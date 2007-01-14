Strategy Tester Report
V1+V2 1 Chart

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2007.01.14 23:00 - 2007.04.05 00:00 (2007.01.13 - 2007.04.05)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfitLong=27; TakeProfitShort=27; DLong=20; DShort=20; Multiplier=2; MaxTrades=10; Slippage=3; UseSound=false;
Bars in test21420Ticks modelled249592Modelling quality89.99%
Initial deposit50000.00
Total net profit-13609.30Gross profit21666.53Gross loss-35275.82
Profit factor0.61Expected payoff-29.98
Absolute drawdown20948.50Maximal drawdown28841.27 (49.82%)Relative drawdown49.82% (28841.27)
Total trades454Short positions (won %)233 (61.80%)Long positions (won %)221 (72.85%)
Profit trades (% of total)305 (67.18%)Loss trades (% of total)149 (32.82%)
Largestprofit trade1689.28loss trade-7680.00
Averageprofit trade71.04loss trade-236.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (363.35)consecutive losses (loss in money)9 (-26009.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1841.82 (7)consecutive loss (count of losses)-26009.64 (9)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.14 23:00buy10.091.29291.27291.2956
22007.01.14 23:00sell20.091.29271.31271.2900
32007.01.15 07:42sell30.181.29471.31271.2920
42007.01.16 07:06t/p10.091.29561.27291.295623.2150023.21
52007.01.16 07:06buy40.091.29571.27571.2984
62007.01.16 07:38sell50.361.29671.31271.2940
72007.01.16 10:21t/p40.091.29841.27571.298424.3050047.51
82007.01.16 10:21buy60.091.29851.27851.3012
92007.01.16 10:30sell70.721.29881.31281.2961
102007.01.16 12:38buy80.181.29651.27851.2992
112007.01.16 12:40t/p70.721.29611.31281.2961194.4050241.91
122007.01.16 12:40close20.091.29611.31271.2900-29.6350212.28
132007.01.16 12:40close50.361.29611.31271.294021.6050233.88
142007.01.16 12:40close30.181.29611.31271.2920-24.2350209.66
152007.01.16 12:40sell90.091.29601.31601.2933
162007.01.16 13:22buy100.361.29451.27851.2972
172007.01.16 14:53t/p90.091.29331.31601.293324.3050233.96
182007.01.16 14:53sell110.091.29301.31301.2903
192007.01.16 15:38buy120.721.29251.27851.2952
202007.01.17 13:30buy131.441.29051.27851.2932
212007.01.17 13:30t/p110.091.29031.31301.290324.7950258.74
222007.01.17 13:30sell140.091.28981.30981.2871
232007.01.17 13:46sell150.181.29181.30981.2891
242007.01.17 14:48t/p131.441.29321.27851.2932388.8050647.54
252007.01.17 14:48close60.091.29321.27851.3012-48.2450599.30
262007.01.17 14:48close100.361.29321.27851.2972-48.9850550.32
272007.01.17 14:48close80.181.29321.27851.2992-60.4950489.83
282007.01.17 14:49close120.721.29321.27851.295246.0450535.87
292007.01.17 14:49buy160.091.29351.27351.2962
302007.01.17 14:51sell170.361.29391.30991.2912
312007.01.18 03:04sell180.721.29601.31001.2933
322007.01.18 03:07t/p160.091.29621.27351.296222.6750558.54
332007.01.18 03:07buy190.091.29641.27641.2991
342007.01.18 09:19buy200.181.29431.27631.2970
352007.01.18 12:04t/p180.721.29331.31001.2933194.4050752.94
362007.01.18 12:04close140.091.29331.30981.2871-30.0450722.90
372007.01.18 12:04close170.361.29331.30991.291227.4350750.33
382007.01.18 12:04close150.181.29321.30981.2891-22.2850728.05
392007.01.18 12:04sell210.091.29291.31291.2902
402007.01.18 12:09buy220.361.29231.27631.2950
412007.01.18 13:35buy230.721.29031.27631.2930
422007.01.18 13:35t/p210.091.29021.31291.290224.3050752.35
432007.01.18 13:35sell240.091.29011.31011.2874
442007.01.18 14:01sell250.181.29211.31011.2894
452007.01.18 14:21t/p230.721.29301.27631.2930194.4050946.75
462007.01.18 14:21close190.091.29301.27641.2991-30.6050916.15
472007.01.18 14:21close220.361.29301.27631.295025.2050941.35
482007.01.18 14:21close200.181.29321.27631.2970-19.8050921.55
492007.01.18 14:21buy260.091.29331.27331.2960
502007.01.18 14:22sell270.361.29411.31011.2914
512007.01.18 14:35t/p260.091.29601.27331.296024.3050945.85
522007.01.18 14:35buy280.091.29611.27611.2988
532007.01.18 14:44buy290.181.29411.27611.2968
542007.01.18 15:55sell300.721.29611.31011.2934
552007.01.18 17:00t/p300.721.29341.31011.2934194.4051140.25
562007.01.18 17:00close240.091.29341.31011.2874-29.7051110.55
572007.01.18 17:00close270.361.29341.31011.291425.2051135.75
582007.01.18 17:00close250.181.29341.31011.2894-23.4051112.35
592007.01.18 17:00sell310.091.29331.31331.2906
602007.01.18 17:24sell320.181.29531.31331.2926
612007.01.19 01:18t/p290.181.29681.27611.296847.5151159.86
622007.01.19 01:18close280.091.29681.27611.29885.7651165.61
632007.01.19 01:19buy330.091.29691.27691.2996
642007.01.19 02:05sell340.361.29731.31331.2946
652007.01.19 03:56sell350.721.29931.31331.2966
662007.01.19 04:03t/p330.091.29961.27691.299624.3051189.91
672007.01.19 04:03buy360.091.29961.27961.3023
682007.01.19 07:36buy370.181.29761.27961.3003
692007.01.19 09:55t/p350.721.29661.31331.2966194.4051384.31
702007.01.19 09:55close310.091.29661.31331.2906-29.2151355.10
712007.01.19 09:55close340.361.29661.31331.294625.2051380.30
722007.01.19 09:55close320.181.29661.31331.2926-22.4351357.87
732007.01.19 09:55sell380.091.29651.31651.2938
742007.01.19 10:19buy390.361.29561.27961.2983
752007.01.19 14:07t/p380.091.29381.31651.293824.3051382.17
762007.01.19 14:07buy400.721.29351.27951.2962
772007.01.19 14:07sell410.091.29331.31331.2906
782007.01.19 15:30buy421.441.29151.27951.2942
792007.01.19 15:59t/p421.441.29421.27951.2942388.8051770.97
802007.01.19 15:59close360.091.29421.27961.3023-48.6051722.37
812007.01.19 15:59close390.361.29421.27961.2983-50.4051671.97
822007.01.19 15:59close370.181.29431.27961.3003-59.4051612.57
832007.01.19 15:59close400.721.29421.27951.296250.4051662.97
842007.01.19 15:59buy430.091.29451.27451.2972
852007.01.19 16:27sell440.181.29541.31341.2927
862007.01.22 02:25t/p430.091.29721.27451.297223.7651686.73
872007.01.22 02:25buy450.091.29731.27731.3000
882007.01.22 02:33sell460.361.29741.31341.2947
892007.01.22 09:59buy470.181.29531.27731.2980
902007.01.22 10:50t/p460.361.29471.31341.294797.2051783.93
912007.01.22 10:50close410.091.29471.31331.2906-12.1151771.81
922007.01.22 10:50close440.181.29461.31341.292715.3751787.18
932007.01.22 10:50sell480.091.29451.31451.2918
942007.01.22 12:38buy490.361.29331.27731.2960
952007.01.22 16:03t/p490.361.29601.27731.296097.2051884.38
962007.01.22 16:03close450.091.29601.27731.3000-11.7051872.68
972007.01.22 16:03close470.181.29621.27731.298016.2051888.88
982007.01.22 16:03buy500.091.29631.27631.2990
992007.01.22 16:05sell510.181.29651.31451.2938
1002007.01.22 18:53buy520.181.29431.27631.2970
1012007.01.23 00:28t/p510.181.29381.31451.293849.5751938.46
1022007.01.23 00:28close480.091.29371.31451.29187.6951946.14
1032007.01.23 00:28sell530.091.29361.31361.2909
1042007.01.23 07:30sell540.181.29561.31361.2929
1052007.01.23 07:42t/p520.181.29701.27631.297047.5151993.65
1062007.01.23 07:42close500.091.29711.27631.29906.6652000.31
1072007.01.23 07:42buy550.091.29721.27721.2999
1082007.01.23 08:10sell560.361.29771.31371.2950
1092007.01.23 10:05sell570.721.29971.31371.2970
1102007.01.23 10:05t/p550.091.29991.27721.299924.3052024.61
1112007.01.23 10:05buy580.091.30001.28001.3027
1122007.01.23 10:20sell591.441.30171.31371.2990
1132007.01.23 11:58t/p580.091.30271.28001.302724.3052048.91
1142007.01.23 11:58buy600.091.30271.28271.3054
1152007.01.23 12:53sell612.881.30371.31371.3010
1162007.01.23 18:37t/p612.881.30101.31371.3010777.6052826.51
1172007.01.23 18:37close530.091.30101.31361.2909-66.6052759.91
1182007.01.23 18:37close560.361.30101.31371.2950-118.8052641.11
1192007.01.23 18:37close591.441.30101.31371.2990100.8052741.91
1202007.01.23 18:37close540.181.30091.31361.2929-95.4052646.51
1212007.01.23 18:37close570.721.30101.31371.2970-93.6052552.91
1222007.01.23 18:37sell620.091.30071.32071.2980
1232007.01.23 18:45buy630.181.30071.28271.3034
1242007.01.23 20:47sell640.181.30271.32071.3000
1252007.01.24 04:12t/p630.181.30341.28271.303447.5152600.42
1262007.01.24 04:12close600.091.30341.28271.30545.7652606.18
1272007.01.24 04:13buy650.091.30351.28351.3062
1282007.01.24 06:42buy660.181.30151.28351.3042
1292007.01.24 08:04t/p640.181.30001.32071.300049.5752655.75
1302007.01.24 08:04close620.091.29991.32071.29807.6952663.43
1312007.01.24 08:04sell670.091.29981.31981.2971
1322007.01.24 08:15buy680.361.29951.28351.3022
1332007.01.24 08:50buy690.721.29751.28351.3002
1342007.01.24 09:47t/p690.721.30021.28351.3002194.4052857.83
1352007.01.24 09:47close650.091.30021.28351.3062-29.7052828.13
1362007.01.24 09:47close680.361.30021.28351.302225.2052853.33
1372007.01.24 09:47close660.181.30021.28351.3042-23.4052829.93
1382007.01.24 09:47buy700.091.30051.28051.3032
1392007.01.24 14:02buy710.181.29851.28051.3012
1402007.01.24 15:17t/p670.091.29711.31981.297124.3052854.23
1412007.01.24 15:17sell720.091.29691.31691.2942
1422007.01.24 15:17buy730.361.29651.28051.2992
1432007.01.25 07:45sell740.181.29891.31691.2962
1442007.01.25 08:03t/p730.361.29921.28051.299290.6752944.90
1452007.01.25 08:03close700.091.29921.28051.3032-13.3352931.57
1462007.01.25 08:03close710.181.29931.28051.301211.1352942.70
1472007.01.25 08:03buy750.091.29941.27941.3021
1482007.01.25 09:02buy760.181.29731.27931.3000
1492007.01.25 16:35t/p740.181.29621.31691.296248.6052991.30
1502007.01.25 16:35close720.091.29611.31691.29428.6652999.96
1512007.01.25 16:35sell770.091.29601.31601.2933
1522007.01.25 17:01sell780.181.29801.31601.2953
1532007.01.25 19:03t/p780.181.29531.31601.295348.6053048.56
1542007.01.25 19:03buy790.361.29531.27931.2980
1552007.01.25 19:03close770.091.29521.31601.29337.2053055.76
1562007.01.25 19:03sell800.091.29481.31481.2921
1572007.01.25 19:32buy810.721.29331.27931.2960
1582007.01.25 19:42t/p800.091.29211.31481.292124.3053080.06
1592007.01.25 19:42sell820.091.29201.31201.2893
1602007.01.25 23:40sell830.181.29401.31201.2913
1612007.01.26 08:08t/p830.181.29131.31201.291349.5753129.63
1622007.01.26 08:08buy841.441.29131.27931.2940
1632007.01.26 08:08close820.091.29121.31201.28937.6953137.31
1642007.01.26 08:08sell850.091.29111.31111.2884
1652007.01.26 11:38buy862.881.28931.27931.2920
1662007.01.26 14:00t/p862.881.29201.27931.2920777.6053914.91
1672007.01.26 14:00close750.091.29201.27941.3021-67.1453847.77
1682007.01.26 14:00close790.361.29201.27931.2980-120.9853726.79
1692007.01.26 14:00close841.441.29201.27931.2940100.8053827.59
1702007.01.26 14:00close760.181.29201.27931.3000-96.4953731.10
1712007.01.26 14:00close810.721.29201.27931.2960-97.9653633.15
1722007.01.26 14:00buy870.091.29211.27211.2948
1732007.01.26 14:39buy880.181.29011.27211.2928
1742007.01.26 15:00t/p850.091.28841.31111.288424.3053657.45
1752007.01.26 15:00sell890.091.28781.30781.2851
1762007.01.26 15:00buy900.361.28801.27201.2907
1772007.01.26 15:04sell910.181.29001.30801.2873
1782007.01.26 15:25t/p900.361.29071.27201.290797.2053754.65
1792007.01.26 15:25close870.091.29081.27211.2948-11.7053742.95
1802007.01.26 15:25close880.181.29071.27211.292810.8053753.75
1812007.01.26 15:26buy920.091.29081.27081.2935
1822007.01.26 17:21sell930.361.29201.30801.2893
1832007.01.29 15:03t/p920.091.29351.27081.293523.7653777.50
1842007.01.29 15:03buy940.091.29361.27361.2963
1852007.01.29 16:57sell950.721.29411.30811.2914
1862007.01.29 17:01sell961.441.29611.30811.2934
1872007.01.29 17:01t/p940.091.29631.27361.296324.3053801.80
1882007.01.29 17:01buy970.091.29671.27671.2994
1892007.01.30 00:43buy980.181.29451.27651.2972
1902007.01.30 12:50t/p980.181.29721.27651.297248.6053850.40
1912007.01.30 12:50close970.091.29721.27671.29943.9653854.36
1922007.01.30 12:50buy990.091.29731.27731.3000
1932007.01.30 14:55buy1000.181.29531.27731.2980
1942007.01.31 08:38t/p961.441.29341.30811.2934404.3554258.71
1952007.01.31 08:38close890.091.29341.30781.2851-48.9454209.77
1962007.01.31 08:38close930.361.29341.30801.2893-44.5754165.20
1972007.01.31 08:38close910.181.29341.30801.2873-58.2854106.92
1982007.01.31 08:39buy1010.401.29321.27721.2959
1992007.01.31 08:39close950.721.29331.30811.291465.3854172.29
2002007.01.31 08:39sell1020.101.29301.31301.2903
2012007.01.31 12:38sell1030.201.29511.31311.2924
2022007.01.31 12:53t/p1010.401.29591.27721.2959108.0054280.29
2032007.01.31 12:53close990.091.29591.27731.3000-13.1454267.15
2042007.01.31 12:53close1000.181.29591.27731.29809.7154276.86
2052007.01.31 12:53buy1040.101.29601.27601.2987
2062007.01.31 13:41buy1050.201.29401.27601.2967
2072007.01.31 14:44t/p1050.201.29671.27601.296754.0054330.86
2082007.01.31 14:44close1040.101.29671.27601.29877.0054337.86
2092007.01.31 14:44buy1060.101.29681.27681.2995
2102007.01.31 15:06sell1070.401.29711.31311.2944
2112007.01.31 15:21sell1080.801.29911.31311.2964
2122007.01.31 15:27t/p1060.101.29951.27681.299527.0054364.86
2132007.01.31 15:27buy1090.101.29961.27961.3023
2142007.01.31 15:44sell1101.601.30111.31311.2984
2152007.01.31 19:17t/p1090.101.30231.27961.302327.0054391.86
2162007.01.31 19:17buy1110.101.30241.28241.3051
2172007.01.31 19:17sell1123.201.30321.31321.3005
2182007.02.01 10:26t/p1123.201.30051.31321.3005915.8455307.70
2192007.02.01 10:26close1020.101.30051.31301.2903-73.3855234.32
2202007.02.01 10:26close1070.401.30051.31311.2944-129.5255104.80
2212007.02.01 10:26close1101.601.30051.31311.2984121.9255226.72
2222007.02.01 10:26buy1130.201.30031.28231.3030
2232007.02.01 10:26close1030.201.30041.31311.2924-102.7655123.96
2242007.02.01 10:26close1080.801.30051.31311.2964-99.0455024.92
2252007.02.01 10:26sell1140.101.30021.32021.2975
2262007.02.01 13:15sell1150.201.30221.32021.2995
2272007.02.01 13:30t/p1130.201.30301.28231.303054.0055078.92
2282007.02.01 13:30close1110.101.30301.28241.30514.1955083.10
2292007.02.01 13:30buy1160.101.30311.28311.3058
2302007.02.01 15:00sell1170.401.30431.32031.3016
2312007.02.01 15:53t/p1170.401.30161.32031.3016108.0055191.10
2322007.02.01 15:53close1140.101.30161.32021.2975-14.0055177.10
2332007.02.01 16:43close1150.201.30161.32021.299512.0055189.10
2342007.02.01 16:43sell1180.101.30151.32151.2988
2352007.02.02 07:23buy1190.201.30111.28311.3038
2362007.02.02 13:29sell1200.201.30351.32151.3008
2372007.02.02 13:29t/p1190.201.30381.28311.303854.0055243.10
2382007.02.02 13:29close1160.101.30391.28311.30587.3955250.50
2392007.02.02 13:29buy1210.101.30431.28431.3070
2402007.02.02 13:30sell1220.401.30571.32171.3030
2412007.02.02 14:00t/p1220.401.30301.32171.3030108.0055358.50
2422007.02.02 14:00close1180.101.30291.32151.2988-13.4655345.04
2432007.02.02 14:00close1200.201.30301.32151.300810.0055355.04
2442007.02.02 14:00sell1230.101.30291.32291.3002
2452007.02.02 14:01buy1240.201.30231.28431.3050
2462007.02.02 14:03buy1250.401.30031.28431.3030
2472007.02.02 14:03t/p1230.101.30021.32291.300227.0055382.04
2482007.02.02 14:03sell1260.101.29981.31981.2971
2492007.02.02 14:23buy1270.801.29831.28431.3010
2502007.02.02 15:01t/p1260.101.29711.31981.297127.0055409.04
2512007.02.02 15:01sell1280.101.29701.31701.2943
2522007.02.02 16:51buy1291.601.29631.28431.2990
2532007.02.05 02:30t/p1280.101.29431.31701.294327.5455436.58
2542007.02.05 02:30buy1303.201.29421.28421.2969
2552007.02.05 02:31sell1310.101.29401.31401.2913
2562007.02.05 08:01sell1320.201.29601.31401.2933
2572007.02.05 10:41t/p1320.201.29331.31401.293354.0055490.58
2582007.02.05 10:41close1310.101.29331.31401.29137.0055497.58
2592007.02.05 10:41sell1330.101.29321.31321.2905
2602007.02.05 12:32buy1346.401.29211.28411.2948
2612007.02.06 12:02t/p1346.401.29481.28411.29481689.2857186.86
2622007.02.06 12:02close1210.101.29481.28431.3070-96.2157090.65
2632007.02.06 12:02close1250.401.29481.28431.3030-224.8456865.81
2642007.02.06 12:02close1291.601.29481.28431.2990-259.3656606.45
2652007.02.06 12:02close1240.201.29481.28431.3050-152.4256454.03
2662007.02.06 12:02close1303.201.29481.28421.2969172.6456626.67
2672007.02.06 12:02buy1350.201.29491.27691.2976
2682007.02.06 12:02close1270.801.29481.28431.3010-289.6856336.99
2692007.02.06 12:02close1350.201.29481.27691.2976-2.0056334.99
2702007.02.06 12:02buy1360.101.29491.27491.2976
2712007.02.06 12:06sell1370.201.29531.31331.2926
2722007.02.06 18:12sell1380.401.29741.31341.2947
2732007.02.06 18:20t/p1360.101.29761.27491.297627.0056361.99
2742007.02.06 18:20buy1390.101.29781.27781.3005
2752007.02.07 10:22sell1400.801.29941.31341.2967
2762007.02.07 14:45t/p1390.101.30051.27781.300526.4056388.38
2772007.02.07 14:45buy1410.101.30081.28081.3035
2782007.02.07 15:59sell1421.601.30151.31351.2988
2792007.02.08 08:42t/p1421.601.29881.31351.2988457.9256846.30
2802007.02.08 08:42buy1430.201.29881.28081.3015
2812007.02.08 08:42close1330.101.29871.31321.2905-52.3056794.00
2822007.02.08 08:42close1380.401.29871.31341.2947-43.3656750.64
2832007.02.08 08:42close1370.201.29861.31331.2926-61.6856688.96
2842007.02.08 08:42close1400.801.29871.31341.296768.9656757.92
2852007.02.08 08:43sell1440.101.29841.31841.2957
2862007.02.08 13:35sell1450.201.30041.31841.2977
2872007.02.08 14:04t/p1430.201.30151.28081.301554.0056811.92
2882007.02.08 14:04close1410.101.30151.28081.30355.1956817.11
2892007.02.08 14:04buy1460.101.30161.28161.3043
2902007.02.08 14:17sell1470.401.30241.31841.2997
2912007.02.08 22:10t/p1460.101.30431.28161.304327.0056844.11
2922007.02.08 22:10sell1480.801.30441.31841.3017
2932007.02.08 22:11buy1490.101.30421.28421.3069
2942007.02.09 07:29buy1500.201.30211.28411.3048
2952007.02.09 07:30t/p1480.801.30171.31841.3017220.3257064.43
2962007.02.09 07:30close1440.101.30171.31841.2957-32.4657031.97
2972007.02.09 07:30close1470.401.30171.31841.299730.1657062.13
2982007.02.09 07:30close1450.201.30171.31841.2977-24.9257037.21
2992007.02.09 07:30sell1510.101.30161.32161.2989
3002007.02.09 08:03buy1520.401.30011.28411.3028
3012007.02.09 10:17t/p1510.101.29891.32161.298927.0057064.21
3022007.02.09 10:17sell1530.101.29881.31881.2961
3032007.02.09 11:22sell1540.201.30091.31891.2982
3042007.02.12 06:15t/p1520.401.30281.28411.3028105.5857169.79
3052007.02.12 06:15sell1550.401.30291.31891.3002
3062007.02.12 07:20close1490.101.30281.28421.3069-15.2157154.58
3072007.02.12 07:20close1500.201.30281.28411.304812.7957167.37
3082007.02.12 07:21buy1560.101.30261.28261.3053
3092007.02.12 08:32buy1570.201.30061.28261.3033
3102007.02.12 08:36t/p1550.401.30021.31891.3002108.0057275.37
3112007.02.12 08:36close1530.101.30011.31881.2961-12.4657262.91
3122007.02.12 08:36close1540.201.30021.31891.298215.0857277.99
3132007.02.12 08:36sell1580.101.29991.31991.2972
3142007.02.12 09:47buy1590.401.29851.28251.3012
3152007.02.12 10:16t/p1580.101.29721.31991.297227.0057304.99
3162007.02.12 10:16sell1600.101.29711.31711.2944
3172007.02.12 10:17buy1610.801.29651.28251.2992
3182007.02.12 12:11buy1621.601.29451.28251.2972
3192007.02.12 12:13t/p1600.101.29441.31711.294427.0057331.99
3202007.02.12 12:13sell1630.101.29431.31431.2916
3212007.02.12 13:38sell1640.201.29631.31431.2936
3222007.02.13 06:55t/p1621.601.29721.28251.2972422.3257754.31
3232007.02.13 06:55close1560.101.29721.28261.3053-54.6057699.70
3242007.02.13 06:55close1590.401.29721.28251.3012-54.4257645.28
3252007.02.13 06:56close1570.201.29731.28261.3033-67.2157578.07
3262007.02.13 06:56close1610.801.29751.28251.299275.1657653.23
3272007.02.13 06:56buy1650.101.29761.27761.3003
3282007.02.13 07:13sell1660.401.29831.31431.2956
3292007.02.13 08:02t/p1650.101.30031.27761.300327.0057680.23
3302007.02.13 08:02sell1670.801.30031.31431.2976
3312007.02.13 08:03buy1680.101.30041.28041.3031
3322007.02.13 08:28buy1690.201.29831.28031.3010
3332007.02.13 11:41t/p1690.201.30101.28031.301054.0057734.23
3342007.02.13 11:41close1680.101.30101.28041.30316.0057740.23
3352007.02.13 11:41buy1700.101.30131.28131.3040
3362007.02.13 13:12sell1711.601.30231.31431.2996
3372007.02.13 13:39t/p1700.101.30401.28131.304027.0057767.23
3382007.02.13 13:39buy1720.101.30411.28411.3068
3392007.02.13 14:23buy1730.201.30211.28411.3048
3402007.02.14 04:25sell1743.201.30441.31441.3017
3412007.02.14 04:39t/p1730.201.30481.28411.304852.7957820.02
3422007.02.14 04:39close1720.101.30481.28411.30686.3957826.42
3432007.02.14 04:39buy1750.101.30491.28491.3076
3442007.02.14 04:50buy1760.201.30291.28491.3056
3452007.02.14 07:10t/p1760.201.30561.28491.305654.0057880.42
3462007.02.14 07:10close1750.101.30561.28491.30767.0057887.42
3472007.02.14 07:10buy1770.101.30591.28591.3086
3482007.02.14 07:39sell1786.401.30641.31441.3037
3492007.02.14 08:10sell17912.801.30841.31441.3057
3502007.02.14 08:10t/p1770.101.30861.28591.308627.0057914.42
3512007.02.14 08:10buy1800.101.30861.28861.3113
3522007.02.14 13:55sell18114.471.31041.31441.3077
3532007.02.14 15:00t/p1800.101.31131.28861.311327.0057941.42
3542007.02.14 15:00buy1820.101.31151.29151.3142
3552007.02.14 15:02sell18314.481.31251.31451.3098
3562007.02.14 15:07s/l1630.101.31431.31431.2916-198.9257742.50
3572007.02.14 15:07s/l1640.201.31431.31431.2936-357.8457384.66
3582007.02.14 15:07s/l1660.401.31431.31431.2956-637.8456746.82
3592007.02.14 15:07s/l1670.801.31431.31431.2976-1115.6855631.14
3602007.02.14 15:07s/l1711.601.31431.31431.2996-1911.3653719.78
3612007.02.14 15:07s/l1743.201.31441.31441.3017-3200.0050519.78
3622007.02.14 15:07s/l1786.401.31441.31441.3037-5120.0045399.78
3632007.02.14 15:07s/l17912.801.31441.31441.3057-7680.0037719.78
3642007.02.14 15:07s/l18114.471.31441.31441.3077-5788.0031931.78
3652007.02.14 15:07t/p1820.101.31421.29151.314227.0031958.78
3662007.02.14 15:07buy1840.061.31431.29431.3170
3672007.02.14 15:18s/l18314.481.31451.31451.3098-2896.0029062.78
3682007.02.14 15:18sell1850.051.31461.33461.3119
3692007.02.14 16:03buy1860.101.31231.29431.3150
3702007.02.14 16:37t/p1850.051.31191.33461.311913.5029076.28
3712007.02.14 16:37sell1870.051.31181.33181.3091
3722007.02.14 22:39sell1880.101.31381.33181.3111
3732007.02.15 06:49t/p1860.101.31501.29431.315025.1829101.46
3742007.02.15 06:49close1840.061.31501.29431.31703.1129104.57
3752007.02.15 06:49buy1890.051.31511.29511.3178
3762007.02.15 08:00buy1900.101.31311.29511.3158
3772007.02.15 14:08t/p1900.101.31581.29511.315827.0029131.57
3782007.02.15 14:08sell1910.201.31591.33191.3132
3792007.02.15 14:08close1890.051.31581.29511.31783.5029135.07
3802007.02.15 14:08buy1920.051.31621.29621.3189
3812007.02.15 15:28buy1930.101.31421.29621.3169
3822007.02.15 15:46t/p1910.201.31321.33191.313254.0029189.07
3832007.02.15 15:46close1870.051.31321.33181.3091-6.1929182.88
3842007.02.15 15:46close1880.101.31301.33181.31119.6229192.50
3852007.02.15 15:46sell1940.051.31291.33291.3102
3862007.02.15 17:05sell1950.101.31491.33291.3122
3872007.02.16 08:17t/p1950.101.31221.33291.312227.5429220.04
3882007.02.16 08:17buy1960.201.31221.29621.3149
3892007.02.16 08:19close1940.051.31221.33291.31023.7729223.81
3902007.02.16 08:19sell1970.051.31211.33211.3094
3912007.02.16 13:45buy1980.401.31001.29601.3127
3922007.02.16 14:12t/p1970.051.30941.33211.309413.5029237.31
3932007.02.16 14:12sell1990.051.30941.32941.3067
3942007.02.16 14:47sell2000.101.31141.32941.3087
3952007.02.16 16:09t/p1980.401.31271.29601.3127108.0029345.31
3962007.02.16 16:09close1920.051.31271.29621.3189-17.8029327.51
3972007.02.16 16:09close1960.201.31271.29621.314910.0029337.51
3982007.02.16 16:10close1930.101.31271.29621.3169-15.6129321.91
3992007.02.16 16:10buy2010.051.31281.29281.3155
4002007.02.16 16:34sell2020.201.31341.32941.3107
4012007.02.18 23:00sell2030.401.31541.32941.3127
4022007.02.18 23:00t/p2010.051.31551.29281.315513.5029335.41
4032007.02.18 23:00buy2040.051.31561.29561.3183
4042007.02.19 07:28buy2050.101.31361.29561.3163
4052007.02.19 10:29t/p2030.401.31271.32941.3127110.1629445.57
4062007.02.19 10:29close1990.051.31271.32941.3067-16.2329429.34
4072007.02.19 10:29close2020.201.31271.32941.310715.0829444.42
4082007.02.19 10:29close2000.101.31271.32941.3087-12.4629431.96
4092007.02.19 10:29sell2060.051.31271.33271.3100
4102007.02.19 17:05sell2070.101.31471.33271.3120
4112007.02.20 01:49t/p2050.101.31631.29561.316326.4029458.35
4122007.02.20 01:49close2040.051.31631.29561.31832.9029461.25
4132007.02.20 01:50buy2080.051.31641.29641.3191
4142007.02.20 02:00sell2090.201.31671.33271.3140
4152007.02.20 05:51sell2100.401.31871.33271.3160
4162007.02.20 07:59t/p2100.401.31601.33271.3160108.0029569.25
4172007.02.20 07:59close2060.051.31601.33271.3100-16.2329553.02
4182007.02.20 07:59close2090.201.31601.33271.314014.0029567.02
4192007.02.20 07:59close2070.101.31591.33271.3120-11.4629555.56
4202007.02.20 07:59sell2110.051.31561.33561.3129
4212007.02.20 08:10buy2120.101.31431.29631.3170
4222007.02.21 11:17t/p2110.051.31291.33561.312913.7729569.33
4232007.02.21 11:17sell2130.051.31271.33271.3100
4242007.02.21 11:37buy2140.201.31221.29621.3149
4252007.02.21 13:18sell2150.101.31471.33271.3120
4262007.02.21 13:29t/p2140.201.31491.29621.314954.0029623.33
4272007.02.21 13:29close2080.051.31491.29641.3191-7.8029615.52
4282007.02.21 13:29close2120.101.31501.29631.31706.3929621.92
4292007.02.21 13:30buy2160.051.31511.29511.3178
4302007.02.21 13:30buy2170.101.31301.29501.3157
4312007.02.21 13:32t/p2150.101.31201.33271.312027.0029648.92
4322007.02.21 13:32close2130.051.31171.33271.31005.0029653.92
4332007.02.21 13:32sell2180.051.31161.33161.3089
4342007.02.21 13:34sell2190.101.31361.33161.3109
4352007.02.22 07:34t/p2190.101.31091.33161.310928.6229682.54
4362007.02.22 07:34buy2200.201.31091.29491.3136
4372007.02.22 07:34close2180.051.31081.33161.30894.8129687.35
4382007.02.22 07:34sell2210.051.31071.33071.3080
4392007.02.22 07:57buy2220.401.30891.29491.3116
4402007.02.22 16:18t/p2220.401.31161.29491.3116108.0029795.35
4412007.02.22 16:18close2160.051.31161.29511.3178-18.4129776.94
4422007.02.22 16:18close2200.201.31161.29491.313614.0029790.94
4432007.02.22 16:18close2170.101.31171.29501.3157-14.8229776.13
4442007.02.22 16:18buy2230.051.31211.29211.3148
4452007.02.22 16:21sell2240.101.31271.33071.3100
4462007.02.23 14:20sell2250.201.31471.33071.3120
4472007.02.23 14:20t/p2230.051.31481.29211.314813.2029789.32
4482007.02.23 14:20buy2260.051.31511.29511.3178
4492007.02.23 14:50sell2270.401.31681.33081.3141
4502007.02.23 15:06t/p2260.051.31781.29511.317813.5029802.82
4512007.02.23 15:06buy2280.051.31741.29741.3201
4522007.02.26 02:40sell2290.801.31891.33091.3162
4532007.02.26 08:46t/p2290.801.31621.33091.3162216.0030018.82
4542007.02.26 08:46close2210.051.31621.33071.3080-26.9629991.86
4552007.02.26 08:46close2250.201.31621.33071.3120-28.9229962.94
4562007.02.26 08:46close2240.101.31601.33071.3100-31.9229931.02
4572007.02.26 08:46close2270.401.31611.33081.314130.1629961.18
4582007.02.26 08:46sell2300.051.31611.33611.3134
4592007.02.26 11:46buy2310.101.31541.29741.3181
4602007.02.26 19:48t/p2310.101.31811.29741.318127.0029988.18
4612007.02.26 19:48sell2320.101.31811.33611.3154
4622007.02.26 19:48close2280.051.31811.29741.32013.2029991.38
4632007.02.26 19:49buy2330.051.31821.29821.3209
4642007.02.27 00:39sell2340.201.32011.33611.3174
4652007.02.27 01:31t/p2340.201.31741.33611.317454.0030045.38
4662007.02.27 01:31close2300.051.31731.33611.3134-5.7330039.65
4672007.02.27 01:31close2320.101.31741.33611.31547.5430047.19
4682007.02.27 01:32sell2350.061.31711.33711.3144
4692007.02.27 07:05buy2360.121.31621.29821.3189
4702007.02.27 08:12t/p2360.121.31891.29821.318932.4030079.59
4712007.02.27 08:12close2330.051.31891.29821.32093.2030082.79
4722007.02.27 08:12buy2370.061.31901.29901.3217
4732007.02.27 08:13sell2380.121.31921.33721.3165
4742007.02.27 08:18sell2390.241.32151.33751.3188
4752007.02.27 08:20t/p2370.061.32171.29901.321716.2030098.99
4762007.02.27 08:20buy2400.061.32211.30211.3248
4772007.02.27 13:30sell2410.481.32351.33751.3208
4782007.02.27 17:00t/p2400.061.32481.30211.324816.2030115.19
4792007.02.27 17:01buy2420.061.32501.30501.3277
4802007.02.27 17:12sell2430.961.32551.33751.3228
4812007.02.27 23:43buy2440.121.32301.30501.3257
4822007.02.28 00:59t/p2430.961.32281.33751.3228264.3830379.57
4832007.02.28 00:59close2350.061.32281.33711.3144-33.8830345.70
4842007.02.28 00:59close2390.241.32281.33751.3188-29.9030315.79
4852007.02.28 00:59close2380.121.32271.33721.3165-41.3530274.44
4862007.02.28 00:59close2410.481.32281.33751.320836.1930310.63
4872007.02.28 00:59sell2450.061.32251.34251.3198
4882007.02.28 07:05buy2460.241.32091.30491.3236
4892007.02.28 07:12t/p2450.061.31981.34251.319816.2030326.83
4902007.02.28 07:12sell2470.061.31961.33961.3169
4912007.02.28 07:25sell2480.121.32161.33961.3189
4922007.02.28 08:27t/p2480.121.31891.33961.318932.4030359.23
4932007.02.28 08:27buy2490.481.31881.30481.3215
4942007.02.28 08:27close2470.061.31891.33961.31694.2030363.43
4952007.02.28 08:27sell2500.061.31861.33861.3159
4962007.02.28 12:57sell2510.121.32061.33861.3179
4972007.02.28 13:05t/p2490.481.32151.30481.3215129.6030493.03
4982007.02.28 13:05close2420.061.32151.30501.3277-21.3630471.67
4992007.02.28 13:05close2460.241.32151.30491.323614.4030486.07
5002007.02.28 13:05close2440.121.32151.30501.3257-18.7330467.34
5012007.02.28 13:05buy2520.061.32161.30161.3243
5022007.02.28 13:39sell2530.241.32261.33861.3199
5032007.02.28 14:38t/p2530.241.31991.33861.319964.8030532.14
5042007.02.28 14:38close2500.061.31991.33861.3159-7.8030524.34
5052007.02.28 14:38close2510.121.31991.33861.31798.4030532.74
5062007.02.28 14:38sell2540.061.31981.33981.3171
5072007.02.28 15:00sell2550.121.32181.33981.3191
5082007.02.28 15:31buy2560.121.31961.30161.3223
5092007.02.28 15:31t/p2550.121.31911.33981.319132.4030565.14
5102007.02.28 15:31close2540.061.31911.33981.31714.2030569.34
5112007.02.28 15:31sell2570.061.31881.33881.3161
5122007.02.28 15:59sell2580.121.32081.33881.3181
5132007.02.28 16:48t/p2560.121.32231.30161.322332.4030601.74
5142007.02.28 16:48close2520.061.32231.30161.32434.2030605.94
5152007.02.28 16:48buy2590.061.32241.30241.3251
5162007.02.28 16:50sell2600.241.32301.33901.3203
5172007.03.01 07:24t/p2600.241.32031.33901.320368.6930674.63
5182007.03.01 07:24buy2610.121.32031.30231.3230
5192007.03.01 07:24close2570.061.32031.33881.3161-8.0330666.60
5202007.03.01 07:59sell2620.121.32281.34081.3201
5212007.03.01 08:00t/p2610.121.32301.30231.323032.4030699.00
5222007.03.01 08:00close2590.061.32311.30241.32513.1130702.12
5232007.03.01 08:00buy2630.061.32321.30321.3259
5242007.03.01 13:52buy2640.121.32121.30321.3239
5252007.03.01 15:00close2580.121.32031.33881.31817.9430710.06
5262007.03.01 15:00t/p2620.121.32011.34081.320132.4030742.46
5272007.03.01 15:00sell2650.061.31991.33991.3172
5282007.03.01 15:01buy2660.241.31921.30321.3219
5292007.03.01 15:19t/p2650.061.31721.33991.317216.2030758.66
5302007.03.01 15:19buy2670.481.31691.30291.3196
5312007.03.01 15:19sell2680.061.31671.33671.3140
5322007.03.01 15:24sell2690.121.31871.33671.3160
5332007.03.01 16:03t/p2690.121.31601.33671.316032.4030791.06
5342007.03.01 16:03close2680.061.31591.33671.31404.8030795.86
5352007.03.01 16:03sell2700.061.31581.33581.3131
5362007.03.01 17:17sell2710.121.31801.33601.3153
5372007.03.01 20:10t/p2670.481.31961.30291.3196129.6030925.46
5382007.03.01 20:10close2630.061.31981.30321.3259-20.4030905.06
5392007.03.01 20:10close2660.241.31981.30321.321914.4030919.46
5402007.03.01 20:10close2640.121.31981.30321.3239-16.8030902.66
5412007.03.01 20:10buy2720.061.31951.29951.3222
5422007.03.01 22:18buy2730.121.31751.29951.3202
5432007.03.02 09:17buy2740.241.31541.29941.3181
5442007.03.02 09:23t/p2710.121.31531.33601.315333.0530935.71
5452007.03.02 09:23close2700.061.31521.33581.31313.9230939.63
5462007.03.02 09:23sell2750.061.31511.33511.3124
5472007.03.02 13:09sell2760.121.31721.33521.3145
5482007.03.02 13:54t/p2740.241.31811.29941.318164.8031004.43
5492007.03.02 13:54close2720.061.31811.29951.3222-8.7630995.67
5502007.03.02 14:45close2730.121.31811.29951.32026.4731002.14
5512007.03.02 14:45buy2770.061.31841.29841.3211
5522007.03.02 15:12buy2780.121.31641.29841.3191
5532007.03.02 17:21t/p2780.121.31911.29841.319132.4031034.54
5542007.03.02 17:21sell2790.241.31921.33521.3165
5552007.03.02 17:21close2770.061.31911.29841.32114.2031038.74
5562007.03.02 17:21buy2800.061.31941.29941.3221
5572007.03.05 00:44buy2810.121.31741.29941.3201
5582007.03.05 01:15t/p2790.241.31651.33521.316566.1031104.84
5592007.03.05 01:15close2750.061.31651.33511.3124-8.0831096.76
5602007.03.05 01:15close2760.121.31651.33521.31459.0531105.81
5612007.03.05 01:15sell2820.061.31641.33641.3137
5622007.03.05 01:33buy2830.241.31541.29941.3181
5632007.03.05 01:42t/p2820.061.31371.33641.313716.2031122.01
5642007.03.05 01:42sell2840.061.31311.33311.3104
5652007.03.05 01:42buy2850.481.31331.29931.3160
5662007.03.05 04:40sell2860.121.31511.33311.3124
5672007.03.05 05:13t/p2850.481.31601.29931.3160129.6031251.61
5682007.03.05 05:13close2800.061.31601.29941.3221-20.7631230.85
5692007.03.05 05:13close2830.241.31601.29941.318114.4031245.25
5702007.03.05 05:13close2810.121.31621.29941.3201-14.4031230.85
5712007.03.05 05:13buy2870.061.31631.29631.3190
5722007.03.05 05:32sell2880.241.31711.33311.3144
5732007.03.05 06:59t/p2880.241.31441.33311.314464.8031295.65
5742007.03.05 06:59close2840.061.31441.33311.3104-7.8031287.85
5752007.03.05 06:59buy2890.121.31431.29631.3170
5762007.03.05 06:59close2860.121.31421.33311.312410.8031298.65
5772007.03.05 06:59sell2900.061.31411.33411.3114
5782007.03.05 10:05buy2910.241.31231.29631.3150
5792007.03.05 11:06t/p2900.061.31141.33411.311416.2031314.85
5802007.03.05 11:06sell2920.061.31091.33091.3082
5812007.03.05 11:33buy2930.481.31031.29631.3130
5822007.03.05 12:48buy2940.961.30831.29631.3110
5832007.03.05 13:11t/p2920.061.30821.33091.308216.2031331.05
5842007.03.05 13:11sell2950.061.30801.32801.3053
5852007.03.05 15:00sell2960.121.31001.32801.3073
5862007.03.05 15:02t/p2940.961.31101.29631.3110259.2031590.25
5872007.03.05 15:02close2870.061.31101.29631.3190-31.8031558.45
5882007.03.05 15:02close2910.241.31101.29631.3150-31.2031527.25
5892007.03.05 15:03close2890.121.31111.29631.3170-38.4031488.85
5902007.03.05 15:03close2930.481.31121.29631.313043.2031532.05
5912007.03.05 15:03buy2970.061.31131.29131.3140
5922007.03.05 16:51buy2980.121.30911.29111.3118
5932007.03.06 07:44t/p2980.121.31181.29111.311831.6731563.72
5942007.03.06 07:44close2970.061.31181.29131.31402.6431566.36
5952007.03.06 07:44buy2990.061.31211.29211.3148
5962007.03.06 07:44sell3000.241.31201.32801.3093
5972007.03.06 12:43buy3010.121.31011.29211.3128
5982007.03.06 13:52t/p3000.241.30931.32801.309364.8031631.16
5992007.03.06 13:52close2950.061.30931.32801.3053-7.4831623.68
6002007.03.06 13:52close2960.121.30921.32801.307310.2531633.93
6012007.03.06 13:53sell3020.061.30911.32911.3064
6022007.03.06 15:55sell3030.121.31111.32911.3084
6032007.03.06 20:19t/p3010.121.31281.29211.312832.4031666.33
6042007.03.06 20:19close2990.061.31281.29211.31484.2031670.53
6052007.03.06 20:19buy3040.061.31261.29261.3153
6062007.03.06 22:10sell3050.241.31311.32911.3104
6072007.03.07 15:24sell3060.481.31511.32911.3124
6082007.03.07 15:34t/p3040.061.31531.29261.315315.8431686.37
6092007.03.07 15:34buy3070.061.31541.29541.3181
6102007.03.07 19:25sell3080.961.31711.32911.3144
6112007.03.07 19:43t/p3070.061.31811.29541.318116.2031702.57
6122007.03.07 19:43buy3090.061.31821.29821.3209
6132007.03.08 08:32buy3100.121.31601.29801.3187
6142007.03.08 11:42t/p3080.961.31441.32911.3144274.7531977.32
6152007.03.08 11:42close3020.061.31441.32911.3064-30.5031946.82
6162007.03.08 11:42close3050.241.31441.32911.3104-26.0231920.80
6172007.03.08 12:06close3030.121.31441.32911.3084-37.0131883.79
6182007.03.08 12:07close3060.481.31441.32911.312441.3831925.17
6192007.03.08 12:07sell3110.061.31441.33441.3117
6202007.03.08 13:40sell3120.121.31671.33471.3140
6212007.03.08 13:57t/p3120.121.31401.33471.314032.4031957.57
6222007.03.08 13:57buy3130.241.31401.29801.3167
6232007.03.08 13:58close3110.061.31401.33441.31172.4031959.97
6242007.03.08 13:58sell3140.061.31361.33361.3109
6252007.03.08 14:20buy3150.481.31191.29791.3146
6262007.03.09 01:10t/p3150.481.31461.29791.3146126.7032086.66
6272007.03.09 01:10close3090.061.31461.29821.3209-23.0532063.61
6282007.03.09 01:10close3130.241.31461.29801.316712.9532076.56
6292007.03.09 01:10close3100.121.31461.29801.3187-17.5332059.03
6302007.03.09 01:11buy3160.061.31471.29471.3174
6312007.03.09 03:58sell3170.121.31561.33361.3129
6322007.03.09 13:30t/p3170.121.31291.33361.312932.4032091.43
6332007.03.09 13:30close3140.061.31281.33361.31095.1232096.56
6342007.03.09 13:30sell3180.061.31241.33241.3097
6352007.03.09 13:30buy3190.121.31261.29461.3153
6362007.03.09 13:42buy3200.241.31061.29461.3133
6372007.03.09 13:51t/p3180.061.30971.33241.309716.2032112.76
6382007.03.09 13:51sell3210.061.30951.32951.3068
6392007.03.09 15:59sell3220.121.31151.32951.3088
6402007.03.12 08:46t/p3200.241.31331.29461.313363.3532176.11
6412007.03.12 08:46close3160.061.31331.29471.3174-8.7632167.34
6422007.03.12 08:46close3190.121.31341.29461.31538.8732176.22
6432007.03.12 08:46buy3230.061.31351.29351.3162
6442007.03.12 08:50sell3240.241.31371.32971.3110
6452007.03.12 09:16sell3250.481.31571.32971.3130
6462007.03.12 09:16t/p3230.061.31621.29351.316216.2032192.42
6472007.03.12 09:16buy3260.061.31631.29631.3190
6482007.03.12 10:09sell3270.961.31771.32971.3150
6492007.03.12 13:16t/p3270.961.31501.32971.3150259.2032451.62
6502007.03.12 13:16close3210.061.31501.32951.3068-32.6832418.94
6512007.03.12 13:16close3240.241.31501.32971.3110-31.2032387.74
6522007.03.12 13:16close3220.121.31491.32951.3088-40.1532347.59
6532007.03.12 13:16close3250.481.31481.32971.313043.2032390.79
6542007.03.12 13:16sell3280.061.31471.33471.3120
6552007.03.12 14:35sell3290.121.31671.33471.3140
6562007.03.12 15:12sell3300.241.31881.33481.3161
6572007.03.12 15:13t/p3260.061.31901.29631.319016.2032406.99
6582007.03.12 15:13buy3310.061.31911.29911.3218
6592007.03.13 06:20buy3320.121.31701.29901.3197
6602007.03.13 08:41t/p3300.241.31611.33481.316166.1032473.08
6612007.03.13 08:41close3280.061.31611.33471.3120-8.0832465.01
6622007.03.13 08:41close3290.121.31611.33471.31407.8532472.86
6632007.03.13 08:41sell3330.061.31581.33581.3131
6642007.03.13 11:09sell3340.121.31791.33591.3152
6652007.03.13 12:30t/p3320.121.31971.29901.319732.4032505.26
6662007.03.13 12:30close3310.061.31971.29911.32183.2432508.49
6672007.03.13 12:30buy3350.061.31981.29981.3225
6682007.03.13 12:31sell3360.241.31991.33591.3172
6692007.03.13 13:05sell3370.481.32191.33591.3192
6702007.03.13 16:03t/p3370.481.31921.33591.3192129.6032638.09
6712007.03.13 16:03close3330.061.31911.33581.3131-19.8032618.29
6722007.03.13 16:03close3360.241.31911.33591.317219.2032637.49
6732007.03.13 16:03close3340.121.31921.33591.3152-15.6032621.89
6742007.03.13 16:03sell3380.061.31891.33891.3162
6752007.03.13 16:21sell3390.121.32091.33891.3182
6762007.03.14 06:44t/p3390.121.31821.33891.318233.0532654.94
6772007.03.14 06:44close3380.061.31821.33891.31624.5232659.47
6782007.03.14 06:44sell3400.061.31811.33811.3154
6792007.03.14 06:50sell3410.121.32011.33811.3174
6802007.03.14 12:42buy3420.121.31771.29971.3204
6812007.03.14 14:04t/p3420.121.32041.29971.320432.4032691.87
6822007.03.14 14:04close3350.061.32041.29981.32253.2432695.10
6832007.03.14 14:04buy3430.061.32071.30071.3234
6842007.03.14 14:39sell3440.241.32211.33811.3194
6852007.03.14 16:08t/p3430.061.32341.30071.323416.2032711.30
6862007.03.14 16:08buy3450.061.32351.30351.3262
6872007.03.14 16:13sell3460.481.32411.33811.3214
6882007.03.14 18:21buy3470.121.32151.30351.3242
6892007.03.14 19:25t/p3460.481.32141.33811.3214129.6032840.90
6902007.03.14 19:25close3400.061.32131.33811.3154-19.2032821.70
6912007.03.14 19:25close3440.241.32131.33811.319419.2032840.90
6922007.03.14 19:25close3410.121.32141.33811.3174-15.6032825.30
6932007.03.14 19:25sell3480.061.32111.34111.3184
6942007.03.14 23:59sell3490.121.32321.34121.3205
6952007.03.15 08:14t/p3490.121.32051.34121.320534.3432859.65
6962007.03.15 08:14close3480.061.32051.34111.31844.5732864.22
6972007.03.15 08:14sell3500.061.32041.34041.3177
6982007.03.15 09:18buy3510.241.31951.30351.3222
6992007.03.15 11:44t/p3510.241.32221.30351.322264.8032929.02
7002007.03.15 11:44close3450.061.32221.30351.3262-8.8932920.13
7012007.03.15 12:31close3470.121.32221.30351.32426.2232926.35
7022007.03.15 12:31buy3520.061.32251.30251.3252
7032007.03.15 12:31sell3530.121.32241.34041.3197
7042007.03.15 15:17sell3540.241.32461.34061.3219
7052007.03.15 23:19t/p3520.061.32521.30251.325216.2032942.55
7062007.03.15 23:19buy3550.061.32531.30531.3280
7072007.03.15 23:20sell3560.481.32661.34061.3239
7082007.03.15 23:35t/p3550.061.32801.30531.328016.2032958.75
7092007.03.15 23:35buy3570.061.32811.30811.3308
7102007.03.16 00:53sell3580.961.32861.34061.3259
7112007.03.16 02:02sell3591.921.33061.34061.3279
7122007.03.16 02:02t/p3570.061.33081.30811.330815.8432974.59
7132007.03.16 02:02buy3600.061.33111.31111.3338
7142007.03.16 04:08buy3610.121.32911.31111.3318
7152007.03.16 08:24t/p3610.121.33181.31111.331832.4033006.99
7162007.03.16 08:24close3600.061.33181.31111.33384.2033011.19
7172007.03.16 08:24buy3620.061.33191.31191.3346
7182007.03.16 09:20sell3633.841.33261.34061.3299
7192007.03.19 02:10t/p3633.841.32991.34061.32991057.5434068.72
7202007.03.19 02:10buy3640.121.32991.31191.3326
7212007.03.19 02:11close3500.061.32981.34041.3177-55.7534012.97
7222007.03.19 02:11close3540.241.32981.34061.3219-122.2133890.76
7232007.03.19 02:11close3580.961.32981.34061.3259-110.0233780.75
7242007.03.19 02:11close3530.121.32991.34041.3197-88.7033692.04
7252007.03.19 02:11close3591.921.32991.34061.3279144.7733836.81
7262007.03.19 02:12sell3650.121.32961.34761.3269
7272007.03.19 06:28close3560.481.32991.34061.3239-153.2233683.60
7282007.03.19 06:28close3650.121.32991.34761.3269-3.6033680.00
7292007.03.19 06:28sell3660.061.32981.34981.3271
7302007.03.20 02:46buy3670.241.32781.31181.3305
7312007.03.20 06:38t/p3670.241.33051.31181.330564.8033744.80
7322007.03.20 06:38close3620.061.33061.31191.3346-8.5333736.27
7332007.03.20 06:38close3640.121.33051.31191.33266.4733742.74
7342007.03.20 06:38buy3680.061.33081.31081.3335
7352007.03.20 09:09buy3690.121.32881.31081.3315
7362007.03.20 10:11t/p3660.061.32711.34981.327116.5233759.27
7372007.03.20 10:11sell3700.061.32681.34681.3241
7382007.03.20 11:00sell3710.121.32891.34691.3262
7392007.03.20 17:35sell3720.241.33091.34691.3282
7402007.03.20 17:56t/p3690.121.33151.31081.331532.4033791.67
7412007.03.20 17:56close3680.061.33151.31081.33354.2033795.87
7422007.03.20 17:56buy3730.061.33161.31161.3343
7432007.03.21 09:48buy3740.121.32961.31161.3323
7442007.03.21 18:15t/p3740.121.33231.31161.332332.4033828.27
7452007.03.21 18:15close3730.061.33251.31161.33435.0433833.31
7462007.03.21 18:15buy3750.061.33301.31301.3357
7472007.03.21 18:15sell3760.481.33311.34711.3304
7482007.03.21 18:21sell3770.961.33521.34721.3325
7492007.03.21 18:22t/p3750.061.33571.31301.335716.2033849.51
7502007.03.21 18:22buy3780.061.33581.31581.3385
7512007.03.21 18:25sell3791.921.33781.34781.3351
7522007.03.21 18:54t/p3780.061.33851.31581.338516.2033865.71
7532007.03.21 18:54buy3800.061.33861.31861.3413
7542007.03.21 23:50sell3813.841.33981.34781.3371
7552007.03.22 07:21t/p3813.841.33711.34781.33711099.0134964.71
7562007.03.22 07:21close3700.061.33711.34681.3241-60.5034904.21
7572007.03.22 07:21close3720.241.33711.34691.3282-143.6234760.59
7582007.03.22 07:21close3770.961.33711.34721.3325-166.8534593.75
7592007.03.22 07:21close3710.121.33701.34691.3262-94.6134499.14
7602007.03.22 07:21close3791.921.33701.34781.3351184.7034683.84
7612007.03.22 07:21sell3820.121.33691.35491.3342
7622007.03.22 07:21close3760.481.33701.34711.3304-179.4234504.42
7632007.03.22 07:21close3820.121.33701.35491.3342-1.2034503.22
7642007.03.22 07:21sell3830.061.33671.35671.3340
7652007.03.22 08:24buy3840.121.33661.31861.3393
7662007.03.22 12:41buy3850.241.33451.31851.3372
7672007.03.22 14:10t/p3850.241.33721.31851.337264.8034568.02
7682007.03.22 14:10close3800.061.33721.31861.3413-9.4934558.53
7692007.03.22 14:10close3840.121.33721.31861.33937.2034565.73
7702007.03.22 14:10buy3860.061.33731.31731.3400
7712007.03.22 15:13buy3870.121.33521.31721.3379
7722007.03.22 16:31t/p3830.061.33401.35671.334016.2034581.93
7732007.03.22 16:31sell3880.061.33391.35391.3312
7742007.03.22 16:43buy3890.241.33321.31721.3359
7752007.03.22 17:20t/p3880.061.33121.35391.331216.2034598.13
7762007.03.22 17:20buy3900.481.33121.31721.3339
7772007.03.22 17:20sell3910.061.33131.35131.3286
7782007.03.22 18:35sell3920.121.33331.35131.3306
7792007.03.22 20:05t/p3900.481.33391.31721.3339129.6034727.73
7802007.03.22 20:05close3860.061.33391.31731.3400-20.4034707.33
7812007.03.22 20:05close3890.241.33391.31721.335916.8034724.13
7822007.03.22 20:05close3870.121.33391.31721.3379-15.6034708.53
7832007.03.22 20:09buy3930.061.33381.31381.3365
7842007.03.23 09:09buy3940.121.33181.31381.3345
7852007.03.23 09:14t/p3920.121.33061.35131.330633.0534741.58
7862007.03.23 09:14close3910.061.33061.35131.32864.5234746.10
7872007.03.23 09:14sell3950.061.33051.35051.3278
7882007.03.23 12:16sell3960.121.33251.35051.3298
7892007.03.23 14:21t/p3960.121.32981.35051.329832.4034778.50
7902007.03.23 14:21buy3970.241.32981.31381.3325
7912007.03.23 14:22close3950.061.32981.35051.32784.2034782.70
7922007.03.23 14:22sell3980.061.32971.34971.3270
7932007.03.25 23:47buy3990.481.32761.31361.3303
7942007.03.25 23:47t/p3980.061.32701.34971.327016.2034798.90
7952007.03.25 23:47sell4000.061.32661.34661.3239
7962007.03.26 08:16buy4010.961.32561.31361.3283
7972007.03.26 14:31t/p4010.961.32831.31361.3283259.2035058.10
7982007.03.26 14:31close3930.061.32831.31381.3365-33.7335024.37
7992007.03.26 14:31close3970.241.32831.31381.3325-37.4534986.92
8002007.03.26 14:31close3940.121.32841.31381.3345-41.5334945.40
8012007.03.26 14:31close3990.481.32851.31361.330340.3034985.69
8022007.03.26 14:31buy4020.061.32861.30861.3313
8032007.03.26 14:45sell4030.121.32861.34661.3259
8042007.03.26 15:00sell4040.241.33061.34661.3279
8052007.03.26 15:00t/p4020.061.33131.30861.331316.2035001.89
8062007.03.26 15:00buy4050.061.33141.31141.3341
8072007.03.26 15:08sell4060.481.33261.34661.3299
8082007.03.26 15:25t/p4050.061.33411.31141.334116.2035018.09
8092007.03.26 15:25buy4070.061.33441.31441.3371
8102007.03.26 15:26sell4080.961.33461.34661.3319
8112007.03.27 22:03sell4091.921.33681.34681.3341
8122007.03.28 08:33t/p4091.921.33411.34681.3341528.7735546.86
8132007.03.28 08:33close4000.061.33411.34661.3239-44.0335502.83
8142007.03.28 08:33close4040.241.33411.34661.3279-81.4135421.42
8152007.03.28 08:33close4080.961.33411.34661.331958.3735479.79
8162007.03.28 08:33close4030.121.33411.34661.3259-64.7035415.09
8172007.03.28 08:33close4060.481.33401.34661.3299-62.0235353.07
8182007.03.28 08:33sell4100.061.33371.35371.3310
8192007.03.28 09:37buy4110.121.33241.31441.3351
8202007.03.28 12:43t/p4110.121.33511.31441.335132.4035385.47
8212007.03.28 12:43close4070.061.33511.31441.33713.4735388.95
8222007.03.28 12:43buy4120.061.33541.31541.3381
8232007.03.28 13:30sell4130.121.33571.35371.3330
8242007.03.28 16:36buy4140.121.33331.31531.3360
8252007.03.28 16:36t/p4130.121.33301.35371.333032.4035421.35
8262007.03.28 16:36close4100.061.33301.35371.33104.2035425.55
8272007.03.28 16:36sell4150.061.33291.35291.3302
8282007.03.28 20:31buy4160.241.33131.31531.3340
8292007.03.29 09:53t/p4160.241.33401.31531.334060.4435485.99
8302007.03.29 09:53close4120.061.33401.31541.3381-9.4935476.50
8312007.03.29 09:53close4140.121.33421.31531.33608.6235485.12
8322007.03.29 09:53buy4170.061.33431.31431.3370
8332007.03.29 11:41sell4180.121.33491.35291.3322
8342007.03.29 13:36t/p4180.121.33221.35291.332232.4035517.52
8352007.03.29 13:36buy4190.121.33221.31421.3349
8362007.03.29 13:36close4150.061.33181.35291.33027.5735525.10
8372007.03.29 13:36sell4200.061.33171.35171.3290
8382007.03.29 14:41sell4210.121.33371.35171.3310
8392007.03.30 11:47t/p4210.121.33101.35171.331033.0535558.14
8402007.03.30 11:47close4200.061.33101.35171.32904.5235562.67
8412007.03.30 11:47sell4220.061.33091.35091.3282
8422007.03.30 11:52buy4230.241.33021.31421.3329
8432007.03.30 13:29t/p4230.241.33291.31421.332964.8035627.47
8442007.03.30 13:29sell4240.121.33291.35091.3302
8452007.03.30 13:29close4170.061.33291.31431.3370-8.7635618.70
8462007.03.30 13:30close4190.121.33291.31421.33497.6735626.38
8472007.03.30 13:30buy4250.061.33321.31321.3359
8482007.03.30 13:37buy4260.121.33111.31311.3338
8492007.03.30 13:38t/p4240.121.33021.35091.330232.4035658.78
8502007.03.30 13:38close4220.061.33021.35091.32824.2035662.98
8512007.03.30 13:38sell4270.061.33011.35011.3274
8522007.03.30 13:39buy4280.241.32891.31291.3316
8532007.03.30 14:03t/p4280.241.33161.31291.331664.8035727.78
8542007.03.30 14:03close4250.061.33161.31321.3359-9.6035718.18
8552007.03.30 14:03close4260.121.33201.31311.333810.8035728.98
8562007.03.30 14:03buy4290.061.33231.31231.3350
8572007.03.30 14:03sell4300.121.33211.35011.3294
8582007.03.30 14:45buy4310.121.33031.31231.3330
8592007.03.30 15:07t/p4300.121.32941.35011.329432.4035761.38
8602007.03.30 15:07close4270.061.32941.35011.32744.2035765.58
8612007.03.30 15:07sell4320.061.32931.34931.3266
8622007.03.30 15:59sell4330.121.33131.34931.3286
8632007.03.30 16:14t/p4310.121.33301.31231.333032.4035797.98
8642007.03.30 16:14close4290.061.33301.31231.33504.2035802.18
8652007.03.30 16:14buy4340.061.33311.31311.3358
8662007.03.30 16:15sell4350.241.33331.34931.3306
8672007.03.30 16:20sell4360.481.33541.34941.3327
8682007.03.30 16:22t/p4340.061.33581.31311.335816.2035818.38
8692007.03.30 16:22buy4370.061.33601.31601.3387
8702007.03.30 16:27sell4380.961.33751.34951.3348
8712007.03.30 16:29t/p4370.061.33871.31601.338716.2035834.58
8722007.03.30 16:29buy4390.061.33911.31911.3418
8732007.03.30 16:44sell4401.921.33961.34961.3369
8742007.03.30 16:55buy4410.121.33711.31911.3398
8752007.03.30 16:55t/p4401.921.33691.34961.3369518.4036352.98
8762007.03.30 16:55close4320.061.33691.34931.3266-45.6036307.38
8772007.03.30 16:55close4350.241.33691.34931.3306-86.4036220.98
8782007.03.30 16:55close4380.961.33691.34951.334857.6036278.58
8792007.03.30 16:55close4330.121.33681.34931.3286-66.0036212.58
8802007.03.30 16:55close4360.481.33691.34941.3327-72.0036140.58
8812007.03.30 16:55sell4420.071.33661.35661.3339
8822007.04.02 00:18buy4430.281.33511.31911.3378
8832007.04.02 00:32t/p4420.071.33391.35661.333919.2836159.86
8842007.04.02 00:32sell4440.071.33331.35331.3306
8852007.04.02 03:50sell4450.141.33531.35331.3326
8862007.04.02 12:53sell4460.281.33731.35331.3346
8872007.04.02 13:12t/p4430.281.33781.31911.337875.6036235.46
8882007.04.02 13:12close4390.061.33781.31911.3418-8.1636227.29
8892007.04.02 13:13close4410.121.33781.31911.33987.6736234.97
8902007.04.02 13:13buy4470.071.33791.31791.3406
8912007.04.03 05:53buy4480.141.33581.31781.3385
8922007.04.03 17:46t/p4460.281.33461.35331.334677.1136312.08
8932007.04.03 17:46close4440.071.33461.35331.3306-8.7236303.36
8942007.04.03 17:47close4450.141.33461.35331.332610.5636313.91
8952007.04.03 17:47sell4490.071.33451.35451.3318
8962007.04.03 17:55buy4500.281.33381.31781.3365
8972007.04.04 10:26t/p4500.281.33651.31781.336573.9136387.82
8982007.04.04 10:26sell4510.141.33651.35451.3338
8992007.04.04 10:26close4470.071.33661.31791.3406-9.9536377.87
9002007.04.04 10:26close4480.141.33651.31781.33858.9536386.83
9012007.04.04 10:26buy4520.071.33691.31691.3396
9022007.04.04 11:00buy4530.141.33491.31691.3376
9032007.04.04 14:36t/p4530.141.33761.31691.337637.8036424.63
9042007.04.04 14:36close4520.071.33761.31691.33964.9036429.53
9052007.04.04 14:36buy4540.071.33771.31771.3404
9062007.04.04 23:59close at stop4540.071.33741.31771.3404-2.1036427.43
9072007.04.04 23:59close at stop4510.141.33761.35451.3338-15.4036412.03
9082007.04.04 23:59close at stop4490.071.33761.35451.3318-21.3236390.70