|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.04.04 00:00 (2006.12.01 - 2007.04.04)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|strategy="==== Strategic Settings ===================="; TakeProfit=27; MaxTrades=20; Multiplier=2; D=20; SL=20; extra="==== Extraneous Settings ===================="; Expert_Name="V1"; Slippage=10; UseSound=false; SoundFile="alert.wav";
|Bars in test
|7025
|Ticks modelled
|28265
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|48521.19
|Gross profit
|84855.32
|Gross loss
|-36334.13
|Profit factor
|2.34
|Expected payoff
|23.61
|Absolute drawdown
|106.19
|Maximal drawdown
|12009.31 (27.72%)
|Relative drawdown
|27.72% (12009.31)
|Total trades
|2055
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|2055 (73.72%)
|Profit trades (% of total)
|1515 (73.72%)
|Loss trades (% of total)
|540 (26.28%)
|Largest
|profit trade
|2589.41
|loss trade
|-1721.61
|Average
|profit trade
|56.01
|loss trade
|-67.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (924.76)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2220.82)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7291.45 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2770.24 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 00:00
|buy
|1
|0.05
|227.52
|223.52
|227.79
|2
|2006.12.01 01:10
|buy
|2
|0.10
|227.30
|223.50
|227.57
|3
|2006.12.01 04:40
|t/p
|2
|0.10
|227.57
|223.50
|227.57
|22.48
|25022.48
|4
|2006.12.01 04:40
|close
|1
|0.05
|227.68
|223.52
|227.79
|6.66
|25029.14
|5
|2006.12.01 04:45
|buy
|3
|0.05
|227.54
|223.54
|227.81
|6
|2006.12.01 05:05
|t/p
|3
|0.05
|227.81
|223.54
|227.81
|11.24
|25040.38
|7
|2006.12.01 05:05
|buy
|4
|0.05
|227.92
|223.92
|228.19
|8
|2006.12.01 05:10
|buy
|5
|0.10
|227.68
|223.88
|227.95
|9
|2006.12.01 05:20
|t/p
|5
|0.10
|227.95
|223.88
|227.95
|22.48
|25062.86
|10
|2006.12.01 05:20
|close
|4
|0.05
|227.98
|223.92
|228.19
|2.50
|25065.36
|11
|2006.12.01 05:29
|buy
|6
|0.05
|227.92
|223.92
|228.19
|12
|2006.12.01 06:15
|t/p
|6
|0.05
|228.19
|223.92
|228.19
|11.24
|25076.60
|13
|2006.12.01 06:15
|buy
|7
|0.05
|228.35
|224.35
|228.62
|14
|2006.12.01 06:20
|t/p
|7
|0.05
|228.62
|224.35
|228.62
|11.24
|25087.84
|15
|2006.12.01 06:20
|buy
|8
|0.05
|228.75
|224.75
|229.02
|16
|2006.12.01 06:45
|t/p
|8
|0.05
|229.02
|224.75
|229.02
|11.24
|25099.08
|17
|2006.12.01 06:45
|buy
|9
|0.05
|229.11
|225.11
|229.38
|18
|2006.12.01 06:59
|buy
|10
|0.10
|228.77
|224.97
|229.04
|19
|2006.12.01 09:40
|buy
|11
|0.20
|228.55
|224.95
|228.82
|20
|2006.12.01 10:45
|t/p
|11
|0.20
|228.82
|224.95
|228.82
|44.96
|25144.04
|21
|2006.12.01 10:45
|close
|9
|0.05
|228.88
|225.11
|229.38
|-9.57
|25134.47
|22
|2006.12.01 11:15
|buy
|12
|0.10
|228.48
|224.68
|228.75
|23
|2006.12.01 14:45
|t/p
|12
|0.10
|228.75
|224.68
|228.75
|22.48
|25156.95
|24
|2006.12.01 14:45
|close
|10
|0.10
|228.80
|224.97
|229.04
|2.50
|25159.45
|25
|2006.12.01 14:50
|buy
|13
|0.05
|228.92
|224.92
|229.19
|26
|2006.12.01 14:59
|buy
|14
|0.10
|228.57
|224.77
|228.84
|27
|2006.12.01 15:20
|t/p
|14
|0.10
|228.84
|224.77
|228.84
|22.48
|25181.93
|28
|2006.12.01 15:20
|close
|13
|0.05
|228.90
|224.92
|229.19
|-0.83
|25181.10
|29
|2006.12.01 15:29
|buy
|15
|0.05
|228.58
|224.58
|228.85
|30
|2006.12.01 15:35
|buy
|16
|0.10
|228.36
|224.56
|228.63
|31
|2006.12.01 15:50
|buy
|17
|0.20
|228.12
|224.52
|228.39
|32
|2006.12.01 17:05
|t/p
|17
|0.20
|228.39
|224.52
|228.39
|44.95
|25226.05
|33
|2006.12.01 17:05
|close
|15
|0.05
|228.41
|224.58
|228.85
|-7.07
|25218.98
|34
|2006.12.01 17:10
|close
|16
|0.10
|228.42
|224.56
|228.63
|4.99
|25223.97
|35
|2006.12.01 17:15
|buy
|18
|0.05
|228.20
|224.20
|228.47
|36
|2006.12.01 20:20
|t/p
|18
|0.05
|228.47
|224.20
|228.47
|11.24
|25235.21
|37
|2006.12.01 20:20
|buy
|19
|0.05
|228.59
|224.59
|228.86
|38
|2006.12.03 22:00
|buy
|20
|0.10
|228.30
|224.50
|228.57
|39
|2006.12.04 01:45
|t/p
|20
|0.10
|228.57
|224.50
|228.57
|24.54
|25259.75
|40
|2006.12.04 01:45
|close
|19
|0.05
|228.69
|224.59
|228.86
|5.19
|25264.93
|41
|2006.12.04 01:50
|buy
|21
|0.05
|228.54
|224.54
|228.81
|42
|2006.12.04 03:40
|t/p
|21
|0.05
|228.81
|224.54
|228.81
|11.24
|25276.17
|43
|2006.12.04 03:40
|buy
|22
|0.05
|228.94
|224.94
|229.21
|44
|2006.12.04 06:20
|buy
|23
|0.10
|228.74
|224.94
|229.01
|45
|2006.12.04 07:50
|buy
|24
|0.20
|228.52
|224.92
|228.79
|46
|2006.12.04 08:15
|buy
|25
|0.40
|228.24
|224.84
|228.51
|47
|2006.12.04 08:20
|t/p
|25
|0.40
|228.51
|224.84
|228.51
|89.91
|25366.08
|48
|2006.12.04 08:50
|buy
|26
|0.40
|228.29
|224.89
|228.56
|49
|2006.12.04 08:59
|t/p
|26
|0.40
|228.56
|224.89
|228.56
|89.91
|25455.99
|50
|2006.12.04 09:05
|t/p
|24
|0.20
|228.79
|224.92
|228.79
|44.95
|25500.94
|51
|2006.12.04 09:05
|close
|22
|0.05
|228.87
|224.94
|229.21
|-2.92
|25498.02
|52
|2006.12.04 09:10
|close
|23
|0.10
|228.98
|224.94
|229.01
|19.98
|25518.00
|53
|2006.12.04 09:15
|buy
|27
|0.05
|228.92
|224.92
|229.19
|54
|2006.12.04 09:20
|buy
|28
|0.10
|228.70
|224.90
|228.97
|55
|2006.12.04 11:50
|buy
|29
|0.20
|228.49
|224.89
|228.76
|56
|2006.12.04 14:35
|buy
|30
|0.40
|228.05
|224.65
|228.32
|57
|2006.12.04 14:45
|t/p
|30
|0.40
|228.32
|224.65
|228.32
|89.91
|25607.91
|58
|2006.12.04 14:45
|close
|27
|0.05
|228.34
|224.92
|229.19
|-24.14
|25583.77
|59
|2006.12.04 14:45
|close
|29
|0.20
|228.34
|224.89
|228.76
|-24.97
|25558.80
|60
|2006.12.04 14:50
|buy
|31
|0.10
|228.05
|224.25
|228.32
|61
|2006.12.04 15:05
|t/p
|31
|0.10
|228.32
|224.25
|228.32
|22.48
|25581.28
|62
|2006.12.04 15:05
|buy
|32
|0.10
|228.40
|224.60
|228.67
|63
|2006.12.04 15:10
|close
|28
|0.10
|228.37
|224.90
|228.97
|-27.47
|25553.81
|64
|2006.12.04 15:20
|buy
|33
|0.10
|228.10
|224.30
|228.37
|65
|2006.12.04 15:29
|close
|32
|0.10
|228.32
|224.60
|228.67
|-6.66
|25547.15
|66
|2006.12.04 15:35
|t/p
|33
|0.10
|228.37
|224.30
|228.37
|22.48
|25569.63
|67
|2006.12.04 15:35
|buy
|34
|0.05
|228.51
|224.51
|228.78
|68
|2006.12.04 15:50
|buy
|35
|0.10
|228.31
|224.51
|228.58
|69
|2006.12.04 23:15
|t/p
|35
|0.10
|228.58
|224.51
|228.58
|22.47
|25592.10
|70
|2006.12.04 23:15
|close
|34
|0.05
|228.58
|224.51
|228.78
|2.91
|25595.01
|71
|2006.12.04 23:20
|buy
|36
|0.05
|228.50
|224.50
|228.77
|72
|2006.12.05 00:10
|buy
|37
|0.10
|228.24
|224.44
|228.51
|73
|2006.12.05 00:20
|t/p
|37
|0.10
|228.51
|224.44
|228.51
|22.48
|25617.49
|74
|2006.12.05 00:20
|close
|36
|0.05
|228.52
|224.50
|228.77
|1.86
|25619.35
|75
|2006.12.05 00:29
|buy
|38
|0.05
|228.25
|224.25
|228.52
|76
|2006.12.05 01:20
|buy
|39
|0.10
|227.99
|224.19
|228.26
|77
|2006.12.05 01:40
|t/p
|39
|0.10
|228.26
|224.19
|228.26
|22.47
|25641.82
|78
|2006.12.05 01:40
|close
|38
|0.05
|228.26
|224.25
|228.52
|0.41
|25642.23
|79
|2006.12.05 01:45
|buy
|40
|0.05
|228.16
|224.16
|228.43
|80
|2006.12.05 06:10
|buy
|41
|0.10
|227.96
|224.16
|228.23
|81
|2006.12.05 07:15
|buy
|42
|0.20
|227.61
|224.01
|227.88
|82
|2006.12.05 07:40
|buy
|43
|0.40
|227.26
|223.86
|227.53
|83
|2006.12.05 07:50
|buy
|44
|0.80
|226.99
|223.79
|227.26
|84
|2006.12.05 08:50
|buy
|45
|1.60
|226.74
|223.74
|227.01
|85
|2006.12.05 09:05
|t/p
|45
|1.60
|227.01
|223.74
|227.01
|359.64
|26001.87
|86
|2006.12.05 09:05
|close
|40
|0.05
|227.08
|224.16
|228.43
|-44.96
|25956.91
|87
|2006.12.05 09:05
|close
|42
|0.20
|227.08
|224.01
|227.88
|-88.24
|25868.67
|88
|2006.12.05 09:05
|close
|44
|0.80
|227.08
|223.79
|227.26
|59.94
|25928.61
|89
|2006.12.05 09:10
|buy
|46
|0.20
|227.04
|223.44
|227.31
|90
|2006.12.05 09:35
|close
|41
|0.10
|227.08
|224.16
|228.23
|-73.26
|25855.35
|91
|2006.12.05 09:35
|close
|46
|0.20
|227.08
|223.44
|227.31
|6.66
|25862.01
|92
|2006.12.05 09:40
|buy
|47
|0.10
|226.82
|223.02
|227.09
|93
|2006.12.05 09:50
|buy
|48
|0.20
|226.58
|222.98
|226.85
|94
|2006.12.05 11:50
|buy
|49
|0.40
|226.36
|222.96
|226.63
|95
|2006.12.05 13:35
|t/p
|49
|0.40
|226.63
|222.96
|226.63
|89.91
|25951.92
|96
|2006.12.05 13:35
|close
|43
|0.40
|226.76
|223.86
|227.53
|-166.50
|25785.42
|97
|2006.12.05 13:35
|close
|48
|0.20
|226.76
|222.98
|226.85
|29.97
|25815.39
|98
|2006.12.05 13:40
|buy
|50
|0.10
|226.59
|222.79
|226.86
|99
|2006.12.05 13:45
|close
|47
|0.10
|226.81
|223.02
|227.09
|-0.83
|25814.56
|100
|2006.12.05 13:59
|close
|50
|0.10
|226.69
|222.79
|226.86
|8.32
|25822.88
|101
|2006.12.05 14:00
|buy
|51
|0.05
|226.78
|222.78
|227.05
|102
|2006.12.05 15:05
|buy
|52
|0.10
|226.40
|222.60
|226.67
|103
|2006.12.05 15:15
|t/p
|52
|0.10
|226.67
|222.60
|226.67
|22.48
|25845.36
|104
|2006.12.05 15:15
|close
|51
|0.05
|226.82
|222.78
|227.05
|1.66
|25847.02
|105
|2006.12.05 15:20
|buy
|53
|0.05
|226.87
|222.87
|227.14
|106
|2006.12.05 15:29
|buy
|54
|0.10
|226.58
|222.78
|226.85
|107
|2006.12.05 16:05
|t/p
|54
|0.10
|226.85
|222.78
|226.85
|22.48
|25869.50
|108
|2006.12.05 16:05
|close
|53
|0.05
|227.01
|222.87
|227.14
|5.83
|25875.33
|109
|2006.12.05 16:10
|buy
|55
|0.05
|227.06
|223.06
|227.33
|110
|2006.12.05 16:15
|buy
|56
|0.10
|226.85
|223.05
|227.12
|111
|2006.12.05 18:50
|buy
|57
|0.20
|226.64
|223.04
|226.91
|112
|2006.12.06 04:40
|buy
|58
|0.40
|226.42
|223.02
|226.69
|113
|2006.12.06 05:29
|buy
|59
|0.80
|226.22
|223.02
|226.49
|114
|2006.12.06 05:50
|buy
|60
|1.60
|225.99
|222.99
|226.26
|115
|2006.12.06 08:10
|t/p
|60
|1.60
|226.26
|222.99
|226.26
|359.64
|26234.97
|116
|2006.12.06 08:10
|close
|55
|0.05
|226.32
|223.06
|227.33
|-29.77
|26205.20
|117
|2006.12.06 08:10
|close
|57
|0.20
|226.32
|223.04
|226.91
|-49.17
|26156.03
|118
|2006.12.06 08:10
|close
|59
|0.80
|226.32
|223.02
|226.49
|66.60
|26222.63
|119
|2006.12.06 08:20
|close
|56
|0.10
|226.37
|223.05
|227.12
|-37.91
|26184.72
|120
|2006.12.06 08:29
|close
|58
|0.40
|226.31
|223.02
|226.69
|-36.63
|26148.09
|121
|2006.12.06 08:30
|buy
|61
|0.05
|226.40
|222.40
|226.67
|122
|2006.12.06 09:35
|buy
|62
|0.10
|225.78
|221.98
|226.05
|123
|2006.12.06 09:50
|t/p
|62
|0.10
|226.05
|221.98
|226.05
|22.48
|26170.57
|124
|2006.12.06 09:50
|close
|61
|0.05
|226.13
|222.40
|226.67
|-11.24
|26159.33
|125
|2006.12.06 09:59
|buy
|63
|0.05
|225.98
|221.98
|226.25
|126
|2006.12.06 11:05
|t/p
|63
|0.05
|226.25
|221.98
|226.25
|11.24
|26170.57
|127
|2006.12.06 11:05
|buy
|64
|0.05
|226.40
|222.40
|226.67
|128
|2006.12.06 11:15
|buy
|65
|0.10
|226.06
|222.26
|226.33
|129
|2006.12.06 15:45
|t/p
|65
|0.10
|226.33
|222.26
|226.33
|22.48
|26193.05
|130
|2006.12.06 15:45
|close
|64
|0.05
|226.37
|222.40
|226.67
|-1.25
|26191.80
|131
|2006.12.06 15:50
|buy
|66
|0.05
|226.52
|222.52
|226.79
|132
|2006.12.07 00:45
|buy
|67
|0.10
|226.28
|222.48
|226.55
|133
|2006.12.07 07:45
|buy
|68
|0.20
|226.05
|222.45
|226.32
|134
|2006.12.07 08:40
|t/p
|68
|0.20
|226.32
|222.45
|226.32
|44.96
|26236.76
|135
|2006.12.07 08:40
|close
|66
|0.05
|226.32
|222.52
|226.79
|-5.24
|26231.53
|136
|2006.12.07 08:45
|close
|67
|0.10
|226.35
|222.48
|226.55
|5.83
|26237.36
|137
|2006.12.07 08:50
|buy
|69
|0.05
|226.23
|222.23
|226.50
|138
|2006.12.07 11:20
|buy
|70
|0.10
|225.93
|222.13
|226.20
|139
|2006.12.07 11:40
|t/p
|70
|0.10
|226.20
|222.13
|226.20
|22.48
|26259.84
|140
|2006.12.07 11:40
|close
|69
|0.05
|226.21
|222.23
|226.50
|-0.83
|26259.01
|141
|2006.12.07 11:45
|buy
|71
|0.05
|226.16
|222.16
|226.43
|142
|2006.12.07 12:15
|buy
|72
|0.10
|225.93
|222.13
|226.20
|143
|2006.12.07 12:35
|t/p
|72
|0.10
|226.20
|222.13
|226.20
|22.48
|26281.49
|144
|2006.12.07 12:35
|close
|71
|0.05
|226.23
|222.16
|226.43
|2.91
|26284.40
|145
|2006.12.07 12:40
|buy
|73
|0.05
|226.11
|222.11
|226.38
|146
|2006.12.07 16:35
|buy
|74
|0.10
|225.90
|222.10
|226.17
|147
|2006.12.07 19:50
|t/p
|74
|0.10
|226.17
|222.10
|226.17
|22.48
|26306.88
|148
|2006.12.07 19:50
|close
|73
|0.05
|226.17
|222.11
|226.38
|2.50
|26309.38
|149
|2006.12.07 19:59
|buy
|75
|0.05
|226.20
|222.20
|226.47
|150
|2006.12.08 00:15
|buy
|76
|0.10
|225.97
|222.17
|226.24
|151
|2006.12.08 03:05
|t/p
|76
|0.10
|226.24
|222.17
|226.24
|22.48
|26331.86
|152
|2006.12.08 03:05
|close
|75
|0.05
|226.25
|222.20
|226.47
|3.12
|26334.97
|153
|2006.12.08 03:10
|buy
|77
|0.05
|226.21
|222.21
|226.48
|154
|2006.12.08 09:50
|t/p
|77
|0.05
|226.48
|222.21
|226.48
|11.24
|26346.21
|155
|2006.12.08 09:50
|buy
|78
|0.05
|226.61
|222.61
|226.88
|156
|2006.12.08 12:05
|buy
|79
|0.10
|226.36
|222.56
|226.63
|157
|2006.12.08 13:35
|t/p
|79
|0.10
|226.63
|222.56
|226.63
|22.48
|26368.69
|158
|2006.12.08 13:35
|close
|78
|0.05
|226.66
|222.61
|226.88
|2.08
|26370.77
|159
|2006.12.08 13:40
|buy
|80
|0.05
|226.55
|222.55
|226.82
|160
|2006.12.08 13:45
|buy
|81
|0.10
|226.18
|222.38
|226.45
|161
|2006.12.08 13:59
|t/p
|81
|0.10
|226.45
|222.38
|226.45
|22.48
|26393.25
|162
|2006.12.08 13:59
|close
|80
|0.05
|226.53
|222.55
|226.82
|-0.83
|26392.42
|163
|2006.12.08 14:00
|buy
|82
|0.05
|226.62
|222.62
|226.89
|164
|2006.12.08 15:15
|t/p
|82
|0.05
|226.89
|222.62
|226.89
|11.24
|26403.66
|165
|2006.12.08 15:15
|buy
|83
|0.05
|227.17
|223.17
|227.44
|166
|2006.12.08 16:45
|t/p
|83
|0.05
|227.44
|223.17
|227.44
|11.24
|26414.90
|167
|2006.12.08 16:45
|buy
|84
|0.05
|227.52
|223.52
|227.79
|168
|2006.12.08 17:20
|t/p
|84
|0.05
|227.79
|223.52
|227.79
|11.24
|26426.14
|169
|2006.12.08 17:20
|buy
|85
|0.05
|227.87
|223.87
|228.14
|170
|2006.12.08 17:29
|buy
|86
|0.10
|227.62
|223.82
|227.89
|171
|2006.12.08 18:05
|buy
|87
|0.20
|227.38
|223.78
|227.65
|172
|2006.12.10 23:20
|buy
|88
|0.40
|227.14
|223.74
|227.41
|173
|2006.12.11 01:05
|t/p
|88
|0.40
|227.41
|223.74
|227.41
|98.13
|26524.27
|174
|2006.12.11 01:05
|close
|85
|0.05
|227.62
|223.87
|228.14
|-9.38
|26514.89
|175
|2006.12.11 01:05
|close
|87
|0.20
|227.62
|223.78
|227.65
|44.07
|26558.96
|176
|2006.12.11 01:10
|buy
|89
|0.10
|227.26
|223.46
|227.53
|177
|2006.12.11 01:29
|close
|86
|0.10
|227.44
|223.82
|227.89
|-12.93
|26546.04
|178
|2006.12.11 01:30
|close
|89
|0.10
|227.43
|223.46
|227.53
|14.16
|26560.20
|179
|2006.12.11 01:35
|buy
|90
|0.05
|227.55
|223.55
|227.82
|180
|2006.12.11 02:35
|buy
|91
|0.10
|227.24
|223.44
|227.51
|181
|2006.12.11 03:15
|t/p
|91
|0.10
|227.51
|223.44
|227.51
|22.48
|26582.68
|182
|2006.12.11 03:15
|close
|90
|0.05
|227.55
|223.55
|227.82
|0.00
|26582.68
|183
|2006.12.11 03:20
|buy
|92
|0.05
|227.56
|223.56
|227.83
|184
|2006.12.11 06:45
|t/p
|92
|0.05
|227.83
|223.56
|227.83
|11.24
|26593.92
|185
|2006.12.11 06:45
|buy
|93
|0.05
|228.10
|224.10
|228.37
|186
|2006.12.11 06:50
|buy
|94
|0.10
|227.84
|224.04
|228.11
|187
|2006.12.11 08:40
|t/p
|94
|0.10
|228.11
|224.04
|228.11
|22.48
|26616.40
|188
|2006.12.11 08:40
|close
|93
|0.05
|228.11
|224.10
|228.37
|0.42
|26616.82
|189
|2006.12.11 08:45
|buy
|95
|0.05
|228.07
|224.07
|228.34
|190
|2006.12.11 09:20
|t/p
|95
|0.05
|228.34
|224.07
|228.34
|11.24
|26628.06
|191
|2006.12.11 09:20
|buy
|96
|0.05
|228.43
|224.43
|228.70
|192
|2006.12.11 10:05
|buy
|97
|0.10
|228.01
|224.21
|228.28
|193
|2006.12.11 12:45
|t/p
|97
|0.10
|228.28
|224.21
|228.28
|22.48
|26650.54
|194
|2006.12.11 12:45
|close
|96
|0.05
|228.38
|224.43
|228.70
|-2.08
|26648.46
|195
|2006.12.11 12:50
|buy
|98
|0.05
|228.32
|224.32
|228.59
|196
|2006.12.11 15:20
|t/p
|98
|0.05
|228.59
|224.32
|228.59
|11.24
|26659.70
|197
|2006.12.11 15:20
|buy
|99
|0.05
|228.73
|224.73
|229.00
|198
|2006.12.11 21:50
|t/p
|99
|0.05
|229.00
|224.73
|229.00
|11.23
|26670.93
|199
|2006.12.11 21:50
|buy
|100
|0.05
|229.09
|225.09
|229.36
|200
|2006.12.11 22:05
|buy
|101
|0.10
|228.87
|225.07
|229.14
|201
|2006.12.12 01:20
|t/p
|101
|0.10
|229.14
|225.07
|229.14
|24.52
|26695.45
|202
|2006.12.12 01:20
|close
|100
|0.05
|229.16
|225.09
|229.36
|3.94
|26699.39
|203
|2006.12.12 01:29
|buy
|102
|0.05
|229.00
|225.00
|229.27
|204
|2006.12.12 04:15
|t/p
|102
|0.05
|229.27
|225.00
|229.27
|11.24
|26710.63
|205
|2006.12.12 04:15
|buy
|103
|0.05
|229.37
|225.37
|229.64
|206
|2006.12.12 04:35
|buy
|104
|0.10
|229.13
|225.33
|229.40
|207
|2006.12.12 06:10
|t/p
|104
|0.10
|229.40
|225.33
|229.40
|22.48
|26733.11
|208
|2006.12.12 06:10
|close
|103
|0.05
|229.45
|225.37
|229.64
|3.33
|26736.44
|209
|2006.12.12 06:15
|buy
|105
|0.05
|229.37
|225.37
|229.64
|210
|2006.12.12 07:35
|buy
|106
|0.10
|228.85
|225.05
|229.12
|211
|2006.12.12 07:45
|t/p
|106
|0.10
|229.12
|225.05
|229.12
|22.48
|26758.92
|212
|2006.12.12 07:45
|close
|105
|0.05
|229.30
|225.37
|229.64
|-2.92
|26756.00
|213
|2006.12.12 07:50
|buy
|107
|0.05
|229.20
|225.20
|229.47
|214
|2006.12.12 07:59
|buy
|108
|0.10
|228.89
|225.09
|229.16
|215
|2006.12.12 09:35
|t/p
|108
|0.10
|229.16
|225.09
|229.16
|22.48
|26778.48
|216
|2006.12.12 09:35
|close
|107
|0.05
|229.36
|225.20
|229.47
|6.66
|26785.14
|217
|2006.12.12 09:40
|buy
|109
|0.05
|229.10
|225.10
|229.37
|218
|2006.12.12 10:20
|t/p
|109
|0.05
|229.37
|225.10
|229.37
|11.24
|26796.38
|219
|2006.12.12 10:20
|buy
|110
|0.05
|229.49
|225.49
|229.76
|220
|2006.12.12 11:05
|buy
|111
|0.10
|229.28
|225.48
|229.55
|221
|2006.12.12 11:45
|t/p
|111
|0.10
|229.55
|225.48
|229.55
|22.48
|26818.86
|222
|2006.12.12 11:45
|close
|110
|0.05
|229.57
|225.49
|229.76
|3.33
|26822.19
|223
|2006.12.12 11:50
|buy
|112
|0.05
|229.59
|225.59
|229.86
|224
|2006.12.12 13:50
|t/p
|112
|0.05
|229.86
|225.59
|229.86
|11.24
|26833.43
|225
|2006.12.12 13:50
|buy
|113
|0.05
|229.99
|225.99
|230.26
|226
|2006.12.12 15:50
|t/p
|113
|0.05
|230.26
|225.99
|230.26
|11.24
|26844.67
|227
|2006.12.12 15:50
|buy
|114
|0.05
|230.37
|226.37
|230.64
|228
|2006.12.12 17:35
|buy
|115
|0.10
|230.09
|226.29
|230.36
|229
|2006.12.12 19:15
|buy
|116
|0.20
|229.88
|226.28
|230.15
|230
|2006.12.12 19:35
|t/p
|116
|0.20
|230.15
|226.28
|230.15
|44.95
|26889.62
|231
|2006.12.12 19:35
|close
|114
|0.05
|230.27
|226.37
|230.64
|-4.16
|26885.46
|232
|2006.12.12 19:59
|close
|115
|0.10
|230.27
|226.29
|230.36
|14.99
|26900.45
|233
|2006.12.12 20:00
|buy
|117
|0.05
|230.35
|226.35
|230.62
|234
|2006.12.12 20:05
|buy
|118
|0.10
|230.06
|226.26
|230.33
|235
|2006.12.13 01:20
|t/p
|118
|0.10
|230.33
|226.26
|230.33
|24.54
|26924.98
|236
|2006.12.13 01:20
|close
|117
|0.05
|230.41
|226.35
|230.62
|3.53
|26928.51
|237
|2006.12.13 01:29
|buy
|119
|0.05
|230.43
|226.43
|230.70
|238
|2006.12.13 09:45
|t/p
|119
|0.05
|230.70
|226.43
|230.70
|11.24
|26939.75
|239
|2006.12.13 09:45
|buy
|120
|0.05
|230.89
|226.89
|231.16
|240
|2006.12.13 09:50
|buy
|121
|0.10
|230.60
|226.80
|230.87
|241
|2006.12.13 11:10
|t/p
|121
|0.10
|230.87
|226.80
|230.87
|22.48
|26962.23
|242
|2006.12.13 11:10
|close
|120
|0.05
|230.88
|226.89
|231.16
|-0.42
|26961.81
|243
|2006.12.13 11:15
|buy
|122
|0.05
|231.04
|227.04
|231.31
|244
|2006.12.13 11:35
|buy
|123
|0.10
|230.82
|227.02
|231.09
|245
|2006.12.13 13:35
|buy
|124
|0.20
|230.53
|226.93
|230.80
|246
|2006.12.13 13:45
|t/p
|124
|0.20
|230.80
|226.93
|230.80
|44.96
|27006.77
|247
|2006.12.13 13:45
|close
|122
|0.05
|230.81
|227.04
|231.31
|-9.57
|26997.20
|248
|2006.12.13 13:50
|buy
|125
|0.10
|230.62
|226.82
|230.89
|249
|2006.12.13 14:45
|buy
|126
|0.20
|230.38
|226.78
|230.65
|250
|2006.12.13 15:35
|t/p
|126
|0.20
|230.65
|226.78
|230.65
|44.95
|27042.15
|251
|2006.12.13 15:35
|close
|123
|0.10
|230.69
|227.02
|231.09
|-10.82
|27031.33
|252
|2006.12.13 16:05
|close
|125
|0.10
|230.79
|226.82
|230.89
|14.16
|27045.49
|253
|2006.12.13 16:10
|buy
|127
|0.05
|230.73
|226.73
|231.00
|254
|2006.12.13 20:05
|t/p
|127
|0.05
|231.00
|226.73
|231.00
|11.23
|27056.72
|255
|2006.12.13 20:05
|buy
|128
|0.05
|231.11
|227.11
|231.38
|256
|2006.12.14 01:35
|buy
|129
|0.10
|230.87
|227.07
|231.14
|257
|2006.12.14 04:10
|t/p
|129
|0.10
|231.14
|227.07
|231.14
|22.47
|27079.19
|258
|2006.12.14 04:10
|close
|128
|0.05
|231.19
|227.11
|231.38
|6.41
|27085.60
|259
|2006.12.14 04:15
|buy
|130
|0.05
|231.23
|227.23
|231.50
|260
|2006.12.14 05:35
|buy
|131
|0.10
|230.97
|227.17
|231.24
|261
|2006.12.14 08:10
|t/p
|131
|0.10
|231.24
|227.17
|231.24
|22.48
|27108.08
|262
|2006.12.14 08:10
|close
|130
|0.05
|231.35
|227.23
|231.50
|4.99
|27113.07
|263
|2006.12.14 08:20
|buy
|132
|0.05
|231.00
|227.00
|231.27
|264
|2006.12.14 10:20
|buy
|133
|0.10
|230.78
|226.98
|231.05
|265
|2006.12.14 10:40
|t/p
|133
|0.10
|231.05
|226.98
|231.05
|22.48
|27135.55
|266
|2006.12.14 10:40
|close
|132
|0.05
|231.09
|227.00
|231.27
|3.75
|27139.30
|267
|2006.12.14 10:45
|buy
|134
|0.05
|230.98
|226.98
|231.25
|268
|2006.12.14 13:15
|buy
|135
|0.10
|230.78
|226.98
|231.05
|269
|2006.12.14 14:10
|t/p
|135
|0.10
|231.05
|226.98
|231.05
|22.48
|27161.78
|270
|2006.12.14 14:10
|close
|134
|0.05
|231.15
|226.98
|231.25
|7.08
|27168.86
|271
|2006.12.14 14:15
|buy
|136
|0.05
|230.89
|226.89
|231.16
|272
|2006.12.14 20:35
|t/p
|136
|0.05
|231.16
|226.89
|231.16
|11.23
|27180.09
|273
|2006.12.14 20:35
|buy
|137
|0.05
|231.24
|227.24
|231.51
|274
|2006.12.14 21:35
|buy
|138
|0.10
|231.03
|227.23
|231.30
|275
|2006.12.15 00:05
|t/p
|138
|0.10
|231.30
|227.23
|231.30
|24.52
|27204.62
|276
|2006.12.15 00:05
|close
|137
|0.05
|231.41
|227.24
|231.51
|8.11
|27212.73
|277
|2006.12.15 00:10
|buy
|139
|0.05
|231.21
|227.21
|231.48
|278
|2006.12.15 00:50
|t/p
|139
|0.05
|231.48
|227.21
|231.48
|11.23
|27223.96
|279
|2006.12.15 00:50
|buy
|140
|0.05
|231.57
|227.57
|231.84
|280
|2006.12.15 01:05
|buy
|141
|0.10
|231.28
|227.48
|231.55
|281
|2006.12.15 02:05
|buy
|142
|0.20
|230.98
|227.38
|231.25
|282
|2006.12.15 03:35
|t/p
|142
|0.20
|231.25
|227.38
|231.25
|44.95
|27268.91
|283
|2006.12.15 03:35
|close
|140
|0.05
|231.25
|227.57
|231.84
|-13.32
|27255.59
|284
|2006.12.15 04:10
|buy
|143
|0.10
|231.07
|227.27
|231.34
|285
|2006.12.15 05:10
|t/p
|143
|0.10
|231.34
|227.27
|231.34
|22.47
|27278.06
|286
|2006.12.15 05:10
|close
|141
|0.10
|231.34
|227.48
|231.55
|4.99
|27283.05
|287
|2006.12.15 05:15
|buy
|144
|0.05
|231.26
|227.26
|231.53
|288
|2006.12.15 07:35
|t/p
|144
|0.05
|231.53
|227.26
|231.53
|11.24
|27294.29
|289
|2006.12.15 07:35
|buy
|145
|0.05
|231.63
|227.63
|231.90
|290
|2006.12.15 07:40
|buy
|146
|0.10
|231.35
|227.55
|231.62
|291
|2006.12.15 08:45
|t/p
|146
|0.10
|231.62
|227.55
|231.62
|22.47
|27316.76
|292
|2006.12.15 08:45
|close
|145
|0.05
|231.68
|227.63
|231.90
|2.08
|27318.84
|293
|2006.12.15 08:50
|buy
|147
|0.05
|231.46
|227.46
|231.73
|294
|2006.12.15 13:45
|t/p
|147
|0.05
|231.73
|227.46
|231.73
|11.24
|27330.08
|295
|2006.12.15 13:45
|buy
|148
|0.05
|231.87
|227.87
|232.14
|296
|2006.12.15 13:50
|buy
|149
|0.10
|231.45
|227.65
|231.72
|297
|2006.12.15 14:05
|buy
|150
|0.20
|230.83
|227.23
|231.10
|298
|2006.12.15 14:10
|t/p
|150
|0.20
|231.10
|227.23
|231.10
|44.96
|27375.04
|299
|2006.12.15 14:15
|buy
|151
|0.20
|230.94
|227.34
|231.21
|300
|2006.12.15 14:20
|t/p
|151
|0.20
|231.21
|227.34
|231.21
|44.95
|27419.99
|301
|2006.12.15 14:29
|buy
|152
|0.20
|230.84
|227.24
|231.11
|302
|2006.12.15 14:40
|buy
|153
|0.40
|230.36
|226.96
|230.63
|303
|2006.12.15 14:45
|t/p
|153
|0.40
|230.63
|226.96
|230.63
|89.91
|27509.90
|304
|2006.12.15 14:59
|buy
|154
|0.40
|230.47
|227.07
|230.74
|305
|2006.12.15 15:20
|buy
|155
|0.80
|229.67
|226.47
|229.94
|306
|2006.12.15 15:50
|buy
|156
|1.60
|229.41
|226.41
|229.68
|307
|2006.12.15 15:59
|t/p
|156
|1.60
|229.68
|226.41
|229.68
|359.64
|27869.54
|308
|2006.12.15 16:05
|t/p
|155
|0.80
|229.94
|226.47
|229.94
|179.82
|28049.36
|309
|2006.12.15 16:05
|close
|148
|0.05
|230.22
|227.87
|232.14
|-68.68
|27980.68
|310
|2006.12.15 16:05
|close
|152
|0.20
|230.22
|227.24
|231.11
|-103.23
|27877.45
|311
|2006.12.15 16:10
|buy
|157
|0.20
|230.09
|226.49
|230.36
|312
|2006.12.15 16:20
|buy
|158
|0.40
|229.73
|226.33
|230.00
|313
|2006.12.15 16:29
|t/p
|158
|0.40
|230.00
|226.33
|230.00
|89.91
|27967.36
|314
|2006.12.15 16:29
|close
|149
|0.10
|230.19
|227.65
|231.72
|-104.89
|27862.47
|315
|2006.12.15 16:29
|close
|157
|0.20
|230.19
|226.49
|230.36
|16.65
|27879.12
|316
|2006.12.15 16:30
|close
|154
|0.40
|230.20
|227.07
|230.74
|-89.91
|27789.21
|317
|2006.12.15 16:35
|buy
|159
|0.05
|230.36
|226.36
|230.63
|318
|2006.12.18 00:35
|t/p
|159
|0.05
|230.63
|226.36
|230.63
|12.27
|27801.47
|319
|2006.12.18 00:35
|buy
|160
|0.05
|230.74
|226.74
|231.01
|320
|2006.12.18 01:05
|buy
|161
|0.10
|230.53
|226.73
|230.80
|321
|2006.12.18 05:45
|t/p
|161
|0.10
|230.80
|226.73
|230.80
|22.48
|27823.95
|322
|2006.12.18 05:45
|close
|160
|0.05
|230.81
|226.74
|231.01
|2.92
|27826.87
|323
|2006.12.18 05:50
|buy
|162
|0.05
|230.85
|226.85
|231.12
|324
|2006.12.18 07:10
|buy
|163
|0.10
|230.64
|226.84
|230.91
|325
|2006.12.18 08:40
|buy
|164
|0.20
|230.40
|226.80
|230.67
|326
|2006.12.18 10:10
|buy
|165
|0.40
|230.13
|226.73
|230.40
|327
|2006.12.18 10:35
|buy
|166
|0.80
|229.88
|226.68
|230.15
|328
|2006.12.18 10:45
|buy
|167
|1.60
|229.44
|226.44
|229.71
|329
|2006.12.18 10:59
|t/p
|167
|1.60
|229.71
|226.44
|229.71
|359.64
|28186.51
|330
|2006.12.18 10:59
|close
|162
|0.05
|229.84
|226.85
|231.12
|-42.04
|28144.47
|331
|2006.12.18 10:59
|close
|164
|0.20
|229.84
|226.80
|230.67
|-93.24
|28051.23
|332
|2006.12.18 10:59
|close
|166
|0.80
|229.84
|226.68
|230.15
|-26.64
|28024.59
|333
|2006.12.18 11:00
|buy
|168
|0.20
|229.91
|226.31
|230.18
|334
|2006.12.18 11:05
|close
|163
|0.10
|229.96
|226.84
|230.91
|-56.61
|27967.98
|335
|2006.12.18 11:05
|close
|168
|0.20
|229.96
|226.31
|230.18
|8.33
|27976.31
|336
|2006.12.18 11:10
|close
|165
|0.40
|229.88
|226.73
|230.40
|-83.25
|27893.06
|337
|2006.12.18 11:15
|buy
|169
|0.05
|229.98
|225.98
|230.25
|338
|2006.12.18 11:45
|buy
|170
|0.10
|229.68
|225.88
|229.95
|339
|2006.12.18 13:35
|t/p
|170
|0.10
|229.95
|225.88
|229.95
|22.48
|27915.54
|340
|2006.12.18 13:35
|close
|169
|0.05
|230.08
|225.98
|230.25
|4.16
|27919.70
|341
|2006.12.18 13:40
|buy
|171
|0.05
|229.97
|225.97
|230.24
|342
|2006.12.18 20:00
|t/p
|171
|0.05
|230.24
|225.97
|230.24
|11.24
|27930.94
|343
|2006.12.18 20:00
|buy
|172
|0.05
|230.36
|226.36
|230.63
|344
|2006.12.18 20:05
|buy
|173
|0.10
|230.12
|226.32
|230.39
|345
|2006.12.19 00:20
|buy
|174
|0.20
|229.90
|226.30
|230.17
|346
|2006.12.19 07:15
|t/p
|174
|0.20
|230.17
|226.30
|230.17
|44.95
|27975.89
|347
|2006.12.19 07:15
|close
|172
|0.05
|230.28
|226.36
|230.63
|-2.30
|27973.59
|348
|2006.12.19 07:20
|close
|173
|0.10
|230.18
|226.32
|230.39
|7.04
|27980.64
|349
|2006.12.19 07:29
|buy
|175
|0.05
|230.22
|226.22
|230.49
|350
|2006.12.19 07:40
|t/p
|175
|0.05
|230.49
|226.22
|230.49
|11.24
|27991.88
|351
|2006.12.19 07:40
|buy
|176
|0.05
|231.00
|227.00
|231.27
|352
|2006.12.19 07:45
|buy
|177
|0.10
|230.78
|226.98
|231.05
|353
|2006.12.19 07:50
|buy
|178
|0.20
|230.43
|226.83
|230.70
|354
|2006.12.19 07:59
|t/p
|178
|0.20
|230.70
|226.83
|230.70
|44.96
|28036.84
|355
|2006.12.19 08:20
|t/p
|176
|0.05
|231.27
|227.00
|231.27
|11.24
|28048.08
|356
|2006.12.19 08:20
|t/p
|177
|0.10
|231.05
|226.98
|231.05
|22.48
|28070.56
|357
|2006.12.19 08:20
|buy
|179
|0.05
|231.40
|227.40
|231.67
|358
|2006.12.19 08:50
|t/p
|179
|0.05
|231.67
|227.40
|231.67
|11.24
|28081.80
|359
|2006.12.19 08:50
|buy
|180
|0.05
|231.78
|227.78
|232.05
|360
|2006.12.19 09:35
|buy
|181
|0.10
|231.40
|227.60
|231.67
|361
|2006.12.19 11:05
|t/p
|181
|0.10
|231.67
|227.60
|231.67
|22.48
|28104.28
|362
|2006.12.19 11:05
|close
|180
|0.05
|231.76
|227.78
|232.05
|-0.83
|28103.45
|363
|2006.12.19 11:10
|buy
|182
|0.05
|231.80
|227.80
|232.07
|364
|2006.12.19 11:20
|buy
|183
|0.10
|231.54
|227.74
|231.81
|365
|2006.12.19 12:15
|t/p
|183
|0.10
|231.81
|227.74
|231.81
|22.48
|28125.93
|366
|2006.12.19 12:15
|close
|182
|0.05
|231.86
|227.80
|232.07
|2.50
|28128.43
|367
|2006.12.19 12:20
|buy
|184
|0.05
|231.83
|227.83
|232.10
|368
|2006.12.19 13:10
|buy
|185
|0.10
|231.60
|227.80
|231.87
|369
|2006.12.19 13:45
|t/p
|185
|0.10
|231.87
|227.80
|231.87
|22.48
|28150.91
|370
|2006.12.19 13:45
|close
|184
|0.05
|231.88
|227.83
|232.10
|2.08
|28152.99
|371
|2006.12.19 13:50
|buy
|186
|0.05
|231.76
|227.76
|232.03
|372
|2006.12.19 17:10
|t/p
|186
|0.05
|232.03
|227.76
|232.03
|11.24
|28164.23
|373
|2006.12.19 17:10
|buy
|187
|0.05
|232.11
|228.11
|232.38
|374
|2006.12.19 17:45
|buy
|188
|0.10
|231.87
|228.07
|232.14
|375
|2006.12.19 18:40
|t/p
|188
|0.10
|232.14
|228.07
|232.14
|22.47
|28186.70
|376
|2006.12.19 18:40
|close
|187
|0.05
|232.25
|228.11
|232.38
|5.83
|28192.53
|377
|2006.12.19 18:45
|buy
|189
|0.05
|232.18
|228.18
|232.45
|378
|2006.12.19 20:20
|t/p
|189
|0.05
|232.45
|228.18
|232.45
|11.24
|28203.77
|379
|2006.12.19 20:20
|buy
|190
|0.05
|232.54
|228.54
|232.81
|380
|2006.12.20 00:35
|t/p
|190
|0.05
|232.81
|228.54
|232.81
|12.27
|28216.03
|381
|2006.12.20 00:35
|buy
|191
|0.05
|233.10
|229.10
|233.37
|382
|2006.12.20 00:40
|buy
|192
|0.10
|232.77
|228.97
|233.04
|383
|2006.12.20 00:50
|t/p
|192
|0.10
|233.04
|228.97
|233.04
|22.48
|28238.51
|384
|2006.12.20 00:50
|close
|191
|0.05
|233.20
|229.10
|233.37
|4.16
|28242.67
|385
|2006.12.20 00:59
|buy
|193
|0.05
|233.24
|229.24
|233.51
|386
|2006.12.20 05:35
|buy
|194
|0.10
|233.03
|229.23
|233.30
|387
|2006.12.20 07:40
|buy
|195
|0.20
|232.79
|229.19
|233.06
|388
|2006.12.20 10:05
|buy
|196
|0.40
|232.59
|229.19
|232.86
|389
|2006.12.20 12:20
|t/p
|196
|0.40
|232.86
|229.19
|232.86
|89.91
|28332.58
|390
|2006.12.20 12:20
|close
|193
|0.05
|232.90
|229.24
|233.51
|-14.15
|28318.43
|391
|2006.12.20 12:20
|close
|195
|0.20
|232.90
|229.19
|233.06
|18.32
|28336.75
|392
|2006.12.20 12:45
|close
|194
|0.10
|232.92
|229.23
|233.30
|-9.16
|28327.59
|393
|2006.12.20 12:50
|buy
|197
|0.05
|232.98
|228.98
|233.25
|394
|2006.12.20 14:40
|buy
|198
|0.10
|232.78
|228.98
|233.05
|395
|2006.12.20 16:15
|buy
|199
|0.20
|232.55
|228.95
|232.82
|396
|2006.12.21 04:50
|t/p
|199
|0.20
|232.82
|228.95
|232.82
|57.29
|28384.88
|397
|2006.12.21 04:50
|close
|197
|0.05
|232.82
|228.98
|233.25
|-3.58
|28381.31
|398
|2006.12.21 06:20
|close
|198
|0.10
|232.87
|228.98
|233.05
|13.67
|28394.97
|399
|2006.12.21 06:29
|buy
|200
|0.05
|232.86
|228.86
|233.13
|400
|2006.12.21 09:10
|buy
|201
|0.10
|232.62
|228.82
|232.89
|401
|2006.12.21 09:15
|t/p
|201
|0.10
|232.89
|228.82
|232.89
|22.48
|28417.45
|402
|2006.12.21 09:30
|buy
|202
|0.10
|232.65
|228.85
|232.92
|403
|2006.12.21 09:35
|buy
|203
|0.20
|232.35
|228.75
|232.62
|404
|2006.12.21 09:50
|t/p
|203
|0.20
|232.62
|228.75
|232.62
|44.96
|28462.41
|405
|2006.12.21 09:50
|close
|200
|0.05
|232.73
|228.86
|233.13
|-5.41
|28457.00
|406
|2006.12.21 09:59
|buy
|204
|0.10
|232.36
|228.56
|232.63
|407
|2006.12.21 10:20
|buy
|205
|0.20
|232.07
|228.47
|232.34
|408
|2006.12.21 11:05
|t/p
|205
|0.20
|232.34
|228.47
|232.34
|44.96
|28501.96
|409
|2006.12.21 11:05
|close
|202
|0.10
|232.46
|228.85
|232.92
|-15.82
|28486.14
|410
|2006.12.21 11:15
|buy
|206
|0.10
|232.14
|228.34
|232.41
|411
|2006.12.21 12:20
|buy
|207
|0.20
|231.90
|228.30
|232.17
|412
|2006.12.21 14:35
|buy
|208
|0.40
|231.63
|228.23
|231.90
|413
|2006.12.21 14:50
|t/p
|208
|0.40
|231.90
|228.23
|231.90
|89.91
|28576.05
|414
|2006.12.21 14:50
|close
|204
|0.10
|231.92
|228.56
|232.63
|-36.63
|28539.42
|415
|2006.12.21 14:50
|close
|207
|0.20
|231.92
|228.30
|232.17
|3.33
|28542.75
|416
|2006.12.21 14:59
|buy
|209
|0.10
|231.89
|228.09
|232.16
|417
|2006.12.21 15:05
|close
|206
|0.10
|231.96
|228.34
|232.41
|-14.98
|28527.77
|418
|2006.12.21 15:10
|close
|209
|0.10
|231.90
|228.09
|232.16
|0.83
|28528.60
|419
|2006.12.21 15:15
|buy
|210
|0.05
|232.19
|228.19
|232.46
|420
|2006.12.21 15:20
|buy
|211
|0.10
|231.78
|227.98
|232.05
|421
|2006.12.21 15:30
|t/p
|211
|0.10
|232.05
|227.98
|232.05
|22.48
|28551.08
|422
|2006.12.21 15:30
|close
|210
|0.05
|232.05
|228.19
|232.46
|-5.83
|28545.25
|423
|2006.12.21 15:35
|buy
|212
|0.05
|232.27
|228.27
|232.54
|424
|2006.12.21 16:35
|buy
|213
|0.10
|231.96
|228.16
|232.23
|425
|2006.12.22 01:20
|t/p
|213
|0.10
|232.23
|228.16
|232.23
|24.54
|28569.79
|426
|2006.12.22 01:20
|close
|212
|0.05
|232.26
|228.27
|232.54
|0.61
|28570.39
|427
|2006.12.22 01:29
|buy
|214
|0.05
|232.24
|228.24
|232.51
|428
|2006.12.22 04:10
|buy
|215
|0.10
|232.02
|228.22
|232.29
|429
|2006.12.22 07:10
|t/p
|215
|0.10
|232.29
|228.22
|232.29
|22.48
|28592.87
|430
|2006.12.22 07:10
|close
|214
|0.05
|232.37
|228.24
|232.51
|5.41
|28598.28
|431
|2006.12.22 07:15
|buy
|216
|0.05
|232.30
|228.30
|232.57
|432
|2006.12.22 08:50
|t/p
|216
|0.05
|232.57
|228.30
|232.57
|11.24
|28609.52
|433
|2006.12.22 08:50
|buy
|217
|0.05
|232.65
|228.65
|232.92
|434
|2006.12.22 09:05
|buy
|218
|0.10
|232.42
|228.62
|232.69
|435
|2006.12.22 09:50
|t/p
|218
|0.10
|232.69
|228.62
|232.69
|22.48
|28632.00
|436
|2006.12.22 09:50
|close
|217
|0.05
|232.86
|228.65
|232.92
|8.74
|28640.74
|437
|2006.12.22 09:59
|buy
|219
|0.05
|232.81
|228.81
|233.08
|438
|2006.12.22 11:05
|buy
|220
|0.10
|232.57
|228.77
|232.84
|439
|2006.12.22 13:50
|t/p
|220
|0.10
|232.84
|228.77
|232.84
|22.48
|28663.22
|440
|2006.12.22 13:50
|close
|219
|0.05
|232.86
|228.81
|233.08
|2.08
|28665.30
|441
|2006.12.22 13:59
|buy
|221
|0.05
|232.63
|228.63
|232.90
|442
|2006.12.22 14:35
|buy
|222
|0.10
|232.38
|228.58
|232.65
|443
|2006.12.22 14:40
|t/p
|222
|0.10
|232.65
|228.58
|232.65
|22.48
|28687.78
|444
|2006.12.22 14:50
|buy
|223
|0.10
|232.33
|228.53
|232.60
|445
|2006.12.22 15:05
|t/p
|221
|0.05
|232.90
|228.63
|232.90
|11.24
|28699.02
|446
|2006.12.22 15:05
|t/p
|223
|0.10
|232.60
|228.53
|232.60
|22.48
|28721.50
|447
|2006.12.22 15:05
|buy
|224
|0.05
|233.01
|229.01
|233.28
|448
|2006.12.22 15:10
|buy
|225
|0.10
|232.78
|228.98
|233.05
|449
|2006.12.22 15:15
|buy
|226
|0.20
|232.55
|228.95
|232.82
|450
|2006.12.22 16:05
|t/p
|226
|0.20
|232.82
|228.95
|232.82
|44.96
|28766.46
|451
|2006.12.22 16:05
|close
|224
|0.05
|232.82
|229.01
|233.28
|-7.91
|28758.55
|452
|2006.12.22 16:10
|close
|225
|0.10
|232.87
|228.98
|233.05
|7.50
|28766.05
|453
|2006.12.22 16:15
|buy
|227
|0.05
|232.75
|228.75
|233.02
|454
|2006.12.22 17:05
|buy
|228
|0.10
|232.54
|228.74
|232.81
|455
|2006.12.22 20:20
|t/p
|228
|0.10
|232.81
|228.74
|232.81
|22.48
|28788.53
|456
|2006.12.22 20:20
|close
|227
|0.05
|232.81
|228.75
|233.02
|2.50
|28791.03
|457
|2006.12.22 20:30
|buy
|229
|0.05
|232.82
|228.82
|233.09
|458
|2006.12.27 01:45
|buy
|230
|0.10
|232.58
|228.78
|232.85
|459
|2006.12.27 02:50
|buy
|231
|0.20
|232.35
|228.75
|232.62
|460
|2006.12.27 03:05
|t/p
|231
|0.20
|232.62
|228.75
|232.62
|44.96
|28835.99
|461
|2006.12.27 03:05
|close
|229
|0.05
|232.68
|228.82
|233.09
|-2.75
|28833.25
|462
|2006.12.27 03:29
|close
|230
|0.10
|232.63
|228.78
|232.85
|4.17
|28837.42
|463
|2006.12.27 03:30
|buy
|232
|0.05
|232.72
|228.72
|232.99
|464
|2006.12.27 04:35
|buy
|233
|0.10
|232.51
|228.71
|232.78
|465
|2006.12.27 06:05
|t/p
|233
|0.10
|232.78
|228.71
|232.78
|22.47
|28859.89
|466
|2006.12.27 06:05
|close
|232
|0.05
|232.84
|228.72
|232.99
|4.99
|28864.88
|467
|2006.12.27 06:10
|buy
|234
|0.05
|232.73
|228.73
|233.00
|468
|2006.12.27 08:05
|buy
|235
|0.10
|232.52
|228.72
|232.79
|469
|2006.12.27 14:05
|buy
|236
|0.20
|232.24
|228.64
|232.51
|470
|2006.12.27 14:20
|buy
|237
|0.40
|231.64
|228.24
|231.91
|471
|2006.12.27 14:40
|t/p
|237
|0.40
|231.91
|228.24
|231.91
|89.91
|28954.79
|472
|2006.12.27 14:40
|buy
|238
|0.40
|232.02
|228.62
|232.29
|473
|2006.12.27 14:50
|buy
|239
|0.80
|231.80
|228.60
|232.07
|474
|2006.12.27 15:05
|t/p
|239
|0.80
|232.07
|228.60
|232.07
|179.82
|29134.61
|475
|2006.12.27 15:05
|close
|234
|0.05
|232.25
|228.73
|233.00
|-19.98
|29114.63
|476
|2006.12.27 15:05
|close
|236
|0.20
|232.25
|228.64
|232.51
|1.66
|29116.29
|477
|2006.12.27 15:10
|close
|235
|0.10
|232.14
|228.72
|232.79
|-31.64
|29084.65
|478
|2006.12.27 15:15
|close
|238
|0.40
|232.09
|228.62
|232.29
|23.31
|29107.96
|479
|2006.12.27 15:20
|buy
|240
|0.05
|231.77
|227.77
|232.04
|480
|2006.12.27 15:29
|t/p
|240
|0.05
|232.04
|227.77
|232.04
|11.23
|29119.19
|481
|2006.12.27 15:29
|buy
|241
|0.05
|232.21
|228.21
|232.48
|482
|2006.12.27 21:50
|t/p
|241
|0.05
|232.48
|228.21
|232.48
|11.24
|29130.43
|483
|2006.12.27 21:50
|buy
|242
|0.05
|232.63
|228.63
|232.90
|484
|2006.12.27 22:05
|buy
|243
|0.10
|232.16
|228.36
|232.43
|485
|2006.12.27 22:20
|t/p
|243
|0.10
|232.43
|228.36
|232.43
|22.48
|29152.91
|486
|2006.12.27 22:20
|close
|242
|0.05
|232.52
|228.63
|232.90
|-4.58
|29148.33
|487
|2006.12.27 22:29
|buy
|244
|0.05
|232.56
|228.56
|232.83
|488
|2006.12.27 22:35
|buy
|245
|0.10
|232.34
|228.54
|232.61
|489
|2006.12.28 09:20
|t/p
|245
|0.10
|232.61
|228.54
|232.61
|28.65
|29176.97
|490
|2006.12.28 09:20
|close
|244
|0.05
|232.65
|228.56
|232.83
|6.83
|29183.80
|491
|2006.12.28 09:29
|buy
|246
|0.05
|232.66
|228.66
|232.93
|492
|2006.12.28 10:50
|t/p
|246
|0.05
|232.93
|228.66
|232.93
|11.24
|29195.04
|493
|2006.12.28 10:50
|buy
|247
|0.05
|233.03
|229.03
|233.30
|494
|2006.12.28 12:35
|buy
|248
|0.10
|232.80
|229.00
|233.07
|495
|2006.12.28 12:45
|t/p
|247
|0.05
|233.30
|229.03
|233.30
|11.24
|29206.28
|496
|2006.12.28 12:45
|t/p
|248
|0.10
|233.07
|229.00
|233.07
|22.48
|29228.76
|497
|2006.12.28 12:45
|buy
|249
|0.05
|233.48
|229.48
|233.75
|498
|2006.12.28 12:50
|buy
|250
|0.10
|233.15
|229.35
|233.42
|499
|2006.12.28 13:10
|t/p
|250
|0.10
|233.42
|229.35
|233.42
|22.47
|29251.23
|500
|2006.12.28 13:10
|close
|249
|0.05
|233.64
|229.48
|233.75
|6.66
|29257.89
|501
|2006.12.28 13:15
|buy
|251
|0.05
|233.51
|229.51
|233.78
|502
|2006.12.28 13:20
|buy
|252
|0.10
|233.29
|229.49
|233.56
|503
|2006.12.28 13:50
|t/p
|252
|0.10
|233.56
|229.49
|233.56
|22.48
|29280.37
|504
|2006.12.28 13:50
|close
|251
|0.05
|233.60
|229.51
|233.78
|3.75
|29284.12
|505
|2006.12.28 13:59
|buy
|253
|0.05
|233.31
|229.31
|233.58
|506
|2006.12.28 14:35
|buy
|254
|0.10
|232.93
|229.13
|233.20
|507
|2006.12.28 16:05
|t/p
|254
|0.10
|233.20
|229.13
|233.20
|22.48
|29306.60
|508
|2006.12.28 16:05
|close
|253
|0.05
|233.22
|229.31
|233.58
|-3.75
|29302.85
|509
|2006.12.28 16:10
|buy
|255
|0.05
|233.19
|229.19
|233.46
|510
|2006.12.28 17:50
|t/p
|255
|0.05
|233.46
|229.19
|233.46
|11.24
|29314.09
|511
|2006.12.28 17:50
|buy
|256
|0.05
|233.61
|229.61
|233.88
|512
|2006.12.28 18:10
|buy
|257
|0.10
|233.32
|229.52
|233.59
|513
|2006.12.29 04:50
|t/p
|257
|0.10
|233.59
|229.52
|233.59
|24.54
|29338.63
|514
|2006.12.29 04:50
|close
|256
|0.05
|233.61
|229.61
|233.88
|1.03
|29339.66
|515
|2006.12.29 04:59
|buy
|258
|0.05
|233.63
|229.63
|233.90
|516
|2006.12.29 05:45
|buy
|259
|0.10
|233.36
|229.56
|233.63
|517
|2006.12.29 05:50
|t/p
|259
|0.10
|233.63
|229.56
|233.63
|22.48
|29362.14
|518
|2006.12.29 05:59
|buy
|260
|0.10
|233.38
|229.58
|233.65
|519
|2006.12.29 07:35
|t/p
|260
|0.10
|233.65
|229.58
|233.65
|22.48
|29384.62
|520
|2006.12.29 07:35
|close
|258
|0.05
|233.68
|229.63
|233.90
|2.08
|29386.70
|521
|2006.12.29 07:40
|buy
|261
|0.05
|233.58
|229.58
|233.85
|522
|2006.12.29 08:35
|buy
|262
|0.10
|233.17
|229.37
|233.44
|523
|2006.12.29 12:05
|t/p
|262
|0.10
|233.44
|229.37
|233.44
|22.48
|29409.18
|524
|2006.12.29 12:05
|close
|261
|0.05
|233.61
|229.58
|233.85
|1.25
|29410.43
|525
|2006.12.29 12:10
|buy
|263
|0.05
|233.62
|229.62
|233.89
|526
|2006.12.29 12:20
|buy
|264
|0.10
|233.39
|229.59
|233.66
|527
|2006.12.29 12:50
|t/p
|263
|0.05
|233.89
|229.62
|233.89
|11.24
|29421.67
|528
|2006.12.29 12:50
|t/p
|264
|0.10
|233.66
|229.59
|233.66
|22.47
|29444.14
|529
|2006.12.29 12:50
|buy
|265
|0.05
|233.97
|229.97
|234.24
|530
|2006.12.29 13:05
|buy
|266
|0.10
|233.65
|229.85
|233.92
|531
|2006.12.29 14:05
|buy
|267
|0.20
|233.30
|229.70
|233.57
|532
|2006.12.29 16:20
|buy
|268
|0.40
|233.01
|229.61
|233.28
|533
|2007.01.01 22:00
|t/p
|268
|0.40
|233.28
|229.61
|233.28
|98.13
|29542.27
|534
|2007.01.01 22:00
|close
|265
|0.05
|233.34
|229.97
|234.24
|-25.19
|29517.07
|535
|2007.01.01 22:00
|close
|267
|0.20
|233.34
|229.70
|233.57
|10.77
|29527.84
|536
|2007.01.01 22:05
|buy
|269
|0.10
|233.41
|229.61
|233.68
|537
|2007.01.01 22:15
|close
|266
|0.10
|233.36
|229.85
|233.92
|-22.09
|29505.76
|538
|2007.01.01 22:20
|close
|269
|0.10
|233.34
|229.61
|233.68
|-5.83
|29499.93
|539
|2007.01.01 22:59
|buy
|270
|0.05
|233.43
|229.43
|233.70
|540
|2007.01.02 06:05
|buy
|271
|0.10
|233.18
|229.38
|233.45
|541
|2007.01.02 07:10
|t/p
|271
|0.10
|233.45
|229.38
|233.45
|22.48
|29522.41
|542
|2007.01.02 07:10
|close
|270
|0.05
|233.55
|229.43
|233.70
|6.03
|29528.44
|543
|2007.01.02 07:20
|buy
|272
|0.05
|233.68
|229.68
|233.95
|544
|2007.01.02 07:50
|buy
|273
|0.10
|233.47
|229.67
|233.74
|545
|2007.01.02 08:10
|t/p
|273
|0.10
|233.74
|229.67
|233.74
|22.47
|29550.91
|546
|2007.01.02 08:10
|close
|272
|0.05
|233.75
|229.68
|233.95
|2.91
|29553.82
|547
|2007.01.02 08:15
|buy
|274
|0.05
|233.40
|229.40
|233.67
|548
|2007.01.02 08:20
|t/p
|274
|0.05
|233.67
|229.40
|233.67
|11.24
|29565.06
|549
|2007.01.02 08:20
|buy
|275
|0.05
|233.96
|229.96
|234.23
|550
|2007.01.02 08:40
|buy
|276
|0.10
|233.74
|229.94
|234.01
|551
|2007.01.02 09:45
|t/p
|276
|0.10
|234.01
|229.94
|234.01
|22.48
|29587.54
|552
|2007.01.02 09:45
|close
|275
|0.05
|234.05
|229.96
|234.23
|3.75
|29591.29
|553
|2007.01.02 09:50
|buy
|277
|0.05
|234.20
|230.20
|234.47
|554
|2007.01.02 13:50
|t/p
|277
|0.05
|234.47
|230.20
|234.47
|11.24
|29602.53
|555
|2007.01.02 13:50
|buy
|278
|0.05
|234.60
|230.60
|234.87
|556
|2007.01.02 13:59
|buy
|279
|0.10
|234.27
|230.47
|234.54
|557
|2007.01.02 17:15
|t/p
|279
|0.10
|234.54
|230.47
|234.54
|22.47
|29625.00
|558
|2007.01.02 17:15
|close
|278
|0.05
|234.55
|230.60
|234.87
|-2.08
|29622.92
|559
|2007.01.02 17:20
|buy
|280
|0.05
|234.62
|230.62
|234.89
|560
|2007.01.03 00:20
|buy
|281
|0.10
|234.41
|230.61
|234.68
|561
|2007.01.03 09:29
|t/p
|281
|0.10
|234.68
|230.61
|234.68
|22.48
|29645.40
|562
|2007.01.03 09:29
|close
|280
|0.05
|234.70
|230.62
|234.89
|4.36
|29649.75
|563
|2007.01.03 09:30
|buy
|282
|0.05
|234.76
|230.76
|235.03
|564
|2007.01.03 10:05
|buy
|283
|0.10
|234.37
|230.57
|234.64
|565
|2007.01.03 10:20
|t/p
|283
|0.10
|234.64
|230.57
|234.64
|22.48
|29672.23
|566
|2007.01.03 10:20
|close
|282
|0.05
|234.80
|230.76
|235.03
|1.67
|29673.90
|567
|2007.01.03 10:29
|buy
|284
|0.05
|234.41
|230.41
|234.68
|568
|2007.01.03 11:20
|buy
|285
|0.10
|234.21
|230.41
|234.48
|569
|2007.01.03 11:50
|buy
|286
|0.20
|233.98
|230.38
|234.25
|570
|2007.01.03 13:15
|buy
|287
|0.40
|233.73
|230.33
|234.00
|571
|2007.01.03 14:45
|buy
|288
|0.80
|233.44
|230.24
|233.71
|572
|2007.01.03 15:10
|buy
|289
|1.60
|233.03
|230.03
|233.30
|573
|2007.01.03 15:35
|t/p
|289
|1.60
|233.30
|230.03
|233.30
|359.64
|30033.54
|574
|2007.01.03 15:35
|close
|284
|0.05
|233.31
|230.41
|234.68
|-45.79
|29987.75
|575
|2007.01.03 15:35
|close
|286
|0.20
|233.31
|230.38
|234.25
|-111.56
|29876.19
|576
|2007.01.03 15:35
|close
|288
|0.80
|233.31
|230.24
|233.71
|-86.58
|29789.61
|577
|2007.01.03 15:40
|buy
|290
|0.20
|233.37
|229.77
|233.64
|578
|2007.01.03 15:45
|close
|285
|0.10
|233.30
|230.41
|234.48
|-75.76
|29713.85
|579
|2007.01.03 15:45
|close
|290
|0.20
|233.30
|229.77
|233.64
|-11.65
|29702.20
|580
|2007.01.03 15:50
|buy
|291
|0.10
|233.06
|229.26
|233.33
|581
|2007.01.03 17:05
|close
|287
|0.40
|233.31
|230.33
|234.00
|-139.86
|29562.34
|582
|2007.01.03 17:45
|t/p
|291
|0.10
|233.33
|229.26
|233.33
|22.48
|29584.82
|583
|2007.01.03 17:45
|buy
|292
|0.05
|233.48
|229.48
|233.75
|584
|2007.01.03 18:05
|buy
|293
|0.10
|233.23
|229.43
|233.50
|585
|2007.01.03 19:05
|buy
|294
|0.20
|233.01
|229.41
|233.28
|586
|2007.01.03 20:15
|buy
|295
|0.40
|232.81
|229.41
|233.08
|587
|2007.01.04 03:45
|t/p
|295
|0.40
|233.08
|229.41
|233.08
|114.57
|29699.39
|588
|2007.01.04 03:45
|close
|292
|0.05
|233.08
|229.48
|233.75
|-13.57
|29685.83
|589
|2007.01.04 03:45
|close
|294
|0.20
|233.08
|229.41
|233.28
|23.99
|29709.82
|590
|2007.01.04 03:50
|close
|293
|0.10
|233.10
|229.43
|233.50
|-4.66
|29705.15
|591
|2007.01.04 03:59
|buy
|296
|0.05
|233.12
|229.12
|233.39
|592
|2007.01.04 06:15
|buy
|297
|0.10
|232.86
|229.06
|233.13
|593
|2007.01.04 08:10
|buy
|298
|0.20
|232.36
|228.76
|232.63
|594
|2007.01.04 08:45
|buy
|299
|0.40
|232.03
|228.63
|232.30
|595
|2007.01.04 09:20
|buy
|300
|0.80
|231.63
|228.43
|231.90
|596
|2007.01.04 09:35
|t/p
|300
|0.80
|231.90
|228.43
|231.90
|179.82
|29884.97
|597
|2007.01.04 09:35
|close
|296
|0.05
|231.96
|229.12
|233.39
|-48.29
|29836.68
|598
|2007.01.04 09:35
|close
|298
|0.20
|231.96
|228.76
|232.63
|-66.60
|29770.08
|599
|2007.01.04 09:40
|close
|297
|0.10
|231.94
|229.06
|233.13
|-76.59
|29693.49
|600
|2007.01.04 09:45
|buy
|301
|0.10
|231.80
|228.00
|232.07
|601
|2007.01.04 10:05
|close
|299
|0.40
|232.04
|228.63
|232.30
|3.33
|29696.82
|602
|2007.01.04 10:10
|close
|301
|0.10
|231.96
|228.00
|232.07
|13.32
|29710.14
|603
|2007.01.04 10:15
|buy
|302
|0.05
|231.98
|227.98
|232.25
|604
|2007.01.04 12:15
|buy
|303
|0.10
|231.71
|227.91
|231.98
|605
|2007.01.04 12:20
|t/p
|303
|0.10
|231.98
|227.91
|231.98
|22.47
|29732.61
|606
|2007.01.04 12:29
|buy
|304
|0.10
|231.74
|227.94
|232.01
|607
|2007.01.04 12:40
|buy
|305
|0.20
|231.53
|227.93
|231.80
|608
|2007.01.04 14:05
|t/p
|305
|0.20
|231.80
|227.93
|231.80
|44.96
|29777.57
|609
|2007.01.04 14:05
|close
|302
|0.05
|231.83
|227.98
|232.25
|-6.25
|29771.32
|610
|2007.01.04 14:29
|close
|304
|0.10
|231.82
|227.94
|232.01
|6.66
|29777.98
|611
|2007.01.04 14:30
|buy
|306
|0.05
|231.89
|227.89
|232.16
|612
|2007.01.04 19:10
|buy
|307
|0.10
|231.60
|227.80
|231.87
|613
|2007.01.04 20:20
|buy
|308
|0.20
|231.30
|227.70
|231.57
|614
|2007.01.04 23:20
|buy
|309
|0.40
|231.09
|227.69
|231.36
|615
|2007.01.04 23:50
|buy
|310
|0.80
|230.80
|227.60
|231.07
|616
|2007.01.05 00:45
|buy
|311
|1.60
|230.41
|227.41
|230.68
|617
|2007.01.05 00:50
|buy
|312
|3.20
|229.71
|226.91
|229.98
|618
|2007.01.05 01:05
|t/p
|312
|3.20
|229.98
|226.91
|229.98
|719.28
|30497.26
|619
|2007.01.05 01:05
|buy
|313
|3.84
|230.18
|227.38
|230.45
|620
|2007.01.05 01:10
|close
|306
|0.05
|230.02
|227.89
|232.16
|-76.81
|30420.45
|621
|2007.01.05 01:10
|close
|308
|0.20
|230.02
|227.70
|231.57
|-209.01
|30211.44
|622
|2007.01.05 01:10
|close
|310
|0.80
|230.02
|227.60
|231.07
|-503.04
|29708.40
|623
|2007.01.05 01:10
|close
|313
|3.84
|230.02
|227.38
|230.45
|-511.49
|29196.91
|624
|2007.01.05 01:15
|buy
|314
|0.40
|229.86
|226.46
|230.13
|625
|2007.01.05 01:29
|close
|307
|0.10
|230.06
|227.80
|231.87
|-126.16
|29070.75
|626
|2007.01.05 01:29
|close
|311
|1.60
|230.06
|227.41
|230.68
|-466.20
|28604.55
|627
|2007.01.05 01:30
|close
|309
|0.40
|230.08
|227.69
|231.36
|-328.11
|28276.44
|628
|2007.01.05 01:35
|close
|314
|0.40
|230.11
|226.46
|230.13
|83.25
|28359.69
|629
|2007.01.05 01:40
|buy
|315
|0.05
|230.17
|226.17
|230.44
|630
|2007.01.05 02:15
|buy
|316
|0.10
|229.97
|226.17
|230.24
|631
|2007.01.05 03:05
|buy
|317
|0.20
|229.62
|226.02
|229.89
|632
|2007.01.05 04:10
|buy
|318
|0.40
|229.33
|225.93
|229.60
|633
|2007.01.05 04:15
|buy
|319
|0.80
|229.09
|225.89
|229.36
|634
|2007.01.05 06:45
|t/p
|319
|0.80
|229.36
|225.89
|229.36
|179.82
|28539.51
|635
|2007.01.05 06:45
|close
|315
|0.05
|229.42
|226.17
|230.44
|-31.22
|28508.29
|636
|2007.01.05 06:45
|close
|317
|0.20
|229.42
|226.02
|229.89
|-33.30
|28474.99
|637
|2007.01.05 06:50
|close
|316
|0.10
|229.47
|226.17
|230.24
|-41.62
|28433.37
|638
|2007.01.05 07:05
|buy
|320
|0.10
|229.12
|225.32
|229.39
|639
|2007.01.05 07:40
|t/p
|318
|0.40
|229.60
|225.93
|229.60
|89.91
|28523.28
|640
|2007.01.05 07:40
|t/p
|320
|0.10
|229.39
|225.32
|229.39
|22.48
|28545.76
|641
|2007.01.05 07:40
|buy
|321
|0.05
|229.79
|225.79
|230.06
|642
|2007.01.05 07:50
|t/p
|321
|0.05
|230.06
|225.79
|230.06
|11.24
|28557.00
|643
|2007.01.05 07:50
|buy
|322
|0.05
|230.16
|226.16
|230.43
|644
|2007.01.05 08:05
|buy
|323
|0.10
|229.41
|225.61
|229.68
|645
|2007.01.05 08:10
|t/p
|323
|0.10
|229.68
|225.61
|229.68
|22.48
|28579.48
|646
|2007.01.05 08:20
|buy
|324
|0.10
|229.76
|225.96
|230.03
|647
|2007.01.05 08:29
|buy
|325
|0.20
|229.46
|225.86
|229.73
|648
|2007.01.05 08:40
|buy
|326
|0.40
|229.13
|225.73
|229.40
|649
|2007.01.05 09:40
|t/p
|326
|0.40
|229.40
|225.73
|229.40
|89.91
|28669.39
|650
|2007.01.05 09:40
|close
|322
|0.05
|229.46
|226.16
|230.43
|-29.14
|28640.25
|651
|2007.01.05 09:40
|close
|325
|0.20
|229.46
|225.86
|229.73
|0.00
|28640.25
|652
|2007.01.05 09:45
|buy
|327
|0.10
|229.34
|225.54
|229.61
|653
|2007.01.05 10:05
|close
|324
|0.10
|229.57
|225.96
|230.03
|-15.82
|28624.43
|654
|2007.01.05 10:10
|close
|327
|0.10
|229.42
|225.54
|229.61
|6.66
|28631.09
|655
|2007.01.05 10:15
|buy
|328
|0.05
|229.43
|225.43
|229.70
|656
|2007.01.05 11:05
|buy
|329
|0.10
|229.18
|225.38
|229.45
|657
|2007.01.05 13:10
|buy
|330
|0.20
|228.96
|225.36
|229.23
|658
|2007.01.05 13:50
|buy
|331
|0.40
|228.58
|225.18
|228.85
|659
|2007.01.05 13:59
|t/p
|331
|0.40
|228.85
|225.18
|228.85
|89.91
|28721.00
|660
|2007.01.05 14:05
|t/p
|329
|0.10
|229.45
|225.38
|229.45
|22.48
|28743.48
|661
|2007.01.05 14:05
|t/p
|330
|0.20
|229.23
|225.36
|229.23
|44.95
|28788.43
|662
|2007.01.05 14:05
|close
|328
|0.05
|229.57
|225.43
|229.70
|5.83
|28794.26
|663
|2007.01.05 14:10
|buy
|332
|0.05
|229.78
|225.78
|230.05
|664
|2007.01.05 14:15
|buy
|333
|0.10
|229.37
|225.57
|229.64
|665
|2007.01.05 14:20
|buy
|334
|0.20
|229.12
|225.52
|229.39
|666
|2007.01.05 14:29
|t/p
|334
|0.20
|229.39
|225.52
|229.39
|44.95
|28839.21
|667
|2007.01.05 14:35
|t/p
|333
|0.10
|229.64
|225.57
|229.64
|22.48
|28861.69
|668
|2007.01.05 14:35
|close
|332
|0.05
|229.74
|225.78
|230.05
|-1.66
|28860.03
|669
|2007.01.05 14:40
|buy
|335
|0.05
|229.56
|225.56
|229.83
|670
|2007.01.05 15:05
|buy
|336
|0.10
|229.29
|225.49
|229.56
|671
|2007.01.05 15:35
|buy
|337
|0.20
|228.83
|225.23
|229.10
|672
|2007.01.05 15:45
|t/p
|337
|0.20
|229.10
|225.23
|229.10
|44.96
|28904.99
|673
|2007.01.05 15:45
|close
|335
|0.05
|229.20
|225.56
|229.83
|-14.98
|28890.01
|674
|2007.01.05 15:59
|buy
|338
|0.10
|228.86
|225.06
|229.13
|675
|2007.01.05 16:35
|t/p
|338
|0.10
|229.13
|225.06
|229.13
|22.48
|28912.49
|676
|2007.01.05 16:35
|close
|336
|0.10
|229.28
|225.49
|229.56
|-0.83
|28911.66
|677
|2007.01.05 16:40
|buy
|339
|0.05
|229.25
|225.25
|229.52
|678
|2007.01.05 16:50
|buy
|340
|0.10
|228.94
|225.14
|229.21
|679
|2007.01.05 16:59
|t/p
|340
|0.10
|229.21
|225.14
|229.21
|22.48
|28934.14
|680
|2007.01.05 19:20
|buy
|341
|0.10
|229.04
|225.24
|229.31
|681
|2007.01.07 23:40
|buy
|342
|0.20
|228.82
|225.22
|229.09
|682
|2007.01.08 00:05
|buy
|343
|0.40
|228.50
|225.10
|228.77
|683
|2007.01.08 00:15
|t/p
|343
|0.40
|228.77
|225.10
|228.77
|89.91
|29024.05
|684
|2007.01.08 00:15
|close
|339
|0.05
|228.83
|225.25
|229.52
|-16.45
|29007.60
|685
|2007.01.08 00:15
|close
|342
|0.20
|228.83
|225.22
|229.09
|5.77
|29013.37
|686
|2007.01.08 00:20
|buy
|344
|0.10
|228.69
|224.89
|228.96
|687
|2007.01.08 00:50
|buy
|345
|0.20
|228.19
|224.59
|228.46
|688
|2007.01.08 03:35
|t/p
|345
|0.20
|228.46
|224.59
|228.46
|44.96
|29058.33
|689
|2007.01.08 03:35
|close
|341
|0.10
|228.46
|225.24
|229.31
|-46.23
|29012.10
|690
|2007.01.08 03:40
|buy
|346
|0.10
|228.34
|224.54
|228.61
|691
|2007.01.08 04:15
|close
|344
|0.10
|228.46
|224.89
|228.96
|-19.15
|28992.95
|692
|2007.01.08 04:20
|close
|346
|0.10
|228.50
|224.54
|228.61
|13.32
|29006.27
|693
|2007.01.08 04:30
|buy
|347
|0.05
|228.55
|224.55
|228.82
|694
|2007.01.08 05:05
|buy
|348
|0.10
|228.30
|224.50
|228.57
|695
|2007.01.08 07:50
|t/p
|348
|0.10
|228.57
|224.50
|228.57
|22.48
|29028.75
|696
|2007.01.08 07:50
|close
|347
|0.05
|228.72
|224.55
|228.82
|7.08
|29035.83
|697
|2007.01.08 07:59
|buy
|349
|0.05
|228.46
|224.46
|228.73
|698
|2007.01.08 08:29
|t/p
|349
|0.05
|228.73
|224.46
|228.73
|11.24
|29047.07
|699
|2007.01.08 08:29
|buy
|350
|0.05
|228.93
|224.93
|229.20
|700
|2007.01.08 09:15
|buy
|351
|0.10
|228.71
|224.91
|228.98
|701
|2007.01.08 11:05
|t/p
|350
|0.05
|229.20
|224.93
|229.20
|11.24
|29058.31
|702
|2007.01.08 11:05
|t/p
|351
|0.10
|228.98
|224.91
|228.98
|22.47
|29080.78
|703
|2007.01.08 11:05
|buy
|352
|0.05
|229.44
|225.44
|229.71
|704
|2007.01.08 11:10
|buy
|353
|0.10
|229.14
|225.34
|229.41
|705
|2007.01.08 12:45
|t/p
|353
|0.10
|229.41
|225.34
|229.41
|22.48
|29103.26
|706
|2007.01.08 12:45
|close
|352
|0.05
|229.42
|225.44
|229.71
|-0.83
|29102.43
|707
|2007.01.08 12:50
|buy
|354
|0.05
|229.48
|225.48
|229.75
|708
|2007.01.08 13:35
|buy
|355
|0.10
|229.27
|225.47
|229.54
|709
|2007.01.08 16:45
|t/p
|355
|0.10
|229.54
|225.47
|229.54
|22.47
|29124.90
|710
|2007.01.08 16:45
|close
|354
|0.05
|229.62
|225.48
|229.75
|5.83
|29130.73
|711
|2007.01.08 16:50
|buy
|356
|0.05
|229.60
|225.60
|229.87
|712
|2007.01.08 18:45
|t/p
|356
|0.05
|229.87
|225.60
|229.87
|11.24
|29141.97
|713
|2007.01.08 18:45
|buy
|357
|0.05
|229.99
|225.99
|230.26
|714
|2007.01.08 22:05
|t/p
|357
|0.05
|230.26
|225.99
|230.26
|11.24
|29153.21
|715
|2007.01.08 22:05
|buy
|358
|0.05
|230.36
|226.36
|230.63
|716
|2007.01.08 22:10
|buy
|359
|0.10
|230.14
|226.34
|230.41
|717
|2007.01.09 00:10
|t/p
|359
|0.10
|230.41
|226.34
|230.41
|24.54
|29177.74
|718
|2007.01.09 00:10
|close
|358
|0.05
|230.48
|226.36
|230.63
|6.03
|29183.77
|719
|2007.01.09 00:15
|buy
|360
|0.05
|230.79
|226.79
|231.06
|720
|2007.01.09 00:20
|buy
|361
|0.10
|230.56
|226.76
|230.83
|721
|2007.01.09 01:20
|t/p
|361
|0.10
|230.83
|226.76
|230.83
|22.48
|29206.25
|722
|2007.01.09 01:20
|close
|360
|0.05
|230.93
|226.79
|231.06
|5.83
|29212.08
|723
|2007.01.09 01:29
|buy
|362
|0.05
|230.99
|226.99
|231.26
|724
|2007.01.09 02:05
|buy
|363
|0.10
|230.73
|226.93
|231.00
|725
|2007.01.09 03:10
|t/p
|363
|0.10
|231.00
|226.93
|231.00
|22.48
|29234.56
|726
|2007.01.09 03:10
|close
|362
|0.05
|231.10
|226.99
|231.26
|4.58
|29239.14
|727
|2007.01.09 03:15
|buy
|364
|0.05
|230.88
|226.88
|231.15
|728
|2007.01.09 06:35
|t/p
|364
|0.05
|231.15
|226.88
|231.15
|11.24
|29250.38
|729
|2007.01.09 06:35
|buy
|365
|0.05
|231.25
|227.25
|231.52
|730
|2007.01.09 06:50
|buy
|366
|0.10
|231.04
|227.24
|231.31
|731
|2007.01.09 08:40
|t/p
|366
|0.10
|231.31
|227.24
|231.31
|22.48
|29272.86
|732
|2007.01.09 08:40
|close
|365
|0.05
|231.43
|227.25
|231.52
|7.49
|29280.35
|733
|2007.01.09 08:45
|buy
|367
|0.05
|231.23
|227.23
|231.50
|734
|2007.01.09 08:50
|t/p
|367
|0.05
|231.50
|227.23
|231.50
|11.24
|29291.59
|735
|2007.01.09 08:50
|buy
|368
|0.05
|231.63
|227.63
|231.90
|736
|2007.01.09 09:35
|buy
|369
|0.10
|231.42
|227.62
|231.69
|737
|2007.01.09 14:20
|t/p
|369
|0.10
|231.69
|227.62
|231.69
|22.48
|29314.07
|738
|2007.01.09 14:20
|close
|368
|0.05
|231.81
|227.63
|231.90
|7.49
|29321.56
|739
|2007.01.09 14:29
|buy
|370
|0.05
|231.73
|227.73
|232.00
|740
|2007.01.09 17:05
|buy
|371
|0.10
|231.29
|227.49
|231.56
|741
|2007.01.09 17:10
|t/p
|371
|0.10
|231.56
|227.49
|231.56
|22.48
|29344.04
|742
|2007.01.09 17:15
|buy
|372
|0.10
|231.44
|227.64
|231.71
|743
|2007.01.09 17:40
|buy
|373
|0.20
|231.17
|227.57
|231.44
|744
|2007.01.09 19:35
|t/p
|373
|0.20
|231.44
|227.57
|231.44
|44.96
|29389.00
|745
|2007.01.09 19:35
|close
|370
|0.05
|231.47
|227.73
|232.00
|-10.82
|29378.18
|746
|2007.01.09 19:50
|close
|372
|0.10
|231.47
|227.64
|231.71
|2.50
|29380.68
|747
|2007.01.09 19:59
|buy
|374
|0.05
|231.50
|227.50
|231.77
|748
|2007.01.09 23:50
|buy
|375
|0.10
|231.27
|227.47
|231.54
|749
|2007.01.10 00:20
|buy
|376
|0.20
|230.91
|227.31
|231.18
|750
|2007.01.10 01:05
|t/p
|376
|0.20
|231.18
|227.31
|231.18
|44.96
|29425.64
|751
|2007.01.10 01:05
|close
|374
|0.05
|231.20
|227.50
|231.77
|-11.46
|29414.18
|752
|2007.01.10 01:35
|close
|375
|0.10
|231.18
|227.47
|231.54
|-5.45
|29408.73
|753
|2007.01.10 01:40
|buy
|377
|0.05
|231.24
|227.24
|231.51
|754
|2007.01.10 02:10
|buy
|378
|0.10
|231.01
|227.21
|231.28
|755
|2007.01.10 05:15
|buy
|379
|0.20
|230.77
|227.17
|231.04
|756
|2007.01.10 06:35
|t/p
|379
|0.20
|231.04
|227.17
|231.04
|44.96
|29453.69
|757
|2007.01.10 06:35
|close
|377
|0.05
|231.16
|227.24
|231.51
|-3.33
|29450.36
|758
|2007.01.10 06:59
|close
|378
|0.10
|231.16
|227.21
|231.28
|12.49
|29462.85
|759
|2007.01.10 07:00
|buy
|380
|0.05
|231.23
|227.23
|231.50
|760
|2007.01.10 07:10
|buy
|381
|0.10
|231.03
|227.23
|231.30
|761
|2007.01.10 07:50
|t/p
|381
|0.10
|231.30
|227.23
|231.30
|22.47
|29485.32
|762
|2007.01.10 07:50
|close
|380
|0.05
|231.45
|227.23
|231.50
|9.16
|29494.48
|763
|2007.01.10 07:59
|buy
|382
|0.05
|231.44
|227.44
|231.71
|764
|2007.01.10 08:35
|buy
|383
|0.10
|231.20
|227.40
|231.47
|765
|2007.01.10 08:50
|t/p
|383
|0.10
|231.47
|227.40
|231.47
|22.48
|29516.96
|766
|2007.01.10 08:50
|close
|382
|0.05
|231.56
|227.44
|231.71
|4.99
|29521.95
|767
|2007.01.10 08:59
|buy
|384
|0.05
|231.24
|227.24
|231.51
|768
|2007.01.10 09:35
|buy
|385
|0.10
|230.75
|226.95
|231.02
|769
|2007.01.10 09:45
|t/p
|385
|0.10
|231.02
|226.95
|231.02
|22.47
|29544.42
|770
|2007.01.10 09:45
|close
|384
|0.05
|231.13
|227.24
|231.51
|-4.57
|29539.85
|771
|2007.01.10 09:50
|buy
|386
|0.05
|230.86
|226.86
|231.13
|772
|2007.01.10 10:10
|t/p
|386
|0.05
|231.13
|226.86
|231.13
|11.24
|29551.09
|773
|2007.01.10 10:10
|buy
|387
|0.05
|231.21
|227.21
|231.48
|774
|2007.01.10 10:40
|buy
|388
|0.10
|230.99
|227.19
|231.26
|775
|2007.01.10 12:35
|t/p
|388
|0.10
|231.26
|227.19
|231.26
|22.47
|29573.56
|776
|2007.01.10 12:35
|close
|387
|0.05
|231.26
|227.21
|231.48
|2.08
|29575.64
|777
|2007.01.10 12:40
|buy
|389
|0.05
|231.15
|227.15
|231.42
|778
|2007.01.10 14:15
|t/p
|389
|0.05
|231.42
|227.15
|231.42
|11.24
|29586.88
|779
|2007.01.10 14:15
|buy
|390
|0.05
|231.56
|227.56
|231.83
|780
|2007.01.10 16:35
|buy
|391
|0.10
|231.09
|227.29
|231.36
|781
|2007.01.11 00:20
|buy
|392
|0.20
|230.87
|227.27
|231.14
|782
|2007.01.11 00:35
|t/p
|392
|0.20
|231.14
|227.27
|231.14
|44.96
|29631.84
|783
|2007.01.11 00:35
|close
|390
|0.05
|231.29
|227.56
|231.83
|-8.15
|29623.69
|784
|2007.01.11 00:40
|close
|391
|0.10
|231.26
|227.29
|231.36
|20.32
|29644.01
|785
|2007.01.11 00:45
|buy
|393
|0.05
|231.27
|227.27
|231.54
|786
|2007.01.11 00:50
|buy
|394
|0.10
|231.03
|227.23
|231.30
|787
|2007.01.11 03:05
|t/p
|394
|0.10
|231.30
|227.23
|231.30
|22.47
|29666.48
|788
|2007.01.11 03:05
|close
|393
|0.05
|231.47
|227.27
|231.54
|8.33
|29674.81
|789
|2007.01.11 03:10
|buy
|395
|0.05
|231.35
|227.35
|231.62
|790
|2007.01.11 06:10
|t/p
|395
|0.05
|231.62
|227.35
|231.62
|11.24
|29686.05
|791
|2007.01.11 06:10
|buy
|396
|0.05
|231.77
|227.77
|232.04
|792
|2007.01.11 06:15
|buy
|397
|0.10
|231.46
|227.66
|231.73
|793
|2007.01.11 06:35
|t/p
|397
|0.10
|231.73
|227.66
|231.73
|22.48
|29708.53
|794
|2007.01.11 06:35
|close
|396
|0.05
|231.80
|227.77
|232.04
|1.24
|29709.77
|795
|2007.01.11 06:40
|buy
|398
|0.05
|231.72
|227.72
|231.99
|796
|2007.01.11 07:50
|t/p
|398
|0.05
|231.99
|227.72
|231.99
|11.24
|29721.01
|797
|2007.01.11 07:50
|buy
|399
|0.05
|232.11
|228.11
|232.38
|798
|2007.01.11 08:15
|t/p
|399
|0.05
|232.38
|228.11
|232.38
|11.24
|29732.25
|799
|2007.01.11 08:15
|buy
|400
|0.05
|232.54
|228.54
|232.81
|800
|2007.01.11 09:20
|t/p
|400
|0.05
|232.81
|228.54
|232.81
|11.24
|29743.49
|801
|2007.01.11 09:20
|buy
|401
|0.05
|233.01
|229.01
|233.28
|802
|2007.01.11 09:50
|t/p
|401
|0.05
|233.28
|229.01
|233.28
|11.24
|29754.73
|803
|2007.01.11 09:50
|buy
|402
|0.05
|233.44
|229.44
|233.71
|804
|2007.01.11 09:59
|buy
|403
|0.10
|233.22
|229.42
|233.49
|805
|2007.01.11 12:15
|t/p
|402
|0.05
|233.71
|229.44
|233.71
|11.24
|29765.97
|806
|2007.01.11 12:15
|t/p
|403
|0.10
|233.49
|229.42
|233.49
|22.48
|29788.45
|807
|2007.01.11 12:15
|buy
|404
|0.05
|234.86
|230.86
|235.13
|808
|2007.01.11 12:20
|buy
|405
|0.10
|233.85
|230.05
|234.12
|809
|2007.01.11 12:29
|t/p
|405
|0.10
|234.12
|230.05
|234.12
|22.48
|29810.93
|810
|2007.01.11 12:29
|buy
|406
|0.10
|234.60
|230.80
|234.87
|811
|2007.01.11 12:35
|buy
|407
|0.20
|234.32
|230.72
|234.59
|812
|2007.01.11 12:40
|t/p
|407
|0.20
|234.59
|230.72
|234.59
|44.95
|29855.88
|813
|2007.01.11 13:35
|buy
|408
|0.20
|234.30
|230.70
|234.57
|814
|2007.01.11 13:45
|t/p
|408
|0.20
|234.57
|230.70
|234.57
|44.95
|29900.83
|815
|2007.01.11 13:45
|close
|404
|0.05
|234.57
|230.86
|235.13
|-12.07
|29888.76
|816
|2007.01.11 13:50
|close
|406
|0.10
|234.59
|230.80
|234.87
|-0.83
|29887.93
|817
|2007.01.11 13:59
|buy
|409
|0.05
|234.36
|230.36
|234.63
|818
|2007.01.11 14:05
|buy
|410
|0.10
|234.00
|230.20
|234.27
|819
|2007.01.11 14:10
|t/p
|410
|0.10
|234.27
|230.20
|234.27
|22.48
|29910.41
|820
|2007.01.11 14:29
|buy
|411
|0.10
|234.13
|230.33
|234.40
|821
|2007.01.11 14:50
|buy
|412
|0.20
|233.91
|230.31
|234.18
|822
|2007.01.11 15:20
|buy
|413
|0.40
|233.62
|230.22
|233.89
|823
|2007.01.11 15:35
|t/p
|413
|0.40
|233.89
|230.22
|233.89
|89.91
|30000.32
|824
|2007.01.11 15:35
|close
|409
|0.05
|234.03
|230.36
|234.63
|-13.73
|29986.59
|825
|2007.01.11 15:35
|close
|412
|0.20
|234.03
|230.31
|234.18
|19.98
|30006.57
|826
|2007.01.11 15:40
|buy
|414
|0.12
|233.92
|230.12
|234.19
|827
|2007.01.11 15:50
|buy
|415
|0.24
|233.61
|230.01
|233.88
|828
|2007.01.11 16:05
|t/p
|415
|0.24
|233.88
|230.01
|233.88
|53.95
|30060.52
|829
|2007.01.11 16:05
|close
|411
|0.10
|234.11
|230.33
|234.40
|-1.66
|30058.86
|830
|2007.01.11 16:10
|close
|414
|0.12
|233.95
|230.12
|234.19
|3.00
|30061.86
|831
|2007.01.11 16:15
|buy
|416
|0.06
|233.92
|229.92
|234.19
|832
|2007.01.11 18:10
|t/p
|416
|0.06
|234.19
|229.92
|234.19
|13.48
|30075.34
|833
|2007.01.11 18:10
|buy
|417
|0.06
|234.42
|230.42
|234.69
|834
|2007.01.11 18:45
|buy
|418
|0.12
|234.13
|230.33
|234.40
|835
|2007.01.12 00:20
|buy
|419
|0.24
|233.92
|230.32
|234.19
|836
|2007.01.12 00:35
|t/p
|419
|0.24
|234.19
|230.32
|234.19
|53.95
|30129.29
|837
|2007.01.12 00:35
|close
|417
|0.06
|234.28
|230.42
|234.69
|-5.76
|30123.53
|838
|2007.01.12 00:40
|t/p
|418
|0.12
|234.40
|230.33
|234.40
|29.44
|30152.97
|839
|2007.01.12 00:40
|buy
|420
|0.06
|234.49
|230.49
|234.76
|840
|2007.01.12 00:45
|buy
|421
|0.12
|234.11
|230.31
|234.38
|841
|2007.01.12 01:05
|t/p
|421
|0.12
|234.38
|230.31
|234.38
|26.98
|30179.95
|842
|2007.01.12 01:05
|close
|420
|0.06
|234.57
|230.49
|234.76
|3.99
|30183.94
|843
|2007.01.12 01:10
|buy
|422
|0.06
|234.39
|230.39
|234.66
|844
|2007.01.12 02:45
|t/p
|422
|0.06
|234.66
|230.39
|234.66
|13.49
|30197.43
|845
|2007.01.12 02:45
|buy
|423
|0.06
|234.79
|230.79
|235.06
|846
|2007.01.12 04:05
|buy
|424
|0.12
|234.53
|230.73
|234.80
|847
|2007.01.12 06:50
|t/p
|424
|0.12
|234.80
|230.73
|234.80
|26.97
|30224.40
|848
|2007.01.12 06:50
|close
|423
|0.06
|234.88
|230.79
|235.06
|4.50
|30228.90
|849
|2007.01.12 06:59
|buy
|425
|0.06
|234.93
|230.93
|235.20
|850
|2007.01.12 07:35
|buy
|426
|0.12
|234.61
|230.81
|234.88
|851
|2007.01.12 07:50
|t/p
|426
|0.12
|234.88
|230.81
|234.88
|26.98
|30255.88
|852
|2007.01.12 07:50
|close
|425
|0.06
|234.96
|230.93
|235.20
|1.49
|30257.37
|853
|2007.01.12 07:59
|buy
|427
|0.06
|234.65
|230.65
|234.92
|854
|2007.01.12 08:05
|buy
|428
|0.12
|234.24
|230.44
|234.51
|855
|2007.01.12 08:20
|t/p
|428
|0.12
|234.51
|230.44
|234.51
|26.97
|30284.34
|856
|2007.01.12 08:20
|close
|427
|0.06
|234.60
|230.65
|234.92
|-2.50
|30281.84
|857
|2007.01.12 08:29
|buy
|429
|0.06
|234.44
|230.44
|234.71
|858
|2007.01.12 09:15
|buy
|430
|0.12
|234.19
|230.39
|234.46
|859
|2007.01.12 09:35
|t/p
|430
|0.12
|234.46
|230.39
|234.46
|26.98
|30308.82
|860
|2007.01.12 09:35
|close
|429
|0.06
|234.58
|230.44
|234.71
|6.99
|30315.81
|861
|2007.01.12 09:40
|buy
|431
|0.06
|234.40
|230.40
|234.67
|862
|2007.01.12 09:50
|buy
|432
|0.12
|234.16
|230.36
|234.43
|863
|2007.01.12 09:59
|t/p
|432
|0.12
|234.43
|230.36
|234.43
|26.97
|30342.78
|864
|2007.01.12 10:05
|t/p
|431
|0.06
|234.67
|230.40
|234.67
|13.49
|30356.27
|865
|2007.01.12 10:05
|buy
|433
|0.06
|234.75
|230.75
|235.02
|866
|2007.01.12 13:35
|t/p
|433
|0.06
|235.02
|230.75
|235.02
|13.49
|30369.76
|867
|2007.01.12 13:35
|buy
|434
|0.06
|235.35
|231.35
|235.62
|868
|2007.01.12 13:45
|buy
|435
|0.12
|234.62
|230.82
|234.89
|869
|2007.01.12 13:50
|t/p
|435
|0.12
|234.89
|230.82
|234.89
|26.97
|30396.73
|870
|2007.01.12 13:50
|buy
|436
|0.12
|235.04
|231.24
|235.31
|871
|2007.01.12 14:50
|t/p
|436
|0.12
|235.31
|231.24
|235.31
|26.97
|30423.70
|872
|2007.01.12 14:50
|close
|434
|0.06
|235.45
|231.35
|235.62
|5.00
|30428.70
|873
|2007.01.12 14:59
|buy
|437
|0.06
|235.41
|231.41
|235.68
|874
|2007.01.12 15:15
|t/p
|437
|0.06
|235.68
|231.41
|235.68
|13.49
|30442.19
|875
|2007.01.12 15:15
|buy
|438
|0.06
|235.76
|231.76
|236.03
|876
|2007.01.12 16:05
|buy
|439
|0.12
|235.56
|231.76
|235.83
|877
|2007.01.12 16:20
|t/p
|439
|0.12
|235.83
|231.76
|235.83
|26.97
|30469.16
|878
|2007.01.12 16:20
|close
|438
|0.06
|235.83
|231.76
|236.03
|3.50
|30472.66
|879
|2007.01.12 16:29
|buy
|440
|0.06
|235.63
|231.63
|235.90
|880
|2007.01.15 00:10
|buy
|441
|0.12
|235.29
|231.49
|235.56
|881
|2007.01.15 00:20
|t/p
|441
|0.12
|235.56
|231.49
|235.56
|26.98
|30499.64
|882
|2007.01.15 00:20
|close
|440
|0.06
|235.69
|231.63
|235.90
|4.23
|30503.87
|883
|2007.01.15 00:29
|buy
|442
|0.06
|235.32
|231.32
|235.59
|884
|2007.01.15 00:35
|buy
|443
|0.12
|235.00
|231.20
|235.27
|885
|2007.01.15 00:50
|t/p
|443
|0.12
|235.27
|231.20
|235.27
|26.98
|30530.85
|886
|2007.01.15 00:50
|close
|442
|0.06
|235.30
|231.32
|235.59
|-1.00
|30529.85
|887
|2007.01.15 00:59
|buy
|444
|0.06
|235.08
|231.08
|235.35
|888
|2007.01.15 01:05
|t/p
|444
|0.06
|235.35
|231.08
|235.35
|13.48
|30543.33
|889
|2007.01.15 01:05
|buy
|445
|0.06
|235.59
|231.59
|235.86
|890
|2007.01.15 01:20
|buy
|446
|0.12
|235.06
|231.26
|235.33
|891
|2007.01.15 01:29
|t/p
|446
|0.12
|235.33
|231.26
|235.33
|26.97
|30570.30
|892
|2007.01.15 02:15
|buy
|447
|0.12
|235.36
|231.56
|235.63
|893
|2007.01.15 03:35
|t/p
|447
|0.12
|235.63
|231.56
|235.63
|26.97
|30597.27
|894
|2007.01.15 03:35
|close
|445
|0.06
|235.75
|231.59
|235.86
|7.99
|30605.26
|895
|2007.01.15 03:40
|buy
|448
|0.06
|235.68
|231.68
|235.95
|896
|2007.01.15 08:05
|t/p
|448
|0.06
|235.95
|231.68
|235.95
|13.48
|30618.74
|897
|2007.01.15 08:05
|buy
|449
|0.06
|236.16
|232.16
|236.43
|898
|2007.01.15 08:20
|buy
|450
|0.12
|235.89
|232.09
|236.16
|899
|2007.01.15 08:29
|t/p
|450
|0.12
|236.16
|232.09
|236.16
|26.98
|30645.72
|900
|2007.01.15 08:50
|t/p
|449
|0.06
|236.43
|232.16
|236.43
|13.49
|30659.21
|901
|2007.01.15 08:50
|buy
|451
|0.06
|236.60
|232.60
|236.87
|902
|2007.01.15 09:50
|t/p
|451
|0.06
|236.87
|232.60
|236.87
|13.49
|30672.70
|903
|2007.01.15 09:50
|buy
|452
|0.06
|237.03
|233.03
|237.30
|904
|2007.01.15 10:05
|buy
|453
|0.12
|236.82
|233.02
|237.09
|905
|2007.01.15 14:40
|buy
|454
|0.24
|236.62
|233.02
|236.89
|906
|2007.01.15 15:35
|t/p
|454
|0.24
|236.89
|233.02
|236.89
|53.95
|30726.65
|907
|2007.01.15 15:35
|close
|452
|0.06
|236.95
|233.03
|237.30
|-4.00
|30722.65
|908
|2007.01.15 15:50
|buy
|455
|0.12
|236.57
|232.77
|236.84
|909
|2007.01.15 15:59
|t/p
|455
|0.12
|236.84
|232.77
|236.84
|26.97
|30749.62
|910
|2007.01.15 15:59
|close
|453
|0.12
|236.93
|233.02
|237.09
|10.99
|30760.61
|911
|2007.01.15 16:00
|buy
|456
|0.06
|237.03
|233.03
|237.30
|912
|2007.01.15 16:15
|buy
|457
|0.12
|236.70
|232.90
|236.97
|913
|2007.01.15 20:45
|buy
|458
|0.24
|236.45
|232.85
|236.72
|914
|2007.01.16 07:35
|t/p
|458
|0.24
|236.72
|232.85
|236.72
|58.87
|30819.48
|915
|2007.01.16 07:35
|close
|456
|0.06
|236.73
|233.03
|237.30
|-13.75
|30805.73
|916
|2007.01.16 07:40
|close
|457
|0.12
|236.74
|232.90
|236.97
|6.47
|30812.20
|917
|2007.01.16 07:45
|buy
|459
|0.06
|236.70
|232.70
|236.97
|918
|2007.01.16 09:45
|t/p
|459
|0.06
|236.97
|232.70
|236.97
|13.48
|30825.68
|919
|2007.01.16 09:45
|buy
|460
|0.06
|237.14
|233.14
|237.41
|920
|2007.01.16 09:50
|buy
|461
|0.12
|236.53
|232.73
|236.80
|921
|2007.01.16 11:35
|t/p
|461
|0.12
|236.80
|232.73
|236.80
|26.97
|30852.65
|922
|2007.01.16 11:35
|buy
|462
|0.12
|236.91
|233.11
|237.18
|923
|2007.01.16 11:45
|buy
|463
|0.24
|236.55
|232.95
|236.82
|924
|2007.01.16 12:05
|t/p
|463
|0.24
|236.82
|232.95
|236.82
|53.94
|30906.59
|925
|2007.01.16 12:05
|close
|460
|0.06
|236.89
|233.14
|237.41
|-12.48
|30894.11
|926
|2007.01.16 12:10
|buy
|464
|0.12
|236.71
|232.91
|236.98
|927
|2007.01.16 12:20
|close
|462
|0.12
|236.86
|233.11
|237.18
|-4.99
|30889.12
|928
|2007.01.16 12:29
|close
|464
|0.12
|236.85
|232.91
|236.98
|13.99
|30903.11
|929
|2007.01.16 12:30
|buy
|465
|0.06
|236.92
|232.92
|237.19
|930
|2007.01.16 13:20
|t/p
|465
|0.06
|237.19
|232.92
|237.19
|13.48
|30916.59
|931
|2007.01.16 13:20
|buy
|466
|0.06
|237.28
|233.28
|237.55
|932
|2007.01.16 14:05
|buy
|467
|0.12
|236.70
|232.90
|236.97
|933
|2007.01.16 14:20
|t/p
|467
|0.12
|236.97
|232.90
|236.97
|26.98
|30943.57
|934
|2007.01.16 14:20
|close
|466
|0.06
|237.10
|233.28
|237.55
|-8.99
|30934.58
|935
|2007.01.16 14:29
|buy
|468
|0.06
|236.79
|232.79
|237.06
|936
|2007.01.16 14:35
|buy
|469
|0.12
|236.48
|232.68
|236.75
|937
|2007.01.16 14:45
|t/p
|469
|0.12
|236.75
|232.68
|236.75
|26.97
|30961.55
|938
|2007.01.16 14:45
|close
|468
|0.06
|236.79
|232.79
|237.06
|0.00
|30961.55
|939
|2007.01.16 14:50
|buy
|470
|0.06
|236.72
|232.72
|236.99
|940
|2007.01.16 15:20
|buy
|471
|0.12
|236.49
|232.69
|236.76
|941
|2007.01.16 15:35
|t/p
|471
|0.12
|236.76
|232.69
|236.76
|26.98
|30988.53
|942
|2007.01.16 15:35
|close
|470
|0.06
|236.79
|232.72
|236.99
|3.49
|30992.02
|943
|2007.01.16 15:40
|buy
|472
|0.06
|236.81
|232.81
|237.08
|944
|2007.01.16 15:50
|buy
|473
|0.12
|236.53
|232.73
|236.80
|945
|2007.01.16 23:40
|t/p
|473
|0.12
|236.80
|232.73
|236.80
|26.97
|31018.99
|946
|2007.01.16 23:40
|close
|472
|0.06
|236.84
|232.81
|237.08
|1.50
|31020.49
|947
|2007.01.16 23:45
|buy
|474
|0.06
|236.96
|232.96
|237.23
|948
|2007.01.17 04:35
|buy
|475
|0.12
|236.75
|232.95
|237.02
|949
|2007.01.17 07:10
|t/p
|475
|0.12
|237.02
|232.95
|237.02
|26.97
|31047.46
|950
|2007.01.17 07:10
|close
|474
|0.06
|237.10
|232.96
|237.23
|8.23
|31055.69
|951
|2007.01.17 07:15
|buy
|476
|0.06
|236.92
|232.92
|237.19
|952
|2007.01.17 07:35
|t/p
|476
|0.06
|237.19
|232.92
|237.19
|13.48
|31069.17
|953
|2007.01.17 07:35
|buy
|477
|0.06
|237.34
|233.34
|237.61
|954
|2007.01.17 07:40
|buy
|478
|0.12
|236.97
|233.17
|237.24
|955
|2007.01.17 10:45
|t/p
|478
|0.12
|237.24
|233.17
|237.24
|26.97
|31096.14
|956
|2007.01.17 10:45
|close
|477
|0.06
|237.25
|233.34
|237.61
|-4.49
|31091.65
|957
|2007.01.17 10:50
|buy
|479
|0.06
|236.92
|232.92
|237.19
|958
|2007.01.17 11:15
|buy
|480
|0.12
|236.58
|232.78
|236.85
|959
|2007.01.17 11:20
|t/p
|480
|0.12
|236.85
|232.78
|236.85
|26.97
|31118.62
|960
|2007.01.17 11:40
|buy
|481
|0.12
|236.63
|232.83
|236.90
|961
|2007.01.17 12:05
|t/p
|481
|0.12
|236.90
|232.83
|236.90
|26.97
|31145.59
|962
|2007.01.17 12:05
|close
|479
|0.06
|236.95
|232.92
|237.19
|1.49
|31147.08
|963
|2007.01.17 12:10
|buy
|482
|0.06
|237.13
|233.13
|237.40
|964
|2007.01.17 12:20
|buy
|483
|0.12
|236.85
|233.05
|237.12
|965
|2007.01.17 13:05
|t/p
|483
|0.12
|237.12
|233.05
|237.12
|26.97
|31174.05
|966
|2007.01.17 13:05
|close
|482
|0.06
|237.13
|233.13
|237.40
|0.00
|31174.05
|967
|2007.01.17 13:10
|buy
|484
|0.06
|236.94
|232.94
|237.21
|968
|2007.01.17 13:20
|t/p
|484
|0.06
|237.21
|232.94
|237.21
|13.49
|31187.54
|969
|2007.01.17 13:20
|buy
|485
|0.06
|237.30
|233.30
|237.57
|970
|2007.01.17 13:35
|buy
|486
|0.12
|237.05
|233.25
|237.32
|971
|2007.01.17 14:50
|t/p
|486
|0.12
|237.32
|233.25
|237.32
|26.97
|31214.51
|972
|2007.01.17 14:50
|close
|485
|0.06
|237.35
|233.30
|237.57
|2.49
|31217.00
|973
|2007.01.17 14:59
|buy
|487
|0.06
|237.34
|233.34
|237.61
|974
|2007.01.17 15:50
|t/p
|487
|0.06
|237.61
|233.34
|237.61
|13.49
|31230.49
|975
|2007.01.17 15:50
|buy
|488
|0.06
|237.70
|233.70
|237.97
|976
|2007.01.17 23:35
|buy
|489
|0.12
|237.49
|233.69
|237.76
|977
|2007.01.18 01:40
|t/p
|489
|0.12
|237.76
|233.69
|237.76
|34.38
|31264.87
|978
|2007.01.18 01:40
|close
|488
|0.06
|237.82
|233.70
|237.97
|9.69
|31274.56
|979
|2007.01.18 01:45
|buy
|490
|0.06
|237.78
|233.78
|238.05
|980
|2007.01.18 03:15
|t/p
|490
|0.06
|238.05
|233.78
|238.05
|13.49
|31288.05
|981
|2007.01.18 03:15
|buy
|491
|0.06
|238.17
|234.17
|238.44
|982
|2007.01.18 04:20
|t/p
|491
|0.06
|238.44
|234.17
|238.44
|13.49
|31301.54
|983
|2007.01.18 04:20
|buy
|492
|0.06
|238.59
|234.59
|238.86
|984
|2007.01.18 04:35
|buy
|493
|0.12
|238.21
|234.41
|238.48
|985
|2007.01.18 06:10
|t/p
|493
|0.12
|238.48
|234.41
|238.48
|26.98
|31328.52
|986
|2007.01.18 06:10
|close
|492
|0.06
|238.64
|234.59
|238.86
|2.50
|31331.02
|987
|2007.01.18 06:15
|buy
|494
|0.06
|238.41
|234.41
|238.68
|988
|2007.01.18 06:35
|t/p
|494
|0.06
|238.68
|234.41
|238.68
|13.49
|31344.51
|989
|2007.01.18 06:35
|buy
|495
|0.06
|238.96
|234.96
|239.23
|990
|2007.01.18 06:40
|buy
|496
|0.12
|238.75
|234.95
|239.02
|991
|2007.01.18 07:29
|t/p
|495
|0.06
|239.23
|234.96
|239.23
|13.49
|31358.00
|992
|2007.01.18 07:29
|t/p
|496
|0.12
|239.02
|234.95
|239.02
|26.97
|31384.97
|993
|2007.01.18 07:29
|buy
|497
|0.06
|239.43
|235.43
|239.70
|994
|2007.01.18 08:20
|t/p
|497
|0.06
|239.70
|235.43
|239.70
|13.49
|31398.46
|995
|2007.01.18 08:20
|buy
|498
|0.06
|239.93
|235.93
|240.20
|996
|2007.01.18 09:05
|buy
|499
|0.12
|239.30
|235.50
|239.57
|997
|2007.01.18 09:15
|t/p
|499
|0.12
|239.57
|235.50
|239.57
|26.98
|31425.44
|998
|2007.01.18 09:15
|buy
|500
|0.12
|239.65
|235.85
|239.92
|999
|2007.01.18 09:20
|t/p
|500
|0.12
|239.92
|235.85
|239.92
|26.97
|31452.41
|1000
|2007.01.18 09:29
|buy
|501
|0.12
|239.49
|235.69
|239.76
|1001
|2007.01.18 09:35
|buy
|502
|0.24
|239.28
|235.68
|239.55
|1002
|2007.01.18 12:05
|buy
|503
|0.48
|238.77
|235.37
|239.04
|1003
|2007.01.18 12:15
|t/p
|503
|0.48
|239.04
|235.37
|239.04
|107.89
|31560.30
|1004
|2007.01.18 12:15
|close
|498
|0.06
|239.31
|235.93
|240.20
|-30.97
|31529.33
|1005
|2007.01.18 12:15
|close
|502
|0.24
|239.31
|235.68
|239.55
|6.00
|31535.33
|1006
|2007.01.18 12:20
|buy
|504
|0.12
|239.13
|235.33
|239.40
|1007
|2007.01.18 12:29
|buy
|505
|0.24
|238.79
|235.19
|239.06
|1008
|2007.01.18 13:45
|buy
|506
|0.48
|238.49
|235.09
|238.76
|1009
|2007.01.18 13:59
|t/p
|506
|0.48
|238.76
|235.09
|238.76
|107.89
|31643.22
|1010
|2007.01.18 13:59
|close
|501
|0.12
|238.93
|235.69
|239.76
|-55.94
|31587.28
|1011
|2007.01.18 13:59
|close
|505
|0.24
|238.93
|235.19
|239.06
|27.97
|31615.25
|1012
|2007.01.18 14:00
|close
|504
|0.12
|238.94
|235.33
|239.40
|-18.98
|31596.27
|1013
|2007.01.18 14:05
|buy
|507
|0.06
|239.24
|235.24
|239.51
|1014
|2007.01.18 14:10
|buy
|508
|0.12
|238.93
|235.13
|239.20
|1015
|2007.01.18 14:50
|t/p
|508
|0.12
|239.20
|235.13
|239.20
|26.97
|31623.24
|1016
|2007.01.18 14:50
|close
|507
|0.06
|239.23
|235.24
|239.51
|-0.50
|31622.74
|1017
|2007.01.18 14:59
|buy
|509
|0.06
|239.10
|235.10
|239.37
|1018
|2007.01.18 21:45
|t/p
|509
|0.06
|239.37
|235.10
|239.37
|13.48
|31636.22
|1019
|2007.01.18 21:45
|buy
|510
|0.06
|239.45
|235.45
|239.72
|1020
|2007.01.18 22:05
|buy
|511
|0.12
|239.23
|235.43
|239.50
|1021
|2007.01.19 00:50
|t/p
|511
|0.12
|239.50
|235.43
|239.50
|29.44
|31665.66
|1022
|2007.01.19 00:50
|close
|510
|0.06
|239.52
|235.45
|239.72
|4.73
|31670.39
|1023
|2007.01.19 00:59
|buy
|512
|0.06
|239.46
|235.46
|239.73
|1024
|2007.01.19 02:20
|t/p
|512
|0.06
|239.73
|235.46
|239.73
|13.49
|31683.88
|1025
|2007.01.19 02:20
|buy
|513
|0.06
|239.86
|235.86
|240.13
|1026
|2007.01.19 03:05
|buy
|514
|0.12
|239.65
|235.85
|239.92
|1027
|2007.01.19 07:20
|buy
|515
|0.24
|239.44
|235.84
|239.71
|1028
|2007.01.19 08:20
|buy
|516
|0.48
|239.22
|235.82
|239.49
|1029
|2007.01.19 09:35
|t/p
|516
|0.48
|239.49
|235.82
|239.49
|107.89
|31791.77
|1030
|2007.01.19 09:35
|close
|513
|0.06
|239.56
|235.86
|240.13
|-14.99
|31776.78
|1031
|2007.01.19 09:35
|close
|515
|0.24
|239.56
|235.84
|239.71
|23.98
|31800.76
|1032
|2007.01.19 09:40
|close
|514
|0.12
|239.52
|235.85
|239.92
|-12.99
|31787.77
|1033
|2007.01.19 09:45
|buy
|517
|0.06
|239.36
|235.36
|239.63
|1034
|2007.01.19 09:50
|buy
|518
|0.12
|239.14
|235.34
|239.41
|1035
|2007.01.19 12:05
|t/p
|518
|0.12
|239.41
|235.34
|239.41
|26.97
|31814.74
|1036
|2007.01.19 12:05
|close
|517
|0.06
|239.42
|235.36
|239.63
|3.00
|31817.74
|1037
|2007.01.19 12:10
|buy
|519
|0.06
|239.43
|235.43
|239.70
|1038
|2007.01.22 06:50
|t/p
|519
|0.06
|239.70
|235.43
|239.70
|14.72
|31832.46
|1039
|2007.01.22 06:50
|buy
|520
|0.06
|239.82
|235.82
|240.09
|1040
|2007.01.22 08:10
|buy
|521
|0.12
|239.55
|235.75
|239.82
|1041
|2007.01.22 09:35
|t/p
|521
|0.12
|239.82
|235.75
|239.82
|26.97
|31859.43
|1042
|2007.01.22 09:35
|close
|520
|0.06
|239.86
|235.82
|240.09
|2.00
|31861.43
|1043
|2007.01.22 09:40
|buy
|522
|0.06
|239.82
|235.82
|240.09
|1044
|2007.01.22 11:20
|t/p
|522
|0.06
|240.09
|235.82
|240.09
|13.49
|31874.92
|1045
|2007.01.22 11:20
|buy
|523
|0.06
|240.27
|236.27
|240.54
|1046
|2007.01.22 13:15
|t/p
|523
|0.06
|240.54
|236.27
|240.54
|13.49
|31888.41
|1047
|2007.01.22 13:15
|buy
|524
|0.06
|240.64
|236.64
|240.91
|1048
|2007.01.22 14:05
|buy
|525
|0.12
|240.27
|236.47
|240.54
|1049
|2007.01.22 14:35
|buy
|526
|0.24
|240.06
|236.46
|240.33
|1050
|2007.01.22 16:05
|t/p
|526
|0.24
|240.33
|236.46
|240.33
|53.94
|31942.35
|1051
|2007.01.22 16:05
|close
|524
|0.06
|240.47
|236.64
|240.91
|-8.49
|31933.86
|1052
|2007.01.22 16:10
|close
|525
|0.12
|240.37
|236.47
|240.54
|9.99
|31943.85
|1053
|2007.01.22 16:15
|buy
|527
|0.06
|240.26
|236.26
|240.53
|1054
|2007.01.23 00:05
|t/p
|527
|0.06
|240.53
|236.26
|240.53
|14.72
|31958.58
|1055
|2007.01.23 00:05
|buy
|528
|0.06
|240.61
|236.61
|240.88
|1056
|2007.01.23 07:40
|t/p
|528
|0.06
|240.88
|236.61
|240.88
|13.49
|31972.07
|1057
|2007.01.23 07:40
|buy
|529
|0.06
|240.97
|236.97
|241.24
|1058
|2007.01.23 07:50
|buy
|530
|0.12
|240.51
|236.71
|240.78
|1059
|2007.01.23 08:35
|t/p
|530
|0.12
|240.78
|236.71
|240.78
|26.98
|31999.05
|1060
|2007.01.23 08:35
|close
|529
|0.06
|240.84
|236.97
|241.24
|-6.49
|31992.56
|1061
|2007.01.23 08:40
|buy
|531
|0.06
|240.71
|236.71
|240.98
|1062
|2007.01.23 10:20
|t/p
|531
|0.06
|240.98
|236.71
|240.98
|13.48
|32006.04
|1063
|2007.01.23 10:20
|buy
|532
|0.06
|241.08
|237.08
|241.35
|1064
|2007.01.23 10:35
|buy
|533
|0.12
|240.86
|237.06
|241.13
|1065
|2007.01.23 11:45
|t/p
|532
|0.06
|241.35
|237.08
|241.35
|13.48
|32019.52
|1066
|2007.01.23 11:45
|t/p
|533
|0.12
|241.13
|237.06
|241.13
|26.97
|32046.49
|1067
|2007.01.23 11:45
|buy
|534
|0.06
|241.45
|237.45
|241.72
|1068
|2007.01.23 12:35
|buy
|535
|0.12
|240.88
|237.08
|241.15
|1069
|2007.01.23 12:50
|t/p
|535
|0.12
|241.15
|237.08
|241.15
|26.97
|32073.46
|1070
|2007.01.23 12:50
|close
|534
|0.06
|241.33
|237.45
|241.72
|-5.99
|32067.47
|1071
|2007.01.23 12:59
|buy
|536
|0.06
|241.24
|237.24
|241.51
|1072
|2007.01.23 16:50
|buy
|537
|0.12
|240.95
|237.15
|241.22
|1073
|2007.01.23 18:15
|t/p
|537
|0.12
|241.22
|237.15
|241.22
|26.97
|32094.44
|1074
|2007.01.23 18:15
|close
|536
|0.06
|241.24
|237.24
|241.51
|0.00
|32094.44
|1075
|2007.01.23 18:20
|buy
|538
|0.06
|241.13
|237.13
|241.40
|1076
|2007.01.23 22:15
|buy
|539
|0.12
|240.86
|237.06
|241.13
|1077
|2007.01.23 23:50
|t/p
|539
|0.12
|241.13
|237.06
|241.13
|26.97
|32121.41
|1078
|2007.01.23 23:50
|close
|538
|0.06
|241.14
|237.13
|241.40
|0.50
|32121.91
|1079
|2007.01.23 23:59
|buy
|540
|0.06
|241.21
|237.21
|241.48
|1080
|2007.01.24 02:50
|buy
|541
|0.12
|240.95
|237.15
|241.22
|1081
|2007.01.24 06:10
|buy
|542
|0.24
|240.49
|236.89
|240.76
|1082
|2007.01.24 06:35
|buy
|543
|0.48
|239.57
|236.17
|239.84
|1083
|2007.01.24 06:40
|t/p
|543
|0.48
|239.84
|236.17
|239.84
|107.89
|32229.80
|1084
|2007.01.24 06:40
|buy
|544
|0.48
|240.11
|236.71
|240.38
|1085
|2007.01.24 06:45
|t/p
|544
|0.48
|240.38
|236.71
|240.38
|107.89
|32337.69
|1086
|2007.01.24 06:50
|buy
|545
|0.48
|238.82
|235.42
|239.09
|1087
|2007.01.24 07:05
|t/p
|545
|0.48
|239.09
|235.42
|239.09
|107.89
|32445.58
|1088
|2007.01.24 07:05
|buy
|546
|0.48
|239.35
|235.95
|239.62
|1089
|2007.01.24 07:10
|close
|540
|0.06
|239.35
|237.21
|241.48
|-91.68
|32353.90
|1090
|2007.01.24 07:10
|close
|542
|0.24
|239.35
|236.89
|240.76
|-227.77
|32126.13
|1091
|2007.01.24 07:15
|buy
|547
|0.24
|239.11
|235.51
|239.38
|1092
|2007.01.24 07:20
|buy
|548
|0.48
|238.83
|235.43
|239.10
|1093
|2007.01.24 07:35
|t/p
|548
|0.48
|239.10
|235.43
|239.10
|107.90
|32234.03
|1094
|2007.01.24 07:35
|close
|541
|0.12
|239.19
|237.15
|241.22
|-175.83
|32058.20
|1095
|2007.01.24 07:35
|close
|547
|0.24
|239.19
|235.51
|239.38
|15.98
|32074.18
|1096
|2007.01.24 07:40
|close
|546
|0.48
|239.09
|235.95
|239.62
|-103.90
|31970.28
|1097
|2007.01.24 07:45
|buy
|549
|0.06
|239.09
|235.09
|239.36
|1098
|2007.01.24 07:50
|buy
|550
|0.12
|238.66
|234.86
|238.93
|1099
|2007.01.24 08:15
|buy
|551
|0.24
|238.07
|234.47
|238.34
|1100
|2007.01.24 08:35
|t/p
|551
|0.24
|238.34
|234.47
|238.34
|53.95
|32024.23
|1101
|2007.01.24 08:35
|close
|549
|0.06
|238.55
|235.09
|239.36
|-26.98
|31997.25
|1102
|2007.01.24 08:40
|buy
|552
|0.12
|238.28
|234.48
|238.55
|1103
|2007.01.24 09:05
|t/p
|550
|0.12
|238.93
|234.86
|238.93
|26.97
|32024.22
|1104
|2007.01.24 09:05
|t/p
|552
|0.12
|238.55
|234.48
|238.55
|26.97
|32051.19
|1105
|2007.01.24 09:05
|buy
|553
|0.06
|239.11
|235.11
|239.38
|1106
|2007.01.24 09:15
|buy
|554
|0.12
|238.84
|235.04
|239.11
|1107
|2007.01.24 09:20
|buy
|555
|0.24
|238.24
|234.64
|238.51
|1108
|2007.01.24 09:29
|t/p
|555
|0.24
|238.51
|234.64
|238.51
|53.95
|32105.14
|1109
|2007.01.24 09:35
|t/p
|553
|0.06
|239.38
|235.11
|239.38
|13.48
|32118.62
|1110
|2007.01.24 09:35
|t/p
|554
|0.12
|239.11
|235.04
|239.11
|26.97
|32145.59
|1111
|2007.01.24 09:35
|buy
|556
|0.06
|240.04
|236.04
|240.31
|1112
|2007.01.24 09:40
|buy
|557
|0.12
|239.67
|235.87
|239.94
|1113
|2007.01.24 09:45
|buy
|558
|0.24
|238.52
|234.92
|238.79
|1114
|2007.01.24 09:59
|t/p
|558
|0.24
|238.79
|234.92
|238.79
|53.95
|32199.54
|1115
|2007.01.24 09:59
|close
|556
|0.06
|239.93
|236.04
|240.31
|-5.49
|32194.05
|1116
|2007.01.24 10:00
|t/p
|557
|0.12
|239.94
|235.87
|239.94
|26.97
|32221.02
|1117
|2007.01.24 10:00
|buy
|559
|0.06
|240.02
|236.02
|240.29
|1118
|2007.01.24 10:10
|buy
|560
|0.12
|239.63
|235.83
|239.90
|1119
|2007.01.24 10:20
|t/p
|559
|0.06
|240.29
|236.02
|240.29
|13.49
|32234.51
|1120
|2007.01.24 10:20
|t/p
|560
|0.12
|239.90
|235.83
|239.90
|26.97
|32261.48
|1121
|2007.01.24 10:20
|buy
|561
|0.06
|240.39
|236.39
|240.66
|1122
|2007.01.24 10:40
|buy
|562
|0.12
|239.82
|236.02
|240.09
|1123
|2007.01.24 10:50
|t/p
|562
|0.12
|240.09
|236.02
|240.09
|26.97
|32288.45
|1124
|2007.01.24 10:50
|close
|561
|0.06
|240.32
|236.39
|240.66
|-3.49
|32284.96
|1125
|2007.01.24 10:59
|buy
|563
|0.06
|239.84
|235.84
|240.11
|1126
|2007.01.24 12:15
|buy
|564
|0.12
|239.62
|235.82
|239.89
|1127
|2007.01.24 13:45
|buy
|565
|0.24
|239.17
|235.57
|239.44
|1128
|2007.01.24 13:59
|buy
|566
|0.48
|238.91
|235.51
|239.18
|1129
|2007.01.24 14:15
|buy
|567
|0.96
|238.59
|235.39
|238.86
|1130
|2007.01.24 14:29
|t/p
|567
|0.96
|238.86
|235.39
|238.86
|215.78
|32500.74
|1131
|2007.01.24 14:29
|close
|563
|0.06
|238.93
|235.84
|240.11
|-45.45
|32455.29
|1132
|2007.01.24 14:29
|close
|565
|0.24
|238.93
|235.57
|239.44
|-47.95
|32407.34
|1133
|2007.01.24 14:30
|close
|564
|0.12
|238.94
|235.82
|239.89
|-67.93
|32339.41
|1134
|2007.01.24 14:35
|t/p
|566
|0.48
|239.18
|235.51
|239.18
|107.89
|32447.30
|1135
|2007.01.24 14:35
|buy
|568
|0.06
|239.32
|235.32
|239.59
|1136
|2007.01.24 14:50
|buy
|569
|0.12
|239.00
|235.20
|239.27
|1137
|2007.01.24 15:15
|buy
|570
|0.24
|237.51
|233.91
|237.78
|1138
|2007.01.24 15:29
|t/p
|570
|0.24
|237.78
|233.91
|237.78
|53.94
|32501.24
|1139
|2007.01.24 15:29
|buy
|571
|0.24
|238.00
|234.40
|238.27
|1140
|2007.01.24 15:30
|close
|568
|0.06
|237.93
|235.32
|239.59
|-69.43
|32431.81
|1141
|2007.01.24 15:30
|close
|571
|0.24
|237.93
|234.40
|238.27
|-13.99
|32417.82
|1142
|2007.01.24 15:35
|buy
|572
|0.12
|238.54
|234.74
|238.81
|1143
|2007.01.24 15:40
|buy
|573
|0.24
|237.71
|234.11
|237.98
|1144
|2007.01.24 15:50
|close
|569
|0.12
|237.90
|235.20
|239.27
|-109.89
|32307.93
|1145
|2007.01.24 15:50
|close
|573
|0.24
|237.90
|234.11
|237.98
|37.96
|32345.89
|1146
|2007.01.24 15:59
|buy
|574
|0.12
|237.79
|233.99
|238.06
|1147
|2007.01.24 16:05
|close
|572
|0.12
|237.94
|234.74
|238.81
|-59.94
|32285.95
|1148
|2007.01.24 16:10
|close
|574
|0.12
|237.98
|233.99
|238.06
|18.99
|32304.94
|1149
|2007.01.24 16:15
|buy
|575
|0.06
|238.14
|234.14
|238.41
|1150
|2007.01.24 16:20
|buy
|576
|0.12
|237.59
|233.79
|237.86
|1151
|2007.01.24 17:35
|t/p
|576
|0.12
|237.86
|233.79
|237.86
|26.98
|32331.92
|1152
|2007.01.24 17:35
|close
|575
|0.06
|238.04
|234.14
|238.41
|-4.99
|32326.93
|1153
|2007.01.24 17:40
|buy
|577
|0.06
|237.88
|233.88
|238.15
|1154
|2007.01.24 20:50
|t/p
|577
|0.06
|238.15
|233.88
|238.15
|13.48
|32340.41
|1155
|2007.01.24 20:50
|buy
|578
|0.06
|238.25
|234.25
|238.52
|1156
|2007.01.24 21:50
|t/p
|578
|0.06
|238.52
|234.25
|238.52
|13.49
|32353.90
|1157
|2007.01.24 21:50
|buy
|579
|0.06
|238.72
|234.72
|238.99
|1158
|2007.01.24 22:05
|buy
|580
|0.12
|238.50
|234.70
|238.77
|1159
|2007.01.24 23:05
|buy
|581
|0.24
|237.97
|234.37
|238.24
|1160
|2007.01.24 23:15
|t/p
|581
|0.24
|238.24
|234.37
|238.24
|53.95
|32407.85
|1161
|2007.01.24 23:15
|close
|579
|0.06
|238.29
|234.72
|238.99
|-21.48
|32386.37
|1162
|2007.01.24 23:20
|close
|580
|0.12
|238.25
|234.70
|238.77
|-24.97
|32361.40
|1163
|2007.01.24 23:29
|buy
|582
|0.06
|238.18
|234.18
|238.45
|1164
|2007.01.24 23:35
|buy
|583
|0.12
|237.95
|234.15
|238.22
|1165
|2007.01.25 01:40
|buy
|584
|0.24
|237.44
|233.84
|237.71
|1166
|2007.01.25 02:05
|buy
|585
|0.48
|237.15
|233.75
|237.42
|1167
|2007.01.25 02:15
|t/p
|585
|0.48
|237.42
|233.75
|237.42
|107.90
|32469.30
|1168
|2007.01.25 02:15
|close
|582
|0.06
|237.48
|234.18
|238.45
|-31.26
|32438.04
|1169
|2007.01.25 02:15
|close
|584
|0.24
|237.48
|233.84
|237.71
|7.99
|32446.03
|1170
|2007.01.25 02:29
|buy
|586
|0.12
|237.15
|233.35
|237.42
|1171
|2007.01.25 02:50
|buy
|587
|0.24
|236.73
|233.13
|237.00
|1172
|2007.01.25 03:05
|t/p
|587
|0.24
|237.00
|233.13
|237.00
|53.95
|32499.98
|1173
|2007.01.25 03:05
|close
|583
|0.12
|237.17
|234.15
|238.22
|-70.52
|32429.46
|1174
|2007.01.25 03:10
|close
|586
|0.12
|237.10
|233.35
|237.42
|-5.00
|32424.46
|1175
|2007.01.25 03:15
|buy
|588
|0.06
|236.96
|232.96
|237.23
|1176
|2007.01.25 03:20
|buy
|589
|0.12
|236.75
|232.95
|237.02
|1177
|2007.01.25 04:05
|t/p
|589
|0.12
|237.02
|232.95
|237.02
|26.97
|32451.43
|1178
|2007.01.25 04:05
|close
|588
|0.06
|237.07
|232.96
|237.23
|5.50
|32456.93
|1179
|2007.01.25 04:10
|buy
|590
|0.06
|237.03
|233.03
|237.30
|1180
|2007.01.25 04:40
|buy
|591
|0.12
|236.68
|232.88
|236.95
|1181
|2007.01.25 05:05
|buy
|592
|0.24
|236.35
|232.75
|236.62
|1182
|2007.01.25 05:10
|t/p
|592
|0.24
|236.62
|232.75
|236.62
|53.94
|32510.87
|1183
|2007.01.25 05:20
|t/p
|591
|0.12
|236.95
|232.88
|236.95
|26.97
|32537.84
|1184
|2007.01.25 05:20
|close
|590
|0.06
|237.07
|233.03
|237.30
|2.00
|32539.84
|1185
|2007.01.25 05:29
|buy
|593
|0.06
|236.79
|232.79
|237.06
|1186
|2007.01.25 05:50
|buy
|594
|0.12
|236.58
|232.78
|236.85
|1187
|2007.01.25 07:10
|t/p
|594
|0.12
|236.85
|232.78
|236.85
|26.97
|32566.81
|1188
|2007.01.25 07:10
|close
|593
|0.06
|236.88
|232.79
|237.06
|4.50
|32571.31
|1189
|2007.01.25 07:15
|buy
|595
|0.06
|236.72
|232.72
|236.99
|1190
|2007.01.25 07:35
|t/p
|595
|0.06
|236.99
|232.72
|236.99
|13.48
|32584.79
|1191
|2007.01.25 07:35
|buy
|596
|0.06
|237.48
|233.48
|237.75
|1192
|2007.01.25 07:40
|buy
|597
|0.12
|237.03
|233.23
|237.30
|1193
|2007.01.25 07:45
|buy
|598
|0.24
|236.79
|233.19
|237.06
|1194
|2007.01.25 07:50
|t/p
|597
|0.12
|237.30
|233.23
|237.30
|26.97
|32611.76
|1195
|2007.01.25 07:50
|t/p
|598
|0.24
|237.06
|233.19
|237.06
|53.95
|32665.71
|1196
|2007.01.25 07:50
|close
|596
|0.06
|237.38
|233.48
|237.75
|-5.00
|32660.71
|1197
|2007.01.25 07:59
|buy
|599
|0.06
|237.41
|233.41
|237.68
|1198
|2007.01.25 08:15
|t/p
|599
|0.06
|237.68
|233.41
|237.68
|13.49
|32674.20
|1199
|2007.01.25 08:15
|buy
|600
|0.06
|237.92
|233.92
|238.19
|1200
|2007.01.25 08:35
|buy
|601
|0.12
|237.69
|233.89
|237.96
|1201
|2007.01.25 09:05
|buy
|602
|0.24
|237.08
|233.48
|237.35
|1202
|2007.01.25 09:15
|t/p
|602
|0.24
|237.35
|233.48
|237.35
|53.95
|32728.15
|1203
|2007.01.25 09:15
|close
|600
|0.06
|237.44
|233.92
|238.19
|-23.98
|32704.17
|1204
|2007.01.25 09:20
|close
|601
|0.12
|237.79
|233.89
|237.96
|9.99
|32714.16
|1205
|2007.01.25 09:29
|buy
|603
|0.06
|237.37
|233.37
|237.64
|1206
|2007.01.25 09:35
|buy
|604
|0.12
|236.98
|233.18
|237.25
|1207
|2007.01.25 09:45
|t/p
|604
|0.12
|237.25
|233.18
|237.25
|26.97
|32741.13
|1208
|2007.01.25 09:45
|close
|603
|0.06
|237.37
|233.37
|237.64
|0.00
|32741.13
|1209
|2007.01.25 09:50
|buy
|605
|0.06
|237.43
|233.43
|237.70
|1210
|2007.01.25 10:05
|buy
|606
|0.12
|237.10
|233.30
|237.37
|1211
|2007.01.25 10:10
|t/p
|606
|0.12
|237.37
|233.30
|237.37
|26.98
|32768.11
|1212
|2007.01.25 10:20
|buy
|607
|0.12
|237.07
|233.27
|237.34
|1213
|2007.01.25 10:35
|t/p
|607
|0.12
|237.34
|233.27
|237.34
|26.97
|32795.08
|1214
|2007.01.25 10:35
|close
|605
|0.06
|237.63
|233.43
|237.70
|9.99
|32805.07
|1215
|2007.01.25 10:40
|buy
|608
|0.06
|237.64
|233.64
|237.91
|1216
|2007.01.25 10:45
|buy
|609
|0.12
|237.11
|233.31
|237.38
|1217
|2007.01.25 10:59
|t/p
|609
|0.12
|237.38
|233.31
|237.38
|26.98
|32832.05
|1218
|2007.01.25 10:59
|close
|608
|0.06
|237.63
|233.64
|237.91
|-0.50
|32831.55
|1219
|2007.01.25 11:00
|buy
|610
|0.06
|237.72
|233.72
|237.99
|1220
|2007.01.25 11:10
|buy
|611
|0.12
|237.45
|233.65
|237.72
|1221
|2007.01.25 11:45
|buy
|612
|0.24
|237.18
|233.58
|237.45
|1222
|2007.01.25 11:50
|t/p
|610
|0.06
|237.99
|233.72
|237.99
|13.48
|32845.03
|1223
|2007.01.25 11:50
|t/p
|611
|0.12
|237.72
|233.65
|237.72
|26.97
|32872.00
|1224
|2007.01.25 11:50
|t/p
|612
|0.24
|237.45
|233.58
|237.45
|53.95
|32925.95
|1225
|2007.01.25 11:50
|buy
|613
|0.06
|238.24
|234.24
|238.51
|1226
|2007.01.25 12:05
|buy
|614
|0.12
|237.89
|234.09
|238.16
|1227
|2007.01.25 13:15
|t/p
|614
|0.12
|238.16
|234.09
|238.16
|26.98
|32952.93
|1228
|2007.01.25 13:15
|close
|613
|0.06
|238.32
|234.24
|238.51
|4.00
|32956.93
|1229
|2007.01.25 13:20
|buy
|615
|0.06
|238.27
|234.27
|238.54
|1230
|2007.01.25 13:35
|buy
|616
|0.12
|238.02
|234.22
|238.29
|1231
|2007.01.25 14:20
|t/p
|616
|0.12
|238.29
|234.22
|238.29
|26.97
|32983.90
|1232
|2007.01.25 14:20
|close
|615
|0.06
|238.34
|234.27
|238.54
|3.49
|32987.39
|1233
|2007.01.25 14:29
|buy
|617
|0.06
|238.37
|234.37
|238.64
|1234
|2007.01.25 16:35
|buy
|618
|0.12
|238.14
|234.34
|238.41
|1235
|2007.01.25 19:10
|buy
|619
|0.24
|237.86
|234.26
|238.13
|1236
|2007.01.25 19:15
|t/p
|619
|0.24
|238.13
|234.26
|238.13
|53.94
|33041.33
|1237
|2007.01.25 19:30
|buy
|620
|0.24
|237.91
|234.31
|238.18
|1238
|2007.01.25 21:50
|t/p
|620
|0.24
|238.18
|234.31
|238.18
|53.94
|33095.27
|1239
|2007.01.25 21:50
|close
|617
|0.06
|238.20
|234.37
|238.64
|-8.49
|33086.78
|1240
|2007.01.25 22:20
|close
|618
|0.12
|238.20
|234.34
|238.41
|5.99
|33092.77
|1241
|2007.01.25 22:29
|buy
|621
|0.06
|238.25
|234.25
|238.52
|1242
|2007.01.25 23:10
|buy
|622
|0.12
|237.98
|234.18
|238.25
|1243
|2007.01.25 23:20
|t/p
|622
|0.12
|238.25
|234.18
|238.25
|26.97
|33119.74
|1244
|2007.01.25 23:20
|close
|621
|0.06
|238.43
|234.25
|238.52
|8.99
|33128.73
|1245
|2007.01.25 23:29
|buy
|623
|0.06
|238.42
|234.42
|238.69
|1246
|2007.01.25 23:45
|t/p
|623
|0.06
|238.69
|234.42
|238.69
|13.49
|33142.22
|1247
|2007.01.25 23:45
|buy
|624
|0.06
|239.05
|235.05
|239.32
|1248
|2007.01.25 23:50
|buy
|625
|0.12
|238.60
|234.80
|238.87
|1249
|2007.01.25 23:59
|t/p
|625
|0.12
|238.87
|234.80
|238.87
|26.98
|33169.20
|1250
|2007.01.26 00:05
|buy
|626
|0.12
|238.79
|234.99
|239.06
|1251
|2007.01.26 01:35
|buy
|627
|0.24
|238.27
|234.67
|238.54
|1252
|2007.01.26 01:40
|t/p
|627
|0.24
|238.54
|234.67
|238.54
|53.95
|33223.15
|1253
|2007.01.26 01:59
|buy
|628
|0.24
|238.35
|234.75
|238.62
|1254
|2007.01.26 03:05
|t/p
|628
|0.24
|238.62
|234.75
|238.62
|53.94
|33277.09
|1255
|2007.01.26 03:05
|close
|624
|0.06
|238.73
|235.05
|239.32
|-14.75
|33262.34
|1256
|2007.01.26 03:10
|close
|626
|0.12
|238.70
|234.99
|239.06
|-8.99
|33253.35
|1257
|2007.01.26 03:15
|buy
|629
|0.06
|238.46
|234.46
|238.73
|1258
|2007.01.26 03:35
|t/p
|629
|0.06
|238.73
|234.46
|238.73
|13.49
|33266.84
|1259
|2007.01.26 03:35
|buy
|630
|0.06
|238.92
|234.92
|239.19
|1260
|2007.01.26 04:35
|buy
|631
|0.12
|238.44
|234.64
|238.71
|1261
|2007.01.26 04:50
|t/p
|631
|0.12
|238.71
|234.64
|238.71
|26.97
|33293.81
|1262
|2007.01.26 04:50
|close
|630
|0.06
|238.71
|234.92
|239.19
|-10.49
|33283.32
|1263
|2007.01.26 04:59
|buy
|632
|0.06
|238.69
|234.69
|238.96
|1264
|2007.01.26 05:50
|buy
|633
|0.12
|238.46
|234.66
|238.73
|1265
|2007.01.26 06:05
|t/p
|633
|0.12
|238.73
|234.66
|238.73
|26.97
|33310.29
|1266
|2007.01.26 06:05
|close
|632
|0.06
|238.74
|234.69
|238.96
|2.49
|33312.78
|1267
|2007.01.26 06:10
|buy
|634
|0.06
|238.73
|234.73
|239.00
|1268
|2007.01.26 06:20
|buy
|635
|0.12
|238.46
|234.66
|238.73
|1269
|2007.01.26 06:35
|t/p
|635
|0.12
|238.73
|234.66
|238.73
|26.97
|33339.75
|1270
|2007.01.26 06:35
|close
|634
|0.06
|238.78
|234.73
|239.00
|2.49
|33342.24
|1271
|2007.01.26 06:40
|buy
|636
|0.06
|238.78
|234.78
|239.05
|1272
|2007.01.26 06:50
|buy
|637
|0.12
|238.57
|234.77
|238.84
|1273
|2007.01.26 07:05
|t/p
|636
|0.06
|239.05
|234.78
|239.05
|13.49
|33355.73
|1274
|2007.01.26 07:05
|t/p
|637
|0.12
|238.84
|234.77
|238.84
|26.97
|33382.70
|1275
|2007.01.26 07:05
|buy
|638
|0.06
|239.22
|235.22
|239.49
|1276
|2007.01.26 07:15
|buy
|639
|0.12
|238.64
|234.84
|238.91
|1277
|2007.01.26 07:20
|t/p
|639
|0.12
|238.91
|234.84
|238.91
|26.97
|33409.67
|1278
|2007.01.26 07:35
|buy
|640
|0.12
|238.96
|235.16
|239.23
|1279
|2007.01.26 08:05
|buy
|641
|0.24
|238.43
|234.83
|238.70
|1280
|2007.01.26 08:20
|t/p
|641
|0.24
|238.70
|234.83
|238.70
|53.95
|33463.62
|1281
|2007.01.26 08:20
|close
|638
|0.06
|238.92
|235.22
|239.49
|-14.98
|33448.64
|1282
|2007.01.26 08:29
|buy
|642
|0.12
|238.47
|234.67
|238.74
|1283
|2007.01.26 09:45
|buy
|643
|0.24
|238.22
|234.62
|238.49
|1284
|2007.01.26 10:50
|buy
|644
|0.48
|237.97
|234.57
|238.24
|1285
|2007.01.26 11:35
|t/p
|644
|0.48
|238.24
|234.57
|238.24
|107.89
|33556.53
|1286
|2007.01.26 11:35
|close
|640
|0.12
|238.45
|235.16
|239.23
|-50.95
|33505.58
|1287
|2007.01.26 11:35
|close
|643
|0.24
|238.45
|234.62
|238.49
|45.96
|33551.54
|1288
|2007.01.26 11:40
|close
|642
|0.12
|238.25
|234.67
|238.74
|-21.98
|33529.56
|1289
|2007.01.26 11:45
|buy
|645
|0.06
|238.10
|234.10
|238.37
|1290
|2007.01.26 14:40
|buy
|646
|0.12
|237.85
|234.05
|238.12
|1291
|2007.01.26 15:20
|buy
|647
|0.24
|237.63
|234.03
|237.90
|1292
|2007.01.26 15:35
|t/p
|647
|0.24
|237.90
|234.03
|237.90
|53.95
|33583.51
|1293
|2007.01.26 15:35
|close
|645
|0.06
|238.04
|234.10
|238.37
|-3.00
|33580.51
|1294
|2007.01.26 15:40
|close
|646
|0.12
|238.05
|234.05
|238.12
|19.98
|33600.49
|1295
|2007.01.26 15:45
|buy
|648
|0.06
|237.88
|233.88
|238.15
|1296
|2007.01.26 15:50
|buy
|649
|0.12
|237.59
|233.79
|237.86
|1297
|2007.01.26 15:59
|t/p
|649
|0.12
|237.86
|233.79
|237.86
|26.98
|33627.47
|1298
|2007.01.26 16:05
|t/p
|648
|0.06
|238.15
|233.88
|238.15
|13.48
|33640.95
|1299
|2007.01.26 16:05
|buy
|650
|0.06
|238.36
|234.36
|238.63
|1300
|2007.01.26 16:15
|buy
|651
|0.12
|238.05
|234.25
|238.32
|1301
|2007.01.29 01:05
|t/p
|651
|0.12
|238.32
|234.25
|238.32
|29.44
|33670.38
|1302
|2007.01.29 01:05
|close
|650
|0.06
|238.37
|234.36
|238.63
|1.73
|33672.12
|1303
|2007.01.29 01:10
|buy
|652
|0.06
|238.27
|234.27
|238.54
|1304
|2007.01.29 06:10
|t/p
|652
|0.06
|238.54
|234.27
|238.54
|13.48
|33685.60
|1305
|2007.01.29 06:10
|buy
|653
|0.06
|238.65
|234.65
|238.92
|1306
|2007.01.29 07:20
|t/p
|653
|0.06
|238.92
|234.65
|238.92
|13.49
|33699.09
|1307
|2007.01.29 07:20
|buy
|654
|0.06
|239.16
|235.16
|239.43
|1308
|2007.01.29 07:29
|buy
|655
|0.12
|238.68
|234.88
|238.95
|1309
|2007.01.29 11:10
|buy
|656
|0.24
|238.32
|234.72
|238.59
|1310
|2007.01.29 11:20
|t/p
|656
|0.24
|238.59
|234.72
|238.59
|53.95
|33753.04
|1311
|2007.01.29 11:20
|close
|654
|0.06
|238.79
|235.16
|239.43
|-18.48
|33734.56
|1312
|2007.01.29 11:29
|buy
|657
|0.12
|238.42
|234.62
|238.69
|1313
|2007.01.29 11:45
|close
|655
|0.12
|238.65
|234.88
|238.95
|-3.00
|33731.56
|1314
|2007.01.29 12:05
|close
|657
|0.12
|238.64
|234.62
|238.69
|21.98
|33753.54
|1315
|2007.01.29 12:10
|buy
|658
|0.06
|238.80
|234.80
|239.07
|1316
|2007.01.29 12:20
|buy
|659
|0.12
|238.48
|234.68
|238.75
|1317
|2007.01.29 12:35
|t/p
|659
|0.12
|238.75
|234.68
|238.75
|26.97
|33780.51
|1318
|2007.01.29 12:35
|close
|658
|0.06
|238.82
|234.80
|239.07
|1.00
|33781.51
|1319
|2007.01.29 12:40
|buy
|660
|0.06
|238.86
|234.86
|239.13
|1320
|2007.01.29 13:10
|buy
|661
|0.12
|238.57
|234.77
|238.84
|1321
|2007.01.29 14:45
|buy
|662
|0.24
|238.26
|234.66
|238.53
|1322
|2007.01.29 14:59
|t/p
|662
|0.24
|238.53
|234.66
|238.53
|53.94
|33835.45
|1323
|2007.01.29 14:59
|close
|660
|0.06
|238.54
|234.86
|239.13
|-15.99
|33819.46
|1324
|2007.01.29 15:00
|close
|661
|0.12
|238.53
|234.77
|238.84
|-4.00
|33815.46
|1325
|2007.01.29 15:05
|buy
|663
|0.06
|238.73
|234.73
|239.00
|1326
|2007.01.29 15:45
|buy
|664
|0.12
|238.48
|234.68
|238.75
|1327
|2007.01.29 17:20
|t/p
|664
|0.12
|238.75
|234.68
|238.75
|26.97
|33842.43
|1328
|2007.01.29 17:20
|close
|663
|0.06
|238.75
|234.73
|239.00
|0.99
|33843.42
|1329
|2007.01.29 17:29
|buy
|665
|0.06
|238.70
|234.70
|238.97
|1330
|2007.01.29 20:35
|buy
|666
|0.12
|238.48
|234.68
|238.75
|1331
|2007.01.29 22:05
|t/p
|666
|0.12
|238.75
|234.68
|238.75
|26.97
|33870.39
|1332
|2007.01.29 22:05
|close
|665
|0.06
|238.75
|234.70
|238.97
|2.49
|33872.88
|1333
|2007.01.29 22:10
|buy
|667
|0.06
|238.67
|234.67
|238.94
|1334
|2007.01.30 00:40
|buy
|668
|0.12
|238.34
|234.54
|238.61
|1335
|2007.01.30 00:45
|t/p
|668
|0.12
|238.61
|234.54
|238.61
|26.97
|33899.85
|1336
|2007.01.30 03:40
|t/p
|667
|0.06
|238.94
|234.67
|238.94
|14.71
|33914.56
|1337
|2007.01.30 03:40
|buy
|669
|0.06
|239.12
|235.12
|239.39
|1338
|2007.01.30 05:05
|buy
|670
|0.12
|238.88
|235.08
|239.15
|1339
|2007.01.30 05:45
|t/p
|670
|0.12
|239.15
|235.08
|239.15
|26.97
|33941.53
|1340
|2007.01.30 05:45
|close
|669
|0.06
|239.15
|235.12
|239.39
|1.49
|33943.02
|1341
|2007.01.30 05:50
|buy
|671
|0.06
|239.18
|235.18
|239.45
|1342
|2007.01.30 06:35
|buy
|672
|0.12
|238.95
|235.15
|239.22
|1343
|2007.01.30 07:15
|t/p
|672
|0.12
|239.22
|235.15
|239.22
|26.97
|33969.99
|1344
|2007.01.30 07:15
|close
|671
|0.06
|239.41
|235.18
|239.45
|11.49
|33981.48
|1345
|2007.01.30 07:20
|buy
|673
|0.06
|238.95
|234.95
|239.22
|1346
|2007.01.30 07:29
|t/p
|673
|0.06
|239.22
|234.95
|239.22
|13.49
|33994.97
|1347
|2007.01.30 07:29
|buy
|674
|0.06
|239.39
|235.39
|239.66
|1348
|2007.01.30 07:35
|t/p
|674
|0.06
|239.66
|235.39
|239.66
|13.49
|34008.46
|1349
|2007.01.30 07:35
|buy
|675
|0.06
|239.78
|235.78
|240.05
|1350
|2007.01.30 07:45
|buy
|676
|0.12
|239.47
|235.67
|239.74
|1351
|2007.01.30 08:05
|t/p
|676
|0.12
|239.74
|235.67
|239.74
|26.97
|34035.43
|1352
|2007.01.30 08:05
|close
|675
|0.06
|239.75
|235.78
|240.05
|-1.50
|34033.93
|1353
|2007.01.30 08:10
|buy
|677
|0.06
|239.72
|235.72
|239.99
|1354
|2007.01.30 08:50
|t/p
|677
|0.06
|239.99
|235.72
|239.99
|13.48
|34047.41
|1355
|2007.01.30 08:50
|buy
|678
|0.06
|240.07
|236.07
|240.34
|1356
|2007.01.30 08:59
|buy
|679
|0.12
|239.78
|235.98
|240.05
|1357
|2007.01.30 09:05
|buy
|680
|0.24
|239.57
|235.97
|239.84
|1358
|2007.01.30 09:35
|buy
|681
|0.48
|239.21
|235.81
|239.48
|1359
|2007.01.30 09:45
|t/p
|681
|0.48
|239.48
|235.81
|239.48
|107.89
|34155.30
|1360
|2007.01.30 09:45
|close
|678
|0.06
|239.57
|236.07
|240.34
|-24.98
|34130.32
|1361
|2007.01.30 09:45
|close
|680
|0.24
|239.57
|235.97
|239.84
|0.00
|34130.32
|1362
|2007.01.30 09:50
|buy
|682
|0.12
|239.49
|235.69
|239.76
|1363
|2007.01.30 10:00
|buy
|683
|0.24
|239.28
|235.68
|239.55
|1364
|2007.01.30 10:10
|close
|679
|0.12
|239.53
|235.98
|240.05
|-24.98
|34105.34
|1365
|2007.01.30 10:10
|close
|683
|0.24
|239.53
|235.68
|239.55
|49.95
|34155.29
|1366
|2007.01.30 10:20
|buy
|684
|0.12
|239.24
|235.44
|239.51
|1367
|2007.01.30 10:35
|t/p
|684
|0.12
|239.51
|235.44
|239.51
|26.97
|34182.26
|1368
|2007.01.30 10:35
|close
|682
|0.12
|239.57
|235.69
|239.76
|8.00
|34190.26
|1369
|2007.01.30 10:40
|buy
|685
|0.06
|239.58
|235.58
|239.85
|1370
|2007.01.30 11:15
|buy
|686
|0.12
|239.30
|235.50
|239.57
|1371
|2007.01.30 13:50
|buy
|687
|0.24
|239.09
|235.49
|239.36
|1372
|2007.01.30 14:45
|buy
|688
|0.48
|238.78
|235.38
|239.05
|1373
|2007.01.30 15:45
|buy
|689
|0.96
|238.56
|235.36
|238.83
|1374
|2007.01.30 16:20
|buy
|690
|1.92
|238.31
|235.31
|238.58
|1375
|2007.01.30 16:29
|t/p
|690
|1.92
|238.58
|235.31
|238.58
|431.57
|34621.83
|1376
|2007.01.30 22:50
|t/p
|689
|0.96
|238.83
|235.36
|238.83
|215.79
|34837.62
|1377
|2007.01.30 22:50
|close
|685
|0.06
|238.84
|235.58
|239.85
|-36.96
|34800.66
|1378
|2007.01.30 22:50
|close
|687
|0.24
|238.84
|235.49
|239.36
|-49.95
|34750.71
|1379
|2007.01.30 23:20
|close
|686
|0.12
|238.85
|235.50
|239.57
|-44.95
|34705.76
|1380
|2007.01.30 23:29
|close
|688
|0.48
|238.84
|235.38
|239.05
|23.98
|34729.74
|1381
|2007.01.30 23:30
|buy
|691
|0.06
|238.91
|234.91
|239.18
|1382
|2007.01.30 23:35
|buy
|692
|0.12
|238.68
|234.88
|238.95
|1383
|2007.01.31 01:20
|buy
|693
|0.24
|238.44
|234.84
|238.71
|1384
|2007.01.31 06:10
|buy
|694
|0.48
|238.20
|234.80
|238.47
|1385
|2007.01.31 06:20
|buy
|695
|0.96
|237.86
|234.66
|238.13
|1386
|2007.01.31 06:35
|t/p
|695
|0.96
|238.13
|234.66
|238.13
|215.79
|34945.53
|1387
|2007.01.31 06:35
|close
|691
|0.06
|238.28
|234.91
|239.18
|-30.24
|34915.29
|1388
|2007.01.31 06:35
|close
|693
|0.24
|238.28
|234.84
|238.71
|-31.97
|34883.32
|1389
|2007.01.31 06:40
|close
|692
|0.12
|238.27
|234.88
|238.95
|-38.49
|34844.83
|1390
|2007.01.31 06:50
|buy
|696
|0.12
|237.95
|234.15
|238.22
|1391
|2007.01.31 07:05
|close
|694
|0.48
|238.15
|234.80
|238.47
|-19.98
|34824.85
|1392
|2007.01.31 07:45
|buy
|697
|0.12
|237.42
|233.62
|237.69
|1393
|2007.01.31 08:35
|buy
|698
|0.24
|237.16
|233.56
|237.43
|1394
|2007.01.31 08:50
|buy
|699
|0.48
|236.74
|233.34
|237.01
|1395
|2007.01.31 08:59
|t/p
|699
|0.48
|237.01
|233.34
|237.01
|107.89
|34932.74
|1396
|2007.01.31 09:50
|buy
|700
|0.48
|236.95
|233.55
|237.22
|1397
|2007.01.31 10:05
|t/p
|700
|0.48
|237.22
|233.55
|237.22
|107.90
|35040.64
|1398
|2007.01.31 10:05
|close
|696
|0.12
|237.27
|234.15
|238.22
|-67.93
|34972.71
|1399
|2007.01.31 10:05
|close
|698
|0.24
|237.27
|233.56
|237.43
|21.97
|34994.68
|1400
|2007.01.31 10:15
|buy
|701
|0.12
|237.21
|233.41
|237.48
|1401
|2007.01.31 10:29
|close
|697
|0.12
|237.27
|233.62
|237.69
|-14.98
|34979.70
|1402
|2007.01.31 10:30
|close
|701
|0.12
|237.29
|233.41
|237.48
|7.99
|34987.69
|1403
|2007.01.31 10:35
|buy
|702
|0.06
|237.59
|233.59
|237.86
|1404
|2007.01.31 10:45
|buy
|703
|0.12
|237.35
|233.55
|237.62
|1405
|2007.01.31 12:50
|buy
|704
|0.24
|237.02
|233.42
|237.29
|1406
|2007.01.31 14:35
|t/p
|704
|0.24
|237.29
|233.42
|237.29
|53.95
|35041.64
|1407
|2007.01.31 14:35
|close
|702
|0.06
|237.42
|233.59
|237.86
|-8.49
|35033.15
|1408
|2007.01.31 14:59
|close
|703
|0.12
|237.29
|233.55
|237.62
|-6.00
|35027.15
|1409
|2007.01.31 15:00
|buy
|705
|0.06
|237.38
|233.38
|237.65
|1410
|2007.01.31 15:15
|buy
|706
|0.12
|237.17
|233.37
|237.44
|1411
|2007.01.31 15:20
|t/p
|706
|0.12
|237.44
|233.37
|237.44
|26.97
|35054.12
|1412
|2007.01.31 15:35
|buy
|707
|0.12
|237.00
|233.20
|237.27
|1413
|2007.01.31 15:40
|buy
|708
|0.24
|236.74
|233.14
|237.01
|1414
|2007.01.31 15:45
|t/p
|707
|0.12
|237.27
|233.20
|237.27
|26.98
|35081.10
|1415
|2007.01.31 15:45
|t/p
|708
|0.24
|237.01
|233.14
|237.01
|53.95
|35135.05
|1416
|2007.01.31 15:45
|close
|705
|0.06
|237.38
|233.38
|237.65
|0.00
|35135.05
|1417
|2007.01.31 15:50
|buy
|709
|0.06
|237.74
|233.74
|238.01
|1418
|2007.01.31 15:59
|buy
|710
|0.12
|236.76
|232.96
|237.03
|1419
|2007.01.31 16:05
|buy
|711
|0.24
|236.33
|232.73
|236.60
|1420
|2007.01.31 16:10
|t/p
|711
|0.24
|236.60
|232.73
|236.60
|53.95
|35189.00
|1421
|2007.01.31 16:20
|t/p
|710
|0.12
|237.03
|232.96
|237.03
|26.97
|35215.97
|1422
|2007.01.31 16:20
|buy
|712
|0.12
|237.47
|233.67
|237.74
|1423
|2007.01.31 16:29
|buy
|713
|0.24
|237.19
|233.59
|237.46
|1424
|2007.01.31 16:30
|close
|709
|0.06
|237.12
|233.74
|238.01
|-30.96
|35185.01
|1425
|2007.01.31 16:30
|close
|713
|0.24
|237.12
|233.59
|237.46
|-13.99
|35171.02
|1426
|2007.01.31 16:35
|close
|712
|0.12
|237.40
|233.67
|237.74
|-7.00
|35164.02
|1427
|2007.01.31 16:40
|buy
|714
|0.06
|237.51
|233.51
|237.78
|1428
|2007.01.31 16:50
|buy
|715
|0.12
|237.18
|233.38
|237.45
|1429
|2007.01.31 19:20
|buy
|716
|0.24
|236.91
|233.31
|237.18
|1430
|2007.01.31 19:29
|t/p
|716
|0.24
|237.18
|233.31
|237.18
|53.94
|35217.96
|1431
|2007.01.31 21:20
|buy
|717
|0.24
|236.97
|233.37
|237.24
|1432
|2007.01.31 22:15
|t/p
|717
|0.24
|237.24
|233.37
|237.24
|53.95
|35271.91
|1433
|2007.01.31 22:15
|close
|714
|0.06
|237.38
|233.51
|237.78
|-6.50
|35265.41
|1434
|2007.01.31 22:35
|close
|715
|0.12
|237.25
|233.38
|237.45
|6.99
|35272.40
|1435
|2007.01.31 22:40
|buy
|718
|0.06
|237.36
|233.36
|237.63
|1436
|2007.01.31 23:35
|buy
|719
|0.12
|237.07
|233.27
|237.34
|1437
|2007.02.01 02:05
|buy
|720
|0.24
|236.87
|233.27
|237.14
|1438
|2007.02.01 02:10
|t/p
|720
|0.24
|237.14
|233.27
|237.14
|53.95
|35326.35
|1439
|2007.02.01 02:45
|buy
|721
|0.24
|236.80
|233.20
|237.07
|1440
|2007.02.01 03:20
|buy
|722
|0.48
|236.58
|233.18
|236.85
|1441
|2007.02.01 03:35
|t/p
|721
|0.24
|237.07
|233.20
|237.07
|53.94
|35380.29
|1442
|2007.02.01 03:35
|t/p
|722
|0.48
|236.85
|233.18
|236.85
|107.89
|35488.18
|1443
|2007.02.01 03:35
|close
|718
|0.06
|237.13
|233.36
|237.63
|-7.78
|35480.40
|1444
|2007.02.01 03:40
|close
|719
|0.12
|237.10
|233.27
|237.34
|10.39
|35490.79
|1445
|2007.02.01 03:45
|buy
|723
|0.06
|236.95
|232.95
|237.22
|1446
|2007.02.01 06:05
|buy
|724
|0.12
|236.60
|232.80
|236.87
|1447
|2007.02.01 06:10
|t/p
|724
|0.12
|236.87
|232.80
|236.87
|26.98
|35517.77
|1448
|2007.02.01 06:30
|buy
|725
|0.12
|236.75
|232.95
|237.02
|1449
|2007.02.01 07:05
|t/p
|725
|0.12
|237.02
|232.95
|237.02
|26.97
|35544.74
|1450
|2007.02.01 07:05
|close
|723
|0.06
|237.13
|232.95
|237.22
|9.00
|35553.74
|1451
|2007.02.01 07:10
|buy
|726
|0.06
|237.20
|233.20
|237.47
|1452
|2007.02.01 07:20
|buy
|727
|0.12
|236.78
|232.98
|237.05
|1453
|2007.02.01 07:35
|t/p
|727
|0.12
|237.05
|232.98
|237.05
|26.97
|35580.71
|1454
|2007.02.01 07:35
|close
|726
|0.06
|237.18
|233.20
|237.47
|-1.00
|35579.71
|1455
|2007.02.01 07:40
|buy
|728
|0.06
|237.15
|233.15
|237.42
|1456
|2007.02.01 08:10
|buy
|729
|0.12
|236.92
|233.12
|237.19
|1457
|2007.02.01 09:05
|buy
|730
|0.24
|236.64
|233.04
|236.91
|1458
|2007.02.01 09:10
|t/p
|730
|0.24
|236.91
|233.04
|236.91
|53.95
|35633.66
|1459
|2007.02.01 09:30
|buy
|731
|0.24
|236.71
|233.11
|236.98
|1460
|2007.02.01 09:35
|t/p
|731
|0.24
|236.98
|233.11
|236.98
|53.94
|35687.60
|1461
|2007.02.01 09:50
|buy
|732
|0.24
|236.71
|233.11
|236.98
|1462
|2007.02.01 11:05
|t/p
|732
|0.24
|236.98
|233.11
|236.98
|53.94
|35741.54
|1463
|2007.02.01 11:05
|close
|728
|0.06
|237.01
|233.15
|237.42
|-6.99
|35734.55
|1464
|2007.02.01 11:40
|close
|729
|0.12
|237.16
|233.12
|237.19
|23.98
|35758.53
|1465
|2007.02.01 11:45
|buy
|733
|0.06
|237.16
|233.16
|237.43
|1466
|2007.02.01 12:35
|buy
|734
|0.12
|236.80
|233.00
|237.07
|1467
|2007.02.01 13:15
|t/p
|734
|0.12
|237.07
|233.00
|237.07
|26.98
|35785.51
|1468
|2007.02.01 13:15
|close
|733
|0.06
|237.35
|233.16
|237.43
|9.49
|35795.00
|1469
|2007.02.01 13:20
|buy
|735
|0.06
|237.17
|233.17
|237.44
|1470
|2007.02.01 13:35
|buy
|736
|0.12
|236.90
|233.10
|237.17
|1471
|2007.02.01 13:40
|t/p
|736
|0.12
|237.17
|233.10
|237.17
|26.98
|35821.98
|1472
|2007.02.01 13:45
|buy
|737
|0.12
|236.97
|233.17
|237.24
|1473
|2007.02.01 14:15
|buy
|738
|0.24
|236.76
|233.16
|237.03
|1474
|2007.02.01 15:10
|t/p
|737
|0.12
|237.24
|233.17
|237.24
|26.97
|35848.95
|1475
|2007.02.01 15:10
|t/p
|738
|0.24
|237.03
|233.16
|237.03
|53.94
|35902.89
|1476
|2007.02.01 15:10
|close
|735
|0.06
|237.24
|233.17
|237.44
|3.50
|35906.39
|1477
|2007.02.01 15:15
|buy
|739
|0.06
|236.92
|232.92
|237.19
|1478
|2007.02.01 15:35
|t/p
|739
|0.06
|237.19
|232.92
|237.19
|13.48
|35919.87
|1479
|2007.02.01 15:35
|buy
|740
|0.06
|237.51
|233.51
|237.78
|1480
|2007.02.01 15:40
|buy
|741
|0.12
|237.16
|233.36
|237.43
|1481
|2007.02.01 16:15
|t/p
|741
|0.12
|237.43
|233.36
|237.43
|26.97
|35946.84
|1482
|2007.02.01 16:15
|close
|740
|0.06
|237.46
|233.51
|237.78
|-2.50
|35944.34
|1483
|2007.02.01 16:20
|buy
|742
|0.06
|237.83
|233.83
|238.10
|1484
|2007.02.01 16:35
|buy
|743
|0.12
|237.52
|233.72
|237.79
|1485
|2007.02.01 17:35
|buy
|744
|0.24
|237.25
|233.65
|237.52
|1486
|2007.02.01 17:45
|t/p
|744
|0.24
|237.52
|233.65
|237.52
|53.94
|35998.28
|1487
|2007.02.01 17:45
|close
|742
|0.06
|237.53
|233.83
|238.10
|-14.98
|35983.30
|1488
|2007.02.01 18:35
|close
|743
|0.12
|237.67
|233.72
|237.79
|14.99
|35998.29
|1489
|2007.02.01 18:40
|buy
|745
|0.06
|237.63
|233.63
|237.90
|1490
|2007.02.01 19:40
|buy
|746
|0.12
|237.37
|233.57
|237.64
|1491
|2007.02.01 23:20
|t/p
|746
|0.12
|237.64
|233.57
|237.64
|26.97
|36025.26
|1492
|2007.02.01 23:20
|close
|745
|0.06
|237.66
|233.63
|237.90
|1.50
|36026.76
|1493
|2007.02.01 23:29
|buy
|747
|0.07
|237.71
|233.71
|237.98
|1494
|2007.02.02 00:05
|buy
|748
|0.14
|237.42
|233.62
|237.69
|1495
|2007.02.02 00:45
|t/p
|748
|0.14
|237.69
|233.62
|237.69
|31.47
|36058.23
|1496
|2007.02.02 00:45
|close
|747
|0.07
|237.70
|233.71
|237.98
|0.86
|36059.09
|1497
|2007.02.02 00:50
|buy
|749
|0.07
|237.67
|233.67
|237.94
|1498
|2007.02.02 01:45
|buy
|750
|0.14
|237.47
|233.67
|237.74
|1499
|2007.02.02 08:40
|t/p
|750
|0.14
|237.74
|233.67
|237.74
|31.46
|36090.55
|1500
|2007.02.02 08:40
|close
|749
|0.07
|237.85
|233.67
|237.94
|10.49
|36101.04
|1501
|2007.02.02 08:45
|buy
|751
|0.07
|237.57
|233.57
|237.84
|1502
|2007.02.02 09:45
|t/p
|751
|0.07
|237.84
|233.57
|237.84
|15.73
|36116.77
|1503
|2007.02.02 09:45
|buy
|752
|0.07
|238.03
|234.03
|238.30
|1504
|2007.02.02 12:20
|t/p
|752
|0.07
|238.30
|234.03
|238.30
|15.74
|36132.51
|1505
|2007.02.02 12:20
|buy
|753
|0.07
|238.41
|234.41
|238.68
|1506
|2007.02.02 12:35
|buy
|754
|0.14
|238.10
|234.30
|238.37
|1507
|2007.02.02 13:20
|t/p
|754
|0.14
|238.37
|234.30
|238.37
|31.47
|36163.98
|1508
|2007.02.02 13:20
|close
|753
|0.07
|238.46
|234.41
|238.68
|2.91
|36166.89
|1509
|2007.02.02 13:29
|buy
|755
|0.07
|238.45
|234.45
|238.72
|1510
|2007.02.02 13:35
|buy
|756
|0.14
|238.20
|234.40
|238.47
|1511
|2007.02.02 13:45
|t/p
|756
|0.14
|238.47
|234.40
|238.47
|31.47
|36198.36
|1512
|2007.02.02 13:45
|close
|755
|0.07
|238.60
|234.45
|238.72
|8.74
|36207.10
|1513
|2007.02.02 13:50
|buy
|757
|0.07
|238.11
|234.11
|238.38
|1514
|2007.02.02 14:10
|t/p
|757
|0.07
|238.38
|234.11
|238.38
|15.74
|36222.84
|1515
|2007.02.02 14:10
|buy
|758
|0.07
|238.47
|234.47
|238.74
|1516
|2007.02.02 14:15
|buy
|759
|0.14
|238.13
|234.33
|238.40
|1517
|2007.02.02 14:20
|t/p
|759
|0.14
|238.40
|234.33
|238.40
|31.47
|36254.31
|1518
|2007.02.02 14:45
|t/p
|758
|0.07
|238.74
|234.47
|238.74
|15.74
|36270.05
|1519
|2007.02.02 14:45
|buy
|760
|0.07
|238.83
|234.83
|239.10
|1520
|2007.02.02 15:05
|buy
|761
|0.14
|238.24
|234.44
|238.51
|1521
|2007.02.02 15:10
|t/p
|761
|0.14
|238.51
|234.44
|238.51
|31.47
|36301.52
|1522
|2007.02.02 15:15
|buy
|762
|0.14
|238.50
|234.70
|238.77
|1523
|2007.02.02 15:40
|buy
|763
|0.28
|238.28
|234.68
|238.55
|1524
|2007.02.02 16:15
|t/p
|763
|0.28
|238.55
|234.68
|238.55
|62.94
|36364.46
|1525
|2007.02.02 16:15
|close
|760
|0.07
|238.55
|234.83
|239.10
|-16.31
|36348.15
|1526
|2007.02.02 16:20
|buy
|764
|0.14
|238.23
|234.43
|238.50
|1527
|2007.02.02 16:45
|buy
|765
|0.28
|237.97
|234.37
|238.24
|1528
|2007.02.05 01:10
|buy
|766
|0.56
|237.57
|234.17
|237.84
|1529
|2007.02.05 01:15
|buy
|767
|1.12
|237.30
|234.10
|237.57
|1530
|2007.02.05 06:20
|buy
|768
|2.24
|237.07
|234.07
|237.34
|1531
|2007.02.05 06:35
|t/p
|768
|2.24
|237.34
|234.07
|237.34
|503.49
|36851.64
|1532
|2007.02.05 06:35
|close
|762
|0.14
|237.37
|234.70
|238.77
|-128.82
|36722.81
|1533
|2007.02.05 06:35
|close
|765
|0.28
|237.37
|234.37
|238.24
|-134.11
|36588.71
|1534
|2007.02.05 06:35
|close
|767
|1.12
|237.37
|234.10
|237.57
|65.27
|36653.98
|1535
|2007.02.05 06:45
|buy
|769
|0.28
|237.24
|233.64
|237.51
|1536
|2007.02.05 06:59
|close
|764
|0.14
|237.37
|234.43
|238.50
|-97.35
|36556.62
|1537
|2007.02.05 06:59
|close
|769
|0.28
|237.37
|233.64
|237.51
|30.30
|36586.92
|1538
|2007.02.05 07:00
|close
|766
|0.56
|237.35
|234.17
|237.84
|-102.56
|36484.36
|1539
|2007.02.05 07:05
|buy
|770
|0.07
|237.46
|233.46
|237.73
|1540
|2007.02.05 07:15
|buy
|771
|0.14
|237.22
|233.42
|237.49
|1541
|2007.02.05 07:45
|buy
|772
|0.28
|236.97
|233.37
|237.24
|1542
|2007.02.05 09:40
|buy
|773
|0.56
|236.51
|233.11
|236.78
|1543
|2007.02.05 09:45
|t/p
|773
|0.56
|236.78
|233.11
|236.78
|125.88
|36610.24
|1544
|2007.02.05 09:59
|buy
|774
|0.56
|236.64
|233.24
|236.91
|1545
|2007.02.05 10:59
|buy
|775
|1.12
|236.32
|233.12
|236.59
|1546
|2007.02.05 11:05
|t/p
|775
|1.12
|236.59
|233.12
|236.59
|251.75
|36861.99
|1547
|2007.02.05 11:05
|close
|770
|0.07
|236.62
|233.46
|237.73
|-48.96
|36813.03
|1548
|2007.02.05 11:05
|close
|772
|0.28
|236.62
|233.37
|237.24
|-81.58
|36731.45
|1549
|2007.02.05 11:15
|buy
|776
|0.28
|236.21
|232.61
|236.48
|1550
|2007.02.05 12:15
|buy
|777
|0.56
|235.99
|232.59
|236.26
|1551
|2007.02.05 13:20
|buy
|778
|1.12
|235.68
|232.48
|235.95
|1552
|2007.02.05 14:05
|t/p
|778
|1.12
|235.95
|232.48
|235.95
|251.75
|36983.20
|1553
|2007.02.05 14:05
|close
|771
|0.14
|235.97
|233.42
|237.49
|-145.69
|36837.51
|1554
|2007.02.05 14:05
|close
|776
|0.28
|235.97
|232.61
|236.48
|-55.95
|36781.56
|1555
|2007.02.05 14:20
|buy
|779
|0.28
|235.50
|231.90
|235.77
|1556
|2007.02.05 15:40
|t/p
|779
|0.28
|235.77
|231.90
|235.77
|62.94
|36844.50
|1557
|2007.02.05 15:40
|close
|774
|0.56
|235.90
|233.24
|236.91
|-344.99
|36499.51
|1558
|2007.02.05 15:50
|buy
|780
|0.14
|235.64
|231.84
|235.91
|1559
|2007.02.05 16:05
|t/p
|780
|0.14
|235.91
|231.84
|235.91
|31.47
|36530.98
|1560
|2007.02.05 16:05
|close
|777
|0.56
|235.97
|232.59
|236.26
|-9.33
|36521.65
|1561
|2007.02.05 16:10
|buy
|781
|0.07
|235.90
|231.90
|236.17
|1562
|2007.02.05 18:05
|buy
|782
|0.14
|235.57
|231.77
|235.84
|1563
|2007.02.05 19:35
|t/p
|782
|0.14
|235.84
|231.77
|235.84
|31.47
|36553.12
|1564
|2007.02.05 19:35
|close
|781
|0.07
|235.87
|231.90
|236.17
|-1.75
|36551.37
|1565
|2007.02.05 19:40
|buy
|783
|0.07
|235.80
|231.80
|236.07
|1566
|2007.02.05 23:10
|buy
|784
|0.14
|235.54
|231.74
|235.81
|1567
|2007.02.06 04:50
|t/p
|784
|0.14
|235.81
|231.74
|235.81
|34.35
|36585.72
|1568
|2007.02.06 04:50
|close
|783
|0.07
|235.82
|231.80
|236.07
|2.60
|36588.32
|1569
|2007.02.06 04:59
|buy
|785
|0.07
|235.86
|231.86
|236.13
|1570
|2007.02.06 07:05
|t/p
|785
|0.07
|236.13
|231.86
|236.13
|15.73
|36604.05
|1571
|2007.02.06 07:05
|buy
|786
|0.07
|236.23
|232.23
|236.50
|1572
|2007.02.06 07:15
|buy
|787
|0.14
|235.76
|231.96
|236.03
|1573
|2007.02.06 07:35
|t/p
|787
|0.14
|236.03
|231.96
|236.03
|31.46
|36635.51
|1574
|2007.02.06 07:35
|close
|786
|0.07
|236.22
|232.23
|236.50
|-0.59
|36634.92
|1575
|2007.02.06 07:40
|buy
|788
|0.07
|236.01
|232.01
|236.28
|1576
|2007.02.06 08:20
|t/p
|788
|0.07
|236.28
|232.01
|236.28
|15.73
|36650.65
|1577
|2007.02.06 08:20
|buy
|789
|0.07
|236.55
|232.55
|236.82
|1578
|2007.02.06 09:05
|buy
|790
|0.14
|236.27
|232.47
|236.54
|1579
|2007.02.06 09:45
|t/p
|790
|0.14
|236.54
|232.47
|236.54
|31.46
|36682.11
|1580
|2007.02.06 09:45
|close
|789
|0.07
|236.68
|232.55
|236.82
|7.57
|36689.68
|1581
|2007.02.06 09:50
|buy
|791
|0.07
|236.87
|232.87
|237.14
|1582
|2007.02.06 10:05
|buy
|792
|0.14
|236.65
|232.85
|236.92
|1583
|2007.02.06 10:35
|buy
|793
|0.28
|236.44
|232.84
|236.71
|1584
|2007.02.06 10:50
|t/p
|793
|0.28
|236.71
|232.84
|236.71
|62.94
|36752.62
|1585
|2007.02.06 10:50
|close
|791
|0.07
|236.71
|232.87
|237.14
|-9.32
|36743.30
|1586
|2007.02.06 12:40
|buy
|794
|0.14
|236.41
|232.61
|236.68
|1587
|2007.02.06 13:15
|t/p
|794
|0.14
|236.68
|232.61
|236.68
|31.47
|36774.77
|1588
|2007.02.06 13:15
|close
|792
|0.14
|236.70
|232.85
|236.92
|5.82
|36780.59
|1589
|2007.02.06 13:20
|buy
|795
|0.07
|236.52
|232.52
|236.79
|1590
|2007.02.06 13:40
|t/p
|795
|0.07
|236.79
|232.52
|236.79
|15.73
|36796.32
|1591
|2007.02.06 13:40
|buy
|796
|0.07
|236.89
|232.89
|237.16
|1592
|2007.02.06 14:05
|buy
|797
|0.14
|236.67
|232.87
|236.94
|1593
|2007.02.06 15:40
|buy
|798
|0.28
|236.41
|232.81
|236.68
|1594
|2007.02.06 15:50
|t/p
|797
|0.14
|236.94
|232.87
|236.94
|31.46
|36827.78
|1595
|2007.02.06 15:50
|t/p
|798
|0.28
|236.68
|232.81
|236.68
|62.93
|36890.71
|1596
|2007.02.06 15:50
|close
|796
|0.07
|237.14
|232.89
|237.16
|14.57
|36905.28
|1597
|2007.02.06 15:59
|buy
|799
|0.07
|237.16
|233.16
|237.43
|1598
|2007.02.06 16:45
|buy
|800
|0.14
|236.96
|233.16
|237.23
|1599
|2007.02.06 18:20
|buy
|801
|0.28
|236.69
|233.09
|236.96
|1600
|2007.02.07 01:35
|buy
|802
|0.56
|236.45
|233.05
|236.72
|1601
|2007.02.07 02:10
|t/p
|802
|0.56
|236.72
|233.05
|236.72
|125.87
|37031.15
|1602
|2007.02.07 02:10
|close
|799
|0.07
|236.78
|233.16
|237.43
|-20.70
|37010.45
|1603
|2007.02.07 02:10
|close
|801
|0.28
|236.78
|233.09
|236.96
|26.73
|37037.18
|1604
|2007.02.07 02:15
|close
|800
|0.14
|236.76
|233.16
|237.23
|-20.43
|37016.75
|1605
|2007.02.07 02:20
|buy
|803
|0.07
|236.62
|232.62
|236.89
|1606
|2007.02.07 03:50
|t/p
|803
|0.07
|236.89
|232.62
|236.89
|15.74
|37032.49
|1607
|2007.02.07 03:50
|buy
|804
|0.07
|237.01
|233.01
|237.28
|1608
|2007.02.07 04:05
|buy
|805
|0.14
|236.78
|232.98
|237.05
|1609
|2007.02.07 06:05
|t/p
|805
|0.14
|237.05
|232.98
|237.05
|31.47
|37063.96
|1610
|2007.02.07 06:05
|close
|804
|0.07
|237.27
|233.01
|237.28
|15.15
|37079.11
|1611
|2007.02.07 06:10
|buy
|806
|0.07
|237.10
|233.10
|237.37
|1612
|2007.02.07 07:45
|t/p
|806
|0.07
|237.37
|233.10
|237.37
|15.73
|37094.84
|1613
|2007.02.07 07:45
|buy
|807
|0.07
|237.58
|233.58
|237.85
|1614
|2007.02.07 08:05
|buy
|808
|0.14
|237.25
|233.45
|237.52
|1615
|2007.02.07 08:50
|t/p
|808
|0.14
|237.52
|233.45
|237.52
|31.46
|37126.30
|1616
|2007.02.07 08:50
|close
|807
|0.07
|237.54
|233.58
|237.85
|-2.33
|37123.97
|1617
|2007.02.07 08:59
|buy
|809
|0.07
|237.48
|233.48
|237.75
|1618
|2007.02.07 09:35
|buy
|810
|0.14
|237.24
|233.44
|237.51
|1619
|2007.02.07 09:40
|t/p
|810
|0.14
|237.51
|233.44
|237.51
|31.47
|37155.44
|1620
|2007.02.07 10:50
|t/p
|809
|0.07
|237.75
|233.48
|237.75
|15.74
|37171.18
|1621
|2007.02.07 10:50
|buy
|811
|0.07
|237.87
|233.87
|238.14
|1622
|2007.02.07 14:15
|buy
|812
|0.14
|237.54
|233.74
|237.81
|1623
|2007.02.07 15:05
|t/p
|812
|0.14
|237.81
|233.74
|237.81
|31.47
|37202.65
|1624
|2007.02.07 15:05
|close
|811
|0.07
|237.82
|233.87
|238.14
|-2.92
|37199.73
|1625
|2007.02.07 15:10
|buy
|813
|0.07
|237.97
|233.97
|238.24
|1626
|2007.02.07 15:20
|buy
|814
|0.14
|237.49
|233.69
|237.76
|1627
|2007.02.07 15:35
|t/p
|814
|0.14
|237.76
|233.69
|237.76
|31.47
|37231.20
|1628
|2007.02.07 15:35
|close
|813
|0.07
|237.78
|233.97
|238.24
|-11.08
|37220.12
|1629
|2007.02.07 15:40
|buy
|815
|0.07
|237.84
|233.84
|238.11
|1630
|2007.02.07 16:15
|buy
|816
|0.14
|237.55
|233.75
|237.82
|1631
|2007.02.07 17:35
|t/p
|816
|0.14
|237.82
|233.75
|237.82
|31.47
|37251.59
|1632
|2007.02.07 17:35
|close
|815
|0.07
|237.96
|233.84
|238.11
|6.99
|37258.58
|1633
|2007.02.07 17:40
|buy
|817
|0.07
|237.87
|233.87
|238.14
|1634
|2007.02.07 19:35
|buy
|818
|0.14
|237.66
|233.86
|237.93
|1635
|2007.02.08 02:10
|t/p
|818
|0.14
|237.93
|233.86
|237.93
|40.10
|37298.68
|1636
|2007.02.08 02:10
|close
|817
|0.07
|238.10
|233.87
|238.14
|17.72
|37316.39
|1637
|2007.02.08 02:15
|buy
|819
|0.07
|238.06
|234.06
|238.33
|1638
|2007.02.08 03:20
|t/p
|819
|0.07
|238.33
|234.06
|238.33
|15.73
|37332.12
|1639
|2007.02.08 03:20
|buy
|820
|0.07
|238.43
|234.43
|238.70
|1640
|2007.02.08 04:05
|buy
|821
|0.14
|238.18
|234.38
|238.45
|1641
|2007.02.08 06:40
|t/p
|820
|0.07
|238.70
|234.43
|238.70
|15.74
|37347.86
|1642
|2007.02.08 06:40
|t/p
|821
|0.14
|238.45
|234.38
|238.45
|31.47
|37379.33
|1643
|2007.02.08 06:40
|buy
|822
|0.07
|238.79
|234.79
|239.06
|1644
|2007.02.08 06:45
|buy
|823
|0.14
|238.27
|234.47
|238.54
|1645
|2007.02.08 06:50
|t/p
|823
|0.14
|238.54
|234.47
|238.54
|31.46
|37410.79
|1646
|2007.02.08 07:10
|buy
|824
|0.14
|238.49
|234.69
|238.76
|1647
|2007.02.08 09:15
|buy
|825
|0.28
|238.17
|234.57
|238.44
|1648
|2007.02.08 10:05
|t/p
|825
|0.28
|238.44
|234.57
|238.44
|62.94
|37473.73
|1649
|2007.02.08 10:05
|close
|822
|0.07
|238.57
|234.79
|239.06
|-12.82
|37460.91
|1650
|2007.02.08 10:10
|close
|824
|0.14
|238.55
|234.69
|238.76
|6.99
|37467.90
|1651
|2007.02.08 10:15
|buy
|826
|0.07
|238.58
|234.58
|238.85
|1652
|2007.02.08 10:20
|buy
|827
|0.14
|238.33
|234.53
|238.60
|1653
|2007.02.08 10:35
|t/p
|827
|0.14
|238.60
|234.53
|238.60
|31.47
|37499.37
|1654
|2007.02.08 10:35
|close
|826
|0.07
|238.62
|234.58
|238.85
|2.33
|37501.70
|1655
|2007.02.08 10:40
|buy
|828
|0.07
|238.67
|234.67
|238.94
|1656
|2007.02.08 12:05
|buy
|829
|0.14
|237.74
|233.94
|238.01
|1657
|2007.02.08 12:10
|t/p
|829
|0.14
|238.01
|233.94
|238.01
|31.47
|37533.17
|1658
|2007.02.08 12:29
|buy
|830
|0.14
|238.05
|234.25
|238.32
|1659
|2007.02.08 12:50
|buy
|831
|0.28
|237.84
|234.24
|238.11
|1660
|2007.02.08 13:20
|buy
|832
|0.56
|237.56
|234.16
|237.83
|1661
|2007.02.08 15:10
|buy
|833
|1.12
|237.29
|234.09
|237.56
|1662
|2007.02.08 15:40
|buy
|834
|2.24
|237.06
|234.06
|237.33
|1663
|2007.02.08 16:35
|t/p
|834
|2.24
|237.33
|234.06
|237.33
|503.50
|38036.67
|1664
|2007.02.08 16:35
|close
|828
|0.07
|237.34
|234.67
|238.94
|-77.51
|37959.16
|1665
|2007.02.08 16:35
|close
|831
|0.28
|237.34
|234.24
|238.11
|-116.55
|37842.61
|1666
|2007.02.08 16:35
|close
|833
|1.12
|237.34
|234.09
|237.56
|46.62
|37889.23
|1667
|2007.02.08 16:45
|buy
|835
|0.28
|237.06
|233.46
|237.33
|1668
|2007.02.08 23:50
|t/p
|835
|0.28
|237.33
|233.46
|237.33
|62.94
|37952.17
|1669
|2007.02.08 23:50
|close
|830
|0.14
|237.38
|234.25
|238.32
|-78.09
|37874.08
|1670
|2007.02.08 23:59
|buy
|836
|0.14
|237.30
|233.50
|237.57
|1671
|2007.02.09 00:10
|buy
|837
|0.28
|237.09
|233.49
|237.36
|1672
|2007.02.09 01:10
|t/p
|836
|0.14
|237.57
|233.50
|237.57
|34.35
|37908.43
|1673
|2007.02.09 01:10
|t/p
|837
|0.28
|237.36
|233.49
|237.36
|62.94
|37971.37
|1674
|2007.02.09 01:10
|close
|832
|0.56
|237.60
|234.16
|237.83
|30.16
|38001.53
|1675
|2007.02.09 01:15
|buy
|838
|0.07
|237.30
|233.30
|237.57
|1676
|2007.02.09 01:30
|t/p
|838
|0.07
|237.57
|233.30
|237.57
|15.74
|38017.27
|1677
|2007.02.09 01:30
|buy
|839
|0.07
|237.65
|233.65
|237.92
|1678
|2007.02.09 07:05
|buy
|840
|0.14
|237.41
|233.61
|237.68
|1679
|2007.02.09 07:20
|t/p
|840
|0.14
|237.68
|233.61
|237.68
|31.47
|38048.74
|1680
|2007.02.09 07:20
|close
|839
|0.07
|237.80
|233.65
|237.92
|8.74
|38057.48
|1681
|2007.02.09 07:29
|buy
|841
|0.07
|237.40
|233.40
|237.67
|1682
|2007.02.09 07:35
|buy
|842
|0.14
|236.26
|232.46
|236.53
|1683
|2007.02.09 07:40
|t/p
|842
|0.14
|236.53
|232.46
|236.53
|31.47
|38088.95
|1684
|2007.02.09 07:40
|buy
|843
|0.14
|236.90
|233.10
|237.17
|1685
|2007.02.09 07:45
|t/p
|843
|0.14
|237.17
|233.10
|237.17
|31.47
|38120.42
|1686
|2007.02.09 07:59
|buy
|844
|0.14
|236.63
|232.83
|236.90
|1687
|2007.02.09 08:10
|t/p
|844
|0.14
|236.90
|232.83
|236.90
|31.47
|38151.89
|1688
|2007.02.09 08:10
|buy
|845
|0.14
|237.00
|233.20
|237.27
|1689
|2007.02.09 08:15
|close
|841
|0.07
|236.91
|233.40
|237.67
|-28.56
|38123.33
|1690
|2007.02.09 08:20
|buy
|846
|0.14
|236.40
|232.60
|236.67
|1691
|2007.02.09 08:29
|t/p
|846
|0.14
|236.67
|232.60
|236.67
|31.47
|38154.80
|1692
|2007.02.09 08:50
|buy
|847
|0.14
|236.56
|232.76
|236.83
|1693
|2007.02.09 09:05
|t/p
|847
|0.14
|236.83
|232.76
|236.83
|31.46
|38186.26
|1694
|2007.02.09 09:05
|close
|845
|0.14
|236.99
|233.20
|237.27
|-1.17
|38185.09
|1695
|2007.02.09 09:10
|buy
|848
|0.07
|236.91
|232.91
|237.18
|1696
|2007.02.09 09:15
|buy
|849
|0.14
|236.59
|232.79
|236.86
|1697
|2007.02.09 09:40
|buy
|850
|0.28
|236.35
|232.75
|236.62
|1698
|2007.02.09 10:35
|t/p
|849
|0.14
|236.86
|232.79
|236.86
|31.47
|38216.56
|1699
|2007.02.09 10:35
|t/p
|850
|0.28
|236.62
|232.75
|236.62
|62.94
|38279.50
|1700
|2007.02.09 10:35
|close
|848
|0.07
|236.89
|232.91
|237.18
|-1.16
|38278.34
|1701
|2007.02.09 10:40
|buy
|851
|0.07
|236.81
|232.81
|237.08
|1702
|2007.02.09 10:50
|buy
|852
|0.14
|236.49
|232.69
|236.76
|1703
|2007.02.09 10:59
|t/p
|852
|0.14
|236.76
|232.69
|236.76
|31.47
|38309.81
|1704
|2007.02.09 11:15
|buy
|853
|0.14
|236.60
|232.80
|236.87
|1705
|2007.02.09 11:50
|t/p
|853
|0.14
|236.87
|232.80
|236.87
|31.47
|38341.28
|1706
|2007.02.09 11:50
|close
|851
|0.07
|237.00
|232.81
|237.08
|11.07
|38352.35
|1707
|2007.02.09 11:59
|buy
|854
|0.07
|236.83
|232.83
|237.10
|1708
|2007.02.09 12:05
|buy
|855
|0.14
|236.54
|232.74
|236.81
|1709
|2007.02.09 14:05
|t/p
|855
|0.14
|236.81
|232.74
|236.81
|31.47
|38383.82
|1710
|2007.02.09 14:05
|close
|854
|0.07
|236.81
|232.83
|237.10
|-1.16
|38382.66
|1711
|2007.02.09 14:10
|buy
|856
|0.07
|236.75
|232.75
|237.02
|1712
|2007.02.09 15:20
|t/p
|856
|0.07
|237.02
|232.75
|237.02
|15.73
|38398.39
|1713
|2007.02.09 15:20
|buy
|857
|0.07
|237.24
|233.24
|237.51
|1714
|2007.02.09 15:35
|buy
|858
|0.14
|236.95
|233.15
|237.22
|1715
|2007.02.09 16:50
|t/p
|858
|0.14
|237.22
|233.15
|237.22
|31.47
|38429.86
|1716
|2007.02.09 16:50
|close
|857
|0.07
|237.22
|233.24
|237.51
|-1.16
|38428.70
|1717
|2007.02.09 16:59
|buy
|859
|0.07
|237.19
|233.19
|237.46
|1718
|2007.02.11 23:00
|t/p
|859
|0.07
|237.46
|233.19
|237.46
|15.74
|38444.44
|1719
|2007.02.11 23:00
|buy
|860
|0.07
|238.28
|234.28
|238.55
|1720
|2007.02.11 23:15
|buy
|861
|0.14
|238.07
|234.27
|238.34
|1721
|2007.02.12 06:15
|t/p
|861
|0.14
|238.34
|234.27
|238.34
|34.34
|38478.78
|1722
|2007.02.12 06:15
|close
|860
|0.07
|238.36
|234.28
|238.55
|6.10
|38484.88
|1723
|2007.02.12 06:20
|buy
|862
|0.07
|238.37
|234.37
|238.64
|1724
|2007.02.12 06:35
|buy
|863
|0.14
|238.16
|234.36
|238.43
|1725
|2007.02.12 06:50
|t/p
|863
|0.14
|238.43
|234.36
|238.43
|31.46
|38516.34
|1726
|2007.02.12 06:50
|close
|862
|0.07
|238.46
|234.37
|238.64
|5.24
|38521.58
|1727
|2007.02.12 06:59
|buy
|864
|0.07
|238.53
|234.53
|238.80
|1728
|2007.02.12 07:05
|buy
|865
|0.14
|238.31
|234.51
|238.58
|1729
|2007.02.12 07:35
|buy
|866
|0.28
|237.97
|234.37
|238.24
|1730
|2007.02.12 07:50
|t/p
|866
|0.28
|238.24
|234.37
|238.24
|62.94
|38584.52
|1731
|2007.02.12 07:50
|close
|864
|0.07
|238.29
|234.53
|238.80
|-13.99
|38570.53
|1732
|2007.02.12 07:59
|buy
|867
|0.14
|237.98
|234.18
|238.25
|1733
|2007.02.12 08:05
|buy
|868
|0.28
|237.44
|233.84
|237.71
|1734
|2007.02.12 08:15
|t/p
|868
|0.28
|237.71
|233.84
|237.71
|62.94
|38633.47
|1735
|2007.02.12 08:15
|close
|865
|0.14
|238.03
|234.51
|238.58
|-32.64
|38600.83
|1736
|2007.02.12 08:20
|buy
|869
|0.14
|237.57
|233.77
|237.84
|1737
|2007.02.12 08:40
|close
|867
|0.14
|237.77
|234.18
|238.25
|-24.48
|38576.35
|1738
|2007.02.12 08:59
|close
|869
|0.14
|237.76
|233.77
|237.84
|22.15
|38598.50
|1739
|2007.02.12 09:00
|buy
|870
|0.07
|237.85
|233.85
|238.12
|1740
|2007.02.12 09:40
|buy
|871
|0.14
|237.64
|233.84
|237.91
|1741
|2007.02.12 10:10
|buy
|872
|0.28
|237.06
|233.46
|237.33
|1742
|2007.02.12 11:35
|t/p
|872
|0.28
|237.33
|233.46
|237.33
|62.94
|38661.44
|1743
|2007.02.12 11:35
|close
|870
|0.07
|237.46
|233.85
|238.12
|-22.72
|38638.72
|1744
|2007.02.12 11:40
|buy
|873
|0.14
|237.43
|233.63
|237.70
|1745
|2007.02.12 11:59
|close
|871
|0.14
|237.37
|233.84
|237.91
|-31.47
|38607.25
|1746
|2007.02.12 12:00
|close
|873
|0.14
|237.36
|233.63
|237.70
|-8.15
|38599.10
|1747
|2007.02.12 12:05
|buy
|874
|0.07
|237.45
|233.45
|237.72
|1748
|2007.02.12 12:10
|buy
|875
|0.14
|237.20
|233.40
|237.47
|1749
|2007.02.12 13:35
|buy
|876
|0.28
|236.69
|233.09
|236.96
|1750
|2007.02.12 13:40
|t/p
|876
|0.28
|236.96
|233.09
|236.96
|62.94
|38662.04
|1751
|2007.02.12 13:59
|buy
|877
|0.28
|236.71
|233.11
|236.98
|1752
|2007.02.12 14:40
|t/p
|877
|0.28
|236.98
|233.11
|236.98
|62.93
|38724.97
|1753
|2007.02.12 14:40
|close
|874
|0.07
|237.03
|233.45
|237.72
|-24.47
|38700.50
|1754
|2007.02.12 14:45
|buy
|878
|0.14
|236.98
|233.18
|237.25
|1755
|2007.02.12 14:59
|close
|875
|0.14
|237.03
|233.40
|237.47
|-19.82
|38680.68
|1756
|2007.02.12 15:00
|close
|878
|0.14
|237.04
|233.18
|237.25
|6.99
|38687.67
|1757
|2007.02.12 15:05
|buy
|879
|0.07
|237.29
|233.29
|237.56
|1758
|2007.02.12 15:15
|buy
|880
|0.14
|236.99
|233.19
|237.26
|1759
|2007.02.12 19:45
|t/p
|880
|0.14
|237.26
|233.19
|237.26
|31.47
|38719.14
|1760
|2007.02.12 19:45
|close
|879
|0.07
|237.33
|233.29
|237.56
|2.33
|38721.47
|1761
|2007.02.12 19:50
|buy
|881
|0.07
|237.31
|233.31
|237.58
|1762
|2007.02.12 23:20
|buy
|882
|0.14
|237.07
|233.27
|237.34
|1763
|2007.02.13 01:45
|buy
|883
|0.28
|236.70
|233.10
|236.97
|1764
|2007.02.13 02:20
|buy
|884
|0.56
|236.47
|233.07
|236.74
|1765
|2007.02.13 05:05
|t/p
|884
|0.56
|236.74
|233.07
|236.74
|125.88
|38847.35
|1766
|2007.02.13 05:05
|close
|881
|0.07
|236.78
|233.31
|237.58
|-29.44
|38817.90
|1767
|2007.02.13 05:05
|close
|883
|0.28
|236.78
|233.10
|236.97
|18.64
|38836.54
|1768
|2007.02.13 05:10
|buy
|885
|0.14
|236.81
|233.01
|237.08
|1769
|2007.02.13 05:20
|buy
|886
|0.28
|236.54
|232.94
|236.81
|1770
|2007.02.13 06:20
|t/p
|886
|0.28
|236.81
|232.94
|236.81
|62.94
|38899.48
|1771
|2007.02.13 06:20
|close
|882
|0.14
|236.81
|233.27
|237.34
|-27.43
|38872.05
|1772
|2007.02.13 06:29
|close
|885
|0.14
|236.80
|233.01
|237.08
|-1.16
|38870.89
|1773
|2007.02.13 06:30
|buy
|887
|0.07
|236.89
|232.89
|237.16
|1774
|2007.02.13 06:35
|buy
|888
|0.14
|236.54
|232.74
|236.81
|1775
|2007.02.13 06:45
|t/p
|888
|0.14
|236.81
|232.74
|236.81
|31.47
|38902.36
|1776
|2007.02.13 06:45
|close
|887
|0.07
|236.81
|232.89
|237.16
|-4.66
|38897.70
|1777
|2007.02.13 06:50
|buy
|889
|0.07
|236.72
|232.72
|236.99
|1778
|2007.02.13 07:05
|buy
|890
|0.14
|236.45
|232.65
|236.72
|1779
|2007.02.13 07:20
|t/p
|890
|0.14
|236.72
|232.65
|236.72
|31.46
|38929.16
|1780
|2007.02.13 07:20
|close
|889
|0.07
|236.80
|232.72
|236.99
|4.66
|38933.82
|1781
|2007.02.13 07:29
|buy
|891
|0.07
|236.79
|232.79
|237.06
|1782
|2007.02.13 08:00
|t/p
|891
|0.07
|237.06
|232.79
|237.06
|15.74
|38949.56
|1783
|2007.02.13 08:00
|buy
|892
|0.07
|237.14
|233.14
|237.41
|1784
|2007.02.13 08:05
|buy
|893
|0.14
|236.80
|233.00
|237.07
|1785
|2007.02.13 08:10
|t/p
|893
|0.14
|237.07
|233.00
|237.07
|31.47
|38981.03
|1786
|2007.02.13 08:15
|buy
|894
|0.14
|236.82
|233.02
|237.09
|1787
|2007.02.13 09:35
|buy
|895
|0.28
|235.61
|232.01
|235.88
|1788
|2007.02.13 09:40
|t/p
|895
|0.28
|235.88
|232.01
|235.88
|62.93
|39043.96
|1789
|2007.02.13 09:45
|buy
|896
|0.28
|235.68
|232.08
|235.95
|1790
|2007.02.13 10:10
|buy
|897
|0.56
|235.45
|232.05
|235.72
|1791
|2007.02.13 11:35
|t/p
|897
|0.56
|235.72
|232.05
|235.72
|125.87
|39169.83
|1792
|2007.02.13 11:35
|close
|892
|0.07
|235.73
|233.14
|237.41
|-82.17
|39087.66
|1793
|2007.02.13 11:35
|close
|896
|0.28
|235.73
|232.08
|235.95
|11.66
|39099.32
|1794
|2007.02.13 11:40
|buy
|898
|0.14
|235.62
|231.82
|235.89
|1795
|2007.02.13 12:05
|close
|894
|0.14
|235.73
|233.02
|237.09
|-127.04
|38972.28
|1796
|2007.02.13 13:15
|close
|898
|0.14
|235.83
|231.82
|235.89
|24.47
|38996.75
|1797
|2007.02.13 13:20
|buy
|899
|0.07
|235.65
|231.65
|235.92
|1798
|2007.02.13 21:50
|t/p
|899
|0.07
|235.92
|231.65
|235.92
|15.73
|39012.48
|1799
|2007.02.13 21:50
|buy
|900
|0.07
|236.00
|232.00
|236.27
|1800
|2007.02.13 22:05
|buy
|901
|0.14
|235.77
|231.97
|236.04
|1801
|2007.02.13 23:05
|t/p
|901
|0.14
|236.04
|231.97
|236.04
|31.47
|39043.95
|1802
|2007.02.13 23:05
|close
|900
|0.07
|236.18
|232.00
|236.27
|10.49
|39054.44
|1803
|2007.02.13 23:10
|buy
|902
|0.07
|236.15
|232.15
|236.42
|1804
|2007.02.13 23:20
|buy
|903
|0.14
|235.89
|232.09
|236.16
|1805
|2007.02.14 00:20
|t/p
|903
|0.14
|236.16
|232.09
|236.16
|34.35
|39088.79
|1806
|2007.02.14 00:20
|close
|902
|0.07
|236.19
|232.15
|236.42
|3.77
|39092.56
|1807
|2007.02.14 00:29
|buy
|904
|0.07
|236.17
|232.17
|236.44
|1808
|2007.02.14 01:05
|buy
|905
|0.14
|235.70
|231.90
|235.97
|1809
|2007.02.14 01:20
|t/p
|905
|0.14
|235.97
|231.90
|235.97
|31.47
|39124.03
|1810
|2007.02.14 01:20
|close
|904
|0.07
|235.97
|232.17
|236.44
|-11.65
|39112.38
|1811
|2007.02.14 01:29
|buy
|906
|0.07
|235.70
|231.70
|235.97
|1812
|2007.02.14 03:45
|t/p
|906
|0.07
|235.97
|231.70
|235.97
|15.74
|39128.12
|1813
|2007.02.14 03:45
|buy
|907
|0.07
|236.12
|232.12
|236.39
|1814
|2007.02.14 04:45
|buy
|908
|0.14
|235.90
|232.10
|236.17
|1815
|2007.02.14 04:50
|t/p
|908
|0.14
|236.17
|232.10
|236.17
|31.47
|39159.59
|1816
|2007.02.14 07:50
|t/p
|907
|0.07
|236.39
|232.12
|236.39
|15.73
|39175.32
|1817
|2007.02.14 07:50
|buy
|909
|0.07
|236.54
|232.54
|236.81
|1818
|2007.02.14 09:05
|buy
|910
|0.14
|236.18
|232.38
|236.45
|1819
|2007.02.14 09:10
|buy
|911
|0.28
|235.96
|232.36
|236.23
|1820
|2007.02.14 09:15
|t/p
|910
|0.14
|236.45
|232.38
|236.45
|31.47
|39206.79
|1821
|2007.02.14 09:15
|t/p
|911
|0.28
|236.23
|232.36
|236.23
|62.94
|39269.73
|1822
|2007.02.14 09:15
|close
|909
|0.07
|236.45
|232.54
|236.81
|-5.24
|39264.49
|1823
|2007.02.14 09:20
|buy
|912
|0.07
|236.54
|232.54
|236.81
|1824
|2007.02.14 09:29
|buy
|913
|0.14
|236.14
|232.34
|236.41
|1825
|2007.02.14 10:35
|t/p
|913
|0.14
|236.41
|232.34
|236.41
|31.47
|39295.96
|1826
|2007.02.14 10:35
|close
|912
|0.07
|236.67
|232.54
|236.81
|7.58
|39303.54
|1827
|2007.02.14 10:40
|buy
|914
|0.07
|236.62
|232.62
|236.89
|1828
|2007.02.14 10:45
|buy
|915
|0.14
|235.81
|232.01
|236.08
|1829
|2007.02.14 10:59
|t/p
|915
|0.14
|236.08
|232.01
|236.08
|31.47
|39335.01
|1830
|2007.02.14 10:59
|close
|914
|0.07
|236.64
|232.62
|236.89
|1.17
|39336.18
|1831
|2007.02.14 11:00
|buy
|916
|0.07
|236.71
|232.71
|236.98
|1832
|2007.02.14 13:50
|t/p
|916
|0.07
|236.98
|232.71
|236.98
|15.73
|39351.91
|1833
|2007.02.14 13:50
|buy
|917
|0.07
|237.12
|233.12
|237.39
|1834
|2007.02.14 14:05
|buy
|918
|0.14
|236.82
|233.02
|237.09
|1835
|2007.02.14 14:45
|t/p
|918
|0.14
|237.09
|233.02
|237.09
|31.47
|39383.38
|1836
|2007.02.14 14:45
|close
|917
|0.07
|237.10
|233.12
|237.39
|-1.16
|39382.22
|1837
|2007.02.14 14:50
|buy
|919
|0.07
|237.12
|233.12
|237.39
|1838
|2007.02.14 15:05
|buy
|920
|0.14
|236.87
|233.07
|237.14
|1839
|2007.02.14 15:20
|t/p
|920
|0.14
|237.14
|233.07
|237.14
|31.46
|39413.68
|1840
|2007.02.14 15:20
|close
|919
|0.07
|237.16
|233.12
|237.39
|2.33
|39416.01
|1841
|2007.02.14 15:29
|buy
|921
|0.07
|236.98
|232.98
|237.25
|1842
|2007.02.14 23:35
|buy
|922
|0.14
|236.19
|232.39
|236.46
|1843
|2007.02.14 23:40
|t/p
|922
|0.14
|236.46
|232.39
|236.46
|31.47
|39447.48
|1844
|2007.02.14 23:45
|buy
|923
|0.14
|236.46
|232.66
|236.73
|1845
|2007.02.14 23:50
|buy
|924
|0.28
|236.01
|232.41
|236.28
|1846
|2007.02.14 23:59
|t/p
|924
|0.28
|236.28
|232.41
|236.28
|62.93
|39510.41
|1847
|2007.02.15 00:10
|buy
|925
|0.28
|236.10
|232.50
|236.37
|1848
|2007.02.15 00:15
|buy
|926
|0.56
|235.85
|232.45
|236.12
|1849
|2007.02.15 00:20
|t/p
|926
|0.56
|236.12
|232.45
|236.12
|125.87
|39636.28
|1850
|2007.02.15 00:50
|buy
|927
|0.56
|235.87
|232.47
|236.14
|1851
|2007.02.15 01:15
|buy
|928
|1.12
|235.48
|232.28
|235.75
|1852
|2007.02.15 01:20
|buy
|929
|2.24
|235.28
|232.28
|235.55
|1853
|2007.02.15 01:29
|t/p
|929
|2.24
|235.55
|232.28
|235.55
|503.50
|40139.78
|1854
|2007.02.15 02:35
|t/p
|928
|1.12
|235.75
|232.28
|235.75
|251.75
|40391.53
|1855
|2007.02.15 02:35
|close
|921
|0.07
|235.86
|232.98
|237.25
|-60.94
|40330.58
|1856
|2007.02.15 02:35
|close
|925
|0.28
|235.86
|232.50
|236.37
|-55.95
|40274.63
|1857
|2007.02.15 02:40
|close
|923
|0.14
|235.76
|232.66
|236.73
|-72.95
|40201.68
|1858
|2007.02.15 02:50
|buy
|930
|0.14
|235.66
|231.86
|235.93
|1859
|2007.02.15 03:05
|close
|927
|0.56
|235.84
|232.47
|236.14
|-13.98
|40187.70
|1860
|2007.02.15 03:20
|close
|930
|0.14
|235.75
|231.86
|235.93
|10.49
|40198.19
|1861
|2007.02.15 03:29
|buy
|931
|0.07
|235.84
|231.84
|236.11
|1862
|2007.02.15 07:15
|buy
|932
|0.14
|235.57
|231.77
|235.84
|1863
|2007.02.15 08:35
|t/p
|931
|0.07
|236.11
|231.84
|236.11
|15.73
|40213.92
|1864
|2007.02.15 08:35
|t/p
|932
|0.14
|235.84
|231.77
|235.84
|31.47
|40245.39
|1865
|2007.02.15 08:35
|buy
|933
|0.07
|236.21
|232.21
|236.48
|1866
|2007.02.15 08:45
|buy
|934
|0.14
|235.81
|232.01
|236.08
|1867
|2007.02.15 08:59
|t/p
|934
|0.14
|236.08
|232.01
|236.08
|31.47
|40276.86
|1868
|2007.02.15 08:59
|close
|933
|0.07
|236.09
|232.21
|236.48
|-6.99
|40269.87
|1869
|2007.02.15 09:00
|buy
|935
|0.07
|236.16
|232.16
|236.43
|1870
|2007.02.15 09:35
|buy
|936
|0.14
|235.40
|231.60
|235.67
|1871
|2007.02.15 09:50
|t/p
|936
|0.14
|235.67
|231.60
|235.67
|31.47
|40301.34
|1872
|2007.02.15 09:50
|close
|935
|0.07
|236.22
|232.16
|236.43
|3.49
|40304.83
|1873
|2007.02.15 09:59
|buy
|937
|0.07
|235.49
|231.49
|235.76
|1874
|2007.02.15 10:05
|buy
|938
|0.14
|235.18
|231.38
|235.45
|1875
|2007.02.15 10:20
|t/p
|938
|0.14
|235.45
|231.38
|235.45
|31.46
|40336.29
|1876
|2007.02.15 10:20
|close
|937
|0.07
|235.48
|231.49
|235.76
|-0.58
|40335.71
|1877
|2007.02.15 10:29
|buy
|939
|0.07
|235.32
|231.32
|235.59
|1878
|2007.02.15 10:50
|buy
|940
|0.14
|235.01
|231.21
|235.28
|1879
|2007.02.15 15:29
|buy
|941
|0.28
|234.34
|230.74
|234.61
|1880
|2007.02.15 15:45
|buy
|942
|0.56
|233.96
|230.56
|234.23
|1881
|2007.02.15 15:50
|buy
|943
|1.12
|233.42
|230.22
|233.69
|1882
|2007.02.15 16:20
|buy
|944
|2.24
|233.09
|230.09
|233.36
|1883
|2007.02.15 16:35
|t/p
|944
|2.24
|233.36
|230.09
|233.36
|503.49
|40839.20
|1884
|2007.02.15 16:35
|close
|939
|0.07
|233.48
|231.32
|235.59
|-107.23
|40731.97
|1885
|2007.02.15 16:35
|close
|941
|0.28
|233.48
|230.74
|234.61
|-200.47
|40531.50
|1886
|2007.02.15 16:35
|close
|943
|1.12
|233.48
|230.22
|233.69
|55.94
|40587.44
|1887
|2007.02.15 16:40
|buy
|945
|0.28
|233.53
|229.93
|233.80
|1888
|2007.02.15 16:50
|buy
|946
|0.56
|233.16
|229.76
|233.43
|1889
|2007.02.15 17:05
|close
|940
|0.14
|233.39
|231.21
|235.28
|-188.81
|40398.63
|1890
|2007.02.15 17:05
|close
|945
|0.28
|233.39
|229.93
|233.80
|-32.64
|40365.99
|1891
|2007.02.15 17:35
|close
|942
|0.56
|233.37
|230.56
|234.23
|-275.06
|40090.93
|1892
|2007.02.15 18:05
|close
|946
|0.56
|233.37
|229.76
|233.43
|97.90
|40188.83
|1893
|2007.02.15 18:10
|buy
|947
|0.07
|233.21
|229.21
|233.48
|1894
|2007.02.15 20:40
|buy
|948
|0.14
|232.84
|229.04
|233.11
|1895
|2007.02.15 21:50
|buy
|949
|0.28
|232.50
|228.90
|232.77
|1896
|2007.02.15 22:05
|t/p
|949
|0.28
|232.77
|228.90
|232.77
|62.94
|40251.77
|1897
|2007.02.15 22:05
|close
|947
|0.07
|232.81
|229.21
|233.48
|-23.31
|40228.46
|1898
|2007.02.15 22:10
|close
|948
|0.14
|232.78
|229.04
|233.11
|-6.99
|40221.47
|1899
|2007.02.15 22:15
|buy
|950
|0.07
|232.71
|228.71
|232.98
|1900
|2007.02.16 00:05
|t/p
|950
|0.07
|232.98
|228.71
|232.98
|17.17
|40238.64
|1901
|2007.02.16 00:05
|buy
|951
|0.07
|233.10
|229.10
|233.37
|1902
|2007.02.16 01:35
|buy
|952
|0.14
|232.85
|229.05
|233.12
|1903
|2007.02.16 02:15
|t/p
|952
|0.14
|233.12
|229.05
|233.12
|31.47
|40270.11
|1904
|2007.02.16 02:15
|close
|951
|0.07
|233.14
|229.10
|233.37
|2.33
|40272.44
|1905
|2007.02.16 02:20
|buy
|953
|0.07
|233.02
|229.02
|233.29
|1906
|2007.02.16 04:35
|t/p
|953
|0.07
|233.29
|229.02
|233.29
|15.74
|40288.18
|1907
|2007.02.16 04:35
|buy
|954
|0.07
|233.50
|229.50
|233.77
|1908
|2007.02.16 04:50
|buy
|955
|0.14
|233.15
|229.35
|233.42
|1909
|2007.02.16 08:15
|buy
|956
|0.28
|232.55
|228.95
|232.82
|1910
|2007.02.16 08:20
|t/p
|956
|0.28
|232.82
|228.95
|232.82
|62.94
|40351.12
|1911
|2007.02.16 08:29
|buy
|957
|0.28
|232.64
|229.04
|232.91
|1912
|2007.02.16 08:40
|buy
|958
|0.56
|232.43
|229.03
|232.70
|1913
|2007.02.16 08:45
|t/p
|958
|0.56
|232.70
|229.03
|232.70
|125.88
|40477.00
|1914
|2007.02.16 09:10
|t/p
|957
|0.28
|232.91
|229.04
|232.91
|62.94
|40539.94
|1915
|2007.02.16 09:10
|close
|954
|0.07
|232.95
|229.50
|233.77
|-32.06
|40507.88
|1916
|2007.02.16 09:20
|buy
|959
|0.14
|232.80
|229.00
|233.07
|1917
|2007.02.16 10:35
|buy
|960
|0.28
|232.51
|228.91
|232.78
|1918
|2007.02.16 11:50
|buy
|961
|0.56
|232.23
|228.83
|232.50
|1919
|2007.02.16 12:10
|t/p
|961
|0.56
|232.50
|228.83
|232.50
|125.88
|40633.76
|1920
|2007.02.16 12:10
|close
|955
|0.14
|232.62
|229.35
|233.42
|-61.77
|40571.99
|1921
|2007.02.16 12:10
|close
|960
|0.28
|232.62
|228.91
|232.78
|25.64
|40597.63
|1922
|2007.02.16 12:15
|buy
|962
|0.14
|232.52
|228.72
|232.79
|1923
|2007.02.16 12:20
|buy
|963
|0.28
|232.29
|228.69
|232.56
|1924
|2007.02.16 12:29
|t/p
|963
|0.28
|232.56
|228.69
|232.56
|62.94
|40660.57
|1925
|2007.02.16 12:29
|close
|959
|0.14
|232.58
|229.00
|233.07
|-25.64
|40634.93
|1926
|2007.02.16 12:30
|close
|962
|0.14
|232.57
|228.72
|232.79
|5.83
|40640.76
|1927
|2007.02.16 12:35
|buy
|964
|0.07
|232.66
|228.66
|232.93
|1928
|2007.02.16 12:50
|buy
|965
|0.14
|232.38
|228.58
|232.65
|1929
|2007.02.16 13:15
|buy
|966
|0.28
|232.17
|228.57
|232.44
|1930
|2007.02.16 13:45
|t/p
|966
|0.28
|232.44
|228.57
|232.44
|62.94
|40703.70
|1931
|2007.02.16 13:45
|close
|964
|0.07
|232.53
|228.66
|232.93
|-7.58
|40696.12
|1932
|2007.02.16 14:10
|close
|965
|0.14
|232.56
|228.58
|232.65
|20.98
|40717.10
|1933
|2007.02.16 14:15
|buy
|967
|0.07
|232.46
|228.46
|232.73
|1934
|2007.02.16 14:35
|t/p
|967
|0.07
|232.73
|228.46
|232.73
|15.73
|40732.83
|1935
|2007.02.16 14:35
|buy
|968
|0.07
|232.85
|228.85
|233.12
|1936
|2007.02.16 14:40
|buy
|969
|0.14
|232.64
|228.84
|232.91
|1937
|2007.02.18 23:00
|t/p
|969
|0.14
|232.91
|228.84
|232.91
|31.47
|40764.30
|1938
|2007.02.18 23:00
|close
|968
|0.07
|233.03
|228.85
|233.12
|10.49
|40774.79
|1939
|2007.02.18 23:05
|buy
|970
|0.07
|233.26
|229.26
|233.53
|1940
|2007.02.18 23:20
|buy
|971
|0.14
|233.05
|229.25
|233.32
|1941
|2007.02.19 00:20
|t/p
|970
|0.07
|233.53
|229.26
|233.53
|17.17
|40791.96
|1942
|2007.02.19 00:20
|t/p
|971
|0.14
|233.32
|229.25
|233.32
|34.35
|40826.31
|1943
|2007.02.19 00:20
|buy
|972
|0.07
|233.63
|229.63
|233.90
|1944
|2007.02.19 00:35
|buy
|973
|0.14
|233.11
|229.31
|233.38
|1945
|2007.02.19 00:45
|t/p
|973
|0.14
|233.38
|229.31
|233.38
|31.47
|40857.78
|1946
|2007.02.19 00:45
|close
|972
|0.07
|233.53
|229.63
|233.90
|-5.83
|40851.95
|1947
|2007.02.19 00:50
|buy
|974
|0.07
|233.53
|229.53
|233.80
|1948
|2007.02.19 00:59
|buy
|975
|0.14
|233.22
|229.42
|233.49
|1949
|2007.02.19 05:50
|t/p
|975
|0.14
|233.49
|229.42
|233.49
|31.47
|40883.42
|1950
|2007.02.19 05:50
|close
|974
|0.07
|233.50
|229.53
|233.80
|-1.74
|40881.68
|1951
|2007.02.19 05:59
|buy
|976
|0.07
|233.41
|229.41
|233.68
|1952
|2007.02.19 07:15
|buy
|977
|0.14
|233.16
|229.36
|233.43
|1953
|2007.02.19 08:35
|t/p
|977
|0.14
|233.43
|229.36
|233.43
|31.46
|40913.14
|1954
|2007.02.19 08:35
|close
|976
|0.07
|233.51
|229.41
|233.68
|5.83
|40918.97
|1955
|2007.02.19 08:40
|buy
|978
|0.07
|233.42
|229.42
|233.69
|1956
|2007.02.19 10:05
|buy
|979
|0.14
|232.27
|228.47
|232.54
|1957
|2007.02.19 10:15
|t/p
|979
|0.14
|232.54
|228.47
|232.54
|31.46
|40950.43
|1958
|2007.02.19 10:15
|close
|978
|0.07
|233.28
|229.42
|233.69
|-8.15
|40942.28
|1959
|2007.02.19 10:20
|buy
|980
|0.07
|233.63
|229.63
|233.90
|1960
|2007.02.19 10:29
|buy
|981
|0.14
|232.33
|228.53
|232.60
|1961
|2007.02.19 10:35
|buy
|982
|0.28
|232.10
|228.50
|232.37
|1962
|2007.02.19 10:50
|t/p
|981
|0.14
|232.60
|228.53
|232.60
|31.47
|40973.75
|1963
|2007.02.19 10:50
|t/p
|982
|0.28
|232.37
|228.50
|232.37
|62.94
|41036.69
|1964
|2007.02.19 10:50
|buy
|983
|0.14
|232.76
|228.96
|233.03
|1965
|2007.02.19 10:59
|close
|980
|0.07
|232.60
|229.63
|233.90
|-60.02
|40976.67
|1966
|2007.02.19 11:00
|close
|983
|0.14
|232.61
|228.96
|233.03
|-17.49
|40959.18
|1967
|2007.02.19 11:10
|buy
|984
|0.07
|232.79
|228.79
|233.06
|1968
|2007.02.19 12:10
|buy
|985
|0.14
|232.40
|228.60
|232.67
|1969
|2007.02.19 13:35
|t/p
|985
|0.14
|232.67
|228.60
|232.67
|31.47
|40990.65
|1970
|2007.02.19 13:35
|close
|984
|0.07
|232.69
|228.79
|233.06
|-5.83
|40984.82
|1971
|2007.02.19 13:40
|buy
|986
|0.07
|232.74
|228.74
|233.01
|1972
|2007.02.19 15:45
|t/p
|986
|0.07
|233.01
|228.74
|233.01
|15.73
|41000.55
|1973
|2007.02.19 15:45
|buy
|987
|0.07
|233.15
|229.15
|233.42
|1974
|2007.02.19 17:15
|t/p
|987
|0.07
|233.42
|229.15
|233.42
|15.73
|41016.28
|1975
|2007.02.19 17:15
|buy
|988
|0.07
|233.61
|229.61
|233.88
|1976
|2007.02.19 19:05
|buy
|989
|0.14
|233.26
|229.46
|233.53
|1977
|2007.02.20 01:10
|t/p
|989
|0.14
|233.53
|229.46
|233.53
|34.35
|41050.62
|1978
|2007.02.20 01:10
|close
|988
|0.07
|233.80
|229.61
|233.88
|12.51
|41063.13
|1979
|2007.02.20 01:15
|buy
|990
|0.07
|233.81
|229.81
|234.08
|1980
|2007.02.20 01:20
|buy
|991
|0.14
|233.40
|229.60
|233.67
|1981
|2007.02.20 01:30
|t/p
|991
|0.14
|233.67
|229.60
|233.67
|31.47
|41094.60
|1982
|2007.02.20 01:45
|buy
|992
|0.14
|233.52
|229.72
|233.79
|1983
|2007.02.20 02:20
|t/p
|992
|0.14
|233.79
|229.72
|233.79
|31.47
|41126.07
|1984
|2007.02.20 02:20
|close
|990
|0.07
|233.95
|229.81
|234.08
|8.16
|41134.23
|1985
|2007.02.20 02:29
|buy
|993
|0.07
|233.83
|229.83
|234.10
|1986
|2007.02.20 06:50
|t/p
|993
|0.07
|234.10
|229.83
|234.10
|15.73
|41149.96
|1987
|2007.02.20 06:50
|buy
|994
|0.07
|234.28
|230.28
|234.55
|1988
|2007.02.20 08:10
|buy
|995
|0.14
|233.77
|229.97
|234.04
|1989
|2007.02.20 08:15
|t/p
|995
|0.14
|234.04
|229.97
|234.04
|31.47
|41181.43
|1990
|2007.02.20 08:29
|buy
|996
|0.14
|233.86
|230.06
|234.13
|1991
|2007.02.20 10:45
|t/p
|996
|0.14
|234.13
|230.06
|234.13
|31.47
|41212.90
|1992
|2007.02.20 10:45
|close
|994
|0.07
|234.26
|230.28
|234.55
|-1.16
|41211.74
|1993
|2007.02.20 10:50
|buy
|997
|0.07
|234.17
|230.17
|234.44
|1994
|2007.02.20 11:50
|t/p
|997
|0.07
|234.44
|230.17
|234.44
|15.73
|41227.47
|1995
|2007.02.20 11:50
|buy
|998
|0.07
|234.52
|230.52
|234.79
|1996
|2007.02.20 14:45
|t/p
|998
|0.07
|234.79
|230.52
|234.79
|15.73
|41243.20
|1997
|2007.02.20 14:45
|buy
|999
|0.07
|235.03
|231.03
|235.30
|1998
|2007.02.20 16:05
|buy
|1000
|0.14
|234.67
|230.87
|234.94
|1999
|2007.02.20 16:15
|t/p
|1000
|0.14
|234.94
|230.87
|234.94
|31.46
|41274.66
|2000
|2007.02.20 16:15
|close
|999
|0.07
|234.95
|231.03
|235.30
|-4.67
|41269.99
|2001
|2007.02.20 16:20
|buy
|1001
|0.07
|235.10
|231.10
|235.37
|2002
|2007.02.20 16:29
|buy
|1002
|0.14
|234.67
|230.87
|234.94
|2003
|2007.02.20 19:20
|buy
|1003
|0.28
|234.46
|230.86
|234.73
|2004
|2007.02.20 23:40
|t/p
|1003
|0.28
|234.73
|230.86
|234.73
|62.94
|41332.93
|2005
|2007.02.20 23:40
|close
|1001
|0.07
|234.86
|231.10
|235.37
|-13.99
|41318.94
|2006
|2007.02.20 23:50
|close
|1002
|0.14
|234.83
|230.87
|234.94
|18.64
|41337.58
|2007
|2007.02.20 23:59
|buy
|1004
|0.07
|234.78
|230.78
|235.05
|2008
|2007.02.21 00:40
|t/p
|1004
|0.07
|235.05
|230.78
|235.05
|17.17
|41354.75
|2009
|2007.02.21 00:40
|buy
|1005
|0.07
|235.18
|231.18
|235.45
|2010
|2007.02.21 02:40
|t/p
|1005
|0.07
|235.45
|231.18
|235.45
|15.73
|41370.48
|2011
|2007.02.21 02:40
|buy
|1006
|0.07
|235.67
|231.67
|235.94
|2012
|2007.02.21 02:59
|buy
|1007
|0.14
|235.33
|231.53
|235.60
|2013
|2007.02.21 03:35
|buy
|1008
|0.28
|234.93
|231.33
|235.20
|2014
|2007.02.21 03:40
|buy
|1009
|0.56
|233.92
|230.52
|234.19
|2015
|2007.02.21 03:45
|t/p
|1009
|0.56
|234.19
|230.52
|234.19
|125.88
|41496.36
|2016
|2007.02.21 03:50
|t/p
|1008
|0.28
|235.20
|231.33
|235.20
|62.93
|41559.29
|2017
|2007.02.21 03:50
|close
|1006
|0.07
|235.30
|231.67
|235.94
|-21.56
|41537.73
|2018
|2007.02.21 03:59
|buy
|1010
|0.14
|234.43
|230.63
|234.70
|2019
|2007.02.21 04:05
|buy
|1011
|0.28
|233.87
|230.27
|234.14
|2020
|2007.02.21 04:15
|t/p
|1011
|0.28
|234.14
|230.27
|234.14
|62.94
|41600.67
|2021
|2007.02.21 04:15
|close
|1007
|0.14
|234.30
|231.53
|235.60
|-120.05
|41480.62
|2022
|2007.02.21 04:20
|close
|1010
|0.14
|234.38
|230.63
|234.70
|-5.82
|41474.80
|2023
|2007.02.21 04:29
|buy
|1012
|0.07
|234.21
|230.21
|234.48
|2024
|2007.02.21 04:50
|buy
|1013
|0.14
|233.94
|230.14
|234.21
|2025
|2007.02.21 05:05
|t/p
|1012
|0.07
|234.48
|230.21
|234.48
|15.74
|41490.54
|2026
|2007.02.21 05:05
|t/p
|1013
|0.14
|234.21
|230.14
|234.21
|31.47
|41522.01
|2027
|2007.02.21 05:05
|buy
|1014
|0.07
|235.49
|231.49
|235.76
|2028
|2007.02.21 05:15
|buy
|1015
|0.14
|234.14
|230.34
|234.41
|2029
|2007.02.21 05:20
|buy
|1016
|0.28
|233.82
|230.22
|234.09
|2030
|2007.02.21 05:29
|t/p
|1015
|0.14
|234.41
|230.34
|234.41
|31.47
|41553.48
|2031
|2007.02.21 05:29
|t/p
|1016
|0.28
|234.09
|230.22
|234.09
|62.93
|41616.41
|2032
|2007.02.21 05:29
|close
|1014
|0.07
|235.25
|231.49
|235.76
|-13.98
|41602.43
|2033
|2007.02.21 05:30
|buy
|1017
|0.07
|235.34
|231.34
|235.61
|2034
|2007.02.21 05:40
|buy
|1018
|0.14
|235.07
|231.27
|235.34
|2035
|2007.02.21 07:10
|t/p
|1018
|0.14
|235.34
|231.27
|235.34
|31.46
|41633.89
|2036
|2007.02.21 07:10
|close
|1017
|0.07
|235.42
|231.34
|235.61
|4.66
|41638.55
|2037
|2007.02.21 07:15
|buy
|1019
|0.07
|235.38
|231.38
|235.65
|2038
|2007.02.21 07:40
|buy
|1020
|0.14
|235.17
|231.37
|235.44
|2039
|2007.02.21 07:59
|t/p
|1020
|0.14
|235.44
|231.37
|235.44
|31.47
|41670.02
|2040
|2007.02.21 07:59
|close
|1019
|0.07
|235.62
|231.38
|235.65
|13.99
|41684.01
|2041
|2007.02.21 08:00
|buy
|1021
|0.07
|235.71
|231.71
|235.98
|2042
|2007.02.21 08:20
|t/p
|1021
|0.07
|235.98
|231.71
|235.98
|15.74
|41699.75
|2043
|2007.02.21 08:20
|buy
|1022
|0.07
|236.18
|232.18
|236.45
|2044
|2007.02.21 08:29
|buy
|1023
|0.14
|235.89
|232.09
|236.16
|2045
|2007.02.21 09:35
|buy
|1024
|0.28
|235.42
|231.82
|235.69
|2046
|2007.02.21 09:45
|t/p
|1024
|0.28
|235.69
|231.82
|235.69
|62.93
|41762.68
|2047
|2007.02.21 09:45
|close
|1022
|0.07
|235.86
|232.18
|236.45
|-18.64
|41744.04
|2048
|2007.02.21 09:50
|close
|1023
|0.14
|235.94
|232.09
|236.16
|5.82
|41749.86
|2049
|2007.02.21 09:59
|buy
|1025
|0.07
|235.49
|231.49
|235.76
|2050
|2007.02.21 10:05
|buy
|1026
|0.14
|235.21
|231.41
|235.48
|2051
|2007.02.21 10:35
|t/p
|1026
|0.14
|235.48
|231.41
|235.48
|31.47
|41781.33
|2052
|2007.02.21 10:35
|close
|1025
|0.07
|235.58
|231.49
|235.76
|5.25
|41786.58
|2053
|2007.02.21 10:40
|buy
|1027
|0.07
|235.76
|231.76
|236.03
|2054
|2007.02.21 10:50
|buy
|1028
|0.14
|235.19
|231.39
|235.46
|2055
|2007.02.21 10:59
|t/p
|1028
|0.14
|235.46
|231.39
|235.46
|31.47
|41818.05
|2056
|2007.02.21 12:40
|t/p
|1027
|0.07
|236.03
|231.76
|236.03
|15.73
|41833.78
|2057
|2007.02.21 12:40
|buy
|1029
|0.07
|236.21
|232.21
|236.48
|2058
|2007.02.21 13:40
|buy
|1030
|0.14
|235.98
|232.18
|236.25
|2059
|2007.02.21 13:45
|t/p
|1030
|0.14
|236.25
|232.18
|236.25
|31.47
|41865.25
|2060
|2007.02.22 08:29
|buy
|1031
|0.14
|235.97
|232.17
|236.24
|2061
|2007.02.22 08:50
|buy
|1032
|0.28
|235.74
|232.14
|236.01
|2062
|2007.02.22 08:59
|t/p
|1032
|0.28
|236.01
|232.14
|236.01
|62.94
|41928.19
|2063
|2007.02.22 09:05
|t/p
|1029
|0.07
|236.48
|232.21
|236.48
|20.06
|41948.25
|2064
|2007.02.22 09:05
|t/p
|1031
|0.14
|236.24
|232.17
|236.24
|31.47
|41979.72
|2065
|2007.02.22 09:05
|buy
|1033
|0.07
|236.62
|232.62
|236.89
|2066
|2007.02.22 09:15
|buy
|1034
|0.14
|236.33
|232.53
|236.60
|2067
|2007.02.22 09:20
|buy
|1035
|0.28
|236.12
|232.52
|236.39
|2068
|2007.02.22 09:30
|t/p
|1035
|0.28
|236.39
|232.52
|236.39
|62.93
|42042.65
|2069
|2007.02.22 11:10
|t/p
|1034
|0.14
|236.60
|232.53
|236.60
|31.47
|42074.12
|2070
|2007.02.22 11:10
|close
|1033
|0.07
|236.75
|232.62
|236.89
|7.58
|42081.70
|2071
|2007.02.22 11:15
|buy
|1036
|0.08
|236.64
|232.64
|236.91
|2072
|2007.02.22 15:10
|t/p
|1036
|0.08
|236.91
|232.64
|236.91
|17.98
|42099.68
|2073
|2007.02.22 15:10
|buy
|1037
|0.08
|237.04
|233.04
|237.31
|2074
|2007.02.22 16:20
|t/p
|1037
|0.08
|237.31
|233.04
|237.31
|17.98
|42117.66
|2075
|2007.02.22 16:20
|buy
|1038
|0.08
|237.55
|233.55
|237.82
|2076
|2007.02.22 16:35
|buy
|1039
|0.16
|237.26
|233.46
|237.53
|2077
|2007.02.22 17:15
|t/p
|1039
|0.16
|237.53
|233.46
|237.53
|35.97
|42153.63
|2078
|2007.02.22 17:15
|close
|1038
|0.08
|237.54
|233.55
|237.82
|-0.67
|42152.96
|2079
|2007.02.22 17:20
|buy
|1040
|0.08
|238.03
|234.03
|238.30
|2080
|2007.02.22 17:35
|buy
|1041
|0.16
|237.64
|233.84
|237.91
|2081
|2007.02.23 01:20
|buy
|1042
|0.32
|237.40
|233.80
|237.67
|2082
|2007.02.23 02:35
|t/p
|1042
|0.32
|237.67
|233.80
|237.67
|71.93
|42224.89
|2083
|2007.02.23 02:35
|close
|1040
|0.08
|237.81
|234.03
|238.30
|-13.01
|42211.88
|2084
|2007.02.23 02:50
|close
|1041
|0.16
|237.79
|233.84
|237.91
|23.27
|42235.15
|2085
|2007.02.23 02:59
|buy
|1043
|0.08
|237.89
|233.89
|238.16
|2086
|2007.02.23 04:10
|buy
|1044
|0.16
|237.62
|233.82
|237.89
|2087
|2007.02.23 09:50
|buy
|1045
|0.32
|237.41
|233.81
|237.68
|2088
|2007.02.23 11:10
|t/p
|1045
|0.32
|237.68
|233.81
|237.68
|71.93
|42307.08
|2089
|2007.02.23 11:10
|close
|1043
|0.08
|237.74
|233.89
|238.16
|-9.99
|42297.09
|2090
|2007.02.23 11:29
|close
|1044
|0.16
|237.69
|233.82
|237.89
|9.32
|42306.41
|2091
|2007.02.23 11:30
|buy
|1046
|0.08
|237.76
|233.76
|238.03
|2092
|2007.02.23 13:20
|t/p
|1046
|0.08
|238.03
|233.76
|238.03
|17.98
|42324.39
|2093
|2007.02.23 13:20
|buy
|1047
|0.08
|238.20
|234.20
|238.47
|2094
|2007.02.23 13:40
|buy
|1048
|0.16
|237.84
|234.04
|238.11
|2095
|2007.02.23 14:35
|buy
|1049
|0.32
|237.62
|234.02
|237.89
|2096
|2007.02.26 00:05
|buy
|1050
|0.64
|237.32
|233.92
|237.59
|2097
|2007.02.26 08:35
|buy
|1051
|1.28
|236.97
|233.77
|237.24
|2098
|2007.02.26 08:40
|buy
|1052
|2.56
|236.71
|233.71
|236.98
|2099
|2007.02.26 08:50
|t/p
|1051
|1.28
|237.24
|233.77
|237.24
|287.72
|42612.11
|2100
|2007.02.26 08:50
|t/p
|1052
|2.56
|236.98
|233.71
|236.98
|575.42
|43187.53
|2101
|2007.02.26 08:50
|close
|1047
|0.08
|237.36
|234.20
|238.47
|-54.31
|43133.22
|2102
|2007.02.26 08:50
|close
|1049
|0.32
|237.36
|234.02
|237.89
|-62.68
|43070.54
|2103
|2007.02.26 08:59
|buy
|1053
|0.32
|236.79
|233.19
|237.06
|2104
|2007.02.26 09:05
|buy
|1054
|0.64
|236.53
|233.13
|236.80
|2105
|2007.02.26 09:15
|t/p
|1054
|0.64
|236.80
|233.13
|236.80
|143.86
|43214.40
|2106
|2007.02.26 09:15
|close
|1048
|0.16
|236.87
|234.04
|238.11
|-125.91
|43088.49
|2107
|2007.02.26 09:15
|close
|1053
|0.32
|236.87
|233.19
|237.06
|21.31
|43109.80
|2108
|2007.02.26 09:20
|buy
|1055
|0.16
|236.59
|232.79
|236.86
|2109
|2007.02.26 09:29
|close
|1050
|0.64
|236.80
|233.92
|237.59
|-277.05
|42832.75
|2110
|2007.02.26 09:35
|t/p
|1055
|0.16
|236.86
|232.79
|236.86
|35.96
|42868.71
|2111
|2007.02.26 09:35
|buy
|1056
|0.08
|237.16
|233.16
|237.43
|2112
|2007.02.26 09:50
|buy
|1057
|0.16
|236.73
|232.93
|237.00
|2113
|2007.02.26 14:10
|buy
|1058
|0.32
|236.39
|232.79
|236.66
|2114
|2007.02.26 15:05
|t/p
|1058
|0.32
|236.66
|232.79
|236.66
|71.93
|42940.64
|2115
|2007.02.26 15:05
|close
|1056
|0.08
|236.68
|233.16
|237.43
|-31.97
|42908.67
|2116
|2007.02.26 15:20
|buy
|1059
|0.16
|236.35
|232.55
|236.62
|2117
|2007.02.26 15:29
|t/p
|1059
|0.16
|236.62
|232.55
|236.62
|35.97
|42944.64
|2118
|2007.02.26 15:29
|close
|1057
|0.16
|236.67
|232.93
|237.00
|-7.99
|42936.65
|2119
|2007.02.26 15:30
|buy
|1060
|0.08
|236.74
|232.74
|237.01
|2120
|2007.02.26 16:45
|t/p
|1060
|0.08
|237.01
|232.74
|237.01
|17.98
|42954.63
|2121
|2007.02.26 16:45
|buy
|1061
|0.08
|237.10
|233.10
|237.37
|2122
|2007.02.26 17:35
|buy
|1062
|0.16
|236.90
|233.10
|237.17
|2123
|2007.02.26 18:35
|buy
|1063
|0.32
|236.66
|233.06
|236.93
|2124
|2007.02.26 22:50
|t/p
|1063
|0.32
|236.93
|233.06
|236.93
|71.93
|43026.56
|2125
|2007.02.26 22:50
|close
|1061
|0.08
|237.01
|233.10
|237.37
|-6.00
|43020.56
|2126
|2007.02.26 22:59
|close
|1062
|0.16
|236.97
|233.10
|237.17
|9.33
|43029.89
|2127
|2007.02.26 23:00
|buy
|1064
|0.08
|237.06
|233.06
|237.33
|2128
|2007.02.27 00:05
|buy
|1065
|0.16
|236.77
|232.97
|237.04
|2129
|2007.02.27 00:35
|buy
|1066
|0.32
|236.54
|232.94
|236.81
|2130
|2007.02.27 01:50
|buy
|1067
|0.64
|236.29
|232.89
|236.56
|2131
|2007.02.27 03:35
|t/p
|1067
|0.64
|236.56
|232.89
|236.56
|143.85
|43173.74
|2132
|2007.02.27 03:35
|close
|1064
|0.08
|236.57
|233.06
|237.33
|-30.99
|43142.75
|2133
|2007.02.27 03:35
|close
|1066
|0.32
|236.57
|232.94
|236.81
|7.99
|43150.74
|2134
|2007.02.27 03:40
|buy
|1068
|0.16
|236.56
|232.76
|236.83
|2135
|2007.02.27 04:15
|close
|1065
|0.16
|236.58
|232.97
|237.04
|-25.31
|43125.43
|2136
|2007.02.27 04:20
|close
|1068
|0.16
|236.57
|232.76
|236.83
|1.34
|43126.77
|2137
|2007.02.27 04:29
|buy
|1069
|0.08
|236.49
|232.49
|236.76
|2138
|2007.02.27 06:10
|buy
|1070
|0.16
|235.77
|231.97
|236.04
|2139
|2007.02.27 07:45
|buy
|1071
|0.32
|235.27
|231.67
|235.54
|2140
|2007.02.27 08:10
|buy
|1072
|0.64
|234.93
|231.53
|235.20
|2141
|2007.02.27 08:35
|t/p
|1072
|0.64
|235.20
|231.53
|235.20
|143.86
|43270.63
|2142
|2007.02.27 08:35
|close
|1069
|0.08
|235.21
|232.49
|236.76
|-85.25
|43185.38
|2143
|2007.02.27 08:35
|close
|1071
|0.32
|235.21
|231.67
|235.54
|-15.98
|43169.40
|2144
|2007.02.27 08:40
|buy
|1073
|0.16
|235.16
|231.36
|235.43
|2145
|2007.02.27 08:50
|buy
|1074
|0.32
|234.78
|231.18
|235.05
|2146
|2007.02.27 09:05
|t/p
|1074
|0.32
|235.05
|231.18
|235.05
|71.93
|43241.33
|2147
|2007.02.27 09:05
|close
|1070
|0.16
|235.08
|231.97
|236.04
|-91.91
|43149.42
|2148
|2007.02.27 09:10
|close
|1073
|0.16
|235.06
|231.36
|235.43
|-13.32
|43136.10
|2149
|2007.02.27 09:15
|buy
|1075
|0.08
|234.92
|230.92
|235.19
|2150
|2007.02.27 10:35
|buy
|1076
|0.16
|234.48
|230.68
|234.75
|2151
|2007.02.27 10:45
|t/p
|1076
|0.16
|234.75
|230.68
|234.75
|35.96
|43172.06
|2152
|2007.02.27 10:45
|close
|1075
|0.08
|234.75
|230.92
|235.19
|-11.32
|43160.74
|2153
|2007.02.27 10:59
|buy
|1077
|0.08
|234.38
|230.38
|234.65
|2154
|2007.02.27 12:40
|buy
|1078
|0.16
|234.09
|230.29
|234.36
|2155
|2007.02.27 13:50
|buy
|1079
|0.32
|233.34
|229.74
|233.61
|2156
|2007.02.27 14:05
|t/p
|1079
|0.32
|233.61
|229.74
|233.61
|71.93
|43232.67
|2157
|2007.02.27 14:05
|buy
|1080
|0.32
|233.82
|230.22
|234.09
|2158
|2007.02.27 14:10
|close
|1077
|0.08
|233.68
|230.38
|234.65
|-46.62
|43186.05
|2159
|2007.02.27 14:10
|close
|1080
|0.32
|233.68
|230.22
|234.09
|-37.30
|43148.75
|2160
|2007.02.27 14:15
|buy
|1081
|0.16
|233.60
|229.80
|233.87
|2161
|2007.02.27 14:20
|buy
|1082
|0.32
|233.35
|229.75
|233.62
|2162
|2007.02.27 14:29
|t/p
|1082
|0.32
|233.62
|229.75
|233.62
|71.93
|43220.68
|2163
|2007.02.27 14:29
|close
|1078
|0.16
|233.70
|230.29
|234.36
|-51.95
|43168.73
|2164
|2007.02.27 14:30
|close
|1081
|0.16
|233.71
|229.80
|233.87
|14.65
|43183.38
|2165
|2007.02.27 14:35
|buy
|1083
|0.08
|233.83
|229.83
|234.10
|2166
|2007.02.27 14:50
|buy
|1084
|0.16
|233.58
|229.78
|233.85
|2167
|2007.02.27 15:05
|t/p
|1084
|0.16
|233.85
|229.78
|233.85
|35.96
|43219.34
|2168
|2007.02.27 15:05
|close
|1083
|0.08
|233.91
|229.83
|234.10
|5.33
|43224.67
|2169
|2007.02.27 15:10
|buy
|1085
|0.08
|233.87
|229.87
|234.14
|2170
|2007.02.27 15:15
|buy
|1086
|0.16
|233.58
|229.78
|233.85
|2171
|2007.02.27 15:40
|buy
|1087
|0.32
|233.31
|229.71
|233.58
|2172
|2007.02.27 15:45
|t/p
|1087
|0.32
|233.58
|229.71
|233.58
|71.92
|43296.59
|2173
|2007.02.27 16:00
|buy
|1088
|0.32
|233.37
|229.77
|233.64
|2174
|2007.02.27 17:15
|buy
|1089
|0.64
|233.16
|229.76
|233.43
|2175
|2007.02.27 19:10
|buy
|1090
|1.28
|232.69
|229.49
|232.96
|2176
|2007.02.27 19:50
|buy
|1091
|2.56
|232.00
|229.00
|232.27
|2177
|2007.02.27 20:15
|buy
|1092
|5.12
|231.61
|228.81
|231.88
|2178
|2007.02.27 20:20
|buy
|1093
|10.24
|230.71
|228.11
|230.98
|2179
|2007.02.27 20:29
|t/p
|1093
|10.24
|230.98
|228.11
|230.98
|2301.70
|45598.29
|2180
|2007.02.27 20:45
|buy
|1094
|10.24
|231.30
|228.70
|231.57
|2181
|2007.02.27 20:50
|buy
|1095
|11.39
|231.07
|228.67
|231.34
|2182
|2007.02.27 20:59
|t/p
|1095
|11.39
|231.34
|228.67
|231.34
|2560.19
|48158.48
|2183
|2007.02.27 22:05
|t/p
|1094
|10.24
|231.57
|228.70
|231.57
|2301.70
|50460.18
|2184
|2007.02.27 22:05
|close
|1085
|0.08
|231.71
|229.87
|234.14
|-143.86
|50316.32
|2185
|2007.02.27 22:05
|close
|1088
|0.32
|231.71
|229.77
|233.64
|-442.22
|49874.10
|2186
|2007.02.27 22:05
|close
|1090
|1.28
|231.71
|229.49
|232.96
|-1044.29
|48829.81
|2187
|2007.02.27 22:05
|close
|1092
|5.12
|231.71
|228.81
|231.88
|426.24
|49256.05
|2188
|2007.02.27 22:10
|buy
|1096
|0.72
|231.53
|228.13
|231.80
|2189
|2007.02.27 22:29
|close
|1086
|0.16
|231.68
|229.78
|233.85
|-253.08
|49002.97
|2190
|2007.02.27 22:29
|close
|1091
|2.56
|231.68
|229.00
|232.27
|-681.98
|48320.99
|2191
|2007.02.27 22:30
|close
|1089
|0.64
|231.69
|229.76
|233.43
|-783.21
|47537.78
|2192
|2007.02.27 22:35
|t/p
|1096
|0.72
|231.80
|228.13
|231.80
|161.84
|47699.62
|2193
|2007.02.27 22:35
|buy
|1097
|0.08
|232.25
|228.25
|232.52
|2194
|2007.02.27 22:45
|buy
|1098
|0.16
|231.77
|227.97
|232.04
|2195
|2007.02.27 22:50
|t/p
|1098
|0.16
|232.04
|227.97
|232.04
|35.97
|47735.59
|2196
|2007.02.27 23:05
|buy
|1099
|0.16
|231.93
|228.13
|232.20
|2197
|2007.02.27 23:35
|buy
|1100
|0.32
|231.59
|227.99
|231.86
|2198
|2007.02.27 23:50
|t/p
|1100
|0.32
|231.86
|227.99
|231.86
|71.93
|47807.52
|2199
|2007.02.27 23:50
|close
|1097
|0.08
|231.94
|228.25
|232.52
|-20.65
|47786.87
|2200
|2007.02.28 00:10
|close
|1099
|0.16
|231.95
|228.13
|232.20
|5.95
|47792.82
|2201
|2007.02.28 00:15
|buy
|1101
|0.08
|232.38
|228.38
|232.65
|2202
|2007.02.28 00:20
|buy
|1102
|0.16
|232.01
|228.21
|232.28
|2203
|2007.02.28 00:29
|t/p
|1102
|0.16
|232.28
|228.21
|232.28
|35.97
|47828.79
|2204
|2007.02.28 00:40
|t/p
|1101
|0.08
|232.65
|228.38
|232.65
|17.99
|47846.78
|2205
|2007.02.28 00:40
|buy
|1103
|0.08
|232.79
|228.79
|233.06
|2206
|2007.02.28 00:45
|buy
|1104
|0.16
|232.33
|228.53
|232.60
|2207
|2007.02.28 01:05
|t/p
|1104
|0.16
|232.60
|228.53
|232.60
|35.96
|47882.74
|2208
|2007.02.28 01:05
|close
|1103
|0.08
|232.73
|228.79
|233.06
|-4.00
|47878.74
|2209
|2007.02.28 01:10
|buy
|1105
|0.08
|232.40
|228.40
|232.67
|2210
|2007.02.28 01:20
|t/p
|1105
|0.08
|232.67
|228.40
|232.67
|17.98
|47896.72
|2211
|2007.02.28 01:20
|buy
|1106
|0.08
|232.92
|228.92
|233.19
|2212
|2007.02.28 01:35
|buy
|1107
|0.16
|232.60
|228.80
|232.87
|2213
|2007.02.28 01:45
|t/p
|1107
|0.16
|232.87
|228.80
|232.87
|35.97
|47932.69
|2214
|2007.02.28 01:45
|close
|1106
|0.08
|232.94
|228.92
|233.19
|1.33
|47934.02
|2215
|2007.02.28 01:50
|buy
|1108
|0.08
|233.05
|229.05
|233.32
|2216
|2007.02.28 01:59
|buy
|1109
|0.16
|232.69
|228.89
|232.96
|2217
|2007.02.28 05:15
|buy
|1110
|0.32
|232.41
|228.81
|232.68
|2218
|2007.02.28 05:35
|buy
|1111
|0.64
|232.02
|228.62
|232.29
|2219
|2007.02.28 05:45
|t/p
|1111
|0.64
|232.29
|228.62
|232.29
|143.86
|48077.88
|2220
|2007.02.28 05:45
|close
|1108
|0.08
|232.36
|229.05
|233.32
|-45.96
|48031.92
|2221
|2007.02.28 05:45
|close
|1110
|0.32
|232.36
|228.81
|232.68
|-13.32
|48018.60
|2222
|2007.02.28 05:50
|buy
|1112
|0.18
|232.23
|228.43
|232.50
|2223
|2007.02.28 05:59
|buy
|1113
|0.36
|231.87
|228.27
|232.14
|2224
|2007.02.28 06:10
|t/p
|1113
|0.36
|232.14
|228.27
|232.14
|80.92
|48099.52
|2225
|2007.02.28 06:10
|close
|1109
|0.16
|232.43
|228.89
|232.96
|-34.63
|48064.89
|2226
|2007.02.28 06:15
|close
|1112
|0.18
|232.26
|228.43
|232.50
|4.50
|48069.39
|2227
|2007.02.28 06:20
|buy
|1114
|0.09
|231.42
|227.42
|231.69
|2228
|2007.02.28 06:29
|t/p
|1114
|0.09
|231.69
|227.42
|231.69
|20.23
|48089.62
|2229
|2007.02.28 06:29
|buy
|1115
|0.09
|232.23
|228.23
|232.50
|2230
|2007.02.28 06:50
|buy
|1116
|0.18
|231.82
|228.02
|232.09
|2231
|2007.02.28 07:15
|buy
|1117
|0.36
|231.58
|227.98
|231.85
|2232
|2007.02.28 07:35
|t/p
|1116
|0.18
|232.09
|228.02
|232.09
|40.46
|48130.08
|2233
|2007.02.28 07:35
|t/p
|1117
|0.36
|231.85
|227.98
|231.85
|80.91
|48210.99
|2234
|2007.02.28 07:35
|close
|1115
|0.09
|232.42
|228.23
|232.50
|14.24
|48225.23
|2235
|2007.02.28 07:40
|buy
|1118
|0.09
|231.85
|227.85
|232.12
|2236
|2007.02.28 07:45
|t/p
|1118
|0.09
|232.12
|227.85
|232.12
|20.23
|48245.46
|2237
|2007.02.28 07:45
|buy
|1119
|0.09
|232.27
|228.27
|232.54
|2238
|2007.02.28 07:50
|buy
|1120
|0.18
|232.05
|228.25
|232.32
|2239
|2007.02.28 08:05
|buy
|1121
|0.36
|231.83
|228.23
|232.10
|2240
|2007.02.28 08:10
|t/p
|1121
|0.36
|232.10
|228.23
|232.10
|80.92
|48326.38
|2241
|2007.02.28 08:20
|buy
|1122
|0.36
|231.83
|228.23
|232.10
|2242
|2007.02.28 08:40
|buy
|1123
|0.72
|231.61
|228.21
|231.88
|2243
|2007.02.28 08:45
|buy
|1124
|1.44
|231.36
|228.16
|231.63
|2244
|2007.02.28 08:50
|t/p
|1123
|0.72
|231.88
|228.21
|231.88
|161.84
|48488.22
|2245
|2007.02.28 08:50
|t/p
|1124
|1.44
|231.63
|228.16
|231.63
|323.67
|48811.89
|2246
|2007.02.28 08:50
|close
|1119
|0.09
|232.01
|228.27
|232.54
|-19.48
|48792.41
|2247
|2007.02.28 08:50
|close
|1122
|0.36
|232.01
|228.23
|232.10
|53.95
|48846.36
|2248
|2007.02.28 08:59
|buy
|1125
|0.18
|231.56
|227.76
|231.83
|2249
|2007.02.28 09:05
|buy
|1126
|0.36
|231.22
|227.62
|231.49
|2250
|2007.02.28 09:10
|buy
|1127
|0.72
|231.01
|227.61
|231.28
|2251
|2007.02.28 09:15
|t/p
|1126
|0.36
|231.49
|227.62
|231.49
|80.92
|48927.28
|2252
|2007.02.28 09:15
|t/p
|1127
|0.72
|231.28
|227.61
|231.28
|161.84
|49089.12
|2253
|2007.02.28 09:15
|close
|1120
|0.18
|231.55
|228.25
|232.32
|-74.93
|49014.19
|2254
|2007.02.28 09:20
|buy
|1128
|0.18
|231.25
|227.45
|231.52
|2255
|2007.02.28 09:40
|t/p
|1128
|0.18
|231.52
|227.45
|231.52
|40.46
|49054.65
|2256
|2007.02.28 09:40
|close
|1125
|0.18
|231.81
|227.76
|231.83
|37.46
|49092.11
|2257
|2007.02.28 09:45
|buy
|1129
|0.09
|231.67
|227.67
|231.94
|2258
|2007.02.28 09:50
|buy
|1130
|0.18
|231.31
|227.51
|231.58
|2259
|2007.02.28 09:59
|t/p
|1130
|0.18
|231.58
|227.51
|231.58
|40.46
|49132.57
|2260
|2007.02.28 10:05
|t/p
|1129
|0.09
|231.94
|227.67
|231.94
|20.23
|49152.80
|2261
|2007.02.28 10:05
|buy
|1131
|0.09
|232.10
|228.10
|232.37
|2262
|2007.02.28 10:15
|buy
|1132
|0.18
|231.63
|227.83
|231.90
|2263
|2007.02.28 10:29
|t/p
|1132
|0.18
|231.90
|227.83
|231.90
|40.46
|49193.26
|2264
|2007.02.28 10:29
|close
|1131
|0.09
|231.90
|228.10
|232.37
|-14.99
|49178.27
|2265
|2007.02.28 10:30
|buy
|1133
|0.09
|231.97
|227.97
|232.24
|2266
|2007.02.28 13:10
|t/p
|1133
|0.09
|232.24
|227.97
|232.24
|20.23
|49198.50
|2267
|2007.02.28 13:10
|buy
|1134
|0.09
|232.58
|228.58
|232.85
|2268
|2007.02.28 13:15
|buy
|1135
|0.18
|232.31
|228.51
|232.58
|2269
|2007.02.28 13:29
|buy
|1136
|0.36
|232.09
|228.49
|232.36
|2270
|2007.02.28 13:35
|t/p
|1136
|0.36
|232.36
|228.49
|232.36
|80.92
|49279.42
|2271
|2007.02.28 13:35
|close
|1134
|0.09
|232.45
|228.58
|232.85
|-9.74
|49269.68
|2272
|2007.02.28 13:40
|buy
|1137
|0.18
|231.95
|228.15
|232.22
|2273
|2007.02.28 13:50
|t/p
|1137
|0.18
|232.22
|228.15
|232.22
|40.46
|49310.14
|2274
|2007.02.28 13:50
|close
|1135
|0.18
|232.50
|228.51
|232.58
|28.47
|49338.61
|2275
|2007.02.28 13:59
|buy
|1138
|0.09
|232.13
|228.13
|232.40
|2276
|2007.02.28 14:05
|buy
|1139
|0.18
|231.72
|227.92
|231.99
|2277
|2007.02.28 14:15
|t/p
|1139
|0.18
|231.99
|227.92
|231.99
|40.46
|49379.07
|2278
|2007.02.28 14:15
|close
|1138
|0.09
|232.08
|228.13
|232.40
|-3.75
|49375.32
|2279
|2007.02.28 14:20
|buy
|1140
|0.09
|231.99
|227.99
|232.26
|2280
|2007.02.28 14:29
|buy
|1141
|0.18
|231.76
|227.96
|232.03
|2281
|2007.02.28 14:35
|buy
|1142
|0.36
|231.35
|227.75
|231.62
|2282
|2007.02.28 14:40
|t/p
|1142
|0.36
|231.62
|227.75
|231.62
|80.92
|49456.24
|2283
|2007.02.28 15:20
|buy
|1143
|0.36
|231.43
|227.83
|231.70
|2284
|2007.02.28 15:35
|t/p
|1140
|0.09
|232.26
|227.99
|232.26
|20.23
|49476.47
|2285
|2007.02.28 15:35
|t/p
|1141
|0.18
|232.03
|227.96
|232.03
|40.46
|49516.93
|2286
|2007.02.28 15:35
|t/p
|1143
|0.36
|231.70
|227.83
|231.70
|80.92
|49597.85
|2287
|2007.02.28 15:35
|buy
|1144
|0.09
|232.64
|228.64
|232.91
|2288
|2007.02.28 15:45
|buy
|1145
|0.18
|231.80
|228.00
|232.07
|2289
|2007.02.28 15:50
|buy
|1146
|0.36
|231.53
|227.93
|231.80
|2290
|2007.02.28 15:59
|t/p
|1145
|0.18
|232.07
|228.00
|232.07
|40.46
|49638.31
|2291
|2007.02.28 15:59
|t/p
|1146
|0.36
|231.80
|227.93
|231.80
|80.92
|49719.23
|2292
|2007.02.28 15:59
|buy
|1147
|0.18
|232.18
|228.38
|232.45
|2293
|2007.02.28 16:00
|close
|1144
|0.09
|232.08
|228.64
|232.91
|-41.96
|49677.27
|2294
|2007.02.28 16:05
|t/p
|1147
|0.18
|232.45
|228.38
|232.45
|40.46
|49717.73
|2295
|2007.02.28 16:05
|buy
|1148
|0.09
|232.85
|228.85
|233.12
|2296
|2007.02.28 16:10
|buy
|1149
|0.18
|232.40
|228.60
|232.67
|2297
|2007.02.28 16:20
|buy
|1150
|0.36
|232.13
|228.53
|232.40
|2298
|2007.02.28 16:50
|t/p
|1150
|0.36
|232.40
|228.53
|232.40
|80.92
|49798.65
|2299
|2007.02.28 16:50
|close
|1148
|0.09
|232.47
|228.85
|233.12
|-28.47
|49770.18
|2300
|2007.02.28 16:59
|buy
|1151
|0.18
|232.09
|228.29
|232.36
|2301
|2007.02.28 18:35
|t/p
|1151
|0.18
|232.36
|228.29
|232.36
|40.46
|49810.64
|2302
|2007.02.28 18:35
|close
|1149
|0.18
|232.36
|228.60
|232.67
|-5.99
|49804.65
|2303
|2007.02.28 18:40
|buy
|1152
|0.09
|232.28
|228.28
|232.55
|2304
|2007.02.28 21:20
|t/p
|1152
|0.09
|232.55
|228.28
|232.55
|20.23
|49824.88
|2305
|2007.02.28 21:20
|buy
|1153
|0.09
|232.71
|228.71
|232.98
|2306
|2007.02.28 23:15
|t/p
|1153
|0.09
|232.98
|228.71
|232.98
|20.23
|49845.11
|2307
|2007.02.28 23:15
|buy
|1154
|0.09
|233.07
|229.07
|233.34
|2308
|2007.02.28 23:20
|buy
|1155
|0.18
|232.77
|228.97
|233.04
|2309
|2007.02.28 23:40
|t/p
|1154
|0.09
|233.34
|229.07
|233.34
|20.23
|49865.34
|2310
|2007.02.28 23:40
|t/p
|1155
|0.18
|233.04
|228.97
|233.04
|40.46
|49905.80
|2311
|2007.02.28 23:40
|buy
|1156
|0.09
|233.54
|229.54
|233.81
|2312
|2007.02.28 23:45
|buy
|1157
|0.18
|232.92
|229.12
|233.19
|2313
|2007.03.01 00:05
|t/p
|1157
|0.18
|233.19
|229.12
|233.19
|51.56
|49957.36
|2314
|2007.03.01 00:05
|buy
|1158
|0.18
|233.27
|229.47
|233.54
|2315
|2007.03.01 00:20
|close
|1156
|0.09
|233.27
|229.54
|233.81
|-14.68
|49942.67
|2316
|2007.03.01 00:50
|close
|1158
|0.18
|233.25
|229.47
|233.54
|-2.99
|49939.68
|2317
|2007.03.01 00:59
|buy
|1159
|0.09
|233.13
|229.13
|233.40
|2318
|2007.03.01 01:35
|buy
|1160
|0.18
|232.77
|228.97
|233.04
|2319
|2007.03.01 01:40
|t/p
|1160
|0.18
|233.04
|228.97
|233.04
|40.46
|49980.14
|2320
|2007.03.01 01:59
|buy
|1161
|0.18
|232.83
|229.03
|233.10
|2321
|2007.03.01 02:15
|buy
|1162
|0.36
|232.52
|228.92
|232.79
|2322
|2007.03.01 02:50
|buy
|1163
|0.72
|232.29
|228.89
|232.56
|2323
|2007.03.01 03:59
|buy
|1164
|1.44
|232.07
|228.87
|232.34
|2324
|2007.03.01 04:15
|buy
|1165
|2.88
|231.83
|228.83
|232.10
|2325
|2007.03.01 04:35
|t/p
|1165
|2.88
|232.10
|228.83
|232.10
|647.36
|50627.50
|2326
|2007.03.01 04:35
|close
|1159
|0.09
|232.14
|229.13
|233.40
|-74.17
|50553.33
|2327
|2007.03.01 04:35
|close
|1162
|0.36
|232.14
|228.92
|232.79
|-113.88
|50439.45
|2328
|2007.03.01 04:35
|close
|1164
|1.44
|232.14
|228.87
|232.34
|83.92
|50523.37
|2329
|2007.03.01 04:40
|buy
|1166
|0.36
|232.08
|228.48
|232.35
|2330
|2007.03.01 05:15
|buy
|1167
|0.72
|231.82
|228.42
|232.09
|2331
|2007.03.01 05:35
|t/p
|1167
|0.72
|232.09
|228.42
|232.09
|161.84
|50685.21
|2332
|2007.03.01 05:35
|close
|1161
|0.18
|232.20
|229.03
|233.10
|-94.41
|50590.80
|2333
|2007.03.01 05:35
|close
|1166
|0.36
|232.20
|228.48
|232.35
|35.96
|50626.76
|2334
|2007.03.01 05:40
|buy
|1168
|0.18
|231.99
|228.19
|232.26
|2335
|2007.03.01 06:10
|close
|1163
|0.72
|232.12
|228.89
|232.56
|-101.90
|50524.86
|2336
|2007.03.01 06:40
|buy
|1169
|0.18
|231.58
|227.78
|231.85
|2337
|2007.03.01 06:50
|t/p
|1169
|0.18
|231.85
|227.78
|231.85
|40.46
|50565.32
|2338
|2007.03.01 06:50
|close
|1168
|0.18
|232.11
|228.19
|232.26
|17.98
|50583.30
|2339
|2007.03.01 06:59
|buy
|1170
|0.09
|231.59
|227.59
|231.86
|2340
|2007.03.01 08:05
|t/p
|1170
|0.09
|231.86
|227.59
|231.86
|20.23
|50603.53
|2341
|2007.03.01 08:05
|buy
|1171
|0.09
|231.98
|227.98
|232.25
|2342
|2007.03.01 08:15
|buy
|1172
|0.18
|231.64
|227.84
|231.91
|2343
|2007.03.01 08:35
|t/p
|1172
|0.18
|231.91
|227.84
|231.91
|40.46
|50643.99
|2344
|2007.03.01 08:35
|close
|1171
|0.09
|232.21
|227.98
|232.25
|17.23
|50661.22
|2345
|2007.03.01 08:40
|buy
|1173
|0.09
|231.81
|227.81
|232.08
|2346
|2007.03.01 12:10
|buy
|1174
|0.18
|231.56
|227.76
|231.83
|2347
|2007.03.01 12:15
|buy
|1175
|0.36
|231.27
|227.67
|231.54
|2348
|2007.03.01 12:20
|t/p
|1174
|0.18
|231.83
|227.76
|231.83
|40.46
|50701.68
|2349
|2007.03.01 12:20
|t/p
|1175
|0.36
|231.54
|227.67
|231.54
|80.92
|50782.60
|2350
|2007.03.01 12:20
|close
|1173
|0.09
|231.92
|227.81
|232.08
|8.24
|50790.84
|2351
|2007.03.01 12:29
|buy
|1176
|0.09
|231.42
|227.42
|231.69
|2352
|2007.03.01 12:35
|buy
|1177
|0.18
|231.19
|227.39
|231.46
|2353
|2007.03.01 12:50
|buy
|1178
|0.36
|230.72
|227.12
|230.99
|2354
|2007.03.01 13:20
|buy
|1179
|0.72
|230.45
|227.05
|230.72
|2355
|2007.03.01 13:29
|t/p
|1179
|0.72
|230.72
|227.05
|230.72
|161.84
|50952.68
|2356
|2007.03.01 13:35
|t/p
|1178
|0.36
|230.99
|227.12
|230.99
|80.92
|51033.60
|2357
|2007.03.01 13:35
|close
|1176
|0.09
|231.05
|227.42
|231.69
|-27.72
|51005.88
|2358
|2007.03.01 13:40
|buy
|1180
|0.18
|230.89
|227.09
|231.16
|2359
|2007.03.01 13:50
|buy
|1181
|0.36
|230.37
|226.77
|230.64
|2360
|2007.03.01 13:59
|t/p
|1181
|0.36
|230.64
|226.77
|230.64
|80.92
|51086.80
|2361
|2007.03.01 14:05
|close
|1177
|0.18
|231.09
|227.39
|231.46
|-14.99
|51071.81
|2362
|2007.03.01 14:15
|buy
|1182
|0.18
|230.29
|226.49
|230.56
|2363
|2007.03.01 14:40
|buy
|1183
|0.36
|229.47
|225.87
|229.74
|2364
|2007.03.01 14:50
|t/p
|1183
|0.36
|229.74
|225.87
|229.74
|80.92
|51152.73
|2365
|2007.03.01 14:50
|buy
|1184
|0.36
|229.83
|226.23
|230.10
|2366
|2007.03.01 14:59
|close
|1180
|0.18
|229.76
|227.09
|231.16
|-169.33
|50983.40
|2367
|2007.03.01 14:59
|close
|1184
|0.36
|229.76
|226.23
|230.10
|-20.98
|50962.42
|2368
|2007.03.01 15:00
|buy
|1185
|0.18
|229.86
|226.06
|230.13
|2369
|2007.03.01 15:05
|t/p
|1185
|0.18
|230.13
|226.06
|230.13
|40.45
|51002.87
|2370
|2007.03.01 15:05
|close
|1182
|0.18
|230.30
|226.49
|230.56
|1.50
|51004.37
|2371
|2007.03.01 15:10
|buy
|1186
|0.09
|230.51
|226.51
|230.78
|2372
|2007.03.01 15:20
|buy
|1187
|0.18
|229.81
|226.01
|230.08
|2373
|2007.03.01 15:29
|t/p
|1187
|0.18
|230.08
|226.01
|230.08
|40.46
|51044.83
|2374
|2007.03.01 15:29
|buy
|1188
|0.18
|230.26
|226.46
|230.53
|2375
|2007.03.01 15:35
|t/p
|1188
|0.18
|230.53
|226.46
|230.53
|40.46
|51085.29
|2376
|2007.03.01 15:35
|close
|1186
|0.09
|230.62
|226.51
|230.78
|8.24
|51093.53
|2377
|2007.03.01 15:40
|buy
|1189
|0.09
|230.74
|226.74
|231.01
|2378
|2007.03.01 15:45
|buy
|1190
|0.18
|230.40
|226.60
|230.67
|2379
|2007.03.01 15:50
|buy
|1191
|0.36
|230.12
|226.52
|230.39
|2380
|2007.03.01 16:15
|buy
|1192
|0.72
|229.80
|226.40
|230.07
|2381
|2007.03.01 16:29
|t/p
|1192
|0.72
|230.07
|226.40
|230.07
|161.84
|51255.37
|2382
|2007.03.01 16:29
|close
|1189
|0.09
|230.22
|226.74
|231.01
|-38.96
|51216.41
|2383
|2007.03.01 16:29
|close
|1191
|0.36
|230.22
|226.52
|230.39
|29.97
|51246.38
|2384
|2007.03.01 16:30
|close
|1190
|0.18
|230.23
|226.60
|230.67
|-25.47
|51220.91
|2385
|2007.03.01 16:35
|buy
|1193
|0.09
|230.49
|226.49
|230.76
|2386
|2007.03.01 16:40
|buy
|1194
|0.18
|230.09
|226.29
|230.36
|2387
|2007.03.01 19:05
|t/p
|1194
|0.18
|230.36
|226.29
|230.36
|40.46
|51261.37
|2388
|2007.03.01 19:05
|close
|1193
|0.09
|230.36
|226.49
|230.76
|-9.74
|51251.63
|2389
|2007.03.01 19:10
|buy
|1195
|0.09
|230.69
|226.69
|230.96
|2390
|2007.03.01 19:15
|buy
|1196
|0.18
|230.46
|226.66
|230.73
|2391
|2007.03.01 20:10
|buy
|1197
|0.36
|230.25
|226.65
|230.52
|2392
|2007.03.01 23:35
|t/p
|1197
|0.36
|230.52
|226.65
|230.52
|80.92
|51332.55
|2393
|2007.03.01 23:35
|close
|1195
|0.09
|230.54
|226.69
|230.96
|-11.24
|51321.31
|2394
|2007.03.01 23:45
|buy
|1198
|0.18
|230.19
|226.39
|230.46
|2395
|2007.03.02 00:20
|t/p
|1198
|0.18
|230.46
|226.39
|230.46
|44.16
|51365.47
|2396
|2007.03.02 00:20
|close
|1196
|0.18
|230.53
|226.66
|230.73
|14.19
|51379.66
|2397
|2007.03.02 00:29
|buy
|1199
|0.09
|230.41
|226.41
|230.68
|2398
|2007.03.02 00:40
|buy
|1200
|0.18
|230.20
|226.40
|230.47
|2399
|2007.03.02 01:05
|buy
|1201
|0.36
|229.96
|226.36
|230.23
|2400
|2007.03.02 01:15
|t/p
|1201
|0.36
|230.23
|226.36
|230.23
|80.92
|51460.58
|2401
|2007.03.02 01:15
|close
|1199
|0.09
|230.38
|226.41
|230.68
|-2.25
|51458.33
|2402
|2007.03.02 02:05
|close
|1200
|0.18
|230.26
|226.40
|230.47
|9.00
|51467.33
|2403
|2007.03.02 02:10
|buy
|1202
|0.09
|230.29
|226.29
|230.56
|2404
|2007.03.02 02:20
|buy
|1203
|0.18
|230.05
|226.25
|230.32
|2405
|2007.03.02 03:05
|t/p
|1203
|0.18
|230.32
|226.25
|230.32
|40.46
|51507.79
|2406
|2007.03.02 03:05
|close
|1202
|0.09
|230.41
|226.29
|230.56
|8.99
|51516.78
|2407
|2007.03.02 03:10
|buy
|1204
|0.09
|230.26
|226.26
|230.53
|2408
|2007.03.02 03:45
|t/p
|1204
|0.09
|230.53
|226.26
|230.53
|20.23
|51537.01
|2409
|2007.03.02 03:45
|buy
|1205
|0.09
|230.65
|226.65
|230.92
|2410
|2007.03.02 04:05
|buy
|1206
|0.18
|230.29
|226.49
|230.56
|2411
|2007.03.02 06:15
|buy
|1207
|0.36
|230.04
|226.44
|230.31
|2412
|2007.03.02 06:45
|buy
|1208
|0.72
|229.79
|226.39
|230.06
|2413
|2007.03.02 07:35
|t/p
|1208
|0.72
|230.06
|226.39
|230.06
|161.84
|51698.85
|2414
|2007.03.02 07:35
|close
|1205
|0.09
|230.13
|226.65
|230.92
|-38.96
|51659.89
|2415
|2007.03.02 07:35
|close
|1207
|0.36
|230.13
|226.44
|230.31
|26.97
|51686.86
|2416
|2007.03.02 07:40
|close
|1206
|0.18
|230.17
|226.49
|230.56
|-17.98
|51668.88
|2417
|2007.03.02 07:45
|buy
|1209
|0.09
|230.09
|226.09
|230.36
|2418
|2007.03.02 07:50
|buy
|1210
|0.18
|229.83
|226.03
|230.10
|2419
|2007.03.02 08:05
|t/p
|1210
|0.18
|230.10
|226.03
|230.10
|40.46
|51709.34
|2420
|2007.03.02 08:05
|close
|1209
|0.09
|230.19
|226.09
|230.36
|7.49
|51716.83
|2421
|2007.03.02 08:10
|buy
|1211
|0.09
|230.19
|226.19
|230.46
|2422
|2007.03.02 08:40
|buy
|1212
|0.18
|229.85
|226.05
|230.12
|2423
|2007.03.02 09:15
|t/p
|1212
|0.18
|230.12
|226.05
|230.12
|40.46
|51757.29
|2424
|2007.03.02 09:15
|close
|1211
|0.09
|230.18
|226.19
|230.46
|-0.75
|51756.54
|2425
|2007.03.02 09:20
|buy
|1213
|0.09
|230.17
|226.17
|230.44
|2426
|2007.03.02 09:29
|buy
|1214
|0.18
|229.97
|226.17
|230.24
|2427
|2007.03.02 09:35
|buy
|1215
|0.36
|229.25
|225.65
|229.52
|2428
|2007.03.02 09:40
|t/p
|1215
|0.36
|229.52
|225.65
|229.52
|80.92
|51837.46
|2429
|2007.03.02 09:45
|buy
|1216
|0.36
|229.65
|226.05
|229.92
|2430
|2007.03.02 09:50
|t/p
|1216
|0.36
|229.92
|226.05
|229.92
|80.92
|51918.38
|2431
|2007.03.02 09:59
|buy
|1217
|0.36
|229.34
|225.74
|229.61
|2432
|2007.03.02 11:10
|buy
|1218
|0.72
|229.03
|225.63
|229.30
|2433
|2007.03.02 11:15
|buy
|1219
|1.44
|228.54
|225.34
|228.81
|2434
|2007.03.02 11:40
|buy
|1220
|2.88
|228.27
|225.27
|228.54
|2435
|2007.03.02 12:15
|buy
|1221
|5.76
|227.99
|225.19
|228.26
|2436
|2007.03.02 12:20
|buy
|1222
|11.52
|227.18
|224.58
|227.45
|2437
|2007.03.02 12:35
|t/p
|1222
|11.52
|227.45
|224.58
|227.45
|2589.41
|54507.79
|2438
|2007.03.02 12:35
|close
|1213
|0.09
|227.92
|226.17
|230.44
|-168.58
|54339.21
|2439
|2007.03.02 12:35
|close
|1217
|0.36
|227.92
|225.74
|229.61
|-425.58
|53913.63
|2440
|2007.03.02 12:35
|close
|1219
|1.44
|227.92
|225.34
|228.81
|-743.26
|53170.37
|2441
|2007.03.02 12:35
|close
|1221
|5.76
|227.92
|225.19
|228.26
|-335.66
|52834.71
|2442
|2007.03.02 12:40
|buy
|1223
|0.72
|227.92
|224.52
|228.19
|2443
|2007.03.02 12:45
|buy
|1224
|1.44
|227.59
|224.39
|227.86
|2444
|2007.03.02 12:50
|buy
|1225
|2.88
|227.26
|224.26
|227.53
|2445
|2007.03.02 12:59
|t/p
|1225
|2.88
|227.53
|224.26
|227.53
|647.35
|53482.06
|2446
|2007.03.02 12:59
|close
|1214
|0.18
|227.59
|226.17
|230.24
|-356.64
|53125.42
|2447
|2007.03.02 12:59
|close
|1220
|2.88
|227.59
|225.27
|228.54
|-1630.37
|51495.05
|2448
|2007.03.02 12:59
|close
|1224
|1.44
|227.59
|224.39
|227.86
|0.00
|51495.05
|2449
|2007.03.02 13:00
|buy
|1226
|0.36
|227.66
|224.06
|227.93
|2450
|2007.03.02 13:05
|close
|1218
|0.72
|227.80
|225.63
|229.30
|-737.26
|50757.79
|2451
|2007.03.02 13:05
|close
|1226
|0.36
|227.80
|224.06
|227.93
|41.96
|50799.75
|2452
|2007.03.02 13:10
|buy
|1227
|0.18
|227.64
|223.84
|227.91
|2453
|2007.03.02 13:15
|buy
|1228
|0.36
|227.39
|223.79
|227.66
|2454
|2007.03.02 13:20
|buy
|1229
|0.72
|227.00
|223.60
|227.27
|2455
|2007.03.02 13:35
|t/p
|1229
|0.72
|227.27
|223.60
|227.27
|161.83
|50961.58
|2456
|2007.03.02 13:35
|close
|1223
|0.72
|227.38
|224.52
|228.19
|-323.67
|50637.91
|2457
|2007.03.02 13:35
|close
|1228
|0.36
|227.38
|223.79
|227.66
|-3.00
|50634.91
|2458
|2007.03.02 13:40
|buy
|1230
|0.18
|227.24
|223.44
|227.51
|2459
|2007.03.02 13:45
|buy
|1231
|0.36
|226.89
|223.29
|227.16
|2460
|2007.03.02 14:05
|t/p
|1231
|0.36
|227.16
|223.29
|227.16
|80.92
|50715.83
|2461
|2007.03.02 14:05
|close
|1227
|0.18
|227.45
|223.84
|227.91
|-28.47
|50687.36
|2462
|2007.03.02 14:15
|close
|1230
|0.18
|227.17
|223.44
|227.51
|-10.49
|50676.87
|2463
|2007.03.02 14:20
|buy
|1232
|0.09
|226.94
|222.94
|227.21
|2464
|2007.03.02 14:29
|t/p
|1232
|0.09
|227.21
|222.94
|227.21
|20.23
|50697.10
|2465
|2007.03.02 14:29
|buy
|1233
|0.09
|227.36
|223.36
|227.63
|2466
|2007.03.02 14:40
|t/p
|1233
|0.09
|227.63
|223.36
|227.63
|20.22
|50717.32
|2467
|2007.03.02 14:40
|buy
|1234
|0.09
|227.87
|223.87
|228.14
|2468
|2007.03.02 14:45
|buy
|1235
|0.18
|227.47
|223.67
|227.74
|2469
|2007.03.02 15:05
|t/p
|1235
|0.18
|227.74
|223.67
|227.74
|40.46
|50757.78
|2470
|2007.03.02 15:05
|close
|1234
|0.09
|228.07
|223.87
|228.14
|14.98
|50772.76
|2471
|2007.03.02 15:10
|buy
|1236
|0.09
|227.56
|223.56
|227.83
|2472
|2007.03.02 16:35
|buy
|1237
|0.18
|227.17
|223.37
|227.44
|2473
|2007.03.02 16:45
|t/p
|1237
|0.18
|227.44
|223.37
|227.44
|40.46
|50813.22
|2474
|2007.03.02 16:45
|close
|1236
|0.09
|227.53
|223.56
|227.83
|-2.25
|50810.97
|2475
|2007.03.02 16:50
|buy
|1238
|0.09
|227.38
|223.38
|227.65
|2476
|2007.03.02 17:05
|buy
|1239
|0.18
|226.91
|223.11
|227.18
|2477
|2007.03.02 17:10
|t/p
|1239
|0.18
|227.18
|223.11
|227.18
|40.46
|50851.43
|2478
|2007.03.02 17:15
|buy
|1240
|0.18
|226.97
|223.17
|227.24
|2479
|2007.03.02 17:50
|buy
|1241
|0.36
|226.58
|222.98
|226.85
|2480
|2007.03.02 17:59
|t/p
|1241
|0.36
|226.85
|222.98
|226.85
|80.92
|50932.35
|2481
|2007.03.02 18:20
|buy
|1242
|0.36
|226.75
|223.15
|227.02
|2482
|2007.03.02 20:45
|t/p
|1242
|0.36
|227.02
|223.15
|227.02
|80.92
|51013.27
|2483
|2007.03.02 20:45
|close
|1238
|0.09
|227.07
|223.38
|227.65
|-23.22
|50990.05
|2484
|2007.03.02 20:50
|close
|1240
|0.18
|227.16
|223.17
|227.24
|28.47
|51018.52
|2485
|2007.03.02 20:59
|buy
|1243
|0.09
|227.11
|223.11
|227.38
|2486
|2007.03.04 23:00
|buy
|1244
|0.18
|226.81
|223.01
|227.08
|2487
|2007.03.04 23:05
|buy
|1245
|0.36
|225.64
|222.04
|225.91
|2488
|2007.03.04 23:10
|t/p
|1245
|0.36
|225.91
|222.04
|225.91
|80.91
|51099.43
|2489
|2007.03.04 23:10
|buy
|1246
|0.36
|226.23
|222.63
|226.50
|2490
|2007.03.04 23:20
|t/p
|1246
|0.36
|226.50
|222.63
|226.50
|80.92
|51180.35
|2491
|2007.03.04 23:20
|close
|1243
|0.09
|226.75
|223.11
|227.38
|-26.97
|51153.38
|2492
|2007.03.04 23:29
|buy
|1247
|0.18
|225.66
|221.86
|225.93
|2493
|2007.03.04 23:35
|buy
|1248
|0.36
|224.39
|220.79
|224.66
|2494
|2007.03.04 23:45
|t/p
|1248
|0.36
|224.66
|220.79
|224.66
|80.92
|51234.30
|2495
|2007.03.04 23:45
|buy
|1249
|0.36
|224.78
|221.18
|225.05
|2496
|2007.03.04 23:50
|t/p
|1249
|0.36
|225.05
|221.18
|225.05
|80.92
|51315.22
|2497
|2007.03.04 23:50
|close
|1244
|0.18
|225.59
|223.01
|227.08
|-182.81
|51132.41
|2498
|2007.03.04 23:59
|buy
|1250
|0.18
|224.65
|220.85
|224.92
|2499
|2007.03.05 00:05
|buy
|1251
|0.36
|224.34
|220.74
|224.61
|2500
|2007.03.05 00:20
|buy
|1252
|0.72
|222.60
|219.20
|222.87
|2501
|2007.03.05 00:29
|t/p
|1252
|0.72
|222.87
|219.20
|222.87
|161.84
|51294.25
|2502
|2007.03.05 00:29
|buy
|1253
|0.72
|223.82
|220.42
|224.09
|2503
|2007.03.05 00:45
|buy
|1254
|1.44
|223.15
|219.95
|223.42
|2504
|2007.03.05 00:50
|buy
|1255
|2.88
|222.52
|219.52
|222.79
|2505
|2007.03.05 00:59
|t/p
|1255
|2.88
|222.79
|219.52
|222.79
|647.35
|51941.60
|2506
|2007.03.05 01:05
|t/p
|1254
|1.44
|223.42
|219.95
|223.42
|323.67
|52265.27
|2507
|2007.03.05 01:05
|close
|1247
|0.18
|223.56
|221.86
|225.93
|-310.98
|51954.29
|2508
|2007.03.05 01:05
|close
|1251
|0.36
|223.56
|220.74
|224.61
|-233.77
|51720.52
|2509
|2007.03.05 01:10
|buy
|1256
|0.36
|223.33
|219.73
|223.60
|2510
|2007.03.05 01:15
|buy
|1257
|0.72
|223.11
|219.71
|223.38
|2511
|2007.03.05 02:05
|t/p
|1256
|0.36
|223.60
|219.73
|223.60
|80.92
|51801.44
|2512
|2007.03.05 02:05
|t/p
|1257
|0.72
|223.38
|219.71
|223.38
|161.84
|51963.28
|2513
|2007.03.05 02:05
|close
|1250
|0.18
|223.78
|220.85
|224.92
|-126.67
|51836.61
|2514
|2007.03.05 02:10
|buy
|1258
|0.18
|223.40
|219.60
|223.67
|2515
|2007.03.05 02:15
|buy
|1259
|0.36
|223.16
|219.56
|223.43
|2516
|2007.03.05 02:29
|t/p
|1258
|0.18
|223.67
|219.60
|223.67
|40.46
|51877.07
|2517
|2007.03.05 02:29
|t/p
|1259
|0.36
|223.43
|219.56
|223.43
|80.92
|51957.99
|2518
|2007.03.05 02:29
|close
|1253
|0.72
|223.75
|220.42
|224.09
|-41.96
|51916.03
|2519
|2007.03.05 02:30
|buy
|1260
|0.09
|223.82
|219.82
|224.09
|2520
|2007.03.05 02:40
|buy
|1261
|0.18
|223.51
|219.71
|223.78
|2521
|2007.03.05 03:35
|buy
|1262
|0.36
|223.26
|219.66
|223.53
|2522
|2007.03.05 04:05
|buy
|1263
|0.72
|222.99
|219.59
|223.26
|2523
|2007.03.05 04:10
|t/p
|1263
|0.72
|223.26
|219.59
|223.26
|161.84
|52077.87
|2524
|2007.03.05 04:29
|buy
|1264
|0.72
|223.00
|219.60
|223.27
|2525
|2007.03.05 04:35
|t/p
|1264
|0.72
|223.27
|219.60
|223.27
|161.84
|52239.71
|2526
|2007.03.05 04:35
|close
|1260
|0.09
|223.44
|219.82
|224.09
|-28.47
|52211.24
|2527
|2007.03.05 04:35
|close
|1262
|0.36
|223.44
|219.66
|223.53
|53.94
|52265.18
|2528
|2007.03.05 04:40
|buy
|1265
|0.18
|222.79
|218.99
|223.06
|2529
|2007.03.05 04:59
|t/p
|1265
|0.18
|223.06
|218.99
|223.06
|40.46
|52305.64
|2530
|2007.03.05 04:59
|close
|1261
|0.18
|223.39
|219.71
|223.78
|-17.99
|52287.65
|2531
|2007.03.05 05:00
|buy
|1266
|0.09
|223.47
|219.47
|223.74
|2532
|2007.03.05 05:20
|buy
|1267
|0.18
|223.04
|219.24
|223.31
|2533
|2007.03.05 05:40
|t/p
|1267
|0.18
|223.31
|219.24
|223.31
|40.46
|52328.11
|2534
|2007.03.05 05:40
|close
|1266
|0.09
|223.32
|219.47
|223.74
|-11.24
|52316.87
|2535
|2007.03.05 05:45
|buy
|1268
|0.09
|222.88
|218.88
|223.15
|2536
|2007.03.05 05:50
|t/p
|1268
|0.09
|223.15
|218.88
|223.15
|20.23
|52337.10
|2537
|2007.03.05 05:50
|buy
|1269
|0.09
|223.39
|219.39
|223.66
|2538
|2007.03.05 05:59
|buy
|1270
|0.18
|223.01
|219.21
|223.28
|2539
|2007.03.05 06:35
|buy
|1271
|0.36
|222.70
|219.10
|222.97
|2540
|2007.03.05 06:40
|t/p
|1271
|0.36
|222.97
|219.10
|222.97
|80.92
|52418.02
|2541
|2007.03.05 06:50
|buy
|1272
|0.36
|222.71
|219.11
|222.98
|2542
|2007.03.05 07:10
|buy
|1273
|0.72
|222.32
|218.92
|222.59
|2543
|2007.03.05 07:15
|buy
|1274
|1.44
|221.48
|218.28
|221.75
|2544
|2007.03.05 07:30
|t/p
|1274
|1.44
|221.75
|218.28
|221.75
|323.68
|52741.70
|2545
|2007.03.05 07:30
|buy
|1275
|1.44
|221.83
|218.63
|222.10
|2546
|2007.03.05 07:35
|close
|1269
|0.09
|222.08
|219.39
|223.66
|-98.15
|52643.55
|2547
|2007.03.05 07:35
|close
|1272
|0.36
|222.08
|219.11
|222.98
|-188.81
|52454.74
|2548
|2007.03.05 07:35
|close
|1275
|1.44
|222.08
|218.63
|222.10
|299.70
|52754.44
|2549
|2007.03.05 07:40
|buy
|1276
|0.36
|221.91
|218.31
|222.18
|2550
|2007.03.05 07:45
|close
|1270
|0.18
|221.93
|219.21
|223.28
|-161.84
|52592.60
|2551
|2007.03.05 07:45
|close
|1276
|0.36
|221.93
|218.31
|222.18
|6.00
|52598.60
|2552
|2007.03.05 07:50
|buy
|1277
|0.18
|221.65
|217.85
|221.92
|2553
|2007.03.05 08:05
|t/p
|1277
|0.18
|221.92
|217.85
|221.92
|40.46
|52639.06
|2554
|2007.03.05 08:05
|buy
|1278
|0.18
|222.08
|218.28
|222.35
|2555
|2007.03.05 08:10
|close
|1273
|0.72
|222.04
|218.92
|222.59
|-167.83
|52471.23
|2556
|2007.03.05 08:15
|close
|1278
|0.18
|221.89
|218.28
|222.35
|-28.47
|52442.76
|2557
|2007.03.05 08:20
|buy
|1279
|0.09
|221.63
|217.63
|221.90
|2558
|2007.03.05 08:29
|t/p
|1279
|0.09
|221.90
|217.63
|221.90
|20.23
|52462.99
|2559
|2007.03.05 08:29
|buy
|1280
|0.09
|222.02
|218.02
|222.29
|2560
|2007.03.05 08:45
|buy
|1281
|0.18
|221.79
|217.99
|222.06
|2561
|2007.03.05 09:05
|t/p
|1281
|0.18
|222.06
|217.99
|222.06
|40.46
|52503.45
|2562
|2007.03.05 09:05
|close
|1280
|0.09
|222.21
|218.02
|222.29
|14.23
|52517.68
|2563
|2007.03.05 09:10
|buy
|1282
|0.09
|221.98
|217.98
|222.25
|2564
|2007.03.05 09:35
|buy
|1283
|0.18
|221.75
|217.95
|222.02
|2565
|2007.03.05 09:50
|t/p
|1283
|0.18
|222.02
|217.95
|222.02
|40.46
|52558.14
|2566
|2007.03.05 09:50
|close
|1282
|0.09
|222.06
|217.98
|222.25
|5.99
|52564.13
|2567
|2007.03.05 09:59
|buy
|1284
|0.09
|221.84
|217.84
|222.11
|2568
|2007.03.05 10:05
|buy
|1285
|0.18
|221.51
|217.71
|221.78
|2569
|2007.03.05 10:10
|t/p
|1285
|0.18
|221.78
|217.71
|221.78
|40.46
|52604.59
|2570
|2007.03.05 10:50
|buy
|1286
|0.18
|221.54
|217.74
|221.81
|2571
|2007.03.05 11:05
|t/p
|1286
|0.18
|221.81
|217.74
|221.81
|40.46
|52645.05
|2572
|2007.03.05 11:05
|close
|1284
|0.09
|221.89
|217.84
|222.11
|3.74
|52648.79
|2573
|2007.03.05 11:10
|buy
|1287
|0.09
|221.91
|217.91
|222.18
|2574
|2007.03.05 11:15
|buy
|1288
|0.18
|221.60
|217.80
|221.87
|2575
|2007.03.05 11:35
|t/p
|1288
|0.18
|221.87
|217.80
|221.87
|40.46
|52689.25
|2576
|2007.03.05 11:35
|close
|1287
|0.09
|222.02
|217.91
|222.18
|8.25
|52697.50
|2577
|2007.03.05 11:40
|buy
|1289
|0.09
|221.97
|217.97
|222.24
|2578
|2007.03.05 12:05
|t/p
|1289
|0.09
|222.24
|217.97
|222.24
|20.23
|52717.73
|2579
|2007.03.05 12:05
|buy
|1290
|0.09
|222.33
|218.33
|222.60
|2580
|2007.03.05 12:15
|buy
|1291
|0.18
|221.87
|218.07
|222.14
|2581
|2007.03.05 12:20
|t/p
|1291
|0.18
|222.14
|218.07
|222.14
|40.46
|52758.19
|2582
|2007.03.05 12:29
|buy
|1292
|0.18
|221.89
|218.09
|222.16
|2583
|2007.03.05 13:05
|buy
|1293
|0.36
|221.28
|217.68
|221.55
|2584
|2007.03.05 13:10
|t/p
|1293
|0.36
|221.55
|217.68
|221.55
|80.92
|52839.11
|2585
|2007.03.05 14:35
|t/p
|1292
|0.18
|222.16
|218.09
|222.16
|40.46
|52879.57
|2586
|2007.03.05 14:35
|close
|1290
|0.09
|222.44
|218.33
|222.60
|8.24
|52887.81
|2587
|2007.03.05 14:40
|buy
|1294
|0.09
|223.45
|219.45
|223.72
|2588
|2007.03.05 14:45
|buy
|1295
|0.18
|222.09
|218.29
|222.36
|2589
|2007.03.05 14:50
|t/p
|1295
|0.18
|222.36
|218.29
|222.36
|40.46
|52928.27
|2590
|2007.03.05 14:50
|buy
|1296
|0.18
|223.04
|219.24
|223.31
|2591
|2007.03.05 15:05
|t/p
|1296
|0.18
|223.31
|219.24
|223.31
|40.46
|52968.73
|2592
|2007.03.05 15:05
|close
|1294
|0.09
|223.43
|219.45
|223.72
|-1.50
|52967.23
|2593
|2007.03.05 15:10
|buy
|1297
|0.09
|222.79
|218.79
|223.06
|2594
|2007.03.05 15:15
|t/p
|1297
|0.09
|223.06
|218.79
|223.06
|20.23
|52987.46
|2595
|2007.03.05 15:15
|buy
|1298
|0.09
|223.29
|219.29
|223.56
|2596
|2007.03.05 15:20
|t/p
|1298
|0.09
|223.56
|219.29
|223.56
|20.23
|53007.69
|2597
|2007.03.05 15:20
|buy
|1299
|0.09
|223.86
|219.86
|224.13
|2598
|2007.03.05 15:29
|buy
|1300
|0.18
|223.31
|219.51
|223.58
|2599
|2007.03.05 15:50
|t/p
|1300
|0.18
|223.58
|219.51
|223.58
|40.46
|53048.15
|2600
|2007.03.05 15:50
|close
|1299
|0.09
|223.61
|219.86
|224.13
|-18.73
|53029.42
|2601
|2007.03.05 15:59
|buy
|1301
|0.09
|223.38
|219.38
|223.65
|2602
|2007.03.05 16:20
|t/p
|1301
|0.09
|223.65
|219.38
|223.65
|20.23
|53049.65
|2603
|2007.03.05 16:20
|buy
|1302
|0.09
|223.77
|219.77
|224.04
|2604
|2007.03.05 16:29
|buy
|1303
|0.18
|223.48
|219.68
|223.75
|2605
|2007.03.05 16:35
|buy
|1304
|0.36
|223.04
|219.44
|223.31
|2606
|2007.03.05 16:40
|t/p
|1304
|0.36
|223.31
|219.44
|223.31
|80.92
|53130.57
|2607
|2007.03.05 16:59
|buy
|1305
|0.36
|223.16
|219.56
|223.43
|2608
|2007.03.05 17:05
|buy
|1306
|0.72
|222.94
|219.54
|223.21
|2609
|2007.03.05 18:20
|buy
|1307
|1.44
|222.67
|219.47
|222.94
|2610
|2007.03.05 21:10
|buy
|1308
|2.88
|222.31
|219.31
|222.58
|2611
|2007.03.05 21:15
|buy
|1309
|5.76
|222.06
|219.26
|222.33
|2612
|2007.03.05 21:20
|t/p
|1308
|2.88
|222.58
|219.31
|222.58
|647.35
|53777.92
|2613
|2007.03.05 21:20
|t/p
|1309
|5.76
|222.33
|219.26
|222.33
|1294.70
|55072.62
|2614
|2007.03.05 21:20
|close
|1302
|0.09
|222.61
|219.77
|224.04
|-86.91
|54985.71
|2615
|2007.03.05 21:20
|close
|1305
|0.36
|222.61
|219.56
|223.43
|-164.84
|54820.87
|2616
|2007.03.05 21:20
|close
|1307
|1.44
|222.61
|219.47
|222.94
|-71.93
|54748.94
|2617
|2007.03.05 21:29
|buy
|1310
|0.40
|222.07
|218.47
|222.34
|2618
|2007.03.05 21:40
|buy
|1311
|0.80
|221.78
|218.38
|222.05
|2619
|2007.03.05 22:45
|buy
|1312
|1.60
|221.30
|218.10
|221.57
|2620
|2007.03.05 23:05
|t/p
|1312
|1.60
|221.57
|218.10
|221.57
|359.65
|55108.59
|2621
|2007.03.05 23:05
|close
|1303
|0.18
|222.03
|219.68
|223.75
|-217.28
|54891.31
|2622
|2007.03.05 23:05
|close
|1310
|0.40
|222.03
|218.47
|222.34
|-13.32
|54877.99
|2623
|2007.03.05 23:10
|buy
|1313
|0.40
|221.44
|217.84
|221.71
|2624
|2007.03.05 23:20
|buy
|1314
|0.80
|221.13
|217.73
|221.40
|2625
|2007.03.05 23:29
|t/p
|1313
|0.40
|221.71
|217.84
|221.71
|89.91
|54967.90
|2626
|2007.03.05 23:29
|t/p
|1314
|0.80
|221.40
|217.73
|221.40
|179.82
|55147.72
|2627
|2007.03.05 23:29
|close
|1306
|0.72
|222.01
|219.54
|223.21
|-557.44
|54590.28
|2628
|2007.03.05 23:30
|close
|1311
|0.80
|221.99
|218.38
|222.05
|139.86
|54730.14
|2629
|2007.03.05 23:35
|buy
|1315
|0.10
|222.16
|218.16
|222.43
|2630
|2007.03.05 23:45
|buy
|1316
|0.20
|221.95
|218.15
|222.22
|2631
|2007.03.05 23:50
|buy
|1317
|0.40
|221.52
|217.92
|221.79
|2632
|2007.03.05 23:59
|t/p
|1317
|0.40
|221.79
|217.92
|221.79
|89.91
|54820.05
|2633
|2007.03.06 00:05
|t/p
|1315
|0.10
|222.43
|218.16
|222.43
|24.54
|54844.58
|2634
|2007.03.06 00:05
|t/p
|1316
|0.20
|222.22
|218.15
|222.22
|49.07
|54893.65
|2635
|2007.03.06 00:05
|buy
|1318
|0.10
|222.57
|218.57
|222.84
|2636
|2007.03.06 00:15
|buy
|1319
|0.20
|222.01
|218.21
|222.28
|2637
|2007.03.06 00:20
|t/p
|1319
|0.20
|222.28
|218.21
|222.28
|44.96
|54938.61
|2638
|2007.03.06 00:35
|t/p
|1318
|0.10
|222.84
|218.57
|222.84
|22.48
|54961.09
|2639
|2007.03.06 00:35
|buy
|1320
|0.10
|223.00
|219.00
|223.27
|2640
|2007.03.06 00:40
|buy
|1321
|0.20
|222.69
|218.89
|222.96
|2641
|2007.03.06 00:45
|t/p
|1321
|0.20
|222.96
|218.89
|222.96
|44.96
|55006.05
|2642
|2007.03.06 00:59
|buy
|1322
|0.20
|222.78
|218.98
|223.05
|2643
|2007.03.06 01:10
|t/p
|1322
|0.20
|223.05
|218.98
|223.05
|44.95
|55051.00
|2644
|2007.03.06 01:10
|close
|1320
|0.10
|223.13
|219.00
|223.27
|10.82
|55061.82
|2645
|2007.03.06 01:15
|buy
|1323
|0.10
|223.19
|219.19
|223.46
|2646
|2007.03.06 01:20
|t/p
|1323
|0.10
|223.46
|219.19
|223.46
|22.47
|55084.29
|2647
|2007.03.06 01:20
|buy
|1324
|0.10
|223.55
|219.55
|223.82
|2648
|2007.03.06 02:05
|buy
|1325
|0.20
|223.28
|219.48
|223.55
|2649
|2007.03.06 02:10
|t/p
|1324
|0.10
|223.82
|219.55
|223.82
|22.47
|55106.76
|2650
|2007.03.06 02:10
|t/p
|1325
|0.20
|223.55
|219.48
|223.55
|44.95
|55151.71
|2651
|2007.03.06 02:10
|buy
|1326
|0.10
|223.90
|219.90
|224.17
|2652
|2007.03.06 02:20
|t/p
|1326
|0.10
|224.17
|219.90
|224.17
|22.48
|55174.19
|2653
|2007.03.06 02:20
|buy
|1327
|0.10
|224.55
|220.55
|224.82
|2654
|2007.03.06 02:35
|buy
|1328
|0.20
|224.04
|220.24
|224.31
|2655
|2007.03.06 02:45
|t/p
|1328
|0.20
|224.31
|220.24
|224.31
|44.95
|55219.14
|2656
|2007.03.06 02:45
|close
|1327
|0.10
|224.44
|220.55
|224.82
|-9.16
|55209.98
|2657
|2007.03.06 02:50
|buy
|1329
|0.10
|224.55
|220.55
|224.82
|2658
|2007.03.06 02:59
|buy
|1330
|0.20
|224.28
|220.48
|224.55
|2659
|2007.03.06 03:20
|t/p
|1330
|0.20
|224.55
|220.48
|224.55
|44.95
|55254.93
|2660
|2007.03.06 03:20
|close
|1329
|0.10
|224.58
|220.55
|224.82
|2.49
|55257.42
|2661
|2007.03.06 03:29
|buy
|1331
|0.10
|224.51
|220.51
|224.78
|2662
|2007.03.06 04:10
|t/p
|1331
|0.10
|224.78
|220.51
|224.78
|22.47
|55279.89
|2663
|2007.03.06 04:10
|buy
|1332
|0.10
|224.90
|220.90
|225.17
|2664
|2007.03.06 04:40
|buy
|1333
|0.20
|224.22
|220.42
|224.49
|2665
|2007.03.06 04:45
|t/p
|1333
|0.20
|224.49
|220.42
|224.49
|44.95
|55324.84
|2666
|2007.03.06 04:45
|buy
|1334
|0.20
|224.68
|220.88
|224.95
|2667
|2007.03.06 04:59
|buy
|1335
|0.40
|224.23
|220.63
|224.50
|2668
|2007.03.06 05:05
|buy
|1336
|0.80
|224.00
|220.60
|224.27
|2669
|2007.03.06 05:20
|t/p
|1336
|0.80
|224.27
|220.60
|224.27
|179.82
|55504.66
|2670
|2007.03.06 05:20
|close
|1332
|0.10
|224.35
|220.90
|225.17
|-45.78
|55458.88
|2671
|2007.03.06 05:20
|close
|1335
|0.40
|224.35
|220.63
|224.50
|39.96
|55498.84
|2672
|2007.03.06 05:30
|buy
|1337
|0.20
|224.09
|220.29
|224.36
|2673
|2007.03.06 05:50
|buy
|1338
|0.40
|223.86
|220.26
|224.13
|2674
|2007.03.06 05:59
|t/p
|1338
|0.40
|224.13
|220.26
|224.13
|89.91
|55588.75
|2675
|2007.03.06 06:10
|close
|1334
|0.20
|224.28
|220.88
|224.95
|-66.60
|55522.15
|2676
|2007.03.06 06:45
|buy
|1339
|0.20
|223.86
|220.06
|224.13
|2677
|2007.03.06 07:05
|t/p
|1339
|0.20
|224.13
|220.06
|224.13
|44.95
|55567.10
|2678
|2007.03.06 07:05
|close
|1337
|0.20
|224.13
|220.29
|224.36
|6.66
|55573.76
|2679
|2007.03.06 07:10
|buy
|1340
|0.10
|223.97
|219.97
|224.24
|2680
|2007.03.06 07:40
|t/p
|1340
|0.10
|224.24
|219.97
|224.24
|22.48
|55596.24
|2681
|2007.03.06 07:40
|buy
|1341
|0.10
|224.78
|220.78
|225.05
|2682
|2007.03.06 07:50
|buy
|1342
|0.20
|224.01
|220.21
|224.28
|2683
|2007.03.06 07:59
|t/p
|1342
|0.20
|224.28
|220.21
|224.28
|44.96
|55641.20
|2684
|2007.03.06 07:59
|buy
|1343
|0.20
|224.47
|220.67
|224.74
|2685
|2007.03.06 08:15
|buy
|1344
|0.40
|224.18
|220.58
|224.45
|2686
|2007.03.06 08:50
|t/p
|1344
|0.40
|224.45
|220.58
|224.45
|89.91
|55731.11
|2687
|2007.03.06 08:50
|close
|1341
|0.10
|224.56
|220.78
|225.05
|-18.31
|55712.80
|2688
|2007.03.06 09:05
|buy
|1345
|0.20
|224.04
|220.24
|224.31
|2689
|2007.03.06 09:15
|t/p
|1345
|0.20
|224.31
|220.24
|224.31
|44.95
|55757.75
|2690
|2007.03.06 09:15
|close
|1343
|0.20
|224.37
|220.67
|224.74
|-16.65
|55741.10
|2691
|2007.03.06 09:20
|buy
|1346
|0.10
|224.38
|220.38
|224.65
|2692
|2007.03.06 11:05
|t/p
|1346
|0.10
|224.65
|220.38
|224.65
|22.48
|55763.58
|2693
|2007.03.06 11:05
|buy
|1347
|0.10
|224.81
|220.81
|225.08
|2694
|2007.03.06 11:10
|buy
|1348
|0.20
|224.53
|220.73
|224.80
|2695
|2007.03.06 12:15
|t/p
|1348
|0.20
|224.80
|220.73
|224.80
|44.96
|55808.54
|2696
|2007.03.06 12:15
|close
|1347
|0.10
|224.87
|220.81
|225.08
|5.00
|55813.54
|2697
|2007.03.06 12:20
|buy
|1349
|0.10
|224.85
|220.85
|225.12
|2698
|2007.03.06 12:35
|buy
|1350
|0.20
|224.57
|220.77
|224.84
|2699
|2007.03.06 13:10
|buy
|1351
|0.40
|224.18
|220.58
|224.45
|2700
|2007.03.06 13:15
|t/p
|1351
|0.40
|224.45
|220.58
|224.45
|89.91
|55903.45
|2701
|2007.03.06 13:29
|buy
|1352
|0.40
|224.21
|220.61
|224.48
|2702
|2007.03.06 13:35
|buy
|1353
|0.80
|223.68
|220.28
|223.95
|2703
|2007.03.06 13:40
|t/p
|1353
|0.80
|223.95
|220.28
|223.95
|179.82
|56083.27
|2704
|2007.03.06 13:45
|buy
|1354
|0.80
|223.91
|220.51
|224.18
|2705
|2007.03.06 13:50
|buy
|1355
|1.60
|223.58
|220.38
|223.85
|2706
|2007.03.06 14:05
|t/p
|1355
|1.60
|223.85
|220.38
|223.85
|359.64
|56442.91
|2707
|2007.03.06 14:05
|close
|1349
|0.10
|224.01
|220.85
|225.12
|-69.93
|56372.98
|2708
|2007.03.06 14:05
|close
|1352
|0.40
|224.01
|220.61
|224.48
|-66.60
|56306.38
|2709
|2007.03.06 14:10
|close
|1350
|0.20
|223.93
|220.77
|224.84
|-106.56
|56199.82
|2710
|2007.03.06 14:15
|close
|1354
|0.80
|223.86
|220.51
|224.18
|-33.30
|56166.52
|2711
|2007.03.06 14:20
|buy
|1356
|0.10
|223.52
|219.52
|223.79
|2712
|2007.03.06 14:29
|t/p
|1356
|0.10
|223.79
|219.52
|223.79
|22.48
|56189.00
|2713
|2007.03.06 14:29
|buy
|1357
|0.10
|224.06
|220.06
|224.33
|2714
|2007.03.06 15:40
|buy
|1358
|0.20
|223.78
|219.98
|224.05
|2715
|2007.03.06 16:10
|t/p
|1358
|0.20
|224.05
|219.98
|224.05
|44.95
|56233.95
|2716
|2007.03.06 16:10
|close
|1357
|0.10
|224.17
|220.06
|224.33
|9.16
|56243.11
|2717
|2007.03.06 16:15
|buy
|1359
|0.10
|224.38
|220.38
|224.65
|2718
|2007.03.06 16:20
|buy
|1360
|0.20
|224.12
|220.32
|224.39
|2719
|2007.03.06 16:40
|t/p
|1360
|0.20
|224.39
|220.32
|224.39
|44.95
|56288.06
|2720
|2007.03.06 16:40
|close
|1359
|0.10
|224.47
|220.38
|224.65
|7.50
|56295.56
|2721
|2007.03.06 16:45
|buy
|1361
|0.10
|224.31
|220.31
|224.58
|2722
|2007.03.06 17:20
|t/p
|1361
|0.10
|224.58
|220.31
|224.58
|22.47
|56318.03
|2723
|2007.03.06 17:20
|buy
|1362
|0.10
|224.72
|220.72
|224.99
|2724
|2007.03.06 17:35
|buy
|1363
|0.20
|224.43
|220.63
|224.70
|2725
|2007.03.06 19:10
|t/p
|1362
|0.10
|224.99
|220.72
|224.99
|22.48
|56340.51
|2726
|2007.03.06 19:10
|t/p
|1363
|0.20
|224.70
|220.63
|224.70
|44.96
|56385.47
|2727
|2007.03.06 19:10
|buy
|1364
|0.10
|225.14
|221.14
|225.41
|2728
|2007.03.06 19:20
|buy
|1365
|0.20
|224.72
|220.92
|224.99
|2729
|2007.03.06 19:29
|t/p
|1365
|0.20
|224.99
|220.92
|224.99
|44.95
|56430.42
|2730
|2007.03.06 20:20
|t/p
|1364
|0.10
|225.41
|221.14
|225.41
|22.48
|56452.90
|2731
|2007.03.06 20:20
|buy
|1366
|0.10
|225.50
|221.50
|225.77
|2732
|2007.03.06 20:35
|buy
|1367
|0.20
|225.18
|221.38
|225.45
|2733
|2007.03.06 21:05
|buy
|1368
|0.40
|224.88
|221.28
|225.15
|2734
|2007.03.06 21:20
|t/p
|1368
|0.40
|225.15
|221.28
|225.15
|89.91
|56542.81
|2735
|2007.03.06 21:20
|close
|1366
|0.10
|225.23
|221.50
|225.77
|-22.47
|56520.34
|2736
|2007.03.06 21:45
|close
|1367
|0.20
|225.18
|221.38
|225.45
|0.00
|56520.34
|2737
|2007.03.06 21:50
|buy
|1369
|0.10
|225.13
|221.13
|225.40
|2738
|2007.03.06 22:10
|t/p
|1369
|0.10
|225.40
|221.13
|225.40
|22.48
|56542.82
|2739
|2007.03.06 22:10
|buy
|1370
|0.10
|225.62
|221.62
|225.89
|2740
|2007.03.06 22:20
|buy
|1371
|0.20
|225.39
|221.59
|225.66
|2741
|2007.03.06 22:35
|t/p
|1371
|0.20
|225.66
|221.59
|225.66
|44.96
|56587.78
|2742
|2007.03.06 22:35
|close
|1370
|0.10
|225.82
|221.62
|225.89
|16.65
|56604.43
|2743
|2007.03.06 22:40
|buy
|1372
|0.10
|225.73
|221.73
|226.00
|2744
|2007.03.06 23:20
|t/p
|1372
|0.10
|226.00
|221.73
|226.00
|22.48
|56626.91
|2745
|2007.03.06 23:20
|buy
|1373
|0.10
|226.29
|222.29
|226.56
|2746
|2007.03.06 23:35
|buy
|1374
|0.20
|225.86
|222.06
|226.13
|2747
|2007.03.06 23:50
|t/p
|1374
|0.20
|226.13
|222.06
|226.13
|44.95
|56671.86
|2748
|2007.03.06 23:50
|close
|1373
|0.10
|226.19
|222.29
|226.56
|-8.32
|56663.54
|2749
|2007.03.06 23:59
|buy
|1375
|0.10
|226.07
|222.07
|226.34
|2750
|2007.03.07 00:35
|buy
|1376
|0.20
|225.69
|221.89
|225.96
|2751
|2007.03.07 00:45
|t/p
|1376
|0.20
|225.96
|221.89
|225.96
|44.96
|56708.50
|2752
|2007.03.07 00:45
|close
|1375
|0.10
|226.10
|222.07
|226.34
|4.54
|56713.05
|2753
|2007.03.07 00:50
|buy
|1377
|0.10
|226.06
|222.06
|226.33
|2754
|2007.03.07 00:59
|buy
|1378
|0.20
|225.71
|221.91
|225.98
|2755
|2007.03.07 01:05
|buy
|1379
|0.40
|224.32
|220.72
|224.59
|2756
|2007.03.07 01:10
|t/p
|1379
|0.40
|224.59
|220.72
|224.59
|89.91
|56802.96
|2757
|2007.03.07 01:15
|buy
|1380
|0.40
|225.15
|221.55
|225.42
|2758
|2007.03.07 01:20
|buy
|1381
|0.80
|224.91
|221.51
|225.18
|2759
|2007.03.07 01:29
|buy
|1382
|1.60
|224.32
|221.12
|224.59
|2760
|2007.03.07 01:35
|t/p
|1382
|1.60
|224.59
|221.12
|224.59
|359.64
|57162.60
|2761
|2007.03.07 01:35
|close
|1377
|0.10
|225.10
|222.06
|226.33
|-79.92
|57082.68
|2762
|2007.03.07 01:35
|close
|1380
|0.40
|225.10
|221.55
|225.42
|-16.65
|57066.03
|2763
|2007.03.07 01:40
|close
|1378
|0.20
|224.74
|221.91
|225.98
|-161.50
|56904.53
|2764
|2007.03.07 01:45
|buy
|1383
|0.20
|224.67
|220.87
|224.94
|2765
|2007.03.07 01:50
|buy
|1384
|0.40
|223.91
|220.31
|224.18
|2766
|2007.03.07 01:59
|t/p
|1384
|0.40
|224.18
|220.31
|224.18
|89.91
|56994.44
|2767
|2007.03.07 02:05
|close
|1381
|0.80
|224.80
|221.51
|225.18
|-73.26
|56921.18
|2768
|2007.03.07 02:10
|close
|1383
|0.20
|224.78
|220.87
|224.94
|18.32
|56939.50
|2769
|2007.03.07 02:15
|buy
|1385
|0.10
|224.77
|220.77
|225.04
|2770
|2007.03.07 02:20
|buy
|1386
|0.20
|224.34
|220.54
|224.61
|2771
|2007.03.07 02:35
|t/p
|1386
|0.20
|224.61
|220.54
|224.61
|44.95
|56984.45
|2772
|2007.03.07 02:35
|close
|1385
|0.10
|224.70
|220.77
|225.04
|-5.83
|56978.62
|2773
|2007.03.07 02:40
|buy
|1387
|0.10
|224.76
|220.76
|225.03
|2774
|2007.03.07 03:10
|buy
|1388
|0.20
|224.08
|220.28
|224.35
|2775
|2007.03.07 03:35
|t/p
|1388
|0.20
|224.35
|220.28
|224.35
|44.95
|57023.57
|2776
|2007.03.07 03:35
|buy
|1389
|0.20
|224.48
|220.68
|224.75
|2777
|2007.03.07 03:40
|close
|1387
|0.10
|224.74
|220.76
|225.03
|-1.67
|57021.90
|2778
|2007.03.07 03:45
|t/p
|1389
|0.20
|224.75
|220.68
|224.75
|44.95
|57066.85
|2779
|2007.03.07 03:45
|buy
|1390
|0.10
|224.87
|220.87
|225.14
|2780
|2007.03.07 04:45
|buy
|1391
|0.20
|224.39
|220.59
|224.66
|2781
|2007.03.07 04:50
|t/p
|1391
|0.20
|224.66
|220.59
|224.66
|44.96
|57111.81
|2782
|2007.03.07 04:59
|buy
|1392
|0.20
|224.41
|220.61
|224.68
|2783
|2007.03.07 06:35
|t/p
|1392
|0.20
|224.68
|220.61
|224.68
|44.96
|57156.77
|2784
|2007.03.07 06:35
|close
|1390
|0.10
|224.76
|220.87
|225.14
|-9.16
|57147.61
|2785
|2007.03.07 06:40
|buy
|1393
|0.10
|224.58
|220.58
|224.85
|2786
|2007.03.07 07:45
|t/p
|1393
|0.10
|224.85
|220.58
|224.85
|22.48
|57170.09
|2787
|2007.03.07 07:45
|buy
|1394
|0.10
|224.93
|220.93
|225.20
|2788
|2007.03.07 08:05
|buy
|1395
|0.20
|224.59
|220.79
|224.86
|2789
|2007.03.07 08:45
|t/p
|1395
|0.20
|224.86
|220.79
|224.86
|44.96
|57215.05
|2790
|2007.03.07 08:45
|close
|1394
|0.10
|224.86
|220.93
|225.20
|-5.83
|57209.22
|2791
|2007.03.07 08:50
|buy
|1396
|0.10
|224.95
|220.95
|225.22
|2792
|2007.03.07 08:59
|buy
|1397
|0.20
|224.61
|220.81
|224.88
|2793
|2007.03.07 09:05
|buy
|1398
|0.40
|224.37
|220.77
|224.64
|2794
|2007.03.07 09:35
|t/p
|1398
|0.40
|224.64
|220.77
|224.64
|89.91
|57299.13
|2795
|2007.03.07 09:35
|close
|1396
|0.10
|224.68
|220.95
|225.22
|-22.48
|57276.65
|2796
|2007.03.07 09:40
|close
|1397
|0.20
|224.69
|220.81
|224.88
|13.32
|57289.97
|2797
|2007.03.07 09:45
|buy
|1399
|0.10
|224.80
|220.80
|225.07
|2798
|2007.03.07 09:50
|buy
|1400
|0.20
|224.47
|220.67
|224.74
|2799
|2007.03.07 10:05
|t/p
|1400
|0.20
|224.74
|220.67
|224.74
|44.96
|57334.93
|2800
|2007.03.07 10:05
|close
|1399
|0.10
|224.76
|220.80
|225.07
|-3.33
|57331.60
|2801
|2007.03.07 10:10
|buy
|1401
|0.10
|224.85
|220.85
|225.12
|2802
|2007.03.07 10:20
|buy
|1402
|0.20
|224.62
|220.82
|224.89
|2803
|2007.03.07 11:35
|buy
|1403
|0.40
|224.40
|220.80
|224.67
|2804
|2007.03.07 15:10
|t/p
|1402
|0.20
|224.89
|220.82
|224.89
|44.95
|57376.55
|2805
|2007.03.07 15:10
|t/p
|1403
|0.40
|224.67
|220.80
|224.67
|89.91
|57466.46
|2806
|2007.03.07 15:10
|close
|1401
|0.10
|224.94
|220.85
|225.12
|7.49
|57473.95
|2807
|2007.03.07 15:15
|buy
|1404
|0.10
|224.92
|220.92
|225.19
|2808
|2007.03.07 16:35
|buy
|1405
|0.20
|224.65
|220.85
|224.92
|2809
|2007.03.07 18:35
|t/p
|1405
|0.20
|224.92
|220.85
|224.92
|44.96
|57518.91
|2810
|2007.03.07 18:35
|close
|1404
|0.10
|224.94
|220.92
|225.19
|1.66
|57520.57
|2811
|2007.03.07 18:40
|buy
|1406
|0.10
|225.03
|221.03
|225.30
|2812
|2007.03.07 18:45
|buy
|1407
|0.20
|224.75
|220.95
|225.02
|2813
|2007.03.07 19:50
|t/p
|1407
|0.20
|225.02
|220.95
|225.02
|44.96
|57565.53
|2814
|2007.03.07 19:50
|close
|1406
|0.10
|225.03
|221.03
|225.30
|0.00
|57565.53
|2815
|2007.03.07 19:59
|buy
|1408
|0.10
|225.08
|221.08
|225.35
|2816
|2007.03.07 20:35
|buy
|1409
|0.20
|224.31
|220.51
|224.58
|2817
|2007.03.07 20:40
|t/p
|1409
|0.20
|224.58
|220.51
|224.58
|44.96
|57610.49
|2818
|2007.03.07 20:40
|buy
|1410
|0.20
|224.77
|220.97
|225.04
|2819
|2007.03.07 20:59
|buy
|1411
|0.40
|224.31
|220.71
|224.58
|2820
|2007.03.07 22:15
|buy
|1412
|0.80
|224.09
|220.69
|224.36
|2821
|2007.03.07 22:40
|buy
|1413
|1.60
|223.29
|220.09
|223.56
|2822
|2007.03.07 22:59
|t/p
|1413
|1.60
|223.56
|220.09
|223.56
|359.64
|57970.13
|2823
|2007.03.07 22:59
|buy
|1414
|1.60
|223.72
|220.52
|223.99
|2824
|2007.03.07 23:00
|close
|1408
|0.10
|223.65
|221.08
|225.35
|-119.05
|57851.08
|2825
|2007.03.07 23:00
|close
|1411
|0.40
|223.65
|220.71
|224.58
|-219.78
|57631.30
|2826
|2007.03.07 23:00
|close
|1414
|1.60
|223.65
|220.52
|223.99
|-93.24
|57538.06
|2827
|2007.03.07 23:05
|buy
|1415
|0.40
|223.46
|219.86
|223.73
|2828
|2007.03.07 23:10
|close
|1410
|0.20
|223.65
|220.97
|225.04
|-186.48
|57351.58
|2829
|2007.03.07 23:10
|close
|1415
|0.40
|223.65
|219.86
|223.73
|63.27
|57414.85
|2830
|2007.03.07 23:15
|buy
|1416
|0.20
|223.59
|219.79
|223.86
|2831
|2007.03.07 23:20
|buy
|1417
|0.40
|222.97
|219.37
|223.24
|2832
|2007.03.07 23:35
|t/p
|1417
|0.40
|223.24
|219.37
|223.24
|89.91
|57504.76
|2833
|2007.03.07 23:35
|buy
|1418
|0.40
|223.34
|219.74
|223.61
|2834
|2007.03.07 23:50
|buy
|1419
|0.80
|222.90
|219.50
|223.17
|2835
|2007.03.07 23:59
|t/p
|1419
|0.80
|223.17
|219.50
|223.17
|179.82
|57684.58
|2836
|2007.03.07 23:59
|close
|1412
|0.80
|223.24
|220.69
|224.36
|-566.10
|57118.48
|2837
|2007.03.07 23:59
|close
|1418
|0.40
|223.24
|219.74
|223.61
|-33.30
|57085.18
|2838
|2007.03.08 00:00
|buy
|1420
|0.20
|223.34
|219.54
|223.61
|2839
|2007.03.08 00:05
|close
|1416
|0.20
|223.50
|219.79
|223.86
|-2.65
|57082.53
|2840
|2007.03.08 00:10
|close
|1420
|0.20
|223.39
|219.54
|223.61
|8.32
|57090.85
|2841
|2007.03.08 00:15
|buy
|1421
|0.10
|223.29
|219.29
|223.56
|2842
|2007.03.08 00:20
|buy
|1422
|0.20
|223.01
|219.21
|223.28
|2843
|2007.03.08 00:29
|t/p
|1422
|0.20
|223.28
|219.21
|223.28
|44.96
|57135.81
|2844
|2007.03.08 01:05
|t/p
|1421
|0.10
|223.56
|219.29
|223.56
|22.48
|57158.29
|2845
|2007.03.08 01:05
|buy
|1423
|0.10
|223.86
|219.86
|224.13
|2846
|2007.03.08 01:10
|buy
|1424
|0.20
|223.27
|219.47
|223.54
|2847
|2007.03.08 01:20
|t/p
|1424
|0.20
|223.54
|219.47
|223.54
|44.96
|57203.25
|2848
|2007.03.08 01:20
|close
|1423
|0.10
|223.63
|219.86
|224.13
|-19.14
|57184.11
|2849
|2007.03.08 01:29
|buy
|1425
|0.10
|223.80
|219.80
|224.07
|2850
|2007.03.08 02:45
|t/p
|1425
|0.10
|224.07
|219.80
|224.07
|22.48
|57206.59
|2851
|2007.03.08 02:45
|buy
|1426
|0.10
|224.40
|220.40
|224.67
|2852
|2007.03.08 03:20
|t/p
|1426
|0.10
|224.67
|220.40
|224.67
|22.48
|57229.07
|2853
|2007.03.08 03:20
|buy
|1427
|0.10
|224.79
|220.79
|225.06
|2854
|2007.03.08 03:29
|buy
|1428
|0.20
|224.40
|220.60
|224.67
|2855
|2007.03.08 03:50
|t/p
|1427
|0.10
|225.06
|220.79
|225.06
|22.47
|57251.54
|2856
|2007.03.08 03:50
|t/p
|1428
|0.20
|224.67
|220.60
|224.67
|44.95
|57296.49
|2857
|2007.03.08 03:50
|buy
|1429
|0.10
|225.17
|221.17
|225.44
|2858
|2007.03.08 03:59
|buy
|1430
|0.20
|224.74
|220.94
|225.01
|2859
|2007.03.08 04:50
|t/p
|1430
|0.20
|225.01
|220.94
|225.01
|44.95
|57341.44
|2860
|2007.03.08 04:50
|close
|1429
|0.10
|225.03
|221.17
|225.44
|-11.65
|57329.79
|2861
|2007.03.08 04:59
|buy
|1431
|0.10
|224.95
|220.95
|225.22
|2862
|2007.03.08 05:15
|t/p
|1431
|0.10
|225.22
|220.95
|225.22
|22.47
|57352.26
|2863
|2007.03.08 05:15
|buy
|1432
|0.10
|225.66
|221.66
|225.93
|2864
|2007.03.08 07:05
|buy
|1433
|0.20
|225.25
|221.45
|225.52
|2865
|2007.03.08 07:10
|t/p
|1433
|0.20
|225.52
|221.45
|225.52
|44.96
|57397.22
|2866
|2007.03.08 07:29
|buy
|1434
|0.20
|225.32
|221.52
|225.59
|2867
|2007.03.08 08:05
|t/p
|1434
|0.20
|225.59
|221.52
|225.59
|44.95
|57442.17
|2868
|2007.03.08 08:05
|close
|1432
|0.10
|225.59
|221.66
|225.93
|-5.82
|57436.35
|2869
|2007.03.08 08:10
|buy
|1435
|0.10
|225.84
|221.84
|226.11
|2870
|2007.03.08 08:20
|buy
|1436
|0.20
|225.39
|221.59
|225.66
|2871
|2007.03.08 08:35
|t/p
|1436
|0.20
|225.66
|221.59
|225.66
|44.96
|57481.31
|2872
|2007.03.08 08:35
|close
|1435
|0.10
|225.72
|221.84
|226.11
|-9.99
|57471.32
|2873
|2007.03.08 08:40
|buy
|1437
|0.10
|225.73
|221.73
|226.00
|2874
|2007.03.08 08:45
|buy
|1438
|0.20
|225.44
|221.64
|225.71
|2875
|2007.03.08 09:40
|t/p
|1438
|0.20
|225.71
|221.64
|225.71
|44.95
|57516.27
|2876
|2007.03.08 09:40
|close
|1437
|0.10
|225.92
|221.73
|226.00
|15.82
|57532.09
|2877
|2007.03.08 09:45
|buy
|1439
|0.10
|226.29
|222.29
|226.56
|2878
|2007.03.08 09:59
|buy
|1440
|0.20
|226.01
|222.21
|226.28
|2879
|2007.03.08 10:05
|buy
|1441
|0.40
|225.80
|222.20
|226.07
|2880
|2007.03.08 10:59
|t/p
|1441
|0.40
|226.07
|222.20
|226.07
|89.91
|57622.00
|2881
|2007.03.08 10:59
|close
|1439
|0.10
|226.26
|222.29
|226.56
|-2.50
|57619.50
|2882
|2007.03.08 11:00
|close
|1440
|0.20
|226.27
|222.21
|226.28
|43.29
|57662.79
|2883
|2007.03.08 11:05
|buy
|1442
|0.10
|226.34
|222.34
|226.61
|2884
|2007.03.08 11:15
|t/p
|1442
|0.10
|226.61
|222.34
|226.61
|22.48
|57685.27
|2885
|2007.03.08 11:15
|buy
|1443
|0.10
|226.93
|222.93
|227.20
|2886
|2007.03.08 11:29
|buy
|1444
|0.20
|226.60
|222.80
|226.87
|2887
|2007.03.08 11:35
|buy
|1445
|0.40
|226.36
|222.76
|226.63
|2888
|2007.03.08 12:05
|buy
|1446
|0.80
|226.13
|222.73
|226.40
|2889
|2007.03.08 12:20
|t/p
|1446
|0.80
|226.40
|222.73
|226.40
|179.82
|57865.09
|2890
|2007.03.08 12:20
|close
|1443
|0.10
|226.45
|222.93
|227.20
|-39.96
|57825.13
|2891
|2007.03.08 12:20
|close
|1445
|0.40
|226.45
|222.76
|226.63
|29.97
|57855.10
|2892
|2007.03.08 12:29
|buy
|1447
|0.20
|226.09
|222.29
|226.36
|2893
|2007.03.08 12:35
|buy
|1448
|0.40
|225.51
|221.91
|225.78
|2894
|2007.03.08 12:40
|t/p
|1448
|0.40
|225.78
|221.91
|225.78
|89.91
|57945.01
|2895
|2007.03.08 12:40
|buy
|1449
|0.40
|225.87
|222.27
|226.14
|2896
|2007.03.08 13:35
|t/p
|1449
|0.40
|226.14
|222.27
|226.14
|89.91
|58034.92
|2897
|2007.03.08 13:35
|close
|1444
|0.20
|226.17
|222.80
|226.87
|-71.60
|57963.32
|2898
|2007.03.08 13:50
|buy
|1450
|0.20
|225.87
|222.07
|226.14
|2899
|2007.03.08 14:05
|t/p
|1450
|0.20
|226.14
|222.07
|226.14
|44.96
|58008.28
|2900
|2007.03.08 14:05
|close
|1447
|0.20
|226.30
|222.29
|226.36
|34.97
|58043.25
|2901
|2007.03.08 14:10
|buy
|1451
|0.10
|226.14
|222.14
|226.41
|2902
|2007.03.08 15:20
|t/p
|1451
|0.10
|226.41
|222.14
|226.41
|22.48
|58065.73
|2903
|2007.03.08 15:20
|buy
|1452
|0.10
|226.54
|222.54
|226.81
|2904
|2007.03.08 17:05
|buy
|1453
|0.20
|226.25
|222.45
|226.52
|2905
|2007.03.08 17:40
|buy
|1454
|0.40
|225.98
|222.38
|226.25
|2906
|2007.03.08 18:35
|t/p
|1454
|0.40
|226.25
|222.38
|226.25
|89.91
|58155.64
|2907
|2007.03.08 18:35
|close
|1452
|0.10
|226.40
|222.54
|226.81
|-11.65
|58143.99
|2908
|2007.03.08 18:40
|close
|1453
|0.20
|226.37
|222.45
|226.52
|19.98
|58163.97
|2909
|2007.03.08 18:45
|buy
|1455
|0.10
|226.33
|222.33
|226.60
|2910
|2007.03.08 19:15
|buy
|1456
|0.20
|226.12
|222.32
|226.39
|2911
|2007.03.08 19:40
|buy
|1457
|0.40
|225.90
|222.30
|226.17
|2912
|2007.03.08 22:05
|t/p
|1457
|0.40
|226.17
|222.30
|226.17
|89.91
|58253.88
|2913
|2007.03.08 22:05
|close
|1455
|0.10
|226.22
|222.33
|226.60
|-9.16
|58244.72
|2914
|2007.03.08 22:15
|buy
|1458
|0.20
|225.91
|222.11
|226.18
|2915
|2007.03.08 22:50
|t/p
|1458
|0.20
|226.18
|222.11
|226.18
|44.96
|58289.68
|2916
|2007.03.08 22:50
|close
|1456
|0.20
|226.25
|222.32
|226.39
|21.64
|58311.32
|2917
|2007.03.08 22:59
|buy
|1459
|0.10
|226.25
|222.25
|226.52
|2918
|2007.03.08 23:05
|buy
|1460
|0.20
|226.04
|222.24
|226.31
|2919
|2007.03.09 00:40
|t/p
|1459
|0.10
|226.52
|222.25
|226.52
|24.54
|58335.85
|2920
|2007.03.09 00:40
|t/p
|1460
|0.20
|226.31
|222.24
|226.31
|49.06
|58384.91
|2921
|2007.03.09 00:40
|buy
|1461
|0.10
|226.75
|222.75
|227.02
|2922
|2007.03.09 00:45
|buy
|1462
|0.20
|226.46
|222.66
|226.73
|2923
|2007.03.09 02:35
|buy
|1463
|0.40
|226.21
|222.61
|226.48
|2924
|2007.03.09 03:35
|t/p
|1462
|0.20
|226.73
|222.66
|226.73
|44.95
|58429.86
|2925
|2007.03.09 03:35
|t/p
|1463
|0.40
|226.48
|222.61
|226.48
|89.91
|58519.77
|2926
|2007.03.09 03:35
|close
|1461
|0.10
|226.73
|222.75
|227.02
|-1.67
|58518.10
|2927
|2007.03.09 03:40
|buy
|1464
|0.10
|226.62
|222.62
|226.89
|2928
|2007.03.09 03:50
|buy
|1465
|0.20
|226.21
|222.41
|226.48
|2929
|2007.03.09 03:59
|t/p
|1465
|0.20
|226.48
|222.41
|226.48
|44.96
|58563.06
|2930
|2007.03.09 06:05
|t/p
|1464
|0.10
|226.89
|222.62
|226.89
|22.48
|58585.54
|2931
|2007.03.09 06:05
|buy
|1466
|0.10
|227.03
|223.03
|227.30
|2932
|2007.03.09 06:10
|buy
|1467
|0.20
|226.66
|222.86
|226.93
|2933
|2007.03.09 07:35
|buy
|1468
|0.40
|226.44
|222.84
|226.71
|2934
|2007.03.09 08:40
|t/p
|1467
|0.20
|226.93
|222.86
|226.93
|44.95
|58630.49
|2935
|2007.03.09 08:40
|t/p
|1468
|0.40
|226.71
|222.84
|226.71
|89.91
|58720.40
|2936
|2007.03.09 08:40
|close
|1466
|0.10
|226.98
|223.03
|227.30
|-4.17
|58716.23
|2937
|2007.03.09 08:45
|buy
|1469
|0.10
|226.78
|222.78
|227.05
|2938
|2007.03.09 08:50
|buy
|1470
|0.20
|226.49
|222.69
|226.76
|2939
|2007.03.09 10:20
|t/p
|1470
|0.20
|226.76
|222.69
|226.76
|44.96
|58761.19
|2940
|2007.03.09 10:20
|close
|1469
|0.10
|226.76
|222.78
|227.05
|-1.66
|58759.53
|2941
|2007.03.09 10:29
|buy
|1471
|0.10
|226.78
|222.78
|227.05
|2942
|2007.03.09 11:35
|buy
|1472
|0.20
|226.35
|222.55
|226.62
|2943
|2007.03.09 11:50
|t/p
|1472
|0.20
|226.62
|222.55
|226.62
|44.96
|58804.49
|2944
|2007.03.09 11:50
|close
|1471
|0.10
|226.74
|222.78
|227.05
|-3.33
|58801.16
|2945
|2007.03.09 11:59
|buy
|1473
|0.10
|226.59
|222.59
|226.86
|2946
|2007.03.09 12:40
|t/p
|1473
|0.10
|226.86
|222.59
|226.86
|22.47
|58823.63
|2947
|2007.03.09 12:40
|buy
|1474
|0.10
|226.98
|222.98
|227.25
|2948
|2007.03.09 12:50
|buy
|1475
|0.20
|226.77
|222.97
|227.04
|2949
|2007.03.09 13:35
|t/p
|1474
|0.10
|227.25
|222.98
|227.25
|22.48
|58846.11
|2950
|2007.03.09 13:35
|t/p
|1475
|0.20
|227.04
|222.97
|227.04
|44.96
|58891.07
|2951
|2007.03.09 13:35
|buy
|1476
|0.10
|227.91
|223.91
|228.18
|2952
|2007.03.09 13:40
|buy
|1477
|0.20
|226.97
|223.17
|227.24
|2953
|2007.03.09 13:45
|t/p
|1477
|0.20
|227.24
|223.17
|227.24
|44.96
|58936.03
|2954
|2007.03.09 13:50
|t/p
|1476
|0.10
|228.18
|223.91
|228.18
|22.47
|58958.50
|2955
|2007.03.09 13:50
|buy
|1478
|0.10
|228.39
|224.39
|228.66
|2956
|2007.03.09 14:05
|buy
|1479
|0.20
|227.79
|223.99
|228.06
|2957
|2007.03.09 14:15
|t/p
|1479
|0.20
|228.06
|223.99
|228.06
|44.96
|59003.46
|2958
|2007.03.09 14:15
|close
|1478
|0.10
|228.12
|224.39
|228.66
|-22.48
|58980.98
|2959
|2007.03.09 14:20
|buy
|1480
|0.10
|228.30
|224.30
|228.57
|2960
|2007.03.09 14:29
|buy
|1481
|0.20
|227.90
|224.10
|228.17
|2961
|2007.03.09 14:50
|t/p
|1481
|0.20
|228.17
|224.10
|228.17
|44.95
|59025.93
|2962
|2007.03.09 14:50
|close
|1480
|0.10
|228.31
|224.30
|228.57
|0.84
|59026.77
|2963
|2007.03.09 14:59
|buy
|1482
|0.10
|228.08
|224.08
|228.35
|2964
|2007.03.09 15:05
|buy
|1483
|0.20
|227.60
|223.80
|227.87
|2965
|2007.03.09 15:15
|t/p
|1483
|0.20
|227.87
|223.80
|227.87
|44.95
|59071.72
|2966
|2007.03.09 15:15
|close
|1482
|0.10
|228.12
|224.08
|228.35
|3.33
|59075.05
|2967
|2007.03.09 15:20
|buy
|1484
|0.10
|228.05
|224.05
|228.32
|2968
|2007.03.09 17:05
|t/p
|1484
|0.10
|228.32
|224.05
|228.32
|22.48
|59097.53
|2969
|2007.03.09 17:05
|buy
|1485
|0.10
|228.47
|224.47
|228.74
|2970
|2007.03.09 17:10
|buy
|1486
|0.20
|228.16
|224.36
|228.43
|2971
|2007.03.09 17:15
|t/p
|1486
|0.20
|228.43
|224.36
|228.43
|44.95
|59142.48
|2972
|2007.03.09 19:05
|buy
|1487
|0.20
|228.24
|224.44
|228.51
|2973
|2007.03.11 22:00
|t/p
|1487
|0.20
|228.51
|224.44
|228.51
|44.95
|59187.43
|2974
|2007.03.11 22:00
|close
|1485
|0.10
|228.64
|224.47
|228.74
|14.15
|59201.58
|2975
|2007.03.11 22:05
|buy
|1488
|0.10
|228.89
|224.89
|229.16
|2976
|2007.03.11 22:10
|buy
|1489
|0.20
|228.66
|224.86
|228.93
|2977
|2007.03.11 22:50
|t/p
|1489
|0.20
|228.93
|224.86
|228.93
|44.95
|59246.53
|2978
|2007.03.11 22:50
|close
|1488
|0.10
|228.98
|224.89
|229.16
|7.49
|59254.02
|2979
|2007.03.11 22:59
|buy
|1490
|0.10
|229.01
|225.01
|229.28
|2980
|2007.03.11 23:35
|buy
|1491
|0.20
|228.79
|224.99
|229.06
|2981
|2007.03.11 23:45
|t/p
|1491
|0.20
|229.06
|224.99
|229.06
|44.96
|59298.98
|2982
|2007.03.11 23:45
|close
|1490
|0.10
|229.11
|225.01
|229.28
|8.33
|59307.31
|2983
|2007.03.11 23:50
|buy
|1492
|0.10
|229.26
|225.26
|229.53
|2984
|2007.03.11 23:59
|buy
|1493
|0.20
|229.02
|225.22
|229.29
|2985
|2007.03.12 00:05
|buy
|1494
|0.40
|228.42
|224.82
|228.69
|2986
|2007.03.12 00:10
|t/p
|1494
|0.40
|228.69
|224.82
|228.69
|89.91
|59397.22
|2987
|2007.03.12 00:29
|buy
|1495
|0.40
|228.53
|224.93
|228.80
|2988
|2007.03.12 00:35
|buy
|1496
|0.80
|228.19
|224.79
|228.46
|2989
|2007.03.12 00:40
|t/p
|1496
|0.80
|228.46
|224.79
|228.46
|179.82
|59577.04
|2990
|2007.03.12 01:35
|t/p
|1495
|0.40
|228.80
|224.93
|228.80
|89.91
|59666.95
|2991
|2007.03.12 01:35
|close
|1492
|0.10
|228.84
|225.26
|229.53
|-32.91
|59634.05
|2992
|2007.03.12 01:40
|close
|1493
|0.20
|228.86
|225.22
|229.29
|-22.53
|59611.52
|2993
|2007.03.12 01:45
|buy
|1497
|0.10
|228.68
|224.68
|228.95
|2994
|2007.03.12 06:40
|t/p
|1497
|0.10
|228.95
|224.68
|228.95
|22.48
|59634.00
|2995
|2007.03.12 06:40
|buy
|1498
|0.10
|229.16
|225.16
|229.43
|2996
|2007.03.12 06:45
|buy
|1499
|0.20
|228.80
|225.00
|229.07
|2997
|2007.03.12 07:00
|t/p
|1499
|0.20
|229.07
|225.00
|229.07
|44.95
|59678.95
|2998
|2007.03.12 07:00
|close
|1498
|0.10
|229.07
|225.16
|229.43
|-7.49
|59671.46
|2999
|2007.03.12 07:05
|buy
|1500
|0.10
|229.34
|225.34
|229.61
|3000
|2007.03.12 07:50
|t/p
|1500
|0.10
|229.61
|225.34
|229.61
|22.48
|59693.94
|3001
|2007.03.12 07:50
|buy
|1501
|0.10
|229.74
|225.74
|230.01
|3002
|2007.03.12 07:59
|buy
|1502
|0.20
|229.32
|225.52
|229.59
|3003
|2007.03.12 08:35
|buy
|1503
|0.40
|229.11
|225.51
|229.38
|3004
|2007.03.12 08:45
|t/p
|1503
|0.40
|229.38
|225.51
|229.38
|89.91
|59783.85
|3005
|2007.03.12 08:45
|close
|1501
|0.10
|229.43
|225.74
|230.01
|-25.80
|59758.05
|3006
|2007.03.12 09:05
|buy
|1504
|0.20
|228.84
|225.04
|229.11
|3007
|2007.03.12 09:10
|t/p
|1504
|0.20
|229.11
|225.04
|229.11
|44.95
|59803.00
|3008
|2007.03.12 09:20
|buy
|1505
|0.20
|229.06
|225.26
|229.33
|3009
|2007.03.12 09:35
|t/p
|1505
|0.20
|229.33
|225.26
|229.33
|44.95
|59847.95
|3010
|2007.03.12 09:35
|close
|1502
|0.20
|229.33
|225.52
|229.59
|1.66
|59849.61
|3011
|2007.03.12 09:40
|buy
|1506
|0.10
|229.14
|225.14
|229.41
|3012
|2007.03.12 10:05
|t/p
|1506
|0.10
|229.41
|225.14
|229.41
|22.48
|59872.09
|3013
|2007.03.12 10:05
|buy
|1507
|0.10
|229.62
|225.62
|229.89
|3014
|2007.03.12 10:20
|buy
|1508
|0.20
|229.32
|225.52
|229.59
|3015
|2007.03.12 11:10
|buy
|1509
|0.40
|228.99
|225.39
|229.26
|3016
|2007.03.12 11:15
|t/p
|1509
|0.40
|229.26
|225.39
|229.26
|89.91
|59962.00
|3017
|2007.03.12 11:29
|buy
|1510
|0.40
|229.02
|225.42
|229.29
|3018
|2007.03.12 11:35
|buy
|1511
|0.80
|228.33
|224.93
|228.60
|3019
|2007.03.12 11:40
|t/p
|1511
|0.80
|228.60
|224.93
|228.60
|179.82
|60141.82
|3020
|2007.03.12 11:59
|buy
|1512
|0.88
|228.56
|225.16
|228.83
|3021
|2007.03.12 12:29
|buy
|1513
|1.76
|227.01
|223.81
|227.28
|3022
|2007.03.12 12:35
|t/p
|1513
|1.76
|227.28
|223.81
|227.28
|395.61
|60537.43
|3023
|2007.03.12 12:35
|buy
|1514
|1.76
|227.41
|224.21
|227.68
|3024
|2007.03.12 12:40
|close
|1507
|0.10
|227.32
|225.62
|229.89
|-191.47
|60345.96
|3025
|2007.03.12 12:40
|close
|1510
|0.40
|227.32
|225.42
|229.29
|-566.10
|59779.86
|3026
|2007.03.12 12:40
|close
|1514
|1.76
|227.32
|224.21
|227.68
|-131.87
|59647.99
|3027
|2007.03.12 12:45
|buy
|1515
|0.40
|227.10
|223.50
|227.37
|3028
|2007.03.12 12:50
|buy
|1516
|0.80
|226.67
|223.27
|226.94
|3029
|2007.03.12 13:20
|buy
|1517
|1.60
|225.86
|222.66
|226.13
|3030
|2007.03.12 13:35
|t/p
|1517
|1.60
|226.13
|222.66
|226.13
|359.64
|60007.63
|3031
|2007.03.12 13:35
|buy
|1518
|1.76
|226.37
|223.17
|226.64
|3032
|2007.03.12 13:40
|close
|1508
|0.20
|226.21
|225.52
|229.59
|-517.82
|59489.81
|3033
|2007.03.12 13:40
|close
|1515
|0.40
|226.21
|223.50
|227.37
|-296.37
|59193.44
|3034
|2007.03.12 13:40
|close
|1518
|1.76
|226.21
|223.17
|226.64
|-234.44
|58959.00
|3035
|2007.03.12 13:45
|buy
|1519
|0.40
|226.02
|222.42
|226.29
|3036
|2007.03.12 13:59
|close
|1512
|0.88
|226.21
|225.16
|228.83
|-1721.61
|57237.39
|3037
|2007.03.12 13:59
|close
|1519
|0.40
|226.21
|222.42
|226.29
|63.27
|57300.66
|3038
|2007.03.12 14:00
|buy
|1520
|0.20
|226.30
|222.50
|226.57
|3039
|2007.03.12 14:05
|t/p
|1520
|0.20
|226.57
|222.50
|226.57
|44.95
|57345.61
|3040
|2007.03.12 14:05
|close
|1516
|0.80
|226.74
|223.27
|226.94
|46.62
|57392.23
|3041
|2007.03.12 14:10
|buy
|1521
|0.10
|226.38
|222.38
|226.65
|3042
|2007.03.12 14:20
|buy
|1522
|0.20
|226.10
|222.30
|226.37
|3043
|2007.03.12 14:29
|t/p
|1521
|0.10
|226.65
|222.38
|226.65
|22.48
|57414.71
|3044
|2007.03.12 14:29
|t/p
|1522
|0.20
|226.37
|222.30
|226.37
|44.95
|57459.66
|3045
|2007.03.12 14:29
|buy
|1523
|0.10
|226.75
|222.75
|227.02
|3046
|2007.03.12 14:35
|t/p
|1523
|0.10
|227.02
|222.75
|227.02
|22.47
|57482.13
|3047
|2007.03.12 14:35
|buy
|1524
|0.10
|227.22
|223.22
|227.49
|3048
|2007.03.12 14:45
|buy
|1525
|0.20
|226.66
|222.86
|226.93
|3049
|2007.03.12 16:15
|t/p
|1525
|0.20
|226.93
|222.86
|226.93
|44.95
|57527.08
|3050
|2007.03.12 16:15
|close
|1524
|0.10
|227.05
|223.22
|227.49
|-14.15
|57512.93
|3051
|2007.03.12 16:20
|buy
|1526
|0.10
|226.89
|222.89
|227.16
|3052
|2007.03.12 17:05
|t/p
|1526
|0.10
|227.16
|222.89
|227.16
|22.48
|57535.41
|3053
|2007.03.12 17:05
|buy
|1527
|0.10
|227.31
|223.31
|227.58
|3054
|2007.03.12 17:10
|buy
|1528
|0.20
|227.03
|223.23
|227.30
|3055
|2007.03.12 18:29
|t/p
|1528
|0.20
|227.30
|223.23
|227.30
|44.96
|57580.37
|3056
|2007.03.12 18:29
|close
|1527
|0.10
|227.32
|223.31
|227.58
|0.83
|57581.20
|3057
|2007.03.12 18:30
|buy
|1529
|0.10
|227.41
|223.41
|227.68
|3058
|2007.03.12 18:35
|buy
|1530
|0.20
|227.17
|223.37
|227.44
|3059
|2007.03.12 21:05
|t/p
|1530
|0.20
|227.44
|223.37
|227.44
|44.96
|57626.16
|3060
|2007.03.12 21:05
|close
|1529
|0.10
|227.51
|223.41
|227.68
|8.33
|57634.49
|3061
|2007.03.12 21:10
|buy
|1531
|0.10
|227.34
|223.34
|227.61
|3062
|2007.03.12 22:05
|buy
|1532
|0.20
|226.87
|223.07
|227.14
|3063
|2007.03.12 22:10
|t/p
|1532
|0.20
|227.14
|223.07
|227.14
|44.96
|57679.45
|3064
|2007.03.12 22:29
|buy
|1533
|0.20
|226.89
|223.09
|227.16
|3065
|2007.03.12 22:50
|t/p
|1533
|0.20
|227.16
|223.09
|227.16
|44.96
|57724.41
|3066
|2007.03.12 22:50
|close
|1531
|0.10
|227.17
|223.34
|227.61
|-14.15
|57710.26
|3067
|2007.03.12 22:59
|buy
|1534
|0.10
|227.11
|223.11
|227.38
|3068
|2007.03.13 00:45
|t/p
|1534
|0.10
|227.38
|223.11
|227.38
|24.52
|57734.78
|3069
|2007.03.13 00:45
|buy
|1535
|0.10
|227.49
|223.49
|227.76
|3070
|2007.03.13 00:59
|buy
|1536
|0.20
|227.13
|223.33
|227.40
|3071
|2007.03.13 01:05
|buy
|1537
|0.40
|226.80
|223.20
|227.07
|3072
|2007.03.13 01:10
|t/p
|1537
|0.40
|227.07
|223.20
|227.07
|89.91
|57824.69
|3073
|2007.03.13 03:10
|buy
|1538
|0.40
|226.88
|223.28
|227.15
|3074
|2007.03.13 05:40
|buy
|1539
|0.80
|226.37
|222.97
|226.64
|3075
|2007.03.13 05:45
|t/p
|1539
|0.80
|226.64
|222.97
|226.64
|179.82
|58004.51
|3076
|2007.03.13 05:59
|buy
|1540
|0.80
|226.65
|223.25
|226.92
|3077
|2007.03.13 06:05
|buy
|1541
|1.60
|226.21
|223.01
|226.48
|3078
|2007.03.13 06:20
|t/p
|1541
|1.60
|226.48
|223.01
|226.48
|359.64
|58364.15
|3079
|2007.03.13 06:20
|close
|1535
|0.10
|226.68
|223.49
|227.76
|-67.43
|58296.72
|3080
|2007.03.13 06:20
|close
|1538
|0.40
|226.68
|223.28
|227.15
|-66.60
|58230.12
|3081
|2007.03.13 06:29
|buy
|1542
|0.40
|226.26
|222.66
|226.53
|3082
|2007.03.13 06:45
|close
|1536
|0.20
|226.50
|223.33
|227.40
|-104.89
|58125.23
|3083
|2007.03.13 06:45
|close
|1542
|0.40
|226.50
|222.66
|226.53
|79.92
|58205.15
|3084
|2007.03.13 06:50
|buy
|1543
|0.20
|226.13
|222.33
|226.40
|3085
|2007.03.13 08:05
|t/p
|1543
|0.20
|226.40
|222.33
|226.40
|44.96
|58250.11
|3086
|2007.03.13 08:05
|close
|1540
|0.80
|226.50
|223.25
|226.92
|-99.90
|58150.21
|3087
|2007.03.13 08:10
|buy
|1544
|0.10
|226.16
|222.16
|226.43
|3088
|2007.03.13 08:40
|t/p
|1544
|0.10
|226.43
|222.16
|226.43
|22.48
|58172.69
|3089
|2007.03.13 08:40
|buy
|1545
|0.10
|226.54
|222.54
|226.81
|3090
|2007.03.13 08:45
|buy
|1546
|0.20
|226.29
|222.49
|226.56
|3091
|2007.03.13 09:05
|t/p
|1546
|0.20
|226.56
|222.49
|226.56
|44.96
|58217.65
|3092
|2007.03.13 09:05
|close
|1545
|0.10
|226.72
|222.54
|226.81
|14.99
|58232.64
|3093
|2007.03.13 09:10
|buy
|1547
|0.10
|226.55
|222.55
|226.82
|3094
|2007.03.13 09:40
|buy
|1548
|0.20
|226.29
|222.49
|226.56
|3095
|2007.03.13 09:50
|t/p
|1548
|0.20
|226.56
|222.49
|226.56
|44.96
|58277.60
|3096
|2007.03.13 09:50
|close
|1547
|0.10
|226.70
|222.55
|226.82
|12.48
|58290.08
|3097
|2007.03.13 09:59
|buy
|1549
|0.10
|226.30
|222.30
|226.57
|3098
|2007.03.13 11:15
|buy
|1550
|0.20
|225.30
|221.50
|225.57
|3099
|2007.03.13 12:35
|t/p
|1550
|0.20
|225.57
|221.50
|225.57
|44.95
|58335.03
|3100
|2007.03.13 12:35
|buy
|1551
|0.20
|225.71
|221.91
|225.98
|3101
|2007.03.13 12:40
|close
|1549
|0.10
|225.65
|222.30
|226.57
|-54.11
|58280.92
|3102
|2007.03.13 12:50
|buy
|1552
|0.20
|225.19
|221.39
|225.46
|3103
|2007.03.13 13:05
|t/p
|1552
|0.20
|225.46
|221.39
|225.46
|44.96
|58325.88
|3104
|2007.03.13 13:05
|close
|1551
|0.20
|225.64
|221.91
|225.98
|-11.65
|58314.23
|3105
|2007.03.13 13:15
|buy
|1553
|0.10
|225.26
|221.26
|225.53
|3106
|2007.03.13 13:45
|t/p
|1553
|0.10
|225.53
|221.26
|225.53
|22.48
|58336.71
|3107
|2007.03.13 13:45
|buy
|1554
|0.10
|226.02
|222.02
|226.29
|3108
|2007.03.13 13:50
|buy
|1555
|0.20
|225.56
|221.76
|225.83
|3109
|2007.03.13 14:35
|t/p
|1555
|0.20
|225.83
|221.76
|225.83
|44.95
|58381.66
|3110
|2007.03.13 14:35
|close
|1554
|0.10
|225.84
|222.02
|226.29
|-14.98
|58366.68
|3111
|2007.03.13 14:40
|buy
|1556
|0.10
|225.76
|221.76
|226.03
|3112
|2007.03.13 14:50
|t/p
|1556
|0.10
|226.03
|221.76
|226.03
|22.48
|58389.16
|3113
|2007.03.13 14:50
|buy
|1557
|0.10
|226.24
|222.24
|226.51
|3114
|2007.03.13 15:10
|buy
|1558
|0.20
|226.03
|222.23
|226.30
|3115
|2007.03.13 15:15
|t/p
|1557
|0.10
|226.51
|222.24
|226.51
|22.48
|58411.64
|3116
|2007.03.13 15:15
|t/p
|1558
|0.20
|226.30
|222.23
|226.30
|44.96
|58456.60
|3117
|2007.03.13 15:15
|buy
|1559
|0.10
|226.59
|222.59
|226.86
|3118
|2007.03.13 15:20
|buy
|1560
|0.20
|226.30
|222.50
|226.57
|3119
|2007.03.13 15:35
|buy
|1561
|0.40
|226.00
|222.40
|226.27
|3120
|2007.03.13 15:40
|t/p
|1561
|0.40
|226.27
|222.40
|226.27
|89.91
|58546.51
|3121
|2007.03.13 15:59
|buy
|1562
|0.40
|226.01
|222.41
|226.28
|3122
|2007.03.13 16:05
|buy
|1563
|0.80
|225.66
|222.26
|225.93
|3123
|2007.03.13 16:20
|t/p
|1563
|0.80
|225.93
|222.26
|225.93
|179.82
|58726.33
|3124
|2007.03.13 16:20
|close
|1559
|0.10
|225.98
|222.59
|226.86
|-50.79
|58675.54
|3125
|2007.03.13 16:20
|close
|1562
|0.40
|225.98
|222.41
|226.28
|-9.99
|58665.55
|3126
|2007.03.13 16:29
|buy
|1564
|0.20
|225.57
|221.77
|225.84
|3127
|2007.03.13 16:35
|buy
|1565
|0.40
|225.23
|221.63
|225.50
|3128
|2007.03.13 16:45
|t/p
|1565
|0.40
|225.50
|221.63
|225.50
|89.91
|58755.46
|3129
|2007.03.13 16:45
|close
|1560
|0.20
|225.73
|222.50
|226.57
|-94.91
|58660.55
|3130
|2007.03.13 17:20
|buy
|1566
|0.20
|225.21
|221.41
|225.48
|3131
|2007.03.13 17:45
|buy
|1567
|0.40
|224.82
|221.22
|225.09
|3132
|2007.03.13 17:59
|t/p
|1567
|0.40
|225.09
|221.22
|225.09
|89.91
|58750.46
|3133
|2007.03.13 17:59
|close
|1564
|0.20
|225.09
|221.77
|225.84
|-79.92
|58670.54
|3134
|2007.03.13 18:00
|close
|1566
|0.20
|225.09
|221.41
|225.48
|-19.98
|58650.56
|3135
|2007.03.13 18:05
|buy
|1568
|0.10
|225.21
|221.21
|225.48
|3136
|2007.03.13 18:10
|buy
|1569
|0.20
|224.93
|221.13
|225.20
|3137
|2007.03.13 19:45
|buy
|1570
|0.40
|224.62
|221.02
|224.89
|3138
|2007.03.13 20:15
|buy
|1571
|0.80
|224.36
|220.96
|224.63
|3139
|2007.03.13 20:50
|buy
|1572
|1.60
|224.08
|220.88
|224.35
|3140
|2007.03.13 21:20
|buy
|1573
|3.20
|223.77
|220.77
|224.04
|3141
|2007.03.13 21:35
|t/p
|1573
|3.20
|224.04
|220.77
|224.04
|719.28
|59369.84
|3142
|2007.03.13 21:35
|close
|1568
|0.10
|224.33
|221.21
|225.48
|-73.26
|59296.58
|3143
|2007.03.13 21:35
|close
|1570
|0.40
|224.33
|221.02
|224.89
|-96.57
|59200.01
|3144
|2007.03.13 21:35
|close
|1572
|1.60
|224.33
|220.88
|224.35
|333.00
|59533.01
|3145
|2007.03.13 21:40
|close
|1569
|0.20
|224.08
|221.13
|225.20
|-141.52
|59391.49
|3146
|2007.03.13 21:45
|buy
|1574
|0.20
|224.05
|220.25
|224.32
|3147
|2007.03.13 22:05
|close
|1571
|0.80
|224.10
|220.96
|224.63
|-173.16
|59218.33
|3148
|2007.03.13 22:29
|buy
|1575
|0.20
|223.79
|219.99
|224.06
|3149
|2007.03.13 23:20
|buy
|1576
|0.40
|223.40
|219.80
|223.67
|3150
|2007.03.13 23:35
|t/p
|1576
|0.40
|223.67
|219.80
|223.67
|89.91
|59308.24
|3151
|2007.03.13 23:35
|close
|1574
|0.20
|223.89
|220.25
|224.32
|-26.64
|59281.60
|3152
|2007.03.13 23:40
|close
|1575
|0.20
|223.99
|219.99
|224.06
|33.30
|59314.90
|3153
|2007.03.13 23:45
|buy
|1577
|0.10
|223.38
|219.38
|223.65
|3154
|2007.03.13 23:50
|t/p
|1577
|0.10
|223.65
|219.38
|223.65
|22.48
|59337.38
|3155
|2007.03.13 23:50
|buy
|1578
|0.10
|223.90
|219.90
|224.17
|3156
|2007.03.14 00:05
|t/p
|1578
|0.10
|224.17
|219.90
|224.17
|24.54
|59361.92
|3157
|2007.03.14 00:05
|buy
|1579
|0.10
|224.49
|220.49
|224.76
|3158
|2007.03.14 00:10
|buy
|1580
|0.20
|224.16
|220.36
|224.43
|3159
|2007.03.14 00:20
|buy
|1581
|0.40
|223.77
|220.17
|224.04
|3160
|2007.03.14 00:30
|t/p
|1581
|0.40
|224.04
|220.17
|224.04
|89.91
|59451.83
|3161
|2007.03.14 01:05
|t/p
|1580
|0.20
|224.43
|220.36
|224.43
|44.95
|59496.78
|3162
|2007.03.14 01:05
|close
|1579
|0.10
|224.50
|220.49
|224.76
|0.83
|59497.61
|3163
|2007.03.14 01:10
|buy
|1582
|0.10
|224.22
|220.22
|224.49
|3164
|2007.03.14 01:20
|t/p
|1582
|0.10
|224.49
|220.22
|224.49
|22.48
|59520.09
|3165
|2007.03.14 01:20
|buy
|1583
|0.10
|224.84
|220.84
|225.11
|3166
|2007.03.14 01:35
|buy
|1584
|0.20
|224.05
|220.25
|224.32
|3167
|2007.03.14 01:45
|t/p
|1584
|0.20
|224.32
|220.25
|224.32
|44.96
|59565.05
|3168
|2007.03.14 01:45
|close
|1583
|0.10
|224.71
|220.84
|225.11
|-10.82
|59554.23
|3169
|2007.03.14 01:50
|buy
|1585
|0.10
|224.66
|220.66
|224.93
|3170
|2007.03.14 01:59
|buy
|1586
|0.20
|224.09
|220.29
|224.36
|3171
|2007.03.14 02:05
|buy
|1587
|0.40
|223.80
|220.20
|224.07
|3172
|2007.03.14 02:45
|t/p
|1587
|0.40
|224.07
|220.20
|224.07
|89.91
|59644.14
|3173
|2007.03.14 02:45
|close
|1585
|0.10
|224.22
|220.66
|224.93
|-36.63
|59607.51
|3174
|2007.03.14 03:10
|close
|1586
|0.20
|224.12
|220.29
|224.36
|5.00
|59612.51
|3175
|2007.03.14 03:20
|buy
|1588
|0.10
|224.04
|220.04
|224.31
|3176
|2007.03.14 03:35
|t/p
|1588
|0.10
|224.31
|220.04
|224.31
|22.48
|59634.99
|3177
|2007.03.14 03:35
|buy
|1589
|0.10
|224.39
|220.39
|224.66
|3178
|2007.03.14 03:40
|buy
|1590
|0.20
|224.16
|220.36
|224.43
|3179
|2007.03.14 04:35
|buy
|1591
|0.40
|223.71
|220.11
|223.98
|3180
|2007.03.14 04:50
|t/p
|1591
|0.40
|223.98
|220.11
|223.98
|89.91
|59724.90
|3181
|2007.03.14 04:50
|close
|1589
|0.10
|224.20
|220.39
|224.66
|-15.82
|59709.08
|3182
|2007.03.14 04:59
|buy
|1592
|0.20
|223.75
|219.95
|224.02
|3183
|2007.03.14 05:15
|close
|1590
|0.20
|223.99
|220.36
|224.43
|-28.31
|59680.77
|3184
|2007.03.14 05:40
|close
|1592
|0.20
|223.98
|219.95
|224.02
|38.30
|59719.07
|3185
|2007.03.14 05:45
|buy
|1593
|0.10
|223.98
|219.98
|224.25
|3186
|2007.03.14 06:40
|buy
|1594
|0.20
|222.67
|218.87
|222.94
|3187
|2007.03.14 06:45
|t/p
|1594
|0.20
|222.94
|218.87
|222.94
|44.96
|59764.03
|3188
|2007.03.14 06:45
|buy
|1595
|0.20
|223.22
|219.42
|223.49
|3189
|2007.03.14 06:59
|buy
|1596
|0.40
|222.77
|219.17
|223.04
|3190
|2007.03.14 07:35
|t/p
|1596
|0.40
|223.04
|219.17
|223.04
|89.91
|59853.94
|3191
|2007.03.14 07:35
|close
|1593
|0.10
|223.19
|219.98
|224.25
|-65.76
|59788.18
|3192
|2007.03.14 07:40
|close
|1595
|0.20
|223.22
|219.42
|223.49
|0.00
|59788.18
|3193
|2007.03.14 07:45
|buy
|1597
|0.10
|223.28
|219.28
|223.55
|3194
|2007.03.14 07:50
|buy
|1598
|0.20
|222.81
|219.01
|223.08
|3195
|2007.03.14 08:05
|t/p
|1598
|0.20
|223.08
|219.01
|223.08
|44.96
|59833.14
|3196
|2007.03.14 08:05
|close
|1597
|0.10
|223.31
|219.28
|223.55
|2.50
|59835.64
|3197
|2007.03.14 08:10
|buy
|1599
|0.10
|223.38
|219.38
|223.65
|3198
|2007.03.14 08:15
|buy
|1600
|0.20
|223.09
|219.29
|223.36
|3199
|2007.03.14 09:15
|t/p
|1600
|0.20
|223.36
|219.29
|223.36
|44.96
|59880.60
|3200
|2007.03.14 09:15
|close
|1599
|0.10
|223.54
|219.38
|223.65
|13.32
|59893.92
|3201
|2007.03.14 09:20
|buy
|1601
|0.10
|223.75
|219.75
|224.02
|3202
|2007.03.14 09:29
|buy
|1602
|0.20
|223.50
|219.70
|223.77
|3203
|2007.03.14 09:35
|buy
|1603
|0.40
|223.27
|219.67
|223.54
|3204
|2007.03.14 10:20
|t/p
|1602
|0.20
|223.77
|219.70
|223.77
|44.95
|59938.87
|3205
|2007.03.14 10:20
|t/p
|1603
|0.40
|223.54
|219.67
|223.54
|89.91
|60028.78
|3206
|2007.03.14 10:20
|close
|1601
|0.10
|223.86
|219.75
|224.02
|9.15
|60037.93
|3207
|2007.03.14 10:29
|buy
|1604
|0.11
|223.66
|219.66
|223.93
|3208
|2007.03.14 10:35
|buy
|1605
|0.22
|223.40
|219.60
|223.67
|3209
|2007.03.14 10:45
|t/p
|1605
|0.22
|223.67
|219.60
|223.67
|49.45
|60087.38
|3210
|2007.03.14 10:45
|close
|1604
|0.11
|223.76
|219.66
|223.93
|9.16
|60096.54
|3211
|2007.03.14 10:50
|buy
|1606
|0.11
|223.85
|219.85
|224.12
|3212
|2007.03.14 10:59
|buy
|1607
|0.22
|223.56
|219.76
|223.83
|3213
|2007.03.14 11:20
|t/p
|1607
|0.22
|223.83
|219.76
|223.83
|49.46
|60146.00
|3214
|2007.03.14 11:20
|close
|1606
|0.11
|223.85
|219.85
|224.12
|0.00
|60146.00
|3215
|2007.03.14 11:29
|buy
|1608
|0.11
|223.83
|219.83
|224.10
|3216
|2007.03.14 11:35
|buy
|1609
|0.22
|223.50
|219.70
|223.77
|3217
|2007.03.14 11:45
|t/p
|1609
|0.22
|223.77
|219.70
|223.77
|49.45
|60195.45
|3218
|2007.03.14 11:45
|close
|1608
|0.11
|223.87
|219.83
|224.10
|3.67
|60199.12
|3219
|2007.03.14 11:50
|buy
|1610
|0.11
|223.67
|219.67
|223.94
|3220
|2007.03.14 12:45
|t/p
|1610
|0.11
|223.94
|219.67
|223.94
|24.73
|60223.85
|3221
|2007.03.14 12:45
|buy
|1611
|0.11
|224.22
|220.22
|224.49
|3222
|2007.03.14 13:50
|t/p
|1611
|0.11
|224.49
|220.22
|224.49
|24.72
|60248.57
|3223
|2007.03.14 13:50
|buy
|1612
|0.11
|225.08
|221.08
|225.35
|3224
|2007.03.14 13:59
|buy
|1613
|0.22
|224.85
|221.05
|225.12
|3225
|2007.03.14 14:05
|buy
|1614
|0.44
|224.21
|220.61
|224.48
|3226
|2007.03.14 14:15
|t/p
|1614
|0.44
|224.48
|220.61
|224.48
|98.90
|60347.47
|3227
|2007.03.14 14:15
|close
|1612
|0.11
|224.85
|221.08
|225.35
|-21.06
|60326.41
|3228
|2007.03.14 14:20
|close
|1613
|0.22
|224.73
|221.05
|225.12
|-21.98
|60304.43
|3229
|2007.03.14 14:29
|buy
|1615
|0.11
|224.72
|220.72
|224.99
|3230
|2007.03.14 14:40
|t/p
|1615
|0.11
|224.99
|220.72
|224.99
|24.73
|60329.16
|3231
|2007.03.14 14:40
|buy
|1616
|0.11
|225.11
|221.11
|225.38
|3232
|2007.03.14 14:50
|t/p
|1616
|0.11
|225.38
|221.11
|225.38
|24.72
|60353.88
|3233
|2007.03.14 14:50
|buy
|1617
|0.11
|225.70
|221.70
|225.97
|3234
|2007.03.14 14:59
|buy
|1618
|0.22
|225.25
|221.45
|225.52
|3235
|2007.03.14 15:15
|t/p
|1618
|0.22
|225.52
|221.45
|225.52
|49.45
|60403.33
|3236
|2007.03.14 15:15
|close
|1617
|0.11
|225.56
|221.70
|225.97
|-12.82
|60390.51
|3237
|2007.03.14 15:20
|buy
|1619
|0.11
|225.54
|221.54
|225.81
|3238
|2007.03.14 15:35
|buy
|1620
|0.22
|224.94
|221.14
|225.21
|3239
|2007.03.14 15:40
|t/p
|1620
|0.22
|225.21
|221.14
|225.21
|49.45
|60439.96
|3240
|2007.03.14 15:40
|buy
|1621
|0.22
|225.33
|221.53
|225.60
|3241
|2007.03.14 15:59
|buy
|1622
|0.44
|224.97
|221.37
|225.24
|3242
|2007.03.14 16:05
|buy
|1623
|0.88
|224.51
|221.11
|224.78
|3243
|2007.03.14 16:15
|t/p
|1623
|0.88
|224.78
|221.11
|224.78
|197.80
|60637.76
|3244
|2007.03.14 16:15
|close
|1619
|0.11
|224.81
|221.54
|225.81
|-66.85
|60570.91
|3245
|2007.03.14 16:15
|close
|1622
|0.44
|224.81
|221.37
|225.24
|-58.60
|60512.31
|3246
|2007.03.14 16:20
|buy
|1624
|0.22
|225.05
|221.25
|225.32
|3247
|2007.03.14 16:29
|buy
|1625
|0.44
|224.57
|220.97
|224.84
|3248
|2007.03.14 16:45
|close
|1621
|0.22
|224.81
|221.53
|225.60
|-95.24
|60417.07
|3249
|2007.03.14 16:45
|close
|1625
|0.44
|224.81
|220.97
|224.84
|87.92
|60504.99
|3250
|2007.03.14 16:50
|buy
|1626
|0.22
|224.63
|220.83
|224.90
|3251
|2007.03.14 17:05
|t/p
|1626
|0.22
|224.90
|220.83
|224.90
|49.45
|60554.44
|3252
|2007.03.14 17:05
|close
|1624
|0.22
|225.29
|221.25
|225.32
|43.95
|60598.39
|3253
|2007.03.14 17:10
|buy
|1627
|0.11
|225.56
|221.56
|225.83
|3254
|2007.03.14 17:15
|buy
|1628
|0.22
|225.07
|221.27
|225.34
|3255
|2007.03.14 17:20
|buy
|1629
|0.44
|224.63
|221.03
|224.90
|3256
|2007.03.14 17:30
|t/p
|1629
|0.44
|224.90
|221.03
|224.90
|98.90
|60697.29
|3257
|2007.03.14 17:35
|t/p
|1628
|0.22
|225.34
|221.27
|225.34
|49.45
|60746.74
|3258
|2007.03.14 17:35
|close
|1627
|0.11
|225.61
|221.56
|225.83
|4.58
|60751.32
|3259
|2007.03.14 17:40
|buy
|1630
|0.11
|225.42
|221.42
|225.69
|3260
|2007.03.14 17:45
|buy
|1631
|0.22
|225.18
|221.38
|225.45
|3261
|2007.03.14 18:05
|t/p
|1631
|0.22
|225.45
|221.38
|225.45
|49.45
|60800.77
|3262
|2007.03.14 18:05
|close
|1630
|0.11
|225.59
|221.42
|225.69
|15.56
|60816.33
|3263
|2007.03.14 18:10
|buy
|1632
|0.11
|225.30
|221.30
|225.57
|3264
|2007.03.14 18:20
|t/p
|1632
|0.11
|225.57
|221.30
|225.57
|24.72
|60841.05
|3265
|2007.03.14 18:20
|buy
|1633
|0.11
|225.97
|221.97
|226.24
|3266
|2007.03.14 18:29
|buy
|1634
|0.22
|225.76
|221.96
|226.03
|3267
|2007.03.14 18:45
|t/p
|1634
|0.22
|226.03
|221.96
|226.03
|49.45
|60890.50
|3268
|2007.03.14 18:45
|close
|1633
|0.11
|226.07
|221.97
|226.24
|9.16
|60899.66
|3269
|2007.03.14 18:50
|buy
|1635
|0.11
|226.14
|222.14
|226.41
|3270
|2007.03.14 18:59
|buy
|1636
|0.22
|225.88
|222.08
|226.15
|3271
|2007.03.14 19:15
|t/p
|1636
|0.22
|226.15
|222.08
|226.15
|49.45
|60949.11
|3272
|2007.03.14 19:15
|close
|1635
|0.11
|226.23
|222.14
|226.41
|8.24
|60957.35
|3273
|2007.03.14 19:20
|buy
|1637
|0.11
|226.65
|222.65
|226.92
|3274
|2007.03.14 19:35
|buy
|1638
|0.22
|226.09
|222.29
|226.36
|3275
|2007.03.14 19:45
|t/p
|1638
|0.22
|226.36
|222.29
|226.36
|49.46
|61006.81
|3276
|2007.03.14 19:45
|close
|1637
|0.11
|226.62
|222.65
|226.92
|-2.74
|61004.07
|3277
|2007.03.14 19:50
|buy
|1639
|0.11
|226.86
|222.86
|227.13
|3278
|2007.03.14 20:05
|buy
|1640
|0.22
|226.48
|222.68
|226.75
|3279
|2007.03.14 22:35
|t/p
|1640
|0.22
|226.75
|222.68
|226.75
|49.45
|61053.52
|3280
|2007.03.14 22:35
|close
|1639
|0.11
|226.98
|222.86
|227.13
|10.98
|61064.50
|3281
|2007.03.14 22:40
|buy
|1641
|0.11
|227.24
|223.24
|227.51
|3282
|2007.03.14 22:45
|buy
|1642
|0.22
|226.87
|223.07
|227.14
|3283
|2007.03.14 23:05
|t/p
|1642
|0.22
|227.14
|223.07
|227.14
|49.45
|61113.95
|3284
|2007.03.14 23:05
|close
|1641
|0.11
|227.43
|223.24
|227.51
|17.40
|61131.35
|3285
|2007.03.14 23:10
|buy
|1643
|0.11
|227.07
|223.07
|227.34
|3286
|2007.03.14 23:15
|buy
|1644
|0.22
|226.84
|223.04
|227.11
|3287
|2007.03.14 23:20
|t/p
|1643
|0.11
|227.34
|223.07
|227.34
|24.72
|61156.07
|3288
|2007.03.14 23:20
|t/p
|1644
|0.22
|227.11
|223.04
|227.11
|49.45
|61205.52
|3289
|2007.03.14 23:20
|buy
|1645
|0.11
|227.53
|223.53
|227.80
|3290
|2007.03.14 23:29
|buy
|1646
|0.22
|227.27
|223.47
|227.54
|3291
|2007.03.15 00:05
|buy
|1647
|0.44
|226.89
|223.29
|227.16
|3292
|2007.03.15 00:20
|t/p
|1647
|0.44
|227.16
|223.29
|227.16
|98.90
|61304.42
|3293
|2007.03.15 00:20
|close
|1645
|0.11
|227.32
|223.53
|227.80
|-12.45
|61291.97
|3294
|2007.03.15 00:30
|buy
|1648
|0.22
|227.05
|223.25
|227.32
|3295
|2007.03.15 01:05
|buy
|1649
|0.44
|226.72
|223.12
|226.99
|3296
|2007.03.15 01:40
|t/p
|1649
|0.44
|226.99
|223.12
|226.99
|98.90
|61390.87
|3297
|2007.03.15 01:40
|close
|1646
|0.22
|226.99
|223.47
|227.54
|-37.72
|61353.15
|3298
|2007.03.15 02:05
|close
|1648
|0.22
|227.22
|223.25
|227.32
|31.13
|61384.28
|3299
|2007.03.15 02:10
|buy
|1650
|0.11
|227.04
|223.04
|227.31
|3300
|2007.03.15 03:35
|buy
|1651
|0.22
|226.83
|223.03
|227.10
|3301
|2007.03.15 05:15
|buy
|1652
|0.44
|226.25
|222.65
|226.52
|3302
|2007.03.15 05:20
|t/p
|1652
|0.44
|226.52
|222.65
|226.52
|98.90
|61483.18
|3303
|2007.03.15 05:29
|buy
|1653
|0.44
|226.40
|222.80
|226.67
|3304
|2007.03.15 06:10
|t/p
|1653
|0.44
|226.67
|222.80
|226.67
|98.90
|61582.08
|3305
|2007.03.15 06:10
|close
|1650
|0.11
|226.73
|223.04
|227.31
|-28.39
|61553.69
|3306
|2007.03.15 06:15
|buy
|1654
|0.22
|226.60
|222.80
|226.87
|3307
|2007.03.15 06:20
|buy
|1655
|0.44
|226.39
|222.79
|226.66
|3308
|2007.03.15 06:29
|t/p
|1655
|0.44
|226.66
|222.79
|226.66
|98.90
|61652.59
|3309
|2007.03.15 06:29
|close
|1651
|0.22
|226.69
|223.03
|227.10
|-25.64
|61626.95
|3310
|2007.03.15 06:30
|close
|1654
|0.22
|226.70
|222.80
|226.87
|18.32
|61645.27
|3311
|2007.03.15 06:35
|buy
|1656
|0.11
|226.90
|222.90
|227.17
|3312
|2007.03.15 07:05
|t/p
|1656
|0.11
|227.17
|222.90
|227.17
|24.72
|61669.99
|3313
|2007.03.15 07:05
|buy
|1657
|0.11
|227.25
|223.25
|227.52
|3314
|2007.03.15 07:10
|buy
|1658
|0.22
|226.64
|222.84
|226.91
|3315
|2007.03.15 07:20
|t/p
|1658
|0.22
|226.91
|222.84
|226.91
|49.45
|61719.44
|3316
|2007.03.15 07:20
|close
|1657
|0.11
|227.23
|223.25
|227.52
|-1.83
|61717.61
|3317
|2007.03.15 07:29
|buy
|1659
|0.11
|226.85
|222.85
|227.12
|3318
|2007.03.15 08:05
|buy
|1660
|0.22
|226.46
|222.66
|226.73
|3319
|2007.03.15 08:10
|t/p
|1660
|0.22
|226.73
|222.66
|226.73
|49.45
|61767.06
|3320
|2007.03.15 08:29
|buy
|1661
|0.22
|226.61
|222.81
|226.88
|3321
|2007.03.15 08:40
|t/p
|1661
|0.22
|226.88
|222.81
|226.88
|49.45
|61816.51
|3322
|2007.03.15 08:40
|close
|1659
|0.11
|226.96
|222.85
|227.12
|10.07
|61826.58
|3323
|2007.03.15 08:45
|buy
|1662
|0.11
|227.08
|223.08
|227.35
|3324
|2007.03.15 08:50
|buy
|1663
|0.22
|226.45
|222.65
|226.72
|3325
|2007.03.15 08:59
|t/p
|1663
|0.22
|226.72
|222.65
|226.72
|49.45
|61876.03
|3326
|2007.03.15 09:15
|buy
|1664
|0.22
|226.78
|222.98
|227.05
|3327
|2007.03.15 10:40
|t/p
|1664
|0.22
|227.05
|222.98
|227.05
|49.45
|61925.48
|3328
|2007.03.15 10:40
|close
|1662
|0.11
|227.15
|223.08
|227.35
|6.41
|61931.89
|3329
|2007.03.15 10:45
|buy
|1665
|0.11
|226.89
|222.89
|227.16
|3330
|2007.03.15 11:50
|t/p
|1665
|0.11
|227.16
|222.89
|227.16
|24.73
|61956.62
|3331
|2007.03.15 11:50
|buy
|1666
|0.11
|227.31
|223.31
|227.58
|3332
|2007.03.15 11:59
|buy
|1667
|0.22
|227.09
|223.29
|227.36
|3333
|2007.03.15 12:15
|t/p
|1667
|0.22
|227.36
|223.29
|227.36
|49.45
|62006.07
|3334
|2007.03.15 12:15
|close
|1666
|0.11
|227.37
|223.31
|227.58
|5.50
|62011.57
|3335
|2007.03.15 12:20
|buy
|1668
|0.11
|227.50
|223.50
|227.77
|3336
|2007.03.15 12:35
|buy
|1669
|0.22
|226.95
|223.15
|227.22
|3337
|2007.03.15 12:40
|t/p
|1669
|0.22
|227.22
|223.15
|227.22
|49.45
|62061.02
|3338
|2007.03.15 12:50
|buy
|1670
|0.22
|227.29
|223.49
|227.56
|3339
|2007.03.15 12:59
|buy
|1671
|0.44
|227.09
|223.49
|227.36
|3340
|2007.03.15 13:05
|buy
|1672
|0.88
|226.71
|223.31
|226.98
|3341
|2007.03.15 13:20
|t/p
|1672
|0.88
|226.98
|223.31
|226.98
|197.80
|62258.82
|3342
|2007.03.15 13:20
|close
|1668
|0.11
|227.26
|223.50
|227.77
|-21.97
|62236.85
|3343
|2007.03.15 13:20
|close
|1671
|0.44
|227.26
|223.49
|227.36
|62.27
|62299.12
|3344
|2007.03.15 13:29
|buy
|1673
|0.22
|226.73
|222.93
|227.00
|3345
|2007.03.15 13:40
|buy
|1674
|0.44
|226.53
|222.93
|226.80
|3346
|2007.03.15 13:45
|t/p
|1674
|0.44
|226.80
|222.93
|226.80
|98.90
|62398.02
|3347
|2007.03.15 13:50
|buy
|1675
|0.44
|226.53
|222.93
|226.80
|3348
|2007.03.15 13:59
|t/p
|1675
|0.44
|226.80
|222.93
|226.80
|98.90
|62496.92
|3349
|2007.03.15 14:35
|t/p
|1673
|0.22
|227.00
|222.93
|227.00
|49.45
|62546.37
|3350
|2007.03.15 14:35
|close
|1670
|0.22
|227.07
|223.49
|227.56
|-40.30
|62506.07
|3351
|2007.03.15 14:40
|buy
|1676
|0.11
|226.96
|222.96
|227.23
|3352
|2007.03.15 14:45
|buy
|1677
|0.22
|226.75
|222.95
|227.02
|3353
|2007.03.15 15:40
|t/p
|1677
|0.22
|227.02
|222.95
|227.02
|49.45
|62555.52
|3354
|2007.03.15 15:40
|close
|1676
|0.11
|227.05
|222.96
|227.23
|8.24
|62563.76
|3355
|2007.03.15 15:45
|buy
|1678
|0.11
|227.09
|223.09
|227.36
|3356
|2007.03.15 16:05
|t/p
|1678
|0.11
|227.36
|223.09
|227.36
|24.72
|62588.48
|3357
|2007.03.15 16:05
|buy
|1679
|0.11
|227.46
|223.46
|227.73
|3358
|2007.03.15 16:15
|buy
|1680
|0.22
|226.94
|223.14
|227.21
|3359
|2007.03.15 16:20
|t/p
|1680
|0.22
|227.21
|223.14
|227.21
|49.45
|62637.93
|3360
|2007.03.15 16:45
|t/p
|1679
|0.11
|227.73
|223.46
|227.73
|24.73
|62662.66
|3361
|2007.03.15 16:45
|buy
|1681
|0.11
|227.95
|223.95
|228.22
|3362
|2007.03.15 17:35
|buy
|1682
|0.22
|227.32
|223.52
|227.59
|3363
|2007.03.15 17:50
|t/p
|1682
|0.22
|227.59
|223.52
|227.59
|49.45
|62712.11
|3364
|2007.03.15 17:50
|close
|1681
|0.11
|227.83
|223.95
|228.22
|-10.99
|62701.12
|3365
|2007.03.15 17:59
|buy
|1683
|0.11
|227.80
|223.80
|228.07
|3366
|2007.03.15 18:05
|buy
|1684
|0.22
|227.59
|223.79
|227.86
|3367
|2007.03.15 22:45
|buy
|1685
|0.44
|227.24
|223.64
|227.51
|3368
|2007.03.15 23:05
|t/p
|1685
|0.44
|227.51
|223.64
|227.51
|98.90
|62800.02
|3369
|2007.03.15 23:05
|close
|1683
|0.11
|227.55
|223.80
|228.07
|-22.90
|62777.12
|3370
|2007.03.15 23:15
|buy
|1686
|0.22
|227.38
|223.58
|227.65
|3371
|2007.03.15 23:50
|buy
|1687
|0.44
|227.16
|223.56
|227.43
|3372
|2007.03.16 00:40
|buy
|1688
|0.88
|226.92
|223.52
|227.19
|3373
|2007.03.16 00:50
|buy
|1689
|1.76
|226.69
|223.49
|226.96
|3374
|2007.03.16 01:15
|buy
|1690
|3.52
|226.45
|223.45
|226.72
|3375
|2007.03.16 01:35
|t/p
|1690
|3.52
|226.72
|223.45
|226.72
|791.21
|63568.33
|3376
|2007.03.16 01:35
|close
|1684
|0.22
|226.84
|223.79
|227.86
|-132.84
|63435.50
|3377
|2007.03.16 01:35
|close
|1687
|0.44
|226.84
|223.56
|227.43
|-108.17
|63327.33
|3378
|2007.03.16 01:35
|close
|1689
|1.76
|226.84
|223.49
|226.96
|219.78
|63547.11
|3379
|2007.03.16 01:50
|buy
|1691
|0.44
|226.56
|222.96
|226.83
|3380
|2007.03.16 02:10
|close
|1686
|0.22
|226.75
|223.58
|227.65
|-110.87
|63436.24
|3381
|2007.03.16 02:10
|close
|1691
|0.44
|226.75
|222.96
|226.83
|69.60
|63505.84
|3382
|2007.03.16 02:15
|buy
|1692
|0.22
|226.68
|222.88
|226.95
|3383
|2007.03.16 04:10
|t/p
|1692
|0.22
|226.95
|222.88
|226.95
|49.45
|63555.29
|3384
|2007.03.16 04:10
|close
|1688
|0.88
|227.12
|223.52
|227.19
|146.52
|63701.81
|3385
|2007.03.16 04:15
|buy
|1693
|0.11
|227.13
|223.13
|227.40
|3386
|2007.03.16 04:40
|buy
|1694
|0.22
|226.89
|223.09
|227.16
|3387
|2007.03.16 04:50
|t/p
|1694
|0.22
|227.16
|223.09
|227.16
|49.45
|63751.26
|3388
|2007.03.16 04:50
|close
|1693
|0.11
|227.23
|223.13
|227.40
|9.16
|63760.42
|3389
|2007.03.16 04:59
|buy
|1695
|0.11
|226.89
|222.89
|227.16
|3390
|2007.03.16 07:50
|buy
|1696
|0.22
|226.63
|222.83
|226.90
|3391
|2007.03.16 08:05
|t/p
|1696
|0.22
|226.90
|222.83
|226.90
|49.45
|63809.87
|3392
|2007.03.16 08:05
|close
|1695
|0.11
|226.97
|222.89
|227.16
|7.33
|63817.20
|3393
|2007.03.16 08:10
|buy
|1697
|0.11
|227.16
|223.16
|227.43
|3394
|2007.03.16 08:20
|buy
|1698
|0.22
|226.88
|223.08
|227.15
|3395
|2007.03.16 08:35
|t/p
|1698
|0.22
|227.15
|223.08
|227.15
|49.45
|63866.65
|3396
|2007.03.16 08:35
|close
|1697
|0.11
|227.15
|223.16
|227.43
|-0.92
|63865.73
|3397
|2007.03.16 08:40
|buy
|1699
|0.11
|226.99
|222.99
|227.26
|3398
|2007.03.16 10:45
|t/p
|1699
|0.11
|227.26
|222.99
|227.26
|24.73
|63890.46
|3399
|2007.03.16 10:45
|buy
|1700
|0.11
|227.34
|223.34
|227.61
|3400
|2007.03.16 11:40
|buy
|1701
|0.22
|227.09
|223.29
|227.36
|3401
|2007.03.16 12:15
|t/p
|1701
|0.22
|227.36
|223.29
|227.36
|49.45
|63939.91
|3402
|2007.03.16 12:15
|close
|1700
|0.11
|227.41
|223.34
|227.61
|6.41
|63946.32
|3403
|2007.03.16 12:20
|buy
|1702
|0.11
|227.35
|223.35
|227.62
|3404
|2007.03.16 13:50
|t/p
|1702
|0.11
|227.62
|223.35
|227.62
|24.72
|63971.04
|3405
|2007.03.16 13:50
|buy
|1703
|0.11
|227.79
|223.79
|228.06
|3406
|2007.03.16 14:05
|buy
|1704
|0.22
|227.42
|223.62
|227.69
|3407
|2007.03.16 14:40
|buy
|1705
|0.44
|227.14
|223.54
|227.41
|3408
|2007.03.16 14:45
|t/p
|1705
|0.44
|227.41
|223.54
|227.41
|98.90
|64069.94
|3409
|2007.03.16 15:05
|buy
|1706
|0.44
|227.12
|223.52
|227.39
|3410
|2007.03.16 15:50
|buy
|1707
|0.88
|226.81
|223.41
|227.08
|3411
|2007.03.16 18:05
|buy
|1708
|1.76
|226.52
|223.32
|226.79
|3412
|2007.03.16 18:45
|t/p
|1708
|1.76
|226.79
|223.32
|226.79
|395.60
|64465.54
|3413
|2007.03.16 18:45
|close
|1703
|0.11
|226.80
|223.79
|228.06
|-90.66
|64374.88
|3414
|2007.03.16 18:45
|close
|1706
|0.44
|226.80
|223.52
|227.39
|-117.22
|64257.66
|3415
|2007.03.16 18:50
|buy
|1709
|0.44
|226.60
|223.00
|226.87
|3416
|2007.03.18 22:00
|buy
|1710
|0.88
|225.74
|222.34
|226.01
|3417
|2007.03.18 22:05
|buy
|1711
|1.76
|225.46
|222.26
|225.73
|3418
|2007.03.18 22:45
|t/p
|1711
|1.76
|225.73
|222.26
|225.73
|395.61
|64653.27
|3419
|2007.03.18 22:45
|close
|1704
|0.22
|225.75
|223.62
|227.69
|-305.86
|64347.41
|3420
|2007.03.18 22:45
|close
|1709
|0.44
|225.75
|223.00
|226.87
|-311.35
|64036.06
|3421
|2007.03.18 22:50
|close
|1707
|0.88
|225.81
|223.41
|227.08
|-732.60
|63303.46
|3422
|2007.03.18 23:05
|close
|1710
|0.88
|225.85
|222.34
|226.01
|80.59
|63384.05
|3423
|2007.03.18 23:10
|buy
|1712
|0.11
|225.96
|221.96
|226.23
|3424
|2007.03.18 23:20
|buy
|1713
|0.22
|225.61
|221.81
|225.88
|3425
|2007.03.18 23:35
|t/p
|1713
|0.22
|225.88
|221.81
|225.88
|49.45
|63433.50
|3426
|2007.03.18 23:35
|close
|1712
|0.11
|226.16
|221.96
|226.23
|18.31
|63451.81
|3427
|2007.03.18 23:40
|buy
|1714
|0.11
|226.25
|222.25
|226.52
|3428
|2007.03.18 23:45
|buy
|1715
|0.22
|225.90
|222.10
|226.17
|3429
|2007.03.19 00:05
|t/p
|1715
|0.22
|226.17
|222.10
|226.17
|53.97
|63505.78
|3430
|2007.03.19 00:05
|close
|1714
|0.11
|226.32
|222.25
|226.52
|8.67
|63514.45
|3431
|2007.03.19 00:10
|buy
|1716
|0.11
|226.05
|222.05
|226.32
|3432
|2007.03.19 00:35
|t/p
|1716
|0.11
|226.32
|222.05
|226.32
|24.72
|63539.17
|3433
|2007.03.19 00:35
|buy
|1717
|0.11
|226.47
|222.47
|226.74
|3434
|2007.03.19 00:50
|t/p
|1717
|0.11
|226.74
|222.47
|226.74
|24.73
|63563.90
|3435
|2007.03.19 00:50
|buy
|1718
|0.11
|226.87
|222.87
|227.14
|3436
|2007.03.19 01:10
|t/p
|1718
|0.11
|227.14
|222.87
|227.14
|24.73
|63588.63
|3437
|2007.03.19 01:10
|buy
|1719
|0.11
|227.25
|223.25
|227.52
|3438
|2007.03.19 01:20
|t/p
|1719
|0.11
|227.52
|223.25
|227.52
|24.72
|63613.35
|3439
|2007.03.19 01:20
|buy
|1720
|0.11
|228.01
|224.01
|228.28
|3440
|2007.03.19 01:29
|buy
|1721
|0.22
|227.32
|223.52
|227.59
|3441
|2007.03.19 02:20
|t/p
|1721
|0.22
|227.59
|223.52
|227.59
|49.45
|63662.80
|3442
|2007.03.19 02:20
|buy
|1722
|0.22
|227.72
|223.92
|227.99
|3443
|2007.03.19 02:29
|close
|1720
|0.11
|227.62
|224.01
|228.28
|-35.72
|63627.08
|3444
|2007.03.19 02:30
|close
|1722
|0.22
|227.63
|223.92
|227.99
|-16.48
|63610.60
|3445
|2007.03.19 02:35
|buy
|1723
|0.11
|227.09
|223.09
|227.36
|3446
|2007.03.19 02:45
|t/p
|1723
|0.11
|227.36
|223.09
|227.36
|24.72
|63635.32
|3447
|2007.03.19 02:45
|buy
|1724
|0.11
|227.67
|223.67
|227.94
|3448
|2007.03.19 02:59
|buy
|1725
|0.22
|227.20
|223.40
|227.47
|3449
|2007.03.19 03:15
|t/p
|1725
|0.22
|227.47
|223.40
|227.47
|49.45
|63684.77
|3450
|2007.03.19 03:15
|close
|1724
|0.11
|227.48
|223.67
|227.94
|-17.40
|63667.37
|3451
|2007.03.19 03:20
|buy
|1726
|0.11
|227.61
|223.61
|227.88
|3452
|2007.03.19 03:45
|t/p
|1726
|0.11
|227.88
|223.61
|227.88
|24.72
|63692.09
|3453
|2007.03.19 03:45
|buy
|1727
|0.11
|227.97
|223.97
|228.24
|3454
|2007.03.19 03:50
|buy
|1728
|0.22
|227.54
|223.74
|227.81
|3455
|2007.03.19 05:15
|t/p
|1728
|0.22
|227.81
|223.74
|227.81
|49.45
|63741.54
|3456
|2007.03.19 05:15
|close
|1727
|0.11
|227.83
|223.97
|228.24
|-12.82
|63728.72
|3457
|2007.03.19 05:29
|buy
|1729
|0.11
|227.92
|223.92
|228.19
|3458
|2007.03.19 05:35
|buy
|1730
|0.22
|227.72
|223.92
|227.99
|3459
|2007.03.19 06:35
|buy
|1731
|0.44
|227.36
|223.76
|227.63
|3460
|2007.03.19 06:45
|t/p
|1731
|0.44
|227.63
|223.76
|227.63
|98.90
|63827.62
|3461
|2007.03.19 06:45
|close
|1729
|0.11
|227.75
|223.92
|228.19
|-15.56
|63812.06
|3462
|2007.03.19 06:50
|close
|1730
|0.22
|227.64
|223.92
|227.99
|-14.65
|63797.41
|3463
|2007.03.19 06:59
|buy
|1732
|0.11
|227.47
|223.47
|227.74
|3464
|2007.03.19 08:05
|t/p
|1732
|0.11
|227.74
|223.47
|227.74
|24.72
|63822.13
|3465
|2007.03.19 08:05
|buy
|1733
|0.11
|227.96
|223.96
|228.23
|3466
|2007.03.19 08:15
|buy
|1734
|0.22
|227.63
|223.83
|227.90
|3467
|2007.03.19 08:35
|t/p
|1733
|0.11
|228.23
|223.96
|228.23
|24.72
|63846.85
|3468
|2007.03.19 08:35
|t/p
|1734
|0.22
|227.90
|223.83
|227.90
|49.45
|63896.30
|3469
|2007.03.19 08:35
|buy
|1735
|0.11
|228.46
|224.46
|228.73
|3470
|2007.03.19 08:40
|buy
|1736
|0.22
|227.86
|224.06
|228.13
|3471
|2007.03.19 08:59
|t/p
|1736
|0.22
|228.13
|224.06
|228.13
|49.45
|63945.75
|3472
|2007.03.19 08:59
|close
|1735
|0.11
|228.28
|224.46
|228.73
|-16.49
|63929.26
|3473
|2007.03.19 09:00
|buy
|1737
|0.11
|228.37
|224.37
|228.64
|3474
|2007.03.19 09:35
|buy
|1738
|0.22
|228.16
|224.36
|228.43
|3475
|2007.03.19 09:50
|t/p
|1738
|0.22
|228.43
|224.36
|228.43
|49.45
|63978.71
|3476
|2007.03.19 09:50
|close
|1737
|0.11
|228.44
|224.37
|228.64
|6.41
|63985.12
|3477
|2007.03.19 09:59
|buy
|1739
|0.11
|228.51
|224.51
|228.78
|3478
|2007.03.19 10:05
|buy
|1740
|0.22
|228.12
|224.32
|228.39
|3479
|2007.03.19 10:15
|t/p
|1740
|0.22
|228.39
|224.32
|228.39
|49.45
|64034.57
|3480
|2007.03.19 10:15
|close
|1739
|0.11
|228.46
|224.51
|228.78
|-4.57
|64030.00
|3481
|2007.03.19 10:20
|buy
|1741
|0.11
|228.58
|224.58
|228.85
|3482
|2007.03.19 10:29
|buy
|1742
|0.22
|228.13
|224.33
|228.40
|3483
|2007.03.19 11:15
|t/p
|1742
|0.22
|228.40
|224.33
|228.40
|49.45
|64079.45
|3484
|2007.03.19 11:15
|close
|1741
|0.11
|228.40
|224.58
|228.85
|-16.48
|64062.97
|3485
|2007.03.19 11:20
|buy
|1743
|0.11
|228.08
|224.08
|228.35
|3486
|2007.03.19 11:35
|t/p
|1743
|0.11
|228.35
|224.08
|228.35
|24.72
|64087.69
|3487
|2007.03.19 11:35
|buy
|1744
|0.11
|228.53
|224.53
|228.80
|3488
|2007.03.19 11:45
|buy
|1745
|0.22
|228.29
|224.49
|228.56
|3489
|2007.03.19 12:05
|t/p
|1745
|0.22
|228.56
|224.49
|228.56
|49.45
|64137.14
|3490
|2007.03.19 12:05
|close
|1744
|0.11
|228.63
|224.53
|228.80
|9.15
|64146.29
|3491
|2007.03.19 12:10
|buy
|1746
|0.11
|228.33
|224.33
|228.60
|3492
|2007.03.19 13:15
|t/p
|1746
|0.11
|228.60
|224.33
|228.60
|24.73
|64171.02
|3493
|2007.03.19 13:15
|buy
|1747
|0.11
|228.68
|224.68
|228.95
|3494
|2007.03.19 13:29
|buy
|1748
|0.22
|228.42
|224.62
|228.69
|3495
|2007.03.19 13:35
|buy
|1749
|0.44
|228.22
|224.62
|228.49
|3496
|2007.03.19 14:15
|t/p
|1749
|0.44
|228.49
|224.62
|228.49
|98.90
|64269.92
|3497
|2007.03.19 14:15
|close
|1747
|0.11
|228.54
|224.68
|228.95
|-12.82
|64257.10
|3498
|2007.03.19 14:40
|close
|1748
|0.22
|228.51
|224.62
|228.69
|16.49
|64273.59
|3499
|2007.03.19 14:45
|buy
|1750
|0.11
|228.49
|224.49
|228.76
|3500
|2007.03.19 15:59
|t/p
|1750
|0.11
|228.76
|224.49
|228.76
|24.73
|64298.32
|3501
|2007.03.19 15:59
|buy
|1751
|0.11
|228.85
|224.85
|229.12
|3502
|2007.03.19 18:05
|buy
|1752
|0.22
|228.65
|224.85
|228.92
|3503
|2007.03.19 19:20
|buy
|1753
|0.44
|228.39
|224.79
|228.66
|3504
|2007.03.19 21:35
|t/p
|1753
|0.44
|228.66
|224.79
|228.66
|98.90
|64397.22
|3505
|2007.03.19 21:35
|close
|1751
|0.11
|228.76
|224.85
|229.12
|-8.24
|64388.98
|3506
|2007.03.19 21:45
|close
|1752
|0.22
|228.78
|224.85
|228.92
|23.81
|64412.79
|3507
|2007.03.19 21:50
|buy
|1754
|0.11
|228.94
|224.94
|229.21
|3508
|2007.03.19 22:05
|buy
|1755
|0.22
|228.34
|224.54
|228.61
|3509
|2007.03.19 22:15
|t/p
|1755
|0.22
|228.61
|224.54
|228.61
|49.45
|64462.24
|3510
|2007.03.19 22:15
|close
|1754
|0.11
|228.67
|224.94
|229.21
|-24.72
|64437.52
|3511
|2007.03.19 22:20
|buy
|1756
|0.11
|228.92
|224.92
|229.19
|3512
|2007.03.19 22:29
|buy
|1757
|0.22
|228.34
|224.54
|228.61
|3513
|2007.03.19 23:15
|t/p
|1757
|0.22
|228.61
|224.54
|228.61
|49.45
|64486.97
|3514
|2007.03.19 23:15
|buy
|1758
|0.22
|228.71
|224.91
|228.98
|3515
|2007.03.19 23:20
|buy
|1759
|0.44
|228.40
|224.80
|228.67
|3516
|2007.03.19 23:35
|t/p
|1759
|0.44
|228.67
|224.80
|228.67
|98.90
|64585.87
|3517
|2007.03.19 23:35
|close
|1756
|0.11
|228.71
|224.92
|229.19
|-19.23
|64566.64
|3518
|2007.03.19 23:40
|t/p
|1758
|0.22
|228.98
|224.91
|228.98
|49.45
|64616.09
|3519
|2007.03.19 23:40
|buy
|1760
|0.11
|229.07
|225.07
|229.34
|3520
|2007.03.19 23:45
|buy
|1761
|0.22
|228.55
|224.75
|228.82
|3521
|2007.03.19 23:59
|t/p
|1761
|0.22
|228.82
|224.75
|228.82
|49.45
|64665.54
|3522
|2007.03.19 23:59
|close
|1760
|0.11
|228.88
|225.07
|229.34
|-17.40
|64648.14
|3523
|2007.03.20 00:00
|buy
|1762
|0.11
|228.93
|224.93
|229.20
|3524
|2007.03.20 00:10
|buy
|1763
|0.22
|228.71
|224.91
|228.98
|3525
|2007.03.20 00:45
|t/p
|1763
|0.22
|228.98
|224.91
|228.98
|49.45
|64697.59
|3526
|2007.03.20 00:45
|close
|1762
|0.11
|229.00
|224.93
|229.20
|6.41
|64704.00
|3527
|2007.03.20 00:50
|buy
|1764
|0.11
|229.37
|225.37
|229.64
|3528
|2007.03.20 01:05
|buy
|1765
|0.22
|229.10
|225.30
|229.37
|3529
|2007.03.20 01:20
|t/p
|1764
|0.11
|229.64
|225.37
|229.64
|24.72
|64728.72
|3530
|2007.03.20 01:20
|t/p
|1765
|0.22
|229.37
|225.30
|229.37
|49.45
|64778.17
|3531
|2007.03.20 01:20
|buy
|1766
|0.11
|229.73
|225.73
|230.00
|3532
|2007.03.20 01:29
|buy
|1767
|0.22
|229.26
|225.46
|229.53
|3533
|2007.03.20 02:10
|buy
|1768
|0.44
|228.98
|225.38
|229.25
|3534
|2007.03.20 05:10
|t/p
|1768
|0.44
|229.25
|225.38
|229.25
|98.90
|64877.07
|3535
|2007.03.20 05:10
|close
|1766
|0.11
|229.33
|225.73
|230.00
|-36.63
|64840.44
|3536
|2007.03.20 05:20
|close
|1767
|0.22
|229.35
|225.46
|229.53
|16.48
|64856.92
|3537
|2007.03.20 05:29
|buy
|1769
|0.11
|229.42
|225.42
|229.69
|3538
|2007.03.20 05:40
|buy
|1770
|0.22
|229.20
|225.40
|229.47
|3539
|2007.03.20 06:35
|buy
|1771
|0.44
|229.00
|225.40
|229.27
|3540
|2007.03.20 06:45
|t/p
|1771
|0.44
|229.27
|225.40
|229.27
|98.90
|64955.82
|3541
|2007.03.20 06:45
|close
|1769
|0.11
|229.27
|225.42
|229.69
|-13.74
|64942.08
|3542
|2007.03.20 06:50
|buy
|1772
|0.22
|228.98
|225.18
|229.25
|3543
|2007.03.20 07:35
|t/p
|1772
|0.22
|229.25
|225.18
|229.25
|49.45
|64991.53
|3544
|2007.03.20 07:35
|close
|1770
|0.22
|229.45
|225.40
|229.47
|45.79
|65037.32
|3545
|2007.03.20 07:40
|buy
|1773
|0.11
|229.37
|225.37
|229.64
|3546
|2007.03.20 08:10
|t/p
|1773
|0.11
|229.64
|225.37
|229.64
|24.72
|65062.04
|3547
|2007.03.20 08:10
|buy
|1774
|0.11
|229.94
|225.94
|230.21
|3548
|2007.03.20 08:15
|buy
|1775
|0.22
|229.26
|225.46
|229.53
|3549
|2007.03.20 08:20
|t/p
|1775
|0.22
|229.53
|225.46
|229.53
|49.45
|65111.49
|3550
|2007.03.20 08:20
|buy
|1776
|0.22
|229.64
|225.84
|229.91
|3551
|2007.03.20 09:05
|buy
|1777
|0.44
|229.07
|225.47
|229.34
|3552
|2007.03.20 09:20
|t/p
|1777
|0.44
|229.34
|225.47
|229.34
|98.91
|65210.40
|3553
|2007.03.20 09:20
|close
|1774
|0.11
|229.61
|225.94
|230.21
|-30.22
|65180.18
|3554
|2007.03.20 09:29
|buy
|1778
|0.22
|229.30
|225.50
|229.57
|3555
|2007.03.20 09:40
|t/p
|1778
|0.22
|229.57
|225.50
|229.57
|49.45
|65229.63
|3556
|2007.03.20 09:40
|close
|1776
|0.22
|229.75
|225.84
|229.91
|20.14
|65249.77
|3557
|2007.03.20 09:45
|buy
|1779
|0.11
|230.56
|226.56
|230.83
|3558
|2007.03.20 09:50
|buy
|1780
|0.22
|230.30
|226.50
|230.57
|3559
|2007.03.20 10:10
|t/p
|1780
|0.22
|230.57
|226.50
|230.57
|49.45
|65299.22
|3560
|2007.03.20 10:10
|close
|1779
|0.11
|230.59
|226.56
|230.83
|2.75
|65301.97
|3561
|2007.03.20 10:15
|buy
|1781
|0.11
|230.55
|226.55
|230.82
|3562
|2007.03.20 10:20
|buy
|1782
|0.22
|230.20
|226.40
|230.47
|3563
|2007.03.20 11:15
|t/p
|1782
|0.22
|230.47
|226.40
|230.47
|49.45
|65351.42
|3564
|2007.03.20 11:15
|close
|1781
|0.11
|230.54
|226.55
|230.82
|-0.92
|65350.50
|3565
|2007.03.20 11:20
|buy
|1783
|0.11
|230.59
|226.59
|230.86
|3566
|2007.03.20 12:35
|buy
|1784
|0.22
|230.26
|226.46
|230.53
|3567
|2007.03.20 12:45
|t/p
|1784
|0.22
|230.53
|226.46
|230.53
|49.45
|65399.95
|3568
|2007.03.20 12:45
|close
|1783
|0.11
|230.75
|226.59
|230.86
|14.65
|65414.60
|3569
|2007.03.20 12:50
|buy
|1785
|0.11
|230.69
|226.69
|230.96
|3570
|2007.03.20 12:59
|buy
|1786
|0.22
|230.26
|226.46
|230.53
|3571
|2007.03.20 13:05
|buy
|1787
|0.44
|229.02
|225.42
|229.29
|3572
|2007.03.20 13:10
|t/p
|1787
|0.44
|229.29
|225.42
|229.29
|98.90
|65513.50
|3573
|2007.03.20 13:15
|buy
|1788
|0.44
|229.85
|226.25
|230.12
|3574
|2007.03.20 13:20
|t/p
|1788
|0.44
|230.12
|226.25
|230.12
|98.90
|65612.40
|3575
|2007.03.20 13:29
|buy
|1789
|0.44
|229.44
|225.84
|229.71
|3576
|2007.03.20 13:45
|t/p
|1789
|0.44
|229.71
|225.84
|229.71
|98.90
|65711.30
|3577
|2007.03.20 13:45
|buy
|1790
|0.44
|229.81
|226.21
|230.08
|3578
|2007.03.20 13:50
|buy
|1791
|0.88
|229.19
|225.79
|229.46
|3579
|2007.03.20 14:05
|t/p
|1791
|0.88
|229.46
|225.79
|229.46
|197.80
|65909.10
|3580
|2007.03.20 14:05
|close
|1785
|0.11
|229.69
|226.69
|230.96
|-91.58
|65817.52
|3581
|2007.03.20 14:05
|close
|1790
|0.44
|229.69
|226.21
|230.08
|-43.96
|65773.56
|3582
|2007.03.20 14:10
|buy
|1792
|0.22
|229.80
|226.00
|230.07
|3583
|2007.03.20 14:15
|close
|1786
|0.22
|229.63
|226.46
|230.53
|-115.38
|65658.18
|3584
|2007.03.20 14:20
|buy
|1793
|0.22
|229.47
|225.67
|229.74
|3585
|2007.03.20 14:29
|close
|1792
|0.22
|229.54
|226.00
|230.07
|-47.62
|65610.56
|3586
|2007.03.20 14:30
|close
|1793
|0.22
|229.55
|225.67
|229.74
|14.65
|65625.21
|3587
|2007.03.20 14:35
|buy
|1794
|0.11
|229.72
|225.72
|229.99
|3588
|2007.03.20 14:45
|buy
|1795
|0.22
|229.34
|225.54
|229.61
|3589
|2007.03.20 15:45
|t/p
|1795
|0.22
|229.61
|225.54
|229.61
|49.45
|65674.66
|3590
|2007.03.20 15:45
|close
|1794
|0.11
|229.77
|225.72
|229.99
|4.58
|65679.24
|3591
|2007.03.20 15:50
|buy
|1796
|0.11
|229.38
|225.38
|229.65
|3592
|2007.03.20 15:59
|t/p
|1796
|0.11
|229.65
|225.38
|229.65
|24.73
|65703.97
|3593
|2007.03.20 15:59
|buy
|1797
|0.11
|229.76
|225.76
|230.03
|3594
|2007.03.20 17:20
|t/p
|1797
|0.11
|230.03
|225.76
|230.03
|24.73
|65728.70
|3595
|2007.03.20 17:20
|buy
|1798
|0.11
|230.19
|226.19
|230.46
|3596
|2007.03.20 17:29
|buy
|1799
|0.22
|229.90
|226.10
|230.17
|3597
|2007.03.20 17:35
|buy
|1800
|0.44
|229.46
|225.86
|229.73
|3598
|2007.03.20 17:45
|t/p
|1800
|0.44
|229.73
|225.86
|229.73
|98.90
|65827.60
|3599
|2007.03.20 17:45
|close
|1798
|0.11
|229.74
|226.19
|230.46
|-41.21
|65786.39
|3600
|2007.03.20 17:50
|close
|1799
|0.22
|229.83
|226.10
|230.17
|-12.82
|65773.57
|3601
|2007.03.20 17:59
|buy
|1801
|0.11
|229.53
|225.53
|229.80
|3602
|2007.03.20 18:35
|t/p
|1801
|0.11
|229.80
|225.53
|229.80
|24.73
|65798.30
|3603
|2007.03.20 18:35
|buy
|1802
|0.11
|229.89
|225.89
|230.16
|3604
|2007.03.21 06:40
|t/p
|1802
|0.11
|230.16
|225.89
|230.16
|26.98
|65825.28
|3605
|2007.03.21 06:40
|buy
|1803
|0.11
|230.30
|226.30
|230.57
|3606
|2007.03.21 07:05
|t/p
|1803
|0.11
|230.57
|226.30
|230.57
|24.73
|65850.01
|3607
|2007.03.21 07:05
|buy
|1804
|0.11
|230.69
|226.69
|230.96
|3608
|2007.03.21 07:15
|buy
|1805
|0.22
|230.37
|226.57
|230.64
|3609
|2007.03.21 07:29
|t/p
|1805
|0.22
|230.64
|226.57
|230.64
|49.45
|65899.46
|3610
|2007.03.21 07:29
|close
|1804
|0.11
|230.70
|226.69
|230.96
|0.91
|65900.37
|3611
|2007.03.21 07:30
|buy
|1806
|0.11
|230.79
|226.79
|231.06
|3612
|2007.03.21 08:05
|buy
|1807
|0.22
|230.56
|226.76
|230.83
|3613
|2007.03.21 08:40
|t/p
|1807
|0.22
|230.83
|226.76
|230.83
|49.45
|65949.82
|3614
|2007.03.21 08:40
|close
|1806
|0.11
|230.84
|226.79
|231.06
|4.57
|65954.39
|3615
|2007.03.21 08:45
|buy
|1808
|0.11
|231.09
|227.09
|231.36
|3616
|2007.03.21 09:35
|buy
|1809
|0.22
|230.22
|226.42
|230.49
|3617
|2007.03.21 09:50
|t/p
|1809
|0.22
|230.49
|226.42
|230.49
|49.45
|66003.84
|3618
|2007.03.21 09:50
|close
|1808
|0.11
|230.93
|227.09
|231.36
|-14.65
|65989.19
|3619
|2007.03.21 09:59
|buy
|1810
|0.11
|230.63
|226.63
|230.90
|3620
|2007.03.21 10:15
|t/p
|1810
|0.11
|230.90
|226.63
|230.90
|24.73
|66013.92
|3621
|2007.03.21 10:15
|buy
|1811
|0.12
|231.08
|227.08
|231.35
|3622
|2007.03.21 11:15
|buy
|1812
|0.24
|230.60
|226.80
|230.87
|3623
|2007.03.21 13:45
|t/p
|1812
|0.24
|230.87
|226.80
|230.87
|53.94
|66067.86
|3624
|2007.03.21 13:45
|close
|1811
|0.12
|230.97
|227.08
|231.35
|-10.99
|66056.87
|3625
|2007.03.21 13:50
|buy
|1813
|0.12
|231.04
|227.04
|231.31
|3626
|2007.03.21 14:05
|buy
|1814
|0.24
|230.73
|226.93
|231.00
|3627
|2007.03.21 18:15
|buy
|1815
|0.48
|230.24
|226.64
|230.51
|3628
|2007.03.21 18:20
|t/p
|1814
|0.24
|231.00
|226.93
|231.00
|53.95
|66110.82
|3629
|2007.03.21 18:20
|t/p
|1815
|0.48
|230.51
|226.64
|230.51
|107.89
|66218.71
|3630
|2007.03.21 18:20
|close
|1813
|0.12
|231.02
|227.04
|231.31
|-2.00
|66216.71
|3631
|2007.03.21 18:29
|buy
|1816
|0.12
|230.81
|226.81
|231.08
|3632
|2007.03.21 18:45
|t/p
|1816
|0.12
|231.08
|226.81
|231.08
|26.98
|66243.69
|3633
|2007.03.21 18:45
|buy
|1817
|0.12
|231.34
|227.34
|231.61
|3634
|2007.03.21 18:50
|buy
|1818
|0.24
|230.95
|227.15
|231.22
|3635
|2007.03.21 18:59
|t/p
|1818
|0.24
|231.22
|227.15
|231.22
|53.94
|66297.63
|3636
|2007.03.21 19:20
|buy
|1819
|0.24
|231.12
|227.32
|231.39
|3637
|2007.03.21 19:50
|t/p
|1819
|0.24
|231.39
|227.32
|231.39
|53.95
|66351.58
|3638
|2007.03.21 19:50
|close
|1817
|0.12
|231.46
|227.34
|231.61
|11.99
|66363.57
|3639
|2007.03.21 19:59
|buy
|1820
|0.12
|231.47
|227.47
|231.74
|3640
|2007.03.21 22:05
|buy
|1821
|0.24
|231.24
|227.44
|231.51
|3641
|2007.03.21 22:15
|buy
|1822
|0.48
|230.87
|227.27
|231.14
|3642
|2007.03.21 22:20
|t/p
|1822
|0.48
|231.14
|227.27
|231.14
|107.90
|66471.47
|3643
|2007.03.21 22:40
|buy
|1823
|0.48
|230.99
|227.39
|231.26
|3644
|2007.03.21 23:10
|t/p
|1823
|0.48
|231.26
|227.39
|231.26
|107.89
|66579.36
|3645
|2007.03.21 23:10
|close
|1820
|0.12
|231.32
|227.47
|231.74
|-14.99
|66564.37
|3646
|2007.03.21 23:20
|buy
|1824
|0.24
|231.02
|227.22
|231.29
|3647
|2007.03.21 23:29
|close
|1821
|0.24
|231.26
|227.44
|231.51
|3.99
|66568.36
|3648
|2007.03.21 23:35
|t/p
|1824
|0.24
|231.29
|227.22
|231.29
|53.95
|66622.31
|3649
|2007.03.21 23:35
|buy
|1825
|0.12
|231.53
|227.53
|231.80
|3650
|2007.03.21 23:45
|buy
|1826
|0.24
|231.11
|227.31
|231.38
|3651
|2007.03.22 01:10
|t/p
|1826
|0.24
|231.38
|227.31
|231.38
|68.75
|66691.06
|3652
|2007.03.22 01:10
|close
|1825
|0.12
|231.47
|227.53
|231.80
|1.41
|66692.46
|3653
|2007.03.22 01:15
|buy
|1827
|0.12
|231.31
|227.31
|231.58
|3654
|2007.03.22 06:15
|buy
|1828
|0.24
|231.06
|227.26
|231.33
|3655
|2007.03.22 06:50
|buy
|1829
|0.48
|230.73
|227.13
|231.00
|3656
|2007.03.22 07:35
|t/p
|1829
|0.48
|231.00
|227.13
|231.00
|107.89
|66800.35
|3657
|2007.03.22 07:35
|close
|1827
|0.12
|231.12
|227.31
|231.58
|-18.98
|66781.37
|3658
|2007.03.22 07:40
|close
|1828
|0.24
|231.08
|227.26
|231.33
|4.00
|66785.37
|3659
|2007.03.22 07:45
|buy
|1830
|0.12
|231.09
|227.09
|231.36
|3660
|2007.03.22 07:50
|buy
|1831
|0.24
|230.75
|226.95
|231.02
|3661
|2007.03.22 08:35
|t/p
|1831
|0.24
|231.02
|226.95
|231.02
|53.94
|66839.31
|3662
|2007.03.22 08:35
|close
|1830
|0.12
|231.22
|227.09
|231.36
|12.99
|66852.30
|3663
|2007.03.22 08:40
|buy
|1832
|0.12
|230.93
|226.93
|231.20
|3664
|2007.03.22 09:10
|t/p
|1832
|0.12
|231.20
|226.93
|231.20
|26.97
|66879.27
|3665
|2007.03.22 09:10
|buy
|1833
|0.12
|231.32
|227.32
|231.59
|3666
|2007.03.22 09:50
|t/p
|1833
|0.12
|231.59
|227.32
|231.59
|26.97
|66906.24
|3667
|2007.03.22 09:50
|buy
|1834
|0.12
|232.08
|228.08
|232.35
|3668
|2007.03.22 09:59
|buy
|1835
|0.24
|231.72
|227.92
|231.99
|3669
|2007.03.22 10:45
|t/p
|1835
|0.24
|231.99
|227.92
|231.99
|53.95
|66960.19
|3670
|2007.03.22 10:45
|close
|1834
|0.12
|232.00
|228.08
|232.35
|-8.00
|66952.19
|3671
|2007.03.22 10:50
|buy
|1836
|0.12
|232.28
|228.28
|232.55
|3672
|2007.03.22 11:05
|buy
|1837
|0.24
|231.89
|228.09
|232.16
|3673
|2007.03.22 12:05
|buy
|1838
|0.48
|231.34
|227.74
|231.61
|3674
|2007.03.22 12:15
|t/p
|1838
|0.48
|231.61
|227.74
|231.61
|107.89
|67060.08
|3675
|2007.03.22 12:15
|close
|1836
|0.12
|231.83
|228.28
|232.55
|-44.96
|67015.12
|3676
|2007.03.22 12:20
|buy
|1839
|0.24
|231.64
|227.84
|231.91
|3677
|2007.03.22 12:29
|close
|1837
|0.24
|231.63
|228.09
|232.16
|-51.95
|66963.17
|3678
|2007.03.22 12:30
|close
|1839
|0.24
|231.62
|227.84
|231.91
|-4.00
|66959.17
|3679
|2007.03.22 12:35
|buy
|1840
|0.12
|231.67
|227.67
|231.94
|3680
|2007.03.22 12:40
|t/p
|1840
|0.12
|231.94
|227.67
|231.94
|26.97
|66986.14
|3681
|2007.03.22 12:40
|buy
|1841
|0.12
|232.02
|228.02
|232.29
|3682
|2007.03.22 12:45
|buy
|1842
|0.24
|231.76
|227.96
|232.03
|3683
|2007.03.22 15:20
|buy
|1843
|0.48
|231.56
|227.96
|231.83
|3684
|2007.03.22 15:35
|t/p
|1843
|0.48
|231.83
|227.96
|231.83
|107.89
|67094.03
|3685
|2007.03.22 15:35
|close
|1841
|0.12
|231.84
|228.02
|232.29
|-17.98
|67076.05
|3686
|2007.03.22 16:15
|close
|1842
|0.24
|231.95
|227.96
|232.03
|37.97
|67114.02
|3687
|2007.03.22 16:20
|buy
|1844
|0.12
|231.73
|227.73
|232.00
|3688
|2007.03.22 16:40
|t/p
|1844
|0.12
|232.00
|227.73
|232.00
|26.97
|67140.99
|3689
|2007.03.22 16:40
|buy
|1845
|0.12
|232.27
|228.27
|232.54
|3690
|2007.03.22 16:45
|buy
|1846
|0.24
|231.95
|228.15
|232.22
|3691
|2007.03.23 00:35
|buy
|1847
|0.48
|231.73
|228.13
|232.00
|3692
|2007.03.23 04:05
|t/p
|1847
|0.48
|232.00
|228.13
|232.00
|107.89
|67248.88
|3693
|2007.03.23 04:05
|close
|1845
|0.12
|232.02
|228.27
|232.54
|-22.51
|67226.37
|3694
|2007.03.23 04:10
|close
|1846
|0.24
|232.10
|228.15
|232.22
|34.90
|67261.27
|3695
|2007.03.23 04:15
|buy
|1848
|0.12
|231.92
|227.92
|232.19
|3696
|2007.03.23 06:35
|t/p
|1848
|0.12
|232.19
|227.92
|232.19
|26.97
|67288.24
|3697
|2007.03.23 06:35
|buy
|1849
|0.12
|232.34
|228.34
|232.61
|3698
|2007.03.23 06:50
|buy
|1850
|0.24
|231.92
|228.12
|232.19
|3699
|2007.03.23 08:40
|t/p
|1850
|0.24
|232.19
|228.12
|232.19
|53.95
|67342.19
|3700
|2007.03.23 08:40
|close
|1849
|0.12
|232.20
|228.34
|232.61
|-13.99
|67328.20
|3701
|2007.03.23 08:45
|buy
|1851
|0.12
|232.21
|228.21
|232.48
|3702
|2007.03.23 08:50
|buy
|1852
|0.24
|231.60
|227.80
|231.87
|3703
|2007.03.23 09:15
|buy
|1853
|0.48
|230.54
|226.94
|230.81
|3704
|2007.03.23 09:20
|t/p
|1853
|0.48
|230.81
|226.94
|230.81
|107.89
|67436.09
|3705
|2007.03.23 09:20
|buy
|1854
|0.48
|231.30
|227.70
|231.57
|3706
|2007.03.23 09:50
|buy
|1855
|0.96
|231.04
|227.64
|231.31
|3707
|2007.03.23 10:05
|t/p
|1855
|0.96
|231.31
|227.64
|231.31
|215.79
|67651.88
|3708
|2007.03.23 10:05
|close
|1851
|0.12
|231.51
|228.21
|232.48
|-69.93
|67581.95
|3709
|2007.03.23 10:05
|close
|1854
|0.48
|231.51
|227.70
|231.57
|83.92
|67665.87
|3710
|2007.03.23 10:10
|close
|1852
|0.24
|231.66
|227.80
|231.87
|11.98
|67677.85
|3711
|2007.03.23 10:15
|buy
|1856
|0.12
|231.46
|227.46
|231.73
|3712
|2007.03.23 10:20
|buy
|1857
|0.24
|231.19
|227.39
|231.46
|3713
|2007.03.23 10:29
|t/p
|1857
|0.24
|231.46
|227.39
|231.46
|53.94
|67731.79
|3714
|2007.03.23 10:45
|buy
|1858
|0.24
|231.15
|227.35
|231.42
|3715
|2007.03.23 11:05
|t/p
|1858
|0.24
|231.42
|227.35
|231.42
|53.94
|67785.73
|3716
|2007.03.23 11:05
|close
|1856
|0.12
|231.46
|227.46
|231.73
|0.00
|67785.73
|3717
|2007.03.23 11:10
|buy
|1859
|0.12
|231.18
|227.18
|231.45
|3718
|2007.03.23 12:35
|t/p
|1859
|0.12
|231.45
|227.18
|231.45
|26.97
|67812.70
|3719
|2007.03.23 12:35
|buy
|1860
|0.12
|231.53
|227.53
|231.80
|3720
|2007.03.23 12:40
|buy
|1861
|0.24
|231.32
|227.52
|231.59
|3721
|2007.03.23 12:45
|buy
|1862
|0.48
|230.86
|227.26
|231.13
|3722
|2007.03.23 13:05
|t/p
|1862
|0.48
|231.13
|227.26
|231.13
|107.89
|67920.59
|3723
|2007.03.23 13:05
|close
|1860
|0.12
|231.14
|227.53
|231.80
|-38.96
|67881.63
|3724
|2007.03.23 13:10
|buy
|1863
|0.24
|230.94
|227.14
|231.21
|3725
|2007.03.23 13:20
|close
|1861
|0.24
|231.16
|227.52
|231.59
|-31.97
|67849.66
|3726
|2007.03.23 13:45
|close
|1863
|0.24
|231.15
|227.14
|231.21
|41.96
|67891.62
|3727
|2007.03.23 13:50
|buy
|1864
|0.12
|230.87
|226.87
|231.14
|3728
|2007.03.23 14:05
|t/p
|1864
|0.12
|231.14
|226.87
|231.14
|26.97
|67918.59
|3729
|2007.03.23 14:05
|buy
|1865
|0.12
|231.35
|227.35
|231.62
|3730
|2007.03.23 14:15
|buy
|1866
|0.24
|231.02
|227.22
|231.29
|3731
|2007.03.23 15:40
|t/p
|1866
|0.24
|231.29
|227.22
|231.29
|53.95
|67972.54
|3732
|2007.03.23 15:40
|close
|1865
|0.12
|231.31
|227.35
|231.62
|-4.00
|67968.54
|3733
|2007.03.23 15:45
|buy
|1867
|0.12
|231.32
|227.32
|231.59
|3734
|2007.03.23 16:50
|t/p
|1867
|0.12
|231.59
|227.32
|231.59
|26.97
|67995.51
|3735
|2007.03.23 16:50
|buy
|1868
|0.12
|231.67
|227.67
|231.94
|3736
|2007.03.23 17:35
|buy
|1869
|0.24
|231.43
|227.63
|231.70
|3737
|2007.03.25 22:00
|buy
|1870
|0.48
|231.18
|227.58
|231.45
|3738
|2007.03.25 23:15
|t/p
|1870
|0.48
|231.45
|227.58
|231.45
|107.89
|68103.40
|3739
|2007.03.25 23:15
|close
|1868
|0.12
|231.47
|227.67
|231.94
|-19.98
|68083.42
|3740
|2007.03.25 23:35
|close
|1869
|0.24
|231.48
|227.63
|231.70
|9.99
|68093.41
|3741
|2007.03.25 23:40
|buy
|1871
|0.12
|231.59
|227.59
|231.86
|3742
|2007.03.26 00:10
|buy
|1872
|0.24
|231.19
|227.39
|231.46
|3743
|2007.03.26 01:05
|buy
|1873
|0.48
|230.91
|227.31
|231.18
|3744
|2007.03.26 02:05
|t/p
|1873
|0.48
|231.18
|227.31
|231.18
|107.89
|68201.30
|3745
|2007.03.26 02:05
|close
|1871
|0.12
|231.22
|227.59
|231.86
|-34.49
|68166.81
|3746
|2007.03.26 02:35
|close
|1872
|0.24
|231.22
|227.39
|231.46
|5.99
|68172.80
|3747
|2007.03.26 02:40
|buy
|1874
|0.12
|231.14
|227.14
|231.41
|3748
|2007.03.26 03:15
|buy
|1875
|0.24
|230.91
|227.11
|231.18
|3749
|2007.03.26 04:10
|t/p
|1875
|0.24
|231.18
|227.11
|231.18
|53.95
|68226.75
|3750
|2007.03.26 04:10
|close
|1874
|0.12
|231.24
|227.14
|231.41
|9.99
|68236.74
|3751
|2007.03.26 04:15
|buy
|1876
|0.12
|231.29
|227.29
|231.56
|3752
|2007.03.26 04:20
|buy
|1877
|0.24
|231.08
|227.28
|231.35
|3753
|2007.03.26 05:40
|t/p
|1877
|0.24
|231.35
|227.28
|231.35
|53.95
|68290.69
|3754
|2007.03.26 05:40
|close
|1876
|0.12
|231.38
|227.29
|231.56
|9.00
|68299.69
|3755
|2007.03.26 05:45
|buy
|1878
|0.12
|231.60
|227.60
|231.87
|3756
|2007.03.26 08:05
|buy
|1879
|0.24
|231.40
|227.60
|231.67
|3757
|2007.03.26 08:40
|t/p
|1879
|0.24
|231.67
|227.60
|231.67
|53.94
|68353.63
|3758
|2007.03.26 08:40
|close
|1878
|0.12
|231.67
|227.60
|231.87
|7.00
|68360.63
|3759
|2007.03.26 08:45
|buy
|1880
|0.12
|231.50
|227.50
|231.77
|3760
|2007.03.26 09:05
|t/p
|1880
|0.12
|231.77
|227.50
|231.77
|26.98
|68387.61
|3761
|2007.03.26 09:05
|buy
|1881
|0.12
|232.07
|228.07
|232.34
|3762
|2007.03.26 09:10
|buy
|1882
|0.24
|231.74
|227.94
|232.01
|3763
|2007.03.26 11:10
|t/p
|1882
|0.24
|232.01
|227.94
|232.01
|53.94
|68441.55
|3764
|2007.03.26 11:10
|close
|1881
|0.12
|232.01
|228.07
|232.34
|-6.00
|68435.55
|3765
|2007.03.26 11:15
|buy
|1883
|0.12
|231.89
|227.89
|232.16
|3766
|2007.03.26 12:15
|t/p
|1883
|0.12
|232.16
|227.89
|232.16
|26.98
|68462.53
|3767
|2007.03.26 12:15
|buy
|1884
|0.12
|232.26
|228.26
|232.53
|3768
|2007.03.26 13:20
|t/p
|1884
|0.12
|232.53
|228.26
|232.53
|26.97
|68489.50
|3769
|2007.03.26 13:20
|buy
|1885
|0.12
|232.69
|228.69
|232.96
|3770
|2007.03.26 14:05
|buy
|1886
|0.24
|232.01
|228.21
|232.28
|3771
|2007.03.26 14:15
|t/p
|1886
|0.24
|232.28
|228.21
|232.28
|53.95
|68543.45
|3772
|2007.03.26 14:15
|close
|1885
|0.12
|232.43
|228.69
|232.96
|-25.97
|68517.48
|3773
|2007.03.26 14:20
|buy
|1887
|0.12
|232.80
|228.80
|233.07
|3774
|2007.03.26 14:29
|buy
|1888
|0.24
|232.11
|228.31
|232.38
|3775
|2007.03.26 17:50
|t/p
|1888
|0.24
|232.38
|228.31
|232.38
|53.95
|68571.43
|3776
|2007.03.26 17:50
|buy
|1889
|0.24
|232.47
|228.67
|232.74
|3777
|2007.03.26 18:40
|close
|1887
|0.12
|232.49
|228.80
|233.07
|-30.97
|68540.46
|3778
|2007.03.26 18:45
|close
|1889
|0.24
|232.44
|228.67
|232.74
|-5.99
|68534.47
|3779
|2007.03.26 18:50
|buy
|1890
|0.12
|232.55
|228.55
|232.82
|3780
|2007.03.26 23:20
|t/p
|1890
|0.12
|232.82
|228.55
|232.82
|26.97
|68561.44
|3781
|2007.03.26 23:20
|buy
|1891
|0.12
|232.90
|228.90
|233.17
|3782
|2007.03.27 00:35
|buy
|1892
|0.24
|232.56
|228.76
|232.83
|3783
|2007.03.27 01:35
|t/p
|1892
|0.24
|232.83
|228.76
|232.83
|53.95
|68615.39
|3784
|2007.03.27 01:35
|close
|1891
|0.12
|232.88
|228.90
|233.17
|0.48
|68615.86
|3785
|2007.03.27 01:40
|buy
|1893
|0.12
|232.88
|228.88
|233.15
|3786
|2007.03.27 01:50
|buy
|1894
|0.24
|232.64
|228.84
|232.91
|3787
|2007.03.27 06:00
|buy
|1895
|0.48
|232.43
|228.83
|232.70
|3788
|2007.03.27 06:45
|buy
|1896
|0.96
|232.18
|228.78
|232.45
|3789
|2007.03.27 08:05
|t/p
|1896
|0.96
|232.45
|228.78
|232.45
|215.79
|68831.65
|3790
|2007.03.27 08:05
|close
|1893
|0.12
|232.47
|228.88
|233.15
|-40.96
|68790.69
|3791
|2007.03.27 08:05
|close
|1895
|0.48
|232.47
|228.83
|232.70
|15.98
|68806.67
|3792
|2007.03.27 08:20
|buy
|1897
|0.24
|232.38
|228.58
|232.65
|3793
|2007.03.27 08:35
|close
|1894
|0.24
|232.50
|228.84
|232.91
|-27.97
|68778.70
|3794
|2007.03.27 08:50
|t/p
|1897
|0.24
|232.65
|228.58
|232.65
|53.95
|68832.65
|3795
|2007.03.27 08:50
|buy
|1898
|0.12
|232.78
|228.78
|233.05
|3796
|2007.03.27 09:10
|buy
|1899
|0.24
|232.05
|228.25
|232.32
|3797
|2007.03.27 09:15
|t/p
|1899
|0.24
|232.32
|228.25
|232.32
|53.94
|68886.59
|3798
|2007.03.27 09:20
|buy
|1900
|0.24
|232.55
|228.75
|232.82
|3799
|2007.03.27 09:29
|buy
|1901
|0.48
|232.11
|228.51
|232.38
|3800
|2007.03.27 11:05
|t/p
|1901
|0.48
|232.38
|228.51
|232.38
|107.89
|68994.48
|3801
|2007.03.27 11:05
|close
|1898
|0.12
|232.53
|228.78
|233.05
|-24.98
|68969.50
|3802
|2007.03.27 11:29
|close
|1900
|0.24
|232.51
|228.75
|232.82
|-8.00
|68961.50
|3803
|2007.03.27 11:30
|buy
|1902
|0.12
|232.60
|228.60
|232.87
|3804
|2007.03.27 12:35
|buy
|1903
|0.24
|232.15
|228.35
|232.42
|3805
|2007.03.27 12:45
|t/p
|1903
|0.24
|232.42
|228.35
|232.42
|53.94
|69015.44
|3806
|2007.03.27 12:45
|close
|1902
|0.12
|232.43
|228.60
|232.87
|-16.98
|68998.46
|3807
|2007.03.27 12:50
|buy
|1904
|0.12
|232.35
|228.35
|232.62
|3808
|2007.03.27 13:05
|buy
|1905
|0.24
|232.13
|228.33
|232.40
|3809
|2007.03.27 13:50
|buy
|1906
|0.48
|231.91
|228.31
|232.18
|3810
|2007.03.27 14:20
|buy
|1907
|0.96
|231.60
|228.20
|231.87
|3811
|2007.03.27 17:05
|t/p
|1907
|0.96
|231.87
|228.20
|231.87
|215.78
|69214.24
|3812
|2007.03.27 17:05
|close
|1904
|0.12
|231.87
|228.35
|232.62
|-47.95
|69166.29
|3813
|2007.03.27 17:05
|close
|1906
|0.48
|231.87
|228.31
|232.18
|-15.99
|69150.30
|3814
|2007.03.27 17:10
|buy
|1908
|0.24
|231.74
|227.94
|232.01
|3815
|2007.03.27 17:45
|close
|1905
|0.24
|231.87
|228.33
|232.40
|-51.95
|69098.35
|3816
|2007.03.27 17:50
|close
|1908
|0.24
|231.93
|227.94
|232.01
|37.96
|69136.31
|3817
|2007.03.27 17:59
|buy
|1909
|0.12
|231.96
|227.96
|232.23
|3818
|2007.03.27 19:45
|buy
|1910
|0.24
|231.74
|227.94
|232.01
|3819
|2007.03.27 21:10
|buy
|1911
|0.48
|231.46
|227.86
|231.73
|3820
|2007.03.27 23:50
|t/p
|1911
|0.48
|231.73
|227.86
|231.73
|107.89
|69244.20
|3821
|2007.03.27 23:50
|close
|1909
|0.12
|231.89
|227.96
|232.23
|-7.00
|69237.20
|3822
|2007.03.27 23:59
|close
|1910
|0.24
|231.85
|227.94
|232.01
|21.98
|69259.18
|3823
|2007.03.28 00:00
|buy
|1912
|0.12
|231.92
|227.92
|232.19
|3824
|2007.03.28 00:40
|buy
|1913
|0.24
|231.61
|227.81
|231.88
|3825
|2007.03.28 01:05
|buy
|1914
|0.48
|230.91
|227.31
|231.18
|3826
|2007.03.28 01:15
|t/p
|1914
|0.48
|231.18
|227.31
|231.18
|107.89
|69367.07
|3827
|2007.03.28 01:15
|close
|1912
|0.12
|231.70
|227.92
|232.19
|-21.98
|69345.09
|3828
|2007.03.28 01:20
|close
|1913
|0.24
|231.51
|227.81
|231.88
|-19.98
|69325.11
|3829
|2007.03.28 01:29
|buy
|1915
|0.12
|230.91
|226.91
|231.18
|3830
|2007.03.28 01:35
|buy
|1916
|0.24
|230.65
|226.85
|230.92
|3831
|2007.03.28 01:40
|t/p
|1916
|0.24
|230.92
|226.85
|230.92
|53.94
|69379.05
|3832
|2007.03.28 01:50
|buy
|1917
|0.24
|230.69
|226.89
|230.96
|3833
|2007.03.28 04:35
|buy
|1918
|0.48
|230.41
|226.81
|230.68
|3834
|2007.03.28 04:40
|buy
|1919
|0.96
|230.13
|226.73
|230.40
|3835
|2007.03.28 04:45
|t/p
|1919
|0.96
|230.40
|226.73
|230.40
|215.78
|69594.83
|3836
|2007.03.28 05:20
|buy
|1920
|0.96
|229.99
|226.59
|230.26
|3837
|2007.03.28 05:35
|t/p
|1920
|0.96
|230.26
|226.59
|230.26
|215.79
|69810.62
|3838
|2007.03.28 05:35
|close
|1915
|0.12
|230.32
|226.91
|231.18
|-58.94
|69751.68
|3839
|2007.03.28 05:35
|close
|1918
|0.48
|230.32
|226.81
|230.68
|-35.97
|69715.71
|3840
|2007.03.28 05:40
|buy
|1921
|0.24
|230.38
|226.58
|230.65
|3841
|2007.03.28 05:50
|buy
|1922
|0.48
|230.14
|226.54
|230.41
|3842
|2007.03.28 05:59
|close
|1917
|0.24
|230.29
|226.89
|230.96
|-79.92
|69635.79
|3843
|2007.03.28 05:59
|close
|1922
|0.48
|230.29
|226.54
|230.41
|59.94
|69695.73
|3844
|2007.03.28 06:00
|close
|1921
|0.24
|230.28
|226.58
|230.65
|-19.98
|69675.75
|3845
|2007.03.28 06:05
|buy
|1923
|0.12
|230.61
|226.61
|230.88
|3846
|2007.03.28 06:10
|buy
|1924
|0.24
|230.39
|226.59
|230.66
|3847
|2007.03.28 08:40
|buy
|1925
|0.48
|230.02
|226.42
|230.29
|3848
|2007.03.28 08:45
|t/p
|1925
|0.48
|230.29
|226.42
|230.29
|107.90
|69783.65
|3849
|2007.03.28 08:50
|buy
|1926
|0.48
|230.10
|226.50
|230.37
|3850
|2007.03.28 09:10
|t/p
|1926
|0.48
|230.37
|226.50
|230.37
|107.89
|69891.54
|3851
|2007.03.28 09:10
|close
|1923
|0.12
|230.44
|226.61
|230.88
|-16.98
|69874.56
|3852
|2007.03.28 09:29
|close
|1924
|0.24
|230.38
|226.59
|230.66
|-2.00
|69872.56
|3853
|2007.03.28 09:30
|buy
|1927
|0.12
|230.45
|226.45
|230.72
|3854
|2007.03.28 10:15
|buy
|1928
|0.24
|230.12
|226.32
|230.39
|3855
|2007.03.28 10:20
|t/p
|1928
|0.24
|230.39
|226.32
|230.39
|53.95
|69926.51
|3856
|2007.03.28 10:29
|buy
|1929
|0.24
|230.15
|226.35
|230.42
|3857
|2007.03.28 12:35
|buy
|1930
|0.48
|229.67
|226.07
|229.94
|3858
|2007.03.28 12:40
|t/p
|1930
|0.48
|229.94
|226.07
|229.94
|107.90
|70034.41
|3859
|2007.03.28 12:45
|buy
|1931
|0.48
|229.90
|226.30
|230.17
|3860
|2007.03.28 13:45
|buy
|1932
|0.96
|229.67
|226.27
|229.94
|3861
|2007.03.28 14:15
|buy
|1933
|1.92
|229.42
|226.22
|229.69
|3862
|2007.03.28 14:35
|t/p
|1933
|1.92
|229.69
|226.22
|229.69
|431.57
|70465.98
|3863
|2007.03.28 14:35
|close
|1927
|0.12
|229.69
|226.45
|230.72
|-75.93
|70390.05
|3864
|2007.03.28 14:35
|close
|1931
|0.48
|229.69
|226.30
|230.17
|-83.91
|70306.14
|3865
|2007.03.28 14:50
|buy
|1934
|0.48
|228.84
|225.24
|229.11
|3866
|2007.03.28 15:05
|t/p
|1934
|0.48
|229.11
|225.24
|229.11
|107.89
|70414.03
|3867
|2007.03.28 15:05
|buy
|1935
|0.48
|229.38
|225.78
|229.65
|3868
|2007.03.28 15:10
|close
|1929
|0.24
|229.32
|226.35
|230.42
|-165.84
|70248.19
|3869
|2007.03.28 15:10
|close
|1935
|0.48
|229.32
|225.78
|229.65
|-23.98
|70224.21
|3870
|2007.03.28 15:15
|buy
|1936
|0.24
|228.89
|225.09
|229.16
|3871
|2007.03.28 15:29
|t/p
|1936
|0.24
|229.16
|225.09
|229.16
|53.94
|70278.15
|3872
|2007.03.28 15:29
|buy
|1937
|0.24
|229.26
|225.46
|229.53
|3873
|2007.03.28 15:30
|close
|1932
|0.96
|229.19
|226.27
|229.94
|-383.62
|69894.53
|3874
|2007.03.28 15:35
|close
|1937
|0.24
|229.37
|225.46
|229.53
|21.98
|69916.51
|3875
|2007.03.28 15:40
|buy
|1938
|0.12
|229.19
|225.19
|229.46
|3876
|2007.03.28 15:50
|buy
|1939
|0.24
|228.97
|225.17
|229.24
|3877
|2007.03.28 16:05
|t/p
|1938
|0.12
|229.46
|225.19
|229.46
|26.98
|69943.49
|3878
|2007.03.28 16:05
|t/p
|1939
|0.24
|229.24
|225.17
|229.24
|53.95
|69997.44
|3879
|2007.03.28 16:05
|buy
|1940
|0.12
|229.55
|225.55
|229.82
|3880
|2007.03.28 16:15
|buy
|1941
|0.24
|229.08
|225.28
|229.35
|3881
|2007.03.28 16:29
|t/p
|1941
|0.24
|229.35
|225.28
|229.35
|53.95
|70051.39
|3882
|2007.03.28 16:29
|close
|1940
|0.12
|229.50
|225.55
|229.82
|-5.00
|70046.39
|3883
|2007.03.28 16:30
|buy
|1942
|0.12
|229.55
|225.55
|229.82
|3884
|2007.03.28 17:05
|buy
|1943
|0.24
|229.33
|225.53
|229.60
|3885
|2007.03.28 17:45
|t/p
|1943
|0.24
|229.60
|225.53
|229.60
|53.95
|70100.34
|3886
|2007.03.28 17:45
|close
|1942
|0.12
|229.62
|225.55
|229.82
|6.99
|70107.33
|3887
|2007.03.28 17:50
|buy
|1944
|0.12
|229.69
|225.69
|229.96
|3888
|2007.03.28 18:05
|buy
|1945
|0.24
|229.20
|225.40
|229.47
|3889
|2007.03.28 18:10
|t/p
|1945
|0.24
|229.47
|225.40
|229.47
|53.94
|70161.27
|3890
|2007.03.28 18:20
|buy
|1946
|0.24
|229.43
|225.63
|229.70
|3891
|2007.03.28 18:45
|buy
|1947
|0.48
|229.22
|225.62
|229.49
|3892
|2007.03.28 22:20
|t/p
|1947
|0.48
|229.49
|225.62
|229.49
|107.90
|70269.17
|3893
|2007.03.28 22:20
|close
|1944
|0.12
|229.53
|225.69
|229.96
|-15.98
|70253.19
|3894
|2007.03.28 23:45
|close
|1946
|0.24
|229.56
|225.63
|229.70
|25.97
|70279.16
|3895
|2007.03.28 23:50
|buy
|1948
|0.12
|229.44
|225.44
|229.71
|3896
|2007.03.29 00:10
|t/p
|1948
|0.12
|229.71
|225.44
|229.71
|34.37
|70313.53
|3897
|2007.03.29 00:10
|buy
|1949
|0.12
|230.11
|226.11
|230.38
|3898
|2007.03.29 00:15
|buy
|1950
|0.24
|229.54
|225.74
|229.81
|3899
|2007.03.29 00:29
|t/p
|1950
|0.24
|229.81
|225.74
|229.81
|53.94
|70367.47
|3900
|2007.03.29 00:29
|close
|1949
|0.12
|229.83
|226.11
|230.38
|-27.97
|70339.50
|3901
|2007.03.29 00:30
|buy
|1951
|0.12
|229.92
|225.92
|230.19
|3902
|2007.03.29 00:40
|buy
|1952
|0.24
|229.17
|225.37
|229.44
|3903
|2007.03.29 00:45
|t/p
|1952
|0.24
|229.44
|225.37
|229.44
|53.95
|70393.45
|3904
|2007.03.29 00:45
|buy
|1953
|0.24
|229.56
|225.76
|229.83
|3905
|2007.03.29 00:50
|t/p
|1953
|0.24
|229.83
|225.76
|229.83
|53.95
|70447.40
|3906
|2007.03.29 00:59
|buy
|1954
|0.24
|229.34
|225.54
|229.61
|3907
|2007.03.29 01:45
|t/p
|1954
|0.24
|229.61
|225.54
|229.61
|53.94
|70501.34
|3908
|2007.03.29 01:45
|close
|1951
|0.12
|229.80
|225.92
|230.19
|-11.99
|70489.35
|3909
|2007.03.29 01:50
|buy
|1955
|0.12
|229.52
|225.52
|229.79
|3910
|2007.03.29 03:10
|t/p
|1955
|0.12
|229.79
|225.52
|229.79
|26.97
|70516.32
|3911
|2007.03.29 03:10
|buy
|1956
|0.12
|229.93
|225.93
|230.20
|3912
|2007.03.29 03:45
|t/p
|1956
|0.12
|230.20
|225.93
|230.20
|26.97
|70543.29
|3913
|2007.03.29 03:45
|buy
|1957
|0.12
|230.39
|226.39
|230.66
|3914
|2007.03.29 04:35
|buy
|1958
|0.24
|230.07
|226.27
|230.34
|3915
|2007.03.29 06:10
|t/p
|1958
|0.24
|230.34
|226.27
|230.34
|53.95
|70597.24
|3916
|2007.03.29 06:10
|close
|1957
|0.12
|230.41
|226.39
|230.66
|2.00
|70599.24
|3917
|2007.03.29 06:15
|buy
|1959
|0.12
|230.18
|226.18
|230.45
|3918
|2007.03.29 06:35
|t/p
|1959
|0.12
|230.45
|226.18
|230.45
|26.98
|70626.22
|3919
|2007.03.29 06:35
|buy
|1960
|0.12
|230.84
|226.84
|231.11
|3920
|2007.03.29 06:40
|buy
|1961
|0.24
|230.51
|226.71
|230.78
|3921
|2007.03.29 06:50
|buy
|1962
|0.48
|230.31
|226.71
|230.58
|3922
|2007.03.29 06:59
|t/p
|1962
|0.48
|230.58
|226.71
|230.58
|107.89
|70734.11
|3923
|2007.03.29 07:20
|t/p
|1961
|0.24
|230.78
|226.71
|230.78
|53.95
|70788.06
|3924
|2007.03.29 07:20
|close
|1960
|0.12
|230.78
|226.84
|231.11
|-5.99
|70782.07
|3925
|2007.03.29 07:29
|buy
|1963
|0.12
|230.77
|226.77
|231.04
|3926
|2007.03.29 07:35
|buy
|1964
|0.24
|230.49
|226.69
|230.76
|3927
|2007.03.29 07:50
|t/p
|1964
|0.24
|230.76
|226.69
|230.76
|53.94
|70836.01
|3928
|2007.03.29 07:50
|close
|1963
|0.12
|230.93
|226.77
|231.04
|15.98
|70851.99
|3929
|2007.03.29 07:59
|buy
|1965
|0.12
|230.70
|226.70
|230.97
|3930
|2007.03.29 11:35
|buy
|1966
|0.24
|230.48
|226.68
|230.75
|3931
|2007.03.29 12:15
|t/p
|1966
|0.24
|230.75
|226.68
|230.75
|53.95
|70905.94
|3932
|2007.03.29 12:15
|close
|1965
|0.12
|230.81
|226.70
|230.97
|10.99
|70916.93
|3933
|2007.03.29 12:20
|buy
|1967
|0.12
|230.61
|226.61
|230.88
|3934
|2007.03.29 12:40
|t/p
|1967
|0.12
|230.88
|226.61
|230.88
|26.98
|70943.91
|3935
|2007.03.29 12:40
|buy
|1968
|0.12
|231.30
|227.30
|231.57
|3936
|2007.03.29 12:45
|buy
|1969
|0.24
|230.76
|226.96
|231.03
|3937
|2007.03.29 12:59
|t/p
|1969
|0.24
|231.03
|226.96
|231.03
|53.95
|70997.86
|3938
|2007.03.29 12:59
|close
|1968
|0.12
|231.09
|227.30
|231.57
|-20.98
|70976.88
|3939
|2007.03.29 13:00
|buy
|1970
|0.12
|231.18
|227.18
|231.45
|3940
|2007.03.29 14:40
|t/p
|1970
|0.12
|231.45
|227.18
|231.45
|26.97
|71003.85
|3941
|2007.03.29 14:40
|buy
|1971
|0.12
|231.57
|227.57
|231.84
|3942
|2007.03.29 15:35
|buy
|1972
|0.24
|231.20
|227.40
|231.47
|3943
|2007.03.29 15:50
|t/p
|1972
|0.24
|231.47
|227.40
|231.47
|53.94
|71057.79
|3944
|2007.03.29 15:50
|close
|1971
|0.12
|231.47
|227.57
|231.84
|-9.99
|71047.80
|3945
|2007.03.29 15:59
|buy
|1973
|0.12
|231.15
|227.15
|231.42
|3946
|2007.03.29 16:50
|buy
|1974
|0.24
|230.92
|227.12
|231.19
|3947
|2007.03.29 16:59
|t/p
|1974
|0.24
|231.19
|227.12
|231.19
|53.95
|71101.75
|3948
|2007.03.29 17:35
|t/p
|1973
|0.12
|231.42
|227.15
|231.42
|26.97
|71128.72
|3949
|2007.03.29 17:35
|buy
|1975
|0.12
|231.81
|227.81
|232.08
|3950
|2007.03.29 17:40
|buy
|1976
|0.24
|231.53
|227.73
|231.80
|3951
|2007.03.29 23:40
|t/p
|1976
|0.24
|231.80
|227.73
|231.80
|53.95
|71182.67
|3952
|2007.03.29 23:40
|close
|1975
|0.12
|231.83
|227.81
|232.08
|2.00
|71184.67
|3953
|2007.03.29 23:50
|buy
|1977
|0.12
|231.64
|227.64
|231.91
|3954
|2007.03.30 00:40
|buy
|1978
|0.24
|231.37
|227.57
|231.64
|3955
|2007.03.30 00:50
|t/p
|1978
|0.24
|231.64
|227.57
|231.64
|53.95
|71238.62
|3956
|2007.03.30 00:50
|close
|1977
|0.12
|231.77
|227.64
|231.91
|15.46
|71254.08
|3957
|2007.03.30 00:59
|buy
|1979
|0.12
|231.67
|227.67
|231.94
|3958
|2007.03.30 01:05
|buy
|1980
|0.24
|231.20
|227.40
|231.47
|3959
|2007.03.30 01:15
|t/p
|1980
|0.24
|231.47
|227.40
|231.47
|53.94
|71308.02
|3960
|2007.03.30 01:15
|close
|1979
|0.12
|231.59
|227.67
|231.94
|-8.00
|71300.02
|3961
|2007.03.30 01:20
|buy
|1981
|0.12
|231.35
|227.35
|231.62
|3962
|2007.03.30 01:50
|buy
|1982
|0.24
|231.13
|227.33
|231.40
|3963
|2007.03.30 02:20
|buy
|1983
|0.48
|230.62
|227.02
|230.89
|3964
|2007.03.30 02:35
|t/p
|1983
|0.48
|230.89
|227.02
|230.89
|107.90
|71407.92
|3965
|2007.03.30 02:35
|close
|1981
|0.12
|231.09
|227.35
|231.62
|-25.98
|71381.94
|3966
|2007.03.30 02:40
|close
|1982
|0.24
|231.06
|227.33
|231.40
|-13.99
|71367.95
|3967
|2007.03.30 02:45
|buy
|1984
|0.12
|230.85
|226.85
|231.12
|3968
|2007.03.30 03:35
|t/p
|1984
|0.12
|231.12
|226.85
|231.12
|26.97
|71394.92
|3969
|2007.03.30 03:35
|buy
|1985
|0.12
|231.41
|227.41
|231.68
|3970
|2007.03.30 03:45
|buy
|1986
|0.24
|231.07
|227.27
|231.34
|3971
|2007.03.30 04:05
|t/p
|1986
|0.24
|231.34
|227.27
|231.34
|53.95
|71448.87
|3972
|2007.03.30 04:05
|close
|1985
|0.12
|231.40
|227.41
|231.68
|-1.00
|71447.87
|3973
|2007.03.30 04:10
|buy
|1987
|0.12
|231.10
|227.10
|231.37
|3974
|2007.03.30 04:20
|t/p
|1987
|0.12
|231.37
|227.10
|231.37
|26.98
|71474.85
|3975
|2007.03.30 04:20
|buy
|1988
|0.12
|231.45
|227.45
|231.72
|3976
|2007.03.30 05:35
|buy
|1989
|0.24
|230.99
|227.19
|231.26
|3977
|2007.03.30 05:45
|t/p
|1989
|0.24
|231.26
|227.19
|231.26
|53.94
|71528.79
|3978
|2007.03.30 05:45
|close
|1988
|0.12
|231.39
|227.45
|231.72
|-6.00
|71522.79
|3979
|2007.03.30 05:50
|buy
|1990
|0.12
|231.55
|227.55
|231.82
|3980
|2007.03.30 05:59
|buy
|1991
|0.24
|231.01
|227.21
|231.28
|3981
|2007.03.30 06:40
|t/p
|1991
|0.24
|231.28
|227.21
|231.28
|53.95
|71576.74
|3982
|2007.03.30 06:40
|close
|1990
|0.12
|231.29
|227.55
|231.82
|-25.98
|71550.76
|3983
|2007.03.30 06:45
|buy
|1992
|0.12
|231.38
|227.38
|231.65
|3984
|2007.03.30 06:50
|buy
|1993
|0.24
|231.15
|227.35
|231.42
|3985
|2007.03.30 07:05
|t/p
|1993
|0.24
|231.42
|227.35
|231.42
|53.94
|71604.70
|3986
|2007.03.30 07:05
|close
|1992
|0.12
|231.47
|227.38
|231.65
|8.99
|71613.69
|3987
|2007.03.30 07:10
|buy
|1994
|0.12
|231.57
|227.57
|231.84
|3988
|2007.03.30 07:15
|buy
|1995
|0.24
|231.06
|227.26
|231.33
|3989
|2007.03.30 07:40
|buy
|1996
|0.48
|230.79
|227.19
|231.06
|3990
|2007.03.30 07:50
|t/p
|1996
|0.48
|231.06
|227.19
|231.06
|107.89
|71721.58
|3991
|2007.03.30 07:50
|close
|1994
|0.12
|231.06
|227.57
|231.84
|-50.95
|71670.63
|3992
|2007.03.30 08:05
|buy
|1997
|0.24
|230.74
|226.94
|231.01
|3993
|2007.03.30 08:15
|t/p
|1997
|0.24
|231.01
|226.94
|231.01
|53.94
|71724.57
|3994
|2007.03.30 08:15
|close
|1995
|0.24
|231.31
|227.26
|231.33
|49.95
|71774.52
|3995
|2007.03.30 08:20
|buy
|1998
|0.12
|231.33
|227.33
|231.60
|3996
|2007.03.30 08:30
|buy
|1999
|0.24
|231.12
|227.32
|231.39
|3997
|2007.03.30 11:15
|t/p
|1999
|0.24
|231.39
|227.32
|231.39
|53.95
|71828.47
|3998
|2007.03.30 11:15
|close
|1998
|0.12
|231.42
|227.33
|231.60
|8.99
|71837.46
|3999
|2007.03.30 11:20
|buy
|2000
|0.12
|231.10
|227.10
|231.37
|4000
|2007.03.30 11:30
|t/p
|2000
|0.12
|231.37
|227.10
|231.37
|26.98
|71864.44
|4001
|2007.03.30 11:30
|buy
|2001
|0.12
|231.45
|227.45
|231.72
|4002
|2007.03.30 11:45
|buy
|2002
|0.24
|231.22
|227.42
|231.49
|4003
|2007.03.30 12:45
|t/p
|2002
|0.24
|231.49
|227.42
|231.49
|53.95
|71918.39
|4004
|2007.03.30 12:45
|close
|2001
|0.12
|231.53
|227.45
|231.72
|7.99
|71926.38
|4005
|2007.03.30 12:50
|buy
|2003
|0.12
|231.54
|227.54
|231.81
|4006
|2007.03.30 14:45
|t/p
|2003
|0.12
|231.81
|227.54
|231.81
|26.97
|71953.35
|4007
|2007.03.30 14:45
|buy
|2004
|0.12
|231.98
|227.98
|232.25
|4008
|2007.03.30 14:59
|buy
|2005
|0.24
|231.64
|227.84
|231.91
|4009
|2007.03.30 15:05
|buy
|2006
|0.48
|231.28
|227.68
|231.55
|4010
|2007.03.30 15:20
|t/p
|2006
|0.48
|231.55
|227.68
|231.55
|107.89
|72061.24
|4011
|2007.03.30 15:20
|close
|2004
|0.12
|231.80
|227.98
|232.25
|-17.99
|72043.25
|4012
|2007.03.30 15:35
|buy
|2007
|0.26
|231.31
|227.51
|231.58
|4013
|2007.03.30 15:45
|t/p
|2007
|0.26
|231.58
|227.51
|231.58
|58.44
|72101.69
|4014
|2007.03.30 15:45
|close
|2005
|0.24
|231.66
|227.84
|231.91
|3.99
|72105.68
|4015
|2007.03.30 15:50
|buy
|2008
|0.13
|231.52
|227.52
|231.79
|4016
|2007.03.30 16:05
|buy
|2009
|0.26
|231.07
|227.27
|231.34
|4017
|2007.03.30 16:10
|t/p
|2009
|0.26
|231.34
|227.27
|231.34
|58.44
|72164.12
|4018
|2007.03.30 16:20
|buy
|2010
|0.26
|231.22
|227.42
|231.49
|4019
|2007.03.30 17:05
|t/p
|2010
|0.26
|231.49
|227.42
|231.49
|58.44
|72222.56
|4020
|2007.03.30 17:05
|close
|2008
|0.13
|231.67
|227.52
|231.79
|16.23
|72238.79
|4021
|2007.03.30 17:10
|buy
|2011
|0.13
|231.66
|227.66
|231.93
|4022
|2007.03.30 19:20
|t/p
|2011
|0.13
|231.93
|227.66
|231.93
|29.22
|72268.01
|4023
|2007.03.30 19:20
|buy
|2012
|0.13
|232.03
|228.03
|232.30
|4024
|2007.04.01 22:00
|buy
|2013
|0.26
|231.42
|227.62
|231.69
|4025
|2007.04.01 22:40
|t/p
|2013
|0.26
|231.69
|227.62
|231.69
|58.44
|72326.45
|4026
|2007.04.01 22:40
|close
|2012
|0.13
|231.78
|228.03
|232.30
|-27.05
|72299.40
|4027
|2007.04.01 22:45
|buy
|2014
|0.13
|231.77
|227.77
|232.04
|4028
|2007.04.01 23:45
|buy
|2015
|0.26
|231.38
|227.58
|231.65
|4029
|2007.04.01 23:50
|t/p
|2015
|0.26
|231.65
|227.58
|231.65
|58.44
|72357.84
|4030
|2007.04.02 00:05
|t/p
|2014
|0.13
|232.04
|227.77
|232.04
|31.89
|72389.73
|4031
|2007.04.02 00:05
|buy
|2016
|0.13
|232.27
|228.27
|232.54
|4032
|2007.04.02 00:10
|buy
|2017
|0.26
|231.75
|227.95
|232.02
|4033
|2007.04.02 00:20
|t/p
|2017
|0.26
|232.02
|227.95
|232.02
|58.44
|72448.17
|4034
|2007.04.02 00:20
|close
|2016
|0.13
|232.04
|228.27
|232.54
|-24.90
|72423.27
|4035
|2007.04.02 00:29
|buy
|2018
|0.13
|232.07
|228.07
|232.34
|4036
|2007.04.02 01:05
|buy
|2019
|0.26
|231.66
|227.86
|231.93
|4037
|2007.04.02 01:20
|t/p
|2019
|0.26
|231.93
|227.86
|231.93
|58.44
|72481.71
|4038
|2007.04.02 01:20
|close
|2018
|0.13
|232.03
|228.07
|232.34
|-4.33
|72477.38
|4039
|2007.04.02 01:29
|buy
|2020
|0.13
|231.84
|227.84
|232.11
|4040
|2007.04.02 01:35
|buy
|2021
|0.26
|231.62
|227.82
|231.89
|4041
|2007.04.02 02:35
|t/p
|2021
|0.26
|231.89
|227.82
|231.89
|58.44
|72535.82
|4042
|2007.04.02 02:35
|close
|2020
|0.13
|231.96
|227.84
|232.11
|12.99
|72548.81
|4043
|2007.04.02 02:40
|buy
|2022
|0.13
|232.05
|228.05
|232.32
|4044
|2007.04.02 04:05
|buy
|2023
|0.26
|231.80
|228.00
|232.07
|4045
|2007.04.02 07:10
|t/p
|2023
|0.26
|232.07
|228.00
|232.07
|58.44
|72607.25
|4046
|2007.04.02 07:10
|close
|2022
|0.13
|232.14
|228.05
|232.32
|9.74
|72616.99
|4047
|2007.04.02 07:15
|buy
|2024
|0.13
|231.83
|227.83
|232.10
|4048
|2007.04.02 07:35
|t/p
|2024
|0.13
|232.10
|227.83
|232.10
|29.22
|72646.21
|4049
|2007.04.02 07:35
|buy
|2025
|0.13
|232.36
|228.36
|232.63
|4050
|2007.04.02 07:40
|buy
|2026
|0.26
|232.09
|228.29
|232.36
|4051
|2007.04.02 08:45
|t/p
|2026
|0.26
|232.36
|228.29
|232.36
|58.44
|72704.65
|4052
|2007.04.02 08:45
|close
|2025
|0.13
|232.39
|228.36
|232.63
|3.24
|72707.89
|4053
|2007.04.02 08:59
|buy
|2027
|0.13
|232.54
|228.54
|232.81
|4054
|2007.04.02 10:05
|buy
|2028
|0.26
|232.31
|228.51
|232.58
|4055
|2007.04.02 11:35
|t/p
|2028
|0.26
|232.58
|228.51
|232.58
|58.44
|72766.33
|4056
|2007.04.02 11:35
|close
|2027
|0.13
|232.75
|228.54
|232.81
|22.72
|72789.05
|4057
|2007.04.02 11:40
|buy
|2029
|0.13
|232.70
|228.70
|232.97
|4058
|2007.04.02 11:45
|buy
|2030
|0.26
|232.48
|228.68
|232.75
|4059
|2007.04.02 12:05
|t/p
|2030
|0.26
|232.75
|228.68
|232.75
|58.44
|72847.49
|4060
|2007.04.02 12:05
|close
|2029
|0.13
|232.94
|228.70
|232.97
|25.98
|72873.47
|4061
|2007.04.02 12:10
|buy
|2031
|0.13
|232.78
|228.78
|233.05
|4062
|2007.04.02 14:40
|buy
|2032
|0.26
|232.50
|228.70
|232.77
|4063
|2007.04.02 14:45
|t/p
|2032
|0.26
|232.77
|228.70
|232.77
|58.44
|72931.91
|4064
|2007.04.02 15:35
|t/p
|2031
|0.13
|233.05
|228.78
|233.05
|29.22
|72961.13
|4065
|2007.04.02 15:35
|buy
|2033
|0.13
|233.15
|229.15
|233.42
|4066
|2007.04.02 15:45
|buy
|2034
|0.26
|232.83
|229.03
|233.10
|4067
|2007.04.02 23:35
|t/p
|2034
|0.26
|233.10
|229.03
|233.10
|58.45
|73019.58
|4068
|2007.04.02 23:35
|close
|2033
|0.13
|233.17
|229.15
|233.42
|2.17
|73021.75
|4069
|2007.04.02 23:40
|buy
|2035
|0.13
|233.28
|229.28
|233.55
|4070
|2007.04.03 00:15
|buy
|2036
|0.26
|233.06
|229.26
|233.33
|4071
|2007.04.03 03:40
|t/p
|2036
|0.26
|233.33
|229.26
|233.33
|58.44
|73080.19
|4072
|2007.04.03 03:40
|close
|2035
|0.13
|233.43
|229.28
|233.55
|18.91
|73099.10
|4073
|2007.04.03 03:45
|buy
|2037
|0.13
|233.43
|229.43
|233.70
|4074
|2007.04.03 04:05
|buy
|2038
|0.26
|233.21
|229.41
|233.48
|4075
|2007.04.03 05:10
|t/p
|2038
|0.26
|233.48
|229.41
|233.48
|58.45
|73157.55
|4076
|2007.04.03 05:10
|close
|2037
|0.13
|233.52
|229.43
|233.70
|9.74
|73167.29
|4077
|2007.04.03 05:15
|buy
|2039
|0.13
|233.79
|229.79
|234.06
|4078
|2007.04.03 06:20
|t/p
|2039
|0.13
|234.06
|229.79
|234.06
|29.22
|73196.51
|4079
|2007.04.03 06:20
|buy
|2040
|0.13
|234.25
|230.25
|234.52
|4080
|2007.04.03 06:35
|buy
|2041
|0.26
|233.96
|230.16
|234.23
|4081
|2007.04.03 06:50
|t/p
|2041
|0.26
|234.23
|230.16
|234.23
|58.44
|73254.95
|4082
|2007.04.03 06:50
|close
|2040
|0.13
|234.26
|230.25
|234.52
|1.08
|73256.03
|4083
|2007.04.03 06:59
|buy
|2042
|0.13
|234.32
|230.32
|234.59
|4084
|2007.04.03 07:50
|t/p
|2042
|0.13
|234.59
|230.32
|234.59
|29.22
|73285.25
|4085
|2007.04.03 07:50
|buy
|2043
|0.13
|234.88
|230.88
|235.15
|4086
|2007.04.03 07:59
|buy
|2044
|0.26
|234.50
|230.70
|234.77
|4087
|2007.04.03 09:05
|buy
|2045
|0.52
|234.17
|230.57
|234.44
|4088
|2007.04.03 09:40
|t/p
|2045
|0.52
|234.44
|230.57
|234.44
|116.89
|73402.14
|4089
|2007.04.03 09:40
|close
|2043
|0.13
|234.45
|230.88
|235.15
|-46.53
|73355.61
|4090
|2007.04.03 10:15
|buy
|2046
|0.26
|234.29
|230.49
|234.56
|4091
|2007.04.03 11:35
|close
|2044
|0.26
|234.46
|230.70
|234.77
|-8.66
|73346.95
|4092
|2007.04.03 12:00
|close
|2046
|0.26
|234.44
|230.49
|234.56
|32.47
|73379.42
|4093
|2007.04.03 12:05
|buy
|2047
|0.13
|234.48
|230.48
|234.75
|4094
|2007.04.03 12:15
|t/p
|2047
|0.13
|234.75
|230.48
|234.75
|29.22
|73408.64
|4095
|2007.04.03 12:15
|buy
|2048
|0.13
|234.85
|230.85
|235.12
|4096
|2007.04.03 12:20
|buy
|2049
|0.26
|234.45
|230.65
|234.72
|4097
|2007.04.03 13:20
|t/p
|2049
|0.26
|234.72
|230.65
|234.72
|58.44
|73467.08
|4098
|2007.04.03 13:20
|close
|2048
|0.13
|234.78
|230.85
|235.12
|-7.58
|73459.50
|4099
|2007.04.03 13:29
|buy
|2050
|0.13
|234.81
|230.81
|235.08
|4100
|2007.04.03 15:50
|t/p
|2050
|0.13
|235.08
|230.81
|235.08
|29.22
|73488.72
|4101
|2007.04.03 15:50
|buy
|2051
|0.13
|235.16
|231.16
|235.43
|4102
|2007.04.03 16:05
|buy
|2052
|0.26
|234.88
|231.08
|235.15
|4103
|2007.04.03 17:45
|buy
|2053
|0.52
|234.67
|231.07
|234.94
|4104
|2007.04.03 22:35
|buy
|2054
|1.04
|234.47
|231.07
|234.74
|4105
|2007.04.03 23:50
|buy
|2055
|2.08
|234.21
|231.01
|234.48
|4106
|2007.04.03 23:59
|close at stop
|2055
|2.08
|234.42
|231.01
|234.48
|363.64
|73852.36
|4107
|2007.04.03 23:59
|close at stop
|2054
|1.04
|234.42
|231.07
|234.74
|-43.29
|73809.07
|4108
|2007.04.03 23:59
|close at stop
|2053
|0.52
|234.42
|231.07
|234.94
|-108.22
|73700.85
|4109
|2007.04.03 23:59
|close at stop
|2052
|0.26
|234.42
|231.08
|235.15
|-99.57
|73601.28
|4110
|2007.04.03 23:59
|close at stop
|2051
|0.13
|234.42
|231.16
|235.43
|-80.09
|73521.19