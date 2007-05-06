Interbank FX, LLC

Account: 1454385 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 May 16, 18:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
339207212007.05.06 22:00buy0.02eurusd1.36011.36120.00002007.05.07 17:311.36120.000.000.002.20
 16384kosta[sl]
339884492007.05.07 17:31buy0.02gbpusd1.99441.99480.00002007.05.08 04:011.99550.000.00-0.012.20
 16384kosta
340284612007.05.08 04:01sell0.02gbpusd1.99560.00000.00002007.05.08 05:551.99600.000.000.00-0.80
 16384kosta
340335842007.05.08 05:55sell0.15usdjpy119.830.000.002007.05.08 08:00119.950.000.000.00-15.01
 16384kosta
340443472007.05.08 08:00buy0.15usdjpy119.950.000.002007.05.08 12:00119.710.000.000.00-30.07
 16384kosta
340653872007.05.08 12:00sell0.15usdcad1.10220.00000.00002007.05.08 20:071.10480.000.000.00-35.30
 16384kosta
341020692007.05.08 20:07sell0.14eurusd1.35461.35450.00002007.05.09 12:541.35450.000.000.761.40
 16384kosta[sl]
341531412007.05.09 12:54sell0.14gbpusd1.99501.99460.00002007.05.09 18:531.99460.000.000.005.60
 16384kosta[sl]
341907692007.05.09 18:53sell0.14gbpusd1.99410.00000.00002007.05.09 20:001.99370.000.000.005.60
 16384kosta
341932602007.05.09 20:00sell0.14eurusd1.35250.00000.00002007.05.10 08:001.35580.000.002.27-46.20
 16384kosta
342299382007.05.10 08:00buy0.14eurusd1.35590.00000.00002007.05.10 08:301.35390.000.000.00-28.00
 16384kosta
342349432007.05.10 08:30sell0.01gbpusd1.98890.00000.00002007.05.10 08:311.98990.000.000.00-1.00
 16384kosta
342353222007.05.10 08:31buy0.01usdcad1.10690.00000.00002007.05.10 08:321.10650.000.000.00-0.36
 16384kosta
342359272007.05.10 08:35sell0.01usdjpy120.280.000.002007.05.10 08:38120.310.000.000.00-0.25
 16384kosta
342361422007.05.10 08:38buy0.14usdcad1.10751.11130.00002007.05.10 17:321.11130.000.000.0047.87
 16384kosta[sl]
343168172007.05.10 17:32sell0.14usdjpy120.09119.990.002007.05.10 20:26119.990.000.000.0011.67
 16384kosta[sl]
343275682007.05.10 20:26sell0.14usdjpy119.96119.930.002007.05.10 21:30119.930.000.00-2.003.50
 16384kosta[sl]
343324092007.05.10 21:30sell0.14usdjpy119.90119.870.002007.05.10 22:44119.870.000.000.003.50
 16384kosta[sl]
343402272007.05.10 22:44sell0.14usdjpy119.840.000.002007.05.11 00:00119.910.000.000.00-8.17
 16384kosta
343465262007.05.11 00:00buy0.14usdjpy119.92120.070.002007.05.11 18:05120.100.000.000.0020.98
 16384kosta
344598002007.05.13 22:00buy0.14gbpusd1.98241.98240.00002007.05.14 00:021.98340.000.000.0014.00
 16384kosta
344696552007.05.14 00:02sell0.15gbpusd1.98361.98150.00002007.05.14 09:041.98150.000.000.0031.50
 16384kosta[sl]
345002812007.05.14 09:04sell0.15usdjpy120.250.000.002007.05.15 12:00120.400.000.00-2.15-18.69
 16384kosta
345790122007.05.15 12:00buy0.15gbpusd1.97621.97760.00002007.05.15 12:521.97760.000.000.0021.00
 16384kosta[sl]
345895002007.05.15 12:52buy0.15gbpusd1.97791.98410.00002007.05.15 15:061.98410.000.000.0093.00
 16384kosta[sl]
346179272007.05.15 15:06buy0.16gbpusd1.98451.98560.00002007.05.15 16:001.98590.000.000.0022.40
 16384kosta
346231282007.05.15 16:00buy0.16eurusd1.36030.00000.00002007.05.15 20:001.35870.000.000.00-25.60
 16384kosta
346348602007.05.15 20:00buy0.16usdjpy120.29120.470.002007.05.16 12:11120.470.000.002.1623.91
 16384kosta[sl]
346905402007.05.16 12:11sell0.16gbpusd1.98221.98210.00002007.05.16 12:571.98210.000.000.001.60
 16384kosta[sl]
346978272007.05.16 12:57sell0.16gbpusd1.98171.97980.00002007.05.16 15:361.97980.000.000.0030.40
 16384kosta[sl]
347242692007.05.16 15:36sell0.16gbpusd1.97941.97820.00002007.05.16 16:201.97820.000.000.0019.20
 16384kosta[sl]
347339922007.05.16 16:20sell0.17gbpusd1.97781.97740.00002007.05.16 18:111.97740.000.000.006.80
 16384kosta[sl]
  0.00 0.00 1.03 158.88
Closed P/L: 159.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
347403502007.05.16 18:11buy0.17usdjpy120.770.000.00 120.730.000.000.00-5.63
 16384kosta
  0.00 0.00 0.00 -5.63
 Floating P/L: -5.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 159.91 Floating P/L: -5.63 Margin: 170.00
Balance: 1 659.91 Equity: 1 654.28 Free Margin: 1 484.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 369.24 Gross Loss: 209.33 Total Net Profit: 159.91
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 5.00  
Absolute Drawdown: 136.97 Maximal Drawdown: 141.36 (9.40%) Relative Drawdown: 9.40% (141.36)
 
Total Trades: 32 Short Positions (won %): 19 (57.89%) Long Positions (won %): 13 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 20 (62.50%) Loss trades (% of total): 12 (37.50%)
Largest profit trade: 93.00 loss trade: -43.93
Average profit trade: 18.46 loss trade: -17.44
Maximum consecutive wins ($): 5 (84.07) consecutive losses ($): 5 (-73.54)
Maximal consecutive profit (count): 136.40 (3) consecutive loss (count): -81.18 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2