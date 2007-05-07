North Finance Co Ltd

Account: 474838 Name: office@devclub.biz Currency: USD 2007 May 11, 20:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
95204802007.05.07 08:52balanceDeposit50 000.00
95756762007.05.09 16:00buy5.00gbpusd1.99481.98571.99632007.05.09 16:151.99630.000.000.00750.00
95761792007.05.09 16:15buy5.00gbpusd1.99641.98771.99792007.05.09 16:301.99790.000.000.00750.00
95935312007.05.10 10:00buy5.00eurjpy162.77161.91162.922007.05.10 10:44162.920.000.000.00624.27
95945142007.05.10 10:44buy5.00eurjpy162.97161.98163.122007.05.10 13:00162.960.000.000.00-41.52
96065162007.05.10 16:00sell5.00eurusd1.35061.35921.34912007.05.10 19:431.34910.000.000.00750.00
96065192007.05.10 16:00sell5.00gbpusd1.98341.99201.98192007.05.10 16:181.98190.000.000.00750.00
96065372007.05.10 16:00buy5.00usdchf1.22031.21161.22182007.05.10 20:041.22180.000.000.00613.79
96075662007.05.10 16:18sell5.00gbpusd1.98151.99061.98002007.05.10 19:551.98000.000.000.00750.00
96196742007.05.11 01:29buy5.00usdjpy119.85118.99120.002007.05.11 17:34120.000.000.000.00625.00
96324042007.05.11 15:00buy5.00audcad0.92610.91750.92762007.05.11 16:460.92760.000.000.00672.60
96372442007.05.11 17:00buy5.00gbpjpy237.65236.79237.802007.05.11 17:34237.800.000.000.00625.40
96372522007.05.11 17:00buy5.00eurjpy161.99161.13162.142007.05.11 17:31162.140.000.000.00625.59
96372592007.05.11 17:00buy5.00audjpy99.8198.9599.962007.05.11 17:5699.960.000.000.00624.40
96372852007.05.11 17:00buy5.00eurchf1.64671.63801.64822007.05.11 19:121.64820.000.000.00615.25
96381762007.05.11 17:31buy5.00eurjpy162.19161.33162.342007.05.11 17:52162.340.000.000.00624.86
96383092007.05.11 17:34buy5.00gbpjpy237.89237.03238.042007.05.11 17:52238.040.000.000.00625.00
96389222007.05.11 17:52buy5.00gbpjpy238.14237.28238.292007.05.11 18:09238.290.000.000.00624.06
96389322007.05.11 17:52buy5.00eurjpy162.41161.55162.562007.05.11 18:15162.560.000.000.00623.96
  0.00 0.00 0.00 11232.66
Closed P/L: 11232.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11232.66 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 61232.66 Equity: 61232.66 Free Margin: 61232.66