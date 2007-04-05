Interbank FX, LLC

Account: 1425753 Name: hellkkas Currency: USD 2007 May 6, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
305200622007.04.05 11:56balanceDeposit200.00
306189742007.04.06 01:00sell0.03eurusdm1.34211.34031.33482007.04.06 12:321.34030.000.000.000.54
307245452007.04.08 22:45sell0.04eurusdm1.33691.36211.33512007.04.09 16:421.33510.000.000.000.72
308155592007.04.09 22:35sell0.04eurusdm1.33531.36051.33352007.04.10 07:561.34080.000.000.00-2.20
308295102007.04.10 00:57sell0.08eurusdm1.33711.36051.33532007.04.10 07:561.34100.000.000.00-3.12
308427122007.04.10 01:52sell0.16eurusdm1.33891.36051.33712007.04.10 07:561.34090.000.000.00-3.20
308504102007.04.10 02:25sell0.32eurusdm1.34081.36061.33902007.04.10 07:551.34080.000.000.000.00
308556092007.04.10 02:40sell0.64eurusdm1.34261.36061.34082007.04.10 07:551.34080.000.000.0011.52
309003722007.04.10 08:01sell0.04eurusdm1.34061.36581.33882007.04.10 18:121.34280.000.000.00-0.88
309314032007.04.10 11:55sell0.08eurusdm1.34241.36581.34062007.04.10 18:121.34270.000.000.00-0.24
309595432007.04.10 14:39sell0.16eurusdm1.34451.36611.34272007.04.10 18:121.34270.000.000.002.88
309855322007.04.10 18:13sell0.04eurusdm1.34251.36771.34072007.04.12 09:431.34450.000.000.08-0.80
312138242007.04.12 01:36sell0.08eurusdm1.34461.36801.34282007.04.12 09:421.34460.000.000.000.00
312190402007.04.12 01:48sell0.16eurusdm1.34641.36801.34462007.04.12 09:421.34460.000.000.002.88
313054932007.04.12 12:22buy0.04eurusdm1.34631.32111.34812007.04.12 13:481.34810.000.000.000.72
313301042007.04.12 14:17buy0.04eurusdm1.34871.32351.35052007.04.13 00:441.35050.000.00-0.020.72
314311762007.04.13 01:35buy0.04eurusdm1.35201.32681.35382007.04.13 10:021.35380.000.000.000.72
315124792007.04.13 10:09buy0.04eurusdm1.35341.32821.35522007.04.13 14:001.35520.000.000.000.72
315578582007.04.13 14:00buy0.04eurusdm1.35531.33011.35712007.04.13 15:531.35170.000.000.00-1.44
315656922007.04.13 14:36buy0.08eurusdm1.35351.33011.35532007.04.13 15:531.35160.000.000.00-1.52
315688602007.04.13 14:41buy0.16eurusdm1.35171.33011.35352007.04.13 15:531.35170.000.000.000.00
315868132007.04.13 15:18buy0.32eurusdm1.34981.33001.35162007.04.13 15:531.35160.000.000.005.76
316083462007.04.13 17:21sell0.04eurusdm1.35161.37681.34982007.04.16 05:411.35480.000.000.02-1.28
316120702007.04.13 17:48sell0.08eurusdm1.35341.37681.35162007.04.16 05:411.35480.000.000.04-1.12
316237922007.04.15 22:01sell0.16eurusdm1.35661.37821.35482007.04.16 05:411.35480.000.000.002.88
316837862007.04.16 05:43sell0.04eurusdm1.35461.37981.35282007.04.16 22:331.35280.000.000.020.72
318000782007.04.16 22:33sell0.04eurusdm1.35261.37781.35082007.04.17 16:201.35620.000.000.00-1.44
318194842007.04.17 05:31sell0.08eurusdm1.35441.37781.35262007.04.17 16:201.35620.000.000.00-1.44
318809062007.04.17 12:38sell0.16eurusdm1.35621.37781.35442007.04.17 16:191.35630.000.000.00-0.16
318844102007.04.17 12:45sell0.32eurusdm1.35811.37791.35632007.04.17 16:191.35630.000.000.005.76
319417592007.04.17 19:39buy0.04eurusdm1.35721.33201.35902007.04.18 01:241.35900.000.00-0.020.72
319739442007.04.18 01:24buy0.04eurusdm1.35921.33401.36102007.04.18 08:581.36100.000.000.000.72
320560852007.04.18 11:43sell0.04eurusdm1.35971.38491.35792007.04.18 12:051.35790.000.000.000.72
320657612007.04.18 12:09sell0.04eurusdm1.35801.38321.35622007.04.18 12:341.35620.000.000.000.72
320727742007.04.18 12:35sell0.04eurusdm1.35581.38101.35402007.04.18 15:401.35740.000.000.00-0.64
320758362007.04.18 12:47sell0.08eurusdm1.35761.38101.35582007.04.18 15:401.35760.000.000.000.00
320855582007.04.18 13:40sell0.16eurusdm1.35941.38101.35762007.04.18 15:401.35760.000.000.002.88
321175992007.04.18 20:10buy0.04eurusdm1.35961.33441.36142007.04.18 23:101.36140.000.00-0.070.72
321363882007.04.18 23:10buy0.04eurusdm1.36171.33651.36352007.04.19 08:591.35930.000.000.00-0.96
321490532007.04.19 01:12buy0.08eurusdm1.35951.33611.36132007.04.19 08:581.35940.000.000.00-0.08
321967452007.04.19 06:28buy0.16eurusdm1.35771.33611.35952007.04.19 08:581.35950.000.000.002.88
322486732007.04.19 11:01sell0.05eurusdm1.35901.38421.35722007.04.19 12:571.35900.000.000.000.00
322608622007.04.19 12:37sell0.10eurusdm1.36081.38421.35902007.04.19 12:571.35900.000.000.001.80
322759282007.04.19 14:00sell0.05eurusdm1.35851.38371.35672007.04.20 07:431.36080.000.000.03-1.15
322828932007.04.19 14:30sell0.10eurusdm1.36031.38371.35852007.04.20 07:431.36070.000.000.05-0.40
323212912007.04.19 22:08sell0.20eurusdm1.36251.38411.36072007.04.20 07:431.36070.000.000.003.60
323863282007.04.20 08:37sell0.05eurusdm1.36051.38571.35872007.04.23 03:441.35870.000.000.030.90
324748312007.04.23 03:44sell0.05eurusdm1.35851.38371.35672007.04.23 08:161.35670.000.000.000.90
325098372007.04.23 08:34sell0.05eurusdm1.35611.38131.35432007.04.23 13:321.35430.000.000.000.90
325515972007.04.23 13:32sell0.05eurusdm1.35421.37941.35242007.04.24 01:371.35610.000.000.03-0.95
325585822007.04.23 14:22sell0.10eurusdm1.35601.37941.35422007.04.24 01:361.35610.000.000.05-0.10
325690462007.04.23 15:38sell0.20eurusdm1.35791.37951.35612007.04.24 01:361.35610.000.000.113.60
326140632007.04.24 01:37sell0.05eurusdm1.35591.38111.35412007.04.25 00:201.36260.000.000.03-3.35
326741592007.04.24 10:47sell0.10eurusdm1.35781.38121.35602007.04.25 00:201.36250.000.000.05-4.70
326959962007.04.24 14:01sell0.20eurusdm1.36051.38211.35872007.04.25 00:201.36260.000.000.11-4.20
327027572007.04.24 14:22sell0.40eurusdm1.36231.38211.36052007.04.25 00:201.36250.000.000.22-0.80
327395042007.04.24 20:32sell0.80eurusdm1.36421.38221.36242007.04.25 00:201.36240.000.000.4314.40
327622272007.04.25 00:55sell0.05eurusdm1.36241.38761.36062007.04.25 12:411.36240.000.000.000.00
327856732007.04.25 06:05sell0.10eurusdm1.36421.38761.36242007.04.25 12:411.36240.000.000.001.80
328631582007.04.25 16:41sell0.05eurusdm1.36451.38971.36272007.04.26 09:311.36270.000.000.080.90
329734472007.04.26 09:31sell0.05eurusdm1.36251.38771.36072007.04.26 09:421.36070.000.000.000.90
329808372007.04.26 09:48sell0.05eurusdm1.36151.38671.35972007.04.26 11:331.35970.000.000.000.90
329991072007.04.26 11:38sell0.05eurusdm1.36041.38561.35862007.04.26 15:581.35860.000.000.000.90
330529512007.04.26 19:00sell0.05eurusdm1.35991.38511.35812007.04.27 14:031.36600.000.000.03-3.05
331197142007.04.27 08:37sell0.10eurusdm1.36181.38521.36002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-4.10
331339542007.04.27 11:00sell0.20eurusdm1.36361.38521.36182007.04.27 14:021.36580.000.000.00-4.40
331449392007.04.27 12:30sell0.40eurusdm1.36541.38521.36362007.04.27 14:021.36570.000.000.00-1.20
331453402007.04.27 12:30sell0.80eurusdm1.36741.38541.36562007.04.27 14:021.36560.000.000.0014.40
331946962007.04.27 16:45sell0.05eurusdm1.36201.38721.36022007.04.30 06:041.36220.000.000.03-0.10
332015612007.04.27 18:42sell0.10eurusdm1.36391.38731.36212007.04.30 06:041.36210.000.000.051.80
332602172007.04.30 06:41sell0.05eurusdm1.36061.38581.35882007.04.30 21:441.36430.000.000.03-1.85
333197882007.04.30 12:33sell0.10eurusdm1.36241.38581.36062007.04.30 21:441.36420.000.000.05-1.80
333355132007.04.30 13:55sell0.20eurusdm1.36421.38581.36242007.04.30 21:441.36430.000.000.11-0.20
333503942007.04.30 15:10sell0.40eurusdm1.36611.38591.36432007.04.30 21:441.36430.000.000.227.20
334021312007.04.30 23:32buy0.05eurusdm1.36561.34041.36742007.05.01 06:501.36560.000.000.000.00
334092862007.05.01 01:17buy0.10eurusdm1.36381.34041.36562007.05.01 06:501.36560.000.000.001.80
334460322007.05.01 07:30sell0.05eurusdm1.36331.38851.36152007.05.01 14:001.36530.000.000.00-1.00
334782922007.05.01 11:16sell0.10eurusdm1.36511.38851.36332007.05.01 14:001.36510.000.000.000.00
334968662007.05.01 13:16sell0.20eurusdm1.36691.38851.36512007.05.01 14:001.36510.000.000.003.60
335187472007.05.01 14:33sell0.05eurusdm1.36201.38721.36022007.05.01 14:471.36020.000.000.000.90
335228782007.05.01 14:47sell0.05eurusdm1.35981.38501.35802007.05.01 22:531.35980.000.000.030.00
335529272007.05.01 18:55sell0.10eurusdm1.36161.38501.35982007.05.01 22:531.35980.000.000.051.80
335734832007.05.02 01:11sell0.05eurusdm1.35911.38431.35732007.05.02 03:181.35730.000.000.000.90
336189622007.05.02 07:57sell0.05eurusdm1.35751.38271.35572007.05.02 19:561.35940.000.000.00-0.95
336524562007.05.02 13:06sell0.10eurusdm1.35931.38271.35752007.05.02 19:561.35930.000.000.000.00
336663392007.05.02 14:26sell0.20eurusdm1.36111.38271.35932007.05.02 19:561.35930.000.000.003.60
336902802007.05.02 19:58sell0.05eurusdm1.35931.38451.35752007.05.03 12:571.35930.000.000.080.00
337186842007.05.03 06:01sell0.10eurusdm1.36111.38451.35932007.05.03 12:571.35930.000.000.001.80
337524312007.05.03 13:02sell0.05eurusdm1.35871.38391.35692007.05.03 14:001.35690.000.000.000.90
337609572007.05.03 14:00sell0.05eurusdm1.35661.38181.35482007.05.03 18:321.35480.000.000.000.90
337888072007.05.03 18:32sell0.05eurusdm1.35461.37981.35282007.05.04 07:421.35460.000.000.030.00
338338852007.05.04 06:30sell0.10eurusdm1.35641.37981.35462007.05.04 07:421.35460.000.000.001.80
338720242007.05.04 12:30sell0.05eurusdm1.35591.38111.35412007.05.04 12:351.35610.000.000.00-0.10
338731492007.05.04 12:30sell0.10eurusdm1.35791.38131.35612007.05.04 12:351.35610.000.000.001.80
338923642007.05.04 13:36buy0.05eurusdm1.36021.33501.36202007.05.04 17:531.36020.000.000.000.00
339051542007.05.04 15:19buy0.10eurusdm1.35841.33501.36022007.05.04 17:531.36020.000.000.001.80
  0.00 0.00 1.98 67.48
Closed P/L: 69.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
339143182007.05.04 17:54buy0.05eurusdm1.36051.33531.3623 1.35950.000.00-0.03-0.50
  0.00 0.00 -0.03 -0.50
 Floating P/L: -0.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 69.46 Floating P/L: -0.53 Margin: 5.00
Balance: 269.46 Equity: 268.93 Free Margin: 263.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 123.42 Gross Loss: 53.96 Total Net Profit: 69.46
Profit Factor: 2.29 Expected Payoff: 0.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.72 (4.95%) Relative Drawdown: 5.06% (12.64)
 
Total Trades: 95 Short Positions (won %): 77 (59.74%) Long Positions (won %): 18 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 60 (63.16%) Loss trades (% of total): 35 (36.84%)
Largest profit trade: 14.83 loss trade: -4.65
Average profit trade: 2.06 loss trade: -1.54
Maximum consecutive wins ($): 7 (19.88) consecutive losses ($): 4 (-12.72)
Maximal consecutive profit (count): 19.88 (7) consecutive loss (count): -12.72 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2