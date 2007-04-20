North Finance Co Ltd

Account: 460651 Name: terminator1234 Currency: USD 2007 May 8, 10:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91651142007.04.20 16:18balanceDeposit50 000.00
91651442007.04.20 16:19buy0.10audusd0.83570.00000.83952007.04.23 04:470.83550.000.000.06-2.00
91652402007.04.20 16:21buy0.10eurjpy161.600.00161.982007.04.20 16:34161.670.000.000.005.89
91652652007.04.20 16:21buy0.20eurjpy161.570.00161.952007.04.20 16:34161.680.000.000.0018.50
91653882007.04.20 16:24buy0.30eurjpy161.540.00161.922007.04.20 16:26161.610.000.000.0017.66
91658512007.04.20 16:34buy0.10eurjpy161.700.00162.082007.04.23 03:08161.770.000.000.355.88
91659292007.04.20 16:35buy0.20eurjpy161.670.00162.052007.04.23 03:08161.720.000.000.698.40
91661402007.04.20 16:39buy0.30eurjpy161.640.00162.022007.04.23 03:08161.710.000.001.0417.67
91665092007.04.20 16:53buy0.10usdjpy118.880.00119.262007.04.23 03:08118.930.000.000.534.20
91676232007.04.20 17:28buy0.20usdjpy118.850.00119.232007.04.23 03:07118.890.000.001.066.73
91677762007.04.20 17:32buy0.10eurchf1.64310.00001.64692007.04.23 15:291.64300.000.000.28-0.83
91683722007.04.20 17:58buy0.30usdjpy118.820.00119.202007.04.23 03:07118.880.000.001.5915.14
91713442007.04.20 19:38buy0.20eurchf1.64270.00001.64652007.04.23 15:291.64290.000.000.563.30
91721462007.04.20 20:28buy0.30eurchf1.64230.00001.64612007.04.23 15:291.64300.000.000.8417.32
91742742007.04.20 23:26sell0.10eurusd1.35910.00001.35532007.04.23 03:391.35950.000.000.15-4.00
91743552007.04.20 23:31buy0.10usdchf1.20870.00001.21252007.04.23 11:281.20870.000.000.220.00
91744972007.04.20 23:45buy0.20usdchf1.20840.00001.21222007.04.23 11:281.20860.000.000.453.31
91754492007.04.22 23:05sell0.20eurusd1.35990.00001.35612007.04.23 03:391.35960.000.000.006.00
91755092007.04.22 23:10buy0.30usdchf1.20800.00001.21182007.04.23 11:281.20870.000.000.0017.37
91761762007.04.23 00:09sell0.30eurusd1.36030.00001.35652007.04.23 03:391.35960.000.000.0021.00
91792522007.04.23 03:54sell0.10eurusd1.35920.00001.35542007.04.23 06:401.35880.000.000.004.00
91795402007.04.23 04:15sell0.20eurusd1.35960.00001.35582007.04.23 06:401.35870.000.000.0018.00
91797382007.04.23 04:30buy0.20audusd0.83520.00000.83902007.04.23 04:470.83560.000.000.008.00
91797702007.04.23 04:31buy0.30audusd0.83490.00000.83872007.04.23 04:460.83550.000.000.0018.00
91811022007.04.23 06:24sell0.10eurgbp0.67820.00000.67442007.04.23 10:570.67850.000.000.00-6.01
91864912007.04.23 09:24sell0.20eurgbp0.67860.00000.67482007.04.23 10:570.67860.000.000.000.00
91873652007.04.23 09:44sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.04.23 10:570.67850.000.000.0030.02
91929812007.04.23 11:27sell0.10eurgbp0.67820.00000.67442007.04.24 13:000.67860.000.000.22-8.00
91952662007.04.23 12:14buy0.10usdcad1.12420.00001.12802007.04.23 16:331.12420.000.000.000.00
91953612007.04.23 12:17buy0.20usdcad1.12390.00001.12772007.04.23 16:331.12430.000.000.007.12
91963012007.04.23 12:46buy0.30usdcad1.12350.00001.12732007.04.23 16:321.12420.000.000.0018.68
91993652007.04.23 14:02buy0.10usdjpy118.610.00118.992007.04.23 14:11118.680.000.000.005.90
91995002007.04.23 14:06buy0.20usdjpy118.580.00118.962007.04.23 14:11118.670.000.000.0015.17
91996852007.04.23 14:11buy0.10usdjpy118.720.00119.102007.04.23 15:22118.720.000.000.000.00
92005442007.04.23 14:29buy0.20usdjpy118.690.00119.072007.04.23 15:22118.710.000.000.003.37
92017482007.04.23 14:55buy0.30usdjpy118.660.00119.042007.04.23 15:21118.720.000.000.0015.16
92034892007.04.23 16:05buy0.10eurjpy161.080.00161.462007.04.23 16:37161.130.000.000.004.21
92043712007.04.23 16:32buy0.20eurjpy161.050.00161.432007.04.23 16:37161.140.000.000.0015.13
92044532007.04.23 16:33buy0.10usdcad1.12470.00001.12852007.04.24 05:301.12450.000.000.15-1.78
92045802007.04.23 16:36buy0.20usdcad1.12430.00001.12812007.04.24 05:301.12460.000.000.305.34
92046492007.04.23 16:37buy0.10eurjpy161.190.00161.572007.04.23 17:19161.190.000.000.000.00
92049032007.04.23 16:43buy0.30usdcad1.12390.00001.12772007.04.24 05:301.12460.000.000.4518.67
92062692007.04.23 17:10buy0.20eurjpy161.160.00161.542007.04.23 17:19161.180.000.000.003.36
92064372007.04.23 17:13buy0.30eurjpy161.130.00161.512007.04.23 17:19161.190.000.000.0015.14
92161312007.04.23 22:00sell0.10eurusd1.35700.00001.35322007.04.24 04:241.35710.000.000.15-1.00
92170062007.04.23 22:55sell0.20eurusd1.35740.00001.35362007.04.24 04:211.35720.000.000.304.00
92171472007.04.23 23:00buy0.10eurchf1.64240.00001.64622007.04.25 11:171.64240.000.000.560.00
92172332007.04.23 23:04buy0.10usdchf1.21010.00001.21392007.04.24 09:091.20990.000.000.22-1.65
92175352007.04.23 23:20sell0.20eurgbp0.67860.00000.67482007.04.24 13:000.67850.000.000.444.00
92175412007.04.23 23:20buy0.20eurchf1.64210.00001.64592007.04.25 11:161.64230.000.001.133.32
92175622007.04.23 23:21buy0.20usdchf1.20970.00001.21352007.04.24 09:091.20980.000.000.451.65
92183732007.04.24 00:01buy0.10eurjpy161.120.00161.502007.04.24 00:32160.980.000.000.00-11.82
92183782007.04.24 00:01buy0.10usdjpy118.680.00119.062007.04.24 12:46118.680.000.000.000.00
92184032007.04.24 00:02buy0.20eurjpy161.090.00161.472007.04.24 00:32160.970.000.000.00-20.25
92184392007.04.24 00:03buy0.20usdjpy118.650.00119.032007.04.24 12:46118.670.000.000.003.37
92184612007.04.24 00:04buy0.30eurjpy161.050.00161.432007.04.24 00:32161.140.000.000.0022.76
92185092007.04.24 00:06buy0.30usdjpy118.620.00119.002007.04.24 12:46118.680.000.000.0015.17
92187212007.04.24 00:14sell0.30eurusd1.35780.00001.35402007.04.24 04:201.35710.000.000.0021.00
92204162007.04.24 01:58buy0.30usdchf1.20930.00001.21312007.04.24 09:091.21000.000.000.0017.36
92206002007.04.24 02:03buy0.10audusd0.83340.00000.83722007.04.24 03:080.83370.000.000.003.00
92206932007.04.24 02:07buy0.20audusd0.83310.00000.83692007.04.24 03:080.83390.000.000.0016.00
92215682007.04.24 02:57buy0.30eurchf1.64170.00001.64552007.04.25 11:161.64240.000.000.8517.45
92222442007.04.24 03:21buy0.10audusd0.83350.00000.83732007.04.25 10:250.83340.000.000.06-1.00
92225022007.04.24 03:30buy0.20audusd0.83310.00000.83692007.04.25 10:250.83350.000.000.128.00
92227002007.04.24 03:37buy0.30audusd0.83270.00000.83652007.04.25 10:250.83340.000.000.1821.00
92240802007.04.24 04:24sell0.10eurusd1.35700.00001.35322007.04.24 05:441.35500.000.000.0020.00
92324732007.04.24 08:04sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.04.24 13:000.67850.000.000.0029.99
92362942007.04.24 09:27buy0.10usdchf1.20990.00001.21372007.04.27 18:171.21000.000.001.110.83
92365042007.04.24 09:30buy0.20usdchf1.20950.00001.21332007.04.27 18:171.21020.000.002.2411.57
92368132007.04.24 09:36buy0.30usdchf1.20910.00001.21292007.04.27 18:171.21050.000.003.3634.70
92398502007.04.24 10:36buy0.10eurjpy160.880.00161.262007.04.24 12:19160.890.000.000.000.84
92400872007.04.24 10:41buy0.20eurjpy160.850.00161.232007.04.24 12:18160.910.000.000.0010.12
92413702007.04.24 11:12buy0.30eurjpy160.820.00161.202007.04.24 12:18160.900.000.000.0020.23
92541942007.04.24 16:01buy0.10usdcad1.12280.00001.12662007.04.24 16:261.12310.000.000.002.67
92542112007.04.24 16:01buy0.20usdcad1.12240.00001.12622007.04.24 16:251.12330.000.000.0016.02
92652902007.04.24 21:09buy0.10usdjpy118.630.00119.012007.04.25 12:48118.620.000.000.53-0.84
92664182007.04.24 22:34buy0.20usdjpy118.600.00118.982007.04.25 12:48118.610.000.001.061.69
92664512007.04.24 22:37buy0.30usdjpy118.570.00118.952007.04.25 12:48118.630.000.001.5915.17
92735282007.04.25 09:05buy0.10eurjpy161.560.00161.942007.04.25 09:42161.560.000.000.000.00
92735732007.04.25 09:06buy0.20eurjpy161.530.00161.912007.04.25 09:42161.550.000.000.003.38
92737592007.04.25 09:11buy0.30eurjpy161.500.00161.882007.04.25 09:42161.560.000.000.0015.21
92747872007.04.25 09:42buy0.10eurjpy161.600.00161.982007.04.25 10:11161.660.000.000.005.06
92748422007.04.25 09:44buy0.20eurjpy161.570.00161.952007.04.25 10:11161.660.000.000.0015.20
92765142007.04.25 10:48buy0.10eurjpy161.770.00162.152007.04.25 12:15161.750.000.000.00-1.69
92765162007.04.25 10:48buy0.20eurjpy161.710.00162.092007.04.25 12:14161.740.000.000.005.06
92767472007.04.25 10:57buy0.30eurjpy161.680.00162.062007.04.25 12:14161.750.000.000.0017.72
92832392007.04.25 15:39sell0.10eurusd1.36280.00001.35902007.04.26 12:311.36260.000.000.452.00
92837132007.04.25 15:45sell0.20eurusd1.36320.00001.35942007.04.26 12:311.36270.000.000.9010.00
92839462007.04.25 15:51sell0.30eurusd1.36360.00001.35982007.04.26 12:311.36280.000.001.3524.00
92904882007.04.25 20:04buy0.10audusd0.83310.00000.83692007.04.26 00:140.83510.000.000.1820.00
92939912007.04.26 00:40buy0.10audusd0.83400.00000.83782007.04.26 05:390.83450.000.000.005.00
92951512007.04.26 02:14buy0.20audusd0.83360.00000.83742007.04.26 05:390.83440.000.000.0016.00
92967282007.04.26 05:13buy0.10eurjpy161.910.00162.292007.04.26 07:26161.910.000.000.000.00
92968812007.04.26 05:27buy0.20eurjpy161.880.00162.262007.04.26 07:24161.900.000.000.003.37
92969202007.04.26 05:34buy0.30eurjpy161.850.00162.232007.04.26 07:23161.910.000.000.0015.18
92978082007.04.26 07:26buy0.10eurjpy161.980.00162.362007.04.26 08:41161.980.000.000.000.00
92978222007.04.26 07:27buy0.20eurjpy161.950.00162.332007.04.26 08:41161.990.000.000.006.74
92978292007.04.26 07:27buy0.10usdjpy118.670.00119.052007.04.26 09:08118.730.000.000.005.05
92980802007.04.26 07:50buy0.20usdjpy118.640.00119.022007.04.26 09:08118.740.000.000.0016.84
92980882007.04.26 07:51buy0.30eurjpy161.920.00162.302007.04.26 08:41161.980.000.000.0015.17
92992722007.04.26 09:08buy0.10usdjpy118.770.00119.152007.04.26 10:47119.020.000.000.0021.00
93037332007.04.26 12:30buy0.10eurchf1.64400.00001.64782007.04.26 15:201.64380.000.000.00-1.65
93042882007.04.26 12:35buy0.20eurchf1.64360.00001.64742007.04.26 15:201.64390.000.000.004.97
93057712007.04.26 13:05buy0.30eurchf1.64310.00001.64692007.04.26 15:201.64400.000.000.0022.33
93166822007.04.26 18:48buy0.10eurchf1.64390.00001.64772007.04.26 23:111.64380.000.000.00-0.83
93167412007.04.26 18:50buy0.20eurchf1.64350.00001.64732007.04.26 23:111.64370.000.000.003.31
93172002007.04.26 19:05buy0.30eurchf1.64310.00001.64692007.04.26 23:081.64380.000.000.0017.37
93215132007.04.27 00:28sell0.10eurusd1.35890.00001.35512007.04.27 09:141.35880.000.000.001.00
93218962007.04.27 01:01sell0.20eurusd1.35930.00001.35552007.04.27 09:131.35890.000.000.008.00
93240382007.04.27 03:42sell0.30eurusd1.35970.00001.35592007.04.27 09:131.35900.000.000.0021.00
93248052007.04.27 04:46buy0.10eurchf1.64430.00001.64812007.04.27 12:481.64440.000.000.000.83
93250762007.04.27 05:09buy0.20eurchf1.64400.00001.64782007.04.27 12:471.64430.000.000.004.97
93251352007.04.27 05:14buy0.10eurjpy162.740.00163.122007.04.27 12:56162.740.000.000.000.00
93251822007.04.27 05:18buy0.20eurjpy162.710.00163.092007.04.27 12:56162.750.000.000.006.69
93253522007.04.27 05:37buy0.30eurjpy162.680.00163.062007.04.27 12:56162.740.000.000.0015.06
93254982007.04.27 05:58buy0.30eurchf1.64360.00001.64742007.04.27 12:471.64430.000.000.0017.40
93276142007.04.27 09:03buy0.10usdjpy119.600.00119.982007.04.27 09:44119.650.000.000.004.18
93277472007.04.27 09:05buy0.20usdjpy119.570.00119.952007.04.27 09:44119.660.000.000.0015.04
93282232007.04.27 09:14sell0.10eurusd1.35870.00001.35492007.05.02 06:151.35870.000.000.450.00
93284422007.04.27 09:19sell0.20eurusd1.35910.00001.35532007.05.02 06:141.35880.000.000.906.00
93285972007.04.27 09:24sell0.30eurusd1.35950.00001.35572007.05.02 06:141.35870.000.001.3524.00
93289912007.04.27 09:44buy0.10usdjpy119.690.00120.072007.04.27 18:05119.720.000.000.002.51
93290082007.04.27 09:45buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 18:05119.690.000.000.005.01
93290192007.04.27 09:45buy0.30usdjpy119.630.00120.012007.04.27 18:05119.710.000.000.0020.05
93336632007.04.27 12:48buy0.10eurchf1.64460.00001.64842007.04.27 17:581.64460.000.000.000.00
93337092007.04.27 12:50buy0.20eurchf1.64420.00001.64802007.04.27 17:581.64450.000.000.004.98
93337602007.04.27 12:53buy0.30eurchf1.64390.00001.64772007.04.27 17:581.64460.000.000.0017.45
93338122007.04.27 12:56buy0.10eurjpy162.800.00163.182007.04.27 13:39162.800.000.000.000.00
93338592007.04.27 12:59buy0.20eurjpy162.770.00163.152007.04.27 13:38162.790.000.000.003.35
93349332007.04.27 13:17buy0.30eurjpy162.740.00163.122007.04.27 13:38162.800.000.000.0015.07
93359362007.04.27 13:39buy0.10eurjpy162.860.00163.242007.04.27 17:08162.850.000.000.00-0.84
93359592007.04.27 13:40buy0.20eurjpy162.830.00163.212007.04.27 17:08162.850.000.000.003.35
93367082007.04.27 13:59buy0.30eurjpy162.800.00163.182007.04.27 17:08162.860.000.000.0015.10
93465432007.04.27 18:05buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.04.27 18:12119.670.000.000.00-3.34
93466312007.04.27 18:06buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 18:12119.690.000.000.005.01
93468092007.04.27 18:08buy0.30usdjpy119.630.00120.012007.04.27 18:12119.700.000.000.0017.54
93470582007.04.27 18:12buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.04.27 19:33119.690.000.000.00-1.67
93475362007.04.27 18:17buy0.10usdchf1.21020.00001.21402007.04.30 12:031.20990.000.000.22-2.48
93475612007.04.27 18:17buy0.20usdchf1.20980.00001.21362007.04.30 12:031.21000.000.000.453.31
93477162007.04.27 18:19buy0.30usdchf1.20930.00001.21312007.04.30 12:031.21010.000.000.6719.83
93478882007.04.27 18:23buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 19:32119.700.000.000.006.68
93483932007.04.27 18:36buy0.30usdjpy119.620.00120.002007.04.27 19:32119.690.000.000.0017.55
93495662007.04.27 19:33buy0.10usdjpy119.730.00120.112007.04.30 12:03119.720.000.000.53-0.84
93497482007.04.27 19:43buy0.20usdjpy119.700.00120.082007.04.30 12:03119.730.000.001.055.01
93507242007.04.27 20:51buy0.30usdjpy119.670.00120.052007.04.30 12:03119.740.000.001.5817.54
93576832007.04.30 04:01buy0.10eurjpy162.910.00163.292007.04.30 05:12162.920.000.000.000.84
93577602007.04.30 04:08buy0.20eurjpy162.880.00163.262007.04.30 05:12162.920.000.000.006.69
93578982007.04.30 04:25buy0.30eurjpy162.850.00163.232007.04.30 05:12162.910.000.000.0015.06
93584142007.04.30 05:16buy0.10eurjpy162.990.00163.372007.04.30 18:15162.970.000.000.00-1.67
93584532007.04.30 05:19buy0.20eurjpy162.960.00163.342007.04.30 18:15162.980.000.000.003.35
93601642007.04.30 07:58buy0.30eurjpy162.930.00163.312007.04.30 18:15162.990.000.000.0015.08
93668792007.04.30 11:52buy0.10eurchf1.64450.00001.64832007.04.30 18:061.64700.000.000.0020.72
93690672007.04.30 13:12buy0.10usdjpy119.650.00120.032007.04.30 14:42119.630.000.000.00-1.67
93691342007.04.30 13:14buy0.20usdjpy119.620.00120.002007.04.30 14:42119.640.000.000.003.34
93692752007.04.30 13:19buy0.30usdjpy119.590.00119.972007.04.30 14:42119.650.000.000.0015.04
93707242007.04.30 14:45buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.05.01 17:41119.720.000.000.530.84
93707642007.04.30 14:48buy0.20usdjpy119.670.00120.052007.05.01 17:41119.730.000.001.0510.02
93714092007.04.30 15:22buy0.30usdjpy119.640.00120.022007.05.01 17:41119.720.000.001.5820.05
93819672007.04.30 21:47buy0.10usdchf1.20790.00001.21172007.05.01 09:271.20790.000.000.220.00
93822832007.04.30 22:07buy0.20usdchf1.20750.00001.21132007.05.01 09:261.20780.000.000.454.97
93829962007.04.30 23:33buy0.30usdchf1.20710.00001.21092007.05.01 09:261.20780.000.000.6717.39
93847212007.05.01 03:10buy0.10eurjpy163.170.00163.552007.05.01 05:34163.150.000.000.00-1.67
93847702007.05.01 03:17buy0.20eurjpy163.140.00163.522007.05.01 05:34163.160.000.000.003.35
93850482007.05.01 03:54buy0.30eurjpy163.100.00163.482007.05.01 05:34163.170.000.000.0017.57
93859372007.05.01 05:15buy0.10eurchf1.64800.00001.65182007.05.01 13:561.64790.000.000.00-0.83
93920842007.05.01 12:26buy0.20eurchf1.64760.00001.65142007.05.01 13:561.64780.000.000.003.31
93923062007.05.01 12:41buy0.30eurchf1.64720.00001.65102007.05.01 13:561.64790.000.000.0017.39
93946522007.05.01 15:00buy0.10eurjpy163.270.00163.652007.05.02 16:54163.320.000.000.344.17
93947212007.05.01 15:02buy0.10eurchf1.64960.00001.65342007.05.01 17:471.65090.000.000.0010.71
93947882007.05.01 15:08buy0.20eurjpy163.240.00163.622007.05.02 16:54163.300.000.000.689.99
93948472007.05.01 15:12buy0.30eurjpy163.210.00163.592007.05.02 16:54163.280.000.001.0317.49
93959172007.05.01 16:04buy0.20eurchf1.64920.00001.65302007.05.01 17:471.65080.000.000.0026.38
93966192007.05.01 16:16buy0.30eurchf1.64880.00001.65262007.05.01 17:461.64970.000.000.0022.27
93981922007.05.01 17:01buy0.10usdchf1.20850.00001.21232007.05.01 17:081.20820.000.000.00-2.48
93983062007.05.01 17:01buy0.20usdchf1.20810.00001.21192007.05.01 17:081.20830.000.000.003.31
93983122007.05.01 17:01buy0.30usdchf1.20770.00001.21152007.05.01 17:081.20840.000.000.0017.38
93988162007.05.01 17:08buy0.10usdchf1.20870.00001.21252007.05.01 17:181.20950.000.000.006.61
93989982007.05.01 17:09buy0.20usdchf1.20840.00001.21222007.05.01 17:181.20940.000.000.0016.54
93993572007.05.01 17:18buy0.10usdchf1.21010.00001.21392007.05.01 17:271.21040.000.000.002.48
93994292007.05.01 17:19buy0.20usdchf1.20970.00001.21352007.05.01 17:271.21070.000.000.0016.52
94002142007.05.01 17:27buy0.10usdchf1.21070.00001.21452007.05.01 17:411.21140.000.000.005.78
94002602007.05.01 17:28buy0.20usdchf1.21040.00001.21422007.05.01 17:411.21140.000.000.0016.51
94011772007.05.01 17:41buy0.10usdchf1.21170.00001.21552007.05.01 17:581.21440.000.000.0022.23
94012042007.05.01 17:41buy0.10usdjpy119.740.00120.122007.05.01 17:58119.740.000.000.000.00
94012212007.05.01 17:41buy0.20usdjpy119.700.00120.082007.05.01 17:58119.750.000.000.008.35
94019362007.05.01 17:52buy0.30usdjpy119.670.00120.052007.05.01 17:58119.760.000.000.0022.55
94020092007.05.01 17:53buy0.10eurchf1.65090.00001.65472007.05.02 09:441.65080.000.000.28-0.82
94022702007.05.01 17:58buy0.10usdchf1.21490.00001.21872007.05.01 18:441.21570.000.000.006.58
94023232007.05.01 17:58buy0.10usdjpy119.760.00120.142007.05.01 18:17119.750.000.000.00-0.84
94023822007.05.01 17:59buy0.20usdchf1.21450.00001.21832007.05.01 18:431.21480.000.000.004.94
94024302007.05.01 18:00buy0.30usdchf1.21410.00001.21792007.05.01 18:421.21490.000.000.0019.75
94024382007.05.01 18:00buy0.20usdjpy119.730.00120.112007.05.01 18:17119.760.000.000.005.01
94029802007.05.01 18:06buy0.30usdjpy119.700.00120.082007.05.01 18:17119.760.000.000.0015.03
94035902007.05.01 18:22buy0.10usdjpy119.790.00120.172007.05.01 23:15119.790.000.000.000.00
94036442007.05.01 18:23buy0.20usdjpy119.760.00120.142007.05.01 23:15119.800.000.000.006.68
94045612007.05.01 18:48buy0.10usdchf1.21520.00001.21902007.05.02 05:461.21510.000.000.22-0.82
94045952007.05.01 18:48buy0.20usdchf1.21480.00001.21862007.05.02 05:461.21520.000.000.446.58
94069512007.05.01 21:18buy0.30usdjpy119.730.00120.112007.05.01 23:14119.790.000.000.0015.03
94071902007.05.01 21:34buy0.30usdchf1.21450.00001.21832007.05.02 05:461.21520.000.000.6717.28
94122232007.05.02 05:47buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.02 09:431.21550.000.000.00-0.82
94150022007.05.02 08:42buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.02 09:431.21540.000.000.003.29
94151902007.05.02 08:47buy0.30usdchf1.21480.00001.21862007.05.02 09:431.21550.000.000.0017.28
94156192007.05.02 08:57buy0.20eurchf1.65050.00001.65432007.05.02 09:431.65090.000.000.006.58
94159692007.05.02 09:04buy0.30eurchf1.65020.00001.65402007.05.02 09:431.65090.000.000.0017.27
94188542007.05.02 11:00buy0.10eurchf1.65170.00001.65552007.05.02 12:241.65220.000.000.004.11
94191702007.05.02 11:11buy0.20eurchf1.65130.00001.65512007.05.02 12:231.65230.000.000.0016.44
94203562007.05.02 11:57buy0.10usdjpy120.090.00120.472007.05.02 12:53120.110.000.000.001.67
94207922007.05.02 12:05buy0.20usdjpy120.060.00120.442007.05.02 12:53120.100.000.000.006.66
94211152007.05.02 12:19buy0.30usdjpy120.030.00120.412007.05.02 12:52120.110.000.000.0019.98
94212052007.05.02 12:24buy0.10eurchf1.65270.00001.65652007.05.02 13:531.65270.000.000.000.00
94213832007.05.02 12:31buy0.20eurchf1.65230.00001.65612007.05.02 13:531.65280.000.000.008.21
94220002007.05.02 12:53buy0.10usdchf1.21730.00001.22112007.05.02 13:541.21840.000.000.009.03
94226092007.05.02 13:09buy0.20usdchf1.21690.00001.22072007.05.02 13:531.21830.000.000.0022.98
94227672007.05.02 13:15buy0.30eurchf1.65200.00001.65582007.05.02 13:531.65270.000.000.0017.23
94428332007.05.02 23:19buy0.10usdjpy120.130.00120.512007.05.03 10:00120.150.000.001.571.66
94437942007.05.03 00:27sell0.10eurusd1.35870.00001.35492007.05.03 16:021.35890.000.000.00-2.00
94442862007.05.03 01:00buy0.10usdchf1.21500.00001.21882007.05.03 17:021.21530.000.000.002.47
94443822007.05.03 01:05buy0.20usdchf1.21470.00001.21852007.05.03 17:021.21510.000.000.006.58
94444932007.05.03 01:11buy0.30usdchf1.21430.00001.21812007.05.03 17:021.21500.000.000.0017.28
94453102007.05.03 02:28sell0.20eurusd1.35910.00001.35532007.05.03 16:021.35880.000.000.006.00
94455082007.05.03 02:38sell0.30eurusd1.35950.00001.35572007.05.03 16:021.35880.000.000.0021.00
94459132007.05.03 03:07buy0.10eurjpy163.440.00163.822007.05.03 04:05163.440.000.000.000.00
94459342007.05.03 03:09buy0.20eurjpy163.410.00163.792007.05.03 04:05163.430.000.000.003.33
94461072007.05.03 03:22buy0.30eurjpy163.380.00163.762007.05.03 04:05163.450.000.000.0017.47
94517702007.05.03 09:12buy0.20usdjpy120.100.00120.482007.05.03 10:00120.140.000.000.006.66
94520372007.05.03 09:18buy0.30usdjpy120.070.00120.452007.05.03 10:00120.140.000.000.0017.48
94679272007.05.03 15:57buy0.10usdjpy120.220.00120.602007.05.03 17:01120.300.000.000.006.65
94686812007.05.03 16:08buy0.20usdjpy120.190.00120.572007.05.03 17:01120.300.000.000.0018.29
94723542007.05.03 17:02buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.03 18:201.21540.000.000.00-1.65
94731992007.05.03 17:09buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.03 18:201.21550.000.000.004.94
94759202007.05.03 17:50buy0.30usdchf1.21480.00001.21862007.05.03 18:201.21550.000.000.0017.28
94817642007.05.03 21:26buy0.10eurchf1.64890.00001.65272007.05.04 15:351.64860.000.000.28-2.47
94822572007.05.03 21:38buy0.20eurchf1.64850.00001.65232007.05.04 15:351.64870.000.000.563.29
94838722007.05.03 23:50buy0.30eurchf1.64810.00001.65192007.05.04 15:351.64880.000.000.8417.28
94904702007.05.04 09:05buy0.10eurjpy163.190.00163.572007.05.04 10:05163.210.000.000.001.66
94906202007.05.04 09:12buy0.20eurjpy163.160.00163.542007.05.04 10:04163.230.000.000.0011.65
94908272007.05.04 09:24buy0.30eurjpy163.130.00163.512007.05.04 10:04163.200.000.000.0017.47
94918562007.05.04 10:06buy0.10eurjpy163.260.00163.642007.05.04 15:32163.280.000.000.001.66
94919462007.05.04 10:07buy0.20eurjpy163.220.00163.602007.05.04 15:32163.290.000.000.0011.64
94921552007.05.04 10:16buy0.30eurjpy163.190.00163.572007.05.04 15:32163.260.000.000.0017.46
94958142007.05.04 13:01buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.04 15:331.21490.000.000.00-5.76
94959062007.05.04 13:05buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.04 15:331.21520.000.000.000.00
94996792007.05.04 15:32buy0.30usdchf1.21380.00001.21762007.05.04 15:331.21510.000.000.0032.10
95097282007.05.04 19:24buy0.10eurjpy163.350.00163.732007.05.07 03:23163.340.000.000.34-0.83
95098282007.05.04 19:30buy0.20eurjpy163.320.00163.702007.05.07 03:23163.350.000.000.685.00
95150512007.05.07 01:20buy0.30eurjpy163.290.00163.672007.05.07 03:23163.360.000.000.0017.49
95177732007.05.07 05:31buy0.10eurchf1.64680.00001.65062007.05.07 13:241.64680.000.000.000.00
95180782007.05.07 06:00buy0.20eurchf1.64640.00001.65022007.05.07 13:241.64690.000.000.008.27
95189572007.05.07 07:06buy0.30eurchf1.64610.00001.64992007.05.07 13:241.64680.000.000.0017.36
95247212007.05.07 13:28buy0.10usdchf1.21070.00001.21452007.05.07 21:481.21100.000.000.002.48
95247362007.05.07 13:29buy0.20usdchf1.21040.00001.21422007.05.07 21:471.21080.000.000.006.61
95262852007.05.07 15:13buy0.30usdchf1.21000.00001.21382007.05.07 21:461.21070.000.000.0017.35
95321022007.05.07 20:29sell0.10eurusd1.36060.00001.35682007.05.07 22:091.36010.000.000.005.00
95328532007.05.07 21:30sell0.20eurusd1.36100.00001.35722007.05.07 22:091.36010.000.000.0018.00
95331302007.05.07 21:50buy0.10usdchf1.21120.00001.21502007.05.08 09:451.21180.000.000.224.95
95346622007.05.08 01:20buy0.10eurchf1.64850.00001.65232007.05.08 03:431.64860.000.000.000.83
95347142007.05.08 01:30buy0.20eurchf1.64810.00001.65192007.05.08 03:421.64850.000.000.006.60
95347322007.05.08 01:33buy0.30eurchf1.64770.00001.65152007.05.08 03:421.64840.000.000.0017.33
95397302007.05.08 09:11buy0.20usdchf1.21080.00001.21462007.05.08 09:441.21190.000.000.0018.15
  0.00 0.00 46.02 2 230.78
Closed P/L: 2 276.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
92971482007.04.26 06:04buy0.10audusd0.83490.00000.8387 0.82970.000.000.60-52.00
92971652007.04.26 06:05buy0.20audusd0.83450.00000.8383 0.82970.000.001.20-96.00
92973992007.04.26 06:35buy0.30audusd0.83410.00000.8379 0.82970.000.001.80-132.00
92457412007.04.24 13:00sell0.10eurgbp0.67830.00000.6745 0.68240.000.003.08-81.78
92499652007.04.24 14:17sell0.20eurgbp0.67870.00000.6749 0.68240.000.006.15-147.60
92508482007.04.24 14:38sell0.30eurgbp0.67900.00000.6752 0.68240.000.009.23-203.45
92556662007.04.24 16:26buy0.10usdcad1.12370.00001.1275 1.10160.000.002.12-200.62
92573572007.04.24 17:00buy0.20usdcad1.12330.00001.1271 1.10160.000.004.28-393.97
92580862007.04.24 17:06buy0.30usdcad1.12290.00001.1267 1.10160.000.006.41-580.07
94934012007.05.04 11:03buy0.10usdjpy120.390.00120.77 119.880.000.001.04-42.54
94934622007.05.04 11:05buy0.20usdjpy120.360.00120.74 119.880.000.002.10-80.08
94935302007.05.04 11:10buy0.30usdjpy120.330.00120.71 119.880.000.003.14-112.61
95164662007.05.07 03:44buy0.10eurjpy163.450.00163.83 163.110.000.000.34-28.36
95165002007.05.07 03:46buy0.20eurjpy163.420.00163.80 163.110.000.000.68-51.72
95165272007.05.07 03:48buy0.30eurjpy163.390.00163.77 163.110.000.001.02-70.07
95357102007.05.08 03:56buy0.10eurchf1.64870.00001.6525 1.65040.000.000.0014.02
95406962007.05.08 10:00buy0.10usdchf1.21240.00001.2162 1.21300.000.000.004.95
95407222007.05.08 10:00sell0.10eurusd1.36050.00001.3567 1.36050.000.000.000.00
  0.00 0.00 43.19 -2 253.90
 Floating P/L: -2 210.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 276.80 Floating P/L: -2 210.71 Margin: 740.79
Balance: 52 276.80 Equity: 50 066.09 Free Margin: 49 325.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 369.96 Gross Loss: 93.16 Total Net Profit: 2 276.80
Profit Factor: 25.44 Expected Payoff: 8.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 32.07 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (32.07)
 
Total Trades: 258 Short Positions (won %): 29 (82.76%) Long Positions (won %): 229 (87.34%)
Profit Trades (% of total): 224 (86.82%) Loss trades (% of total): 34 (13.18%)
Largest profit trade: 38.06 loss trade: -20.25
Average profit trade: 10.58 loss trade: -2.74
Maximum consecutive wins ($): 21 (215.18) consecutive losses ($): 2 (-32.07)
Maximal consecutive profit (count): 231.04 (18) consecutive loss (count): -32.07 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1