FXDD
|Account: 564028
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 May 21, 17:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8732417
|2007.05.18 14:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.68
|161.84
|163.10
|2007.05.18 14:31
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|69.45
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8718821
|2007.05.17 22:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.33
|122.17
|120.91
|2007.05.18 13:52
|120.91
|0.00
|0.00
|-1.39
|34.74
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8700667
|2007.05.17 07:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.43
|164.27
|163.01
|2007.05.18 13:47
|163.01
|0.00
|0.00
|-2.66
|69.40
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8701955
|2007.05.17 09:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.52
|164.36
|163.10
|2007.05.18 13:35
|163.10
|0.00
|0.00
|-2.66
|69.40
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8637125
|2007.05.14 16:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.42
|121.26
|120.00
|2007.05.17 15:38
|121.26
|0.00
|0.00
|-13.94
|-138.55
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8561475
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2164
|1.2248
|1.2122
|2007.05.16 19:11
|1.2248
|0.00
|0.00
|-13.75
|-137.17
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8543167
|2007.05.08 20:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2181
|1.2097
|1.2223
|2007.05.16 19:02
|1.2223
|0.00
|0.00
|12.16
|68.72
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8687662
|2007.05.16 18:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.77
|164.61
|163.35
|2007.05.16 18:16
|163.35
|0.00
|0.00
|0.00
|69.58
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8670888
|2007.05.16 01:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.45
|162.61
|163.87
|2007.05.16 17:11
|163.87
|0.00
|0.00
|0.00
|34.78
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8669733
|2007.05.15 23:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.44
|162.60
|163.86
|2007.05.16 17:10
|163.86
|0.00
|0.00
|1.15
|34.78
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8601989
|2007.05.11 06:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.86
|120.70
|119.44
|2007.05.16 15:42
|120.70
|0.00
|0.00
|-8.37
|-139.19
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8625666
|2007.05.14 05:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.75
|163.59
|162.33
|2007.05.15 17:52
|163.59
|0.00
|0.00
|-2.67
|-139.63
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8624435
|2007.05.14 04:20
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.65
|163.49
|162.23
|2007.05.15 17:33
|163.49
|0.00
|0.00
|-2.67
|-139.52
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8610351
|2007.05.11 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9794
|1.9878
|1.9752
|2007.05.15 13:25
|1.9752
|0.00
|0.00
|-0.16
|42.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8641069
|2007.05.14 21:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9801
|1.9885
|1.9759
|2007.05.15 12:06
|1.9759
|0.00
|0.00
|-0.08
|42.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8593465
|2007.05.10 20:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.00
|119.16
|120.42
|2007.05.14 15:59
|120.42
|0.00
|0.00
|4.88
|69.76
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-30.16
|-89.45
|Closed P/L:
|-119.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8730212
|2007.05.18 13:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2267
|1.2351
|1.2225
|
|1.2316
|0.00
|0.00
|-2.00
|-79.57
|
|20061120
|FirstTrade
|8754993
|2007.05.21 12:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.37
|122.21
|120.95
|
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.83
|
|20061120
|FirstTrade
|8757456
|2007.05.21 13:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.57
|122.41
|121.15
|
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|-2.00
|-122.33
|
|Floating P/L:
|-124.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-119.61
|Floating P/L:
|-124.33
|Margin:
|600.00
|Balance:
|4 867.61
|Equity:
|4 743.28
|Free Margin:
|4 143.28