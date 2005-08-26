|Simbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
|Periode
|4 Jam (H4) 2005.08.26 20:00 - 2007.05.04 00:00 (2004.12.01 - 2007.05.04)
|Model
|Setiap Tick (Berdasarkan Frame terkecil dari setiap fraksi interpolasi)
|Parameter
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=7; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=false; TakeProfit=150; TrailingStopMode=false; TrailingStop=200;
|Bar yang digunakan
|2741
|Model Tick
|5775610
|Kualitas Model
|54.62%
|Deposit Awal
|10000.00
|Total Net Laba
|339468.22
|Total Laba
|347051.93
|Total Rugi
|-7583.71
|Faktor Profit
|45.76
|PayOff yang diharapkan
|22631.21
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|7583.71 (2.48%)
|Relative drawdown
|2.48% (7583.71)
|Total transaksi
|15
|Posisi Sell (menang %)
|0 (0.00%)
|Posisi Beli (menang %)
|15 (86.67%)
|Laba Transaksi (% dari total)
|13 (86.67%)
|Rugi Transaksi (% dari total)
|2 (13.33%)
|Paling Besar
|Transaksi Laba
|57372.50
|Transaksi Rugi
|-4313.17
|Rata-Rata
|Transaksi Laba
|26696.30
|Transaksi Rugi
|-3791.86
|Maximum
|Laba konsekutif (Laba berdasarkan uang)
|11 (296377.64)
|Rugi konsekutif (Rugi berdasarkan uang)
|2 (-7583.71)
|Maximum
|Laba konsekutif (Hitung dari kemenangan)
|296377.64 (11)
|Rugi konsekutif (hitung dari kekalahan)
|-7583.71 (2)
|Rata-Rata
|Laba konsekutif
|7
|Rugi konsekutif
|2
|#
|Waktu
|Tipe
|Order
|Lots
|Harga
|Stop Loss
|Take Profit
|Laba
|Balance
|1
|2005.08.26 21:12
|buy
|1
|7.00
|198.27
|0.00
|0.00
|2
|2005.09.02 12:00
|close
|1
|7.00
|201.11
|0.00
|0.00
|17024.29
|27024.29
|3
|2005.09.13 00:00
|buy
|2
|7.00
|200.85
|0.00
|0.00
|4
|2005.12.05 12:00
|close
|2
|7.00
|209.72
|0.00
|0.00
|57372.50
|84396.79
|5
|2005.12.08 01:01
|buy
|3
|7.00
|209.93
|0.00
|0.00
|6
|2006.02.03 04:00
|close
|3
|7.00
|210.62
|0.00
|0.00
|7936.53
|92333.32
|7
|2006.02.08 16:00
|buy
|4
|7.00
|206.28
|0.00
|0.00
|8
|2006.06.19 12:38
|close
|4
|7.00
|213.42
|0.00
|0.00
|50593.82
|142927.14
|9
|2006.06.21 16:26
|buy
|5
|7.00
|212.06
|0.00
|0.00
|10
|2006.08.08 04:01
|close
|5
|7.00
|219.14
|0.00
|0.00
|44540.28
|187467.42
|11
|2006.08.11 08:00
|buy
|6
|7.00
|218.73
|0.00
|0.00
|12
|2006.08.31 16:01
|close
|6
|7.00
|223.23
|0.00
|0.00
|27587.32
|215054.75
|13
|2006.09.01 15:27
|buy
|7
|7.00
|223.02
|0.00
|0.00
|14
|2006.10.23 06:03
|close
|7
|7.00
|223.60
|0.00
|0.00
|6814.71
|221869.46
|15
|2006.10.25 18:13
|buy
|8
|7.00
|223.44
|0.00
|0.00
|16
|2006.11.30 11:08
|close
|8
|7.00
|226.93
|0.00
|0.00
|22941.01
|244810.47
|17
|2006.12.06 20:00
|buy
|9
|7.00
|226.60
|0.00
|0.00
|18
|2006.12.14 16:00
|close
|9
|7.00
|230.78
|0.00
|0.00
|25036.06
|269846.53
|19
|2006.12.18 04:00
|buy
|10
|7.00
|230.73
|0.00
|0.00
|20
|2006.12.20 13:31
|close
|10
|7.00
|232.76
|0.00
|0.00
|11962.36
|281808.89
|21
|2006.12.25 23:30
|buy
|11
|7.00
|232.54
|0.00
|0.00
|22
|2007.01.15 20:00
|close
|11
|7.00
|236.51
|0.00
|0.00
|24568.76
|306377.64
|23
|2007.01.29 04:04
|buy
|12
|7.00
|238.46
|0.00
|0.00
|24
|2007.02.23 04:00
|close
|12
|7.00
|237.58
|0.00
|0.00
|-3270.54
|303107.10
|25
|2007.03.01 00:00
|buy
|13
|7.00
|232.83
|0.00
|0.00
|26
|2007.03.23 04:05
|close
|13
|7.00
|231.83
|0.00
|0.00
|-4313.17
|298793.93
|27
|2007.03.29 08:00
|buy
|14
|7.00
|230.19
|0.00
|0.00
|28
|2007.04.16 07:13
|close
|14
|7.00
|237.36
|0.00
|0.00
|42865.40
|341659.33
|29
|2007.04.18 14:36
|buy
|15
|7.00
|238.10
|0.00
|0.00
|30
|2007.05.03 23:59
|close at stop
|15
|7.00
|239.24
|0.00
|0.00
|7808.88
|349468.22