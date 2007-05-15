Interbank FX, LLC

Account: 13755 Name: Thierry Blanchard Currency: USD 2007 May 15, 20:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
165717052007.05.15 14:30buy0.02eurusdm1.35581.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.000.000.80
 772188RB26DETT[sl]
164922222007.05.11 00:29sell0.02eurusdm1.34741.35841.34392007.05.15 09:491.35360.000.000.02-1.24
 772188RB26DETT
165049282007.05.11 12:03sell0.04eurusdm1.34891.35841.34542007.05.15 09:491.35370.000.000.04-1.92
 772188RB26DETT
165093322007.05.11 13:26sell0.08eurusdm1.35041.35841.34692007.05.15 09:491.35380.000.000.08-2.72
 772188RB26DETT
165141822007.05.11 14:30sell0.16eurusdm1.35191.35841.34842007.05.15 09:491.35370.000.000.18-2.88
 772188RB26DETT
165239912007.05.13 22:54sell0.32eurusdm1.35351.35851.35002007.05.15 09:491.35360.000.000.17-0.32
 772188RB26DETT
165371562007.05.14 10:31sell0.64eurusdm1.35501.35851.35152007.05.15 09:481.35350.000.000.359.60
 772188RB26DETT
164631382007.05.10 10:22sell0.02eurusdm1.35271.36371.34922007.05.10 13:031.35150.000.000.000.24
 772188RB26DETT
164677842007.05.10 12:34sell0.04eurusdm1.35421.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.001.08
 772188RB26DETT[sl]
164422702007.05.09 18:47sell0.02eurusdm1.35251.36351.34902007.05.10 09:141.35330.000.000.03-0.16
 772188RB26DETT
164534212007.05.10 05:45sell0.04eurusdm1.35401.36351.35052007.05.10 09:141.35320.000.000.000.32
 772188RB26DETT
164548202007.05.10 06:11sell0.08eurusdm1.35561.36361.35212007.05.10 09:141.35330.000.000.001.84
 772188RB26DETT
164148432007.05.09 00:03sell0.02eurusdm1.35371.36471.35022007.05.09 18:351.35350.000.000.000.04
 772188RB26DETT
164208052007.05.09 06:16sell0.04eurusdm1.35521.35341.34792007.05.09 18:351.35340.000.000.000.72
 772188RB26DETT[sl]
163431222007.05.07 15:31sell0.02eurusdm1.36121.35631.35082007.05.08 12:101.35630.000.000.010.98
 772188RB26DETT[sl]
162697012007.05.04 16:45buy0.01eurusdm1.35941.36161.36712007.05.07 13:081.36160.000.00-0.010.22
 772188RB26DETT[sl]
  0.00 0.00 0.87 6.60
Closed P/L: 7.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
165785912007.05.15 15:07buy0.02eurusdm1.36011.34901.3635 1.35890.000.000.00-0.24
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 0.00 -0.24
 Floating P/L: -0.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7.47 Floating P/L: -0.24 Margin: 1.00
Balance: 500.36 Equity: 500.12 Free Margin: 499.12