1.2275
|1.1910
|1.2317
|-3.00
|3438.33
|224
|2006.01.25 18:26
|t/p
|112
|0.08
|1.2276
|1.1909
|1.2276
|21.60
|3459.93
|225
|2006.01.25 18:26
|buy
|113
|0.01
|1.2278
|1.1878
|1.2305
|226
|2006.01.25 20:27
|buy
|114
|0.02
|1.2256
|1.1876
|1.2283
|227
|2006.01.26 10:05
|buy
|115
|0.04
|1.2235
|1.1875
|1.2262
|228
|2006.01.26 11:05
|close
|113
|0.01
|1.2261
|1.1878
|1.2305
|-1.90
|3458.03
|229
|2006.01.26 11:05
|close
|115
|0.04
|1.2261
|1.1875
|1.2262
|10.40
|3468.43
|230
|2006.01.26 11:08
|close
|114
|0.02
|1.2261
|1.1876
|1.2283
|0.61
|3469.04
|231
|2006.01.26 11:08
|buy
|116
|0.01
|1.2263
|1.1863
|1.2290
|232
|2006.01.26 11:40
|buy
|117
|0.02
|1.2241
|1.1861
|1.2268
|233
|2006.01.26 19:01
|buy
|118
|0.04
|1.2219
|1.1859
|1.2246
|234
|2006.01.27 02:28
|buy
|119
|0.08
|1.2198
|1.1858
|1.2225
|235
|2006.01.27 12:09
|buy
|120
|0.16
|1.2175
|1.1855
|1.2202
|236
|2006.01.27 14:30
|close
|116
|0.01
|1.2202
|1.1863
|1.2290
|-6.17
|3462.88
|237
|2006.01.27 14:30
|close
|118
|0.04
|1.2202
|1.1859
|1.2246
|-7.06
|3455.81
|238
|2006.01.27 14:30
|close
|120
|0.16
|1.2202
|1.1855
|1.2202
|43.20
|3499.01
|239
|2006.01.27 14:30
|close
|117
|0.02
|1.2202
|1.1861
|1.2268
|-7.93
|3491.08
|240
|2006.01.27 14:31
|close
|119
|0.08
|1.2202
|1.1858
|1.2225
|3.20
|3494.28
|241
|2006.01.27 14:31
|buy
|121
|0.01
|1.2204
|1.1804
|1.2231
|242
|2006.01.27 14:41
|close
|121
|0.01
|1.2231
|1.1804
|1.2231
|2.70
|3496.98
|243
|2006.01.27 14:41
|buy
|122
|0.01
|1.2230
|1.1830
|1.2257
|244
|2006.01.27 16:02
|buy
|123
|0.02
|1.2204
|1.1824
|1.2231
|245
|2006.01.27 16:19
|buy
|124
|0.04
|1.2181
|1.1821
|1.2208
|246
|2006.01.27 16:45
|buy
|125
|0.08
|1.2155
|1.1815
|1.2182
|247
|2006.01.27 16:55
|buy
|126
|0.16
|1.2134
|1.1814
|1.2161
|248
|2006.01.27 19:17
|buy
|127
|0.32
|1.2113
|1.1813
|1.2140
|249
|2006.01.27 19:29
|buy
|128
|0.64
|1.2092
|1.1812
|1.2119
|250
|2006.01.30 14:19
|buy
|129
|1.00
|1.2071
|1.1811
|1.2098
|251
|2006.01.30 16:45
|t/p
|129
|1.00
|1.2098
|1.1811
|1.2098
|270.00
|3766.98
|252
|2006.01.30 16:45
|close
|122
|0.01
|1.2098
|1.1830
|1.2257
|-13.27
|3753.72
|253
|2006.01.30 16:45
|close
|124
|0.04
|1.2098
|1.1821
|1.2208
|-33.46
|3720.25
|254
|2006.01.30 16:45
|close
|126
|0.16
|1.2098
|1.1814
|1.2161
|-58.65
|3661.61
|255
|2006.01.30 16:45
|close
|128
|0.64
|1.2098
|1.1812
|1.2119
|34.21
|3695.81
|256
|2006.01.30 16:45
|close
|123
|0.02
|1.2099
|1.1824
|1.2231
|-21.13
|3674.68
|257
|2006.01.30 16:45
|close
|127
|0.32
|1.2099
|1.1813
|1.2140
|-46.90
|3627.79
|258
|2006.01.30 16:45
|buy
|130
|0.02
|1.2098
|1.1718
|1.2125
|259
|2006.01.30 16:46
|close
|125
|0.08
|1.2098
|1.1815
|1.2182
|-46.12
|3581.66
|260
|2006.01.30 16:46
|close
|130
|0.02
|1.2098
|1.1718
|1.2125
|0.00
|3581.66
|261
|2006.01.30 16:46
|buy
|131
|0.01
|1.2099
|1.1699
|1.2126
|262
|2006.01.30 19:46
|buy
|132
|0.02
|1.2078
|1.1698
|1.2105
|263
|2006.01.31 08:46
|t/p
|132
|0.02
|1.2105
|1.1698
|1.2105
|5.27
|3586.93
|264
|2006.01.31 08:46
|close
|131
|0.01
|1.2106
|1.1699
|1.2126
|0.63
|3587.57
|265
|2006.01.31 08:46
|buy
|133
|0.01
|1.2108
|1.1708
|1.2135
|266
|2006.01.31 16:45
|close
|133
|0.01
|1.2134
|1.1708
|1.2135
|2.60
|3590.17
|267
|2006.01.31 16:46
|buy
|134
|0.01
|1.2135
|1.1735
|1.2162
|268
|2006.01.31 18:12
|close
|134
|0.01
|1.2161
|1.1735
|1.2162
|2.60
|3592.77
|269
|2006.01.31 18:12
|buy
|135
|0.01
|1.2162
|1.1762
|1.2189
|270
|2006.01.31 18:41
|close
|135
|0.01
|1.2188
|1.1762
|1.2189
|2.60
|3595.37
|271
|2006.01.31 18:41
|buy
|136
|0.01
|1.2186
|1.1786
|1.2213
|272
|2006.01.31 19:42
|buy
|137
|0.02
|1.2166
|1.1786
|1.2193
|273
|2006.01.31 20:22
|buy
|138
|0.04
|1.2139
|1.1779
|1.2166
|274
|2006.01.31 20:32
|buy
|139
|0.08
|1.2118
|1.1778
|1.2145
|275
|2006.01.31 20:55
|close
|136
|0.01
|1.2144
|1.1786
|1.2213
|-4.20
|3591.17
|276
|2006.01.31 20:55
|close
|138
|0.04
|1.2144
|1.1779
|1.2166
|2.00
|3593.17
|277
|2006.01.31 20:55
|close
|137
|0.02
|1.2144
|1.1786
|1.2193
|-4.40
|3588.77
|278
|2006.01.31 20:55
|close
|139
|0.08
|1.2144
|1.1778
|1.2145
|20.80
|3609.57
|279
|2006.01.31 20:55
|buy
|140
|0.01
|1.2145
|1.1745
|1.2172
|280
|2006.02.01 10:22
|buy
|141
|0.02
|1.2125
|1.1745
|1.2152
|281
|2006.02.01 11:51
|buy
|142
|0.04
|1.2103
|1.1743
|1.2130
|282
|2006.02.01 14:22
|buy
|143
|0.08
|1.2082
|1.1742
|1.2109
|283
|2006.02.01 16:08
|close
|140
|0.01
|1.2108
|1.1745
|1.2172
|-3.77
|3605.80
|284
|2006.02.01 16:08
|close
|142
|0.04
|1.2108
|1.1743
|1.2130
|2.00
|3607.80
|285
|2006.02.01 16:08
|close
|141
|0.02
|1.2108
|1.1745
|1.2152
|-3.40
|3604.40
|286
|2006.02.01 16:09
|close
|143
|0.08
|1.2108
|1.1742
|1.2109
|20.80
|3625.20
|287
|2006.02.01 16:09
|buy
|144
|0.01
|1.2107
|1.1707
|1.2134
|288
|2006.02.01 17:07
|buy
|145
|0.02
|1.2086
|1.1706
|1.2113
|289
|2006.02.01 20:18
|buy
|146
|0.04
|1.2066
|1.1706
|1.2093
|290
|2006.02.02 06:47
|buy
|147
|0.08
|1.2045
|1.1705
|1.2072
|291
|2006.02.02 11:06
|close
|144
|0.01
|1.2071
|1.1707
|1.2134
|-3.80
|3621.41
|292
|2006.02.02 11:06
|close
|146
|0.04
|1.2071
|1.1706
|1.2093
|1.21
|3622.62
|293
|2006.02.02 11:06
|close
|145
|0.02
|1.2071
|1.1706
|1.2113
|-3.39
|3619.23
|294
|2006.02.02 11:33
|close
|147
|0.08
|1.2071
|1.1705
|1.2072
|20.80
|3640.03
|295
|2006.02.02 11:34
|buy
|148
|0.01
|1.2072
|1.1672
|1.2099
|296
|2006.02.02 14:54
|buy
|149
|0.02
|1.2051
|1.1671
|1.2078
|297
|2006.02.02 16:13
|t/p
|149
|0.02
|1.2078
|1.1671
|1.2078
|5.40
|3645.43
|298
|2006.02.02 16:13
|close
|148
|0.01
|1.2078
|1.1672
|1.2099
|0.60
|3646.03
|299
|2006.02.02 16:13
|buy
|150
|0.01
|1.2078
|1.1678
|1.2105
|300
|2006.02.02 17:30
|t/p
|150
|0.01
|1.2105
|1.1678
|1.2105
|2.70
|3648.73
|301
|2006.02.02 17:30
|buy
|151
|0.01
|1.2107
|1.1707
|1.2134
|302
|2006.02.02 23:59
|buy
|152
|0.02
|1.2085
|1.1705
|1.2112
|303
|2006.02.03 12:10
|buy
|153
|0.04
|1.2064
|1.1704
|1.2091
|304
|2006.02.03 14:30
|t/p
|153
|0.04
|1.2091
|1.1704
|1.2091
|10.80
|3659.53
|305
|2006.02.03 14:30
|close
|151
|0.01
|1.2093
|1.1707
|1.2134
|-1.47
|3658.06
|306
|2006.02.03 14:30
|close
|152
|0.02
|1.2097
|1.1705
|1.2112
|2.27
|3660.33
|307
|2006.02.03 14:30
|buy
|154
|0.01
|1.2099
|1.1699
|1.2126
|308
|2006.02.03 14:30
|buy
|155
|0.02
|1.2076
|1.1696
|1.2103
|309
|2006.02.03 14:32
|buy
|156
|0.04
|1.2047
|1.1687
|1.2074
|310
|2006.02.03 14:35
|buy
|157
|0.08
|1.2026
|1.1686
|1.2053
|311
|2006.02.03 14:58
|buy
|158
|0.16
|1.2006
|1.1686
|1.2033
|312
|2006.02.03 15:07
|buy
|159
|0.32
|1.1985
|1.1685
|1.2012
|313
|2006.02.03 17:06
|t/p
|159
|0.32
|1.2012
|1.1685
|1.2012
|86.40
|3746.73
|314
|2006.02.03 17:06
|close
|154
|0.01
|1.2013
|1.1699
|1.2126
|-8.60
|3738.13
|315
|2006.02.03 17:06
|close
|156
|0.04
|1.2013
|1.1687
|1.2074
|-13.60
|3724.53
|316
|2006.02.03 17:06
|close
|158
|0.16
|1.2013
|1.1686
|1.2033
|11.20
|3735.73
|317
|2006.02.03 17:06
|close
|155
|0.02
|1.2012
|1.1696
|1.2103
|-12.80
|3722.93
|318
|2006.02.03 17:06
|close
|157
|0.08
|1.2012
|1.1686
|1.2053
|-11.20
|3711.73
|319
|2006.02.03 17:06
|buy
|160
|0.01
|1.2013
|1.1613
|1.2040
|320
|2006.02.06 01:20
|close
|160
|0.01
|1.2040
|1.1613
|1.2040
|2.63
|3714.36
|321
|2006.02.06 01:21
|buy
|161
|0.01
|1.2041
|1.1641
|1.2068
|322
|2006.02.06 03:51
|buy
|162
|0.02
|1.2020
|1.1640
|1.2047
|323
|2006.02.06 08:44
|buy
|163
|0.04
|1.1998
|1.1638
|1.2025
|324
|2006.02.06 12:26
|buy
|164
|0.08
|1.1976
|1.1636
|1.2003
|325
|2006.02.06 18:13
|buy
|165
|0.16
|1.1952
|1.1632
|1.1979
|326
|2006.02.07 07:35
|t/p
|165
|0.16
|1.1979
|1.1632
|1.1979
|42.15
|3756.52
|327
|2006.02.07 07:35
|close
|161
|0.01
|1.1979
|1.1641
|1.2068
|-6.27
|3750.25
|328
|2006.02.07 07:35
|close
|163
|0.04
|1.1979
|1.1638
|1.2025
|-7.86
|3742.39
|329
|2006.02.07 07:36
|close
|162
|0.02
|1.1979
|1.1640
|1.2047
|-8.33
|3734.06
|330
|2006.02.07 07:36
|close
|164
|0.08
|1.1979
|1.1636
|1.2003
|1.88
|3735.93
|331
|2006.02.07 07:36
|buy
|166
|0.01
|1.1979
|1.1579
|1.2006
|332
|2006.02.07 10:32
|t/p
|166
|0.01
|1.2006
|1.1579
|1.2006
|2.70
|3738.63
|333
|2006.02.07 10:32
|buy
|167
|0.01
|1.2008
|1.1608
|1.2035
|334
|2006.02.07 12:22
|buy
|168
|0.02
|1.1987
|1.1607
|1.2014
|335
|2006.02.07 13:21
|buy
|169
|0.04
|1.1964
|1.1604
|1.1991
|336
|2006.02.07 17:02
|buy
|170
|0.08
|1.1943
|1.1603
|1.1970
|337
|2006.02.07 17:24
|t/p
|170
|0.08
|1.1970
|1.1603
|1.1970
|21.60
|3760.23
|338
|2006.02.07 17:24
|close
|167
|0.01
|1.1970
|1.1608
|1.2035
|-3.80
|3756.43
|339
|2006.02.07 17:24
|close
|169
|0.04
|1.1970
|1.1604
|1.1991
|2.40
|3758.83
|340
|2006.02.07 17:24
|close
|168
|0.02
|1.1970
|1.1607
|1.2014
|-3.40
|3755.43
|341
|2006.02.07 17:24
|buy
|171
|0.01
|1.1969
|1.1569
|1.1996
|342
|2006.02.08 13:25
|buy
|172
|0.02
|1.1948
|1.1568
|1.1975
|343
|2006.02.08 17:07
|buy
|173
|0.04
|1.1927
|1.1567
|1.1954
|344
|2006.02.08 21:31
|close
|171
|0.01
|1.1954
|1.1569
|1.1996
|-1.57
|3753.87
|345
|2006.02.08 21:31
|close
|173
|0.04
|1.1954
|1.1567
|1.1954
|10.80
|3764.67
|346
|2006.02.08 21:33
|close
|172
|0.02
|1.1954
|1.1568
|1.1975
|1.20
|3765.87
|347
|2006.02.08 21:33
|buy
|174
|0.01
|1.1955
|1.1555
|1.1982
|348
|2006.02.09 01:53
|close
|174
|0.01
|1.1981
|1.1555
|1.1982
|2.40
|3768.27
|349
|2006.02.09 01:53
|buy
|175
|0.01
|1.1984
|1.1584
|1.2011
|350
|2006.02.09 15:57
|buy
|176
|0.02
|1.1959
|1.1579
|1.1986
|351
|2006.02.09 23:59
|t/p
|176
|0.02
|1.1986
|1.1579
|1.1986
|5.40
|3773.67
|352
|2006.02.09 23:59
|close
|175
|0.01
|1.1992
|1.1584
|1.2011
|0.80
|3774.47
|353
|2006.02.10 00:00
|buy
|177
|0.01
|1.1995
|1.1595
|1.2022
|354
|2006.02.10 01:37
|buy
|178
|0.02
|1.1974
|1.1594
|1.2001
|355
|2006.02.10 06:43
|t/p
|178
|0.02
|1.2001
|1.1594
|1.2001
|5.40
|3779.87
|356
|2006.02.10 06:43
|close
|177
|0.01
|1.2004
|1.1595
|1.2022
|0.90
|3780.77
|357
|2006.02.10 06:43
|buy
|179
|0.01
|1.2005
|1.1605
|1.2032
|358
|2006.02.10 07:09
|buy
|180
|0.02
|1.1984
|1.1604
|1.2011
|359
|2006.02.10 09:30
|buy
|181
|0.04
|1.1963
|1.1603
|1.1990
|360
|2006.02.10 14:43
|close
|179
|0.01
|1.1989
|1.1605
|1.2032
|-1.60
|3779.17
|361
|2006.02.10 14:43
|close
|181
|0.04
|1.1989
|1.1603
|1.1990
|10.40
|3789.57
|362
|2006.02.10 14:43
|close
|180
|0.02
|1.1990
|1.1604
|1.2011
|1.20
|3790.77
|363
|2006.02.10 14:43
|buy
|182
|0.01
|1.1991
|1.1591
|1.2018
|364
|2006.02.10 14:56
|t/p
|182
|0.01
|1.2018
|1.1591
|1.2018
|2.70
|3793.47
|365
|2006.02.10 14:56
|buy
|183
|0.01
|1.2020
|1.1620
|1.2047
|366
|2006.02.10 16:18
|buy
|184
|0.02
|1.1999
|1.1619
|1.2026
|367
|2006.02.10 16:28
|buy
|185
|0.04
|1.1978
|1.1618
|1.2005
|368
|2006.02.10 16:31
|buy
|186
|0.08
|1.1956
|1.1616
|1.1983
|369
|2006.02.10 16:32
|buy
|187
|0.16
|1.1935
|1.1615
|1.1962
|370
|2006.02.10 16:54
|buy
|188
|0.32
|1.1914
|1.1614
|1.1941
|371
|2006.02.10 21:31
|buy
|189
|0.64
|1.1893
|1.1613
|1.1920
|372
|2006.02.14 07:15
|t/p
|189
|0.64
|1.1920
|1.1613
|1.1920
|164.42
|3957.89
|373
|2006.02.14 07:15
|close
|183
|0.01
|1.1921
|1.1620
|1.2047
|-10.03
|3947.86
|374
|2006.02.14 07:15
|close
|185
|0.04
|1.1921
|1.1618
|1.2005
|-23.32
|3924.53
|375
|2006.02.14 07:15
|close
|187
|0.16
|1.1921
|1.1615
|1.1962
|-24.50
|3900.04
|376
|2006.02.14 07:15
|close
|184
|0.02
|1.1920
|1.1619
|1.2026
|-16.06
|3883.97
|377
|2006.02.14 07:15
|close
|188
|0.32
|1.1920
|1.1614
|1.1941
|15.01
|3898.98
|378
|2006.02.14 07:15
|buy
|190
|0.02
|1.1923
|1.1543
|1.1950
|379
|2006.02.14 07:15
|close
|186
|0.08
|1.1921
|1.1616
|1.1983
|-29.05
|3869.93
|380
|2006.02.14 07:16
|close
|190
|0.02
|1.1920
|1.1543
|1.1950
|-0.60
|3869.33
|381
|2006.02.14 07:16
|buy
|191
|0.01
|1.1919
|1.1519
|1.1946
|382
|2006.02.14 12:42
|buy
|192
|0.02
|1.1898
|1.1518
|1.1925
|383
|2006.02.14 14:31
|buy
|193
|0.04
|1.1874
|1.1514
|1.1901
|384
|2006.02.14 17:29
|close
|191
|0.01
|1.1900
|1.1519
|1.1946
|-1.90
|3867.43
|385
|2006.02.14 17:29
|close
|193
|0.04
|1.1900
|1.1514
|1.1901
|10.40
|3877.83
|386
|2006.02.14 17:29
|close
|192
|0.02
|1.1901
|1.1518
|1.1925
|0.60
|3878.43
|387
|2006.02.14 17:29
|buy
|194
|0.01
|1.1904
|1.1504
|1.1931
|388
|2006.02.15 15:00
|t/p
|194
|0.01
|1.1931
|1.1504
|1.1931
|2.63
|3881.07
|389
|2006.02.15 15:00
|buy
|195
|0.01
|1.1941
|1.1541
|1.1968
|390
|2006.02.15 15:40
|buy
|196
|0.02
|1.1920
|1.1540
|1.1947
|391
|2006.02.15 16:18
|close
|195
|0.01
|1.1946
|1.1541
|1.1968
|0.50
|3881.57
|392
|2006.02.15 16:18
|close
|196
|0.02
|1.1946
|1.1540
|1.1947
|5.20
|3886.77
|393
|2006.02.15 16:18
|buy
|197
|0.01
|1.1950
|1.1550
|1.1977
|394
|2006.02.15 16:27
|buy
|198
|0.02
|1.1925
|1.1545
|1.1952
|395
|2006.02.15 16:36
|buy
|199
|0.04
|1.1903
|1.1543
|1.1930
|396
|2006.02.15 16:45
|buy
|200
|0.08
|1.1883
|1.1543
|1.1910
|397
|2006.02.16 12:07
|buy
|201
|0.16
|1.1862
|1.1542
|1.1889
|398
|2006.02.16 17:06
|t/p
|201
|0.16
|1.1889
|1.1542
|1.1889
|43.20
|3929.97
|399
|2006.02.16 17:06
|close
|197
|0.01
|1.1889
|1.1550
|1.1977
|-6.30
|3923.67
|400
|2006.02.16 17:06
|close
|199
|0.04
|1.1889
|1.1543
|1.1930
|-6.39
|3917.29
|401
|2006.02.16 17:06
|close
|198
|0.02
|1.1888
|1.1545
|1.1952
|-7.79
|3909.49
|402
|2006.02.16 17:06
|close
|200
|0.08
|1.1891
|1.1543
|1.1910
|4.83
|3914.32
|403
|2006.02.16 17:06
|buy
|202
|0.01
|1.1894
|1.1494
|1.1921
|404
|2006.02.16 18:37
|buy
|203
|0.02
|1.1874
|1.1494
|1.1901
|405
|2006.02.16 21:56
|close
|202
|0.01
|1.1900
|1.1494
|1.1921
|0.60
|3914.92
|406
|2006.02.16 22:24
|t/p
|203
|0.02
|1.1901
|1.1494
|1.1901
|5.40
|3920.32
|407
|2006.02.16 22:24
|buy
|204
|0.01
|1.1903
|1.1503
|1.1930
|408
|2006.02.17 02:43
|buy
|205
|0.02
|1.1883
|1.1503
|1.1910
|409
|2006.02.17 13:06
|buy
|206
|0.04
|1.1862
|1.1502
|1.1889
|410
|2006.02.17 15:48
|t/p
|206
|0.04
|1.1889
|1.1502
|1.1889
|10.80
|3931.12
|411
|2006.02.17 15:48
|close
|204
|0.01
|1.1889
|1.1503
|1.1930
|-1.47
|3929.66
|412
|2006.02.17 15:48
|close
|205
|0.02
|1.1888
|1.1503
|1.1910
|1.00
|3930.66
|413
|2006.02.17 15:48
|buy
|207
|0.01
|1.1895
|1.1495
|1.1922
|414
|2006.02.17 16:18
|close
|207
|0.01
|1.1921
|1.1495
|1.1922
|2.60
|3933.26
|415
|2006.02.17 16:18
|buy
|208
|0.01
|1.1924
|1.1524
|1.1951
|416
|2006.02.17 17:52
|buy
|209
|0.02
|1.1903
|1.1523
|1.1930
|417
|2006.02.17 18:24
|buy
|210
|0.04
|1.1883
|1.1523
|1.1910
|418
|2006.02.17 18:53
|close
|208
|0.01
|1.1909
|1.1524
|1.1951
|-1.50
|3931.76
|419
|2006.02.17 18:53
|close
|210
|0.04
|1.1909
|1.1523
|1.1910
|10.40
|3942.16
|420
|2006.02.17 18:53
|close
|209
|0.02
|1.1912
|1.1523
|1.1930
|1.80
|3943.96
|421
|2006.02.17 18:53
|buy
|211
|0.01
|1.1915
|1.1515
|1.1942
|422
|2006.02.17 19:20
|close
|211
|0.01
|1.1941
|1.1515
|1.1942
|2.60
|3946.56
|423
|2006.02.17 19:20
|buy
|212
|0.01
|1.1943
|1.1543
|1.1970
|424
|2006.02.17 19:26
|buy
|213
|0.02
|1.1922
|1.1542
|1.1949
|425
|2006.02.19 12:51
|t/p
|213
|0.02
|1.1949
|1.1542
|1.1949
|5.40
|3951.96
|426
|2006.02.19 12:51
|close
|212
|0.01
|1.1950
|1.1543
|1.1970
|0.70
|3952.66
|427
|2006.02.19 12:57
|buy
|214
|0.01
|1.1951
|1.1551
|1.1978
|428
|2006.02.19 20:35
|buy
|215
|0.02
|1.1929
|1.1549
|1.1956
|429
|2006.02.20 03:20
|t/p
|215
|0.02
|1.1956
|1.1549
|1.1956
|5.27
|3957.93
|430
|2006.02.20 03:20
|close
|214
|0.01
|1.1959
|1.1551
|1.1978
|0.73
|3958.66
|431
|2006.02.20 03:20
|buy
|216
|0.01
|1.1966
|1.1566
|1.1993
|432
|2006.02.20 09:34
|buy
|217
|0.02
|1.1945
|1.1565
|1.1972
|433
|2006.02.21 00:18
|buy
|218
|0.04
|1.1924
|1.1564
|1.1951
|434
|2006.02.21 12:32
|buy
|219
|0.08
|1.1904
|1.1564
|1.1931
|435
|2006.02.22 11:25
|buy
|220
|0.16
|1.1882
|1.1562
|1.1909
|436
|2006.02.22 18:19
|close
|216
|0.01
|1.1908
|1.1566
|1.1993
|-5.93
|3952.73
|437
|2006.02.22 18:19
|close
|218
|0.04
|1.1908
|1.1564
|1.1951
|-6.66
|3946.07
|438
|2006.02.22 18:19
|close
|220
|0.16
|1.1908
|1.1562
|1.1909
|41.60
|3987.67
|439
|2006.02.22 18:19
|close
|217
|0.02
|1.1908
|1.1565
|1.1972
|-7.66
|3980.00
|440
|2006.02.22 18:20
|close
|219
|0.08
|1.1908
|1.1564
|1.1931
|2.68
|3982.68
|441
|2006.02.22 18:20
|buy
|221
|0.01
|1.1910
|1.1510
|1.1937
|442
|2006.02.23 10:15
|close
|221
|0.01
|1.1936
|1.1510
|1.1937
|2.40
|3985.08
|443
|2006.02.23 10:15
|buy
|222
|0.01
|1.1939
|1.1539
|1.1966
|444
|2006.02.23 11:56
|t/p
|222
|0.01
|1.1966
|1.1539
|1.1966
|2.70
|3987.78
|445
|2006.02.23 11:56
|buy
|223
|0.01
|1.1968
|1.1568
|1.1995
|446
|2006.02.23 14:34
|buy
|224
|0.02
|1.1947
|1.1567
|1.1974
|447
|2006.02.23 15:46
|buy
|225
|0.04
|1.1924
|1.1564
|1.1951
|448
|2006.02.24 09:08
|buy
|226
|0.08
|1.1903
|1.1563
|1.1930
|449
|2006.02.24 11:54
|buy
|227
|0.16
|1.1881
|1.1561
|1.1908
|450
|2006.02.24 14:30
|close
|223
|0.01
|1.1908
|1.1568
|1.1995
|-6.07
|3981.72
|451
|2006.02.24 14:30
|close
|225
|0.04
|1.1908
|1.1564
|1.1951
|-6.66
|3975.06
|452
|2006.02.24 14:30
|close
|227
|0.16
|1.1908
|1.1561
|1.1908
|43.20
|4018.26
|453
|2006.02.24 14:30
|close
|224
|0.02
|1.1909
|1.1567
|1.1974
|-7.73
|4010.53
|454
|2006.02.24 14:33
|close
|226
|0.08
|1.1909
|1.1563
|1.1930
|4.80
|4015.33
|455
|2006.02.24 14:33
|buy
|228
|0.01
|1.1910
|1.1510
|1.1937
|456
|2006.02.24 14:46
|buy
|229
|0.02
|1.1889
|1.1509
|1.1916
|457
|2006.02.24 16:57
|buy
|230
|0.04
|1.1868
|1.1508
|1.1895
|458
|2006.02.26 00:06
|buy
|231
|0.08
|1.1845
|1.1505
|1.1872
|459
|2006.02.26 09:03
|t/p
|231
|0.08
|1.1872
|1.1505
|1.1872
|21.60
|4036.93
|460
|2006.02.26 09:03
|close
|228
|0.01
|1.1872
|1.1510
|1.1937
|-3.80
|4033.13
|461
|2006.02.26 09:03
|close
|230
|0.04
|1.1872
|1.1508
|1.1895
|1.60
|4034.73
|462
|2006.02.26 09:04
|close
|229
|0.02
|1.1871
|1.1509
|1.1916
|-3.60
|4031.13
|463
|2006.02.26 09:07
|buy
|232
|0.01
|1.1872
|1.1472
|1.1899
|464
|2006.02.26 14:13
|buy
|233
|0.02
|1.1851
|1.1471
|1.1878
|465
|2006.02.27 00:22
|buy
|234
|0.04
|1.1831
|1.1471
|1.1858
|466
|2006.02.27 02:59
|close
|232
|0.01
|1.1857
|1.1472
|1.1899
|-1.57
|4029.56
|467
|2006.02.27 02:59
|close
|234
|0.04
|1.1857
|1.1471
|1.1858
|10.40
|4039.96
|468
|2006.02.27 02:59
|close
|233
|0.02
|1.1858
|1.1471
|1.1878
|1.27
|4041.23
|469
|2006.02.27 02:59
|buy
|235
|0.01
|1.1859
|1.1459
|1.1886
|470
|2006.02.27 09:25
|buy
|236
|0.02
|1.1839
|1.1459
|1.1866
|471
|2006.02.27 17:39
|close
|235
|0.01
|1.1865
|1.1459
|1.1886
|0.60
|4041.83
|472
|2006.02.27 17:39
|close
|236
|0.02
|1.1866
|1.1459
|1.1866
|5.40
|4047.23
|473
|2006.02.27 17:40
|buy
|237
|0.01
|1.1867
|1.1467
|1.1894
|474
|2006.02.27 18:32
|buy
|238
|0.02
|1.1844
|1.1464
|1.1871
|475
|2006.02.28 10:15
|t/p
|238
|0.02
|1.1871
|1.1464
|1.1871
|5.27
|4052.50
|476
|2006.02.28 10:15
|close
|237
|0.01
|1.1873
|1.1467
|1.1894
|0.53
|4053.03
|477
|2006.02.28 10:15
|buy
|239
|0.01
|1.1873
|1.1473
|1.1900
|478
|2006.02.28 16:06
|close
|239
|0.01
|1.1899
|1.1473
|1.1900
|2.60
|4055.63
|479
|2006.02.28 16:07
|buy
|240
|0.01
|1.1900
|1.1500
|1.1927
|480
|2006.02.28 16:28
|t/p
|240
|0.01
|1.1927
|1.1500
|1.1927
|2.70
|4058.33
|481
|2006.02.28 16:28
|buy
|241
|0.01
|1.1929
|1.1529
|1.1956
|482
|2006.02.28 17:05
|buy
|242
|0.02
|1.1908
|1.1528
|1.1935
|483
|2006.02.28 19:54
|t/p
|242
|0.02
|1.1935
|1.1528
|1.1935
|5.40
|4063.73
|484
|2006.02.28 19:54
|close
|241
|0.01
|1.1935
|1.1529
|1.1956
|0.60
|4064.33
|485
|2006.02.28 19:54
|buy
|243
|0.01
|1.1935
|1.1535
|1.1962
|486
|2006.03.01 14:32
|t/p
|243
|0.01
|1.1962
|1.1535
|1.1962
|2.63
|4066.97
|487
|2006.03.01 14:32
|buy
|244
|0.01
|1.1964
|1.1564
|1.1991
|488
|2006.03.01 16:08
|buy
|245
|0.02
|1.1942
|1.1562
|1.1969
|489
|2006.03.01 17:33
|buy
|246
|0.04
|1.1917
|1.1557
|1.1944
|490
|2006.03.01 17:58
|buy
|247
|0.08
|1.1896
|1.1556
|1.1923
|491
|2006.03.01 23:01
|close
|244
|0.01
|1.1923
|1.1564
|1.1991
|-4.10
|4062.87
|492
|2006.03.01 23:01
|close
|246
|0.04
|1.1923
|1.1557
|1.1944
|2.40
|4065.27
|493
|2006.03.01 23:34
|close
|245
|0.02
|1.1923
|1.1562
|1.1969
|-3.80
|4061.47
|494
|2006.03.01 23:39
|close
|247
|0.08
|1.1923
|1.1556
|1.1923
|21.60
|4083.07
|495
|2006.03.01 23:40
|buy
|248
|0.01
|1.1924
|1.1524
|1.1951
|496
|2006.03.02 14:43
|close
|248
|0.01
|1.1950
|1.1524
|1.1951
|2.40
|4085.47
|497
|2006.03.02 14:43
|buy
|249
|0.01
|1.1954
|1.1554
|1.1981
|498
|2006.03.02 15:02
|buy
|250
|0.02
|1.1933
|1.1553
|1.1960
|499
|2006.03.02 16:02
|t/p
|250
|0.02
|1.1960
|1.1553
|1.1960
|5.40
|4090.87
|500
|2006.03.02 16:02
|close
|249
|0.01
|1.1961
|1.1554
|1.1981
|0.70
|4091.57
|501
|2006.03.02 16:02
|buy
|251
|0.01
|1.1964
|1.1564
|1.1991
|502
|2006.03.02 16:09
|close
|251
|0.01
|1.1990
|1.1564
|1.1991
|2.60
|4094.17
|503
|2006.03.02 16:09
|buy
|252
|0.01
|1.1992
|1.1592
|1.2019
|504
|2006.03.02 18:30
|t/p
|252
|0.01
|1.2019
|1.1592
|1.2019
|2.70
|4096.87
|505
|2006.03.02 18:30
|buy
|253
|0.01
|1.2021
|1.1621
|1.2048
|506
|2006.03.03 15:30
|t/p
|253
|0.01
|1.2048
|1.1621
|1.2048
|2.63
|4099.51
|507
|2006.03.03 15:30
|buy
|254
|0.01
|1.2052
|1.1652
|1.2079
|508
|2006.03.03 16:01
|buy
|255
|0.02
|1.2027
|1.1647
|1.2054
|509
|2006.03.03 16:06
|buy
|256
|0.04
|1.2006
|1.1646
|1.2033
|510
|2006.03.03 17:13
|close
|254
|0.01
|1.2032
|1.1652
|1.2079
|-2.00
|4097.51
|511
|2006.03.03 17:13
|close
|256
|0.04
|1.2032
|1.1646
|1.2033
|10.40
|4107.91
|512
|2006.03.03 17:13
|close
|255
|0.02
|1.2033
|1.1647
|1.2054
|1.20
|4109.11
|513
|2006.03.03 17:13
|buy
|257
|0.01
|1.2034
|1.1634
|1.2061
|514
|2006.03.05 00:58
|t/p
|257
|0.01
|1.2061
|1.1634
|1.2061
|2.70
|4111.81
|515
|2006.03.05 00:58
|buy
|258
|0.01
|1.2072
|1.1672
|1.2099
|516
|2006.03.05 16:58
|buy
|259
|0.02
|1.2050
|1.1670
|1.2077
|517
|2006.03.05 23:59
|t/p
|259
|0.02
|1.2077
|1.1670
|1.2077
|5.40
|4117.21
|518
|2006.03.05 23:59
|close
|258
|0.01
|1.2082
|1.1672
|1.2099
|1.00
|4118.21
|519
|2006.03.06 00:00
|buy
|260
|0.01
|1.2084
|1.1684
|1.2111
|520
|2006.03.06 00:00
|buy
|261
|0.02
|1.2051
|1.1671
|1.2078
|521
|2006.03.06 00:29
|t/p
|261
|0.02
|1.2078
|1.1671
|1.2078
|5.40
|4123.61
|522
|2006.03.06 00:29
|close
|260
|0.01
|1.2081
|1.1684
|1.2111
|-0.30
|4123.31
|523
|2006.03.06 00:29
|buy
|262
|0.01
|1.2080
|1.1680
|1.2107
|524
|2006.03.06 09:49
|buy
|263
|0.02
|1.2058
|1.1678
|1.2085
|525
|2006.03.06 11:40
|buy
|264
|0.04
|1.2037
|1.1677
|1.2064
|526
|2006.03.06 13:46
|buy
|265
|0.08
|1.2016
|1.1676
|1.2043
|527
|2006.03.06 18:46
|buy
|266
|0.16
|1.1996
|1.1676
|1.2023
|528
|2006.03.06 21:03
|close
|262
|0.01
|1.2022
|1.1680
|1.2107
|-5.80
|4117.51
|529
|2006.03.06 21:03
|close
|264
|0.04
|1.2022
|1.1677
|1.2064
|-6.00
|4111.51
|530
|2006.03.06 21:03
|close
|266
|0.16
|1.2022
|1.1676
|1.2023
|41.60
|4153.11
|531
|2006.03.06 21:03
|close
|263
|0.02
|1.2022
|1.1678
|1.2085
|-7.20
|4145.91
|532
|2006.03.06 21:12
|close
|265
|0.08
|1.2022
|1.1676
|1.2043
|4.80
|4150.71
|533
|2006.03.06 21:13
|buy
|267
|0.01
|1.2023
|1.1623
|1.2050
|534
|2006.03.07 00:40
|buy
|268
|0.02
|1.2003
|1.1623
|1.2030
|535
|2006.03.07 05:50
|buy
|269
|0.04
|1.1982
|1.1622
|1.2009
|536
|2006.03.07 05:53
|buy
|270
|0.08
|1.1961
|1.1621
|1.1988
|537
|2006.03.07 09:31
|buy
|271
|0.16
|1.1940
|1.1620
|1.1967
|538
|2006.03.07 10:31
|buy
|272
|0.32
|1.1919
|1.1619
|1.1946
|539
|2006.03.07 14:21
|buy
|273
|0.64
|1.1897
|1.1617
|1.1924
|540
|2006.03.07 17:43
|buy
|274
|1.00
|1.1876
|1.1616
|1.1903
|541
|2006.03.08 04:26
|close
|267
|0.01
|1.1902
|1.1623
|1.2050
|-12.23
|4138.47
|542
|2006.03.08 04:26
|close
|269
|0.04
|1.1902
|1.1622
|1.2009
|-32.26
|4106.21
|543
|2006.03.08 04:26
|close
|271
|0.16
|1.1902
|1.1620
|1.1967
|-61.85
|4044.36
|544
|2006.03.08 04:26
|close
|273
|0.64
|1.1902
|1.1617
|1.1924
|27.81
|4072.17
|545
|2006.03.08 07:02
|close
|268
|0.02
|1.1902
|1.1623
|1.2030
|-20.33
|4051.84
|546
|2006.03.08 07:02
|close
|272
|0.32
|1.1902
|1.1619
|1.1946
|-56.50
|3995.35
|547
|2006.03.08 07:03
|close
|270
|0.08
|1.1902
|1.1621
|1.1988
|-47.72
|3947.62
|548
|2006.03.08 07:03
|close
|274
|1.00
|1.1902
|1.1616
|1.1903
|253.45
|4201.07
|549
|2006.03.08 07:03
|buy
|275
|0.01
|1.1903
|1.1503
|1.1930
|550
|2006.03.08 11:03
|close
|275
|0.01
|1.1930
|1.1503
|1.1930
|2.70
|4203.77
|551
|2006.03.08 11:03
|buy
|276
|0.01
|1.1934
|1.1534
|1.1961
|552
|2006.03.08 12:49
|buy
|277
|0.02
|1.1912
|1.1532
|1.1939
|553
|2006.03.09 02:24
|t/p
|277
|0.02
|1.1939
|1.1532
|1.1939
|5.01
|4208.78
|554
|2006.03.09 02:24
|close
|276
|0.01
|1.1941
|1.1534
|1.1961
|0.50
|4209.28
|555
|2006.03.09 02:24
|buy
|278
|0.01
|1.1939
|1.1539
|1.1966
|556
|2006.03.09 06:55
|buy
|279
|0.02
|1.1918
|1.1538
|1.1945
|557
|2006.03.09 09:00
|close
|278
|0.01
|1.1945
|1.1539
|1.1966
|0.60
|4209.88
|558
|2006.03.09 09:00
|close
|279
|0.02
|1.1945
|1.1538
|1.1945
|5.40
|4215.28
|559
|2006.03.09 09:00
|buy
|280
|0.01
|1.1944
|1.1544
|1.1971
|560
|2006.03.09 09:52
|buy
|281
|0.02
|1.1924
|1.1544
|1.1951
|561
|2006.03.09 23:29
|buy
|282
|0.04
|1.1903
|1.1543
|1.1930
|562
|2006.03.10 15:20
|buy
|283
|0.08
|1.1881
|1.1541
|1.1908
|563
|2006.03.10 20:22
|close
|280
|0.01
|1.1908
|1.1544
|1.1971
|-3.67
|4211.62
|564
|2006.03.10 20:22
|close
|282
|0.04
|1.1908
|1.1543
|1.1930
|1.74
|4213.35
|565
|2006.03.10 20:23
|close
|281
|0.02
|1.1907
|1.1544
|1.1951
|-3.53
|4209.82
|566
|2006.03.10 20:23
|close
|283
|0.08
|1.1907
|1.1541
|1.1908
|20.80
|4230.62
|567
|2006.03.10 20:23
|buy
|284
|0.01
|1.1910
|1.1510
|1.1937
|568
|2006.03.13 02:27
|close
|284
|0.01
|1.1936
|1.1510
|1.1937
|2.53
|4233.16
|569
|2006.03.13 02:27
|buy
|285
|0.01
|1.1939
|1.1539
|1.1966
|570
|2006.03.13 08:37
|t/p
|285
|0.01
|1.1966
|1.1539
|1.1966
|2.70
|4235.86
|571
|2006.03.13 08:37
|buy
|286
|0.01
|1.1969
|1.1569
|1.1996
|572
|2006.03.13 09:34
|buy
|287
|0.02
|1.1948
|1.1568
|1.1975
|573
|2006.03.13 11:00
|buy
|288
|0.04
|1.1927
|1.1567
|1.1954
|574
|2006.03.13 20:22
|close
|286
|0.01
|1.1953
|1.1569
|1.1996
|-1.60
|4234.26
|575
|2006.03.13 20:22
|close
|288
|0.04
|1.1953
|1.1567
|1.1954
|10.40
|4244.66
|576
|2006.03.13 20:22
|close
|287
|0.02
|1.1953
|1.1568
|1.1975
|1.00
|4245.66
|577
|2006.03.13 20:22
|buy
|289
|0.01
|1.1952
|1.1552
|1.1979
|578
|2006.03.14 01:54
|t/p
|289
|0.01
|1.1979
|1.1552
|1.1979
|2.63
|4248.29
|579
|2006.03.14 01:54
|buy
|290
|0.01
|1.1981
|1.1581
|1.2008
|580
|2006.03.14 02:15
|buy
|291
|0.02
|1.1960
|1.1580
|1.1987
|581
|2006.03.14 15:54
|close
|290
|0.01
|1.1986
|1.1581
|1.2008
|0.50
|4248.79
|582
|2006.03.14 15:54
|t/p
|291
|0.02
|1.1987
|1.1580
|1.1987
|5.40
|4254.19
|583
|2006.03.14 15:54
|buy
|292
|0.01
|1.1989
|1.1589
|1.2016
|584
|2006.03.14 16:29
|close
|292
|0.01
|1.2016
|1.1589
|1.2016
|2.70
|4256.89
|585
|2006.03.14 16:29
|buy
|293
|0.01
|1.2016
|1.1616
|1.2043
|586
|2006.03.15 09:32
|t/p
|293
|0.01
|1.2043
|1.1616
|1.2043
|2.63
|4259.53
|587
|2006.03.15 09:32
|buy
|294
|0.01
|1.2045
|1.1645
|1.2072
|588
|2006.03.15 10:03
|buy
|295
|0.02
|1.2025
|1.1645
|1.2052
|589
|2006.03.15 15:12
|close
|294
|0.01
|1.2051
|1.1645
|1.2072
|0.60
|4260.13
|590
|2006.03.15 15:12
|t/p
|295
|0.02
|1.2052
|1.1645
|1.2052
|5.40
|4265.53
|591
|2006.03.15 15:12
|buy
|296
|0.01
|1.2054
|1.1654
|1.2081
|592
|2006.03.15 15:41
|buy
|297
|0.02
|1.2033
|1.1653
|1.2060
|593
|2006.03.15 20:08
|close
|296
|0.01
|1.2059
|1.1654
|1.2081
|0.50
|4266.03
|594
|2006.03.15 20:08
|close
|297
|0.02
|1.2059
|1.1653
|1.2060
|5.20
|4271.23
|595
|2006.03.15 20:08
|buy
|298
|0.01
|1.2064
|1.1664
|1.2091
|596
|2006.03.16 05:49
|buy
|299
|0.02
|1.2043
|1.1663
|1.2070
|597
|2006.03.16 10:25
|t/p
|299
|0.02
|1.2070
|1.1663
|1.2070
|5.40
|4276.63
|598
|2006.03.16 10:25
|close
|298
|0.01
|1.2070
|1.1664
|1.2091
|0.40
|4277.03
|599
|2006.03.16 10:25
|buy
|300
|0.01
|1.2070
|1.1670
|1.2097
|600
|2006.03.16 14:31
|t/p
|300
|0.01
|1.2097
|1.1670
|1.2097
|2.70
|4279.73
|601
|2006.03.16 14:31
|buy
|301
|0.01
|1.2100
|1.1700
|1.2127
|602
|2006.03.16 14:42
|t/p
|301
|0.01
|1.2127
|1.1700
|1.2127
|2.70
|4282.43
|603
|2006.03.16 14:42
|buy
|302
|0.01
|1.2130
|1.1730
|1.2157
|604
|2006.03.16 16:07
|t/p
|302
|0.01
|1.2157
|1.1730
|1.2157
|2.70
|4285.13
|605
|2006.03.16 16:07
|buy
|303
|0.01
|1.2159
|1.1759
|1.2186
|606
|2006.03.16 16:51
|buy
|304
|0.02
|1.2139
|1.1759
|1.2166
|607
|2006.03.16 18:08
|close
|303
|0.01
|1.2165
|1.1759
|1.2186
|0.60
|4285.73
|608
|2006.03.16 18:13
|close
|304
|0.02
|1.2165
|1.1759
|1.2166
|5.20
|4290.93
|609
|2006.03.16 18:13
|buy
|305
|0.01
|1.2165
|1.1765
|1.2192
|610
|2006.03.17 10:50
|t/p
|305
|0.01
|1.2192
|1.1765
|1.2192
|2.63
|4293.56
|611
|2006.03.17 10:50
|buy
|306
|0.01
|1.2194
|1.1794
|1.2221
|612
|2006.03.17 12:02
|buy
|307
|0.02
|1.2173
|1.1793
|1.2200
|613
|2006.03.17 15:57
|buy
|308
|0.04
|1.2153
|1.1793
|1.2180
|614
|2006.03.17 17:04
|t/p
|308
|0.04
|1.2180
|1.1793
|1.2180
|10.80
|4304.36
|615
|2006.03.17 17:04
|close
|306
|0.01
|1.2182
|1.1794
|1.2221
|-1.20
|4303.16
|616
|2006.03.17 17:04
|close
|307
|0.02
|1.2182
|1.1793
|1.2200
|1.80
|4304.96
|617
|2006.03.17 17:04
|buy
|309
|0.01
|1.2185
|1.1785
|1.2212
|618
|2006.03.20 06:16
|buy
|310
|0.02
|1.2164
|1.1784
|1.2191
|619
|2006.03.20 10:16
|t/p
|310
|0.02
|1.2191
|1.1784
|1.2191
|5.40
|4310.36
|620
|2006.03.20 10:16
|close
|309
|0.01
|1.2191
|1.1785
|1.2212
|0.53
|4310.90
|621
|2006.03.20 10:16
|buy
|311
|0.01
|1.2194
|1.1794
|1.2221
|622
|2006.03.20 12:48
|buy
|312
|0.02
|1.2171
|1.1791
|1.2198
|623
|2006.03.20 18:37
|buy
|313
|0.04
|1.2149
|1.1789
|1.2176
|624
|2006.03.21 04:02
|buy
|314
|0.08
|1.2127
|1.1787
|1.2154
|625
|2006.03.21 14:26
|close
|311
|0.01
|1.2153
|1.1794
|1.2221
|-4.17
|4306.73
|626
|2006.03.21 14:26
|close
|313
|0.04
|1.2153
|1.1789
|1.2176
|1.34
|4308.07
|627
|2006.03.21 14:26
|t/p
|314
|0.08
|1.2154
|1.1787
|1.2154
|21.60
|4329.67
|628
|2006.03.21 14:26
|close
|312
|0.02
|1.2154
|1.1791
|1.2198
|-3.53
|4326.14
|629
|2006.03.21 14:26
|buy
|315
|0.01
|1.2157
|1.1757
|1.2184
|630
|2006.03.21 14:45
|buy
|316
|0.02
|1.2136
|1.1756
|1.2163
|631
|2006.03.21 15:05
|buy
|317
|0.04
|1.2114
|1.1754
|1.2141
|632
|2006.03.21 16:51
|buy
|318
|0.08
|1.2093
|1.1753
|1.2120
|633
|2006.03.22 11:03
|buy
|319
|0.16
|1.2070
|1.1750
|1.2097
|634
|2006.03.22 14:51
|close
|315
|0.01
|1.2096
|1.1757
|1.2184
|-6.17
|4319.98
|635
|2006.03.22 14:51
|close
|317
|0.04
|1.2096
|1.1754
|1.2141
|-7.46
|4312.51
|636
|2006.03.22 14:51
|close
|319
|0.16
|1.2096
|1.1750
|1.2097
|41.60
|4354.11
|637
|2006.03.22 14:51
|close
|316
|0.02
|1.2097
|1.1756
|1.2163
|-7.93
|4346.18
|638
|2006.03.22 14:51
|close
|318
|0.08
|1.2098
|1.1753
|1.2120
|3.48
|4349.66
|639
|2006.03.22 14:51
|buy
|320
|0.01
|1.2101
|1.1701
|1.2128
|640
|2006.03.22 18:22
|buy
|321
|0.02
|1.2080
|1.1700
|1.2107
|641
|2006.03.23 01:57
|buy
|322
|0.04
|1.2058
|1.1698
|1.2085
|642
|2006.03.23 16:02
|buy
|323
|0.08
|1.2037
|1.1697
|1.2064
|643
|2006.03.23 16:19
|buy
|324
|0.16
|1.2015
|1.1695
|1.2042
|644
|2006.03.23 16:28
|buy
|325
|0.32
|1.1994
|1.1694
|1.2021
|645
|2006.03.23 16:29
|buy
|326
|0.64
|1.1972
|1.1692
|1.1999
|646
|2006.03.24 16:01
|t/p
|326
|0.64
|1.1999
|1.1692
|1.1999
|168.61
|4518.27
|647
|2006.03.24 16:01
|close
|320
|0.01
|1.2000
|1.1701
|1.2128
|-10.36
|4507.90
|648
|2006.03.24 16:01
|close
|322
|0.04
|1.2000
|1.1698
|1.2085
|-23.46
|4484.44
|649
|2006.03.24 16:01
|close
|324
|0.16
|1.2000
|1.1695
|1.2042
|-25.05
|4459.39
|650
|2006.03.24 16:01
|close
|321
|0.02
|1.2000
|1.1700
|1.2107
|-16.52
|4442.87
|651
|2006.03.24 16:01
|close
|325
|0.32
|1.2000
|1.1694
|1.2021
|17.10
|4459.97
|652
|2006.03.24 16:01
|buy
|327
|0.02
|1.1999
|1.1619
|1.2026
|653
|2006.03.24 16:05
|close
|323
|0.08
|1.2001
|1.1697
|1.2064
|-29.32
|4430.65
|654
|2006.03.24 16:05
|close
|327
|0.02
|1.2002
|1.1619
|1.2026
|0.60
|4431.25
|655
|2006.03.24 16:05
|buy
|328
|0.01
|1.2006
|1.1606
|1.2033
|656
|2006.03.24 17:44
|close
|328
|0.01
|1.2032
|1.1606
|1.2033
|2.60
|4433.85
|657
|2006.03.24 17:44
|buy
|329
|0.01
|1.2032
|1.1632
|1.2059
|658
|2006.03.27 18:06
|buy
|330
|0.02
|1.2011
|1.1631
|1.2038
|659
|2006.03.28 10:00
|t/p
|330
|0.02
|1.2038
|1.1631
|1.2038
|5.27
|4439.12
|660
|2006.03.28 10:00
|close
|329
|0.01
|1.2038
|1.1632
|1.2059
|0.47
|4439.59
|661
|2006.03.28 10:00
|buy
|331
|0.01
|1.2043
|1.1643
|1.2070
|662
|2006.03.28 10:22
|t/p
|331
|0.01
|1.2070
|1.1643
|1.2070
|2.70
|4442.29
|663
|2006.03.28 10:22
|buy
|332
|0.01
|1.2072
|1.1672
|1.2099
|664
|2006.03.28 15:29
|t/p
|332
|0.01
|1.2099
|1.1672
|1.2099
|2.70
|4444.99
|665
|2006.03.28 15:29
|buy
|333
|0.01
|1.2101
|1.1701
|1.2128
|666
|2006.03.28 16:30
|buy
|334
|0.02
|1.2081
|1.1701
|1.2108
|667
|2006.03.28 17:32
|buy
|335
|0.04
|1.2057
|1.1697
|1.2084
|668
|2006.03.28 18:42
|t/p
|335
|0.04
|1.2084
|1.1697
|1.2084
|10.80
|4455.79
|669
|2006.03.28 18:42
|close
|333
|0.01
|1.2084
|1.1701
|1.2128
|-1.70
|4454.09
|670
|2006.03.28 18:43
|close
|334
|0.02
|1.2084
|1.1701
|1.2108
|0.60
|4454.69
|671
|2006.03.28 18:43
|buy
|336
|0.01
|1.2084
|1.1684
|1.2111
|672
|2006.03.28 21:09
|buy
|337
|0.02
|1.2062
|1.1682
|1.2089
|673
|2006.03.28 21:18
|buy
|338
|0.04
|1.2041
|1.1681
|1.2068
|674
|2006.03.28 21:22
|buy
|339
|0.08
|1.2020
|1.1680
|1.2047
|675
|2006.03.28 21:52
|buy
|340
|0.16
|1.1999
|1.1679
|1.2026
|676
|2006.03.29 18:20
|t/p
|340
|0.16
|1.2026
|1.1679
|1.2026
|42.15
|4496.84
|677
|2006.03.29 18:20
|close
|336
|0.01
|1.2028
|1.1684
|1.2111
|-5.67
|4491.17
|678
|2006.03.29 18:20
|close
|338
|0.04
|1.2028
|1.1681
|1.2068
|-5.46
|4485.71
|679
|2006.03.29 18:20
|close
|337
|0.02
|1.2027
|1.1682
|1.2089
|-7.13
|4478.58
|680
|2006.03.29 18:20
|close
|339
|0.08
|1.2026
|1.1680
|1.2047
|4.28
|4482.86
|681
|2006.03.29 18:20
|buy
|341
|0.01
|1.2027
|1.1627
|1.2054
|682
|2006.03.30 04:46
|t/p
|341
|0.01
|1.2054
|1.1627
|1.2054
|2.50
|4485.36
|683
|2006.03.30 04:46
|buy
|342
|0.01
|1.2056
|1.1656
|1.2083
|684
|2006.03.30 13:22
|t/p
|342
|0.01
|1.2083
|1.1656
|1.2083
|2.70
|4488.06
|685
|2006.03.30 13:22
|buy
|343
|0.01
|1.2085
|1.1685
|1.2112
|686
|2006.03.30 15:49
|buy
|344
|0.02
|1.2064
|1.1684
|1.2091
|687
|2006.03.30 16:19
|t/p
|344
|0.02
|1.2091
|1.1684
|1.2091
|5.40
|4493.46
|688
|2006.03.30 16:19
|close
|343
|0.01
|1.2092
|1.1685
|1.2112
|0.70
|4494.16
|689
|2006.03.30 16:19
|buy
|345
|0.01
|1.2094
|1.1694
|1.2121
|690
|2006.03.30 16:30
|close
|345
|0.01
|1.2120
|1.1694
|1.2121
|2.60
|4496.76
|691
|2006.03.30 16:30
|buy
|346
|0.01
|1.2123
|1.1723
|1.2150
|692
|2006.03.30 16:38
|close
|346
|0.01
|1.2149
|1.1723
|1.2150
|2.60
|4499.36
|693
|2006.03.30 16:38
|buy
|347
|0.01
|1.2152
|1.1752
|1.2179
|694
|2006.03.30 17:42
|buy
|348
|0.02
|1.2131
|1.1751
|1.2158
|695
|2006.03.30 21:21
|t/p
|348
|0.02
|1.2158
|1.1751
|1.2158
|5.40
|4504.76
|696
|2006.03.30 21:21
|close
|347
|0.01
|1.2159
|1.1752
|1.2179
|0.70
|4505.46
|697
|2006.03.30 21:21
|buy
|349
|0.01
|1.2163
|1.1763
|1.2190
|698
|2006.03.31 08:40
|buy
|350
|0.02
|1.2142
|1.1762
|1.2169
|699
|2006.03.31 10:42
|buy
|351
|0.04
|1.2121
|1.1761
|1.2148
|700
|2006.03.31 12:03
|buy
|352
|0.08
|1.2100
|1.1760
|1.2127
|701
|2006.03.31 15:33
|t/p
|352
|0.08
|1.2127
|1.1760
|1.2127
|21.60
|4527.06
|702
|2006.03.31 15:33
|close
|349
|0.01
|1.2128
|1.1763
|1.2190
|-3.57
|4523.50
|703
|2006.03.31 15:33
|close
|351
|0.04
|1.2128
|1.1761
|1.2148
|2.80
|4526.30
|704
|2006.03.31 15:33
|close
|350
|0.02
|1.2132
|1.1762
|1.2169
|-2.00
|4524.30
|705
|2006.03.31 15:33
|buy
|353
|0.01
|1.2127
|1.1727
|1.2154
|706
|2006.03.31 15:46
|buy
|354
|0.02
|1.2106
|1.1726
|1.2133
|707
|2006.03.31 15:50
|buy
|355
|0.04
|1.2085
|1.1725
|1.2112
|708
|2006.03.31 16:03
|close
|353
|0.01
|1.2111
|1.1727
|1.2154
|-1.60
|4522.70
|709
|2006.03.31 16:03
|close
|355
|0.04
|1.2111
|1.1725
|1.2112
|10.40
|4533.10
|710
|2006.03.31 16:03
|close
|354
|0.02
|1.2112
|1.1726
|1.2133
|1.20
|4534.30
|711
|2006.03.31 16:03
|buy
|356
|0.01
|1.2114
|1.1714
|1.2141
|712
|2006.03.31 17:03
|buy
|357
|0.02
|1.2091
|1.1711
|1.2118
|713
|2006.03.31 17:08
|t/p
|357
|0.02
|1.2118
|1.1711
|1.2118
|5.40
|4539.70
|714
|2006.03.31 17:08
|close
|356
|0.01
|1.2120
|1.1714
|1.2141
|0.60
|4540.30
|715
|2006.03.31 17:08
|buy
|358
|0.01
|1.2120
|1.1720
|1.2147
|716
|2006.04.03 02:31
|buy
|359
|0.02
|1.2099
|1.1719
|1.2126
|717
|2006.04.03 05:01
|buy
|360
|0.04
|1.2069
|1.1709
|1.2096
|718
|2006.04.03 06:43
|buy
|361
|0.08
|1.2048
|1.1708
|1.2075
|719
|2006.04.03 16:01
|t/p
|361
|0.08
|1.2075
|1.1708
|1.2075
|21.60
|4561.90
|720
|2006.04.03 16:01
|close
|358
|0.01
|1.2077
|1.1720
|1.2147
|-4.37
|4557.53
|721
|2006.04.03 16:01
|close
|360
|0.04
|1.2077
|1.1709
|1.2096
|3.20
|4560.73
|722
|2006.04.03 16:01
|close
|359
|0.02
|1.2078
|1.1719
|1.2126
|-4.20
|4556.53
|723
|2006.04.03 16:01
|buy
|362
|0.01
|1.2081
|1.1681
|1.2108
|724
|2006.04.03 16:41
|t/p
|362
|0.01
|1.2108
|1.1681
|1.2108
|2.70
|4559.23
|725
|2006.04.03 16:41
|buy
|363
|0.01
|1.2112
|1.1712
|1.2139
|726
|2006.04.03 17:16
|t/p
|363
|0.01
|1.2139
|1.1712
|1.2139
|2.70
|4561.93
|727
|2006.04.03 17:16
|buy
|364
|0.01
|1.2145
|1.1745
|1.2172
|728
|2006.04.03 17:55
|buy
|365
|0.02
|1.2125
|1.1745
|1.2152
|729
|2006.04.04 01:45
|close
|364
|0.01
|1.2151
|1.1745
|1.2172
|0.53
|4562.46
|730
|2006.04.04 01:45
|close
|365
|0.02
|1.2151
|1.1745
|1.2152
|5.07
|4567.53
|731
|2006.04.04 01:46
|buy
|366
|0.01
|1.2152
|1.1752
|1.2179
|732
|2006.04.04 02:13
|buy
|367
|0.02
|1.2132
|1.1752
|1.2159
|733
|2006.04.04 06:49
|close
|366
|0.01
|1.2158
|1.1752
|1.2179
|0.60
|4568.13
|734
|2006.04.04 06:50
|close
|367
|0.02
|1.2158
|1.1752
|1.2159
|5.20
|4573.33
|735
|2006.04.04 06:50
|buy
|368
|0.01
|1.2159
|1.1759
|1.2186
|736
|2006.04.04 08:38
|buy
|369
|0.02
|1.2137
|1.1757
|1.2164
|737
|2006.04.04 10:00
|t/p
|369
|0.02
|1.2164
|1.1757
|1.2164
|5.40
|4578.73
|738
|2006.04.04 10:00
|close
|368
|0.01
|1.2164
|1.1759
|1.2186
|0.50
|4579.23
|739
|2006.04.04 10:00
|buy
|370
|0.01
|1.2165
|1.1765
|1.2192
|740
|2006.04.04 14:02
|close
|370
|0.01
|1.2191
|1.1765
|1.2192
|2.60
|4581.83
|741
|2006.04.04 14:02
|buy
|371
|0.01
|1.2192
|1.1792
|1.2219
|742
|2006.04.04 14:05
|t/p
|371
|0.01
|1.2219
|1.1792
|1.2219
|2.70
|4584.53
|743
|2006.04.04 14:05
|buy
|372
|0.01
|1.2221
|1.1821
|1.2248
|744
|2006.04.04 14:29
|t/p
|372
|0.01
|1.2248
|1.1821
|1.2248
|2.70
|4587.23
|745
|2006.04.04 14:29
|buy
|373
|0.01
|1.2250
|1.1850
|1.2277
|746
|2006.04.05 05:24
|close
|373
|0.01
|1.2277
|1.1850
|1.2277
|2.63
|4589.87
|747
|2006.04.05 05:24
|buy
|374
|0.01
|1.2277
|1.1877
|1.2304
|748
|2006.04.05 09:34
|buy
|375
|0.02
|1.2254
|1.1874
|1.2281
|749
|2006.04.05 14:31
|close
|374
|0.01
|1.2281
|1.1877
|1.2304
|0.40
|4590.27
|750
|2006.04.05 14:31
|t/p
|375
|0.02
|1.2281
|1.1874
|1.2281
|5.40
|4595.67
|751
|2006.04.05 14:31
|buy
|376
|0.01
|1.2283
|1.1883
|1.2310
|752
|2006.04.05 16:29
|buy
|377
|0.02
|1.2263
|1.1883
|1.2290
|753
|2006.04.05 18:53
|close
|376
|0.01
|1.2290
|1.1883
|1.2310
|0.70
|4596.37
|754
|2006.04.05 18:54
|close
|377
|0.02
|1.2290
|1.1883
|1.2290
|5.40
|4601.77
|755
|2006.04.05 18:54
|buy
|378
|0.01
|1.2290
|1.1890
|1.2317
|756
|2006.04.06 10:58
|t/p
|378
|0.01
|1.2317
|1.1890
|1.2317
|2.50
|4604.27
|757
|2006.04.06 10:58
|buy
|379
|0.01
|1.2320
|1.1920
|1.2347
|758
|2006.04.06 14:21
|buy
|380
|0.02
|1.2299
|1.1919
|1.2326
|759
|2006.04.06 14:41
|buy
|381
|0.04
|1.2277
|1.1917
|1.2304
|760
|2006.04.06 14:46
|buy
|382
|0.08
|1.2253
|1.1913
|1.2280
|761
|2006.04.06 14:47
|buy
|383
|0.16
|1.2230
|1.1910
|1.2257
|762
|2006.04.06 14:57
|buy
|384
|0.32
|1.2209
|1.1909
|1.2236
|763
|2006.04.06 14:58
|t/p
|384
|0.32
|1.2236
|1.1909
|1.2236
|86.40
|4690.67
|764
|2006.04.06 14:58
|close
|379
|0.01
|1.2238
|1.1920
|1.2347
|-8.20
|4682.47
|765
|2006.04.06 14:58
|close
|381
|0.04
|1.2238
|1.1917
|1.2304
|-15.60
|4666.87
|766
|2006.04.06 14:58
|close
|383
|0.16
|1.2238
|1.1910
|1.2257
|12.80
|4679.67
|767
|2006.04.06 14:58
|close
|380
|0.02
|1.2238
|1.1919
|1.2326
|-12.20
|4667.47
|768
|2006.04.06 14:58
|close
|382
|0.08
|1.2237
|1.1913
|1.2280
|-12.80
|4654.67
|769
|2006.04.06 14:58
|buy
|385
|0.01
|1.2238
|1.1838
|1.2265
|770
|2006.04.06 15:31
|buy
|386
|0.02
|1.2217
|1.1837
|1.2244
|771
|2006.04.06 16:03
|buy
|387
|0.04
|1.2197
|1.1837
|1.2224
|772
|2006.04.06 16:25
|t/p
|387
|0.04
|1.2224
|1.1837
|1.2224
|10.80
|4665.47
|773
|2006.04.06 16:25
|close
|385
|0.01
|1.2225
|1.1838
|1.2265
|-1.30
|4664.17
|774
|2006.04.06 16:25
|close
|386
|0.02
|1.2223
|1.1837
|1.2244
|1.20
|4665.37
|775
|2006.04.06 16:26
|buy
|388
|0.01
|1.2226
|1.1826
|1.2253
|776
|2006.04.06 18:18
|buy
|389
|0.02
|1.2204
|1.1824
|1.2231
|777
|2006.04.06 21:00
|close
|388
|0.01
|1.2230
|1.1826
|1.2253
|0.40
|4665.77
|778
|2006.04.06 21:00
|close
|389
|0.02
|1.2230
|1.1824
|1.2231
|5.20
|4670.97
|779
|2006.04.06 21:00
|buy
|390
|0.01
|1.2230
|1.1830
|1.2257
|780
|2006.04.06 23:59
|buy
|391
|0.02
|1.2208
|1.1828
|1.2235
|781
|2006.04.07 03:28
|buy
|392
|0.04
|1.2187
|1.1827
|1.2214
|782
|2006.04.07 09:17
|buy
|393
|0.08
|1.2159
|1.1819
|1.2186
|783
|2006.04.07 09:38
|t/p
|393
|0.08
|1.2186
|1.1819
|1.2186
|21.60
|4692.57
|784
|2006.04.07 09:38
|close
|390
|0.01
|1.2186
|1.1830
|1.2257
|-4.47
|4688.11
|785
|2006.04.07 09:38
|close
|392
|0.04
|1.2186
|1.1827
|1.2214
|-0.40
|4687.71
|786
|2006.04.07 09:38
|close
|391
|0.02
|1.2186
|1.1828
|1.2235
|-4.53
|4683.18
|787
|2006.04.07 09:38
|buy
|394
|0.01
|1.2187
|1.1787
|1.2214
|788
|2006.04.07 14:31
|close
|394
|0.01
|1.2213
|1.1787
|1.2214
|2.60
|4685.78
|789
|2006.04.07 14:31
|buy
|395
|0.01
|1.2204
|1.1804
|1.2231
|790
|2006.04.07 15:12
|buy
|396
|0.02
|1.2182
|1.1802
|1.2209
|791
|2006.04.07 15:20
|buy
|397
|0.04
|1.2159
|1.1799
|1.2186
|792
|2006.04.07 15:21
|buy
|398
|0.08
|1.2139
|1.1799
|1.2166
|793
|2006.04.07 16:29
|buy
|399
|0.16
|1.2117
|1.1797
|1.2144
|794
|2006.04.07 21:04
|buy
|400
|0.32
|1.2096
|1.1796
|1.2123
|795
|2006.04.10 02:32
|t/p
|400
|0.32
|1.2123
|1.1796
|1.2123
|84.30
|4770.08
|796
|2006.04.10 02:32
|close
|395
|0.01
|1.2125
|1.1804
|1.2231
|-7.97
|4762.11
|797
|2006.04.10 02:32
|close
|397
|0.04
|1.2125
|1.1799
|1.2186
|-13.86
|4748.25
|798
|2006.04.10 02:32
|close
|399
|0.16
|1.2125
|1.1797
|1.2144
|11.75
|4760.00
|799
|2006.04.10 02:32
|close
|396
|0.02
|1.2123
|1.1802
|1.2209
|-11.93
|4748.07
|800
|2006.04.10 02:32
|close
|398
|0.08
|1.2125
|1.1799
|1.2166
|-11.72
|4736.35
|801
|2006.04.10 02:33
|buy
|401
|0.01
|1.2123
|1.1723
|1.2150
|802
|2006.04.10 03:35
|buy
|402
|0.02
|1.2103
|1.1723
|1.2130
|803
|2006.04.10 18:34
|buy
|403
|0.04
|1.2082
|1.1722
|1.2109
|804
|2006.04.10 22:19
|close
|401
|0.01
|1.2108
|1.1723
|1.2150
|-1.50
|4734.85
|805
|2006.04.10 22:19
|close
|403
|0.04
|1.2108
|1.1722
|1.2109
|10.40
|4745.25
|806
|2006.04.10 22:20
|close
|402
|0.02
|1.2108
|1.1723
|1.2130
|1.00
|4746.25
|807
|2006.04.10 22:20
|buy
|404
|0.01
|1.2109
|1.1709
|1.2136
|808
|2006.04.11 08:06
|t/p
|404
|0.01
|1.2136
|1.1709
|1.2136
|2.63
|4748.88
|809
|2006.04.11 08:06
|buy
|405
|0.01
|1.2138
|1.1738
|1.2165
|810
|2006.04.11 11:11
|buy
|406
|0.02
|1.2118
|1.1738
|1.2145
|811
|2006.04.11 14:22
|buy
|407
|0.04
|1.2097
|1.1737
|1.2124
|812
|2006.04.11 15:23
|close
|405
|0.01
|1.2123
|1.1738
|1.2165
|-1.50
|4747.38
|813
|2006.04.11 15:23
|close
|407
|0.04
|1.2123
|1.1737
|1.2124
|10.40
|4757.78
|814
|2006.04.11 15:33
|close
|406
|0.02
|1.2125
|1.1738
|1.2145
|1.40
|4759.18
|815
|2006.04.11 15:33
|buy
|408
|0.01
|1.2126
|1.1726
|1.2153
|816
|2006.04.11 21:50
|close
|408
|0.01
|1.2153
|1.1726
|1.2153
|2.70
|4761.88
|817
|2006.04.11 21:50
|buy
|409
|0.01
|1.2152
|1.1752
|1.2179
|818
|2006.04.12 14:02
|buy
|410
|0.02
|1.2130
|1.1750
|1.2157
|819
|2006.04.12 14:30
|buy
|411
|0.04
|1.2109
|1.1749
|1.2136
|820
|2006.04.12 14:36
|buy
|412
|0.08
|1.2083
|1.1743
|1.2110
|821
|2006.04.12 15:43
|t/p
|412
|0.08
|1.2110
|1.1743
|1.2110
|21.60
|4783.48
|822
|2006.04.12 15:43
|close
|409
|0.01
|1.2110
|1.1752
|1.2179
|-4.27
|4779.22
|823
|2006.04.12 15:43
|close
|411
|0.04
|1.2110
|1.1749
|1.2136
|0.40
|4779.62
|824
|2006.04.12 15:43
|close
|410
|0.02
|1.2109
|1.1750
|1.2157
|-4.20
|4775.42
|825
|2006.04.12 15:43
|buy
|413
|0.01
|1.2110
|1.1710
|1.2137
|826
|2006.04.13 14:00
|buy
|414
|0.02
|1.2088
|1.1708
|1.2115
|827
|2006.04.13 19:47
|t/p
|414
|0.02
|1.2115
|1.1708
|1.2115
|5.40
|4780.82
|828
|2006.04.13 19:47
|close
|413
|0.01
|1.2115
|1.1710
|1.2137
|0.30
|4781.12
|829
|2006.04.13 19:47
|buy
|415
|0.01
|1.2117
|1.1717
|1.2144
|830
|2006.04.17 02:06
|t/p
|415
|0.01
|1.2144
|1.1717
|1.2144
|2.57
|4783.69
|831
|2006.04.17 02:06
|buy
|416
|0.01
|1.2150
|1.1750
|1.2177
|832
|2006.04.17 03:06
|t/p
|416
|0.01
|1.2177
|1.1750
|1.2177
|2.70
|4786.39
|833
|2006.04.17 03:06
|buy
|417
|0.01
|1.2179
|1.1779
|1.2206
|834
|2006.04.17 13:41
|t/p
|417
|0.01
|1.2206
|1.1779
|1.2206
|2.70
|4789.09
|835
|2006.04.17 13:41
|buy
|418
|0.01
|1.2208
|1.1808
|1.2235
|836
|2006.04.17 13:54
|t/p
|418
|0.01
|1.2235
|1.1808
|1.2235
|2.70
|4791.79
|837
|2006.04.17 13:54
|buy
|419
|0.01
|1.2237
|1.1837
|1.2264
|838
|2006.04.17 15:04
|buy
|420
|0.02
|1.2215
|1.1835
|1.2242
|839
|2006.04.17 15:26
|t/p
|420
|0.02
|1.2242
|1.1835
|1.2242
|5.40
|4797.19
|840
|2006.04.17 15:26
|close
|419
|0.01
|1.2242
|1.1837
|1.2264
|0.50
|4797.69
|841
|2006.04.17 15:26
|buy
|421
|0.01
|1.2242
|1.1842
|1.2269
|842
|2006.04.17 16:46
|close
|421
|0.01
|1.2268
|1.1842
|1.2269
|2.60
|4800.29
|843
|2006.04.17 16:46
|buy
|422
|0.01
|1.2268
|1.1868
|1.2295
|844
|2006.04.17 22:21
|buy
|423
|0.02
|1.2248
|1.1868
|1.2275
|845
|2006.04.18 10:07
|buy
|424
|0.04
|1.2227
|1.1867
|1.2254
|846
|2006.04.18 11:14
|close
|422
|0.01
|1.2253
|1.1868
|1.2295
|-1.57
|4798.72
|847
|2006.04.18 11:14
|close
|424
|0.04
|1.2253
|1.1867
|1.2254
|10.40
|4809.12
|848
|2006.04.18 11:20
|close
|423
|0.02
|1.2258
|1.1868
|1.2275
|1.87
|4810.99
|849
|2006.04.18 11:20
|buy
|425
|0.01
|1.2261
|1.1861
|1.2288
|850
|2006.04.18 14:52
|t/p
|425
|0.01
|1.2288
|1.1861
|1.2288
|2.70
|4813.69
|851
|2006.04.18 14:52
|buy
|426
|0.01
|1.2292
|1.1892
|1.2319
|852
|2006.04.18 17:14
|buy
|427
|0.02
|1.2271
|1.1891
|1.2298
|853
|2006.04.18 20:01
|close
|426
|0.01
|1.2297
|1.1892
|1.2319
|0.50
|4814.19
|854
|2006.04.18 20:01
|t/p
|427
|0.02
|1.2298
|1.1891
|1.2298
|5.40
|4819.59
|855
|2006.04.18 20:01
|buy
|428
|0.01
|1.2303
|1.1903
|1.2330
|856
|2006.04.18 22:50
|t/p
|428
|0.01
|1.2330
|1.1903
|1.2330
|2.70
|4822.29
|857
|2006.04.18 22:50
|buy
|429
|0.01
|1.2333
|1.1933
|1.2360
|858
|2006.04.18 22:51
|close
|429
|0.01
|1.2359
|1.1933
|1.2360
|2.60
|4824.89
|859
|2006.04.18 22:51
|buy
|430
|0.01
|1.2360
|1.1960
|1.2387
|860
|2006.04.19 08:04
|buy
|431
|0.02
|1.2338
|1.1958
|1.2365
|861
|2006.04.19 10:34
|t/p
|431
|0.02
|1.2365
|1.1958
|1.2365
|5.40
|4830.29
|862
|2006.04.19 10:34
|close
|430
|0.01
|1.2365
|1.1960
|1.2387
|0.43
|4830.73
|863
|2006.04.19 10:34
|buy
|432
|0.01
|1.2367
|1.1967
|1.2394
|864
|2006.04.19 12:00
|buy
|433
|0.02
|1.2346
|1.1966
|1.2373
|865
|2006.04.19 14:30
|buy
|434
|0.04
|1.2313
|1.1953
|1.2340
|866
|2006.04.19 14:30
|t/p
|434
|0.04
|1.2340
|1.1953
|1.2340
|10.80
|4841.53
|867
|2006.04.19 14:30
|close
|432
|0.01
|1.2342
|1.1967
|1.2394
|-2.50
|4839.03
|868
|2006.04.19 14:30
|close
|433
|0.02
|1.2342
|1.1966
|1.2373
|-0.80
|4838.23
|869
|2006.04.19 14:30
|buy
|435
|0.01
|1.2334
|1.1934
|1.2361
|870
|2006.04.19 14:30
|buy
|436
|0.02
|1.2313
|1.1933
|1.2340
|871
|2006.04.19 15:22
|buy
|437
|0.04
|1.2291
|1.1931
|1.2318
|872
|2006.04.19 15:54
|close
|435
|0.01
|1.2318
|1.1934
|1.2361
|-1.60
|4836.63
|873
|2006.04.19 15:54
|close
|437
|0.04
|1.2318
|1.1931
|1.2318
|10.80
|4847.43
|874
|2006.04.19 15:55
|close
|436
|0.02
|1.2317
|1.1933
|1.2340
|0.80
|4848.23
|875
|2006.04.19 15:55
|buy
|438
|0.01
|1.2320
|1.1920
|1.2347
|876
|2006.04.19 17:10
|close
|438
|0.01
|1.2347
|1.1920
|1.2347
|2.70
|4850.93
|877
|2006.04.19 17:10
|buy
|439
|0.01
|1.2349
|1.1949
|1.2376
|878
|2006.04.19 17:38
|buy
|440
|0.02
|1.2329
|1.1949
|1.2356
|879
|2006.04.19 18:10
|t/p
|440
|0.02
|1.2356
|1.1949
|1.2356
|5.40
|4856.33
|880
|2006.04.19 18:10
|close
|439
|0.01
|1.2357
|1.1949
|1.2376
|0.80
|4857.13
|881
|2006.04.19 18:10
|buy
|441
|0.01
|1.2359
|1.1959
|1.2386
|882
|2006.04.19 19:19
|t/p
|441
|0.01
|1.2386
|1.1959
|1.2386
|2.70
|4859.83
|883
|2006.04.19 19:19
|buy
|442
|0.01
|1.2388
|1.1988
|1.2415
|884
|2006.04.20 02:16
|buy
|443
|0.02
|1.2367
|1.1987
|1.2394
|885
|2006.04.20 02:33
|buy
|444
|0.04
|1.2347
|1.1987
|1.2374
|886
|2006.04.20 12:41
|buy
|445
|0.08
|1.2326
|1.1986
|1.2353
|887
|2006.04.20 16:06
|buy
|446
|0.16
|1.2305
|1.1985
|1.2332
|888
|2006.04.21 01:50
|buy
|447
|0.32
|1.2282
|1.1982
|1.2309
|889
|2006.04.21 02:22
|t/p
|447
|0.32
|1.2309
|1.1982
|1.2309
|86.40
|4946.23
|890
|2006.04.21 02:22
|close
|442
|0.01
|1.2309
|1.1988
|1.2415
|-8.16
|4938.07
|891
|2006.04.21 02:22
|close
|444
|0.04
|1.2309
|1.1987
|1.2374
|-15.46
|4922.60
|892
|2006.04.21 02:22
|close
|446
|0.16
|1.2309
|1.1985
|1.2332
|5.35
|4927.96
|893
|2006.04.21 02:22
|close
|443
|0.02
|1.2309
|1.1987
|1.2394
|-11.73
|4916.23
|894
|2006.04.21 02:23
|close
|445
|0.08
|1.2309
|1.1986
|1.2353
|-14.12
|4902.10
|895
|2006.04.21 02:24
|buy
|448
|0.01
|1.2310
|1.1910
|1.2337
|896
|2006.04.21 08:14
|buy
|449
|0.02
|1.2290
|1.1910
|1.2317
|897
|2006.04.21 08:43
|buy
|450
|0.04
|1.2268
|1.1908
|1.2295
|898
|2006.04.21 09:46
|t/p
|450
|0.04
|1.2295
|1.1908
|1.2295
|10.80
|4912.90
|899
|2006.04.21 09:46
|close
|448
|0.01
|1.2295
|1.1910
|1.2337
|-1.50
|4911.40
|900
|2006.04.21 09:46
|close
|449
|0.02
|1.2295
|1.1910
|1.2317
|1.00
|4912.40
|901
|2006.04.21 09:46
|buy
|451
|0.01
|1.2297
|1.1897
|1.2324
|902
|2006.04.21 10:07
|t/p
|451
|0.01
|1.2324
|1.1897
|1.2324
|2.70
|4915.10
|903
|2006.04.21 10:07
|buy
|452
|0.01
|1.2327
|1.1927
|1.2354
|904
|2006.04.21 13:06
|buy
|453
|0.02
|1.2305
|1.1925
|1.2332
|905
|2006.04.21 14:25
|close
|452
|0.01
|1.2331
|1.1927
|1.2354
|0.40
|4915.50
|906
|2006.04.21 14:25
|close
|453
|0.02
|1.2331
|1.1925
|1.2332
|5.20
|4920.70
|907
|2006.04.21 14:25
|buy
|454
|0.01
|1.2333
|1.1933
|1.2360
|908
|2006.04.21 15:21
|buy
|455
|0.02
|1.2313
|1.1933
|1.2340
|909
|2006.04.21 16:35
|t/p
|455
|0.02
|1.2340
|1.1933
|1.2340
|5.40
|4926.10
|910
|2006.04.21 16:35
|close
|454
|0.01
|1.2341
|1.1933
|1.2360
|0.80
|4926.90
|911
|2006.04.21 16:35
|buy
|456
|0.01
|1.2342
|1.1942
|1.2369
|912
|2006.04.21 19:02
|buy
|457
|0.02
|1.2320
|1.1940
|1.2347
|913
|2006.04.21 20:23
|t/p
|457
|0.02
|1.2347
|1.1940
|1.2347
|5.40
|4932.30
|914
|2006.04.21 20:23
|close
|456
|0.01
|1.2348
|1.1942
|1.2369
|0.60
|4932.90
|915
|2006.04.21 20:24
|buy
|458
|0.01
|1.2349
|1.1949
|1.2376
|916
|2006.04.23 08:15
|close
|458
|0.01
|1.2375
|1.1949
|1.2376
|2.60
|4935.50
|917
|2006.04.23 08:28
|buy
|459
|0.01
|1.2376
|1.1976
|1.2403
|918
|2006.04.24 02:30
|buy
|460
|0.02
|1.2354
|1.1974
|1.2381
|919
|2006.04.24 08:46
|t/p
|460
|0.02
|1.2381
|1.1974
|1.2381
|5.40
|4940.90
|920
|2006.04.24 08:46
|close
|459
|0.01
|1.2381
|1.1976
|1.2403
|0.43
|4941.34
|921
|2006.04.24 08:46
|buy
|461
|0.01
|1.2382
|1.1982
|1.2409
|922
|2006.04.24 13:29
|buy
|462
|0.02
|1.2362
|1.1982
|1.2389
|923
|2006.04.24 16:02
|buy
|463
|0.04
|1.2341
|1.1981
|1.2368
|924
|2006.04.24 16:54
|close
|461
|0.01
|1.2368
|1.1982
|1.2409
|-1.40
|4939.94
|925
|2006.04.24 16:54
|close
|463
|0.04
|1.2368
|1.1981
|1.2368
|10.80
|4950.74
|926
|2006.04.24 16:54
|close
|462
|0.02
|1.2369
|1.1982
|1.2389
|1.40
|4952.14
|927
|2006.04.24 16:54
|buy
|464
|0.01
|1.2372
|1.1972
|1.2399
|928
|2006.04.24 18:43
|close
|464
|0.01
|1.2398
|1.1972
|1.2399
|2.60
|4954.74
|929
|2006.04.24 18:43
|buy
|465
|0.01
|1.2399
|1.1999
|1.2426
|930
|2006.04.25 00:12
|buy
|466
|0.02
|1.2379
|1.1999
|1.2406
|931
|2006.04.25 10:01
|t/p
|466
|0.02
|1.2406
|1.1999
|1.2406
|5.40
|4960.14
|932
|2006.04.25 10:01
|close
|465
|0.01
|1.2407
|1.1999
|1.2426
|0.73
|4960.87
|933
|2006.04.25 10:01
|buy
|467
|0.01
|1.2406
|1.2006
|1.2433
|934
|2006.04.25 10:14
|buy
|468
|0.02
|1.2385
|1.2005
|1.2412
|935
|2006.04.25 14:09
|close
|467
|0.01
|1.2411
|1.2006
|1.2433
|0.50
|4961.37
|936
|2006.04.25 14:09
|close
|468
|0.02
|1.2411
|1.2005
|1.2412
|5.20
|4966.57
|937
|2006.04.25 14:09
|buy
|469
|0.01
|1.2419
|1.2019
|1.2446
|938
|2006.04.25 16:00
|buy
|470
|0.02
|1.2383
|1.2003
|1.2410
|939
|2006.04.25 16:03
|t/p
|470
|0.02
|1.2410
|1.2003
|1.2410
|5.40
|4971.97
|940
|2006.04.25 16:03
|close
|469
|0.01
|1.2411
|1.2019
|1.2446
|-0.80
|4971.17
|941
|2006.04.25 16:03
|buy
|471
|0.01
|1.2413
|1.2013
|1.2440
|942
|2006.04.25 16:07
|buy
|472
|0.02
|1.2391
|1.2011
|1.2418
|943
|2006.04.25 16:22
|buy
|473
|0.04
|1.2369
|1.2009
|1.2396
|944
|2006.04.25 16:47
|close
|471
|0.01
|1.2396
|1.2013
|1.2440
|-1.70
|4969.47
|945
|2006.04.25 16:47
|close
|473
|0.04
|1.2396
|1.2009
|1.2396
|10.80
|4980.27
|946
|2006.04.25 16:47
|close
|472
|0.02
|1.2395
|1.2011
|1.2418
|0.80
|4981.07
|947
|2006.04.25 16:48
|buy
|474
|0.01
|1.2396
|1.1996
|1.2423
|948
|2006.04.25 20:44
|t/p
|474
|0.01
|1.2423
|1.1996
|1.2423
|2.70
|4983.77
|949
|2006.04.25 20:44
|buy
|475
|0.01
|1.2431
|1.2031
|1.2458
|950
|2006.04.25 20:44
|buy
|476
|0.02
|1.2409
|1.2029
|1.2436
|951
|2006.04.25 21:00
|t/p
|476
|0.02
|1.2436
|1.2029
|1.2436
|5.40
|4989.17
|952
|2006.04.25 21:00
|close
|475
|0.01
|1.2436
|1.2031
|1.2458
|0.50
|4989.67
|953
|2006.04.25 21:00
|buy
|477
|0.01
|1.2437
|1.2037
|1.2464
|954
|2006.04.26 05:51
|buy
|478
|0.02
|1.2416
|1.2036
|1.2443
|955
|2006.04.26 10:37
|buy
|479
|0.04
|1.2396
|1.2036
|1.2423
|956
|2006.04.26 13:58
|t/p
|479
|0.04
|1.2423
|1.2036
|1.2423
|10.80
|5000.47
|957
|2006.04.26 13:58
|close
|477
|0.01
|1.2423
|1.2037
|1.2464
|-1.47
|4999.00
|958
|2006.04.26 13:58
|close
|478
|0.02
|1.2424
|1.2036
|1.2443
|1.60
|5000.60
|959
|2006.04.26 13:58
|buy
|480
|0.01
|1.2425
|1.2025
|1.2452
|960
|2006.04.26 14:30
|buy
|481
|0.02
|1.2399
|1.2019
|1.2426
|961
|2006.04.26 15:03
|t/p
|481
|0.02
|1.2426
|1.2019
|1.2426
|5.40
|5006.00
|962
|2006.04.26 15:03
|close
|480
|0.01
|1.2426
|1.2025
|1.2452
|0.10
|5006.10
|963
|2006.04.26 15:03
|buy
|482
|0.01
|1.2429
|1.2029
|1.2456
|964
|2006.04.26 16:08
|close
|482
|0.01
|1.2455
|1.2029
|1.2456
|2.60
|5008.70
|965
|2006.04.26 16:08
|buy
|483
|0.01
|1.2458
|1.2058
|1.2485
|966
|2006.04.26 16:16
|buy
|484
|0.02
|1.2437
|1.2057
|1.2464
|967
|2006.04.26 17:59
|close
|483
|0.01
|1.2464
|1.2058
|1.2485
|0.60
|5009.30
|968
|2006.04.26 18:00
|close
|484
|0.02
|1.2463
|1.2057
|1.2464
|5.20
|5014.50
|969
|2006.04.26 18:00
|buy
|485
|0.01
|1.2466
|1.2066
|1.2493
|970
|2006.04.26 19:28
|buy
|486
|0.02
|1.2445
|1.2065
|1.2472
|971
|2006.04.27 12:40
|buy
|487
|0.04
|1.2423
|1.2063
|1.2450
|972
|2006.04.27 16:00
|t/p
|487
|0.04
|1.2450
|1.2063
|1.2450
|10.80
|5025.30
|973
|2006.04.27 16:00
|close
|485
|0.01
|1.2453
|1.2066
|1.2493
|-1.50
|5023.81
|974
|2006.04.27 16:00
|close
|486
|0.02
|1.2453
|1.2065
|1.2472
|1.21
|5025.02
|975
|2006.04.27 16:00
|buy
|488
|0.01
|1.2461
|1.2061
|1.2488
|976
|2006.04.27 16:00
|buy
|489
|0.02
|1.2428
|1.2048
|1.2455
|977
|2006.04.27 16:00
|t/p
|489
|0.02
|1.2455
|1.2048
|1.2455
|5.40
|5030.42
|978
|2006.04.27 16:09
|t/p
|488
|0.01
|1.2488
|1.2061
|1.2488
|2.70
|5033.12
|979
|2006.04.27 16:09
|buy
|490
|0.01
|1.2490
|1.2090
|1.2517
|980
|2006.04.27 16:29
|close
|490
|0.01
|1.2516
|1.2090
|1.2517
|2.60
|5035.72
|981
|2006.04.27 16:29
|buy
|491
|0.01
|1.2519
|1.2119
|1.2546
|982
|2006.04.27 16:54
|t/p
|491
|0.01
|1.2546
|1.2119
|1.2546
|2.70
|5038.42
|983
|2006.04.27 16:54
|buy
|492
|0.01
|1.2548
|1.2148
|1.2575
|984
|2006.04.27 17:15
|buy
|493
|0.02
|1.2527
|1.2147
|1.2554
|985
|2006.04.27 17:52
|buy
|494
|0.04
|1.2506
|1.2146
|1.2533
|986
|2006.04.27 17:52
|t/p
|494
|0.04
|1.2533
|1.2146
|1.2533
|10.80
|5049.22
|987
|2006.04.27 17:52
|close
|492
|0.01
|1.2535
|1.2148
|1.2575
|-1.30
|5047.92
|988
|2006.04.27 17:52
|buy
|495
|0.02
|1.2506
|1.2126
|1.2533
|989
|2006.04.27 17:53
|buy
|496
|0.04
|1.2455
|1.2095
|1.2482
|990
|2006.04.27 17:53
|t/p
|496
|0.04
|1.2482
|1.2095
|1.2482
|10.80
|5058.72
|991
|2006.04.27 18:01
|t/p
|495
|0.02
|1.2533
|1.2126
|1.2533
|5.40
|5064.12
|992
|2006.04.27 18:01
|close
|493
|0.02
|1.2535
|1.2147
|1.2554
|1.60
|5065.72
|993
|2006.04.27 18:01
|buy
|497
|0.01
|1.2537
|1.2137
|1.2564
|994
|2006.04.28 10:37
|t/p
|497
|0.01
|1.2564
|1.2137
|1.2564
|2.63
|5068.35
|995
|2006.04.28 10:37
|buy
|498
|0.01
|1.2567
|1.2167
|1.2594
|996
|2006.04.28 12:02
|buy
|499
|0.02
|1.2545
|1.2165
|1.2572
|997
|2006.04.28 15:47
|close
|498
|0.01
|1.2571
|1.2167
|1.2594
|0.40
|5068.75
|998
|2006.04.28 15:48
|t/p
|499
|0.02
|1.2572
|1.2165
|1.2572
|5.40
|5074.15
|999
|2006.04.28 15:48
|buy
|500
|0.01
|1.2574
|1.2174
|1.2601
|1000
|2006.04.28 17:05
|t/p
|500
|0.01
|1.2601
|1.2174
|1.2601
|2.70
|5076.85
|1001
|2006.04.28 17:05
|buy
|501
|0.01
|1.2608
|1.2208
|1.2635
|1002
|2006.04.28 22:14
|close
|501
|0.01
|1.2635
|1.2208
|1.2635
|2.70
|5079.55
|1003
|2006.04.28 22:14
|buy
|502
|0.01
|1.2638
|1.2238
|1.2665
|1004
|2006.04.30 00:54
|buy
|503
|0.02
|1.2617
|1.2237
|1.2644
|1005
|2006.05.01 14:41
|t/p
|503
|0.02
|1.2644
|1.2237
|1.2644
|5.27
|5084.82
|1006
|2006.05.01 14:41
|close
|502
|0.01
|1.2644
|1.2238
|1.2665
|0.53
|5085.35
|1007
|2006.05.01 14:41
|buy
|504
|0.01
|1.2647
|1.2247
|1.2674
|1008
|2006.05.01 14:57
|t/p
|504
|0.01
|1.2674
|1.2247
|1.2674
|2.70
|5088.05
|1009
|2006.05.01 14:57
|buy
|505
|0.01
|1.2676
|1.2276
|1.2703
|1010
|2006.05.01 16:00
|buy
|506
|0.02
|1.2655
|1.2275
|1.2682
|1011
|2006.05.01 16:11
|buy
|507
|0.04
|1.2635
|1.2275
|1.2662
|1012
|2006.05.01 16:29
|t/p
|507
|0.04
|1.2662
|1.2275
|1.2662
|10.80
|5098.85
|1013
|2006.05.01 16:29
|close
|505
|0.01
|1.2662
|1.2276
|1.2703
|-1.40
|5097.45
|1014
|2006.05.01 16:29
|close
|506
|0.02
|1.2663
|1.2275
|1.2682
|1.60
|5099.05
|1015
|2006.05.01 16:29
|buy
|508
|0.01
|1.2666
|1.2266
|1.2693
|1016
|2006.05.01 16:39
|buy
|509
|0.02
|1.2645
|1.2265
|1.2672
|1017
|2006.05.01 16:49
|buy
|510
|0.04
|1.2624
|1.2264
|1.2651
|1018
|2006.05.01 17:41
|buy
|511
|0.08
|1.2603
|1.2263
|1.2630
|1019
|2006.05.01 21:19
|buy
|512
|0.16
|1.2581
|1.2261
|1.2608
|1020
|2006.05.01 21:45
|buy
|513
|0.32
|1.2559
|1.2259
|1.2586
|1021
|2006.05.01 21:56
|t/p
|513
|0.32
|1.2586
|1.2259
|1.2586
|86.40
|5185.45
|1022
|2006.05.01 21:56
|close
|508
|0.01
|1.2587
|1.2266
|1.2693
|-7.90
|5177.55
|1023
|2006.05.01 21:56
|close
|510
|0.04
|1.2587
|1.2264
|1.2651
|-14.80
|5162.75
|1024
|2006.05.01 21:56
|close
|512
|0.16
|1.2587
|1.2261
|1.2608
|9.60
|5172.35
|1025
|2006.05.01 21:58
|close
|509
|0.02
|1.2586
|1.2265
|1.2672
|-11.80
|5160.55
|1026
|2006.05.01 21:58
|close
|511
|0.08
|1.2586
|1.2263
|1.2630
|-13.60
|5146.95
|1027
|2006.05.01 21:58
|buy
|514
|0.01
|1.2589
|1.2189
|1.2616
|1028
|2006.05.01 23:56
|buy
|515
|0.02
|1.2568
|1.2188
|1.2595
|1029
|2006.05.02 09:39
|t/p
|515
|0.02
|1.2595
|1.2188
|1.2595
|5.27
|5152.22
|1030
|2006.05.02 09:39
|close
|514
|0.01
|1.2595
|1.2189
|1.2616
|0.53
|5152.76
|1031
|2006.05.02 09:39
|buy
|516
|0.01
|1.2596
|1.2196
|1.2623
|1032
|2006.05.02 10:41
|t/p
|516
|0.01
|1.2623
|1.2196
|1.2623
|2.70
|5155.46
|1033
|2006.05.02 10:41
|buy
|517
|0.01
|1.2625
|1.2225
|1.2652
|1034
|2006.05.02 12:06
|t/p
|517
|0.01
|1.2652
|1.2225
|1.2652
|2.70
|5158.16
|1035
|2006.05.02 12:06
|buy
|518
|0.01
|1.2654
|1.2254
|1.2681
|1036
|2006.05.02 13:05
|buy
|519
|0.02
|1.2633
|1.2253
|1.2660
|1037
|2006.05.02 18:58
|buy
|520
|0.04
|1.2612
|1.2252
|1.2639
|1038
|2006.05.03 04:24
|t/p
|520
|0.04
|1.2639
|1.2252
|1.2639
|10.54
|5168.69
|1039
|2006.05.03 04:24
|close
|518
|0.01
|1.2639
|1.2254
|1.2681
|-1.57
|5167.13
|1040
|2006.05.03 04:24
|close
|519
|0.02
|1.2639
|1.2253
|1.2660
|1.07
|5168.20
|1041
|2006.05.03 04:24
|buy
|521
|0.01
|1.2639
|1.2239
|1.2666
|1042
|2006.05.03 08:40
|t/p
|521
|0.01
|1.2666
|1.2239
|1.2666
|2.70
|5170.90
|1043
|2006.05.03 08:40
|buy
|522
|0.01
|1.2668
|1.2268
|1.2695
|1044
|2006.05.03 09:07
|buy
|523
|0.02
|1.2648
|1.2268
|1.2675
|1045
|2006.05.03 09:52
|buy
|524
|0.04
|1.2628
|1.2268
|1.2655
|1046
|2006.05.03 16:00
|buy
|525
|0.08
|1.2607
|1.2267
|1.2634
|1047
|2006.05.03 17:16
|close
|522
|0.01
|1.2634
|1.2268
|1.2695
|-3.40
|5167.50
|1048
|2006.05.03 17:16
|close
|524
|0.04
|1.2634
|1.2268
|1.2655
|2.40
|5169.90
|1049
|2006.05.03 17:16
|t/p
|525
|0.08
|1.2634
|1.2267
|1.2634
|21.60
|5191.50
|1050
|2006.05.03 17:16
|close
|523
|0.02
|1.2634
|1.2268
|1.2675
|-2.80
|5188.70
|1051
|2006.05.03 17:16
|buy
|526
|0.01
|1.2635
|1.2235
|1.2662
|1052
|2006.05.04 05:46
|buy
|527
|0.02
|1.2614
|1.2234
|1.2641
|1053
|2006.05.04 09:07
|buy
|528
|0.04
|1.2593
|1.2233
|1.2620
|1054
|2006.05.04 14:33
|t/p
|528
|0.04
|1.2620
|1.2233
|1.2620
|10.80
|5199.50
|1055
|2006.05.04 14:33
|close
|526
|0.01
|1.2623
|1.2235
|1.2662
|-1.40
|5198.10
|1056
|2006.05.04 14:33
|close
|527
|0.02
|1.2620
|1.2234
|1.2641
|1.20
|5199.30
|1057
|2006.05.04 14:33
|buy
|529
|0.01
|1.2619
|1.2219
|1.2646
|1058
|2006.05.04 14:34
|t/p
|529
|0.01
|1.2646
|1.2219
|1.2646
|2.70
|5202.00
|1059
|2006.05.04 14:34
|buy
|530
|0.01
|1.2650
|1.2250
|1.2677
|1060
|2006.05.04 14:35
|buy
|531
|0.02
|1.2629
|1.2249
|1.2656
|1061
|2006.05.04 14:54
|buy
|532
|0.04
|1.2609
|1.2249
|1.2636
|1062
|2006.05.04 15:10
|t/p
|532
|0.04
|1.2636
|1.2249
|1.2636
|10.80
|5212.80
|1063
|2006.05.04 15:10
|close
|530
|0.01
|1.2636
|1.2250
|1.2677
|-1.40
|5211.40
|1064
|2006.05.04 15:10
|close
|531
|0.02
|1.2637
|1.2249
|1.2656
|1.60
|5213.00
|1065
|2006.05.04 15:10
|buy
|533
|0.01
|1.2640
|1.2240
|1.2667
|1066
|2006.05.04 16:07
|t/p
|533
|0.01
|1.2667
|1.2240
|1.2667
|2.70
|5215.70
|1067
|2006.05.04 16:07
|buy
|534
|0.01
|1.2669
|1.2269
|1.2696
|1068
|2006.05.04 17:09
|close
|534
|0.01
|1.2695
|1.2269
|1.2696
|2.60
|5218.30
|1069
|2006.05.04 17:09
|buy
|535
|0.01
|1.2695
|1.2295
|1.2722
|1070
|2006.05.04 17:19
|buy
|536
|0.02
|1.2674
|1.2294
|1.2701
|1071
|2006.05.04 20:10
|t/p
|536
|0.02
|1.2701
|1.2294
|1.2701
|5.40
|5223.70
|1072
|2006.05.04 20:10
|close
|535
|0.01
|1.2701
|1.2295
|1.2722
|0.60
|5224.30
|1073
|2006.05.04 20:10
|buy
|537
|0.01
|1.2701
|1.2301
|1.2728
|1074
|2006.05.05 09:03
|buy
|538
|0.02
|1.2677
|1.2297
|1.2704
|1075
|2006.05.05 09:59
|t/p
|538
|0.02
|1.2704
|1.2297
|1.2704
|5.40
|5229.70
|1076
|2006.05.05 09:59
|close
|537
|0.01
|1.2704
|1.2301
|1.2728
|0.23
|5229.94
|1077
|2006.05.05 10:00
|buy
|539
|0.01
|1.2705
|1.2305
|1.2732
|1078
|2006.05.05 10:23
|buy
|540
|0.02
|1.2684
|1.2304
|1.2711
|1079
|2006.05.05 11:43
|t/p
|540
|0.02
|1.2711
|1.2304
|1.2711
|5.40
|5235.34
|1080
|2006.05.05 11:43
|close
|539
|0.01
|1.2712
|1.2305
|1.2732
|0.70
|5236.04
|1081
|2006.05.05 11:43
|buy
|541
|0.01
|1.2686
|1.2286
|1.2713
|1082
|2006.05.05 11:43
|t/p
|541
|0.01
|1.2713
|1.2286
|1.2713
|2.70
|5238.74
|1083
|2006.05.05 11:43
|buy
|542
|0.01
|1.2734
|1.2334
|1.2761
|1084
|2006.05.05 11:43
|buy
|543
|0.02
|1.2680
|1.2300
|1.2707
|1085
|2006.05.05 14:30
|t/p
|543
|0.02
|1.2707
|1.2300
|1.2707
|5.40
|5244.14
|1086
|2006.05.05 14:30
|close
|542
|0.01
|1.2715
|1.2334
|1.2761
|-1.90
|5242.24
|1087
|2006.05.05 14:30
|buy
|544
|0.01
|1.2711
|1.2311
|1.2738
|1088
|2006.05.05 14:30
|t/p
|544
|0.01
|1.2738
|1.2311
|1.2738
|2.70
|5244.94
|1089
|2006.05.05 14:30
|buy
|545
|0.01
|1.2747
|1.2347
|1.2774
|1090
|2006.05.05 14:30
|buy
|546
|0.02
|1.2702
|1.2322
|1.2729
|1091
|2006.05.05 14:30
|buy
|547
|0.04
|1.2677
|1.2317
|1.2704
|1092
|2006.05.05 14:30
|t/p
|547
|0.04
|1.2704
|1.2317
|1.2704
|10.80
|5255.74
|1093
|2006.05.05 14:30
|close
|545
|0.01
|1.2715
|1.2347
|1.2774
|-3.20
|5252.54
|1094
|2006.05.05 14:30
|close
|546
|0.02
|1.2705
|1.2322
|1.2729
|0.60
|5253.14
|1095
|2006.05.05 14:30
|buy
|548
|0.01
|1.2715
|1.2315
|1.2742
|1096
|2006.05.05 14:30
|t/p
|548
|0.01
|1.2742
|1.2315
|1.2742
|2.70
|5255.84
|1097
|2006.05.05 14:30
|buy
|549
|0.01
|1.2747
|1.2347
|1.2774
|1098
|2006.05.05 14:30
|buy
|550
|0.02
|1.2727
|1.2347
|1.2754
|1099
|2006.05.05 14:30
|buy
|551
|0.04
|1.2682
|1.2322
|1.2709
|1100
|2006.05.05 14:30
|t/p
|551
|0.04
|1.2709
|1.2322
|1.2709
|10.80
|5266.64
|1101
|2006.05.05 14:30
|close
|549
|0.01
|1.2743
|1.2347
|1.2774
|-0.40
|5266.24
|1102
|2006.05.05 14:31
|close
|550
|0.02
|1.2745
|1.2347
|1.2754
|3.60
|5269.84
|1103
|2006.05.05 14:31
|buy
|552
|0.01
|1.2750
|1.2350
|1.2777
|1104
|2006.05.05 14:31
|buy
|553
|0.02
|1.2677
|1.2297
|1.2704
|1105
|2006.05.05 14:31
|t/p
|553
|0.02
|1.2704
|1.2297
|1.2704
|5.40
|5275.24
|1106
|2006.05.05 14:31
|buy
|554
|0.02
|1.2677
|1.2297
|1.2704
|1107
|2006.05.05 14:31
|t/p
|554
|0.02
|1.2704
|1.2297
|1.2704
|5.40
|5280.64
|1108
|2006.05.05 14:31
|buy
|555
|0.02
|1.2677
|1.2297
|1.2704
|1109
|2006.05.05 14:31
|t/p
|555
|0.02
|1.2704
|1.2297
|1.2704
|5.40
|5286.04
|1110
|2006.05.05 14:39
|buy
|556
|0.02
|1.2729
|1.2349
|1.2756
|1111
|2006.05.05 14:55
|close
|552
|0.01
|1.2755
|1.2350
|1.2777
|0.50
|5286.54
|1112
|2006.05.05 14:55
|close
|556
|0.02
|1.2755
|1.2349
|1.2756
|5.20
|5291.74
|1113
|2006.05.05 14:55
|buy
|557
|0.01
|1.2757
|1.2357
|1.2784
|1114
|2006.05.05 15:50
|buy
|558
|0.02
|1.2737
|1.2357
|1.2764
|1115
|2006.05.05 16:47
|buy
|559
|0.04
|1.2713
|1.2353
|1.2740
|1116
|2006.05.05 16:58
|close
|557
|0.01
|1.2739
|1.2357
|1.2784
|-1.80
|5289.94
|1117
|2006.05.05 16:58
|close
|559
|0.04
|1.2739
|1.2353
|1.2740
|10.40
|5300.34
|1118
|2006.05.05 16:58
|close
|558
|0.02
|1.2739
|1.2357
|1.2764
|0.40
|5300.74
|1119
|2006.05.05 16:58
|buy
|560
|0.01
|1.2741
|1.2341
|1.2768
|1120
|2006.05.08 03:36
|buy
|561
|0.02
|1.2720
|1.2340
|1.2747
|1121
|2006.05.08 08:56
|t/p
|561
|0.02
|1.2747
|1.2340
|1.2747
|5.40
|5306.14
|1122
|2006.05.08 08:56
|close
|560
|0.01
|1.2747
|1.2341
|1.2768
|0.53
|5306.67
|1123
|2006.05.08 08:56
|buy
|562
|0.01
|1.2746
|1.2346
|1.2773
|1124
|2006.05.08 10:27
|t/p
|562
|0.01
|1.2773
|1.2346
|1.2773
|2.70
|5309.37
|1125
|2006.05.08 10:27
|buy
|563
|0.01
|1.2775
|1.2375
|1.2802
|1126
|2006.05.08 14:19
|buy
|564
|0.02
|1.2754
|1.2374
|1.2781
|1127
|2006.05.08 15:35
|buy
|565
|0.04
|1.2733
|1.2373
|1.2760
|1128
|2006.05.08 15:59
|buy
|566
|0.08
|1.2713
|1.2373
|1.2740
|1129
|2006.05.09 02:16
|buy
|567
|0.16
|1.2693
|1.2373
|1.2720
|1130
|2006.05.09 08:56
|buy
|568
|0.32
|1.2672
|1.2372
|1.2699
|1131
|2006.05.09 10:45
|t/p
|568
|0.32
|1.2699
|1.2372
|1.2699
|86.40
|5395.77
|1132
|2006.05.09 10:45
|close
|563
|0.01
|1.2703
|1.2375
|1.2802
|-7.27
|5388.51
|1133
|2006.05.09 10:45
|close
|565
|0.04
|1.2703
|1.2373
|1.2760
|-12.26
|5376.24
|1134
|2006.05.09 10:45
|close
|567
|0.16
|1.2703
|1.2373
|1.2720
|16.00
|5392.24
|1135
|2006.05.09 10:47
|buy
|569
|0.04
|1.2693
|1.2333
|1.2720
|1136
|2006.05.09 10:54
|close
|564
|0.02
|1.2698
|1.2374
|1.2781
|-11.33
|5380.91
|1137
|2006.05.09 10:54
|close
|569
|0.04
|1.2698
|1.2333
|1.2720
|2.00
|5382.91
|1138
|2006.05.09 10:54
|close
|566
|0.08
|1.2699
|1.2373
|1.2740
|-11.72
|5371.19
|1139
|2006.05.09 10:54
|buy
|570
|0.01
|1.2701
|1.2301
|1.2728
|1140
|2006.05.09 12:01
|buy
|571
|0.02
|1.2679
|1.2299
|1.2706
|1141
|2006.05.09 13:22
|t/p
|571
|0.02
|1.2706
|1.2299
|1.2706
|5.40
|5376.59
|1142
|2006.05.09 13:22
|close
|570
|0.01
|1.2706
|1.2301
|1.2728
|0.50
|5377.09
|1143
|2006.05.09 13:22
|buy
|572
|0.01
|1.2707
|1.2307
|1.2734
|1144
|2006.05.09 15:51
|close
|572
|0.01
|1.2733
|1.2307
|1.2734
|2.60
|5379.69
|1145
|2006.05.09 15:51
|buy
|573
|0.01
|1.2729
|1.2329
|1.2756
|1146
|2006.05.09 16:07
|close
|573
|0.01
|1.2756
|1.2329
|1.2756
|2.70
|5382.39
|1147
|2006.05.09 16:07
|buy
|574
|0.01
|1.2757
|1.2357
|1.2784
|1148
|2006.05.10 08:51
|t/p
|574
|0.01
|1.2784
|1.2357
|1.2784
|2.63
|5385.02
|1149
|2006.05.10 08:51
|buy
|575
|0.01
|1.2787
|1.2387
|1.2814
|1150
|2006.05.10 16:55
|close
|575
|0.01
|1.2813
|1.2387
|1.2814
|2.60
|5387.62
|1151
|2006.05.10 16:55
|buy
|576
|0.01
|1.2806
|1.2406
|1.2833
|1152
|2006.05.10 18:30
|buy
|577
|0.02
|1.2786
|1.2406
|1.2813
|1153
|2006.05.10 20:17
|buy
|578
|0.04
|1.2759
|1.2399
|1.2786
|1154
|2006.05.10 20:17
|t/p
|578
|0.04
|1.2786
|1.2399
|1.2786
|10.80
|5398.42
|1155
|2006.05.10 20:17
|close
|576
|0.01
|1.2786
|1.2406
|1.2833
|-2.00
|5396.42
|1156
|2006.05.10 20:17
|close
|577
|0.02
|1.2789
|1.2406
|1.2813
|0.60
|5397.02
|1157
|2006.05.10 20:17
|buy
|579
|0.01
|1.2793
|1.2393
|1.2820
|1158
|2006.05.10 20:17
|buy
|580
|0.02
|1.2767
|1.2387
|1.2794
|1159
|2006.05.10 20:18
|t/p
|580
|0.02
|1.2794
|1.2387
|1.2794
|5.40
|5402.42
|1160
|2006.05.10 20:18
|close
|579
|0.01
|1.2797
|1.2393
|1.2820
|0.40
|5402.82
|1161
|2006.05.10 20:18
|buy
|581
|0.01
|1.2790
|1.2390
|1.2817
|1162
|2006.05.10 20:18
|buy
|582
|0.02
|1.2769
|1.2389
|1.2796
|1163
|2006.05.10 20:18
|buy
|583
|0.04
|1.2748
|1.2388
|1.2775
|1164
|2006.05.10 20:18
|t/p
|582
|0.02
|1.2796
|1.2389
|1.2796
|5.40
|5408.22
|1165
|2006.05.10 20:18
|t/p
|583
|0.04
|1.2775
|1.2388
|1.2775
|10.80
|5419.02
|1166
|2006.05.10 20:18
|close
|581
|0.01
|1.2814
|1.2390
|1.2817
|2.40
|5421.42
|1167
|2006.05.10 20:18
|buy
|584
|0.01
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|1168
|2006.05.10 20:23
|buy
|585
|0.02
|1.2763
|1.2383
|1.2790
|1169
|2006.05.10 20:33
|t/p
|585
|0.02
|1.2790
|1.2383
|1.2790
|5.40
|5426.82
|1170
|2006.05.10 20:33
|close
|584
|0.01
|1.2801
|1.2388
|1.2815
|1.30
|5428.12
|1171
|2006.05.10 20:33
|buy
|586
|0.01
|1.2811
|1.2411
|1.2838
|1172
|2006.05.10 20:33
|buy
|587
|0.02
|1.2779
|1.2399
|1.2806
|1173
|2006.05.10 20:35
|t/p
|587
|0.02
|1.2806
|1.2399
|1.2806
|5.40
|5433.52
|1174
|2006.05.10 20:35
|close
|586
|0.01
|1.2808
|1.2411
|1.2838
|-0.30
|5433.22
|1175
|2006.05.10 20:35
|buy
|588
|0.01
|1.2812
|1.2412
|1.2839
|1176
|2006.05.10 20:35
|buy
|589
|0.02
|1.2790
|1.2410
|1.2817
|1177
|2006.05.10 20:42
|t/p
|589
|0.02
|1.2817
|1.2410
|1.2817
|5.40
|5438.62
|1178
|2006.05.10 20:42
|close
|588
|0.01
|1.2817
|1.2412
|1.2839
|0.50
|5439.12
|1179
|2006.05.10 20:42
|buy
|590
|0.01
|1.2818
|1.2418
|1.2845
|1180
|2006.05.10 22:04
|buy
|591
|0.02
|1.2796
|1.2416
|1.2823
|1181
|2006.05.10 23:59
|buy
|592
|0.04
|1.2762
|1.2402
|1.2789
|1182
|2006.05.11 00:04
|close
|590
|0.01
|1.2788
|1.2418
|1.2845
|-3.20
|5435.93
|1183
|2006.05.11 00:04
|close
|592
|0.04
|1.2788
|1.2402
|1.2789
|9.61
|5445.54
|1184
|2006.05.11 00:06
|close
|591
|0.02
|1.2788
|1.2416
|1.2823
|-1.99
|5443.55
|1185
|2006.05.11 00:06
|buy
|593
|0.01
|1.2789
|1.2389
|1.2816
|1186
|2006.05.11 01:19
|buy
|594
|0.02
|1.2768
|1.2388
|1.2795
|1187
|2006.05.11 03:05
|buy
|595
|0.04
|1.2747
|1.2387
|1.2774
|1188
|2006.05.11 03:19
|buy
|596
|0.08
|1.2726
|1.2386
|1.2753
|1189
|2006.05.11 08:37
|t/p
|596
|0.08
|1.2753
|1.2386
|1.2753
|21.60
|5465.15
|1190
|2006.05.11 08:37
|close
|593
|0.01
|1.2753
|1.2389
|1.2816
|-3.60
|5461.55
|1191
|2006.05.11 08:37
|close
|595
|0.04
|1.2753
|1.2387
|1.2774
|2.40
|5463.95
|1192
|2006.05.11 08:37
|close
|594
|0.02
|1.2753
|1.2388
|1.2795
|-3.00
|5460.95
|1193
|2006.05.11 08:37
|buy
|597
|0.01
|1.2754
|1.2354
|1.2781
|1194
|2006.05.11 08:56
|buy
|598
|0.02
|1.2733
|1.2353
|1.2760
|1195
|2006.05.11 09:28
|buy
|599
|0.04
|1.2711
|1.2351
|1.2738
|1196
|2006.05.11 09:53
|buy
|600
|0.08
|1.2691
|1.2351
|1.2718
|1197
|2006.05.11 10:26
|close
|597
|0.01
|1.2717
|1.2354
|1.2781
|-3.70
|5457.25
|1198
|2006.05.11 10:26
|close
|599
|0.04
|1.2717
|1.2351
|1.2738
|2.40
|5459.65
|1199
|2006.05.11 10:26
|close
|598
|0.02
|1.2717
|1.2353
|1.2760
|-3.20
|5456.45
|1200
|2006.05.11 10:26
|close
|600
|0.08
|1.2717
|1.2351
|1.2718
|20.80
|5477.25
|1201
|2006.05.11 10:26
|buy
|601
|0.01
|1.2718
|1.2318
|1.2745
|1202
|2006.05.11 14:30
|t/p
|601
|0.01
|1.2745
|1.2318
|1.2745
|2.70
|5479.95
|1203
|2006.05.11 14:30
|buy
|602
|0.01
|1.2754
|1.2354
|1.2781
|1204
|2006.05.11 14:31
|t/p
|602
|0.01
|1.2781
|1.2354
|1.2781
|2.70
|5482.65
|1205
|2006.05.11 14:31
|buy
|603
|0.01
|1.2791
|1.2391
|1.2818
|1206
|2006.05.11 14:31
|buy
|604
|0.02
|1.2750
|1.2370
|1.2777
|1207
|2006.05.11 14:31
|t/p
|604
|0.02
|1.2777
|1.2370
|1.2777
|5.40
|5488.05
|1208
|2006.05.11 14:31
|close
|603
|0.01
|1.2789
|1.2391
|1.2818
|-0.20
|5487.85
|1209
|2006.05.11 14:31
|buy
|605
|0.01
|1.2750
|1.2350
|1.2777
|1210
|2006.05.11 14:33
|t/p
|605
|0.01
|1.2777
|1.2350
|1.2777
|2.70
|5490.55
|1211
|2006.05.11 14:33
|buy
|606
|0.01
|1.2782
|1.2382
|1.2809
|1212
|2006.05.11 14:37
|buy
|607
|0.02
|1.2761
|1.2381
|1.2788
|1213
|2006.05.11 14:55
|buy
|608
|0.04
|1.2737
|1.2377
|1.2764
|1214
|2006.05.11 15:46
|close
|606
|0.01
|1.2763
|1.2382
|1.2809
|-1.90
|5488.65
|1215
|2006.05.11 15:46
|close
|608
|0.04
|1.2763
|1.2377
|1.2764
|10.40
|5499.05
|1216
|2006.05.11 15:46
|close
|607
|0.02
|1.2764
|1.2381
|1.2788
|0.60
|5499.65
|1217
|2006.05.11 15:46
|buy
|609
|0.01
|1.2767
|1.2367
|1.2794
|1218
|2006.05.11 16:11
|t/p
|609
|0.01
|1.2794
|1.2367
|1.2794
|2.70
|5502.35
|1219
|2006.05.11 16:11
|buy
|610
|0.01
|1.2796
|1.2396
|1.2823
|1220
|2006.05.11 16:36
|close
|610
|0.01
|1.2823
|1.2396
|1.2823
|2.70
|5505.05
|1221
|2006.05.11 16:36
|buy
|611
|0.01
|1.2821
|1.2421
|1.2848
|1222
|2006.05.11 17:38
|close
|611
|0.01
|1.2847
|1.2421
|1.2848
|2.60
|5507.65
|1223
|2006.05.11 17:38
|buy
|612
|0.01
|1.2849
|1.2449
|1.2876
|1224
|2006.05.12 08:19
|close
|612
|0.01
|1.2875
|1.2449
|1.2876
|2.53
|5510.18
|1225
|2006.05.12 08:19
|buy
|613
|0.01
|1.2877
|1.2477
|1.2904
|1226
|2006.05.12 09:33
|t/p
|613
|0.01
|1.2904
|1.2477
|1.2904
|2.70
|5512.88
|1227
|2006.05.12 09:33
|buy
|614
|0.01
|1.2906
|1.2506
|1.2933
|1228
|2006.05.12 10:00
|buy
|615
|0.02
|1.2885
|1.2505
|1.2912
|1229
|2006.05.12 11:34
|t/p
|615
|0.02
|1.2912
|1.2505
|1.2912
|5.40
|5518.28
|1230
|2006.05.12 11:34
|close
|614
|0.01
|1.2912
|1.2506
|1.2933
|0.60
|5518.88
|1231
|2006.05.12 11:34
|buy
|616
|0.01
|1.2916
|1.2516
|1.2943
|1232
|2006.05.12 11:41
|t/p
|616
|0.01
|1.2943
|1.2516
|1.2943
|2.70
|5521.58
|1233
|2006.05.12 11:41
|buy
|617
|0.01
|1.2945
|1.2545
|1.2972
|1234
|2006.05.12 11:51
|buy
|618
|0.02
|1.2925
|1.2545
|1.2952
|1235
|2006.05.12 13:51
|buy
|619
|0.04
|1.2904
|1.2544
|1.2931
|1236
|2006.05.12 14:30
|t/p
|619
|0.04
|1.2931
|1.2544
|1.2931
|10.80
|5532.38
|1237
|2006.05.12 14:30
|close
|617
|0.01
|1.2932
|1.2545
|1.2972
|-1.30
|5531.08
|1238
|2006.05.12 14:30
|close
|618
|0.02
|1.2938
|1.2545
|1.2952
|2.60
|5533.68
|1239
|2006.05.12 14:30
|buy
|620
|0.01
|1.2934
|1.2534
|1.2961
|1240
|2006.05.12 14:30
|buy
|621
|0.02
|1.2897
|1.2517
|1.2924
|1241
|2006.05.12 14:30
|buy
|622
|0.04
|1.2866
|1.2506
|1.2893
|1242
|2006.05.12 14:30
|buy
|623
|0.08
|1.2843
|1.2503
|1.2870
|1243
|2006.05.12 14:30
|t/p
|623
|0.08
|1.2870
|1.2503
|1.2870
|21.60
|5555.28
|1244
|2006.05.12 14:30
|close
|620
|0.01
|1.2871
|1.2534
|1.2961
|-6.30
|5548.98
|1245
|2006.05.12 14:30
|close
|622
|0.04
|1.2871
|1.2506
|1.2893
|2.00
|5550.98
|1246
|2006.05.12 14:30
|buy
|624
|0.02
|1.2858
|1.2478
|1.2885
|1247
|2006.05.12 14:30
|close
|621
|0.02
|1.2871
|1.2517
|1.2924
|-5.20
|5545.78
|1248
|2006.05.12 14:30
|close
|624
|0.02
|1.2881
|1.2478
|1.2885
|4.60
|5550.38
|1249
|2006.05.12 14:30
|buy
|625
|0.01
|1.2873
|1.2473
|1.2900
|1250
|2006.05.12 14:30
|buy
|626
|0.02
|1.2852
|1.2472
|1.2879
|1251
|2006.05.12 14:30
|t/p
|625
|0.01
|1.2900
|1.2473
|1.2900
|2.70
|5553.08
|1252
|2006.05.12 14:30
|t/p
|626
|0.02
|1.2879
|1.2472
|1.2879
|5.40
|5558.48
|1253
|2006.05.12 14:30
|buy
|627
|0.01
|1.2912
|1.2512
|1.2939
|1254
|2006.05.12 14:30
|t/p
|627
|0.01
|1.2939
|1.2512
|1.2939
|2.70
|5561.18
|1255
|2006.05.12 14:30
|buy
|628
|0.01
|1.2941
|1.2541
|1.2968
|1256
|2006.05.12 14:30
|buy
|629
|0.02
|1.2889
|1.2509
|1.2916
|1257
|2006.05.12 14:30
|buy
|630
|0.04
|1.2858
|1.2498
|1.2885
|1258
|2006.05.12 14:30
|t/p
|630
|0.04
|1.2885
|1.2498
|1.2885
|10.80
|5571.98
|1259
|2006.05.12 14:30
|close
|628
|0.01
|1.2910
|1.2541
|1.2968
|-3.10
|5568.88
|1260
|2006.05.12 14:31
|close
|629
|0.02
|1.2890
|1.2509
|1.2916
|0.20
|5569.08
|1261
|2006.05.12 14:31
|buy
|631
|0.01
|1.2878
|1.2478
|1.2905
|1262
|2006.05.12 14:31
|buy
|632
|0.02
|1.2854
|1.2474
|1.2881
|1263
|2006.05.12 14:31
|t/p
|632
|0.02
|1.2881
|1.2474
|1.2881
|5.40
|5574.48
|1264
|2006.05.12 14:31
|close
|631
|0.01
|1.2881
|1.2478
|1.2905
|0.30
|5574.78
|1265
|2006.05.12 14:31
|buy
|633
|0.01
|1.2880
|1.2480
|1.2907
|1266
|2006.05.12 14:31
|buy
|634
|0.02
|1.2843
|1.2463
|1.2870
|1267
|2006.05.12 14:31
|t/p
|634
|0.02
|1.2870
|1.2463
|1.2870
|5.40
|5580.18
|1268
|2006.05.12 14:31
|t/p
|633
|0.01
|1.2907
|1.2480
|1.2907
|2.70
|5582.88
|1269
|2006.05.12 14:31
|buy
|635
|0.01
|1.2913
|1.2513
|1.2940
|1270
|2006.05.12 14:31
|buy
|636
|0.02
|1.2881
|1.2501
|1.2908
|1271
|2006.05.12 14:31
|t/p
|635
|0.01
|1.2940
|1.2513
|1.2940
|2.70
|5585.58
|1272
|2006.05.12 14:31
|t/p
|636
|0.02
|1.2908
|1.2501
|1.2908
|5.40
|5590.98
|1273
|2006.05.12 14:31
|buy
|637
|0.01
|1.2959
|1.2559
|1.2986
|1274
|2006.05.12 14:31
|buy
|638
|0.02
|1.2882
|1.2502
|1.2909
|1275
|2006.05.12 14:32
|close
|637
|0.01
|1.2908
|1.2559
|1.2986
|-5.10
|5585.88
|1276
|2006.05.12 14:32
|t/p
|638
|0.02
|1.2909
|1.2502
|1.2909
|5.40
|5591.28
|1277
|2006.05.12 14:32
|buy
|639
|0.01
|1.2911
|1.2511
|1.2938
|1278
|2006.05.12 14:32
|buy
|640
|0.02
|1.2885
|1.2505
|1.2912
|1279
|2006.05.12 14:33
|t/p
|640
|0.02
|1.2912
|1.2505
|1.2912
|5.40
|5596.68
|1280
|2006.05.12 14:33
|close
|639
|0.01
|1.2923
|1.2511
|1.2938
|1.20
|5597.88
|1281
|2006.05.12 14:33
|buy
|641
|0.01
|1.2922
|1.2522
|1.2949
|1282
|2006.05.12 14:33
|buy
|642
|0.02
|1.2898
|1.2518
|1.2925
|1283
|2006.05.12 14:33
|buy
|643
|0.04
|1.2875
|1.2515
|1.2902
|1284
|2006.05.12 14:34
|t/p
|643
|0.04
|1.2902
|1.2515
|1.2902
|10.80
|5608.68
|1285
|2006.05.12 14:34
|close
|641
|0.01
|1.2903
|1.2522
|1.2949
|-1.90
|5606.78
|1286
|2006.05.12 14:34
|close
|642
|0.02
|1.2901
|1.2518
|1.2925
|0.60
|5607.38
|1287
|2006.05.12 14:34
|buy
|644
|0.01
|1.2893
|1.2493
|1.2920
|1288
|2006.05.12 14:34
|buy
|645
|0.02
|1.2872
|1.2492
|1.2899
|1289
|2006.05.12 14:44
|buy
|646
|0.04
|1.2848
|1.2488
|1.2875
|1290
|2006.05.12 14:44
|t/p
|646
|0.04
|1.2875
|1.2488
|1.2875
|10.80
|5618.18
|1291
|2006.05.12 14:44
|close
|644
|0.01
|1.2884
|1.2493
|1.2920
|-0.90
|5617.28
|1292
|2006.05.12 14:44
|close
|645
|0.02
|1.2878
|1.2492
|1.2899
|1.20
|5618.48
|1293
|2006.05.12 14:44
|buy
|647
|0.01
|1.2882
|1.2482
|1.2909
|1294
|2006.05.12 14:44
|buy
|648
|0.02
|1.2857
|1.2477
|1.2884
|1295
|2006.05.12 14:44
|t/p
|648
|0.02
|1.2884
|1.2477
|1.2884
|5.40
|5623.88
|1296
|2006.05.12 14:44
|close
|647
|0.01
|1.2886
|1.2482
|1.2909
|0.40
|5624.28
|1297
|2006.05.12 14:44
|buy
|649
|0.01
|1.2890
|1.2490
|1.2917
|1298
|2006.05.12 14:47
|t/p
|649
|0.01
|1.2917
|1.2490
|1.2917
|2.70
|5626.98
|1299
|2006.05.12 14:47
|buy
|650
|0.01
|1.2919
|1.2519
|1.2946
|1300
|2006.05.12 15:03
|buy
|651
|0.02
|1.2896
|1.2516
|1.2923
|1301
|2006.05.12 15:15
|buy
|652
|0.04
|1.2875
|1.2515
|1.2902
|1302
|2006.05.12 15:23
|t/p
|652
|0.04
|1.2902
|1.2515
|1.2902
|10.80
|5637.78
|1303
|2006.05.12 15:23
|close
|650
|0.01
|1.2903
|1.2519
|1.2946
|-1.60
|5636.18
|1304
|2006.05.12 15:23
|close
|651
|0.02
|1.2904
|1.2516
|1.2923
|1.60
|5637.78
|1305
|2006.05.12 15:23
|buy
|653
|0.01
|1.2905
|1.2505
|1.2932
|1306
|2006.05.12 15:53
|buy
|654
|0.02
|1.2881
|1.2501
|1.2908
|1307
|2006.05.12 15:53
|t/p
|654
|0.02
|1.2908
|1.2501
|1.2908
|5.40
|5643.18
|1308
|2006.05.12 15:53
|close
|653
|0.01
|1.2925
|1.2505
|1.2932
|2.00
|5645.18
|1309
|2006.05.12 15:53
|buy
|655
|0.01
|1.2933
|1.2533
|1.2960
|1310
|2006.05.12 15:53
|buy
|656
|0.02
|1.2909
|1.2529
|1.2936
|1311
|2006.05.12 15:53
|t/p
|656
|0.02
|1.2936
|1.2529
|1.2936
|5.40
|5650.58
|1312
|2006.05.12 15:53
|close
|655
|0.01
|1.2943
|1.2533
|1.2960
|1.00
|5651.58
|1313
|2006.05.12 15:53
|buy
|657
|0.01
|1.2942
|1.2542
|1.2969
|1314
|2006.05.12 15:53
|buy
|658
|0.02
|1.2905
|1.2525
|1.2932
|1315
|2006.05.12 15:54
|t/p
|658
|0.02
|1.2932
|1.2525
|1.2932
|5.40
|5656.98
|1316
|2006.05.12 15:54
|close
|657
|0.01
|1.2935
|1.2542
|1.2969
|-0.70
|5656.28
|1317
|2006.05.12 15:54
|buy
|659
|0.01
|1.2911
|1.2511
|1.2938
|1318
|2006.05.12 15:54
|t/p
|659
|0.01
|1.2938
|1.2511
|1.2938
|2.70
|5658.98
|1319
|2006.05.12 15:54
|buy
|660
|0.01
|1.2948
|1.2548
|1.2975
|1320
|2006.05.12 15:54
|buy
|661
|0.02
|1.2868
|1.2488
|1.2895
|1321
|2006.05.12 15:54
|t/p
|661
|0.02
|1.2895
|1.2488
|1.2895
|5.40
|5664.38
|1322
|2006.05.12 15:54
|buy
|662
|0.02
|1.2905
|1.2525
|1.2932
|1323
|2006.05.12 15:54
|buy
|663
|0.04
|1.2879
|1.2519
|1.2906
|1324
|2006.05.12 15:54
|t/p
|663
|0.04
|1.2906
|1.2519
|1.2906
|10.80
|5675.18
|1325
|2006.05.12 15:54
|close
|660
|0.01
|1.2907
|1.2548
|1.2975
|-4.10
|5671.08
|1326
|2006.05.12 15:54
|t/p
|662
|0.02
|1.2932
|1.2525
|1.2932
|5.40
|5676.48
|1327
|2006.05.12 15:54
|buy
|664
|0.01
|1.2960
|1.2560
|1.2987
|1328
|2006.05.12 15:54
|buy
|665
|0.02
|1.2909
|1.2529
|1.2936
|1329
|2006.05.12 15:59
|buy
|666
|0.04
|1.2884
|1.2524
|1.2911
|1330
|2006.05.12 16:02
|close
|664
|0.01
|1.2911
|1.2560
|1.2987
|-4.90
|5671.58
|1331
|2006.05.12 16:02
|close
|666
|0.04
|1.2911
|1.2524
|1.2911
|10.80
|5682.38
|1332
|2006.05.12 16:02
|close
|665
|0.02
|1.2914
|1.2529
|1.2936
|1.00
|5683.38
|1333
|2006.05.12 16:02
|buy
|667
|0.01
|1.2915
|1.2515
|1.2942
|1334
|2006.05.12 16:14
|buy
|668
|0.02
|1.2892
|1.2512
|1.2919
|1335
|2006.05.12 16:37
|buy
|669
|0.04
|1.2872
|1.2512
|1.2899
|1336
|2006.05.12 17:16
|close
|667
|0.01
|1.2899
|1.2515
|1.2942
|-1.60
|5681.78
|1337
|2006.05.12 17:16
|close
|669
|0.04
|1.2899
|1.2512
|1.2899
|10.80
|5692.58
|1338
|2006.05.12 17:17
|close
|668
|0.02
|1.2898
|1.2512
|1.2919
|1.20
|5693.78
|1339
|2006.05.12 17:17
|buy
|670
|0.01
|1.2901
|1.2501
|1.2928
|1340
|2006.05.12 17:32
|buy
|671
|0.02
|1.2881
|1.2501
|1.2908
|1341
|2006.05.12 20:15
|t/p
|671
|0.02
|1.2908
|1.2501
|1.2908
|5.40
|5699.18
|1342
|2006.05.12 20:15
|close
|670
|0.01
|1.2908
|1.2501
|1.2928
|0.70
|5699.88
|1343
|2006.05.12 20:15
|buy
|672
|0.01
|1.2908
|1.2508
|1.2935
|1344
|2006.05.14 00:00
|t/p
|672
|0.01
|1.2935
|1.2508
|1.2935
|2.70
|5702.58
|1345
|2006.05.14 00:00
|buy
|673
|0.01
|1.2949
|1.2549
|1.2976
|1346
|2006.05.15 02:29
|buy
|674
|0.02
|1.2928
|1.2548
|1.2955
|1347
|2006.05.15 08:28
|buy
|675
|0.04
|1.2907
|1.2547
|1.2934
|1348
|2006.05.15 09:08
|buy
|676
|0.08
|1.2887
|1.2547
|1.2914
|1349
|2006.05.15 10:05
|buy
|677
|0.16
|1.2866
|1.2546
|1.2893
|1350
|2006.05.15 10:07
|buy
|678
|0.32
|1.2844
|1.2544
|1.2871
|1351
|2006.05.15 10:26
|buy
|679
|0.64
|1.2824
|1.2544
|1.2851
|1352
|2006.05.15 10:47
|close
|673
|0.01
|1.2850
|1.2549
|1.2976
|-9.97
|5692.62
|1353
|2006.05.15 10:47
|close
|675
|0.04
|1.2850
|1.2547
|1.2934
|-22.80
|5669.82
|1354
|2006.05.15 10:47
|close
|677
|0.16
|1.2850
|1.2546
|1.2893
|-25.60
|5644.22
|1355
|2006.05.15 10:47
|close
|679
|0.64
|1.2850
|1.2544
|1.2851
|166.40
|5810.62
|1356
|2006.05.15 10:47
|close
|674
|0.02
|1.2850
|1.2548
|1.2955
|-15.60
|5795.02
|1357
|2006.05.15 10:47
|close
|678
|0.32
|1.2850
|1.2544
|1.2871
|19.20
|5814.22
|1358
|2006.05.15 10:47
|buy
|680
|0.02
|1.2851
|1.2471
|1.2878
|1359
|2006.05.15 10:47
|close
|676
|0.08
|1.2851
|1.2547
|1.2914
|-28.80
|5785.42
|1360
|2006.05.15 10:47
|close
|680
|0.02
|1.2851
|1.2471
|1.2878
|0.00
|5785.42
|1361
|2006.05.15 10:47
|buy
|681
|0.01
|1.2853
|1.2453
|1.2880
|1362
|2006.05.15 11:22
|buy
|682
|0.02
|1.2832
|1.2452
|1.2859
|1363
|2006.05.15 12:52
|buy
|683
|0.04
|1.2811
|1.2451
|1.2838
|1364
|2006.05.15 14:21
|close
|681
|0.01
|1.2837
|1.2453
|1.2880
|-1.60
|5783.82
|1365
|2006.05.15 14:21
|close
|683
|0.04
|1.2837
|1.2451
|1.2838
|10.40
|5794.22
|1366
|2006.05.15 14:22
|close
|682
|0.02
|1.2838
|1.2452
|1.2859
|1.20
|5795.42
|1367
|2006.05.15 14:23
|buy
|684
|0.01
|1.2841
|1.2441
|1.2868
|1368
|2006.05.15 14:31
|t/p
|684
|0.01
|1.2868
|1.2441
|1.2868
|2.70
|5798.12
|1369
|2006.05.15 14:31
|buy
|685
|0.01
|1.2877
|1.2477
|1.2904
|1370
|2006.05.15 14:31
|buy
|686
|0.02
|1.2843
|1.2463
|1.2870
|1371
|2006.05.15 15:01
|t/p
|686
|0.02
|1.2870
|1.2463
|1.2870
|5.40
|5803.52
|1372
|2006.05.15 15:01
|close
|685
|0.01
|1.2871
|1.2477
|1.2904
|-0.60
|5802.92
|1373
|2006.05.15 15:01
|buy
|687
|0.01
|1.2869
|1.2469
|1.2896
|1374
|2006.05.15 15:02
|buy
|688
|0.02
|1.2846
|1.2466
|1.2873
|1375
|2006.05.15 15:09
|buy
|689
|0.04
|1.2825
|1.2465
|1.2852
|1376
|2006.05.15 18:23
|buy
|690
|0.08
|1.2804
|1.2464
|1.2831
|1377
|2006.05.15 22:01
|buy
|691
|0.16
|1.2783
|1.2463
|1.2810
|1378
|2006.05.16 02:36
|t/p
|691
|0.16
|1.2810
|1.2463
|1.2810
|42.15
|5845.07
|1379
|2006.05.16 02:36
|close
|687
|0.01
|1.2811
|1.2469
|1.2896
|-5.87
|5839.20
|1380
|2006.05.16 02:36
|close
|689
|0.04
|1.2811
|1.2465
|1.2852
|-5.86
|5833.34
|1381
|2006.05.16 02:36
|close
|688
|0.02
|1.2810
|1.2466
|1.2873
|-7.33
|5826.01
|1382
|2006.05.16 02:36
|close
|690
|0.08
|1.2812
|1.2464
|1.2831
|5.88
|5831.89
|1383
|2006.05.16 02:36
|buy
|692
|0.01
|1.2812
|1.2412
|1.2839
|1384
|2006.05.16 05:54
|t/p
|692
|0.01
|1.2839
|1.2412
|1.2839
|2.70
|5834.59
|1385
|2006.05.16 05:54
|buy
|693
|0.01
|1.2841
|1.2441
|1.2868
|1386
|2006.05.16 06:48
|buy
|694
|0.02
|1.2821
|1.2441
|1.2848
|1387
|2006.05.16 07:02
|buy
|695
|0.04
|1.2795
|1.2435
|1.2822
|1388
|2006.05.16 07:57
|t/p
|695
|0.04
|1.2822
|1.2435
|1.2822
|10.80
|5845.39
|1389
|2006.05.16 07:57
|close
|693
|0.01
|1.2822
|1.2441
|1.2868
|-1.90
|5843.49
|1390
|2006.05.16 07:57
|close
|694
|0.02
|1.2824
|1.2441
|1.2848
|0.60
|5844.09
|1391
|2006.05.16 07:57
|buy
|696
|0.01
|1.2828
|1.2428
|1.2855
|1392
|2006.05.16 08:09
|buy
|697
|0.02
|1.2808
|1.2428
|1.2835
|1393
|2006.05.16 11:00
|buy
|698
|0.04
|1.2787
|1.2427
|1.2814
|1394
|2006.05.16 11:51
|close
|696
|0.01
|1.2813
|1.2428
|1.2855
|-1.50
|5842.59
|1395
|2006.05.16 11:51
|close
|698
|0.04
|1.2813
|1.2427
|1.2814
|10.40
|5852.99
|1396
|2006.05.16 11:51
|close
|697
|0.02
|1.2814
|1.2428
|1.2835
|1.20
|5854.19
|1397
|2006.05.16 11:51
|buy
|699
|0.01
|1.2817
|1.2417
|1.2844
|1398
|2006.05.16 14:31
|t/p
|699
|0.01
|1.2844
|1.2417
|1.2844
|2.70
|5856.89
|1399
|2006.05.16 14:31
|buy
|700
|0.01
|1.2858
|1.2458
|1.2885
|1400
|2006.05.16 14:31
|buy
|701
|0.02
|1.2838
|1.2458
|1.2865
|1401
|2006.05.16 14:44
|close
|700
|0.01
|1.2864
|1.2458
|1.2885
|0.60
|5857.49
|1402
|2006.05.16 14:44
|close
|701
|0.02
|1.2864
|1.2458
|1.2865
|5.20
|5862.69
|1403
|2006.05.16 14:44
|buy
|702
|0.01
|1.2865
|1.2465
|1.2892
|1404
|2006.05.16 15:11
|buy
|703
|0.02
|1.2845
|1.2465
|1.2872
|1405
|2006.05.16 17:13
|buy
|704
|0.04
|1.2824
|1.2464
|1.2851
|1406
|2006.05.16 20:23
|close
|702
|0.01
|1.2851
|1.2465
|1.2892
|-1.40
|5861.29
|1407
|2006.05.16 20:23
|close
|704
|0.04
|1.2851
|1.2464
|1.2851
|10.80
|5872.09
|1408
|2006.05.16 20:24
|close
|703
|0.02
|1.2852
|1.2465
|1.2872
|1.40
|5873.49
|1409
|2006.05.16 20:24
|buy
|705
|0.01
|1.2852
|1.2452
|1.2879
|1410
|2006.05.17 05:32
|close
|705
|0.01
|1.2878
|1.2452
|1.2879
|2.53
|5876.02
|1411
|2006.05.17 05:32
|buy
|706
|0.01
|1.2880
|1.2480
|1.2907
|1412
|2006.05.17 08:34
|buy
|707
|0.02
|1.2859
|1.2479
|1.2886
|1413
|2006.05.17 09:09
|t/p
|707
|0.02
|1.2886
|1.2479
|1.2886
|5.40
|5881.42
|1414
|2006.05.17 09:09
|close
|706
|0.01
|1.2886
|1.2480
|1.2907
|0.60
|5882.02
|1415
|2006.05.17 09:09
|buy
|708
|0.01
|1.2890
|1.2490
|1.2917
|1416
|2006.05.17 14:30
|buy
|709
|0.02
|1.2868
|1.2488
|1.2895
|1417
|2006.05.17 14:41
|close
|708
|0.01
|1.2894
|1.2490
|1.2917
|0.40
|5882.42
|1418
|2006.05.17 14:41
|t/p
|709
|0.02
|1.2895
|1.2488
|1.2895
|5.40
|5887.82
|1419
|2006.05.17 14:41
|buy
|710
|0.01
|1.2897
|1.2497
|1.2924
|1420
|2006.05.17 15:12
|buy
|711
|0.02
|1.2876
|1.2496
|1.2903
|1421
|2006.05.17 15:20
|buy
|712
|0.04
|1.2854
|1.2494
|1.2881
|1422
|2006.05.17 15:59
|buy
|713
|0.08
|1.2833
|1.2493
|1.2860
|1423
|2006.05.17 16:24
|buy
|714
|0.16
|1.2812
|1.2492
|1.2839
|1424
|2006.05.17 16:25
|t/p
|714
|0.16
|1.2839
|1.2492
|1.2839
|43.20
|5931.02
|1425
|2006.05.17 16:25
|close
|710
|0.01
|1.2839
|1.2497
|1.2924
|-5.80
|5925.22
|1426
|2006.05.17 16:25
|close
|712
|0.04
|1.2839
|1.2494
|1.2881
|-6.00
|5919.22
|1427
|2006.05.17 16:25
|buy
|715
|0.04
|1.2803
|1.2443
|1.2830
|1428
|2006.05.17 16:25
|t/p
|713
|0.08
|1.2860
|1.2493
|1.2860
|21.60
|5940.82
|1429
|2006.05.17 16:25
|t/p
|715
|0.04
|1.2830
|1.2443
|1.2830
|10.80
|5951.62
|1430
|2006.05.17 16:25
|close
|711
|0.02
|1.2873
|1.2496
|1.2903
|-0.60
|5951.02
|1431
|2006.05.17 16:25
|buy
|716
|0.01
|1.2799
|1.2399
|1.2826
|1432
|2006.05.17 16:31
|buy
|717
|0.02
|1.2778
|1.2398
|1.2805
|1433
|2006.05.17 16:34
|buy
|718
|0.04
|1.2757
|1.2397
|1.2784
|1434
|2006.05.17 16:42
|t/p
|718
|0.04
|1.2784
|1.2397
|1.2784
|10.80
|5961.82
|1435
|2006.05.17 16:42
|close
|716
|0.01
|1.2788
|1.2399
|1.2826
|-1.10
|5960.72
|1436
|2006.05.17 16:42
|close
|717
|0.02
|1.2793
|1.2398
|1.2805
|3.00
|5963.72
|1437
|2006.05.17 16:42
|buy
|719
|0.01
|1.2794
|1.2394
|1.2821
|1438
|2006.05.17 17:22
|buy
|720
|0.02
|1.2772
|1.2392
|1.2799
|1439
|2006.05.17 17:29
|buy
|721
|0.04
|1.2751
|1.2391
|1.2778
|1440
|2006.05.17 17:32
|buy
|722
|0.08
|1.2730
|1.2390
|1.2757
|1441
|2006.05.17 20:17
|buy
|723
|0.16
|1.2708
|1.2388
|1.2735
|1442
|2006.05.17 20:53
|close
|719
|0.01
|1.2734
|1.2394
|1.2821
|-6.00
|5957.72
|1443
|2006.05.17 20:53
|close
|721
|0.04
|1.2734
|1.2391
|1.2778
|-6.80
|5950.92
|1444
|2006.05.17 20:53
|close
|723
|0.16
|1.2734
|1.2388
|1.2735
|41.60
|5992.52
|1445
|2006.05.17 20:53
|close
|720
|0.02
|1.2735
|1.2392
|1.2799
|-7.40
|5985.12
|1446
|2006.05.17 20:53
|close
|722
|0.08
|1.2736
|1.2390
|1.2757
|4.80
|5989.92
|1447
|2006.05.17 20:53
|buy
|724
|0.01
|1.2739
|1.2339
|1.2766
|1448
|2006.05.18 03:57
|t/p
|724
|0.01
|1.2766
|1.2339
|1.2766
|2.50
|5992.42
|1449
|2006.05.18 03:57
|buy
|725
|0.01
|1.2768
|1.2368
|1.2795
|1450
|2006.05.18 07:57
|buy
|726
|0.02
|1.2748
|1.2368
|1.2775
|1451
|2006.05.18 10:09
|close
|725
|0.01
|1.2774
|1.2368
|1.2795
|0.60
|5993.02
|1452
|2006.05.18 10:09
|close
|726
|0.02
|1.2774
|1.2368
|1.2775
|5.20
|5998.22
|1453
|2006.05.18 10:09
|buy
|727
|0.01
|1.2777
|1.2377
|1.2804
|1454
|2006.05.18 14:32
|buy
|728
|0.02
|1.2756
|1.2376
|1.2783
|1455
|2006.05.18 14:32
|t/p
|728
|0.02
|1.2783
|1.2376
|1.2783
|5.40
|6003.62
|1456
|2006.05.18 14:32
|close
|727
|0.01
|1.2784
|1.2377
|1.2804
|0.70
|6004.32
|1457
|2006.05.18 14:32
|buy
|729
|0.02
|1.2799
|1.2399
|1.2826
|1458
|2006.05.18 14:32
|buy
|730
|0.04
|1.2769
|1.2389
|1.2796
|1459
|2006.05.18 15:06
|t/p
|730
|0.04
|1.2796
|1.2389
|1.2796
|10.80
|6015.12
|1460
|2006.05.18 15:06
|close
|729
|0.02
|1.2796
|1.2399
|1.2826
|-0.60
|6014.52
|1461
|2006.05.18 15:06
|buy
|731
|0.02
|1.2799
|1.2399
|1.2826
|1462
|2006.05.18 15:35
|t/p
|731
|0.02
|1.2826
|1.2399
|1.2826
|5.40
|6019.92
|1463
|2006.05.18 15:35
|buy
|732
|0.02
|1.2828
|1.2428
|1.2855
|1464
|2006.05.18 16:15
|buy
|733
|0.04
|1.2807
|1.2427
|1.2834
|1465
|2006.05.18 16:30
|buy
|734
|0.08
|1.2786
|1.2426
|1.2813
|1466
|2006.05.18 16:46
|close
|732
|0.02
|1.2813
|1.2428
|1.2855
|-3.00
|6016.92
|1467
|2006.05.18 16:46
|close
|734
|0.08
|1.2813
|1.2426
|1.2813
|21.60
|6038.52
|1468
|2006.05.18 16:46
|close
|733
|0.04
|1.2814
|1.2427
|1.2834
|2.80
|6041.32
|1469
|2006.05.18 16:46
|buy
|735
|0.02
|1.2813
|1.2413
|1.2840
|1470
|2006.05.18 17:55
|buy
|736
|0.04
|1.2792
|1.2412
|1.2819
|1471
|2006.05.18 18:08
|close
|735
|0.02
|1.2818
|1.2413
|1.2840
|1.00
|6042.32
|1472
|2006.05.18 18:08
|t/p
|736
|0.04
|1.2819
|1.2412
|1.2819
|10.80
|6053.12
|1473
|2006.05.18 18:08
|buy
|737
|0.02
|1.2821
|1.2421
|1.2848
|1474
|2006.05.18 22:40
|t/p
|737
|0.02
|1.2848
|1.2421
|1.2848
|5.40
|6058.52
|1475
|2006.05.18 22:40
|buy
|738
|0.02
|1.2852
|1.2452
|1.2879
|1476
|2006.05.19 05:47
|buy
|739
|0.04
|1.2830
|1.2450
|1.2857
|1477
|2006.05.19 09:00
|buy
|740
|0.08
|1.2809
|1.2449
|1.2836
|1478
|2006.05.19 09:28
|buy
|741
|0.16
|1.2789
|1.2449
|1.2816
|1479
|2006.05.19 09:42
|buy
|742
|0.32
|1.2768
|1.2448
|1.2795
|1480
|2006.05.19 11:50
|buy
|743
|0.64
|1.2747
|1.2447
|1.2774
|1481
|2006.05.19 15:00
|buy
|744
|1.28
|1.2726
|1.2446
|1.2753
|1482
|2006.05.19 15:38
|t/p
|744
|1.28
|1.2753
|1.2446
|1.2753
|345.60
|6404.12
|1483
|2006.05.19 15:38
|close
|738
|0.02
|1.2753
|1.2452
|1.2879
|-19.93
|6384.19
|1484
|2006.05.19 15:38
|close
|740
|0.08
|1.2753
|1.2449
|1.2836
|-44.80
|6339.39
|1485
|2006.05.19 15:38
|close
|742
|0.32
|1.2753
|1.2448
|1.2795
|-48.00
|6291.39
|1486
|2006.05.19 16:07
|buy
|745
|0.16
|1.2727
|1.2387
|1.2754
|1487
|2006.05.19 16:27
|buy
|746
|0.32
|1.2707
|1.2387
|1.2734
|1488
|2006.05.19 17:47
|t/p
|746
|0.32
|1.2734
|1.2387
|1.2734
|86.40
|6377.79
|1489
|2006.05.19 17:47
|close
|739
|0.04
|1.2735
|1.2450
|1.2857
|-38.00
|6339.79
|1490
|2006.05.19 17:47
|close
|743
|0.64
|1.2735
|1.2447
|1.2774
|-76.80
|6262.99
|1491
|2006.05.19 17:47
|close
|741
|0.16
|1.2735
|1.2449
|1.2816
|-86.40
|6176.59
|1492
|2006.05.19 17:48
|close
|745
|0.16
|1.2734
|1.2387
|1.2754
|11.20
|6187.79
|1493
|2006.05.19 17:48
|buy
|747
|0.02
|1.2736
|1.2336
|1.2763
|1494
|2006.05.19 19:19
|close
|747
|0.02
|1.2762
|1.2336
|1.2763
|5.20
|6192.99
|1495
|2006.05.19 19:20
|buy
|748
|0.02
|1.2766
|1.2366
|1.2793
|1496
|2006.05.22 02:17
|buy
|749
|0.04
|1.2743
|1.2363
|1.2770
|1497
|2006.05.22 07:49
|buy
|750
|0.08
|1.2722
|1.2362
|1.2749
|1498
|2006.05.22 08:54
|buy
|751
|0.16
|1.2697
|1.2357
|1.2724
|1499
|2006.05.22 09:18
|t/p
|751
|0.16
|1.2724
|1.2357
|1.2724
|43.20
|6236.19
|1500
|2006.05.22 09:18
|close
|748
|0.02
|1.2726
|1.2366
|1.2793
|-8.13
|6228.06
|1501
|2006.05.22 09:18
|close
|750
|0.08
|1.2726
|1.2362
|1.2749
|3.20
|6231.26
|1502
|2006.05.22 09:19
|close
|749
|0.04
|1.2724
|1.2363
|1.2770
|-7.60
|6223.66
|1503
|2006.05.22 09:20
|buy
|752
|0.02
|1.2724
|1.2324
|1.2751
|1504
|2006.05.22 10:21
|close
|752
|0.02
|1.2750
|1.2324
|1.2751
|5.20
|6228.86
|1505
|2006.05.22 10:21
|buy
|753
|0.02
|1.2749
|1.2349
|1.2776
|1506
|2006.05.22 12:09
|t/p
|753
|0.02
|1.2776
|1.2349
|1.2776
|5.40
|6234.26
|1507
|2006.05.22 12:09
|buy
|754
|0.02
|1.2778
|1.2378
|1.2805
|1508
|2006.05.22 14:08
|buy
|755
|0.04
|1.2757
|1.2377
|1.2784
|1509
|2006.05.22 15:45
|close
|754
|0.02
|1.2783
|1.2378
|1.2805
|1.00
|6235.26
|1510
|2006.05.22 15:46
|t/p
|755
|0.04
|1.2784
|1.2377
|1.2784
|10.80
|6246.06
|1511
|2006.05.22 15:46
|buy
|756
|0.02
|1.2786
|1.2386
|1.2813
|1512
|2006.05.22 16:22
|t/p
|756
|0.02
|1.2813
|1.2386
|1.2813
|5.40
|6251.46
|1513
|2006.05.22 16:22
|buy
|757
|0.02
|1.2815
|1.2415
|1.2842
|1514
|2006.05.22 17:15
|close
|757
|0.02
|1.2842
|1.2415
|1.2842
|5.40
|6256.86
|1515
|2006.05.22 17:15
|buy
|758
|0.02
|1.2844
|1.2444
|1.2871
|1516
|2006.05.22 20:09
|t/p
|758
|0.02
|1.2871
|1.2444
|1.2871
|5.40
|6262.26
|1517
|2006.05.22 20:09
|buy
|759
|0.02
|1.2879
|1.2479
|1.2906
|1518
|2006.05.22 23:59
|buy
|760
|0.04
|1.2852
|1.2472
|1.2879
|1519
|2006.05.23 09:34
|buy
|761
|0.08
|1.2825
|1.2465
|1.2852
|1520
|2006.05.23 10:54
|close
|759
|0.02
|1.2851
|1.2479
|1.2906
|-5.73
|6256.53
|1521
|2006.05.23 10:54
|close
|761
|0.08
|1.2851
|1.2465
|1.2852
|20.80
|6277.33
|1522
|2006.05.23 11:05
|close
|760
|0.04
|1.2853
|1.2472
|1.2879
|0.14
|6277.47
|1523
|2006.05.23 11:06
|buy
|762
|0.02
|1.2854
|1.2454
|1.2881
|1524
|2006.05.23 11:49
|buy
|763
|0.04
|1.2833
|1.2453
|1.2860
|1525
|2006.05.23 15:31
|buy
|764
|0.08
|1.2812
|1.2452
|1.2839
|1526
|2006.05.23 16:02
|t/p
|764
|0.08
|1.2839
|1.2452
|1.2839
|21.60
|6299.07
|1527
|2006.05.23 16:02
|close
|762
|0.02
|1.2839
|1.2454
|1.2881
|-3.00
|6296.07
|1528
|2006.05.23 16:27
|close
|763
|0.04
|1.2839
|1.2453
|1.2860
|2.40
|6298.47
|1529
|2006.05.23 16:27
|buy
|765
|0.02
|1.2840
|1.2440
|1.2867
|1530
|2006.05.23 17:09
|buy
|766
|0.04
|1.2818
|1.2438
|1.2845
|1531
|2006.05.23 17:20
|t/p
|766
|0.04
|1.2845
|1.2438
|1.2845
|10.80
|6309.27
|1532
|2006.05.23 17:20
|close
|765
|0.02
|1.2846
|1.2440
|1.2867
|1.20
|6310.47
|1533
|2006.05.23 17:20
|buy
|767
|0.02
|1.2842
|1.2442
|1.2869
|1534
|2006.05.23 20:13
|t/p
|767
|0.02
|1.2869
|1.2442
|1.2869
|5.40
|6315.87
|1535
|2006.05.23 20:13
|buy
|768
|0.02
|1.2871
|1.2471
|1.2898
|1536
|2006.05.23 21:55
|buy
|769
|0.04
|1.2850
|1.2470
|1.2877
|1537
|2006.05.23 22:12
|buy
|770
|0.08
|1.2830
|1.2470
|1.2857
|1538
|2006.05.23 23:54
|buy
|771
|0.16
|1.2810
|1.2470
|1.2837
|1539
|2006.05.23 23:59
|buy
|772
|0.32
|1.2783
|1.2463
|1.2810
|1540
|2006.05.24 02:14
|t/p
|772
|0.32
|1.2810
|1.2463
|1.2810
|84.30
|6400.17
|1541
|2006.05.24 02:14
|close
|768
|0.02
|1.2810
|1.2471
|1.2898
|-12.33
|6387.84
|1542
|2006.05.24 02:14
|close
|770
|0.08
|1.2810
|1.2470
|1.2857
|-16.52
|6371.32
|1543
|2006.05.24 02:43
|buy
|773
|0.08
|1.2789
|1.2429
|1.2816
|1544
|2006.05.24 03:03
|buy
|774
|0.16
|1.2768
|1.2428
|1.2795
|1545
|2006.05.24 03:30
|t/p
|774
|0.16
|1.2795
|1.2428
|1.2795
|43.20
|6414.52
|1546
|2006.05.24 03:30
|close
|769
|0.04
|1.2796
|1.2470
|1.2877
|-21.86
|6392.66
|1547
|2006.05.24 03:30
|close
|773
|0.08
|1.2796
|1.2429
|1.2816
|5.60
|6398.26
|1548
|2006.05.24 03:30
|close
|771
|0.16
|1.2796
|1.2470
|1.2837
|-23.45
|6374.81
|1549
|2006.05.24 03:30
|buy
|775
|0.02
|1.2796
|1.2396
|1.2823
|1550
|2006.05.24 07:48
|buy
|776
|0.04
|1.2773
|1.2393
|1.2800
|1551
|2006.05.24 08:51
|close
|775
|0.02
|1.2799
|1.2396
|1.2823
|0.60
|6375.41
|1552
|2006.05.24 08:51
|close
|776
|0.04
|1.2799
|1.2393
|1.2800
|10.40
|6385.81
|1553
|2006.05.24 08:51
|buy
|777
|0.02
|1.2802
|1.2402
|1.2829
|1554
|2006.05.24 09:04
|t/p
|777
|0.02
|1.2829
|1.2402
|1.2829
|5.40
|6391.21
|1555
|2006.05.24 09:04
|buy
|778
|0.02
|1.2832
|1.2432
|1.2859
|1556
|2006.05.24 10:03
|close
|778
|0.02
|1.2858
|1.2432
|1.2859
|5.20
|6396.41
|1557
|2006.05.24 10:03
|buy
|779
|0.02
|1.2858
|1.2458
|1.2885
|1558
|2006.05.24 14:45
|t/p
|779
|0.02
|1.2885
|1.2458
|1.2885
|5.40
|6401.81
|1559
|2006.05.24 14:45
|buy
|780
|0.02
|1.2887
|1.2487
|1.2914
|1560
|2006.05.24 14:58
|buy
|781
|0.04
|1.2866
|1.2486
|1.2893
|1561
|2006.05.24 15:11
|buy
|782
|0.08
|1.2838
|1.2478
|1.2865
|1562
|2006.05.24 16:02
|buy
|783
|0.16
|1.2817
|1.2477
|1.2844
|1563
|2006.05.24 16:09
|buy
|784
|0.32
|1.2789
|1.2469
|1.2816
|1564
|2006.05.24 16:36
|buy
|785
|0.64
|1.2764
|1.2464
|1.2791
|1565
|2006.05.24 17:19
|buy
|786
|1.28
|1.2741
|1.2461
|1.2768
|1566
|2006.05.24 19:42
|t/p
|786
|1.28
|1.2768
|1.2461
|1.2768
|345.60
|6747.41
|1567
|2006.05.24 19:42
|close
|780
|0.02
|1.2768
|1.2487
|1.2914
|-23.80
|6723.61
|1568
|2006.05.24 19:42
|close
|782
|0.08
|1.2768
|1.2478
|1.2865
|-56.00
|6667.61
|1569
|2006.05.24 19:42
|close
|784
|0.32
|1.2768
|1.2469
|1.2816
|-67.20
|6600.41
|1570
|2006.05.24 19:42
|close
|781
|0.04
|1.2769
|1.2486
|1.2893
|-38.80
|6561.61
|1571
|2006.05.24 19:42
|close
|785
|0.64
|1.2769
|1.2464
|1.2791
|32.00
|6593.61
|1572
|2006.05.24 19:42
|buy
|787
|0.04
|1.2770
|1.2390
|1.2797
|1573
|2006.05.24 19:42
|close
|783
|0.16
|1.2769
|1.2477
|1.2844
|-76.80
|6516.81
|1574
|2006.05.24 19:42
|close
|787
|0.04
|1.2772
|1.2390
|1.2797
|0.80
|6517.61
|1575
|2006.05.24 19:42
|buy
|788
|0.02
|1.2773
|1.2373
|1.2800
|1576
|2006.05.24 23:10
|buy
|789
|0.04
|1.2753
|1.2373
|1.2780
|1577
|2006.05.25 08:20
|t/p
|789
|0.04
|1.2780
|1.2373
|1.2780
|10.01
|6527.62
|1578
|2006.05.25 08:20
|close
|788
|0.02
|1.2781
|1.2373
|1.2800
|1.21
|6528.83
|1579
|2006.05.25 08:21
|buy
|790
|0.02
|1.2785
|1.2385
|1.2812
|1580
|2006.05.25 09:39
|buy
|791
|0.04
|1.2764
|1.2384
|1.2791
|1581
|2006.05.25 10:41
|close
|790
|0.02
|1.2791
|1.2385
|1.2812
|1.20
|6530.03
|1582
|2006.05.25 10:41
|t/p
|791
|0.04
|1.2791
|1.2384
|1.2791
|10.80
|6540.83
|1583
|2006.05.25 10:41
|buy
|792
|0.02
|1.2794
|1.2394
|1.2821
|1584
|2006.05.25 12:07
|buy
|793
|0.04
|1.2773
|1.2393
|1.2800
|1585
|2006.05.25 14:39
|t/p
|793
|0.04
|1.2800
|1.2393
|1.2800
|10.80
|6551.63
|1586
|2006.05.25 14:39
|close
|792
|0.02
|1.2800
|1.2394
|1.2821
|1.20
|6552.83
|1587
|2006.05.25 14:39
|buy
|794
|0.02
|1.2802
|1.2402
|1.2829
|1588
|2006.05.25 14:46
|buy
|795
|0.04
|1.2778
|1.2398
|1.2805
|1589
|2006.05.25 14:55
|buy
|796
|0.08
|1.2758
|1.2398
|1.2785
|1590
|2006.05.25 15:47
|close
|794
|0.02
|1.2785
|1.2402
|1.2829
|-3.40
|6549.43
|1591
|2006.05.25 15:47
|close
|796
|0.08
|1.2785
|1.2398
|1.2785
|21.60
|6571.03
|1592
|2006.05.25 15:48
|close
|795
|0.04
|1.2785
|1.2398
|1.2805
|2.80
|6573.83
|1593
|2006.05.25 15:48
|buy
|797
|0.02
|1.2784
|1.2384
|1.2811
|1594
|2006.05.25 16:11
|buy
|798
|0.04
|1.2763
|1.2383
|1.2790
|1595
|2006.05.25 20:16
|t/p
|798
|0.04
|1.2790
|1.2383
|1.2790
|10.80
|6584.63
|1596
|2006.05.25 20:16
|close
|797
|0.02
|1.2790
|1.2384
|1.2811
|1.20
|6585.83
|1597
|2006.05.25 20:17
|buy
|799
|0.02
|1.2793
|1.2393
|1.2820
|1598
|2006.05.25 23:54
|t/p
|799
|0.02
|1.2820
|1.2393
|1.2820
|5.40
|6591.23
|1599
|2006.05.25 23:54
|buy
|800
|0.02
|1.2825
|1.2425
|1.2852
|1600
|2006.05.25 23:59
|buy
|801
|0.04
|1.2804
|1.2424
|1.2831
|1601
|2006.05.26 03:25
|buy
|802
|0.08
|1.2783
|1.2423
|1.2810
|1602
|2006.05.26 09:57
|t/p
|802
|0.08
|1.2810
|1.2423
|1.2810
|21.60
|6612.83
|1603
|2006.05.26 09:57
|close
|800
|0.02
|1.2810
|1.2425
|1.2852
|-3.13
|6609.70
|1604
|2006.05.26 09:57
|close
|801
|0.04
|1.2813
|1.2424
|1.2831
|3.34
|6613.04
|1605
|2006.05.26 09:57
|buy
|803
|0.02
|1.2815
|1.2415
|1.2842
|1606
|2006.05.26 14:11
|buy
|804
|0.04
|1.2792
|1.2412
|1.2819
|1607
|2006.05.26 14:31
|t/p
|804
|0.04
|1.2819
|1.2412
|1.2819
|10.80
|6623.84
|1608
|2006.05.26 14:31
|close
|803
|0.02
|1.2819
|1.2415
|1.2842
|0.80
|6624.64
|1609
|2006.05.26 14:31
|buy
|805
|0.02
|1.2815
|1.2415
|1.2842
|1610
|2006.05.26 15:21
|buy
|806
|0.04
|1.2789
|1.2409
|1.2816
|1611
|2006.05.26 15:31
|buy
|807
|0.08
|1.2768
|1.2408
|1.2795
|1612
|2006.05.26 15:36
|buy
|808
|0.16
|1.2747
|1.2407
|1.2774
|1613
|2006.05.26 16:16
|buy
|809
|0.32
|1.2726
|1.2406
|1.2753
|1614
|2006.05.26 16:30
|buy
|810
|0.64
|1.2705
|1.2405
|1.2732
|1615
|2006.05.26 17:13
|t/p
|810
|0.64
|1.2732
|1.2405
|1.2732
|172.80
|6797.44
|1616
|2006.05.26 17:13
|close
|805
|0.02
|1.2733
|1.2415
|1.2842
|-16.40
|6781.04
|1617
|2006.05.26 17:13
|close
|807
|0.08
|1.2733
|1.2408
|1.2795
|-28.00
|6753.04
|1618
|2006.05.26 17:13
|close
|809
|0.32
|1.2733
|1.2406
|1.2753
|22.40
|6775.44
|1619
|2006.05.26 17:13
|close
|806
|0.04
|1.2733
|1.2409
|1.2816
|-22.40
|6753.04
|1620
|2006.05.26 17:13
|close
|808
|0.16
|1.2732
|1.2407
|1.2774
|-24.00
|6729.04
|1621
|2006.05.26 17:14
|buy
|811
|0.02
|1.2733
|1.2333
|1.2760
|1622
|2006.05.29 11:08
|t/p
|811
|0.02
|1.2760
|1.2333
|1.2760
|5.27
|6734.30
|1623
|2006.05.29 11:08
|buy
|812
|0.02
|1.2764
|1.2364
|1.2791
|1624
|2006.05.29 17:48
|buy
|813
|0.04
|1.2744
|1.2364
|1.2771
|1625
|2006.05.30 04:04
|close
|812
|0.02
|1.2771
|1.2364
|1.2791
|1.27
|6735.57
|1626
|2006.05.30 04:14
|close
|813
|0.04
|1.2771
|1.2364
|1.2771
|10.54
|6746.11
|1627
|2006.05.30 04:14
|buy
|814
|0.02
|1.2772
|1.2372
|1.2799
|1628
|2006.05.30 04:53
|t/p
|814
|0.02
|1.2799
|1.2372
|1.2799
|5.40
|6751.51
|1629
|2006.05.30 04:53
|buy
|815
|0.02
|1.2808
|1.2408
|1.2835
|1630
|2006.05.30 08:10
|t/p
|815
|0.02
|1.2835
|1.2408
|1.2835
|5.40
|6756.91
|1631
|2006.05.30 08:10
|buy
|816
|0.02
|1.2839
|1.2439
|1.2866
|1632
|2006.05.30 11:50
|t/p
|816
|0.02
|1.2866
|1.2439
|1.2866
|5.40
|6762.31
|1633
|2006.05.30 11:50
|buy
|817
|0.02
|1.2869
|1.2469
|1.2896
|1634
|2006.05.30 13:37
|buy
|818
|0.04
|1.2848
|1.2468
|1.2875
|1635
|2006.05.30 14:18
|buy
|819
|0.08
|1.2827
|1.2467
|1.2854
|1636
|2006.05.30 15:28
|t/p
|819
|0.08
|1.2854
|1.2467
|1.2854
|21.60
|6783.91
|1637
|2006.05.30 15:28
|close
|817
|0.02
|1.2854
|1.2469
|1.2896
|-3.00
|6780.91
|1638
|2006.05.30 15:28
|close
|818
|0.04
|1.2854
|1.2468
|1.2875
|2.40
|6783.31
|1639
|2006.05.30 15:28
|buy
|820
|0.02
|1.2857
|1.2457
|1.2884
|1640
|2006.05.30 16:02
|t/p
|820
|0.02
|1.2884
|1.2457
|1.2884
|5.40
|6788.71
|1641
|2006.05.30 16:02
|buy
|821
|0.02
|1.2887
|1.2487
|1.2914
|1642
|2006.05.30 17:55
|buy
|822
|0.04
|1.2864
|1.2484
|1.2891
|1643
|2006.05.30 20:31
|close
|821
|0.02
|1.2890
|1.2487
|1.2914
|0.60
|6789.31
|1644
|2006.05.30 20:32
|close
|822
|0.04
|1.2890
|1.2484
|1.2891
|10.40
|6799.71
|1645
|2006.05.30 20:33
|buy
|823
|0.02
|1.2893
|1.2493
|1.2920
|1646
|2006.05.30 21:08
|buy
|824
|0.04
|1.2873
|1.2493
|1.2900
|1647
|2006.05.31 02:56
|buy
|825
|0.08
|1.2852
|1.2492
|1.2879
|1648
|2006.05.31 06:38
|close
|823
|0.02
|1.2878
|1.2493
|1.2920
|-3.13
|6796.58
|1649
|2006.05.31 06:38
|close
|825
|0.08
|1.2878
|1.2492
|1.2879
|20.80
|6817.38
|1650
|2006.05.31 06:39
|close
|824
|0.04
|1.2878
|1.2493
|1.2900
|1.74
|6819.12
|1651
|2006.05.31 06:39
|buy
|826
|0.02
|1.2881
|1.2481
|1.2908
|1652
|2006.05.31 08:16
|buy
|827
|0.04
|1.2858
|1.2478
|1.2885
|1653
|2006.05.31 08:16
|buy
|828
|0.08
|1.2826
|1.2466
|1.2853
|1654
|2006.05.31 08:16
|t/p
|828
|0.08
|1.2853
|1.2466
|1.2853
|21.60
|6840.72
|1655
|2006.05.31 08:17
|close
|826
|0.02
|1.2884
|1.2481
|1.2908
|0.60
|6841.32
|1656
|2006.05.31 08:18
|close
|827
|0.04
|1.2884
|1.2478
|1.2885
|10.40
|6851.72
|1657
|2006.05.31 08:19
|buy
|829
|0.02
|1.2887
|1.2487
|1.2914
|1658
|2006.05.31 10:06
|buy
|830
|0.04
|1.2865
|1.2485
|1.2892
|1659
|2006.05.31 16:00
|buy
|831
|0.08
|1.2844
|1.2484
|1.2871
|1660
|2006.05.31 20:02
|buy
|832
|0.16
|1.2823
|1.2483
|1.2850
|1661
|2006.06.01 02:29
|buy
|833
|0.32
|1.2802
|1.2482
|1.2829
|1662
|2006.06.01 02:47
|buy
|834
|0.64
|1.2782
|1.2482
|1.2809
|1663
|2006.06.01 05:55
|buy
|835
|1.28
|1.2761
|1.2481
|1.2788
|1664
|2006.06.01 10:02
|t/p
|835
|1.28
|1.2788
|1.2481
|1.2788
|345.60
|7197.32
|1665
|2006.06.01 10:02
|close
|829
|0.02
|1.2789
|1.2487
|1.2914
|-19.99
|7177.33
|1666
|2006.06.01 10:02
|close
|831
|0.08
|1.2789
|1.2484
|1.2871
|-45.57
|7131.75
|1667
|2006.06.01 10:02
|close
|833
|0.32
|1.2789
|1.2482
|1.2829
|-41.60
|7090.15
|1668
|2006.06.01 10:06
|close
|830
|0.04
|1.2788
|1.2485
|1.2892
|-31.59
|7058.57
|1669
|2006.06.01 10:06
|close
|834
|0.64
|1.2788
|1.2482
|1.2809
|38.40
|7096.97
|1670
|2006.06.01 10:06
|buy
|836
|0.04
|1.2790
|1.2410
|1.2817
|1671
|2006.06.01 10:06
|close
|832
|0.16
|1.2788
|1.2483
|1.2850
|-59.14
|7037.82
|1672
|2006.06.01 10:07
|close
|836
|0.04
|1.2788
|1.2410
|1.2817
|-0.80
|7037.02
|1673
|2006.06.01 10:07
|buy
|837
|0.02
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|1674
|2006.06.01 12:26
|buy
|838
|0.04
|1.2767
|1.2387
|1.2794
|1675
|2006.06.01 13:11
|buy
|839
|0.08
|1.2746
|1.2386
|1.2773
|1676
|2006.06.01 14:20
|buy
|840
|0.16
|1.2725
|1.2385
|1.2752
|1677
|2006.06.01 16:00
|t/p
|840
|0.16
|1.2752
|1.2385
|1.2752
|43.20
|7080.22
|1678
|2006.06.01 16:00
|close
|837
|0.02
|1.2752
|1.2388
|1.2815
|-7.20
|7073.02
|1679
|2006.06.01 16:00
|close
|839
|0.08
|1.2752
|1.2386
|1.2773
|4.80
|7077.82
|1680
|2006.06.01 16:00
|close
|838
|0.04
|1.2752
|1.2387
|1.2794
|-6.00
|7071.82
|1681
|2006.06.01 16:00
|buy
|841
|0.02
|1.2753
|1.2353
|1.2780
|1682
|2006.06.01 16:01
|t/p
|841
|0.02
|1.2780
|1.2353
|1.2780
|5.40
|7077.22
|1683
|2006.06.01 16:01
|buy
|842
|0.02
|1.2800
|1.2400
|1.2827
|1684
|2006.06.01 16:01
|buy
|843
|0.04
|1.2750
|1.2370
|1.2777
|1685
|2006.06.01 16:02
|t/p
|843
|0.04
|1.2777
|1.2370
|1.2777
|10.80
|7088.02
|1686
|2006.06.01 16:02
|buy
|844
|0.04
|1.2779
|1.2399
|1.2806
|1687
|2006.06.01 16:02
|buy
|845
|0.08
|1.2752
|1.2392
|1.2779
|1688
|2006.06.01 16:02
|t/p
|845
|0.08
|1.2779
|1.2392
|1.2779
|21.60
|7109.62
|1689
|2006.06.01 16:02
|close
|842
|0.02
|1.2781
|1.2400
|1.2827
|-3.80
|7105.82
|1690
|2006.06.01 16:02
|close
|844
|0.04
|1.2799
|1.2399
|1.2806
|8.00
|7113.82
|1691
|2006.06.01 16:02
|buy
|846
|0.02
|1.2767
|1.2367
|1.2794
|1692
|2006.06.01 16:03
|buy
|847
|0.04
|1.2746
|1.2366
|1.2773
|1693
|2006.06.01 16:08
|t/p
|847
|0.04
|1.2773
|1.2366
|1.2773
|10.80
|7124.62
|1694
|2006.06.01 16:08
|close
|846
|0.02
|1.2773
|1.2367
|1.2794
|1.20
|7125.82
|1695
|2006.06.01 16:08
|buy
|848
|0.02
|1.2772
|1.2372
|1.2799
|1696
|2006.06.01 16:41
|close
|848
|0.02
|1.2798
|1.2372
|1.2799
|5.20
|7131.02
|1697
|2006.06.01 16:41
|buy
|849
|0.02
|1.2799
|1.2399
|1.2826
|1698
|2006.06.02 06:27
|close
|849
|0.02
|1.2826
|1.2399
|1.2826
|5.27
|7136.29
|1699
|2006.06.02 06:27
|buy
|850
|0.02
|1.2827
|1.2427
|1.2854
|1700
|2006.06.02 08:17
|buy
|851
|0.04
|1.2804
|1.2424
|1.2831
|1701
|2006.06.02 14:29
|t/p
|851
|0.04
|1.2831
|1.2424
|1.2831
|10.80
|7147.09
|1702
|2006.06.02 14:29
|close
|850
|0.02
|1.2832
|1.2427
|1.2854
|1.00
|7148.09
|1703
|2006.06.02 14:29
|buy
|852
|0.02
|1.2828
|1.2428
|1.2855
|1704
|2006.06.02 14:30
|t/p
|852
|0.02
|1.2855
|1.2428
|1.2855
|5.40
|7153.49
|1705
|2006.06.02 14:30
|buy
|853
|0.02
|1.2857
|1.2457
|1.2884
|1706
|2006.06.02 14:30
|t/p
|853
|0.02
|1.2884
|1.2457
|1.2884
|5.40
|7158.89
|1707
|2006.06.02 14:30
|buy
|854
|0.02
|1.2898
|1.2498
|1.2925
|1708
|2006.06.02 14:30
|buy
|855
|0.04
|1.2863
|1.2483
|1.2890
|1709
|2006.06.02 14:30
|t/p
|855
|0.04
|1.2890
|1.2483
|1.2890
|10.80
|7169.69
|1710
|2006.06.02 14:30
|close
|854
|0.02
|1.2890
|1.2498
|1.2925
|-1.60
|7168.09
|1711
|2006.06.02 14:30
|buy
|856
|0.02
|1.2888
|1.2488
|1.2915
|1712
|2006.06.02 14:30
|close
|856
|0.02
|1.2914
|1.2488
|1.2915
|5.20
|7173.29
|1713
|2006.06.02 14:30
|buy
|857
|0.02
|1.2906
|1.2506
|1.2933
|1714
|2006.06.02 14:31
|buy
|858
|0.04
|1.2885
|1.2505
|1.2912
|1715
|2006.06.02 14:31
|buy
|859
|0.08
|1.2825
|1.2465
|1.2852
|1716
|2006.06.02 14:31
|t/p
|859
|0.08
|1.2852
|1.2465
|1.2852
|21.60
|7194.89
|1717
|2006.06.02 14:31
|t/p
|858
|0.04
|1.2912
|1.2505
|1.2912
|10.80
|7205.69
|1718
|2006.06.02 14:31
|close
|857
|0.02
|1.2914
|1.2506
|1.2933
|1.60
|7207.29
|1719
|2006.06.02 14:31
|buy
|860
|0.02
|1.2879
|1.2479
|1.2906
|1720
|2006.06.02 14:31
|buy
|861
|0.04
|1.2855
|1.2475
|1.2882
|1721
|2006.06.02 14:31
|t/p
|861
|0.04
|1.2882
|1.2475
|1.2882
|10.80
|7218.09
|1722
|2006.06.02 14:31
|t/p
|860
|0.02
|1.2906
|1.2479
|1.2906
|5.40
|7223.49
|1723
|2006.06.02 14:31
|buy
|862
|0.02
|1.2916
|1.2516
|1.2943
|1724
|2006.06.02 14:31
|buy
|863
|0.04
|1.2889
|1.2509
|1.2916
|1725
|2006.06.02 14:31
|t/p
|863
|0.04
|1.2916
|1.2509
|1.2916
|10.80
|7234.29
|1726
|2006.06.02 14:31
|close
|862
|0.02
|1.2936
|1.2516
|1.2943
|4.00
|7238.29
|1727
|2006.06.02 14:31
|buy
|864
|0.02
|1.2923
|1.2523
|1.2950
|1728
|2006.06.02 14:31
|buy
|865
|0.04
|1.2902
|1.2522
|1.2929
|1729
|2006.06.02 14:31
|buy
|866
|0.08
|1.2878
|1.2518
|1.2905
|1730
|2006.06.02 14:40
|t/p
|866
|0.08
|1.2905
|1.2518
|1.2905
|21.60
|7259.89
|1731
|2006.06.02 14:40
|close
|864
|0.02
|1.2908
|1.2523
|1.2950
|-3.00
|7256.89
|1732
|2006.06.02 14:40
|close
|865
|0.04
|1.2909
|1.2522
|1.2929
|2.80
|7259.69
|1733
|2006.06.02 14:40
|buy
|867
|0.02
|1.2907
|1.2507
|1.2934
|1734
|2006.06.02 14:41
|buy
|868
|0.04
|1.2879
|1.2499
|1.2906
|1735
|2006.06.02 14:41
|t/p
|868
|0.04
|1.2906
|1.2499
|1.2906
|10.80
|7270.49
|1736
|2006.06.02 14:41
|close
|867
|0.02
|1.2927
|1.2507
|1.2934
|4.00
|7274.49
|1737
|2006.06.02 14:41
|buy
|869
|0.02
|1.2931
|1.2531
|1.2958
|1738
|2006.06.02 14:41
|buy
|870
|0.04
|1.2907
|1.2527
|1.2934
|1739
|2006.06.02 14:43
|t/p
|870
|0.04
|1.2934
|1.2527
|1.2934
|10.80
|7285.29
|1740
|2006.06.02 14:43
|close
|869
|0.02
|1.2935
|1.2531
|1.2958
|0.80
|7286.09
|1741
|2006.06.02 14:43
|buy
|871
|0.02
|1.2936
|1.2536
|1.2963
|1742
|2006.06.02 14:44
|buy
|872
|0.04
|1.2915
|1.2535
|1.2942
|1743
|2006.06.02 14:44
|t/p
|872
|0.04
|1.2942
|1.2535
|1.2942
|10.80
|7296.89
|1744
|2006.06.02 14:44
|close
|871
|0.02
|1.2942
|1.2536
|1.2963
|1.20
|7298.09
|1745
|2006.06.02 14:44
|buy
|873
|0.02
|1.2930
|1.2530
|1.2957
|1746
|2006.06.02 15:40
|buy
|874
|0.04
|1.2909
|1.2529
|1.2936
|1747
|2006.06.02 16:54
|close
|873
|0.02
|1.2935
|1.2530
|1.2957
|1.00
|7299.09
|1748
|2006.06.02 16:54
|close
|874
|0.04
|1.2936
|1.2529
|1.2936
|10.80
|7309.89
|1749
|2006.06.02 16:54
|buy
|875
|0.02
|1.2937
|1.2537
|1.2964
|1750
|2006.06.02 17:58
|buy
|876
|0.04
|1.2916
|1.2536
|1.2943
|1751
|2006.06.05 05:33
|close
|875
|0.02
|1.2943
|1.2537
|1.2964
|1.07
|7310.96
|1752
|2006.06.05 05:34
|close
|876
|0.04
|1.2943
|1.2536
|1.2943
|10.54
|7321.50
|1753
|2006.06.05 05:34
|buy
|877
|0.02
|1.2944
|1.2544
|1.2971
|1754
|2006.06.05 09:31
|close
|877
|0.02
|1.2970
|1.2544
|1.2971
|5.20
|7326.70
|1755
|2006.06.05 09:31
|buy
|878
|0.02
|1.2974
|1.2574
|1.3001
|1756
|2006.06.05 10:16
|buy
|879
|0.04
|1.2954
|1.2574
|1.2981
|1757
|2006.06.05 14:55
|buy
|880
|0.08
|1.2933
|1.2573
|1.2960
|1758
|2006.06.05 18:05
|close
|878
|0.02
|1.2959
|1.2574
|1.3001
|-3.00
|7323.70
|1759
|2006.06.05 18:05
|close
|880
|0.08
|1.2959
|1.2573
|1.2960
|20.80
|7344.50
|1760
|2006.06.05 18:05
|close
|879
|0.04
|1.2960
|1.2574
|1.2981
|2.40
|7346.90
|1761
|2006.06.05 18:06
|buy
|881
|0.02
|1.2963
|1.2563
|1.2990
|1762
|2006.06.05 20:30
|buy
|882
|0.04
|1.2943
|1.2563
|1.2970
|1763
|2006.06.05 20:43
|buy
|883
|0.08
|1.2920
|1.2560
|1.2947
|1764
|2006.06.05 23:31
|buy
|884
|0.16
|1.2899
|1.2559
|1.2926
|1765
|2006.06.06 08:53
|t/p
|884
|0.16
|1.2926
|1.2559
|1.2926
|42.15
|7389.05
|1766
|2006.06.06 08:53
|close
|881
|0.02
|1.2926
|1.2563
|1.2990
|-7.53
|7381.52
|1767
|2006.06.06 08:53
|close
|883
|0.08
|1.2926
|1.2560
|1.2947
|4.28
|7385.80
|1768
|2006.06.06 08:53
|buy
|885
|0.04
|1.2917
|1.2537
|1.2944
|1769
|2006.06.06 08:53
|close
|882
|0.04
|1.2926
|1.2563
|1.2970
|-7.06
|7378.73
|1770
|2006.06.06 08:53
|close
|885
|0.04
|1.2926
|1.2537
|1.2944
|3.60
|7382.33
|1771
|2006.06.06 08:53
|buy
|886
|0.02
|1.2918
|1.2518
|1.2945
|1772
|2006.06.06 10:56
|buy
|887
|0.04
|1.2897
|1.2517
|1.2924
|1773
|2006.06.06 12:16
|buy
|888
|0.08
|1.2874
|1.2514
|1.2901
|1774
|2006.06.06 14:13
|buy
|889
|0.16
|1.2852
|1.2512
|1.2879
|1775
|2006.06.06 15:31
|buy
|890
|0.32
|1.2830
|1.2510
|1.2857
|1776
|2006.06.06 17:00
|buy
|891
|0.64
|1.2809
|1.2509
|1.2836
|1777
|2006.06.06 18:38
|close
|886
|0.02
|1.2835
|1.2518
|1.2945
|-16.60
|7365.73
|1778
|2006.06.06 18:38
|close
|888
|0.08
|1.2835
|1.2514
|1.2901
|-31.20
|7334.53
|1779
|2006.06.06 18:38
|close
|890
|0.32
|1.2835
|1.2510
|1.2857
|16.00
|7350.53
|1780
|2006.06.06 18:38
|close
|887
|0.04
|1.2835
|1.2517
|1.2924
|-24.80
|7325.73
|1781
|2006.06.06 18:38
|close
|891
|0.64
|1.2835
|1.2509
|1.2836
|166.40
|7492.13
|1782
|2006.06.06 18:38
|close
|889
|0.16
|1.2837
|1.2512
|1.2879
|-24.00
|7468.13
|1783
|2006.06.06 18:38
|buy
|892
|0.02
|1.2840
|1.2440
|1.2867
|1784
|2006.06.06 23:10
|buy
|893
|0.04
|1.2818
|1.2438
|1.2845
|1785
|2006.06.06 23:10
|t/p
|892
|0.02
|1.2867
|1.2440
|1.2867
|5.40
|7473.53
|1786
|2006.06.06 23:10
|t/p
|893
|0.04
|1.2845
|1.2438
|1.2845
|10.80
|7484.33
|1787
|2006.06.06 23:10
|buy
|894
|0.02
|1.2879
|1.2479
|1.2906
|1788
|2006.06.06 23:10
|buy
|895
|0.04
|1.2813
|1.2433
|1.2840
|1789
|2006.06.07 08:31
|buy
|896
|0.08
|1.2792
|1.2432
|1.2819
|1790
|2006.06.07 08:31
|t/p
|896
|0.08
|1.2819
|1.2432
|1.2819
|21.60
|7505.93
|1791
|2006.06.07 08:31
|close
|894
|0.02
|1.2836
|1.2479
|1.2906
|-8.73
|7497.20
|1792
|2006.06.07 08:31
|buy
|897
|0.04
|1.2792
|1.2412
|1.2819
|1793
|2006.06.07 09:59
|close
|895
|0.04
|1.2818
|1.2433
|1.2840
|1.74
|7498.94
|1794
|2006.06.07 09:59
|close
|897
|0.04
|1.2818
|1.2412
|1.2819
|10.40
|7509.34
|1795
|2006.06.07 09:59
|buy
|898
|0.02
|1.2820
|1.2420
|1.2847
|1796
|2006.06.07 13:25
|buy
|899
|0.04
|1.2799
|1.2419
|1.2826
|1797
|2006.06.07 13:45
|buy
|900
|0.08
|1.2779
|1.2419
|1.2806
|1798
|2006.06.07 13:46
|t/p
|900
|0.08
|1.2806
|1.2419
|1.2806
|21.60
|7530.94
|1799
|2006.06.07 13:46
|close
|898
|0.02
|1.2809
|1.2420
|1.2847
|-2.20
|7528.74
|1800
|2006.06.07 13:46
|buy
|901
|0.04
|1.2775
|1.2395
|1.2802
|1801
|2006.06.07 17:23
|t/p
|901
|0.04
|1.2802
|1.2395
|1.2802
|10.80
|7539.54
|1802
|2006.06.07 17:23
|close
|899
|0.04
|1.2804
|1.2419
|1.2826
|2.00
|7541.54
|1803
|2006.06.07 17:23
|buy
|902
|0.02
|1.2807
|1.2407
|1.2834
|1804
|2006.06.07 22:53
|buy
|903
|0.04
|1.2787
|1.2407
|1.2814
|1805
|2006.06.08 09:04
|buy
|904
|0.08
|1.2766
|1.2406
|1.2793
|1806
|2006.06.08 13:49
|buy
|905
|0.16
|1.2738
|1.2398
|1.2765
|1807
|2006.06.08 13:49
|t/p
|905
|0.16
|1.2765
|1.2398
|1.2765
|43.20
|7584.74
|1808
|2006.06.08 13:49
|close
|902
|0.02
|1.2772
|1.2407
|1.2834
|-7.39
|7577.35
|1809
|2006.06.08 13:49
|close
|904
|0.08
|1.2772
|1.2406
|1.2793
|4.80
|7582.15
|1810
|2006.06.08 13:49
|buy
|906
|0.04
|1.2746
|1.2366
|1.2773
|1811
|2006.06.08 14:03
|buy
|907
|0.08
|1.2722
|1.2362
|1.2749
|1812
|2006.06.08 14:32
|buy
|908
|0.16
|1.2696
|1.2356
|1.2723
|1813
|2006.06.08 14:33
|buy
|909
|0.32
|1.2675
|1.2355
|1.2702
|1814
|2006.06.08 14:45
|buy
|910
|0.64
|1.2653
|1.2353
|1.2680
|1815
|2006.06.08 14:53
|t/p
|910
|0.64
|1.2680
|1.2353
|1.2680
|172.80
|7754.95
|1816
|2006.06.08 14:53
|close
|903
|0.04
|1.2682
|1.2407
|1.2814
|-42.79
|7712.16
|1817
|2006.06.08 14:53
|close
|907
|0.08
|1.2682
|1.2362
|1.2749
|-32.00
|7680.16
|1818
|2006.06.08 14:53
|close
|909
|0.32
|1.2682
|1.2355
|1.2702
|22.40
|7702.56
|1819
|2006.06.08 14:53
|close
|906
|0.04
|1.2683
|1.2366
|1.2773
|-25.20
|7677.36
|1820
|2006.06.08 14:53
|close
|908
|0.16
|1.2682
|1.2356
|1.2723
|-22.40
|7654.96
|1821
|2006.06.08 14:53
|buy
|911
|0.02
|1.2674
|1.2274
|1.2701
|1822
|2006.06.08 15:32
|buy
|912
|0.04
|1.2653
|1.2273
|1.2680
|1823
|2006.06.08 15:47
|buy
|913
|0.08
|1.2630
|1.2270
|1.2657
|1824
|2006.06.08 16:05
|t/p
|913
|0.08
|1.2657
|1.2270
|1.2657
|21.60
|7676.56
|1825
|2006.06.08 16:05
|close
|911
|0.02
|1.2657
|1.2274
|1.2701
|-3.40
|7673.16
|1826
|2006.06.08 16:05
|close
|912
|0.04
|1.2656
|1.2273
|1.2680
|1.20
|7674.36
|1827
|2006.06.08 16:05
|buy
|914
|0.02
|1.2658
|1.2258
|1.2685
|1828
|2006.06.08 16:54
|buy
|915
|0.04
|1.2637
|1.2257
|1.2664
|1829
|2006.06.08 18:09
|t/p
|915
|0.04
|1.2664
|1.2257
|1.2664
|10.80
|7685.16
|1830
|2006.06.08 18:09
|close
|914
|0.02
|1.2665
|1.2258
|1.2685
|1.40
|7686.56
|1831
|2006.06.08 18:09
|buy
|916
|0.02
|1.2663
|1.2263
|1.2690
|1832
|2006.06.08 19:04
|buy
|917
|0.04
|1.2643
|1.2263
|1.2670
|1833
|2006.06.09 11:17
|t/p
|917
|0.04
|1.2670
|1.2263
|1.2670
|10.54
|7697.10
|1834
|2006.06.09 11:17
|close
|916
|0.02
|1.2671
|1.2263
|1.2690
|1.47
|7698.57
|1835
|2006.06.09 11:17
|buy
|918
|0.02
|1.2668
|1.2268
|1.2695
|1836
|2006.06.09 14:30
|buy
|919
|0.04
|1.2641
|1.2261
|1.2668
|1837
|2006.06.09 14:30
|t/p
|919
|0.04
|1.2668
|1.2261
|1.2668
|10.80
|7709.37
|1838
|2006.06.09 14:30
|close
|918
|0.02
|1.2675
|1.2268
|1.2695
|1.40
|7710.77
|1839
|2006.06.09 14:30
|buy
|920
|0.02
|1.2666
|1.2266
|1.2693
|1840
|2006.06.09 14:30
|buy
|921
|0.04
|1.2642
|1.2262
|1.2669
|1841
|2006.06.09 14:30
|buy
|922
|0.08
|1.2619
|1.2259
|1.2646
|1842
|2006.06.09 14:30
|t/p
|922
|0.08
|1.2646
|1.2259
|1.2646
|21.60
|7732.37
|1843
|2006.06.09 14:30
|close
|920
|0.02
|1.2647
|1.2266
|1.2693
|-3.80
|7728.57
|1844
|2006.06.09 14:30
|close
|921
|0.04
|1.2646
|1.2262
|1.2669
|1.60
|7730.17
|1845
|2006.06.09 14:30
|buy
|923
|0.02
|1.2654
|1.2254
|1.2681
|1846
|2006.06.09 14:30
|buy
|924
|0.04
|1.2621
|1.2241
|1.2648
|1847
|2006.06.09 14:31
|t/p
|924
|0.04
|1.2648
|1.2241
|1.2648
|10.80
|7740.97
|1848
|2006.06.09 14:31
|close
|923
|0.02
|1.2675
|1.2254
|1.2681
|4.20
|7745.17
|1849
|2006.06.09 14:31
|buy
|925
|0.02
|1.2620
|1.2220
|1.2647
|1850
|2006.06.09 14:31
|t/p
|925
|0.02
|1.2647
|1.2220
|1.2647
|5.40
|7750.57
|1851
|2006.06.09 14:31
|buy
|926
|0.02
|1.2677
|1.2277
|1.2704
|1852
|2006.06.09 14:31
|buy
|927
|0.04
|1.2609
|1.2229
|1.2636
|1853
|2006.06.09 15:19
|close
|926
|0.02
|1.2635
|1.2277
|1.2704
|-8.40
|7742.17
|1854
|2006.06.09 15:19
|close
|927
|0.04
|1.2635
|1.2229
|1.2636
|10.40
|7752.57
|1855
|2006.06.09 15:19
|buy
|928
|0.02
|1.2641
|1.2241
|1.2668
|1856
|2006.06.09 15:29
|t/p
|928
|0.02
|1.2668
|1.2241
|1.2668
|5.40
|7757.97
|1857
|2006.06.09 15:29
|buy
|929
|0.02
|1.2672
|1.2272
|1.2699
|1858
|2006.06.09 15:40
|buy
|930
|0.04
|1.2652
|1.2272
|1.2679
|1859
|2006.06.09 16:10
|close
|929
|0.02
|1.2678
|1.2272
|1.2699
|1.20
|7759.17
|1860
|2006.06.09 16:10
|close
|930
|0.04
|1.2679
|1.2272
|1.2679
|10.80
|7769.97
|1861
|2006.06.09 16:10
|buy
|931
|0.02
|1.2681
|1.2281
|1.2708
|1862
|2006.06.09 16:26
|buy
|932
|0.04
|1.2660
|1.2280
|1.2687
|1863
|2006.06.09 16:49
|buy
|933
|0.08
|1.2639
|1.2279
|1.2666
|1864
|2006.06.09 17:20
|buy
|934
|0.16
|1.2615
|1.2275
|1.2642
|1865
|2006.06.09 17:37
|t/p
|934
|0.16
|1.2642
|1.2275
|1.2642
|43.20
|7813.17
|1866
|2006.06.09 17:37
|close
|931
|0.02
|1.2643
|1.2281
|1.2708
|-7.60
|7805.57
|1867
|2006.06.09 17:37
|close
|933
|0.08
|1.2643
|1.2279
|1.2666
|3.20
|7808.77
|1868
|2006.06.09 17:37
|buy
|935
|0.04
|1.2639
|1.2259
|1.2666
|1869
|2006.06.09 17:48
|close
|932
|0.04
|1.2642
|1.2280
|1.2687
|-7.20
|7801.57
|1870
|2006.06.09 18:31
|close
|935
|0.04
|1.2642
|1.2259
|1.2666
|1.20
|7802.77
|1871
|2006.06.09 18:31
|buy
|936
|0.02
|1.2643
|1.2243
|1.2670
|1872
|2006.06.11 00:00
|buy
|937
|0.04
|1.2614
|1.2234
|1.2641
|1873
|2006.06.12 08:32
|t/p
|937
|0.04
|1.2641
|1.2234
|1.2641
|10.54
|7813.31
|1874
|2006.06.12 08:32
|close
|936
|0.02
|1.2641
|1.2243
|1.2670
|-0.53
|7812.78
|1875
|2006.06.12 08:32
|buy
|938
|0.02
|1.2644
|1.2244
|1.2671
|1876
|2006.06.12 09:35
|buy
|939
|0.04
|1.2621
|1.2241
|1.2648
|1877
|2006.06.12 12:22
|buy
|940
|0.08
|1.2598
|1.2238
|1.2625
|1878
|2006.06.12 13:51
|buy
|941
|0.16
|1.2578
|1.2238
|1.2605
|1879
|2006.06.12 15:28
|close
|938
|0.02
|1.2604
|1.2244
|1.2671
|-8.00
|7804.78
|1880
|2006.06.12 15:28
|close
|940
|0.08
|1.2604
|1.2238
|1.2625
|4.80
|7809.58
|1881
|2006.06.12 15:30
|close
|939
|0.04
|1.2604
|1.2241
|1.2648
|-6.80
|7802.78
|1882
|2006.06.12 15:30
|close
|941
|0.16
|1.2605
|1.2238
|1.2605
|43.20
|7845.98
|1883
|2006.06.12 15:30
|buy
|942
|0.02
|1.2606
|1.2206
|1.2633
|1884
|2006.06.12 16:55
|buy
|943
|0.04
|1.2585
|1.2205
|1.2612
|1885
|2006.06.12 20:33
|close
|942
|0.02
|1.2611
|1.2206
|1.2633
|1.00
|7846.98
|1886
|2006.06.12 20:33
|close
|943
|0.04
|1.2611
|1.2205
|1.2612
|10.40
|7857.38
|1887
|2006.06.12 20:33
|buy
|944
|0.02
|1.2609
|1.2209
|1.2636
|1888
|2006.06.12 22:42
|buy
|945
|0.04
|1.2588
|1.2208
|1.2615
|1889
|2006.06.13 08:07
|buy
|946
|0.08
|1.2566
|1.2206
|1.2593
|1890
|2006.06.13 11:00
|t/p
|946
|0.08
|1.2593
|1.2206
|1.2593
|21.60
|7878.98
|1891
|2006.06.13 11:00
|close
|944
|0.02
|1.2595
|1.2209
|1.2636
|-2.93
|7876.05
|1892
|2006.06.13 11:00
|close
|945
|0.04
|1.2595
|1.2208
|1.2615
|2.54
|7878.58
|1893
|2006.06.13 11:00
|buy
|947
|0.02
|1.2570
|1.2170
|1.2597
|1894
|2006.06.13 11:01
|close
|947
|0.02
|1.2596
|1.2170
|1.2597
|5.20
|7883.78
|1895
|2006.06.13 11:01
|buy
|948
|0.02
|1.2579
|1.2179
|1.2606
|1896
|2006.06.13 12:25
|close
|948
|0.02
|1.2606
|1.2179
|1.2606
|5.40
|7889.18
|1897
|2006.06.13 12:25
|buy
|949
|0.02
|1.2608
|1.2208
|1.2635
|1898
|2006.06.13 12:54
|buy
|950
|0.04
|1.2588
|1.2208
|1.2615
|1899
|2006.06.13 14:25
|buy
|951
|0.08
|1.2567
|1.2207
|1.2594
|1900
|2006.06.13 15:43
|t/p
|951
|0.08
|1.2594
|1.2207
|1.2594
|21.60
|7910.78
|1901
|2006.06.13 15:43
|close
|949
|0.02
|1.2594
|1.2208
|1.2635
|-2.80
|7907.98
|1902
|2006.06.13 15:43
|close
|950
|0.04
|1.2596
|1.2208
|1.2615
|3.20
|7911.18
|1903
|2006.06.13 15:43
|buy
|952
|0.02
|1.2599
|1.2199
|1.2626
|1904
|2006.06.13 16:08
|buy
|953
|0.04
|1.2577
|1.2197
|1.2604
|1905
|2006.06.13 19:08
|buy
|954
|0.08
|1.2557
|1.2197
|1.2584
|1906
|2006.06.13 19:17
|buy
|955
|0.16
|1.2536
|1.2196
|1.2563
|1907
|2006.06.14 06:46
|t/p
|955
|0.16
|1.2563
|1.2196
|1.2563
|42.15
|7953.34
|1908
|2006.06.14 06:46
|close
|952
|0.02
|1.2564
|1.2199
|1.2626
|-7.13
|7946.20
|1909
|2006.06.14 06:46
|close
|954
|0.08
|1.2564
|1.2197
|1.2584
|5.08
|7951.28
|1910
|2006.06.14 06:46
|close
|953
|0.04
|1.2563
|1.2197
|1.2604
|-5.86
|7945.42
|1911
|2006.06.14 06:47
|buy
|956
|0.02
|1.2564
|1.2164
|1.2591
|1912
|2006.06.14 09:41
|close
|956
|0.02
|1.2591
|1.2164
|1.2591
|5.40
|7950.82
|1913
|2006.06.14 09:41
|buy
|957
|0.02
|1.2591
|1.2191
|1.2618
|1914
|2006.06.14 13:55
|buy
|958
|0.04
|1.2571
|1.2191
|1.2598
|1915
|2006.06.14 14:30
|buy
|959
|0.08
|1.2548
|1.2188
|1.2575
|1916
|2006.06.14 14:30
|t/p
|959
|0.08
|1.2575
|1.2188
|1.2575
|21.60
|7972.42
|1917
|2006.06.14 14:30
|close
|957
|0.02
|1.2576
|1.2191
|1.2618
|-3.00
|7969.42
|1918
|2006.06.14 14:30
|close
|958
|0.04
|1.2580
|1.2191
|1.2598
|3.60
|7973.02
|1919
|2006.06.14 14:30
|buy
|960
|0.02
|1.2570
|1.2170
|1.2597
|1920
|2006.06.14 14:30
|t/p
|960
|0.02
|1.2597
|1.2170
|1.2597
|5.40
|7978.42
|1921
|2006.06.14 14:30
|buy
|961
|0.02
|1.2621
|1.2221
|1.2648
|1922
|2006.06.14 14:30
|t/p
|961
|0.02
|1.2648
|1.2221
|1.2648
|5.40
|7983.82
|1923
|2006.06.14 14:30
|buy
|962
|0.02
|1.2650
|1.2250
|1.2677
|1924
|2006.06.14 14:30
|buy
|963
|0.04
|1.2576
|1.2196
|1.2603
|1925
|2006.06.14 14:30
|buy
|964
|0.08
|1.2551
|1.2191
|1.2578
|1926
|2006.06.14 14:31
|t/p
|964
|0.08
|1.2578
|1.2191
|1.2578
|21.60
|8005.42
|1927
|2006.06.14 14:31
|close
|962
|0.02
|1.2578
|1.2250
|1.2677
|-14.40
|7991.02
|1928
|2006.06.14 14:31
|buy
|965
|0.04
|1.2549
|1.2169
|1.2576
|1929
|2006.06.14 14:33
|t/p
|965
|0.04
|1.2576
|1.2169
|1.2576
|10.80
|8001.82
|1930
|2006.06.14 14:33
|close
|963
|0.04
|1.2578
|1.2196
|1.2603
|0.80
|8002.62
|1931
|2006.06.14 14:33
|buy
|966
|0.02
|1.2584
|1.2184
|1.2611
|1932
|2006.06.14 14:33
|buy
|967
|0.04
|1.2545
|1.2165
|1.2572
|1933
|2006.06.14 14:34
|close
|966
|0.02
|1.2571
|1.2184
|1.2611
|-2.60
|8000.02
|1934
|2006.06.14 14:34
|t/p
|967
|0.04
|1.2572
|1.2165
|1.2572
|10.80
|8010.82
|1935
|2006.06.14 14:34
|buy
|968
|0.02
|1.2574
|1.2174
|1.2601
|1936
|2006.06.14 14:34
|buy
|969
|0.04
|1.2551
|1.2171
|1.2578
|1937
|2006.06.14 14:36
|t/p
|969
|0.04
|1.2578
|1.2171
|1.2578
|10.80
|8021.62
|1938
|2006.06.14 14:36
|close
|968
|0.02
|1.2579
|1.2174
|1.2601
|1.00
|8022.62
|1939
|2006.06.14 14:36
|buy
|970
|0.02
|1.2580
|1.2180
|1.2607
|1940
|2006.06.14 14:42
|buy
|971
|0.04
|1.2559
|1.2179
|1.2586
|1941
|2006.06.14 14:51
|buy
|972
|0.08
|1.2538
|1.2178
|1.2565
|1942
|2006.06.14 15:04
|t/p
|972
|0.08
|1.2565
|1.2178
|1.2565
|21.60
|8044.22
|1943
|2006.06.14 15:04
|close
|970
|0.02
|1.2575
|1.2180
|1.2607
|-1.00
|8043.22
|1944
|2006.06.14 15:04
|close
|971
|0.04
|1.2568
|1.2179
|1.2586
|3.60
|8046.82
|1945
|2006.06.14 15:04
|buy
|973
|0.02
|1.2578
|1.2178
|1.2605
|1946
|2006.06.14 15:19
|t/p
|973
|0.02
|1.2605
|1.2178
|1.2605
|5.40
|8052.22
|1947
|2006.06.14 15:19
|buy
|974
|0.02
|1.2612
|1.2212
|1.2639
|1948
|2006.06.14 15:20
|t/p
|974
|0.02
|1.2639
|1.2212
|1.2639
|5.40
|8057.62
|1949
|2006.06.14 15:20
|buy
|975
|0.02
|1.2645
|1.2245
|1.2672
|1950
|2006.06.14 15:20
|buy
|976
|0.04
|1.2620
|1.2240
|1.2647
|1951
|2006.06.14 15:29
|t/p
|976
|0.04
|1.2647
|1.2240
|1.2647
|10.80
|8068.42
|1952
|2006.06.14 15:29
|close
|975
|0.02
|1.2647
|1.2245
|1.2672
|0.40
|8068.82
|1953
|2006.06.14 15:29
|buy
|977
|0.02
|1.2643
|1.2243
|1.2670
|1954
|2006.06.14 16:00
|buy
|978
|0.04
|1.2622
|1.2242
|1.2649
|1955
|2006.06.14 20:31
|buy
|979
|0.08
|1.2601
|1.2241
|1.2628
|1956
|2006.06.15 08:50
|close
|977
|0.02
|1.2627
|1.2243
|1.2670
|-3.59
|8065.23
|1957
|2006.06.15 08:50
|close
|979
|0.08
|1.2627
|1.2241
|1.2628
|19.23
|8084.45
|1958
|2006.06.15 08:52
|close
|978
|0.04
|1.2627
|1.2242
|1.2649
|1.21
|8085.67
|1959
|2006.06.15 08:52
|buy
|980
|0.02
|1.2630
|1.2230
|1.2657
|1960
|2006.06.15 09:27
|buy
|981
|0.04
|1.2608
|1.2228
|1.2635
|1961
|2006.06.15 14:34
|buy
|982
|0.08
|1.2586
|1.2226
|1.2613
|1962
|2006.06.15 14:46
|close
|980
|0.02
|1.2612
|1.2230
|1.2657
|-3.60
|8082.07
|1963
|2006.06.15 14:46
|close
|982
|0.08
|1.2612
|1.2226
|1.2613
|20.80
|8102.87
|1964
|2006.06.15 14:47
|close
|981
|0.04
|1.2613
|1.2228
|1.2635
|2.00
|8104.87
|1965
|2006.06.15 14:47
|buy
|983
|0.02
|1.2612
|1.2212
|1.2639
|1966
|2006.06.15 15:00
|t/p
|983
|0.02
|1.2639
|1.2212
|1.2639
|5.40
|8110.27
|1967
|2006.06.15 15:00
|buy
|984
|0.02
|1.2641
|1.2241
|1.2668
|1968
|2006.06.15 17:03
|buy
|985
|0.04
|1.2620
|1.2240
|1.2647
|1969
|2006.06.16 02:43
|t/p
|985
|0.04
|1.2647
|1.2240
|1.2647
|10.54
|8120.81
|1970
|2006.06.16 02:43
|close
|984
|0.02
|1.2647
|1.2241
|1.2668
|1.07
|8121.87
|1971
|2006.06.16 02:43
|buy
|986
|0.02
|1.2649
|1.2249
|1.2676
|1972
|2006.06.16 15:53
|buy
|987
|0.04
|1.2629
|1.2249
|1.2656
|1973
|2006.06.19 03:01
|buy
|988
|0.08
|1.2608
|1.2248
|1.2635
|1974
|2006.06.19 03:23
|buy
|989
|0.16
|1.2586
|1.2246
|1.2613
|1975
|2006.06.19 15:00
|buy
|990
|0.32
|1.2564
|1.2244
|1.2591
|1976
|2006.06.20 07:48
|close
|986
|0.02
|1.2591
|1.2249
|1.2676
|-11.86
|8110.01
|1977
|2006.06.20 07:48
|close
|988
|0.08
|1.2591
|1.2248
|1.2635
|-14.12
|8095.89
|1978
|2006.06.20 07:48
|close
|990
|0.32
|1.2591
|1.2244
|1.2591
|84.30
|8180.19
|1979
|2006.06.20 07:48
|close
|987
|0.04
|1.2591
|1.2249
|1.2656
|-15.72
|8164.47
|1980
|2006.06.20 07:48
|close
|989
|0.16
|1.2590
|1.2246
|1.2613
|5.35
|8169.82
|1981
|2006.06.20 07:48
|buy
|991
|0.02
|1.2592
|1.2192
|1.2619
|1982
|2006.06.20 10:29
|buy
|992
|0.04
|1.2571
|1.2191
|1.2598
|1983
|2006.06.20 14:12
|buy
|993
|0.08
|1.2550
|1.2190
|1.2577
|1984
|2006.06.20 16:26
|t/p
|993
|0.08
|1.2577
|1.2190
|1.2577
|21.60
|8191.42
|1985
|2006.06.20 16:26
|close
|991
|0.02
|1.2578
|1.2192
|1.2619
|-2.80
|8188.62
|1986
|2006.06.20 16:26
|close
|992
|0.04
|1.2577
|1.2191
|1.2598
|2.40
|8191.02
|1987
|2006.06.20 16:26
|buy
|994
|0.02
|1.2582
|1.2182
|1.2609
|1988
|2006.06.20 17:45
|buy
|995
|0.04
|1.2561
|1.2181
|1.2588
|1989
|2006.06.20 18:29
|t/p
|995
|0.04
|1.2588
|1.2181
|1.2588
|10.80
|8201.82
|1990
|2006.06.20 18:29
|close
|994
|0.02
|1.2588
|1.2182
|1.2609
|1.20
|8203.02
|1991
|2006.06.20 18:29
|buy
|996
|0.02
|1.2589
|1.2189
|1.2616
|1992
|2006.06.21 04:05
|t/p
|996
|0.02
|1.2616
|1.2189
|1.2616
|5.27
|8208.29
|1993
|2006.06.21 04:05
|buy
|997
|0.02
|1.2618
|1.2218
|1.2645
|1994
|2006.06.21 15:05
|t/p
|997
|0.02
|1.2645
|1.2218
|1.2645
|5.40
|8213.69
|1995
|2006.06.21 15:05
|buy
|998
|0.02
|1.2647
|1.2247
|1.2674
|1996
|2006.06.22 06:19
|close
|998
|0.02
|1.2673
|1.2247
|1.2674
|4.81
|8218.50
|1997
|2006.06.22 06:19
|buy
|999
|0.02
|1.2673
|1.2273
|1.2700
|1998
|2006.06.22 09:11
|buy
|1000
|0.04
|1.2652
|1.2272
|1.2679
|1999
|2006.06.22 11:24
|buy
|1001
|0.08
|1.2631
|1.2271
|1.2658
|2000
|2006.06.22 12:29
|buy
|1002
|0.16
|1.2610
|1.2270
|1.2637
|2001
|2006.06.22 12:48
|buy
|1003
|0.32
|1.2589
|1.2269
|1.2616
|2002
|2006.06.22 15:20
|buy
|1004
|0.64
|1.2568
|1.2268
|1.2595
|2003
|2006.06.23 11:40
|buy
|1005
|1.28
|1.2547
|1.2267
|1.2574
|2004
|2006.06.23 13:47
|buy
|1006
|2.05
|1.2526
|1.2266
|1.2553
|2005
|2006.06.26 09:18
|t/p
|1006
|2.05
|1.2553
|1.2266
|1.2553
|540.07
|8758.57
|2006
|2006.06.26 09:18
|close
|999
|0.02
|1.2559
|1.2273
|1.2700
|-23.06
|8735.51
|2007
|2006.06.26 09:18
|close
|1001
|0.08
|1.2559
|1.2271
|1.2658
|-58.65
|8676.86
|2008
|2006.06.26 09:18
|close
|1003
|0.32
|1.2559
|1.2269
|1.2616
|-100.19
|8576.67
|2009
|2006.06.26 09:18
|close
|1005
|1.28
|1.2559
|1.2267
|1.2574
|145.22
|8721.88
|2010
|2006.06.26 09:18
|close
|1000
|0.04
|1.2558
|1.2272
|1.2679
|-38.12
|8683.76
|2011
|2006.06.26 09:18
|close
|1004
|0.64
|1.2558
|1.2268
|1.2595
|-72.38
|8611.38
|2012
|2006.06.26 09:18
|buy
|1007
|0.04
|1.2561
|1.2181
|1.2588
|2013
|2006.06.26 09:18
|close
|1002
|0.16
|1.2552
|1.2270
|1.2637
|-94.90
|8516.48
|2014
|2006.06.26 09:18
|close
|1007
|0.04
|1.2554
|1.2181
|1.2588
|-2.80
|8513.68
|2015
|2006.06.26 09:18
|buy
|1008
|0.02
|1.2555
|1.2155
|1.2582
|2016
|2006.06.26 09:19
|buy
|1009
|0.04
|1.2531
|1.2151
|1.2558
|2017
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1008
|0.02
|1.2582
|1.2155
|1.2582
|5.40
|8519.08
|2018
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1009
|0.04
|1.2558
|1.2151
|1.2558
|10.80
|8529.88
|2019
|2006.06.26 09:19
|buy
|1010
|0.02
|1.2610
|1.2210
|1.2637
|2020
|2006.06.26 09:19
|buy
|1011
|0.04
|1.2541
|1.2161
|1.2568
|2021
|2006.06.26 09:20
|t/p
|1011
|0.04
|1.2568
|1.2161
|1.2568
|10.80
|8540.68
|2022
|2006.06.26 09:20
|buy
|1012
|0.04
|1.2576
|1.2196
|1.2603
|2023
|2006.06.26 09:20
|close
|1010
|0.02
|1.2579
|1.2210
|1.2637
|-6.20
|8534.48
|2024
|2006.06.26 09:20
|close
|1012
|0.04
|1.2580
|1.2196
|1.2603
|1.60
|8536.08
|2025
|2006.06.26 09:20
|buy
|1013
|0.02
|1.2576
|1.2176
|1.2603
|2026
|2006.06.26 11:51
|buy
|1014
|0.04
|1.2551
|1.2171
|1.2578
|2027
|2006.06.26 19:12
|t/p
|1014
|0.04
|1.2578
|1.2171
|1.2578
|10.80
|8546.88
|2028
|2006.06.26 19:12
|close
|1013
|0.02
|1.2578
|1.2176
|1.2603
|0.40
|8547.28
|2029
|2006.06.26 19:12
|buy
|1015
|0.02
|1.2581
|1.2181
|1.2608
|2030
|2006.06.27 01:56
|t/p
|1015
|0.02
|1.2608
|1.2181
|1.2608
|5.27
|8552.55
|2031
|2006.06.27 01:56
|buy
|1016
|0.02
|1.2610
|1.2210
|1.2637
|2032
|2006.06.27 08:32
|buy
|1017
|0.04
|1.2588
|1.2208
|1.2615
|2033
|2006.06.27 10:01
|t/p
|1017
|0.04
|1.2615
|1.2208
|1.2615
|10.80
|8563.35
|2034
|2006.06.27 10:01
|close
|1016
|0.02
|1.2615
|1.2210
|1.2637
|1.00
|8564.35
|2035
|2006.06.27 10:01
|buy
|1018
|0.02
|1.2616
|1.2216
|1.2643
|2036
|2006.06.27 10:13
|buy
|1019
|0.04
|1.2594
|1.2214
|1.2621
|2037
|2006.06.27 12:13
|buy
|1020
|0.08
|1.2573
|1.2213
|1.2600
|2038
|2006.06.27 15:07
|close
|1018
|0.02
|1.2600
|1.2216
|1.2643
|-3.20
|8561.15
|2039
|2006.06.27 15:07
|close
|1020
|0.08
|1.2600
|1.2213
|1.2600
|21.60
|8582.75
|2040
|2006.06.27 15:08
|close
|1019
|0.04
|1.2601
|1.2214
|1.2621
|2.80
|8585.55
|2041
|2006.06.27 15:08
|buy
|1021
|0.02
|1.2601
|1.2201
|1.2628
|2042
|2006.06.27 16:00
|buy
|1022
|0.04
|1.2580
|1.2200
|1.2607
|2043
|2006.06.27 16:18
|t/p
|1022
|0.04
|1.2607
|1.2200
|1.2607
|10.80
|8596.35
|2044
|2006.06.27 16:18
|close
|1021
|0.02
|1.2607
|1.2201
|1.2628
|1.20
|8597.55
|2045
|2006.06.27 16:18
|buy
|1023
|0.02
|1.2610
|1.2210
|1.2637
|2046
|2006.06.27 17:47
|buy
|1024
|0.04
|1.2588
|1.2208
|1.2615
|2047
|2006.06.28 00:55
|buy
|1025
|0.08
|1.2567
|1.2207
|1.2594
|2048
|2006.06.28 14:57
|buy
|1026
|0.16
|1.2547
|1.2207
|1.2574
|2049
|2006.06.28 16:24
|buy
|1027
|0.32
|1.2517
|1.2197
|1.2544
|2050
|2006.06.28 16:35
|t/p
|1027
|0.32
|1.2544
|1.2197
|1.2544
|86.40
|8683.95
|2051
|2006.06.28 16:35
|close
|1023
|0.02
|1.2546
|1.2210
|1.2637
|-12.93
|8671.02
|2052
|2006.06.28 16:35
|close
|1025
|0.08
|1.2546
|1.2207
|1.2594
|-16.80
|8654.22
|2053
|2006.06.28 16:35
|close
|1024
|0.04
|1.2551
|1.2208
|1.2615
|-15.06
|8639.16
|2054
|2006.06.28 16:35
|buy
|1028
|0.04
|1.2525
|1.2145
|1.2552
|2055
|2006.06.28 16:35
|t/p
|1028
|0.04
|1.2552
|1.2145
|1.2552
|10.80
|8649.96
|2056
|2006.06.28 16:35
|close
|1026
|0.16
|1.2554
|1.2207
|1.2574
|11.20
|8661.16
|2057
|2006.06.28 16:35
|buy
|1029
|0.02
|1.2554
|1.2154
|1.2581
|2058
|2006.06.28 16:35
|buy
|1030
|0.04
|1.2525
|1.2145
|1.2552
|2059
|2006.06.28 20:54
|t/p
|1030
|0.04
|1.2552
|1.2145
|1.2552
|10.80
|8671.96
|2060
|2006.06.28 20:54
|close
|1029
|0.02
|1.2553
|1.2154
|1.2581
|-0.20
|8671.76
|2061
|2006.06.28 20:54
|buy
|1031
|0.02
|1.2554
|1.2154
|1.2581
|2062
|2006.06.29 11:51
|buy
|1032
|0.04
|1.2533
|1.2153
|1.2560
|2063
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1032
|0.04
|1.2560
|1.2153
|1.2560
|10.80
|8682.56
|2064
|2006.06.29 20:16
|close
|1031
|0.02
|1.2567
|1.2154
|1.2581
|2.21
|8684.76
|2065
|2006.06.29 20:16
|buy
|1033
|0.02
|1.2577
|1.2177
|1.2604
|2066
|2006.06.29 20:16
|buy
|1034
|0.04
|1.2557
|1.2177
|1.2584
|2067
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1034
|0.04
|1.2584
|1.2177
|1.2584
|10.80
|8695.56
|2068
|2006.06.29 20:17
|close
|1033
|0.02
|1.2593
|1.2177
|1.2604
|3.20
|8698.76
|2069
|2006.06.29 20:17
|buy
|1035
|0.02
|1.2591
|1.2191
|1.2618
|2070
|2006.06.29 20:17
|buy
|1036
|0.04
|1.2522
|1.2142
|1.2549
|2071
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1036
|0.04
|1.2549
|1.2142
|1.2549
|10.80
|8709.56
|2072
|2006.06.29 20:17
|buy
|1037
|0.04
|1.2569
|1.2189
|1.2596
|2073
|2006.06.29 20:17
|buy
|1038
|0.08
|1.2522
|1.2162
|1.2549
|2074
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1038
|0.08
|1.2549
|1.2162
|1.2549
|21.60
|8731.16
|2075
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1035
|0.02
|1.2618
|1.2191
|1.2618
|5.40
|8736.56
|2076
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1037
|0.04
|1.2596
|1.2189
|1.2596
|10.80
|8747.36
|2077
|2006.06.29 20:17
|buy
|1039
|0.02
|1.2670
|1.2270
|1.2697
|2078
|2006.06.29 20:17
|buy
|1040
|0.04
|1.2628
|1.2248
|1.2655
|2079
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1040
|0.04
|1.2655
|1.2248
|1.2655
|10.80
|8758.16
|2080
|2006.06.29 20:17
|close
|1039
|0.02
|1.2668
|1.2270
|1.2697
|-0.40
|8757.76
|2081
|2006.06.29 20:17
|buy
|1041
|0.02
|1.2590
|1.2190
|1.2617
|2082
|2006.06.29 20:22
|t/p
|1041
|0.02
|1.2617
|1.2190
|1.2617
|5.40
|8763.16
|2083
|2006.06.29 20:22
|buy
|1042
|0.02
|1.2619
|1.2219
|1.2646
|2084
|2006.06.29 20:24
|buy
|1043
|0.04
|1.2598
|1.2218
|1.2625
|2085
|2006.06.29 20:27
|t/p
|1043
|0.04
|1.2625
|1.2218
|1.2625
|10.80
|8773.96
|2086
|2006.06.29 20:27
|close
|1042
|0.02
|1.2630
|1.2219
|1.2646
|2.20
|8776.16
|2087
|2006.06.29 20:27
|buy
|1044
|0.02
|1.2637
|1.2237
|1.2664
|2088
|2006.06.29 20:29
|buy
|1045
|0.04
|1.2615
|1.2235
|1.2642
|2089
|2006.06.29 20:35
|t/p
|1045
|0.04
|1.2642
|1.2235
|1.2642
|10.80
|8786.96
|2090
|2006.06.29 20:35
|close
|1044
|0.02
|1.2642
|1.2237
|1.2664
|1.00
|8787.96
|2091
|2006.06.29 20:35
|buy
|1046
|0.02
|1.2645
|1.2245
|1.2672
|2092
|2006.06.30 02:49
|close
|1046
|0.02
|1.2672
|1.2245
|1.2672
|5.27
|8793.23
|2093
|2006.06.30 02:49
|buy
|1047
|0.02
|1.2675
|1.2275
|1.2702
|2094
|2006.06.30 03:09
|t/p
|1047
|0.02
|1.2702
|1.2275
|1.2702
|5.40
|8798.63
|2095
|2006.06.30 03:09
|buy
|1048
|0.02
|1.2705
|1.2305
|1.2732
|2096
|2006.06.30 03:14
|buy
|1049
|0.04
|1.2684
|1.2304
|1.2711
|2097
|2006.06.30 03:36
|close
|1048
|0.02
|1.2711
|1.2305
|1.2732
|1.20
|8799.83
|2098
|2006.06.30 03:36
|close
|1049
|0.04
|1.2711
|1.2304
|1.2711
|10.80
|8810.63
|2099
|2006.06.30 03:36
|buy
|1050
|0.02
|1.2714
|1.2314
|1.2741
|2100
|2006.06.30 14:31
|t/p
|1050
|0.02
|1.2741
|1.2314
|1.2741
|5.40
|8816.03
|2101
|2006.06.30 14:31
|buy
|1051
|0.02
|1.2749
|1.2349
|1.2776
|2102
|2006.06.30 14:32
|buy
|1052
|0.04
|1.2729
|1.2349
|1.2756
|2103
|2006.06.30 14:32
|t/p
|1051
|0.02
|1.2776
|1.2349
|1.2776
|5.40
|8821.43
|2104
|2006.06.30 14:32
|t/p
|1052
|0.04
|1.2756
|1.2349
|1.2756
|10.80
|8832.23
|2105
|2006.06.30 14:32
|buy
|1053
|0.02
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|2106
|2006.06.30 14:32
|buy
|1054
|0.04
|1.2762
|1.2382
|1.2789
|2107
|2006.06.30 14:32
|buy
|1055
|0.08
|1.2739
|1.2379
|1.2766
|2108
|2006.06.30 14:42
|close
|1053
|0.02
|1.2765
|1.2388
|1.2815
|-4.60
|8827.63
|2109
|2006.06.30 14:42
|close
|1055
|0.08
|1.2765
|1.2379
|1.2766
|20.80
|8848.43
|2110
|2006.06.30 14:42
|close
|1054
|0.04
|1.2769
|1.2382
|1.2789
|2.80
|8851.23
|2111
|2006.06.30 14:42
|buy
|1056
|0.02
|1.2769
|1.2369
|1.2796
|2112
|2006.06.30 14:59
|buy
|1057
|0.04
|1.2749
|1.2369
|1.2776
|2113
|2006.06.30 16:39
|close
|1056
|0.02
|1.2775
|1.2369
|1.2796
|1.20
|8852.43
|2114
|2006.06.30 16:39
|close
|1057
|0.04
|1.2775
|1.2369
|1.2776
|10.40
|8862.83
|2115
|2006.06.30 16:39
|buy
|1058
|0.02
|1.2778
|1.2378
|1.2805
|2116
|2006.07.03 13:21
|t/p
|1058
|0.02
|1.2805
|1.2378
|1.2805
|5.27
|8868.10
|2117
|2006.07.03 13:21
|buy
|1059
|0.02
|1.2807
|1.2407
|1.2834
|2118
|2006.07.03 14:42
|buy
|1060
|0.04
|1.2786
|1.2406
|1.2813
|2119
|2006.07.03 16:01
|t/p
|1060
|0.04
|1.2813
|1.2406
|1.2813
|10.80
|8878.90
|2120
|2006.07.03 16:01
|close
|1059
|0.02
|1.2822
|1.2407
|1.2834
|3.00
|8881.90
|2121
|2006.07.03 16:01
|buy
|1061
|0.02
|1.2819
|1.2419
|1.2846
|2122
|2006.07.03 16:01
|buy
|1062
|0.04
|1.2790
|1.2410
|1.2817
|2123
|2006.07.03 16:15
|t/p
|1062
|0.04
|1.2817
|1.2410
|1.2817
|10.80
|8892.70
|2124
|2006.07.03 16:15
|close
|1061
|0.02
|1.2818
|1.2419
|1.2846
|-0.20
|8892.50
|2125
|2006.07.03 16:15
|buy
|1063
|0.02
|1.2819
|1.2419
|1.2846
|2126
|2006.07.03 17:05
|buy
|1064
|0.04
|1.2794
|1.2414
|1.2821
|2127
|2006.07.04 08:31
|close
|1063
|0.02
|1.2820
|1.2419
|1.2846
|0.07
|8892.57
|2128
|2006.07.04 08:31
|close
|1064
|0.04
|1.2820
|1.2414
|1.2821
|10.14
|8902.71
|2129
|2006.07.04 08:31
|buy
|1065
|0.02
|1.2823
|1.2423
|1.2850
|2130
|2006.07.04 23:59
|buy
|1066
|0.04
|1.2780
|1.2400
|1.2807
|2131
|2006.07.05 06:52
|close
|1065
|0.02
|1.2807
|1.2423
|1.2850
|-3.33
|8899.38
|2132
|2006.07.05 06:52
|t/p
|1066
|0.04
|1.2807
|1.2400
|1.2807
|10.54
|8909.91
|2133
|2006.07.05 06:52
|buy
|1067
|0.02
|1.2809
|1.2409
|1.2836
|2134
|2006.07.05 08:02
|t/p
|1067
|0.02
|1.2836
|1.2409
|1.2836
|5.40
|8915.31
|2135
|2006.07.05 08:02
|buy
|1068
|0.02
|1.2838
|1.2438
|1.2865
|2136
|2006.07.05 08:20
|buy
|1069
|0.04
|1.2815
|1.2435
|1.2842
|2137
|2006.07.05 08:42
|buy
|1070
|0.08
|1.2794
|1.2434
|1.2821
|2138
|2006.07.05 09:14
|buy
|1071
|0.16
|1.2774
|1.2434
|1.2801
|2139
|2006.07.05 09:46
|buy
|1072
|0.32
|1.2753
|1.2433
|1.2780
|2140
|2006.07.05 13:14
|close
|1068
|0.02
|1.2780
|1.2438
|1.2865
|-11.60
|8903.71
|2141
|2006.07.05 13:14
|close
|1070
|0.08
|1.2780
|1.2434
|1.2821
|-11.20
|8892.51
|2142
|2006.07.05 13:14
|close
|1072
|0.32
|1.2780
|1.2433
|1.2780
|86.40
|8978.91
|2143
|2006.07.05 13:15
|close
|1069
|0.04
|1.2781
|1.2435
|1.2842
|-13.60
|8965.31
|2144
|2006.07.05 13:24
|close
|1071
|0.16
|1.2781
|1.2434
|1.2801
|11.20
|8976.51
|2145
|2006.07.05 13:24
|buy
|1073
|0.02
|1.2780
|1.2380
|1.2807
|2146
|2006.07.05 14:16
|buy
|1074
|0.04
|1.2752
|1.2372
|1.2779
|2147
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1073
|0.02
|1.2807
|1.2380
|1.2807
|5.40
|8981.91
|2148
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1074
|0.04
|1.2779
|1.2372
|1.2779
|10.80
|8992.71
|2149
|2006.07.05 14:16
|buy
|1075
|0.02
|1.2838
|1.2438
|1.2865
|2150
|2006.07.05 14:16
|buy
|1076
|0.04
|1.2768
|1.2388
|1.2795
|2151
|2006.07.05 14:31
|buy
|1077
|0.08
|1.2746
|1.2386
|1.2773
|2152
|2006.07.05 15:48
|buy
|1078
|0.16
|1.2725
|1.2385
|1.2752
|2153
|2006.07.06 13:45
|t/p
|1078
|0.16
|1.2752
|1.2385
|1.2752
|40.06
|9032.77
|2154
|2006.07.06 13:45
|close
|1075
|0.02
|1.2760
|1.2438
|1.2865
|-15.99
|9016.78
|2155
|2006.07.06 13:45
|close
|1077
|0.08
|1.2760
|1.2386
|1.2773
|9.63
|9026.41
|2156
|2006.07.06 13:45
|close
|1076
|0.04
|1.2771
|1.2388
|1.2795
|0.41
|9026.82
|2157
|2006.07.06 13:45
|buy
|1079
|0.02
|1.2762
|1.2362
|1.2789
|2158
|2006.07.06 13:45
|buy
|1080
|0.04
|1.2735
|1.2355
|1.2762
|2159
|2006.07.06 14:33
|t/p
|1080
|0.04
|1.2762
|1.2355
|1.2762
|10.80
|9037.62
|2160
|2006.07.06 14:33
|close
|1079
|0.02
|1.2762
|1.2362
|1.2789
|0.00
|9037.62
|2161
|2006.07.06 14:33
|buy
|1081
|0.02
|1.2761
|1.2361
|1.2788
|2162
|2006.07.06 14:33
|buy
|1082
|0.04
|1.2733
|1.2353
|1.2760
|2163
|2006.07.06 14:33
|close
|1081
|0.02
|1.2759
|1.2361
|1.2788
|-0.40
|9037.22
|2164
|2006.07.06 14:33
|t/p
|1082
|0.04
|1.2760
|1.2353
|1.2760
|10.80
|9048.02
|2165
|2006.07.06 14:33
|buy
|1083
|0.02
|1.2766
|1.2366
|1.2793
|2166
|2006.07.06 15:06
|buy
|1084
|0.04
|1.2744
|1.2364
|1.2771
|2167
|2006.07.06 23:59
|t/p
|1084
|0.04
|1.2771
|1.2364
|1.2771
|10.80
|9058.82
|2168
|2006.07.06 23:59
|close
|1083
|0.02
|1.2773
|1.2366
|1.2793
|1.40
|9060.22
|2169
|2006.07.07 00:00
|buy
|1085
|0.02
|1.2776
|1.2376
|1.2803
|2170
|2006.07.07 14:29
|t/p
|1085
|0.02
|1.2803
|1.2376
|1.2803
|5.40
|9065.62
|2171
|2006.07.07 14:29
|buy
|1086
|0.02
|1.2814
|1.2414
|1.2841
|2172
|2006.07.07 14:30
|buy
|1087
|0.04
|1.2769
|1.2389
|1.2796
|2173
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1087
|0.04
|1.2796
|1.2389
|1.2796
|10.80
|9076.42
|2174
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1086
|0.02
|1.2841
|1.2414
|1.2841
|5.40
|9081.82
|2175
|2006.07.07 14:30
|buy
|1088
|0.02
|1.2859
|1.2459
|1.2886
|2176
|2006.07.07 14:30
|buy
|1089
|0.04
|1.2774
|1.2394
|1.2801
|2177
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1089
|0.04
|1.2801
|1.2394
|1.2801
|10.80
|9092.62
|2178
|2006.07.07 14:31
|buy
|1090
|0.04
|1.2837
|1.2457
|1.2864
|2179
|2006.07.07 23:59
|buy
|1091
|0.08
|1.2815
|1.2455
|1.2842
|2180
|2006.07.10 02:13
|buy
|1092
|0.16
|1.2795
|1.2455
|1.2822
|2181
|2006.07.10 11:35
|buy
|1093
|0.32
|1.2774
|1.2454
|1.2801
|2182
|2006.07.10 13:10
|buy
|1094
|0.64
|1.2753
|1.2453
|1.2780
|2183
|2006.07.10 14:53
|buy
|1095
|1.28
|1.2732
|1.2452
|1.2759
|2184
|2006.07.10 18:03
|t/p
|1095
|1.28
|1.2759
|1.2452
|1.2759
|345.60
|9438.22
|2185
|2006.07.10 18:03
|close
|1088
|0.02
|1.2759
|1.2459
|1.2886
|-20.13
|9418.09
|2186
|2006.07.10 18:03
|close
|1091
|0.08
|1.2759
|1.2455
|1.2842
|-45.32
|9372.76
|2187
|2006.07.10 18:03
|close
|1093
|0.32
|1.2759
|1.2454
|1.2801
|-48.00
|9324.76
|2188
|2006.07.10 18:03
|close
|1090
|0.04
|1.2760
|1.2457
|1.2864
|-31.06
|9293.70
|2189
|2006.07.10 18:03
|close
|1094
|0.64
|1.2760
|1.2453
|1.2780
|44.80
|9338.50
|2190
|2006.07.10 18:03
|buy
|1096
|0.04
|1.2763
|1.2383
|1.2790
|2191
|2006.07.10 18:03
|close
|1092
|0.16
|1.2761
|1.2455
|1.2822
|-54.40
|9284.10
|2192
|2006.07.10 18:03
|close
|1096
|0.04
|1.2760
|1.2383
|1.2790
|-1.20
|9282.90
|2193
|2006.07.10 18:03
|buy
|1097
|0.02
|1.2761
|1.2361
|1.2788
|2194
|2006.07.10 18:16
|buy
|1098
|0.04
|1.2739
|1.2359
|1.2766
|2195
|2006.07.11 08:10
|buy
|1099
|0.08
|1.2718
|1.2358
|1.2745
|2196
|2006.07.11 10:28
|t/p
|1099
|0.08
|1.2745
|1.2358
|1.2745
|21.60
|9304.50
|2197
|2006.07.11 10:28
|close
|1097
|0.02
|1.2746
|1.2361
|1.2788
|-3.13
|9301.37
|2198
|2006.07.11 10:28
|close
|1098
|0.04
|1.2746
|1.2359
|1.2766
|2.54
|9303.91
|2199
|2006.07.11 10:28
|buy
|1100
|0.02
|1.2751
|1.2351
|1.2778
|2200
|2006.07.11 11:30
|buy
|1101
|0.04
|1.2730
|1.2350
|1.2757
|2201
|2006.07.11 15:26
|t/p
|1101
|0.04
|1.2757
|1.2350
|1.2757
|10.80
|9314.71
|2202
|2006.07.11 15:26
|close
|1100
|0.02
|1.2757
|1.2351
|1.2778
|1.20
|9315.91
|2203
|2006.07.11 15:26
|buy
|1102
|0.02
|1.2760
|1.2360
|1.2787
|2204
|2006.07.11 15:42
|buy
|1103
|0.04
|1.2738
|1.2358
|1.2765
|2205
|2006.07.11 19:25
|close
|1102
|0.02
|1.2764
|1.2360
|1.2787
|0.80
|9316.71
|2206
|2006.07.11 19:25
|t/p
|1103
|0.04
|1.2765
|1.2358
|1.2765
|10.80
|9327.51
|2207
|2006.07.11 19:25
|buy
|1104
|0.02
|1.2767
|1.2367
|1.2794
|2208
|2006.07.12 10:34
|buy
|1105
|0.04
|1.2746
|1.2366
|1.2773
|2209
|2006.07.12 13:19
|buy
|1106
|0.08
|1.2724
|1.2364
|1.2751
|2210
|2006.07.12 14:31
|buy
|1107
|0.16
|1.2701
|1.2361
|1.2728
|2211
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1105
|0.04
|1.2773
|1.2366
|1.2773
|10.80
|9338.31
|2212
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1106
|0.08
|1.2751
|1.2364
|1.2751
|21.60
|9359.91
|2213
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1107
|0.16
|1.2728
|1.2361
|1.2728
|43.20
|9403.11
|2214
|2006.07.12 14:31
|close
|1104
|0.02
|1.2778
|1.2367
|1.2794
|2.07
|9405.18
|2215
|2006.07.12 14:31
|buy
|1108
|0.02
|1.2711
|1.2311
|1.2738
|2216
|2006.07.12 14:31
|buy
|1109
|0.04
|1.2690
|1.2310
|1.2717
|2217
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1109
|0.04
|1.2717
|1.2310
|1.2717
|10.80
|9415.98
|2218
|2006.07.12 14:31
|buy
|1110
|0.04
|1.2688
|1.2308
|1.2715
|2219
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1108
|0.02
|1.2738
|1.2311
|1.2738
|5.40
|9421.38
|2220
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1110
|0.04
|1.2715
|1.2308
|1.2715
|10.80
|9432.18
|2221
|2006.07.12 14:31
|buy
|1111
|0.02
|1.2780
|1.2380
|1.2807
|2222
|2006.07.12 14:31
|buy
|1112
|0.04
|1.2701
|1.2321
|1.2728
|2223
|2006.07.12 14:31
|buy
|1113
|0.08
|1.2680
|1.2320
|1.2707
|2224
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1113
|0.08
|1.2707
|1.2320
|1.2707
|21.60
|9453.78
|2225
|2006.07.12 14:32
|close
|1111
|0.02
|1.2707
|1.2380
|1.2807
|-14.60
|9439.18
|2226
|2006.07.12 14:32
|close
|1112
|0.04
|1.2708
|1.2321
|1.2728
|2.80
|9441.98
|2227
|2006.07.12 14:32
|buy
|1114
|0.02
|1.2705
|1.2305
|1.2732
|2228
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1114
|0.02
|1.2732
|1.2305
|1.2732
|5.40
|9447.38
|2229
|2006.07.12 14:32
|buy
|1115
|0.02
|1.2735
|1.2335
|1.2762
|2230
|2006.07.12 14:32
|buy
|1116
|0.04
|1.2688
|1.2308
|1.2715
|2231
|2006.07.12 14:37
|close
|1115
|0.02
|1.2714
|1.2335
|1.2762
|-4.20
|9443.18
|2232
|2006.07.12 14:37
|t/p
|1116
|0.04
|1.2715
|1.2308
|1.2715
|10.80
|9453.98
|2233
|2006.07.12 14:37
|buy
|1117
|0.02
|1.2718
|1.2318
|1.2745
|2234
|2006.07.12 14:50
|buy
|1118
|0.04
|1.2697
|1.2317
|1.2724
|2235
|2006.07.13 09:04
|t/p
|1118
|0.04
|1.2724
|1.2317
|1.2724
|10.01
|9463.99
|2236
|2006.07.13 09:04
|close
|1117
|0.02
|1.2724
|1.2318
|1.2745
|0.81
|9464.80
|2237
|2006.07.13 09:04
|buy
|1119
|0.02
|1.2725
|1.2325
|1.2752
|2238
|2006.07.13 11:54
|buy
|1120
|0.04
|1.2704
|1.2324
|1.2731
|2239
|2006.07.13 17:09
|buy
|1121
|0.08
|1.2683
|1.2323
|1.2710
|2240
|2006.07.14 08:23
|buy
|1122
|0.16
|1.2662
|1.2322
|1.2689
|2241
|2006.07.14 14:30
|t/p
|1122
|0.16
|1.2689
|1.2322
|1.2689
|43.20
|9508.00
|2242
|2006.07.14 14:30
|close
|1119
|0.02
|1.2690
|1.2325
|1.2752
|-7.13
|9500.87
|2243
|2006.07.14 14:30
|close
|1121
|0.08
|1.2690
|1.2323
|1.2710
|5.08
|9505.94
|2244
|2006.07.14 14:30
|close
|1120
|0.04
|1.2689
|1.2324
|1.2731
|-6.26
|9499.68
|2245
|2006.07.14 14:30
|buy
|1123
|0.02
|1.2689
|1.2289
|1.2716
|2246
|2006.07.14 14:50
|buy
|1124
|0.04
|1.2668
|1.2288
|1.2695
|2247
|2006.07.14 15:03
|buy
|1125
|0.08
|1.2647
|1.2287
|1.2674
|2248
|2006.07.17 04:20
|buy
|1126
|0.16
|1.2625
|1.2285
|1.2652
|2249
|2006.07.17 10:05
|buy
|1127
|0.32
|1.2605
|1.2285
|1.2632
|2250
|2006.07.17 10:15
|buy
|1128
|0.64
|1.2580
|1.2280
|1.2607
|2251
|2006.07.17 10:38
|buy
|1129
|1.28
|1.2555
|1.2275
|1.2582
|2252
|2006.07.17 11:34
|buy
|1130
|2.37
|1.2535
|1.2275
|1.2562
|2253
|2006.07.17 22:41
|buy
|1131
|2.37
|1.2514
|1.2274
|1.2541
|2254
|2006.07.18 08:49
|close
|1123
|0.02
|1.2540
|1.2289
|1.2716
|-30.06
|9469.62
|2255
|2006.07.18 08:49
|close
|1125
|0.08
|1.2540
|1.2287
|1.2674
|-86.65
|9382.97
|2256
|2006.07.18 08:49
|close
|1127
|0.32
|1.2540
|1.2285
|1.2632
|-210.10
|9172.88
|2257
|2006.07.18 08:49
|close
|1129
|1.28
|1.2540
|1.2275
|1.2582
|-200.38
|8972.49
|2258
|2006.07.18 08:49
|close
|1131
|2.37
|1.2540
|1.2274
|1.2541
|600.69
|9573.18
|2259
|2006.07.18 08:50
|close
|1124
|0.04
|1.2541
|1.2288
|1.2695
|-51.32
|9521.85
|2260
|2006.07.18 08:50
|close
|1128
|0.64
|1.2541
|1.2280
|1.2607
|-253.79
|9268.06
|2261
|2006.07.18 08:51
|close
|1126
|0.16
|1.2541
|1.2285
|1.2652
|-135.45
|9132.61
|2262
|2006.07.18 08:51
|close
|1130
|2.37
|1.2540
|1.2275
|1.2562
|102.99
|9235.60
|2263
|2006.07.18 08:51
|buy
|1132
|0.02
|1.2543
|1.2143
|1.2570
|2264
|2006.07.18 11:00
|buy
|1133
|0.04
|1.2521
|1.2141
|1.2548
|2265
|2006.07.18 11:04
|buy
|1134
|0.08
|1.2501
|1.2141
|1.2528
|2266
|2006.07.18 12:15
|close
|1132
|0.02
|1.2527
|1.2143
|1.2570
|-3.20
|9232.40
|2267
|2006.07.18 12:15
|close
|1134
|0.08
|1.2527
|1.2141
|1.2528
|20.80
|9253.20
|2268
|2006.07.18 12:16
|close
|1133
|0.04
|1.2527
|1.2141
|1.2548
|2.40
|9255.60
|2269
|2006.07.18 12:16
|buy
|1135
|0.02
|1.2530
|1.2130
|1.2557
|2270
|2006.07.18 14:30
|t/p
|1135
|0.02
|1.2557
|1.2130
|1.2557
|5.40
|9261.00
|2271
|2006.07.18 14:30
|buy
|1136
|0.02
|1.2561
|1.2161
|1.2588
|2272
|2006.07.18 14:30
|buy
|1137
|0.04
|1.2521
|1.2141
|1.2548
|2273
|2006.07.18 15:00
|t/p
|1137
|0.04
|1.2548
|1.2141
|1.2548
|10.80
|9271.80
|2274
|2006.07.18 15:00
|close
|1136
|0.02
|1.2559
|1.2161
|1.2588
|-0.40
|9271.40
|2275
|2006.07.18 15:00
|buy
|1138
|0.02
|1.2551
|1.2151
|1.2578
|2276
|2006.07.18 15:01
|buy
|1139
|0.04
|1.2530
|1.2150
|1.2557
|2277
|2006.07.18 15:18
|close
|1138
|0.02
|1.2556
|1.2151
|1.2578
|1.00
|9272.40
|2278
|2006.07.18 15:22
|t/p
|1139
|0.04
|1.2557
|1.2150
|1.2557
|10.80
|9283.20
|2279
|2006.07.18 15:22
|buy
|1140
|0.02
|1.2559
|1.2159
|1.2586
|2280
|2006.07.18 15:29
|buy
|1141
|0.04
|1.2536
|1.2156
|1.2563
|2281
|2006.07.18 15:56
|buy
|1142
|0.08
|1.2515
|1.2155
|1.2542
|2282
|2006.07.18 16:28
|buy
|1143
|0.16
|1.2494
|1.2154
|1.2521
|2283
|2006.07.19 14:30
|buy
|1144
|0.32
|1.2465
|1.2145
|1.2492
|2284
|2006.07.19 14:30
|t/p
|1144
|0.32
|1.2492
|1.2145
|1.2492
|86.40
|9369.60
|2285
|2006.07.19 14:30
|close
|1140
|0.02
|1.2493
|1.2159
|1.2586
|-13.33
|9356.27
|2286
|2006.07.19 14:30
|close
|1142
|0.08
|1.2493
|1.2155
|1.2542
|-18.12
|9338.15
|2287
|2006.07.19 14:30
|close
|1141
|0.04
|1.2494
|1.2156
|1.2563
|-17.06
|9321.08
|2288
|2006.07.19 14:30
|close
|1143
|0.16
|1.2493
|1.2154
|1.2521
|-2.65
|9318.44
|2289
|2006.07.19 14:30
|buy
|1145
|0.02
|1.2494
|1.2094
|1.2521
|2290
|2006.07.19 14:30
|buy
|1146
|0.04
|1.2467
|1.2087
|1.2494
|2291
|2006.07.19 14:31
|t/p
|1146
|0.04
|1.2494
|1.2087
|1.2494
|10.80
|9329.24
|2292
|2006.07.19 14:31
|close
|1145
|0.02
|1.2499
|1.2094
|1.2521
|1.00
|9330.24
|2293
|2006.07.19 14:31
|buy
|1147
|0.02
|1.2471
|1.2071
|1.2498
|2294
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1147
|0.02
|1.2498
|1.2071
|1.2498
|5.40
|9335.64
|2295
|2006.07.19 16:00
|buy
|1148
|0.02
|1.2502
|1.2102
|1.2529
|2296
|2006.07.19 16:00
|buy
|1149
|0.04
|1.2474
|1.2094
|1.2501
|2297
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1149
|0.04
|1.2501
|1.2094
|1.2501
|10.80
|9346.44
|2298
|2006.07.19 16:00
|close
|1148
|0.02
|1.2504
|1.2102
|1.2529
|0.40
|9346.84
|2299
|2006.07.19 16:00
|buy
|1150
|0.02
|1.2507
|1.2107
|1.2534
|2300
|2006.07.19 16:01
|close
|1150
|0.02
|1.2533
|1.2107
|1.2534
|5.20
|9352.04
|2301
|2006.07.19 16:01
|buy
|1151
|0.02
|1.2532
|1.2132
|1.2559
|2302
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1151
|0.02
|1.2559
|1.2132
|1.2559
|5.40
|9357.44
|2303
|2006.07.19 16:01
|buy
|1152
|0.02
|1.2562
|1.2162
|1.2589
|2304
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1152
|0.02
|1.2589
|1.2162
|1.2589
|5.40
|9362.84
|2305
|2006.07.19 16:01
|buy
|1153
|0.02
|1.2610
|1.2210
|1.2637
|2306
|2006.07.19 16:01
|buy
|1154
|0.04
|1.2538
|1.2158
|1.2565
|2307
|2006.07.19 16:01
|buy
|1155
|0.08
|1.2513
|1.2153
|1.2540
|2308
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1155
|0.08
|1.2540
|1.2153
|1.2540
|21.60
|9384.44
|2309
|2006.07.19 16:08
|t/p
|1154
|0.04
|1.2565
|1.2158
|1.2565
|10.80
|9395.24
|2310
|2006.07.19 16:08
|buy
|1156
|0.04
|1.2571
|1.2191
|1.2598
|2311
|2006.07.19 16:08
|close
|1153
|0.02
|1.2566
|1.2210
|1.2637
|-8.80
|9386.44
|2312
|2006.07.19 16:08
|close
|1156
|0.04
|1.2568
|1.2191
|1.2598
|-1.20
|9385.24
|2313
|2006.07.19 16:08
|buy
|1157
|0.02
|1.2571
|1.2171
|1.2598
|2314
|2006.07.20 00:39
|close
|1157
|0.02
|1.2598
|1.2171
|1.2598
|5.01
|9390.24
|2315
|2006.07.20 00:39
|buy
|1158
|0.02
|1.2599
|1.2199
|1.2626
|2316
|2006.07.20 12:28
|close
|1158
|0.02
|1.2625
|1.2199
|1.2626
|5.20
|9395.44
|2317
|2006.07.20 12:28
|buy
|1159
|0.02
|1.2621
|1.2221
|1.2648
|2318
|2006.07.20 14:18
|close
|1159
|0.02
|1.2647
|1.2221
|1.2648
|5.20
|9400.64
|2319
|2006.07.20 14:18
|buy
|1160
|0.02
|1.2650
|1.2250
|1.2677
|2320
|2006.07.20 15:19
|buy
|1161
|0.04
|1.2629
|1.2249
|1.2656
|2321
|2006.07.20 16:38
|buy
|1162
|0.08
|1.2606
|1.2246
|1.2633
|2322
|2006.07.20 16:38
|t/p
|1162
|0.08
|1.2633
|1.2246
|1.2633
|21.60
|9422.24
|2323
|2006.07.21 09:15
|t/p
|1161
|0.04
|1.2656
|1.2249
|1.2656
|10.54
|9432.78
|2324
|2006.07.21 09:15
|close
|1160
|0.02
|1.2659
|1.2250
|1.2677
|1.67
|9434.45
|2325
|2006.07.21 09:15
|buy
|1163
|0.02
|1.2660
|1.2260
|1.2687
|2326
|2006.07.21 14:20
|t/p
|1163
|0.02
|1.2687
|1.2260
|1.2687
|5.40
|9439.85
|2327
|2006.07.21 14:20
|buy
|1164
|0.02
|1.2689
|1.2289
|1.2716
|2328
|2006.07.21 15:40
|buy
|1165
|0.04
|1.2668
|1.2288
|1.2695
|2329
|2006.07.21 20:02
|t/p
|1165
|0.04
|1.2695
|1.2288
|1.2695
|10.80
|9450.65
|2330
|2006.07.21 20:02
|close
|1164
|0.02
|1.2695
|1.2289
|1.2716
|1.20
|9451.85
|2331
|2006.07.21 20:02
|buy
|1166
|0.02
|1.2694
|1.2294
|1.2721
|2332
|2006.07.24 02:03
|buy
|1167
|0.04
|1.2670
|1.2290
|1.2697
|2333
|2006.07.24 03:27
|buy
|1168
|0.08
|1.2647
|1.2287
|1.2674
|2334
|2006.07.24 09:24
|buy
|1169
|0.16
|1.2626
|1.2286
|1.2653
|2335
|2006.07.25 07:27
|t/p
|1169
|0.16
|1.2653
|1.2286
|1.2653
|42.15
|9494.00
|2336
|2006.07.25 07:27
|close
|1166
|0.02
|1.2653
|1.2294
|1.2721
|-8.46
|9485.54
|2337
|2006.07.25 07:27
|close
|1168
|0.08
|1.2653
|1.2287
|1.2674
|4.28
|9489.82
|2338
|2006.07.25 07:27
|close
|1167
|0.04
|1.2653
|1.2290
|1.2697
|-7.06
|9482.75
|2339
|2006.07.25 07:27
|buy
|1170
|0.02
|1.2654
|1.2254
|1.2681
|2340
|2006.07.25 10:47
|buy
|1171
|0.04
|1.2632
|1.2252
|1.2659
|2341
|2006.07.25 12:54
|t/p
|1171
|0.04
|1.2659
|1.2252
|1.2659
|10.80
|9493.55
|2342
|2006.07.25 12:54
|close
|1170
|0.02
|1.2659
|1.2254
|1.2681
|1.00
|9494.55
|2343
|2006.07.25 12:54
|buy
|1172
|0.02
|1.2659
|1.2259
|1.2686
|2344
|2006.07.25 14:11
|buy
|1173
|0.04
|1.2638
|1.2258
|1.2665
|2345
|2006.07.25 15:59
|close
|1172
|0.02
|1.2665
|1.2259
|1.2686
|1.20
|9495.75
|2346
|2006.07.25 15:59
|close
|1173
|0.04
|1.2664
|1.2258
|1.2665
|10.40
|9506.15
|2347
|2006.07.25 15:59
|buy
|1174
|0.02
|1.2664
|1.2264
|1.2691
|2348
|2006.07.25 16:00
|buy
|1175
|0.04
|1.2643
|1.2263
|1.2670
|2349
|2006.07.25 16:00
|t/p
|1175
|0.04
|1.2670
|1.2263
|1.2670
|10.80
|9516.95
|2350
|2006.07.25 16:00
|close
|1174
|0.02
|1.2671
|1.2264
|1.2691
|1.40
|9518.35
|2351
|2006.07.25 16:00
|buy
|1176
|0.02
|1.2668
|1.2268
|1.2695
|2352
|2006.07.25 16:01
|buy
|1177
|0.04
|1.2647
|1.2267
|1.2674
|2353
|2006.07.25 16:11
|buy
|1178
|0.08
|1.2626
|1.2266
|1.2653
|2354
|2006.07.25 17:11
|buy
|1179
|0.16
|1.2605
|1.2265
|1.2632
|2355
|2006.07.25 17:26
|buy
|1180
|0.32
|1.2585
|1.2265
|1.2612
|2356
|2006.07.26 08:14
|buy
|1181
|0.64
|1.2562
|1.2262
|1.2589
|2357
|2006.07.26 09:12
|t/p
|1181
|0.64
|1.2589
|1.2262
|1.2589
|172.80
|9691.15
|2358
|2006.07.26 09:12
|close
|1176
|0.02
|1.2589
|1.2268
|1.2695
|-15.93
|9675.22
|2359
|2006.07.26 09:12
|close
|1178
|0.08
|1.2589
|1.2266
|1.2653
|-30.12
|9645.10
|2360
|2006.07.26 09:12
|close
|1180
|0.32
|1.2589
|1.2265
|1.2612
|10.70
|9655.80
|2361
|2006.07.26 09:19
|buy
|1182
|0.08
|1.2585
|1.2225
|1.2612
|2362
|2006.07.26 10:02
|close
|1177
|0.04
|1.2590
|1.2267
|1.2674
|-23.06
|9632.74
|2363
|2006.07.26 10:02
|close
|1182
|0.08
|1.2590
|1.2225
|1.2612
|4.00
|9636.74
|2364
|2006.07.26 10:02
|close
|1179
|0.16
|1.2593
|1.2265
|1.2632
|-20.25
|9616.49
|2365
|2006.07.26 10:02
|buy
|1183
|0.02
|1.2591
|1.2191
|1.2618
|2366
|2006.07.26 16:28
|close
|1183
|0.02
|1.2617
|1.2191
|1.2618
|5.20
|9621.69
|2367
|2006.07.26 16:28
|buy
|1184
|0.02
|1.2617
|1.2217
|1.2644
|2368
|2006.07.26 18:30
|t/p
|1184
|0.02
|1.2644
|1.2217
|1.2644
|5.40
|9627.09
|2369
|2006.07.26 18:30
|buy
|1185
|0.02
|1.2648
|1.2248
|1.2675
|2370
|2006.07.26 20:08
|t/p
|1185
|0.02
|1.2675
|1.2248
|1.2675
|5.40
|9632.49
|2371
|2006.07.26 20:08
|buy
|1186
|0.02
|1.2678
|1.2278
|1.2705
|2372
|2006.07.26 21:53
|close
|1186
|0.02
|1.2705
|1.2278
|1.2705
|5.40
|9637.89
|2373
|2006.07.26 21:53
|buy
|1187
|0.02
|1.2706
|1.2306
|1.2733
|2374
|2006.07.27 07:40
|close
|1187
|0.02
|1.2732
|1.2306
|1.2733
|4.81
|9642.70
|2375
|2006.07.27 07:41
|buy
|1188
|0.02
|1.2735
|1.2335
|1.2762
|2376
|2006.07.27 14:30
|buy
|1189
|0.04
|1.2713
|1.2333
|1.2740
|2377
|2006.07.27 14:30
|t/p
|1189
|0.04
|1.2740
|1.2333
|1.2740
|10.80
|9653.50
|2378
|2006.07.27 14:30
|close
|1188
|0.02
|1.2743
|1.2335
|1.2762
|1.60
|9655.10
|2379
|2006.07.27 14:30
|buy
|1190
|0.02
|1.2735
|1.2335
|1.2762
|2380
|2006.07.27 14:30
|buy
|1191
|0.04
|1.2714
|1.2334
|1.2741
|2381
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1191
|0.04
|1.2741
|1.2334
|1.2741
|10.80
|9665.90
|2382
|2006.07.27 14:31
|close
|1190
|0.02
|1.2749
|1.2335
|1.2762
|2.80
|9668.70
|2383
|2006.07.27 14:31
|buy
|1192
|0.02
|1.2713
|1.2313
|1.2740
|2384
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1192
|0.02
|1.2740
|1.2313
|1.2740
|5.40
|9674.10
|2385
|2006.07.27 14:31
|buy
|1193
|0.02
|1.2751
|1.2351
|1.2778
|2386
|2006.07.27 14:31
|buy
|1194
|0.04
|1.2691
|1.2311
|1.2718
|2387
|2006.07.27 14:32
|t/p
|1194
|0.04
|1.2718
|1.2311
|1.2718
|10.80
|9684.90
|2388
|2006.07.27 14:32
|buy
|1195
|0.04
|1.2723
|1.2343
|1.2750
|2389
|2006.07.27 14:32
|close
|1193
|0.02
|1.2721
|1.2351
|1.2778
|-6.00
|9678.90
|2390
|2006.07.27 14:32
|close
|1195
|0.04
|1.2720
|1.2343
|1.2750
|-1.20
|9677.70
|2391
|2006.07.27 14:32
|buy
|1196
|0.02
|1.2723
|1.2323
|1.2750
|2392
|2006.07.27 15:05
|t/p
|1196
|0.02
|1.2750
|1.2323
|1.2750
|5.40
|9683.10
|2393
|2006.07.27 15:05
|buy
|1197
|0.02
|1.2752
|1.2352
|1.2779
|2394
|2006.07.27 16:18
|buy
|1198
|0.04
|1.2731
|1.2351
|1.2758
|2395
|2006.07.27 19:59
|buy
|1199
|0.08
|1.2710
|1.2350
|1.2737
|2396
|2006.07.27 20:28
|buy
|1200
|0.16
|1.2687
|1.2347
|1.2714
|2397
|2006.07.28 13:46
|buy
|1201
|0.32
|1.2664
|1.2344
|1.2691
|2398
|2006.07.28 14:30
|t/p
|1201
|0.32
|1.2691
|1.2344
|1.2691
|86.40
|9769.50
|2399
|2006.07.28 14:30
|close
|1197
|0.02
|1.2691
|1.2352
|1.2779
|-12.33
|9757.17
|2400
|2006.07.28 14:30
|close
|1199
|0.08
|1.2691
|1.2350
|1.2737
|-15.72
|9741.45
|2401
|2006.07.28 14:30
|close
|1198
|0.04
|1.2693
|1.2351
|1.2758
|-15.46
|9725.98
|2402
|2006.07.28 14:30
|close
|1200
|0.16
|1.2705
|1.2347
|1.2714
|27.75
|9753.74
|2403
|2006.07.28 14:30
|buy
|1202
|0.02
|1.2700
|1.2300
|1.2727
|2404
|2006.07.28 14:30
|buy
|1203
|0.04
|1.2678
|1.2298
|1.2705
|2405
|2006.07.28 14:30
|close
|1202
|0.02
|1.2705
|1.2300
|1.2727
|1.00
|9754.74
|2406
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1203
|0.04
|1.2705
|1.2298
|1.2705
|10.80
|9765.54
|2407
|2006.07.28 14:31
|buy
|1204
|0.02
|1.2708
|1.2308
|1.2735
|2408
|2006.07.28 14:31
|buy
|1205
|0.04
|1.2662
|1.2282
|1.2689
|2409
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1205
|0.04
|1.2689
|1.2282
|1.2689
|10.80
|9776.34
|2410
|2006.07.28 14:31
|buy
|1206
|0.04
|1.2662
|1.2282
|1.2689
|2411
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1206
|0.04
|1.2689
|1.2282
|1.2689
|10.80
|9787.14
|2412
|2006.07.28 14:31
|buy
|1207
|0.04
|1.2679
|1.2299
|1.2706
|2413
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1207
|0.04
|1.2706
|1.2299
|1.2706
|10.80
|9797.94
|2414
|2006.07.28 14:31
|close
|1204
|0.02
|1.2715
|1.2308
|1.2735
|1.40
|9799.34
|2415
|2006.07.28 14:32
|buy
|1208
|0.02
|1.2718
|1.2318
|1.2745
|2416
|2006.07.28 15:06
|t/p
|1208
|0.02
|1.2745
|1.2318
|1.2745
|5.40
|9804.74
|2417
|2006.07.28 15:06
|buy
|1209
|0.02
|1.2747
|1.2347
|1.2774
|2418
|2006.07.30 00:55
|close
|1209
|0.02
|1.2773
|1.2347
|1.2774
|5.20
|9809.94
|2419
|2006.07.30 01:00
|buy
|1210
|0.02
|1.2772
|1.2372
|1.2799
|2420
|2006.07.31 03:16
|buy
|1211
|0.04
|1.2751
|1.2371
|1.2778
|2421
|2006.07.31 13:55
|close
|1210
|0.02
|1.2777
|1.2372
|1.2799
|0.87
|9810.80
|2422
|2006.07.31 14:53
|close
|1211
|0.04
|1.2777
|1.2371
|1.2778
|10.40
|9821.20
|2423
|2006.07.31 14:53
|buy
|1212
|0.02
|1.2749
|1.2349
|1.2776
|2424
|2006.07.31 14:59
|t/p
|1212
|0.02
|1.2776
|1.2349
|1.2776
|5.40
|9826.60
|2425
|2006.07.31 14:59
|buy
|1213
|0.02
|1.2780
|1.2380
|1.2807
|2426
|2006.07.31 16:00
|buy
|1214
|0.04
|1.2760
|1.2380
|1.2787
|2427
|2006.08.01 03:59
|buy
|1215
|0.08
|1.2739
|1.2379
|1.2766
|2428
|2006.08.01 12:54
|t/p
|1215
|0.08
|1.2766
|1.2379
|1.2766
|21.60
|9848.20
|2429
|2006.08.01 12:54
|close
|1213
|0.02
|1.2766
|1.2380
|1.2807
|-2.93
|9845.27
|2430
|2006.08.01 12:54
|close
|1214
|0.04
|1.2766
|1.2380
|1.2787
|2.14
|9847.41
|2431
|2006.08.01 12:54
|buy
|1216
|0.02
|1.2768
|1.2368
|1.2795
|2432
|2006.08.01 14:31
|t/p
|1216
|0.02
|1.2795
|1.2368
|1.2795
|5.40
|9852.81
|2433
|2006.08.01 14:31
|buy
|1217
|0.02
|1.2806
|1.2406
|1.2833
|2434
|2006.08.01 14:31
|buy
|1218
|0.04
|1.2777
|1.2397
|1.2804
|2435
|2006.08.01 14:37
|buy
|1219
|0.08
|1.2752
|1.2392
|1.2779
|2436
|2006.08.01 16:19
|buy
|1220
|0.16
|1.2731
|1.2391
|1.2758
|2437
|2006.08.01 17:31
|close
|1217
|0.02
|1.2757
|1.2406
|1.2833
|-9.80
|9843.01
|2438
|2006.08.01 17:31
|close
|1219
|0.08
|1.2757
|1.2392
|1.2779
|4.00
|9847.01
|2439
|2006.08.01 17:31
|t/p
|1220
|0.16
|1.2758
|1.2391
|1.2758
|43.20
|9890.21
|2440
|2006.08.01 17:31
|close
|1218
|0.04
|1.2758
|1.2397
|1.2804
|-7.60
|9882.61
|2441
|2006.08.01 17:31
|buy
|1221
|0.02
|1.2759
|1.2359
|1.2786
|2442
|2006.08.01 18:04
|t/p
|1221
|0.02
|1.2786
|1.2359
|1.2786
|5.40
|9888.01
|2443
|2006.08.01 18:04
|buy
|1222
|0.02
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|2444
|2006.08.01 18:16
|close
|1222
|0.02
|1.2814
|1.2388
|1.2815
|5.20
|9893.21
|2445
|2006.08.01 18:16
|buy
|1223
|0.02
|1.2817
|1.2417
|1.2844
|2446
|2006.08.02 10:35
|buy
|1224
|0.04
|1.2796
|1.2416
|1.2823
|2447
|2006.08.03 02:23
|buy
|1225
|0.08
|1.2775
|1.2415
|1.2802
|2448
|2006.08.03 03:11
|buy
|1226
|0.16
|1.2753
|1.2413
|1.2780
|2449
|2006.08.03 13:01
|t/p
|1226
|0.16
|1.2780
|1.2413
|1.2780
|43.20
|9936.41
|2450
|2006.08.03 13:01
|close
|1223
|0.02
|1.2784
|1.2417
|1.2844
|-7.12
|9929.29
|2451
|2006.08.03 13:01
|close
|1225
|0.08
|1.2784
|1.2415
|1.2802
|7.20
|9936.49
|2452
|2006.08.03 13:01
|buy
|1227
|0.04
|1.2769
|1.2389
|1.2796
|2453
|2006.08.03 13:01
|t/p
|1227
|0.04
|1.2796
|1.2389
|1.2796
|10.80
|9947.29
|2454
|2006.08.03 13:01
|close
|1224
|0.04
|1.2799
|1.2416
|1.2823
|0.41
|9947.70
|2455
|2006.08.03 13:01
|buy
|1228
|0.02
|1.2779
|1.2379
|1.2806
|2456
|2006.08.03 13:01
|buy
|1229
|0.04
|1.2753
|1.2373
|1.2780
|2457
|2006.08.03 13:09
|close
|1228
|0.02
|1.2779
|1.2379
|1.2806
|0.00
|9947.70
|2458
|2006.08.03 13:09
|close
|1229
|0.04
|1.2779
|1.2373
|1.2780
|10.40
|9958.10
|2459
|2006.08.03 13:09
|buy
|1230
|0.02
|1.2778
|1.2378
|1.2805
|2460
|2006.08.03 14:31
|t/p
|1230
|0.02
|1.2805
|1.2378
|1.2805
|5.40
|9963.50
|2461
|2006.08.03 14:31
|buy
|1231
|0.02
|1.2808
|1.2408
|1.2835
|2462
|2006.08.03 16:57
|buy
|1232
|0.04
|1.2788
|1.2408
|1.2815
|2463
|2006.08.03 17:13
|buy
|1233
|0.08
|1.2767
|1.2407
|1.2794
|2464
|2006.08.03 18:34
|close
|1231
|0.02
|1.2793
|1.2408
|1.2835
|-3.00
|9960.50
|2465
|2006.08.03 18:34
|close
|1233
|0.08
|1.2793
|1.2407
|1.2794
|20.80
|9981.30
|2466
|2006.08.03 18:35
|close
|1232
|0.04
|1.2794
|1.2408
|1.2815
|2.40
|9983.70
|2467
|2006.08.03 18:35
|buy
|1234
|0.02
|1.2797
|1.2397
|1.2824
|2468
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1234
|0.02
|1.2824
|1.2397
|1.2824
|5.27
|9988.97
|2469
|2006.08.04 14:30
|buy
|1235
|0.02
|1.2828
|1.2428
|1.2855
|2470
|2006.08.04 14:30
|buy
|1236
|0.04
|1.2791
|1.2411
|1.2818
|2471
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1236
|0.04
|1.2818
|1.2411
|1.2818
|10.80
|9999.77
|2472
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1235
|0.02
|1.2855
|1.2428
|1.2855
|5.40
|10005.17
|2473
|2006.08.04 14:30
|buy
|1237
|0.02
|1.2878
|1.2478
|1.2905
|2474
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1237
|0.02
|1.2905
|1.2478
|1.2905
|5.40
|10010.57
|2475
|2006.08.04 14:30
|buy
|1238
|0.02
|1.2908
|1.2508
|1.2935
|2476
|2006.08.04 14:30
|buy
|1239
|0.04
|1.2853
|1.2473
|1.2880
|2477
|2006.08.04 14:31
|buy
|1240
|0.08
|1.2828
|1.2468
|1.2855
|2478
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1240
|0.08
|1.2855
|1.2468
|1.2855
|21.60
|10032.17
|2479
|2006.08.04 14:31
|close
|1238
|0.02
|1.2862
|1.2508
|1.2935
|-9.20
|10022.97
|2480
|2006.08.04 14:31
|close
|1239
|0.04
|1.2857
|1.2473
|1.2880
|1.60
|10024.57
|2481
|2006.08.04 14:31
|buy
|1241
|0.02
|1.2852
|1.2452
|1.2879
|2482
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1241
|0.02
|1.2879
|1.2452
|1.2879
|5.40
|10029.97
|2483
|2006.08.04 14:31
|buy
|1242
|0.02
|1.2910
|1.2510
|1.2937
|2484
|2006.08.04 14:31
|buy
|1243
|0.04
|1.2859
|1.2479
|1.2886
|2485
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1243
|0.04
|1.2886
|1.2479
|1.2886
|10.80
|10040.77
|2486
|2006.08.04 14:31
|close
|1242
|0.02
|1.2896
|1.2510
|1.2937
|-2.80
|10037.97
|2487
|2006.08.04 14:31
|buy
|1244
|0.02
|1.2911
|1.2511
|1.2938
|2488
|2006.08.04 14:31
|buy
|1245
|0.04
|1.2883
|1.2503
|1.2910
|2489
|2006.08.04 14:31
|buy
|1246
|0.08
|1.2855
|1.2495
|1.2882
|2490
|2006.08.04 14:32
|t/p
|1246
|0.08
|1.2882
|1.2495
|1.2882
|21.60
|10059.57
|2491
|2006.08.04 14:32
|close
|1244
|0.02
|1.2885
|1.2511
|1.2938
|-5.20
|10054.37
|2492
|2006.08.04 14:32
|close
|1245
|0.04
|1.2882
|1.2503
|1.2910
|-0.40
|10053.97
|2493
|2006.08.04 14:32
|buy
|1247
|0.02
|1.2890
|1.2490
|1.2917
|2494
|2006.08.04 14:32
|buy
|1248
|0.04
|1.2869
|1.2489
|1.2896
|2495
|2006.08.07 19:15
|buy
|1249
|0.08
|1.2849
|1.2489
|1.2876
|2496
|2006.08.07 23:56
|buy
|1250
|0.16
|1.2829
|1.2489
|1.2856
|2497
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1250
|0.16
|1.2856
|1.2489
|1.2856
|42.15
|10096.12
|2498
|2006.08.08 20:14
|close
|1247
|0.02
|1.2863
|1.2490
|1.2917
|-5.66
|10090.46
|2499
|2006.08.08 20:14
|close
|1249
|0.08
|1.2863
|1.2489
|1.2876
|10.68
|10101.14
|2500
|2006.08.08 20:14
|close
|1248
|0.04
|1.2857
|1.2489
|1.2896
|-5.32
|10095.81
|2501
|2006.08.08 20:14
|buy
|1251
|0.02
|1.2871
|1.2471
|1.2898
|2502
|2006.08.08 20:14
|buy
|1252
|0.04
|1.2838
|1.2458
|1.2865
|2503
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1252
|0.04
|1.2865
|1.2458
|1.2865
|10.80
|10106.61
|2504
|2006.08.08 20:14
|buy
|1253
|0.04
|1.2847
|1.2467
|1.2874
|2505
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1253
|0.04
|1.2874
|1.2467
|1.2874
|10.80
|10117.41
|2506
|2006.08.08 20:14
|close
|1251
|0.02
|1.2878
|1.2471
|1.2898
|1.40
|10118.81
|2507
|2006.08.08 20:14
|buy
|1254
|0.02
|1.2861
|1.2461
|1.2888
|2508
|2006.08.08 20:15
|t/p
|1254
|0.02
|1.2888
|1.2461
|1.2888
|5.40
|10124.21
|2509
|2006.08.08 20:15
|buy
|1255
|0.02
|1.2891
|1.2491
|1.2918
|2510
|2006.08.08 20:16
|buy
|1256
|0.04
|1.2869
|1.2489
|1.2896
|2511
|2006.08.08 20:23
|buy
|1257
|0.08
|1.2834
|1.2474
|1.2861
|2512
|2006.08.08 20:23
|t/p
|1257
|0.08
|1.2861
|1.2474
|1.2861
|21.60
|10145.81
|2513
|2006.08.08 20:23
|close
|1255
|0.02
|1.2871
|1.2491
|1.2918
|-4.00
|10141.81
|2514
|2006.08.08 20:23
|close
|1256
|0.04
|1.2868
|1.2489
|1.2896
|-0.40
|10141.41
|2515
|2006.08.08 20:23
|buy
|1258
|0.02
|1.2871
|1.2471
|1.2898
|2516
|2006.08.08 20:24
|buy
|1259
|0.04
|1.2835
|1.2455
|1.2862
|2517
|2006.08.08 20:24
|buy
|1260
|0.08
|1.2809
|1.2449
|1.2836
|2518
|2006.08.08 20:24
|t/p
|1260
|0.08
|1.2836
|1.2449
|1.2836
|21.60
|10163.01
|2519
|2006.08.08 20:24
|close
|1258
|0.02
|1.2850
|1.2471
|1.2898
|-4.20
|10158.81
|2520
|2006.08.08 20:24
|close
|1259
|0.04
|1.2847
|1.2455
|1.2862
|4.80
|10163.61
|2521
|2006.08.08 20:24
|buy
|1261
|0.02
|1.2851
|1.2451
|1.2878
|2522
|2006.08.08 20:25
|buy
|1262
|0.04
|1.2830
|1.2450
|1.2857
|2523
|2006.08.08 20:25
|buy
|1263
|0.08
|1.2775
|1.2415
|1.2802
|2524
|2006.08.08 20:25
|t/p
|1263
|0.08
|1.2802
|1.2415
|1.2802
|21.60
|10185.21
|2525
|2006.08.08 20:25
|buy
|1264
|0.08
|1.2775
|1.2415
|1.2802
|2526
|2006.08.08 20:25
|t/p
|1264
|0.08
|1.2802
|1.2415
|1.2802
|21.60
|10206.81
|2527
|2006.08.08 20:33
|close
|1261
|0.02
|1.2856
|1.2451
|1.2878
|1.00
|10207.81
|2528
|2006.08.08 20:34
|t/p
|1262
|0.04
|1.2857
|1.2450
|1.2857
|10.80
|10218.61
|2529
|2006.08.08 20:34
|buy
|1265
|0.02
|1.2864
|1.2464
|1.2891
|2530
|2006.08.08 20:34
|buy
|1266
|0.04
|1.2843
|1.2463
|1.2870
|2531
|2006.08.08 20:35
|t/p
|1266
|0.04
|1.2870
|1.2463
|1.2870
|10.80
|10229.41
|2532
|2006.08.08 20:35
|close
|1265
|0.02
|1.2873
|1.2464
|1.2891
|1.80
|10231.21
|2533
|2006.08.08 20:35
|buy
|1267
|0.02
|1.2878
|1.2478
|1.2905
|2534
|2006.08.08 20:35
|buy
|1268
|0.04
|1.2854
|1.2474
|1.2881
|2535
|2006.08.08 23:59
|buy
|1269
|0.08
|1.2791
|1.2431
|1.2818
|2536
|2006.08.09 00:00
|t/p
|1269
|0.08
|1.2818
|1.2431
|1.2818
|21.08
|10252.29
|2537
|2006.08.09 00:00
|buy
|1270
|0.08
|1.2824
|1.2464
|1.2851
|2538
|2006.08.09 00:00
|close
|1267
|0.02
|1.2821
|1.2478
|1.2905
|-11.53
|10240.76
|2539
|2006.08.09 00:00
|close
|1270
|0.08
|1.2821
|1.2464
|1.2851
|-2.40
|10238.36
|2540
|2006.08.09 00:01
|buy
|1271
|0.04
|1.2824
|1.2444
|1.2851
|2541
|2006.08.09 00:01
|close
|1268
|0.04
|1.2820
|1.2474
|1.2881
|-13.86
|10224.50
|2542
|2006.08.09 00:01
|close
|1271
|0.04
|1.2821
|1.2444
|1.2851
|-1.20
|10223.30
|2543
|2006.08.09 00:03
|buy
|1272
|0.02
|1.2822
|1.2422
|1.2849
|2544
|2006.08.09 00:48
|buy
|1273
|0.04
|1.2797
|1.2417
|1.2824
|2545
|2006.08.09 00:49
|buy
|1274
|0.08
|1.2776
|1.2416
|1.2803
|2546
|2006.08.09 07:19
|close
|1272
|0.02
|1.2802
|1.2422
|1.2849
|-4.00
|10219.30
|2547
|2006.08.09 07:19
|close
|1274
|0.08
|1.2802
|1.2416
|1.2803
|20.80
|10240.10
|2548
|2006.08.09 07:45
|close
|1273
|0.04
|1.2802
|1.2417
|1.2824
|2.00
|10242.10
|2549
|2006.08.09 07:45
|buy
|1275
|0.02
|1.2804
|1.2404
|1.2831
|2550
|2006.08.09 08:23
|t/p
|1275
|0.02
|1.2831
|1.2404
|1.2831
|5.40
|10247.50
|2551
|2006.08.09 08:23
|buy
|1276
|0.02
|1.2834
|1.2434
|1.2861
|2552
|2006.08.09 10:06
|t/p
|1276
|0.02
|1.2861
|1.2434
|1.2861
|5.40
|10252.90
|2553
|2006.08.09 10:06
|buy
|1277
|0.02
|1.2863
|1.2463
|1.2890
|2554
|2006.08.09 12:43
|t/p
|1277
|0.02
|1.2890
|1.2463
|1.2890
|5.40
|10258.30
|2555
|2006.08.09 12:43
|buy
|1278
|0.02
|1.2895
|1.2495
|1.2922
|2556
|2006.08.09 15:31
|buy
|1279
|0.04
|1.2872
|1.2492
|1.2899
|2557
|2006.08.10 08:15
|t/p
|1279
|0.04
|1.2899
|1.2492
|1.2899
|10.01
|10268.31
|2558
|2006.08.10 08:15
|close
|1278
|0.02
|1.2899
|1.2495
|1.2922
|0.41
|10268.72
|2559
|2006.08.10 08:15
|buy
|1280
|0.02
|1.2903
|1.2503
|1.2930
|2560
|2006.08.10 09:25
|buy
|1281
|0.04
|1.2882
|1.2502
|1.2909
|2561
|2006.08.10 09:42
|buy
|1282
|0.08
|1.2861
|1.2501
|1.2888
|2562
|2006.08.10 09:42
|t/p
|1282
|0.08
|1.2888
|1.2501
|1.2888
|21.60
|10290.32
|2563
|2006.08.10 09:42
|close
|1280
|0.02
|1.2890
|1.2503
|1.2930
|-2.60
|10287.72
|2564
|2006.08.10 09:42
|t/p
|1281
|0.04
|1.2909
|1.2502
|1.2909
|10.80
|10298.52
|2565
|2006.08.10 09:42
|buy
|1283
|0.02
|1.2915
|1.2515
|1.2942
|2566
|2006.08.10 09:42
|buy
|1284
|0.04
|1.2870
|1.2490
|1.2897
|2567
|2006.08.10 10:11
|buy
|1285
|0.08
|1.2849
|1.2489
|1.2876
|2568
|2006.08.10 14:30
|buy
|1286
|0.16
|1.2785
|1.2445
|1.2812
|2569
|2006.08.10 14:30
|buy
|1287
|0.32
|1.2749
|1.2429
|1.2776
|2570
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1286
|0.16
|1.2812
|1.2445
|1.2812
|43.20
|10341.72
|2571
|2006.08.10 14:30
|t/p
|1287
|0.32
|1.2776
|1.2429
|1.2776
|86.40
|10428.12
|2572
|2006.08.10 14:30
|close
|1283
|0.02
|1.2837
|1.2515
|1.2942
|-15.60
|10412.52
|2573
|2006.08.10 14:30
|close
|1285
|0.08
|1.2837
|1.2489
|1.2876
|-9.60
|10402.92
|2574
|2006.08.10 14:30
|close
|1284
|0.04
|1.2861
|1.2490
|1.2897
|-3.60
|10399.32
|2575
|2006.08.10 14:31
|buy
|1288
|0.02
|1.2862
|1.2462
|1.2889
|2576
|2006.08.10 14:31
|buy
|1289
|0.04
|1.2838
|1.2458
|1.2865
|2577
|2006.08.10 16:02
|buy
|1290
|0.08
|1.2811
|1.2451
|1.2838
|2578
|2006.08.10 16:24
|buy
|1291
|0.16
|1.2788
|1.2448
|1.2815
|2579
|2006.08.10 16:36
|buy
|1292
|0.32
|1.2767
|1.2447
|1.2794
|2580
|2006.08.11 00:01
|close
|1288
|0.02
|1.2794
|1.2462
|1.2889
|-13.73
|10385.59
|2581
|2006.08.11 00:01
|close
|1290
|0.08
|1.2794
|1.2451
|1.2838
|-14.12
|10371.46
|2582
|2006.08.11 00:01
|close
|1292
|0.32
|1.2794
|1.2447
|1.2794
|84.30
|10455.77
|2583
|2006.08.11 00:02
|close
|1289
|0.04
|1.2794
|1.2458
|1.2865
|-17.86
|10437.90
|2584
|2006.08.11 00:03
|close
|1291
|0.16
|1.2794
|1.2448
|1.2815
|8.55
|10446.46
|2585
|2006.08.11 00:04
|buy
|1293
|0.02
|1.2795
|1.2395
|1.2822
|2586
|2006.08.11 03:42
|buy
|1294
|0.04
|1.2773
|1.2393
|1.2800
|2587
|2006.08.11 08:26
|buy
|1295
|0.08
|1.2752
|1.2392
|1.2779
|2588
|2006.08.11 09:07
|close
|1293
|0.02
|1.2778
|1.2395
|1.2822
|-3.40
|10443.06
|2589
|2006.08.11 09:07
|close
|1295
|0.08
|1.2778
|1.2392
|1.2779
|20.80
|10463.86
|2590
|2006.08.11 09:07
|close
|1294
|0.04
|1.2778
|1.2393
|1.2800
|2.00
|10465.86
|2591
|2006.08.11 09:07
|buy
|1296
|0.02
|1.2781
|1.2381
|1.2808
|2592
|2006.08.11 14:30
|buy
|1297
|0.04
|1.2757
|1.2377
|1.2784
|2593
|2006.08.11 14:31
|buy
|1298
|0.08
|1.2735
|1.2375
|1.2762
|2594
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1297
|0.04
|1.2784
|1.2377
|1.2784
|10.80
|10476.66
|2595
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1298
|0.08
|1.2762
|1.2375
|1.2762
|21.60
|10498.26
|2596
|2006.08.11 14:31
|close
|1296
|0.02
|1.2795
|1.2381
|1.2808
|2.80
|10501.06
|2597
|2006.08.11 14:31
|buy
|1299
|0.02
|1.2739
|1.2339
|1.2766
|2598
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1299
|0.02
|1.2766
|1.2339
|1.2766
|5.40
|10506.46
|2599
|2006.08.11 14:31
|buy
|1300
|0.02
|1.2779
|1.2379
|1.2806
|2600
|2006.08.11 14:31
|buy
|1301
|0.04
|1.2725
|1.2345
|1.2752
|2601
|2006.08.14 06:44
|t/p
|1301
|0.04
|1.2752
|1.2345
|1.2752
|10.54
|10516.99
|2602
|2006.08.14 06:44
|buy
|1302
|0.04
|1.2754
|1.2374
|1.2781
|2603
|2006.08.14 06:45
|close
|1300
|0.02
|1.2753
|1.2379
|1.2806
|-5.33
|10511.66
|2604
|2006.08.14 06:45
|close
|1302
|0.04
|1.2752
|1.2374
|1.2781
|-0.80
|10510.86
|2605
|2006.08.14 06:46
|buy
|1303
|0.02
|1.2755
|1.2355
|1.2782
|2606
|2006.08.14 09:13
|buy
|1304
|0.04
|1.2735
|1.2355
|1.2762
|2607
|2006.08.14 09:27
|buy
|1305
|0.08
|1.2714
|1.2354
|1.2741
|2608
|2006.08.14 09:59
|close
|1303
|0.02
|1.2740
|1.2355
|1.2782
|-3.00
|10507.86
|2609
|2006.08.14 09:59
|close
|1305
|0.08
|1.2740
|1.2354
|1.2741
|20.80
|10528.66
|2610
|2006.08.14 10:00
|close
|1304
|0.04
|1.2740
|1.2355
|1.2762
|2.00
|10530.66
|2611
|2006.08.14 10:00
|buy
|1306
|0.02
|1.2742
|1.2342
|1.2769
|2612
|2006.08.14 13:05
|buy
|1307
|0.04
|1.2722
|1.2342
|1.2749
|2613
|2006.08.14 16:20
|t/p
|1307
|0.04
|1.2749
|1.2342
|1.2749
|10.80
|10541.46
|2614
|2006.08.14 16:20
|close
|1306
|0.02
|1.2749
|1.2342
|1.2769
|1.40
|10542.86
|2615
|2006.08.14 16:20
|buy
|1308
|0.02
|1.2752
|1.2352
|1.2779
|2616
|2006.08.14 18:04
|buy
|1309
|0.04
|1.2731
|1.2351
|1.2758
|2617
|2006.08.15 03:50
|buy
|1310
|0.08
|1.2709
|1.2349
|1.2736
|2618
|2006.08.15 05:25
|close
|1308
|0.02
|1.2736
|1.2352
|1.2779
|-3.33
|10539.53
|2619
|2006.08.15 05:25
|close
|1310
|0.08
|1.2736
|1.2349
|1.2736
|21.60
|10561.13
|2620
|2006.08.15 05:26
|close
|1309
|0.04
|1.2736
|1.2351
|1.2758
|1.74
|10562.87
|2621
|2006.08.15 05:26
|buy
|1311
|0.02
|1.2736
|1.2336
|1.2763
|2622
|2006.08.15 11:04
|buy
|1312
|0.04
|1.2712
|1.2332
|1.2739
|2623
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1311
|0.02
|1.2763
|1.2336
|1.2763
|5.40
|10568.27
|2624
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1312
|0.04
|1.2739
|1.2332
|1.2739
|10.80
|10579.07
|2625
|2006.08.15 14:30
|buy
|1313
|0.02
|1.2766
|1.2366
|1.2793
|2626
|2006.08.15 14:30
|buy
|1314
|0.04
|1.2723
|1.2343
|1.2750
|2627
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1314
|0.04
|1.2750
|1.2343
|1.2750
|10.80
|10589.87
|2628
|2006.08.15 14:30
|close
|1313
|0.02
|1.2760
|1.2366
|1.2793
|-1.20
|10588.67
|2629
|2006.08.15 14:31
|buy
|1315
|0.02
|1.2757
|1.2357
|1.2784
|2630
|2006.08.15 14:31
|buy
|1316
|0.04
|1.2727
|1.2347
|1.2754
|2631
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1316
|0.04
|1.2754
|1.2347
|1.2754
|10.80
|10599.47
|2632
|2006.08.15 14:31
|buy
|1317
|0.04
|1.2698
|1.2318
|1.2725
|2633
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1317
|0.04
|1.2725
|1.2318
|1.2725
|10.80
|10610.27
|2634
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1315
|0.02
|1.2784
|1.2357
|1.2784
|5.40
|10615.67
|2635
|2006.08.15 14:31
|buy
|1318
|0.02
|1.2806
|1.2406
|1.2833
|2636
|2006.08.15 14:31
|buy
|1319
|0.04
|1.2762
|1.2382
|1.2789
|2637
|2006.08.15 14:31
|buy
|1320
|0.08
|1.2713
|1.2353
|1.2740
|2638
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1320
|0.08
|1.2740
|1.2353
|1.2740
|21.60
|10637.27
|2639
|2006.08.15 15:06
|t/p
|1319
|0.04
|1.2789
|1.2382
|1.2789
|10.80
|10648.07
|2640
|2006.08.15 15:06
|close
|1318
|0.02
|1.2790
|1.2406
|1.2833
|-3.20
|10644.87
|2641
|2006.08.15 15:06
|buy
|1321
|0.02
|1.2789
|1.2389
|1.2816
|2642
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1321
|0.02
|1.2816
|1.2389
|1.2816
|5.27
|10650.14
|2643
|2006.08.16 14:30
|buy
|1322
|0.02
|1.2831
|1.2431
|1.2858
|2644
|2006.08.16 14:30
|buy
|1323
|0.04
|1.2803
|1.2423
|1.2830
|2645
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1323
|0.04
|1.2830
|1.2423
|1.2830
|10.80
|10660.94
|2646
|2006.08.16 14:31
|close
|1322
|0.02
|1.2839
|1.2431
|1.2858
|1.60
|10662.54
|2647
|2006.08.16 14:31
|buy
|1324
|0.02
|1.2817
|1.2417
|1.2844
|2648
|2006.08.16 14:31
|buy
|1325
|0.04
|1.2772
|1.2392
|1.2799
|2649
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1325
|0.04
|1.2799
|1.2392
|1.2799
|10.80
|10673.34
|2650
|2006.08.16 14:31
|buy
|1326
|0.04
|1.2772
|1.2392
|1.2799
|2651
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1324
|0.02
|1.2844
|1.2417
|1.2844
|5.40
|10678.74
|2652
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1326
|0.04
|1.2799
|1.2392
|1.2799
|10.80
|10689.54
|2653
|2006.08.16 14:31
|buy
|1327
|0.02
|1.2866
|1.2466
|1.2893
|2654
|2006.08.16 14:31
|buy
|1328
|0.04
|1.2772
|1.2392
|1.2799
|2655
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1328
|0.04
|1.2799
|1.2392
|1.2799
|10.80
|10700.34
|2656
|2006.08.16 14:31
|buy
|1329
|0.04
|1.2839
|1.2459
|1.2866
|2657
|2006.08.16 14:32
|close
|1327
|0.02
|1.2836
|1.2466
|1.2893
|-6.00
|10694.34
|2658
|2006.08.16 14:32
|close
|1329
|0.04
|1.2835
|1.2459
|1.2866
|-1.60
|10692.74
|2659
|2006.08.16 14:32
|buy
|1330
|0.02
|1.2834
|1.2434
|1.2861
|2660
|2006.08.16 15:16
|t/p
|1330
|0.02
|1.2861
|1.2434
|1.2861
|5.40
|10698.14
|2661
|2006.08.16 15:16
|buy
|1331
|0.02
|1.2866
|1.2466
|1.2893
|2662
|2006.08.16 16:30
|buy
|1332
|0.04
|1.2846
|1.2466
|1.2873
|2663
|2006.08.17 09:32
|close
|1331
|0.02
|1.2872
|1.2466
|1.2893
|0.81
|10698.95
|2664
|2006.08.17 09:32
|close
|1332
|0.04
|1.2873
|1.2466
|1.2873
|10.01
|10708.96
|2665
|2006.08.17 09:32
|buy
|1333
|0.02
|1.2875
|1.2475
|1.2902
|2666
|2006.08.17 23:59
|buy
|1334
|0.04
|1.2833
|1.2453
|1.2860
|2667
|2006.08.18 13:17
|buy
|1335
|0.08
|1.2812
|1.2452
|1.2839
|2668
|2006.08.18 14:21
|buy
|1336
|0.16
|1.2789
|1.2449
|1.2816
|2669
|2006.08.18 15:08
|close
|1333
|0.02
|1.2815
|1.2475
|1.2902
|-12.13
|10696.83
|2670
|2006.08.18 15:08
|close
|1335
|0.08
|1.2815
|1.2452
|1.2839
|2.40
|10699.23
|2671
|2006.08.18 15:08
|close
|1334
|0.04
|1.2815
|1.2453
|1.2860
|-7.46
|10691.77
|2672
|2006.08.18 15:34
|close
|1336
|0.16
|1.2815
|1.2449
|1.2816
|41.60
|10733.37
|2673
|2006.08.18 15:34
|buy
|1337
|0.02
|1.2818
|1.2418
|1.2845
|2674
|2006.08.18 16:24
|buy
|1338
|0.04
|1.2794
|1.2414
|1.2821
|2675
|2006.08.18 17:00
|close
|1337
|0.02
|1.2821
|1.2418
|1.2845
|0.60
|10733.97
|2676
|2006.08.18 23:59
|t/p
|1338
|0.04
|1.2821
|1.2414
|1.2821
|10.80
|10744.77
|2677
|2006.08.18 23:59
|buy
|1339
|0.02
|1.2831
|1.2431
|1.2858
|2678
|2006.08.21 03:13
|close
|1339
|0.02
|1.2858
|1.2431
|1.2858
|5.27
|10750.04
|2679
|2006.08.21 03:14
|buy
|1340
|0.02
|1.2859
|1.2459
|1.2886
|2680
|2006.08.21 08:54
|t/p
|1340
|0.02
|1.2886
|1.2459
|1.2886
|5.40
|10755.44
|2681
|2006.08.21 08:54
|buy
|1341
|0.02
|1.2889
|1.2489
|1.2916
|2682
|2006.08.21 14:09
|t/p
|1341
|0.02
|1.2916
|1.2489
|1.2916
|5.40
|10760.84
|2683
|2006.08.21 14:09
|buy
|1342
|0.02
|1.2920
|1.2520
|1.2947
|2684
|2006.08.21 14:51
|buy
|1343
|0.04
|1.2899
|1.2519
|1.2926
|2685
|2006.08.21 15:59
|t/p
|1343
|0.04
|1.2926
|1.2519
|1.2926
|10.80
|10771.64
|2686
|2006.08.21 15:59
|close
|1342
|0.02
|1.2926
|1.2520
|1.2947
|1.20
|10772.84
|2687
|2006.08.21 15:59
|buy
|1344
|0.02
|1.2930
|1.2530
|1.2957
|2688
|2006.08.21 18:06
|buy
|1345
|0.04
|1.2908
|1.2528
|1.2935
|2689
|2006.08.21 23:52
|buy
|1346
|0.08
|1.2886
|1.2526
|1.2913
|2690
|2006.08.22 00:23
|buy
|1347
|0.16
|1.2866
|1.2526
|1.2893
|2691
|2006.08.22 11:54
|buy
|1348
|0.32
|1.2844
|1.2524
|1.2871
|2692
|2006.08.22 13:55
|buy
|1349
|0.64
|1.2821
|1.2521
|1.2848
|2693
|2006.08.22 15:11
|buy
|1350
|1.28
|1.2800
|1.2520
|1.2827
|2694
|2006.08.23 09:29
|close
|1344
|0.02
|1.2826
|1.2530
|1.2957
|-21.06
|10751.77
|2695
|2006.08.23 09:29
|close
|1346
|0.08
|1.2826
|1.2526
|1.2913
|-49.05
|10702.73
|2696
|2006.08.23 09:29
|close
|1348
|0.32
|1.2826
|1.2524
|1.2871
|-59.70
|10643.03
|2697
|2006.08.23 09:29
|close
|1350
|1.28
|1.2826
|1.2520
|1.2827
|324.43
|10967.46
|2698
|2006.08.23 09:29
|close
|1345
|0.04
|1.2827
|1.2528
|1.2935
|-32.92
|10934.53
|2699
|2006.08.23 09:29
|close
|1349
|0.64
|1.2827
|1.2521
|1.2848
|34.21
|10968.74
|2700
|2006.08.23 09:29
|buy
|1351
|0.04
|1.2828
|1.2448
|1.2855
|2701
|2006.08.23 09:32
|close
|1347
|0.16
|1.2827
|1.2526
|1.2893
|-63.45
|10905.29
|2702
|2006.08.23 09:32
|close
|1351
|0.04
|1.2827
|1.2448
|1.2855
|-0.40
|10904.89
|2703
|2006.08.23 09:33
|buy
|1352
|0.02
|1.2830
|1.2430
|1.2857
|2704
|2006.08.23 14:19
|buy
|1353
|0.04
|1.2809
|1.2429
|1.2836
|2705
|2006.08.23 16:00
|t/p
|1353
|0.04
|1.2836
|1.2429
|1.2836
|10.80
|10915.69
|2706
|2006.08.23 16:00
|close
|1352
|0.02
|1.2846
|1.2430
|1.2857
|3.20
|10918.89
|2707
|2006.08.23 16:00
|buy
|1354
|0.02
|1.2845
|1.2445
|1.2872
|2708
|2006.08.23 16:16
|buy
|1355
|0.04
|1.2825
|1.2445
|1.2852
|2709
|2006.08.23 23:59
|buy
|1356
|0.08
|1.2783
|1.2423
|1.2810
|2710
|2006.08.24 03:07
|buy
|1357
|0.16
|1.2762
|1.2422
|1.2789
|2711
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1357
|0.16
|1.2789
|1.2422
|1.2789
|43.20
|10962.09
|2712
|2006.08.24 10:00
|close
|1354
|0.02
|1.2797
|1.2445
|1.2872
|-9.99
|10952.10
|2713
|2006.08.24 10:00
|close
|1356
|0.08
|1.2797
|1.2423
|1.2810
|9.63
|10961.73
|2714
|2006.08.24 10:00
|buy
|1358
|0.04
|1.2799
|1.2419
|1.2826
|2715
|2006.08.24 10:00
|close
|1355
|0.04
|1.2797
|1.2445
|1.2852
|-11.99
|10949.74
|2716
|2006.08.24 10:00
|buy
|1359
|0.04
|1.2765
|1.2385
|1.2792
|2717
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1359
|0.04
|1.2792
|1.2385
|1.2792
|10.80
|10960.54
|2718
|2006.08.24 10:00
|close
|1358
|0.04
|1.2794
|1.2419
|1.2826
|-2.00
|10958.54
|2719
|2006.08.24 10:00
|buy
|1360
|0.02
|1.2793
|1.2393
|1.2820
|2720
|2006.08.24 10:00
|buy
|1361
|0.04
|1.2765
|1.2385
|1.2792
|2721
|2006.08.24 10:00
|t/p
|1361
|0.04
|1.2792
|1.2385
|1.2792
|10.80
|10969.34
|2722
|2006.08.24 10:00
|close
|1360
|0.02
|1.2793
|1.2393
|1.2820
|0.00
|10969.34
|2723
|2006.08.24 10:01
|buy
|1362
|0.02
|1.2796
|1.2396
|1.2823
|2724
|2006.08.24 10:01
|buy
|1363
|0.04
|1.2752
|1.2372
|1.2779
|2725
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1363
|0.04
|1.2779
|1.2372
|1.2779
|10.80
|10980.14
|2726
|2006.08.24 10:01
|buy
|1364
|0.04
|1.2771
|1.2391
|1.2798
|2727
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1364
|0.04
|1.2798
|1.2391
|1.2798
|10.80
|10990.94
|2728
|2006.08.24 10:01
|buy
|1365
|0.04
|1.2775
|1.2395
|1.2802
|2729
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1362
|0.02
|1.2823
|1.2396
|1.2823
|5.40
|10996.34
|2730
|2006.08.24 10:01
|t/p
|1365
|0.04
|1.2802
|1.2395
|1.2802
|10.80
|11007.14
|2731
|2006.08.24 10:01
|buy
|1366
|0.02
|1.2845
|1.2445
|1.2872
|2732
|2006.08.24 10:01
|buy
|1367
|0.04
|1.2806
|1.2426
|1.2833
|2733
|2006.08.24 10:01
|buy
|1368
|0.08
|1.2772
|1.2412
|1.2799
|2734
|2006.08.24 10:01
|close
|1366
|0.02
|1.2798
|1.2445
|1.2872
|-9.40
|10997.74
|2735
|2006.08.24 10:01
|close
|1368
|0.08
|1.2798
|1.2412
|1.2799
|20.80
|11018.54
|2736
|2006.08.24 10:02
|close
|1367
|0.04
|1.2799
|1.2426
|1.2833
|-2.80
|11015.74
|2737
|2006.08.24 10:02
|buy
|1369
|0.02
|1.2801
|1.2401
|1.2828
|2738
|2006.08.24 10:48
|t/p
|1369
|0.02
|1.2828
|1.2401
|1.2828
|5.40
|11021.14
|2739
|2006.08.24 10:48
|buy
|1370
|0.02
|1.2830
|1.2430
|1.2857
|2740
|2006.08.24 14:32
|buy
|1371
|0.04
|1.2779
|1.2399
|1.2806
|2741
|2006.08.24 14:32
|t/p
|1371
|0.04
|1.2806
|1.2399
|1.2806
|10.80
|11031.94
|2742
|2006.08.24 14:32
|close
|1370
|0.02
|1.2816
|1.2430
|1.2857
|-2.80
|11029.14
|2743
|2006.08.24 14:33
|buy
|1372
|0.02
|1.2817
|1.2417
|1.2844
|2744
|2006.08.24 16:03
|buy
|1373
|0.04
|1.2794
|1.2414
|1.2821
|2745
|2006.08.24 16:03
|t/p
|1373
|0.04
|1.2821
|1.2414
|1.2821
|10.80
|11039.94
|2746
|2006.08.24 23:59
|buy
|1374
|0.04
|1.2762
|1.2382
|1.2789
|2747
|2006.08.28 05:27
|t/p
|1374
|0.04
|1.2789
|1.2382
|1.2789
|10.28
|11050.22
|2748
|2006.08.28 05:27
|buy
|1375
|0.04
|1.2792
|1.2412
|1.2819
|2749
|2006.08.28 05:27
|close
|1372
|0.02
|1.2793
|1.2417
|1.2844
|-5.06
|11045.15
|2750
|2006.08.28 05:27
|close
|1375
|0.04
|1.2796
|1.2412
|1.2819
|1.60
|11046.75
|2751
|2006.08.28 05:27
|buy
|1376
|0.02
|1.2794
|1.2394
|1.2821
|2752
|2006.08.29 05:15
|close
|1376
|0.02
|1.2820
|1.2394
|1.2821
|5.07
|11051.82
|2753
|2006.08.29 05:15
|buy
|1377
|0.02
|1.2822
|1.2422
|1.2849
|2754
|2006.08.29 14:59
|buy
|1378
|0.04
|1.2801
|1.2421
|1.2828
|2755
|2006.08.29 16:19
|buy
|1379
|0.08
|1.2780
|1.2420
|1.2807
|2756
|2006.08.29 16:26
|buy
|1380
|0.16
|1.2760
|1.2420
|1.2787
|2757
|2006.08.29 20:01
|close
|1377
|0.02
|1.2786
|1.2422
|1.2849
|-7.20
|11044.62
|2758
|2006.08.29 20:01
|close
|1379
|0.08
|1.2786
|1.2420
|1.2807
|4.80
|11049.42
|2759
|2006.08.29 20:01
|close
|1378
|0.04
|1.2786
|1.2421
|1.2828
|-6.00
|11043.42
|2760
|2006.08.29 20:02
|t/p
|1380
|0.16
|1.2787
|1.2420
|1.2787
|43.20
|11086.62
|2761
|2006.08.29 20:02
|buy
|1381
|0.02
|1.2808
|1.2408
|1.2835
|2762
|2006.08.29 20:02
|buy
|1382
|0.04
|1.2781
|1.2401
|1.2808
|2763
|2006.08.29 20:18
|t/p
|1382
|0.04
|1.2808
|1.2401
|1.2808
|10.80
|11097.42
|2764
|2006.08.29 20:18
|close
|1381
|0.02
|1.2808
|1.2408
|1.2835
|0.00
|11097.42
|2765
|2006.08.29 20:18
|buy
|1383
|0.02
|1.2811
|1.2411
|1.2838
|2766
|2006.08.30 02:26
|t/p
|1383
|0.02
|1.2838
|1.2411
|1.2838
|5.27
|11102.69
|2767
|2006.08.30 02:26
|buy
|1384
|0.02
|1.2840
|1.2440
|1.2867
|2768
|2006.08.30 11:54
|buy
|1385
|0.04
|1.2819
|1.2439
|1.2846
|2769
|2006.08.31 09:21
|t/p
|1385
|0.04
|1.2846
|1.2439
|1.2846
|10.01
|11112.71
|2770
|2006.08.31 09:21
|close
|1384
|0.02
|1.2847
|1.2440
|1.2867
|1.01
|11113.71
|2771
|2006.08.31 09:21
|buy
|1386
|0.02
|1.2844
|1.2444
|1.2871
|2772
|2006.08.31 14:35
|t/p
|1386
|0.02
|1.2871
|1.2444
|1.2871
|5.40
|11119.11
|2773
|2006.08.31 14:35
|buy
|1387
|0.02
|1.2875
|1.2475
|1.2902
|2774
|2006.08.31 15:30
|buy
|1388
|0.04
|1.2851
|1.2471
|1.2878
|2775
|2006.08.31 15:43
|buy
|1389
|0.08
|1.2828
|1.2468
|1.2855
|2776
|2006.09.01 00:02
|buy
|1390
|0.16
|1.2808
|1.2468
|1.2835
|2777
|2006.09.01 14:29
|t/p
|1390
|0.16
|1.2835
|1.2468
|1.2835
|43.20
|11162.31
|2778
|2006.09.01 14:29
|close
|1387
|0.02
|1.2847
|1.2475
|1.2902
|-5.73
|11156.58
|2779
|2006.09.01 14:29
|close
|1389
|0.08
|1.2847
|1.2468
|1.2855
|14.68
|11171.26
|2780
|2006.09.01 14:29
|buy
|1391
|0.04
|1.2822
|1.2442
|1.2849
|2781
|2006.09.01 14:29
|close
|1388
|0.04
|1.2847
|1.2471
|1.2878
|-1.86
|11169.40
|2782
|2006.09.01 14:30
|buy
|1392
|0.04
|1.2800
|1.2420
|1.2827
|2783
|2006.09.01 14:30
|buy
|1393
|0.08
|1.2775
|1.2415
|1.2802
|2784
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1393
|0.08
|1.2802
|1.2415
|1.2802
|21.60
|11191.00
|2785
|2006.09.01 14:30
|buy
|1394
|0.08
|1.2775
|1.2415
|1.2802
|2786
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1392
|0.04
|1.2827
|1.2420
|1.2827
|10.80
|11201.80
|2787
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1394
|0.08
|1.2802
|1.2415
|1.2802
|21.60
|11223.40
|2788
|2006.09.01 14:30
|close
|1391
|0.04
|1.2847
|1.2442
|1.2849
|10.00
|11233.40
|2789
|2006.09.01 14:30
|buy
|1395
|0.02
|1.2790
|1.2390
|1.2817
|2790
|2006.09.01 14:31
|t/p
|1395
|0.02
|1.2817
|1.2390
|1.2817
|5.40
|11238.80
|2791
|2006.09.01 14:31
|buy
|1396
|0.02
|1.2832
|1.2432
|1.2859
|2792
|2006.09.01 14:31
|buy
|1397
|0.04
|1.2796
|1.2416
|1.2823
|2793
|2006.09.01 14:32
|buy
|1398
|0.08
|1.2771
|1.2411
|1.2798
|2794
|2006.09.01 14:33
|t/p
|1398
|0.08
|1.2798
|1.2411
|1.2798
|21.60
|11260.40
|2795
|2006.09.01 14:33
|close
|1396
|0.02
|1.2799
|1.2432
|1.2859
|-6.60
|11253.80
|2796
|2006.09.01 14:33
|buy
|1399
|0.04
|1.2774
|1.2394
|1.2801
|2797
|2006.09.01 14:35
|close
|1397
|0.04
|1.2800
|1.2416
|1.2823
|1.60
|11255.40
|2798
|2006.09.01 14:35
|close
|1399
|0.04
|1.2799
|1.2394
|1.2801
|10.00
|11265.40
|2799
|2006.09.01 14:35
|buy
|1400
|0.02
|1.2803
|1.2403
|1.2830
|2800
|2006.09.01 14:44
|buy
|1401
|0.04
|1.2781
|1.2401
|1.2808
|2801
|2006.09.01 15:09
|buy
|1402
|0.08
|1.2760
|1.2400
|1.2787
|2802
|2006.09.01 16:00
|close
|1400
|0.02
|1.2787
|1.2403
|1.2830
|-3.20
|11262.20
|2803
|2006.09.01 16:00
|close
|1402
|0.08
|1.2787
|1.2400
|1.2787
|21.60
|11283.80
|2804
|2006.09.01 16:00
|close
|1401
|0.04
|1.2789
|1.2401
|1.2808
|3.20
|11287.00
|2805
|2006.09.01 16:00
|buy
|1403
|0.02
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|2806
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1403
|0.02
|1.2815
|1.2388
|1.2815
|5.40
|11292.40
|2807
|2006.09.01 16:01
|buy
|1404
|0.02
|1.2826
|1.2426
|1.2853
|2808
|2006.09.01 16:01
|buy
|1405
|0.04
|1.2794
|1.2414
|1.2821
|2809
|2006.09.01 16:01
|t/p
|1405
|0.04
|1.2821
|1.2414
|1.2821
|10.80
|11303.20
|2810
|2006.09.01 16:01
|close
|1404
|0.02
|1.2847
|1.2426
|1.2853
|4.20
|11307.40
|2811
|2006.09.01 16:01
|buy
|1406
|0.02
|1.2830
|1.2430
|1.2857
|2812
|2006.09.01 16:01
|buy
|1407
|0.04
|1.2794
|1.2414
|1.2821
|2813
|2006.09.01 23:59
|t/p
|1407
|0.04
|1.2821
|1.2414
|1.2821
|10.80
|11318.20
|2814
|2006.09.01 23:59
|close
|1406
|0.02
|1.2836
|1.2430
|1.2857
|1.20
|11319.40
|2815
|2006.09.03 00:00
|buy
|1408
|0.02
|1.2845
|1.2445
|1.2872
|2816
|2006.09.05 09:34
|buy
|1409
|0.04
|1.2824
|1.2444
|1.2851
|2817
|2006.09.06 13:15
|buy
|1410
|0.08
|1.2803
|1.2443
|1.2830
|2818
|2006.09.06 14:31
|buy
|1411
|0.16
|1.2781
|1.2441
|1.2808
|2819
|2006.09.06 20:13
|close
|1408
|0.02
|1.2807
|1.2445
|1.2872
|-7.99
|11311.40
|2820
|2006.09.06 20:13
|close
|1410
|0.08
|1.2807
|1.2443
|1.2830
|3.20
|11314.60
|2821
|2006.09.06 20:13
|close
|1409
|0.04
|1.2807
|1.2444
|1.2851
|-7.06
|11307.54
|2822
|2006.09.06 20:13
|close
|1411
|0.16
|1.2807
|1.2441
|1.2808
|41.60
|11349.14
|2823
|2006.09.06 20:13
|buy
|1412
|0.02
|1.2808
|1.2408
|1.2835
|2824
|2006.09.07 10:55
|buy
|1413
|0.04
|1.2786
|1.2406
|1.2813
|2825
|2006.09.07 12:36
|buy
|1414
|0.08
|1.2763
|1.2403
|1.2790
|2826
|2006.09.07 13:07
|buy
|1415
|0.16
|1.2739
|1.2399
|1.2766
|2827
|2006.09.07 14:44
|buy
|1416
|0.32
|1.2718
|1.2398
|1.2745
|2828
|2006.09.07 17:59
|t/p
|1416
|0.32
|1.2745
|1.2398
|1.2745
|86.40
|11435.54
|2829
|2006.09.07 17:59
|close
|1412
|0.02
|1.2747
|1.2408
|1.2835
|-12.59
|11422.95
|2830
|2006.09.07 17:59
|close
|1414
|0.08
|1.2747
|1.2403
|1.2790
|-12.80
|11410.15
|2831
|2006.09.07 17:59
|close
|1413
|0.04
|1.2747
|1.2406
|1.2813
|-15.60
|11394.55
|2832
|2006.09.07 17:59
|close
|1415
|0.16
|1.2750
|1.2399
|1.2766
|17.60
|11412.15
|2833
|2006.09.07 17:59
|buy
|1417
|0.02
|1.2755
|1.2355
|1.2782
|2834
|2006.09.07 17:59
|buy
|1418
|0.04
|1.2730
|1.2350
|1.2757
|2835
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1418
|0.04
|1.2757
|1.2350
|1.2757
|10.80
|11422.95
|2836
|2006.09.07 18:00
|close
|1417
|0.02
|1.2762
|1.2355
|1.2782
|1.40
|11424.35
|2837
|2006.09.07 18:00
|buy
|1419
|0.02
|1.2759
|1.2359
|1.2786
|2838
|2006.09.07 18:00
|buy
|1420
|0.04
|1.2737
|1.2357
|1.2764
|2839
|2006.09.07 18:00
|buy
|1421
|0.08
|1.2712
|1.2352
|1.2739
|2840
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1419
|0.02
|1.2786
|1.2359
|1.2786
|5.40
|11429.75
|2841
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1420
|0.04
|1.2764
|1.2357
|1.2764
|10.80
|11440.55
|2842
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1421
|0.08
|1.2739
|1.2352
|1.2739
|21.60
|11462.15
|2843
|2006.09.07 18:00
|buy
|1422
|0.02
|1.2797
|1.2397
|1.2824
|2844
|2006.09.07 18:00
|buy
|1423
|0.04
|1.2749
|1.2369
|1.2776
|2845
|2006.09.07 20:46
|buy
|1424
|0.08
|1.2726
|1.2366
|1.2753
|2846
|2006.09.08 09:36
|buy
|1425
|0.16
|1.2706
|1.2366
|1.2733
|2847
|2006.09.08 14:37
|buy
|1426
|0.32
|1.2679
|1.2359
|1.2706
|2848
|2006.09.08 16:15
|buy
|1427
|0.64
|1.2657
|1.2357
|1.2684
|2849
|2006.09.11 06:57
|close
|1422
|0.02
|1.2684
|1.2397
|1.2824
|-22.86
|11439.29
|2850
|2006.09.11 06:57
|close
|1424
|0.08
|1.2684
|1.2366
|1.2753
|-34.65
|11404.64
|2851
|2006.09.11 06:57
|close
|1426
|0.32
|1.2684
|1.2359
|1.2706
|13.90
|11418.54
|2852
|2006.09.11 06:58
|close
|1423
|0.04
|1.2683
|1.2369
|1.2776
|-26.92
|11391.62
|2853
|2006.09.11 06:58
|close
|1427
|0.64
|1.2683
|1.2357
|1.2684
|162.21
|11553.83
|2854
|2006.09.11 06:58
|buy
|1428
|0.04
|1.2684
|1.2304
|1.2711
|2855
|2006.09.11 06:59
|close
|1425
|0.16
|1.2683
|1.2366
|1.2733
|-37.85
|11515.98
|2856
|2006.09.11 06:59
|close
|1428
|0.04
|1.2683
|1.2304
|1.2711
|-0.40
|11515.58
|2857
|2006.09.11 06:59
|buy
|1429
|0.02
|1.2684
|1.2284
|1.2711
|2858
|2006.09.11 10:11
|close
|1429
|0.02
|1.2711
|1.2284
|1.2711
|5.40
|11520.98
|2859
|2006.09.11 10:11
|buy
|1430
|0.02
|1.2714
|1.2314
|1.2741
|2860
|2006.09.11 16:07
|buy
|1431
|0.04
|1.2694
|1.2314
|1.2721
|2861
|2006.09.12 03:15
|close
|1430
|0.02
|1.2720
|1.2314
|1.2741
|1.07
|11522.05
|2862
|2006.09.12 03:19
|close
|1431
|0.04
|1.2720
|1.2314
|1.2721
|10.14
|11532.19
|2863
|2006.09.12 03:19
|buy
|1432
|0.02
|1.2723
|1.2323
|1.2750
|2864
|2006.09.12 14:33
|buy
|1433
|0.04
|1.2702
|1.2322
|1.2729
|2865
|2006.09.12 14:57
|t/p
|1433
|0.04
|1.2729
|1.2322
|1.2729
|10.80
|11542.99
|2866
|2006.09.12 14:57
|close
|1432
|0.02
|1.2729
|1.2323
|1.2750
|1.20
|11544.19
|2867
|2006.09.12 14:57
|buy
|1434
|0.02
|1.2727
|1.2327
|1.2754
|2868
|2006.09.12 15:33
|buy
|1435
|0.04
|1.2705
|1.2325
|1.2732
|2869
|2006.09.12 16:13
|buy
|1436
|0.08
|1.2684
|1.2324
|1.2711
|2870
|2006.09.13 17:49
|close
|1434
|0.02
|1.2711
|1.2327
|1.2754
|-3.33
|11540.85
|2871
|2006.09.13 17:49
|close
|1436
|0.08
|1.2711
|1.2324
|1.2711
|21.08
|11561.93
|2872
|2006.09.13 17:49
|close
|1435
|0.04
|1.2712
|1.2325
|1.2732
|2.54
|11564.47
|2873
|2006.09.13 17:49
|buy
|1437
|0.02
|1.2713
|1.2313
|1.2740
|2874
|2006.09.13 19:26
|buy
|1438
|0.04
|1.2693
|1.2313
|1.2720
|2875
|2006.09.14 12:49
|close
|1437
|0.02
|1.2719
|1.2313
|1.2740
|0.81
|11565.28
|2876
|2006.09.14 12:49
|t/p
|1438
|0.04
|1.2720
|1.2313
|1.2720
|10.01
|11575.29
|2877
|2006.09.14 12:49
|buy
|1439
|0.02
|1.2722
|1.2322
|1.2749
|2878
|2006.09.14 14:31
|buy
|1440
|0.04
|1.2698
|1.2318
|1.2725
|2879
|2006.09.14 14:31
|t/p
|1440
|0.04
|1.2725
|1.2318
|1.2725
|10.80
|11586.09
|2880
|2006.09.14 14:40
|buy
|1441
|0.04
|1.2701
|1.2321
|1.2728
|2881
|2006.09.14 16:25
|close
|1439
|0.02
|1.2728
|1.2322
|1.2749
|1.20
|11587.29
|2882
|2006.09.14 16:25
|t/p
|1441
|0.04
|1.2728
|1.2321
|1.2728
|10.80
|11598.09
|2883
|2006.09.14 16:25
|buy
|1442
|0.02
|1.2730
|1.2330
|1.2757
|2884
|2006.09.15 09:55
|buy
|1443
|0.04
|1.2710
|1.2330
|1.2737
|2885
|2006.09.15 11:57
|buy
|1444
|0.08
|1.2688
|1.2328
|1.2715
|2886
|2006.09.15 13:51
|buy
|1445
|0.16
|1.2667
|1.2327
|1.2694
|2887
|2006.09.15 14:30
|t/p
|1445
|0.16
|1.2694
|1.2327
|1.2694
|43.20
|11641.29
|2888
|2006.09.15 14:30
|close
|1442
|0.02
|1.2697
|1.2330
|1.2757
|-6.73
|11634.56
|2889
|2006.09.15 14:30
|close
|1444
|0.08
|1.2697
|1.2328
|1.2715
|7.20
|11641.76
|2890
|2006.09.15 14:30
|close
|1443
|0.04
|1.2694
|1.2330
|1.2737
|-6.40
|11635.36
|2891
|2006.09.15 14:30
|buy
|1446
|0.02
|1.2685
|1.2285
|1.2712
|2892
|2006.09.15 14:45
|buy
|1447
|0.04
|1.2664
|1.2284
|1.2691
|2893
|2006.09.15 15:34
|buy
|1448
|0.08
|1.2641
|1.2281
|1.2668
|2894
|2006.09.18 08:10
|close
|1446
|0.02
|1.2667
|1.2285
|1.2712
|-3.73
|11631.63
|2895
|2006.09.18 08:10
|close
|1448
|0.08
|1.2667
|1.2281
|1.2668
|20.28
|11651.90
|2896
|2006.09.18 08:11
|close
|1447
|0.04
|1.2668
|1.2284
|1.2691
|1.34
|11653.24
|2897
|2006.09.18 08:11
|buy
|1449
|0.02
|1.2669
|1.2269
|1.2696
|2898
|2006.09.18 15:01
|t/p
|1449
|0.02
|1.2696
|1.2269
|1.2696
|5.40
|11658.64
|2899
|2006.09.18 15:01
|buy
|1450
|0.02
|1.2713
|1.2313
|1.2740
|2900
|2006.09.18 15:01
|buy
|1451
|0.04
|1.2685
|1.2305
|1.2712
|2901
|2006.09.18 15:21
|buy
|1452
|0.08
|1.2664
|1.2304
|1.2691
|2902
|2006.09.18 16:56
|t/p
|1452
|0.08
|1.2691
|1.2304
|1.2691
|21.60
|11680.24
|2903
|2006.09.18 16:56
|close
|1450
|0.02
|1.2691
|1.2313
|1.2740
|-4.40
|11675.84
|2904
|2006.09.18 16:56
|close
|1451
|0.04
|1.2692
|1.2305
|1.2712
|2.80
|11678.64
|2905
|2006.09.18 16:56
|buy
|1453
|0.02
|1.2693
|1.2293
|1.2720
|2906
|2006.09.18 17:16
|buy
|1454
|0.04
|1.2673
|1.2293
|1.2700
|2907
|2006.09.18 20:39
|close
|1453
|0.02
|1.2700
|1.2293
|1.2720
|1.40
|11680.04
|2908
|2006.09.18 20:40
|close
|1454
|0.04
|1.2700
|1.2293
|1.2700
|10.80
|11690.84
|2909
|2006.09.18 20:40
|buy
|1455
|0.02
|1.2699
|1.2299
|1.2726
|2910
|2006.09.19 09:53
|buy
|1456
|0.04
|1.2679
|1.2299
|1.2706
|2911
|2006.09.19 11:00
|buy
|1457
|0.08
|1.2658
|1.2298
|1.2685
|2912
|2006.09.19 14:30
|t/p
|1457
|0.08
|1.2685
|1.2298
|1.2685
|21.60
|11712.44
|2913
|2006.09.19 14:30
|close
|1455
|0.02
|1.2686
|1.2299
|1.2726
|-2.73
|11709.71
|2914
|2006.09.19 14:30
|close
|1456
|0.04
|1.2685
|1.2299
|1.2706
|2.40
|11712.11
|2915
|2006.09.19 14:30
|buy
|1458
|0.02
|1.2682
|1.2282
|1.2709
|2916
|2006.09.19 15:10
|t/p
|1458
|0.02
|1.2709
|1.2282
|1.2709
|5.40
|11717.51
|2917
|2006.09.19 15:10
|buy
|1459
|0.02
|1.2715
|1.2315
|1.2742
|2918
|2006.09.19 17:02
|buy
|1460
|0.04
|1.2695
|1.2315
|1.2722
|2919
|2006.09.19 17:22
|buy
|1461
|0.08
|1.2674
|1.2314
|1.2701
|2920
|2006.09.20 16:16
|t/p
|1461
|0.08
|1.2701
|1.2314
|1.2701
|21.08
|11738.59
|2921
|2006.09.20 16:16
|close
|1459
|0.02
|1.2702
|1.2315
|1.2742
|-2.73
|11735.86
|2922
|2006.09.20 16:16
|close
|1460
|0.04
|1.2702
|1.2315
|1.2722
|2.54
|11738.39
|2923
|2006.09.20 16:16
|buy
|1462
|0.02
|1.2702
|1.2302
|1.2729
|2924
|2006.09.21 09:43
|t/p
|1462
|0.02
|1.2729
|1.2302
|1.2729
|5.01
|11743.40
|2925
|2006.09.21 09:43
|buy
|1463
|0.02
|1.2732
|1.2332
|1.2759
|2926
|2006.09.21 18:03
|t/p
|1463
|0.02
|1.2759
|1.2332
|1.2759
|5.40
|11748.80
|2927
|2006.09.21 18:03
|buy
|1464
|0.02
|1.2763
|1.2363
|1.2790
|2928
|2006.09.21 18:03
|t/p
|1464
|0.02
|1.2790
|1.2363
|1.2790
|5.40
|11754.20
|2929
|2006.09.21 18:03
|buy
|1465
|0.02
|1.2792
|1.2392
|1.2819
|2930
|2006.09.21 18:03
|buy
|1466
|0.04
|1.2759
|1.2379
|1.2786
|2931
|2006.09.21 18:15
|t/p
|1466
|0.04
|1.2786
|1.2379
|1.2786
|10.80
|11765.00
|2932
|2006.09.21 18:15
|close
|1465
|0.02
|1.2790
|1.2392
|1.2819
|-0.40
|11764.60
|2933
|2006.09.21 18:15
|buy
|1467
|0.02
|1.2785
|1.2385
|1.2812
|2934
|2006.09.22 09:06
|close
|1467
|0.02
|1.2812
|1.2385
|1.2812
|5.27
|11769.87
|2935
|2006.09.22 09:06
|buy
|1468
|0.02
|1.2811
|1.2411
|1.2838
|2936
|2006.09.22 17:34
|buy
|1469
|0.04
|1.2790
|1.2410
|1.2817
|2937
|2006.09.25 06:34
|t/p
|1469
|0.04
|1.2817
|1.2410
|1.2817
|10.54
|11780.41
|2938
|2006.09.25 06:34
|close
|1468
|0.02
|1.2817
|1.2411
|1.2838
|1.07
|11781.48
|2939
|2006.09.25 06:35
|buy
|1470
|0.02
|1.2818
|1.2418
|1.2845
|2940
|2006.09.25 09:05
|buy
|1471
|0.04
|1.2797
|1.2417
|1.2824
|2941
|2006.09.25 11:02
|buy
|1472
|0.08
|1.2769
|1.2409
|1.2796
|2942
|2006.09.25 16:00
|buy
|1473
|0.16
|1.2745
|1.2405
|1.2772
|2943
|2006.09.26 10:47
|buy
|1474
|0.32
|1.2724
|1.2404
|1.2751
|2944
|2006.09.26 11:55
|buy
|1475
|0.64
|1.2703
|1.2403
|1.2730
|2945
|2006.09.26 16:04
|buy
|1476
|1.28
|1.2680
|1.2400
|1.2707
|2946
|2006.09.27 14:30
|t/p
|1476
|1.28
|1.2707
|1.2400
|1.2707
|337.22
|12118.69
|2947
|2006.09.27 14:30
|close
|1470
|0.02
|1.2711
|1.2418
|1.2845
|-21.66
|12097.03
|2948
|2006.09.27 14:30
|close
|1472
|0.08
|1.2711
|1.2409
|1.2796
|-47.45
|12049.58
|2949
|2006.09.27 14:30
|close
|1474
|0.32
|1.2711
|1.2404
|1.2751
|-43.70
|12005.89
|2950
|2006.09.27 14:30
|close
|1471
|0.04
|1.2711
|1.2417
|1.2824
|-34.92
|11970.96
|2951
|2006.09.27 14:30
|close
|1475
|0.64
|1.2711
|1.2403
|1.2730
|47.01
|12017.97
|2952
|2006.09.27 14:30
|buy
|1477
|0.06
|1.2705
|1.2325
|1.2732
|2953
|2006.09.27 14:31
|close
|1473
|0.16
|1.2711
|1.2405
|1.2772
|-56.50
|11961.47
|2954
|2006.09.27 14:31
|close
|1477
|0.06
|1.2707
|1.2325
|1.2732
|1.20
|11962.67
|2955
|2006.09.27 14:31
|buy
|1478
|0.02
|1.2708
|1.2308
|1.2735
|2956
|2006.09.27 14:41
|buy
|1479
|0.04
|1.2686
|1.2306
|1.2713
|2957
|2006.09.28 01:49
|close
|1478
|0.02
|1.2713
|1.2308
|1.2735
|0.61
|11963.28
|2958
|2006.09.28 01:51
|t/p
|1479
|0.04
|1.2713
|1.2306
|1.2713
|10.01
|11973.30
|2959
|2006.09.28 01:51
|buy
|1480
|0.02
|1.2716
|1.2316
|1.2743
|2960
|2006.09.28 14:37
|buy
|1481
|0.04
|1.2695
|1.2315
|1.2722
|2961
|2006.09.29 09:24
|buy
|1482
|0.08
|1.2674
|1.2314
|1.2701
|2962
|2006.09.29 14:39
|buy
|1483
|0.16
|1.2653
|1.2313
|1.2680
|2963
|2006.09.29 17:03
|t/p
|1483
|0.16
|1.2680
|1.2313
|1.2680
|43.20
|12016.50
|2964
|2006.09.29 17:03
|close
|1480
|0.02
|1.2681
|1.2316
|1.2743
|-7.13
|12009.36
|2965
|2006.09.29 17:03
|close
|1482
|0.08
|1.2681
|1.2314
|1.2701
|5.60
|12014.96
|2966
|2006.09.29 17:03
|close
|1481
|0.04
|1.2690
|1.2315
|1.2722
|-2.26
|12012.70
|2967
|2006.09.29 17:03
|buy
|1484
|0.03
|1.2678
|1.2278
|1.2705
|2968
|2006.09.29 17:03
|t/p
|1484
|0.03
|1.2705
|1.2278
|1.2705
|8.10
|12020.80
|2969
|2006.09.29 17:03
|buy
|1485
|0.03
|1.2715
|1.2315
|1.2742
|2970
|2006.09.29 17:03
|buy
|1486
|0.06
|1.2684
|1.2304
|1.2711
|2971
|2006.10.02 09:06
|buy
|1487
|0.12
|1.2664
|1.2304
|1.2691
|2972
|2006.10.02 11:33
|close
|1485
|0.03
|1.2690
|1.2315
|1.2742
|-7.70
|12013.11
|2973
|2006.10.02 11:33
|close
|1487
|0.12
|1.2690
|1.2304
|1.2691
|31.20
|12044.31
|2974
|2006.10.02 11:33
|close
|1486
|0.06
|1.2690
|1.2304
|1.2711
|3.21
|12047.51
|2975
|2006.10.02 11:33
|buy
|1488
|0.03
|1.2691
|1.2291
|1.2718
|2976
|2006.10.02 15:31
|close
|1488
|0.03
|1.2717
|1.2291
|1.2718
|7.80
|12055.31
|2977
|2006.10.02 15:31
|buy
|1489
|0.03
|1.2714
|1.2314
|1.2741
|2978
|2006.10.02 15:50
|close
|1489
|0.03
|1.2740
|1.2314
|1.2741
|7.80
|12063.11
|2979
|2006.10.02 15:50
|buy
|1490
|0.03
|1.2742
|1.2342
|1.2769
|2980
|2006.10.04 03:11
|buy
|1491
|0.06
|1.2722
|1.2342
|1.2749
|2981
|2006.10.04 10:43
|buy
|1492
|0.12
|1.2701
|1.2341
|1.2728
|2982
|2006.10.04 12:39
|buy
|1493
|0.24
|1.2680
|1.2340
|1.2707
|2983
|2006.10.04 16:01
|t/p
|1493
|0.24
|1.2707
|1.2340
|1.2707
|64.80
|12127.91
|2984
|2006.10.04 16:01
|close
|1490
|0.03
|1.2708
|1.2342
|1.2769
|-10.59
|12117.32
|2985
|2006.10.04 16:01
|close
|1492
|0.12
|1.2708
|1.2341
|1.2728
|8.40
|12125.72
|2986
|2006.10.04 16:01
|buy
|1494
|0.06
|1.2699
|1.2319
|1.2726
|2987
|2006.10.04 16:02
|close
|1491
|0.06
|1.2722
|1.2342
|1.2749
|0.00
|12125.72
|2988
|2006.10.04 16:12
|buy
|1495
|0.06
|1.2678
|1.2298
|1.2705
|2989
|2006.10.04 18:39
|t/p
|1494
|0.06
|1.2726
|1.2319
|1.2726
|16.20
|12141.92
|2990
|2006.10.04 18:39
|t/p
|1495
|0.06
|1.2705
|1.2298
|1.2705
|16.20
|12158.12
|2991
|2006.10.04 18:39
|buy
|1496
|0.03
|1.2730
|1.2330
|1.2757
|2992
|2006.10.04 18:39
|buy
|1497
|0.06
|1.2706
|1.2326
|1.2733
|2993
|2006.10.04 18:54
|buy
|1498
|0.12
|1.2685
|1.2325
|1.2712
|2994
|2006.10.04 20:46
|close
|1496
|0.03
|1.2712
|1.2330
|1.2757
|-5.40
|12152.72
|2995
|2006.10.04 20:46
|close
|1498
|0.12
|1.2712
|1.2325
|1.2712
|32.40
|12185.12
|2996
|2006.10.04 21:00
|close
|1497
|0.06
|1.2712
|1.2326
|1.2733
|3.60
|12188.72
|2997
|2006.10.04 21:00
|buy
|1499
|0.03
|1.2711
|1.2311
|1.2738
|2998
|2006.10.05 14:57
|buy
|1500
|0.06
|1.2691
|1.2311
|1.2718
|2999
|2006.10.06 13:52
|buy
|1501
|0.12
|1.2671
|1.2311
|1.2698
|3000
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1501
|0.12
|1.2698
|1.2311
|1.2698
|32.40
|12221.12
|3001
|2006.10.06 14:31
|close
|1499
|0.03
|1.2713
|1.2311
|1.2738
|-0.19
|12220.93
|3002
|2006.10.06 14:31
|close
|1500
|0.06
|1.2699
|1.2311
|1.2718
|4.41
|12225.34
|3003
|2006.10.06 14:31
|buy
|1502
|0.03
|1.2682
|1.2282
|1.2709
|3004
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1502
|0.03
|1.2709
|1.2282
|1.2709
|8.10
|12233.44
|3005
|2006.10.06 14:31
|buy
|1503
|0.03
|1.2712
|1.2312
|1.2739
|3006
|2006.10.06 14:31
|buy
|1504
|0.06
|1.2688
|1.2308
|1.2715
|3007
|2006.10.06 14:31
|buy
|1505
|0.12
|1.2663
|1.2303
|1.2690
|3008
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1505
|0.12
|1.2690
|1.2303
|1.2690
|32.40
|12265.84
|3009
|2006.10.06 14:31
|close
|1503
|0.03
|1.2696
|1.2312
|1.2739
|-4.80
|12261.04
|3010
|2006.10.06 14:32
|close
|1504
|0.06
|1.2697
|1.2308
|1.2715
|5.40
|12266.44
|3011
|2006.10.06 14:32
|buy
|1506
|0.03
|1.2699
|1.2299
|1.2726
|3012
|2006.10.06 14:32
|buy
|1507
|0.06
|1.2660
|1.2280
|1.2687
|3013
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1507
|0.06
|1.2687
|1.2280
|1.2687
|16.20
|12282.64
|3014
|2006.10.06 14:32
|close
|1506
|0.03
|1.2713
|1.2299
|1.2726
|4.20
|12286.84
|3015
|2006.10.06 14:32
|buy
|1508
|0.03
|1.2660
|1.2260
|1.2687
|3016
|2006.10.06 14:32
|t/p
|1508
|0.03
|1.2687
|1.2260
|1.2687
|8.10
|12294.94
|3017
|2006.10.06 14:32
|buy
|1509
|0.03
|1.2704
|1.2304
|1.2731
|3018
|2006.10.06 14:32
|buy
|1510
|0.06
|1.2660
|1.2280
|1.2687
|3019
|2006.10.06 14:34
|buy
|1511
|0.12
|1.2639
|1.2279
|1.2666
|3020
|2006.10.06 14:34
|t/p
|1511
|0.12
|1.2666
|1.2279
|1.2666
|32.40
|12327.34
|3021
|2006.10.06 14:34
|close
|1509
|0.03
|1.2666
|1.2304
|1.2731
|-11.40
|12315.94
|3022
|2006.10.06 14:34
|buy
|1512
|0.06
|1.2635
|1.2255
|1.2662
|3023
|2006.10.06 14:35
|close
|1510
|0.06
|1.2662
|1.2280
|1.2687
|1.20
|12317.14
|3024
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1512
|0.06
|1.2662
|1.2255
|1.2662
|16.20
|12333.34
|3025
|2006.10.06 14:35
|buy
|1513
|0.03
|1.2666
|1.2266
|1.2693
|3026
|2006.10.06 14:35
|buy
|1514
|0.06
|1.2623
|1.2243
|1.2650
|3027
|2006.10.06 14:35
|buy
|1515
|0.12
|1.2602
|1.2242
|1.2629
|3028
|2006.10.06 14:36
|t/p
|1515
|0.12
|1.2629
|1.2242
|1.2629
|32.40
|12365.74
|3029
|2006.10.06 14:36
|close
|1513
|0.03
|1.2631
|1.2266
|1.2693
|-10.50
|12355.24
|3030
|2006.10.06 14:36
|close
|1514
|0.06
|1.2632
|1.2243
|1.2650
|5.40
|12360.64
|3031
|2006.10.06 14:36
|buy
|1516
|0.03
|1.2633
|1.2233
|1.2660
|3032
|2006.10.06 14:56
|buy
|1517
|0.06
|1.2611
|1.2231
|1.2638
|3033
|2006.10.06 15:08
|buy
|1518
|0.12
|1.2590
|1.2230
|1.2617
|3034
|2006.10.10 10:22
|buy
|1519
|0.24
|1.2568
|1.2228
|1.2595
|3035
|2006.10.10 13:09
|buy
|1520
|0.48
|1.2548
|1.2228
|1.2575
|3036
|2006.10.10 15:38
|buy
|1521
|0.96
|1.2527
|1.2227
|1.2554
|3037
|2006.10.11 12:22
|close
|1516
|0.03
|1.2554
|1.2233
|1.2660
|-24.29
|12336.35
|3038
|2006.10.11 12:22
|close
|1518
|0.12
|1.2554
|1.2230
|1.2617
|-45.56
|12290.79
|3039
|2006.10.11 12:22
|close
|1520
|0.48
|1.2554
|1.2228
|1.2575
|25.66
|12316.45
|3040
|2006.10.11 12:24
|close
|1517
|0.06
|1.2554
|1.2231
|1.2638
|-35.38
|12281.07
|3041
|2006.10.11 12:24
|close
|1521
|0.96
|1.2554
|1.2227
|1.2554
|252.89
|12533.96
|3042
|2006.10.11 12:24
|close
|1519
|0.24
|1.2554
|1.2228
|1.2595
|-35.17
|12498.79
|3043
|2006.10.11 12:24
|buy
|1522
|0.03
|1.2557
|1.2157
|1.2584
|3044
|2006.10.11 20:01
|buy
|1523
|0.06
|1.2534
|1.2154
|1.2561
|3045
|2006.10.11 20:24
|buy
|1524
|0.12
|1.2513
|1.2153
|1.2540
|3046
|2006.10.11 20:53
|t/p
|1524
|0.12
|1.2540
|1.2153
|1.2540
|32.40
|12531.19
|3047
|2006.10.11 20:53
|close
|1522
|0.03
|1.2547
|1.2157
|1.2584
|-3.00
|12528.19
|3048
|2006.10.11 22:14
|buy
|1525
|0.06
|1.2514
|1.2134
|1.2541
|3049
|2006.10.12 08:31
|close
|1523
|0.06
|1.2540
|1.2154
|1.2561
|2.42
|12530.61
|3050
|2006.10.12 08:32
|close
|1525
|0.06
|1.2539
|1.2134
|1.2541
|13.82
|12544.43
|3051
|2006.10.12 08:32
|buy
|1526
|0.03
|1.2538
|1.2138
|1.2565
|3052
|2006.10.13 00:08
|t/p
|1526
|0.03
|1.2565
|1.2138
|1.2565
|7.90
|12552.34
|3053
|2006.10.13 00:08
|buy
|1527
|0.03
|1.2567
|1.2167
|1.2594
|3054
|2006.10.13 12:56
|buy
|1528
|0.06
|1.2545
|1.2165
|1.2572
|3055
|2006.10.13 14:38
|buy
|1529
|0.12
|1.2524
|1.2164
|1.2551
|3056
|2006.10.13 16:05
|buy
|1530
|0.24
|1.2502
|1.2162
|1.2529
|3057
|2006.10.16 14:43
|t/p
|1530
|0.24
|1.2529
|1.2162
|1.2529
|63.23
|12615.56
|3058
|2006.10.16 14:43
|close
|1527
|0.03
|1.2531
|1.2167
|1.2594
|-11.00
|12604.57
|3059
|2006.10.16 14:43
|close
|1529
|0.12
|1.2531
|1.2164
|1.2551
|7.61
|12612.18
|3060
|2006.10.16 14:44
|close
|1528
|0.06
|1.2530
|1.2165
|1.2572
|-9.39
|12602.79
|3061
|2006.10.16 14:44
|buy
|1531
|0.03
|1.2528
|1.2128
|1.2555
|3062
|2006.10.17 15:32
|close
|1531
|0.03
|1.2554
|1.2128
|1.2555
|7.60
|12610.39
|3063
|2006.10.17 15:32
|buy
|1532
|0.03
|1.2555
|1.2155
|1.2582
|3064
|2006.10.17 23:39
|buy
|1533
|0.06
|1.2534
|1.2154
|1.2561
|3065
|2006.10.18 15:11
|buy
|1534
|0.12
|1.2514
|1.2154
|1.2541
|3066
|2006.10.18 23:59
|t/p
|1534
|0.12
|1.2541
|1.2154
|1.2541
|32.40
|12642.79
|3067
|2006.10.18 23:59
|close
|1532
|0.03
|1.2541
|1.2155
|1.2582
|-4.40
|12638.40
|3068
|2006.10.19 00:00
|close
|1533
|0.06
|1.2542
|1.2154
|1.2561
|3.23
|12641.62
|3069
|2006.10.19 00:00
|buy
|1535
|0.03
|1.2532
|1.2132
|1.2559
|3070
|2006.10.19 09:44
|t/p
|1535
|0.03
|1.2559
|1.2132
|1.2559
|8.10
|12649.72
|3071
|2006.10.19 09:44
|buy
|1536
|0.03
|1.2563
|1.2163
|1.2590
|3072
|2006.10.19 15:46
|close
|1536
|0.03
|1.2590
|1.2163
|1.2590
|8.10
|12657.82
|3073
|2006.10.19 15:46
|buy
|1537
|0.03
|1.2592
|1.2192
|1.2619
|3074
|2006.10.19 18:00
|buy
|1538
|0.06
|1.2562
|1.2182
|1.2589
|3075
|2006.10.19 18:00
|t/p
|1538
|0.06
|1.2589
|1.2182
|1.2589
|16.20
|12674.02
|3076
|2006.10.19 19:09
|t/p
|1537
|0.03
|1.2619
|1.2192
|1.2619
|8.10
|12682.12
|3077
|2006.10.19 19:09
|buy
|1539
|0.03
|1.2622
|1.2222
|1.2649
|3078
|2006.10.20 12:00
|buy
|1540
|0.06
|1.2602
|1.2222
|1.2629
|3079
|2006.10.20 15:02
|close
|1539
|0.03
|1.2628
|1.2222
|1.2649
|1.60
|12683.73
|3080
|2006.10.20 15:02
|close
|1540
|0.06
|1.2629
|1.2222
|1.2629
|16.20
|12699.93
|3081
|2006.10.20 15:02
|buy
|1541
|0.03
|1.2630
|1.2230
|1.2657
|3082
|2006.10.20 16:04
|buy
|1542
|0.06
|1.2607
|1.2227
|1.2634
|3083
|2006.10.23 08:54
|buy
|1543
|0.12
|1.2586
|1.2226
|1.2613
|3084
|2006.10.23 11:13
|buy
|1544
|0.24
|1.2564
|1.2224
|1.2591
|3085
|2006.10.23 14:49
|buy
|1545
|0.48
|1.2543
|1.2223
|1.2570
|3086
|2006.10.24 17:40
|close
|1541
|0.03
|1.2570
|1.2230
|1.2657
|-18.39
|12681.53
|3087
|2006.10.24 17:40
|close
|1543
|0.12
|1.2570
|1.2226
|1.2613
|-19.99
|12661.55
|3088
|2006.10.24 17:40
|close
|1545
|0.48
|1.2570
|1.2223
|1.2570
|126.46
|12788.00
|3089
|2006.10.24 17:41
|close
|1542
|0.06
|1.2571
|1.2227
|1.2634
|-22.39
|12765.62
|3090
|2006.10.24 17:41
|close
|1544
|0.24
|1.2572
|1.2224
|1.2591
|17.63
|12783.25
|3091
|2006.10.24 17:41
|buy
|1546
|0.03
|1.2575
|1.2175
|1.2602
|3092
|2006.10.24 23:05
|buy
|1547
|0.06
|1.2555
|1.2175
|1.2582
|3093
|2006.10.25 12:25
|close
|1546
|0.03
|1.2581
|1.2175
|1.2602
|1.60
|12784.85
|3094
|2006.10.25 12:33
|close
|1547
|0.06
|1.2581
|1.2175
|1.2582
|15.21
|12800.06
|3095
|2006.10.25 12:34
|buy
|1548
|0.03
|1.2586
|1.2186
|1.2613
|3096
|2006.10.25 20:21
|t/p
|1548
|0.03
|1.2613
|1.2186
|1.2613
|8.10
|12808.16
|3097
|2006.10.25 20:21
|buy
|1549
|0.03
|1.2616
|1.2216
|1.2643
|3098
|2006.10.25 20:27
|buy
|1550
|0.06
|1.2594
|1.2214
|1.2621
|3099
|2006.10.25 21:04
|close
|1549
|0.03
|1.2620
|1.2216
|1.2643
|1.20
|12809.36
|3100
|2006.10.25 21:04
|close
|1550
|0.06
|1.2621
|1.2214
|1.2621
|16.20
|12825.56
|3101
|2006.10.25 21:04
|buy
|1551
|0.03
|1.2618
|1.2218
|1.2645
|3102
|2006.10.26 08:57
|t/p
|1551
|0.03
|1.2645
|1.2218
|1.2645
|7.51
|12833.07
|3103
|2006.10.26 08:57
|buy
|1552
|0.03
|1.2648
|1.2248
|1.2675
|3104
|2006.10.26 16:38
|t/p
|1552
|0.03
|1.2675
|1.2248
|1.2675
|8.10
|12841.17
|3105
|2006.10.26 16:38
|buy
|1553
|0.03
|1.2679
|1.2279
|1.2706
|3106
|2006.10.27 02:46
|t/p
|1553
|0.03
|1.2706
|1.2279
|1.2706
|7.90
|12849.07
|3107
|2006.10.27 02:46
|buy
|1554
|0.03
|1.2710
|1.2310
|1.2737
|3108
|2006.10.27 08:23
|buy
|1555
|0.06
|1.2689
|1.2309
|1.2716
|3109
|2006.10.27 11:17
|buy
|1556
|0.12
|1.2669
|1.2309
|1.2696
|3110
|2006.10.27 14:30
|t/p
|1556
|0.12
|1.2696
|1.2309
|1.2696
|32.40
|12881.47
|3111
|2006.10.27 14:30
|close
|1554
|0.03
|1.2696
|1.2310
|1.2737
|-4.20
|12877.27
|3112
|2006.10.27 14:30
|close
|1555
|0.06
|1.2697
|1.2309
|1.2716
|4.80
|12882.07
|3113
|2006.10.27 14:30
|buy
|1557
|0.03
|1.2701
|1.2301
|1.2728
|3114
|2006.10.27 14:32
|t/p
|1557
|0.03
|1.2728
|1.2301
|1.2728
|8.10
|12890.17
|3115
|2006.10.27 14:32
|buy
|1558
|0.03
|1.2730
|1.2330
|1.2757
|3116
|2006.10.27 14:41
|buy
|1559
|0.06
|1.2709
|1.2329
|1.2736
|3117
|2006.10.27 15:07
|t/p
|1559
|0.06
|1.2736
|1.2329
|1.2736
|16.20
|12906.37
|3118
|2006.10.27 15:07
|close
|1558
|0.03
|1.2736
|1.2330
|1.2757
|1.80
|12908.17
|3119
|2006.10.27 15:07
|buy
|1560
|0.03
|1.2737
|1.2337
|1.2764
|3120
|2006.10.27 18:05
|buy
|1561
|0.06
|1.2716
|1.2336
|1.2743
|3121
|2006.10.31 09:28
|buy
|1562
|0.12
|1.2695
|1.2335
|1.2722
|3122
|2006.10.31 16:59
|t/p
|1562
|0.12
|1.2722
|1.2335
|1.2722
|32.40
|12940.57
|3123
|2006.10.31 16:59
|close
|1560
|0.03
|1.2727
|1.2337
|1.2764
|-3.39
|12937.18
|3124
|2006.10.31 17:00
|close
|1561
|0.06
|1.2722
|1.2336
|1.2743
|2.81
|12939.99
|3125
|2006.10.31 17:00
|buy
|1563
|0.03
|1.2722
|1.2322
|1.2749
|3126
|2006.10.31 17:09
|close
|1563
|0.03
|1.2748
|1.2322
|1.2749
|7.80
|12947.79
|3127
|2006.10.31 17:09
|buy
|1564
|0.03
|1.2752
|1.2352
|1.2779
|3128
|2006.10.31 17:32
|t/p
|1564
|0.03
|1.2779
|1.2352
|1.2779
|8.10
|12955.89
|3129
|2006.10.31 17:32
|buy
|1565
|0.03
|1.2781
|1.2381
|1.2808
|3130
|2006.10.31 21:43
|buy
|1566
|0.06
|1.2759
|1.2379
|1.2786
|3131
|2006.11.01 17:03
|close
|1565
|0.03
|1.2785
|1.2381
|1.2808
|1.00
|12956.89
|3132
|2006.11.01 17:03
|close
|1566
|0.06
|1.2785
|1.2379
|1.2786
|15.21
|12972.10
|3133
|2006.11.01 17:03
|buy
|1567
|0.03
|1.2786
|1.2386
|1.2813
|3134
|2006.11.01 17:54
|buy
|1568
|0.06
|1.2765
|1.2385
|1.2792
|3135
|2006.11.02 02:54
|buy
|1569
|0.12
|1.2745
|1.2385
|1.2772
|3136
|2006.11.02 13:44
|close
|1567
|0.03
|1.2771
|1.2386
|1.2813
|-5.09
|12967.01
|3137
|2006.11.02 13:44
|close
|1569
|0.12
|1.2771
|1.2385
|1.2772
|31.20
|12998.21
|3138
|2006.11.02 13:44
|close
|1568
|0.06
|1.2773
|1.2385
|1.2792
|3.62
|13001.83
|3139
|2006.11.02 13:44
|buy
|1570
|0.03
|1.2775
|1.2375
|1.2802
|3140
|2006.11.03 14:31
|buy
|1571
|0.06
|1.2752
|1.2372
|1.2779
|3141
|2006.11.03 14:31
|buy
|1572
|0.12
|1.2723
|1.2363
|1.2750
|3142
|2006.11.03 14:31
|t/p
|1572
|0.12
|1.2750
|1.2363
|1.2750
|32.40
|13034.23
|3143
|2006.11.03 14:31
|close
|1570
|0.03
|1.2763
|1.2375
|1.2802
|-3.80
|13030.44
|3144
|2006.11.03 14:31
|close
|1571
|0.06
|1.2759
|1.2372
|1.2779
|4.20
|13034.64
|3145
|2006.11.03 14:31
|buy
|1573
|0.03
|1.2751
|1.2351
|1.2778
|3146
|2006.11.03 14:32
|buy
|1574
|0.06
|1.2729
|1.2349
|1.2756
|3147
|2006.11.03 14:32
|buy
|1575
|0.12
|1.2708
|1.2348
|1.2735
|3148
|2006.11.03 14:32
|buy
|1576
|0.24
|1.2681
|1.2341
|1.2708
|3149
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1573
|0.03
|1.2778
|1.2351
|1.2778
|8.10
|13042.74
|3150
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1574
|0.06
|1.2756
|1.2349
|1.2756
|16.20
|13058.94
|3151
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1575
|0.12
|1.2735
|1.2348
|1.2735
|32.40
|13091.34
|3152
|2006.11.03 14:32
|t/p
|1576
|0.24
|1.2708
|1.2341
|1.2708
|64.80
|13156.14
|3153
|2006.11.03 14:32
|buy
|1577
|0.03
|1.2787
|1.2387
|1.2814
|3154
|2006.11.03 14:32
|buy
|1578
|0.06
|1.2718
|1.2338
|1.2745
|3155
|2006.11.03 14:44
|buy
|1579
|0.12
|1.2698
|1.2338
|1.2725
|3156
|2006.11.06 18:51
|close
|1577
|0.03
|1.2724
|1.2387
|1.2814
|-19.10
|13137.04
|3157
|2006.11.06 18:51
|close
|1579
|0.12
|1.2724
|1.2338
|1.2725
|30.41
|13167.45
|3158
|2006.11.06 22:54
|close
|1578
|0.06
|1.2724
|1.2338
|1.2745
|3.21
|13170.66
|3159
|2006.11.06 22:54
|buy
|1580
|0.03
|1.2725
|1.2325
|1.2752
|3160
|2006.11.07 05:16
|t/p
|1580
|0.03
|1.2752
|1.2325
|1.2752
|7.90
|13178.56
|3161
|2006.11.07 05:16
|buy
|1581
|0.03
|1.2754
|1.2354
|1.2781
|3162
|2006.11.07 14:59
|t/p
|1581
|0.03
|1.2781
|1.2354
|1.2781
|8.10
|13186.66
|3163
|2006.11.07 14:59
|buy
|1582
|0.03
|1.2785
|1.2385
|1.2812
|3164
|2006.11.07 15:44
|close
|1582
|0.03
|1.2811
|1.2385
|1.2812
|7.80
|13194.46
|3165
|2006.11.07 15:44
|buy
|1583
|0.03
|1.2813
|1.2413
|1.2840
|3166
|2006.11.07 20:18
|buy
|1584
|0.06
|1.2792
|1.2412
|1.2819
|3167
|2006.11.07 20:55
|buy
|1585
|0.12
|1.2771
|1.2411
|1.2798
|3168
|2006.11.08 10:18
|close
|1583
|0.03
|1.2797
|1.2413
|1.2840
|-5.00
|13189.47
|3169
|2006.11.08 10:18
|close
|1585
|0.12
|1.2797
|1.2411
|1.2798
|30.41
|13219.88
|3170
|2006.11.08 10:18
|close
|1584
|0.06
|1.2797
|1.2412
|1.2819
|2.61
|13222.49
|3171
|2006.11.08 10:18
|buy
|1586
|0.03
|1.2797
|1.2397
|1.2824
|3172
|2006.11.08 14:02
|buy
|1587
|0.06
|1.2776
|1.2396
|1.2803
|3173
|2006.11.08 15:14
|buy
|1588
|0.12
|1.2756
|1.2396
|1.2783
|3174
|2006.11.09 08:58
|close
|1586
|0.03
|1.2782
|1.2397
|1.2824
|-5.09
|13217.40
|3175
|2006.11.09 08:58
|close
|1588
|0.12
|1.2782
|1.2396
|1.2783
|28.84
|13246.24
|3176
|2006.11.09 08:59
|close
|1587
|0.06
|1.2783
|1.2396
|1.2803
|3.02
|13249.26
|3177
|2006.11.09 08:59
|buy
|1589
|0.03
|1.2784
|1.2384
|1.2811
|3178
|2006.11.09 14:30
|t/p
|1589
|0.03
|1.2811
|1.2384
|1.2811
|8.10
|13257.36
|3179
|2006.11.09 14:30
|buy
|1590
|0.03
|1.2850
|1.2450
|1.2877
|3180
|2006.11.09 14:30
|buy
|1591
|0.06
|1.2802
|1.2422
|1.2829
|3181
|2006.11.09 14:30
|buy
|1592
|0.12
|1.2780
|1.2420
|1.2807
|3182
|2006.11.09 14:48
|buy
|1593
|0.24
|1.2759
|1.2419
|1.2786
|3183
|2006.11.09 15:58
|close
|1590
|0.03
|1.2786
|1.2450
|1.2877
|-19.20
|13238.16
|3184
|2006.11.09 15:58
|close
|1592
|0.12
|1.2786
|1.2420
|1.2807
|7.20
|13245.36
|3185
|2006.11.09 15:59
|close
|1591
|0.06
|1.2786
|1.2422
|1.2829
|-9.60
|13235.76
|3186
|2006.11.09 15:59
|t/p
|1593
|0.24
|1.2786
|1.2419
|1.2786
|64.80
|13300.56
|3187
|2006.11.09 15:59
|buy
|1594
|0.03
|1.2788
|1.2388
|1.2815
|3188
|2006.11.09 17:20
|close
|1594
|0.03
|1.2814
|1.2388
|1.2815
|7.80
|13308.36
|3189
|2006.11.09 17:20
|buy
|1595
|0.03
|1.2807
|1.2407
|1.2834
|3190
|2006.11.09 17:35
|t/p
|1595
|0.03
|1.2834
|1.2407
|1.2834
|8.10
|13316.46
|3191
|2006.11.09 17:35
|buy
|1596
|0.03
|1.2836
|1.2436
|1.2863
|3192
|2006.11.10 03:08
|t/p
|1596
|0.03
|1.2863
|1.2436
|1.2863
|7.90
|13324.37
|3193
|2006.11.10 03:08
|buy
|1597
|0.03
|1.2865
|1.2465
|1.2892
|3194
|2006.11.10 10:03
|close
|1597
|0.03
|1.2891
|1.2465
|1.2892
|7.80
|13332.17
|3195
|2006.11.10 10:03
|buy
|1598
|0.03
|1.2892
|1.2492
|1.2919
|3196
|2006.11.10 12:26
|buy
|1599
|0.06
|1.2871
|1.2491
|1.2898
|3197
|2006.11.10 16:10
|buy
|1600
|0.12
|1.2851
|1.2491
|1.2878
|3198
|2006.11.13 06:18
|close
|1598
|0.03
|1.2877
|1.2492
|1.2919
|-4.70
|13327.47
|3199
|2006.11.13 06:18
|close
|1600
|0.12
|1.2877
|1.2491
|1.2878
|30.41
|13357.88
|3200
|2006.11.13 06:18
|close
|1599
|0.06
|1.2877
|1.2491
|1.2898
|3.21
|13361.09
|3201
|2006.11.13 06:18
|buy
|1601
|0.03
|1.2878
|1.2478
|1.2905
|3202
|2006.11.13 08:58
|buy
|1602
|0.06
|1.2858
|1.2478
|1.2885
|3203
|2006.11.13 12:08
|buy
|1603
|0.12
|1.2837
|1.2477
|1.2864
|3204
|2006.11.13 15:51
|buy
|1604
|0.24
|1.2816
|1.2476
|1.2843
|3205
|2006.11.14 14:31
|t/p
|1604
|0.24
|1.2843
|1.2476
|1.2843
|63.23
|13424.32
|3206
|2006.11.14 14:31
|close
|1601
|0.03
|1.2844
|1.2478
|1.2905
|-10.40
|13413.92
|3207
|2006.11.14 14:31
|close
|1603
|0.12
|1.2844
|1.2477
|1.2864
|7.61
|13421.54
|3208
|2006.11.14 14:31
|buy
|1605
|0.06
|1.2837
|1.2457
|1.2864
|3209
|2006.11.14 14:31
|close
|1602
|0.06
|1.2844
|1.2478
|1.2885
|-8.79
|13412.74
|3210
|2006.11.14 14:31
|close
|1605
|0.06
|1.2846
|1.2457
|1.2864
|5.40
|13418.14
|3211
|2006.11.14 14:31
|buy
|1606
|0.03
|1.2850
|1.2450
|1.2877
|3212
|2006.11.14 16:05
|buy
|1607
|0.06
|1.2824
|1.2444
|1.2851
|3213
|2006.11.14 16:12
|buy
|1608
|0.12
|1.2803
|1.2443
|1.2830
|3214
|2006.11.15 09:11
|close
|1606
|0.03
|1.2830
|1.2450
|1.2877
|-6.20
|13411.95
|3215
|2006.11.15 09:11
|close
|1608
|0.12
|1.2830
|1.2443
|1.2830
|31.61
|13443.56
|3216
|2006.11.15 09:11
|close
|1607
|0.06
|1.2830
|1.2444
|1.2851
|3.21
|13446.77
|3217
|2006.11.15 09:11
|buy
|1609
|0.03
|1.2832
|1.2432
|1.2859
|3218
|2006.11.15 10:36
|buy
|1610
|0.06
|1.2810
|1.2430
|1.2837
|3219
|2006.11.15 11:38
|buy
|1611
|0.12
|1.2789
|1.2429
|1.2816
|3220
|2006.11.15 20:05
|t/p
|1611
|0.12
|1.2816
|1.2429
|1.2816
|32.40
|13479.17
|3221
|2006.11.15 20:05
|close
|1609
|0.03
|1.2816
|1.2432
|1.2859
|-4.80
|13474.37
|3222
|2006.11.15 20:05
|close
|1610
|0.06
|1.2815
|1.2430
|1.2837
|3.00
|13477.37
|3223
|2006.11.15 20:05
|buy
|1612
|0.03
|1.2818
|1.2418
|1.2845
|3224
|2006.11.16 15:02
|buy
|1613
|0.06
|1.2797
|1.2417
|1.2824
|3225
|2006.11.17 05:16
|buy
|1614
|0.12
|1.2776
|1.2416
|1.2803
|3226
|2006.11.17 15:53
|t/p
|1614
|0.12
|1.2803
|1.2416
|1.2803
|32.40
|13509.77
|3227
|2006.11.17 15:53
|close
|1612
|0.03
|1.2803
|1.2418
|1.2845
|-5.29
|13504.48
|3228
|2006.11.17 15:53
|close
|1613
|0.06
|1.2804
|1.2417
|1.2824
|3.81
|13508.29
|3229
|2006.11.17 15:53
|buy
|1615
|0.03
|1.2805
|1.2405
|1.2832
|3230
|2006.11.17 16:07
|close
|1615
|0.03
|1.2831
|1.2405
|1.2832
|7.80
|13516.09
|3231
|2006.11.17 16:07
|buy
|1616
|0.03
|1.2834
|1.2434
|1.2861
|3232
|2006.11.17 21:02
|buy
|1617
|0.06
|1.2813
|1.2433
|1.2840
|3233
|2006.11.20 03:25
|t/p
|1617
|0.06
|1.2840
|1.2433
|1.2840
|15.81
|13531.90
|3234
|2006.11.20 03:25
|close
|1616
|0.03
|1.2840
|1.2434
|1.2861
|1.60
|13533.50
|3235
|2006.11.20 03:25
|buy
|1618
|0.03
|1.2843
|1.2443
|1.2870
|3236
|2006.11.20 16:18
|buy
|1619
|0.06
|1.2823
|1.2443
|1.2850
|3237
|2006.11.21 15:07
|buy
|1620
|0.12
|1.2802
|1.2442
|1.2829
|3238
|2006.11.21 20:09
|close
|1618
|0.03
|1.2829
|1.2443
|1.2870
|-4.40
|13529.10
|3239
|2006.11.21 20:09
|close
|1620
|0.12
|1.2829
|1.2442
|1.2829
|32.40
|13561.50
|3240
|2006.11.21 20:09
|close
|1619
|0.06
|1.2830
|1.2443
|1.2850
|3.81
|13565.31
|3241
|2006.11.21 20:10
|buy
|1621
|0.03
|1.2831
|1.2431
|1.2858
|3242
|2006.11.22 03:21
|t/p
|1621
|0.03
|1.2858
|1.2431
|1.2858
|7.90
|13573.21
|3243
|2006.11.22 03:21
|buy
|1622
|0.03
|1.2861
|1.2461
|1.2888
|3244
|2006.11.22 13:24
|t/p
|1622
|0.03
|1.2888
|1.2461
|1.2888
|8.10
|13581.31
|3245
|2006.11.22 13:24
|buy
|1623
|0.03
|1.2896
|1.2496
|1.2923
|3246
|2006.11.22 14:34
|close
|1623
|0.03
|1.2922
|1.2496
|1.2923
|7.80
|13589.11
|3247
|2006.11.22 14:34
|buy
|1624
|0.03
|1.2925
|1.2525
|1.2952
|3248
|2006.11.22 16:25
|close
|1624
|0.03
|1.2952
|1.2525
|1.2952
|8.10
|13597.21
|3249
|2006.11.22 16:25
|buy
|1625
|0.03
|1.2953
|1.2553
|1.2980
|3250
|2006.11.22 17:58
|buy
|1626
|0.06
|1.2932
|1.2552
|1.2959
|3251
|2006.11.23 10:08
|close
|1625
|0.03
|1.2958
|1.2553
|1.2980
|0.91
|13598.12
|3252
|2006.11.23 10:08
|t/p
|1626
|0.06
|1.2959
|1.2552
|1.2959
|15.02
|13613.14
|3253
|2006.11.23 10:08
|buy
|1627
|0.03
|1.2961
|1.2561
|1.2988
|3254
|2006.11.24 09:26
|t/p
|1627
|0.03
|1.2988
|1.2561
|1.2988
|7.90
|13621.05
|3255
|2006.11.24 09:26
|buy
|1628
|0.03
|1.2990
|1.2590
|1.3017
|3256
|2006.11.24 09:31
|t/p
|1628
|0.03
|1.3017
|1.2590
|1.3017
|8.10
|13629.15
|3257
|2006.11.24 09:31
|buy
|1629
|0.03
|1.3020
|1.2620
|1.3047
|3258
|2006.11.24 09:33
|t/p
|1629
|0.03
|1.3047
|1.2620
|1.3047
|8.10
|13637.25
|3259
|2006.11.24 09:33
|buy
|1630
|0.03
|1.3050
|1.2650
|1.3077
|3260
|2006.11.24 09:34
|t/p
|1630
|0.03
|1.3077
|1.2650
|1.3077
|8.10
|13645.35
|3261
|2006.11.24 09:34
|buy
|1631
|0.03
|1.3081
|1.2681
|1.3108
|3262
|2006.11.24 09:35
|buy
|1632
|0.06
|1.3056
|1.2676
|1.3083
|3263
|2006.11.24 09:49
|t/p
|1632
|0.06
|1.3083
|1.2676
|1.3083
|16.20
|13661.55
|3264
|2006.11.24 09:49
|close
|1631
|0.03
|1.3084
|1.2681
|1.3108
|0.90
|13662.45
|3265
|2006.11.24 09:49
|buy
|1633
|0.03
|1.3087
|1.2687
|1.3114
|3266
|2006.11.24 09:52
|buy
|1634
|0.06
|1.3065
|1.2685
|1.3092
|3267
|2006.11.24 11:30
|close
|1633
|0.03
|1.3091
|1.2687
|1.3114
|1.20
|13663.65
|3268
|2006.11.24 11:31
|t/p
|1634
|0.06
|1.3092
|1.2685
|1.3092
|16.20
|13679.85
|3269
|2006.11.24 11:31
|buy
|1635
|0.03
|1.3095
|1.2695
|1.3122
|3270
|2006.11.24 12:09
|buy
|1636
|0.06
|1.3074
|1.2694
|1.3101
|3271
|2006.11.24 16:22
|t/p
|1636
|0.06
|1.3101
|1.2694
|1.3101
|16.20
|13696.05
|3272
|2006.11.24 16:22
|close
|1635
|0.03
|1.3102
|1.2695
|1.3122
|2.10
|13698.15
|3273
|2006.11.24 16:22
|buy
|1637
|0.03
|1.3100
|1.2700
|1.3127
|3274
|2006.11.24 17:48
|buy
|1638
|0.06
|1.3080
|1.2700
|1.3107
|3275
|2006.11.26 00:00
|t/p
|1637
|0.03
|1.3127
|1.2700
|1.3127
|8.10
|13706.25
|3276
|2006.11.26 00:00
|t/p
|1638
|0.06
|1.3107
|1.2700
|1.3107
|16.20
|13722.45
|3277
|2006.11.26 00:00
|buy
|1639
|0.03
|1.3147
|1.2747
|1.3174
|3278
|2006.11.27 06:25
|buy
|1640
|0.06
|1.3123
|1.2743
|1.3150
|3279
|2006.11.27 09:31
|buy
|1641
|0.12
|1.3102
|1.2742
|1.3129
|3280
|2006.11.27 10:39
|close
|1639
|0.03
|1.3128
|1.2747
|1.3174
|-5.90
|13716.55
|3281
|2006.11.27 10:39
|close
|1641
|0.12
|1.3128
|1.2742
|1.3129
|31.20
|13747.75
|3282
|2006.11.27 10:39
|close
|1640
|0.06
|1.3128
|1.2743
|1.3150
|3.00
|13750.75
|3283
|2006.11.27 10:39
|buy
|1642
|0.03
|1.3129
|1.2729
|1.3156
|3284
|2006.11.27 14:01
|buy
|1643
|0.06
|1.3108
|1.2728
|1.3135
|3285
|2006.11.27 16:27
|t/p
|1643
|0.06
|1.3135
|1.2728
|1.3135
|16.20
|13766.95
|3286
|2006.11.27 16:27
|close
|1642
|0.03
|1.3135
|1.2729
|1.3156
|1.80
|13768.75
|3287
|2006.11.27 16:27
|buy
|1644
|0.03
|1.3134
|1.2734
|1.3161
|3288
|2006.11.28 10:07
|t/p
|1644
|0.03
|1.3161
|1.2734
|1.3161
|7.90
|13776.66
|3289
|2006.11.28 10:07
|buy
|1645
|0.03
|1.3164
|1.2764
|1.3191
|3290
|2006.11.28 10:45
|buy
|1646
|0.06
|1.3142
|1.2762
|1.3169
|3291
|2006.11.28 15:33
|t/p
|1646
|0.06
|1.3169
|1.2762
|1.3169
|16.20
|13792.86
|3292
|2006.11.28 15:33
|close
|1645
|0.03
|1.3169
|1.2764
|1.3191
|1.50
|13794.36
|3293
|2006.11.28 15:33
|buy
|1647
|0.03
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|3294
|2006.11.28 16:08
|buy
|1648
|0.06
|1.3154
|1.2774
|1.3181
|3295
|2006.11.28 20:06
|t/p
|1648
|0.06
|1.3181
|1.2774
|1.3181
|16.20
|13810.56
|3296
|2006.11.28 20:06
|close
|1647
|0.03
|1.3181
|1.2775
|1.3202
|1.80
|13812.36
|3297
|2006.11.28 20:06
|buy
|1649
|0.03
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|3298
|2006.11.28 20:17
|t/p
|1649
|0.03
|1.3202
|1.2775
|1.3202
|8.10
|13820.46
|3299
|2006.11.28 20:17
|buy
|1650
|0.03
|1.3205
|1.2805
|1.3232
|3300
|2006.11.28 20:19
|buy
|1651
|0.06
|1.3178
|1.2798
|1.3205
|3301
|2006.11.28 20:37
|t/p
|1651
|0.06
|1.3205
|1.2798
|1.3205
|16.20
|13836.66
|3302
|2006.11.28 20:37
|close
|1650
|0.03
|1.3206
|1.2805
|1.3232
|0.30
|13836.96
|3303
|2006.11.28 20:37
|buy
|1652
|0.03
|1.3209
|1.2809
|1.3236
|3304
|2006.11.28 20:38
|buy
|1653
|0.06
|1.3188
|1.2808
|1.3215
|3305
|2006.11.28 20:51
|buy
|1654
|0.12
|1.3167
|1.2807
|1.3194
|3306
|2006.11.28 21:46
|t/p
|1654
|0.12
|1.3194
|1.2807
|1.3194
|32.40
|13869.36
|3307
|2006.11.28 21:46
|close
|1652
|0.03
|1.3194
|1.2809
|1.3236
|-4.50
|13864.86
|3308
|2006.11.28 21:46
|close
|1653
|0.06
|1.3195
|1.2808
|1.3215
|4.20
|13869.06
|3309
|2006.11.28 21:46
|buy
|1655
|0.03
|1.3196
|1.2796
|1.3223
|3310
|2006.11.29 10:04
|buy
|1656
|0.06
|1.3175
|1.2795
|1.3202
|3311
|2006.11.29 13:44
|buy
|1657
|0.12
|1.3154
|1.2794
|1.3181
|3312
|2006.11.29 15:30
|buy
|1658
|0.24
|1.3133
|1.2793
|1.3160
|3313
|2006.11.29 15:30
|t/p
|1658
|0.24
|1.3160
|1.2793
|1.3160
|64.80
|13933.86
|3314
|2006.11.29 15:30
|close
|1655
|0.03
|1.3163
|1.2796
|1.3223
|-10.10
|13923.76
|3315
|2006.11.29 15:30
|close
|1657
|0.12
|1.3163
|1.2794
|1.3181
|10.80
|13934.56
|3316
|2006.11.29 15:30
|close
|1656
|0.06
|1.3160
|1.2795
|1.3202
|-9.00
|13925.56
|3317
|2006.11.29 15:30
|buy
|1659
|0.03
|1.3159
|1.2759
|1.3186
|3318
|2006.11.29 15:30
|buy
|1660
|0.06
|1.3133
|1.2753
|1.3160
|3319
|2006.11.29 15:33
|close
|1659
|0.03
|1.3159
|1.2759
|1.3186
|0.00
|13925.56
|3320
|2006.11.29 15:33
|t/p
|1660
|0.06
|1.3160
|1.2753
|1.3160
|16.20
|13941.76
|3321
|2006.11.29 15:33
|buy
|1661
|0.03
|1.3162
|1.2762
|1.3189
|3322
|2006.11.29 15:46
|buy
|1662
|0.06
|1.3141
|1.2761
|1.3168
|3323
|2006.11.29 16:28
|t/p
|1662
|0.06
|1.3168
|1.2761
|1.3168
|16.20
|13957.96
|3324
|2006.11.29 16:28
|close
|1661
|0.03
|1.3171
|1.2762
|1.3189
|2.70
|13960.66
|3325
|2006.11.29 16:28
|buy
|1663
|0.03
|1.3174
|1.2774
|1.3201
|3326
|2006.11.29 17:06
|buy
|1664
|0.06
|1.3153
|1.2773
|1.3180
|3327
|2006.11.30 07:29
|close
|1663
|0.03
|1.3179
|1.2774
|1.3201
|0.91
|13961.57
|3328
|2006.11.30 07:30
|close
|1664
|0.06
|1.3179
|1.2773
|1.3180
|14.42
|13975.99
|3329
|2006.11.30 07:30
|buy
|1665
|0.03
|1.3182
|1.2782
|1.3209
|3330
|2006.11.30 11:24
|t/p
|1665
|0.03
|1.3209
|1.2782
|1.3209
|8.10
|13984.09
|3331
|2006.11.30 11:24
|buy
|1666
|0.03
|1.3211
|1.2811
|1.3238
|3332
|2006.11.30 12:11
|buy
|1667
|0.06
|1.3190
|1.2810
|1.3217
|3333
|2006.11.30 16:57
|t/p
|1667
|0.06
|1.3217
|1.2810
|1.3217
|16.20
|14000.29
|3334
|2006.11.30 16:57
|close
|1666
|0.03
|1.3221
|1.2811
|1.3238
|3.00
|14003.29
|3335
|2006.11.30 16:57
|buy
|1668
|0.03
|1.3218
|1.2818
|1.3245
|3336
|2006.11.30 17:31
|t/p
|1668
|0.03
|1.3245
|1.2818
|1.3245
|8.10
|14011.39
|3337
|2006.11.30 17:31
|buy
|1669
|0.03
|1.3247
|1.2847
|1.3274
|3338
|2006.11.30 18:34
|t/p
|1669
|0.03
|1.3274
|1.2847
|1.3274
|8.10
|14019.49
|3339
|2006.11.30 18:34
|buy
|1670
|0.03
|1.3276
|1.2876
|1.3303
|3340
|2006.11.30 19:49
|buy
|1671
|0.06
|1.3255
|1.2875
|1.3282
|3341
|2006.12.01 09:54
|close
|1670
|0.03
|1.3281
|1.2876
|1.3303
|1.30
|14020.79
|3342
|2006.12.01 09:55
|close
|1671
|0.06
|1.3281
|1.2875
|1.3282
|15.21
|14036.00
|3343
|2006.12.01 09:55
|buy
|1672
|0.03
|1.3282
|1.2882
|1.3309
|3344
|2006.12.01 10:13
|buy
|1673
|0.06
|1.3261
|1.2881
|1.3288
|3345
|2006.12.01 10:36
|buy
|1674
|0.12
|1.3240
|1.2880
|1.3267
|3346
|2006.12.01 16:15
|t/p
|1674
|0.12
|1.3267
|1.2880
|1.3267
|32.40
|14068.40
|3347
|2006.12.01 16:15
|close
|1672
|0.03
|1.3267
|1.2882
|1.3309
|-4.50
|14063.90
|3348
|2006.12.01 16:15
|close
|1673
|0.06
|1.3268
|1.2881
|1.3288
|4.20
|14068.10
|3349
|2006.12.01 16:15
|buy
|1675
|0.03
|1.3272
|1.2872
|1.3299
|3350
|2006.12.01 17:01
|t/p
|1675
|0.03
|1.3299
|1.2872
|1.3299
|8.10
|14076.20
|3351
|2006.12.01 17:01
|buy
|1676
|0.03
|1.3302
|1.2902
|1.3329
|3352
|2006.12.01 17:29
|t/p
|1676
|0.03
|1.3329
|1.2902
|1.3329
|8.10
|14084.30
|3353
|2006.12.01 17:29
|buy
|1677
|0.03
|1.3331
|1.2931
|1.3358
|3354
|2006.12.01 18:38
|buy
|1678
|0.06
|1.3309
|1.2929
|1.3336
|3355
|2006.12.01 21:43
|close
|1677
|0.03
|1.3336
|1.2931
|1.3358
|1.50
|14085.80
|3356
|2006.12.01 21:43
|close
|1678
|0.06
|1.3336
|1.2929
|1.3336
|16.20
|14102.00
|3357
|2006.12.01 21:43
|buy
|1679
|0.03
|1.3335
|1.2935
|1.3362
|3358
|2006.12.03 21:26
|close
|1679
|0.03
|1.3361
|1.2935
|1.3362
|7.80
|14109.80
|3359
|2006.12.03 21:30
|buy
|1680
|0.03
|1.3362
|1.2962
|1.3389
|3360
|2006.12.04 00:00
|buy
|1681
|0.06
|1.3334
|1.2954
|1.3361
|3361
|2006.12.04 06:08
|buy
|1682
|0.12
|1.3313
|1.2953
|1.3340
|3362
|2006.12.04 10:09
|buy
|1683
|0.24
|1.3292
|1.2952
|1.3319
|3363
|2006.12.04 13:08
|close
|1680
|0.03
|1.3318
|1.2962
|1.3389
|-13.40
|14096.40
|3364
|2006.12.04 13:08
|close
|1682
|0.12
|1.3318
|1.2953
|1.3340
|6.00
|14102.40
|3365
|2006.12.04 13:08
|close
|1681
|0.06
|1.3318
|1.2954
|1.3361
|-9.60
|14092.80
|3366
|2006.12.04 13:08
|close
|1683
|0.24
|1.3318
|1.2952
|1.3319
|62.40
|14155.20
|3367
|2006.12.04 13:08
|buy
|1684
|0.03
|1.3318
|1.2918
|1.3345
|3368
|2006.12.04 15:30
|buy
|1685
|0.06
|1.3297
|1.2917
|1.3324
|3369
|2006.12.04 17:46
|close
|1684
|0.03
|1.3323
|1.2918
|1.3345
|1.50
|14156.70
|3370
|2006.12.04 17:47
|close
|1685
|0.06
|1.3323
|1.2917
|1.3324
|15.60
|14172.30
|3371
|2006.12.04 17:47
|buy
|1686
|0.03
|1.3324
|1.2924
|1.3351
|3372
|2006.12.05 11:58
|buy
|1687
|0.06
|1.3302
|1.2922
|1.3329
|3373
|2006.12.05 13:22
|t/p
|1687
|0.06
|1.3329
|1.2922
|1.3329
|16.20
|14188.50
|3374
|2006.12.05 13:22
|close
|1686
|0.03
|1.3329
|1.2924
|1.3351
|1.30
|14189.81
|3375
|2006.12.05 13:22
|buy
|1688
|0.03
|1.3329
|1.2929
|1.3356
|3376
|2006.12.05 15:30
|t/p
|1688
|0.03
|1.3356
|1.2929
|1.3356
|8.10
|14197.91
|3377
|2006.12.05 15:30
|buy
|1689
|0.03
|1.3360
|1.2960
|1.3387
|3378
|2006.12.05 15:47
|buy
|1690
|0.06
|1.3339
|1.2959
|1.3366
|3379
|2006.12.05 16:04
|buy
|1691
|0.12
|1.3318
|1.2958
|1.3345
|3380
|2006.12.05 17:12
|buy
|1692
|0.24
|1.3297
|1.2957
|1.3324
|3381
|2006.12.05 18:31
|t/p
|1692
|0.24
|1.3324
|1.2957
|1.3324
|64.80
|14262.71
|3382
|2006.12.05 18:31
|close
|1689
|0.03
|1.3324
|1.2960
|1.3387
|-10.80
|14251.91
|3383
|2006.12.05 18:31
|close
|1691
|0.12
|1.3324
|1.2958
|1.3345
|7.20
|14259.11
|3384
|2006.12.05 18:31
|close
|1690
|0.06
|1.3324
|1.2959
|1.3366
|-9.00
|14250.11
|3385
|2006.12.05 18:31
|buy
|1693
|0.03
|1.3324
|1.2924
|1.3351
|3386
|2006.12.06 10:17
|buy
|1694
|0.06
|1.3303
|1.2923
|1.3330
|3387
|2006.12.06 11:18
|buy
|1695
|0.12
|1.3282
|1.2922
|1.3309
|3388
|2006.12.06 11:40
|buy
|1696
|0.24
|1.3260
|1.2920
|1.3287
|3389
|2006.12.06 13:27
|t/p
|1696
|0.24
|1.3287
|1.2920
|1.3287
|64.80
|14314.91
|3390
|2006.12.06 13:27
|close
|1693
|0.03
|1.3287
|1.2924
|1.3351
|-11.30
|14303.61
|3391
|2006.12.06 13:27
|close
|1695
|0.12
|1.3287
|1.2922
|1.3309
|6.00
|14309.61
|3392
|2006.12.06 13:28
|close
|1694
|0.06
|1.3287
|1.2923
|1.3330
|-9.60
|14300.01
|3393
|2006.12.06 13:28
|buy
|1697
|0.03
|1.3288
|1.2888
|1.3315
|3394
|2006.12.06 15:15
|buy
|1698
|0.06
|1.3265
|1.2885
|1.3292
|3395
|2006.12.06 16:52
|t/p
|1698
|0.06
|1.3292
|1.2885
|1.3292
|16.20
|14316.21
|3396
|2006.12.06 16:52
|close
|1697
|0.03
|1.3292
|1.2888
|1.3315
|1.20
|14317.41
|3397
|2006.12.06 16:52
|buy
|1699
|0.03
|1.3292
|1.2892
|1.3319
|3398
|2006.12.06 17:44
|close
|1699
|0.03
|1.3318
|1.2892
|1.3319
|7.80
|14325.21
|3399
|2006.12.06 17:44
|buy
|1700
|0.03
|1.3321
|1.2921
|1.3348
|3400
|2006.12.06 20:09
|buy
|1701
|0.06
|1.3299
|1.2919
|1.3326
|3401
|2006.12.07 00:54
|buy
|1702
|0.12
|1.3278
|1.2918
|1.3305
|3402
|2006.12.07 06:58
|t/p
|1702
|0.12
|1.3305
|1.2918
|1.3305
|32.40
|14357.61
|3403
|2006.12.07 06:58
|close
|1700
|0.03
|1.3305
|1.2921
|1.3348
|-5.39
|14352.22
|3404
|2006.12.07 06:58
|close
|1701
|0.06
|1.3304
|1.2919
|1.3326
|1.82
|14354.04
|3405
|2006.12.07 06:59
|buy
|1703
|0.03
|1.3308
|1.2908
|1.3335
|3406
|2006.12.07 12:45
|buy
|1704
|0.06
|1.3287
|1.2907
|1.3314
|3407
|2006.12.07 15:36
|t/p
|1704
|0.06
|1.3314
|1.2907
|1.3314
|16.20
|14370.24
|3408
|2006.12.07 15:36
|close
|1703
|0.03
|1.3317
|1.2908
|1.3335
|2.70
|14372.94
|3409
|2006.12.07 15:36
|buy
|1705
|0.03
|1.3318
|1.2918
|1.3345
|3410
|2006.12.07 15:36
|buy
|1706
|0.06
|1.3294
|1.2914
|1.3321
|3411
|2006.12.07 15:37
|close
|1705
|0.03
|1.3320
|1.2918
|1.3345
|0.60
|14373.54
|3412
|2006.12.07 15:37
|close
|1706
|0.06
|1.3320
|1.2914
|1.3321
|15.60
|14389.14
|3413
|2006.12.07 15:38
|buy
|1707
|0.03
|1.3317
|1.2917
|1.3344
|3414
|2006.12.07 15:41
|buy
|1708
|0.06
|1.3296
|1.2916
|1.3323
|3415
|2006.12.08 09:38
|buy
|1709
|0.12
|1.3275
|1.2915
|1.3302
|3416
|2006.12.08 15:30
|buy
|1710
|0.24
|1.3237
|1.2897
|1.3264
|3417
|2006.12.08 15:31
|t/p
|1710
|0.24
|1.3264
|1.2897
|1.3264
|64.80
|14453.94
|3418
|2006.12.08 15:31
|close
|1707
|0.03
|1.3272
|1.2917
|1.3344
|-13.70
|14440.25
|3419
|2006.12.08 15:31
|close
|1709
|0.12
|1.3272
|1.2915
|1.3302
|-3.60
|14436.65
|3420
|2006.12.08 15:31
|buy
|1711
|0.06
|1.3273
|1.2893
|1.3300
|3421
|2006.12.08 15:31
|close
|1708
|0.06
|1.3274
|1.2916
|1.3323
|-13.59
|14423.05
|3422
|2006.12.08 15:31
|close
|1711
|0.06
|1.3275
|1.2893
|1.3300
|1.20
|14424.25
|3423
|2006.12.08 15:31
|buy
|1712
|0.03
|1.3279
|1.2879
|1.3306
|3424
|2006.12.08 15:31
|buy
|1713
|0.06
|1.3255
|1.2875
|1.3282
|3425
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1713
|0.06
|1.3282
|1.2875
|1.3282
|16.20
|14440.45
|3426
|2006.12.08 15:45
|close
|1712
|0.03
|1.3292
|1.2879
|1.3306
|3.90
|14444.35
|3427
|2006.12.08 15:45
|buy
|1714
|0.03
|1.3295
|1.2895
|1.3322
|3428
|2006.12.08 15:45
|buy
|1715
|0.06
|1.3237
|1.2857
|1.3264
|3429
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1715
|0.06
|1.3264
|1.2857
|1.3264
|16.20
|14460.55
|3430
|2006.12.08 15:45
|buy
|1716
|0.06
|1.3255
|1.2875
|1.3282
|3431
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1716
|0.06
|1.3282
|1.2875
|1.3282
|16.20
|14476.75
|3432
|2006.12.08 15:45
|close
|1714
|0.03
|1.3317
|1.2895
|1.3322
|6.60
|14483.35
|3433
|2006.12.08 15:45
|buy
|1717
|0.03
|1.3304
|1.2904
|1.3331
|3434
|2006.12.08 15:46
|t/p
|1717
|0.03
|1.3331
|1.2904
|1.3331
|8.10
|14491.45
|3435
|2006.12.08 15:46
|buy
|1718
|0.03
|1.3345
|1.2945
|1.3372
|3436
|2006.12.08 15:46
|buy
|1719
|0.06
|1.3312
|1.2932
|1.3339
|3437
|2006.12.08 15:53
|t/p
|1719
|0.06
|1.3339
|1.2932
|1.3339
|16.20
|14507.65
|3438
|2006.12.08 15:53
|close
|1718
|0.03
|1.3340
|1.2945
|1.3372
|-1.50
|14506.15
|3439
|2006.12.08 15:53
|buy
|1720
|0.03
|1.3348
|1.2948
|1.3375
|3440
|2006.12.08 17:20
|buy
|1721
|0.06
|1.3326
|1.2946
|1.3353
|3441
|2006.12.08 18:25
|buy
|1722
|0.12
|1.3305
|1.2945
|1.3332
|3442
|2006.12.08 18:48
|buy
|1723
|0.24
|1.3284
|1.2944
|1.3311
|3443
|2006.12.08 18:49
|buy
|1724
|0.48
|1.3263
|1.2943
|1.3290
|3444
|2006.12.08 18:53
|buy
|1725
|0.96
|1.3242
|1.2942
|1.3269
|3445
|2006.12.08 18:54
|buy
|1726
|1.92
|1.3220
|1.2940
|1.3247
|3446
|2006.12.08 18:55
|buy
|1727
|3.62
|1.3198
|1.2938
|1.3225
|3447
|2006.12.08 19:06
|t/p
|1727
|3.62
|1.3225
|1.2938
|1.3225
|977.40
|15483.55
|3448
|2006.12.08 19:06
|close
|1720
|0.03
|1.3228
|1.2948
|1.3375
|-36.00
|15447.55
|3449
|2006.12.08 19:06
|close
|1722
|0.12
|1.3228
|1.2945
|1.3332
|-92.40
|15355.15
|3450
|2006.12.08 19:06
|close
|1724
|0.48
|1.3228
|1.2943
|1.3290
|-168.00
|15187.15
|3451
|2006.12.08 19:06
|close
|1726
|1.92
|1.3228
|1.2940
|1.3247
|153.60
|15340.75
|3452
|2006.12.08 19:06
|close
|1721
|0.06
|1.3226
|1.2946
|1.3353
|-60.00
|15280.75
|3453
|2006.12.08 19:06
|close
|1725
|0.96
|1.3226
|1.2942
|1.3269
|-153.60
|15127.15
|3454
|2006.12.08 19:06
|buy
|1728
|0.06
|1.3225
|1.2845
|1.3252
|3455
|2006.12.08 19:06
|close
|1723
|0.24
|1.3225
|1.2944
|1.3311
|-141.60
|14985.55
|3456
|2006.12.08 19:06
|close
|1728
|0.06
|1.3225
|1.2845
|1.3252
|0.00
|14985.55
|3457
|2006.12.08 19:06
|buy
|1729
|0.03
|1.3228
|1.2828
|1.3255
|3458
|2006.12.08 20:58
|buy
|1730
|0.06
|1.3207
|1.2827
|1.3234
|3459
|2006.12.10 00:24
|buy
|1731
|0.12
|1.3186
|1.2826
|1.3213
|3460
|2006.12.11 02:12
|buy
|1732
|0.24
|1.3164
|1.2824
|1.3191
|3461
|2006.12.11 03:57
|buy
|1733
|0.48
|1.3143
|1.2823
|1.3170
|3462
|2006.12.11 08:14
|t/p
|1733
|0.48
|1.3170
|1.2823
|1.3170
|129.60
|15115.15
|3463
|2006.12.11 08:14
|close
|1729
|0.03
|1.3170
|1.2828
|1.3255
|-17.60
|15097.56
|3464
|2006.12.11 08:14
|close
|1731
|0.12
|1.3170
|1.2826
|1.3213
|-19.99
|15077.57
|3465
|2006.12.11 08:14
|close
|1730
|0.06
|1.3170
|1.2827
|1.3234
|-22.59
|15054.98
|3466
|2006.12.11 08:14
|close
|1732
|0.24
|1.3171
|1.2824
|1.3191
|16.80
|15071.78
|3467
|2006.12.11 08:14
|buy
|1734
|0.03
|1.3174
|1.2774
|1.3201
|3468
|2006.12.11 09:48
|close
|1734
|0.03
|1.3200
|1.2774
|1.3201
|7.80
|15079.58
|3469
|2006.12.11 09:48
|buy
|1735
|0.03
|1.3204
|1.2804
|1.3231
|3470
|2006.12.11 12:18
|buy
|1736
|0.06
|1.3183
|1.2803
|1.3210
|3471
|2006.12.11 15:37
|t/p
|1736
|0.06
|1.3210
|1.2803
|1.3210
|16.20
|15095.78
|3472
|2006.12.11 15:37
|close
|1735
|0.03
|1.3210
|1.2804
|1.3231
|1.80
|15097.58
|3473
|2006.12.11 15:37
|buy
|1737
|0.03
|1.3213
|1.2813
|1.3240
|3474
|2006.12.11 17:01
|t/p
|1737
|0.03
|1.3240
|1.2813
|1.3240
|8.10
|15105.68
|3475
|2006.12.11 17:01
|buy
|1738
|0.03
|1.3246
|1.2846
|1.3273
|3476
|2006.12.12 13:30
|buy
|1739
|0.06
|1.3225
|1.2845
|1.3252
|3477
|2006.12.12 14:36
|t/p
|1739
|0.06
|1.3252
|1.2845
|1.3252
|16.20
|15121.88
|3478
|2006.12.12 14:36
|close
|1738
|0.03
|1.3252
|1.2846
|1.3273
|1.60
|15123.48
|3479
|2006.12.12 14:36
|buy
|1740
|0.03
|1.3253
|1.2853
|1.3280
|3480
|2006.12.12 16:34
|buy
|1741
|0.06
|1.3231
|1.2851
|1.3258
|3481
|2006.12.12 19:20
|close
|1740
|0.03
|1.3257
|1.2853
|1.3280
|1.20
|15124.68
|3482
|2006.12.12 19:20
|close
|1741
|0.06
|1.3257
|1.2851
|1.3258
|15.60
|15140.28
|3483
|2006.12.12 19:21
|buy
|1742
|0.03
|1.3260
|1.2860
|1.3287
|3484
|2006.12.12 19:33
|t/p
|1742
|0.03
|1.3287
|1.2860
|1.3287
|8.10
|15148.38
|3485
|2006.12.12 19:33
|buy
|1743
|0.03
|1.3289
|1.2889
|1.3316
|3486
|2006.12.13 07:06
|buy
|1744
|0.06
|1.3268
|1.2888
|1.3295
|3487
|2006.12.13 13:30
|buy
|1745
|0.12
|1.3240
|1.2880
|1.3267
|3488
|2006.12.13 13:31
|t/p
|1745
|0.12
|1.3267
|1.2880
|1.3267
|32.40
|15180.78
|3489
|2006.12.13 13:31
|close
|1743
|0.03
|1.3286
|1.2889
|1.3316
|-1.10
|15179.68
|3490
|2006.12.13 13:31
|buy
|1746
|0.06
|1.3237
|1.2857
|1.3264
|3491
|2006.12.13 13:34
|buy
|1747
|0.12
|1.3210
|1.2850
|1.3237
|3492
|2006.12.13 16:11
|close
|1744
|0.06
|1.3236
|1.2888
|1.3295
|-19.20
|15160.48
|3493
|2006.12.13 16:11
|close
|1747
|0.12
|1.3236
|1.2850
|1.3237
|31.20
|15191.68
|3494
|2006.12.13 16:11
|close
|1746
|0.06
|1.3237
|1.2857
|1.3264
|0.00
|15191.68
|3495
|2006.12.13 16:11
|buy
|1748
|0.03
|1.3238
|1.2838
|1.3265
|3496
|2006.12.13 16:38
|buy
|1749
|0.06
|1.3216
|1.2836
|1.3243
|3497
|2006.12.13 18:05
|buy
|1750
|0.12
|1.3194
|1.2834
|1.3221
|3498
|2006.12.14 06:27
|close
|1748
|0.03
|1.3220
|1.2838
|1.3265
|-5.99
|15185.70
|3499
|2006.12.14 06:27
|close
|1750
|0.12
|1.3220
|1.2834
|1.3221
|28.84
|15214.54
|3500
|2006.12.14 06:28
|close
|1749
|0.06
|1.3221
|1.2836
|1.3243
|1.82
|15216.36
|3501
|2006.12.14 06:28
|buy
|1751
|0.03
|1.3221
|1.2821
|1.3248
|3502
|2006.12.14 08:06
|t/p
|1751
|0.03
|1.3248
|1.2821
|1.3248
|8.10
|15224.46
|3503
|2006.12.14 08:06
|buy
|1752
|0.03
|1.3250
|1.2850
|1.3277
|3504
|2006.12.14 09:10
|buy
|1753
|0.06
|1.3229
|1.2849
|1.3256
|3505
|2006.12.14 11:14
|buy
|1754
|0.12
|1.3208
|1.2848
|1.3235
|3506
|2006.12.14 11:48
|buy
|1755
|0.24
|1.3187
|1.2847
|1.3214
|3507
|2006.12.14 13:31
|buy
|1756
|0.48
|1.3166
|1.2846
|1.3193
|3508
|2006.12.14 14:03
|t/p
|1756
|0.48
|1.3193
|1.2846
|1.3193
|129.60
|15354.06
|3509
|2006.12.14 14:03
|close
|1752
|0.03
|1.3193
|1.2850
|1.3277
|-17.10
|15336.96
|3510
|2006.12.14 14:03
|close
|1754
|0.12
|1.3193
|1.2848
|1.3235
|-18.00
|15318.96
|3511
|2006.12.14 14:04
|close
|1753
|0.06
|1.3193
|1.2849
|1.3256
|-21.60
|15297.36
|3512
|2006.12.14 14:04
|close
|1755
|0.24
|1.3194
|1.2847
|1.3214
|16.80
|15314.16
|3513
|2006.12.14 14:04
|buy
|1757
|0.03
|1.3197
|1.2797
|1.3224
|3514
|2006.12.14 15:01
|buy
|1758
|0.06
|1.3175
|1.2795
|1.3202
|3515
|2006.12.14 15:30
|buy
|1759
|0.12
|1.3154
|1.2794
|1.3181
|3516
|2006.12.15 09:29
|buy
|1760
|0.24
|1.3128
|1.2788
|1.3155
|3517
|2006.12.15 09:30
|buy
|1761
|0.48
|1.3107
|1.2787
|1.3134
|3518
|2006.12.15 13:26
|t/p
|1761
|0.48
|1.3134
|1.2787
|1.3134
|129.60
|15443.76
|3519
|2006.12.15 13:26
|close
|1757
|0.03
|1.3140
|1.2797
|1.3224
|-17.30
|15426.46
|3520
|2006.12.15 13:26
|close
|1759
|0.12
|1.3140
|1.2794
|1.3181
|-17.59
|15408.88
|3521
|2006.12.15 13:26
|close
|1758
|0.06
|1.3145
|1.2795
|1.3202
|-18.39
|15390.48
|3522
|2006.12.15 13:28
|close
|1760
|0.24
|1.3134
|1.2788
|1.3155
|14.40
|15404.88
|3523
|2006.12.15 13:28
|buy
|1762
|0.03
|1.3137
|1.2737
|1.3164
|3524
|2006.12.15 13:30
|t/p
|1762
|0.03
|1.3164
|1.2737
|1.3164
|8.10
|15412.98
|3525
|2006.12.15 13:30
|buy
|1763
|0.03
|1.3168
|1.2768
|1.3195
|3526
|2006.12.15 14:18
|buy
|1764
|0.06
|1.3146
|1.2766
|1.3173
|3527
|2006.12.15 14:52
|buy
|1765
|0.12
|1.3104
|1.2744
|1.3131
|3528
|2006.12.15 14:56
|t/p
|1765
|0.12
|1.3131
|1.2744
|1.3131
|32.40
|15445.38
|3529
|2006.12.15 14:56
|close
|1763
|0.03
|1.3131
|1.2768
|1.3195
|-11.10
|15434.28
|3530
|2006.12.15 14:57
|close
|1764
|0.06
|1.3131
|1.2766
|1.3173
|-9.00
|15425.28
|3531
|2006.12.15 14:57
|buy
|1766
|0.03
|1.3134
|1.2734
|1.3161
|3532
|2006.12.15 15:01
|buy
|1767
|0.06
|1.3112
|1.2732
|1.3139
|3533
|2006.12.15 15:05
|buy
|1768
|0.12
|1.3091
|1.2731
|1.3118
|3534
|2006.12.15 15:35
|buy
|1769
|0.24
|1.3070
|1.2730
|1.3097
|3535
|2006.12.15 15:43
|t/p
|1769
|0.24
|1.3097
|1.2730
|1.3097
|64.80
|15490.08
|3536
|2006.12.15 15:43
|close
|1766
|0.03
|1.3097
|1.2734
|1.3161
|-11.10
|15478.98
|3537
|2006.12.15 15:43
|close
|1768
|0.12
|1.3097
|1.2731
|1.3118
|7.20
|15486.18
|3538
|2006.12.15 15:43
|close
|1767
|0.06
|1.3096
|1.2732
|1.3139
|-9.60
|15476.58
|3539
|2006.12.15 15:43
|buy
|1770
|0.03
|1.3097
|1.2697
|1.3124
|3540
|2006.12.15 17:30
|buy
|1771
|0.06
|1.3076
|1.2696
|1.3103
|3541
|2006.12.18 05:50
|close
|1770
|0.03
|1.3102
|1.2697
|1.3124
|1.30
|15477.89
|3542
|2006.12.18 05:50
|close
|1771
|0.06
|1.3102
|1.2696
|1.3103
|15.21
|15493.09
|3543
|2006.12.18 05:51
|buy
|1772
|0.03
|1.3103
|1.2703
|1.3130
|3544
|2006.12.18 14:56
|buy
|1773
|0.06
|1.3082
|1.2702
|1.3109
|3545
|2006.12.18 15:07
|buy
|1774
|0.12
|1.3060
|1.2700
|1.3087
|3546
|2006.12.18 18:27
|t/p
|1774
|0.12
|1.3087
|1.2700
|1.3087
|32.40
|15525.49
|3547
|2006.12.18 18:27
|close
|1772
|0.03
|1.3087
|1.2703
|1.3130
|-4.80
|15520.69
|3548
|2006.12.18 18:29
|close
|1773
|0.06
|1.3087
|1.2702
|1.3109
|3.00
|15523.69
|3549
|2006.12.18 18:29
|buy
|1775
|0.03
|1.3088
|1.2688
|1.3115
|3550
|2006.12.19 07:53
|t/p
|1775
|0.03
|1.3115
|1.2688
|1.3115
|7.90
|15531.60
|3551
|2006.12.19 07:53
|buy
|1776
|0.03
|1.3117
|1.2717
|1.3144
|3552
|2006.12.19 08:53
|t/p
|1776
|0.03
|1.3144
|1.2717
|1.3144
|8.10
|15539.70
|3553
|2006.12.19 08:53
|buy
|1777
|0.03
|1.3146
|1.2746
|1.3173
|3554
|2006.12.19 09:01
|t/p
|1777
|0.03
|1.3173
|1.2746
|1.3173
|8.10
|15547.80
|3555
|2006.12.19 09:01
|buy
|1778
|0.03
|1.3176
|1.2776
|1.3203
|3556
|2006.12.19 13:30
|buy
|1779
|0.06
|1.3150
|1.2770
|1.3177
|3557
|2006.12.19 13:31
|buy
|1780
|0.12
|1.3128
|1.2768
|1.3155
|3558
|2006.12.19 13:36
|close
|1778
|0.03
|1.3155
|1.2776
|1.3203
|-6.30
|15541.50
|3559
|2006.12.19 13:36
|close
|1780
|0.12
|1.3155
|1.2768
|1.3155
|32.40
|15573.90
|3560
|2006.12.19 13:36
|close
|1779
|0.06
|1.3158
|1.2770
|1.3177
|4.80
|15578.70
|3561
|2006.12.19 13:36
|buy
|1781
|0.03
|1.3159
|1.2759
|1.3186
|3562
|2006.12.19 13:39
|buy
|1782
|0.06
|1.3138
|1.2758
|1.3165
|3563
|2006.12.19 14:09
|t/p
|1782
|0.06
|1.3165
|1.2758
|1.3165
|16.20
|15594.90
|3564
|2006.12.19 14:09
|close
|1781
|0.03
|1.3165
|1.2759
|1.3186
|1.80
|15596.70
|3565
|2006.12.19 14:09
|buy
|1783
|0.03
|1.3168
|1.2768
|1.3195
|3566
|2006.12.19 14:30
|buy
|1784
|0.06
|1.3147
|1.2767
|1.3174
|3567
|2006.12.19 14:43
|t/p
|1784
|0.06
|1.3174
|1.2767
|1.3174
|16.20
|15612.90
|3568
|2006.12.19 14:43
|close
|1783
|0.03
|1.3175
|1.2768
|1.3195
|2.10
|15615.00
|3569
|2006.12.19 14:43
|buy
|1785
|0.03
|1.3174
|1.2774
|1.3201
|3570
|2006.12.19 17:21
|close
|1785
|0.03
|1.3200
|1.2774
|1.3201
|7.80
|15622.80
|3571
|2006.12.19 17:21
|buy
|1786
|0.03
|1.3201
|1.2801
|1.3228
|3572
|2006.12.20 00:59
|t/p
|1786
|0.03
|1.3228
|1.2801
|1.3228
|7.90
|15630.70
|3573
|2006.12.20 00:59
|buy
|1787
|0.03
|1.3230
|1.2830
|1.3257
|3574
|2006.12.20 08:01
|buy
|1788
|0.06
|1.3209
|1.2829
|1.3236
|3575
|2006.12.20 15:37
|buy
|1789
|0.12
|1.3187
|1.2827
|1.3214
|3576
|2006.12.20 17:29
|buy
|1790
|0.24
|1.3166
|1.2826
|1.3193
|3577
|2006.12.21 06:20
|t/p
|1790
|0.24
|1.3193
|1.2826
|1.3193
|60.08
|15690.78
|3578
|2006.12.21 06:20
|close
|1787
|0.03
|1.3193
|1.2830
|1.3257
|-11.69
|15679.09
|3579
|2006.12.21 06:20
|close
|1789
|0.12
|1.3193
|1.2827
|1.3214
|4.84
|15683.94
|3580
|2006.12.21 06:21
|close
|1788
|0.06
|1.3193
|1.2829
|1.3236
|-10.78
|15673.16
|3581
|2006.12.21 06:22
|buy
|1791
|0.03
|1.3194
|1.2794
|1.3221
|3582
|2006.12.21 10:43
|buy
|1792
|0.06
|1.3173
|1.2793
|1.3200
|3583
|2006.12.21 13:37
|buy
|1793
|0.12
|1.3152
|1.2792
|1.3179
|3584
|2006.12.21 17:00
|close
|1791
|0.03
|1.3178
|1.2794
|1.3221
|-4.80
|15668.36
|3585
|2006.12.21 17:00
|close
|1793
|0.12
|1.3178
|1.2792
|1.3179
|31.20
|15699.56
|3586
|2006.12.21 17:00
|close
|1792
|0.06
|1.3179
|1.2793
|1.3200
|3.60
|15703.16
|3587
|2006.12.21 17:00
|buy
|1794
|0.03
|1.3180
|1.2780
|1.3207
|3588
|2006.12.21 17:32
|buy
|1795
|0.06
|1.3159
|1.2779
|1.3186
|3589
|2006.12.22 00:17
|t/p
|1795
|0.06
|1.3186
|1.2779
|1.3186
|15.81
|15718.96
|3590
|2006.12.22 00:17
|close
|1794
|0.03
|1.3186
|1.2780
|1.3207
|1.60
|15720.57
|3591
|2006.12.22 00:18
|buy
|1796
|0.03
|1.3189
|1.2789
|1.3216
|3592
|2006.12.22 14:58
|buy
|1797
|0.06
|1.3168
|1.2788
|1.3195
|3593
|2006.12.22 16:37
|buy
|1798
|0.12
|1.3147
|1.2787
|1.3174
|3594
|2006.12.22 17:00
|buy
|1799
|0.24
|1.3125
|1.2785
|1.3152
|3595
|2006.12.26 17:53
|buy
|1800
|0.48
|1.3103
|1.2783
|1.3130
|3596
|2006.12.27 02:34
|t/p
|1800
|0.48
|1.3130
|1.2783
|1.3130
|126.46
|15847.02
|3597
|2006.12.27 02:34
|close
|1796
|0.03
|1.3130
|1.2789
|1.3216
|-18.29
|15828.73
|3598
|2006.12.27 02:34
|close
|1798
|0.12
|1.3130
|1.2787
|1.3174
|-22.76
|15805.98
|3599
|2006.12.27 02:35
|close
|1797
|0.06
|1.3130
|1.2788
|1.3195
|-23.98
|15782.00
|3600
|2006.12.27 02:36
|close
|1799
|0.24
|1.3131
|1.2785
|1.3152
|9.68
|15791.68
|3601
|2006.12.27 02:37
|buy
|1801
|0.03
|1.3132
|1.2732
|1.3159
|3602
|2006.12.27 06:22
|close
|1801
|0.03
|1.3158
|1.2732
|1.3159
|7.80
|15799.48
|3603
|2006.12.27 06:23
|buy
|1802
|0.03
|1.3161
|1.2761
|1.3188
|3604
|2006.12.27 14:13
|buy
|1803
|0.06
|1.3140
|1.2760
|1.3167
|3605
|2006.12.27 15:30
|buy
|1804
|0.12
|1.3117
|1.2757
|1.3144
|3606
|2006.12.28 09:29
|t/p
|1804
|0.12
|1.3144
|1.2757
|1.3144
|30.04
|15829.52
|3607
|2006.12.28 09:29
|close
|1802
|0.03
|1.3144
|1.2761
|1.3188
|-5.69
|15823.83
|3608
|2006.12.28 09:29
|close
|1803
|0.06
|1.3144
|1.2760
|1.3167
|1.22
|15825.06
|3609
|2006.12.28 09:29
|buy
|1805
|0.03
|1.3144
|1.2744
|1.3171
|3610
|2006.12.28 12:31
|t/p
|1805
|0.03
|1.3171
|1.2744
|1.3171
|8.10
|15833.16
|3611
|2006.12.28 12:31
|buy
|1806
|0.03
|1.3174
|1.2774
|1.3201
|3612
|2006.12.28 13:37
|close
|1806
|0.03
|1.3200
|1.2774
|1.3201
|7.80
|15840.96
|3613
|2006.12.28 13:37
|buy
|1807
|0.03
|1.3200
|1.2800
|1.3227
|3614
|2006.12.28 14:57
|buy
|1808
|0.06
|1.3179
|1.2799
|1.3206
|3615
|2006.12.28 15:00
|buy
|1809
|0.12
|1.3158
|1.2798
|1.3185
|3616
|2006.12.28 15:01
|buy
|1810
|0.24
|1.3135
|1.2795
|1.3162
|3617
|2006.12.28 16:53
|t/p
|1810
|0.24
|1.3162
|1.2795
|1.3162
|64.80
|15905.76
|3618
|2006.12.28 16:53
|close
|1807
|0.03
|1.3162
|1.2800
|1.3227
|-11.40
|15894.36
|3619
|2006.12.28 16:53
|close
|1809
|0.12
|1.3162
|1.2798
|1.3185
|4.80
|15899.16
|3620
|2006.12.28 16:53
|close
|1808
|0.06
|1.3163
|1.2799
|1.3206
|-9.60
|15889.56
|3621
|2006.12.28 16:53
|buy
|1811
|0.03
|1.3166
|1.2766
|1.3193
|3622
|2006.12.28 20:49
|buy
|1812
|0.06
|1.3145
|1.2765
|1.3172
|3623
|2006.12.29 05:39
|t/p
|1812
|0.06
|1.3172
|1.2765
|1.3172
|15.81
|15905.36
|3624
|2006.12.29 05:39
|close
|1811
|0.03
|1.3172
|1.2766
|1.3193
|1.60
|15906.97
|3625
|2006.12.29 05:39
|buy
|1813
|0.03
|1.3175
|1.2775
|1.3202
|3626
|2006.12.29 14:23
|buy
|1814
|0.06
|1.3154
|1.2774
|1.3181
|3627
|2006.12.29 14:55
|t/p
|1814
|0.06
|1.3181
|1.2774
|1.3181
|16.20
|15923.17
|3628
|2006.12.29 14:55
|close
|1813
|0.03
|1.3181
|1.2775
|1.3202
|1.80
|15924.97
|3629
|2006.12.29 14:55
|buy
|1815
|0.03
|1.3184
|1.2784
|1.3211
|3630
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|1815
|0.03
|1.3198
|1.2784
|1.3211
|4.20
|15929.17