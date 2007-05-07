North Finance Co Ltd
|Account: 474838
|Name: office@devclub.biz
|Currency: USD
|2007 May 11, 20:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9520480
|2007.05.07 08:52
|balance
|Deposit
|50 000.00
|9575676
|2007.05.09 16:00
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9948
|1.9857
|1.9963
|2007.05.09 16:15
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|9576179
|2007.05.09 16:15
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9964
|1.9877
|1.9979
|2007.05.09 16:30
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|9593531
|2007.05.10 10:00
|buy
|5.00
|eurjpy
|162.77
|161.91
|162.92
|2007.05.10 10:44
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|624.27
|9594514
|2007.05.10 10:44
|buy
|5.00
|eurjpy
|162.97
|161.98
|163.12
|2007.05.10 13:00
|162.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.52
|9606516
|2007.05.10 16:00
|sell
|5.00
|eurusd
|1.3506
|1.3592
|1.3491
|2007.05.10 19:43
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|9606519
|2007.05.10 16:00
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.9834
|1.9920
|1.9819
|2007.05.10 16:18
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|9606537
|2007.05.10 16:00
|buy
|5.00
|usdchf
|1.2203
|1.2116
|1.2218
|2007.05.10 20:04
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|613.79
|9607566
|2007.05.10 16:18
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.9815
|1.9906
|1.9800
|2007.05.10 19:55
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|9619674
|2007.05.11 01:29
|buy
|5.00
|usdjpy
|119.85
|118.99
|120.00
|2007.05.11 17:34
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|625.00
|9632404
|2007.05.11 15:00
|buy
|5.00
|audcad
|0.9261
|0.9175
|0.9276
|2007.05.11 16:46
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|672.60
|9637244
|2007.05.11 17:00
|buy
|5.00
|gbpjpy
|237.65
|236.79
|237.80
|2007.05.11 17:34
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|625.40
|9637252
|2007.05.11 17:00
|buy
|5.00
|eurjpy
|161.99
|161.13
|162.14
|2007.05.11 17:31
|162.14
|0.00
|0.00
|0.00
|625.59
|9637259
|2007.05.11 17:00
|buy
|5.00
|audjpy
|99.81
|98.95
|99.96
|2007.05.11 17:56
|99.96
|0.00
|0.00
|0.00
|624.40
|9637285
|2007.05.11 17:00
|buy
|5.00
|eurchf
|1.6467
|1.6380
|1.6482
|2007.05.11 19:12
|1.6482
|0.00
|0.00
|0.00
|615.25
|9638176
|2007.05.11 17:31
|buy
|5.00
|eurjpy
|162.19
|161.33
|162.34
|2007.05.11 17:52
|162.34
|0.00
|0.00
|0.00
|624.86
|9638309
|2007.05.11 17:34
|buy
|5.00
|gbpjpy
|237.89
|237.03
|238.04
|2007.05.11 17:52
|238.04
|0.00
|0.00
|0.00
|625.00
|9638922
|2007.05.11 17:52
|buy
|5.00
|gbpjpy
|238.14
|237.28
|238.29
|2007.05.11 18:09
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|624.06
|9638932
|2007.05.11 17:52
|buy
|5.00
|eurjpy
|162.41
|161.55
|162.56
|2007.05.11 18:15
|162.56
|0.00
|0.00
|0.00
|623.96
|
|0.00
|0.00
|0.00
|11232.66
|Closed P/L:
|11232.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|11232.66
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|61232.66
|Equity:
|61232.66
|Free Margin:
|61232.66