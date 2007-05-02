|Account: 1454385
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 May 23, 08:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33702429
|2007.05.02 23:59
|balance
|Deposit
|1 500.00
|33920721
|2007.05.06 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3601
|1.3612
|0.0000
|2007.05.07 17:31
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|16384
|kosta[sl]
|33988449
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|1.9948
|0.0000
|2007.05.08 04:01
|1.9955
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.20
|16384
|kosta
|34028461
|2007.05.08 04:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 05:55
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16384
|kosta
|34033584
|2007.05.08 05:55
|sell
|0.15
|usdjpy
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.08 08:00
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.01
|16384
|kosta
|34044347
|2007.05.08 08:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.08 12:00
|119.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.07
|16384
|kosta
|34065387
|2007.05.08 12:00
|sell
|0.15
|usdcad
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 20:07
|1.1048
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|16384
|kosta
|34102069
|2007.05.08 20:07
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3546
|1.3545
|0.0000
|2007.05.09 12:54
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.76
|1.40
|16384
|kosta[sl]
|34153141
|2007.05.09 12:54
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9950
|1.9946
|0.0000
|2007.05.09 18:53
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16384
|kosta[sl]
|34190769
|2007.05.09 18:53
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 20:00
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16384
|kosta
|34193260
|2007.05.09 20:00
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:00
|1.3558
|0.00
|0.00
|2.27
|-46.20
|16384
|kosta
|34229938
|2007.05.10 08:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:30
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|16384
|kosta
|34234943
|2007.05.10 08:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:31
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16384
|kosta
|34235322
|2007.05.10 08:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1069
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:32
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|16384
|kosta
|34235927
|2007.05.10 08:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.05.10 08:38
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|16384
|kosta
|34236142
|2007.05.10 08:38
|buy
|0.14
|usdcad
|1.1075
|1.1113
|0.0000
|2007.05.10 17:32
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|47.87
|16384
|kosta[sl]
|34316817
|2007.05.10 17:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|120.09
|119.99
|0.00
|2007.05.10 20:26
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|16384
|kosta[sl]
|34327568
|2007.05.10 20:26
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.96
|119.93
|0.00
|2007.05.10 21:30
|119.93
|0.00
|0.00
|-2.00
|3.50
|16384
|kosta[sl]
|34332409
|2007.05.10 21:30
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.90
|119.87
|0.00
|2007.05.10 22:44
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|16384
|kosta[sl]
|34340227
|2007.05.10 22:44
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.84
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:00
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.17
|16384
|kosta
|34346526
|2007.05.11 00:00
|buy
|0.14
|usdjpy
|119.92
|120.07
|0.00
|2007.05.11 18:05
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|16384
|kosta
|34459800
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9824
|1.9824
|0.0000
|2007.05.14 00:02
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|16384
|kosta
|34469655
|2007.05.14 00:02
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9836
|1.9815
|0.0000
|2007.05.14 09:04
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|16384
|kosta[sl]
|34500281
|2007.05.14 09:04
|sell
|0.15
|usdjpy
|120.25
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:00
|120.40
|0.00
|0.00
|-2.15
|-18.69
|16384
|kosta
|34579012
|2007.05.15 12:00
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9762
|1.9776
|0.0000
|2007.05.15 12:52
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|16384
|kosta[sl]
|34589500
|2007.05.15 12:52
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9779
|1.9841
|0.0000
|2007.05.15 15:06
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|16384
|kosta[sl]
|34617927
|2007.05.15 15:06
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9845
|1.9856
|0.0000
|2007.05.15 16:00
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|16384
|kosta
|34623128
|2007.05.15 16:00
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:00
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|16384
|kosta
|34634860
|2007.05.15 20:00
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.29
|120.47
|0.00
|2007.05.16 12:11
|120.47
|0.00
|0.00
|2.16
|23.91
|16384
|kosta[sl]
|34690540
|2007.05.16 12:11
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9822
|1.9821
|0.0000
|2007.05.16 12:57
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16384
|kosta[sl]
|34697827
|2007.05.16 12:57
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9817
|1.9798
|0.0000
|2007.05.16 15:36
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|16384
|kosta[sl]
|34724269
|2007.05.16 15:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9794
|1.9782
|0.0000
|2007.05.16 16:20
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|16384
|kosta[sl]
|34733992
|2007.05.16 16:20
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9778
|1.9774
|0.0000
|2007.05.16 18:11
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16384
|kosta[sl]
|34740350
|2007.05.16 18:11
|buy
|0.17
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.05.16 20:01
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|16384
|kosta
|34746975
|2007.05.16 20:02
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9766
|1.9768
|0.0000
|2007.05.17 06:17
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.20
|3.40
|16384
|kosta[sl]
|34779075
|2007.05.17 06:17
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9772
|1.9775
|0.0000
|2007.05.17 09:14
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|16384
|kosta[sl]
|34796192
|2007.05.17 09:14
|sell
|0.17
|usdcad
|1.1029
|1.1008
|0.0000
|2007.05.17 12:24
|1.1008
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|16384
|kosta[sl]
|34816589
|2007.05.17 12:24
|sell
|0.17
|usdcad
|1.1004
|1.0986
|0.0000
|2007.05.17 15:33
|1.0986
|0.00
|0.00
|0.00
|27.85
|16384
|kosta[sl]
|34848072
|2007.05.17 15:33
|sell
|0.17
|usdcad
|1.0981
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 20:00
|1.0991
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.47
|16384
|kosta
|34864775
|2007.05.17 20:00
|buy
|0.17
|usdcad
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 00:00
|1.0846
|0.00
|0.00
|1.14
|-225.71
|16384
|kosta
|35213396
|2007.05.22 00:00
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 08:00
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|16384
|kosta
|35258797
|2007.05.22 08:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.22 09:51
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|16384
|kosta
|0.00
|0.00
|1.97
|-2.15
|Closed P/L:
|-0.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35273998
|2007.05.22 09:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.05
|-33.00
|16384
|kosta
|0.00
|0.00
|0.05
|-33.00
|Floating P/L:
|-32.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-0.18
|Floating P/L:
|-32.95
|Margin:
|150.00
|Balance:
|1 499.82
|Equity:
|1 466.87
|Free Margin:
|1 316.87
|Details:
|Gross Profit:
|449.19
|Gross Loss:
|449.37
|Total Net Profit:
|-0.18
|Profit Factor:
|1.00
|Expected Payoff:
|-0.00
|Absolute Drawdown:
|136.97
|Maximal Drawdown:
|240.04 (13.88%)
|Relative Drawdown:
|13.88% (240.04)
|Total Trades:
|41
|Short Positions (won %):
|22 (59.09%)
|Long Positions (won %):
|19 (73.68%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (65.85%)
|Loss trades (% of total):
|14 (34.15%)
|Largest
|profit trade:
|93.00
|loss trade:
|-224.57
|Average
|profit trade:
|16.64
|loss trade:
|-32.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (154.05)
|consecutive losses ($):
|5 (-73.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|154.05 (10)
|consecutive loss (count):
|-240.04 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2