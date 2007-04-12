Velocity4x
|Account: 9010925
|Name: RB26DETT
|Currency: USD
|2007 May 9, 01:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2132625
|2007.04.12 04:23
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2133400
|2007.04.12 06:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3463
|1.3491
|1.3546
|2007.04.12 14:44
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|2136967
|2007.04.12 09:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3445
|1.3492
|1.3547
|2007.04.12 14:44
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|2147926
|2007.04.13 01:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3513
|1.3537
|1.3592
|2007.04.13 11:54
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2165243
|2007.04.16 03:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3564
|1.3436
|1.3599
|2007.04.17 12:30
|1.3557
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.70
|2165968
|2007.04.16 05:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3546
|1.3436
|1.3581
|2007.04.17 12:30
|1.3554
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.60
|2174135
|2007.04.16 22:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3528
|1.3436
|1.3563
|2007.04.17 12:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|2189599
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3591
|1.3463
|1.3626
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.70
|2196557
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.3608
|1.3663
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.43
|7.20
|2205781
|2007.04.19 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3597
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2212775
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 12:55
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.80
|2214229
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.11
|1.60
|2219597
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 12:55
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2230996
|2007.04.22 22:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3605
|1.3585
|1.3527
|2007.04.23 07:29
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2232065
|2007.04.23 03:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0030
|2.0301
|1.9992
|2007.04.23 06:44
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2233886
|2007.04.23 06:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9991
|2.0262
|1.9953
|2007.04.24 02:23
|1.9976
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.50
|2234499
|2007.04.23 07:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0014
|2.0267
|1.9976
|2007.04.24 02:23
|1.9976
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.20
|2234591
|2007.04.23 07:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3587
|1.3335
|1.3625
|2007.04.23 16:30
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|2235028
|2007.04.23 08:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3567
|1.3335
|1.3605
|2007.04.23 16:30
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2237594
|2007.04.23 13:31
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3546
|1.3574
|1.3632
|2007.04.23 16:29
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|2239855
|2007.04.23 16:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3574
|1.3826
|1.3536
|2007.04.26 16:01
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.90
|2244755
|2007.04.24 02:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9971
|2.0242
|1.9933
|2007.04.26 11:34
|1.9933
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.80
|2248824
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9990
|2.0243
|1.9952
|2007.04.26 11:30
|1.9952
|0.00
|0.00
|-0.11
|15.20
|2249233
|2007.04.24 10:17
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0010
|2.0245
|1.9972
|2007.04.26 10:00
|1.9972
|0.00
|0.00
|-0.43
|60.80
|2251892
|2007.04.24 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3596
|1.3828
|1.3558
|2007.04.26 16:01
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.85
|0.40
|2252132
|2007.04.24 14:00
|sell
|0.64
|gbpusd
|2.0028
|2.0245
|1.9990
|2007.04.26 09:34
|1.9990
|0.00
|0.00
|-1.69
|243.20
|2252744
|2007.04.24 14:19
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3617
|1.3595
|1.3537
|2007.04.26 16:01
|1.3595
|0.00
|0.00
|3.40
|35.20
|2255783
|2007.04.24 20:04
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3637
|1.3829
|1.3599
|2007.04.26 11:33
|1.3599
|0.00
|0.00
|13.60
|243.20
|2278630
|2007.04.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|1.9653
|1.9962
|2007.04.27 08:01
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|2278709
|2007.04.26 14:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9906
|1.9653
|1.9944
|2007.04.27 08:01
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|2281202
|2007.04.26 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3599
|1.3851
|1.3561
|2007.04.27 15:06
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.20
|2285966
|2007.04.27 06:12
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9888
|1.9653
|1.9926
|2007.04.27 08:01
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|2286577
|2007.04.27 06:58
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9869
|1.9652
|1.9907
|2007.04.27 08:01
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|2287321
|2007.04.27 08:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9910
|1.9639
|1.9948
|2007.04.27 10:02
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2288965
|2007.04.27 10:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3619
|1.3851
|1.3581
|2007.04.27 15:06
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|2289035
|2007.04.27 10:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9951
|1.9680
|1.9989
|2007.04.27 11:11
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2290066
|2007.04.27 11:04
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3640
|1.3852
|1.3602
|2007.04.27 15:06
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|2290188
|2007.04.27 11:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9991
|1.9720
|2.0029
|2007.04.27 12:30
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2291384
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3667
|1.3629
|1.3571
|2007.04.27 15:06
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|2291923
|2007.04.27 12:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0045
|1.9774
|2.0083
|2007.04.30 15:29
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2292432
|2007.04.27 12:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0027
|1.9774
|2.0065
|2007.04.30 15:29
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|2295161
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.16
|gbpusd
|2.0008
|1.9773
|2.0046
|2007.04.30 15:29
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.06
|28.80
|2295434
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9988
|1.9771
|2.0026
|2007.04.30 15:29
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.23
|243.20
|2297952
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3621
|1.3873
|1.3583
|2007.04.30 06:46
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|2299072
|2007.04.27 18:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3641
|1.3617
|1.3559
|2007.04.30 06:46
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.21
|9.60
|2304412
|2007.04.30 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3615
|1.3867
|1.3577
|2007.04.30 22:33
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.70
|2309799
|2007.04.30 13:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3635
|1.3867
|1.3597
|2007.04.30 22:33
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.40
|2312057
|2007.04.30 15:07
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3655
|1.3867
|1.3617
|2007.04.30 22:33
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.85
|4.80
|2313007
|2007.04.30 15:30
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3675
|1.3652
|1.3594
|2007.04.30 22:33
|1.3652
|0.00
|0.00
|3.40
|147.20
|2313017
|2007.04.30 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0032
|1.9761
|2.0070
|2007.05.01 07:22
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2313205
|2007.04.30 15:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0014
|1.9761
|2.0052
|2007.05.01 07:22
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.01
|8.40
|2313655
|2007.04.30 16:33
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9995
|1.9760
|2.0033
|2007.05.01 07:22
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.06
|60.80
|2316183
|2007.04.30 22:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3650
|1.3902
|1.3612
|2007.05.01 14:12
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2318200
|2007.05.01 07:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0022
|2.0293
|1.9984
|2007.05.01 14:18
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2320204
|2007.05.01 10:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0041
|2.0294
|2.0003
|2007.05.01 14:18
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|2321564
|2007.05.01 12:31
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0061
|2.0296
|2.0023
|2007.05.01 14:18
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|2322424
|2007.05.01 13:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3670
|1.3646
|1.3588
|2007.05.01 14:12
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|2324209
|2007.05.01 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3639
|1.3604
|1.3546
|2007.05.01 15:06
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|2324673
|2007.05.01 14:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0011
|2.0282
|1.9973
|2007.05.02 00:37
|1.9973
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.80
|2326243
|2007.05.01 15:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3354
|1.3644
|2007.05.02 06:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.00
|2329058
|2007.05.02 00:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9970
|2.0241
|1.9932
|2007.05.02 03:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|2329424
|2007.05.02 01:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9989
|2.0242
|1.9951
|2007.05.02 03:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|2329975
|2007.05.02 03:18
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3586
|1.3354
|1.3624
|2007.05.02 06:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2330077
|2007.05.02 03:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9951
|2.0222
|1.9913
|2007.05.02 10:47
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2330378
|2007.05.02 03:22
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3566
|1.3587
|1.3645
|2007.05.02 06:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|2332040
|2007.05.02 06:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3587
|1.3562
|1.3504
|2007.05.03 14:28
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.16
|2.60
|2335039
|2007.05.02 10:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9910
|2.0181
|1.9872
|2007.05.02 14:07
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2337782
|2007.05.02 14:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9870
|2.0141
|1.9832
|2007.05.03 13:45
|1.9889
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|2338101
|2007.05.02 14:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9890
|2.0143
|1.9852
|2007.05.03 13:45
|1.9890
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|2338419
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3608
|1.3561
|1.3503
|2007.05.03 14:28
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.64
|18.80
|2338467
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9909
|2.0144
|1.9871
|2007.05.03 13:45
|1.9889
|0.00
|0.00
|-0.32
|32.00
|2343156
|2007.05.03 07:40
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9927
|2.0144
|1.9889
|2007.05.03 13:45
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|2346275
|2007.05.03 13:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|2.0156
|1.9847
|2007.05.04 07:52
|1.9847
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.80
|2347976
|2007.05.03 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3557
|1.3809
|1.3519
|2007.05.08 13:06
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.10
|2355677
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3579
|1.3559
|1.3501
|2007.05.08 13:06
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.42
|8.00
|
|0.00
|0.00
|21.17
|2 194.80
|Closed P/L:
|2 215.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2353933
|2007.05.04 07:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|2.0115
|1.9806
|
|1.9901
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.70
|2354210
|2007.05.04 08:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9862
|2.0115
|1.9824
|
|1.9901
|0.00
|0.00
|-0.09
|-15.60
|2355158
|2007.05.04 12:03
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9880
|2.0115
|1.9842
|
|1.9901
|0.00
|0.00
|-0.33
|-33.60
|2355536
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9899
|2.0117
|1.9862
|
|1.9901
|0.00
|0.00
|-1.26
|-12.80
|2358580
|2007.05.04 12:58
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.9917
|2.0116
|1.9879
|
|1.9901
|0.00
|0.00
|-5.07
|409.60
|2381584
|2007.05.09 00:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3537
|1.3789
|1.3499
|
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|0.00
|0.00
|-6.78
|341.20
|
|Floating P/L:
|334.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 215.97
|Floating P/L:
|334.42
|Margin:
|6 803.20
|Balance:
|7 215.97
|Equity:
|7 550.39
|Free Margin:
|747.19