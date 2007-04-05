|Account: 1425753
|Name: hellkkas
|Currency: USD
|2007 May 6, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30520062
|2007.04.05 11:56
|balance
|Deposit
|200.00
|30618974
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3421
|1.3403
|1.3348
|2007.04.06 12:32
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|30724545
|2007.04.08 22:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3369
|1.3621
|1.3351
|2007.04.09 16:42
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|30815559
|2007.04.09 22:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3353
|1.3605
|1.3335
|2007.04.10 07:56
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|30829510
|2007.04.10 00:57
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3371
|1.3605
|1.3353
|2007.04.10 07:56
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|30842712
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3389
|1.3605
|1.3371
|2007.04.10 07:56
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|30850410
|2007.04.10 02:25
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3408
|1.3606
|1.3390
|2007.04.10 07:55
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30855609
|2007.04.10 02:40
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3426
|1.3606
|1.3408
|2007.04.10 07:55
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|30900372
|2007.04.10 08:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3406
|1.3658
|1.3388
|2007.04.10 18:12
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|30931403
|2007.04.10 11:55
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3424
|1.3658
|1.3406
|2007.04.10 18:12
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|30959543
|2007.04.10 14:39
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3445
|1.3661
|1.3427
|2007.04.10 18:12
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|30985532
|2007.04.10 18:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3425
|1.3677
|1.3407
|2007.04.12 09:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.80
|31213824
|2007.04.12 01:36
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3446
|1.3680
|1.3428
|2007.04.12 09:42
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31219040
|2007.04.12 01:48
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3464
|1.3680
|1.3446
|2007.04.12 09:42
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|31305493
|2007.04.12 12:22
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3463
|1.3211
|1.3481
|2007.04.12 13:48
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31330104
|2007.04.12 14:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3487
|1.3235
|1.3505
|2007.04.13 00:44
|1.3505
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.72
|31431176
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3520
|1.3268
|1.3538
|2007.04.13 10:02
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31512479
|2007.04.13 10:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3534
|1.3282
|1.3552
|2007.04.13 14:00
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31557858
|2007.04.13 14:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3553
|1.3301
|1.3571
|2007.04.13 15:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31565692
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3535
|1.3301
|1.3553
|2007.04.13 15:53
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|31568860
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3517
|1.3301
|1.3535
|2007.04.13 15:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31586813
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3498
|1.3300
|1.3516
|2007.04.13 15:53
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|31608346
|2007.04.13 17:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3516
|1.3768
|1.3498
|2007.04.16 05:41
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.28
|31612070
|2007.04.13 17:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3534
|1.3768
|1.3516
|2007.04.16 05:41
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.12
|31623792
|2007.04.15 22:01
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3566
|1.3782
|1.3548
|2007.04.16 05:41
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|31683786
|2007.04.16 05:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3546
|1.3798
|1.3528
|2007.04.16 22:33
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.02
|0.72
|31800078
|2007.04.16 22:33
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3526
|1.3778
|1.3508
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31819484
|2007.04.17 05:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3544
|1.3778
|1.3526
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31880906
|2007.04.17 12:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3562
|1.3778
|1.3544
|2007.04.17 16:19
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|31884410
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3581
|1.3779
|1.3563
|2007.04.17 16:19
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|31941759
|2007.04.17 19:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3572
|1.3320
|1.3590
|2007.04.18 01:24
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.72
|31973944
|2007.04.18 01:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3592
|1.3340
|1.3610
|2007.04.18 08:58
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32056085
|2007.04.18 11:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3597
|1.3849
|1.3579
|2007.04.18 12:05
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32065761
|2007.04.18 12:09
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3580
|1.3832
|1.3562
|2007.04.18 12:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32072774
|2007.04.18 12:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3558
|1.3810
|1.3540
|2007.04.18 15:40
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|32075836
|2007.04.18 12:47
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3576
|1.3810
|1.3558
|2007.04.18 15:40
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32085558
|2007.04.18 13:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3594
|1.3810
|1.3576
|2007.04.18 15:40
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|32117599
|2007.04.18 20:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3596
|1.3344
|1.3614
|2007.04.18 23:10
|1.3614
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.72
|32136388
|2007.04.18 23:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3617
|1.3365
|1.3635
|2007.04.19 08:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|32149053
|2007.04.19 01:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3595
|1.3361
|1.3613
|2007.04.19 08:58
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|32196745
|2007.04.19 06:28
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3577
|1.3361
|1.3595
|2007.04.19 08:58
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|32248673
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3590
|1.3842
|1.3572
|2007.04.19 12:57
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32260862
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3608
|1.3842
|1.3590
|2007.04.19 12:57
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32275928
|2007.04.19 14:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3585
|1.3837
|1.3567
|2007.04.20 07:43
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.15
|32282893
|2007.04.19 14:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3603
|1.3837
|1.3585
|2007.04.20 07:43
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.40
|32321291
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3625
|1.3841
|1.3607
|2007.04.20 07:43
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|32386328
|2007.04.20 08:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3605
|1.3857
|1.3587
|2007.04.23 03:44
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.03
|0.90
|32474831
|2007.04.23 03:44
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3585
|1.3837
|1.3567
|2007.04.23 08:16
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32509837
|2007.04.23 08:34
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3561
|1.3813
|1.3543
|2007.04.23 13:32
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32551597
|2007.04.23 13:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3542
|1.3794
|1.3524
|2007.04.24 01:37
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.95
|32558582
|2007.04.23 14:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3560
|1.3794
|1.3542
|2007.04.24 01:36
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.10
|32569046
|2007.04.23 15:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3579
|1.3795
|1.3561
|2007.04.24 01:36
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.11
|3.60
|32614063
|2007.04.24 01:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3559
|1.3811
|1.3541
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.35
|32674159
|2007.04.24 10:47
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3578
|1.3812
|1.3560
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.70
|32695996
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3605
|1.3821
|1.3587
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.20
|32702757
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3623
|1.3821
|1.3605
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.80
|32739504
|2007.04.24 20:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3642
|1.3822
|1.3624
|2007.04.25 00:20
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.43
|14.40
|32762227
|2007.04.25 00:55
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3624
|1.3876
|1.3606
|2007.04.25 12:41
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32785673
|2007.04.25 06:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3642
|1.3876
|1.3624
|2007.04.25 12:41
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32863158
|2007.04.25 16:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3645
|1.3897
|1.3627
|2007.04.26 09:31
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.08
|0.90
|32973447
|2007.04.26 09:31
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3625
|1.3877
|1.3607
|2007.04.26 09:42
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32980837
|2007.04.26 09:48
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3615
|1.3867
|1.3597
|2007.04.26 11:33
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32999107
|2007.04.26 11:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3604
|1.3856
|1.3586
|2007.04.26 15:58
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33052951
|2007.04.26 19:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3599
|1.3851
|1.3581
|2007.04.27 14:03
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.05
|33119714
|2007.04.27 08:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|1.3852
|1.3600
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|33133954
|2007.04.27 11:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3636
|1.3852
|1.3618
|2007.04.27 14:02
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|33144939
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3654
|1.3852
|1.3636
|2007.04.27 14:02
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|33145340
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3674
|1.3854
|1.3656
|2007.04.27 14:02
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|33194696
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3620
|1.3872
|1.3602
|2007.04.30 06:04
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.10
|33201561
|2007.04.27 18:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3639
|1.3873
|1.3621
|2007.04.30 06:04
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.05
|1.80
|33260217
|2007.04.30 06:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3606
|1.3858
|1.3588
|2007.04.30 21:44
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.85
|33319788
|2007.04.30 12:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|1.3858
|1.3606
|2007.04.30 21:44
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.80
|33335513
|2007.04.30 13:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3642
|1.3858
|1.3624
|2007.04.30 21:44
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.20
|33350394
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3661
|1.3859
|1.3643
|2007.04.30 21:44
|1.3643
|0.00
|0.00
|0.22
|7.20
|33402131
|2007.04.30 23:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3656
|1.3404
|1.3674
|2007.05.01 06:50
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33409286
|2007.05.01 01:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3638
|1.3404
|1.3656
|2007.05.01 06:50
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|33446032
|2007.05.01 07:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3633
|1.3885
|1.3615
|2007.05.01 14:00
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33478292
|2007.05.01 11:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3651
|1.3885
|1.3633
|2007.05.01 14:00
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33496866
|2007.05.01 13:16
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3669
|1.3885
|1.3651
|2007.05.01 14:00
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|33518747
|2007.05.01 14:33
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3620
|1.3872
|1.3602
|2007.05.01 14:47
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33522878
|2007.05.01 14:47
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3598
|1.3850
|1.3580
|2007.05.01 22:53
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|33552927
|2007.05.01 18:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3616
|1.3850
|1.3598
|2007.05.01 22:53
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.05
|1.80
|33573483
|2007.05.02 01:11
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3591
|1.3843
|1.3573
|2007.05.02 03:18
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33618962
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3575
|1.3827
|1.3557
|2007.05.02 19:56
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|33652456
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3593
|1.3827
|1.3575
|2007.05.02 19:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33666339
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3611
|1.3827
|1.3593
|2007.05.02 19:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|33690280
|2007.05.02 19:58
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3593
|1.3845
|1.3575
|2007.05.03 12:57
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|33718684
|2007.05.03 06:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3611
|1.3845
|1.3593
|2007.05.03 12:57
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|33752431
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3587
|1.3839
|1.3569
|2007.05.03 14:00
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33760957
|2007.05.03 14:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3566
|1.3818
|1.3548
|2007.05.03 18:32
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33788807
|2007.05.03 18:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3546
|1.3798
|1.3528
|2007.05.04 07:42
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|33833885
|2007.05.04 06:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3564
|1.3798
|1.3546
|2007.05.04 07:42
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|33872024
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3559
|1.3811
|1.3541
|2007.05.04 12:35
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|33873149
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3579
|1.3813
|1.3561
|2007.05.04 12:35
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|33892364
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3602
|1.3350
|1.3620
|2007.05.04 17:53
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33905154
|2007.05.04 15:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3584
|1.3350
|1.3602
|2007.05.04 17:53
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|0.00
|0.00
|1.98
|67.48
|Closed P/L:
|69.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33914318
|2007.05.04 17:54
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3605
|1.3353
|1.3623
|1.3595
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.50
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.50
|Floating P/L:
|-0.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|69.46
|Floating P/L:
|-0.53
|Margin:
|5.00
|Balance:
|269.46
|Equity:
|268.93
|Free Margin:
|263.93
|Details:
|Gross Profit:
|123.42
|Gross Loss:
|53.96
|Total Net Profit:
|69.46
|Profit Factor:
|2.29
|Expected Payoff:
|0.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|12.72 (4.95%)
|Relative Drawdown:
|5.06% (12.64)
|Total Trades:
|95
|Short Positions (won %):
|77 (59.74%)
|Long Positions (won %):
|18 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (63.16%)
|Loss trades (% of total):
|35 (36.84%)
|Largest
|profit trade:
|14.83
|loss trade:
|-4.65
|Average
|profit trade:
|2.06
|loss trade:
|-1.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (19.88)
|consecutive losses ($):
|4 (-12.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|19.88 (7)
|consecutive loss (count):
|-12.72 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2