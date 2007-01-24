Strategy Tester Report
V1 Clean

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.04.04 00:00 (2006.12.01 - 2007.04.04)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Parametersstrategy="==== Strategic Settings ===================="; TakeProfit=27; MaxTrades=20; Multiplier=2; D=20; SL=20; extra="==== Extraneous Settings ===================="; Expert_Name="V1"; Slippage=10; UseSound=false; SoundFile="alert.wav";
Bars in test7025Ticks modelled28265Modelling quality50.00%
Initial deposit25000.00
Total net profit48521.19Gross profit84855.32Gross loss-36334.13
Profit factor2.34Expected payoff23.61
Absolute drawdown106.19Maximal drawdown12009.31 (27.72%)Relative drawdown27.72% (12009.31)
Total trades2055Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)2055 (73.72%)
Profit trades (% of total)1515 (73.72%)Loss trades (% of total)540 (26.28%)
Largestprofit trade2589.41loss trade-1721.61
Averageprofit trade56.01loss trade-67.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (924.76)consecutive losses (loss in money)7 (-2220.82)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7291.45 (7)consecutive loss (count of losses)-2770.24 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 00:00buy10.05227.52223.52227.79
22006.12.01 01:10buy20.10227.30223.50227.57
32006.12.01 04:40t/p20.10227.57223.50227.5722.4825022.48
42006.12.01 04:40close10.05227.68223.52227.796.6625029.14
52006.12.01 04:45buy30.05227.54223.54227.81
62006.12.01 05:05t/p30.05227.81223.54227.8111.2425040.38
72006.12.01 05:05buy40.05227.92223.92228.19
82006.12.01 05:10buy50.10227.68223.88227.95
92006.12.01 05:20t/p50.10227.95223.88227.9522.4825062.86
102006.12.01 05:20close40.05227.98223.92228.192.5025065.36
112006.12.01 05:29buy60.05227.92223.92228.19
122006.12.01 06:15t/p60.05228.19223.92228.1911.2425076.60
132006.12.01 06:15buy70.05228.35224.35228.62
142006.12.01 06:20t/p70.05228.62224.35228.6211.2425087.84
152006.12.01 06:20buy80.05228.75224.75229.02
162006.12.01 06:45t/p80.05229.02224.75229.0211.2425099.08
172006.12.01 06:45buy90.05229.11225.11229.38
182006.12.01 06:59buy100.10228.77224.97229.04
192006.12.01 09:40buy110.20228.55224.95228.82
202006.12.01 10:45t/p110.20228.82224.95228.8244.9625144.04
212006.12.01 10:45close90.05228.88225.11229.38-9.5725134.47
222006.12.01 11:15buy120.10228.48224.68228.75
232006.12.01 14:45t/p120.10228.75224.68228.7522.4825156.95
242006.12.01 14:45close100.10228.80224.97229.042.5025159.45
252006.12.01 14:50buy130.05228.92224.92229.19
262006.12.01 14:59buy140.10228.57224.77228.84
272006.12.01 15:20t/p140.10228.84224.77228.8422.4825181.93
282006.12.01 15:20close130.05228.90224.92229.19-0.8325181.10
292006.12.01 15:29buy150.05228.58224.58228.85
302006.12.01 15:35buy160.10228.36224.56228.63
312006.12.01 15:50buy170.20228.12224.52228.39
322006.12.01 17:05t/p170.20228.39224.52228.3944.9525226.05
332006.12.01 17:05close150.05228.41224.58228.85-7.0725218.98
342006.12.01 17:10close160.10228.42224.56228.634.9925223.97
352006.12.01 17:15buy180.05228.20224.20228.47
362006.12.01 20:20t/p180.05228.47224.20228.4711.2425235.21
372006.12.01 20:20buy190.05228.59224.59228.86
382006.12.03 22:00buy200.10228.30224.50228.57
392006.12.04 01:45t/p200.10228.57224.50228.5724.5425259.75
402006.12.04 01:45close190.05228.69224.59228.865.1925264.93
412006.12.04 01:50buy210.05228.54224.54228.81
422006.12.04 03:40t/p210.05228.81224.54228.8111.2425276.17
432006.12.04 03:40buy220.05228.94224.94229.21
442006.12.04 06:20buy230.10228.74224.94229.01
452006.12.04 07:50buy240.20228.52224.92228.79
462006.12.04 08:15buy250.40228.24224.84228.51
472006.12.04 08:20t/p250.40228.51224.84228.5189.9125366.08
482006.12.04 08:50buy260.40228.29224.89228.56
492006.12.04 08:59t/p260.40228.56224.89228.5689.9125455.99
502006.12.04 09:05t/p240.20228.79224.92228.7944.9525500.94
512006.12.04 09:05close220.05228.87224.94229.21-2.9225498.02
522006.12.04 09:10close230.10228.98224.94229.0119.9825518.00
532006.12.04 09:15buy270.05228.92224.92229.19
542006.12.04 09:20buy280.10228.70224.90228.97
552006.12.04 11:50buy290.20228.49224.89228.76
562006.12.04 14:35buy300.40228.05224.65228.32
572006.12.04 14:45t/p300.40228.32224.65228.3289.9125607.91
582006.12.04 14:45close270.05228.34224.92229.19-24.1425583.77
592006.12.04 14:45close290.20228.34224.89228.76-24.9725558.80
602006.12.04 14:50buy310.10228.05224.25228.32
612006.12.04 15:05t/p310.10228.32224.25228.3222.4825581.28
622006.12.04 15:05buy320.10228.40224.60228.67
632006.12.04 15:10close280.10228.37224.90228.97-27.4725553.81
642006.12.04 15:20buy330.10228.10224.30228.37
652006.12.04 15:29close320.10228.32224.60228.67-6.6625547.15
662006.12.04 15:35t/p330.10228.37224.30228.3722.4825569.63
672006.12.04 15:35buy340.05228.51224.51228.78
682006.12.04 15:50buy350.10228.31224.51228.58
692006.12.04 23:15t/p350.10228.58224.51228.5822.4725592.10
702006.12.04 23:15close340.05228.58224.51228.782.9125595.01
712006.12.04 23:20buy360.05228.50224.50228.77
722006.12.05 00:10buy370.10228.24224.44228.51
732006.12.05 00:20t/p370.10228.51224.44228.5122.4825617.49
742006.12.05 00:20close360.05228.52224.50228.771.8625619.35
752006.12.05 00:29buy380.05228.25224.25228.52
762006.12.05 01:20buy390.10227.99224.19228.26
772006.12.05 01:40t/p390.10228.26224.19228.2622.4725641.82
782006.12.05 01:40close380.05228.26224.25228.520.4125642.23
792006.12.05 01:45buy400.05228.16224.16228.43
802006.12.05 06:10buy410.10227.96224.16228.23
812006.12.05 07:15buy420.20227.61224.01227.88
822006.12.05 07:40buy430.40227.26223.86227.53
832006.12.05 07:50buy440.80226.99223.79227.26
842006.12.05 08:50buy451.60226.74223.74227.01
852006.12.05 09:05t/p451.60227.01223.74227.01359.6426001.87
862006.12.05 09:05close400.05227.08224.16228.43-44.9625956.91
872006.12.05 09:05close420.20227.08224.01227.88-88.2425868.67
882006.12.05 09:05close440.80227.08223.79227.2659.9425928.61
892006.12.05 09:10buy460.20227.04223.44227.31
902006.12.05 09:35close410.10227.08224.16228.23-73.2625855.35
912006.12.05 09:35close460.20227.08223.44227.316.6625862.01
922006.12.05 09:40buy470.10226.82223.02227.09
932006.12.05 09:50buy480.20226.58222.98226.85
942006.12.05 11:50buy490.40226.36222.96226.63
952006.12.05 13:35t/p490.40226.63222.96226.6389.9125951.92
962006.12.05 13:35close430.40226.76223.86227.53-166.5025785.42
972006.12.05 13:35close480.20226.76222.98226.8529.9725815.39
982006.12.05 13:40buy500.10226.59222.79226.86
992006.12.05 13:45close470.10226.81223.02227.09-0.8325814.56
1002006.12.05 13:59close500.10226.69222.79226.868.3225822.88
1012006.12.05 14:00buy510.05226.78222.78227.05
1022006.12.05 15:05buy520.10226.40222.60226.67
1032006.12.05 15:15t/p520.10226.67222.60226.6722.4825845.36
1042006.12.05 15:15close510.05226.82222.78227.051.6625847.02
1052006.12.05 15:20buy530.05226.87222.87227.14
1062006.12.05 15:29buy540.10226.58222.78226.85
1072006.12.05 16:05t/p540.10226.85222.78226.8522.4825869.50
1082006.12.05 16:05close530.05227.01222.87227.145.8325875.33
1092006.12.05 16:10buy550.05227.06223.06227.33
1102006.12.05 16:15buy560.10226.85223.05227.12
1112006.12.05 18:50buy570.20226.64223.04226.91
1122006.12.06 04:40buy580.40226.42223.02226.69
1132006.12.06 05:29buy590.80226.22223.02226.49
1142006.12.06 05:50buy601.60225.99222.99226.26
1152006.12.06 08:10t/p601.60226.26222.99226.26359.6426234.97
1162006.12.06 08:10close550.05226.32223.06227.33-29.7726205.20
1172006.12.06 08:10close570.20226.32223.04226.91-49.1726156.03
1182006.12.06 08:10close590.80226.32223.02226.4966.6026222.63
1192006.12.06 08:20close560.10226.37223.05227.12-37.9126184.72
1202006.12.06 08:29close580.40226.31223.02226.69-36.6326148.09
1212006.12.06 08:30buy610.05226.40222.40226.67
1222006.12.06 09:35buy620.10225.78221.98226.05
1232006.12.06 09:50t/p620.10226.05221.98226.0522.4826170.57
1242006.12.06 09:50close610.05226.13222.40226.67-11.2426159.33
1252006.12.06 09:59buy630.05225.98221.98226.25
1262006.12.06 11:05t/p630.05226.25221.98226.2511.2426170.57
1272006.12.06 11:05buy640.05226.40222.40226.67
1282006.12.06 11:15buy650.10226.06222.26226.33
1292006.12.06 15:45t/p650.10226.33222.26226.3322.4826193.05
1302006.12.06 15:45close640.05226.37222.40226.67-1.2526191.80
1312006.12.06 15:50buy660.05226.52222.52226.79
1322006.12.07 00:45buy670.10226.28222.48226.55
1332006.12.07 07:45buy680.20226.05222.45226.32
1342006.12.07 08:40t/p680.20226.32222.45226.3244.9626236.76
1352006.12.07 08:40close660.05226.32222.52226.79-5.2426231.53
1362006.12.07 08:45close670.10226.35222.48226.555.8326237.36
1372006.12.07 08:50buy690.05226.23222.23226.50
1382006.12.07 11:20buy700.10225.93222.13226.20
1392006.12.07 11:40t/p700.10226.20222.13226.2022.4826259.84
1402006.12.07 11:40close690.05226.21222.23226.50-0.8326259.01
1412006.12.07 11:45buy710.05226.16222.16226.43
1422006.12.07 12:15buy720.10225.93222.13226.20
1432006.12.07 12:35t/p720.10226.20222.13226.2022.4826281.49
1442006.12.07 12:35close710.05226.23222.16226.432.9126284.40
1452006.12.07 12:40buy730.05226.11222.11226.38
1462006.12.07 16:35buy740.10225.90222.10226.17
1472006.12.07 19:50t/p740.10226.17222.10226.1722.4826306.88
1482006.12.07 19:50close730.05226.17222.11226.382.5026309.38
1492006.12.07 19:59buy750.05226.20222.20226.47
1502006.12.08 00:15buy760.10225.97222.17226.24
1512006.12.08 03:05t/p760.10226.24222.17226.2422.4826331.86
1522006.12.08 03:05close750.05226.25222.20226.473.1226334.97
1532006.12.08 03:10buy770.05226.21222.21226.48
1542006.12.08 09:50t/p770.05226.48222.21226.4811.2426346.21
1552006.12.08 09:50buy780.05226.61222.61226.88
1562006.12.08 12:05buy790.10226.36222.56226.63
1572006.12.08 13:35t/p790.10226.63222.56226.6322.4826368.69
1582006.12.08 13:35close780.05226.66222.61226.882.0826370.77
1592006.12.08 13:40buy800.05226.55222.55226.82
1602006.12.08 13:45buy810.10226.18222.38226.45
1612006.12.08 13:59t/p810.10226.45222.38226.4522.4826393.25
1622006.12.08 13:59close800.05226.53222.55226.82-0.8326392.42
1632006.12.08 14:00buy820.05226.62222.62226.89
1642006.12.08 15:15t/p820.05226.89222.62226.8911.2426403.66
1652006.12.08 15:15buy830.05227.17223.17227.44
1662006.12.08 16:45t/p830.05227.44223.17227.4411.2426414.90
1672006.12.08 16:45buy840.05227.52223.52227.79
1682006.12.08 17:20t/p840.05227.79223.52227.7911.2426426.14
1692006.12.08 17:20buy850.05227.87223.87228.14
1702006.12.08 17:29buy860.10227.62223.82227.89
1712006.12.08 18:05buy870.20227.38223.78227.65
1722006.12.10 23:20buy880.40227.14223.74227.41
1732006.12.11 01:05t/p880.40227.41223.74227.4198.1326524.27
1742006.12.11 01:05close850.05227.62223.87228.14-9.3826514.89
1752006.12.11 01:05close870.20227.62223.78227.6544.0726558.96
1762006.12.11 01:10buy890.10227.26223.46227.53
1772006.12.11 01:29close860.10227.44223.82227.89-12.9326546.04
1782006.12.11 01:30close890.10227.43223.46227.5314.1626560.20
1792006.12.11 01:35buy900.05227.55223.55227.82
1802006.12.11 02:35buy910.10227.24223.44227.51
1812006.12.11 03:15t/p910.10227.51223.44227.5122.4826582.68
1822006.12.11 03:15close900.05227.55223.55227.820.0026582.68
1832006.12.11 03:20buy920.05227.56223.56227.83
1842006.12.11 06:45t/p920.05227.83223.56227.8311.2426593.92
1852006.12.11 06:45buy930.05228.10224.10228.37
1862006.12.11 06:50buy940.10227.84224.04228.11
1872006.12.11 08:40t/p940.10228.11224.04228.1122.4826616.40
1882006.12.11 08:40close930.05228.11224.10228.370.4226616.82
1892006.12.11 08:45buy950.05228.07224.07228.34
1902006.12.11 09:20t/p950.05228.34224.07228.3411.2426628.06
1912006.12.11 09:20buy960.05228.43224.43228.70
1922006.12.11 10:05buy970.10228.01224.21228.28
1932006.12.11 12:45t/p970.10228.28224.21228.2822.4826650.54
1942006.12.11 12:45close960.05228.38224.43228.70-2.0826648.46
1952006.12.11 12:50buy980.05228.32224.32228.59
1962006.12.11 15:20t/p980.05228.59224.32228.5911.2426659.70
1972006.12.11 15:20buy990.05228.73224.73229.00
1982006.12.11 21:50t/p990.05229.00224.73229.0011.2326670.93
1992006.12.11 21:50buy1000.05229.09225.09229.36
2002006.12.11 22:05buy1010.10228.87225.07229.14
2012006.12.12 01:20t/p1010.10229.14225.07229.1424.5226695.45
2022006.12.12 01:20close1000.05229.16225.09229.363.9426699.39
2032006.12.12 01:29buy1020.05229.00225.00229.27
2042006.12.12 04:15t/p1020.05229.27225.00229.2711.2426710.63
2052006.12.12 04:15buy1030.05229.37225.37229.64
2062006.12.12 04:35buy1040.10229.13225.33229.40
2072006.12.12 06:10t/p1040.10229.40225.33229.4022.4826733.11
2082006.12.12 06:10close1030.05229.45225.37229.643.3326736.44
2092006.12.12 06:15buy1050.05229.37225.37229.64
2102006.12.12 07:35buy1060.10228.85225.05229.12
2112006.12.12 07:45t/p1060.10229.12225.05229.1222.4826758.92
2122006.12.12 07:45close1050.05229.30225.37229.64-2.9226756.00
2132006.12.12 07:50buy1070.05229.20225.20229.47
2142006.12.12 07:59buy1080.10228.89225.09229.16
2152006.12.12 09:35t/p1080.10229.16225.09229.1622.4826778.48
2162006.12.12 09:35close1070.05229.36225.20229.476.6626785.14
2172006.12.12 09:40buy1090.05229.10225.10229.37
2182006.12.12 10:20t/p1090.05229.37225.10229.3711.2426796.38
2192006.12.12 10:20buy1100.05229.49225.49229.76
2202006.12.12 11:05buy1110.10229.28225.48229.55
2212006.12.12 11:45t/p1110.10229.55225.48229.5522.4826818.86
2222006.12.12 11:45close1100.05229.57225.49229.763.3326822.19
2232006.12.12 11:50buy1120.05229.59225.59229.86
2242006.12.12 13:50t/p1120.05229.86225.59229.8611.2426833.43
2252006.12.12 13:50buy1130.05229.99225.99230.26
2262006.12.12 15:50t/p1130.05230.26225.99230.2611.2426844.67
2272006.12.12 15:50buy1140.05230.37226.37230.64
2282006.12.12 17:35buy1150.10230.09226.29230.36
2292006.12.12 19:15buy1160.20229.88226.28230.15
2302006.12.12 19:35t/p1160.20230.15226.28230.1544.9526889.62
2312006.12.12 19:35close1140.05230.27226.37230.64-4.1626885.46
2322006.12.12 19:59close1150.10230.27226.29230.3614.9926900.45
2332006.12.12 20:00buy1170.05230.35226.35230.62
2342006.12.12 20:05buy1180.10230.06226.26230.33
2352006.12.13 01:20t/p1180.10230.33226.26230.3324.5426924.98
2362006.12.13 01:20close1170.05230.41226.35230.623.5326928.51
2372006.12.13 01:29buy1190.05230.43226.43230.70
2382006.12.13 09:45t/p1190.05230.70226.43230.7011.2426939.75
2392006.12.13 09:45buy1200.05230.89226.89231.16
2402006.12.13 09:50buy1210.10230.60226.80230.87
2412006.12.13 11:10t/p1210.10230.87226.80230.8722.4826962.23
2422006.12.13 11:10close1200.05230.88226.89231.16-0.4226961.81
2432006.12.13 11:15buy1220.05231.04227.04231.31
2442006.12.13 11:35buy1230.10230.82227.02231.09
2452006.12.13 13:35buy1240.20230.53226.93230.80
2462006.12.13 13:45t/p1240.20230.80226.93230.8044.9627006.77
2472006.12.13 13:45close1220.05230.81227.04231.31-9.5726997.20
2482006.12.13 13:50buy1250.10230.62226.82230.89
2492006.12.13 14:45buy1260.20230.38226.78230.65
2502006.12.13 15:35t/p1260.20230.65226.78230.6544.9527042.15
2512006.12.13 15:35close1230.10230.69227.02231.09-10.8227031.33
2522006.12.13 16:05close1250.10230.79226.82230.8914.1627045.49
2532006.12.13 16:10buy1270.05230.73226.73231.00
2542006.12.13 20:05t/p1270.05231.00226.73231.0011.2327056.72
2552006.12.13 20:05buy1280.05231.11227.11231.38
2562006.12.14 01:35buy1290.10230.87227.07231.14
2572006.12.14 04:10t/p1290.10231.14227.07231.1422.4727079.19
2582006.12.14 04:10close1280.05231.19227.11231.386.4127085.60
2592006.12.14 04:15buy1300.05231.23227.23231.50
2602006.12.14 05:35buy1310.10230.97227.17231.24
2612006.12.14 08:10t/p1310.10231.24227.17231.2422.4827108.08
2622006.12.14 08:10close1300.05231.35227.23231.504.9927113.07
2632006.12.14 08:20buy1320.05231.00227.00231.27
2642006.12.14 10:20buy1330.10230.78226.98231.05
2652006.12.14 10:40t/p1330.10231.05226.98231.0522.4827135.55
2662006.12.14 10:40close1320.05231.09227.00231.273.7527139.30
2672006.12.14 10:45buy1340.05230.98226.98231.25
2682006.12.14 13:15buy1350.10230.78226.98231.05
2692006.12.14 14:10t/p1350.10231.05226.98231.0522.4827161.78
2702006.12.14 14:10close1340.05231.15226.98231.257.0827168.86
2712006.12.14 14:15buy1360.05230.89226.89231.16
2722006.12.14 20:35t/p1360.05231.16226.89231.1611.2327180.09
2732006.12.14 20:35buy1370.05231.24227.24231.51
2742006.12.14 21:35buy1380.10231.03227.23231.30
2752006.12.15 00:05t/p1380.10231.30227.23231.3024.5227204.62
2762006.12.15 00:05close1370.05231.41227.24231.518.1127212.73
2772006.12.15 00:10buy1390.05231.21227.21231.48
2782006.12.15 00:50t/p1390.05231.48227.21231.4811.2327223.96
2792006.12.15 00:50buy1400.05231.57227.57231.84
2802006.12.15 01:05buy1410.10231.28227.48231.55
2812006.12.15 02:05buy1420.20230.98227.38231.25
2822006.12.15 03:35t/p1420.20231.25227.38231.2544.9527268.91
2832006.12.15 03:35close1400.05231.25227.57231.84-13.3227255.59
2842006.12.15 04:10buy1430.10231.07227.27231.34
2852006.12.15 05:10t/p1430.10231.34227.27231.3422.4727278.06
2862006.12.15 05:10close1410.10231.34227.48231.554.9927283.05
2872006.12.15 05:15buy1440.05231.26227.26231.53
2882006.12.15 07:35t/p1440.05231.53227.26231.5311.2427294.29
2892006.12.15 07:35buy1450.05231.63227.63231.90
2902006.12.15 07:40buy1460.10231.35227.55231.62
2912006.12.15 08:45t/p1460.10231.62227.55231.6222.4727316.76
2922006.12.15 08:45close1450.05231.68227.63231.902.0827318.84
2932006.12.15 08:50buy1470.05231.46227.46231.73
2942006.12.15 13:45t/p1470.05231.73227.46231.7311.2427330.08
2952006.12.15 13:45buy1480.05231.87227.87232.14
2962006.12.15 13:50buy1490.10231.45227.65231.72
2972006.12.15 14:05buy1500.20230.83227.23231.10
2982006.12.15 14:10t/p1500.20231.10227.23231.1044.9627375.04
2992006.12.15 14:15buy1510.20230.94227.34231.21
3002006.12.15 14:20t/p1510.20231.21227.34231.2144.9527419.99
3012006.12.15 14:29buy1520.20230.84227.24231.11
3022006.12.15 14:40buy1530.40230.36226.96230.63
3032006.12.15 14:45t/p1530.40230.63226.96230.6389.9127509.90
3042006.12.15 14:59buy1540.40230.47227.07230.74
3052006.12.15 15:20buy1550.80229.67226.47229.94
3062006.12.15 15:50buy1561.60229.41226.41229.68
3072006.12.15 15:59t/p1561.60229.68226.41229.68359.6427869.54
3082006.12.15 16:05t/p1550.80229.94226.47229.94179.8228049.36
3092006.12.15 16:05close1480.05230.22227.87232.14-68.6827980.68
3102006.12.15 16:05close1520.20230.22227.24231.11-103.2327877.45
3112006.12.15 16:10buy1570.20230.09226.49230.36
3122006.12.15 16:20buy1580.40229.73226.33230.00
3132006.12.15 16:29t/p1580.40230.00226.33230.0089.9127967.36
3142006.12.15 16:29close1490.10230.19227.65231.72-104.8927862.47
3152006.12.15 16:29close1570.20230.19226.49230.3616.6527879.12
3162006.12.15 16:30close1540.40230.20227.07230.74-89.9127789.21
3172006.12.15 16:35buy1590.05230.36226.36230.63
3182006.12.18 00:35t/p1590.05230.63226.36230.6312.2727801.47
3192006.12.18 00:35buy1600.05230.74226.74231.01
3202006.12.18 01:05buy1610.10230.53226.73230.80
3212006.12.18 05:45t/p1610.10230.80226.73230.8022.4827823.95
3222006.12.18 05:45close1600.05230.81226.74231.012.9227826.87
3232006.12.18 05:50buy1620.05230.85226.85231.12
3242006.12.18 07:10buy1630.10230.64226.84230.91
3252006.12.18 08:40buy1640.20230.40226.80230.67
3262006.12.18 10:10buy1650.40230.13226.73230.40
3272006.12.18 10:35buy1660.80229.88226.68230.15
3282006.12.18 10:45buy1671.60229.44226.44229.71
3292006.12.18 10:59t/p1671.60229.71226.44229.71359.6428186.51
3302006.12.18 10:59close1620.05229.84226.85231.12-42.0428144.47
3312006.12.18 10:59close1640.20229.84226.80230.67-93.2428051.23
3322006.12.18 10:59close1660.80229.84226.68230.15-26.6428024.59
3332006.12.18 11:00buy1680.20229.91226.31230.18
3342006.12.18 11:05close1630.10229.96226.84230.91-56.6127967.98
3352006.12.18 11:05close1680.20229.96226.31230.188.3327976.31
3362006.12.18 11:10close1650.40229.88226.73230.40-83.2527893.06
3372006.12.18 11:15buy1690.05229.98225.98230.25
3382006.12.18 11:45buy1700.10229.68225.88229.95
3392006.12.18 13:35t/p1700.10229.95225.88229.9522.4827915.54
3402006.12.18 13:35close1690.05230.08225.98230.254.1627919.70
3412006.12.18 13:40buy1710.05229.97225.97230.24
3422006.12.18 20:00t/p1710.05230.24225.97230.2411.2427930.94
3432006.12.18 20:00buy1720.05230.36226.36230.63
3442006.12.18 20:05buy1730.10230.12226.32230.39
3452006.12.19 00:20buy1740.20229.90226.30230.17
3462006.12.19 07:15t/p1740.20230.17226.30230.1744.9527975.89
3472006.12.19 07:15close1720.05230.28226.36230.63-2.3027973.59
3482006.12.19 07:20close1730.10230.18226.32230.397.0427980.64
3492006.12.19 07:29buy1750.05230.22226.22230.49
3502006.12.19 07:40t/p1750.05230.49226.22230.4911.2427991.88
3512006.12.19 07:40buy1760.05231.00227.00231.27
3522006.12.19 07:45buy1770.10230.78226.98231.05
3532006.12.19 07:50buy1780.20230.43226.83230.70
3542006.12.19 07:59t/p1780.20230.70226.83230.7044.9628036.84
3552006.12.19 08:20t/p1760.05231.27227.00231.2711.2428048.08
3562006.12.19 08:20t/p1770.10231.05226.98231.0522.4828070.56
3572006.12.19 08:20buy1790.05231.40227.40231.67
3582006.12.19 08:50t/p1790.05231.67227.40231.6711.2428081.80
3592006.12.19 08:50buy1800.05231.78227.78232.05
3602006.12.19 09:35buy1810.10231.40227.60231.67
3612006.12.19 11:05t/p1810.10231.67227.60231.6722.4828104.28
3622006.12.19 11:05close1800.05231.76227.78232.05-0.8328103.45
3632006.12.19 11:10buy1820.05231.80227.80232.07
3642006.12.19 11:20buy1830.10231.54227.74231.81
3652006.12.19 12:15t/p1830.10231.81227.74231.8122.4828125.93
3662006.12.19 12:15close1820.05231.86227.80232.072.5028128.43
3672006.12.19 12:20buy1840.05231.83227.83232.10
3682006.12.19 13:10buy1850.10231.60227.80231.87
3692006.12.19 13:45t/p1850.10231.87227.80231.8722.4828150.91
3702006.12.19 13:45close1840.05231.88227.83232.102.0828152.99
3712006.12.19 13:50buy1860.05231.76227.76232.03
3722006.12.19 17:10t/p1860.05232.03227.76232.0311.2428164.23
3732006.12.19 17:10buy1870.05232.11228.11232.38
3742006.12.19 17:45buy1880.10231.87228.07232.14
3752006.12.19 18:40t/p1880.10232.14228.07232.1422.4728186.70
3762006.12.19 18:40close1870.05232.25228.11232.385.8328192.53
3772006.12.19 18:45buy1890.05232.18228.18232.45
3782006.12.19 20:20t/p1890.05232.45228.18232.4511.2428203.77
3792006.12.19 20:20buy1900.05232.54228.54232.81
3802006.12.20 00:35t/p1900.05232.81228.54232.8112.2728216.03
3812006.12.20 00:35buy1910.05233.10229.10233.37
3822006.12.20 00:40buy1920.10232.77228.97233.04
3832006.12.20 00:50t/p1920.10233.04228.97233.0422.4828238.51
3842006.12.20 00:50close1910.05233.20229.10233.374.1628242.67
3852006.12.20 00:59buy1930.05233.24229.24233.51
3862006.12.20 05:35buy1940.10233.03229.23233.30
3872006.12.20 07:40buy1950.20232.79229.19233.06
3882006.12.20 10:05buy1960.40232.59229.19232.86
3892006.12.20 12:20t/p1960.40232.86229.19232.8689.9128332.58
3902006.12.20 12:20close1930.05232.90229.24233.51-14.1528318.43
3912006.12.20 12:20close1950.20232.90229.19233.0618.3228336.75
3922006.12.20 12:45close1940.10232.92229.23233.30-9.1628327.59
3932006.12.20 12:50buy1970.05232.98228.98233.25
3942006.12.20 14:40buy1980.10232.78228.98233.05
3952006.12.20 16:15buy1990.20232.55228.95232.82
3962006.12.21 04:50t/p1990.20232.82228.95232.8257.2928384.88
3972006.12.21 04:50close1970.05232.82228.98233.25-3.5828381.31
3982006.12.21 06:20close1980.10232.87228.98233.0513.6728394.97
3992006.12.21 06:29buy2000.05232.86228.86233.13
4002006.12.21 09:10buy2010.10232.62228.82232.89
4012006.12.21 09:15t/p2010.10232.89228.82232.8922.4828417.45
4022006.12.21 09:30buy2020.10232.65228.85232.92
4032006.12.21 09:35buy2030.20232.35228.75232.62
4042006.12.21 09:50t/p2030.20232.62228.75232.6244.9628462.41
4052006.12.21 09:50close2000.05232.73228.86233.13-5.4128457.00
4062006.12.21 09:59buy2040.10232.36228.56232.63
4072006.12.21 10:20buy2050.20232.07228.47232.34
4082006.12.21 11:05t/p2050.20232.34228.47232.3444.9628501.96
4092006.12.21 11:05close2020.10232.46228.85232.92-15.8228486.14
4102006.12.21 11:15buy2060.10232.14228.34232.41
4112006.12.21 12:20buy2070.20231.90228.30232.17
4122006.12.21 14:35buy2080.40231.63228.23231.90
4132006.12.21 14:50t/p2080.40231.90228.23231.9089.9128576.05
4142006.12.21 14:50close2040.10231.92228.56232.63-36.6328539.42
4152006.12.21 14:50close2070.20231.92228.30232.173.3328542.75
4162006.12.21 14:59buy2090.10231.89228.09232.16
4172006.12.21 15:05close2060.10231.96228.34232.41-14.9828527.77
4182006.12.21 15:10close2090.10231.90228.09232.160.8328528.60
4192006.12.21 15:15buy2100.05232.19228.19232.46
4202006.12.21 15:20buy2110.10231.78227.98232.05
4212006.12.21 15:30t/p2110.10232.05227.98232.0522.4828551.08
4222006.12.21 15:30close2100.05232.05228.19232.46-5.8328545.25
4232006.12.21 15:35buy2120.05232.27228.27232.54
4242006.12.21 16:35buy2130.10231.96228.16232.23
4252006.12.22 01:20t/p2130.10232.23228.16232.2324.5428569.79
4262006.12.22 01:20close2120.05232.26228.27232.540.6128570.39
4272006.12.22 01:29buy2140.05232.24228.24232.51
4282006.12.22 04:10buy2150.10232.02228.22232.29
4292006.12.22 07:10t/p2150.10232.29228.22232.2922.4828592.87
4302006.12.22 07:10close2140.05232.37228.24232.515.4128598.28
4312006.12.22 07:15buy2160.05232.30228.30232.57
4322006.12.22 08:50t/p2160.05232.57228.30232.5711.2428609.52
4332006.12.22 08:50buy2170.05232.65228.65232.92
4342006.12.22 09:05buy2180.10232.42228.62232.69
4352006.12.22 09:50t/p2180.10232.69228.62232.6922.4828632.00
4362006.12.22 09:50close2170.05232.86228.65232.928.7428640.74
4372006.12.22 09:59buy2190.05232.81228.81233.08
4382006.12.22 11:05buy2200.10232.57228.77232.84
4392006.12.22 13:50t/p2200.10232.84228.77232.8422.4828663.22
4402006.12.22 13:50close2190.05232.86228.81233.082.0828665.30
4412006.12.22 13:59buy2210.05232.63228.63232.90
4422006.12.22 14:35buy2220.10232.38228.58232.65
4432006.12.22 14:40t/p2220.10232.65228.58232.6522.4828687.78
4442006.12.22 14:50buy2230.10232.33228.53232.60
4452006.12.22 15:05t/p2210.05232.90228.63232.9011.2428699.02
4462006.12.22 15:05t/p2230.10232.60228.53232.6022.4828721.50
4472006.12.22 15:05buy2240.05233.01229.01233.28
4482006.12.22 15:10buy2250.10232.78228.98233.05
4492006.12.22 15:15buy2260.20232.55228.95232.82
4502006.12.22 16:05t/p2260.20232.82228.95232.8244.9628766.46
4512006.12.22 16:05close2240.05232.82229.01233.28-7.9128758.55
4522006.12.22 16:10close2250.10232.87228.98233.057.5028766.05
4532006.12.22 16:15buy2270.05232.75228.75233.02
4542006.12.22 17:05buy2280.10232.54228.74232.81
4552006.12.22 20:20t/p2280.10232.81228.74232.8122.4828788.53
4562006.12.22 20:20close2270.05232.81228.75233.022.5028791.03
4572006.12.22 20:30buy2290.05232.82228.82233.09
4582006.12.27 01:45buy2300.10232.58228.78232.85
4592006.12.27 02:50buy2310.20232.35228.75232.62
4602006.12.27 03:05t/p2310.20232.62228.75232.6244.9628835.99
4612006.12.27 03:05close2290.05232.68228.82233.09-2.7528833.25
4622006.12.27 03:29close2300.10232.63228.78232.854.1728837.42
4632006.12.27 03:30buy2320.05232.72228.72232.99
4642006.12.27 04:35buy2330.10232.51228.71232.78
4652006.12.27 06:05t/p2330.10232.78228.71232.7822.4728859.89
4662006.12.27 06:05close2320.05232.84228.72232.994.9928864.88
4672006.12.27 06:10buy2340.05232.73228.73233.00
4682006.12.27 08:05buy2350.10232.52228.72232.79
4692006.12.27 14:05buy2360.20232.24228.64232.51
4702006.12.27 14:20buy2370.40231.64228.24231.91
4712006.12.27 14:40t/p2370.40231.91228.24231.9189.9128954.79
4722006.12.27 14:40buy2380.40232.02228.62232.29
4732006.12.27 14:50buy2390.80231.80228.60232.07
4742006.12.27 15:05t/p2390.80232.07228.60232.07179.8229134.61
4752006.12.27 15:05close2340.05232.25228.73233.00-19.9829114.63
4762006.12.27 15:05close2360.20232.25228.64232.511.6629116.29
4772006.12.27 15:10close2350.10232.14228.72232.79-31.6429084.65
4782006.12.27 15:15close2380.40232.09228.62232.2923.3129107.96
4792006.12.27 15:20buy2400.05231.77227.77232.04
4802006.12.27 15:29t/p2400.05232.04227.77232.0411.2329119.19
4812006.12.27 15:29buy2410.05232.21228.21232.48
4822006.12.27 21:50t/p2410.05232.48228.21232.4811.2429130.43
4832006.12.27 21:50buy2420.05232.63228.63232.90
4842006.12.27 22:05buy2430.10232.16228.36232.43
4852006.12.27 22:20t/p2430.10232.43228.36232.4322.4829152.91
4862006.12.27 22:20close2420.05232.52228.63232.90-4.5829148.33
4872006.12.27 22:29buy2440.05232.56228.56232.83
4882006.12.27 22:35buy2450.10232.34228.54232.61
4892006.12.28 09:20t/p2450.10232.61228.54232.6128.6529176.97
4902006.12.28 09:20close2440.05232.65228.56232.836.8329183.80
4912006.12.28 09:29buy2460.05232.66228.66232.93
4922006.12.28 10:50t/p2460.05232.93228.66232.9311.2429195.04
4932006.12.28 10:50buy2470.05233.03229.03233.30
4942006.12.28 12:35buy2480.10232.80229.00233.07
4952006.12.28 12:45t/p2470.05233.30229.03233.3011.2429206.28
4962006.12.28 12:45t/p2480.10233.07229.00233.0722.4829228.76
4972006.12.28 12:45buy2490.05233.48229.48233.75
4982006.12.28 12:50buy2500.10233.15229.35233.42
4992006.12.28 13:10t/p2500.10233.42229.35233.4222.4729251.23
5002006.12.28 13:10close2490.05233.64229.48233.756.6629257.89
5012006.12.28 13:15buy2510.05233.51229.51233.78
5022006.12.28 13:20buy2520.10233.29229.49233.56
5032006.12.28 13:50t/p2520.10233.56229.49233.5622.4829280.37
5042006.12.28 13:50close2510.05233.60229.51233.783.7529284.12
5052006.12.28 13:59buy2530.05233.31229.31233.58
5062006.12.28 14:35buy2540.10232.93229.13233.20
5072006.12.28 16:05t/p2540.10233.20229.13233.2022.4829306.60
5082006.12.28 16:05close2530.05233.22229.31233.58-3.7529302.85
5092006.12.28 16:10buy2550.05233.19229.19233.46
5102006.12.28 17:50t/p2550.05233.46229.19233.4611.2429314.09
5112006.12.28 17:50buy2560.05233.61229.61233.88
5122006.12.28 18:10buy2570.10233.32229.52233.59
5132006.12.29 04:50t/p2570.10233.59229.52233.5924.5429338.63
5142006.12.29 04:50close2560.05233.61229.61233.881.0329339.66
5152006.12.29 04:59buy2580.05233.63229.63233.90
5162006.12.29 05:45buy2590.10233.36229.56233.63
5172006.12.29 05:50t/p2590.10233.63229.56233.6322.4829362.14
5182006.12.29 05:59buy2600.10233.38229.58233.65
5192006.12.29 07:35t/p2600.10233.65229.58233.6522.4829384.62
5202006.12.29 07:35close2580.05233.68229.63233.902.0829386.70
5212006.12.29 07:40buy2610.05233.58229.58233.85
5222006.12.29 08:35buy2620.10233.17229.37233.44
5232006.12.29 12:05t/p2620.10233.44229.37233.4422.4829409.18
5242006.12.29 12:05close2610.05233.61229.58233.851.2529410.43
5252006.12.29 12:10buy2630.05233.62229.62233.89
5262006.12.29 12:20buy2640.10233.39229.59233.66
5272006.12.29 12:50t/p2630.05233.89229.62233.8911.2429421.67
5282006.12.29 12:50t/p2640.10233.66229.59233.6622.4729444.14
5292006.12.29 12:50buy2650.05233.97229.97234.24
5302006.12.29 13:05buy2660.10233.65229.85233.92
5312006.12.29 14:05buy2670.20233.30229.70233.57
5322006.12.29 16:20buy2680.40233.01229.61233.28
5332007.01.01 22:00t/p2680.40233.28229.61233.2898.1329542.27
5342007.01.01 22:00close2650.05233.34229.97234.24-25.1929517.07
5352007.01.01 22:00close2670.20233.34229.70233.5710.7729527.84
5362007.01.01 22:05buy2690.10233.41229.61233.68
5372007.01.01 22:15close2660.10233.36229.85233.92-22.0929505.76
5382007.01.01 22:20close2690.10233.34229.61233.68-5.8329499.93
5392007.01.01 22:59buy2700.05233.43229.43233.70
5402007.01.02 06:05buy2710.10233.18229.38233.45
5412007.01.02 07:10t/p2710.10233.45229.38233.4522.4829522.41
5422007.01.02 07:10close2700.05233.55229.43233.706.0329528.44
5432007.01.02 07:20buy2720.05233.68229.68233.95
5442007.01.02 07:50buy2730.10233.47229.67233.74
5452007.01.02 08:10t/p2730.10233.74229.67233.7422.4729550.91
5462007.01.02 08:10close2720.05233.75229.68233.952.9129553.82
5472007.01.02 08:15buy2740.05233.40229.40233.67
5482007.01.02 08:20t/p2740.05233.67229.40233.6711.2429565.06
5492007.01.02 08:20buy2750.05233.96229.96234.23
5502007.01.02 08:40buy2760.10233.74229.94234.01
5512007.01.02 09:45t/p2760.10234.01229.94234.0122.4829587.54
5522007.01.02 09:45close2750.05234.05229.96234.233.7529591.29
5532007.01.02 09:50buy2770.05234.20230.20234.47
5542007.01.02 13:50t/p2770.05234.47230.20234.4711.2429602.53
5552007.01.02 13:50buy2780.05234.60230.60234.87
5562007.01.02 13:59buy2790.10234.27230.47234.54
5572007.01.02 17:15t/p2790.10234.54230.47234.5422.4729625.00
5582007.01.02 17:15close2780.05234.55230.60234.87-2.0829622.92
5592007.01.02 17:20buy2800.05234.62230.62234.89
5602007.01.03 00:20buy2810.10234.41230.61234.68
5612007.01.03 09:29t/p2810.10234.68230.61234.6822.4829645.40
5622007.01.03 09:29close2800.05234.70230.62234.894.3629649.75
5632007.01.03 09:30buy2820.05234.76230.76235.03
5642007.01.03 10:05buy2830.10234.37230.57234.64
5652007.01.03 10:20t/p2830.10234.64230.57234.6422.4829672.23
5662007.01.03 10:20close2820.05234.80230.76235.031.6729673.90
5672007.01.03 10:29buy2840.05234.41230.41234.68
5682007.01.03 11:20buy2850.10234.21230.41234.48
5692007.01.03 11:50buy2860.20233.98230.38234.25
5702007.01.03 13:15buy2870.40233.73230.33234.00
5712007.01.03 14:45buy2880.80233.44230.24233.71
5722007.01.03 15:10buy2891.60233.03230.03233.30
5732007.01.03 15:35t/p2891.60233.30230.03233.30359.6430033.54
5742007.01.03 15:35close2840.05233.31230.41234.68-45.7929987.75
5752007.01.03 15:35close2860.20233.31230.38234.25-111.5629876.19
5762007.01.03 15:35close2880.80233.31230.24233.71-86.5829789.61
5772007.01.03 15:40buy2900.20233.37229.77233.64
5782007.01.03 15:45close2850.10233.30230.41234.48-75.7629713.85
5792007.01.03 15:45close2900.20233.30229.77233.64-11.6529702.20
5802007.01.03 15:50buy2910.10233.06229.26233.33
5812007.01.03 17:05close2870.40233.31230.33234.00-139.8629562.34
5822007.01.03 17:45t/p2910.10233.33229.26233.3322.4829584.82
5832007.01.03 17:45buy2920.05233.48229.48233.75
5842007.01.03 18:05buy2930.10233.23229.43233.50
5852007.01.03 19:05buy2940.20233.01229.41233.28
5862007.01.03 20:15buy2950.40232.81229.41233.08
5872007.01.04 03:45t/p2950.40233.08229.41233.08114.5729699.39
5882007.01.04 03:45close2920.05233.08229.48233.75-13.5729685.83
5892007.01.04 03:45close2940.20233.08229.41233.2823.9929709.82
5902007.01.04 03:50close2930.10233.10229.43233.50-4.6629705.15
5912007.01.04 03:59buy2960.05233.12229.12233.39
5922007.01.04 06:15buy2970.10232.86229.06233.13
5932007.01.04 08:10buy2980.20232.36228.76232.63
5942007.01.04 08:45buy2990.40232.03228.63232.30
5952007.01.04 09:20buy3000.80231.63228.43231.90
5962007.01.04 09:35t/p3000.80231.90228.43231.90179.8229884.97
5972007.01.04 09:35close2960.05231.96229.12233.39-48.2929836.68
5982007.01.04 09:35close2980.20231.96228.76232.63-66.6029770.08
5992007.01.04 09:40close2970.10231.94229.06233.13-76.5929693.49
6002007.01.04 09:45buy3010.10231.80228.00232.07
6012007.01.04 10:05close2990.40232.04228.63232.303.3329696.82
6022007.01.04 10:10close3010.10231.96228.00232.0713.3229710.14
6032007.01.04 10:15buy3020.05231.98227.98232.25
6042007.01.04 12:15buy3030.10231.71227.91231.98
6052007.01.04 12:20t/p3030.10231.98227.91231.9822.4729732.61
6062007.01.04 12:29buy3040.10231.74227.94232.01
6072007.01.04 12:40buy3050.20231.53227.93231.80
6082007.01.04 14:05t/p3050.20231.80227.93231.8044.9629777.57
6092007.01.04 14:05close3020.05231.83227.98232.25-6.2529771.32
6102007.01.04 14:29close3040.10231.82227.94232.016.6629777.98
6112007.01.04 14:30buy3060.05231.89227.89232.16
6122007.01.04 19:10buy3070.10231.60227.80231.87
6132007.01.04 20:20buy3080.20231.30227.70231.57
6142007.01.04 23:20buy3090.40231.09227.69231.36
6152007.01.04 23:50buy3100.80230.80227.60231.07
6162007.01.05 00:45buy3111.60230.41227.41230.68
6172007.01.05 00:50buy3123.20229.71226.91229.98
6182007.01.05 01:05t/p3123.20229.98226.91229.98719.2830497.26
6192007.01.05 01:05buy3133.84230.18227.38230.45
6202007.01.05 01:10close3060.05230.02227.89232.16-76.8130420.45
6212007.01.05 01:10close3080.20230.02227.70231.57-209.0130211.44
6222007.01.05 01:10close3100.80230.02227.60231.07-503.0429708.40
6232007.01.05 01:10close3133.84230.02227.38230.45-511.4929196.91
6242007.01.05 01:15buy3140.40229.86226.46230.13
6252007.01.05 01:29close3070.10230.06227.80231.87-126.1629070.75
6262007.01.05 01:29close3111.60230.06227.41230.68-466.2028604.55
6272007.01.05 01:30close3090.40230.08227.69231.36-328.1128276.44
6282007.01.05 01:35close3140.40230.11226.46230.1383.2528359.69
6292007.01.05 01:40buy3150.05230.17226.17230.44
6302007.01.05 02:15buy3160.10229.97226.17230.24
6312007.01.05 03:05buy3170.20229.62226.02229.89
6322007.01.05 04:10buy3180.40229.33225.93229.60
6332007.01.05 04:15buy3190.80229.09225.89229.36
6342007.01.05 06:45t/p3190.80229.36225.89229.36179.8228539.51
6352007.01.05 06:45close3150.05229.42226.17230.44-31.2228508.29
6362007.01.05 06:45close3170.20229.42226.02229.89-33.3028474.99
6372007.01.05 06:50close3160.10229.47226.17230.24-41.6228433.37
6382007.01.05 07:05buy3200.10229.12225.32229.39
6392007.01.05 07:40t/p3180.40229.60225.93229.6089.9128523.28
6402007.01.05 07:40t/p3200.10229.39225.32229.3922.4828545.76
6412007.01.05 07:40buy3210.05229.79225.79230.06
6422007.01.05 07:50t/p3210.05230.06225.79230.0611.2428557.00
6432007.01.05 07:50buy3220.05230.16226.16230.43
6442007.01.05 08:05buy3230.10229.41225.61229.68
6452007.01.05 08:10t/p3230.10229.68225.61229.6822.4828579.48
6462007.01.05 08:20buy3240.10229.76225.96230.03
6472007.01.05 08:29buy3250.20229.46225.86229.73
6482007.01.05 08:40buy3260.40229.13225.73229.40
6492007.01.05 09:40t/p3260.40229.40225.73229.4089.9128669.39
6502007.01.05 09:40close3220.05229.46226.16230.43-29.1428640.25
6512007.01.05 09:40close3250.20229.46225.86229.730.0028640.25
6522007.01.05 09:45buy3270.10229.34225.54229.61
6532007.01.05 10:05close3240.10229.57225.96230.03-15.8228624.43
6542007.01.05 10:10close3270.10229.42225.54229.616.6628631.09
6552007.01.05 10:15buy3280.05229.43225.43229.70
6562007.01.05 11:05buy3290.10229.18225.38229.45
6572007.01.05 13:10buy3300.20228.96225.36229.23
6582007.01.05 13:50buy3310.40228.58225.18228.85
6592007.01.05 13:59t/p3310.40228.85225.18228.8589.9128721.00
6602007.01.05 14:05t/p3290.10229.45225.38229.4522.4828743.48
6612007.01.05 14:05t/p3300.20229.23225.36229.2344.9528788.43
6622007.01.05 14:05close3280.05229.57225.43229.705.8328794.26
6632007.01.05 14:10buy3320.05229.78225.78230.05
6642007.01.05 14:15buy3330.10229.37225.57229.64
6652007.01.05 14:20buy3340.20229.12225.52229.39
6662007.01.05 14:29t/p3340.20229.39225.52229.3944.9528839.21
6672007.01.05 14:35t/p3330.10229.64225.57229.6422.4828861.69
6682007.01.05 14:35close3320.05229.74225.78230.05-1.6628860.03
6692007.01.05 14:40buy3350.05229.56225.56229.83
6702007.01.05 15:05buy3360.10229.29225.49229.56
6712007.01.05 15:35buy3370.20228.83225.23229.10
6722007.01.05 15:45t/p3370.20229.10225.23229.1044.9628904.99
6732007.01.05 15:45close3350.05229.20225.56229.83-14.9828890.01
6742007.01.05 15:59buy3380.10228.86225.06229.13
6752007.01.05 16:35t/p3380.10229.13225.06229.1322.4828912.49
6762007.01.05 16:35close3360.10229.28225.49229.56-0.8328911.66
6772007.01.05 16:40buy3390.05229.25225.25229.52
6782007.01.05 16:50buy3400.10228.94225.14229.21
6792007.01.05 16:59t/p3400.10229.21225.14229.2122.4828934.14
6802007.01.05 19:20buy3410.10229.04225.24229.31
6812007.01.07 23:40buy3420.20228.82225.22229.09
6822007.01.08 00:05buy3430.40228.50225.10228.77
6832007.01.08 00:15t/p3430.40228.77225.10228.7789.9129024.05
6842007.01.08 00:15close3390.05228.83225.25229.52-16.4529007.60
6852007.01.08 00:15close3420.20228.83225.22229.095.7729013.37
6862007.01.08 00:20buy3440.10228.69224.89228.96
6872007.01.08 00:50buy3450.20228.19224.59228.46
6882007.01.08 03:35t/p3450.20228.46224.59228.4644.9629058.33
6892007.01.08 03:35close3410.10228.46225.24229.31-46.2329012.10
6902007.01.08 03:40buy3460.10228.34224.54228.61
6912007.01.08 04:15close3440.10228.46224.89228.96-19.1528992.95
6922007.01.08 04:20close3460.10228.50224.54228.6113.3229006.27
6932007.01.08 04:30buy3470.05228.55224.55228.82
6942007.01.08 05:05buy3480.10228.30224.50228.57
6952007.01.08 07:50t/p3480.10228.57224.50228.5722.4829028.75
6962007.01.08 07:50close3470.05228.72224.55228.827.0829035.83
6972007.01.08 07:59buy3490.05228.46224.46228.73
6982007.01.08 08:29t/p3490.05228.73224.46228.7311.2429047.07
6992007.01.08 08:29buy3500.05228.93224.93229.20
7002007.01.08 09:15buy3510.10228.71224.91228.98
7012007.01.08 11:05t/p3500.05229.20224.93229.2011.2429058.31
7022007.01.08 11:05t/p3510.10228.98224.91228.9822.4729080.78
7032007.01.08 11:05buy3520.05229.44225.44229.71
7042007.01.08 11:10buy3530.10229.14225.34229.41
7052007.01.08 12:45t/p3530.10229.41225.34229.4122.4829103.26
7062007.01.08 12:45close3520.05229.42225.44229.71-0.8329102.43
7072007.01.08 12:50buy3540.05229.48225.48229.75
7082007.01.08 13:35buy3550.10229.27225.47229.54
7092007.01.08 16:45t/p3550.10229.54225.47229.5422.4729124.90
7102007.01.08 16:45close3540.05229.62225.48229.755.8329130.73
7112007.01.08 16:50buy3560.05229.60225.60229.87
7122007.01.08 18:45t/p3560.05229.87225.60229.8711.2429141.97
7132007.01.08 18:45buy3570.05229.99225.99230.26
7142007.01.08 22:05t/p3570.05230.26225.99230.2611.2429153.21
7152007.01.08 22:05buy3580.05230.36226.36230.63
7162007.01.08 22:10buy3590.10230.14226.34230.41
7172007.01.09 00:10t/p3590.10230.41226.34230.4124.5429177.74
7182007.01.09 00:10close3580.05230.48226.36230.636.0329183.77
7192007.01.09 00:15buy3600.05230.79226.79231.06
7202007.01.09 00:20buy3610.10230.56226.76230.83
7212007.01.09 01:20t/p3610.10230.83226.76230.8322.4829206.25
7222007.01.09 01:20close3600.05230.93226.79231.065.8329212.08
7232007.01.09 01:29buy3620.05230.99226.99231.26
7242007.01.09 02:05buy3630.10230.73226.93231.00
7252007.01.09 03:10t/p3630.10231.00226.93231.0022.4829234.56
7262007.01.09 03:10close3620.05231.10226.99231.264.5829239.14
7272007.01.09 03:15buy3640.05230.88226.88231.15
7282007.01.09 06:35t/p3640.05231.15226.88231.1511.2429250.38
7292007.01.09 06:35buy3650.05231.25227.25231.52
7302007.01.09 06:50buy3660.10231.04227.24231.31
7312007.01.09 08:40t/p3660.10231.31227.24231.3122.4829272.86
7322007.01.09 08:40close3650.05231.43227.25231.527.4929280.35
7332007.01.09 08:45buy3670.05231.23227.23231.50
7342007.01.09 08:50t/p3670.05231.50227.23231.5011.2429291.59
7352007.01.09 08:50buy3680.05231.63227.63231.90
7362007.01.09 09:35buy3690.10231.42227.62231.69
7372007.01.09 14:20t/p3690.10231.69227.62231.6922.4829314.07
7382007.01.09 14:20close3680.05231.81227.63231.907.4929321.56
7392007.01.09 14:29buy3700.05231.73227.73232.00
7402007.01.09 17:05buy3710.10231.29227.49231.56
7412007.01.09 17:10t/p3710.10231.56227.49231.5622.4829344.04
7422007.01.09 17:15buy3720.10231.44227.64231.71
7432007.01.09 17:40buy3730.20231.17227.57231.44
7442007.01.09 19:35t/p3730.20231.44227.57231.4444.9629389.00
7452007.01.09 19:35close3700.05231.47227.73232.00-10.8229378.18
7462007.01.09 19:50close3720.10231.47227.64231.712.5029380.68
7472007.01.09 19:59buy3740.05231.50227.50231.77
7482007.01.09 23:50buy3750.10231.27227.47231.54
7492007.01.10 00:20buy3760.20230.91227.31231.18
7502007.01.10 01:05t/p3760.20231.18227.31231.1844.9629425.64
7512007.01.10 01:05close3740.05231.20227.50231.77-11.4629414.18
7522007.01.10 01:35close3750.10231.18227.47231.54-5.4529408.73
7532007.01.10 01:40buy3770.05231.24227.24231.51
7542007.01.10 02:10buy3780.10231.01227.21231.28
7552007.01.10 05:15buy3790.20230.77227.17231.04
7562007.01.10 06:35t/p3790.20231.04227.17231.0444.9629453.69
7572007.01.10 06:35close3770.05231.16227.24231.51-3.3329450.36
7582007.01.10 06:59close3780.10231.16227.21231.2812.4929462.85
7592007.01.10 07:00buy3800.05231.23227.23231.50
7602007.01.10 07:10buy3810.10231.03227.23231.30
7612007.01.10 07:50t/p3810.10231.30227.23231.3022.4729485.32
7622007.01.10 07:50close3800.05231.45227.23231.509.1629494.48
7632007.01.10 07:59buy3820.05231.44227.44231.71
7642007.01.10 08:35buy3830.10231.20227.40231.47
7652007.01.10 08:50t/p3830.10231.47227.40231.4722.4829516.96
7662007.01.10 08:50close3820.05231.56227.44231.714.9929521.95
7672007.01.10 08:59buy3840.05231.24227.24231.51
7682007.01.10 09:35buy3850.10230.75226.95231.02
7692007.01.10 09:45t/p3850.10231.02226.95231.0222.4729544.42
7702007.01.10 09:45close3840.05231.13227.24231.51-4.5729539.85
7712007.01.10 09:50buy3860.05230.86226.86231.13
7722007.01.10 10:10t/p3860.05231.13226.86231.1311.2429551.09
7732007.01.10 10:10buy3870.05231.21227.21231.48
7742007.01.10 10:40buy3880.10230.99227.19231.26
7752007.01.10 12:35t/p3880.10231.26227.19231.2622.4729573.56
7762007.01.10 12:35close3870.05231.26227.21231.482.0829575.64
7772007.01.10 12:40buy3890.05231.15227.15231.42
7782007.01.10 14:15t/p3890.05231.42227.15231.4211.2429586.88
7792007.01.10 14:15buy3900.05231.56227.56231.83
7802007.01.10 16:35buy3910.10231.09227.29231.36
7812007.01.11 00:20buy3920.20230.87227.27231.14
7822007.01.11 00:35t/p3920.20231.14227.27231.1444.9629631.84
7832007.01.11 00:35close3900.05231.29227.56231.83-8.1529623.69
7842007.01.11 00:40close3910.10231.26227.29231.3620.3229644.01
7852007.01.11 00:45buy3930.05231.27227.27231.54
7862007.01.11 00:50buy3940.10231.03227.23231.30
7872007.01.11 03:05t/p3940.10231.30227.23231.3022.4729666.48
7882007.01.11 03:05close3930.05231.47227.27231.548.3329674.81
7892007.01.11 03:10buy3950.05231.35227.35231.62
7902007.01.11 06:10t/p3950.05231.62227.35231.6211.2429686.05
7912007.01.11 06:10buy3960.05231.77227.77232.04
7922007.01.11 06:15buy3970.10231.46227.66231.73
7932007.01.11 06:35t/p3970.10231.73227.66231.7322.4829708.53
7942007.01.11 06:35close3960.05231.80227.77232.041.2429709.77
7952007.01.11 06:40buy3980.05231.72227.72231.99
7962007.01.11 07:50t/p3980.05231.99227.72231.9911.2429721.01
7972007.01.11 07:50buy3990.05232.11228.11232.38
7982007.01.11 08:15t/p3990.05232.38228.11232.3811.2429732.25
7992007.01.11 08:15buy4000.05232.54228.54232.81
8002007.01.11 09:20t/p4000.05232.81228.54232.8111.2429743.49
8012007.01.11 09:20buy4010.05233.01229.01233.28
8022007.01.11 09:50t/p4010.05233.28229.01233.2811.2429754.73
8032007.01.11 09:50buy4020.05233.44229.44233.71
8042007.01.11 09:59buy4030.10233.22229.42233.49
8052007.01.11 12:15t/p4020.05233.71229.44233.7111.2429765.97
8062007.01.11 12:15t/p4030.10233.49229.42233.4922.4829788.45
8072007.01.11 12:15buy4040.05234.86230.86235.13
8082007.01.11 12:20buy4050.10233.85230.05234.12
8092007.01.11 12:29t/p4050.10234.12230.05234.1222.4829810.93
8102007.01.11 12:29buy4060.10234.60230.80234.87
8112007.01.11 12:35buy4070.20234.32230.72234.59
8122007.01.11 12:40t/p4070.20234.59230.72234.5944.9529855.88
8132007.01.11 13:35buy4080.20234.30230.70234.57
8142007.01.11 13:45t/p4080.20234.57230.70234.5744.9529900.83
8152007.01.11 13:45close4040.05234.57230.86235.13-12.0729888.76
8162007.01.11 13:50close4060.10234.59230.80234.87-0.8329887.93
8172007.01.11 13:59buy4090.05234.36230.36234.63
8182007.01.11 14:05buy4100.10234.00230.20234.27
8192007.01.11 14:10t/p4100.10234.27230.20234.2722.4829910.41
8202007.01.11 14:29buy4110.10234.13230.33234.40
8212007.01.11 14:50buy4120.20233.91230.31234.18
8222007.01.11 15:20buy4130.40233.62230.22233.89
8232007.01.11 15:35t/p4130.40233.89230.22233.8989.9130000.32
8242007.01.11 15:35close4090.05234.03230.36234.63-13.7329986.59
8252007.01.11 15:35close4120.20234.03230.31234.1819.9830006.57
8262007.01.11 15:40buy4140.12233.92230.12234.19
8272007.01.11 15:50buy4150.24233.61230.01233.88
8282007.01.11 16:05t/p4150.24233.88230.01233.8853.9530060.52
8292007.01.11 16:05close4110.10234.11230.33234.40-1.6630058.86
8302007.01.11 16:10close4140.12233.95230.12234.193.0030061.86
8312007.01.11 16:15buy4160.06233.92229.92234.19
8322007.01.11 18:10t/p4160.06234.19229.92234.1913.4830075.34
8332007.01.11 18:10buy4170.06234.42230.42234.69
8342007.01.11 18:45buy4180.12234.13230.33234.40
8352007.01.12 00:20buy4190.24233.92230.32234.19
8362007.01.12 00:35t/p4190.24234.19230.32234.1953.9530129.29
8372007.01.12 00:35close4170.06234.28230.42234.69-5.7630123.53
8382007.01.12 00:40t/p4180.12234.40230.33234.4029.4430152.97
8392007.01.12 00:40buy4200.06234.49230.49234.76
8402007.01.12 00:45buy4210.12234.11230.31234.38
8412007.01.12 01:05t/p4210.12234.38230.31234.3826.9830179.95
8422007.01.12 01:05close4200.06234.57230.49234.763.9930183.94
8432007.01.12 01:10buy4220.06234.39230.39234.66
8442007.01.12 02:45t/p4220.06234.66230.39234.6613.4930197.43
8452007.01.12 02:45buy4230.06234.79230.79235.06
8462007.01.12 04:05buy4240.12234.53230.73234.80
8472007.01.12 06:50t/p4240.12234.80230.73234.8026.9730224.40
8482007.01.12 06:50close4230.06234.88230.79235.064.5030228.90
8492007.01.12 06:59buy4250.06234.93230.93235.20
8502007.01.12 07:35buy4260.12234.61230.81234.88
8512007.01.12 07:50t/p4260.12234.88230.81234.8826.9830255.88
8522007.01.12 07:50close4250.06234.96230.93235.201.4930257.37
8532007.01.12 07:59buy4270.06234.65230.65234.92
8542007.01.12 08:05buy4280.12234.24230.44234.51
8552007.01.12 08:20t/p4280.12234.51230.44234.5126.9730284.34
8562007.01.12 08:20close4270.06234.60230.65234.92-2.5030281.84
8572007.01.12 08:29buy4290.06234.44230.44234.71
8582007.01.12 09:15buy4300.12234.19230.39234.46
8592007.01.12 09:35t/p4300.12234.46230.39234.4626.9830308.82
8602007.01.12 09:35close4290.06234.58230.44234.716.9930315.81
8612007.01.12 09:40buy4310.06234.40230.40234.67
8622007.01.12 09:50buy4320.12234.16230.36234.43
8632007.01.12 09:59t/p4320.12234.43230.36234.4326.9730342.78
8642007.01.12 10:05t/p4310.06234.67230.40234.6713.4930356.27
8652007.01.12 10:05buy4330.06234.75230.75235.02
8662007.01.12 13:35t/p4330.06235.02230.75235.0213.4930369.76
8672007.01.12 13:35buy4340.06235.35231.35235.62
8682007.01.12 13:45buy4350.12234.62230.82234.89
8692007.01.12 13:50t/p4350.12234.89230.82234.8926.9730396.73
8702007.01.12 13:50buy4360.12235.04231.24235.31
8712007.01.12 14:50t/p4360.12235.31231.24235.3126.9730423.70
8722007.01.12 14:50close4340.06235.45231.35235.625.0030428.70
8732007.01.12 14:59buy4370.06235.41231.41235.68
8742007.01.12 15:15t/p4370.06235.68231.41235.6813.4930442.19
8752007.01.12 15:15buy4380.06235.76231.76236.03
8762007.01.12 16:05buy4390.12235.56231.76235.83
8772007.01.12 16:20t/p4390.12235.83231.76235.8326.9730469.16
8782007.01.12 16:20close4380.06235.83231.76236.033.5030472.66
8792007.01.12 16:29buy4400.06235.63231.63235.90
8802007.01.15 00:10buy4410.12235.29231.49235.56
8812007.01.15 00:20t/p4410.12235.56231.49235.5626.9830499.64
8822007.01.15 00:20close4400.06235.69231.63235.904.2330503.87
8832007.01.15 00:29buy4420.06235.32231.32235.59
8842007.01.15 00:35buy4430.12235.00231.20235.27
8852007.01.15 00:50t/p4430.12235.27231.20235.2726.9830530.85
8862007.01.15 00:50close4420.06235.30231.32235.59-1.0030529.85
8872007.01.15 00:59buy4440.06235.08231.08235.35
8882007.01.15 01:05t/p4440.06235.35231.08235.3513.4830543.33
8892007.01.15 01:05buy4450.06235.59231.59235.86
8902007.01.15 01:20buy4460.12235.06231.26235.33
8912007.01.15 01:29t/p4460.12235.33231.26235.3326.9730570.30
8922007.01.15 02:15buy4470.12235.36231.56235.63
8932007.01.15 03:35t/p4470.12235.63231.56235.6326.9730597.27
8942007.01.15 03:35close4450.06235.75231.59235.867.9930605.26
8952007.01.15 03:40buy4480.06235.68231.68235.95
8962007.01.15 08:05t/p4480.06235.95231.68235.9513.4830618.74
8972007.01.15 08:05buy4490.06236.16232.16236.43
8982007.01.15 08:20buy4500.12235.89232.09236.16
8992007.01.15 08:29t/p4500.12236.16232.09236.1626.9830645.72
9002007.01.15 08:50t/p4490.06236.43232.16236.4313.4930659.21
9012007.01.15 08:50buy4510.06236.60232.60236.87
9022007.01.15 09:50t/p4510.06236.87232.60236.8713.4930672.70
9032007.01.15 09:50buy4520.06237.03233.03237.30
9042007.01.15 10:05buy4530.12236.82233.02237.09
9052007.01.15 14:40buy4540.24236.62233.02236.89
9062007.01.15 15:35t/p4540.24236.89233.02236.8953.9530726.65
9072007.01.15 15:35close4520.06236.95233.03237.30-4.0030722.65
9082007.01.15 15:50buy4550.12236.57232.77236.84
9092007.01.15 15:59t/p4550.12236.84232.77236.8426.9730749.62
9102007.01.15 15:59close4530.12236.93233.02237.0910.9930760.61
9112007.01.15 16:00buy4560.06237.03233.03237.30
9122007.01.15 16:15buy4570.12236.70232.90236.97
9132007.01.15 20:45buy4580.24236.45232.85236.72
9142007.01.16 07:35t/p4580.24236.72232.85236.7258.8730819.48
9152007.01.16 07:35close4560.06236.73233.03237.30-13.7530805.73
9162007.01.16 07:40close4570.12236.74232.90236.976.4730812.20
9172007.01.16 07:45buy4590.06236.70232.70236.97
9182007.01.16 09:45t/p4590.06236.97232.70236.9713.4830825.68
9192007.01.16 09:45buy4600.06237.14233.14237.41
9202007.01.16 09:50buy4610.12236.53232.73236.80
9212007.01.16 11:35t/p4610.12236.80232.73236.8026.9730852.65
9222007.01.16 11:35buy4620.12236.91233.11237.18
9232007.01.16 11:45buy4630.24236.55232.95236.82
9242007.01.16 12:05t/p4630.24236.82232.95236.8253.9430906.59
9252007.01.16 12:05close4600.06236.89233.14237.41-12.4830894.11
9262007.01.16 12:10buy4640.12236.71232.91236.98
9272007.01.16 12:20close4620.12236.86233.11237.18-4.9930889.12
9282007.01.16 12:29close4640.12236.85232.91236.9813.9930903.11
9292007.01.16 12:30buy4650.06236.92232.92237.19
9302007.01.16 13:20t/p4650.06237.19232.92237.1913.4830916.59
9312007.01.16 13:20buy4660.06237.28233.28237.55
9322007.01.16 14:05buy4670.12236.70232.90236.97
9332007.01.16 14:20t/p4670.12236.97232.90236.9726.9830943.57
9342007.01.16 14:20close4660.06237.10233.28237.55-8.9930934.58
9352007.01.16 14:29buy4680.06236.79232.79237.06
9362007.01.16 14:35buy4690.12236.48232.68236.75
9372007.01.16 14:45t/p4690.12236.75232.68236.7526.9730961.55
9382007.01.16 14:45close4680.06236.79232.79237.060.0030961.55
9392007.01.16 14:50buy4700.06236.72232.72236.99
9402007.01.16 15:20buy4710.12236.49232.69236.76
9412007.01.16 15:35t/p4710.12236.76232.69236.7626.9830988.53
9422007.01.16 15:35close4700.06236.79232.72236.993.4930992.02
9432007.01.16 15:40buy4720.06236.81232.81237.08
9442007.01.16 15:50buy4730.12236.53232.73236.80
9452007.01.16 23:40t/p4730.12236.80232.73236.8026.9731018.99
9462007.01.16 23:40close4720.06236.84232.81237.081.5031020.49
9472007.01.16 23:45buy4740.06236.96232.96237.23
9482007.01.17 04:35buy4750.12236.75232.95237.02
9492007.01.17 07:10t/p4750.12237.02232.95237.0226.9731047.46
9502007.01.17 07:10close4740.06237.10232.96237.238.2331055.69
9512007.01.17 07:15buy4760.06236.92232.92237.19
9522007.01.17 07:35t/p4760.06237.19232.92237.1913.4831069.17
9532007.01.17 07:35buy4770.06237.34233.34237.61
9542007.01.17 07:40buy4780.12236.97233.17237.24
9552007.01.17 10:45t/p4780.12237.24233.17237.2426.9731096.14
9562007.01.17 10:45close4770.06237.25233.34237.61-4.4931091.65
9572007.01.17 10:50buy4790.06236.92232.92237.19
9582007.01.17 11:15buy4800.12236.58232.78236.85
9592007.01.17 11:20t/p4800.12236.85232.78236.8526.9731118.62
9602007.01.17 11:40buy4810.12236.63232.83236.90
9612007.01.17 12:05t/p4810.12236.90232.83236.9026.9731145.59
9622007.01.17 12:05close4790.06236.95232.92237.191.4931147.08
9632007.01.17 12:10buy4820.06237.13233.13237.40
9642007.01.17 12:20buy4830.12236.85233.05237.12
9652007.01.17 13:05t/p4830.12237.12233.05237.1226.9731174.05
9662007.01.17 13:05close4820.06237.13233.13237.400.0031174.05
9672007.01.17 13:10buy4840.06236.94232.94237.21
9682007.01.17 13:20t/p4840.06237.21232.94237.2113.4931187.54
9692007.01.17 13:20buy4850.06237.30233.30237.57
9702007.01.17 13:35buy4860.12237.05233.25237.32
9712007.01.17 14:50t/p4860.12237.32233.25237.3226.9731214.51
9722007.01.17 14:50close4850.06237.35233.30237.572.4931217.00
9732007.01.17 14:59buy4870.06237.34233.34237.61
9742007.01.17 15:50t/p4870.06237.61233.34237.6113.4931230.49
9752007.01.17 15:50buy4880.06237.70233.70237.97
9762007.01.17 23:35buy4890.12237.49233.69237.76
9772007.01.18 01:40t/p4890.12237.76233.69237.7634.3831264.87
9782007.01.18 01:40close4880.06237.82233.70237.979.6931274.56
9792007.01.18 01:45buy4900.06237.78233.78238.05
9802007.01.18 03:15t/p4900.06238.05233.78238.0513.4931288.05
9812007.01.18 03:15buy4910.06238.17234.17238.44
9822007.01.18 04:20t/p4910.06238.44234.17238.4413.4931301.54
9832007.01.18 04:20buy4920.06238.59234.59238.86
9842007.01.18 04:35buy4930.12238.21234.41238.48
9852007.01.18 06:10t/p4930.12238.48234.41238.4826.9831328.52
9862007.01.18 06:10close4920.06238.64234.59238.862.5031331.02
9872007.01.18 06:15buy4940.06238.41234.41238.68
9882007.01.18 06:35t/p4940.06238.68234.41238.6813.4931344.51
9892007.01.18 06:35buy4950.06238.96234.96239.23
9902007.01.18 06:40buy4960.12238.75234.95239.02
9912007.01.18 07:29t/p4950.06239.23234.96239.2313.4931358.00
9922007.01.18 07:29t/p4960.12239.02234.95239.0226.9731384.97
9932007.01.18 07:29buy4970.06239.43235.43239.70
9942007.01.18 08:20t/p4970.06239.70235.43239.7013.4931398.46
9952007.01.18 08:20buy4980.06239.93235.93240.20
9962007.01.18 09:05buy4990.12239.30235.50239.57
9972007.01.18 09:15t/p4990.12239.57235.50239.5726.9831425.44
9982007.01.18 09:15buy5000.12239.65235.85239.92
9992007.01.18 09:20t/p5000.12239.92235.85239.9226.9731452.41
10002007.01.18 09:29buy5010.12239.49235.69239.76
10012007.01.18 09:35buy5020.24239.28235.68239.55
10022007.01.18 12:05buy5030.48238.77235.37239.04
10032007.01.18 12:15t/p5030.48239.04235.37239.04107.8931560.30
10042007.01.18 12:15close4980.06239.31235.93240.20-30.9731529.33
10052007.01.18 12:15close5020.24239.31235.68239.556.0031535.33
10062007.01.18 12:20buy5040.12239.13235.33239.40
10072007.01.18 12:29buy5050.24238.79235.19239.06
10082007.01.18 13:45buy5060.48238.49235.09238.76
10092007.01.18 13:59t/p5060.48238.76235.09238.76107.8931643.22
10102007.01.18 13:59close5010.12238.93235.69239.76-55.9431587.28
10112007.01.18 13:59close5050.24238.93235.19239.0627.9731615.25
10122007.01.18 14:00close5040.12238.94235.33239.40-18.9831596.27
10132007.01.18 14:05buy5070.06239.24235.24239.51
10142007.01.18 14:10buy5080.12238.93235.13239.20
10152007.01.18 14:50t/p5080.12239.20235.13239.2026.9731623.24
10162007.01.18 14:50close5070.06239.23235.24239.51-0.5031622.74
10172007.01.18 14:59buy5090.06239.10235.10239.37
10182007.01.18 21:45t/p5090.06239.37235.10239.3713.4831636.22
10192007.01.18 21:45buy5100.06239.45235.45239.72
10202007.01.18 22:05buy5110.12239.23235.43239.50
10212007.01.19 00:50t/p5110.12239.50235.43239.5029.4431665.66
10222007.01.19 00:50close5100.06239.52235.45239.724.7331670.39
10232007.01.19 00:59buy5120.06239.46235.46239.73
10242007.01.19 02:20t/p5120.06239.73235.46239.7313.4931683.88
10252007.01.19 02:20buy5130.06239.86235.86240.13
10262007.01.19 03:05buy5140.12239.65235.85239.92
10272007.01.19 07:20buy5150.24239.44235.84239.71
10282007.01.19 08:20buy5160.48239.22235.82239.49
10292007.01.19 09:35t/p5160.48239.49235.82239.49107.8931791.77
10302007.01.19 09:35close5130.06239.56235.86240.13-14.9931776.78
10312007.01.19 09:35close5150.24239.56235.84239.7123.9831800.76
10322007.01.19 09:40close5140.12239.52235.85239.92-12.9931787.77
10332007.01.19 09:45buy5170.06239.36235.36239.63
10342007.01.19 09:50buy5180.12239.14235.34239.41
10352007.01.19 12:05t/p5180.12239.41235.34239.4126.9731814.74
10362007.01.19 12:05close5170.06239.42235.36239.633.0031817.74
10372007.01.19 12:10buy5190.06239.43235.43239.70
10382007.01.22 06:50t/p5190.06239.70235.43239.7014.7231832.46
10392007.01.22 06:50buy5200.06239.82235.82240.09
10402007.01.22 08:10buy5210.12239.55235.75239.82
10412007.01.22 09:35t/p5210.12239.82235.75239.8226.9731859.43
10422007.01.22 09:35close5200.06239.86235.82240.092.0031861.43
10432007.01.22 09:40buy5220.06239.82235.82240.09
10442007.01.22 11:20t/p5220.06240.09235.82240.0913.4931874.92
10452007.01.22 11:20buy5230.06240.27236.27240.54
10462007.01.22 13:15t/p5230.06240.54236.27240.5413.4931888.41
10472007.01.22 13:15buy5240.06240.64236.64240.91
10482007.01.22 14:05buy5250.12240.27236.47240.54
10492007.01.22 14:35buy5260.24240.06236.46240.33
10502007.01.22 16:05t/p5260.24240.33236.46240.3353.9431942.35
10512007.01.22 16:05close5240.06240.47236.64240.91-8.4931933.86
10522007.01.22 16:10close5250.12240.37236.47240.549.9931943.85
10532007.01.22 16:15buy5270.06240.26236.26240.53
10542007.01.23 00:05t/p5270.06240.53236.26240.5314.7231958.58
10552007.01.23 00:05buy5280.06240.61236.61240.88
10562007.01.23 07:40t/p5280.06240.88236.61240.8813.4931972.07
10572007.01.23 07:40buy5290.06240.97236.97241.24
10582007.01.23 07:50buy5300.12240.51236.71240.78
10592007.01.23 08:35t/p5300.12240.78236.71240.7826.9831999.05
10602007.01.23 08:35close5290.06240.84236.97241.24-6.4931992.56
10612007.01.23 08:40buy5310.06240.71236.71240.98
10622007.01.23 10:20t/p5310.06240.98236.71240.9813.4832006.04
10632007.01.23 10:20buy5320.06241.08237.08241.35
10642007.01.23 10:35buy5330.12240.86237.06241.13
10652007.01.23 11:45t/p5320.06241.35237.08241.3513.4832019.52
10662007.01.23 11:45t/p5330.12241.13237.06241.1326.9732046.49
10672007.01.23 11:45buy5340.06241.45237.45241.72
10682007.01.23 12:35buy5350.12240.88237.08241.15
10692007.01.23 12:50t/p5350.12241.15237.08241.1526.9732073.46
10702007.01.23 12:50close5340.06241.33237.45241.72-5.9932067.47
10712007.01.23 12:59buy5360.06241.24237.24241.51
10722007.01.23 16:50buy5370.12240.95237.15241.22
10732007.01.23 18:15t/p5370.12241.22237.15241.2226.9732094.44
10742007.01.23 18:15close5360.06241.24237.24241.510.0032094.44
10752007.01.23 18:20buy5380.06241.13237.13241.40
10762007.01.23 22:15buy5390.12240.86237.06241.13
10772007.01.23 23:50t/p5390.12241.13237.06241.1326.9732121.41
10782007.01.23 23:50close5380.06241.14237.13241.400.5032121.91
10792007.01.23 23:59buy5400.06241.21237.21241.48
10802007.01.24 02:50buy5410.12240.95237.15241.22
10812007.01.24 06:10buy5420.24240.49236.89240.76
10822007.01.24 06:35buy5430.48239.57236.17239.84
10832007.01.24 06:40t/p5430.48239.84236.17239.84107.8932229.80
10842007.01.24 06:40buy5440.48240.11236.71240.38
10852007.01.24 06:45t/p5440.48240.38236.71240.38107.8932337.69
10862007.01.24 06:50buy5450.48238.82235.42239.09
10872007.01.24 07:05t/p5450.48239.09235.42239.09107.8932445.58
10882007.01.24 07:05buy5460.48239.35235.95239.62
10892007.01.24 07:10close5400.06239.35237.21241.48-91.6832353.90
10902007.01.24 07:10close5420.24239.35236.89240.76-227.7732126.13
10912007.01.24 07:15buy5470.24239.11235.51239.38
10922007.01.24 07:20buy5480.48238.83235.43239.10
10932007.01.24 07:35t/p5480.48239.10235.43239.10107.9032234.03
10942007.01.24 07:35close5410.12239.19237.15241.22-175.8332058.20
10952007.01.24 07:35close5470.24239.19235.51239.3815.9832074.18
10962007.01.24 07:40close5460.48239.09235.95239.62-103.9031970.28
10972007.01.24 07:45buy5490.06239.09235.09239.36
10982007.01.24 07:50buy5500.12238.66234.86238.93
10992007.01.24 08:15buy5510.24238.07234.47238.34
11002007.01.24 08:35t/p5510.24238.34234.47238.3453.9532024.23
11012007.01.24 08:35close5490.06238.55235.09239.36-26.9831997.25
11022007.01.24 08:40buy5520.12238.28234.48238.55
11032007.01.24 09:05t/p5500.12238.93234.86238.9326.9732024.22
11042007.01.24 09:05t/p5520.12238.55234.48238.5526.9732051.19
11052007.01.24 09:05buy5530.06239.11235.11239.38
11062007.01.24 09:15buy5540.12238.84235.04239.11
11072007.01.24 09:20buy5550.24238.24234.64238.51
11082007.01.24 09:29t/p5550.24238.51234.64238.5153.9532105.14
11092007.01.24 09:35t/p5530.06239.38235.11239.3813.4832118.62
11102007.01.24 09:35t/p5540.12239.11235.04239.1126.9732145.59
11112007.01.24 09:35buy5560.06240.04236.04240.31
11122007.01.24 09:40buy5570.12239.67235.87239.94
11132007.01.24 09:45buy5580.24238.52234.92238.79
11142007.01.24 09:59t/p5580.24238.79234.92238.7953.9532199.54
11152007.01.24 09:59close5560.06239.93236.04240.31-5.4932194.05
11162007.01.24 10:00t/p5570.12239.94235.87239.9426.9732221.02
11172007.01.24 10:00buy5590.06240.02236.02240.29
11182007.01.24 10:10buy5600.12239.63235.83239.90
11192007.01.24 10:20t/p5590.06240.29236.02240.2913.4932234.51
11202007.01.24 10:20t/p5600.12239.90235.83239.9026.9732261.48
11212007.01.24 10:20buy5610.06240.39236.39240.66
11222007.01.24 10:40buy5620.12239.82236.02240.09
11232007.01.24 10:50t/p5620.12240.09236.02240.0926.9732288.45
11242007.01.24 10:50close5610.06240.32236.39240.66-3.4932284.96
11252007.01.24 10:59buy5630.06239.84235.84240.11
11262007.01.24 12:15buy5640.12239.62235.82239.89
11272007.01.24 13:45buy5650.24239.17235.57239.44
11282007.01.24 13:59buy5660.48238.91235.51239.18
11292007.01.24 14:15buy5670.96238.59235.39238.86
11302007.01.24 14:29t/p5670.96238.86235.39238.86215.7832500.74
11312007.01.24 14:29close5630.06238.93235.84240.11-45.4532455.29
11322007.01.24 14:29close5650.24238.93235.57239.44-47.9532407.34
11332007.01.24 14:30close5640.12238.94235.82239.89-67.9332339.41
11342007.01.24 14:35t/p5660.48239.18235.51239.18107.8932447.30
11352007.01.24 14:35buy5680.06239.32235.32239.59
11362007.01.24 14:50buy5690.12239.00235.20239.27
11372007.01.24 15:15buy5700.24237.51233.91237.78
11382007.01.24 15:29t/p5700.24237.78233.91237.7853.9432501.24
11392007.01.24 15:29buy5710.24238.00234.40238.27
11402007.01.24 15:30close5680.06237.93235.32239.59-69.4332431.81
11412007.01.24 15:30close5710.24237.93234.40238.27-13.9932417.82
11422007.01.24 15:35buy5720.12238.54234.74238.81
11432007.01.24 15:40buy5730.24237.71234.11237.98
11442007.01.24 15:50close5690.12237.90235.20239.27-109.8932307.93
11452007.01.24 15:50close5730.24237.90234.11237.9837.9632345.89
11462007.01.24 15:59buy5740.12237.79233.99238.06
11472007.01.24 16:05close5720.12237.94234.74238.81-59.9432285.95
11482007.01.24 16:10close5740.12237.98233.99238.0618.9932304.94
11492007.01.24 16:15buy5750.06238.14234.14238.41
11502007.01.24 16:20buy5760.12237.59233.79237.86
11512007.01.24 17:35t/p5760.12237.86233.79237.8626.9832331.92
11522007.01.24 17:35close5750.06238.04234.14238.41-4.9932326.93
11532007.01.24 17:40buy5770.06237.88233.88238.15
11542007.01.24 20:50t/p5770.06238.15233.88238.1513.4832340.41
11552007.01.24 20:50buy5780.06238.25234.25238.52
11562007.01.24 21:50t/p5780.06238.52234.25238.5213.4932353.90
11572007.01.24 21:50buy5790.06238.72234.72238.99
11582007.01.24 22:05buy5800.12238.50234.70238.77
11592007.01.24 23:05buy5810.24237.97234.37238.24
11602007.01.24 23:15t/p5810.24238.24234.37238.2453.9532407.85
11612007.01.24 23:15close5790.06238.29234.72238.99-21.4832386.37
11622007.01.24 23:20close5800.12238.25234.70238.77-24.9732361.40
11632007.01.24 23:29buy5820.06238.18234.18238.45
11642007.01.24 23:35buy5830.12237.95234.15238.22
11652007.01.25 01:40buy5840.24237.44233.84237.71
11662007.01.25 02:05buy5850.48237.15233.75237.42
11672007.01.25 02:15t/p5850.48237.42233.75237.42107.9032469.30
11682007.01.25 02:15close5820.06237.48234.18238.45-31.2632438.04
11692007.01.25 02:15close5840.24237.48233.84237.717.9932446.03
11702007.01.25 02:29buy5860.12237.15233.35237.42
11712007.01.25 02:50buy5870.24236.73233.13237.00
11722007.01.25 03:05t/p5870.24237.00233.13237.0053.9532499.98
11732007.01.25 03:05close5830.12237.17234.15238.22-70.5232429.46
11742007.01.25 03:10close5860.12237.10233.35237.42-5.0032424.46
11752007.01.25 03:15buy5880.06236.96232.96237.23
11762007.01.25 03:20buy5890.12236.75232.95237.02
11772007.01.25 04:05t/p5890.12237.02232.95237.0226.9732451.43
11782007.01.25 04:05close5880.06237.07232.96237.235.5032456.93
11792007.01.25 04:10buy5900.06237.03233.03237.30
11802007.01.25 04:40buy5910.12236.68232.88236.95
11812007.01.25 05:05buy5920.24236.35232.75236.62
11822007.01.25 05:10t/p5920.24236.62232.75236.6253.9432510.87
11832007.01.25 05:20t/p5910.12236.95232.88236.9526.9732537.84
11842007.01.25 05:20close5900.06237.07233.03237.302.0032539.84
11852007.01.25 05:29buy5930.06236.79232.79237.06
11862007.01.25 05:50buy5940.12236.58232.78236.85
11872007.01.25 07:10t/p5940.12236.85232.78236.8526.9732566.81
11882007.01.25 07:10close5930.06236.88232.79237.064.5032571.31
11892007.01.25 07:15buy5950.06236.72232.72236.99
11902007.01.25 07:35t/p5950.06236.99232.72236.9913.4832584.79
11912007.01.25 07:35buy5960.06237.48233.48237.75
11922007.01.25 07:40buy5970.12237.03233.23237.30
11932007.01.25 07:45buy5980.24236.79233.19237.06
11942007.01.25 07:50t/p5970.12237.30233.23237.3026.9732611.76
11952007.01.25 07:50t/p5980.24237.06233.19237.0653.9532665.71
11962007.01.25 07:50close5960.06237.38233.48237.75-5.0032660.71
11972007.01.25 07:59buy5990.06237.41233.41237.68
11982007.01.25 08:15t/p5990.06237.68233.41237.6813.4932674.20
11992007.01.25 08:15buy6000.06237.92233.92238.19
12002007.01.25 08:35buy6010.12237.69233.89237.96
12012007.01.25 09:05buy6020.24237.08233.48237.35
12022007.01.25 09:15t/p6020.24237.35233.48237.3553.9532728.15
12032007.01.25 09:15close6000.06237.44233.92238.19-23.9832704.17
12042007.01.25 09:20close6010.12237.79233.89237.969.9932714.16
12052007.01.25 09:29buy6030.06237.37233.37237.64
12062007.01.25 09:35buy6040.12236.98233.18237.25
12072007.01.25 09:45t/p6040.12237.25233.18237.2526.9732741.13
12082007.01.25 09:45close6030.06237.37233.37237.640.0032741.13
12092007.01.25 09:50buy6050.06237.43233.43237.70
12102007.01.25 10:05buy6060.12237.10233.30237.37
12112007.01.25 10:10t/p6060.12237.37233.30237.3726.9832768.11
12122007.01.25 10:20buy6070.12237.07233.27237.34
12132007.01.25 10:35t/p6070.12237.34233.27237.3426.9732795.08
12142007.01.25 10:35close6050.06237.63233.43237.709.9932805.07
12152007.01.25 10:40buy6080.06237.64233.64237.91
12162007.01.25 10:45buy6090.12237.11233.31237.38
12172007.01.25 10:59t/p6090.12237.38233.31237.3826.9832832.05
12182007.01.25 10:59close6080.06237.63233.64237.91-0.5032831.55
12192007.01.25 11:00buy6100.06237.72233.72237.99
12202007.01.25 11:10buy6110.12237.45233.65237.72
12212007.01.25 11:45buy6120.24237.18233.58237.45
12222007.01.25 11:50t/p6100.06237.99233.72237.9913.4832845.03
12232007.01.25 11:50t/p6110.12237.72233.65237.7226.9732872.00
12242007.01.25 11:50t/p6120.24237.45233.58237.4553.9532925.95
12252007.01.25 11:50buy6130.06238.24234.24238.51
12262007.01.25 12:05buy6140.12237.89234.09238.16
12272007.01.25 13:15t/p6140.12238.16234.09238.1626.9832952.93
12282007.01.25 13:15close6130.06238.32234.24238.514.0032956.93
12292007.01.25 13:20buy6150.06238.27234.27238.54
12302007.01.25 13:35buy6160.12238.02234.22238.29
12312007.01.25 14:20t/p6160.12238.29234.22238.2926.9732983.90
12322007.01.25 14:20close6150.06238.34234.27238.543.4932987.39
12332007.01.25 14:29buy6170.06238.37234.37238.64
12342007.01.25 16:35buy6180.12238.14234.34238.41
12352007.01.25 19:10buy6190.24237.86234.26238.13
12362007.01.25 19:15t/p6190.24238.13234.26238.1353.9433041.33
12372007.01.25 19:30buy6200.24237.91234.31238.18
12382007.01.25 21:50t/p6200.24238.18234.31238.1853.9433095.27
12392007.01.25 21:50close6170.06238.20234.37238.64-8.4933086.78
12402007.01.25 22:20close6180.12238.20234.34238.415.9933092.77
12412007.01.25 22:29buy6210.06238.25234.25238.52
12422007.01.25 23:10buy6220.12237.98234.18238.25
12432007.01.25 23:20t/p6220.12238.25234.18238.2526.9733119.74
12442007.01.25 23:20close6210.06238.43234.25238.528.9933128.73
12452007.01.25 23:29buy6230.06238.42234.42238.69
12462007.01.25 23:45t/p6230.06238.69234.42238.6913.4933142.22
12472007.01.25 23:45buy6240.06239.05235.05239.32
12482007.01.25 23:50buy6250.12238.60234.80238.87
12492007.01.25 23:59t/p6250.12238.87234.80238.8726.9833169.20
12502007.01.26 00:05buy6260.12238.79234.99239.06
12512007.01.26 01:35buy6270.24238.27234.67238.54
12522007.01.26 01:40t/p6270.24238.54234.67238.5453.9533223.15
12532007.01.26 01:59buy6280.24238.35234.75238.62
12542007.01.26 03:05t/p6280.24238.62234.75238.6253.9433277.09
12552007.01.26 03:05close6240.06238.73235.05239.32-14.7533262.34
12562007.01.26 03:10close6260.12238.70234.99239.06-8.9933253.35
12572007.01.26 03:15buy6290.06238.46234.46238.73
12582007.01.26 03:35t/p6290.06238.73234.46238.7313.4933266.84
12592007.01.26 03:35buy6300.06238.92234.92239.19
12602007.01.26 04:35buy6310.12238.44234.64238.71
12612007.01.26 04:50t/p6310.12238.71234.64238.7126.9733293.81
12622007.01.26 04:50close6300.06238.71234.92239.19-10.4933283.32
12632007.01.26 04:59buy6320.06238.69234.69238.96
12642007.01.26 05:50buy6330.12238.46234.66238.73
12652007.01.26 06:05t/p6330.12238.73234.66238.7326.9733310.29
12662007.01.26 06:05close6320.06238.74234.69238.962.4933312.78
12672007.01.26 06:10buy6340.06238.73234.73239.00
12682007.01.26 06:20buy6350.12238.46234.66238.73
12692007.01.26 06:35t/p6350.12238.73234.66238.7326.9733339.75
12702007.01.26 06:35close6340.06238.78234.73239.002.4933342.24
12712007.01.26 06:40buy6360.06238.78234.78239.05
12722007.01.26 06:50buy6370.12238.57234.77238.84
12732007.01.26 07:05t/p6360.06239.05234.78239.0513.4933355.73
12742007.01.26 07:05t/p6370.12238.84234.77238.8426.9733382.70
12752007.01.26 07:05buy6380.06239.22235.22239.49
12762007.01.26 07:15buy6390.12238.64234.84238.91
12772007.01.26 07:20t/p6390.12238.91234.84238.9126.9733409.67
12782007.01.26 07:35buy6400.12238.96235.16239.23
12792007.01.26 08:05buy6410.24238.43234.83238.70
12802007.01.26 08:20t/p6410.24238.70234.83238.7053.9533463.62
12812007.01.26 08:20close6380.06238.92235.22239.49-14.9833448.64
12822007.01.26 08:29buy6420.12238.47234.67238.74
12832007.01.26 09:45buy6430.24238.22234.62238.49
12842007.01.26 10:50buy6440.48237.97234.57238.24
12852007.01.26 11:35t/p6440.48238.24234.57238.24107.8933556.53
12862007.01.26 11:35close6400.12238.45235.16239.23-50.9533505.58
12872007.01.26 11:35close6430.24238.45234.62238.4945.9633551.54
12882007.01.26 11:40close6420.12238.25234.67238.74-21.9833529.56
12892007.01.26 11:45buy6450.06238.10234.10238.37
12902007.01.26 14:40buy6460.12237.85234.05238.12
12912007.01.26 15:20buy6470.24237.63234.03237.90
12922007.01.26 15:35t/p6470.24237.90234.03237.9053.9533583.51
12932007.01.26 15:35close6450.06238.04234.10238.37-3.0033580.51
12942007.01.26 15:40close6460.12238.05234.05238.1219.9833600.49
12952007.01.26 15:45buy6480.06237.88233.88238.15
12962007.01.26 15:50buy6490.12237.59233.79237.86
12972007.01.26 15:59t/p6490.12237.86233.79237.8626.9833627.47
12982007.01.26 16:05t/p6480.06238.15233.88238.1513.4833640.95
12992007.01.26 16:05buy6500.06238.36234.36238.63
13002007.01.26 16:15buy6510.12238.05234.25238.32
13012007.01.29 01:05t/p6510.12238.32234.25238.3229.4433670.38
13022007.01.29 01:05close6500.06238.37234.36238.631.7333672.12
13032007.01.29 01:10buy6520.06238.27234.27238.54
13042007.01.29 06:10t/p6520.06238.54234.27238.5413.4833685.60
13052007.01.29 06:10buy6530.06238.65234.65238.92
13062007.01.29 07:20t/p6530.06238.92234.65238.9213.4933699.09
13072007.01.29 07:20buy6540.06239.16235.16239.43
13082007.01.29 07:29buy6550.12238.68234.88238.95
13092007.01.29 11:10buy6560.24238.32234.72238.59
13102007.01.29 11:20t/p6560.24238.59234.72238.5953.9533753.04
13112007.01.29 11:20close6540.06238.79235.16239.43-18.4833734.56
13122007.01.29 11:29buy6570.12238.42234.62238.69
13132007.01.29 11:45close6550.12238.65234.88238.95-3.0033731.56
13142007.01.29 12:05close6570.12238.64234.62238.6921.9833753.54
13152007.01.29 12:10buy6580.06238.80234.80239.07
13162007.01.29 12:20buy6590.12238.48234.68238.75
13172007.01.29 12:35t/p6590.12238.75234.68238.7526.9733780.51
13182007.01.29 12:35close6580.06238.82234.80239.071.0033781.51
13192007.01.29 12:40buy6600.06238.86234.86239.13
13202007.01.29 13:10buy6610.12238.57234.77238.84
13212007.01.29 14:45buy6620.24238.26234.66238.53
13222007.01.29 14:59t/p6620.24238.53234.66238.5353.9433835.45
13232007.01.29 14:59close6600.06238.54234.86239.13-15.9933819.46
13242007.01.29 15:00close6610.12238.53234.77238.84-4.0033815.46
13252007.01.29 15:05buy6630.06238.73234.73239.00
13262007.01.29 15:45buy6640.12238.48234.68238.75
13272007.01.29 17:20t/p6640.12238.75234.68238.7526.9733842.43
13282007.01.29 17:20close6630.06238.75234.73239.000.9933843.42
13292007.01.29 17:29buy6650.06238.70234.70238.97
13302007.01.29 20:35buy6660.12238.48234.68238.75
13312007.01.29 22:05t/p6660.12238.75234.68238.7526.9733870.39
13322007.01.29 22:05close6650.06238.75234.70238.972.4933872.88
13332007.01.29 22:10buy6670.06238.67234.67238.94
13342007.01.30 00:40buy6680.12238.34234.54238.61
13352007.01.30 00:45t/p6680.12238.61234.54238.6126.9733899.85
13362007.01.30 03:40t/p6670.06238.94234.67238.9414.7133914.56
13372007.01.30 03:40buy6690.06239.12235.12239.39
13382007.01.30 05:05buy6700.12238.88235.08239.15
13392007.01.30 05:45t/p6700.12239.15235.08239.1526.9733941.53
13402007.01.30 05:45close6690.06239.15235.12239.391.4933943.02
13412007.01.30 05:50buy6710.06239.18235.18239.45
13422007.01.30 06:35buy6720.12238.95235.15239.22
13432007.01.30 07:15t/p6720.12239.22235.15239.2226.9733969.99
13442007.01.30 07:15close6710.06239.41235.18239.4511.4933981.48
13452007.01.30 07:20buy6730.06238.95234.95239.22
13462007.01.30 07:29t/p6730.06239.22234.95239.2213.4933994.97
13472007.01.30 07:29buy6740.06239.39235.39239.66
13482007.01.30 07:35t/p6740.06239.66235.39239.6613.4934008.46
13492007.01.30 07:35buy6750.06239.78235.78240.05
13502007.01.30 07:45buy6760.12239.47235.67239.74
13512007.01.30 08:05t/p6760.12239.74235.67239.7426.9734035.43
13522007.01.30 08:05close6750.06239.75235.78240.05-1.5034033.93
13532007.01.30 08:10buy6770.06239.72235.72239.99
13542007.01.30 08:50t/p6770.06239.99235.72239.9913.4834047.41
13552007.01.30 08:50buy6780.06240.07236.07240.34
13562007.01.30 08:59buy6790.12239.78235.98240.05
13572007.01.30 09:05buy6800.24239.57235.97239.84
13582007.01.30 09:35buy6810.48239.21235.81239.48
13592007.01.30 09:45t/p6810.48239.48235.81239.48107.8934155.30
13602007.01.30 09:45close6780.06239.57236.07240.34-24.9834130.32
13612007.01.30 09:45close6800.24239.57235.97239.840.0034130.32
13622007.01.30 09:50buy6820.12239.49235.69239.76
13632007.01.30 10:00buy6830.24239.28235.68239.55
13642007.01.30 10:10close6790.12239.53235.98240.05-24.9834105.34
13652007.01.30 10:10close6830.24239.53235.68239.5549.9534155.29
13662007.01.30 10:20buy6840.12239.24235.44239.51
13672007.01.30 10:35t/p6840.12239.51235.44239.5126.9734182.26
13682007.01.30 10:35close6820.12239.57235.69239.768.0034190.26
13692007.01.30 10:40buy6850.06239.58235.58239.85
13702007.01.30 11:15buy6860.12239.30235.50239.57
13712007.01.30 13:50buy6870.24239.09235.49239.36
13722007.01.30 14:45buy6880.48238.78235.38239.05
13732007.01.30 15:45buy6890.96238.56235.36238.83
13742007.01.30 16:20buy6901.92238.31235.31238.58
13752007.01.30 16:29t/p6901.92238.58235.31238.58431.5734621.83
13762007.01.30 22:50t/p6890.96238.83235.36238.83215.7934837.62
13772007.01.30 22:50close6850.06238.84235.58239.85-36.9634800.66
13782007.01.30 22:50close6870.24238.84235.49239.36-49.9534750.71
13792007.01.30 23:20close6860.12238.85235.50239.57-44.9534705.76
13802007.01.30 23:29close6880.48238.84235.38239.0523.9834729.74
13812007.01.30 23:30buy6910.06238.91234.91239.18
13822007.01.30 23:35buy6920.12238.68234.88238.95
13832007.01.31 01:20buy6930.24238.44234.84238.71
13842007.01.31 06:10buy6940.48238.20234.80238.47
13852007.01.31 06:20buy6950.96237.86234.66238.13
13862007.01.31 06:35t/p6950.96238.13234.66238.13215.7934945.53
13872007.01.31 06:35close6910.06238.28234.91239.18-30.2434915.29
13882007.01.31 06:35close6930.24238.28234.84238.71-31.9734883.32
13892007.01.31 06:40close6920.12238.27234.88238.95-38.4934844.83
13902007.01.31 06:50buy6960.12237.95234.15238.22
13912007.01.31 07:05close6940.48238.15234.80238.47-19.9834824.85
13922007.01.31 07:45buy6970.12237.42233.62237.69
13932007.01.31 08:35buy6980.24237.16233.56237.43
13942007.01.31 08:50buy6990.48236.74233.34237.01
13952007.01.31 08:59t/p6990.48237.01233.34237.01107.8934932.74
13962007.01.31 09:50buy7000.48236.95233.55237.22
13972007.01.31 10:05t/p7000.48237.22233.55237.22107.9035040.64
13982007.01.31 10:05close6960.12237.27234.15238.22-67.9334972.71
13992007.01.31 10:05close6980.24237.27233.56237.4321.9734994.68
14002007.01.31 10:15buy7010.12237.21233.41237.48
14012007.01.31 10:29close6970.12237.27233.62237.69-14.9834979.70
14022007.01.31 10:30close7010.12237.29233.41237.487.9934987.69
14032007.01.31 10:35buy7020.06237.59233.59237.86
14042007.01.31 10:45buy7030.12237.35233.55237.62
14052007.01.31 12:50buy7040.24237.02233.42237.29
14062007.01.31 14:35t/p7040.24237.29233.42237.2953.9535041.64
14072007.01.31 14:35close7020.06237.42233.59237.86-8.4935033.15
14082007.01.31 14:59close7030.12237.29233.55237.62-6.0035027.15
14092007.01.31 15:00buy7050.06237.38233.38237.65
14102007.01.31 15:15buy7060.12237.17233.37237.44
14112007.01.31 15:20t/p7060.12237.44233.37237.4426.9735054.12
14122007.01.31 15:35buy7070.12237.00233.20237.27
14132007.01.31 15:40buy7080.24236.74233.14237.01
14142007.01.31 15:45t/p7070.12237.27233.20237.2726.9835081.10
14152007.01.31 15:45t/p7080.24237.01233.14237.0153.9535135.05
14162007.01.31 15:45close7050.06237.38233.38237.650.0035135.05
14172007.01.31 15:50buy7090.06237.74233.74238.01
14182007.01.31 15:59buy7100.12236.76232.96237.03
14192007.01.31 16:05buy7110.24236.33232.73236.60
14202007.01.31 16:10t/p7110.24236.60232.73236.6053.9535189.00
14212007.01.31 16:20t/p7100.12237.03232.96237.0326.9735215.97
14222007.01.31 16:20buy7120.12237.47233.67237.74
14232007.01.31 16:29buy7130.24237.19233.59237.46
14242007.01.31 16:30close7090.06237.12233.74238.01-30.9635185.01
14252007.01.31 16:30close7130.24237.12233.59237.46-13.9935171.02
14262007.01.31 16:35close7120.12237.40233.67237.74-7.0035164.02
14272007.01.31 16:40buy7140.06237.51233.51237.78
14282007.01.31 16:50buy7150.12237.18233.38237.45
14292007.01.31 19:20buy7160.24236.91233.31237.18
14302007.01.31 19:29t/p7160.24237.18233.31237.1853.9435217.96
14312007.01.31 21:20buy7170.24236.97233.37237.24
14322007.01.31 22:15t/p7170.24237.24233.37237.2453.9535271.91
14332007.01.31 22:15close7140.06237.38233.51237.78-6.5035265.41
14342007.01.31 22:35close7150.12237.25233.38237.456.9935272.40
14352007.01.31 22:40buy7180.06237.36233.36237.63
14362007.01.31 23:35buy7190.12237.07233.27237.34
14372007.02.01 02:05buy7200.24236.87233.27237.14
14382007.02.01 02:10t/p7200.24237.14233.27237.1453.9535326.35
14392007.02.01 02:45buy7210.24236.80233.20237.07
14402007.02.01 03:20buy7220.48236.58233.18236.85
14412007.02.01 03:35t/p7210.24237.07233.20237.0753.9435380.29
14422007.02.01 03:35t/p7220.48236.85233.18236.85107.8935488.18
14432007.02.01 03:35close7180.06237.13233.36237.63-7.7835480.40
14442007.02.01 03:40close7190.12237.10233.27237.3410.3935490.79
14452007.02.01 03:45buy7230.06236.95232.95237.22
14462007.02.01 06:05buy7240.12236.60232.80236.87
14472007.02.01 06:10t/p7240.12236.87232.80236.8726.9835517.77
14482007.02.01 06:30buy7250.12236.75232.95237.02
14492007.02.01 07:05t/p7250.12237.02232.95237.0226.9735544.74
14502007.02.01 07:05close7230.06237.13232.95237.229.0035553.74
14512007.02.01 07:10buy7260.06237.20233.20237.47
14522007.02.01 07:20buy7270.12236.78232.98237.05
14532007.02.01 07:35t/p7270.12237.05232.98237.0526.9735580.71
14542007.02.01 07:35close7260.06237.18233.20237.47-1.0035579.71
14552007.02.01 07:40buy7280.06237.15233.15237.42
14562007.02.01 08:10buy7290.12236.92233.12237.19
14572007.02.01 09:05buy7300.24236.64233.04236.91
14582007.02.01 09:10t/p7300.24236.91233.04236.9153.9535633.66
14592007.02.01 09:30buy7310.24236.71233.11236.98
14602007.02.01 09:35t/p7310.24236.98233.11236.9853.9435687.60
14612007.02.01 09:50buy7320.24236.71233.11236.98
14622007.02.01 11:05t/p7320.24236.98233.11236.9853.9435741.54
14632007.02.01 11:05close7280.06237.01233.15237.42-6.9935734.55
14642007.02.01 11:40close7290.12237.16233.12237.1923.9835758.53
14652007.02.01 11:45buy7330.06237.16233.16237.43
14662007.02.01 12:35buy7340.12236.80233.00237.07
14672007.02.01 13:15t/p7340.12237.07233.00237.0726.9835785.51
14682007.02.01 13:15close7330.06237.35233.16237.439.4935795.00
14692007.02.01 13:20buy7350.06237.17233.17237.44
14702007.02.01 13:35buy7360.12236.90233.10237.17
14712007.02.01 13:40t/p7360.12237.17233.10237.1726.9835821.98
14722007.02.01 13:45buy7370.12236.97233.17237.24
14732007.02.01 14:15buy7380.24236.76233.16237.03
14742007.02.01 15:10t/p7370.12237.24233.17237.2426.9735848.95
14752007.02.01 15:10t/p7380.24237.03233.16237.0353.9435902.89
14762007.02.01 15:10close7350.06237.24233.17237.443.5035906.39
14772007.02.01 15:15buy7390.06236.92232.92237.19
14782007.02.01 15:35t/p7390.06237.19232.92237.1913.4835919.87
14792007.02.01 15:35buy7400.06237.51233.51237.78
14802007.02.01 15:40buy7410.12237.16233.36237.43
14812007.02.01 16:15t/p7410.12237.43233.36237.4326.9735946.84
14822007.02.01 16:15close7400.06237.46233.51237.78-2.5035944.34
14832007.02.01 16:20buy7420.06237.83233.83238.10
14842007.02.01 16:35buy7430.12237.52233.72237.79
14852007.02.01 17:35buy7440.24237.25233.65237.52
14862007.02.01 17:45t/p7440.24237.52233.65237.5253.9435998.28
14872007.02.01 17:45close7420.06237.53233.83238.10-14.9835983.30
14882007.02.01 18:35close7430.12237.67233.72237.7914.9935998.29
14892007.02.01 18:40buy7450.06237.63233.63237.90
14902007.02.01 19:40buy7460.12237.37233.57237.64
14912007.02.01 23:20t/p7460.12237.64233.57237.6426.9736025.26
14922007.02.01 23:20close7450.06237.66233.63237.901.5036026.76
14932007.02.01 23:29buy7470.07237.71233.71237.98
14942007.02.02 00:05buy7480.14237.42233.62237.69
14952007.02.02 00:45t/p7480.14237.69233.62237.6931.4736058.23
14962007.02.02 00:45close7470.07237.70233.71237.980.8636059.09
14972007.02.02 00:50buy7490.07237.67233.67237.94
14982007.02.02 01:45buy7500.14237.47233.67237.74
14992007.02.02 08:40t/p7500.14237.74233.67237.7431.4636090.55
15002007.02.02 08:40close7490.07237.85233.67237.9410.4936101.04
15012007.02.02 08:45buy7510.07237.57233.57237.84
15022007.02.02 09:45t/p7510.07237.84233.57237.8415.7336116.77
15032007.02.02 09:45buy7520.07238.03234.03238.30
15042007.02.02 12:20t/p7520.07238.30234.03238.3015.7436132.51
15052007.02.02 12:20buy7530.07238.41234.41238.68
15062007.02.02 12:35buy7540.14238.10234.30238.37
15072007.02.02 13:20t/p7540.14238.37234.30238.3731.4736163.98
15082007.02.02 13:20close7530.07238.46234.41238.682.9136166.89
15092007.02.02 13:29buy7550.07238.45234.45238.72
15102007.02.02 13:35buy7560.14238.20234.40238.47
15112007.02.02 13:45t/p7560.14238.47234.40238.4731.4736198.36
15122007.02.02 13:45close7550.07238.60234.45238.728.7436207.10
15132007.02.02 13:50buy7570.07238.11234.11238.38
15142007.02.02 14:10t/p7570.07238.38234.11238.3815.7436222.84
15152007.02.02 14:10buy7580.07238.47234.47238.74
15162007.02.02 14:15buy7590.14238.13234.33238.40
15172007.02.02 14:20t/p7590.14238.40234.33238.4031.4736254.31
15182007.02.02 14:45t/p7580.07238.74234.47238.7415.7436270.05
15192007.02.02 14:45buy7600.07238.83234.83239.10
15202007.02.02 15:05buy7610.14238.24234.44238.51
15212007.02.02 15:10t/p7610.14238.51234.44238.5131.4736301.52
15222007.02.02 15:15buy7620.14238.50234.70238.77
15232007.02.02 15:40buy7630.28238.28234.68238.55
15242007.02.02 16:15t/p7630.28238.55234.68238.5562.9436364.46
15252007.02.02 16:15close7600.07238.55234.83239.10-16.3136348.15
15262007.02.02 16:20buy7640.14238.23234.43238.50
15272007.02.02 16:45buy7650.28237.97234.37238.24
15282007.02.05 01:10buy7660.56237.57234.17237.84
15292007.02.05 01:15buy7671.12237.30234.10237.57
15302007.02.05 06:20buy7682.24237.07234.07237.34
15312007.02.05 06:35t/p7682.24237.34234.07237.34503.4936851.64
15322007.02.05 06:35close7620.14237.37234.70238.77-128.8236722.81
15332007.02.05 06:35close7650.28237.37234.37238.24-134.1136588.71
15342007.02.05 06:35close7671.12237.37234.10237.5765.2736653.98
15352007.02.05 06:45buy7690.28237.24233.64237.51
15362007.02.05 06:59close7640.14237.37234.43238.50-97.3536556.62
15372007.02.05 06:59close7690.28237.37233.64237.5130.3036586.92
15382007.02.05 07:00close7660.56237.35234.17237.84-102.5636484.36
15392007.02.05 07:05buy7700.07237.46233.46237.73
15402007.02.05 07:15buy7710.14237.22233.42237.49
15412007.02.05 07:45buy7720.28236.97233.37237.24
15422007.02.05 09:40buy7730.56236.51233.11236.78
15432007.02.05 09:45t/p7730.56236.78233.11236.78125.8836610.24
15442007.02.05 09:59buy7740.56236.64233.24236.91
15452007.02.05 10:59buy7751.12236.32233.12236.59
15462007.02.05 11:05t/p7751.12236.59233.12236.59251.7536861.99
15472007.02.05 11:05close7700.07236.62233.46237.73-48.9636813.03
15482007.02.05 11:05close7720.28236.62233.37237.24-81.5836731.45
15492007.02.05 11:15buy7760.28236.21232.61236.48
15502007.02.05 12:15buy7770.56235.99232.59236.26
15512007.02.05 13:20buy7781.12235.68232.48235.95
15522007.02.05 14:05t/p7781.12235.95232.48235.95251.7536983.20
15532007.02.05 14:05close7710.14235.97233.42237.49-145.6936837.51
15542007.02.05 14:05close7760.28235.97232.61236.48-55.9536781.56
15552007.02.05 14:20buy7790.28235.50231.90235.77
15562007.02.05 15:40t/p7790.28235.77231.90235.7762.9436844.50
15572007.02.05 15:40close7740.56235.90233.24236.91-344.9936499.51
15582007.02.05 15:50buy7800.14235.64231.84235.91
15592007.02.05 16:05t/p7800.14235.91231.84235.9131.4736530.98
15602007.02.05 16:05close7770.56235.97232.59236.26-9.3336521.65
15612007.02.05 16:10buy7810.07235.90231.90236.17
15622007.02.05 18:05buy7820.14235.57231.77235.84
15632007.02.05 19:35t/p7820.14235.84231.77235.8431.4736553.12
15642007.02.05 19:35close7810.07235.87231.90236.17-1.7536551.37
15652007.02.05 19:40buy7830.07235.80231.80236.07
15662007.02.05 23:10buy7840.14235.54231.74235.81
15672007.02.06 04:50t/p7840.14235.81231.74235.8134.3536585.72
15682007.02.06 04:50close7830.07235.82231.80236.072.6036588.32
15692007.02.06 04:59buy7850.07235.86231.86236.13
15702007.02.06 07:05t/p7850.07236.13231.86236.1315.7336604.05
15712007.02.06 07:05buy7860.07236.23232.23236.50
15722007.02.06 07:15buy7870.14235.76231.96236.03
15732007.02.06 07:35t/p7870.14236.03231.96236.0331.4636635.51
15742007.02.06 07:35close7860.07236.22232.23236.50-0.5936634.92
15752007.02.06 07:40buy7880.07236.01232.01236.28
15762007.02.06 08:20t/p7880.07236.28232.01236.2815.7336650.65
15772007.02.06 08:20buy7890.07236.55232.55236.82
15782007.02.06 09:05buy7900.14236.27232.47236.54
15792007.02.06 09:45t/p7900.14236.54232.47236.5431.4636682.11
15802007.02.06 09:45close7890.07236.68232.55236.827.5736689.68
15812007.02.06 09:50buy7910.07236.87232.87237.14
15822007.02.06 10:05buy7920.14236.65232.85236.92
15832007.02.06 10:35buy7930.28236.44232.84236.71
15842007.02.06 10:50t/p7930.28236.71232.84236.7162.9436752.62
15852007.02.06 10:50close7910.07236.71232.87237.14-9.3236743.30
15862007.02.06 12:40buy7940.14236.41232.61236.68
15872007.02.06 13:15t/p7940.14236.68232.61236.6831.4736774.77
15882007.02.06 13:15close7920.14236.70232.85236.925.8236780.59
15892007.02.06 13:20buy7950.07236.52232.52236.79
15902007.02.06 13:40t/p7950.07236.79232.52236.7915.7336796.32
15912007.02.06 13:40buy7960.07236.89232.89237.16
15922007.02.06 14:05buy7970.14236.67232.87236.94
15932007.02.06 15:40buy7980.28236.41232.81236.68
15942007.02.06 15:50t/p7970.14236.94232.87236.9431.4636827.78
15952007.02.06 15:50t/p7980.28236.68232.81236.6862.9336890.71
15962007.02.06 15:50close7960.07237.14232.89237.1614.5736905.28
15972007.02.06 15:59buy7990.07237.16233.16237.43
15982007.02.06 16:45buy8000.14236.96233.16237.23
15992007.02.06 18:20buy8010.28236.69233.09236.96
16002007.02.07 01:35buy8020.56236.45233.05236.72
16012007.02.07 02:10t/p8020.56236.72233.05236.72125.8737031.15
16022007.02.07 02:10close7990.07236.78233.16237.43-20.7037010.45
16032007.02.07 02:10close8010.28236.78233.09236.9626.7337037.18
16042007.02.07 02:15close8000.14236.76233.16237.23-20.4337016.75
16052007.02.07 02:20buy8030.07236.62232.62236.89
16062007.02.07 03:50t/p8030.07236.89232.62236.8915.7437032.49
16072007.02.07 03:50buy8040.07237.01233.01237.28
16082007.02.07 04:05buy8050.14236.78232.98237.05
16092007.02.07 06:05t/p8050.14237.05232.98237.0531.4737063.96
16102007.02.07 06:05close8040.07237.27233.01237.2815.1537079.11
16112007.02.07 06:10buy8060.07237.10233.10237.37
16122007.02.07 07:45t/p8060.07237.37233.10237.3715.7337094.84
16132007.02.07 07:45buy8070.07237.58233.58237.85
16142007.02.07 08:05buy8080.14237.25233.45237.52
16152007.02.07 08:50t/p8080.14237.52233.45237.5231.4637126.30
16162007.02.07 08:50close8070.07237.54233.58237.85-2.3337123.97
16172007.02.07 08:59buy8090.07237.48233.48237.75
16182007.02.07 09:35buy8100.14237.24233.44237.51
16192007.02.07 09:40t/p8100.14237.51233.44237.5131.4737155.44
16202007.02.07 10:50t/p8090.07237.75233.48237.7515.7437171.18
16212007.02.07 10:50buy8110.07237.87233.87238.14
16222007.02.07 14:15buy8120.14237.54233.74237.81
16232007.02.07 15:05t/p8120.14237.81233.74237.8131.4737202.65
16242007.02.07 15:05close8110.07237.82233.87238.14-2.9237199.73
16252007.02.07 15:10buy8130.07237.97233.97238.24
16262007.02.07 15:20buy8140.14237.49233.69237.76
16272007.02.07 15:35t/p8140.14237.76233.69237.7631.4737231.20
16282007.02.07 15:35close8130.07237.78233.97238.24-11.0837220.12
16292007.02.07 15:40buy8150.07237.84233.84238.11
16302007.02.07 16:15buy8160.14237.55233.75237.82
16312007.02.07 17:35t/p8160.14237.82233.75237.8231.4737251.59
16322007.02.07 17:35close8150.07237.96233.84238.116.9937258.58
16332007.02.07 17:40buy8170.07237.87233.87238.14
16342007.02.07 19:35buy8180.14237.66233.86237.93
16352007.02.08 02:10t/p8180.14237.93233.86237.9340.1037298.68
16362007.02.08 02:10close8170.07238.10233.87238.1417.7237316.39
16372007.02.08 02:15buy8190.07238.06234.06238.33
16382007.02.08 03:20t/p8190.07238.33234.06238.3315.7337332.12
16392007.02.08 03:20buy8200.07238.43234.43238.70
16402007.02.08 04:05buy8210.14238.18234.38238.45
16412007.02.08 06:40t/p8200.07238.70234.43238.7015.7437347.86
16422007.02.08 06:40t/p8210.14238.45234.38238.4531.4737379.33
16432007.02.08 06:40buy8220.07238.79234.79239.06
16442007.02.08 06:45buy8230.14238.27234.47238.54
16452007.02.08 06:50t/p8230.14238.54234.47238.5431.4637410.79
16462007.02.08 07:10buy8240.14238.49234.69238.76
16472007.02.08 09:15buy8250.28238.17234.57238.44
16482007.02.08 10:05t/p8250.28238.44234.57238.4462.9437473.73
16492007.02.08 10:05close8220.07238.57234.79239.06-12.8237460.91
16502007.02.08 10:10close8240.14238.55234.69238.766.9937467.90
16512007.02.08 10:15buy8260.07238.58234.58238.85
16522007.02.08 10:20buy8270.14238.33234.53238.60
16532007.02.08 10:35t/p8270.14238.60234.53238.6031.4737499.37
16542007.02.08 10:35close8260.07238.62234.58238.852.3337501.70
16552007.02.08 10:40buy8280.07238.67234.67238.94
16562007.02.08 12:05buy8290.14237.74233.94238.01
16572007.02.08 12:10t/p8290.14238.01233.94238.0131.4737533.17
16582007.02.08 12:29buy8300.14238.05234.25238.32
16592007.02.08 12:50buy8310.28237.84234.24238.11
16602007.02.08 13:20buy8320.56237.56234.16237.83
16612007.02.08 15:10buy8331.12237.29234.09237.56
16622007.02.08 15:40buy8342.24237.06234.06237.33
16632007.02.08 16:35t/p8342.24237.33234.06237.33503.5038036.67
16642007.02.08 16:35close8280.07237.34234.67238.94-77.5137959.16
16652007.02.08 16:35close8310.28237.34234.24238.11-116.5537842.61
16662007.02.08 16:35close8331.12237.34234.09237.5646.6237889.23
16672007.02.08 16:45buy8350.28237.06233.46237.33
16682007.02.08 23:50t/p8350.28237.33233.46237.3362.9437952.17
16692007.02.08 23:50close8300.14237.38234.25238.32-78.0937874.08
16702007.02.08 23:59buy8360.14237.30233.50237.57
16712007.02.09 00:10buy8370.28237.09233.49237.36
16722007.02.09 01:10t/p8360.14237.57233.50237.5734.3537908.43
16732007.02.09 01:10t/p8370.28237.36233.49237.3662.9437971.37
16742007.02.09 01:10close8320.56237.60234.16237.8330.1638001.53
16752007.02.09 01:15buy8380.07237.30233.30237.57
16762007.02.09 01:30t/p8380.07237.57233.30237.5715.7438017.27
16772007.02.09 01:30buy8390.07237.65233.65237.92
16782007.02.09 07:05buy8400.14237.41233.61237.68
16792007.02.09 07:20t/p8400.14237.68233.61237.6831.4738048.74
16802007.02.09 07:20close8390.07237.80233.65237.928.7438057.48
16812007.02.09 07:29buy8410.07237.40233.40237.67
16822007.02.09 07:35buy8420.14236.26232.46236.53
16832007.02.09 07:40t/p8420.14236.53232.46236.5331.4738088.95
16842007.02.09 07:40buy8430.14236.90233.10237.17
16852007.02.09 07:45t/p8430.14237.17233.10237.1731.4738120.42
16862007.02.09 07:59buy8440.14236.63232.83236.90
16872007.02.09 08:10t/p8440.14236.90232.83236.9031.4738151.89
16882007.02.09 08:10buy8450.14237.00233.20237.27
16892007.02.09 08:15close8410.07236.91233.40237.67-28.5638123.33
16902007.02.09 08:20buy8460.14236.40232.60236.67
16912007.02.09 08:29t/p8460.14236.67232.60236.6731.4738154.80
16922007.02.09 08:50buy8470.14236.56232.76236.83
16932007.02.09 09:05t/p8470.14236.83232.76236.8331.4638186.26
16942007.02.09 09:05close8450.14236.99233.20237.27-1.1738185.09
16952007.02.09 09:10buy8480.07236.91232.91237.18
16962007.02.09 09:15buy8490.14236.59232.79236.86
16972007.02.09 09:40buy8500.28236.35232.75236.62
16982007.02.09 10:35t/p8490.14236.86232.79236.8631.4738216.56
16992007.02.09 10:35t/p8500.28236.62232.75236.6262.9438279.50
17002007.02.09 10:35close8480.07236.89232.91237.18-1.1638278.34
17012007.02.09 10:40buy8510.07236.81232.81237.08
17022007.02.09 10:50buy8520.14236.49232.69236.76
17032007.02.09 10:59t/p8520.14236.76232.69236.7631.4738309.81
17042007.02.09 11:15buy8530.14236.60232.80236.87
17052007.02.09 11:50t/p8530.14236.87232.80236.8731.4738341.28
17062007.02.09 11:50close8510.07237.00232.81237.0811.0738352.35
17072007.02.09 11:59buy8540.07236.83232.83237.10
17082007.02.09 12:05buy8550.14236.54232.74236.81
17092007.02.09 14:05t/p8550.14236.81232.74236.8131.4738383.82
17102007.02.09 14:05close8540.07236.81232.83237.10-1.1638382.66
17112007.02.09 14:10buy8560.07236.75232.75237.02
17122007.02.09 15:20t/p8560.07237.02232.75237.0215.7338398.39
17132007.02.09 15:20buy8570.07237.24233.24237.51
17142007.02.09 15:35buy8580.14236.95233.15237.22
17152007.02.09 16:50t/p8580.14237.22233.15237.2231.4738429.86
17162007.02.09 16:50close8570.07237.22233.24237.51-1.1638428.70
17172007.02.09 16:59buy8590.07237.19233.19237.46
17182007.02.11 23:00t/p8590.07237.46233.19237.4615.7438444.44
17192007.02.11 23:00buy8600.07238.28234.28238.55
17202007.02.11 23:15buy8610.14238.07234.27238.34
17212007.02.12 06:15t/p8610.14238.34234.27238.3434.3438478.78
17222007.02.12 06:15close8600.07238.36234.28238.556.1038484.88
17232007.02.12 06:20buy8620.07238.37234.37238.64
17242007.02.12 06:35buy8630.14238.16234.36238.43
17252007.02.12 06:50t/p8630.14238.43234.36238.4331.4638516.34
17262007.02.12 06:50close8620.07238.46234.37238.645.2438521.58
17272007.02.12 06:59buy8640.07238.53234.53238.80
17282007.02.12 07:05buy8650.14238.31234.51238.58
17292007.02.12 07:35buy8660.28237.97234.37238.24
17302007.02.12 07:50t/p8660.28238.24234.37238.2462.9438584.52
17312007.02.12 07:50close8640.07238.29234.53238.80-13.9938570.53
17322007.02.12 07:59buy8670.14237.98234.18238.25
17332007.02.12 08:05buy8680.28237.44233.84237.71
17342007.02.12 08:15t/p8680.28237.71233.84237.7162.9438633.47
17352007.02.12 08:15close8650.14238.03234.51238.58-32.6438600.83
17362007.02.12 08:20buy8690.14237.57233.77237.84
17372007.02.12 08:40close8670.14237.77234.18238.25-24.4838576.35
17382007.02.12 08:59close8690.14237.76233.77237.8422.1538598.50
17392007.02.12 09:00buy8700.07237.85233.85238.12
17402007.02.12 09:40buy8710.14237.64233.84237.91
17412007.02.12 10:10buy8720.28237.06233.46237.33
17422007.02.12 11:35t/p8720.28237.33233.46237.3362.9438661.44
17432007.02.12 11:35close8700.07237.46233.85238.12-22.7238638.72
17442007.02.12 11:40buy8730.14237.43233.63237.70
17452007.02.12 11:59close8710.14237.37233.84237.91-31.4738607.25
17462007.02.12 12:00close8730.14237.36233.63237.70-8.1538599.10
17472007.02.12 12:05buy8740.07237.45233.45237.72
17482007.02.12 12:10buy8750.14237.20233.40237.47
17492007.02.12 13:35buy8760.28236.69233.09236.96
17502007.02.12 13:40t/p8760.28236.96233.09236.9662.9438662.04
17512007.02.12 13:59buy8770.28236.71233.11236.98
17522007.02.12 14:40t/p8770.28236.98233.11236.9862.9338724.97
17532007.02.12 14:40close8740.07237.03233.45237.72-24.4738700.50
17542007.02.12 14:45buy8780.14236.98233.18237.25
17552007.02.12 14:59close8750.14237.03233.40237.47-19.8238680.68
17562007.02.12 15:00close8780.14237.04233.18237.256.9938687.67
17572007.02.12 15:05buy8790.07237.29233.29237.56
17582007.02.12 15:15buy8800.14236.99233.19237.26
17592007.02.12 19:45t/p8800.14237.26233.19237.2631.4738719.14
17602007.02.12 19:45close8790.07237.33233.29237.562.3338721.47
17612007.02.12 19:50buy8810.07237.31233.31237.58
17622007.02.12 23:20buy8820.14237.07233.27237.34
17632007.02.13 01:45buy8830.28236.70233.10236.97
17642007.02.13 02:20buy8840.56236.47233.07236.74
17652007.02.13 05:05t/p8840.56236.74233.07236.74125.8838847.35
17662007.02.13 05:05close8810.07236.78233.31237.58-29.4438817.90
17672007.02.13 05:05close8830.28236.78233.10236.9718.6438836.54
17682007.02.13 05:10buy8850.14236.81233.01237.08
17692007.02.13 05:20buy8860.28236.54232.94236.81
17702007.02.13 06:20t/p8860.28236.81232.94236.8162.9438899.48
17712007.02.13 06:20close8820.14236.81233.27237.34-27.4338872.05
17722007.02.13 06:29close8850.14236.80233.01237.08-1.1638870.89
17732007.02.13 06:30buy8870.07236.89232.89237.16
17742007.02.13 06:35buy8880.14236.54232.74236.81
17752007.02.13 06:45t/p8880.14236.81232.74236.8131.4738902.36
17762007.02.13 06:45close8870.07236.81232.89237.16-4.6638897.70
17772007.02.13 06:50buy8890.07236.72232.72236.99
17782007.02.13 07:05buy8900.14236.45232.65236.72
17792007.02.13 07:20t/p8900.14236.72232.65236.7231.4638929.16
17802007.02.13 07:20close8890.07236.80232.72236.994.6638933.82
17812007.02.13 07:29buy8910.07236.79232.79237.06
17822007.02.13 08:00t/p8910.07237.06232.79237.0615.7438949.56
17832007.02.13 08:00buy8920.07237.14233.14237.41
17842007.02.13 08:05buy8930.14236.80233.00237.07
17852007.02.13 08:10t/p8930.14237.07233.00237.0731.4738981.03
17862007.02.13 08:15buy8940.14236.82233.02237.09
17872007.02.13 09:35buy8950.28235.61232.01235.88
17882007.02.13 09:40t/p8950.28235.88232.01235.8862.9339043.96
17892007.02.13 09:45buy8960.28235.68232.08235.95
17902007.02.13 10:10buy8970.56235.45232.05235.72
17912007.02.13 11:35t/p8970.56235.72232.05235.72125.8739169.83
17922007.02.13 11:35close8920.07235.73233.14237.41-82.1739087.66
17932007.02.13 11:35close8960.28235.73232.08235.9511.6639099.32
17942007.02.13 11:40buy8980.14235.62231.82235.89
17952007.02.13 12:05close8940.14235.73233.02237.09-127.0438972.28
17962007.02.13 13:15close8980.14235.83231.82235.8924.4738996.75
17972007.02.13 13:20buy8990.07235.65231.65235.92
17982007.02.13 21:50t/p8990.07235.92231.65235.9215.7339012.48
17992007.02.13 21:50buy9000.07236.00232.00236.27
18002007.02.13 22:05buy9010.14235.77231.97236.04
18012007.02.13 23:05t/p9010.14236.04231.97236.0431.4739043.95
18022007.02.13 23:05close9000.07236.18232.00236.2710.4939054.44
18032007.02.13 23:10buy9020.07236.15232.15236.42
18042007.02.13 23:20buy9030.14235.89232.09236.16
18052007.02.14 00:20t/p9030.14236.16232.09236.1634.3539088.79
18062007.02.14 00:20close9020.07236.19232.15236.423.7739092.56
18072007.02.14 00:29buy9040.07236.17232.17236.44
18082007.02.14 01:05buy9050.14235.70231.90235.97
18092007.02.14 01:20t/p9050.14235.97231.90235.9731.4739124.03
18102007.02.14 01:20close9040.07235.97232.17236.44-11.6539112.38
18112007.02.14 01:29buy9060.07235.70231.70235.97
18122007.02.14 03:45t/p9060.07235.97231.70235.9715.7439128.12
18132007.02.14 03:45buy9070.07236.12232.12236.39
18142007.02.14 04:45buy9080.14235.90232.10236.17
18152007.02.14 04:50t/p9080.14236.17232.10236.1731.4739159.59
18162007.02.14 07:50t/p9070.07236.39232.12236.3915.7339175.32
18172007.02.14 07:50buy9090.07236.54232.54236.81
18182007.02.14 09:05buy9100.14236.18232.38236.45
18192007.02.14 09:10buy9110.28235.96232.36236.23
18202007.02.14 09:15t/p9100.14236.45232.38236.4531.4739206.79
18212007.02.14 09:15t/p9110.28236.23232.36236.2362.9439269.73
18222007.02.14 09:15close9090.07236.45232.54236.81-5.2439264.49
18232007.02.14 09:20buy9120.07236.54232.54236.81
18242007.02.14 09:29buy9130.14236.14232.34236.41
18252007.02.14 10:35t/p9130.14236.41232.34236.4131.4739295.96
18262007.02.14 10:35close9120.07236.67232.54236.817.5839303.54
18272007.02.14 10:40buy9140.07236.62232.62236.89
18282007.02.14 10:45buy9150.14235.81232.01236.08
18292007.02.14 10:59t/p9150.14236.08232.01236.0831.4739335.01
18302007.02.14 10:59close9140.07236.64232.62236.891.1739336.18
18312007.02.14 11:00buy9160.07236.71232.71236.98
18322007.02.14 13:50t/p9160.07236.98232.71236.9815.7339351.91
18332007.02.14 13:50buy9170.07237.12233.12237.39
18342007.02.14 14:05buy9180.14236.82233.02237.09
18352007.02.14 14:45t/p9180.14237.09233.02237.0931.4739383.38
18362007.02.14 14:45close9170.07237.10233.12237.39-1.1639382.22
18372007.02.14 14:50buy9190.07237.12233.12237.39
18382007.02.14 15:05buy9200.14236.87233.07237.14
18392007.02.14 15:20t/p9200.14237.14233.07237.1431.4639413.68
18402007.02.14 15:20close9190.07237.16233.12237.392.3339416.01
18412007.02.14 15:29buy9210.07236.98232.98237.25
18422007.02.14 23:35buy9220.14236.19232.39236.46
18432007.02.14 23:40t/p9220.14236.46232.39236.4631.4739447.48
18442007.02.14 23:45buy9230.14236.46232.66236.73
18452007.02.14 23:50buy9240.28236.01232.41236.28
18462007.02.14 23:59t/p9240.28236.28232.41236.2862.9339510.41
18472007.02.15 00:10buy9250.28236.10232.50236.37
18482007.02.15 00:15buy9260.56235.85232.45236.12
18492007.02.15 00:20t/p9260.56236.12232.45236.12125.8739636.28
18502007.02.15 00:50buy9270.56235.87232.47236.14
18512007.02.15 01:15buy9281.12235.48232.28235.75
18522007.02.15 01:20buy9292.24235.28232.28235.55
18532007.02.15 01:29t/p9292.24235.55232.28235.55503.5040139.78
18542007.02.15 02:35t/p9281.12235.75232.28235.75251.7540391.53
18552007.02.15 02:35close9210.07235.86232.98237.25-60.9440330.58
18562007.02.15 02:35close9250.28235.86232.50236.37-55.9540274.63
18572007.02.15 02:40close9230.14235.76232.66236.73-72.9540201.68
18582007.02.15 02:50buy9300.14235.66231.86235.93
18592007.02.15 03:05close9270.56235.84232.47236.14-13.9840187.70
18602007.02.15 03:20close9300.14235.75231.86235.9310.4940198.19
18612007.02.15 03:29buy9310.07235.84231.84236.11
18622007.02.15 07:15buy9320.14235.57231.77235.84
18632007.02.15 08:35t/p9310.07236.11231.84236.1115.7340213.92
18642007.02.15 08:35t/p9320.14235.84231.77235.8431.4740245.39
18652007.02.15 08:35buy9330.07236.21232.21236.48
18662007.02.15 08:45buy9340.14235.81232.01236.08
18672007.02.15 08:59t/p9340.14236.08232.01236.0831.4740276.86
18682007.02.15 08:59close9330.07236.09232.21236.48-6.9940269.87
18692007.02.15 09:00buy9350.07236.16232.16236.43
18702007.02.15 09:35buy9360.14235.40231.60235.67
18712007.02.15 09:50t/p9360.14235.67231.60235.6731.4740301.34
18722007.02.15 09:50close9350.07236.22232.16236.433.4940304.83
18732007.02.15 09:59buy9370.07235.49231.49235.76
18742007.02.15 10:05buy9380.14235.18231.38235.45
18752007.02.15 10:20t/p9380.14235.45231.38235.4531.4640336.29
18762007.02.15 10:20close9370.07235.48231.49235.76-0.5840335.71
18772007.02.15 10:29buy9390.07235.32231.32235.59
18782007.02.15 10:50buy9400.14235.01231.21235.28
18792007.02.15 15:29buy9410.28234.34230.74234.61
18802007.02.15 15:45buy9420.56233.96230.56234.23
18812007.02.15 15:50buy9431.12233.42230.22233.69
18822007.02.15 16:20buy9442.24233.09230.09233.36
18832007.02.15 16:35t/p9442.24233.36230.09233.36503.4940839.20
18842007.02.15 16:35close9390.07233.48231.32235.59-107.2340731.97
18852007.02.15 16:35close9410.28233.48230.74234.61-200.4740531.50
18862007.02.15 16:35close9431.12233.48230.22233.6955.9440587.44
18872007.02.15 16:40buy9450.28233.53229.93233.80
18882007.02.15 16:50buy9460.56233.16229.76233.43
18892007.02.15 17:05close9400.14233.39231.21235.28-188.8140398.63
18902007.02.15 17:05close9450.28233.39229.93233.80-32.6440365.99
18912007.02.15 17:35close9420.56233.37230.56234.23-275.0640090.93
18922007.02.15 18:05close9460.56233.37229.76233.4397.9040188.83
18932007.02.15 18:10buy9470.07233.21229.21233.48
18942007.02.15 20:40buy9480.14232.84229.04233.11
18952007.02.15 21:50buy9490.28232.50228.90232.77
18962007.02.15 22:05t/p9490.28232.77228.90232.7762.9440251.77
18972007.02.15 22:05close9470.07232.81229.21233.48-23.3140228.46
18982007.02.15 22:10close9480.14232.78229.04233.11-6.9940221.47
18992007.02.15 22:15buy9500.07232.71228.71232.98
19002007.02.16 00:05t/p9500.07232.98228.71232.9817.1740238.64
19012007.02.16 00:05buy9510.07233.10229.10233.37
19022007.02.16 01:35buy9520.14232.85229.05233.12
19032007.02.16 02:15t/p9520.14233.12229.05233.1231.4740270.11
19042007.02.16 02:15close9510.07233.14229.10233.372.3340272.44
19052007.02.16 02:20buy9530.07233.02229.02233.29
19062007.02.16 04:35t/p9530.07233.29229.02233.2915.7440288.18
19072007.02.16 04:35buy9540.07233.50229.50233.77
19082007.02.16 04:50buy9550.14233.15229.35233.42
19092007.02.16 08:15buy9560.28232.55228.95232.82
19102007.02.16 08:20t/p9560.28232.82228.95232.8262.9440351.12
19112007.02.16 08:29buy9570.28232.64229.04232.91
19122007.02.16 08:40buy9580.56232.43229.03232.70
19132007.02.16 08:45t/p9580.56232.70229.03232.70125.8840477.00
19142007.02.16 09:10t/p9570.28232.91229.04232.9162.9440539.94
19152007.02.16 09:10close9540.07232.95229.50233.77-32.0640507.88
19162007.02.16 09:20buy9590.14232.80229.00233.07
19172007.02.16 10:35buy9600.28232.51228.91232.78
19182007.02.16 11:50buy9610.56232.23228.83232.50
19192007.02.16 12:10t/p9610.56232.50228.83232.50125.8840633.76
19202007.02.16 12:10close9550.14232.62229.35233.42-61.7740571.99
19212007.02.16 12:10close9600.28232.62228.91232.7825.6440597.63
19222007.02.16 12:15buy9620.14232.52228.72232.79
19232007.02.16 12:20buy9630.28232.29228.69232.56
19242007.02.16 12:29t/p9630.28232.56228.69232.5662.9440660.57
19252007.02.16 12:29close9590.14232.58229.00233.07-25.6440634.93
19262007.02.16 12:30close9620.14232.57228.72232.795.8340640.76
19272007.02.16 12:35buy9640.07232.66228.66232.93
19282007.02.16 12:50buy9650.14232.38228.58232.65
19292007.02.16 13:15buy9660.28232.17228.57232.44
19302007.02.16 13:45t/p9660.28232.44228.57232.4462.9440703.70
19312007.02.16 13:45close9640.07232.53228.66232.93-7.5840696.12
19322007.02.16 14:10close9650.14232.56228.58232.6520.9840717.10
19332007.02.16 14:15buy9670.07232.46228.46232.73
19342007.02.16 14:35t/p9670.07232.73228.46232.7315.7340732.83
19352007.02.16 14:35buy9680.07232.85228.85233.12
19362007.02.16 14:40buy9690.14232.64228.84232.91
19372007.02.18 23:00t/p9690.14232.91228.84232.9131.4740764.30
19382007.02.18 23:00close9680.07233.03228.85233.1210.4940774.79
19392007.02.18 23:05buy9700.07233.26229.26233.53
19402007.02.18 23:20buy9710.14233.05229.25233.32
19412007.02.19 00:20t/p9700.07233.53229.26233.5317.1740791.96
19422007.02.19 00:20t/p9710.14233.32229.25233.3234.3540826.31
19432007.02.19 00:20buy9720.07233.63229.63233.90
19442007.02.19 00:35buy9730.14233.11229.31233.38
19452007.02.19 00:45t/p9730.14233.38229.31233.3831.4740857.78
19462007.02.19 00:45close9720.07233.53229.63233.90-5.8340851.95
19472007.02.19 00:50buy9740.07233.53229.53233.80
19482007.02.19 00:59buy9750.14233.22229.42233.49
19492007.02.19 05:50t/p9750.14233.49229.42233.4931.4740883.42
19502007.02.19 05:50close9740.07233.50229.53233.80-1.7440881.68
19512007.02.19 05:59buy9760.07233.41229.41233.68
19522007.02.19 07:15buy9770.14233.16229.36233.43
19532007.02.19 08:35t/p9770.14233.43229.36233.4331.4640913.14
19542007.02.19 08:35close9760.07233.51229.41233.685.8340918.97
19552007.02.19 08:40buy9780.07233.42229.42233.69
19562007.02.19 10:05buy9790.14232.27228.47232.54
19572007.02.19 10:15t/p9790.14232.54228.47232.5431.4640950.43
19582007.02.19 10:15close9780.07233.28229.42233.69-8.1540942.28
19592007.02.19 10:20buy9800.07233.63229.63233.90
19602007.02.19 10:29buy9810.14232.33228.53232.60
19612007.02.19 10:35buy9820.28232.10228.50232.37
19622007.02.19 10:50t/p9810.14232.60228.53232.6031.4740973.75
19632007.02.19 10:50t/p9820.28232.37228.50232.3762.9441036.69
19642007.02.19 10:50buy9830.14232.76228.96233.03
19652007.02.19 10:59close9800.07232.60229.63233.90-60.0240976.67
19662007.02.19 11:00close9830.14232.61228.96233.03-17.4940959.18
19672007.02.19 11:10buy9840.07232.79228.79233.06
19682007.02.19 12:10buy9850.14232.40228.60232.67
19692007.02.19 13:35t/p9850.14232.67228.60232.6731.4740990.65
19702007.02.19 13:35close9840.07232.69228.79233.06-5.8340984.82
19712007.02.19 13:40buy9860.07232.74228.74233.01
19722007.02.19 15:45t/p9860.07233.01228.74233.0115.7341000.55
19732007.02.19 15:45buy9870.07233.15229.15233.42
19742007.02.19 17:15t/p9870.07233.42229.15233.4215.7341016.28
19752007.02.19 17:15buy9880.07233.61229.61233.88
19762007.02.19 19:05buy9890.14233.26229.46233.53
19772007.02.20 01:10t/p9890.14233.53229.46233.5334.3541050.62
19782007.02.20 01:10close9880.07233.80229.61233.8812.5141063.13
19792007.02.20 01:15buy9900.07233.81229.81234.08
19802007.02.20 01:20buy9910.14233.40229.60233.67
19812007.02.20 01:30t/p9910.14233.67229.60233.6731.4741094.60
19822007.02.20 01:45buy9920.14233.52229.72233.79
19832007.02.20 02:20t/p9920.14233.79229.72233.7931.4741126.07
19842007.02.20 02:20close9900.07233.95229.81234.088.1641134.23
19852007.02.20 02:29buy9930.07233.83229.83234.10
19862007.02.20 06:50t/p9930.07234.10229.83234.1015.7341149.96
19872007.02.20 06:50buy9940.07234.28230.28234.55
19882007.02.20 08:10buy9950.14233.77229.97234.04
19892007.02.20 08:15t/p9950.14234.04229.97234.0431.4741181.43
19902007.02.20 08:29buy9960.14233.86230.06234.13
19912007.02.20 10:45t/p9960.14234.13230.06234.1331.4741212.90
19922007.02.20 10:45close9940.07234.26230.28234.55-1.1641211.74
19932007.02.20 10:50buy9970.07234.17230.17234.44
19942007.02.20 11:50t/p9970.07234.44230.17234.4415.7341227.47
19952007.02.20 11:50buy9980.07234.52230.52234.79
19962007.02.20 14:45t/p9980.07234.79230.52234.7915.7341243.20
19972007.02.20 14:45buy9990.07235.03231.03235.30
19982007.02.20 16:05buy10000.14234.67230.87234.94
19992007.02.20 16:15t/p10000.14234.94230.87234.9431.4641274.66
20002007.02.20 16:15close9990.07234.95231.03235.30-4.6741269.99
20012007.02.20 16:20buy10010.07235.10231.10235.37
20022007.02.20 16:29buy10020.14234.67230.87234.94
20032007.02.20 19:20buy10030.28234.46230.86234.73
20042007.02.20 23:40t/p10030.28234.73230.86234.7362.9441332.93
20052007.02.20 23:40close10010.07234.86231.10235.37-13.9941318.94
20062007.02.20 23:50close10020.14234.83230.87234.9418.6441337.58
20072007.02.20 23:59buy10040.07234.78230.78235.05
20082007.02.21 00:40t/p10040.07235.05230.78235.0517.1741354.75
20092007.02.21 00:40buy10050.07235.18231.18235.45
20102007.02.21 02:40t/p10050.07235.45231.18235.4515.7341370.48
20112007.02.21 02:40buy10060.07235.67231.67235.94
20122007.02.21 02:59buy10070.14235.33231.53235.60
20132007.02.21 03:35buy10080.28234.93231.33235.20
20142007.02.21 03:40buy10090.56233.92230.52234.19
20152007.02.21 03:45t/p10090.56234.19230.52234.19125.8841496.36
20162007.02.21 03:50t/p10080.28235.20231.33235.2062.9341559.29
20172007.02.21 03:50close10060.07235.30231.67235.94-21.5641537.73
20182007.02.21 03:59buy10100.14234.43230.63234.70
20192007.02.21 04:05buy10110.28233.87230.27234.14
20202007.02.21 04:15t/p10110.28234.14230.27234.1462.9441600.67
20212007.02.21 04:15close10070.14234.30231.53235.60-120.0541480.62
20222007.02.21 04:20close10100.14234.38230.63234.70-5.8241474.80
20232007.02.21 04:29buy10120.07234.21230.21234.48
20242007.02.21 04:50buy10130.14233.94230.14234.21
20252007.02.21 05:05t/p10120.07234.48230.21234.4815.7441490.54
20262007.02.21 05:05t/p10130.14234.21230.14234.2131.4741522.01
20272007.02.21 05:05buy10140.07235.49231.49235.76
20282007.02.21 05:15buy10150.14234.14230.34234.41
20292007.02.21 05:20buy10160.28233.82230.22234.09
20302007.02.21 05:29t/p10150.14234.41230.34234.4131.4741553.48
20312007.02.21 05:29t/p10160.28234.09230.22234.0962.9341616.41
20322007.02.21 05:29close10140.07235.25231.49235.76-13.9841602.43
20332007.02.21 05:30buy10170.07235.34231.34235.61
20342007.02.21 05:40buy10180.14235.07231.27235.34
20352007.02.21 07:10t/p10180.14235.34231.27235.3431.4641633.89
20362007.02.21 07:10close10170.07235.42231.34235.614.6641638.55
20372007.02.21 07:15buy10190.07235.38231.38235.65
20382007.02.21 07:40buy10200.14235.17231.37235.44
20392007.02.21 07:59t/p10200.14235.44231.37235.4431.4741670.02
20402007.02.21 07:59close10190.07235.62231.38235.6513.9941684.01
20412007.02.21 08:00buy10210.07235.71231.71235.98
20422007.02.21 08:20t/p10210.07235.98231.71235.9815.7441699.75
20432007.02.21 08:20buy10220.07236.18232.18236.45
20442007.02.21 08:29buy10230.14235.89232.09236.16
20452007.02.21 09:35buy10240.28235.42231.82235.69
20462007.02.21 09:45t/p10240.28235.69231.82235.6962.9341762.68
20472007.02.21 09:45close10220.07235.86232.18236.45-18.6441744.04
20482007.02.21 09:50close10230.14235.94232.09236.165.8241749.86
20492007.02.21 09:59buy10250.07235.49231.49235.76
20502007.02.21 10:05buy10260.14235.21231.41235.48
20512007.02.21 10:35t/p10260.14235.48231.41235.4831.4741781.33
20522007.02.21 10:35close10250.07235.58231.49235.765.2541786.58
20532007.02.21 10:40buy10270.07235.76231.76236.03
20542007.02.21 10:50buy10280.14235.19231.39235.46
20552007.02.21 10:59t/p10280.14235.46231.39235.4631.4741818.05
20562007.02.21 12:40t/p10270.07236.03231.76236.0315.7341833.78
20572007.02.21 12:40buy10290.07236.21232.21236.48
20582007.02.21 13:40buy10300.14235.98232.18236.25
20592007.02.21 13:45t/p10300.14236.25232.18236.2531.4741865.25
20602007.02.22 08:29buy10310.14235.97232.17236.24
20612007.02.22 08:50buy10320.28235.74232.14236.01
20622007.02.22 08:59t/p10320.28236.01232.14236.0162.9441928.19
20632007.02.22 09:05t/p10290.07236.48232.21236.4820.0641948.25
20642007.02.22 09:05t/p10310.14236.24232.17236.2431.4741979.72
20652007.02.22 09:05buy10330.07236.62232.62236.89
20662007.02.22 09:15buy10340.14236.33232.53236.60
20672007.02.22 09:20buy10350.28236.12232.52236.39
20682007.02.22 09:30t/p10350.28236.39232.52236.3962.9342042.65
20692007.02.22 11:10t/p10340.14236.60232.53236.6031.4742074.12
20702007.02.22 11:10close10330.07236.75232.62236.897.5842081.70
20712007.02.22 11:15buy10360.08236.64232.64236.91
20722007.02.22 15:10t/p10360.08236.91232.64236.9117.9842099.68
20732007.02.22 15:10buy10370.08237.04233.04237.31
20742007.02.22 16:20t/p10370.08237.31233.04237.3117.9842117.66
20752007.02.22 16:20buy10380.08237.55233.55237.82
20762007.02.22 16:35buy10390.16237.26233.46237.53
20772007.02.22 17:15t/p10390.16237.53233.46237.5335.9742153.63
20782007.02.22 17:15close10380.08237.54233.55237.82-0.6742152.96
20792007.02.22 17:20buy10400.08238.03234.03238.30
20802007.02.22 17:35buy10410.16237.64233.84237.91
20812007.02.23 01:20buy10420.32237.40233.80237.67
20822007.02.23 02:35t/p10420.32237.67233.80237.6771.9342224.89
20832007.02.23 02:35close10400.08237.81234.03238.30-13.0142211.88
20842007.02.23 02:50close10410.16237.79233.84237.9123.2742235.15
20852007.02.23 02:59buy10430.08237.89233.89238.16
20862007.02.23 04:10buy10440.16237.62233.82237.89
20872007.02.23 09:50buy10450.32237.41233.81237.68
20882007.02.23 11:10t/p10450.32237.68233.81237.6871.9342307.08
20892007.02.23 11:10close10430.08237.74233.89238.16-9.9942297.09
20902007.02.23 11:29close10440.16237.69233.82237.899.3242306.41
20912007.02.23 11:30buy10460.08237.76233.76238.03
20922007.02.23 13:20t/p10460.08238.03233.76238.0317.9842324.39
20932007.02.23 13:20buy10470.08238.20234.20238.47
20942007.02.23 13:40buy10480.16237.84234.04238.11
20952007.02.23 14:35buy10490.32237.62234.02237.89
20962007.02.26 00:05buy10500.64237.32233.92237.59
20972007.02.26 08:35buy10511.28236.97233.77237.24
20982007.02.26 08:40buy10522.56236.71233.71236.98
20992007.02.26 08:50t/p10511.28237.24233.77237.24287.7242612.11
21002007.02.26 08:50t/p10522.56236.98233.71236.98575.4243187.53
21012007.02.26 08:50close10470.08237.36234.20238.47-54.3143133.22
21022007.02.26 08:50close10490.32237.36234.02237.89-62.6843070.54
21032007.02.26 08:59buy10530.32236.79233.19237.06
21042007.02.26 09:05buy10540.64236.53233.13236.80
21052007.02.26 09:15t/p10540.64236.80233.13236.80143.8643214.40
21062007.02.26 09:15close10480.16236.87234.04238.11-125.9143088.49
21072007.02.26 09:15close10530.32236.87233.19237.0621.3143109.80
21082007.02.26 09:20buy10550.16236.59232.79236.86
21092007.02.26 09:29close10500.64236.80233.92237.59-277.0542832.75
21102007.02.26 09:35t/p10550.16236.86232.79236.8635.9642868.71
21112007.02.26 09:35buy10560.08237.16233.16237.43
21122007.02.26 09:50buy10570.16236.73232.93237.00
21132007.02.26 14:10buy10580.32236.39232.79236.66
21142007.02.26 15:05t/p10580.32236.66232.79236.6671.9342940.64
21152007.02.26 15:05close10560.08236.68233.16237.43-31.9742908.67
21162007.02.26 15:20buy10590.16236.35232.55236.62
21172007.02.26 15:29t/p10590.16236.62232.55236.6235.9742944.64
21182007.02.26 15:29close10570.16236.67232.93237.00-7.9942936.65
21192007.02.26 15:30buy10600.08236.74232.74237.01
21202007.02.26 16:45t/p10600.08237.01232.74237.0117.9842954.63
21212007.02.26 16:45buy10610.08237.10233.10237.37
21222007.02.26 17:35buy10620.16236.90233.10237.17
21232007.02.26 18:35buy10630.32236.66233.06236.93
21242007.02.26 22:50t/p10630.32236.93233.06236.9371.9343026.56
21252007.02.26 22:50close10610.08237.01233.10237.37-6.0043020.56
21262007.02.26 22:59close10620.16236.97233.10237.179.3343029.89
21272007.02.26 23:00buy10640.08237.06233.06237.33
21282007.02.27 00:05buy10650.16236.77232.97237.04
21292007.02.27 00:35buy10660.32236.54232.94236.81
21302007.02.27 01:50buy10670.64236.29232.89236.56
21312007.02.27 03:35t/p10670.64236.56232.89236.56143.8543173.74
21322007.02.27 03:35close10640.08236.57233.06237.33-30.9943142.75
21332007.02.27 03:35close10660.32236.57232.94236.817.9943150.74
21342007.02.27 03:40buy10680.16236.56232.76236.83
21352007.02.27 04:15close10650.16236.58232.97237.04-25.3143125.43
21362007.02.27 04:20close10680.16236.57232.76236.831.3443126.77
21372007.02.27 04:29buy10690.08236.49232.49236.76
21382007.02.27 06:10buy10700.16235.77231.97236.04
21392007.02.27 07:45buy10710.32235.27231.67235.54
21402007.02.27 08:10buy10720.64234.93231.53235.20
21412007.02.27 08:35t/p10720.64235.20231.53235.20143.8643270.63
21422007.02.27 08:35close10690.08235.21232.49236.76-85.2543185.38
21432007.02.27 08:35close10710.32235.21231.67235.54-15.9843169.40
21442007.02.27 08:40buy10730.16235.16231.36235.43
21452007.02.27 08:50buy10740.32234.78231.18235.05
21462007.02.27 09:05t/p10740.32235.05231.18235.0571.9343241.33
21472007.02.27 09:05close10700.16235.08231.97236.04-91.9143149.42
21482007.02.27 09:10close10730.16235.06231.36235.43-13.3243136.10
21492007.02.27 09:15buy10750.08234.92230.92235.19
21502007.02.27 10:35buy10760.16234.48230.68234.75
21512007.02.27 10:45t/p10760.16234.75230.68234.7535.9643172.06
21522007.02.27 10:45close10750.08234.75230.92235.19-11.3243160.74
21532007.02.27 10:59buy10770.08234.38230.38234.65
21542007.02.27 12:40buy10780.16234.09230.29234.36
21552007.02.27 13:50buy10790.32233.34229.74233.61
21562007.02.27 14:05t/p10790.32233.61229.74233.6171.9343232.67
21572007.02.27 14:05buy10800.32233.82230.22234.09
21582007.02.27 14:10close10770.08233.68230.38234.65-46.6243186.05
21592007.02.27 14:10close10800.32233.68230.22234.09-37.3043148.75
21602007.02.27 14:15buy10810.16233.60229.80233.87
21612007.02.27 14:20buy10820.32233.35229.75233.62
21622007.02.27 14:29t/p10820.32233.62229.75233.6271.9343220.68
21632007.02.27 14:29close10780.16233.70230.29234.36-51.9543168.73
21642007.02.27 14:30close10810.16233.71229.80233.8714.6543183.38
21652007.02.27 14:35buy10830.08233.83229.83234.10
21662007.02.27 14:50buy10840.16233.58229.78233.85
21672007.02.27 15:05t/p10840.16233.85229.78233.8535.9643219.34
21682007.02.27 15:05close10830.08233.91229.83234.105.3343224.67
21692007.02.27 15:10buy10850.08233.87229.87234.14
21702007.02.27 15:15buy10860.16233.58229.78233.85
21712007.02.27 15:40buy10870.32233.31229.71233.58
21722007.02.27 15:45t/p10870.32233.58229.71233.5871.9243296.59
21732007.02.27 16:00buy10880.32233.37229.77233.64
21742007.02.27 17:15buy10890.64233.16229.76233.43
21752007.02.27 19:10buy10901.28232.69229.49232.96
21762007.02.27 19:50buy10912.56232.00229.00232.27
21772007.02.27 20:15buy10925.12231.61228.81231.88
21782007.02.27 20:20buy109310.24230.71228.11230.98
21792007.02.27 20:29t/p109310.24230.98228.11230.982301.7045598.29
21802007.02.27 20:45buy109410.24231.30228.70231.57
21812007.02.27 20:50buy109511.39231.07228.67231.34
21822007.02.27 20:59t/p109511.39231.34228.67231.342560.1948158.48
21832007.02.27 22:05t/p109410.24231.57228.70231.572301.7050460.18
21842007.02.27 22:05close10850.08231.71229.87234.14-143.8650316.32
21852007.02.27 22:05close10880.32231.71229.77233.64-442.2249874.10
21862007.02.27 22:05close10901.28231.71229.49232.96-1044.2948829.81
21872007.02.27 22:05close10925.12231.71228.81231.88426.2449256.05
21882007.02.27 22:10buy10960.72231.53228.13231.80
21892007.02.27 22:29close10860.16231.68229.78233.85-253.0849002.97
21902007.02.27 22:29close10912.56231.68229.00232.27-681.9848320.99
21912007.02.27 22:30close10890.64231.69229.76233.43-783.2147537.78
21922007.02.27 22:35t/p10960.72231.80228.13231.80161.8447699.62
21932007.02.27 22:35buy10970.08232.25228.25232.52
21942007.02.27 22:45buy10980.16231.77227.97232.04
21952007.02.27 22:50t/p10980.16232.04227.97232.0435.9747735.59
21962007.02.27 23:05buy10990.16231.93228.13232.20
21972007.02.27 23:35buy11000.32231.59227.99231.86
21982007.02.27 23:50t/p11000.32231.86227.99231.8671.9347807.52
21992007.02.27 23:50close10970.08231.94228.25232.52-20.6547786.87
22002007.02.28 00:10close10990.16231.95228.13232.205.9547792.82
22012007.02.28 00:15buy11010.08232.38228.38232.65
22022007.02.28 00:20buy11020.16232.01228.21232.28
22032007.02.28 00:29t/p11020.16232.28228.21232.2835.9747828.79
22042007.02.28 00:40t/p11010.08232.65228.38232.6517.9947846.78
22052007.02.28 00:40buy11030.08232.79228.79233.06
22062007.02.28 00:45buy11040.16232.33228.53232.60
22072007.02.28 01:05t/p11040.16232.60228.53232.6035.9647882.74
22082007.02.28 01:05close11030.08232.73228.79233.06-4.0047878.74
22092007.02.28 01:10buy11050.08232.40228.40232.67
22102007.02.28 01:20t/p11050.08232.67228.40232.6717.9847896.72
22112007.02.28 01:20buy11060.08232.92228.92233.19
22122007.02.28 01:35buy11070.16232.60228.80232.87
22132007.02.28 01:45t/p11070.16232.87228.80232.8735.9747932.69
22142007.02.28 01:45close11060.08232.94228.92233.191.3347934.02
22152007.02.28 01:50buy11080.08233.05229.05233.32
22162007.02.28 01:59buy11090.16232.69228.89232.96
22172007.02.28 05:15buy11100.32232.41228.81232.68
22182007.02.28 05:35buy11110.64232.02228.62232.29
22192007.02.28 05:45t/p11110.64232.29228.62232.29143.8648077.88
22202007.02.28 05:45close11080.08232.36229.05233.32-45.9648031.92
22212007.02.28 05:45close11100.32232.36228.81232.68-13.3248018.60
22222007.02.28 05:50buy11120.18232.23228.43232.50
22232007.02.28 05:59buy11130.36231.87228.27232.14
22242007.02.28 06:10t/p11130.36232.14228.27232.1480.9248099.52
22252007.02.28 06:10close11090.16232.43228.89232.96-34.6348064.89
22262007.02.28 06:15close11120.18232.26228.43232.504.5048069.39
22272007.02.28 06:20buy11140.09231.42227.42231.69
22282007.02.28 06:29t/p11140.09231.69227.42231.6920.2348089.62
22292007.02.28 06:29buy11150.09232.23228.23232.50
22302007.02.28 06:50buy11160.18231.82228.02232.09
22312007.02.28 07:15buy11170.36231.58227.98231.85
22322007.02.28 07:35t/p11160.18232.09228.02232.0940.4648130.08
22332007.02.28 07:35t/p11170.36231.85227.98231.8580.9148210.99
22342007.02.28 07:35close11150.09232.42228.23232.5014.2448225.23
22352007.02.28 07:40buy11180.09231.85227.85232.12
22362007.02.28 07:45t/p11180.09232.12227.85232.1220.2348245.46
22372007.02.28 07:45buy11190.09232.27228.27232.54
22382007.02.28 07:50buy11200.18232.05228.25232.32
22392007.02.28 08:05buy11210.36231.83228.23232.10
22402007.02.28 08:10t/p11210.36232.10228.23232.1080.9248326.38
22412007.02.28 08:20buy11220.36231.83228.23232.10
22422007.02.28 08:40buy11230.72231.61228.21231.88
22432007.02.28 08:45buy11241.44231.36228.16231.63
22442007.02.28 08:50t/p11230.72231.88228.21231.88161.8448488.22
22452007.02.28 08:50t/p11241.44231.63228.16231.63323.6748811.89
22462007.02.28 08:50close11190.09232.01228.27232.54-19.4848792.41
22472007.02.28 08:50close11220.36232.01228.23232.1053.9548846.36
22482007.02.28 08:59buy11250.18231.56227.76231.83
22492007.02.28 09:05buy11260.36231.22227.62231.49
22502007.02.28 09:10buy11270.72231.01227.61231.28
22512007.02.28 09:15t/p11260.36231.49227.62231.4980.9248927.28
22522007.02.28 09:15t/p11270.72231.28227.61231.28161.8449089.12
22532007.02.28 09:15close11200.18231.55228.25232.32-74.9349014.19
22542007.02.28 09:20buy11280.18231.25227.45231.52
22552007.02.28 09:40t/p11280.18231.52227.45231.5240.4649054.65
22562007.02.28 09:40close11250.18231.81227.76231.8337.4649092.11
22572007.02.28 09:45buy11290.09231.67227.67231.94
22582007.02.28 09:50buy11300.18231.31227.51231.58
22592007.02.28 09:59t/p11300.18231.58227.51231.5840.4649132.57
22602007.02.28 10:05t/p11290.09231.94227.67231.9420.2349152.80
22612007.02.28 10:05buy11310.09232.10228.10232.37
22622007.02.28 10:15buy11320.18231.63227.83231.90
22632007.02.28 10:29t/p11320.18231.90227.83231.9040.4649193.26
22642007.02.28 10:29close11310.09231.90228.10232.37-14.9949178.27
22652007.02.28 10:30buy11330.09231.97227.97232.24
22662007.02.28 13:10t/p11330.09232.24227.97232.2420.2349198.50
22672007.02.28 13:10buy11340.09232.58228.58232.85
22682007.02.28 13:15buy11350.18232.31228.51232.58
22692007.02.28 13:29buy11360.36232.09228.49232.36
22702007.02.28 13:35t/p11360.36232.36228.49232.3680.9249279.42
22712007.02.28 13:35close11340.09232.45228.58232.85-9.7449269.68
22722007.02.28 13:40buy11370.18231.95228.15232.22
22732007.02.28 13:50t/p11370.18232.22228.15232.2240.4649310.14
22742007.02.28 13:50close11350.18232.50228.51232.5828.4749338.61
22752007.02.28 13:59buy11380.09232.13228.13232.40
22762007.02.28 14:05buy11390.18231.72227.92231.99
22772007.02.28 14:15t/p11390.18231.99227.92231.9940.4649379.07
22782007.02.28 14:15close11380.09232.08228.13232.40-3.7549375.32
22792007.02.28 14:20buy11400.09231.99227.99232.26
22802007.02.28 14:29buy11410.18231.76227.96232.03
22812007.02.28 14:35buy11420.36231.35227.75231.62
22822007.02.28 14:40t/p11420.36231.62227.75231.6280.9249456.24
22832007.02.28 15:20buy11430.36231.43227.83231.70
22842007.02.28 15:35t/p11400.09232.26227.99232.2620.2349476.47
22852007.02.28 15:35t/p11410.18232.03227.96232.0340.4649516.93
22862007.02.28 15:35t/p11430.36231.70227.83231.7080.9249597.85
22872007.02.28 15:35buy11440.09232.64228.64232.91
22882007.02.28 15:45buy11450.18231.80228.00232.07
22892007.02.28 15:50buy11460.36231.53227.93231.80
22902007.02.28 15:59t/p11450.18232.07228.00232.0740.4649638.31
22912007.02.28 15:59t/p11460.36231.80227.93231.8080.9249719.23
22922007.02.28 15:59buy11470.18232.18228.38232.45
22932007.02.28 16:00close11440.09232.08228.64232.91-41.9649677.27
22942007.02.28 16:05t/p11470.18232.45228.38232.4540.4649717.73
22952007.02.28 16:05buy11480.09232.85228.85233.12
22962007.02.28 16:10buy11490.18232.40228.60232.67
22972007.02.28 16:20buy11500.36232.13228.53232.40
22982007.02.28 16:50t/p11500.36232.40228.53232.4080.9249798.65
22992007.02.28 16:50close11480.09232.47228.85233.12-28.4749770.18
23002007.02.28 16:59buy11510.18232.09228.29232.36
23012007.02.28 18:35t/p11510.18232.36228.29232.3640.4649810.64
23022007.02.28 18:35close11490.18232.36228.60232.67-5.9949804.65
23032007.02.28 18:40buy11520.09232.28228.28232.55
23042007.02.28 21:20t/p11520.09232.55228.28232.5520.2349824.88
23052007.02.28 21:20buy11530.09232.71228.71232.98
23062007.02.28 23:15t/p11530.09232.98228.71232.9820.2349845.11
23072007.02.28 23:15buy11540.09233.07229.07233.34
23082007.02.28 23:20buy11550.18232.77228.97233.04
23092007.02.28 23:40t/p11540.09233.34229.07233.3420.2349865.34
23102007.02.28 23:40t/p11550.18233.04228.97233.0440.4649905.80
23112007.02.28 23:40buy11560.09233.54229.54233.81
23122007.02.28 23:45buy11570.18232.92229.12233.19
23132007.03.01 00:05t/p11570.18233.19229.12233.1951.5649957.36
23142007.03.01 00:05buy11580.18233.27229.47233.54
23152007.03.01 00:20close11560.09233.27229.54233.81-14.6849942.67
23162007.03.01 00:50close11580.18233.25229.47233.54-2.9949939.68
23172007.03.01 00:59buy11590.09233.13229.13233.40
23182007.03.01 01:35buy11600.18232.77228.97233.04
23192007.03.01 01:40t/p11600.18233.04228.97233.0440.4649980.14
23202007.03.01 01:59buy11610.18232.83229.03233.10
23212007.03.01 02:15buy11620.36232.52228.92232.79
23222007.03.01 02:50buy11630.72232.29228.89232.56
23232007.03.01 03:59buy11641.44232.07228.87232.34
23242007.03.01 04:15buy11652.88231.83228.83232.10
23252007.03.01 04:35t/p11652.88232.10228.83232.10647.3650627.50
23262007.03.01 04:35close11590.09232.14229.13233.40-74.1750553.33
23272007.03.01 04:35close11620.36232.14228.92232.79-113.8850439.45
23282007.03.01 04:35close11641.44232.14228.87232.3483.9250523.37
23292007.03.01 04:40buy11660.36232.08228.48232.35
23302007.03.01 05:15buy11670.72231.82228.42232.09
23312007.03.01 05:35t/p11670.72232.09228.42232.09161.8450685.21
23322007.03.01 05:35close11610.18232.20229.03233.10-94.4150590.80
23332007.03.01 05:35close11660.36232.20228.48232.3535.9650626.76
23342007.03.01 05:40buy11680.18231.99228.19232.26
23352007.03.01 06:10close11630.72232.12228.89232.56-101.9050524.86
23362007.03.01 06:40buy11690.18231.58227.78231.85
23372007.03.01 06:50t/p11690.18231.85227.78231.8540.4650565.32
23382007.03.01 06:50close11680.18232.11228.19232.2617.9850583.30
23392007.03.01 06:59buy11700.09231.59227.59231.86
23402007.03.01 08:05t/p11700.09231.86227.59231.8620.2350603.53
23412007.03.01 08:05buy11710.09231.98227.98232.25
23422007.03.01 08:15buy11720.18231.64227.84231.91
23432007.03.01 08:35t/p11720.18231.91227.84231.9140.4650643.99
23442007.03.01 08:35close11710.09232.21227.98232.2517.2350661.22
23452007.03.01 08:40buy11730.09231.81227.81232.08
23462007.03.01 12:10buy11740.18231.56227.76231.83
23472007.03.01 12:15buy11750.36231.27227.67231.54
23482007.03.01 12:20t/p11740.18231.83227.76231.8340.4650701.68
23492007.03.01 12:20t/p11750.36231.54227.67231.5480.9250782.60
23502007.03.01 12:20close11730.09231.92227.81232.088.2450790.84
23512007.03.01 12:29buy11760.09231.42227.42231.69
23522007.03.01 12:35buy11770.18231.19227.39231.46
23532007.03.01 12:50buy11780.36230.72227.12230.99
23542007.03.01 13:20buy11790.72230.45227.05230.72
23552007.03.01 13:29t/p11790.72230.72227.05230.72161.8450952.68
23562007.03.01 13:35t/p11780.36230.99227.12230.9980.9251033.60
23572007.03.01 13:35close11760.09231.05227.42231.69-27.7251005.88
23582007.03.01 13:40buy11800.18230.89227.09231.16
23592007.03.01 13:50buy11810.36230.37226.77230.64
23602007.03.01 13:59t/p11810.36230.64226.77230.6480.9251086.80
23612007.03.01 14:05close11770.18231.09227.39231.46-14.9951071.81
23622007.03.01 14:15buy11820.18230.29226.49230.56
23632007.03.01 14:40buy11830.36229.47225.87229.74
23642007.03.01 14:50t/p11830.36229.74225.87229.7480.9251152.73
23652007.03.01 14:50buy11840.36229.83226.23230.10
23662007.03.01 14:59close11800.18229.76227.09231.16-169.3350983.40
23672007.03.01 14:59close11840.36229.76226.23230.10-20.9850962.42
23682007.03.01 15:00buy11850.18229.86226.06230.13
23692007.03.01 15:05t/p11850.18230.13226.06230.1340.4551002.87
23702007.03.01 15:05close11820.18230.30226.49230.561.5051004.37
23712007.03.01 15:10buy11860.09230.51226.51230.78
23722007.03.01 15:20buy11870.18229.81226.01230.08
23732007.03.01 15:29t/p11870.18230.08226.01230.0840.4651044.83
23742007.03.01 15:29buy11880.18230.26226.46230.53
23752007.03.01 15:35t/p11880.18230.53226.46230.5340.4651085.29
23762007.03.01 15:35close11860.09230.62226.51230.788.2451093.53
23772007.03.01 15:40buy11890.09230.74226.74231.01
23782007.03.01 15:45buy11900.18230.40226.60230.67
23792007.03.01 15:50buy11910.36230.12226.52230.39
23802007.03.01 16:15buy11920.72229.80226.40230.07
23812007.03.01 16:29t/p11920.72230.07226.40230.07161.8451255.37
23822007.03.01 16:29close11890.09230.22226.74231.01-38.9651216.41
23832007.03.01 16:29close11910.36230.22226.52230.3929.9751246.38
23842007.03.01 16:30close11900.18230.23226.60230.67-25.4751220.91
23852007.03.01 16:35buy11930.09230.49226.49230.76
23862007.03.01 16:40buy11940.18230.09226.29230.36
23872007.03.01 19:05t/p11940.18230.36226.29230.3640.4651261.37
23882007.03.01 19:05close11930.09230.36226.49230.76-9.7451251.63
23892007.03.01 19:10buy11950.09230.69226.69230.96
23902007.03.01 19:15buy11960.18230.46226.66230.73
23912007.03.01 20:10buy11970.36230.25226.65230.52
23922007.03.01 23:35t/p11970.36230.52226.65230.5280.9251332.55
23932007.03.01 23:35close11950.09230.54226.69230.96-11.2451321.31
23942007.03.01 23:45buy11980.18230.19226.39230.46
23952007.03.02 00:20t/p11980.18230.46226.39230.4644.1651365.47
23962007.03.02 00:20close11960.18230.53226.66230.7314.1951379.66
23972007.03.02 00:29buy11990.09230.41226.41230.68
23982007.03.02 00:40buy12000.18230.20226.40230.47
23992007.03.02 01:05buy12010.36229.96226.36230.23
24002007.03.02 01:15t/p12010.36230.23226.36230.2380.9251460.58
24012007.03.02 01:15close11990.09230.38226.41230.68-2.2551458.33
24022007.03.02 02:05close12000.18230.26226.40230.479.0051467.33
24032007.03.02 02:10buy12020.09230.29226.29230.56
24042007.03.02 02:20buy12030.18230.05226.25230.32
24052007.03.02 03:05t/p12030.18230.32226.25230.3240.4651507.79
24062007.03.02 03:05close12020.09230.41226.29230.568.9951516.78
24072007.03.02 03:10buy12040.09230.26226.26230.53
24082007.03.02 03:45t/p12040.09230.53226.26230.5320.2351537.01
24092007.03.02 03:45buy12050.09230.65226.65230.92
24102007.03.02 04:05buy12060.18230.29226.49230.56
24112007.03.02 06:15buy12070.36230.04226.44230.31
24122007.03.02 06:45buy12080.72229.79226.39230.06
24132007.03.02 07:35t/p12080.72230.06226.39230.06161.8451698.85
24142007.03.02 07:35close12050.09230.13226.65230.92-38.9651659.89
24152007.03.02 07:35close12070.36230.13226.44230.3126.9751686.86
24162007.03.02 07:40close12060.18230.17226.49230.56-17.9851668.88
24172007.03.02 07:45buy12090.09230.09226.09230.36
24182007.03.02 07:50buy12100.18229.83226.03230.10
24192007.03.02 08:05t/p12100.18230.10226.03230.1040.4651709.34
24202007.03.02 08:05close12090.09230.19226.09230.367.4951716.83
24212007.03.02 08:10buy12110.09230.19226.19230.46
24222007.03.02 08:40buy12120.18229.85226.05230.12
24232007.03.02 09:15t/p12120.18230.12226.05230.1240.4651757.29
24242007.03.02 09:15close12110.09230.18226.19230.46-0.7551756.54
24252007.03.02 09:20buy12130.09230.17226.17230.44
24262007.03.02 09:29buy12140.18229.97226.17230.24
24272007.03.02 09:35buy12150.36229.25225.65229.52
24282007.03.02 09:40t/p12150.36229.52225.65229.5280.9251837.46
24292007.03.02 09:45buy12160.36229.65226.05229.92
24302007.03.02 09:50t/p12160.36229.92226.05229.9280.9251918.38
24312007.03.02 09:59buy12170.36229.34225.74229.61
24322007.03.02 11:10buy12180.72229.03225.63229.30
24332007.03.02 11:15buy12191.44228.54225.34228.81
24342007.03.02 11:40buy12202.88228.27225.27228.54
24352007.03.02 12:15buy12215.76227.99225.19228.26
24362007.03.02 12:20buy122211.52227.18224.58227.45
24372007.03.02 12:35t/p122211.52227.45224.58227.452589.4154507.79
24382007.03.02 12:35close12130.09227.92226.17230.44-168.5854339.21
24392007.03.02 12:35close12170.36227.92225.74229.61-425.5853913.63
24402007.03.02 12:35close12191.44227.92225.34228.81-743.2653170.37
24412007.03.02 12:35close12215.76227.92225.19228.26-335.6652834.71
24422007.03.02 12:40buy12230.72227.92224.52228.19
24432007.03.02 12:45buy12241.44227.59224.39227.86
24442007.03.02 12:50buy12252.88227.26224.26227.53
24452007.03.02 12:59t/p12252.88227.53224.26227.53647.3553482.06
24462007.03.02 12:59close12140.18227.59226.17230.24-356.6453125.42
24472007.03.02 12:59close12202.88227.59225.27228.54-1630.3751495.05
24482007.03.02 12:59close12241.44227.59224.39227.860.0051495.05
24492007.03.02 13:00buy12260.36227.66224.06227.93
24502007.03.02 13:05close12180.72227.80225.63229.30-737.2650757.79
24512007.03.02 13:05close12260.36227.80224.06227.9341.9650799.75
24522007.03.02 13:10buy12270.18227.64223.84227.91
24532007.03.02 13:15buy12280.36227.39223.79227.66
24542007.03.02 13:20buy12290.72227.00223.60227.27
24552007.03.02 13:35t/p12290.72227.27223.60227.27161.8350961.58
24562007.03.02 13:35close12230.72227.38224.52228.19-323.6750637.91
24572007.03.02 13:35close12280.36227.38223.79227.66-3.0050634.91
24582007.03.02 13:40buy12300.18227.24223.44227.51
24592007.03.02 13:45buy12310.36226.89223.29227.16
24602007.03.02 14:05t/p12310.36227.16223.29227.1680.9250715.83
24612007.03.02 14:05close12270.18227.45223.84227.91-28.4750687.36
24622007.03.02 14:15close12300.18227.17223.44227.51-10.4950676.87
24632007.03.02 14:20buy12320.09226.94222.94227.21
24642007.03.02 14:29t/p12320.09227.21222.94227.2120.2350697.10
24652007.03.02 14:29buy12330.09227.36223.36227.63
24662007.03.02 14:40t/p12330.09227.63223.36227.6320.2250717.32
24672007.03.02 14:40buy12340.09227.87223.87228.14
24682007.03.02 14:45buy12350.18227.47223.67227.74
24692007.03.02 15:05t/p12350.18227.74223.67227.7440.4650757.78
24702007.03.02 15:05close12340.09228.07223.87228.1414.9850772.76
24712007.03.02 15:10buy12360.09227.56223.56227.83
24722007.03.02 16:35buy12370.18227.17223.37227.44
24732007.03.02 16:45t/p12370.18227.44223.37227.4440.4650813.22
24742007.03.02 16:45close12360.09227.53223.56227.83-2.2550810.97
24752007.03.02 16:50buy12380.09227.38223.38227.65
24762007.03.02 17:05buy12390.18226.91223.11227.18
24772007.03.02 17:10t/p12390.18227.18223.11227.1840.4650851.43
24782007.03.02 17:15buy12400.18226.97223.17227.24
24792007.03.02 17:50buy12410.36226.58222.98226.85
24802007.03.02 17:59t/p12410.36226.85222.98226.8580.9250932.35
24812007.03.02 18:20buy12420.36226.75223.15227.02
24822007.03.02 20:45t/p12420.36227.02223.15227.0280.9251013.27
24832007.03.02 20:45close12380.09227.07223.38227.65-23.2250990.05
24842007.03.02 20:50close12400.18227.16223.17227.2428.4751018.52
24852007.03.02 20:59buy12430.09227.11223.11227.38
24862007.03.04 23:00buy12440.18226.81223.01227.08
24872007.03.04 23:05buy12450.36225.64222.04225.91
24882007.03.04 23:10t/p12450.36225.91222.04225.9180.9151099.43
24892007.03.04 23:10buy12460.36226.23222.63226.50
24902007.03.04 23:20t/p12460.36226.50222.63226.5080.9251180.35
24912007.03.04 23:20close12430.09226.75223.11227.38-26.9751153.38
24922007.03.04 23:29buy12470.18225.66221.86225.93
24932007.03.04 23:35buy12480.36224.39220.79224.66
24942007.03.04 23:45t/p12480.36224.66220.79224.6680.9251234.30
24952007.03.04 23:45buy12490.36224.78221.18225.05
24962007.03.04 23:50t/p12490.36225.05221.18225.0580.9251315.22
24972007.03.04 23:50close12440.18225.59223.01227.08-182.8151132.41
24982007.03.04 23:59buy12500.18224.65220.85224.92
24992007.03.05 00:05buy12510.36224.34220.74224.61
25002007.03.05 00:20buy12520.72222.60219.20222.87
25012007.03.05 00:29t/p12520.72222.87219.20222.87161.8451294.25
25022007.03.05 00:29buy12530.72223.82220.42224.09
25032007.03.05 00:45buy12541.44223.15219.95223.42
25042007.03.05 00:50buy12552.88222.52219.52222.79
25052007.03.05 00:59t/p12552.88222.79219.52222.79647.3551941.60
25062007.03.05 01:05t/p12541.44223.42219.95223.42323.6752265.27
25072007.03.05 01:05close12470.18223.56221.86225.93-310.9851954.29
25082007.03.05 01:05close12510.36223.56220.74224.61-233.7751720.52
25092007.03.05 01:10buy12560.36223.33219.73223.60
25102007.03.05 01:15buy12570.72223.11219.71223.38
25112007.03.05 02:05t/p12560.36223.60219.73223.6080.9251801.44
25122007.03.05 02:05t/p12570.72223.38219.71223.38161.8451963.28
25132007.03.05 02:05close12500.18223.78220.85224.92-126.6751836.61
25142007.03.05 02:10buy12580.18223.40219.60223.67
25152007.03.05 02:15buy12590.36223.16219.56223.43
25162007.03.05 02:29t/p12580.18223.67219.60223.6740.4651877.07
25172007.03.05 02:29t/p12590.36223.43219.56223.4380.9251957.99
25182007.03.05 02:29close12530.72223.75220.42224.09-41.9651916.03
25192007.03.05 02:30buy12600.09223.82219.82224.09
25202007.03.05 02:40buy12610.18223.51219.71223.78
25212007.03.05 03:35buy12620.36223.26219.66223.53
25222007.03.05 04:05buy12630.72222.99219.59223.26
25232007.03.05 04:10t/p12630.72223.26219.59223.26161.8452077.87
25242007.03.05 04:29buy12640.72223.00219.60223.27
25252007.03.05 04:35t/p12640.72223.27219.60223.27161.8452239.71
25262007.03.05 04:35close12600.09223.44219.82224.09-28.4752211.24
25272007.03.05 04:35close12620.36223.44219.66223.5353.9452265.18
25282007.03.05 04:40buy12650.18222.79218.99223.06
25292007.03.05 04:59t/p12650.18223.06218.99223.0640.4652305.64
25302007.03.05 04:59close12610.18223.39219.71223.78-17.9952287.65
25312007.03.05 05:00buy12660.09223.47219.47223.74
25322007.03.05 05:20buy12670.18223.04219.24223.31
25332007.03.05 05:40t/p12670.18223.31219.24223.3140.4652328.11
25342007.03.05 05:40close12660.09223.32219.47223.74-11.2452316.87
25352007.03.05 05:45buy12680.09222.88218.88223.15
25362007.03.05 05:50t/p12680.09223.15218.88223.1520.2352337.10
25372007.03.05 05:50buy12690.09223.39219.39223.66
25382007.03.05 05:59buy12700.18223.01219.21223.28
25392007.03.05 06:35buy12710.36222.70219.10222.97
25402007.03.05 06:40t/p12710.36222.97219.10222.9780.9252418.02
25412007.03.05 06:50buy12720.36222.71219.11222.98
25422007.03.05 07:10buy12730.72222.32218.92222.59
25432007.03.05 07:15buy12741.44221.48218.28221.75
25442007.03.05 07:30t/p12741.44221.75218.28221.75323.6852741.70
25452007.03.05 07:30buy12751.44221.83218.63222.10
25462007.03.05 07:35close12690.09222.08219.39223.66-98.1552643.55
25472007.03.05 07:35close12720.36222.08219.11222.98-188.8152454.74
25482007.03.05 07:35close12751.44222.08218.63222.10299.7052754.44
25492007.03.05 07:40buy12760.36221.91218.31222.18
25502007.03.05 07:45close12700.18221.93219.21223.28-161.8452592.60
25512007.03.05 07:45close12760.36221.93218.31222.186.0052598.60
25522007.03.05 07:50buy12770.18221.65217.85221.92
25532007.03.05 08:05t/p12770.18221.92217.85221.9240.4652639.06
25542007.03.05 08:05buy12780.18222.08218.28222.35
25552007.03.05 08:10close12730.72222.04218.92222.59-167.8352471.23
25562007.03.05 08:15close12780.18221.89218.28222.35-28.4752442.76
25572007.03.05 08:20buy12790.09221.63217.63221.90
25582007.03.05 08:29t/p12790.09221.90217.63221.9020.2352462.99
25592007.03.05 08:29buy12800.09222.02218.02222.29
25602007.03.05 08:45buy12810.18221.79217.99222.06
25612007.03.05 09:05t/p12810.18222.06217.99222.0640.4652503.45
25622007.03.05 09:05close12800.09222.21218.02222.2914.2352517.68
25632007.03.05 09:10buy12820.09221.98217.98222.25
25642007.03.05 09:35buy12830.18221.75217.95222.02
25652007.03.05 09:50t/p12830.18222.02217.95222.0240.4652558.14
25662007.03.05 09:50close12820.09222.06217.98222.255.9952564.13
25672007.03.05 09:59buy12840.09221.84217.84222.11
25682007.03.05 10:05buy12850.18221.51217.71221.78
25692007.03.05 10:10t/p12850.18221.78217.71221.7840.4652604.59
25702007.03.05 10:50buy12860.18221.54217.74221.81
25712007.03.05 11:05t/p12860.18221.81217.74221.8140.4652645.05
25722007.03.05 11:05close12840.09221.89217.84222.113.7452648.79
25732007.03.05 11:10buy12870.09221.91217.91222.18
25742007.03.05 11:15buy12880.18221.60217.80221.87
25752007.03.05 11:35t/p12880.18221.87217.80221.8740.4652689.25
25762007.03.05 11:35close12870.09222.02217.91222.188.2552697.50
25772007.03.05 11:40buy12890.09221.97217.97222.24
25782007.03.05 12:05t/p12890.09222.24217.97222.2420.2352717.73
25792007.03.05 12:05buy12900.09222.33218.33222.60
25802007.03.05 12:15buy12910.18221.87218.07222.14
25812007.03.05 12:20t/p12910.18222.14218.07222.1440.4652758.19
25822007.03.05 12:29buy12920.18221.89218.09222.16
25832007.03.05 13:05buy12930.36221.28217.68221.55
25842007.03.05 13:10t/p12930.36221.55217.68221.5580.9252839.11
25852007.03.05 14:35t/p12920.18222.16218.09222.1640.4652879.57
25862007.03.05 14:35close12900.09222.44218.33222.608.2452887.81
25872007.03.05 14:40buy12940.09223.45219.45223.72
25882007.03.05 14:45buy12950.18222.09218.29222.36
25892007.03.05 14:50t/p12950.18222.36218.29222.3640.4652928.27
25902007.03.05 14:50buy12960.18223.04219.24223.31
25912007.03.05 15:05t/p12960.18223.31219.24223.3140.4652968.73
25922007.03.05 15:05close12940.09223.43219.45223.72-1.5052967.23
25932007.03.05 15:10buy12970.09222.79218.79223.06
25942007.03.05 15:15t/p12970.09223.06218.79223.0620.2352987.46
25952007.03.05 15:15buy12980.09223.29219.29223.56
25962007.03.05 15:20t/p12980.09223.56219.29223.5620.2353007.69
25972007.03.05 15:20buy12990.09223.86219.86224.13
25982007.03.05 15:29buy13000.18223.31219.51223.58
25992007.03.05 15:50t/p13000.18223.58219.51223.5840.4653048.15
26002007.03.05 15:50close12990.09223.61219.86224.13-18.7353029.42
26012007.03.05 15:59buy13010.09223.38219.38223.65
26022007.03.05 16:20t/p13010.09223.65219.38223.6520.2353049.65
26032007.03.05 16:20buy13020.09223.77219.77224.04
26042007.03.05 16:29buy13030.18223.48219.68223.75
26052007.03.05 16:35buy13040.36223.04219.44223.31
26062007.03.05 16:40t/p13040.36223.31219.44223.3180.9253130.57
26072007.03.05 16:59buy13050.36223.16219.56223.43
26082007.03.05 17:05buy13060.72222.94219.54223.21
26092007.03.05 18:20buy13071.44222.67219.47222.94
26102007.03.05 21:10buy13082.88222.31219.31222.58
26112007.03.05 21:15buy13095.76222.06219.26222.33
26122007.03.05 21:20t/p13082.88222.58219.31222.58647.3553777.92
26132007.03.05 21:20t/p13095.76222.33219.26222.331294.7055072.62
26142007.03.05 21:20close13020.09222.61219.77224.04-86.9154985.71
26152007.03.05 21:20close13050.36222.61219.56223.43-164.8454820.87
26162007.03.05 21:20close13071.44222.61219.47222.94-71.9354748.94
26172007.03.05 21:29buy13100.40222.07218.47222.34
26182007.03.05 21:40buy13110.80221.78218.38222.05
26192007.03.05 22:45buy13121.60221.30218.10221.57
26202007.03.05 23:05t/p13121.60221.57218.10221.57359.6555108.59
26212007.03.05 23:05close13030.18222.03219.68223.75-217.2854891.31
26222007.03.05 23:05close13100.40222.03218.47222.34-13.3254877.99
26232007.03.05 23:10buy13130.40221.44217.84221.71
26242007.03.05 23:20buy13140.80221.13217.73221.40
26252007.03.05 23:29t/p13130.40221.71217.84221.7189.9154967.90
26262007.03.05 23:29t/p13140.80221.40217.73221.40179.8255147.72
26272007.03.05 23:29close13060.72222.01219.54223.21-557.4454590.28
26282007.03.05 23:30close13110.80221.99218.38222.05139.8654730.14
26292007.03.05 23:35buy13150.10222.16218.16222.43
26302007.03.05 23:45buy13160.20221.95218.15222.22
26312007.03.05 23:50buy13170.40221.52217.92221.79
26322007.03.05 23:59t/p13170.40221.79217.92221.7989.9154820.05
26332007.03.06 00:05t/p13150.10222.43218.16222.4324.5454844.58
26342007.03.06 00:05t/p13160.20222.22218.15222.2249.0754893.65
26352007.03.06 00:05buy13180.10222.57218.57222.84
26362007.03.06 00:15buy13190.20222.01218.21222.28
26372007.03.06 00:20t/p13190.20222.28218.21222.2844.9654938.61
26382007.03.06 00:35t/p13180.10222.84218.57222.8422.4854961.09
26392007.03.06 00:35buy13200.10223.00219.00223.27
26402007.03.06 00:40buy13210.20222.69218.89222.96
26412007.03.06 00:45t/p13210.20222.96218.89222.9644.9655006.05
26422007.03.06 00:59buy13220.20222.78218.98223.05
26432007.03.06 01:10t/p13220.20223.05218.98223.0544.9555051.00
26442007.03.06 01:10close13200.10223.13219.00223.2710.8255061.82
26452007.03.06 01:15buy13230.10223.19219.19223.46
26462007.03.06 01:20t/p13230.10223.46219.19223.4622.4755084.29
26472007.03.06 01:20buy13240.10223.55219.55223.82
26482007.03.06 02:05buy13250.20223.28219.48223.55
26492007.03.06 02:10t/p13240.10223.82219.55223.8222.4755106.76
26502007.03.06 02:10t/p13250.20223.55219.48223.5544.9555151.71
26512007.03.06 02:10buy13260.10223.90219.90224.17
26522007.03.06 02:20t/p13260.10224.17219.90224.1722.4855174.19
26532007.03.06 02:20buy13270.10224.55220.55224.82
26542007.03.06 02:35buy13280.20224.04220.24224.31
26552007.03.06 02:45t/p13280.20224.31220.24224.3144.9555219.14
26562007.03.06 02:45close13270.10224.44220.55224.82-9.1655209.98
26572007.03.06 02:50buy13290.10224.55220.55224.82
26582007.03.06 02:59buy13300.20224.28220.48224.55
26592007.03.06 03:20t/p13300.20224.55220.48224.5544.9555254.93
26602007.03.06 03:20close13290.10224.58220.55224.822.4955257.42
26612007.03.06 03:29buy13310.10224.51220.51224.78
26622007.03.06 04:10t/p13310.10224.78220.51224.7822.4755279.89
26632007.03.06 04:10buy13320.10224.90220.90225.17
26642007.03.06 04:40buy13330.20224.22220.42224.49
26652007.03.06 04:45t/p13330.20224.49220.42224.4944.9555324.84
26662007.03.06 04:45buy13340.20224.68220.88224.95
26672007.03.06 04:59buy13350.40224.23220.63224.50
26682007.03.06 05:05buy13360.80224.00220.60224.27
26692007.03.06 05:20t/p13360.80224.27220.60224.27179.8255504.66
26702007.03.06 05:20close13320.10224.35220.90225.17-45.7855458.88
26712007.03.06 05:20close13350.40224.35220.63224.5039.9655498.84
26722007.03.06 05:30buy13370.20224.09220.29224.36
26732007.03.06 05:50buy13380.40223.86220.26224.13
26742007.03.06 05:59t/p13380.40224.13220.26224.1389.9155588.75
26752007.03.06 06:10close13340.20224.28220.88224.95-66.6055522.15
26762007.03.06 06:45buy13390.20223.86220.06224.13
26772007.03.06 07:05t/p13390.20224.13220.06224.1344.9555567.10
26782007.03.06 07:05close13370.20224.13220.29224.366.6655573.76
26792007.03.06 07:10buy13400.10223.97219.97224.24
26802007.03.06 07:40t/p13400.10224.24219.97224.2422.4855596.24
26812007.03.06 07:40buy13410.10224.78220.78225.05
26822007.03.06 07:50buy13420.20224.01220.21224.28
26832007.03.06 07:59t/p13420.20224.28220.21224.2844.9655641.20
26842007.03.06 07:59buy13430.20224.47220.67224.74
26852007.03.06 08:15buy13440.40224.18220.58224.45
26862007.03.06 08:50t/p13440.40224.45220.58224.4589.9155731.11
26872007.03.06 08:50close13410.10224.56220.78225.05-18.3155712.80
26882007.03.06 09:05buy13450.20224.04220.24224.31
26892007.03.06 09:15t/p13450.20224.31220.24224.3144.9555757.75
26902007.03.06 09:15close13430.20224.37220.67224.74-16.6555741.10
26912007.03.06 09:20buy13460.10224.38220.38224.65
26922007.03.06 11:05t/p13460.10224.65220.38224.6522.4855763.58
26932007.03.06 11:05buy13470.10224.81220.81225.08
26942007.03.06 11:10buy13480.20224.53220.73224.80
26952007.03.06 12:15t/p13480.20224.80220.73224.8044.9655808.54
26962007.03.06 12:15close13470.10224.87220.81225.085.0055813.54
26972007.03.06 12:20buy13490.10224.85220.85225.12
26982007.03.06 12:35buy13500.20224.57220.77224.84
26992007.03.06 13:10buy13510.40224.18220.58224.45
27002007.03.06 13:15t/p13510.40224.45220.58224.4589.9155903.45
27012007.03.06 13:29buy13520.40224.21220.61224.48
27022007.03.06 13:35buy13530.80223.68220.28223.95
27032007.03.06 13:40t/p13530.80223.95220.28223.95179.8256083.27
27042007.03.06 13:45buy13540.80223.91220.51224.18
27052007.03.06 13:50buy13551.60223.58220.38223.85
27062007.03.06 14:05t/p13551.60223.85220.38223.85359.6456442.91
27072007.03.06 14:05close13490.10224.01220.85225.12-69.9356372.98
27082007.03.06 14:05close13520.40224.01220.61224.48-66.6056306.38
27092007.03.06 14:10close13500.20223.93220.77224.84-106.5656199.82
27102007.03.06 14:15close13540.80223.86220.51224.18-33.3056166.52
27112007.03.06 14:20buy13560.10223.52219.52223.79
27122007.03.06 14:29t/p13560.10223.79219.52223.7922.4856189.00
27132007.03.06 14:29buy13570.10224.06220.06224.33
27142007.03.06 15:40buy13580.20223.78219.98224.05
27152007.03.06 16:10t/p13580.20224.05219.98224.0544.9556233.95
27162007.03.06 16:10close13570.10224.17220.06224.339.1656243.11
27172007.03.06 16:15buy13590.10224.38220.38224.65
27182007.03.06 16:20buy13600.20224.12220.32224.39
27192007.03.06 16:40t/p13600.20224.39220.32224.3944.9556288.06
27202007.03.06 16:40close13590.10224.47220.38224.657.5056295.56
27212007.03.06 16:45buy13610.10224.31220.31224.58
27222007.03.06 17:20t/p13610.10224.58220.31224.5822.4756318.03
27232007.03.06 17:20buy13620.10224.72220.72224.99
27242007.03.06 17:35buy13630.20224.43220.63224.70
27252007.03.06 19:10t/p13620.10224.99220.72224.9922.4856340.51
27262007.03.06 19:10t/p13630.20224.70220.63224.7044.9656385.47
27272007.03.06 19:10buy13640.10225.14221.14225.41
27282007.03.06 19:20buy13650.20224.72220.92224.99
27292007.03.06 19:29t/p13650.20224.99220.92224.9944.9556430.42
27302007.03.06 20:20t/p13640.10225.41221.14225.4122.4856452.90
27312007.03.06 20:20buy13660.10225.50221.50225.77
27322007.03.06 20:35buy13670.20225.18221.38225.45
27332007.03.06 21:05buy13680.40224.88221.28225.15
27342007.03.06 21:20t/p13680.40225.15221.28225.1589.9156542.81
27352007.03.06 21:20close13660.10225.23221.50225.77-22.4756520.34
27362007.03.06 21:45close13670.20225.18221.38225.450.0056520.34
27372007.03.06 21:50buy13690.10225.13221.13225.40
27382007.03.06 22:10t/p13690.10225.40221.13225.4022.4856542.82
27392007.03.06 22:10buy13700.10225.62221.62225.89
27402007.03.06 22:20buy13710.20225.39221.59225.66
27412007.03.06 22:35t/p13710.20225.66221.59225.6644.9656587.78
27422007.03.06 22:35close13700.10225.82221.62225.8916.6556604.43
27432007.03.06 22:40buy13720.10225.73221.73226.00
27442007.03.06 23:20t/p13720.10226.00221.73226.0022.4856626.91
27452007.03.06 23:20buy13730.10226.29222.29226.56
27462007.03.06 23:35buy13740.20225.86222.06226.13
27472007.03.06 23:50t/p13740.20226.13222.06226.1344.9556671.86
27482007.03.06 23:50close13730.10226.19222.29226.56-8.3256663.54
27492007.03.06 23:59buy13750.10226.07222.07226.34
27502007.03.07 00:35buy13760.20225.69221.89225.96
27512007.03.07 00:45t/p13760.20225.96221.89225.9644.9656708.50
27522007.03.07 00:45close13750.10226.10222.07226.344.5456713.05
27532007.03.07 00:50buy13770.10226.06222.06226.33
27542007.03.07 00:59buy13780.20225.71221.91225.98
27552007.03.07 01:05buy13790.40224.32220.72224.59
27562007.03.07 01:10t/p13790.40224.59220.72224.5989.9156802.96
27572007.03.07 01:15buy13800.40225.15221.55225.42
27582007.03.07 01:20buy13810.80224.91221.51225.18
27592007.03.07 01:29buy13821.60224.32221.12224.59
27602007.03.07 01:35t/p13821.60224.59221.12224.59359.6457162.60
27612007.03.07 01:35close13770.10225.10222.06226.33-79.9257082.68
27622007.03.07 01:35close13800.40225.10221.55225.42-16.6557066.03
27632007.03.07 01:40close13780.20224.74221.91225.98-161.5056904.53
27642007.03.07 01:45buy13830.20224.67220.87224.94
27652007.03.07 01:50buy13840.40223.91220.31224.18
27662007.03.07 01:59t/p13840.40224.18220.31224.1889.9156994.44
27672007.03.07 02:05close13810.80224.80221.51225.18-73.2656921.18
27682007.03.07 02:10close13830.20224.78220.87224.9418.3256939.50
27692007.03.07 02:15buy13850.10224.77220.77225.04
27702007.03.07 02:20buy13860.20224.34220.54224.61
27712007.03.07 02:35t/p13860.20224.61220.54224.6144.9556984.45
27722007.03.07 02:35close13850.10224.70220.77225.04-5.8356978.62
27732007.03.07 02:40buy13870.10224.76220.76225.03
27742007.03.07 03:10buy13880.20224.08220.28224.35
27752007.03.07 03:35t/p13880.20224.35220.28224.3544.9557023.57
27762007.03.07 03:35buy13890.20224.48220.68224.75
27772007.03.07 03:40close13870.10224.74220.76225.03-1.6757021.90
27782007.03.07 03:45t/p13890.20224.75220.68224.7544.9557066.85
27792007.03.07 03:45buy13900.10224.87220.87225.14
27802007.03.07 04:45buy13910.20224.39220.59224.66
27812007.03.07 04:50t/p13910.20224.66220.59224.6644.9657111.81
27822007.03.07 04:59buy13920.20224.41220.61224.68
27832007.03.07 06:35t/p13920.20224.68220.61224.6844.9657156.77
27842007.03.07 06:35close13900.10224.76220.87225.14-9.1657147.61
27852007.03.07 06:40buy13930.10224.58220.58224.85
27862007.03.07 07:45t/p13930.10224.85220.58224.8522.4857170.09
27872007.03.07 07:45buy13940.10224.93220.93225.20
27882007.03.07 08:05buy13950.20224.59220.79224.86
27892007.03.07 08:45t/p13950.20224.86220.79224.8644.9657215.05
27902007.03.07 08:45close13940.10224.86220.93225.20-5.8357209.22
27912007.03.07 08:50buy13960.10224.95220.95225.22
27922007.03.07 08:59buy13970.20224.61220.81224.88
27932007.03.07 09:05buy13980.40224.37220.77224.64
27942007.03.07 09:35t/p13980.40224.64220.77224.6489.9157299.13
27952007.03.07 09:35close13960.10224.68220.95225.22-22.4857276.65
27962007.03.07 09:40close13970.20224.69220.81224.8813.3257289.97
27972007.03.07 09:45buy13990.10224.80220.80225.07
27982007.03.07 09:50buy14000.20224.47220.67224.74
27992007.03.07 10:05t/p14000.20224.74220.67224.7444.9657334.93
28002007.03.07 10:05close13990.10224.76220.80225.07-3.3357331.60
28012007.03.07 10:10buy14010.10224.85220.85225.12
28022007.03.07 10:20buy14020.20224.62220.82224.89
28032007.03.07 11:35buy14030.40224.40220.80224.67
28042007.03.07 15:10t/p14020.20224.89220.82224.8944.9557376.55
28052007.03.07 15:10t/p14030.40224.67220.80224.6789.9157466.46
28062007.03.07 15:10close14010.10224.94220.85225.127.4957473.95
28072007.03.07 15:15buy14040.10224.92220.92225.19
28082007.03.07 16:35buy14050.20224.65220.85224.92
28092007.03.07 18:35t/p14050.20224.92220.85224.9244.9657518.91
28102007.03.07 18:35close14040.10224.94220.92225.191.6657520.57
28112007.03.07 18:40buy14060.10225.03221.03225.30
28122007.03.07 18:45buy14070.20224.75220.95225.02
28132007.03.07 19:50t/p14070.20225.02220.95225.0244.9657565.53
28142007.03.07 19:50close14060.10225.03221.03225.300.0057565.53
28152007.03.07 19:59buy14080.10225.08221.08225.35
28162007.03.07 20:35buy14090.20224.31220.51224.58
28172007.03.07 20:40t/p14090.20224.58220.51224.5844.9657610.49
28182007.03.07 20:40buy14100.20224.77220.97225.04
28192007.03.07 20:59buy14110.40224.31220.71224.58
28202007.03.07 22:15buy14120.80224.09220.69224.36
28212007.03.07 22:40buy14131.60223.29220.09223.56
28222007.03.07 22:59t/p14131.60223.56220.09223.56359.6457970.13
28232007.03.07 22:59buy14141.60223.72220.52223.99
28242007.03.07 23:00close14080.10223.65221.08225.35-119.0557851.08
28252007.03.07 23:00close14110.40223.65220.71224.58-219.7857631.30
28262007.03.07 23:00close14141.60223.65220.52223.99-93.2457538.06
28272007.03.07 23:05buy14150.40223.46219.86223.73
28282007.03.07 23:10close14100.20223.65220.97225.04-186.4857351.58
28292007.03.07 23:10close14150.40223.65219.86223.7363.2757414.85
28302007.03.07 23:15buy14160.20223.59219.79223.86
28312007.03.07 23:20buy14170.40222.97219.37223.24
28322007.03.07 23:35t/p14170.40223.24219.37223.2489.9157504.76
28332007.03.07 23:35buy14180.40223.34219.74223.61
28342007.03.07 23:50buy14190.80222.90219.50223.17
28352007.03.07 23:59t/p14190.80223.17219.50223.17179.8257684.58
28362007.03.07 23:59close14120.80223.24220.69224.36-566.1057118.48
28372007.03.07 23:59close14180.40223.24219.74223.61-33.3057085.18
28382007.03.08 00:00buy14200.20223.34219.54223.61
28392007.03.08 00:05close14160.20223.50219.79223.86-2.6557082.53
28402007.03.08 00:10close14200.20223.39219.54223.618.3257090.85
28412007.03.08 00:15buy14210.10223.29219.29223.56
28422007.03.08 00:20buy14220.20223.01219.21223.28
28432007.03.08 00:29t/p14220.20223.28219.21223.2844.9657135.81
28442007.03.08 01:05t/p14210.10223.56219.29223.5622.4857158.29
28452007.03.08 01:05buy14230.10223.86219.86224.13
28462007.03.08 01:10buy14240.20223.27219.47223.54
28472007.03.08 01:20t/p14240.20223.54219.47223.5444.9657203.25
28482007.03.08 01:20close14230.10223.63219.86224.13-19.1457184.11
28492007.03.08 01:29buy14250.10223.80219.80224.07
28502007.03.08 02:45t/p14250.10224.07219.80224.0722.4857206.59
28512007.03.08 02:45buy14260.10224.40220.40224.67
28522007.03.08 03:20t/p14260.10224.67220.40224.6722.4857229.07
28532007.03.08 03:20buy14270.10224.79220.79225.06
28542007.03.08 03:29buy14280.20224.40220.60224.67
28552007.03.08 03:50t/p14270.10225.06220.79225.0622.4757251.54
28562007.03.08 03:50t/p14280.20224.67220.60224.6744.9557296.49
28572007.03.08 03:50buy14290.10225.17221.17225.44
28582007.03.08 03:59buy14300.20224.74220.94225.01
28592007.03.08 04:50t/p14300.20225.01220.94225.0144.9557341.44
28602007.03.08 04:50close14290.10225.03221.17225.44-11.6557329.79
28612007.03.08 04:59buy14310.10224.95220.95225.22
28622007.03.08 05:15t/p14310.10225.22220.95225.2222.4757352.26
28632007.03.08 05:15buy14320.10225.66221.66225.93
28642007.03.08 07:05buy14330.20225.25221.45225.52
28652007.03.08 07:10t/p14330.20225.52221.45225.5244.9657397.22
28662007.03.08 07:29buy14340.20225.32221.52225.59
28672007.03.08 08:05t/p14340.20225.59221.52225.5944.9557442.17
28682007.03.08 08:05close14320.10225.59221.66225.93-5.8257436.35
28692007.03.08 08:10buy14350.10225.84221.84226.11
28702007.03.08 08:20buy14360.20225.39221.59225.66
28712007.03.08 08:35t/p14360.20225.66221.59225.6644.9657481.31
28722007.03.08 08:35close14350.10225.72221.84226.11-9.9957471.32
28732007.03.08 08:40buy14370.10225.73221.73226.00
28742007.03.08 08:45buy14380.20225.44221.64225.71
28752007.03.08 09:40t/p14380.20225.71221.64225.7144.9557516.27
28762007.03.08 09:40close14370.10225.92221.73226.0015.8257532.09
28772007.03.08 09:45buy14390.10226.29222.29226.56
28782007.03.08 09:59buy14400.20226.01222.21226.28
28792007.03.08 10:05buy14410.40225.80222.20226.07
28802007.03.08 10:59t/p14410.40226.07222.20226.0789.9157622.00
28812007.03.08 10:59close14390.10226.26222.29226.56-2.5057619.50
28822007.03.08 11:00close14400.20226.27222.21226.2843.2957662.79
28832007.03.08 11:05buy14420.10226.34222.34226.61
28842007.03.08 11:15t/p14420.10226.61222.34226.6122.4857685.27
28852007.03.08 11:15buy14430.10226.93222.93227.20
28862007.03.08 11:29buy14440.20226.60222.80226.87
28872007.03.08 11:35buy14450.40226.36222.76226.63
28882007.03.08 12:05buy14460.80226.13222.73226.40
28892007.03.08 12:20t/p14460.80226.40222.73226.40179.8257865.09
28902007.03.08 12:20close14430.10226.45222.93227.20-39.9657825.13
28912007.03.08 12:20close14450.40226.45222.76226.6329.9757855.10
28922007.03.08 12:29buy14470.20226.09222.29226.36
28932007.03.08 12:35buy14480.40225.51221.91225.78
28942007.03.08 12:40t/p14480.40225.78221.91225.7889.9157945.01
28952007.03.08 12:40buy14490.40225.87222.27226.14
28962007.03.08 13:35t/p14490.40226.14222.27226.1489.9158034.92
28972007.03.08 13:35close14440.20226.17222.80226.87-71.6057963.32
28982007.03.08 13:50buy14500.20225.87222.07226.14
28992007.03.08 14:05t/p14500.20226.14222.07226.1444.9658008.28
29002007.03.08 14:05close14470.20226.30222.29226.3634.9758043.25
29012007.03.08 14:10buy14510.10226.14222.14226.41
29022007.03.08 15:20t/p14510.10226.41222.14226.4122.4858065.73
29032007.03.08 15:20buy14520.10226.54222.54226.81
29042007.03.08 17:05buy14530.20226.25222.45226.52
29052007.03.08 17:40buy14540.40225.98222.38226.25
29062007.03.08 18:35t/p14540.40226.25222.38226.2589.9158155.64
29072007.03.08 18:35close14520.10226.40222.54226.81-11.6558143.99
29082007.03.08 18:40close14530.20226.37222.45226.5219.9858163.97
29092007.03.08 18:45buy14550.10226.33222.33226.60
29102007.03.08 19:15buy14560.20226.12222.32226.39
29112007.03.08 19:40buy14570.40225.90222.30226.17
29122007.03.08 22:05t/p14570.40226.17222.30226.1789.9158253.88
29132007.03.08 22:05close14550.10226.22222.33226.60-9.1658244.72
29142007.03.08 22:15buy14580.20225.91222.11226.18
29152007.03.08 22:50t/p14580.20226.18222.11226.1844.9658289.68
29162007.03.08 22:50close14560.20226.25222.32226.3921.6458311.32
29172007.03.08 22:59buy14590.10226.25222.25226.52
29182007.03.08 23:05buy14600.20226.04222.24226.31
29192007.03.09 00:40t/p14590.10226.52222.25226.5224.5458335.85
29202007.03.09 00:40t/p14600.20226.31222.24226.3149.0658384.91
29212007.03.09 00:40buy14610.10226.75222.75227.02
29222007.03.09 00:45buy14620.20226.46222.66226.73
29232007.03.09 02:35buy14630.40226.21222.61226.48
29242007.03.09 03:35t/p14620.20226.73222.66226.7344.9558429.86
29252007.03.09 03:35t/p14630.40226.48222.61226.4889.9158519.77
29262007.03.09 03:35close14610.10226.73222.75227.02-1.6758518.10
29272007.03.09 03:40buy14640.10226.62222.62226.89
29282007.03.09 03:50buy14650.20226.21222.41226.48
29292007.03.09 03:59t/p14650.20226.48222.41226.4844.9658563.06
29302007.03.09 06:05t/p14640.10226.89222.62226.8922.4858585.54
29312007.03.09 06:05buy14660.10227.03223.03227.30
29322007.03.09 06:10buy14670.20226.66222.86226.93
29332007.03.09 07:35buy14680.40226.44222.84226.71
29342007.03.09 08:40t/p14670.20226.93222.86226.9344.9558630.49
29352007.03.09 08:40t/p14680.40226.71222.84226.7189.9158720.40
29362007.03.09 08:40close14660.10226.98223.03227.30-4.1758716.23
29372007.03.09 08:45buy14690.10226.78222.78227.05
29382007.03.09 08:50buy14700.20226.49222.69226.76
29392007.03.09 10:20t/p14700.20226.76222.69226.7644.9658761.19
29402007.03.09 10:20close14690.10226.76222.78227.05-1.6658759.53
29412007.03.09 10:29buy14710.10226.78222.78227.05
29422007.03.09 11:35buy14720.20226.35222.55226.62
29432007.03.09 11:50t/p14720.20226.62222.55226.6244.9658804.49
29442007.03.09 11:50close14710.10226.74222.78227.05-3.3358801.16
29452007.03.09 11:59buy14730.10226.59222.59226.86
29462007.03.09 12:40t/p14730.10226.86222.59226.8622.4758823.63
29472007.03.09 12:40buy14740.10226.98222.98227.25
29482007.03.09 12:50buy14750.20226.77222.97227.04
29492007.03.09 13:35t/p14740.10227.25222.98227.2522.4858846.11
29502007.03.09 13:35t/p14750.20227.04222.97227.0444.9658891.07
29512007.03.09 13:35buy14760.10227.91223.91228.18
29522007.03.09 13:40buy14770.20226.97223.17227.24
29532007.03.09 13:45t/p14770.20227.24223.17227.2444.9658936.03
29542007.03.09 13:50t/p14760.10228.18223.91228.1822.4758958.50
29552007.03.09 13:50buy14780.10228.39224.39228.66
29562007.03.09 14:05buy14790.20227.79223.99228.06
29572007.03.09 14:15t/p14790.20228.06223.99228.0644.9659003.46
29582007.03.09 14:15close14780.10228.12224.39228.66-22.4858980.98
29592007.03.09 14:20buy14800.10228.30224.30228.57
29602007.03.09 14:29buy14810.20227.90224.10228.17
29612007.03.09 14:50t/p14810.20228.17224.10228.1744.9559025.93
29622007.03.09 14:50close14800.10228.31224.30228.570.8459026.77
29632007.03.09 14:59buy14820.10228.08224.08228.35
29642007.03.09 15:05buy14830.20227.60223.80227.87
29652007.03.09 15:15t/p14830.20227.87223.80227.8744.9559071.72
29662007.03.09 15:15close14820.10228.12224.08228.353.3359075.05
29672007.03.09 15:20buy14840.10228.05224.05228.32
29682007.03.09 17:05t/p14840.10228.32224.05228.3222.4859097.53
29692007.03.09 17:05buy14850.10228.47224.47228.74
29702007.03.09 17:10buy14860.20228.16224.36228.43
29712007.03.09 17:15t/p14860.20228.43224.36228.4344.9559142.48
29722007.03.09 19:05buy14870.20228.24224.44228.51
29732007.03.11 22:00t/p14870.20228.51224.44228.5144.9559187.43
29742007.03.11 22:00close14850.10228.64224.47228.7414.1559201.58
29752007.03.11 22:05buy14880.10228.89224.89229.16
29762007.03.11 22:10buy14890.20228.66224.86228.93
29772007.03.11 22:50t/p14890.20228.93224.86228.9344.9559246.53
29782007.03.11 22:50close14880.10228.98224.89229.167.4959254.02
29792007.03.11 22:59buy14900.10229.01225.01229.28
29802007.03.11 23:35buy14910.20228.79224.99229.06
29812007.03.11 23:45t/p14910.20229.06224.99229.0644.9659298.98
29822007.03.11 23:45close14900.10229.11225.01229.288.3359307.31
29832007.03.11 23:50buy14920.10229.26225.26229.53
29842007.03.11 23:59buy14930.20229.02225.22229.29
29852007.03.12 00:05buy14940.40228.42224.82228.69
29862007.03.12 00:10t/p14940.40228.69224.82228.6989.9159397.22
29872007.03.12 00:29buy14950.40228.53224.93228.80
29882007.03.12 00:35buy14960.80228.19224.79228.46
29892007.03.12 00:40t/p14960.80228.46224.79228.46179.8259577.04
29902007.03.12 01:35t/p14950.40228.80224.93228.8089.9159666.95
29912007.03.12 01:35close14920.10228.84225.26229.53-32.9159634.05
29922007.03.12 01:40close14930.20228.86225.22229.29-22.5359611.52
29932007.03.12 01:45buy14970.10228.68224.68228.95
29942007.03.12 06:40t/p14970.10228.95224.68228.9522.4859634.00
29952007.03.12 06:40buy14980.10229.16225.16229.43
29962007.03.12 06:45buy14990.20228.80225.00229.07
29972007.03.12 07:00t/p14990.20229.07225.00229.0744.9559678.95
29982007.03.12 07:00close14980.10229.07225.16229.43-7.4959671.46
29992007.03.12 07:05buy15000.10229.34225.34229.61
30002007.03.12 07:50t/p15000.10229.61225.34229.6122.4859693.94
30012007.03.12 07:50buy15010.10229.74225.74230.01
30022007.03.12 07:59buy15020.20229.32225.52229.59
30032007.03.12 08:35buy15030.40229.11225.51229.38
30042007.03.12 08:45t/p15030.40229.38225.51229.3889.9159783.85
30052007.03.12 08:45close15010.10229.43225.74230.01-25.8059758.05
30062007.03.12 09:05buy15040.20228.84225.04229.11
30072007.03.12 09:10t/p15040.20229.11225.04229.1144.9559803.00
30082007.03.12 09:20buy15050.20229.06225.26229.33
30092007.03.12 09:35t/p15050.20229.33225.26229.3344.9559847.95
30102007.03.12 09:35close15020.20229.33225.52229.591.6659849.61
30112007.03.12 09:40buy15060.10229.14225.14229.41
30122007.03.12 10:05t/p15060.10229.41225.14229.4122.4859872.09
30132007.03.12 10:05buy15070.10229.62225.62229.89
30142007.03.12 10:20buy15080.20229.32225.52229.59
30152007.03.12 11:10buy15090.40228.99225.39229.26
30162007.03.12 11:15t/p15090.40229.26225.39229.2689.9159962.00
30172007.03.12 11:29buy15100.40229.02225.42229.29
30182007.03.12 11:35buy15110.80228.33224.93228.60
30192007.03.12 11:40t/p15110.80228.60224.93228.60179.8260141.82
30202007.03.12 11:59buy15120.88228.56225.16228.83
30212007.03.12 12:29buy15131.76227.01223.81227.28
30222007.03.12 12:35t/p15131.76227.28223.81227.28395.6160537.43
30232007.03.12 12:35buy15141.76227.41224.21227.68
30242007.03.12 12:40close15070.10227.32225.62229.89-191.4760345.96
30252007.03.12 12:40close15100.40227.32225.42229.29-566.1059779.86
30262007.03.12 12:40close15141.76227.32224.21227.68-131.8759647.99
30272007.03.12 12:45buy15150.40227.10223.50227.37
30282007.03.12 12:50buy15160.80226.67223.27226.94
30292007.03.12 13:20buy15171.60225.86222.66226.13
30302007.03.12 13:35t/p15171.60226.13222.66226.13359.6460007.63
30312007.03.12 13:35buy15181.76226.37223.17226.64
30322007.03.12 13:40close15080.20226.21225.52229.59-517.8259489.81
30332007.03.12 13:40close15150.40226.21223.50227.37-296.3759193.44
30342007.03.12 13:40close15181.76226.21223.17226.64-234.4458959.00
30352007.03.12 13:45buy15190.40226.02222.42226.29
30362007.03.12 13:59close15120.88226.21225.16228.83-1721.6157237.39
30372007.03.12 13:59close15190.40226.21222.42226.2963.2757300.66
30382007.03.12 14:00buy15200.20226.30222.50226.57
30392007.03.12 14:05t/p15200.20226.57222.50226.5744.9557345.61
30402007.03.12 14:05close15160.80226.74223.27226.9446.6257392.23
30412007.03.12 14:10buy15210.10226.38222.38226.65
30422007.03.12 14:20buy15220.20226.10222.30226.37
30432007.03.12 14:29t/p15210.10226.65222.38226.6522.4857414.71
30442007.03.12 14:29t/p15220.20226.37222.30226.3744.9557459.66
30452007.03.12 14:29buy15230.10226.75222.75227.02
30462007.03.12 14:35t/p15230.10227.02222.75227.0222.4757482.13
30472007.03.12 14:35buy15240.10227.22223.22227.49
30482007.03.12 14:45buy15250.20226.66222.86226.93
30492007.03.12 16:15t/p15250.20226.93222.86226.9344.9557527.08
30502007.03.12 16:15close15240.10227.05223.22227.49-14.1557512.93
30512007.03.12 16:20buy15260.10226.89222.89227.16
30522007.03.12 17:05t/p15260.10227.16222.89227.1622.4857535.41
30532007.03.12 17:05buy15270.10227.31223.31227.58
30542007.03.12 17:10buy15280.20227.03223.23227.30
30552007.03.12 18:29t/p15280.20227.30223.23227.3044.9657580.37
30562007.03.12 18:29close15270.10227.32223.31227.580.8357581.20
30572007.03.12 18:30buy15290.10227.41223.41227.68
30582007.03.12 18:35buy15300.20227.17223.37227.44
30592007.03.12 21:05t/p15300.20227.44223.37227.4444.9657626.16
30602007.03.12 21:05close15290.10227.51223.41227.688.3357634.49
30612007.03.12 21:10buy15310.10227.34223.34227.61
30622007.03.12 22:05buy15320.20226.87223.07227.14
30632007.03.12 22:10t/p15320.20227.14223.07227.1444.9657679.45
30642007.03.12 22:29buy15330.20226.89223.09227.16
30652007.03.12 22:50t/p15330.20227.16223.09227.1644.9657724.41
30662007.03.12 22:50close15310.10227.17223.34227.61-14.1557710.26
30672007.03.12 22:59buy15340.10227.11223.11227.38
30682007.03.13 00:45t/p15340.10227.38223.11227.3824.5257734.78
30692007.03.13 00:45buy15350.10227.49223.49227.76
30702007.03.13 00:59buy15360.20227.13223.33227.40
30712007.03.13 01:05buy15370.40226.80223.20227.07
30722007.03.13 01:10t/p15370.40227.07223.20227.0789.9157824.69
30732007.03.13 03:10buy15380.40226.88223.28227.15
30742007.03.13 05:40buy15390.80226.37222.97226.64
30752007.03.13 05:45t/p15390.80226.64222.97226.64179.8258004.51
30762007.03.13 05:59buy15400.80226.65223.25226.92
30772007.03.13 06:05buy15411.60226.21223.01226.48
30782007.03.13 06:20t/p15411.60226.48223.01226.48359.6458364.15
30792007.03.13 06:20close15350.10226.68223.49227.76-67.4358296.72
30802007.03.13 06:20close15380.40226.68223.28227.15-66.6058230.12
30812007.03.13 06:29buy15420.40226.26222.66226.53
30822007.03.13 06:45close15360.20226.50223.33227.40-104.8958125.23
30832007.03.13 06:45close15420.40226.50222.66226.5379.9258205.15
30842007.03.13 06:50buy15430.20226.13222.33226.40
30852007.03.13 08:05t/p15430.20226.40222.33226.4044.9658250.11
30862007.03.13 08:05close15400.80226.50223.25226.92-99.9058150.21
30872007.03.13 08:10buy15440.10226.16222.16226.43
30882007.03.13 08:40t/p15440.10226.43222.16226.4322.4858172.69
30892007.03.13 08:40buy15450.10226.54222.54226.81
30902007.03.13 08:45buy15460.20226.29222.49226.56
30912007.03.13 09:05t/p15460.20226.56222.49226.5644.9658217.65
30922007.03.13 09:05close15450.10226.72222.54226.8114.9958232.64
30932007.03.13 09:10buy15470.10226.55222.55226.82
30942007.03.13 09:40buy15480.20226.29222.49226.56
30952007.03.13 09:50t/p15480.20226.56222.49226.5644.9658277.60
30962007.03.13 09:50close15470.10226.70222.55226.8212.4858290.08
30972007.03.13 09:59buy15490.10226.30222.30226.57
30982007.03.13 11:15buy15500.20225.30221.50225.57
30992007.03.13 12:35t/p15500.20225.57221.50225.5744.9558335.03
31002007.03.13 12:35buy15510.20225.71221.91225.98
31012007.03.13 12:40close15490.10225.65222.30226.57-54.1158280.92
31022007.03.13 12:50buy15520.20225.19221.39225.46
31032007.03.13 13:05t/p15520.20225.46221.39225.4644.9658325.88
31042007.03.13 13:05close15510.20225.64221.91225.98-11.6558314.23
31052007.03.13 13:15buy15530.10225.26221.26225.53
31062007.03.13 13:45t/p15530.10225.53221.26225.5322.4858336.71
31072007.03.13 13:45buy15540.10226.02222.02226.29
31082007.03.13 13:50buy15550.20225.56221.76225.83
31092007.03.13 14:35t/p15550.20225.83221.76225.8344.9558381.66
31102007.03.13 14:35close15540.10225.84222.02226.29-14.9858366.68
31112007.03.13 14:40buy15560.10225.76221.76226.03
31122007.03.13 14:50t/p15560.10226.03221.76226.0322.4858389.16
31132007.03.13 14:50buy15570.10226.24222.24226.51
31142007.03.13 15:10buy15580.20226.03222.23226.30
31152007.03.13 15:15t/p15570.10226.51222.24226.5122.4858411.64
31162007.03.13 15:15t/p15580.20226.30222.23226.3044.9658456.60
31172007.03.13 15:15buy15590.10226.59222.59226.86
31182007.03.13 15:20buy15600.20226.30222.50226.57
31192007.03.13 15:35buy15610.40226.00222.40226.27
31202007.03.13 15:40t/p15610.40226.27222.40226.2789.9158546.51
31212007.03.13 15:59buy15620.40226.01222.41226.28
31222007.03.13 16:05buy15630.80225.66222.26225.93
31232007.03.13 16:20t/p15630.80225.93222.26225.93179.8258726.33
31242007.03.13 16:20close15590.10225.98222.59226.86-50.7958675.54
31252007.03.13 16:20close15620.40225.98222.41226.28-9.9958665.55
31262007.03.13 16:29buy15640.20225.57221.77225.84
31272007.03.13 16:35buy15650.40225.23221.63225.50
31282007.03.13 16:45t/p15650.40225.50221.63225.5089.9158755.46
31292007.03.13 16:45close15600.20225.73222.50226.57-94.9158660.55
31302007.03.13 17:20buy15660.20225.21221.41225.48
31312007.03.13 17:45buy15670.40224.82221.22225.09
31322007.03.13 17:59t/p15670.40225.09221.22225.0989.9158750.46
31332007.03.13 17:59close15640.20225.09221.77225.84-79.9258670.54
31342007.03.13 18:00close15660.20225.09221.41225.48-19.9858650.56
31352007.03.13 18:05buy15680.10225.21221.21225.48
31362007.03.13 18:10buy15690.20224.93221.13225.20
31372007.03.13 19:45buy15700.40224.62221.02224.89
31382007.03.13 20:15buy15710.80224.36220.96224.63
31392007.03.13 20:50buy15721.60224.08220.88224.35
31402007.03.13 21:20buy15733.20223.77220.77224.04
31412007.03.13 21:35t/p15733.20224.04220.77224.04719.2859369.84
31422007.03.13 21:35close15680.10224.33221.21225.48-73.2659296.58
31432007.03.13 21:35close15700.40224.33221.02224.89-96.5759200.01
31442007.03.13 21:35close15721.60224.33220.88224.35333.0059533.01
31452007.03.13 21:40close15690.20224.08221.13225.20-141.5259391.49
31462007.03.13 21:45buy15740.20224.05220.25224.32
31472007.03.13 22:05close15710.80224.10220.96224.63-173.1659218.33
31482007.03.13 22:29buy15750.20223.79219.99224.06
31492007.03.13 23:20buy15760.40223.40219.80223.67
31502007.03.13 23:35t/p15760.40223.67219.80223.6789.9159308.24
31512007.03.13 23:35close15740.20223.89220.25224.32-26.6459281.60
31522007.03.13 23:40close15750.20223.99219.99224.0633.3059314.90
31532007.03.13 23:45buy15770.10223.38219.38223.65
31542007.03.13 23:50t/p15770.10223.65219.38223.6522.4859337.38
31552007.03.13 23:50buy15780.10223.90219.90224.17
31562007.03.14 00:05t/p15780.10224.17219.90224.1724.5459361.92
31572007.03.14 00:05buy15790.10224.49220.49224.76
31582007.03.14 00:10buy15800.20224.16220.36224.43
31592007.03.14 00:20buy15810.40223.77220.17224.04
31602007.03.14 00:30t/p15810.40224.04220.17224.0489.9159451.83
31612007.03.14 01:05t/p15800.20224.43220.36224.4344.9559496.78
31622007.03.14 01:05close15790.10224.50220.49224.760.8359497.61
31632007.03.14 01:10buy15820.10224.22220.22224.49
31642007.03.14 01:20t/p15820.10224.49220.22224.4922.4859520.09
31652007.03.14 01:20buy15830.10224.84220.84225.11
31662007.03.14 01:35buy15840.20224.05220.25224.32
31672007.03.14 01:45t/p15840.20224.32220.25224.3244.9659565.05
31682007.03.14 01:45close15830.10224.71220.84225.11-10.8259554.23
31692007.03.14 01:50buy15850.10224.66220.66224.93
31702007.03.14 01:59buy15860.20224.09220.29224.36
31712007.03.14 02:05buy15870.40223.80220.20224.07
31722007.03.14 02:45t/p15870.40224.07220.20224.0789.9159644.14
31732007.03.14 02:45close15850.10224.22220.66224.93-36.6359607.51
31742007.03.14 03:10close15860.20224.12220.29224.365.0059612.51
31752007.03.14 03:20buy15880.10224.04220.04224.31
31762007.03.14 03:35t/p15880.10224.31220.04224.3122.4859634.99
31772007.03.14 03:35buy15890.10224.39220.39224.66
31782007.03.14 03:40buy15900.20224.16220.36224.43
31792007.03.14 04:35buy15910.40223.71220.11223.98
31802007.03.14 04:50t/p15910.40223.98220.11223.9889.9159724.90
31812007.03.14 04:50close15890.10224.20220.39224.66-15.8259709.08
31822007.03.14 04:59buy15920.20223.75219.95224.02
31832007.03.14 05:15close15900.20223.99220.36224.43-28.3159680.77
31842007.03.14 05:40close15920.20223.98219.95224.0238.3059719.07
31852007.03.14 05:45buy15930.10223.98219.98224.25
31862007.03.14 06:40buy15940.20222.67218.87222.94
31872007.03.14 06:45t/p15940.20222.94218.87222.9444.9659764.03
31882007.03.14 06:45buy15950.20223.22219.42223.49
31892007.03.14 06:59buy15960.40222.77219.17223.04
31902007.03.14 07:35t/p15960.40223.04219.17223.0489.9159853.94
31912007.03.14 07:35close15930.10223.19219.98224.25-65.7659788.18
31922007.03.14 07:40close15950.20223.22219.42223.490.0059788.18
31932007.03.14 07:45buy15970.10223.28219.28223.55
31942007.03.14 07:50buy15980.20222.81219.01223.08
31952007.03.14 08:05t/p15980.20223.08219.01223.0844.9659833.14
31962007.03.14 08:05close15970.10223.31219.28223.552.5059835.64
31972007.03.14 08:10buy15990.10223.38219.38223.65
31982007.03.14 08:15buy16000.20223.09219.29223.36
31992007.03.14 09:15t/p16000.20223.36219.29223.3644.9659880.60
32002007.03.14 09:15close15990.10223.54219.38223.6513.3259893.92
32012007.03.14 09:20buy16010.10223.75219.75224.02
32022007.03.14 09:29buy16020.20223.50219.70223.77
32032007.03.14 09:35buy16030.40223.27219.67223.54
32042007.03.14 10:20t/p16020.20223.77219.70223.7744.9559938.87
32052007.03.14 10:20t/p16030.40223.54219.67223.5489.9160028.78
32062007.03.14 10:20close16010.10223.86219.75224.029.1560037.93
32072007.03.14 10:29buy16040.11223.66219.66223.93
32082007.03.14 10:35buy16050.22223.40219.60223.67
32092007.03.14 10:45t/p16050.22223.67219.60223.6749.4560087.38
32102007.03.14 10:45close16040.11223.76219.66223.939.1660096.54
32112007.03.14 10:50buy16060.11223.85219.85224.12
32122007.03.14 10:59buy16070.22223.56219.76223.83
32132007.03.14 11:20t/p16070.22223.83219.76223.8349.4660146.00
32142007.03.14 11:20close16060.11223.85219.85224.120.0060146.00
32152007.03.14 11:29buy16080.11223.83219.83224.10
32162007.03.14 11:35buy16090.22223.50219.70223.77
32172007.03.14 11:45t/p16090.22223.77219.70223.7749.4560195.45
32182007.03.14 11:45close16080.11223.87219.83224.103.6760199.12
32192007.03.14 11:50buy16100.11223.67219.67223.94
32202007.03.14 12:45t/p16100.11223.94219.67223.9424.7360223.85
32212007.03.14 12:45buy16110.11224.22220.22224.49
32222007.03.14 13:50t/p16110.11224.49220.22224.4924.7260248.57
32232007.03.14 13:50buy16120.11225.08221.08225.35
32242007.03.14 13:59buy16130.22224.85221.05225.12
32252007.03.14 14:05buy16140.44224.21220.61224.48
32262007.03.14 14:15t/p16140.44224.48220.61224.4898.9060347.47
32272007.03.14 14:15close16120.11224.85221.08225.35-21.0660326.41
32282007.03.14 14:20close16130.22224.73221.05225.12-21.9860304.43
32292007.03.14 14:29buy16150.11224.72220.72224.99
32302007.03.14 14:40t/p16150.11224.99220.72224.9924.7360329.16
32312007.03.14 14:40buy16160.11225.11221.11225.38
32322007.03.14 14:50t/p16160.11225.38221.11225.3824.7260353.88
32332007.03.14 14:50buy16170.11225.70221.70225.97
32342007.03.14 14:59buy16180.22225.25221.45225.52
32352007.03.14 15:15t/p16180.22225.52221.45225.5249.4560403.33
32362007.03.14 15:15close16170.11225.56221.70225.97-12.8260390.51
32372007.03.14 15:20buy16190.11225.54221.54225.81
32382007.03.14 15:35buy16200.22224.94221.14225.21
32392007.03.14 15:40t/p16200.22225.21221.14225.2149.4560439.96
32402007.03.14 15:40buy16210.22225.33221.53225.60
32412007.03.14 15:59buy16220.44224.97221.37225.24
32422007.03.14 16:05buy16230.88224.51221.11224.78
32432007.03.14 16:15t/p16230.88224.78221.11224.78197.8060637.76
32442007.03.14 16:15close16190.11224.81221.54225.81-66.8560570.91
32452007.03.14 16:15close16220.44224.81221.37225.24-58.6060512.31
32462007.03.14 16:20buy16240.22225.05221.25225.32
32472007.03.14 16:29buy16250.44224.57220.97224.84
32482007.03.14 16:45close16210.22224.81221.53225.60-95.2460417.07
32492007.03.14 16:45close16250.44224.81220.97224.8487.9260504.99
32502007.03.14 16:50buy16260.22224.63220.83224.90
32512007.03.14 17:05t/p16260.22224.90220.83224.9049.4560554.44
32522007.03.14 17:05close16240.22225.29221.25225.3243.9560598.39
32532007.03.14 17:10buy16270.11225.56221.56225.83
32542007.03.14 17:15buy16280.22225.07221.27225.34
32552007.03.14 17:20buy16290.44224.63221.03224.90
32562007.03.14 17:30t/p16290.44224.90221.03224.9098.9060697.29
32572007.03.14 17:35t/p16280.22225.34221.27225.3449.4560746.74
32582007.03.14 17:35close16270.11225.61221.56225.834.5860751.32
32592007.03.14 17:40buy16300.11225.42221.42225.69
32602007.03.14 17:45buy16310.22225.18221.38225.45
32612007.03.14 18:05t/p16310.22225.45221.38225.4549.4560800.77
32622007.03.14 18:05close16300.11225.59221.42225.6915.5660816.33
32632007.03.14 18:10buy16320.11225.30221.30225.57
32642007.03.14 18:20t/p16320.11225.57221.30225.5724.7260841.05
32652007.03.14 18:20buy16330.11225.97221.97226.24
32662007.03.14 18:29buy16340.22225.76221.96226.03
32672007.03.14 18:45t/p16340.22226.03221.96226.0349.4560890.50
32682007.03.14 18:45close16330.11226.07221.97226.249.1660899.66
32692007.03.14 18:50buy16350.11226.14222.14226.41
32702007.03.14 18:59buy16360.22225.88222.08226.15
32712007.03.14 19:15t/p16360.22226.15222.08226.1549.4560949.11
32722007.03.14 19:15close16350.11226.23222.14226.418.2460957.35
32732007.03.14 19:20buy16370.11226.65222.65226.92
32742007.03.14 19:35buy16380.22226.09222.29226.36
32752007.03.14 19:45t/p16380.22226.36222.29226.3649.4661006.81
32762007.03.14 19:45close16370.11226.62222.65226.92-2.7461004.07
32772007.03.14 19:50buy16390.11226.86222.86227.13
32782007.03.14 20:05buy16400.22226.48222.68226.75
32792007.03.14 22:35t/p16400.22226.75222.68226.7549.4561053.52
32802007.03.14 22:35close16390.11226.98222.86227.1310.9861064.50
32812007.03.14 22:40buy16410.11227.24223.24227.51
32822007.03.14 22:45buy16420.22226.87223.07227.14
32832007.03.14 23:05t/p16420.22227.14223.07227.1449.4561113.95
32842007.03.14 23:05close16410.11227.43223.24227.5117.4061131.35
32852007.03.14 23:10buy16430.11227.07223.07227.34
32862007.03.14 23:15buy16440.22226.84223.04227.11
32872007.03.14 23:20t/p16430.11227.34223.07227.3424.7261156.07
32882007.03.14 23:20t/p16440.22227.11223.04227.1149.4561205.52
32892007.03.14 23:20buy16450.11227.53223.53227.80
32902007.03.14 23:29buy16460.22227.27223.47227.54
32912007.03.15 00:05buy16470.44226.89223.29227.16
32922007.03.15 00:20t/p16470.44227.16223.29227.1698.9061304.42
32932007.03.15 00:20close16450.11227.32223.53227.80-12.4561291.97
32942007.03.15 00:30buy16480.22227.05223.25227.32
32952007.03.15 01:05buy16490.44226.72223.12226.99
32962007.03.15 01:40t/p16490.44226.99223.12226.9998.9061390.87
32972007.03.15 01:40close16460.22226.99223.47227.54-37.7261353.15
32982007.03.15 02:05close16480.22227.22223.25227.3231.1361384.28
32992007.03.15 02:10buy16500.11227.04223.04227.31
33002007.03.15 03:35buy16510.22226.83223.03227.10
33012007.03.15 05:15buy16520.44226.25222.65226.52
33022007.03.15 05:20t/p16520.44226.52222.65226.5298.9061483.18
33032007.03.15 05:29buy16530.44226.40222.80226.67
33042007.03.15 06:10t/p16530.44226.67222.80226.6798.9061582.08
33052007.03.15 06:10close16500.11226.73223.04227.31-28.3961553.69
33062007.03.15 06:15buy16540.22226.60222.80226.87
33072007.03.15 06:20buy16550.44226.39222.79226.66
33082007.03.15 06:29t/p16550.44226.66222.79226.6698.9061652.59
33092007.03.15 06:29close16510.22226.69223.03227.10-25.6461626.95
33102007.03.15 06:30close16540.22226.70222.80226.8718.3261645.27
33112007.03.15 06:35buy16560.11226.90222.90227.17
33122007.03.15 07:05t/p16560.11227.17222.90227.1724.7261669.99
33132007.03.15 07:05buy16570.11227.25223.25227.52
33142007.03.15 07:10buy16580.22226.64222.84226.91
33152007.03.15 07:20t/p16580.22226.91222.84226.9149.4561719.44
33162007.03.15 07:20close16570.11227.23223.25227.52-1.8361717.61
33172007.03.15 07:29buy16590.11226.85222.85227.12
33182007.03.15 08:05buy16600.22226.46222.66226.73
33192007.03.15 08:10t/p16600.22226.73222.66226.7349.4561767.06
33202007.03.15 08:29buy16610.22226.61222.81226.88
33212007.03.15 08:40t/p16610.22226.88222.81226.8849.4561816.51
33222007.03.15 08:40close16590.11226.96222.85227.1210.0761826.58
33232007.03.15 08:45buy16620.11227.08223.08227.35
33242007.03.15 08:50buy16630.22226.45222.65226.72
33252007.03.15 08:59t/p16630.22226.72222.65226.7249.4561876.03
33262007.03.15 09:15buy16640.22226.78222.98227.05
33272007.03.15 10:40t/p16640.22227.05222.98227.0549.4561925.48
33282007.03.15 10:40close16620.11227.15223.08227.356.4161931.89
33292007.03.15 10:45buy16650.11226.89222.89227.16
33302007.03.15 11:50t/p16650.11227.16222.89227.1624.7361956.62
33312007.03.15 11:50buy16660.11227.31223.31227.58
33322007.03.15 11:59buy16670.22227.09223.29227.36
33332007.03.15 12:15t/p16670.22227.36223.29227.3649.4562006.07
33342007.03.15 12:15close16660.11227.37223.31227.585.5062011.57
33352007.03.15 12:20buy16680.11227.50223.50227.77
33362007.03.15 12:35buy16690.22226.95223.15227.22
33372007.03.15 12:40t/p16690.22227.22223.15227.2249.4562061.02
33382007.03.15 12:50buy16700.22227.29223.49227.56
33392007.03.15 12:59buy16710.44227.09223.49227.36
33402007.03.15 13:05buy16720.88226.71223.31226.98
33412007.03.15 13:20t/p16720.88226.98223.31226.98197.8062258.82
33422007.03.15 13:20close16680.11227.26223.50227.77-21.9762236.85
33432007.03.15 13:20close16710.44227.26223.49227.3662.2762299.12
33442007.03.15 13:29buy16730.22226.73222.93227.00
33452007.03.15 13:40buy16740.44226.53222.93226.80
33462007.03.15 13:45t/p16740.44226.80222.93226.8098.9062398.02
33472007.03.15 13:50buy16750.44226.53222.93226.80
33482007.03.15 13:59t/p16750.44226.80222.93226.8098.9062496.92
33492007.03.15 14:35t/p16730.22227.00222.93227.0049.4562546.37
33502007.03.15 14:35close16700.22227.07223.49227.56-40.3062506.07
33512007.03.15 14:40buy16760.11226.96222.96227.23
33522007.03.15 14:45buy16770.22226.75222.95227.02
33532007.03.15 15:40t/p16770.22227.02222.95227.0249.4562555.52
33542007.03.15 15:40close16760.11227.05222.96227.238.2462563.76
33552007.03.15 15:45buy16780.11227.09223.09227.36
33562007.03.15 16:05t/p16780.11227.36223.09227.3624.7262588.48
33572007.03.15 16:05buy16790.11227.46223.46227.73
33582007.03.15 16:15buy16800.22226.94223.14227.21
33592007.03.15 16:20t/p16800.22227.21223.14227.2149.4562637.93
33602007.03.15 16:45t/p16790.11227.73223.46227.7324.7362662.66
33612007.03.15 16:45buy16810.11227.95223.95228.22
33622007.03.15 17:35buy16820.22227.32223.52227.59
33632007.03.15 17:50t/p16820.22227.59223.52227.5949.4562712.11
33642007.03.15 17:50close16810.11227.83223.95228.22-10.9962701.12
33652007.03.15 17:59buy16830.11227.80223.80228.07
33662007.03.15 18:05buy16840.22227.59223.79227.86
33672007.03.15 22:45buy16850.44227.24223.64227.51
33682007.03.15 23:05t/p16850.44227.51223.64227.5198.9062800.02
33692007.03.15 23:05close16830.11227.55223.80228.07-22.9062777.12
33702007.03.15 23:15buy16860.22227.38223.58227.65
33712007.03.15 23:50buy16870.44227.16223.56227.43
33722007.03.16 00:40buy16880.88226.92223.52227.19
33732007.03.16 00:50buy16891.76226.69223.49226.96
33742007.03.16 01:15buy16903.52226.45223.45226.72
33752007.03.16 01:35t/p16903.52226.72223.45226.72791.2163568.33
33762007.03.16 01:35close16840.22226.84223.79227.86-132.8463435.50
33772007.03.16 01:35close16870.44226.84223.56227.43-108.1763327.33
33782007.03.16 01:35close16891.76226.84223.49226.96219.7863547.11
33792007.03.16 01:50buy16910.44226.56222.96226.83
33802007.03.16 02:10close16860.22226.75223.58227.65-110.8763436.24
33812007.03.16 02:10close16910.44226.75222.96226.8369.6063505.84
33822007.03.16 02:15buy16920.22226.68222.88226.95
33832007.03.16 04:10t/p16920.22226.95222.88226.9549.4563555.29
33842007.03.16 04:10close16880.88227.12223.52227.19146.5263701.81
33852007.03.16 04:15buy16930.11227.13223.13227.40
33862007.03.16 04:40buy16940.22226.89223.09227.16
33872007.03.16 04:50t/p16940.22227.16223.09227.1649.4563751.26
33882007.03.16 04:50close16930.11227.23223.13227.409.1663760.42
33892007.03.16 04:59buy16950.11226.89222.89227.16
33902007.03.16 07:50buy16960.22226.63222.83226.90
33912007.03.16 08:05t/p16960.22226.90222.83226.9049.4563809.87
33922007.03.16 08:05close16950.11226.97222.89227.167.3363817.20
33932007.03.16 08:10buy16970.11227.16223.16227.43
33942007.03.16 08:20buy16980.22226.88223.08227.15
33952007.03.16 08:35t/p16980.22227.15223.08227.1549.4563866.65
33962007.03.16 08:35close16970.11227.15223.16227.43-0.9263865.73
33972007.03.16 08:40buy16990.11226.99222.99227.26
33982007.03.16 10:45t/p16990.11227.26222.99227.2624.7363890.46
33992007.03.16 10:45buy17000.11227.34223.34227.61
34002007.03.16 11:40buy17010.22227.09223.29227.36
34012007.03.16 12:15t/p17010.22227.36223.29227.3649.4563939.91
34022007.03.16 12:15close17000.11227.41223.34227.616.4163946.32
34032007.03.16 12:20buy17020.11227.35223.35227.62
34042007.03.16 13:50t/p17020.11227.62223.35227.6224.7263971.04
34052007.03.16 13:50buy17030.11227.79223.79228.06
34062007.03.16 14:05buy17040.22227.42223.62227.69
34072007.03.16 14:40buy17050.44227.14223.54227.41
34082007.03.16 14:45t/p17050.44227.41223.54227.4198.9064069.94
34092007.03.16 15:05buy17060.44227.12223.52227.39
34102007.03.16 15:50buy17070.88226.81223.41227.08
34112007.03.16 18:05buy17081.76226.52223.32226.79
34122007.03.16 18:45t/p17081.76226.79223.32226.79395.6064465.54
34132007.03.16 18:45close17030.11226.80223.79228.06-90.6664374.88
34142007.03.16 18:45close17060.44226.80223.52227.39-117.2264257.66
34152007.03.16 18:50buy17090.44226.60223.00226.87
34162007.03.18 22:00buy17100.88225.74222.34226.01
34172007.03.18 22:05buy17111.76225.46222.26225.73
34182007.03.18 22:45t/p17111.76225.73222.26225.73395.6164653.27
34192007.03.18 22:45close17040.22225.75223.62227.69-305.8664347.41
34202007.03.18 22:45close17090.44225.75223.00226.87-311.3564036.06
34212007.03.18 22:50close17070.88225.81223.41227.08-732.6063303.46
34222007.03.18 23:05close17100.88225.85222.34226.0180.5963384.05
34232007.03.18 23:10buy17120.11225.96221.96226.23
34242007.03.18 23:20buy17130.22225.61221.81225.88
34252007.03.18 23:35t/p17130.22225.88221.81225.8849.4563433.50
34262007.03.18 23:35close17120.11226.16221.96226.2318.3163451.81
34272007.03.18 23:40buy17140.11226.25222.25226.52
34282007.03.18 23:45buy17150.22225.90222.10226.17
34292007.03.19 00:05t/p17150.22226.17222.10226.1753.9763505.78
34302007.03.19 00:05close17140.11226.32222.25226.528.6763514.45
34312007.03.19 00:10buy17160.11226.05222.05226.32
34322007.03.19 00:35t/p17160.11226.32222.05226.3224.7263539.17
34332007.03.19 00:35buy17170.11226.47222.47226.74
34342007.03.19 00:50t/p17170.11226.74222.47226.7424.7363563.90
34352007.03.19 00:50buy17180.11226.87222.87227.14
34362007.03.19 01:10t/p17180.11227.14222.87227.1424.7363588.63
34372007.03.19 01:10buy17190.11227.25223.25227.52
34382007.03.19 01:20t/p17190.11227.52223.25227.5224.7263613.35
34392007.03.19 01:20buy17200.11228.01224.01228.28
34402007.03.19 01:29buy17210.22227.32223.52227.59
34412007.03.19 02:20t/p17210.22227.59223.52227.5949.4563662.80
34422007.03.19 02:20buy17220.22227.72223.92227.99
34432007.03.19 02:29close17200.11227.62224.01228.28-35.7263627.08
34442007.03.19 02:30close17220.22227.63223.92227.99-16.4863610.60
34452007.03.19 02:35buy17230.11227.09223.09227.36
34462007.03.19 02:45t/p17230.11227.36223.09227.3624.7263635.32
34472007.03.19 02:45buy17240.11227.67223.67227.94
34482007.03.19 02:59buy17250.22227.20223.40227.47
34492007.03.19 03:15t/p17250.22227.47223.40227.4749.4563684.77
34502007.03.19 03:15close17240.11227.48223.67227.94-17.4063667.37
34512007.03.19 03:20buy17260.11227.61223.61227.88
34522007.03.19 03:45t/p17260.11227.88223.61227.8824.7263692.09
34532007.03.19 03:45buy17270.11227.97223.97228.24
34542007.03.19 03:50buy17280.22227.54223.74227.81
34552007.03.19 05:15t/p17280.22227.81223.74227.8149.4563741.54
34562007.03.19 05:15close17270.11227.83223.97228.24-12.8263728.72
34572007.03.19 05:29buy17290.11227.92223.92228.19
34582007.03.19 05:35buy17300.22227.72223.92227.99
34592007.03.19 06:35buy17310.44227.36223.76227.63
34602007.03.19 06:45t/p17310.44227.63223.76227.6398.9063827.62
34612007.03.19 06:45close17290.11227.75223.92228.19-15.5663812.06
34622007.03.19 06:50close17300.22227.64223.92227.99-14.6563797.41
34632007.03.19 06:59buy17320.11227.47223.47227.74
34642007.03.19 08:05t/p17320.11227.74223.47227.7424.7263822.13
34652007.03.19 08:05buy17330.11227.96223.96228.23
34662007.03.19 08:15buy17340.22227.63223.83227.90
34672007.03.19 08:35t/p17330.11228.23223.96228.2324.7263846.85
34682007.03.19 08:35t/p17340.22227.90223.83227.9049.4563896.30
34692007.03.19 08:35buy17350.11228.46224.46228.73
34702007.03.19 08:40buy17360.22227.86224.06228.13
34712007.03.19 08:59t/p17360.22228.13224.06228.1349.4563945.75
34722007.03.19 08:59close17350.11228.28224.46228.73-16.4963929.26
34732007.03.19 09:00buy17370.11228.37224.37228.64
34742007.03.19 09:35buy17380.22228.16224.36228.43
34752007.03.19 09:50t/p17380.22228.43224.36228.4349.4563978.71
34762007.03.19 09:50close17370.11228.44224.37228.646.4163985.12
34772007.03.19 09:59buy17390.11228.51224.51228.78
34782007.03.19 10:05buy17400.22228.12224.32228.39
34792007.03.19 10:15t/p17400.22228.39224.32228.3949.4564034.57
34802007.03.19 10:15close17390.11228.46224.51228.78-4.5764030.00
34812007.03.19 10:20buy17410.11228.58224.58228.85
34822007.03.19 10:29buy17420.22228.13224.33228.40
34832007.03.19 11:15t/p17420.22228.40224.33228.4049.4564079.45
34842007.03.19 11:15close17410.11228.40224.58228.85-16.4864062.97
34852007.03.19 11:20buy17430.11228.08224.08228.35
34862007.03.19 11:35t/p17430.11228.35224.08228.3524.7264087.69
34872007.03.19 11:35buy17440.11228.53224.53228.80
34882007.03.19 11:45buy17450.22228.29224.49228.56
34892007.03.19 12:05t/p17450.22228.56224.49228.5649.4564137.14
34902007.03.19 12:05close17440.11228.63224.53228.809.1564146.29
34912007.03.19 12:10buy17460.11228.33224.33228.60
34922007.03.19 13:15t/p17460.11228.60224.33228.6024.7364171.02
34932007.03.19 13:15buy17470.11228.68224.68228.95
34942007.03.19 13:29buy17480.22228.42224.62228.69
34952007.03.19 13:35buy17490.44228.22224.62228.49
34962007.03.19 14:15t/p17490.44228.49224.62228.4998.9064269.92
34972007.03.19 14:15close17470.11228.54224.68228.95-12.8264257.10
34982007.03.19 14:40close17480.22228.51224.62228.6916.4964273.59
34992007.03.19 14:45buy17500.11228.49224.49228.76
35002007.03.19 15:59t/p17500.11228.76224.49228.7624.7364298.32
35012007.03.19 15:59buy17510.11228.85224.85229.12
35022007.03.19 18:05buy17520.22228.65224.85228.92
35032007.03.19 19:20buy17530.44228.39224.79228.66
35042007.03.19 21:35t/p17530.44228.66224.79228.6698.9064397.22
35052007.03.19 21:35close17510.11228.76224.85229.12-8.2464388.98
35062007.03.19 21:45close17520.22228.78224.85228.9223.8164412.79
35072007.03.19 21:50buy17540.11228.94224.94229.21
35082007.03.19 22:05buy17550.22228.34224.54228.61
35092007.03.19 22:15t/p17550.22228.61224.54228.6149.4564462.24
35102007.03.19 22:15close17540.11228.67224.94229.21-24.7264437.52
35112007.03.19 22:20buy17560.11228.92224.92229.19
35122007.03.19 22:29buy17570.22228.34224.54228.61
35132007.03.19 23:15t/p17570.22228.61224.54228.6149.4564486.97
35142007.03.19 23:15buy17580.22228.71224.91228.98
35152007.03.19 23:20buy17590.44228.40224.80228.67
35162007.03.19 23:35t/p17590.44228.67224.80228.6798.9064585.87
35172007.03.19 23:35close17560.11228.71224.92229.19-19.2364566.64
35182007.03.19 23:40t/p17580.22228.98224.91228.9849.4564616.09
35192007.03.19 23:40buy17600.11229.07225.07229.34
35202007.03.19 23:45buy17610.22228.55224.75228.82
35212007.03.19 23:59t/p17610.22228.82224.75228.8249.4564665.54
35222007.03.19 23:59close17600.11228.88225.07229.34-17.4064648.14
35232007.03.20 00:00buy17620.11228.93224.93229.20
35242007.03.20 00:10buy17630.22228.71224.91228.98
35252007.03.20 00:45t/p17630.22228.98224.91228.9849.4564697.59
35262007.03.20 00:45close17620.11229.00224.93229.206.4164704.00
35272007.03.20 00:50buy17640.11229.37225.37229.64
35282007.03.20 01:05buy17650.22229.10225.30229.37
35292007.03.20 01:20t/p17640.11229.64225.37229.6424.7264728.72
35302007.03.20 01:20t/p17650.22229.37225.30229.3749.4564778.17
35312007.03.20 01:20buy17660.11229.73225.73230.00
35322007.03.20 01:29buy17670.22229.26225.46229.53
35332007.03.20 02:10buy17680.44228.98225.38229.25
35342007.03.20 05:10t/p17680.44229.25225.38229.2598.9064877.07
35352007.03.20 05:10close17660.11229.33225.73230.00-36.6364840.44
35362007.03.20 05:20close17670.22229.35225.46229.5316.4864856.92
35372007.03.20 05:29buy17690.11229.42225.42229.69
35382007.03.20 05:40buy17700.22229.20225.40229.47
35392007.03.20 06:35buy17710.44229.00225.40229.27
35402007.03.20 06:45t/p17710.44229.27225.40229.2798.9064955.82
35412007.03.20 06:45close17690.11229.27225.42229.69-13.7464942.08
35422007.03.20 06:50buy17720.22228.98225.18229.25
35432007.03.20 07:35t/p17720.22229.25225.18229.2549.4564991.53
35442007.03.20 07:35close17700.22229.45225.40229.4745.7965037.32
35452007.03.20 07:40buy17730.11229.37225.37229.64
35462007.03.20 08:10t/p17730.11229.64225.37229.6424.7265062.04
35472007.03.20 08:10buy17740.11229.94225.94230.21
35482007.03.20 08:15buy17750.22229.26225.46229.53
35492007.03.20 08:20t/p17750.22229.53225.46229.5349.4565111.49
35502007.03.20 08:20buy17760.22229.64225.84229.91
35512007.03.20 09:05buy17770.44229.07225.47229.34
35522007.03.20 09:20t/p17770.44229.34225.47229.3498.9165210.40
35532007.03.20 09:20close17740.11229.61225.94230.21-30.2265180.18
35542007.03.20 09:29buy17780.22229.30225.50229.57
35552007.03.20 09:40t/p17780.22229.57225.50229.5749.4565229.63
35562007.03.20 09:40close17760.22229.75225.84229.9120.1465249.77
35572007.03.20 09:45buy17790.11230.56226.56230.83
35582007.03.20 09:50buy17800.22230.30226.50230.57
35592007.03.20 10:10t/p17800.22230.57226.50230.5749.4565299.22
35602007.03.20 10:10close17790.11230.59226.56230.832.7565301.97
35612007.03.20 10:15buy17810.11230.55226.55230.82
35622007.03.20 10:20buy17820.22230.20226.40230.47
35632007.03.20 11:15t/p17820.22230.47226.40230.4749.4565351.42
35642007.03.20 11:15close17810.11230.54226.55230.82-0.9265350.50
35652007.03.20 11:20buy17830.11230.59226.59230.86
35662007.03.20 12:35buy17840.22230.26226.46230.53
35672007.03.20 12:45t/p17840.22230.53226.46230.5349.4565399.95
35682007.03.20 12:45close17830.11230.75226.59230.8614.6565414.60
35692007.03.20 12:50buy17850.11230.69226.69230.96
35702007.03.20 12:59buy17860.22230.26226.46230.53
35712007.03.20 13:05buy17870.44229.02225.42229.29
35722007.03.20 13:10t/p17870.44229.29225.42229.2998.9065513.50
35732007.03.20 13:15buy17880.44229.85226.25230.12
35742007.03.20 13:20t/p17880.44230.12226.25230.1298.9065612.40
35752007.03.20 13:29buy17890.44229.44225.84229.71
35762007.03.20 13:45t/p17890.44229.71225.84229.7198.9065711.30
35772007.03.20 13:45buy17900.44229.81226.21230.08
35782007.03.20 13:50buy17910.88229.19225.79229.46
35792007.03.20 14:05t/p17910.88229.46225.79229.46197.8065909.10
35802007.03.20 14:05close17850.11229.69226.69230.96-91.5865817.52
35812007.03.20 14:05close17900.44229.69226.21230.08-43.9665773.56
35822007.03.20 14:10buy17920.22229.80226.00230.07
35832007.03.20 14:15close17860.22229.63226.46230.53-115.3865658.18
35842007.03.20 14:20buy17930.22229.47225.67229.74
35852007.03.20 14:29close17920.22229.54226.00230.07-47.6265610.56
35862007.03.20 14:30close17930.22229.55225.67229.7414.6565625.21
35872007.03.20 14:35buy17940.11229.72225.72229.99
35882007.03.20 14:45buy17950.22229.34225.54229.61
35892007.03.20 15:45t/p17950.22229.61225.54229.6149.4565674.66
35902007.03.20 15:45close17940.11229.77225.72229.994.5865679.24
35912007.03.20 15:50buy17960.11229.38225.38229.65
35922007.03.20 15:59t/p17960.11229.65225.38229.6524.7365703.97
35932007.03.20 15:59buy17970.11229.76225.76230.03
35942007.03.20 17:20t/p17970.11230.03225.76230.0324.7365728.70
35952007.03.20 17:20buy17980.11230.19226.19230.46
35962007.03.20 17:29buy17990.22229.90226.10230.17
35972007.03.20 17:35buy18000.44229.46225.86229.73
35982007.03.20 17:45t/p18000.44229.73225.86229.7398.9065827.60
35992007.03.20 17:45close17980.11229.74226.19230.46-41.2165786.39
36002007.03.20 17:50close17990.22229.83226.10230.17-12.8265773.57
36012007.03.20 17:59buy18010.11229.53225.53229.80
36022007.03.20 18:35t/p18010.11229.80225.53229.8024.7365798.30
36032007.03.20 18:35buy18020.11229.89225.89230.16
36042007.03.21 06:40t/p18020.11230.16225.89230.1626.9865825.28
36052007.03.21 06:40buy18030.11230.30226.30230.57
36062007.03.21 07:05t/p18030.11230.57226.30230.5724.7365850.01
36072007.03.21 07:05buy18040.11230.69226.69230.96
36082007.03.21 07:15buy18050.22230.37226.57230.64
36092007.03.21 07:29t/p18050.22230.64226.57230.6449.4565899.46
36102007.03.21 07:29close18040.11230.70226.69230.960.9165900.37
36112007.03.21 07:30buy18060.11230.79226.79231.06
36122007.03.21 08:05buy18070.22230.56226.76230.83
36132007.03.21 08:40t/p18070.22230.83226.76230.8349.4565949.82
36142007.03.21 08:40close18060.11230.84226.79231.064.5765954.39
36152007.03.21 08:45buy18080.11231.09227.09231.36
36162007.03.21 09:35buy18090.22230.22226.42230.49
36172007.03.21 09:50t/p18090.22230.49226.42230.4949.4566003.84
36182007.03.21 09:50close18080.11230.93227.09231.36-14.6565989.19
36192007.03.21 09:59buy18100.11230.63226.63230.90
36202007.03.21 10:15t/p18100.11230.90226.63230.9024.7366013.92
36212007.03.21 10:15buy18110.12231.08227.08231.35
36222007.03.21 11:15buy18120.24230.60226.80230.87
36232007.03.21 13:45t/p18120.24230.87226.80230.8753.9466067.86
36242007.03.21 13:45close18110.12230.97227.08231.35-10.9966056.87
36252007.03.21 13:50buy18130.12231.04227.04231.31
36262007.03.21 14:05buy18140.24230.73226.93231.00
36272007.03.21 18:15buy18150.48230.24226.64230.51
36282007.03.21 18:20t/p18140.24231.00226.93231.0053.9566110.82
36292007.03.21 18:20t/p18150.48230.51226.64230.51107.8966218.71
36302007.03.21 18:20close18130.12231.02227.04231.31-2.0066216.71
36312007.03.21 18:29buy18160.12230.81226.81231.08
36322007.03.21 18:45t/p18160.12231.08226.81231.0826.9866243.69
36332007.03.21 18:45buy18170.12231.34227.34231.61
36342007.03.21 18:50buy18180.24230.95227.15231.22
36352007.03.21 18:59t/p18180.24231.22227.15231.2253.9466297.63
36362007.03.21 19:20buy18190.24231.12227.32231.39
36372007.03.21 19:50t/p18190.24231.39227.32231.3953.9566351.58
36382007.03.21 19:50close18170.12231.46227.34231.6111.9966363.57
36392007.03.21 19:59buy18200.12231.47227.47231.74
36402007.03.21 22:05buy18210.24231.24227.44231.51
36412007.03.21 22:15buy18220.48230.87227.27231.14
36422007.03.21 22:20t/p18220.48231.14227.27231.14107.9066471.47
36432007.03.21 22:40buy18230.48230.99227.39231.26
36442007.03.21 23:10t/p18230.48231.26227.39231.26107.8966579.36
36452007.03.21 23:10close18200.12231.32227.47231.74-14.9966564.37
36462007.03.21 23:20buy18240.24231.02227.22231.29
36472007.03.21 23:29close18210.24231.26227.44231.513.9966568.36
36482007.03.21 23:35t/p18240.24231.29227.22231.2953.9566622.31
36492007.03.21 23:35buy18250.12231.53227.53231.80
36502007.03.21 23:45buy18260.24231.11227.31231.38
36512007.03.22 01:10t/p18260.24231.38227.31231.3868.7566691.06
36522007.03.22 01:10close18250.12231.47227.53231.801.4166692.46
36532007.03.22 01:15buy18270.12231.31227.31231.58
36542007.03.22 06:15buy18280.24231.06227.26231.33
36552007.03.22 06:50buy18290.48230.73227.13231.00
36562007.03.22 07:35t/p18290.48231.00227.13231.00107.8966800.35
36572007.03.22 07:35close18270.12231.12227.31231.58-18.9866781.37
36582007.03.22 07:40close18280.24231.08227.26231.334.0066785.37
36592007.03.22 07:45buy18300.12231.09227.09231.36
36602007.03.22 07:50buy18310.24230.75226.95231.02
36612007.03.22 08:35t/p18310.24231.02226.95231.0253.9466839.31
36622007.03.22 08:35close18300.12231.22227.09231.3612.9966852.30
36632007.03.22 08:40buy18320.12230.93226.93231.20
36642007.03.22 09:10t/p18320.12231.20226.93231.2026.9766879.27
36652007.03.22 09:10buy18330.12231.32227.32231.59
36662007.03.22 09:50t/p18330.12231.59227.32231.5926.9766906.24
36672007.03.22 09:50buy18340.12232.08228.08232.35
36682007.03.22 09:59buy18350.24231.72227.92231.99
36692007.03.22 10:45t/p18350.24231.99227.92231.9953.9566960.19
36702007.03.22 10:45close18340.12232.00228.08232.35-8.0066952.19
36712007.03.22 10:50buy18360.12232.28228.28232.55
36722007.03.22 11:05buy18370.24231.89228.09232.16
36732007.03.22 12:05buy18380.48231.34227.74231.61
36742007.03.22 12:15t/p18380.48231.61227.74231.61107.8967060.08
36752007.03.22 12:15close18360.12231.83228.28232.55-44.9667015.12
36762007.03.22 12:20buy18390.24231.64227.84231.91
36772007.03.22 12:29close18370.24231.63228.09232.16-51.9566963.17
36782007.03.22 12:30close18390.24231.62227.84231.91-4.0066959.17
36792007.03.22 12:35buy18400.12231.67227.67231.94
36802007.03.22 12:40t/p18400.12231.94227.67231.9426.9766986.14
36812007.03.22 12:40buy18410.12232.02228.02232.29
36822007.03.22 12:45buy18420.24231.76227.96232.03
36832007.03.22 15:20buy18430.48231.56227.96231.83
36842007.03.22 15:35t/p18430.48231.83227.96231.83107.8967094.03
36852007.03.22 15:35close18410.12231.84228.02232.29-17.9867076.05
36862007.03.22 16:15close18420.24231.95227.96232.0337.9767114.02
36872007.03.22 16:20buy18440.12231.73227.73232.00
36882007.03.22 16:40t/p18440.12232.00227.73232.0026.9767140.99
36892007.03.22 16:40buy18450.12232.27228.27232.54
36902007.03.22 16:45buy18460.24231.95228.15232.22
36912007.03.23 00:35buy18470.48231.73228.13232.00
36922007.03.23 04:05t/p18470.48232.00228.13232.00107.8967248.88
36932007.03.23 04:05close18450.12232.02228.27232.54-22.5167226.37
36942007.03.23 04:10close18460.24232.10228.15232.2234.9067261.27
36952007.03.23 04:15buy18480.12231.92227.92232.19
36962007.03.23 06:35t/p18480.12232.19227.92232.1926.9767288.24
36972007.03.23 06:35buy18490.12232.34228.34232.61
36982007.03.23 06:50buy18500.24231.92228.12232.19
36992007.03.23 08:40t/p18500.24232.19228.12232.1953.9567342.19
37002007.03.23 08:40close18490.12232.20228.34232.61-13.9967328.20
37012007.03.23 08:45buy18510.12232.21228.21232.48
37022007.03.23 08:50buy18520.24231.60227.80231.87
37032007.03.23 09:15buy18530.48230.54226.94230.81
37042007.03.23 09:20t/p18530.48230.81226.94230.81107.8967436.09
37052007.03.23 09:20buy18540.48231.30227.70231.57
37062007.03.23 09:50buy18550.96231.04227.64231.31
37072007.03.23 10:05t/p18550.96231.31227.64231.31215.7967651.88
37082007.03.23 10:05close18510.12231.51228.21232.48-69.9367581.95
37092007.03.23 10:05close18540.48231.51227.70231.5783.9267665.87
37102007.03.23 10:10close18520.24231.66227.80231.8711.9867677.85
37112007.03.23 10:15buy18560.12231.46227.46231.73
37122007.03.23 10:20buy18570.24231.19227.39231.46
37132007.03.23 10:29t/p18570.24231.46227.39231.4653.9467731.79
37142007.03.23 10:45buy18580.24231.15227.35231.42
37152007.03.23 11:05t/p18580.24231.42227.35231.4253.9467785.73
37162007.03.23 11:05close18560.12231.46227.46231.730.0067785.73
37172007.03.23 11:10buy18590.12231.18227.18231.45
37182007.03.23 12:35t/p18590.12231.45227.18231.4526.9767812.70
37192007.03.23 12:35buy18600.12231.53227.53231.80
37202007.03.23 12:40buy18610.24231.32227.52231.59
37212007.03.23 12:45buy18620.48230.86227.26231.13
37222007.03.23 13:05t/p18620.48231.13227.26231.13107.8967920.59
37232007.03.23 13:05close18600.12231.14227.53231.80-38.9667881.63
37242007.03.23 13:10buy18630.24230.94227.14231.21
37252007.03.23 13:20close18610.24231.16227.52231.59-31.9767849.66
37262007.03.23 13:45close18630.24231.15227.14231.2141.9667891.62
37272007.03.23 13:50buy18640.12230.87226.87231.14
37282007.03.23 14:05t/p18640.12231.14226.87231.1426.9767918.59
37292007.03.23 14:05buy18650.12231.35227.35231.62
37302007.03.23 14:15buy18660.24231.02227.22231.29
37312007.03.23 15:40t/p18660.24231.29227.22231.2953.9567972.54
37322007.03.23 15:40close18650.12231.31227.35231.62-4.0067968.54
37332007.03.23 15:45buy18670.12231.32227.32231.59
37342007.03.23 16:50t/p18670.12231.59227.32231.5926.9767995.51
37352007.03.23 16:50buy18680.12231.67227.67231.94
37362007.03.23 17:35buy18690.24231.43227.63231.70
37372007.03.25 22:00buy18700.48231.18227.58231.45
37382007.03.25 23:15t/p18700.48231.45227.58231.45107.8968103.40
37392007.03.25 23:15close18680.12231.47227.67231.94-19.9868083.42
37402007.03.25 23:35close18690.24231.48227.63231.709.9968093.41
37412007.03.25 23:40buy18710.12231.59227.59231.86
37422007.03.26 00:10buy18720.24231.19227.39231.46
37432007.03.26 01:05buy18730.48230.91227.31231.18
37442007.03.26 02:05t/p18730.48231.18227.31231.18107.8968201.30
37452007.03.26 02:05close18710.12231.22227.59231.86-34.4968166.81
37462007.03.26 02:35close18720.24231.22227.39231.465.9968172.80
37472007.03.26 02:40buy18740.12231.14227.14231.41
37482007.03.26 03:15buy18750.24230.91227.11231.18
37492007.03.26 04:10t/p18750.24231.18227.11231.1853.9568226.75
37502007.03.26 04:10close18740.12231.24227.14231.419.9968236.74
37512007.03.26 04:15buy18760.12231.29227.29231.56
37522007.03.26 04:20buy18770.24231.08227.28231.35
37532007.03.26 05:40t/p18770.24231.35227.28231.3553.9568290.69
37542007.03.26 05:40close18760.12231.38227.29231.569.0068299.69
37552007.03.26 05:45buy18780.12231.60227.60231.87
37562007.03.26 08:05buy18790.24231.40227.60231.67
37572007.03.26 08:40t/p18790.24231.67227.60231.6753.9468353.63
37582007.03.26 08:40close18780.12231.67227.60231.877.0068360.63
37592007.03.26 08:45buy18800.12231.50227.50231.77
37602007.03.26 09:05t/p18800.12231.77227.50231.7726.9868387.61
37612007.03.26 09:05buy18810.12232.07228.07232.34
37622007.03.26 09:10buy18820.24231.74227.94232.01
37632007.03.26 11:10t/p18820.24232.01227.94232.0153.9468441.55
37642007.03.26 11:10close18810.12232.01228.07232.34-6.0068435.55
37652007.03.26 11:15buy18830.12231.89227.89232.16
37662007.03.26 12:15t/p18830.12232.16227.89232.1626.9868462.53
37672007.03.26 12:15buy18840.12232.26228.26232.53
37682007.03.26 13:20t/p18840.12232.53228.26232.5326.9768489.50
37692007.03.26 13:20buy18850.12232.69228.69232.96
37702007.03.26 14:05buy18860.24232.01228.21232.28
37712007.03.26 14:15t/p18860.24232.28228.21232.2853.9568543.45
37722007.03.26 14:15close18850.12232.43228.69232.96-25.9768517.48
37732007.03.26 14:20buy18870.12232.80228.80233.07
37742007.03.26 14:29buy18880.24232.11228.31232.38
37752007.03.26 17:50t/p18880.24232.38228.31232.3853.9568571.43
37762007.03.26 17:50buy18890.24232.47228.67232.74
37772007.03.26 18:40close18870.12232.49228.80233.07-30.9768540.46
37782007.03.26 18:45close18890.24232.44228.67232.74-5.9968534.47
37792007.03.26 18:50buy18900.12232.55228.55232.82
37802007.03.26 23:20t/p18900.12232.82228.55232.8226.9768561.44
37812007.03.26 23:20buy18910.12232.90228.90233.17
37822007.03.27 00:35buy18920.24232.56228.76232.83
37832007.03.27 01:35t/p18920.24232.83228.76232.8353.9568615.39
37842007.03.27 01:35close18910.12232.88228.90233.170.4868615.86
37852007.03.27 01:40buy18930.12232.88228.88233.15
37862007.03.27 01:50buy18940.24232.64228.84232.91
37872007.03.27 06:00buy18950.48232.43228.83232.70
37882007.03.27 06:45buy18960.96232.18228.78232.45
37892007.03.27 08:05t/p18960.96232.45228.78232.45215.7968831.65
37902007.03.27 08:05close18930.12232.47228.88233.15-40.9668790.69
37912007.03.27 08:05close18950.48232.47228.83232.7015.9868806.67
37922007.03.27 08:20buy18970.24232.38228.58232.65
37932007.03.27 08:35close18940.24232.50228.84232.91-27.9768778.70
37942007.03.27 08:50t/p18970.24232.65228.58232.6553.9568832.65
37952007.03.27 08:50buy18980.12232.78228.78233.05
37962007.03.27 09:10buy18990.24232.05228.25232.32
37972007.03.27 09:15t/p18990.24232.32228.25232.3253.9468886.59
37982007.03.27 09:20buy19000.24232.55228.75232.82
37992007.03.27 09:29buy19010.48232.11228.51232.38
38002007.03.27 11:05t/p19010.48232.38228.51232.38107.8968994.48
38012007.03.27 11:05close18980.12232.53228.78233.05-24.9868969.50
38022007.03.27 11:29close19000.24232.51228.75232.82-8.0068961.50
38032007.03.27 11:30buy19020.12232.60228.60232.87
38042007.03.27 12:35buy19030.24232.15228.35232.42
38052007.03.27 12:45t/p19030.24232.42228.35232.4253.9469015.44
38062007.03.27 12:45close19020.12232.43228.60232.87-16.9868998.46
38072007.03.27 12:50buy19040.12232.35228.35232.62
38082007.03.27 13:05buy19050.24232.13228.33232.40
38092007.03.27 13:50buy19060.48231.91228.31232.18
38102007.03.27 14:20buy19070.96231.60228.20231.87
38112007.03.27 17:05t/p19070.96231.87228.20231.87215.7869214.24
38122007.03.27 17:05close19040.12231.87228.35232.62-47.9569166.29
38132007.03.27 17:05close19060.48231.87228.31232.18-15.9969150.30
38142007.03.27 17:10buy19080.24231.74227.94232.01
38152007.03.27 17:45close19050.24231.87228.33232.40-51.9569098.35
38162007.03.27 17:50close19080.24231.93227.94232.0137.9669136.31
38172007.03.27 17:59buy19090.12231.96227.96232.23
38182007.03.27 19:45buy19100.24231.74227.94232.01
38192007.03.27 21:10buy19110.48231.46227.86231.73
38202007.03.27 23:50t/p19110.48231.73227.86231.73107.8969244.20
38212007.03.27 23:50close19090.12231.89227.96232.23-7.0069237.20
38222007.03.27 23:59close19100.24231.85227.94232.0121.9869259.18
38232007.03.28 00:00buy19120.12231.92227.92232.19
38242007.03.28 00:40buy19130.24231.61227.81231.88
38252007.03.28 01:05buy19140.48230.91227.31231.18
38262007.03.28 01:15t/p19140.48231.18227.31231.18107.8969367.07
38272007.03.28 01:15close19120.12231.70227.92232.19-21.9869345.09
38282007.03.28 01:20close19130.24231.51227.81231.88-19.9869325.11
38292007.03.28 01:29buy19150.12230.91226.91231.18
38302007.03.28 01:35buy19160.24230.65226.85230.92
38312007.03.28 01:40t/p19160.24230.92226.85230.9253.9469379.05
38322007.03.28 01:50buy19170.24230.69226.89230.96
38332007.03.28 04:35buy19180.48230.41226.81230.68
38342007.03.28 04:40buy19190.96230.13226.73230.40
38352007.03.28 04:45t/p19190.96230.40226.73230.40215.7869594.83
38362007.03.28 05:20buy19200.96229.99226.59230.26
38372007.03.28 05:35t/p19200.96230.26226.59230.26215.7969810.62
38382007.03.28 05:35close19150.12230.32226.91231.18-58.9469751.68
38392007.03.28 05:35close19180.48230.32226.81230.68-35.9769715.71
38402007.03.28 05:40buy19210.24230.38226.58230.65
38412007.03.28 05:50buy19220.48230.14226.54230.41
38422007.03.28 05:59close19170.24230.29226.89230.96-79.9269635.79
38432007.03.28 05:59close19220.48230.29226.54230.4159.9469695.73
38442007.03.28 06:00close19210.24230.28226.58230.65-19.9869675.75
38452007.03.28 06:05buy19230.12230.61226.61230.88
38462007.03.28 06:10buy19240.24230.39226.59230.66
38472007.03.28 08:40buy19250.48230.02226.42230.29
38482007.03.28 08:45t/p19250.48230.29226.42230.29107.9069783.65
38492007.03.28 08:50buy19260.48230.10226.50230.37
38502007.03.28 09:10t/p19260.48230.37226.50230.37107.8969891.54
38512007.03.28 09:10close19230.12230.44226.61230.88-16.9869874.56
38522007.03.28 09:29close19240.24230.38226.59230.66-2.0069872.56
38532007.03.28 09:30buy19270.12230.45226.45230.72
38542007.03.28 10:15buy19280.24230.12226.32230.39
38552007.03.28 10:20t/p19280.24230.39226.32230.3953.9569926.51
38562007.03.28 10:29buy19290.24230.15226.35230.42
38572007.03.28 12:35buy19300.48229.67226.07229.94
38582007.03.28 12:40t/p19300.48229.94226.07229.94107.9070034.41
38592007.03.28 12:45buy19310.48229.90226.30230.17
38602007.03.28 13:45buy19320.96229.67226.27229.94
38612007.03.28 14:15buy19331.92229.42226.22229.69
38622007.03.28 14:35t/p19331.92229.69226.22229.69431.5770465.98
38632007.03.28 14:35close19270.12229.69226.45230.72-75.9370390.05
38642007.03.28 14:35close19310.48229.69226.30230.17-83.9170306.14
38652007.03.28 14:50buy19340.48228.84225.24229.11
38662007.03.28 15:05t/p19340.48229.11225.24229.11107.8970414.03
38672007.03.28 15:05buy19350.48229.38225.78229.65
38682007.03.28 15:10close19290.24229.32226.35230.42-165.8470248.19
38692007.03.28 15:10close19350.48229.32225.78229.65-23.9870224.21
38702007.03.28 15:15buy19360.24228.89225.09229.16
38712007.03.28 15:29t/p19360.24229.16225.09229.1653.9470278.15
38722007.03.28 15:29buy19370.24229.26225.46229.53
38732007.03.28 15:30close19320.96229.19226.27229.94-383.6269894.53
38742007.03.28 15:35close19370.24229.37225.46229.5321.9869916.51
38752007.03.28 15:40buy19380.12229.19225.19229.46
38762007.03.28 15:50buy19390.24228.97225.17229.24
38772007.03.28 16:05t/p19380.12229.46225.19229.4626.9869943.49
38782007.03.28 16:05t/p19390.24229.24225.17229.2453.9569997.44
38792007.03.28 16:05buy19400.12229.55225.55229.82
38802007.03.28 16:15buy19410.24229.08225.28229.35
38812007.03.28 16:29t/p19410.24229.35225.28229.3553.9570051.39
38822007.03.28 16:29close19400.12229.50225.55229.82-5.0070046.39
38832007.03.28 16:30buy19420.12229.55225.55229.82
38842007.03.28 17:05buy19430.24229.33225.53229.60
38852007.03.28 17:45t/p19430.24229.60225.53229.6053.9570100.34
38862007.03.28 17:45close19420.12229.62225.55229.826.9970107.33
38872007.03.28 17:50buy19440.12229.69225.69229.96
38882007.03.28 18:05buy19450.24229.20225.40229.47
38892007.03.28 18:10t/p19450.24229.47225.40229.4753.9470161.27
38902007.03.28 18:20buy19460.24229.43225.63229.70
38912007.03.28 18:45buy19470.48229.22225.62229.49
38922007.03.28 22:20t/p19470.48229.49225.62229.49107.9070269.17
38932007.03.28 22:20close19440.12229.53225.69229.96-15.9870253.19
38942007.03.28 23:45close19460.24229.56225.63229.7025.9770279.16
38952007.03.28 23:50buy19480.12229.44225.44229.71
38962007.03.29 00:10t/p19480.12229.71225.44229.7134.3770313.53
38972007.03.29 00:10buy19490.12230.11226.11230.38
38982007.03.29 00:15buy19500.24229.54225.74229.81
38992007.03.29 00:29t/p19500.24229.81225.74229.8153.9470367.47
39002007.03.29 00:29close19490.12229.83226.11230.38-27.9770339.50
39012007.03.29 00:30buy19510.12229.92225.92230.19
39022007.03.29 00:40buy19520.24229.17225.37229.44
39032007.03.29 00:45t/p19520.24229.44225.37229.4453.9570393.45
39042007.03.29 00:45buy19530.24229.56225.76229.83
39052007.03.29 00:50t/p19530.24229.83225.76229.8353.9570447.40
39062007.03.29 00:59buy19540.24229.34225.54229.61
39072007.03.29 01:45t/p19540.24229.61225.54229.6153.9470501.34
39082007.03.29 01:45close19510.12229.80225.92230.19-11.9970489.35
39092007.03.29 01:50buy19550.12229.52225.52229.79
39102007.03.29 03:10t/p19550.12229.79225.52229.7926.9770516.32
39112007.03.29 03:10buy19560.12229.93225.93230.20
39122007.03.29 03:45t/p19560.12230.20225.93230.2026.9770543.29
39132007.03.29 03:45buy19570.12230.39226.39230.66
39142007.03.29 04:35buy19580.24230.07226.27230.34
39152007.03.29 06:10t/p19580.24230.34226.27230.3453.9570597.24
39162007.03.29 06:10close19570.12230.41226.39230.662.0070599.24
39172007.03.29 06:15buy19590.12230.18226.18230.45
39182007.03.29 06:35t/p19590.12230.45226.18230.4526.9870626.22
39192007.03.29 06:35buy19600.12230.84226.84231.11
39202007.03.29 06:40buy19610.24230.51226.71230.78
39212007.03.29 06:50buy19620.48230.31226.71230.58
39222007.03.29 06:59t/p19620.48230.58226.71230.58107.8970734.11
39232007.03.29 07:20t/p19610.24230.78226.71230.7853.9570788.06
39242007.03.29 07:20close19600.12230.78226.84231.11-5.9970782.07
39252007.03.29 07:29buy19630.12230.77226.77231.04
39262007.03.29 07:35buy19640.24230.49226.69230.76
39272007.03.29 07:50t/p19640.24230.76226.69230.7653.9470836.01
39282007.03.29 07:50close19630.12230.93226.77231.0415.9870851.99
39292007.03.29 07:59buy19650.12230.70226.70230.97
39302007.03.29 11:35buy19660.24230.48226.68230.75
39312007.03.29 12:15t/p19660.24230.75226.68230.7553.9570905.94
39322007.03.29 12:15close19650.12230.81226.70230.9710.9970916.93
39332007.03.29 12:20buy19670.12230.61226.61230.88
39342007.03.29 12:40t/p19670.12230.88226.61230.8826.9870943.91
39352007.03.29 12:40buy19680.12231.30227.30231.57
39362007.03.29 12:45buy19690.24230.76226.96231.03
39372007.03.29 12:59t/p19690.24231.03226.96231.0353.9570997.86
39382007.03.29 12:59close19680.12231.09227.30231.57-20.9870976.88
39392007.03.29 13:00buy19700.12231.18227.18231.45
39402007.03.29 14:40t/p19700.12231.45227.18231.4526.9771003.85
39412007.03.29 14:40buy19710.12231.57227.57231.84
39422007.03.29 15:35buy19720.24231.20227.40231.47
39432007.03.29 15:50t/p19720.24231.47227.40231.4753.9471057.79
39442007.03.29 15:50close19710.12231.47227.57231.84-9.9971047.80
39452007.03.29 15:59buy19730.12231.15227.15231.42
39462007.03.29 16:50buy19740.24230.92227.12231.19
39472007.03.29 16:59t/p19740.24231.19227.12231.1953.9571101.75
39482007.03.29 17:35t/p19730.12231.42227.15231.4226.9771128.72
39492007.03.29 17:35buy19750.12231.81227.81232.08
39502007.03.29 17:40buy19760.24231.53227.73231.80
39512007.03.29 23:40t/p19760.24231.80227.73231.8053.9571182.67
39522007.03.29 23:40close19750.12231.83227.81232.082.0071184.67
39532007.03.29 23:50buy19770.12231.64227.64231.91
39542007.03.30 00:40buy19780.24231.37227.57231.64
39552007.03.30 00:50t/p19780.24231.64227.57231.6453.9571238.62
39562007.03.30 00:50close19770.12231.77227.64231.9115.4671254.08
39572007.03.30 00:59buy19790.12231.67227.67231.94
39582007.03.30 01:05buy19800.24231.20227.40231.47
39592007.03.30 01:15t/p19800.24231.47227.40231.4753.9471308.02
39602007.03.30 01:15close19790.12231.59227.67231.94-8.0071300.02
39612007.03.30 01:20buy19810.12231.35227.35231.62
39622007.03.30 01:50buy19820.24231.13227.33231.40
39632007.03.30 02:20buy19830.48230.62227.02230.89
39642007.03.30 02:35t/p19830.48230.89227.02230.89107.9071407.92
39652007.03.30 02:35close19810.12231.09227.35231.62-25.9871381.94
39662007.03.30 02:40close19820.24231.06227.33231.40-13.9971367.95
39672007.03.30 02:45buy19840.12230.85226.85231.12
39682007.03.30 03:35t/p19840.12231.12226.85231.1226.9771394.92
39692007.03.30 03:35buy19850.12231.41227.41231.68
39702007.03.30 03:45buy19860.24231.07227.27231.34
39712007.03.30 04:05t/p19860.24231.34227.27231.3453.9571448.87
39722007.03.30 04:05close19850.12231.40227.41231.68-1.0071447.87
39732007.03.30 04:10buy19870.12231.10227.10231.37
39742007.03.30 04:20t/p19870.12231.37227.10231.3726.9871474.85
39752007.03.30 04:20buy19880.12231.45227.45231.72
39762007.03.30 05:35buy19890.24230.99227.19231.26
39772007.03.30 05:45t/p19890.24231.26227.19231.2653.9471528.79
39782007.03.30 05:45close19880.12231.39227.45231.72-6.0071522.79
39792007.03.30 05:50buy19900.12231.55227.55231.82
39802007.03.30 05:59buy19910.24231.01227.21231.28
39812007.03.30 06:40t/p19910.24231.28227.21231.2853.9571576.74
39822007.03.30 06:40close19900.12231.29227.55231.82-25.9871550.76
39832007.03.30 06:45buy19920.12231.38227.38231.65
39842007.03.30 06:50buy19930.24231.15227.35231.42
39852007.03.30 07:05t/p19930.24231.42227.35231.4253.9471604.70
39862007.03.30 07:05close19920.12231.47227.38231.658.9971613.69
39872007.03.30 07:10buy19940.12231.57227.57231.84
39882007.03.30 07:15buy19950.24231.06227.26231.33
39892007.03.30 07:40buy19960.48230.79227.19231.06
39902007.03.30 07:50t/p19960.48231.06227.19231.06107.8971721.58
39912007.03.30 07:50close19940.12231.06227.57231.84-50.9571670.63
39922007.03.30 08:05buy19970.24230.74226.94231.01
39932007.03.30 08:15t/p19970.24231.01226.94231.0153.9471724.57
39942007.03.30 08:15close19950.24231.31227.26231.3349.9571774.52
39952007.03.30 08:20buy19980.12231.33227.33231.60
39962007.03.30 08:30buy19990.24231.12227.32231.39
39972007.03.30 11:15t/p19990.24231.39227.32231.3953.9571828.47
39982007.03.30 11:15close19980.12231.42227.33231.608.9971837.46
39992007.03.30 11:20buy20000.12231.10227.10231.37
40002007.03.30 11:30t/p20000.12231.37227.10231.3726.9871864.44
40012007.03.30 11:30buy20010.12231.45227.45231.72
40022007.03.30 11:45buy20020.24231.22227.42231.49
40032007.03.30 12:45t/p20020.24231.49227.42231.4953.9571918.39
40042007.03.30 12:45close20010.12231.53227.45231.727.9971926.38
40052007.03.30 12:50buy20030.12231.54227.54231.81
40062007.03.30 14:45t/p20030.12231.81227.54231.8126.9771953.35
40072007.03.30 14:45buy20040.12231.98227.98232.25
40082007.03.30 14:59buy20050.24231.64227.84231.91
40092007.03.30 15:05buy20060.48231.28227.68231.55
40102007.03.30 15:20t/p20060.48231.55227.68231.55107.8972061.24
40112007.03.30 15:20close20040.12231.80227.98232.25-17.9972043.25
40122007.03.30 15:35buy20070.26231.31227.51231.58
40132007.03.30 15:45t/p20070.26231.58227.51231.5858.4472101.69
40142007.03.30 15:45close20050.24231.66227.84231.913.9972105.68
40152007.03.30 15:50buy20080.13231.52227.52231.79
40162007.03.30 16:05buy20090.26231.07227.27231.34
40172007.03.30 16:10t/p20090.26231.34227.27231.3458.4472164.12
40182007.03.30 16:20buy20100.26231.22227.42231.49
40192007.03.30 17:05t/p20100.26231.49227.42231.4958.4472222.56
40202007.03.30 17:05close20080.13231.67227.52231.7916.2372238.79
40212007.03.30 17:10buy20110.13231.66227.66231.93
40222007.03.30 19:20t/p20110.13231.93227.66231.9329.2272268.01
40232007.03.30 19:20buy20120.13232.03228.03232.30
40242007.04.01 22:00buy20130.26231.42227.62231.69
40252007.04.01 22:40t/p20130.26231.69227.62231.6958.4472326.45
40262007.04.01 22:40close20120.13231.78228.03232.30-27.0572299.40
40272007.04.01 22:45buy20140.13231.77227.77232.04
40282007.04.01 23:45buy20150.26231.38227.58231.65
40292007.04.01 23:50t/p20150.26231.65227.58231.6558.4472357.84
40302007.04.02 00:05t/p20140.13232.04227.77232.0431.8972389.73
40312007.04.02 00:05buy20160.13232.27228.27232.54
40322007.04.02 00:10buy20170.26231.75227.95232.02
40332007.04.02 00:20t/p20170.26232.02227.95232.0258.4472448.17
40342007.04.02 00:20close20160.13232.04228.27232.54-24.9072423.27
40352007.04.02 00:29buy20180.13232.07228.07232.34
40362007.04.02 01:05buy20190.26231.66227.86231.93
40372007.04.02 01:20t/p20190.26231.93227.86231.9358.4472481.71
40382007.04.02 01:20close20180.13232.03228.07232.34-4.3372477.38
40392007.04.02 01:29buy20200.13231.84227.84232.11
40402007.04.02 01:35buy20210.26231.62227.82231.89
40412007.04.02 02:35t/p20210.26231.89227.82231.8958.4472535.82
40422007.04.02 02:35close20200.13231.96227.84232.1112.9972548.81
40432007.04.02 02:40buy20220.13232.05228.05232.32
40442007.04.02 04:05buy20230.26231.80228.00232.07
40452007.04.02 07:10t/p20230.26232.07228.00232.0758.4472607.25
40462007.04.02 07:10close20220.13232.14228.05232.329.7472616.99
40472007.04.02 07:15buy20240.13231.83227.83232.10
40482007.04.02 07:35t/p20240.13232.10227.83232.1029.2272646.21
40492007.04.02 07:35buy20250.13232.36228.36232.63
40502007.04.02 07:40buy20260.26232.09228.29232.36
40512007.04.02 08:45t/p20260.26232.36228.29232.3658.4472704.65
40522007.04.02 08:45close20250.13232.39228.36232.633.2472707.89
40532007.04.02 08:59buy20270.13232.54228.54232.81
40542007.04.02 10:05buy20280.26232.31228.51232.58
40552007.04.02 11:35t/p20280.26232.58228.51232.5858.4472766.33
40562007.04.02 11:35close20270.13232.75228.54232.8122.7272789.05
40572007.04.02 11:40buy20290.13232.70228.70232.97
40582007.04.02 11:45buy20300.26232.48228.68232.75
40592007.04.02 12:05t/p20300.26232.75228.68232.7558.4472847.49
40602007.04.02 12:05close20290.13232.94228.70232.9725.9872873.47
40612007.04.02 12:10buy20310.13232.78228.78233.05
40622007.04.02 14:40buy20320.26232.50228.70232.77
40632007.04.02 14:45t/p20320.26232.77228.70232.7758.4472931.91
40642007.04.02 15:35t/p20310.13233.05228.78233.0529.2272961.13
40652007.04.02 15:35buy20330.13233.15229.15233.42
40662007.04.02 15:45buy20340.26232.83229.03233.10
40672007.04.02 23:35t/p20340.26233.10229.03233.1058.4573019.58
40682007.04.02 23:35close20330.13233.17229.15233.422.1773021.75
40692007.04.02 23:40buy20350.13233.28229.28233.55
40702007.04.03 00:15buy20360.26233.06229.26233.33
40712007.04.03 03:40t/p20360.26233.33229.26233.3358.4473080.19
40722007.04.03 03:40close20350.13233.43229.28233.5518.9173099.10
40732007.04.03 03:45buy20370.13233.43229.43233.70
40742007.04.03 04:05buy20380.26233.21229.41233.48
40752007.04.03 05:10t/p20380.26233.48229.41233.4858.4573157.55
40762007.04.03 05:10close20370.13233.52229.43233.709.7473167.29
40772007.04.03 05:15buy20390.13233.79229.79234.06
40782007.04.03 06:20t/p20390.13234.06229.79234.0629.2273196.51
40792007.04.03 06:20buy20400.13234.25230.25234.52
40802007.04.03 06:35buy20410.26233.96230.16234.23
40812007.04.03 06:50t/p20410.26234.23230.16234.2358.4473254.95
40822007.04.03 06:50close20400.13234.26230.25234.521.0873256.03
40832007.04.03 06:59buy20420.13234.32230.32234.59
40842007.04.03 07:50t/p20420.13234.59230.32234.5929.2273285.25
40852007.04.03 07:50buy20430.13234.88230.88235.15
40862007.04.03 07:59buy20440.26234.50230.70234.77
40872007.04.03 09:05buy20450.52234.17230.57234.44
40882007.04.03 09:40t/p20450.52234.44230.57234.44116.8973402.14
40892007.04.03 09:40close20430.13234.45230.88235.15-46.5373355.61
40902007.04.03 10:15buy20460.26234.29230.49234.56
40912007.04.03 11:35close20440.26234.46230.70234.77-8.6673346.95
40922007.04.03 12:00close20460.26234.44230.49234.5632.4773379.42
40932007.04.03 12:05buy20470.13234.48230.48234.75
40942007.04.03 12:15t/p20470.13234.75230.48234.7529.2273408.64
40952007.04.03 12:15buy20480.13234.85230.85235.12
40962007.04.03 12:20buy20490.26234.45230.65234.72
40972007.04.03 13:20t/p20490.26234.72230.65234.7258.4473467.08
40982007.04.03 13:20close20480.13234.78230.85235.12-7.5873459.50
40992007.04.03 13:29buy20500.13234.81230.81235.08
41002007.04.03 15:50t/p20500.13235.08230.81235.0829.2273488.72
41012007.04.03 15:50buy20510.13235.16231.16235.43
41022007.04.03 16:05buy20520.26234.88231.08235.15
41032007.04.03 17:45buy20530.52234.67231.07234.94
41042007.04.03 22:35buy20541.04234.47231.07234.74
41052007.04.03 23:50buy20552.08234.21231.01234.48
41062007.04.03 23:59close at stop20552.08234.42231.01234.48363.6473852.36
41072007.04.03 23:59close at stop20541.04234.42231.07234.74-43.2973809.07
41082007.04.03 23:59close at stop20530.52234.42231.07234.94-108.2273700.85
41092007.04.03 23:59close at stop20520.26234.42231.08235.15-99.5773601.28
41102007.04.03 23:59close at stop20510.13234.42231.16235.43-80.0973521.19