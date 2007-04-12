Velocity4x

Account: 9010925 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 May 9, 01:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21326252007.04.12 04:23balanceDeposit5 000.00
21334002007.04.12 06:12buy0.01eurusd1.34631.34911.35462007.04.12 14:441.34920.000.000.002.90
21369672007.04.12 09:43buy0.02eurusd1.34451.34921.35472007.04.12 14:441.34920.000.000.009.40
21479262007.04.13 01:43buy0.01eurusd1.35131.35371.35922007.04.13 11:541.35370.000.000.002.40
21652432007.04.16 03:34buy0.01eurusd1.35641.34361.35992007.04.17 12:301.35570.000.00-0.07-0.70
21659682007.04.16 05:45buy0.02eurusd1.35461.34361.35812007.04.17 12:301.35540.000.00-0.141.60
21741352007.04.16 22:33buy0.04eurusd1.35281.34361.35632007.04.17 12:301.35550.000.000.0010.80
21895992007.04.18 01:15buy0.01eurusd1.35911.34631.36262007.04.19 00:171.36080.000.00-0.221.70
21965572007.04.18 12:05buy0.02eurusd1.35721.36081.36632007.04.19 00:171.36080.000.00-0.437.20
22057812007.04.19 01:12sell0.01eurusd1.35971.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.002.40
22127752007.04.19 11:01sell0.01eurusd1.35901.37181.35552007.04.20 12:551.35980.000.000.05-0.80
22142292007.04.19 12:37sell0.02eurusd1.36081.37181.35732007.04.20 12:551.36000.000.000.111.60
22195972007.04.19 22:08sell0.04eurusd1.36261.37181.35912007.04.20 12:551.36010.000.000.0010.00
22309962007.04.22 22:32sell0.01eurusd1.36051.35851.35272007.04.23 07:291.35850.000.000.002.00
22320652007.04.23 03:39sell0.01gbpusd2.00302.03011.99922007.04.23 06:441.99920.000.000.003.80
22338862007.04.23 06:48sell0.01gbpusd1.99912.02621.99532007.04.24 02:231.99760.000.00-0.011.50
22344992007.04.23 07:30sell0.04gbpusd2.00142.02671.99762007.04.24 02:231.99760.000.00-0.0315.20
22345912007.04.23 07:34buy0.01eurusd1.35871.33351.36252007.04.23 16:301.35760.000.000.00-1.10
22350282007.04.23 08:16buy0.04eurusd1.35671.33351.36052007.04.23 16:301.35750.000.000.003.20
22375942007.04.23 13:31buy0.16eurusd1.35461.35741.36322007.04.23 16:291.35740.000.000.0044.80
22398552007.04.23 16:34sell0.01eurusd1.35741.38261.35362007.04.26 16:011.35930.000.000.26-1.90
22447552007.04.24 02:23sell0.01gbpusd1.99712.02421.99332007.04.26 11:341.99330.000.00-0.033.80
22488242007.04.24 10:00sell0.04gbpusd1.99902.02431.99522007.04.26 11:301.99520.000.00-0.1115.20
22492332007.04.24 10:17sell0.16gbpusd2.00102.02451.99722007.04.26 10:001.99720.000.00-0.4360.80
22518922007.04.24 14:00sell0.04eurusd1.35961.38281.35582007.04.26 16:011.35950.000.000.850.40
22521322007.04.24 14:00sell0.64gbpusd2.00282.02451.99902007.04.26 09:341.99900.000.00-1.69243.20
22527442007.04.24 14:19sell0.16eurusd1.36171.35951.35372007.04.26 16:011.35950.000.003.4035.20
22557832007.04.24 20:04sell0.64eurusd1.36371.38291.35992007.04.26 11:331.35990.000.0013.60243.20
22786302007.04.26 14:04buy0.01gbpusd1.99241.96531.99622007.04.27 08:011.99060.000.000.00-1.80
22787092007.04.26 14:13buy0.04gbpusd1.99061.96531.99442007.04.27 08:011.99070.000.000.010.40
22812022007.04.26 19:00sell0.01eurusd1.35991.38511.35612007.04.27 15:061.36310.000.000.05-3.20
22859662007.04.27 06:12buy0.16gbpusd1.98881.96531.99262007.04.27 08:011.99070.000.000.0030.40
22865772007.04.27 06:58buy0.64gbpusd1.98691.96521.99072007.04.27 08:011.99070.000.000.00243.20
22873212007.04.27 08:01buy0.01gbpusd1.99101.96391.99482007.04.27 10:021.99480.000.000.003.80
22889652007.04.27 10:02sell0.04eurusd1.36191.38511.35812007.04.27 15:061.36300.000.000.00-4.40
22890352007.04.27 10:07buy0.01gbpusd1.99511.96801.99892007.04.27 11:111.99890.000.000.003.80
22900662007.04.27 11:04sell0.16eurusd1.36401.38521.36022007.04.27 15:061.36290.000.000.0017.60
22901882007.04.27 11:11buy0.01gbpusd1.99911.97202.00292007.04.27 12:302.00290.000.000.003.80
22913842007.04.27 12:30sell0.64eurusd1.36671.36291.35712007.04.27 15:061.36290.000.000.00243.20
22919232007.04.27 12:34buy0.01gbpusd2.00451.97742.00832007.04.30 15:292.00250.000.000.00-2.00
22924322007.04.27 12:41buy0.04gbpusd2.00271.97742.00652007.04.30 15:292.00270.000.000.010.00
22951612007.04.27 15:05buy0.16gbpusd2.00081.97732.00462007.04.30 15:292.00260.000.000.0628.80
22954342007.04.27 15:05buy0.64gbpusd1.99881.97712.00262007.04.30 15:292.00260.000.000.23243.20
22979522007.04.27 16:45sell0.01eurusd1.36211.38731.35832007.04.30 06:461.36180.000.000.050.30
22990722007.04.27 18:42sell0.04eurusd1.36411.36171.35592007.04.30 06:461.36170.000.000.219.60
23044122007.04.30 06:46sell0.01eurusd1.36151.38671.35772007.04.30 22:331.36520.000.000.05-3.70
23097992007.04.30 13:30sell0.04eurusd1.36351.38671.35972007.04.30 22:331.36510.000.000.21-6.40
23120572007.04.30 15:07sell0.16eurusd1.36551.38671.36172007.04.30 22:331.36520.000.000.854.80
23130072007.04.30 15:30sell0.64eurusd1.36751.36521.35942007.04.30 22:331.36520.000.003.40147.20
23130172007.04.30 15:30buy0.01gbpusd2.00321.97612.00702007.05.01 07:222.00340.000.000.000.20
23132052007.04.30 15:36buy0.04gbpusd2.00141.97612.00522007.05.01 07:222.00350.000.000.018.40
23136552007.04.30 16:33buy0.16gbpusd1.99951.97602.00332007.05.01 07:222.00330.000.000.0660.80
23161832007.04.30 22:57sell0.01eurusd1.36501.39021.36122007.05.01 14:121.36450.000.000.000.50
23182002007.05.01 07:27sell0.01gbpusd2.00222.02931.99842007.05.01 14:182.00210.000.000.000.10
23202042007.05.01 10:36sell0.04gbpusd2.00412.02942.00032007.05.01 14:182.00220.000.000.007.60
23215642007.05.01 12:31sell0.16gbpusd2.00612.02962.00232007.05.01 14:182.00230.000.000.0060.80
23224242007.05.01 13:16sell0.04eurusd1.36701.36461.35882007.05.01 14:121.36460.000.000.009.60
23242092007.05.01 14:15sell0.01eurusd1.36391.36041.35462007.05.01 15:061.36040.000.000.003.50
23246732007.05.01 14:26sell0.01gbpusd2.00112.02821.99732007.05.02 00:371.99730.000.00-0.013.80
23262432007.05.01 15:09buy0.01eurusd1.36061.33541.36442007.05.02 06:091.35860.000.00-0.07-2.00
23290582007.05.02 00:37sell0.01gbpusd1.99702.02411.99322007.05.02 03:181.99510.000.000.001.90
23294242007.05.02 01:28sell0.04gbpusd1.99892.02421.99512007.05.02 03:181.99510.000.000.0015.20
23299752007.05.02 03:18buy0.04eurusd1.35861.33541.36242007.05.02 06:091.35870.000.000.000.40
23300772007.05.02 03:18sell0.01gbpusd1.99512.02221.99132007.05.02 10:471.99130.000.000.003.80
23303782007.05.02 03:22buy0.16eurusd1.35661.35871.36452007.05.02 06:091.35870.000.000.0033.60
23320402007.05.02 06:12sell0.01eurusd1.35871.35621.35042007.05.03 14:281.35610.000.000.162.60
23350392007.05.02 10:53sell0.01gbpusd1.99102.01811.98722007.05.02 14:071.98720.000.000.003.80
23377822007.05.02 14:07sell0.01gbpusd1.98702.01411.98322007.05.03 13:451.98890.000.00-0.02-1.90
23381012007.05.02 14:24sell0.04gbpusd1.98902.01431.98522007.05.03 13:451.98900.000.00-0.080.00
23384192007.05.02 14:26sell0.04eurusd1.36081.35611.35032007.05.03 14:281.35610.000.000.6418.80
23384672007.05.02 14:26sell0.16gbpusd1.99092.01441.98712007.05.03 13:451.98890.000.00-0.3232.00
23431562007.05.03 07:40sell0.64gbpusd1.99272.01441.98892007.05.03 13:451.98890.000.000.00243.20
23462752007.05.03 13:46sell0.01gbpusd1.98852.01561.98472007.05.04 07:521.98470.000.00-0.013.80
23479762007.05.03 14:33sell0.01eurusd1.35571.38091.35192007.05.08 13:061.35580.000.000.15-0.10
23556772007.05.04 12:30sell0.04eurusd1.35791.35591.35012007.05.08 13:061.35590.000.000.428.00
  0.00 0.00 21.17 2 194.80
Closed P/L: 2 215.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23539332007.05.04 07:52sell0.01gbpusd1.98442.01151.9806 1.99010.000.00-0.03-5.70
23542102007.05.04 08:16sell0.04gbpusd1.98622.01151.9824 1.99010.000.00-0.09-15.60
23551582007.05.04 12:03sell0.16gbpusd1.98802.01151.9842 1.99010.000.00-0.33-33.60
23555362007.05.04 12:30sell0.64gbpusd1.98992.01171.9862 1.99010.000.00-1.26-12.80
23585802007.05.04 12:58sell2.56gbpusd1.99172.01161.9879 1.99010.000.00-5.07409.60
23815842007.05.09 00:03sell0.01eurusd1.35371.37891.3499 1.35440.000.000.00-0.70
  0.00 0.00 -6.78 341.20
 Floating P/L: 334.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 215.97 Floating P/L: 334.42 Margin: 6 803.20
Balance: 7 215.97 Equity: 7 550.39 Free Margin: 747.19