Strategy Tester Report
MTF-HAS-SCALPLING-DEMO517
|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.03.29 08:00 - 2007.05.17 16:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SCALPLING_METHOD="Inventer:DON STEINITZ ;Programmer:LEE YAN"; StartTF="MN"; EndTF="M30"; Lots=1; TakeProfitMethod1="TPMethodUseATR=true: USE TakeProfitMethod1"; TPMethodUseATR=false;
TPAtrPeriod=14; TPAtrPercentage=0.9; TakeProfitMethod2="TPMethodUseATR=false: USE TakeProfitMethod2"; TakeProfitW1=100; TakeProfitD1=60; TakeProfitH4=25; TakeProfitH1=25; TakeProfitM30=20; TakeProfitM15=15; TakeProfitM5=8; StopLossSET="---------------------------"; StopLoss=0; StartTFStopLossOn=true;
TrailingStopLossSET="---------------------------"; BreakEvenOn=true;
BreakEvenTrigger=10; TrailingStopOn=false;
TrailingStopTrigger=25; TrailingStop=15; ContackUS="steinitz@cox.net ; lee_yan_cn@126.com"; MaMetod=2; MaPeriod=6; MaMetod2=3; MaPeriod2=2;
|Bars in test
|1912
|Ticks modelled
|2091919
|Modelling quality
|53.34%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8679.90
|Gross profit
|8679.90
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|94.35
|Absolute drawdown
|2060.80
|Maximal drawdown
|8362.10 (51.30%)
|Relative drawdown
|51.30% (8362.10)
|Total trades
|92
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|92 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|92 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|601.90
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|94.35
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|92 (8679.90)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8679.90 (92)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|92
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.30 16:01
|buy
|1
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7502
|2
|2006.03.30 16:01
|modify
|1
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7502
|3
|2006.03.30 16:18
|s/l
|1
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7502
|0.00
|10000.00
|4
|2006.03.30 16:18
|buy
|2
|1.00
|1.7445
|0.0000
|1.7505
|5
|2006.03.30 16:32
|modify
|2
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7505
|6
|2006.03.30 16:43
|s/l
|2
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7505
|0.00
|10000.00
|7
|2006.03.30 16:43
|buy
|3
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7508
|8
|2006.03.30 19:43
|modify
|3
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7508
|9
|2006.03.30 19:59
|s/l
|3
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7508
|0.00
|10000.00
|10
|2006.03.30 19:59
|buy
|4
|1.00
|1.7440
|0.0000
|1.7500
|11
|2006.03.30 20:02
|modify
|4
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7500
|12
|2006.03.31 06:49
|s/l
|4
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7500
|1.90
|10001.90
|13
|2006.03.31 06:49
|buy
|5
|1.00
|1.7443
|0.0000
|1.7503
|14
|2006.04.04 10:01
|modify
|5
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7503
|15
|2006.04.04 10:18
|s/l
|5
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7503
|3.80
|10005.70
|16
|2006.04.04 10:18
|buy
|6
|1.00
|1.7446
|0.0000
|1.7506
|17
|2006.04.04 11:01
|modify
|6
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.7506
|18
|2006.04.04 11:20
|s/l
|6
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.7506
|0.00
|10005.70
|19
|2006.04.04 11:20
|buy
|7
|1.00
|1.7449
|0.0000
|1.7509
|20
|2006.04.04 11:39
|modify
|7
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7509
|21
|2006.04.04 12:19
|s/l
|7
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7509
|0.00
|10005.70
|22
|2006.04.04 12:19
|buy
|8
|1.00
|1.7452
|0.0000
|1.7512
|23
|2006.04.04 13:48
|modify
|8
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7512
|24
|2006.04.04 14:13
|t/p
|8
|1.00
|1.7512
|1.7452
|1.7512
|600.00
|10605.70
|25
|2006.04.04 14:13
|buy
|9
|1.00
|1.7515
|0.0000
|1.7575
|26
|2006.04.04 14:18
|modify
|9
|1.00
|1.7515
|1.7515
|1.7575
|27
|2006.04.04 14:48
|s/l
|9
|1.00
|1.7515
|1.7515
|1.7575
|0.00
|10605.70
|28
|2006.04.04 14:48
|buy
|10
|1.00
|1.7518
|0.0000
|1.7578
|29
|2006.04.04 15:14
|modify
|10
|1.00
|1.7518
|1.7518
|1.7578
|30
|2006.04.05 06:18
|t/p
|10
|1.00
|1.7578
|1.7518
|1.7578
|601.90
|11207.60
|31
|2006.04.05 11:00
|buy
|11
|1.00
|1.7542
|0.0000
|1.7562
|32
|2006.04.06 09:19
|modify
|11
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7562
|33
|2006.04.06 09:26
|s/l
|11
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7562
|5.70
|11213.30
|34
|2006.04.06 15:30
|buy
|12
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7560
|35
|2006.04.06 15:36
|modify
|12
|1.00
|1.7540
|1.7540
|1.7560
|36
|2006.04.06 15:39
|s/l
|12
|1.00
|1.7540
|1.7540
|1.7560
|0.00
|11213.30
|37
|2006.04.06 15:39
|buy
|13
|1.00
|1.7543
|0.0000
|1.7563
|38
|2006.04.12 10:49
|modify
|13
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7563
|39
|2006.04.12 10:56
|s/l
|13
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7563
|7.60
|11220.90
|40
|2006.04.13 00:44
|buy
|14
|1.00
|1.7511
|0.0000
|1.7536
|41
|2006.04.13 03:19
|modify
|14
|1.00
|1.7511
|1.7511
|1.7536
|42
|2006.04.13 03:27
|s/l
|14
|1.00
|1.7511
|1.7511
|1.7536
|0.00
|11220.90
|43
|2006.04.13 03:27
|buy
|15
|1.00
|1.7514
|0.0000
|1.7539
|44
|2006.04.13 07:14
|modify
|15
|1.00
|1.7514
|1.7514
|1.7539
|45
|2006.04.13 07:49
|s/l
|15
|1.00
|1.7514
|1.7514
|1.7539
|0.00
|11220.90
|46
|2006.04.13 12:30
|buy
|16
|1.00
|1.7527
|0.0000
|1.7547
|47
|2006.04.13 20:19
|modify
|16
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7547
|48
|2006.04.13 20:48
|s/l
|16
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7547
|0.00
|11220.90
|49
|2006.04.14 01:30
|buy
|17
|1.00
|1.7515
|0.0000
|1.7535
|50
|2006.04.14 08:01
|modify
|17
|1.00
|1.7515
|1.7515
|1.7535
|51
|2006.04.14 09:14
|s/l
|17
|1.00
|1.7515
|1.7515
|1.7535
|0.00
|11220.90
|52
|2006.04.14 10:30
|buy
|18
|1.00
|1.7518
|0.0000
|1.7538
|53
|2006.04.17 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.7518
|1.7518
|1.7538
|54
|2006.04.17 00:09
|t/p
|18
|1.00
|1.7538
|1.7518
|1.7538
|201.90
|11422.80
|55
|2006.04.17 22:00
|buy
|19
|1.00
|1.7695
|0.0000
|1.7715
|56
|2006.04.17 23:19
|modify
|19
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7715
|57
|2006.04.17 23:50
|s/l
|19
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7715
|0.00
|11422.80
|58
|2006.04.18 01:30
|buy
|20
|1.00
|1.7694
|0.0000
|1.7714
|59
|2006.04.18 01:50
|modify
|20
|1.00
|1.7694
|1.7694
|1.7714
|60
|2006.04.18 02:18
|t/p
|20
|1.00
|1.7714
|1.7694
|1.7714
|200.00
|11622.80
|61
|2006.04.18 07:30
|buy
|21
|1.00
|1.7707
|0.0000
|1.7727
|62
|2006.04.18 08:18
|modify
|21
|1.00
|1.7707
|1.7707
|1.7727
|63
|2006.04.18 08:31
|s/l
|21
|1.00
|1.7707
|1.7707
|1.7727
|0.00
|11622.80
|64
|2006.04.18 10:30
|buy
|22
|1.00
|1.7692
|0.0000
|1.7712
|65
|2006.04.18 11:13
|modify
|22
|1.00
|1.7692
|1.7692
|1.7712
|66
|2006.04.18 11:18
|t/p
|22
|1.00
|1.7712
|1.7692
|1.7712
|200.00
|11822.80
|67
|2006.04.18 11:30
|buy
|23
|1.00
|1.7715
|0.0000
|1.7740
|68
|2006.04.18 11:32
|modify
|23
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7740
|69
|2006.04.18 11:44
|s/l
|23
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7740
|0.00
|11822.80
|70
|2006.04.18 11:44
|buy
|24
|1.00
|1.7718
|0.0000
|1.7743
|71
|2006.04.18 12:13
|modify
|24
|1.00
|1.7718
|1.7718
|1.7743
|72
|2006.04.18 12:19
|t/p
|24
|1.00
|1.7743
|1.7718
|1.7743
|250.00
|12072.80
|73
|2006.04.19 05:00
|buy
|25
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7837
|74
|2006.04.19 08:48
|modify
|25
|1.00
|1.7817
|1.7817
|1.7837
|75
|2006.04.19 09:02
|s/l
|25
|1.00
|1.7817
|1.7817
|1.7837
|0.00
|12072.80
|76
|2006.04.19 15:00
|buy
|26
|1.00
|1.7842
|0.0000
|1.7862
|77
|2006.04.19 15:59
|t/p
|26
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7862
|200.00
|12272.80
|78
|2006.04.20 02:00
|buy
|27
|1.00
|1.7909
|0.0000
|1.7929
|79
|2006.04.24 10:18
|modify
|27
|1.00
|1.7909
|1.7909
|1.7929
|80
|2006.04.24 10:43
|s/l
|27
|1.00
|1.7909
|1.7909
|1.7929
|3.80
|12276.60
|81
|2006.04.24 14:00
|buy
|28
|1.00
|1.7882
|0.0000
|1.7902
|82
|2006.04.24 19:44
|modify
|28
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7902
|83
|2006.04.24 20:06
|t/p
|28
|1.00
|1.7902
|1.7882
|1.7902
|200.00
|12476.60
|84
|2006.04.25 00:00
|buy
|29
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7882
|85
|2006.04.25 00:49
|modify
|29
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.7882
|86
|2006.04.25 01:19
|s/l
|29
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.7882
|0.00
|12476.60
|87
|2006.04.25 06:00
|buy
|30
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7892
|88
|2006.04.25 08:01
|modify
|30
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7892
|89
|2006.04.25 08:19
|s/l
|30
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7892
|0.00
|12476.60
|90
|2006.04.25 14:00
|buy
|31
|1.00
|1.7861
|0.0000
|1.7886
|91
|2006.04.25 14:09
|modify
|31
|1.00
|1.7861
|1.7861
|1.7886
|92
|2006.04.25 14:13
|t/p
|31
|1.00
|1.7886
|1.7861
|1.7886
|250.00
|12726.60
|93
|2006.04.25 17:18
|buy
|32
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7888
|94
|2006.04.25 18:01
|modify
|32
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7888
|95
|2006.04.25 18:15
|s/l
|32
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7888
|0.00
|12726.60
|96
|2006.04.25 18:15
|buy
|33
|1.00
|1.7871
|0.0000
|1.7891
|97
|2006.04.25 20:44
|modify
|33
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7891
|98
|2006.04.25 20:49
|t/p
|33
|1.00
|1.7891
|1.7871
|1.7891
|200.00
|12926.60
|99
|2006.04.26 01:14
|buy
|34
|1.00
|1.7875
|0.0000
|1.7895
|100
|2006.04.26 02:43
|modify
|34
|1.00
|1.7875
|1.7875
|1.7895
|101
|2006.04.26 03:19
|s/l
|34
|1.00
|1.7875
|1.7875
|1.7895
|0.00
|12926.60
|102
|2006.04.26 04:00
|buy
|35
|1.00
|1.7866
|0.0000
|1.7886
|103
|2006.04.26 05:19
|modify
|35
|1.00
|1.7866
|1.7866
|1.7886
|104
|2006.04.26 05:48
|s/l
|35
|1.00
|1.7866
|1.7866
|1.7886
|0.00
|12926.60
|105
|2006.04.26 16:00
|buy
|36
|1.00
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|106
|2006.04.26 16:01
|modify
|36
|1.00
|1.7860
|1.7860
|1.7885
|107
|2006.04.26 16:09
|s/l
|36
|1.00
|1.7860
|1.7860
|1.7885
|0.00
|12926.60
|108
|2006.04.26 16:09
|buy
|37
|1.00
|1.7863
|0.0000
|1.7888
|109
|2006.04.26 17:38
|modify
|37
|1.00
|1.7863
|1.7863
|1.7888
|110
|2006.04.26 17:48
|t/p
|37
|1.00
|1.7888
|1.7863
|1.7888
|250.00
|13176.60
|111
|2006.04.26 17:48
|buy
|38
|1.00
|1.7891
|0.0000
|1.7916
|112
|2006.04.26 18:01
|modify
|38
|1.00
|1.7891
|1.7891
|1.7916
|113
|2006.04.26 18:18
|s/l
|38
|1.00
|1.7891
|1.7891
|1.7916
|0.00
|13176.60
|114
|2006.04.26 18:18
|buy
|39
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7919
|115
|2006.04.27 16:08
|modify
|39
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.7919
|116
|2006.04.27 16:12
|t/p
|39
|1.00
|1.7919
|1.7894
|1.7919
|255.70
|13432.30
|117
|2006.04.28 04:00
|buy
|40
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.8027
|118
|2006.04.28 08:08
|modify
|40
|1.00
|1.8007
|1.8007
|1.8027
|119
|2006.04.28 08:18
|t/p
|40
|1.00
|1.8027
|1.8007
|1.8027
|200.00
|13632.30
|120
|2006.05.01 10:00
|buy
|41
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8266
|121
|2006.05.01 11:50
|modify
|41
|1.00
|1.8246
|1.8246
|1.8266
|122
|2006.05.01 13:20
|t/p
|41
|1.00
|1.8266
|1.8246
|1.8266
|200.00
|13832.30
|123
|2006.05.01 18:30
|buy
|42
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8301
|124
|2006.05.01 19:48
|modify
|42
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8301
|125
|2006.05.01 20:14
|s/l
|42
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8301
|0.00
|13832.30
|126
|2006.05.01 20:14
|buy
|43
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8304
|127
|2006.05.02 10:33
|modify
|43
|1.00
|1.8284
|1.8284
|1.8304
|128
|2006.05.02 10:37
|s/l
|43
|1.00
|1.8284
|1.8284
|1.8304
|1.90
|13834.20
|129
|2006.05.03 01:00
|buy
|44
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8408
|130
|2006.05.03 03:20
|modify
|44
|1.00
|1.8388
|1.8388
|1.8408
|131
|2006.05.03 04:13
|t/p
|44
|1.00
|1.8408
|1.8388
|1.8408
|200.00
|14034.20
|132
|2006.05.03 10:00
|buy
|45
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8400
|133
|2006.05.03 13:14
|modify
|45
|1.00
|1.8380
|1.8380
|1.8400
|134
|2006.05.03 13:45
|t/p
|45
|1.00
|1.8400
|1.8380
|1.8400
|200.00
|14234.20
|135
|2006.05.03 14:00
|buy
|46
|1.00
|1.8404
|0.0000
|1.8429
|136
|2006.05.03 17:09
|modify
|46
|1.00
|1.8404
|1.8404
|1.8429
|137
|2006.05.03 17:14
|t/p
|46
|1.00
|1.8429
|1.8404
|1.8429
|250.00
|14484.20
|138
|2006.05.03 21:30
|buy
|47
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8430
|139
|2006.05.03 22:18
|modify
|47
|1.00
|1.8410
|1.8410
|1.8430
|140
|2006.05.03 23:20
|t/p
|47
|1.00
|1.8430
|1.8410
|1.8430
|200.00
|14684.20
|141
|2006.05.04 01:00
|buy
|48
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8414
|142
|2006.05.04 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.8394
|1.8394
|1.8414
|143
|2006.05.04 03:00
|s/l
|48
|1.00
|1.8394
|1.8394
|1.8414
|0.00
|14684.20
|144
|2006.05.04 10:31
|buy
|49
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8420
|145
|2006.05.04 12:13
|modify
|49
|1.00
|1.8395
|1.8395
|1.8420
|146
|2006.05.04 12:18
|t/p
|49
|1.00
|1.8420
|1.8395
|1.8420
|250.00
|14934.20
|147
|2006.05.05 03:00
|buy
|50
|1.00
|1.8509
|0.0000
|1.8529
|148
|2006.05.05 07:10
|modify
|50
|1.00
|1.8509
|1.8509
|1.8529
|149
|2006.05.05 07:48
|s/l
|50
|1.00
|1.8509
|1.8509
|1.8529
|0.00
|14934.20
|150
|2006.05.05 08:30
|buy
|51
|1.00
|1.8511
|0.0000
|1.8531
|151
|2006.05.05 08:49
|modify
|51
|1.00
|1.8511
|1.8511
|1.8531
|152
|2006.05.05 08:59
|s/l
|51
|1.00
|1.8511
|1.8511
|1.8531
|0.00
|14934.20
|153
|2006.05.05 08:59
|buy
|52
|1.00
|1.8513
|0.0000
|1.8533
|154
|2006.05.05 14:30
|t/p
|52
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|200.00
|15134.20
|155
|2006.05.08 04:00
|buy
|53
|1.00
|1.8604
|0.0000
|1.8624
|156
|2006.05.08 04:20
|modify
|53
|1.00
|1.8604
|1.8604
|1.8624
|157
|2006.05.08 04:50
|s/l
|53
|1.00
|1.8604
|1.8604
|1.8624
|0.00
|15134.20
|158
|2006.05.08 05:30
|buy
|54
|1.00
|1.8608
|0.0000
|1.8628
|159
|2006.05.08 07:14
|modify
|54
|1.00
|1.8608
|1.8608
|1.8628
|160
|2006.05.08 07:48
|s/l
|54
|1.00
|1.8608
|1.8608
|1.8628
|0.00
|15134.20
|161
|2006.05.08 08:30
|buy
|55
|1.00
|1.8607
|0.0000
|1.8627
|162
|2006.05.08 09:13
|modify
|55
|1.00
|1.8607
|1.8607
|1.8627
|163
|2006.05.08 09:19
|t/p
|55
|1.00
|1.8627
|1.8607
|1.8627
|200.00
|15334.20
|164
|2006.05.08 15:00
|buy
|56
|1.00
|1.8639
|0.0000
|1.8659
|165
|2006.05.09 16:08
|modify
|56
|1.00
|1.8639
|1.8639
|1.8659
|166
|2006.05.09 16:13
|t/p
|56
|1.00
|1.8659
|1.8639
|1.8659
|201.90
|15536.10
|167
|2006.05.10 03:00
|buy
|57
|1.00
|1.8656
|0.0000
|1.8676
|168
|2006.05.10 07:49
|modify
|57
|1.00
|1.8656
|1.8656
|1.8676
|169
|2006.05.10 08:18
|s/l
|57
|1.00
|1.8656
|1.8656
|1.8676
|0.00
|15536.10
|170
|2006.05.10 11:00
|buy
|58
|1.00
|1.8665
|0.0000
|1.8685
|171
|2006.05.10 11:01
|modify
|58
|1.00
|1.8665
|1.8665
|1.8685
|172
|2006.05.10 11:13
|s/l
|58
|1.00
|1.8665
|1.8665
|1.8685
|0.00
|15536.10
|173
|2006.05.10 11:13
|buy
|59
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.8688
|174
|2006.05.10 20:48
|modify
|59
|1.00
|1.8668
|1.8668
|1.8688
|175
|2006.05.10 20:48
|t/p
|59
|1.00
|1.8688
|1.8668
|1.8688
|200.00
|15736.10
|176
|2006.05.10 23:49
|buy
|60
|1.00
|1.8643
|0.0000
|1.8663
|177
|2006.05.11 12:13
|modify
|60
|1.00
|1.8643
|1.8643
|1.8663
|178
|2006.05.11 12:14
|t/p
|60
|1.00
|1.8663
|1.8643
|1.8663
|205.70
|15941.80
|179
|2006.05.12 17:00
|buy
|61
|1.00
|1.8903
|0.0000
|1.8923
|180
|2006.05.12 17:09
|modify
|61
|1.00
|1.8903
|1.8903
|1.8923
|181
|2006.05.12 17:14
|t/p
|61
|1.00
|1.8923
|1.8903
|1.8923
|200.00
|16141.80
|182
|2006.05.12 17:14
|buy
|62
|1.00
|1.8926
|0.0000
|1.8946
|183
|2006.05.12 20:32
|modify
|62
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.8946
|184
|2006.05.12 20:48
|s/l
|62
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.8946
|0.00
|16141.80
|185
|2006.05.15 05:30
|buy
|63
|1.00
|1.8957
|0.0000
|1.8977
|186
|2006.05.15 07:49
|modify
|63
|1.00
|1.8957
|1.8957
|1.8977
|187
|2006.05.15 08:01
|s/l
|63
|1.00
|1.8957
|1.8957
|1.8977
|0.00
|16141.80
|188
|2006.05.15 08:01
|buy
|64
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8980
|189
|2006.05.17 09:20
|modify
|64
|1.00
|1.8960
|1.8960
|1.8980
|190
|2006.05.17 09:21
|s/l
|64
|1.00
|1.8960
|1.8960
|1.8980
|3.80
|16145.60
|191
|2006.05.17 15:30
|buy
|65
|1.00
|1.8922
|0.0000
|1.8942
|192
|2006.05.18 15:49
|modify
|65
|1.00
|1.8922
|1.8922
|1.8942
|193
|2006.05.18 15:56
|s/l
|65
|1.00
|1.8922
|1.8922
|1.8942
|5.70
|16151.30
|194
|2006.05.19 04:00
|buy
|66
|1.00
|1.8919
|0.0000
|1.8939
|195
|2006.08.04 14:08
|modify
|66
|1.00
|1.8919
|1.8919
|1.8939
|196
|2006.08.04 14:10
|t/p
|66
|1.00
|1.8939
|1.8919
|1.8939
|346.30
|16497.60
|197
|2006.08.07 02:59
|buy
|67
|1.00
|1.9073
|0.0000
|1.9093
|198
|2006.08.07 01:48
|modify
|67
|1.00
|1.9073
|1.9073
|1.9093
|199
|2006.08.07 02:10
|s/l
|67
|1.00
|1.9073
|1.9073
|1.9093
|0.00
|16497.60
|200
|2006.08.07 02:30
|buy
|68
|1.00
|1.9069
|0.0000
|1.9089
|201
|2006.08.07 09:48
|modify
|68
|1.00
|1.9069
|1.9069
|1.9089
|202
|2006.08.07 10:13
|s/l
|68
|1.00
|1.9069
|1.9069
|1.9089
|0.00
|16497.60
|203
|2006.08.07 12:00
|buy
|69
|1.00
|1.9060
|0.0000
|1.9080
|204
|2006.08.07 12:09
|modify
|69
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9080
|205
|2006.08.07 12:14
|t/p
|69
|1.00
|1.9080
|1.9060
|1.9080
|200.00
|16697.60
|206
|2006.08.07 19:00
|buy
|70
|1.00
|1.9081
|0.0000
|1.9101
|207
|2006.08.08 20:13
|modify
|70
|1.00
|1.9081
|1.9081
|1.9101
|208
|2006.08.08 20:13
|t/p
|70
|1.00
|1.9101
|1.9081
|1.9101
|201.90
|16899.50
|209
|2006.08.09 00:00
|buy
|71
|1.00
|1.9063
|0.0000
|1.9083
|210
|2006.08.09 09:01
|modify
|71
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.9083
|211
|2006.08.09 09:14
|s/l
|71
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.9083
|0.00
|16899.50
|212
|2006.08.09 09:14
|buy
|72
|1.00
|1.9066
|0.0000
|1.9091
|213
|2006.08.09 09:31
|modify
|72
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.9091
|214
|2006.08.09 09:48
|s/l
|72
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.9091
|0.00
|16899.50
|215
|2006.08.09 09:48
|buy
|73
|1.00
|1.9069
|0.0000
|1.9094
|216
|2006.08.09 10:09
|modify
|73
|1.00
|1.9069
|1.9069
|1.9094
|217
|2006.08.09 10:18
|t/p
|73
|1.00
|1.9094
|1.9069
|1.9094
|250.00
|17149.50
|218
|2006.08.09 10:18
|buy
|74
|1.00
|1.9097
|0.0000
|1.9122
|219
|2006.08.09 12:49
|modify
|74
|1.00
|1.9097
|1.9097
|1.9122
|220
|2006.08.09 12:55
|s/l
|74
|1.00
|1.9097
|1.9097
|1.9122
|0.00
|17149.50
|221
|2006.08.09 20:00
|buy
|75
|1.00
|1.9077
|0.0000
|1.9097
|222
|2006.08.10 09:06
|modify
|75
|1.00
|1.9077
|1.9077
|1.9097
|223
|2006.08.10 09:08
|s/l
|75
|1.00
|1.9077
|1.9077
|1.9097
|5.70
|17155.20
|224
|2006.08.10 09:19
|buy
|76
|1.00
|1.9042
|0.0000
|1.9067
|225
|2006.08.10 09:26
|modify
|76
|1.00
|1.9042
|1.9042
|1.9067
|226
|2006.08.10 09:38
|s/l
|76
|1.00
|1.9042
|1.9042
|1.9067
|0.00
|17155.20
|227
|2006.08.11 10:00
|buy
|77
|1.00
|1.8949
|0.0000
|1.8974
|228
|2006.08.11 10:14
|modify
|77
|1.00
|1.8949
|1.8949
|1.8974
|229
|2006.08.11 10:19
|t/p
|77
|1.00
|1.8974
|1.8949
|1.8974
|250.00
|17405.20
|230
|2006.08.11 10:19
|buy
|78
|1.00
|1.8977
|0.0000
|1.9002
|231
|2006.08.11 11:07
|modify
|78
|1.00
|1.8977
|1.8977
|1.9002
|232
|2006.08.11 11:09
|s/l
|78
|1.00
|1.8977
|1.8977
|1.9002
|0.00
|17405.20
|233
|2006.08.11 11:09
|buy
|79
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.9005
|234
|2006.08.16 14:49
|modify
|79
|1.00
|1.8980
|1.8980
|1.9005
|235
|2006.08.16 14:56
|s/l
|79
|1.00
|1.8980
|1.8980
|1.9005
|5.70
|17410.90
|236
|2006.08.16 20:30
|buy
|80
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.9000
|237
|2006.08.17 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8980
|1.8980
|1.9000
|238
|2006.08.17 10:18
|t/p
|80
|1.00
|1.9000
|1.8980
|1.9000
|205.70
|17616.60
|239
|2006.08.17 12:00
|buy
|81
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8987
|240
|2006.08.21 14:19
|modify
|81
|1.00
|1.8967
|1.8967
|1.8987
|241
|2006.08.21 14:26
|s/l
|81
|1.00
|1.8967
|1.8967
|1.8987
|3.80
|17620.40
|242
|2006.08.21 14:26
|buy
|82
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.9030
|243
|2006.08.21 16:09
|modify
|82
|1.00
|1.8970
|1.8970
|1.9030
|244
|2006.08.21 16:49
|s/l
|82
|1.00
|1.8970
|1.8970
|1.9030
|0.00
|17620.40
|245
|2006.08.21 16:49
|buy
|83
|1.00
|1.8973
|0.0000
|1.9033
|246
|2006.08.23 16:00
|modify
|83
|1.00
|1.8973
|1.8973
|1.9033
|247
|2006.08.23 16:13
|s/l
|83
|1.00
|1.8973
|1.8973
|1.9033
|3.80
|17624.20
|248
|2006.08.24 00:00
|buy
|84
|1.00
|1.8928
|0.0000
|1.8948
|249
|2006.08.24 10:49
|modify
|84
|1.00
|1.8928
|1.8928
|1.8948
|250
|2006.08.24 11:14
|s/l
|84
|1.00
|1.8928
|1.8928
|1.8948
|0.00
|17624.20
|251
|2006.08.24 17:30
|buy
|85
|1.00
|1.8914
|0.0000
|1.8934
|252
|2006.08.28 09:04
|modify
|85
|1.00
|1.8914
|1.8914
|1.8934
|253
|2006.08.28 09:09
|t/p
|85
|1.00
|1.8934
|1.8914
|1.8934
|203.80
|17828.00
|254
|2006.08.29 01:00
|buy
|86
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8979
|255
|2006.08.29 02:40
|modify
|86
|1.00
|1.8954
|1.8954
|1.8979
|256
|2006.08.29 05:01
|t/p
|86
|1.00
|1.8979
|1.8954
|1.8979
|250.00
|18078.00
|257
|2006.08.29 14:30
|buy
|87
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.9012
|258
|2006.08.29 16:00
|modify
|87
|1.00
|1.8992
|1.8992
|1.9012
|259
|2006.08.29 16:06
|t/p
|87
|1.00
|1.9012
|1.8992
|1.9012
|200.00
|18278.00
|260
|2006.08.29 16:13
|buy
|88
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.9005
|261
|2006.08.29 20:48
|modify
|88
|1.00
|1.8985
|1.8985
|1.9005
|262
|2006.08.29 21:14
|s/l
|88
|1.00
|1.8985
|1.8985
|1.9005
|0.00
|18278.00
|263
|2006.08.30 05:00
|buy
|89
|1.00
|1.8984
|0.0000
|1.9004
|264
|2006.08.30 06:15
|modify
|89
|1.00
|1.8984
|1.8984
|1.9004
|265
|2006.08.30 06:49
|t/p
|89
|1.00
|1.9004
|1.8984
|1.9004
|200.00
|18478.00
|266
|2006.08.31 06:30
|buy
|90
|1.00
|1.9043
|0.0000
|1.9063
|267
|2006.08.31 08:09
|modify
|90
|1.00
|1.9043
|1.9043
|1.9063
|268
|2006.08.31 08:18
|t/p
|90
|1.00
|1.9063
|1.9043
|1.9063
|200.00
|18678.00
|269
|2006.08.31 16:00
|buy
|91
|1.00
|1.9040
|0.0000
|1.9060
|270
|2006.08.31 23:06
|modify
|91
|1.00
|1.9040
|1.9040
|1.9060
|271
|2006.08.31 23:18
|s/l
|91
|1.00
|1.9040
|1.9040
|1.9060
|0.00
|18678.00
|272
|2006.08.31 23:18
|buy
|92
|1.00
|1.9043
|0.0000
|1.9068
|273
|2006.09.01 13:31
|modify
|92
|1.00
|1.9043
|1.9043
|1.9068
|274
|2006.09.01 13:48
|s/l
|92
|1.00
|1.9043
|1.9043
|1.9068
|1.90
|18679.90