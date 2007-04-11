FXDD

Account: xxxxx Name: David Stanley Currency: USD 2007 May 18, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20624851582007.04.11 23:41balancePayPal Dep 4/11 - AL1 300.00
20624851592007.04.11 23:42balanceSpring Bonus - AL32.50
20624885652007.04.12 11:00sell0.03usdchf1.21870.00001.21572007.04.12 16:341.21750.000.000.002.96
20624895202007.04.12 14:20buy0.03eurusd1.34600.00001.34832007.04.12 17:171.34830.000.000.006.90
20624953962007.04.13 06:01buy0.03eurusd1.35180.00001.35412007.04.13 10:181.35290.000.000.003.30
20624953992007.04.13 06:01sell0.03usdchf1.21450.00001.21222007.04.13 09:331.21320.000.000.003.21
20624970782007.04.13 11:00buy0.03eurusd1.35260.00001.35492007.04.13 13:001.35370.000.000.003.30
20624978192007.04.13 13:00buy0.03eurusd1.35370.00001.35602007.04.13 14:431.35480.000.000.003.30
20624990212007.04.13 15:00buy0.03eurusd1.35380.00001.35612007.04.13 17:001.35490.000.000.003.30
20624995522007.04.13 15:30sell0.03usdchf1.20930.00001.20702007.04.13 15:321.20800.000.000.003.23
20624998762007.04.13 15:40sell0.03usdchf1.20950.00001.20722007.04.13 16:451.20820.000.000.003.23
20625006902007.04.13 17:00sell0.03usdchf1.20820.00001.20592007.04.13 20:411.21500.000.000.00-16.79
20625007022007.04.13 17:00buy0.03eurusd1.35570.00001.35802007.04.13 18:531.35170.000.000.00-12.00
20625014932007.04.13 17:36sell0.07usdchf1.21120.00001.20892007.04.13 20:411.21510.000.000.00-22.47
20625016062007.04.13 17:39buy0.07eurusd1.35260.00001.35492007.04.13 18:531.35170.000.000.00-6.30
20625021722007.04.13 17:53sell0.16usdchf1.21430.00001.21202007.04.13 20:411.21500.000.000.00-9.22
20625026522007.04.13 18:14sell0.25usdchf1.21730.00001.21502007.04.13 20:411.21500.000.000.0047.33
20625027852007.04.13 18:18buy0.11eurusd1.34960.00001.35192007.04.13 18:531.35170.000.000.0023.10
20625111572007.04.16 20:00buy0.03usdchf1.21360.00001.21662007.04.16 23:231.21420.000.000.001.48
20625115332007.04.16 23:24buy0.03usdchf1.21450.00001.21752007.04.17 17:591.20970.000.000.23-11.90
20625153202007.04.17 13:00buy0.03usdcad1.13260.00001.13562007.04.17 21:181.13050.000.000.00-5.57
20625153222007.04.17 13:00sell0.03eurusd1.35340.00001.35042007.04.18 15:051.35790.000.000.14-13.50
20625155812007.04.17 13:28buy0.07usdchf1.21110.00001.21412007.04.17 17:591.20970.000.000.00-8.10
20625160812007.04.17 15:00buy0.03eurusd1.35510.00001.35812007.04.17 15:301.35570.000.000.001.80
20625163402007.04.17 15:30buy0.03eurusd1.35690.00001.35992007.04.17 15:451.35750.000.000.001.80
20625167682007.04.17 15:42sell0.07eurusd1.35670.00001.35372007.04.18 15:051.35810.000.000.32-9.80
20625169392007.04.17 15:45buy0.03eurusd1.35840.00001.36142007.04.17 15:481.35900.000.000.001.80
20625172342007.04.17 15:47buy0.16usdchf1.20780.00001.21082007.04.17 17:591.20950.000.000.0022.49
20625172672007.04.17 15:48buy0.03eurusd1.35940.00001.36242007.04.17 22:241.35710.000.000.00-6.90
20625184482007.04.17 17:13buy0.07usdcad1.12930.00001.13232007.04.17 21:181.13050.000.000.007.43
20625193772007.04.17 19:22buy0.07eurusd1.35600.00001.35902007.04.17 22:241.35720.000.000.008.40
20625223132007.04.18 10:10sell0.16eurusd1.36000.00001.35702007.04.18 15:051.35840.000.000.0025.60
20625223402007.04.18 10:10buy0.03eurusd1.36010.00001.36312007.04.18 11:571.36070.000.000.001.80
20625233742007.04.18 11:57buy0.03eurusd1.36110.00001.36412007.04.18 16:371.35910.000.000.00-6.00
20625240292007.04.18 14:04buy0.03usdcad1.13110.00001.13412007.04.18 14:591.13180.000.000.001.86
20625249032007.04.18 15:05buy0.07eurusd1.35770.00001.36072007.04.18 16:371.35890.000.000.008.40
20625275332007.04.18 19:00sell0.03eurusd1.35730.00001.35432007.04.19 04:451.35930.000.000.46-6.00
20625284282007.04.18 23:29sell0.07eurusd1.36070.00001.35772007.04.19 04:441.35950.000.001.078.40
20625334242007.04.19 11:00sell0.03eurusd1.35840.00001.35542007.04.19 11:101.35780.000.000.001.80
20625335422007.04.19 11:10sell0.04eurusd1.35770.00001.35472007.04.19 15:501.35940.000.000.00-6.80
20625351612007.04.19 15:37sell0.06eurusd1.36100.00001.35802007.04.19 15:501.35950.000.000.009.00
20625376222007.04.19 19:00buy0.03usdchf1.20480.00001.20782007.04.19 19:091.20540.000.000.001.49
20625377322007.04.19 19:09buy0.03usdchf1.20580.00001.20882007.04.20 10:421.20640.000.000.231.49
20625384382007.04.20 00:00buy0.04usdcad1.12980.00001.13282007.04.20 22:111.12180.000.000.00-28.53
20625440432007.04.20 14:00sell0.04eurusd1.36050.00001.35752007.04.20 15:561.36000.000.000.002.00
20625447092007.04.20 15:30buy0.06usdcad1.12620.00001.12922007.04.20 22:111.12180.000.000.00-23.53
20625463812007.04.20 17:17buy0.12usdcad1.12290.00001.12592007.04.20 22:111.12180.000.000.00-11.77
20625463832007.04.20 17:17sell0.03usdcad1.12230.00001.11932007.04.20 22:111.12230.000.000.000.00
20625468362007.04.20 18:00sell0.03eurusd1.35920.00001.35622007.04.23 06:511.35860.000.000.141.80
20625480352007.04.20 22:21sell0.05eurusd1.36011.36501.35152007.04.23 08:541.35820.000.000.239.50
20625480392007.04.20 22:22sell0.40eurusd1.35991.36501.35252007.04.23 08:541.35820.000.001.8368.00
20625499112007.04.23 08:00sell0.03eurusd1.35940.00001.35712007.04.23 08:541.35830.000.000.003.30
20625502832007.04.23 08:54sell0.03eurusd1.35810.00001.35582007.04.23 11:141.35700.000.000.003.30
20625511572007.04.23 11:14sell0.03eurusd1.35680.00001.35452007.04.23 12:061.35570.000.000.003.30
20625518152007.04.23 13:09sell0.03eurusd1.35680.00001.35452007.04.23 13:571.35560.000.000.003.60
20625527562007.04.23 16:00sell0.03eurusd1.35600.00001.35372007.04.23 16:311.35480.000.000.003.60
20625537292007.04.23 18:00sell0.03eurusd1.35660.00001.35432007.04.24 05:131.35540.000.000.133.60
20625577842007.04.24 11:00sell0.03usdchf1.20810.00001.20512007.04.24 11:511.20750.000.000.001.49
20625579552007.04.24 11:51sell0.03usdchf1.20720.00001.20422007.04.24 13:311.20660.000.000.001.49
20625584712007.04.24 13:32sell0.03usdchf1.20630.00001.20332007.04.24 16:521.20570.000.000.001.49
20625590112007.04.24 15:00buy0.04eurusd1.35830.00001.36132007.04.24 16:521.35880.000.000.002.00
20625595842007.04.24 16:52buy0.04eurusd1.35920.00001.36222007.04.24 17:001.35970.000.000.002.00
20625613142007.04.24 19:01buy0.03eurusd1.36230.00001.36462007.04.24 23:001.36350.000.000.003.60
20625633522007.04.25 08:01sell0.02usdjpy118.41118.39117.812007.04.25 09:17118.310.000.000.001.69
20625644772007.04.25 11:00buy0.02gbpusd2.00401.95902.01002007.04.25 11:192.00480.000.000.001.60
20625646332007.04.25 11:19buy0.02gbpusd2.00521.96022.01122007.04.27 11:001.99030.000.00-0.12-29.80
20625649022007.04.25 12:00buy0.02usdjpy118.54118.56119.142007.04.25 12:50118.640.000.000.001.69
20625651462007.04.25 12:50buy0.02usdjpy118.67114.17119.272007.04.25 15:40118.770.000.000.001.68
20625663162007.04.25 15:40buy0.02usdjpy118.81118.83119.412007.04.26 09:39118.910.000.000.731.68
20625663682007.04.25 15:40sell0.02gbpusd2.00122.04651.99552007.04.26 12:322.00040.000.00-0.051.60
20625672902007.04.25 17:09sell0.02usdjpy118.47122.97117.872007.04.27 14:27119.300.000.00-1.12-13.91
20625705852007.04.26 09:39buy0.02usdjpy118.93118.94119.532007.04.26 10:47119.040.000.000.001.85
20625710932007.04.26 10:47sell0.05usdjpy119.03125.73118.432007.04.27 14:27119.300.000.00-0.70-11.32
20625719752007.04.26 12:32sell0.02gbpusd1.99971.99971.99372007.04.26 12:341.99880.000.000.001.80
20625720152007.04.26 12:33buy0.05gbpusd1.99961.93262.00562007.04.27 11:001.99030.000.00-0.07-46.50
20625721292007.04.26 12:34sell0.02gbpusd1.99862.04361.99262007.04.26 12:591.99780.000.000.001.60
20625725582007.04.26 12:59sell0.02gbpusd1.99692.04191.99092007.04.26 14:291.99610.000.000.001.60
20625731142007.04.26 14:00sell0.04eurusd1.36130.00001.35832007.04.26 14:321.36080.000.000.002.00
20625732982007.04.26 14:29sell0.02gbpusd1.99531.99531.98932007.04.26 14:311.99450.000.000.001.60
20625733432007.04.26 14:30buy0.11gbpusd1.99481.93542.00082007.04.27 10:591.99020.000.00-0.16-50.60
20625733712007.04.26 14:31sell0.02gbpusd1.99382.03881.98782007.04.26 14:341.99310.000.000.001.40
20625733942007.04.26 14:32sell0.03eurusd1.36060.00001.35762007.04.26 14:351.35990.000.000.002.10
20625735202007.04.26 14:34sell0.02gbpusd1.99261.99131.98662007.04.26 16:201.99130.000.000.002.60
20625736352007.04.26 14:36sell0.03eurusd1.35950.00001.35652007.04.26 18:581.35880.000.000.002.10
20625749082007.04.26 16:16buy0.25gbpusd1.99081.93781.99682007.04.27 10:591.99010.000.00-0.37-17.50
20625761722007.04.26 18:36sell0.11usdjpy119.51125.45118.912007.04.27 14:27119.290.000.00-1.5320.29
20625777942007.04.27 04:00buy0.02usdjpy119.72115.22120.322007.04.27 14:27119.270.000.000.00-7.55
20625787372007.04.27 09:13buy0.56gbpusd1.98741.93911.99342007.04.27 10:591.99030.000.000.00162.40
20625800882007.04.27 13:00buy0.02gbpusd1.99461.99462.00062007.04.27 13:071.99560.000.000.002.00
20625801772007.04.27 13:07buy0.02gbpusd1.99591.99602.00192007.04.27 13:391.99700.000.000.002.20
20625803502007.04.27 13:39buy0.02gbpusd1.99731.99742.00332007.04.27 13:461.99740.000.000.000.20
20625804262007.04.27 13:46buy0.02gbpusd1.99781.99792.00382007.04.27 14:101.99880.000.000.002.00
20625856262007.04.30 00:02sell0.02gbpusd1.99561.99381.98962007.04.30 02:371.99380.000.000.003.60
20625866232007.04.30 01:00buy0.02gbpusd1.99671.95172.00272007.04.30 13:191.99450.000.000.00-4.40
20625877952007.04.30 04:36sell0.02gbpusd1.99331.99311.98732007.04.30 10:321.99320.000.000.000.20
20625899152007.04.30 11:00sell0.04eurusd1.36000.00001.35702007.04.30 11:061.35950.000.000.002.00
20625899622007.04.30 11:05sell0.02gbpusd1.99151.99141.98552007.04.30 11:281.99140.000.000.000.20
20625899792007.04.30 11:06sell0.04eurusd1.35920.00001.35622007.05.01 04:161.36410.000.000.18-19.60
20625900432007.04.30 11:23buy0.05gbpusd1.99111.92411.99712007.04.30 13:181.99440.000.000.0016.50
20625900892007.04.30 11:28sell0.02gbpusd1.99101.99041.98502007.04.30 11:591.99040.000.000.001.20
20625902222007.04.30 11:59sell0.02gbpusd1.99002.03501.98402007.04.30 13:181.99480.000.000.00-9.60
20625910612007.04.30 15:14sell0.02gbpusd1.99242.03741.98642007.04.30 18:402.00020.000.000.00-15.60
20625914202007.04.30 15:47sell0.09eurusd1.36250.00001.35952007.05.01 04:161.36410.000.000.40-14.40
20625921082007.04.30 17:00buy0.02gbpusd1.99631.99892.00232007.04.30 17:511.99890.000.000.005.20
20625925112007.04.30 17:44sell0.05gbpusd1.99792.06491.99192007.04.30 18:402.00020.000.000.00-11.50
20625926492007.04.30 17:51buy0.02gbpusd1.99941.99982.00542007.04.30 18:081.99980.000.000.000.80
20625930052007.04.30 18:10sell0.20eurusd1.36590.00001.36292007.05.01 04:161.36410.000.000.8936.00
20625933882007.04.30 18:30sell0.11gbpusd2.00282.06221.99682007.04.30 18:402.00010.000.000.0029.70
20625941002007.04.30 20:00buy0.02gbpusd2.00121.95622.00722007.05.01 09:582.00220.000.00-0.032.00
20625957472007.05.01 06:59buy0.02usdjpy119.55119.57120.152007.05.01 17:33119.570.000.000.000.33
20625958912007.05.01 07:57sell0.01eurusd1.36471.37101.35112007.05.03 03:391.35950.000.000.175.20
20625972442007.05.01 12:01buy0.02gbpusd2.00212.00222.00812007.05.01 13:202.00320.000.000.002.20
20625980772007.05.01 15:00buy0.02gbpusd2.00522.00532.01122007.05.01 15:312.00620.000.000.002.00
20625981332007.05.01 15:19sell0.02usdjpy119.46119.38118.862007.05.01 16:09119.380.000.000.001.34
20625982082007.05.01 15:31buy0.02gbpusd2.00691.96192.01292007.05.02 04:271.99870.000.00-0.03-16.40
20626001672007.05.01 17:26buy0.05gbpusd2.00141.93442.00742007.05.02 04:271.99870.000.00-0.07-13.50
20626021072007.05.01 19:23sell0.02gbpusd1.99791.99741.99192007.05.02 03:391.99740.000.00-0.021.00
20626026642007.05.01 23:00buy0.02usdjpy119.79119.81120.392007.05.02 01:40119.810.000.000.240.33
20626035472007.05.02 04:13buy0.11gbpusd1.99611.93672.00212007.05.02 04:271.99890.000.000.0030.80
20626041102007.05.02 06:18sell0.02gbpusd1.99481.99471.98882007.05.02 10:001.99380.000.000.002.00
20626051962007.05.02 08:59sell0.02usdjpy119.58124.08118.982007.05.04 14:05120.340.000.00-1.11-12.63
20626060052007.05.02 11:00buy0.02usdjpy120.00120.03120.602007.05.02 12:05120.030.000.000.000.50
20626065282007.05.02 12:55sell0.05usdjpy120.14126.84119.542007.05.04 14:03120.350.000.00-2.76-8.72
20626067322007.05.02 13:44sell0.02gbpusd1.99161.99161.98562007.05.02 13:561.99060.000.000.002.00
20626067992007.05.02 13:56sell0.02gbpusd1.99001.98991.98402007.05.02 17:021.98900.000.000.002.00
20626082472007.05.02 17:00buy0.02usdjpy120.17120.18120.732007.05.02 17:09120.180.000.000.000.17
20626083182007.05.02 17:02sell0.02gbpusd1.98861.98851.98262007.05.02 17:071.98740.000.000.002.40
20626084232007.05.02 17:07sell0.02gbpusd1.98692.03191.98092007.05.02 20:321.99070.000.000.00-7.60
20626084792007.05.02 17:09buy0.02usdjpy120.23120.30120.832007.05.03 17:49120.300.000.000.721.16
20626095542007.05.02 19:12sell0.05gbpusd1.99252.05951.98652007.05.02 20:321.99060.000.000.009.50
20626098692007.05.02 21:46sell0.02gbpusd1.98971.98961.98372007.05.03 01:011.98870.000.00-0.052.00
20626101062007.05.03 00:03buy0.02gbpusd1.99000.00002.06002007.05.03 01:011.98830.000.000.00-3.40
20626102992007.05.03 01:02buy0.02gbpusd1.98860.00002.05862007.05.03 05:591.98990.000.000.002.60
20626105932007.05.03 03:40buy0.01eurusd1.35941.35501.36452007.05.03 14:111.36080.000.000.001.40
20626113172007.05.03 09:00buy0.02gbpusd1.99181.99191.99782007.05.03 10:521.99280.000.000.002.00
20626119762007.05.03 11:00buy0.02gbpusd1.99271.99281.99872007.05.03 12:121.99370.000.000.002.00
20626122922007.05.03 12:12buy0.02gbpusd1.99391.94891.99992007.05.04 14:031.98660.000.00-0.03-14.60
20626141112007.05.03 17:00sell0.02gbpusd1.98791.98661.98192007.05.03 17:261.98660.000.000.002.60
20626141132007.05.03 17:00buy0.05gbpusd1.98841.92141.99442007.05.04 14:031.98660.000.00-0.07-9.00
20626146302007.05.03 17:26sell0.02gbpusd1.98621.98611.98022007.05.04 04:391.98610.000.00-0.020.20
20626155122007.05.03 20:00buy0.02usdjpy120.34120.37120.942007.05.03 23:15120.370.000.000.000.50
20626229332007.05.07 00:00buy0.02gbpusd1.99461.99472.00062007.05.07 04:131.99590.000.000.002.60
20626236132007.05.07 03:57sell0.02usdjpy119.99119.97119.392007.05.07 06:36119.870.000.000.002.00
20626240502007.05.07 06:36sell0.02usdjpy119.84119.82119.242007.05.08 06:29119.730.000.00-0.281.84
20626241312007.05.07 07:00buy0.02gbpusd1.99631.99632.00232007.05.07 09:061.99630.000.000.000.00
20626248202007.05.07 11:02buy0.02gbpusd1.99681.95182.00282007.05.09 12:591.99310.000.00-0.06-7.40
20626260422007.05.07 18:27sell0.02gbpusd1.99431.99361.98832007.05.07 22:221.99360.000.000.001.40
20626265152007.05.07 22:22sell0.02gbpusd1.99321.99261.98722007.05.08 11:191.99260.000.00-0.021.20
20626266972007.05.08 00:43sell0.05eurusd1.35991.36851.35152007.05.08 02:501.36000.000.000.00-0.50
20626269902007.05.08 02:50sell0.05eurusd1.35981.35751.33502007.05.11 14:141.34880.000.001.1755.00
20626278972007.05.08 06:29sell0.02usdjpy119.69119.67119.092007.05.08 15:29119.580.000.000.001.84
20626293312007.05.08 11:19sell0.02gbpusd1.99221.99021.98622007.05.08 17:231.99020.000.000.004.00
20626317352007.05.08 17:17buy0.05gbpusd1.99121.92421.99722007.05.09 12:591.99320.000.00-0.0710.00
20626320552007.05.08 17:23sell0.02gbpusd1.98981.98911.98382007.05.08 21:051.98910.000.000.001.40
20626327372007.05.08 19:00buy0.02usdjpy119.91119.93120.512007.05.08 21:42120.020.000.000.001.83
20626331292007.05.08 21:43buy0.02usdjpy120.04120.05120.642007.05.09 21:49120.050.000.000.240.17
20626344892007.05.09 06:07sell0.02usdjpy119.74124.24119.142007.05.10 19:42120.100.000.00-0.81-6.00
20626360072007.05.09 12:59buy0.02gbpusd1.99341.99351.99942007.05.09 15:531.99440.000.000.002.00
20626384642007.05.09 20:00buy0.02gbpusd1.99721.95222.00322007.05.10 14:021.99020.000.00-0.05-14.00
20626395532007.05.09 23:00buy0.02usdjpy120.10120.14120.702007.05.10 02:54120.140.000.000.760.67
20626401202007.05.10 02:02sell0.02gbpusd1.99281.99111.98682007.05.10 11:191.99110.000.000.003.40
20626410262007.05.10 06:00buy0.02usdjpy120.07120.38120.672007.05.10 12:38120.380.000.000.005.15
20626423512007.05.10 11:14buy0.05gbpusd1.99171.92471.99772007.05.10 14:021.99020.000.000.00-7.50
20626424132007.05.10 11:16sell0.05usdjpy120.30127.00119.702007.05.10 19:42120.100.000.000.008.33
20626433972007.05.10 12:22buy0.11gbpusd1.98671.92731.99272007.05.10 14:021.99020.000.000.0038.50
20626439832007.05.10 13:15sell0.02gbpusd1.98502.03001.97902007.05.10 14:021.99040.000.000.00-10.80
20626445452007.05.10 14:07sell0.02gbpusd1.98761.98751.98162007.05.10 15:501.98640.000.000.002.40
20626481152007.05.10 19:42sell0.02usdjpy120.09120.06119.492007.05.10 20:14119.960.000.000.002.17
20626493862007.05.10 22:36sell0.02usdjpy119.96119.94119.362007.05.10 23:08119.940.000.000.000.33
20626494612007.05.10 23:08sell0.02usdjpy119.91119.89119.312007.05.11 00:03119.790.000.00-0.282.00
20626566072007.05.14 00:01buy0.02gbpusd1.98281.98291.98882007.05.14 02:441.98380.000.000.002.00
20626574512007.05.14 03:00buy0.02gbpusd1.98371.93871.98972007.05.15 17:311.98010.000.00-0.06-7.20
20626576942007.05.14 04:21buy0.02usdjpy120.21120.22120.812007.05.14 09:49120.220.000.000.000.17
20626591442007.05.14 11:30sell0.02gbpusd1.98181.98091.97582007.05.14 11:431.98090.000.000.001.80
20626592682007.05.14 11:43sell0.02gbpusd1.98051.98021.97452007.05.14 15:211.98020.000.000.000.60
20626593482007.05.14 12:00buy0.02usdjpy120.31120.34120.912007.05.14 16:00120.430.000.000.001.99
20626601392007.05.14 15:21sell0.02gbpusd1.97981.97921.97382007.05.14 23:111.97920.000.000.001.20
20626611882007.05.14 19:00buy0.02usdjpy120.40120.41121.002007.05.15 02:53120.420.000.000.240.33
20626622892007.05.15 05:40sell0.02usdjpy120.28120.22119.682007.05.15 10:08120.220.000.000.001.00
20626623192007.05.15 06:00buy0.02usdjpy120.35120.38120.952007.05.15 12:30120.480.000.000.002.16
20626638472007.05.15 11:30sell0.02gbpusd1.97841.97811.97272007.05.15 11:331.97810.000.000.000.60
20626638832007.05.15 11:32buy0.05gbpusd1.97821.91121.98422007.05.15 17:311.98010.000.000.009.50
20626639182007.05.15 11:33sell0.02gbpusd1.97761.97761.97162007.05.15 11:531.97750.000.000.000.20
20626640372007.05.15 11:53sell0.02gbpusd1.97711.97631.97112007.05.15 12:071.97630.000.000.001.60
20626643352007.05.15 12:30buy0.02usdjpy120.50120.54121.102007.05.16 15:05120.540.000.000.240.66
20626647942007.05.15 14:00sell0.04eurusd1.35300.00001.35002007.05.15 16:041.35510.000.000.00-8.40
20626653162007.05.15 15:34sell0.09eurusd1.35630.00001.35332007.05.15 16:041.35510.000.000.0010.80
20626665012007.05.15 17:31buy0.02gbpusd1.98071.98081.98672007.05.15 17:321.98170.000.000.002.00
20626665702007.05.15 17:32buy0.02gbpusd1.98211.98221.98812007.05.15 17:481.98310.000.000.002.00
20626672552007.05.15 17:48buy0.02gbpusd1.98361.93861.98962007.05.15 17:511.98460.000.000.002.00
20626674222007.05.15 17:51buy0.02gbpusd1.98511.98521.99112007.05.15 18:411.98610.000.000.002.00
20626676402007.05.15 17:58sell0.02usdjpy120.23124.73119.632007.05.18 13:26121.080.000.00-1.37-14.04
20626710722007.05.16 12:32sell0.02gbpusd1.98371.98361.97772007.05.16 14:371.98230.000.000.002.80
20626715632007.05.16 14:37sell0.02gbpusd1.98141.98131.97542007.05.16 18:101.98130.000.000.000.20
20626738662007.05.16 18:10sell0.02gbpusd1.98091.98081.97492007.05.16 18:121.97990.000.000.002.00
20626739852007.05.16 18:12sell0.02gbpusd1.97851.97841.97252007.05.16 18:581.97750.000.000.002.00
20626747672007.05.16 18:58sell0.02gbpusd1.97721.97711.97122007.05.16 20:241.97620.000.000.002.00
20626749352007.05.16 19:04sell0.05usdjpy120.79127.49120.192007.05.18 13:26121.070.000.00-2.73-11.56
20626756222007.05.16 20:24sell0.02gbpusd1.97572.02071.96972007.05.17 14:171.97470.000.000.052.00
20626818532007.05.17 17:57sell0.11usdjpy121.28127.22120.682007.05.18 13:26121.010.000.00-1.5024.54
  0.00 0.00 -4.73 309.25
Closed P/L: 304.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 332.50 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 304.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 641.06 Equity: 1 641.06 Free Margin: 1 641.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 945.19 Gross Loss: 640.67 Total Net Profit: 304.52
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 1.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 156.96 (9.51%) Relative Drawdown ($): 9.51% (156.96)
 
Total Trades: 198 Short Positions (won %): 105 (78.10%) Long Positions (won %): 93 (73.12%)
Profit Trades (% of total): 150 (75.76%) Loss trades (% of total): 48 (24.24%)
Largest profit trade: 162.40 loss trade: -50.76
Average profit trade: 6.30 loss trade: -13.35
Maximum consecutive wins ($): 33 (306.07) consecutive losses ($): 4 (-145.12)
Maximal consecutive profit (count): 306.07 (33) consecutive loss (count): -145.12 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2