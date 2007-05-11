FXDD
|Account: 564028
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 May 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8607388
|2007.05.11 12:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.52
|160.68
|161.94
|2007.05.11 16:53
|161.94
|0.00
|0.00
|0.00
|70.09
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8610607
|2007.05.11 15:16
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.47
|160.63
|161.89
|2007.05.11 16:36
|161.89
|0.00
|0.00
|0.00
|70.11
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8589952
|2007.05.10 18:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.43
|121.27
|120.01
|2007.05.10 20:12
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8530329
|2007.05.08 11:46
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.66
|161.82
|163.08
|2007.05.10 20:04
|161.82
|0.00
|0.00
|9.39
|-139.96
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8542998
|2007.05.08 20:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.30
|163.14
|161.88
|2007.05.10 19:57
|161.88
|0.00
|0.00
|-10.36
|69.95
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8490992
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.05
|119.21
|120.47
|2007.05.10 13:15
|120.47
|0.00
|0.00
|14.85
|69.73
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8514442
|2007.05.07 17:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.93
|119.09
|120.35
|2007.05.10 12:14
|120.35
|0.00
|0.00
|12.44
|69.80
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8530722
|2007.05.08 12:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9933
|1.9849
|1.9975
|2007.05.09 16:24
|1.9975
|0.00
|0.00
|-0.28
|84.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8545348
|2007.05.09 01:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9894
|1.9978
|1.9852
|2007.05.09 16:24
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8471092
|2007.05.03 20:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2146
|1.2062
|1.2188
|2007.05.08 17:17
|1.2188
|0.00
|0.00
|4.57
|68.92
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8515385
|2007.05.07 18:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2095
|1.2179
|1.2053
|2007.05.08 17:16
|1.2179
|0.00
|0.00
|-2.00
|-137.94
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8453590
|2007.05.03 00:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.33
|162.49
|163.75
|2007.05.08 13:48
|162.49
|0.00
|0.00
|6.74
|-140.15
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8514549
|2007.05.07 18:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.30
|164.14
|162.88
|2007.05.08 11:13
|162.88
|0.00
|0.00
|-2.65
|70.07
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|32.70
|140.62
|Closed P/L:
|173.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8610351
|2007.05.11 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9794
|1.9878
|1.9752
|
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.08
|-28.00
|
|20061120
|FirstTrade
|8543167
|2007.05.08 20:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2181
|1.2097
|1.2223
|
|1.2183
|0.00
|0.00
|9.18
|3.28
|
|20061120
|FirstTrade
|8561475
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2164
|1.2248
|1.2122
|
|1.2186
|0.00
|0.00
|-9.75
|-36.11
|
|20061120
|FirstTrade
|8593465
|2007.05.10 20:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.00
|119.16
|120.42
|
|120.10
|0.00
|0.00
|4.88
|16.65
|
|20061120
|FirstTrade
|8601989
|2007.05.11 06:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.86
|120.70
|119.44
|
|120.13
|0.00
|0.00
|-2.79
|-44.95
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|1.44
|-89.13
|
|Floating P/L:
|-87.69
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|173.32
|Floating P/L:
|-87.69
|Margin:
|197.94
|Balance:
|5 104.58
|Equity:
|5 016.89
|Free Margin:
|4 818.95