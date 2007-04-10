RB26DETT_ClassifiedStat_09mai.htm
|A/C No: 1420846
|Name: 10 points 3_DS
|2007.05.09 22:39 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30630973
|772188
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:31
|1.2197
|0.00
|0.00
|2.87
|2
|30738433
|772188
|2007.04.09 02:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2234
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|3.10
|3
|30839402
|772188
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|2.46
|4
|30859267
|772188
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|2.46
|5
|31024691
|772188
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|1.88
|6
|31204065
|772188
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2109
|1.2272
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|-2.79
|7
|31213777
|772188
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2219
|1.2109
|1.2254
|2007.04.12 08:49
|1.2204
|0.00
|0.00
|-2.46
|8
|31243700
|772188
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2201
|1.2109
|1.2236
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.66
|9
|31281278
|772188
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2207
|1.2079
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|-2.46
|10
|31296634
|772188
|2007.04.12 11:31
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2188
|1.2078
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|-1.97
|11
|31319603
|772188
|2007.04.12 13:35
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2170
|1.2078
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|2.30
|12
|31324597
|772188
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2152
|1.2078
|1.2187
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|15.77
|13
|31438897
|772188
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2145
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|2.31
|14
|31486690
|772188
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|2.23
|15
|31530897
|772188
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2076
|1.2204
|1.2041
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-6.09
|16
|31542672
|772188
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2094
|1.2204
|1.2059
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|-9.05
|17
|31566037
|772188
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2112
|1.2204
|1.2077
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-12.51
|18
|31569080
|772188
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2130
|1.2204
|1.2095
|2007.04.13 17:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|-13.83
|19
|31576022
|772188
|2007.04.13 14:56
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2148
|1.2204
|1.2113
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-2.63
|20
|31584603
|772188
|2007.04.13 15:13
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2169
|1.2207
|1.2134
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|52.68
|21
|31675000
|772188
|2007.04.16 04:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|1.2257
|1.2094
|2007.04.17 07:03
|1.2129
|0.00
|-0.09
|0.00
|22
|31795352
|772188
|2007.04.16 21:28
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2148
|1.2128
|1.2073
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|3.30
|23
|31837205
|772188
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2078
|1.2023
|2007.04.17 12:53
|1.2078
|0.00
|0.00
|2.82
|24
|31974717
|772188
|2007.04.18 01:27
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2061
|1.2038
|1.1983
|2007.04.18 09:05
|1.2038
|0.00
|0.00
|1.91
|25
|32165435
|772188
|2007.04.19 03:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2024
|1.2152
|1.1989
|2007.04.19 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.33
|26
|32204484
|772188
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2042
|1.2020
|1.1965
|2007.04.19 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|3.66
|27
|32345511
|772188
|2007.04.20 02:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2048
|1.2176
|1.2013
|2007.04.23 06:04
|1.2072
|0.00
|-0.09
|-1.99
|28
|32378125
|772188
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2067
|1.2177
|1.2032
|2007.04.23 06:04
|1.2073
|0.00
|-0.19
|-0.99
|29
|32416673
|772188
|2007.04.20 13:18
|sell
|0.44
|usdchfm
|1.2086
|1.2178
|1.2051
|2007.04.23 06:04
|1.2074
|0.00
|-0.41
|4.37
|30
|32501833
|772188
|2007.04.23 07:31
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.2067
|1.2195
|1.2032
|2007.04.23 18:29
|1.2096
|0.00
|0.00
|-2.64
|31
|32506782
|772188
|2007.04.23 08:16
|sell
|0.22
|usdchfm
|1.2086
|1.2196
|1.2051
|2007.04.23 18:26
|1.2095
|0.00
|0.00
|-1.64
|32
|32529385
|772188
|2007.04.23 11:12
|sell
|0.44
|usdchfm
|1.2114
|1.2096
|1.2041
|2007.04.23 18:26
|1.2096
|0.00
|0.00
|6.55
|33
|32632161
|772188
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.2087
|1.2040
|1.1985
|2007.04.24 14:13
|1.2040
|0.00
|0.00
|4.29
|34
|32791045
|772188
|2007.04.25 06:37
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.2004
|1.2132
|1.1969
|2007.04.25 10:14
|1.2016
|0.00
|0.00
|-1.10
|35
|32795131
|772188
|2007.04.25 07:08
|sell
|0.22
|usdchfm
|1.2022
|1.2132
|1.1987
|2007.04.25 10:14
|1.2015
|0.00
|0.00
|1.28
|36
|32798933
|772188
|2007.04.25 07:32
|sell
|0.44
|usdchfm
|1.2040
|1.2132
|1.2005
|2007.04.25 10:14
|1.2014
|0.00
|0.00
|9.52
|37
|32816329
|772188
|2007.04.25 10:15
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.2014
|1.2142
|1.1979
|2007.04.25 14:01
|1.2029
|0.00
|0.00
|-1.37
|38
|32827599
|772188
|2007.04.25 12:30
|sell
|0.22
|usdchfm
|1.2033
|1.2143
|1.1998
|2007.04.25 14:01
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.91
|39
|32830102
|772188
|2007.04.25 12:39
|sell
|0.44
|usdchfm
|1.2051
|1.2143
|1.2016
|2007.04.25 14:01
|1.2029
|0.00
|0.00
|8.05
|40
|32917325
|772188
|2007.04.26 02:03
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.2041
|1.2169
|1.2006
|2007.04.26 14:05
|1.2075
|0.00
|0.00
|-3.10
|41
|32971029
|772188
|2007.04.26 09:19
|sell
|0.22
|usdchfm
|1.2059
|1.2169
|1.2024
|2007.04.26 14:05
|1.2075
|0.00
|0.00
|-2.92
|42
|32978028
|772188
|2007.04.26 09:40
|sell
|0.44
|usdchfm
|1.2077
|1.2169
|1.2042
|2007.04.26 14:05
|1.2074
|0.00
|0.00
|1.09
|43
|33004992
|772188
|2007.04.26 12:20
|sell
|0.88
|usdchfm
|1.2095
|1.2169
|1.2060
|2007.04.26 14:03
|1.2073
|0.00
|0.00
|16.04
|44
|33089279
|772188
|2007.04.27 03:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2080
|1.2025
|1.1970
|2007.04.27 12:31
|1.2025
|0.00
|0.00
|4.57
|45
|33268396
|772188
|2007.04.30 07:17
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2091
|1.1963
|1.2126
|2007.05.01 07:28
|1.2080
|0.00
|0.09
|-0.91
|46
|33328637
|772188
|2007.04.30 13:25
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2073
|1.1963
|1.2108
|2007.05.01 07:27
|1.2079
|0.00
|0.18
|0.99
|47
|33354559
|772188
|2007.04.30 15:18
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2055
|1.1963
|1.2090
|2007.05.01 07:27
|1.2079
|0.00
|0.36
|7.95
|48
|33471256
|772188
|2007.05.01 10:22
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2076
|1.2204
|1.2041
|2007.05.02 13:45
|1.2145
|0.00
|-0.09
|-5.68
|49
|33521363
|772188
|2007.05.01 14:41
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2114
|1.2224
|1.2079
|2007.05.02 13:45
|1.2146
|0.00
|-0.19
|-5.27
|50
|33522800
|772188
|2007.05.01 14:47
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2133
|1.2225
|1.2098
|2007.05.02 13:45
|1.2145
|0.00
|-0.38
|-3.95
|51
|33537590
|772188
|2007.05.01 15:44
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2151
|1.2225
|1.2116
|2007.05.02 13:45
|1.2146
|0.00
|-0.75
|3.29
|52
|33616910
|772188
|2007.05.02 07:30
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2169
|1.2225
|1.2134
|2007.05.02 13:45
|1.2145
|0.00
|0.00
|28.46
|53
|33714978
|772188
|2007.05.03 05:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|1.2108
|1.2053
|2007.05.03 06:52
|1.2108
|0.00
|0.00
|1.73
|54
|33723561
|772188
|2007.05.03 06:52
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2104
|1.2232
|1.2069
|2007.05.04 07:03
|1.2143
|0.00
|-0.09
|-3.21
|55
|33751593
|772188
|2007.05.03 12:59
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2122
|1.2232
|1.2087
|2007.05.04 07:02
|1.2144
|0.00
|-0.19
|-3.62
|56
|33761341
|772188
|2007.05.03 14:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2140
|1.2232
|1.2105
|2007.05.04 07:02
|1.2143
|0.00
|-0.38
|-0.99
|57
|33786874
|772188
|2007.05.03 18:18
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2158
|1.2232
|1.2123
|2007.05.04 07:02
|1.2144
|0.00
|-0.75
|9.22
|58
|33837443
|772188
|2007.05.04 07:04
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2135
|1.2263
|1.2100
|2007.05.04 13:01
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.91
|59
|33840727
|772188
|2007.05.04 07:38
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2153
|1.2123
|1.2068
|2007.05.04 13:01
|1.2123
|0.00
|0.00
|4.95
|60
|33944168
|772188
|2007.05.07 03:48
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2095
|1.2223
|1.2060
|2007.05.08 06:19
|1.2108
|0.00
|-0.09
|-1.07
|61
|33992644
|772188
|2007.05.07 18:54
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2113
|1.2223
|1.2078
|2007.05.08 06:18
|1.2107
|0.00
|-0.19
|0.99
|62
|34011518
|772188
|2007.05.08 00:45
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2132
|1.2224
|1.2097
|2007.05.08 06:18
|1.2108
|0.00
|0.00
|7.93
|63
|34045210
|772188
|2007.05.08 08:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2141
|1.2161
|1.2216
|2007.05.08 11:19
|1.2161
|0.00
|0.00
|1.64
|64
|34121597
|772188
|2007.05.09 04:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2176
|1.2154
|1.2099
|2007.05.09 13:28
|1.2154
|0.00
|0.00
|1.81
|0.00
|-3.25
|133.04
|Summary P/L:
|129.79
|
|Winning trades:
|(38) 225.72
|Losing trades:
|(26) -95.93
|Max summary P/L:
|129.79
|Largest winning trade:
|52.68
|Largest losing trade:
|-13.83
|Max consecutive winners:
|5 (12.77)
|Max consecutive losers:
|5 (-44.11)
|Max consecutive profit:
|52.68 (1)
|Max consecutive loss:
|-44.11 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|44.11 (0.88%)
|Profit factor:
|2.35
|Avg. profit factor:
|1.61
|Risk factor:
|2.94
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30624251
|772188
|2007.04.06 02:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|1.9884
|1.9669
|2007.04.06 12:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|3.50
|2
|30751775
|772188
|2007.04.09 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9638
|1.9619
|1.9564
|2007.04.09 14:06
|1.9619
|0.00
|0.00
|1.90
|3
|30833149
|772188
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9646
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|1.90
|4
|30848363
|772188
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|1.80
|5
|30922180
|772188
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|4.40
|6
|31030168
|772188
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.90
|7
|31041375
|772188
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|5.40
|8
|31066558
|772188
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9798
|1.9618
|1.9833
|2007.04.11 10:08
|1.9782
|0.00
|0.00
|-1.60
|9
|31082466
|772188
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9780
|1.9618
|1.9815
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.20
|10
|31084020
|772188
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9762
|1.9781
|1.9836
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|7.60
|11
|31204017
|772188
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9738
|1.9866
|1.9703
|2007.04.12 08:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|-0.60
|12
|31215820
|772188
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9761
|1.9871
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|3.60
|13
|31254980
|772188
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9779
|1.9751
|1.9696
|2007.04.12 08:49
|1.9742
|0.00
|0.00
|14.80
|14
|31297643
|772188
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9778
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|1.90
|15
|31469587
|772188
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9843
|1.9862
|1.9917
|2007.04.13 10:39
|1.9862
|0.00
|0.00
|1.90
|16
|31518844
|772188
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9866
|1.9738
|1.9901
|2007.04.13 15:46
|1.9813
|0.00
|0.00
|-5.30
|17
|31565913
|772188
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9848
|1.9738
|1.9883
|2007.04.13 15:45
|1.9814
|0.00
|0.00
|-6.80
|18
|31568142
|772188
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9828
|1.9736
|1.9863
|2007.04.13 15:45
|1.9813
|0.00
|0.00
|-6.00
|19
|31586634
|772188
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9809
|1.9735
|1.9844
|2007.04.13 15:45
|1.9812
|0.00
|0.00
|2.40
|20
|31587322
|772188
|2007.04.13 15:19
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9790
|1.9811
|1.9866
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|33.60
|21
|31665130
|772188
|2007.04.16 02:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9882
|1.9900
|1.9955
|2007.04.16 08:44
|1.9900
|0.00
|0.00
|1.80
|22
|31824345
|772188
|2007.04.17 06:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9925
|1.9797
|1.9960
|2007.04.17 08:30
|1.9960
|0.00
|0.00
|3.50
|23
|31831021
|772188
|2007.04.17 07:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9907
|1.9797
|1.9942
|2007.04.17 08:30
|1.9942
|0.00
|0.00
|7.00
|24
|31854919
|772188
|2007.04.17 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0002
|2.0020
|2.0075
|2007.04.17 10:39
|2.0020
|0.00
|0.00
|1.80
|25
|31994928
|772188
|2007.04.18 05:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0089
|2.0118
|2.0173
|2007.04.18 08:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|2.90
|26
|32054005
|772188
|2007.04.18 11:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0079
|2.0051
|1.9996
|2007.04.18 12:09
|2.0051
|0.00
|0.00
|2.80
|27
|32151353
|772188
|2007.04.19 01:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0054
|1.9998
|1.9943
|2007.04.19 06:56
|1.9998
|0.00
|0.00
|5.60
|28
|32207164
|772188
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0003
|2.0131
|1.9968
|2007.04.19 10:38
|2.0019
|0.00
|0.00
|-1.60
|29
|32210435
|772188
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0022
|2.0132
|1.9987
|2007.04.19 10:38
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.80
|30
|32220076
|772188
|2007.04.19 07:43
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0041
|2.0133
|2.0006
|2007.04.19 10:37
|2.0017
|0.00
|0.00
|9.60
|31
|32250457
|772188
|2007.04.19 11:14
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9990
|2.0118
|1.9955
|2007.04.19 13:05
|2.0003
|0.00
|0.00
|-1.30
|32
|32251787
|772188
|2007.04.19 11:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0009
|2.0119
|1.9974
|2007.04.19 13:05
|2.0004
|0.00
|0.00
|1.00
|33
|32260395
|772188
|2007.04.19 12:36
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0028
|2.0120
|1.9993
|2007.04.19 13:05
|2.0005
|0.00
|0.00
|9.20
|34
|32345250
|772188
|2007.04.20 02:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0026
|2.0154
|1.9991
|2007.04.20 07:53
|2.0046
|0.00
|0.00
|-2.00
|35
|32364685
|772188
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0045
|2.0155
|2.0010
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|36
|32368190
|772188
|2007.04.20 06:21
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0064
|2.0045
|1.9990
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|7.60
|37
|32384790
|772188
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.11
|gbpusdm
|2.0024
|2.0006
|1.9951
|2007.04.20 08:48
|2.0006
|0.00
|0.00
|1.98
|38
|32404627
|772188
|2007.04.20 11:25
|sell
|0.11
|gbpusdm
|2.0033
|2.0161
|1.9998
|2007.04.23 06:44
|1.9998
|0.00
|0.00
|3.85
|39
|32451467
|772188
|2007.04.22 22:28
|sell
|0.22
|gbpusdm
|2.0055
|2.0011
|1.9956
|2007.04.23 06:44
|1.9997
|0.00
|0.00
|12.76
|40
|32505242
|772188
|2007.04.23 08:05
|sell
|0.11
|gbpusdm
|2.0005
|2.0133
|1.9970
|2007.04.24 02:23
|1.9970
|0.00
|0.00
|3.85
|41
|32639793
|772188
|2007.04.24 05:02
|sell
|0.11
|gbpusdm
|1.9973
|2.0101
|1.9938
|2007.04.24 18:15
|1.9995
|0.00
|0.00
|-2.42
|42
|32665767
|772188
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.22
|gbpusdm
|1.9991
|2.0101
|1.9956
|2007.04.24 18:15
|1.9996
|0.00
|0.00
|-1.10
|43
|32669032
|772188
|2007.04.24 10:17
|sell
|0.44
|gbpusdm
|2.0009
|2.0101
|1.9974
|2007.04.24 18:15
|1.9995
|0.00
|0.00
|6.16
|44
|32701405
|772188
|2007.04.24 14:19
|sell
|0.88
|gbpusdm
|2.0029
|2.0004
|1.9949
|2007.04.24 18:15
|1.9994
|0.00
|0.00
|30.80
|45
|32775410
|772188
|2007.04.25 03:34
|buy
|0.11
|gbpusdm
|2.0036
|1.9908
|2.0071
|2007.04.25 14:20
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.22
|46
|32830938
|772188
|2007.04.25 12:41
|buy
|0.22
|gbpusdm
|2.0018
|2.0038
|2.0093
|2007.04.25 14:20
|2.0038
|0.00
|0.00
|4.40
|47
|32917250
|772188
|2007.04.26 02:03
|buy
|0.11
|gbpusdm
|2.0032
|1.9904
|2.0067
|2007.04.26 13:16
|1.9904
|0.00
|0.00
|-14.08
|48
|32972143
|772188
|2007.04.26 09:26
|buy
|0.22
|gbpusdm
|2.0014
|1.9904
|2.0049
|2007.04.26 13:16
|1.9904
|0.00
|0.00
|-24.20
|49
|32974851
|772188
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.44
|gbpusdm
|1.9995
|1.9903
|2.0030
|2007.04.26 13:16
|1.9903
|0.00
|0.00
|-40.48
|50
|32982500
|772188
|2007.04.26 10:00
|buy
|0.88
|gbpusdm
|1.9977
|1.9903
|2.0012
|2007.04.26 13:16
|1.9903
|0.00
|0.00
|-65.12
|51
|32994183
|772188
|2007.04.26 11:29
|buy
|1.76
|gbpusdm
|1.9959
|1.9903
|1.9994
|2007.04.26 13:16
|1.9903
|0.00
|0.00
|-98.56
|52
|32995420
|772188
|2007.04.26 11:31
|buy
|3.52
|gbpusdm
|1.9941
|1.9903
|1.9976
|2007.04.26 13:16
|1.9903
|0.00
|0.00
|-133.76
|53
|33090698
|772188
|2007.04.27 03:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9924
|1.9796
|1.9959
|2007.04.27 07:45
|1.9890
|0.00
|0.00
|-3.40
|54
|33098019
|772188
|2007.04.27 05:54
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9906
|1.9796
|1.9941
|2007.04.27 07:45
|1.9891
|0.00
|0.00
|-3.00
|55
|33100426
|772188
|2007.04.27 06:12
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9888
|1.9796
|1.9923
|2007.04.27 07:44
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.80
|56
|33105836
|772188
|2007.04.27 06:57
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9869
|1.9795
|1.9904
|2007.04.27 07:44
|1.9889
|0.00
|0.00
|16.00
|57
|33125942
|772188
|2007.04.27 10:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9949
|1.9972
|2.0027
|2007.04.27 10:47
|1.9972
|0.00
|0.00
|2.30
|58
|33136709
|772188
|2007.04.27 11:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9999
|1.9871
|2.0034
|2007.04.27 12:30
|2.0034
|0.00
|0.00
|3.50
|59
|33288761
|772188
|2007.04.30 08:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9896
|2.0024
|1.9861
|2007.04.30 15:19
|2.0024
|0.00
|0.00
|-12.80
|60
|33295048
|772188
|2007.04.30 09:21
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9914
|2.0024
|1.9879
|2007.04.30 15:19
|2.0024
|0.00
|0.00
|-22.00
|61
|33300456
|772188
|2007.04.30 09:59
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9932
|2.0024
|1.9897
|2007.04.30 15:19
|2.0024
|0.00
|0.00
|-36.80
|62
|33322982
|772188
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9951
|2.0025
|1.9916
|2007.04.30 15:19
|2.0025
|0.00
|0.00
|-59.20
|63
|33341715
|772188
|2007.04.30 14:35
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9971
|2.0027
|1.9936
|2007.04.30 15:19
|2.0027
|0.00
|0.00
|-89.60
|64
|33344225
|772188
|2007.04.30 14:49
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9990
|2.0028
|1.9955
|2007.04.30 15:19
|2.0028
|0.00
|0.00
|-121.60
|65
|33411251
|772188
|2007.05.01 01:49
|sell
|0.09
|gbpusdm
|1.9996
|2.0124
|1.9961
|2007.05.01 07:30
|2.0012
|0.00
|0.00
|-1.44
|66
|33436887
|772188
|2007.05.01 06:48
|sell
|0.18
|gbpusdm
|2.0015
|2.0125
|1.9980
|2007.05.01 07:30
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.36
|67
|33442680
|772188
|2007.05.01 07:22
|sell
|0.36
|gbpusdm
|2.0034
|2.0126
|1.9999
|2007.05.01 07:30
|2.0015
|0.00
|0.00
|6.84
|68
|33483548
|772188
|2007.05.01 11:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0055
|1.9927
|2.0090
|2007.05.02 07:10
|1.9927
|0.00
|0.00
|-12.80
|69
|33521342
|772188
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9994
|1.9884
|2.0029
|2007.05.02 07:10
|1.9925
|0.00
|-0.01
|-13.80
|70
|33594784
|772188
|2007.05.02 04:59
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9945
|1.9853
|1.9980
|2007.05.02 07:10
|1.9927
|0.00
|0.00
|-7.20
|71
|33615607
|772188
|2007.05.02 07:18
|sell
|0.09
|gbpusdm
|1.9936
|2.0064
|1.9901
|2007.05.02 10:07
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.09
|72
|33622896
|772188
|2007.05.02 08:44
|sell
|0.18
|gbpusdm
|1.9954
|1.9934
|1.9879
|2007.05.02 10:07
|1.9934
|0.00
|0.00
|3.60
|73
|33631658
|772188
|2007.05.02 10:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9915
|1.9888
|1.9833
|2007.05.02 14:14
|1.9888
|0.00
|0.00
|2.70
|74
|33706219
|772188
|2007.05.03 01:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9905
|1.9923
|1.9978
|2007.05.03 08:29
|1.9923
|0.00
|0.00
|1.80
|75
|33730541
|772188
|2007.05.03 09:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9930
|1.9802
|1.9965
|2007.05.04 07:03
|1.9878
|0.00
|0.00
|-5.20
|76
|33748201
|772188
|2007.05.03 12:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9912
|1.9802
|1.9947
|2007.05.04 07:03
|1.9879
|0.00
|-0.01
|-6.60
|77
|33755789
|772188
|2007.05.03 13:28
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9894
|1.9802
|1.9929
|2007.05.04 07:02
|1.9880
|0.00
|-0.02
|-5.60
|78
|33763086
|772188
|2007.05.03 14:02
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9876
|1.9802
|1.9911
|2007.05.04 07:02
|1.9881
|0.00
|-0.03
|4.00
|79
|33812554
|772188
|2007.05.04 01:35
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9858
|1.9802
|1.9893
|2007.05.04 07:02
|1.9880
|0.00
|0.00
|35.20
|80
|33935783
|772188
|2007.05.07 01:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9966
|1.9838
|2.0001
|2007.05.09 06:09
|1.9913
|0.00
|0.00
|-5.30
|81
|33984012
|772188
|2007.05.07 15:27
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9945
|1.9835
|1.9980
|2007.05.09 06:09
|1.9912
|0.00
|-0.02
|-6.60
|82
|34045733
|772188
|2007.05.08 08:11
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9927
|1.9835
|1.9962
|2007.05.09 06:09
|1.9911
|0.00
|-0.02
|-6.40
|83
|34077647
|772188
|2007.05.08 14:19
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9908
|1.9834
|1.9943
|2007.05.09 06:09
|1.9910
|0.00
|-0.03
|1.60
|84
|34096360
|772188
|2007.05.08 17:46
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9889
|1.9833
|1.9924
|2007.05.09 06:09
|1.9909
|0.00
|-0.06
|32.00
|85
|34146883
|772188
|2007.05.09 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9925
|1.9986
|2.0041
|2007.05.09 13:35
|1.9986
|0.00
|0.00
|6.10
|0.00
|-0.20
|-503.95
|Summary P/L:
|-504.15
|
|Winning trades:
|(50) 320.19
|Losing trades:
|(34) -824.34
|Max summary P/L:
|174.70
|Largest winning trade:
|35.20
|Largest losing trade:
|-133.76
|Max consecutive winners:
|9 (61.40)
|Max consecutive losers:
|8 (-382.60)
|Max consecutive profit:
|61.40 (9)
|Max consecutive loss:
|-382.60 (8)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|739.29 (14.29%)
|Profit factor:
|0.39
|Avg. profit factor:
|0.26
|Risk factor:
|-0.68
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30623237
|772188
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|2.94
|2
|30742465
|772188
|2007.04.09 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.33
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|-0.14
|3.45
|3
|30856600
|772188
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:42
|119.35
|0.00
|-0.14
|-4.86
|4
|30862259
|772188
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|-0.29
|-6.54
|5
|30899654
|772188
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|-0.57
|-6.70
|6
|31121724
|772188
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:41
|119.32
|0.00
|0.00
|0.67
|7
|31161949
|772188
|2007.04.11 18:12
|sell
|1.60
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:41
|119.31
|0.00
|0.00
|26.82
|8
|31232809
|772188
|2007.04.12 03:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.44
|118.16
|119.79
|2007.04.12 20:07
|119.09
|0.00
|0.00
|-2.94
|9
|31261809
|772188
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.25
|118.15
|119.60
|2007.04.12 20:07
|119.10
|0.00
|0.00
|-2.52
|10
|31314437
|772188
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.07
|118.15
|119.42
|2007.04.12 20:06
|119.09
|0.00
|0.00
|0.67
|11
|31326084
|772188
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.88
|118.14
|119.23
|2007.04.12 20:06
|119.10
|0.00
|0.00
|14.78
|12
|31432618
|772188
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|2.11
|13
|31475747
|772188
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.67
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|2.79
|14
|31679238
|772188
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|2.34
|15
|31815532
|772188
|2007.04.17 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.56
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|2.43
|16
|31827901
|772188
|2007.04.17 06:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.24
|120.52
|118.89
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.50
|17
|31863815
|772188
|2007.04.17 10:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.42
|119.18
|118.63
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|4.03
|18
|31980739
|772188
|2007.04.18 02:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.60
|118.41
|117.86
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|1.69
|19
|32000020
|772188
|2007.04.18 06:13
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.78
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|6.42
|20
|32158126
|772188
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.08
|117.90
|117.35
|2007.04.19 05:14
|117.90
|0.00
|0.00
|1.53
|21
|32183222
|772188
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.88
|119.16
|117.53
|2007.04.19 08:20
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.51
|22
|32209929
|772188
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.06
|117.84
|117.29
|2007.04.19 08:20
|117.84
|0.00
|0.00
|3.73
|23
|32249857
|772188
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.84
|119.12
|117.49
|2007.04.20 10:45
|118.59
|0.00
|-0.14
|-6.32
|24
|32266968
|772188
|2007.04.19 13:06
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.03
|119.13
|117.68
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|-0.29
|-9.28
|25
|32273810
|772188
|2007.04.19 13:48
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.22
|119.14
|117.87
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|-0.57
|-12.48
|26
|32276645
|772188
|2007.04.19 14:01
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.40
|119.14
|118.05
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|-1.14
|-12.14
|27
|32337989
|772188
|2007.04.20 00:52
|sell
|1.60
|usdjpym
|118.59
|119.15
|118.24
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|32367651
|772188
|2007.04.20 06:20
|sell
|3.20
|usdjpym
|118.78
|119.16
|118.43
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|0.00
|53.97
|29
|32402485
|772188
|2007.04.20 10:54
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.67
|119.95
|118.32
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|-0.16
|0.28
|30
|32417905
|772188
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.86
|118.64
|118.09
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|-0.31
|4.08
|31
|32482832
|772188
|2007.04.23 05:01
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.42
|119.70
|118.07
|2007.04.23 17:10
|118.59
|0.00
|0.00
|-1.58
|32
|32529264
|772188
|2007.04.23 11:11
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.72
|119.82
|118.37
|2007.04.23 17:09
|118.60
|0.00
|0.00
|2.23
|33
|32549442
|772188
|2007.04.23 13:24
|sell
|0.44
|usdjpym
|118.90
|119.82
|118.55
|2007.04.23 15:35
|118.55
|0.00
|0.00
|12.99
|34
|32619427
|772188
|2007.04.24 02:10
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.25
|119.53
|117.90
|2007.04.24 14:30
|118.45
|0.00
|0.00
|-1.86
|35
|32632083
|772188
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.43
|119.53
|118.08
|2007.04.24 14:30
|118.46
|0.00
|0.00
|-0.56
|36
|32653992
|772188
|2007.04.24 07:45
|sell
|0.44
|usdjpym
|118.62
|119.54
|118.27
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|5.57
|37
|32664239
|772188
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.88
|usdjpym
|118.81
|118.47
|117.92
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|25.26
|38
|32763962
|772188
|2007.04.25 01:05
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.39
|119.67
|118.04
|2007.04.25 14:05
|118.59
|0.00
|0.00
|-1.86
|39
|32812796
|772188
|2007.04.25 09:40
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.58
|119.68
|118.23
|2007.04.25 14:05
|118.60
|0.00
|0.00
|-0.37
|40
|32828799
|772188
|2007.04.25 12:32
|sell
|0.44
|usdjpym
|118.76
|119.68
|118.41
|2007.04.25 14:05
|118.59
|0.00
|0.00
|6.31
|41
|32914765
|772188
|2007.04.26 01:37
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.53
|119.81
|118.18
|2007.04.26 13:54
|119.28
|0.00
|0.00
|-6.92
|42
|32941765
|772188
|2007.04.26 06:08
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.72
|119.82
|118.37
|2007.04.26 13:54
|119.27
|0.00
|0.00
|-10.15
|43
|32947013
|772188
|2007.04.26 06:39
|sell
|0.44
|usdjpym
|118.90
|119.82
|118.55
|2007.04.26 13:54
|119.28
|0.00
|0.00
|-14.02
|44
|32966941
|772188
|2007.04.26 09:01
|sell
|0.88
|usdjpym
|119.09
|119.83
|118.74
|2007.04.26 13:54
|119.27
|0.00
|0.00
|-13.28
|45
|32992310
|772188
|2007.04.26 11:04
|sell
|1.76
|usdjpym
|119.28
|119.84
|118.93
|2007.04.26 13:54
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|46
|33007609
|772188
|2007.04.26 12:33
|sell
|3.52
|usdjpym
|119.47
|119.85
|119.12
|2007.04.26 13:54
|119.27
|0.00
|0.00
|59.03
|47
|33089382
|772188
|2007.04.27 03:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.52
|119.34
|118.79
|2007.04.27 12:29
|119.34
|0.00
|0.00
|1.51
|48
|33259133
|772188
|2007.04.30 06:36
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.41
|119.19
|118.64
|2007.05.01 13:22
|119.19
|0.00
|-0.14
|1.85
|49
|33272662
|772188
|2007.04.30 07:32
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.59
|119.19
|118.64
|2007.05.01 13:22
|119.19
|0.00
|-0.29
|6.71
|50
|33606446
|772188
|2007.05.02 06:13
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.74
|121.02
|119.39
|2007.05.04 12:30
|120.10
|0.00
|-0.57
|-3.00
|51
|33613385
|772188
|2007.05.02 07:05
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.92
|121.02
|119.57
|2007.05.04 12:30
|120.11
|0.00
|-1.15
|-3.16
|52
|33624850
|772188
|2007.05.02 08:59
|sell
|0.36
|usdjpym
|120.11
|121.03
|119.76
|2007.05.04 12:30
|120.13
|0.00
|-2.05
|-0.60
|53
|33761936
|772188
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.80
|usdjpym
|120.29
|121.03
|119.94
|2007.05.04 12:30
|120.20
|0.00
|-1.14
|5.99
|54
|33932652
|772188
|2007.05.07 01:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.92
|121.20
|119.57
|2007.05.08 02:24
|119.89
|0.00
|-0.14
|0.25
|55
|33999760
|772188
|2007.05.07 21:04
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.11
|119.91
|119.36
|2007.05.08 02:23
|119.91
|0.00
|0.00
|3.34
|56
|34038364
|772188
|2007.05.08 07:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.83
|119.65
|119.10
|2007.05.08 12:49
|119.65
|0.00
|0.00
|1.51
|57
|34114578
|772188
|2007.05.09 01:23
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.68
|120.96
|119.33
|2007.05.09 12:45
|119.79
|0.00
|0.00
|-0.92
|58
|34135722
|772188
|2007.05.09 08:08
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.87
|120.97
|119.52
|2007.05.09 12:45
|119.80
|0.00
|0.00
|1.17
|59
|34144797
|772188
|2007.05.09 10:47
|sell
|0.40
|usdjpym
|120.06
|119.88
|119.33
|2007.05.09 12:45
|119.79
|0.00
|0.00
|9.02
|0.00
|-9.23
|155.40
|Summary P/L:
|146.17
|
|Winning trades:
|(34) 275.65
|Losing trades:
|(23) -129.48
|Max summary P/L:
|146.17
|Largest winning trade:
|59.03
|Largest losing trade:
|-14.02
|Max consecutive winners:
|11 (39.29)
|Max consecutive losers:
|4 (-44.37)
|Max consecutive profit:
|68.67 (4)
|Max consecutive loss:
|-44.37 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|44.37 (0.87%)
|Profit factor:
|2.13
|Avg. profit factor:
|1.44
|Risk factor:
|3.29
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30618956
|772188
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3421
|1.3391
|1.3336
|2007.04.06 12:36
|1.3391
|0.00
|0.00
|3.00
|2
|30740148
|772188
|2007.04.09 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.10 15:57
|1.3438
|0.00
|0.05
|-7.70
|3
|30830545
|772188
|2007.04.10 00:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3379
|1.3541
|1.3344
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|-11.60
|4
|30843973
|772188
|2007.04.10 01:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|-14.80
|5
|30852336
|772188
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3418
|1.3544
|1.3383
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|-15.20
|6
|30941071
|772188
|2007.04.10 12:47
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3437
|1.3545
|1.3402
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|1.60
|7
|30965203
|772188
|2007.04.10 15:06
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3455
|1.3545
|1.3420
|2007.04.10 15:56
|1.3435
|0.00
|0.00
|64.00
|8
|31041203
|772188
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.16
|-3.00
|9
|31137490
|772188
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.32
|-2.20
|10
|31216117
|772188
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3460
|1.3552
|1.3425
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|4.00
|11
|31279402
|772188
|2007.04.12 09:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3452
|1.3580
|1.3417
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|-2.40
|12
|31319427
|772188
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3470
|1.3580
|1.3435
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|-1.40
|13
|31330634
|772188
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3488
|1.3580
|1.3453
|2007.04.12 16:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|3.60
|14
|31431201
|772188
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3520
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|2.20
|15
|31677758
|772188
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3552
|1.3680
|1.3517
|2007.04.17 16:20
|1.3563
|0.00
|0.05
|-1.10
|16
|31882485
|772188
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3570
|1.3680
|1.3535
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|1.60
|17
|31886889
|772188
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3588
|1.3680
|1.3553
|2007.04.17 16:19
|1.3561
|0.00
|0.00
|10.80
|18
|31973055
|772188
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3591
|1.3463
|1.3626
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|-0.18
|1.20
|19
|32064054
|772188
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3573
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|-0.36
|6.00
|20
|32149140
|772188
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|2.10
|21
|32248692
|772188
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 10:44
|1.3609
|0.00
|0.05
|-1.90
|22
|32260871
|772188
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 10:44
|1.3610
|0.00
|0.11
|-0.40
|23
|32321157
|772188
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 10:43
|1.3609
|0.00
|0.00
|6.80
|24
|32403333
|772188
|2007.04.20 11:08
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3604
|1.3585
|1.3530
|2007.04.23 07:28
|1.3585
|0.00
|0.06
|2.09
|25
|32608254
|772188
|2007.04.24 01:03
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3570
|1.3698
|1.3535
|2007.04.24 18:15
|1.3623
|0.00
|0.00
|-5.83
|26
|32693542
|772188
|2007.04.24 13:52
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3588
|1.3698
|1.3553
|2007.04.24 18:15
|1.3622
|0.00
|0.00
|-7.48
|27
|32698139
|772188
|2007.04.24 14:04
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3606
|1.3698
|1.3571
|2007.04.24 18:15
|1.3623
|0.00
|0.00
|-7.48
|28
|32702872
|772188
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3624
|1.3698
|1.3589
|2007.04.24 18:15
|1.3622
|0.00
|0.00
|1.76
|29
|32770829
|772188
|2007.04.25 02:21
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3637
|1.3655
|1.3710
|2007.04.25 14:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|1.98
|30
|32921328
|772188
|2007.04.26 02:37
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3651
|1.3523
|1.3686
|2007.04.26 14:03
|1.3608
|0.00
|0.00
|-4.73
|31
|32970888
|772188
|2007.04.26 09:19
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3633
|1.3523
|1.3668
|2007.04.26 14:03
|1.3609
|0.00
|0.00
|-5.28
|32
|32976084
|772188
|2007.04.26 09:34
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3615
|1.3523
|1.3650
|2007.04.26 14:03
|1.3608
|0.00
|0.00
|-3.08
|33
|32996510
|772188
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3596
|1.3522
|1.3631
|2007.04.26 14:03
|1.3609
|0.00
|0.00
|11.44
|34
|33091793
|772188
|2007.04.27 04:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|1.3665
|1.3720
|2007.04.27 12:31
|1.3666
|0.00
|0.00
|6.00
|35
|33101566
|772188
|2007.04.27 06:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3588
|1.3667
|1.3722
|2007.04.27 12:31
|1.3667
|0.00
|0.00
|15.80
|36
|33260220
|772188
|2007.04.30 06:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|1.3734
|1.3571
|2007.04.30 21:26
|1.3644
|0.00
|0.05
|-3.80
|37
|33319795
|772188
|2007.04.30 12:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3624
|1.3734
|1.3589
|2007.04.30 21:25
|1.3645
|0.00
|0.11
|-4.20
|38
|33335488
|772188
|2007.04.30 13:55
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3642
|1.3734
|1.3607
|2007.04.30 21:25
|1.3644
|0.00
|0.22
|-0.80
|39
|33350413
|772188
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3661
|1.3735
|1.3626
|2007.04.30 21:25
|1.3645
|0.00
|0.43
|12.80
|40
|33408474
|772188
|2007.05.01 01:07
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3642
|1.3770
|1.3607
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.45
|41
|33439323
|772188
|2007.05.01 07:01
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3660
|1.3637
|1.3582
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|4.14
|42
|33451395
|772188
|2007.05.01 07:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3636
|1.3764
|1.3601
|2007.05.01 14:41
|1.3609
|0.00
|0.00
|2.70
|43
|33486393
|772188
|2007.05.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3654
|1.3764
|1.3619
|2007.05.01 14:32
|1.3619
|0.00
|0.00
|7.00
|44
|33618953
|772188
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3575
|1.3703
|1.3540
|2007.05.02 23:28
|1.3593
|0.00
|0.15
|-1.62
|45
|33652409
|772188
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3593
|1.3703
|1.3558
|2007.05.02 23:25
|1.3592
|0.00
|0.32
|0.20
|46
|33666367
|772188
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3611
|1.3592
|1.3537
|2007.05.02 23:24
|1.3592
|0.00
|0.65
|7.60
|47
|33712207
|772188
|2007.05.03 04:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3604
|1.3476
|1.3639
|2007.05.04 12:30
|1.3577
|0.00
|-0.06
|-2.70
|48
|33755269
|772188
|2007.05.03 13:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3586
|1.3476
|1.3621
|2007.05.04 12:30
|1.3578
|0.00
|-0.12
|-1.60
|49
|33761320
|772188
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3568
|1.3476
|1.3603
|2007.05.04 12:30
|1.3577
|0.00
|-0.24
|3.60
|50
|33788505
|772188
|2007.05.03 18:32
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3549
|1.3569
|1.3624
|2007.05.04 12:30
|1.3578
|0.00
|-0.48
|23.20
|51
|33937127
|772188
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3612
|1.3484
|1.3647
|2007.05.08 17:27
|1.3541
|0.00
|-0.06
|-7.10
|52
|34045987
|772188
|2007.05.08 08:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3593
|1.3483
|1.3628
|2007.05.08 17:27
|1.3540
|0.00
|0.00
|-10.60
|53
|34050734
|772188
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3574
|1.3482
|1.3609
|2007.05.08 17:27
|1.3541
|0.00
|0.00
|-13.20
|54
|34060011
|772188
|2007.05.08 10:49
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3553
|1.3479
|1.3588
|2007.05.08 17:27
|1.3540
|0.00
|0.00
|-10.40
|55
|34076091
|772188
|2007.05.08 14:15
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3535
|1.3479
|1.3570
|2007.05.08 17:27
|1.3540
|0.00
|0.00
|8.00
|56
|34079107
|772188
|2007.05.08 14:21
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3517
|1.3479
|1.3552
|2007.05.08 17:23
|1.3542
|0.00
|0.00
|80.00
|57
|34118171
|772188
|2007.05.09 03:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3550
|1.3422
|1.3585
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.50
|58
|34144463
|772188
|2007.05.09 10:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3532
|1.3555
|1.3610
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|4.60
|0.00
|1.23
|149.16
|Summary P/L:
|150.39
|
|Winning trades:
|(31) 300.96
|Losing trades:
|(27) -150.57
|Max summary P/L:
|150.39
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-15.20
|Max consecutive winners:
|5 (27.52)
|Max consecutive losers:
|4 (-49.25)
|Max consecutive profit:
|93.10 (4)
|Max consecutive loss:
|-49.25 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|49.25 (0.98%)
|Profit factor:
|2.00
|Avg. profit factor:
|1.74
|Risk factor:
|3.05
|
|Grand Total P/L:
|-77.80
* * *