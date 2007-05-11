FXDD

Account: 564028 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 May 11, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
86073882007.05.11 12:03buy0.20eurjpy161.52160.68161.942007.05.11 16:53161.940.000.000.0070.09
 20061120FirstTrade[tp]
86106072007.05.11 15:16buy0.20eurjpy161.47160.63161.892007.05.11 16:36161.890.000.000.0070.11
 20061120FirstTrade[tp]
85899522007.05.10 18:36sell0.20usdjpy120.43121.27120.012007.05.10 20:12120.010.000.000.0070.00
 20061120FirstTrade[tp]
85303292007.05.08 11:46buy0.20eurjpy162.66161.82163.082007.05.10 20:04161.820.000.009.39-139.96
 20061120FirstTrade[sl]
85429982007.05.08 20:03sell0.20eurjpy162.30163.14161.882007.05.10 19:57161.880.000.00-10.3669.95
 20061120FirstTrade[tp]
84909922007.05.04 16:45buy0.20usdjpy120.05119.21120.472007.05.10 13:15120.470.000.0014.8569.73
 20061120FirstTrade[tp]
85144422007.05.07 17:58buy0.20usdjpy119.93119.09120.352007.05.10 12:14120.350.000.0012.4469.80
 20061120FirstTrade[tp]
85307222007.05.08 12:01buy0.20gbpusd1.99331.98491.99752007.05.09 16:241.99750.000.00-0.2884.00
 20061120FirstTrade[tp]
85453482007.05.09 01:39sell0.10gbpusd1.98941.99781.98522007.05.09 16:241.99780.000.000.00-84.00
 20061120FirstTrade[sl]
84710922007.05.03 20:03buy0.20usdchf1.21461.20621.21882007.05.08 17:171.21880.000.004.5768.92
 20061120FirstTrade[tp]
85153852007.05.07 18:54sell0.20usdchf1.20951.21791.20532007.05.08 17:161.21790.000.00-2.00-137.94
 20061120FirstTrade[sl]
84535902007.05.03 00:15buy0.20eurjpy163.33162.49163.752007.05.08 13:48162.490.000.006.74-140.15
 20061120FirstTrade[sl]
85145492007.05.07 18:03sell0.20eurjpy163.30164.14162.882007.05.08 11:13162.880.000.00-2.6570.07
 20061120FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 32.70 140.62
Closed P/L: 173.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
86103512007.05.11 15:04sell0.10gbpusd1.97941.98781.9752 1.98220.000.00-0.08-28.00
 20061120FirstTrade
85431672007.05.08 20:18buy0.20usdchf1.21811.20971.2223 1.21830.000.009.183.28
 20061120FirstTrade
85614752007.05.09 18:47sell0.20usdchf1.21641.22481.2122 1.21860.000.00-9.75-36.11
 20061120FirstTrade
85934652007.05.10 20:16buy0.20usdjpy120.00119.16120.42 120.100.000.004.8816.65
 20061120FirstTrade
86019892007.05.11 06:33sell0.20usdjpy119.86120.70119.44 120.130.000.00-2.79-44.95
 20061120FirstTrade
  0.00 0.00 1.44 -89.13
 Floating P/L: -87.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 173.32 Floating P/L: -87.69 Margin: 197.94
Balance: 5 104.58 Equity: 5 016.89 Free Margin: 4 818.95