FXDD

Account: 564028 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 May 4, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
84730412007.05.03 23:05sell0.20usdjpy120.41121.25119.992007.05.04 15:58119.990.000.00-2.7670.01
 20061120FirstTrade[tp]
84392412007.05.02 11:15buy0.20usdjpy119.93119.09120.352007.05.03 17:03120.350.000.007.2369.80
 20061120FirstTrade[tp]
84221022007.05.01 17:58sell0.10usdchf1.21461.22301.21042007.05.03 09:341.21040.000.00-3.9234.70
 20061120FirstTrade[tp]
84251632007.05.01 19:32buy0.20gbpusd1.99951.99112.00372007.05.02 10:311.99110.000.00-0.30-168.00
 20061120FirstTrade[sl]
84329332007.05.02 06:23sell0.20usdjpy119.95120.79119.532007.05.02 08:59119.530.000.000.0070.28
 20061120FirstTrade[tp]
84075282007.05.01 06:33sell0.20eurjpy163.19164.03162.772007.05.02 08:53162.770.000.00-2.6370.13
 20061120FirstTrade[tp]
83967292007.04.30 17:00buy0.20usdjpy119.54118.70119.962007.05.02 06:21119.960.000.004.8270.02
 20061120FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 2.44 216.94
Closed P/L: 219.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
84535902007.05.03 00:15buy0.20eurjpy163.33162.49163.75 163.330.000.004.450.00
 20061120FirstTrade
84710922007.05.03 20:03buy0.20usdchf1.21461.20621.2188 1.21090.000.003.08-61.11
 20061120FirstTrade
84909922007.05.04 16:45buy0.20usdjpy120.05119.21120.47 120.120.000.002.4111.66
 20061120FirstTrade
  0.00 0.00 9.94 -49.45
 Floating P/L: -39.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 219.38 Floating P/L: -39.51 Margin: 671.80
Balance: 4 931.26 Equity: 4 891.75 Free Margin: 4 219.95