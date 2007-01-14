|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.01.14 23:00 - 2007.04.05 00:00 (2007.01.13 - 2007.04.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
|Bars in test
|21420
|Ticks modelled
|249592
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-13609.30
|Gross profit
|21666.53
|Gross loss
|-35275.82
|Profit factor
|0.61
|Expected payoff
|-29.98
|Absolute drawdown
|20948.50
|Maximal drawdown
|28841.27 (49.82%)
|Relative drawdown
|49.82% (28841.27)
|Total trades
|454
|Short positions (won %)
|233 (61.80%)
|Long positions (won %)
|221 (72.85%)
|Profit trades (% of total)
|305 (67.18%)
|Loss trades (% of total)
|149 (32.82%)
|Largest
|profit trade
|1689.28
|loss trade
|-7680.00
|Average
|profit trade
|71.04
|loss trade
|-236.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (363.35)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-26009.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1841.82 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-26009.64 (9)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.14 23:00
|buy
|1
|0.09
|1.2929
|1.2729
|1.2956
|2
|2007.01.14 23:00
|sell
|2
|0.09
|1.2927
|1.3127
|1.2900
|3
|2007.01.15 07:42
|sell
|3
|0.18
|1.2947
|1.3127
|1.2920
|4
|2007.01.16 07:06
|t/p
|1
|0.09
|1.2956
|1.2729
|1.2956
|23.21
|50023.21
|5
|2007.01.16 07:06
|buy
|4
|0.09
|1.2957
|1.2757
|1.2984
|6
|2007.01.16 07:38
|sell
|5
|0.36
|1.2967
|1.3127
|1.2940
|7
|2007.01.16 10:21
|t/p
|4
|0.09
|1.2984
|1.2757
|1.2984
|24.30
|50047.51
|8
|2007.01.16 10:21
|buy
|6
|0.09
|1.2985
|1.2785
|1.3012
|9
|2007.01.16 10:30
|sell
|7
|0.72
|1.2988
|1.3128
|1.2961
|10
|2007.01.16 12:38
|buy
|8
|0.18
|1.2965
|1.2785
|1.2992
|11
|2007.01.16 12:40
|t/p
|7
|0.72
|1.2961
|1.3128
|1.2961
|194.40
|50241.91
|12
|2007.01.16 12:40
|close
|2
|0.09
|1.2961
|1.3127
|1.2900
|-29.63
|50212.28
|13
|2007.01.16 12:40
|close
|5
|0.36
|1.2961
|1.3127
|1.2940
|21.60
|50233.88
|14
|2007.01.16 12:40
|close
|3
|0.18
|1.2961
|1.3127
|1.2920
|-24.23
|50209.66
|15
|2007.01.16 12:40
|sell
|9
|0.09
|1.2960
|1.3160
|1.2933
|16
|2007.01.16 13:22
|buy
|10
|0.36
|1.2945
|1.2785
|1.2972
|17
|2007.01.16 14:53
|t/p
|9
|0.09
|1.2933
|1.3160
|1.2933
|24.30
|50233.96
|18
|2007.01.16 14:53
|sell
|11
|0.09
|1.2930
|1.3130
|1.2903
|19
|2007.01.16 15:38
|buy
|12
|0.72
|1.2925
|1.2785
|1.2952
|20
|2007.01.17 13:30
|buy
|13
|1.44
|1.2905
|1.2785
|1.2932
|21
|2007.01.17 13:30
|t/p
|11
|0.09
|1.2903
|1.3130
|1.2903
|24.79
|50258.74
|22
|2007.01.17 13:30
|sell
|14
|0.09
|1.2898
|1.3098
|1.2871
|23
|2007.01.17 13:46
|sell
|15
|0.18
|1.2918
|1.3098
|1.2891
|24
|2007.01.17 14:48
|t/p
|13
|1.44
|1.2932
|1.2785
|1.2932
|388.80
|50647.54
|25
|2007.01.17 14:48
|close
|6
|0.09
|1.2932
|1.2785
|1.3012
|-48.24
|50599.30
|26
|2007.01.17 14:48
|close
|10
|0.36
|1.2932
|1.2785
|1.2972
|-48.98
|50550.32
|27
|2007.01.17 14:48
|close
|8
|0.18
|1.2932
|1.2785
|1.2992
|-60.49
|50489.83
|28
|2007.01.17 14:49
|close
|12
|0.72
|1.2932
|1.2785
|1.2952
|46.04
|50535.87
|29
|2007.01.17 14:49
|buy
|16
|0.09
|1.2935
|1.2735
|1.2962
|30
|2007.01.17 14:51
|sell
|17
|0.36
|1.2939
|1.3099
|1.2912
|31
|2007.01.18 03:04
|sell
|18
|0.72
|1.2960
|1.3100
|1.2933
|32
|2007.01.18 03:07
|t/p
|16
|0.09
|1.2962
|1.2735
|1.2962
|22.67
|50558.54
|33
|2007.01.18 03:07
|buy
|19
|0.09
|1.2964
|1.2764
|1.2991
|34
|2007.01.18 09:19
|buy
|20
|0.18
|1.2943
|1.2763
|1.2970
|35
|2007.01.18 12:04
|t/p
|18
|0.72
|1.2933
|1.3100
|1.2933
|194.40
|50752.94
|36
|2007.01.18 12:04
|close
|14
|0.09
|1.2933
|1.3098
|1.2871
|-30.04
|50722.90
|37
|2007.01.18 12:04
|close
|17
|0.36
|1.2933
|1.3099
|1.2912
|27.43
|50750.33
|38
|2007.01.18 12:04
|close
|15
|0.18
|1.2932
|1.3098
|1.2891
|-22.28
|50728.05
|39
|2007.01.18 12:04
|sell
|21
|0.09
|1.2929
|1.3129
|1.2902
|40
|2007.01.18 12:09
|buy
|22
|0.36
|1.2923
|1.2763
|1.2950
|41
|2007.01.18 13:35
|buy
|23
|0.72
|1.2903
|1.2763
|1.2930
|42
|2007.01.18 13:35
|t/p
|21
|0.09
|1.2902
|1.3129
|1.2902
|24.30
|50752.35
|43
|2007.01.18 13:35
|sell
|24
|0.09
|1.2901
|1.3101
|1.2874
|44
|2007.01.18 14:01
|sell
|25
|0.18
|1.2921
|1.3101
|1.2894
|45
|2007.01.18 14:21
|t/p
|23
|0.72
|1.2930
|1.2763
|1.2930
|194.40
|50946.75
|46
|2007.01.18 14:21
|close
|19
|0.09
|1.2930
|1.2764
|1.2991
|-30.60
|50916.15
|47
|2007.01.18 14:21
|close
|22
|0.36
|1.2930
|1.2763
|1.2950
|25.20
|50941.35
|48
|2007.01.18 14:21
|close
|20
|0.18
|1.2932
|1.2763
|1.2970
|-19.80
|50921.55
|49
|2007.01.18 14:21
|buy
|26
|0.09
|1.2933
|1.2733
|1.2960
|50
|2007.01.18 14:22
|sell
|27
|0.36
|1.2941
|1.3101
|1.2914
|51
|2007.01.18 14:35
|t/p
|26
|0.09
|1.2960
|1.2733
|1.2960
|24.30
|50945.85
|52
|2007.01.18 14:35
|buy
|28
|0.09
|1.2961
|1.2761
|1.2988
|53
|2007.01.18 14:44
|buy
|29
|0.18
|1.2941
|1.2761
|1.2968
|54
|2007.01.18 15:55
|sell
|30
|0.72
|1.2961
|1.3101
|1.2934
|55
|2007.01.18 17:00
|t/p
|30
|0.72
|1.2934
|1.3101
|1.2934
|194.40
|51140.25
|56
|2007.01.18 17:00
|close
|24
|0.09
|1.2934
|1.3101
|1.2874
|-29.70
|51110.55
|57
|2007.01.18 17:00
|close
|27
|0.36
|1.2934
|1.3101
|1.2914
|25.20
|51135.75
|58
|2007.01.18 17:00
|close
|25
|0.18
|1.2934
|1.3101
|1.2894
|-23.40
|51112.35
|59
|2007.01.18 17:00
|sell
|31
|0.09
|1.2933
|1.3133
|1.2906
|60
|2007.01.18 17:24
|sell
|32
|0.18
|1.2953
|1.3133
|1.2926
|61
|2007.01.19 01:18
|t/p
|29
|0.18
|1.2968
|1.2761
|1.2968
|47.51
|51159.86
|62
|2007.01.19 01:18
|close
|28
|0.09
|1.2968
|1.2761
|1.2988
|5.76
|51165.61
|63
|2007.01.19 01:19
|buy
|33
|0.09
|1.2969
|1.2769
|1.2996
|64
|2007.01.19 02:05
|sell
|34
|0.36
|1.2973
|1.3133
|1.2946
|65
|2007.01.19 03:56
|sell
|35
|0.72
|1.2993
|1.3133
|1.2966
|66
|2007.01.19 04:03
|t/p
|33
|0.09
|1.2996
|1.2769
|1.2996
|24.30
|51189.91
|67
|2007.01.19 04:03
|buy
|36
|0.09
|1.2996
|1.2796
|1.3023
|68
|2007.01.19 07:36
|buy
|37
|0.18
|1.2976
|1.2796
|1.3003
|69
|2007.01.19 09:55
|t/p
|35
|0.72
|1.2966
|1.3133
|1.2966
|194.40
|51384.31
|70
|2007.01.19 09:55
|close
|31
|0.09
|1.2966
|1.3133
|1.2906
|-29.21
|51355.10
|71
|2007.01.19 09:55
|close
|34
|0.36
|1.2966
|1.3133
|1.2946
|25.20
|51380.30
|72
|2007.01.19 09:55
|close
|32
|0.18
|1.2966
|1.3133
|1.2926
|-22.43
|51357.87
|73
|2007.01.19 09:55
|sell
|38
|0.09
|1.2965
|1.3165
|1.2938
|74
|2007.01.19 10:19
|buy
|39
|0.36
|1.2956
|1.2796
|1.2983
|75
|2007.01.19 14:07
|t/p
|38
|0.09
|1.2938
|1.3165
|1.2938
|24.30
|51382.17
|76
|2007.01.19 14:07
|buy
|40
|0.72
|1.2935
|1.2795
|1.2962
|77
|2007.01.19 14:07
|sell
|41
|0.09
|1.2933
|1.3133
|1.2906
|78
|2007.01.19 15:30
|buy
|42
|1.44
|1.2915
|1.2795
|1.2942
|79
|2007.01.19 15:59
|t/p
|42
|1.44
|1.2942
|1.2795
|1.2942
|388.80
|51770.97
|80
|2007.01.19 15:59
|close
|36
|0.09
|1.2942
|1.2796
|1.3023
|-48.60
|51722.37
|81
|2007.01.19 15:59
|close
|39
|0.36
|1.2942
|1.2796
|1.2983
|-50.40
|51671.97
|82
|2007.01.19 15:59
|close
|37
|0.18
|1.2943
|1.2796
|1.3003
|-59.40
|51612.57
|83
|2007.01.19 15:59
|close
|40
|0.72
|1.2942
|1.2795
|1.2962
|50.40
|51662.97
|84
|2007.01.19 15:59
|buy
|43
|0.09
|1.2945
|1.2745
|1.2972
|85
|2007.01.19 16:27
|sell
|44
|0.18
|1.2954
|1.3134
|1.2927
|86
|2007.01.22 02:25
|t/p
|43
|0.09
|1.2972
|1.2745
|1.2972
|23.76
|51686.73
|87
|2007.01.22 02:25
|buy
|45
|0.09
|1.2973
|1.2773
|1.3000
|88
|2007.01.22 02:33
|sell
|46
|0.36
|1.2974
|1.3134
|1.2947
|89
|2007.01.22 09:59
|buy
|47
|0.18
|1.2953
|1.2773
|1.2980
|90
|2007.01.22 10:50
|t/p
|46
|0.36
|1.2947
|1.3134
|1.2947
|97.20
|51783.93
|91
|2007.01.22 10:50
|close
|41
|0.09
|1.2947
|1.3133
|1.2906
|-12.11
|51771.81
|92
|2007.01.22 10:50
|close
|44
|0.18
|1.2946
|1.3134
|1.2927
|15.37
|51787.18
|93
|2007.01.22 10:50
|sell
|48
|0.09
|1.2945
|1.3145
|1.2918
|94
|2007.01.22 12:38
|buy
|49
|0.36
|1.2933
|1.2773
|1.2960
|95
|2007.01.22 16:03
|t/p
|49
|0.36
|1.2960
|1.2773
|1.2960
|97.20
|51884.38
|96
|2007.01.22 16:03
|close
|45
|0.09
|1.2960
|1.2773
|1.3000
|-11.70
|51872.68
|97
|2007.01.22 16:03
|close
|47
|0.18
|1.2962
|1.2773
|1.2980
|16.20
|51888.88
|98
|2007.01.22 16:03
|buy
|50
|0.09
|1.2963
|1.2763
|1.2990
|99
|2007.01.22 16:05
|sell
|51
|0.18
|1.2965
|1.3145
|1.2938
|100
|2007.01.22 18:53
|buy
|52
|0.18
|1.2943
|1.2763
|1.2970
|101
|2007.01.23 00:28
|t/p
|51
|0.18
|1.2938
|1.3145
|1.2938
|49.57
|51938.46
|102
|2007.01.23 00:28
|close
|48
|0.09
|1.2937
|1.3145
|1.2918
|7.69
|51946.14
|103
|2007.01.23 00:28
|sell
|53
|0.09
|1.2936
|1.3136
|1.2909
|104
|2007.01.23 07:30
|sell
|54
|0.18
|1.2956
|1.3136
|1.2929
|105
|2007.01.23 07:42
|t/p
|52
|0.18
|1.2970
|1.2763
|1.2970
|47.51
|51993.65
|106
|2007.01.23 07:42
|close
|50
|0.09
|1.2971
|1.2763
|1.2990
|6.66
|52000.31
|107
|2007.01.23 07:42
|buy
|55
|0.09
|1.2972
|1.2772
|1.2999
|108
|2007.01.23 08:10
|sell
|56
|0.36
|1.2977
|1.3137
|1.2950
|109
|2007.01.23 10:05
|sell
|57
|0.72
|1.2997
|1.3137
|1.2970
|110
|2007.01.23 10:05
|t/p
|55
|0.09
|1.2999
|1.2772
|1.2999
|24.30
|52024.61
|111
|2007.01.23 10:05
|buy
|58
|0.09
|1.3000
|1.2800
|1.3027
|112
|2007.01.23 10:20
|sell
|59
|1.44
|1.3017
|1.3137
|1.2990
|113
|2007.01.23 11:58
|t/p
|58
|0.09
|1.3027
|1.2800
|1.3027
|24.30
|52048.91
|114
|2007.01.23 11:58
|buy
|60
|0.09
|1.3027
|1.2827
|1.3054
|115
|2007.01.23 12:53
|sell
|61
|2.88
|1.3037
|1.3137
|1.3010
|116
|2007.01.23 18:37
|t/p
|61
|2.88
|1.3010
|1.3137
|1.3010
|777.60
|52826.51
|117
|2007.01.23 18:37
|close
|53
|0.09
|1.3010
|1.3136
|1.2909
|-66.60
|52759.91
|118
|2007.01.23 18:37
|close
|56
|0.36
|1.3010
|1.3137
|1.2950
|-118.80
|52641.11
|119
|2007.01.23 18:37
|close
|59
|1.44
|1.3010
|1.3137
|1.2990
|100.80
|52741.91
|120
|2007.01.23 18:37
|close
|54
|0.18
|1.3009
|1.3136
|1.2929
|-95.40
|52646.51
|121
|2007.01.23 18:37
|close
|57
|0.72
|1.3010
|1.3137
|1.2970
|-93.60
|52552.91
|122
|2007.01.23 18:37
|sell
|62
|0.09
|1.3007
|1.3207
|1.2980
|123
|2007.01.23 18:45
|buy
|63
|0.18
|1.3007
|1.2827
|1.3034
|124
|2007.01.23 20:47
|sell
|64
|0.18
|1.3027
|1.3207
|1.3000
|125
|2007.01.24 04:12
|t/p
|63
|0.18
|1.3034
|1.2827
|1.3034
|47.51
|52600.42
|126
|2007.01.24 04:12
|close
|60
|0.09
|1.3034
|1.2827
|1.3054
|5.76
|52606.18
|127
|2007.01.24 04:13
|buy
|65
|0.09
|1.3035
|1.2835
|1.3062
|128
|2007.01.24 06:42
|buy
|66
|0.18
|1.3015
|1.2835
|1.3042
|129
|2007.01.24 08:04
|t/p
|64
|0.18
|1.3000
|1.3207
|1.3000
|49.57
|52655.75
|130
|2007.01.24 08:04
|close
|62
|0.09
|1.2999
|1.3207
|1.2980
|7.69
|52663.43
|131
|2007.01.24 08:04
|sell
|67
|0.09
|1.2998
|1.3198
|1.2971
|132
|2007.01.24 08:15
|buy
|68
|0.36
|1.2995
|1.2835
|1.3022
|133
|2007.01.24 08:50
|buy
|69
|0.72
|1.2975
|1.2835
|1.3002
|134
|2007.01.24 09:47
|t/p
|69
|0.72
|1.3002
|1.2835
|1.3002
|194.40
|52857.83
|135
|2007.01.24 09:47
|close
|65
|0.09
|1.3002
|1.2835
|1.3062
|-29.70
|52828.13
|136
|2007.01.24 09:47
|close
|68
|0.36
|1.3002
|1.2835
|1.3022
|25.20
|52853.33
|137
|2007.01.24 09:47
|close
|66
|0.18
|1.3002
|1.2835
|1.3042
|-23.40
|52829.93
|138
|2007.01.24 09:47
|buy
|70
|0.09
|1.3005
|1.2805
|1.3032
|139
|2007.01.24 14:02
|buy
|71
|0.18
|1.2985
|1.2805
|1.3012
|140
|2007.01.24 15:17
|t/p
|67
|0.09
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|24.30
|52854.23
|141
|2007.01.24 15:17
|sell
|72
|0.09
|1.2969
|1.3169
|1.2942
|142
|2007.01.24 15:17
|buy
|73
|0.36
|1.2965
|1.2805
|1.2992
|143
|2007.01.25 07:45
|sell
|74
|0.18
|1.2989
|1.3169
|1.2962
|144
|2007.01.25 08:03
|t/p
|73
|0.36
|1.2992
|1.2805
|1.2992
|90.67
|52944.90
|145
|2007.01.25 08:03
|close
|70
|0.09
|1.2992
|1.2805
|1.3032
|-13.33
|52931.57
|146
|2007.01.25 08:03
|close
|71
|0.18
|1.2993
|1.2805
|1.3012
|11.13
|52942.70
|147
|2007.01.25 08:03
|buy
|75
|0.09
|1.2994
|1.2794
|1.3021
|148
|2007.01.25 09:02
|buy
|76
|0.18
|1.2973
|1.2793
|1.3000
|149
|2007.01.25 16:35
|t/p
|74
|0.18
|1.2962
|1.3169
|1.2962
|48.60
|52991.30
|150
|2007.01.25 16:35
|close
|72
|0.09
|1.2961
|1.3169
|1.2942
|8.66
|52999.96
|151
|2007.01.25 16:35
|sell
|77
|0.09
|1.2960
|1.3160
|1.2933
|152
|2007.01.25 17:01
|sell
|78
|0.18
|1.2980
|1.3160
|1.2953
|153
|2007.01.25 19:03
|t/p
|78
|0.18
|1.2953
|1.3160
|1.2953
|48.60
|53048.56
|154
|2007.01.25 19:03
|buy
|79
|0.36
|1.2953
|1.2793
|1.2980
|155
|2007.01.25 19:03
|close
|77
|0.09
|1.2952
|1.3160
|1.2933
|7.20
|53055.76
|156
|2007.01.25 19:03
|sell
|80
|0.09
|1.2948
|1.3148
|1.2921
|157
|2007.01.25 19:32
|buy
|81
|0.72
|1.2933
|1.2793
|1.2960
|158
|2007.01.25 19:42
|t/p
|80
|0.09
|1.2921
|1.3148
|1.2921
|24.30
|53080.06
|159
|2007.01.25 19:42
|sell
|82
|0.09
|1.2920
|1.3120
|1.2893
|160
|2007.01.25 23:40
|sell
|83
|0.18
|1.2940
|1.3120
|1.2913
|161
|2007.01.26 08:08
|t/p
|83
|0.18
|1.2913
|1.3120
|1.2913
|49.57
|53129.63
|162
|2007.01.26 08:08
|buy
|84
|1.44
|1.2913
|1.2793
|1.2940
|163
|2007.01.26 08:08
|close
|82
|0.09
|1.2912
|1.3120
|1.2893
|7.69
|53137.31
|164
|2007.01.26 08:08
|sell
|85
|0.09
|1.2911
|1.3111
|1.2884
|165
|2007.01.26 11:38
|buy
|86
|2.88
|1.2893
|1.2793
|1.2920
|166
|2007.01.26 14:00
|t/p
|86
|2.88
|1.2920
|1.2793
|1.2920
|777.60
|53914.91
|167
|2007.01.26 14:00
|close
|75
|0.09
|1.2920
|1.2794
|1.3021
|-67.14
|53847.77
|168
|2007.01.26 14:00
|close
|79
|0.36
|1.2920
|1.2793
|1.2980
|-120.98
|53726.79
|169
|2007.01.26 14:00
|close
|84
|1.44
|1.2920
|1.2793
|1.2940
|100.80
|53827.59
|170
|2007.01.26 14:00
|close
|76
|0.18
|1.2920
|1.2793
|1.3000
|-96.49
|53731.10
|171
|2007.01.26 14:00
|close
|81
|0.72
|1.2920
|1.2793
|1.2960
|-97.96
|53633.15
|172
|2007.01.26 14:00
|buy
|87
|0.09
|1.2921
|1.2721
|1.2948
|173
|2007.01.26 14:39
|buy
|88
|0.18
|1.2901
|1.2721
|1.2928
|174
|2007.01.26 15:00
|t/p
|85
|0.09
|1.2884
|1.3111
|1.2884
|24.30
|53657.45
|175
|2007.01.26 15:00
|sell
|89
|0.09
|1.2878
|1.3078
|1.2851
|176
|2007.01.26 15:00
|buy
|90
|0.36
|1.2880
|1.2720
|1.2907
|177
|2007.01.26 15:04
|sell
|91
|0.18
|1.2900
|1.3080
|1.2873
|178
|2007.01.26 15:25
|t/p
|90
|0.36
|1.2907
|1.2720
|1.2907
|97.20
|53754.65
|179
|2007.01.26 15:25
|close
|87
|0.09
|1.2908
|1.2721
|1.2948
|-11.70
|53742.95
|180
|2007.01.26 15:25
|close
|88
|0.18
|1.2907
|1.2721
|1.2928
|10.80
|53753.75
|181
|2007.01.26 15:26
|buy
|92
|0.09
|1.2908
|1.2708
|1.2935
|182
|2007.01.26 17:21
|sell
|93
|0.36
|1.2920
|1.3080
|1.2893
|183
|2007.01.29 15:03
|t/p
|92
|0.09
|1.2935
|1.2708
|1.2935
|23.76
|53777.50
|184
|2007.01.29 15:03
|buy
|94
|0.09
|1.2936
|1.2736
|1.2963
|185
|2007.01.29 16:57
|sell
|95
|0.72
|1.2941
|1.3081
|1.2914
|186
|2007.01.29 17:01
|sell
|96
|1.44
|1.2961
|1.3081
|1.2934
|187
|2007.01.29 17:01
|t/p
|94
|0.09
|1.2963
|1.2736
|1.2963
|24.30
|53801.80
|188
|2007.01.29 17:01
|buy
|97
|0.09
|1.2967
|1.2767
|1.2994
|189
|2007.01.30 00:43
|buy
|98
|0.18
|1.2945
|1.2765
|1.2972
|190
|2007.01.30 12:50
|t/p
|98
|0.18
|1.2972
|1.2765
|1.2972
|48.60
|53850.40
|191
|2007.01.30 12:50
|close
|97
|0.09
|1.2972
|1.2767
|1.2994
|3.96
|53854.36
|192
|2007.01.30 12:50
|buy
|99
|0.09
|1.2973
|1.2773
|1.3000
|193
|2007.01.30 14:55
|buy
|100
|0.18
|1.2953
|1.2773
|1.2980
|194
|2007.01.31 08:38
|t/p
|96
|1.44
|1.2934
|1.3081
|1.2934
|404.35
|54258.71
|195
|2007.01.31 08:38
|close
|89
|0.09
|1.2934
|1.3078
|1.2851
|-48.94
|54209.77
|196
|2007.01.31 08:38
|close
|93
|0.36
|1.2934
|1.3080
|1.2893
|-44.57
|54165.20
|197
|2007.01.31 08:38
|close
|91
|0.18
|1.2934
|1.3080
|1.2873
|-58.28
|54106.92
|198
|2007.01.31 08:39
|buy
|101
|0.40
|1.2932
|1.2772
|1.2959
|199
|2007.01.31 08:39
|close
|95
|0.72
|1.2933
|1.3081
|1.2914
|65.38
|54172.29
|200
|2007.01.31 08:39
|sell
|102
|0.10
|1.2930
|1.3130
|1.2903
|201
|2007.01.31 12:38
|sell
|103
|0.20
|1.2951
|1.3131
|1.2924
|202
|2007.01.31 12:53
|t/p
|101
|0.40
|1.2959
|1.2772
|1.2959
|108.00
|54280.29
|203
|2007.01.31 12:53
|close
|99
|0.09
|1.2959
|1.2773
|1.3000
|-13.14
|54267.15
|204
|2007.01.31 12:53
|close
|100
|0.18
|1.2959
|1.2773
|1.2980
|9.71
|54276.86
|205
|2007.01.31 12:53
|buy
|104
|0.10
|1.2960
|1.2760
|1.2987
|206
|2007.01.31 13:41
|buy
|105
|0.20
|1.2940
|1.2760
|1.2967
|207
|2007.01.31 14:44
|t/p
|105
|0.20
|1.2967
|1.2760
|1.2967
|54.00
|54330.86
|208
|2007.01.31 14:44
|close
|104
|0.10
|1.2967
|1.2760
|1.2987
|7.00
|54337.86
|209
|2007.01.31 14:44
|buy
|106
|0.10
|1.2968
|1.2768
|1.2995
|210
|2007.01.31 15:06
|sell
|107
|0.40
|1.2971
|1.3131
|1.2944
|211
|2007.01.31 15:21
|sell
|108
|0.80
|1.2991
|1.3131
|1.2964
|212
|2007.01.31 15:27
|t/p
|106
|0.10
|1.2995
|1.2768
|1.2995
|27.00
|54364.86
|213
|2007.01.31 15:27
|buy
|109
|0.10
|1.2996
|1.2796
|1.3023
|214
|2007.01.31 15:44
|sell
|110
|1.60
|1.3011
|1.3131
|1.2984
|215
|2007.01.31 19:17
|t/p
|109
|0.10
|1.3023
|1.2796
|1.3023
|27.00
|54391.86
|216
|2007.01.31 19:17
|buy
|111
|0.10
|1.3024
|1.2824
|1.3051
|217
|2007.01.31 19:17
|sell
|112
|3.20
|1.3032
|1.3132
|1.3005
|218
|2007.02.01 10:26
|t/p
|112
|3.20
|1.3005
|1.3132
|1.3005
|915.84
|55307.70
|219
|2007.02.01 10:26
|close
|102
|0.10
|1.3005
|1.3130
|1.2903
|-73.38
|55234.32
|220
|2007.02.01 10:26
|close
|107
|0.40
|1.3005
|1.3131
|1.2944
|-129.52
|55104.80
|221
|2007.02.01 10:26
|close
|110
|1.60
|1.3005
|1.3131
|1.2984
|121.92
|55226.72
|222
|2007.02.01 10:26
|buy
|113
|0.20
|1.3003
|1.2823
|1.3030
|223
|2007.02.01 10:26
|close
|103
|0.20
|1.3004
|1.3131
|1.2924
|-102.76
|55123.96
|224
|2007.02.01 10:26
|close
|108
|0.80
|1.3005
|1.3131
|1.2964
|-99.04
|55024.92
|225
|2007.02.01 10:26
|sell
|114
|0.10
|1.3002
|1.3202
|1.2975
|226
|2007.02.01 13:15
|sell
|115
|0.20
|1.3022
|1.3202
|1.2995
|227
|2007.02.01 13:30
|t/p
|113
|0.20
|1.3030
|1.2823
|1.3030
|54.00
|55078.92
|228
|2007.02.01 13:30
|close
|111
|0.10
|1.3030
|1.2824
|1.3051
|4.19
|55083.10
|229
|2007.02.01 13:30
|buy
|116
|0.10
|1.3031
|1.2831
|1.3058
|230
|2007.02.01 15:00
|sell
|117
|0.40
|1.3043
|1.3203
|1.3016
|231
|2007.02.01 15:53
|t/p
|117
|0.40
|1.3016
|1.3203
|1.3016
|108.00
|55191.10
|232
|2007.02.01 15:53
|close
|114
|0.10
|1.3016
|1.3202
|1.2975
|-14.00
|55177.10
|233
|2007.02.01 16:43
|close
|115
|0.20
|1.3016
|1.3202
|1.2995
|12.00
|55189.10
|234
|2007.02.01 16:43
|sell
|118
|0.10
|1.3015
|1.3215
|1.2988
|235
|2007.02.02 07:23
|buy
|119
|0.20
|1.3011
|1.2831
|1.3038
|236
|2007.02.02 13:29
|sell
|120
|0.20
|1.3035
|1.3215
|1.3008
|237
|2007.02.02 13:29
|t/p
|119
|0.20
|1.3038
|1.2831
|1.3038
|54.00
|55243.10
|238
|2007.02.02 13:29
|close
|116
|0.10
|1.3039
|1.2831
|1.3058
|7.39
|55250.50
|239
|2007.02.02 13:29
|buy
|121
|0.10
|1.3043
|1.2843
|1.3070
|240
|2007.02.02 13:30
|sell
|122
|0.40
|1.3057
|1.3217
|1.3030
|241
|2007.02.02 14:00
|t/p
|122
|0.40
|1.3030
|1.3217
|1.3030
|108.00
|55358.50
|242
|2007.02.02 14:00
|close
|118
|0.10
|1.3029
|1.3215
|1.2988
|-13.46
|55345.04
|243
|2007.02.02 14:00
|close
|120
|0.20
|1.3030
|1.3215
|1.3008
|10.00
|55355.04
|244
|2007.02.02 14:00
|sell
|123
|0.10
|1.3029
|1.3229
|1.3002
|245
|2007.02.02 14:01
|buy
|124
|0.20
|1.3023
|1.2843
|1.3050
|246
|2007.02.02 14:03
|buy
|125
|0.40
|1.3003
|1.2843
|1.3030
|247
|2007.02.02 14:03
|t/p
|123
|0.10
|1.3002
|1.3229
|1.3002
|27.00
|55382.04
|248
|2007.02.02 14:03
|sell
|126
|0.10
|1.2998
|1.3198
|1.2971
|249
|2007.02.02 14:23
|buy
|127
|0.80
|1.2983
|1.2843
|1.3010
|250
|2007.02.02 15:01
|t/p
|126
|0.10
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|27.00
|55409.04
|251
|2007.02.02 15:01
|sell
|128
|0.10
|1.2970
|1.3170
|1.2943
|252
|2007.02.02 16:51
|buy
|129
|1.60
|1.2963
|1.2843
|1.2990
|253
|2007.02.05 02:30
|t/p
|128
|0.10
|1.2943
|1.3170
|1.2943
|27.54
|55436.58
|254
|2007.02.05 02:30
|buy
|130
|3.20
|1.2942
|1.2842
|1.2969
|255
|2007.02.05 02:31
|sell
|131
|0.10
|1.2940
|1.3140
|1.2913
|256
|2007.02.05 08:01
|sell
|132
|0.20
|1.2960
|1.3140
|1.2933
|257
|2007.02.05 10:41
|t/p
|132
|0.20
|1.2933
|1.3140
|1.2933
|54.00
|55490.58
|258
|2007.02.05 10:41
|close
|131
|0.10
|1.2933
|1.3140
|1.2913
|7.00
|55497.58
|259
|2007.02.05 10:41
|sell
|133
|0.10
|1.2932
|1.3132
|1.2905
|260
|2007.02.05 12:32
|buy
|134
|6.40
|1.2921
|1.2841
|1.2948
|261
|2007.02.06 12:02
|t/p
|134
|6.40
|1.2948
|1.2841
|1.2948
|1689.28
|57186.86
|262
|2007.02.06 12:02
|close
|121
|0.10
|1.2948
|1.2843
|1.3070
|-96.21
|57090.65
|263
|2007.02.06 12:02
|close
|125
|0.40
|1.2948
|1.2843
|1.3030
|-224.84
|56865.81
|264
|2007.02.06 12:02
|close
|129
|1.60
|1.2948
|1.2843
|1.2990
|-259.36
|56606.45
|265
|2007.02.06 12:02
|close
|124
|0.20
|1.2948
|1.2843
|1.3050
|-152.42
|56454.03
|266
|2007.02.06 12:02
|close
|130
|3.20
|1.2948
|1.2842
|1.2969
|172.64
|56626.67
|267
|2007.02.06 12:02
|buy
|135
|0.20
|1.2949
|1.2769
|1.2976
|268
|2007.02.06 12:02
|close
|127
|0.80
|1.2948
|1.2843
|1.3010
|-289.68
|56336.99
|269
|2007.02.06 12:02
|close
|135
|0.20
|1.2948
|1.2769
|1.2976
|-2.00
|56334.99
|270
|2007.02.06 12:02
|buy
|136
|0.10
|1.2949
|1.2749
|1.2976
|271
|2007.02.06 12:06
|sell
|137
|0.20
|1.2953
|1.3133
|1.2926
|272
|2007.02.06 18:12
|sell
|138
|0.40
|1.2974
|1.3134
|1.2947
|273
|2007.02.06 18:20
|t/p
|136
|0.10
|1.2976
|1.2749
|1.2976
|27.00
|56361.99
|274
|2007.02.06 18:20
|buy
|139
|0.10
|1.2978
|1.2778
|1.3005
|275
|2007.02.07 10:22
|sell
|140
|0.80
|1.2994
|1.3134
|1.2967
|276
|2007.02.07 14:45
|t/p
|139
|0.10
|1.3005
|1.2778
|1.3005
|26.40
|56388.38
|277
|2007.02.07 14:45
|buy
|141
|0.10
|1.3008
|1.2808
|1.3035
|278
|2007.02.07 15:59
|sell
|142
|1.60
|1.3015
|1.3135
|1.2988
|279
|2007.02.08 08:42
|t/p
|142
|1.60
|1.2988
|1.3135
|1.2988
|457.92
|56846.30
|280
|2007.02.08 08:42
|buy
|143
|0.20
|1.2988
|1.2808
|1.3015
|281
|2007.02.08 08:42
|close
|133
|0.10
|1.2987
|1.3132
|1.2905
|-52.30
|56794.00
|282
|2007.02.08 08:42
|close
|138
|0.40
|1.2987
|1.3134
|1.2947
|-43.36
|56750.64
|283
|2007.02.08 08:42
|close
|137
|0.20
|1.2986
|1.3133
|1.2926
|-61.68
|56688.96
|284
|2007.02.08 08:42
|close
|140
|0.80
|1.2987
|1.3134
|1.2967
|68.96
|56757.92
|285
|2007.02.08 08:43
|sell
|144
|0.10
|1.2984
|1.3184
|1.2957
|286
|2007.02.08 13:35
|sell
|145
|0.20
|1.3004
|1.3184
|1.2977
|287
|2007.02.08 14:04
|t/p
|143
|0.20
|1.3015
|1.2808
|1.3015
|54.00
|56811.92
|288
|2007.02.08 14:04
|close
|141
|0.10
|1.3015
|1.2808
|1.3035
|5.19
|56817.11
|289
|2007.02.08 14:04
|buy
|146
|0.10
|1.3016
|1.2816
|1.3043
|290
|2007.02.08 14:17
|sell
|147
|0.40
|1.3024
|1.3184
|1.2997
|291
|2007.02.08 22:10
|t/p
|146
|0.10
|1.3043
|1.2816
|1.3043
|27.00
|56844.11
|292
|2007.02.08 22:10
|sell
|148
|0.80
|1.3044
|1.3184
|1.3017
|293
|2007.02.08 22:11
|buy
|149
|0.10
|1.3042
|1.2842
|1.3069
|294
|2007.02.09 07:29
|buy
|150
|0.20
|1.3021
|1.2841
|1.3048
|295
|2007.02.09 07:30
|t/p
|148
|0.80
|1.3017
|1.3184
|1.3017
|220.32
|57064.43
|296
|2007.02.09 07:30
|close
|144
|0.10
|1.3017
|1.3184
|1.2957
|-32.46
|57031.97
|297
|2007.02.09 07:30
|close
|147
|0.40
|1.3017
|1.3184
|1.2997
|30.16
|57062.13
|298
|2007.02.09 07:30
|close
|145
|0.20
|1.3017
|1.3184
|1.2977
|-24.92
|57037.21
|299
|2007.02.09 07:30
|sell
|151
|0.10
|1.3016
|1.3216
|1.2989
|300
|2007.02.09 08:03
|buy
|152
|0.40
|1.3001
|1.2841
|1.3028
|301
|2007.02.09 10:17
|t/p
|151
|0.10
|1.2989
|1.3216
|1.2989
|27.00
|57064.21
|302
|2007.02.09 10:17
|sell
|153
|0.10
|1.2988
|1.3188
|1.2961
|303
|2007.02.09 11:22
|sell
|154
|0.20
|1.3009
|1.3189
|1.2982
|304
|2007.02.12 06:15
|t/p
|152
|0.40
|1.3028
|1.2841
|1.3028
|105.58
|57169.79
|305
|2007.02.12 06:15
|sell
|155
|0.40
|1.3029
|1.3189
|1.3002
|306
|2007.02.12 07:20
|close
|149
|0.10
|1.3028
|1.2842
|1.3069
|-15.21
|57154.58
|307
|2007.02.12 07:20
|close
|150
|0.20
|1.3028
|1.2841
|1.3048
|12.79
|57167.37
|308
|2007.02.12 07:21
|buy
|156
|0.10
|1.3026
|1.2826
|1.3053
|309
|2007.02.12 08:32
|buy
|157
|0.20
|1.3006
|1.2826
|1.3033
|310
|2007.02.12 08:36
|t/p
|155
|0.40
|1.3002
|1.3189
|1.3002
|108.00
|57275.37
|311
|2007.02.12 08:36
|close
|153
|0.10
|1.3001
|1.3188
|1.2961
|-12.46
|57262.91
|312
|2007.02.12 08:36
|close
|154
|0.20
|1.3002
|1.3189
|1.2982
|15.08
|57277.99
|313
|2007.02.12 08:36
|sell
|158
|0.10
|1.2999
|1.3199
|1.2972
|314
|2007.02.12 09:47
|buy
|159
|0.40
|1.2985
|1.2825
|1.3012
|315
|2007.02.12 10:16
|t/p
|158
|0.10
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|27.00
|57304.99
|316
|2007.02.12 10:16
|sell
|160
|0.10
|1.2971
|1.3171
|1.2944
|317
|2007.02.12 10:17
|buy
|161
|0.80
|1.2965
|1.2825
|1.2992
|318
|2007.02.12 12:11
|buy
|162
|1.60
|1.2945
|1.2825
|1.2972
|319
|2007.02.12 12:13
|t/p
|160
|0.10
|1.2944
|1.3171
|1.2944
|27.00
|57331.99
|320
|2007.02.12 12:13
|sell
|163
|0.10
|1.2943
|1.3143
|1.2916
|321
|2007.02.12 13:38
|sell
|164
|0.20
|1.2963
|1.3143
|1.2936
|322
|2007.02.13 06:55
|t/p
|162
|1.60
|1.2972
|1.2825
|1.2972
|422.32
|57754.31
|323
|2007.02.13 06:55
|close
|156
|0.10
|1.2972
|1.2826
|1.3053
|-54.60
|57699.70
|324
|2007.02.13 06:55
|close
|159
|0.40
|1.2972
|1.2825
|1.3012
|-54.42
|57645.28
|325
|2007.02.13 06:56
|close
|157
|0.20
|1.2973
|1.2826
|1.3033
|-67.21
|57578.07
|326
|2007.02.13 06:56
|close
|161
|0.80
|1.2975
|1.2825
|1.2992
|75.16
|57653.23
|327
|2007.02.13 06:56
|buy
|165
|0.10
|1.2976
|1.2776
|1.3003
|328
|2007.02.13 07:13
|sell
|166
|0.40
|1.2983
|1.3143
|1.2956
|329
|2007.02.13 08:02
|t/p
|165
|0.10
|1.3003
|1.2776
|1.3003
|27.00
|57680.23
|330
|2007.02.13 08:02
|sell
|167
|0.80
|1.3003
|1.3143
|1.2976
|331
|2007.02.13 08:03
|buy
|168
|0.10
|1.3004
|1.2804
|1.3031
|332
|2007.02.13 08:28
|buy
|169
|0.20
|1.2983
|1.2803
|1.3010
|333
|2007.02.13 11:41
|t/p
|169
|0.20
|1.3010
|1.2803
|1.3010
|54.00
|57734.23
|334
|2007.02.13 11:41
|close
|168
|0.10
|1.3010
|1.2804
|1.3031
|6.00
|57740.23
|335
|2007.02.13 11:41
|buy
|170
|0.10
|1.3013
|1.2813
|1.3040
|336
|2007.02.13 13:12
|sell
|171
|1.60
|1.3023
|1.3143
|1.2996
|337
|2007.02.13 13:39
|t/p
|170
|0.10
|1.3040
|1.2813
|1.3040
|27.00
|57767.23
|338
|2007.02.13 13:39
|buy
|172
|0.10
|1.3041
|1.2841
|1.3068
|339
|2007.02.13 14:23
|buy
|173
|0.20
|1.3021
|1.2841
|1.3048
|340
|2007.02.14 04:25
|sell
|174
|3.20
|1.3044
|1.3144
|1.3017
|341
|2007.02.14 04:39
|t/p
|173
|0.20
|1.3048
|1.2841
|1.3048
|52.79
|57820.02
|342
|2007.02.14 04:39
|close
|172
|0.10
|1.3048
|1.2841
|1.3068
|6.39
|57826.42
|343
|2007.02.14 04:39
|buy
|175
|0.10
|1.3049
|1.2849
|1.3076
|344
|2007.02.14 04:50
|buy
|176
|0.20
|1.3029
|1.2849
|1.3056
|345
|2007.02.14 07:10
|t/p
|176
|0.20
|1.3056
|1.2849
|1.3056
|54.00
|57880.42
|346
|2007.02.14 07:10
|close
|175
|0.10
|1.3056
|1.2849
|1.3076
|7.00
|57887.42
|347
|2007.02.14 07:10
|buy
|177
|0.10
|1.3059
|1.2859
|1.3086
|348
|2007.02.14 07:39
|sell
|178
|6.40
|1.3064
|1.3144
|1.3037
|349
|2007.02.14 08:10
|sell
|179
|12.80
|1.3084
|1.3144
|1.3057
|350
|2007.02.14 08:10
|t/p
|177
|0.10
|1.3086
|1.2859
|1.3086
|27.00
|57914.42
|351
|2007.02.14 08:10
|buy
|180
|0.10
|1.3086
|1.2886
|1.3113
|352
|2007.02.14 13:55
|sell
|181
|14.47
|1.3104
|1.3144
|1.3077
|353
|2007.02.14 15:00
|t/p
|180
|0.10
|1.3113
|1.2886
|1.3113
|27.00
|57941.42
|354
|2007.02.14 15:00
|buy
|182
|0.10
|1.3115
|1.2915
|1.3142
|355
|2007.02.14 15:02
|sell
|183
|14.48
|1.3125
|1.3145
|1.3098
|356
|2007.02.14 15:07
|s/l
|163
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.2916
|-198.92
|57742.50
|357
|2007.02.14 15:07
|s/l
|164
|0.20
|1.3143
|1.3143
|1.2936
|-357.84
|57384.66
|358
|2007.02.14 15:07
|s/l
|166
|0.40
|1.3143
|1.3143
|1.2956
|-637.84
|56746.82
|359
|2007.02.14 15:07
|s/l
|167
|0.80
|1.3143
|1.3143
|1.2976
|-1115.68
|55631.14
|360
|2007.02.14 15:07
|s/l
|171
|1.60
|1.3143
|1.3143
|1.2996
|-1911.36
|53719.78
|361
|2007.02.14 15:07
|s/l
|174
|3.20
|1.3144
|1.3144
|1.3017
|-3200.00
|50519.78
|362
|2007.02.14 15:07
|s/l
|178
|6.40
|1.3144
|1.3144
|1.3037
|-5120.00
|45399.78
|363
|2007.02.14 15:07
|s/l
|179
|12.80
|1.3144
|1.3144
|1.3057
|-7680.00
|37719.78
|364
|2007.02.14 15:07
|s/l
|181
|14.47
|1.3144
|1.3144
|1.3077
|-5788.00
|31931.78
|365
|2007.02.14 15:07
|t/p
|182
|0.10
|1.3142
|1.2915
|1.3142
|27.00
|31958.78
|366
|2007.02.14 15:07
|buy
|184
|0.06
|1.3143
|1.2943
|1.3170
|367
|2007.02.14 15:18
|s/l
|183
|14.48
|1.3145
|1.3145
|1.3098
|-2896.00
|29062.78
|368
|2007.02.14 15:18
|sell
|185
|0.05
|1.3146
|1.3346
|1.3119
|369
|2007.02.14 16:03
|buy
|186
|0.10
|1.3123
|1.2943
|1.3150
|370
|2007.02.14 16:37
|t/p
|185
|0.05
|1.3119
|1.3346
|1.3119
|13.50
|29076.28
|371
|2007.02.14 16:37
|sell
|187
|0.05
|1.3118
|1.3318
|1.3091
|372
|2007.02.14 22:39
|sell
|188
|0.10
|1.3138
|1.3318
|1.3111
|373
|2007.02.15 06:49
|t/p
|186
|0.10
|1.3150
|1.2943
|1.3150
|25.18
|29101.46
|374
|2007.02.15 06:49
|close
|184
|0.06
|1.3150
|1.2943
|1.3170
|3.11
|29104.57
|375
|2007.02.15 06:49
|buy
|189
|0.05
|1.3151
|1.2951
|1.3178
|376
|2007.02.15 08:00
|buy
|190
|0.10
|1.3131
|1.2951
|1.3158
|377
|2007.02.15 14:08
|t/p
|190
|0.10
|1.3158
|1.2951
|1.3158
|27.00
|29131.57
|378
|2007.02.15 14:08
|sell
|191
|0.20
|1.3159
|1.3319
|1.3132
|379
|2007.02.15 14:08
|close
|189
|0.05
|1.3158
|1.2951
|1.3178
|3.50
|29135.07
|380
|2007.02.15 14:08
|buy
|192
|0.05
|1.3162
|1.2962
|1.3189
|381
|2007.02.15 15:28
|buy
|193
|0.10
|1.3142
|1.2962
|1.3169
|382
|2007.02.15 15:46
|t/p
|191
|0.20
|1.3132
|1.3319
|1.3132
|54.00
|29189.07
|383
|2007.02.15 15:46
|close
|187
|0.05
|1.3132
|1.3318
|1.3091
|-6.19
|29182.88
|384
|2007.02.15 15:46
|close
|188
|0.10
|1.3130
|1.3318
|1.3111
|9.62
|29192.50
|385
|2007.02.15 15:46
|sell
|194
|0.05
|1.3129
|1.3329
|1.3102
|386
|2007.02.15 17:05
|sell
|195
|0.10
|1.3149
|1.3329
|1.3122
|387
|2007.02.16 08:17
|t/p
|195
|0.10
|1.3122
|1.3329
|1.3122
|27.54
|29220.04
|388
|2007.02.16 08:17
|buy
|196
|0.20
|1.3122
|1.2962
|1.3149
|389
|2007.02.16 08:19
|close
|194
|0.05
|1.3122
|1.3329
|1.3102
|3.77
|29223.81
|390
|2007.02.16 08:19
|sell
|197
|0.05
|1.3121
|1.3321
|1.3094
|391
|2007.02.16 13:45
|buy
|198
|0.40
|1.3100
|1.2960
|1.3127
|392
|2007.02.16 14:12
|t/p
|197
|0.05
|1.3094
|1.3321
|1.3094
|13.50
|29237.31
|393
|2007.02.16 14:12
|sell
|199
|0.05
|1.3094
|1.3294
|1.3067
|394
|2007.02.16 14:47
|sell
|200
|0.10
|1.3114
|1.3294
|1.3087
|395
|2007.02.16 16:09
|t/p
|198
|0.40
|1.3127
|1.2960
|1.3127
|108.00
|29345.31
|396
|2007.02.16 16:09
|close
|192
|0.05
|1.3127
|1.2962
|1.3189
|-17.80
|29327.51
|397
|2007.02.16 16:09
|close
|196
|0.20
|1.3127
|1.2962
|1.3149
|10.00
|29337.51
|398
|2007.02.16 16:10
|close
|193
|0.10
|1.3127
|1.2962
|1.3169
|-15.61
|29321.91
|399
|2007.02.16 16:10
|buy
|201
|0.05
|1.3128
|1.2928
|1.3155
|400
|2007.02.16 16:34
|sell
|202
|0.20
|1.3134
|1.3294
|1.3107
|401
|2007.02.18 23:00
|sell
|203
|0.40
|1.3154
|1.3294
|1.3127
|402
|2007.02.18 23:00
|t/p
|201
|0.05
|1.3155
|1.2928
|1.3155
|13.50
|29335.41
|403
|2007.02.18 23:00
|buy
|204
|0.05
|1.3156
|1.2956
|1.3183
|404
|2007.02.19 07:28
|buy
|205
|0.10
|1.3136
|1.2956
|1.3163
|405
|2007.02.19 10:29
|t/p
|203
|0.40
|1.3127
|1.3294
|1.3127
|110.16
|29445.57
|406
|2007.02.19 10:29
|close
|199
|0.05
|1.3127
|1.3294
|1.3067
|-16.23
|29429.34
|407
|2007.02.19 10:29
|close
|202
|0.20
|1.3127
|1.3294
|1.3107
|15.08
|29444.42
|408
|2007.02.19 10:29
|close
|200
|0.10
|1.3127
|1.3294
|1.3087
|-12.46
|29431.96
|409
|2007.02.19 10:29
|sell
|206
|0.05
|1.3127
|1.3327
|1.3100
|410
|2007.02.19 17:05
|sell
|207
|0.10
|1.3147
|1.3327
|1.3120
|411
|2007.02.20 01:49
|t/p
|205
|0.10
|1.3163
|1.2956
|1.3163
|26.40
|29458.35
|412
|2007.02.20 01:49
|close
|204
|0.05
|1.3163
|1.2956
|1.3183
|2.90
|29461.25
|413
|2007.02.20 01:50
|buy
|208
|0.05
|1.3164
|1.2964
|1.3191
|414
|2007.02.20 02:00
|sell
|209
|0.20
|1.3167
|1.3327
|1.3140
|415
|2007.02.20 05:51
|sell
|210
|0.40
|1.3187
|1.3327
|1.3160
|416
|2007.02.20 07:59
|t/p
|210
|0.40
|1.3160
|1.3327
|1.3160
|108.00
|29569.25
|417
|2007.02.20 07:59
|close
|206
|0.05
|1.3160
|1.3327
|1.3100
|-16.23
|29553.02
|418
|2007.02.20 07:59
|close
|209
|0.20
|1.3160
|1.3327
|1.3140
|14.00
|29567.02
|419
|2007.02.20 07:59
|close
|207
|0.10
|1.3159
|1.3327
|1.3120
|-11.46
|29555.56
|420
|2007.02.20 07:59
|sell
|211
|0.05
|1.3156
|1.3356
|1.3129
|421
|2007.02.20 08:10
|buy
|212
|0.10
|1.3143
|1.2963
|1.3170
|422
|2007.02.21 11:17
|t/p
|211
|0.05
|1.3129
|1.3356
|1.3129
|13.77
|29569.33
|423
|2007.02.21 11:17
|sell
|213
|0.05
|1.3127
|1.3327
|1.3100
|424
|2007.02.21 11:37
|buy
|214
|0.20
|1.3122
|1.2962
|1.3149
|425
|2007.02.21 13:18
|sell
|215
|0.10
|1.3147
|1.3327
|1.3120
|426
|2007.02.21 13:29
|t/p
|214
|0.20
|1.3149
|1.2962
|1.3149
|54.00
|29623.33
|427
|2007.02.21 13:29
|close
|208
|0.05
|1.3149
|1.2964
|1.3191
|-7.80
|29615.52
|428
|2007.02.21 13:29
|close
|212
|0.10
|1.3150
|1.2963
|1.3170
|6.39
|29621.92
|429
|2007.02.21 13:30
|buy
|216
|0.05
|1.3151
|1.2951
|1.3178
|430
|2007.02.21 13:30
|buy
|217
|0.10
|1.3130
|1.2950
|1.3157
|431
|2007.02.21 13:32
|t/p
|215
|0.10
|1.3120
|1.3327
|1.3120
|27.00
|29648.92
|432
|2007.02.21 13:32
|close
|213
|0.05
|1.3117
|1.3327
|1.3100
|5.00
|29653.92
|433
|2007.02.21 13:32
|sell
|218
|0.05
|1.3116
|1.3316
|1.3089
|434
|2007.02.21 13:34
|sell
|219
|0.10
|1.3136
|1.3316
|1.3109
|435
|2007.02.22 07:34
|t/p
|219
|0.10
|1.3109
|1.3316
|1.3109
|28.62
|29682.54
|436
|2007.02.22 07:34
|buy
|220
|0.20
|1.3109
|1.2949
|1.3136
|437
|2007.02.22 07:34
|close
|218
|0.05
|1.3108
|1.3316
|1.3089
|4.81
|29687.35
|438
|2007.02.22 07:34
|sell
|221
|0.05
|1.3107
|1.3307
|1.3080
|439
|2007.02.22 07:57
|buy
|222
|0.40
|1.3089
|1.2949
|1.3116
|440
|2007.02.22 16:18
|t/p
|222
|0.40
|1.3116
|1.2949
|1.3116
|108.00
|29795.35
|441
|2007.02.22 16:18
|close
|216
|0.05
|1.3116
|1.2951
|1.3178
|-18.41
|29776.94
|442
|2007.02.22 16:18
|close
|220
|0.20
|1.3116
|1.2949
|1.3136
|14.00
|29790.94
|443
|2007.02.22 16:18
|close
|217
|0.10
|1.3117
|1.2950
|1.3157
|-14.82
|29776.13
|444
|2007.02.22 16:18
|buy
|223
|0.05
|1.3121
|1.2921
|1.3148
|445
|2007.02.22 16:21
|sell
|224
|0.10
|1.3127
|1.3307
|1.3100
|446
|2007.02.23 14:20
|sell
|225
|0.20
|1.3147
|1.3307
|1.3120
|447
|2007.02.23 14:20
|t/p
|223
|0.05
|1.3148
|1.2921
|1.3148
|13.20
|29789.32
|448
|2007.02.23 14:20
|buy
|226
|0.05
|1.3151
|1.2951
|1.3178
|449
|2007.02.23 14:50
|sell
|227
|0.40
|1.3168
|1.3308
|1.3141
|450
|2007.02.23 15:06
|t/p
|226
|0.05
|1.3178
|1.2951
|1.3178
|13.50
|29802.82
|451
|2007.02.23 15:06
|buy
|228
|0.05
|1.3174
|1.2974
|1.3201
|452
|2007.02.26 02:40
|sell
|229
|0.80
|1.3189
|1.3309
|1.3162
|453
|2007.02.26 08:46
|t/p
|229
|0.80
|1.3162
|1.3309
|1.3162
|216.00
|30018.82
|454
|2007.02.26 08:46
|close
|221
|0.05
|1.3162
|1.3307
|1.3080
|-26.96
|29991.86
|455
|2007.02.26 08:46
|close
|225
|0.20
|1.3162
|1.3307
|1.3120
|-28.92
|29962.94
|456
|2007.02.26 08:46
|close
|224
|0.10
|1.3160
|1.3307
|1.3100
|-31.92
|29931.02
|457
|2007.02.26 08:46
|close
|227
|0.40
|1.3161
|1.3308
|1.3141
|30.16
|29961.18
|458
|2007.02.26 08:46
|sell
|230
|0.05
|1.3161
|1.3361
|1.3134
|459
|2007.02.26 11:46
|buy
|231
|0.10
|1.3154
|1.2974
|1.3181
|460
|2007.02.26 19:48
|t/p
|231
|0.10
|1.3181
|1.2974
|1.3181
|27.00
|29988.18
|461
|2007.02.26 19:48
|sell
|232
|0.10
|1.3181
|1.3361
|1.3154
|462
|2007.02.26 19:48
|close
|228
|0.05
|1.3181
|1.2974
|1.3201
|3.20
|29991.38
|463
|2007.02.26 19:49
|buy
|233
|0.05
|1.3182
|1.2982
|1.3209
|464
|2007.02.27 00:39
|sell
|234
|0.20
|1.3201
|1.3361
|1.3174
|465
|2007.02.27 01:31
|t/p
|234
|0.20
|1.3174
|1.3361
|1.3174
|54.00
|30045.38
|466
|2007.02.27 01:31
|close
|230
|0.05
|1.3173
|1.3361
|1.3134
|-5.73
|30039.65
|467
|2007.02.27 01:31
|close
|232
|0.10
|1.3174
|1.3361
|1.3154
|7.54
|30047.19
|468
|2007.02.27 01:32
|sell
|235
|0.06
|1.3171
|1.3371
|1.3144
|469
|2007.02.27 07:05
|buy
|236
|0.12
|1.3162
|1.2982
|1.3189
|470
|2007.02.27 08:12
|t/p
|236
|0.12
|1.3189
|1.2982
|1.3189
|32.40
|30079.59
|471
|2007.02.27 08:12
|close
|233
|0.05
|1.3189
|1.2982
|1.3209
|3.20
|30082.79
|472
|2007.02.27 08:12
|buy
|237
|0.06
|1.3190
|1.2990
|1.3217
|473
|2007.02.27 08:13
|sell
|238
|0.12
|1.3192
|1.3372
|1.3165
|474
|2007.02.27 08:18
|sell
|239
|0.24
|1.3215
|1.3375
|1.3188
|475
|2007.02.27 08:20
|t/p
|237
|0.06
|1.3217
|1.2990
|1.3217
|16.20
|30098.99
|476
|2007.02.27 08:20
|buy
|240
|0.06
|1.3221
|1.3021
|1.3248
|477
|2007.02.27 13:30
|sell
|241
|0.48
|1.3235
|1.3375
|1.3208
|478
|2007.02.27 17:00
|t/p
|240
|0.06
|1.3248
|1.3021
|1.3248
|16.20
|30115.19
|479
|2007.02.27 17:01
|buy
|242
|0.06
|1.3250
|1.3050
|1.3277
|480
|2007.02.27 17:12
|sell
|243
|0.96
|1.3255
|1.3375
|1.3228
|481
|2007.02.27 23:43
|buy
|244
|0.12
|1.3230
|1.3050
|1.3257
|482
|2007.02.28 00:59
|t/p
|243
|0.96
|1.3228
|1.3375
|1.3228
|264.38
|30379.57
|483
|2007.02.28 00:59
|close
|235
|0.06
|1.3228
|1.3371
|1.3144
|-33.88
|30345.70
|484
|2007.02.28 00:59
|close
|239
|0.24
|1.3228
|1.3375
|1.3188
|-29.90
|30315.79
|485
|2007.02.28 00:59
|close
|238
|0.12
|1.3227
|1.3372
|1.3165
|-41.35
|30274.44
|486
|2007.02.28 00:59
|close
|241
|0.48
|1.3228
|1.3375
|1.3208
|36.19
|30310.63
|487
|2007.02.28 00:59
|sell
|245
|0.06
|1.3225
|1.3425
|1.3198
|488
|2007.02.28 07:05
|buy
|246
|0.24
|1.3209
|1.3049
|1.3236
|489
|2007.02.28 07:12
|t/p
|245
|0.06
|1.3198
|1.3425
|1.3198
|16.20
|30326.83
|490
|2007.02.28 07:12
|sell
|247
|0.06
|1.3196
|1.3396
|1.3169
|491
|2007.02.28 07:25
|sell
|248
|0.12
|1.3216
|1.3396
|1.3189
|492
|2007.02.28 08:27
|t/p
|248
|0.12
|1.3189
|1.3396
|1.3189
|32.40
|30359.23
|493
|2007.02.28 08:27
|buy
|249
|0.48
|1.3188
|1.3048
|1.3215
|494
|2007.02.28 08:27
|close
|247
|0.06
|1.3189
|1.3396
|1.3169
|4.20
|30363.43
|495
|2007.02.28 08:27
|sell
|250
|0.06
|1.3186
|1.3386
|1.3159
|496
|2007.02.28 12:57
|sell
|251
|0.12
|1.3206
|1.3386
|1.3179
|497
|2007.02.28 13:05
|t/p
|249
|0.48
|1.3215
|1.3048
|1.3215
|129.60
|30493.03
|498
|2007.02.28 13:05
|close
|242
|0.06
|1.3215
|1.3050
|1.3277
|-21.36
|30471.67
|499
|2007.02.28 13:05
|close
|246
|0.24
|1.3215
|1.3049
|1.3236
|14.40
|30486.07
|500
|2007.02.28 13:05
|close
|244
|0.12
|1.3215
|1.3050
|1.3257
|-18.73
|30467.34
|501
|2007.02.28 13:05
|buy
|252
|0.06
|1.3216
|1.3016
|1.3243
|502
|2007.02.28 13:39
|sell
|253
|0.24
|1.3226
|1.3386
|1.3199
|503
|2007.02.28 14:38
|t/p
|253
|0.24
|1.3199
|1.3386
|1.3199
|64.80
|30532.14
|504
|2007.02.28 14:38
|close
|250
|0.06
|1.3199
|1.3386
|1.3159
|-7.80
|30524.34
|505
|2007.02.28 14:38
|close
|251
|0.12
|1.3199
|1.3386
|1.3179
|8.40
|30532.74
|506
|2007.02.28 14:38
|sell
|254
|0.06
|1.3198
|1.3398
|1.3171
|507
|2007.02.28 15:00
|sell
|255
|0.12
|1.3218
|1.3398
|1.3191
|508
|2007.02.28 15:31
|buy
|256
|0.12
|1.3196
|1.3016
|1.3223
|509
|2007.02.28 15:31
|t/p
|255
|0.12
|1.3191
|1.3398
|1.3191
|32.40
|30565.14
|510
|2007.02.28 15:31
|close
|254
|0.06
|1.3191
|1.3398
|1.3171
|4.20
|30569.34
|511
|2007.02.28 15:31
|sell
|257
|0.06
|1.3188
|1.3388
|1.3161
|512
|2007.02.28 15:59
|sell
|258
|0.12
|1.3208
|1.3388
|1.3181
|513
|2007.02.28 16:48
|t/p
|256
|0.12
|1.3223
|1.3016
|1.3223
|32.40
|30601.74
|514
|2007.02.28 16:48
|close
|252
|0.06
|1.3223
|1.3016
|1.3243
|4.20
|30605.94
|515
|2007.02.28 16:48
|buy
|259
|0.06
|1.3224
|1.3024
|1.3251
|516
|2007.02.28 16:50
|sell
|260
|0.24
|1.3230
|1.3390
|1.3203
|517
|2007.03.01 07:24
|t/p
|260
|0.24
|1.3203
|1.3390
|1.3203
|68.69
|30674.63
|518
|2007.03.01 07:24
|buy
|261
|0.12
|1.3203
|1.3023
|1.3230
|519
|2007.03.01 07:24
|close
|257
|0.06
|1.3203
|1.3388
|1.3161
|-8.03
|30666.60
|520
|2007.03.01 07:59
|sell
|262
|0.12
|1.3228
|1.3408
|1.3201
|521
|2007.03.01 08:00
|t/p
|261
|0.12
|1.3230
|1.3023
|1.3230
|32.40
|30699.00
|522
|2007.03.01 08:00
|close
|259
|0.06
|1.3231
|1.3024
|1.3251
|3.11
|30702.12
|523
|2007.03.01 08:00
|buy
|263
|0.06
|1.3232
|1.3032
|1.3259
|524
|2007.03.01 13:52
|buy
|264
|0.12
|1.3212
|1.3032
|1.3239
|525
|2007.03.01 15:00
|close
|258
|0.12
|1.3203
|1.3388
|1.3181
|7.94
|30710.06
|526
|2007.03.01 15:00
|t/p
|262
|0.12
|1.3201
|1.3408
|1.3201
|32.40
|30742.46
|527
|2007.03.01 15:00
|sell
|265
|0.06
|1.3199
|1.3399
|1.3172
|528
|2007.03.01 15:01
|buy
|266
|0.24
|1.3192
|1.3032
|1.3219
|529
|2007.03.01 15:19
|t/p
|265
|0.06
|1.3172
|1.3399
|1.3172
|16.20
|30758.66
|530
|2007.03.01 15:19
|buy
|267
|0.48
|1.3169
|1.3029
|1.3196
|531
|2007.03.01 15:19
|sell
|268
|0.06
|1.3167
|1.3367
|1.3140
|532
|2007.03.01 15:24
|sell
|269
|0.12
|1.3187
|1.3367
|1.3160
|533
|2007.03.01 16:03
|t/p
|269
|0.12
|1.3160
|1.3367
|1.3160
|32.40
|30791.06
|534
|2007.03.01 16:03
|close
|268
|0.06
|1.3159
|1.3367
|1.3140
|4.80
|30795.86
|535
|2007.03.01 16:03
|sell
|270
|0.06
|1.3158
|1.3358
|1.3131
|536
|2007.03.01 17:17
|sell
|271
|0.12
|1.3180
|1.3360
|1.3153
|537
|2007.03.01 20:10
|t/p
|267
|0.48
|1.3196
|1.3029
|1.3196
|129.60
|30925.46
|538
|2007.03.01 20:10
|close
|263
|0.06
|1.3198
|1.3032
|1.3259
|-20.40
|30905.06
|539
|2007.03.01 20:10
|close
|266
|0.24
|1.3198
|1.3032
|1.3219
|14.40
|30919.46
|540
|2007.03.01 20:10
|close
|264
|0.12
|1.3198
|1.3032
|1.3239
|-16.80
|30902.66
|541
|2007.03.01 20:10
|buy
|272
|0.06
|1.3195
|1.2995
|1.3222
|542
|2007.03.01 22:18
|buy
|273
|0.12
|1.3175
|1.2995
|1.3202
|543
|2007.03.02 09:17
|buy
|274
|0.24
|1.3154
|1.2994
|1.3181
|544
|2007.03.02 09:23
|t/p
|271
|0.12
|1.3153
|1.3360
|1.3153
|33.05
|30935.71
|545
|2007.03.02 09:23
|close
|270
|0.06
|1.3152
|1.3358
|1.3131
|3.92
|30939.63
|546
|2007.03.02 09:23
|sell
|275
|0.06
|1.3151
|1.3351
|1.3124
|547
|2007.03.02 13:09
|sell
|276
|0.12
|1.3172
|1.3352
|1.3145
|548
|2007.03.02 13:54
|t/p
|274
|0.24
|1.3181
|1.2994
|1.3181
|64.80
|31004.43
|549
|2007.03.02 13:54
|close
|272
|0.06
|1.3181
|1.2995
|1.3222
|-8.76
|30995.67
|550
|2007.03.02 14:45
|close
|273
|0.12
|1.3181
|1.2995
|1.3202
|6.47
|31002.14
|551
|2007.03.02 14:45
|buy
|277
|0.06
|1.3184
|1.2984
|1.3211
|552
|2007.03.02 15:12
|buy
|278
|0.12
|1.3164
|1.2984
|1.3191
|553
|2007.03.02 17:21
|t/p
|278
|0.12
|1.3191
|1.2984
|1.3191
|32.40
|31034.54
|554
|2007.03.02 17:21
|sell
|279
|0.24
|1.3192
|1.3352
|1.3165
|555
|2007.03.02 17:21
|close
|277
|0.06
|1.3191
|1.2984
|1.3211
|4.20
|31038.74
|556
|2007.03.02 17:21
|buy
|280
|0.06
|1.3194
|1.2994
|1.3221
|557
|2007.03.05 00:44
|buy
|281
|0.12
|1.3174
|1.2994
|1.3201
|558
|2007.03.05 01:15
|t/p
|279
|0.24
|1.3165
|1.3352
|1.3165
|66.10
|31104.84
|559
|2007.03.05 01:15
|close
|275
|0.06
|1.3165
|1.3351
|1.3124
|-8.08
|31096.76
|560
|2007.03.05 01:15
|close
|276
|0.12
|1.3165
|1.3352
|1.3145
|9.05
|31105.81
|561
|2007.03.05 01:15
|sell
|282
|0.06
|1.3164
|1.3364
|1.3137
|562
|2007.03.05 01:33
|buy
|283
|0.24
|1.3154
|1.2994
|1.3181
|563
|2007.03.05 01:42
|t/p
|282
|0.06
|1.3137
|1.3364
|1.3137
|16.20
|31122.01
|564
|2007.03.05 01:42
|sell
|284
|0.06
|1.3131
|1.3331
|1.3104
|565
|2007.03.05 01:42
|buy
|285
|0.48
|1.3133
|1.2993
|1.3160
|566
|2007.03.05 04:40
|sell
|286
|0.12
|1.3151
|1.3331
|1.3124
|567
|2007.03.05 05:13
|t/p
|285
|0.48
|1.3160
|1.2993
|1.3160
|129.60
|31251.61
|568
|2007.03.05 05:13
|close
|280
|0.06
|1.3160
|1.2994
|1.3221
|-20.76
|31230.85
|569
|2007.03.05 05:13
|close
|283
|0.24
|1.3160
|1.2994
|1.3181
|14.40
|31245.25
|570
|2007.03.05 05:13
|close
|281
|0.12
|1.3162
|1.2994
|1.3201
|-14.40
|31230.85
|571
|2007.03.05 05:13
|buy
|287
|0.06
|1.3163
|1.2963
|1.3190
|572
|2007.03.05 05:32
|sell
|288
|0.24
|1.3171
|1.3331
|1.3144
|573
|2007.03.05 06:59
|t/p
|288
|0.24
|1.3144
|1.3331
|1.3144
|64.80
|31295.65
|574
|2007.03.05 06:59
|close
|284
|0.06
|1.3144
|1.3331
|1.3104
|-7.80
|31287.85
|575
|2007.03.05 06:59
|buy
|289
|0.12
|1.3143
|1.2963
|1.3170
|576
|2007.03.05 06:59
|close
|286
|0.12
|1.3142
|1.3331
|1.3124
|10.80
|31298.65
|577
|2007.03.05 06:59
|sell
|290
|0.06
|1.3141
|1.3341
|1.3114
|578
|2007.03.05 10:05
|buy
|291
|0.24
|1.3123
|1.2963
|1.3150
|579
|2007.03.05 11:06
|t/p
|290
|0.06
|1.3114
|1.3341
|1.3114
|16.20
|31314.85
|580
|2007.03.05 11:06
|sell
|292
|0.06
|1.3109
|1.3309
|1.3082
|581
|2007.03.05 11:33
|buy
|293
|0.48
|1.3103
|1.2963
|1.3130
|582
|2007.03.05 12:48
|buy
|294
|0.96
|1.3083
|1.2963
|1.3110
|583
|2007.03.05 13:11
|t/p
|292
|0.06
|1.3082
|1.3309
|1.3082
|16.20
|31331.05
|584
|2007.03.05 13:11
|sell
|295
|0.06
|1.3080
|1.3280
|1.3053
|585
|2007.03.05 15:00
|sell
|296
|0.12
|1.3100
|1.3280
|1.3073
|586
|2007.03.05 15:02
|t/p
|294
|0.96
|1.3110
|1.2963
|1.3110
|259.20
|31590.25
|587
|2007.03.05 15:02
|close
|287
|0.06
|1.3110
|1.2963
|1.3190
|-31.80
|31558.45
|588
|2007.03.05 15:02
|close
|291
|0.24
|1.3110
|1.2963
|1.3150
|-31.20
|31527.25
|589
|2007.03.05 15:03
|close
|289
|0.12
|1.3111
|1.2963
|1.3170
|-38.40
|31488.85
|590
|2007.03.05 15:03
|close
|293
|0.48
|1.3112
|1.2963
|1.3130
|43.20
|31532.05
|591
|2007.03.05 15:03
|buy
|297
|0.06
|1.3113
|1.2913
|1.3140
|592
|2007.03.05 16:51
|buy
|298
|0.12
|1.3091
|1.2911
|1.3118
|593
|2007.03.06 07:44
|t/p
|298
|0.12
|1.3118
|1.2911
|1.3118
|31.67
|31563.72
|594
|2007.03.06 07:44
|close
|297
|0.06
|1.3118
|1.2913
|1.3140
|2.64
|31566.36
|595
|2007.03.06 07:44
|buy
|299
|0.06
|1.3121
|1.2921
|1.3148
|596
|2007.03.06 07:44
|sell
|300
|0.24
|1.3120
|1.3280
|1.3093
|597
|2007.03.06 12:43
|buy
|301
|0.12
|1.3101
|1.2921
|1.3128
|598
|2007.03.06 13:52
|t/p
|300
|0.24
|1.3093
|1.3280
|1.3093
|64.80
|31631.16
|599
|2007.03.06 13:52
|close
|295
|0.06
|1.3093
|1.3280
|1.3053
|-7.48
|31623.68
|600
|2007.03.06 13:52
|close
|296
|0.12
|1.3092
|1.3280
|1.3073
|10.25
|31633.93
|601
|2007.03.06 13:53
|sell
|302
|0.06
|1.3091
|1.3291
|1.3064
|602
|2007.03.06 15:55
|sell
|303
|0.12
|1.3111
|1.3291
|1.3084
|603
|2007.03.06 20:19
|t/p
|301
|0.12
|1.3128
|1.2921
|1.3128
|32.40
|31666.33
|604
|2007.03.06 20:19
|close
|299
|0.06
|1.3128
|1.2921
|1.3148
|4.20
|31670.53
|605
|2007.03.06 20:19
|buy
|304
|0.06
|1.3126
|1.2926
|1.3153
|606
|2007.03.06 22:10
|sell
|305
|0.24
|1.3131
|1.3291
|1.3104
|607
|2007.03.07 15:24
|sell
|306
|0.48
|1.3151
|1.3291
|1.3124
|608
|2007.03.07 15:34
|t/p
|304
|0.06
|1.3153
|1.2926
|1.3153
|15.84
|31686.37
|609
|2007.03.07 15:34
|buy
|307
|0.06
|1.3154
|1.2954
|1.3181
|610
|2007.03.07 19:25
|sell
|308
|0.96
|1.3171
|1.3291
|1.3144
|611
|2007.03.07 19:43
|t/p
|307
|0.06
|1.3181
|1.2954
|1.3181
|16.20
|31702.57
|612
|2007.03.07 19:43
|buy
|309
|0.06
|1.3182
|1.2982
|1.3209
|613
|2007.03.08 08:32
|buy
|310
|0.12
|1.3160
|1.2980
|1.3187
|614
|2007.03.08 11:42
|t/p
|308
|0.96
|1.3144
|1.3291
|1.3144
|274.75
|31977.32
|615
|2007.03.08 11:42
|close
|302
|0.06
|1.3144
|1.3291
|1.3064
|-30.50
|31946.82
|616
|2007.03.08 11:42
|close
|305
|0.24
|1.3144
|1.3291
|1.3104
|-26.02
|31920.80
|617
|2007.03.08 12:06
|close
|303
|0.12
|1.3144
|1.3291
|1.3084
|-37.01
|31883.79
|618
|2007.03.08 12:07
|close
|306
|0.48
|1.3144
|1.3291
|1.3124
|41.38
|31925.17
|619
|2007.03.08 12:07
|sell
|311
|0.06
|1.3144
|1.3344
|1.3117
|620
|2007.03.08 13:40
|sell
|312
|0.12
|1.3167
|1.3347
|1.3140
|621
|2007.03.08 13:57
|t/p
|312
|0.12
|1.3140
|1.3347
|1.3140
|32.40
|31957.57
|622
|2007.03.08 13:57
|buy
|313
|0.24
|1.3140
|1.2980
|1.3167
|623
|2007.03.08 13:58
|close
|311
|0.06
|1.3140
|1.3344
|1.3117
|2.40
|31959.97
|624
|2007.03.08 13:58
|sell
|314
|0.06
|1.3136
|1.3336
|1.3109
|625
|2007.03.08 14:20
|buy
|315
|0.48
|1.3119
|1.2979
|1.3146
|626
|2007.03.09 01:10
|t/p
|315
|0.48
|1.3146
|1.2979
|1.3146
|126.70
|32086.66
|627
|2007.03.09 01:10
|close
|309
|0.06
|1.3146
|1.2982
|1.3209
|-23.05
|32063.61
|628
|2007.03.09 01:10
|close
|313
|0.24
|1.3146
|1.2980
|1.3167
|12.95
|32076.56
|629
|2007.03.09 01:10
|close
|310
|0.12
|1.3146
|1.2980
|1.3187
|-17.53
|32059.03
|630
|2007.03.09 01:11
|buy
|316
|0.06
|1.3147
|1.2947
|1.3174
|631
|2007.03.09 03:58
|sell
|317
|0.12
|1.3156
|1.3336
|1.3129
|632
|2007.03.09 13:30
|t/p
|317
|0.12
|1.3129
|1.3336
|1.3129
|32.40
|32091.43
|633
|2007.03.09 13:30
|close
|314
|0.06
|1.3128
|1.3336
|1.3109
|5.12
|32096.56
|634
|2007.03.09 13:30
|sell
|318
|0.06
|1.3124
|1.3324
|1.3097
|635
|2007.03.09 13:30
|buy
|319
|0.12
|1.3126
|1.2946
|1.3153
|636
|2007.03.09 13:42
|buy
|320
|0.24
|1.3106
|1.2946
|1.3133
|637
|2007.03.09 13:51
|t/p
|318
|0.06
|1.3097
|1.3324
|1.3097
|16.20
|32112.76
|638
|2007.03.09 13:51
|sell
|321
|0.06
|1.3095
|1.3295
|1.3068
|639
|2007.03.09 15:59
|sell
|322
|0.12
|1.3115
|1.3295
|1.3088
|640
|2007.03.12 08:46
|t/p
|320
|0.24
|1.3133
|1.2946
|1.3133
|63.35
|32176.11
|641
|2007.03.12 08:46
|close
|316
|0.06
|1.3133
|1.2947
|1.3174
|-8.76
|32167.34
|642
|2007.03.12 08:46
|close
|319
|0.12
|1.3134
|1.2946
|1.3153
|8.87
|32176.22
|643
|2007.03.12 08:46
|buy
|323
|0.06
|1.3135
|1.2935
|1.3162
|644
|2007.03.12 08:50
|sell
|324
|0.24
|1.3137
|1.3297
|1.3110
|645
|2007.03.12 09:16
|sell
|325
|0.48
|1.3157
|1.3297
|1.3130
|646
|2007.03.12 09:16
|t/p
|323
|0.06
|1.3162
|1.2935
|1.3162
|16.20
|32192.42
|647
|2007.03.12 09:16
|buy
|326
|0.06
|1.3163
|1.2963
|1.3190
|648
|2007.03.12 10:09
|sell
|327
|0.96
|1.3177
|1.3297
|1.3150
|649
|2007.03.12 13:16
|t/p
|327
|0.96
|1.3150
|1.3297
|1.3150
|259.20
|32451.62
|650
|2007.03.12 13:16
|close
|321
|0.06
|1.3150
|1.3295
|1.3068
|-32.68
|32418.94
|651
|2007.03.12 13:16
|close
|324
|0.24
|1.3150
|1.3297
|1.3110
|-31.20
|32387.74
|652
|2007.03.12 13:16
|close
|322
|0.12
|1.3149
|1.3295
|1.3088
|-40.15
|32347.59
|653
|2007.03.12 13:16
|close
|325
|0.48
|1.3148
|1.3297
|1.3130
|43.20
|32390.79
|654
|2007.03.12 13:16
|sell
|328
|0.06
|1.3147
|1.3347
|1.3120
|655
|2007.03.12 14:35
|sell
|329
|0.12
|1.3167
|1.3347
|1.3140
|656
|2007.03.12 15:12
|sell
|330
|0.24
|1.3188
|1.3348
|1.3161
|657
|2007.03.12 15:13
|t/p
|326
|0.06
|1.3190
|1.2963
|1.3190
|16.20
|32406.99
|658
|2007.03.12 15:13
|buy
|331
|0.06
|1.3191
|1.2991
|1.3218
|659
|2007.03.13 06:20
|buy
|332
|0.12
|1.3170
|1.2990
|1.3197
|660
|2007.03.13 08:41
|t/p
|330
|0.24
|1.3161
|1.3348
|1.3161
|66.10
|32473.08
|661
|2007.03.13 08:41
|close
|328
|0.06
|1.3161
|1.3347
|1.3120
|-8.08
|32465.01
|662
|2007.03.13 08:41
|close
|329
|0.12
|1.3161
|1.3347
|1.3140
|7.85
|32472.86
|663
|2007.03.13 08:41
|sell
|333
|0.06
|1.3158
|1.3358
|1.3131
|664
|2007.03.13 11:09
|sell
|334
|0.12
|1.3179
|1.3359
|1.3152
|665
|2007.03.13 12:30
|t/p
|332
|0.12
|1.3197
|1.2990
|1.3197
|32.40
|32505.26
|666
|2007.03.13 12:30
|close
|331
|0.06
|1.3197
|1.2991
|1.3218
|3.24
|32508.49
|667
|2007.03.13 12:30
|buy
|335
|0.06
|1.3198
|1.2998
|1.3225
|668
|2007.03.13 12:31
|sell
|336
|0.24
|1.3199
|1.3359
|1.3172
|669
|2007.03.13 13:05
|sell
|337
|0.48
|1.3219
|1.3359
|1.3192
|670
|2007.03.13 16:03
|t/p
|337
|0.48
|1.3192
|1.3359
|1.3192
|129.60
|32638.09
|671
|2007.03.13 16:03
|close
|333
|0.06
|1.3191
|1.3358
|1.3131
|-19.80
|32618.29
|672
|2007.03.13 16:03
|close
|336
|0.24
|1.3191
|1.3359
|1.3172
|19.20
|32637.49
|673
|2007.03.13 16:03
|close
|334
|0.12
|1.3192
|1.3359
|1.3152
|-15.60
|32621.89
|674
|2007.03.13 16:03
|sell
|338
|0.06
|1.3189
|1.3389
|1.3162
|675
|2007.03.13 16:21
|sell
|339
|0.12
|1.3209
|1.3389
|1.3182
|676
|2007.03.14 06:44
|t/p
|339
|0.12
|1.3182
|1.3389
|1.3182
|33.05
|32654.94
|677
|2007.03.14 06:44
|close
|338
|0.06
|1.3182
|1.3389
|1.3162
|4.52
|32659.47
|678
|2007.03.14 06:44
|sell
|340
|0.06
|1.3181
|1.3381
|1.3154
|679
|2007.03.14 06:50
|sell
|341
|0.12
|1.3201
|1.3381
|1.3174
|680
|2007.03.14 12:42
|buy
|342
|0.12
|1.3177
|1.2997
|1.3204
|681
|2007.03.14 14:04
|t/p
|342
|0.12
|1.3204
|1.2997
|1.3204
|32.40
|32691.87
|682
|2007.03.14 14:04
|close
|335
|0.06
|1.3204
|1.2998
|1.3225
|3.24
|32695.10
|683
|2007.03.14 14:04
|buy
|343
|0.06
|1.3207
|1.3007
|1.3234
|684
|2007.03.14 14:39
|sell
|344
|0.24
|1.3221
|1.3381
|1.3194
|685
|2007.03.14 16:08
|t/p
|343
|0.06
|1.3234
|1.3007
|1.3234
|16.20
|32711.30
|686
|2007.03.14 16:08
|buy
|345
|0.06
|1.3235
|1.3035
|1.3262
|687
|2007.03.14 16:13
|sell
|346
|0.48
|1.3241
|1.3381
|1.3214
|688
|2007.03.14 18:21
|buy
|347
|0.12
|1.3215
|1.3035
|1.3242
|689
|2007.03.14 19:25
|t/p
|346
|0.48
|1.3214
|1.3381
|1.3214
|129.60
|32840.90
|690
|2007.03.14 19:25
|close
|340
|0.06
|1.3213
|1.3381
|1.3154
|-19.20
|32821.70
|691
|2007.03.14 19:25
|close
|344
|0.24
|1.3213
|1.3381
|1.3194
|19.20
|32840.90
|692
|2007.03.14 19:25
|close
|341
|0.12
|1.3214
|1.3381
|1.3174
|-15.60
|32825.30
|693
|2007.03.14 19:25
|sell
|348
|0.06
|1.3211
|1.3411
|1.3184
|694
|2007.03.14 23:59
|sell
|349
|0.12
|1.3232
|1.3412
|1.3205
|695
|2007.03.15 08:14
|t/p
|349
|0.12
|1.3205
|1.3412
|1.3205
|34.34
|32859.65
|696
|2007.03.15 08:14
|close
|348
|0.06
|1.3205
|1.3411
|1.3184
|4.57
|32864.22
|697
|2007.03.15 08:14
|sell
|350
|0.06
|1.3204
|1.3404
|1.3177
|698
|2007.03.15 09:18
|buy
|351
|0.24
|1.3195
|1.3035
|1.3222
|699
|2007.03.15 11:44
|t/p
|351
|0.24
|1.3222
|1.3035
|1.3222
|64.80
|32929.02
|700
|2007.03.15 11:44
|close
|345
|0.06
|1.3222
|1.3035
|1.3262
|-8.89
|32920.13
|701
|2007.03.15 12:31
|close
|347
|0.12
|1.3222
|1.3035
|1.3242
|6.22
|32926.35
|702
|2007.03.15 12:31
|buy
|352
|0.06
|1.3225
|1.3025
|1.3252
|703
|2007.03.15 12:31
|sell
|353
|0.12
|1.3224
|1.3404
|1.3197
|704
|2007.03.15 15:17
|sell
|354
|0.24
|1.3246
|1.3406
|1.3219
|705
|2007.03.15 23:19
|t/p
|352
|0.06
|1.3252
|1.3025
|1.3252
|16.20
|32942.55
|706
|2007.03.15 23:19
|buy
|355
|0.06
|1.3253
|1.3053
|1.3280
|707
|2007.03.15 23:20
|sell
|356
|0.48
|1.3266
|1.3406
|1.3239
|708
|2007.03.15 23:35
|t/p
|355
|0.06
|1.3280
|1.3053
|1.3280
|16.20
|32958.75
|709
|2007.03.15 23:35
|buy
|357
|0.06
|1.3281
|1.3081
|1.3308
|710
|2007.03.16 00:53
|sell
|358
|0.96
|1.3286
|1.3406
|1.3259
|711
|2007.03.16 02:02
|sell
|359
|1.92
|1.3306
|1.3406
|1.3279
|712
|2007.03.16 02:02
|t/p
|357
|0.06
|1.3308
|1.3081
|1.3308
|15.84
|32974.59
|713
|2007.03.16 02:02
|buy
|360
|0.06
|1.3311
|1.3111
|1.3338
|714
|2007.03.16 04:08
|buy
|361
|0.12
|1.3291
|1.3111
|1.3318
|715
|2007.03.16 08:24
|t/p
|361
|0.12
|1.3318
|1.3111
|1.3318
|32.40
|33006.99
|716
|2007.03.16 08:24
|close
|360
|0.06
|1.3318
|1.3111
|1.3338
|4.20
|33011.19
|717
|2007.03.16 08:24
|buy
|362
|0.06
|1.3319
|1.3119
|1.3346
|718
|2007.03.16 09:20
|sell
|363
|3.84
|1.3326
|1.3406
|1.3299
|719
|2007.03.19 02:10
|t/p
|363
|3.84
|1.3299
|1.3406
|1.3299
|1057.54
|34068.72
|720
|2007.03.19 02:10
|buy
|364
|0.12
|1.3299
|1.3119
|1.3326
|721
|2007.03.19 02:11
|close
|350
|0.06
|1.3298
|1.3404
|1.3177
|-55.75
|34012.97
|722
|2007.03.19 02:11
|close
|354
|0.24
|1.3298
|1.3406
|1.3219
|-122.21
|33890.76
|723
|2007.03.19 02:11
|close
|358
|0.96
|1.3298
|1.3406
|1.3259
|-110.02
|33780.75
|724
|2007.03.19 02:11
|close
|353
|0.12
|1.3299
|1.3404
|1.3197
|-88.70
|33692.04
|725
|2007.03.19 02:11
|close
|359
|1.92
|1.3299
|1.3406
|1.3279
|144.77
|33836.81
|726
|2007.03.19 02:12
|sell
|365
|0.12
|1.3296
|1.3476
|1.3269
|727
|2007.03.19 06:28
|close
|356
|0.48
|1.3299
|1.3406
|1.3239
|-153.22
|33683.60
|728
|2007.03.19 06:28
|close
|365
|0.12
|1.3299
|1.3476
|1.3269
|-3.60
|33680.00
|729
|2007.03.19 06:28
|sell
|366
|0.06
|1.3298
|1.3498
|1.3271
|730
|2007.03.20 02:46
|buy
|367
|0.24
|1.3278
|1.3118
|1.3305
|731
|2007.03.20 06:38
|t/p
|367
|0.24
|1.3305
|1.3118
|1.3305
|64.80
|33744.80
|732
|2007.03.20 06:38
|close
|362
|0.06
|1.3306
|1.3119
|1.3346
|-8.53
|33736.27
|733
|2007.03.20 06:38
|close
|364
|0.12
|1.3305
|1.3119
|1.3326
|6.47
|33742.74
|734
|2007.03.20 06:38
|buy
|368
|0.06
|1.3308
|1.3108
|1.3335
|735
|2007.03.20 09:09
|buy
|369
|0.12
|1.3288
|1.3108
|1.3315
|736
|2007.03.20 10:11
|t/p
|366
|0.06
|1.3271
|1.3498
|1.3271
|16.52
|33759.27
|737
|2007.03.20 10:11
|sell
|370
|0.06
|1.3268
|1.3468
|1.3241
|738
|2007.03.20 11:00
|sell
|371
|0.12
|1.3289
|1.3469
|1.3262
|739
|2007.03.20 17:35
|sell
|372
|0.24
|1.3309
|1.3469
|1.3282
|740
|2007.03.20 17:56
|t/p
|369
|0.12
|1.3315
|1.3108
|1.3315
|32.40
|33791.67
|741
|2007.03.20 17:56
|close
|368
|0.06
|1.3315
|1.3108
|1.3335
|4.20
|33795.87
|742
|2007.03.20 17:56
|buy
|373
|0.06
|1.3316
|1.3116
|1.3343
|743
|2007.03.21 09:48
|buy
|374
|0.12
|1.3296
|1.3116
|1.3323
|744
|2007.03.21 18:15
|t/p
|374
|0.12
|1.3323
|1.3116
|1.3323
|32.40
|33828.27
|745
|2007.03.21 18:15
|close
|373
|0.06
|1.3325
|1.3116
|1.3343
|5.04
|33833.31
|746
|2007.03.21 18:15
|buy
|375
|0.06
|1.3330
|1.3130
|1.3357
|747
|2007.03.21 18:15
|sell
|376
|0.48
|1.3331
|1.3471
|1.3304
|748
|2007.03.21 18:21
|sell
|377
|0.96
|1.3352
|1.3472
|1.3325
|749
|2007.03.21 18:22
|t/p
|375
|0.06
|1.3357
|1.3130
|1.3357
|16.20
|33849.51
|750
|2007.03.21 18:22
|buy
|378
|0.06
|1.3358
|1.3158
|1.3385
|751
|2007.03.21 18:25
|sell
|379
|1.92
|1.3378
|1.3478
|1.3351
|752
|2007.03.21 18:54
|t/p
|378
|0.06
|1.3385
|1.3158
|1.3385
|16.20
|33865.71
|753
|2007.03.21 18:54
|buy
|380
|0.06
|1.3386
|1.3186
|1.3413
|754
|2007.03.21 23:50
|sell
|381
|3.84
|1.3398
|1.3478
|1.3371
|755
|2007.03.22 07:21
|t/p
|381
|3.84
|1.3371
|1.3478
|1.3371
|1099.01
|34964.71
|756
|2007.03.22 07:21
|close
|370
|0.06
|1.3371
|1.3468
|1.3241
|-60.50
|34904.21
|757
|2007.03.22 07:21
|close
|372
|0.24
|1.3371
|1.3469
|1.3282
|-143.62
|34760.59
|758
|2007.03.22 07:21
|close
|377
|0.96
|1.3371
|1.3472
|1.3325
|-166.85
|34593.75
|759
|2007.03.22 07:21
|close
|371
|0.12
|1.3370
|1.3469
|1.3262
|-94.61
|34499.14
|760
|2007.03.22 07:21
|close
|379
|1.92
|1.3370
|1.3478
|1.3351
|184.70
|34683.84
|761
|2007.03.22 07:21
|sell
|382
|0.12
|1.3369
|1.3549
|1.3342
|762
|2007.03.22 07:21
|close
|376
|0.48
|1.3370
|1.3471
|1.3304
|-179.42
|34504.42
|763
|2007.03.22 07:21
|close
|382
|0.12
|1.3370
|1.3549
|1.3342
|-1.20
|34503.22
|764
|2007.03.22 07:21
|sell
|383
|0.06
|1.3367
|1.3567
|1.3340
|765
|2007.03.22 08:24
|buy
|384
|0.12
|1.3366
|1.3186
|1.3393
|766
|2007.03.22 12:41
|buy
|385
|0.24
|1.3345
|1.3185
|1.3372
|767
|2007.03.22 14:10
|t/p
|385
|0.24
|1.3372
|1.3185
|1.3372
|64.80
|34568.02
|768
|2007.03.22 14:10
|close
|380
|0.06
|1.3372
|1.3186
|1.3413
|-9.49
|34558.53
|769
|2007.03.22 14:10
|close
|384
|0.12
|1.3372
|1.3186
|1.3393
|7.20
|34565.73
|770
|2007.03.22 14:10
|buy
|386
|0.06
|1.3373
|1.3173
|1.3400
|771
|2007.03.22 15:13
|buy
|387
|0.12
|1.3352
|1.3172
|1.3379
|772
|2007.03.22 16:31
|t/p
|383
|0.06
|1.3340
|1.3567
|1.3340
|16.20
|34581.93
|773
|2007.03.22 16:31
|sell
|388
|0.06
|1.3339
|1.3539
|1.3312
|774
|2007.03.22 16:43
|buy
|389
|0.24
|1.3332
|1.3172
|1.3359
|775
|2007.03.22 17:20
|t/p
|388
|0.06
|1.3312
|1.3539
|1.3312
|16.20
|34598.13
|776
|2007.03.22 17:20
|buy
|390
|0.48
|1.3312
|1.3172
|1.3339
|777
|2007.03.22 17:20
|sell
|391
|0.06
|1.3313
|1.3513
|1.3286
|778
|2007.03.22 18:35
|sell
|392
|0.12
|1.3333
|1.3513
|1.3306
|779
|2007.03.22 20:05
|t/p
|390
|0.48
|1.3339
|1.3172
|1.3339
|129.60
|34727.73
|780
|2007.03.22 20:05
|close
|386
|0.06
|1.3339
|1.3173
|1.3400
|-20.40
|34707.33
|781
|2007.03.22 20:05
|close
|389
|0.24
|1.3339
|1.3172
|1.3359
|16.80
|34724.13
|782
|2007.03.22 20:05
|close
|387
|0.12
|1.3339
|1.3172
|1.3379
|-15.60
|34708.53
|783
|2007.03.22 20:09
|buy
|393
|0.06
|1.3338
|1.3138
|1.3365
|784
|2007.03.23 09:09
|buy
|394
|0.12
|1.3318
|1.3138
|1.3345
|785
|2007.03.23 09:14
|t/p
|392
|0.12
|1.3306
|1.3513
|1.3306
|33.05
|34741.58
|786
|2007.03.23 09:14
|close
|391
|0.06
|1.3306
|1.3513
|1.3286
|4.52
|34746.10
|787
|2007.03.23 09:14
|sell
|395
|0.06
|1.3305
|1.3505
|1.3278
|788
|2007.03.23 12:16
|sell
|396
|0.12
|1.3325
|1.3505
|1.3298
|789
|2007.03.23 14:21
|t/p
|396
|0.12
|1.3298
|1.3505
|1.3298
|32.40
|34778.50
|790
|2007.03.23 14:21
|buy
|397
|0.24
|1.3298
|1.3138
|1.3325
|791
|2007.03.23 14:22
|close
|395
|0.06
|1.3298
|1.3505
|1.3278
|4.20
|34782.70
|792
|2007.03.23 14:22
|sell
|398
|0.06
|1.3297
|1.3497
|1.3270
|793
|2007.03.25 23:47
|buy
|399
|0.48
|1.3276
|1.3136
|1.3303
|794
|2007.03.25 23:47
|t/p
|398
|0.06
|1.3270
|1.3497
|1.3270
|16.20
|34798.90
|795
|2007.03.25 23:47
|sell
|400
|0.06
|1.3266
|1.3466
|1.3239
|796
|2007.03.26 08:16
|buy
|401
|0.96
|1.3256
|1.3136
|1.3283
|797
|2007.03.26 14:31
|t/p
|401
|0.96
|1.3283
|1.3136
|1.3283
|259.20
|35058.10
|798
|2007.03.26 14:31
|close
|393
|0.06
|1.3283
|1.3138
|1.3365
|-33.73
|35024.37
|799
|2007.03.26 14:31
|close
|397
|0.24
|1.3283
|1.3138
|1.3325
|-37.45
|34986.92
|800
|2007.03.26 14:31
|close
|394
|0.12
|1.3284
|1.3138
|1.3345
|-41.53
|34945.40
|801
|2007.03.26 14:31
|close
|399
|0.48
|1.3285
|1.3136
|1.3303
|40.30
|34985.69
|802
|2007.03.26 14:31
|buy
|402
|0.06
|1.3286
|1.3086
|1.3313
|803
|2007.03.26 14:45
|sell
|403
|0.12
|1.3286
|1.3466
|1.3259
|804
|2007.03.26 15:00
|sell
|404
|0.24
|1.3306
|1.3466
|1.3279
|805
|2007.03.26 15:00
|t/p
|402
|0.06
|1.3313
|1.3086
|1.3313
|16.20
|35001.89
|806
|2007.03.26 15:00
|buy
|405
|0.06
|1.3314
|1.3114
|1.3341
|807
|2007.03.26 15:08
|sell
|406
|0.48
|1.3326
|1.3466
|1.3299
|808
|2007.03.26 15:25
|t/p
|405
|0.06
|1.3341
|1.3114
|1.3341
|16.20
|35018.09
|809
|2007.03.26 15:25
|buy
|407
|0.06
|1.3344
|1.3144
|1.3371
|810
|2007.03.26 15:26
|sell
|408
|0.96
|1.3346
|1.3466
|1.3319
|811
|2007.03.27 22:03
|sell
|409
|1.92
|1.3368
|1.3468
|1.3341
|812
|2007.03.28 08:33
|t/p
|409
|1.92
|1.3341
|1.3468
|1.3341
|528.77
|35546.86
|813
|2007.03.28 08:33
|close
|400
|0.06
|1.3341
|1.3466
|1.3239
|-44.03
|35502.83
|814
|2007.03.28 08:33
|close
|404
|0.24
|1.3341
|1.3466
|1.3279
|-81.41
|35421.42
|815
|2007.03.28 08:33
|close
|408
|0.96
|1.3341
|1.3466
|1.3319
|58.37
|35479.79
|816
|2007.03.28 08:33
|close
|403
|0.12
|1.3341
|1.3466
|1.3259
|-64.70
|35415.09
|817
|2007.03.28 08:33
|close
|406
|0.48
|1.3340
|1.3466
|1.3299
|-62.02
|35353.07
|818
|2007.03.28 08:33
|sell
|410
|0.06
|1.3337
|1.3537
|1.3310
|819
|2007.03.28 09:37
|buy
|411
|0.12
|1.3324
|1.3144
|1.3351
|820
|2007.03.28 12:43
|t/p
|411
|0.12
|1.3351
|1.3144
|1.3351
|32.40
|35385.47
|821
|2007.03.28 12:43
|close
|407
|0.06
|1.3351
|1.3144
|1.3371
|3.47
|35388.95
|822
|2007.03.28 12:43
|buy
|412
|0.06
|1.3354
|1.3154
|1.3381
|823
|2007.03.28 13:30
|sell
|413
|0.12
|1.3357
|1.3537
|1.3330
|824
|2007.03.28 16:36
|buy
|414
|0.12
|1.3333
|1.3153
|1.3360
|825
|2007.03.28 16:36
|t/p
|413
|0.12
|1.3330
|1.3537
|1.3330
|32.40
|35421.35
|826
|2007.03.28 16:36
|close
|410
|0.06
|1.3330
|1.3537
|1.3310
|4.20
|35425.55
|827
|2007.03.28 16:36
|sell
|415
|0.06
|1.3329
|1.3529
|1.3302
|828
|2007.03.28 20:31
|buy
|416
|0.24
|1.3313
|1.3153
|1.3340
|829
|2007.03.29 09:53
|t/p
|416
|0.24
|1.3340
|1.3153
|1.3340
|60.44
|35485.99
|830
|2007.03.29 09:53
|close
|412
|0.06
|1.3340
|1.3154
|1.3381
|-9.49
|35476.50
|831
|2007.03.29 09:53
|close
|414
|0.12
|1.3342
|1.3153
|1.3360
|8.62
|35485.12
|832
|2007.03.29 09:53
|buy
|417
|0.06
|1.3343
|1.3143
|1.3370
|833
|2007.03.29 11:41
|sell
|418
|0.12
|1.3349
|1.3529
|1.3322
|834
|2007.03.29 13:36
|t/p
|418
|0.12
|1.3322
|1.3529
|1.3322
|32.40
|35517.52
|835
|2007.03.29 13:36
|buy
|419
|0.12
|1.3322
|1.3142
|1.3349
|836
|2007.03.29 13:36
|close
|415
|0.06
|1.3318
|1.3529
|1.3302
|7.57
|35525.10
|837
|2007.03.29 13:36
|sell
|420
|0.06
|1.3317
|1.3517
|1.3290
|838
|2007.03.29 14:41
|sell
|421
|0.12
|1.3337
|1.3517
|1.3310
|839
|2007.03.30 11:47
|t/p
|421
|0.12
|1.3310
|1.3517
|1.3310
|33.05
|35558.14
|840
|2007.03.30 11:47
|close
|420
|0.06
|1.3310
|1.3517
|1.3290
|4.52
|35562.67
|841
|2007.03.30 11:47
|sell
|422
|0.06
|1.3309
|1.3509
|1.3282
|842
|2007.03.30 11:52
|buy
|423
|0.24
|1.3302
|1.3142
|1.3329
|843
|2007.03.30 13:29
|t/p
|423
|0.24
|1.3329
|1.3142
|1.3329
|64.80
|35627.47
|844
|2007.03.30 13:29
|sell
|424
|0.12
|1.3329
|1.3509
|1.3302
|845
|2007.03.30 13:29
|close
|417
|0.06
|1.3329
|1.3143
|1.3370
|-8.76
|35618.70
|846
|2007.03.30 13:30
|close
|419
|0.12
|1.3329
|1.3142
|1.3349
|7.67
|35626.38
|847
|2007.03.30 13:30
|buy
|425
|0.06
|1.3332
|1.3132
|1.3359
|848
|2007.03.30 13:37
|buy
|426
|0.12
|1.3311
|1.3131
|1.3338
|849
|2007.03.30 13:38
|t/p
|424
|0.12
|1.3302
|1.3509
|1.3302
|32.40
|35658.78
|850
|2007.03.30 13:38
|close
|422
|0.06
|1.3302
|1.3509
|1.3282
|4.20
|35662.98
|851
|2007.03.30 13:38
|sell
|427
|0.06
|1.3301
|1.3501
|1.3274
|852
|2007.03.30 13:39
|buy
|428
|0.24
|1.3289
|1.3129
|1.3316
|853
|2007.03.30 14:03
|t/p
|428
|0.24
|1.3316
|1.3129
|1.3316
|64.80
|35727.78
|854
|2007.03.30 14:03
|close
|425
|0.06
|1.3316
|1.3132
|1.3359
|-9.60
|35718.18
|855
|2007.03.30 14:03
|close
|426
|0.12
|1.3320
|1.3131
|1.3338
|10.80
|35728.98
|856
|2007.03.30 14:03
|buy
|429
|0.06
|1.3323
|1.3123
|1.3350
|857
|2007.03.30 14:03
|sell
|430
|0.12
|1.3321
|1.3501
|1.3294
|858
|2007.03.30 14:45
|buy
|431
|0.12
|1.3303
|1.3123
|1.3330
|859
|2007.03.30 15:07
|t/p
|430
|0.12
|1.3294
|1.3501
|1.3294
|32.40
|35761.38
|860
|2007.03.30 15:07
|close
|427
|0.06
|1.3294
|1.3501
|1.3274
|4.20
|35765.58
|861
|2007.03.30 15:07
|sell
|432
|0.06
|1.3293
|1.3493
|1.3266
|862
|2007.03.30 15:59
|sell
|433
|0.12
|1.3313
|1.3493
|1.3286
|863
|2007.03.30 16:14
|t/p
|431
|0.12
|1.3330
|1.3123
|1.3330
|32.40
|35797.98
|864
|2007.03.30 16:14
|close
|429
|0.06
|1.3330
|1.3123
|1.3350
|4.20
|35802.18
|865
|2007.03.30 16:14
|buy
|434
|0.06
|1.3331
|1.3131
|1.3358
|866
|2007.03.30 16:15
|sell
|435
|0.24
|1.3333
|1.3493
|1.3306
|867
|2007.03.30 16:20
|sell
|436
|0.48
|1.3354
|1.3494
|1.3327
|868
|2007.03.30 16:22
|t/p
|434
|0.06
|1.3358
|1.3131
|1.3358
|16.20
|35818.38
|869
|2007.03.30 16:22
|buy
|437
|0.06
|1.3360
|1.3160
|1.3387
|870
|2007.03.30 16:27
|sell
|438
|0.96
|1.3375
|1.3495
|1.3348
|871
|2007.03.30 16:29
|t/p
|437
|0.06
|1.3387
|1.3160
|1.3387
|16.20
|35834.58
|872
|2007.03.30 16:29
|buy
|439
|0.06
|1.3391
|1.3191
|1.3418
|873
|2007.03.30 16:44
|sell
|440
|1.92
|1.3396
|1.3496
|1.3369
|874
|2007.03.30 16:55
|buy
|441
|0.12
|1.3371
|1.3191
|1.3398
|875
|2007.03.30 16:55
|t/p
|440
|1.92
|1.3369
|1.3496
|1.3369
|518.40
|36352.98
|876
|2007.03.30 16:55
|close
|432
|0.06
|1.3369
|1.3493
|1.3266
|-45.60
|36307.38
|877
|2007.03.30 16:55
|close
|435
|0.24
|1.3369
|1.3493
|1.3306
|-86.40
|36220.98
|878
|2007.03.30 16:55
|close
|438
|0.96
|1.3369
|1.3495
|1.3348
|57.60
|36278.58
|879
|2007.03.30 16:55
|close
|433
|0.12
|1.3368
|1.3493
|1.3286
|-66.00
|36212.58
|880
|2007.03.30 16:55
|close
|436
|0.48
|1.3369
|1.3494
|1.3327
|-72.00
|36140.58
|881
|2007.03.30 16:55
|sell
|442
|0.07
|1.3366
|1.3566
|1.3339
|882
|2007.04.02 00:18
|buy
|443
|0.28
|1.3351
|1.3191
|1.3378
|883
|2007.04.02 00:32
|t/p
|442
|0.07
|1.3339
|1.3566
|1.3339
|19.28
|36159.86
|884
|2007.04.02 00:32
|sell
|444
|0.07
|1.3333
|1.3533
|1.3306
|885
|2007.04.02 03:50
|sell
|445
|0.14
|1.3353
|1.3533
|1.3326
|886
|2007.04.02 12:53
|sell
|446
|0.28
|1.3373
|1.3533
|1.3346
|887
|2007.04.02 13:12
|t/p
|443
|0.28
|1.3378
|1.3191
|1.3378
|75.60
|36235.46
|888
|2007.04.02 13:12
|close
|439
|0.06
|1.3378
|1.3191
|1.3418
|-8.16
|36227.29
|889
|2007.04.02 13:13
|close
|441
|0.12
|1.3378
|1.3191
|1.3398
|7.67
|36234.97
|890
|2007.04.02 13:13
|buy
|447
|0.07
|1.3379
|1.3179
|1.3406
|891
|2007.04.03 05:53
|buy
|448
|0.14
|1.3358
|1.3178
|1.3385
|892
|2007.04.03 17:46
|t/p
|446
|0.28
|1.3346
|1.3533
|1.3346
|77.11
|36312.08
|893
|2007.04.03 17:46
|close
|444
|0.07
|1.3346
|1.3533
|1.3306
|-8.72
|36303.36
|894
|2007.04.03 17:47
|close
|445
|0.14
|1.3346
|1.3533
|1.3326
|10.56
|36313.91
|895
|2007.04.03 17:47
|sell
|449
|0.07
|1.3345
|1.3545
|1.3318
|896
|2007.04.03 17:55
|buy
|450
|0.28
|1.3338
|1.3178
|1.3365
|897
|2007.04.04 10:26
|t/p
|450
|0.28
|1.3365
|1.3178
|1.3365
|73.91
|36387.82
|898
|2007.04.04 10:26
|sell
|451
|0.14
|1.3365
|1.3545
|1.3338
|899
|2007.04.04 10:26
|close
|447
|0.07
|1.3366
|1.3179
|1.3406
|-9.95
|36377.87
|900
|2007.04.04 10:26
|close
|448
|0.14
|1.3365
|1.3178
|1.3385
|8.95
|36386.83
|901
|2007.04.04 10:26
|buy
|452
|0.07
|1.3369
|1.3169
|1.3396
|902
|2007.04.04 11:00
|buy
|453
|0.14
|1.3349
|1.3169
|1.3376
|903
|2007.04.04 14:36
|t/p
|453
|0.14
|1.3376
|1.3169
|1.3376
|37.80
|36424.63
|904
|2007.04.04 14:36
|close
|452
|0.07
|1.3376
|1.3169
|1.3396
|4.90
|36429.53
|905
|2007.04.04 14:36
|buy
|454
|0.07
|1.3377
|1.3177
|1.3404
|906
|2007.04.04 23:59
|close at stop
|454
|0.07
|1.3374
|1.3177
|1.3404
|-2.10
|36427.43
|907
|2007.04.04 23:59
|close at stop
|451
|0.14
|1.3376
|1.3545
|1.3338
|-15.40
|36412.03
|908
|2007.04.04 23:59
|close at stop
|449
|0.07
|1.3376
|1.3545
|1.3318
|-21.32
|36390.70