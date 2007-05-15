Interbank FX, LLC
|Account: 13755
|Name: Thierry Blanchard
|Currency: USD
|2007 May 15, 20:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16571705
|2007.05.15 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3558
|1.3598
|1.3653
|2007.05.15 15:07
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|772188
|RB26DETT[sl]
|16492222
|2007.05.11 00:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3474
|1.3584
|1.3439
|2007.05.15 09:49
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.24
|
|772188
|RB26DETT
|16504928
|2007.05.11 12:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3489
|1.3584
|1.3454
|2007.05.15 09:49
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.92
|
|772188
|RB26DETT
|16509332
|2007.05.11 13:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3504
|1.3584
|1.3469
|2007.05.15 09:49
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.72
|
|772188
|RB26DETT
|16514182
|2007.05.11 14:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3519
|1.3584
|1.3484
|2007.05.15 09:49
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.88
|
|772188
|RB26DETT
|16523991
|2007.05.13 22:54
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3535
|1.3585
|1.3500
|2007.05.15 09:49
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.32
|
|772188
|RB26DETT
|16537156
|2007.05.14 10:31
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3550
|1.3585
|1.3515
|2007.05.15 09:48
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.35
|9.60
|
|772188
|RB26DETT
|16463138
|2007.05.10 10:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3527
|1.3637
|1.3492
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|772188
|RB26DETT
|16467784
|2007.05.10 12:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3542
|1.3515
|1.3460
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|
|772188
|RB26DETT[sl]
|16442270
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3525
|1.3635
|1.3490
|2007.05.10 09:14
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.16
|
|772188
|RB26DETT
|16453421
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3540
|1.3635
|1.3505
|2007.05.10 09:14
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|772188
|RB26DETT
|16454820
|2007.05.10 06:11
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3556
|1.3636
|1.3521
|2007.05.10 09:14
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|
|772188
|RB26DETT
|16414843
|2007.05.09 00:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3537
|1.3647
|1.3502
|2007.05.09 18:35
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|RB26DETT
|16420805
|2007.05.09 06:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3552
|1.3534
|1.3479
|2007.05.09 18:35
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|772188
|RB26DETT[sl]
|16343122
|2007.05.07 15:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3612
|1.3563
|1.3508
|2007.05.08 12:10
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.01
|0.98
|
|772188
|RB26DETT[sl]
|16269701
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3594
|1.3616
|1.3671
|2007.05.07 13:08
|1.3616
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.22
|
|772188
|RB26DETT[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.87
|6.60
|Closed P/L:
|7.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16578591
|2007.05.15 15:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|1.3490
|1.3635
|
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|772188
|RB26DETT
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|Floating P/L:
|-0.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7.47
|Floating P/L:
|-0.24
|Margin:
|1.00
|Balance:
|500.36
|Equity:
|500.12
|Free Margin:
|499.12