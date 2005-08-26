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SimbolGBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
Periode4 Jam (H4) 2005.08.26 20:00 - 2007.05.04 00:00 (2004.12.01 - 2007.05.04)
ModelSetiap Tick (Berdasarkan Frame terkecil dari setiap fraksi interpolasi)
ParameterMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=7; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=false; TakeProfit=150; TrailingStopMode=false; TrailingStop=200;
Bar yang digunakan2741Model Tick5775610Kualitas Model54.62%
Deposit Awal10000.00
Total Net Laba339468.22Total Laba347051.93Total Rugi-7583.71
Faktor Profit45.76PayOff yang diharapkan22631.21
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown7583.71 (2.48%)Relative drawdown2.48% (7583.71)
Total transaksi15Posisi Sell (menang %)0 (0.00%)Posisi Beli (menang %)15 (86.67%)
Laba Transaksi (% dari total)13 (86.67%)Rugi Transaksi (% dari total)2 (13.33%)
Paling BesarTransaksi Laba57372.50Transaksi Rugi-4313.17
Rata-RataTransaksi Laba26696.30Transaksi Rugi-3791.86
MaximumLaba konsekutif (Laba berdasarkan uang)11 (296377.64)Rugi konsekutif (Rugi berdasarkan uang)2 (-7583.71)
MaximumLaba konsekutif (Hitung dari kemenangan)296377.64 (11)Rugi konsekutif (hitung dari kekalahan)-7583.71 (2)
Rata-RataLaba konsekutif7Rugi konsekutif2
Graph
#WaktuTipeOrderLotsHargaStop LossTake ProfitLabaBalance
12005.08.26 21:12buy17.00198.270.000.00
22005.09.02 12:00close17.00201.110.000.0017024.2927024.29
32005.09.13 00:00buy27.00200.850.000.00
42005.12.05 12:00close27.00209.720.000.0057372.5084396.79
52005.12.08 01:01buy37.00209.930.000.00
62006.02.03 04:00close37.00210.620.000.007936.5392333.32
72006.02.08 16:00buy47.00206.280.000.00
82006.06.19 12:38close47.00213.420.000.0050593.82142927.14
92006.06.21 16:26buy57.00212.060.000.00
102006.08.08 04:01close57.00219.140.000.0044540.28187467.42
112006.08.11 08:00buy67.00218.730.000.00
122006.08.31 16:01close67.00223.230.000.0027587.32215054.75
132006.09.01 15:27buy77.00223.020.000.00
142006.10.23 06:03close77.00223.600.000.006814.71221869.46
152006.10.25 18:13buy87.00223.440.000.00
162006.11.30 11:08close87.00226.930.000.0022941.01244810.47
172006.12.06 20:00buy97.00226.600.000.00
182006.12.14 16:00close97.00230.780.000.0025036.06269846.53
192006.12.18 04:00buy107.00230.730.000.00
202006.12.20 13:31close107.00232.760.000.0011962.36281808.89
212006.12.25 23:30buy117.00232.540.000.00
222007.01.15 20:00close117.00236.510.000.0024568.76306377.64
232007.01.29 04:04buy127.00238.460.000.00
242007.02.23 04:00close127.00237.580.000.00-3270.54303107.10
252007.03.01 00:00buy137.00232.830.000.00
262007.03.23 04:05close137.00231.830.000.00-4313.17298793.93
272007.03.29 08:00buy147.00230.190.000.00
282007.04.16 07:13close147.00237.360.000.0042865.40341659.33
292007.04.18 14:36buy157.00238.100.000.00
302007.05.03 23:59close at stop157.00239.240.000.007808.88349468.22