FXDD
|Account: 564028
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 May 4, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8473041
|2007.05.03 23:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.41
|121.25
|119.99
|2007.05.04 15:58
|119.99
|0.00
|0.00
|-2.76
|70.01
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8439241
|2007.05.02 11:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.93
|119.09
|120.35
|2007.05.03 17:03
|120.35
|0.00
|0.00
|7.23
|69.80
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8422102
|2007.05.01 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2146
|1.2230
|1.2104
|2007.05.03 09:34
|1.2104
|0.00
|0.00
|-3.92
|34.70
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8425163
|2007.05.01 19:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9995
|1.9911
|2.0037
|2007.05.02 10:31
|1.9911
|0.00
|0.00
|-0.30
|-168.00
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8432933
|2007.05.02 06:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.95
|120.79
|119.53
|2007.05.02 08:59
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|70.28
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8407528
|2007.05.01 06:33
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.19
|164.03
|162.77
|2007.05.02 08:53
|162.77
|0.00
|0.00
|-2.63
|70.13
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8396729
|2007.04.30 17:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.54
|118.70
|119.96
|2007.05.02 06:21
|119.96
|0.00
|0.00
|4.82
|70.02
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|2.44
|216.94
|Closed P/L:
|219.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8453590
|2007.05.03 00:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.33
|162.49
|163.75
|
|163.33
|0.00
|0.00
|4.45
|0.00
|
|20061120
|FirstTrade
|8471092
|2007.05.03 20:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2146
|1.2062
|1.2188
|
|1.2109
|0.00
|0.00
|3.08
|-61.11
|
|20061120
|FirstTrade
|8490992
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.05
|119.21
|120.47
|
|120.12
|0.00
|0.00
|2.41
|11.66
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|9.94
|-49.45
|
|Floating P/L:
|-39.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|219.38
|Floating P/L:
|-39.51
|Margin:
|671.80
|Balance:
|4 931.26
|Equity:
|4 891.75
|Free Margin:
|4 219.95