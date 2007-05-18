FXDD

Account: 564028 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 May 21, 17:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
87324172007.05.18 14:00buy0.20eurjpy162.68161.84163.102007.05.18 14:31163.100.000.000.0069.45
 20061120FirstTrade[tp]
87188212007.05.17 22:21sell0.10usdjpy121.33122.17120.912007.05.18 13:52120.910.000.00-1.3934.74
 20061120FirstTrade[tp]
87006672007.05.17 07:03sell0.20eurjpy163.43164.27163.012007.05.18 13:47163.010.000.00-2.6669.40
 20061120FirstTrade[tp]
87019552007.05.17 09:18sell0.20eurjpy163.52164.36163.102007.05.18 13:35163.100.000.00-2.6669.40
 20061120FirstTrade[tp]
86371252007.05.14 16:02sell0.20usdjpy120.42121.26120.002007.05.17 15:38121.260.000.00-13.94-138.55
 20061120FirstTrade[sl]
85614752007.05.09 18:47sell0.20usdchf1.21641.22481.21222007.05.16 19:111.22480.000.00-13.75-137.17
 20061120FirstTrade[sl]
85431672007.05.08 20:18buy0.20usdchf1.21811.20971.22232007.05.16 19:021.22230.000.0012.1668.72
 20061120FirstTrade[tp]
86876622007.05.16 18:02sell0.20eurjpy163.77164.61163.352007.05.16 18:16163.350.000.000.0069.58
 20061120FirstTrade[tp]
86708882007.05.16 01:48buy0.10eurjpy163.45162.61163.872007.05.16 17:11163.870.000.000.0034.78
 20061120FirstTrade[tp]
86697332007.05.15 23:03buy0.10eurjpy163.44162.60163.862007.05.16 17:10163.860.000.001.1534.78
 20061120FirstTrade[tp]
86019892007.05.11 06:33sell0.20usdjpy119.86120.70119.442007.05.16 15:42120.700.000.00-8.37-139.19
 20061120FirstTrade[sl]
86256662007.05.14 05:52sell0.20eurjpy162.75163.59162.332007.05.15 17:52163.590.000.00-2.67-139.63
 20061120FirstTrade[sl]
86244352007.05.14 04:20sell0.20eurjpy162.65163.49162.232007.05.15 17:33163.490.000.00-2.67-139.52
 20061120FirstTrade[sl]
86103512007.05.11 15:04sell0.10gbpusd1.97941.98781.97522007.05.15 13:251.97520.000.00-0.1642.00
 20061120FirstTrade[tp]
86410692007.05.14 21:11sell0.10gbpusd1.98011.98851.97592007.05.15 12:061.97590.000.00-0.0842.00
 20061120FirstTrade[tp]
85934652007.05.10 20:16buy0.20usdjpy120.00119.16120.422007.05.14 15:59120.420.000.004.8869.76
 20061120FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 -30.16 -89.45
Closed P/L: -119.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
87302122007.05.18 13:19sell0.20usdchf1.22671.23511.2225 1.23160.000.00-2.00-79.57
 20061120FirstTrade
87549932007.05.21 12:56sell0.20usdjpy121.37122.21120.95 121.600.000.000.00-37.83
 20061120FirstTrade
87574562007.05.21 13:40sell0.20usdjpy121.57122.41121.15 121.600.000.000.00-4.93
 20061120FirstTrade
  0.00 0.00 -2.00 -122.33
 Floating P/L: -124.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -119.61 Floating P/L: -124.33 Margin: 600.00
Balance: 4 867.61 Equity: 4 743.28 Free Margin: 4 143.28