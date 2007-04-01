Interbank FX, LLC

Account: 1421261 RB26DETT Currency: USD 2007 May 7, 19:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298499792007.04.01 16:26balanceDeposit6 600.00
306189612007.04.06 01:00sell1.32eurusdm1.34211.34031.33482007.04.06 12:321.34030.000.000.0023.76
307401522007.04.09 03:00sell0.10eurusdm1.33611.35411.33262007.04.10 15:571.34380.000.000.05-7.70
308306012007.04.10 00:58sell0.20eurusdm1.33791.35411.33442007.04.10 15:561.34370.000.000.00-11.60
308437322007.04.10 01:52sell0.40eurusdm1.33991.35431.33642007.04.10 15:561.34360.000.000.00-14.80
308523122007.04.10 02:32sell0.80eurusdm1.34181.35441.33832007.04.10 15:561.34370.000.000.00-15.20
309410212007.04.10 12:47sell1.60eurusdm1.34371.35451.34022007.04.10 15:561.34360.000.000.001.60
309651842007.04.10 15:06sell3.20eurusdm1.34551.35451.34202007.04.10 15:561.34350.000.000.0064.00
310412002007.04.11 04:03sell0.10eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 16:021.34790.000.000.16-6.10
311374792007.04.11 14:56sell0.20eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 16:021.34780.000.000.32-8.20
312160982007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34601.36041.34252007.04.12 16:021.34770.000.000.00-6.80
313220102007.04.12 13:46sell0.80eurusdm1.34791.36051.34442007.04.12 16:021.34780.000.000.000.80
313369142007.04.12 14:40sell1.60eurusdm1.34981.36061.34632007.04.12 16:011.34770.000.000.0033.60
314311342007.04.13 01:35buy0.10eurusdm1.35201.35411.35962007.04.13 14:021.35410.000.000.002.10
316777602007.04.16 04:30sell0.10eurusdm1.35521.37321.35172007.04.17 17:441.35680.000.000.05-1.60
318824622007.04.17 12:43sell0.20eurusdm1.35701.37321.35352007.04.17 17:441.35690.000.000.000.20
318869232007.04.17 12:47sell0.40eurusdm1.35881.35681.35132007.04.17 17:431.35680.000.000.008.00
319730662007.04.18 01:15buy0.10eurusdm1.35911.34111.36262007.04.18 22:161.36030.000.00-0.181.20
320640592007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35731.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-0.366.00
321488492007.04.19 01:12sell0.10eurusdm1.35981.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.002.50
322486452007.04.19 11:01sell0.10eurusdm1.35901.37701.35552007.04.20 13:061.36080.000.000.05-1.80
322608432007.04.19 12:37sell0.20eurusdm1.36081.37701.35732007.04.20 13:061.36070.000.000.110.20
323211312007.04.19 22:08sell0.40eurusdm1.36261.36071.35522007.04.20 13:061.36070.000.000.007.60
324654332007.04.23 01:33sell0.10eurusdm1.35901.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.002.00
325105642007.04.23 08:40sell0.10eurusdm1.35681.37481.35332007.04.25 16:561.36380.000.000.10-7.00
326798512007.04.24 11:38sell0.20eurusdm1.35861.37481.35512007.04.25 16:561.36380.000.000.11-10.40
326955452007.04.24 14:01sell0.40eurusdm1.36041.37481.35692007.04.25 16:561.36390.000.000.22-14.00
327022242007.04.24 14:21sell0.80eurusdm1.36221.37481.35872007.04.25 16:551.36400.000.000.43-14.40
327394012007.04.24 20:32sell1.60eurusdm1.36401.37481.36052007.04.25 16:551.36410.000.000.86-1.60
328468162007.04.25 14:12sell3.20eurusdm1.36591.37491.36242007.04.25 16:551.36400.000.000.0060.80
329213272007.04.26 02:37buy0.10eurusdm1.36511.34711.36862007.04.27 10:031.36180.000.00-0.06-3.30
329708282007.04.26 09:19buy0.20eurusdm1.36331.34711.36682007.04.27 10:031.36190.000.00-0.12-2.80
329760702007.04.26 09:34buy0.40eurusdm1.36151.34711.36502007.04.27 10:031.36200.000.00-0.242.00
329964532007.04.26 11:33buy0.80eurusdm1.35961.34701.36312007.04.27 10:021.36200.000.00-0.4819.20
331261942007.04.27 10:05buy0.10eurusdm1.36201.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.000.004.70
332450182007.04.30 05:02sell0.10eurusdm1.36331.36021.35472007.04.30 07:381.36020.000.000.003.10
334084592007.05.01 01:07sell0.10eurusdm1.36421.38221.36072007.05.01 07:451.36370.000.000.000.50
334393322007.05.01 07:01sell0.20eurusdm1.36601.36371.35822007.05.01 07:451.36370.000.000.004.60
334513742007.05.01 07:46sell0.10eurusdm1.36361.38161.36012007.05.01 14:011.36420.000.000.00-0.60
334863912007.05.01 12:21sell0.20eurusdm1.36541.38161.36192007.05.01 14:011.36410.000.000.002.60
334972992007.05.01 13:17sell0.40eurusdm1.36721.36521.35972007.05.01 14:011.36420.000.000.0012.00
335735022007.05.02 01:11sell0.10eurusdm1.35911.35721.35172007.05.02 04:501.35720.000.000.001.90
336189362007.05.02 07:57sell0.10eurusdm1.35751.37551.35402007.05.02 22:021.35820.000.000.16-0.70
336524042007.05.02 13:06sell0.20eurusdm1.35931.37551.35582007.05.02 22:021.35820.000.000.322.20
336663622007.05.02 14:26sell0.40eurusdm1.36111.37551.35762007.05.02 22:011.35830.000.000.6511.20
337122032007.05.03 04:31buy0.10eurusdm1.36041.34241.36392007.05.04 07:041.35740.000.00-0.06-3.00
337552272007.05.03 13:26buy0.20eurusdm1.35861.34241.36212007.05.04 07:041.35730.000.00-0.12-2.60
337612432007.05.03 14:00buy0.40eurusdm1.35681.34241.36032007.05.04 07:041.35720.000.00-0.241.60
337883512007.05.03 18:32buy0.80eurusdm1.35501.34241.35852007.05.04 07:041.35730.000.00-0.4818.40
338373692007.05.04 07:04buy0.10eurusdm1.35771.33971.36122007.05.04 12:501.35780.000.000.000.10
338398332007.05.04 07:35buy0.20eurusdm1.35581.35771.36322007.05.04 12:501.35770.000.000.003.80
  0.00 0.00 1.25 168.06
Closed P/L: 169.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
339371002007.05.07 02:02buy0.10eurusdm1.36121.34321.3647 1.35990.000.000.00-1.30
  0.00 0.00 0.00 -1.30
 Floating P/L: -1.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 600.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 169.31 Floating P/L: -1.30 Margin: 5.00
Balance: 6 769.31 Equity: 6 768.01 Free Margin: 6 763.01